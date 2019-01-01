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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
本流感季年紀最小死亡案例 女童僅2歲
布魯塞爾機場連環爆1死 地鐵遇襲關閉
廣西學渣班 台上老師授課台下學生炒菜
比利時連環爆 最高層級警戒嚴防恐攻
泰山改革派詹晉嘉：不排除引進專業團隊
堤維西擬配息1.5元 創6年來高點
劉克襄推深坑鼠麴粿 披薩入餡
陸直播平台找台灣主播 標榜年薪上億
iPhone SE走平價風 搶攻Android市場
比利時連環爆傳13死 自殺炸彈客犯案
布魯塞爾機場驚爆 已知13死35重傷
麝香貓捕食珍貴畫面 屏東德文山區拍到
黃台仰獲准保釋期間赴印度參加研習
中市員警疑包庇色情業 市警局配合追查
宜縣農地未農用加徵房屋稅 網友稱讚
駐香港辦事處：不要把文化活動泛政治化
殺祖父母再縱火 不孝孫判無期徒刑
SOGO北海道美食展 八天堂端檸檬口味
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
泰山董座反擊 指無不法也非一言堂
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蕭萬長出席博鰲 林毅夫：有助兩岸溝通
機場地鐵連環爆 比利時威脅等級升最高
翁山蘇姬獲提名入閣 可能任外長
陳裕美傳承客家母語 獻聲廣播50載
黃岩島菲漁船遭陸驅離 陸：菲船先挑釁
每日一天文圖 蘇漢宗翻譯19年不間斷
雲林大華山生態祭典 推廣友善土地農作
中油漏油污染河川 高市環保局開罰
疑涉包庇色情業者 台中檢廉傳訊7警
泰山公司派擬開臨股會 改革派：很難
植物能適應氣候變遷 優於科學家想像
機場地鐵連環爆 布魯塞爾地鐵巴士停駛
偵測PM2.5 北市國小裝空氣盒子探測
大陸年度版稅排行 龍應台為台灣作家之首
爭取登革熱防治中心 陳菊盼專業評估
距解除疫情僅1個月 登革熱台南再現蹤
情侶同為通緝犯 男遭逮女回別連累我
金融股領跌 港股小跌
三大當代小提琴家 春季輪番來台
張善政：盡忠職守 520前不浪費1分鐘
陸人不愛5c便宜貨 iPhone SE料熱賣
布魯塞爾連環爆 機場地鐵站遭恐攻
更年期症狀不適 中醫可調理
恆星爆炸衝擊波 NASA望遠鏡首度拍到
布魯塞爾驚爆 英相震驚並關切
南社訪陳菊 盼無罪赦扁
浮洲宅1樓買家團訟 日勝生：持續溝通
日本海事協會獎助學金 海大6學生獲獎
比利時連環爆數十死傷 當局認定是恐攻
太平島是島非礁 外交部23日邀外媒登島
莫斯科流浪狗生存有一套 搭地鐵通勤去
1年剿亂30萬次 菲陸軍成果豐碩
誆稱電話欠費 老婦險被騙160萬
澎湖博弈公投 陳光復3度表達中立
巴克萊證券退出台灣 近年外資券商首例
回歸大自然 樹葬花葬人數突破2萬
布魯塞爾機場爆炸 歐機場加強安全警戒
英業達、研華攻工業手持裝置 拚Q4投產
布魯塞爾連三爆 CNN：至少23死
台灣金服總座涉猥褻 記2小過請辭
魏明谷探望百歲人瑞 盼彰化成福利大縣
群聯配息12元 殖利率 4.63%
跨境電商要蓬勃 勤業：這三流是關鍵
全台春雨多！5月底前可望供水無虞
洪秀柱：換柱有遺憾 但沒怨恨
台南震災捐款逾36億元 監督委員會成立
布魯塞爾機場驚爆 目擊者：傷者滿是血
聯合國中止難民移轉 將關收容營
大台北公車票價調漲案 柯文哲：暫緩
健保卡線上開證券戶 即日上路
綠：兩岸協議監督條例 事前監督較完備
首輛電動公車上路 台南邁進低碳城市
裁罰日月光1億元遭撤銷 高市府擬上訴
新台幣缺明確指引 終場升值2分
距離350萬公里 彗星將與地球擦身而過
博鰲論壇評比亞洲競爭力 台灣列第4
柯文哲朱立倫共識 全面推動公辦都更
ICF主席訪竹縣 國際智慧城市e起來
布魯塞爾邊緣份子多 政府昨提恐攻警告
行政院：震災重建經費完成審查
布魯塞爾爆炸 代表處：未聞台民眾受傷
金門消防演訓 布朗多雲梯車首度亮相
比利時120名台灣學生 暫無傷亡傳出
民進黨促進轉型正義 最快25日提案
陸媒體人：綠執政 兩岸官方需重新摸底
歐洲之星暫停布魯塞爾倫敦間高速列車
負利率錢變薄 準退休族該怎麼做？
iPhone SE果粉愛嗎？電信商：會較辛苦
布魯塞爾連環爆 外交部提醒避群聚地點
公車司機救人離座 乘客仍繳費下車
馬總統：22邦交國邦交穩固
港記協：香港2015新聞自由惡化
英穩達：東南亞太陽能新產能成壓力
手機防災示警 23日起林口竹山測試
台灣蘭花界之光 陳石舜獲終身成就獎
感冒藥別亂吃 男子過敏腫成豬頭
布魯塞爾爆炸案28死 地鐵站傷亡慘重
法國增派警力戒備 促分享旅客資料
阿里山執勤保全員失蹤 第3日無所獲
大陸防霾口罩膨風 過濾效果最低僅1%
布魯塞爾恐攻 馬總統譴責暴力
台灣大手機變悠遊卡 嗶一聲就買到
與妻離婚後 蔡正元存款僅剩7萬元
BBC：布魯塞爾恐攻曝情報系統漏洞
東京之星貢獻 國銀日本獲利緊追美國
中美晶擬砸3.71億 利澤工業區購地
農陣：堅持台知園區保留原地務農
比利時遭恐攻 蘇嘉全表達關心和慰問
印尼海域遭槍擊台漁船 將抵星國卸漁獲
陸民眾親歷機場爆炸：入境大廳滿地血
極端分子出沒 比利時近年迭遭攻擊
布魯塞爾爆炸 桃機反恐安檢升級
青農看過來 農委會輔導計畫將開放申請
南韓茲卡病毒首例患者進入痊癒階段
布魯塞爾連環爆 義大利加強警戒
布魯塞爾連環驚爆 歐盟：駭人恐攻
漢翔散播航空種子 為偏鄉兒童築夢
威望OTT喊衝 搶當台灣Netflix
外交部公布中華民國南海政策說帖
監測空污 華碩空氣盒子要推廣海外
布魯塞爾驚爆 法國增加部署1600警力
琉球漁會：印尼船無預警開槍射台2漁船
登革熱境外移入63例 史上新高
布魯塞爾連環爆 臉書啟動安全通報
高醫增設1副院長 何啟功出任
翁山蘇姬將任緬甸外長 發揮政治影響力
密醫鬼畫符稱治病 遭逮氣喘病發難自保
今彩539開獎
高市府擬上訴 日月光：待收文會說明
布魯塞爾爆炸 飛歐美航班加強安檢防爆
完成巡邏任務 美導彈核潛艦抵菲
布魯塞爾驚爆 法總統：全歐洲遇襲
年金改革委員會 擬全程上網直播
大樂透開獎
布魯塞爾爆炸 外館人員上班驚魂
布魯塞爾恐攻後 英警加強倫敦維安
近數年西歐重大攻擊案一覽
布魯塞爾恐攻34死 伊斯蘭國宣稱犯案
糊塗戲班：盼港府尊重文化及學術
布魯塞爾驚爆 蔡英文哀悼
布魯塞爾有數百陸客 爆炸暫無陸人傷亡
外交部見印尼副代表 表達嚴正關切
布魯塞爾恐攻 印度總理莫迪譴責
精誠2015年配息5元
大馬台灣教育展 台灣多所大學與會
林毅夫：2020前後 大陸成高收入國
獨居男陳屍住家 死因待釐清
陸離婚要限號？網友：這提高不了生育率
機場查獲炸藥帶 比利時憂恐攻嫌犯在逃
布魯塞爾恐攻 政院指示各部會提高警覺
Netflix推薦電視 這2品牌先獲認證
英華達看好穿戴式裝置 今年衝7千萬台
布魯塞爾恐攻後 傳警方疏散核電廠人員
布魯塞爾恐攻後 英相：不提高安全警戒
今彩539 頭獎1注中獎
恐攻驚恐中送暖 比利時民眾自發互助
布魯塞爾驚爆 目擊者驚恐陳述駭人經歷
大樂透2.1億頭獎 台北市2注中獎
布魯塞爾連環爆 武裝警察逮2男
周志懷：若無九二共識 兩岸協商恐中斷
涉包庇色情業者 1記者聲押3警交保
防再次恐攻 布魯塞爾大學籲學生待室內
布魯塞爾封城 歐洲陸空交通大亂
比利時爆恐攻 鄰國法德荷加強邊界控管
彩晶Q4虧損擴大 去年每股虧0.68元
布魯塞爾連環爆 歐盟總部附近全面淨空
世足資格賽中華隊被改名 代表處抗議
美智庫太平島全紀錄 增加透明度
布魯塞爾恐攻衝擊 美股開盤走弱
布魯塞爾恐攻 日相安倍表示強烈憤怒
急了 傳夏普擬回應鴻海砍千億日圓要求
布魯塞爾遭恐攻 影響美總統大選初選
時代選10大健康早餐 大馬椰漿飯入選
布魯塞爾驚爆 歐洲領袖誓言捍衛民主
突圍新平庸年代 黃炎東為青年找出路
宏達電旗艦機4/12亮相 股價不爭氣跌破百
傳任新政府交通部長 賀陳旦：僅止傳聞
布魯塞爾恐攻34死 歐洲恐怖攻擊威脅增
金管會：3月外資淨匯入 逾50億美元
翁啟惠被爆女兒列浩鼎大股東 有跡可循
北韓嗆聲 將對南韓採軍事行動
習近平將訪捷克美國 出席核安峰會
悼！歐洲著名地標點燈 為比利時祈禱
新移民之女 陳美汝 為他人圓夢 為自己找回自信
2016歐洲足球錦標賽怎辦？歐足總：加強維安
雙英會30日登場
侯友宜要求警方專案偵辦三重大火
昆凌接棒公益 偕孫越一同戒菸護健康
北市：大巨蛋獲展延110天 遠雄仍明顯違約
馬總統邀請菲方和仲裁員參觀太平島
外交部邀外媒登太平島 宣示南海主權
布魯塞爾恐攻34死 警方公布3嫌犯照片
嫌犯畫面曝光 歐盟進入最高警戒
布魯塞爾機場驚爆 炸彈疑似藏行季
伊斯蘭國襲布魯塞爾 3連爆34死200傷
艾菲爾鐵塔將亮黑黃紅 哀悼比利時亡者
台南工廠深夜惡火 2傷送醫
布魯塞爾機場發現第三枚炸彈 沒有爆炸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊斯蘭國認了布魯塞爾恐攻 可能再出擊
擔憂成恐攻目標 比利時核電廠加強維安
布魯塞爾機場地鐵連環爆事件時間軸
布魯塞爾恐攻 比利時人只想回家抱家人
布魯塞爾恐攻 兩男戴單手套遮掩引爆器
布魯塞爾警搜屋 發現炸彈和IS旗幟
荷警逮人 阿姆斯特丹中央車站傳槍響
布魯塞爾爆炸 巴黎鐵塔紅黃黑3色悼念
布魯塞爾機場恐攻 兇嫌炸彈放在行李裡
布魯塞爾驚爆 美比外長通話譴責恐攻
評布魯塞爾爆炸 美政壇驚人語
丹佛國際機場疏散航廈 調查安全威脅
布魯塞爾恐攻 歐洲主要股市小漲作收
外交部首邀登太平島 外媒低調拒受訪
相較政經危機 奧運更威脅巴西形象
布魯塞爾恐攻 國際油價不受影響
布魯塞爾恐攻衝擊小 美股小漲小跌作收
布魯塞爾恐攻 美機場地鐵拉警報
三重公寓凌晨大火 6人死亡
布魯塞爾恐攻 警方發通緝令全力緝兇
LINE將迎下一個五年 明舉辦東京發表會
LINE合資大宇宙 搶攻企業線上客服
歐美股穩住恐攻 台股可望盤堅
鴻海迎娶夏普 傳欲砍聘金1000億日圓
林全：馬蔡會後 再與張善政見面
中市移動式空品車 車體彩繪徵稿賽登場
天空的院子何培鈞 基隆分享創業
喉嚨痛呼吸困難 原是牙周病作祟
育流行音樂人才 中原推數位音樂學程
大氣擴散不佳 台南左營紫爆
太平島是島非礁 政府首次邀外媒登島
恐攻過後 英外交部籲勿前往布魯塞爾
林全：和民進黨來往 父親不以為然
宏達電4/12發表會 網路直播HTC 10將現身
印尼稱違法捕魚槍擊 台漁船以為撞海盜
林全接行政院長 太太與媽媽很擔憂
布魯塞爾恐攻 美發歐洲旅遊警示
彰化人有好康 離你最近的樂園享優惠
台股開盤跌7.8點
新台幣開盤32.48元 升4.5分
北市去年離婚率 20年來最低
林全：內閣人事4/20前分階段公布
布魯塞爾恐攻 越南譴責
腸病毒現蹤 醫師籲勤洗手避免感染
矽統轉盈 吸引外資今年買超4千餘張
中共裁軍30萬人 開始啟動
布魯塞爾連環爆 支持英脫離歐盟聲浪增
布魯塞爾恐攻 民眾聚集市中心廣場悼念
遭指有緋聞 陳瑩：林志強是父親義子
翁啟惠女成浩鼎大股東 潤泰全：與我無關
台塑邀紙風車劇團下鄉 與小朋友同樂
服貿解凍？ 鄧振中：期待看到綠版條文
學者訴南海主張 台可扮演促進和平角色
宏達電4/12發表HTC 10 移師東台灣
NBA傳奇比利時爆炸現場驚逃 與死神擦肩
鐵路地下化 桃園續與交通部協商
陸股開低走高 滬指早盤重返3000點
林全：撤告太陽花學生 可能選項之一
深圳前副市長墜樓身亡 原因待查
蘋果機器人好炫 拆解iPhone很罩
陸女悲慘遭遇 同學會整垮她兩段婚姻
兩岸貨貿談判 經部：等新執政團隊上任
布魯塞爾恐攻 英脫歐聲浪高漲
伊斯蘭國嗆聲 黑暗之日即將到來
布魯塞爾恐攻 張盛和：不會衝擊台股
小英體驗車款 健康照護輔具展看得到
台援贈巴拿馬淨水處理暨水質實驗室設備
元大寶華下修台灣GDP至1.42%
不怕靜電雜訊擾 台科大助檢測電子產品
公布第一波內閣人事 林全：應該是4月
夫妻登山迷路 夫找路罹難獨留妻獲救
布魯塞爾恐攻 美共和黨拒穆斯林難民
裁罰1億元撤銷 日月光最新回應這麼說
重啟核四？ 鄧振中：看公投結論
雲嘉南及高雄PM2.5濃度偏高
布魯塞爾恐攻 林全：對台產業影響不大
布魯塞爾恐攻後 紐約維安如常
女兒疑浩鼎大股東 翁啟惠訪美暫無回應
詐騙集團跨岸騙財 收購人頭車提贓款
創苗縣紀錄 3議員遞補宣誓就職
太陽花學運遭毆傷 31人求償遭拒提告
台股高檔震盪 電金弱勢
浩鼎案 金管會：因為有疑慮才移送檢調
市調機構：智慧機火車頭 陸品牌當道
香港千萬富翁5.9萬人 年增5%
又見路殺水獺 金門縣府：建立友善環境
強制新教師英語授課 政大教師連署反對
波卡事件挨告 柯文哲戴季全不起訴
中央氣象局氣象報告
弘帆去年獲利創新高 配5.5元現金
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
榮成大陸擴廠 股價盤中創波段新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳夏普擬討論出資減千億日圓 鴻海淡定
IS籲支持者推文讚比利時血案 恐掀恐慌
布魯塞爾恐攻 陸學者：歐洲是最大目標
APP17涉情色案 黃立成不起訴
曼谷國際汽機車展 新車美女盡出
建大擬配股利2.4元 拓產能力拚新成長
報告：日台港85%人口受天災威脅 但不脆弱
陳德銘：還在靜等蔡英文回應
布魯塞爾恐攻慘案 Q&A一次掌握
中興通訊出口限令 美政府暫時解除
供水工程將完工 北水處援板新水量躍升
廣州小學生向臭廁所說不
馬總統：採購黑鷹直升機是正確作法
北北基桃合辦演練 提升防災意識
被控賄選罪證不足 蔣萬安不起訴
嘉市國中小新生 可自由選校就讀
選前衝刺 洪秀柱：說真話不代表不中道
傳柯文哲飆罵鍾慧諭 北市府：言過其實
宏都拉斯1月經濟成長3.1%
波卡事件挨告 柯文哲戴季全不起訴
北韓再嗆南韓 揚言讓朴槿惠下場悲慘
核電廠全停不缺電？黃重球：台電沒說
毛小孩住豪宅 高雄動物關愛園區完工
Roots在台灣成功 作全球行銷楷模
三重火警6人罹難 新北市府從優慰問
林全明參觀智慧城市展 童子賢將親自接待
慢呼吸專輯紓壓 女大生出單曲圓夢
照服員投入職場比例低 勞動部：可檢討
陳德銘：釋放善意 要在認同九二前提下
大氣擴散差 台南安南前金PM2.5紫爆
新台幣中午升9.1分
客戶需求旺 中美晶擬擴產2成
南海風雲急 美再評估邀陸參與環太軍演
青山漁港產蝦干 口味獨特饕客愛
提供網路平台無教唆犯罪 黃立成不起訴
出掌農委會？曹啟鴻：公布才算數
屏東洋蔥產季 墾丁旅遊好伴手
翁啟惠女傳持股3000張 藍委質疑錢哪來
桃園水池女浮屍 警方調查死因
動物園穿山甲有喜 寶寶順利誕生
華南永昌亞太動態平衡基金准募
三重火警 新北檢相驗遺體調查原因
日併矽二次收購未成 公平會中止審議
信評：三因素干擾 影響壽險業獲利成長
布魯塞爾恐怖攻擊 兩名日本人受傷
台將發行金融槓反ETF 亞洲首創
彰銀經營權之爭辯論結束 4/27宣判
澎推鄉土母語 鄉土味十足多元而精彩
新台幣午盤升9.1分 微幅盤整
三重火警6死 消防：不排除人為因素
長照財源 林全拋調遺贈稅與營業稅
三重火警6死 服役家屬趕回善後
比利時爆恐攻 日：加強G7峰會維安
吃抗凝血藥又天天吃韭菜 嬤口鼻流血
撤罰日月光億元 環團怒批要全天監測
巾幗不讓鬚眉 空勤首位女飛行員成焦點
川普希拉蕊又贏了 分別拿下亞利桑那州
基隆成功國中 翱翔舞再獲全國第一
擁槍自重暴力恐嚇 苗警破新竹幫派集團
浩鼎：翁啟惠女兒買股3000張早已申報
布魯塞爾驚爆 紐約世貿點燈挺比利時
兩岸監督條例 林全：事前多點審查
丁丁流淚尿童洩憤 替比利時加油出氣
股價疲弱 F-昂寶：Q2旺季到
三重火警6死 煙囪效應難逃生
新北清明掃墓除草 省成本提高安全
換季敏感肌保養 藥妝通路力推天然
白沙媽遶境 路過頂新沒有停
台新金告財政部案 一審4/27宣判
二併無望 日月光走平、矽品小跌
布魯塞爾恐攻後 印度加強安檢
護法烈士馬幼伯入祀忠烈祠
企業降成本 大陸多地精簡五險一金
公平會：日月光若再收購矽品需另提申報
翁山蘇姬入閣幾成定局 可能身兼4部長
央行明會議 梁國源三大理由估降息半碼
經濟如液化區房子？鄧振中：不需太悲觀
鴻海等夏普清算再進場？可能情況有4種
布魯塞爾恐攻 全球地標點燈祈福
近期是否訪台？陳德銘回應要討論
騎樓機車火警 裝警報器提醒
資金外逃？陸官員：有緩解
本土病例現蹤 台南進入登革熱流行期
太子擬配息1.1元 漲停
印度APP叫車競爭 想奧步較勁
南韓警告北韓立即中止粗俗言行
台股收盤跌19.59點
奧萬大芬多精負離子多 享受森林療癒
為民進黨做事 林全父親直到過世都反對
陳士魁：台僑華僑都是支持台灣的人
布魯塞爾驚爆 比利時星巴克暫停營業
台股震盪 跌19.59點
4月台指期跌 29點
4月電子金融齊跌
喝1碗燒酒雞就酒測超標 遭罰1萬5千
摩斯全台門市250間 沒在怕麥當勞
印度警官考試網路洩題 被迫改期
台船遭印尼槍擊 外交部：真相待查明
三重惡火6死 一家人為讀經班義工
布魯塞爾恐攻 美憂本土現跟風
尾盤跌幅收斂 台股收小黑
中市夜店創辦人涉恐嚇取財 警逮捕歸案
立院初審 會計師入在地公會可全國執業
雨不停菜價又漲 傳統市場1把30元
布魯塞爾恐襲 習近平譴責
瘀青搓揉熱敷 醫師：可能腫更久
泰山工會挺詹岳霖 公開信籲拒參加股臨會
Uber爭議 政院：不繳稅免談
公平會中止審日矽案 矽品深表肯定
李新控選務不公 國民黨：未供海外名冊
彰縣辦修法公聽會 盼統一假牙補助
三大法人買超台股8億元
編預算告眷戶 國防部：沒辦法才提告
全球譴責比利時恐攻 矢言維護歐洲民主
銓敘部：年金改革方向確定後提改革案
生小孩送百度電？ 黃重球：很有創意
比利時遭恐攻 蘇嘉全盼外館保護僑胞
張錫銘擄人勒贖共犯 遭判無期徒刑
台灣入亞投行 陳德銘：名稱討論中
港韓合作創意產業 簽備忘錄
布魯塞爾恐攻 FBI與蘋果隱私戰還有得打
媒體指服貿協議有望解凍 民進黨澄清
教團投訴監委 指高市資優生師資不足
公路總局錯開罰單 綠委要求提行政懲處
中華足球隊遭矮化 足協要求越南改正
玄奘大學與電視台合作 提升學生競爭力
棒球外交 歐巴馬與卡斯楚並肩看球
記帳士法身障相關規範 立院擇期再審
布魯塞爾重兵駐守歐盟 捷運站嚴密安檢
作家評台中文化 卓冠廷：少數偏見誤會
比武涉埋伏圍毆 警方逮捕朱雪璋
布魯塞爾恐襲 菲聲明罕見未譴責
主張一中同表 洪秀柱：曾和馬總統激辯
泰山詹岳霖：指控不實 社會自有公斷
陸客來台限縮 觀光局：傳聞屬實性高
嘉義畫個未來 邀藝術家助弱勢童圓夢
中磊自動化 每人產值增65%的秘密
中磊去年EPS達5.57元 擬配息4元
美猶他州初選 桑德斯與克魯茲分別獲勝
世足資格賽被改名 外交部嚴正關切
布魯塞爾遭恐攻 菲軍方強烈譴責
公費醫師薪資過低 立委要求懲東醫院長
立委要求懲處 台東醫院長：等調查結果
股市波動 茂迪延長現增募集期限
年金1年完成 考試院：有難度但非做不可
知名赴美月子網 涉助孕婦詐領保險金
台星通再跨步 最快第2季可買星股
傳陳良基接教長 楊泮池：若屬實很支持
周子瑜課桌簽名起漣漪 議員要求除掉
屏東大學 獲國圖頒學術影響力獎第1名
外交部與昆士蘭僑界關懷台灣背包客
媽寶砸大樓監視器 住處再被搜出毒品
滬指量縮價漲 收復3000點
日月光最佳供應商 24家獲獎
差別費率 解決台中火車站機車停放亂象
陸證監會黑名單 逾30家問題公司下市
女不實學經歷任職領薪 雄檢起訴
北市家戶節電奏效 半年電費省逾5億元
布魯塞爾機場爆炸案 炸彈客為兄弟檔
新台幣貶 1角 收32.625元
2月工業生產指數 連10個月衰退
威航全新行動APP 明早發送首波折扣
助藥癮者返職場 高市免職訓費
登革熱症狀非典型 醫療院所要快篩
林毅夫：我想再回到台灣
大陸豬肉價格高漲 養豬戶惜售擬擴產
年前備貨需求減 工業生產連10黑
腰痛牙齦痛流鼻血 男子竟罹患罕見血癌
律師：翁啟惠惹上浩鼎風波 因太自信
翁啟惠女兒列浩鼎大股東 蔡英文不回應
成綿廣高速公路4車相撞 7死6傷
布魯塞爾連環爆後 安檢嚴格氣氛肅殺
與巴黎血案關聯 比當局：現在說這太早
誠遠股臨會補選董監 矽格主導經營
柯文哲出國參訪花錢最多 勝過扁馬郝
布魯塞爾機場爆炸案繼續緝凶
阿瘦搶客 不限品牌免費保養你的皮鞋
三重大火 侯友宜要求警方專案偵辦
雙英會敲定 30日登場
水流回堵農田變沼澤 蔡其昌以樹養灘
祝融焚屋6人命喪火窟 侯友宜慰問
雪霸4月解除雪季管制 仍有積雪結冰
布魯塞爾驚爆 美股疲軟日股收黑
俄國南海研討會 越媒關注報導
陳德銘：中美BIT談判快到終點
兄弟跪求鑽轎 魏應交：媽祖前謙卑自省
荷蘭國王按讚！智崴4D劇院打進動物園
台邀媒體登太平島 菲籲勿使情勢複雜化
威脅對嬰兒奶粉下毒 紐西蘭男判8年半
男翻爬碼頭偷渡金廈 金門刑大迅速緝獲
兒童節將至 北市專案稽查文具玩具
美憂布魯塞爾遭恐攻 但缺具體情資
辦案涉侵占贓款50萬 員警羈押禁見
被寒流傷怕了 高市養殖業搭防風棚避害
塑身褲藏超額新台幣 女子闖關失敗
光罩去年首見虧損 配息0.3元
iPhone SE才發表 通路今開放登記
連假商機旺 2月零售餐飲營收同期新高
治療潛伏結核病 4月起可用短程處方
101今晚6時點燈 哀悼布魯塞爾遭恐攻
比利時總理米歇爾取消訪陸
中華信評：標普恐下修台經濟成長低於2%
洪秀柱：國民黨醬缸文化要打破
桃園社會住宅 目標4年2萬戶
因應清明節連假 北市路外停車場仍收費
屏東縣暑假工讀 縣府提供334名額
台漁船遭印尼槍擊 漁業署赴星訪談船員
土地公戴宰相帽 福清宮推平安紙膠帶
南投防災演練 應變颱風及強震
向罹難者致意 布魯塞爾默哀一分鐘
侯友宜：追三重火警真相 全程陪伴家屬
三重大火 侯友宜：速推防災都更
桃園客家桐花祭 展現多元文化
港股收黑 投資人觀望
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
北市垃圾車加裝濾煙器 排煙量減少99%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國銀房貸利率1.835% 56月新低
沒事多喝水 醫師：不完全正確
國際雕塑家入偏鄉 激發學童想像空間
中華電營運亮眼 每月加薪5百元
自製毒氣攻擊鄰居 法官斥惡劣判9月
桃園住宅用火災警報器 發揮功效
馬總統主動邀約會晤 雙英會30日登場
101點亮比利時三色旗 悼布魯塞爾恐攻
料陸經濟改善 亞洲企業信心指數升
美軍空襲葉門蓋達訓練營 炸死數十人
宜蘭綠博26日開幕 體驗綠色生活
華語文能力測驗 通過率71％
聞花香連根拔起 夫婦涉竊盜被送辦
菜刀丟失也要證明 北京官方改善
登革熱台南現蹤 快篩對象擬月底放寬
全聯營運宜蘭傳藝園區 不過度商業化
今年首例麻疹 3月曾搭捷運松山線
博鰲論壇24日蕭李會 預計半小時
推動安全耐震好宅 建築業者集會宣示
盼留正面示範 府：馬總統欣見馬蔡會
基隆軍港遷移 蔡適應：預計4月呈報
結束古巴歷史行 歐巴馬續訪阿根廷
陳良基技轉王 推創新創業有成
政院：匯流五法列入交接項目
雙英會30日登場 地點議題待敲定
台灣美食驚艷韓國 高雄餐飲業者展廚藝
傳陳良基接教長 教團憂不熟國教
事欣科入主美商 強化航太國防布局
銓敘部：年金改革一定要有決心
亞幣普遍回貶 新台幣收盤貶1角
豐原污水下水道建置 江啟臣：刻不容緩
通緝犯遭圍捕 槍扔池塘仍被撈獲
百貨母親節檔期 京站主打抽鑽石
公路總局錯開罰單 監委立案調查
布魯塞爾炸彈攻擊主嫌 遭警方逮捕
70幾隻剩3隻 綠島發起保護燕魚
保育類長耳鴞 意外在馬公機場掛網獲救
日矽案中止審議 日月光：遺憾不解
愛無國界 弘光舉辦醫療典範人物展
大巨蛋工期展延申請 遠雄獲仲裁首勝
短片一秒秀台灣 發紅包奪冠
長榮國際改選董監 柯麗卿接董事長
百萬瑪莎拉蒂休旅車 網拍18秒搶百輛
布魯塞爾恐攻後 莫倫貝克居民大嘆完了
行動科技帶入臨床 慧德推臨床照護系統
空軍拜會陳光復 允全力協助澎湖
送3D印表機給太空人 要什麼印什麼
劫後餘生 布魯塞爾情侶擁吻照網路瘋傳
明日閱讀計畫 香港小學取經
和大獲利新高 配息3.2元也創高
布魯塞爾恐攻 4名台灣人被安置
南韓：不排除遭IS恐攻可能性
看馬戲團玩魔術 獨老出遊玩出童心
遭疑選務不公 黃敏惠：被打成這樣像嗎
漁船遭印尼槍擊 國民黨支持政府討公道
2月工業生產露曙光 減幅7個月新低
紅花布包紙鈔疑冥婚 民眾罵缺德
大巨蛋獲展延110天 北市：遠雄仍違約
澎治安與警察服務滿意度 雙創全國最優
南投推恐龍公園 改善九九峰排水問題
逃過波士頓爆炸再遇恐攻 美傳教士命大
翁啟惠財產申報 身家逾億
必翔去年每股虧0.33元
央行將3度降息？業務報告6點見端倪
明泰董座語出驚人 網通業恐悶4年
托兒所遭竊 現場如颱風過境
摩斯漢堡賣創意 黃茂雄：不打價格戰
大巨蛋仲裁獲展延 北市府：遠雄仍違約
恐攻再起 法：EU迫切需要加強邊境管控
張榮發遺囑執行 長榮兩房律師首度協商
三重翁家6口葬身火窟 倖存兒專案退伍
長榮集團新核心 柯麗卿接長榮國際董座
工藝麵包論壇 聚焦在地亞洲味
澳洲總理：歐洲任由安全出現漏洞
凌陽配息0.89元 創8年新高
大同推限蛋黃哥家電 搶懶洋洋商機
擋川普 傑布布希宣布支持克魯茲
邀外媒登太平島 馬總統：眼見為憑
新加坡內閣追思建國總理李光耀
傳陳良基接教長 民進黨不證實不否認
大巨蛋工期獲展延 遠雄：持續爭取權利
登太平島採訪 有外媒認同是島非礁
五體不滿足乙武洋匡爆不倫 劈腿5女
宣示南海主權 外交部邀外媒登太平島
馬總統正式邀請菲方和仲裁員參觀太平島
大陸金融助脫貧 將鼓勵貧困區企業發展
比媒撤回報導 落網男非比利時驚爆主嫌
布魯塞爾機場24日持續關閉
雪季登山管制將解除 積雪未退莫輕忽
身障生弄髒廁所 校方竟讓懷孕母打掃
布魯塞爾連環爆 義防伊斯蘭國滲透
奇偶配息4元 現金殖利率5.31%
內需還不錯 零售餐飲業績可望續增
雙英會請蔡英文登太平島 馬總統：好建議
赴美生產疑詐健保 健保署不排除開罰
比利時哽咽：有愛希望與啤酒 會站起來
高雄眷村子弟回娘家 力邀林全
國際法學會向仲裁庭提意見：太平島是島
智慧電表進度慢 台電：加快腳步
菲方對太平島主張 馬總統批荒謬不誠實
比利時媒體撤回報導 恐攻主嫌未落網
洪秀柱：讓國民黨再度無可取代
雙英會 馬總統：透過這程序讓交接圓滿
布魯塞爾恐攻 英女王極震驚與哀傷
防恐攻 荷蘭暫關伊斯坦堡領事館
今彩539開獎
群眾聚集廣場 為布魯塞爾恐攻逝者默哀
大福彩開獎
再反THAAD 陸：對危害有清醒認識
LINE原宿店 粉絲百萬日圓掃貨不手軟
尼日總統連任成功
外媒登太平島 聚焦仲裁案與島上生活
陸問題疫苗 官方：尚未出現接種後異常
憂再次恐攻 土耳其拘押13人
菲對太平島主張 馬總統：我不能不講話
守護太平島 駐島護理師入籍
原住民政策 蔡英文提3大要點
冷氣團來襲 超商搬口罩發熱衣備戰
川普：察覺疑將發動恐攻 穆斯林不通報
海南申報自貿區 主打離島免稅購物
邀菲方登太平島 馬總統：要來馬上安排
印尼：民主台灣印尼移工易被IS吸收
火場逃一劫 倖存男丁捧6牌位鼻酸
曹啟鴻：期許對台灣農業留下一兩項貢獻
小組式恐攻成為恐怖組織犯案主要手法
洋華去年提資產減損 今年折舊費用降
向比國致哀搞烏龍 紐約世貿點成藍白紅
復旦雙胞胎姊妹同錄取哈佛 母親開懷
大福彩 頭獎槓龜
馬總統：登太平島不是要叫囂
世足資格賽 越南拆除矮化台灣文宣
兄弟檔炸彈客 布魯塞爾分炸機場和地鐵
今彩539 頭獎槓龜
布魯塞爾恐攻 川普：穆斯林不應包庇嫌犯
三重公車事故 10人送醫
日媒：台灣首度對外媒公開太平島
德總統參觀上海猶太難民紀念館 留簽名
蕭萬長率團參加博鰲論壇 國台辦接機
緬甸新財長假文憑被揭穿 本人才知受騙
廣東省珠海市委書記李嘉被調查
比時時檢方：第3名恐攻嫌犯仍在逃
比國炸彈客遺囑丟垃圾桶：不知該怎麼辦
恐攻後 比利時警查獲15公斤高爆炸藥
統籌南海事務 菲成立特別小組
挑戰太平島地位 菲方有所圖沒把握
想加入伊斯蘭國 日男遭土國警拘留
南海對峙 美仍邀陸參與RIMPAC
美前官員：台免於陸挑釁是美國利益
遭印尼槍擊台漁船 24日上午駛抵星
比國恐攻 美國務院：仍有公民下落不明
布魯塞爾爆炸凶嫌 巴克勞伊兄弟檔
登太平島外媒：中華民國加強宣示主權
耐吉挫跌 美股開盤走低
〈時評〉國民黨的反省邏輯？
外媒登太平島採訪 CNN記者華森IG貼文
臺灣企銀「數位存款帳戶」 24小時不打烊
富邦證券財富管理 網路票選「最佳券商服務獎」
台德度假打工 名額提高到互500名
美感教育書單 小王子入列
年底前漲水價？ 經濟部：千度大戶漲幅最高
勞動力發展署助新住民落地生根 一起拚經濟
期交所推出第2季ETF選擇權、及東證期貨交易獎勵活動
富邦產險陳伯燿：生技產業風險管理達雙贏
看見百分之一的瞬間 與宜蘭囝仔同樂
李行鍾肇政李乾朗 獲頒行政院文化獎
央行連3降 彭淮南12個關鍵問答
寒舍艾麗酒店 【2016周末囍事．幸福嫁日】婚宴專案
華人市場最頂尖設計獎—金點設計獎 2016徵件正式啟動
央行降息半碼 鬆綁豪宅以外房貸管制
桃機反恐安檢升級 偵爆犬出動
歐盟召開部長危機會議 商比京恐攻遺緒
菲律賓媒體元月已受邀訪太平島
艾爾段：土國曾遣返1名布魯塞爾攻擊者
東京都知事訪歐挨轟奢華 公布帳目
布魯塞爾恐攻後心情 巴黎人最能體會
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
能源和商品類股賣壓重 歐股持平
比檢方揭兄弟炸彈客身份 加緊緝捕第3人
土證實 布魯塞爾爆炸案主嫌曾被遣返
表達支持 美國務卿凱瑞將訪比利時
葉門交戰團體同意4月10日停止戰鬥
警方查出布魯塞爾機場第2名炸彈客身分
原油供應量增加 油價創6週最大跌幅
等待政策線索 美股量縮價跌
CNN記者：馬總統決心讓太平島獲認可
促台法藝文交流 陳志誠獲頒法騎士勳章
里約奧運倒數5個月 巴西體育部長落馬
外資多單成後盾 關注央行利率決策
陸人竊取美國防機密 在美認罪
專家：如鴻夏戀拖磨 夏普流動性風險增
比武涉埋伏圍毆 北檢聲押朱雪璋
母女檔精神分裂 相互扶持走出低谷
悼念布魯塞爾恐攻受害者 倫敦地標點燈
齊聚淡水小白宮 感受春日藝文饗宴
身障團結不餒志 發揮潛力成行銷高手
外媒登太平島 美媒：台灣形塑主權論述
開發新勞動力 新住民落地生根拚經濟
四技申請一階篩選 上午10時揭曉
山西煤礦礦難 19名礦工喪命
智冠去年每股盈餘2.42元 擬配息1.5元
台股開盤跌20.67點
南韓餐廳坑陸客 螃蟹過期2年半也下鍋
新台幣開盤32.6元 升2.5分
遭印尼槍擊 台灣兩艘漁船抵星
王滿嬌電影特映展 快到竹市欣賞
精測掛牌上櫃 開盤漲63.8%
中市家暴性侵害中心 梨山辦公室啟用
比利時恐攻3嫌身分查出 全國沉痛默哀
敦南去年盈餘股利 雙創金融海嘯後新高
國會改革47案 3歲以下幼兒進議場在列
北韓炫成功測試火箭引擎 金正恩好開心
男子凌晨連環撞 2車翻覆火燒車
強占殘障停車位 加婦竟潑咖啡發飆
鈺創去年營運翻黑 每股虧0.32元
推銷兒童學習教材花招多 把握停看聽
疑涉宜蘭銀樓搶案 劉姓男子高雄投案
張志軍談兩岸：性質講清楚 未來才清楚
觀望央行動態 台股跌破8700點
台水醞釀漲水價 鄧振中：520後拍板
翁啟惠任期將屆 中研院展開遴選作業
傳印勞易被IS吸收 勞部：不掉以輕心
又來了 女子藏190萬闖關遭攔
大陸最有錢城市排行 北上深穩居前三
陸股開低 滬指3000點再失守
宏達電HTC 10音響賣關子 股價揚
涉嫌竊取美軍戰機資料 陸商法庭認罪
民安2號災防演練 美日韓派代表觀摩
華裔警誤殺非裔男 美檢不訴求入監服刑
談大巨蛋 鄧家基：解約是個核子彈
下週汽柴油估漲3角 95將達3個月新高
浩鼎連續劇 跌破400元近5個月新低
漢唐每股賺5.24元 擬配息4元
馬總統邀菲參觀太平島 建立正確認識
聯合國組專家團體 追查北韓人道犯罪
全國獨家無分號 至善設農產行銷科
冷氣團來襲 嘉義縣府籲農漁業防寒害
掃墓注意 小心恙蟲叮咬
乙武洋匡劈腿5女 妻原諒願續努力
富邦印度ETF傘型基金 29日掛牌上市
中天董座路孔明：自己及家屬無浩鼎股票
F-臻鼎銷售恐放緩 外資維持買進
台藝大訪法 進行藝術教育與文化交流
莫三比克殘骸 幾確定出自馬航MH370
機車考照筆試5/1融入漫畫 情境式考題
布魯塞爾遭恐襲 南韓向比利時致唁電
LINE不停加班 勞動部坦言無法掌握
全台最危險道路 公路總局：中橫與蘇花
小學生公廁上書 陸媒議論
女王90大壽 英酒吧准延長營業同歡
瑞典通過新法 房貸年限105年
車王電進攻車聯網 電動中巴Q4量產上市
金門牛煮熟內臟銷台 楊鎮浯力爭
草屯療養院辦講座 教調適心理壓力
陸巴士在寮國遭槍擊 6人受傷
有無善意 張志軍：視對九二共識的態度
躲大賣場偽裝購物民眾 眼尖警逮毒蟲
台水水價漲多少 鄧振中：新政府決定
中華電飆網體驗 網速可衝300Mbps
被控選務不公 黃敏惠盼君子之爭
四技申請一階段 通過率5成
交部估3千自用車加入Uber 加重取締
台泥3月陸出貨正常 清明後擬再調漲
電子股挺身而出 盤中搶回8700灘頭堡
洪秀柱：兩岸和平比什麼都重要
警查毒品案 女毒蟲怕被逮逃跑掛窗台
李克強談經濟挑戰 提出5個共同
大巨蛋仲裁案 北市籲遠雄公開主文內容
大陸冷氣團南下 農委會籲水稻灌水防寒
一澳洲旅客赴越南返國後 確診感染茲卡
大巨蛋仲裁展期110天 柯文哲未再回應
段宜康建議 省諮議會等應封存
張志軍：九二共識 是原則也是善意
南投驗飲用水 4座加水站檢出大腸桿菌
投資比特幣遭吸金 300人受害
調查：Visa金融卡 逾8成年輕人曾使用
遭印尼巡邏船開槍 漁船船主要求賠償
精華獲利優預期 外資紛調高目標價
北京2017推動亞洲文明對話大會
鍾小平檢舉翁啟惠 3監委申請調查
機車汽燃費欠167罰600 立委抱不平
低溫來襲 政院指示加強防寒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李克強：深港通今年推 不以貶值救出口
追浩鼎案 曾銘宗：國民黨團沒泛政治化
鴻夏戀拖磨 標普調降夏普長期信評
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李新公布選黨主席支出 籲對手比照
大陸內需趨緩 太陽能電池廠傳減產
撒旦之母TATP威力強 IS恐攻新寵
鄭運鵬自爆申請開Uber 缺良民證遭退
容安瀾訪問兩岸後說 蔡英文已很努力
西堤出現過期罐頭 業者：未提供消費者
南投防救災演習 實作演練規模龐大
車王電車聯網平台 搶攻大陸東南亞市場
大巨蛋解套 北市盼遠雄互伸友誼之手
新開國小廢校說明會 村民堅決護校
環球林口店開幕 開啟桃園一日生活圈
樹人爆紅 美西雅圖男高坐24公尺樹頂
柯辦竊聽案外案 蔡正元告周玉蔻敗訴
合併傳言不斷 宸鴻近漲停
新台幣中午升1.8分
環球林口購物中心開幕 下半年登陸天津
巴拿馬市長表揚傑出華人
還7天國定假 陳雄文：不在任內處理
4/2起機場換護照限急難 費用漲到4900元
機車汽燃費烏龍 國庫損失7百萬
禁撿貴重漂流木 政院修法最高罰百萬
德總統上海演講 譴責共產統治缺合法性
疏於工安致屋主墜樓死 包商判10個月
台灣安排媒體登太平島 菲媒顯著報導
DNA新技術鑑定 民團盼成再審新證據
劉德立款宴巴拿馬國際媒體特派員協會
要求公開大巨蛋仲裁主文 遠雄：路邊就有
四技申請一階段 北科台科都有滿級分生
柯文哲出訪花費高 北市：比較基礎不同
社團提5大指標 協尋人民的文化部長
美陸將談北韓問題 習擬呼籲重啟會談
日本南極捕鯨船返航 氣炸環保人士
政院修法 私校增設公益監察人
廣東商務廳長 出任中共珠海市委書記
本收成年度宏都拉斯咖啡出口降17%
新北25日演練 模擬規模6.9強震
柯文哲擬公開交通數據 民間研究給10萬
朱雪璋有串證滅證之虞 遭羈押禁見
日亞化學陷LED困戰 業績估年增11%
薩爾瓦多2月僑匯成長7.8%
政院提修法草案 軍營內可開設在職專班
南韓：北韓固體燃料火箭仍在研發階段
侵占沃草財務案 柳林瑋獲緩起訴確定
談年金改革 陳建仁拜會關中
登革熱現蹤 張善政：邀新內閣共同防疫
智邦擬配息1.96元 殖利率逾5%
傳陸京東方有意併購 宸鴻：沒這件事
女兒持浩鼎股票 翁啟惠將提聲明
公民咖啡館疑跳票 北市：將進一步追蹤
4成熟男女膀胱過動 30歲醫搭捷運漏尿
警艇執勤撞死小船長 澎檢起訴海巡員
日亞化學：看好車用LED市場 估成長24%
穆斯林旅遊目的地安全性 台灣奪冠
非洲發現兩殘骸 澳：幾確定屬於MH370
台化列特殊工業區 環團要環保局勿護航
立委擬修法取消車齡限制 回歸安全評鑑
共同社受邀登太平島 報導戰前日企立碑
打造安全台三線 竹縣警成立重機驛站
種得開心吃得安心 魚菜共生良性循環
熊大妹妹登場！名字叫CHOCO
失蹤95年美海軍拖船尋獲 未發現人類遺骸
台股收盤跌22.71點
北台灣329推案量減 四大豪宅佔4成
月球水冰露玄機 自轉軸角度曾改變
傳急售3萬坪黨產 中投公司澄清
台股震盪 跌22.71點
預報雲海出現APP 引發下載熱潮
LINE MUSIC新服務 選歌當來電鈴聲
4月台指期漲 1點
小英登太平島 民進黨：未受邀也無計畫
4月電子跌 金融持平
台股傳產股挺住 測試年線有守
蕭萬長出席博鰲論壇開幕
每天載1人 三總捷運接駁專車暫停駛
鄉民也能貸款 P2P平台今上線
何時與林全會面 張善政：正在約
立委質疑漏水率數據有問題 台水喊冤
雙英會細節 總統府：待秘書長機制敲定
紫光趙偉國握巨資 計劃打造陸晶片巨擘
國立風波 港議員追問官員仍迴避
政黨法公聽會 學者：追黨產應另立專法
LINE貼圖新功能 全螢幕動態效果好猛
比利時國會議員訪竹縣 體驗智慧城市
聖德財號船長：能活著回來就不錯了
雙腿骨折 3DX光定位解決長短腳
昱晶連五年營運虧損 去年每股虧0.23元
新北小學運動會上千小選手雨中較勁
人民幣中間價貶逾2分 貶破6.51元
李克強：RCEP談判爭取2016完成
三大法人買超台股18億元
中華電2600MHz開台 3CA拚高網速
升學壓力大 高中開放玩桌遊舒壓
數學課傳來笑聲 吳思華感動
歐巴馬秀舞技 阿根廷國宴跳探戈
柯文哲：改善鄰里交通 花1億也要做
工作平台纜繩斷裂 基隆海巡急馳援
台灣好印象音樂會 26日傳藝中心登場
半導體設備市場 台灣連4年居冠
千鶴流日本舞踊 26日屏東演出
中華電2600MHz開台 全台第一家
比利時恐攻 死傷者來自40多國
金正恩姨媽告脫北者 南韓法院駁回
全新LINE Pay卡 消費回饋2%點數
南迴搞軌案 李泰安判13年確定
降政黨補助門檻 內政部：可進一步討論
蔡友才：台灣不會負利率 但難脫低利
田中光與兒童歡慶彩色荷麗節
營造商遭恐嚇 扯出鳳梨酥名店
上網援交 遭詐騙近16萬元
紐西蘭公投結果 保留原本國旗
LINE日本跨足電信 最低月付500日圓
南迴搞軌纏訟多年 李泰安判13年確定
走私大麻花 大樓當煉膏製毒工廠
謝金河：兆元生技醫藥產業 世界奇蹟
比利時恐攻 3嫌確定身分 警追第4嫌
布魯塞爾爆炸 石門水庫反恐演練
東陽擬配息1.4元 創6年高點
醫師：台灣1成婦女尿失禁
參選陸人大代表不得接受外援 北京帶頭
8700萬孩童戰亂中長大 恐影響腦部發展
市場觀望 新台幣貶1.01角
席開730桌 羅東大拜拜流水席
外國居民過半 布魯塞爾恐攻對準全球
北水局保七總隊加強石門水庫巡邏
兆豐金平均年薪160萬 董座叫孫也去考
竹光國民運動中心動土 盼107年完工
百年奇案 南迴搞軌案紀事
下半身癱瘓非中風 恐是低血鉀搞鬼
李泰安遭判13年 不表示意見
IS恐吸收外籍工 蘇嘉全：國安單位須情蒐
蕭李會登場 李克強重申九二共識
退儲值卡收手續費 漢堡王摩斯違規
世界結核日 桃園結核病防治有成
總督遺願捐陳澄波畫作 日學者來台探訪
蘇嘉全會比利時駐台代表 對恐攻致哀
流感併發肺炎 中壯年成防疫缺口
傳掌銓敘部 施能傑：完全不知道此事
夫妻登山迷路 妻獲救夫卻上吊
日股連2黑 油價跌拖累商品和能源股
央行降息半碼 持續維持貨幣寬鬆
原委會推修法 擴大核災應變區範圍
捨長髮助癌症病友 幼童獲表揚
中華電今年目標 增200萬4G用戶
央行連3降 專家教你低利時代投資術
蔡英文習近平 受邀巴拿馬運河竣工典禮
央行降息抑熱錢 學者：象徵大於實質
達觀國小募款建操場 林佳龍：都更解決
天牛肆虐 嘉義山櫻花花況不如以往
新北清明服務網 掃墓搭接駁車免塞
力特減資打掉累虧 每股淨值盼回票面
遭指表現不如店員 呂孫綾：繼續努力
台校遭港去國立 教育部將行文抗議
救房市 央行鬆綁豪宅以外房貸管制
復活假期預計數百萬人進出香港
港股收黑 能源和資源股領跌
唇顎裂女孩獻歌聲 力挺新竹創世園遊會
布魯塞爾恐攻 傳有第5名嫌犯
環球林口A8揭幕 機捷複合商場
中華電2.6GHz開台 新資費快來了
談太平島 陸外交部：兩岸有責護祖產
台水違法收基本費 經濟部研究修法
重新橋機車事故多 新北：將改善
民安2號演習 納蘇迪勒颱風台南震災經驗
周子瑜返台餘波 台聯送桌諷王家貞
馬總統：助他國治安維護是對外工作藍海
與青年對談 洪秀柱憂兩岸關係生變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
白沙屯媽行經沙鹿 光田醫護成功稜轎腳
低溫來襲 林杰樑團隊提防寒叮嚀
央行降息半碼 千萬房貸月省285元
浩鼎風波延燒 林全受訪這麼說
中華電小金雞 中華精測上櫃飆上600元
林永樂證實 巴國邀蔡英文出席運河竣工
LINE下一個5年 找夥伴共創智慧入口
澳少女涉扮IS白手套被捕 聲請保釋遭駁
上海防房市過熱 首購認定從嚴
在陸為官 汪毅夫自嘲牛牽到北京還是牛
詐欺男裝大爺住君悅 信用卡沒額度遭逮
陳澄波畫作重現日本 奇妙因緣
亞太電VoLTE服務 開放免費體驗
涉收賄 前新北副市長許志堅300萬交保
BBC：巴拿馬運河竣工 習近平蔡英文受邀
台灣會不會零利率？彭淮南：任內不容易
搞軌案李泰安遭判13年確定 啟防逃機制
新北：創櫃板推薦及登錄家數最多
防治結核病 苗縣10年減半成較佳
頻尿離不開馬桶 間質性膀胱炎作祟
南投防救災演練 驗證技能宣導觀念
LG模組化手機 登台價2.39萬元
邀張志軍訪台？陸委會：近期沒溝通
陸股翻黑 滬指跌1.63%
金門木雕師傅胡青年 獲推薦工藝成就獎
職業國標舞賽 中華藝校嶄露頭角
央行不打房 房仲：有助交易正常化
智慧城市物聯網發展 林全盼短期有成果
高雄響應行善日 與世界同步做善事
高雄嘉年華花車遊行 26日登場
母親節檔期 統一時代推美人節抽奧迪
對台漁船槍擊 印尼堅稱已先多次警告
南迴搞軌案 律師：考慮提再審或釋憲
IS訓練400死士 圖一波波攻擊歐洲
法藍瓷故宮名畫限量瓷瓶 在陸發表
Nikon D5預購 加碼萬元回饋
無羈押必要 許志堅300萬元交保
巴黎恐攻嫌犯 盼早日從比引渡回法國
翁啟惠浩鼎爭議 監委要查
新烏路疑兩車對撞 4人送醫
傳印勞易被IS吸收 政院：勿過度疑慮
巴國邀蔡英文出席運河竣工 綠營考量中
陸船東沙濫捕綠蠵龜 海巡署押船回台
習近平訪美 與歐巴馬今年首次會談
台企銀行員挪用客戶資金 重罰400萬
樂利攜手屈臣氏 登陸搶攻女性市場
看智慧城市展 林全拒談人事與利益迴避
布魯塞爾緝凶搶快誤報 媒體挨批
阻熱錢加上通膨溫和 央行降息主因
台中天外天劇場傳拆 市府派員制止
改善內湖交通 瑞湖街管制減塞10分鐘
消息指 比利時追捕第2名地鐵爆炸凶嫌
母抱幼女迷途又淋雨 警民伸援助返家
布魯塞爾恐攻 巴黎恐攻嫌犯稱不知情
金門有線電視前進校園 提前祝賀兒童節
公投贊成維持原國旗 紐西蘭總理遇挫
港媒：李波返港 要求警方銷案
澎湖婦女癌症篩檢列車啟動
寒流低溫來襲 澎啟動低溫關懷機制
邀童子賢入閣？準閣揆林全這樣說
降息半碼 商總：救經濟要再擴大內需
上海白領男 過半超重
台中醫院高齡體驗營 體驗長者就醫不便
黃敏惠辦說明會 洪辦發辣椒筆
板新供水工程將完工 北水處支援量大增
M1B、M2黃金交叉不變 台股動能足
釣魚反被魚拉下海 男子險溺斃
入閣與否 童子賢：一無所知
布魯塞爾恐攻後 台灣遊客到訪心情複雜
菲南海仲裁扯上太平島 全因律師團堅持
交戰IS 敘利亞政府軍攻進古城巴邁拉
大便有血誤認痔瘡 婦人罹肛門癌
亡羊補牢 金門縣府強化港區安檢
食物沒賣完不浪費 美國星巴克要全捐
台安排媒體登太平島 越南外交部表反對
新台幣收貶1.01角 後市看美元臉色
205廠遷建 國防部允時程減半
洪秀柱：國民黨輸在自己手裡
愷他命改列二級毒品 各界意見不一
李克強：堅持九二共識不因台灣政局而變
翁啟惠：女兒心痛家人癌逝才認股
鴻海投資日商Fove 攻VR眼球追蹤
央行不再打房 房仲：有利換屋族
刺激買氣 建商祭實品屋設計票選
港警證實 銅鑼灣書店李波返港
港客來台拍婚紗車禍 有生命危險
結合卡通手遊 樂高不再只是積木
抗議刪國立 港中大學生會民國紀年聲援
法務部成立死刑救濟審查小組 保障人權
童子賢看台灣網路產業：法規需跟上時代
14屆ATCC商業個案競賽 最高獎金20萬
宣明智接任友訊董座 衝D-Link 4.0
日亞化在陸控侵權 億光：相信專利無效
C肝新型口服藥 最快106年納健保
盼到假期 德夫婦布魯塞爾機場卻遇死劫
曾只說名下無生技股 翁啟惠歉疚
巴拿馬運河 著眼經濟要世人刮目相看
印尼對冷軋鋼捲續課反傾銷稅 台爭權益
歐商會優先議題 國發會：近8成有進展
處理兩岸問題 許信良：蔡習應直接接觸
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P2P網路借貸 金管會5月底完成研議
與子女因生活費起衝突 父持刀遭起訴
利率3連降 渣打估上半年經濟仍難轉正
高雄機場疑似爆裂物 一袋餅乾虛驚一場
摩根投信：過去半年投資人逾半賠錢
LINE新角色不只熊大妹？執行長露口風
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20年前參選拚民主 彭明敏：雖敗猶榮
開發金董座陳木在將退休 誰接班外界猜
央行3度降息 房貸戶恐無感
翁啟惠浩鼎爭議 民進黨：應調查清楚
銀髮族長期聽力損失 失智症風險增
擱淺貨輪恐斷裂 張善政25日視察
李波：配合調查是義務 日後會再赴陸
翁啟惠涉逃漏稅？財長：國稅局有權查核
敘軍大挺進 盼自IS手中奪回古城巴邁拉
比利時恐攻代表照 攝影者憂歐洲不安全
為恐攻負責 比利時內政部長請辭遭拒
為何鬆綁房市信用管制 彭淮南這麼說
關鍵120分鐘 台兩艘漁船海上驚魂
大陸問題疫苗大部分已使用 多流向農村
流感吸劑瑞樂沙 研議7歲以上使用
蓋出安全好宅 建築產業齊聲認同
陸經濟成長放緩 網路金融業面臨洗牌
謀促進合作 陸美峰會月底登場
央行三度降息 六大理由一次看懂
日擬修審查標準 企業標語也列商標
法國查出狂牛症 2011年以來首例
台漁船遭槍擊 印尼堅稱已先發出警告
宏?連2年獲利 5年來首度配息
推文涉煽動種族仇恨 英男子被捕
金管會衝金融科技 要求銀行公會提方案
為免觸動警報 南非竊賊裸身犯案
新開國小整併說明會 官員民眾不歡而散
維權股東發動攻勢 要雅虎董事會換血
宏?調整組織架構 啟動營運雙引擎
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
復活節長假 南非警方籲駕駛珍重生命
肯亞參加前女友婚 威廉王子挺保育動物
布魯塞爾恐攻嫌犯 為巴黎恐攻分子租屋
蕭萬長建議大陸 發揮耐性務實處理挑戰
捷克也開始哈貓咖啡館
吳副總統：建構精密機械台灣供應鍵
台灣安排媒體登太平島 越南抗議
蕭萬長：深化兩岸產業合作 鞏固互信
大陸跨境電商進口新政 買家稅負增
蕭萬長赴博鰲 兩岸高層互動全紀錄
陸委會籲大陸正視兩岸分治事實
LINE何時挑戰美國？執行長這麼說
IS公布影片 呼籲追隨者繼續發動聖戰
莎翁頭骨不在墓中 流落何方沒人知道
前波士尼亞塞人領袖犯種族滅絕 判40年
〈時評〉民進黨英派和新系的微妙關係
〈時評〉台灣荒謬的國際存在
環保小局長化身環保小科南 科學辦案搜查污染源
國際移民趨勢報告：發展中國家送舊也迎新
外交部籲 赴歐注意備妥文件供查核
巴拿馬邀蔡習 外交部：持續了解
歷史上的今天：台北市翡翠水庫完工 舉行蓄水典禮
馬可波羅酒廊x法國嬌蘭 時尚午茶旋風再起
流傳逾百年的江戶前壽司技藝將親臨親臨西華飯店客座
味全混油案一審 魏應充詐欺取財罪判4年
〈時評〉誰還勞工被偷走的七天假？
美同志婚姻合法後... 跨性別如廁成新戰場
台灣小人物／模特兒兄弟檔：張瑞奇與張傑利
重油汙染！周圍知名景點恐臨生態危機
布魯塞爾恐攻炸彈客 原擬攻核電廠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
油價重現弱勢 歐洲股市下挫
布魯塞爾恐攻炸彈客 曾遭土國遣送荷蘭
比利時降防恐警戒層級 首都機場續關閉
美股由黑翻紅 收盤漲多跌少
美鑽油作業減少 世界油價跌幅縮小
教宗為難民洗腳 復活節前宣揚大愛
法國警方逮捕1嫌犯 傳遏阻攻擊陰謀
法國逮捕好戰分子 及時遏阻恐怖攻擊
布魯塞爾恐攻57小時 旅客終能領回行李
比利時警方大舉出擊 逮捕6名嫌犯
外交家：南海仲裁 台爭國際輿論支持
歐習將會 美直議分歧談人權與網安
巴西元月份失業率9.5%
全球最具影響力人物 巴西法官上榜
歐盟誓言 加強分享恐怖主義情資
福斯踏板出問題 全球召修80萬輛
台股震盪 央行決策有利營建股
南亞擬配息3.3元 殖利率4.8%
日月光增矽品持股 累計比例逾25%
緬國會無異議通過18閣員 職掌待宣布
台股開盤漲14.76點
新台幣開盤升1.03角
歐議員：IS藉布魯塞爾證明可任意攻擊
比較有趣 醫專生棄牙體學玉雕
日月光增持股 矽品開盤漲5%
布魯塞爾恐攻 倫敦舉行燭光悼念會
國道5號宜蘭段車禍 警消搶救
狂犬病疫苗注射 中市辦理21場
大奧克蘭扶輪社慈善晚會 募款做公益
金正恩視察火砲演練 目標南韓青瓦台
統一發票今開獎 公用事業發票也可對獎
浩鼎案 蘇嘉全：翁啟惠應說清楚
美國務院經商局首席副助卿 3/28訪台
宏佳騰每股純益創高 擬發股利4.5元
雲縣議會考察林內焚化爐 鄉長柔性請命
央行鬆綁房貸管制 營建股強漲
炸彈客逞凶爭議 荷土各說各話
F-紅木每股賺3.26元 擬配息2.5元
蘇嘉全：有沒有蔡習會 待觀察
奶茶妹妹章澤天生了 京東劉強東當爸
加油趁早 下週汽柴油估漲2角
Playboy經營困難 聘顧問代尋買家
亞洲金融合作協會7月成立
IMPACT十月登場 論文徵稿開跑
日本駐陸大使 中國通橫井裕出任
北北基桃災防演習開跑 跨區跨夜創首例
熊大妹妹CHOCO貼圖 4/5台日上架
國5車禍 女大生撞分隔島重傷
大馬：100艘大陸註冊船隻入侵馬國水域
歐巴馬訪阿根廷 追悼美撐腰政變受難者
屏科大教授 研發五花八門新樂器
日月光再買矽品持股 33%是關鍵比例
遠傳行動客服 邀用戶出任務拿金幣
日溫差影響生物分佈 挑戰生態學假說
台經院：2月景氣揚 營建業終止連3跌
李波表示忘記過去 重新開步
金正恩威脅進軍南韓 完成統一大業
神盾連八年虧損 去年淨損8959萬
退出台灣市場 澳美客月底吹熄燈號
北北基桃災防演習 桃園大江登場逼真
臉書祖克柏PO餵奶照 曬幸福更有深意
調查：超過3成6觀光業 預期業績下滑
比利時跆拳金牌弟 譴責兄涉布魯塞爾恐攻
台股量縮震盪 營建股一枝獨秀
翁啟惠最快下週回台 3/31赴立院報告
去年製造業產值重摔 最快Q3轉正
謝金河：台灣高鐵擬上市 突然變飆股
大陸期望2020年5G網路上路
德翔台北核一廠外漏油 台電：不影響運轉
夏普：陸需求減弱 年度獲利恐不如預期
iPhone SE 晶片門效能再掀話題
味王轉投資越南遭罰 損失近2億
減少PM2.5 桃園紙錢集中清運
蔡習會有譜 陳菊：樂見其成
迎接4月兒童月 鶯歌陶博館學陶藝
歡度兒童節 台中市營造美好童年
軍人勒斃母女 判死刑遭撤銷
卜睿哲：蔡習若碰面會是驚訝
日通膨連10月零成長 達標無望
BIGBANG入圍時代週刊最具影響力人物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
福建確診1例境外移入黃熱病例
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防恐攻 柯文哲：將利用世大運做模擬
歐習會前提南海仲裁 美軟硬兼施
14紡織廠入選 拚商機6500萬美元
巴拿馬邀兩岸領導人 朝野挺小英出席
機器人腳助行 陽光男站著倒水就開心
警力進駐新開國小 苗縣府秘書長致歉
日本2死囚伏法
任內未查浩鼎 曾銘宗：無問題怎麼查
氣候陰晴不定 台東發生稻熱病
陸企想買先正達 美參議員憂國安風險
卜睿哲：陸打甘比亞牌堅持兩岸基本原則
柯文哲：盼遠雄勇敢公告仲裁判斷書
公辦都更專案辦公室 北市揭牌
新台幣中午升9.8分
茂達Q4淨利季增9成 盤中漲4%
亞幣弱勢盤整 新台幣午升9.8分
朴槿惠警告北韓若貿然挑釁 自取滅亡
信用鬆綁救房市 台經院：不如降價直接
災防法三讀納土壤液化 災民免繳勞健保
布魯塞爾爆炸案 印度技術人員失蹤
韓2015年GNI2萬7340美元
台漁船遭印尼槍擊 28日公布船員訪談
花花公子傳求售 凸顯創辦人家族不同心
浩鼎案 藍委：3/31邀翁啟惠備詢
茲卡病毒 搭便機傳播至巴西
鴻海砍價有理？ 夏普坦言業績不如預期
台南木棉花漸開 多處花道有看頭
LINE未來成長 做2件事迎接挑戰
立院三讀 災民免繳勞健保減免租稅
貨輪斷裂漏油 新北急封港因應
微軟聊天機器人被帶壞 口出惡言遭下線
德翔台北擱淺 3漁港將設攔油索
比利時延緩廢核 總統：值得借鏡參考
四大名捕作家溫瑞安贏官司
iPhone SE月底上市 勁永營運添柴火
杜紫宸：翁啟惠赴立院 要總統同意
宋辦也是國民黨黨產 親民黨：一切合法
吃氟鹽防蛀牙 最快7月買的到
高市警查獲名貴鸚鵡 籲失主認領
林向愷：悠遊卡7月即可暢行高捷
貨輪漏油 新北百餘人投入除污
巴拿馬大使赴民進黨 邀蔡出席運河儀式
金管會移送浩鼎 檢調分析買賣股票時機
帶老伴志工證值班 台中柯爸暖暖的思念
央行降息救經濟 台經院：只是安慰劑
立院三讀 候選人政見可用原住民語書寫
華豐股東臨時會 通過增設4席董事
法小巴士撞卡車 12葡萄牙乘客罹難
無人駕駛問題多 科技改變汽車面貌
北京維權律師張凱 被拘逾半年獲釋
談朱鎔基 朱雲來：父親身體挺好
林內鄉訴求保護淨水場 拒絕焚化爐
日本雜貨新鮮味 喜迎貓咪主題與野餐風
德翔輪船身斷 油污恐影響北海岸生態
上海加強打房 第二戶頭期款不低於5成
陸今年人均實得收入增幅 恐跌破7%
啟動國會溝通 陳菊晤立委盼翻轉高雄
景氣回春？ 孫明德：像春天後母面反覆
國民黨主席選舉 李新籲黨員監督
改善鄰里交通 柯文哲：該怎麼做就麼做
漏油污染魚怎辨識 聞聞看就知道
上海緊縮非在地居民購屋條件 遏房價飆漲
娃娃車齡放寬 柯志恩：應審慎研議
傳連方瑀將開個唱 柯文哲：有觀眾就好
統一發票千萬獎號 51730762
台股收盤跌38.41點
央行打房縮手 建商：看329檔期反應
宏?結盟GRANDPAD 讓科技品更簡易
酒醉男捷運男廁揮刀 遭壓制
台股整理 跌38.41點
營建股吸金 震盪守住8700
北捷圓山站廁所男子持刀 無人受傷
比利時司法部長引咎請辭 總理慰留
張念慈二度聲明 回溯翁郁琇買浩鼎過程
朱立倫：全力投入老校更新
台科大校園徵才 手遊產業夯
快對統一發票！ 千萬富翁估12人
4月台指期跌11點
電子商務平台 成就百萬青農
4月電子期跌 金融期漲
力成美光合設西安封裝廠 開始量產
印度保育奏效 老虎數量增加
悠遊卡刷進高捷 林向愷：7月上路
洗錢防制法三讀 蘇嘉全敲下任內第一槌
德翔輪油污案海象差 最快27日才能抽油
彰化南瑤宮笨港進香 老照片郵票留念
德翔輪油污案 燃油黏著度高難清理
國民黨世代交替 黃敏惠：我最年輕
全國民政局處長座談 林佳龍暢談施政
弟染毒遭逮 兄與警勸莫白費家人關懷
巴國邀出席運河儀式 蔡英文列優先考量
日月光罰鍰撤銷 高市環保局將上訴
澎湖南方四島國家公園講座夯 場場爆滿
中鋼擬配息0.5元 殖利率2.22%
巴國邀兩岸領導人 林永樂盼新政府評估
促電子支付 金管會：月底完成稅賦研究
尊重阿嬤遺願 103歲人瑞辭世未火化
三大法人賣超台股1.71億元
iPhone內外序號不同 送修恐遭拒
貨輪漏油汙染海岸 整貨櫃吸油棉備戰
立院三讀 災民提訴訟暫免繳裁判費
黃國昌連任時代力量第二屆執行黨主席
連戰選總統花百億 陳學聖：總數應沒錯
布魯塞爾恐攻兄弟檔 傳列美恐怖資料庫
為癌母祈福 王昭凱痛風咖變百馬副教授
金管會：浩鼎案在掌握中 已送檢調
植物人家屬失金20萬 女清潔員奉還
德翔輪油污案 影響生態估計至少2年
iPhone SE 即將登台 4/7開賣
原鄉創業成果展 展現原民創業軟實力
Netflix遭揭 對客戶大小眼
房仲：雙北 5精華區 房價從領漲變領跌
魏應充判4年 檢方：收判後決定是否上訴
長照保險改稅捐 馬總統：專業界有保留
貴州茅台酒前副總譚定華涉嫌違紀 遭查
張景森拜會鄧振中 盼520後再調整電價
年金改革 國民黨團將成立改革小組
遭指選總統花百億 連辦：毫無所悉
大甲媽遶境將登場 環保局配合清運垃圾
太平洋濱之美 探索花蓮新城鄉
紫銧科技美和科大產學合作
台灣男子在大陸涉殺越女 兩岸合作破案
新台幣貶 4分 收32.766元
防逃啟動 李泰安拘提入監
彭淮南財產申報 存款798萬餘元
兩岸經貿 陳德銘：台企競爭力評比高
2個半月大女嬰頭髮有型 酷似新聞主播
陳德銘：520臨近 珍惜成果發展未來
立專法查軍冤 國防部：樂意配合調查
竹市校園巡迴講座 讓毛小孩幸福一輩子
清明掃墓祭祖 高市推紙錢集中燃燒
屏東彩稻節 辦稻田餐桌總舖師上菜活動
提升國家形象 王政松獲外交之友貢獻獎
被判4年 魏應充：絕無黑心
日股收紅 汽車股領漲
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南韓促北韓為炸沉天安艦道歉
探八仙塵爆傷患 張揆：最後1人4月出院
iOS 9.3升級後當機？蘋果教你2招
彰縣食安管理條例 防化工原料入食品鏈
走過12週年 台大雲醫展新猷
查浩鼎案 王儷玲籲：大家冷靜
布魯塞爾爆炸案 受傷印度空姐復原良好
中市抽驗清明節潤餅食材 百件均合格
神達EPS 2.32元 配發股利2元
桃園災防演練 鄭文燦：有備無患
浩鼎案 檢調約談總經理作證
司法合作 第2名德國受刑人返德服刑
兩岸企業座談 創業創新合作走向第三地
高雄中信銀遭男子搶劫 警封鎖清查
鐵板燒也能養生優雅 業者攻竹科市場
美元走強 新台幣本週貶2.46角
阿根廷夜間清潔工 謎樣身分犯罪小說家
免簽及電子簽證待遇 新增馬拉威等3國
避免一氧化碳中毒 中市推反碳風水師
台灣人熱血 新設捐血室媲美咖啡館
立體栽培香菇木耳 金門新寶貝
體驗耶穌蒙難 菲人釘上十字架贖罪
混油案 味全要向頂新製油提告求償
女力崛起 新時代姊們不容小覷
買前看聞 避免重油染漁獲
關鍵90秒 面試訣竅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
林中森：520後請辭 參與公益基金會
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
法中部巴士車禍 12葡萄牙旅客喪命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北北基桃聯合演習 柯文哲：居安思危
吳鳳科大校慶 日本神轎進校園
布魯塞爾恐攻 比媒：警逮地鐵案第2嫌
華邦電8年首度配息 董座心願達成
英廣：籲習辭職信株連 20人被捕
羅君兒綁架案結束審訊 擇日宣判
全國學生美術特優作品展 國資圖展出
泰法政大學副校長：台泰應有更多交流
宜蘭三星彩繪比賽 推出另類如椽大筆
國家文藝獎 李永平讚多元包容
金融科技發展 產官學直指進度太慢
模擬山腳斷層錯動 千人泥濘防災演練
陸股雙雙小漲 交易量縮
巴黎恐攻嫌犯落網 曾和集團首腦被定罪
混油案 法院：魏應充拚低成本詐欺獲利
105年高普考 3月29日起報名
台南火車站前站 周邊道路機車格將收費
男亮槍喊搶劫 高雄中信銀損失90萬
日月光豪氣狂買82億 持有矽品逾3成
布魯塞爾恐攻兄弟檔 傳曾在機場工作
建商保守看房市 建築貸款餘額連3黑
申請入學 金門大學：再創佳績
澎日直航包機新頁 4/21首航
公民咖啡館跳票惹議 柯文哲：已交辦
國際旅展開跑 新竹縣府設攤推優惠
冷氣團來襲 中市開放地下道供街友避寒
英媒：陸20人因促習近平辭職信遭扣押
4月降電價生變？鄧振中：尊重立院決議
培訓人才 澎縣府中山大學策略聯盟
iPhone SE 五大電信4/7開賣3/29先預約
貨輪汙染事件 張善政：政府強度處理
微笑老蕭 將繼續為台灣經濟找出路
機車代步普遍 屏東縣擁有比例最高
統一發票快對獎 超商買豆漿中千萬
捷迅受惠新航線 去年EPS達4.08元
苗栗兆品生日慶 4月食宿優惠抽機票
小孫女纏人 台商躲過布魯塞爾恐攻
布魯塞爾爆炸案 至少2名美國人喪生
北韓扣押韓裔美人 自白竊取軍事機密
陸外交部：1陸公民在布魯塞爾恐攻遇難
鄭文燦：邀設計人才打造桃園農博
綠黨團版促轉條例出爐 政院下設促轉會
查浩鼎案 士檢：翁郁琇曾出脫股票
陸網路金融協會成立了 年會收入數億元
國民黨主席補選 26日投開票
台股周線翻黑 市值小減1.19%
裕隆：自掏腰包砸30億發展電動車
永光1-2月每股稅前賺0.21元
台電拚改善中台空汙 砸百億建室內煤倉
台港追問入會亞投行 金立群跑給記者追
貨輪污染 朱立倫盼儘速清汙
日月光閃電買股 攻防矽品10月股臨會
傳銀行展延夏普貸款 牽成鴻夏戀
憲兵簡志龍猝死 軍方公布行政調查報告
若夏普別戀INCJ 稱霸智慧手機面板
施振榮：宏?新事業準備加速盼起飛
林欽榮：內湖區公所一帶都黑黑抹抹
耘海貨輪殘油移除 海象不佳停擺
想到女兒網球誰教 恐攻中死命撐過重傷
巴拿馬邀蔡習兩面手法？學者：仍待觀察
鴻海旗下鴻騰精密 布局光模組事業
混油案遭判刑 魏應充律師提3大疑點
印度士兵克什米爾遇雪崩 一獲救一失蹤
陸客恐限縮 雄獅旅遊：占比低影響極少
兩岸貿易 總統：最大籃子不能不放雞蛋
遭批除汙救災慢 張善政：要摸摸良心
俄宣布 將在千島群島部署新式武器
星媒：台主張太平島是島 菲恐輸仲裁案
明鏡：德逮捕與比利時恐攻有關兩嫌
辜成允：陸水泥業未來1年半難好轉
菲國釋放北韓貨輪
網攻銀行與水壩 美起訴7伊朗駭客
今彩539開獎
緯創去年每股賺0.55元 擬投資醫療
郭台銘攜夏普合作SDP 連3年獲利
大樂透開獎
東森國際售楊梅資產 將淡出旅館事業
表達支持 凱瑞：我是布魯塞爾人
比利時知巴黎恐攻主嫌下落 3個月沒作為
海岸生態面臨浩劫 跨部會與專家諮詢
李世石：韓國圍棋將成為世界最強
南非裸男夜闖加油站 邀員工嬉笑拍照
統一發票 彰化79元買鮮食變千萬富翁
貨輪擱淺漏油 優先吊離危險貨櫃
美去年Q4經濟成長上修至1.4%
九張手繪出國流程圖 陸網友超感動
廣東暴雨 20萬人受災
北北基桃防災演習 柯文哲：補足問題
布魯塞爾警方突擊民宅 傳爆炸聲響
林中森：相信新政府不會讓兩岸關係倒退
長榮儲運董事改派 張國華入列
華航每股配現金0.45元 創11年最佳
大樂透頭獎槓龜
巨大去年大賺逾1個股本 今年營運續衝
今彩539 頭獎槓龜
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疑涉促習近平辭職信有關 賈葭傳獲釋
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博科聖地綁架16名奈及利亞女性
科學家用最少基因製細菌 有助了解生命
林欽榮指內湖黑抹抹 居民反駁
好學生成恐攻凶手 拉克哈維變很大
布魯塞爾警方新突襲行動 逮捕1嫌
聚陽去年賺逾一個股本 配息9.52元
重複發送投票通知單 國民黨將懲處
布魯塞爾攻擊案 死者國籍含英美法荷陸
中光電調整資本結構 擬現金減資20%
據報 IS二號人物遭美空襲擊殺
布魯塞爾反恐突襲 1嫌犯受傷被捕
傳駐澳代表李大維 內定新外長
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〈時評〉中選會選邊站？
歷史上的今天：著名文學家林語堂逝世 享壽82歲
國民黨主席補選 傍晚結果出爐
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長榮桂冠酒店推出母親節住房專案款待媽咪
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美防長證實 美軍已擊殺IS二號人物
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
布魯塞爾攻擊案後 阿布岱斯蘭拒絕說話
伊拉克發生自殺炸彈攻擊 至少25人喪生
警方：烏干達船遇暴風雨翻覆 至少24死
葉門官員：亞丁傳3起汽車炸彈自殺攻擊
俄戰機41次出擊 支援敘國軍隊攻擊任務
葉門亞丁連3起汽車炸彈自殺攻擊 22死
IS宣稱 犯下葉門22人致死汽車連環爆
伊拉克足球賽場自殺攻擊 至少30人喪命
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廣邀兩岸領導人 巴拿馬投變化球
鴻夏戀 日媒：可望月底前簽約
傳鴻海砍聘金1000億日圓 夏普點頭
CNN：台灣就太平島提出足夠理據
恐攻餘悸中迎復活節 法國特別警戒教堂
FUN心去闖 竹苗區生涯博覽會登場
國民黨主席補選 結果最快晚間揭曉
耶穌受難日 教宗轟歐洲對難民冷漠
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老臣笑談北捷20年 自嘲少年成大叔
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基隆台電配電室觸電 1人焦黑命危
IS炸伊拉克足球場上百死傷 傳鎮長也亡
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歐盟祭黃牌 綠色和平揭台灣漁業真相
中央氣象局氣象報告
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寮國開閘放水 助越南緩解旱情
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誰適合帶領國民黨 馬總統未回應
紅十字會震災慰問金 首批188人受益
氣候變遷繪畫比賽 關心地球從小扎根
滾石首度古巴開唱 50萬人免費聽
美研究：咖啡因飲料恐升高流產風險
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中共中部戰區 河南陝西湖北7省入列
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陸客以為廉價遊日 卻未能出發
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專家：大陸已陷入低生育率陷阱
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澎湖植樹達陣 期成旅遊重鎮
高架道路洩水孔清疏 北市28日啟動
綠藻的千變萬化 由營養品到生活美食
傳接海基會 王金平：一切都是傳言
傳王金平接海基會 洪秀柱：不清楚
萬華民宅火警 頂樓疑放油品助燃
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英獨立報吹熄燈號 員工敲桌歡送自己
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布魯塞爾恐攻 倖存者憶起生死一瞬間
加油要快！下週油價恐漲2角
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中央氣象局氣象報告
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南韓民主人士空飄傳單 嗆聲北韓
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推動技職教育改革 蔡英文提三方向
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國民黨主席補選 中市投票率近4成
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國民黨主席補選 洪秀柱當選
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國民黨主席補選 洪秀柱新竹縣勝出
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洪秀柱獲56.16％選票 當選國民黨主席
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國民黨：洪秀柱得票數過半 當選黨主席
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比國檢方：核設施警衛遇害與恐攻無關
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〈財經主筆室〉翁院長，別讓中研院淪為私人企業禁臠
王建民春訓先發首勝 但無緣進入開季先發輪值
冬被先別收 台南以北晚低溫探10度
快去加油 汽柴油下週每公升漲0.2元
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美防長私人電郵處理公務 長達近1年
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救護直升機墜毀阿拉巴馬州東南 4死
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讓座禁食靠右站 北捷3大不思議
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捷運跨年夜 潮天團幽默安撫旅客
紐約僑教中心歡度30年 見證僑界今昔
台南官田火警延燒4民宅 無人受傷
停下腳步 看看台北捷運文化特色
比利時恐攻通緝犯落網 疑暗助偽造身分
北捷行車可靠度 連5年世界第一
北捷淬鍊20載 賀陳旦：年底揮軍海外
大氣擴散差 中南部多處PM2.5紫爆
外國人搭台北捷運 最吃驚的2件事
從地景到聲景 捷運讓旅客享受聆聽
國際展能節競賽 台奪10金4銀2銅
僑委會歡迎僑胞參加總統副總統就職
爆炸重創大廳 布魯塞爾機場：結構仍牢靠
照顧重度失能者 彰縣推沐浴服務
史國平均壽命回升 腫瘤慢性病成新挑戰
單身狗相互取暖 大陸網紅找到一片天
兩岸素人瘋網路直播 拚人氣賺贊助
大地迎春 浪漫拼接櫻花地圖
蔥薑蒜發芽能吃嗎 營養師解惑
兒童蛀牙率高 口腔保健從母胎開始
兒童節送什麼？今年最夯有這些
中市五權西路路平計畫 月底完工
五股店家遭槍擊 警埋伏查獲嫌疑人
保持窄巷動線順暢 確保救災順利
出身軍眷 林全返左營忠烈塔獻花
桃園地方電視台倉庫起火 殘火處理完畢
全台瘋櫻花 看熱鬧也要看門道
全台鬧血荒 土銀辦理熱血捐愛活動
引導孩子當Maker 父母親該這麼做
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憂共和黨全代會安危 逾2萬人連署要求允攜槍
姊代母職捐髓救妹 陳譓如獲頒自強兒童
習近平到訪前 布拉格街頭五星旗被潑漆
擱淺貨輪油汙 海象許可再度登船抽油
布魯塞爾為何遇襲 5要點一次看懂
逾千名選手登高 挑戰台南第一高樓
海外置產難租難管？找對方法就不難
挑戰追日跨夜接力賽 選手精神可嘉
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
比利時社會分歧嚴重 中東移民融入難
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彰化南瑤宮媽祖進香 蔡英文致謝保佑
愛希望與啤酒 比利時人不被恐攻擊倒
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美國反恐措施無所不在 難防孤狼行動
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台中山區水氣充足 大雪山梨山紛降雪
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面板供過於求 陸廠擴產不喊停
陸1至2月工業獲利止跌 年增4.8%
自投羅網 通緝男報案被認出遭逮歸案
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擔家務當身障父手腳 少女逆境中更自強
繞境進香 白沙屯大甲媽朝聖之旅大不同
台北市就業服務處徵才 釋181職缺
要工安無污染 林園汕尾居民盼遷村
雙英會30日登場 地點待敲定
返左營眷村 林全允保存眷村文化
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新竹縣高海拔山區降雪 遊客興奮
國際油價漲多跌少 95價格創3個月新高
馬總統邀菲訪太平島 菲媒刊登頭版
林園廠惹民怨 石化業發展的哀愁
台漁船遭印尼軍艦追趕 檢查後放行
台灣經濟表現超越日韓 馬總統：國際叫好
林全：雙英會後再與張善政會面
川普談外交政策：對陸關市場阻陸擴軍南海
台股資金面無虞 未來走向要看外資
日本遊精打細算 金融卡讓你省很大
陳良基：不喜歡搶工作 進官場機率小
力霸案獲假釋 王令楣近日出監
改善蘇花公路 交通部：將投入492億
非基改黃豆純釀醬油的好 連牛都知道
比機場帽子炸彈客疑確認 傳為自由記者
台大攝影社訂桌爽約惹議 登門賠償
陸學者估留守兒童 5個未成年人就1個
iPhone要變身？傳5.8吋雙玻璃機身
三輪車改裝直升機 陸男圓夢被酸上西天
大陸漁船盜捕綠蠵龜珊瑚 海巡署押回
天冷血庫也冷 A型血庫存剩5.4天
東港漁會：印尼公務船索錢後才放人船
IC設計每股獲利洗牌 群聯登王
景氣反轉 太陽能廠現增受挫
台銀也賣「萌」 限量狗狗銀幣上市
畢書盡開拍三星微偶像劇 劇情超展開
LINE日本總部 2017年搬到新宿
瘋媽祖進香遶境 禮節禁忌不可不知
澎澎兒童溜冰賽 提前歡度兒童節
解決TRF糾紛 金管會將建立調處機制
智慧健康風潮 穿戴裝置助降健保成本
非洲最大佛教寺廟 佛光山南非南華寺
陸異議人士北京聚餐 高瑜浦志強現身
比特幣等虛擬貨幣 央行：法律上非貨幣
克里米亞音樂節 台灣鋼琴新秀獨奏
日本民進黨成立 目標成為執政黨
買已領牌新車 無法享有貨物稅5萬減免
網路交易興盛 國稅局首度專案查稅
台漁船疑遭印尼索錢 印尼海軍：待釐清
監視器現賊影 宜蘭珊瑚大盜落網
台漁船遭印尼軍艦追趕 外交部關切
遭指德翔輪處置慢 行政院嚴正駁斥報導
鴻海30日董事會 聚焦財報和鴻夏戀
十八尖山杜鵑開 快趁好天賞花遊
蘇嘉全出席頒獎 誇蔡其昌書法寫得好
國土辦：涉恐分子曾擬入境 都已遣返
台南競逐登高 台灣選手蘇信凱奪冠
回饋鄉里 聖祖頒觀光業獎學金
胡洪九孫道存涉太電掏空案 二審將宣判
景氣仍不明朗 燈號預估連9藍
桑德斯再贏兩州 民主黨初選還有得打
張國煒委兩大律師為長榮航法人董事代表
上海迪士尼門票還沒賣 黃牛炒到5千元
台南一中教師登山失聯近月 發現遺體
酒駕女打D檔踩煞車 昏睡快車道
中共軍隊武警 擬3年內停止有償服務
碧砂漁港海功船 消波塊旁發現浮屍
南桃園電視台倉庫起火 影響申裝
川普惹毛墨西哥人 復活節拿他當惡靈燒
談傳統文化 吳副總統背出禮運大同篇
北韓最後通牒 南韓：挑釁只會加速滅亡
聖德財號船長：錢可再賺 人平安重要
澎吉貝掃墓火警 岸巡消防合力灌救
814空戰英雄 張光明將軍辭世
珍惜盤中飧 義大利力推惜食法案
桃園重視科學創意學習 發揮潛能
邊走邊傳簡訊 新澤西州要對低頭族開罰
碧砂漁港消波塊 海功船旁發現無名女屍
千名金剛芭比扮成岳家軍 杭州大遊行
恐攻蒙陰影 巴黎3200人參加急救訓練
馬拉松棋賽 趙奕帆蒙眼下盲棋
聖週期間 菲國13死42傷
陳龍錦與韓華僑團代表聯誼登鞍山
日媒報導鴻夏31日簽約 鴻海否認
貸款利率喬不攏 中泰鐵路恐延年底開工
桑德斯贏夏威夷 一口氣三州大勝希拉蕊
社區老人共餐食堂 提供長者營養來源
吳副總統：新任國民黨主席會很辛苦
台北市提供免費食安試劑 民眾可自驗
找失蹤台南一中教師 結案前尋獲遺體
陸50系所撤銷學位授權 重點大學在列
山東平邑路面塌陷 相當3.1地震
當吳副總統面 星雲大讚花媽及賴神
試車不回 偷車男遭重機隊包圍被逮
拾獲信用卡加油刷卡 男子送辦
鐵飯碗不夠 青年國際體驗狡兔三窟
助喑啞人遊台北 高鐵嘉義站贈票
洪秀柱當選國民黨主席 30日交接
中央氣象局氣象報告
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中彰投3首長 28日率團首航名古屋
公視變遷中的世界 探討ISIS崛起
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婁勤儉任中共陜西省委書記
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張國煒派長榮航新董事 梁懷信何許人也
傳任退輔會副主委 李文忠：未被徵詢
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300歲的愛情見證人 紅毛城草坪浪漫婚禮
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教宗復活節彌撒 籲以愛為武器對抗暴力
布魯塞爾恐襲罹難陸民 深圳創業者
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安慰全美最傷心爺爺 數百人陪吃漢堡
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李光耀女兒：莫對父親英雄式膜拜
大馬偵破詐騙集團 約15名台籍嫌犯被捕
大馬朝野領袖擬籲請國家元首撤換首相
比利時民眾悼恐攻受害者 右翼分子鬧場
巴國大城炸彈攻擊 至少38死200傷
歷史上的今天：第一條台北捷運系統木柵線 正式營運通車
電價降不降？ 鄧振中：這幾天是關鍵
台北捷運20歲 「椅子」與「禁止飲食」令老外吃驚
加州迪士尼附近傳爆炸 所幸無人傷亡
立院經委會通過如期降電價 管碧玲拚翻案
內湖4歲女童命案震驚社會 「廢死議題」再掀論戰
〈時評〉洪秀柱贏得雞肋
日啟用新雷達觀測站 加強監控釣魚台
群眾哀悼布魯塞爾恐攻 反移民極右分子鬧場
文大CSR講堂 蒲樹盛分享風險管理機制四要點
中華電信大4G 2600MHz頻段率先開台
臺企銀主辦榮錦塑膠公司聯貸案
住土壤液化區怎辦？業者推住火附加颱洪及地層下陷險
中華電數位創新應用賽 揪數位創意達人拿大獎
為青春乾杯 台北凱撒推謝師盛宴早鳥優惠
高雄春遊趣 寒軒集團住房下殺4.8折起
全台民眾重視結構安全 看屋人潮不減反增
立院變更議程 31日急審無故殺童處死刑
巴國爆炸案56死200傷 婦孺首當其衝
敘利亞收復巴邁拉 將趁勝追擊伊斯蘭國
敘利亞光復巴邁拉 潘基文：值得慶幸
巴國公園爆炸攻擊 增至65死近300傷
應法國所請 荷突襲逮1法籍恐攻嫌犯
拉合爾爆炸攻擊 塔利班派系聲稱犯案
鹿特丹落網法人 與巴黎恐攻陰謀有牽連
拉合爾爆炸攻擊 白宮嚴批卑劣
拉合爾爆炸恐攻 美最強烈譴責
台灣義診團愛心遠播蒙古烏布蘇省
法務部長破冰 首度登陸訪問
促文教交流 駐巴使館宴人資局長
日新設雷達站近台灣 加強東海情蒐
多方追價謹慎 題材股短打強棒
澎湖婦女健康講座登場
天冷蓋被要注意 防嬰兒猝死12招
拉合爾自殺襲擊 臉書平台通報又凸槌
星座特質大不同 唐立淇設計專屬菜單
宣傳花博 中部三縣市長彩繪機赴日
土壤液化諮詢櫃台 新北統一諮詢
英國復活節 台灣文化沙龍以花會友
F-百和搶攻陸綠能 6張證書刷新紀錄
亞太電接台灣大網路 NCC開罰共210萬
復活節禮拜 歐巴馬全家上非裔教堂
台股開盤漲8.75點
新台幣開盤32.7元 升6.6分
台積電證實南京12吋廠今天簽約
中榮金屬爆炸後 前昆山市長低調履新
F-紅木接單樂 法人估營收年增雙位數
育兒袋藏不住 無尾熊寶寶展身手
熱血動員 青商會貢獻血庫良多
浩鼎案延燒 王儷玲：檢調對外說明
越陸防長河內會晤 聚焦南海問題
加州安那罕傳爆炸聲 無人傷亡
央行降息台股量縮？ 王儷玲：因歐美長假
腸病毒流行機率高 重症前兆應速送醫
布萊德彼特電影原著作家過世 享壽78
交易延宕1個月 鴻夏努力促成好事
川普再當阿公 第8個孫子報到
議長改記名投票 陳威仁：應先凝聚共識
美國優先他國買單 川普顛覆美外交政策
國安局：防範孤狼式恐攻
韓法院：限制民間散發對北韓傳單合法
陳雄文：不承認台灣光復卻要放假很矛盾
天氣忽冷忽熱 心房顫動患者小心中風
調查：青貧族想退休 得不吃不喝52年
謠傳邊境將開放 難民急奔希臘收容營
日月光持續買進 矽品股價不漲反跌
陸股開高 滬指再朝3000點叩關
開心術前吸毒被逮 辯稱以毒攻毒警傻眼
國定假日刪減案 勞團籲立院實質審查
安那罕傳爆炸 爆裂物疑金屬製
人民幣TRF 客戶損失被迫平倉72億
菲知名大學傳炸彈威脅
出勤撲滅雜草火警 義消休克送醫不治
外人投資移民南韓 陸人占近9成
斗六觀光英文通 維校贈市府
3月CCI微跌 購買耐久財指標降最多
日本APCC兒童 體驗台灣學校的一天
廣州現黑心廚房 問題飯菜學生吃下肚
警政署：在台發生恐攻可能性較低
宏達電打VR大戰 股價震盪守90元
聽得懂的音樂 奇美發表擬真管弦樂團
日全家便利超商亞洲送貨服務 首推台灣
越南首季外資投資 台灣排名第3
車牌狸貓換太子 闖屋挾持母子洗劫
漢和：東風41飛彈進行最後測試
菲名校發生炸彈威脅 警方進校園搜索
陳菊感謝星雲看見市政團隊努力
想拿百萬年薪 壽險業祭電銷專案
產學訓攜手育頂尖美髮師 免費上進修課
電子股弱勢 台股面臨8700點保衛戰
神盾入股金佶 盛群樂見成其
薩爾瓦多赤字減少但負債增加
跆拳好手莊佳佳獲青年獎章
雙英會30日上午10時 台北賓館舉行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
薩爾瓦多去年進口減少9750萬美元
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
安坑輕軌簽約 完工後30分抵雙北都心
史前館同樂會 兒童節12歲以下免費
三星J7勇奪2月銷售王 稱霸台灣智慧機
豐興鋼價揚 型鋼近2年首見漲價
對房市沒信心 學者：民眾憂買到高價
清明掃墓 消防局提醒4不2記得
復活節巴基斯坦爆炸 現場宛如人間煉獄
土壤液化 桃園推五菜一湯老屋健檢
美獨眼作家辭世 媲美海明威
獵豹移動首座廣告銷售中心 落腳台灣
資金熱潮不斷 高收益債、新興市場進補
陳雄文：勞基法可改回原樣
台北賓館30日雙英會 會談1小時
漫畫家蕭言中 海生館內開主題商店
台灣人入伊斯蘭國不違法 國安局將提立法
招牌從天降 基隆2路人無妄之災
上海摩天樓驚現蜘蛛人 俯拍照很嚇人
P2P網路借貸 金管會擬納法規監管
新台幣中午升8.7分
專家：空污改善前都不應降電價
藉器官移植基金會逃漏稅 43人緩起訴
能源局：除非立法院決議 否則電價照降
新北推視障按摩 消費滿額送好禮
聖多美普林西比內政部長訪華
巴邁拉文物大多完好 敘利亞戰士鬆口氣
日本APCC會議 搭起異國交流橋梁
外資減買台股 投信：高殖利率吸引力仍在
水里溪取水口整治 南投4地減壓供水
2歲童疑遭割喉亡 士檢派員了解
台北賓館30日雙英會 民進黨同步證實
傳鴻夏戀月底簽約 鴻家軍面板股大漲
電價調降 民進黨團：10月綜合研判
政治手段應戰日月光？ 矽品：市場謠傳
電價調整 民進黨：尊重行政部門
國定假日刪除案 立院退回勞動部
大戶才回來50人 金管會：與大環境有關
台中首航名古屋 中彰投3首長啟航
台糖量販事業連虧四年 經委會要求結束
悠遊卡搭北捷8折 下半年研議改忠誠回饋
大陸前領導人頻繁活動 似趨常態
蒙古第23中學校長訪台中 盼建立交流
5大消費糾紛 手機及電信問題最多
國安局：反恐列管外籍人士最具體35人
豬肉王子檢察官揪頂新黑油 獲青年獎章
總統：上任所提3目標 大部分做到
上銀下肢康復訓練機 進軍中國大陸
利刃見血封喉 隨機手段凶殘兒童無辜
藍天電競筆電大陸出貨翻倍
內門呷辦桌 看陣頭車拚拿百萬獎金
清明吃潤餅慎選商家 豆干漂白劑超標多
行動購物族有特色 經常買不能等
資策會：跨螢購物成形 占台網購近5成
女童遭割喉案 逾8百網友氣憤罵凶嫌
AlphaGo槓星海爭霸 柯潔繼續等
內湖女童割喉案 警政署：突發個案
豪宅難賣也難租 文華苑投報僅0.8%
集遊法修正 民團籲勿換湯不換藥
年輕學子擺攤 助脊髓傷友建家園
宏達電90元震盪 VR遭臉書搶先一步
台股收盤跌14.52點
電價調降 經長：最慢30日公告
巴基斯坦爆炸72死 馬拉拉籲世界團結
國定假日刪除案 提報立法院會議決
立委：湯唯訪中正紀念堂 僅供倉庫休息
喵星人被打包郵寄 8天不吃不喝倖存
台股開平震盪 跌14.52點作收
否認併購傳聞 宸鴻股價大跌8.85%
電視節目吐槽施政 陸民送書記蒼蠅拍
女老師為夫刮痧 夫不治檢相驗
女童騎腳踏車上坡 父母以為凶嫌要幫忙
LNG轉常溫冷水 有助養殖高經濟魚種
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塔利班認巴基斯坦攻擊 宣稱鎖定基督徒
4月電子金融齊跌
日本女學生失蹤兩年獲救 警掌握1嫌
中壽大舉徵才 開出6大職缺
新北三重轎車對撞 駕駛雙雙肇逃
習近平啟程訪捷克美國 出席核安峰會
台大機械系甄試 神考題這樣出
機械系甄試題涉性別歧視 台大生籲道歉
廢死聯盟執行長：非常非常非常難過
印度開發出小型雷射武器 打擊無人機
台股缺領頭羊 量縮跌落8700
特赦陳水扁 柯文哲：留給總統煩惱
金正恩嫁妹 妹婿是名科研教授
詐彈威脅 菲名校虛驚一場
女童遭殺害 王育敏哽咽盼修法
員警年募3百萬濟貧 獲選全國優秀青年
4歲女童遭斬首 犯嫌供稱不熟識對方
女童斷頭案 居民：不敢讓女兒獨自回家
大宇資啟動雙引擎 遊戲電視劇齊頭並進
2億多可買美國小鎮 買家有意蓋大麻村
羅賽芙危機四伏 巴西聯合政府面臨解體
央行引出換屋族 329檔期現曙光
內湖女童命案 洪秀柱：不能原諒
東部5校長談產業 聚焦觀光欠便利交通
台股跌 外資持續買超
轎班6男女缺錢 持槍連犯強盜案被逮
女童割喉案 母親：社會如此不安全
王嫌曾就診松德院區 無業有毒品前科
中華電創新賽開跑 總獎金556萬
保德信人壽業績火 今年獲利拚年增9%
喜迎兒童節 樹林親子馬賽克拼貼
王育敏提案擬修法 故意殺童原則處死
考試成績不理想 男童求宿派出所
國安局：掌握台灣8人有伊斯蘭國傾向
北市女童割喉案 隨機殺人再起
內湖女童命案 馬總統：沉痛與震驚
專賣越南妹毒品 販毒集團4人栽了
國定假日刪除案 政院：留待新政府決定
(二余)俊光意外闖入大宇資 一圓導演夢
政院南部中心：吳副總統在高雄很多建樹
台灣Win 10達200萬台 史上採用最快
立院初審 議會正副議長選舉採記名投票
近年3起隨機殺幼童 前兩案都判無期
滬深房市限購升級 專家：北京可能跟進
女童遭殺害 林昶佐：嚴肅面對刑罰改革
女童斷頭案嫌犯移送 民眾激憤欲追打
抗日將軍曾錫珪 家屬盼獲抗戰紀念章
桃園議員袁明星摔傷昏迷 放棄治療
男肩頸痛胸悶 就醫診冠狀動脈狹窄
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特赦扁 蘇嘉全：要和解不失為好方向
殺女童嫌犯眾人喊打 躲回派出所
甄試題遭批性別歧視 台大機械系道歉
鴻夏戀將修成正果 銀行團願設新融資額
台積電南京廠簽約 張忠謀：增加商機
在韓外籍留學生突破10萬
張林會 政院：先敲定連假前或連假後
跟蹤凌辱熟女 印度法院判男子坐牢
竹縣表揚模範兒童 恐龍現身驚艷全場
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女童母親泣不成聲 回過神女兒身首異處
杜拜踩線團遊屏東 大讚台灣之美
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女童斷頭案凶嫌 無法證明有精神疾病
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阿富汗國會開議遇襲 未傳人員受傷
辨認天龍人 柯文哲：搭捷運電扶梯靠右
新台幣升4.6分 收32.720元
紫斑蝶過境林內 天氣放晴滿天飛舞
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新北囊括HBL冠軍 朱立倫樂發大紅包
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4月降電價 蘇嘉全：盼各單位接受配合
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內湖女童斷頭案 凶嫌移送民眾追打
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正副議長改記名投票 賴清德：無違憲
正副議長改記名投票 李全教：沒意見
紙錢減量燒 祖先保佑不會少
內湖殺童案 洪秀柱：還要廢死嗎
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殺童判死刑 臉書串連飆到3萬人
遏止殺童 法界：應解決減免刑責漏洞
黨務主管人事 洪秀柱：考量中
紐約復活節大遊行 人狗華麗扮裝
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日女國中生遭拐2年逃出 男嫌落網滿身血
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南投驗清明食品 花生糖黃麴毒素超標
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喜風月場所 南科工程師助理變強盜被逮
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瞄準奧運射箭金牌 高浩文期許傳承愛
印尼船槍擊台漁船 集中駕駛艙睡艙
傳殺童凶嫌曾攀牆 西湖國小：無法判斷
前董座涉自肥遭判刑 台灣金聯：尊重司法
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內湖殺童案 目擊店家合力壓制凶嫌
執照到手 PChome電子支付將上路
男友癌逝 女子堅刺青男友肖像於背
中巴加速戰機現代化 印度空軍實力弱化
內湖殺童案 凶嫌拿大型剁刀犯案
大陸社科院：第二季一線城市房價緩漲
張善政視察擱淺貨輪 儘速除汙抽油
馬可仕珠寶照Po網 菲國反貪教育
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川普假墳現紐約中央公園 園方：修圖啦
駐緬甸台北經濟文化辦事處開始運作
凱蒂風暴吹襲英法 航班供電受影響
陸機師年薪逾2倍 南韓機師紛跳槽
油價跌 陸油企員工年收入平均少5萬
前立委楊應雄 獲聘國民黨中評委
新台幣收升4.6分 中止連 3貶
替富基漁港背書 張善政大啖龍蝦
內湖殺童案 張善政指示從速從嚴偵辦
內湖殺童案 蔡英文盼強化根本層面
長榮航大房二房 都派律師當董事
阿里巴巴集團找夥伴 推台灣外貿生態圈
頒青年獎章 杜紫軍勉青年保持發亮狀態
日在與那國島派兵設雷達 陸：反對挑釁
內湖殺童案 蘇嘉全：哀痛不捨
威強電才爆內線交易案 董座請辭
衛福部：內湖殺童凶嫌疑吸毒非精神疾病
NTT同意30億美元收購戴爾科技服務部門
漢翔：高教機國造 振興航太產業
涉恐攻 比利時再起訴3人
犯保協會助女童家屬 致贈慰問金
台股大戶沒回來？謝金河：變身外資了
內湖被害女童母親受訪發言全文
內湖殺童案 立委：母親堅強勇敢是英雄
上海男子持刀砍同事 一死一傷
拿剪刀射飛鏢 國中生被射中手背
通緝犯缺錢花用 隨機開車門行竊
內湖女童喪命 民眾獻花與玩偶致意
望安七美交通船 4月起增開航班
北京推骨灰灑海 補貼至少2萬元
布魯塞爾恐攻 死亡增至35人
移送士檢遭包圍毆打 王嫌大喊：不要打了
公益投資移民南韓者 大陸人佔近九成
TRF改事先審查 金管會憂走回頭路
殺童判死刑 親民黨支持
國親立委推修法 捍衛兒童生命權
面對內湖殺童案 律師呂秋遠籲做十件事
駐緬甸代表處成立 台灣民眾赴緬更便利
印尼軍艦索台船300美元？漁業署未獲悉
乍暖還寒 超商搶推冰品賺甜點商機
宏達電大秀「與森林共舞」VR影片
內湖殺童案 凶嫌騎機車買剁刀
布魯塞爾恐攻 比利時檢方再起訴3人
陸韓FTA生效百天 大降稅商品出口增幅大
移送士檢遭包圍痛毆 王嫌喊不要再打了
王品EPS達0.45元 配息1元
央行降息半碼 台銀土銀29日跟降利率
內湖殺童案 凶嫌筆記提找女傳宗接代
醫界聯盟：陳水扁疾病多恐危性命
王品去年築底 陳正輝：最壞一年已過
王品加速發展 目標年開發2新品牌
立院31日變更議程 審無故殺童處死刑
報導：中共開始六中人事布局
保護孩子反廢死 白玫瑰號召萬人上街
德翔輪漏油 漁業署：污染非漁船作業區
長榮航5年來首次發股利0.8元
Yahoo開發者大會登場 盼發展生態圈
大陸孕婦肝臟懷胎 全球僅22例
陰道有突出物 8旬嬤子宮脫垂
晶電竹科廠傳火警 幸無人傷亡
川普：英國與歐洲非安全之地
守釣島 日本在與那國島設沿岸監視隊
香港美女家常菜 日日煮進軍大陸
台積電南京廠 何麗梅代表簽約
張善政：德翔輪搶救盼以專業角度看待
內湖殺童案 柯文哲：不需要更多的恨意
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公股行庫明起降息 定存族利息再縮水
富鈦4聲明 浩鼎股票交信託全權處分出清
張景森：國民黨讓蔡英文能源政策難行
菲歡迎歐盟聲明 籲遵守南海仲裁結果
內湖殺童案 張善政：蓄意應給最大刑罰
創建宗教媒體帝國 安潔利卡修女辭世
內湖殺童案 馬總統促加強治安
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真實新加坡網站 被控挑起仇恨情緒
比利時恐攻 馬總統促加強安全維護
日美韓領袖將會談 攜手應對北韓挑釁
陸社保基金條例5月實施 強調投資安全
涉策劃攻擊 鹿特丹被捕法國人家有彈藥
殺童擬修法判死 法界：走回頭路
大陸廉航業者跨界 日本開旅館
女童命案 廢死聯盟：罵廢死無法解決問題
女童命案 要助孩子正確理解新聞事件
殺童案凶嫌有毒品前科 警方列管人口
李克強：各級政府應誠信施政
迪士尼公布3榮譽大使 孫儷郎朗與姚明
德翔台北除汙 張善政：起重平台船啟程
魏家退出頂率 為新燕土地解套
巴邁拉古蹟遭IS破壞 敘利亞：5年可修復
晶電竹科廠復燃 一消防員受傷送醫
女童命案 父母必知幼童在外安全重點
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩頭獎槓龜
美2月消費者支出成長0.1% 美股開盤小漲
內湖殺童案 檢方聲押王嫌
晶電竹科廠火災 產能影響不到1成
台緬關係升溫 台商盼簽租稅與投資協定
北市聯醫：曾建議殺童案凶嫌住院治療
女童命案 王昊姑姑籲助家屬不再孤軍奮戰
搶併喜達屋 安邦保險加價力拼萬豪國際
CNN：媒體訪太平島對台灣極為重要
巴基斯坦復活節爆炸案 軍方逮多名嫌犯
記者傳涉布魯塞爾恐攻 證據不足釋放
布魯塞爾機場第3嫌 警公布影片要求協尋
陸男挖人祖墳求轉運 獲判刑
羅瑩雪參訪 陸最高檢：盼繼續互訪
剔除伊斯蘭為國教 孟加拉法院駁回
北市傳槍響 男子腿部疑中彈送醫
台漁船10印尼船員 遭恐怖組織挾持勒贖
血洗復活節 神學士鎖定基督徒恐攻巴國
女童案掀死刑爭議 律師呂秋遠、BBC：存廢難解
歷史上的今天：美國國會正式通過台灣關係法
歷史用聽的！臺史博展出聲音的臺灣史
日本新安保法29日上路 自衛隊擴大作戰規模至全球
世界電影聚焦 紐澳新勢力影展
簡又新專欄─取經各國創意 日本再造廢棄小學
時代雜誌百大人物票選 蔡英文位居30名內
新北投捷運站男子持刀砍傷員警 樹林清潔人員被鋸子割傷左手
「國際牌姐姐」職場展光芒 輔導千名異鄉人
美國小學站著上課 提高專注力
臺灣首檔印度NIFTY ETF掛牌上市
〈時評〉北京眼中的精神病患者
無差別殺人犯眾怒... 挪威用什麼情緒面對？
提升見警率與高危群通報 警政署擴大治安行動
鴻夏戀周三成局？夏普社長高橋傳黯然辭職
大陸在吉布地建軍事基地 引起日美警惕
內湖殺童案 王嫌羈押禁見
大陸淪新洗錢天堂 騙子黑幫毒梟都愛
日本解禁集體自衛權安保法 開始實施
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台船菲南被挾持 軍方：船上無台灣人
日本安保相關法上路 邁入國防新時代
海軍司令李喜明：台促進亞太海軍交流
印尼證實印尼籍漁船遭挾 人質待確認
傳出槍聲 美國會和白宮封鎖
美國會開槍者傳已擒獲 1警衛中槍受傷
警稱美國會槍擊為孤立事件 嫌犯收押
美國會山莊驚傳槍響 白宮也暫關閉
據報美中情局長訪俄 談及敘總統下台
美國會山莊傳槍響 嫌犯中槍送醫
市場靜候就業數據 美股收近平盤
供應過剩 國際油價續跌
華府槍響拉警報 國會山莊全面封鎖
美國會安檢發揮作用 槍擊落幕
911後全戒備 美處理國會槍擊非兒戲
美國會山莊槍擊案嫌犯是國會常客
內湖殺童案 BBC等英國媒體報導
成功解鎖iPhone FBI與蘋果司法爭議落幕
鴻夏戀將修成正果 夏普人事改組
日經:夏普2015會計年度料淨損2千億日圓
介壽國中旁開17槍 紋身公會理事長中彈
助弱勢童過快樂兒童節 兒盟號召認購
延緩退化性關節炎 適當運動很重要
法律行動專車到和平 歡迎民眾利用
台股陷低量潮 嚴防熱錢退場
家扶推兒保兩用枕 募基金助受虐兒
八里柚樹遲不開花 農友盼早日放晴
Roots春季廣告打台灣主題
巴西經濟危機 高學歷者收入降低
巴西女總統可能遭彈劾 市場聚焦副總統
內湖殺童案 國際媒體紛紛報導
日月光砸119億 三買矽品持股逾32%
晶電：竹科三廠火災 短期修復無法生產
清明假期做好防蚊措施 防登革熱
台股開盤跌3.39點
新台幣開盤32.6元 升1.2角
林佳龍訪名古屋市長 盼闢兩地定期航班
潤泰新不發股利 開盤跌停
銀行拚數位化轉型 金管會持開放態度
美韓日領袖31日會面 討論北韓議題
阿里山賞螢 星光閃閃視覺驚艷
日媒：夏普2015財年估虧2千億日圓
內湖殺童案 蔡其昌：父母難承受之痛
內湖殺童案 時代力量澄清沒推廢死政策
鴻夏戀有變數？傳夏普去年財報虧這麼大
朴槿惠將晤美中日領導人 商討制裁北韓
內湖殺童 林昶佐：辯論死刑存廢模糊焦點
手機型槍枝恐問世 反槍團體批不負責
浩鼎對網路流言提告 股價創波段低
緯創切入iPhone 7 Plus供應鏈 外資中立看待
柯文哲：防範隨機殺人只靠政府不會成功
內湖殺童案 王景玉收押北所作息正常
上海迪士尼開園票 黃牛炒到近2萬元
日圓創一個月低 旅遊信用卡消費更划算
需求回溫 盛群3月業績可望彈升6成
最虔誠合十 民眾獻花願女童當天使
柯文哲：防範隨機殺人要用愛與關懷
iPhone SE襲捲陸果粉 傳預購衝340萬支
工研院固態照明研討 聚焦創新應用
洪秀柱：身分改變 肩上責任更重更複雜
生技股遭重擊 小破月線支撐
斗六梅林添新景 福天吊橋眺山色
川普核武談話後 日稱堅守不擁核武政策
陸股3月反彈逾1成 投信：本益比仍低
鴻夏戀月底簽約？夏普改組液晶事業人事
暖化影響 北極海冰面積連2年創新低
全球老年人口 35年內將暴增1倍
內湖女童命案 紐時及NBC報導
劉德立拜會巴拿馬勞動發展部長
廣州小學臭廁所問題 全城都有
洪慈庸：社會沒共識 不貿然推廢死
內湖殺童案 柯文哲：嚴刑峻法沒用
吃烤焦蔬菜可能致癌？95%的人想錯了
國發會：逾8成民眾支持宣示太平島主權
曾說弱國才接送小孩 柯P：不用因噎廢食
總統：台灣B型企業認證 亞太最快
太電掏空案 胡洪九孫道存判刑
陳定南特展 台北中山公民會館展出
川普大西洋城渡假飯店 作家筆下成煉獄
徐國勇：殺幼童不得假釋才有實質意義
台積電登陸有利市占 外資提3看法
勞保投保薪資上限 5月調高
加害人恣意散佈裸照 12歲女童也受害
新北提高見警率 保護學童安全
敦泰Q2新品導入機種 數量可望倍增
夏普人事改組 傳鴻海派新董事名單浮現
不滿烤地瓜攤木炭屑飛散 男縱火遭逮
浩鼎盤中跌停 台股一度跌逾90點
越南盼改善出生性別比失衡
印度籍技術人員 布魯塞爾恐攻喪生
專利商標24小時申請 1成下班送件受惠
加州達協議 恐率先將最低時薪升調至15美元
高度近視 小心年輕型白內障
股利讓人失望？潤泰新潤泰全雙跌停
日駐兵與那國島 外交部：密切關注
國民黨團：不排除推動反廢死公投
民團籲網友自律 勿轉傳女童命案照片
苗縣校園周邊加強巡邏 提高見警率
內湖女童案 凶案現場招魂母親淚不止
iPhone SE遠傳開放預購 3款中這支最夯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓媒：美國保衛南韓立場不變
內湖女童命案 家長會長聯盟籲速審速決
陸智庫預測 陸Q1經濟成長率6.7%
熊大妹CHOCO香閨曝光 個人官網IG上線
忍痛10多年 微創關節手術讓阿嬤不痛了
尼加拉瓜去年經濟成長4.9%
休旅車撞牛毀車頭 車主：像撞到坦克
巴拿馬捷運線興建 將獲日本貸款
台鐵凱蒂貓列車 敖幼祥： 極大諷刺
台灣援贈巴拿馬雙語學校興建球場計畫
菲國第1高峰 發生森林大火
殺童案 陳景峻：凶嫌家庭要不要負責？
北韓無人機試飛頻繁 南韓加強監視
鴻夏戀本週簽不簽 今天盤後見真章
阿拉斯加火山噴發 影響區域飛航
隨機殺人 高市教團促公立幼兒園設保全
華亞科通過美光收購 估年中完成
HTC 10傳3版本 4/15有望開賣
陸女買到翻新iPhone 獲賠20萬
電玩業者行賄案 南檢起訴8員警
新台幣中午升1.1角
內湖殺童案 越媒關注報導
5/20就職 南太6友邦派元首團出席
擴散條件不佳 中南部空品紅色警戒
要不到錢放火燒屋 逆子判刑確定
破解槍手iPhone撤訴 FBI遭批露出馬腳
溜狗清狗便 狗便袋箱廢物再利用
印尼外交部：遭挾持拖船人質無台灣人
陳建仁辦公室：陳怡如從未持有浩鼎股票
內湖殺童案 教長盼跨部會維校安
消基會：用Uber自負3風險 不建議搭乘
朱立倫：速抽擱淺貨輪油 全力除汙
推動青年政策 朝野立委同台發聲
泰山非董派董事名單出爐 詹岳霖不在其中
新開國小併校惹議 苗栗縣府說明
阿拉伯聯合大公國摩天大樓 又發生火警
海大徵才博覽會 上千工作機會
慶聯名卡破百萬 卡友百秒搬10萬獎
兒童安全守則 刑警告訴你怎麼做
時代力量提反壟斷法 媒體併購劃紅線
蛇在馬路曬日光浴 消防員手到擒來
紅潮衝擊DRAM？ 南亞科：5年內不影響
行動就業小貨車 深入偏鄉服務求職者
朱立倫：台灣還沒條件談廢死
杭州G20峰會安倍擬出席 盼見習近平
英媒：IS計畫殺害土耳其猶太孩童
嬰兒拉肚子發燒2週 竟引發菌血症
華府櫻花季國會傳槍響 遊客嚇壞
小英家族持股信託擬出清 浩鼎跌停
警察新北投捷運站月台遭砍 傷勢不明
北捷新北投站捷運警察 遭l男持刀劃傷
國民黨新黨化 郁慕明：有什麼不好
日月光產學發表會 深耕創新動能
警察新北投捷運站遭砍 頭背受傷送榮總
房仲：Q1土地商辦交易 相當冷清
外資潑冷水 自行車雙雄股價打噴嚏
復活節滾彩蛋 歐巴馬允文允武逗嘉賓
永安養鮭鮑刺參 打造LNG冷排水廠
期交所辦第2季交易人期權課程
內湖女童命案 林右昌：資源配置遭扭曲
星媒：內湖殺童案 引發廢死爭論
美特勤局：7月共和黨全代會禁止攜槍
總統府大禮堂命名經國廳 盼傳承精神
上海發生砍人事件 1死1傷
男子持刀砍捷運警察 頭傷達3公分
四星彩1999封牌 看守所編號彩迷熱賭
統一超外資按讚 股價突圍逆漲
府揭牌經國廳 蔣經國文膽盼長久存在
張善政：廢死共識程度還差很遠
轉型正義條例列議程 賴士葆批擴權自肥
馬路會唱歌 台灣首創在金門
iPhone SE預約開跑 這一款最夯
台股收盤跌73.1點
生技股重摔 台股連跌6天力守8600
法案歧視同志 喬治亞州長說No
連兩起隨機砍人案 北市：增加巡邏強度
浩鼎帶頭慘跌 台股死守8600
台股震盪走低 跌73.1點
樹林傳疑隨機砍人 1人受傷送醫
內湖殺童案 馬總統探視家屬
歐巴馬讚驚爆焦點 籲媒體別助選戰歪風
廢死 張善政：社會共識度差很遠
余宛如推友善親嬰修法 列4/1院會議程
4月台指期跌 85點
4月電子金融齊跌
神基強固型電腦 拚全球市占率逾3成
夫妻檔不僅販毒 還自學燒製吸食器
媒體報導隨機砍人 柯文哲：憂模仿效果
男向警稱機車坐墊故障 竟藏毒品吸食器
新北投捷運站警察被砍 網友憂模仿效應
捷運警察站遭砍 嫌供稱：討厭警察
印度父貪財 迫未成年女嫁壯年男被捕
上銀科技蘇州廠動土 蕭萬長出席肯定
內湖殺童案 總統慰問女童家屬
媒體血腥影音多 醫師：誘發暫時性仿效
中樞春祭大典 總統向大陸烈士遺族致意
集體自衛權解禁 日本民眾意見分歧
捷運車廂內砍殺員警 犯嫌：討厭警察
統一超業績亮眼不夠看 陳瑞堂再拚基本功
男酒後持刀 雇主驚恐報警
員警機警 欠債男自殺救回1命
索媒讚台駐索使館訓練課程助偏鄉發展
揚智去年盈轉虧 11年來頭一遭
清明連假出遊 外交部提醒檢視護照效期
深圳房市亂象 辦20張信用卡付頭期款
捷運站持刀砍員警 詹嫌戒護就醫送辦
三大法人買超台股11億元
程式語言融入課綱 需20萬教師
汽車零配件4合1展 估引進7000買主
北捷警遭砍傷 高雄捷運警加強聯防
台南男童割喉案 家屬籲死刑嚇阻凶手
警察捷運站遭砍 北榮：傷勢穩定
春季忽冷忽熱 保養小撇步不再臉紅紅
北捷砍警男子 曾到聯醫精神科就診
新舊政府交接 嚴長壽提2教育重點
男酒後持刀 警依恐嚇罪送辦
黃國昌：兒少權益保障 不該有黨派之分
兆豐金董座蔡友才請辭 財長證實
美破解iPhone撤訴 解密爭議仍未解
攝影迷逼停火車 居庸關花海暫時封閉
重複血腥報導恐引仿效 學者籲媒體自制
統一超提高分潤 小7加盟店業績大振
考察名古屋住宅 林佳龍：需與時俱進
半年前拿刀嚇小孩 鄰居上網指控
隨機砍人 學者：易生模仿媒體應自制
勇警捷運車廂內搏鬥歹徒 避免波及乘客
美國經商局首席副助卿 低調會晤蔡英文
鋸傷消毒人員 理由竟是保護蟑螂
半導體面板業制定規範 妥善處理廢棄物
蔡友才辭兆豐金董座 為顧全大局
內湖女童案 母盼喚回大家重視愛
統一超商策略奏效 民眾快吞下3億杯咖啡
廣西魚塘驚現天坑 2.5萬公斤魚消失
統一超：今年聚焦既有事業精進
成功為成功之母 總統勉青年保領先優勢
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網購環保商品 最低5折起
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工研院視覺感測 讓機器手臂長眼睛
車站周邊規劃 林佳龍：邀日本專家指導
巧克力工房大方送 埔里兒童甜在心
重慶飯店枕頭藏5萬 房客怪打掃不認真
衛福部擬修法 強制酒毒癮自殺者就醫
1人領8張票 國民黨檢討主席補選違失
鄭捷案後 北捷：保全員都配有警棍
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樂天超級點數換算硬幣 可繞地球3圈
上銀科技：大陸設廠 人才是重要因素
大多數公司不發股息 日股下跌
開車撞路燈 男卡駕駛座送醫
雨下不停 菜價創史上新高
內湖女童命案 吳思華：正面協助邊緣者
新台幣升2.5分 收32.695元
北市萬華區機車衝入店面 3傷送醫
威剛攜手磐雲 打造逢甲商圈智慧照明
山東問題疫苗 大陸國務院成立督查組
佛光山捐贈佛首 抵達河北準備修復
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拖把當筆寫好字 興嘉師生為校慶暖身
女童命案 嚴長壽：教育欠缺生活能力
李波穿梭陸港 銅鑼灣書店案撲朔迷離
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雲林山海戀情 古坑咖啡遇上水林地瓜
經濟部核定4月新電價 住宅月省72元
殺童兒盟籲重判 勿讓孩童活在恐懼陰影
苗警檢肅治平專案 山老鼠幫派逞凶落網
埃及官媒：埃及航空劫機犯是埃及人
青少年淋病增4成7 最小僅13歲
埃及航空遭劫 初步了解無台灣民眾
隨機砍人案頻傳 柯P：模仿效果滿可怕
學承威爾斯停業爭議 6千人恐團體訴訟
賞名古屋櫻花 林佳龍巧遇台灣客
愛奇藝在台開站 盼做大OTT市場
傳男子持刀閒晃 高市警搜尋加強巡邏
內湖女童命案 蔡英文至現場獻花和卡片
蘭嶼核廢回饋金 改非齊頭式發放現金
內湖殺童案 中市府加強巡邏呼籲莫恐慌
女兒有浩鼎股票 陳建仁：馮京當馬涼
貼心9歲家扶兒 代亡父圓媽媽白紗夢
科思創把二氧化碳變原料 新技術拚量產
蔡英文致內湖被害女童母親公開信
中市智慧學苑拆否 反對贊成再次衝突
內湖女童案 北市刑大：精神病患殺人
紫斑蝶飛舞林內 蜀葵迷宮伴遊
布魯塞爾恐攻後 聖戰士簡訊召年輕人
電價4月調降 120度以下降幅最大
台灣文學行動博物館 春假墾丁展出
iPhone SE熱度 台灣大：不如i6s
埃及航空遭劫機 賽普勒斯關閉機場
內湖殺童案 政院1個月提短中長期對策
旅客持刀 北捷：忠孝新生站查獲交捷警
要殺童案凶嫌家屬負責 陳景峻道歉
總統教育獎莊靜潔猝死 家人淚崩控道場
亞太電結盟互動資通 攻企業即時通訊
愛奇藝台灣開站 追劇月付239元
賽普勒斯總統：埃及航空劫機案非恐攻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
古董張企圖偷渡大陸 馬祖落網
內湖女童命案 澎湖警加強校園維安
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首季意外多 明台：產險今年會差一點
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一風堂新拉麵 連4天免費招待80碗
澎湖春祭莊嚴 慰問民間入祠家屬
香港2月出口跌10.4% 全球需求弱
中投：齊魯兵工廠土地絕非不當黨產
許虞哲接任財長？他說未被徵詢難答覆
埃及航空劫機非恐攻 教授犯案為見前妻
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不爽被踢一腳 兄持刀砍弟命危
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全家去年財報出爐 EPS 5.72元
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警稱殺童凶嫌為精神病患 聯醫：非診斷
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火險殺太兇 台產遭停賣1個月罰480萬
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防隨機砍人 警政署：提高見警率
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減少麥農損失 中市現金救助受理申請
活化校園空間 爺孫共享幸福學院
網路交友想成功 照片pose怎擺有眉角
兩岸監督條例草案 民進黨版拚4月出爐
內湖女童母親：我的寶貝發生意外走了
加速疫苗研發 科學家找到染茲卡基改鼠
張揆探八仙塵爆傷友 勉樂觀積極
總統：兩岸穩定是台美關係的重要因素
捷運警送北榮無礙 開口還原現場狀況
印尼漁業部長：保證部屬將不對著人開槍
中信金砸154億元 參股泰國LHFG集團
中信金插旗泰國 金管會樂觀其成
德翔台北漏油處置 環保署：無空窗
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Yahoo奇摩直播統一獅賽事 收視開紅盤
劫機犯引混淆 賽國公布身分另有其人
基市擬開放基隆嶼磯釣 16歲可辦證
下雨菜價漲 政院指示強化供需缺口控管
三代主僕情 瀋陽桃姊108歲離世
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疑小孩玩火釀災 祖孫4傷
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智崴外銷報捷 飛行劇院明年登陸荷蘭
大堡礁北部珊瑚嚴重白化 鮮少倖免
金控配息 開發金、兆豐金殖利率逾6%
內湖殺童案 BBC：台灣震驚省思
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上銀砸人民幣8億元 登陸建廠
劉士余寧吉(吉吉) 任大陸央行貨幣政策委員
陸委會民調：86.7%支持兩岸維持現狀
廣東房地產投資飆高 庫存壓力加大
乘客笑嘻嘻與劫機犯自拍 劫機鬧劇落幕
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大面板Q1出貨減1.3% 季增預期落空
美媒瘋川普 歐巴馬諷媒體不專業
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布魯塞爾恐攻前 美警告荷注意嫌犯
憶黛妃倩影 威凱印度行將訪泰姬瑪哈陵
警方認定精神病患殺人 檢：不妥
埃及客機遭劫持 炸彈腰帶確認是假貨
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雙英會受矚！蔡指出會面三大意義
男捷運砍殺警 遭法院羈押
雙英會順利結束！聚焦年金、能源、南海
財金保險系所應屆畢業生「最嚮往企業」 富邦產險、富邦人壽蟬連第一
愚人節惡作劇 小心誤點惡意網址
歷史上的今天：台北松山機場竣工 為台灣第一座軍民合用機場
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洪秀柱就任黨主席 重新恢復人才培訓管道
小燈泡追思專區開放致意 媽媽盼收起仇恨
還原白恐真相 政治受難者現身述說台灣人權史
四年戀情終修成正果！鴻海下調嫁妝迎夏普
捍衛食的「主權」在民
翁啟惠請辭院長 馬總統未同意
新店白金花園酒店 戶外花園水池浪漫滿點
選擇性的同情心 西方國家的恐攻比較值得憤慨？
義美找到阿嬤！同年月日壽星台南門市喜搬大禮
自費出版筆不停歇 印尼移工書寫見聞
春遊臺史博 持票根享好康
詐彈劫持埃及客機 劫機犯投降和平落幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
將記者手抓到瘀青 川普總幹事被控毆打
WHO：西非伊波拉疫情不再構成全球威脅
最大黨與工黨政府決裂 羅賽芙難逃彈劾
葉倫對美經濟有信心 但強調升息會漸進
總統寶座恐不保 羅賽芙取消華盛頓行程
審慎等待葉倫演說 歐股小漲小跌作收
美石油存量報告發布前夕 國際油價續跌
葉倫堅持鴿派貨幣政策 美股收高
美副國務卿布林肯 盛讚台灣成熟民主
赴父喪禮 加拿大前交通部長等7人墜機死
台股有望回穩 鴻夏戀、Fed添利
駭客最愛愚人節 小心惡作劇成真
內湖女童案 母盼勿消費小燈泡
添好運、法越三明治 搶早餐商機
內湖女童案現場憑弔 母致謝但盼先緩緩
洪秀柱就職黨主席 國民黨大老觀禮
台中公園淤積 預計半年清理
陸捷簽經濟夥伴協議 親西藏人士抗議
送愛無國界 家扶招募認養國外兒童
銀髮60歲才轉職 退而不休更自信
讓家長放心育兒 親職教育課登場
飛利浦控侵權判賠 國碩：無重大影響
歐巴馬教訓媒體 美記者指最難搞的總統
半島核問題 美籲陸善用與北韓獨特關係
崑劇首度結合古蹟 獅吼記霧峰林家登場
美財長警告 英如脫歐恐傷害全球經濟
核一乾貯場位液化區 台電：必要時換地點
台股開盤漲7.58點
大氣擴散不佳 台南安南PM2.5紫爆
赴父親葬禮 加前運輸部長與家人空難亡
忠實記錄美景 張連宏分享原色之美
升破32.5元 新台幣開盤升2.66角
永箔前董座涉侵占 將提告訴
自然孔無需切口 切除大腸腫瘤恢復快
年金改革若1年沒完成 林萬億：我下台
DRAM後市樂觀 記憶體族群走揚
宏?發表新款Chromebook 電池續航力吸睛
蘋果專利曝光 MagSafe有望成iPhone新利器
離奇意外 陝西孕婦頸部卡護欄縫隙身亡
習近平會捷克總統 中捷建戰略夥伴關係
預防骨質疏鬆 日曬補鈣多走路
首艘陸製航艦 專家：船殼建成即將下水
葉倫指美經濟穩定 台股再上8700
永旺赴多明尼加投資 設太陽能電廠
挾帶1萬餘公克毒品出境 高雄航警查獲
陳威仁：盼衛福部檢討精障強制送醫條件
農委會：清明前釋庫存 菜價會降一些
宏達電無股利 股價失守90元
宜蘭兩車對撞 1死2重傷2輕傷
越南台資工廠鍋爐爆炸 2死
雙英會 馬總統蔡英文抵台北賓館
投保受理長虹等股價操縱案 委任求償
4G再傳當機 中華電證實有狀況
無線充電超夯 盛群凌通備受關注
加州中醫師滅門血案 疑涉財務糾紛
雙英會 馬總統：朝野合作才能突破困境
嘉義黃昏法拍 搶便宜貨抵嘉
谷歌推新型室內電話 以網路雲端聯繫
清明前台股回檔 投信：節後上漲居多
立院內政委員會 為小燈泡默哀1分鐘
內湖女童命案 林萬億：追蹤程序鬆掉了
IS威脅 美令軍事外交眷屬撤出土國南部
德評選全級距最佳品牌 奧迪奪9冠
浩鼎案 金管會：事證已送檢調調查
遭指涉詐保案 李晶玉要提告
女童母籲勿消費小燈泡 網友支持力挺
民主基金會運作 蘇嘉全：1個月內檢討
漏油貨輪抽油作業 最快4/1完成
美F-16戰機 阿富汗墜毀
雙英會登場 蘇嘉全:一件好事
四技二專統測准考證寄發
馬總統籲朝野真心和解真誠合作
樂陞處分Tiny Price 退出兒少手遊市場
夏普業績惡化 傳社長高橋將下台
歐洲議會訴願委員會副主席柴奇訪華
德翔油污案 魏國彥下午提辭呈
台東傳巨石陣遺址 原來是怪手司機創意
產險業等不到春燕 業者：產品差異化不大
柯文哲：社會影響精神分裂者破壞力
柯文哲：提高見警率 小學幼兒園列重點
蒙面男闖宅行竊 妙齡女欲逮賊負傷
疑供毒音樂季 海巡查扣k毒逾2百公斤
油鋼價疲軟 去年製造業營收3年來首衰
iPhone 7面板曝光 網友：信不信由你
雙英會 馬總統致詞全文
雙英會 蔡英文致詞全文
台股突破8700點 鴻家軍居首功
網友揪出冰島畫面 美羅德島撤觀光影片
美政府告福斯車排氣造假 控欺騙消費者
中華電4G當機 將主動減免月租費
澎湖首間連鎖飯店 員工8成在地人
羅瑩雪訪陸 陸國台辦：不涉遣返經濟犯
殺童事件 衛福部：精神問題非精神病
台南震災感恩會 張善政頒感謝狀
環保署長下午提辭呈 張善政：一定慰留
海圖不一樣 遠洋漁船唉受罰冤枉
內湖殺童案 朱立倫籲勿歧視精障者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
貨輪污染處理不當 環保署長下午提辭呈
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
多明尼加農漁產外銷成長逾兩成
中華電4G大當機 網友哀嚎客服塞爆
亞銀預測 台經濟成長翻倍
外資看鴻夏戀 聘金承諾恐全生變
驚人 深圳千名網約車司機有吸毒前科
曾銘宗：浩鼎解盲前 公司高層曾開會
評港獨 中共黨媒稱不可能實現
內湖女童命案 林萬億：嫌犯屬社會挫敗型
馬蔡會 曾永權：聚焦年金外交能源等議題
稱受託挾帶赴日 高雄航警逮大宗安毒
未來國共交流 國台辦：協商後積極推動
印度對純外資企業 開放電子市集
殘障美女自拍照 越南網路爆紅
殺人案頻傳 台大校長盼教育治療雙管齊下
民眾獻花玩偶弔念女童 心意綿延20公尺
愛買關鍵字廣告不實 公平會開罰50萬
立院明審殺童死刑修法 法務部：不宜
談監督條例 陸：談判基礎不能受損害
酒醉摔死友人 判刑5年定讞
環評大會審核一廠除役計劃 延期舉行
35條鯊魚陪你睡 膽小者勿輕易嘗試
劉德立宴巴拿馬最高法院院長
遠洋漁船喊冤 漁業署：警告不聽才開罰
陳威仁：會加強掌握吸毒犯人口
馬蔡會觸及太平島 總統強調未與大陸合作
胡宗南特展 胡為真盼年輕人了解國軍
台北市萬華西藏路火警 暫無人員受困
精障男砍弟遭聲押 衛生局籲關心病患
胡宗南圖文傳 中央社用照片說故事
新Surface Pro 4鍵盤蓋 春電展開賣
南風吹空污飄 台西村尿檢重金屬濃度高
全球最大電影銀幕在陸問世
暫收32.4元 新台幣午升2.95角
展望兩岸關係 美學者各有觀察
搭上超夯韓劇 量販業引韓貨搶商機
4/10上凱道 白玫瑰：非針對個案
再寫新紀錄！ 台積電市值王攻上4.16兆
中以FTA談判 雙方同意正式啟動
愛買廣告不實 公平會罰遠百50萬元
小爪水獺寶寶5胞胎 估春假前後露面
談年金 蔡英文盼馬總統卸任後續協助
網友po文稱王景玉英雄 警約談了解
雙英會 吳釗燮：聚焦年金外交能源等
輔導孩童 應避免討論犯案細節
3月境外基金 股票型領漲
耘海貨輪抽油 海象趨穩再度展開
彩稻節加持 墾丁音樂季住房衝滿檔
台股漲百點登8700 台積電發威
詐領保險不起訴 航警：有移送犯罪義務
周子瑜學力考試過關 將獲發證書
聯強併群環 公平會點頭同意
馬總統任內兩岸關係 陸：8年有目共睹
全球暖化 大馬4地區可能遭淹沒
遭幽靈漁船大量冒名？ 漁業署：去年12艘
北韓發射固態燃料飛彈 專家：仍需多年
詐彈劫機犯安檢過關 埃及飛安拉警報
談太平島 馬總統盼民進黨不缺席
殺童凶嫌遭收容人痛毆 北所：突發狀況
520後兩岸經貿合作 陸強調九二共識
明審殺童死刑修法 蘇嘉全：尊重
公司設勞工董事 金管會：待凝聚共識
藝人涉海外生產詐保 健保署坦言難查核
iPhone SE預購熱 勁永股漲慶祝
F-永新去年每股賺5.86元擬配息5元
北市公僕育嬰假 較實施首年增近5成
韓媒：北韓匯款無門 改以國際列車運鈔
邀外媒登太平島 陸：兩岸有義務維主權
核一乾貯恐土壤液化 台電：過環評才動工
中華電搶修4G 12時30分恢復正常
美元續弱 新台幣午盤升2.95角
疑憂衝擊房價 高市老屋健檢不踴躍
攀登宜蘭南澳古道 1男滑落半山腰待援
埃劫機鬧劇不好笑 網友籲正視航安漏洞
壽險業服務 擴大至醫藥領域
翁郁琇解盲當天賣股 浩鼎：程序合法
女連續偷竊店家困擾 警鎖定逮人
雙英會談邦交國 總統府列機密不轉述
緬甸政權交接 翁山蘇姬親信就職總統
新光大家長吳桂蘭過世 享壽96歲
周永康心腹 冀文林收賄一審判12年
年金改革 蔡英文請馬總統發揮影響力
宏達電打造森林共舞VR 史嘉蕾獻聲
府：馬總統兩岸政策清楚 不用刻意提
共和黨總統提名人 川普只支持自己
偷遍南台灣店家 男下手高檔洋酒
馬總統提醒能源問題 蔡英文感謝
曼谷清邁機車搶匪橫行 多人遭搶受傷
亞銀下修亞洲今明年經濟成長預估至5.7%
亞銀報告：台經濟今明兩年回升
洪秀柱就職黨主席 馬吳連王出席觀禮
台中管制生煤 環署指抵觸法規
蔡英文盼有機會看到南海相關檔案
緬甸新總統碇喬 4月1日上任
亞銀預測 菲今年經濟成長上看6%
亞洲物聯網大展 台廠爭取亞太商機
印度信實與以色列拉費爾合資生產武器
藍委籲查小英基金會 陳威仁：不多干預
馬蔡會登場 朝野黨團同聲肯定
新光之母吳桂蘭過世 享壽96歲
還產於民 花蓮高爾夫球場縣府接管
辭意甚堅 魏國彥：委員要我辭我就辭
落實校園安全 宜縣各校近期加強演練
台股收盤漲119.69點
洪秀柱接黨魁 願以對手為師走入基層
台股甩開連 6黑 大漲119點
嘉義民宅遭槍擊 幸無人傷
遶境做環保 中市提供免費台鐵列車座位
洪秀柱就職黨魁 馬總統：全力共推改革
歡度兒童節 慢飛天使享五星級美食
新光阿嬤吳桂蘭辭世 享壽96歲
台股開高走高 漲119.69點
金門學童義賣助家扶 兒童節更有意義
浩鼎強彈生技回魂 台股收復8700
4月台指期漲 139點
4月電子金融齊漲
阿里山盜伐 警逮2山老鼠5外勞
立委疑畜產會董座 農委會：善用專業
宏達電攜迪士尼、三創 3強聯手攻VR
憂家暴目睹兒複製暴力 向日葵小屋助修復
超大老鼠爬上身 熟睡地鐵乘客嚇醒
日本機器人大廠安川 將到中市設中心
辭呈已遞 魏國彥：批准就離開立法院
洪秀柱就職國民黨主席 演說全文
被害女童母出面 婉拒物資
昔捍衛主權保釣拖船 運私菸遭查獲
雙英會談核能發展議題 未提電價
FBI怎麼解密手機 蘋果想知道
小燈泡追思專區 即起開放致意
浩鼎解盲日賣股內線？律師：看主觀犯意
鴻夏戀大結局倒數？下午3點半開重訊記者會
南投中寮國小校慶 吳思華植樹慶祝
三大法人買超台股140億元
阿嬤痛風卡戒 求助消防隊員
帳上有未實現虧損 富邦金股利照發
大陸網路封鎖政策 似現鬆動
日經：北京憂小英執政後 台日愈走愈近
全聯接手宜蘭傳藝中心 投入文化事業
談廢死議題 蔡依林：不需急下定論
狗被誤認為恐怖分子 美銀行虛驚一場
鴻海鴻準下午重訊記者會 日媒都跑來
台積電市值飆新高 激增2個聯電
調查：大陸四線城市市民認同感最高
消波塊巧克力 顏寬?玩笑說侵權
北市提升見警率 校園周邊布3層警網
模擬聯合國競賽 北科大學生勇奪4大獎
泰山經營權變天 總座先換人
計劃生育再鬆動？河北擬部分開放三孩
鴻海重訊記者會談鴻夏戀 戴正吳將出席
國民黨首位女黨魁 洪秀柱重建戰鬥團隊
日股收跌 葉倫鴿派談話 日圓升值
兒童節送安全 蘭潭國小演練
總統：讓台灣處於公平競爭環境
王大陸稱沒女友 劉奕兒這麼說
夾帶物品給受刑人 屏監管理員被起訴
小燈泡追思會專區開放 籲民眾勿存仇恨
德翔台北抽油慢 立委指保險金額低導致
體感虛擬技術安不安全？專家提7大挑戰
女童案追思物品 將移置追思專區
報導指吸毒者多殺人 法務部澄清
周董新歌引舞孃 蔡依林：歌詞印象深刻
昆山兩岸電商實驗區 首家服務平台啟動
四川傳襲警 嫌犯拒捕毆警奪槍逃逸
永旺進軍中美洲 多明尼加設太陽能廠
瘋媽祖 大甲媽祖Win10保庇包上市
老翁失蹤多日 陳屍偏僻產業道路
雙英會 林佳龍：為台灣民主建立典範
維護校園安全 嘉義警方加強巡查
八仙塵爆最年幼傷患 31日出院
環時：文革反思 應堅持黨的決議
美元弱 新台幣勁升2.7角
總統：若蔡英文需要協助願提供淺見
鴻準每股88日圓認購夏普13%股權
洪秀柱就任主席 總統：全力協助
鴻夏戀成局 訂4/2大阪簽約
全聯接手傳藝 林敏雄：有盈餘就投入
評港獨 大陸前主管官員：須剷除
鴻海宣布砸3888億日圓收購夏普
屏東最後獨立書店將熄燈 幼兒園送別
農林漁牧業普查 4月開跑
連假出國去 善用信用卡機場接送優惠
HTC Vive出貨量 宏達電：相當滿意
鴻海入主夏普 日媒快訊報導
入獄查出罹肝病 通緝犯感謝被捕
南韓將研發戰術飛彈應對北韓長程砲
愛心老翁助憨兒 揪團捐米13年
攀登南澳古道滑落山腰 男送醫治療
海洋中心揭幕 張善政盼研究精進
鴻海入主夏普 郭台銘激動宣示
傳接駐美代表 高碩泰休假手機關機
翁山蘇姬出掌4部長 大權在握
上海股市終於站上3000點
新北擬推台65線接國道紓五股車流
長照財源 總統：保險方式較好
傳高碩泰駐美 民進黨：毫無所悉
條例抵觸法規 中市：已生效送中央備查
伊波拉降溫 疾管署解除西非3國警戒
清明野外掃墓 防恙蟲上身
國防部：國機國造為一貫政策
翁啟惠請辭 身體恢復後返台說明
夏普下修財測 營業虧損1700億日圓
母親節大促銷搶客 百貨祭獨家優惠大獎
鴻海：投資夏普非併購 4月再談人事
維護校安 高市警加強幼兒園簽巡
鴻夏戀成局 法人：擁抱長期利多且抗韓
農再基金用途遭質疑 農委會：依法招標
翁啟惠突辭 陳學聖：會等他 一定要面對
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
鴻海：投資夏普從來沒砍價
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
德翔油污岸際 驚見3米偽虎鯨屍
南韓1架F-16D戰機墜毀 飛官生還
夏普下修財測大虧1700億日圓 液晶拖累
改造夏普搶蘋果面板訂單 就看郭董了
美經商局首席副助卿拜會立院談TPP
西伯利亞犀牛和史前人類 可能同時並存
新北口腔醫療車上路 為偏鄉童顧齒
廣告遭公平會開罰 愛買：未來將嚴審
老鼠可聞出結核病 準確度近百分百
北市推校園性別友善廁所 蔡依林力挺
參訪豐田及三菱 林佳龍：帶動工業4.0
翁啟惠在美住院不適長途飛行 回國延後
國際飯店進駐澎湖 主打旅遊會議族群
傳高碩泰接駐美代表 AIT不評論
翁啟惠請辭 蘇嘉全：了解內情後再說
鴻夏戀若近期遞件 投審會估4月底審完
台日國會外交 王金平不缺席
內湖女童命案 蔡英文提國外輔警制度
落實校園安全 中市提5大面向配套
倒習第二封信 列舉習近平5個錯誤
港股收紅 攀至近3個月高點
否認基金會迫台商捐款 林中森寄存證信
昆山兩岸電商平台 買台灣商品4天到貨
速霸陸FORESTER 改款5新車亮相
貢獻教育 趙涵?獲國際獎項肯定
想祭拜姊姊 塵爆傷者李小弟憶亡姊哽咽
大陸發射第22顆北斗導航衛星
日駐兵與那國島 國防部全程掌握動態
全球首座混成太陽能電廠 落腳內華達州
2醫院涉詐健保費 台中檢調搜索約談
馬總統盼參加TPP第2回合談判
抵港郵輪爆腸胃炎 150人感染
資金行情未退潮 新台幣匯價創5個月高
鴻海投資夏普財報怎認列 戴正吳這麼說
政院：加入TPP刻不容緩
鴻海投資夏普 戴正吳：不會跟銀行借貸
大甲媽聯名Win10保庇包 4月開賣
張揆視察衛武營藝術中心 要求如期完工
日新安保法上路 陸籲日慎重行事
推動本土經濟 港府推美食車
浩鼎案風暴 翁啟惠請辭始末
航空城聽證會登場 桃市府持認同立場
鴻夏戀成了 夏普螢幕將成鴻海重要資產
闖關顧健康 國小生遊戲學知識
防登革熱再起 賴清德視察防治工作
願女童好走 喇嘛點亮燭燈祝禱
鴻海成功迎娶夏普 看重面板技術
大器晚成翁啟惠 外界看好有望諾貝爾獎
翁啟惠請假 立院明備詢由王汎森代理
看駐美代表 程建人：兩岸若壞誰當都辛苦
佛光山海天佛剎啟建孝道月報恩梁皇法會
康復之友迎向陽光 病患家屬都舒壓
桶裝瓦斯恐漲 小吃攤單月多付150元
開放網路販酒 政院辦線上諮詢會議
查理週刊諷布魯塞爾恐攻 又惹眾怒
拴鍊囚禁 印尼精神病患處境悲慘
港府成立學生自殺委員會
美官員：日自衛隊可望正式加入美菲軍演
浩鼎案 檢調不排除傳訊翁啟惠
首度主持中常會 洪秀柱有問必答
鴻海投資夏普緩1個月 省了千億日圓
浩鼎風暴 中研院人員連署交倫理委員會
西沙部署反艦飛彈 大陸：並非軍事化
紙風車三國奇遇 4/9基隆登場
鴻海入主 台灣人可能出任日本夏普新社長
酒後解尿有困難 50歲男攝護腺癌末期
鴻海入主夏普 安心吃蘋果抗韓流攻家電
鴻海去年大賺1468億元 創歷史新高
入股夏普敲定 鴻海鴻準明恢復交易
鴻夏戀大功臣 鴻海「德川家康」戴正吳
南海抗中 菲考慮組建潛艦部隊
提升南海防衛能力 菲購先進反潛直升機
遠方的星星 夏普百年起落如戲
百年夏普一流技術 兵敗求售看這裡
誆集資買彩券明牌 約50人受騙
翁啟惠提書面辭呈 馬總統並未同意
不景氣 去年製造業投資連2年衰退
陸港聯手偵破南亞裔偷渡集團
指精神病殺人 市刑大：非為凶嫌背書
東森國際不發股利 賣楊梅資產提列減損
魏國彥喊辭 劉建國：未要他辭職
IS疑擁髒彈 美核安高峰會蒙陰影
夏普財測大虧 液晶面板事業不振是元凶
不只疫苗 大陸新藥審查也現問題
保護孩童 宋瑋莉盼從台灣頭做起
翁啟惠請辭 藍綠立委籲回台說清楚
亞行：陸今年經濟成長率6.5% 明年6.3%
美經商局唐偉康：台應根據科學討論美豬
美商會：有信心台灣新政府落實國際接軌
傳精障男持刀砍鄰門 警方：非事實
涉詐領助理費 檢調約談應曉薇
鴻海苦戀修成正果 4年追求好事多磨
資深媒體人高溪池 記錄基隆選舉史
果粉有福了 德誼加1元送AppleCare
鴻夏戀拍板 鴻海可創4個第一紀錄
陸超傻大學生 按指示匯款砸ATM還襲胸
數百難民地鐵站下席地睡 巴黎再度驅離
台女遊捷死亡 外交部協助家屬處理後事
鴻夏戀拍板緩了1個月 幕後大解密
王品從源頭把關 拚提升食安管控
張揆未批准辭呈前 魏國彥：還會到立院
迎接兒童節 兒童新樂園祭優惠
荷蘭警方再次反恐突襲 沒找到武器
船員挾持案 菲軍方婉謝印尼派軍警協助
德翔台北輪 政院指示依時限完成作業
美孕婦發現腦瘤 救胎兒暫緩化療
花嶼婦人腹痛 海巡緊急後送就醫
無界新聞 陸外交部：破壞穩定不能得逞
香港驚傳水泥封屍案 兇嫌疑潛逃台灣
台股漲逾百點 王儷玲：外資沒有離開
國銀最大直接風險債務國 美國取代大陸
鴻海去年獲利衝新高 EPS創8年高點
東生華類風濕性關節炎生物藥 解盲成功
香港限制陸童接種疫苗 每月僅120名
三井案未過 文資委員：有人說柯P很生氣
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四川搶匪押送途中脫逃 懸賞25萬元
仁寶去年每股稅後盈餘2.01元
確保空品 李昆澤促工業區設監測
德翔貨輪殘油 預計4/1抽除完畢
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陸漁民盜採遭押 海基海協已啟動聯繫
防堵福島核電廠污水外洩 日啟用冰牆
愛吃不服輸 世界麵包大賽他銀了
撤銷國籍難達共識 法總統放棄修憲
歐巴馬讚許緬甸新總統就任
北韓警告人民 恐再鬧饑荒準備嚼樹根
北京聲稱港獨行動違憲
陸資人股污水廠 高市民代促查
調查：近2/3美國人為反恐支持刑求
總統：美台陸彼此關係 這8年最和緩
入主夏普 華爾街日報：鴻海一大勝利
林中森今年首次訪陸 4/11見陳德銘
三代主政內蒙古 布小林破格升任代主席
被控詐領助理費 應曉薇：感覺被陷害
布魯塞爾恐攻後會議 比利時警官醉醺醺
美確認大陸南海部署並試射反艦飛彈
寶寶食安爸媽顧 奶粉也能居家檢測
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
鴻海砸近106億元 配發員工酬勞
全球最貴鑽石球鞋 閃亮亮要價破億
鴻海砸536億 登陸佈局5大新領域
疑涉詐領助理費 應曉薇：惡意檢舉
日媒：鴻海入主夏普 傳將由戴正吳經營
中非新任總統就職 扛起百廢待舉國家
印度7警方安全人員 被毛派共黨炸死
第4起獅子逛大街 遭肯亞巡護員射殺
葉倫談話激勵 美股開盤走揚
恐攻後修憲計畫 法總統喊停
大陸公布財政預算 地方債餘額逾16兆
總統：九二共識為基礎 領導人可再會談
榮成環科再投資湖北 複製華東成功經驗
國艦國造實力 國際海事展8月看得見
新洲全球去年獲利 年增逾4成
和劫機犯合照 英男誇稱最佳自拍
港府：依法處理任何「港獨」言行
梅健華：馬總統證明外交非零和遊戲
羅瑩雪抵上海訪問 31日台商座談
預防隨機殺人 內政部提短中長期計畫補破網
浩鼎將登ASCO年會發表新藥論文 張念慈為翁闢謠
每日嚴選鮮材 品嚐屬於「晴山」的醍醐味
義大利波隆那兒童書展插畫展 台灣插畫家入選7人創新高
全球第二大影音平台Dailymotion 進軍台灣市場
刷「富邦鑽保卡」 保戶權益再升級
美稱 不會承認陸所劃南海防空識別區
小燈泡媽：通通給我抱抱想好好哭一哭
因應俄國挑戰 美加派1武裝旅進駐東歐
日媒：夏普被鴻海翻弄了1個月終定案
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
聯合國警報：巴西政治危機可能衝擊國際
葉倫緩步升息談話激勵 歐股走揚
阿塞德籲組敘團結政府 美稱不會成功
巴西爆發甲型H1N1流感疫情
川普稱墮胎婦女應受某種懲罰 引發批評
美進行世界首次HIV陽性患者間肝臟移植
葉倫鴿派談話激勵 美股漲今年高點
美元貶勢稍解 油價上揚
紐約初選前 希拉蕊大本營擁抱溫暖
希拉蕊紐約造勢 維安高規格
Canon全新小型印相機 隨拍隨印
小燈泡媽：各位心意我們會細細地看
嘉義六腳火警 2人灼傷送醫
老翁尿不出來 膀胱結石大如奇異果
大氣擴散差 多個測站PM2.5紫爆
習近平專機抵美 將第8次晤歐巴馬
鴻夏戀拍板 台股關注鴻家軍表現
中小企業釋就業機會 身障者就業無憂
行道樹受損 中市將再補8百多棵
南海問題 中越防長都說要妥善處理
浩鼎將公布ASCO訊息 今暫停交易
槍手闖利比亞電視台 和平轉移恐落空
英傳將運700公斤核廢料至美 史上最大批
春假加油省荷包！ 下周油價估降3角
華為再入榜 登全球最具品牌價值百強
台股開盤漲20.18點
新台幣開盤32.26元 升1.65角
清明山區掃墓著長袖 降低感染恙蟲病
魏國彥遞辭呈 張善政退回並慰留
冰與火之歌第6季 4/25在台首播
南海鄰國擴權 國安局：威脅太平島防務
鴻夏戀拍板 鴻海開盤漲2.86%
人工試管失敗 中醫調理添好孕
張善政數度慰留 魏國彥尊重立委不戀棧
預防隨機殺人 內政部提9大應變處置
外資看鴻夏案 獲利與執行力風險仍在
微軟HoloLens出貨 搶進擴增實境
殺童罪修法案 法務部：有研酌餘地
傳綠營3要角駐外 林永樂：尊重新政府
華邦驊訊傳捷報 搶進臉書VR供應鏈
多倫多前市長福特出殯 市民懷念送行
亞銀預測越南今年經濟成長6.7%
傳統剖香腳 老師傅展技藝
民進黨天王傳駐外 民進黨：非事實
浩鼎案延燒 鄧振中盼早日塵埃落定
男子大溪橋下摔傷 消防垂吊救援
林永樂：兩岸在外交有競爭 目前無危機
智伸科每股賺3.74元 估Q1衝高
天冷菸抽不停 當心叢發性頭痛上身
翁啟惠不回國 立院教委會限1週內說明
核安峰會 歐巴馬先會日韓再見習
傳駐新加坡 蘇巧慧：蘇貞昌驚訝
強升攻破32.2元 新台幣早盤升2.62角
立院教委會決議 翁啟惠1週內書面報告
陸股開高 滬指3000點附近徘徊
防範隨機殺人 警政署：提高見警率
審殺童死刑修法 時力：非倉促立法時機
上櫃企業營運俏 店頭基金衝
翁啟惠不回國 立院教委會下午議程取消
歐習會談南海 陸學者預期各說各話
台幣早盤升破32.2元 逾5個月新高
傳駐外 呂秀蓮：不考慮在新政府任公職
埃及航空遇劫當下 有乘客反應超爆笑
嘉義瓦斯氣爆 疑老嫗聽錯話
亞洲學生鋼橋競賽 中央大學團隊奪冠
富驛提資產減損 去年每股虧3.91元
FDA鬆綁墮胎藥 美婦女福音
全球最大風電廠 投資上緯在陸子公司
防茲卡疫情蔓延 越南提高警戒
劉德立出席巴拿馬「華人日」慶祝活動
調查：消費科技生技3類 企業獵才最愛
陸內需弱 太陽能報價再跌
出席高苑校慶 蔡英文勉向陳偉殷看齊
50元硬幣有假 台南警方查獲近6萬枚
魏國彥突身體不適 立院醫務室休息
台灣愛心 冬衣贈希臘難民兒童
故宮南院換展 楷棟堂暫停開放
魏國彥立院備詢身體不適 將送醫診治
陳光標傳詐騙被捕 視訊闢謠報平安
慶兒童節 貓纜及兒童新樂園送小確幸
劉喬安涉仲介女子賣淫 遭北檢起訴
鴻海集團投資夏普成定局 夏普開高走低
浩鼎新藥論文獲ASCO接受 6月發表
離婚父母不NG 婦團提供4大守則
2月製造業景氣轉黃藍燈 終結連10藍
代銷毀贓證物引爆炸 環保局不再代勞
開夜車視線差 美評比：車燈品質差很大
魏國彥身體不適 轉送台大醫院檢查
港封屍案凶嫌躲台 警：未接到訊息
鴻夏4/2(土界)市簽約 選這地點意義特殊
強化護童專案 高市警義警志工聯手
傳駐印或府秘書長 黃志芳：從未聽說
魏國彥急性冠心症 轉台大急診
川普挨轟 急撇墮胎立場
紙風車批兩廳院官僚 立委籲尊重多元
美大選將至 習近平面臨後歐巴馬新政權
浩鼎甩解盲陰霾 論文將登ASCO年會
公親變事主遭打瞎 被告判刑定讞
大學指考簡章4月1日發售
廣東校園自行車掛牌 防竊賊偷車
台股開高盤中翻黑 退守8700點
中央氣象局氣象報告
因應刀械傷人 警訓練使用防暴網槍
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北市刑大定調精神病患 陳威仁：應道歉
50元偽幣幾可亂真 多看幾眼可辨認
小燈泡追思會 民眾赴會場致意
民進黨籲翁啟惠 儘速出面說明
新藥條例開後門？ 鄧振中：浩鼎是個案
公庫進帳最多的大陸城市 上海北京深圳
浩鼎ASCO年會報告 翁啟惠將出席
馬總統盼與歐盟簽雙邊投資協議
魏國彥送急診 張善政赴台大醫院關切
嘉義PM2.5紫爆 戴口罩少外出
拆解iPhone SE 蘋果庫存小祕密外洩？
大陸情侶為結婚辭職 花1年拍民族婚紗
永尾瑪利亞性感寫真 4月來台握手會
機房隱身豪宅 詐騙集團12人落網
北市府：柯文哲從未授權遊說文資委員
全球採購夥伴大會 商機41億美元
彈劾倒數計時 巴西總統支持者上街力挺
越南首見女性國會主席
日與那國島設監偵 高廣圻：針對陸方
嘉市推以功代金 避免燃燒紙錢
空氣品質不良 中市啟動初級應變
經濟表現佳 IMF將停駐尼加拉瓜
心臟不適送醫 環署：魏國彥無心臟病史
引進鞭刑嚇阻犯罪 陳威仁：法務部考量
暫收32.22元 新台幣中午升2.05角
印度央行交付公有銀行不良債權清單
中研院：浩鼎持股需待翁啟惠回國說明
張善政探視 魏國彥狀況穩定
自行車雙雄目標價遭砍 股價溜滑梯
外資估聯發科明年每股純益 恐創上市低
屏東縣政府 LINE官方帳號啟用
氣急攻心是真的 壓力大容易傷心塞血管
世界麵包賽奪銀 馬總統：台灣之光
統測成績提早公告 5月20日就可上網查詢
毒販攜狗外出掩護販毒 3嫌落網
薩爾瓦多咖啡出口銳減達四成多
女童案新聞稿惹議 北市刑大：點出漏洞
翁啟惠遭指違反利益衝突 廉政署關注
貨輪擱淺 德翔海運：未錯過黃金救援
李綜合醫院疑涉詐健保費 2人交保
培根計劃預算遭疑 水保局：沒亂花
糖尿病易併發失明 醫師建議評估治療
翁啟惠請辭滯美 直擊加州豪宅
張念慈30年交情保證 翁啟惠一定回來
瑞芳暖警載送 拄杖阿嬤淚謝
免疫療法成癌症剋星？ 化療不再是唯一解
魏國彥心臟不適 蘇嘉全指示緊急處置
北市查核兒童休閒食品 1件違規
魏國彥急性冠心症 最快下午心導管手術
人民幣中間價連3升 重返6.46元
重大經濟犯遣返 羅瑩雪：陸表達願幫忙
尋找外星生命 探索範圍擴至2萬個星系
兒童連假哪裡玩 中市遊樂區推優惠入園
南極冰川融化加速 海平面上升幅度增1倍
美光看好H2 南亞科股價抗跌
憲兵模仿李蒨蓉姿勢拍照 軍方開人評會
政院修民法 遺囑必須親自簽名
立院教委會通過臨提 最嚴厲譴責翁啟惠
德翔輪漏油 北海岸漁獲檢驗無污染
小學英檢口試成績出爐 表現優異
南海之爭 艾奎諾三世：戰爭無益
防腸病毒肆虐 苗縣4幼兒園停課
好市多磨15年 北投店4/9開幕
陸工匠修月台門 要價比英國低1千倍
防隨機殺人要增見警率 警力卻缺很大
巧新科技續攻電動車 砸80億元擴新廠
陸學者籲取消財政供養共青團 遭刪文
魏國彥送醫 陳威仁傳LINE關心
德翔台北貨輪8危險櫃 4/3前移除
美助卿：印度是泛印海事安全重要夥伴
白芷磨粉賣 標榜洗臉潤肌遭判刑
台股收盤漲7.79點
馬公高中畢業美展與書法成果 聯展
謝金河：陸企債務連環爆 台灣銀行業小心
獼猴戴無線電 追蹤豐柏步道猴群活動區
台股震盪 漲7.79點
德翔台北漏油 協和電廠發現油泥塊
捷運警遭砍 陳國恩：非常勇敢 記功2次
4月台指期跌 25點
4月電子跌 金融漲
技職整合 德霖學院與光華商職聯盟
蘋果帝國稱霸 昔日瀕破產絕處逢生
庫克擺脫賈伯斯身影 重新定位蘋果
賈伯斯辭世4年餘 仍是蘋果精神標竿
蘋果傳奇 創業40年12大經典之作
蘋果咬一口 你想知道的品牌標誌故事
翁啟惠以色列演講影片曝光 氣色不錯
中華電4G當機 減月租費5%到10%
豆芽菜摻漂白劑 雲檢起訴請從重量刑
童投保理賠放寬 金管會：天災定義需審慎
台中港設購物中心有譜 三井獲優先議約
台股震盪翻黑 最後一盤拉升收漲
南投農林漁牧普查 人員配戴證件供辨視
違反性平法規定 北市公布兩公司名單
日本外相岸田文雄 擬4月訪陸
政院提民法修正 子女不扶養可剝奪繼承
C肝新藥若納給付 立委憂排擠效應
遺囑禁止遺產分割 效力下修為5年
印尼哈比人絕滅時間點 比最初認知要早
響應綠色殯葬 退休師省喪葬費設獎學金
撥電擊棒給巡守隊 警政署：有經費問題
徐旭東宣布 遠傳進入4.5G時代
重大經濟犯遣返 羅瑩雪：陸願協助
疑涉詐領健保費 李綜合醫院：靜待調查
綠委籲設捷運警察局 陳威仁：再研究
被控詐領助理費 應曉薇為母喊冤
陸若劃南海ADIZ 國安局：目前應不會
三大法人買超台股45億元
陸企砸4.73億美元 買東芝家電8成股權
川普揚言准韓日核武裝 白宮：背道而馳
翁啟惠請辭 蘇嘉全：非最好解決方式
亞洲液化石油氣供應缺 吸引美增加出口
遠傳火速開台 徐旭東：響應小英願景
研究：兒童服咳嗽感冒藥有不良影響
朱姓民眾有好康 清明免費玩明十三陵
馬總統邀訪太平島 菲外交部不評論
翁啟惠代女兒賣浩鼎 張念慈：理專建議
蘇嘉全：政治資歷夠 外交工作較受重視
消費習性改變 宜蘭友愛百貨走入歷史
嘉明湖4/1開放 山屋每日供176人住宿
愛心兒童節 中市國小學生捐髮做愛心
貨輪漏油 環保署：5月底岸際復原
教育部國小棒球賽 桃園包辦冠亞殿
徐旭東：未來什麼都是VR 非常真
強制翁啟惠返國 法務部視調查證據發展
兒童節玩樂園 大人小孩都享優惠
研究：連續好幾代吃素 罹癌心臟病風險升
法務部：執行死刑沒有時間表
通緝犯躲大陸 開電玩店遭逮遣返
三井將投資台中港特定區 中彰都歡迎
中信金備妥10億 投入金融科技
竹縣小弟槍殺角頭 高院加重判20年徒刑
徐旭東讚郭董 選夏普選得不錯
中磊2600MHz小型基地台 獲NCC認證
疑精神異常者 北市擬比照街友模式送醫
屏東獅子會捐70頂假髮助癌友
立委柴頭說 外長：尊重委員質詢權利
浩鼎風暴 鄧振中：修生技條例暫無必要
鑫創Q1可望不淡 營收毛利率看升
諾貝爾文學獎得主卡爾特斯辭世 享壽86
內政委員會臨提 林中森登陸須經同意
贓車車牌顏色不符 偷車賊公園睡覺遭逮
日股連3黑 東證創9月來最大單季跌幅
高職生當車手 竹市警破詐騙集團
新台幣收32.282元 創7個半月新高
虛擬實境怎麼玩 宏達電義隆電暢談
美否定南海識別區 陸：不需指手劃腳
女持刀欲割腕自殘 警抬腳掃落制伏
GORORO異業結盟 家樂福4月起開賣
中華電4G下殺 469元前半年吃到飽
超高極限滑梯 十鼓文創園區亮相
條例牴觸法規 台中綠營籲尊重地方自治
複製鑰匙偷鋼筋 離職工人被認出
滬指收盤 險守3000點
行竊遺留發票 警方循線逮人
iPhone SE 中華電資費出爐
翁啟惠發信給中研院人員 儘快回國說明
幼兒園參訪屏縣警局 方仰寧送哨子
大陸電腦圍棋 想要挑戰AlphaGo
防範腸病毒 彰化縣提高停課標準
蝌蚪會掘砂 印度發現新品種舞蛙
繳交行政執行案款 刷卡嘛也通
攜槍毒拒捕落跑 猛男不敵警技教官
社工獲肯定 高榮台南分院盼再精進
立院初審 公司犯妨害風化罪得勒令停業
好市多北投展店 全台挑戰700億業績
維護民眾安全 南投警巡護校園車站賣場
翁山蘇姬抓權再升級 有望任國家顧問
考試院建築工法 若土壤液化危害機率低
腸病毒71型重症 中部男童今年首例
紙風車批官僚 兩廳院：虛心受教
不爽毒品純度太低 藥腳檢舉揪出毒販
大魯閣新竹設購物中心 盼成樂活地標
德翔台北輪擱淺 4/1前抽完重油
德西油輪傳爆炸 至少2死
法務部：無期徒刑不得假釋 恐違人權
嘉市1999將熄燈 由市府總機接手
一度失聯 滬復星董事長郭廣昌現身香港
湖北果農酷似林志穎 創意行銷賣水果
眷村記憶味蕾 王偉忠訴說食光芬芳
正義食品混油案輕判 雄檢上訴請量重刑
陸維權人士獲國際勇氣獎 出境領獎遭阻
國道藍白紅標線 網友稱美國隊長專用
印度興建中高架橋倒塌 10死150人受困
101搶攻母親節檔期 祭高回饋衝業績
中央氣象局氣象報告
政大搖搖哥遭強制送醫 教師反感害怕
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
富基魚產銷售中心 10元海鮮促銷
資金匯入 台幣升1.43角創7個半月新高
陪孩子快樂成長 竹市兒童故事月登場
樂高搭配虛擬實境 台茂體驗登場
學校課後照顧 遭疑弱化原民區家庭功能
孟加拉央行資金遭竊 2陸籍人士涉匯至菲
盜版上傳 Dailymotion：協助防盜
陳定南逝世10週年 紀念展呈現生平
誇大減重效果 知名業者違規43次
520前執行死刑否 陳明堂：沒時間表
林中森訪陸需經立院同意 陸委會表尊重
引進查理布朗 高捷捐一卡通獻愛
魏國彥完成心臟手術 加護病房觀察中
港股收跌 獲利賣壓拖累
美式冰淇淋端抹茶味 挑戰不景氣
歡樂兒童節 澎湖親子共游賞樂趣多
華碩實力受肯定 獲頒「創新企業獎」
LINE帳號遭盜 集集鎮長澄清沒借錢
宏?搶食電競大餅 推超寬螢幕投影機
桃園婦幼商品展登場 首獎臍帶血保存
日在與那國島設雷達站 陸反唇相譏
德翔台北抽油作業 最快4/1完成
林中森取消訪陸行程
魏國彥已完成手術 感謝外界關心
陸能源局：十三五期間推進沿海核電廠
公款修私宅 南非法庭命總統還錢
家境清寒 蔡嘉峻用獎盃豐富人生
泰國南部暴亂再起 1死數十傷
IS高階指揮官 敘利亞拉卡空襲喪命
紫光入股力成 投審會證實已收件
滅頂重創 味全去年爆史上最大虧損
林口行政園區啟用 朱立倫：有助治安
櫃買中心：浩鼎明天恢復交易
不一樣的兒童節 學童邊玩邊學習
星國拍賣網在台成立辦公室 選中大稻埕
政大搖搖哥事件 警方：僅協助送醫
陸深化經改 審慎推進資本項目可兌換
加爾各答橋塌至少14死 已7人獲救
政大搖搖哥遭送醫 醫憂手段粗暴害社會
北市聯醫：政大搖搖哥同意住院治療
響應物聯網願景 遠傳聚焦4方向
巴黎恐攻嫌犯想引渡至法 和法當局合作
預防殺童 立院決議：1年內提修法目標
金門版兒童樂園 清明連假登場
澎檢偵辦五合一選舉 91%當選無效
450公斤黃金遭員工盜賣 光洋科損逾5億
陸：珠江流域可能出現大洪水
美麗灣案 台東縣府敗訴定讞
台苯明天臨股會 孫林兩派正面交鋒
環評無效 美麗灣：請政府給明確的路
IS號召攻擊德國 總理辦公室成目標
台積電市值 謝金河：快追上英特爾
亞灣第3筆重劃開辦 貢獻大片臨港綠帶
總統教育獎莊靜潔猝死 家人將按鈴控告
國安基金4月12日開會 商議是否退場
澎湖縣長訪教召 推阿兵哥重遊澎湖
單車隊環島傳愛 玉山銀捐千萬助學
C肝患者治療苦 藥廠捐新藥助弱勢
紫光申請入股 力成：尊重政府決策
亞股首季動盪 日股挫12%滬股跌15%
遠傳開台2600MHz 不怕4G價格戰
元太去年每股淨利0.47元
菲大法官：南海案若敗訴 激化區域緊張
美麗灣案 台東縣政府敗訴定讞
三星Tab A平板 五千有找4月開賣
嚴防森森火災 掃墓別燒金紙
訪陸須經立院同意 林中森認為有針對性
驚爆員工盜賣黃金 光洋科亡羊補牢
美媒續爆料 納吉用不明獻金狂買
小燈泡外公：我們會走出哀傷
準備入閣？張景森辭富邦金獨董
中國人壽市場排名 上升至第4
遭指施政城鄉差距 高市府：已努力拉近
華航去年賺57.64億 配息10年高
小燈泡媽：現場玩偶文具贈社福單位
矽格擬買下100%股權 誠遠將下櫃
嚴苛反賣淫法 南韓憲法法院：合憲
國銀爛頭寸 連續3個月破9兆
管制鬆綁 金融界：對房市幫助有限
光洋科上櫃來首虧損 停發員工紅利
韓憲法法院裁定 處罰自願賣淫行為合憲
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紫光參股力成遞件 投審會：3案併案審
威力彩開獎
致命珍饈 日警方突襲高檔河豚餐廳
蔡英文會晤美眾議員 盼支持台入TPP
大陸2015國際收支 經常帳順差增加
台東美麗灣案大事記
比利時恐嫌筆電 驚見比總理官邸辦公室
疑母親與男友糾紛 女童遭傷喉
英美將互換大量核廢料 供歐抗癌使用
台修法盼撤漁業黃牌 歐盟展開審查
北市府：政大搖搖哥疑久未進食 協助就醫
經濟過渡 標普將陸債信展望降為負向
查攻擊法國陰謀 比利時警方再突襲
駐印處官員赴蘭伽國軍公墓春祭
關懷南台強震 全球僑界捐240萬美元
美麗灣下一步 重啟環評或台東縣府買回
血護士再現義大利 涉嫌殺害13名病患
林陳會告吹 專家：難保陸不會政治解讀
台南女童頸部遭傷 縫合幸無大礙
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
翁啟惠表明儘快回國 總統府肯定
鴻海削價收購夏普 可能還是買貴了
標準普爾調降大陸信評展望 月內第2家
法國殺童案 犯人關40年申請假釋遭拒
印度高架橋倒塌 增至15死逾百傷
亞泥去年每股稅後盈餘1.55元
阿拉伯富豪炫富 金色超跑違規停倫敦
北市傳槍擊案 男子意識清醒送醫
抗議勞動改革法案 法國再度串聯遊行
抗議勞動改革 法示威者和警方爆衝突
加爾各答橋塌事件 至少18死62傷
歐習華府會前 美媒：中方行為惡劣
土耳其東南部強烈爆炸 至少7人傷
台南女童頸遭割傷 警追母親前男友
北市傳槍響 男自行就醫再轉院
小米5在印度發表
美股開盤走高 季線可望呈現小紅
陸大批漁船現蹤南海 大馬傳喚陸大使
土國庫德區警車遇襲 14警民受傷
台南平房火警 1男燒傷嚴重
安倍的「女性經濟學」為什麼不成功？
〈時評〉不再讓台灣有階級對立
兩岸監督條例出爐 民進黨團會議今討論
統一創辦人高清愿辭世享壽88歲 親友低調送行
歷史上的今天：荷蘭通過同性婚姻合法 世上第一個國家
著名女建築師哈蒂逝世 為台灣設計淡江大橋
鮭魚吃素一點好嗎？專家：Omega-3含量變少
新北推Line電子訃聞 綠色殯葬套組 身後事全程免費
美貿易障礙報告 再提牛豬進口議題
卡通遇見歌仔戲 下鄉宜蘭與200位囝仔同樂
警政署公布清明假期交通疏導措施 嚴禁酒駕
募集LINE好友 高雄寒軒國際大飯店推集點卡活動
台南大億麗緻酒店【悸動住房專案】43折優惠房價並享升等雅緻套房
中華電信Apple新機入列 多款大4G手機優惠
溫馨五月愛媽咪 美味蛋糕表孝心 台中金典推出母親節蛋糕
富邦金控：連續七年金控業獲利第一 2015年稅後淨利636億元
春之變奏曲 四大天王畫家作品在台相遇
〈時評〉台北市「五花大綁」的美意
新北推Line電子訃聞 綠色殯葬環保又省錢
日本電力零售自由化 市場達8兆日圓
台南女童遭割傷 警籲民眾勿聚警所前
女建築師札哈．哈蒂病逝 享年65歲
比利時批准 巴黎恐攻主嫌引渡至法國
巴西三軍統帥離職 批總統無羞恥心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土耳其東南部大城爆炸案 6警死23傷
法國40萬人上街頭 抗議勞動改革法案
全球股市疲弱 歐股收黑
歐習會登場 討論北韓與南海等議題
歐習會料談台灣 美鼓勵兩岸續合作
維吉尼亞州傳槍擊 3警民受傷凶嫌被捕
美股漲跌互見 道瓊標普指數季線小紅
美元走弱 油價續揚
習近平會歐巴馬 籲勿對南海爭端選邊站
最低時薪將增至15美元 加州議會通過
習近平籲歐巴馬 助兩岸關係和平發展
美中下月參與簽署 盼氣候協定今年生效
安邦退出 喜達屋和萬豪國際好事近
歐習會談台灣 美中各重申立場
習近平示警 美南海行動有損陸主權
加拿大再收一萬名敘利亞難民
美部署THAAD 習近平：堅決反對
英知名女建築師哈蒂 打拚衝出一片天
臨8800賣壓 不抱股過節恐盤整
美維吉尼亞州槍擊案 凶嫌不治3警民受傷
東海大學前校長梅可望過世
歐習過招南海 有交鋒少交集
燈泡媽：盡力讓社會每個角落充滿愛
週休2.5天 陸兩城市開始上路了
F-環宇與陸企合併 估8月前完成
世界領袖齊集核安峰會 歐巴馬再對北韓施壓
紐約初選前民調 希拉蕊川普領先
韓美日高峰會達共識 促北韓放棄核武
東海大學前校長梅可望逝世
札哈哈蒂驟逝 全球建築界痛失巨星
高清愿辭世 秉三好一公道辦企業
台股開盤跌44.45點
新台幣開盤升2.8分
戴口罩出門 西半部PM2.5濃度偏高
北韓輸出電波干擾南韓全球定位系統
指考簡章今發售 5月報名
光洋科遭盜賣黃金 股價跳空跌停
房市解凍？房仲：投資置產買盤初現
高清愿辭世 統一統一超早盤小跌
浩鼎獲ASCO加持 股價跳空漲停
搶兒童節連假商機 南投遊樂區推優惠
加油等等 下周汽柴油估降3、4角
北市離奇意外 男遭鐵捲門壓死
奧克蘭亞裔學生遭攻擊 駐館促警助安全
Yahoo奇摩攜手福斯 全台首創O2O賣車
全球肥胖調查 每8人就有1人肥胖
iPhone SE台積或三星版？網友說這樣看
清明節嘉義水上墓區易塞車 警交管疏導
微電腦瓦斯表安全遮斷 基隆台中裝置率最高
大陸女村官古裝照宣傳旅遊 網路爆紅
新台幣早盤狹幅整理
歡慶兒童節 花蓮向日廣場優惠多
年輕人愛創業 逾 4成賠錢退場
王金平在浴室滑倒 後腦流血
香港亞視4/2凌晨停播
幸運小鐵魚 煮出柬埔寨幸福未來
土地買賣繼承遺贈 雲林開辦跨所登記
2月上市公司董監設質占持股比 光電最高
養小孩不吃不喝12年 4成勞工不願生
立院國是論壇 朝野聚焦內湖殺童案
景氣回暖 陸3月PMI升至50.2%
父母若有憂鬱症 孩子學習力可能受影響
生寶寶最後期限 驗血有助預知
LINE慶櫻花季 對話視窗飄下櫻花雨
河南衛河清淤現明清古物 陸民搶挖寶
台積電16奈米需求暴增 外資調高目標價
越美外長會 聚焦TPP和南海問題
警方：50名IS支持者在布魯塞爾機場工作
無故遭開槍 被丟包自行就醫
LINE浪漫灑櫻花 無關愚人節
水情樂觀 6月底前全台供水無虞
兩岸漁船擦撞 陸船允賠和解
挽救鄉村彌撒危機 法神父到府接送教徒
山西7大煤企打貪 5集團高官落馬
偷的槓龜買的中獎 貪心刮刮樂女賊遭逮
陸稱歐習會有助益 南海等議題仍無共識
新加坡用語大不同 老鼠粉也可吃下肚
前東大校長梅可望逝世 林佳龍：不捨
PMI谷底翻揚 景氣可望第二季築底
日航系統故障 24個航班取消
愚人節新玩法 超商領貨報化名送好禮
iOS 9.3.1緊急推出 修正App等連結問題
任國民黨秘書長 洪秀柱：曾永權不可能
連假效應電金熄火 台股失守8700
大陸神離婚 妻玩Dota2夫改玩LOL
鴻海夏普聯攻OLED 傳產線將換地點
新加坡咖啡文化獨特 觀光客摸不著頭緒
大陸帥機師起飛前玩直播 遭公司調查
高清愿白手起家不忘回饋 鄰里感念
台苯臨股會 上演經營權之爭
高清愿逝世 馬總統不捨
中經院看好鴻夏戀 籲台企加速國際併購
歐習會 習近平再提九二共識
梅可望逝世 馬總統：國家損失
前校長梅可望逝世 東海大學設簡易靈堂
研究：夜間禁食 乳癌復發風險可能降低
菲總統大選民調 參議員柏吾恢復領先
長假效應發酵 台股大跌逾百點
張國煒又丟一席董事 關貿代表換林寶水
蔡其昌：退休後梅可望如溫暖冬陽
中非維和部隊爆性侵 上百受害人指控
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鶯歌陶博館學陶藝 歡度兒童節
日企業信心跌至3年低 安倍經濟學疑慮起
前東大校長梅可望逝世 親友緬懷不捨
台糖擬出售原保地 陳瑩要求凍結
板橋435藝文特區 格紋野餐趴
翁啟惠登記家人名下 南加房產再曝光
新台幣貶2.1分 暫收32.303元
台苯臨股會改選董事 吳派6席林派3席
高清愿辭世 洪秀柱：不捨
巴西民眾上街 反對彈劾總統
羅智先沒讓高清愿失望 統一創佳績
台北市意外 男工人從3樓墜地
美貿易報告 抨擊陸產能過剩扭曲市場
高清愿梅可望逝世 張善政哀悼不捨
陸3月非製造業商務活動PMI揚升
搖搖哥遭強制送醫 律師聲請提審
穆迪遭港證監會罰數千萬元
台苯臨股會落幕 董事長盼回歸正常
工作船抵漏油貨輪 危險櫃吊掛移除
搖搖哥就醫惹議 北市將公布時間序釐清
陸記者高瑜家遭強拆 受訪駁認罪換減刑
發揮少數力量 洪秀柱提三大主張
梅可望致力教育 長年關心東海校務
中紀委機關報批 中共幹部能上不能下
兒童節 十三行博物館冒險抽抽樂
單手女孩陳沛縈 故事獲教部推薦
中樞遙祭黃帝陵 馬總統主祭
梅可望逝世 蕭家淇肯定生前貢獻
立院三讀 會計師入在地公會可全國執業
鴻海投資夏普說明書 3大玄機曝光
歐習會觸及兩岸問題 府重申立場
國外╲韓聯社：北韓發射飛行物
澎議員黃春燕宣誓 議會5席女性創新高
民調：柯文哲滿意度將出現死亡交叉
陸股午盤跌 滬指3000點失守
北韓發射飛行物 韓聯社：疑為彈道飛彈
工總：高清愿重誠信 建立產官溝通管道
東城傳倒帳 新日光：無重大影響
高清愿重品格 徐重仁：他是我的貴人
淡水古蹟歡樂城 兒童節一起野餐趣
陸股首季跌15.12% 全球墊底
內湖殺童案 檢方首度提訊王男
網路直播情色成風 陸最高法院發文警告
印度天橋倒塌連夜開挖 死亡人數增至23
無薪假人數 半個月增加61人
台苯董監事改選 吳清典盼和諧共治
童樂環球板橋店 清明童趣園遊會
微軟網羅雲端APP 北市交通應用變聰明
小心勒索軟體 美加罕見發布聯合警示
動物零安樂死 朝野立委籲落實配套
富基漁港未汙染 石門海岸5月復原
林伯豐憶高清愿：為台商爭權益
智慧機不再高成長 今年僅看增 7%
南韓軍方：北韓疑朝東岸外海發射飛彈
搖搖哥事件 馮賢賢批柯文哲踐踏人權
美國反恐資料庫 印度不加入
府：美國肯定兩岸關係成果 總統欣慰
莊靜潔猝死 父母將控誘拐傷害致死
iPhone SE開賣不見搶購 專家不意外
高清愿遺留熱情 超商文化編織台灣新風景
民進黨團轉型正義草案 立法院會付委
新裝置助威 個人電腦有望跌深反彈
沙提雅提籲重視非法童工問題
邵國寧貪污收回扣 判刑3年半確定
嬰兒用濕巾全成分標示 106年6月上路
陸童搶到20張迪士尼門票 帶全班一起玩
孕婦抽菸改變基因 寶寶恐患唇顎裂
1、2月統一發票 12人成千萬富翁
台股收盤跌87.28點
北市府大樓禁用一次性及美耐皿餐具
交接立法趕520 蘇嘉全:時效來不及
台股開低走低 跌87.28點
林中森取消訪陸 藍委：非常無能
兩岸監督機制出爐 民進黨團稱舉世僅見
高清愿主導統一50年 經營智慧看這裡
紐約最低時薪 兩年後漲至15美元
湖山水庫餘土未除 強蓄水恐危安全
無視國際施壓 北韓射短程地對空飛彈
梅可望愛吃東坡肉 14年未休假
酒駕案件多 澎檢首度聲請戒酒保安處分
張揆：社工為社會帶來安慰及幸福
iPhone 7變輕薄 封裝技術有竅門
三重大火偵破 男嫌企圖報復犯案
4月台指期跌87點
4月電子金融齊跌
台股收跌87點 法人：別指望首季財報
新光及埔基醫院獲外交之友貢獻獎
愛花錢也會理財的女生 竟是這些星座！
鋼琴塊美聲項鍊教唱 揮別五音不全
便秘別自行灌腸 小心腸道老化更嚴重
兩廳院演出爭議 立委籲建立申訴管道
家具當靶練改造槍 擁槍男的家幾成廢墟
洪秀柱：申報資料誤植已更正
南開科大產學合作 寶島時代村秀成果
Pi行動錢包 北市停車費享7.9折
日經：鴻海付夏普訂金1000億日圓
過不一樣的兒童節 學童義賣捐助非洲
精神疾病關懷 嘉義全面啟動
周小川：研擬在陸發行SDR計價債券
放高利貸暴力討債 被逮還嫌座車性能差
三重6死火警 湯男縱火釀悲劇
杭州女364萬找真愛 質疑婚介欺騙
燈會桃園辦太好 李進勇彷如接巨杉
清理女童案現場 工作人員默哀一分鐘
外資轉賣超 三大法人賣超53億元
房市兩樣情 透天漲套房跌
投信：台股Q1漲逾4% 4月高檔震盪
美麗灣環評案敗訴定讞 環團籲快拆
清明連假 中市垃圾收運時間異動
美媒爆料曾助轉帳 納吉弟：希望沒做過
宜蘭洛克馬重生亮相 抗颱耐震大升級
高秉涵捧孤魂骨灰 助老兵落葉歸根
日股收黑 跌幅創7週最深
香港政務司長：提出港獨應受譴責
動物當模特兒 學童樂園搭小火車寫生
英調高基本工資 挨批象徵意義居多
遠傳iPhone SE資費 4G絕配購機零元起
特斯拉Model 3亮相 3萬5000美元起跳
翁啟惠爭議 學者提拆中研院併入大學
電價調降 環團籲調整電價公式
中研院缺監督機制 學者籲檢討定位
北韓宣布封鎖臉書推特 管制資訊傳播
大甲媽祖遶境新港 邀辣妹監測空氣品質
吉布地軍事基地 大陸或駐紮數千人
婦幼節換裝商機夯 祭滿額禮貼心服務
北韓發射1枚短程地對空飛彈
寵物玩具藏危機 塑化劑最高超標226倍
麥當勞減少直營 港陸韓找合夥大舉展店
勞動基金績效回升 2月賺110億
新台幣貶9.6分 收32.378元
翁啟惠休假至4月14日
港人眼裡台灣人4特色 純樸浪漫講話嗲
搖搖哥事件 柯文哲：本是感人故事
傳蔡英文過年見扁 民進黨：媒體誤傳
北韓干擾GPS 南韓漁船被迫返港
江啟臣：梅可望樂觀開朗易親近
搖搖哥強制送醫惹議 法院開庭提審
兒童節大禮 宜縣連假學生自訂作業
北市成棒隊冠名 更名台北興富發棒球隊
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滬股V型反彈 守住3000點
統一發票千萬獎 只花10元買養樂多
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4月桶裝瓦斯每公斤漲0.5元 天然氣略降
札哈哈蒂病逝 與台灣淵源深
傳移動三井倉庫為明年燈節 北市府駁斥
搖搖哥就醫惹議 北市公布時間表澄清
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火車隆隆聲也難掩護 警破獲地下兵工廠
賴素如釋憲爭閱卷權 29日公布結果
又見急診室暴力 酒醉女踢傷護理師
清明掃墓 警政署公布13處易塞車路段
科懋投入新藥研發 設轉化生長因子中心
派出所徹夜被圍 台南議員：此風不可長
房市3月回春 桃園月增130%最多
(重鳥)鵬擬減資3.15億元 彌補虧損
加強防疫 高市規劃登革熱防治中心
房東變KTV 勞動部可能要搬家
大型充氣動物亮相 快到竹市歡度兒童節
高清愿辭世 經濟部肯定對台灣經濟貢獻
海生館5企鵝逃脫網路瘋傳 愚人節玩笑
首張公用事業千萬特別獎 亞太電信開出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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連假親子遊香格里拉 兒童享優惠
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
社工特殊貢獻獎 陽光基金會舒靜嫻獲獎
昇陽科3月滿載 業績攀今年新高
前東勢鄉長違法兼職 監察院彈劾
社工壓力大 嘉縣府安排活動舒緩身心
南投警掃蕩犯罪 逮毒賭槍竊嫌97人
陳建仁返鄉 旗山鄉親陳情爆衝突
男子持刀逛大街 警依社維法移送
日月光擬配息1.6元
中市抽驗壽司飯糰 6件不合格
湖山水庫下閘 依計畫進度執行
悼念小燈泡 警政署長陳國恩赴現場致哀
總統教育獎得主猝死 雙親控邪教害人
台東富岡漁港停車收費 漁民不滿抗議
花旗銀行羅東分行遭搶 歹徒匪劫走23萬
日月光捷運接駁車增班 推廣節能減碳
南韓旅遊業捐台南地震災民280萬元
港股嚇趴 標普砍陸港展望
標普砍信評展望 陸財政部：過度擔憂
清明將至 酷似人民幣紙錢處處可見
親子創意攝影短片徵件 北市徵幸福萌主
搖搖哥遭強制送醫 醫院同意放人
兒童節連假何處去 竹市優惠懶人包
新華社批愚人節 陸網友酸管太寬
香港星島集團宣布減薪或凍薪
兒童節快樂 馬總統電子賀卡祝福
營救成功 聯醫：尊重搖搖哥出院意願
歐習會後 陸補充：人民幣沒有續貶基礎
台灣大月繳1899 購iPhone SE零元
搖搖哥表達想出院 北市聯醫：尊重
新台幣收貶9.6分 本週仍勁升3.88角
中華電台中客戶 喜獲電子發票百萬獎金
鴻夏戀 專家：優先鎖定蘋果訂單
毅嘉3月營收回溫 月增5成
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美考慮鬆綁讓伊朗用美元 議員跳腳
愚人節惡作劇 菲省府詐彈引恐慌
梅可望逝世 警大師生表哀悼
搖搖哥事件後 北市圖一女也送醫
香港封屍案嫌犯 確定入境台灣
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女街友待北市圖 遭強制送醫
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港獨成政界議題 官員紛指違香港基本法
三重縱火釀6死 檢聲押禁見湯嫌
清明連假展開 立委金門縣府疏運鄉親
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慶祝兒童節 金門縣表揚優秀兒童
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人行：貨幣政策 更加注重鬆緊適度
防腸病毒 彰化啟分級停課機制
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聯醫：搖搖哥已出院並搭車返家
超夯棒棒糖 網友高度討論
林全4/8會晤張善政 廣泛交換意見
憂病友遭汙名被迫就醫 精神醫學會表態
兒童節連假 東北角黃金福隆線套票7折
回家真好 京伶天后魏海敏遊淡水
耘海貨輪抽油 預計最快晚間全部完成
張善政視察貨輪擱淺 強調可安心吃魚
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環團質疑日月光列蘋果供應商
政權交接 張善政4/8與林全會晤
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小巨蛋調漲遭批 北市將開座談會說明
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法務部長破冰 被低調的首次大陸行
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香港封屍案嫌躲台 先以網路申請入境
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婦人抓傷急診室護理師 警：服藥引起
夏普社長：鴻海是成長東亞的象徵
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今彩539 頭獎 1中獎
北市傳急診室暴力 警：服藥引起
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巴黎公寓強大氣爆 民眾以為炸彈爆炸
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小燈泡媽：不支持死刑不同意廢死
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葉倫鴿派升息說 亞幣週線應聲強彈
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歐巴馬批川普 不是很懂外交政策
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綠監督條例草案 李俊俋提3重要意涵
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民進黨：有注意到美方鼓勵兩岸持續對話
甘肅新省長林鐸 出身潛艦兵
大馬國際清真展 24家台商參加
親子出遊引網購商機 天然無毒商品排第一
菲10大犯罪城市 馬尼拉與宿霧上榜
北韓稱測試新防空武器 金正恩親自指導
湖南發現兩千年古劍 劍身依然鋒利逼人
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美研發新裝置如冰箱 在家製藥非夢事
美國防部砸錢投資 協助打造智慧織品
人工皮具備毛囊和汗腺 科學研究大突破
陳大光接任越南新國家主席
農地下陷改種綠能光電 大同雲林廠今動土
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出席WHA 官員：4月上旬應可收到邀請函
放學後秘密基地 填補偏鄉孩童成長空白
看好印度 特斯拉將推新車款建充電站
廣州武警練膽 深夜去墓地抄碑文
咖啡渣再利用 變身3D列印材料
巴黎恐攻主嫌哥哥：他選擇不引爆自己
澎湖湖西小農市集 民眾搶鮮撿便宜
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不滿拒絕複合恐嚇傳裸照 遭判拘役
員工太胖算工傷 陸老板發錢還准假
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總統創新獎 台積電財政資訊中心獲獎
綠委監督機制版 吳秉叡：不強制撤案
久坐使用電腦癱軟 中年男疑中風送醫
清明連假首日 國道新竹路段雍塞
警察開罰單在網路暴紅 因為鋼筆字美
季節限定 櫻花入甜點搶市場
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蔡英文談蔣渭水：擺脫智識營養不良病症
鴻海投資夏普 記者會場掛中華民國國旗
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義竹鴿笭文化季開籠 庄頭交流特殊活動
指馬以南涉太極雙星 壹週刊判賠定讞
泰國破獲跨泰台陸走私海洛因案
油價低迷 陸大慶油田近半停產景象蕭條
詐領6千萬 會計襄理判刑
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中共中紀委駐公安部紀檢組 鎖定八重點
鴻海夏普大阪正式簽約
體驗傳統習俗 百人齊聚包清明潤餅
轟動全球投資案 鴻海夏普終於簽約
鴻海投資夏普完成簽約
搭機惡鄰 20種白目行徑令人抓狂
政大搖搖哥 法院裁定釋放
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成功入主夏普 鴻海一把抓六大技術
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陸漁船越界捕撈 查獲千件流刺網
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民調：6都滿意度 柯文哲敬陪末座
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台泰聯手 阻48公斤海洛因危害台灣人
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大陸滬蓉高速追撞 30餘輛車擠成一團
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清明連假 快輪軍機疏運金門鄉親
清明連假首日 新北未現掃墓車潮
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此時無聲勝有聲 法已阻止10起恐攻
郭台銘：收購夏普金額不會降低
胡志強娶媳歸寧宴 馬總統祝福
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土耳其東南部爆炸案 當局拘押1主嫌
亂打110 綠橘立委提案修法最高罰1.2萬
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加強邊界管制阻難民 奧地利將出動軍隊
陸校規定女老師懷孕須排號 違規得走人
李光耀女兒臉書發文 談父親言論自由觀
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深圳的快遞哥全哭了 陸網友超心疼
遭恐攻後 布魯塞爾機場訂3日重開
墾丁春天吶喊 首日樂迷多2成
義大利血護士落網 受害者家屬要求調查
俄折衝 期平息亞美尼亞與亞塞拜然戰事
洪秀柱：儘快推黨內路線辯論
台泰聯手 無縫監控查獲48公斤海洛因
大福彩頭獎槓龜
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死不起 上海墓地單價比房價貴4倍
穆斯林學生公共場所遇襲 星：追究到底
陸山寨獅身人面像被拆 網友：過清明節
南非總統公款私用 曼德拉獄友籲下台
外媒：陸寵物墓園興起 墓碑要價十萬元
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墾丁春電混樂違法用地 開罰後照樣開趴
報派將駐外 蔡英文向呂秀蓮說抱歉
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川普：美墮胎法律屬暫定狀態
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磺港發現帶狀油污 環保署：已清除
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休士頓國際影展即將登場 臺灣多部影片入圍
〈時評〉國民黨憑什麼以對手為師？
泰國鐵道市場整修完工 吸引大批觀光人潮
〈財經主筆室〉婚姻是愛情的墳墓？鴻夏戀完該面對現實了
龐克教母Vivienne Westwood首度跨域合作下午茶 全球只有台灣吃得到！
明天去加油 汽油3角柴油4角
105年新二代暑假國外生活體驗 報名延長要搶要快
傳IMF不爽牛步要搞希臘 雅典要求解釋
520論述 呂秀蓮建議蔡英文辦公聽會
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翻牆闖白宮 特勤局迅速逮捕入侵者
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皮夾找回還有錢 秘魯駐台代表稱讚
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綠委提案 PM2.5納入災防法
京劇大師梅葆玖急症送醫 陸媒：昏迷中
身體發現脂肪瘤 不可輕忽
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逢甲簽署東協國際生星展計畫
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府廳室命名 前後任政府考量不同
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清明節吃潤餅 3招搭配法減熱量
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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