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特權法調查曾蔭權？立法會否決

By Central News Agency
2012/03/02 21:57
特權法調查曾蔭權？立法會否決

（中央社台北2日電）香港立法會內務委員會今天以29票反對、21票贊成及1票棄權，否決引用「特權法」調查特首曾蔭權接受款待事件。

另外，內委會還以30票反對、20票贊成及1票棄權，否決成立專責委會調查曾蔭權接受款待一事。

對此，香港商業電台報導，建制派認為，應等廉政公署完成調查，再決定下一步行動；正在北京的香港政協委員、合和集團主席胡應湘則指，以香港法律傳統，法院未判決前是假定無罪，要等廉署調查完成，才知曾蔭權是否貪官。

另有議員認為，立法會不能只用特權法一招，應考慮採用彈劾機制，啟動彈劾機制後由終審法官專業處理，較使用特權法聆訊更有效率。但多名泛民議員擔心，現時未能確實指控內容，會影響成功彈劾曾蔭權的機會。

香港特首曾蔭權昨天為接受富豪宴請及租用豪宅落淚道歉，香港立法會部分議員認為，公眾要的不是眼淚，而是資料，呼籲引用權力及特權法查曾蔭權。

「立法會（權力及特權）條例」為賦予香港立法會、議員及人員多項權力及特權，是立法會議員監察政府施政的重要依據，有立法會的「撒手(金間)」及「尚方寶劍」稱號。立法會曾多次引用權力及特權法成立專責委員會進行調查。1010302

更新時間 : 2021-05-10 11:56 GMT+08:00

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