防黑心食品 北市檢舉獎金加倍

（中央社記者戴雅真台北22日電）台北市衛生局今天前往百貨公司美食地下街稽查油品，台北市長郝龍斌前往關切，並宣布把檢舉獎金由原先的罰款5%，提高至罰款10%。



郝龍斌表示，近期的黑心油品事件，相信全台民眾與台北市民都很擔心。他指出，台北市政府採取積極作為，由衛生局針對台北市所有油品從源頭到流向進行追查，了解大統油品與富味鄉油品的使用狀況。



郝龍斌也表示，針對台北市有營養午餐的各級學校，由於有1個多月前施行的台北市食材登錄平台，因此很快清查出台北市145個學校當中，沒有學校使用大統油品，至於使用富味鄉油品的學校已要求暫停使用。



至於消費者要如何確保家中食用油安全？郝龍斌表示，他建議消費者暫時不要使用大統與富味鄉油品，對於其他油品，他會要求衛生局檢查各廠牌油品是否有添加不合規定的成分。



郝龍斌強調，由於消費者無法在家中自行鑑識油品是否有問題，這部分需要政府和業者負起責任，透過政府查察、業者的品質管制，來保護消費者安全。



郝龍斌也鼓勵民眾若是發現不合法油品，或是知道有違法添加情形，能夠勇於檢舉。他宣布，台北市政府將把食品安全檢舉獎金由罰款5%，提高至罰款10%，希望有良心的內部員工能夠站出來，舉發不法黑心廠商。



有食品科技博士學位的郝龍斌也提供民眾一些辨識用油的小撇步。他表示，若是高溫油炸時，油很容易發煙、起泡，或是變黑、變稠，可能就不是品質很好的油。1021022