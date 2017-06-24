中華電信自主研發「我的號碼」身分認證領先技術

線上繳費、購物已融入全台灣民眾日常生活，帶動多元交易平台、行動支付崛起，但民眾對於網路安全及隱私問題仍有疑慮。中華電信為響應政府「數位國家、創新經濟」發展政策，與群信行動數位科技公司合作，提供中華電信研究院自主研發的身分認證技術，打造「我的號碼」身份認證全新服務，為消費者提供更安全方便的身分認證服務。此服務將於本月25日「亞洲･矽谷」計畫執行中心和台北市政府智慧平台「pay.taipei」合作記者會中正式宣布，且中華電信Hami Wallet未來也將率先加入「pay.taipei」計劃，提供消費者更多元應用。

中華電信與群信行動數位科技公司技術合作，提供「我的號碼」身份認證的全新服務，係由中華電信遵遁國際組織GSMA（全球移動通訊系統協會）定義之Mobile Connect規範獨自研發，建立跨電信業者之實名認證服務平台。中華電信於該平台提供雙認證模式，使用者可以點選OK按鍵或輸入密碼，通過認證即可使用相關支付服務。未來中華電信將進一步提供結合生物辨識(FIDO Authentication)及PKI認證等更強化的認證模式，例如指紋辨識及網路銀行憑證，將可滿足於高安全性之線上交易、第三方支付等應用情境。

中華電信除了導入身分認證的領先技術，提供消費者更安全的支付環境，更秉持為客戶永遠走在最前面的精神，持續深耕行動支付及智慧生活領域，中華電信Hami Wallet所提供的智慧繳費功能，包含中華電信費、水、電、瓦斯、學雜費、保險費等，皆能透過掃描紙本帳單三段條碼立即完成繳費。透過中華電信特有的Mobile Connect技術與台灣票據交換所獨家合作，提供民眾銀行帳戶免插卡繳費功能，未來將可適用於各級政府規費繳交之應用。中華電信的Hami Wallet也將參加「pay.taipei」計劃，提供網路購物、網路交易、購票、刷卡、點數互通、投保、搭乘大眾運輸工具等更多元的應用功能。