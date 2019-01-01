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- 紀念六四30週年 蔡英文：民主與威權不能共存
- 〈時評〉民進黨初選不公再添一樁？
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- 不敵病魔 賀一航64歲癌逝
- 永凍土層保存三萬年前狼和獅子 研究團隊驚呼：彷彿還活著！
- 美籍教授特立獨行遊世界 民主自由、良好治安台灣成「新」故鄉
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- 六四天安門事件30週年 日本產經新聞呼籲政府檢討對中戰略
- 台新銳藝術家個展「天台」 一睹雲南翡翠城困境
- 〈時評〉談談總統大選
- 新住民粽香傳情創意走秀 桃園77藝文町慶端午
- 不支持蔡英文連任 楊黃美幸接續大老們開槍！
- 台商進攻新南向市場 破千職缺台北、台中登場
- 敏感六四徹底「和諧」 連8964號高鐵都不給預約
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- 歐洲破獲上千隻爬蟲類動物 險些淪為高級皮件製品
- 美國四大IT龍頭股價暴跌 或與法規趨嚴有關
- 歐盟外長發六四聲明 呼籲中釋放維權人士
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- 倫敦市長推文稱「不值得歡迎」 美總統川普回擊「魯蛇」
- 新北市公共化幼兒園網路報名便利 超過八成家長線上登記
- 〈時評〉蒐集手機號碼再手機民調行不行？當然不行！
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- 葉望輝接受「童溫層」專訪：希望台灣知道「你們並不孤單」
- 腸病毒進入流行期 疾管署籲家長注意幼童病徵
- 行政院攜手LINE 7月推假消息澄清專區
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- 中國施展遺忘術 中媒獨漏六四報導
- 叁四町大玩創意 「火山卷料理」好食爆發新上市
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