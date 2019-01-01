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News Archive | 2017
漢文新聞列表 Chinese News List
川普推文嗆北韓：只剩一件事能成功
國光司機中英日語導覽如「機長廣播」 外國旅客驚豔拍手叫好
「印象∞香港」 探索香港無限可能
英國自然史博物館外汽車撞行人 參觀遊客驚慌失措
8日國慶大會全程預演 國軍樂儀隊、特勤隊吸睛
人事大地震！法務部3長互調 追稅高手朱家崎掌廉政署
詹詠然辛吉絲中國網賽雙打封后 奪今年第9冠
國慶連假結束倒數 國道北返車潮預計午後湧現
中國新歌聲2 鳥巢巔峰之夜 扎西平措奪冠
移民署巨型地球花車 由南耀寧神父任親善大使
北台灣陽光露臉 恆春半島當心局部大雨
台鐵郵輪列車二日遊 停靠池上秋收音樂季
空軍公墓插國旗 高中生獨自北上響應
完勝蔓越莓 多喝水更能有效預防泌尿道感染
美國土耳其互停非移民簽證服務
國道午後現北返車潮 國5北上恐塞到深夜
張忠謀：台積電未來擴張仍以台灣為主
國慶焰火在台東 免費交通接駁資訊看過來
投入台灣特教逾半世紀 甘惠忠將領唱國歌
新發貳號傳對岸營救 海巡署：消息不實 仍搜救中
慶雙十 一早總統府上方出現美麗彩虹
雙十國慶 蔡總統將從三面向實現「更好的台灣」
國慶暖場表演 動感三軍娃娃吸睛力十足
Better Taiwan國慶晚會 蔡英文總統：國人共同目標
國慶大典 國歌演唱由美籍台灣人甘惠忠神父領唱
桃園國旗屋萬旗飄揚 國慶連假新亮點
慶雙十 蔡英文：承受民意託付 讓台灣更好
總統國慶演說開雙框 現李扁馬歷史鏡頭
把握最後好天氣 明起轉有雨
國慶大會 雷虎小組大雁隊形三色彩煙壓軸
提台灣48次 蔡總統國慶演說10大重點
玉山論壇 促進與新南向國家的連結
香蕉含鉀-40？ 義美實測結果大公開
國5北返大塞車 宜蘭頭城車速不到20公里
玉山論壇「新南向體驗館」 從台灣觀看東南亞
〈財經主筆室〉如果當初存股存的是台積電…15年卻少20萬股東
台灣美食現身國慶酒會 外賓大啖在地小吃
陳金鋒代言《天堂M》台灣中文版10日開放預先登錄
38還是33？！ 愛爾蘭樂透「亂碼」疑雲
國慶焰火秀 台灣首次施放24吋焰火
不敵國際壓力 加泰隆尼亞保留獨立尋求對話
名廚江振誠宣布歸還米其林二星 將自星返台傳承經驗
首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」登場 蔡英文強調互惠互利
《國際女童日》走出刻板印象 寫自己的人生劇本
美研究：北大西洋建置深海風電場 可供全球用電所需
2017台北國際旅展 香格里拉台北遠東美饗餐券下殺3折起
死狀怪異 非洲上百頭河馬與水牛離奇暴斃
過期藥品倒馬桶水槽？ 當心危害生態
五個近視人口中一人失明 別再輕忽眼疾問題
2017台北國際旅展，台北神旺熱門餐券48折起
「富邦FUBON」LINE官方帳號及線上個人化服務登場
多益成績吊車尾 台輸給南韓中國
富邦金控2017年前9月自結稅後淨利442.52億元 累計每股盈餘4.22元
2017臺北溫泉季10/19~10/23登場 歡迎到北投感受臺灣第一泉魅力
〈時評〉以政黨法管理黑幫介入政治
〈時評〉「數位經濟」台灣再起飛的契機
中信金控2017年9月份 稅後盈餘38.31億元
中華電信2017年9月份營業收入194億元
美國精品品牌Coach 改名Tapestry 股價狂跌2.83%
第17屆台印(度)經濟聯席會議 發掘資通訊電子產業合作新契機
15家金控前三季稅後純益 增加逾兩成 富邦金蟬聯獲利王
藝人江宏恩以名廚弟江振誠為榮:回來是好事
輕颱形成將侵台？吳德榮：將為東台灣周末帶來強烈雨勢
黑犀牛重返中非查德 國家公園野生物種更豐
台7歲女童搭阿聯酋班機中途昏迷 客機迫降送醫急救仍不治
蔡總統再任宋楚瑜出使APEC：願在APEC架構下與中國善意互動合作
法國卡羅琳賈西婭 搶下WTA 新加坡年終賽女單最後門票
畫中台北 跟著郭雪湖遊百年前的大稻埕
新北COOL能綠學校首座『能源教育中心』揭牌典禮
非稅務居民理財 投資稅負大不同
臺灣企銀逾1,400位行員取得國際反洗錢師資格
臺灣企銀力挺延壽國宅都更
中華電信三度蟬聯「世界品牌獎」
中華電信HiNet光世代榮獲滿意度調查五冠王
集保公益再一發 捐助大灣國小溜冰隊訓練經費
國際旅展 維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排旅展現場吃得到
台北國際旅展 君鴻一泊二食住宿券下殺2.5折起
不滿菲國掃毒國家 杜特蒂下使節逐客令
北加州野火已23死逾600人失聯 2萬人疏散
颱風東北風共伴效應 東半部北北基嚴防豪雨
已故泰王蒲美蓬喪禮將於25日舉行 火化亭昨開放拍攝
【天公疼憨人】聯考落榜留學烏克蘭 娶嬌妻變身CEO
凱達大飯店光輝十月 享優惠
〈時評〉能源局莫成地熱發電推動障礙
經典台語片修復成功 10月起巡迴歐洲12所大學
2017台北國際旅展 桃園大溪威斯汀 超值優惠限時推出
第一批日本和牛進口入台 晶華酒店即刻開賣！
台灣旅行法草案美眾院外委會通過 綠委表歡迎
認識太空環境：太空有多大？人造衛星在那裡？
永續南島 總統蔡英文28日出訪太平洋3友邦
〈時評〉憲改的歷史共業
厚奶茶在紅什麼呢？ 自己調可以喝到隱藏版
〈時評〉何事不可公投？
台積電法說會19日登場 法人聚焦7奈米
中華電信推4G學生方案增量澎派包月繳988元升級行動上網吃到飽
東北風颱風共伴效應 全台12縣市大雨豪雨警報
藍牙漏洞影響53億裝置 更新前可先關閉
台北富邦銀行新北市「蘆洲分行」遷址 10/13全新開幕
蔡英文表揚十大傑出青年 象徵臺灣轉型與進步
世界糧食日 「惜糧愛農」喚起大眾對農業和糧食的關心與重視
宜蘭台7線路基掏空 5村聯外道路中斷
蔡英文出席亞太智庫峰會 盼尋台灣的國際地位
產婦因食肉菌感染截肢 控告醫師醫療疏失
新北登革熱再增2名患者 晚10天才通報
雨炸2天 土石流重創台東交通飯店
索馬利亞首都大貨車炸彈恐攻 至少20人喪生
今（15）日受颱風卡努外圍雲系影響 9縣市豪大雨特報
【 鐵路中斷】太麻里知本路線不通 平溪線嶺腳菁桐路線 路基流失不通
中共十九大倒數3天 北京草木皆兵 超市刀具全部下架
1920大稻埕 台灣民主發展的前世今身
台灣旅行團中國三峽遇土石流3死2傷 觀光局公布名單
KD認為「希臘字母哥」安德托昆柏 有望成為NBA史上最傑出運動員
荷蘭指控微軟Windows 10 侵犯用戶隱私
【台日桌球好手喜訊】福原愛產後第3天 江宏傑陪妻女低調出院
台灣戲院公會中國三峽旅遊遇死劫 三多戲院國賓影城高層罹難
奧地利大選結束 庫爾茨或成歐盟最年輕領導人
潑酸攻擊頻仍 英立法禁公共場所攜腐蝕性液體
颱風卡努遠離 全台雨勢趨緩 又一輕颱形成
LeBron James有傷在身 例行賽開幕戰能否上場成疑
〈財經主筆室〉台灣金融新創落後卻仍不斷遭駭的諷刺 學學以色列吧
徵才薪資過低？ 股王大立光澄清 作業員平均年薪60.6萬
索馬利亞首都大貨車炸彈恐攻 死亡人數上修至276人
走出禁賽風波 Maria Sharapova 天津女網成功封后
南韓首次模擬首爾遭北韓核彈攻擊：僅4分鐘可逃生 死傷300萬人
FDA通過基因療法 可望為遺傳性失明患者重現光明
推新南向 外交部：11月起試辦對菲免簽
骨鬆造成骨折 8成患者生活無法自理
法國最大工商組織MEDEF率重量級智慧城市團訪台洽尋商機
〈時評〉台灣不是中國的一部分
政院：ODA不是外交援助 非千億黑洞
《富比士》全球最受信賴公司 台灣3企業上榜
義美總經理高志明上民視談食品安全 盼落實「環安農安食安」三位一體政策
有效無效再說啦 蒲亭終於下令制裁北韓
台灣設計協會ico-D 2017年會倡議「設計人權」
Wi-Fi爆安全漏洞 4成Android裝置恐遭駭
台南大員皇冠假日酒店喜宴新聖地
讀者超過全國各報 馬爾他名記者遭汽車炸彈暗殺
最挺體育 富邦金控及旗下5家子公司齊獲「運動企業認證」
期交所表揚卓越金融機構 活動圓滿成功
中華電信推動運動風氣 打造幸福企業
臺灣文化日開跑 文化部迎蔣渭水珍貴史料
東北風增強 東北部有局部雨 氣溫轉涼
遠航兩飛機擦撞 影響國內線航班 APP購票服務暫停
看好台中地區潛力 台北富邦銀行新設「西屯分行」
新住民二代培力昂揚計畫高中職成果發表會
中共19大出新領袖？ 日媒稱2022年習近平接班人已定
【激起公憤】花105元理髮不滿意 竟當街刺死設計師
旅行成癮是原於基因？希爾頓首推線上測驗
北榮樹脂釔90療法成功延長肝癌患者性命 且副作用小
高達38%的乳癌可預防 早期發現即早治療
遭TutorABC怒告商標侵權 科見美語負責人被起訴
亞航客機失壓急降2萬呎 空姐歇斯底里嚇壞旅客
菲律賓反恐戰5個月收復馬拉韋 台灣將助重建
2017臺灣自行車節 臺灣自行車登山王挑戰
美台國防產業合作 首簽備忘錄
書寫性侵過往 台裔作家李懷瑜獲非布克獎
台灣自美匯率操縱觀察名單移除
以形補形？ 吃芝麻可擁有烏黑亮麗的秀髮？
習近平對台講話全文 4提九二共識
為慶祝「富邦證券 富貴財神幫」粉絲團開張
2017裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽開球儀式
邱太三：與菲國合作持續打擊毒品犯罪
凱撒飯店攻掠2017台北國際旅展 首推集團餐券狂殺6折起
勇敢挺身揭好萊塢真相！美奧斯卡影后自爆16歲遭導演性侵
The Chapter Café即日起推出秋日新菜
Mega 50餐飲及宴會 新北唯一國際五星餐飲品牌
十九大在即 陸股逢回快布局
新北市私立鷺江非營利幼兒園揭牌儀式
〈時評〉救國團應與黨產會協商
中華電信榮獲台灣客服中心發展協會2017 CSEA卓越客服大獎
回應中共19大 陸委會籲共尋互動新模式
痠痛貼布貼過頭 當心增加肝腎負擔
台北喜來登The Deli 烘焙坊 暖心禮籃組合感恩獻禮
御盟集團晶英國際行館(Silks Club) 11/5 正式開幕倒數
告別2017迎接2018 台中金典尾牙春酒專案開跑
2017 ITF台北國際旅展 華泰大飯店集團住宿券最低NT$3,000
沉默的癌症 近年來正侵襲男性患者
中華電信全力支持2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽
台北富邦銀行與富邦產險參加台灣國際太陽光電展
敲定了！東京築地市場2018秋天拆除牽址
習近平19大談台灣 美重申一中鼓勵兩岸對話
〈時評〉台灣的徬徨與抉擇
伊朗南部克曼省 傳規模5.2淺層地震
氣溫溜滑梯 21日北部低溫19度
【NBA新球季】林書豪奪18分因傷退場 籃網不敵溜馬吞首敗
新光挺運動成效亮眼 再度榮獲「運動企業認證」
台北旅展 老爺酒店集團推聯合超值優惠禮券旅展限定
你那邊幾點？第一屆台灣電影雙年展 隆重登場
台灣近八成的肝癌竟與馬兜鈴酸有關
全球市場劇烈波動 富邦期瞄準「後QE」時期投資亮點
國民黨19大賀電不見中華民國 遭批不倫不類
【十九大登場】包道格：習近平或釋訊息 期待台灣的兩岸新公式
延宕三十年 北韓地標「厄運酒店」可望開張
持三四級毒品逾5克 法務部修法處刑罰
斯國僧蘇曼格勒訪台 盼跨國宗派交流
緬甸最大城仰光地標傳火警 知名五星飯店付之一炬
中部首次試運行 自動駕駛小巴EZ10駛進彰化
富邦金控暨旗下子公司再度勇奪「財訊金融獎」八項大獎
期交所赴芝加哥參加FIA Expo 2017 行銷臺灣期貨市場
網路普及助長東南亞兒童性剝削
西政府：啟動憲法 中止加泰隆尼亞自治
建立良性溝通平台 談原住民族狩獵經營管理
台北君悅酒店茶苑下午茶新菜色璀璨登場
一上車就驚豔！綠17變身舊城觀光公車 帶旅客遊覽萬華、大稻埕
網友連署「台灣時區提前1小時」成功 與中國區隔
海外打拚好淘金？！1成7薪水與國內相當 不到3%翻倍
台大宿舍潑酸1死3傷 犯嫌自殘身亡
〈時評〉台灣果農的危機
另類淘金夢 瑞士下水道佈滿貴金屬
〈時評〉百億地熱井投資 將舊電廠變綠能
日明仁天皇傳明年3月退位 王儲4月登基
外交部回應：官網首頁移除國旗並非事實
行政立法院長促銷香蕉 蘇嘉全:吃香蕉抗憂鬱 賴清德:加碼收購200噸
為什麼夏綠蒂小公主的子女將不能繼承皇室頭銜？
義美巧克力卷打入日美市場 在日本Costco與美國亞裔超巿專賣
人類至今發射哪些人造物體到太空？距地球多遠？
「行動奇航˙酷點任務」-新北資訊教育成果發表會
世界最棒島嶼票選 前三名菲律賓包辦
「彼時‧此刻──臺灣近現代寫真」史博展出
難民營環境差 34萬洛興雅兒童狀況慘
杜特蒂妹妹訪台灣 讚台北乾淨人民友善
淡水清晨19.4度 入秋平地新低溫
蔡總統28日出訪南太友邦 將過境夏威夷及關島
林書豪膝蓋開刀順利:手術帽「真性感」 教頭病床前相挺
【台大潑酸案】台大與台科大兩男戀 剛分手即傳憾事 家暴中心曾介入
日本22日國會大選 安倍料輕鬆過半續掌大權
十月最大流星雨！獵戶座流星雨今晚極大期 每小時可見20顆
塞爾維亞市長訪宜蘭 暈倒送醫不治
盼台灣成環保燈塔 副總統陳建仁:2050年可能禁止燃煤發電
阿富汗周末連傳2起清真寺爆炸案 至少72死
【更新】塞爾維亞市長訪宜蘭突暈倒不治 外交部協助處理
西班牙強硬 加泰隆尼亞人感覺遭踐踏
2017 ITF台南大員皇冠假日酒店線上獨賣 住宿券下殺34折
台北旅展超強住宿券 理想同樂會每晚3970元
客家妹挺客家人 蔡總統承諾保存客家文化
全台轉涼 低溫下探18度26日回升
台東再度出現日本腦炎患者 目前情況穩定。
從「水門案」看「通俄門」 連恩尼遜新片《推倒白宮的男人》掀話題
政府不蓋自己蓋！摩洛哥偏鄉自來水管線啟用 婦女展笑顏
颱風侵襲 日本空中交通大亂
警政署發表問卷 3款新警服供選擇
許淑淨傷後復出 全運會摘金
拿下眾院2/3席次 日本大選安倍輕鬆大勝
颱風蘇拉最快23日形成 對台灣影響待觀察
全球首部空拍平壤市容 揭北韓神秘面紗
小北百貨創辦人猝逝 享年54歲
新北市106學年度全國高級中等學校學生技藝競賽授旗儀式
十九大後 中國經濟向前衝
富邦信用卡網路交易(E-commerce)服務 國際喊〝讚〞！
〈財經主筆室〉十九大後的兩岸關係續留白卷？穩固經濟信心才是股市良藥
外交部：巴拉圭觀光部長芭西卡露柏訪台
台大潑酸案殷鑑 專家提醒危險情人七大特徵
憶與台積電合作 蘋果營運長感謝張忠謀
乘客的夢饜 波音新科技可望終結亂流
瑞典大道劇團改編臺灣兒童繪本 美國紐約演出
中華電信通過轉投資成立資安子公司 預計最快2017年底正式營運
節慶歡樂獻禮 維多麗亞酒店節慶外帶禮籃美味上桌
楊隆翔實現承諾 粉碎陳傑全運5連霸
美前總統卡特 自請赴北韓謀求和平
美中第四公報 白宮資深官員：謠言無根據
台北西門町意舍酒店 奇幻套餐組合假鬼假怪 今年『萬聖節就這樣吃吧！』
會川普 李顯龍：美中應建立良好穩定關係
安倍勝選 投信：政局穩定有利政策執行
URS27W『大稻埕自由民主之路』上路 亞洲攝影大師同步秀大稻埕
〈時評〉安倍勝選 台灣修憲借鏡
忠泰十年展 回顧台北城市變化與成長
小時候胖不是胖？ 小心種下罹癌風險
景氣緩步復甦 新鮮人最嚮往企業家是他
郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (上)
期交所暨其他金融機構合辦「金融科技、創新創業暨區塊鏈最新發展研討會」
生出健康寶寶的秘訣─取決於準爸爸的飲食
新北藝術教育月 來約會吧！玩美先生
集保結算所舉辦股東會發放紀念品相關事宜座談會
郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (中)
郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (下)
與人氣YouTuber合作 台北國際旅展暖身直播活動圓滿完成
時序入初冬 新北推烏來泡湯暖心小旅行
台鐵普悠瑪花蓮出軌 原因不明
ART TAIPEI 2017 台北國際藝術博覽會壯闊落幕！
香格里拉台北遠東 新任中餐行政主廚陳國華 獻藝香宮
台灣將正式加入美「全球入境計畫」 11月起可快速通關
飛美新規明日生效 旅客需接受面談
新加坡國土有限 明年「凍結」汽機車總數
首例腸病毒71型重症病例確診 高雄7歲女童
伊斯蘭國勢力衰弱 返國戰士恐成各國威脅
19大閉幕 陸委會：持續關注中國內部情勢
簡又新專欄─台灣能源轉型狀況與國際趨勢對照(上)
簡又新專欄─台灣能源轉型狀況與國際趨勢對照(下)
新加坡護照奪全球最強護照 台灣排名第32
2017醫電高峰論壇 軟硬整合跨界創新 共創智慧醫療新商機
楊偉甫證實接台電董座 最快30日上任
沒零錢 愛因斯坦寫字條當小費156萬美元拍出
連鎖餐廳生魚片丼飯生菌數超標 定食8中標
工研院證實高通暫停5G合作 經濟部爭取持續合作
中共19大是希望或陰霾？ 美聯社採訪香港與台灣人心聲(上)
中共19大是希望或陰霾？ 美聯社採訪香港與台灣人心聲(下)
DRSP成分避孕藥 可改善皮膚和水腫狀況
藝術氣息自幼培養 臺灣戲曲中心推動寶寶劇場研習營
期交所「期貨與選擇權學刊」2017年度最佳論文獎出爐
朱銘、許金川榮獲第二屆「蔡萬才台灣貢獻獎」
「夢想邀你來共享，公園命名頒獎典禮」完美舉行
中華電信11月3日正式開賣iPhone X 購機價5,800元起
新北市歷史科課程發展中心/德國在臺協會
太平洋島國青年領袖培訓結訓 備忘錄續簽5年
近千項感冒腸胃人工淚液指示藥 健保恐不再買單
談兩岸現狀 李顯龍：最佳情況就是僵局
蔡總統28日訪南太 過境夏威夷與關島
門市經營權賣中資後 中國麥當勞證實改名「金拱門」
顛覆收視黑盒子MOD破天荒公開調查方式
蔡英文：兩岸領導人應秉持圓融為人民創造福祉
台灣二景點入選《世界的祕密奇跡》
飛安會公布齊柏林6月空難前影像 最後4秒航機異常抖動
友達第3季每股盈餘0.92元 整體獲利較去年同期大增
國安局:台19人任中共黨政軍職務 陸委會:有些被取消戶籍
【挺蕉農】義美總經理高志明:願購買「60公噸香蕉」 研發高附加價值商品
罕見！2億年巨型恐龍化石足跡現非洲南部
臺美互惠使用自動通關啟用 開創兩國合作新局面
【更新】印尼爆竹工廠火災 至少46死46傷
領事事務局吉祥物「波鴿」現台北國際旅展
2017 Hami軟體開發大賽贏家出爐 中華電信頒出百萬獎金
2017權民路跑 11/4來富邦攤位 悍將球員與權民同樂
新北市107學年度擴大辦理優先免試入學
富邦產險推出溫度參數養殖水產保險 保障石斑魚寒害損失
發展醫療繳費電子支付！臺灣企銀首波與台中市澄清醫院合作
中華電信MOD全新打造頻道主題樂園
桃園眷村文化活動精采 引領民眾回顧美好
〈時評〉給駐德代表處掌聲
台美自動通關互惠 十一月正式啟用
殺警案纏訟15年判「無罪」 家屬:「無法接受」 鄭性澤「我不是殺你爸爸的人」
慶富造船聯貸違約案銀行最大虧損125億 一銀已提「假扣押」與「假處分」聲請
能源公司電價只漲不降挨轟 英民眾電費吃重
甘迺迪遇刺案機密文件 川普推遲公開部分檔案
〈時評〉配合新南向政策：到印尼建地熱電廠 台灣的銀行借錢嗎？
北台灣局部短暫雨 中南部早晚溫差可達10度
簡又新專欄─永續企業新指標 財務性指標衡量企業責任
美2女海上漂流5個月 台漁船發現幸獲救
一獎再獎，獎聲不斷！台北富邦銀行財富管理 屢獲國內外獎項肯定
2017新北創客季 創客大會師
2017 ITF台北國際旅展 10月27至30日台北世貿 盛大展出！
中華電信公布2017年第三季營運成果
互動打擊秀、巨型喔熊畫糖、AR生態海洋體驗 盡在臺灣ITF主題館
加泰隆尼亞警方暴力執法 是歐洲國家首見嗎？
台南大億麗緻酒店 感恩聖誕火雞禮袋 最溫暖的豐盛饗宴
人造衛星的種類及功能
【總統出訪】總統28日出訪南太友邦 伴手禮來自原民藝術家作品
維多麗亞酒店 節慶外帶禮籃美味上桌
FDA：解決鴉片成癮 將推動替代藥品
不給糖就搗蛋！LINE在亞太美洲21地 首推萬聖節隱藏版視窗特效
日本棕髮女孩被迫染黑髮 控訴學校
天成飯店集團提供全方位休閒餐旅優惠
台鐵首推「鐵板燒便當」 干貝蝦仁透抽當主菜
美耐皿餐具抽查 中國製筷子驗出甲醛
精彩印度古典樂舞 29日「故宮亞洲藝術節」南院壓軸演出
萬聖節該不該讓孩子打扮成莫娜？ 父母無解的種族議題
德難民營保全遭揭 集體誘少男女賣淫賺仲介費
同志大遊行28日登場 凱道周邊管制 調整81條公車路線
蔡英文南太行 再籲政黨共同對外團結合作
加泰隆尼亞宣布獨立 不獲國際承認
阿里山郵輪式列車 2天1夜賞冬螢
加泰隆尼亞獨立 各國反應一次看
陳副總統赴旗山關切蕉農轉型 義美高志明收購香蕉成媒體焦點
同志大遊行登場》11萬人上街頭！彩虹旗隨風飄揚
感受花海藝術浪漫氛圍 「桃園花彩節」10/28開跑
蔡英文抵夏威夷 AIT主席接機
柬埔寨電信詐騙案》 19台嫌又遭遣送中國
LeBron James相隔12年再打控球後衛助騎士逆轉勝公牛
美性侵幼童逃犯任職安親班 負責人：已解聘
爆冷逆轉賽局 大威與丹麥甜心Wozniacki冠軍戰爭奪球后寶座
臺貝舉辦首次移民事務會議 拓展多邊交流合作
台灣首度獲選為東中歐最大影展主題國
蔡英文過境夏威夷 訪亞利桑那艦紀念館
WTA年終賽新加坡站 沃妮雅琪單打首度封后
美科技股飆漲激勵 台股再創27年新高
輕取日本名將山口茜 戴資穎法國超級羽球賽封后
加泰高階警官遭西中央解職 部份面臨煽動叛亂指控
外媒報導:北韓進行罕見大規模演習 為可能發生的戰爭作準備
寒舍集團旅展業績捷報
肺阻塞患者壽命少6年 老菸槍為高危險群
〈財經主筆室〉商人無祖國 投資界更現實
喬治王子成IS下一位攻擊對象 英國全面嚴防潛在襲擊
高中國文課綱選文減為15篇 「台灣通史序」出局
蝦皮遭控違法 律師籲經濟部依法撤資
川普民調狂跌 再創上任以來新低
一例一休擬改14休4 勞動部版本31日預告修法
福衛七號少六顆 預計明年第二季發射
心理學家：搭機選這個位子代表你很自私
22縣市地方特色運動 全台票選成果揭曉
台北松山意舍酒店 感恩佳節隆重獻禮
台南大億麗緻酒店 日本第一【宮崎黑毛和種和牛】華麗登場
蔡英文抵馬紹爾 海妮總統親臨接機
遭控性騷未成年！《紙牌屋》凱文史貝西公開道歉並出櫃
低薪高房價 租屋也嫌貴 六都最慘不是台北！
肺癌新一代免疫療法 延長存活期且副作用低
2017 ITF台北國際旅展30日閉幕 促買氣延長展間至七點
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「頂級枸杞王」檢出農藥殘留超標
慶富漁船滯留馬紹爾 外館協助船長返台
索羅門群島政局變 蔡總統訪問行程不變
中華電信開賣iPhone X 十年好禮大方送
川普稅改政策逐步推進 有望推升經濟及企業獲利成長
宅男們的逆襲誓言1111要脫單！
萬聖節前夕 美NASA公布「來自星星的怪聲音」
〈時評〉台灣「食」不便宜
【太陽的後裔】宋仲基、宋慧喬世紀婚禮 「4不」保密謝絕採訪
實施伊斯蘭教法 印尼亞齊省已公開鞭刑超過五百人
父母親有先天性心臟病 生下先天性心臟病兒女的機率高達5倍
富邦期貨「名師高手面對面講座」 後QE時期全球投資展望
日本神奈川傳重大命案 一公寓內發現9屍2頭顱
日本瘋萬聖節 素人限定《低調萬聖節》引熱議
台灣將給予太平洋六友邦 免簽待遇
【更新】遠雄弊案偵結 趙藤雄遭求刑24年 兩子也遭背信等罪起訴
馬英九被告發圖利大巨蛋案 檢方另案偵辦中
中華電信研究院與NTT共同合作
平溪國中單車畢旅出發 十年環島二千公里
紐約卡車恐襲8死11傷 疑IS支持者犯案
美「全球入境計畫」11/1啟用 台美二國享快速通關
加泰隆尼亞主席暫待比利時 否認尋求政治庇護
趙藤雄5.5億天價交保 親友30分鐘備齊交保金
世銀經商環境報告 台退步4名至全球第15
颱風丹瑞不影響台灣 吳德榮：未來一週氣溫忽冷忽熱
黃國昌罷免案成案 12月16日投票
中國大媽徒手攀長城震驚日網友 中媒反駁又遭打臉
習近平會見中外企業家 美臉書是否重返中國有待關注
週刊報導:遠雄防火認證造假 大巨蛋恐拆
無人機替便利商店送貨 打造日本福島新生活
刺激大腦部位 吃辣有助降低鹽分攝取
美濃白玉蘿蔔災損 農委會：受理農民申請現金救助
主權爭議仍在 日俄具體討論北方四島經濟合作計畫
安倍再次當選日本首相
富邦建設松菸總部中午驚傳槍響 疑新建案土方利益喬不攏
中華電信長期推動偏鄉數位學習服務 深獲好評
中華電信獲BSI「支付安全貢獻獎」資安榮獲國際肯定！
認清合法期貨業者 檢舉非法地下期貨
慶陽聯貸案 土銀承認3大疏失
通關便利 美台自動查驗通關正式上路
〈時評〉蔡總統出訪 深受美方信賴
蔡總統參訪吐瓦魯 小學生合唱中文歌歡迎
蔡總統抵索羅門 索國政變當頭
今白天溫暖舒適 夜晚鋒面通過北部降溫有雨
經濟成長穩定 美國聯準會維持利率不變
新光金子公司新光人壽前3季淨利72.9億
富比世「2017全球百大最有權勢女性」 蔡英文二度入榜
新加坡科技公司在倫敦推出「雷蛇」智能電競手機
警政署花5億建置手機監控APP 立委批如警察國家把全民當犯人
今昔對照太巧合 連恩尼遜《推倒白宮的男人》試映會引爆熱議
大豆有益心臟健康？FDA擬撤回該聲明
蔡英文索羅門國會演說 提南島文化交流
美福「海陸火鍋宴」全館暖胃登場
文華精品『但馬家涮涮鍋二館』10/31正式開幕
2017ATTA台南大員皇冠假日酒店 住宿券下殺34折
台水公司 亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議
二手玩具也能做公益 新竹豐邑喜來登用樂高積木為新竹增色
N°168 PRIME牛排館敦化店 演繹日本頂級和牛餐酒會
2017ATTA台南大員皇冠假日酒店 住宿券下殺34折
美麗信花園酒店「歲末感恩˙火雞耶誕獻禮」早鳥預購開跑
「桃園地景藝術節」打卡好去處 雕刻藝術點亮臺灣
台北喜來登-辰園【金鵝御宴】11/3起，一鵝四吃．極上饗宴
蚊子工業園區9成空蕩蕩 81億造矽谷 廠商卻不來
太空人隊雙喜臨門 柯瑞亞奪冠後求婚成功
生活周遭的印表機 薰香 大理石 恐提高肺癌罹患率
奈及利亞電商靠WhatsApp拉攏顧客、搏感情
鼓勵戒菸 日企業給不抽菸員工六天年假
魚板 竹輪 爆漿起司球 這些火鍋料到底是如何製成？
印度大型企業搶占茶飲店市場 現泡茶飲熱門趨勢
新北市教育局開創雙向國際教育合作新契機
05學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助名單揭曉，共計29位博碩士生獲頒獎學金！
政院慶富案調查報告列10大缺失 另馬英九任內恐涉慶富案
學術界之恥！德學術書籍出版社屈服中國 移除台灣議題文章
蔡英文強調一例一休修法 整體精神不變
iPhone X開賣 學生等4天搶頭香孝敬父母
鞏固台露邦誼 聖露西亞查士納總理訪台
【更新】今（3）日上午 台東連傳規模4.3與4.9地震 僅隔一分鐘
中華電信正式開賣iPhone X 帶領果粉踏上「不同凡想之旅」
富邦產險「2017年聯合招募計畫」起跑
周定洋暫不披上國家隊戰袍 混血小王子沈子貴參加球隊卡達集訓
〈時評〉德國文化界下跪 換取中國市場？
達賴喇嘛：穆斯林恐怖分子或基督教恐怖分子 並不存在
大猩猩新物種找到了！蘇門答臘僅存800隻
來台52年獲身分證 美籍神父正港台灣人
尊重原民文化 澳洲艾爾斯岩2019年起禁止攀登
衛星的構造、形狀及一生，福衛五號出生了沒？
〈時評〉對台電新任董事長建議 以「變核為綠」對抗「以核養綠」
東森電視易主股價漲停 買主茂德張高祥是神祕地產商
高階警官調動 方仰寧升北市警副局長
美日安保承諾 川普如何表態是關鍵
大英博物館藏埃及木乃伊故宮正式開箱
宜蘭代理縣長吳澤成入閣 中油前董座陳金德接任
UPS貨車上iPhoneX全沒了 舊金山313台iPhoneX遭秒偷
「雙11」購物潮來臨 富邦信用卡給您最狂16%回饋
中華電信連續五年獲The Asset Corporate Awards白金獎肯定
中華電信取得1800MHz及2100MHz頻段最大頻寬
富邦標普美國特別股ETF 11月6日起募集
亞洲最佳遊輪「盛世公主號」2018台灣首航暖身開跑
凱文史貝西性騷醜聞升高成性侵 美劇《紙牌屋》拍攝喊停
關島議會通過決議文 歡迎蔡英文過境
東北季風影響 北台灣濕涼低溫探17度
集保結算所28周年 愛心慈善市集松菸登場
2017騎遇福爾摩沙 海外騎士來臺圓夢
川普啟程訪問亞洲 週日抵首站日本
日盼食品全面開放 賴清德：以安全為考量
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處又獲獎了~第15屆民間參與公共建設金擘獎
PTT誣衊穆斯林言論 伊斯蘭協會做出3結論
寶可夢20週年 小智聲優訪台喊經典台詞
蘇澳今（5日）晨低溫17.3℃ 白天回溫全台舒適
一夜情淪落遭囚性奴 最虐畸戀《顫慄》探討斯德哥爾摩症候群
前加泰隆尼亞領導人逃往比利時 西班牙政府發出拘捕令
國寶作家鄭清文辭世 享壽85歲
大巨蛋安檢問題堪憂 柯P：終止契約是選項
【今日最High】高雄榮總上百醫護「抖肩舞」 笑翻網友
新北醫療公益獎 得獎名單揭曉
【網路謠言】傳8千美軍進駐內湖AIT！ 專家怒批太瞎
2017年地球小姐選美 菲律賓華裔佳麗摘后冠
解決一例一休爭議 7休1確定將鬆綁
台獨人士史明慶百歲 蔡英文現身祝賀
期交所舉辦「期貨夜盤上線 越夜越美麗」理財講座，共吸引逾200位交易人參加
中華電信、商周集團雙強聯手 迎接數位經濟新世代
三蘆天籟之音 盡管來享樂！
中華電信資安防護服務再受肯定！
詹皇使出看家本領 率領騎士終止四連敗
〈財經主筆室〉金管會趕年底前對股市房市頻釋牛肉的聯想
美國教堂槍擊案27死20傷 槍手也身亡
拿騎士隊開刀 老鷹隊終止例行賽8連敗
前加泰隆尼亞領導人向比國警方投案 經審判有條件釋放
調查：台灣人樂於投資 比例全球第一
賴清德今起親上陣主持5場記者會 鐵人行程閣員繃緊神經
日美高層會談 聚焦中朝局勢、美日貿易協定議題
義Ferrero提高Nutella脫脂奶粉含量 果醬顏色變亮了！
日天皇退位儀式一切從簡 將不邀請外國賓客
入境澳洲永久適用 外交部：有助兩國人民互訪
實驗證實菊花茶可治乾眼症 3週效果明顯
美德州教堂槍擊案 蔡英文總統表達哀悼
礁溪寒沐酒店 11月3日正式開幕
富邦行動銀行APP「輕鬆收付款」功能再升級 〝跨行轉帳〞嘛A通
集保結算所28週年慶 公益心愛無限
中華電信預付卡老朋友/新朋友同享優惠
美日領袖舉行記者會 確認美日同盟的重要性
7日立冬 白天氣溫恐偏高
俄羅斯成聖戰份子襲擊目標 2018世界盃該怎麼辦？
日本和平憲法的未來？安倍將在本週重啟修憲討論
不改大砲！川普重批美日貿易協議對美不公
2017新北市公益醫療獎專題 醫事服務獎 : 吳晶惠
「一例一休」修法方向賴揆拍板 每月加班工時不得逾54小時
美國生殖權威：跨性別女性可望移植子宮 孕育新生命
台男持「中國護照」遊俄遭除戶 移民署：若未涉身分轉換可回復
卡達航空砸重金買下國泰航空近百分之十的股權
6成以上長者有情緒困擾 甚至產生負面作為
終結孤單！台北神旺推出光棍節「單」日限定優惠
逾3成糖友因神經痛而夜不成眠 嚴重甚至需截肢
〈時評〉吳敦義在怕什麼？
川普日本行未竟全功 今赴南韓處理4大棘手議題
〈時評〉學術接受政治宰制是學術的自甘墮落
「立冬」冬季開始 西半部回暖高溫至31度
不輸跨國品牌 台灣兩企業在巴黎獲永續美妝獎
APEC資深官員會議 一帶一路與公平貿易過招
低頭族猖獗 補充葉黃素能改善視力嗎？
打造32公頃城鎮 南韓展現自動駕駛車野心
川普亞洲行首站 安倍欽點UKAI-TEI鐵板燒展開美食外交
台南大億麗緻酒店 加價299+10%龍蝦無限享用
新竹豐邑喜來登 尾牙春酒83折起
全球美食聖經 「台北米其林指南」 2018年第一季登台
總統醜聞比小說精彩 南非新書史無前例熱賣
今年最狂好康! 台北富邦銀行美元優利定存超高年息11%
金山高中新州締約 再添姊妹校情誼
富邦證券輔導 訊映光電業績發表會公佈12月上旬掛牌上市
日將增加對美軍購 各部會今陸續回應
世貿珠寶展傳2億稀有鑽石被盜 竊賊疑中東或南亞人
金牌滑輪溜冰女將楊合貞 用「紀律」改變人生、累積財富
安倍如何「擄獲」川普心？ 看大國款待的藝術
日本加強對北韓制裁 北韓經濟雪上加霜
【全台第一家】花蓮名產店 通過台灣伊斯蘭協會「清真認證」
乳牙健康與否 關乎幼童課業學習力
文在寅突擊駐韓美軍基地 強調美韓關係是「血之同盟」
〈時評〉發行「晶片身分證」 不是現在「賴清德團隊」所當為
「台灣SMASHED教育劇場計畫」以青少年角度探討校園議題
2017富邦長春公開賽 11/9~11/11台灣高爾夫俱樂部點燃戰火
飛官何子雨駕駛幻象2000戰機失聯 漏夜搜尋
今明北部氣溫略降5至7度 中南部仍維持好天氣
2017新北市醫療公益獎專題 醫療貢獻獎 : 甄瑞興
川普重申應對北韓威脅 放軟姿態呼籲談判
境外移入霍亂 北部男曾前往菲律賓旅遊
台灣自然資產影像典藏展 11月8日開展
新增一起腸病毒重症 五歲女童下肢無力住院中
來太魯閣過年吧!除夕團圓年夜飯由飯店招待
桃園大溪威斯汀 2017 Fantasy跨年派對住房專案11月1日起限時搶訂
老爺酒店集團X捷安特 Royal Rider老爺鐵騎單車環台熱烈開團
賴清德說明缺電3解方：多元創能、全民節電、智慧儲能
兒虐6成是腦傷 存活者1/4變重殘
台灣醫療科技展即將於12月在南港展覽館登場
美國愛達荷州議長豪氣加碼 彩匯自助午茶好料升級
九年17部電影、120億營收 漫威電影如何成功？(上)
九年17部電影、120億營收 漫威電影如何成功？(下)
大手牽小手 幸福跟著走! 北富銀x富邦人壽攜手守護您的幸福
2017新北市醫療公益獎專題 醫事教育研究獎 : 范紀鎮
藝術走進生活 快來花博公園體驗「臺北共玩‧戲樂無窮」！
川普訪中國 雙方簽署90億美元協議
宋楚瑜將與美澳 共同宣布成立APEC婦女基金
川普訪中首日簽90億美元貿易協定 中國：這只是暖場
川普在京 美眾議員推《台灣安全法》挺美台軍事交流
陳鴻文、林智勝自清 林：絕不可能損害台灣棒球環境
近七成糖友血糖未達標 恐與缺乏運動有關
APEC領袖峰會前夕 越南水患造成逾80人死亡
沒性經驗卻因子宮頸癌過世 醫：女性應積極抹片篩檢
賴揆拍板勞基法修法 提「四個不變、四個彈性」
印度霾害相當於一天抽50根菸 《衛報》街訪：難以呼吸
一校一國發言人 亞洲婦女就業權發表會暨頒獎典禮
富邦運動場館公司2018年起正式經營新北市新莊棒球場
富邦行動銀行APP「輕鬆收付款」 11/10~12/31「跨行轉帳0手續費」
2017國泰商旅線上旅展優惠加碼 雙人價享四人房每人NT$600有找！
《美聯社》評川普訪中 高規格禮遇能否解決問題？
徐自強冤獄5624天 高院准賠2812萬
義美食尚卡攜手悠遊做公益 100元以下零錢也可加值
寒舍艾麗酒店4周年慶 溫暖獻上四項回饋活動與客同歡
高志明：100噸蘿蔔葉已在加工當中 消基會：義美是良心企業
食「宜」嚐「鮮」 Port23全新冬季菜色義式料理吹進蘭陽風與海鮮味
川習會》中美聯合記者會 未提台灣議題
2017多倫多亞洲影展揭幕《最後的詩句》北美首映
一例一休政院修法 義美高志明：給企業彈性不夠 對勞工保障不足
貿易歧見與北韓威脅 料為APEC峰會焦點
〈時評〉號稱人工智慧元年 不如落實地熱元年
美國防授權法 研擬台美軍艦互訪可能
富邦金控2017年前10月自結稅後淨利478.28億元 累計每股盈餘4.57元
巴黎為保護歷史遺產 擬禁建摩天輪
賴清德提缺工缺才三解方 綜所稅最高稅率擬降5%留才
【農業循環經濟】義美願以每公斤22元收購蘿蔔葉 提升附加價值
〈時評〉「修圖」無法提升臺灣的太空科技
前體育主播傅達仁為尊嚴 成為瑞士安樂死機構會員
雄性禿有藥可醫效果也佳 別再誤信偏方了
中華電信2017年10月份營業收入188億元
106學年度全國家事類科技藝競賽 穀保家商時尚造型科
【太驚悚】日本分屍案9受害人身份確定 最小僅15歲
九大行星與航行者的孤獨旅程
北市疫苗僅剩1.8萬劑 快到幼童施打流感疫苗
日本公務員愛上台南 成為台灣女婿
台好市多首辦「黑色星期五」 店家備戰迎「喪屍團」
2017 新北市醫療公益獎專題 醫療貢獻獎：周少鈞
宋楚瑜蒲亭握手寒暄 與美貿易代表交談
母體感染乙型鏈球菌 導致每年近15萬嬰兒死亡
TPP談判最後一刻陷僵局 加拿大不點頭
APEC與東協領袖會議 台灣盼強化與東協交流及合作
政黨法三讀通過 未來政黨不得營利
APEC領袖閉門會議 宋楚瑜與川普握手致意
今(12)日5縣市大雨特報 北台灣偏涼
「臺灣自行車節-騎趣花蓮玩」報名踴躍 加開400名額
國賓天母川菜廳歲末出招 超值合菜親民價嘗鮮
林志玲言承旭 1111光棍節世紀大復合？！
美國務院處長談「快速通關」待遇：台灣是值得信賴的夥伴
【APEC】和宋楚瑜父女茶敘 李顯龍臉書分享照片
窮國產巨鑽 獅子山又發現476克拉鑽石
【APEC落幕】安倍晉三盼深化台日交流 宋楚瑜與習近平「自然友善互動」
聖地牙哥亞洲電影節 打開臺灣電影櫥窗
高雄今首度封路拍懸日 雲層厚恐難見奇景
趙薇空殼交易遭禁入股市5年 上百投資人將索賠
加強原民文化連結 台澳簽藝術家駐村計劃
印度新德里空氣糟如「毒氣室」 聯航暫時停飛
期交所舉辦106年度台中場期貨商負責人座談會並邀請弱勢視障團體演出
臺灣企銀日本東京分行開幕慶祝酒會
2017年度新北市特教生家庭樂學日公益活動
「2017富邦長春公開賽」 呂文德一桿氣走泰國選手瓦拉川蟬聯冠軍
誠品行旅「法魂台魅|餐酒快閃夜」即將登場
一次搞懂鮮乳 保久乳 調味乳有何不同？
南韓護士抗議 院方強迫露乳溝跳艷舞
南韓國軍網路作戰反成鬥爭工具？前國防部長遭逮捕
支持技職教育並關照弱勢 誠萱基金會三年捐贈新北高工275萬
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【北方四島爭議】日俄加緊合作 和平條約恐仍無望
西總理赴加泰隆尼亞競選造勢 鼓勵「沉默少數」用選票發聲
蔡總統：TPP有新進展 台灣將展企圖心
香港發現新品種蝴蝶 疑氣候暖化所致
區議會選舉慘敗 小池政治生命堪憂
日本軟體銀行將投資Uber 跨足叫車服務
FDA重申：大麻不能消滅和治療癌症
【影】乳癌復健不孤單 機器人Pepper全年無休陪伴你
比爾蓋茲捐獻五千萬美元於英國阿茲海默症研究基金
跟隨台商西進腳步 富邦華一銀行武漢分行正式開業
林口長庚今起設置「一站式接種流感疫苗特別門診」
中華電信推出漫遊方案日韓港澳7天1GB最低99元數位門市申請超划算
【自我審查】澳洲出版社畏懼北京 延遲出版批判中共書籍
〈財經主筆室〉台股一甲子卻培養不出自己專業董事長人選
內政部爆弊案 移民署前組長涉賄
川普告訴習近平：美國會續賣武器給台灣 未提簽署「第四公報」
空軍找到失蹤幻象黑盒子訊號 人員搜救持續進行
週四氣候溫暖回升 週末北部低溫下探15度
台灣大哥大用戶注意 下午3時災防警訊通知
北檢聲請具保停押 蔡正元下囚車雙手合十
歐盟成立新防衛聯盟PESCO 新區域安全合作挑戰NATO
「再不訂票就沒了」2018 TIFA國際藝術節正式開跑
2017醫療公益獎專題 醫療貢獻獎：劉珣瑛
【驚險萬狀】北韓士兵企圖叛逃至南韓 在板門店遭槍擊
【2017最慘】 兩伊邊界7.3強震 已知450死7000傷
控「糖」事半功倍的訣竅：運動
若北韓難民逃入日本 恐導致瘧疾大流行
駁斥中時獵雷艦報導 總統府要求道歉
杜特蒂重提年少狠勁殺人 發言人急滅火：純屬玩笑
iPhone X的臉部辨識可輕易用「面具」解鎖？
獲救美2女反控台漁船意圖殺害 外交部駁斥
美國修改高血壓指引！ 130／80即是高血壓
日本就業市場成為「賣方市場」 學生輕鬆找到工作
「小池劇場」即將落幕? 小池將辭去希望之黨黨魁
研究：蘑菇富含抗氧化劑 可降低阿茲海默症風險
氣候變遷會場外 美國另舉辦「提倡化石燃料」座談會
富邦產險提醒漁民投保石斑魚寒害保險
「期貨市場動態價格穩定措施」新制宣導說明會全國15場次11月21日起開跑
移民署呼籲來台旅遊慎選旅行社 以免觸法
民眾投贊 澳洲有望成第26個同婚合法國
網購易引發衝動購物 購買後閒置為大宗
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〈時評〉台灣的過猶不及症候群（自由篇）
互惠使用自動通關 澳洲宣布台灣適用智慧閘門
2017 醫療公益獎專題 醫療特殊奉獻獎 : 張恒嘉
驚險萬分！北加州槍手隨機濫殺5死10傷 小學教職員機警救全校
台灣文學金典獎 六項得獎名單揭曉
台灣泡麵之父故事 NHK拍成日劇
北市登革熱疫情58例 居全國之冠
封館三月投資數千萬裝潢 「億萬級牛排館」A CUT 12月1日試營運
FDA核准首款內含感測器的藥丸 以監測服藥情形
每10秒有1人死於慢性阻塞性肺病 9成是菸害引起
手搖飲料先靠邊站 網友最愛的包裝奶茶霸主是？
APEC南海議題成焦點 杜特蒂近日4次提台灣
夏威夷國際影展「臺灣電影焦點」受矚目
訊映光電股票轉上市案 15日起受理競價拍賣
中華電信「十全十美推薦購機活動」搭全面屏旗艦機
臺灣企銀統籌主辦中華工程股份有限公司聯貸案
富邦金控董事長蔡明興獲頒臺灣大學傑出校友
國家通訊傳播委員會4G釋照第二階段位置競標結束
富邦大財富，悠遊全台灣！
最誘人的米其林海鮮宴 盡在台北萬豪酒店
台北時尚周開幕 伊林名模展示26件新銳設計師作品
貝里斯外長參訪義美工廠 對餅乾包裝情有獨鍾
美國會報告邀台軍演 總統府：持續與美方保持密切溝通
秋老虎再發威 熱帶擾動是否成颱待觀察
捷運車廂空調系統灰塵積達2公分？北捷：空調系統定期清潔
2017 醫療公益獎專題 醫療教育研究獎 : 林家瑋
漁光島藝術節 讓你放空99
南韓災後重建 大學聯考破天荒延後一週
賴清德17日起下鄉與地方政府互動 落實前瞻與長照
美前副總統高爾低調訪台 對Gogoro員工演講
駁軍備外交 外交部重申與多明尼加邦交穩定
台護理師駐馬紹爾近三年 深入社區為島民健康把關
周子瑜登上日本《紅白》！ 繼徐若瑄後第五位台灣歌手
2017「世界之巔」胖美人選美 菲國佳麗奪冠
軍方「沉默式奪權」！辛巴威總統穆加比驚傳遭軟禁
法知名建築師波宗巴克夫妻：建築師要解決城市問題
中華電信攜手信用卡組織、銀行、電子票證、電子支付
外國臉台灣心 坪林茶農挺拍片
桃園RCA汙染事件啟發 一部有台灣味的西部片
慶富案懲處名單拖延 國防部：待全案釐清再公布
蔣渭水與台灣自由民主之路 (下)
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蔣渭水與台灣自由民主之路 (中)
美眾院稅改案大幅降低稅率 遭批圖利富人與企業
2017全球大學就業排行榜 台科大排名65為台灣之冠
陳歐珀委員說讚‧亞運橋藝測試賽立院授旗
台灣歷史新頁 大稻埕自由民主之路 (上)
台灣歷史新頁 大稻埕自由民主之路 (下)
〈時評〉勞基法修正重點在彈性
新北市私立北大非營利幼兒園揭牌儀式
蔣渭水事蹟 透過歷史留真油畫重返1920年代
穆加比遭軟禁後首次公開畫面 疑與軍方斡旋談判
把握3歲前黃金治療期 早產兒也能頭好壯壯
2017旅展最終回 台南大員皇冠假日酒店餐券54折起
提早20秒發車 日本私鐵公司致歉
中華電信攜手wtfast推出「HiNet 遊戲加速器」
國際音響藝術聯展揭幕 蔡總統讚：異業連結重要橋梁
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〈時評〉一口地熱深井 抵 四座海上風機
「一例一休」修法立院爆衝突 最快20日排審
口腔癌早期發現 存活率近8成
社會氛圍決定色彩潮流？臺北魅力展揭開商品吸引人的秘密
習派特使訪北韓 中朝將「聊聊」核問題？
黃豆製品能幫助人體增加蛋白質的攝取！
移民外星球，選火星還是月球？
公車掛436個玩偶 司機讓乘客展笑顏
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達賴喇嘛宣布將由特使出席國際活動 美學者：達賴無可取代
聖露西亞部長訪義美工廠 盼拓展雙邊合作
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紀錄片《肉身搏天》紐約首映 導演黃明川出席座談
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《情色日本》一探「兒童色情產業」直擊「高校女生街」
真實版《教父》里納 高齡87歲病逝義大利醫院
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丁守中宣布角逐台北市長 柯文哲回應：個人權利
躍動的音符 郭香美的膠彩畫世界
響應早產兒日 台南赤崁樓台北101紫燈閃爍
中華電搶攻綠能商機再傳捷報
錯誤的使用方法 才是棉條造成感染的主因
鍋物爭霸戰開打 台北凱撒海陸盛宴極品鍋物霸氣登場
熊讚到金門巧遇水獺妹 周日回台北走跳觀光巴士
西亞‧南亞‧臺灣 文化交流蹦出新火花
【人間蒸發】日離島一人郵局薪3萬爆累 郵務員落跑
【慎入】戰機空中畫不雅圖案 美海軍道歉
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李應元接受德電視台專訪 籲國際支持台灣參與氣候談判
農運先驅戴振耀辭世 一生不忘為農民發聲
中共19大後解放軍戰機首繞台 飛越我幻象機失事處
咖啡豆烘培和保存不當 當心把致癌毒素喝下肚
美第七艦隊又出意外 驅逐艦遭日拖船擦撞
熊讚搭北市觀光巴士「紅水☆黑大扮」
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〈財經主筆室〉1111也難救的台灣電商困局 誰許股東一個未來？
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近八成父母曾情緒失控 甚至對孩子言語暴力
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請辭勞動部次長 廖蕙芳強調個人因素
北韓加強國內控管 懲罰軍中高官
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甲狀腺癌運用內視鏡手術 不留疤痕聲音不沙啞
北市7大型醫院細菌濃度高 環保局限期改善
辛巴威總統穆加比最終回：辭職下台
假睫毛膠水抽驗結果 1件甲醛超標
Openfind榮獲第20屆小巨人獎 唯一軟體廠商脫穎而出
百年台博館新生 建築與自然史文物成看點
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世界拳總陷財務紛爭 主席吳經國辭職
台駐菲代表：免簽證待遇應基於互惠原則
年終將近別忘檢視保單狀態
2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮
賀！富邦行動銀行APP衝破百萬人 感恩有您〝iPhone X限時抽〞
設計思維．實創未來~新北市生活科技教師培力共識營~
《2017，20歲一起》跨界硬帽創作展暨公益競標11月起跑
2017世界人才報告 台灣第23需擔憂人才問題
聯手破獲跨國安非他命走私 1台嫌於印尼遭擊斃
今日東北季風減弱水氣較少 明日晚上後又要變天了
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日本相撲界驚傳毆人 力士不滿「指點時態度不佳」動粗
名店火鍋料豆腐遭檢出 違規使用防腐劑
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中朝關係冷淡 習近平特使未與金正恩會談
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牛津、劍橋大學遭爆 非法監視畢業校友薪資財富
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台北松山意舍酒店 『Que原木燒烤餐廳』幸福聖誕饗宴
抗阿茲海默症的蘑菇 含有重金屬？ 食藥署出面闢謠
台南大員皇冠假日酒店發起書香傳愛 幫助偏鄉孩童學習無距離
溫馨聖誕節 宜蘭力麗威斯汀推『幸福麗境聖誕公益活動』
紐西蘭變性選手拿下女子世界舉重錦標賽銀牌
《重定現在》紐約揭幕 臺藝術家剖析地緣政治與台灣歷史
服用排油丸助燃燒脂肪 不運動也能減肥？
東南亞國協籃球聯賽 本週戰績排名
Mega 50餐飲及宴會耶誕及跨年大餐‧美食美景一次滿足
聯合國：亞洲霾害嚴重 近1,200萬名嬰幼兒腦部恐受損
「第24屆台菲經濟聯席會議」7日在馬尼拉盛大舉行
全球最大星巴克於上海奢華開幕
日本福島產食品十國調查 台灣逾80%民眾感不安
研究：在空氣汙染地區運動 比不運動更不健康
菸檳不只是致癌物 更是缺牙、植牙失敗的元兇之一
臺灣期交所勇奪FOW 2017年「全球年度交易所」殊榮
中華電信攜手新創USPACE打造共享車位平台
富邦開心練跑團 健身紓壓好解憂
富邦證優秀經理人吳仁傑 金融交易專家 成功領導股債團隊
菲律賓讀者投書 感謝義美在菲國直接招工
當藏品遇上商品 美術館遇上生活工場
全面審視《勞基法》賴揆盼盡速三讀
喔熊帶路小旅行 12月四大主題遊程週週出團
台菲投保協定7日簽署 台商投資菲律賓保障更多
萬里海岸造林 慈心基金會啟動「水源寶植樹盆」
禁藥風波2024奧運恐停舉重項目 台舉協：不可能
守護動物友善大地 里仁啟動綠色保育新潮流
冷氣團在發威 今入夜到明日清晨最冷
艋舺青山宮大拜拜 百年遶境盛大展開
〈時評〉民進黨應放慢轉型正義腳步
《立體書不可思議》闔上一本書 翻開一條隧道
調查：小孩長的矮 鮮奶喝太少 恐是家長錯誤觀念造成
「茫」獲選台灣2017年代表字
桃園跨年陣容強大 韓星潔西卡陪你一起倒數2018
黃豆製品雌激素過多 易導致乳癌？食藥署駁斥謠言
主流出版社發行人：台灣是兩岸三地唯一享有出版自由的地方
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店 榮獲2017世界奢華酒店大獎
〈時評〉宜蘭縣府應善用在地資源
CNN調查報導：遭制裁的北韓貨船來過台灣
呼應年底頻傳性騷擾事件 紫外光成2018年度代表色
張根碩擔任2018平昌冬季奧運會宣傳大使
《矯正可以不拔牙》 拔牙對身體的影響不容小覷
國際貨幣基金組織：中國金融體制隱藏高度風險
勞動部：勞資會議是溝通平台
德國最大在野黨表示與梅克爾組聯合政黨意願與條件
慶富若8日提不出24億 海軍9日宣告違約
台中今(9日)清晨12.5度 入冬台灣平地最低溫
【安全第一】玉山又白頭合歡山降冰霰 追雪車潮湧現
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詹詠然與辛吉絲共同獲選「年度女雙冠軍」 台灣第一人
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今(10)日冷氣團減弱 全台有陽光適合出遊
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【解除管制】雪霸聖稜線 107年1至3月試辦開放登山
合歡山出現「火燒雲」與冰柱 美不勝收
世界人權日 蔡英文頒證書感謝政治受難者及家屬
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【買下歷史】前東德沒落村莊 500萬台幣售出
越南河內國際義賣會 台灣不缺席
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日磁浮高鐵投標爆舞弊 檢方進大林組總公司搜查
入冬最強冷氣團周六報到 氣溫下探9度
「國際發呆比賽」首度登台 90分鐘不准說話滑手機
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中朝關係惡化 丹東北韓餐廳熄燈
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法國受沙門氏菌汙染奶粉銷售全球 包含台灣
逆轉西貢熱火 寶島夢想家在越南拿下ABL首勝
需要你的關注 北極熊正「緩慢且痛苦的死亡」
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法問題奶法銷台 小兒科醫師：泡奶水溫攝氏70℃才能殺菌
AIT主庸莫健拜會立院 關心促轉條例後續
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中國市價10億走私安毒 澎湖海域遭攔截
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美學者撰文指出 台海明年恐爆發戰爭
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〈財經主筆室〉回顧2017台灣景氣真的好？或烤番薯般外熟內生？
羽球最新女單世界排名出爐 戴資穎依舊穩坐球后寶座
跟國際制裁玩躲貓貓 北韓用比特幣偷偷賺錢
中國將在2017年底禁止所有的象牙買賣
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日將更改「海洋基本計畫」 聚焦「海上安全」
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感謝金正恩對抗美國 加薩餐廳給北韓人打2折
北韓木船不斷漂抵日本惹麻煩 地方政府怨聲載道
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BIGBANG太陽宣布明年2月結婚
林松煥訪菲南兩城 可望締結姐妹市
台海明年恐爆發戰爭？府：僅學者個人觀點不予評論
推廣期貨知識教育 期交所大專院校課程補助申請開跑
期貨市場有新制 期交所開辦新一季交易人免費課程 12/19開始報名
台北市長選戰提前開打 藍綠陣營紛表態
年年千億科研預算生不出獨角獸 政府動起來思對策
華盛頓州火車出軌翻覆 3死逾百傷
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星國人形立牌帥警 分身印尼竟爆紅
大陸冷氣團南下 週四、五最低溫12度
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美國安戰略 重申《台灣關係法》對台軍售承諾
亞洲達人秀印尼幻術女摘冠 陰森風爆紅
「自拍」的藝術 義大利藝術家個展當代館揭幕
南非富商當選執政黨新主席 總統祖瑪料遭罷黜
明星巨鱷轉贈對岸 飼主鱷魚王飆淚相送
英國政治人物Twitter遭停權 制止仇恨言論
共機頻擾台 國防部：戰機該掛彈就會掛彈
鐘鉉遺書指被憂鬱吞噬 煩惱為公眾人物
首相有 我也要有？日外相要求購置專機
新黨發言人王炳忠 涉違《國家安全法》遭警調帶走
減碳反空汙 全台11縣市跨年不放煙火
蠕蟲與排水層助力 打造低價衛生的新興馬桶
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美國研究員點出中共犯台5大前兆
北韓駐日代表處欠錢不還 遭日本警方搜索
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中國廣東「公開審判」 上千觀眾看10人被判死刑
台日海洋糾紛 邱義仁：透過對話解決
國中小模擬聯合國．扎根新北放眼世界
新北市「COOL能綠學校」-中園國小數位「E」隧道啟用
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億萬富豪回鍋當總統 智利再度向右轉
總統新春賀卡 毛小孩舞獅祝賀「汪財進寶」
【超能力】英國婦人 可聞到「帕金森氏症」特殊味道
【卡哇依】阿里山蒸汽火車造型水瓶 憑票兌換
王炳忠等人涉違國安法 檢方訊後全請回
美耶誕大禮！最大稅改案 參院周三將重新表決
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流感疫情持續上升 以校園群聚感染為主
菲國延長南部戒嚴 外交部籲提高警覺
與台關係緊密 董雲裳獲提名國務院亞太助卿
聯合國通過決議 譴責北韓漠視人權
馬戲團母獅變肥貓 觀眾驚呆
無國界記者組織：新聞自由度中國倒數 台灣列優等
美稅改將通過！林伯豐：能源、環評相關台企恐出走赴美
韓國希望暫緩美韓軍演 美國「老大哥」恐不同意
明日之星還是泡沫一場? 比特幣狂瀉十趴
中仍禁韓遊 青瓦台：作業時間先後所致
全球最年長胚胎順利出生 年紀只比媽媽小一歲
北韓網軍比飛彈可怕 美國指控北韓發動駭客攻擊
三高患者家中必備的血壓計 該怎選購適合自己的？
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全球殘害人權者黑名單今日公佈 中國官員上榜
〈時評〉海上風電應由核一、二併網
總獎金240萬！2018國際客家流行音樂節開放報名
基隆慈雲寺揭碑 蔡英文：經濟表現超過預期
新北智慧學習教學觀摩會
衝跨年煙火！中華電信推紐澳上網吃到飽398元
資訊科技不斷創新 資安風險成為企業重要議題
HiNet歡慶聖誕大方送暖心好禮
查閱聯徵信用報告 明年手機也能通
把握最後機會 曬柿餅將延長到明年2月
蔡總統：寧可百年無戰事 不可一日無戰備
台民訪聯合國受阻 美議員致函美大使關切
把握冬陽 24日又要變天
人文美學時尚新風貌 蒙藏服飾時尚走秀故宮登場
友善穆斯林！故宮南院首設博物館「穆斯林祈禱室」
歐盟海洋國際會議 台灣官員首度出席
體驗伊斯蘭 清真市集異國盛宴吸引人潮
勞團再發反勞基法修法遊行 萬人高喊「拒絕過勞、退回惡法」
唐鳳視訊奇招參與聯合國會議 陸代表玻璃心碎滿地
勞團遊行逾時未解散 零星推擠衝政院
原住民族文學獎 多元議題展現原民生命經驗
無形文化資產論壇 鄭麗君：形塑台灣文化
勞工遊行抗議 勞動部重申保障不會倒退
今(24)日平安夜氣溫驟降 北台灣明下探14度
勞團群眾不願散去 今凌晨仍有數十人與警僵持
【注意健康】台灣西部空氣品質一片紅 3電廠自主降載減排
菲律賓納卯市商場大火 受困37人恐罹難
【鬼門關前走3回】裝血管支架不戒菸 男子心肌梗塞頻發作
多益聽力測驗出包 2.4萬名考生被迫取消考試
(持續更新) 五月天「人生無限公司」巡迴演唱會 每日回顧
陸研發超級電池 手機充電5秒通話2小時
【生日快樂】馳騁105年 國寶級阿里山森鐵雄風仍在
輕颱天秤侵襲菲律賓南部 逾200死、150人失蹤
「最狂晚輩X最辣前輩」 蕭敬騰、藍心湄跨世代品牌代言
婦聯會改選主委 雷倩當選
企業排球聯賽上半季提前封王 台電男排拿下開季12連勝
免簽上路 菲來台旅客較去年同期增一倍
婦聯會改選 內政部肯定並願繼續協商
蔡英文總統：最低工資3萬元 是我的夢想
今(25)日低溫13度！明起好天氣 跨年夜低溫約15℃
各國加強對北韓壓力 祕魯宣布北韓大使為「不受歡迎人物」
2020日本東京安檢將採用臉部辨識系統
忠欣公司今日公布多益測驗取消考試處理辦法
當天主教遇見佛教：巴西「黑聖母」首度來台
一場政治交易？祕魯特赦獨裁者藤森
已故「保加利亞千里眼」巴巴萬加2018年驚世預言
傳蔡英文一月出訪中美友邦 府：有消息會公布
【呷好道相報】母鹿闖商店有糖吃 竟帶全家再光顧
國軍將官晉任31人 府侍衛長張捷晉任中將
港支聯會遊行悼念劉曉波
〈時評〉將四不像變獨角獸
北韓稱制裁是戰爭行為 強調各國將承擔後果
元旦總統府直排輪表演 凱道重現冰宮接龍
大批反嘴鴴現身52甲溼地 鳥友讚嘆
〈財經主筆室〉台股面臨「下市元年」危機 金管會新增電商類別救市？
平安夜彌撒 教宗：現今難民棲身窘境猶如聖經「伯利恆之旅」
研究：小孩8歲後就對聖誕老人的存在幻滅
日本在野黨分裂加劇 蓮舫恐加入立憲民主黨
【淒涼過節】駐阿英軍聖誕津貼僅一英鎊：買杯咖啡都不夠
耶誕禮物！ 東京股市創下今年最高價
北韓不斷挑釁 竟促成美中合作
行政院發言人徐國勇兼任政務委員
新竹縣政府帶領當地餐廳 與農民搶攻年菜市場
驚！台灣國旗竟出現在中國淘寶網
耶誕老人抵阿拉斯加 已分送67億份禮物
內政部公布13項重大新制 役男、租屋都受影響
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【無知自大】中國國台辦聯絡局局長劉軍川發豪語：膽敢發動台獨 將果斷出手
塑膠袋限用元旦起嚴查 李應元要找雙北市長喝咖啡
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冬天取暖不用再喝熱可可 營養師教你喝的溫暖又窈窕
蔡英文訪新竹 盼加速投資台灣
跨年夜低溫有水氣 公布全台日落曙光時間
〈時評〉通勤2.5小時是浪費，找住家近的工作場域才是上上策
立院三讀 二二八受難者申請賠償再延4年
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「一連串不幸事件」子辭副市長 杜特蒂：對的事就去做
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