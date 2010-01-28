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金管會核准 悠遊卡可小額消費

By Central News Agency
2010/01/28 20:12
金管會核准 悠遊卡可小額消費

（中央社記者程韻璇台北28日電）金管會今天通過悠遊卡公司辦理電子票證業務，是第一家獲准的電子票證發行機構，未來悠遊卡不但可以搭車、付停車費，還可以在商店小額消費。

行政院金融監督管理委員會銀行局副局長林棟樑今天表示，悠遊卡公司是第一家經金管會核准的電子票證專業發行機構，核准辦理電子票證業務後，悠遊卡即可作為多用途支付使用，目前主要用於交通運輸，未來還可於商店進行小額消費。

林棟樑表示，至98年底，悠遊卡公司發行的悠遊卡約1780萬張，收取的儲值款項及押金已分別與銀行簽訂信託契約及履約保證契約，可保障持卡人的權益。

另外，聯明行動科技申請電子票證業務案遭金管會否准。金管會表示，聯明行動科技未於期限內檢附以籌備處名義開戶，並存入股款新台幣 3億元的證明文件，且安全防護機制尚不足，不利消費者權益，因此不予許可。

林棟樑表示，金管會審核中的申請案還有遠通電收和PChome，隨著銀行及非銀行發行機構發行的各類型電子票證普及運用，各項小額支付將更為便利，可使民眾逐步減少對現金的使用及依賴。

依電子票證發行管理條例第7條第4項，已發行電子票證的機構應於98年 7月24日前向主管機關申請核准。
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更新時間 : 2021-05-10 11:55 GMT+08:00

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