暑假入住不加價 精彩凱撒•樂Fun一夏

迎接暑假旅遊旺季登場，台北凱撒特別推出「精彩凱撒•樂Fun一夏」的主題住房專案，主打暑假入住不加價，每房只要3,599元起！還另贈送免費的Mini Bar，精選多樣透清涼的飲品還有感受盛夏美好微醺的啤酒，都是舒緩暑氣的「涼伴」，與您共築歡樂好時光。官網訂房再加碼贈Black As Chocolate單球冰淇淋，讓今年夏天沁涼到底！平日入住指定房型再享限量升等！今年暑假~就是要來台北凱撒，讓您吃喝玩樂精彩一夏!

為讓住房專案更豐富有趣，今年台北凱撒規劃了【集食行樂抽好運】的活動卡，邀請大家至Checkers、王朝餐廳品嚐夏季繽紛料理，再到多采多姿的凱撒美食精品館逛逛此次的精選店家(薑心比心、阿原、宜龍、freshtaiwan、See’s Candies、 Black As Chocolate)，有流行保養產品、五彩繽紛的生活物品、風味獨特的美食佳餚…應有盡有，一次滿足您逛街的欲望與挑剔的味蕾！消費即可獲得抽獎券一張，每月都會抽出7位幸運的住客，有機會得到站前套房住宿券、Checkers雙人晚餐券、台北凱撒飯店餐飲抵用券以及Caesar SPA岩盤浴療程券…等超值好禮大放送，逛累了還可以憑【集食行樂抽好運】的活動卡以優惠價900元加購輕鬆一夏腿部護理療程1堂，舒緩疲勞腫脹的雙腿！

另外更讓人期待的是，7月15日Checkers將與知名的魔術師陳日昇合作「兒童魔幻午宴」，有融合生活、道具、科學魔術，5 種魔術教學，2.5小時置身絕無冷場，驚喜連連的奇幻時光，讓家中的小寶貝們變成小小魔術師不是夢！8~12歲的兒童每位只要1,950元，課程結束後還可以獲得小小魔術師體驗證書(中華魔術發展協會頒發)以及台北凱撒大飯店Checkers午間美食套餐一份。歡迎小朋友們今年夏天來台北凱撒打開魔法大門，一起進入不可思議的魔術世界吧！