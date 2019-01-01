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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
大學生借書冊數輸小學生 逐年下滑
哈士奇班長安妮 正等待幸福新家
爭議大選落幕 剛果首都傳出激烈槍戰
南韓勒令停止陸東北部分旅行社代辦簽證
北韓批美糾眾圍攻 如列寧格勒包圍戰
湖北暴雨 3.1萬人受災
竹市兒童藝術節 第10萬人獲贈單車
阿帕契精準射擊 軍事發言人臉書公開影片
年長男福音 睪固酮可能降心臟病發風險
饅頭哈士奇愛咬人？原來是這個原因
伊拉克各地連傳攻擊事件 25死60傷
世界流浪動物日 宋籲嚴查黑心繁殖場
烏克蘭協議公投前夕 荷蘭總理反烏入歐
外交部：海域議題不與中國大陸聯手
慈湖謁陵 洪秀柱將率新任黨務主管出席
全民鬥陣 內門推運動武術功夫操
牧師擅自與北韓接觸遭南韓罰款 創首例
大馬清明節 高科技紙紮品趕潮流
清明掃墓 澎湖接獲多起火警通報
態度定輸贏 年輕老闆就靠這句沒問題
葉問3票房風波 郎咸平父子疑捲入
襲穆斯林學生 星檢指控傷人含種族情緒
聖嬰現象超強 長江今年洪災機率大
菲美演習 美機動火箭系統初登亞太
農委會幼幼社 考慮轉型公托
法國古戰場不寧 為找古董濫挖軍人遺骨
泰汽機車展落幕 參觀人潮銷量雙降
巴拿馬文件掀波 冰島總理面臨下台壓力
草里漁港發現油汙 海巡立即清除
春假3天 墾丁遊客逼近20萬人次
新創聖經作者 來台教你創投列車怎麼搭
陸破獲1.7萬罐冒牌奶粉 官方說安全
疑與人口角 男子被毆倒地遭輾斃
蒲亭遭指海外洗錢 發言人痛批抹黑
故佈疑陣宮廟縱火 金門警方偵破
翁山蘇姬 出掌外交部和總統辦公室部長
杏花村在哪？大陸汾陽池州麻城競爭烈
為逃稅 各國政要名流藏富海外大揭密
宏達電Vive來了 明天正式出貨
吳冠中畫作周莊 9.9億創拍賣紀錄
章計平出席大馬中山校友參訪團晚宴
全台首創小黃 酒客加機車一次送回家
漏油貨輪疑污金山 環保署：油污無擴大
泰男攜240萬闖關 遭退關處理
印度財長：政府將監控機密文件洩漏帳戶
上海首家4D死亡體驗館 清明開館
巴拿馬密件揭露 習近平家族涉藏富海外
遭點名藏富海外避稅 冰島總理拒下台
卡麥隆家族捲入巴拿馬密件 英政府要查
大陸外交部長王毅4/5訪問緬甸
660億龐大資金流轉 俄總統沾洗錢醜聞
拉美左派式微 錯在自命清高
陸作家曹文軒獲國際安徒生大獎
郭董擁夏普社長 同披關公黃圍巾
蔡英文兄設境外公司 律師：多年未使用
巴拿馬疑似洗錢文件外洩 揭露全球政商名人海外秘密交易
美菲年度軍演 日本首次以觀察員身分參與
加入美國快速通關 台灣成為全球第7國
簡又新專欄─影帝榮耀再添光環 李奧納多投身環保鬥士近20年
洪秀柱考量功能與區域 擬聘若干名副秘
教育部與牛津大學簽署獎學金契約
宋江陣頭 實踐大學傳承內門陣頭精神
綠委提修刑訴法 擴大法官迴避範圍
巴拿馬洩密案焦點國家 冰島可能掀起歐洲政壇動盪
匯流五法 6日召開首場線上諮詢會議
大稻埕煙火節轉型音樂季 可能沒煙火
連假趕工 黃國昌將提第2波國會改革
台南自然農法小麥 開放登記採收
蔡英文兄設公司 律師：無關巴拿馬文件
希望之河粉紅佳人 春日河畔浪漫賞櫻
歷史上的今天：總統蔣介石逝世 歷史評價毀譽參半
後石油時代的轉型 沙烏地阿拉伯擺脫油元依賴
國民黨公布首波黨務人事 副秘書長7人秘書長懸缺
李鴻章故居每年遊客10萬 簡介卻錯誤多多
郭台銘布局夏普 高層人事大地震
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
金融密件外洩投震撼彈 相關領袖忙撇清
巴拿馬密件揭罪嫌 法西2國展開調查
梅西涉巴拿馬密件醜聞 家人代否認不法
美空襲敘 擊斃努斯拉陣線首領
歐元區數據佳 歐股反彈
查察不法 美司法部閱巴拿馬密件
涉巴黎恐攻陰謀 荷蘭捕1嫌並查獲彈藥
商品類股領跌 美股走軟
市場懷疑減產可能 國際油價跌
涉嫌歧視非裔女童 蓋璞童裝廣告惹議
免疫療法發展快 戰勝癌症不是夢
鴻夏合作上路 郭台銘在京都獲日人鼓舞
台中市復興建成營區 閒置地變身花海
澎湖單車旅遊 4月至5月正當時
台護照合格者 可快速入境美國
鳳梨盛產期到 品嚐正是時候
上坪檳榔產季 警方護農保安心
澎湖首間國際飯店 設計藏了秘密
萬安演習北部地區18日登場 人車管制
樂齡長者看過來 大同招募自拍高手
南鯤鯓代天府彩繪牆 拍照許願吸遊客
學者：台灣應成為解放軍研究重鎮
進軍立院為勞工發聲 鍾孔炤：莫忘初衷
美女子足球明星酒駕被捕 失去代言
連年虧損 北捷中山地下書街擬轉型
語測中心小學英檢 8日截止報名
家族涉避稅藏富海外 英相撇清未持股
中市自強市場店家火警 無人傷亡
美智庫：偵測到北韓核基地可疑活動
嘉義中埔火警 燒毀2民宅頂樓
線西地區PM2.5 達紅色警戒
美國警察遭槍擊殉職人數 年初以來爆增
人形立牌警官結婚 新加坡女粉絲哭了
教育部閩南語認證 報名起跑
護照貼貼紙 美官員有提醒
巴拿馬密件涉習近平家族 陸媒低調
媽祖之光演唱會 視車流彈性交管
鶯歌婦人機車遭撞飛兩次 送醫不治
小孩用3C超時？中華電推行動健康上網
暖化傷經濟 研究：威脅2.5兆美元資產
青少年拉K慶生 警方告誡尿布一世
男摔落中橫溪谷2天 家屬救不成才求救
崔立克高塔 倫敦烏托邦建築美夢破滅
網傳美粒果含致癌禁藥 業者送SGS闢謠
韓外匯存底3698.4億美元 全球第7
台加入計畫 未來入境美國可走專用通道
紐約和加州提高最低工資到每小時15美元
冰島總理涉海外藏富惹眾怒 官位恐難保
溫哥華房市熱依舊不退
越女疑吃搖頭丸暴斃 鬧出周旋3男
巴拿馬密件有巴西石油貪瀆案相關內情
立法限制時報廣場彩繪祼女及卡通人物
赴完友人生日宴 男突倒地遭輾斃
如何獲創投青睞 專家眼中創業必備特質
赴美免排隊 全球入境計畫增台
抓住假期尾巴 十三行童玩大冒險
蔣公逝世紀念 馬總統慈湖謁陵
南海局勢緊 東南亞國家軍事支出擴張
AIT：台美快速通關 雙邊努力再添新頁
陸前將領郭伯雄被控貪款4億
菜價漸回穩 3月物價估緩升
勞動檢查爭議多 園區廠商有話說
轎車逆向撞灑水車 6人逃一劫
SMBC：夏普貸款交易信用違約交換風險增
機車騎士捲入砂石車 鬼門關外走一遭
熊大妹妹敷面膜做瑜珈 免費貼圖上架
泰國扣留越南漁民 越南籲人道對待
大陸最幸福職業 自由業首度第一
日本顯示器展 工研院秀15項技術
胖車手提款露餡 跑不過警察栽了
研究：全球國防支出減1成 足以消滅貧窮
茲卡肆虐 越南通報2起確診病例
大陸人行傳將改革成超級央行
美旁觀者效應案凶手 紐約獄中過世
展戰力 軍方公布阿帕契射擊飛彈影片
落實零安樂死 綠委：不能只看帳面數字
熊大妹妹免費貼圖來了 兄妹合體超吸睛
有薪家庭照顧假 勞資看法大不同
未來20年 陸將花10兆研發航空引擎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
熱浪來襲 菲小鎮熱指數直逼攝氏50度
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南首見茲卡 2人確診感染
母親節禮物 子捐肝救母
台南下營北極殿 熱鬧繞境將登場
女賊遇警落荒逃 隔日又偷竊遭逮
湖南貪官 從棺材木到紙尿布全靠公家
保護海洋 環團促海委會2017年成立
巴拿馬密件延燒 美法德多國展開調查
印俄發展T-50載巡弋飛彈 抗陸航艦
大陸5兆債轉股 方案最快本月推出
紐約公校更趨大熔爐 學生中文學數理
大立光3月營收月增49% 保守看4月
女子欲跳陸橋輕生 警溫情即刻救援
央行鬆綁房市管制 房價長線看漲
竊寺廟香環 婦人向神明跪求原諒
德翔海運：持續清汙 未見魚群死亡
連假尾聲 兒童新樂園人潮略減
服務有限 廣東餐廳機器人被解僱
印度農田挖出千年佛教耆那教神像
統計：陸老人遺囑多給子女 沒媳婿的份
宏達電Vive出貨 美女副教授搶頭香
前紐國女總理宣布 競選下任聯合國秘書長
大園兩工廠大火 消防急救援
中華民國婦女聯合會巴拉圭分會聯誼茶敘
陸人事調動頻繁 22省超半數常委調整
陸發改委：2016年房價漲幅大
iPhone SE全拆解 零組件成本曝光
資源回收文宣疑抄襲 環保署：已下架
巴國洩資密件 爆北韓空殼公司資助核試
老蔣逝世41週年 總統：對台貢獻不容否認
劉德立拜會巴拿馬公共工程部長
基隆兄弟檔竊賊 搭火車到台北偷車
蘋果iPhone砍單 恐不利台股獲利
北韓建議對話 南韓：須表棄核誠意
屏東日新工商 練宋江陣保存傳統文化
民眾試吃品嘗 選出彰化10大好禮
吸毒後妄想遭追殺 越勞4樓跳下骨折
睹樹思人 高雄樹葬年增5成
融合各家陣法菁華 台南大學實力強
央行鬆綁、好天氣助陣 建案來客增
西螺農工宋江陣 阿善師武力全開
大園塑膠工廠大火 濃煙直竄天際
崑山科大和漢城僑中簽署交流意向書
港交所：已準備好深港通開通
商周青銅器夔紋 辟邪驅魔風調雨順
香港特首：依法處理港獨
弱不禁風走不動 恐患東方美女病
日副外相：中國人赴日或免簽
北韓再挑釁 文宣影片秀飛彈攻南韓
台股周線收黑免驚 外資仍扮推手
大陸調控約談 一線房市現退燒跡象
德翔台北油污 環署：不適合化學分散劑
報稅季 3招讓你輕鬆繳稅
中山書街裝潢舊同質性高 民眾贊成轉型
清明連假結束現人潮 澎軍機啟動輸運
言論自由紀念日7日登場 紀念鄭南榕
男打工助家計被撞身亡 警追查肇逃
照明科技展 237廠商齊放光芒
墓園黑松木遭竊 苗警超強記憶逮毒蟲
妳做對了嗎 女性常見5大美白迷思
港激進人士發動扔簡體書 遭網民諷低能
鴻夏戀成正果 郭董拚潔淨能源如虎添翼
緬甸對立升高 翁山蘇姬邀陸外長王毅訪問
鴻海布局新人事 SDP會長重返夏普
巴拿馬密件是什麼？ 一次就看懂
巴拿馬密件 史諾登鼓勵揭密者挺身而出
當億萬富翁不難？台彩告訴你怎麼買
國際調查記者同盟 全球性的揭密者
彰基辦音樂會 小腦症病友打太鼓
伊美黛稀世珍寶 菲總統府網展大公開
產險前2月簽單保費 增逾1成
陸房市降溫 2015土地出讓收支減少
北市巷弄發現疑似手榴彈 警消戒備
彰縣大型戶政事務所 週六提供服務
巴拿馬文件燒到習近平 環時社評硬不提
德翔台北貨輪漏油 環署：已大幅改善
嫌犯盜空姐照 男遭大陸交友軟體騙10萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
張大千桃源圖 11億元天價拍出
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日股連6黑 日圓升油價跌
臉書推新技術 盲人也能聽照片
大陸5大銀行高層 2015年薪酬腰斬
人民大學學生餐廳 被稱大陸最棒
宏達電Vive 進駐英國哈洛德百貨
銀行內控頻出包 金管會三招控管
川普大砲風格 為有線新聞台轟出高收視
麥當勞選址聚人氣 房東接手同址不同命
北市傳現疑似手榴彈 警：玩具用
制裁北韓 陸下令禁出口航空燃油
台版巴拿馬文件 天下近期刊登
火烤活牛太殘忍 影片犯眾怒
監守自盜 超商店員偷走百餘萬元
垃圾收集機全天待命 下班不必追垃圾車
小花欺侮小白鶴被捕 眼汪汪裝萌
郭伯雄收賄案 移送審查起訴
染毒年齡降 台南辦反毒教育特展
布局夏普人事 郭董：過幾天將再赴日
宏達電攜手IKEA 推出虛擬實境廚房
敘利亞叛軍擊落戰機 傳逮飛行員
苗市新東橋下傳溺水 警消出動搜救
IHS最新預估 夏普群創面板精密分工
高空王子擬橫跨金廈 弟子演出先睹為快
紓解連假人潮 軍機協助台金疏運
嫌公墓太貴 上海民眾買屋放骨灰
陸官媒批網路用語 富二代是汙名化
海洋古生物化石 後代攬身像風箏
金門鄉親收假返台 陳福海碼頭歡送
菲前總統羅慕斯6日訪台 將會雙英
巴拿馬文件密告者 南德日報也不知
漏油案塵埃落定 BP將支付天價和解金
伊斯蘭國新影片 暗示攻擊倫敦柏林羅馬
印度央行調降附買回利率 5年來最低
巴拿馬文件 陸：捕風捉影 不作評論
北市車禍 女子卡遊覽車底腿受傷
鐵人轟川普擅用歌曲 揚言啪頭頂馬桶蓋
郭伯雄遭起訴 軍籍和軍銜可能取消
上網看A片 菲女待最久台女第11
港股下挫1.6% 跌至月來低點
網購墮胎藥 北愛爾蘭女子被判刑
陸船載10萬公升柴油 遭越南扣留
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巴黎男子謊稱炸彈客 群眾恐慌警方當真
美崙國中足球隊 花蓮縣府供應營養品
太空看地球 NASA三百萬張照片大放送
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星海峽時報：編輯審稿無關言論自由
接掌迪士尼 臉書女營運長被點名
莫迪發表印度站起來計畫 鼓勵創業
制裁北韓 中日同意加強合作
花蓮縣府廣告委託製作 採用照片惹議
洪秀柱重用青壯 張雅屏掌組發會
賈伯斯遺孀全球第6富婆 主要靠迪士尼
海外藏富掀波 冰島總理圖解散國會遭拒
吃完喜酒上吐下瀉 和解金談不攏
川普豔妻首助選 讚夫是偉大領袖
台灣高等教育升學博覽會 大馬開幕
香港特首選舉 明年3月26日舉行
北宜公路機車對撞 男騎士送醫不治
南韓新評估 北韓能將核彈裝上中程飛彈
大樂透頭獎 1注中獎
頭期款房貸變多 陸版次貸危機風險增
今彩539 頭獎槓龜
台64觀音山隧道 貨櫃車輪胎起火撲滅
打零工男子與朋友口角 持菜刀砍人落網
研發精靈無人機群 美國軍方點頭
稀世藍鑽 香港蘇富比拍出逾10億天價
蒲亭涉巴拿馬密件 克里姆林宮急否認
王毅晤翁山蘇姬 談中緬加強合作
法國避稅天堂黑名單 重新列入巴拿馬
美國股市開低 迪士尼股價下挫
甜點櫃檯驚見大老鼠蹦跳 泰麥當勞道歉
巴拿馬密件再爆 大銀行設數千境外公司
巴拿馬文件風暴延燒 冰島總理請辭
台灣反避稅法案 可望520後通過
義大利波隆那兒童書展 蔡兆倫《看不見》備受讚譽
巴拿馬文件 法國政要暫無涉入
年輕遊客偏愛自由行 背包客旅宿住房人數未減
多國語言衛教單 助新住民媽媽提高照護技能
巴拿馬文件是駭客的傑作
全球去年執行死刑增54％ 創27年新高
菲律賓前總統羅慕斯參訪義美受同胞熱烈歡迎
全家攜手日本郵政 開展跨境快遞業務
金融密件掀風暴 冰島總理首先中箭落馬
日國會開始審議TPP 政府欲下月通過
效法諾貝爾獎 尹衍樑設立唐獎
唐獎講座 提升唐獎知名度與影響力
唐獎得主本庶佑 演講抗癌新趨勢
遭影射涉巴拿馬文件 江宜樺駁謝長廷
共同社：日大型護衛艦將赴菲參加軍演
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞叛軍宣稱擊落戰機 活捉飛行員
緬甸國會通過 為翁山蘇姬設掌實權要職
密件風暴 冰島總理辭職副黨魁接任
密件風暴 歐巴馬：避稅是全球性大問題
油價全球復甦引憂 歐洲主要股市收低
父涉避稅海外 英首相：他和家人未受益
威斯康辛州面臨落敗 川普再打移民牌
市場仍未放棄減產希望 國際油價小漲
憂企業獲利疲軟及愛力根重挫 美股收低
路透最新全國民調 克魯茲川普平分秋色
全球最大女性內衣用品專賣場 倫敦登場
夏普人事 傳鴻海副總裁戴正吳將任董座
國際股市弱 台股短線恐有修正危機
現代奧林匹克運動會120年 谷歌塗鴉慶祝
小燈泡媽媽：日夜狂哭心碎
大陸人均4張銀行卡 每張年消費5萬
陳定南逝世10週年展 重現陳定南旋風
祥太文化館 見證交趾陶藝之美
鼓勵換購電動車 中市祭高額補助
麝香豬長大無處容身 豬豬樂園媒合
航太公會訪漢堡內裝展 為台廠找商機
國軍偵搜球越野自行車 可作戰也可救災
敷面膜保養 皮膚科醫師不建議
大甲媽保佑考照 男護理師伴駕出巡還願
女罹紅斑性狼瘡 中藥調整漸緩解
WhatsApp採端對端加密 提升隱私安全
台灣肺癌藥世界俗 陸客台僑奔來
少放鞭炮少燒香 行天宮南瑤宮有實例
南韓：北韓1日發射3枚飛彈 2枚失敗
台股開盤跌 52.39點
新台幣開盤升7.8分
虎航周三優惠 北高飛東京千元有找
擴散條件差 雲嘉南地區PM2.5濃度高
大甲媽遶境9天8夜 少放鞭炮顧健康
著手布局夏普人事 鴻海開盤小漲
標靶藥推陳出新 肺腺癌活久活好
iPhone SE不給力 大立光跳空開低
日月光持股矽品近1/3 開盤股價小跌
法重列巴拿馬列為避稅天堂 巴揚言報復
台股跌逾百點 下探8500點關卡
巴西半數流感病例由H1N1病毒引起
國安基金護盤 張盛和：目前到4月15日
巴拿馬文件有國發基金 財長：太離譜
車禍導致長短腿 膝關節導航重建獲新生
替友人出氣 男涉開槍警告被逮
希拉蕊全力固守紐約 拉攏婦女選票
大稻埕碼頭旁河濱 發現1男浮屍
特斯拉訂單爆量 概念股強強滾
總統就職典禮 外交部：十餘個友邦會來
中年陸男重新考大學 為激勵念高二兒子
鴻夏戀拍板 群創受惠抗跌
陳威仁：擔任黨職不在人生規劃
新台幣早盤貶4.6分
鄧振中：貨貿盼爭取更大市場開放
脖痠痛別亂處理 小心壓迫神經手麻痺
小米「米粉節」開跑 6大優惠吸睛
Nvidia推VR顯示卡 微星筆電搶頭香
雲林68電影館 預約看電影
鈺創成功搶進臉書VR供應鏈
全球2015死刑處決數 25年來最高
區美珍命案 陳士魁證實多明尼加破案
傳殯儀館前打群架 警調閱監視器偵辦
翁啟惠解盲前知道結果？浩鼎：非事實
釋出庫存 清明節後菜價續跌
臉書留言殺警 台南警方要查
越南確認茲卡2例 提升警戒
大陸發射微重力科學實驗衛星
乳品廠稽查 初鹿吉蒸不符規定須改善
宏達電Vive牽手國際大咖 股價有撐
台股第2季怎麼走 要看這3大重點
傳院長遴選人曝光 中研院：不會對外公布
駕百年古董車環遊世界 為了這件事
巴拿馬文件揭避稅？財政部密切注意
阿里巴巴免費開放網路版南華早報
威斯康辛州初選 克魯茲與桑德斯料勝出
密西西比頒布反同法 引發全國抗議
加央行：陸經濟減緩對加影響小
陸大生親吻陌生人實驗 網友批：沒衛生
APP追隨大甲媽 逢甲大學提供即時資訊
斷尾穿山甲的奇幻旅程 阿穿苦盡甘來當爸
新車熱賣 特斯拉概念股全面大漲
台股賣壓重 盤中大跌逾百點
出口恐連14黑平金融海嘯 財長：Q3好轉
阿米塔吉會蔡英文 外界關注兩岸議題
北醫大設學士後護理系 十萬獎金招新血
黃之鋒：如有普選 現在不會有人提港獨
立委討國產 要求解散電協郵協
唐獎與國際接軌 重要性知名度漸增
台灣金融科技公司成立 催生生態圈
日學者發現免疫療法 卵巢癌患者福音
遣返行動停滯 教宗將訪希臘探望難民
農科園區欠租 擬4個月即終止租約
超商集點進化 手機APP換迪士尼公仔
巴拿馬文件解密 財政部成立專案小組
中鋼6月報價看漲 股價未受激勵
菲前總統羅慕斯訪台 促進台菲關係
全球前3大半導體廠 韓國囊括2席
大甲媽祖變上班族？台灣大M+推貼圖
陸3月財新服務業PMI小幅上揚
蘋果補漏洞 不讓Siri扯後腿
優酷土豆併入阿里 電商娛樂現新生態
傳柯文哲找楊偉中任職 北市府：空穴來風
歐巴馬矢言滅伊斯蘭國 列首要任務
看診難等公車 友緣會捐照護巡迴車
花蓮賞螢趣 認識生態更重維護
暴力討債打破眼球 四海竹聯12人落網
iPhone SE將開賣 最搶手規格是它
蔡兆倫看不見 波隆那兒童書展得佳作
舊金山通過新手父母全薪假 全美先例
培養農村企業 水土保持局輔導資助
苗栗女子落水 農田水圳截流尋獲遺體
亂刀殺死女友母女 男暫逃一死
反避稅條款法制化 朝野表態支持
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
農村社企輔導 每案最高補助300萬
中央氣象局 明天白天天氣預報
宏達電HTC 10強打音質 一週一亮點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
錢煦：發展生技產業 台灣亟待整合
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
85歲翁樂學踢踏舞 老師：超感動
汽機車零配件展 海外買主爭相預登
立院初審 總統當選人有交付協商權
準媽媽離職待產 仍可申請勞保生育給付
新台幣中午貶1.03角
中市清明墓地火警 較去年減16.4%
殲滅登革熱 高市有獎反桶戰
不滿禁採未還回饋金 砂石業彰縣府抗議
罕病童盼見教宗圓夢 祈求奇蹟挽救視力
巴拿馬文件解密 擬剔除官員學者個人
大陸豬肉飆漲 估可推高3月CPI
外資看衰漢微科營收 股價一度跌停
台糖養豬飄異味？立委要求遷出農科園區
陸女7年5次剖腹產 子宮透明薄如紙
怡利電新顯示器 強攻蘋果系統
卜蜂Q1獲利可望創新高 EPS估近1元
男撿手機遭搜索 員警態度不佳記申誡
航發會公關費花哪去 華航員工婚喪喜慶
港人晚婚不婚成趨勢 百萬女性未結婚
巴拿馬密件曝光 律師事務所：已提告
鮮乳標示出包？光泉：標示沒問題已結案
1人追蹤3百病患 精神病患照護人力缺
解決水污費開徵問題 環署修正收費辦法
全國不動產13日發送1萬個便當
陸股開低走高震盪 午盤小漲
新任中研院長 黃國昌：尊重遴選委員會
阿里巴巴微博宣布 成為全球最大零售體
守護親師生 高市校園全置AED
國道警察疑開槍自轟 太陽穴中彈命危
國民黨公布首波人事 新主管將出席常會
台北市捷運局長周禮良 請辭獲准
總統府月會談觀光 國策顧問憂陸客減
陸女入住飯店竟遭陌生男劫持 鄉民怒了
國道警開槍自轟 太陽穴中彈身亡
外資上周還在買 財報是台股觀盤重點
立院初審 總統當選人被諮詢權法制化
大陸國務院成立貿易便利化部際聯席會議
被列避稅天堂名單 巴拿馬政府辯解
全台近千支充電柱 都有工研院的智慧
巴拿馬議員讚台灣行
美設假大學釣魚 查逾千人涉簽證詐欺
唐獎得獎人本庶佑 持續抗癌研究
瓜地馬拉與貝里斯貿易夥伴關係良好
山東超瞎假車禍 追不到車乾脆躺路上
漂流木拼成犀牛 美籍藝術家來台分享
法律無假期 馬公警方查獲青年吸毒轟趴
為升胎壓偵測器 攻電動摩托車市場
新光創院院長洪啟仁辭世 享壽87歲
德翔台北輪除汙 朱立倫：調查求償
布袋高跟鞋教堂 申請金氏世界紀錄
帝寶每坪275萬成交 高點下修近 8%
黃韻玲前夫沈光遠 酒駕遭判刑
請辭獲准 周禮良：離開會不捨但不心酸
浩鼎喊告 質疑不實報導有特殊目的
台股收盤跌 144.25點
台股重挫144點 指數創1個月來新低
全球世界遺產 近半數遭工業活動威脅
拉回整理 台股跌 144點
台北海洋技術學院 男學生燒炭獲救
阿米塔吉：蔡英文有能力處理好兩岸關係
桃園觀音電塔疑斷裂 1工人被擊中命危
強制就醫修法爭議 衛福部待討論
4月台指期收8460點 下跌168點
台股獨跌百點亞股最弱 資金行情恐結束
4月電子期金融期齊跌
越南首現2茲卡感染病例 旅遊建議提升
台灣助巴拉圭白鯧魚苗繁殖
蔡正元開車釀擦撞 2騎士受輕傷
中市危險路口多 市府：有欠公允
康熙御璽遇冷 拍價未如預期
鴻海改造夏普 分析師：不如整合雙方優點
郭伯雄起訴 中共黨媒：樹倒猢猻散
大陸對北韓禁運 南韓：有助於落實制裁
疑閃避違停汽車 港都客運車撞死騎士
學生上課吵鬧打電動 竹縣女教師遭開除
綠能3月出貨旺 營收創58個月新高
時代力量提案 人事同意權改記名投票
腸病毒來勢洶洶 估4月中下旬進流行期
士檢：楊世緘非浩鼎第6大股東
台股收黑 三大法人賣超59.42億
台中市萬人健行免費免報名 小丸子陪走
傳藍營大老楊世緘放空浩鼎 曾銘宗不認識
海軍：海威計畫無停擺
器官移植大突破 豬心可望植入人體
回應江宜樺 謝長廷：不是他那就很好啊
千斤頂磚塊頂門 從南到北偷商店
洪秀柱：黨團選出總召是政策會副執行長
LINE實習計畫 理想人才必備關鍵5力
駁派系爭新北主委 謝長廷:都是英派
花蓮原民青年祭祖 徒步8天尋根
行車糾紛 男持空氣槍恐嚇送辦
精障男性侵女子成傷 判賠103萬
歐巴馬遏阻避稅 輝瑞併購愛力根傳喊卡
江蕙封麥演唱會門票 男涉侵占被訴
不滿紙錢印宋仲基 大陸少女追打小販
陳正輝改造王品 從虛胖變精壯
萬那杜西北傳規模6.9地震
冰島總理傳將辭 反對派盼提前大選
疑久病不癒 國道警察持槍自戕
陳正輝調整王品體質 從虛胖到精壯
蔡英文：新政府加強與中國政府交流溝通
克魯茲贏威州初選 振奮反川普陣營
地上有千元鈔 男停等紅燈撿走遭送辦
2016年台灣PC市場 亮點就看它
蔡英文:翁啟惠既已辭職 應尊重決定
皮夾隨身杯 原鄉學童勇獲發明展金牌
傳籌組白色力量協會 柯文哲否認
菲前總統羅慕斯來台 將拜會馬總統
流感疫情還在高峰 估4月中脫離
逆境中更堅強 小六生自強兒童代表
中裕估愛滋藥TMB-355明年首季拿藥證
F-譜瑞首季目標達陣 創歷史新高
蔡其昌會勘日南驛站 促串聯海線景點
摩鐵取名香奈兒 判決確定可撤登記
柯文哲：周禮良請辭要去大甲媽祖繞境
小7店員涉捲款逃 母喊話：快出來面對
兩岸交流 泰順廊橋有望現身南投
湖南基層幹部早退潮 待遇不降反升
郭台銘表示 夏普經營領導人由日人擔任
朋程第1季營收 歷年單季次高
貝佐斯致股東書 捍衛亞馬遜企業文化
蔡英文首度表態 尊重翁啟惠辭職決定
新台幣貶6.4分 收32.442元
茂迪現增每股31元 擬籌資15.5億
籲扔簡體書 香港激進人士被捕
巧手製餅乾 腦麻兒突破障礙感恩飄香
大眾運輸使用率低 柯文哲：政策缺整合
關公加西遊記 宜蘭刺青師國際賽奪3冠
志工老師送愛 辭工作參與偏鄉教學換宿
立院初審 房屋租弱勢月租最高1萬免稅
王品捨「獅王創業」 兩岸端新品牌
UUPON週歲 悠遊卡消費享等值3%現金回饋
尼泊爾青年單車遊台 中興大學師生陪騎
F-金可營收雙位數增長 3年拚亞洲第一大
房市買氣回升 買方以實價八折九扣出價
死刑風聲起 羅瑩雪：審慎執行
2月商業景氣趨向低迷 連4黃藍燈
為升3月營收衝新高 首季創單季新高
OECD指資訊交換不足 巴拿馬批指控不公
商討匯流五法 政院召開線上諮詢會議
日航空自衛隊飛機失聯 全力搜救中
外匯存底4316億美元 續創新高
蔡英文籲朝野 盡速完成反避稅條款
柯文哲：這麼多媒體跟PTT 台灣不缺謠言
漢堡迷注意 加州知名漢堡7日快閃來台
柯文哲：中正紀念堂若歸我管 早拆圍牆
小燈泡遇害 羅瑩雪：難過又難堪
修車不慎漏油引發火警 幸無人傷
威剛SSD銷售旺 3月出貨創新高
日股連7黑 安倍上台後最長頹勢
現役軍人違停 警臨檢查獲槍及毒品
通緝犯鑽車底躲臨檢 露出馬腳遭逮
副處長喊處長 中共中紀委：語言賄賂
國安基金護盤至4月12日
歐洲速克達 每10輛就有1輛台灣品牌
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台股清明變盤說 投信：真有可能
矽品Q1營收 8個季度波段低點
管國霖：銀行業今年面臨三大風險
全球死刑處決飆升 大陸是頭號劊子手
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希克蘇魯伯隕石坑 美英聯手開鑽揭密
助偏鄉急難解燃眉 弱勢家庭度危機
上班族保險術 壽險業者提3建議
宏達電3月營收無起色 創11年新低
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私刻關防訛詐父親 金門警方查獲送辦
德翔台北輪 擬現地拆解
男子從林口長庚高樓墜落 送醫命危
總統重申九二共識 怕被懷疑政策改變
護照規範回歸母法 領務局：尊重新國會
安克高階醫材軟體 500萬美元授權大陸
宸鴻3月合併營收 年減34.9%
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環保署長魏國彥出院 最快11日上班
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
羅瑩雪破冰登陸 盼陸緝捕陳由豪
外匯存底4316億美元 續創新高
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台中市表揚模範生 62歲阿嬤學無止盡
日圓飆17個月新高 日相排除干預可能
逾千棟大樓清運費調漲 中市議員不滿
執行長閃辭 法荷航空股價重摔
廣東師生發明神奇燈泡 停電後仍發亮
瑞儀3月背光模組出貨 月增逾20%
末期尿毒症 小涵獨立樂觀看人生
巴拿馬密件 學者：恐影響美國大選
老農好心借住卻引賊 薑黃田遭偷挖
末期腎病變 主治醫師挽小涵走紅毯
印尼店經營地下匯兌 起出近4千萬現金
舒芙蕾配上咖哩 日雜餐廳挑戰顧客味蕾
基隆海洋童話季 彩繪列車延長到年底
港股持平 靜待方向指引
高溫創紀錄 用電量創今年新高
發言人：英相一家不會因海外資金獲利
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陸千億級理財公司中晉 涉嫌違法被查
酒駕遇路檢棄車逃 警民合作追逮
關心學童健康 南市醫服務偏鄉
美軍在菲測試機動火箭 意在南海情勢
管國霖：金融科技是威脅也是機會
宏達電營收冷 首季恐難逃虧損
隆達3月營收12.1億 月增2成
新巴士利用率低 朱立倫：調整路線
金門新移民陷困境 國民黨慰問
果粉看過來 中華電明開賣iPhone SE
信望愛基金會贈平板 共推行動學習
法國敦促OECD 將巴拿馬列避稅黑名單
中台灣影視基地 預定107年完工
中市府研考會組長墜樓身亡 市府震驚哀悼
澎章魚禁捕期 檢警出擊有斬獲
遠航新機將加入營運 招考空服新生力軍
風車公園堆置廢爐渣 旗津居民怒了
巴拿馬文件 星：積極進行檢查措施
貨輪漏油 朱立倫7日視察清汙進度
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高薪低報 16萬人共漏繳健保費13億
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偽造處方箋涉詐領安眠藥 變賣牟利遭查獲
可成擬配息10元
2登山客墜谷 遺體運往梨山衛生所
海基會：520前陳德銘訪台機會不大
永康工業區非法掩埋廢棄物 監院促改進
募款響應水資源計畫 志工邀親友做愛心
巴拿馬文件 吳奇隆名列其中
南海緊張 陸控渚碧礁燈塔啟用
去年出國1318萬人次 創歷年新高
水牛伯：有機農業是台灣一定要走的路
日媒專訪談夏普布局 郭台銘：求穩求快
北市靈骨塔推複數存放 最快4月中上路
張廖萬堅安排 立院教委會視察國中小
新中研院長遴選 府：依法令進行
巴拿馬文件 會計師這麼看
外資上周買超224億元 買超聯電居冠
台版巴拿馬文件 並未發現政治人物
海基會：兩會持續互動 函電往來正常
親愛愛樂慈善演出 所得捐助遲緩兒
健亞化療止吐貼片 明年可望拿藥證
永箔：對前董事長王家順提刑事告訴
大林蒲擬比照紅毛港遷村 立委盼後年完成
歐盟邊境面對恐攻移民旅遊日增三挑戰
泰清邁小象黏人 見到遊客就撲上去
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富比士：醜聞無法動搖納吉首相地位
母親節預購 量販通路乾貨打頭陣
外資3月匯入2000億元 創6年半新高
死刑人數不透明挨批 陸：沒興趣評論
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世衛：成人罹患糖尿病 30年來增加3倍
新政府徵詢入閣？鄧振中連說4次沒有
星國際食品展 林佳龍跨海行銷台中美食
德翔台北輪除汙 笠螺採集赴他鄉
美政府掃蕩避稅 輝瑞娶愛力根告吹
電子發票上路 亞太電和台灣大報喜
民進黨臨全會 訴求穩健改革團結台灣
巴拿馬文件案 烏克蘭總統否認藏富
洪秀柱：國共論壇不可廢 盼議題導向
深圳新屋成交連5週降 房價可能下修
樹屋美語疑違法收托幼兒 北市加強稽查
廣慈地質鑽探安全無虞 居民盼低度開發
煞車誤為油門 公車衝衝衝撞車撞電桿
今彩539開獎
美智庫蘭德：台灣應大量增加防空飛彈
巴拿馬密件 阿聯總統擁數百億倫敦房產
大福彩開獎
巴拿馬文件外流 應是海外駭客所為
政院：德翔台北輪吊櫃作業超前
中緬經濟糾紛 王毅：有信心解決
一句納粹毒氣室只是細節 法國罰百萬元
研調：去年50吋電視價格 今年買55吋
區美珍命案 台警：仰賴多國保全證物
業外收益 慧洋每股稅前盈餘1.65元
行政院：儘速確認德翔台北損害認定方式
油價回升 原油凍產可期
法將通過立法 嫖客挨罰還得去上課
區美珍命案偵破 僑委會外交部感謝多國
王毅晤緬甸總統廷覺 願促緬北和談
LINE涉嫌遊戲道具違規 遭到檢查
女警遭控違法查個資 警：持續清查
陸女飯店遇襲 網友：別喊救命要喊失火
美智庫建議增防空飛彈 國防部尊重
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
中紀委打兩虎 均為回頭看省分高官
巴拿馬密件洩客戶 毒販榜上有名
廣慈開發案多爭議 柯文哲：我地龍國人
柯文哲：有考慮興建信義到內湖輕軌
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護照細則將修正 不再留貼紙者資料
恐攻2週後 比利時總理：恐攻不會成功
黃之鋒籌組政黨 取名香港眾志
精品古馳廣告火柴棒模特兒 英下令禁刊
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黃之鋒新政黨名曝光 海報仿飢餓遊戲
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區美珍多明尼加命案偵破 兄哽咽感謝
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葉問3大陸假票房引爆擠兌 負責人失聯
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3月菜價漲近 8成 家庭開銷多933元
新聞夫妻馬驥伸黃肇珩 育女成天文學家
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上海公安局：機場截獲中晉核心成員
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全身無力不對勁 體內太濕惹禍
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港媒：梁振英小女兒機場耍特權
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疑情侶吵架 女子赤裸上身一度遭丟包
定位蘋果挑戰者 華為推雙鏡頭手機
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落跑罰責多 立委為醫學公費生請命
茶比金貴3倍 陸茶樹王認養1年3百萬
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馬總統：與教廷關係歷久彌新
香港反簡體風吹向港科大
逆兒燒死雙親等6人 檢：無教化可能
JK羅琳寫哈利波特坐椅拍賣 千萬元落槌
國旅卡可買女性內衣 立委批太浮濫
馬中珮研究 怪獸黑洞可能潛藏我們身邊
核四封存回饋金不發？經濟部：可以討論
宏達電股價溜滑梯 盤中大跌逾5%
越南選出新總理 阮春福當選
台股多頭信心疲弱 紅翻黑失守8500
紀念言論自由日 68電影館播鄭南榕
不符美規安全 川普女兒品牌絲巾回收
里約疑似茲卡和屈公病案例激增
鄭捷生死辯 律師：最高法院尊重生命權
越南增派人員參加聯合國維和
BlizzCon遊戲玩家慶典 門票21日開賣
金管會回歸財政部 張盛和：可以研究
交長掛保證 普悠瑪停靠桃園
陳瑩提修法 台糖等保留股收歸國有
遊歐更便利 蒙特內哥羅取消入境通報
柯文哲：言論自由不是天上掉下來的
日圓強升怎辦 機票買一送一照樣玩翻
宏達電Vive雖好 外資：短期難救營運
峨眉湖男子溺水案 4天後尋獲遺體
LED供給過剩 晶電遭砍目標價
防A4會員 擬提高會員選水利會長資格
馬總統：重大決定與未來總統諮商
增進台日觀光 高雄爭取直航松本
要柯文哲種櫻花 里長：當總統可見成果
議長若記名投票 學者：鄭太吉陰影仍在
你最近一次出國旅遊 也是去日本嗎？
中央氣象局氣象報告
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4月普查醫美醫師 106年起沒認證不能做
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
推上課前交手機 武漢大學學院引爭議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
浩鼎案 翁啟惠承認幫女兒賣股票
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
機車格擬全面收費 北市鄭重澄清絕無
太陽能電池價跌 恐壓縮台廠毛利率
傳賈慶林外孫女16億購港房產
醫學系公費生綁約重罰 立委：天大笑話
內蒙古中級法院庭長墜樓身亡
台灣資助 宏都拉斯馬鈴薯奶油果將增產
中華電新4G資費 分級收費外資按讚
翁啟惠代女賣浩鼎 財政部將查贈與稅
研究：陸民眾若多吃水果 心臟病風險降
我那麼自信 雲南小偷留言挑釁隔天被抓
巴拉圭首都市長盼與台北市進一步交流
新台幣中午升 0.4分
財政部查巴拿馬文件 各部會配合
萬那杜西北方 遭規模7地震侵襲
交通部長：陸客來台3月底比月初少千人
荷蘭公投拒歐盟烏克蘭協定 當局再三思
紅銅貓咪拼成金瓜石水湳洞地圖 引駐足
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保留股利 台糖：依法提撥未分配大陸股東
臉書Live直播7大新功能 一次看懂
爭風吃醋約談判 男子遭刺死
接連受挫 希拉蕊與川普盼紐約止血
陸股午盤小跌 滬指險守3000點
iPhone SE折三千 亞太電：比美國便宜
MV扮女少校 前女F4成員劉樂妍不起訴
MOXA衝工業物聯網 提3大策略
日防相將訪東帝汶與印度 強化防衛合作
國中教育會考 8日寄發准考證
金門鋼刀業者做公益 國民黨感謝
麵條加雙氧水硼砂 兩製麵業者遭訴
馬總統：邀菲方與仲裁員訪問太平島
加州禁紙片人 立法第1關過了
環保署：開發案廢止 不需繳納費用
公用事業發票中獎該誰領 立委：有爭議
不要求考第一名 馬中珮父母這樣教她
好威！ 三星S7泡水16小時沒事
羅瑩雪訪陸 張善政：本於對等尊嚴原則
郭彥君捷運傷人案 5/12二審宣判
大學生赴教育部抗議 籲教官退出校園
金門大橋傳意外 起重機側翻
圓山大飯店8月推澎湖優質農漁產品
高雄旗山近4億房地 等嘸繼承人
陸富豪愛買酒莊 謝金河：想釀酒的不多
央行打房縮手 顏炳立：死在無量
台師大教官率先轉型 變身專責導師
中研院利益迴避揭露表 未包含子女
翁山蘇姬任國務顧問 下公僕收禮禁令
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研究：氣候預測方式或有缺陷
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日失聯自衛隊飛機墜毀 6人無生命跡象
助遣返經濟要犯 法部：陸方善意回應
巴拿馬將成立獨立委員會 檢視金融實務
陳學聖：待翁啟惠休完假 立即排報告
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鄭捷道歉 稱原只想被判死槍斃
巴拿馬法律事務所陷醜聞 業務1/3靠大陸
台遠洋漁船注意！ 撈過界恐罰百萬美元
印度激進民族主義 導致反印度學潮
馬中珮天文發現 母親黃肇珩當記者發問
華碩推全新翻轉筆電 春季電腦展祭優惠
談巨蛋公安 遠雄：招標應註明反恐能力
鄭捷道歉 但批矯正署製造人型廢棄物
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發展生技 衛福部：建立好的法規環境
馬桶洗衣機不省水 廠商明年準備接罰單
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陽台吊打毛小孩 2男各罰1.5萬
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濟公附身飲酒辦事 男酒駕遭送辦
談大巨蛋 北市：仍未看到遠雄提減量
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女子持刀進銀行喊要錢 遭保全制伏
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台股資金行情退燒 3天跌掉254點
走出教室做實驗 小學童化身科學家
弘光櫻花大道 南洋櫻盛開富詩意
新莊驚見疑似未爆彈 封鎖警戒
兒遇鄭捷斷魂 母嘆北捷最長站距
鴻海：未涉巴拿馬文件 去年納稅逾480億
4月金融期跌 電子期收平盤
蘭州成都軍區空軍合併 組西部戰區空軍
國安基金退場疑慮 台股跌破8500
外貿艱困 陸最大廣交會再次降收費
馬中珮找到超大黑洞 顛覆黑洞形成認知
央行降息想救房 顏炳立：降價才有用
高中校務會議 立委盼學生代表有表決權
台日合作再一樁 工研院結盟東特
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即刻救援 樹林警山中救回燒炭男
研究：冷凍療法可降低截肢患者幻肢痛
房市利多 3月住展風向球勁揚
日圓兌台幣飆破0.3元 哈日族哭哭
維冠大樓倒塌案 林明輝等5人被起訴
美再爆高田氣囊致死 全球死亡數增至11
李進良醫美診所遭搜索 涉用違法醫材
亞洲客最愛歐洲城市 這童話小鎮奪冠
涉詐補助款買藥私用 前台大教授遭約談
駐秘代表吳進木榮登秘魯外交雜誌封面
音樂劇割喉場景出意外 紐學生受傷住院
三大法人賣超台股 88.83億元
照護機構認證 政院目標2年後500家
中興保全捐AED 守護長者與市民健康
釐清浩鼎技術移轉 中研院副主任遭約談
紀念言論自由日 林佳龍追憶鄭南榕
3天搶2起 宜蘭飛車搶匪落網
北市府參事邱大展請辭 北市稍晚說明
新莊旅館停車場 驚見疑迫擊砲未爆彈
大甲媽祖遶境 環保署首度派員監測空污
日股收紅 連7黑止步
共軍報轟動物方城市有陰謀 網友：瘋了
貿協首次訪斯洛伐克拓銷綠能利基市場
玩什麼花漾 中社花市體驗后里花卉風情
狠心男殘殺12歲童吸血 德州執行死刑
教廷駐華代辦將離任 遺憾未能完成廢死
惠譽將大陸信評展望維持在穩定
美利達單車夏令營 讓孩子「動手動腳」
來來哥涉組織犯罪 遭北市警逮
宜蘭中山國小創校紀念石碑 見證發展史
新政府沒有蜜月期 林全公布5政委名單
翁啟惠遭移送？金管會：純屬媒體臆測
雲林溫室傳竊案 農民誓言抓賊
涉偽造電池產地證明 國防部廠商遭搜索
台電新進雇員招考 增額58名
新莊旅館前驚見迫擊砲未爆彈 軍方帶回
台灣邁入高齡化 金管會推老年金融商品
新台幣升4分 收32.402元
印度擬增加甜飲料等稅率
飛魚季節 蘭嶼海域禁大船進入
維冠大樓倒塌 南檢：設計錯又偷工減料
iPhone SE這款夯 燦坤1小時賣完
盼趕上世衛大會 林奏延出任衛福部長
蘇嘉全：待內閣人事齊備 林全拜會立院
童振源：過去政策建議與新職務無關
給市長的信展覽 林佳龍盼打造都市美學
維冠案起訴5人無公務員 受災戶難接受
中央社參與國會頻道試播 蘇嘉全致意
茲卡病毒新發現 恐入侵胚胎神經細胞
任內未能帶領微電子轉型 毛治國感慚愧
iPhone SE開賣 吸引小螢幕果粉
迎戰好市多北投店 北市：車滿場將驅離
滬指跌逾1% 險守3000點
哈利波特樂園開幕 霍格華茲座落好萊塢
曹興誠建議新政府 統一與民主並行
媽祖遶境國道 駐駕西螺服務區
漢微科3月業績跳升 樂觀看第2季
林全公布首波人事後 張林會8日登場
體驗社會住宅 中市系列活動開跑
梅建華訪高雄 盼找到更多貿易機會
人民國會新頁 蘇嘉全：議事轉播明啟動
疫病醫務都熟 楊志良看好林奏延
菲律賓與摩納哥 擴大合作關係
謝青良坑殺政府基金 北檢囑託雲檢發監
張林將會 林全讚張善政是正直的人
巴拿馬文件 毛澤東胡耀邦親屬也捲入
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
華碩春電展 業績看增3成
遭爆料臨床造假 浩鼎籲別再造謠抹黑
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日月光首季營收623億 季減逾17%
不理荷蘭公投 烏克蘭：繼續向歐盟靠攏
南投捐款台南震災 額滿留捐在地社福
貨車飄木香味 員警等加油揪出山老鼠
大陸鋼鐵傾銷案 陸盼美審慎裁決
台中旱溪媽祖起駕 22天駐駕82間宮廟
維冠案起訴 南檢：難認定公務員有責
嘉縣媽祖大道 年吸400萬香客
4天犯8案 毒蟲稱腦中聲音指使
涉用違法醫材遭約談 李進良不發一語
土耳其邊境遇火箭攻擊 軍方回擊IS
蔡英文表姐將任政委 林全：她很合適
施俊吉接政委 三面向推動對外經貿
專家教你一圖搞懂 房地合一報稅才划算
2米瓶鼻海豚擱淺 器官衰竭亡
處決期限將至 菲南3外籍人質命危
A南港輪胎回扣5億 前協理陳啟清發監
LINE開放申請BOT API試用帳號
許信良談兩岸 盼習近平珍惜蔡英文
靜待陸數據 港股恆生指數小漲
張景森談電價遭批 林全：凸顯交接問題
大熱天竹縣驚傳降白雪 民眾誤會了
將任衛福部長 林奏延：建立溝通團隊
新台幣小升4分 日圓創2年最貴
大甲媽8日起駕 志工趕包萬顆粽相送
巴拿馬文件地圖 台境外公司數遠甚日韓
業成3月合併營收 年減8.87%
讓鮭魚迴游 美官員簽署協議拆4水壩
陸邀外媒參訪永興島？三沙市：沒聽說
一銀打亞洲盃更進一步 獲准赴菲設分行
立院初審 小校缺人事主計可聘行政助理
朱立倫勘德翔台北 盼5月清完油汙
林全：電價只有緩漲問題 沒緩降問題
維冠住戶求償 假扣押財產近1億
YouTube Gaming服務在台上線 遊戲影音夯
香港人工作壓力大 全球最不愛微笑
豬排便當滷肉飯 台味美食新加坡上菜
大陸外匯存底增加 5個月來首次
巴拿馬文件延燒 奧地利銀行行長請辭
直播若涉色情暴力 臉書將快速中斷
北市府參事邱大展請辭 柯文哲挽留
開發金協助社會企業 傳授創投經驗
立院初審 涉貪判7年以上可追回退休金
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台北魅力展 14日起閃耀松山文創
金立群：30國等候加入亞投行
女子疑精神不穩 持刀進銀行喊要錢
文化大學國樂系樂團在奧地利演出
德儀車電聯盟添4生力軍 攻國際市場
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因應人口高齡化 6大金融商品上路
愛在台灣52年 義大利修女趙秀容奉獻偏鄉
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上海警犬不認真上班挨罵 網路爆紅
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富邦金特別股年息誘人 注意3大風險
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國軍官兵孤墳 村民盼有關單位助遷公墓
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國中會考猜題 線上直播掌秘訣高效複習
解決TRF爭議 調處機制4/15上路
宏達電攜手微軟 美加門市體驗Vive
搭機隨口說又不會有炸彈 男遭移送法辦
巴拿馬文件點名 荷蘭銀行高層下台
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傳列中研院長候選人 郭位：未被告知
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出席WHA 林全：先維持現狀再談改善
媽祖之光演唱會 HIGH翻大甲夜
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基諾吸金案 花千萬買虛擬彩球血本無歸
準政委張景森 作風大膽敢言敢衝
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男超車擦撞 竟亮刀槍追嚇運將
維冠案在押被告 1續押2交保
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鳳山樂器行老闆命案 二審維持原判
菲美演習出人命 傘兵遇怪風身亡
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陸渚碧礁燈塔啟用 越南抗議
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印尼空中表演預演 2傘兵墜地亡
維冠大樓建商林明輝 法院裁定續押
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英相花錢宣傳留歐 反對者：活像金正恩
見菲國前總統 蔡英文提新南向政策
義美重返冷藏茶飲 採100%台灣茶葉
巴拿馬文件 姊夫成大陸網路熱詞
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今彩539 頭獎1注中獎
巴拿馬文件揭密 習近平料將毫髮無傷
新閣衛福部長底定 外館：盡快通知世衛
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特赦扁 高市議會綠營漏夜連署
聯發科以雲端科技改善印度農民醫療落差
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法改革派部長成立新運動 似有意選總統
巴拿馬文件 涉大陸領導人親屬增至9人
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〈時評〉北京的「核心利益」逐漸貶值
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越配創業成功 美甲店成同鄉姊妹娘家
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國定假日刪除案 立院打回票
陳建仁低調探扁引關注 1小時後離去
巴拿馬文件揭密 阿根廷總統遭調查
日7-Eleven接班掀波 鈴木敏文請辭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴拿馬文件效應 歐洲銀行股拖累股市
冰島新總理上任 右翼政府岌岌可危
英相卡麥隆認了 由父親海外基金受益
比利時公布影片 籲助追緝恐攻在逃嫌犯
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巴拿馬密件揭醜聞 蒲亭斥為美國陰謀
巴拿馬文件掀風暴 英國阿根廷領袖捲入
耗時數月破壞窗鎖 華州殺人犯逃獄
巴西總統競選經費賄款 汙點證人指證
巴拿馬文件揭密 阿根廷總統否認有不法
霧鎖菊島 澎湖清晨現濃霧
不服稅捐提訴願 應先繳納復查稅額
小象行動圖書車 巡迴偏鄉學校護地球
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研究：減少食物浪費 溫室氣體排放少14%
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特斯拉賣電動車 有人攪局少了E款
戴秉國：退休第一天就扔了安眠藥
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希拉蕊桑德斯差距縮小 言詞交鋒更激烈
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ChatWork倡樂在工作 桌機版App上線
議題不設限 張林會下午3時登場
美命名自駕軍艦為海獵人 追蹤敵軍潛艇
見警就跑 通緝男報假證號露餡
雲林啟動減恐計畫 守護婦幼安全
新台幣早盤走貶
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尼安德塔人繁衍不成功 Y染色體揭謎底
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LIVINA歡慶10萬車主 推限量獨角仙特仕車
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通緝男應徵保全 行竊得手多件
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立委籲中研院 全面檢視內規
北市：柯文哲無黨籍 與各政黨派系友好
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男子公園疑自焚 警消到場已成焦屍
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日圓走升不回頭 哈日族捶心肝
台股黑翻紅 8500拉鋸戰
把握今天大口呼吸 好空氣預計只有一天
高市議會提案通過特赦扁 陳菊表贊同
全球綠能成長破紀錄 技術成本降
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國道收費員籲民進黨別再拖 否則將行動
英業達3月合併營收年增7.93%
特赦 府：陳水扁有數案仍在審理
中央氣象局氣象報告
電商接單旺 F-大略業績亮麗
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國會遷建預算急迫否 柯建銘持保留意見
法經長提不分左右派 黨內同志反應冷
LINE貼圖疑涉辱泰王室下架
優衣庫獲利低預期 紡織股走勢疲軟
死亡交叉 柯文哲不滿意度高於滿意度
高市議會提案通過特赦扁 陳致中感謝
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
同性能否結婚 哥倫比亞最高法院點頭
世銀提高再生能源補助 因應氣候變遷
東海艦隊就島嶼封鎖展開戰法創新
Line貼圖嘲諷泰王 警方追查來源
毒染阿里山 小巴司機涉販毒
港學聯前秘書長赴菲 晤林飛帆
謝金河參觀空巴 樂見漢翔機腹整流罩
陸人聲援占中 最多判囚4年半
報載台對滯留希臘難民人道援助投書
旅汶僑領林國欽到金大 訪李永貞講堂
被控偷拍性愛影片 李正皓籲還他清白
菜價便宜了 A菜1把10元
雲林查獲青年涉嫌槍毒 移送法辦
川普人望低迷 民調：7成美國人不喜
太平島是島 台法學界發聲受美智庫重視
端午肉粽吹西風 養生創意口味搶市
不滿朴瑾惠出席核安峰會 北韓再飆穢言
愛滋毒犯拒捕潑血 員警擔心就醫
訪視基隆 張善政：一天當兩天用
性騷擾女大生 摸臀男遭函送
新台幣中午貶4.8分
盼改善淹水 台南崑山抽水站動土
香港攜手華為 研發高速光纖傳輸技術
柳岩婚鬧效應 伴娘要求簽禁鬧協議
DNA鑑定還清白 美男子冤獄30載終獲自由
神準首季恐有匯損 股價跌破200元
馬總統盼與歐盟簽雙邊投資協定
中南美洲台商會總會長訪阿根廷
打開鳥籠行竊 小太陽卻飛走了
Uber認賠3億 誤導大眾司機經徹底調查
2月刷卡金額1711億 創下5年同期新高
紫光參股南茂 投審會證實已遞件
紀念已故弟媳生日 古巴卡斯楚罕見露面
不滿碎碎唸 板橋傳逆子傷母
射擊遊戲迎封測 邀坦克迷VIP體驗
雙英會解密 馬總統不滿放棄南海說法
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螢光抗體加持 奈米粒子抗癌藥追蹤更準
女性不想變胖快看 陸專家列發胖三階段
男持刀徘徊校門 老松國小報警處理
南投竹山高中 逾百名學生嘔吐腹瀉
中美晶業績回升 3月營收攀 6個月高
陸女飯店遇襲 杭州飯店女員工學防狼術
台商打造時報廣場電視牆新生命
身障馬術選手孫育仁 要戰到40歲
聲援占中被囚 陸異見者將上訴
監院財產申報 新任大法官引關注
開議前夕多傳聞 鄧家基：和綠營沒問題
水利會招考只要高中職 來了上千碩博士
金融科技來襲 銀行擬撥款助員工轉型
男腰插料理刀 國小附近閒晃遭壓制
走訪竹縣 蔡英文：台三線計畫該行動了
立院三讀警察服制條例 女警可著長褲
聲援占中被囚 評論：打擊港獨
維冠災戶不領建物補助 賴清德：再溝通
持刀男徘徊北市國小 警方帶回處理
通緝犯現身夜市 北市警逮人追逐
紫光入股申請尚缺矽品 投審會將3案併審
兩岸四地消費者指數 台澳升陸港跌
消費型個人險 網路投保成趨勢
綠提國會改革 調查權法制化廢國是論壇
全宇宙第一 太空人將有充氣房間
介面光電財報未交 罰24萬元
走訪竹縣 蔡英文笑稱：講客家話壓力大
量販店撐週邊房價 好市多北投店例外
侯友宜赴台中高雄 探視八仙塵爆病友
台股收盤漲51.25點
年輕人追夢 就是這Young
陳建仁下午將探視陳水扁
台東唯一 呂真甄選入師大附中科學班
台股黑翻紅 收漲51.25點
高溫用電飆 台電估恐續亮黃燈
大甲媽起駕 搭免費接駁車迎媽祖
藥妝通路瘋網購 明年業績占比衝2位數
砍殺牛排攤老闆 男子遭判6年確定
研究：青少年有睡眠問題較易有危險行為
友達登陸參展 帶動股價漲7.76%
大陸風力發電機 甘肅閒置率39%
4月台指期漲46點
台積電3月業績止跌回升 首季優於預期
遭疑幫陸搶太平島 馬總統重批莫名其妙
台股翻紅走高 重上8500
台揚接單升溫 法人看好獲利成長
4月電子期金融期齊漲
美國婦人持斧頭作勢襲警 遭警開槍擊斃
澎湖萬安演習 民安演練過程逼真
巴駐印大使稱印巴對話已暫停 再生風波
希拉蕊塑造親民形象 地鐵政治秀出糗
維護資安 機車定檢站更新作業系統
藍指特赦扁政治操作 綠：馬應考慮
世界3月業績攀1年高 首季超標
毅嘉難逃淡季 Q1虧損0.54億
陳菊陪同陳建仁探視陳水扁
立法院換地 藍：死棋 時力：跨黨討論
瑞典設熱線 邀全球民眾隨機與當地人聊天
渣打環球人民幣指數 2月轉趨下降
8歲印度女童 遭遠房親戚強暴殺害
綠提單一召委制 林德福：民主退步黨
三大法人賣超台股 26.66億元
日圓貶值 日股收高
LINE Pay首間實體店 美麗華搶頭香
友達3月合併營收 年減24.5%
陸調整跨境電商稅收 網購族忙屯貨
流通僅9年 陸3元紙幣價飆逾萬倍
張善政：扛下擔子 林全膽識過人
銘鈺3月營收 月增29.55%
喝酒誤事 朋友互毆手受傷躲超商
越南新總理阮春福 提6項核心任務
巴拿馬文件橫掃全球權貴 獨美名流倖免
太陽的後裔掀熱潮 宋仲基帥氣墨鏡大賣
華碩奪15項紅點設計獎 得獎數創新高
張林會 林全：面對困難挑戰 勇往直前
台日漁業協議3週年 總統9日登彭佳嶼
券商因應金融科技 公會：以資本額差異化
群創3月合併營收 年減49.3%
張善政：期待林全內閣超水準施政
抓酒駕換禮券 警局獎勵措施引熱議
府：媒體不實 國務機要費未用於個人休閒
星打造模擬城市戰中心 加強反恐
華碩第1季營收報喜 年增8%優於預期
美國把中國防火長城列為貿易壁壘
巴拿馬文件將影響美總統大選選情
F-鎧勝3月營收 年增29.79%
蔡英文：新政府像媽祖一樣照顧大家
7億多元名畫歸誰 巴拿馬文件有新證據
統一瞄準東南亞 羅智先：將加大布局力度
陸女飯店遇襲 3名嫌犯河南許昌落網
央行降息 青年安心成家貸款利率調降
新台幣貶4.8分 收32.450元
毅嘉吃特斯拉訂單 車用業務催油門
張善政：產業政策需業者提建言
柯林頓造勢場子被抗議 霸氣回應捍衛妻
凱瑞突訪伊拉克 商議對抗IS
中華電首季每股賺1.5元 超越財測
雙北公車運價共識 推油價浮動調整機制
馬總統：感念外籍傳教士 推馬偕計畫
70元加油 幸運兒中發票千萬獎金
宏達電Vive結合BMW 將開發新車款
水溝蓋縫隙過寬 自行車險象環生
秀傳彰化醫院簽約 合作支援醫師
F-中租3月營收 年增11%
英外相訪港 警告香港自治遭遇威脅
讓愛油然而生 橄欖油送弱勢家庭
模仿電影製作爆裂物 3少年被逮
陳建仁探扁 陳致中：與特赦扁無關
海關查獲走私香菇4百箱 市值約千萬
梅可望追思感恩禮拜 9日路思義教堂舉行
扣除春節2月 群創3月營收6年來新低
公司治理評鑑 鴻海擠進前5%
民眾愛網購 德國郵政擬請機器人運包裹
夏立言：尋求互動基礎 有助維持現狀
六角品牌高成長 首季營收創新高
英外交大臣訪港 焦聚銅鑼灣書店事件
搶早市 4月也可以吃到荔枝
維冠案建築師張魁寶 交保離開看守所
特赦陳水扁 親民黨：審慎為之
中華電董座蔡力行獲頒台灣區最佳CEO
員警有情緒問題 警方管控未配槍
張林會談逾1小時 分別召開記者會
政權將交接 AIT執行理事唐若文4/10訪台
陸3月數據公布在即 港股小幅走高
白衣天使扛神轎 護送媽祖回娘家
娃娃車齡解禁修法 立院決議交黨團協商
職業病門診單 勞動部放寬開立醫師門檻
尖峰用電連亮3黃燈 估下週仍吃緊
青春少年也煩惱 斗六成大醫院設門診
大立光公司治理差？評鑑落在後段班
勞工7天假刪不刪 待新政府決定
世界微積分大賽 台大留下冠軍
聯發科3月營收史上第3高 首季達標
北韓海外國營餐廳13員工 投誠南韓
陳建仁低調探扁 扁迷聞風前來關切
台裔日男殺日女童 判無期徒刑
新台幣收貶4.8分 一週貶了7.2分
迎媽祖減污染 嘉市15寺廟簽公約
下藥迷姦女同事 房仲遭判3年6個月
宋美齡宋慶齡家族旗袍 首次相聚上海
13名北韓海外創匯餐廳服務員投誠南韓
中央氣象局氣象報告
復航北海道航線 5月中旬恢復每周14班
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北京駐港官員：港獨違法
張林會 人事預算業務交接達共識
台積電宣布賣精材5.1%股權
好市多北投店明開幕 五大看點一次掌握
台灣資本市場 借券資訊超透明
台水投入4.9億元 改善豐原淨水場
中航減資23% 退還5.89億元給股東
台灣之星一日快閃體驗 4G+前哨戰開打
特赦扁聲浪起 民進黨：尊重大家意見
台東農產品 行銷加拿大
加強海洋防衛 菲海軍恢復2司令部
國二就當山老鼠 10年後栽同一警手中
國際特赦組織憂滯留希臘難民生活條件
朱立倫：職業體驗中心增至10所
聯發科子公司併奕力 陸商務部核准
白化症寶寶戴眼鏡看見媽 微笑感動人心
德翔海運：貨輪除汙採國際標準作業
邱大展辭意堅定 被柯文哲慰留嚇一跳
王品3月遇傳統淡季 營收年減逾1成
港特首晤英外相 介紹香港情況
平溪農會推蔬菜箱 搶網路菜市商機
電信三雄首季財報 中華電摘下獲利王
嘉中設詩宴 以余光中詩歌入菜
柯文哲會蘇嘉全 國會用地再掀話題
富邦媒首季營收 歷年同期新高
仁寶3月合併營收 年減7.2%
擴大就醫空間 奇美新醫療大樓啟用
金門縣府發獎金 奧運選手無後顧之憂
藍新科技首家獲跨境支付許可
緯創3月合併營收年減5.77%
巴黎氣候協議22日簽署 逾百國將出席
馬總統：媽祖信仰在台深入人心
臉書Messenger 用戶突破9億
特招科學班 報到率94％
寵物蟻好夯 養貓狗不稀奇了
週線連3黑 上市市值25兆拉警報
數字3月營收 年減6.94%
房仲：北市大樓售價一坪少6.7萬
竹市YouBike亮相 5月底10站啟動
張林會共識 安家固園計畫不中斷
東正教當代蛋彩聖像畫 宗教博物館特展
捐50元 有機會抽賈靜雯高圓圓愛鞋
從日本偷帶甲蟲入關 全數銷燬罰3千
TPP與兩岸經貿 經濟部：兩個皆重要
新業務貢獻 尚凡首季營收年增45%
農田水利會談改革 盼中立化廢選舉
當選無效案二審開庭 李全教喊政治迫害
鴻海3月營收月增逾2成 今年新高
李富城批基隆河髒亂 北市：大潮影響
台商品出口排名進步至17名 遜韓港星
王毅暗批日本：勿將主權爭議帶進G7
國營公股董監事換血 民進黨盼先溝通
外交部歡迎AIT執行理事唐若文訪台
凱瑞訪巴格達 力挺伊拉克度過危機
旅台鄉親回饋金門 陳福海盼愛心傳承
以車為家 男子陳屍車內
新北紀錄片獎 港導演參賽獲獎
台驊首季營收22億 年減1成
巴黎里昂雙雙邀演 雲門舞集赴法演出
神速 陸逃生滑梯26樓到1樓僅90秒
章厚倫0.22公分微楷書 另類書法之美
去年集會遊行 政治性活動占76.6%
表彰促進邦誼 外交部贈勳諾魯駐華大使
烏來瀑布變濁 原來林務局在清河道
印尼漁工不慎斷指 澎海巡馳救援送醫
茶桌藏香菇走私 高港抄出4000公斤
翁山蘇姬才暗示特赦 首波69活躍學生獲釋
世界疊杯雙料冠軍 6歲李岱宸功夫了得
穩定台中供水 台水砸4.9億改善設備
編舞家黃翊赴瑞士演出 與機器人共舞
電競產學合作 遠東科大台南鳳凰隊成軍
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5名台灣青年故事 澳門台灣週交朋友
基隆自來水管脫落 今晚10時搶通
防止德翔台北輪繼續漏油 加設攔油網
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胡耀邦之子回應巴拿馬文件：堂堂正正
大樂透開獎
歐股彈升 油價助攻
教廷堅持反同性戀 對離婚轉趨包容
性騷擾火車服務員 2韓男遭移送法辦
泰愛玩臉書 臉友變聽友
打電動算微積分 台大生奪1萬美元獎金
彩繪階梯夯 日西川流舞踊慕名來踩街
英外相：不信銅鑼灣書店李波未受威逼
美產油下滑 油價止跌回升
大樂透頭獎槓龜
澎湖民安災防演習 逾300人參與
印度學生盼設更多台灣教育中心
今彩539 頭獎槓龜
田中光：要吸引台商投資 印度應更努力
鴻海錢進夏普 (土界)廠將量產OLED面板
馬總統登彭佳嶼 將提三海和平願景
巨輪明首航高雄 1.8萬TEU歷年最大
私立科大協會聲明 支持教官留校園
油價揚日圓軟 美股開高
巴拿馬密件震全球 記者透露有更多驚爆
傳巴黎恐攻嫌犯 比利時落網
天王畫家郭東榮 幸福的異動世界在上古展出
雲嘉南產業合作新氣象！ 大億麗緻酒店與將軍區農會簽約契作
比利時證實逮獲巴黎恐攻嫌犯
中台禪寺 惟覺老和尚圓寂
巴黎恐攻嫌犯又一人遭逮捕 疑與布魯塞爾機場爆炸有關
興建跨海大橋 促進沙、埃兩國貿易
北韓成功測試飛彈發動機 為攻擊美國提供「堅強保證」
大甲媽祖起駕 九天八夜遶境8日開始
簡又新專欄 - 美國可實踐的技術與資金 深度規劃減排目標與動能
「歐土移民協議」遣返第二波難民
印尼移工寫作工作坊 臺博館登場
法國的不眠之夜 為更美好的社會持續守夜
牛頓鍊金術手稿曝光 透露點金石製作方法
台北喜來登SUKHOTHAI【啟程‧泰味地圖】
台北寒舍艾美酒店【翩然媽咪】
王朝跨界合作獻馨意
大倉久和桃花林中華料理 新加坡御廚春季獻藝
比利時警方捕獲 巴黎與比京恐攻嫌犯
沙烏地埃及 同意興建跨紅海大橋
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股勁彈 能源股領漲
比利時：將就恐攻嫌犯落網 召開記者會
巴拿馬誓言與法國合作 共同打擊洗錢
哥斯大黎加火車對撞 245人受傷
比利時官員：巴黎恐攻主嫌阿布瑞尼落網
美股收紅 石油類股勁揚
比利時證實 逮獲巴黎恐攻嫌犯
中台禪寺開山方丈 惟覺老和尚圓寂
油價大漲 利多激勵
中台禪寺開山方丈 惟覺老和略誌
SpaceX發射火箭 搭載飛龍號前往太空站
SpaceX傳捷報 獵鷹9號首度降落海上平台
惟覺和尚發揚禪宗 普台教育
在菲被綁半年 義籍男子重獲自由
加拿大3月失業率降至7.1%
馬總統登彭佳嶼 宣告追求和平決心
勝選後首次臨全會 民進黨訴求團結
再赴彭佳嶼 馬總統主持揭碑儀式
不讓柯P專美 教部挑戰雙北河濱40K
秘魯巴士墜河 至少23人喪生
保釣胡卜凱憶昔日戰友 感動落淚
9歲病童生日派對發邀請函 被放鴿子
台灣佛教四大名山 世界知名
北韓：飛彈發動機測試成功 核攻保證
傳IS同意 敘水泥廠遭綁架員工獲釋
金立群：台灣入亞投行 須由大陸代申請
到巴西看奧運 做好防護不怕茲卡亂
Apple Watch 2 有機會6月亮相
iPhone 7新消息 傳 7月量產
分析店家再行竊 前補習班師當賊
中遠海運收購希臘最大港逾半股權
大氣擴散不佳 雲嘉南PM2.5達紅色警戒
惟覺老和尚圓寂 信眾留言恭送淨土
薩爾瓦多搜莫薩克馮賽卡 扣押電腦文件
惟覺老和尚圓寂 中台禪寺暫停開放
好市多北投店開幕 民眾排隊排出火氣
美緬因州議會挺台參與國際社會
時裝新人獎 首獎 1萬美元等你拿
吳思華：自行車禮儀融入學校課程
口味眾多 高雄警查獲逾千瓶電子菸油
深圳電梯老舊 事故頻繁
好市多北投店 北市啟動停車滿場驅離
嘉義賞螢 阿里山梅山陸續星光放閃
劉德立款宴巴拿馬知名畫家
高雄一女子疑遭割喉 警追查偵辦
布魯塞爾機場安檢嚴 乘客3小時前抵達
梅可望追思禮拜 各界前往哀思
金價週線收高 漲幅 3週最大
新疆荒地上的文革秘密 電影重現天日
骨髓再生功能退化 惟覺老和尚圓寂
女陳屍客廳疑遭割喉 警追查屋主
劉德立晤巴總統府部長 促進雙邊合作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南韓：北韓集體投誠事件還會發生
BBC妙聞 冰與火之歌誰主角 數學算得出
惟覺老和尚圓寂 11日辦頌經報恩法會
內政部：去年棄籍759人 轉入韓籍居冠
華碩再捐菲律賓電腦 推廣數位學習
15年前趕學生出教室 老師追悔
國會用地 柯文哲：最後應以地易地解決
母親節送什麼好？熱銷排行曝光
張志軍：對台政策不因台政局變化而改變
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台南大型就博會 逾6千職缺引人潮
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美防長：將在南韓部署新型飛彈防禦系統
研究：錯估雲層含冰量 暖化恐高於預估
惟覺圓寂 佛光山哀悼允協助
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惟覺圓寂 靈鷲山：中台貢獻宗教交流
特赦扁議題起 陳致中：與蔡英文沒聯繫
通緝犯扮上班族 士林夜市牛排館偷錢
談民調 柯文哲：自反而縮千萬人吾往矣
陳浚雄克服聽損 拿國際木工金牌
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梅可望追思禮拜 馬總統頒贈褒揚令
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大船無法停靠 登彭佳嶼得換小艇
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SpaceX雙喜 火箭首降海面 充氣房送太空
章計平出席蘇砡嬅大馬水墨展
緬懷惟覺弘法行誼 法鼓山僧團致意
iPhone解鎖之爭 美政府再就2案纏蘋果
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屏東廟會群架主嫌 被檢收押
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故宮南院檢修封大廳 不影響遊客參觀
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英雄變狗熊 賓拉登殺手酒駕被捕
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馬總統登彭佳嶼揭碑 談追求和平
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸首季GDP 研究機構預估6.7%
因毒品案將入監 女遭割喉身亡
大甲媽鑾轎進彰化 行程嚴重延誤
金門海灘漲潮受困 5人平安獲救
團結氣氛濃 民進黨臨全會沒談扁特赦
讓身障生出國表演 張忘開個展募經費
參與式預算 侯友宜：公民決策萌芽
台中和平山區傳火燒山 消防局趕往灌救
男嬰烈日反鎖車內 消防破窗救人
內門宋江陣 台南大學蟬聯魁首奪百萬
惟覺圓寂 茅棚苦行僧山中闢靈泉寺
好萊塢川普星光地磚變夯 直接踩踏最多
BBC：哈斯特爾特承認 花錢封口遮醜聞
陸船脫錨漂到金門 岸巡公告協尋
牽扯恐怖組織維吾爾男曾訪 泰升高警戒
上太空後鬧失蹤 英尋狗啟事引爆社群
小菸槍變中盤商 男售電子煙油被逮
德翔台北貨輪擱淺 預計10日清除殘油
三地門鄉長補選 議員歸曉惠當選
陳建仁：打造台灣成亞太生醫研發中心
神明金牌也敢偷 利剪賊失風警民圍捕
青梅銳減品質佳 青農巧思助採摘
大陸巴基斯坦雄鷹V空軍聯合訓練登場
選民個資網上全都露 土國否認資料外洩
徐芳筠流浪回台灣 從光找到力量
滷蛋變炸蛋 陸男咬一口炸傷嘴唇
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陸女飯店遇襲案 嫌供稱誤認是招嫖同行
宣傳G7峰會 日三重縣知事言及郭董
莫內睡蓮池塘畫作亮相上海 吸引陸買家
陸女遭男友小巷內捅死 旁觀者拍下影片
比國當局：比京爆炸案有第6嫌被捕
台中和平林班地火警 觀測延燒4公頃
比警搜公寓完成 今未再捕恐攻嫌犯
駐加代表吳榮泉蒙特婁馬吉爾大學演講
希拉蕊桑德斯今戰懷州 對決紐約州倒數
台中和平林班地火警 明出動直升機滅火
牛肉比例低於9成 不配叫汕頭牛丸
大福彩頭獎槓龜
華郵社論：歐巴馬應與納吉保持距離
今彩539頭獎 1注中獎
經濟差新媒體衝擊 香港3週刊停刊
麗星天秤星號郵輪 彎靠澎湖
密件掀波 巴國律師所：尚無人要求調查
英國教領袖驚爆 他是邱吉爾祕書私生子
7刀刺殺女友舊愛 凶嫌投案
刺死情敵嫌疑人投案 南港警分局帶回
全球暖化 融冰改變地球傾斜角度
四川省前副省長李成雲二度被調查
捅死女友舊愛 凶嫌逃2天投案
張志軍推崇惟覺老和尚 兩岸和平支持者
涉恐 比利時檢方起訴4人
〈財經主筆室〉反擊媒體 浩鼎在急什麼？
特赦扁案熱議 柯文哲南下探扁
成功方程式─ 論文寫Costco 美高中生被五所常春藤名校錄取
畫家畫川普光溜溜 遭支持者威脅索命
守護兒童反廢死 白玫瑰遊行步凱道
夏天是開心的季節? 夏季憂鬱症患者告訴你
美使館警告公民 土耳其景點不安全
涉嫌恐怖謀殺 比利時起訴阿布瑞尼
巴黎恐攻嫌犯 供認是比京機場攻擊戴帽男
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴黎恐攻嫌犯 坦承就是白衣炸彈客
大甲媽遶境彰化 凌晨抵達南瑤宮
機場攻擊戴帽男落網 逃亡期間賣掉帽子
傳阿根廷前總統費南德茲 涉洗錢起訴
伊斯坦堡市中心炸彈爆炸 3人輕傷
服裝品牌尺寸不統一 迎合顧客虛榮心理
民主黨懷俄明州黨團會議 桑德斯勝出
英相海外基金獲益 民眾抗議要求下台
愛滋病整合照護 嘉基成立防治中心
水源髒致病又貧窮 世展會推水計畫
歡唱飆高音太HIGH 當心爆血管
北韓測試飛彈發動機 美警告勿破壞穩定
苗栗塗料工廠大火 濃煙遮蔽國道視線
空氣品質差 麥寮崙背臺西達紅色警戒
秘魯總統大選前夕 藤森惠子選情看好
詹仁雄挨告背信 採無罪答辯
陸港口庫存逼近1萬噸 鐵礦砂漲幅趨緩
英相陷巴拿馬文件風波 公布報稅單滅火
陸將對美歐日未漂白紙袋紙開徵反傾銷稅
美防長啟程訪菲印 討論區域防禦合作
粉領族漲尿恥骨疼痛 間質性膀胱炎上身
頑固型癲癇 男手術後重拾自信
三大科學園區前2月營收衰退 止跌得等等
菲南反恐激戰 政府軍單日最大傷亡
汽水洗頭傳可增髮量 食藥署：恐傷頭皮
傳為台灣最後一座水庫 湖山水庫7月供水
北市府策略地圖 柯文哲臉書公布
高市議員控違法發加勤費 吳碧珠沒在怕
孔子哭哭 北京國子監街錯字掛9年
印度寺廟重大火災 77死200多傷
小狗拉車跑街很厲害嗎 菲網友互槓
印度一寺廟大火 至少70死
大師氣功麻麻的 騙子鞋底藏發電器啦
立委提案 欣賞體育藝文均列扣除額
FBI最想抓的女人 買兇殺情敵的她栽了
守護兒童反廢死 白玫瑰號召下午上街
陸版忠犬小八 走失多日不吃不喝等主人
台積電大立光法說 智慧機後市指標
談特赦陳水扁 吳副總統：時機不成熟
社區手路菜 斗六媽媽味道傳香
蔡英文盼未來台灣能讓年輕人實踐夢想
男自稱起乩涉毆母 警制伏戒護送醫
創見衝刺SSD 首推TLC產品
秘魯大選前夕 游擊隊發動攻擊3死
春電展登場倒數 VR刺激體驗吸睛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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春電展迎女力時代 端出美容沙龍追劇市集
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立委提案 停車場內亂停身障位要開鍘
泰緬潑水節來臨 車禍死亡高峰期
全民反詐騙 高市警局配合全國防詐
陸飯店指彎彎炒作：沒死人沒失火沒性侵
宏達電HTC 10登場倒數 五大亮點搶先看
爭風吃醋惹殺機 亡命鴛鴦落網
陸人東莞掃墓不見祖墳 竟遭廠房包圍
吳副總統新北市浴佛 感謝淨化人心
劉德立晚宴巴國公安部長
希特勒出生故居 奧地利政府盼強制徵收
創業首重資金 3種網路產業獲創投青睞
台北捷運車站編碼 106年8月前完成
置產遇日圓狂升 房仲建議當地貸款避匯差
荷包幫你加油 下周汽柴油各降2角1角
台中和平林班地火警 空勤直升機灑水
法國登革熱疫苗 疾管署也有興趣
空橋經濟留客 信義區百貨二樓戰區點火
國際油價浮動 汽柴油11日起降2角1角
受不了員警碎碎念 毒蟲掏出毒品就範
印度寺廟大火 傷亡攀升逾80死
陸超級央行呼之欲出 人行傳升副國級
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登彭佳嶼 總統：堅持主權追求和平
美專家 應促大陸簽署南海航權行為準則
美第4高價豪宅女主人 和白宮淵源深厚
美專家東亞報告5建議 兩岸不能武力解決
伊斯蘭國想攻擊德國 具體計畫難掌握
陸證監會辦公廳主任出任深交所總經理
NCAFP籲兩岸應繼續維持和平穩定關係
管理有線多頻道平台 政院將開諮詢會議
解放軍海外行動處 統籌海外軍事行動
食安問題高志明無奈 「抽樣是藝術」
挑戰菲式鴨胎蛋 台役男驚恐不敢吃
布魯塞爾機場白衣男 和巴黎恐嫌是鄰居
高空盪鞦韆賽 民眾驚呼連連
毛小孩飛航專用袋 出國也能愛相隨
憂國保提早破產 衛福部：不會
歷史課綱爭議 教部將書面徵詢專家意見
總統：台日漁業協議是平等互惠協定
美國郵局近百年來首次調降郵資
陳文成廣場設計徵件 盼呈現自由勇敢
無人機商機浮現 法人看好台廠搶食供應鏈
美食部落客兼節目主持人 疑遭兒子刺死
台教中心教印度軍官說中文 任務完成
微軟亞太開發人員技術年會 19日首登台
嘉市佛教團體法會 祈求生活富足
美國防部長出訪亞洲 臨時取消大陸行程
點數經濟成通路金雞母 跨海也能累點
立委提案 海基會人事納旋轉門條款
竹市兒童藝術節閉幕 志工阿姨受肯定
川普統治下的美國 假頭版報給你聽
網路家庭首季營收旺 創下同期新高
台股周線收3黑 外資買超達滿足點
柯文哲探扁 籲用政治智慧處理特赦案
南韓國會選舉 「3無」年輕人尋求發聲
盛弘杏一首季業績亮眼 同寫歷史同期新高
中央警察大學偵查鑑識大樓啟用
舊台北市議會拆除 綠地開放
賴清德：40億震災捐款 絕不挪為他用
兩岸新世代互動 激發對話與了解
大甲媽遶境 信徒鑽轎腳排長龍
吳欣澤印度西塔琴 融合噶瑪蘭古調
談特赦陳水扁 朱立倫：走完司法程序
民眾冒雨上街挺白玫瑰 籲該判死就判死
公園支撐鋼筋插童眼 家屬控擺設不當
柯文哲體驗高雄市輕軌
印度寺廟大火 死亡人數超過百人
澎湖水噹噹捐血 各界響應捐輸
陸漁船遭阿根廷擊沉 4船員返回大陸
台南學甲請水火 緬懷先民登陸
海水觀賞魚簡單養幾隻 幾百元就有
桑德斯廣告訴求非裔 大導史派克李操刀
證交所玩數位行銷 員工自製短片當老師
商用車也有韓流 HYUNDAI來了
大甲媽祖遶境 西螺下洗路雨
時代力量最高決策確定 15日開會
社會強加婚姻壓力 大陸剩女潸然淚下
台中和平林班地火警 波及武陵農場茶園
秘魯總統大選 一面牆道出兩樣情
春天遲到 台北市杜鵑花終於開了
藝人臉書變警廣 六月：健康問題找醫生
屏東農產進軍微風 潘孟安掛保證
河南公路連環殺人 男以螺絲起子殺4人
桃園設兒童美術館玩具圖書館 深入生活
新北浴佛 淨耀：心有多寬福有多大
攻擊布魯塞爾聖戰士 原有意再對巴黎下手
參與布魯塞爾恐攻 戴帽男被控恐怖謀殺
借殖動物開館 北高市長允交流合作
遭質疑欽點維冠代表 賴清德動怒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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嘉義高空盪鞦韆賽 英國青年奪冠
德里西藏村 藏人安居所背包客的天堂
國際行善日 陳建仁籲愛出發
捍衛美食 佛羅倫斯餐廳推在地食材
澎城市淨化年 由社區點展開維護
山區改造槍械 兄弟倆被逮
馬奇頓警方射催淚彈 阻難民由希臘越界
對流雲系移入 台中沙鹿水淹人行道
出口14黑平金融海嘯 3月仍雙位數衰退
折損18兵員 菲軍斃摩洛哥炸彈專家
鴻海攜手夏普拚OLED 同業競爭大
中信銀園丁計畫 培育逾200名種子教師
德翔擱淺貨輪清除油汙 出動高壓機
陸奇葩徵婚啟事：我爸是局長妳要能生男
南亞傳規模6.6強震 撼動數國首都
遭指建立王朝 李顯龍駁妹妹指控
印度廟宇大火死傷上升 莫迪宣布補償
泰國籐球友誼賽 朱立倫：台灣新故鄉
阿富汗強震撼印巴 尚無傷亡傳出
法國勞工法改革 抗議群眾又與警方衝突
軍人因公死亡範圍 擬納過勞死條款
調查神速 炸彈客捨巴黎改攻布魯塞爾
主動公布報稅資料 英相被指避遺產稅
上海迪士尼將開幕 香港迪士尼：不擔心
特赦扁 陳菊籲馬總統把握歷史機遇
G7外長會議開幕 料將討論南海問題
新政黨香港眾志成立 羅冠聰任主席
巴黎協定後 新北續推節能減碳愛地球
台中森林大火 離櫻花鉤吻鮭棲地才300米
大甲媽祖進西螺 萬人空巷熱情迎接
重慶飯店驚魂 女子回房撞見陌生人洗澡
川普首訪911紀念館 狠批對手克魯茲
成立境外公司藏富避稅 香港扮演要角
超越哈里發塔 杜拜籌建新世界最高樓
阿富汗強震 巴基斯坦傳2死4傷
渥太華旅展台灣展位人氣旺
威廉凱特訪印度 打球展現親和力
凱瑞訪日參加G7 盼南海議題端上檯面
男童公園撞鋼筋受傷 中市府協調國賠
各有斬獲 克魯茲連4勝桑德斯9戰第8勝
青島萌妹賣燒烤 網友直呼燒烤女神
跑馬拉松也要救人 醫聲救心隊成軍
廣東新增1境外移入茲卡病毒病例
3男落海受困荒島 海灘排字幸運獲救
大馬發明展 台贏首獎6金6銀2特別獎
時代票選百大人物將截止 蔡英文排19
香港眾志：港獨暫不可行
白宮將換主人 多國推速批巴黎氣候協議
G7外長廣島集會 討論反恐和南海議題
台中和平森林大火 及時雨解除危機
8台人在肯亞遭遣送大陸 外交部嚴正抗議
明年6個連假 春節放6天
台裔美海軍飛官 涉洩情資予中國遭關押
〈時評〉林全註定是執行長
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昂貴的婚戒不等於永恆的愛情?
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4/8-4/17台北喜來登SUKHOTHAI【啟程‧泰味地圖】
跟著大甲媽遶境學華語 外生體驗鑽轎底
台北馥敦南京館 推出 『金猴躍起』謝師宴
2016台中國際旅展 購買6套再贈寒軒國際大飯店全景客房或豪華雙人房平日住宿券
香港封屍案 女同夥尋求警方庇護全案曝光
批習近平集權 《經濟學人》及《時代》遭封鎖
三月出口連14黑 追平金融海嘯最慘紀錄
宜蘭外海規模5.5地震 最大震度4級
香港封屍案 女同夥尋警庇護全案曝光
凱瑞參加廣島G7會談 不會就投原彈道歉
阿富汗強震撼巴基斯坦 1死30傷
希臘馬其頓交界移民闖關爆衝突 260人傷
解政局倒懸 烏克蘭總理辭職走人
秘魯總統大選藤森慶子勝出 但須決選
台助厄瓜多偏鄉 建立數位學習中心
紐西蘭台灣僑民協會歡慶20周年慶
台股中期修正 法人：減量短打
在台學華語好好玩 各種節日都不放過
嘉市老屋耐震健檢 受理申請補助
溫室種草莓 立體栽培效果佳
折翼天使需要家 中市招募寄養家庭
公民參與 高市不忘青少年培力
新北節能燈具汰換 34座市場更環保
校園普設自造實驗室 培養創意人才
新北計程車新式計費表補助 受理申請
京台社區擴大交流 京味飄高屏
廣拓客源 高野首季逆勢成長
華為繳出漂亮財報 消費者收入大爆發
傳英每日郵報有意標購雅虎
黃國榮訪問蒙古中戈壁省
台股開盤跌22.54點
秘魯前總統之女大選首輪勝 決選不看好
新台幣開盤升 4.9分
傳蔡力行入閣 中華電澄清並無此事
松岡環多倫多出席新書發表會
中市抽驗零嘴蜜餞果乾 全數合格
美時3月營收年增2成 Q1營收歷史次高
擴產挹注 榮成營收創新高
涉助非法金流 義大利央行檢查中銀分行
陸網路防火牆 環時：阻擋西方意識形態
大甲媽來了 新港4校停課供宿
英國嚴打避稅擬定新規 公司慫恿為觸法
環太平洋軍演 國防部：尚未獲邀
上海郵筒因鹿?紅了 粉絲搶拍到掉漆
傳陳美伶任政院秘書長 陳威仁：好人選
三重客運與機車車禍 騎士死亡
日圓升破兩年新高 迪士尼門票一張多400
青瓦台：北韓可能15日前後試核
台中林班地大火第 3天 損失待估
致茂結盟立錡 搶USB PD商機
宏達電跨入軍事？股價大漲站上80元
陸學者：香港若不受控 應實施大陸法律
傳重掌國發會 陳添枝：沒有意願
特赦陳水扁 陳其邁：蔡英文應全盤考量
國務機要費520前審 法務部：無黑手介入
4月台股震盪 多檔基金績效打敗大盤
盼湖山水庫帶動觀光 張麗善反映民情
上網買中古車 連超跑也買得到
魏國彥續休養 預計14日上班
新台幣早盤走升
陸經濟放緩亞太受牽連 世銀籲改革
台經濟強心針 亞太自貿區效果勝TPP
F-美食抱媽媽商機 母親節蛋糕開戰
陳添枝看景氣 如同得了慢性病
8台人遭遣送大陸 陸委會：了解中
台裔美海軍飛官涉嫌為大陸間諜活動遭押
雄獅攜手Sabre 便宜機票吃得到
反對為一己之私 陳菊籲修財劃法
中南美洲台商總會長拜會駐巴拉圭大使
廣州推港澳簽注易 3分鐘辦妥
F-世芯Q1營運亮麗 股價直攻漲停
茲卡恐造成成人急性瀰漫性腦脊髓炎
宏?擬辦百億聯貸 籌資進軍新事業
越外長：歐巴馬到訪促越美關係
交部國營事業董事擬允雙重國籍 立委反對
陸3月CPI年增2.3% 菜價豬價飆
總統：安倍處理核能問題有智慧魄力
正新營運回溫 轎車胎產能近滿載
林地大火國寶魚恐受害 立委籲加重罰鍰
勒索地勇公司 前里長判刑定讞
廣東工業機器人可能爆發式成長
德財長呼籲 各國聯手打擊避稅天堂
許青年一個美好未來 快上這個臉書專頁
北韓特工投奔南韓 歷來軍階最高
傳陳美伶接行政院秘書長 賴清德：報派
工業雙氧水泡蓮子 黑心業者遭訴
兒童網路個資立法掀波 委員會決議停審
台灣大請看電影 美國隊長3上陣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
3大風險罩頂 世銀下修亞太經濟成長預估
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
麵條加雙氧水硼砂 兩製麵業者遭訴
台股逆勢翻紅 宏達電喊衝
巴拿馬文件效應 馬爾他人要求總理辭職
APEC會議週台中舉行 再生能源列重點
陸專家：陸經濟成長率快要觸底
倍微3月營收 逼近4年單月新高
解決低薪 陳添枝：垂直整合企業留台
電動車市熱 電池材料需求強勁
巴拿馬餐旅業年收入9億5120萬美元
歐巴馬：推翻格達費缺規劃是任內最大錯
8台人在肯亞遭送大陸 法務部了解中
屏東辦農漁產國際採購日 爭取外銷訂單
國民黨團：特赦貪腐可以點亮台灣嗎
林火距300公尺 林務局：國寶魚無礙
敦泰IDC升溫 Q2業績估增逾2成
8台人遭遣送大陸 總統府下午討論
李新穎拜會台資薩國金融服務公司
印度寺廟大火逾百人死 警方逮捕5人
新台幣中午升 7.6分
研華3月營收暴衝 首季營收再破百億
不分區南下拓點 藍委：跟選舉是兩件事
高教轉型 亞大師生將創業開菇蕈公司
返鄉川資救助 新北：不會睡火車站
陸山寨BBC網站 中華民國護照放首頁
法官不友善 卡債受害人盼修法
瘋狂的蔬菜 大陸菜價蒜你狠捲土重來
三大動能加持 健和興可望逐季成長
全國中等學校運動會聖火 傳抵澎湖
凌陽3月業績大增 攀今年新高
天天洗澎澎 專家：沒必要
鋼鐵行情向上 豐興鋼筋本週大漲600元
陸股早盤雙雙開高走高
年輕人憋不住求診 原來是K他命惹禍
林佳龍參訪星重建局 借鏡規劃願景館
柯文哲：讓市民了解城市光榮感相信願景
大甲媽抵嘉義 萬頭攢動迎駕
宏達電飆漲停 旗艦機及軍工題材發威
G7廣島會 美英法外長首訪原爆紀念地
邱大展請辭未准 柯文哲動員勸說
蔡英文看國會頻道 承諾未來更多改革
將赴議會備詢 柯文哲：該K就K沒辦法
香港箱屍案 新北：並未配合偵辦
高市徵污水費 國民黨團批市府
川普幕僚批克魯茲陣營 耍蓋世太保手段
印度寺廟火災 英威廉王子表示哀痛
立院初審 軍人過勞死納因公死亡撫卹
森林大火受控制 林佳龍感謝及時雨
凱瑞訪廣島沒為原爆道歉：為未來而來
台總漁會與對岸簽協議？農委會：速釐清
石化管線總部南遷 陳菊堅持依法
星食品展 林佳龍行銷台中特色糕餅
國中技藝競賽 魏明谷盼行行出狀元
肯亞詐騙案 總統指示部會說明政府立場
三橫三縱被罵翻 松江路自行車道暫緩
聖嬰現象乾旱嚴重 印度政府撥款抗旱
歐日失寵 資金流向美股基金
宜蘭頻傳假訂便當真詐財 男嫌落網
黎明重劃會拆屋 自救會控大埔案翻版
澎湖望安花宅聚落保存 再現古厝風華
香港封屍案嫌逃亡新北 警方：掌握情資
太魯閣客運突停駛 11日復駛東華線
台裔飛官涉洩密 國防部：無涉中華民國
台股收盤漲21.09點
罕見高階軍官脫北 2星中將投誠南韓
肯定農漁貢獻 總統贈勳陳保基沙志一
台股開低走高 漲21.09點
洗澡全身抹沐浴乳 醫師：錯誤觀念
上櫃公司有721家 興櫃287家
4月台指期漲29點
新竹棒球場持續改善 迎接13日中職賽
台灣品牌直送海外 WeChat Pay助攻
F-崇佑擬配1.1元現金股利 5月上櫃
板球賽難道比人命重要 印度法院兩難
4月電子期漲金融期跌
香港封屍案曾嫌尋獲 下午遞解出境
事業廢棄物處理設施不足 洪慈庸盼改善
治療眼疾 中醫也有效
力行山莊享特權？ 林務局允諾調查
刑事局證實 香港封屍案曾嫌板橋尋獲
39廠商經國校園徵才 釋逾千工作機會
營收亮眼股帶動 台股漲21點作收
網路標錯價 5月中起業者須買單
台塑四寶首季揭曉 營收減獲利增
熱浪強襲大馬 250多所學校停課
民營電廠跳機 備轉容量率估創低
整合醫療資源 竹縣首個居家照護隊成立
G7外長：北韓一再挑釁 加深裁核武難度
落實食安源頭管理 中市農業局聯合抽查
推動社會住宅 林佳龍：借鏡新加坡經驗
OPPO R9自拍機登台 5月1日開賣
發改委智庫：陸民收入差距 持續擴大
三大法人買超台股 6.85億元
鳳梨從現在開始甜 吃鳳梨正是時候
聯電2月走出谷底 Q1業績優於預期
砸店誤以為槍擊 按摩客人受驚嚇
新政府交接資料 政院將上網公布
蔡英文520國宴 6道菜主打台灣在地特色
能量飲含咖啡因 孩童別喝大人要限量
南亞科3月業績 創6個月低
友旺等4檔 12日起開放融資券交易
肯亞8台灣人遭遣送大陸 民進黨嚴正抗議
桃園就業中心徵才活動 千餘職缺
上奇3月營收4.56億 歷史新高
皮鞋爺爺奶奶走紅毯 一圓年少未竟夢想
國會改革 蘇嘉全推專業委員會公民連署
創業家掌握開學商機 3月營收增5成
SpaceX充氣房間送抵 太空人下月有房住
兩岸地震合作 今年內舉行第2次工作會
北捷車站編碼 106年8月世大運前完工
香港封屍凶嫌遞解 卡在沒機位
台人在肯亞遭遣送陸 外交部：侵犯人權
有罪確定10年後 法院首傳鄭性澤出庭
陸物價漲幅低於預期 政策寬鬆討論再起
群聯擬私募2千萬股 引進策略夥伴
推動鹿港歷史風景區 彰縣辦說明會
賴清德眼睛腫 就醫檢查
傳陳美伶接政院秘書長 轉述：報派
浩鼎案延燒 財委會13日開秘密會議
3月出口連14黑 追平金融海嘯衰退紀錄
新台幣升6.2分 收32.388元
國安基金明天開會 宣布退場機率高
外資終止連8週買超 最愛仍是台股
CPR急救毛小孩 把握黃金3分鐘
Epson新投影機 搶攻商用市場
77歲美髯公 款待大甲媽信徒28年
因應南海爭端 印尼將部署天盾系統
進中研院賺錢 李家同：最近的事搞出來
肯亞案 陸外交部：各國堅持一中政策
隆達跨足高鐵應用 推LED車頭燈模組
美軍宋瓦特級驅逐艦 匿蹤能力超強
董事會提罷免校長案 高醫大校長反彈
陸南海強勢 旅日越人示威抗議
廣達3月合併營收 年減6.1%
香港水泥封屍案 台灣廢止曾嫌入境許可
小牛狂奔台1線 用路人提醒別撞上
吳乃仁女兒 吳怡青接任台苯董事長
推動湖山水庫觀光 水利署允諾協助
凱特時尚外交 英國印度設計混搭
男子推嬰兒車 偷走琉璃觀音像
3D創客新學園 安樂高中揭牌啟用
香港水泥封屍案後續 刑事局記者會說明
外資上週賣超136億 金融成倒貨標的
大甲媽祖17日回鑾 大甲區部分道路交管
鼓勵種家樹 新竹市盼打造食物森林
提高校安 陳菊：不希望再築高牆
防監獄挾持案重演 法務部推動SOP
元智與西安多所姐妹校 合作協定
推動南向 林佳龍與星佳新集團簽合作備忘錄
舉報涉暴恐線索 新疆最高獎2500萬
傳與洪慈庸提前慶生 卓冠廷：謝謝關心
大甲媽遶境 嘉縣發送平安茶包
日圓氣盛 日股難見天日
資源回收兌換贈品 金門民眾逗陣來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
樂退規劃2原則 高額退休金輕鬆領
不只是夢想 蒙古家扶女孩自立圓夢
毒殺犬貓頻傳 動保團體批源頭管理失靈
挖新壽牆腳 李正偉任AIA人壽行銷長
出口連14黑 學者建議台灣快練功打底
瓦城業績暢旺 首季營收攀新高
扣件展參展廠商遭抗議 高市尋求雙贏
港股小紅 靠陸股撐盤
浩鼎事件衝擊生技？生策會：沒內耗本錢
屏科大校園安全App 高雄大學簽約分享
台大雲醫設職傷中心 照顧職災勞工
韓：公布北韓人叛逃 絕非青瓦台指示
出口衰幅慢慢縮小 財部：最快6月轉正
和碩3月合併營收 年增2.81%
OPPO登台積極拓點 年底上看30家
黑幫開醫美吸金8億 警逮7嫌
台裔美軍官昔抱美國夢 今變節洩密給陸
屏市街友酒後互毆 1人被打死
南非對熱軋鋼品祭防衛調查 台爭取豁免
台裔軍官涉洩密 蘭寧利：影響非常深
網拍標錯價業者須買單 燦坤：尊重法令
批習近平 經濟學人網站遭大陸封鎖
高醫董事會罷免校長案 教部將檢視內容
台電：大林廠異常設備更新 不影響供電
解婕翎拍滅火器廣告 臉書嘆噴不過癮
中研院：翁啟惠歸期未定 續請假須府准
亞幣升值 新台幣終場升6.2分
誤徵污水費 高市同意折抵水費
欺侮金山小白鶴 小花狗被捕待領養
黑金商機看俏 全家年賣咖啡挑戰億杯
凱瑞訪廣島紀念公園 深感戰爭教訓
身心障礙男擾鄰 員警調解手指骨折
屏東大學女足隊奪冠 改寫大專女足版圖
濫墾種薑 合夥人翻臉互控
春電展14日登場 好康獎贈品等你挑戰
澎縣長勉局處主管任內要做好縣政
桂盟攻海外有成 3月營收年增27%
美擬加碼施壓北韓 但不放棄和談
預購商機旺！超商雙雄3月營收加溫
陸銷歐盟扣件反傾銷稅解除 台升質應戰
台灣人遭遣送陸 立院13日排專案報告
高教轉型條例 規劃納入強制私校解散
罐頭別直接加熱 醫師：恐溶雙酚A
通緝犯倒車衝撞 警開7槍趁隙脫逃
高醫大校長罷免辦法 董事會通過
跟著手機出遊 竹縣推電子旅遊套票
G7外長廣島宣言 稱核爆帶來非人苦難
柯文哲與狗狗圓桌會議 推流浪犬摘星計畫
把握早療黃金期 苗縣篩檢4月總動員
肯亞詐騙案 馬總統：向陸方表嚴正抗議
生技發展 陳維昭：政府就該圖利企業及百姓
宏?3月營收 創近6個月新高
瑞軒賣VIZIO持股 獲利逾18億
台人肯亞遭遣送陸 蘇嘉全晤美官員表關切
春季電腦展 Canon推5大邊拍邊玩體驗
肯亞詐騙案 總統：要求陸方盡速放人
台電大林廠遭指涉弊 賴瑞隆促查明
陝西學校規定答錯罰50元 學生批搶錢
台塑四寶首季營運亮眼 樂觀看第二季
肯亞案 大陸國台辦：正在進一步了解
北海岸藝術祭 林舜龍王文志聯名推薦
工程挖出骨骸 疑同史前靜浦文化
立法院官網換新裝 網站結合民意脈動
微軟1+3策略 架構智能雲端
F-捷敏布局車載市場 下半年看俏
出口連14黑 經濟部救經濟靠這3招
美防長取消訪陸 環時：愛來不來求不著
攜美商跨軍事？宏達電：合作仍屬初期
大林慈濟醫院 標靶真光刀啟用
金控3月獲利 中後段班大洗牌
尋找幸運兒 買感冒藥發票中2百萬
涉龐氏騙局 南京易乾財富分公司傳遭查
遺贈稅研究出爐 財政部：供新政府參考
秘魯監獄自創品牌服飾 受刑人受惠
空軍士官燒炭身亡 空軍配合檢警調查
台灣人遭遣返陸 國民黨：不利兩岸發展
宏達電HTC 10未演先轟動 官方影片曝光
出口連14黑 外銀：需求仍疲弱
壽險獲利 南山人壽首季賺贏國泰、富邦
三峽老街廣場石板路遭毀 新北市府將檢討
歐盟難民申請 無人照護未成年者逾9萬
標售美河市80戶 僅5標單替市府解套
柯文哲擬推狗醫生 農委會：專業要到位
研究：心率變化影響智慧
G7外長海洋安全聲明 關切東海南海情勢
今彩539開獎
重量級醫學會議 可望帶動醫療基金上攻
G7外長會談閉幕 發表廣島宣言
威力彩開獎
日本外相：日本不可能擁有核武
境外交易遭揭穿 卡麥隆面臨英國會拷問
與對岸簽協議？全國漁會：僅生意往來
海上2死亡海豚 委專家確認死因
正妹軍PK創意設計 紙箱戰紀發戰帖
共同社：日本拉攏歐洲關注南海問題
G7外長反對南海軍事化 劍指大陸
8台人遭遣送大陸 學者：不符國際私法
布魯塞爾恐攻嫌犯 原計劃攻擊歐足賽
美防長取消訪問 陸：具體時間保持溝通
英泰拳冠軍：運動頭巾給穆斯林女性力量
美防長參觀印度海軍基地 談多項合作
卡麥隆：英政壇高層應公布報稅紀錄
法政府就勞動改革讓步 學生仍堅持動員
鋼鐵產能過剩 陸：願與國際合作解決
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎3注中獎
總統之女藤森惠子 盼成秘魯首位女元首
父親陰影籠罩 藤森惠子力爭成秘魯總統
集體脫北餐廳員工 從寧波經泰寮抵南韓
大陸海航集團 擬收購瑞士知名空廚
判死確定鄭性澤首出庭 創司法史3首例
李克強：支持各地階段性降低五險一金
登武陵四秀只見包包不見人影 消防搜救
英撿破爛富豪 身後豪捐6900萬
香港水泥藏屍案 由台返港女子被捕
威廉王子夫婦12日訪印度阿薩姆省
三峽鑄鐵雕版石板路遭拆 網友指蠻橫
北韓整頓境外餐廳 嚴防人員投誠南韓
三峽老街拆石板路 遭指破壞公民社會
瑞軒賣北美第2大電視品牌持股為那樁？
7新事證 檢為死囚鄭性澤聲請再審
威凱訪印會見高齡粉絲 試做薄餅說讚
肯亞案 陸：兩岸含8名台嫌被捕偵查中
肯亞案 陸委會：8名國人拘留北京海淀
三峽老街拆石板路 鄉民震驚網友熱議
巴拿馬律師所冒名瞞資產 紅十字會震驚
守護三峽老街與畫作 網路發起連署
凱瑞：將向歐巴馬傳達訪問廣島重要性
林全第二波內閣名單 擬下午公布
巴拿馬文件冒名瞞資產 紅十字會震驚
嚴正拒絕國格遭矮化 台灣暫不加入亞投行
雅虎不敵網路洪流出售競標 4月中待價而沽
氣候變遷教育從校園開始 國中小繪畫創作比賽徵件中
〈時評〉淺談台灣的再生能源發電
關懷外勞 免費健檢在台北火車站
晨室空間設計榮獲美國INTERIOR DESIGN雜誌及德國iF設計大獎
夏威夷食品安全系統是否能成為台灣借鏡？
Facebook如何攀上了Google原先該佔據的山頭之巔？
林全公佈第二波內閣人事 陳美伶出任行政院秘書長
環保小局長化身水質守門員 全面打擊水污染
【巴黎協定後 面對氣候變遷論壇】亞洲第一 新北獲碳揭露組織評選為2015全球十大優質城市
感動尋人！ 協尋50年前訂製義美囍餅老夫婦
肯亞案 蔡英文：強烈抗議 積極交涉
世界銀行將資助對抗全球暖化行動
廣島宣言非人苦難表述 日官民評價不一
肯亞再逮41詐騙嫌犯 傳19人來自台灣
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
英每日郵報證實競購雅虎
市場對陸數據反應正面 歐股多半收高
美對公民更新警告 指赴沙國有安全風險
白宮：涉間諜罪台裔軍官羈押在維州
磋商經濟 歐巴馬將會Fed主席
錯過登記 川普子女沒法投老爸1票
財報季將臨 美股溫和下挫
市場靜待產油國限產 國際油價走高
土國憲兵基地遇爆炸攻擊 數人受傷
幾乎輕航母 日伊勢艦赴菲觀摩美菲演習
亞洲首役紙箱戰紀 挑戰創客回收創意
涉割喉命案 男企圖搶車被逮
台開搭一日農夫風潮 新埔開心農場大豐收
獲德國紅點設計獎 金屬中心保溫瓶紅了
生態壯遊上山下海 邀青年為環境盡心力
黃金博物館徵創意家 進駐日式宿舍
文教搶搭新潮流 世新開3D列印專班
澎日包機首航 因靜岡地方選舉延至秋天
友善高雄 凹子底公園汪喵同樂會
竹市眷村映像故事展 追憶眷村生活點滴
美股整理 國安基金動作牽動後市
林全擬下午公布第二波內閣人事
男涉割喉命案再搶車 休假警逮獲
郭明錤看衰Apple Watch 今年出貨估大跌
台股開盤跌1.38點
新台幣開盤貶 3.2分
陳美伶證實 接行政院秘書長
巴拿馬文件醜聞越演越烈 當局如坐針氈
F-捷敏掛牌上市 開盤大漲33%
春電展新鮮貨 智慧安全帽登場
巴西總統彈劾案程序 眾院審查會通過
行銷中台灣觀光 林佳龍拓展星馬市場
判死10年後將出庭 鄭性澤：我無罪
封屍案3男躲台 下午遭解送回香港
巴西國會委員會表決通過 建議彈劾羅賽芙
安迪．沃荷畫作遭竊 FBI懸賞80萬
鄭月妹世紀回旋新水墨展 心靈療癒體驗
每日郵報擬併購雅虎 著眼擴大美國市場
巴拿馬文件：多國特務列巴國事務所客戶
Cepal:2016年巴西經濟衰退3.5%
攝護腺肥大不愛吃藥 當心感染損膀胱
雅虎要賣 這4件事你該知道
日圓還是貴 換2萬就差5張晴空塔門票
加原住民社區自殺多 陷緊急狀態
國際信評：巴西總統換人與否不影響經濟
施俊吉：內閣不會有令人詬病的政商關係
創惟高速掃描控制器 每分可點4百張紙鈔
遣返香港封屍案3嫌 桃機空橋交接
陸孕婦街頭產嬰 警民人牆產房接生
瑞銀：陸A股三度叩關MSCI 今年可望納入
財政部證實 台灣入亞投行已破局
美媒：美海軍在押林姓少校也交情報給台
新台幣早盤狹幅整理
創意 4月調薪 平均3%至5%
香港眾志臨時帳戶 被取消存款轉帳功能
線上春電展開跑 折扣力拚實體展
施俊吉：想行政影響媒體藍綠是頭腦壞掉
雲縣府團隊拜會基隆 爭取海大設分校
不怕肥手指 股票下單可用指紋辨識
二孩政策鬆綁受惠 F-淘帝營運亮眼
亞投行要求有損尊嚴 財政部拒絕加入
時代力量籲協商 邀張善政報告肯亞案
iPhone SE有問題？傳藍牙通話有雜音
大甲媽祝壽大典 場面盛大
紐時：台裔美籍軍官涉間諜 傳洩密女友
賴清德割愛 陳美伶將接行政院秘書長
發現菜菜鳥 你可以這樣做
偉詮行動支付開花結果 第 2季出貨
梁振英：香港是國家不可分離部分
防資本外流 陸嚴打地下錢莊
死刑定讞10年 鄭性澤將出庭爭再審
施俊吉：國安基金委員應把嘴巴閉住
福國利民公司也避稅 世銀投資挨批
錸德集團再孵金雞 錸寶營運大翻轉
新加坡國際食品展 林佳龍率團拓展市場
三峽老街拆石板路 朱立倫致歉
台南學甲惡火 1死2命危
世銀下修越南經濟成長預估為6.2%
台裔美軍官疑涉間諜 曾受核專業訓練
多頭三路並進 台股一度攻上8600
盼小燈泡展翅高飛 家屬辦歡送會
15人拒遣返中國 肯亞警催淚瓦斯強制執行
網路服務平台升級 保單管理一指搞定
鎖定台灣客 直飛高松送藝術祭護照
美媒指軍官洩密給台灣 國防部：無所悉
老人開心風險高 台大用導管手術救百人
道路坑洞害手摔殘 判國賠353萬
入亞投行破局 張盛和：未來由新政府決定
齊瓦哥醫生作者手稿 253萬元落槌
高醫大訂校長罷免辦法 學生會盼透明
鋒面和下雨影響 全台好空氣到週五
茲卡病毒比預期可怕 美全力戒備
斷油危機 陳菊：中油未盡溝通責任
殺雞儆猴 福建貪官受審相關企業旁聽
國研院首創 皮下瘀血取像系統助採證
振樺電POS 三奪紅點設計獎
兩岸搶人角力 肯亞警察持衝鋒槍集結中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
客家桐花婚禮 最後15對開放新人報名
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
日圓狂升 謝金河：黑田悔不當初
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
推廣台灣小麥 教師團體辦烘焙賽
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
肯亞警方破牆 37名台籍人士將遣陸
朱立倫：財劃不修 對新北不公平
外資券商報告外洩 業務員停職 1個月
力霸掏空案外案 王又曾3子女遭訴
家屬越洋電話 肯亞台人：可能撐不下去
九齊擬 5月上櫃 IC設計股再添新兵
鴻海投資效應 夏普明年招募新人多1倍
國防部：軍紀案件檢討會不影響戰訓任務
搞丟健保卡免驚 憑補辦收據可就醫
北韓投誠南韓人數回升
帶銅板買菜就好！ 菜價回穩婆媽鬆口氣
宏都拉斯今年將出口5000萬磅蝦
專家研討 中美洲參與全球貿易
劉德立出席巴拿馬風箏節
台南學甲傳惡火 2死3命孕婦命危
巴西議員促拉下總統 眾院將表決彈劾案
少年吞詐騙贓款被凌虐致死 4人遭訴
漁網纏身孕豚亡 一屍兩命
兩岸關係往前 總統：現狀包括九二共識
桐花繽紛綻放 雲林客庄賞遊趣
常飛日本賺到 哩程可換點數到超商消費
新台幣中午升 2.5分
臉書改變生活不夠 還要靠即時通玩商業
微博瘋傳 最受異性歡迎的身高
夏戀列車 北市單身聯誼趴開放報名
涉間諜台裔美軍官曾為美海軍新移民範例
文化部長人選 鄭麗君：有被徵詢
北市B辦改建商旅 空置率下降租金看俏
地籍異動即時通 防堵不動產偽冒情事
F-大洋3月陷淡季 全年營運仍樂觀
太陽的後裔穿搭暢銷 想當宋太太看過來
施俊吉：不努力加入國際經貿組織會後悔
肯亞案 陸委會要求安排兩岸首長熱線
施俊吉：領導人不讀書 國家就會失敗
不怕KTV電影院空氣糟 暑假起將列管
花蓮多起有感地震 民眾憂不尋常
肯亞催淚瓦斯將37人遣陸 外交部阻止無效
貓熊處繁殖期 港貓熊館暫關閉
林全下午召開記者會 公布第二波內閣
加州研究：吸菸者難找工作且時薪較低
作風明快果斷 陳美伶展翅中央不意外
助唐寶寶入厝 業者捐鑽石鋼戒拍賣
台灣應材暑期實習專案 月薪3.5萬起
蘇嘉全：立法院勢必延會至新閣揆質詢
G7海洋聲明提及南海東海 陸不滿抨擊
汽車空車發動6小時 原來車主忘拔鑰匙
肯亞案 法務部：陸方辦詐欺罪
UNIQLO全台第60間店 15日蘆洲開幕
宜蘭童玩節 5月招收大專工讀生
樂器銀行助偏鄉 上百件樂器延續物命
東台進軍CCMT上海展 秀6大機台
詐騙案台嫌遣陸 肯亞網友批違反國際法
王明宗展陶作 金門航空站藝起來
BenQ春電展推大型液晶 送上網精靈
洛時：台裔美軍少校涉洩密最重可處死
肯亞案 陸律師：8台人恐涉北京案件
制裁肯亞 外交部擬委託提告及加註旅警
綠新北市主委選舉 高志鵬挺余天參選
臉書即時通新功能 影像通話將上路
肯亞案 蘇嘉全：整個國家要動起來面對
美國經濟穩 投信看好科技股漲勢
老婦主動脈瓣狹窄 微創置換手術救命
多機組歲修再亮黃燈 台電：供電應沒問題
8台人遣返中國 法務部：符合國際原則
星國際食品展 台廠商跨海拼商機
疑涉殺警案 竹崎鄉長被帶回偵訊
台刑度低重人權 詐騙犯盼回國
菲駐美大使：陸欲在黃岩島填海
肯亞案越演越烈 府：盡快派人赴陸
全中運聖火傳遞 彰化縣迎接盼有好表現
高醫公共財 校友會籲勿私產化
霍金微博首發文 粉絲已破70萬
台股收盤跌31.41點
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肯亞詐欺案家屬：外交部還在提什麼高調
HTC 10今晚發表 宏達電股價紅翻黑
4月台指期收8495點 跌20點
技術線偏弱 中小型股哀鴻遍野
肯亞詐騙案 返台仍待確認是否另涉他案
封屍案3男押抵機場 下午遣返香港
私密處搔癢有異味 念珠菌感染惱人
4月電子期跌金融期漲
安徒生獎得主曹文軒 新作品寫留守兒童
智財論壇首度來台 分享智財權價值
恆生銀：香港眾志不能以個人帳戶收捐款
巴拿馬文件驚見紅十字會 慈善組織憂心
土城1男挾嬰疑要跳樓遭制伏
印草藥稱可改善癌症患者生活 無關治療
黃岩島對峙事件 菲使：被大陸擺了一道
全面備戰腸病毒 訂各縣市警戒線
上海小孩貴族禮儀課 1天1.9萬
蘇嘉全：村里長可朝法制化方向來做
到議會施政報告 柯文哲備佛經和藥丸
竹崎鄉長疑涉殺警案 現金異常往來
規劃出國行程 調查：台灣女性有主導權
涉電信詐騙 31台嫌印尼落網
三大法人賣超台股 27.54億元
管理無線廣播電視頻道 政院諮詢會議
新世代戀慕老東西 八仙彩繡進手機袋
涉割喉殺人 男供稱因財務糾紛犯案
移民署：香港封屍案3嫌原擬長期匿台
筆電也賣萌 KITTY與LINE當主角
皮下瘀血採證 國研院盼朝無線化發展
肯亞案 洪秀柱籲不分黨派支持政府
高市副市長吳宏謀入閣 出任工程會主委
鄭性澤案再審 鄭母：10多年來盼兒歸來
調查：印度女性比男性更易生病
肯亞案 民進黨譴責大陸並提三主張
封屍案3男遣返香港 戴手銬低頭不語
肯亞案 家屬：泰人返國台人卻到大陸
紅潮崛起 外資按讚華為OPPO
太陽能市況有雜音 碩禾估平穩
大馬留台聯總會長感恩餐會 章計平與會
台南機場演練 攔截登革熱境外病例
台灣小麥筋性低 做麵包靠手感
呼學生巴掌挨告 訓育組長遭判刑
廣州麥當勞叔叔占道 城管扭斷腳帶走
有管道可拿潮鞋 少年涉騙30萬
警開7槍圍捕 毒犯逃亡10小時汐止落網
鄭性澤案律師：若再審 有信心獲無罪
協助身障就業 總統：任內成長65％
憂腸病毒大流行 2前提下擬設指揮中心
侵入女學生宿舍 迷途老翁找睡覺地方
保加利亞義警逮3移民 嗆滾回土耳其
高薪住豪宅 台詐騙集團誘新血赴海外
新莊某工地傳男子被刺傷送醫
大馬吳家捐地契 金門縣府讚義舉
柯文哲施政報告 議員送口罩盼專心施政
林全公布第2波人事 李應元掌環保署
布魯塞爾爆炸案 比利時再起訴2人
肯亞案 陸：高度讚賞肯亞長期堅持一中
網軍散布不實謠言 議員要柯文哲道歉
大學文科招聘 企業要求：臉皮厚能辦事
越南國會閉幕 通過未來5年經濟計畫
林全公布第2波人事 向陳菊賴清德借將
太陽能市場 茂迪：今年可持續成長
傳鄭麗君接掌文化部 洪孟啟讚最佳人選
農委會：兩岸漁合會不涉及漁業糾紛協談
李應元接環保署長 環團望專注捍衛環境
新台幣升0.6分 收32.382元
林建甫看經濟 今年保 1沒問題
死囚鄭性澤首出庭 法院諭令還押
將任環保署長 李應元要做事要承擔
俄攻擊直升機墜毀敘利亞 2飛行員喪生
高醫董事會 改選2董事
台灣企業沒信心 調查指數創5年新低
降低限電風險 台電雙管齊下
菲律賓台嫌遣陸 被告二審輕判
陸股震盪下跌 滬指守3000點
台南惡火2屍3命1昏迷 南檢初判人為
閃避鋁梯 國道連3起追撞事故
4部會副手 律師詹順貴任環保署副署長
斗南台一線出現持刀婦 警開傘當盾牌
中美晶衝多晶矽晶圓產量 拚年增55%
處事圓融 郭芳煜掌勞動部
北藝大跨界音樂學程 流行音樂人雲集
大巨蛋案民調惹議 吳碧珠要市府講清楚
避居家腸病毒群聚 善用漂白水消毒
台遣返香港封屍案嫌犯 交涉過程順利
肯亞案 林全盼朝野有一致立場
港議員：台遣返港嫌犯可成先例
職業運將壓力大 吸菸率較常人高3倍
工研院電光所所長 吳志毅升任
上市公司首季營收年減4.8%
輔導青創 屏東大學孵夢巴士啟動
陳德銘：政治因素影響兩岸經貿合作
陸無人駕駛汽車開跑 行程逾2千公里
台南惡火奪3命 疑男自焚波及情侶
台遣返港嫌犯 學者：個案處理
北韓將官率女兒投誠南韓
英文好不夠 全球移動力靠4力
陳美伶任秘書長 林全：行政院大總管
盧森堡願埋單 要法關閉老舊核電廠
吳宏謀掌工程會 林全：感謝陳菊成全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
剛果爆黃熱病疫情 21人死
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭性澤案聲請再審 律師盼露曙光
國安基金退場 護盤232天史上最長
濕熱氣候 台東小黑蚊大爆發
首例 台港警空橋移交封屍案3嫌
死囚鄭性澤出庭 強調無殺警求放人
牽制陸 日護衛艦首訪越南金蘭灣
威凱到訪前 印度國家公園犀牛遭獵殺
日政府擬干預匯市 日圓貶股市收紅
疑裸照惹禍 嘉警命案朝情殺偵辦
抗心臟病大腸癌 美專家建議服阿斯匹靈
國1接台74交流道 張廖萬堅盼速完成
男挾嬰嚷跳樓 警消冒險前撲救人
澳公布5元新鈔 網友毒批像嘔吐物
年吸4百萬香客 嘉義媽祖大道啟用
鄭性澤親筆信 卑微請求盼釋放
陳添枝掌國發會 吳中書：理論實務兼備
校友反世襲 高醫董事：依規定行事
台裔美軍官洩密給台 國防部：絕非事實
抽筋水腫擾孕婦 補充鈣質多按摩可緩解
總統：1月中開始 重大決策告知蔡英文
高醫校長考核 校長劉景寬憂校務難行
林全宣佈11閣員 第三波人事週內公布
省府表揚基層芳草人物 苗縣14人受獎
45台灣人在陸 法務部：陸方歡迎協商
竹崎鄉長疑涉殺警案 釐清動機
搶物聯網商機 龔明鑫：台灣做亞洲矽谷
特赦扁 邱太三：上任後了解相關案例
台中會展產業 林佳龍：師法新加坡金沙
新加坡金沙會展中心 多功能創造高產值
法務部：馬總統未交付研議特赦陳水扁
郭芳煜任勞動部長 勞團：開創性不足
澎自行車領騎跨離島 欣賞美麗海景
LED Taiwan 2016明開展 估商機年增5%
詐騙案 陸最高判無期台灣輕罪易科罰金
邱太三低調謙虛效率高 樂於迎接挑戰
禽流感不怕天熱 嘉義太保撲殺上千隻鵝
中科吹綠能風 廠房屋頂將設太陽能發電
歐盟祭新法 嚴打跨國企業避稅
曹啟鴻掌農委會：用綠能豬打外國豬
求診難借輪椅 連桂蘭購輔具贈基市
大巨蛋案民調惹議 柯文哲道歉及徹查
中壽自結首季獲利 EPS達0.81元
政院：國安基金退場 15日前公告收支
台嫌遣送大陸 菲律賓開先例
朱立倫：土城暫緩區重劃帶動發展
泰嚴懲酒駕 違規者到太平間勞動服務
新政府擋中嘉案？遠傳：尊重且遵守法規
國安基金轉虧為盈 未實現利得14億元
香港水泥藏屍案 嫌犯自台返港
林全徵詢掌文化部 鄭麗君：正面考慮
邱太三掌法務部 桃園副市長520公布
新台幣微升0.6分 交投清淡
香蕉小蕃茄好貴 鳳梨木瓜芭樂很實惠
新北推新住民外展式服務 深入各區
吳宏謀入閣工程會 伯樂陳菊割愛
時力邀張揆報告肯亞案 藍營提異議
泰安桂竹筍季報到 週末上山吃喝玩
大巨蛋案民調爭議 鄧家基：徹查到底
選綠新北市黨部主委 余天：先問李亞萍
產油國集會在即 油價飆破43美元
Digital River攜手台廠 亞太業務成長俏
入閣惹議 林全為陳添枝叫屈
菲華暑期文教研習會始業 台教師指導
肯亞詐騙案 夏張熱線終於通了
美拉攏印度 制衡中國大陸軍事野心
曹啟鴻任內有餿油 林全：怪某縣不合理
G7外長反對南海軍事化 陸：強烈不滿
義美客製化 找尋50年前訂囍餅的長者
國務機要費案 高院再傳陳水扁
金門619砲戰參戰人員 列退輔照顧對象
鎮長在員警任內涉貪 金門地院羈押
1分鐘看懂肯亞案
接環署副署長 詹順貴：不當亂開支票政客
宏?台灣商用業績 今年拚增5成
曹啟鴻掌農委會 執著於想做的事
野生老虎數量 百年來首見增加
HTC 10全球3地亮相 直擊5大亮點
鄧振中率團赴巴西 估接單逾8百萬美元
耘海貨輪限期未提移除計畫 將開罰30萬
宏達電大秀HTC 10 拚再創下個十年
不滿不對等 歐盟討論撤美加免簽
選情不威 南韓候選人給壯陽藥買票
HTC 10台灣15日開賣 售價曝光
高醫大訂校長罷免辦法 恐違私校法
肯亞案家屬：兒子只是去肯亞旅遊
壹週刊又有爆料 浩鼎：沒有一句是真的
日媒：收購夏普 鴻海劇場開演
大馬捕獲罕見巨蟒 長達7.5公尺
清大校務會議通過 清大竹教大合併有譜
涉混充 米蘭調查橄欖油知名品牌
肯亞是我國合法捕鮪魚往來國
遣送台灣人赴陸 肯亞否認拆牆投催淚彈
李應元推環資部法制化 可望成首屆部長
街友救命 法老闆1歐元轉讓麵包店
肯亞案台嫌離陸 陸律師：幾個月跑不掉
清大通過竹教大合併案 盼下學年招生
蔡英文會晤知事 盼日訪台觀光人數成長
今彩539開獎
人民幣波動大 寶島債市場今年恐降溫
3243公里的鄉愁 寄情於馬國藝術間
金鑽鳳梨接棒 台水果海外拓銷再添明星
大樂透開獎
台灣加入破局？亞投行：股份基本已分完
出口服務列車鳴笛 助廠商掌拓銷關鍵
陳添枝掌國發會：先解決國內景氣不振
HTC 10拚重返台灣Android第一
HTC 10支援3CA 電信商飆速利器
銅鑼灣失蹤案 大陸官員：盼不再發生
肯亞詐騙案 BBC：台嫌被迫遣返陸
肯亞案 洪秀柱籲陸不可侵犯基本人權
近1/3法國人抽過大麻 政府無意合法化
北韓：駐外餐廳員工被南韓誘拐綁架
人行：1元紙鈔與硬幣 長時間並存流通
國際貨幣基金估 台灣今年經濟成長1.5%
凱特裙飛變夢露 印媒頭版登露腿照挨轟
疑涉殺警案 竹崎鄉長微笑不語
同性伴侶註記 北高南15日起跨市合作
清大竹教大婚事有望 竹教大校長樂觀
混油案 味全向頂新製油及正義提告求償
野村控股擬在歐美裁員 最多裁千人
巴西鐵娘子昔熬過刑求 今捍衛總統寶座
嘉市保警命案 清涼照檢警朝情殺偵辦
韓國會議員選舉13日投票
謝金河：林全和陳添枝都是獨董幫貴族
野村歐洲股票業務喊收攤 歐美裁千人
大馬國際水工程大展 章計平為台商打氣
惠譽：陸經濟不會硬著陸 但風險增加
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中獎
修天花板 發現價逾44億卡拉瓦喬畫作
阻難民 奧地利邊界建管制區惹惱鄰國
卡拉瓦喬畫作藏穀倉 法專家認應屬真跡
關懷印度童工 台捐4.5萬美元給BBA
味全提告求償 頂新製油：尊重
芮成鋼等央視腐敗案 陸媒：將開審
味全提告估求償逾10億 頂新製油：尊重
印美原則同意 簽署後勤支援協定
巴西準備彈劾總統 怎麼做看這裡
華府老鴇嫖客曝光 聯調局國務院都上榜
網路風潮搞亂價值觀 大陸剩女矛盾多
阿里入主 香港南華早報高層人事異動
張志軍：台嫌詐騙陸民難禁 須繩之以法
肯亞案熱線 夏立言溝通家屬赴陸探視
選情告急 柯林頓代妻出征爭亞裔票
霍金開微博 粉絲衝破百萬完勝庫克
全球預估經濟成長雖下修 美股早盤勁揚
涉教唆槍殺保警 竹崎鄉長被聲押
陸委會：中華民國有完整司法管轄權
2016春電展 中華電信 好康限定優惠
高志明：二手菸已立法管制 二手農藥亦應仿效
富邦證券 行動APP創先例
臺灣企銀主辦大陸齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司聯貸案
陸國台辦有備而來 強調受害者全為陸民
無健保免擔心 懷孕新住民可申請產檢補助單
豪雨特報 竹苗24小時累積雨量破百
Uber進軍印尼機車計程車市場
聯手制衡大陸 印美原則同意後勤支援
博科聖地用孩童當自殺炸彈客 人數激增
世界經濟今年成長下修 台灣估1.5%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西總統面臨彈劾 譴責副總統發動政變
不理會IMF下修全球成長 歐股收高
傳沙烏地俄羅斯達成凍產協議 油價上揚
肯亞遣返美籍台人到陸 美：正在了解中
傳沙俄達凍產共識 國際油價攀今年新高
IMF看淡全球經濟 中國大陸恐陷低成長
涉嫌買凶殺警 竹崎鄉長今晨收押禁見
國際油價大漲激勵 美股收盤上揚
阿姆斯特丹機場安全警戒 逮捕一人
坎城影展防恐攻 法國繃緊神經
違法遣陸 台控告肯亞內政部長等官員
營救台人 駐外人員奔管制區要飛機返航
穆斯林時尚隱蔽女體 法國批評聲多
巴西彈劾總統案 眾院17日表決
IMF：英若脫歐將重創歐洲及全球
巴西新任司法部長資格引爭議
國安基金退場 台股短線區間整理
維護兒童居家安全 落實三不110
防子宮頸癌 醫師籲勤做抹片
森林茂盛水質淨 南投奧萬大賞螢趣
房屋供營業相關使用 依營業用稅率課稅
孫大強自創餐飲品牌 盼打造台灣第一
臉書打實況轉播戰 再推直播API
李光耀80歲壽宴御廚 來台客座獻藝
聊天機器人夯 臉書Messenger不缺席
三星網路微偶像劇 首推「銀河公寓」
永慶居家慶周年 首創設計師PK秀
南韓國會議員選舉投票開始
串流服務率領唱片業 近20年首度成長
虎航東南亞三航線 牡羊座愛冒險最適合
國3北上46k連環撞 回堵3公里
遠距辦公正夯 Polycom推四方案
F-立凱公司治理評鑑 連兩屆名列前5%
鴻海子公司收購千里眼 布局網路視訊
鴻海子公司砸逾2億港元入股千里眼
台股開盤漲 31.61點
新台幣開盤貶6.8分
英文化大臣坦承：曾與性工作者交往
中市新食安生力軍 把關食的安全
霍金攜手俄富豪 啟動前進鄰近星系計畫
紐約州初選前夕 川普希拉蕊民調領先
竹崎鄉長遭收押 選委會：縣府將派代
甲狀腺功能低下 熟女結婚4年不孕
週刊爆料高層涉操縱股價 浩鼎：不是事實
大學個人申請登記 寄發志願序通行碼
格羅方德超車 聯電退居晶圓代工第3
柯林頓魅力不減 亞裔熱情簇擁
康貝爾：蔡英文應能找出兩岸交往之道
阿姆斯特丹機場安全警戒 4小時後解除
肯亞違法遣陸 林永樂：已全力以赴阻擋
科技股反彈 台股早盤漲105點
台美合辦茲卡研習營 聚焦檢驗技術
肯亞案指導原則 法部：法理尊嚴及主權
肯亞案 刑事局：想辦法阻擋但無效果
黃山沒狐狸 亂放生又連夜抓回
台東全中運聖火 照亮金門
超商端午肉粽預購 傳統鹹粽最受歡迎
加拿大歐盟簽證歧見 恐波及自貿協定
小燈泡歡送會 媽媽盼社會不幸減少
立院秘密會議 要求金管會說明浩鼎疑點
國安基金退場 張盛和：台股不受影響
劉媽媽向張志軍喊話 憑甚麼指兒子犯罪
陸百億級網路理財平台融宜寶遭警方立案
肯亞遣台人赴陸 美瞭解情況中
英大臣認與賣淫女交往過 稱被蒙在鼓裡
宏達電新旗艦上陣 早盤一度漲逾3%
肯亞案 夏立言：大陸行為粗暴
陳添枝入閣惹議 高仙桂：人才不分藍綠
巴西總統聯合政府盟友退出 支持彈劾案
立委促說明浩鼎案 王儷玲：做最大配合
宏達電智慧機及VR 二路並進搶攻市場
林佳龍拜會星工商業界 提台星雙邊論壇
陸：肯亞案受害者全陸民 有司法管轄權
市值逾10億 台中檢調破最大毒品走私
太陽能業者不悲觀 族群股價揚
台南平房火警 傷重孕婦宣告不治
中鋼領漲 鋼鐵類股漲幅稱霸大盤
挺台 美逾1/3地方議會通過友好決議
傳檢調抓放空禿鷹 浩鼎重回400元關卡
眾院彈劾總統案進程 巴西政府轟副總統
台中市與嘉里大榮物流簽約 行銷農產品
高仙桂：經濟已到谷底 下半年好轉
台股漲逾百點 一度站上年線
金門幼兒園天花板坍落 校方緊急善後
肯亞案派團赴陸 夏立言：兩三天內成行
歐盟民眾擁抱英國人 盼用愛留住英國
下屆台北市長人選 柯文哲：馬總統
清大竹教大合併 教長：有助科學教育
神基輕薄半強固筆電 效能大升級
景氣打底 投信：可望逐季翻揚
日本驅逐艦抵金蘭港 訪越4天
越南台廠爆口角 台商受傷送醫
首輛道路版超跑 復刻版要價5000萬
同地點同車款烏龍竊車案 警民稱奇
桐花糕餅義賣 助創世擴建安養院
檢警突襲涉巴拿馬文件逃稅醜聞事務所
肯亞案 陸公安部：嫌犯冒充公檢法詐騙
遲到20年的勳章 馬總統贈勳陳履安
穿山甲寶寶樂膏 好動程度刷新園內紀錄
中光電發表投影新機 自動拼接有賣點
吳思華：人工智慧崛起 人社領域機會
訪港陸客減少8.6%
肯亞案 夏立言：台灣擁有司法管轄權
香港理工大學導師 證實深圳遇害
1-3月份 宏都拉斯僑匯成長7.8%
使用自然人憑證報稅 可抽東京來回機票
大陸國台辦：陸民要求台灣嚴打詐騙罪犯
民調多少算低 柯文哲：30%
鋒面降雨 台南累積雨量最高僅7毫米
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
菲警：被綁6鋸木工 2人慘遭斬首
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
肯亞案延燒 張善政強調兩個正義
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美官員：IS士兵人數創2014年來最少
消費券再來一次？高仙桂：現在不適合
肯亞遣陸案 法務部重申台有管轄權
高醫大爭議 教長重申要合理合法
畢生積蓄留下3金條 老爺爺遺言實現了
選擇幼兒園 基隆18日起開放參觀
陸：堅持九二共識 兩岸才能行穩致遠
苗栗間歇性暴雨 宛如颱風來襲
聯大下屆秘書長改選 3天晤談展開
美光吃下華亞科 公平會准了
肯亞案 國台辦：全是陸民受害當然可管
肯亞案熱線 張志軍：罪犯須繩之以法
台中火力發電廠變壓器火警 無人傷亡
達文西展主辦單位廣告不實 遭罰50萬
奇景搶單？聯詠：營運一切正常
夏立言：收到國台辦電函 儘速組團赴陸
立委不滿浩鼎會議結果 不排除再開一次
南韓國會選舉登場 核威脅經濟陰影籠罩
林中森取消赴陸 陸：不希望交流受干擾
新台幣中午升6分
創造就業 吳副總統：LED是台灣之光
公平會准美光收購 華亞科：年中完成
新北學童護眼方案擴大至小三
公費留考限攻博士 新增中東學門
北韓宣傳新招 林肯致歐巴馬公開信
運用新照明 文心蘭產值大增 5成
屏東山川琉璃吊橋 16日開放
內政部建置專區 呈現珍貴史料
大巨蛋案訴訟 柯：法律應可贏
印度雨季可望解旱象 有助經濟成長
酒吧幹架 3菲警vs16美大兵
外資買不停 樺漢股價再創新高
促進農產運銷 台助薩國培訓師資
防範腸病毒 魏明谷跳洗手舞宣導
浩鼎案 財委會將成立調閱小組
市況持穩 晶電今年營收估持平
翁啟惠續請假否 總統府：未收到新訊息
忍20個月才開刀 巧克力囊腫變卵巢癌
奇美材料昆山新廠 延至明年首季量產
志工團非貧窮體驗 背包客分享經驗
入亞投行破局 國台辦：依一中原則處理
肯亞案赴大陸探視 國台辦回覆有困難
肯亞台嫌遣陸案 檢察總長捍衛遣送作法
國民黨文傳會主委 學者周志偉出任
搶攻奧運市場 阿里巴巴百度組行銷聯盟
上海股市午盤大漲2.08%
歐巴馬籲終結男女薪酬差距
暴雨釀山區坍方 苗62線巨石轟然落
陸國台辦有備而來 肯亞案訴求被害遭遇
浩鼎解盲高層會議 傳翁啟惠有出席
肯亞否認台抗議 林永樂：無法接受
5人滯留肯亞 陸委會擔心遣送到陸
巴拿馬文件驚見國發基金？國發會這麼說
希拉蕊搞笑不成反惹議 種族玩笑挨批
被疑有薪事 高市財政局允穩健續進
美加州歌手來台求學 寫饒舌歌行銷台北
工研院力推LED新應用 光治療商機大
陸男雙腿無力 18公分寄生蟲攀附脊髓
孫中山孫女致力捐贈祖父銅像
蔡英文14日赴國防部 聽取首場國安簡報
天空創意節徵件起跑 策展費最高百萬
祖克柏批評築牆說 發文澄清沒指任何人
台股收盤漲 120.9點
警駁台南出現隨機打人案 籲勿以訛傳訛
史上第2高威力彩中獎人捐澎湖1千萬元
傳產權值股領軍 台股大漲120點
新產品效應 鈊象樂觀看第2季營運
組團釐清肯亞案 施惠芬：陸回不會等太久
印尼老婦賣酒挨鞭刑 非穆斯林首受罰
法人發動買超 為台泥法說暖身
開高走高 台股漲120點
力行山莊若不當得利 林務局：必討回
紐時：肯亞案凸顯非洲國家曲意承歡中國
4月台指期漲142點
台灣各縣市獨立？陸：反諷台獨不切實際
邀洪秀柱出席海峽論壇 國台辦：商議中
4月電子期金融期齊漲
病菌比真愛偉大 促人類採一夫一妻制
國合會人員赴薩 稽核專案計畫
陸3月出口年增11.5% 中止連8個月衰退
宗倬章教育基金會頒尼加拉瓜清寒獎學金
索羅門登報感謝中華民國
印度愛改城市名 古爾岡改名惹議
台股類股齊揚 收復年線
台股指數目標 外資下修至8700點
勞團提學生兼任助理4亂象 籲勞動部查緝
春電展搶人氣商機 電信業者祭優惠
泰潑水節登場 當局籲回歸傳統節約用水
殺童條款公聽 法官：錯誤立法一次殺兩人
濫用牛奶針 30歲女中毒喪命
川普愛用社群 豔妻勸不動只好管兒子
馬總統當假想敵 柯文哲：先做好市政
三大法人買超台股180.84億元
美國會議員 齊賀台灣關係法37週年
停擺6年 台南民間拖吊15日重新上路
蔬果價飆漲 親民黨提修刑法揪菜蟲
酒後失控 男子持菜刀性侵判5年
觀光獎勵 東縣府:不分國籍
大立光電再傳工安 勞檢處加大停工範圍
對流雲系旺盛 台南七股淹水警戒
翻轉教室創始人到偏鄉 鼓勵老師放手做
聯強華為攜手 攻商用市場
男竊高檔機車心虛躲路旁 眼尖警逮獲
搜救態度遭質疑 宜縣消防局：已盡力
花蓮縣辦公費留學 選10高中生赴美1年
國民黨中常會 一抗議人士闖入陳情
中研院：翁啟惠歸期未定 暫時未續請假
馬總統：當總統後捐血業績受影響
修法增訂殺童條款 法務部：有研酌之處
駭客發現iPhone漏洞 幫FBI解鎖槍手手機
憂鑽探品質 張善政籲不採最低標
肯亞案 立法院內政委員會嚴正抗議
東莞工地坍塌 已致12死2人失聯
陸同志婚姻維權首案敗訴 當事人盼上訴
台灣詐欺罪並不輕 判過30年
運20大型運輸機正在交付解放軍
保全公司負責人涉侵占 檢方搜索
隆達新事業 拚2019營收占比雙位數
肯亞案 蘇嘉全:15日邀朝野協商
大陸3月出口 突然猛增18.7%
邊境城鎮遭火箭擊中 土向敘開砲反擊
台南沿海山區 時雨量破30毫米
金士頓加密碟升級 可遠端管理
食髓知味 詐騙車手再上門取款遭逮
雲林祥瑞大樓通過都更 啟動用地取得規劃
戒嚴時期鹿窟事件 監委立案調查
四方報停刊 世新：將轉型為社會企業
台泥：今年大陸基建仍強 需求安啦
佈局車聯網 國發會：要結合資通訊優勢
IMF：日本目前沒有理由干預匯市
2016文博會 洪孟啟：打出台灣品牌
柏林愛樂5月來台 開放戶外轉播
四方報停刊 世新：將轉型社會企業
新台幣升3.2分 收32.350元
新北市圖結合手作推新北講堂
傳北韓外長李洙墉 下週訪聯合國總部
浩鼎要求檢調 釐清放話者與放空幕後關係
藤森惠子問鼎秘魯總統 公主復仇添新例
陸股開高 滬指收盤漲1.42%
急找 高市百億房地無人繼承辦
專利平台鏈結產學 4年可創10億產值
南港機廠聯開案 北市估賠3億多元
油價飆高 日股同喜
馬總統感謝諾魯在國際仗義執言
技藝金手獎學生赴德 習嚴謹認真態度
香港水泥藏屍案 警押嫌犯重返現場
阿里收購南華早報 胡以晨續任CEO
柯文哲：希望教官退出台北市各所大學
天灸防治氣喘 按摩穴位增加免疫力
肯亞外長稱 台灣未就詐騙案聯繫肯亞
台第1季稅收3455億 短徵166億
大巨蛋案 柯文哲：朝解約方向處理
強化風險管理 雲林召開廉政會報
出掌文傳會 周志偉不避諱談璩美鳳
減少食物浪費 雅高集團擬打造飯店菜園
市府談大巨蛋解約？遠雄：等市府來談
狗來富 數位金融品牌LOGO選隻狗
南台地震受災戶 租金補貼最高1.6萬元
大雨特報 中市2萬6000沙包因應
玻璃瓶當兒童節禮物 宜縣府美意遭質疑
大巨蛋朝解約方向 柯文哲：需專業評估
柯文哲解約大巨蛋？ 遠雄：鑑價買回
簽署觀光備忘錄 台中大馬搭起觀光橋樑
竹崎鄉長涉買凶殺警 還參加死者告別式
證交所公司治理排名 中壽連2年擠進5%
陸男打清潔工 反遭旁人痛毆
北韓有試射洲際飛彈跡象 南韓嚴密監視
涉買凶殺警 傳竹崎鄉長拒測謊
男子持刀割傷性侵婦女 判4年半
浩鼎：翁啟惠有參加解盲當日專家會議
臉書F8開發者大會 首日12重點懶人包
肯亞案派員赴陸 羅瑩雪：越快越好
巴拿馬文件 習近平開脫文迅速被刪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小英新南向政策 政策辦公室與智庫並進
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍中常會通過決議 520前不能特赦阿扁
陸業者列網路直播黑名單 談政治也不行
和蔡英文會面 柯文哲：談貓較多
又見斷掌台灣黑熊 黑熊媽媽籲政府正視
塑膠娃娃抽檢 3成塑化劑超標
Yahoo Messenger開放支援中文
菲律賓領海非法捕魚 恐遭重罰百萬美元
爭取國際智慧城市 竹縣民動起來拍MV
阿里螞蟻金服 投資餓了麼400億元
綠盼肯亞案朝野立場一致 做政府後盾
檢調破獲走私毒品 可供3600萬人次吸食
涉性侵女同事 桃市府前秘書遭起訴
亞馬遜雨林吸碳力銳減 興大跨國研究發現
遵母親遺願 嘉市民捐2災情勘查車
豪雨特報 桃園大雨國道龜速
歐巴馬話中藏話 暗挺希拉蕊進軍白宮
解約大巨蛋？遠雄：鑑價買回370億元
棄畜產做果醬 打出一片天
出口民調：南韓國會改選 執政黨未過半
外籍漁工遭扣薪水 勞團籲勞動部解決
拚觀光 柯文哲：希望陸客不要少掉
疑受油污影響 金山蹦火仔抓嘸魚
澎農漁局送蓋斑鬥魚 全民一起來滅蚊
男子當街摔狗 動保處將開罰
大巨蛋解約370億 柯文哲：需討價還價
涉間諜案台裔美海軍軍官高中畢業照曝光
強調半個月換貨 賣淫集團遭偵破
G7反南海軍事化 陸：不要自娛自樂
大溪遊覽車車禍 5陸客輕傷
虱目魚銷陸契作喊停 漁民寄望李全教
金門防災演練 中央：全國最逼真
大甲媽祖回鑾 香丁腳隨行熱情不減
台鐵工程涉弊5億元 全台6縣市搜索
假降頭師誆斬桃花 女遭詐63萬
高雄市民進黨主委 選情再現高潮
韓國會選舉出口民調 執政黨恐未過半
日故鄉稅成效佳 部分村鎮甚至超過稅收
稅收能否達標？財政部：5或6月明朗
釐清黨產疑慮 洪秀柱要求做懶人包說明
港股好樂 陸出口給力
新南向政策 蔡英文：台灣不應自我設限
南港機廠案北市賠3億 日勝生：和為貴
馬拉威嚴重乾旱缺糧 進入災難狀態
克什米爾示威 印度軍隊開槍造成4死
港商進軍國際名酒拍賣市場
澎雷雨交加 東吉島風雨比颱風還大
iPhone SE新招 在印度用租的
學甲上白礁祭典 神明換穿純金神衣
味全與日商薯條三兄弟 將分手了
台幣連升日圓回貶 哈日族破涕為笑
國道警察查槍毒 衝摩鐵逮2人
兩岸電商搭橋 助台商品攻陸
教育文化委員會立委 考察屏東文創區
美大兵菲酒吧打群架 美軍將懲處
肯亞案陸警押台人 戴頭套只留鼻孔呼吸
韓國會選舉出口調查 預估執政黨難過半
翁啟惠續假否 總統府：未收到新訊息
法拉利6億設旗艦店 黑手都要大學畢業
文化服務役資格列入諾貝爾獎 引發討論
文化部：可以一般資格申請文化服務役
反對箝制校長 高醫大校友會促撤銷
偷吃祭品遭通緝 女警公墓逮人
走訪印度 威凱前進加濟蘭加國家公園
柯文哲欲解約大巨蛋 藍綠批像小朋友
放寬罷免門檻 立院達初步共識
蔡英文14日赴國防部 聽取機密簡報
難民危機 歐盟主席:永無結局的故事
肯亞案 陸外交部：台灣人確有犯罪嫌疑
幼兒園餵錯點心 當心養出胖小孩
金管會：浩鼎借券利率約7%到13%
鈊象業績發發發 今年逐季成長
前北市水利處2技工涉貪 遭起訴
高雄春藝引進幻聽 不給看表演型態
信用卡盜刷風險 專家教你這樣避免
辜成允：陸水泥業若理性競爭 景氣轉旺
肯亞曾與台漁業往來 非洲大旱獲台援
有條件鬆綁 癌患可自費試免疫細胞療法
南韓國會大選出口民調：執政黨恐未過半
南韓國會議員選舉投票率為58.0%
陸學者：肯亞案在台灣 演變為政治事件
外交部抗議遣送大陸提一中 要求肯亞說明
大陸非法疫苗案 357名公務員被處分
楊謹華秀性感 敞開心胸祝福前男友
藍決議520前不能特赦阿扁 綠不評論
今彩539開獎
浩鼎解盲高層會議 官員證實翁啟惠出席
大福彩開獎
浩鼎案缺陽光 金管會：依法無法全數提供
上銀單軸機器人模組 獲兩項國際大獎
台北信義行情有撐 豪宅不悲觀
謝佳見代言運動品牌 為奧運選手打氣
肯亞案 BBC分析：陸對台新政府施壓
北捷規劃中山新天地 地下書街不消失
信貸產品多 大陸年輕月光族超支度日
三星曲面顯示器 全球銷量突破百萬台
威凱遊印度國家公園 餵犀牛寶寶喝奶
大福彩頭獎槓龜
文化部：協助地方政府 活化文化資產
今彩539 頭獎2注中獎
德國節目諷土耳其 歐盟挺言論自由
尼斯湖水怪找到了？ 原來是電影道具啦
研究：肥胖婦女易罹患子宮癌
艦指部：迪化軍艦絕無閃燃失火
7.0強震襲緬甸西北部
大陸全面調降社保費率 企業減負逾千億
肯亞案陸警高調遣送 學者：短期難返台
緬甸7.0強震 印度東部感受地牛翻身
陸貿易數據揚 美股跟著開高
肯亞案37台人下落 陸委會仍在等通報
韓國會選舉執政黨不過半 兩在野黨善戰
緬甸強震 尚無人員傷亡與損壞通報
巴克勞伊兄弟負責巴黎比京恐攻武器炸藥
IMF憂 陸企倒債規模恐上看1.3兆美元
「檢驗」是「科學」‧「抽樣」是「藝術」
〈時評〉詐騙案讓台灣無光
機密國防簡報 下午迎接準總統蔡英文
台北馥敦飯店南京館 推出『摯愛媽咪‧暖心』母親節專案
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與家人共享歡聚餐時光 台南大億麗緻酒店推母親節料理
晶華寵愛媽咪、讓媽咪超有「面」子的！
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AIT探望台南震災傷者 表達美方慰問
肯亞案 警方：持續關注配合交涉
時代票選百大人物 蔡英文亞洲領袖排第2
美人權報告：台雇主利用通訊app要求勞工加班
新竹喜來登大飯店歡慶六週年 全館餐飲『滿千送百』限時優惠
台北馥敦飯店南京館 推出『摯愛媽咪‧暖心』母親節專案
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與家人共享歡聚餐時光 台南大億麗緻酒店推母親節料理
晶華寵愛媽咪、讓媽咪超有「面」子的！
台北國賓大飯店母親節滿滿愛 五星美饌在家輕鬆嚐
君鴻心繫媽咪 珍情獻禮 母親節蛋糕、馬卡龍禮盒、黛珂保養品感恩回饋！
迎接浪漫春日 寒舍艾麗推雙人午茶光療專案
漁船彭佳嶼外海起火 5船員獲救
東京奧運商機大 虎之門Hills擴大
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
對陸經濟穩定樂觀 歐股創1個月最大漲幅
美褐皮書：經濟溫和到中度成長
美軍方：俄攻擊機多次低空掠過美艦
美官員證實 茲卡病毒造成新生兒缺陷
等待杜哈談判結果 油價下滑
陸貿易數據好轉 美股上揚
研究：戴森烘手機散播細菌遠高於擦手紙
6.9強震襲北緬甸 鄰國孟加拉數十人傷
翁啟惠請假將到期 暫未續請
機密國防簡報 下午迎接準總統蔡英文
春天潮溼易過敏 醫師籲補充維他命C
日團踩線中台灣 開拓日本觀光客市場
JHBL自強國中奪冠 傅(山昆)萁嘉勉
美股大漲 台股今看外資及龍頭股法說
台電降價 中市府籲用電大戶節電
傳授撇步 提案達人黃志靖電台開講
美官員：北韓導彈性能恐增 美應加強防禦
美年度人權報告 批陸嚴厲打壓維權律師
大巨蛋案再傳密會 遠雄：由市府對外說明
疑自撞護欄 駕駛下車查看雙腿遭撞斷
駐美官員維護台灣權益 面駁亞投行長
美國8大銀行中5家危機處理計畫未過關
黑斑揮不去 銣雅鉻雷射除斑不反黑
台股開盤漲32.85點
新台幣開盤貶5分
下屆聯合國秘書長改選9搶1 競爭激烈
上揚今起預收款券並分盤交易25分鐘
韓國會選舉 新世界黨慘敗淪為第2大黨
美人權報告 盟友埃及土耳其也中槍
美股創波段新高 台股早盤漲破8700
HTC 10對果粉下手 將支援AirPlay
新加坡意外祭出寬鬆政策 新元走弱
男廟會晚宴後酒駕 警勸酒後莫上道
華邦推可堆疊記憶體 想怎麼組合自己來
加油顧荷包 下週汽柴油恐大漲1.1元
政府刺激經濟效果 加央行同意
臉書擴大免費上網 推地面連線新系統
菲南地震初測規模6 至少3傷
台灣ZALORA獨家引進英TOPMAN
單井大陸業績看俏 再祭庫藏股大漲8%
悲欣交集 生命書寫文學獎徵稿
世銀與亞投行合作 將共同提供資金
肯亞案 海基會去函海協會表達嚴正抗議
台灣之星2.6GHz今開台 網速拚增 6倍
長庚大學校慶暨國際週 熱鬧登場
新台幣早盤貶5.8分
陸股瘋網紅概念股 分析師也下海
萬海再闢CMT新航線 4月底開航
肯亞案邀羅瑩雪備詢 黃國昌批書面報告
肯亞案 準法務部長邱太三：台有管轄權
加重詐欺刑度 準法務部長主張不需修法
台大生募資修繕工班 為街友開另一扇窗
高雄家電展炒買氣 好康多多
新航線給力 捷訊首季營收年增6.24%
歐巴馬：IS團體敗局已定
張國勇領台灣國樂團 奏霸王別姬
工總提缺電問題 辜成允籲新政府坐下來談
520前回台審判有難度否 羅瑩雪盼很快
立委指曾通知陸抓人 羅瑩雪：子虛烏有
魯凱族聖地大鬼湖 歷年最大生態調查
獼猴侵害作物 農委會支持由所有人處理
太平島案 馬總統籲仲裁法庭勿昧於事實
鴻夏擁面板新技術 專家：不能只寄望蘋果
僅派副組長赴立院 林淑芬：教部別擺爛
中華藝校春季展開鑼 學生秀學習成果
中研院：翁啟惠15日恢復上班
李顯龍談台處境 林永樂：沒有孤立問題
北市火警2死 警研判疑屋內縱火
台灣援助聖露西亞辦水產養殖講習
肯亞案 羅瑩雪段宜康立院舌戰民粹
植栽護台西海園 李進勇種白水木
臉書推2套新連線系統 拚提高網路效率
小英新南向政策 印尼政學界肯定
台灣與ICS合作 奈及利亞等4國義診
春天養殖魚易染病 高市籲業者注意
想要接續聘外籍看護 長輩須符合資格
天燈掉落滿坑谷 藝人張本渝籲重視環保
國會大選慘敗 南韓執政黨謙卑接受
轎車撞護欄起火 駕駛被燒成白骨
翁啟惠15日銷假上班 府盼盡快說明
北市府密會遠雄 鄧家基：有談解約
試紙保鮮膜檢驗隔夜菜 獲iF海爾設計獎
肯亞案 美方鼓勵北京與台灣接觸
陸學者：台灣未查肯亞案 陸未違反協議
大立光首季財報現隱憂 早盤跌破季線
韓媒：北韓部署中程飛彈 可能近日發射
台民非自願遭遣陸 美鼓勵北京與台交涉
派出所旁火燒車 波麗士衝出救援
研調看衰半導體 台積電震盪小跌
獼猴侵害作物 農委會擬增電圍網經費
跨境詐欺台嫌皆遣返 肯亞案算例外
統一超結盟威航 首創超商代收機票款
小飛機墜巴布亞紐基內亞 12死含澳機師
北市志願服務中心揭幕 鼓勵全民當志工
服務利他義賣 檢察長捐百萬收藏
與遠雄談大巨蛋解約 鄧家基：這個要快
事欣科接大單 股價直攻漲停
段宜康促請辭 羅瑩雪反問哪有理由請辭
待陸方回覆 夏立言：15日下午是合理時間
博科聖地公布影片 證明遭綁女學生平安
母親節讓媽媽開心 APP扮最佳幫手
大巨蛋擬解約 遠雄：尊重 依約鑑價買回
外資押寶VR 宏達電維持買進
總統籲國際仲裁法庭勿違法裁判降格太平島
中央氣象局氣象報告
台灣小提琴家陳雨婷 闖進曼紐因總決賽
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
iPhone 7瘋傳間諜照 日媒：可信度高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
貝里斯 中美洲最小的經濟體
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
威航攻占小7 機票3萬元內可代收
世新生打造神社鳥居 宣導機車交通安全
代理教師流動率高 數學老師1學期換3個
民調：6成認為蔡英文就職不應提兩岸同屬一中
巴拿馬檢方：無證據指控洩密律師事務所
朴槿惠跛腳 南韓執政黨內鬨趕走選民
河北中亭河水變紅 汙水直流天津
大巨蛋案 北市與遠雄朝解約方向推動
太陽能電池續跌 研調：廠商恐面臨虧損
台股早盤漲破8700 法人估高檔震盪
益安生醫上櫃案 20日審議
是否執行死刑 準法務部長：無法回答
肯亞案 夏立言：正為此事負全部責任
大巨蛋擬解約 柯文哲：大方向大概確定
教委會邀翁啟惠 最快18日立院報告
肯亞遣送台人到陸 辯護律師批違法
陸媒嗆：殲11在永興島 就是給美國看的
看好台股衝上9100 投信：短線拉回布買點
中研院：翁啟惠15日回國 多請半天假
洗臉 台南安平古堡400年來第一次
退輔會：退除役官兵眷屬水電優待如常
Ma Ma我愛妳音樂會 嘉檢盼喚醒更生人
股市反彈 星展：熊還沒離開
肯亞案 夏立言：組團赴陸盼陸拿出證據
談到大巨蛋解約 遠雄盤中小漲
人權團體促美公布印尼清共屠殺檔案
市府若不履行巨蛋約 遠雄：鑑價買回
劉德立拜會巴拿馬國家文化局長
肯亞案 夏立言：45人均拘留北京海淀
5台人肯亞受審 林永樂：盡力保障權益
車內腳踏墊 首重止滑好清潔
翁啟惠將回台 立院18日邀報告浩鼎案
暴力討債包圍派出所 警搗破集團逮12人
台鐵工程弊案 檢方聲押2公務員1廠商
守護校安 高市推智慧校園
新台幣中午貶4.8分
新北媒合都更家教 輔導老舊社區更新
柯文哲：大概確定大巨蛋案朝解約方向
涉暴力色情 大陸多家網路直播平台遭罰
立委封帶風向女王 羅瑩雪：我不接受
翁啟惠將返台 可能由日本轉機抵松機
宏達電HTC 10 外資不買單
劉德立拜會薩駐巴拿馬大使
翁啟惠將回台 曾銘宗盼速配合檢調約談
搶看Kobe告別賽 杭州公司全員放假
軍公教退撫給與 105年上半年撥338億元
柯文哲：南港機廠案和美河市案如出一轍
總統府：翁啟惠15日向馬總統說明
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蔡其昌：立法院遷台中 非諸侯搶物資
車輛禁入公園 10縣市配套罰則仍未定
日前航空幕僚長涉違選舉法 遭檢方逮捕
紀念金日成誕辰 北韓舞水端飛彈待發
格陵蘭島冰層融化 時間過早創新紀錄
景凱NASH肝炎新藥 將啟動海內外授權
隱翅蟲出沒鰲鼓濕地 勿用手拍以免觸毒
重大傷病險怎麼保 專家有提醒
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衛福部：WHA邀請函可望4月底前收到
毒販躲追捕足不出戶 體重破百
樂雅樂25週年 展店拚3年內翻倍成長
1-3月份 宏都拉斯通貨膨脹1.05%
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首座測風塔落成 離岸風機檢測第一步
虛擬實境體驗夯 春電展大排隊
國會選舉慘敗 韓執政黨魁引咎辭職
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日本最大銀行總裁 罕見批評負利率政策
合勤科今年保守 估本業損平
鯊魚鰭離身無人管？ 漁業署：會查證
台股收盤漲15.63點
腸病毒升溫 中市衛生局長校園宣導洗手
加工出口區聯合高市徵才 釋2千職缺
五分埔商圈民宅火警 警消馳援
鄧家基：大巨蛋案朝合意合理解約方向
美人權報告：台勞工因通訊app多加班
喝冰水牙就痛 下陷型齲齒作怪
台股開高走平 小漲15.63點
大巨蛋解約費 鄧家基：不能吃人夠夠
段宜康批痰盂 羅瑩雪：不接受侮辱
印女與種姓低男子相戀 疑遭家人殺害
加重詐欺刑度 張善政指示研議修法
4月台指期漲25點
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海洋大學螢火蟲季 開放網路預約導覽
陸版忠犬苦守7天 終等到主人良心發現
萬安演習18日舉行 竹縣警加強宣導
台積電首季每股賺2.5元 季減逾1成
內政委員會臨時提案 提高電信詐騙刑度
春電展實現願望 手做麵包設計珠寶通通來
春電展瘋虛擬實境 3D小白球練揮桿
腸病毒71型桃園現蹤 加強防疫
4月電子期金融期齊漲.
長期任職煤業 河南發改委副主任遭調查
台股收小紅 短線緩步盤堅
泰國潑水節 古城大象噴水迎新年
兒童過動症藥物疑浮濫 立委籲限開藥權
夏普機器人型手機RoBoHoN將於5月上市
五分埔商圈民宅火警 幸無人傷亡
竹縣戰綜防災會報 提升緊急應變能力
臉書大玩VR 虛擬世界也能自拍
反南科半導體擴廠 環團：應進二階環評
翁啟惠將回台 陳學聖：到立法院講清楚
台灣之星開台2.6GHz 拚逆轉勝
漢翔機匣三廠落成 導入工業4.0躋身世界級
南山截水溝工程動土 解決海線易淹水
蔡英文赴國防部 聽取機密國防簡報
肯亞案 警方：持續關注配合交涉
提燈事件 鄭文燦盼府會多溝通創造幸福
大立光首季EPS 27.01元 低於去年同期
傳掌陸委會 張小月低調外交圈看好
便利研究 國史館史料開放3措施
賴弦五批電信資費 設計光怪陸離
報導白沙屯媽祖涉侵權 壹週刊挨告
台積電調降半導體成長預估至1%
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台股小漲 三大法人買超台股52億元
拼湊屍塊密室逃脫 互動展挑戰膽量
台人送古巴後自殺 黃國昌批法務部遲延
張善政：僑胞的定義模糊化 有容乃大
綠委提案 譴責政院法務部藐視國會
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三亞事件 學者：中共某程度在幫蔡英文
加重詐欺刑度 法務部：聽取各界意見
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過動症篩檢達標太容易 蔣丙煌現場受測
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獲一等教育獎章 蔣偉寧：是榮譽也是動力
澳洲百年小鎮求售 3億台幣入主世外桃源
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法務部2月開會 綠委不滿說法不一
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台積電Q2業績估增6%至7% 低預期
李顯龍：民進黨執政九二共識概念趨模糊
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假藉投資外國銀行誆騙千萬 檢調搜索
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桃連區專業群科 錄取率五成六
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大立光：大客戶下修較厲害 Q2續淡
電信三雄資費戰 台灣之星：不持久
馬總統視察興大國企經營班 互動親切
陸股震盪收小紅 兩市漲幅不到1%
政院通過債務清理法 增禁奢條款
長庚大學工設系成果展 創意吸睛
印度男假護照闖關遭查 廚師夢碎
高粱酒箱藏大陸香菇 金門岸巡法眼識破
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新台幣貶 8.6分 收32.436元
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屏東霧台溪水暴漲 1民眾受困獲救
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台南震災截左肢 李宗典18日出院
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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千禧世代最愛原創品牌 中華電奪冠
雲林學府展成果 推設計展策略聯盟
義大利型男總監 弘光科大授北義料理
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高雄音響展 奈米黑膠唱片亮相
15年後 台灣7地區缺水風險仍高
批報導不友善 台東議員籲減半媒體補助
新開廢校再開說明會 護校會請神明坐鎮
美國防部長：美菲開始聯合巡航南海
政院修文資法 列入無形資產
澎湖空難起訴值勤官 軍方提供法律諮詢
退休準備最大風險是它 你猜到了嗎？
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副手誰來當 克魯茲讚賞盧比歐
港股創3個月收盤新高 陸數據利多激勵
嘉義東石淹水警戒 高屏堰濁度升
舌戰立委濺火花 羅瑩雪被譴責藐視國會
大巨蛋始於風雨 命運多舛
時尚產業展 揭台灣文博會序幕
中國大媽出國比賽 獲邀赴加跳廣場舞
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整併系所 金門大學：師生權益不減
陸網民投票 7成盼黃山恢復徽州名
電信資費戰 台灣大：盼4月底告一段落
蟲蟲危機 橙帶藍尺蛾吃光羅漢松
聖州企業設廠 屏縣府承諾做好把關
馬總統：堅定態度處理肯亞事件
毛小孩認養 50隻狗狗等你帶回家
大巨蛋擬解約 國產署：不涉廢止撥用
亞幣走弱 新台幣貶8.6分終止連3升
新竹市長訪日 參訪東京車站與丸之內區
美光收購華亞科 投審會2個月內審完
蔡英文赴國防部聽簡報 肯定軍人表現
大甲媽鑾轎進校園 學生製神像迎媽祖
富邦華一銀第3家分行 落腳昆山
南非屠圖總主教祝福蔡英文與新政府
歐洲商會：台就業市場未來1年多雲時晴
不花錢解約大巨蛋？遠雄：錢怎來沒意見
大巨蛋解約？ 銀行團：目前不會抽銀根
任期將屆滿 馬總統：盼成果能延續
臉書F8大會第2天 4大亮點1分鐘就看懂
美人權報告批陸 陸：勿用人權干涉他國
台南傍晚降雨 5行政區達大雨標準
立院司委會要求撤換羅瑩雪 政院無回應
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立院初審 野生動物危害農作物可享救助
TRF交易爭議 4大措施解決
海岸巡消防 加強海灘溺水演練
疑口角毆打致死 藝品店傳命案
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菲美實彈演習 展示以小搏大新戰略
防大陸日益獨斷 美菲聯手南海附近軍演
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涉掏空私校 國策顧問陳璽安100萬交保
李鍾碩閃電現身 韓星魅力擋不住
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日熊本規模6.2強震 尚未傳出傷亡與災損
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巴西人字拖開張快閃店 搶攻夏日需求
國防部長傳內定馮世寬 民進黨沒評論
日本熊本強震 規模由6.2下修為6
英國央行憂脫歐 利率不變
謝金河：華航A-350沒買貴
新北三重民宅火警 無人受困
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熊本地震 蔡英文盼日本平安
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熊本6.5強震9死950傷 8月女嬰幸獲救
〈時評〉誰給羅瑩雪前往中國協商的權力？
福智佛教基金會與林務局一同打造「護生教育示範園區」
{感恩媽咪} 台北華國大飯店母親節活動
富邦華一銀行蘇州昆山支行正式開業
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肯亞案 立院朝野將發表共同聲明抗議
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日本強震 熊本城石牆崩落停止開放
高雄寒軒國際大飯店 NT$299輕鬆享受活力早餐
為綠電而走 支持再生能源邁向低碳家園
高志明：職業的本分就是一種社會責任
國名太難記 捷克推出簡稱「Czechia」
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巴西總統祭最後一招 盼法院阻擋彈劾案
肯亞案 新華社採訪台人未審判先認罪
中東豪雨成災 沙國與葉門至少42死
肯亞案 新華社指稱台灣打擊詐騙不力
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供應過剩情況料年底紓解 世界油價小跌
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墨西哥43學生失蹤案 聯邦警員疑涉入
美控中國公民 圖違法輸陸高級碳纖維
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茲卡經男同性戀性行為傳染 出現首例
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太平山遊樂區 5月起調整訂房規則
美國務卿痛斥 俄羅斯戰機挑釁美艦
下雨發霉 小蘇打粉可除濕且防蟲
黃國昌：大馬台人被中國阻撓回台
陸西沙部署戰機 越南喊撤回
出清「前男友」 二手市場熱搜搶目光
又傳台人押陸 刑事局：確有此事
台股開盤跌33.48點
嫌犯仍在馬來西亞 外交部全力交涉
馬國台人回台遭阻 時力：中方派機擬接走
外長：台嫌未被強押至陸 目前留在馬國
嘉市空氣淨化區 獲民間企業認養
大立光第2季續淡 開盤股價大跌75元
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台積電第 2季疲弱 開盤跳空跌2.79%
媽祖國際觀光文化節 藝文接力演出
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陸媒：電信詐騙源於台灣 10萬人從事
鼓勵廠商投入研發 彰縣推計畫補助
熊本強震 馬總統致函安倍表達慰問
東陽首季稅前淨利 歷史新高
邀翁啟惠報告浩鼎案 蘇嘉全：有助釐清
馬國台人恐被送大陸 陸委會：全力阻止
美控陸國營核電公司 試圖竊取核科技
日本熊本地震 蘇嘉全：願全力協助救災
台積電資本支出未上調 供應商股價走弱
台人大馬涉詐騙 台警未合辦
油價聚焦凍產會議 下周恐漲1.1元
日Sony傳強震停工 iPhone7憂斷鏈
北韓發射舞水端中程飛彈疑失敗
新台幣早盤升5.4分
蔡英文指示協助 雲林垃圾有解
宏達電HTC 10今開賣 開盤漲逾2%
北韓試射飛彈失敗 美軍偵測並追蹤
日本熊本強震 洪秀柱表達關懷
馬來西亞逮52台人 警：協調遣回台
陸維權律師遭警帶走 疑傳播巴拿馬文件
香港水泥藏屍案 3被告15日出庭
渥太華台灣之夜展現軟實力
法務部：肯亞案協商團下週赴陸
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男罹癌遊走生死 溫熱療法獲重生
教育展 吳思華：讓民眾更瞭解偏鄉教育
身陷浩鼎案爭議 翁啟惠公開道歉
金管會：91年前保火險 記得加保地震險
癌症時鐘撥快 每5分18秒就1人罹癌
在馬台人恐被送陸 陸委會：交涉協商中
上市櫃製造業去年營收 近6年首次衰退
罹癌人數再增 腸肺肝乳癌都破萬
大立光目標價驚見1字頭 鏡頭題材仍火熱
台灣大盼資費戰休兵 股價應聲漲
亞洲盃級董事 國泰金延攬蔡友才苗豐強
高屏寺廟大盜 栽在高樹鄉北極殿
網路風險高 調查：近2成企業曾遭攻擊
張揆關切熊本地震 指示掌握國人狀況
樂樂瓦斯偽裝大台北瓦斯 假安檢真推銷
甲仙國小傳食物中毒 多名學生就醫
浩鼎案 檢調搜索浩鼎生技
電子保守傳產有撐 台股震盪
勁永擬進駐華泰二期 搶Outlet商機
翁啟惠談浩鼎案 寢食難安內心掙扎
日熊本地震9死 交通多處受到影響
日本熊本震災 蔡英文：若需協助願協調
檢調搜索 浩鼎：問心無愧積極配合
詐騙無孔不入 民眾應先求證165
廣東擬立法搶救嶺南中藥材
兩岸打擊犯罪 劉櫂豪提合作取代強擄
電梯搶案女搶女 得手5百元遭逮送辦
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大腸癌8度癌症榜首 每半小時增1人
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回應中研院人員連署 翁啟惠願公開說明
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肯亞案立院聲明 要中國立刻放人
馬國台人恐被送大陸 代表處密切關注
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連鎖火鍋店食材 農藥超標140倍
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羅瑩雪身家上億 朱立倫遺產繼承4千萬
文青的周末地圖 來看張愛玲個人意見
林德福：兩岸沒共識 設再多條例都是零
趙揚清遭疑雙薪肥貓 財金公司聲明澄清
基隆外木山釣客落海 搜救不中斷
天氣變化癢不停 勿讓皮膚鬧水荒
林口長庚醫院新建宿舍大樓動土
全球城市房價 深圳漲最兇北市跌近5%
美政府秘密搜查電郵 微軟告違憲
馬國緩遣20名台犯 外交部強力交涉
大巨蛋案 郝龍斌質疑變相圖利遠雄
從小就愛普洱茶 23歲青年拚創業
全美數千人遊行 爭取最低時薪15美元
下背疼痛難站立 椎體矯正支撐術可改善
祈大腸癌痊癒 豬哥亮為保生大帝換神衣
熊本城重要文物長?崩塌 停止對外開放
馬總統：很早就開始關心偏鄉學校
蔣丙煌視察離島醫療 倡老人全照顧服務
呆萌美洲木鴨寶寶 常跟錯爹娘
台東縣議員提案特赦陳水扁 遭表決反對
行銷台中花博 邀星濱海灣花園設館
台資信星主席陳敏雄逝 疑遭陸籍員工砍
林飛帆抗議綠版監督條例 王炳忠聲援
三星奪蘋果芳心 傳訂了OLED三年肥單
浩鼎案風暴 翁啟惠：抱歉也會勇敢面對
日本震災 蔡英文：伸出援手義不容辭
中彰投苗治理平台 推林佳龍為發言人
熊本強震近千傷 屋毀民眾蜷縮保命
紐時砸5千萬美元 擴張全球數位版圖
天氣滴滴答答 血庫又告急
iPhone用OLED？台韓日廠掀大戰
中研院化學所冒濃煙 警消撲滅火勢
強震重創熊本 日政府證實9死至少860傷
肯亞案 陸委會：兩岸下周在陸協商
翁啟惠返國 強調絕對沒有內線交易
翁啟惠返國 呼籲大家對中研院有信心
大專聯考海外招生 首爾釜山仁川同步進行
陸首季經濟成長率 28季以來新低
台股收盤漲32.68點
促轉條例復議案 第9屆立院首度表決
美防長視察航母 宣示捍衛南海決心
彰化查混凝土摻海砂 流入公共工程
中市搜救犬徵名出爐 選出鐵雄腿腿斯斯
普生乳癌基因檢測新品 貢獻年營收估千萬
台股登上8700 漲32.68點
大巨蛋協力廠自救會：遠雄先賠償80億
LINE挺世界自然基金會 加入蘋果計畫
財物糾紛帶槍尋仇 西螺警逮2嫌起出槍
4月台指期漲56點
熊本強震後家園殘破 災民淚崩
英籍語文導師遭殺害 深圳破案
肯亞案央視重演媒體認罪 台人公開懺悔
翁啟惠返台 入府向馬總統說明
4月電子期金融期齊漲
美菲聯合巡邏南海 陸：損害中國主權
大立光渡過淡季？ 黑翻紅勁揚90元
金點新秀設計獎 入圍名單揭曉
水田認養活動 體驗農夫樂趣
傳產股熱絡 尾盤站上8700
翁啟惠：絕對沒有內線交易操弄股票
印尼前IS成員：IS鎖定吸收年輕人
大甲媽回鑾 烏日大肚龍井部分路段交管
熊本萬戶停水停電 專家警告嚴防餘震
翁啟惠抵台 王儷玲：金管會暫不約談
揚智攜手DishTV 攻印度市場
吳釗燮掌國安會 林碧炤接府秘書長
消基會查10護理之家 竟都沒契約審閱期
甲仙國小拔河隊食物中毒 禍首疑校外便當
春夏鞋履時尚換季 國際品牌搶市
校園電子圍籬誤報率達9成 北市改善中
保全員倒臥社區遊憩區 疑滑倒不治
洪秀柱盼民進黨維持兩岸和平
李大維出任新政府外交部長
麵龜添加工業色素 近千顆流入市場
台股漲32點 三大法人買超63億元
馮世寬出任新政府國防部長
張小月出任新政府陸委會主委
年少志向當外長 李大維夢想終成真
新陸委會主委張小月 讓英女王讚台灣蘭
馮世寬任國防部長 顯示小英國防自主決心
非營利幼兒園推動 台北市成效第一
台大教授吳政忠 出任新政府科技政委
熊本大地震 索尼豐田等日廠停工
中山大學校長楊弘敦 掌新政府科技部
台大教授李世光 出任新政府經濟部長
希拉蕊桑德斯激烈互嗆 主持人看不下去
大巨蛋擬解約 議員要柯文哲專案報告
Netflix夜魔俠動態塗鴉 台北入鏡
許虞哲出任新政府財政部長
陸欲押在馬台人 陸委會：已連繫國台辦
大巨蛋協力廠自救會 要求遠雄先賠80億
丁克華出任新政府金管會主委
台灣文博會台中主題館 20日大器登場
境外涉案嫌送回台 警：不樂觀
友誼的小船說翻就翻 作者退學專心創作
浩鼎案 檢調約談張念慈
男剛交保又改造槍械 如小型兵工廠
達文西後代多 名導法蘭柯賽佛瑞里也是
國際廚師交流協會成立 零元闖出一片天
宜蘭蘇澳泳池16日重開 首週免費
日股終止連3紅 強震後市場觀望
南區原住民健康操賽 長輩活力秀
印尼：全球印尼移工薪資 台灣最高
巴西最高法院駁回 羅賽芙力阻彈劾失利
南茂違反水污染防治法 遭罰415.8萬元
查緝出擊 新竹海巡攔截215隻走私賽鴿
港支聯會擬購新六四紀念館
越台商陳敏雄 遭陸籍幹部砍傷致死
阿瘦推挺麗氣墊鞋 隋棠代言
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丁克華掌金管會 王儷玲：很適合
在馬國台人恐送陸 政府3管道要求暫緩
新台幣升8.8分 收32.348元
選前大辯論 希拉蕊桑德斯火藥味十足
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國際水燈節 微風運河千燈祈福
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許虞哲「5朵花全開」 任財長眾望所歸
財經領袖示警 全球經濟烏雲籠罩
三峽石板路風波 公所：傾聽公民心聲
偷來的車送修 車行老闆恰是失主友人
翁啟惠向馬總統保證 無內線交易
將接掌科技部 楊弘敦：責任重大
爸媽吸毒殘害 6月大寶寶要戒毒
公布財金內閣 林全幽默說糟糕又是同學
邁向世界 特教生獨輪車前進日本石垣島
議員質疑中山地下書街涉圖利 北捷澄清
UN秘書長面試結束 透明化是改革之最
蔡英文林全公布人事 國安財經團隊成形
高雄家電展熱鬧開幕 促銷智慧節能家電
社會潛藏危機 嘉市巡邏隊成軍
台南學甲香登場 人工扛蜈蚣陣吸睛
肯亞案律師陪同偵訊 法務部爭取
三峽石板路遭刨除 老街管委：恢復原狀
巴拿馬文件再掀波 西班牙部長請辭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
2歲女娃染腸病毒71型 今年第2例
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
浩鼎遭搜索 籲檢調勿公開商業機密
工商界盼李世光速上手 續洽簽貿易協議
李世光掌經濟部 看好能源背景深厚
首例 中信金61億收購RBS馬來西亞子行
傳香港迪士尼樂園裁員
誇大宣傳化妝品 桃園市查獲64件
阿富汗空軍空襲境內IS 40死
香港股市收低 終止連7紅
朱立倫：志工服務 台灣最美風景
熊本強震返台客說搖很大 出發都不怕
美菲南海聯合巡航 陸：激化矛盾引緊張
太極現增 每股17.33元發行
陳菊訪東台 關注航太與金屬積層製造
林碧炤入府 專精兩岸的幕僚長
大甲媽回鑾 彰化信眾鑽轎腳求平安
準國防部長馮世寬 林全：想像不到的軍人
熊本強震 餘震超過130起
二戰史迪威秘書曾錫珪後人將獲抗戰紀念章
桐花地景藝術盛宴 16日雪霸公園展開
腰痛自行買藥吃 婦大腸憩室感染險喪命
環保二次袋 北市與4大量販共推
美防長將視察南海航艦 恐激化美陸緊張
黃國昌：攜手各黨派 推基本工資立法
澳洲總理訪問大陸 未談南海
丁克華不帶手機 假日找他得透過太座
林全肯定張小月 善於溝通是不二人選
中研院評議會 16日選出3位院長候選人
楊梅溪水驚見黃泥水 桃市府追源頭
浩鼎案 張念慈等5人列嫌疑人
蔡英文公布左右手 林碧炤與吳釗燮
新北投車站站體模擬 北市試辦
新台幣升8.8分 週升值1.02角
加拿大逾60萬原民 獲最高法院保障權利
樹圍16.3米 鬼湖發現2千多年檜木
類比科Q1轉盈 每股0.11元
內閣財金新首長 立委：安定穩健為考量
中研院內規 翁啟惠女持股不在揭露範圍
多有不安全行為 營造業死亡率高
堅持主權 陸軍委副主席視察南海島礁
奇景搶下HTC 10驅動IC訂單
研究發現 晚期肺腺癌抗藥性有解
巴黎物價比外省貴9% 房租更是1.5倍
寧波文博會 台灣電影首次參展
萬海船期準確率 蟬聯全球第二
爆冷掌經濟部 李世光：這是很大的驚奇
高雄品牌前進國際舞台 趙天麟助圓夢
寧波文博會 爭取台灣設計人才西進
中小企業放款 今年目標新增2400億元
人民幣貶 國銀人民幣存款餘額連2降
台名品展首發蘭州 搶攻新絲路商機
馬總統頒創新獎 肯定台灣創新能量
李世光掌經濟部 高志明這麼說
日內瓦發明展 駐外官員加油打氣
新北累計74海砂屋 市府籲儘速改建
叫我Czechia 捷克擬改國名簡稱
推動區域產業 林佳龍：積極對外招商
8年級交友 最先加臉書
埔基醫院建老人長照大樓 獅子會捐助
新北：北大特區退縮綠軸禁止停車
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沈玉琳突襲錢櫃包廂 大秀三星S7自拍
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淋巴水腫成象腿復原 馬國僑胞讚台醫術
李世光掌經濟部 太陽能業者看好
矽品致股東一封信 內文這麼說
大馬涉詐騙52名台嫌 20人搭機返台
熱心司機遭禁駛 客運公司：開車滑手機
德翔台北輪污染 部分污染清除8成5
花蓮縣道193拓寬案 環差應補件再審
南海登艦視察 美防長展現維護安全決心
陸首季財政收入 年成長6.5%
大馬案 陸外交部：肯定堅持一中的政府
航警：大馬涉詐騙20台人晚間返國
徐永明：涉大馬詐騙20台人 晚間返台
肯亞案公開道歉 簡男家屬籲政府協助
楊弘敦回娘家 掌牛哥任科技部長
忽視機場安全漏洞 比國運輸部長請辭
放大假改時區 委內瑞拉節電出奇招
國發基金南部辦公室 今年在高雄設立
涉馬國詐騙20台嫌 外交部證實遣返回台
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關切熊本強震 中華民國政府捐1千萬日圓
吳釗燮掌國安會 對美是新政府重中之重
8年級挑手機 最重視電量持久
肯亞案舌戰立委 羅瑩雪：要下台最大
台南女童頸遭割傷案 母親前男友落網
丁克華：要實現金融帶動實質經濟成長
二親等漏列子女 中研院道歉修正內規
熊本強震 IEK：富士軟片動向受矚目
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威凱訪不丹塔克桑寺 好腳力3小時達陣
大樂透開獎
張小月接陸委會 又是外交官掌兩岸
國際學者登太平島 親眼見證符島嶼要件
比利時交通部長為機場安全疏失辭職
馬來西亞詐騙嫌犯已回台 台馬官方低調
新北板橋男嬰猝死 保母涉業務過失致死
大馬台嫌返台 法務部：檢警依法處理
林全說不給獨家 媒體齊聲喊騙人
熊本強震受困6小時 8月大女嬰奇蹟獲救
蒲亭罵人沒搞清楚 俄向南德日報道歉
肯亞案 海基會由法律處長負責赴陸溝通
大樂透1注中 獎金1億元桃園市開出
今彩539 頭獎槓龜
肯亞案台人涉案 陸官媒從早播到晚
菜裡有蟲 大陸大學餐廳重罰伺候
20台人確定遣返 登記身分再返家
談柯文哲嘆人生辛苦 陳佩琪不捨落淚
星廚藝競賽 台灣獲美食家挑戰賽總冠軍
大馬涉詐騙20台人 今晚抵台
伊朗不合作 杜哈油國凍產協議有變數
大馬台嫌返台 非現行犯將放人
很有梗 廖文良珠寶設計結合文創科技
俄女車禍亡器官遭摘 母挑戰不合理法律
日藍皮書釣魚台列領土 外交部嚴正抗議
民團質疑監督條例 民進黨6點澄清
20台人返國 警：通知書告知涉詐欺
肯亞案台人媒體認罪 陸委會喊話說NO
港勞工處證實迪士尼裁員
黃聯昇頒贈阿根廷國術學員晉級證書
英國脫歐公投 10週宣傳造勢正式起跑
美防長：續邀陸加入太平洋軍演
熊本再度強震規模7.3 同1995阪神大地震
美智庫：太平島被判決為岩石可能性極低
馬國20名台籍嫌犯終返台 無犯罪事證而放人
新外交政次吳志中 有法國騎士勳章
簡又新專欄─經濟發展vs.環境永續 綠色經濟步伐走來不易
力挺節能減碳 義美高志明「為綠電而走」
政院：不護短涉罪國人 儘速取資料偵辦
澎湖空難同狀況 民航局：不需先洽軍方
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大巨蛋案 郝龍斌再槓柯文哲
對立聲中 巴西國會展開彈劾總統辯論
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網路詐騙猖獗 藍委提修法罪重判10年
廈門5月1日起 試點認可台灣認證檢測
NBA球衣下季開始將出現廣告標誌 北美四大職業運動創舉
涉詐騙台嫌請回 國民黨籲亡羊補牢
中研院評議會選出3位院長候選人
大馬涉詐騙20台嫌返台 詢問後放人
大馬官員：另32名詐騙台嫌也將遣送台灣
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
USGS：規模7.4強震侵襲日本熊本地區
浩鼎案 張念慈移送檢方複訊
熊本凌晨規模7.1強震 核電廠無異狀
美國防部：北韓飛彈試射遭遇災難性失敗
G20：英國脫歐威脅將嚴重挑戰全球經濟
歐股收黑 汽車股弱勢
熊本凌晨強震 規模上修至7.3
涉詐騙20台嫌凌晨全放 囂張阻拍攝
凌晨強震 300人湧入熊本縣內醫院
熊本7.3強震 市公所整棟有崩垮危險
委內瑞拉為節省能源 將時區調前30分鐘
油價挫 杜哈會議料無法有效抑制產油
凌晨強震 逾440人湧入熊本縣內醫院
美股下挫 蘋果和石油股領跌
日凌晨再遇強震侵襲 至少1死約440傷
酒杯經濟 義酒莊推舊酒換新酒
翁啟惠任期將屆 中研院選3接任人選
萬安演習北部7縣市18日實施 人車管制
品嚐台南美食 國華街是個好去處
內衣店設故事館 見證本土內衣發展
在高雄找工作 週末2千職缺求才
擁日月潭美景 涵碧樓推度假式婚禮
浩鼎涉內線交易案 張念慈百萬交保
走出戶外 高市推憨兒社區適應訓練
大甲媽祖回鑾 清水沙鹿部分路段交管
5歲男童違反校規被打屁股 家長不滿
熊本再遭7.0強震 威力為兩天前30倍
多倫多溫哥華3月房屋銷售量下降
經濟部組團赴福建 輔導台商兼招商
熊本新強震引發山崩 災情更慘重
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日九州清晨再度強震 傳至少6人喪生
日熊本第2次強震 官員證實至少7罹難
日內瓦發明展 台奪得25金20銀8銅
彰化基督教醫院赴清奈 將提供醫療協助
熊本凌晨又強震 瓦礫堆救出80歲翁
這捷運站老外出現頻率高 他們去那兒？
熊本又強震 阿蘇火山小型噴發
劉德立和巴拿馬知名媒體人聯誼餐敘
熊本機場關閉交通中斷 通訊狀況不良
新北百貨業 母親節檔期開跑
陸信評展望被調降 樓繼偉：有偏見
熊本又強震 災民驚恐：感恩我們還活著
鄉民貸不讓銀行賺 風險多大你知道嗎？
日本熊本凌晨強震7.3 已知13死
浩鼎案 金管會：規範4月底前出爐
7.3強震後 5.4地震再襲熊本
中市住宅火警 4民眾送醫
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女車內燒炭引火警 難耐高溫奪門出
不滿工作制度 越南台廠員工罷工
熊本強震引發大山崩 11人困大學宿舍
熊本7.3強震水壩潰決 全村撤離
鄧振中率團訪問巴拉圭 成果豐碩
九州地震 台觀光客受困向駐處求助
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北市貴陽街 男子陳屍轎車內
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浩鼎案張念慈轉列被告 內部驚訝不解
退休後找興趣 開啟人生事業第2春
美元指數反彈 金價週線小跌
中研院選院長 門禁森嚴參與者低調
熊本再強震 南阿蘇村公寓有學生受困
桑德斯公布 2014年度繳稅約2.7萬美元
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蔣介石遇上八路軍 金門食在有趣
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福特無人駕駛車 夜晚縱橫髮夾彎
陸公布第二批跨境電商正面清單
柯文哲：蛋蓋在那?也不是我們造成的
熊本強震摧毀多座橋 阿蘇大橋崩塌
擴大綠電認購 經濟部鎖定演唱會展覽
主持中研院評議會 翁啟惠低調避媒體
女性操勞易緊張 癌症容易找上門
菲南1月內3跨境綁架案 大馬船員遭綁
定位兼視訊報案 快下載警政服務App
陸客湧進小村賞螢火蟲 破壞環境還外帶
菲南恐怖組織 延長處決人質期限
李新穎主持薩海水養殖計畫成果觀摩會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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熊本強震機場關閉 華航取消明航班
報稅新規今年實施 富人加稅小資減稅
陸行動App成長率 照相類居冠
集集鎮公所建網路電話 省通話費更便民
中壢傳小孩墜大圳 消防搜救中
台灣參加墨西哥工業機械展
熊本又7.3強震 災情彙整
1976出道20年 辦展慶祝
日內瓦發明展 城市科大拿4金
熊本強震 北市搜救隊準備好了
春暖花開 澎半程馬拉松賽17日開跑
陸創投人士：做不了網紅 就別創業
BBC妙聞 英機場緝毒犬查香腸比毒品厲害
貴州幹部公款吃狗肉 被處分
開放擔任地面戰鬥角色 美任命22女軍官
大陸學者指年輕學生缺國安意識
詐騙20台嫌請回 徐永明批法務部失職
熊本3天雙強震 至少29死1500傷
大甲媽墊轎金夯 繩索綑綁包裝精美
避免Windows電腦遇駭 美建議移除QuickTime
鮪魚季將至 海巡籲遠洋漁船勿入菲界
浙江餐館搶錢 菜單也收5元
下任中研院長 傳這些人有機會
教養聽障兒 13名聲暉媽媽受表揚
美元止跌反彈 日圓週線貶較多
蘋果機器人很會 拆解iPhone已上手
立院肯亞案聲明 陸官媒：充斥台獨色彩
杭州僧人消防演習 道士路邊看熱鬧
熊本強震襲 千年阿蘇神社崩壞
泰國40度熱爆 民眾自製冷氣
西安恢復長安 逾6成大陸網民支持
盯螢幕 醫師：周邊光源不足恐假性近視
中國廣告增兩倍 推特首設大中華區主管
iPhone 7量產作業 傳6月啟動
學甲香科繞境熱鬧 警方動員交管
熊本再震毀損阿蘇神社 住持：我心崩潰
鱸魚(月生)(月太)飲日內瓦奪金
菲恐怖分子威脅斬首人質 下達最後通牒
熊本7.3強震 日證實增至19死
太陽能股價疲軟 業者現增受影響
雨豆琴笙 嘉義高中演旭陵深情
朱立倫：世界各國鄉鎮市長多採直選
玩投壺和彩繪古裝 台北孔廟穿越古今
大甲媽遶境進香 外國人也瘋狂
李世光掌經濟部 高志明：數月後再看
日本九州地震 陳菊捐一月所得
藉出差旅遊 陸國家節能中心主任丟官
選購LED燈泡 工研院7字訣教你挑
熊本強震 林右昌：基隆搜救隊待命
日熊本震災頻傳 柯文哲伸援手及祈禱
選情緊繃媒體表態 紐約郵報力捧川普
特招專業群科 23日登場
洪秀柱：勿輸出詐騙 讓台灣丟臉
熊本地震 20名陸客受困阿蘇山區
陳定南逝世十年展 柯文哲凝望
美政府續逼解鎖手機 蘋果拒絕協助
熊本強震毀大學宿舍 11人獲救1人恐不治
新北潑水節 朱立倫慘被水扁
好萊塢片讓我回家 別將毛小孩留收容所
強震再襲熊本 多家日企業停工
熊本強震 虎航福岡機票可更改
攀登錐麓古道 男失足墜谷
太魯閣族春之頌 推展農產文化觀光
毒品通緝犯藏屋吸毒 馬公警破門查獲
印尼落網31涉詐騙台嫌 待遣送回台
熊本7.3強震 日證實19死近千傷
登錐麓古道 工研院1員工墜谷
大江冰花面膜 獲日內瓦發明獎
台電慶70歲 優人神鼓日月潭演出
SOGO台南美食節 賴清德拚觀光
不同斷層連鎖反應 釀熊本新1波強震
菲南4印尼人被擄 凶嫌是伊斯蘭激進分子
星冰樂人氣旺 台灣抹茶味紅回日本
日本九州又發生規模5.3地震
與高中女生對談 蔡英文:要有叛逆性
北部PM2.5下午濃度高 環署：晚間會降
台南小吃特別處 賴清德認為還多這2味
時代力量籲陸 停止強行帶走台人及卷證
20台嫌全放 態度丕變大搖大擺入境
熊本強震阿蘇大橋消失 汽車半掛懸崖邊
熊本強震至少29死 安倍：搶救災民優先
美魔女教學 等紅綠燈也能做運動
闖紅燈遭PO網示眾 上海黃埔公安帶頭
婦人登山右腳踝骨折 直升機吊掛馳援
中華日報社慶 吳副總統勉永續發展
日本熊本地震 高市府會捐款送愛
熊本凌晨強震 溫泉勝地遊客徹夜難眠
大巨蛋鏽蝕恐危捷運 北市：安全無虞
熊本又強震 自衛隊直升機搶救災民
3月外銷訂單估12黑 恐追平金融海嘯
熊本接連強震 桃園特搜完成整備
熊本接連強震 返台旅客聞震色變
木工籐藝顯身手 聽障也無礙
燦坤退出非核心餐飲品牌 專注金?咖啡
熊本強震 35名在日台籍員工報平安
熊本強震 獲救學生曾以簡訊向家人告別
親民黨團：跨國詐騙案應依法論法
台塑18日凌晨1時起 汽柴油漲1.1元
繪本小白 奪信誼幼兒文學獎首獎
海上綁案 菲軍方：人質均為印尼人
基隆全民健走 千人逗陣行
澎湖尚青現撈 週末直送台北
彰化辦考生祈福 祝金榜題名
新北特搜隊整備待命赴日救災
撐不下去了 熊本遭埋學生用手機寫遺書
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法行政法院寬待基改玉米 實際上仍禁種
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反詐騙大會師 陳國恩現身宣導
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中研院院士 7月最多選出34人
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肯亞案重演媒體認罪 劉母之子承認涉案
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杜哈凍油產會談 未達協議下落幕
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巴西彈劾表決 155票贊成45票反對或棄權
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延宕18天 翁啟惠赴立院報告浩鼎案
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