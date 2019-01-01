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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
交接條例若砍總統職權 簡太郎反對
金門自大陸引水 2018年初接通
強灌同事喝烈酒身亡 主嫌一審判無期
美戶外品牌打社群戰 掀國內越野跑風潮
天公作美 高雄日偏食完整呈現
陸縣鄉級人大代表 今年改選250萬名
開放國會官網 林志嘉：啟動全面改版
惡意程式連結點選數 台灣竟全球第3
洪奇昌：520後兩岸政經關係恐冷卻
陸慈善法草案修改 放寬網路募捐限制
TRF急凍 銀行潛在損失較高峰減2/3
土壤液化潛勢區 8縣市14日可查詢
超級電腦擊敗棋王 人工智慧日臻成熟
美參院通過法案 外交部：台美37年來最佳
資安報告：6成台企已被駭客鎖定
星國線上生鮮代購 服務拓展至全台北市
今彩539開獎
法國串聯大遊行 抗議勞動法改革偏右
引擎蓋下驚見大蟒 辛巴威駕駛驅趕成功
苗栗大執法 易肇事路段加強取締超速
大福彩開獎
房市過熱 上海傳研擬收緊政策
國機國造 漢翔看好產學水準提升
緬甸新總統要務 教育與醫療
小車大象對峙 南非野生動物園精彩上演
國際婦女節 美媒重視台籍慰安婦境遇
AlphaGo完美攻擊 李世石太吃驚
馬總統展望兩岸 籲新政府鞏固和平
陸地方舉債嚴重 全國人大要嚴控
緬甸政權轉換之際 奈比多民眾選擇沉默
歐洲央行召開會議前 歐股走高
斯洛維尼亞推新邊境管制 堵難民進西歐
伊朗試射2彈道飛彈 無視美國警告
哥倫比亞發現新種陸蛙 有黃色眉毛
星棋士：李世石中局保守戰術遭逆轉
緬甸總統 議會間接選舉3挑1
傳女王支持脫歐 白金漢宮嚴詞否認
伊朗試射彈道飛彈如屬實 美將行動
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
經典再現 席慕蓉新詩集除你之外
美空軍祭出網路武器系統 嚴防安全漏洞
制裁北韓 陸強調嚴格執行聯合國決議
女王支持脫歐盟報導 白金漢宮提申訴
美情報總監：陸南海戰力年底實質提高
憲兵搜索案 北檢傳魏男看蒐證錄影
流感爆發急診室壅塞 監委立案調查
港人贊成台獨比例 創逾21年新高
緬媒預測6人參選總統 個個有來頭
香港又傳學生自殺 5天來4死
收堵車費？陸交通部長：持積極態度
英報錯報女王挺脫歐 王室投訴抗議
台灣旅遊業者前往大馬 盼拓展商機
巡邏南海 菲總統：將向日租借5架軍機
造福人類或災難 人工智慧利弊互見
老人不快樂 董氏籲關心
〈時評〉蘇起一切都是為了國家
中部以北大雨特報 北部晚間下探10度
南韓國防部證實 北韓發射2枚彈道飛彈
柯文哲：舊金山容忍文化造就創新特色
看見臺灣的鉅變 臺史博出版《福爾摩沙的巴克禮》一書
SUKHOTHAI潑水節限定 泰國古王朝盛典美味
小人物側寫／認真工作的表演者：丁丁
敘利亞首位宇航員 淪難民滯留土耳其
助新移民理財 多國語言學習平台成立
歷史上的今天：西藏爆發大規模抗暴行動 達賴喇嘛逃往印度成立流亡政府
〈時評〉國民黨隱藏版黨產
舊金山老街翻新 新創公司聚集
柯文哲訪舊金山 考察市政建設
舊金山灣區轉運中心 城市新地標
伊官員：美軍虜獲IS化武首領
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
市場臆測ECB加碼刺激成長 歐股上揚
爭慰安婦權益 陳蓮花的眼淚躍華郵
罵土耳其野狗 歐洲議員遭驅離議場
美共和黨提告 尋求取得希拉蕊電郵
川普：只要黨內團結支持 大選必勝
南西．雷根靈柩抵雷根圖書館
因應北韓情勢 美派B-2轟炸機到亞太
報導：北韓向東部外海發射2枚短程飛彈
美股走揚 挑戰第8年牛市
南韓國防部證實北韓發射2枚彈道飛彈
柯文哲舊金山聽簡報 警鈴響被迫中斷
油價飆高 汽油需求旺
柯文哲：舊金山的寬容造就創新
柯文哲訪舊金山 談創新台灣可比照
北韓向東方海域發射2短程飛彈
F-佐登2月營收 年增近兩成
紐西蘭憂低通膨 意外降息至新低水準
美首例子宮移植失敗 病患爆併發症
泰山驚傳家族內訌 4月全面改選董事
蘆竹木造家具廠惡火 廠房燒精光
洗鼻器洗除PM2.5 醫師：完全沒效
法數十萬人反勞動法 憂資方權力更大
美股漲外資連9買 台股不看淡
憲兵搜索案 蔡明憲籲程序應合法
天冷菜價看漲 宵小田間偷拔
北韓再射飛彈 日提出抗議
高教藍圖計畫 教部赴立院報告
中市客樂饗宴 12日東協廣場登場
法國鐵路大罷工 至少1/3員工參與
樹癌在校園中蔓延 苗縣府積極防治
手提行李挾帶女童上機 法婦闖關失敗
桂盟將發重大訊息 今暫停交易
柯文哲：已會過蔡英文 時間在過年後
肯尼娃娃太夢幻 現實版身材男偶亮相
購矽品17日定案 日月光寫好劇本
台股開盤跌0.45點
新台幣開盤升3.25角
日矽關鍵期 日月光矽品開盤都跌
新北街頭藝人認證 4大類開始報名
凌陽矽統轉投資傳芯 傳資產賣視芯
南早微博微信被刪 心血付諸東流
疑天雨路滑 4車追撞4人輕傷
臉書購變臉秀APP開發商 力闢影音市場
美籍男攜鉅額外幣離境 遭沒入逾2萬美金
政黨輪替 僑委會：遵行政中立不分黨派
外國人才來台 教部盼適度放寬
汽機車族加油趁早 下週汽油恐漲8角
華固擬配息5.5元 殖利率9.35%
醫界逃漏稅案 教育部5年前曾查過
從質詢變備詢 林志嘉報告國會改革
籌備520就職 民進黨代表赴府討論
福斯陷排廢醜聞 美洲主管下台
信用卡繳規費 雲林啟動上線
英特爾收購Replay 搶運動VR先機
陸2月CPI年增2.3% 高於預期
需求不振 陸PPI連4年負成長
宏達電多空激情震盪 攻戰波段高點
武漢大學最帥警衛爆紅 網友：審美疲勞
投顧：抵制石化 綠能基金投資看旺
巴西執政黨捍衛前總統魯拉入內閣
韓報：李世石首局敗給AlphaGO
越南小美人魚照片 網路爆紅
巴西檢方要求 正式調查前總統魯拉
籠絡婉君一定要的 LKK希拉蕊學用社群
女涉持菜刀搶銀樓 呆坐原地遭逮
高教藍圖 藍委：幫人作功課還被嫌雞婆
黃安回台用健保 台大醫質疑
外資下修PC出貨 砍廣達仁寶目標價
黃安回台就醫 楊志良：凸顯健保偉大
台股2月反彈逾3% 店頭基金漲更大
懷特解盲收盤才發訊息 證交所重罰30萬
MAZDA三大主力車款 全面加裝安全配備
佛羅里達媽媽愛槍 意外遭4歲兒子射傷
南韓利率不變 連9月維持在1.5%水準
新店清晨工廠大火 惡火噬7廠房
青蜂俠道具車補稅案 周杰倫敗訴
馬偕劫財劫色案偵破 歹徒否認劫色
上海孿生妹頂替出庭 筆跡不同被識破
機捷減價驗收安全堪慮 工程會：僅供參考
台南鹽水4人疑自殺案 11日剖驗
南風吹來鄉愁 丹頂鶴應已離台
南韓部署天弓地對空飛彈 遏北韓突襲
購物網臉書按讚致個資洩 德法院判違法
法制局長請假涉兩說法 段宜康動怒
日月潭涵碧樓慶115歲 攝影賽捕捉美景
陸又現炒房團 人行要查首付貸
南藝大反併校 吳思華問出路在哪
青蜂車補稅58萬案 周杰倫提告敗訴
舊金山防災分層負責 柯文哲印象深刻
外資買超千億 彭淮南：台股表現全球最好
愛車失竊10年 網拍找回警破案
丟人丟上天 陸客在機上電視刻到此一遊
WHO：傳統滅蚊方式對茲卡可能沒用
520就職 民進黨：不放煙火改光雕
紀念癌逝阿姨 美10歲女孩為病童送暖
台股狹幅震盪 力守8600
公教若領雙薪 全教總：應減發退休金
柯文哲：產業發展 民間先行政府支持
泰山3董事請辭發聲明 指控董座獨裁自肥
傳越南漁船遭撞沉 5人失蹤
林昶佐：服務4千萬僑胞很畸型
彭淮南：景氣比去年好 達標得加倍努力
蕭敬騰險遭潑糞案 4嫌判刑定讞
助台入國際刑警組織 美議員盼速簽署
國道桃園北上追撞 6車追撞堵交通
屏東縣府土壤液化工作站 14日起可諮詢
強震餘波 聯詠Q1達標打問號
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
機殼照頻傳 iPhone 7真假難辨
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
局勢更緊繃 北韓撤合作計畫清算資產
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
4人集體燒炭亡 遺書透露人生無望
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
HTC 10傳出炫耀文 可接Vive通話
涉吸毒持槍防仇家 警逮5人送辦
金寶菲律賓開新廠 搶攻印度評估中
談兩岸外交 呂秀蓮給小英2建議
陸全國台聯：民進黨應領受大陸善意
不滿遭討賭債 男子持槍挾持人質3小時
校園建置地震預警 這些事你知道嗎？
藥愈毒愈好？陸政協委員語出驚人被酸
臉書冒名譙前女友 判刪帳號定讞
學術倫理做公益 告訴你怎樣不抄襲
外資拿走台積電8成獲利 謝金河臉書開批
北京衛戍區參謀長 張宏接替李建波
貨櫃船石門外海擱淺 21船員待救
陸立法管電商 人大：草案已形成
324將滿2週年 時代力量提設特種委員會
緯穎與臉書合推全快閃硬碟新品
宏達電HTC Vive開發者大會 攻陸商機
林志嘉：國會專業幕僚改革非常必要
奶油將要正名 乳脂含量須8成以上
泰山家族內訌 前董事聯合聲明要求改組
伊斯蘭國高階指揮官未亡 遭美空襲重傷
歐陽娜娜代言GU新品 喜愛百搭高腰褲
持槍挾持案 人質LINE向外求救
黃金海渡假村開發 環團呼籲暫緩審查
研究學術倫理15年 江寶釵自費巡講
新台幣中午升2.45角
國際遊艇展 吳敦義陳建仁同台揭幕
智慧製造趨勢 SEMI擬搭平台
馬總統盼參與TPP第2回合談判
載女友撞死人 他先閃了
幸福點心大賽 烘焙好手尬創意
追求健康飲食 高雄小農設創意市集
橘營提修法 憲兵司法警察權對軍不對民
侵入民宅偷竊意圖性侵 吉他露餡被逮
交投清淡 陸股早盤開低走低
蕭敬騰險遭潑糞案 4嫌判刑科罰金定讞
民進黨：蔡英文已邀宋楚瑜參加就職典禮
北韓言詞恫嚇 清除境內所有南韓資產
眼睛一亮 自體細胞培養角膜水晶體成功
男性女乳症不必慌 得乳癌比率僅約1%
英文網頁由環保公司得標 北市將檢討
毛小孩獲救醫病費告急 盼各界捐助
港媒：共軍軍費開支減低 切合實際需要
Yahoo奇摩電商 猴年4箭齊發
杜絕A4農地 政院提水利會修法草案
補助僑團費用 僑委會：公開會有後遺症
吳思華：高教公共化非政策目標
中國中車獲13億美元芝加哥地鐵訂單
女子寵物店遭槍擊 頭部中彈
降息救經濟？ 彭淮南：可阻熱錢流入
張善政：廢爐渣運用不應只有負面形象
住展2月風向球仍衰退 成交數較1月多
參選黨魁 李新提青年培育主張
男持刀搶彩券行 3小時就落網
面板雙虎輪流暴量 友達接力大漲5%
獵豹移動3D桌面 Android華麗翻頁
餐廳外水漬害客滑倒 百貨樓管遭起訴
衛福部：流感疫情趨勢下降中
美掀反自貿浪潮 歐巴馬苦拚TPP過關
黃安抵台速通關 警：無差別待遇
擺脫流言 味全林鳳營擬4月中開放參訪
翁山蘇姬前司機 獲提名為下任緬總統
越南抗議大陸海警船攻擊漁船
澎湖今年首場徵才 民眾冒雨找頭路
緬甸上議院推出總統人選 明天才能定案
機捷減價驗收案 立院交委會送廉政署查
辯論冷答電郵門 希拉蕊：不會因此遭訴
福島核災5年了 日災難管理仍遭詬病
行管會：國民黨產目前166億元
負利率非真議題？彭淮南：不談就失職
黃安病床引討論 振興醫院：勿以訛傳訛
美媒依舊看好民主黨 川普會被自己打敗
520就職典禮 籌備會確認架構
灰面鷲北返 賞鷹到八卦山再遊南投
台股資金行情 彭淮南：不可能一直發生
台股收盤漲26.59點
狗咬人是新聞 孟買狗咬人死傷數字驚人
罰款5000萬盧比 印度准辦世界文化節
立委盼研議 讓林書豪可來台教籃球
陸CPI漲幅升 專家：通縮風險未減輕
陸客傳限縮 行政院：3月中前微幅成長
思科力助大同 打造企業私有雲
蔡英文：國艦國造是我們應堅持的選項
日矽案 公平會擬辦2場公聽會
李世石與AlphaGO經歷對比
3月台指期漲 23點
泰山第3代詹岳霖 作風惹議遭逼宮
台股開平低整理 漲26.59點
3月電子金融期齊漲
陸全國台聯：520前 民進黨應釋善意
台積電2月營收減16% 3月可望回升
防範茲卡病毒 雲林防治模擬演練
泰山經營權之爭 股價漲停創19個月高
移民受阻 西巴爾幹國家拒借道
國民黨團促黨中央 扣除人事費黨產全捐
台股平盤游走 年線前持續整理
TPCA會員大會 將選新任理事長
貨櫃輪擱淺 全船21人獲救
台南震災 受損古蹟43處待修復
賓州匹茲堡附近爆槍擊 傳至少5死數傷
蔡英文：國防內需帶動造船 前進東協印尼
泰山經營權之爭開戰 價量俱揚
泰山詹岳霖發員工信 個人去留非重點
防範職災 醫師籲戴護具保護腰部
聯發科推ISP技術 支持雙主鏡頭
傳鴻海續審夏普財務 鴻夏戀3月底見真章
麻辣鍋鈉偏高 消基會：喝4小碗恐超標
黨產成包袱 國民黨團籲捐出
氣囊有瑕疵 通用召修新車
三大法人買超台股92億元
台灣博士黃士傑 AlphaGo關鍵人物
推翻滅火器外觀 髮膠罐滅火器問世
新光金今法說 加碼海外投資趨勢不變
諾貝爾獎得主鈴木章 獲頒成大榮譽講座
大台北公車費率調整 北市邀民共商
台灣蘭展新展區 大數據解說蘭花
長榮航前2月營收增 3月新航班帶旺
貨櫃輪漏油 海巡備攔油索防汙染擴大
上市櫃公司去年財報 3月底前須申報
緬甸總統候選人 碇喬入執政黨才2個月
金門文化園區 火災3年後修復開工
核一廠二號機急停 台電：無輻射外洩
上海迪士尼面試超嚴 1分鐘就被刷掉
直選大黨鞭 國民黨團將討論修黨章
專業牙醫進駐 保障老人口腔健康
屏東鳳梨外銷中國大陸 訂單成長
匹茲堡附近爆槍擊 2嫌突襲民宅後院派對
SUBARU今年台灣銷售目標8000台
挽回不成擊斃妻子 汐止警方全力追緝
電腦戰勝圍棋王 資訊學者：AI跨大步
喝咖啡聽分享 看見世界兒童的需要
胡志強：堅守陣地 共赴黨難
日股收紅 終止連3黑
守護學童上下學 愛心志工獲表揚
周杰倫補稅案 法院：青蜂車有收藏價值
印尼峇里接吻節 熱吻濕身無禁忌
政院通過學位授予法修正草案
溫馨老爸 蘇貞昌載蘇巧慧拚國會問政
菲首善之區 歹徒光天化日下押人
菲警反毒行動 逮捕2名香港人
老婦房有4隻鼠屍 太髒染漢他病毒
宏都拉斯今年前2月通膨0,8%
美民主黨初選辯論 移民問題火花四射
宏都拉斯去年蔗糖出口下滑
核一廠二號機高水位急停 原因待查
貨櫃輪漏油 新北緊急應變防油汙
印美核電反應爐鈾燃料供應談判近尾聲
新台幣升1.45角 收33.080元
國民黨團促捐黨產 主席候選人各有看法
夫妻來台還房貸 攜超額日幣離境遭沒入
向日租機巡南海 菲：租金極低廉
桂盟併購3公司 搶攻大陸華東市場
鹿港慶端陽 擲筊決定龍舟賽日期
為升去年獲利衝新高 擬配股利10元
河馬阿河摔死 飼主免罰定讞
黃金海渡假村環差案 環保署：補件再審
4G手機災害預警系統 政院盼7月上路
超級電腦戰南韓棋王 AlphaGo再贏第2局
中市清潔隊員招考 女性太少遭批不公
應學生要求 劍橋撤下殖民色彩公雞雕像
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
抗議憲兵搜索 學生燒憲兵制服送普洱茶
電信三雄前2月 中華電蟬聯獲利王
新台幣勁揚1.45角 差一點升破33元
參觀台船 陳菊籲用國家力量扶植造船業
台中培力商店 助街友自立
食當季食當地 雲林啟用首間食農教室
老屋健檢 信義房屋推專案
F-臻鼎：台灣PCB產值 兆元不是夢
毒品通緝犯身帶鏈鋸 疑欲盜伐遭送辦
除紋不成還毀容 打肉毒桿菌停看聽
關鍵時刻 貨櫃輪求救前救援已到位
緬甸總統選舉複雜多變 揭曉日期沒個準
大陸高教轉型 加強培育技術性人才
載女友撞死人 檢方拘提落跑男
港股收黑 受累於陸股挫跌
面對家暴 3成兒少不願求援
會美舊金山市長 柯文哲見賢思齊
除水利會假人頭 農委會4度闖關修法
國民黨產166億 支付款項達145億
是否選總統 柯文哲：對這問題嗤之以鼻
蔡英文宣示國艦國造 造船業者表歡迎
宏達電啟動全球首屆Vive VR內容賽
福島核電廠輻射高 機器人也凍未條
鴻海2月營收 歷年同期次高
體驗日本文化免出國 百貨北海道展開跑
政府修法 患精神疾病不得任用為警察
植樹節綠美化 卓蘭社區動起來
調查：社群網站最易受網路霸凌
張善政：創意台灣政策白皮書納入交接
幻滅聖戰士爆料 逾2萬IS成員個資外洩
蔡英文訪高雄科技業 業者籲重視發展
植樹節做公益 羅東林管處邀民健走
蔡英文安慰陳菊：沒人理的小孩較能幹
香丁果評鑑出爐 吳世山奪冠
安泰銀傳招親 丁予康：大股東自有時程
緬甸軍隊調動 恐與總統選舉有關
緬甸貧富懸殊種族不睦 華人莫名恐懼
緬甸戈巴契夫 登盛成功扮演穩舵手
緬甸新局 翁山蘇姬挑戰與契機
三星S7系列來了 售價2.39萬起
伊朗：飛彈研發絕不停 試射不違反協議
4學生震災罹難 崑山科大送畢業證書
王品2月營收月增13% 陳正輝：利空出盡
柯P的文化局長獲獎 謝佩霓獲頒騎士勳位
擁夢飛翔 新北10勇者故事勵志
開槍轟妻 涉案男子離婚官司將再開庭
台印召開科技研討會 雙方擬推多項合作
陸男醉酒揚言炸星國會 蹲牢籠28周
號稱毒美價廉 販毒kitty情侶檔落網
委託書之戰鳴槍 泰山前董事再嗆聲
被問抵制西方價值觀 陸教長避重就輕
鴻海2月營收同期次高 今年可望逐季旺
工程會：電弧爐煉鋼爐碴不可做結構用材
獲騎士勳位 謝佩霓：感謝父母師長栽培
台中朝馬國民運動中心 4月完工
南一中教師失聯10天 搜救隊頂風雨搜山
105年高考三級暨普考 29日起報名
台北捷運遭塗鴉 捷警查獲1男開罰
陸大學生創客3D列印賽 引進群眾募資
台灣燈會花5億 桃市府：合理動支預備金
感謝311伸援 日甜品教父推台灣味甜點
中田純一受邀來台 親手繪製日本達摩翁
滬指跌逾2% 險守2800點
商辦警訊 新光站前大樓鑑價竟未增值
蔡英文：支持發展高雄數位創意產業
澎湖2所國中小美術班成果聯展
離島教師6年才能轉調 立院促設過渡條款
陸專家：用反腐力道整治金融市場
福島核災5年了 德能源過渡仍面臨挑戰
智庫座談會 國民黨魁候選人談改革
雪山圈谷積雪現裂隙 山友提高警覺
土地公生日 中市國光里湯圓電影慶生
土地公聖誕 朱立倫不忘拜管區
災防法初審 災民免繳勞健保減免租稅
宏?瘦身拚轉型 2月營收大跌逾2成
雖制裁北韓 南韓考慮結核病藥物放行
尋找執政團隊 蔡英文最大苦惱是這個
李世石再敗 AlphaGo連勝
大稻埕青春起藝 戲曲藝術節3月登場
美國副總統拜登之妹 11日在台演講
越南工商銀行聯貸簽約 北富銀統籌主辦
綁架女嬰長期占為己有 南非婦遭判罪
基隆河汐止段排泡沫 雙北啟動共同稽查
學者：設專責機關處理不當黨產議題
日月光收購矽品 金管會：3/17截止
專家：大陸3D列印將迎接千億級市場
艋舺傳奇 聚攏唱咒古謠成十三聲
耘海貨輪抽油因風浪過大停擺
台達電配息5元 6月8日舉行股東會
陸客來台緊縮？陸委會：320是觀察期
聯想X1上市 AR手機來台開賣有譜
陸規劃蓋京台高鐵 陸委會：沒跟大陸談
清明節掃墓燒紙錢 提醒民眾謹慎用火
陸車廠董座：市場融資轉型是製造業關卡
林布蘭畫作失而復得 藝術博覽會將展出
厲以寧談國企改革 實施專業經理人制
三菱空調新機 6月底前買保固30年
台電：不排除無人島為核廢最終處置場
劉德立宴請巴拿馬國會外委會訪華團
百餘名藏族學生到大陸駐印度使館抗議
陸教長：未來5年維持9年免費義務教育
翁山蘇姬無緣總統 欽點左右手代理治國
再度敗給電腦 棋王：盼能最少取得1勝
陸教長：讓校園惡意霸凌者受到法律懲治
與老年對話 高發會特展秀創意
15號公報107年上路 產業影響總整理
火星任務推遲 洞察號發射時程延至2018
電腦戰南韓圍棋高手 AlphaGo出奇制勝
農委會有人求婚！歡聲四起喜洋洋
汐止殺妻案 兇嫌前科累累
陸委會：九二共識客觀存在 不容否認
銀行中小企業放款 1月創10年最大減額
菲南恐怖分子 揚言處決3外籍人質
台電推時間電價 鼓勵非尖峰用電
成立國家級蚊媒研究機構 政院小組啟動
歐銀料加碼刺激措施 市場憂力度恐不夠
科學家霍金等150名學者籲英 續留歐盟
克服貧窮逆境 盼成台灣賈伯斯
報載日矽案金管會態度 矽品不解盼澄清
印尼：盼台助發展造船增海上競爭力
全球局勢不穩 生活物價城市排名大地震
華航2月旅遊旺 客運收入增5.5%
今彩539開獎
電腦戰棋王 陸科技部長：喜歡人人對弈
李新穎主持奇美醫院贈薩爾瓦多輪椅儀式
首例漢他出血熱現蹤 高市籲防鼠
研調：年前手機面板漲 3月報價再觀察
威力彩開獎
翟神建言小英：若要趕潮流 永遠追不上
歐銀基準利率降至0% 存款利率負0.4%
手機價誤標0元 遠傳願提供兩千元折價
國民黨產驟減 黃國昌：錢到哪裡去
福島核災5周年 除汙作業員辛酸誰人知
巴拉圭媒體指中華民國為巴國重要夥伴
北韓射飛彈 大陸重申各方停止刺激言行
豐興鋼鐵每股配2.5元 殖利率6.17%
台版請願網 國發會擬降附議門檻
制裁令發威 香港拒絕北韓貨輪入港
歐洲央行加碼刺激措施 歐元聞訊貶
中光電2月營收減 首季影像產品估成長
宏達電Vive牽手大咖 進攻日本大陸
核災將滿5年 安倍：日本不能沒有核電
勞動改革法惹議 法政府將會見學生團體
歐洲央行降息救經濟 銀行股應聲漲
TPCA理監事選舉 吳永輝連任理事長
反核訴求非核又無煤 經部：目前不可能
杯葛達賴出席日內瓦活動 陸致函施壓
三星S7登台 拚銷量比S6多兩成
劉德立與巴拿馬外交次長簽技術合作協定
德拉吉：利率將長期處於當前水準或更低
北京環球影城 預計2020年部分開幕
IS聖戰士個資外洩 德國：真實性相當高
尪婚後3年仍跟媽睡 陸妻暴走驚動警察
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩連31槓 14日頭彩衝10.5億
遭強佔土地白人農夫 辛巴威計畫補償
春季多新專櫃 奇威重返百貨戰場
醉藝蕭藍同窗聯展 文創商品秒殺
IS外洩個資文件 專家對真實性存疑
翁山蘇姬好友碇喬 可望成緬甸總統
歐盟土國擬遣返難民 UN指不合法
歐銀決議降息擴大寬鬆 歐股漲歐元貶
西巴爾幹關閉 希臘歐盟推特互嗆
緬甸總統選舉 全民盟更應精算配票
IS發動化學攻擊 伊拉克鎮民起身抗議
歐巴馬白宮迎加國總理 美加關係解凍
德拉吉：不太可能再降息 歐股漲幅縮小
歐洲央行祭新刺激措施 美股開盤走高
南海爭議續燒 聚焦東南亞國內政治新走向
〈時評〉國家暴力幾時休？
311大地震五週年 重建之路嚴重落後
香菸與燒酒：一種愛與不愛的焦慮
戀人絮語的浪漫作者 洪尚秀專題影展
經濟學人：新加坡蟬聯物價最貴城市
巴拉圭媒體指中華民國為重要夥伴
小人物側寫／獸醫轉戰甜點師傅：殷書韻
歷史上的今天：政府宣布介壽路更名凱達格蘭大道 見證北市歷史發展
台灣高等教育展 越南河內登場
美國發警訊！二氧化碳濃度成長史上最急速
德國推廣難民性教育 體位、避孕應有盡有
資產管理新配置時代來臨 期信期經宣導活動啟動
牛排教皇隆重回歸！
柯文哲領軍招商 發表英文演說
打造友善城市 柯文哲訪電動車大廠
駭客拼錯字 近10億美元銀行竊案破功
代理人料成緬甸總統 翁山蘇姬幕後指揮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
談大巨蛋案 柯文哲：最簡單就是解約
巴西前總統魯拉挨告 購屋涉洗錢等罪名
央行降息空歡喜 歐股大漲後重挫
歐巴馬迎加國帥哥總理 雙邊關係似回暖
產油國會談有疑慮 世界油價走弱
歐洲央行降息 美股震盪漲跌互見
傳金正恩下令 試爆微型化核彈頭
前總統魯拉涉洗錢案 巴西檢方要求逮捕
美國務院同意 售予台灣兩艘巡防艦
柯文哲在美招商演說 介紹台北前景
古柏迪諾市長來自台灣 妙語如珠
阿根廷冰川拱門崩塌 奇景數年難得一見
黃安心臟手術順利 目前休養中
美西維州友台決議 台美地方情誼堅實
美國務院同意售台巡防艦 待國會批准
歐巴馬迎加總理 笑談雙邊關係
ECB降息熱錢竄 台股高點可期
視界樂無比 徵視障者生活照顧輔佐員
柯文哲：曾與蔡英文幕僚討論生技計畫
柯文哲赴美招商 業者建議多談攬才
太愛川普 粉絲強迫毛小孩宣誓引瘋傳
命蘋果破解iPhone 美司法部稱適當要求
載女友撞死人 落跑男凌晨落網
陸三安擬74億購F-環宇 雙方簽意向書
311震災5週年 福島舉辦追悼紀念
談川普效應 歐巴馬感慨回擊
OECD警告：英若脫歐經濟陷長期停滯
歐盟批准中法合作 在英興建核電廠
柯文哲訪特斯拉 試乘電動車
台股開盤漲2.59點
就開33元 新台幣開盤升8分
英治乳癌新突破 2款藥大幅減縮腫瘤
鴻海2月營收同期次高 今股價開平盤
蘋果發表會終於來了 21日登場
大甲鎮瀾宮副董事長女婿 9日猝死
威脅升高 美將領：恐需增強飛彈防禦
桑德斯希拉蕊激辯 網友為西裝顏色舌戰
金正恩下令執行更多核試 提升核攻能力
美妝達人傳授剪瀏海DIY 髮型師有異見
雲林河道清淤防汛 3月中旬啟動
元月聖保羅微小型企業業績創新低
蘇嘉全：國民黨產應交公正第三方檢視
女子酒醉睡車上 清晨被發現死亡
生薑塗抹腋下治狐臭 過度刺激反發炎
F-淘帝旗下品牌 連3屆獲陸十大童裝
下週汽油恐漲1元 95近3個月高
黃安返台就醫 張善政：個人不太高興
李新穎會見薩總統府文化局長
泰山經營權之爭 早盤漲逾6%
人行調高人民幣參考匯率 4個月來最大幅
宏達電VR助攻 股價兩週漲逾30%
張善政：沒說爐渣屋是安全
大洋百貨對尬陸電商 積極重整再出發
川普前對手成戰友 傳卡森將助選
張善政：核能不能隔夕停掉
宇瞻配2元現金 股價創近8個月高
F-環宇嫁三安 股價聞訊跌破百
人文小旅行 恆春西屏山走一回
山東腦麻女用腳敲鍵盤 寫出千首詩
大氣二氧化碳濃度升幅飆新高 再掀憂慮
女立委席次高 梅健華：美國該效法
涉假美鈔案 前七海官邸侍衛收押
台積電市值逾4兆 平歷史新高
泰金寶組隊衝巴西 拚Q4獲利
川普竄起 歐巴馬：別怪到我頭上
勞工當酪農 月收入最高3萬5千元
宜特完成HTC Vive的HDMI檢測認證
香港政協建議北京辦世界市長論壇
豐田神車小改款 加裝運動化套件
跨國洗錢燒國壽 金管會：亞洲盃照打
涉假美鈔案 蔣經國侍衛官收押
不解女人心 調查：大陸有4成直男癌
1年內撞死2人 警方建請羈押落跑男
茲卡病毒恐致成人腦炎 法出現首例
黃安返台就醫 黃昭順：濫用健保
為台籍慰安婦發聲 美媒廣泛報導
基金業：新興市場谷底反彈 看法正面
台灣與巴拿馬簽署技術合作協定
ECB降息 外資牽動台股後市
懷念水蜜桃輸台 福島盼台灣解禁
護地球 319關燈一小時
日雅虎搜3.11捐10日圓 向災區致意
防東海衝突 中日研究「空中職業精神」
輕忽脂肪肝 小心肝癌找上身
歐巴馬夏天將赴加國會演講
捲入跨國洗錢案 國泰金：RCBC主動通報
東台布局機聯網 強攻3D列印
中華電資安輔導新光銀 通過ISO認證
輻射阻返鄉路 福島核廠周邊4村無人口
金正恩：不斷進行核爆炸試驗至為重要
台科大打造工業4.0中心 校園最先進
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
基亞生結盟三大藥廠 開發生物相似藥
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吳季剛再獲蜜雪兒青睞 國宴禮服很春天
瓜地馬拉業者將組團參加台北食品展
日月明功陳巧明 判刑13年定讞
台中早餐地圖 林佳龍：歡迎品嚐
柯文哲電動車初體驗 驚艷自動駕駛
好市多排隊車輛占車道 北市將強制驅離
聯合國制裁後 北韓船隻禁進香港水域
2.2萬IS成員個資外洩 加入前必答23題
朱立倫：核一核二廠應如期除役
福島官員掛保證 流通農產品絕對安全
獨居男失蹤3天 留遺書燒炭亡
醫院弄錯 越媽42年養育非骨肉愛女
人民幣中間價升2.22分 4個月首見
台醫療水準出名 就醫客年增 1成
F-佐登每股盈餘6.45元 擬配息5元
NHL冰球賽 雅虎每週網路直播4場
台灣金手獎冠軍生赴德研習
展現老榕風華 高市設榕樹公園
首創海外華語專班 線上學習免回國
車禍重傷復學 金大莊偉鴻苦讀追進度
日月明功陳巧明 判刑13年確定
落網專家招了 美為首聯軍轟IS化武地點
惡霸押人勒贖 三峽警埋伏圍捕
東協策略夥伴計畫 台灣鎖定節能自動化
愛爾蘭總理遞辭呈 政治僵局尚未解
加州購菸年齡擬調高到21歲 美國第2州
盜照自製波卡貼販售 男遭訴
男不服義交指揮推擠 警開單告發
紀念311地震5週年 高市辦影展
宏達電VR題材發威 盤中攻漲停
大陸專家：蔡英文是難對付的真對手
陸政協委員：二孩開放 婦女多不敢生
巴拿馬國際商展中華民國館冠蓋雲集
新台幣中午升2.55角
東台攜3D列印廠工研院 攻金屬積層製造
藥華藥上櫃案 櫃買17日審議
楊志良：可以罵黃安 但依法可用健保
立委促收藏白色恐怖文件 張揆允儘快做
填充逾期瓦斯鋼瓶 煤氣行老闆送辦
交投清淡 滬指午盤失守2800點
持斧頭砍死女友 自戕男移送法辦
科技公司合併涉內線交易 2人交保
外資估振樺電賺1股本 目標價200元
張善政盼爐碴好好利用 別丟農地
穩固海岸環境 新北推金山海岸造林
這種基因遇上流感 兒童猝睡症風險增
俞大?宴請巴拉圭新任農牧部長
弱勢童不畏風雨 桃園后厝國小追風環島
Nikon新機CES展吸睛 今開放預購
鎮瀾宮副董女婿 心臟病猝死年僅40
LINE推200人群組通話 台灣再等等
蔡英文：台南是蘭花王國
和鑫急出貨 部份三星OLED轉單華映
謝金河：台灣龜息16年 該奮起直追了
備詢空檔吃巧克力 張揆：看到糖就想吃
創見力拚SSD市場 出貨比重衝2成
日311地震5週年 災民仍深陷傷痛
桃園檢警調大規模掃黑 逮27名黑幫成員
日學生捐款南台地震 蔡其昌：深化友誼
川普和克魯茲激辯貿易 人身攻擊減少
兩岸洽談京台高鐵 張善政：官方沒參與
大陸人行：還不打算發行大額人民幣
陳建仁：偉大教育家要立德立言立功
國際蘭展連辦3年 拚百億訂單
北市傳墜樓 女子卡5樓後陽台
連鎖加盟展3成新品牌 吳敦義喜見暖流
邱太三請辭桃園副市長 傳入蔡英文團隊
台灣國際蘭展開幕 3千名買家將到場
連鎖加盟協會促成立基金 衝服務業
與世界溝通 柯文哲宣布推特開帳戶
社區管委會禁養寵物令 王育敏提案解禁
邱太三請辭副市長 最快3月底離職
溫世仁基金會 頒獎金給大葉學生
翁山蘇姬親自督軍 力推總統參選人
加密通訊軟體Wire更強大 點對點護隱私
汪忠一訪菲 獲頒反毒合作獎牌
海平面上升 馬紹爾群島難逃洪患
載星光部隊軍車車禍 小客車駕駛不治
F-環宇併入三安 子公司轉陸資需送審
全國首創 中市開放午間運將免費路邊停車
台股收盤漲45.44點
股匯資金行情雙燒 台股攻上8700
在陸失憶11年終清醒 香港流浪漢回家
新北石門擱淺貨輪 吊掛任務直升機墜海
支援石門貨輪吊掛作業 直升機傳墜海
雙鐵4站發放5千棵樹苗 陪旅客去旅行
總統致函安倍 妥善處理日食品輸台議題
日核能政策 總統：彰顯台灣要往何處走
葛光越赴立陶宛休瑞市訪問
吊掛任務直升機墜海 基隆支援救護
列車冒煙 高捷：車廂煞車制動器異常
台股震盪走高 漲45.44點
3月台指期漲66點
動物園大冒險 正視淺山動物生存困境
3月電子期金融期齊漲
立委林靜儀談感情事 盼外界勿過度關注
男子染毒成慣竊 破壞門鎖連續偷
韓專家：人機對弈本身就不公平
吊掛環保署技士 空勤直升機墜海
空勤總隊直升機墜海 已救起1人
經部：核廢料送國外處理 台電有計畫
台股站上8700點 下周挑戰年線
宏達電強鎖漲停 3400張買單高高掛
任務意外 AS-365空勤直升機墜海下沉
任務意外直升機墜海 1獲救3漂浮1失蹤
空勤直升機石門墜海 3待救1失蹤
建國百年百尺魚缸 變身海大實習教材
陸新環保法 按日計罰28.45億
公司求轉型竊營業秘密 負責人遭訴
民進黨：落實2025非核家園
烏來泰雅博物館 籐編技藝與記憶展
印尼：台灣將投資印尼30億美元
追查國民黨產 立院內政委員會下周啟動
空勤直升機石門墜海 已救起4人
東台董座：沒有不景氣 業界要自強
緬甸下議院推碇喬為總統參選人
川普指穆斯林恨美國 對手重批
打造竹東風情小鎮 營建署委員輔導查訪
駐尼大使館舉辦世界兒童畫展頒獎典禮
土壤液化查詢網站 14日上線
三星S7預購爆量當機 延期再加碼700支
能源問題 總統：卸任前最大懸念
空勤直升機墜海意外 5人全數救起
研究：血鎘濃度高 洗腎患者死亡率增
瞄準三星鐵粉 電信商推S7無痛換機
駐秘代表介紹中南美洲利基產業拓銷團
新北設土壤液化房屋健檢櫃台
國際研討會 勾勒高雄新未來榮景
三大法人買超台股97億元
陳巧明判13年 詹姊姊：尊重司法
投資人逢低承接 日股收紅
直升機墜海 張善政將探視傷者
追悼311震災5週年 福島縣迎向復興
緬甸總統候選人 翁山蘇姬親信出線
中紀委：香港是大陸黑錢外流管道
空勤直升機墜海意外 1死1命危
玉山銀中國子行開業 分行改制子行首例
雷區植樹 創造金門新景觀
緬甸國會議員盼與台灣有更好關係
蔡其昌：邱太三可以為國家做事
蘭嶼核廢料遷離兩度跳票 張善政致歉
雷軍看好AlphaGo 將發展機器人
北韓船懸柬埔寨旗 香港拒入境
隔壁大樓偷3C 女沒感應卡走下樓
空勤直升機墜海 1人疑遭旋翼擊斃
台灣參加墨西哥國際塑橡膠工業展
第2屆彩稻節恆春舉辦 將送長榮機票
教長總挨罵 杜正勝卻嘆沒敵人
日本311追悼會 蘇嘉全王金平出席
研究：全面執法 美槍枝死亡率可降9成
土壤液化高潛勢區 將擇納入地質改善
環球科大植樹 許文志勉關懷環境
餐廳資料像小宇宙 比銀河系行星多十倍
女子侵入工廠餵狗被告 判處拘役
定存單利率續低檔 行庫：資金仍寬鬆
談戀情 林靜儀盼打破職業年齡刻板印象
AS-365海豚直升機小檔案
印度靈性導師拉維尚卡：想再訪台
劉德立宴請巴拿馬國會議員
憲兵搜索案 兩中將分別記過與申誡
陸男體檢驗出懷孕 醫院：系統自動分析
史上最強妹吸尋歡客 賣淫集團遭破獲
陸客愛台貨 康是美屈臣氏紛搶進天貓
空勤直升機支援貨輪擱淺 不幸墜海
排放大量白泡進基隆河 工廠遭勒令停工
陸股持續量縮 滬指險守2800點
新台幣升1.3角 今年首度升破33元
好膽固醇不一定好 恐增心臟病發風險
3萬年前老祖宗房子 八仙洞可望歸還
黃安遭綠委檢舉逃漏稅 國稅局不表意見
火葬場設埔鹽鄉 魏明谷：探訪民意階段
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
直升機勘查油污墜海 海巡特勤1死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
憲兵搜索案懲處14人 3將軍10校級
國際消費者權益日 在陸日企挫咧等
柯文哲開設推特帳號 用英文和全球對話
翁啟惠獲以色列愛因斯坦講座
新台幣升破33元 創近3個月新高
台糖慶70週年 植樹節加油送蘭苗
311強震5週年 日舉辦追思紀念活動
防檢局：台灣迄今無禽畜病毒傳人案例
南投高中拔河摘金 縣府盼助爭取經費
韓美雙龍登陸演習 提升為4國聯合軍演
長榮航法人董事更換 張國煒董座恐不保
30歲孫涉吸毒 8旬嬤大義滅親報警
八仙洞還老祖宗 缺一洞和文物
憲兵搜索 政戰局長憲兵指揮官鞠躬道歉
長榮航稍後董事會 張國煒董事臨時遭換
台灣機票幾月最便宜？大數據報你知
中廣：交易無違法 專業經營
工人從8樓墜4樓 安全網救命
毛澤東孫：敵對勢力用網路抹黑我們英雄
撞死人棄女友 檢方聲押落跑男
港股收紅 尾隨亞股收復盤中失土
張國煒長榮航董座恐不保 發3點聲明
蘋果證實 刪iPhone待機app無助省電
美茲卡病毒通報近200例 官員向國會要錢
312廢核遊行 攜黃黑傘挺非核家園
蔚華科現金減資2成 每股退2元
國巨去年每股賺5.48元
台灣首位女總統 陳菊：看見女性影響力
七星潭撿石留念 陸客寄回3顆石頭認錯
蔡英文：同濟會讓世界看見台灣的團結
宜蘭洛克馬2歲 三星鄉公所推出文創品
低溫大雨掩護 警佈網逮8非法外勞
徐永明籲張揆 黃安列不受歡迎人物
特勤命喪波臣 海巡爭取從優撫卹
安徽發現東吳大墓 墓主疑為吳景帝
喝飲料留DNA 男子行竊被抓
涉內線交易 陸商肖輝遭澳洲判刑
竹市府公墓除草 民眾直呼超貼心
憲兵搜索 張善政：檢察官調查後再評斷
張國煒長榮航董座遭撤換 林寶水接任
空勤直升機墜海 正副駕駛北榮急救中
防堵B流感 放寬抗病毒藥物使用
台達電：今年營運還要持續成長
台中9歲男童墜樓 意識清楚送醫
視察北藝 陳景峻提醒故宮南院前車之鑑
崑濱伯車禍受傷 蔡英文到家裡探望
持斧頭砍死女友 檢方聲押切腹男
空勤直升機墜海 正駕駛恢復心跳
堆高機墜落大排 駕駛無生命跡象
黑衣人保護就醫 警方：黃安請的保全
威盛每股賺1.72元 終止連9年虧
全全新擬瘦身減資25% 每股退2.5元
乳癌新療法 2藥併用腫瘤11天消失
LINE手機版故障 訊息能收不能傳
女性參政高 總統：選出女總統領先美國
黨產剩166億 吳副總統：不會離譜
澎湖章魚禁漁期 採捕販售重罰送辦
長期倡導藏語傳承 藏族商人遭當局羈押
晶豪科獲利腰斬 每股純益1.85元
憲兵曾建議聲請搜索票 保防處長未採
張國煒遭撤換 長榮航新董座：一切合法
戶頭愈領錢愈多 陸男怒飆銀行：是陷阱
311震災5週年 福島居民燭光祈福
私奔結婚遭退學 美老婦終領到畢業證書
陸媒犀利問人大：中共預算何時能公開
美授權對台灣出售軍艦 陸表憤怒
北京台旅會：陸團客與自由行目前均增加
麥當勞設計大賞 北商大生奪冠
北市文基會新任董事長 作家小野出線
澎管處浮潛研習 每班30人
父母不在家 男童開窗墜樓送醫
染AB型流感各半 民眾應提高警覺
歐股持續波動 開盤強烈反彈
柯林頓親家與拜登之妹齊訪台
吊車翻覆壓住司機 消防搶救送醫
橘子去年稅後淨利3.9億 9年新高
台南鹽水疑自殺案剖驗 死因待鑑定
文昌帝君神誕 南投藍田書院捐救護車
長榮航董事會不合法？是否緊急須法官判
311地震5週年 日生扮超人來台掃街
中橫騎鐵馬 十名日本大學生凍困山區
巡查盜伐逮到通緝犯 起獲槍枝毒品
LINE手機版訊息收發修好了！故障約2小時
長榮航換董座 證交所：資訊揭露無瑕疵
張國煒未出席 3獨董挺林寶水接董座
日月光攜高海科大 成立產學專班
經濟部圖解土壤液化 要民眾快速搞懂
換張國煒違遺囑？林寶水：家族處理
感謝台灣援震 日女學生捷運送抱抱
港高鐵撥款獲通過 泛民不滿
陸委會諮委：陸關切新政府三重點
中華電擬配息5.48元 股東樂透
福建省長：自貿區將凸顯對台特色
罹難海巡隊員 同事：為人和善
張國煒遭撤換 會計師：以小博大難回天
Uber司機載客 賺201元被罰5萬
人權最差國之一 南蘇丹允戰士強暴婦女
非法吸金逾8億逃大陸 調查局押解返台
經濟部防爐碴屋 擬限制還原碴銷售對象
新加坡家庭使用語言 英語首度超越華語
斷流感傳染鏈 政院授權醫用公費克流感
海巡特勤隊員罹難 海洋總局：從優撫卹
台印簽金融MOU 國壽參股印尼解套有望
下雨難採收 農委會仍估週末菜不會貴
IEA：油價可能已觸底
兩岸未成選舉議題 總統：因認同現狀
離婚夫妻 去年每5對就1對異國婚姻
林寶水回鍋 長榮航：多次帶公司度危機
今彩539開獎
澎湖議員提案 博弈專法立法前暫停公投
銷毀白色恐怖文件？檔管局：不可能
封鎖南華早報網站帳號 陸稱依法行事
大樂透開獎
陸清大自主招生 文科門檻：能背四書
高市登革熱疫情蠢動 15歲少年染病
法政府不撤勞動法案 抗議學生擴大動員
直升機墜海意外 空勤：月初才檢修完畢
陸外交部：中國特色人權 成就舉世矚目
陳龍錦與韓華僑領良性互動
六四天安門事件 川普竟稱暴動
鳳頭蒼鷹落難民宅 高市搶救成功
陝西規定涼皮寬5公釐 民眾：是吃味道
核廢中繼擬改最終處置 綠盟批鑽漏洞
海巡特勤蔡宗達罹難 漁船喋血案曾攻堅
英大主教：憂心移民不應被視為種族歧視
空勤直升機墜海 飛安會吊回殘骸調查
錯發美對台軍售新聞 路透撤稿
長榮大房海陸空整碗捧走 考驗才開始
直升機正駕駛不治 張揆北榮慰問
教授質疑資安中心偷渡 科技部這麼說
「屍體」突然起身 嚇壞大陸警察
大樂透頭槓龜
許翊揚墜海僅受輕傷 母：回來是撿到
今彩539 頭獎2注中獎
空勤駕駛林振興殉職 弟：我哥是英雄
張國煒遭撤 臨董會前2小時獲開會通知
越南廠再傳怠工 寶成：盡快恢復生產
李世石寶刀已老 網友：何不挑柯潔
去年4萬人返台就醫 健保支出2.8億
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直升機墜海傷亡 張揆：他們是真英雄
土國男街上追殺妻子 鄰居丟花盆救人
鼓勵銀行貸放 ECB將倒貼銀行
火星是否有生物 俄歐展開聯合探測
敘利亞內戰將滿5年 一些數字報你知
長榮爭產 大房出招快狠準
美選炙熱 好萊塢星勢力挺希拉蕊
聯國通過決議 涉性侵維和部隊將遭遣返
歐盟和古巴簽署關係正常化協議
安理會討論法官審理恐怖案件面臨挑戰
健保署：104年短期返國復保者達5.7萬人
參訪Google總部 柯文哲：幸福企業也是有考績的
簡又新專欄─物聯網時代的感測器 小零件大功勞
簡又新專欄─氣候變遷的先機 挑戰或機會?
北韓網攻美人計 竊取南韓情報
緬甸3名總統候選人確定 18日前投票
美官員：北韓潛艇失聯
不甩陸抗議 達賴喇嘛日內瓦開講爆棚
在美台僑人才多 柯文哲：他們是股力量
柯文哲：改善健保要引進企業管理
投資台灣好藝術 從上古夜拍會開始
第三屆移民工文學獎即將開跑
〈時評〉黨產歸零別打假球！
呼應反核遊行 蔡英文重申非核家園主張
解惑！沒有繳稅的僑胞到底能不能享受健保？
#IStandUp揭露物化女性對青少年的傷害
遲開緬甸民主之花 盼潑水節滋潤盛開
柯文哲訪谷歌思科 了解創產與智慧城
談利比亞 歐巴馬罕見地指責英法
台南火車疑撞汽車 1人命危送醫
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股長紅 歐央新振興方案激勵
歐盟和古巴簽署關係正常化協議
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聖保羅檢察官聲請羈押前巴西總統魯拉
CNN：美稱北韓潛艇失蹤
油價揚 IEA：跡象顯示恐已觸底
美要求聯合國開會討論伊朗飛彈測試
美股勁揚 歐央振興經濟激勵
南海情勢緊張 歐盟憂區域安全
柯文哲談吸引外資 關鍵在行政效率
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任內第12次出訪 馬總統13日啟程
擎天崗疑出現竊牛大盜 7牛隻不翼而飛
明華園新作 結合文學與歌仔戲
中市築巢安居計畫 助資源回收業
拉下川普 盧比歐幕僚為對手助選
手機容量不夠？APP連回家裡電腦
宜蘭國際綠色影展 揭序幕
60歲創業故事 被拍成微電影激勵人心
潛水遊海底博物館 看得見難民危機
來嘉找頭路 提供完美求職健診
爸媽拚美國總統 希普超級千金冷戰
提案院長退出協商 蘇巧慧：非為誰打造
全國廢核大遊行 下午凱道登場
柯林頓對梅蘭妮亞 美準第一配偶創紀錄
北市民宅火警 3人遭嗆傷送醫
勞保投保薪資上限5月調至45800元
防產品代言人出包 企業投恥辱險自保
張國煒：未來將周遊列國 享受美食
莫迪力挺 世界文化節是文化大壺節
油價下跌 亞伯達失業率全加最高
台藝大校長陳志誠 獲頒法國騎士勳章
義大利葡萄酒出口旺 當地人愛本地品種
探討證據排除法則 法務部辦研討會
募新血 永慶5萬月薪彈性工時8小時
311地震引海嘯 目擊者：如地獄般恐怖
南西雷根告別式 冠蓋雲集
家長團體：聘性別平等師需家長同意
中市抽驗飲料店茶葉 農藥殘留均合格
郭台銘一早現身愛物園 悼念林淑如
人工智慧萬能？專家：不會寫小說
李世石戰電腦 圍棋專家：心情將是關鍵
希拉蕊讚南西雷根抗愛滋 認口誤道歉
聖保羅豪雨成災 國際機場一度關閉
穆迪降香港評級展望 港府反駁
華府僑胞助南台地震 駐美代表處感謝
入TPP要付代價 重重關卡待跨越
中樞紀念植樹 總統種下蘭嶼羅漢松
美豬成TPP門票 台灣豬農的明天在哪裡
海外快意馳騁 自行車業還有TPP夢
蒲亭親信華府死因成謎 陰謀論四起
TPP生存戰 擋不住的紡織業出走潮
修法挑戰 台灣能跟TPP齊步走嗎
從WTO到TPP 一場溝通戰役
美國洗衣機課重稅 WTO判南韓部分勝訴
北市萬華民宅火警 一家人嗆傷送醫
上海中心大廈完工 55秒可達119樓
總統與黨務主管 向孫中山銅像致敬
張善政：透過蘭花輸出 能看到台灣的美
果香瀰漫山頭 內湖草莓進入盛產期
不爽3M稱發明便利貼 發明家提告
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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南西雷根安葬 對夫婿的愛深植人心
高雄瑞豐夜市爆衝突 警掌握特定對象
兩派人馬叫囂 川普臨時取消芝加哥造勢
CPR+AED 苗縣千人學救命術
大槻明生用相機為家鄉震災留紀錄
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富基漁港墨西哥帽徵圖 首獎結合在地特色
性平教育爭議 學者：兩邊都不瞭解對方
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新北助青年轉正職 1年成功94人
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李世石輸AlphaGo2局 震撼棋壇
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48級分上台大被批 楊泮池不認同
男偷香油錢 傳出異聲落荒而逃掉現鈔
大學學歷人口 去年破500萬
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總統中樞植樹 盼國家更能往環保邁進
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砂石車機車擦撞 1重傷1輕傷
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台東釋迦碩大甜美 去年外銷近9億元
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嘉義縣定古蹟 配天宮上梁大典
竹市聯合徵才17日登場 釋875職缺
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上海發現1例輸入性H7N9病例
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中央氣象局氣象報告
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柱說捍衛中華民國 李新：她轉得很奇怪
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李世石3連敗 人機大戰AlphaGo完勝
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阿里山花季 湧進萬餘賞花客
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長榮董座被撤 張國煒自喻打工仔不委屈
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美前副總統高爾探訪菲國海燕颱風災區
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象牙海岸度假勝地遭恐攻 傳6人喪生
土耳其汽車爆炸案 34死125傷
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土京市中心爆炸案 至少5死多人傷
安卡拉市中心爆炸案 至少5死20人傷
自殺汽車安卡拉市中心爆炸 27死75傷
土京爆炸案 庫德工人黨或分支團體犯案
土京爆炸案 死亡增至32人
土京爆炸案 34死125送醫 19人傷勢嚴重
爆炸案照片流傳 土法庭令查禁社群網站
愛用國貨 美知名連鎖飯店用美製毛巾
柯文哲訪舊金山 遇加州久違降雨
象牙海岸土耳其連環爆 美強烈譴責
巴西最大城聖保羅 140萬人示威彈劾總統
鴻夏戀 日媒：最快可能15日達成交易
宏?拉美總座異動 智利主管接手
北韓3.1地震 南韓：安啦非核試
美股大漲 台股可望挑戰年線
傳宏達電VR明量產 衝4月出貨
土壤液化查詢系統 上午10時啟用
網路霸凌好可怕 6管道求援
鈴蘭早餐屋 照顧弱勢婦女與兒童
資訊教育怎麼教 教部收集意見中
土木技師：中高液化潛勢危屋 加速都更
土壤液化 住址和關鍵字皆可查
遊戲最佳情人票選活動 誰會出線？
陸最新詐騙簡訊：我是霍建華 網友笑翻
西非度假勝地恐攻16死 蓋達分支犯案
奇力新去年獲利衝新高 擬配息3.2元
台股開盤漲40.34點
王雪紅捧火熱VR 首攻美國GDC
升勢難擋 新台幣開盤升2.5角
台法青年踴躍參加迎春餐敘
暴雪英霸、爐石戰記 台港澳冠軍出線
出訪過境禮遇 馬總統：這次最好
21日中部萬安演習 人車管制
中市籲婦女定期乳房攝影及子宮頸檢查
台積電市值4.05兆 台股新紀錄
張國煒遭撤董座 長榮航早盤跌2.5%
鴻夏戀 日媒：最快15日簽約
自找麻煩 自種大麻吃官司
日月光收購矽品 100%目標不變
台中萬安39號演習 21日登場
宏達電漲勢凌厲 VR領軍漲破120元
北一女校友儀隊操槍 馬總統感動
反貪汙遊行 巴西340萬人上街頭
土耳其不平靜 近30年重大炸彈攻擊一覽
信邦每股盈餘創新高 擬配股利3.4元
土壤液化區查詢 陳威仁：不要恐慌
陳士魁：僑胞憂新政權不要他們
哈日族有福了 日圓兌台幣創1個月新低
強制穆斯林摘頭巾 美音樂節道歉
威盛轉盈 漲停登票面創1年新高
黨產條例 陳威仁：重點是什麼叫不當
超眾每股獲利7.77元 連3年寫新高
大林慈濟數位學習平台獲專利
德3邦選舉梅克爾重挫 拒難民黨大贏家
國發會林祖嘉：5、6月景氣應會反彈
土壤液化資訊公布 竹市府成立工作站
愛不愛都精彩 陸失戀展陳列舊愛物品
傳與夏普明日簽約 鴻海：無設定日期
土壤液化公布 王應傑：短期房市跌15%
憲兵濫權懲處 國防部：已非常坦承檢討
陸證監主席談話穩預期 陸股開高走高
日圓兌台幣創一個月新低
ECB擴大寬鬆 瑞銀續喊進歐股
威力彩頭彩衝10.5億 今晚開獎
新華社凸槌 稱習近平中國最後領導人
土壤液化潛勢區查詢 中午12時開放
韓專家：AlphaGo輸棋 軟體漏洞
BMW百歲 原廠用這輛概念車慶祝
影音串流納管 NCC：新國會可考量
南投台21線123公里處再坍方
敘利亞內戰將滿5年 各方重啟和談
白色恐怖檔案處理 國發會：續協商聯繫
土壤液化不再霧煞煞 專家教你怎麼看
柯文哲團隊 再添綠社盟成員曾柏瑜
江蘇頒蝸牛獎給懶政官員 盼蝸牛變奔牛
土壤液化不用怕 大地技師縣市駐點諮詢
土壤液化查詢 松江南京站一片紅
土壤液化中午開放查詢 電腦手機皆可查
事業廢棄物管理 環署：力有未逮
南韓小狗死裡逃生 截肢後在美找到新家
北市土壤液化查詢更精確 最慢8月上線
台股收復年線 攻上8750創波段高
遊覽車司機路不熟 進香後台65撞護欄
處理民間白色恐怖檔案 國發會：要修法
港媒：陸不法旅行社助南亞人士偷渡
景氣恐現 9藍燈 國發會：自由化救經濟
宋耀明：張國煒不回長榮航執飛
GDP預測差很大 石素梅：受國際影響
兄弟檔教唆殺人奪命 判刑定讞
旅客屢攜鉅款闖關 法部：研擬資恐防制法
國道自撞未設警告 自小客遭4車追撞
巴拿馬商展交易達1.31億美元
受惠比特幣急單 創意首季業績看增2成
國際價格下滑影響尼加拉瓜出口
血型不同 越女驗DNA才知非父母親生
老屋健檢土壤液化 政院提6年240億
反川普示威者臉書臨時成軍 打游擊收效
巴西反政府大遊行 全國300萬人上街
林鳳營銷售回升8成 味全強勢
林錫山涉貪案 法院開延押庭
土壤液化潛勢區配套 設示範區申請補助
黑熊黑糖進新家 與前輩熊打招呼被無視
土壤液化潛勢區立刻查 有臨時網址
質疑憲兵搜索案 綠委提案成立調閱小組
陸男帶百萬元硬幣購車 店員數到手抽筋
安卡拉爆炸案 台灣留學生輕傷
低溫防心肌梗塞 清晨傍晚注意保暖
高雄土壤液化諮詢 民慌老屋脫手難
基隆成功國中 伊人舞出全國第一
員警夜間巡邏 赫見烏龜過馬路
陸堵資產外移漏洞 港保險業受影響
中廣減資案 NCC：機關會有一致態度
土壤液化潛勢區 台南另做細部調查
土庫抗議湳仔滯洪池 雲府：綜合治水一環
中央氣象局氣象報告
新生兒腦膜炎來勢洶洶 恐留後遺症
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
外資重回舊愛 聯發科漲9%攀今年新高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
貨貿沒有了？ 鄧振中：談判籌碼太少
偽紙板藏古柯鹼 大馬男子送辦
台灣大選模式 菲專欄作家讚揚
立委：主計處數字冷冰冰 與現實脫節
新台幣中午升2.21角
可免筆試 正妹高職特招一圓航空夢
福斯自主召回柴油車 換購折價5萬元
洪慈庸堂叔的酒 世界葡萄酒競賽奪金
宜蘭6大人口區 位於土壤液化高潛勢區
陸證監主席談話後首日 陸股早暫收大漲
土壤液化查詢 桃園地質穩定
象牙海岸海灘遇襲 倖存者想到巴黎恐攻
林全愛打電玩 遊戲股先開趴歡慶
傳接文化部長 鄭麗君：難回答假設問題
土壤液化 朱立倫：加速老屋健檢
柯文哲：YouBike經驗可行銷全球
高職特招免筆試 餐旅群名額最多
大房要張國煒捐遺產 張國煒3點聲明反駁
大馬一貫道捐款 賑助南台灣地震災民
集綠點鼓勵回收家中廢藥品 環署研議
浙江進口食品批次檢驗不合格率近4成
密會夏普幹部？ 鴻海惦惦不出聲
人民幣匯率指數跌破99 發布以來新低
土木技師：液化資料是建築重要依據
非洲市場黑到發亮 經濟部成立推動辦公室
美林論壇登場 半導體面板LED打頭陣
土壤液化潛勢區上線 網站當機
邱毅指蔡英文主導家產 綠駁轉移焦點
整修百年製材場 林管處徵珍藏機具
土壤液化查詢中午上線 網站塞爆無法用
捷運昆陽站旁住宅火警 警消馳援
中市男子墜樓 警方調查原因
土壤液化查詢網站癱瘓 只剩專業版可查
憂校舍位土壤液化區 吳思華：清查評估
Visa：電子支付 5年貢獻GDP近10兆
礦場欠薪說沒欠 黑龍江省長認錯
A肝染病人數暴增 男男性行為有高風險
外資連5周買超台股 今年由賣轉買
土壤液化潛勢區公開 政院：不用恐慌
泛舟平湖書畫聯展 澎科大展出
希臘邊界難民區狀況惡劣至極 UN關切
上櫃公司達721家 興櫃293家
土壤液化潛勢區 屏東有8鄉鎮
北富銀攻新加坡 蔡明忠：搶下東協灘頭堡
外資續匯入 新台幣午盤升2.21角
因應數位趨勢 文化部擬成立科技司
憲兵搜索案 國防委員會成立調閱小組
電子支付夯 5年貢獻GDP逾600億
城市科大攜量販業育才 店長百萬年薪
土壤液化高潛勢區 多個捷運精華區在列
流感疫苗有防護力 今年估增至600萬劑
公布閣揆 蔡英文15日陪同林全開記者會
公布土壤液化區 柯文哲：不是壞事
LINE攜手威秀 推白色情人節優惠票
曼谷大樓滅火劑突噴發 10死10傷
台股收盤漲41.76點
陸女開賓士 保養引擎驚見內有砂糖
揭土壤液化潛勢區 高市建商憂衝擊房市
立院初審黨產條例 朝野各說各話
北市液化高潛勢區 業者估房價跌幅5%內
印尼萬隆水災 2死3失蹤
台股價量俱揚突破年線 創4個月新高
3月台指期漲36點
大陸學者：永興島連香港 策建三沙特區
台股開高震盪 漲41.76點
VR搭軋空 宏達電漲不停
外傳接內政部長 吳澤成否認
堅持要張國煒捐遺產？長榮航：沒說過
土壤液化資訊公布 竹縣竹北地區低潛勢
3月電子期金融期齊漲
土壤液化資訊公布 竹市多為低潛勢
林全組閣 蔡英文15日將親自宣布
美駐沖繩大兵涉強暴日女 日向美抗議
土壤液化別慌 十大QA定心丸
土壤液化區全都露 網友：房價也液化？
台積電市值創新高 台股站上年線
毒嫌開槍拒捕 搜出含笑半步顛毒咖啡袋
棋王婚慶 AlphaGo執行長送香檳
北市土壤液化潛勢 柯文哲家屬中潛勢區
白色情人節大餐傷腦筋 國健署給建議
電商業績進補 企業35K搶跨境人才
印度世界文化節 台舞團傳遞自然共生
日本民主黨維新黨合併 取名民進黨
網路叫車 陸交通部長：自己也坐過
遠雄購物中心汙染河川 重罰600萬
宜蘭土壤液化高潛勢區 主要範圍為農村
房仲：土壤液化屬短空 北市中山不易大跌
土壤液化潛勢區 新北：不必恐慌
三大法人買超台股104億元
土壤液化列購屋契約？ 明將跨部會議
台灣儲蓄率有多高 王儷玲：幾乎別國兩倍
北市105年首場聯合婚禮 28日起報名
眾人恭賀接閣揆 林全微笑以對
南非暴動 台商成衣廠貨品被搶
內政部：示範計畫與耐震安檢相輔相成
白色情人節不景氣 巧克力取代名牌包
國5位於土壤液化高潛勢區 無危險疑慮
土庫自救會占據會場 抗議湳仔滯洪池
陸翁人力市場招兒媳 初中以上會電腦
元智開發天然化合物 可助防曬皮膚
南韓：北韓尚未擁有核彈頭小型化技術
大統油董座高振利涉逃漏稅 判刑3年
泰曼谷暹邏銀行大樓意外 化學煙霧釀8死7傷
土壤液化懶人包 11招教你看懂自家安全
給錢協議互調 消防員妻提告敗訴
福基小將強棒進軍全國 王光輝面授機宜
未列土壤液化區 大台北這些地區免驚
土壤液化區公布 北市文山區全身而退
男子小7喝咖啡遇襲 急開槍擊斃歹徒
為女性創業圓夢 平台開張
土壤液化 消基會籲不動產說明書全都露
林錫山涉貪案 法院裁定延押
新北：土壤液化擬納都更劃定基準
蔡英文15日公布林全組閣 蘇嘉全：好事
香港信評展望 惠譽確認穩定
大陸政協閉幕 重申堅持九二共識反台獨
F-矽力展望樂觀 業績估增2至3成
陸證監主席談話後首日 陸股帶量收漲
真善美傳播獎 百萬獎金徵台灣大未來
中市獲贈3輛水上摩托車 林佳龍親體驗
屏東土壤液化潛勢區 3鄉鎮在住宅區
陸交通部長：鼓勵共乘順風車等分享模式
土壤液化高潛勢區 水岸第一排赫然在列
助博士生就學 中大每月補助2.5萬
土壤液化資訊公布 竹市房價不影響
公布土壤液化 張金鶚：助房價恢復正常
新台幣收盤升 8分 為32.870元
新北大樓火警 燒毀機車
傳出任農委會主委 曹啟鴻：有被徵詢
金門口蹄疫影響 台灣疫區除名再等等
春夏秋冬百景點 世新學生記錄台北
全球晶圓廠設備支出 下半年可望增速
灰面鷲北返 鷹揚八卦觀光結合保育
康熙權力之璽拍賣 專家：無價
台苯總座抨林文淵領高薪挾外奪權
霸王寒流淬鍊 不知春茶更回甘
陽明與泰國RCL強化合作 開新航線
敘女冒生命危險 偷拍IS魔掌下生活
越南發起綠色南沙計劃 宣揚主權
菲民調：總統副總統選舉 呈拉距戰
液化區中央地方落差 北市：鑽探數不同
日矽案啟動正當理由 金管會先看公平會
林全將組閣 黃國昌：相當合適的人選
撤銷徵地公開閱覽 重新檢討湳仔滯洪池
網友酸：沒錢的只能在液化區購屋
機器訂單激增 日股攀漲收1個月來高點
土壤液化系統塞爆 近40萬人次查專業版
義媒：選舉挫敗 梅克爾對歐影響力減
倒車疏忽 越南父親輾死2歲兒
遠傳雙料入圍2016亞洲電信獎
也叫民進黨 日本香港政黨都撞名
日本也有同名政黨 民進黨：感到親切
屏東3鄉鎮液化區多老房 房價影響不大
苗栗植樹月 2千株開放索取
春暖花開出遊去 住房用餐飯店祭優惠
汙染溪流重罰6百萬 遠雄：當場即處理
屏東有2斷層 6級以上地震液化區受影響
金管會：土壤液化風險恐拉高房貸利率
張良任視察台貿中心 盼台印尼經貿增溫
印尼毒品犯濫 新科縣長吸毒被捕
釋迦外銷再創新高 品質安全同步升級
便利借書人 國資圖推閱讀袋著走
中央氣象局氣象報告
台中巧聖先師文化祭 4/16起跑
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
防洗錢詐騙 陸銀提款卡設限卡令
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
基隆幼兒免學費 補助開始申請
尖點現金股利1.35元 買庫藏股3千張
電價降幅上看9% 一般家庭月省百元
宜蘭土壤液化潛勢區 房價待觀察
陸全國政協政治決議 加強反台獨語氣
緬甸明天選總統 翁山蘇姬親信料將勝出
台中市區路面下陷 市府緊急搶修
涉婚外情 新加坡4年折損3國會議員
出訪友邦 總統機上加緊練西班牙語
張正傑輪椅族音樂會 4/9高捷穹頂見
花50年 中信銀員工增加逾1300倍
菲臨時外長 願向中國伸友誼之手
中山大開發手機8天線 實測速度快8倍
外資買不停 今年買超台股逾500億
威盛攜手日商推智慧計車程系統
車用導航失準 夫婦困山區度過驚魂夜
晶電單季虧損探5年新低 外資降目標價
101煙火贊助商 涉詐裁定交保
馬總統訪台塑德州廠 員工臉塗國旗相迎
新台幣創逾3個月高 小心高點已到
土壤液化區公布 竹科周圍無安全疑慮
朱立倫：府會合作努力市政
美林論壇登場 聚焦物聯網跨業合作
遭指未立案招生 竹市府：發文康橋說明
復興國內線 16日提供手工點心
核一廠跳機肇因人員誤觸 台電道歉
證監會新主席表態穩市 港股隨陸股走高
基隆安樂高中3D自造教室 體驗創客教學
日本將與美法聯手 清理福島核電廠
重視特教生口腔保健 醫師到校教學
券商信託資產 去年達1241億增5成
灌盜版微軟求償逾千萬 法院判賠27萬
海龜頻添亡魂2天3死 命喪貢寮卯澳灣
土壤液化潛勢區 竹市集中沿海
對抗流感 南投衛生局調度2萬份藥劑
屏東高度土壤液化區 影響6萬多人
土壤液化高潛勢 新莊三重古蹟多
土耳其爆炸案 旅遊警示維持黃燈
陳其邁：排審黨產條例前 先開公聽會
獲海污防治優等獎 澎湖表揚協力機關
綠衣天使功成身退 3子女繼承衣缽
壽險海外獵樓鬆綁 最快本週拍板
土壤液化潛勢區 竹縣竹北無高度風險
太魯閣車站藝術品揭幕 巧合馬白水冥誕
拚奧運拳擊資格 甘家葳林郁婷先暖身
自行車環線 林佳龍：用自行車行銷台中
土壤液化高潛勢區 宜蘭縣占15%最高
新政府推國防生技 國發會：無助就業
菲國加強茲卡病毒通報等級
為何選擇林全 蔡英文15日說分明
立院初審黨產條例 黃國昌批政院放水
紅色警戒外 新莊副都心豪宅不心驚
白沙屯媽祖進香 報名人數創新高
輔大：敬重蔡明亮 尊重藝術展演
梅克爾政黨選舉慘敗 堅持不改難民政策
台南土壤液化區多在濱海 影響房價有限
第27屆世界太太選美 南非佳麗奪后
土壤液化房屋健檢櫃台 懶人包說明白
三餐邊吃邊玩又愛零食 小兒蛀牙危機
白色情人節 數學迷歡慶國際圓周率日
中年幹部沒勁頭 陸公務員請辭信爆紅
蔡英文4兄長聲明 恪守利益衝突迴避
宜蘭土壤液化高潛勢區 農民：免驚啦
1/4難民申請者非難民 荷蘭擬遣返
土壤液化高潛勢區 安平古堡入列
南華早報集團通過 阿里巴巴收購案
沿河港土壤液化 高市地王商圈在列
台苯經營權之爭 董座總座兩派人馬互槓
蘋果動向引關注 AMOLED需求看俏
授權喬不攏 凱擘反駁全國數位控訴不實
懷特連5天漲停 公布2月EPS為-0.1元
象牙海岸恐攻 專家分析衝著法國來
挑戰Google 印尼版網路氣球前進偏鄉
德國邦議會選舉慘敗 梅克爾內外交逼
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創見瞄準果粉 推蘋果雙頭隨身碟
兩岸監督與轉型正義法案 綠3月底提出
陸商務部長：刺激消費 擬降消費品關稅
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幻象戰機墜毀葉門 阿聯2飛官殉職
新莊三重房價 經濟政策影響甚於液化
紐西蘭台灣華夏協會26周年慶
房仲看北市大同區液化：老屋問題較大
浩鼎法說宣示2025年為台灣生技第一品牌
土壤液化高風險區 銀行:降貸款成數因應
讓難民搭便車 丹麥作家遭罰11萬
日兩黨合併為民進黨 與台灣民進黨有別
教導從遊戲學習 巴勒斯坦女教師獲大獎
另一超級星期二將登場 川普料再度大勝
英媒：臉書谷歌將強化使用者資料加密
巴西反政府示威 政治危機或近尾聲
防範盜獵 義大利裔父子辛巴威遭誤殺
威力彩宜蘭1注獨得10.5億 利息年收千萬
氣候危機 2月均溫打破多項紀錄
見柯林頓親家母 蔡英文談婦女權益
大雨沖毀便道停課2校 15日復課
威力彩頭獎在宜蘭羅東！1注獨得10.5億
今彩539 頭獎1注中獎
阿里菜鳥網絡融資 引進星馬主權基金
陸房企萬科 2015銷售額創行業新高
男偷高粱酒 父母不知情銷贓
美林點名4題材 將扮科技業的程咬金
日本組成民進黨 引起政壇討論
敘利亞和談 聯國特使：問題在政治過渡
武漢大學畢業做快遞員 月收入高達5萬
天津銀行香港IPO 擬籌資95億港幣
三星S7新機測試 防水不耐摔
安卡拉爆炸攻擊37死 警方逮捕4嫌犯
緬甸即將選總統 沉默寡言碇喬可望當選
右翼民粹黨崛起 德國政局裂變
宜蘭開出威力彩10.5億 店家慶賀
清理福島 日美法展開不可能的任務
林全組閣 蔡英文上午宣布
新閣揆！ 林全：接受挑戰 替社會改革期待做些努力
北韓挑釁：短期內將進行核子試爆
今明降雨稍歇 週四、五氣溫上升至26度
過度尊重言論自由？ 臉書每日違規貼文破百萬則
外籍看護工研討會 為健全長照體系找方向
「我好沮喪...」美研究指智慧語音助理 反應多不及格
新竹喜來登推義大利美食宴 經典義國料理展現麵麵俱到
上古藝術夜拍會 邀您與大師有約
維多麗亞酒店la FESTA義大利廳北海道米其林饗宴
歷史上的今天：台北圓山貝塚考古開挖 為台最珍貴新石器遺址之一
歐盟乳品過剩價賤 農業部長會議推三箭自救
新台幣終止連3升 收貶4.8分
美國會挺台入國際刑警組織 外交部感謝
4月電價再降 比油電雙漲前還便宜
金門藝術家陳海贊 水墨畫妝點家鄉門面
〈時評〉土壤液化潛勢區的爛攤子
借鏡國際市場經驗 全球短債投資成趨勢
薪資凍結、低利率時代 權證理財夯
期交所國際化再下一城 選擇權商品進軍美國
期交所「大小美人平面圖及公仔設計徵選」活動專區上線
台北富邦銀落腳新加坡 邁向亞洲區域性銀行
新光摩天大樓登高大賽 熱烈報名中
鳳凰城市長午宴柯文哲
航向火星 歐俄聯手探索生命跡象
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
難民由希臘越界闖入 馬其頓稱將遣返
土總理指庫德族涉爆炸案 逮捕11嫌犯
2歲女童栗巧不敵病魔 14日逝世
德州拉瓦卡港市定3/13馬總統日
馬總統造訪 休士頓市定台灣友誼日
過境美國午宴 德州政要肯定馬總統
俄稱 全球產油協議可望下月簽定
不顧選舉挫敗 梅克爾堅持接納難民政策
敘利亞內戰害慘兒童 娃娃兵也上戰場
翁山蘇姬所提候選人 遭軍方質疑正當性
土副總理：安卡拉爆炸凶嫌之一為女子
俄總統蒲亭下令 撤軍敘利亞
央行出招 歐股走強
聯準會開會在即 美股小漲小跌
產量凍結堪疑 國際油價跌
脫離地球軌道 俄歐探測器奔向火星
金正恩：北韓即將測試核彈頭與彈道火箭
美式相擁問候 柯文哲不太習慣
柯文哲：曾柏瑜王寶萱會到市府上班
歐巴馬將訪古巴 再提關閉拘留監獄
鴻夏戀再等等 傳鴻海向銀行討金援
美選舉見階級種族對立 經濟難題縮影
枇杷節開跑 逗陣吃枇杷遊太平
台少盟推好色計品牌 助弱勢青少年
跨越障礙 星兒跨出就業的第一步
防範網路霸凌 注意禮儀即時求助
美國防部證實 伊斯蘭國高階指揮官已死
美助台入國際刑警組織案送白宮
木黴菌甲殼素 助小果番茄抵寒流
跟張國煒一起走？ 長榮航總座鄭傳義請退
第二輪超級星期二 看透美大選關鍵數字
聯合國婦女地位委員會年會登場
再戰超級星期二 川普全球焦點
台灣代表參加聯合國婦女地位委員會年會
台股收復年線 守穩續拚
馬總統訪瓜國 秀西語願邦誼長存
劍麟獲利創新高 擬配息4.5元
中日外長談北韓 4個月來首度對話
台股開盤跌2.33點
小蠻腰不夠看 A4腰氣死大陸網友
美瘋狂殺人運將：我被Uber附身
新台幣開盤升8.5分
開始回擊！張國煒擬撤換遺囑執行人
萬在工業掛牌上櫃 開盤漲1%
宏達電2月受惠業外 每股賺 1元
明道中學學生 獲保德信志工菁英獎
信錦擬配息4.5元 殖利率8.7%
清明墓地火災多 嘉義加強防火宣導
當死亡成家常便飯 難民的明天在哪裡
敘利亞和談成敗 取決於克服3大障礙
敘利亞內戰衝擊 世界5大改變一次看懂
歐盟不想要 敘利亞難民何去何從
敘利亞5年內戰 關鍵日期大盤點
宏達電2月轉盈 股價早盤漲近9%
東陽2月稅前淨利 寫下兩個新高
不甩國際制裁 金正恩嗆聲將試爆核彈頭
歐巴馬無意動武 留下敘利亞難題
蘇嘉全：國會順暢 被架空都是功德一件
天仁去年每股盈餘2.31元 擬配息2元
研究：病人愈難搞 醫師愈可能誤診
俄自敘利亞部分撤軍 歐巴馬與蒲亭熱線
蔡英文：邀林全任行政院長 開始組閣
瓜國總統：與台有邦交 與陸發展經貿
林全組閣 蘇嘉全：人盡其才是國家福氣
陽明山傳擄人案 警設攔截點成功救人
CSW年會 網路跟蹤騷擾對婦女威脅大
控告前巴西總統涉洗錢案 移送聯邦法院
加卑詩省富人搭直升機上下班
張揆：液化區房貸配套 採差異化精神
F-矽力拚年營收10億美元 股價漲半根
林全組閣 張善政：應會做得不差
海平面上升 美沿岸1300萬人受威脅
林全提建議先找閣揆 蔡英文：那就是你
陸股壓力仍在 開低震盪
安邦保險出價130億美元 搶親喜達屋
身心障礙者投入職場 雲林推客製化就服
陸安邦保險128億美元競購喜達屋酒店
港區人大常委：下屆特首人選未定
金正恩下令儘快核試爆及試射飛彈
張揆：電價應會往下調 水價方案下半年
網路霸凌沒在怕 德州女孩幽默回應
通緝犯拒捕 嗆警等我出來讓你好看
難民突破邊界圍籬 由希臘闖入馬其頓
馬雲：消滅阿里巴巴容易 消滅假貨難
珍奶遠渡瓜國 馬總統海外首嘗
朱立倫：要讓防災型都更務實可行
中鋼甩虧損 類股平盤游走
金正恩遭控侵人權 調查員籲聯合國起訴
李世石圍棋世家 家人總段數高達39段
加速壽險投入公建 公會爭取兩稅負優惠
竹科今年資遣349人 光電業仍占大宗
出任行政院長 林全盼從地方找人才
談核電 朱立倫：台電政治凌駕專業
宏達電多空交戰 土洋法人不同調
時力提修法 受搜索人可隨時撤回同意
陸民西班牙中樂透50億 做了C羅鄰居
STUDIO A結合逢甲 開發物聯網APP
柯文哲訪鳳凰城 州眾議會讀友台決議文
馬總統過境 德州長盼在台設辦事處
港零售業差 黃金地段租金急挫
iPhone 7間諜照 機殼雙鏡頭再曝光
出任行政院長 林全：新內閣沒蜜月期
支持者毆示威者 警方要查川普涉煽動
台股今年為何漲？ 謝金河：資金避風港
工作崗位訓練計畫 釋近3千職缺
蒲亭下令從敘撤軍 敘反對派：這哪招
不顧天候惡劣捕撈魚苗 男落海亡
物聯網產業夯 逢甲大學教學生開發App
為何選林全 蔡英文：最熟悉我治國理念
閣員3來源 林全提地方民間與文官
長榮航人事大地震 股價連3黑
詹佳恩拿下美國調酒冠軍 挑戰世界大賽
被指扁團隊班師回朝 林全：別戴帽子
信評：央行降息 資金轉攻貨幣型基金
挑權證 3大心法 專家一次教你
薩總統主持台援建文化中心啟動典禮
台股電金走軟 8700守不住
台廠簽5G合作意向書 搶千億商機
蔡英文參訪中科院 國防部長將陪同
反避稅條款 張善政：儘快處理
追封德雷莎修女為聖徒 梵蒂岡將批准
漲多回檔 台股盤中大跌達118點
超商新品 港式料理迎戰台版可爾必思
李新穎代表奇美醫院捐贈薩國輪椅
土壤液化潛勢公布 桃園市擁良好地質
朱立倫小內閣 延攬施威全入新北市府
東芝白色家電事業擬賣給陸企
林全組閣 華碩副董：盼帶台灣走向世界
臉書禁原住民上空照 PO文作家帳號被封
私設鐵皮屋處理廢棄物 業者最高罰3百萬
填表就判過動症 教育部允檢討
辦貸款違法搭售保險 金管會：依法核處
大陸景區天價馬 騎1秒鐘5元
北科大攜美智財公司 力拚研發技轉金上億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
食藥署闢謠 喝石榴水溶結石無根據
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
經濟部看好藥品業產值回升 估年增3%
仰德大道車禍2死 肇事者棄友逃現場
中央氣象局 明天白天天氣預報
國道4號貨櫃車翻覆 駕駛送醫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
自來水工程獲補助 中市偏遠地區有水了
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
適性教學平台 教部借助大數據
母親節暖身 百貨提前開跑抽汽車
國軍暑期戰鬥營 體驗高塔跳傘實彈射擊
魚場雙狗失蹤多日 斷腿拼返家
李蒨蓉撞傷騎士 遭索賠百萬和解破局
公開液化區衝擊 營建股走低雪上加霜
陸商務部：對香港發展充滿信心
華碩：台灣應掌握5G智財權 扮關鍵少數
馬總統中美洲議會演講 總結活路外交
奧運資格暖身賽 甘家葳林郁婷揮拳
印度經濟實力強 國際資金爭相進駐
蔡英文：林全內閣會是改革內閣
傳鴻海不毀婚 但鴻夏婚期難料
陸房價會泡沫化？官員否認
紐西蘭台灣商會台灣青年商會會長交接
雙北查緝跨域污染 仰仗LINE群組
陸網購亂象 退貨給負評竟收到冥紙
遲未簽約 傳夏普社長盼見郭台銘
邊境查驗 日本百合菲律賓活龍蝦不合格
新台幣中午升6.5分
春季烏來美食 馬告燻雞珠蔥料理
劉德立宴請巴拿馬巴美日報集團高層
檢調偵辦台東縣政府農業處私設小金庫
三叉神經放電痛不欲生 顯微減壓手術緩解
阻川普獲提名 廣告強打他貶低女性
林全組閣 黃敏惠：能做好國民黨會支持
撤告太陽花學生 張善政不變更原決定
柯文哲戰衣戰車義賣結標 高達450萬
人民幣中間價 現2個月來最大貶幅
柯文哲雙塔挑戰自行車 拍賣飆200萬元
陸股早盤暫收跌約1%
電路板廢水變身 奈米金觸媒口罩阻空污
南韓：北韓尚無飛彈重返大氣層載具技術
林全組新閣 園區公會盼助產業往前走
各顯神通 威航開茨城虎航推張家界
時力主席團選舉記者會取消
傳夏普協商代表藤本俊彥 進鴻海總部
黨產爭議 藍盼別製造對立
夏立言：520後有自己的規劃
緬甸國會表決開跑 新總統呼之欲出
林全接掌政院 林右昌盼支持軍港遷移
陳菊證實新閣向高雄借將 尚未同意
瓜國國宴 馬總統唱梅花進行曲
拒抗生素上菜單 台灣管理標準僅次歐盟
駕車載友人返家 失控自撞2死1傷
疑似嘉義殺警案凶槍 台南海邊拾獲
法學院院徽源自蓄奴者 哈佛拍板准廢
林全組閣 華亞科董座：對產業正面
陸製航艦 據報正鋪設飛行甲板
嘉市里幹事配ipad 化身行動服務站
柯文哲義賣飆天價 買家是誰受關注
雅芳裁員2500人 總部遷英國
占國有地蓋特產店 強制拆除引抗爭
查國民黨產 張揆：公權力能追都追了
經濟成長遇風險 日銀維持貨幣政策不變
與蔡英文默契十足 閣揆非林全莫屬
萬安演習中部21日實施 警籲聽指揮疏散
南亞科：韓系新廠是DRAM最大變數
自行車拍賣200萬 柯文哲將陪買主騎車
宏達電洗三溫暖 先漲後摔觸跌停
張善政期許新閣 經費支援拍旗艦型戲劇
九二一黃單建物 北市：列老屋健檢首波
晤大橋光夫 陳菊：無輻射農產理性解決
香港公民黨發表宣言 強調本土精神
爐石侵成大 工業局：3個月訂管理制度
趨勢科技衝資安 成長首拚人才培育
廢油泥準備倒公墓 沿路掉騎士慘摔車
柯文哲訪美西 行程滿檔仍說很輕鬆
黃敏惠：國民黨不能走偏激
亞都麗緻4箭齊發 力克不景氣
共軍駐巴控克什米爾 印分離組織支持
遭網路貼文賣病死豬 苗肉駁斥擬提告
台股收盤跌136.72點
大陸「人造太陽」 30年後或商業化
日擬派中國通大使駐陸 陸學者看法保守
張國煒回擊第二拳 查長榮國際5年帳
林全向媒體喊話：別在馬路上突襲我
波段漲勢首度回檔 台股重挫136點
提姆羅賓斯監獄開課 降低囚犯回籠率
台股走低 跌136.72點
液化區更精準 高雄擬建置1/3000潛勢圖
3月台指期跌 138點
3月電子金融齊跌
撞傷鎖骨住院 王定宇手術順利
中市海線植樹 存活率達9成5
南亞科配息2.8元 9年首發員工紅利
蔡英文訪中科院 看天弓雄風等釋商成果
台股失守8700 回檔強壓大跌136點
教部次長：台灣教學較缺乏系統化
流感再添42死 累計163名死亡
緬甸國會選總統 翁山蘇姬投票跑第一
挑戰低碳運輸 高雄哈瑪星規劃示範區
放眼5G大餅 大學忙培育人才
遭柯文哲指黑箱 北市都更中心再海選
緬甸新總統出爐 翁山蘇姬親信碇喬當選
蔡英文訪中科院 高廣圻不陪同
抗生素不入菜 消保團體將抽驗生鮮
陸破獲假美容玻尿酸 一瓶成本3元
碇喬當選緬甸總統
令完成案 英媒：陸威脅斷中美司法合作
內閣名單 蔡英文：由林全回答
美國會挺台入國際刑警組織 馬總統致謝
相差19歲的師生戀 林全超疼嫩妻
國泰金估經濟難保2 復甦要等下半年
選罷法修法 割闌尾籲廢罷免不得宣傳
印巴外交高層 17日尼泊爾舉行會談
外資追捧 台股基金2月規模大增
病歷犯罪前科 擅調個資恐觸法
張國煒出招查帳 長榮航：律師處理
三大法人賣超台股19億元
腸病毒71型來襲 今年可能大流行
男子殺妻 警方荷槍實彈保護3名子女
抽一次血驗多種病 有朝一日可能實現
智慧城市展22日登場 聚焦物聯網
美5州初選 爭取總統提名殊死戰
立委詢答扯意識形態 張善政：不高興
越自然保護區發現犀牛屍體 死因待查
用自拍取代密碼 亞馬遜申請新專利
北韓遭制裁 台商應加強內控避觸地雷
陸打擊炒匯 傳人行起草杜賓稅規則
緬甸首位文人總統碇喬 4月上任
韓媒：為打倒南韓半導體 台中日結盟
WHO：近1/4死亡案例是環境因子造成
張善政：若雙方有意願 考慮拜訪林全
美經濟不樂觀 渣打：聯準會可能降息
癌男稱為父籌醫藥費行搶 刺青露餡
王應傑：液化區公布 換屋族估增2－3成
高中生書單遭疑爆難 台師大：鼓勵閱讀
蔡英文訪中科院 參觀弓三雄三國產飛彈
台積電、聯發科 合攻物聯網穿戴
流感疫情緩降 有症狀仍應警覺
東勢梨穗寒害農損 江啟臣爭取提高補助
職棒轉播爭議 博斯判賠4隊八千多萬
中鋼前兩月虧6800萬 3月拚翻正
吳副總統：兩岸和平有助國際關係
台積電與ARM合作 開發7奈米
訪大馬首相遭拘留 澳記者未遭起訴遣返
國防部副部長熱門人選 陳文政閉口不談
北韓嗆再核試 南韓：不自制將自毀
友邦海地大選 4/24第二輪投票
被點名入閣 林欽榮：毫無所悉
占溪頭國有地蓋屋 台大收回造林
義隆首季看法保守 營收估減15%
改善3K環境 重點輔導表面處理業
大魯閣草衙道購物中心 5月開幕
暢銷書頭腦體操作家多湖輝逝 享壽90
俄國開始將軍事設備撤離敘利亞
量販攬客 大潤發公開生鮮區愛買掀日本風
新台幣貶4.8分 收32.918元
陸證監會：深港通預計下半年推出
翁山蘇姬與軍方妥協 迫於憲法現實
孟加拉央行遭駭客竊案 總裁下台負責
承攬嘉市E-bike公司 傳拖欠員工薪
長榮家族內訌 會計師：關鍵在股權
戰衣戰車高價賣出 柯文哲感心
蔡英文訪中科院 產業創新提下町火箭
辦完喪事返家發現遭竊 警追查
微軟盼攜手台廠 齊攻可移動的物聯網
日股收跌 日銀貨幣政策按兵不動
林全掌行政院 曾鏘聲：優秀人選
遭疑校地填爐石 成大：實驗場地
二林高中木笛隊拿特優 實現亡師遺願
張善政籲新政府 承接生技產業基礎
上海股市意外翻紅 連3天收漲
GPS追廢棄物 列管車輛創新高
面對民主新局 緬甸軍方權力不動如山
打火機燒熔安全玻璃 娃娃機大盜落網
竹縣節電有成 較去年同期省4百萬度
爭取友善環境補助 雲林遴選鄉鎮參賽
涉內線交易 宏?前董座胞兄判緩刑
時力主席團記者會突取消 黃國昌致歉
林全任閣揆 林佳龍：熟悉政務很專業
板信銀捐復康巴士 朱立倫稱讚貢獻大
渣打預估：央行3月和6月各降息半碼
全球採購夥伴大會 550家買主來台洽商
林全組閣 程淑芬：讓官員有做事空間
打擊投機客 深圳中古屋交易稅將上調5成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
強化競爭力 上緯企業轉型投控公司
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲單車義賣 天價買家低調不公開
菲社會新鮮人 月薪平均新台幣1萬5
行庫總行集中信義區 新金融商圈成型
看寵物龜順眼下手偷走 雲林警循線逮人
緬甸旅遊業 樂見文人總統帶來商機
碇喬當選緬甸逾50年來首位文人總統
電視高重播率 全台觀眾皆識周星馳
勞工遭挖土機輾死 南投縣府助爭權益
姚立明發表新書 籲藍綠推倒高牆互相傾聽
大陸進軍DRAM 南亞科：短期無影響
KKday獲Ａ輪融資 拚東南亞市場
自然魔法師教育展 林佳龍盼深耕美育
AlphaGo又勝棋王 4勝1負稱雄
台塑石化擬配息4元 殖利率4.58%
時薪難看 東華學生繪打工地圖引熱議
文人總統誕生 緬甸民眾心喜但內斂
中林路造成不便 中央允按電錶補償3千
電腦役於人腦 人機對決人類最終贏家
超眾法說報喜：微型熱管良率超過9成
副總統盼美方保持信心支持新政府
4月電價降9.56% 平均電價每度2.5488元
智慧城市展 國際化會展平台
遠傳攻智慧城市展 擘劃未來城市
西班牙在陸新增12個簽證申請中心
緬甸新政府三大要務：經濟民族憲法
液化區房價 調查：35%民眾估跌 2成
港大學生會雜誌提出港獨訴求
台灣蘭花國際發光 新株外銷潛力足
資源回收價暴跌 資援存摺助個體戶
傳鴻夏簽約可能延至下個月
驚！大陸機場旁賣吃剩機上餐
蔡英文：產業發展思考納軍事佈局
女護理師疑遭鈍器攻擊 警追查嫌犯
美家族性高膽固醇血症病患 比預估普遍
耘海輪擱淺後續 16日抽殘油
第五盤力拼失利 李世石280手認輸
蔡英文晤卜睿哲 強調新政府會溝通
統一香蒜起士麵包全新上市
陸國資委主任：央企競爭力不足需重組
Yahoo超級商城 6年扶植20家億元店
普悠瑪未停桃園 吳志揚等連署爭取
電價調降 家庭用戶估月省80元
電信雙雄挺行動支付 用戶市占破65%
北捷慶生 北市16日玩Line送禮
釣魚袋內有槍彈 警研判是殺警案凶槍
傳與夏普簽約延到3月後？鴻海繼續沉默
彭博：鴻夏戀3月敲定協議機會低
土壤液化 金管會：不影響既有房貸利率
國銀首例！元大銀行併韓國銀行獲准
ZALORA慶祝4歲 海選亞洲區模特兒
柏林汽車爆炸1死 警方疑炸彈肇禍
圍棋賽終戰AlphaGo再勝 李世石懊惱
澳幣再起！澳幣保單兼具保障與理財需求
華碩ZenPad送好禮 買指定機型抽音響
新北19日辦就博會 釋逾4千職缺
星巴克飄春天味 青木定治端櫻花聖諾黑
華為攜手德國KUKA 研發智慧生產
定存到期不續約 人民幣存款餘額略減
殘殺77人 布列維克控挪威不人道監禁
319藝術工程到368 募款廣告缺錢擱8年
板橋接雲寺捐輪椅 助創世更新設備
151校位土壤液化區 優先補強
電視節目一灘死水 觀眾擁抱境外平台
溪頭國有地遭占蓋屋 強拆遇阻先拆水塔
汐止殺妻命案 兇嫌嘉義投案
泛珠三角戰略 北京支持陸企在港設總部
白沙屯媽祖進香 童醫院醫療團全程守護
基市：福祿猴移展經費絕對透明
金正恩揚言爆核彈 陸：別再激化局勢
緬甸新總統選出 考驗才開始
獲利回吐 港股小跌
電價降幅歷年最大 家戶月省1個便當錢
腸病毒恐大流行 注意重症徵兆及時救命
必翔擬減資近27% 每股退還2.7元
碇喬當選緬甸總統 星小緬甸民眾關注
澎湖擱淺貨輪 16日再出海嘗試抽油
超級星期二再登場 美兩黨5州初選投票
台電超額利潤轉平準基金 3個月辦法出爐
初勘趕進度 高雄輕軌列車噪音測試
洪秀柱：新內閣老面孔 盼有新思維
長榮航慰留鄭傳義：明天後天都是總經理
新莊人倫悲劇 女兒疑口角衝突弒父
保險業海外獵樓鬆綁 Q2有望實施
矽品法務長：建議公平會中止審理日矽案
手機語音助理非全能 危機時刻難馳援
大陸情侶貓天人永隔 母貓守護不願離去
蔡家產爭議 藍提三質疑籲蔡英文說清楚
矽品引學者4大意見 惡意併購法規不公
國民黨質疑蔡英文家產 民進黨批抹黑
郭台銘設質17萬張鴻海股票 傳投資夏普
今彩539開獎
陸1月2月對外直接投資大幅成長
不滿父酒醉騷擾 女兒拿菜刀砍爸大腿
日銀維持貨幣政策 日圓升值
李世石遺憾敗北 承認難勝電腦專注力
李世石：未能寫下有終之美十分抱歉
大樂透開獎
法國神父戀童案 樞機主教遭指包庇
歐巴馬超投入 即興饒舌參一咖
馬總統瓜國晨運 先做80下伏地挺身
南茂今年營業額看佳 上海廠3年擴充
宜蘭傳槍響 男子胸部中彈送醫
黑田東彥暫按兵不動 為擴大寬鬆鋪路
柏林汽車炸彈殺人 尚未發現涉及恐攻
林全獲高度期許 工商界盼520後交流
天冷！超商店員好窩心 讓狗入店睡地墊
自然人憑證線上投保 限制尺度將開放
李世石：AlphaGo集中力難以超越
AlphaGo對奕5戰4勝 下一步挑戰這個
緬甸超過半世紀 一頁民主抗爭史
歐巴馬訪問前夕 美再鬆綁對古巴限制
美重量級學者訪台 16日會夏立言談兩岸
海巡隊員私帶女上船 艦長記過1次
台灣TSM平台 3大電信就差遠傳沒加入
手槍爆頭斃妻 犯嫌投案起出1槍2彈
孟建柱見FBI局長 籲合作反恐
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
王泰然獲索尼世界攝影獎台灣首獎
谷歌新型人工智慧 圍棋賽搶盡鋒頭
駐蒙古代表黃國榮拜會蒙古藝術協會
美股開盤走低 世界股市都偏弱
翁山蘇姬當不成總統 關鍵四問答
林全組閣 馬總統：祝福一切順利
陸媒：app和免費wifi可盜隱私
巴黎拍賣會搬運工 藉機偷竊250噸寶物
美智庫：小英520提憲法 大陸或接受
美國會挺台入國際刑警組織 馬總統高興
碇喬：從翁山蘇姬學友到代理總統
關鍵佛州 川普勝出盧比歐退出選戰
歷史上的今天：臺北帝國大學成立 為國立台灣大學前身
美智庫：總統候選人應開始思考台灣
影藝學院亞裔會員 發信抗議奧斯卡
澳門《台灣週》四月登場
《富比士》：台灣五個不要去的地方
偷拿北韓政治標語 美國學生遭判十五年勞改
母親的藝術「女紅與花藝的生活藝術展」
口無遮攔惹厭！匿名者再度對川普宣戰
為獲司法特權 傳前巴西總統魯拉將入閣
星媒報導台人事布局 將詹志宏照片誤植
1500移民非法越界 馬其頓遣送回希臘
俄國開始自敘利亞撤軍 西方盼有助和談
白沙屯媽祖起駕進香 萬人無畏溼冷隨行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義大利女市長慈悲為懷 成處理難民典範
凱瑞：將訪俄 結束敘利亞內戰最好機會
凱瑞擬訪俄談敘利亞 俄：準備來訪事宜
白宮：俄似正從敘撤軍 論斷影響仍太早
突擊巴黎恐攻嫌犯 比利時警擊斃一槍手
緬甸選出文人總統 白宮表示歡迎
馬總統瓜地馬拉國會演說 全場起立鼓掌
馬總統瓜國演說 2台灣學生任禮兵
答謝酒會 馬總統幫瓜國總統慶生
投資人觀望Fed會議結果 歐股收低
厄瓜多軍機墜亞馬遜雨林 22人全罹難
產量凍結堪疑 國際油價再跌
美股收盤大多下滑
再戰超級星期二 美兩黨各有看點
國際股市觀望 台股留意強勢族群
亂用限醣飲食減重 醫師警告有危險
巴黎恐攻嫌犯比京遭圍捕 1死2逃
義籍客座主廚坐鎮 推義大利家鄉味
鴻夏戀遲未定局 夏普股價重挫11%
Fed例會登場 恐暗示6月升息
替代役男伴身障童賞櫻 相約明年見
病菌隨處亂傳 防流感有撇步
F-貿聯每股盈餘8.3元 將配6元股利
二二八紀念碑遷移 嘉市網路調查探民意
GPS廠威潤 擬發2.83元股利
保護西屯區百年老樹 中市農業局接管
馬總統：改善兩岸關係出現和平紅利
助台入國際刑警組織案過關 美議員欣慰
CNN：川普與希拉蕊料贏佛州
蘋果：政府要求解鎖手機將嚇壞開國元勳
大陸1月減持美債82億美元
台股開盤漲 26.45點
輸掉佛州大本營 盧比歐宣布退選
新台幣開盤升9.8分
PS VR10月開賣 售價399美元
美總統初選 凱西克希拉蕊料贏俄亥俄州
成醫APP 用藥更安全
宏達電摔不怕 整軍再反攻
土壤液化區房貸差異化 張盛和：合理
iPhone 7長怎樣？機背照瘋傳
義隆首季展望保守 股價疲弱
世界搏茶會 嘉義邀民眾品茗博感情
鴻夏私會？ 傳高橋興三上午將現身鴻海
悲情盧比歐 遭美反體制潮浪潮淹沒
勞動部：年金3年不改革財務定出問題
台股昨大跌 張盛和：漲多拉回
兩岸關係發展 歐洲議員關切
評AlphaGo 大陸柯潔稱洞悉弱點
愛兒遺體棄垃圾桶 美夫妻獲賠2800萬美元
傳吳澤成接內政部 陳威仁：兩人是老友
陸籍漁船疑非法捕魚 遭阿根廷海警擊沉
楊紫瓊任聯合國親善大使 關注災後重建
Google Doodle紀念首位靠天文賺錢女性
高雄改良場研發新蘭 國際蘭展得8獎項
糖協財產清冊 台糖520前完成清點
南亞科股息9年新高 股價走揚慶祝
台籍陸醫出路難 醫界請命
陸股觀望 開盤漲跌不一
川普希拉蕊初選再傳捷報 雙方對決可期
陸腦麻詩人余秀華談離婚 曾被問神經病
歐盟公投無法投票 老僑擬告英政府
大巨蛋案 羅瑩雪：北檢分案偵辦
HER Gaze聯展 紐約台灣書院登場
研究：孕婦染茲卡 生小頭症兒機率1%
酒駕男撞消防車 依公共危險罪嫌送辦
傳周禮良請辭 北市捷運局否認
智慧輔具好威 手環眼鏡助視障者辨物
機場噪音補助弊案 張國政二審仍無罪
退出協商提案 蘇嘉全：不認為被架空
外資轉淡 宏達電開紅又翻黑
蘇嘉全：不容許行政團隊有蜜月期
婦人整形丟命 疑因抽脂腸穿孔致命
柯文哲擬推BOT案開國際標
鴻夏戀本月恐難文定 夏普聞訊重挫11%
運動儲骨本 骨鬆要預防跌倒
大巨蛋案 柯文哲18日主持專案會議
一級農產免稅 農委會支持從寬適用
無薪假最新統計 共27家642人?
朴槿惠將出席全球核安全峰會
曾銘宗：不檢討經發模式 會有更大太陽花
質詢2個月 林昶佐：每天都憤怒
港大生提獨立 港官員：不符整體利益
新北台65快速路 遊覽車轎車8輛事故
鋼鐵行情大好 台廠砸錢更新設備
股后漢微科獲外資青睞 股價重登千元
傳中信接手大巨蛋 柯文哲否認
ITA給利 經濟部5月說明會助長商機
禽流感影響不大 台南推鴨肉產品
兒子迷韓劇 傳北韓崔龍海自請革命教育
PlayStation虛擬實境裝置 10月上市
台65線車禍 遊覽車與7輛轎車連環撞
機場噪音補助弊案 張國政二審再獲無罪
台商看緬甸 開放持續腳步或更快
權值股領漲 台股續攻8700點
菲8100萬美元跨國洗錢 華人涉案
李克強：深港通力爭今年開通
缺錢買毒 毒蟲搶銀樓業者遭警法辦
李克強：力爭今年開通深港通
洪慈庸捍勞權 批醫師納勞基法進度慢
割闌尾計畫遭罰 中選會：裁罰權在北市
雲端藥歷系統 慢性病人避重複用藥
境外污染物移入 金門細懸浮微粒濃度偏高
天雨車速快 休旅車跌掩埋場邊坡
馬總統瓜國僑宴 華航空姐獻唱
大巨蛋案 特偵組：月初發交北檢偵辦
李克強談金融監管 要求練就火眼金睛
讓川普試試看 共和黨基層普遍心態
新北動物之家完成貓犬全面健檢
SONY世界攝影大獎 王泰然奪台灣區首獎
三井倉庫 北市文資委員：未達古蹟標準
越南機場發現玩具手榴彈 虛驚一場
川普俄州受挫 共和黨選情變數多
二手交易正流行 跳蚤市場攜手全家
台灣奧迪打服務牌 與德國原廠同步
結核預防治療 新北發生率10年降3成
台灣捐贈薩國2016年農業博覽會
越南乾旱嚴重 盼國際社會援助
新財長呼之欲出 張盛和：不脫這2人
外資加持 面板雙虎交投熱股價漲
台北喜來登週六熄燈 響應地球一小時
清明掃墓 牢記四不二記得
新北紀錄片獎入圍名單 關懷弱勢題材多
宣傳罷免被罰60萬 割闌尾盼修法釋憲
敘利亞內戰5週年 裘莉訪中東慰問難民
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
菲交警拆俄大使車牌 臉友憂外交風波
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美移民作業系統更新龜速 簽證有漏洞
日企營收海外貢獻多 投資可留意
羅瑩雪：邱太三理性易溝通
李克強：大陸經濟下滑壓力確實加大
立委簡東明等58人涉賄選 屏檢提公訴
罷免不得宣傳 劉義周：不合時宜
王文志竹編 讓瀨戶內海動起來
論文寫了30年 法91歲奶奶獲博士學位
新台幣中午升9.8分
文物典藏濕度過高 故宮：會檢討
萬金石馬拉松20日起跑 金山警交管
德國麻疹患者姊遭傳染 今年第3例
新鮮人找工作 逢甲大學推就業準備年
金針二氧化硫超標 3成小吃店不合格
副總統：兩岸和平也是大陸領導人的期待
中租找儲備幹部 訓練後外派年薪200萬
市府找人接手大巨蛋？遠雄：依約鑑價買回
鴻夏戀喬定否 傳鴻海緊追夏普財務
小英提類主權基金 杜紫宸：國發基金II
餐飲工會搏感情 黃敏惠：台灣重要力量
慢性腎病未按時服藥不忌口 尿毒症上身
巴基斯坦載公務員巴士爆炸 10死27傷
李克強：數千億元因應裁員 必要時加碼
接手大巨蛋？ 中信金：沒接觸
新華社：北韓判美大學生15年勞役
妙齡女頻尿包尿布 悔恨拉K代價高
李克強談BIT：逐步放寬美方准入投資
李克強：兩岸和平發展 基石是九二共識
香港出路在哪裡？李克強：會繁榮穩定
張盛和：調高遺贈營業稅不足以支應長照
農政中心董事 立委質疑人情酬庸
集團事務陳報長榮國際 宋耀明：自相矛盾
退輔會存廢 董翔龍：期許新政府廣邀討論
張善政：持續協助偏鄉
違法兼職經營餐廳 前車城鄉長遭彈劾
土壤液化衝擊驚魂甫定 營建股技術反彈
希拉蕊川普領先 紐時評論兩黨下一步
林全「進廚房」 許勝雄盼炒出好菜
國寶列黨產 故宮：文物為中華民國所有
鴻海旗下富智康 獲利年增35%
國際盜獵幽靈船 遭印尼政府擊沉
鬆綁低薪白領外勞 綠委要求勞部終止
羅馬市長不適媽來當 義前總理失言挨轟
川普初選作風粗暴 歐巴馬憂美聲譽受損
Pinkoi深耕5大市場 拚海外營收成長2倍
希拉蕊伊利諾再傳捷報 4州初選勝出
友訊董座宣布退休 傳盼新世代接手
高跟鞋教堂園區傳積水 實為滯洪防災
群電Q4三率三升 每股盈餘3.22元
印度跨種姓通婚增加 但種姓仇殺仍存
清剿共游 菲軍方5死4傷
港官員：港方就深港通準備就緒
北科大徵才博覽會 手遊商招新血
印尼狗騎士載主人兜風 模樣萌翻
士官長處置失當 陸軍專校記過處分
中租布局東協有成 新拓事業拚開花結果
謝金河：全球7兆美元國債孳息是負值
李克強：兩岸經貿合作 基石是九二共識
興隆公宅保全超時加班 北市：經查屬實
抗議監督條例名稱 獨派赴民進黨絕食
台股收盤漲 87.96點
陸全國人大閉幕 首部慈善法通過
報復性反彈？ 台股回神大漲87點
澎漁船撈起已爆彈 陸軍前往處理
蔣萬安聲援大學兼職師 勞動部協商
林全任閣揆 林伯豐盼優先提升投資環境
開高走高 台股漲 87.96點
3月台指期今結算 漲88點
國際化指標 學者籲增跨國實習
翁山蘇姬下一步 外交部長或垂簾
星亞太海事展 台造船業者搶占灘頭堡
3月電子、金融期 同漲
這家彩券行好會刮 1個月中3個百萬獎
智崴飛行劇院 獲美國UL認證
宏達電開高走低 午盤點火收漲3.5%
每期賭金近億元 南投警破大型簽賭網站
偷旅客東西被打趴 峇里街頭正義惹議
鬆綁產後女性可上夜班 立委要求撤回
中南美洲利基產業拓銷團開拓秘魯市場
大陸正建立南海海嘯預警中心
林舜龍種子船永設瀨戶內 日高官激賞
環團訪南瑤宮 推廣減少燒香放鞭炮
台股8700卻步 收復10日線
大陸華麗羽王龍化石 登美國恐龍展
李克強記者會 有的陸媒很敢問
中共寧波市委副書記 涉嫌違紀遭調查
張國煒律師又出聲 長榮集團：別再放話
遭疑廉價買水 台塑化：成本比自來水貴
男童遭虐多處瘀傷 高市警社會局介入
陸股戰略新興板可能延推 引發猜測
拯救偏鄉瀕廢校 就靠這個梨
公平會未作決議 日月光併矽品實質破局
群電三大引擎熱 獲利再拚新高
三井倉庫東移案 文資會無結論下週表決
警犬殉職小女孩不捨 捐錢贊助防彈背心
林全接閣揆傾向加稅 徐旭東：有恐懼
三大法人買超台股 148億元
夜間角膜塑型片矯正 白天擺脫眼鏡
救護車載老翁送醫 轎車惡意阻擋
白沙媽祖連夜南下 香丁腳冒雨前行
應召站架論壇 分享心得抵消費
大巨蛋案 監委4月約詢柯市府
台灣大4G傳掛點 網友抱怨
比利時查巴黎恐攻搜索民宅 1死4警傷
台南維冠補助 所有權人最高300萬元
割闌尾遭罰 鄧家基：北市尊重言論自由
就職演說是否納憲法說 蔡英文未回答
中市天外天劇場 文資審議不指定登錄
飛車追逐2公里 男子躲草叢仍被逮
見大橋光夫 蔡英文再提TPP協商
李克強：五險一金有下調空間
公布液化區無配套 潘孟安：徒增恐慌
立錡4/29股票終止上市
女子涉嫌偷專櫃名錶 警列冊指認慣竊
大巨蛋案 總統府：總統清白禁得起考驗
巴拿馬外委會主席訪華 強化國會互動
破局！日月光併矽品 公平會未作決議
德國決定逐步廢核 3家電力公司索賠
看守內閣 張善政：該做的事還是會做
陸網軍威脅日增 科技部次長籲正視資安
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台私校退撫基金榮獲亞洲最佳新退休基金
黨產 國民黨：現金流量不足有倒閉風險
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談政務官 林全：最好要功高震主
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校犬咬傷副教授 險傷及命根子
長榮批律師放話 宋耀明：社會自有公斷
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柯文哲：杜絕追加預算 嚴格財政紀律
高師大產學合作 為學生謀出路
新台幣貶3.2分 收盤32.950元
戲智董座徐三泰遭擄 5人涉案
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印度將大生產線 加速生產光輝戰機
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國寶列黨產 國民黨：目前國家管理中
致新配息5元 盈餘配發率98.8%
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易落石路段設警示燈 提醒民眾注意安全
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汐止殺妻案 犯嫌稱誤扣扳機
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旺角衝突後 港警擬組機動大隊
鬆綁外籍白領 學者要立委讀諫逐客書
向中常委致意 林全：壓力大但義不容辭
北藝中心工程 林欽榮：照原訂進度走
警跑步抓通緝犯 正義店家提供機車助力
貓咪戰火餘生 烏克蘭戰場暖心
南非食品包裝展 台灣館受買主關注
匿名再對川普宣戰 號召愚人節癱瘓網站
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李克強記者會 經濟疑慮成焦點
北韓平壤附近測得人工地震規模2.2
山老鼠佯裝登山客 車內牛樟味濃露餡
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動物方城市熱映 大陸網路熱賣耳廓狐
酒駕男撞傷老夫婦 假裝送醫卻丟到郊外
中山工商特色班招生 師生秀成果吸睛
分組付費費率 NCC提地方政府審核
聯發科深圳發表曦力X20 6百客戶力挺
新北板橋餐廳油鍋火 警撲滅
南橫九尾狐怪異人雕像 神秘消失
台達電攜手成大 跨足智慧養殖產業
立委會勘 魏明谷盼促進西南角交通
伊索芋言 陽明山海芋季18日登場
台壽業務雙軌 業務員通路戰力大增
歐股開盤走高
復興空廚售予中保 整合資源擴通路
北市府首辦動漫嘉年華 力邀柯P角色扮演
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父受獎子授階 嘉市警局傳佳話
中保100%取得復興空廚 跨足餐飲
私帶生牛肉闖松機遭攔 罰錢銷毀
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中華電發展5G 加入NGMN接軌全球
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立院初審 選舉公報政見可用圖案表示
綠：柯蔡會未對特定項目有具體結論
被傳將駐日 謝長廷臉書有玄機
房地合一後 首戶松濤苑豪宅交易
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人機對弈外一章 李世石夢台棋手黃士傑
前財政部處長被指性騷 被害人報警
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吳副總統感謝巴拿馬支持參與國際組織
夏立言見美智庫：續推兩岸制度化協商
張善政：計畫退休移居花蓮務農
最後領導人誤植新聞 港媒熱議懲處傳聞
涉菲洗錢案 金額可能亞洲史上最大
疑涉極端組織 印尼警擊斃2陸維族人
比利時槍戰擊斃嫌犯顯然有IS背景
台灣大攻行動支付 智慧錢包打頭陣
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九二共識 北京從兩會開幕提到閉幕
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台灣大關心全球永續 搶頭香加入GeSI
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特力拿下WMF代理權 售價盼更親民
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張國煒丟榮運董事 長榮海運恐也難保
取得連串勝利 川普：不提名我恐爆暴動
曾銘宗籲適度通膨 央行2千字回應
林全翻轉人生毅力 母校老校刊見端倪
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謝依旻談人機對弈 深受衝擊的世紀大戰
古典吉他之光林家瑋 攜手交響樂團演出
爭取華僑支持 洪秀柱黃敏惠同台較勁
日企全球布局 機器人搶眼
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簡東明妻涉替夫賄選 中檢起訴
德證交所與倫敦證交所達成合併協議
倫敦與德意志聯姻 創全球最大證交所
外交部：邦交國認為中國就是中華民國
淘寶好評可用錢買 3天升級藍鑽賣家
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歐鴻鍊：邦交國稱我們中國 絕非矮化
波斯新年前歡慶跳火節 伊朗3死259傷
華府地鐵安檢 70萬人通勤恐大亂
白宮：歐巴馬將訪英國與沙烏地阿拉伯
美學者憲法說 陸學者：理解有誤
富邦金擬認購Delta Lloyd股權
來去誠品求籤 再現經典共讀
歐巴馬傳將提名賈蘭德接任大法官
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地主封路 澎湖垃圾車進不了垃圾場
法國核安隱憂 備用發電組全未達標
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夏普社長離開鴻海 13小時馬拉松會議
紐時：歐巴馬將提名賈蘭德出任大法官
歐巴馬提名賈蘭德 任最高院大法官
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〈時評〉核電三問
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歷史上的今天：數百名學生在中正紀念堂前靜坐 抗議國大濫權
Google街景攻頂玉山 沒爬過也能欣賞壯景
「別急著吃棉花糖」集保辦小學生理財競賽 理財教育從小開始
文化新住民 鼓勵新住民為社區提案
川普若當選？《經濟學人》列全球十大威脅之一
三月東南亞星期天 台北車站體驗移工假日生活
台中市民享國家歌劇院優惠 藝文界反彈
〈時評〉為北京留一盞燈
富邦行動支付攜手台哥大 八大通路消費紅利五倍回饋
期交所參加第41屆美國期貨業協會(FIA)年會
美聯準會暫不升息 投信：今年料升息二回
歐巴馬提名賈蘭德 接任最高院大法官
影音網站YouTube 原是個約會網站
柯文哲訪洛杉磯高等學府
柯文哲訪加州大學洛杉磯分校會薄瑞光
靜候聯準會決定 美股早盤波動小
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
前巴西總統魯拉將出任文官廳長
下一回共和黨總統辯論 川普不參加
等待美聯準會開會結果 歐股持平
美聯準會維持利率不變 今年可能升息2碼
一如預料 Fed維持利率不變
提名大法官 歐巴馬籲國會盡責審理
川普不參加 福斯新聞取消共和黨辯論會
柯文哲會洛城市長 暢談合作相見歡
柯文哲將會薄瑞光
巴西總統羅賽芙任命前總統魯拉為幕僚長
美聯準會維持利率 標準普爾攀今年高點
美元垂頭 Fed聲明超級鴿派
OPEC成員願會商減產 油價創3週最大漲幅
林全任閣揆 江宜樺：有能力與經驗
江宜樺：執行憲法就很接近九二共識
黃國榮與蒙古美術館談合作
前巴西總統魯拉入內閣 女總統成魁儡
加總理聯合國宣揚男女平等
北韓判美男大生勞改15年 美籲放人
馬總統訪貝里斯 總督午宴歡迎
一氧化碳外洩 北市一家4口送醫
可愛赤腹松鼠 樹上穿梭的精靈
職涯中心一對一輔導 助替代役找志業
統一超配息7.2元 創新高
美聯準會不升息 台股資金行情延續
美將領國會聽證 高度關注美軍備戰能力
寒舍艾麗節能減碳 響應地球一小時熄燈
台藝大校長訪英國音樂舞蹈學院
A罩杯男好自卑 切乳腺開桃花
台股開盤漲64.37點
新台幣開盤升2.5角
大氣擴散差 台南高雄PM2.5濃度高
日超夯手遊激?猛將撞 即日起封測不刪檔
興大就博會19日登場 提供6千工作機會
彰化溪湖捏麵館 親子享樂好趣處
台股早盤大漲106點 衝破8800
柯文哲會薄瑞光 談外交與行醫
大升4.5角 新台幣早盤攀32.5元
再生能源加倍 年可省4.2兆美元
共軍少將批美 派航艦到南海還編瞎話
好消息 下週汽油估降3角
英將對含糖飲料課稅 名廚奧利佛樂翻
傳留任 楊國強：不要吃碗裡看鍋裡
外國旅客遭搶劫 越南道歉
外資大軍壓境 王儷玲：台股後市可期
墨西哥市空污拉警報 總統籲嚴管排廢
台積電開漲 市值4.14兆再寫新高
華府地鐵停擺 美公共交通系統品質差
印航接獲炸彈威脅降落曼谷 幸虛驚一場
中南美洲利基產業拓銷團訪哥倫比亞
阿根廷舞蹈團隊參加台灣國際藝術節
個人申請一階篩選 醫學系71級分過關
金管會：國銀3月須完成TRF壓力測試
陸規劃北京台北高鐵 楊國強：緣木求魚
聯電發股息 矽統估進補1.73億
日記者人質影片曝光 傳遭蓋達分支挾持
官司纏身前總統魯拉入閣 巴西爆抗議潮
iPhone 7新功能 陸媒點名無線充電
兒童天災死亡理賠 金管會有條件支持
交接法制化 行政院提2原則6爭點
陸漁船疑越界遭擊沉 恐被罰百萬美元
陸主要交易商預測 銅價下半年重挫
職棒防賭信託 兩成球員帳戶逾百萬
蘇嘉全：公正第三者查黨產 人民才信
謝淑薇紀錄片 重現海峽組合冠軍之旅
曳引車載重機具隧道翻覆 封道拖吊
蘇嘉全：短時間內會安排與林全見面
台裔女醫師 貝里斯行醫
當偉士牌遇見亞曼尼 限量聯名機車超搶手
厄瓜多國際紡織展 台廠商組團參展
清明祭祖重誠心 嘉義推紙錢集中燒
成蘆橋下海洋彩繪 河濱添樂趣
土壤液化配套 陳威仁：過渡期仍要做事
等當兵免煩惱 沙鹿就業中心助役男就業
曾銘宗：物價適度上升 有助提升薪資
兩會結束後首日 陸股開高走高
張國煒揮第三拳 解除連帶保證人責任
早期肺癌 立體定位射線治療免動刀
陸規劃北京台北高鐵 楊國強：笑話
蘋果Hey Siri新廣告 餅乾怪獸出一張嘴
人民幣中間價升逾2分 衝破6.5元
日記者敘國遭綁求救 控日政府不理
俞大?視察台助巴拉圭白鯧魚苗繁殖中心
綠蠵龜葬身東北角 多誤食海洋垃圾暴斃
跨部會協商後 OTT仍無法管
反媒體壟斷公聽會 黃國昌盼速完成立法
RQFII卡關 王儷玲：現在不適合談
個人申請一階篩選 考生申請校系5年新高
Fed按兵不動 專家估今年升息2次
美挺台入國際刑警組織 陳威仁：需努力
新住民鄉愁漂書站 他鄉飄書香
陸客爆買 前國旅局長：10年後消失
孟加拉央行被盜 印表機故障無回應惹禍
王儷玲：不認同兒童投保壽險
歐巴馬提名大法官 白宮宣傳戰開打
新北：公車票運價脫鉤 調整無時間表
台股一度衝上8800 台積電市值創高
陸永興島部署飛彈 楊國強：對台無影響
菲美聯合軍演 菲新購戰機將亮相
劉德立款宴巴拿馬巴京總主教
前巴西總統入閣 電話監聽爆內幕
iPhone 7大容量 傳晟碟吃肥單
龍巖3月全面加薪 最高調薪2成
太陽能報價鬆動 族群股價走弱
防治腸病毒 學生落實生病不上學
暖暖包爆裂 老翁遭高溫液體灼傷
男開毒趴前遭逮 姊姊生日禮物送不到
F-TPK宸鴻盤中翻黑 急跌逾8%
基隆海洋童話季 27日熱鬧登場
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政權交接逢WHA 3月底邀請函成關鍵
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機車退出騎樓 北市6路段月底實施
社福機構實景上雲端 嶺東科大造福公益
泰國新種甜玉米 如顆顆紅寶石
推保單限額理賠？ 王儷玲：新政府決定
楊國強：中共堅持兩岸一中底線沒變
Fed趨鴿派 投信估今年緩步升息
樹木可適應升溫 全球暖化影響有限
茲卡病毒旅遊警示 中美洲再增多古2國
新政府若不關注高雄產業 陳菊第一個反對
6年編280億 補助地質改善及老屋評估
金融業提費用照顧員工 金管會：沒問題
徵選個申入學放榜 中一中56人全壘打
新台幣中午升3.23角
中租旗下合迪 25億聯合承銷到手
教育部徵綠能教案 520截止
中美洲議會寫中國台灣 楊國強：我承擔
阿里山豐山民宅火警 幸無人傷亡
主播自殺留凶宅 房東求償6百萬判免賠
台中夜店傳辦摸摸趴 警臨檢業者取消
遠景：美學者未提小英就職應講什麼
辣椒攜日廠聯運 線上遊戲搶人氣
類流感3月趨緩 儘速接種勿輕忽
工業電腦族群配息大方 現金殖利率誘人
你低碳我送錢 桃園機車補助最高3萬1
解歐盟黃牌警告 農委會盼各界挺修法
傳安排外媒登太平島 總統：在規劃
個人申請一階篩選 台大最低門檻60級分
醋男掐殺女友 和解輕判定讞
華府暫時沒地鐵坐 通勤族穿步行鞋上工
流感再次大流行 肇因H1N1基因又變異
轎車疑失控 撞機車再卡路樹
草莓紅燒肉 陸校園餐廳最新奇葩菜
遠傳ICT拚大爆發 企客營收2位數成長
失能者口腔照護 高雄到府清潔
全國技檢320登場APP可查試場
攝影受限 柯文哲：美城市都還蠻友善的
520新總統 紀念酒郵票金幣齊簡約風
個人申請一階篩選 特色校系抗跌
天氣轉好 澎湖擱淺貨輪今抽油
飯後常腹脹上腹痛 當心膽囊結石發炎
插電式暖水袋爆裂 八旬翁二度灼傷
停經婦女防陰道萎縮 醫師：要有性行為
張國煒拒絕作保 長榮航：銀行尚未知會
公布縣市改善空污評比 環署：520後適合
處分透天厝案涉偽文 藝人邢峰遭起訴
陸股早盤暫收漲 創業板放量大漲
跟著偶像去旅行 屏縣府出版追星小冊
避險外資狂買 謝金河：台股上漲靠台積電
日2月對陸出口成長 年節需求推升
都選完了 蔡英文還幫這個人催票
液化潛勢區遭指遇豪宅就轉彎 內政部駁
聚積配息3.5元 殖利率近7%
邊睡邊喝奶 1歲幼童乳牙爛光
住展：建案利潤變薄 建築師業恐陷紅海
法樞機主教面臨新指控 傳隱匿醜行
大氣擴散不佳 台南高屏PM2.5偏高
阿茲海默症露曙光 失落記憶可能尋回
捷敏EPS創新高 擬4/12掛牌上市
Uber推代付功能 小孩叫車爸媽買單
蔡其昌會勘海線學校 要求重視危險校舍
美研發登革熱疫苗 研究證實具防護力
液化疑遇到豪宅轉彎 地調所：無人為處理
法潛艦商申請在印度設子公司
允助友邦 總統：繼任者若認為不好可停
航站情緣現實版 敘男困土國機場逾一年
遠傳攻物聯網商機 EMMA拚10萬人
越南和寮國邊界增設界碑 多3.5倍
百貨吸客新招 5月起可直接退稅
科學家培育出單倍體幹細胞 有助再生醫學
張國煒換遺囑執行人 大房急派律師協商
一客牛排耗50次泡澡水 籲素食解水危機
國名遭質疑矮化 馬總統澄清
台股收盤漲35.4點
大學申請第一階段 建中19人通過台大5系
搭機被罵中國豬 陸女求助空服員遭威脅
中臺科大慶50歲 師生到南投為民健檢
台股開高震盪 漲35.4點
陸女載275萬元硬幣存銀行 重達數噸
陸若不滿小英就職演說 國安局推3狀況
空姐僑宴表演 馬總統：怎能說討好
台股高檔震盪 守住年線
4月台指期漲 41點
4月電子金融齊漲
台中兒童藝術節 上山下海玩劇總動員
採地瓜銼安簽 金門學童體驗先民生活
政院修紅十字會法 刪除官派當然理事
與馬總統茶敘 4友邦盼續推雙邊關係
金管會：兒童保單有問題 將檢討
深港通 傳擬納入創業板股票
員林滯洪池動土 防淹水增加綠地
布袋高跟鞋教堂打卡 超越奇美博物館
歐盟峰會棘手 土耳其移民協議惹歧見
宣稱仙方抗癌 婦人無醫師資格遭判刑
楊國強：選完就向蔡英文報告國安日報
曉明女中洗腳禮 學生：被洗比幫洗難
盜記者個資並貶損 判9個月 上訴遭駁回
鴻海攜中山大設睿軒 10秒檢測塑化劑
音樂廣播缺才 中原大學招學士後班
減碳愛地球 弘光19日關燈1小時
歐盟祭黃牌 政院修漁業三法避貿易制裁
台歌手陸開唱武警出動 立委看法不同
美第一夫人蜜雪兒：無意競選總統
中市民享歌劇院優惠 洪孟啟：可再討論
三大法人買超台股127億元
陸男12根春捲下肚爆胰腺炎 還黃金血
日隧道連環車禍 無台灣民眾傷亡
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中橫燕子口落石 砸毀1車無人傷
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台印合作推華語教學 首間印度大學出資
多人跟團赴日賞櫻 等嘸車被放鴿子
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公布土壤液化 金管會：房貸差異化管理
公費流感疫苗放寬 國高中生10月可打
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菸檳不離口 婦女舌癌上身
動物園復育雙峰駱駝 誕生兩天夭折
傳遭美國當局盯上 東芝股價聞訊重挫
暌違15年 又有外資投信登台
無人飛機創意設計賽 19日台南登場
大鵬灣遊艇帆船活動 26日登場
英預算推更多撙節 調降成長展望
美簽行政命令啟動制裁北韓 南韓歡迎
瑞典研究：難民思覺失調症風險較高
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漁船遭阿根廷擊沉 陸：嚴重關切
個人申請一階篩選 嘉女蔡盷珊5冠王
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Nike自動綁鞋帶鞋款 年底上市
大同發表智慧家電 拚業績成長2-3成
醉心發財夢 男偷竊財物買刮刮樂被逮
新秀麗去年獲利成長 明年展望「不確定」
防治登革熱 高雄熱區溝蓋紗網包覆
日股連3黑 日圓走高拖累
中醫針灸美容夯 老外跨海來台取經
陸滲透嚴重產業 楊國強：IC電子科技
改善地質加耐震補強 280億安家固園
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大學個人申請一階段 清大報名增千人
新台幣收32.706元 近4個月新高
新政府將重用？鄧振中：報派
電價低遭批 鄧振中：公式非十全十美
約旦傳巴士翻覆 增至16死
日月光傍晚重訊 再收購矽品恐失敗
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俄軍官百年前環台記 莫斯科博物館展出
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開車吸毒遇臨檢 襪藏大麻仍遭逮
涉19年前強盜案 男子因指紋遭逮
東芝醫療系統公司賣給佳能
101觀景台第2千萬遊客 大喊謝謝老闆
何啟功入閣或行醫 高醫大先忙歸建
未見復甦 房仲調查：近7成民眾看跌房市
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女子騎機車自摔 原來是酒駕常客
落實減碳 東沙建置太陽能啟用
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若天氣許可 最快下週邀媒體登太平島
登革熱防疫 嘉義校園社區總動員
徐永明：盼本會期通過反媒體壟斷立法
義大利廚藝復興 竹北飯店推異國料理
入學墊底 基中鄭子愛通過5國立大學篩選
黨產八百多億 國民黨：財政部誤導視聽
獨董林全將任閣揆 和碩：對國家貢獻大
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業者:墾丁音樂季沒有春浪有春吶
懷疑遭警鎖定 毒販父要兒子幫運毒
新政府人事 薛明玲籲多點鼓勵
歌劇院台中市出錢又出地 爭取回饋票價
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貿協推1999服務 挑戰 1天回覆
人機對弈 Google瞄準人工智慧霸權
周子瑜返台測學力 南市府：未收訊息
新北搶修風災農路 春茶順利採收
復航空難後離職 空姐遭討違約金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
澳人瑞嬤參展 質樸畫作道盡原民生命力
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
環境清潔考核 新北獲最乾淨城市
個人申請一階篩選 成大最低門檻50級分
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑現金股利3.6元 近4年新高
和碩程建中：向通訊產品傾斜是趨勢
醫師爆料加班費時薪僅20元 東醫澄清
新北推節能照明 每盞補助最高150元
驚爆安卡拉 庫德團體揚言會再出手
嘉市交通大執法 首日開出250張罰單
趁巴士駕駛小解 醉漢竊車開上路
文創綠地華山站4月開張 親子活動打頭陣
中山攜鴻海把關食安 3秒快檢農藥塑化劑
兩會結束陸股交易量增 深指大漲破3%
港股收紅 創2週來最大漲幅
LINE群組通話登台 200人可同時連線
媽祖遶境 環署長帶監測器親測空污
清明掃墓交管 北市闢5線免費公車
綠委：警遭指持棍打學生 提告百人
新北議會國民黨團籲新政府廢核
廣州推動環保 促野生動物回城
東芝醫療裝置事業 59億美元賣Canon
練網球不忘學業 大學申請傳佳績
台北自小客車禍 機車5傷
土耳其安全堪憂 德國關閉使領館
BRT案簽結 議員要求中市府道歉
詩人陳黎葉覓覓 巡迴法國詩人之春座談
兩夢幻科系取捨 苗縣榜首：隨緣
日月光二次收購矽品失敗 退還應賣股票
美不升息 新台幣升2.44角創近4月高
男子糖尿病發 澎湖海巡後送就醫
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提設控股公司 日月光：新政府會樂見
日月光提議設控股公司 日矽兄弟平行
印度酒業大亨欠債落跑 銀行全力追討
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內政委員會共識 集遊法改集遊保障法
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米其林有假貨 來路不明輪胎別買
台電招考654人 4月7日起網路報名
獼猴纏瓜網骨折 新北動保處伸援
表盟發聲明 呼籲歌劇院回歸市場機制
高接梨災損 中市3月底公布補助程序
農政中心被批酬庸 農委會：董事無給職
林全520接閣揆 蔡其昌：很有期待
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歐晉德威嚇剪掉鳥鳥 鄰居3天不敢出門
遭譏回家當媽 女政治家霸氣選羅馬市長
古典結合本土 新銳音樂家組協會巡演
涉毒遭拘44天 日前職棒球星清原交保
百貨週年慶 祭出小丸子及汽車大獎
南投蓋生態園區 文創植物恐龍多主題
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英財相提預算案 內政大臣爆乳搶風采
澎湖老舊公車趴趴跑 待中央增補汰換
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法興銀外債業務偷跑 遭罰200萬元
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台灣漫畫走向國際 陳玉珊驚艷
蘭展攤販多 台南市議員批像夜市
見外賓 蘇嘉全盼挺台入聯合國專門機構
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3人因性騷擾去職 柏克萊續查26案
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友善農法種紅豆 老鷹回來了
竹縣寶山山坡地坍塌 縣長探勘搶修
菲盆栽大展 國家藝術大師盛讚台灣
立定志向 周駿霖通過5醫系篩選
中國銀行涉洗錢案 佛羅倫斯開庭
中國大陸與甘比亞建交
甘比亞與中國大陸復交 外交部遺憾
北市火燒車意外 後座1具焦屍
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俄空軍司令：2至3天內完成撤軍
320陸客來台縮減？陸委會：尚不明顯
土壤液化 房仲：政府要正視都更問題
陸甘復交時機敏感 國台辦重申和平發展
見波蘭前總統 蔡英文：強化與歐盟經貿
張善政：個資去識別化 政府帶頭試用
圖坦卡門陵墓藏密室 機率達9成
再與土耳其協商難民 歐盟樂觀但謹慎
歐盟黃牌 累犯擬罰4500萬元
另闢產業道路 澎湖化解垃圾清運問題
日月光：超過5成矽品股東樂見結合
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智庫報告：川普當選總統列全球十大風險
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力拓執行長將退休 交棒銅煤事業主管
甘比亞與大陸復交 馬總統強烈不滿
小英訪裕隆 要看這兩台車
彰銀擬提高額定資本額 台新金抗議
跨境電商興起 會計師提醒經營風險
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日矽案若成 日月光：申請三度公開收購
荷蘭：歐洲可能再遭恐攻
鴻海M次集團投資睿軒檢測 持股51%
尋求自治 庫德族宣布敘北成立聯邦區
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穩懋連2年減資 今年瘦身3成
簡易裝備登山 情侶暗夜迷途求救
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台菲登對方漁船執法 當天馬上通知
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法部長籲UN將仇殺婦女罪納入國際法
陸甘復交 陸外交部：非針對任何人
茂矽太陽能電池廠房 擬2.8億元賣力成
監委槓院長 行政清查結案公文應廢除
房產買賣去年1753件糾紛 悔買悔賣最多
與土耳其達成移民協議 歐盟：有信心
政院修紅十字會法 紅會：支持修法方向
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陸甘復交 馬總統晨運心情受影響
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今彩539 頭獎2注中獎
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甘比亞與陸復交 藍委：恐有後續效應
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南非陷貪腐醜聞 前白人總統：憲政危機
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凱瑞：IS暴行是種族滅絕罪行
電視面板2月出貨 僅陸廠京東方成長
Fed維持基準利率不變 美股開盤走低
卡式台胞證資料外洩？陸委會：無此疑慮
北京甘比亞復交 對台施壓徒增離心力
因應腸病毒 北市新增幼兒園停課規定
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陸學者：陸甘復交非施壓 九二共識仍關鍵
魯拉在抗議潮中 宣誓就任總統幕僚長
克里姆林宮斥川普選舉影帶 妖魔化俄國
聯準會不升息 葛老仍指通膨壓力已現
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討厭上班？瑞典經驗揭效率、快樂工作秘訣
〈時評〉放任油電雙漲的惡果
〈時評〉清掃政府財團法人的肥貓們
結束訪美 柯文哲：引進台在美人才庫為必要議題
法媒：嫌棄賣場自有品牌？你可能錯失好物
歷史上的今天：太陽花學運爆發 改變台灣政治生態
聯合國婦女週 台灣出席人數歷來最多
預約瘋狂小兵車 到華山看小小兵瘋狂世界
台北喜來登參與3月19日“地球一小時”熄燈計畫
台北國賓打造寓教於樂兒童節
南海仲裁案將宣判 中國於黃岩島密切活動
天才水彩畫家彭自強 京劇色彩作品等搶拍
響應「世界口腔健康日」Extra無糖口香糖買一送一
湄公河鬧水荒 越南面臨百年大旱
台北六福萬怡粵亮餐廳花之饗宴套餐優雅登場
台灣藝術家化身思想大使 雪梨雙年展亮相
期待政府垮台 巴西股市開盤大漲5%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美未升息歐元勁揚 歐元區股市走弱
獅子山伊波拉疫情結束 世衛籲嚴防再起
國會考量是否彈劾 巴西總統再遭打擊
美股上揚 道瓊指數今年翻紅
獅子山剛擺脫伊波拉 幾內亞又傳新病例
油價續揚 紐約期油今年首度登40美元
嘉義林業宿舍火警 男子陳屍火窟
北韓再射飛彈 疑為中程蘆洞飛彈
北韓向東部海域射彈 疑為蘆洞中程飛彈
桑德斯認輸 希拉蕊密蘇里州初選勝出
嬰兒雙臂滿布刺青？ 創意童裝掀話題
巴黎富區蓋收容所 居民怕房產貶治安差
北韓射中程飛彈 南韓密切關注北韓動向
加強合作 美菲將開雙邊戰略對話
研究：騎單車通勤 減重效果最好
結束訪問行程 馬總統過境抵洛杉磯
下午茶搶客 高市飯店推比利時鬆餅
嘉義林業宿舍火警 未損及歷史建築
中市推社會住宅 西屯惠來厝段受矚目
台股外資買不停 資金行情火熱
華為挺德國電信 衝刺雲端商機
鰻魚資源永續利用 3至10月禁止捕撈
棉條稅可望廢除 歐盟開放會員國自訂
台藝大校長訪倫敦泰特現代美術館
法國人外遇普遍形象 39歲射手男
誤放颱風假補班課 北市年初建議中央
北韓再射飛彈 美密切關注
上海查獲劣質塑膠袋 專家教辨明方法
陸前外交官：去年即在甘比亞設聯絡處
巡倒清刷四招 減少病媒蚊孳生
澎湖海巡隊 馳赴東嶼坪救人
林業宿舍工寮火警 女工驚醒救5人
F-貿聯啟動結盟併購 拚2位數成長
伊波拉死灰復燃 幾內亞2人喪命
藥華藥通過上櫃申請
台股開盤漲12.51點
歐盟達難民解決初步共識 將與土國協商
升破32.5元 新台幣開盤升2.56角
日譴責北韓再射飛彈 要求克制
歐巴馬出訪前鬆綁限制 古巴投桃報李
日矽併失敗 開盤兩樣情
避免誤放颱風假 北市建議補班課
北韓再射飛彈 美國防官員：發射2枚
流感趨緩防腸病毒 花蓮衛生局查核校園
中山高彰化段5車追撞 2人命危
誤放颱風假補班課 高市：宜謹慎評估
太平大里交界易淹水 下水道8月完工
鼓勵婦女參與 立陶宛新譯吳健雄傳記
甘比亞與陸建交 蘇嘉全：遺憾再觀察
聯準會升息放緩 美元貶幅7年最大
陸官媒：台獨不來 中甘復交就不是信號
半導體B/B值 連3月站上1
Spotify避免挨告 提高支付出版商版稅
甘比亞與陸復交 洪秀柱：起手式
越南抗議大陸遊輪前往西沙
下週汽油估降2角或不調
北韓試射第2枚飛彈 疑似空中爆炸
甘比亞與大陸建交 張善政：不能接受
張善政：兩岸熱線是通的
賽博柴火合資 齊攻創客教育
陸甘復交對蔡示警 夏立言：很多人都覺得
颱風假補班課 張善政：柯文哲一人意見
安克醫材杜拜參展 多國代理商注目
北韓再射飛彈 南韓：恐已空中解體
歐巴馬將訪古巴 不討論政經改革
人民幣兌美元中間價 大升逾3分
地下工廠無照清洗廢溶劑 6人遭逮
OPPO中高階新機 主打自拍和金屬機身
颱風假補班補課 工商團體：全國應一致
歐盟願向土國讓步 盼解套難民問題
兩岸新藥廠 21日北京談對接合作
醫師疏失 越少女右腳切除保命
颱風假得補班補課？ 工商界：全國應一致
中甘復交 立院21日更改議程邀專案報告
台股開高走高 外資交戰8800
違規塗鴉分級化 北市5月祭新裁罰標準
馬總統：中美洲之行愉快順利
人行大幅調高參考匯率 反應美元弱勢
上櫃生醫公司董座涉炒股 800萬交保
劉德立會巴國會副議長 說明商貿活動
博碩士論文引用 台師大蟬聯冠軍
北韓不安分 再射兩中程飛彈
宏達電近期震盪劇烈 交投熱絡
陸客成香港保險業重要買主
中醫大中醫系下鄉服務 啟動雲林義診
外交部抗議甘陸復交 評估22邦交國穩固
地方黨務主管直選 洪保留黃不反對
屏東液化區老屋健檢63億 縣府積極爭取
投信：美處升息循環 中小型股績優
哈爾濱現天價澡 按摩一次數萬元
談大巨蛋公安 遠雄：市府買回隨便怎麼蓋
球友疑衝突 男遭圍毆被押走
颱風假標準 鄭文燦：救災比補班課重要
女孩人數傻傻分不清 網路照片考驗眼力
Infiniti精品跑旅 QX50上陣
調查：冷感 過半估GDP不到1.4%
巴西反總統抗爭加劇 警方催淚瓦斯鎮壓
北京甘比亞復交 陸學者雙軌化表述
查白色恐怖文件來源 士檢傳喚賣家
AlphaGo輸李世?時 擺棋手黃士傑笑了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
養老鼠咬布袋 男偷老闆電纜線
陳建仁：鬆綁法規 鼓勵電器業發展
錯放颱風假補班 朱立倫反對
颱風假補班補課 林佳龍：事實上有困難
全台水情藍燈 水利署籲節水不懈怠
牡丹江反掛五星旗 大陸網民熱議
南帝大方發2.5元股利 股價狂飆8%
颱風假是否補班補課 宜縣：應先研議
大陸官方：2月新成屋漲幅 深圳第一名
颱風假補班課 人事總處：先蒐集地方意見
暫保32.5大關 新台幣午升2.46角
馬總統酷酷嫂 結婚證書蓋章的
萬金石馬拉松登場 義賣富貴蛋助清寒
凌晨外出買宵夜遭搶 女奔超商求救
寵物商機大 美國人年花600億美元創紀錄
清水分隊新落成 土城救災品質更提升
颱風假補課 教部：家長會困擾
紐約男判刑22年半 協助IS最長徒刑判決
銅鑼灣書店案 傳李波最快月底返港
南韓：北韓飛彈落入日本防空識別區
研調：蘋果智慧錶 今年市占將穩坐寶座
台中阿拉夜店大火9死8傷 業者判刑5年4月
中山高彰化南下5車撞 車龍近3公里
投票年齡下修至18歲 盧秀燕提案修憲
熱線逾20分 柯林頓肯定馬總統成就
陸股早盤上漲 滬指2月以來新高
拋匯風四起 新台幣午盤勁升2.46角
迎接春夏美體季 藥妝通路搶攻運動商機
日武官：陸民兵登釣魚台 試探日本底線
AlphaGo贏的關鍵 自我對弈學習錯誤
出席洛杉磯僑宴 總統：以後還會來
時尚跨足穿戴裝置 MK加入智慧錶戰場
學童擺攤籌球褲經費 飛官感動伸援手
非法使用爐碴 營造業者遭羈押
陸女搭機被罵中國豬 維珍航空介入調查
中甘復交 蔡英文：兩岸不需針對性競爭
治療失智症自閉症 中研院有妙招
全台水情穩 5月底前供水無虞
IBM組資安服務陣線 欽點4台廠入列
獵魔之刃手遊 今起預約登錄送虛寶
甘陸復交主因 亞非司：甘國需要金援
中甘復交重申一中 張善政：罐頭文字
慣竊專偷老家具 一只菜櫥門破案
颱風假補班補課 台南不贊成
新創學校培育計畫 獲選先拿60萬獎金
台灣人買股票型基金 穩定配息最重要
陳建仁訪雲林 關懷弱勢與醫療
中南部大氣擴散不佳 PM2.5濃度偏高
澎湖縣馬公市長違法兼職 遭監院彈劾
宋耀明：張國煒想創業 股權可全賣大房
室內裝潢色調 老美喜歡中性
台股漲76.17點 收8810.71點
同性戀除罪化 印度右翼組織公開支持
全國舞蹈比賽創佳績 新埔國中公演
股匯雙漲 台股收盤首度站上8800
台股走高 漲76.17點
腸病毒將大流行 嚴陣以待勤洗手
4月台指期漲65點
去東部 張揆也守在電腦前買車票
亞洲人糖尿病主因 台灣團隊發現
憲兵發燒猝死 立委要求2週內行政懲處
4月電子期金融期齊漲
台股上8800 創4個月收盤新高
上海2000人徹夜排隊 只為買限量鞋
北捷20週年 大安森林公園辦演唱會
陸馬桶品牌撞名川普 美媒：都愛說大話
消基會調查婚紗業 75%拒退全額定金
三星S7開賣熱潮 凌晨三點排隊搶頭香
北區轉運站案審議通過 議員批未溝通
大數據新書發表 聚焦蒐集法規鬆綁
紫蝶現盛況 國道三號林內段封外側道
蘋果新4吋機叫iPhone SE？ 包裝盒洩密
南海仲裁前 美憂陸加強填海造陸
颱風假補班補課 傅(山昆)萁：譁眾取寵
澎湖流感與腸病毒延燒 加強防治
三大法人買超台股164億元
好貴的思念 酒駕買鐵路便當恐罰9萬
彰檢查黑心爐碴工程 羈押營造業者
颱風假補班課 彰縣：不考慮跟進
重開半套店 孕婦變小姐
甘陸復交 朝野黨團各有話說
校園就業博覽會 協助學子找頭路
智利墮胎禁令終鬆綁 通過有條件開放
外交部國際青年大使甄選報名起跑
印度調查：女生數學能力不比男生差
北韓公布畫面 判勞改美大生摘下標語
日股連4黑 日圓升值
電動車業座談 蔡英文：低碳必須走的路
張善政：不喜歡意識導向的質詢
太空殖民競賽 明道第二名
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境外輸入性黃熱病 上海確診一例
前進阿聯 中一中徐瑞伯獲千萬獎學金
赴阿參戰消息曝光被迫返英 哈利：沮喪
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土壤液化 專家：應先找到不定時炸彈
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港生可升讀大陸華僑大學
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蒲亭：俄數小時內能在敘再次增兵
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首都減壓國會先行 林佳龍盼藍綠一起推
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骨關節炎治療 研究：撲熱息痛沒效
菲南交火 阿布頭目獨臂指揮官受傷
智慧電動車座談 蔡英文：協助產業界
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蔡英文勉裕隆嚴凱泰 走前面的人較寂寞
中租每股配3.1元 殖利率5.5%
颱風假補班補課 北市：只是建議案
柯P建議颱風假補班 勞動局：沒有法源
捕捉台灣藍鵲關雞籠觀賞 男遭檢舉法辦
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推廣服務利他 嘉檢成果發表
震旦攜手兩岸 攻3D列印醫療商機
證交所推公司治理 3年有成
水電瓦斯帳單沒英文 外籍人士生活不便
千萬獎在桃園！統一發票去年2張未領
祖克柏北京慢跑 不畏霧霾沒戴口罩
奶粉銷毀遭罰款 行政訴訟魏應充免罰
核電廠古海嘯調查評估 3年後出爐
台揚減資5成 每股淨值拉回票面
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恐影響勞工權益 勞動局反對颱風假補班
外資再買超台股175億 最愛還是他
綠委不滿外交休兵 張揆：新政府可發揮
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
爆馬總統收非法獻金 法院判陳敏鳳免賠
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣大mySports 千名員工甩300萬大卡
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颱風假補班補課 澎湖暫不跟進
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復交 陸宣稱甘比亞沒提任何條件
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中甘復交 蔡3點回應：不需要有針對性競爭
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全歐洲最想抓到的頭號通緝犯！巴黎恐攻主嫌遭逮
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歐土歷史性難民協議 敘利亞難民可望定居歐洲
又1人被失蹤！陸作家賈葭疑涉批評習近平公開信
義美賀82歲 同年同日壽星高志明發大紅包！
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巴黎恐攻主嫌阿布岱斯蘭被活捉
比利時警方攻堅 傳逮獲巴黎恐攻主嫌
歐土達協議 土耳其將接回難民
比利時政府證實 活逮巴黎恐攻主嫌
法國警方：巴黎恐攻主嫌 布魯塞爾落網
歐土達協議 土耳其總理讚為歷史性一天
巴黎恐攻主嫌 比利時官員：逮到了
比國媒體：布魯塞爾莫倫貝克區傳爆炸聲
歐土達協議 盼阻歐洲難民潮
歐股漲跌互見
比國活逮巴黎恐攻主嫌 法國將提出引渡
弟弟昨天下葬 巴黎恐攻主嫌今落網
巴西法院准予魯拉接掌內閣官員職位
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美股連3紅 聯準會降升息預測激勵
比檢方：反恐突襲逮5人 含巴黎恐攻主嫌
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巴西政治危機 女總統面臨被彈劾威脅
青少年困擾多 童綜合醫院親善門診解惑
前巴西總統魯拉涉貪 敗壞一世英名
菲向美開放5軍事基地 緊盯南海
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北韓試射飛彈 聯合國安理會強烈譴責
雲南製膠廠坍塌 5人遇難
大陸三大油田 嚴重虧損
張國煒築夢開航空公司 宋耀明:談這太早
巴西大法官取消魯拉任部長資格
巴拉圭義勇消防總隊歡迎俞大?夫婦
甘陸復交 副總統：對方有謀略蔡應深思
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台大校長：經濟差 大學部學費暫不漲
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日媒：鴻海搞定銀行團 夏普救命錢有望
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信義區傳撿屍 專挑醉男洗劫
北捷將滿20歲 紐約地鐵錄中文影片祝賀
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陳學聖：當選將辦轉型正義歷史大辯論
印度防性別失衡 家中兩女孩可獲補助
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大巨蛋案 柯文哲：民意是最後解決方案
訪波蘭前總統 壯大國家選擇與鄰國和解
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政見會 黃敏惠提備戰2018選戰5作法
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陸房市怪象 屋主稱精神病毀約不賣
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周子瑜返國測學力 台南市教育局未證實
男童腳指遭101電梯夾傷 脫困送醫
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有得影有得食 港中大畢業不送花送青菜
民眾見到女王各種反應 威廉王子告訴你
出包奶粉抗罰勝訴 味全：非逃漏稅
遭指黨產八百億 國民黨：財政部已澄清
婦燒炭除濕 偵測器作響解危機
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春節要放幾天 柯文哲：我沒有在放假
林佳龍推薦早餐店衛生遭質疑 市府要查
龔照勝辭世 一生心繫台灣金融發展
台電響應地球日 辦公大樓關燈 1小時
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柯文哲：要讓軍人成為高度榮譽團體
同性伴侶關係辦家庭卡 好市多：接受
板橋浮洲車站傳火車撞人 老人送醫
維冠靈異傳聞 周遭店家生意一落千丈
雲林六房媽祖輪流駐駕 爭爐主眾多
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助失依兒少 中市北區家扶寄養家庭座談
板橋浮洲站自強號撞人 送醫不治
台塑降汽油0.1元 21日凌晨1時實施
張國煒想創業 謝金河提：拿下興航
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鴻夏戀4月後才有譜？鴻海：未定簽約期
出訪過境 馬總統致電美國務院高層
土國伊斯坦堡發生爆炸 原因不明
久安專案返國 馬總統：成果豐碩
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久違了哈瓦那 睽違近90年美總統訪古巴
興航：全力提升飛安 拚明年轉盈
甘比亞事件 馬總統批綠營灑鹽
陳建仁：健保應考慮精準醫學
土城發現疑似爆裂物 虛驚一場
高雄屠宰場通報禽流感 防檢局：已銷燬
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美古關係融冰近1年 關鍵事件簿
周子瑜學力鑑定 善化國小考場備妥
布魯塞爾市長：巴黎恐攻主嫌出院
龔照勝太認真 證期局當年傳開夜間部
萬金石馬拉松20日開跑 9國22好手抵台
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駐英代表劉志攻率團轄訪舒茲柏利市
中橫公路開鑿3年多 蔣經國花19天踏勘
伊斯坦堡自殺爆炸 目前2死7傷
組團圍事凌虐情敵 主嫌羈押
玉山星空音樂會 周美青聆聽天籟之聲
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陸女送上門 騙子騙到心軟提醒報警
無人機創意設計賽登場 逾90隊參賽
綠批外交 總統：欠公允令人失望
台藝大陳志誠赴歐推展文化外交
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國民黨主席選舉政見會 攻防兩岸政策
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陸跨境碳交易 BP購400萬噸碳排放
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杜拜航空失事62人罹難 已尋獲黑盒子
白沙屯媽祖到北港 預計26日回宮
又有寒流 日氣象協會︰台北26日下探8度
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萬金石國際馬拉松 警政署長、郭韋齊響應齊跑
白色恐怖時期政治受難追思會隆重舉行
國3龍井路段3自小客車禍 1死3傷
巴黎恐攻主嫌阿布岱斯蘭 反對引渡法國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沙烏地巴士翻覆 埃及朝覲者19死22傷
巴黎恐攻主嫌阿布岱斯蘭 原打算自爆亡
西奈檢查站遇襲 13埃及警察喪生
伊斯坦堡自殺攻擊 2美國公民遇害
兩台灣人作品 入選安錫動畫展非競賽類
萬安演習中部地區21日登場 人車管制
阿里山花季避交管 先遊奮起湖
阿里山花季賞櫻訪勝 全攻略
專寵女人 百貨業獻鑽石汽車大獎
賞花酒之宴 體驗日本唎酒文化
鄭宗龍廟口長大 十三聲舞出艋舺文化
全球地標熄燈1小時 齊聲呼籲抗暖化
中裕新藥授權張念原滿意 但法人有擔憂
阿里山花季 規劃行程要看這篇
日媒：憂夏普財務 鴻海想減價收購
拿鐵份量疑不足 星巴克挨告
中市攜手基督教恩友中心 捐物資助貧家
喜達屋投資飯店 古巴革命以來首見
大學教學卓越計畫 逢甲大學全國第一
湖南高速公路貨車爆炸 5死20傷
福島的借鏡 降電價如何能非核家園
教宗開通Instagram 人氣強強滾
內資落跑 櫃買指數高檔鈍化
核四廠長月底退休 不捨想當志工打拚
白沙屯媽祖到北港 香丁腳萬人空巷
教子女理財 李長庚：壓歲錢買基金
吳家誠重實際操作 每週給零用錢自己管
專家教小孩理財 每月拿對帳單討論績效
曾銘宗教小孩理財 想要自己付
帶假槍闖博愛特區銀行 地院依傷害罪輕判
馬拉松跑者變小偷 萬金石行竊遭逮
投顧：iPhone SE缺亮點 台股獲利恐下修
萬金石馬拉松起跑 萬人享跑樂
粉絲追周子瑜應考 警方派員維安
安妮逃納粹 荷公司設計密室遊戲挨轟
信義基隆路天橋最快106年拆除
長榮爭產 二房以戰逼和VS.大房以拖待變
國民黨主席補選 候選人熱議一中同表
結合阿里山信仰神話 鄒族文創者展雕塑
世界最大鐵礦砂廠前執行長 墜機身亡
連續看電視92小時 沙發馬鈴薯冠軍誕生
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簡珮如告別瑪莎葛蘭姆 追逐另一片天地
簡珮如單飛 葛蘭姆恩師不捨
大學甄試首關看書審 端出牛肉展優勢
考生注意 上傳書審資料常犯這些錯
大學申請面試免驚 展自我長處少背稿
反川普 紐約亞利桑那州民眾動起來
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簡訊恐嚇前女友 恐怖情人判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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附中盼停招美術班 教部：3年內不可停
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
媒體連番喊話 蔡英文：問題好多哦
對立半世紀 歐巴馬訪古巴消弭敵意
被說像齊天大聖 蔡英文以中醫籲國政
街口APP推廣手機支付 永康商圈4折起
生命鬥士郭韋齊拚萬金石 警政署長陪跑
別再淹了 市府加大靜宜前側溝排水斷面
iPhone SE快現身 傳規格拚更高
財經網助外配：原來銀行開戶沒這麼難
油價止漲 明起汽油降1角柴油不調整
談兩岸 馬總統：一中各表不是一中亂表
遊日月潭慈恩塔 做脆梅帶回家吃
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行竊成性女友跑了 還因定情刺青遭逮
兩岸論述 洪秀柱要求公開辯論
大氣擴散差 中部以南PM2.5濃度高
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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百年歷史習俗 苗栗白沙屯媽祖起駕回鑾
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歐巴馬飛抵古巴訪問
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伊朗最高領袖 指控美未遵減核協議
歐巴馬抵古巴 議員美企跟緊緊
歐巴馬來訪 古巴總統未親自接機
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法右翼領袖訪魁北克 批加拿大移民政策
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傳謝長廷駐日 林永樂：如果屬實很合適
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可拆卸平板Q4出貨倍增 紅潮來勢洶洶
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哈瓦那懷舊情懷 海明威的心靈之鄉
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美國古巴關係大事記 一世紀恩怨情仇
是否微升遺贈稅 吳當傑：交新政府評估
古巴美國曾為他較勁 小男孩成革命英雄
歐巴馬要讓古巴不一樣 擦亮外交政績
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美古關係正常化1年多 這些事情改變了
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陸股開高走高 滬指挑戰3000點
鴻夏聯姻遲未定 破局風險升
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接單恐連11黑 鄧振中：藥方見效要等
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苗縣萬安演習 未依規定管制小心受罰
陸農婦久咳不癒 原來是魚骨卡氣管十年
女子以身作賊誣指女兒 女兒當場打臉
台燿遭控侵權判賠 將提上訴
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女疑爭產放砲彈殼 向警方投案
陸甘復交 林永樂：和邦交國相對穩定
世大運開閉幕若遇颱 北市：最壞取消
菲專欄作家 肯定台灣新南向政策
統一中控每股盈餘 年增1.7倍
維多利亞冠鴿有喜 雛鳥估一週誕生
立委質疑美感教育 方文山美感之歌中槍
VR風潮 證交所邀產業界看前景
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男子槍毒不離身 警當街包抄活逮
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陸周休兩天半 山西晉中4月起實施
陳建仁拜會伍錦霖 談年金改革
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鴻夏戀要快 爭蘋果OLED第二供應商
核一跳機因人員疏失 台電2億元飛了
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林永樂：有些邦交國幻想跟大陸建交
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國安基金動向 吳當傑：4/15前決定
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520就職 林永樂：友邦至少6元首來台
紫斑蝶季10年 林內芋見幸福
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殺害女越南債主 男遭求處無期徒刑
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證券股領漲 滬指早盤站上3000點
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外媒登太平島採訪 林永樂：3月底前
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中風被傳醉酒 印度警控告網路散播人
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政院版政黨法 內政部：扁不能再任黨魁
高鐵局：機捷預定7月交付桃捷模擬演練
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傳黨魁選舉涉賄 陳純敬：政黨法會有罰則
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泰山爭經營權鬥法 股臨會恐鬧雙胞
南韓戰機編隊演習 海軍建飛彈高速艦
日推理小說家夏樹靜子病逝 享壽77
房市買氣可望下半年回溫 房仲業恐洗牌
消保處抽驗非木質手杖 逾6成不安全
瓦城頻創歷史新高 今年衝展店114家
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港大學生提港獨 明報老闆：偽議題
吳思華：預計3年完成近兩千棟校舍補強
依法進用身障 華碩長達十年未足額
櫃買市場業績發表會 30日起連推6場
選主席 高市國民黨基層動起來
醫藥界：兩岸藥品合作 不應受政治影響
羅東26日辦成年禮 鑽轎腳求平安符
機捷延宕成笑話 交長：不只罰還要求償
台漁船挨槍 印尼代表處：疑似海盜
屏東漁船疑遭印尼巡邏船開火 人員平安
立院通過臨提 暫緩海洋委員會組織法
駐印尼代表處：台漁船遭槍擊疑似遇海盜
澎前縣長賴峰偉尊翁之喪 備極哀榮
台股收盤漲1.99點
外交預警 非洲司：友邦聖多美呈黃燈
台股開高震盪 漲1.99點
方文山背黑鍋 美感之歌燒錢沒感
寇謐將：陸對台政策 要看大咖怎麼說
印尼巡邏船朝駕駛艙開槍 要人命打法
日媒：鴻海購夏普 擬減約千億日圓
資金轉向 美國、新興市場成新寵
4月台指期跌20點
親吻為何閉眼睛 科學家有新解
4月電子漲金融跌
林文淵台苯董座遭撤 林陣營：違社會觀感
北韓可能再核試 南韓：充分準備好因應
尾盤黑翻紅 守住8800
南投推小校聯盟 視訊跨校共學
家賊難防 少女為男友偷132萬私奔
台苯五點聲明 撤換董座林文淵
推動區域合作 林佳龍：捷運網延伸彰投
兩艘英船抵日 運鈽至美國
機捷新換墊片 3個月又斷131片
陸首家皮膚病網路醫院上線 藥品可快遞
玉山金積極布局 亞洲名單待揭曉
飲料餅乾誘人 1/4兒少週週吃垃圾食物
警大宿舍大樓動工 養成教育更完善
陸非法疫苗流竄 山東公布查封清單
三大法人買超台股42億元
駕BMW過失撞2女 藝人吳怡霈遭起訴
黃敏惠：黨產處理公開透明
尿布台圖示不友善父職 國發會：會處理
反北韓 南韓維權人士擬空飄上千萬傳單
上香疑酒醉跌入圳溝 男子溺斃
投信：台股吸金 留意外資獲利了結賣壓
台北國際電腦展 打造全球科技生態系
傳辜仲諒有意接巨蛋 北市府：沒有新計畫
遭新系除名 洪奇昌：不是自家人
韓聯社：北韓朝東部外海發射短程飛彈
推特10週年 全球大事不缺席
企業未設托兒設施 藍委要求訂罰則
中日少棒五強爭霸 竹市長與小選手有約
傳阿里巴巴注資印度PayTm電子市集
經營鬥雞賭場想撈錢 4人遭訴
駐美官員爆性騷 藍委：丟臉丟大了
台漁船遭槍擊 印尼海軍：未獲通報
10年進用身障未足額 華碩：努力改善
台漁船遭槍擊 回報看到印尼公務船代號
南投教育處辦記者會 出現啤酒廣告歌
強化食安 中市衛生局招募約僱人力
傳擬減千億日圓購夏普 鴻海還是這麼說
北韓朝東發射4枚短程飛彈落海
萬安演習 想搭火車民眾與員警口角
新政府擬升遺贈稅 會計師：應考量配套
基隆刺青師林逸軒 印尼紋身大賽奪冠
客戶個資運用 蘋果內部意見不一
殲15登遼寧艦 掛彈訓練照曝光
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王文淵與工總見蔡英文 將提12項建言
報告：印度人上千億美元黑錢藏海外
農地 1公頃租金最高9萬 台糖這麼說
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中山高嘉義段 化學品掉落起火
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遊樂園推主題婚宴 新人化身公主王子
陸股漲逾2% 滬指站上3000點
環盟籲航空業 落實碳排放限制
新台幣貶2.5分 收32.545元
連11黑！2月外銷訂單年減7.4％
蕭萬長赴博鰲 盼兩岸經貿不受政治影響
雲林萬安演習 白沙屯媽祖暫駐駕
因小失大 義務役竄改折抵役期遭判刑
研究：熊隻以人類食物維生 有利也有弊
美支持台參加刑警組織 陸：外國勿插手
大甲媽遶境 1300張香條昭告天下
ICF主席將訪台 竹縣府找來口譯帥哥
緬媒：翁山蘇姬未掌外交部 仍在國會
誤導愛滋媽媽可哺乳 國健署：立即更正
外銷訂單衰退幅度減 經濟部：比預期好
紙巾擦蓮霧掉色 營養師：是花青素免驚
華碩攻物聯網 Computex推新品
分子光譜新技術 按鈕分辨口腔癌細胞
萬安演習 林佳龍視察人車疏散避難
八卦山隧道內逆向開車 男子判10月
紀錄幸福基隆 徵件起跑抽液晶電視
鼓勵生育 竹市雙胞胎5萬元津貼
傳謝長廷接駐日 辜寬敏：留日不只他
發現新事證 檢首次為死囚聲請再審
陳建仁拜會伍錦霖 請益年金改革
漁船疑遭開火 琉球漁會：印尼應道歉
遠傳攻OTT 今年砸千萬投資電影戲劇
台漁船遭槍擊 印尼海事局：未獲通報
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黨職併公職領月退 陳純敬：不合理
生殖器潰瘍不會痛 以為梅毒原是恙蟲病
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房仲也瘋VR 住商拚加快買家選屋
港特首赴博鰲論壇 深港通成焦點
西班牙巴士車禍 13女學生喪命
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墾丁泡泡趴 宣布退出今年音樂季
西班牙藝術家駐村 創作有台灣味
漁船疑遭印尼公務船槍擊 外交部查證中
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不離棄 高市社工為受虐人撐保護傘
工總訪蔡英文 籲儘速召開產業會議
美支持台參加刑警組織 陸外交部反對
大溪排水自然水質淨化工程明年完工
擔心川普敗選 支持者自發性捐款
法米其林餐廳 提供無麩質美味料理
南韓：北韓發射5枚短程飛行物
女騎YouBike遭搶 警1小時內逮嫌
動作頻頻 北韓發射5枚短程飛彈落海
太陽的後裔再掀韓流熱 朴槿惠大讚
澎湖選拔樂樂棒球代表隊 離島國小參賽
阿里感謝8千名小二 締造交易額新紀錄
韓媒：北韓可能進行第5次核試
外銷衰退減緩 孫明德：今年可以溫飽
5新事證 台中檢方為殺警死囚聲請再審
印尼召見陸大使 抗議陸海警船越界干預
農民不知補助計畫 江啟臣批中市府消極
年金改革1年完成 考試院全力配合
林益世妹挨罰210萬 抗罰敗訴
超級任務真實上演 警助兩岸老友重逢
監委巡察南投 關心糯米橋修復工程
苗栗縣萬安演習 整備精實過程逼真
來思達推網購品牌 首波8款沙發試水溫
男子偷背包 手機留自拍照被逮
理監事會議前觀望 新台幣貶2.5分
生策會與中國藥促會 新藥研發有共識
經濟部：2月外銷比預期好 拚5月轉正
NHK交響樂團 暌違近半世紀6月來台
總統交接條例草案主管機關 朝野無共識
追討消合社1.7億元 故宮：依法辦理
瑞士富婆53歲生雙胞胎女兒
瓦城鎖定中式餐飲 下半年擬推新品牌
工研院好風光 抱走OpenStack兩大獎
桃捷綠線審查完畢 鄭文燦：關鍵一步
馬公故事城堡創意遊戲 親子樂翻天
外資今年買超破千億 友達最獲青睞
新潮流重整會員 不再邀請洪奇昌
未經許可放生 未來最重罰250萬元
中華電演唱會線上直播 單場付費99元
洪奇昌遭新系除名 蘇起抱屈
愛立信攜手廣達 合攻雲端市場
傳加入新潮流 鄭運鵬：民進黨內沒派系
工總：蔡英文慎重考慮開全國產發會
外銷優預期 渣打仍預期央行將降息
疑天雨路滑撞護欄 自小客駕駛不治
南海仲裁何時揭曉 菲方:一無所悉
陸使拜會菲新任外長 氣氛融洽
無視陸股大漲 港股持平
洪奇昌：台灣戰略要務實 非火車相撞
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蔡英文期待陸善意 陸學者：要相互善意
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法媒指A4腰荒謬 法國小姐都達不到
台苯撤換董座 林文淵：背後被插一刀
蘋果發表會在即 分析師料不會引起轟動
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大馬淡大之夜章計平出席 場面熱絡
難民風潮 科索沃總理兄弟也申請
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治失眠對症下藥 醫師建議睡前別玩手機
經濟部示警：今年對外投資恐不如去年
電擊宜蘭銀樓老闆娘 1嫌投案
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F-崇佑登陸有成 可望搭建材需求列車
天災廢棄物無處丟 掩埋場空間擬活化
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南韓組三千精銳部隊 可快速突襲北韓
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李克強：不會主動用人民幣貶值刺激出口
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美古世紀大和解 美國總統88年後再度造訪古巴
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總統府傳設經國廳 時力：個人情感投射
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9.7吋iPad Pro 十大亮點搶先看
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iPhone SE登台變貴？網友酸到爆
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台藝大將與倫敦藝術大學締結姊妹校
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美政府稱可另行破解iPhone 蘋果不知情
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北市通過公辦都更辦法 民團抗議
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流感再增38死 累積約245例死亡
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水資源匱乏 全球6.5億人無乾淨水
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省府表揚澎芳草人物 讚台灣軟實力代表
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選在青年節 府大禮堂命為經國廳
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東海大學癌細胞爬行晶片 助新藥開發
小米：紅米Note 3與小米5供不應求
桃園成立青年諮委會 表達意見
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不滿Uber 印尼計程車司機暴力抗爭
區間整理 新台幣收32.525元
李進勇化身洗手王國英雄 出招防腸病毒
終結7連漲 滬指收盤失守3000點
哈日族福音 金融卡在日本OK超商可提款
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布魯塞爾機場連環爆 比媒：11死逾百傷
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