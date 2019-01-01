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News Archive | 2018
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動保團體呼籲歐盟 向非法老虎交易說「不」
韓媒：兩韓15日舉行高層會談
許家元史上最快成為日本碁聖 網友暴動：台灣棋靈王！
台灣種植蕎麥多好用？經濟與環境效益專家報你知
印尼失聯移工想回家 花蓮海巡署助一臂之力
巴布亞紐幾內亞再傳地震
草率季藝術獨立書展 跨國破百創作齊聚松菸
你今天蔬食了嗎? 英研究：有效減碳從少吃90%肉類開始
海軍承德艦士官長拷貝機密情報 女檢率憲兵登艦搜查
時下超夯的素顏霜 打造無暇肌外 好處是不需要卸妝？
新北國際女性影展 透過影像訴說移工、單親媽媽心路歷程
君士坦丁堡普世牧首同意烏克蘭東正教獨立 俄羅斯：無法接受！
北韓學者接受《共同社》專訪 透露GDP數字
台灣飛往新南向航班 今年1至8月增加逾一成
繼女神降臨後！Met Gala 揭曉 2019時尚主題：CAMP
婚姻恐懼者千萬不要看！【親密陌生人】揭開驚人秘辛
朱立倫鼓勵美加交換學生跨文化學習
中華電信榮獲 <壹週刊>「第15屆服務第壹大獎_電信4G業者」第一名
台股全體上市公司9月份營收年增5.86％
期交所公告商品保證金調整
台股本週跌4.48% 上市股票總市值達30.18兆元
證交所鼓勵投資人多參考上市公司財報資訊做投資決策參考
富邦產險服務升級 拍照上傳一指搞定快捷理賠
【最新】無照駕駛竟在公車道尬車撞死3人 北檢依「殺人罪」聲押兩男
深澳電廠停建 經濟部：新增機組2025年供電無虞
【少女的純情】「大波斯菊」正逢盛開期 推薦10個賞花的好地方
臉書公佈遭駭詳細情形 拒絕説明駭客目的身份
土耳其釋放遭囚美國牧師 川普何時解除制裁？
沙烏地記者恐慘遭分屍 蘋果手錶可能掌握關鍵證據
美國商務部：中國傾銷床墊至美國
川金二次會再現變數？美國國安顧問暗示可能延至明年
勞動部推就安費自動扣繳 雇主再忙也不怕
文在寅：韓戰和平宣言是時間的問題 必定會實現
美國記者：北韓不讓龐皮歐口譯陪同見金正恩
俄羅斯將在北方四島進行飛彈訓練 日本表示抗議
最新研究：全球剖腹產濫用率已達「危險」境界
股價回穩市場安定？日本《共同社》這樣分析：
委國釋放政治犯 人權團體：仍會持續監控
政治大學合辦《國際勞工影展》 關懷女性移工勞動權益
美媒：川普推特追蹤者高達60%是假帳號
烏干達土石流釀41死 罹難人數持續攀升
南韓青年就業環境不斷惡化 大學生貸款金額狂飆嚇壞文在寅
新樓醫院多語言服務 「語您同行」助新住民就診
北極八國限制煤炭運用 減緩融冰速度
美國第一夫人：我和川普好得很
中國財政部次長：我們會尊重一帶一路夥伴國家
重現大稻埕古今風華 臺灣新文化運動紀念館10/14開館
喜馬拉雅山暴風雪 9名登山客恐全數罹難
歐盟將推電子許可措施 不影響旅客免簽待遇
逃至斯里蘭卡 馬爾地夫選委會：政治脅迫
印尼海嘯釀重災 勞動部籲雇主伸援手關心移工
語言不再是問題 中市推新住民遠距視訊通譯服務
外籍人才工作許可線上辦 24小時服務不收工
想升遷不碰壁、老闆愛死你！？ 這11種撇步請牢記！
一帶一路債務陷阱侵蝕非洲 肯亞債台高築民衆恐慌
馬國前首相納吉客串韓劇？
游牧森林音樂祭 重量級魏如昀、茄子蛋、脫拉庫接力開唱
蘇富比「金」品拍賣 凱特摩絲黃金頭像最吸睛
台北福華愛搗蛋 推萬聖節創意餐飲
高雄衛武營開幕季活動滿檔 柏林愛樂11月登場
全球最大單一屋頂劇院高雄啓用！蔡英文：衛武營象徵文化平權、空間解嚴
高雄鐵路地下化首班進站 旅客見證歷史性一刻
出席封聖典禮前夕 陳建仁：天佑台灣民主自由
今明兩日氣溫略升 周二起另一波東北風報到
公費流感疫苗15日開打 醫療院所優先供應
結合高階酒店招募人才 移民署誓言給新住民五星級服務
〈財經主筆室〉台股1011股災非戰之罪 反向尋找利基點
隱身檜町巷弄的文青處所 嘉市首間藝文咖啡館揭幕
多元文化探索增加親子溝通 打造台中成為新住民的新家
歐洲經貿辦事處澄清：台人仍得免簽入境歐盟 ETIAS電子旅行許可並非簽證
桃市友善移工友善計畫 多元提案照顧移工需求
推動海洋保育 澎湖3個月清除4萬公尺海底覆網
2018台中爵士音樂節13日登場 葛萊美得主綻放爵士魅力
新住民福利踏查趴趴GO 拜訪中市5單位集點送手機
台塑宣布：油價15日起不調整 持續凍漲
30國移民代表齊聚 多元文化「嘉」年華美食吸睛
致癌疑慮 美FDA將7種食品添加劑除名
在婚禮上勇敢秀出傷疤的新娘：英國尤吉妮公主
【萬中選一】台灣藝人轉型成功 郭彥甫畫作登羅浮宮展出
【更新】梵蒂岡封聖大典前會晤 教宗請陳建仁副總統代問候蔡總統
印度茲卡確診55例 旅遊旺季恐不利防疫
沙、土兩國元首討論記者失蹤案 川普怒嗆沙國：走著瞧！
華盛頓時報：中共更改「一帶一路」英文稱呼的背後緣由
法國動物園迎接 少見「易危」大食蟻獸寶寶
印環保鬥士阿加渥 為救恆河絕食抗議112天後過世
明道首創「僑外生農業班」 新南向外籍生古禮奉茶拜師
公費流感疫苗開打首日 台北市宣布再加碼
世代之聲音樂會 客家、原民文化傳承19日登場
與國際接軌！台電年底擬推110V與220V並行插座
內政部：台灣已成全球綠建築密度最高的國家！
蔡英文：生醫產業 臺灣下一世代關鍵競爭力
守護移工安全 中市警局拜會移工機構達共識
美方終於首肯！台海軍將採購「火力偵察兵」無人直升機
南非前總統戴克拉克訪人權館 鼓勵受難者說出真相
自閉症新二代許佳琪 繪畫比賽奪佳績
美國125年歷史老牌百貨 西爾斯申請破產
苗栗首次結合新南向 武術觀摩賽好手切磋武藝
水痘疫情升溫 開學2個月爆12起校園群聚
體育署「新住民親子體適能」活動 大人小孩開心闖關
南北韓宣布最快11月底 舉行鐵公路對接動工儀式
梅根有喜 哈利王子明年春天升格當爸
我國國軍駐地之最 分別是「這些地方」
累計觀看人次超過50萬 「黑啤東南飛」EP5探索東南亞經濟藍海
這咖啡好「硬」！平價高質CAFE!N東區開幕 藝術家聯名杯只送不賣
金點設計論壇 各國知名設計大師將登台演講
與鳥類毗鄰而居將夢碎？法國農場展開生物多樣性回歸計畫
上週外資在集中市場賣超511.90億元，賣超台積電7.27萬張最多，另買超兆豐金4.53萬張最多
證交所網路闖關遊戲 學知識 拿禮券 把握機會別錯過!!
截止至10月12日 櫃檯買賣股票市場現況
班克西自毀氣球女孩 開放吸引朝聖人潮
單身限定！台北王朝雙11光棍節單身者用餐5折
台北晶華酒店推出「墨西哥美食嘉年華」
11名維吾爾人遣送土國惹惱中國 馬哈地：他們沒做錯事
松山機場跑道破洞關閉70分鐘 影響8航班
【記者失蹤最新】沙國允許土耳其搜領事館 川普總統將派國務卿赴沙烏地
日本預計在2020年禁止免費提供塑膠袋
沙烏地阿拉伯將發表聲明 承認「不小心」殺掉記者
梵蒂岡出訪結束 陳建仁：教廷肯定臺灣貢獻及努力
討好金正恩不顧新聞自由 南韓禁止脫北記者赴板門店採訪
東北風增強 北部低溫下探20度 周末漸回暖
台申請以觀察員身分 出席國際刑警組織大會
移民署行動列車出動！發現新住民感人故事
德國執政聯盟巴伐利亞州選舉慘敗 黨内外齊聲砲轟梅克爾
美國國防部長會不會辭職？川普：到最後所有人都會離開美國政府
捷克斯洛伐克平面設計展 珍貴藏書台北松菸登場
民調：「巴西川普」最有希望當選總統
類小兒麻痺罕見疾病襲美 至少44人感染
3隻瀕危孟加拉白虎 活潑調皮惹人憐愛
台日台菲漁業協定 美學者：解決南海問題範例
攝影大師張照堂展覽 香港「臺灣月」登場
華爾街日報：小心中國科技業泡沫
拒絕承認烏克蘭東正教獨立 俄東正教與君士坦丁斷絕關係
剛果伊波拉超過125人死亡 衛生部長：情況危險
引頸期盼 理想大地西班牙美食節 正式登場
被川普質疑印第安血統 美參議員霸氣公佈DNA鑑定報告
法國南部遭暴雨肆虐 11人喪命、2人失蹤、千人撤離
日本便當內用外帶稅率將不同 網友：坐在外面吃算哪個？
劇迷不可錯過《雙城故事》大稻埕中藥行場景再現
台五星飯店招募新住民 積極認真大受歡迎
對抗中國非洲侵略陰謀！日本自衛隊將常駐吉布地基地
臺灣發明全球驚嘆 這款最強吸管奪得金牌
台灣尚青！精選文創店家組Fresh Taiwan 曼谷生活美學展17日登場
漫步北中南東生態自然步道 林務局大推這四條
緬甸軍方以臉書假帳號 營造仇視羅興亞人言論
米德偉：新南向政策保障台灣民主
金正恩：明年制裁將解除 務必提早進行準備
有機商店鏈結世界 打造具國際競爭力的品牌
初戀的滋味！台早期經典文藝電影 將於星國懷舊播放
單純巧合或警示中國？美國海軍竟然派這艘船來臺
日媒：第二次川金會可能在歐洲登場
一帶一路為肯亞帶來什麽？紐時：種族主義與歧視
挖掘新樂團！「貴人散步」免費戶外演唱會 揪你漫遊台南街頭
臺灣人最容易拼錯這三個單字
Port23魔幻派對結合藝術創作 展現萬聖節的黑色幽默
中華電信將於2018/10/17進行北部地區災防告警訊息測試
富邦證券輔導-軒郁國際股份有限公司 於10月17日興櫃掛牌
股票減資停買期間，證交所將提供停買股票融資餘額資料查詢
MOD推「NBA專區」你的主場由你做主
「UMAJI 遊．買．集」APP 正式上市
大峽谷-KY股票(代號：5281)及大峽谷一KY轉換公司債(代號：52811)自107年10月17日起預收款券並每五分鐘撮合一次
環保署表揚惜食典範餐廳
印尼大震震歪地軸？地震學博士張繼昭：是磁軸偏移
中油放眼印尼市場 擬投資2千億造輕油裂解廠
S HOTEL全新打造 露台花園浪漫開幕
財報穩信心 美股大漲547點創半年最佳表現
〈時評〉再談宜蘭社情
【外交危機】義媒：中國主教邀教宗訪問中國
川普：最大的威脅是聯準會
WEF全球競爭力 台灣全球第13亞太第4
沙烏地態度轉硬？土耳其調查無預警取消
聚焦世界「循環經濟」 國內外專家學者齊聚台北尋求創新解決方法
臺灣文化日175館所免費參觀 鄭麗君邀大家「說臺灣的故事」
專家預測網友狂歡 周末天氣竟然會
中市繼光盃歌唱賽 東協歌唱組擦亮招牌
日媒時評：中國已步上蘇聯失敗軌道
秋冬為腦中風好發期 三高患者風險高2倍
新住民親子茶道課程 學習台灣傳統人文素養
Youtube全球大當機 目前恢復正常
臺申請參與INTERPOL大會 美國務院重申支持
俄媒：金正恩將在美期中選舉前 訪問俄羅斯
川普：宏都拉斯再不遏制移民赴美 將斷資金援助
烏克蘭戰機墜落 一名美國軍人死亡
畏罪潛逃？沙國駐土總領事已搭機回國
臺灣文化日蔣渭水悠遊卡隆重發行 義美推商品折扣共襄盛舉
美國務院副助卿訪臺 將出席臺美合辦工作坊
過度諂媚北韓引川普疑心？南韓民衆進入駐日美軍基地難度升高
調查：97%的人未正確洗手 洗錯了 當心越洗越髒
台灣要如何實踐「循環經濟」簡又新：借鏡國際經驗面對挑戰
印度其實沒那麼可怕！ 他用這5張照片翻轉台人刻板印象
澳洲總理：不排除將駐以大使館遷至耶路撒冷
國內首例 康寧大學申請改制為專科
臺灣文化代言人！蔣渭水紀念悠遊卡限量發行 眾星雲集齊見證
中國網紅亂唱國歌遭拘留 承諾看洗腦影片反省
熱潮紅、盜汗、失眠外 其實肥胖也易伴隨更年期而來
「桃園之星」移工才藝大出招 菲鐵肺女王歌唱獲首獎
南韓允許339名葉門内戰逃難者居留一年
華泰瑞苑 第十六屆金擘獎囊括三項大獎
美麗信池畔餐廳 推出【頂級暖冬食補雙人套餐】
全台唯一設有科學研究～台南美術1館試營運
再生能源推動不衝突 原民立委談部落公民電廠與融合
韓媒：國際農礦大廠派人赴北韓談投資機會
方序中大玩隱喻！金馬55形象廣告暗藏玄機
臺灣又有人走私油品給北韓 法官裁定交保
移民署破獲跨國人蛇集團 勇衛國境獲內政部讚賞
張小燕、Janet、Selina嘻哈故宮 書法上身潮流時尚
「巴西川普」民調表現優 政治人物紛紛表示支持
讀懂IFRSs財務報告研討會即日起開放線上報名
台灣第一齣無障礙交通音樂劇 裕隆集團公益認購邀員工觀賞支持
七國師生齊聚新北市 全台首創跨國技職交流平台
富邦投信：特別股波動相對穩定 不確定中的資產避風港
富邦金控暨旗下子公司勇奪「財訊金融獎」十項大獎 獲獎數創新高
賴揆盼台灣產業轉型升級 促金融業挹注活水
台北美福搞怪萬聖節 逗趣甜點吸睛登場
萬聖節變妝童樂會 元素自助餐搞怪有禮！
美研究船離台前夕 AIT官員高雄港登船探班
美暫未列匯率操縱國 北京壓力暫減仍未除
台灣盼有意義參與 國際刑警組織給釘子碰
沙國記者怎麽死的？英媒：遭法醫活生生肢解
克里米亞發生校園槍擊事件 普丁：不是恐怖攻擊
建立亞洲防疫網絡 「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」揭牌
臺灣生活環境全球認同：全球宜居排名臺灣竟然這麽前面！
長假人潮湧金門 內政部嘉勉移民署駐金同仁辛勞
拒絕中國海洋擴張！日法將加強軍事合作
好Chill！首屆「禾火 OUT 音樂節」壓力釋放 落日飛車、糯米糰將於公館登場
周六起氣溫回升 下周二前高溫恐破30度
拒絕中國故意壓低郵資 川普揚言退出萬國郵政聯盟
文在寅：金正恩廢核與否 一切取決於美國反應
苗全民運動會 新南向扯鈴團隊「扯」出好成績
英國脫歐談判未得進展 歐盟宣佈延長時限
川普提名退役空軍准將史迪威任亞太助卿
馬爾地夫親中總統終於服輸：我會離開公職
梅克爾：德國已開始準備因應硬脫歐
台灣髮型師唐威 獲英國美髮界奧斯卡大獎
講英文加油說Add Oil不漏氣！牛津英文字典正式收錄
想創業沒門路？「台北國際創業週」下月登場
剛果伊波拉會擴散全球嗎？WHO專家這樣說
江澤民命危
10/22-10/31澎湖福朋喜來登酒店狂歡萬聖
范冰冰現身北京
學者：演算法恐加劇社會問題
【快訊】台北車站大跳電 台鐵: 不影響旅客購票乘車
移民署打擊人口販運成效卓越 深獲內政部肯定
港都東南亞創意料理賽 南台灣老饕及新住民齊聚
日本環保執政黨帶頭 自民黨總部即日起停用塑膠吸管
南市推穆斯林友善商店平台 所有資訊上網一點就知
科技藝術新秀崛起！「台北國際藝術博覽會」26日台北世貿登場
野生救援WildAid新影片 華人「無翅」婚宴不失傳統
CNN：美國派B52轟炸機飛行南海
全球暖化問題不解決 恐影響大麥收成啤酒變貴
類固醇不可怕 天氣變化又不從醫囑 當心氣喘急性發作
中國最狂計劃：習近平月亮2020升空
沙烏地阿拉伯記者疑似遭殺 全球媒體聚焦沙國王子
只刷牙不夠 正確使用牙線有效避免牙齦問題
鴻海等股票於10月18日減資停買，停買期間融資餘額不計入融資融券餘額表
推動電子式下單 證交所舉辦投資講座
2018權王嘉年華 10/21來富邦攤位參與抽獎權民同樂
中華電信10/26開賣iPhone XR、10/19開放限量網路預約
中華電信前進潮世代掀台式嘻哈搖滾熱潮
健保守護顧鄉里 復興醫療零距離
廚師打敗名模！企業慈善盃電競首戰 福容展現爆發力
茶酒香撲鼻！臺虎精釀出金萱茶啤酒 「愛無標籤」融合時事
感恩節必備 台北君悅酒店火雞禮籃 溫馨上市
拒絕一帶一路債務陷阱 日本強調高品質基礎建設
台北君悅凱菲屋伴君思鄉悅台味 飽食台灣好滋味
〈時評〉為「無薪師」說句公道話
三中案新關鍵錄音內容周刊揭露 馬英九主導賤賣黨產成鐵證
動物王國連鎖店倒閉 東森集團宣布接手
中信銀ATM當機3小時 台彩一度遭池魚之殃
日本櫻花竟提早開花 專家：恐與颱風侵襲有關
外媒：教宗拒絕訪問台灣
冷空氣接近日本 這些地方小心大雷雨
加薩走廊衝突持續升溫 以色列部署大量戰車
教宗將訪問北韓？外媒：成行與否尚有待觀察
高苑科大「真人圖書館」 新住民與師生分享心路歷程
俄羅斯網軍入侵荷蘭國際組織 歐盟高峰會：敵對性攻擊
川普：若沙烏地真殺害記者 將採取相當嚴厲措施應對
普丁：就算日俄前和平條約 領土爭端談判仍要進行
加強支持以色列？美國宣佈關閉耶路撒冷總領事館
委内瑞拉部長控厄瓜多總統是騙子 雙方外交戰開打互逐大使離境
川普：墨西哥再不阻止非法移民流入美國 將動員軍隊封鎖邊境
秘魯前獨裁者藤森女兒涉嫌洗錢 法院判斷不需羈押獲釋
第23屆「台法文化獎」獲獎名單出爐 3法人獲獎
南北韓統一後新首都會是？學者分析金正恩看到都震撼了
美中國防部長會談 雙方面無表情握手
快樂王國不丹大選結果出爐 可望再次政黨輪替
拒絕中國南海耀武揚威！日本派加賀號赴新加坡演習
中市災害救難經驗豐 新南向各國消防精英來台參訓
川普貿易戰奏效？中國經濟成長率創金融海嘯以來新低
故宮曼谷開展 盼搭起臺泰藝文交流橋樑
經濟部環評廢止今送環保署 深澳停建成定局
中國貪婪採伐索羅門群島木材 環保團體：生態面臨崩潰危機
蔡英文：用經驗與技術 臺灣與世界交朋友
西非都會區最新健康問題：肥胖
挹注國庫收入 央行11/1標售特殊號碼鈔券
雲林新住民知能成長營 一解思鄉之情
印尼巴布亞省發生淺層大地震
前進大馬拼觀光 苗栗與華人旅遊工會簽署備忘錄
臺灣教育科技結合稱霸亞太！我們的隊伍竟然得到首獎
日本籲企業提高薪水 中小企業：會壓低獲益空間
阿富汗議會大選明日登場 投票所恐遭恐攻
「花蝴蝶」來了！ 天籟嗓音嗨爆林口體育館
民調：七成美國軍人認為中國是巨大威脅
塔利班控美國主導阿富汗選舉 揚言當天炸投票所
安倍：先解決北方四島 日俄才能簽和平條約
〈時評〉台灣比古巴還不如？
六都課綱推手齊聚新北 共議課程領導新策略
新北資訊科技教育成果展 VR顛覆未來學習新體驗
櫃買中心將辦均華精密上櫃掛牌典禮
更寮國小校舍整建動土 帶動地方嶄新風貌
吉茂自本10月22日起得為融資融券交易
台指本週跌幅1.26% 生技醫療類股表現最佳、汽車類跌幅最大
櫃買中心債券ETF 再添三檔新兵
櫃買中心公告致茂電子、合邦電子股票處置措施及期間
【快訊】美軍直升機墜落雷根號航母甲板 造成12人受傷
中經院上修今年GDP至2.61% 鄭貞茂：有望挑戰3%
環保署證實下周會勘 深澳環評最快10月下旬公告廢止
歐盟起身對抗一帶一路陰謀 強調建設永續性
在軌道上看煙火遭火車撞 印度傳超過50人死亡
美國防部：取消12月美韓大型聯合軍事演習
沙國終於認罪！記者哈紹吉分屍案 王儲嫌疑重大
龐皮歐警告巴拿馬 小心中國剝削性經濟活動
這次換誰中債務陷阱？中國再次強調發展「冰上絲路」
涉嫌干預美國期中選舉 俄羅斯女子遭起訴
美媒：第二次川金會恐明年登場
梓官區「新」服務據點 誓言為新住民提供最好服務
語言不是問題！世界音樂節聚各國文化 風潮推台團不遺餘力
3000移民蜂擁至南部邊境 墨西哥請求聯合國支援
國際刑警組織前主席妻子：丈夫恐已遭中國政府殺害
記者哈紹吉分屍案 他的屍體疑被藏在森林
東北季風減弱氣溫回升 25日秋老虎高溫炎熱
中國南海擴張全球警戒 日本警告不承認單方變更現況
宣導防治性騷擾知識 彰縣7國新住民語動畫吸睛
捍衛台灣拒絕中國陰謀！澳洲軍艦9月通過台灣海峽
匈牙利總理禁大學性別研究 兩性論發言惹議
台中歌劇院曲牆、涵洞設計 獲日本優良設計獎
軍備競賽倒數計時？美國下周將脫離中程飛彈條約
泰網紅登太平雲梯啖美食 新南向行銷嘉義美景
路透：美國軍艦將再度通過台灣海峽
移民署揪新住民「麥」向職場 盼創造多元就職環境
阿富汗大選今日登場 恐怖分子和舞弊問題難解決
日歐探測器成功發射 探索水星之謎
馬其頓議會通過修憲案 將變更國名為「北馬其頓」、得加入歐盟
透過競賽體驗台灣傳統文化 與新住民親子從做中學
喜樂島聯盟、民進黨「反併吞」遊行北高同步 民眾高喊要正名
沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死亡 未婚妻推文上千網友關注
波蘭下修最高法院法官退休年齡逼下台 歐盟法院：不可以
制衡中國「冰上絲路」？美國派航空母艦進入北極
掌握南亞政經重地 貿協將參加印度古吉拉特州全球峰會
人生好難！？把握這5點 讓你面對「變動」從此老神在在
《維基解密》創辦人亞桑傑 擬控告厄瓜多政府
沙烏地阿拉伯記者遭殺害 土耳其：沙國王子尚有嫌疑
【沙國記者遭殺案快訊】土沙領袖通電話 確認兩國持續合作調查
寒舍艾麗酒店 歡慶歲末的璀璨饗宴
美擬再派艦通過台海 傳至少2艘且任務多天
東北季風持續減弱 23日前各地天氣晴
臺增派華語師資至泰 擴大培訓設置專線
央廣異國美味市集 新住民廣播經驗談
臺北國際攝影展 近780件作品中正紀念堂登場
新住民免費電腦課 移民署推桌遊活動
臺灣世界展望會辦分享會 越南新住民資助兒童好有愛
雲林國際農機資材展 李進勇：新南向政策奏效
抗蛇毒血清產製生力軍 國家免疫馬匹畜牧場屏東揭牌
台灣百大民宿出爐 「好客民宿」橫跨山海秘境
不滿俄國違反協議 美國宣布退出中程核飛彈條約
無標籤設計！臺虎精釀大玩創意 白色派對穿出彩虹愛
臺北勞工影展開跑 民眾可免費索票觀賞
暱稱「紳士紅豆餅」 樹種「森氏紅淡比」成空氣淨化新寵
看出什麼端倪？讀衣展以「無」為題 東方哲學融合西方美學
普悠瑪列車宜蘭出軌 釀18死187傷
天母搞什魔鬼 萬聖節嘉年華10/27搞怪登場
戴資穎丹麥羽賽女單奪冠 積分將破10萬 史上第2人
普悠瑪事故嚴重傷亡 多國使節表達慰問
【傷患名單】普悠瑪出軌釀18死190傷 今晨恢復單線雙向行車
赴宜蘭視察 蔡英文：盼臺鐵3日內恢復雙向通車
修修臉首公開！林布蘭《夜巡》修復Live秀 荷蘭網路直播齊見證
【捐血最新訊息】宜蘭捐血站庫存量已達5倍平日庫存量 請全國民眾安心
移民署辦求職體驗 媒合企業找到好員工
約旦擬中止部分以約和平條約 以色列力挽狂瀾
新住民美食餐廳獲佳評 移民署幕後功臣
輕颱玉兔形成 今日夜溫差擴大至10度以上
普悠瑪列車事故 檢方：車廂內無新發現罹難者
義務役將走入歷史！110年後募兵減為每年1萬人
情不自禁！台女奧地利街頭表演 呆萌哈士奇忍不住高歌伴奏
越南婦女節不38！團結女力獻花表心意 齊聚嘉義表演藝術中心
驚！日本無良避震器 台灣竟是「唯一」外銷地
【快訊】普悠瑪列車事故 司機坐輪椅赴宜檢接受問訊
WildAid新影片 攜手版畫藝術家製《百里婚宴圖》拒魚翅
東南亞文化藝術論壇 泰國文創推手來台開講
川普退出中程核飛彈條約 戈巴契夫警告：當心重啟軍備競賽
駁柯文哲「臺灣商品」說 吳釗燮：臺灣是非賣品
南北韓將軍級軍事會談 統一閣26日登場
台當代藝術前往星國 「盛放」光彩與國際接軌
【震撼彈】福原愛宣布從桌球界退役 理由是台灣人對她太好了
日造假KYB避震器外銷台灣 營建署：將調查維護國人安全
60萬公投首投族 勞動部：公投日將可放假
新北免費肝癌篩檢 1733名受測者逾5成有脂肪肝
行動保密只為救瀕危大山貓 母子均安重返法國侏羅山
台藝術家出發星國 分享創作理念共交流
普悠瑪事故疑人為釀禍 ATP被關閉無法過彎致出軌？！
澳洲兒童性侵案 總理顫抖公開道歉
臺鐵列車事故 賴清德指示全面體檢普悠瑪
普悠瑪事故日媒大幅報導 NHK：普悠瑪為日本製
流感疫苗打了沒？ 醫：幼兒易成為傳染源 家長請當心
〈時評〉怪異的高等行政法院
普悠瑪出軌意外 海基會：兩名中國籍配偶受傷
中華電信iPhone新機上市 iPhone XR開放網路預約1小時即額滿
中華電信再獲台灣客服中心發展協會2018 CSEA卓越客服大獎
中華電信Hami Point持續進化 點數回饋吃得到
上週外資在集中市場賣超414.49億元
德國呼籲歐洲各國 停止對沙國軍售
投信：美國年終銷售鳴槍 NASDAQ引領商機
櫃買市場業績發表會31日起連辦十場27家公司受邀
復興區後山「居家醫療整合照護計畫」送愛、健康到家
普悠瑪號翻車意外 富邦產險啟動緊急應變
高中生電子煙吸食率翻倍 傷心、肺 更影響生長發育
〈財經主筆室〉業績新猷不敵賣壓 為何鴻海減資瘦身股東這次不買單？
普悠瑪事故原因 初判：轉彎超速
台北福華火雞外賣 溫暖感恩醞美味
北投亞太飯店旅展限定超值優惠
普悠瑪列車事故 尤姓司機員聲押禁見
謝志偉柏林演講 指台灣民主受到威脅
颱風玉兔最新消息 安倍又要嚴陣以待了？
普悠瑪2則關鍵簡訊曝光 列車事發前53分鐘就異常
未能停止民衆湧入美國 川普斷中美三國援助
NASA黑客松臺北場 冠軍隊伍Light Wonder抱走8萬獎金
「坡地防災」再提升 台灣經驗輸出新南國家交流分享
美海軍公開表示軍艦通過台海 外媒：制衡中國對台壓力
泱泱大國還伸手要錢？日本將結束對中國經濟援助
台鐵搶修 拚周三恢復正常通車
中非喀麥隆執政36年獨裁總統再連任 外媒：恐爆發内戰
聽聽手創大人物怎麼說！亞洲手創展300品牌大顯身手
兩美艦行經臺海 總統府：有助於區域安全穩定
喀什米爾爆發軍民武裝衝突 超過十人死亡
【最新】普悠瑪司機坦承關掉ATP 強調經過調度員同意
崑山科大開新住民咖啡課程 拉花、烘焙、沖煮難不倒
加拿大警告沙烏地 說真相否則停售武器
前進馬來西亞！檳城國際廚藝競賽 崑山科大成績亮眼
土耳其總統傳將稱哈紹吉遭謀殺 真相究竟如何？
學者5年來拒搭普悠瑪 直指台鐵制度問題、養護成本遭漠視
美媒：川普將修改聯邦法 全面否定跨性別
東部外海發生有感地震 宜蘭市震度3級、北市2級
馬爾地夫最高法院：總統選舉有效 親中派現任總統將下台
今日「霜降」冬天腳步漸近 28、29日恐降至15~16度
英國跟進全球環保腳步 最快明年開始禁塑膠吸管、棉花棒、攪拌棒
經濟部推台灣特色農產品 新加坡高島屋登場
希臘這個恐怖病毒 沒藥醫也沒疫苗
醫療新南向再添佳績 台泰3校辦醫療科技論壇
不菸酒卻罹患肺阻塞 原來還有這個跟菸害一樣毒
路透：沙國王儲心腹Skype下令殺哈紹吉
中南美洲移民團最新挑戰：墨西哥總統暗示驅逐出境
新南向政策影響 全年投資額有望破75億美元
香港推遠距離讀取「智慧身分證」 你逃得出習近平的眼睛嗎？
今年最小！ 10月大女嬰染流感重症 籲幼童盡快接種疫苗
中油95出包致油表失靈 112站點購油費用可「退一送一」
南韓政府：兩韓軍事協定 國會無權過問
普悠瑪翻車 賴揆證實交通部長曾口頭請辭
台菲專家聯手對抗極端氣候災難 VOTE合作奠基礎
梅伊：脫歐談判95%已完成
川普退出中程核飛彈條約 波頓：相信台日澳會支持
台灣大規崩塌防減災計畫領頭羊 水土保持局：小林村大規模崩塌轉捩點
酒吧心理學好手！菲籍美麗店經理 輕鬆氛圍聚常客
越南新國際主席出爐
新北首推新住民教育輔導機制 提升品質培養國際型人才
集保結算所心繫傳統與現代藝術傳承
臺企銀創投開業帶領臺灣中小企業邁向國際舞台
台北富邦銀行獲「107年臺北市績優健康職場」第四名 居金融業之首
邁向國際化‧東海高中開展芬蘭國際教育交流
蔬果農藥抽驗 連鎖素食、大潤發、馬辣火鍋殘留農藥超標
中國廣東省登革熱疫情攀升 台商染登革熱返台
普悠瑪列車事故段 預定24日清晨恢復雙向通車
周三凌晨東部外海地牛再翻身 宜蘭市震度3級、北市2級
沙國記者死亡事件更新 土耳其總統：殘酷謀殺
〈數學不好，不是你的錯11〉：台灣數學教育往哪走
川普批沙國隱匿事實 但強調沙國投資美國創造就業機會
〈時評〉香港和中國一國一制
搭首班普悠瑪 賴揆：普悠瑪全面體檢
譴責沙烏地殘忍行為 21人將遭取消美國簽證
兩韓將撤板門店哨站、兵力、軍火
拒絕俄羅斯網軍干預期中選舉 美國將警告駭客小心遭起訴
聯合國：北韓人權無改善跡象
日經：普悠瑪號脫軌全球關注 台鐵應徹底解決内部管理問題
一窺基因檢測神秘面紗 即日起開放報名 11月正式揭曉
研究：微小塑膠已進入人體
【現場影片】羅馬地鐵手扶梯暴衝 至少20傷
涉嫌協助塔利班 伊朗革命衛隊幹部遭美國制裁
物種滅絕加速 地球哺乳動物恐需逾500萬年復原
波頓：第二次川金會明年一月後才會登場
美俄高峰會11月11日登場 中程核飛彈條約將成焦點
台鐵道歉：普悠瑪及路線全面特檢 一週內完成
「全球企業永續論壇」11月登場 認識國際SDGs、CSR商業模式
日官房長官：遭敍利亞恐怖分子綁架日籍記者獲釋
打擊假新聞 蔡總統：樂見臺美加強合作
日軟銀孫正義取消沙國經濟論壇演説 NHK：與記者遭殺有關
連結在地情感 2018鬧熱關渡節10/27邀民眾一同鬧熱
救台股！勞退基金撥款140億元 即日起進場護盤
臺灣建設震驚全球 世界第二名橋梁竟然是
習近平無法撼動臺灣地位！教宗拍電報對普悠瑪死傷者致哀
實現110年前夢想！「鐵達尼二號」2022啟航
南韓政府：北韓不是國家 兩韓協議文件不受國會規範
吸引港移民法令要鬆綁？移民署：已較其它地區人民條件寬鬆 若修正須研議
第5屆新住民及其子女築夢計畫 報名截止延至11月9日
新住民台南開百貨公司 越南風味食衣住樣樣行
印尼水壩工程 威脅極危打巴奴里猩猩的存續
2018 IESF世界電競賽在高雄 戴資穎熱血代言、全聯暖心宣傳
好市多又出包 民眾食用黃瓜後染沙門氏菌
臺美合作培育太平洋領袖 酈英傑：沒有比臺灣更好的夥伴
中國企業貪婪挖沙不顧環境 莫三比克漁村遭洪水侵襲近滅村
新南向客製化產學合作專班 2017年成功招進近3千人
彭斯：反美委内瑞拉總統 提供中美洲移民集團資金
兆勁科技違規 證交所處20萬元罰款
誠泰工業科技上櫃掛牌典禮 櫃買中心29日舉行
集保結算所打造商業本票電子發行e鍵完成
富邦產險舉辦董監事責任風險研討會
中華電信MOD提供2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽即時精彩賽況
尊重聼障權益！美國華府開了純手語星巴克
癌症復發不憂鬱 善用專業資源抗癌不孤單
環保署公告廢止環評 「深澳電廠擴建計畫」走入歷史
福容尾牙春酒 滿額加贈萬元Villa住宿
簡又新專欄 – 地球永續與人類生活如何從中找到平衡點?
威力彩10億元以上頭彩 只有14個人中過
川普顧問：中國謀打擊美國軍事產業供應鏈
北約秘書長：美退出中程核飛彈條約 原因是俄羅斯行為
國泰航空傳個資遭入侵
今炎熱明晚變天 玉兔轉強颱恐靠近台灣
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還記得牠嗎？南安小黑熊要準備重返花蓮山林了
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中美洲移民集團持續湧入墨西哥 當地居民積極援助不見排外聲浪
台鐵遭疑卸責司機不斷說謊 通聯紀錄、同班乘客發長文狠打臉台鐵
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5萬多「灰面鵟鷹」過境恆春創新高 鳥友集氣盼突破6萬
普丁：歐洲允許美國部署飛彈 將為自己惹來危險
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「玉兔」颱風威力可能超越「山竹」 若登陸建築物恐無法承受
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Google公司兩年內48因性騷擾遭解聘
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《被遺忘的幸福》與阿茲海默症的母親 共度令人心碎又充滿暖心的人生旅程
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印度男子遭猴群扔瓦片砸死 家屬憤怒希望起訴猴子
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屏東「新」好聲音歌唱賽 嘹亮歌喉展現自信
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嘻哈故宮大支領軍開唱 全程網路直播收看
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匹茲堡猶太會堂槍擊案11死 槍手遭逮疑反猶太及反移民
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巴西總統大選結果揭曉 極右派「巴西川普」當選了！
內政部攬才出奇招 外籍居留證號將比照身份證編碼
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玉兔颱風30日起影響台灣 北部東半部當心「共伴效應」
安習會後態度髮夾彎 習近平：持續對北韓經濟制裁
【快訊更新】印尼獅子航空客機墜海 188人生死未卜
祈求平安 新北民眾與緬甸新住民同慶光明點燈節
研究證實 生活在亞洲大陸的老虎有6種
秋豐收、蟹肥美 台南大員皇冠假日酒店彩豐樓「活蟹饗宴」登場
籲國際解除制裁 北韓期複製瑞士、新加坡成功模式
嘉縣拼新南向市場 前進泰國推觀光
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不滿中國人大打壓學術自由 美康乃爾大學中止學術交流合作
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11/3基隆移民節閃亮登場 東南亞各國服飾爭奇鬥艷
白玉蘿蔔文創市集 高雄美濃多元登場
30年前曾預知中國輝煌... 知名哈佛學者：政經日益複雜奇蹟或將隕落！
紐西蘭毛利舞團率先抵台 傳統舞蹈嗨翻桃機暖身花博
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流感疫苗又出包！ 國光公費流感疫苗竟有白色懸浮物
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臺灣企銀協助嘉義縣鄉民走出水災陰霾並建立銀髮樂園
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高雄長庚紀念醫院「永慶尖端癌症醫療中心」開幕
新北市「英語智慧城發展計畫」實境APP學英語
【66大順】北市首批12輛電動公車上路 10月底前免費體驗
人工淚液天天點 食藥署：可能傷害角膜
上週外資在集中市場賣超312.40億元
診所異常流感疫苗 高市：停用同批號疫苗
中國間諜利用LinkedIn滲透法國騙機密 4千人遭盯上
私帶疫區肉品罰不怕 11天重罰73件 包括中國熱狗、越南香腸
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德國執政黨地方選舉連續慘敗 梅克爾表示不再連任黨魁
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「巴西川普」波索納洛當選總統 各地爆發支持者反對者衝突
世界逾90%兒童每天曝露在有毒空氣中 WHO：健康和發展受阻
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「榕」民們！台北音樂酒吧「榕 RON」 獨立音樂節「榕樂季」松菸登場
斯里蘭卡總統開除總理陷政治危機 警察開槍一人死亡
桃市500移工球賽逐榮耀 獎金上看3萬6
四價流感疫苗大缺貨 醫：流感已流行 先打三價最實際
美軍將部署五千軍人阻止中美移民越境 學者：為了共和黨選情
怒火難耐？中非議員竟在議場內開槍
蔡英文：僑胞是臺美關係重要橋梁
沙國檢察總長抵土耳其 協商哈紹吉案日後調查
普悠瑪、太魯閣號雙駕駛今上線 「學習司機員」當副手
瑞典也陷政治危機？總理放棄組閣
普悠瑪雙駕駛人力缺 賴揆盼剛退休司機協助
中國變相重開虎骨、犀牛角交易 遭批保育大倒退
威尼斯大淹水！水平面提高最多156公分
接見美智庫訪團 蔡英文：臺灣是值得信賴的夥伴
泰媒來台考察拍攝 向東南亞推廣屏東之美
放棄勸説川普回中程核飛彈條約？俄羅斯：來簽新的吧！
WWF《地球生命力報告》：1970年迄今野生動物族群數下降60%
美國海軍軍令部長：台灣可以相信美國！
高雄「新」種子赴越進行職場交流 強化競爭力
習近平崩潰？波蘭節目竟然這樣挺臺灣
王文洋告「人生伴侶」妨害自由 北檢不起訴
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人心莫測？《親密陌生人》帶你揭發伴侶內心隱藏的秘密
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中美移民集團最新消息：上千民衆橫渡河川進入墨西哥
賓州法院提前至11月19日宣判 孫安佐有望當天搭機返台
台中市登革熱破百 一口氣增12例
20世紀武俠小說泰斗 金庸逝世享壽94歲
「咱的台中」空拍紀錄片 台中之美一覽無遺
花蓮發生芮氏規模4.2地震
金庸一生成就巨大 香江一顆明珠
玉兔颱風更新：東部迎風面將有持續大雨豪雨
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桃移民署攜手桃市府 7+1全方位優質服務 新住民也按讃
川普揚言再加碼對中制裁 最快明年二月發動
緬甸孟加拉宣佈下月開始返國計劃 羅興亞人：會不會再受軍方迫害？
CPTPP在12月30日正式生效
「我的世界都是你」～幾米創作20週年原畫展
日本禁止黃牛新法將送國會 違反者罰一年以下有期徒刑
中市球賽「移」名驚人 320移工組隊角逐最高榮耀
英國2020年開始課數位稅 臉書、Google等將成對象
俄朝外交部次長會談 外媒：討論金正恩訪俄
普悠瑪罹難者今公祭 台東縣機關下半旗、台鐵官網變黑白
英國減塑最新消息 2022年起將對塑膠包裝課稅
接種流感疫苗會感冒？ 醫：常見迷思之一
土耳其總統：沙烏地請勿袒護特定人物
普悠瑪司機員靈堂下跪 罹難者家屬：我們一起找真相
三中案開庭 馬英九認未犯罪批陳水扁
珍古德與義美同歲 身體力行只為創造更美好的世界
這塊祖母綠也太大
土耳其總統：我們將越境攻擊庫德族勢力
體驗東南亞祈願文化 台北南洋水燈節11月4日下午登場
涉嫌偷竊美歐航太公司引擎技術 美國再度起訴中國產業間諜
3台灣人涉運70公斤海洛因 泰國清邁落網
Google性騷擾頻傳 高層揚言罷工
關懷新住民、長者助成長 新北表揚17卓越績優社區
AIT處長：美國有義務支持臺灣對抗脅迫
南韓光州民主運動最新調查：軍人曾性拷問多位婦女
國際移工演講賽總獎金上看12萬 說出異鄉人的美麗與哀愁
空汙威脅下 氣喘患者擅自停藥 當心成嚴重氣喘 發作恐致命
西拉雅國家風景區推觀光 在地特色甜點上桌
漁民震驚！北海道小島突然不見了
【憶金庸】倪匡讚他「人生豐盛到極點」 詹宏志靠張艾嘉拿授權
南韓情治機構：北韓準備迎接國際專家 見證廢除豐溪里核試驗場
民眾私帶中國肉品闖關也闖禍 農委會證實非洲豬瘟境內首檢出
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陳建仁：自行車是臺灣的驕傲
英國研究：過胖過瘦者壽命都少4年
【快訊】北市勞動局長賴香伶 驚傳遭勞運人士以鋼筋毆打
吸菸無法助減肥也不時尚 WHO：50%抽菸者死於菸害！
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富邦證券首次新開戶 線上開戶獎勵賺年終
投信：財報成長可期 可布局美投等債ETF
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研究：旅平險海外旅遊醫療保障 七成民眾保額普遍偏低
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珍古德與黑猩猩的際遇 環保與保育的人生哲學
11/1 ~11/22福華線上旅展 餐券驚喜破盤價3.5折起
2018台北國際旅展 香格里拉台南遠東飯店 住房優惠2.6折起
與達賴喇嘛對談 李遠哲盼討論全球暖化
玉兔颱風逐漸靠近臺灣 東半部發佈大雨特報
被馬英九指恐嚇擋三中交易案 姚文智重批馬「混蛋」
美國大數據研究：闌尾恐導致帕金森氏症
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沙烏地阿拉伯記者遭殺案：土耳其證實哈紹吉遭勒斃分屍
「台南都會寶可夢」抓寶活動今登場 精彩可期
美國：葉門內戰應立刻結束
中進中出前飛往新南向 台中11月直飛曼谷、金邊
中國南海再度加強擴張 氣象站已完工
米其林二星 丹麥女王御廚Ronny Emborg 10/31-11/4再訪美福
理想大地享觀光局補助 線上旅展提前開跑
全球經商排名出爐 臺灣原來這麽吸引人！
新南向紐西蘭毛利舞團大讚中市美景 廣邀國際來台賞花博
美國警戒中美移民集團越境 川普揚言多部署兩倍邊防軍人
日本核電厰傳火災 東電：無輻射外洩危險
臺中花博招攬新南向旅客 11月起曼谷、金邊直飛臺中
彰縣表揚新住民模範 溫馨氣氛創造幸福城市
龐皮歐：我下周將與北韓高層見面
每小時有１人死於糖尿病 控糖除了藥物和運動 還需家人支持
【快訊】勞動局長賴香伶明換人工皮出院 北市府今起加強維安管制
三中案開庭 黨產會斥馬顛倒是非誤導大眾
秘魯法院再度允許預防性收押藤森惠子 時間長達3年
珍古德：民眾環保與動保意識抬頭 企業的社會責任將改變
南韓司法獨立性危機：百萬網友就可以動搖刑法？
NATO秘書長：請俄羅斯遵守廢核條約
英國書店搬遷 250人自願加入接力搬書行列
等你13年了！ 紐西蘭航空今復航 奧克蘭-台北11小時就到
梅克爾宣佈不再連任黨魁 他站出來開記者會表示欲接棒
中國製棒棒糖驚傳含金屬！澳洲下令召回
臺灣人才、產業傲視全球！高通將在臺設這個關鍵模組
【快報】被逮還自拍 李明彥在捷運新埔站落網
南北韓軍隊簽協議 全面停止陸海空敵對行為
日本明年消費稅將調漲 安倍考慮發消費券助弱勢
金正恩：不怕國際制裁！北韓還是可以發展經濟
全球觀衆震驚！戴資穎竟然創下這麽多世界紀錄
氣候外交圓桌會議台北登場 台英法齊聚探討綠色金融
跟三高一樣可怕 嚴重恐失能 全台逾20萬人面臨此威脅
聯合國：剛果9月有92人 遭非法處死
安理會籲加強對抗剛果伊波拉疫情
莫健肯定台發展長期戰力 籲提升短期遏阻力
台泰新創產業平台 與泰當地產業鏈接共創資源
南韓最高法院：因宗教拒服兵役無罪
中華電信11/9開賣Apple Watch Series 4
中華電信『雙11購物節』狂歡11天，禮上加禮雙重送
金融區塊鏈函證，臺灣企銀即日起開辦試營運!
強震海嘯重創！印尼災後復原陷困境
營養師楊蕊萍：「用心，提供五星級的美味給孩子」
櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將共同舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」
「不好意思」常掛嘴上 BBC剖析台灣的「道歉」文化
12/31熄燈！六福皇宮將資遣303員工
九合一選舉在即 賴揆：境外資金、假訊息恐影響選情
矢言合力打擊假新聞 美研討會：台灣為新聞自由之燈塔
2劑流感疫苗瑕疵 決議2批號停用不予施打
美麗信線上旅展提前開跑 自助餐最低只要NT$680
ATP無法自動回傳 日製造商：所有普悠瑪都有問題
全球網路自由度連8年退步 中國數位專制漸崛起
達賴喇嘛與李遠哲 詼諧互動擦出火花
玉兔颱風最新消息 專家預測網友開心！
拒絕中國海洋霸權！澳洲巴紐加強軍事合作
印尼來臺學生數年增 臺印高教論壇登場
蒐報詆毀元首訊息？ 國安局：中共意圖主導輿論
抗議Google公司内部性騷頻傳 全球員工串聯罷工
〈時評〉邏輯非數學 邏輯是民主的基礎
朝中社：古巴領袖將訪問北韓
斯里蘭卡總統承諾召開議會 親印親中政治鬥爭何去何從？
〈時評〉虛張聲勢的中國
文化部舊城復興 臺中州廳園區成本土藝術史重鎮
制衡習近平海洋霸權夢 日本印度聯合軍演登場
人權觀察：北韓官員頻對女性進行性暴力
波頓批中南美反美三國為「暴政的三頭馬車」 宣告將加強制裁
故宮嬌客進駐台中花博 翠玉白菜后里馬場園區亮相
川普的謊言都是真的？墨西哥發現通緝犯藏身移民集團
生活在緬甸的海龜 各方威脅影響其存續
蔡英文：臉書發表公開意見他人無權干涉及監控
涉嫌竊美國關鍵技術 台灣聯華、中國晉華及三台人遭起訴
川普：中美移民集團若對邊防人員投石 考慮允許槍擊回敬
伊朗總統：請各國減緩對伊朗制裁
文在寅：朝鮮半島已無軍事衝突威脅
海外台商磐石獎舉台關注 泰台商占2成
巴基斯坦外匯危機怎麽救？總理：我去找習近平要30億美元
賴香伶出院：「我們不會被打倒，還會繼續為勞工朋友努力」
臺歐跨文化對話 歐洲影展巡迴全臺16縣市
吃宵夜好罪惡？ 研究：睡前吃茅屋起司有助於減重
兩韓想共同舉辦2032年奧運
勞動部最新評鑑出爐 逾4成外籍移工仲介獲A級評分
國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」25年保育有成 放流3千尾史上最多
德國青少年：男生也可以當總理嗎？
日本和歌山發生芮氏規模5.4地震 大阪京都奈良都感受搖晃
緬甸僑校華語教師來台研習 盼延續台灣優質華語文教育
中美洲訪團參觀義美工廠 促雙邊產銷合作、專業交流
沙烏地阿拉伯記者遭殺案：他的遺體可能已被溶化
張栩王子復仇記 逆轉勝擊敗井山裕太重奪名人
飛機上最髒5個地方大揭露 保險套、衛生棉都在這裡發現過
歡度年終感恩時刻 美麗信推感恩火雞腿組
中油95汽油出包9人受罰 最高層級到副總
中華電信11/9開賣Apple Watch Series 4 購機價0元起
真趣味！300長者趣味闖關 「新北動健康．樂活心飛揚」世代一起嗨翻天
娛樂饗宴大爆棚中華電信MOD週週精彩直播大放送
期貨商負責人座談會 期貨業菁英齊聚棈進也做公益
打擊中國竊取智產權 台灣成美國新夥伴
原住民藝術節「翻動」世代 台北當代藝術館跨國展演
一場空？北投「空場」最終展明登場 訴台灣藝術產業困境
中油95汽油首日理賠4200萬元 另公布油品出包懲處9人名單
2018台中世界花卉博覽會 11月3日三大展區隆重登場
38 North：北韓疑似還在精煉鈾
龐皮歐：有八個國家可以繼續進口伊朗石油
新住民中台灣嘉年華 新二代成外交小尖兵
新南向政策全方位 發揮互助可貴精神
「巴西川普」波索納洛控古巴違反人權 暗示恐斷交
新住民愛心公益路跑 康林盃聚3000跑者
新住民餐飲查核評比 9成業者獲優極標章
川普改口：我們不會對移民開槍
斯里蘭卡政治鬥爭更新：總統將延後重啟議會時間
中國新住民張芳 堅強勤奮獲認同
越南魔法媽媽吳觀妹 創實習平台助新住民創業
想去矽谷工作嗎？快來學這些程式語言
西藏兒童村缺華師 盼台設獎學金出手相救
聯合國將審中國人權 國際特赦籲關注新疆情況
美土關係改善第一步？兩國互相解除制裁
1999線上三方通話口譯 讓移工與新住民不再有口難言
東帝汶：澳洲再不給錢 我們就去找習近平
制裁即將來臨！川普這張海報嚇壞伊朗總統
台灣可以繼續跟伊朗買油？中油公司：確認中
美國再不停止制裁？朝中社暗示將重啓核武開發
國際奧委會：歡迎兩韓共同主辦奧運
海外培力成果發表會 新住民子女展現活力
首屆法國白色野餐日 台北101聚1000人優雅登場
全臺首座循環建築 荷蘭國家館於臺中花博盛大開幕
臺中花博開幕 蔡英文邀世界一起看見臺灣的美麗
美日加西太平洋利劍演習 參演部隊近6萬人
達賴盼來台與科學家對談「現在是時候」 李遠哲：非常歡迎
台中花博首日遊客逾5萬 晚會絢麗精彩
中國甘肅蘭海高速公路拖板車暴衝 波及31車 已造成15死
基隆歡慶移民節 新住民著傳統服飾曼妙走秀
伊甸新住民義賣會 開設課程助交流舒壓
台南新住民互助關懷團體 服務社區不落人後
H7N9禽流感病毒變異 可透過飛沫傳染
勞動部「衣啟飛翔」創客基地 新住民接訂單創品牌
最後五天！夢想家們倒數計時！新住民新二代築夢計畫徵件9日截止
屏東表揚越籍新住民 努力學習獲肯定
桃機新塔台神似「野柳女王頭」 預定108年底啟用
海峽兩岸第一人 台大陳丕燊獲法國巴斯卡講座
全民瘋狂！防彈少年團要來臺灣了
#MeToo全球延燒 勵馨30大戲《拾蒂》多元共融的彩虹正式登場
有東西被偷了？《竊欲場》控台藝文現況 藝術家浪漫幽默化紛爭
燒王船帶走瘟疫 「東港迎王祭典」3百萬人次觀看創紀錄
菊島跨海馬拉松賽 2280位選手邊跑邊享受在地美食
選民自首 彰化社頭村長候選人涉賄選遭收押
美FDA核准超強效止痛藥 外界憂加劇藥物濫用致死現況
國安單位證實：中國「巨魔工廠」 拿台灣選舉練兵
行政院︰假消息可怕如「大軍壓境」
日本將設直通富士山麓特快列車 觀光大利多
美期中選舉 挺台民主黨議員恩格爾望接眾院外委會主席
美期中選舉超級星期天 川普、歐巴馬使渾身解數拉票
〈財經主筆室〉扭轉股市豬羊變色？ 川習會前最怕二件亊
南投國際移工嘉年華 600移工齊聚展多元文化魅力
台大校長遴選案 管中閔傳考慮「退出不就任」
舉重女超人 郭婞淳世錦賽摘2金1銀
台印尼合辦農業綜合示範區 30官員農民來台參訓
16年間消失的印度大小原始野地...澳專家籲各國加快保護腳步
藝術進駐八德公有市場 新型態「超級市場」吸引年輕族群
謝淑薇精湛球技震撼世界 WTA：頂尖魔術師！
美期中選舉 台裔劉醇逸力拚紐約州參議員寶座
堅持新住民教育12年 東安國小校長黃木姻將不可能化作可能
教育部開課 專家現身教導辨識假新聞
水土保持酷學校 用教育、遊戲向下札根
亞太防洗錢APG評鑑8天80場 公私金融部門500人接受「大考」
美控晉華聯電竊密 中經院：削弱中國製造2025
日本服務業導入自動化科技 「盛情款待」恐成歷史
嚴德發：若屬人道救援 美國軍艦可泊太平島
亞太防洗錢APG評鑑 賴揆盼台灣在國際扮演關鍵角色
彩虹河畔水燈飄 台北南洋水燈節感受新移民魅力
李慶華涉貪污案沒請假未到庭 法官簽發拘票
央行示警：2019年全球經濟面臨 4大風險
台大維修管線殘留氣體外洩 36人就醫暫無異常
成為你想看見的改變 高中職海外志工訴說自身經驗
台北美福ITF快閃券 自助餐券每人NT$500
彩豐樓入選「百家好店」 消費集點換美食11月開始
新北市107年昂揚計畫成果發表會
中華電信四度蟬聯「世界品牌獎」 台灣電信業者唯一獲獎
承認普悠瑪號設計疏失 日商今回覆「立即改正」
上週外資在集中市場買超198.35億元
櫃檯買賣股票市場現況
雙11 台北富邦銀行加碼美元定存11%
中國啟用南海氣象站 菲指屬實將抗議
【盛況緊追橫濱】台南寶可夢5天人潮破百萬 粗估帶來15億商機
【刺激觀光】泰國料將通過台灣等21國 免簽證費2個月措施
印度國造潛艦能搭載核導彈 外媒：制衡中國
北韓古巴舉行高峰會 官媒：攜手對抗美國
打擊假消息刻不容緩 國防智庫籲成立專責機構
台北花園大酒店「感恩聖誕火雞禮籃」節日餐桌的華美盛宴
台北松山意舍酒店 感恩佳節隆重獻禮
台灣等國可繼續進口伊朗石油180天
亞洲第一次 奧斯陸自由論壇10日臺北登場
新喀里多尼亞獨立公投結果出爐 確定繼續留在法國
喀麥隆獨立分子綁票80學童 稱英語區不獨立就不放人
桃園盃體育競賽 1000移工齊聚為支持隊伍加油
川普：美俄高峰會將改至12月下旬
周二起水氣減少早晚溫差大 周五和下周一北部天氣將變天
糗！西方國家無高階代表出席 中國進博會習近平再給空洞承諾
南韓高層：持續努力實現金正恩今年內訪首爾
培力昂揚成果發表會 新住民子女找到屬於自己的一片天
北韓官員頻性侵女性？北韓「人權協會」：假新聞
北韓手機普及率這麽高！嚇壞南韓國會議員
中進中出效應發威 泰越捷航空攜百名泰旅客首飛啟航
研究：打屁股恐使孩子出現暴力傾向
烏干達總統：是男人就別進廚房！
消弭貧富差距 法國公立學校吹制服風
俄軍機突然逼近美軍機 美國：請停止危險行為
反同教授「陰道無菌說」 醫師立委：小時不學健康教育 長大亂找資料
印度短短數日 二隻瀕危老虎接連遭村民殺害
外交部：台灣沒有購買尼加拉瓜公債的計畫
來台讀書變屠宰工 康寧擬提告協助斯里蘭卡學生
聯合國審議中國人權 新疆再教育營爭議一次看懂
虛擬貨幣難關重重？《日經》盤點這些問題
特勤持毒遭捕汰除 國安局：總統維安不受影響
跨越文化與世代 新南向外籍生與阿公阿嫲一起提筆作國畫
林鐵歲末主題遊程 慢遊小站停看聽
中美移民集團頭陣已到墨西哥城 預計本周內抵達美墨邊境
沙烏地王儲：我們將開發核能反應爐
【臉部平權】社會難免以貌取人～但應試著了解每張臉的故事
美國期中選舉將到來 臉書再刪假帳號
新生兒篩檢別忘了這項 醫籲：把握前3個月黃金期
延攬外籍人才留台效力 外籍生畢業最高可留1年
建請蔡總統邀請諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛 再度訪台
今年流感季爆出首死亡案例 8歲女童發病兩天內死亡
義研究人員：狐狸冬天會捕食小貓
法國馬賽兩棟舊房子連環倒塌 消防人員正在全力搶救
全球第二大倫敦WTM旅展 台灣館展現「小鎮」風情
華泰大飯店集團 2018 ITF台北國際旅展 住宿券NT$2,500起
慘了！SWIFT宣佈切斷伊朗國際金流
法國有機巧克力農藥超標 醫：恐增肝癌風險
澳洲總理嚇壞！維多利亞州偷偷和中國簽一帶一路備忘錄
雙11快閃日！板橋凱撒大飯店線上搶購雙人美饌券
集保結算所 受邀巴黎分享台灣公司治理成功經驗
期交所招募各類頂尖好手 即日起開放報名
帛漢公司上櫃股票自11/29起終止櫃檯買賣
投資人查詢集中交易市場帳戶與交易資料 證交所整合資料超便利
午餐、附幼、停車場一次到位 光榮國小帶動地方蜕變重生
台糖爆賤價出租地予韓國瑜家族 每月租金一坪8元！
泰宣布予台灣等21國2個月免簽證費待遇 我外交部表示歡迎
美國期中選舉登場 驗收川普執政成果
全民瘋狂慶祝！志玲姐姐登上「亞洲2018慈善英雄榜」
臺灣電競隊伍壓制全場卻遭淘汰 主辦方：他們沒有中國護照！
人類環保重大勝利！研究：2060年臭氧層將恢復原狀
早起好處多？ 研究：夜貓子比晨型人更易罹患乳癌
又出包！花旗銀行系統漏洞遭利用詐刷6300萬
立冬溫暖好天氣 苗栗以南空氣品質不佳
美期中選舉出口調查：過半數選民不滿川普
美國期中選舉：共和黨急起直追
張忠謀與APEC美中代表接觸 吳釗燮：不排除任何可能
美國期中選舉登場 各地設備故障頻傳
警訊！日本青少年自殺率創30年新高
邁向永續智慧城市 從「綠色智慧交通」起步
德國9旬老人上「少年法庭」 被控年輕時協助屠殺猶太人
【美期中選舉】民主黨新人卡特茲 將成美最年輕女性國會議員
電競極致體驗 宏碁電競座艙30萬開賣
臺亞基金會工作坊 25國際人士來臺探討環境永續及防災
全美首次！穆斯林女性將進入衆議院
美期中選舉 臉書和Google靠廣告大賺成贏家
【美期中選舉】民主黨拿下眾議院多數 共和黨保參院
期中選舉後改變對北韓政策？美國臨時宣佈延後美朝高層會談
【美期中選舉】劉醇逸當選紐約州參議員 台灣出生美籍參議員第一人
【美期中選舉】男同志女性少數族裔紛創歷史紀錄
川普：我們今晚取得重大勝利！謝謝各位
愛爾蘭女伶竟是一頭驢 影片吸70萬觀看人次
批中國網軍霸凌 謝長廷籲臺灣人不屈服
達賴喇嘛如轉世 盼成蜜蜂或金髮女孩
民主黨奪回衆院關鍵何在？CNN：年輕族群
新二代就學人口破30萬 新住民語列必修
移民署再澄清！新住民發展基金有預算法為據運作無虞
英學者：疱疹藥物可治療阿茲海默症 獲台灣實驗證明
外媒：民主黨可能展開彈劾程序 逼川普下台
駐泰處促台泰文化交流 編彙「在台學習華語手冊」
普悠瑪再爆維修疏失 主風泵濾心未定期更換
促國際原民交流 原住民族經發論壇花蓮登場
過半新二代就讀私立高職 教育部將加強協助
聯合國：請不要送羅興亞人回國 以免迫害再次發生
臺電競隊因國籍遭除名 外交部：全力維護我國選手權利
喀麥隆英語區獨立分子釋放人質
簡又新籲抓住時機 用ICT產業發展台灣汽車工業
火鍋料暗藏陷阱 吃到飽熱量等同10碗白飯
桃園新住民文化會館 移工文學獎交流講座共探移民工故事
朱宗慶攜手櫻井弘二 年終音樂會北中南溫馨登場
因懷念與侯孝賢合作 法坎城影后屢拍亞洲電影
「台紐經濟聯席會議」復會 台北盛大召開
中華電信率5G領航隊參加NGMN IC&E 2018大會
中華電信雙11官網限定「399快閃方案」
證交所前進印尼招商 三箭齊發壯大台灣資本市場
南寶公司股票上市案 11月8日起受理競價拍賣
臺灣企銀10月份自結合併盈餘案
〈時評〉新型態的網路霸權
灰茫茫的台灣西半部 四晚又一波空汙襲來
鈴木一朗2019東京出賽有望 持續打球意願強烈
這朵花不會謝！「豪華朗機工」創巨型機械花 台中花博日夜精彩
因考試不公落榜者 東京醫大提供有意者入學
期中選舉各有斬獲 民主共和兩黨2020年再決戰
期中選舉落幕結果穩人心 美股道瓊大漲545點
民主黨掌握衆院將加強查通俄門？川普：我完全是清白的
2019台北跨年晚會狂放電 電競、電音搬上舞台
美國司法部長請辭 外媒：川普不滿通俄門調查逼退？
莫健：期中選舉結果 不影響臺美關係
以色列呼籲建設「和平鐵路」 串聯波灣國家
CNN記者和川普吵架後 發現自己白宮記者證遭取消
俄羅斯：普丁和安倍將在新加坡見面
空品拉緊報！ 面對有害空氣該如何自保？
世界糧食計劃署：葉門有840萬人因内戰陷飢荒
威斯康辛州長換人做 鴻海投資設廠計畫料受影響
川普希望跨越黨派分割 加強與民主黨合作
2018台中最大回頭書展 12萬本書廉價出清
主持海軍兩軍艦成軍典禮 蔡英文：向世界傳達決心捍衛臺灣的訊息
誠品行旅｜2018台北國際旅展年度優惠即將展開
川普：我明年初會和金正恩見面
俄媒：金正恩今年不會訪問俄羅斯
中美移民集團頭陣代表：我們將見墨西哥候任總統
在電商平台以700萬元販售黑犀牛角？法警方逮捕嫌犯
農委會：國產紅豆不用巴拉刈 2019年2月1日起禁用
台灣新茶種：「永康野生山茶」 擁有學術與保育雙重價值
【快訊】挪威外海傳油輪與軍艦相撞 至少7人受傷
舌尖上的東協 金門秋日森活講座結合新住民飲食
臺灣科技震撼全球 工研院產品竟然得到這個殊榮！
抗衡中國 澳洲砸670億金援太平洋島國
超級明星助選員 碧昂絲、蕾哈娜是阻力還是助力？
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曾文生：清查台糖出租土地61案 一週內提出
台推動穆斯林友善環境獲肯定 勇奪大馬金質獎
最近要坐飛機嗎？美國對波音737 MAX發動警告
「私有化」推文風波 特斯拉董事長換人做
南韓國防部：為履行兩韓軍事協議 我們要再請新台幣2億預算
不申報立即沒收 出入境不得攜鈔逾新台幣10萬、美金1萬
非洲豬瘟襲湖北 中國15省市淪陷
紐航最新飛安短片有夠潮 台北-奧克蘭班機上看夠本
北市推「戒菸護照」 籲靠戒菸提神 只會越抽越煩躁
行銷國際 Netflix原創台灣影集《極道千金》2019年上線
台灣最美台東山海鐵馬道 賞遊戶外裝置藝術度周末
【突發快報】加州酒吧發生槍擊 至少6人受傷
談女性參政 蔡英文：臺灣人有勇氣衝破「玻璃天花板」
日住持「寺廟零食俱樂部」助弱勢 獲頒 2018 Good Design 年度大獎
《親密陌生人》慶票房破記錄 抽獎送演員親筆簽名場刊
九合一選舉結果估午夜12時出爐 公投凌晨2時揭曉
美食靠邊站 BBC旅遊節目從自然人文看台灣
入境美國難關重重 NGO：九成中美移民集團民衆會留在墨西哥
雙11全球狂歡 花蓮理想大地不缺席
辛巴威巴士對撞 釀至少47死
中華電信攜手諾基亞完成國內首家採用第三方終端的5G實網連線下載速率超過1.6Gbps
Port23「感恩節溫馨禮籃」11/10前預購送沙拉
新北率先導入矽谷創新教育推動國際級STEAM課程
富櫃50「櫃買市場業績發表會」11月9日接力上場
搶救少子化 臺灣企銀「添好孕消費性貸款」受好評
台北富邦銀行行動支付 想Pay就Pay不受限
批柯文哲曾加工死亡 民團籲教部撤銷其博士資格
馬英九表「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」 陸委會：台灣未來選擇權屬於人民
姚文智質疑柯文哲 4年前關募款帳戶仍接受捐款
全球格蘭菲迪調酒實驗大賽 台灣「可以吃得調酒」跨界組合奪冠
空氣品質爆紫！經部：以多元作法降低空污
委内瑞拉總統亂玩經濟民生崩潰 聯合國：已有300萬人逃往國外
美國最高法院自由派法官跌倒送醫 川普或能任命新法官？
【12人死亡】加州槍擊案更新：嫌犯是海軍陸戰隊老兵 飲彈自盡
多吃蔬果好處多 可預防心臟病的植物色素是...
中國一帶一路各地受挫 緬甸確定減少港口投資規模
台鐵新局長張政源上任提6大改革 賴揆出席致詞一度哽咽
歐巴馬推文恭喜所有參與選舉者 呼籲美國加強團結
「第27屆台灣精品獎」今頒發 助優質廠商打入國際市場
薩爾瓦多總統：我們無法停止移民北上 也對暴力犯罪束手無策
花博最搶眼 全球之最、全台第一都在這裡
川普對抗中美移民集團新招：禁止非法入境者申請難民
南非明年5月將舉行國會大選
行政院擬適度放寬移工引進機制 力促台商回流
幫助中國打壓臺灣 挪威妄竄我國名為所謂「中國臺灣省」
基隆景點不只廟口夜市 快跟「女巫」去體驗漁村生活
美國：俄羅斯想解除對北韓金融制裁
格陵蘭發生芮氏規模6.8地震
結合優質與創新 陳建仁：台灣精品獎就是產品的奧斯卡獎
桃市參與式提案計劃結果出爐 移工最愛運動會
新北耶誕城 下周五奇幻開城 歡樂47天不間斷!
大貓熊入境隨俗 團團圓圓立冬進補
澳洲在野黨發言人：小心一帶一路！
馬紹爾群島總統：中國商人買通國會議員 我們必須捍衛主權完整！
衛福部推「照服員共聘制」 每日照護費用平均減輕46%
川普逼司法部長請辭 全美民衆暴怒上街抗議
〈時評〉核電不能解決空汙問題，核電是台灣不能忍受的未爆彈
中國一帶一路計謀知難而退？主動喊停馬來西亞人造島計劃
貝類水產品潛藏中毒危機 嚴重恐造成短暫性記憶力喪失
菲矯正司首長神似巨石強森！訪義美工廠受菲籍員工歡迎 籲遠離毒品
馬英九「新三不說」 蔡英文：嚴重傷害台灣主權！
【緊急快報】澳洲墨爾本男子持刀砍人 1人死亡2人受傷
炮竹一聲慶排燈節 印度新德里空汙霾害雪上加霜
新北最高婚宴殿堂─Mega 50宴會廳 2019婚宴訂席 紅包相送
北投亞太飯店ITF旅展限定超值優惠
台北美福「IDAHO彩匯感恩月」用餐再抽來回機票
中華電信10月份營業收入177.7億元 每股盈餘0.34元
創櫃公司投資媒合會14日登場
櫃買中心開放以「組織及團體憑證」登入「創櫃板籌資系統」認購股票
臺灣企銀統籌主辦日正食品工業股份有限公司聯貸案
富邦金控前10月自結稅後淨利524.79億元 每股盈餘4.98元
中華電信今日正式開賣Apple Watch Series 4
英國物理學家霍金22件遺物拍賣 得款7200萬捐作慈善
〈時評〉厲害了 這個國
台灣人壽公告付17.94億元 買下壹傳媒內湖總部
求職大小事！薪資未達4萬雇主應告知 違者最高開罰30萬
台面臨假新聞攻擊 AIT主席警告：非常危險
肉形石出發南半球！故宮153件文物 2019踏上澳洲開展
奧斯陸自由論壇明登場：臺灣是蓬勃發展且成功的民主社會
馬克宏籲歐洲軍事自主防範美國 川普：簡直侮辱！
美國商務部長涉內線交易？傳川普希望趕快讓他離開
加州又爆森林大火 15萬人撤離
宜蘭力麗威斯汀X大倉久和大飯店 三天兩夜雙城假期
中美移民集團頭陣離開墨西哥城 繼續往美墨邊境前進
澎湖福朋喜來登酒店 2018台北國際旅展下殺3折
華盛頓郵報：美國暫任司法部長涉協助詐欺
索馬利亞飯店遭恐攻 22人死亡
連續兩次探監被拒 李凈瑜憂李明哲「處於危險狀態」
骨子裡超愛美國？習近平女兒將赴哈佛讀博士
澳洲男子街上砍人 警：他受「伊斯蘭國」影響
台北市長電視辯論會 5位候選人首次到齊
高雄市長選舉公辦辯論會 陳其邁韓國瑜首度正面交鋒
越南新住民跨足美容業助同鄉 獲30萬創業基金
寒舍艾麗酒店 La Farfalla義式餐廳 新藝廚風情
【緊急快報】軍友社竊據國家資產數十年
南韓千萬網友瘋傳：原來平壤上流社會過這麽爽！
失智照顧不孤單！ 資深藝人張琪分享經歷為家屬打氣
職場隱形殺手？！10種應避開超NG辦公桌面
金門歡慶移民節 熱舞走秀展現另類多元風采
川普怒罵CNN記者：這是什麽愚蠢的問題？
脫歐計畫是「天大錯誤」！ 英國交通部長憤而辭職
美國務院呼籲中國恢復兩岸穩定 尊重台灣國際空間
奧地利桌球賽力戰5局 陳建安鄭怡靜混雙獲銀
電子菸戕害青少年 美FDA擬嚴控購買資格
不畏中國箝制旅遊業 帛琉總統來台訪問
台北車站化身有氧派對 新住民女性朝氣蓬勃登場
簡又新專欄 – 從能源永續發展看全球能源需求
抗衡一帶一路正式啟動 美擬注資600億美元助印太發展
新住民多類型保單 你適合哪一種？
空氣品質再拉警報 中南部19測站達有害等級
新住民網紅成宣傳大使 台灣之美吸引新南向觀光客
移民署：新住民發展基金預算已編列，盼勿傳訛！
反假消息作戰 部會發言人繃緊神經、加速應對機制
APEC高峰會下週登場 蔡英文張忠謀合體直播
新住民盼通過反歧視法案 移民署：法務部專案研究中
花博豐原葫藘墩園區 裝置藝術成打卡新亮點
美期中選後牽動台海情勢 外交部3原則因應
直言不諱惹惱杜特蒂？ 菲國知名媒體遭起訴
香格里拉台南遠東國際大飯店 國際旅展年終獻好康
張雨生、朱宗慶御用編曲！櫻井弘二音樂溫暖他人 正面擁抱未來
龍山寺保安宮皆入列 臺國定古蹟達100處
赴馬祖探非洲豬瘟防疫情形 陳明通：防疫如同作戰
加州野火燒不盡 景象猶如末日
12至15日東北風增強 北部與東半部天氣偏涼、易下雨
外交安全對話美國務卿讚「民主台灣」 中嗆不惜一切反分裂
高雄「懸日」映照粉色天空 美輪美奐民眾大飽眼福
今日空氣品質拉警報 中南部12測站亮紅燈
柏林愛樂亞洲巡演 14日首前往高雄衛武營
澳洲草莓藏針引恐慌 50歲女嫌被捕後遭起訴
〈時評〉川普通過了期中考
台人出國旅遊染登革熱 桃衛生局籲新住民返國要小心
農產外交 北韓贈松茸、南韓派軍機回贈柑橘
新住民市集擴大舉行 屏東盼成新住民第2故鄉
紀念一戰結束百周年 法總統馬克宏當面痛批川普
APEC行前記者會 張忠謀盼聚焦經濟但「不會避免非經濟問題」
恐怖了我的國！北大學生聲援工人遭圍毆、綁架迄今下落不明
台北最後一塊綠寶石 關渡秘境花海搖曳生姿
【快訊】美軍F-18戰機 訓練中墜落沖繩外海
流感疫苗月中將供貨吃緊 接種前記得先詢問
透過美食了解新住民文化 宜蘭國際美食宴有夠讃
古風不敗 新版青花瓷郵票11/15發行
法國WWF新報告 七種原物料的種植面積縮減了森林用地
精品IHG洲際酒店集團 首次現身台北旅展
馬辣火鍋國宴魚以低價鯰魚充當 遭罰4萬元
立委爆料: 故宮109年底封館3年 文物遷南院展出？！
Google趨勢熱搜疑遭網軍操弄 行家分析韓流不對勁
總統府再批馬英九 把人民未來當籌碼換取中國善意
一場雨的距離！「再基地」多元實驗藝術 另類探權威空總過去
這就是i台灣！ 基隆移工足球賽500移工響應
警訊！2030年肺炎將奪走近1100萬位幼童性命
拜訪中市新住民據點送好禮 最大獎手機送給你
新北市長選舉政見發表會12日登場 蘇貞昌、侯友宜正面交鋒
金馬執委會主席李安攜手鞏俐 把關華語電影圈品質
總統感謝帛琉支持台灣 不因政治壓力退讓
奧斯陸自由論壇 全球人權運動名人齊聚台北籲關注迫害
一次大戰的動物英雄：馬、騾、狗狗和鴿子 拯救了無數人命
集保手機存摺2.0正式上線 登入月抽iPhone
上週外資在集中市場賣超13.95億元
台北富邦銀行董事會通過參與「LINE Bank」純網銀籌備
上周櫃檯買賣股票市場現況
侯友宜文大宿舍爭議 監院糾正台北市政府
美股道瓊大跌602點 蘋果重挫5%引爆賣壓
金正恩是否真心廢核？美智庫：北韓還藏了20處導彈基地
美股重挫拖累 台股早盤重挫逾200點
「防彈少年團」在表演上揮舞納粹旗幟、嘲諷日本核彈受害民衆
大谷翔平奪美聯新人王 17年來首位獲獎日本球員
屏東燈會倒數100日 「感動100」影片宣傳在地特色
以色列派特種部隊潛入巴勒斯坦 雙方爆發激烈武裝衝突
〈財經主筆室〉月底G20 將成川習二人為中美貿易戰畫句點的最後下台階
中選會：14日零時起禁止公布選舉民調 違者可罰500萬
緬甸孟加拉宣佈15日開始讓羅興亞人返回緬甸
蓬佩奧：我們會讓殺害沙烏地記者人士負起責任
烏東政治危機新發展：脫烏兩小國舉辦總統選舉
新法激怒動保團體！中國「研究後推遲」犀牛與老虎及其製品的「特殊」進口
馬克宏：歐洲要自己做武器！
故宮整修衝擊旅遊業？ 觀光局：夜市、101、九份更受歡迎
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國際特赦組織批翁山蘇姬背叛國際社會 決定剝奪其「良心大使獎」
葉門内戰持續升溫 24小時內150人死亡
死守2度基準無益遏阻冰帽融化 恐致不可逆損失
女銀行家疑打肉毒桿菌不幸死亡 86歲整型名醫被捕
親中派陰謀失敗收場！馬紹爾群島總統成功迴避政治危機
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促科學交流 蔡英文：臺灣將更表現出色 回應國際學術社群
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梅伊希望加強英亞貿易關係 對CPTPP展現高度興趣
非洲波札那逾400頭水牛 推擠中溺斃寬多河
蘋果西打部分產品異常 即日起可退換貨
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加州森林大火奪44人命 警察：史上最慘
流感再增2死 1人發病當日即不幸死亡
古亭國小男生向蜂窩丢水瓶 驚動虎頭蜂螫傷5學童
富邦產險與中華航空攜手 班機延誤達標準自動受理好便利
〈時評〉民進黨催動基本盤 力克韓流
舞者演繹動人愛情故事 印度文化節活動週末展開
揭開蜜蜂消失之謎 科學家求助人工智慧
知名期刊研究：人類愈來愈大隻 提高環境負擔
中國經濟崩盤百萬人失業 中國政府：他們返鄉創業去啦！
達賴喇嘛接受NHK專訪 強調中國打壓西藏70年失敗收場
安倍彭斯舉行會談 強調印太海洋自由開放
不滿北韓棄核牛步 美放話擬重啟美韓大規模軍演
行政院：故宮整修不閉館 故宮：「將維持對國際觀光客之誠信」
台灣「泰國4.0」培育高階人才 每月最高補助3萬
全體上市公司107年10月份當月營收較去年同期成長10.71％
蘇花改最後隧道貫通 蔡總統：實現區域發展
APEC將登場 日媒：領袖宣言擺明反川普保護主義
大手牽小手 新北市教室改造讓學生作主
嘉義長庚托育中心動土 企業托兒好幸福
國際音樂盛會<柏林愛樂>獨家電視live轉播只在MOD、Hami Video！
全身黴菌感染 馬偕創新治療救回早產兒獲國際期刊肯定
「2018 BMW Hood to Coast」台灣賽精彩落幕
環保署副署長空缺一個月 確認由主秘蔡鴻德接任
柏林愛樂獨家電視live轉播 MOD、Hami Video獨享好心情
會見帛琉總統 蘇嘉全：台帛是兄弟之交
侯友宜都更宣傳片拍攝點 距離家族土地僅600公尺
臺北國際創業週13日盛大登場 星光媒合會開拓新創商機
處理非法移民問題不力 川普想開除國土安全部長
泰給予臺灣落地簽免費用 15日起實施
川普諷馬克宏支持率低、法國民族主義橫行
公投10案太複雜 中選會：投票可帶小抄、但不可展示給他人看
北韓還藏了20處導彈基地？川普：假新聞！
911反恐解密 美中情局曾想研發「吐真藥」
台南貴人散步樂團名單出爐 「國寶師傅」顏振發操刀復古宣傳
AIT：臺赴美留學生數連續3年成長
埃及和聯合國介入調解 以巴終於同意停火
加州森林大火更新：仍有20萬人被迫離家避難
莫內《草地上的午餐》 俄國典藏印象派名畫11/17故宮登場
28年來最晚紀錄！ 北海道今終降初雪
梅克爾支持歐洲軍構想 強調可保證歐洲各國間永久和平
以赴印記者故事為主軸 金門高中「英語種籽隊選拔」表現亮眼
移工一卡通自在遊高雄 多國語生活地圖不怕迷路
NATO秘書長：應將中國納入中程核飛彈條約規範對象
CNN控告川普 違反媒體言論自由
美國會議員提案 對迫害新疆維吾爾族中共高官進行制裁
台灣新聞自由獲肯定 德國之聲東亞辦事處落腳台北
斯里蘭卡最高法院：總統解散議會無效！
帛琉總統推與鯊共游觀光 笑稱帛琉鯊魚「吃素」
巴黎「世界最美的大道」 法警在藍寶堅尼上查獲瀕危幼獅
英國脫歐草案出爐 媒體：北愛問題似乎已有結論
中國人欺瞞背叛成癮 俄學者：俄羅斯將與美國對抗中國！
德5G建設即將招標 官員促排除華為等中企
台製AI超級電腦締新猷 計算能量全球第20
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〈時評〉柯文哲與韓國瑜是台灣版的川普？
中國網友崩潰！習近平竟成了「中華民國總統」
加入「新南向」創意加分項目 3機場旅服中心獲特優肯定
邱澤入圍金馬最佳男主角獎：等放榜！影帝重量級嘉賓將出席頒獎典禮
文在寅明年將邀金正恩出席東協高峰會
全球網友笑翻 華春瑩：美國該向中國學習各民族平等！
「全台最美」6千坪聖誕城 免出國就可享受異國夢幻氣氛
權威期刊研究：壓力過大 腦細胞死一半
怎麽解決薪資差距？南韓官員：大企業勞工要主動要求減薪！
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「咳痰悶喘」超過 2 週 小心肺阻塞找上你!
畫作製作成APEC外交禮品 張淑芬：對我來講是一個榮耀
氣候變遷受災最大三座城市 全部位於非洲
從體型看人格？ 第一印象體態豐腴好吃虧
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新北第五間微型美術館於鷺江國小開幕
櫃買中心債券ETF 再添三檔新兵
富邦證券輔導 南寶公司完成競拍承銷價76.8元
櫃買中心參與「2018 Meet Taipei」邀請大家Meet創櫃
白內障手術合併矯正散光、老花 術後視力恢復1.0
「對不起，我病了！」創作具象精神疾病 台新生代透過藝術自我療癒
康寧大學3大違法 教育部祭出重罰
蘋果西打變質事件 新北市開罰100萬元
臺北國際創業週精彩系列活動！創業台北XR高峰會
去中國常用VPN滑臉書？小心習近平也知道你晚餐吃什麽
「Tech for Good」論壇 台法專家從多元議題談新創
科技新風登台 法國新創、搜尋引擎巨頭經驗談
日俄領土爭端最新突破 安倍：締結和平條約後俄將歸還兩島
馬克宏：法國是美國盟友 但絕不是奴隸
標榜營養價值更高 「基因編輯」食品明年美國上市
研究：中國在2035年 將能在印太地區抗衡美國
推人道救援科學研究 海委會主委視導太平島
馬提斯：美國部署軍隊至邊境符合道德要求 不要理會媒體批評
印尼傳統樂器「昂格隆」樂聲悠揚 撫慰移工異鄉心靈
巴紐荒地種出台灣米 台技術團教種菜給釣竿
歡樂耶誕城明日點燈 網美必拍熱點曝光
哪裡投票？候選人有誰？ 上中選會網站一目了然
英國脫歐草案通過内閣會議
臺灣與馬紹爾互免簽措施 19日起實施
台中鐵道文化園區展歷史風華 「寢台文旅」供鐵道迷朝聖
台越互訪突破百萬人次 加強雙邊合作持續培育人才
美媒：川普將任命強硬派擔任國土安全部長
與周邊國家關係改善 安理會解除對厄利垂亞制裁
國家級資安中心揭牌 蔡英文：資安是國家安全第一道防線
川普打壓媒體記者怒 連FOX都支持CNN
學子與印尼移工對談 在地人與異鄉人的文化激蕩
蔡英文：假消息、網路霸凌奧步打壓民主 有人想要台灣人害怕
中國強藉APEC造勢 巴紐決定16日前撤五星旗以維公正
段宜康再質疑財產爭議 侯辦：有證據就去檢舉
彭斯會翁山蘇姬 強調無法原諒緬甸軍方屠殺羅興亞人
罌粟籽台灣列二級毒品 誤攜入境恐遭法辦
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罹患可怕的「癌中之王」 一天一盒止痛藥壓不住劇烈腹痛
美副總統彭斯：美不退卻 中不改善將發動全面性冷戰
牛津字典公佈今年年度單字 你猜到了嗎？
移工車拋錨孤坐路邊 波麗士大人神救援
【緊急快報】英國脫歐大臣請辭
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台北喜來登十二廚【食趣饗宴】 展演迷人新姿態
透過胰島素阻抗檢測 把握糖尿病黃金預防期
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亞洲手創展鼓勵動手創造價值 「Pop Up Asia」取名暗藏玄機
2018全球大學就業排行榜 台大101名、台科大124名
彭斯：第二次川金會必須拿出成果
Maker齊聚松菸亞洲手創展 多元質感工藝品搶先看
英國強硬派不滿脫歐草案 保守黨謀逼梅伊下台
【緊急快報】宜蘭發生芮氏規模4.3地震
沙烏地檢察官：我們將對主導殺害記者人物求處死刑
中華電信引領跨國物聯網佈局 攜手Tata通訊協助客戶開拓全球商機
櫃檯買賣中心將舉辦「公準精密工業股份有限公司上櫃掛牌典禮」
上櫃公司107年前三季營收及獲利締新猷
全體上市公司107年累積至第三季營收成長9.11%、獲利成長13.98%
興能高科技股票轉上市案 15日起受理競價拍賣
10月份全體證券商稅前淨利(損)統計
川普氣炸？北韓竟然開發了「最新的戰略武器」
羅興亞人回國計劃生變？緬甸：孟加拉沒把人送來！
鼓勵泰國學生來台深造 駐泰處10大理由報你知
日經時評：習近平謀建造「群島長城」 鎖死駐澳美軍
巴黎擬全面禁止車輛駛入市中心
白宮記者協會：川普無權禁止記者採訪
〈時評〉被公投案追著跑的中選會
避免遭批侵害言論自由 臉書擬委外部機構判斷刪文
宏都拉斯政府在美墨邊境設移動領事館 協助移民集團入美
新突破！南非大學研發用人類尿液製造Bio-Bricks
教育部免費華語線上課程開課 助海內外學生學習
我們都是異鄉人 苗栗移工微電影讓人感動落淚
張忠謀赴APEC發聲 傳將與美副總統彭斯會面
聯合國剛果維和部隊遭武裝分子攻擊 7人死亡
早產兒也能「照書養」 國健署推出e化照護寶典
【緊急即時快報】索羅門群島發生芮氏規模6.2地震
越南人為何戴綠帽？ 十三行博物館特展看見越南豐富文化內涵
朝中社：CIA指派一名美國人非法入境北韓
3款兒童雨鞋塑化劑超標逾370倍 日本大牌在列
美副總統彭斯對ASEAN領袖表示：南海不屬於任何國家
學者：習近平可能趁APEC期間 瘋狂撒幣拔我邦交國
善用EQ6方法：關心下屬個人幸福 帶出優質好團隊
高雄長庚VS衛福部臺東醫院 遠距醫療門診啟用簽約
新北市107年度臺灣母語日觀摩會 暨本土語言聯合頒獎典禮
「金融界奧斯卡」，臺灣企銀勇奪兩大獎
「櫃買市場業績發表會」本週三連秀
期貨市場三大制度調整 107年11月19日上線
中華電信與台灣金融研訓院攜手合作 「芬恩特創新聚落」實現金融創新實驗
「聽不到 但我也想完成夢想」 科思創打造平權共融的教育平台
知名毛利歌手來台 取景花東拍MV畫面動人
美國會友台參議員布朗 考慮角逐白宮大位
真的有菇菇！台北雙年展作品搶先看 跨界生態進駐美術館
台灣在巴紐舉行雙部長晚宴 太平洋4友邦領袖力挺
太平洋將成中國債海？習近平邀小國加入一帶一路
暴風雪肆虐美國東北 8人死亡、數十萬人無電可用
南韓前線士兵在廁所内中槍死亡
中保無限+復興空廚 推「2019食全十美年菜」
紡拓會織品商機開發計畫 預估創6800美元效益
美國法院命令白宮歸還CNN記者採訪證
斯里蘭卡政治混亂 議員在國會中噴辣椒噴霧、丟椅子
CIA：沙烏地王儲親自下令殺害哈紹吉
哥斯大黎加最高法院判決2020年合法化 總統：愛將勝利！
生物辨識納入加拿大簽證 年底實施
張忠謀彭斯 APEC場邊會談
連世界冠軍都驚呆！戴資穎真的太強了
力抗中國 美澳巴紐將合作建基地
紐時：川普下次選舉可能換副手？
日本傳第2起豬瘟案例 農委會宣布暫停進口日本豬
悲傷的驚喜 亞馬遜魚類慘遭塑膠汙染
中美移民集團抵達美墨邊境 美國邊防人員：請耐心等候
搶攻選前最後黃金週六日 全台大造勢拚場
遭伊斯蘭激進份子埋伏 菲籍軍人5死23傷
【不斷更新】55屆金馬獎頒獎典禮
吳敦義輔選指陳菊「母豬」？ 總統府籲為失言道歉
上海也淪陷 非洲豬瘟擴及中國19省市
天鵝號發射升空 國際太空站運補靠它
奪金馬紀錄片導演 傅榆盼台灣成為真正獨立個體
第55屆金馬獎 完整得獎名單
APEC場邊會談觸及FTA 張忠謀感謝彭斯挺台灣民主
美中戰場延燒APEC 彭斯、習近平火力全開
亞洲印度文化節開幕 多元文化串起台印交流
致敬經典港片 VR恐怖遊戲《殭屍山莊》登國際平台
體貼印尼籍移工需求 台東新港設穆斯林敬拜區好感心
達悟童星奪金馬新演員 盼世界看到蘭嶼文化
涂們金馬喊中國臺灣 鄭麗君霸氣回「這裡是臺灣」
張忠謀與安倍晉三會談 同意深化合作交流
整合中台灣觀光資源 新住民多元文化讓人想來旅遊
美愛達荷州長4度訪臺 盼加強經貿文教交流
自然療法抗失智 冥想、瑜珈、打坐皆有助
美中分歧難解 APEC領袖峰會首見宣言難產
印度電競高手來台參訪 向60萬粉絲宣傳台灣經驗
蔡英文談金馬爭議：不接受「中國臺灣」說法
APEC與習近平互動 張忠謀：友善而坦白
【APEC外交】美副總統夫人推特PO張淑芬合照 張忠謀：成功完成蔡總統交付任務
〈財經主筆室〉選舉僅一時激情 股市終究要回到基本面檢視
簡又新專欄 – 地球到2200年有那些變化 IPCC報告成各國政府參考依據
棄美投奔中國懷抱 菲律賓痴等中國兌現承諾
孫安佐案今晚宣判 能否當庭遣返回台仍待觀察
彭啓明：本周東北風接力報到 選舉日新颱風影響待觀察
選前焦慮大爆發 失眠、焦慮患者激增二成
沙門氏菌疫情蔓延 美大規模召回火雞產品
「台灣企業永續綜合績效類」獲獎名單出爐！
中華電信網路今早疑出狀況 網友崩潰：「鯊魚咬海纜?還是網路攻擊?」
明年推發票e化兌獎 郵局兌獎12/28走入歷史
世界在澎湖 移民節「伴．桌」等你來！
記錄家鄉真實面貌 新住民「看家」影片12月起開播
象徵族群融合 金門縣500新住民參與移民日活動
搶攻國際清真市場 高雄首創清真輔導計畫效果頗豐
台灣科技再獲肯定 工研院3技術奪「全球百大科技研發獎」
亞培6款變質產品 首波銷毀64.8萬罐
【快訊】花蓮外海規模4.9地震 宜蘭2級、雙北皆有感
三大法人買超台股52.89億元
對抗盜獵有成！國際自然保護聯盟將鯨魚、猩猩的保育狀況調降
香港油麻地兇殺案入創作 台塗鴉藝術家糖果鳥探都市暴力
受重傷叛逃成功 北韓士兵：北韓年輕人不效忠金正恩
佛州期中選舉重新計票結果 共和黨參議員史考特確定勝選
公視接軌新南向 國際媒體會議分享優質節目經驗
新南向農業代表來台考察 探索農村發展潛在商機
美FDA：奶嘴內含的填充物 恐造成寶寶肉毒桿菌中毒
背水一戰選市長 姚文智簽署立委辭職書
「真正的家在心裡」 台青緬甸行探索異鄉認同感
TVBS下架AIT莫健專訪 陸委會：「自我限縮」將斷送民主
一醉解千愁？研究：寒冷、少日照地區居民較容易酗酒
上週外資在集中市場買超40.12億元
櫃檯買賣股票市場現況
阿根廷英語教育劇團新北展演 雙語教學更多元
集保e存摺App升級 雲端交易明細、客製推播訊息更好用
政見辯論 陳其邁：講清楚如何讓高雄轉型
傳中國抵制金馬 林飛帆發文聲援傅榆
美、菲、中的三角習題 習近平訪菲將成去留關鍵
台中花博永續建築「四口之家」 獲「紐約設計獎」銀獎肯定
韓國瑜主攻財政問題 陳其邁：不了解高雄的痛
東部海域地震規模4.6 最大震度南澳4級
孫安佐案 美聯邦法院判刑滿獲釋
瓜地馬拉火山爆發 4000人緊急撤離
習近平崩潰！柬埔寨總理：我們不會讓中國建港駐軍
馬爾地夫拒絕中國剝削 總統顧問：我們將退出馬中FTA！
慶建交20週年 吳釗燮訪馬紹爾
恐攻陰霾籠罩 澳洲再破獲墨爾本恐攻陰謀
海地官員貪污民衆上街抗議爆衝突 目前6人死亡
孫安佐刑滿獲釋一個月後遞解出境 回台將就讀崇右影藝科技大學
批評邊境政策過於寬鬆 川普將開除國土安全部長？
中美移民集團停留墨西哥邊境城市民衆不滿 上街抗議高喊移民滾出去
還在活力有氧？研究：肌力訓練比有氧更有助心臟健康
日本出招拒絕一帶一路債務陷阱 安倍：無償提供布吉納法索5億日圓協助
〈時評〉第16案公投案使丁守中的擁核立場現形
普丁：美國若擅自離開中程核飛彈條約 俄羅斯將予以對抗
涉誇大不實 網購化妝品宣稱無防腐劑被抓包
研究：漠南非洲軍費透明程度上升 有助於區域穩定
〈時評〉向政客的「假」與「騙」說不！
比特幣價格崩盤 跌破5000美元大關
金門「藝鳴金揚」大學生文創作品 屢奪德國「紅點設計大獎」
歐盟會員國支持脫歐草案 預計25日正式通過
台灣華語教育高水準 新加坡青年來台學習
台灣生活風格太吸睛 貿協打造10大亮點風靡印尼棉蘭
蔡英文：民主臺灣正處於對抗不實資訊的前線
迪士尼新Dumbo影片有洋蔥 非政府組織籲提高大眾動保意識
習近平來訪 菲反對人士憂國家主權被賣
以色列民衆不滿以巴停火 納坦尼雅胡陷政治危機
日本青森縣發生芮氏規模4.1地震
中國加強網攻澳洲企業 澳媒：竊取智慧財產權
美國再傳槍擊案 芝加哥醫院3人死亡
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店 再次榮獲「2018世界奢華酒店大獎」肯定
曼谷新地標 天空步道體驗雲端品酒趣
台北國泰萬怡11/23-26 ITF台北國際旅展推出限量超值住宿券與餐券
2018年世界人才報告出爐 臺灣人居然這麽優秀！
台灣選前敏感時刻 美航母「雷根號」駛入南海
習近平不怕美國怕維尼？知名電玩小熊維尼竟遭上馬賽克
藝術家創意回應科技趨勢 台北數位藝術節22日松菸登場
旅港國人當心！香港再現老鼠傳染人類戊型肝炎個案
聚焦新南向 台韓擴大交流、攜手為企業拓展商機
致癌降血壓原料藥延燒 壓穩228萬粒下架回收
跟著廣播去遊學 體驗「越來越美好」多元文化
市售魚標示真偽 陽明大學運用「微基因條碼」大揭密
你知道北韓人怎麽匯款的嗎？
中華電信攜手中央大學 舉辦黃奕儒「青春無敵校園演唱會」
美股長達10年最長牛市 劇烈修正後可留意消費旺季的投資機會
新北幼托增加2萬5,411名收托量 全國最多最快
台灣電影海報手繪師謝森山：60年來始終如一
腸病毒疫情連兩周升溫 中部以北、東部居多
長庚研究 一歲前嘗試多種副食品 可降低過敏體質機率
TEDx 論壇10多國大使參訪台灣 驚嘆我國人文之細緻
鳳山國小123年校慶成立簡吉紀念館 啓發學童弘揚正義情懷
國際「負建築」大師隈研吾首來台 「材料公園」台中趣味登場
許義雄批林鴻道 拿停權恐嚇選手造成恐慌
Lamigo王柏融創旅外歷史？ 日職火腿隊取得議約權
川普踢到鐵板！美大法官勇擋移民庇護禁令
日本2022年將成立太空部隊
輕度颱風萬宜形成 它會影響臺灣嗎？
宜蘭發生芮氏規模4.2地震
建交20週年擴大交流 臺馬簽署2協定
研究：剖腹產恐增新生兒氣喘和過敏風險
大選倒數72小時 蔡英文呼籲珍惜民主價值
蓬佩奧：南韓不應該把北韓廢核問題丟一邊
〈時評〉國民黨魁卡位戰 提前開打
聯合國：請喀麥隆政府及反對派停止蹂躪人權 以對話解決紛爭
知名旅遊網：新南向政策發威 來台東南亞旅客躍升第二
阿富汗再發生自殺炸彈攻擊 超過50人死亡
躲兩年有期徒刑 馬其頓前總理流亡匈牙利
用媽媽的話說故事 苗栗新住民語文賽成果豐
菲民抗議習近平來訪聲中 中菲簽南海油氣合作開發協議
旅日當心！日本德國麻疹破2千人 為去年的21倍
日經：習近平想減少國有企業債務 卻害民間企業陷資金周轉危機
布魯塞爾男子持刀砍人 警方懷疑是恐怖攻擊
新住民法律諮詢效果卓越 新北再開律師培訓坊
聚焦新南向 貿協澳洲醫材團啟程紐澳搶商機2
繼兩架B-52轟炸機飛航南海後 美國雷根號航母今抵香港訪問
致力推動新住民教育 台南市教育局影音文字雙重展示
蔡英文籲用選票告訴世界 臺灣不會屈服於壓力
南韓研究：喝汽水導致憂鬱症
前白宮首席策士為郭文貴爆料背書 將協助「找真相」助受難者
梅伊強調脫歐協議已得共識 拒絕重新談判要求
精準醫療時代來臨！慧智專題講座30日登場
從濕地到保育 用國際經驗強化台灣生態保育綠網
臺灣科技震撼世界：我們突破摩爾定律了！
11/24選舉合格選民逾1910萬人 新北、高雄兩大票倉競爭激烈
花蓮生態廊道奏效 瀕絕朱鸝10年增加20多倍
美國加州森林大火有多嚴重？煙已經飄到紐約了
電視媒體報導涉偏頗 NCC送中選會
臺灣企銀統籌主辦泰安食品股份有限公司聯貸案
歡慶29週年！集保結算所公益健行義賣分享愛
第51屆國語日報杯全國國中小桌球錦標賽熱鬧開打
證交所與麥格理再度攜手新港行銷台股
櫃買中心開罰太和生技一萬元違約金
櫃買市場業績發表會 9家上櫃公司下周壓軸登場
台灣文學獎 4獎項得獎名單出爐
習近平G20前訪西班牙 川習會可能取消？！
【影片】「投票帶小抄」中選會不鼓勵不反對 但提醒三不原則
東奧正名公投辯論5場都缺席 林鴻道：不想介入
美智庫指出：中國悄悄在西沙群島浪花礁設置新平台
葉門内戰導致8萬兒童餓死 NGO：他們連哭的力氣都沒有了
美國防部長：明年美韓軍演將照常舉行 但會縮小規模
一帶一路債務陷阱延伸至尼泊爾 外長：習近平要出錢幫我們蓋鐵路！
中美移民集團陸續抵達美墨邊境 川普考慮允許軍隊必要時動用武器
日媒時評：新喀里多尼亞選擇留在法國 中國太平洋霸權擴張受挫
魏少君創優雅「紙雕動物園」 盼「還原」自然永保初心
義大利志工女子在肯亞遭綁票 犯人可能是索馬利亞恐怖分子
全球企業永續論壇開幕 簡又新：讓國際見證台灣各領域最佳永續實踐
新式身分證擬2020年推出 性別欄增「跨性別」
日航國内線超賣機位協調失敗 班機遭取消400人被迫留在東京
白宮顧問批中國胡作非為 暗示欲將其逐出WTO
中國「胡鬧外交」APEC峰會全現形 華郵專欄列舉惡行惡狀
三菱電機子公司未經檢查就出貨長達10年
美加爆發大腸桿菌疫情 美FDA：別吃蘿蔓萵苣了
紐時：日本三菱UFJ銀行疑協助北韓洗錢 遭紐約檢調調查
臺灣旅行法意義何在？司徒文：美國間接承認臺灣主權
攜手16家動物醫院 北市動保處推毛孩絕育優惠
古華花園飯店線上旅展 11/17~11/30 住房、餐飲全年最低價
臉書殭屍帳號怎麼來？ 中國網軍「跨境雲控系統」曝光
〈時評〉2018台灣選舉‧韓流效應‧網路假消息 - 台灣民主自由價值的煉金石
〈時評〉票投姚文智 教訓民進黨高層
慶生會撒麵粉引塵爆 香港12名學生燒燙傷
川普對抗中美移民集團出新招 傳將逼迫移民留在墨西哥等候申請難民
加速搶救平埔族群語言 原民會核定復振11團體
新智能趨勢正夯 富邦投信明年募集AI多重資產型基金
富邦金控連續四年榮獲《TOP50 台灣企業永續獎》
糖尿病患者遽增 2030年4千萬人恐無胰島素可用
松崗股票(代號：6240)自107年11月23日起預收款券並每五分鐘撮合一次
經濟民生無起色 文在寅民調再創新低
郭富城、許瑋甯主演 懸疑新作《秘密訪客》溫馨背後暗藏玄機
「和臺灣的結晶釉劃上等號」 89歲孫超獲國家工藝成就獎
台北數位藝術節「超機體」開幕 國內外藝術家實驗「人類6感」
基進黨議員參選人諷韓、柯、侯是「中國隊」
行銷花博 台中推休閒農業區主題遊程
紓解投票潮 台鐵23至25日加開普悠瑪、太魯閣號站票
美加蘿蔓生菜疑染菌 食藥署：嚴管進口勿生食
俄外交部：日本應讓川普承諾 不駐軍在北方四島
臺灣羽球震撼世界：戴資穎跟周天成積分竟然這麽高！
東北風影響 中部以北濕涼 明日鋒面減弱 氣溫稍回升
【快訊】國道員警處理交通事故遭高速碰撞 2警1民眾送醫急救
國際原子能總署：北韓疑似持續建設輕水反應爐
南北韓軍隊連通38度線內道路
俄羅斯情報頭子病逝
對抗中美移民集團 川普允許軍隊使用高殺傷力武器、必要時封鎖邊境
福華大飯店集團X JR東日本飯店集團 合作結盟
虐殺171人！瓜地馬拉退伍軍人遭判5160年有期徒刑
世界氣象組織：2017年二氧化碳濃度再創歷史新高
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迎接2019第一道曙光 宜蘭太平山提早開放入園
委内瑞拉獨裁總統亂玩經濟否定民主 美洲國家將加強外交壓力對抗
〈時評〉反「東奧正名公投」 林鴻道愧對台灣人民？
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紐時：中國假消息介入選舉 台灣人民當須自覺
【影片快訊】中國駐巴基斯坦領事館遭攻擊 已知2名警衛死亡
成田機場查獲中國遊客夾帶豬肉香腸 有非洲豬瘟
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2018台北國際旅展 觀光局主打海洋特色、濃濃台灣味
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桃市外籍移工全台之最 移民署盼成守護者
中日新住民感人故事 圓夢獲頒永久居留證
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相約2024年 國際濕地科學家學會世界年會將在台北舉辦
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巴基斯坦恐怖分子：中國剝削我們、奪走我們的土地！
釋昭慧：異性戀結婚阻同性結婚沒道理
台中花博人體花飾展 「媽祖」變身花仙子
避免拖延投票時程 選務人員現場不提供公投諮詢
11/24投票記得帶4證件 當天若競、助選拉票恐遭罰款
櫃買中心公告通過2件股票上櫃申請案
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櫃買中心通過5檔債券ETF指數資格認可
凱基銀與中華電信攜手 攻純網路金融服務新世代
本週發行量加權股價指數跌幅約為1.32%
批中華奧會欺騙國人 東奧正名發起人憤而提告
大阪將主辦2025年世界博覽會
教唆暗殺俄大使、妨礙俄土邦交 土耳其要求引渡居連遭美拒絕
今11/24投票日全台好天氣 中南部日夜溫差大
提升新二代競爭力 教育部訂頒「國際交流作業要點」
巴基斯坦阿富汗邊境發生連環自殺炸彈攻擊 至少44人死亡
中國維吾爾集中營環境如何？獲釋外國人：每天歌功頌德共產黨、頻頻體罰
「國際移工演說決賽」25日開跑！邀您一起發現台北之美
公投綁大選投票日現人潮 蔡總統秀朗國小投票排隊30分鐘
日本外長：中國一帶一路讓小國陷債海 無法貢獻真正成長
中選會：下午4時前排隊都可投票 隊末由警察或選務人員確認
要求解決英屬直布羅陀邊境問題 西班牙威脅取消明日歐盟峰會
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赴日工作最新消息：日本擬要求公司要幫外國人出回國機票！
選民撕毀公投票 最高可處5萬元罰鍰
墨西哥邊境城市提華納市長：移民過多資源不足 已陷人道危機
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美國報告：繼續拖延暖化問題 日後成本可能更高
九合一選舉併公投登場 各大外媒密切關注
商研院「咖啡、西點」座談會 邀業界一同探討新南向商機
中國債務陷阱侵蝕非洲 專家：宛如冰毒恐怖
「織品行銷、商機開發計畫」成果發表會 現場互動踴躍
安理會准南韓協助調查北韓鐵路
東北亞國際局勢震撼彈：傳北韓部長下周將赴東京
九合一選舉 外藉歸化人士首投「神」聖一票
星國鐵肺女聲 明年在台出道！推出全新「國台語專輯」
【快訊】國民黨籍劉增應自行宣布當選 連任連江縣長
【快訊】國民黨楊鎮浯自行宣布當選金門縣縣長
九合一選舉快訊 台南市長候選人林義豐自行在宣布落選
【快訊】國民黨徐榛蔚自行宣布當選花蓮縣長
【不斷更新】九合一選舉快報！縣市長自行宣布當選者名單如下
台南市長出爐！ 民進黨黃偉哲自行宣布當選
談敗選 蘇貞昌：不要失去對台灣民主的信心
姚文智敗選 感謝支持者及民進黨幫忙
國民黨力保新北 侯友宜當選新北市長
民進黨九合一失利 蔡英文辭黨主席一職
日媒：選舉民進黨大敗 中國施壓將增強
保育科摩多巨蜥 印尼國家公園門票擬調漲50倍
〈時評〉蔡英文團隊不接地氣、不夠謙卑 埋下敗因
反深澳公投同意票跨門檻 可望通過
土耳其學者：九合一結果考驗台灣政府
日媒：蔡總統連任之路可能受阻
超級戰區參選 陳致中贏得選民認同
日媒報導台灣選舉亂象 投票截止仍大排長龍
首見邊投邊開票 北市選委會：變相助選
反核食公投過關 專家：無助食安把關
女力當道 七名女性縣市長史上最高
九合一選舉落幕 5區域立委缺額將啟動補選
以核養綠公投跨門檻 宣告過關
台灣將首見出櫃女同志議員 台北市苗博雅宣布當選
國經協會高志尚理事長率團參加第32屆亞太商工總會大會 並當選新任亞太商工總會副會長
婚姻平權公投出爐 反同大勝、挺同遭遇挫敗
東奧正名公投未過門檻 兩年內不得再次發起公投
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苦戰後的勝利 柯文哲宣布連任台北市長
九合一選舉落幕 紐時關注兩岸關係變化
〈時評〉 1124台灣九合一選舉的警訊
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丁守中聲請重新計票 法院裁定先繳428萬保證金
九合一選舉併公投結果分析 外媒報導一次看
反同3公投過關 政院3個月內提同婚專法草案
中國又現H5N6病例 疾管署提升江蘇省旅遊警示
反核食公投通過 日駐臺代表：深感遺憾
九合一選舉落幕 美國務卿：臺灣民主是印太地區典範
九合一選舉爭議多 中選會主委陳英鈐請辭獲准
澳紐商會傑出貢獻獎 經濟部工研院獲肯定
回應敗選檢討 蔡英文：讓中生代承擔更大責任
中國官方解讀臺大選 陸委會：不應片面政治解讀
地方議會16人當選 時力有斬獲躍升第三大黨
芮氏規模6.1地震澎湖外海發威 上班尖峰時間西半部有感
兩伊邊界也傳6.3強烈淺層地震 已知1死500人輕重傷
韓國瑜盤點人事 布局高雄小內閣
〈財經主筆室〉百貨周年慶消失的消費中層 台股投資人如何解讀
台灣6.1強震 香港廣東福建均有劇烈震感！
歐盟通過脫歐協議 梅伊戴畫家芙烈達手環以明志？
香港蘇富比支持全球保育工作 停拍犀牛角相關製品
蔡英文盼助擴大社會對話 陳菊決定留任
D&G辱華風波 外媒：與中國做生意之昂貴代價
指中選會重大瑕疵多 丁守中撤驗票聲請將提選舉無效之訴
美墨邊境移民企圖強闖邊界 遭催淚瓦斯驅離
賴清德留任穩定政局 政院3原則處理公投結果
怵目驚心！ 紐西蘭海灘145頭鯨魚集體擱淺
〈時評〉感謝天佑台灣 柯P守住台北
公投簡直國文測驗 網友：到底是肯定句還否定句？
南韓最大狗屠宰場拆除 原址改建公園
〈時評〉臺灣公民社會與科學文明維新之倡議
幕後藏針人是誰？ 紐西蘭再爆草莓藏針事件
【更新】台北上海雙城論壇暫定12/20舉行 主題「循環經濟」
新北市率先全國開辦 新住民語教師共同備課交流
「亞洲手創展」人潮衝破四萬 新南向特色品牌共交流
高市鳳山培力多元文化人才 新住民教導越南捲紙
中華電信續獲標準普爾長期信用“AA”及中華信評長期信用twAAA之評等
富邦金控2018年前三季稅後淨利503億元
截止11月23日櫃檯買賣股票市場現況
投資人可多留意櫃買市場之績優股並善用「財務重點專區」之資訊
上週外資在集中市場賣超43.12億元，賣超鴻海4.54萬張最多，另買超欣興4.00萬張最多
流感疫苗又出包 賽諾菲疫苗外觀異常全數扣下
錢進新南向 農科院與台灣水產養殖業者合作找商機
臺北市就業服務處揪感心 提供新住民就業諮詢、求職服務
「醫衛新南向」 花慈搭起台菲代訓合作橋梁
飯菜放涼再冰？ 營養師：恐產生仙人掌桿菌
普悠瑪事故報告：多重因素與異常湊巧所致
新南向人才培育編15.8億 立委籲增考核機制拒劣校
可望代理民進黨主席 鄭文燦：沒想那麼多
面對選舉敗選 蔡總統：真正需要改變的人是我
《被遺忘的幸福》麥可夏儂細膩詮釋長照者內心的煎熬
日本茨城縣發生芮氏規模5地震 東京部分地區感受到3級搖晃
洞察號成功登陸火星 傳回首張照片
臺日經濟貿易會議 29日臺北登場
2018西拉雅趣飛車 「冰與果之歌黃金飛龍」驚豔全場
俄羅斯扣留烏克蘭船隻爆外交危機 烏克蘭考慮實施戒嚴
中央社培養年輕人國際觀 「我是海外特派員」各大學開跑
鄭文燦婉拒代理民進黨主席 指黨改革應大破大立
本週天氣29及30日最冷 北部低溫恐下探16度
中國學者用編輯基因創造愛滋免疫寶寶 引起全球同業撻伐
日經：民進黨九合一選舉慘敗 需要好好反省
聯合國數據：2017年全球有近9萬名婦女死於親屬與伴侶之手
日媒時評：中國干涉選舉謀分裂台灣 日本不應袖手旁觀
選後展開傾聽行程 蔡英文首站到高雄
謝金河：台灣有另一條路可走 不只有向中國靠攏
一站式資訊整合透明 台灣生物多樣性網絡突破300萬筆
【影片】122科學家譴責基因編輯雙胞胎 「瘋狂」 賀建奎定28日公開資料
改革開放百人名單 馬雲被曝是中共黨員
中美移民集團困境重重 美國逮捕69位非法越境者
隆乳安全堪憂 美國半年爆8千件問題案例
日公明黨黨魁：日本民衆尚未有共識 目前不宜展開修憲
北農29日董事會 不討論吳音寧人事案
內閣3部會遭點名負責 賴清德：適當時機會做必要調整
安倍：外籍人士赴日工作 可拿到與日人相同或更高薪水
美中貿易戰升溫 桃園成為台灣科技業回流首選
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頭城老街文藝再造 3D藝術牆成打卡新亮點
中國將融資薩摩亞興建港口 學者：對澳洲施加壓力
腸病毒疫情連3週升 南部新增2歲童重症病例
棒球迷必看！中華職棒慶祝30年 特展經典藏品華山登場
採環保油墨印刷 108年里山動物曆12/1開賣
中央執政致選舉失利 蔡英文致歉
〈時評〉民進黨政府要讓人民有感 人和政策都須調整
面對中俄加強軍備？日本將大幅加購F35
嬰幼兒染流感易重症 以神經系統併發症為多
臺灣企銀勇奪企業永續獎項
中華電信攜手北市府推動「.taipei」網域 資訊月祭優惠
部分鄉鎮水稻收穫量短缺 富邦產險水稻保險主動啟動理賠
集保結算所參與OECD亞洲公司治理圓桌論壇
櫃買中心IRS提前了結作業共結清4,364億元
中華電信行動通信救災搶修能量再升級 第五代防救災行動通訊車上陣
評公投結果 紐時：傷及台灣亞洲進步社會聲譽
詩人林瑞明68歲辭世 自自冉冉製成春聯曾引熱議
廈門兩岸企業家峰會 韓辦聲明：不去了
韓國瑜提九二共識 蔡總統：兩岸政策屬中央權限
爬樓梯喘吁吁？一分鐘自我評估肺阻塞風險
2018「新社花海」將於12月1日盛大開幕
政院：非核家園不再設定2025年期限
馬爾地夫如何擺脫一帶一路債海？印度：我們來出錢！
【突發】河北張家口化工廠大爆炸 22死22傷燒毀50車
聯合國：2017年溫室氣體排放量再創新高 人類必須儘快採取行動
馬國版航站奇緣 滯留機場7個月男子終獲加拿大庇護
鳳甲錄像藝術「離線瀏覽」 多元探當代網路影像
南韓男子不滿未得「優良農家」 怒向最高法院法官座車丟汽油彈
農委會：北農總經理吳音寧「階段性任務已完成」
習近平將訪問中南美洲 外媒：中國希望在美國後院擴大影響力
九合一選舉落幕 美眾議員：美臺夥伴關係堅定不移
接民進黨黨魁？ 蘇嘉全：所有遭點名人選都該勇於承擔
習近平訪西班牙 馬德里當局聲明不支持「一帶一路」
日經：非洲豬瘟及貿易戰使豬肉價格上漲 影響中國民生及畜牧業
日迷幻搖滾「酸媽廟」三度來台 跨界魅力嗨翻水管音樂
加泰隆尼亞議長：希望再次舉行獨立公投
日本華僑領袖：請習近平不要利用我們玩政治鬥爭
一年大砍8千平方公里雨林地 巴西生態前景堪憂
蔡英文：一肩扛起敗選 黨內同志不必互相為難
中國父母用28萬人民幣把雙胞胎賣了 他們以後會得愛滋病？
【更新】丁守中聲請驗票法院公開抽籤分案 最快今查封票匭
簡又新專欄 – 淺談中國綠色都市設計
每年預計增2萬遊客 柬航台中-金邊首航獲矚目
華爾街日報：涉嫌協助北韓走私 聯合國正調查台灣等國公司及船隻
立委黃國昌再爆普悠瑪內幕：翻車前一天「台鐵高層就知故障」
接民進黨代理主席 林右昌：黨有需要，勇敢承擔
盼扭轉大眾對移工刻板印象 電影《異鄉的在地人》新北首映
國安威脅甚鉅 紐西蘭力阻華為染指5G建設
美國邊防人員用催淚瓦斯對付中美移民集團 高層：一切行為妥當！
川普：我可能不會和普丁見面
【股市剉著等】G20川習會若無進展 川普威脅對所有中國商品加稅
108年事前登記股東會日期每日限額100家 證交所舉辦兩次模擬測試
中華電信獲頒「年度台灣最佳行動服務業者」與「年度台灣最佳IDC服務業者」
中華電信「健康雲」台灣醫療科技展搶先曝光
渥爾生醫科技(股)公司將於本(107)年12月10日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購
特用化學領域的國際領導廠商-南寶公司今（11/28）成功掛牌上市
解析5G風潮 證交所與資策會MIC共同舉辦「5G大未來」產業發展趨勢及前景座談會
2018公館聖誕季 12/1台北自來水園區點燈
中國：若美國敢因維族問題展開制裁 我們必當報復
農委會：北農董事會會處理吳音寧人事案
中選會證實投票當日網站遭駭客攻擊 計票系統未受影響
結合東南亞飲食文化 商研院新南向商機座談會聚焦飲食市場
台拳擊女王擊敗地主隊 新德里拳擊錦標賽奪首金
婦聯會385億資產裁決解凍 黨產會：不能接受將提出抗告
國防部：美艦例行性航經我國海域 籲請國人放心
美艦航經我國海域 NHK：為了制衡中國
硬脫歐後果為何？英國央行：超越金融海嘯的經濟衰退
對抗中國網軍？日本擬加強自衛隊網路作戰能力
氣候會議在即 歐盟下猛藥：2050零碳排
俄羅斯指控烏克蘭挑釁 揚言在克里米亞部署最新導彈
巴拉刈2019年2月1日禁用 農委會啟用「拉曼」快檢新利器
這隻牛也太巨大
阿富汗發生炸彈攻擊 維安部隊與武裝分子展開槍戰
雇主注意！未達4萬須揭露薪資範圍 11/30正式上路
中美移民集團遭美國政府刁難絕望 民衆開始考慮回國或留在墨西哥
「反核食」公投通過 謝長廷：民主政治 結果共同承擔
搶救澳洲大堡礁！科學家將大規模「人工受孕」珊瑚抗暖化
全民慶祝！戴資穎竟然穩坐球后地位103周
氣質半獸人！台師大多媒體跨界展演 創意探討環境永續議題
非核家園目標不變 蔡英文：公投把時程拿掉
會籍不列入IOC執委會議程 中華奧會鬆了口氣
中選會擬修法增彈性 公投不必然綁大選
淡海輕軌通車倒數 朱立倫：可望12月試營運
美軍高層：中國未來將派解放軍赴北極
孫安佐近日返台 士檢：擇期傳訊調查
南韓加強對付酒駕 未來酒駕撞死人最高處無期徒刑
新南向藍海商機引人注目 高雄27項水產品通過清真認證
大量解僱 茂迪桃園分公司要資遣588人
【精準醫療】 全方位複合式晶片檢測 可檢測逾千種疾病
婦聯會財產將解凍？黨產會：若敢動依法開罰
拉美戰略角力 巴拿馬成美中衝突引爆點
中興電子疑協助委内瑞拉監控民衆 魯比歐等參議員要求川普徹查
攻擊美加超過200機構 兩伊朗駭客遭美國起訴、通緝
拒絕習近平耀武揚威 印度發射最新軍用偵察衛星
北農：吳音寧即日解職 主秘暫代職務
寶寶白天睡不夠 恐造成夜驚頻頻
丁守中聲請證據保全 法官裁准
晶華酒店迎聖誕 推出「晶彩聖誕玩樂地圖」
開拓俄羅斯市場商機 國經協會辦研討會
國經協會訪團走訪比利時三行政區 聚焦「智慧城市」產業鏈結、拓展海外商機
一帶一路還債時限倒數計時 馬爾地夫新財長籲儘快行動
感恩節傳播愛 假日飯店為弱勢團體做慈善義賣募款
台北美福大飯店 派對、宵夜餐瘋跨年
Samsung Galaxy Note9「初雪白」中華電信30日獨家開賣
「反核食」公投通過日擬訴諸WTO 外交部：持續與日溝通
15年前車禍撞死人 韓國瑜公開回應已和解不再表述
誰說男生一定要陽剛和恐同 勵馨成立「臺灣男性協會」
國民黨附隨組織案 欣裕台聲請停止執行遭駁確定
反同公投案過關 司法院：不能牴觸748號解釋
吳音寧確定遭撤換 將回歸作家身份繼續努力
金管會開放超商刷卡支付罰單水電費 一卡在手輕鬆搞定
不滿俄羅斯扣押烏克蘭船隻 川普：我不和普丁見面了！
德意志銀行陷洗錢疑雲 遭德國檢調單位調查
專家：中國科學家編輯嬰兒基因 可能是習近平下令
保護LGBT權益！日本甲府市刪印鑑證明性別欄
前蘇聯區首例！喬治亞選出第一位女總統
華為5G後門全球提防 英國政府已拉高警戒
中國科技部次長：基因編輯踩道德底線 已下令停止研究
美國展示伊朗出口武器殘骸 籲各國加強對伊朗制裁
習近平剛出國門就碰壁！西班牙真的不簽一帶一路
長期投入新住民照顧服務伴成長 13縣市獲內政部頒優等
內政部放寬中客來台規定 每年總停留期間以120天為限
梅克爾飛機電力系統故障緊急折返 無法趕上G20高峰會
肝癌復發經多次手術成效不佳 二線用藥助重返職場
喜歡在中國開自動車嗎？小心習近平都知道你剛剛去哪裡吃飯
外籍看護工喘息服務週末上路 低收入戶全額免費
澳洲遭熱浪侵襲 昆士蘭州發生連環森林大火
今年冬季偏暖 周末好天氣下周末冷氣團可能來襲
吳音寧解職回老家 感嘆不實訊息標籤化
最低工資法草案 消費者物價指數列應參採指標
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中部新住民聯合語文活動 台中隊奪12獎項表現優異
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習近平心碎！美國派軍艦航行西沙群島
中華郵政發行新年郵票 籲請民眾寄往回教國家勿貼「豬」郵票
中華奧會主席：今年執委會不會提案討論中華奧會會籍
南韓政府：盡全力讓金正恩12月訪首爾
陳健民自辯陳述 指學生不肯結束占中運動
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蔡英文：城市的交流不要受政治前提的干擾
今明年經濟成長率同步下修 今年估2.66%
【快訊】北市小內閣異動 副市長林欽榮請辭獲准
路透：川普擬加強審查中國學生背景 避免駭客滲透
總統：防疫如作戰 全力嚴防豬瘟傳入台灣
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瑞典研究震撼全球 噪音竟然讓胎兒
北市立委補選 綠白醞釀合作氣氛
阿拉斯加發生芮氏規模7大地震 餘震每小時超過10次
開戰倒數計時？烏克蘭全面禁俄羅斯男性入境
看準商機大餅 寒舍不排除至東南亞設點
新二代闖出一片天 國際美髮賽勇奪金
機場再查獲中國豬瘟香腸 台灣10月以來第3起
川普和文在寅確認維持北韓制裁 促使金正恩理解廢核重要性
新南向國家佛教文化月 民眾開心體驗東南亞文化
抗議G20高峰會 阿根廷上千民衆上街抗議
顧立雄出席ICBS談台印合作 盼雙方金融往來
道盡新住民鄉愁 13歲新二代奪全國特優獎
美加墨簽新貿易協定 日經：北美自由貿易開倒車
白宮發言人：川普想辦第二次川金會
移民署跨國文化論壇 讓新住民成為台灣「新」力量
印度20歲女子遭逮捕 只因嫁給17歲少年
護好菜護農 義美宣布收購高麗菜150公噸 望止跌回穩
【快訊】波灣戰爭打敗伊拉克 美前總統老布希去世
川普感謝安倍決定增購F35 稱有助減少美國貿易赤字
王者歸來！微軟擊敗蘋果 重奪最有價值公司寶座
內閣政策大檢討下午登場 蔡總統：府院黨人事將重新佈局
澳洲研究所屈服習近平政治壓力 竄我國名為「中華臺北島」
大數據時代命運？日企業家建議文組大學也要學數學
聯合國：剛果伊波拉疫情 來到史上第二嚴重水準
網紅貴婦奈奈老公醫美診所倒閉 疑捲款上億落跑
德國伊斯蘭會議賣豬肉血腸 與會穆斯林暴怒
除了硬底子、更要有軟功夫！上司應掌握的４項「軟技能」
鬼門關前走一回 美國料理鐵人被「食物」救了一命
北韓一位士兵今早歸順南韓
慈濟科大將招30名護理科新二代 學費全免還畢業即就業
什麽？這隻蜘蛛也會餵奶
美麗信花園酒店 雨林餐廳推【野人食補】
【快訊】賴內閣九合一敗選檢討 李應元、林聰賢、吳宏謀3首長請辭獲准
老布希病逝 台灣各界感念其對我堅定支持
王齊麟柏禮維攜手 闖進南韓羽球大師賽決賽
火柴盒收藏展 方盒子重溫舊時街廓與常民生活
川普：我與習近平關係匪淺 中美將共創雙贏
奇美博物館聖誕週末 12歲以下免費入場
好山好水好人情！6萬現金遺留玉米店 新住民老闆娘拾金不昧
新住民「女力崛起」拼經濟 東協廚房佳餚飄香
癌症檢測系統新南向 優秀台灣醫生愛心無國界
選舉亂象惹民怨 中選會12月中開檢討大會
法國第三波黃背心示威 巴黎滿目瘡痍如戰場
新南向跨國醫療合作 台領軍促泰分子腫瘤討論會
交通違規檢舉實名制 明年元旦上路
駐加代表辦多倫多僑界餐會 力促台加經貿關係
川普不耐 二次川金會最快明年1、2月登場
臺北市長選舉明重新計票 北院公布驗票流程
第18屆全加代表大會 理事長盼僑界發光發熱
G20談哈紹吉分屍案 土國總統：強烈呼籲沙國助引渡嫌犯
加拿大西北溫蘭馨社 照顧僑胞讚揚台灣
黨國不分 黨產會：國民黨藉壟斷民生物資市場圖利
蔡英文：檢討完後，拿出令人民有感的執政
觀光局2019將駐點越南 印度、倫敦正在規劃中
台日經貿會議已落幕 簽署5項合作備忘錄
面對中國銳實力？前美官員籲：台美應簽訂FTA
音樂大師久石讓來台！用管弦樂道出「龍貓」感人故事
〈財經主筆室〉川習暫休兵 東西方都過個好年先拚消費
聯合國氣候變遷大會：全球氣候變遷處於危急的十字路口
各地晴朗炎熱高溫達30度 中南部空氣品質差
教宗方濟各：嚴厲禁止神職人員同性戀行為
好消息！近危烏翅真鯊重遊泰國瑪雅灣
立委補選不延期 中選會：學測等因素都評估過
國際旅客來台人數達標千萬 新南向國家成長幅度大
稀客造訪 美國紐約出現鴛鴦
瓜地馬拉官員來台參訪 維繫雙方良好發展
肺癌不再是吸菸者的專利 補助弱勢女性篩檢活動開跑
高志明：完全執政2.5年 環安．農安．食安「三安一體」仍原地踏步
2018國際自由民主論壇登場 聯合國官員痛批愛家公投
卡達明年1月退出OPEC 專注生產天然氣
完全執政「三安一體」仍原地踏步 高志明：九合一慘敗無可怨
吃檳榔助提神又可搏感情？ 不知不覺恐導致癌症纏身
二次脫歐公投？英脫歐高層：可能成真
金控：經濟動能放緩、貿易衝突持續 衝擊市場震盪加劇
中華電信推「iKa Watch愛卡兒童智慧手錶」守護孩童
上週外資在集中市場買超24.44億元
秀峰國小午餐奪冠揚名海外 日韓組團交流
ALIEN ART CENTRE金馬賓館當代藝術中心揭幕典禮
櫃檯買賣股票市場現況
快訊！裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝
為活下去！ 「偵探書屋」在黑暗間找尋轉型出路
習近平超羡慕！臺灣護照排名竟然這麽前面
中國經濟蕭條就業不易 年輕人紛紛投考公職求安逸
〈時評〉國民黨勝選後 即將被看破手腳
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奉獻台灣醫療40年 91歲羅慧夫辭世
為什麽法國民衆暴怒？外媒這樣分析
僑委會「蹲點」泰北影片獲首獎 感受台灣愛力量
駐美代表投書華郵 九合一選舉顯示臺灣為民主燈塔
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川普：我將和習近平和普丁討論解決軍備競賽
中華郵政開辦德國與大馬國際e小包 2公斤以下包裹輕鬆寄
吃出來的癌症 抽菸、喝酒、愛喝熱湯恐提高食道癌風險
歐洲民粹主義持續擴散 西班牙極右政黨VOX取得地方議會席次
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醫師：睡眠品質不好的最大因素是光線！
林聰賢卸任農委會主委 陳吉仲要同進退
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歐洲雪貂族群數下降 法國將列入保育名單
川普明年將搶頭香 成為第一位見日本新天皇的外國元首
離開交通部後 吳宏謀：休息自我反省
秘魯貪污前總統向烏拉圭要求庇護 烏總統：不准！
市值40億松山油漆廠舊址土地 黨產會指為國民黨「幽靈黨產」
我來帶頭節儉！墨西哥總統把專機賣了
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李慶華詐領532萬助理費2度未到庭 法院通緝至2041年
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結合晶華酒店物管與樂富資本投行專業 樂富一號不動產投資信託基金掛牌上市
中華電信簡訊帳單再升級 開放身分證證號認證繳費
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〈時評〉現代社會的驅動力 ─ 科學文明
王國材代理交通部長 優先改善台鐵挽救民心
金車噶瑪蘭威士忌10週年 推出限量超值「剛柔並濟」酒款
台師大藝術文化論壇 突破限制吸引破百人潮
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癌症治療大突破 抽血即知是否罹癌
巴拿馬運河危險了？習近平稱將加強參與運河事務
簡又新專欄 – 讓台灣走向世界
日法務大臣：我們考慮承認外國學歷證照 代替新居留資格考試
外交小尖兵種籽隊出爐 將赴越、菲參訪促交流
川普：若美中談判破裂 將對中國貨品課巨額關稅
義美護高麗菜第二彈 「高麗菜乾」也收購！
杜絕頻換總理亂象 澳洲執政黨決定拉高撤換黨魁門檻
耶誕城園遊會 傳承新北獨特新住民多元文化魅力
否認新系逼宮傳言 蔡其昌：賴清德不會選2020
日本將改造出雲號護衛艦 使之成為航空母艦
破解囤積症成為整理達人 林秀艷20年血淚心路歷程
加拿大：暖化將影響北極熊與鮭魚等物種存續
民進黨代理黨主席林右昌：不要再講過去事蹟了
印尼屬紐幾内亞島發生恐怖攻擊 31人死亡
波頓：雖北韓廢核尚未有成果 川普仍希望見金正恩
行政院甄選新南向短片 傳遞異鄉人台逐夢「新」故事
聯合國：全世界有1億3000萬人需要援助
保育一大勝利 香奈兒宣布拒用野生動物皮革
來不及適應高溫 澳洲上千隻蝙蝠死於熱浪
北市立委補選是否白綠合 林右昌：各種可能都有
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美媒：共和黨高層電子郵件 在期中選舉時遭駭客攻擊
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腸病毒冬季發威 新增一例6歲男童重症病例
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中華電信Hami Point 年末點數到期 兌點優惠限時開跑
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防堵非洲豬瘟入侵 農委會與電商成立防疫聯盟
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臺日計程車合作 「55688」在日本也能叫車
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巴農反中立場不再成異類 與郭文貴攜手成立基金揭中共醜聞
【緊急快報】華為CFO在加拿大遭逮捕
華為高層被逮習近平抓狂？大使館：美加嚴重侵犯人權！
日本動漫產業去年產值達2兆日圓 創歷史新高
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世界衛生組織：全球每年700萬人因空氣污染喪命
加州迪士尼去年爆退伍軍人病疫情 水霧設施成病菌媒介？
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普丁：美國廢中程核飛彈條約 俄羅斯將取得中程核飛彈
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美俄關係持續緊張 美海軍航行彼得大帝灣
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兒童新樂園歡慶4週年 12/15、12/16聖誕慶生趴
馬克宏持續讓步 法政府承諾2019年不漲燃料稅
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東海岸今試射「神秘飛彈」？！中科院：不評論
日本在野黨提新法案 要求政府解決LGBT歧視問題
忽冷忽熱溫差大 三撇步降低氣喘發作風險
美中貿易戰夾縫求生難 台商鮭魚返鄉
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國際勞工組織：去年全球有1億6400萬移工
難耐漫長審核時間？中美移民集團頻傳闖美遭逮
新南向全民外交研習營 詳述高雄城市優勢
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日本鄉間空屋太多 歡迎「免費入住」
外媒：一帶一路將失去控制 埋下全球金融危機種子
音樂讓大家沒有距離！「虎山音樂祭」台北隱藏版近郊登場
C肝八大風險族群 霧眉、繡唇、穿耳洞通通上榜
普丁見委内瑞拉總統 承諾俄羅斯將提供援助
美福乾式熟成牛排館 熟成雙饗 好味升級
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台北福華 邀您一同歡慶聖誕節 溫暖跨年夜
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柯丁驗票今可望達1/2進度 為搶爭議票手電筒、放大鏡都上場
日本軟銀手機通訊不良 預計日本時間下午6點陸續恢復
貴人散步音樂節圓滿落幕 感性演出知性論壇走遍台南
中華電信電競圖騰首次亮相
千名青少年漆彈競技 齊聚新莊宣誓反毒
Port23尾牙春酒專案 12/31前預訂享早鳥優惠
新北三重球場嶄新啟用 首屆國際青棒邀請賽開打
櫃買中心通過永豐投信債券ETF指數資格認可
微苦咖啡入啤酒！臺虎精釀「臺灣黑熊」波本桶黑啤限量開賣
華為事件衝擊網通廠 投顧：台廠上游影響較大
班克西來了？台北當代藝術館戶外廣場 塗鴉藝術大規模空降
金球獎入圍名單公布 台裔女星吳恬敏上榜
抗議中國不許美國人員入西藏 美將立法禁止中國相關人員入境
日經：紐澳英加入美國陣營 全面排除中國高科技產業
制衡俄羅斯扣押烏克蘭船隻行為 美國派偵察機飛行烏國上空
暖化再添驚心證據 格陵蘭正以數千年未見之速度融冰
12/7苗栗公館農會與你「香芋」在台北
適逢高雄漁船返航季 慈濟為移工免費義診揪感心！
美媒：白宮早掌握孟晩舟被捕消息 但川普疑不知情
日本政府加入美紐澳英行列 將全面排除華為設備
邁向綠能科技 水試所與業者實驗漁電共生
影視新南向博得滿堂彩 台118部優質作品前進新加坡發佈會
台北時裝週開幕 演繹台灣獨特時尚與文化底蘊
習近平挫咧等！美國對中貿易赤字創歷史新高
〈時評〉評2019年再生能源躉購費率
市售狗糧維生素D超標70倍 美FDA召回8品牌
運動好處多 體育署邀新住民姐妹週末大安森林公園見
政院選後總檢討 賴清德：勞基法修法倉促、造成中小企業作業困難
澳洲議會通過新法 政府有權要求加密通訊解鎖
陳其邁請喝咖啡 粉絲爆量達7500人
巴黎抗議持續升溫 埃菲爾鐵塔8日暫停營運
沒現金也可歡唱！ 悠遊卡迷你KTV現身台北金融科技展
伊朗發生恐怖攻擊 3人遭炸死
民調：八成日本人討厭中國
匯豐監督機構向檢方舉報：華為帳戶有可疑交易
乾旱飢荒危機 阿富汗農民被迫離家
德國小鎮推觀光 小綠人號誌變身搖滾「貓王」
華為孟晚舟被捕 智庫籲美科技高層短期內勿赴中
幼童點散瞳劑恐導致青光眼？ 北醫眼科醫師破解迷思
加拿大情報頭子：駭客攻擊威脅更甚恐怖主義
國際研究團隊揭開烏龜長壽秘密
北市勞動處結合健檢服務 週末北車西一門關懷移工健康
寵物專屬冰上樂園 圓山花博7日起登場
英媒：習近平早知孟晩舟被逮 但為貿易戰忍氣吞聲
打擊中國海洋霸權美夢 日自衛隊飛機赴馬紹爾訪問交流
轉型正義！促轉會將撤銷蔣介石時代1505名政治受害者有罪判決
12月底國中女全面施打子宮頸癌疫苗 監察院：配套措施不全
維權人士疾呼 維吾爾人恐面臨種族大滅絕
希摩健康生活事業 創櫃板辦理登錄前籌資認購
新北市2018年兩岸創客教育論壇 新北創客能量再攀升
中華電信首推FIDO解決方案 台北金融科技展完整曝光
新北戲劇演出創意大比拼 師生巧思融入性平教育
本週發行量加權股價指數跌幅約為1.29%
台北時裝週多元設計 台灣戲曲中心趣味登場
2018原創基地節熱鬧登場 當代藝術與職人品牌進駐
全美夢幻公司排名出爐 上屆冠軍臉書慘敗讓位
快訊！宜蘭烏石港漁船半沉斷2截 疑有船員受困
雞蛋革命成功！台推非籠飼雞蛋 超商賣場皆買得到
原創基地節串連在地文化 藝術讓生活有「溫度」搶先看
〈時評〉 「核」去「核」從？
東北季風持續影響 北部東部濕涼有雨中南部溫差大
歐盟：請小心中國科技公司
「小梅克爾」成功當選德國基民黨黨魁
瘋狂亞洲富豪女主角 44年來首位金球影后提名亞裔女星
巴西銀行強盜集團與警槍戰 12人死亡
川普堅持拒絕移民？美國不加入聯合國移民協定
「娘在的地方」五感共學 中華醫大關懷新住民扎根幸福
俄羅斯：請日本正視二戰結果 否則無法談和平條約
陪伴新住民一同成長 澎湖縣獲內政部優等評鑑
趕跑貪睡蟲 研究：睡太多會要命
美國：華為CFO被逮不影響美中貿易談判
南韓高鐵出軌
華為如特洛伊木馬侵台？ NCC：已立法禁用中國製設備
臺歐盟經貿對話比利時開議 促進雙方投資達共識
日本國會通過入境管理法修正案 加強接納外國人才赴日就業
90人移工宿舍竟擠133人 監察院糾正勞動部等公部門
戴資穎入圍最佳年度女球員 力拚中國日本好手
華爾街日報：美國下周將起訴大量中國政府駭客
臺英簽署鐵道合作備忘錄 英經典蒸汽火車頭鳴笛見證
咖啡音樂會湧萬人 陳其邁：自己也嚇一跳
外媒：美國企業家對中國幻滅 紛紛選擇離去
阿里山看日出 元旦祝山線12/10預售開賣
TK SEAFOOD & STEAK 熟成爐烤技術再升級
祖父楊逵冤罪獲撤銷 楊翠：總算等到了
臺北馬拉松9日開跑 預估2.7萬人共襄盛舉
台灣文學獎「猛暑」抱走百萬獎金 相聲瓦舍劇本獲獎
雙城論壇20日登場 柯文哲：將邀韓國瑜參加
江丙坤身體不適急救 已轉送加護病房
川普宣布：白宮幕僚長凱利年底辭職
中壢高商技藝競賽 新二代勇奪佳績
新北市「新二代徵文比賽」 真摯展現新住民家庭在台生活
高苑科大「新住民在地文化體驗親子活動」DIY課程引廣大迴響！
移民署寒冬送暖吃湯圓！盼移工感受當地人熱情
對抗假消息社群平臺有責 行政院將修法
靠自己的力量扭轉困境！新二代獲頒教育部技職之光
印度留台校友會新會長 盼舉辦高教研討會 促進雙方交流
澎湖歡慶移民節 新住民開心品嘗家鄉味
陳建仁：透過轉型正義重建社會信任 促轉會務必專業嚴謹
長榮大學行動學習之旅 赴馬成果豐
越南新住民好廚藝 「東南亞美食」飄香
緋聞封口費文件首曝光 美眾院恐發動彈劾川普
當越南遇上韓國 「越有味」越韓料理飄香
【快訊】高雄大停電影響將近3.2萬戶 林園工業區9石化廠一度停擺
法國黃背心暴力抗爭加劇 近1700人被捕
【最新】雙城論壇韓國瑜婉拒參加 7名上海市府官員抵台「踩線」
【突發】高雄林園工業區化工廠氨氣外洩 消防隊赴現場灑水控制
台南觀光業者改名「林務局長」 打知名度也為人生留紀念
立委質疑華為贊助「耶誕城」影響國安 新北市: 合法且正常
內政部歡慶國際移民節 台中公園熱鬧登場
花蓮深夜芮氏規模5.1強震 花蓮、中部搖晃大
華為孟晚舟遭逮事件 中國：再不放人，後果自負
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為灰色天空添綠意 米蘭擬於2030年前種300萬棵樹
世界人權日 蔡英文：深化各族群對話 民主社會重要工作
台大校長難產 立委揚言凍結教育部預算
元旦連假台鐵加開286班列車 14日零時起開放售票
隱形眼鏡族當心 拉扯眼皮恐致眼瞼下垂
450家資產管理業者疾呼 全球須停止燃煤發電
立委盼政府禁用華為 吳澤成：採購法可限制華為投標
我的主場秀 血友獎學金頒獎典禮展現多元才藝
袋鼠界的巨星 「肌肉棒子」羅傑過世 享年12歲
「與神同行」說成「與神同在」 影城售票員笑到快內傷
好棒棒！東港清真寺創辦團隊 讓外籍移工有寄託
拒審促轉會預算 國民黨翻桌、抽楊翠椅子
臺中花博好好玩 國際大使羨花踪
遭控性侵150萬交保 鈕承澤：我不是妖魔
大腸桿菌疫情再擴大！美FDA呼籲勿食用來路不明的蘿蔓生菜
南韓女力覺醒 掀「掙脫馬甲」運動
低溫14度 讓喀什米爾床墊陪你對抗寒流
〈財經主筆室〉賓士改豐田 2019春燕看不到了嗎？
【影片】李新生前女友郭新政提告羅淑蕾 發表不自殺聲明奮戰到底
上週外資集中市場賣超330.46億元
蔡英文會六都當選人 首場蔡柯會本週登場
中華電信領先推出行動物聯網資安服務
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櫃買前進東京 吸引日本知名大型投資機構目光
富邦金控今年前11月自結稅後淨利530.99億元 每股盈餘5.04元
中華電信11月份營業收入182.4億元 每股盈餘0.37元
獨派成立福和會 葉望輝澄清：非創辦人
國民黨捐佔國有地建物 黨產會：應無條件贈與
華為和中國數據令人擔憂 港股收盤挫低
赴中展店被指台獨 吳寶春聲明自稱中國人
【快訊】海基會前董事長江丙坤病逝馬偕醫院 享壽85歲
BBC：梅伊將宣布延後脫歐協議表決
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日本舉國拒絕中國資安威脅！四大電信業者拒用華為產品
羅馬尼亞醫院爆超級細菌疫情 39名嬰孩遭感染
北投亞太飯店 耶誕跨年浪漫溫馨假期
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店 & HOTEL COZZI和逸飯店 邀您歡度聖誕佳節迎接2019
中國再踐踏我國尊嚴！逼迫吳寶春稱自己是「中國人」、支持所謂「九二共識」
中國報復美國？福建省法院禁止部分iPhone在中國販售
台北馥敦飯店南京館 2019好運豬豬來迎春年菜外賣NT$10,800
安撫法國黃背心抗爭馬克宏加碼妥協 諾提高基本薪資
對抗北韓侵犯人權 美國對金正恩親信實施制裁
鰻魚怎麼闖進海豹鼻孔? 科學家無解
歐盟法院：英國可單方撤回脫歐要求
談吳寶春 蔡英文：脅迫下的標準化說詞 臺灣人不會接受
台灣農技大躍進 導入大數據、區塊鏈救農
英保健大臣：硬脫歐恐導致英醫療品供貨停滯
TK SEAFOOD & STEAK 聖誕雙人饗宴
挑釁美國？委内瑞拉將與俄羅斯舉行空軍演習
美麗信花園酒店 「豬入門˙百福臻」春節圍爐饗宴
理想西班牙蜂巢糕 聖誕快閃天母商圈
《班恩回家》由茱莉亞羅勃茲主演 耶誕跨年最賺人熱淚的電影
南韓總統府顧問：金正恩在川金二會後再赴首爾較佳
傾聽移工心聲 移民署贈自行車解燃眉之急
高苑科大外籍生品國畫 樂齡志工國畫展吸睛
牠不是皮卡丘！是隻基因突變的帚尾袋貂
韓國瑜：請民衆當吳寶春後盾 他不懂政治！
貿易戰前景不明 美攝影品牌GoPro撤部分中國產線
翻盤無望 丁守中：下午正式提選舉無效、擬向選委會求償
這三大行業當心！醫：誘發汗皰疹風險較高
華爾街日報：中國官員向美承諾更改「中國製造2025」戰略
臺灣學生稱霸世界！勇奪國際科學奧林匹亞競賽6面金牌
人造樹以假亂真 美聖誕樹業者面臨寒冬
麻疹疫情再現！北部20多歲男性 無出國史 月初發病
結合移民節與花博慶典 移民署新住民友善政策讓外賓驚歎
盤點新北市圖耶誕書香活動 為新住民寄明信片傳思念
屏東新住民提燈度移民節 闖關推廣各國多元文化
日本加強服務外國人才 擬放寬返還年金保險費額度
《快訊》澳洲伯斯高速公路車禍 台灣旅客1死2傷
台北最High新年城跨年晚會 大玩科技VR梗
美韓談判駐韓美軍費用 南韓憂負擔變重
北投亞太飯店 除夕圍爐宴澎湃上菜
7-11獨賣 聖誕節帶德國小甘菊去旅行！
中華電信搶攻自駕車平台 結合5G技術串連自駕車產業
台船公司提供大基隆地區國中學子建教合作機會
富邦旅管攜手瑰麗酒店集團 進軍台北信義計劃區
全體上市公司11月份當月營收較去年同期成長3.48％
馬克宏減稅「大撒幣」 黃背心運動能平息？
日本爭取參加繞月太空站計畫 將與美國等主導國家展開磋商
【夜市球王】17歲台灣網球好手曾俊欣 獲ITF年度青少男世界冠軍
馬拉松博覽會關注女性健康 火辣健身部落客透秘訣
《時代》雜誌揭曉2018年度風雲人物～守護真相的新聞人員
台北當代藝術新觀點交流 90間國內外畫廊齊開展
【最新】孫安佐返台逕赴士林地檢署接受訊問 遭限制住居出境出海
法國聖誕市集槍擊2人死亡 警方懷疑是恐攻
加拿大法院裁定華為孟晚舟交保 保釋金2億3000萬台幣
中國氣炸展開報復？加拿大前外交官被捕
巴西教堂發生槍擊案 4人死亡4人受傷
台大校長案 葉俊榮：程序補正後會有圓滿結果
Google公司CEO：我們無計劃重返中國
北部濕冷中南部多雲到晴 週六回暖 週日再變天
北京傳拘留加拿大前外交官報復 美國務院表譴責、提醒美公民赴中當心
瓶中信寄託思念 高市移民節攜新住民幸福啟航
華盛頓郵報：美國將公佈中國駭客惡行惡狀
金門移工「吃頭」體驗冬至傳統 搓湯圓打破文化藩籬
招架不住貿易戰砲火求妥協？傳中國將降低美國車關稅
2018年是北極百年來第二高溫 持續溫升恐危急環境生態系統
川普：不給錢蓋美墨長城 我就讓美國政府關門
移民署署長楊家駿遭爆料調職 副署長鐘景琨暫代
美衆議員：請拒絕中國謊言 台灣就是獨立國家
天氣驟冷 三高及心血管患者抗寒秘訣大公開
萬豪飯店集團5億筆個資外洩 美調查直指中國駭客
委内瑞拉11月通膨率為1299723%
2018年度漢字出爐
新住民親子合力製作薑餅屋 提前歡度聖誕佳節
八仙塵爆案 呂忠吉判刑5年定讞
印度台灣形象展吸引近2萬人次 2019年早鳥報名開始
對抗恐怖組織 菲律賓再延長民答那峨島戒嚴令一年
巴金森病非老人疾病 近2成患者青年發病
逼宮行動開始？梅伊面臨保守黨不信任案
印度豪門聯姻不乏A咖明星 凸顯貧富懸殊差異
美媒：美國將從源頭打擊中國假新聞
美麗信花園酒店雨林餐廳《1212年終飽典》雙人行只要1212元
又有非洲豬瘟肉品自中帶入境 防檢局首發防疫簡訊
被指虧待員工 吳寶春店經理：公司福利不差
侯寬仁查馬英九遭算帳？ 監委陳師孟列四大疑點
聖誕之城槍擊喋血 法政府以恐攻處理
中外交部：加拿大前外交官違反中國法律！
標普道瓊斯將納入A股 資金火熱助攻
107年12月31日及108年1月1日證券市場休市，107年12月22日(星期六)補行交易
Gucci藝術牆畫師顏振發 職人精神獲台南卓越市民獎
蔡柯會13日北門郵局登場 聚焦都更議題
台北市長重新驗票結果 台北地院13日10時公布
廣電法修正 違反公平報導最高處200萬罰鍰
匈牙利國寶「綿羊豬」 台北福華冬季限定登場
誠品行旅【迷鹿耶誕 Meet My Deer】耶誕響宴
吳寶春獲世界冠軍毫無感恩之心 烘焙界：忘恩負義的傢伙
〈時評〉萬物之靈與文化複製
花蓮地震 蘇花公路落碎石
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歐洲議會支持臺國際參與 外交部表達感謝
日本將改造出雲號為航空母艦 之後五年防衛費用創歷史新高
傳參選民進黨主席？陳其邁發聲明不鬆口
英相梅伊躲過逼宮 強調將依公投結果脫歐
川普：法國發生可怕恐怖攻擊 可見美國要加強邊防
今明兩日仍濕冷 周六回暖 周日再變天
海巡署破獲史上最大毒田 794株大麻高度超過200公分
中國瘋狂復仇？加拿大外長：又有一加人在中國失蹤
北市長選舉驗票結果 丁守中多輸柯文哲313票
懇求川普停止貿易戰？中國國企購買大量美國黃豆
台灣印尼將簽備忘錄 聚焦調高移工薪資
澳洲大堡礁新研究 暖化讓珊瑚變的堅韌
美國FBI高層：中國間諜行為危害甚深
非洲罕見野生動物 科學家投入研究易危馬島長尾狸貓
怕抗議波及自家 埃及政府下令禁賣黃背心
聖誕奇蹟？！ 德國小鎮巧克力氾濫成災
土耳其高鐵相撞 7人死亡46人受傷
癌症檢測新契機 20cc血液可檢測29種癌症
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中國全面查封秋雨教會80人未獲釋 創會牧師遭控煽顛罪
萬豪國際旗下萬怡品牌持續擴建 台北國泰萬怡酒店開幕
潘佩歐：萬豪飯店集團個資是中國駭客偷的！
澎湖福朋喜來登酒店推獨家獻禮:2018尾牙及2019春酒專案
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理想大地以愛為年 不倒甕 愛不倒 攜手花蓮酒廠 共創愛的循環
凱達大飯店冠軍年菜、傳承百年飄香
孟晚舟被捕 美企業人人自危憂中挾怨報復
中國：第二個加拿大人也是我們抓的！
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2018 「愛‧延續」慈善愛心義賣 台北凱撒邀您吃喝玩樂做公益
蔡柯會登場 柯文哲：大巨蛋需要中央協助「解套」
2019台北國際電玩展主題揭曉 「YOU GAME IT！遊戲面貌由你創造」
北市國際移工協調研習 盼成勞雇雙方潤滑油
安哥拉想脫離一帶一路 部長：我們要產業轉型！
新二代參訪曼谷行文化交流 盼接軌國際
反覆染髮導致頭皮發炎險潰爛 醫：從日常生活及早預防
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豬瘟人心惶惶 金門動物醫院遭放置可疑豬肉條
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訪六都市長 蔡英文18日會鄭文燦
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〈時評〉沒有司改 一切改革將被打回原形？
大法官771號解釋：合法取得繼承權 永不喪失
羽球年終賽 戴資穎因傷退賽無緣四強
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抵禦中國資安威脅 日政府編列預算開發反駭客程式
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土耳其總統不甩美國警告 堅持空襲敍利亞庫德族勢力
新二代自我翻轉 林亭如希望入學上台大
中國逮捕兩名加國公民 其中一人已可探視
中國同意降低美國汽車關稅 川普：降不夠！
吳乃仁將退黨 鄭文燦：改革再造課題重要
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波蘭氣候大會難弭歧異 拯救地球之路艱辛
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璀璨聖誕歡聚跨年 來凱達感受浪漫氛圍
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傳賴清德再度請辭 總統府澄清無此事
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花蓮王「標案綁記者」 遭爆砸546萬收買地方媒體
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美國資安公司：解放軍偷竊大量歐盟外交文件
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親子遊玩好去處 羅東自然教育中心推「木要這樣玩、池畔賞鳥趣」
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紐約時報：一帶一路軍事意圖逐漸浮現
電影演的都會成真？「十年台灣」遙想未來 募資計畫正式上線
蜜雪兒歐巴馬談第一夫人時尚 選衣如識人、人品才是王道
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公務員哭泣？英國小鎮市政府全面禁Google翻譯
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2019總統及副總統賀年卡 三隻堆疊小豬諸事圓滿
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「新台灣人」領唱元旦國歌 展台灣多元族群融合
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配色指標出爐！Pantone公布2019代表色：「活珊瑚」好療癒
新北市立土城醫院舉行上樑典禮
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新北自編 「Σ30＝創客∞」 新書發表會
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最容易預防的癌症 透過定期篩檢 可降低近3成死亡風險
LV「時空‧錦‧囊」回顧160年經典時刻 台北101水舞廣場免費參展
〈時評〉由南科環差通過看台積電3奈米晶圓廠
誠品行旅 「2019迷煙花」城市秘境跨年派對
美媒：美軍定位程式存在漏洞 恐讓中國有機可趁
花蓮聖誕跨年首選 理想大地愛Shining
BBC：格陵蘭恐淪中國北極基地
俏皮可愛！Pocky新包裝日大師操刀 迷你卻充滿幸福口味
又傳營養品有豆花沉澱物 亞培待細節詳盡調查
期交所「第5屆期貨鑽石獎」表揚貢獻卓越之期貨商、期貨交易輔助人、法人機構
史上最強大國際級公開授課 新北秀朗國小重磅登場
櫃買中心通過元大投信債券ETF指數資格認可
《9453友善旅人誌》暖心發表 百元做公益！
蹲點台灣10年有感 傳承在地精神再出發
證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第9屆第6次董事、監察人聯席會議
上班苦哈哈？！10個小提醒 幫你重拾初心 當個快樂上班族
貿易戰曠日持久 MIC：台灣應朝亞太研發中心努力
【緊急快報】南韓軍艦20日鎖定日本飛機 疑準備開火
美FDA呼籲 勿讓寶寶配戴長牙舒緩首飾
立院三讀通過「毒化法」 納管具食安疑慮之化學物質
傳狄鶯決心退出演藝圈 全心照顧孫安佐
愛心不斷！集保結算所連九年辦寒冬捐血活動 捐出逾220袋血
普悠瑪事故責任歸屬 台鐵建議懲處17人
被控違反商業簽證 印度下逐客令趕中國專家
再傳第七例！旅客搭船帶「燕皮」 驗出非洲豬瘟病毒
台北美術獎開獎囉！首獎「閱讀計畫」反思僵化教育奪55萬
俄羅斯專家：中國已殖民非洲
全球觀衆震撼！「舉重女神」郭婞淳竟然拿到這麽多金牌
美股等不到聖誕行情 投資人憂十年牛市恐告終
南韓準備對日本飛機開火？韓軍：我們當時在營救北韓漁民！
迎接聖誕節 台中花博花舞館聖誕嘉年華特展
朝野協商未見成果 美國政府將在幾小時後關門
線上平台2018十大熱門電影 排行榜揭曉
白宮高官：中國愛騙人 貿易談判將困難重重
美國逮駭客中國跳腳 華春瑩：謊言講再多還是謊言！
Google推Chrome畫布 能上網就能塗鴉
繼任美國防部長 挺臺參議員柯頓列熱門人選
華國冬之饗 神戶A5紅酒和牛套餐
【不斷更新】南韓救北韓漁民才會用射控雷達？日本：不可能！
不科學！ 千年古墓內竟有「現做雞湯」
蜜蜂駐足桃機二航廈？義美吉盛「蜂賦食趣」熱鬧開幕
盤點3個提升EQ 情緒智能的《TED》演講
馬英九出書批北檢不公 北檢聲明：勿透過媒體干擾法院審判
最狂聖誕驚喜：阿諾史瓦辛格確定要來臺灣了！
秀肌肉制衡伊朗 美國將航空母艦開入波灣
台灣捐款近300萬盧比 助印度非政府組織「拯救童年運動」
豬病之神賴秀穗：中國豬瘟疫情百年難除
泰童礁溪湯圍溝報佳音 23日把愛唱出去！
魏應充假釋5天險回籠 台中高分院裁定加一億元保釋金
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防堵非洲豬瘟 蔡英文：協助廚餘養豬戶轉用飼料
加中關係陷冰點 加媒：兩百多名加拿大人遭中國關押
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〈時評〉還要兩岸一家親？
新北學生職人海外跨領域研習成果發表會
櫃買中心公告修訂「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例
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春節團圓分享餐 加碼享餐飲加購9折優惠
臺灣指數公司12月24日起計算發布三檔盤中即時指數
「上市中小型代表300指數」可作為整體上市中小型股票之行情綜合指標
「存股雙十等權重報酬指數」兼具市場代表性、股利及成長特色
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富邦旺紅包新玩法 88,888一路發到底
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教育電臺「107年新住民廣播培力成果發表會」成果豐！
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觀光局「綜藝玩很大」攜手合作 盼再造新南向旅客觀光潮
印尼海嘯臺人受傷 外交部協調運輸機救援
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母乳媽媽染燙髮、患流感 到底能哺乳嗎？
板橋凱撒2019年菜外帶 星級料理輕鬆享用每道NT$520起
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寫下新歷史！台灣首支南極長征隊 成功抵南極點
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慶祝就職？！ 萬丹泥火山噴發 毀了準村長的玉米田
巴楠花部落小學報佳音 延續布農族「芒草」生命觀
「牆的戰爭」爭議大 共和民主黨皆有反對聲浪
美股黑色耶誕 道瓊跌近3%標普500瀕熊市
日股隨美股重挫 日經指數暴跌4%遁入熊市
聖誕節最大好消息：戴資穎獎金破歷史紀錄！
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日媒時評：挑戰國際秩序 中國恐無光明未來
澳外交部次長：我們基於客觀理由排除華為
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卸任新北市長 朱立倫宣布投入2020總統選舉
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阿富汗政府大廈遭武裝分子佔領 軍隊戰鬥7小時後終鎮壓
烏干達恐怖分子越界攻擊剛果 導致至少5人死亡
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教育部宣布聘管中閔為臺大校長 蔡英文：措手不及須檢討
〈時評〉教育部長要教育大家什麼？
國家語言發展法三讀通過 得設臺語專屬頻道
美國高層：我不敢帶手機去中國
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國一女公費HPV疫苗接種 基隆率先開打
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〈時評〉聘管案 賠上教育部形象
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〈讀者投書〉入境檢查行李擾民？看看澳洲有多嚴格
中華電信2019年1月至6月國際電話優惠方案
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不爽中國政府怒火難耐？持刀男子劫公車亂撞洩恨8人死亡
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【緊急快報】中國軍機開進南韓防空識別區
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北高行停止執行追徵國民黨11.3億元不當黨產 黨產會提抗告
「集思廣義 當代藝術賞」頒獎 為社會注入人文關懷能量
櫃買中心修訂上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點
校園證券投資智慧王競賽 中山大學隊獲得
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金豬報喜慶新年 福華年菜外賣享五星級圍爐宴
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德國最新研究：不吃早餐竟然會導致
習近平洗腦失敗！研究：香港人認為自己是中國人分數不及格
外媒：美國下個月起禁公司使用華為中興設備
加強嚇阻心存僥幸中國人！臺下月擬禁攜肉品者入境
臺日簽署2備忘錄 加強防範走私及海洋研究合作
大韓航空會長妻女用公司飛機走私奢侈品 遭南韓海關舉報
高雄空大首開線上華泰雙語班 彈性學習好吸睛
香格里拉台南遠東飯店 推出除夕圍爐與春節餐飲活動
剛果侵害人權「見笑轉生氣」 驅逐歐盟大使出境
公費流感疫苗又出包 14萬名寶寶打到同批號疫苗
德國軍隊也人力不足 考慮允許歐盟公民入伍
無菸山林 臺北市登山步道將禁菸，違者最高罰1萬元
〈時評〉老年人不如意的過年
川普熱情上傳與駐伊拉克美軍合照 恐導致特殊部隊位置曝光
當心！幽門螺旋桿菌患者為胃癌高風險族群
看看媽媽長大的家鄉 新住民子女海外培力計畫開跑！
英國國防部長：我對華為感到相當擔憂！
人類起源的科學探索
移民署強力追緝 再查獲14脫團失聯越南旅客
桃園參與式預算計畫成果展 新住民、移工皆受惠
解放軍飛機昨逼近日本領空 自衛隊飛機緊急升空
聖誕樹救地球 回收針葉具高環保、經濟價值
金正恩殺手要來了？南韓脫北者千人個資外流
年關將近人力吃緊 北市勞工局籲聘僱移工需確認證件
抗豬瘟再修法 入境包裹含肉品等檢疫物 一律退運、銷燬
日媒時評：中國恐早已開始大蕭條 明年情況將更糟
保障離婚外配留台權益 內政部將修入出國及移民法
邱豐光接任移民署 歷練完整受肯定
雙北攜手便民措施 明年7月上下公車皆刷卡
韓軍還是不承認準備開火？自衛隊怒公佈影片打臉
北富銀榮獲《Global Finance》、《Global Banking & Finance Review》雙大獎
中華電信MOD、Hami Video直播五月天演唱會 陪200萬客戶開心跨年！
自明年起 設置公司治理主管及其他董事會相關之新措施正式上路
美國預算案歧見仍深 60%政府部門停止運作
台灣英文新聞敬祝讀者2019新年快樂
立院三讀都更條例 政府將可代拆釘子戶
故宮南院迎新年 元旦同步聆賞維也納新年音樂會
2020換發數位身分證 健保卡、護照資料皆可併入
【連假急凍】桃園今晨11℃ 比淡水還冷！ 高山可能降雪
世界報：哈薩克人和維吾爾人陷中國地獄勞改營
【不斷更新】南韓：日方影片不構成證據、混淆視聽！
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埃及發生炸彈恐怖攻擊 三位越南籍遊客死亡
永平工商「音樂歌謠比賽」奪14金 新二代泰語演唱成焦點
新年環保第一槍！加州將禁店家擅自提供塑膠吸管
【快訊】菲律賓民答那峨島7.2強震 菲印可能發生海嘯
剛果總統選舉明將登場 政治局勢仍混亂
【實況】民進黨主席補選 卓榮泰與游盈隆今首場電視政見會
一銀提供系列融資服務 助台商插旗東南亞
蘇丹解決抗議民衆新招：封鎖社群網站
明年3月訪美 柯文哲：價值與美國相近
教育部留學獎金 新南向國家25名 北歐國家10名
中國伸善意之手？加拿大女性獲釋
2018 年十大新住民新聞 評選結果出爐！
玉山與緬甸管理學院攜手合作 打造國際金融人才
川普：拯救美國經濟！我們考慮關閉美墨邊境
「柬愛柬埔寨國際志工團」連續9年送愛不間斷 獲金獎肯定
美專家：美中冷戰必以中國失敗收場
國教署中程計畫 幫助新二代教育發展 發揚語言優勢
陳其邁正面朝下玩「人體衝浪」 網友笑翻：被摸透透了啦
【影片】綠島北岸僧帽水母大爆發 毒性強切勿碰觸
歡慶跨年不留垃圾 北市環保局籲民眾一同當「潔客」
中正紀念堂轉型報告 組織與空間轉型待研商
六福皇宮主廚為還賭債竟搶銀行 自毀前程
威斯汀六福皇宮31日熄燈 集團仍有新飯店規劃
英貿易大臣：脫歐可能有一半機會叫停
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感動！中國梁晨台北忠烈祠找到祖先牌位 來台致力文化交流
台菲交流展「登陸者 Lander」 探集體焦慮社會現象
賴揆低調為兒子娶媳婦：尊重年輕人想法
CPTPP今生效 外交部：期盼早日接受臺灣
台菲關係穩中求進 合作前景看好
孟買台灣商會交流會 鐵四帝八家將嘻哈舞蹈嗨翻全場
來台外國旅客 今中午首度突破1100萬大關！
元旦總統府升旗典禮 5位「新臺灣人」領唱國歌
印媒：台灣印度合作空間大
赴泰國注意！跨年夜避天燈 清邁機場取消40航班
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旅行團在台脫逃案 涉案越南業者遭罰禁止經營國際旅遊9個月
中國漁船澎湖越界避風拖網 海巡署水砲驅離15艘
臺中市民元旦起 免費遊花博
跨年夜北、東部濕冷 中南部雲層多飄雨
孟加拉大選執政黨壓倒性勝選 反對黨要求重選
元旦連假第3天 午後國5北上恐塞爆
台北跨年晚會將登場 信義區三階段交管
中國山西再爆非洲豬瘟疫情
中媒：1/2《告台灣同胞書》發表40周年 習近平將發表「重要講話」
菲律賓中部島嶼遭風暴侵襲 至少57人死亡
中國新住民巧手化朽木為藝術 屏東美術館展出
新住民語列語言新課綱 多元學習種子在校發芽
新南向移工首當捷運志工 多語協助疏導嗨跨年
紫南宮元旦發錢母排隊已逾2公里 一度發生推擠
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謝金燕桃園屏東跨年趕場 性感唱跳現場嗨翻
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