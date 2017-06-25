金曲獎第28屆 完整得獎名單

第28屆金曲獎今天舉行頒獎典禮，歌王歌后各由方大同、艾怡良奪得。草東沒有派對的「大風吹」則是在入圍6項中抱走3項大獎，可說是本屆最大贏家，他們表示，感謝文化部補助才有這首歌的誕生，也謝謝大家包容不一樣的他們。

※第28屆金曲獎得獎名單：



★最佳新人獎：草東沒有派對



★演奏類最佳作曲人獎：秦四風／Arboreal Tunnel （feat. Richard Bona）《SEDAR》



★最佳作曲人獎：黃建為／離心力 Centrifugal Force



★特別貢獻獎：紀露霞



★最佳台語女歌手獎：曹雅雯／思念的歌



★最佳台語男歌手獎：謝銘祐／舊年



★最佳台語專輯獎：釘子花／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：伍佰﹚



★演奏類最佳專輯製作人獎：李欣芸／心情電影院／李欣芸音樂製作有限公司﹙演奏者：保加利亞國家廣播交響樂團﹚



★演奏類最佳專輯獎：SEDAR／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者：秦四風﹚



★最佳年度歌曲獎：大風吹《醜奴兒》／石皮有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚



★最佳客語歌手獎：二本貓



★最佳客語專輯獎：「光亮徬徨的閃耀年紀」／二本貓



★最佳原住民歌手獎：桑布伊（盧皆興）



★最佳原住民專輯獎：「vavayan 女人」／阿爆（阿仍仍）



★最佳作詞人獎：五月天 阿信／「成名在望」



★最佳編曲人獎：盧凱彤／「還不夠遠」



★最佳專輯裝幀設計人獎：陳星翰、何旭庭、講口萬、余品翰、小狐、毛怪、李夏／「Welcome To The Next Level」



★最佳音樂錄影帶獎：「拆」/彭畯益、朱啟光、張錫安



★最佳演奏錄音專輯獎：SEDAR／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司



★最佳演唱錄音專輯獎：「桑布伊創作專輯─椏幹」／卡達德邦文化工作室



★評審團獎：生祥樂隊（圍庄）



★最佳演唱組合獎：Mr. Miss（杜凱、劉戀）



★最佳樂團獎：草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、劉立）／「醜奴兒」



★特別貢獻獎：張雨生



★最佳單曲製作人奬：陳君豪／「是日救星」



★最佳專輯製作人奬：荒井十一／「vavayan 女人」



★最佳國語男歌手獎：方大同／JTW 西遊記



★最佳國語女歌手獎：艾怡良／說 艾怡良／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司



★最佳國語專輯獎：自傳 history of Tomorrow／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：五月天﹚



★年度專輯獎：桑布伊創作專輯 - 椏幹／演唱者：桑布伊