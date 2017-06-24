故宮與雨聲國小館校合作 古代青銅器融入課堂教學

國立故宮博物院深耕學校教學，長期以來與鄰近學校雨聲國小進行館校合作，每年邀請該校師生參訪故宮，搭 配學校課程，讓孩童利用故宮文物認識華夏藝術。今年故宮更擴大服務對象，將館校合作師生延伸為一到五年級，並加入學校圖書館團隊，以「青銅與文字」為主題，讓全校師生皆能深度認識故宮院藏青銅文物與漢字之美。

故宮表示，商周時期的青銅器沒有繽紛色彩，比較無法吸引孩童目光，孩童因此不了解其藝術及歷史價值，本次選擇以青銅器及其上的文字做為館校合作課程主題，希望一改孩童的刻板印象，在課堂上運用複製文物及結合DIY手做課程，引導學童進一步探索故宮青銅器文物。

在低年級的課堂上，孩童仔細尋找青銅器上的動物紋飾，不斷發出讚嘆聲，他們從青銅器上的紋飾，連結到動物園裡可以看到的動物，發現老祖宗早已維妙維肖地將這些動物裝飾在青銅器上，讓他們驚喜地發現古代青銅器與今日生活經驗的微妙連結。而在高年級的課程上則以文字為主題，讓孩童認識青銅器上的銘文及族徽，並發揮自己的想像力，創作出每個孩子自己的青銅銘文相框，這些專屬於自己的文字密碼與作品，將來搞不好也可以傳予子孫「子子孫孫永寶用」呢！

雨聲國小朱佩玲老師強調，雨聲國小是個小而美的學校，卻很善用學校周遭環境，提供學生豐富的戶外教學機會，更因為地利之便，故宮是想當然爾的必到之處。而在進行校外教學前，老師會作足參觀前準備，回到學校 亦讓孩子重新回憶，寫下自己的參觀心得，強化孩童的學習能力。孩童家長亦表示，自己的孩子在老師的帶領下，除了對於故宮文物認識更深，亦會要求家長主動報名參加故宮的教推活動，可以感覺到孩童因為有了不同的參觀經驗，其文化視野更與一般的孩子不同。

雨聲國小位於臺北市士林區，學校師生數約260人，距離故宮僅6分鐘車程，長期以來得地利之便，一直與故宮維持很好的夥伴合作關係。目前學校圖書館正針對與故宮合作之成果進行小型展示，故宮亦於故宮教學資源網上分享學校教師針對展覽及文物發表之教學成果。故宮表示，這些線上資料歡迎全國教師參考並下載利用，期待更多的學校教師複製這些經驗，將故宮文物輕鬆有趣地融入學校教學。