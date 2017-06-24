開齋節前巴基斯坦多起爆炸案 逾50死170傷

伊斯蘭教最神聖齋戒月前夕，巴基斯坦3座城巿驚傳多起爆炸和1起持槍攻擊，共造成超過50人喪生、至少170人受傷。官員警告，死亡人數恐不只於此。



法新社報導，當局指出，什葉派為主的巴國部落地帶庫藍（Kurram）地區首府巴拉齊納（Parachinar）發生兩起爆炸，造成37人死亡、逾150人受傷。



地方官員納斯魯拉汗（Nasrullah Khan）告訴法新社，就在巿場人聲鼎沸為開齋節作準備之際發生第1起爆炸。



他說：「人們趕到現場救援傷患的同時，又發生第2起爆炸。」



（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）巴拉齊納政府首長瓦濟爾（Basir Khan Wazir）稍後告訴法新社，兩起爆炸顯然分別是兩名自殺炸彈客所為。



瓦濟爾說：「我們已將15名傷患送往白夏瓦，但仍有15到20名傷者情況危急。」他警告，死亡人數恐將攀升。



總理夏立夫（Nawaz Sharif）譴責攻擊，並要求全國加強維安。他說，只要是穆斯林就根本不會想像要去犯下這種「可怕的」勾當。



巴拉齊納的兩起爆炸之前，在巴國西南部叛亂頻仍的俾路支省（Balochistan），其首府奎達市（Quetta）今天稍早也驚傳爆炸，造成至少13人死亡、約20人受傷。



另外，南部港巿喀拉蚩（Karachi）的信德工業和貿易區（SITE），今天則發生4名騎機車槍手在當地1間路邊餐館射殺4名員警致死。