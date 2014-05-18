2014年世界盃足球賽將於巴西當地時間6月12日至7月13日舉行，來自全球的32支勁旅將激戰64場，產生真正的王者。



本屆巴西世足會內賽共分8組。A組：巴西、克羅埃西亞、墨西哥、喀麥隆；B組：西班牙、荷蘭、智利、澳大利亞；C組：哥倫比亞、希臘、象牙海岸、日本；D組：烏拉圭、哥斯大黎加、英格蘭、義大利。



E組：瑞士、厄瓜多、法國、宏都拉斯；F組：阿根廷、波士尼亞與赫塞哥維納、伊朗、奈及利亞；G組：德國、葡萄牙、迦納、美國；H組：比利時、阿爾及利亞、俄羅斯、南韓。



分組賽的安排，是由抽籤分組當時，國際足總世界排名前7名與地主為8支種子隊。除地主巴西外，西班牙、哥倫比亞、烏拉圭、瑞士、阿根廷、德國、比利時為各組種子隊。



每4年一度的世足賽被譽為「地表最盛大的單一運動賽事」，6月12日（台灣時間6月13日）於巴西開幕。

每組4隊每隊先踢3場，每組4隊取積分最高的前2隊，晉級16強賽。從16強賽開始就是淘汰賽，為分出勝負，如果2隊加時賽仍戰平，就進行血脈賁張的PK大戰。



歷屆世足賽中，以巴西奪得5次冠軍最多，義大利4次居次，德國奪冠3次居第三。有6次冠軍由地主國留下，目前只有義大利和巴西曾有衛冕世界盃冠軍成功的經驗。前次2010南非世足賽是由西班牙奪冠。



一項有趣的紀錄是，凡是在南美洲舉辦的世足賽，歐洲列強還從未奪冠過，這個魔咒能否在本次巴西世足賽被打破，成為其中一項熱門話題。（中央社）1030518