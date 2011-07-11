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促銷見效 7月上旬香蕉價升

By Central News Agency
2011/07/11 12:48
促銷見效 7月上旬香蕉價升

（中央社記者楊淑閔台北11日電）農委會農糧署主任秘書蘇茂祥今天說，今年6月下旬是香蕉最低價時，青香蕉落到每公斤新台幣6至8元，而早在6月中旬開始促銷，7月上旬回升到8至10元，已在監控價6.6元以上。

蘇茂祥指出，農業委員會對於各項農產品產銷實況原本就有監控，價格下滑逼近監控價時，都會推出因應促銷對策。

以總統馬英九關注的香蕉價跌為例，他說，其實農委會6月中旬就已啟動促銷對策，價格因此回升。

蘇茂祥提數據證明表示，香蕉今年以來最低價出現在6月下旬，台北果菜市場批發價每公斤12.5元，產地的青香蕉每公斤6到8元，已逼近或到了青香蕉監控價位6.6元。

他進一步說，不過農委會已在6月中旬推出促銷對策，到了7月上旬，產地青香蕉每公斤8到10元，顯示有回升，並在監控價之上，台北果菜市場昨天的批發價也來到14.1元。

他說明，香蕉外銷對策中，至今已銷出5471公噸，春天主要銷日本，其中77公噸銷中國大陸；接下來還會持續拓銷日本與中國大陸市場，以穩住香蕉價格。

木瓜方面，他說，狀況比較好，監控價設定為台北果菜市場的批發價每公斤8.9元，昨天台北果菜市場批發價為每公斤16.8元，也持續拓銷新加坡與香港市場。
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更新時間 : 2021-05-10 11:56 GMT+08:00

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