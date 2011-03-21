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課業壓力大 上海小學生睡最少

By Central News Agency
2011/03/21 19:23
課業壓力大 上海小學生睡最少

（中央社記者康世人上海21日電）上海環境與兒童健康實驗室今天在「世界睡眠日」公佈調查顯示，上海小學生非週末睡眠時間平均為9.74個小時，在調查的中國大陸9個城市中最短，和官方與先進國的標準有差距。

調查發現，大陸的兒童及青少年睡眠時間因課業壓力明顯不足，而9個城市中，上海小學生睡眠時間最短。

這項調查是上海環境與兒童健康實驗室兒童睡眠研究小組針對大陸9個省市、43所小學、12所中學，共2.7萬多名中、小學生睡眠狀況進行調查。

調查指出，上海小學生非週末睡眠時間為9.74個小時，比2005年調查的9.03個小時要好，但距離大陸官方推薦的10小時睡眠時間，以及美國、瑞士、比利時等國外中、小學生睡眠時間，仍有一定差距。

調查說，全球小學生睡眠時間最多的是瑞士，6歲小學生的平均睡眠時間達到11時；而中國大陸6歲一年級小學生，平均睡眠卻不到9個半小時。

調查顯示，隨著年齡增加，到11歲時，瑞士的小學生平均睡眠時間為9.6個小時；大陸的11歲小學生平均睡眠為9.01個小時。

調查指出，課業負擔重，被認為是剝奪大陸兒童睡眠的主要原因。在調查中發現，兒童年齡達到6歲時，睡眠時間的曲線陡降，而6歲正是大陸兒童入學年齡。

上海兒童醫學中心發育行為兒科副主任醫師江帆指出，儘管上海市教育委員會及學校採取措施推遲上學時間，在一定程度上保障學生的睡眠時間，但是許多「望子成龍」的家長卻因「不輸在起跑線」的心態不斷給孩子加壓，睡眠時間被不斷擠掉。

據瞭解，上海市教委於2007年發文明確要求全市中、小學校調整作息時間，將小學和初中的上學時間延後，並規定小學不得在8點15分以前、中學不得在8點以前安排集體教學活動。

此外，大陸的家長為了讓孩子在課餘參加更多的技能班，也擠壓孩子的睡眠時間。

研究小組發現，雖然和成年人相較，同樣患有慢性睡眠缺乏，青少年主觀上並未明顯感到睏倦，但其實在認知功能上，已經受到損傷，造成學習效率低下，而且慢性睡眠缺乏還會導致青少年意外傷害的發生率明顯增加，以及導致肥胖超重的發生。1000321

更新時間 : 2021-05-10 11:56 GMT+08:00

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