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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
豐興鋼筋大漲700元 有史以來最大漲幅
郭位退出遴選 翁啟惠：名單不會改變
轎車開門致機車慘摔 女騎士遭貨車輾斃
杜哈談判失敗 油價大跌
陷浩鼎疑雲 立委問翁啟惠是否誤交損友
贈勳考監司法院長 總統肯定其對國貢獻
誰最愛吃泡麵？南韓每人一年吃76包
石油凍產沒結果 亞股大跌台股力撐
一帶一路帶動 廣交會亮點多
勞動節遇週日 勞工可補假
屏東沙拉灣戲水失蹤男子 已尋獲
總圖餐飲價格被嫌貴 高市允檢討調整
國際行情猛 豐興鋼筋漲700元創紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
藍委防鐽震案重演 民進黨：無須揣測聯想
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
厄瓜多搜救好消息 接力救女童網友叫好
大陸在太空成功發育哺乳動物胚胎
張念慈胞弟遭搜索 中裕張念原澄清不是他
蒜價飆漲 河南囤蒜大戶一夕暴富
關懷植物人 嘉郵替創世加油
經濟成長率恐下修？石素梅這麼說
厄瓜多強震造成死傷 民進黨表哀悼
厄瓜多數十年最強震 援助湧入
員工遭扇臉 陸順豐老闆誓追究
萬萬稅史上最繁複 會計師教你輕鬆申報
有價證券拍賣投標 APP一手搞定
前廣東副省長劉志庚被立案審查
巴西眾院通過彈劾總統 送參院續審
近3億建快遞專區 月營業額不到1萬
立委問股票操作 翁啟惠：我聽不太懂
LINE關懷熊本地震 義賣貼圖賑災
南韓國防部發言人：北韓可能地下核試
捍衛 7天假 勞團今赴工總抗議
選書期將至 立委籲撤微調課綱
巴西眾院通過總統彈劾 陷重大政治危機
朴槿惠支持率跌至3成 上任來新低
原物料喊漲鋼鐵股兩樣情 不鏽鋼族群撐盤
救援困熊本學生回台 中央社記者隨行採訪
LINE為熊本祈福 貼圖義賣賑災
藍指大馬詐騙犯回台縱放 法務部有話說
借浩鼎股東持股 翁啟惠答要瞭解
大地震頻傳 美專家：兩者無關聯
熱血總舖師 到教養院辦桌傳愛
對陸曝險計入子行 金管會：獨立法人不宜
外食大不同 北愛輕食南要吃得飽
尼加拉瓜去年海外金援減少3.7%
明德水庫近滿庫 今早實施調節性放水
老闆拒絕公款消費 被河南公務員打死
新台幣中午貶 4.6分
強震效應 日本3大車廠早盤股價大跌
中科院：已啟動戰機引擎研發計畫
當頭棒喝詐騙 雲檢起訴50名被告
集集鎮推老人共食 培訓居民煮健康料理
瑞莎盼歸化中華民國籍 內政部願協助
厄瓜多強震 兩加拿大人罹難
政院版國籍法修正草案 移民團體籲修正
日股早盤重挫 日圓堅挺
台灣第一人 中大教授獲國際教育家獎
日厄震災 中市搜救大隊整備待命
3百棟危險校舍 高市拚5年拆修
少女罹厭食症 瘦到21公斤還嫌胖
厄瓜多強震死者升至272 人數恐續增
熊本強震 台部分汽機車零件廠可受惠
厄瓜多強震重創 國民黨表哀悼
總統：美台陸不平衡三角成良性循環
布吉納法索國會第一副議長訪華
宸鴻有望搶進蘋果OLED 盤中攻漲停
聯結車翻覆撞護欄 駕駛身亡
八仙1.69億假扣押案 最高法院裁准
配合竹縣民安演習 世展會體驗飢餓
勞動部：可接受企業百人設哺集乳室門檻
八仙1.69億假扣押案 最高法院裁准
地震魚深夜現身 清晨台東4級地震
支持羅瑩雪 黃昭順：該堅持的一定要做
眼花或惡作劇 指稱袋裡有蛇竟是貓
誰自己錯了還怪人 羅瑩雪：黃國昌
公民遭海盜挾持 印尼將派軍艦救援
柯文哲議會報告大巨蛋 數度趕媒體
南韓總統證實 北韓準備第5次核試
外資回心轉意 上周買超台股10億美元
林佳龍見韓奧會主席 尋求支持東亞青運
熊本地震 在台日婦急尋回家的路
FinTech衝擊轉業？ 房仲履歷多 3成
黃國昌：社會恐認為翁啟惠女是人頭
立委籲訂高鐵差別費率 以符公平原則
章計平：32台詐騙嫌犯近期將遣回台
不畏景氣差 佳洪砸8億擴廠
助弱勢童 竹縣康乃薾學校捐款陽光早餐
與護理師外遇產子 已婚醫判刑又判賠
北市府：新加坡巨蛋造價僅319億
解決違停亂象 澎公有停車費恢復原價
父子燒炭共赴黃泉 父死子失智
馬路當自家床 貨車司機疑酒駕睡路中
裁准假扣押八仙財產 新北協助換保
男持刀搶劫 警調千支監視器逮人
航太產業放晴 寶一晟田高飛
肯亞案 學者：大陸態度轉變值得注意
聚氨酯廠展宇 5月初掛牌上市
台股收盤跌34.38點
陸大學校長質問空姐為何要漂亮
台股開低走低 跌34.38點
陸貪污量刑新規 滿5萬就課刑責
金門迎城隍 陳福海：發揚揚善棄惡精神
厄瓜多小鎮禍不單行 洪澇強震接著來
婚禮習俗一次搞懂 婚宴展免費開課
柯文哲市議會民進黨團會議哽咽談遠雄
4月台指期跌72點
4月電子期金融期齊跌
上午持搜索票辦案 下午自己被押進地檢
台股狹幅整理 創2月以來最低量
印度霍馬永陵圓頂尖塔修復 戴黃金皇冠
多方堅定 浩鼎盤中一度黑翻紅
銀行賣TRF幫作帳？ 金管會要查
巴西總統彈劾案關鍵7問 一次幫你全解答
單親媽求學當志工 正向人生獲獎
熊本強震 主管機關證實核電廠安全無虞
大樹新複合店 台中西屯開幕
熊本強震 美軍4架魚鷹機將助救災
阿蘇受困台生救出 感覺像場夢
宜蘭龍潭湖疑有人落水 警消馳援
高美濕地景觀橋將開放 海濱新地標
陸警察兼A片鑑定師 全天候待命看到吐
驟失3同事 迪卡儂屏東店暫停營業
陸安排肯亞案被害人受訪 控訴詐騙罪行
LINE慈善貼圖 募款最多的是它
宜蘭第一鮪上岸 19日公開拍賣
德霖受困熊本7學生脫困 老師接下山
羅瑩雪：曾幫連環泡寫劇本 最喜歡王育敏
中華電立院直播 議事透明零時差
立委指中研院法律顧問沒律師資格
陸社科院：政治因素影響港旅遊
三大法人賣超台股 2.88億元
羅瑩雪言論 張善政：民眾心中有把尺
詐騙公會感謝文瘋傳 羅瑩雪：痛心
議員：柯文哲哽咽搥桌 指馬總統撐腰遠雄
新北萬安演習 萬人空巷地下室避難
巴西女總統料將下台 國家仍難擺脫困境
星國巨蛋較便宜？遠雄：功能和台北不同
學生太胖 成大啟動自我健康管理系統
立院唇槍舌戰 羅瑩雪欣賞段宜康的直率
受困阿蘇2天 學生看到老師好想哭
F-大略股東會通過配發4元股利
駁柯文哲指控 府：勿因民調低牽拖
防範豪雨釀災 林陵三：做好側溝清淤
日股急跌 石油凍產落空
城市科大日本中心 投入民生全方位研究
傳掌內政部 林欽榮：只是傳聞
2成7弱勢家庭借錢度日 快幫幫弱勢童
亞大時尚系畢展 安藤美術館戶外走秀
翁啟惠返台備詢 立委指有高人飛日指點
總統撐腰？ 遠雄：未違法違約不需撐腰
成都發現4500年前人骨 人類演化或有解
警扮披薩外送員 逮捕義黑手黨老大
張善政籲理性 中國大陸也會跟著理性
亂吃野菜中毒 陸2015年死89人
印度採購飆風戰機 可能低於80億歐元
懷德居木工學校 進駐中原大學
羅瑩雪：赴陸協商未取消 本週啟程為目標
厄瓜多強震 生還者拼湊棺木安置親人
台灣首位SPIE教育家獎得主
新台幣貶5.4分 收32.402元
宜蘭第一鮪 延後擇期拍賣
日相安倍晉三： 上調銷售稅計畫不變
中央社拍馬習會 獲新聞攝影年度大獎
對手退出 傳威瑞森為雅虎主要競標者
爺奶心繫故鄉情 老五老助圓夢
男落水宜蘭龍潭湖命危 警消調查原因
母親節不快樂？餵母乳成職場媽媽大難題
興航推買國際送國內 暢遊澎湖金門花蓮
熊本強震 iPhone 7供應鏈安啦
台灣企業醫院合作 在印度醫療服務
熊本強震恐懼 受困台生：入夜就害怕
第5屆國家環境教育獎 5月報名
熊本強震救災艱困 災民1餐只吃兩粒飯團
陸司機打順豐快遞員 今道歉
借名持有浩鼎股票？翁啟惠：有可能
頂寮大排堤毀淹水 北港元長盼搶修
媒體指73台灣人印尼涉詐騙 代表處澄清
台郡拚雙位數成長 朝非智慧機拓展
兩天3隻鯨豚擱淺東海岸 死亡原因待查
厄瓜多強震 政府捐10萬美元
立法院建請指定陸委會與陸協商帶回嫌犯
林右昌視察演習 籲防空洞列驗證
國際獅子會捐贈桃園醫療車
日本尖端科技展 台達電秀能源管理方案
中國廣播民族樂團 21名家來台演出
熊本強震 中信金捐千萬
日本與厄瓜多強震 五大資訊報你知
相隔26年 大陸開放河豚上市
立院初審 百人以上企業應設哺集乳室
等了15年 台南醫院新化分院有ATM
油價跌日本地震 新台幣走貶5.4分
中央氣象局氣象報告
中共軍機 首次公開降落永暑礁
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
為你好 父親含淚報警抓兒子
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
法總統訪埃及 敦促尊重人權
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸網紅Papi醬罵髒話 官方下令整改
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
議員反彈 高市李科永圖書館停擺
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
砂石車行駛名間鄉 南投縣府規劃改善
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
路跑助創世植物人 參賽者贈品豐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
星巴克攜手法國精品 聯名新品5月吸睛
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
碧昂絲運動品牌 ZALORA買得到
台中福田水資源回收中心傳溺水意外
富邦人壽登港 積極布局亞洲
萬安演習 鄭文燦盼做好準備降災情
翁啟惠立院備詢 曾銘宗：還算坦誠
保全員執勤猝死 公司排班不當判賠54萬
光洋科違反重訊申報規定 遭罰10萬元
辨識美元偽鈔 央行邀美專家辦說明會
開小貨車出遊 全車8人均未成年
張忠謀看半導體：是基礎且普遍技術
台積電表現優於同業 張忠謀年報揭密
陸十三五政策吸引 台商大江生醫設新廠
辨稱女廁找衛生紙 蒙臉男強制罪送辦
陳建仁訪麥寮 蘇治芬請重視HAPs危害
陸：出大事24小時內 負責人開記者會
羅瑩雪：赴陸協商結果恐等到5/20後
人民幣中間價止貶 出現4月最大升幅
地中海再傳船難 恐400人遇難
熊本熊地震後哪去了 粉絲呼叫部長歸隊
竹縣民安演習 杜紫軍：演練是救災能量
日本熊本強震 屏縣府擬捐香蕉賑災
重慶撈屍人 一年打撈200具屍體
登革熱病例下降成效 績優里長可拿獎金
矽品調整股東會議案 刪除資本額修訂案
第4波內閣人事 李文忠任退輔會副主委
台灣攝影師黃彥杰 得台海新聞攝影金浪獎
厄瓜多強震 政院指示掌握國人僑胞狀況
訪南庄民宿 蔡英文：浪漫台三線玩真的
全方位服務 靜宜南山攜手產學合作
離婚夫妻報稅 不可重複列報子女免稅額
熊本地震受困阿蘇7台生 平安抵福岡
了解六輕污染 陳建仁訪台西村設監測站
屏東演藝廳等7項建築 獲建築園冶獎
八仙假扣押 新北：民事賠償潛在義務人
羅賽芙大位岌岌可危 副手虎視眈眈
德翔台北輪 政院督促船東儘早移除船體
台首隻標放玳瑁 泳渡5千多公里落腳印尼
草屯國中獲排球聯賽季軍 80年校慶賀禮
歐蘭德不得民心 法國下屆恐換右派執政
搭船返澎 旅客身上挾帶毒品
宜蘭警員酒後車禍肇逃 移送法辦
海象仍不佳 大型工作平台船持續待命
孫芸芸開珠寶店 蕭亞軒薄紗出席相挺
嘉市熊本震災專戶 涂醒哲捐1月所得
至善高中 法籍生打靶體驗課程
翁啟惠立院報告浩鼎案 朝野盼司法調查
春電展落幕 5天40.5萬人次參觀
瑞銀：美國準備好了 估今年兩度升息
廢骨回收可救人 榮總上百癌患順利補骨
羅瑩雪點名錯了還怪人 徐永明:為何排第一
中研院長遴選惹議 曾志朗批鬧國際笑話
涉買凶殺警收押禁見 王焜弘提抗告
陸司機打順豐快遞員 遭行政拘留
南韓總統朴槿惠5月出訪伊朗
新加坡巨蛋超大 面積約70個足球場
過期食品當廢棄物 環署：5月啟動稽察
熊本地震 崇右赴日學生報平安
厄瓜多地震生還者 徒手急尋受困親人
地中海再傳海難慘劇 義總統：恐數百死
外資：Sony熊本仍停工 iPhone 7恐延後
鴻海擴大夏普IGZO面板？關鍵在蘋果
擺脫長年膝痛 射頻燒灼術完全不用服藥
八仙塵爆集體求償 新北：補強立法
房市近3週旺 預約看屋量比1月多6成
國防部：國軍營地優先滿足國防需求
黃之鋒：若無民主自治 港獨就成趨勢
陳璽安涉案疑滅證 檢調查扣待比對
ICF主席約翰實地考評 竹縣力爭TOP1
蘭州台灣名品展 促成商機超過34億
工作太忙沒時間 3成職場媽媽停止哺乳
指穆斯林跳舞慶祝恐攻 比利時部長惹議
請益經驗 童振源19日拜會孫立群
弘憶股終止台灣東芝零組件代理業務
地震再襲熊本 初估規模5.8
江振誠代言家電品牌 秀大師廚藝
熊本地區台生 依意願返國或安置
蔡英文：尋找台美經濟合作新契機
泰梅爾不當花瓶 直指巴西總統寶座
樓繼偉反擊川普不理性 經濟對抗損失重
陸駐港官員：為國家安全可限制言論自由
深港通 專家：今年未必開通
劉德立宴請巴拿馬媒體主管
福田水資中心工人溺水 中市工安究責
新常態時代來臨 瑞銀喊進歐美股市
今彩539開獎
老屋健檢如流感快篩 專科醫師爭協助
奧克蘭僑界辦「聽見台灣」慈善音樂會
威力彩開獎
波馬驚爆3周年 生還者裝義肢參賽
熊本機場將重開 擬以渡輪作災民避難所
翁啟惠未違中研院內規 劉宏恩徹底絕念
超商攜手藥局開複合店 尿布奶粉業績好
印度不滿中方否決恐攻首領列恐怖名單
厄瓜多強震死亡人數增至350人
嫻熟客家事務 李永得證實重掌客委會
援救學生離開災區 駐館工作暫告段落
對事嚴厲對人寬厚 前警政署長顏世錫逝
熊本強震10萬人無家可歸 安置成難題
新幹線列車脫軌 JR九州啟動撤除作業
澎湖國際海上花火節 夜空綻放
我沒事謝謝你 國防部拍催淚微電影
石油類股領跌 美股開盤走低
總在災難發生後 才懂得幸福是什麼
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
美媒：台裔美軍官將情報告訴大陸和台灣
將死亡喻為蟬蛻 顏世錫無懼
買房得繳土地使用權續期費 陸民眾熱議
肯亞案率團赴陸？陸委會：聽令行政院
肯亞案 法務部20日赴陸協商調查
肯亞案 專案小組20日登陸協商調查
參院否決政府法案 澳洲總理擬解散國會
脫歐代價高 英每戶家庭估年損20萬元
熊本災區竊案頻傳 死亡增至43人
肯亞案法務部率團赴陸 陸委會派員隨行
耶路撒冷巴士爆炸 傳20人傷亡
高濱核電廠兩老舊機組 將獲判符合新標
美股開低走高 由黑翻紅
〈時評〉準閣揆被打槍的背後
「亞泥五號」海上工安意外 1死1重傷
厄瓜多7.8強震 死亡人數上修至413人
肯亞案赴陸小組一波三折 將於20日啟程赴陸
〈社評〉家庭即農場 城市新方向
普立茲獎揭曉 美聯社「血汗海鮮」奪大獎
比利時國際鋼鐵會議 陸逼台代表團離席
國際雕塑藝術大師張溫帙博士 作品驚艷展出
六福集團打造母親節全方位鉅獻 寵愛媽咪獻甜蜜
國賓大飯店le bouquet 推純潔雅致母親節蛋糕
新二代新銳導演 入選坎城短片競賽
賈伯斯、佩吉的人生導師 矽谷總教頭Campbell辭世
巴西總統料下台 野村：股市逢回承接為宜
提早兩天訂機票 女性比男性幫公司省下更多錢
南韓國民黨？朴槿惠執政黨國會大敗
OECD國際鋼鐵大會 台代表團第二天准入獲道歉
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
澎湖縣政府為海上花火節開幕秀失誤致歉
安倍：最受老友台灣的慰問激勵
澎湖花火意外 虛驚一場
厄瓜多強震350死 重建估需數十億美元
北韓3月向俄暗示 準備核試及發射飛彈
開低走高 歐股溫和上揚
助剿IS 美增派部隊赴伊拉克
2016普立茲獎 得獎名單揭曉
嘉南地區凌晨出現有感地震 4級
台南市官田區凌晨地震規模4.3 深8公里
美股收高 道瓊站上1萬8千點
限產不成 國際油價再跌
研究：常服抗過敏藥 罹失智症風險高
巴西政局風暴 民眾關切政經前景
法防疫暫停生產鵝鴨肝 年產劇減3成
台灣愛心前進柬埔寨 在美經驗分享
厄瓜多強震死亡人數 升至413
華碩施崇棠傳交棒 徐世昌5月起出任策略長
糖尿病共同照護 助戰勝病魔
歐美股高漲 政策業績股看俏
退休後易憂鬱 參加團體多運動助緩解
環球科大圖書館工讀生 獲選青年楷模
視障女自彈自唱 開啟心靈視界
台中花博暖身 杜鵑花季展開幕
旱害 巴拿馬運河限制船隻吃水深度
穀雨回溫濕氣重 養生多吃紅色食物
白鶴1800隻御風飛翔 紀錄片感動停格
樂陞擬配1.5元股利 股東會有望加碼
台股開盤漲35.74點
涉機密 美國林姓軍官間諜案恐控辯協商
新台幣開盤升 1.4分
蘇嘉全：藍提促轉復議 秉公處理
台南又地震 高市民議論紛紛
安克大陸授權金入袋 EPS貢獻近 2元
駐薩大使館參加駐薩外交配偶團義賣會
厄瓜多強震她受困5小時：我以為會死
日圓貶提振出口類股 日股開盤漲3%以上
羅瑩雪再槓立委 蘇嘉全籲冷靜勿鬥嘴
民進黨團人數優勢 否決促轉條例復議案
肯亞案協商延1天 國台辦：問有關部門
華碩施崇棠傳倦勤 股價平盤游走
亞泥五號傳工安意外 一死一重傷
台裔官員砍議員薪水 要選加州州長
騎士等候綠燈竟睡著 喝酒惹禍
民調：美大選參選人不受歡迎
中華電搶食能源商機 鎖定 3大目標
蘋果WWDC何時辦 Siri竟然偷爆料
夜店殺警案 被告判刑
小貨車起火燃燒 駕駛驚惶逃生
新台幣早盤升逾 1角
國際會議遭逼退 蘇嘉全：與世界溝通
南韓高官對陸喊話：反飛彈系統攸關生死
江蘇常州毒校風波 近8成學生體檢異常
環球科大教師廚藝 新加坡奪一銀三銅
宣稱洗腳水治百病 山西大爺大媽排隊喝
跨國詐騙頻傳 時代力量從兩方面提修法
擴散不佳 雲嘉南PM2.5偏高
肯亞案20日啟程赴陸協商 陳文琪任團長
台南地牛翻身 民眾嚇到逃出屋外
三菱推海洋靚行曲 藍白配色主打時尚小巧
股市亮麗 台股基金近月全賺
韓中半導體論壇5月首爾登場 尋求商機
李遠哲：急速減碳 不是能源漲不漲價
大鵬灣帆船高手 捐贈救難艇拋磚引玉
克魯茲：美應確認台灣關係法對台承諾
港特首前年遇襲 19日出庭作證
海冰融化 北極熊游泳時間加長
比利時鋼鐵會議 大陸要求台代表團離席
越警查獲詐騙集團 逮捕5名台人
熊本強震美軍送物資 偏遠災民感激暖心
希拉蕊法拉盛爭亞裔票 大啖珍奶
高中生搶進台科大 正取平均67級分
蘋果年度開發人員大會 6月中旬舉行
總統交接法制化難產 藍團：520前無法適用
談金融監理 蔡明忠：自律比較好
促轉條例復議案遭綠否決 藍：政黨追殺
蘋果電動車沉寂？ 傳柏林實驗室研發中
夜店殺警案 家屬聽判淚崩要上訴
徐世昌回任 施崇棠：帶領華碩邁向頂尖
新北設熊本賑災專戶 朱立倫捐20萬
比爾．蓋茲：政府祕密取得電郵需受規範
近代史料藏台灣 沈呂巡談外交變遷
陸逼台鋼鐵代表離場 外交部3方抗議
宏都拉斯加工出口業增資創造就業機會
專詐對岸 台南破詐騙機房逮19人
無人機空拍正夯 世新搶進開課
電價議題熱 學者：百姓關心的是荷包
跳進虎籠 女子只為撿帽子
李永得掌客委會主委 邱議瑩：任重道遠
美對台軍售201億美元 總統：超越前兩任
結婚請婚假 登記日3個月內都可請
沈富雄FB留準遺言 他講了這8點
賣非省水馬桶水龍頭 最高罰20萬元
葉德貴向哥報說明台哥雙邊合作交流
WSA會議要求離場 中鋼全盤了解中
大里立善橋墜橋意外 女意識清楚送醫
台郡力拓非手機領域 外資看法分歧
非年年教召 動員召集令副本改通知書
震壞蘋概股 指數紅翻黑
兩岸電商合作 進攻全球中華圈
立院三讀 商業名稱違法不改可撤銷登記
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬化騰捐騰訊股票作慈善 市值近7百億
立院三讀 農業園區欠租4個月終止合約
傳接駐日代表 謝長廷：等發布再說
WSA陸迫台退場 中鋼：政治事件
4月底前經熊本旅遊 取消行程可退餘款
蘋果首季不亮 出貨恐季減逾4成
觀光客變少 總統：是政治而非商業問題
OTT來勢洶洶 電信業出招對抗
維持加薪幅度 富邦金蔡明忠：要拚一點
日圓走勢將反轉？瑞銀：關鍵就是這天
經濟部拚出口與BIA 率團訪歐
巴拉圭莫拉費南度市長拜會俞大?
台專家來薩辦理農產運銷種子師資培訓
產能過剩充斥全球市場 鋼鐵會陸槓上產鋼國
囂張狡辯裝無辜 夜店殺警案重判
李遠哲：支持翁啟惠請辭 接受檢調調查
陸逼台鋼鐵代表離場 藉口層級不夠高
愛心無國界 奇美醫療團惠泰緬邊民
國防部暑期戰鬥營 抽出2870人
桃園國小及幼兒園教師甄選 逾3百名額
李遠哲：翁啟惠若受調查 辭職比較好
新台幣中午升 1.07角
相關人事確認中 民進黨今天不開記者會
瑞銀鎖定有錢人 下修財富管理門檻
校園毒氾 高雄嚴格尿篩列管
工會會務假爭議 南投教產槓上林明溱
取消會務假 南投縣政府：依法行政
分享貼文未查證 前中市建設局長判4月
菜價春天後母面 回穩數日又見漲
母親節蛋糕太熱門 超商預購翻倍
入境美國快速通關 還要等6至8個月
專偷搖搖馬零錢箱 男遭警尾隨逮正著
川普紐約初選前口誤 911說成超商7-11
傳接任交通部長 賀陳旦：沒有的事
印政府：光之山鑽石非英奪走 不討回
周杰倫今成立 J 戰隊 目標英雄聯盟冠軍
馬總統：服務業外銷不包括詐騙業
陸逼台鋼鐵代表離場 外交部表達抗議
基本面佳與納成分股 敬鵬大漲
老外眼中台灣人 5大地雷話題避免提
夜店殺警案48人 3626萬元和解
卵巢癌忍2年 開刀取出30公斤腫瘤
請妻子改嫁 政治受難者遺書讓人心酸
六角擁兩大餐食品牌 營收力拚倍增
熊本阿嬤：這輩子沒見過這麼大的地震
清大併竹教大 老師學生有意見
嘉義住宅火警 1死2傷
大分縣又震 駐日官員將探視台灣留學生
陸要求台鋼鐵代表離場 陸委會嚴正抗議
蘇巧慧撤案 民進黨已無兩國論版監督條例
陸媒獲准登西沙 國軍收復紀念碑仍在
提案改中研院長投票方式 李遠哲否認
首次性行為年齡 基因影響大
吃火鍋用美耐皿餐具 三聚氰氨超標3倍
談肯亞大馬案 協商小組20日赴陸
宋仲基山寨版 大陸7男護士成網紅
台毒販印尼落網 擁12公斤冰毒恐判死
三星NAND記憶體 傳重返iPhone
熊本震災區 部分日媒行為挨轟
葳格教育贊助企業女壘聯賽 蔡其昌見證
陸要台鋼鐵代表離場 經濟部：10年首見
陸迫台鋼鐵代表離場 經濟部：10年首見
兩岸徵文頒獎典禮 移師澎湖舉行
強震後 熊本市電車部分區段復駛
台股收盤跌32.29點
傳掌交通部 賀陳旦：不宜多說多是非
未收到WHA邀請函 外交部：內部作業中
台股開高走低 跌32.29點
4月台指期跌8點
郭位退選 李遠哲：應尊重投票結果
台灣代表團遭大陸逐出會場 藍綠互指責
海軍敦睦遠航訓練支隊 圓滿完成訪瓜
屏東第1鮪 20日驗魚確認
4月電子期金融期齊跌
陸工人吸毒被拘留 疑火鍋店用料摻毒品
留住校園高牆 高市盼溝通民意
住宅火警 1男疑逃生不及葬身火窟
蘋概股帶頭跌 8700點沒站穩
李遠哲：期待新政府認真看待社會轉型
彰化兒童氣喘篩檢 早發現早治療
國際鋼鐵危機無解 大咖僵持不下
劉德立拜會尼國駐巴拿馬大使
印尼討論清共屠殺 籲調查真相呼聲起
赴陸小組目標 法部：人員卷證人道探視
跨黨派人權促進會成立 蘇嘉全力挺
厄瓜多近震央最慘 小鎮遭夷平活埋400人
暫時性視力語言缺損 恐是腦中風徵兆
上海金正式啟動 陸推人民幣黃金基準價
三大法人賣超台股 20.39億元
茲卡疫情 全球暖化恐加速傳播
阿富汗首都傳自殺攻擊 多人死傷
熊本地震 受困學生返台激動落淚
男眼睛手術未獲痊癒 控告代言人吳淡如
馬航MH370新發現碎片 接受專家檢驗
印度婚禮愛鳴槍 少女遭流彈擊中
書街轉型店租起飛 前三名每坪4千起跳
母不購買手機 男赤裸躺馬路吵鬧
漢微科單季獲利新低 估全年營收仍成長
腸病毒就診人次增3成 台東進入流行期
陸逼台鋼鐵代表離場 經濟部遞抗議函
寒舍5/19掛牌 賴英里現身法說會
消防局評鑑 台中市總成績全國特優
LV炸雞店太像啦 南韓老闆侵商標罰41萬
音樂界向柯文哲陳情 小巨蛋租金緩漲
熊本地震歷劫歸來 學生返台激動落淚
周杰倫成立電競隊 目標世界冠軍
IMF談陸經濟：轉型面臨困難但仍可控
拍大甲媽記者被圍毆 警方逮陣頭成員
中視彌補虧損 減資比率逾46%
法治時報社長赴監院檢舉羅瑩雪破壞憲政
宜蘭冬山河生態綠舟 旅遊新景點
英女王90大壽 人氣依舊超高
擅於國際協商 陳文琪帶隊赴陸
卡戒求助頻傳 消防員快成專家
朝日集團900億買下2歐洲啤酒品牌
林伯豐：盼520後台灣獲國際公平對待
現在換車 好康6萬6起
助熊本救災重建 衛福部成立募款窗口
外銷訂單恐12黑 林伯豐：今年持平都難
孫立群槓網友 童振源：多元方式包容
新台幣升1.37角 收32.265元
台嫌詐大陸人逾5000萬 警逮人急跳樓
協商團20日赴陸 協商肯亞大馬案
周杰倫攜手中國數碼文化 齊攻電競
料訂戶數成長減弱 Netflix股價重挫
北韓外長赴紐約前 訪問大陸
香港民調：新聞自由淨滿意率創新低
新北推語言無障礙 爭國際背包客
基市研擬基隆嶼磯釣 魚體限20公分以上
普立茲獎 戰亂恐怖主義等報導贏大獎
台灣資安威脅 去年全球排名升至第5
減碳非口號 碳將成台灣企業成本或資產
學校消毒燈沒關 杭州幼童眼被灼傷
夢想啟程 雙主題創客工房幫你實現
戴正吳辭乙盛董事長 下一步可能經營夏普
陸逼離場 許勝雄籲了解陸態度為何丕變
營造水岸城市 斗六啟動雲林溪掀蓋
台師大推時尚EMBA 林又立當學生
創業問題找專科門診 北市免費協助
部分師生不滿竹教大併校案 清大：合規定
考試成績差1分 男童蹺家遊盪加油站
許勝雄盼李世光促進產業升級創新
比利時鋼鐵會議 台代表團入場與會
阿富汗首都遇襲槍戰持續 300多人死傷
陸客恐限縮 寒舍蔡伯翰：影響不大
渣打：日圓Q2不會強升 區間震盪
防堵登革熱 賴清德稽查工地
懷疑妻子不忠 泌尿科醫生燒炭亡
中華電代銷話盒子 市話用手機接
日圓回軟 日股大漲3.68%
國巨擬現金減資2成 每股退2元
網友變惡狼 屁孩勒贖國二生
台中國際旅展 今年拚13億元業績
醫護人員辛苦了 4月起加薪百億
韓元強升 新台幣勁揚創8個月新高
熊本機場開放降落 18航班帶來返鄉乘客
陸企買斷全球？陸商務部：誇大不實
投信基金規模終止連3降 3月增5百億
新北議員張晉婷涉賄 遭判當選無效確定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
工時長傷腦 超過40歲週休4日表現最好
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國巨擬減資 每股退2元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奇景TDDI大量出貨陸手機客戶
北市重啟老屋健檢 25日起受理申請
熊本災後第5天 重災區物資漸充足
陸勸勿出席520 外交部：美會派代表性人員
好險下雨多 1到3月PM2.5紫爆日少
宜蘭三星大神尪嘉年華 5月1日登場
台工銀準備上市 賣掉工銀證經紀業務
「攝影新世紀」比賽 20日起徵件
日專家首度確認 斷層延伸至阿蘇火山口
前國大代表張金華 任基市工策會總幹事
古坑蛇皇洞山林遭毀 不肖業者依法偵辦
永暑礁救人用軍機 陸籲美別指手畫腳
怪手清出一窩蛋 孵出紅冠水雞
神壇暗藏春色 員警突襲臨檢逮人
送暖熊本 全家代收地震捐款
2016文博會 品東風展現生活日常
微軟亞太開發人員技術年會 雙主軸吸睛
厄瓜多強震 外交部提升旅遊警示
腸病毒進入流行期 台東衛生局澄清
遞補新北議員 陳明義：曾失去才更珍惜
熊本傍晚規模5.5地震 無海嘯危險
當選無效確定 張晉婷：不可能賄選
童振源：林全指示發言真實促進和諧
陳明義遞補 議會藍綠席次再拉近
國巨現金減資+配息 每股發4元
新加坡國際廚藝賽奪7金 弘光成績亮眼
中嘉案爭議 遠傳：配合審查 繼續前進
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候鳥排遺驗出禽流感 四草濕地防疫啟動
台灣棒球巡迴展 拼出棒球史故事
疑非法捕魚 印尼海軍逮新加坡漁船
防腸病毒流行 澎湖持續監控
電信詐騙34台罪犯泰服刑 11月期滿
保溫杯塑膠內蓋 明年7月須標耐熱溫度
民進黨談反媒體壟斷法 共識待凝聚
國小旁賣肉圓攤商中槍 疑遭流彈波及
國巨第1季每股賺1.25元
捧紅16位插畫家的LINE台灣貼圖主管
旅業差 港失業率升至3.4%
兆豐產車險亂象多 金管會裁罰300萬元
行動支付大戰開打 比誰付得快
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果雕仙女國際賽摘金 苦練熬出頭
微信支付助台品牌 拓陸客商機
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習近平這樣說：對網民要多包容
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新北市圖館慶 新北閱讀節抽好禮
談華碩交棒 施振榮：企業傳承要提早
日本熊本地震 潘孟安捐1個月薪水
澎湖一婦人不慎落海 岸巡與民眾及時救起
499吃到飽退役？遠傳新資費將上路
投顧海外有價證券業務擬鬆綁
阿富汗塔利班大攻擊 至少28死300多傷
行動電源容量3成6膨風 有的誤差3成
上海郵筒因鹿?爆紅 傳將裝上鹿角
柯文哲每週與里長座談 7成里長滿意
春季大祭 安倍擬放棄參拜靖國神社
亞泥五號貨輪工安釀1死 遺屬泣：回家了
台塑加油聯名卡8/1換國泰世華
鋼鐵會議事件 陸：尊重機構依章程處理
法國反就業歧視 不准雇主問求職者私事
南韓凍結利率 下砍成長預測
在營就學 育達與十軍團策略聯盟
悠遊卡線上刷卡採生物辨識 更有保障
陸規範官員家屬經商 擴大至北京廣東
挖出3遺體 熊本強震增至47死
日野黨黨魁：地震來得正是時候
陸手機Q1出貨 超越三星+蘋果
一捉一放 陸凸顯台灣司法不力並釋訊息
副主席人事 國民黨：尚未定案
兒童卡片遊戲機寓教於樂 搶攻商機
要求台灣團離場 比利時代表團長致歉
熊本強震餘震不斷 災民邊搖邊領晚餐
佛光山與華航合作 台灣愛心物資抵日
油價上漲激勵 香港股市走高
北市府重申 大巨蛋朝合意解約方向進行
悠遊卡線上交易 強化安全控管
防堵移民潮 義提議金援非洲
寒舍將上市 賴英里：也是蔡辰洋目標
經濟艙症候群 熊本災民首起死亡例
台人涉詐騙 外交部尊重越南司法管轄權
森林蜜無農藥風味佳 農委會準備生產
日熊本地震 馬總統：捐50萬美元協助
永暑礁救人用軍機 陸：各國通行做法
兔斯基卡通首家概念店 上海開幕
赴澳打工電話詐騙 外交部：2台灣主嫌候審
邱太三：兩岸打擊犯罪 協議應更細緻
傳周美吟票選居次 中研院不證實
林全內閣成員 4月底開2天1夜共識營
網路賣家利多 跨境支付擬開放代墊款
熊本重災後 災區處處見溫馨
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陸男金門旅遊脫隊 警方虛驚一場
大樂透開獎
IS無情摧毀 3D技術重現敘凱旋門
汽車安控系統上雲端 監控全都錄
印度白目官員乾旱時灑水防塵 挨批
肯亞案代表團赴陸 相對應官員接待協商
苗栗2廂型車衝撞 1命危7人輕重傷
謝沛恩戴百萬珠寶最愛珍珠 原因竟是這
文化部探訪紋面國寶 傳承泰雅文化
銀行壓力測試 金管會第3季公布結果
澎湖花火如期 O秀燈光取消
民進黨新北市主委選舉 余天對上陳文治
首張實物給付保單 富邦人壽搶頭香
謝長廷：共同打擊犯罪 兩岸應修改規範
疑地震影響 台南大樓磁磚砸中義消
國際鋼鐵會議第2天 台灣代表團順利與會
四川三蘇祠重新開館 350年最大整修
熊本強震10萬人逃離家 監獄也當避難所
愛育幼兒園突停辦 院童家長傻眼
納吉胞弟協助選舉轉帳 停職配合調查
集集環鎮小火車沒執照 鎮公所要求停駛
瑞銀新財管服務 瞄準菁英客群
撞高壓電塔毀容 美男移植臉部滿意重生
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準經濟部長李世光辭醫揚獨立董事
世界鋼鐵協會：不瞭解有代表團離場一事
今彩539 頭獎槓龜
上海商場建5層樓溜滑梯 安全堪慮
傅(山昆)萁鬆綁八不政策 徵礦石稅增財源
高中生多益滿分 看英文書聽英文歌
澳洲最大牧場求售 陸財團出線機率大
皮膚癌突破性新療法 1/4患者腫瘤消失
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攝影獎得主徒步千哩 冀喚起關注難民
流彈傷攤商 男子落網坦承酒後亂開槍
大陸推城鎮化 年內全面落實居住證制度
菲律賓大選領先候選人 對性侵玩笑道歉
集塵濾袋故障 東南水泥揚塵受罰
志願役滿4年未滿10年 可享退輔服務
柯建銘控總統洩密 要求卸任後限制出境
財報利空衝擊 美股漲多跌少
敘利亞兩市場傳遭政府空襲 至少44死
台新金對彰銀董事席次假處分案 高院駁回
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成功方程式─比大學文憑更重要的成功「六大要素」
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維多麗亞酒店la FESTA義大利廳米其林饗宴座無虛席
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三菱輕型汽車油耗測試造假 台未引進問題車
挺熊本 村上春樹與海賊王作者發訊
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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油價上漲激勵 歐股收高
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巴西副總統：總統彈劾案 靜候參院決議
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財報利空衝擊 美股收盤漲多跌少
歐巴馬啟程訪沙國 料不會受到熱情接待
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敘利亞勝利拱門複製品 倫敦市中心豎起
天之嬌女 英富爸每月撒錢為愛女買名牌
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雅虎Q1淨損9900萬美元 持續物色買主
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法務部：涉兩岸因素 司法互助架構處理
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iPhone SE銷售亮麗？ 外媒：出貨得等3週
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未收到WHA邀請函 衛福部：曾5月收到
美將領：金正恩比金正日自負激進
肯亞案陸協商 羅瑩雪:不會低於司長級
美大選紐約初選 美媒：共和黨川普勝出
傳張念慈解盲前大賣股 浩鼎再惹疑雲
加台商領袖訪渥太華 加強經貿關係
三星S7全球買氣高 首季出貨亮眼
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新電價公式上路後 台電：電費省 2成
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探索嘉義官網啟動 猶如隨身導遊
美猶他州開先例 立法要民眾少看色情片
美總統大選紐約初選 估希拉蕊川普勝出
陸逼台代表離席 鄧振中：希望別再發生
和碩組織改革？ 童子賢：公告為準
德精神障礙女長期遭母囚禁 警破門救出
搶綠金拚經濟 林祖嘉：建構創新環境
宏達電Vive發威 股價大漲逼90元
鳳梨園竊案頻傳 警揪賊護農
保1拉警報 中經院預估值腰斬僅1.36%
海協會副會長：九二共識是兩岸交流基礎
IC今年亮點 研調：手機應用處理器
中古車網站實價登錄 半年熱搜150萬筆
大方認愛 呂孫綾：有好事會告訴大家
財報雜音干擾 台股Q2上檔有壓
和碩股東會問股價 童子賢：不介入市場
美媒估紐約州初選：川普希拉蕊勝出
網友抵制 羅瑩雪：他們是被騙的被害人
大氣擴散不佳 台南PM2.5紅色警戒
老卡斯楚：我大限將至 但共產主義不死
喝尿撐36小時獲救 厄瓜多男喜退棺材
里長推廣裝警報器 北市辦表揚活動
林全獨董酬勞領多少？ 童子賢這樣答
紐約初選估全勝 川普陣營士氣大振
豆腐渣窗戶成就愛情 陸男大生護花成功
GDP估1.36% 中經院：恐金融海嘯後次低
百度影音業務獨立營運 完成50億融資
環保工人太認真 鐵籬夾腳送醫
大方認愛 呂孫綾：戀愛中是中女人
iPhone SE難挽頹勢 蘋果上半年不太妙
越南政府討論因應氣候變化
傳教育部長爆黑馬 民進黨下午揭曉
聯發科拚物聯網 推新平台加速開發
宜蘭第一鮪拍賣 企業家109萬得標
張揆訪消訓中心 了解災害搶救
鋼鐵產能過剩拉警報 歐美呼籲緊急行動
大巨蛋搶著要？ 富邦金聲明無意願
台股開高殺低 跌破8600點
傳柯文哲喝斥活春宮 北市府：子虛烏有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
傳潘文忠接教長 林佳龍：尊重內閣考量
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朝野原民立委共同聲明 捍衛原民狩獵權
台股再演開高殺低 下探8500點關卡
車禍昏迷逾半年不放棄 男子獲新生
紐約黨內初選 希拉蕊與川普贏得漂亮
婦女變胖喘急 甲狀腺機能低下惹禍
希拉蕊擊潰桑德斯 重申紐約價值
2016台灣文博會 場內場外都是展區
1-2月宏都拉斯外債略升
傳富邦想接大巨蛋 北市：目前沒有接觸
油價低 未來2年中美洲經濟穩定發展
全民節水動起來 抓漏不可少
300師生垃圾量僅半桶 東和國小做到了
教育部：半年訂出校車規範標準
波蘭腦死孕婦多活55天 成功生下男嬰
新台幣中午升 3.7分
更換心臟瓣膜狹新技術 風險降1成
未足額進用身障者 華碩電腦最多
中鋼與陸合作卻被趕 立委：真心換絕情
屏東第1鮪誕生 預訂本週拍賣
施振榮學校畢業 童子賢徐世昌好交情不變
杜聰明獎頒德學者 台德尖端科技交流
贏紐約 川普收狂言希拉蕊穩步白宮路
男童吃早餐 伸指卡椅洞大哭
校車規範 教育部：參考先進國家標準
九二一危樓重建從中賺佣金 判刑3年半
肯亞案台籍嫌回台 張揆：不敢期望馬上
應對北韓核方案 韓美高層戰略磋商
馬總統：輸出服務業不包括詐騙
林全下午公布第4波人事 教文交通拍定
丹頂鶴寶寶胎死蛋中 親鳥繁殖再接再厲
退將任轉投資事業 王定宇舌戰董翔龍
余天登記選主委 盼民進黨重返新北執政
川普與希拉蕊紐約大勝 獲提名希望濃厚
想看電影立刻衝 手機訂票最快12秒就完成
優化公車站遭貼不實資訊 中市府將追究
中美南海過招 陸再試射東風41
長榮國際儲運等21家聯合壟斷 罰7260萬
外資評漢微科多空分歧 目標價差逾倍
處理兩岸 張善政：新政府要有聰明策略
厄瓜多強震1700人失蹤 家屬怒批救援慢
公車票價調整 北市：待雙北協調會討論
澎湖就業中心21日徵才 釋逾百職缺
太空站穿越綠色極光 NASA拍給你看
沒繳稅還能開進口車 林伯豐嘆稅制不公
巴拿馬美食節 台灣美食當仁不讓
國民黨政策會執行長 蔡正元出任
蔡宋二會 劉文雄：未來將不定時會面
肯亞案協商 專案小組抵達北京
台灣生技月一位難求 1250個攤位搶光
鴻曜醫學4月21日正式登錄創櫃板
陸客也愛喵星人 韓客喜跟他人腳步走
肯亞案 張善政：馬上帶人回來不容易
挨批輕判詐欺 司法院：檢蒐證要足
誆可疏通轉學 男收600萬遭訴
2名學生遭沖宜蘭海上 救難員赴援
葉克冬：以司法合作途徑解決肯亞案
澎湖港子國小將廢校 師生畢旅城鄉交流
全世界最老狗梅姬 30歲高齡去世
政府：印度1/4人口飽受乾旱之苦
大陸首台太空3D印表機 研製成功
民團提修法 虐殺動物累犯可處7年徒刑
好市多非常認同台灣是國家 求職頁將修正
IS個資分析 成員來自70多國
遠航起飛年 新機隊將飛離島等航線
富邦媒攻海外 今年成長可期
美媒：美中南海交鋒 陸再射東風41
高鐵彰化站 邀民眾欣賞雕塑及車站之美
香蕉價昂宵小覬覦 電眼逮賊行徑全都錄
熊本地震物資送達 災民再度寫大字感謝
江蘇一小學多人流鼻血 附近化工廠停工
連結台灣土地情感描述 台灣文學館
台股收盤跌119.24點
羅賽芙抨擊國會彈劾案 性別歧視作祟
台股壓低破年線 力守8500點關卡
台糖SL-370蒸汽機車模型 23日開賣
台股大跌119.24點
收不到WHA邀請函？學者：再觀察一週
陳(沖)籲兩岸三地進行金融合作
4月電子期金融期齊跌
台指期結算引爆恐慌 指數殺向8500
張善政：520後不涉入政治 維持無黨派
4月台指期收8519點 跌117點
新瓶裝舊醋 工研醋代工廠緩起訴
鮪魚季海巡護漁 漁會：漁民可以安心
致電公安部機場帶人 羅瑩雪：可能誤會
浩鼎案 檢調約談翁啟惠夫婦
九局下不想忍 張善政：首長不是機器
重大傷病花費龐雜 保險給付減輕負擔
秀蘭鄧波兒9.54克拉罕見藍鑽 紐約流標
登革熱防治 嘉義社區總動員
三菱汽車燃料測試傳不當 股價狂瀉17%
養鴨人家女兒 繁星錄取台科大
喝斥鄰居活春宮 柯文哲：根本沒有
深化咖啡內涵 賴昱權帶領業者辦烘豆賽
出院首度露面 魏國彥：辭職事尊重立院
蘇嘉全：蔡英文向各黨派請益絕對是好事
葉克冬：九二共識是兩岸共同政治基礎
三大法人賣超台股 21.22億元
李克強：大陸願妥善處理與印度爭端
全球新聞自由度下滑 進入文宣新紀元
美將升息？外銀祭2.5%高利率搶美元
質子治療漸夯 集邦估2019年商機十億美元
拾獲同袍軍品又轉售失主 下士遭訴
美華裔警梁彼得判緩刑 檢辯將上訴
傳潘文忠任新教長 柯志恩讚回歸專業
傳三菱汽車油耗測試不當 社長將說明
醉男持刀當街揮舞 勇警大外割制伏
肯亞案 國民黨：譴責綠營時代力量民粹
援助災民 熊本熊主題咖啡廳捐款
日股小漲 三菱汽車大跌逾15%
宜蘭2學生遭沖外海 1命危1獲救
肯亞案 洪秀柱：顯示兩岸善意基礎不再
翁啟惠妻子浩鼎案應訊 訊後請回
執行總編被解僱 香港明報：經營困難
中鋼：國內市場樂觀 6月盤價漲10.5%
陸股綠油油 滬指失守3000點
台灣大鄭俊卿：盼數位匯流法規鬆綁
防治登革熱 台南專責中心揭牌
張善政：520前核定安家固園
梁彼得免入獄 死者家屬警告將嚐惡果
422地球日 高雄免費搭電動公車
飛捷砸5.58億 併英國系統整合商Box
中華工藝精品獎台灣巡迴展 促工藝交流
防登革熱新招 高市推診所公費快篩
台南四草濕地驗出禽流感 消毒防疫啟動
兩岸合編語文辭典 總統：無政治考慮
3月外銷訂單連12黑 追平金融海嘯
新台幣升1.7分 收32.248元
金門復國墩發現浮屍 身分待查
澎湖棄屍案 檢方偵結起訴建請處重刑
外銷訂單連12黑 經濟部：接單漸好轉
奶嘴疑含致癌物 食藥署澄清籲勿恐慌
防治腸病毒 北市提防範計畫
檢調搜索院長辦公室 中研院：配合調查
太陽能電池慘跌 集邦估毛利率趨近於零
北市：機車退出木造建築物騎樓已完成
浩鼎案 翁啟惠列背信罪他字案被告
台中市副市長潘文忠 出任新政府教育部長
許虞哲接任財長 張盛和：可無縫接軌
林全：鄭麗君出任新政府文化部長
張念慈再遭約談 浩鼎：不再多作回應
林全：林正儀出任故宮博物院長
朱立倫：完成整備迎接今年汛期挑戰
夷將拔路兒出任原住民委員會主委
法國3精兵部隊 巴黎車站大舉反恐演習
綠能輕量型太陽能模組 獲紅點設計獎
曾1天抽5包菸 豬哥亮為愛妻戒菸
李永得回鍋出任客委員主委
韓美在群山基地舉行超級雷霆空戰演習
外籍旅客購物退稅e化 5月1日上路
參與式預算官學聯盟 北市年目標百億
僑委會委員長 吳新興接任
朱澤民出任主計長
陸股拖累 港股收黑
推廣地產地銷 彰縣長會勘蔬果合作社
韓國開國元勳之子 捐台大講座
施能傑出任人事長
三菱汽車承認 油耗數據造假
林正儀接故宮院長 整合需倚靠內部人才
印尼總統：印尼陷毒品危機 不廢死
農家出身技轉王 陳良基面對大學退場難題
潘文忠身段柔軟 首要任務拆解課綱炸彈
捉妖記票房灌水 遭大陸央視踢爆
浩鼎道歉 協助大股東賣股隱匿未申報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
浩鼎案 檢調約談翁啟惠尹衍樑
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸紐擬簽引渡條款 陸威而鋼之父或遣返
厄瓜多外海傳規模6.2強震
瑞銀：金價漲勢接近頂點 後市看跌
電信資費大戰 台灣大預告：4月底落幕
沈榮津將接任經部政次 做事務實受倚重
唐吉訶德上推特 西班牙總理也瘋追蹤
任政策會執行長 蔡正元：協助黨推政策
彰工火力發電廠開發案 環署建議駁回
南投林管處送苗木 贈苗車下鄉宣傳
三菱汽車油耗資料造假 涉62萬輛車
法鼓山關懷生命獎 6月底前報名
力晶連3年賺逾百億 每股淨值返票面
三菱油耗造假車款 台灣沒進口
蘇建榮將任財政部政次 柯文哲祝福
三菱汽車油耗測試不當 市值掉12億美元
餵石斑魚吃植物蛋白飼料 長更好更省錢
台銀推以房養老 給付金額逐年遞增
鄭麗君接文化部長 兩岸文化交流成挑戰
日強震引發山崩 死亡人數升至48
勞動部：修法因應勞動行為裁決制度
大陸企業75億買下澳洲最大畜牧公司
檢調約談翁啟惠 府：密切關注
感情糾紛變擄人案 警：網友誤認
迎接5月雪 漫步苗栗賞桐輕旅行
大葉大學出版新書 推廣四肯精神
厄瓜多再傳強震 規模6.2
小小瑪爾濟斯犬 男子狂踹致死遭送辦
新台幣小升1.7分 續創逾8個月新高
士林廟慶祈福 北市5線公車明改道
比利時警告 新一批恐怖份子入歐
遠傳攻車聯網 雲端公務車管理受好評
浩鼎案查背信 翁啟惠列被告
朱立倫授旗 勉全中運代表隊蟬聯冠軍
內閣名單又外漏 林全道歉：實在太難看
台灣大公益微電影 點閱數單月破百萬
自有品牌難 張善政：政府助突破技術
三菱汽車認了油耗測試造假 商討賠償
陳良基接教育部次長 林全：有些委屈
肯亞案代表團與陸協商 尚未探視台人
8成照顧者好累 工作家庭兩頭燒
長榮與3海運同業組大洋聯盟
外銷訂單減幅縮小 最快5月轉正
HYUNDAI TUCSON登台 開始預接單
蘋果專利新點子 照相鏡頭有看頭
WHA沒邀請函？陸學者：氣氛是這樣
鹿(日含)加持的郵筒裝鹿角 竟被城管拆除
CEO閃辭 馬航搏翻身挑戰大
新北行竊逃花蓮 瑞芳警百里緝賊
核一廠除役計劃環評 環署擱置
調查：歐陸較英人關心英國脫歐
使命感驅使 英女王不倦勤不遜位
韓國殘障節 韓華志工公益愛心服務
蔡正元任大黨鞭 藍委：聯繫沒問題
新創企業夯 有多元人才才能成功
向柯文哲借將 蘇建榮接財政部政次
陸最新調查 5年來人口增3377萬
內閣亮點不夠 林全：解決問題是重點
三菱汽車油耗數據 社長：員工蓄意偽造
阿帕契案 李蒨蓉勞乃成不起訴
浩鼎大股東賣股未申報 櫃買：將開罰
桃園兒童浮屍 身分確認中
鼓勵公司重視投資人關係 證交所辦座談
打K大作戰 掃到保險套造型毒品
再窮也要唸書 楊晴雯從受助到助人
做中學拿證照 建臺技職繁星亮眼
李永得掌客委會 楊長鎮接副主委
朱澤民接主計長 預算首重振興經濟
WHA邀請函還沒來 外館樂觀努力中
富邦媒股利出爐 每股配現金7元
阿里雲攜手大咖 助企業轉型數位化
威廉王子：喪母後女王陪伴走過人生低潮
群創因應地震及組織調整 不辦首季法說
生技股監理強化 金管會新規範月底出爐
酒後暴衝狠殺老翁 法院判刑15年
選對室內植物淨化空氣 這6種好熱門
習近平籲包容網民 言論管制卻沒鬆手
夏天賽事多 法國有意3度延長緊急狀態
Android涉壟斷 歐盟提告Google
競業補償條款 勞動部22日審議
傳接藍營行管會主委 邱大展：言之過早
莊翠雲從基層做起 財政部首位女性政次
技職繁星 苗農賴鈺潔要當植物醫生
夷將‧拔路兒爭原權 努力不懈
接文化部長 鄭麗君：先生最辛苦
老翁摔傷 澎湖海巡隊後送就醫
美部落客評美味泡麵 台灣曾拌麵第9名
用水大戶當心！經濟部擬開徵耗水費
林全公布文教內閣 交通內政月底確認
女權超越歐美 馬總統：顯示政府重視
陸戰隊女中尉營內疑自殺 送醫不治
翁啟惠列被告 衝擊中研院士氣
浩鼎涉背信 檢調追查有無藏鏡人
台灣創價學會捐熊本300萬元
彭博：陸擬使深港通7月前上路
海軍陸戰隊：女中尉疑寢室上吊身亡
英王冠巨鑽光之山 印度:致力帶回國
今彩539開獎
檢驗乾眼症 國內首創「不接觸眼球」
大福彩開獎
英威廉王子挨批不盡職 受訪吐苦水
歐巴馬抵沙烏地阿拉伯 期修睦雙邊緊張
桂林天價魚消費糾紛 一條要價2萬5
陳文琪：肯亞案明正式協商 探視台人
立委視察金門 楊鎮浯爭離島駐點救援
集集觀光小火車無照 維護遊客安全停駛
五險一金簡化 陸生育和醫療保險將合併
熊本震災 李克強致電安倍慰問
熱浪侵襲印度 逾160人喪生
專科醫師8小時轉醫美 皮膚科醫師反彈
台糖蒸汽模型機車 23日開賣
印度擬與外國合作 開第二條戰機生產線
女中尉疑上吊自殺 雄檢漏夜查死因
英女王90大壽郵票 小喬治嘟嘟萌笑露臉
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面板報價是否落底 關鍵在中國大陸
南海緊張 陸指控美是最大推手
6.1地震襲日本東部外海
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兩岸及香港海運公司 成立大洋聯盟
退輔會：服志願役滿4年非榮民 權益不同
疑上吊自殺 軍方：女中尉表現認真
法德美英義領袖25日會面 料談移民和IS
大福彩頭獎槓龜
浪漫台3線推手 楊長鎮任客委會副主委
今彩539 頭獎槓龜
搞網路公關 英王室5萬英鎊年薪徵專家
17歲印度少年性侵7月大女嬰 遭斷雙手
女中尉上吊身亡 軍方：生前無異狀
母親節倒數 新光三越拍微電影逼哭眾人
企業賺賠不一 美股開平盤
女中尉上吊 雄檢比照重大刑案偵辦
美眾院外委會通過決議 強調對台六項保證
肯亞案代表團 明上午探台人下午協商
中檢傳喚大馬涉詐騙20嫌 聲押18人
美中南海角力升高 陸再試射東風41飛彈
〈時評〉雙李夾擊蔡英文
立院促轉條例首審 政院3大理由反制
浩鼎案 翁啟惠改列被告限制出境
台南大億麗緻酒店【龍蝦季】頂級經典海味 豐富美味呈現
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加拿大明春推大麻合法化 G7國家首例
新竹喜來登與英國唐寧茶結合 推出「鉑金。春遊茶派對」下午茶
陸指肯亞案45台人認罪 台港媒被排訪受害人
TIME年度全球百大影響力人物 蔡英文上榜
助印尼抗霾害 台捐贈N95口罩
美最高院命伊朗 賠償恐攻死者20億美元
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
聯合國證實 葉門將展開停火談判
浩鼎案 翁啟惠移送士檢複訊
油價反彈 歐股上揚
魯拉任官案 巴西最高法院延後判決
對付IS 美空軍開始使用B-52轟炸機
100萬交保限制出境 張念慈：謝謝關心
美產量下滑 油價漲至近5個月高點
油價上漲帶動能源股 美股上漲
英女王90壽誕 2次慶生有典故
厄瓜多6.1地震 居民恐懼再臨
2男入住汽車旅館 手部刀傷送醫
台股年線失守 恐陷區間整理
北市東湖市場火警 傳出爆炸聲
巴拿馬單軌捷運 日出資約新台幣843億元
馬國詐欺案 18人羈押禁見
美報告：北韓恐已恢復核試場隧道挖掘
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徐詠梅贈二戰史料予多倫多大學
英女王高壽秘訣 優質基因注重養生
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休士頓豪雨成災 8死逾千房舍泡水
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南部萬安39號演習 人車須疏散避難
郭永樑主持宏國太陽能面板設備啟用典禮
台股開盤漲34.66點
新台幣開盤貶 1分
美學工坊泰雅編織 羅東文化工場展出
浩鼎案新風暴 400元關卡再失守
母親節買什麼好？網站熱搜商品在這裡
蘋果電動車傾心德廠 傳遭拒轉向Magna
Google推行動下載加快版 臉書逢勁敵
肯亞案代表團 赴海淀看守所關心台人
上奇Q1每股賺進1.45元 寫下新高
川普紐約州大勝 共和黨高層態度軟化
巴西總統赴美 可能向聯合國訴苦
宏達電漲逾半根 收復90元大關
恩將仇報 男盜領好心收留人存款
鵝肉降價3成 獎金檢舉高價混鴨商
IS暴行 英國會促政府認定為屠殺
國際油價小跌回升 下週汽柴油估不調整
廣運擬賣富驊股票 估賺贏去年獲利
科技股五窮六絕？ 投信：今年不怕
後備軍人出國躲教召 國防部：隔年再召
報稅問題一籮筐 中華電推小幫手
新台幣早盤小貶
陳水扁聲請停止審判 高院裁准
加拿大明春大麻合法化
廣西暴雨冰雹 2死3失蹤11萬人受災
88歲產婆經手5000人 接生過澎恰恰
報導：炸彈客曾在布魯塞爾機場工作5年
微利時代搶錢大作戰 投資型保單攻守兼備
運動會突颳龍捲風 陸小學生遭捲入
國道1幼獅交流道車禍 2死3傷
中部以北PM2.5濃度高 紅色警戒
台女角力隊蒙古參賽 黃國榮祝旗開得勝
死亡車禍增多 南投警加強交通執法
同濟大學開設路邊攤 小龍蝦征服學生胃
台灣志工服務國際 專業熱情超越政治
太空老鼠肝臟受損 人類太空旅行蒙憂
新興山地越野運動 結合野外求生賽登場
尼加拉瓜種稻 台灣協助訓練
厄瓜多強震罹難人數 增至570人
台股上有壓下有撐 量縮區間整理
談走紅韓劇 馬總統舉太陽的後裔
英國諾貝爾獎搖籃學府香港設校
中華信評：元大人壽恐續虧損
陸漁船北部灣外海捕魚 越派船監控
國務機要費案 陳水扁因病裁定停止審判
土裡挖出現金 原來是賄款
立委問綠電認購 台電高層通通說買了
香民主派中青代發表香港前途決議文
威盛幫幫忙 義大利郵局排隊不枯等
美鈔首次出現非裔 20元鈔票肖像換人
墨西哥石化廠爆炸 3死數十人受傷
國家蚊媒傳染病防治中心 22日台南揭牌
豬舍改道場點燈引火警釀8死 教友遭訴
富邦媒獲利亮眼 外資最高喊到260元
蘋果出席前董事追思會 財報公布順延 1天
中研院聲明：院長遴選合程序
翁啟惠轉列被告 曾銘宗：該下台了
林明溱率投縣考察團拜會奧斯陸市議員
產官合作 協助星星兒成功就業
北科大申請放榜 滿級分生錄取
知名數位補習班涉吸金 負責人送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
港溫和泛民訪陸 與北京官員交換意見
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳陳宗彥接內政部次長 賴清德否認
勞動節次日補休 內科南軟專車停駛
李鴻源推吸碳綠建築 垂直森林消滅碳足跡
88歲產婆：澎恰恰出生就好動 踢翻水盆
馬總統盼台加思考簽經合協議
穿山甲溜進車內 從墾丁被載到花蓮
政院：支持轉型正義方向 促公聽會先行
蔡英文8月向原民道歉 林江義：不適合談
評新內閣老面孔 蔡其昌拿滷肉飯比喻
汽車旅館慶生 2男子買早餐後無故被砍
23日身障創業宣導 新店大豐社福館登場
北市首長離職潮 柯文哲：也很多人進來
新內閣6場研討會凝共識 22日首登場
冰人奧茲分身見客 3D印出木乃伊模型
王品推電子餐券 銀行紅利點數可兌換
富鼎Q2擺脫淡季 H2再添柴火
胃癌新研究 首次發現肥胖酒肉都有關
基隆客運與貨車車禍 1男子命危
RCA工殤二審追加求償 法院駁回
歌神燒聲 聲帶整型術找回聲音
一年喘鳴3次有濕疹 孩童氣喘機率9成
日靖國神社春季大祭 安倍只獻供品不參拜
美提民事訴訟 傳福斯將賠至少百億美元
汽車旅館砍人 夜店殺警案3凶嫌涉案
劉德立宴巴拿馬衛生部長 促交流深化
又到墾丁珊瑚產卵季 保育週展開
新台幣中午貶 3.1分
張盛和：加入亞投行底線是中華台北
WHA邀請函何時到 外交部：持續聯繫
傳河濱球場擬收費 柯文哲：我不曉得
環保團體辦園遊會 23日榮星花園登場
傳富邦想接大巨蛋 柯文哲：沒談過
香港女子無證闖進機場禁區
翁啟惠列被告 陳學聖：下週再排翁備詢
關懷熊本強震 政府開設賑災捐款專戶
新北邀ICF訪查 爭取國際智慧城首獎
馬總統：肯亞案520前不容易有結果
陸外管局：跨境資本外流壓力放緩
肯亞案 馬總統：兩岸享有共同管轄
葛來儀指蔡英文試圖向北京提再保證
台助聖露西亞興建維亞尤堡資通訊中心
陸鼓勵船隻走西北航道 省金錢時間
銷售之神演講大縮水 消基會疑廣告不實
陸輪胎廠喊漲 正新建大要跟進
印度異教愛侶結婚 官員拒受理婚姻登記
英女王大壽3新照 掌鏡者曾惹惱女王
民進黨：蔡英文兩岸政策清楚一致
警騎鐵馬追竊嫌落鏈 記者助一臂之力
竹縣推健康盒餐 金帽主廚打造日式菜單
尚未收到WHA邀請函 馬總統：努力爭取
馬雲：不干預南早編採 報導應全面
國發會民調 8成8反廢死
台灣精品創新 總統：國際社會都叫好
政院修法 擴大志願役進用彈性
翁啟惠列被告 蔡正元：應辭中研院長
邁威爾德國研發中心落成 攻車用市場
撤翁啟惠顧問身份 政院暫無討論
展旺美洛培南新藥 攻美獲FDA簡易許可
夜店殺警案凶嫌 涉南港汽車旅館砍人案
飛捷買英系統整合商 年營收增逾10億
科懋降血脂新藥獲藥證 估7月量產上市
全台吃一天蔬食餐 減少4千汽車碳排量
總統：不可能不要九二共識而維持現狀
立院初審 換新車減徵貨物稅範圍將擴大
拜會王金平 蔡正元一見面就喊求救
螢火蟲之墓案 國產署：提民刑事訴訟
肯亞案代表團 視訊連線在押台人
七美島草原區 牛背鷺飛羽成美景
朴槿惠：創造經濟是唯一發展引擎
華義《超級8英雄》安卓版今上市
張善政：蚊媒中心啟動 提高防治效能
台股收盤漲54.17點
國民黨：強烈建議翁啟惠請辭接受調查
台股開高走升 漲54.17點
促轉條例未邀原民會 立委批：只做一半
研究：社交孤立不利心臟健康
世衛邀請函最晚曾經會前20天收到
會吸碳的森林建築 正流行
5月台指期漲88點
大巨蛋案擬解約 北市議會將現勘工地
大哥擄小弟勒索2百萬 警方批沒道義
漁民高港海上遶境抗爭喊卡 港警鬆口氣
5月電子期金融期齊漲
厄瓜多籌地震重建金 課富人救災捐
港青自決訴求 學者：北京對港恐越強硬
陸專家：大陸軍用無人飛機海外需求大
馬總統：卸任後持續關心三海和平
立院初審 學生票於法有據
台股電子金融回神 量縮上漲54點
覓談判人才 高考二級擬增國際談判組
政院修法 進口太頻繁無法享免關稅優惠
總統：歡迎菲方與仲裁員訪太平島
為搶包廂 殺警案嫌犯涉嫌砍人
宏?電競螢幕攻美 引爆搶購熱潮
夏普與鴻海研發家電 最快今年上市
復辟誤寫成復僻 林德福真的罰寫10次
批學運人士 蔡正元：政治詐欺更可惡
三菱汽車油耗數值造假 股價重摔20%
王品導入電子餐券 盼占比逐年提升
北部流行音樂中心南基地開工 柯P主持
台灣農創中心雲林動土 簽署大學聯盟
三大法人買超台股 94.85億元
三菱油耗測試造假 日國交省搜查辦公室
萬安39號演習 高雄市靜悄悄如空城
司法調查等5特考開缺千人 5月報名
徐旭東期許新政府：拋開一切全力衝經濟
陳水扁國務機要費案停審 陳致中：尊重
台中市副市長繼任人選 林佳龍考量中
立委批9局下半態度差 林江義：才1局上
檢舉違法聯合壟斷 公平會首頒獎金
女工讀生誤打發票 多開240萬元
天氣熱蛇類活躍 南投備抗蛇毒血清應急
林口合宜宅案收賄 葉世文判7年定讞
彰縣語文藝術中心成立 推廣語文
英國女王90歲大壽 溫莎小鎮總動員慶生
牛郎織女歌仔戲將上演 陳亞蘭邀陳菊看戲
宏達電攜手達梭 打造企業商用VR
陳文琪：肯亞案在押台人 狀況都好
蔡正元批綠浩鼎黨 段宜康：是他的自由
立院代購高粱酒 林志嘉：蘇嘉全指示取消
農地遭倒廢棄物 地主秀傳黃明和交保
殺警案被判刑解悶 訂不到包廂怒砍人
陸戰隊女官疑自殺 雄檢將解剖查死因
習近平視察 中共軍委聯指中心首次披露
任意門釀意外 北市擬訂罰則
台中市環保局長請辭 林佳龍勉予同意
土耳其教師性侵兒童 判刑508年
張善政：翁啟惠將與總統碰面
學者：港民主訴求找不到出路 越趨激進
九州地區降豪雨 搜救行動被迫暫停
台灣執行長50強 郭台銘張忠謀奪冠亞軍
代購高粱酒 蘇嘉全：非該做的事
葛來儀談兩岸3種可能 呼籲美更主動
建達國際疑遭掏空 檢調搜索
鴻海夏普合作打造電視機 今年內銷售
新台幣貶4.8分 收32.296元
萬安演習放任學生打球 雄中：上體育課
澳承認氣象局遭駭 砸經費提升網路安全
美兩州歧視同志 英政府發布旅遊警示
陸股震盪收黑 深證成指險守1萬點
花旗：微利時代 投資布局應重收益
相隔百公里 都市進原鄉感受生命火花
母親節檔期 新竹百貨業推活動搶業績
長園科攜手美商 開發鋰鐵電池UPS
豐田CAMRY小改款 升級安全配備
銅藻成飛魚產卵溫床 太熱魚苗夭折
傳掏空？ 建達：主動請調查局偵辦
補鈣奶粉新配方 開啟三重鈣吸收革命
生命前1千天影響一生 185萬婦女不知
六輕空污疑致癌 張揆：撥千萬幫居民篩檢
是否接交通部長 賀陳旦不鬆口
建達疑遭掏空 威盛：非子公司
台灣文博會 數位典藏秀視覺饗宴
沈慶京跌倒受傷 辭去中石化董事長
比利時媽媽推App 找保姆一指搞定
台南維冠倒塌案 22日首度開庭
林口合宜宅收賄 葉世文判7年定讞
幫毛小孩找家 米克斯週末盼GO HOME
聲請追加賠償駁回 勞團7月前重提訴訟
美墨邊境地道 查獲2公噸古柯鹼
試射東風41飛彈 陸：境內試驗屬正常
股市流言多 證交所籲善用股市觀測站
中石化賣台灣志氯股權 大賺28億元
愛吃紅豆餅 馬總統向尼國訪賓推薦
整治網金 大陸暫停標榜金融企業註冊
防治登革熱 億載金城填水泥
群光許崑泰 擠身台灣執行長50強
聽到詹順貴入閣 蔡英文：心裡顫動一下
台灣半導體產學研發聯盟28日成立
李世光任經長 張善政給高評價
能源股漲 港股收揚
陸戰隊女官疑自殺 洪慈庸：盡全力幫忙
台中火車站新站 立委會勘進出動線
老翁酒後傷人騷擾婦女 成頭痛人物
中市市政路延伸工程 立委會勘爭取補助
迎接勞動節 彰縣辦勞工嘉年華
日圓續貶 日股漲至2月第1週來新高
陸戰隊女排長疑自縊 海軍司令弔唁
中央氣象局氣象報告
推食農教育 竹市食育方舟行動車啟動
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
汽車旅館砍人 中山聯盟成員再到案
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南韓譴責安倍向靖國神社獻祭品
中央氣象局氣象報告
成大研發精密鋁線 取代封裝金銀銅線
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上銀機器手臂 獲台灣精品銀質獎肯定
詐欺集團深夜拜拜求保佑 天亮就遭逮
菲版川普再出狂言 放話要和美澳斷交
嘉縣抽查校車 不讓學生變吸塵器
草屯敦和宮慶財神誕 炸邯鄲祈工商旺
立院初審促轉條例 蔣中正功過吵不完
LINE換機不卡關 27日起免密碼
夏季冰品商機 超商找來蛋黃哥搶市
防挾持劫獄 新北警監濺血爆破演練
遭指理監事非法選舉 紅會：勿以訛傳訛
台灣農創中心動土 雲林產官學研邁新程
觀光減碳升級 桃園推環保旅店識別
U-CAR政策遭批 北市：盼降低購車意願
詐騙集團怕黑吃黑 取款還派人監督
陸中央軍委副主席登島視察 越南抗議
沙漿填補億載金城坑洞 台南市政府道歉
台中國際旅展登場 港旅局推限定優惠
不速之客夜遊義大 保全轉職鱷魚先生
靖國神社春祭 安倍奉供品未參拜
陸戰隊女軍官案 未發現他殺可疑跡證
沒面子 北韓海外餐廳員工集體投誠南韓
香港前途決議文 陸委會盼理性尋求共識
貴為英國女王 她其實沒想像中那麼有錢
食用油進口商 7月底起強制自主送驗
陳添枝：大陸態度為520之後風險
陸文革小組最後成員逝 曾盼習成毛第二
苗縣表揚模範勞工 167人受獎
恆春龍水里 風土小旅行當紅炸子雞
想買威而鋼 南卡議員提案先等24小時
普悠瑪號首發 蘇震清建議增加班次
Facebook群組通話上線 台灣用戶也能用
疑債務糾紛 宜蘭2槍擊案1死1重傷
高市市長獎座徵選 中華藝校高一生奪魁
肯亞案 陸委會：在押台人無急重症
經濟好轉？聯強杜書伍：還要好幾年
聯強結盟華為 杜書伍：合攻全球市場
已有2隻貓 蔡英文考慮領養退役導盲犬
查收浩鼎股票是否違法 翁啟惠列貪污被告
新北市場處：4月菜價漸趨回穩
陸公安宣稱 肯亞案45台人均承認涉案
海上黃金飛魚卵 限期捕撈永續利用
三菱汽車爆造假 恐再陷求援困境
野火燒太旺 龍應台盼兩岸多傾聽
希拉蕊副手名單包括女性 可能創下歷史
新台幣貶4.8分 終止2連升
美眾院外委會通過挺台決議案 外交部感謝
三菱汽車燃效測試作弊 品牌形象料惡化
聯電成立綠獎 每年補助生態保育百萬
德翔台北輪除汙 怪手清洗貝殼砂
和碩高層人事調整 童子賢一天前預告
證券電子下單筆數逾5成
桃園節電誰最省 古華大江分組奪冠
宜蘭發生連續槍擊案 1死1重傷
猛吃鈣片沒用 台灣人補鈣3迷思
美麗灣復工案 台東縣府敗訴定讞
吳新興將任僑委會委員長 菲僑社歡迎
澎民眾假日看病無門診 衛生局出面解決
陸促印尼引渡4維族囚犯 交換印尼逃犯
綠電認購遭點名 鄧振中：一定會支持
陸戰隊女軍官命案 初步排除他殺
台中春季電腦展22日登場 VR新體驗
陸戰隊女軍官案 洪慈庸：全力幫忙
日直升機護衛艦伊勢號 下週訪菲
肯亞案 陸：將依法對台嫌偵查起訴判刑
騎Youbike受傷無國賠 北市：再研議
米蘭家具展 義大利設計征服世界
女排長自縊 陸戰隊：我們沒有照顧好她
沈慶京左腳受傷：目前尚難行走
黃光男大馬開畫展 促進台馬文化交流
英女王90大壽 威廉王子：選賀禮超難
陸委會：兩岸和平穩定 非靠單方努力
金融科技適用投資抵減 今年上路
陸網紅Papi醬 隨片廣告億元拍出
袁金塔54件代表作 北京保利博物館展出
麥可傑克森演唱會製作人 來台授課
動保連署修法 虐殺他人犬貓至少關1年
母親節檔期 SOGO業績拚增5%
泰國北部森林發現15堆人骨 軍警調查
星國芽籠召妓遇掃黃 嫖客拒退錢只要人
辜汪會談23週年 馬總統29日訪金門
時代全球百大人物 蔡英文希拉蕊並列
廣播界盼NCC業務調整 陳建仁傾聽
威京小沈昨視察工地 今從醫囑辭董座
虐殺犬貓加重罰責 農委會尊重修法主張
高鐵定期票出租牟利 2人送辦
大陸國台辦副主任龔清概遭雙開
企業雲端商機夯 CPC台中啟動服務中心
熊本地震前後斷層 最大垂直位移逾1公尺
人文生態旅遊夯 苗栗4機關結盟推觀光
台灣精品獎選拔 美利達、巨大獲獎
6國鋼品鋼板傾銷 經濟部認定產業損害
歐洲央行利率不動 一如預期
台灣水域紀錄片 獲影展白金牌獎肯定
立委指通報陸抓人 法務部：烏龍爆料
第四河川局用數位管理 疏濬作業透明化
漫威超級英雄限定店開幕 對戰場景真實
今彩539開獎
登革熱難纏 高市與中央聯手防疫
體驗盲人音樂會 許哲誠張正傑雙琴共鳴
威力彩開獎
英女王吸睛時尚哲學 明亮顏色配搭帽
腸病毒防疫 藥妝通路提醒1不6要
美代表：美陸一致反對北韓軍事挑釁
台南歸仁養鵝場檢出禽流感 全場撲殺
歐盟：與台灣正式漁業對話進行中
龔清概遭調查3個月後遭雙開
全球第一件 100%生質聚酯衣問市
陳文琪：兩岸共查肯亞案 安排家屬探視
豐田通商2015年度預計淨虧損440億日圓
美學者說21世紀人類可從漢學吸取經驗
兩岸達成共識 合辦肯亞案大馬案
古又文東京時裝週 VR台北看得到
威力彩頭獎槓龜
歐盟：與台灣正式漁業對話進行中
歐洲央行發言樂觀 歐元衝高
今彩539 頭獎1注中獎
缺領導力 美軍駐日基地司令官遭解職
一掃開幕落漆 澎湖花火節絢爛夜空
陸公安部副部長 接見肯亞案代表團
陸委會：陸客中轉試點 出現首批團客
大陸10家銀行獲准試點投貸聯動
共軍出現巴控克什米爾 印防長訪陸關切
三菱汽車造假醜聞 主力工廠恐長期停產
墨西哥石化廠爆炸 死亡人數升至13死
黎智英為時代寫介紹文 蔡英文民主新面貌
東京史努比博物館將開幕 有3大魅力
持搜索票搜索 2警遭壯漢持鐵條砸傷
時代百大影響人物 領袖類最引領風騷
馬航德國籍總執行長 提前辭職
大量財報公布後 美股開盤小跌
鄭捷隨機殺人案 最高院三審死刑定讞
蘇嘉全：先保障國內豬農 再談美豬開放
美豬議題再上火線 新內閣端出4前提
沒退休金怎辦？「以房養老」正夯
英國在台辦事處於世界地球日啟動「綠色生活」系列活動
新竹喜來登推出母親節饗宴
李全教賄選案 判4年褫奪公權5年
世界地球日－河蟹背後的挑戰
〈時評〉停止放生 別再用生命積德了！
調查：八成三民眾不瞭解巴黎協定減碳目標
文創博覽會周末花博公園舉行 展出知名藝術家真跡
型男的12道風味 台北大倉久和山口由紀夫「秀色可餐」
宏?紐約發表新品 提Beingware全新概念
彈劾角力中 羅賽芙赴美簽氣候變遷協議
福斯提議補償修理或買回美60萬輛柴油車
花蓮壽豐深夜傳槍聲 印尼籍女看護中2槍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宏?結盟Nvidia 紐約發表VR新電腦
喵星人過多 東京貓咖啡店暫遭勒令停業
歐洲央行利率不動 歐美股市跌多漲少
財報多空雜陳 美股本週首度收黑
世界油價下挫 漲多獲利出場
歐巴馬哀悼王子 嘆痛失勇於創新巨星
宏?自製機器人 盼2年內問世
PC市場吹逆風 宏?拚2件事
天才王子 曾受歐巴馬邀請白宮開唱
FBI請駭客解鎖手機 豪砸逾四千萬元
英女王90大壽 中華民國表達祝福
Alphabet財報未達標 盤後股價重挫5%
經濟學人：巴西總統與政客讓人民失望
里約沿海自行車道崩塌 2人墜海死亡
水切法大腸鏡 避免大腸癌危機
宏?新電競系列 支援虛擬實境
微軟Q3獲利衰退 盤後股價挫
位於高樓牛排館 美食美景超享受
桐遊新北 花YOUNG青春
皮屑掉滿地 乾癬讓花樣年華變黑白
文青的週末地圖 來看TBC夢舞街
雲門舞稻禾 巴黎觀眾讚奔放中有含蓄
歐巴馬訪英 呼籲續留歐盟
3月失業率3.89% 較去年同期微升
半導體訂單增 B/B值創5年半新高
高市車禍駕駛昏迷 警調查肇事原因
美財報多空雜陳 台股恐區間震盪
歐巴馬訪英 籲英選民支持續留歐盟
奇力新Q1毛利率 攀上近6年單季高點
墨政策大轉彎 總統提案醫用大麻合法
台股開盤跌8.44點
新台幣開盤升 2.6分
陸公安部：九二共識是兩岸共打基礎
廖世傑墨西哥學校演講 台灣創意教育
全民瘋路跑 小心跑者膝找上身
社口媽回朴子配天宮謁祖 情牽兩百年
日亞化穩居全球LED龍頭 猛攻車用市場
浩鼎案情持續升溫 股價跌勢擴大
英女王90歲 民眾祝壽歡唱生日快樂歌
肯亞案 蘇嘉全籲讓家屬探視
抗議焚化爐 浙江嘉興警民衝突多人傷
紐西蘭兩市府加強保護台灣留學生安全
3月失業率3.89% 近 8年同月次低
俞大?出席巴拉圭印地安族群日市集開幕
屏科大高屏51家農會 簽合作備忘錄
新台幣早盤小貶
紫外線加維生素B除病原 降低輸血風險
曹啟鴻：有開放美豬壓力 要風險評估
大蛇闖觀光酒廠 消防員笑稱聞酒而來
雲林縣府遭封地 聲請暫停強制執行
血洗捷運4死22傷 鄭捷死刑定讞
香港1周新增14起流感死亡病例
Apple Pay登台銀行業樂觀 金管會審慎以對
大白兔奶糖前老闆 疑爬山離奇因猴亡
三菱汽車醜聞延燒 股價今續挫15%
越南中部沿海大批死魚 疑工廠排放廢水
曹啟鴻：擋不了TPP 要力推綠能豬
犯最嚴重之罪 鄭捷死刑定讞
你有星夢嗎？ 5成4摘星族月領不到2萬
台2企業大放異彩 獲美愛迪生發明大獎
鄭捷判死定讞 死者家屬：司法仍有正義
護理師當舞者月薪10萬 白衣天使回不去了
抗登革熱 台南高雄設蚊媒防治中心
疼惜阮的肝 屏東免費肝篩檢
第43名待槍決死囚 鄭捷死刑定讞
好會漲 今年來這 6國股市漲最多
梁振英出庭作證 場外支持反對者衝突
研究：氣候暖化差0.5度 衝擊大不同
浩鼎奔跌停 創解盲後新低
蘋果耳機新專利 無線有線音訊一樣超高級
薩爾瓦多農產運銷 向台灣取經
台電節電運動開跑 總獎金上看3000萬
製造業疲弱 IEK估僅成長0.11%
林全內閣遭批 鄭麗君：用人唯才
鄭捷台北捷運殺人案大事記
萬安演習著恐龍裝逛大街 男遭裁罰
年終獎金縮水5千 3年新低
早盤回檔修正 金融股現身撐盤
WADA暫停大陸反禁藥檢測實驗室資格
台灣2企業愛迪生發明獎穿金鍍銀
IEK：半導體 2大挑戰 成長緩及競爭大
談僑務政策 吳新興：服務不分藍綠
鎖定運動賽事 旅館業推專案
美豬開放議題 林全內閣強調4立場
肯亞案協商有成 陳文琪輕鬆向媒體揮手
英特爾擬裁員 盧超群：半導體恐大調整
香港新界組織登報反對港獨
八成果粉都落伍？ iOS 10傳WWDC發布
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
三菱造假沒爆完 傳i-MiEV等5款也涉及
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
水光雲影鄉土寫真 青年藝術家竹市開展
南開科大創校45年 培養企業實務人才
曹啟鴻撂狠話殺菜蟲 靠物聯網對尬
遠雄企業團捐新北震災破壞器材
半導體業現遠憂近慮 盧超群：變才是真理
鉛管事件有解？ 陳盛沺：不如進口淨水器
美豬問題再浮上檯面 藍綠同質疑
處理美豬議題 林全內閣有4前提
厄瓜多又地震 規模6.0
歐巴馬籲英續留歐盟 擴大全球影響力
科技男受護理師照顧 發願重拾書本轉業
五一勞動節 勞團上街頭爭勞權
不准再叫習大大 傳中共規範權威表述
107年7月起 食品禁用不完全氫化油
鄭捷被判死刑定讞 律師：遺憾
遠傳響應地球日 徵短片跟自然在一起
太陽動力2號再起飛 航向未知力拚紀錄
消滅口蹄疫 未來擬徹底補打疫苗
超級蓮霧 1粒賣到200元
公務員涉貪 判7年以上退休金將追回
非法出口水下無人機技術 陸女遭美起訴
北韓外長李洙墉：北韓只能以核制核
宏達電HealthBox夯 UA銷售火熱
新台幣中午貶 1.4分
李全教涉議長賄選案 台南地院下午宣判
陸股開低震盪 午盤小跌
央行：沒說要暫緩Apple Pay來台
大樓磁磚掉落 通霄平安里民不平安
台灣與南島民族國會議員友好協會成立
林全內閣首場政策研討會 下午登場
新機組加入 台電今夏供電有信心
智邦推新品 法人：效益今年顯現
出席廉政人員結訓 總統勉勵莫見乎隱
張揆報告肯亞等案進協商 綠：案子沒了
南韓南部火車脫軌 1死8傷
曹啟鴻對戰禽流感 盼跨部會聯防
上網自學種大麻 研發魚菜共生仍遭訴
北市近3年不動產 逐年量縮價減
希拉蕊攻對手優勢 吸引青年與小額捐款
日數十議員參拜靖國神社 恐激怒陸韓
美豬開放 親民黨：做成肉乾銷回美國
趕自造風潮 台科大邀建築大師開課
成為犯罪工具 印度政府下令緊盯比特幣
地中海船難5百死 難民：人蛇不讓我們救
若開放美豬 食藥署：依程序訂標準
北京新點子 蓋第五空間公廁
台灣就業通：3月增近4成職缺
蔡英文：推動環境永續 宜蘭是好榜樣
鴻海入主夏普 陳盛沺：雙方合作要調整
美豬議題 洪秀柱籲民進黨給交代
貨車國道新竹系統翻覆 駕駛輕傷
超大鹿茸破紀錄 養殖戶笑呵呵
張善政：與賴清德患難見真情
iPhone宿醉？分析師：今年銷售不太妙
綠:重建人民信賴 解決食安貿易爭議
曹啟鴻任內飼料油案 不捨縣府同仁受責
江蘇靖江一化工倉儲公司儲罐爆炸
澎湖吉貝國小童年寄藝 文馨畫廊展出
社民黨：美豬開放壓力 民進黨未戰先降
鴻海挺夏普 3大廠區辦產品體驗會
違法兼職 瑞穗鄉長通霄鎮長遭彈劾
北市住宅交易總價 中正區松濤苑奪冠
尖峰供電壓力大 台電擴大推需量競價
香港官員：北京十分關注港獨趨勢
開放美豬 張揆盼新政府以國人健康為重
台股收盤跌32.9點
台灣國際建築建材展 蔡其昌盼產業升級
山區落雷貓纜停駛 無人受困
浩鼎事件拖累 生技股倒地大跌逾4%
老婦右下腹痛以為便祕 檢出盲腸癌
防移工宰殺貓狗 農委會勞動部加強宣導
台股開低走低 跌32.9點
國會拚外交 立院成立中韓國會友好協會
5月台指期跌 32點
台印國會外交 王金平：盡心盡力做好
生技股綠油油 浩鼎拖累周線收黑
5月電子跌 金融期漲
尼國歡迎海軍敦睦支隊到訪
世界地球日 光田醫院團隊捲袖淨灘
習近平：將群眾問題化解在萌芽狀態
北市男子持刀揮舞 警消勸服送醫
北市忠孝商圈超夯 單坪要價近780萬
剷除伊斯蘭國 法指條件逐漸成熟
法官五大理由 判鄭捷死刑定讞
日媒：歐巴馬將訪廣島 美現任總統首例
心戰播音員重返金門 懷念老時光舊時情
草蓆誘捕飛魚卵 海上黃金受喜愛
美豬開放與否 民進黨：沒有預設立場
澳門正妹當荷官 遭逮稱學習技術
三菱造假風波擴大 美要求提供資料
三大法人買超台股 35.33億元
屏科大附近設廠 連教授都反對
證交所產業座談 5/4聚焦綠能
日靖國神社春祭 大臣及國會議員參拜
就職郵票曝光 蔡英文：人民才是主角
進口客貨兩用車要拆後座 挨批恐龍法令
澎湖海島鹽份高 中油種植印度櫻花
涉撞死9旬父親 老翁內心自責
世界地球日 130多國領袖將簽巴黎協定
貼紙爭議 外交部：護照非政治理念器具
日本首架國產匿蹤戰機 成功試飛
大陸工商總局：明年正式監測網路廣告
美豬議題 林奏延：可先健康風險評估
熊本地震重創文物 修復熊本城需10多年
鄭捷判死理由 廢死聯盟驚呆了
大埔案更二審宣判 拆遷戶仍敗訴
台灣大推電子書 通勤族免費看琅琊榜
日銀擬援助銀行 日股連4漲
研究：暖化影響 未來臭氧超標日增多
唱出家鄉的歌 譜出三峽社區營造
含塑化劑DEHP回收塑膠 歐盟批准使用
大陸湖北出現首例H5N6流感病例
印度發簽證給世維會秘書長 料引陸抗議
鄭捷被判死 被害者家屬：殺人要償命
孝孫不捨離開祖父母 拚上台科大不敢說
總統：沒能力放棄任何能源選項
信評：貨櫃運能過剩 運費較疲軟
討論鄭捷死刑何時執行 法務部駁斥
半導體有近慮遠憂 盧超群提 3藥方
3月工業生產 連11個月衰退
印度地下水銳減 2050年恐喝進口水
大巨蛋案 遠雄北市律師團第一階段協商
新台幣貶3.4分 收32.330元
台南市議長賄選案 李全教判4年
朴槿惠支持率29% 總統上任以來新低
惠譽：大陸債轉股計畫 提高陸銀風險
菲律賓南部綁架頻繁 英美發旅遊警告
3月工業生產連11黑 減幅8個月新低
職災勞工復工 每年約800人需協助
法廣：法2017總統大選 選民期待新面孔
北市勞檢銀行業 柯文哲：一舉得罪財團
漢翔：F-16戰機維修廠 明年運作
自然人憑證報稅有好康 可抽機票
印度東北暴雨引發土石流 傳至少16死
頭一遭 花蓮區漁會總幹事遭解聘
重慶捐精重酬2.5萬 網民戲稱可脫貧
肯亞案返台 陳文琪：雙方同意共同偵查
東台AM250設備 獲台灣精品銀質獎
台灣之星搶攻台中春電展 搶攻4G商機
蔡英文到中台禪寺 弔唁惟覺老和尚
貨車打滑翻落台2線低處 1人命危
大埔拆遷戶盼還地 更二審再敗訴
翁啟惠致電馬總統盼請見 未提請辭
8年前在台採訪受傷癱瘓 香港記者離世
雨下太多！3月餐飲業營收翻黑
雲林縣府：台灣燈會 不受封地影響
柯文哲：北市府獲WCCD白金級認證
日本厄瓜多強震 超商開放捐款援愛心
Youbike臨時調度區免地租 北市：將檢討
新住民築夢計畫 移民署長送電鋼琴
想要雙眼皮？ 美妝App讓你愛美免動刀
聯邦票券疑違證交法 檢調搜索
頭份徵才不一樣 求職診斷抽好運
肯亞案 陳文琪：先合作偵查再協商追訴
中鋼3月稅前賺近9億 Q2可望賺更多
老礦區挖寶 社造影像說故事
義前總理：歐央行避免歐元區陷入蕭條
催生蚊媒防治中心 張善政：搶防疫時效
美豬議題 國民黨：民進黨自毀立場
調查：北京房租 全球最貴
新閣首場政策研討 童振源：美豬非議程
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日媒：歐巴馬擬訪廣島 發表廢核武演說
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
維冠案首開庭 建商林明輝道歉
李全教遭判刑 國民黨：送考紀會停權
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高教藍圖若推翻 吳思華：步驟要重走
鎖定砂石場暴力恐嚇 5人到案
台灣GDP 標普下修至1.8%
吳副總統盼新政府 加強產業扶植
豬農不要美豬來 老一代抗議到底
紅十字會改選 王清峰連任會長
在北韓邊界增兵？北京否認
清大獲ASC超級計算機大賽一等獎
山林濫墾悲歌 蘇治芬籲國有地放租修法
維冠建商林明輝道歉 受災戶：沒意義
新北調查：騎YouBike 1/4是學生
三星搶搭太陽的後裔 男模女神宣傳S7
美股回落 港股低頭
陸嚴管 蘋果線上書籍電影服務關燈
瞄準內需商機 昇陽科模組擬擴產1倍
環團拜會馬總統 盼卸任後持續關心環保
新北推視障按摩 20場免費體驗
日圓貶破110元 新台幣貶3.4分
東方白鸛現身金山 白鶴仍情定台灣
響應地球日 昇恆昌推愛土地藝術
陸股震盪收小紅 滬深兩市漲幅不足1%
中印將舉行副總理級對話機制第五次會議
10年前棄屍未尋著 雲檢起訴涉案人
議長賄選遭判刑 李全教：相煎何太急
校友捐款逾1億 清大綠能大樓完工
大巨蛋工安維護 北市將邀公會討論
追補產能訂單 3月工業生產優預期
美調查排放過程 戴姆勒股價重摔
關懷社區 童綜合醫院捐救難包教急救
澎湖全民動員 地下水庫周邊淨灘
響應世界地球日 桐遊苗栗不插電
台股週線翻黑 市值單週大減1.88%
菲選民資料遭駭外洩 5月選舉照常進行
張善政秀幽默 抽得籤詩神秘塞口袋
台灣三星行動總經理 曹紋察請辭
首款Win 10手機 Lumia 950登台
愛迪生太陽能重整 太極委律師處理
開通逾半年 大陸關iTunes電影服務
不滿警攔檢爆粗口惹議 邱垂貞致歉
詐騙集團黑吃黑 中市警檢肅11人到案
ASC超算賽陸隊強勁 新竹清大獲一等獎
浩鼎庫藏股買862張 帳上虧逾8千萬
李全教遭判刑 賴清德：改革踏出一步
涉買凶殺警被收押 王焜弘抗告遭駁回
中壽行動學堂 公益觸角延伸至都會區
鄭捷死刑定讞 北捷：持續加強捷運安全
英國啟動綠色生活 將邀核電除役專家訪台
國際機票退票退款比快 雄獅6天內完成
公開資訊觀測站更人性化 你發現了嗎？
殺警案凶嫌再涉砍人 士檢訊後交保放人
台中旅展 雲朗業績旺
微軟攜手全球NPO 推電腦科學教育
巴格達什葉派清真寺遇襲 至少9死25傷
中市衛生局抽驗醃漬蔬菜 12件不符規定
NCC正副主委 民進黨提詹婷怡翁柏宗
防杜鹿狂症 禁止挪威韓國輸入活鹿產品
全球第1家無人機咖啡館 荷蘭營業3天
五大行庫房貸利率1.816% 創近5年低
展店腳步快 3月超市營收成長近1成
世衛總幹事任期將屆 遴選作業啟動
金峰頒獎 125家傑出企業選為表率
法國葡萄酒出口量不驚人 價值稱霸全球
苗栗植物人安養擴院 愛心園遊會添磚瓦
LEXUS 10款油電車 11年賣百萬台
新內閣年齡大 蔡英文：執政需要有經驗
李全教議長即起停職 行政院將發函
蘇治芬：有條件贊成開放美豬進口
新任NCC委員 政院尊重接任政府推薦
大埔案更二審敗訴 聲援團體將繼續上訴
台中市原民部落大學 受理報名
印尼嗆辣漁業部長 輟學賣魚槓黑幫
法廣：英若脫歐 美憂衝擊英美特殊關係
行動支付夯 報稅繳費馬ㄟ通
環球時報：陸擬為南海興建海上核電站
巴黎協定將簽 布倫特蘭夫人：很具挑戰
陸籍船員罹腹膜炎 直升機救援仍不治
尿失禁出門包尿布 體外磁波儀助改善
如廁選擇權 川普聲援多元性別者
日媒：新任駐陸大使橫井裕5/15上任
今彩539開獎
南投砂石回扣 前縣府員工及縣議員涉案
傳播中國好形象 陸擬聘西方公司做公關
李全教遭判刑 法官：不正利益介入選舉
歐巴馬訪英籲留歐盟 脫歐派不滿回批
大樂透開獎
立法委員陳學聖捐款俄羅斯盲人協會
童振源：教育部應即刻廢止微調課綱
力挺廢死法官 判鄭捷死刑定讞
新閣首場政策溝通會議 林全：充分授權
試辦電動公車 北市：已編列20輛預算
翁啟惠25日8時向馬總統報告
福斯撥162億歐元 支付排污作假醜聞費用
潘基文：171國將簽署巴黎氣候協定
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
國機國造 漢翔：2項關鍵因素
貿協2016年新北歐貿易訪問團訪挪威
福斯提列巨資支應醜聞費用 虧損嚴重
BBC：2016黑暗年 名人過世特多
7顆小牙巴拿馬現蹤 重寫猴子遷徙論
大陸計劃2020年探測火星
課綱議題 吳思華潘文忠互有說法
哈伯升空26年 NASA秀超美氣泡星雲照
1架戰機墜毀大馬士革西南方 原因不明
德排汙調查 16品牌車輛違規
課綱微調議題 現、準教育部長互暗批
莎士比亞逝世400週年 屬於所有時代的文學資產
簡又新專欄─「跨」專業的氣候變遷 台灣定位何在？
課綱法制化 民進黨允最快本會期通過
《火人FEUERWEHR》為消防英雄發聲
新光摩天大樓登高大賽 選手獲贈救難平安包
時尚設計、舒適布料背後的醜陋真相
肯亞案嫌犯近期返台無望 為何張善政認有困難？
新政府提升行政效率 必須補救未完成的「組改缺失」
恢復郵輪旅遊 古巴宣布解禁
歐巴馬訪英 王夫菲立普親自駕車迎接
俄亥俄州傳槍擊案 至少一家7口喪命
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
傳日央考慮擴大負利率政策 日圓重貶
歐股收黑 汽車股弱勢
歐巴馬：無計畫派遣地面部隊赴利比亞
美承認空襲IS目標5個月造成20平民喪生
聯合國：175國簽署巴黎氣候協定
羅賽芙聯合國發言 採謹慎態度
美俄亥俄州發生槍決式慘案 至少7死
油價揚 OPEC恐重啟產油限制談判
美股漲跌互見 油價推高道瓊和標普指數
比利時根特花卉展 台灣勇奪銀牌
IS：擊落敘利亞戰機並活捉飛行員
索尼世界攝影大賽 王泰然倫敦親領首獎
歐巴馬鍾愛英女王 讚譽女王是世界瑰寶
三菱汽車擬賠償消費者 力挽狂瀾
土庫故事屋 老建築展新猷
金門石蚵文化季 擎蚵刮刮樂試手氣
免舟車勞頓 彰化執行署提供視訊服務
喬治小王子見歐巴馬 睡衣拖鞋造型好萌
慢性膝蓋疼痛 增生注射回復功能
貝德：兩岸關係穩定 雙方應珍惜
歐巴馬警告英脫歐派：難簽貿易協定
加安大略500醫師 年收入2800萬
看盡農場虐待動物 法男從員工改當臥底
警路檢攔查交通違規 眼尖查獲毒品
PC市場低迷 富鼎加薪幅度減半
忙應酬急性心肌梗塞 與死神擦肩過
台北電腦展CPX論壇 大師將暢談物聯網
自製蟑螂藥 過期麵粉也可立大功
過期麵粉別丟 洗碗洗水果超好用
婦人手指卡鍋把紅腫 消防助脫困
三星獨霸台灣3月手機市場 J7最賣
江澤民公開露面？網友網上曬遊園照
莎士比亞逝世400年 Google首頁紀念
法廣：日本否認安排歐巴馬走訪廣島
國圖書香日不看書 用耳朵聽朗讀
iPhone 7再爆新花樣 Home鍵不怕被按壞
學生安全帽遭竊 扮柯南搜索終尋獲
陸首家商業火箭公司 武漢註冊成立
黑龍江推邊境3胎政策 民眾不領情
諷蔡正元髒東西 段宜康判賠2萬元
台援贈巴拿馬Corundu圖書館電腦
Netflix強攻高畫質 HDR影片 8月上線
蘋果財報屏息以待 4大看點各界關注
大陸招考14萬公務員 城管職缺最夯
香港眾志盼推民主自決：港獨是公投選項
英新版20元紙鈔 主角為英國藝術家
歇業半年多 鄧麗君紀念館沒著落
今年5家新餐廳 美食網推薦排再久也要吃
卜睿哲分析520後兩岸互動互信可能發展
好想創業卻沒資金 勞動部有低利貸款
登革熱警報響 境外移入歷年新高
羅素：美國將確保亞太盟友利益
獲有效密碼 美司法部對蘋果撤告
擔心入獄沒人照顧 毒販帶妻子趴趴走
非典型副總統呂秀蓮 新書5月發表
羅素談再平衡提挺台灣 細數陸南海作為
量販業後食安時代崛起 主打契作食材直送
無名女屍沉冤逾10年 凶手竟是枕邊人
美共和黨全委會通過挺台決議案
學生赴民進黨部 籲新政府撤課綱
傳交通部長為賀陳旦 柯文哲：很好人選
大巨蛋是否續建 柯文哲避答轉移話題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
戴安全帽騎單車行竊 里服務處獎牌也偷
台積電延攬大牌分析師 何浩銘任資深處長
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
童振源重申 教育部應即刻廢止微調課綱
法廣：中美承諾年內核准巴黎氣候協議
北市交通政策 柯文哲提3前提重整
金價震盪回吐漲幅 週線走平
火鍋料暗指混合型毒品 引誘購買吸食
沉寂6週 高雄登革熱又現蹤
劉德立出席巴拿馬中華民國教育中心校慶
亞幣本週狹幅震盪 日圓恐續寬鬆重貶
清大校慶環校路跑 總統一同完賽4.5K
媒體散布總統疑走光照 府強烈譴責
劉德立款宴巴拿馬商工農會長
台灣參加國立亞松森大學國際教育展
清大校慶路跑 總統：不要跑得比我快
巴黎氣候協定 大國表態今年加入
八仙塵爆案 一審26日宣判
手機遙控所有家電 智慧家庭屋超便利
中共機關報籲港府依法對付港獨
工研院首座LMD平台 拚3D列印競爭力
王寶萱戰林欽榮 柯P：會議討論很正常
小學推中英授課 柯文哲：在壓力範圍內
澎湖文學特展 原鄉原汁原味展出
陸破非洲電信詐騙案 傳首腦是台灣人
美豬談判3前提 顧立雄：還是可擋
北市一日雙塔伴手禮 柯文哲：要看市場
民進黨：撤回爭議課綱是一貫立場
限制居民購買香港保險 大陸再提警示
陸客忘救命藥包 警連線火速尋回
BBC妙聞 iPhone用戶 每天解鎖手機80次
總統清大路跑 題詩探視前校長沈君山
郝龍斌：瘦肉精零檢出 開放美豬最低標
福建一工地發現北宋青瓷缽及古錢幣
肯亞案嫌疑人 張揆：返台機率不高
11檔生技基金 今年來全負報酬
髒東西說判賠2萬 段宜康：不計較了
職場新鮮人必看 所得30.3萬以下免報稅
李新穎捐樂高教育機器人 嘉惠薩學子
追思惟覺法會 吳副總統蘇嘉全出席
印度警犬反恐立大功 可望獲頒英勇獎章
台中春季電腦展登場 李宓熱舞粉絲嗨
未談判開放美豬 張揆：可能在打針
莎士比亞逝世400週年 魔戒甘道夫推App
警查獲改造槍械 猶如槍枝陳列室
PS4獨佔新遊戲未上市 信義香堤搶先玩
批青發署 黃國書：大專講習計畫暫停
推薦講師遭質疑 青發署將擴充名單
媒體散布總統疑走光照 民進黨：不恰當
後備軍人中心 柯文哲：12區都應設
賀英女王大壽 外交部致函3度強調台灣
世界維吾爾代表大會秘書長將訪印度
國土計畫法5月上路 農地濫徵止步
麥當勞擴大徵才 釋出2600職缺
評肯亞案 顧立雄：人帶回台灣難如登天
央視：烏干達詐騙案 逮捕10台籍嫌犯
花博后里營區用地 將打造森林花園
陸要求遣返維族涉恐犯 遭印尼拒絕
日雜搶攻桃園再改裝 迎戰一日生活圈商機
文化部518國際博物館日 M特搜拿好禮
竹縣客家桐花祭 從2500人路跑展開
吳澤成無緣內政部長 林欽榮尊重任命權
凱特蜜雪兒好衣Q 時尚品味吸睛
爸媽別發火 3歲小孩教養難
蔡英文就職會僑胞 陣頭首度進台北賓館
台人涉騙又被陸逮 刑事局：還未獲回應
烏干達詐騙案 陸委會：正與國台辦確認
柯文哲化身說書人 女童獻吻他害羞
台中環警監聯合稽查改裝車 9車遭罰
瓜國派重兵至貝里斯邊界 緊繃情勢升高
美國2州同日傳槍擊案 13死
媒體散布總統疑走光照 蔡英文說重話
感恩惟覺 黃安妹妹立志學習
質疑美豬昨非今是 洪秀柱要民進黨道歉
澎湖表演藝術文化季 青少年盡情揮灑
台灣人最愛白色車？ 原來是這個原因
首屆辦公椅競速拉力賽 週日台南登場
世界書香日 小朋友聽故事逛市集
客家桐花祭 總統肯定成重要旅遊項目
烏干達詐騙案 法務部：查證了解中
網路賣家調查 水瓶座團購能力最強
犒賞媽媽吃大餐 百貨業優惠出籠
綠：外交部準政次主張 不代表新政府政策
主雇如嬤孫 外勞獲選模範勞工
台塑25日凌晨調漲汽柴油0.1元
南橫坍方新人焦急 全村動員保婚禮
桐花浪漫野餐會 老外體驗也瘋狂
揪甘心 不分老少揪團為瓦斯氣爆戶修繕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
老人會解散 按年資領回金額
觀光旅館收入來源 餐飲比住房還多
品牌童包業者回饋 水果哥姐陪童唱跳
海峽兩岸圖書交易會 8月台灣登場
北市遊覽車機車相撞 騎士喪命
提升執法能量 海巡新艦艇抵台中港
石蚵小麥季大雨登場 澆不熄熱情
內政部長新人事 吳澤成證實出局
美共和黨全委會挺台 外交部:歷年關係最佳
黃光男畫展大馬揭幕 冠蓋雲集
胡勝正：蔡英文是歷年挑戰最大總統
喝紅酒可以養心 醫師建議要適量
莎士比亞作品歷久彌新 跨越時空遍全球
總統：和平開放政策讓台灣觀光大躍進
莎士比亞是最讓英國人自豪的代表人物
南非在野黨：恐以武力推翻總統朱瑪
莎士比亞美男子 學者研究古冊新發現
莎士比亞影響深遠 促研究理查三世死因
春天不是讀書天 世界書香日鴻鴻朗讀
星警方逮72網路詐騙犯 最小15歲
網傳隨機傷人 其實是男子偷冰被制伏
2條土石流潛勢區 杉林擴大防災演練
昆山天后宮媽祖祝壽 台商自組歌仔戲團
金酒連戰皆捷 石蚵小麥季吸睛
中工重視綠色環保 看好一帶一路商機
怨子女不孝 婦跳淡水河陷泥濘
莎翁次好床留妻非冷落 後人無事生非
NHK及韓媒均報導 北韓再射飛彈
南韓推測 北韓發射一枚潛射導彈
網購母親節禮物 警方提醒小心詐騙
蔡就職談兩岸 胡勝正：刀子不會拿起來
北韓疑發射SLBM 恐完成再次核爆準備
陸關iTunes服務 恐衝擊蘋果生意
太陽的後裔再掀韓流 網購業抓緊商機
莎士比亞最夯作品 羅蜜歐與茱麗葉
莎士比亞逝世紀念 歐巴馬看哈姆雷特
歌劇院二期主體工程缺失 全數通過驗收
印尼萬隆監獄暴動 5員警受傷
非洲詐騙猖獗多年 法國人被騙到怕
台中歌劇院三期完工 年底啟用高度期待
莎士比亞10件生平趣事 你知道幾個
烏干達詐騙案 法務部：陸有通報
對抗氣候變遷 歐洲外交官籲民眾加入
央視新聞聯播 播出烏干達案
散布總統疑走光照 洪秀柱譴責劣行
華山野餐活動聚人潮 全聯先生炒熱氣氛
1年4次太多 美SEC擬減少財報公布次數
不斷研發潛射飛彈 北韓威脅日增
今彩539開獎
大福彩開獎
男人味拉警報 新款App報你知
北韓可能握有飛彈冷發射技術
論文改寫 記憶殖民時期台灣生活風貌
世界閱讀日 博客來虛實整合打破界線
宜蘭連續槍擊案 嫌犯投案
日民進黨高層將訪台 會晤蔡英文
波音787配用奇異發動機 美緊急召修
安倍視察震災區 跪姿傾聽災民心聲
長江春汛 漢口水位創歷史新高
二戰後打撈沉船 哺育出台灣煉鋼業
安倍震後首次勘災 跪姿慰問災民
大福彩頭獎槓龜
追思惟覺老和尚 3萬多人送別
今彩539頭獎槓龜
發現妻和男人同處 老公持刀傷人
莎翁辭世400年 歐巴馬訪環球劇場看戲
華沙大學漢學系舉辦「台灣日」活動
烏干達詐騙案 外交部：目前無台灣人遭逮
歐盟領導官員即將到訪 土逮捕IS嫌犯
惟覺老和尚火化 骨灰找到舍利花
全國律師聯誼會台中登場 林佳龍致謝
潛射飛彈試射 北韓稱重大成功南韓指試射失敗
把握最後好天氣 未來一周全台雨不停
東南亞事務諮詢委員：台灣應與東南亞藝術界對話
三重盧洲「新住民生活適應輔導班」 即日起開始報名
一之鄉砸1.3億 收購怡客咖啡
莎士比亞逝世400週年 Google首頁塗鴉致敬
〈財經主筆室〉台灣有需要主權基金嗎？
厄瓜多強震遇難者增至646名 萬餘人傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梅克爾訪土耳其難民營 會晤敘利亞兒童
孟加拉大學教授當街被砍死 IS宣稱犯案
北韓外長：美韓停軍演 平壤準備停核試
巴格達兩汽車炸彈攻擊 至少12死39傷
北韓：潛射飛彈試射 重大成功
上海特色書店 文青必訪
莎翁逝4百年 英製短片飽覽鉅作
嘉義首座親子休閒空間 朴子藝術公園
熊本地震 75%高中小學生無法上學
賞花秘境在國資圖 飽覽書香及花香
客家桐花祭 百年公婆樹見證浪漫
防隨機傷人 立委籲設捷運警察局
捷運路線越來越多 警力好吃緊
海生館17年 讓世界看見台灣
水陸極限運動 福隆秘境大公開
成立捷運警察局 民眾看法不一
歌劇院機械測試調整 蜘蛛人上場
518博物館日 故宮串聯文化地景
國家歌劇院完工倒數 曲牆工法困難
穿越時空 史前館一窺老祖宗世界
長江水位上升至高峰 恐發生大洪水
北韓：潛射飛彈試射成功 可隨時打擊敵人
救出7名受害者 厄瓜多搜救犬脫水殉職
澎湖大雨閃電雷暴 民眾睡夢中驚醒
嘉義輔具中心設置 服務身障者
處方箋藥免費宅配 藥師主動出擊
想改變社區？ 一起動起來吧
涉不實報導 陸公布15家媒體查處情形
識破空殼公司 歐盟欲斷惡性循環
毒蟲撞死老師肇逃 告別式前夕落網
幫植物人洗溫暖的澡 創世募志工
想圓賽車夢？樂園打造賽道讓你快意奔馳
南橫中斷 新郎牽新娘爬古道回家
外籍旅客信用卡退稅 5月可望上路
瞭解顧客喜好 定位技術提升2成購買率
通緝男闖紅燈加速落跑 警追不捨逮人
國軍戰鬥射擊首公開 12分鐘擊倒敵方
沒主流撐腰 台股恐震盪整理
忍者少年團長涉竊盜遭通緝 警方逮捕
4人登山隊迷路 南投警消救援中
你缺鈣嗎？ 快來看看中了幾項
視察北韓人權 外長：歡迎但風險自負
越南大批死魚案 官員：台塑排水合格
撿回收教養曾孫 7旬祖母獲頒自強母親
澎湖家扶園遊會 彎腰郵筒最夯
運動自拍美美入鏡 這些訣竅不可不知
陸首例試管嬰兒 與妻誕下女嬰
時代擺弄 印度加爾各答華人凋零
加爾各答復興華教 台灣將助一臂之力
來去鄉下住一晚！沖繩旅遊全新體驗
世事變幻 加爾各答華文教育衰又興
加爾各答舊中國城 華人致力重現風華
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吸金百億主嫌棄保逃 立委疑法務部縱放
后里營區同意撥用 將打造森林花園
歐巴馬：英脫歐可能推遲雙邊貿易協定
習近平：要高度重視網路方面的宗教問題
想降酒測值 醉男苦求喝沙士
國際油價先跌後漲 汽柴油小漲0.1元
莎士比亞系列活動 查爾斯登台念台詞
油價連2升！明起汽柴油各漲 0.1元
辦公椅競速賽 台南熱力十足
菸齡15年 他為真愛願放棄
Fed本週政策會議 料利率按兵不動
勞動節補休日 北市公有停車場照常收費
夜市人生有洋蔥 罹癌嬤抱病擺攤養孫
大甲溪女子溺水 救難人員搜尋
腦麻媽一肩扛家計 養出總統教育獎兒子
金正恩：北韓潛射彈道飛彈大獲成功
IC設計法說陸續登場 第2季回溫有望
韓媒：北韓數百火箭砲 射程覆蓋首爾
所得稅費用增 新唐首季獲利縮水
副總統：翁啟惠是蔡英文的親密戰鬥夥伴
生命天使 8旬父不悔護半百腦麻兒
台裔小子圓夢 紐約辦國際夜市
海軍敦睦支隊訪尼國 圓滿完成任務
美共和黨重要金主：希拉蕊會是較佳總統
哥國通報7.2萬茲卡病例 1.3萬是孕婦
開放美豬挑戰大 副總統：帳算蔡英文
澎湖慶勞動節 表揚績優勞工幹部
機器人賽像駕訓班 S型彎道突破障礙
桃園議員袁明星告別式 蔡英文弔唁
舊金山休憩區擬限制溜狗 狗爸媽不開心
雲林客家桐花祭 邀民體驗特有風情
助創業圓夢 清大創新育成大樓啟用
女嬰滾落床墊縫隙 回天乏術
港明報專欄開天窗 涉姜國元被炒
台片太陽的孩子 法蘭克福觀眾感動
iPhone在印度不吃香？近半手機族不認識
都會音樂劇微信 描繪廈門台北愛情故事
大陸山寨熊本熊 好運熊遭網友狂批
5月報稅潮 北市增設自然人憑證申辦點
清大併竹教大案 反方學生要求重新討論
前警政署長顏世錫逝 總統府將頒褒揚令
東北5州初選將登場 川普希拉蕊盼KO對手
翁啟惠25日面見馬總統 會否請辭成焦點
金點設計獎徵件視覺影片 甲蟲創意操刀
浪漫桐花馬車婚禮 林佳龍蔡其昌同見證
澎長青學苑 老人快樂學習
青春影展來了 40部可線上觀影
一之鄉砸1.3億元 買下怡客咖啡
幼兒就學補助霧煞煞 教育部QA解惑
詹婷怡熱愛電影 自喻跳火山接NCC
NCC審併購案 詹婷怡：需符3大原則
攻擊直升機和坦克多 中華民國軍力第13
南投傳登山意外 救援隊協助下山
面板產業法說會 看鴻夏布局蘋果動向
網路銀行漏洞 嫌用推播功能詐數十萬
Netflix第 1季財報沒說的事
再生能源需求增 傳統發電投資減
疑半夜闖電廠偷纜線 男遭高壓電擊喪命
因應平壤再射飛彈 美限制北韓外長活動
未戴安全帽又攜毒 遇警攔查栽了
蘇嘉全：照顧弱勢 才是公平正義政府
陸省市第一季經濟成長率 重慶西藏榜首
落實虐殺貓犬刑責 需搭配獄政改革
重返亞洲 美智庫建議美國增援東南亞
偏鄉幼兒學習路迢 部落幼照中心幫忙
基隆客家桐花祭 雨伴樂音熱鬧登場
台中花博與宜蘭綠博 簽署合作備忘錄
路跑商機 高市體育處估逾20億元
北韓潛射飛彈能力 日本防衛相表示關切
溯溪3人落水 2人無生命跡象
偏鄉小學60週年 國畫大師校友辦美展
傳內政部長林欽榮 柯文哲：都媒體在講
北韓再射彈挑釁 南韓聯手安理會應對
報稅了 稅額試算通知書幫你省時省力
環保小局長12堂課 朱立倫有問必答
凱瑞赴廣島前 日曾告知美方不要求道歉
北韓籲美韓停軍演 美：軍演為同盟承諾
烏干達詐騙案 刑事局在台已逮55人
談社會安全網絡 柯文哲：兩個月報告
高齡社會將至 壽險推健康照護服務
小貓躲車內不出聲 消防犬協助發現
防人之心不可無？ 陸分享經濟考驗人性
台南維冠大樓住戶 感謝中市消防局救災
復興澎金花假期 本尊粉絲會師
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
空污還路跑 恐成毒鋼鐵人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門石蚵文化季 剝蚵比賽競爭激烈
清大合併竹教大爭議 校方回應學生訴求
李全教涉賄被判刑 蔡正元：支持上訴
德翔台北輪除污 狹小空間趕清油污貨物
美女醫官投筆從戎 文武雙全軍中才女
台中歌劇院大雨滲水 市府將釐清責任
UCAR政策爭議 柯文哲：會整體考量
美豬進口 農委會副主委：台灣豬最好吃
李全教案 賴清德：莫在這些事打轉
太陽動力2號抵美 飛越最危險太平洋航程
假買肉真行竊 包丟馬桶沾大便
封測法說 聚焦日矽纏鬥與力成紫光後續
歐巴馬：英國如脫歐 全球影響力將降低
知本烤肉渡溪 3人落水2死1傷
防當選無效者辭職投入補選 立委將修法
OIU業務增溫 首季保費收入逾6億元
幫助未來海洋 2016魚客松落幕
苦練粵語裝可憐 安徽男扮港商騙大陸人
金門石蚵4百年生態片 首播獲好評
好友相約烤肉 渡溪落水2死1傷
17個最難中文字 你認得幾個？
金門推優質旅遊 盼新政府支持
南台震災 紅十字會再發1841萬慰問
官員：中國金融改革有八大著力點
新竹頭前溪橋下驚見男屍 死因待查
女子大甲溪溺水 救難人員搜尋仍未獲
法廣：歐巴馬訪德 意在推動貿易協議
人間條件1 原班人馬最後同台演出
民進黨：蔡正元操弄不雅照不負責任
民進黨：和轉貼不雅照記者未有僱用關係
建構社會安全網絡 柯文哲提3途徑
車輛疑暴衝 幸卡在國道服務中心門口
蔡英文任黨魁後 與翁啟惠無私人往來
天宮二號年內發射 陸朝太空站目標邁進
和碩高層異動 程建中任集團副總執行長
柯文哲：犯罪繳2億就沒事是最大問題
河北政法委書記張越被免職
喬治克魯尼力挺 聲討亞美尼亞大屠殺案
童工猝死事件 廣東佛山將清查企業
歐巴馬抵德 聚焦經濟與安全議題
大安森林公園螢光閃閃 螢火蟲飛舞
修法放寬再服役年限 對象為志願役士兵
歐巴馬警告西方 出兵推翻敘政權恐犯錯
赤道幾內亞大選 已執政36年總統料連任
挪威戰機凸槌 誤射瞭望塔幸無傷亡
總統府26日頒贈顏世錫褒揚令 肯定生前治安貢獻
翁啓惠周一會面馬總統 說明立場未請辭
農委會主委：520前牛豬分離不變
〈時評〉獨醉的翁啟惠
陸菲黃岩島爭議 美軍機飛近區域
開車經濟學─國家越腐敗 車禍死亡率越高?
日本免稅新制5/1上路 五千日圓即可退稅
用手指算數很笨？史丹佛研究反駁
環保小局長第12堂課 朱立倫期勉節能減碳隨手做起
台南大億麗緻酒店 51勞動節 自助餐6人同行 買5送1
股東福音 券商行動交易APP下單也可投票
花東車票淘寶才買得到 立委要求納刑罰
臺灣鄉城素描 鐘永和攝影展史博館登場
北韓耀武揚威 歐巴馬籲陸加緊施壓
南韓評估 北韓部署潛射飛彈需3至4年
北韓停核爆提議 歐巴馬：美不會當真
美18歲青年高中舞會隨機開槍 1死2傷
發射潛射彈道飛彈 安理會嚴詞撻伐北韓
美增兵敘利亞 加派250位軍事人員
塞爾維亞總理武契奇宣稱大選獲勝
翁啟惠入府面見馬總統 請辭與否受關注
台中市資源回收輔導獲好評 招募輔導員
華語教學認證 5/30前報名
防小黑蚊 定期檢查居家環境
台股8500保衛戰 中小型股要先穩住
畢業季到 28日中區跨校徵才
申辦自然人憑證 發票可換讀卡機
了解愛犬內心事 汪星人小學堂開辦
宏達電Vive生態圈大會 26日北京登場
樂陞與AltPlus交叉持股 台日手遊廠結盟
推文炸彈威脅川普 美國男子遭控告
李新穎主持簽署台援薩3項計畫紀事錄
台灣粉絲熱情 日裔珠寶設計師感動
加州聖荷西路跑 新竹與姐妹郡籌款交流
信邦首季每股賺1.41元 歷史新高
台股開盤漲5.39點
新台幣開盤貶 7分
愛迪生太陽能聲請重整 太極開盤跌停
億萬富豪最多城市 倫敦冠全球
僑委會：一帶一路不利台灣整體競爭力
浩鼎跌勢不止 股價解盲後腰斬
會面馬總統 翁啟惠並未請辭
談霸凌提呂茵斯基 桑德斯希拉蕊互槓
5大手機出貨 郭明錤：僅iPhone看跌
上海暫停銀行房仲合作 中古屋市場冰封
聯合國安理會譴責北韓潛射飛彈
中華電動機車升級 EM50續航力倍增
元大已開發國家傘型基金 准募
教宗：快樂不能下載 勸青少年降低物欲
總統就職維安 警政署：做到滴水不漏
翁啟惠未請辭 總統盼再慎重考慮
若瑟醫院啟事 尋找若瑟媽咪
蘋果財報將揭曉 蘋概股憂喜參半
奧總統大選執政聯盟吞敗 極右派崛起
陸中年男子拐騙捅殺6童 2死4重傷
全國技能分區賽 嘉工獲4金9銀5銅
翁啟惠未請辭 27日立院報告暫無變動
桃勤拖車後推飛機 車頭突冒白煙
宜蘭民宅火警 老翁成焦屍
GDP二度下修 台經院估 1.27%
新台幣早盤走貶
翁啟惠信函向總統報告 未請辭願提前交接
宏達電看好VR 斷言4年內超越智慧機
骨鬆易骨折增死亡率 多曬太陽補鈣有救
出席黨團會議 蔡正元：提供後勤服務
台製控制閥接國際大單 展MIT精品實力
八里雙屍案 謝依涵羈押期將滿
聘僱外籍看護 弱勢家庭免繳就業安定費
吳當傑：台股若盤悶 國安基金絕不會動
沖繩開航大優惠 單程888元起
貢獻產業獲肯定 詹宏志等4人獲ERSO獎
美豬惹議 藍委：相關法案520後再審
浩鼎案 國民黨團要求翁啟惠立刻請辭
有度數泳鏡滑雪鏡 9/1起僅藥商可賣
婦女右肩痠痛 竟是乳癌上身
陸版百慕達 四川黑竹溝神秘消失之謎
湯家驊：港獨與一國兩制不共存
泰山反董派大勝 拿下經營權
亞股不妙 台股量能恐創今年新低
面對一帶一路政策 僑委會：台商應避凶
日扣我漁船 漁業署：外交部交涉中
4G資費戰 電信三雄本週法說可望有解
僑委會：新政府政策 僑社尚在觀察期
台大個人申請放榜 正取1582名
取得AltPlus股權 樂陞：很划算
路竹會赴熊本震災區醫援 祈永保安康
南早：大陸擬在黃岩島填海 建前哨基地
豐興鋼筋大漲千元 漲幅創紀錄
台漁船遭日扣押 外交部籲放人
中華民國海軍敦睦隊訪薩順利完成
黃岩島局勢升高 共軍學者：美國造成的
交換條件說 洪秀柱告周玉蔻不起訴
翁啟惠未請辭 曾志朗：不應未審先判
總統走光照 國民黨團籲散播者道歉
母親節送什麼？ 限量金幣幫你表情意
雙北共識 建議公車票價不調漲
總統：批准公約不能執行死刑是天大誤解
背部疼痛未改善 竟是肺腺癌轉噬肋骨
台酒步入退休高峰 營運面臨挑戰
巴拿馬與新加坡加強貿易交流技術合作
假應徵真行竊 履歷表攏係假
活化公路總局人事 范植谷：改制有迫切性
聯發科謝清江：上半年需求優於預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
車諾比核災30年 工作人員憶當年
台灣之星攜新光銀 桃機啟用微信支付
翁啟惠未請辭 民進黨立委：不可思議
景氣塞雪隧 台經院列3大指標破保一魔咒
泰山經營權落幕 詹逸宏接任新董座
台大個人申請放榜 13人成五冠王
花汽燃費補助設測速器 高市：將檢討
愛黛兒強力吸鈔機 名列英10大年輕富豪
新台幣中午貶 1.6分
投顧：亞股本益比低 逢低可留意
廣佛地鐵全線免費WiFi 開通
省時省錢 永昕啟動生物藥新製程
日方扣屏東漁船 船主：請海巡署救援
八仙塵爆地主不起訴 高檢署發回調查
嘉縣破獲職業賭場 傳統鏈寶供下注
民進黨：翁啟惠應盡速辭去院長職務
雙北公車票價暫不調漲 每季檢討
台股上週跌 仍是亞股吸金王
總統：法務部未考慮以終生監禁取代死刑
中國大媽假扮7年級生 閃婚捲走聘金
台大醫學系放榜 公費錄取生最低74級分
澎海巡赴花嶼離島後送患者就醫
增訂評估項目 護肝保健食品可望增加
醫師違法販售牛奶針 3戒藥癮者暴斃
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扁特赦案 總統：要件有問題無法實施
法廣：和歐巴馬談TTIP 傳歐蘭德將說不
新竹市東區親子館 營運破10萬人次
破明星高中迷思 台大放榜不公布高中排行
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英女王談情說愛信函拍賣 逾68萬元落槌
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印度法官人少案多 首席大法官哭了
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5駐陸外交官探維權人士 遭便衣辱罵
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行駛中被猛按喇叭 原來大貨車起火
發馬總統走光照 陳育賢臉書發文致歉
新台幣貶3.1分 收32.361元
大立光宣布配息63.5元 創台股紀錄
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竹教大校務會議 通過與清大合併案
嘉中申請台大 正取11備取6
徐欣瑩叔公徐德馨 涉違證交法遭約談
添好運啟動2波展店 和億營收衝10億
日股終止連4紅 觀望日銀決議
台大五冠王 建中4年來首度掛零
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上任首要做的事 邱太三：提振檢察官士氣
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前駐港代表江素惠大陸從商 被騙八千萬
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證交所邀稽核主管座談 提升社會責任
四技二專甄審入學 改先繳費再審查身份
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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大陸涉台學者：兩岸關係呈隱性衝突
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文字的力量 中山女中肌萎生上台大中文系
竹教大通過併校案 清大：凝聚更強共識
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逆境上游 呂翌菱錄取台大2個系
百貨業攬人潮 板橋大遠百推美食聚人氣
中洲污水廠排污疑雲 居民要限期給答案
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上海肯德基概念店 首創機器人點餐
520後兩岸局勢 台企聯高層關切
曾因病被霸凌想不開 發憤唸書進哈佛
漢光32號演習 今晨展開5天4夜電腦兵推
以房養老怎麼推？李紀珠提5大建議
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賞味期不設限 義憂拉低橄欖油品質
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波蘭舉行隆重國葬 表揚冤死反抗軍領袖
世衛：茲卡感染未來數月將顯著增加
海象平穩 德翔台北持續除污
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南韓：安理會聲明是向北韓發出嚴正警告
國道翻車1死26輕重傷 陸客驚魂
污水廠附近有異味 高市府追查中
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亞太電推活動 喜迎4G百萬用戶
陸客遊覽車禍 陸國旅局將提供協助
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新舊院長交接 翁啟惠盼一兩週內完成
以房養老 銀行公會邀美港專家來台
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駐韓美軍司令：美南韓對北韓應保持警戒
彰化仁里社區植樹千株 盼銜接公路花園
巴國持假照偷渡加國 移民署查獲
莫名發燒紅疹 2歲童成台首例CAPS
外幣代收平台將上線 免手續費
保險可節稅 5種狀況無法扣除
文林苑案臉書發言惹議 張景森自認不當
張景森發言惹議 林飛帆要求給交代
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地段至上！地上權土地標脫集中精華區
索羅斯唱衰大陸 金融危機遲早爆發
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日本外相月底訪陸 盼推動雙邊關係發展
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日治台灣生活 不只在學術論文
鎖定富商為目標擄人勒贖 2嫌遭逮
大陸管理境外NGO 加強資金國安監管
通知得百萬現金 台糖還要掛保證：非詐騙
安克器官組織病變檢測 獲歐盟上市許可
翁啟惠不辭 陳培哲批拉中研院一起沉淪
越男大鬧樟宜機場 與警對峙2小時
翁啟惠不請辭 院務影響可能是原因之一
王美花三級跳？智慧局：專業與經驗兼具
清大竹教大併校案通過 學生盼妥善解疑慮
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學者：沖之鳥不能主張200浬經濟海域
M1B、M2年增率 連7月黃金交叉
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被日扣漁船主籌170萬 26日上午匯款
台灣漁船遭日扣押 總統籲盡速釋放協商
國建擬減資30% 退還股東股款
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失蹤馬僑生台東現身 人生變成空白
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印度最高院 解除酒吧跳舞表演禁令
北市2百人以上辦桌 網路報備系統上線
文林苑案相關發言惹議 張景森：非本意
打擊IS 歐巴馬增派250部隊到敘利亞
南韓：北韓如核試 美韓已做好制裁準備
雲科大失蹤僑生現身 校方26日出發帶回
落難國慶鳥康復 學童歡送野放
回應土耳其鎮壓 庫德工人黨將升高戰爭
樂陞董座許金龍 小記者變身療癒大亨
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俄羅斯高頻交易狂賺？期交所：未發現
大陸今年資本外流 上看5380億美元
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大馬亂葬崗案 6外嫌將被控販賣人口
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熊本強震後 豐田重啟汽車組裝生產線
原金正日專用廚師訪北韓 會見金正恩
船遭扣 漁業署：岩礁不可主張經濟海域
陸一線城市房價漲 專家：與股市有關
熊本地震 35災民出現嚴重經濟艙症候群
美軍飛越黃岩島 陸軍方：破壞地區穩定
車諾比夢魘猶存 受害居民嘆孤立無援
日本大陸就合作阻止北韓挑釁達成共識
三菱汽車排廢造假車型 恐已售出200萬輛
車諾比災民30年後返鄉 內心五味雜陳
奧地利總統大選 反移民極右陣營擊退執政黨
高中校車埔里翻覆 駕駛重傷26學生送醫
郭品婕擔任一日店長 教您如何對抗懸浮微粒
俄炒手盯台股搞高頻交易 期交所：未發現異常
車諾比核災30年 新巨型石棺遮毒
八仙塵爆案 呂忠吉被判4年10月
雙語能力者聰明無敵？研究：不見得
台北馥敦南京館 『春季雙人午茶‧幸福住房專案』
台南大億麗緻酒店 【龍蝦季】頂級經典海味 豐富美味呈現
二氧化碳濃度越高反而地球越綠？
超五星雙人池畔下午茶 台北美福優雅演繹
車諾比災變30年 禁區動植物復育受關注
法廣：美德法英義領袖在漢諾威舉行峰會
法廣：法國肉農籲總統抵制美歐自貿協定
白警射殺非裔少年 克里夫蘭賠錢和解
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
菲南市街驚現斷頭 疑遭綁西方人質
靜候美日央行會議 歐股收低
國民在菲遭斬首 加總理表憤怒
聯國指北韓射彈令人擔心 籲勿再挑釁
花蓮凌晨有感地震 初判4級以上
花蓮吉安凌晨地震 規模4.3
財報將出爐 美股走低
沙國將擴產 國際油價跌
香港新聞與學術自由 歐盟表達關切
OECD：台灣會與所有參與方受相同待遇
菲媒：加籍人質慘遭斬首 菲警尋獲頭顱
世衛：巴西茲卡疫情退 全球病例可能增
加總理嚴譴加人遭菲恐怖分子冷血謀殺
巴西現實生活經濟復甦乏力
高中校車埔里翻覆 駕駛重傷16學生輕傷
台股區間整理 持續觀察量能
車諾比電廠仍危險 國際承諾捐款助防護
美去年對陸台等13國 執行航行自由權
報廢二行程機車 基市補助1500
鄉土教學扎根 塔山電廠辦仙洲鐵馬行
老人失眠 竟是憂鬱症上身
法繪畫大師德拉克洛瓦特展 英倫迴響大
新北推動人道屠宰 肉品賣相佳
任內最後一次 馬總統視導漢光兵推
八仙塵爆案 一審上午宣判
校車翻覆國道邊坡 校方：5生家長帶回
四技二專統測30日登場 首開冷氣試場
巴西總統彈劾案 參院選出審委會成員
明台高中校車翻覆 駕駛重傷25學生輕傷
瓶裝水首度淪陷 西4000多人染諾羅病毒
美股下挫 台股開盤跌3.91點
同致車用吃香 訂單能見度上看5年
新台幣開盤升 2.1分
製造業加文化 陸爭取台灣文創人才
台漁船遭日扣押 蘇嘉全：不對的事
陸要爭取文創人才 智財權保護得加把勁
台灣福智志工團送愛蒙古烏蘭巴托
浩鼎空方賺飽飽 傳下一步要搶經營權
日本鴨霸 全國漁會將赴日交流協會抗議
嘉義梅山橫山屏油桐花開 十分吸睛
網路詐騙頻傳 SWIFT示警金融機構
美對13國行使自由航行權 台灣列其中
立院三讀 政府得指派國中小人事主計
立院三讀 160項科技產品逐漸降為免稅
德國柏林國際教育展 台灣不缺席
台科大瘋莎翁 表演名劇票選名句
超商集點 迪士尼公仔對戰法拉利超跑
法廣：簽訂TTIP 歐蘭德：已設條件
看新聞關心自己 失憶馬國僑生回雲科大
孫屢吸毒不聽勸 嬤心冷託警處置
浩鼎傳經營權之爭 股價強攻鎖漲停
調查：4成上班族擔心過勞 5成沒加班費
Apple Watch 2不黏蘋果 傳支援LTE
立院三讀 國家培訓選手保險制度明確化
F-譜瑞捷報頻傳 蘋果三星左右逢源
雲林祖孫托育 首期專訓結業
中華信評：貨櫃航運供給過剩 衰退恐拉長
月老 你喜歡哪種法式甜點
大氣擴散不佳 部分地區達紅色警戒
大陸爆發血荒 違法血販年收入數百萬
被日扣漁船 船主要繳保證金保人船
腳底痛兩年求醫 外傷變骨髓炎
亞都麗緻迎母親節 14道手路菜溫暖上桌
立院三讀 過勞死列軍人因公死亡事由
新台幣早盤走升
港特首：港獨後果恐由全港人買單
士官騎車夜行 疑失控打滑撞車身亡
俞大?與巴拉圭藝文電影界人士餐敘聯誼
王品精壯政策發威 股價開高小漲
聯發科看好市況 股價強勢反彈
水利會長選舉 農地A4紙大會員不能再投票
臉書酸文林苑挨轟 張景森：不再酸民貼文
證交稅成本高 高頻交易在台股難落腳
陸青年創業報告：資金不足成第一攔路虎
校車翻覆 學生繫妥安全帶保命
面板業慘淡？ 研調：Q2有望好轉
大立光強漲 台股攻上 5日線
畢業季新鮮人找頭路 快來職涯諮詢
所得稅申報 中區國稅局5/2中午加班
研究：嬰兒接觸音樂 有助學習語言
憂課業成績和外表 青少女壓力大
文林苑都更 徐世榮臉書筆戰張景森
林飛帆籲換張景森 黃國昌：心情完全了解
鄧振中談準部長 讚李世光學經俱優
新世紀結盟群電攻車用照明 下半年發酵
國道翻車驚魂 陸客一夜難眠
陳菊財產申報 存款增千萬元
林全：準政務官發言應注意社會觀感
陸增基礎建設 原物料看俏
鋼價節節上升 類股活跳跳
北市靈骨塔臻愛樓 開放一櫃多罐
陸面板產能追台趕韓 台韓廠壓力驟升
國親有異議 護照條例施行細則交協商
奇美醫院員工 響應飢餓體驗12小時
追清共屠殺真相 印尼總統令搜萬人塚
華梵工設畢業展 顯生活時尚藝術巧思
澳洲逾1兆潛艦合約 可望花落法國
國際生尋獲 雲科大：尊重家屬全力協助
人民幣中間價 創一個月來最大升幅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
茂迪新日光報喜 太陽能股再發光
中央氣象局 明天白天天氣預報
塵爆案花健保逾8億 健保署提訴訟討錢
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
美日利率例會登場 全球貨幣政策分歧
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霜淇淋超會賺 日商四葉砸 5億新屋設廠
塵爆案高檢署發回偵辦 家屬：遲來正義
張善政視察中庄攔河堰工程
南韓：北韓嚴刑峻法遏制流亡海外
防漢他出血熱擴散 高市捕鼠大動員
日保安部稱收到保證金 即釋被扣台漁船
防範詐騙 2行員阻提款獲表揚
物聯網浪潮起 產學全力栽培賈伯斯
立法院能源診斷報告：至少可減3成消耗
護照細則協商 藍委：護照亂貼恐失免簽
運送悶死39條狗命 張花冠撤換防治所長
沿海魚群死亡 越總理要求查清楚
改造經濟 沙國公布龐大計畫
禍從天降 老翁墜樓壓死樓下賣菜老婦
最後一次視導漢光兵推 馬總統慰勉官兵
永社等告總統 府：不隨政治操作起舞
薩爾瓦多首季僑匯收入10.45億美元
陸女辭職賣瓜子 4個月營收逾2億
新台幣中午升 1.7分
八仙塵爆案宣判 被害人淚批判太輕
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婦遭詐騙郵局領錢 行員報警逮車手
陸新一線城市 成都杭州武漢排前三名
新閣揆集訓 2天1夜共識營培養默契
延宕多時 印巴外交部次長級會議召開
需求旺 禾瑞亞Q2業績可望贏Q1
店面總價高 找金雞母要精打細算
竹南員警日夜埋伏 逮捕4通緝犯
頂新案下午召開審理庭 高分檢提6理由
傳北韓再射中程飛彈 南韓國防部未證實
忘記母親節？ 12星座媽媽內心很有戲
史上頭一遭！總統就職啤酒 5月上市
日公海扣船 張善政：堂堂大國做這種事
八仙塵爆疏未注意 呂忠吉判刑
浩鼎引發寒蟬效應？憂內線界線無所適從
台南救護車撞小貨車 無人傷亡
押富商擄人勒贖 3嫌遭聲押獲准
台中工區今揭牌 三大空污有望降逾 2成
研調：面板業不會完蛋 全年恐難逃虧損
電子菸入侵校園 藍委擬修法比照香菸規範
有請無人車改善交通 杜拜擬2030年達標
浩鼎空方可搶股權？ 櫃買：實務上可行
因應520後陸客可能減量 高雄拚南進
熊本地震衝擊 IEK憂斷鏈影響台廠
新台灣智庫民調 7成民眾不清楚九二共識
死者家屬怒批八仙：良知在哪
東聖吉16號漁船遭扣 外交部籲日速釋放
馬公新體驗 媽宮文化觀光公車5月上路
林飛帆：請民進黨把張景森內閣名單刪除
台咖啡職人任薩國咖啡賽國際評審
韓日拚OLED 剩的才留給台陸廠
外籍人質被斬首 菲政府譴責暴行
擊敗德日勁敵 法獲澳洲新一代潛艦訂單
校園安全提升 社大受衝擊盼求取平衡
廟前交易毒品神明不容 14嫌被逮
熊本地震 IEK：台日半導體可重啟合作
翁到隔壁透天厝樓頂 墜樓壓賣菜婦雙亡
IBM攜手SAP 推動客戶數位轉型
律師黃帝穎告馬總統 聲請限制出境
陸聘公關宣傳 作家：作用有限
經期劇痛肌瘤壓迫 海扶刀手術保留子宮
台股收盤漲21.29點
法規修訂聲聲慢 動物枉死再添一樁
南韓：北韓舞水端飛彈蓄勢待發
萬安演習扮恐龍逛大街 臉書發文道歉
台股收漲21.29點
印度設母乳銀行 鼓勵母親餵母乳
國民黨立院黨團 29日討論總召直選案
張善政：勿讓新政府防汛措手不及
粵幹部強拉女大生吃宵夜 遭開除黨籍
Netflix用戶數 2017年衝1億
5月台指期收8573點 漲46點
柯文哲：過去公車運價沒漲是政治干預
Apple Watch銷量暴增2.5倍 降價告捷
5月電子期金融期齊漲
浩鼎案技轉惹議 中研院成立委員會檢討
大立光聯發科撐盤 台股量能今年次低
美初選關鍵5州 希拉蕊與川普有望全拿
大立光勁揚80元 蘋概股跟漲
談大巨蛋 柯文哲：公平正義不願妥協
陸民訪西沙幫忙宣傳 稱軍犬孤獨到跳海
台灣資助厄國世界展望會偏鄉人才培訓
視導兵推 馬總統：建軍備戰工作不分黨派
長榮航增3航點 今年客運量看增
國會外交添新頁 林德福:韓官方首次邀訪
台灣5件蝴蝶蘭 獲大陸品種權
張揆：一帶一路在商言商 有利潤應爭取
朱宗慶打擊樂團成立活力班 成年人也樂活
一波未平一波又起 福斯面臨美工會挑戰
頂新案再開庭 毒物科醫師顏宗海作證
遠傳friDay影音 網友滿意度高
呂忠吉遭判刑 律師：上訴爭緩刑
進口食品農藥殘留高 義籲謹慎挑選
三大法人買超台股 30.28億元
埃及聖鷺現蹤 高雄鳥會憂棲地競爭
網購螞蟻藥 小心買到有機污染化學物質
瑞昱第1季淨利降2成 4、5月接單穩
美學者易明：台灣雖小但至關重大
醫師納勞基法規範 立院程委會列案討論
佳珍海產店 第8度標到屏東第1鮪
開發金轉型首務 提高股東權益報酬率
高雄市想租雙節公車 中市：樂觀其成
力成第1季每股盈餘1.21元
文革50周年前 習近平訪小崗村引注目
台北市自治條例 重點區域不得放煙火
運狗車悶死毛小孩 動保人士盼揪真凶
宏達電加速VR 砸1億美元設Vive X計劃
虛擬變真實 王雪紅感謝夥伴Valve
TTIP談判老搞不定 英脫歐公投又添變數
張善政：沖之鳥3榻榻米大小 難稱為島
治水工程 張善政盼各界支持
流浪狗運送死亡 嘉縣家畜所長降調技士
九二共識 呂秀蓮建議蔡英文講清楚
遠智科技獲認證 提升出貨效率
陸換心人健康生活22年 創亞洲紀錄
寮國國家主席訪越 加強雙方友誼
挑戰霍特獎 政大生募資蚯蚓堆肥助貧民
螞蟻金服籌資45億 估值上看600億
慶佛誕 佛光山圓福寺改裝人力車浴佛
統振攜手陸廠 攻陸電動車電池商機
國泰證辦電動車論壇 招外資活水
台漁船遭扣押 國民黨：日應無條件放人
民調：韓6成上班族沒時間談戀愛
雲科大：尋獲國際生身心狀況 醫療評估中
日股續挫 靜候美日央行會議
力成第2季業績可期 今年可望逐季揚
新台幣貶0.2分 收32.363元
微軟整合解決方案 建通訊生態體系
戶外教學參訪教堂 旌旗教會提供導覽
兒童新樂園開幕1年多 營收暴跌8成
太極首季淨利增6倍 每股賺0.59元
腸病毒疫情升溫 桃園台東進流行期
今明別生病 英格蘭初級醫生全面罷工
書香傳千里 宜花DOC捐書到偏鄉
準內閣政策會議 討論重大議題溝通模式
歐盟：逾6成危險產品是中國製造
台漁船遭日扣押 藍批綠一聲不吭
張景森發言惹議 林全發表3點立場
開發金銀彈多 海外拓點打亞洲盃
拿手綠豆湯義賣 植物人家屬相挺創世
學術網路頻寬提升10倍 躍升100G不怕塞
兩岸臨床試驗合作 台灣4醫院入列
日準航母訪菲 釋放聯手抗陸訊號
琉球區漁會：日本釋放東聖吉16號
開棺驗屍查死因 智利安葬詩人聶魯達
桃園進入腸病毒流行期 加強防疫
用過核燃料退無可退 核一廠恐提前除役
陸官方無力 富士康開封訓練基地恐難產
撒冥紙潑鹽酸 暴力討債集團難逃警掃蕩
紫光參股案進展 力成：不影響今年營運
貓鼻頭公園 5月起收入園門票
庄腳面也可以當空服員 張榮發這樣交待
五四運動推手 新青年雜誌百年後重編
油耗造假醜聞延燒 三菱坦承騙了25年
桃園男子落大圳 獲救送醫命危
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港股小紅 靜待美日央行決議
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外交部：東聖吉16號人船獲釋將回台
Netflix前景憂？執行長這麼說
鄭捷死刑定讞 卷送檢方等待槍決
文林苑發言惹議 林全熱線張景森溝通
苗縣樂齡中心開學 阿公阿婆樂學習
勞動節好康 全國勞工免費遊綠博
太陽的後裔夯 浪漫場景旅遊詢問度高
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台中市旗被嫌好醜 市府：聽取各方意見
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
微型創業夯 台中創業加盟展將登場
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
腸病毒停課規定 北市5月底納補習安親班
小學生參訪市政 林佳龍親自接待
凌通首季獲利增逾6成 每股盈餘0.7元
土地公也環保 紫南宮認購10萬度綠電
71型好毒 4個月大嬰染腸病毒重症
陸證監會併購重組委員周文偉 傳遭調查
陸批美航行自由 體現美國例外思維
日保安部轉低調 不評論已釋放台漁船長
亞幣走弱 新台幣貶0.2分創1週低
流浪狗運送死亡 嘉檢主動分他案調查
徐旭東向新政府喊話：要用行動拚經濟
法裔女學童任少年代表 提倡青少年運動
航空貢獻卓越 成大故教授王助獲美表彰
印尼船員菲海域遭綁 恐嫌獄中稱願營救
中華電董事名單出爐 蔡力行續任董事
浩鼎案延燒 金管會強化生技股監理
一銀衝Fintech 搶先一步設騰雲
林寶水：飛安是長榮航的命 早已內化
Netflix攜手電信業？ 今年有好消息
不滿翁啟惠請假 立院教委會27日不開
疾管署估計 腸病毒本週進流行期
台泰投資論壇曼谷登場 加強投資交流
我漁船忍辱付款釋人 但要日道歉還款
男子扮詐騙車手 法院判3年6個月
中庄調整池 完工可調節北北桃供水
立委認養政策 國民黨增代言人制度
智冠進軍印尼 拓展東南亞市場
常州學校土壤汙染案 官方認錯並查處
蔡英文27日赴陸委會 聽取閉門簡報
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澎縣重申取締遊艇違規闖入藍洞 依法重罰
大濁水礦場衝擊保育動物 環評初審碰壁
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海洋鹼性離子水夯 幕後推手獲模範勞工
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垃圾危機解除 高雄允諾協助台東
照顧國民心理健康 柯志恩擬推新法
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玻利維亞總統作親子鑑定 盼掃偷生疑雲
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運狗車悶死毛小孩 監委立案調查
加拿大人遭斬首 在菲退休揚帆碧海夢碎
歐盟報告批銅鑼灣書店案 陸：無理指責
準閣員發言惹議 國民黨：不適任
大型活動自治條例 多縣市尚沒通過
織羅部落葛鬱金節 原民傳統美食再現
張景森酸文 林全：讓文林苑議題失焦
沿海大批死魚 越媒體關注台塑鋼廠排放
林全：人民期待解決問題 不是製造爭議
越河靜魚群暴斃 台塑：全天監控盼查清
馬總統：台灣與東南亞國家關係密切
喬丹告陸商侵權 鬧到大陸最高法院
蔡英文27日赴陸委會 與夏立言談兩岸
LINE BOT API 開放第2輪免費帳號申請
台塑河靜鋼廠：不知魚群死因盼清查
府不准翁請假 中研院：收到回函再討論
燒死前女友 醋男無期徒刑定讞
鋼鐵業提反傾銷 財政部9月4日終判
法電視台播巴黎恐攻實況 民眾反應冷
船被日本扣捕 船長家人2天茶飯不思
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沖之鳥礁兩張床大 日本不惜鉅資做大
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核一1號機重起動？引屆期不連續拚解套
無人車開發大車拚 美恐輸給大陸
Apple Pay登台？擬520前交行政院定奪
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德翔台北發現破損貨櫃 含油垃圾多
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腸病毒若流行高峰 高雄將封醫院遊具
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小英就職 歐巴馬派好友柯克出席
財經法專家 柯克談台美經貿立場堅定
巴西參院總統彈劾委員會選出主席報告人
美參院委會通過任命戰區司令部首位女帥
出席520就職 柯克：白宮確認後再說明
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iPhone財報難看 季營收首次年衰退
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駐歐代表處新居落成 在歐盟第一個家
菲挾人質事件 加英領導人主張拒付贖金
孩童發燒肌抽搐 小心腸病毒重症
翁啟惠是否到立院 中研院不願表態
減少救災浪費 中市研擬登山自治條例
數位學伴計畫 預計媒合3千人
地方產業SBIR 受理申請把握機會
台股量能偏低 短期盤整為主
醫檢師跨足美容 為美容師正名
iPhone賣不動 蘋果盛世的6大隱憂
台籍男上海被捕 假冒警察電擊女子
蘋果財測踩煞車 鴻海第2季停看聽
英國脫歐民調逆勢揚 歐巴馬警告沒效
阻陸鋼鐵不公平輸美 美鋼鐵公司告上ITC
中研院：技轉浩鼎授權金合理
美5州初選 川普贏3州希拉蕊奪馬里蘭
吃太多糖不健康 泰國使絕招徵糖稅
台股開盤跌 20.2點
國道中山高遊覽車撞護欄6傷
新台幣開盤升8.3分
北韓勞動黨5月開代表大會前 恐再度核試
立院邀備詢浩鼎案 翁啟惠現身
菲恐怖組織斬首加人 影響觀光
總統府不准假 翁啟惠現身立法院備詢
提倡愛護地球 百貨業推廣環保活動
蘋果財報大解讀 還是有亮點
美東北5州初選 川普橫掃 希拉蕊暫贏3州
生死兩相安 選擇安寧照護不留遺憾
腳底痛誤診足底筋膜炎 婦人枉受苦多年
蘋果財報倒退嚕 鴻海股價小跌開出
紐時關閉巴黎編輯印務 聚焦數位成長
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台男上海搶劫被捕 陸網友：不要遣送台
嘉市芳安路民宅火警 無人傷亡
駐加代表處放映台灣電影甜‧祕密
新港奉天宮媽祖聖誕 六佾舞祝壽
張盛和看台股 520是股民心中大變數
簡太郎：公投通過門檻 不宜下降
綁架電話詐騙再起 長者應小心
立委質疑浩鼎股東 任中研院研管會成員
北韓勞動黨5月召開第七次全大會
美豬進口 林淑芬：零檢出立場不會改變
陳威仁：文林苑對都更造成很大困擾
翁啟惠贈與稅案 國稅局仍在搜集資料
漁船遭日扣押 總統再開國安高層會議
傳市場派反手作多 浩鼎早盤攻勢猛
蔣乃辛：有人利用浩鼎案奪權逼宮
馬雲躍亞洲首富 螞蟻搬金立功
蘋果財報落難 非蘋陣營竊喜
台與尼加拉瓜簽菜豆種子研發推廣計畫
新台幣早盤升2分
驊訊攻虛擬實境 打進宏達電供應鏈
陸船王後代獲日10億賠償 家族爭鉅款
火鶴花新品種 鬱金香外形
找不到合適地點 一蘭拉麵暫不來台
翁啟惠自覺委屈 沒做違背良心的事
砂石車與3車碰撞 4人輕重傷送醫
男子裸半身 捷運市府站月台閒晃
宏達電靠VR搏翻身？股價「漲」聲回報
小爪水獺要出嫁 Sandy遠赴花蓮海洋公園
翁啟惠願提前交接 沒有堅持要做滿
立委推戒菸立院檔 盼王柯贏健康拿獎金
鎮小江共諜案 二審判刑4年
人民幣中間價再升值 打破市場預期
委內瑞拉省電大作戰 公僕給薪週休5日
厄瓜多元亨寺義賣 賑濟厄國震災
蘋果財報不如預期 台晶片廠股價走跌
陸首家情趣用品公司 掛牌新三板
慈濟成立50年 萬人朝山
太景C肝新藥 獲陸優先審批資格
艋舺古宅飄咖啡香 萬華林家情歸星巴克
喝4杯保力達就酒駕 喝多還傷肝
5/2勞動節補假 不開放帶單車搭北捷
回陸委會像回娘家？蔡英文比OK
共諜案 二審鎮小江4年許乃權2年10月
翁啟惠：不辭職耐心溝通 相信司法還清白
推特Q1營收低於預期 本季也不樂觀
5州初選料全勝 川普進軍白宮路難擋
越南防長訪俄 重申南海議題立場
越南宣布茲卡疫情結束
中國大媽投資台股 金管會盼520前上路
美民調：川普全國支持度首次達5成
台漁船遭扣 漁會集結日本交流協會抗議
桃園醫院血液透析 擴大服務腎友
電金弱傳產撐 台股難脫震盪整理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸女童謊稱被媽媽家暴 想騙爸爸回家
台股量能不振 張盛和：元兇已槍斃
媽媽寵愛自己 買保險及早規劃
賺6元配2元 富邦金股東不開心
世界展望會訪薩 探視認養學童
特斯拉Model 3催油門 世德飆高
乳癌女性罹癌首位 攝影及早發現
上次輕放被批 立委質詢翁啟惠砲火加重
不堪哭鬧將女童由高處摔落 惡保母遭訴
善用社群網站 警方助毛小孩回家
國台辦：與陸委會聯繫機制前提九二共識
民團盼民進黨修正監督條例 否則拍桌
遠東銀洪信德病故 新銀行在位最久總座
總統：把事情做好 留漂亮下台身影
宏都拉斯可可產業吸引日本投資者
聖嬰衝擊6000萬人 最嚴重乾旱尚未來臨
洪秀柱：日扣漁船以勒索方式要錢
台媒問是否開臉書 國台辦：積極設微信
廣東幹部被輕判 陸媒向中共叫陣
股民看壞台股 消費者信心指數續跌
退役軍人變科學師 茶葉罐募資助偏鄉
海巡署長卡位新聞 民進黨：報導非事實
黃台仰周永康未能獲得印度簽證
肯亞案陸人改變對台印象 陸：就事論事
七星登山王路跑爭議 北市籲尊重陽管處
LINE換機不卡卡 新流程今啟用
環保新時袋 竹縣減少塑膠袋氾濫問題
同志禿鷹伴侶好有愛 築巢共孵遭遺棄蛋
垃圾食物入侵 陸農村小胖子激增
龍潭食品廠工安意外 一越勞不治
瑞昱受惠轉單 股價一度衝10個月高
嬰兒用床圍欄 立委爆無國家標準
LINE換機新流程 無痛移轉步驟看這
小英就職兩岸論述 國台辦：迴避無意義
iPhone銷售放緩 蘋果供應商股價聞訊挫
成大與國輻中心合作 開設碩博士學程
新北10易肇事地點 新莊占7處
木工家具職人展 小英文創商品吸請
熟女主動脈瘤破裂差點喪命 竟是遺傳病
新台幣中午升1.4分
新北60名模範母親 朱立倫30日表揚
接小孩違停被勸離 陸車主找人圍毆保全
謝長廷告訴日媒 民進黨重視美日關係
藍批張景森失言失格 綠：有則改之
討債行凶 男子桃園街上砍傷2人
彰銀案 法院駁回台新金求償165億
砂石車疑打滑 失控撞3車釀4人傷
鋼鐵會議受辱 陸：會議具政府間性質
不滿日扣台船 外長證實已提嚴正交涉
彰銀案宣判 台新金2大訴求遭駁回
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遭開除 捷運外包公司前員工抗議
小英談兩岸 台灣新民意與民主原則為要
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彰銀案 張盛和：財政部勝訴成分居多
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歸化須品行端正 內政部：未再犯可申請
曾銘宗籲公開事證 翁啟惠：要問律師
川普席捲5州氣勢旺 共和黨擋不住
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謝長廷證實駐日 藍團：置蔡英文於何地
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搶搭華語熱 師大首創兒童雙語教育學程
祭成吉思汗 馬總統親臨主祭
瓜國政府強化組織 台捐贈電腦
國際獅子會捐贈澎湖消防後勤車
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肯亞案立院聲明 國台辦：明顯一邊一國
彰銀案宣判結果 審判長說給你聽
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陸民調鼓吹武統 陸：續推和平不允分裂
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陸股開高震盪 滬指早盤微漲
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翁啟惠承認與張念慈基金曾投資浩鼎
經濟部交接簡報 水電價貨貿入列
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美東北5州初選 希拉蕊氣勢如虹再下4州
中研院技轉規範讓黃國昌嚇到了
擁恆立台灣英雄溫家寶銅像 強調和諧
解禁後首見 美牛萊克多巴胺超標1倍
凌通迎旺季 第2季業績季增看3成
陸互聯網業送電視 老字號品牌壓力大
鴻海辦夏普產品體驗 員工挺業績破百萬
摩斯漢堡30日辦徵才 釋出百名職缺
長照服務低薪 衛福部擬推月薪3萬起跳
台股收盤跌18.52點
小行星獲命名屏東 約小琉球大小
中市男嬰染腸病毒 送醫治療病情穩定
彪形大漢衝撞警 遭制伏查出因案通緝
蔡英文：兩岸關係推動必須基於民主原則
世新徵才博覽會助媒合 首創雲端履歷APP
狹幅整理 台股跌18點
5月台指期跌13點 收8557點
5月電子期金融期齊跌
宏達電One S9攻歐 德國官網現身
彰銀案 台新金向財政部求償遭駁回
柯文哲：張景森講話比我直白
印度連體嬰只有一大腦 出生不久後夭折
鴻海挺夏普 龍華廠將擴大銷售會議
台股8500點震盪 未來看個股表現
星國會議員補選 台灣女婿徐順全再上陣
證實駐日 謝長廷：爭議不應妨礙雙方友好
中研院法律顧問無律師資格 立委再質疑
立院初審通過提案 翁啟惠應立即辭職
弘光人體微循環評估系統 獲經濟部專利
金正恩發射飛彈 傳因對美國怒火難消
鴻海夏普合作 擬布局消費電子機器人
防性侵 印度政府要求手機加緊急按鈕
漁船遭日扣押 馬總統嚴正聲明3立場
迎巨量資料時代 清大攜IBM推大數據學程
證實駐日 謝長廷：曾猶豫對黨職感情深
捐自動心肺復甦機 造福雲林鄉親
談到聲寶與夏寶 鴻海戴正吳這麼說
中華電攜手台灣房屋 推智慧社區
日人來台尋根 找到幼年居所
三大法人買超台股 14.75億元
韓美在首爾簽署太空領域合作協定
陸新增貸款去哪裡？謝金河：流向房地產
蘋果光不再 登陸發展踢鐵板
赴陸委會聽簡報 蔡英文：有回家的感覺
柯文哲：U-car八字還沒一撇
柯文哲：出席蔡英文就職典禮
豬瘟十年沒案例 最快年底「拔針」
新民高中80週年慶 蘇嘉全林佳龍同賀
王正新接富邦獨董 柯文哲：需金融專家
立委指美時恐涉炒股 要求金管會調查
寒舍上市採競拍新制 底價38.8元
遺愛人間 善心人捐心肺復甦機
百人聚集KTV砸車 警方循線追查中
中山高1轎車躲避掉落物翻覆
南亞科每股賺0.68元 表現優預期
大陸租人APP崛起 安全監管有疑慮
夏普社長人選 鴻海戴正吳這麼回答
葉明水在首爾推廣台北國際電腦展
川普大勝嗆希拉蕊 若是男性得票不及5%
大甲媽遶境 PM2.5濃度瞬間破4千微克
日籍情侶掉手機 北市警助尋回
資費戰暫歇？遠傳新資費出爐
男涉命案判無期定讞 聲請再審調查
美豬 洪秀柱：國民黨就有能耐不接受
美中西部平原天候惡劣 冰雹大如葡萄柚
父母揪友在家吸毒 兒女大義滅親報警
緬懷傅正 蔡英文：民進黨勿忘初衷
台漁船遭扣 洪秀柱籲立即展開護漁行動
南亞科估Q2記憶體 跌價5%內
澳洲購法潛艇 吳斯懷：大陸因素
國中奧林匹亞競賽奪6金 總統肯定
萬華戶政故事館首映 細嚼甘味人生
CKYHE聯盟：6月起調整亞洲至美東航線
審公投法 藍委：全力支持民進黨提案
傳轉戰北市長 朱立倫：無稽之談
景氣燈號連10藍 與歐債時並列第二長
接受招待喝花酒 3公務員遭判刑
放寬已婚未成年子女歸化 內政部：不宜
法廣：澳潛艦訂單 給法經濟帶來及時雨
穩懋首季每股賺1.41元 創新高
桃園推托育人員訓練班 鼓勵年輕人生育
長照財源 衛福部重申保險制較好
新台幣升1.8分 收32.345元
北市11路段騎樓人行道 28日起禁機車
唐榮國小尋星小隊 加入國際尋星行列
大故宮計畫環評暫緩 待新政府評估
鴻海挺夏普 這3項產品員工最愛
高雄岡山傳槍響 一男子中彈送醫
警方宮廟逮毒品犯 信徒誤會黑道抓人
太管處珍貴生態影片 46天記錄留鳥繁殖
菲南山區無頭屍 疑為遇害加拿大人
巴黎恐攻關鍵嫌犯 比利時移交法國
朱立倫：鐵路警局應納捷警改名軌道警局
鄧振中談TPP：以經長講話機會不多了
惠中寺未來與希望講座 名人接力開講
張揆：沖之鳥礁事件不能這樣吞下去
蔡英文喊話：調整心情 從在野走向執政
哈伯望遠鏡新發現 鳥神星有小衛星
FHA廚藝賽 高餐大王子公主摘雙金
520就職典禮 民眾禁帶大包包與飲品
張揆：若無漏稅疑慮 儘速開放Apple Pay
Appier：台灣跨三螢用戶 亞洲第二
陸3月工業獲利加速 年增11.1%
農委會：4、5月與海巡署 沖之島礁護漁
海巡署：提前公海護漁時間
景氣連10藍 國發會：轉燈恐等下半年
北市街頭豔麗油彩畫 火紅木棉花開了
颱風季節將至 嘉市災害防救演習
議員逼表態 林佳龍：瘦肉精零檢出堅持中
糖尿病用藥副作用 女變胖變自卑
黃國昌：醫院應付評鑑竟發教戰手冊
日股收跌 蘋果光失色
蘋果大中華區營收銳減 香港表現欠佳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
擁恆園區台灣英雄立溫家寶銅像 網友熱議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
政見兌現 苗栗苑裡鎮民每人可領500元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
港獨大辯論 反獨立與主張自決者交鋒
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
元智邀姚尚德為駐校藝術家
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台客委會來港參展 拓禮品商機
女生面試易受青睞 李茂生：讓教授感受辱
瘦肉精美豬進口 國民黨民調7成不贊成
面額百萬元 南投調查站破離譜偽造美鈔
身障小朋友做蛋糕 媽媽喜極而泣
高志明：無毒不可能 食安源頭是污染
明報連4天專欄開天窗 環時：政治天窗
地震衝擊 聯電第1季淨利創28季低
嘉縣流浪狗收容中心 獸醫不會替狗看病
植物人在家安養困難多 創世盼擴院
學校實習儲金局 圓夢的綠色小本子
林佳龍施政報告 國民黨議員批攬功市長
台灣大遠傳4G新資費 千元內吃到飽退場
小學生做菜 柯P讚：跟佩琪煮的一樣好吃
日本外相岸田4月底訪陸 將會王毅
禁提與憲法相關訴求 泰國中選會提告
尋獲僑生劉威尚 父親搭機來台探視
大巨蛋擬解約 柯文哲5月議會專案報告
聯電估Q2晶圓出貨增5% 稼動率升
彰銀案宣判 台新金：擬對策護股東權益
推動國立高中改市立 中市與中央達共識
鳳梨竹筍入菜 台南關廟推母親節大餐
彰化溪湖國中圖書館動土 推廣閱讀
陸工業企業獲利復甦 滬深港股同步下挫
中市登山條例 納入定位器與救護能力
每日郵報想買雅虎 擴大網路帝國版圖
金門太湖水庫藻華 水廠加派人力打撈
澎縣民時間 5月起改每週一次
高督盟評待觀察議員 前議長許崑源上榜
新台幣收升1.8分 終止連4貶
台北101登高賽 柯文哲將再度挑戰
重視毛經濟 花蓮文創園區友善動物
新政府改用揪科 張揆讚許
貨輪擱淺清污工作船 因海象暫撤離
藍營在地用人 蔡錦隆任地方黨部主委
印尼軍警與恐怖組織駁火 斃1維吾爾男
立委指恐涉炒股 美時：一切合法
陸大型非法集資詐騙案激增 網金問題多
元大金併泰券商 交易金額6.45億
崗山之眼園區動土 陳菊盼成觀光熱點
IS面臨財務危機 加盟戰士減少
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樂天新成員樂趣買 進攻台灣市場
罕病新藥給付會議 擬開放病友與會
藍營提案恢復敬老金 北市：持續溝通
華亞科首季轉虧 每股虧0.24元
櫃買中心新增「農業科技業」掛牌類別
民眾批生活圈道路毀生活 竹市府說明
房屋稅5月1日開徵 新增行動支付繳稅
TPP調整體質 學者：年輕人有加薪機會
大陸學歷 台多採認26校
侯博明：盼新政府儘速加入區域經貿組織
陸銀在美發行信用卡 工行搶頭香
擁恆立溫家寶塑像 蔡適應：多元包容
溫家寶銅像惹議 基市府：業者同意拆除
英保育人士擬駕動力傘 隨天鵝長程遷徙
運送犬貓 農委會擬訂原則性規範
疑釣魚跌落水池 男子遺體打撈上岸
蔡英文談兩岸提民主 學者認為偏重試探
布局一帶一路 陸大舉買全球港口
投資華映70億拿回21億 仁寶不接受
瑞平傳騎跨海金門 矯正女孩很厲害
子女爭產停棺 新北訂條例可開罰並代葬
金門史博館破20萬人次 迎幸運客
海巡署：公海巡護延伸沖之鳥礁
涉偷轎車 逃避攔檢撞公車落網
退休快樂嗎？ 台灣人僅勉強及格
上市公司法說 5月3公司上場
憂債務危機再起 希臘盼開峰會遭拒
南紡衝越南廠紡紗量60萬錠
陳建仁：研究者應具備智慧謙遜慈悲
張善政霸氣回應沖之鳥 網友：有做事
宏達電5/9法說 聚焦旗艦機+VR
重罰和平電廠4.4億 花蓮縣府勝訴定讞
法廣：法牛肉農籲總統抵制美歐自貿協定
綠：蔡英文維持民主與台海穩定不變
幼兒園女師未婚生子 疑假結婚送嬰
近大安森林公園豪宅 每坪近200萬元
茂迪現增價降近1成 每股28元
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馬總統要求強力交涉 外交部再向日抗議
留住高階人才 招商中心推國際人才卡
傑出研究獎 首度頒給音樂學者
工研院團隊登國際舞台 秀研發成果
西藏流亡政府總理 洛桑桑蓋連任
接內政部長 曾旭正：未被徵詢也沒意願
避免收到假美鈔 銀行採先託收後鑑定
峇里島衝浪遇鯊魚 美男手臂重傷
法廣：大陸車市火熱 車商競相投入
加國人質遭斬 菲總統誓言打擊恐怖分子
行銷台北電腦展 貿協前進日韓
蘋果新手機採OLED？背光模組廠因應危機
今彩539開獎
岡山廟前槍擊案 警掌握特定對象
習近平：經濟下行壓力大 關注就業問題
大福彩開獎
美效法以國 轟IS前先鳴彈警告平民
東南科大攜手兩岸地質會 知性旅遊產業
南韓：北韓已做好第5次核試準備
聯強與群環股份轉換基準日 暫訂7/18
澳州調高外國人購屋稅 外媒：擔憂陸資
曾被勞改19年 陸維權人士吳宏達過世
印度適齡工作人口 34年後將超越大陸
視察大巨蛋人數不設限？遠雄：其心可議
內戰趨緩和平在望 南蘇丹前副總統復職
比利時中山學校 獲僑委會海外夥伴據點
後代停棺爭產 富豪弟：盼早日入土為安
用貼的內褲 超模趨之若鶩
姐妹站出來 印尼最美黨魁籲婦女參政
停棺不葬代為火化 新北：細膩執行
房市新政滿月 深圳4月房市成交量腰斬
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
Discovery探險樂園 浙江開幕
瑞儀孵小米電視願景
彰銀案宣判 台新金：經營權勝訴
美媒：陸第7度試飛高超音速攜彈飛行器
埃及女連體嬰無法分割 父母求救
大馬新國行總裁人選出爐 下月上任
越官員:大批死魚案未見與台塑有關證據
邱素貞瑜珈傳歇業 消保處：爭議可申訴
傳邱素貞瑜伽天地歇業 北市：待查證
護漁艦赴沖之鳥礁被撤回 海巡說明
蘋果財報不佳 拖累美股開盤挫低
美副卿：美盼兩岸進行建設性對話
雅虎和股東達成協議 避免董事會爭奪戰
採訪大巨蛋限制人數 北市府與遠雄互槓
〈時評〉《美麗島》的弦外之音
地牛接連翻身 花蓮地震最大規模5.6
巴拿馬文件 ICIJ：5月9日對公眾開放
邱素貞瑜伽傳歇業 北檢分案偵辦
馬總統說沖之鳥是礁 日本外相提出抗議
台北天成大飯店百合咖啡 頂級主菜無限續點NT$988+10%
聶永真操刀 大直市場攤商小招牌成新亮點
最好吃的比薩是法國人做的
正式合併北富銀保代 台北富邦銀行獲准兼營保險代理業務
新北移動圖書館 公園同樂會溫馨解移工鄉愁
台大教授葉俊榮接內政部長
花蓮地震 目前無災情傳出
花蓮近海地震規模5.6 嚇壞宜蘭民眾
地震夜不平靜 中市鐵皮屋深夜火警
ICIJ：巴拿馬文件5月9日對公眾開放
林口5歲女童墜落8樓 命危送醫急救
花蓮地震 民眾夢中搖醒不敢再睡
花蓮近海發生兩起餘震
花蓮秀林發生規模4.3地震
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
前美眾院議長哈斯特爾特付封口費被判刑
油價和獲利助漲能源股 歐股全面走揚
聯準會維持利率不變 美經濟成長減緩
川普：當選後與俄中改善關係
法國法庭控巴黎恐攻案主嫌恐怖謀殺
克魯茲宣布費奧莉娜為競選搭檔
聯準會維持利率不變 美股大部分上揚
美產量下滑 油價漲至45美元以上
全球新聞自由報告 關注香港情況惡化
美聯準會維持利率不變 美元持平
美特別301報告 提美台TIFA續合作
美股漲多 台股觀望恐續震盪
調查：加拿大9城市房價高估
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動物心理學家：愛狗狗 請不要抱牠
竹市環保局役男 挽袖捐熱血
紅藜不是配角 太空人當糧食
推生態交通 哈瑪星纜線地下化先行
美特別301報告 陸仍列優先觀察名單
中裕愛滋新藥 三期臨床收案達標
iPhone玩自拍 APP讓照片動起來
揚州寧國寺和尚互毆 住持發微信開除
陸女花百萬買假鈔 品質太差報警
台股開盤漲23.87點
新台幣開盤升 0.5分
龍巖寶山墓園多年未開放 中市研擬解決
臉書Q1財報亮麗 銷售獲利雙雙超越預期
楓港紫色洋蔥 嘉義特教學校歡喜豐收
台灣與柏林洪堡大學共同推動台灣研究
國際油價走高 下周汽油估再漲3角
新機提早報到 三星淨利攀升
菲律賓仲裁迫近 華郵：南海烏雲密布
瓜總統感謝華碩文教基金會捐贈電腦
郭永樑主持宏國茲卡防疫計畫捐贈典禮
南亞科獲利穩 股價小紅開出
5月桶裝瓦斯估持平 小商家喘口氣
台灣英雄只當1天 拆除溫家寶塑像
國富統計 103年每戶資產1099萬元
聯電獲利不亮麗 股價翻落3個月低點
邱素貞瑜珈驚傳歇業 付款糾紛可申訴
夏普太陽能太弱 傳將砍千名員工
師大建置首個幼兒資料庫 8年長期追蹤
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台灣人道關懷 慈濟援助智利雨災災民
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神準每股現金股利13元 殖利率近8%
新台幣早盤狹幅整理
工時勞工 近4成每週工時逾30小時
墾丁珊瑚開始產卵 墾管處續觀察
先遣船2018登陸 SpaceX火星之旅邁第一步
夏普考慮多種選擇改善獲利 含撙節成本
史上最慘12藍 製造業景氣仍衰退
男大樓販毒 住戶留字指引警方破獲
掌心雷放褲襠 雲林逮跨溪販毒男
鄭捷是否520前執刑 法務部：審慎處理
台塑河靜鋼廠經理失言 遭解僱
傳邱素貞瑜伽歇業 北市教育局將查9分店
澎湖花火節台灣團隊秀 展現菊島魅力
印尼：擊斃一名涉恐大陸維族男子
港禁毒處調查 逾1.4萬港生曾吸毒
美2歲兒車上開槍 意外擊斃媽媽
杜蕾斯遐想直播 陸5百萬網友大呼被騙
史上最慘！ 製造業燈號連12藍
陸大學餐廳 驚傳飯菜有蚯蚓菸蒂
電業自由化 台電：誰負責穩定供電
八仙塵爆案遭疑輕判 司法院澄清
日本大手筆 將在大陸開10家合資醫院
立委：打工族年資逾1年 5成沒特休假
台股開高走低 再回測8500點支撐
澎湖首度野放人工救援綠蠵龜
邱素貞歇業 稽查員：最重可撤銷立案
鴻夏婚後 夏普擬裁員千人
iPhone風光不再 陸智慧機趁機搶市占
生技園區上梁 馬總統與翁啟惠一同見證
彰銀案雙方都喊贏 台新金盤中跌4%
傳邱素貞瑜伽歇業 消費者恐求償無門
抗議違扣漁船 外長29日召見日駐台代表
視察大巨蛋工地 北市議員批變爛蛋
文林苑發文爭議 張景森臉書道歉
越媒：台塑河靜鋼廠經理失言 遭解僱
民眾不知家醫群 計畫失靈急診塞爆
南韓將5月6日定為臨時法定休假日
交通內政等部會首長 林全下午公布
眼癌新藥治X染色體脆折症 老鼠實驗振奮
越媒：對越軍售禁令 美可能全面解除
陸大生瘋上課替身 師購指紋辨識機對付
謝金河：少了翁啟惠3人 浩鼎不值錢
中央氣象局氣象報告
日消費者物價 創3年最大跌幅
NASA釋出太陽閃燄影片 宛如絢麗燈光秀
馬總統說沖之鳥是礁 日本外相抗議
紅酒粕製美白抗皺霜 高師大將技轉
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
駐哥代表處舉辦台灣文化嘉年華
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蔡英文：政府做後盾 遊戲業不孤單
日股盤中急挫 台股跌百點破8500
矽品宣布 終止紫光參與私募案
川普談外交政策 誓言美國優先
中美洲尋求跨境商務運輸快捷化
教育局：邱素貞瑜伽八德店是短期補習班
宏達電操刀Nexus？ 推特爆代號
桃園副市長訪史丹佛大學 學習矽谷經驗
翁啟惠投資資金是否申報 監院查核
海基會納入旋轉門 林中森盼不影響運作
邱素貞瑜伽傳歇業 北市籲員工出面申訴
新台幣中午升 0.8分
捍衛公海漁權 外長將召見日駐台代表
克魯茲最後一搏 宣布費奧莉娜搭檔競選
日銀未祭新刺激措施 日圓走升
羅智強結束美加巡講 擬回台徒步環島
劉威尚認得父親 雲科大：協助醫療課業
專利申請 友達奪冠鴻海退居第4
馬總統：捍衛公海捕漁權利 絕不退讓
15公尺路樹倒 女子遭壓傷
黃重球：電業自由化應有監理機關
矽品終止紫光參與私募 日月光：尊重
陸股早盤開高走低 滬指小跌
悶死幼女棄屍 狠父判刑15年確定
矽品終止紫光參與私募案 日月光：尊重
中信點燃生命之火 第31屆募款1.42億
總統緊盯 生技園區結構進度超前
漁汛期來臨 外交部籲勿至菲領海作業
雙北最擔心 土壤液化諮詢占近七成
翁啟惠向馬總統道歉 盼續支持生技產業
電信三雄法說會登場 聚焦吃到飽動向
漁船遭扣 國安會：一定會護漁操演
台2藝術家紐約駐村 探討政經與共生樹
奧地利通過嚴苛難民法 因應極右派崛起
SpaceX獲美軍太空發射合約 打破壟斷
水土保持防災小知識 農委會5月勤推廣
總統：8年來努力為台灣找三條路
行政院修法 開放網路販酒
馬路撿錢全都錄 失主PO網尋拾獲者
上回說重話 總統今祝福生技園區
新北員警疑涉貪 檢調搜索帶回3人
悶死流浪狗事件 張花冠：一定要改進
民眾不知哪看診 頭皮癢也看急診
被日扣漁船損失大 盼政府討公道
習近平談南海：堅定維護自身主權與權利
巴拿馬文件後 政院通過反避稅條款
428兒童保護日 家扶快閃關懷受虐兒
朱立倫：公車票價不漲 但司機加薪
馬公增建海淡廠 預計107年試車
日銀未擴大寬鬆 評估負利率影響
半導體產學聯盟成立 高階人才搖籃
取締非法捕魚 印尼將採微型衛星監控
南投推愛心醫療聯盟 弱勢看診免掛號費
高市警：員警違法停職 擬不予復職
擅入空軍基地 印尼逮捕5名高鐵陸勞
電業自由化 黃士修：不是萬靈丹
Apple Pay擴大澳洲觸角 與澳盛簽約
橡皮艇登陸小金門 陸男：投奔自由
漢和總部擬遷東京 平可夫：對香港失望
不過度望子成龍 幼兒家庭環境品質更佳
屏東萬丹泥火山噴發 淹沒1期稻作
沙塵暴來襲 新德里空氣品質惡化
邱素貞瑜伽員工赴北市府申訴
越沿海魚群死亡 初步排除與台塑有關
台股收盤跌89.18點
貨車卡平交道遭火車撞 幸無傷亡
漁船被扣 孫立群：311台灣怎麼對日本
台大跨國團隊太空望遠鏡 1秒偵測可見光
台北股市跌89.18點
俄新太空中心 首度發射火箭
亞股倒地 台股8500點失守了
日銀未追加放寬金融 日圓升日股跌
德翔油污 漁民盼成立單一窗口代位求償
5月台指期跌143點 收8417點
台股挫跌89點 失守8500點
健保卡報稅新招 張善政讚創新
高雄道路施工瓦斯外洩 已控制無傷亡
遠雄：盼巨蛋快復工 避免鏽蝕安全疑慮
中市工地工安意外 1人當場死亡
5月電子期金融期齊跌
交委會考察多 藍綠立委皆說無不妥
6空品站紫爆降載 環團籲紅色就啟動
矽品首季每股盈餘 較去年同期腰斬
友達季報出爐 首季每股虧 0.57元
南極洲冰層下揭秘 可能暗藏峽谷大湖
夠麻吉主攻吃喝玩樂 全力擴大合作店家
南韓：北韓若核試 促安理會強力制裁
林全參訪宜蘭綠博 將推特色新農業
遠傳雲端平台 助中小企業效率升級
研調：VR無線化 2017年後成趨勢
友達法說報喜：面板需求3月已觸底回升
截至今年3月底 公務員退撫基金賺60億
台少盟盼檢討私立高中職學雜費收費標準
德翔海運協商漁民損失 依化驗證據賠償
溫家寶銅像惹議急撤 策展人子被譏父台奸
印度婦女遭輪暴報案 因長老施壓否認
矽品Q1獲利 創12個季度來次低
服務業專章 尚在討論草案未出爐
邱素貞瑜伽老師：相信負責人 盼快出面
咖啡杯套組清明上河圖 超商走進歷史風
邱素貞瑜伽天地傳歇業 邱素貞：不是我
蔡英文盼勞工慶祝心情 代替傷心陳情
濫用免簽 國際偽卡集團在台領款犯案
彰市鐵路高架化工程 彰縣全力爭取
民進黨高市主委選舉 青花菜對老將
不孕症曙光 科學家用皮膚細胞造精子
友達彭(雙)浪：面板第2季往好的方向走
邱素貞瑜珈傳歇業 消保處：受理申訴
三大法人賣超台股 76.39億元
安倍胞弟將來台出席立院台日聯誼會成立
北韓稱南韓綁架女服務員 家屬哭求放人
雲門創計畫獎助揭曉 助年輕舞者更穩健
鴻海投資夏普案 已向投審會遞件
中華電法說登場 4G達521萬戶
馬總統：行善低調 揚善要高調
公督盟指王金平不發言質詢 藍委：慣例
日股收黑 日銀未推新寬鬆措施
母親節禮物 64歲布農族阿嬤首次烤肉
藍色憂鬱成常態？學者：低成長時間長
遭指涉貪污 健保署長：亂指控欺負人
美學者：對台今年參與世衛樂觀看法不多
大巨蛋公安疑慮 北市府遠雄各執一詞
梅健華：期待與蔡英文合作 續深化關係
林文伯：全年半導體市場可溫和反彈
法廣：歐洲理事會年度報告：歐洲民主受脅
遠傳聚焦企業永續 推動減碳策略
日貓咖啡廳新規 喵喵可坐檯到晚間10時
守護孩子零兒虐 全台家扶串連街頭快閃
IC設計挑戰多 聯發科：塑造開放環境
鴛鴦大盜偷媽祖金牌 警方追查中
iPhone採OLED 宸鴻：看好觸控商機
西式飲食入侵 大陸農村小胖子激增
南韓：北韓再度發射中程飛彈失敗
臉書全球公益日 首次來台舉辦
不吃IMF藥方 產學推中華共同發展基金
陸股震盪 滬指小跌0.27%
矽品：Q2稼動率升 Q3樂觀審慎
全球新聞自由 跌至12年新低
新台幣升6.6分 收32.279元
紫光參股力成南茂 投審會：兩案併審
中華電石木標：引導市場分級付費
歐洲偽卡集團來台 鎖定夜店熟女當車手
兩岸條例 立院內政委員會納旋轉門條款
林郁方：去沖之鳥只能喝西北風
大陸擴大18項行政事業性收費免徵範圍
談矽品終止紫光參與私募 林文伯這麼說
台灣隱形冠軍企業 5/4吉隆坡招商
北韓再射舞水端中程飛彈 數秒後墜落
賀陳旦接任交通部長
李翔宙出任退輔會主委
5月報稅季 4招查所得扣除額資料
李仲威出任海巡署長
農糧署推生產追溯 掃描獲農產品資訊
電信三雄股利豐厚 配息近700億
謝曉星出任原能會主委
爆黑馬 葉俊榮出任內政部長
準交通部長賀陳旦 兼具專業和人文
法國西南部發生5.2地震
大砲川普談外交政策 美國優先他國買單
挾民意令諸侯 川普崩壞共和黨
川普拚總統提名 衝刺最後兩關
六大新重劃區伺機推出新建案
東部震不停 太麻里出現2尾地震魚
捐款警局助弱 怕妻知道註明免來電
破解迷思 喝椰子油吃銀杏不能防失智
另類偶像 菲候選人擦汗毛巾眾人搶
北市：公安疑慮未解 無大巨蛋復工討論
機捷遲不通車 桃捷面臨破產危機
觀光客退稅更方便 台北101搭韓流促銷
香蕉有新品種 大北蕉抗病性強
周玉蔻指頂新門神 林德瑞二審仍敗訴
教委會下週排審課綱修法 盼會期內完成
外資嫌iPhone動能差 保守看供應鏈
連日轟炸 菲軍方擊斃14名恐怖分子
黃岩島填海造陸？陸：不了解 媒體炒作
危機浮現 全球智慧手機Q1出貨首現衰退
日圓飆升 新台幣升值6.6分
離島電力防禦平台 解決供電不穩定性
傳綠邀掌海巡 侯友宜：很久的事了
政院開放網路販酒 兒團質疑配套不足
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
玉山銀申設雅加達辦事處 金管會點頭
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遠傳看4G市場未來競爭：朝正向發展
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
元智麻省理工體驗營 拓展國際視野
城市科大毛巾藝術嘉年華 毛巾變身萌熊
金廈警方聯手 破獲仿冒金門高粱酒
賀陳旦將掌交通部 柯文哲祝福
朝陽科大校園徵才博覽會 釋2千職缺
補習班倒閉終生會員苦 洪慈庸提修法
被指捲薄熙來案 章子怡向媒體求償敗訴
避免噪音擾鄰 內政部要求規定隔音
台灣大:4G資費合理調整 未來看市場競爭
蘋果總部驚傳命案 死者證實為公司職員
台積電籲政府重視半導體產業 群聚人才
陸通過境外NGO管理法 影響數千組織
柏林愛樂下週登台 北中高同步戶外轉播
廢止排除身障進用 勞長：卸任前決定
鄭文燦：透過創新治理 有效溝通
反馬頭山自救會質疑圖利 高市府駁斥
立委考察漢光兵推 肯定官兵努力付出
邱素貞瑜伽停業 北市將處分停止招生
轟希拉蕊打婦女牌 川普飽受各界抨擊
日月光狂買矽品股票 林文伯這麼回答
南投蒼蠅滿天飛 縣府抓運生雞糞
黑糖芭比蓮霧 創每公斤1050元高價
P2P投報率30%？金管會要查3業者
港股小漲 美日不急於調整政策
陳純敬：老天公平 有很多黨產的變小黨
林全內閣 勞陣理事長廖蕙芳任勞動部次長
宜蘭生態綠舟缺妥善管理 縣府加強因應
四技二專入學測驗 全面開放冷氣
101跨年煙火將減量 募資瞄準信義商圈
放寬租金補貼 租商用建築也可申請
打擊跨境電信詐騙 檢成立平台追贓
新北社企圓夢展成果 快樂作公益
邱素貞瑜伽停業 北市受理勞資爭議
屏東農漁特產 大陣仗前進首爾
傳黎巴嫩軍擊斃IS領袖 鄰近敘利亞邊境
桃園勞工表揚 鄭文燦：讓職場更安全
優格公司老闆超大器 10%持股分員工
東協10+8海上演練 陸派艦參加
女學生陳屍租屋警方調查死因
發展棒球之都 蔡其昌：從基層開始
遭控竊佔靈泉禪寺土地 陳振豐遭判4年
辜汪會談23週年 汪道涵家屬未能出席
台虹Q1財報出爐 每股賺0.6元
開放網路販酒取貨 超商：配合政府規定
連26震 台東海邊出現2條罕見地震魚
銀行去年砍23家分行 裁撤潮5年最慘
毒蟲駕駛躲警盤查 撞死女童
經歷劈腿情傷 研究：正宮才是贏家
添茶水變聰明 亞太師生奪國際發明首獎
醫美療程貪便宜 花臉爛皮後患多
愛河碧波變黃河 高市府：紅潮現象
美時腦癌學名藥獲美FDA核准上市
清境風車節 小瑞士花園起跑
傳宏達電操刀 打造兩款谷歌Nexus手機
F-茂林去年每股賺6.67元 上市新高
鴻海Q1專利申請大減 友達躍居龍頭
宋美齡三姐妹抗戰時期照片 上海首次展
黑馬葉俊榮 前2天才答應接內政部長
北韓再射舞水端飛彈 南韓誓言強力制裁
彰銀董事改選假處分案 台新金提抗告
旺宏首季續虧 每股淨值跌破5元
菲南小鎮4校被炸或掃射 無人傷亡
正德新船助威 日商社簽長約助獲利
遠傳衝4G用戶 今年滲透率目標65%
僑光科大校園徵才博覽會 釋出5千職缺
李翔宙接退輔會三挑戰 年金長照事業體
宋氏三姐妹抗戰貢獻 上海官方正面評價
台電明天慶70週年 彰濱風機「火大」
新北推紀錄片 展現三重工廠肖像
首次軍方背景出任 李仲威接掌海巡署
宏齊與Cree和解 撤銷所有專利訴訟
彰濱風力發電機起火 所幸無傷亡
延宕1天 俄羅斯聯合號火箭發射成功
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辜汪會談23週年 馬總統29日訪金門
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被日扣漁船長 要求日本道歉賠償
傳行員不會辨識偽美鈔 花旗抗議
苗栗15產業故事館認證 祭10萬好禮
張善政：廉政指數排名升 後續納入交接
日圓升龍拳 哈日族大罵黑田反指標
旋轉門條款納海基會 陸委會認為不需要
開創東協教育版圖 台科大進軍新加坡
誰說服賀陳旦接交通部長 林全：不能說
創見與華邦電首季獲利 年減逾2成
亞洲鐵人3項澎湖站 30日登場
谷歌導航 6名重機港人騎士誤上國5
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印度區域導航系統 最後一顆衛星發射成功
葉俊榮接內政部長 結合理想與現實
敘利亞阿勒坡砲火兇猛 至少38平民亡
林全盼新內閣合作無間 非單打獨鬥
澳新一代潛艦訂單給法 派高官赴日安撫
金控去年賺很大 發股利誰最小氣？
邱素貞瑜珈歇業 消基會：接67通諮詢
遠傳頻譜案 法院命台灣大繳回C4
大陸出家人無法入境 桃機抗議
醫師納勞基法 親民黨團提案後年完成
晤日本交流協會代表 高市議長盼友好對等
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路竹會訪視熊本庇護所 慰問地震災民
葉俊榮掌內政部 蘇嘉全：好人選
520前陸資觀望？投審會：還看不出來
夏立言談兩岸 沒必要被九二共識綁住
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南山飢餓勇士愛 為貧童跑出希望路
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嚴防腸病毒 苗縣下週恐進入流行期
美Q1經濟成長0.5% 消費支出減少
守護高風險家庭 泰雅警員回烏來原鄉
大巨蛋17座樓梯消失了？遠雄這樣說
故宮秦俑特展 30億文物跨海抵台
對抗氣候變遷 丹麥考慮課徵紅肉稅
遭指政策轉彎 林全：滾動式決策
法廣：法社會黨選民盼強勢總統整頓國家
擁恆昨才撤銅像 總裁因竊占今判刑
英國航空客機撞不明物 當局：非無人機
李翔宙掌退輔會 頭腦靈活重視基層權益
反避稅條款草案通過 估年增70億稅收
做慈善求好心切 辜仲諒每次開會都罵人
美副總統突訪伊拉克
威力彩頭獎槓龜
美Q1經濟走軟 惟景氣料將回春
憂核災 比利時明年起全面發碘片
今彩539 頭獎1注中獎
毒蟲撞死女童 鄭文燦悲慟要求速緝凶
內閣團隊成形 林全盼集中戰力
台裔美軍官間諜案 恐認罪協商不公開
停工11月各說各話 大巨蛋已成準廢墟
北韓今天發射第二枚中程彈道飛彈
北韓一天連射兩枚中程飛彈 似都失敗
不用手機作風保守？丁克華妙喻飛機說
丁克華要做疏洪道 引資金進入直接投資
怕錢進台股？丁克華：逆景氣循環買ETF
大陸審理網路關鍵字詐騙案 騙款逾4億
美Q1經濟走軟 美股開盤大多下滑
首任軍方色彩海巡署長 歷任多檢警背景
彭(雙)浪：面板業Q1山重水複Q2柳暗花明
台船遭日扣押 護漁內容持續研議
立院初審 完備沒收擴及第三人正當程序
遭警追捕逃逸撞死女童 網友憤怒
美副卿：美期待與台灣新總統及各黨合作
鄧振中李世光5/2會面 談經濟部交接
地底農場：倫敦人的新選擇
顛覆性強的企業會成功 是因為他們「不賣產品」
〈時評〉換了位子為何不能換腦袋？只要莫忘初衷
大巨蛋變爛蛋 停工11月鋼樑斑駁鏽蝕
假日補眠迷思？關於睡眠的五大重要發現
政府硬起來！5月1日派船赴沖之鳥礁捍漁權
「含瘦肉精美豬進口的食安爭議」不應該是台灣社會的夢魘
立院表決通過 要教育部撤課綱微調
哥倫比亞裁定同性婚合法 南美第四國
2400年石板訊息破解！土耳其出土文物令人震驚....
2016高雄國際旅展線上開跑 新竹喜來登推年度超低優惠
蔡英文赴外交部聽取簡報 林永樂大門迎接
慰勞辛苦媽媽 HiNet母親節好禮三選一
Chobani創辦人10%持股分員工 改變美國企業文化？
洛杉磯亞太影展臺灣影片放光芒
日韓電影特企【夢。想影展】 四部溫馨小品 5/6一起逐夢飛想
北韓連射兩飛彈 美：未對北美構成威脅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美逮捕3嫌犯 疑與去年加州恐攻案有關
北韓一天射兩次飛彈 聯合國籲停止挑釁
歐股持穩 空中巴士因利空連連重挫
法國抗議引爆衝突 24警受傷百人被捕
美軍方評估 北韓一天兩射中程飛彈失敗
萬那杜外海傳規模7.3強震
蘋果大跌拖累美股重挫 道瓊跌210點
倒車撞死女童 丁女落網一路哭泣
布倫特原油創今年新高 料上看50美元
美副卿：強烈鼓勵大陸與蔡英文互動
穿熊貓裝揚言炸電視台 美怪男子遭制伏
南海仲裁前 美參院提南海法案引關注
巴西媒體政黨化 國際輿論受重視
台嫌遣陸 人權觀察批陸操弄肯亞配合
吸毒女心虛逃逸 夜市撞死女童釀禍
呂元榮：吳新興說新政府服務僑胞不打折
亞馬遜財報奏捷 盤後股價勁漲近12%
美國會提對台軍售平等待遇條款
基隆節電競賽 禮券加碼5萬
李新穎：台灣進口薩糖 配額將增
餐巾紙收集狂 8萬款創世界最高紀錄
台中歌劇院耐震 足抗6級烈震
出席新閣共識營 蘇嘉全：認識新閣員
紀念郭子究 政大校友捐款拋磚引玉
中華民國敦睦遠航訓練支隊訪巴拿馬
金門再添12古蹟 全國密度最高
北韓1天連射2枚舞水端飛彈均敗
首季GDP僅-0.84% 主計總處又下修
四技二專統測 30日登場
美股道瓊重挫 台股恐難有表現
同是耶魯校友 林佳龍:葉俊榮勝任愉快
台灣大即時通 標榜資安優系統穩定
豫劇皇后王海玲 嘉義演天問
台股開盤跌49.83點
新台幣開盤升 5.9分
美 3大指數回挫 台股早盤跌破8400
紀念辜汪會談 馬總統金門揭和平紀念碑
餐廳無花果入菜 風味獨特受歡迎
機車變火球 男子受傷送醫
成龍溼地翻轉30 生態藝術預見未來
敦睦遠航訓練支隊巴拿馬辦歡迎酒會
撞死女童釀禍 觀光夜市路窄人多
Q1獲利大幅下滑 矽品早盤跌6%
敦睦遠航訓練支隊巴拿馬演出成功
男子駕車撞安全島 轎車側翻人送醫
台灣要求臉書個資 去年下半年333次
旺宏恐成全額交割股 股價跳空跌停
德微Q1每股賺0.4元 年減11%
蘋果總部命案 員工舉槍自盡
捍衛公海權利 外長召見日駐台代表
南海仲裁將有結果 美：陸漠視恐損名聲
複合式影響 北中南PM2.5濃度高
健保21週年健走 醫療院所共襄盛舉
上海虹橋機場第一航廈火警 釀2死3傷
台版華爾街之狼 羅栩亮遭判刑
GDP連3季負成長 主因成長力道不足
外長召見沼田幹夫 抗議違法扣留台漁民
日強扣台漁船 立法院擬聲明譴責抗議
服務業占就業人口6成 年薪不到50萬
陸票選染髮劑10大品牌 美吾髮登第 2名
加油要快 下周油價估漲0.4到0.6元
服務業小確幸 彈性休出遊不必跟人擠
四川涼山發現世界最小恐龍足跡 2公分
日稱沖之鳥礁為島 府：可交第三方評斷
政府強力護漁 5/1啟航赴沖之鳥礁
原油漲不停 95無鉛恐漲破24元
新台幣早盤走升
外資下修台股指數 原物料金融塑化最夠利
文青的週末地圖 來看梁祝的繼承者們
為情婦殺妻女纏訟8年 張鶴齡改判無期
3D賞敦煌 陸數位資料庫5/1上線
公海護漁民 政府派船赴沖之鳥礁
陸媒：白鹿原作者陳忠實去世
陸NGO管理法 美表關切續溝通
享齊人福藥頭落魄 客按門鈴先收百元
陸婦生下胎中胎 新生女嬰手術取出胚胎
時代力量提最低工資法 取代基本薪資
工作場所氣溫升高 氣候變遷新威脅
法廣：日外相訪陸 將與李克強會談
F-譜瑞首季獲利6季新高 股漲慶賀
法官認定殺女非蓄意 張鶴齡逃死刑
泰安原民部落孕婦急產 消防員車上接生
李世光：不覺得翁啟惠對學術界是羞恥
出口拖垮首季GDP 內需成長貢獻力撐
電信資費歇戰 外資力挺
華東電路板展 5/18蘇州登場
檢調搜索邱素貞瑜伽天地
人民幣兌美元中間價 逾十年最大升幅
馬總統致力兩岸關係 辜嚴倬雲推崇用心
鄭成功開台355年 紀念活動登場
沿海大批死魚案 越南再抽樣檢驗
李遠哲：學術主管應學習錢煦的誠懇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中研院法律顧問無牌 立委赴監院檢舉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日扣台籍漁船 立院聲明譴責抗議
柯文哲：Youbike應納入轉乘優惠
法廣：法反勞動法遊行 爆警民衝突
太陽的後裔創8.7億美元經濟效益
張揆：不要把台灣當軟柿子
美時獲FDA藥證 早盤開高漲停
紀念辜汪會談 馬總統揭碑敲鐘
哥倫比亞裁定合憲 南美同性婚合法第4國
致茂整合方案旺 首季銷售超去年全年
恐涉詐欺 檢調搜索邱素貞瑜伽
展護漁決心 張揆：日別把台灣當軟柿子
強扣台漁船 民進黨籲日方克制
美智庫：北韓核武 美下屆總統急迫議題
李世光：最大挑戰 如何讓經濟好起來
李世光：已向AIT申請放棄雙重國籍
勞團抗議 要求基本工資調至26K
民眾尿液驗出瘦肉精 立委呼籲深入研究
缺經費 東澳國小射箭隊難赴美比賽
柯文哲：主張捷運票價要再調降
八仙塵爆罹難 蘇家陞捐器官遺愛人間
利率都不變 美日歐狀況大不同
農委會5/1派船護漁 7月登檢漁船
阿里加入反仿冒聯盟 傳歐美品牌抗議
黨團自主 藍黨團5月19日選首任總召
錢煦邊聽演講邊打電腦 吳成文望塵莫及
國際股市重挫 台股失守8400點
越南魚群死亡 科學家駁斥赤潮所致
鋼市旺到Q3 大盤下挫類股回檔
日外相訪陸 將會李克強
北韓七大當前 平壤封城禁辦婚喪
調查：家族企業接班面臨3大挑戰
印度高檔手機市場 三星超越蘋果
川普總部接獲可疑粉末 紐約警消調查
新台幣中午升2.8分
房市量增價微跌 北熱南溫
高市開挖20米深建築 須繳5%保證金
新華社：北韓判1韓裔美人10年勞動教養
美大選激烈 川普辦公室傳收到白粉威脅
毒品犯夜市撞死女童 員警自責難過
帶媽媽出去走走 威航回程只要500元
印尼5月槍決14判死毒犯 台犯警鐘
長照預算缺口大 消基會憂難執行
當過院長不質詢 王金平：依照慣例
防颱整備 新北75建築工地總體檢
保二查獲仿冒偉士牌電動機車
邱素貞瑜伽歇業 累計321人申訴
酒後停車場小憩 醒來仍超標
青年署扶弱工讀 陳瑩指薪資偏低
研究發現 恐龍睡眠階段可能與人類相似
被指曾阻外媒採訪蔡英文 陳育賢斥謠言
桃園傳教師霸凌 隔離造成學生對立
達能首季每股虧0.21元 20季來虧最少
BEI銀行高階主管指數 4月下跌
殺警案主嫌涉討債 刑事局破獲
臉書推App 適用Windows 10
電業法修正案 李世光：明年1月提出
金融股擁高股息 穩坐大盤之上
雲林社區PK 挑戰新鄉村生活設計家
美軍里程碑 首名女步兵軍官就位
雲林社區PK 崙背阿勸全勤獎
春季限定柚花飄香 奶茶鮮採上市
不談浩鼎案 錢煦：做事要顧全大我
澳大堡礁嚴重白化 20年內恐死大半
IS吸收在台移工 印尼反恐局：調查中
香港五一反水貨活動 500警力戒備
IS生財有道 油田被炸改賣車和賣魚賺錢
韓裔美國人間諜案 遭北韓判10年勞教
蕭亞軒姑姑控執法過當 警：家屬在場
新研究發現 可尼丁對蜜蜂無害
大陸股債匯市4月齊跌 兩年首見
新政府拚再生能源 張揆連說三次非常挑戰
台股收盤跌95.97點
併排停車 屏東5月起加強取締
外資轉趨保守 台股失守8400
錢思亮為避嫌 兩度阻錢煦選院士
台股開低走低 跌95.97點
中台科大動物放療中心成立 吳思華剪綵
柯文哲：北市停車格應採面積計費
星雲捐贈佛首完成合璧 30日首展
5/5與準經長有約 工商協進會盼政策平衡
5月台指期跌 106點
5月電子金融齊跌
和平台海繁榮永續 馬總統金門立碑
台股重挫近百點 8400不保直逼半年線
老虎餓壞了 印尼管理員A掉飼料錢
深圳港資廠數千人罷工維權
新政府兩岸政策 馬總統憂心
天貓Fitbit攜手 搶攻大陸健身風
華碩新款智慧錶 悠遊卡特別錶帶今上市
上海全面開放養老市場 境外人士可投資
因應暑假旺季 航空業搶徵空服員
寵物用品展 大台中國際會展中心登場
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蘇嘉全：若法案未經協商 院會暫不處理
賴素如案 大法官裁定僅檢方能閱卷違憲
三大法人賣超台股63億元
駐星代表處：台灣符合加入亞投行資格
日本硬拗沖之鳥 馬總統：國際仲裁
殺警案萬少丞涉恐嚇討債 遭提報治平
等Apple Pay登台 Visa：一切準備就緒
民宅陽台疑被放手榴彈 屋主送警方處理
印尼看護向僱主學太極 取得國際裁判證
印度乾旱嚴重 擬對耗水累犯斷水
日月光Q1每股賺0.54元
聯發科獲利回升 首季每股賺2.79元
布吉納法索取消前總統龔保雷拘捕令
墾丁珊瑚產卵大爆發 海底美景線上直播
日月光首季獲利 創近3個季度低點
陸俄共同發聲 反THAAD反美介入南海
愛滋生爭就學權 民團：全台首例籲重視
欣興首季陷虧損 每股虧0.15元
倒車輾死女童 丁女步出警局險被追打
墾丁珊瑚產卵直播 最療癒即時影像
新北警疑涉貪包庇賭場 1人羈押禁見
法原廠警告香港店家勿賣紙紮Gucci
日月光Q2系統級封裝 仍處淡季
楊偉中發言遭檢舉 國民黨：按黨章處理
紐約時報被告歧視 偏好白人年輕員工
北韓餐廳員工集體投誠 北韓要求南韓遣返
聯發科Q2業績看增32% 毛利率有壓
抗議澳洲庇護政策 伊朗難民自焚身亡
成龍溼地預見未來 環境藝術翻轉30
施工廢料鐵條往下丟 校園安全堪慮
新台幣貶0.2分 收32.281元
川普加州造勢 示威民眾場外暴動
欣興首季小虧 Q2還是吹冷風
印尼菸害嚴重 孩童吸菸比率高
維護漁民權益 蔡英文握拳說全力捍衛
台達電首季EPS 1.5元 略優去年同期
澳最大地主售陸資 政府以國安為由喊卡
張善政：不許日本把漁民當罪犯
香港祭祖燒紙紮名牌包 古馳要求停售
衣櫃達人 成都小鄧月入近5萬
占領主席台 國民黨團：非無理取鬧
屏東黑鮪魚文化觀光季 5月7日開跑
沐浴車愛心撲滿 為臥床長輩圓夢
矽品結盟紫光喊卡 日月光這麼說
高雄輕軌C4到C8站初勘 拚6月試營運
疑涉澳門詐騙案 馬來西亞逮陸台24人
倒車輾死女童主嫌 十多人警局外想追打
美贈菲研究船 提升海洋資蒐能力
獨派團體赴領事局 發台灣國護照貼紙
外國打工險變詐騙成員 夫逃脫報案救妻
五一假期 六合夜市攤商北京設攤
邱素貞瑜伽歇業 檢調搜負責人住處扣證
日月光Q2可回溫 盼SiP下半年回暖
反對含瘦肉精美豬進口 中市豬農抗議
P2P投報率逾30%？業者指總投報率
外長向蔡英文簡報 兩岸和緩有助外交進展
聽外交簡報 蔡英文：外交團隊不分黨派
解決重機停車問題 柯文哲：以面積收費
陸港股齊跌 美成長數據遜色
印度稱與陸協議 拒多位陸異議人士入境
勞保投保薪資上限 5/1起4萬5800元
另一半有灰指甲 6成伴侶不願親密接觸
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
計程車新表傳可改表增車資 標檢局要查
保留彰化農倉 文史團體辦尋米活動
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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大眾控擬增資 拚轉型獲利
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告
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警大80年校慶 陶藝大師作品意韻深
高志明：台豬若清白 就禁瘦肉精美豬
經濟負成長 張揆盼產業轉型
會勘世大運竹縣場館 柯文哲：一切拜託
蕭亞軒姑姑控執法過當 警方：將再檢討
研究顯示 雨水可能是引發地震重要因素
外長召日駐台代表 張善政：表達立場
台人大馬打工疑被迫詐騙 脫逃助警破案
日圓升 3個月1萬台幣少1張晴空塔券
越要求河靜鋼廠挖海底管線？台塑：未聞
觸角伸至南半球 玉山銀雪梨分行開業
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蔡英文談肯亞案 肯定外交部表現
調查：大陸面臨農村空心化困境
元大投信申請韓國KOSPI200指數認可
陸：不承認日對沖之鳥礁的非法主張
課綱撤否 教部：依程序520後處理
600公斤古羅馬硬幣 驚現西班牙小鎮
柯文哲足球PK邱鏡淳 門都沒有
登山忌獨行 桃山失蹤者搜尋第19天
保護祖克柏 臉書去年花1.3億
中市抽檢賣場熟食 初檢不合格率逾5成
迦納恐攻威脅升高 外交部發布黃色旅警
年輕博士結婚 不忘回饋任教過學校
中保立偉猛男出動 背AED攻頂101
原住民不只保留地 東海岸擬劃傳統海域
下午海象轉好 德翔台北將恢復抽油除污
泰國攝影師捕捉台灣美景 用這支手機
母親節做公益 中市飯店及小攤商義賣
伊波拉威脅 賴比瑞亞獅子山列橙色旅警
使用者付費遭轟 柯文哲改提降捷運票價
沖之鳥礁案 張善政：影響日貨消費意願
充裕海洋資源 澎湖放流沙蟹苗
外交部出版畫冊 公開珍貴大師作品
巴黎恐攻嫌犯律師費 法國政府買單
越勞逃逸躲藏年餘 澎海巡跨海查緝
嗆北韓 韓美維權人士空飄數十萬傳單
上市公司總市值 跌破25兆
天空步道桐花美景不再 掩埋場暫停工
股市動盪 茂迪現增計畫喊卡
隋棠產後迅速恢復身材 就靠這2招
鼓勵殘障兒進取 81歲婦獲慈暉媽媽
中市啟用移動式空品監測車 即時掌握資訊
果樹不開花 台南芒果產量恐大減
保儀大夫農業守護神 尪公巡茶園
邱素貞瑜伽會員注意！ 止付尾款有時限
立法院院會休息 黃國昌：對得起人民嗎
台中洲際球場ROT 台壽注資午資開發
賴素如談釋憲案：人權保障里程碑
刑事局掃黑三打 專K中山聯盟
毒女輾死女童案 警夜市用槍有疑慮
假借滅蟑真性侵 男子判1年8月
迎母親節 中市百貨業者特惠搶攻商機
北市轉乘優惠 柯文哲：應納YouBike
蔡英文：未來台灣外交 有3個重大任務
歐元區成長加速 低通膨仍是隱憂
台達電Q2維持成長 Q3為全年高峰
中華電工會5/1抗議 還我勞工董事
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母親節腳步近 禮物夯品討媽媽歡心
陽管處緊急封閉步道 七星山路跑延期
巴黎恐攻主嫌 比國掌握2年訊息無作為
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首談沖之鳥礁 蔡英文握拳回應全力捍衛
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為禁象牙買賣救象命 肯亞辦峰會
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屏縣長選舉涉不實文宣 張雅屏判刑
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挪威直升機墜毀 未發現無生還者
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一樣年輕都沒變 科學家揭密關鍵在基因
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微調課綱撤回 林冠華母親發文悼念
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挪威直升機墜毀 機上13人全數罹難
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簡又新專欄─世界經濟論壇報告：現今人類面臨的迫切生存風險
簡又新專欄─政府結合企業 環保永續雙贏
蔡英文：八年累積可能比不上8秒失言
藏傳佛教百名仁波切、喇嘛來台 跨教派和平祈福
緊張升高 陸拒美航艦戰鬥群訪香港
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媒體：沙烏地賓拉登集團 裁員5萬人
媒體：美印第安納州長力挺共和黨克魯茲
波多黎各出現美國領地首起茲卡死亡病例
歐股挫 旅遊和休閒類股跌勢重
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美關切陸NGO管理法 陸媒批不良居心
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BBC妙聞 王子家中禁髒話否則罰錢
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巴拿馬台僑款宴敦睦遠航訓練支隊
敦睦遠航訓練支隊圓滿達成訪巴拿馬任務
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法恐攻嫌犯入獄 藏手機打數千通電話
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蘋果OLED手機 恐先用三星面板
傳院士連署重選院長 中研院尊重
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桃竹苗就業博覽會 媒合率達7成
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科長違停嗆員警 葉毓蘭：不必當公務員
32台籍詐騙犯遣陸 政院抗議盼陸速協商
人潮多 上海迪士尼小鎮可樂1瓶75元
萬那杜居火環帶 1個月來強震連連
國民黨秘書長 預計下周公布
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32台嫌遣大陸 法務部積極促第二次會談
總統讚賺錢別人用 樹菊嬤：不用想太多
四技二專統測作文 怎麼會是我
朱立倫表揚模範母親 祝天下母親快樂
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台南1民眾疑跳月台 遭火車輾斃
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山川琉璃吊橋琉璃珠 消失132顆
32台籍詐騙犯遭遣陸 民進黨強烈譴責
統測登場 台東考區油性筆作答扣分
分享出櫃心路 變性師曾愷芯感謝支持
八八風災共患難 歌手王萊回那瑪夏獻唱
32名詐騙犯再遣陸 政院指示速與陸溝通
布魯塞爾機場離境大廳 將部分重新開放
台嫌遣陸 外交部向馬國提出抗議
研究：美開採頁岩油氣恐為空污元凶
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馬國詐騙案 陸委會：儘快促成二次會談
法廣：強力護漁 台灣2艦明赴沖之鳥礁
台韓志工結盟10載 中華美食慶祝
流動音符翻轉人生 愛樂種子萌希望之芽
誘拐孕婦剖肚奪嬰 美婦獲判坐牢百年
國道1號公車與11轎車車禍 2輕傷
澎離島2歲童高燒 海巡快艇護送就醫
32台民8時許抵廣州 陸邀台共同偵辦
琉璃珠排灣族3寶之1 結婚必備
32台人遣陸 法務部要求共同偵辦
馬國詐騙 國民黨：陸通知派人共同偵辦
32涉詐騙台嫌遣陸 馬警方低調無回應
鼓勵閣員創新 林全：小錯不斷大錯不犯
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恐有衝突 伊斯坦堡勞動節封鎖
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強力護漁 巡護九號漁訓貳號明赴沖之鳥礁
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