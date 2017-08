金曲獎第28屆 完整得獎名單

第28屆金曲獎今天舉行頒獎典禮,歌王歌后各由方大同、艾怡良奪得。草東沒有派對的「大風吹」則是在入圍6項中抱走3項大獎,可說是本屆最大贏家,他們表示,感謝文化部補助才有這首歌的誕生,也謝謝大家包容不一樣的他們。

※第28屆金曲獎得獎名單:



★最佳新人獎:草東沒有派對



★演奏類最佳作曲人獎:秦四風/Arboreal Tunnel (feat. Richard Bona)《SEDAR》



★最佳作曲人獎:黃建為/離心力 Centrifugal Force



★特別貢獻獎:紀露霞



★最佳台語女歌手獎:曹雅雯/思念的歌



★最佳台語男歌手獎:謝銘祐/舊年



★最佳台語專輯獎:釘子花/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:伍佰﹚



★演奏類最佳專輯製作人獎:李欣芸/心情電影院/李欣芸音樂製作有限公司﹙演奏者:保加利亞國家廣播交響樂團﹚



★演奏類最佳專輯獎:SEDAR/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者:秦四風﹚



★最佳年度歌曲獎:大風吹《醜奴兒》/石皮有限公司﹙演唱者:草東沒有派對﹚



★最佳客語歌手獎:二本貓



★最佳客語專輯獎:「光亮徬徨的閃耀年紀」/二本貓



★最佳原住民歌手獎:桑布伊(盧皆興)



★最佳原住民專輯獎:「vavayan 女人」/阿爆(阿仍仍)



★最佳作詞人獎:五月天 阿信/「成名在望」



★最佳編曲人獎:盧凱彤/「還不夠遠」



★最佳專輯裝幀設計人獎:陳星翰、何旭庭、講口萬、余品翰、小狐、毛怪、李夏/「Welcome To The Next Level」



★最佳音樂錄影帶獎:「拆」/彭畯益、朱啟光、張錫安



★最佳演奏錄音專輯獎:SEDAR/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司



★最佳演唱錄音專輯獎:「桑布伊創作專輯─椏幹」/卡達德邦文化工作室



★評審團獎:生祥樂隊(圍庄)



★最佳演唱組合獎:Mr. Miss(杜凱、劉戀)



★最佳樂團獎:草東沒有派對(林耕佑、詹爲筑、楊世暄、劉立)/「醜奴兒」



★特別貢獻獎:張雨生



★最佳單曲製作人奬:陳君豪/「是日救星」



★最佳專輯製作人奬:荒井十一/「vavayan 女人」



★最佳國語男歌手獎:方大同/JTW 西遊記



★最佳國語女歌手獎:艾怡良/說 艾怡良/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司



★最佳國語專輯獎:自傳 history of Tomorrow/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:五月天﹚



★年度專輯獎:桑布伊創作專輯 - 椏幹/演唱者:桑布伊