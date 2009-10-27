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沙國王特赦 女記者躲過鞭刑

By Central News Agency
2009/10/27 14:30
沙國王特赦 女記者躲過鞭刑

（中央社記者曹宇帆特拉維夫27日專電）今年7月間一名沙烏地阿拉伯男子在電視頻道，公開並浮誇自己的風流韻事遭判刑。參與節目製作的一名女記者也因此被處以鞭刑60下，但沙國國王予以特赦。

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）報導，名叫賈瓦德（Mazen Abdul-Jawad）的男子，今年7月間在「黎巴嫩廣播公司」（Lebanese BroadcastingCorporation, LBC）的節目「放肆紅線」（Bold RedLines）中，大談風流韻事。

他在節目中公開自己的臥室，詳細描述如何在沙烏地阿拉伯吉達市釣馬子，並與這些女伴一夜風流，賈瓦德遭判有期徒刑5年及鞭刑1000下。

而參與節目製作的沙國女記者阿雅米（RosanaAl-Yami）則因被控協助製播這集有爭議的節目，遭判鞭刑60下，但沙烏地阿拉伯國王宣布予以特赦。

沙國訊息部發表聲明說，不處以阿雅米鞭刑，但她與另一名記者仍可能面臨紀律處分。阿雅米則感謝國王的赦免。981027

更新時間 : 2021-05-10 11:54 GMT+08:00

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