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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
恆星也會暴食 中研院揭露奧秘
鴻海籌資買夏普恐影響股息？ 受矚目
陸工信部長：追求高成長沒必要也不可能
欠債相約談判破裂 男持刀刺多年舊識
陳俊聖：宏?智慧錶框 穿戴終極答案
女子失蹤近月 家屬泣盼幫忙找媽媽
新北民進黨團交接 蘇貞昌籲朝野合作
228連假 北市取消16調撥車道管制
288間國小校舍沒執照 藍委促改善
女神阿喜教敷面膜 跟大甲媽水水出巡
新台幣午升2.35角 日圓小幅走貶
學測選填志願 逢甲大學辦免費講座
陸股早盤大跌逾3% 滬指險守2800
夏普鴻海成親 日產業大臣證實
國際扣件高峰會 4/11高雄登場
陸工信部長：兩岸工業升級方案 可對接
保障族群平等 高潞．以用推反歧視立法
宏都拉斯與加拿大貿易保持順差
宏?切入電商 首推小資女主題
宏都拉斯取銷台LED關稅 有利拓銷
陸5大銀行簽協議 加強帳戶安全管理
賴清德：地震救災 大家都是台南人
大陸全國兩會 網路投票最關心治理汙染
鴻夏戀傳成真 矽品：恭喜
鴻夏戀成 美媒：日知名品牌罕落外人
政院通過防災三法修正草案 列優先法案
IS恐怖分子不滿刪帳號 影片威脅祖克柏
伊斯蘭國炸彈零件 20國企業涉供應
外籍貨輪澎湖擱淺 11印尼船員獲救
太陽能Q2報價恐轉弱 類股挫
美婦吃海鮮咬到寶 紫珍珠值台幣2萬
澎湖元宵乞龜 大金龜由陳至通蟬聯
日部署警備隊 外交部重申釣魚台主權
鴻夏戀傳成局 台經院：有助抗紅色供應鏈
貨幣市場利率升 陸股重挫
經濟不佳 香港電視業難做
台股收盤漲 83點
北市餐廳衛生 8月起google地圖可查看
1月房市17年最冷 台經院估房價跌1成
蔡祺文：日月光購矽品 賠上台灣共三輸
鴻夏戀傳成局 激勵台股大漲83點
上下學驚恐 印度女生半數曾遭性騷擾
大阪發生嚴重車禍 11傷有3重傷
哈里斯提軍事警告 美媒：陸尋求霸權
台中BRT遭質疑 檢方查無不法偵結
台股開高走高 收盤漲 83點
香港涉嫌摧花者落網
鴻夏戀成 夏普股價暴跌17%
3月台指期漲90點
控李正皓報假帳 網友：有底本
希拉蕊反TPP 揚言報復日陸貨幣操縱
3月電子期金融期齊漲
2016陸GDP 廈大估增6.66%
公有老舊建物補強拆除 需花300億
關懷弱勢 埔鹽戶政所聯手慈善團體
大陸國企十項改革試點出爐
清大首創多專長 128學分內修完
鴻夏戀傳成真 鴻家軍業成強鎖漲停
夏普發聲明 鴻海提4保證
浩鼎庫藏股失靈 苦吞第4根跌停
鴻夏戀助攻 台股重回8300點
萬華永和 雙北老屋占比最高
福祿猴悠遊卡貼紙 台北燈節大放送
高教藍圖爭議 孫立群：非常不被尊重
宣導護眼 台灣之星邀你翻白眼
鴻夏戀達陣 鴻海創下 4個第一
亞洲台商2千萬賑災 助清償罹難者學貸
香港辦公大樓租金全球最貴
鴻夏聯姻日產雷諾有先例 日政府不干預
自由台灣黨赴中正紀念堂噴漆
彈性課程正夯 大學紛推跨領域修課
長榮聶國維上午退休 下午任長榮航發言人
孫明德：經濟寒流冷又長 Q3有感復甦
香港浸大學生奪台積電文學獎
佛教祈福法會 蔡英文自勉以眾生為念
老屋耐震補強 研議房地合一稅撥補
三大法人買超台股63億元
海悅穩坐代銷龍頭 甲山林接案量大減
陸股上證綜指暴跌6%
鎖定陸客自由行 台北101開通微信支付
共軍退役少將羅援 稱制裁北韓不能過度
聯陽擬配息2元 殖利率約6.9%
國光劇團21年 再現張愛玲金鎖記
國民黨產交易內容 不排除對社會公開
監獄官監所管理員考試 增身高體能限制
中正紀念堂遭噴漆 警方帶回2人
223兩性同酬日 較去年推進1天
藍綠黨產處理法案 26日可望一併付委
七工商團體提議 加班工時採年總量管制
隆達頭燈用LED獲認證 跨入車前市場
陸股收盤 暴跌逾6%
受夠川普了嗎？ 加國小島邀你舉家北遷
防校園流感 高市教育衛生單位聯手防治
澳大舉增加軍費 因應區域局勢變動
大尾鱸鰻2導演擬告 陳瑩：無違法之虞
澳發旅遊警告 印尼恐攻威脅升
228連假遊傳藝 穿旗袍和服免費
去GOGORO實習 學生購車享獎學金
尼泊爾空難 警方尋獲19人遺體
印度太陽能政策本土化 WTO判違規
六福董事疑涉內線交易 檢調約談
解決成長趨緩 G20財長會當務之急
油價攀漲 日股收紅
研華公布去年每股純益 8.08元創新高
人民革命紀念 艾奎諾痛批馬可仕戒嚴
台灣捐贈斐濟賑濟風災
染大腸桿菌 黑琵康復野放
調查：Lexus保時捷和Buick最可靠
新台幣貶0.6分 收33.496元
台中BRT案檢方簽結 市府遺憾
鴻夏戀定案 日本鄉民諷技術立國落日
賽門鐵克結盟台資安機構 力抗網路攻擊
鴻夏戀需送投審會審查 史上最大對外投資
大湖草莓2期果盛產 香甜碩大價便宜
大馬官員：美媒批評納吉圖破壞和諧
外交部將擴大招募海外華語教師
北京：THAAD損大陸戰略安全利益
創作新天地 LINE開放原創市集
凍薪痛心 調查：上班族超過2年沒加薪
台灣燈會新桃花源 白天開始就亮眼
躲通緝3年多 又因販毒當街被逮
陸股又現千股跌停 猴年累積漲幅泡湯
梧棲3名工人工地墜落 送醫救治
蘋果若協助破解手機 谷歌執行長憂後果
中央放權讓利 林佳龍：賺錢大家分
國際鋼價漲 中鋼調升4、5月內銷報價
高裝檢 連長假槍閂換鄰連真品
蘋果硬不從 傳升級系統阻解鎖iPhone
黃敏惠：國民黨要內造化
因應稅收恐受影響 張善政：節流開源
多元培力就業 勞動部雲林展成果
中正紀念堂文物展示遭噴漆 社維法開罰
女法警比例高於犯人 考試可定男女名額
柯建銘辦公室：時代力量不應放話抹黑
毒品戕害胞姊 男報警槓上開花
蔡英文：產業加速升級應戰紅色供應鏈
鴻海將延後簽署夏普最終協議
寒害農損救助 3月底前受理申請
中鋼4、5月內銷價 每公噸漲502元
小黃司機為愛女病情 改行種黑櫻桃番茄
港股收黑 陸股大跌拖累
男違反保護令 持刀砍殺妻子逃逸
二二八連假踏青賞花 陽明山祭交管
郭董的心頭寶 夏普真的有那麼好？
郭台銘的懷念 蘇貞昌：肯定當年團隊
北市免費貓犬學校 新增貓兔行為學課
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中僑泰台北景美拔河奪冠 榮耀返國
鴻海4890億日圓買夏普 持股66%
歐巴馬簽新法案 隱私保護擴及盟國
鴻海發聲明 有共識前暫緩夏普簽約
感念三一一 日本嬤台中燈會舉布條表謝意
僑泰中學拔河隊凱旋回台 林佳龍將慰勞
搭北市204路公車 亞太電信4G免費用
新店高中停車場啟用 3月底前免費
人民幣韓元走貶 新台幣跟貶0.6分
南海部署飛彈 菲越民眾示威嗆陸
雲林推動環保扎根 小尖兵體驗寓教於樂
蓋了百座圖書館 玉山金要再蓋100座
中油林園廠燃燒塔事故頻傳 高市開罰
好大的洞 砂石車爆胎輪軸斷
擋反恐法案 南韓議員接力連講近50小時
育出白變體仙帝蘭 2萬美元不賣
西沙部署戰機 陸：部署什麼都合法正當
假帳風波遭指可能知情 徐巧芯澄清
馬鈴薯有認證？ 手機一掃就知道
嚴控言論 陸2015年關近5千家網站
伊朗解禁嗅商機 四大產業備戰
董事涉內線交易 六福全力配合調查
貨輪擱淺吉貝嶼 環署啟動油污應變機制
中共海軍艦艇 將參加夏威夷環太軍演
台中BRT案簽結 藍營籲還胡志強公道
攝護腺癌侵害老骨頭 α粒子剋癌延命
元宵遶境煙硝瀰漫 台東好空氣淪陷
美：非裔同性和雙性戀男 半數將染愛滋
新北擴大健檢 4市場將提升耐震力
推廣閱讀風氣 2016台北文學季登場
香港著名投資分析家曹仁超逝世
警借提嫌犯會勘 再逮盜伐山老鼠
澎湖中小學聯合運動會26日登場
交接爭議 民進黨：孫立群不了解狀況
力旺擬每股配6元現金
公民記者立院採訪 蔡其昌保證更開放
鴻夏戀 經濟部樂觀其成
搶修送水幹管 台南局部區域停水降水壓
北市都委會通過 三井倉庫東移51公尺
陸西沙部署戰機 越南提抗議
病患流產胎兒照 員工上推特日醫院致歉
新北市野餐日 營造9大草地亮點
郭台銘的進擊 若迎娶夏普挑戰仍多
房市續冷 建築貸款餘額年增率連2降
黃國章案 黃媽媽要求查明真相
再燒進歐洲 捷克首現茲卡病例
女童割喉案 士林地院26日宣判
京鼎淨利創新高 每股賺8.11元
日最大銀行前進高雄 陳菊盼吸日商投資
英國經典蒸汽火車 飛天蘇格蘭人號重生
鴻夏戀為何再生波 關鍵原因是這個
三井倉庫將東移 拆遷戶盼做好配套
中藥調劑修法遊說案 許舒博無罪確定
學承、威爾斯糾紛 消保處：按比例退款
從基層培養音樂人 埔里推培力計畫
元大馬維辰重出江湖 再任副董掌人壽
可成營運飆高 去年EPS達32.61元
苗縣府與聯大攜手 推文創資源跨域整合
陸客來台傳縮減 陸委會：慎重關切
東部萬安演習 市區淨空演習逼真
綠營：黨與黨團將成立小組 增加溝通
林口持刀便車男 警鳴槍逮人
蔡英文：我說維持現狀 就是維持現狀
聯合國譴責利比亞衝突各方犯戰爭罪行
鴻海緩簽約 傳夏普或有負債3500億日圓
第一金法說 今年獲利必勝華南金
年輕男子多次中風 粒線體基因突變所致
林園濕地排汙造劫 高市抽除汙水搶救
日本出現茲卡病毒 神奈川男子成首例
耕興營收獲利雙創高 每股大賺8.5元
富比士大馬財富榜 郭鶴年蟬聯
林佳龍要中央放權讓利 蔡英文正面回應
威尼斯雙年展台灣館 永豐餘秀秸稈造紙
郭台銘不在日本 去這裡簽約了
全球股票基金表現分歧 拉美強印度弱
宏達電M10現身？官方推特露玄機
天冷又開學 北市類流感病人暴增4600例
斷牙回植 牙醫師：2小時黃金時間
強化反恐 美線上申請免簽新規上路
遠傳超省4G 499上網吃到飽
貨輪故障擱淺 船東將趕赴澎湖
兩岸服貿協議 陸委會盼立院儘快審查
陸首座海外軍事基地已在吉布地動工
逼吞夏普負債？ 鴻海有人喊「真的太誇張」
血管炎難診斷 發燒血尿咳血應警覺
國民黨黨魁之爭 26日公布連署審查結果
得到4雙鞋 全球最大腳男超樂
LG K10手機登台 6000元有找
盯高教藍圖 小英：研發資源不許浪費
立院委員會大致底定 時代力量依抽籤結果
交過幾個女朋友 馬總統：數個
大陸民眾買台股基金 最快4月上路
張志軍：保持信心 堅持對台大政方針
廢國父遺像修法擬付委 朝野動員因應
國民黨政策平台會議 強化黨團自主
App衝擊犯罪偵防 張揆指示規劃因應
解決急診壅塞 向下轉診增獎勵
選邊站？ 長榮老臣動向受矚目
伊朗國會大選 候選人數減逾1/5
聖暉強攻東南亞 配息6元殖利率近7%
今彩539中獎獎號：34、36、14、20、37
蔡英文：創造空間 讓央行匯率靈活操作
矽品蔡祺文：景氣好一些 營運逐季好
威力彩中獎獎號開出
60億光年外 發現快速電波爆發
新手媽媽染茲卡 餵母乳前醫護諮詢
台達電追日 供應美7.5萬戶用電
CEO飯店打地鋪 體驗一夜街友
比國恢復邊境管制 法國不滿未事先通知
信義房屋獲利減 擬配現金0.7元
台水招考306人 專業證照可加分
北流南基地決標 建構流行音樂文化展館
智慧型手機商 轉攻虛擬實境
陳瑩：支持反盜版 也不應歧視
防百年水患 影片模擬水淹大巴黎
攸關性命疫苗 1/5非洲兒童難以獲得
茲卡病毒攻破捷克 確診兩病例
杜紫宸：不該只惋惜浩鼎 憐憫一下散戶
希臘官員：希臘不會是歐洲的黎巴嫩
六福董事涉內線交易案 檢方漏夜偵訊
大陸首見信用醫院 先診療後付費
自行車城市大會 荷蘭市長訪台
今彩539 頭獎槓龜
肯亞乳牛爛醉如泥 原來偷喝慶典玉米酒
威力彩頭獎無人中
史丹佛獎學金 耐吉共同創辦人捐4億美元
瞞天過海結構複雜 川普髮型大解密
川普驚世狂言 政治不正確吸引選民
移民爭議 希臘召回駐奧地利大使
美財長：陸應承諾人民幣不會再大貶
聯合國特使可能宣布新1輪敘和談計畫
加強制裁北韓 美將向安理會提草案
無視陸股挫 歐股盤中反彈
控馬航和政府 失事乘客妻求償760萬美元
假搜索真包庇 檢聲請羈押中市貪警業者
製造業接單成長 美股開高
全球糧食浪費多嚴重？三分之一進垃圾桶
嫑浪費食物－吃低顏值蔬果 消費更有溫度
夏普或有負債？鴻海：釐清後再簽約
「溫媽媽」為苗栗家扶注入新力量
歷史上的今天：動物明星林旺爺爺過世 享年86歲
嫑食物浪費－邊角料也有春天！
〈時評〉黨產與民主 國民黨站在哪一邊？
林益世貪汙案 二審重判13年半
王毅提及憲法 夏立言：樂觀其成
去過巴西 日本青年感染茲卡病毒
王毅談兩岸關係 盼蔡英文尊重憲政
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王毅：陸停止南海填海造陸 他國仍持續
無視陸股暴跌 歐股強勁反彈
陸科學家培養出老鼠精子 有助治不孕症
申根區瀕危 歐盟剩10天挽救移民制度
蘋果促法官收回成命 拒助當局解鎖手機
美股勁揚 道瓊指數漲212點
委內瑞拉釋利多 世界油價續漲
日經：鴻夏交易恐需幾天時間才會達成
王毅談兩岸 露新意透玄機
老鼠幹細胞培養出精子 治療不孕症有望
談南海仲裁 陸外長批菲不負責任
巴西元月失業率創2009年以來新高
馬公第一漁港轉型 遊艇進駐帶動觀光
全球汽車銷售排名 巴西下滑
馬公海堤步道 改善照明不再摸黑
國道6號聯結車小客車事故 起火釀2死
歐美股漲 台股偏盤堅
WHO：未證實茲卡經母乳傳染 應持續哺餵
紙風車台灣幻想曲 晚間新竹市登場
鴻夏戀生波 併購涉技術世代更迭
臉書6種表情符號 台灣用戶上線了
春遊淡水 登高訪滬尾砲台新玩法
義大利參議院通過同性婚姻法案
駐墨處辦工商座談及新春餐會
台股開盤漲14.67點
美提安理會制裁北韓草案 20年來最嚴厲
新台幣開盤升2.27角
駕訓班女員工疑遭鐵捲門壓死
鴻夏戀恐因或有負債生波折 鴻海開盤跌
巴拉圭日人學校小學生捐助台南震災
金門農試所研發小麥啤酒 風味獨特
台股早盤衝上8400 創猴年開盤後新高
女神卡卡奧斯卡登台 美副總統將引言
割草機工廠遭槍擊 堪薩斯州3死20傷
F-金可去年EPS 17元 擬配息6.8元
陸證監會：股票註冊制 需較長時間
2016陸股震盪 近3成大戶消失
大陸人行：人民幣匯率 供需關係主導
登錄國家重要民俗 鄒族戰祭登場
再跌！ 浩鼎開盤跌半根停板 多空激戰
徐永明嗆柯建銘壟斷 蘇嘉全：應屬誤會
陳雄文：1月失業率顯示景氣復甦不明顯
葛光越與波海三國留台校友會慶元宵
中美競合 王毅：陸不擴張不當救世主
美時學名藥 美FDA核可並取得藥證
美將領警告：陸將取得南海實質控制
臉書捐伺服器推人工智慧 德國率先受惠
「怒」按臉書 網友：怕玻璃心碎一地
陸股開盤小幅翻紅
鴻夏暫緩簽約 夏普股價暴跌逾15%
全國創意3D列印競賽 弘光奪6類第1
綠委提兒少津貼 陳威仁：民進黨應考量
旅菲郭男殺妻分屍 台人憂損形象
川普築牆說令人火 墨前總統受訪爆粗口
住宅外側壁供廣告 依自用住宅用地課稅
月領3千鼓勵生育 張揆：須有完整規劃
高通驍龍820接單告捷 MWC最大贏家
蓄長髮路邊徘徊 竟是男性通緝犯
折返拿鑰匙 駕訓班女員工遭鐵捲門壓死
鴻海投資夏普曝光 搶攻6大產品技術
美初選關鍵字：討價還價會議
張揆：遵守憲法應該沒問題
敘停火協議 歐巴馬：盡力但不抱幻想
劉德立款宴巴拿馬總統伉儷
花蓮縣防震 老屋擬全面免費健檢
下週汽油估降1角 柴油不調整
鴻夏戀 分析：中小尺寸邁新局
深圳媽媽生育二孩或有158天假
都怪川普 美總統大選充斥陰謀論
互換委員會要協商 蘇嘉全：依法令規範
廢國父遺像3修法 遭退回程序委員會
頂新旗下正義混油案 總經理判刑8個月
吃高鉀鹽又狂喝果汁 高血壓男虛弱無力
八旬老婦4天未出門 里長機警報警送醫
BMW M2雙門跑車登台 極速250公里
投信：台股抗跌 Q2有望衝高
蔡英文參觀電廠 盼台電推動能源轉型
越學者：陸在南海建設軍事綜合體
鴻夏戀添變數 台股8400點得而復失
澳洲指印尼可能遭恐攻 警方：仍安全
5項容器回收處理費率 3/1調漲
堪薩斯州槍案4死30傷 槍手臉書po持槍照
研調：鴻海戀夏普 第一眼就看上LTPS
竹科巡迴巴士 3月起可免費上網
制裁北韓 美向聯合國最新提案要點
鴻夏簽保密協議 拒對債務清單置評
北京吸引香港人才 專家：誘因不大
徐永明呼籲民進黨 調整協商代表
鴻夏若戀成 研調：日本面板受衝擊
Netflix原創電影 臥虎藏龍今上線
涉內線交易案 六福開發董事交保
女童割喉案 士林地院下午宣判
鳥類進口隔離檢疫 檢測費2300元
不當黨產處理條例等7案 付委審查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
迎二二八連假 貓纜兒樂29日照常營運
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
鴻夏戀踩煞車 審或有負債最快3月有進展
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
研調：鴻夏戀若成 鴻海大面板市占兩成
土壤液化區 金管會：地震險理賠
駐薩使館與旅薩僑界慶春節
夏普恐背債？ 鴻海：基於保密不評論
辛酸誰人知 東亞家事外勞普遍遭剝削
生育福音 美國完成首例子宮移植
傳郭台銘與夏普社長將會面 談收購細節
劉德立巴拿馬廣播電台談春節習俗
吸引點滑閱讀 新北圖書館推動電子書
陸煤炭業寒冬 一噸煤賺不到一瓶飲料
聯合國擬全面制裁北韓對外貿易
北市議會舊址3月再招標 權利金26億
地震險怎麼買 專家告訴你
正義黑心油案 油商何吳惠珠判5年10月
苗縣214處禁菸 違者開罰
國6車禍2死1傷 疑為對撞釀禍
劣油案總座被判刑 正義：公司是受害者
浩鼎強心針護盤 股價黑翻紅
中鋼價漲 鋼鐵類股漲幅盤中之冠
韓美談THAAD 美：不意味一定部署
蔡其昌：堅守中華民國現狀是底線
鴻夏戀若成 投顧：有望抗韓甩紅潮
剪斷電子腳鐐 性侵犯回監又判刑
國民黨主席選舉 4人都過連署門檻
夏普急了？直搗深圳晤郭台銘
新台幣中午升2.5角
把關鮮乳安全 高市啟動乳牛結核病檢驗
研究：茲卡病毒恐致流產 死胎缺腦
政權交接逢WHA 外交部關注推演
正義混油案大事記
企鵝不愛游泳 動物園辦泳訓課程
國民黨主席選舉 3選將有共識要團結
痛毆揚昇少東 男判刑6年
中市警涉包庇色情 1警2業者收押
劣油案正義無罪 正義：無故意違法
美共和黨辯論 2大對手猛攻川普
震災又遇長假 2月房市北南慘凍
降空汙 蔡其昌：編錢更新火力發電設備
經濟不振累車市？ 本田下修今年目標
紙風車台灣幻想曲 改在民富國小演出
本土劇演員黑支疑酒駕 連撞2輛自小客
傳夏普社長前往深圳會郭台銘
台灣本田再攻重機 今年目標千台
鴻夏戀生波 傳郭台銘與高橋下午深圳見
馬總統3月出訪瓜地馬拉與貝里斯
王毅談兩岸 學者：務實中收緊模糊空間
中正紀念堂遭噴漆 總統府譴責
柯文哲：eTag收停車費兩個月內擬方案
關懷路跑 思樂冰女孩代表受贈泰迪熊
鴻夏戀撲朔迷離 外資喜憂參半
周小川：陸債務與GDP比偏高 要警惕
參考台灣經驗 新加坡推學生清掃校園
老屋健檢 高市3月1日受理申請
日1月通膨率降至零 安倍抗通縮遇挑戰
日保險箱賣到缺貨 謝金河：負利率失靈
國民黨主席選舉 4人相爭
力麗南亞PET樹脂 遭巴西課反傾銷稅
王毅提憲法 吳秉叡：承認中華民國存在
陸委會肯定大陸務實面對中華民國憲法
查誰要換委員會 民進黨團：無人舉手
大陸品牌搶攻印度智慧手機市場
國民黨：爭議黨產已全數處理完畢
美中對制裁北韓達共識 安理會近日表決
美堪薩斯州槍手開車濫射 遭警方擊斃
台股收盤漲45.3點
李正皓風波影響 草協暫停運作
流出惡臭黃鼻涕 小心鼻竇炎上身
中華信評：長期低油價恐拖累經濟
太空任務近1年創紀錄 美太空人將返地球
台股整理 漲45.3點
3月台指期漲53點
布倫特蘭獎 5年輕女科學家獲獎
夏普：正在和鴻海討論潛在風險
3月電子期金融期齊漲
正義油品案宣判 律師：正義也是受害者
鴻夏戀 夏普：協商時已提潛在債務風險
看好單元二重劃區 中市建商及餐飲進駐
借殼上市 柯P：交通人力可藏都更中心
最後一盤拉升 8411收波段新高
浩鼎翻紅 生技股逆勢反攻
北市新成屋看淡 31年以上老屋夯
大陸暖男搶匪？搶劫未遂還送女子一程
稅收為長照財源 學者：增加財政負擔
鴻夏戀暫緩 專家：夏普應先認列虧損
歐盟：有7家印度企業提供IS零件
佛光山向陸捐贈佛首 運抵北京
美智庫：大陸經濟差 助長民族主義外交
流感疫情 竹縣兩校兩班通報停課
三大法人買超台股86億元
全球成長前景黯淡 OECD籲G20結構性改革
反媒體壟斷 學者籲成立多元發展基金
日股收紅 鴻夏戀生波 夏普大跌
入TPP 張善政：美豬未解決 美不會答應
林佳龍：盼中市生煤自治條例速通過
總統出訪不過境美東 林永樂：務實考慮
曼谷四面佛爆炸案 疑原先鎖定陸客攻擊
鴻夏戀生波夏普撇清 聚焦24日關鍵文件
泰警：公主碼頭才是爆炸案主嫌目標
凌晨一聲巨響頗嚇人 民宅疑遭潑油縱火
伊朗國會大選登場 保守改革兩派對決
綠控售雙子星案涉違法 籲藍停止標售
大甲五金工廠火警 濃煙密布幸無人受困
北儒精密遭掏空逾2億 董事長經理收押
朱立倫虧傅(山昆)萁 立委妻會嚴格要求縣府
廂型車南京東路起火 無人傷亡
大陸央行：貨幣政策 穩健略偏寬鬆
震災區重建 職安署提醒注意安全
宏達電Desire 530開賣 五千有找
駐挪威代表處與奧斯陸扶輪社慶新春
流感盛行 雲林7校14班停課
雅加達國際學校性侵案逆轉 加重刑期
自行車城市大會27日登場 亞洲首度舉辦
小型長照機構設置門檻 藍委提案修法
午宴藍委 吳思華：每人1680元
竹崎高中退休校長 羅茂順車禍不治
1月工業生產 連續9個月衰退
巴紐爆集體越獄 傳11死17傷
遠傳防護演練優等 電信業唯一獲獎
北投女童割喉案 龔重安無期徒刑
新台幣升0.4分 收33.492元
警涉包庇色情業者 中市警局從嚴查處
北投女童割喉案 龔重安一審無期徒刑
民進黨：依中華民國憲政確保海峽穩定
站不到2分鐘就痛 長期勞損傷腰椎
王毅談憲法 學者：台陸美最大公約數
川普毒舌辱墨西哥 美副總統登門致歉
F-冠科砸2.2億併購美PreClineOmics股權
北投女童割喉案偵審大事記
2025年非核又無煤 蔡英文：相當大挑戰
1月工業生產連9黑 減幅縮小
聚陽南越設機能衣廠 年營收看增15%
周小川：房貸頭期款比例還有下降空間
二二八連假優惠惹議 六福村致歉改方案
柯文哲指都更中心黑箱 議員：貽笑大方
總統3月出訪中美洲 未過境美東
彰化產業用地難題 魏明谷盼蔡英文協助
布倫特蘭獎得主 陳佳欣出身台灣鄉村
轉職高峰 斗六徵才媒合熱滾滾
積極防疫 農委會：禽流感至今未傳人
敘停火協議生效前 傳俄猛轟反抗軍地盤
春節忙採購 1月零售業營收創新高
馬總統出訪 外交部：有重大效益
粉紅消費力強 網購瘋美食、小家電
女童案兇嫌遭判無期 校長：無法彌補
歌頌習近平 湖南編歌稱百姓深深愛習
宏? 3箭齊發 年營收拚增 2位數
總統出訪 外交部：瓜國茲卡不嚴重
浩鼎庫藏股已買回666張 成功止跌
屏東大學訓練學習輔助犬 Ella也感動
北投女童割喉案 兇手因病逃死刑
百年老店夏普前途 押在鴻海購併上
販毒有新招 遊戲點數也能用
新台幣終止連2貶 震盪走升0.4分
蔡英文訪彰化 允合理規劃農工用地分區
淡水民宅火警 火勢撲滅無人傷
台股融券保證金成數 3月降回90%
促銷強打 買ZenPad抽Gogoro
台中市推動愛鄰守護隊 照護弱勢族群
望安鄉民疑心肌梗塞 海巡救援後送救治
澎湖中小學聯運 千人飛舞壯觀
展?電商平台3月上線 宏?樂觀其成
冷凍肉冒充現宰 偽造衛生合格標籤遭逮
G20醞釀刺激經濟 德國反對
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
金廈小三通船票 金門及廈門籍3/1調降
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蟋蟀牽情 嘉大與晁陽綠能簽合作備忘錄
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
智慧城市大調查 竹市奪非6都榜首
綠委指護航財團 衛福部：沒有證據
臉書祖克柏爸爸經 自誇換尿布20秒搞定
解除保安林 改善湖山水庫聯外道路
台灣燈會秘密嘉賓 熊本熊萌樣破表
橡皮筋套爛狗嘴 新北動保處伸援
有能力就幫別人 鐵工阿嬤和孫子捐撲滿
韓媒：鴻海擊敗三星 收購夏普
賣雙子星土地遭質疑 中投澄清
融券保證金成數調降 救市措施3月退場
政府標案冷 宏?籲營造良性競爭
指涉李全教賄選挨告 王定宇無罪
新北開辦低收入戶修繕住宅補助
農地成工廠聚落 蔡英文指示解決污染
參觀亞大美術館 法國師生超難忘
昱晶42億元聯貸 完成簽約
流感停課 全國逾40校
40歲台商染德國麻疹 今年第2例
二二八上班 可補休或加倍工資
港股收紅 市場聚焦G20會議
俄國礦坑崩塌 4死26失蹤
台中大雅小麥文化節 田園餐桌體驗文化
打劫小黃運將 淡水警6分鐘逮搶匪
王毅憲法說 陸媒有的不提有的報導
夏普騙婚鴻海？會計師：無商業詐欺
鴻夏戀續協商 鴻海：仍盼圓滿結果
前駐南非大使陸以正過世
上市公司市值 挺進24.7兆元
馬公婦人掉落懸崖邊坡 2天獲救
全台房市續冷 2月價跌量也縮
台科大與菲名校 簽署合作備忘錄
江西老公寓4到6樓坍塌 已1死1傷
大尾鱸鰻2涉歧視 張善政：的確不妥
推動舊城再生 林佳龍與台中教大簽約
陸全國台聯：兩岸關係趨複雜 交流續推
金門馬拉松 歡迎看板充滿童趣
新光金公主 獲選自行車大會青年企業代表
立委質疑警方 陳威仁：1個月提供報告
公車與2輛機車車禍 16歲騎士死亡
二二八紀念館舉辦特展 展出多項遺物
總統大選落幕 國民黨宜蘭辦感謝茶會
消費動能疲弱 工業生產連9黑
鴻夏戀仍有譜？傳夏普社長赴陸見郭台銘
都更中心遭指黑箱 林洲民：柯式幽默
菲南清剿行動 斃40餘恐怖分子
邊工作邊讀書 排灣青年拚上20所碩班
M10拍照體驗 宏達電：讓人「非常讚嘆」
春節尾牙商機旺 零售餐飲火熱
因應連假 52醫院開類流感門診
蔡英文：18歲先工作 政府設教育帳戶
2歲以下幼兒不能沒奶粉 社福團體捐助
美接連試射洲際彈道飛彈 威嚇戰略對手
浙江發現1例境外移入茲卡病例
休旅車雪隧內違規超車 警方：依法舉發
德國：13萬登記移民失聯
布拉格締約北京扯台灣 外交部表達意見
王毅憲法說 國台辦：對台方針一貫明確
擱淺船隻責任未明 船員全數禁止出境
改造圖書館 大蘋果書架中有問號
陸以正過世 學者：愛國心無與倫比
林永樂憶陸以正 鞏固南非外交貢獻大
歐盟成員重啟境管 希臘難民絕望自盡
地震影響 大尺寸面板2月出貨恐衰退
今彩539中獎號碼：3、25、28、15、10
陸1月一線城房價年漲2成 深圳漲5成
禽流感衝擊大 鵝肉價格恐貴到年底
大樂透獎號開出
林益世聲明 將提上訴守護清白
愛爾蘭大選展開投票 執政黨失民心勢危
外交老兵陸以正 最難忘退出聯合國
印度官方預估經濟成長放緩
不良分子滋事嗆警 對空鳴4槍壓制
新店男子疑遭砍頭耳 送醫命危
加州漏氣 美史上最大甲烷外洩事故
陸官短少步槍槍機1支 專案小組調查
台灣燈會原民之夜 熱情活力十足
INCJ退出 夏普只能靠鴻海紓困
挑戰一日雙塔 柯文哲27日富貴角出發
威廉王子夫婦 4月首訪印度及不丹
股市跌不停 投資人轉向藝術品市場
敘利亞近百反抗派系 同意停火兩週
騷擾法國帥氣部長 女大生告白不成遭逮
G20 李克強：實行有管理的浮動匯率
聯合國：蜜蜂蝴蝶銳減威脅全球作物
今彩539 頭獎 1注中
王毅憲法說背後 陸一中底線紋風不動
大樂透頭獎槓龜
社子島開發案27日投票 柯文哲催票
胡軍參加法會遭點名 回應「反分裂」
陸以正過世 府：馬總統深感不捨
臉書炫富裝熟 假投資真偷車50人受害
蒲亭：敘利亞和平進程複雜 但別無選擇
洪秀柱：重用中生代 培育新生代
火燒南非西北大學 只因學生會長改選
王毅憲法說 陸學者：闡述兩岸同屬一中
美Q4經濟成長上修至1% 優於預期
僑委會春訪團 印尼獻唱饗僑胞
夏普電郵負債清單 外媒：鴻海總部氣瘋
避免留職停薪爭議 黃大維請辭獲准
日總人口首度負成長 5年少94萬人
鴻夏高峰會 協商期延1至2週
自強號撞人停駛 橋頭至楠梓單線通車
義大利婚姻平權終向前 通過「縮水版」公民伴侶法
〈時評〉新國會該終止密室喬案了
柯文哲挑戰一日雙塔 從富貴角燈塔出發
台展深厚軟實力 獲5座iF設計金質獎
傳鴻夏3/7大阪簽約? 鴻海沒有證實
震災罹難者追思會 馬總統蔡英文出席
歷史上的今天：智利發生8.8級地震 史上十大地震之一
馬總統：若大陸願正視憲法 有利和平
新竹喜來登日料端出櫻花入菜美食
新住民二代海外培力計畫- 105年暑假「國外體驗」行程開跑!
紐約泛太平洋婦女會新春歡宴 關注女性參政
澳門政府帶隊 7校大舉來台招生
大稻埕光影交會 環保概念自行車道展開
新光金2015年合併淨利68.38億元
台北凱撒2016全新婚宴場地推專案
【尚軒】辛香料理-豐富滋味 牽引味蕾
嫑浪費食物－新北農夫市集 提倡食用NG蔬果
布拉格與北京締約損台 外交部嚴正抗議
康達：美不支持台獨 鼓勵陸展現彈性
小行星命名王貞治 日福岡天文學者圓夢
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
IAEA：伊朗遵從與列強簽署核子協定
索馬利亞傳爆炸槍擊 首都1家旅館遭攻擊
iF設計獎台灣史上最佳成績 奪下5金
歐股勁揚 礦業股助漲
新澤西州長力挺 助川普角逐白宮大位
油價翻黑 對產油限制期望降低
新州州長支持川普選總統
美股收黑 漲多後拉回休息
美第4季GDP成長優預期 金價週線連跌
日經：鴻夏敲定3月7日簽約
觸口教育中心 連假邀民探索生態
佛蒙特州支持台灣參與國際組織
多元就業協助 家庭主婦變身金牌導覽員
連假國道恐現車潮 可改替代道路
非法移民謀殺 在美開車撞死台裔
228連假 傳藝中心吹復古叫賣風
拍北門拿獎金 首獎5萬元
228連假 南部飯店優惠搶客
每年藥物過敏逾2百件 6前兆應注意
鴻夏戀霧?看花 投顧：結合有3大利多
路況快易通APP 228連假不怕雪隧塞
槍殺家人後報警 西雅圖男自盡共5死
販毒自製玻璃球當贈品 開趴遭逮
恐龍3D立體彩繪 河濱公園探險秘境
索國旅館遇襲至少12死 青年黨宣稱犯案
社子島開發今投票 決定前程
劉少奇之子劉源提前退役 改任職人大
巴黎美食新潮流 試試街頭快餐車
委內瑞拉廚師闖巴黎 從快餐車築夢
OECD：固執己見導致巴西經濟衰退
搶救水母 林園濕地大換水
大學博覽會 台北台南登場
欲罷不能 高市募集物資傳愛展延
川普獲新澤西州長支持 捐款人脈跟著來
陸反恐專員：新疆仍偶發暴恐事件
避蜜蜂絕種 多倫多將成蜜蜂城市
中共反腐劍指中宣部 學者：習更為集權
經濟學家：巴西就業市場每況愈下
韓媒：鴻海收購夏普 打倒三星氣焰飆漲
老梅綠石槽夯美景 巡守保護海蝕景觀
越男活燒老鼠 汽車住宅被焚毀
男網購HTC 遭騙收到山寨iPhone
南韓憂鬱 自殺率連12年OECD榜首
二二八事件69週年 嘉義市追思遊行
寶成越南廠萬餘工人 連續第2天罷工
迎戰連假低溫 國健署8招抗寒
大陸發改委副主任寧吉(吉吉) 兼任統計局長
汐止女子疑違規過馬路 遭轎車撞斃
黃國榮參加蒙古電視論壇及展覽
訓後合格即就業 餐飲技術班招生
台中市2巴士擦撞 19乘客受傷送醫
桶裝瓦斯估降5角 連3月降價
外交部：史實顯示日本竊據釣魚台
史上最大印度世界文化節 台灣應邀出席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
消費陷阱知多少 新北找律師教你
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
香港立法會補選 建制泛民力爭議席
南韓開發仁川永宗島觀光遊樂區
自行車配備怎麼選？ 秒懂3大趨勢單品
迎光惠明馬拉松 林佳龍陪視障童跑步
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索國旅館攻擊至少20死 死傷恐攀升
家族企業要避長榮後塵 會計師這樣說
312廢核遊行 北海岸聯盟籲為家鄉而走
天候不佳 菜價還是偏高
BBC妙聞 柬砸錢建專屬廁所 泰公主沒用
湖南兒童血鉛案 僅2人勝訴獲賠13萬
奇美醫院贈薩國醫院腹部超音波及輪椅
洪秀柱盼新政府正視憲法 勿借殼上市
電氣設備要小心 104年臥房失火居榜首
工研人賞櫻不用擠 還有系統幫忙拍照
固態硬碟商機大 模組廠列重點產品
台南古蹟震損 張揆：中央支持維修經費
聯合國支持敘停火 和談訂3月7日重啟
海外置產 最好挑易出租易轉手物件
社子島開發投票 首日上午未見人潮
政大生校內貼228傳單 與校方衝突
餐會鹹豬手摸臀 色教授判刑3月確定
屏東1旅社遭搶劫 警逮1嫌
柯文哲不出席228活動 姚嘉文：不滿意
冷氣團要來了 農作加緊防寒措施
宥勝帶女環遊世界 女兒發燒自癒引討論
南海全面非軍事化 美促陸擴大承諾
黃海漁船沉沒 10人待援
台南追思獻百合 送震災罹難者最後一程
無籽棗乾賣相好 要創棕金商機
台核廢乾儲 日專家憂難掌握狀況
視障乘客重聽運將擦火花 警察宅即便
幫助視障者回家 警察當第二雙眼
台中清水2巴士對撞 14人傷幸無大礙
跨越記憶傾聽希望 舞出力量音樂譜希望
住維冠沒戶籍 陸配申請震災補助遇難題
高雄蜜棗芭樂 前進巴林
全球自行車大會登場 聚焦單車議題
歐7國暫停申根公約 對台免簽無影響
臉書新增表情 梁振英臉書被怒灌
金價2月飆 可望創4年來最大單月漲幅
菲媒：日將提供戰鬥設備予菲
劉德立款宴巴拿馬最高法院院長
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228新書聯合發表 呈現歷史面相
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美感染茲卡病毒孕婦 1人產下小頭症胎兒
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酒駕罰易服勞役 男半途而廢遭通緝
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棄社子島擇一日雙塔 里長批柯文哲作秀
清交大梅竹賽 校內掛布條內容惹議
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台中市役所活化 蔡其昌：創造多贏局面
民進黨：蔡英文速處理家人投資利益迴避
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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富比世300大名人 大馬10人上榜
馬總統：正體簡化字並列 解決爭執
台塑汽油價格不調整 柴油漲0.1元
新北農夫市集 提倡NG蔬果格外品
出口民調：愛爾蘭執政聯盟無望再掌權
跨越濁水溪 柯文哲完成近半路程
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張揆：3月公布土壤液化區 台南示範都更
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犯下毒品罪 伊朗處決整村成年男
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客家天穿日 嘉義市粄條趣味挑戰
役所變身咖啡館 林佳龍：中區谷底翻升
男子酒後暴斃旅社 將解剖釐清死因
大陸買氣回溫 全球精品業成長可期
社子島4方案投票首日 投票率僅19%
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詐騙案罪贓移交 返還陸方已1665萬元
花蓮美崙火警 消防員及時抱出2幼兒
戰火停歇首日 敘利亞大致平靜
遵守停火 俄稱停止對敘轟炸
Instagram獲讚數最多城市 台北第4
南京大學保全顏值破表 網友：戀愛了
無視德國反對 G20矢言刺激經濟
國民黨籲蔡英文說明家族浩鼎持股
律師：富鈦所持有國內投資交信託管理
印尼官員又失言 主張奶粉泡麵影響性向
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王毅憲法說 陸學者：彈性靈活但勿誤讀
3月2日選召委 藍綠人選大致底定
川普老婆辣翻天 有望成最性感第一夫人
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停火生效首日 敘朝野互指對方攻擊
台男在菲殺妻案 駐菲處：震驚哀悼
高市民草地觀影 我們的那時此刻
柯文哲騎雙塔不出席二二八 怕淚崩
大陸維權律師被迫電視認罪 美國譴責
南海緊張情勢升高 東協嚴重關切
天穿日聯誼 旅菲客家鄉親延續傳統
分析家：伊朗選舉 改革派席次將大增
G20公報：避免貨幣競爭性貶值
中共南海艦隊裝備部前部長汪玉違紀落馬
馬總統：強化建築結構 不讓災難再發生
希拉蕊放眼南卡大勝 挾氣勢攻超級星期2
今彩539頭獎4注中獎 每注600萬
大福彩頭獎 槓龜
G20財長會議 未討論新廣場協議
全球監管機構 將評估金融科技風險
法國又現茲卡病毒 首例性行為傳染
性奴役15女 瓜國2退伍軍官共判刑360年
泰國南部汽車炸彈攻擊 7人受傷
嚴控網路 大陸廣電總局推新規限網劇
梁振英臉書被怒灌爆 比川普還顧人怨
英財政大臣：英國脫歐為全球經濟風險
法國出現首起性行為傳染茲卡病例
台灣旅客護照有貼紙 港府拒入境
柯文哲抵鵝鑾鼻 完成雙塔挑戰
歷史上的今天：二二八事件
國美館兒童繪本區推出「廉政志工說故事」
「彼得潘去哪兒？」以當代藝術呈現社會省察
蔡英文允諾成立二二八真相及和解委員會
柯文哲凌晨直衝高雄永安 里程數破紀錄
股神斥總統參選人 老唱衰美國經濟
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德國女子指控印度計程車司機性侵
伊朗國會選舉 改革派在首都幾乎全勝
性行為染茲卡 世衛籲安全性行為
奧地利滑雪出意外 荷蘭小公主摔斷腿
阿富汗兩起自殺攻擊 至少28死73傷
加州三K黨集會爆衝突 至少3人掛彩
亞洲最大香料批發 印度香料馳名
印度菜為什麼離不開香料 專家告訴你
香料圓盤容器 印度家庭主婦廚房法寶
嫌學生像小姑娘 大陸小學設男子漢課程
南卡初選 CNN：預料希拉蕊大贏
日本大學生愛滑手機 45%不讀書
茲卡肆虐 哥倫比亞報4.2萬起感染病例
國民黨中央黨部凌晨遭丟汽油彈
就愛養魚 劉建伸攜未婚妻創業
總統府罕病兒畫作展 展現生命熱力
捐助逾10年 新光兆豐農場顧鄉里
美媒估希拉蕊奪南卡初選 選情看俏
潘孟安備禮物 鵝鑾鼻迎柯P
北捷松江南京站列車異常 班距10到15分鐘
國民黨中央黨部遭縱火 機車男涉案
北捷列車故障已修復 逐步恢復班距
發豬肉當獎學金 陸中學：激勵效果更好
總是看手機？ 螢幕Always on好聰明
勞退新制試算系統 實領比試算少2成5
出遊只想帶手機？ 教你兩步驟連上電腦
上海兒童醫院號召捐大便 網友熱議
創傷後壓力症候群 親友支持很重要
iPhone新4吋 傳更名iPhone SE
流感高峰期 中市尚有公費疫苗
蘋果迷等等等 傳3月發表會再晚一週
希拉蕊南卡勝選底定 桑德斯繼續選
今年亞幣它最慘！ 韓元跌至5年低點
中共南部戰區司令：南海有事要敢戰
震災啟示 嘉市將成立特搜分隊
台灣小籠包 挑動菲人味蕾
30年最大遊行 英人上街反潛艦核武
柯文哲一日雙塔 28.5小時挑戰完成
新北輕旅行 櫻花漸綻放
毛巾用半年細菌增萬倍 微波加熱可消毒
學測考生看過來 上網免費估落點校系
228追思會 賴清德盼落實轉型正義
多倫多台灣商會新春聯歡晚會
暴力零容忍 愛別暴走嘉義縣首演
鴻夏聯合聲明 未設定簽約日
美加大柏克萊分校遭駭 8萬個資亮警報
柯文哲單車抵鵝鑾鼻 數度落淚談228
大學博覽會設攤 勞動部助職涯規劃
國道南下遊覽車連環撞 一命危
預料贏南卡 希拉蕊聚焦超級星期二
舊換新車退不了稅 這3種最常見
越南鞋廠罷工 寶成讓步盼29日復工
陸首艘貨運飛船天舟一號 明年海南發射
涉收賄 前新北市副市長許志堅延押
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爬山賞海泡湯啖美食 金山一次滿足
國民黨部遭縱火 疑刻意犯案
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墨爾本駐處舉辦春節茶會
巴爾幹國家管制移民數 逾6千困希臘邊境
大陸最年輕城市昆玉市成立了
龜山島3/1開放登島
寶成越南廠回應怠工訴求 盼29日復工
八仙塵爆案檢察官 劉玄顥猝逝
泰學生自製誠實帽 考試不作弊
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泰國超命大棄嬰 遭活埋獲救
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柯文哲落淚談228：以汗水開啟寬容未來
安心趴趴走 下週汽油不調整 僅漲柴油1角
憂長榮無張國煒？ 前輩：優良飛安已內化
以房養老之外 你還可以這樣做
四川離婚率最高 陸專家：是文明的進步
紀念228 陳菊籲執政者莫忘初衷
醉男襲警踹倒警用機車 妨害公務送辦
中油29日起不調汽油 柴油小漲1角
震後結構安全檢查 新北社會宅都過關
生產線回母國 先進國家房地產搶先機
澎湖環島自助馬拉松 挑戰百公里
聯大下屆秘書長改選 4月中旬面試
國民黨部疑遭縱火 林奕華：遺憾
以房養老真划算？ 手上有現金得三思
二二八 總統：每個人應受公平正義對待
避免4年過一次生日 陸孕婦擇日剖腹產
合興車站新地景藝術 走進時光長廊
驚！燃料棒輻射汙染？ 原能會：絕對安全
恐怖遊覽車未減速 國道奪魂連環撞
張揆盼以尊重包容 創族群融合新契機
小英兄姐投資一次公布 民進黨:沒討論
科技人組十四隻腳 親子樂團假日走唱
蔡英文談二二八:從傷痕淬煉智慧與勇氣
太武山12奇景奇在哪 參加培訓就知道
賴素如釋憲案3月開 羅瑩雪領軍出庭
孩子學音樂 周宗廉：要有興趣也要有紀律
駐星代表處贈鳳梨酥 盼銀髮族好運旺來
駐泗水辦事處新春茶會 僑界踴躍參加
流感重症高峰 張善政：醫院量能足不需慌
中樞紀念二二八 張善政籲轉型正義
二二八 陳建仁：罪人可寬恕罪行要嚴懲
蔡其昌帶慈善團體訪台南 捐款助震災
印尼咖啡新美學 咖啡教室正夯
流感重症高峰 疾管署估2週內趨緩
立委擬修公投法 綠：須符合社會期待
預防流感 疫苗效果達7成
男持毒遭逮 要求驗尿就好
勞退試算表有落差 勞動部：與利率有關
二二八基金會：盼日方重視慰安婦賠償
美吾華擬配0.5元現金股利
內有惡犬 竊嫌和狗搏感情再行竊
個人申請選填6校系 2冒險2標準2保險
壯觀！ 標緻206大會師 車陣停成206
二二八追思 林佳龍籲成立真相委員會
落實轉型正義 蘇嘉全：國家須誠實面對
紀念二二八 總統：讓國家充滿和平與愛
男搶獨行阿嬤 警循線逮人
信用卡繳納規費 彰縣地政所新增服務
仇恨言論擴散傷移民 臉書擬強化管制
基金會不上訴 228日籍受難者獲賠6百萬
孕婦別這樣吃 研究：素食者恐生自閉兒
偷竊不成拉屎尿 慣竊遭警逮
國父蔣公銅像遭潑漆 宜蘭市不打算提告
聯合國秘書長遴選 美中俄態度是關鍵
潘基文樹立聲望 朝鮮半島核危機是敗筆
聯合國秘書長最佳人選 梅克爾大熱門
公務員出局！ 跳槽夢幻行業這個排第一
地藏王盃圍棋賽 4歲小棋手參加
縱火案 洪秀柱：國民黨不容被挑釁羞辱
紀念二二八 魏明谷贈花寫祈福卡
流感疫情趨緩 重症人數創5年新高
經理人看歐元區經濟 德國最好
民團上街陳情 盼教科書給228真相
上海台商新設兩岸創業基地 揭牌入駐
烏坵懷孕女出血 海巡派艇護送就醫
國民黨遭縱火案 黃敏惠：嚴正譴責暴力
搶救鯊魚！ 再吃魚翅恐釀海洋危機
墨前總統：川普像希特勒 利用社會恐懼
北市自行車嘉年華 龍車隊吸睛
家庭聚會喋血 印度男持刀殺害14家人
瑞士公投 擬將外國罪犯驅逐出境
伊朗大選：改革派首都30席全拿
美菜鳥員警首日上班 遭槍殺身亡
盧比歐克魯茲公布報稅單 對川普施壓
屏東二二八紀念 首度在原住民區舉辦
新北市新店車禍 7車撞一起10人傷
宅經濟指尖商機崛起 5大因素是關鍵
量販業跨進電商 虛實通路雙管齊下
定位不同 百貨公司跨電商慢半拍
國會選舉 愛爾蘭執政聯盟承認敗選
朱立倫：應讓年輕人懂和平紀念日意義
男童走失街頭 愛心女警當一日保母
拍少女裸照 4色影師罰錢換緩刑
小英：面對黑暗歷史是民主深化必要過程
社子島投票率逾三成 柯文哲視察投票所
趁音樂季發毒財 未開賣就被逮
台南種鵝場染禽流感 撲殺2443隻
陸一二線城房市火紅 有人裹被子買房
彰縣傳禽流感疫情 撲殺1萬多隻土雞
社子島投票率超過33% 北市府籲踴躍投票
單車一日雙塔 柯文哲：不是好運動
洪秀柱：暴力破壞秩序 就是社會公敵
柯爸柯媽淚灑新竹市二二八紀念會
家屬盼成立真相和解委員會 蔡英文允諾
彰化台南 1禽場染禽流感 已撲殺消毒
陳建仁臉書談嚴懲 民進黨：幕僚誤植
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俄國礦坑坍塌 停止搜救26失蹤礦工
學者：王毅提憲法 彰顯習近平內外承壓
汽車互撞機車遭波及 新北車禍7人送醫
任志強批媒體姓黨 陸網信辦下令關微博
柯文哲：一日雙塔太痛苦 絕不再騎
南華2+2雙學位 大學博覽會詢問度高
許選手未來 電競聯盟祭月薪5萬徵才
擱淺澎湖貨輪將佈索 移除油料
副總統祈願 社會和諧世界和平
嗶經濟搶商機 加油搭公車看中職通用
陸生宜蘭踏浪遭捲走 警消搜救中
紀念二二八 鄭文燦盼轉化為進步動力
阿里巴巴拓版圖 傳洽40億美元聯貸
社子島開發案投票率35% 生態社子島第一
俄國近年最嚴重礦災 增至36人喪生
陸政協會議3/3開幕 討論十三五規劃
登山客摔斷手腳 直升機救援送醫
浙江金絲龍袍 造價逾200萬元
日媒：父母好面子 陸大學生就業壓力大
英語名師瑪爾蔻梁癌逝 享壽91歲
社子島開發案票選 生態社子島得票近6成
章計平：無懼恐襲 台旅客仍會來馬
美智庫：南海仲裁結果可能不利北京
中山大學蔣公銅像被潑漆 已恢復原貌
潑漆丟汽油彈 總統：超越和平法治界限
佛州獵蟒大賽豐收 捕獲106條入侵蟒蛇
嫌山羊除草太臭且貴 美俄勒岡不續約
陸保險套第一股 諾絲科技來了
經濟學人：英若退出歐盟重創西方國家
澳門前檢察長何超明涉貪 遭羈押
南卡大勝選情穩 希拉蕊矛頭對準川普
大陸分享經濟市場規模 逼近10兆元
搶救鴻夏戀 彭博：可能修改併購案條款
LV揮別山西 國際精品在大陸掀出走潮
胡潤白手起家少壯富豪 趙薇夫婦上榜
台灣水果登上巴林超市
首日雙方互控多次攻擊 敘利亞停火持續
滯留希臘難民數下月估計達7萬人
美前官員：馬總統零意外政策需尊重
南韓反對黨阻反恐法 接力發言上百小時
經濟學人：川普不適合領導美國
HTC Vive台灣售價約2萬8 29日起預購
社子島開發方案i-Voting 「生態」案勝出
強烈大陸冷氣團來襲 晚間下探10度
奧斯卡第88屆完整得獎名單
李奧納多終獲奧斯卡獎 感言強調氣候議題
古典與現代美學在機上相遇 華航榮獲德國iF設計獎
〈財經主筆室〉鴻夏戀... 勿忘BenQ經驗
集中營題材 《索爾之子》奪奧斯卡最佳外語片
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伊朗大選保守派受挫 有利總統推動改革
沙烏地控俄羅斯敘利亞政府 違反停火
俄控敘反抗軍恐怖分子團體 9次違反停火
敘反對派控阿塞德政府違反停火阻礙和談
公決外籍罪犯驅逐出境 瑞士人大聲說不
斯洛伐克駐處邀僑界慶新春
歐洲梅蘭協會總會辦迎春餐會
台廠商38家參加巴拿馬國際商展
3D列印下鄉 巡迴車凸全台
向國父銅像行禮 馬總統上班必做
流感疫情增溫 教育部提醒咳嗽禮節
曾勝彥夫妻栽種有機枇杷 山豬也愛
慨捐百萬積蓄 獨居榮民：不負國家照顧
警車迷會師 高雄捷警隊歡迎加入
巴格達市場炸彈攻擊逾70死 IS宣稱犯案
奈及利亞政府省錢 大砍2萬幽靈公務員
堅持不放棄 成台灣第一溜溜球達人
鋼鐵人電影熱賣 玩具市場重新洗牌
蒐購鋼鐵人玩具 精打細算不可少
鋼鐵人玩具熱賣 廠商爭食市場大餅
菲新聞署被駭刊假新聞 菲媒險上當
香港立法會補選 泛民楊岳橋贏建制派
消滅蚊子館 中市活化閒置公設
劍指智慧錶 宏達電：將顛覆產業
不願拒絕白人優越主義者支持 川普挨批
美食當前相機先吃 三大專拍食物APP
台灣春林書畫聯展 唐永揮毫鴻運
小資族必學 交通省錢密技
助弱勢生入學 大學個人申請推扶弱方案
高中同學會變毒趴 4男女遭逮
陸股雙雙開低 震盪下挫
中部燒燙傷中心 助傷者家屬重建心理
人類如何影響大自然 科學家展開3年評估
陳學聖提案連署 籲給達賴喇嘛簽證
衛福部：發燒咳嗽自行買藥後患無窮
李波失蹤案 港區人大將表達關注
前國策顧問陳武雄落跑 再審遭駁回
窩網咖避查緝 通緝犯遇警攔查認栽
台北燈節將閉幕 福祿猴加碼心裡話
高雄全額補助老屋健檢 3/1起申請
台灣燈會交通打結 現場寸步難行
冷氣團帶空污 高雄PM2.5濃度偏高
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陸一流大學排行榜 北大清華浙大排前三
男闖紅燈拒攔查 警急追查獲毒品
寶成越南廠怠工落幕 今復工
iPhone SE傳間諜照 居然沒這功能
汽車旅館傳槍響 男死因待查
蔡英文訪台達電 鄭崇華提漲水電價
228連假期間 北市流感人數暴增
瑞銀：長期投資 看好肥胖衍生的健康業
聚陽：逐年擴大機能服飾占比
反腐當頭 陸男藉此勒索地方官被捕
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超級星期二在即 克魯茲憂川普大勝
錢荒解 國銀人民幣利率腰斬
歐洲境管 滯留希臘難民臥軌抗爭
陸股早盤跌幅大 滬指失守2700點
日產宣布買回自家股票 股價大漲
蔡英文見鄭崇華 提電價不大漲3理由
助菲巡南海抗陸 日擬供飛機
少女援交分擔家計 單親母怒告嫖客
5G新時代 聯發科高通齊布局
蔡英文訪台達電 鄭崇華盼發展綠能
選志願也要看薪情 學門科系差很大
印度崛起 大陸手機市場地位穩
爭取召委席次 國民黨與親民黨談合作
長照政策 陳建仁：推動在地老化
越疑似感染茲卡83例 檢驗呈陰性
讚台達電 蔡英文：綠色是門好生意
轉職注意加保權益 進修談薪握先機
陳亭妃：蔡英文續兼黨主席 非常好
陸媒：桂敏海非法售書 警方解回再審
缺水 印度古爾岡澆花洗車可能受罰
雲林重啟平地造林 改造沿海困難耕地
團團圓圓不做熊 動物園啟動人工授精
生日當密碼 竊賊盜領數十萬
提兒少津貼惹議 葉宜津：先撤修正再提
學化妝也能得奧斯卡？7年級正妹教你
美太空探索科技再度延後發射衛星
反對設置火葬場 彰縣府加強溝通
人民幣兌美元中間價連五貶 破6.54
宏都拉斯疑染茲卡孕婦 罹巴雷氏症候群
GDP年增6.9% 陸自認含金量高
1公斤4700元 澎湖白腹魚創天價
2月BEI續創新低 連2月跌破榮枯線
美邀請印度 共推送人上火星計畫
勞動新實力 銀髮族轉職進修再出發
德里空汙比吸菸毒 1/3居民肺受損
機場驅狗 空軍：兼顧飛安和動物生命
酒駕遭攔查 才想坐計程車回家
訴求獲回應 寶成越南廠員工復工
清大擴增申請篩選倍率 助弱勢生進二階
維熹自有品牌全力建構物聯網供應鏈
電競選手年薪百萬不是夢
健全新能源產業 蔡英文要做這3件事
全民瘋櫻花 夢幻雜貨商品受愛戴
港深簽協議 合作發展創新科技
二二九人權辦桌 悠遊卡暖心宴街友
真相委員會 黃敏惠籲蔡英文調查319
北市水價調漲 3月起漲幅近3成
拆除完畢 雅加達紅燈區走入歷史
智慧健身房落腳圓環 活絡生活圈
銀行大樓遭震垮 金庫完整挖出
狂犬病疫苗 犬貓每年都要打
砂石車國3爆胎飛輪砸車 姊妹一死一傷
台中髒空氣侵襲 細懸浮微粒恐超標
台中寒害後復耕 中央地方有補助
收藏錢幣 中國古錢外北韓幣也可考慮
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防寒害 彰縣府籲農民覆蓋塑膠布保秧苗
高雄蚵仔寮外海 漁船翻覆2人失蹤
受保護珍貴老榕遭移 中市開罰
陸股收盤重挫 滬指失守2700點
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小鮮肉到府寵物美容 飽和市場闖新路
感念父親 詐騙車手嘆誤入歧途
拜登出席奧斯卡 聲援性侵受害者
索馬利亞連環爆近百死傷 青年黨犯案
MWC亮點 教你看懂10大新趨勢
星巴克將進軍義大利 挑戰傳統咖啡市場
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4年過一次生日 閏兒報到
北市房價跌 中山北路7段仍年漲15%
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禽流感防疫 一步一腳印做到位
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日股下滑 受陸股重挫日圓升牽連
紡織所Lumi Long 蓄光纖維驚豔
金烘均出任北韓核問題六方會談南韓團長
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美國學生遭北韓逮捕 認竊文宣求釋放
陸南海軍事化 旅德越人示威抗議
嘉義新港傳機車意外 八旬翁摔車掉溝亡
陸股收盤重演大跌 市場信心不足
中日副外長級對話 外長會談現曙光
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任志強微博被封 中共黨媒發文叫好
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韓媒：北韓外交官走私雪茄猖獗
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併購案續協商 夏普盼盡快獲結果
阿里股價不振 馬雲蔡崇信出手護盤
聯手抗陸 菲日簽防衛裝備轉移協定
4年才過1次生日 母：寶寶選的要接受
陸股再大跌 港股下挫逾1%
人行宣布降準2碼 保持流動性充裕
大鱷魚將登陸 環團幹部參觀道別
菲日簽署防衛裝備轉移協定 細節待議
PM2.5增 澎湖海面霧煞煞
抗議納吉濫權 大馬前首相退黨
228連假流感暴增 北市聯醫4百人求診
蔡英文：推動綠能發展的台灣隊
海南男子砍10名小學生 隨後自殺身亡
鴻夏對應窗口 夏普設新職
聯合國人權首長：敘圍困區數千人恐餓死
李波與港警在大陸會面 稱自願助查
人行降準 專家估釋流動性3.5兆元
小英允設和解委員會 柱姐盼誠心誠意
人行逾1年來6度降準5次降息
食物與人裸體攝影 記憶身體心理
歐元區2月通膨 大幅下滑至負0.2%
香港高鐵因政治爭議瀕臨停工
澎湖休假員警 順手竊干貝醬送辦
台水水價23年未調整 今年可能漲價
張志軍會台商 重申九二共識
廣東新增1例境外移入茲卡病例
武大偉：中國反對南韓部署THAAD
法遊客在泰國遭性侵 柬埔寨漁民幹的
天氣乾熱影響收成 法國松露量少漲價
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南亞版香格里拉對話 田弘茂印度與會
中台灣燈會閉幕 林陵三：相約明年見
英30年來首份全國報 新日報創刊
莫斯科保姆斬首女童 提頭逛街
德智庫評比 台灣轉型指標全球第1
印度發表新財政預算 重點擺在援助農村
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收賄逾億元 薄熙來前秘書被判無期徒刑
台鐵南樹林火車站 火車撞死人
工安意外5傷 中市勒令停工開罰
威力彩頭獎連28槓 下期上看9億元
疑放鴿子風波 嘉市長辦公室主任致歉
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汽車旅館槍響疑點重重 同住男子遭收押
澎湖燈區乞龜發揚傳統 愛戀雙心秀文創
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陸外交部：反對美在南韓部署THAAD
李克強：實施積極財政政策 會更有力
伊朗國會大選 改革派和盟友獲多數席次
李波失蹤後首次受訪 自認偷渡到大陸
移民硬闖邊界 馬其頓警射催淚彈驅逐
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法國政府動手剷除加萊叢林難民營南區
簡又新專欄－綠色都市 台灣可向誰學習？
蔡英文重申電價不漲3理由 鄭崇華：台灣沒有條件
「超級星期二」登場 兩黨總統候選人可望出爐
伊拉克2天3自殺炸彈攻擊 造成逾百死
沙國將談判石油凍產協議 激勵國際油價
台股開低走高 漲74.53點
高雄寒軒國際大飯店 引進低溫烹調技術
春蟄節在興大 異國美食飄香
陸2月製造業PMI降 四年新低劣於預期
強調多元性的奧斯卡 卻開亞裔刻板印象玩笑...
歷史上的今天：1995年 全民健康保險公佈實施
中華電信延長加碼優惠 多款iPhone手機免費
中華電信MOD包月客戶獨享 抽iPhone6s、SAMPO50吋電視
強震殷鑑不遠 產險業者籲重視事前風險規劃
搶攻會展商機 福容機捷A8館首推無樑柱宴會廳
台北長榮桂冠酒店 2016溫馨婚宴璀璨登場
台北神旺慶15週年 潮品集獻三優惠
超級星期二將登場 希拉蕊矛頭對準川普
超級星期二前 川普與希拉蕊大幅領先
美總統初選多州會戰 超級星期二將登場
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
伊拉克東部自殺炸彈攻擊 至少27死
中壢母女雙屍命案 逃逸房客涉嫌大
法拆除難民營 爆發衝突
G20財長會後 歐股漲跌互見
美發動網路戰 為進攻IS奠基
敘反對陣營指政府軍攻擊 違反停火
市場獲利回吐 美股震盪收低
陸提振經濟沙盼穩定市場 國際油價漲
問鼎白宮滅頂或續航 超級星期二試能耐
超級星期二登場 6大關鍵數字解密
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中壢母女割頸案 行凶房客落網
逃犯被購物車絆倒 美警感謝善心人士
超級星期二為何超級 Q&A一次看懂
陸降準2碼 台股籌碼面偏多
小腦症：多數巴西人不贊成墮胎
家扶募助學幸福金 翻轉貧童教育機會
陸專家：降準可釋3.5兆 助投資消費
淡水樂齡新遊程 探索世界遺產潛力點
執政黨施壓 巴西司法部長易人
新北低收入戶修繕住宅補助受理申請
高屏大氣擴散不佳 細懸浮微粒濃度偏高
陸一線城房價飆漲 新華社發文示警
美線上新聞不能白看 收費成常態
台股開盤跌29.78點
減緩油害危機 中市輔導餐廳裝油煙設備
鴻夏簽約日未明 鴻海開盤小跌
自駕車矽谷撞公車 Google擔責改進軟體
新台幣開盤升2.07角
擴散差 高屏PM2.5濃度紫爆
公民團體：IS處決8名荷蘭聖戰士
駐哥國代表處台裔青年座談餐會
美大選超級星期二 兩黨提名將大致明朗
強化救災 中市消防局提升訓練能量
統一全球新科技基金准募
iPhone隱私大戰 蘋果盼對話解決
崑濱伯車禍疑非自摔 待警方釐清
亞股跌 張盛和：台股要有信心
陸2月製造業PMI續降 逾4年新低
Yahoo助台灣好農 萬元網路開店
核一除役核廢哪裡去 台電遙指無人島
研調：台灣晶圓產能超韓 全球第一
接獲地籍重測通知 配合到場認定簽章
亞洲50家最佳餐廳 台灣2家餐廳上榜
未標高鹽食物要罰 紐約新規定暫緩
人行降準 陸股小幅開高震盪
3/9日食 成大架望遠鏡邀民共賞
超眾微型熱管 3月出貨拚翻倍
調查：年後轉職大不易 求職者轉趨保守
軍事外交委員會出領袖 美國會大熱門
超級星期二搶出線 希拉蕊內外開攻
苗栗3月大嬰兒 疑嗆奶猝死
巴爾幹國家設限 大批難民滯留希臘
達賴訪台 張善政：相關部會商量處理
看好雙鏡頭 外資升大立光目標價
台援贈薩國合作社牛奶加工廠開幕
手術自動縫合器將納給付 1年3萬人受惠
鴻夏戀卡關 傳夏普隱藏最糟負債
巴布亞紐幾內亞巨大芭蕉樹 高25公尺
忠烈祠傳民營 張善政：過陣子再看看
朱立倫：新北絕不可成為核廢料貯存場
深圳創新能力 大陸最強
民安2號演習 震災為演練主軸
建立觀念 北市推市民防災手冊
疑因租屋糾紛 男殺房東母女二人
核一廠走向 張善政：無百分百解決方案
蘋果槓FBI最新訴訟 蘋果勝訴
銅鑼灣書店失蹤案 英政府願協助李波
無薪假人數略減 45家千餘人
南韓將電玩遊戲上癮列為疾病納管
唯有讀書高 廣州家庭教育支出最多
消費者信心指數彈升 6項指標全走揚
天冷用電暖器 6件事要注意
邀達賴來台 張善政：不用政治理由阻擋
鋼鐵報價揚升 中鋼成類股領頭羊
元大人壽董事長千金王寶萱 任職北市府
司機疑突中風 貨櫃車失控衝果園
大立光帶隊 台股搶攻8500
大立光渡過最壞時光 外資調高評等
上海房價暴漲 工作再努力不如買戶房
聯合國CSW大會 引爆女秘書長議題
林永樂：總統出訪與援贈案無直接關聯
遠傳網路門市 申辦4G新機幫你掃地
5歲幼兒免學費 申請開跑
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聯合國：遷徙者影響亞太經社發展甚巨
生產僅無薪產假 兼任教師盼適用勞基法
南台地震受災生 興大補助甄試交通費
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三陽股價操縱案 3月底前受理委任求償
時代力量版監督條例 我國指中華民國
創新事業跳躍成長 去年投資達150億元
中壢母女遭割頸 房客為八千元房租行凶
李新提黨產歸零 現金發放黨員
戽斗影響臉型 正顎手術找回自信
朴槿惠：北韓若不無核化 將持續施壓
國防部：忠烈祠是否委商須審慎評估
長庚醫院與澳洲昆士蘭醫院合作醫療研究
劉德立宴請巴拿馬國會議長
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研究證實：茲卡可能引發神經失調症
新北推防災都更行動案 最慢7/1上路
吉卜力美術館門票採實名制 以防倒賣
是否發達賴簽證 外交部：尚未發生
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調查：近半數新加坡人無法如願退休
今年巴拿馬經濟成長將領先全中美洲
習慣含著最後一口奶 女嬰疑窒息猝死
戴勝松鼠招手 金門候車亭卡娃依
經濟部解散MCAT 已簽約者不受影響
台電擬建核廢乾貯 新北市府是關鍵
頎邦Q2業績看旺 股價盤中衝漲停
壽山動物園：黑熊波比和乖乖都能站立
新北1999快速服務 單月破萬件
創意首季獲急單 股價衝1年高
蔡英文：整合農業與國際市場接軌
北市計程車駕駛免費健檢 即日起跑
電價十年不大漲 柯文哲：支票會不會太快
工人拆燈墜地亡 展覽公司老闆緩刑
回饋遊客 南投竹山天梯免停車費
核一除役後變貯存場 綠委要求先撤案
新台幣中午升3.18角
廈門大橋石碑離奇斷裂 官方：別傳謠言
學界合作開發醫療APP 台大雲醫成果
貨漁船擦撞 朝發3號船長遺體尋獲
專家：大陸將引領全球經濟
張善政：3月中前陸客訪台數未縮減
釣客外木山落海 消防員頂浪救援撿一命
調查：萬海1月船期準確率全球第二
延攬王寶萱 柯文哲：抗爭不如體制內做事
搶！ 宏達電Vive 十分鐘賣1.5萬台
研華強攻物聯網 欽點英特爾微軟助陣
去庫存見效 陸房地產預期指數升幅大
冬冷菜難長 高麗菜又上100元
亞洲最佳50餐廳 江振誠團隊囊括3家
川普擋移民喊假的？對手促公布訪談錄音
傳日欲限台捕漁 外交部：若屬實會據理力爭
人行降準利多 陸股早盤暫收漲
台微體申請歐藥證 力拚營運新轉機
社子島投票 柯文哲：哪有什麼黑箱
慢城鳳林樂活花田 鄉村市集推廣在地
因應反恐 印度增加維安預算
iPhone解鎖之爭 蘋果贏得關鍵判決
藍委要求對國父遺像行禮 蘇嘉全拒絕
流感停課 專家建議不訂全國標準
替代役表演資訊展專長 創新服務加值
張善政：免費Wi-Fi別閉著眼睛就連
越南瀑布3天發生2起意外 4死
黨產分黨員 洪秀柱：要考慮能否落實
澳洲昆士蘭客家會慶祝客家天穿日
股匯雙漲 新台幣午盤勁升3.18角
昆士蘭大學校園台灣同學會辦迎新活動
沉迷線上遊戲 老子沒錢超商竊點數
台南強震重建經費 張善政：充分支援
核廢暫存過渡方案 台電：9月提報告
外資擁抱台股 投信：挑戰8800
俄亥俄爆校園槍擊 14歲男學生涉案落網
港媒：大陸2016軍費增幅或達20%
談新政府 蘇嘉全：監督又合作
不管鴻夏戀生波 觸控面板F-GIS續漲
一日雙塔 教練：一度以為柯無法再騎
南海永興島 中共軍報曝軍民比3：1
華為旗艦機Mate 8上市 年銷量拚增2成
劉德立拜會巴拿馬電視台
一日雙塔 教練：柯文哲用意志力完成
政大撕毀二二八傳單 吳思華：不夠恰當
陸積極布局金融科技專利 台企業較不足
防災冊出電子書 柯文哲：每年印太花錢
自拍猥褻照上傳分享 男子遭訴
美媒：納吉收獻金逾300億 出自國企
7原住民獵山羌打牙祭被逮 移送法辦
陸電商搶生意 謝金河：嚴重威脅大潤發
陸首艘自航船塢首航 可赴外海修理戰艦
民進黨：目前沒漲民生用電小戶電價計畫
川普造勢 TIME攝影記者遭特勤撂倒
台股收盤漲74.53點
市場預期降息 台股逼近8500點大關
國民黨宜縣黨部主委請辭 投入縣長初選
3月台指期漲59點
3月電子漲 金融期跌
F-佐登扎根大陸直營店 擴大電商行銷
失業染毒 見警盤查男大哭
怕菲女傭離去 港8歲男童與她發生關係
李克強：重要事說三遍 人幣無長貶基礎
攤商販售仿冒衣飾 建立群組供預購
中市推動影視發展 建置中台灣影視基地
北監獄卒收5萬元喬爽缺 遭判9年
流感併發重症再創新高 一週增338名
電子次族群暴衝 8500一步之遙
國民黨主席補選政見會 2日協調
消基會籲植牙貨比三家 安全優先
賓士今年新車 主打E-Class
川普氣勢旺 對手猛推抵制標籤
提供在地服務 中寮托兒所轉型老人照護
未與3K黨切割 川普怪耳機爛聽不清楚
黑面琵鷺換繁殖羽 北返期近了
華邦擴大徵才 碩士年薪上看百萬
台與加國沙省達協議 免試換駕照上路
三大法人買超台股32億元
蔡英文：新政府與農民組堅強農業團隊
楊朝祥：少子化危機 退場非主要解法
三星J讚新機 平價卻擁旗艦功能
加警方控4人涉竊衛星技術賣陸企
自行車展2日登場 領導品牌尬場
憂停課增流感疫情 疾管署不訂全國標準
奇美博物館工作坊 藝術家教手作
向國父遺像致意 張善政：理論上OK
世界盃拔河賽表現優 中市府擺宴慶功
取締非法捕魚 印尼女部長緊盯台灣漁船
交通違規 北市擴大簡訊通知
台中一中校門遺跡 市府將協助文資審議
軍公教年金改革 朱武獻建議調降18%
菲華文經總會 反對廢除國父提案
蘇花砂石車追撞 1人重傷
王毅憲法說 張志軍：不要錯誤解讀
人行降準奏效 陸股收漲
人力需求僅1萬9 創7年新低
陸政府工作盤點 進出口增6%變降7%
環保劇競賽開跑 最高獎金十萬
敦泰新品看旺 帶動業績年成長可期
郭位：英語好 不代表國際化
流感未訂統一停課標準 家長批慢半拍
日公債殖利率轉負 日股收漲
王毅憲法說 張志軍：方針沒變不要誤讀
大陸小學生文言文作文 驚呆閱卷老師
台灣網路犯罪受害者 去年逼近4百萬人
高田氣囊瑕疵 美官員：全面召修未必安全
懷疑與前妻有染 男持刀殺友割睪丸
北市議員童仲彥涉浮報助理費 檢方約談
洪秀柱：當選主席會去了解黨產問題
撿到情侶照片 311後奇蹟的生命故事
突發性耳聾 疑中風長腦瘤
防作弊 印度陸軍要考生只穿內褲作答
偏鄉遠距醫療 諾基亞推跨區X光檢查
新台幣升5.6分 收33.436元
氣候三溫暖 珍蜜棗變醜但風味更佳
樂活小農捐米家扶 讓孩子幫助孩子
震災後建物評估 台南250棟不能住
當櫃姐要陪老闆應酬 正妹5天就閃離
性交易不成勒斃賣淫女 男判無期徒刑
韓前籃球女將朴贊淑申請破產被拒
央行理監事會 3月24日召開
男疑吃國術館偽藥 腎衰竭致死
自行車大會開幕缺席被罵 柯P來閉幕式
興大墜樹意外 男無生命跡象送醫
緩解急診壅塞 流感輕症別擠大醫院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
樂天C2C行動電商程式 在台開放下載
蔡英文與農民座談 擬組農業勞務公司
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
地方特考2日放榜 錄取率估4.46%
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
救命錢沒著落 夏普月底恐面臨資金緊絀
營養午餐有農藥殘留 屏東3蔬果不合格
騎UBIKE 你知道消耗了多少卡洛里？
長照與新政府方向不同 張揆：可再討論
兼任教師產假 教育部修法顧權益
春暖櫻花展嬌顏 襯托夢湖天使綠眼淚
中市推移動式空品監測車 辦命名票選
西螺疑傳拐童 警方澄清是誤會
國際自由車環台賽 北市72線公車改道
陸首部反家暴法上路了 同居施暴也涵蓋
男殺友割睪丸 躲溪畔涵管吃老鼠
竹東拒收商家塑膠垃圾 環保署：可理解
屏東里港鄉長涉賄選 被判當選無效
流感停課因地制宜 5天至1週不等
台聯新主席選舉 4/16舉行
佛光山北齊佛首 正式捐贈大陸
是否破解iPhone 蘋果與FBI國會攤牌
研究：以蔬果為飲食基礎 罹癌機率較低
四川火鍋店天降穀物 老鼠藥吃進肚
桶裝瓦斯小降 小商家每月約省120元
浩鼎遭檢舉內線交易 士檢分案調查
亞洲50最佳餐廳 樂沐再度入選
外資今年以來賣超 減至百億元之內
觀望伊俄產油動態 OPEC年中不致減產
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100個微笑續章 風華再現大稻埕
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中壽找儲備幹部 月薪可達60K
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神遊斐濟 珍貴鯨牙項飾十三行展出
國安基金護盤 張揆：會跟交接小組討論
核災後5年 福島農產品出口仍大減8成
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未滿15歲天災亡可理賠 政院支持修法
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天氣冷颼颼 台灣燈會人潮不減
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外資回來了 2月淨匯入14.75億美元
花蓮太平洋燈會落幕 逾百萬人次遊賞
台灣大電子帳單12週年慶 抽百萬好禮
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柯文哲一日雙塔 羅祥安：一種自我實現
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歧視或公平 美國亞裔高教的弔詭
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世界台商會訪歐 盼促雙邊投資協議
食藥署公布邊境查驗 日本蔬果不合格率高
社評：今日排污 明日坑你
立院召委選舉 藍籤運佳奪七席
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全球1500位主廚攜手 21日演繹法國料理美好
台南大億麗緻酒店 台南藝術博覽會住房專案
傳限縮陸客 北市觀傳局擬拓展穆斯林旅遊市場
期交所大專院校期貨與選擇權課程 補助金額百萬元
燈號連8藍 景氣低迷直逼金融海嘯
〈時評〉小英當自強 別理王毅憲法說
汽車銷售傳利多 美股早盤大漲
挑戰穆加比 辛巴威前副總統自組政黨
緬甸總統選舉突提前至10日 引發臆測
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
難民滯留希臘邊境陷困境 恐爆人道危機
議員童仲彥涉浮報助理費 檢方訊後請回
民調：希拉蕊或桑德斯出線 都能勝川普
川普辦學詐財案 紐約上訴法院恢復訴訟
人行降準美製造業數據提振 歐股收高
蒲亭：俄羅斯石油集團同意凍結產量
俄石油集團挺凍結產量 國際油價上揚
油價上揚汽車銷售激勵 美股收盤大漲
決戰超級星期二 美兩黨支持者站出來
防川普失控言論 國會共和黨人齊表態
美股大漲 台股挑戰8500
就業讚進修軟體設計 月薪3萬多元
高雄鐵路地下化 塗鴉區留存記憶
營造溫泉區氣息 礁溪辦假日辦音樂會
三重新景點 鴨鴨地景公園吸睛
鑄造業人才培訓班 訓後薪3萬起跳
美共和黨提名淪謾罵 大老馬侃看不下去
晶技集團行銷總監 王堂興新任
美媒：喬治亞州共和黨初選 川普勝出
美媒：希拉蕊先下兩城 川普1州領先
高富帥白富美 陸校有新解讀
天使21號 唐寶寶開畫展
世界台商會訪歐 盼促雙邊投資協議
台股開盤漲58.97點
新台幣開盤升3.26角 報33.110元
台股早盤開高漲85點 指數飆上8500
吸引優秀新生 亞大祭480萬獎學金
美初選超級星期二 桑德斯在佛蒙特州勝選
臉書直播排序有優先？官方告訴你
印度版香格里拉對話開幕 倡南亞整合
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產權不明受調查 前巴西總統拒出庭
加去年第4季經濟意外成長0.8%
電視認罪 陸政協委員提案籲取消
超級星期二登場 選民支持心中人選
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伊朗石油部長：上月石油出口增加30%
2016年初巴西登革熱案例增46%
被爆喬病床 洪慈庸：查證是否假借名義
美超級星期二初選 希拉蕊川普暫各贏4州
教育委員會 黃國書陳學聖當選召委
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重慶神奇民宅 輕軌捷運橫穿其中
美防長稱陸南海行動侵略 警告面臨後果
新台幣勁揚 早盤升逾 3角
否認拍性愛光碟 李正皓：酒醉嘔吐畫面
肝病防治基金會 成立嘉義分會
紐約中華公所主席交接 蕭貴源走馬上任
大陸信評展望 穆迪下調至負面
彰銀董座：今年景氣會比去年好
外資挺 大立光創波段新高
個人申請考生 快上網檢查在校成績
華爾街大賣空：川普總統
陸股接近平盤開出 漲跌互現
易容化母妝 蔡京京賴帳判刑
交通委員會 葉宜津陳雪生當選召委
財政委員會 徐國勇盧秀燕當選召委
外資回流 王儷玲：台股信心凝聚中
菲媒：涉殺菲妻分屍台男 恐涉其他重案
人行降準 陸官媒：非大規模強刺激先兆
內政委員會 陳其邁黃昭順當選召委
徐建華傳轉戰大陸 聯電僅証實退休
傳陸客減量 張善政：大概心裡有底
玉山金徵才600人 MA起薪6萬
矽品69位主管刊聲明 與林文伯同進退
納智捷U6 TURBO 小改SPORT版上市
南投武界吊橋舊損 縣府提報修繕補助
美超級星期二初選 部分州預測結果
經濟委員會 林岱樺蘇震清當選召委
超級星期二 川普再搶維吉尼亞拿下第5州
威航開航菲律賓 加1元買回程
美媒：川普與希拉蕊超級星期二領先
浩鼎疑涉內線被查 衝擊股價回測前低
北富銀攜手三菱日聯 日刷卡享優惠
誰讓紫光安靜下來？答案是這個
立院交通委員會召委 葉宜津陳雪生勝出
國中女生推母親 女警課輔勸回頭
新大樓火災警報器沒用 警：屋主自拆
瀋陽傳學生購屋免頭期款 官方急澄清
西漢海昏侯墓主 確認漢廢帝劉賀
這些回答方式 被歸為「不會聊天」
斗六台南左營PM2.5濃度偏高
侵吞鑽石入獄 葉兩傳又遭判刑
黃國昌：洪慈庸向我保證無喬病床
內政委員會召委 抽籤決定陳其邁黃昭順
人民幣中間價貶逾1分 1個月最低
電金助攻 台股增量攻上8550點
潑油燒民宅車庫 男找錯對象
內政部：墾管處列陸客外籍 非政治考量
Padfone S廣告不實 華碩遭罰200萬元
春分好食節 土地到餐桌學問大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鋼鐵減產有效 台股表現最堅硬族群
流感凶猛 中壯年慢性病者得小心
國道火燒車 駕駛和同事倉皇逃生
吳育昇接政策會副執行長 幕後協助黨團
聯合國對北韓制裁案延一天決議
菲媒：中國大陸強占菲國漁場
山老鼠不放假 台東破獲竊取牛樟殘材
達方BESV以CF1車款 奪設計金質獎
世新圖書館首推視覺化圖表 用數據說故事
衛環委員會 林淑芬王育敏當選召委
立院司委會召委 段宜康林為洲當選
17年來首度美古棒球大賽 歐巴馬將出席
蔡英文3日訪竹科 晶片廠精銳盡出
越南經濟成長 目標擬調升至7%
IDEAS Show交流大會 7月登台
立院召委選舉 藍拿下7席綠9席
百項職能基準上線 縮小學用落差
中共再灑天網 今年繼續追查外逃貪官
蒐證半年 警破三芝埔頭幫
民調：逾7成認為轉型正義未完成
護生態 龍坑南仁山改採預約付費制
超級星期二 克魯茲贏德州奧克拉荷馬2州
金門偶蹄生鮮可有條件輸台灣本島
陸2月公路物流運價指數 月減2.3%
通緝犯白吃白喝尿遁落跑 卡窄巷遭警逮
張揆：性別平等推動工作已具成效
盛群成功結盟Sony Mobile
新台幣走揚 中午升3.06角
陸入會員 歐銀官員：不影響與台關係
為愛奉獻 母捐腎救子展現無私母愛
經委會綠擁2召委 蘇震清：尊重在野黨
歐盟捐1500歐元助中美洲咖啡農
滬指漲挑戰2800點 地產股現漲停潮
長江三峽放流大規格中華鱘
陸專家：美國炒作南海 欲阻陸經濟發展
VR崛起 Google提內容開發兩大建議
公車誤闖機車引道 撞上涵洞司機無礙
立院選召委綠意外只拿9席 藍獲7席
失業男搶超商 得手現金打電玩一天花光
金山警包庇棄土案 3員警遭起訴
雙北公車駕駛擬上街 北市：下午協商
馬總統談自行車長征 自豪早就做過了
新北打造婚紗廣場 公園音符跳躍
金門快樂農場 學童體驗田園
楊曜投錯票 王育敏搶下衛環召委
股匯雙漲 新台幣午盤升3.06角
敘利亞停火採訪團 大陸記者遭炮擊波及
認撞死兒子無悔意 悲憤父殺人未遂判刑
司委會召委出爐 朝野聚焦國會改革
矽品經營團隊同進退 主管有話說
大福彩二獎 雙北中獎次數多
川普初選態勢領先 矢言團結共和黨
南台灣震災 星僑界捐款盡心力
菲激進組織恐發動大型恐攻 向IS靠攏
美大選激烈 紐約僑界多挺民主黨
日方覓觀光大使 供食宿機票實習津貼
澎海巡赴望安離島護送老翁就醫
宏都拉斯取消台灣進口LED關稅
大陸奇葩保險 與指定的她結婚領3萬
信保基金保證成數降？經濟部：相對高檔
台糖區段徵收竣工 林佳龍：東區明珠
超跑輪框客製夯 台廠自推設計中心
石牌綠地檢討 柯文哲：必要可強制執行
盧比歐開胡 超級星期二贏首勝
陸首季GDP 官方智庫估成長6.5%
微調蔬果飲料價格1成 心血管疾病病例降
遭查扣車逾期未領 澎警局標售46台
撤國父遺像 蕭貴源：否定僑社
黑熊波比站立非常態 專家籲別餵食引誘
涉索賄包庇棄土 金山3警遭訴
地方特考錄取率估4.46% 創8年新高
立委提廢國父遺像 洛城僑界籲三思
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路透：大陸擬3年內裁6百萬名國企員工
美特戰部隊建功 首逮伊斯蘭國間諜
改善刻板印象 華裔自身有責
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南一中訪日本海嘯災區 獲贈名家書法
徐建華出走大陸 聯電：只說要退休
教委會下週將邀教部報告高教藍圖
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羅祥安：YouBike讓世界看到台灣
華語寫作測驗 精通級4月首測
華裔律師這樣回答 美國法官不敢刁難
補助政策有效 節能家電業績增2成
外籍旅客攜海洛因 海關攔下2.7公斤
台股開高整理 漲58.36點
中國外交培訓學院成立 首任院長秦亞青
3月台指期漲 69點
綠疑選舉期間脫產 國民黨：子虛烏有
3月電子金融期齊漲
中市高接梨天然災害保險申請 3月底截止
彰銀去年海外獲利豐收 今年繼續賺
國防委員會召委 江啟臣及劉世芳擔任
台股蘋概金融助陣 攻上8540點
崑濱伯堅稱遭車擦撞 傾向不追究
台灣自行車零件熱銷歐美 電商扮推手
周中興參加紐西蘭中華婦女會新春活動
台灣西門子估今年成長
北市房價鬆動 房仲：大安區跌幅大
心生歹念偷手機 男辯沒錢繳醫藥費
西藏政策被批 李肇星指達賴是政治和尚
謝長廷正面解讀王毅憲法說 小英不回應
市調：台灣1月手機銷量 三星奪冠
LINE集點活動 前4萬名送20枚免費代幣
涉雇中共太子黨 高通2.5億擺平官司
台南沙發工廠大火 幸無傷亡
聖文森高度肯定臺灣協助資通訊發展
越南雙胞胎女孩 生父不同人
蔡其昌：選民服務與關說界線 難以拿捏
女高中生欠債肉償 男子遭起訴
逾半用戶35歲以下 台行動支付好年輕
台行動支付前2成用戶 消費金額近一半
外太空待近1年 美俄太空人返抵地球
三大法人買超台股97億元
警破地下錢莊 高利貸專放款給小黃司機
聽力輔助新科技來台 聽力優於常人
超級星期二 川普希拉蕊各拿下至少7州
素人川普屹立不倒 改寫美國政治文化
川普總統路強勢挺進 美兩黨陷焦慮
召委出爐 蘇嘉全：盼落實委員會中心
嘉義38女生同樂會 專屬女性服務
輕率核定地產基金補助 經濟部遭糾正
流感重症引發肺衰竭 農曆年暴增
台行動支付用戶首重安全 驗證方式多元
高應大與飯店產學合作 共創雙贏
欠債持刀搶超商 警壓制逮2搶匪
西漢海昏侯墓 江西省欲申遺
國道施工3車追撞 1死1重傷
希拉蕊選情漸穩 彭博恐又不選了
降低流感傳播 中市授權校方是否停課
馬總統期許新政府 能源穩健與兩岸和平
啟發電毛利率看增 3月下旬轉上櫃
蔡英文決定執政後兼任黨主席
人行降準後 陸股連續兩天收漲
小兵無照開車殉職 海巡：僅詢問未檢查
十二年國教 彰化超額比序提升會考積分
日本股市攀漲 收1個月來高點
不刷牙誰的錯 學校營造支持環境
拿生活費先罰站 受經濟暴力應求助
整容整過頭 陸女銀行開戶遭拒
楊曜自請處分停權1年 綠營將開黨團會議
英巴克萊銀行宣布將出售非洲分部
成功自立 受助兒成資助人分享愛
印尼：境內最大販毒集團由囚犯操控
立積股利1.45元 創歷史新高
藍議員監察院陳情BRT 綠議員批烏龍
環團將辦廢核遊行 籲告別核電
1月景氣仍低迷 燈號連8藍
面對族裔揶揄 老僑新僑一笑置之
楊鎮浯：未來提案積極為金門爭權益
建構健全財政 張盛和：卸任前不放鬆
彰銀：與台新金早已沒契約關係
台中首航日本名古屋 林佳龍率團出訪
京元電買設備 今年資本支出擬砸60億
新台幣升6.6分 收33.370元
超級星期二大有斬獲 希拉蕊鎖定川普
黨內連番勸進 蔡英文允兼任黨主席
培育適用人才 環球科大與幼教策略聯盟
水公司汰換管線 提升柴山供水品質
調查：企業外派職缺 逾6成無回任制度
陳盛沺談子女理財 獨立自主最重要
蘇花公路遊覽車與大貨車車禍 多人受傷
歐洲國家斯洛伐克 證實首起茲卡病例
FBI槓上蘋果 國會激辯手機加密
關懷弱勢 台中扶輪社辦愛心園遊會義賣
NGO讓世界看到台灣 外交部頒表揚狀
位置不佳 高鐵彰化站進站人數少
瑞芳警助換錢 櫻花正妹笑開懷
網友控議員擋預算 林洲民：願意道歉
性事複雜 子宮外孕風險高
快時尚早春時裝 極簡美學PK女性特質
房市冷 建商對抗不景氣的秘密武器
黃敏惠：不合法黨產一毛錢都不要
青年關懷月 救國團推下鄉服務為愛而跑
巴西：茲卡引起小頭症病例增至4863起
新北：北市公車運價不需與新北協調
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
西門町雙屍案 家屬嗆殺手不夠格活著
斗六吆鬼街 美食餐券優惠
景氣連8藍 低迷表現直逼金融海嘯
陳亭妃：特教學校將增聘專職隨車人員
勞工需求減 上海外來人口罕見負成長
菲反毒行動逮3嫌 包括1名華人
教練機返航滑出跑道 空官：無人受傷
光寶科攻遠距照護 星國設研發中心
國民黨主席補選 敲定兩場政見會
橘子《CSO絕對武力》推全新地圖
草屯蓋恐龍公園 朝多元生態旅遊規劃
LINE PLAY改版 養毛小孩還能變臉
急診能量飽和 新北：病患觀念需調整
山老鼠駕冷凍車盜伐 顯眼遭逮
北京兩會3日揭幕 公安武警持槍巡邏
陸政協談經濟：不會硬著陸 中高速成長
全球護照自由度排名 德最好用台灣29名
清潔隊收到紅包 轉贈脊髓損傷協會
南澳遊覽車撞大貨車 2人命危
美超級星期二 克魯茲拿下阿拉斯加
銀行滿手現金 爛頭寸飆破9兆
馬總統籲新總統 兩岸和能源要慎行
T34返航空官滑出跑道 人機平安
台中市文化專車 7日起開放報名
甘願被禁賽 地磨兒學童要參加薛奶奶追思
紐約警抓大放小 當街撒尿不抓了
賓拉登談話公開 計畫大肆宣傳911週年
女藝人熊熊搭車再度丟物 男警助尋
T-34教練機衝出跑道 原因待查
南韓在濟州島海域展開機動演習
大陸自行車市場今年落底 巨大練基本功
宣導幼童防災 新北試辦體驗式教學
木柵萃湖將成螢火蟲新家 北市邀民共舉
大馬家具展 章計平為參展台商打氣
瑞士聯邦前總統歐吉 率經貿團訪華
解急診壅塞 衛福部將設疫情應變醫院
紡拓會陸俄參展 拓410萬美元商機
讓味全盯秒退？好市多：不可能干預會員
視訊就能銀行開戶 520前可望成真
國史館盼統一管理總統檔案文物
南台震災 昆士蘭僑界捐款逾澳幣10萬
京城銀擬配息0.5元 股利創新低
超級星期二初選 美媒各州估票結果
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供水工程癱交通 台南議員促加速清除
外資匯入 新台幣升6.6分攀2個月高
衝浪海域現惡鯊 釣客纏鬥1小時勝出
富比世富豪榜 華商施至成穩居菲國首富
交通部：地層下陷不影響高鐵安全
升學迷惘怎麼辦 微電影給解答
南投水里擬建水管橋 穩定供水造景點
弱勢就醫補助 花蓮最高可達3萬元
浩鼎1月營收0元 稅後虧損3900萬
陸全國政協今年記者會 幾無敏感問題
港股創下7週高點 陸股如虹漲勢帶動
行政中立 民進黨副總統閣揆擬免兼黨職
傳貨貿要喊卡 經濟部：與陸有默契續談
寮國北部發生槍襲 大陸工人1死3傷
擱淺澎湖貨輪 先佈攔油索防油污
蘇花公路車禍 1死1命危29人傷
激戰超級星期二 4大焦點看誰能問鼎白宮
公車票價緩漲爭議 北市運價已簽報核定
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德律每股配息4元 殖利率逾8%
強效嗎啡恐副作用 多模止痛成趨勢
蔣勳盛讚北門重現 鼓勵記錄台灣之美
賴素如釋憲案 憲法法庭3日開庭
菲軍方：陸艦並未占領五方礁
國民黨部遭縱火案 警方逮捕一男子
挨批淪馬戲團 壽山：黑熊天生會站立
矽品再筆戰 引述觀點認日月光惡意併購
山西傳發現黃帝爭戰蚩尤用兵符
延攬國內外百師 中國醫藥大學砸30億
生存遊戲夯 警查獲仿冒UTG狙擊鏡
深化關係 日本2艘掃雷艦訪菲
自動查驗通關破3千萬 男子喜獲大獎
公館藝術文化節 體驗陶藝嚐美食
產業用地需求大 年增3百公頃才夠用
陸客中轉滿月僅24人 兩會持續溝通中
眼睛不適買藥水點 女學生左眼幾乎失明
台灣燈會倒數 天氣佳人潮湧現
飛行傘迫降旗山河床 男子無大礙
國民黨部遭縱火 警跨區逮1關係人
蔡英文要兼黨主席 賴士葆：尊重
冒白髮心慌慌 科學家揪關鍵基因
外資准入採負面清單 陸擬2016實施
晶圓版畫 洪瓊瑩創迴旋點繪童趣生命
日欲改漁業規則 漁業署：一定維權
都更中心員工弟發文惹議 北市議員提告
安倍關心台南震災 亞協：總統回信感謝
看準大陸醫管需求 弘光健管所搶手
深圳中古屋房價新高 南山區每坪逾百萬
遊艇展布展陸上行舟 高市將交通管制
駐蒙古代表黃國榮拜會烏蘭巴托市長
秒退被摸頭？味全：員工一時情緒反應
總統：台灣政經轉型廣受國際肯定
社子島公投被指黑箱 北市資訊局澄清
國銀4大建議 金管會：520前完成
臨時用電認購綠電 高雄某建商搶第一
台南震災 政院：2週完成重建計畫審查
中保無限家實體服務店 首家3/5開幕
大陸電視劇新規 禁演同性戀及婚外情
貨貿卡關？工商界：夏立言籲先審服貿
新北公車公會：雙北運票價各審各的
長榮招募空服員 全年需600位新血
在職專班男消女長 趨近1比1
阿富汗東部大城印度領事館遇襲
海基會25週年活動 馬總統可能出席
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慧洋海運配息2.5元 較前年少
主流派視而不見 川普所向披靡早有端倪
國賓否認入主台灣麥當勞
林伯豐：民進黨開口 兩岸關係更有效果
日相安倍盼任內修憲
李新穎參加薩爾瓦多慈濟新春祈福會
亞洲聯盟 田弘茂：開放型對各國較有利
國民黨產縮水 中投：股市下跌等因素
傳入主台灣麥當勞 國賓：不實報導
房市冷 房貸業務鬆綁有望
鳳山髮型美容院火警 救出2人送醫不治
菲官員：陸阻菲漁民進入南海漁場
蘇花公路車禍 2死28人傷
長榮新建飛機修護棚 濃煙已滅無人受傷
銀行分行執照買賣 金管會擬研議開放
台3線起重吊車墜山谷 男駕駛命危
黃敏惠：黃復興黨部是最重要鐵衛部隊
PadFone S廣告不實 華碩：誠心改善
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租稅重新規劃 許勝雄：可討論
熊本熊吸金 商品首破千億日圓
大福彩開獎
歐股走高 礦業股漲勢帶動
難民大增30倍 歐盟加緊遣返
賴正鎰談最佳加稅時機：GDP有3%時
古巴通報首起茲卡病毒感染病例
斬女童頭提上街 俄保姆：真主要我做的
疑朝國民黨黨部丟汽油彈 男子否認涉案
蘇門答臘西南外海發生規模7.9強震
印尼強震 蘇門答臘亞齊發布海嘯警報
鱷魚口中救夫 納米比亞勇妻為愛拼命
大馬台商捐400萬助震災 請章計平轉交
大福彩頭獎 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
印尼外海強震 當地居民：無劇烈搖晃
李小加談新股通 可能分批推出
南非國家公園 再現野生動物遭毒殺
丁樹範：美國再平衡政策 對亞太很重要
印尼外海強震 大批巴東民眾逃離市區
梅蘭芳之子梅葆玖：孩子們要識正體字
印尼強震 氣象局：可能的海嘯規模小
夏立言：貨貿繼續談 服貿生效仍待溝通
LV大陸又關兩家店 首度波及上海
超級星期初選 川普希拉蕊再擴大領先局勢
法國種族歧視惡化 尤其針對穆斯林
老外眼中天龍人 5大典型特徵
印尼強震 搜救署：已有若干人喪生
印尼強震 天色阻礙搜救行動
印尼強震 佐科威震區考察人平安
港警：香港銅鑼灣書店3人將交保候傳
安理會通過美中決議案 將擴大制裁北韓
麥鄉嬉遊祭 體驗小麥產業文化
證交所跨海推銷 主打電動車產業
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歷史上的今天：1857年 清朝與英法發生第二次鴉片戰爭
〈時評〉脆弱的台灣被王毅糊弄
鴻夏攻蘋果面板？ 研調：夏普供貨僅1%
安理會通過制裁案 北韓發射短程飛彈回應
穆迪砍陸逾60家國企和金融機構信評展望
蔡英文續兼黨魁 各界觀感不一
高市推「到宅識字」助新移民學習語言文化
市圖送報到補校 助新住民解鄉愁
美福乾式熟成牛排館 首推澳洲AA11級和牛紐約客
老爺行旅3月首推創意西式桌宴
霸王寒流侵襲 高接梨農作物保險減輕壓力
刺胳針：34年後...氣候引致糧食短缺逼死53萬人
台灣零嘴美國夯 老外試吃泡芙讚美味
安理會通過美陸草擬決議 擴大制裁北韓
男朝法院丟擲汽油瓶 深夜遭聲押
解決歐洲移民危機 歐盟將豪援7億歐元
反彈中斷 美股早盤回軟
安理會加大制裁北韓 歐巴馬說讚
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
瑞辛納對話 大陸不斷對台灣議題抗議
蘇門答臘外海強震 印尼解除海嘯警報
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西社會黨聯合政府計畫 國會投票失敗
美共和黨總統參選人卡森表示將退選
油價上揚 美股收盤小幅上漲
憂產油國達成限產協議 油價上漲
聯合國擴大制裁北韓 歐盟歡迎
用餐不看手機 美速食店請吃冰淇淋
經濟危機 巴西大學入學人數減
台女性參政比率高 美官員印象深刻
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陸今年經濟成長目標 可能設定上下區間
池上民宿火警 男房客喪身火窟
104年第4季房地產 板土價跌量增
讓長者快活 宜蘭三星鄉辦老人學堂
減重老是半途而廢 你需要揪團一起瘦
擴散條件差 台南PM2.5濃度偏高
美報告：南海仲裁將影響陸劃設識別區
令狐榮達訪美 暢談台灣維護女權
紐國旗公投開跑 24日截止投票30日揭曉
景氣連8藍 台股開盤恐陷憂鬱
高師大風鈴木迎春 掀校園賞花潮
大馬箝制新聞自由 美罕見嚴詞批評
台股開盤漲25點
加總理訪美 將避談川普
新台幣開盤升2.7角
矽品再掀筆戰 開盤矽品跌日月光漲
傳入主台灣麥當勞 士電：仰德集團否認
谷歌前CEO將掌美國防部創新委員會
法蘭克福電影博物館 看見侯孝賢
Surface Pro 4鍵盤蓋 開放台灣預購
S&P：低利率將推升歐洲房地產價
容積移轉每戶最小坪數 中市放寬限制
賴素如釋憲案 憲法法庭開庭
四川最牛車牌 白紙列印成本10元
深圳房價暴漲 市委書記承諾打擊炒房
南韓歡迎聯合國通過對北韓制裁案
下周汽柴油恐漲4角 92無鉛逾20元
大立光大手筆 19.3億搶總部旁地
集邦：太陽能Q3最冷
聯邦永騰亞洲高收益債券基金 准募
朴槿惠籲北韓終止暴政
南台灣地震 美羅德島州表達慰悼
谷歌擬推免手持支付 付款不用拿手機
大陸兩會將揭幕 陸股近平盤開出
安理會准制裁案後 南韓證實北韓射飛彈
北韓發射短程飛彈 抗議聯合國制裁
傳將接任衛福部長 吳焜裕：我不適合
現代重量級車款 Tucson第2季國產上市
川普揚言蘋果美國製造 鴻海沒在怕
2月赴台越勞近4000人
因應流感疫情 嘉市成立專區門診
春茶飄香 瑞穗蜜香紅茶藏祕方
男摃龜向老闆借錢遭拒 竟偷刮刮樂
邀請駭客襲自家官網 美國防部有但書
吳榮泉滑鐵盧大學演講
太開心恐傷心 研究：樂過頭也會心碎
4月電價一定降 15日拍板
部落音樂會 一窺太魯閣族文化
薩爾瓦多慈濟新春祈福
共和黨全面擋川普 問題是誰擋得了
綠擬提轉型正義促進條例 禁黨產移轉
新台幣盤中升破33元 達32.972
慶祝38婦女節 規劃保單記得愛自己
富比世排行榜 越富豪上升107名
內湖汙水處理廠 員工掉落儲水槽
舉證盜伐 屏科大建立牛樟指紋資料庫
川普惹厭 共和黨外交政策老將聯名抵制
合勤控4G+產品助陣 今年拚轉盈
茂迪太陽能電池 獲水足跡認證
陸政協記者會 30歲女神級翻譯成嬌點
中共中紀委第9輪巡視 已全部進駐
台股強攻8600 鴻家軍+金融發威
男持刀搶銀行 加重強盜罪起訴
殘骸疑屬失蹤馬航 澳：符合漂流模擬圖
台灣之星4G免費公測 10萬人申辦
新台幣盤中升破33元 近2個月首見
台贈書巴拿馬國家圖書館
民進黨團送暖 楊曜不可能跑票
紙牌屋最新1季 台灣大寬頻5日首播
關心空污 時代力量訪台中火力發電廠
古典樂結合布袋戲 海大晚間登場
國防部：已掌握北韓發射武器彈藥
朴槿惠：聯合國制裁訊息明確 摒棄核武
金正恩視察飛彈生產基地台城機械工廠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
苗市民因病往生 失智母與子待援
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
葉克膜不夠用 部分醫院零空機
震度5級以上地震 最快4秒可預警
專坑小黃司機 開車行掩護錢莊
應華新客戶入手 營運盼谷底翻揚
救難擔架新發明 單人即可救援
關懷失蹤兒童海報徵件 盼畫出重聚希望
教廷主教否認行賄 要性侵受害者閉嘴
德律殖利率逾8% 股價創今年新高
朱立倫表揚發明人 盼發明讓生活更便利
改革醫療健保 川普公布政策內容
5歲兄妹愛讀書 連2年獲借閱楷模
總統兼黨主席論點遭質疑 謝長廷澄清
退票不成 女偷客運櫃台手機被函送
安理會制裁北韓 金融貿易技術3管齊下
大葉大學造藝系 第漆區聯展象徵崎嶇
亂吃成藥 恐患急性腎衰竭需長期洗腎
集集景點設無線網路 旅客免費上網
印尼懲販毒想怪招 讓毒犯吃毒品
柯文哲雙城雙塔自行車 1元起競標
漢和：大陸向周邊國出口火箭炮
男工人墜6尺深儲水槽 幸無礙
新台幣中午升2.4角
黃易日月當空 圖書館借閱冠軍
穩懋商業間諜案 桃檢起訴5工程師
熊大的新家 LINE開喬遷派對
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債務糾紛 男糾眾對工廠丟信號彈開槍
三餐不定吃飽睡 胃酸逆流食道癌找上門
外資湧入 新台幣一度升破33元
傳鴻夏最快7日簽約 夏普負債比原估少
天氣打亂櫻花花期 天元宮看嘸花
中研院聲明 翁啟惠名下沒生技股票
鴻夏戀加溫？ 傳iPhone用OLED提前
性侵宏都拉斯街童 美國神父判17年
被比劉政鴻 柯文哲：好歹比一個較好的
教師拒導護 民團：教部應明訂導師工作
常掏耳 四川大爺患外耳道乳頭瘤
美課陸鋼雙重稅 鋼鐵股開漲慶祝
洪秀柱：黨主席選舉有辯論更好
停車eTag收費 柯文哲：來得及就編預算
極端氣候釀飲食巨變 病從口入死亡大增
川普公布政策 當選宣布陸操縱貨幣
赴埃及電話詐騙 40台嫌10月可獲釋
越男遭車禍斷氣 半小時後竟復活
負債變少？ 膠著鴻夏戀 傳最快7日簽約
港媒：陸房市一放就亂 政策欠前瞻性
一日雙城雙塔圓夢 柯文哲拍賣兩戰車
北韓制裁看似嚴厲 有效與否卻得看大陸
拓展市場 外交部放寬伊朗申請來台簽證
LINE Pay台南地震募款 背後有洋蔥
台與麻州簽署免試換駕照協議
柯建銘赴退伍軍人協會 談和解終結對立
陸鋼品被課雙反稅 中鋼擬搶食美國市場
放晴助採收 菜價回穩
教師站導護仲裁 教部不贊成
實驗燒杯爆裂 研究生強鹼濺臉
仁愛鄉前鄉長採購涉圖利 遭監院彈劾
陳學聖：遺憾不辦國民黨主席選舉辯論會
政院將模擬演練大台北發生6級地震
川普超級星期二大勝 網搜移民加國暴增
徐永明：綠能不能只是點綴 是應該強化
蔡英文訪竹科 盧超群提半導體產業建言
206強震怕怕 半導體業砸錢裝預警系統
被爆喬病床 洪慈庸盼正視醫療問題
張揆：經濟不樂觀 續推產業轉型
台股收盤漲67.74點
不甩景氣連8藍 台股強勢攻上8600
回敬聯合國嚴厲制裁 北韓射6短程拋射體
教師免任導護 中市府建議中央修法
台股開高走高 漲67.74點
彩繪行動化學車 培育國家科技人才
9只勞力士遭沒入 星籍男興訟敗訴
柯文哲雙騎價值37萬 網路1元競標
林右昌：民進黨文化不會發生以黨領政
政院：首批交接資料4日交民進黨
3月台指期漲 48點
通緝犯佯裝油漆工 販毒又網路詐財
3月電子期金融期齊漲
抗議聯合國制裁 北韓發射9枚短程飛彈
消基會：南台強震引人禍 指災防法4漏洞
火葬場爭議 彰縣府：將辦民調評估
專家指大陸經濟還未穩定
國民黨主席選舉不辯論 李新質疑
台股攻上8600點 創4個月新高
馬總統訪太平島正確 仲裁庭提登島談話
新造警艇性能佳 高雄港警添生力軍
兼任黨主席 蔡英文：不會黨意凌駕民意
主席選舉政見會 黃敏惠：全力以赴
釋憲案開庭 賴素如哽咽爭閱卷權
疑私設小金庫 台東縣政府遭搜索
兼黨魁 林昶佐：蔡英文應有更清楚說明
俞正聲政協報告 提九二共識反台獨
去年寶佳推案最多 今年房市恐大洗牌
下世代材料石墨烯 印度名校投入研究
轉職夯 3月徵才活動釋7千職缺
雙橡園放映蘆葦之歌 訴台籍慰安婦心聲
宏達電官方影片 旗艦機M10搞神秘
出席首映會 柯文哲盼繼承蔣渭水遺志
面對紅色供應鏈挑戰 蔡英文:組國家隊
蔡英文參訪 林文伯盼重視不合意併購
蔡英文參訪 蔡明介籲開放陸資參股
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三大法人買超台股123億元
韓媒:馬總統真摯與二二八遺屬對話
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竹市行動book book車 載運好書
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馬總統勉國軍 風險與紀律可改進
晚上遇地震 校園預警系統為何不廣播？
微軟匯智合作 助10萬家企業上雲端
美國嘻哈團抵台交流 傳承正統饒舌口技
南投慶植樹節 健行送苗木
364天期定存單利率 終止連16跌
罹思覺失調症 男子持鐮刀砍傷鄰居
50年內發生烈震 花東西半部機率高
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政大將設東南亞學程 預計106年招生
蔡英文：兼任黨主席是為面對新政治情勢
枋山露天10年咖啡車 圓開店夢
登革熱剛解除 台南再現3例境外移入
電價可望連3降 降幅15日敲定
台南艦採購遭檢舉涉弊 檢調約談承辦人
臉書淪犯罪平台 瀕危動物上網就可買
Surface Book首度在台曝光
大陸新興行業 小三勸退師待遇優
外籍少年騎車誤上國道 員警助返家
春季就要美妝保養 藥妝通路掀有機風
賀北捷生日快樂 蔡旻佑改編向前行
毛小孩抗癌新藥 台灣動藥解盲成功
賴素如：聲押程序被告及律師應有閱卷權
整治溪圳復育新景點 百年火車站翻身
台灣街舞之光 赴法參加總決賽
瑞士聯邦前總統體驗HTC Vive驚嘆連連
台南艦驗收涉弊 海巡署：配合檢調調查
十年磨一藥 台灣首見革命性寵物抗癌藥
政策會執行長直選 國民黨團下週討論
政權交接 行政院：重要部會可先提對口
永不放棄精神 KANO園區7月發包
綠要設轉型正義委員會 藍：別鬥爭
新台幣尾盤壓回 收33.179元
台86線地震位移 最快6月通車
美印日今年南海附近軍演 大陸恐跳腳
牙醫遊說案 6前立委無罪定讞
屏東大武營區110年完遷 營改基金支應
家電補助超支 最受歡迎的是它
宏達電X9開賣 1.39萬起跳
台南艦甲板傳弊案 海巡：依法行政
助希拉蕊設伺服器 前幕僚獲刑事豁免
台灣燈會主辦權 政院：加強交通規劃
拆鐵皮換綠建築 大農大富遊客中心招標
台驊攻陸四大經濟區 搶賺一帶一路商機
搶排案權 內政召委會議不歡而散
行銷三義慢城 幸福野餐會5日登場
台南艦遭檢舉驗收不實 士檢調閱資料
北京第一凶宅？老天主教建築修繕盼正名
忠烈祠禮兵堅守崗位 凍到流鼻血也不擦
植樹護地球 雲林送樹苗
余宛如提案開放立委3歲以下幼兒進議場
台南艦被指偷工減料 造船廠：沒有
深化義大利經貿 總統盼協商經合協議
占國有地經營民宿 拆屋還地造林
北京去年萬人涉毒 朝陽群眾舉報多
土耳其伊斯坦堡郊區警局 傳遭攻擊
維冠不該倒！南台大震預警估僅6人死亡
被控限制女外勞行動 仲介業者送辦
遺傳雄性禿 大四男掉髮似清朝人
三星智慧錶Gear S2登台 打進鐘錶通路
流感疫情發威 花蓮病床調度無虞
小心VIP症侯群 關說反而對病人有害
外資匯入 新台幣升1.91角今年新高
失蹤馬航客機家屬 懇求不要停止搜索
改革醫療健保 川普提議廢除歐巴馬健保
反對設火葬場 民眾包圍埔鹽鄉代會
鴻海併夏普搶蘋果單？專家：緩不濟急
教師站導護仲裁惹議 工會：中市府挑起
汽車舊換新現領5萬元 福特納智捷跟進
遠傳週日有好康 配件下殺5折
南京超市天價牛肉 1公斤逾萬元
盛群配息3.57元 殖利率近7%
金門青年回鄉種小番茄 甜度適中更健康
又是聖嬰害的 秘魯出現20年來最豪大雨
震災送暖 受災戶冠軍磁磚85折優惠
港股恆指收低 投資人獲利了結
俞正聲政協報告 加強港澳青少年工作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
報告：香港超級富豪人數縮水6%
房市火熱 陸8年級生2個月賣逾十億元
伊斯蘭學者菲南遇襲 菲外交部譴責暴力
馬總統盼與歐盟簽經合協議
鴻夏戀暫降溫 傳郭台銘已到日本
找回軍魂 五年級生號召凱道正步校閱
流感停課 全國14校18班
生技結合ICT 可望推動下一波產業升級
羅君兒案 警方找回餘下贖金
陳小弟家陷困境 國民黨金門縣黨部慰問
有愛無礙 高鐵助啟明視障生圓夢
視察花博用地 洪慈庸盼帶動后里建設
電價公式試行期滿 下半年將修訂
國巨前2月營收 年增6.1%
親近大自然 寶山橘子路跑5日登場
Sony4K防手震攝影機 進階版上市
新北百貨提前搶婦幼節慶商機
半導體組國家隊 林文伯：不能只有1隊
陳光復接任綠色立委聯盟理事長
研究：燈火通明 讓都市人少睡10分鐘
屏東檸檬外銷新加坡 裝櫃啟航
研究：卵巢癌原生恐多不在卵巢
陸全國政協報告 涉台內容反映選後變化
虎航588元飛馬國 亞庇新航線4日開賣
新北推生態漫遊 享城市輕旅行
陸政協報告提九二共識 學者：對內宣示
無人島儲放核廢料 澎湖堅決反對
南一中老師登山失聯 南投義警消搜尋
呷健康 百萬退伍金打造療養院食材
制裁北韓 陸外交部：盼決議認真執行
苗縣表揚模範婆媳 新住民媳婦入列
大起大落 澳洲最年輕億萬富翁宣告破產
隻身赴南投遊憩 南一中老師不知所蹤
黑面琵鷺數量上升 但仍瀕危
連長要士官偷裝備遭判刑 陸軍加強法紀
鄰國關邊界 希臘準備因應15萬滯留移民
變裝易容偷回收車 警裝路人逮嫌
矽格去年每股盈餘2.11元 配息1.6元
蘇巧慧監督草案 徐永明：呼應時代力量
飯店外帶美味菜餚 在家品嚐五星饗宴
另類開學日 彩繪老寶貝樂活課
北市2017跨年 北門3古蹟點燈
超療癒喵星人 萌樣撫慰洽公民眾的心
安坑輕軌土建決標 上半年開工
宏?5產品 獲iF設計獎肯定
股災後 陸避險基金公司轉戰香港
白色情人節有驚喜 青木定治推限定商品
涉浮報假帳 台東農業處長：未經手
去年超額盈餘少近百億？台電有說法
澎湖8旬翁疑腦出血 海巡隊救援送醫
提高電子菸稅率 歐盟有共識
台電超額盈餘回饋電價無望 擬另行處理
跨宗教新春祈福 共創愛與和平地球家
Yahoo推全新電競頻道 報導專業賽事
違規借貸廣告亂市容 苗市發動你貼我撕
誰愛用電子兌換券？調查結果讓人意外
矽品：配合新政府半導體產業政策
紅火蟻危害 十三行博物館：全面防治
AIG設產險獲准 家數增至18家
養兒不防老？逾半高齡者考慮以房養老
業者提半導體投資基金 民進黨方向一致
哩程點數用途多 超商咖啡熱熱喝
中信金校園徵才 點名要日語人才
谷歌攜手聯合國 繪製茲卡疫情地圖
納吉弊案新進展 前副相嗆掌握證據
台灣燈會人潮不少 週六日達尖峰
強化再保業務 商業火險喊漲
澎擱淺貨輪船底多處破損 所幸油艙完好
法警告：英若脫歐 滯法移民將放行赴英
2017跨年 林欽榮：點亮北門3古蹟
川普搞民粹掀旋風 歐洲政媒界驚惶失色
政院：3月中旬啟動全台夜市聯訪
孫亞夫：520怎麼開局 兩岸關鍵時刻
馬化騰：分享經濟有助大陸經濟轉型
台北車站4字招牌 北市建議不要再掛
台灣動藥願給流浪犬抗癌藥 盼提高認養率
六輕購水漲幅 得等經濟部決定
半導體業提桂冠聯盟 出錢助讀博士學位
夏張三會？陸委會：跟國會溝通是必要的
聚陽2月營收再創高 首季估增15%
6月起 舊金山調高合法吸菸年齡至21歲
陸成長緩 國銀大陸分行1月獲利腰斬
歐洲理事會主席：經濟難民別來
歐盟首長警告非法經濟移民：不要來歐洲
景氣欠佳 銀行逾放跳增
陸全國政協開幕 名人入場亂哄哄
華固：房市黑夜過半 黎明將至
美貿易政策報告 續關切美豬牛雜進口
印度部長要求刪蒙兀兒歷史 惹議
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俄促北韓正面態度接受聯國制裁
陸委會：希望大陸務實面對中華民國憲法
是否開放陸資參股IC設計 小英未表態
歐蘭德競選連任與否 10月或見分曉
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時尚結合科技 法品牌推發熱大衣
流感重症病患分流 應變醫院名單出爐
QisDesign燈飾 照亮國際燈展
北韓發射6枚短程飛行物 對聯合國示威
金管會擬鬆綁 保險海外獵樓添銀彈
拉抬油價 OPEC擬和其他產油國在俄磋商
人民幣兌美元看貶 1年貶幅估3.5%
台灣西南非利基市場拓銷團 商機滾滾
汙染問題大 陸將專設水空氣土壤管理司
制裁北韓有漏洞 恐淪為陸操縱手段
制裁北韓 歐盟考慮更多作法
義眾議院外委會主席率團訪華
新店民宅傳桶裝瓦斯氣爆 2人受傷
歐盟擬11月前恢復申根區自由旅行
柯建銘推轉型正義條例 盼520前立法
流感重症免等 緊急應變醫院日增40床位
請病假出遊還上網貼照片 陸女被開除
陸贈南韓一對貓熊 進駐愛寶樂園
哄騙簽約 日本A片業遭控剝削年輕女性
香港亞視明遣散400名員工 同步停播
威力彩頭獎連29槓 下期上看9.5億
陳德銘：兩岸處在塑造未來的關鍵時刻
微博結合行動與影音 去年營收增43%
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少年陳屍鐵軌旁坡坎 火車乘客看見報案
美失業救濟申請雖增 就業市場仍續好轉
俄7成以上民眾 支持蒲亭繼續作總統
瑞典王室報喜 小王子命名奧斯卡
紅十字會存廢 王清峰：如違法歡迎檢舉
研究：神秘外太空電波爆發 朝地球而來
馬化騰：微信起步慢 在台輸給LINE
富乾爹交友網進軍大中華市場 台灣萬人註冊
金正恩指示軍方 隨時準備動用核武
茲卡病毒恐透過更常見蚊種傳播
歷史上的今天：第一屆亞洲運動大會 在印度新德里舉行
又要變冷了 冷氣團下週三報到
「童心雕房」 京都哲學之道上的禪味雕刻藝廊
ACHOI餐廳 寵愛女人週下午茶第二套半價
國際油價將大幅回升觸底反彈？難，為什麼？
目標新二代 政大開辦東南亞學士學程
政大開設東南亞學士學程 接軌東協市場
機捷6度跳票 交通部：至少還要半年
共和黨外交大老簽聯名信 齊聲反對川普
鴻夏戀升溫 或下週簽約
羅姆尼公開反川普 立場不一遭質疑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
羅姆尼罵川普是騙子 共和黨主流派反撲
投資人暫停追價 歐美股市走弱
西班牙公主受審 若遭定罪可能判刑8年
共和黨圍剿川普 羅姆尼開砲大罵騙子
美股尾盤翻紅 小漲作收
世界油價漲跌互見
日媒：鴻夏戀最快9日文定
扮桑德斯紅遍網路 4月大男嬰猝死
2015年巴西GDP衰退3.8%
反目成仇 川普槓羅姆尼酸到不行
聖女貞德指環流落英國6世紀 終返法國
美航母史丹尼斯號駛入南海
台股挑戰多方反壓 題材與業績股輪動
美股領漲 分析師：台股有望戰年線
瞄準貓奴 花蓮咖啡店貓姊妹陪喝下午茶
男丁格爾 現身童綜合醫院一般病房
新北教撇步 嗅出土石流徵兆
台南艦驗收遭檢舉涉弊 多人請回
媽媽手上身 簡單動作就舒緩
歐蘭德警告 英若脫歐將承受後果
北韓揚言動用核武 美敦促勿挑釁
樂美館2月營收年增8.7% 續徵才
樂陞購併資金就位 2月營收月增17%
玫瑰金OPPO F1顏值機 中華電獨賣
中市犬貓絕育活動 13日起陸續開跑
遊覽車國道汐止車禍 8車遭殃4輕傷
中南部空氣品質不佳 安南小港已達紫爆
三星奪38項iF設計獎 Serif抱金歸
台股開盤跌0.42點
新台幣開盤升破33元 升2.19角
美升高軍事態勢 史丹尼斯號駛進南海
作弊手錶英國正夯 網路熱銷
婦女節 嘉義旅遊搭公車免費
鴻夏戀又傳9日簽約 鴻海重申無設定日期
陸醫生用身體溫暖血漿 鄉民都哭了
北京軍事化南海 美重兵集結表決心
張善政：流感比照登革熱 中央調度資源
臉書廣告主破三百萬 將推「你的品牌故事」
前南京軍區副司令：大陸軍費值得增2成
國家設投資公司抗紅潮 張善政：可規劃
安聯目標多元入息基金准募
瑞昱2月業績估降3成 Q1樂觀以對
培養一技在身競爭力 雲林推身障職訓
是否選台北市長 張善政：沒這個方向
駐薩大使館捐贈薩國學校文具物品
宏達電Vive預購告捷 股價喊衝
台股表現佳 金管會：市場量能擴大
休旅車撞拖板車 8外勞受傷送醫
帶幼兒進議場 蘇嘉全：可好好討論
新台幣早盤升破32.9元 飆升3.5角
友善職場 段宜康建議立院設托育中心
南海爭議 越南：堅決維護國家權益
因應人潮 台灣燈會連兩天延至凌晨0時
宏達電VR穿戴點火 股價大漲逾5%
研究：阿斯匹靈降罹癌風險 尤其是腸癌
恐怖威脅加劇 美更新全球旅遊警示
VR關鍵元年 今年商機逾10億美元
陸股開盤小跌 走勢震盪
台南艦傳弊案 王崇儀：全力配合偵辦
張善政：帶孩子進議場很奇怪
投信3月新基金 印度市場最夯
神菜 陸大學餐廳推橙子炒肉蕃茄滾蛋
捷迅掛牌上櫃 董座：用科技和數據服務
台南艦驗收遭檢舉 檢方複訊後全數請回
NISSAN主力車款 推特仕車搶市
韓媒：金正恩指示準備隨時發射核彈
前中共遼寧省委書記王(王民)嚴重違紀受查
弘光科大古禮拜師 海青學生直呼有意思
華府放映蘆葦之歌 台籍慰安婦引迴響
製造業景氣低迷 燈號連10藍
行政院代表赴民進黨 交付首批交接資料
立隆全球營運總部啟用 網通訂單看旺
中南部大氣擴散不佳 PM2.5濃度偏高
奇美醫院捐贈薩國醫療用品及輪椅
偷人車牌打算超速報復 男送辦
iPhone SE 國外網站爆料機殼照
嘉義殺警案 專案小組台南逮3人
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美墨冷媒業者控陸傾銷 要求課稅
天元宮賞花有交管 警籲搭大眾運輸
學歷貶值 碩士起薪僅比學士高2千
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
聯合國維和部隊涉性侵 21國共69件
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
羅姆尼發難打川普 推特全為他瘋狂了
北市府晚間禁LINE 柯P：LINE宵夜可以
華固今明年營收樂觀 2019年大爆發
悠遊聯名卡搭高鐵 逢週一自由座優惠2%
有線電視人員趴臥施工 住戶開車輾過
未核定明年燈會在雲林 張揆憂交通問題
石梯坪海邊釣魚失聯 男 卡礁石下亡
跨部會推流域治理 護百萬人遠離水患
保警遭伏擊身亡 凶嫌初步坦承涉案
附掛橋梁管纜線 將統一收費標準
行政院首批交接資料 事務性資料為主
台股震盪翻紅 宏達電領軍強攻
上市公司董監設質比例 光電業最高
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哈伯望遠鏡新發現 看見已知最遙遠星系
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高齡產業看漲 台中榮總培育人才
投錯票停權1年 楊曜接受
原住民打獵判刑 遞狀拚釋憲
陸股早盤暫收跌 創業板大跌4%
兩岸協議監督條例 時代力量版付委
新台幣中午升3.4角 暫收32.893元
富商殺小三 有悔意判15年8月定讞
秀傳帛琉簽合作協議 醫療品質國際化
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好玩家攜手傳奇 進軍韓國手遊市場
大陸2016國防預算成長7%到8%
保警遭伏擊身亡 作案槍枝疑丟棄海中
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張善政：520後規畫無關政治
國防部：三軍聯訓基地無可替代
台南一中師南投失聯 尋獲機車鎖定範圍
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柯文哲義賣雙塔戰車 網址公布
歐巴馬感謝健保法 2000萬美國人獲保障
陸戰隊11週兵科訓練 展精實戰力
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懸宕20年 新指紋技術智破陳年性侵案
手扶梯老鼠立志向上 業者：加強消毒
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老鼠手扶梯當跑步機爆紅 購物中心臉綠
台股走高 漲31.76點
澎湖海巡隊接連離島救護送醫
好市多調漲基層員工時薪 2007年來首見
3月台指期漲 38點
3月電子金融期齊漲
國民黨主席補選 李新質疑黨獨厚黃敏惠
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高師大與澎縣府簽訂策略聯盟 共創雙贏
湖山水庫 最快5月開始蓄水
台大新竹分院正子斷層掃描中心啟用
幫交通員警顧肺 肺病防治基金會捐百萬
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宏達電爆量漲停 重返90元波段新高
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彭博：蔡英文擬設類主權基金投資生技等
金門野狗咬死羊雞鴨 飼主損失慘重
關懷獨居長者 企業捐衛星定位協尋系統
六都純住宅 新北網路待售屋最多
景美殺人案 逃亡19年強盜殺人罪起訴
孔傑榮撰文盼太平島成解決東亞糾紛中心
森林突變 福島核災影響恐才剛開始
瓜地馬拉迷上網 逾8成有手機
藝品買賣糾紛引殺機 警質疑狡辯之詞
中國去年成瓜地馬拉第4大進口國
尼加拉瓜等6國 與南韓談FTA
老舊建物補強 新北每案最多補助千萬元
孫少英蘭花水彩畫 美妝品包裝呈現
大數據正夯 IBM交大合作育才
三大法人買超台股78億元
國務費案 陳致中聲請傳喚柯建銘宋楚瑜
警匪飛車追逐 男子騎機車被撞命危
菲副總統選情 小馬可仕行情看好
美國罕見譴責大馬干預新聞自由
瓜地馬拉經濟自由度排名前進5名
同欣電去年獲利減3成 金融風暴來首見
印尼強震當晚 海嘯預警浮標全失靈
台灣燈會超貼心 五星級哺乳室受好評
川普怒回小手說 辯論會格調變低
陸全國兩會 禁用自拍神器
日股連4紅 市場觀望美就業數據
北大學生涉嫌弒母 曾是大學入學考狀元
陸影音網站洗牌 傳騰訊將入股搜狐視頻
維冠案 葉世宗：沒人敢說設計絕沒問題
遼寧前書記王(王民)被查 今年兩會第一槍
榮總屏東分院 設職業疾病專科門診
跟著前車走撞大一學生？網友貼影片打臉
台中歌劇院年底啟用 元年計畫登場
同欣電擬配現金每股 6元
遊艇展布展陸上行舟 驚豔路人
菲總統大選民調 參議員柏吾微幅領先
紐約兒童博物館 探索穆斯林文化
旅台美UFO專家 谷歌查到疑似MH370陰影
高鐵贈票賞燈會 偏鄉學童圓雙夢
陸股分歧滬指連4紅 創業板大跌近5%
電子票證夯 一年嗶出646億元
立院共識 徵求電視頻道無償轉播議事
殺警嫌疑人 疑因對妻家暴而遭通緝
掩人耳目 男子選殯儀館交易毒品
學生情侶車禍 1死1傷天人永隔
法人：系微第1季營收看跌2成
防大量解僱 勞動部加強入廠查訪機制
拆除擄鴿鳥網 發現保育鳥類
穆迪砍信評展望 大陸副財長：沒遠見
羅智強：馬英九路線是穩定兩岸的力量
北市開辦跨區辦印鑑證明 柯文哲體驗
新台幣尾盤升幅收斂 重回33字頭
台北賓館5日開放參觀
瑞銀：陸今年經濟放緩至6.2%
可成2月營收41.67億 年減7.5%
海外名冊爭議 黃敏惠：不希望有人造謠
香港華文媒體擬出售雜誌業務
北車招牌不再掛 北市說明廣告管制內容
航母駛入南海 美軍稱按例巡行
大人物慈善攝影巡迴展 夢想盒中市啟航
退市預期 陸股創業板重挫近5%
美光收購案 華亞科董座：非常正面
食品添加物變白話 通用名稱即起實施
流感大爆發 張善政：衛福部應早點介入
文大殺房東裹屍案 凶嫌判15年
助台南震災 泰華各界捐1300萬
AMC併卡邁克 成世界最大連鎖戲院
大砲川普充滿不確定性 華爾街怕怕
遠雄建案未依規定申報 竹市府勒令停工
嫌鄰居吵 比丘尼持鋸子砍傷鄰居
歐付寶攜手台大 打造電商三箭
陸客腹瀉 北市迎賓樓勒令停業
金城武樹不夠看 偷油塔樹讓人笑翻
中央氣象局氣象報告
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葉黃素濃度差很大 雄檢偵辦詐欺
李克強中外記者會 3/16舉行
蝙蝠俠對超人 台灣大造勢賣商品
台南農地遭埋廢棄物 議員要求調查
除夕破壞提款機 3男加重竊盜罪起訴
行銷觀光 金門縣持續赴陸推介
鴻海校園徵才 碩士起薪4萬5千元以上
大馬朝野聯手 呼籲納吉下台
政大海報事件 副學務長出面道歉
南茂超眾 15日辦法說
東元60週年大徵才 500職缺等你來
空拍機應用廣 南投規劃投入山難搜救
新北市野餐日 大台北都會公園揭春幕
陸駐日大使：解決北韓核問題唯六方會談
服刑近2年 張燦鍙假釋出獄
工作天數少 宸鴻2月營收月減39%
政院兒童與政策繪畫比賽 歡迎學生報名
百貨假日好文青 觀木星賞青花瓷
男假訂餐真騙錢 得手金額全花在網咖
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台韓SF2交流賽 12日首爾開打
柯文哲8日訪美 將訪湖人隊主場
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打通士林血路 北市將造第二條中正路
小金門婆媳和樂30載 獲表揚
雲林副議長蘇俊豪入民進黨 縣黨部通過
5萬元聚寶盆糾紛殺警 專案小組存疑
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倡遠離危飢 大同高中體驗飢餓12小時
台電協助東吉離島修繕供電系統
印尼外海客輪沉沒 逾50人獲救
台中世界花博 聘14位產官學委員獻策
銅鑼灣書店職員呂波返港
REITs投資海外不動產 金管會開放
慶祝農民節 陳福海：建構金門品牌
上市公司市值 重回25兆元
違法兼職 萬巒鄉長及前田尾鄉長遭彈劾
下肢癱軟 後縱韌帶骨化作祟
基隆巡守隊長涉嫌行賄 檢方起訴
藍黨魁補選首場政見會 中視現場直播
馬習二會 夏立言：幾乎不可能
缺主力產品 宏達電營收創近11年新低
北韓責聯合國制裁 稱恐隨時動用核武
殺警嫌押回嘉義 辯稱不是故意要殺人
習近平：官對商要清 商要光明正大
F公司法說 14日起陸續登場
農企須轉型 農委會主張繳稅標準從寬
印尼外海客輪沉沒 71人獲救
孝子帶失智父環島 搭熱氣球畫完美句點
南一中教師南投失聯 搜信義鄉無所獲
台苯兩派董監名單曝光 決戰4月1日
歐股ETF可望在台發行
維冠案 南檢：已委託鑑定 莫多揣測
紡拓會助台灣家紡業入美國巿場
週休二日前 台灣燈會人潮湧現
流感重症多 衛福部協助醫院調度葉克膜
夏立言：監督條例擴張 兩岸無法談判
柴犬拉菲台北大學明星 咖啡鎮店寶
不當黨產條例 時代力量將提黨團版草案
紐埃籍貨輪擱淺澎湖 完成布纜工事
雙胞胎魚目混珠 男子盜刷信用卡被訴
查違規舌下滴劑 高市封存165公斤
柯文哲戰駒戰衣義賣 網拍價飆破53萬
政院圍牆鐵絲網 陳威仁：經常性設施
浙江一醫院募經血 研究提取幹細胞
更年期憂鬱失眠 適度補充大豆異黃酮
葉門老人養護中心遇襲 至少16死
因應流感 北市聯醫加開假日特別門診
因應流感疫情 高市延長類流感特別門診
巴西警方反貪污調查 搜索前總統寓所
廉航糾紛連3年增 消保處籲快推配套
呂孫綾首次質詢 要了5份評估資料
4應變醫院啟動 17流感病患獲轉診
陸客偷貝殼項鍊 被移送法辦
北市推國小e酷幣集點 看書可換腳踏車
萬達再收購 王健林成全球最大影院商
無故嗆警作勢毆打 男遭送辦
125萬難民湧歐洲 逾7成資格審查中
嘉義大林傳命案 女死男傷
解決夏季供電吃緊 經濟部雙管齊下
未完整說明鴻夏戀 證交所罰鴻海3萬元
張國立籲嚴格監管網路劇 網友酸
仔豬下痢 今年至今死亡660頭
流感停課 北高4校5班
北韓聲明：將堅決因應國際制裁
難民小童伏屍海灘案 2走私販判刑
機車騎士無故抱走男嬰 家屬著急警追緝
梵谷長這樣 歷史學家宣稱找到照片
陸航天專家：中國擬2021年登陸火星
嘉義殺警案 凶嫌與家人聯繫遭鎖定
冷軋不鏽鋼板材 印度擬展開反規避調查
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台日漁業會議圓滿落幕 未觸限縮海域
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中央氣象局國際各主要都市天氣預報
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柯文哲笑言：一日雙塔列升等考量
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士林東西向道路命名 柯文哲：不管細節
張志軍：兩岸一家親 攜手實現民族復興
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苗栗雲林高屏PM2.5濃度偏高
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內政委員會7日議程開天窗 當天再協商
清真產品 印尼擬祭強制性認證及標示
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李克強：適時啟動深港通
李克強：守住不發生系統性金融風險底線
張盛和：2月出口連13黑 衰幅更甚1月
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治療子宮肌瘤 口服藥物也有效
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皓皓領獎學金 想帶阿嬤去旅行
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中共軍費成長6年新低 反映經濟不樂觀
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店家放餌毒鼠誤害鄰居愛犬遭罰
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孫立人夫人追思儀式 今天中市舉行
美學者：若川普入主白宮 亞洲政策難料
朱立倫：新北率先達校校有童軍目標
大立光2月營收月減37% 2年新低
張志軍：兩岸關係重要節點 堅決反台獨
林園濕地遭污染 高市環保局重罰
印尼警方：境內恐怖分子仍為數眾多
日本推買屋附檢查報告 內政部將討論
劉志攻訪布里斯托推動台英智慧城市交流
衛福部遭批擺爛 陳建仁：他們要加油
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研究：嬰兒吃花生有助降低過敏機率
要折磨恐怖分子惹議 川普改口會守法
台灣燈會尿急時 環保LED導引超貼心
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菲童患多齒症 長了300顆牙
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李克強施政報告 今年涉台宣示意味濃
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印度防長：現階段不參加海上聯合巡弋
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網路謠傳躲路旁取締 警：調測速器角度
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總統視察天空步道前 落石引維安緊張
廣穎2款隨身碟 奪德國iF獎
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假日類流感特別門診 北市聯醫即起加開
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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鴻夏快則下週簽約 傳夏普社長擬請辭
夏普社長傳將請辭 鴻海未予回應
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習近平講九二共識 學者：民共立場分岐
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難民峰會將開 萬餘難民困在希臘邊界
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美再5州初選 川普希拉蕊盼繼續贏下去
把握最後好天氣 大陸冷氣團即將報到
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古蹟是共同記憶 文化部呼籲全民維護
與梵蒂岡邦誼邁入74年 陳建仁：繼續促進兩國關係
張善政探視新住民 允行政協助度難關
〈時評〉「學用落差、學歷貶值效應」萌現 學歷真的無用嗎？
哥倫比亞通報 茲卡病例4萬7771起
剿伊斯蘭分子作亂 西非國家組特種部隊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
塔利班拒絕與阿富汗政府和談
網路犯罪日增 歐盟境內增3成
調查巴西石油貪瀆案 財經市場喝采
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城市太髒 羅馬鼠輩橫行
德州煉油廠發電機爆炸 1人受傷
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靈活經營突圍 美實體書店最後堡壘
英國書店快速消失 愛書族憂心
堪薩斯州共和黨團會議 克魯茲告捷
閱讀人口流失 俄出版業陷惡性循環
農場種菜 新農民創業輔導報名3/8截止
CNN預測 克魯茲贏得堪薩斯州黨團會議
迎接婦女節 中市府舉辦性平大會考
台南震災滿月 收起淚水逐步重建
維冠大樓震災倒塌 沒共識難重建
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選校系考量興趣能力 參考學長姊經驗談
台股定心丸 國安基金4月中前不退場
主動找靈感 嘴哥樂團談幕後音樂創作
嘴哥樂團工作滿檔 成員分享放鬆方法
西半部大氣擴散不佳 沙鹿大寮金門紫爆
嘴哥樂團319開唱 表演內容搶先曝光
頂大搶人才 多專長彈性修課增誘因
謹腎護健康 中市醫療院所宣導活動登場
克魯茲再下一城 美共和黨初選加溫
找青少年赴喪禮 幫派首腦首遭開罰6萬
預防狂犬病 遵守2不1要原則
陳德銘：兩岸關鍵期 準確闡述有必要
趨勢科技校園徵才 釋300職缺
大學甄選勾勾單—報名前你該檢查這些事
夏普發言人否認社長擬請辭報導
地震毀家園 受災戶茫然面對重建路
台南地震工地休工 通緝犯返鄉遭查獲
IBM雲端平台 教你打造機器人大腦
雲林推祖孫托育 加倍補助和免費訓練
台大校園徵才博覽會 新鮮人最高起薪5萬
陳德銘：兩岸關鍵期 要準確闡述問題
蔡英文產業之旅 從合照看國際盃勝率
周線連3紅 台股慎防漲多拉回
美將對陸中興通訊實施出口限制
領養權沒了 同志羅馬街頭爭公義
防維冠案重演 陳振川籲政府下決心改變
堪薩斯州民主黨初選 桑德斯勝出
海峽高鐵 陳德銘：先等一等看一看
阿里山花季 3/10樂音揭開序幕
官媒：兩岸和平發展 九二共識認同一中
不被潮流淘汰 蔡明忠勉磨練同理心溝通
三星S7有了散熱管 手機不再卡卡
逃逸外勞搭小黃 遇警逃逸臀中槍
劉德立宴請巴拿馬公安部海空勤局長
東北角黑金 冬春限定採紫菜
台灣燈會今晚熄燈 閉幕8分鐘煙火秀
中央氣象局氣象報告
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旅法印支華人會館婦女節聯歡
顧客歧視自閉症服務生 老闆霸氣捍衛
把玩空氣槍聲稱跑路 恐嚇取財男判刑
模組廠打品牌 紛紛贊助電競團隊
陳德銘：貨貿協議已經談完
立院委員會開工 民進黨啟動新平台應戰
傳夏普社長高橋興三否認請辭
竹科8日徵才 32廠釋1589職缺
談選情 黃敏惠：非常有信心
汽柴油漲5角 汽車族加滿多花25元
斯洛伐克國會大選 總理費科料勝選
馬總統：落實防災制度 降低損傷
工作選擇多 調查：新鮮人求職觀望
女性友人被瞄 兩桌顧客互砍
感染管制研討會 賴清德盼助防疫
大師Long Stay 斗六展藝像創意幸福
加油要快！中油汽柴油價漲5角
清華旅美學人周旋司法 找回正義
疑深夜縱火民宅 翁自摔就醫遭警逮
宏達電營收冷 盼旗艦新機挽頹勢
IMF外匯儲備數據將單列人民幣資產
疑涉違法搜索 憲兵指揮部：依法執行
鴉哥民歌同學會 一年四季離島開唱
美初選 克魯茲川普各拿2勝 桑德斯奪2州
貨貿協議已談完？經濟部：怎麼可能
銅鑼灣書店案 失蹤職員返港銷案
清大成功解析奈米顆粒3D原子結構
松菸文創疑為爐渣屋 北市：全面檢測
澎湖2村里長補選 競爭激烈投票創新高
台泥大陸逆勢增市佔 伺機獵取併購目標
陳建仁：繼續促進與梵蒂岡關係
重大疾病險新定義 讓專家告訴你怎麼挑
德里工藝中心 一次看完印度各省工藝
養豬場遭要求遷移 台糖：正在改善惡臭
新鮮人夢幻企業 傳產首選長榮集團
台資銀行緬甸設點 玉山銀搶頭香
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中鋼靠鈦鎳合金進軍航太 年底取認證
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國中會考5月中登場 地震受災考生免繳費
百企業台大校園招才 最高年薪百萬搶人
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外交部：與梵蒂岡交流頻密 邦誼穩固
廣西查獲102張蟒蛇皮 鋪滿籃球場
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維冠案警訊 陳振川提私有建築4大不足
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
憲兵指揮部：調查合法 無搜索
鳳山古蹟遭祝融 高市估修復要近億元
疑含禁藥挨罰 美麗纖膠囊廠商抗罰勝訴
金管會推8大措施 擬放寬保險海外獵樓
金門慶祝婦女節 表揚模範婦女和婆媳
不給超車憤開槍 射穿玻璃遭警逮
假英籍房東詐騙 租屋客小心
陳建仁：震災催生更好防災法令
菲網路犯罪增加 警方提醒民眾留意
反對設火葬場 雲嘉有先例
關懷弱勢 張揆參訪罕病照護中心
F-英利營運看漲 法人估獲利增逾15%
菲清理叛軍山寨 士兵4人觸雷受傷
阿里山陸客團遊覽車輪胎起火 幸無人傷
埔鹽居民反對 彰縣設火葬場有變數
16歲藏生自焚嗆陸 數百旅印藏人送葬
陸今年車市穩健成長 4大政策帶動
公寓騎樓起火燒毀機車 嚇醒住戶
憲兵搜白色恐怖文件 法界：太隨便
澎湖2次博弈公投 連署啟動
飼主疑酒後失控 2狗遭從9樓丟下慘死
聯結車撞路邊 拉布拉多犬現身駕駛座
試乘車與自小客車擦撞 釀1死5傷
發展動漫產業 張廖萬堅推台中動漫園區
憲兵搜索惹議 民進黨譴責並籲嚴懲
男子疑躁鬱症發作 持刀拒送醫
陸委會：貨貿協商不用等兩岸監督條例
女涉吸毒被逮 警所昏睡送醫不治
貨貿與陸客中轉 陸方態度520後再說
遭質疑給封口費 國防部說明
美訪客染茲卡 菲律賓近年首見病例
人行副行長：人民幣續貶基礎不存在
衛福部：210種罕病已納健保
黃敏惠：最近比較黑 因為被抹黑
徵健保過卡衝業績 藥局觸法
國研盃機械競賽 冠軍從缺
美日印南海演習 菲國未獲邀
涉侵吞近千億公款 伊朗富豪被判死刑
菲衛生部：曾訪菲美籍女子 染茲卡病毒
大陸利率市場化改革 探索建構利率走廊
陸官員：小英520前必須正面表述一中
鄧振中：貨貿未談完 仍有條件未爭取到
魔杖一點傳輸病人資訊 居家護理新工具
海峽高鐵 平潭實驗區書記：取決於台灣
陸師辭職信走紅 理由：薪酬不可持家
伊拉克檢查站遭炸彈攻擊 80餘人死傷
英CEO薪離譜高 平均年薪逾兩億
希拉蕊川普贏路州 仍是兩黨初選領頭羊
小資累積成大愛 菜販共捐救護車
憲兵疑搜索案 立委管碧玲籲張揆速回應
憲兵搜索惹議 張揆：檢方應會分案調查
憲兵搜索惹議 檢方介入了解原委
黨政協調會議7日啟動 蔡英文主持
伊斯蘭國祭卡車炸彈 伊拉克130人死傷
梅鐸倫敦娶美嬌娘 前妻鄧文迪巴黎看秀
士檢：憲兵先前未報請指揮
憲兵搜索惹議 北檢分案查瀆職
陸將啟動投貸聯動 銀行擬成立創投基金
克魯茲拿兩州氣勢如虹 成擋普最佳人選
習近平談話 黃植誠林賢順：喊話與警告
大陸遍地眾創空間 黃奇帆：別盲目跟風
配合G7 日倉敷辦孩童峰會
點燈演唱會 照亮光明
梅克爾避談川普 大讚希拉蕊
克魯茲有後勁 共和黨初選陷兩難
史上最強台灣燈會 全體總動員創佳績
智慧鐵人賽首日開戰 木柵高工獨攬12席
奧地利著名指揮家哈農庫特辭世 享壽86
前美國第一夫人南西雷根94歲辭世
激賞「組台灣隊‧打國際盃」的願景
韓美聯合軍演 北韓嗆核攻美韓
宏達電不畏營收貧血 股價有人挺
蔡英文兼任黨主席 呂秀蓮表看法
白色恐怖再現？憲兵搜索案 國防部致歉提六聲明
警政署長贈全體女職員玫瑰 籲建立性別友善環境
莎拉波娃引退？ 8日凌晨記者會見分曉
〈時評〉追求轉型正義 憲兵角色應重新定位
自己的故事自己說！新二代「說媽媽的故事」
歷史上的今天：拉薩騷亂事件 中共派兵鎮壓
台北美福大飯店南部擴大徵才 邀您「掌握機會」、「選擇改變」
對抗負利率環境 全球短期債券新出路
新建工地傳鬼哭神嚎 加國專家釋疑
奧地利力促德國 訂定收容難民上限
前美國第1夫人南西辭世
土國反對派報紙遭接管 烏鴉嘴變傳聲筒
前美國第1夫人南西因心臟衰竭過世
心臟衰竭 前美國第1夫人南西人生謝幕
南西雷根辭世 1980黃金年代引懷念
雷根夫婦關鍵時刻訪台 影響兩岸深遠
南西雷根辭世 兩面評價在人間
歐巴馬致敬 推崇南西是傲世典範
美韓聯合軍演 北韓揚言發動先制核攻擊
英媒：南西是雷根從政邁巔峰最大助力
歐美股漲 台股資金行情可望續攻
憲兵搜索案 國防部上午臨時記者會說明
失蹤馬航又現蹤 留尼旺島再尋獲新殘骸
認識校園不簡單 空拍機派上場
東半部短暫雨 西半部離島局部霧
教育搞跨界 食農結合創客
信邦2月營收俏 Q1力戰新高
南西雷根辭世 安葬雷根總統圖書館
陸生宜蘭落海失蹤多日 遺體疑似尋獲
高雄標售開發區土地 鳳山鳳青段尚青
電子郵件之父辭世 享壽74歲
CNN預測：盧比歐贏得波多黎各初選
疑憲兵搜索案 國防部致歉並提6點聲明
中市搜救犬徵名活動 開放網路投票
福山部落小旅行 家扶原民家長自立
憲兵：文件是當事人交付 非搜索獲得
大氣擴散不佳 嘉義PM2.5紫爆
巴拿馬義診 工商婦女協會允合作
台股開盤漲13.19點
再破央行33大關 新台幣開盤升3.21角
雄獅放眼全球 招兵買馬1200人
瑞昱2月營收創8個月新低 Q2盼回溫
國防部：提供獎勵金是要追文件源頭
運動門票抵稅 教長尊重財政部整體規劃
B型流感疫情疑升 蔣丙煌：民眾勿慌
憲兵搜索惹議 立院下午邀國防部報告
出口若13黑恐累台股 金管會：嚴密監控
中共黨媒：九二共識核心意涵不能迴避
美前第一夫人南西雷根辭世 政壇緬懷
台股資金狂潮 突破8700點挑戰年線
中市6醫院 加開28診次類流感門診
山西副市長貪很大 比9縣年收入還多
擋不住的熱錢 新台幣強升創今年新高
照顧震災民眾權益 車輛報廢停延長期限
流感疫情應變 郭旭崧致歉並自請處分
高中校車自撞護欄 女學生臉擦傷
陸股開高走高 滬指站上2900點
貨貿打臉陸官員？鄧振中：說清楚實情
首例！ Mac電腦遭勒索軟體攻擊
逾7成贊成日矽併？矽品提4質疑
川普籲美修法 允刑求逼供恐怖分子
吉林煤礦瓦斯外洩 12人死亡
健保費去年遭詐3億元 史上新高
希望兒童合唱團 用唱歌支持孩子夢想
660萬步 大陸退休師吉林走到三亞
女子桃機綁百萬闖關 航警攔查
電子郵件之父辭世 Gmail哀悼
大立光2月營收好淡 股價反彈遇壓
彩券翻身術 黃金右手親授定期定額心法
男駕車撞對向電桿 火燒車喪命
遭指違法搜索 北檢傳喚憲兵出庭
總統出訪 外交部：過境休士頓洛杉磯
2月PMI大幅下滑至41.4% 再回緊縮
關注台灣近代史 東華展珍貴史料照片
憲兵搜索案 國防部：公正第三方調查
碩禾業績滑落拖累股價 失守600元
陸生宜蘭落海失蹤多日 遺體尋獲
2月NMI續跌至42.9% 緊縮加快
台塑越南廠盼能繼續興建寺廟
都有排灣族血統 原鄉孩子想為小英獻唱
洪慈庸首度質詢 聚焦流感應變
憲兵搜索惹議 羅瑩雪：勿枉勿縱徹查
劍羚寶寶寒流出生 一度失溫幸救回
涉詐欺案 101跨年煙火贊助商收押
陸前外長楊潔篪：關心香港保持穩定發展
翁啟惠談浩鼎個股 曾銘宗：金管會應查
監委批監察院長下令清倉結案 是黑箱
陸財長：陸稅制改革進度 未達預期
駐波蘭代表處與台商合力拓展台波經貿
隨機劫財劫色 探病婦女險遇害
熱錢簇擁 台股一度攻上8700點
迎白色情人節 愛心餐廚掃業績
無票搜索 國防部：案件在初步了解階段
豐原男子垂釣落水 遺體尋獲
過年9天連假挹注 雄獅2月營收強
南韓恐龍博覽會籌備腳步加速
台股大吸金 投信估至少漲到4月
延續TIIDA熱潮 裕日車推超級馬力版
鴻夏戀將定案？郭台銘參加夏普曼谷會議
跟蹤騷擾6年法難管 婦團籲立法防制
陸水泥減產保價 辜成允：市場勢必大洗牌
南西長眠雷根總統圖書館 民眾獻花致敬
震後再造心台南 展臂閱讀關心兒童
被指要對方閉口 國防部：以免偵查困擾
陸能源局長：內陸建核電廠 尚無時間表
民進黨再執政 呂秀蓮關注台灣外交
憲兵搜索案 國防部：文件視同解密
2月PMI創編來最低 大跌至41.4%
鴻夏戀 郭台銘在曼谷開會
憲兵搜民宅 柯：有錯就改
黨產條例綠主審 藍拿下災防3法
新北推復康巴士定點定時接駁就醫
駐星代表處：總統登太平島未致情勢緊張
宏達電連2根漲停逼近三位數 股東感動
鋼廠交易爆熱 豐興廢鋼鋼筋報價調漲
自由車環台賽9日移師南投 車輛須禮讓
阿帕契案外案 張友驊被告誹謗起訴
陸學者：民進黨距九二核心差最後一哩路
台灣國際蘭展 12日台南登場
蘋果電腦首受害 勒索軟體發動攻擊
反對與成大合併 南藝大師生北上陳情
憲兵搜索檔案是否機密 國防部：鑑定中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
綠委批經濟差 鄧振中：沒擺爛都很拚
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北性平代表 4動物角逐
陸財長談勞動合同法：確實有毛病
急診塞爆 蔣丙煌：從法制讓醫院可拒收
北韓挑釁 南韓國防部警告切莫輕舉妄動
黃國昌：TRF問題大 金管會事發後才管
委員會質詢處女秀 林昶佐關注護照問題
國中教育會考 中投考區10日起報名
玉山銀首家數位分行 八大服務一次體驗
盜伐花蓮秀林紅檜樹瘤 2嫌遭法辦
亞太股市築底 外資推薦景氣循環股
沈斯淳投書感謝日本對台南賑災
南藝大反併校 吳思華：沒有時間表
陸十三五規劃 擬建19個城市群
松菸外牆誤用爐渣 柯：先看建築安全
越南嚴重乾旱 近60萬人缺用水
升勢未減 新台幣中午升3.63角分
憲兵搜索案 張善政上火線說明
朝陽境外學生迎新 助融入學習環境
新北聯合服務中心改造 服務更升級
印尼總統考察外島 警方發現土製炸彈
徐永明疑貨貿黑箱 鄧振中：若不實我負責
馬總統監誓 林桓與信世昌宣誓
王毅首度回應憲法說：兩岸同屬一中不變
連假花東線團體票擬取消 最快端節上路
註冊制改革疑慮降 陸股早盤暫收漲
未成立流感中央指揮中心 疾管署澄清
打擊貧困 艾爾頓強等名人高喊重視女性
憲兵疑違法搜索 張善政：主管應調離現職
生蠔食物中毒頻傳 醫籲最好熟食
盼引進園藝療法 農委會催生新產業
嘉義PM2.5紫爆 宜避免戶外活動
拚營運零赤字 高捷多元開拓收入
愛情贏不了金錢 香港女性首選財富
疑前女友另結新歡 醋男殺人判9年確定
購屋潛力強 女性連7年比例逾5成
憲兵司法警察身分惹議 立院要法部檢討
香港電話詐騙案破紀錄 富豪失2億元
印度婦女嫁給低種姓 被兄弟暴民燒死
柯文哲戰駒吸金 義賣三天價逼百萬
流感重症中壯年居多 中市：多未打疫苗
拒當「乾妹妹」 保濕商品受青睞
憲兵搜索案 國防部：地檢署立案偵辦
洗澡卡門 女大生哭2小時獲救
澎湖海域潮間帶可見蹓海菜賺外快
上週菜價回穩 天氣好可望再持續
關心婦女 陳國恩贈玫瑰花及卡片
監委批監院黑箱 秘書長：有誤會
陸農業部長：出國搶購奶粉是乳業恥辱
憲兵搜索案 監委不排除立案調查
曾銘宗質疑翁啟惠發言 浩鼎股價受驚
港媒：陸在南海七連嶼造陸面積超永興島
憲兵可調查 張善政：應因案制宜
關懷遊子 紐西蘭台灣婦女會辦餐會
台股收盤漲16點
睡眠呼吸中止症 亂吃安眠藥恐猝死
台北股市開高整理 小漲16點作收
3月台指期漲 4點
3月電子金融期齊跌
台股績優模範生 傳產帶頭衝年線
宏達電VR火力旺 連兩根漲停拚攻百
憲兵搜索案 府院共識應表達立場
2月春節出貨少 台塑四寶營收月減1成
年長女性理財觀 跟你想的不一樣
澳洲男自拍吞老鼠影片 涉虐待動物遭訴
假美鈔兌換案 北檢聲押9人獲准
煙火贊助商涉詐欺 台北101：不評論
傳環臺賽擋救護車 北市：無不放行狀況
「1B」很無聊 賓士祝BMW生日快樂
憲兵搜索案調離主管 國防部：儘快公布
憲兵疑違法搜索 總統促速查明真相
漢微科2月業績 創1年新低
戲智徐三泰涉詐騙 國中就馳騁股海
專偷高檔腳踏車 通緝男再犯案遭逮
男涉酒駕肇逃 警民合作逮捕
MH370陸籍乘客家屬 截止日前提告
憲兵搜索案 魏先生：盼回正常司法程序
美前總統卡特抗癌成功 無須再治療
三大法人買超台股45億元
陸艦南海緊跟美軍戰鬥群 陸專家稱合法
印尼日全食9日登場 天文迷屏息以待
私下簽約播映偶像劇 詹仁雄涉背信起訴
台中港洗艙作業意外 1工人送醫不治
黨政協調會議初登板 蔡英文親自主持
台灣媽媽不逛街節儉記帳 資助蒙古兒子
元智獲國際競賽 情感分析競賽亞軍
臉書死人比活人多 全世界最大虛擬墳場
2憲兵訊後請回 士檢分案辦贓物罪
創意2月業績 創歷年同期新高
黑板上寫下夢想 竹商教師帶學生追夢
雪梨工廠挾持人質事件落幕 傳槍手已死
幫青年圓夢 劉櫂豪捐選舉補助款
臉書英員工分紅3600萬 被質疑為避稅
憲兵搜索案 國防部長為造成不安道歉
跑百馬捐百萬 舒跑哥為保護兒童而跑
捍衛藝術教育獨立性 南藝大師生反合併
台中歌劇院年底啟用 地方期待獲回應
李新：建立戰鬥團隊 考核淘汰不分區
布吉納法索國家調解使訪華
反對併成大 南藝大學生北上抗議
台灣燈會 雲林啟動籌備小組補接駁措施
汽車變火車 路人提醒駕駛未釀意外
蘋果軟體主管：破解iPhone恐帶來浩劫
憲兵搜索案懲處名單 擬8日公布
王毅談南海：不希望有些國家來炫耀武力
花蓮秀林少年命案 檢察官籲勿臆測
解決內湖塞車 北科大APP媒合共乘小黃
希拉蕊可望獲提名 轟川普選得沒格調
量縮收紅 上海股市5連揚
遷建水產拍賣場 陳菊觀摩築地漁市
貓熊被犬欺 因太胖跑不過狗
新台幣升9.1分 力守33元關卡
2月出口連13黑 連9個月兩位數衰退
憲兵搜索案 洪慈庸：明確規範憲兵職權
騎車遭小鐵片射進肺葉 力道有如子彈
非公告期撿漂流木 保七警逮2嫌
台證交所抵大馬推廣電動車產業
南韓：謀求一切手段因應北韓挑釁
涉詐領公糧案 萬丹農會前理事長遭起訴
日月光2月營收年減7% 探2年波段低點
天然氣第三接收站 台電敗部復活露曙光
益通氫氟酸漏液 產能損失最多2成
加速壽險入公建 公會爭取營業稅減免
假美鈔騙走鉅款 兆豐銀：主動發現
昆明學霸貓病逝 悼念詩：常回一中看看
通過英檢有賞 美和中學頒20萬獎學金
矽品2月合併營收 2年波段低點
長得太醜 澳洲齧齒動物鮮少成研究題材
外資今年由賣轉買 上周買超321億
教育部：暫緩推動南藝大成大合併案
柯文哲體驗國小e化教學 直呼太可怕
宜蘭太平山 推出夜空觀星活動
勞工有薪照顧假 勞動部：待凝共識
一般人看不到的展覽 藝術品進駐地檢署
成年突失聰 植入電子耳重拾笑顏
商業服務業陷低迷 黃藍燈閃不停
熱錢來襲 央行力守新台幣33元大關
兒童身故理賠 壽險公會促回歸保護
明志科大校犬愛追車 掛大鎖惹憐
力成前2月營收 歷史同期新高
沈浸書法30年 阮威旭展藝游書理
為國爭光 台東專科學校調酒賽獲獎
日偏食9日登場 北市天文館全程直播
大學繁星推薦8日放榜 醫學繁星另需甄試
政治因素 古巴取消樂士浮生錄台灣演出
憲兵搜索案過程 軍方出現兩種說法
比對重機車殼碎片跡證 警揪肇逃車主
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
獲利回吐 港股小跌
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市公車撞路樹 4女乘客受傷
8年植樹百萬棵 林佳龍鼓勵兒童節植樹
聯發科2月營收 創1年新低紀錄
防金融動盪 陸研擬限制國際資本流動
神基2月營收12.25億 年增近5%
連虧多年 兆豐證處分香港孫公司
憲兵搜索案 監委立案調查
蔡英文：總統不必加女字 才更接近平等
年輕粉領嚮往外派 多數難如願
警臨檢搜出槍毒 毒蟲當場嚇昏
菲南海仲裁總舵手 健康因素辭職
塔利班報復 巴基斯坦自殺攻擊至少8死
憲兵被指違法搜索案 北檢傳喚魏男
暫緩併校 成大南藝大尊重
研究：年輕時經痛 中年慢性疼痛率恐增
法國認可頂級餐廳 亞都麗緻連2年入選
出口連13黑 財政部：下半年才可能轉正
廣西地下420米天坑 發現不知名生物
台中歌劇院年底啟用 持續與地方溝通
臨海工業區汰換水管 經濟部允規劃
突尼西亞邊城軍警遇襲 包括平民19死
竹縣市加強流感防治 提醒民眾戴口罩
澎湖海巡兩頭忙 後送病患還查扣陸船
獲利回吐日圓走揚 東京股市收黑
立委爆料浩鼎是翁啟惠的 浩鼎：絕無此事
為解難民潮 歐盟漠視土國戕害言論挨批
碧華國小停車場 免費試停到4/30
茂迪虧損減少 去年每股賠1.37元
轎車四輪朝天 24歲女駕駛皮肉傷
緬因州對決希拉蕊 桑德斯獲決定性勝利
茲卡感染 廣東新增2例輸入性病例
愛琴海悲歌再起 歐盟擬關閉巴爾幹路線
北市公車撞路樹 11人受傷
台南震災痛失兩兒 夫妻要把孩子生回來
106年南投燈會 規劃沙雕花海恐龍展
花蓮秀林拐童男 再犯之虞遭羈押
13校17班流感停課 北市國小居多
歐盟舉黃牌 3月底期限只是解鈴第1階段
台南沿海劃濕地 漁民陳情反對
若與夏普敲定簽約 鴻海需申請暫停交易
乩童酒駕 要濟公附身才願酒測
美進口電子產品 台灣占比居第4
索羅門主流媒體報導駐館推廣環衛運動
基隆市演練茲卡病毒防疫
西藏副書記：若達賴訪台 堅決反對
陳其邁：3/14排審不當黨產條例
女嬰先天橫膈膜疝氣 葉克膜搶救
台灣之星促銷告捷 訂單量飆6倍
澎湖擱淺貨輪 最快12日抽油
南西雷根辭世 民進黨表達哀悼
夠麻吉開賣虎航機票 單程下殺660元
經濟部搶救出口 力推聚落雲平台
Costco內湖店車潮 北市研商解決方案
中壽前進校園徵才 董事長親自上陣
費鴻泰爆：張念慈是翁啟惠在浩鼎代理人
玩手機忽略太太 陸年輕夫妻鬧上警局
流感病床不足 總統促採紓解作為
達方配息2元 現金殖利率近10%
駐印度台教中心 為印度軍官開中文課
台塑四寶2月營收減 3月轉趨樂觀
找出口新商機 貿協鎖定新興市場
建徒步區經費高惹議 花縣府：用好石材
監院：不容許不當結案而結案
俞正聲：加強與台灣認同一中的政黨交流
北韓駭客 對南韓發動網路攻擊
歐盟舉黃牌 鮪魚公會抗議國際兩套標準
天狗食日將至 日全食Q&A一次看懂
尼加拉瓜展開加入TPP效益評估
北富銀拿下台灣最佳聯貸銀行
王毅談九二共識 民進黨重申維持現狀
郭台銘在曼谷 查核評估投資夏普泰國
手機零件廠 2月營收降溫
國家檔案受保護 銷毀須經層層關卡
雷軍：十三五年均成長6.5% 極具挑戰
摻爐渣不划算 混凝土業者：誤用可能大
郭台銘參與泰國夏普會議 未現身
大陸女生節 男大生瘋狂示愛
陳菊率團 會安倍胞弟等日議員談食安
陸：反對藝人與西藏流亡政府要員同法會
土壤液化查詢倒數 買方等著看
總統：台灣國際評比佳 勿妄自菲薄
美富翁拍賣拿破崙相關收藏 99%售出
今彩539開獎
在家就能開證券戶 健保卡線上可完成
憲兵疑違法搜索 魏男：身心受害
威力彩開獎
翁啟惠疑涉浩鼎炒股 金管會：先看意圖
斯洛伐克左派總理勝選 總統委託組閣
山口組分裂後對立激化 日警加強監視
兒在校霸凌女同學 媽Po臉書指責挨批
房價看跌 港2月住宅銷售暴減70%
全球最大飛行器將試飛 專家質疑接受度
陸外匯存底3.2兆美元 連4個月下降
突尼西亞於利比亞邊境 擊斃21聖戰士
關閉巴爾幹難民路徑 德：純屬揣測
臉書成癮可能是大腦演化需求
威力彩連30槓 頭獎又槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩連30槓 下期頭彩衝10億
女教師車禍不治 家屬質疑肇事車超速
威廉王子全家渡假 小王子公主首次玩雪
巴西危機 反總統社會運動極端化
內蒙巨貪逾30億賄款 索賄數億修美房產
巴西危機惡化 副總統籲全民團結
油價低 阿聯油長：產油國只得凍產
基層怨氣高 川普挑戰美選舉結構板塊
軟銀擬分拆 國內外業務一分為二
逝世4百年 雷達探測揭開莎翁之墓面紗
威廉全家滑雪度假 喬治夏綠蒂萌照曝光
轎車墜落汐止五指山山谷 2人獲救
桃園4死命案 姪砍死伯父母堂姐再自殺
桑德斯希拉蕊辯論交鋒 都宣稱能勝川普
美股開低 漲勢似暫歇
法電力集團蓋英核電廠 雙方政府支持
「女性身體不是戰場」 瓜地馬拉慰安婦法庭獲正義！
瓜地馬拉慰安婦獲正義！中南美司法轉型露曙光
莎拉波娃坦誠服禁藥遭禁賽 無緣里約奧運
「有一天我將...」Google捕捉全球337女性夢想藍圖
憲兵搜索惹議 軍方大動作記過調職
2月份CPI較上月漲1.94% 近36月來最大漲幅
經濟學人：這還是個男性的世界
《窒命地(Colonia)》揭智利歷史上黑暗的一頁
歷史上的今天：1857年 婦女權益爭取的開端
用生命衝撞父權遺毒 阿富汗女性15年改變社會
無印良品積極展店 上半年售價不調漲
富邦銀獲《IFR ASIA》雜誌評選「年度台灣最佳聯貸及結構融資銀行」
中華影視全新包月方案 十四天內免費看
日本警方認定 分裂山口組處對抗狀態
聖戰士襲突尼西亞邊城 至少50人喪生
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
傳日將派潛艦訪菲 停靠蘇比克灣
悼南西雷根辭世 歐巴馬下令降半旗
商難民危機 土耳其要求歐盟加倍金援
砍死伯父母堂姊 男再自殺身亡
歐元區振興疑慮增 歐股收小黑
新1輪敘和談14日展開 在野出席否待決
美軍方：北韓核武威脅無濟於事
打擊偷渡難民 北約軍艦駛入愛琴海
油價漲推升道瓊上揚 科技股走軟
國際油價勁揚 布倫特重登40美元
美稱重視北韓核戰威脅 籲停止挑釁
彭博：不會參選美國總統
日媒：鴻海迎娶夏普後將整併LCD業務
彭博不參選美總統 有助希拉蕊選情
美股漲跌互見 台股恐震盪
雃博搶下SLK過半股權 進軍德國
竹市友善車位 孕婦年長者停車更方便
國際婦女節 Google塗鴉邀女性談願景
車行將機車停放人行道 疑遭縱火燒毀
海大成立新科系 育海洋文創設計人才
屏東婦女節系列講座 助提升視野
農業局扶助 退休清潔隊員變有機農夫
前紐約市長彭博 放棄角逐白宮大位
蛇出沒 中市防範宣導了解蛇習性
日交流協會：台日關係佳 幾等同簽FTA
老闆太忙了 成都出現無人菜攤
日涉台事務人士：盼與新政府續深化交流
幫幫忙基金會捐物資 聖文森讚義舉
日涉台事務人士：日方已向慰安婦道歉
2月CPI年增2.4% 36個月最大漲幅
亞電2月營收冷 3月需求回溫
綠悅2月營收 月減10.19%
紙牌屋第4季看不到？Netflix努力中
緬懷南西雷根 民眾獻花致意
調查：Fed緊縮政策對經濟成長過於限制
台股開盤跌3.69點
33元攻防戰 新台幣開盤升2.1角
大學繁星推薦錄取率59.26% 新高
大氣擴散不良 西半部多處紫爆
毒蟲見警車心虛衝撞 南投警開槍圍捕
馬航MH370失聯2週年 團隊將公布調查進度
宏達電開盤登百元 新品軋空行情發燒
多倫多新生雙胞貓熊 名叫盼盼與悅悅
高廣圻：保防處長憲兵隊長調職
阿里山公路防災演練 部分時段封閉
寒害致蔬菜大漲8成 近21年半最大漲幅
不想讓川普漁翁得利 彭博不選了
明道8學生錄取港大港中大 成績亮眼
憲兵涉違法搜索 張揆：懲處不預設時程
傳入主夏普後整併LCD 鴻海不回應
2月營收波段低點 開盤日月光跌矽品漲
南京大學女生身藏56顆鋼釘 築牆送暖
白色恐怖檔案 蘇嘉全：銷毀不負責任
採土石繳特別稅 雲林徵每立方公尺30元
繁星推薦缺額1420名 首次破千創新高
連18跌 躉售物價指數年減4.79%
助薩爾瓦多海水養殖計畫 台專家傳技術
憲兵涉違法搜索 馬總統：有犯錯要改
聯傑每股配1.16元現金 5年新高
陸男借百萬照顧植物人女友 他竟是真凶
馬總統過境 美官員：盼和台灣維持對話
醣晶片突破 有助開發愛滋疫苗
越官員：大陸海警船攻擊越南漁船
憲兵搜索案 保防處長調陸軍司令部委員
校排比序影響 15滿級分考生繁星落榜
陸南海填海連接島礁 也造人造港
焦桐為愛吃天涯 美食與文學邂逅
台灣女性居政府領導階層 大中華第一
投顧：投資拉美需耐心 用時間換取空間
美消費者報告評選 奧迪獲最佳汽車品牌
證交所前進日本 推廣台灣資本市場
損友來訪毒癮癢 戒毒男吸毒回籠
浮洲合宜宅 陳威仁：可透過結構補強
魏男賣文件案 士檢傳喚保防處組長
安置難民 歐盟土耳其達廣泛共識
董事會時間再成夏普案焦點 鴻海三緘其口
英示警 西式活動場所恐再遭恐攻
時力黨版黨產處理條例 增吹哨者條款
王毅：不會坐視朝鮮半島穩定被破壞
台股漲多拉回 失守8600
憂鴻海併康達智 大立光重跌近6%
台股波段漲千點 部分基金大漲15%
春節吃太多 台南減重班陸續開設
憲兵搜索案 國防部1週內完成調查懲處
中共反貪工作延至港澳辦
新北特搜馳援維冠搜救 朱立倫頒獎表揚
假鈔騙200萬美金 兆豐金董座怒祭處分
太空人：太空領域不應僅屬大國獨有
飲食無醣油鹽加狂喝水 婦水中毒掛急診
阿彌陀佛關懷協會捐贈聖多美輪椅
沼氣發電延長補助 申請條件放寬
談貨貿陸盼農業讓步 張揆：不合適
到鳳凰谷鳥園賞螢挖筍 開放報名
岸信夫：區域共同面對 台灣不應被忽略
前籃球國手車禍重傷 判軍方國賠2214萬元
王毅：南海航行自由不等於橫行自由
鐵礦砂單日漲近2成 中鋼不擔心
台大繁星放榜 8所高中學生首次入榜
F-大略樂當月老 每股盈餘5元創新高
蓬蓬裙擺搖搖 舞動陶醃脆梅再加碼
網咖疑口角遭毆打 警鎖定對象偵辦
苗市蔣公銅像遭潑漆 2大學生送辦
BMW慶百年 大秀百年概念車
休旅車疑車速過快翻車 父子傷重不治
恆春半島黑豆有前景 越來越多人種
家電商催債 警無搜索票拒開民宅門
懷特止痛藥解盲成功 股價漲停
興隆公宅智慧電網 北市U-CAR試行點
調查：9成雇主願讓勞工申請母性保護假
均相化抗體突破 藥物有效3倍以上
畢業求職潮 校園徵才釋3萬職缺
IDC：手機紅色供應鏈 成本面臨上升
假美鈔詐領6600萬 主嫌下落仍在查
毒品愈來愈氾濫 條子杯杯辛苦了
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩性平權？男薪水高於女 已婚女最「薪」酸
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繁星放榜 桃園南崁等校成績佳
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲） (更正報)
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菲內閣秘書長任臨時外長 與台交集多
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淡水傳國中生遭砍傷送醫
美國西北岸大斷層 恐引發規模9大地震
英業達2月營收 年增12.28%
防高房價金融風險 陸整治高槓桿放貸
緯創2月合併營收年減10%
北市捷運局將標售兩百餘戶聯開宅
陸客來台限縮？陸委會：陸方稱作業正常
華映2月合併營收月減18.4%
聯合國深度關切歐盟和土耳其協議
佳世達Q4合併每股盈餘0.13元
科學家：升糖指數高飲食與肺癌有關
嫑食物浪費－有效日期過了 還能吃嗎？
你該感謝他：組裝式家具先驅IKEA設計師辭世
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日媒：鴻夏簽約恐推遲至下週
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防茲卡 世衛籲孕婦避免前往疫區
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大溪廣澤宮火災 6旬男無生命跡象
出口連13黑 張盛和：台灣不是最差
美媒：密西西比州初選 希拉蕊勝出
柯文哲將會薄瑞光 不預設立場
靜宜大學類繁星入學 助弱勢學子
雙英會 總統府：520前見面很正常
華碩新筆電 VivoBook在美上市
金正恩：北韓核彈頭已標準化
稀有冬候鳥羅文鴨 鰲鼓濕地現蹤
淡水少年遭砍 警5小時破案逮人
雅加達民眾爭睹日食 科學不迷信
彭淮南立院報告解密 負利率恐引5大衝擊
憲兵搜索案 行政調查1至2天內完成
盛群2月營收落底 Q1仍樂觀
民間籲翁山蘇姬 做緬甸精神領袖
請益之旅啟動 蔡英文首會宋楚瑜
柯文哲訪美 看產業辦外交做學術交流
日本祭負利率 謝金河：燃燒自己照亮全球
柯文哲聽太太的話 小皮箱換大皮箱
國安基金選完就退場 張盛和：有擺爛之嫌
美天文迷搶看日全食 買機票高空觀賞
蔡宋會登場 宋楚瑜：知無不言
蔡宋會登場 蔡英文讚宋楚瑜歷練豐富
相親對象變繼父 21歲陸女崩潰想自殺
前男友欠2萬元 女放火燒機車
太空火箭廠開放參觀 貝佐斯擬2018載客
二手衣回收義賣 捐贈陽光基金會
小兵衝鋒 店頭市場基金今年平均漲5%
菱利發財車 熱血甩尾秀特技
密西西比州初選 希拉蕊和川普料勝出
加拿大今年擬收30萬移民難民
憲兵搜索惹議 北檢傳前政戰局保防處長
蔡宋會 蘇嘉全：支持為團結國家而努力
蔡宋會登場 宋楚瑜：一定知無不言
請益之旅 蔡英文談搭建政黨互動平台
印尼日全食 群眾或驚呼或跪地禱告
鴻海軟銀微軟鐵三角 強攻雲端機器人
洛克希德馬丁擬裁員1000人
香港亞視新發展 債權人擬注資
福祿猴訪基隆 光雕秀加碼33秒
女車內藏毒 違停遭拖吊露餡
日矽併證實遭施壓 公平會表態拒受影響
傳接Nexus單 宏達電股價再攻百
宋楚瑜提前視察會場 親迎蔡英文到來
李世?：盼圍棋價值能夠永續下去
中大首創新太陽能電池 吸室內光可產電
反普勢力未奏效 川普初選再下一城
自由車環台賽移師南投 民眾為選手加油
北美環保創新展 台國家館拓綠能商機
連看18集韓劇 南京女大生突發青光眼
檳榔1分鐘切成百片 藥神陸翁身懷絕技
大陸獨特貸款 二胎貸鎖定有孩家庭
動物園游泳班 水獺用功企鵝偷懶
光復新村頻遭竊 中市規劃夜間保全駐地
菲紀念推翻獨裁 獨裁者之子反獲支持
魏國彥：催生能源稅立法 用於節能減碳
言論惹議 印尼人連署拒川普投資入境
國際股市回檔 台股回防8600點
F-眾達去年每股估賺5元 陸系客戶大單來
批立院法制局 段宜康：明天增專案報告
剛出獄就持毒被捕 愧對亡父男淚崩
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小報披露英女王贊成脫歐 前副首相否認
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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鴻海未開董事會 夏普簽約或在10日以後
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蘋果傳新專利 Home鍵有彈性
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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懷特解盲成功 攜母公司美吾華同步攻頂
華南首例 陸男接受豬角膜移植
國安基金退不退場 張盛和：新政府決定
能源局挺時間電價 盼台電考量更周延
南區就博會13日登場 提供逾萬工作
挑仇恨 真實新加坡網站總編輯認罪
雨天開車 切忌猛按喇叭
菜變便宜了 又見小白菜 3把20元
小孩發燒超過5天 要警覺是川崎症
遭批螺絲鬆 華南金兆豐金領跌
國防部長：空軍教練機將國機國造
放下藍綠 宋楚瑜：與小英看法接近
1600天的心碎 陸少女遭官二代毀容
台苯委託書大戰開打 兩派登報互批
愛文芒果畸形花增多 氣候異常減損產量
山東驚見四腿雞 專家：不影響食用
南海升溫 美擬派長程轟炸機進駐澳洲
全國非營利組織 平台資訊全都露
韓美強化戰時空軍作戰指揮部情資共享
防災避難演練 吳思華讚鳳鳴國小
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憂房價崩 高雄老屋健檢申請不踴躍
馬鍾麟：柯文哲訪美促進城市情誼
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獲利了結賣壓衝擊 超眾雙鴻亮跌停
韓系氣墊彩妝夯 哆啦A夢躍上粉餅盒
川普初選再拿2州 提名戰擴大領先
藍透明新連線 公布3階段國會改革進度
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福衛七號蓄勢待發 預報颱風準確度大增
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誇張廣告扯很大 化?品誆稱可拉皮
機捷六延 沿線站點房價走跌
竹林山觀音寺 挨控占地判還定讞
助弱勢生入學 交大放寬申請檢定標準
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蔡宋會 藍：歡迎小英跟馬總統見面
遭爆介入中嘉人事 遠傳嚴正否認
秀秘密文件 宋楚瑜：沒軍隊就沒台灣發展
違法藥摻西藥成分 食藥署：壯陽藥最多
旺詮擬配4元股利 法人看增今年毛利率
嬰幼兒易流感重症 爸媽別輕忽
苗縣小金雞母 黑真豬銷售賺新高
人民團體e化管理 年省69萬張紙
採購醫材涉弊 檢起訴2醫師及廠商
宋楚瑜：不是橘子變綠 是共創新局
流感疫情延燒離島 澎加強快篩防治
傳夏普併入群創 研調：非鴻海風格
南海爭議正炙 教部揪團前進東沙
罕病胸腔畸胎瘤 如排球佔胸腔13年
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飛機將需安裝追蹤系統 避重蹈MH370覆轍
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土壤液化將公布 內政部：三方面配套
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2歲女童重症流感 市府提供協助
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慶云涉傳銷吸金判無罪 苗檢將上訴
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身材確實有影響 研究：男矮女胖賺較少
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永光2月合併營收 年減10.1%
遭性侵與火燒 印度16歲少女不治
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新北紀錄片獎入圍公布 多片遠赴國外拍攝
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習近平定調九二共識 北京壓力排山倒海
土增稅收逾6年半新低 2月年減逾4成
美強化亞太駐防 海軍2艦停泊菲港
齊秦爭著作權 環球音樂判賠
施家古厝修護再掀重建街拓寬爭議
公平會審日矽案 盼17日前決定
減用化學藥料 中市續辦收購福壽螺
查核阿里山食安 30件食品標示不符
提升亞太婦女賦權 台美合辦研習營
5項水上自救互救 國軍105年必訓
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心情差開車逆上國道 正義拖車霸氣攔擋
中嘉案爭議 遠傳重申：不會介入人事
出口冷颼颼 陸商務部長信心喊話
蔡英文：改善護理人員勞動條件
證交所港星馬引資 獲熱烈迴響
臉書貼政戰局公文 王定宇：真相近了
NetApp深耕台灣 鞏固儲存龍頭寶座
國民黨2場政見會 中視民視轉播
美兩黨總統初選 最新統計結果
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金控2月獲利衰退2成 中信新光逆勢增
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大陸網路出版新規10日上路 加強監管
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