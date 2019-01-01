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News Archive | 2019
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有無投票權一查便知 內政部週二開放線上查詢只有3天
慶祝台灣帛琉建交20週年 陳建仁28日訪問太平洋友邦
網紅力挺「來去總統府住一晚」遭批 文總：創意突破台灣外交困境
12/15福泰飯店集團慈善聖誕音樂會 圓滿歡喜
台北北投雅樂軒酒店推出紫醉金迷下午茶組
「新住民及其子女培力與獎助計畫」自明年2/17開始報名
移民署關懷臺東外籍漁工 準備家鄉熱食暖胃更暖心
閱讀、思考與寫作的創意推手—王淑芬
35cm以上皆有罪 北京最嚴「限狗令」讓飼主哭著送「安樂死」
南韓擬關閉紅燈區 使出監視錄影絕招嚇退嫖客
研究: Juul電子煙配方與「萬寶路」雷同! 好吸入也易成癮
農曆春節資金周轉潮出現 北富銀信貸專案速到位
公準精密攻衛星零件 明年獲利挑戰歷史次高
汪汪地瓜園故事館開幕 北海岸產業新創生
臺灣企銀推出小微企業主及薪轉戶房貸專案 利率最低1.6%起
侯友宜：打造高年級快樂學園 新北樂齡ＳＨＥ
HOTEL COZZI和逸飯店 南方走春之旅 「鼠來寶」好禮迎春專案預購 沐浴好運一整年
板橋凱撒Semi-buffet 2.0 創新地中海Fusion玩食風 品味價每位549元起
職前講習熟悉台灣風俗習慣 移工來台不慌張
【台灣2020大選倒數23天】立委候選人抽籤熱鬧滾滾 中選會31日公告名單
瘋跨年 北捷42小時不打烊 「8字訣」輕鬆避人潮
【有影片】交換禮物總NG？ 盤點5大聖誕雷物這款居然年年上榜
柿子甕佛跳牆瘋搶訂 台北凱撒外帶年菜熱銷
食藥署稽查逾期食品 多家五星級飯店出包
壞壞der！台北插畫藝術節鼓勵犯錯 明年探討身份認同
中美貿易協議何時簽 中國仍稱在密切溝通
副總統候選人政見會明日登場 賴清德：從容應對 張善政：有信心
美智庫：2020年台灣大選 美中關係危機潛在原因
票房破10億！迪士尼冰雪奇緣2入圍金球獎 洗腦神曲再登告示牌冠軍
追討合法聘僱前薪資 雲林移工維權訴求政府諮詢
澳洲山火肆虐雪梨警戒 總理帶全家去夏威夷過聖誕挨轟
【更新】台灣玉山降初雪 玉管處呼籲: 請山友斟酌登頂
郭子乾宣導短片翻譯5國字幕 新住民網紅熱情分享
新南向語夯企業捧工作上門 貿協國企班養成多語人才
總統副總統賀年卡 「金鼠」設計象徵2020充滿財富智慧
駐泰處推「泰國台灣觀光季」 泰籍旅客來台憑票根即可喝免費飲料
證交所與101大樓合作 2020年新年煙火迎接「臺股逐筆交易」
勞動權益有保障 建教生出頭天
光雕好威!板橋林家花園人氣爆棚 再推「光鳥聚福」
台灣台東赫見火箭試射場 未取得村民共識27日暫緩發射
監委質疑刪除防弊規定 台灣中選會: 2020大選恢復舊制「宣布領票與剩餘票數」
僱移工當店員 桃園警破獲地下匯兌集團金額高達70億
BBC斥資30億打造「與恐龍共舞」 台北小巨蛋最終巡演
台灣2020大選副總統侯選人政見會 賴清德、張善政砲火猛烈•余湘籲擱置《反滲透法》
凱達大飯店 搶下年菜主食類「總冠軍」
大員新人回娘家「相片、影片、故事」徵件中
各地水氣減少氣溫回升 中南部日夜溫差增大
F-16V戰機要來了 台美軍購案正式簽署預估2028年完成
川普簽署「2020國防授權法」 定期派軍艦穿越台灣海峽
挺韓、罷韓遊行高雄登場 衝突熱點見警率百分百
台灣推《反滲透法》 最強力的「反共照妖鏡」
挺韓遊行再現國旗海 韓國瑜維安考量未領軍
網紅打卡新景點 中庄調整池景觀平台1月開放
軍事迷看過來 花蓮七星潭戰備坑道1月開放
罷韓大遊行 數十萬人高喊「光復高雄、保衛台灣」
新住民唱聖誕歌展台味 手作薑餅屋讓親子都開心
嬰兒當以「米粥」為主食？ 兒科醫學會斥無稽
遊行只是起點 罷韓團體宣示26日啟動罷免程序
高雄挺韓遊行落幕 韓國瑜拋五大承諾
抖音存資安疑慮 美國海軍公告禁用
台北士林萬麗酒店 年末暖心鉅獻
2020台灣燈會副展區點燈 文心森林公園璀璨登場
【今天冬至】12月颱風「巴逢」形成 吳德榮: 初估 27、28日對台灣影響較大
最美公路西濱快速公路27日全線通車 未來將設置休息站
台灣男子在香港涉強盜案 法務部請求港方司法互助
216年來頭一遭 巴黎聖母院今年取消耶誕彌撒
菸害不只傷肺 每天多抽5根菸 增加12%中風機率
把美術館搬進台北咖啡館 多位台灣新銳藝術家進駐展覽 讓生活與藝術零距離
【台灣2020大選倒數20天】分進合擊雙北輔選 韓國瑜重提恢復特偵組
【台灣2020大選倒數20天】民進黨兩位「副總統」合體 為雙北立委參選人造勢
大提琴家郭虔哲號招國際好手 台北美術館擠滿人潮聽音樂
讓癌症變成慢性病！永齡健康基金會攜手7大國際生技廠推「精準健康」
歡慶2019迎接2020 台北福華繽紛聖誕溫馨登場
日偏食來了！ 26號全台日面遮蔽面積逾3成
美國對伊加緊制裁 伊朗盼與日本合作謀出路
南台灣藝術森林聯展 創作多元豐富回饋土地
阿富汗總統大選結果出爐 甘尼得票率過半料連任
私奔到月球！台灣現代水墨之父劉國松 聯手HTC首登高美館
有影片！港人集會聲援維吾爾人 憂今日新疆明日香港
2020臺灣燈會在臺中 新住民創意花燈競賽熱烈報名中
新南向政策有成 泰國38家企業造訪臺灣
用漢族的文字書寫泰雅的生命—瓦歷斯
日本首相安倍：領導人坦率交換意見十分必要
馬來西亞青年台灣觀摩團 國父紀念館歡樂獻唱
童趣破表！台灣插畫家領軍偏鄉孩童創作 新年咖啡禮盒萌到捨不得喝
【台灣2020大選倒數19天】日本前駐台代表: 蔡韓票數差距約5個百分點
【永遠的小太陽】兒童文學作家林良辭世 享耆壽96歲
巧克力麥芽飲混搭泰式料理 牡蠣配巧克力醬 創意食尚顛覆饕客味蕾
【抗議退休新制】法國大罷工致全國停擺 總統馬克宏呼籲「聖誕休戰」
〈財經主筆室〉WeWork正式進入台灣 共享辦公室來襲
太划算！阿聯酋航空打造頂級旅程 祭出優惠機票開放搶購
中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁
感冒藥配咖啡好得快？ 藥師：易造成心悸、失眠
南迴公路全線通車不再「難回」 金崙「小7」尷尬舉牌拉客
台灣朱宗慶打擊樂團春季音樂會 國際作曲家發生「美好關係」
〈時評〉台灣之光－晉陞太空科技即將實現台灣火箭發射能力
〈時評〉5G帶動股市亂漲狂潮 投資人不要追高
沒在怕！葉問4票房亮眼破15億 真實還原李小龍經典畫面
東華大學國際生參與曬書節 異域文化帶進偏鄉
歡慶佳節充滿祝福 大仁科大舉辦僑生聖誕多肉派對
和自然溝通的人—撒可努
聖誕節來了！逐筆交易快閃舞蹈 突襲臺北101大樓！
臺灣首座公辦民營實驗學校-信賢種籽實小
台灣羽絨業者舉辦「睡覺大賽」 睡得穩就可拿大獎！
受賈伯斯推崇靈性導師達斯辭世 享壽88歲
〈時評〉說謊文化造成台灣民主程度低落
日媒：習近平明春訪日 中日可能簽第5份文件
親子好去處！新竹市立動物園28日重新開園 用悠遊卡入園嘛ㄟ通
賴清德公布2014年赴上海演講影片 台獨、陳水扁當選總統放膽說
美國波音公司力圖振作 撤換執行長 由董事長凱爾洪接替
蔡英文：守護國家主權不應靠妥協 須仰賴堅實國防
台大醫院獨家利用AI計算骨髓抹片細胞 台灣技術領先全球
移民官扮麋鹿 祝新住民學子聖誕快樂
大馬華裔青年來訪臺灣 新南向文化交流再添新頁
台德簽意向書 免試互換駕照可望近期上路
女童「小燈泡」案更一審 媽媽王婉諭請求法院判凶嫌極刑
〈時評〉股價大漲人民無感 原因何在？
〈時評〉誰怕《反滲透法》？
澳洲野火燒不停 環保少女開炮要求政府正視極端氣候
研究：憂鬱症人口、自殺率屢創新高 恐與空氣污染有關
疾管署宣布流感進入「流行期 」！ 單週10萬人就醫、55人重症創新高
用想像力參與世界的童話詩人—林世仁
法務部：「吃毒品無罪」是不實言論 切勿任意轉傳
水痘疫情創4年新高 醫：建議幼童自費接種第2劑水痘疫苗提升保護力
百萬粉絲穆斯林網紅宣傳台灣之美 5大主題一次看夠
芬蘭羅凡尼米聖誕老人村浪漫驚喜 指標塔遙指台北
清大研究：黃色鏡片能有效過濾藍光 延長閱讀時間
期權策略系列指數介紹 -「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」
中華電信1月至12月國際電話優惠方案
土銀網銀結購美元存款臨櫃提領現鈔享雙優惠
復育螢火蟲 文山農場棲地營造
逐筆交易快閃舞蹈 突襲臺北101大樓
手機平板在手 繳納進口郵包稅款只要1分鐘
台北跨年夜交管懶人包都在這！ 晚上7點後只出不進
總統候選人第二場政見會25日登場 蔡韓宋再交鋒
美國防授權法關注台灣大選 慎防紅色滲透
【最新】台中市府撤銷中火2張使用許可證 未來也不再補發 台電：深感遺憾
〈時評〉如何扺抗「用肺發電」
耶誕老人到哪了？ 美國太空人加入報訊行列
台鐵：農曆春節返鄉、出遊車票 下週四零時準時開賣
高鐵與唐氏症基金會募款計畫元旦開跑！ 送愛到偏鄉「助遲緩兒及早治療」
台越簽署高教文憑互認協定 簡化學歷採認流程
專屬新住民的繪本桌遊融入家鄉味 3款主題一次滿足
新臺灣囝仔參與社團服務 守護土地一起來
市售越南罐頭驗出非洲豬瘟病毒核酸 緊急下架限制進口
照顧有感 新住民姊妹感謝政府政策讓權益受重視
【總統政見會】蔡英文批韓不懂經濟 韓國瑜質疑民進黨策劃罷韓遊行
三大資金行情助攻 A股春季行情啟動
期權策略系列指數介紹 - 「智慧中立指數」
新北學校社工師實物銀行耶誕送暖 發放冬被關懷415弱勢生
聯徵中心頒發金安、金質、金優獎 台灣40家機構入列
「花」獻美饌圍爐趣 台北花園大酒店邀您闔家慶團圓
〈時評〉韓國瑜投資失敗 卻要大家投資他？
2020愛你愛你 和逸&慕軒飯店 和你一起愛上旅行
四大電商響應臺灣旅宿網 業者、通路攜力拚觀光
「山形閣」大吉大利慶豐年 圍爐慶團圓
落實環境永續 義美領先亞洲推生質利樂皇包裝鮮乳
疑擾亂台灣金融 台南查獲中國50元偽幣
減稅小確幸！基本生活費調漲至17.5萬元 惠及184萬戶
新北補助未納健保新住民醫療費 個案最高5萬元
中國政府扶植華為 華爾街日報估狂灑2兆元銀彈
超熱血！日本熟男劇團52PRO!三度登台灣 漁港男兒笑中帶淚
奧斯卡影后聯手英國當紅男歌手 高歌力挺同志族群
防黑心蛋危食安 元旦起破殼蛋禁做液蛋
蘇嘉全27日與朝野協商反滲透法 蘇貞昌：反滲透法有其必要 郭宋：不應倉促立法
日圓下探1年低點 將持續走貶？！看看專家怎麼說
防賭盤民調蓋牌效應 民進黨籲國人籲國人堅持守法、守護民主
台南大員皇冠假日酒店第三年「傳愛‧圓夢」行動
美福「開運扭蛋」 新春福袋最強候選人 華航來回機票、Dyson清淨機等獎項 總價逾380萬
尾牙春酒推出宵夜場、晶華「深夜食堂」美味越晚越飄香
晶華迎接30週年首部鉅獻 ROBIN’S Grill全新風貌開幕迎賓！
誤射雄三飛彈案 涉案3軍士官判刑定讞
高醫大培訓醫療口譯人才 33位新住民通譯服務家鄉人
7000本移工法令彙編索取一空 新北提供線上版籲合法聘僱7000本移工法令彙編索取一空 新北提供線上版籲合法聘僱
內政部撤換主委訴訟案 辜嚴倬雲及婦聯會敗訴
過期原料加工蝦味先 裕榮董座洪宗喜判2年罰金3000萬
質感！台北花蓮「回遊號」客運正式亮相 打造舒適旅途祭半價優惠
王朝大酒店 壽星揪人用餐免費吃Buffet
台灣過重者的肥胖程度惡化中 醫：輕忽肥胖 糖尿病風險增4倍！
共軍首艘自製航艦山東艦通過台海 國防部監偵
歲歲平安 華山基金會祈福祝孤老
期交所「第6屆期貨鑽石獎」活動展開，表揚對期貨市場貢獻卓越之期貨商、期貨交易輔助人及法人機構
集保結算所榮獲個資管理績優廠商
聯合骨科子公司冠亞生技股份有限公司預計於2020年1月2日興櫃掛牌
爸媽看這! 109學年度小一新生入學特教鑑定安置申請開跑囉
中華電信「2019IoT大平台創意應用大賽」冠軍出爐!
國台辦稱助台人由法返國 外交部：只有中華民國護照可返台灣
自行車遊日月潭 安全需知報你知
搶看水社大山美景 登山安全需留意
恭喜發財！臺虎精釀推春節啤酒 招財金虎爺來拜年
27日全台急凍 竹苗低溫特報探10度 跨年夜東北季風又將增強
上班總是憂鬱？ 研究：每天「坐」超過8小時易焦慮感
2020春節連假最多可達11天！ 力麗觀光推出「專鼠於您│春節早鳥住房專案」住房專案
1/1~2/29 雨林餐廳推出 68折【錢鼠餐飲優惠專案】 無限自助饗宴只要$666
監委擬約詢法官 2247名法律人連署反對
亞洲學生交流計畫開幕 新南向6國師生齊聚台灣高雄
跨年必去！HOOTERS信義店開幕 坐擁百萬級景觀 101煙火零死角絕佳觀賞位置
刺激！湯唯新片懸疑動作「吹哨人」 驚險場面媲美玩命關頭
最新！葉問四蟬聯台灣票房冠軍 高分奪爛番茄週末破億有望
總統大選倒數 28位網紅拍影片籲年輕人投票「一起決定台灣的未來」
亞洲黑熊「黑糖」11歲生日趴 熊熊的秘密一次告訴你
東華外籍生與小學生交流 體驗、分享各自家鄉文化
零霸凌無歧視 樹德科大海報比賽學習尊重移工
可以被種出來的全植物紙盒 利樂皇搶攻綠色商機
Bieber fever！小賈斯汀宣告世界巡迴演唱會 最新單曲2020年初問世
塑膠微粒大舉入侵 義大利滑雪勝地限塑救冰川
新北勞工局移工戲劇演出7年160場 展多元文化精髓
反滲透法朝野協商無共識 30日再戰
蘇花改通車搶商機 翰品酒店花蓮自駕住宿享優惠
總統政見會最終回 蔡英文韓國瑜針鋒相對 宋楚瑜再提往日榮光
〈時評〉陳文成死不瞑目
氣候變遷加速冰川消融 熱帶冰川10年內恐消失
8位高專人才成功歸化台灣 幹細胞專家、波蘭中醫師如願獲身份證
打擊逃漏稅！ 法政府允許「邊境社群軟體檢查」
起飛後墜毀2層樓民宅 哈薩克廉航空難12死54人輕重傷
總統大選投票日要上班該怎辦？ 勞動部：老闆需給加班費
國產署釋自然保育善意 石虎棲地認養最快下月簽約
亞洲年度最大型大學文化節慶 臺灣陣頭前進印度校園
ASEP亞洲學生交流計畫 搭建學子與新南向國深厚友誼
超勵志！郭彥甫新書談人生大轉彎 樂觀幽默化嘲諷為力量
「福、仙、山」串聯跨年開唱 搶看元旦第一道曙光
玩瘋了！日本生物體驗展風靡台灣 逼真場景、變身遊戲滿足好奇心
好嗨！台灣博物館跨界電音趴 雲豹黑熊VR體驗超熱門
台灣女子馬來西亞出車禍 1死1傷
獲選全球重要人物 黃之鋒：將讚賞化為遊說能量
鼓勵台瑞學術合作 瑞典出資1億49個團隊爭取
陳副總統出訪帛琉 強調邦誼穩固
韓國瑜拍賣「原味」鋼鐵夾克 韓粉砸100萬得標
總統大選電視辯論會 下午2時登場
中國醫病關係不佳 10年24醫師喪命
大雨特報範圍擴大 苗栗至台南花東澎湖11縣市
反滲透法31日拚過關 綠營擬提高罰金至1千萬
【總統辯論會】 蔡批韓政見空泛 韓批蔡四個欺騙
【總統辯論會】談國防 韓國瑜主張避戰 蔡英文倡國防拉抬經濟
雲海日出仙境之外 阿里山冬季賞鳥驚喜
「外國人才專法」提高人才留臺誘因 施行成果亮眼
臺灣國際遊艇展揚帆起航 瞄準越南富豪市場搶商機
【總統辯論會】選戰太委屈 韓國瑜怒轟媒體：要不要問我初戀幾歲？
【總統辯論會】國家路線 蔡批韓簽「無色覺醒」 韓指蔡倡「一個中國」
反空污大遊行 賴清德推減碳 張善政倡以核養綠
阿里山林鐵107週年慶 蒸汽火車難得同框
美軍F-15戰機空襲伊拉克、敘利亞「真主黨旅」據點 至少25死55傷
跨界藝術聚焦台北代表色 全球城市玩色亮點搶先看
日本廉價航空響應環保 將機艙座椅廢棄素材製成吸睛商品
野火燒不停 27萬人請願取消跨年煙火秀 雪梨市長：不要
陳昇、新寶島康樂隊跨年演唱會 原汁原味歌單50首台北登場
剛果伊波拉疫情最新統計 2231人病逝 新增341起疑似病例
專家：2019美國大眾殺傷事件史上最多一年
〈時評〉川普的中美貿易策略正確嗎？
愛丁堡藝穗節名單揭曉 台灣小事製作脫穎而出
力拼旅館職涯發展計畫更完整
肺阻塞致死率僅低於肺癌 每５名患者有２人是吸菸者
日本佐渡島發現疑似北韓幽靈船 登船驚見7遺體
元旦總統府前升旗典禮 預計6時30分舉行
台北市跨年晚會勿帶氣球進管制區 警將出動「反恐打擊部隊」維安
臺灣、越南交流成長快 今年互訪旅遊人次破百萬
宜蘭新住民歡欣過新年 8位新二代學子接受表揚
催生「愛滋病免疫」基因編輯嬰兒 中國3名科學家遭判刑
台灣2020大選》民調封關 倒數11天35%選民未決定
帥翻！《葉問四：完結篇》台灣票房破億稱霸 甄子丹：解脫了！
總統府公布2020年春聯 「風調雨順 民富國強」
全家攜手唐氏症基金會「點數做公益 換物資」 打造公益生態圈
心情差可能因為你都吃錯 研究：增加攝取蔬菜水果可改善
華國金鼠豐年味 極致精華燉品年菜 經典港點美味外帶
和牛、天使紅蝦握壽司吃到飽 「旭集」斥資逾億元進駐信義區
破紀錄！美國女太空人「做害怕的事」 女強人打破職場潛規則
北富銀發揮社區號召力 小額募款12天善款逾198萬元助弱勢學童與顱顏患童
土地銀行綠能屋頂減碳新風貌
台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超112.26億元
集保結算所三十週年 成績斐然
止不住蠢蠢欲動的心 勞動部：5成上班族想年後轉職「薪水」是主因
〈財經主筆室〉中國首富一天接五通借錢電話的警示
旅館職涯發展計畫 初步選定三項職能基準優先建置
數學魔法師 — 林福來
臉書因應2020大選 將首度在台灣設立戰情室
百折不撓的幽默童話家—林哲璋
台北忠泰美術館非典型建築展《失樂園》 探索遭城市文明遺忘的廢墟
陳昇自爆結婚26次都很愛 家人低調現身支持
跨年夜冷氣團發威 中部以北低溫下探13度
台灣竹跡館勇奪德國、日本大獎 工藝之美編織巨型太空船
【武漢肺炎】中國武漢驚爆多起SARS病例？！ 台灣疾管署：查證中
禁忌之愛！白先勇《孽子》舞台劇復活 黃金陣容台灣巡演
【武漢肺炎】中國官方：武漢爆發27例不明原因肺炎 專家小組已展開檢測
看見社會新動力 2019年十大新住民新聞評選出爐
南市勞工局促多利支持庇護工廠 送愛心關懷陸籍新住民
台股2019封關收黑•全年漲幅10年來最佳 Yahoo奇摩: 股民最愛電子股
玫瑰控！司徒強頹廢美學回顧展 愛情生活挫敗成就藝術
2020台灣燈會首次開放民眾穿越主燈 體驗五感體驗
台灣國光劇團「英雄與蕩婦」傳統戲曲 水滸傳兒女情台北登場
麻疹境外移入增一例 台灣疾管署：去過這個國家的民眾要當心
新北紫東社區攜手平溪國中 傳承在地草編工藝文化
2019最後一天 到頂埔附幼「桐花城堡」跨年去
臺灣企銀保險代理部開業
中華電信攜手交通大學 佈局5G智慧交通創新服務
台灣《反滲透法》通過 在野黨憂執行困難、台商認「多數暴力」踐踏民主
【法條全文】《反滲透法》三讀通過 受滲透來源資助競選最重關5年、罰千萬
〈時評〉2019年終感言
台灣英文新聞祝讀者2020新年快樂！
日產汽車前董座棄保潛逃黎巴嫩 聲明「不願當日本司法人質」
【告別2019•迎接2020】台灣各地跨年活動精彩畫面
【更新】全球2020跨年煙火秀 紐西蘭、澳洲搶先登場
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