中市糕餅公會：太陽餅業績成長

（中央社記者陳淑芬台中28日電）台中太陽餅傳人疑餅店經營不善，自殺身亡。中市糕餅公會今天表示，太陽餅及鳳梨酥同步成長，強化經營管控仍可走出一片天。



台中市特產太陽餅聞名海內外，台中市產製太陽餅業者百家爭鳴。台中市知名太陽餅老師傅魏清海的孫子魏郁奇，日前疑因太陽餅店經營不善，燒炭自殺。社會關注台中太陽餅等糕餅市場狀況。



台中市經濟發展局產業發展科長林敏棋表示，台中太陽餅有一定市場規模，近年市場熱度未減，台中市糕餅公會共有600多家會員，約有7、8成的業者都能生產太陽餅，估計去年台中太陽餅產值約有新台幣11億元，每年約維持成長2成。



台中市糕餅公會副理事長何錦拓表示，整體評估台中市包括太陽餅專賣店、麵包店及代工廠的太陽餅年產值約新台幣11億元、鳳梨酥約30億元，呈逐漸成長。



何錦拓表示，10年前包括台中縣市的大台中約有800多家糕餅業者，目前大台中僅有約500多家，原因是原物料成本居高不下，人事管理行銷提高，但售價無法同比例調升，業者面臨挑戰，逐漸淘汰技術及行銷能力不足的業者。



何錦拓說，太陽餅的技術門檻較高，要求高品質必須手工製作，人力成本很高；鳳梨酥手工製作及機器生產的品質則差異不大，鳳梨酥前幾年全台發燒，大受歡迎，台中太陽餅在台中市府的強力行銷下，逐年成長。



何錦拓指出，糕餅業者若能強化生產及耗損等管控、提高產品品質、建立品牌及創新，還是很多業者營運得有聲有色。他建議業者能多與同業交流互動，除技術成長外，人生及事業若遇困難，也可獲協助。1021228