淡水馬偕爆類流感群聚感染 5名呈陽性反應

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新北市淡水馬偕出現疑似類流感群聚事件，6名住院病患出現類流感症狀，院方已通報衛生主管機關，並投藥和加強消毒、隔離等措施，病患病情已獲控制且逐漸復原中。

淡水馬偕醫院於21日發現同一病房的4名病患出現類流感症狀，23日另外2名病患也出現症狀，經診斷後5名確定為A型流感，院方立即疫情調查並介入防疫措施，包括隔離、加強手部衛生、配戴口罩、量測體溫等，並投予流感藥物治療及密切監測同病室病人有無類流感症狀，至6月23日監測結果符合類流感群聚通報定義，當日立即將此情形通報至衛生主管機關，截至目前確診病人服用流感藥物後，病情已獲控制且逐漸復原中。

院方表示，淡水馬偕為醫學中心，有足夠的專業和經驗處理類似事件，而且目前該病房感染已得到控制，請民眾不須驚慌，有就醫需求者仍可安心至本院就醫。

天氣漸熱，但流感疫情持續上升，光是6月11日至6月17日一周內，類流感門急診總就診人次達93,713人次，其中以7到18歲的學生居多。疾管署呼籲，學校等人口密集機構因人群密切接觸，容易出現群聚疫情，應落實「生病不上課、不上班」，如有呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，依醫師判斷使用流感抗病毒藥劑，以降低疫情傳播。