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財長籲修正版證所稅速通過

By Central News Agency
2013/05/22 11:28
財長籲修正版證所稅速通過

（中央社記者吳佳穎台北22日電）20日證所稅修正版通過，目前議事錄已確定，將送院會，預估最快31日可 3讀通過，財政部長張盛和說，若在 3讀通過前，股市衝破8500點，退稅不麻煩，但若能速通過，更省麻煩。

張盛和上午赴立法院財政委員會備詢，在中場休息接受媒體訪問時，作以上表示。

這幾天股市表現有些微提振，外資巴克萊資本證券將年底台股指數高點預估值由8500點調升到9500點；立委質詢時認為，股市的表現還可以更好。

財政部長張盛和指出，對於股市到幾點，他沒有意見；但8500點天險取消後，大家心理障礙破除，所以修正的版本應趕快通過，讓不確定因素消失。

張盛和說，股市不是完全靠證所稅的單一因素，但修正了有正面影響；如果大家怕股市8500點快到了，會被扣繳，就更應該支持讓新修正的版本通過，最好在8500點來到以前趕快通過。

由於台灣近期出口狀況不是太好，對股市表現也有影響；張盛和說，資本市場的發展，加上外銷再努力一下，如果出口歐洲的表現能夠回復，整體經濟表現就會好。

20日討論證所稅修正版的議事錄已確定，接下來會送院會，張盛和說，如果在新版證所稅尚未 3讀通過前，股市就超過8500點，還是要先扣繳，但之後通過後退稅也不麻煩，因為股市在8500點以上，是課千分之0.2，這些資料電腦上都非常清楚，就按此直接退稅到帳戶就好了。1020522

更新時間 : 2021-05-10 11:57 GMT+08:00

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