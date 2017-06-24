6月24日台灣各報頭條速報

聯合報：年改二讀 18趴2年歸零



聯合報24日報導，立法院臨時會昨天挑燈夜戰處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案，近2/3的深水區條文已完成二讀程序，包括退休金採計最後15年均俸、18趴2年落日、年金請領年齡延至65歲，以及調降退休所得替代率等，均順利通過二讀。



中國時報：年改決戰第2夜 公務員18％ 2年落日 二讀通過



中國時報24日報導，立法院臨時會昨繼續處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案，被視為年金改革標的之18％優惠存款，在民進黨團以人數優勢下，經二讀表決，確定走入歷史，2年落日。未來施行第1年降為9％，第3年起年歸零。



自由時報：年金改革立院二讀 18趴2年歸零 65歲起支退休金



自由時報24日報導，年金改革獲得重大進展！全國公務人員退撫制度將出現重大變革。立法院臨時會昨繼續進行「公務人員退休資遣撫卹法草案」的二讀程序，在民進黨團人數優勢下，表決通過18％優存2年歸零、退休所得替代率將在10年內降至60％；現職人員退休金採計基準將延至15年的平均俸額，退休金起支年齡亦延至65歲。



蘋果日報：22分鐘奪3命 搶運彩明牌暴利 槍手報復同行

蘋果日報24日報導，桃園火車站旁國際財星大樓前晚發生3死槍擊命案，槍手遭警方圍捕時也開槍自戕，送醫搶救後腦死，家屬昨同意拔管器捐。警方調查，槍手和3名死者都經營行銷公司，專門招收會員販賣運彩地下簽賭明牌，槍手不滿死者公司在外造謠，說他的明牌不準，導致公司倒閉欠債300萬元，憤而持槍以行刑式手法，22分鐘內連奪3命，至於是否有其他共犯或教唆者，檢警正深入調查中。