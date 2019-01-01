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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
茲卡入侵 廣東：存在病毒輸入風險
南韓暫停開城工業區運轉
維冠現場重機具增 7面向同步拆搜
高雄市舊大新百貨起火
金門魚群凍斃 清潔隊犧牲假期清理
南海仲裁案 菲預測5月前有結果
猴年到 菲外長盼菲陸關係改善
搜救英雄遭鋼筋射傷 包紮後繼續上
維冠金龍塌 結構技師：921樓倒元素都有
潘基文慰問台震災 人道事務廳聯繫災區
台灣8銀行申設仰光分行 3月放榜
二戰未爆彈當黃金 菲拾荒者鋸彈釀死傷
印度外交家月刊 封面故事報導蔡英文
保障受災戶權益 南市府將提假扣押
停業大新百貨起火 濃煙竄燒
旺角衝突 大陸官媒新華社稱暴亂
敘國邊界查扣爆裂物 土耳其羈押34人
因應北韓射火箭 日將實施新制裁
教宗喻歐洲為老祖母 梅克爾曾表抗議
翁倩玉牽線賑災 把日本的愛帶給台灣
南市府：大鋼牙作業 目標導向
網傳賴清德除夕落跑 立委貼照反駁
南台地震救援 新華社：大陸持續關注
年輕女性選民不挺 希拉蕊新州初選落敗
救出1隻馬爾濟斯狗 搜救員：都是生命
張良任：太平島是解決南海爭議模範
下任聯國秘書長 保加利亞提名女性競選
爸媽別逼我 北京地鐵出現反逼婚廣告
震災搶修 11日擬恢復4.5萬戶供水
切斷北韓資金 南韓停開城工業園區運轉
南台震災 死亡增至47人
烈嶼擲筊 白衣天使勇奪汽車
金門機場現人潮 縣長協調加班機
大樂透開獎
悼念地震罹難者 府院取消新春團拜
援台 日華懇捐錢青森捐蘋果
今彩539開獎
大福彩開獎
二戰情緣 美老兵澳洲與英國女友重逢
南台灣震災 阿爾巴尼亞慰問
澳洲出現第3起茲卡病例 病患為孕婦
葛光越訪立陶宛拉德偉立斯基市
大新百貨尚有殘火 幸無人受困
泰破獲偽造護照集團 供貨入歐難民
敦煌壁畫最早玄奘取經圖 悟空牽白馬
獲悉女友及家人死訊 李宗典很堅強
高雄燈節開幕 祈福取代煙火
大福彩頭獎 槓龜
傳隕石砸死人 印度科學家表懷疑
今彩539 頭獎2注中獎
大新百貨燜燒6小時 警消忙滅殘火
要求英國女王還鑽石 巴國律師告上法院
大樂透頭獎 槓龜
印度警方控制群眾新招：彈弓射辣椒粉
忠孝橋引道拆除工程進度超前 13日通車
林懷民：天災人禍接連 需思考如何善待土地和環境
蔡英文臉書：祈求，國家在每一場災難過後，都能記取教訓
無懼葉倫警告 美股開盤走高
因應恐攻 法國民議會通過修憲案
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
銀行股帶頭 歐股上揚
奈及利亞自殺爆炸案 56人喪生
北約防長會議通過增強東歐軍力
葉倫：持續經濟疲弱可能減緩升息速度
費奧莉娜退出爭取美共和黨總統提名
葉倫強調經濟風險升高 美股漲跌互見
美原油存貨高 油價下滑
川普：難民湧入將使歐洲崩裂
新北及新竹市入圍全球頂尖7大智慧城市
北韓衛星未傳送資訊 美憂火箭酬載量增
年終獎金聰明用 三管齊下
跨境電商夯 1分鐘教你掌握海外剁手黨
課桌椅上吃便當 北京首家台灣懷舊餐廳
電信五雄4G戶飆升 吃到飽恐難下桌
房地合一上路 房市三大趨勢演變
過年走春去哪 札幌雪祭體驗夢幻世界
台灣貝多芬傳人 心繫南台強震
台灣人嫌錢難賺 越南妹搶著做
韓美擬最快明年初在韓部署THAAD
強震維冠倒塌6天 獲救小狗無傷發抖
維冠災區持續搜救 傳出F棟有傷者
葉倫警告經濟風險升 日圓升值
新北市及新竹市角逐全球最佳智慧城市
台南搜救第六天 維冠仍有83人待救
科學家：畸形胚胎大腦發現茲卡病毒
小吃政治 連涉台官員都愛吃的台灣美食
林懷民：天災人禍接連需嚴苛面對土地
倒塌維冠 死亡53人失聯83人
鄒族咖啡香醇 喝了再到部落看產地
人工智慧太酷炫 蘋果鴻海都很愛
維冠搜救第六天 南市府籲勿再送食物
土托魚年後價回跌 不少民眾爭鮮搶購
單身狗逾2億 陸單身經濟夯
春節到 陸民租個女友好過年
春節大樂透 初三新增百萬富翁23人
哈利波特再掀魔法旋風 第8集今夏出爐
南韓人員陸續撤離開城工業園區
年終獎金怎麼用 這4招準沒錯
猴年港股開盤 一度挫800點
維冠塌樓大鋼牙開路 搜救人員孔道搜尋
告別年假 腸胃的收心斷食操
煲湯功效多 香港主廚的3個私房食譜
學生租屋糾紛多 這些技巧學起來
台法合辦工作坊 培訓電影導演製片
新北特搜支援地震 尋獲3罹難者
搭乘熱氣球 全年都可玩
陳瑞斌：文化輸出是台灣未來展望
致命吸引力 紅藜讓鳥兒拉肚子
胖貓減肥大作戰 最忌心軟手慈
帛琉奶奶來台手術 望著陽明山跨年
年紀輕輕就白髮？熬夜飲食不均惹的禍
聯合國安理會促俄 停止轟炸敘阿勒坡
維冠搜救第六天 家屬怒批大機具在台北
還我好空氣 檢測PM2.5技術推陳出新
消失32年 印尼中文教育再來過
雲嘉南空氣品質不佳 斗六嘉義新營紫爆
重機具在台北 家屬批拆橋比維冠救人重要
因應北韓飛彈威脅 美日韓強化軍事關係
台南維冠災區 家屬盼休息勿採訪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宣稱獨力救出20人 男遭打臉請離
美助卿：美政府與民間致力協助台震災
海島居民忽視再清潔 皮膚病黴菌多
曾因迷惘蹺課 正妹學美容重獲自信
軍官遺族尋根 黨史館珍藏唯一照片
多看萌貓影片 真的有益身心
軍事據點改民宿 馬祖特有觀光資源
熱氣球教母陳淑慧 讓世界看見台灣
蔡英文福安宮參拜 為台南祈福
台北書展 探索匈牙利文化
見證歷史紀錄愛情 新人剝皮寮拍婚紗
剝皮寮排隊美食 切仔麵肉粥店
華西街在地美食 蛇湯及燒麻糬
來不及開學 女童筆記本令人心碎
萬華青草巷熱賣 溫熱青草茶退火
龍山寺春節祈福 鑽燈腳增福添慧
春遊崙背 體驗詔安客家文化
MB系列 重拾日系玩具迷的信心
平溪天燈節迎春 童趣指印歡樂升空
鹽水意麵加肉燕酥 道地絕配小吃
機場美食多元化 幸福感十足
過年聚餐 超市冷凍真空包輕鬆上桌
蔡英文臉書：國家記取教訓 人民更堅強
丹頂鶴受鞭炮驚嚇 高飛遠離三芝
魏大翔家屬籲查明真正承攬維冠負責人
一兼二顧 腸道細菌讓你睡覺也能瘦身
結構技師：逾30年房子全面體檢才安全
研究：高中以上學歷 有助降失智風險
賴清德臉書 感謝日本即時協助水箱
臉書董事推文談印度惹議 祖克柏也批評
中市光明陸橋拆除否 市長臉書引發熱議
台中慈濟醫院發動捐款 為台南震災祈福
茲卡疫區婦女 世衛籲防蚊未限制旅遊
美官員：美國東協峰會與中方無關
旺角衝突 37人被控暴動罪出庭
香港加拿大簽署保護投資協定
張惠妹故鄉 建村百年龍柏被盜
提高立院議事效率 陳明文提修法
維冠塌樓 專家：建商分級共同監造
新竹縣入選全球國際智慧城市前7名
維冠G14傳1名小朋友待救 啟動搜救
總統：向日本學習 預防地震災害
印國防官員：印美曾討論聯合巡邏南海
古人也愛火鍋 漢代盛行鴛鴦鍋
大陸湖南宴席菜 第六道不出魚
昆山奧灶麵 吃了暖胃也暖心
陸黑暗料理煤球蛋糕 新年吃除「煤」運
維冠金龍G14 新北特搜尋獲罹難女性
崑山科大情侶相擁罹難 總統：痛心
新州初選失利 希拉蕊等人重整旗鼓
印度或以3000億元買36架飆風戰機
新北市及新竹縣爭取全球最佳智慧城市
克里斯蒂退出美共和黨總統提名
協助救災 駐星代表處提供捐款資訊
維冠塌樓 建築師：關鍵在太多做假
維冠金龍57死 失聯待救76人
研究：馬也會看人臉色 可能與馴化有關
大鋼牙開上維冠建物 賴清德致歉
不再沉迷網路低頭 家扶助青少年
找創意添靈感 駁二特區超吸客
美潛艇航母接踵赴韓 向北韓示威
推特用戶成長停滯 營收預估未達標
對流雲移往陸地 嘉義台南高雄慎防大雨
洪家益一度心跳停止救回 兄姐感謝
羅勃甘迺迪暗殺案 美15度拒絕槍手假釋
嘉市多寺廟 新春祈福求平安
台南強震 目前死亡人數61人
維冠塌樓 政府補助老屋體檢擬增至2千件
春節連假 阿里山遠離塵囂好去處
花蓮阮弼真君文化祭 傳承大陳島民傳統
助鄉親返台 楊鎮浯協調加班機
廖添丁旅行懶人包 體驗清水小鎮風光
竹市家戶大型家具 春節過後免費清運
過年走春 新北商圈齊Fun假
頭髮露出瓦礫 桃消發現一遺體
春遊德拉楠部落 品原汁原味泰雅生活
英國下午茶最奢華 瞧公主嫁妝裡的秘密
強震維冠倒塌 死亡59人 失聯63人
南韓：THAAD對百公尺外人體無危害
地震農損 台南逾1.2億最多
猴年港股收盤下挫742點
桃園大溪古早味 晝夜皆風情
銀髮團圓享佳餚 5大原則助腸壽
長榮貴賓室 設施改造高檔享受
小撇步大翻身 冰箱年菜變化新菜式
春節連假遊山觀海 苗栗0元走春趣
台南肉雞場禽流感 撲殺5847隻雞
震災伸援手 用LINE捐款送感恩貼圖
雲嘉南空氣品質不佳 初五出遊戴口罩
預防脫產 南市府聲請假扣押建商財產
望安安檢所阿兵哥摔傷骨折 澎海巡救援
恢復供水未見水 台水：檢查自家管線
台南烏雲密佈 維冠搜救風雨無阻
法德股市早盤重挫逾3%
過年繼續買 肉乾榮登網購人氣王
邁向區域整合 菲向東協開放天空
台中兩岸廟會迎春 大陸團隊捐百萬賑災
大馬關懷感恩協會 捐款助南台震災
抗議政府新制薪資 英國醫生再度罷工
法校車撞砂石車 至少6學童身亡
賴清德澄清 維冠建商妻子未在市府上班
吃有機蔬菜 延伸新北公立幼兒園
台南白肉雞爆禽流感 疫情未擴大
陸企併購拚升級 2015交易量增4成
開城南韓公民 北韓全面驅逐出境
維冠金龍59死 63人失聯待救
北韓下令南韓人即刻撤離開城 沒收資產
南韓打撈疑似北韓導彈助推器殘骸
災民租金補貼 政院協調賑災基金會協助
德國Ifo：台灣Q1欠佳 6個月後持平
港股猴年開市 重挫3.85%
樂高義肢助身障兒 獲數位創新大獎
清查維冠建商林明輝不動產 至少30筆
下雨了 台南維冠仍有62人待救
曼德拉孫4度完婚 為妻改信伊斯蘭惹議
刮刮樂中獎率較去年高 56人成百萬富翁
美政府及國會高層慰問震災 外交部感謝
初五返工作崗位 國道車潮上看280萬輛次
陳建仁參訪中市社福機構 新春關懷
希臘海軍直升機墜毀 3人失蹤恐罹難
南非偏鄉青年 獲得哈佛全額獎學金
台南震災 新竹都城隍廟捐款200萬
日圓升抵15個月高 兩韓緊張避險需求增
南韓怒撤開城工業區 切斷兩韓合作
錠嵂供震災慰問金 罹難保戶每人10萬
北韓公布金正恩 搭機視察火箭發射影片
台南加油 平溪天燈節為地震災區祈福
台南市政府呼籲民眾協助確認地震失聯戶
大樂透開獎
阻非法移民偷渡潮 北約協防愛琴海
台南維冠倒塌 最深壓到地底2.7公尺
南韓加強邊界警戒 防北韓突襲
分離組織建國夢碎 菲南再陷騷亂
今彩539開獎
不滿南韓暫停開城運作 北韓揚言斷熱線
南非幣走貶 觀光旅遊業受惠
威力彩開獎
初五多雲又溫暖 降雨機率低
陸股避險情緒升 中國大媽或將改炒黃金
南台強震 彰縣派諮商師協助
安置難民受威脅 7%荷蘭地方官員想辭職
傳因人力充足 韓國3搜救人員先離台
房仲業免費提供受災戶租屋諮詢媒合服務
維冠樓塌累計60死 失聯待救62人
巴黎爭奧運主辦權標誌 也遭疑抄襲
94歲奧斯威辛集中營警衛 德國受審
墨西哥北部監獄暴動 傳50死
地震台南玉井災民怒 李全教協商安撫
報告：陸2015軍費開支全球第二
威力彩頭獎槓龜
土耳其總統抨擊歐盟 揚言遣送難民
台南地震截至晚間9時 累計65死待救59人
潘師典換下醫師袍 投入第一線救更多性命
今彩539頭獎 頭獎槓龜
台南地震累計65死待救59人 明頭七法會
台南市政府對家屬質疑不調大鋼牙提出說明
憂供應過剩 國際油價逼近13年低點
沙烏地南部教育單位遇襲6死 凶嫌被捕
雪崩活埋奇蹟生還 印度士兵不治
年輕女性不挺 希拉蕊掀女權論戰
大樂透頭獎 頭獎1注中獎
美駁斥意圖推翻馬拉威總統指控
敘利亞5年內戰 47萬人喪命
關閉邊境開城工業區 南北韓戰火再度升溫
香港旺角衝突 陸外交部表態為暴亂
墨西哥監獄暴動 近50人死亡
台南地震頭七 死亡人數已達89人
駭客練兵場 造就台灣新國防產業
空軍航教館 全國唯一懸吊飛機博物館
外交部搶救珍寶 張大千合繪作品重生
軍中米其林 陸軍58砲指部創意菜餚
初五開工 高速公路車潮預計280萬輛次
台灣燈會登場 參賽花燈15日前送件
擊斃非裔男子 紐約華裔員警遭判有罪
中國大陸南極戰略積極 其他國家憂心
中泰鐵路開工 陸中南半島戰略再下一城
對建商提假扣押 賴清德：還有下一波
為台灣燈會準備 鄭文燦勉全新市容
地震險怎麼保？專家這樣建議
南檢首度提訊林明輝 傳喚證人助釐清
地震後房屋檢查 3大必知方針
侵害人權拒改革 美司法部告佛格森市
劃時代發現 科學家直接觀測到重力波
墨西哥北部監獄派系互鬥 州長：52死
美國印度討論聯合巡邏南海 陸警告
美眾院議長：眾院料本週審議北韓新制裁
美眾院議長：支持議員數尚不足表決TPP
香港旺角再傳警民衝突
科學家發現重力波 霍金：科學重要一刻
葉倫對全球經濟示警 歐股收盤重挫
葉倫：難以預測油價和美元匯率何時穩定
葉倫：全球市場混亂 衝擊程度仍不清楚
憂供應過剩 國際油價跌至近13年低點
全球股市賣壓持續 美股收盤下挫
美政府：敦促陸與台灣新政府維持對話
美官員：蔡英文承諾維持現狀與兩岸穩定
美官員：台提潛艦需求已久 複雜難公開
巴西衛生部：茲卡預防針可在1年內測試
凌晨再發現6遺體 維冠累計76死46失聯待救
台南震災罹難者頭七法會
茲卡肆虐 消費者報導公布最有效防蚊液
美印聯合海巡 美國務院：暫無計畫
維冠死亡增至80人 A.G低層陷地下室搜救難
敘利亞危機會議 凱瑞：達成停戰共識
萬華一條東園街 3家戲院都散場了
年後轉職潮 台灣博士西進大陸
虛擬實境好吸睛 蘋果也想參一腳
美升息台灣降息 科技廠資金操作多保守
IBM連續23年 蟬聯美國專利第1
除濕機貴的比較好？專家這麼說
健保卡當網路報稅憑證 今年上路
地價房屋稅調高免驚 辦自用住宅可節稅
南韓對北韓開城工業園區斷水斷電
呵呵應付人 始於蘇東坡自我解嘲
南韓切斷開城工業區水電 企業完成撤離
春節假期新選擇 視障按摩除疲勞
搶救維冠災區 基隆消防不歇手
維冠死亡人數達87人 救出1土狗
地震頭七發現多具遺體 維冠累計87死
台南震災頭七法會 蔡英文神情悲悽
維冠再找到兩家人 許宏全1家3口緊擁
大陸城市開發 古蹟廟宇憑空消失
國內\頭七台南災區又下雨 維冠救援不間斷
誤食電池 兩歲男童食道遭侵蝕險喪命
MSCI調整 台股亞洲新興市場權重下調
維冠累計91死 待救31人
圓仔陪你吃飯 全球唯一貓熊餐廳在台北
埋線減重停看聽 控制飲食才有效
大樂透百萬紅包 11日新增46注中獎
咖啡扭轉人生 阿里山咖啡王子方政倫
無線電波賽奪冠 女大生展優異實作能力
想當偏鄉志工 上網媒合就對了
馬祖英式風格東莒燈塔 見證歷史起落
看萌主圓仔 你不能不知的3個祕訣
地震頭七法會 馬總統蔡英文出席
地震頭七 維冠累計91死
工業風時尚餐飲 藝人私房景點
小坑櫻紅迎新春 落英繽紛小確幸
奇幻大師首來台 新作書展亮相
中市路平專案 五權西路少人孔蓋778處
中市空地綠美化 今年新增10多公頃
國會添喜氣 台庫寶寶3月臨盆
學界：盼台印在非傳統安全更緊密合作
橫嶺古道走春 尋北投湖底幽徑
鐵馬秘境尋幽 櫻花綻放展春意
讓大地回春 減少塑膠愛海三步驟
斗六行啟館 藝文園區好悠遊
春遊嘉義 漫步香湖公園
古爺賣叻沙麵 營造武俠片氛圍
自助助人 勤奮媽媽養3子女又任志工
探視強震傷者 馬總統：盡全力搶救
竹蚵地景藝術 療癒心靈
令完成未洩核武機密 律師：談高球秘訣
印尼泡麵極品 乾麵讓人一吃上癮
流感發威 屏基5天3000多人急診
美俄等強權同意 敘利亞1週內全面停戰
情人節送禮 男女學問大不同
大陸漁船烏坵炸魚 海巡驅離4艘
洗蔬果用醋酸或蘇打粉好？ 專家告訴你
曾國藩談面相 眼鼻最優先
重力波證愛因斯坦預言 臉書祖克柏喊讚
台南震災罹難者頭七法會 總統致祭
全球股市賣壓 日股開盤跌逾5%
美中情局：IS曾使用化武 有研發能力
茲卡病毒肆虐 委內瑞拉3起死亡病例
澎縣長慰問各航空辛勞 機場出現人潮
地震頭七 蔡英文：祈求生死兩安
清朝皇帝過年也要上班 凌晨2時就起床
火鶴花也服漢方 藥到病除效果好
葡萄園LED光照好省電 3年就回本
逆兒燒死雙親釀6死 凶嫌落網
制裁平壤 韓擬中斷韓朝俄3方物流合作
台南大雨特報 恐增加救援難度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
抓住對岸消費主力 電商跨境致勝第一步
維冠死亡人數增至92人 待救30人
情人節民調：多數菲人相信天長地久
大陸部分老人家勇過頭 不讓座會被打
維冠AG棟受損嚴重 搜救進度慢
加油且慢 下周汽柴油估大降 1元
假扣押建商財產 台南地院裁定
年節試手氣 刮出31個百萬富翁
逆兒燒死雙親落網 疑不滿分產不公
周美青率合唱團赴奇美醫院慰問
茲卡延燒 澳洲出現第2名孕婦病患
臉書免費上網計畫 撤出印度市場
進入高美野生動物保護區 守管制保永續
高雄桃園兩投注站 連兩天開出百萬紅包
紐約時裝週 馬蘭唐裝元素令人驚豔
張揆帶思樂冰 探視維冠女童林素琴
莫迪請求幫果農 可口可樂推出果汁汽水
傳因維安要求撤水車 府：並無此事
桃園救難人員 尋獲1男子遺體
日股早盤大跌 拖累亞股下挫
英稱港書商非自願被帶往陸 暗示遭綁架
大陸首例茲卡患者好轉 居處已展開滅蚊
維冠救出小狗 將與主人團圓
初次性行為 民調：1/4不到19歲
紐約時裝週產業革命 社群媒介改變面貌
憂鬱肥胖菸癮 尼安德塔人遺傳基因所致
台南地震累計95死 待救29人
台南震災罹難者頭七法會 令人鼻酸
賴清德臉書 感謝教宗方濟各唁電
施工進度超前 台南估晚間恢復供水
熱門手機交友App調查 台灣鍾情iPair
災戶見周美青淚崩：活著只為替妻女送行
古早味紅茶推新口味 消費者青睞
維冠G7找到許家人 1家8口僅剩她
高碩泰主持義大利友台組織新春餐會
春節假期台中孔廟走春 按讚拿好禮
時代力量：大尾鱸鰻2歧視原住民 應道歉
MSCI全球小型指數成分股 剔除三洋電
三峽清水祖師祭典 1306台斤神豬奪冠
為台南災民祈福 陳建仁宜蘭禱告
日股收跌5% 日圓走堅拖累出口股
新春賞花 徜徉后里歐式花園花海
Sway：先體檢 3個月內勿買台南房
北韓挑釁 南韓美國將共商飛彈防禦部署
地震致1.7億農損 總統：從簡從速助復健
維冠累計94死 28人待救
流感春節達高峰 初二逾萬人急診
張揆關切南科災損 指示後續配套補救
希拉蕊辯論批桑德斯 健保承諾無法兌現
日圓創1998年以來最大雙週升幅
南檢偵辦維冠倒塌案 搜索林明輝住處
日男國會議員請育嬰假又偷吃 宣布請辭
蘋果擬設印度研發中心 美國以外首座
瓦礫中的鼓舞 大哥哥小妹妹相見歡
南台強震 洛城僑界捐款助災民
春節尾聲 桃機13日起旅運達高峰
金門縣配合降半旗 取消新春團拜
馬公出現返台候補人潮 軍機投入疏運
研發自動駕駛車 Google徵製造人才
美擬在南韓部署THAAD 陸嚴重關切
遭指致維冠倒塌 員工：藍太太將會說明
THAAD部署 南韓:不考慮鄰國立場
逆兒燒死雙親 冷血嗆燒死又怎樣
維冠大樓搜救 市府盼12日拆完地上物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
潘孟安公益拍賣農特產 近40萬捐台南
水送台南震災區 民眾感謝嘉義消防局
菲國鎮議員候選人遭槍殺 疑為選舉暴力
春節天氣晴 陸船炸魚烏坵鄉民怒
印尼漁工整補網具摔傷 幸無大礙
捷克國家博物館屋頂失火 收藏品無恙
港旺角衝突激發執法部門不滿
香港向台灣賑災 台北辦感謝
悼念地震罹難同胞 新北基隆取消團拜
忠孝橋引橋提前拆除完成 13日通車
情人節甜蜜 淡水漁人碼頭放閃
為救災義消搶付帳 竟是導演鄧安寧
南台灣強震 中市議會取消新春團拜
維冠兩住戶自提假扣押 南院裁准
春節連假 嘉義山區遠離塵囂好去處
全球股市重摔 台股開紅盤皮皮挫
台積電南科廠修好 13日全面復工
毒犯假自殘攻擊屏監管理員 被制伏
印尼東部傳規模6.5強震 未發海嘯警報
南韓：北韓利用開城工業區資金發展核武
維冠累計95死 25人待救
新北特搜救災不手軟 搜救犬聞氣味
南非政府刪減開支 拋國會遷移議題
茲卡病毒疫苗難產 恐18月後才臨床試驗
洛陽1年發掘千座古墓 出土5千件文物
春節好去處 神木谷飯店心靈淨化之旅
假名牌貨損歐洲經濟 LV和卡地亞最慘
蒐集10萬瓶蓋 偏鄉學校創作壁畫
傳鴻海擬聯手夏普 力爭蘋果OLED訂單
腰果蝦仁迎新春 杏鮑菇添滋味
港書店失蹤案 英要求大陸讓李波回香港
初五大樂透中獎號碼 看這裡
紅十字會賑濟 助傷者與家屬度難關
今彩539中獎號碼
發現重力波關鍵人物失智 無緣共享榮耀
晚間又找到震災罹難者 維冠累計96死
南投沙雕藝術節 如置身電影場景
陸支持懲北韓 反對美飛彈防禦網駐南韓
吊頸扮鬼釀意外 台大男學生上午過世
促萬里蟹資源永續 新北復育花蟹
中央氣象局濃霧特報：
春節伴手禮 桃竹苗必買有哪些
春節走基福 邊開邊玩
吊頸意外辭世 台大男器捐遺愛人間
百果山公園 百公尺溜滑梯緊張刺激
法國西北難民營 計劃縮減一半面積
伊斯坦堡驚傳5層樓建築崩塌 傳無傷亡
迎元宵賞花燈 南投集集環狀燈區繞小鎮
港股連兩跌 或牽動陸股開市走勢
世衛組織籲孕婦 應考慮延後赴茲卡疫區
新加坡同德書報社 張大同:具歷史意義
晚間找到震災陳姓罹難者 維冠累計97死
香港冬季流感高峰 兩週12死
辛巴威糧荒 仍堅拒進口基改作物
聯合國：奈及利亞近2千萬婦女遭割禮
接近完全失聯 科學家忍痛放棄找菲萊
今彩539 頭獎槓龜
陸股即將開盤 投資人惴惴不安
大小不是問題 澳洲蜘蛛決鬥勝棕蛇
香港事務 北京：中國內政外國無權干涉
彭博：歐盟太陽能面板關稅將擴展到台灣
聽見宇宙中重力波 證明愛因斯坦又對了
恐攻＋難民潮後 歐洲現在怎麼了？
好萊塢女力覺醒？電影明星光環下的性別失衡
南台灣地震116人罹難 危樓準備拆
台南拼布女藝術家 返鄉金門傳藝
社評：別讓台灣災害管理 繼續沉睡
翁山蘇姬遭死亡威脅 緬甸警方加強維安
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
英國獨立報3月底停止出報 只留網路版
陸排除參與反恐聯盟 表示已助伊拉克
美國國會通過擴大對北韓制裁
歐股大漲 利多激勵
聯合國維和人員馬利遇襲 5死30左右傷
逢低搶進 油價飆漲
聯合國對敘利亞停止敵對行動表示歡迎
教宗方濟各抵古巴 與俄東正教主教長會面
歷史創舉 羅馬天主教與俄東正教領袖相會
美股長紅 油價飆漲
傳油國組織願意減產 油價勁彈
國際豆類年 義推廣窮人肉食
義大利慢豆 保存生態多樣性
東協經濟共同體啟動 商機待開發
調查：英國啃老族 啃到31歲
傳蘋果將推新iPhone和iPad 這次沒預購
趙廷俊貢獻新聞界 馬總統頒褒揚令
涉傾銷 歐盟對大陸冷軋鋼徵反傾銷稅
逆兒燒死雙親落網 12日深夜遭羈押
情人節送暖 高中生買花送全校女生
蘋果愛玩臉部辨識 到底想幹嘛？
台南自來水凌晨接通 等排氣通水
紅酒入門小知識(一) 先認識5個術語
紅酒入門小知識(二) 葡萄酒瓶的祕密
里約市長：茲卡影響奧運過度渲染
疑毒趴致死 警靠潮鏡框破案
名偵探柯南展 邀粉絲破解真相
春節大樂透 初五新增25位百萬富翁
歐駐台代表：台灣經濟奇蹟故事吸引人
賴清德：救援方式必須與時俱進
減少食物浪費 元智生設計減量餐盒
戰機低空飛越馬赫谷 航空迷朝聖地
年假養膚好時機 由內而外吃出美麗
與龍共舞半世紀 羅平嚴傳承糊龍技藝
古老技藝結合創客精神 新北為古蹟盡心力
幫助草莓抗病害 興大研發微生物益菌
海膽大驚奇 科博館展出珍藏標本化石
看電影遊彰化 吃肉圓參觀大佛
三芝秘境賞櫻花 漫步土匪市集
太平山鳩之澤溫泉 推星光優惠門票
百棟校舍震損 高市：開學無虞
巴西疑似小腦症超過5000例
21家太陽能台廠 豁免歐盟反規避稅
美零售銷售數據亮眼 美元兌日圓反彈
當法官當立委 吳秉叡也是電玩好手
解放軍軍改 學者：杯酒釋兵權
開學季3C怎選？熱銷款式看這
幫蔣方良圓夢 台藝文團體將赴俄演出
逢過年想避年 陸失獨家庭心事誰人知
陸6千萬留守兒童 過年願望：見到爸媽
標語處處 中共嚴管意識形態
俄重量級藝術總監 為台灣外交官下廚
埔里國宴級料理 兩岸政界都按讚
參觀總統府 觀光客愛買明信片
霧鎖金門 金門快輪上陣
67年始終如一 日本咖啡之神關口一郎
靠3C育兒 小孩視力退化眼痛滾地
用手機就能偵測地震 新App問世救命
南韓：將部署由美出資的THAAD
南台灣震災 29遺體待認領
傳王雪紅遭教友詐騙 宏達電不回應
調查：情人節 多計畫吃大餐看電影
海巡官兵台北港墜海 2人遺體尋獲
蘇花公路凌晨火燒車 幸無人傷亡
餐飲炒台除舊佈新 導煙機阻油煙顧健康
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併購夏普 傳鴻海尋求軟銀投資
石器時代台灣先民 怎麼渡過黑水溝
信義區日據礦道 德興炭坑遇見鐘乳石
報告：茲卡病毒在精液中 可存在2個月
神將臉譜師兼任麵包師 自謙技法靠偷學
南台灣地震釀109死 維冠8人待救
教宗與東正教主教長相會 籲基督教團結
出走的銀行員 變身電桿上的女漢子
南來北往累了嗎？這套系統防駕駛打瞌睡
孕婦若自茲卡疫區返國 應做胎兒超音波
娓娓道來人生故事 42老人進棚拍寫真
疑一氧化碳中毒 潭子一家4口送醫
智慧型手機成長熄火 大陸扮元兇
小米從雲端墜凡間 手機銷售亮警訊
日圓強升 創1998年來最大雙週升幅
金價勁揚 蓄勢重返牛市
仿有機種植土芒果 紫斑蝶回來了
開發前三思 留給雲霧帶翠灰蝶蛻變生機
震災統計 台南112死
香港浸大新雷射技術 古董鑑定新利器
中市40名社工前進災區服務災民
挑選牛仔褲 先看身型再試穿
手機電池顧環保 氫燃料科技不是夢
小學生大聲講APP 測試語音技術
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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研究：新手機應用程式可偵測地震
香港旺角警民衝突 專家：加深北京憂慮
俄東正教與羅馬天主教領袖會面
香港經濟尋求新動能 創科局終於掛牌了
港人移民第二代子女回流 成效待觀察
維冠搜救進入第8天 優先處理永大路
梁彼得誤殺非裔青年被起訴 支持者不平
震災優先處置研商會議 14日召開
群創：地震後 75%產線已恢復生產
競選廣告驚見AV女優 克魯茲團隊急撤
病毒性腸胃炎正流行 注意飲食衛生
台南震災 113死待救4人
新科技測量 菲發現400多座新島
香港海運業岌岌可危 特首謀出路
龍鳳宮新春乞龜 錢幣打造生意人最愛
雲門稻禾華府演出 舞動甘迺迪中心
美參院通過 陸使館前廣場以劉曉波命名
劍麟陸子公司火災損失小 不影響出貨
BBC妙聞 馬能分辨憤怒表情 懂看人臉色
救災遭指洗白 陸軍司令部傳達官兵心聲
重力波發現震驚全球 港學者參與
印度最高法院要政府設法讓IS釋放人質
大年初六下田 澎湖農民春耕
支援震災搶救歸返 李進勇慰勞
男子陳屍公廁 不排除他殺
搜救近尾聲 救援人力陸續撤離
教友涉嫌詐欺王雪紅捐款 被捕後交保
震災台南114死 維冠3人待救
雲南野象玩過頭 車被推下山乘客逃一劫
回應北韓挑釁 駐韓美軍增加部署飛彈連
大馬偽造信用卡情形日益嚴重
傳王雪紅遭教友詐騙 近2.5億善款挪私用
地震後買房顧安全 專家建議報你知
印度警方逮捕示威學生會長
震後搶修水管 盼14日恢復台南供水
死傷安遷租屋賑助 中央地方聯手
台獎學金說明會 聖露西亞學生踴躍出席
維冠待救2人 外縣市搜救隊陸續撤離
新北租金補貼全國最多 補助9866戶
男闖台中清水區鐵道 撞飛身亡
台灣設計師李根在秘魯演講及教學
台南震災更新 115死待救2人
防失身 印尼各地禁慶祝情人節
李新穎主持駐館經貿活動記者會
青商會世界總會常務副主席拜會劉德立
支援台南震災搶救 張花冠慰勉
失戀族過情人節 捐前情人東西做善事
古巴晤俄東正教領袖後 教宗抵墨
公共自行車新妝新氣象 高市府籲愛惜
汙水下水道均衡區域發展 中市定時程
台南震災 香港僑領先捐3萬元港幣
將先生暫還婆婆 老飛官陪母入住安養院
羽翼豐腴 茄萣濕地黑琵驛站
春遊龍過脈 賞遊林內趣
春節連假 民雄具多樣旅遊選擇
春遊嘉義雙潭 領略湖光山色之美
花蓮向日廣場 吃喝玩樂新興旅遊點
震災搜救持續 南市盼救災夥伴體諒
印度公營銀行處理呆帳能力大減
多元文化節 駐澳處宣傳留遊學觀光資源
每年550萬人死於空污 過半在陸與印度
七旬嬤龐克風紋上身 熱愛哈雷沒在怕
大學畢業回故鄉 種蓮藕打出一片天
黑膠風潮復甦 勢不可擋
戰時灣生返鄉70載 回台尋根泣唱國歌
新店民宅火警 1女無呼吸心跳
竹市消防局支援台南震災 8天救出2人
台南震災 116死待救1人
百度的愛奇藝持股 李彥宏龔宇全資收購
旺角警民衝突後 香港縱火案不斷
研究：美國貧富壽命差距顯著擴大
台南震災116人罹難 1人待尋
王毅：支持安理會讓北韓付出代價
賴清德：大樓主委是最後一位罹難者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
駐挪威代表程其蘅為台灣冬青奧選手打氣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
周小川：人民幣不具貶值基礎
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台塑15日起汽柴油降0.9元
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
哈薩克中亞最高樓 尚未完工慘遭祝融
美售巴基斯坦F-16 印度：失望
周小川定調數位貨幣 和紙幣並行
莫迪為來印度製造中心揭幕 促各國投資
澎春運順利 今晚再加飛2班疏運候補
美電信業者測試5G 飆網速度快百倍
放眼美國市場 阿里巴巴入股美團購龍頭
吳季剛秋冬女裝優雅性感 拒淌政治混水
台南建築物受損情形 123件應暫停使用
駐歐盟代表投書 太平島為島非岩礁
維冠倒塌 賴清德:擴大假扣押對象
國道5號北上車多 雪隧回堵3.5公里
巴黎遇見台灣電影 新導演作品迴響熱烈
維冠A1林女未尋獲 列失蹤人口
封鎖用戶貼祼畫帳號 臉書難逃法國挨告
歐巴馬先說超愛蜜雪兒 情人節打高球去
地震救援 軍警消海巡全面投入
澎籍漁船故障 海巡拖救平安
台南市震災區 出院438人
中市消防局結束台南救災 救出5人
南台灣震災 32遺體待認領
忠孝橋引道拆 春節後部分新北公車改道
維冠倒塌180小時 搜救任務完成
台南市震災區 計116人罹難
2次重大車禍 將軍躲不過死神招喚
台南消防局:和搜救總隊不融洽
大樂透中獎號碼
星警方：2015年商業犯罪大增
南台灣震災 一貫道力挺救難英雄
法神蹟小鎮情人節拼觀光 也迎同性伴侶
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大福彩開獎
情人節拚了 日女性狂掃巧克力
台南維冠大樓倒塌大事記
車禍昏迷醒來中文變溜 澳男交華人女友
震災關心照顧者 該休息就要休息
東西方緊張難解 俄國：全球陷入新冷戰
強震來襲 台南維冠大樓114人罹難
小黃過年不賺錢 免費載送維冠家屬
中央氣象局低溫特報：
中央氣象局濃霧特報：
中央氣象局陸上強風特報：
哥倫比亞逾3萬人染茲卡 5千是孕婦
救援結束 桃消在維冠前默哀一分鐘
大福彩頭獎及貳獎都槓龜
陸商務部：春節零售餐飲營業額年增1成
挽留英國 梅克爾邀卡麥隆燭光晚餐
今彩539 頭獎槓龜
濃霧攪局 金門春運大亂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸委會：兩岸政策創造台灣最大利益
法104歲雙胞姊妹花 長壽祕訣黏TT
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茲卡可能藏部分器官 逃避免疫系統攻擊
年後瘦身大作戰 不運動也可以燃燒脂肪？
全台藍色星期一 好天氣也收假
春節假期尾聲 北上車流量大
棄高薪只為團聚 遊子返山顧妻兒
東南亞語導遊缺 鼓勵留學生及新住民報考
別管羅密歐與茱麗葉了 年度最佳情侶是他們...
鴻海Pepper月產能2千台 拚不限購
若望保祿二世戀已婚女傳言 梵蒂岡駁斥
〈財經主筆室〉從CDO、TRF到COCO債…投資市場裡的傲慢與偏見
沙國土國擬聯手 對伊斯蘭國發動地面戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
賴清德臉書發文影片 感謝援助台南震災
常如武涉嫌詐欺 基督四家停他長老職
教宗告訴墨西哥領袖 國家需要真正正義
奧克拉荷馬州連兩震 規模5.1和3.9
寒流襲美東北 賓州逾50車追撞多人死傷
迷途送至古巴 美取回地獄火飛彈
美最高法院大法官史卡利亞辭世 享壽79
紐約僑界新春團拜 心繫台南地震
法國單身漢多 求助專家學搭訕
倫敦浪漫情人節 讓人陷愛河
南台地震 盧森堡友人致哀
任期最長 美保守派大法官史卡利亞辭世
巴黎恐攻後遊客銳減 知名私人博物館關門
情人節快樂 Google塗鴉可愛浪漫
維冠現場清理消毒 搶收假前通車
憂鬱症焦慮症良藥 正向教育與音樂
40餘台人困菲國 代表處與華航伸援手
女力新時代 駐外10女館長寫新頁
情人節激情之餘 別忘安全性行為
ITA 2降稅利多 貿協分進合擊搶巿
熱鬧之後 印度婚禮中反映的男女關係
統聯客運衝落國道邊坡 6人送醫
女立委增加 馬澤璉：歐洲要向台灣學習
日本鐵道風婚紗 達人經驗談
浪漫鐵道婚紗拍攝 別踩紅線
累積資產 最怕三大風險攪局
成長下探6.5% 大陸經濟前景嚴峻
美國升息 人民幣2016走勢不平靜
猴年陸股 3000點為多空分野
春節無法律假期 馬公破職業賭場
一胎放寬為二孩 大陸夫妻糾結不已
空軍馬基地團拜 官兵為災區祈福
外交部早期不愛女生 女外交官屬稀有
蘋果3月發表會？這些新品搶鏡頭
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保留員工 傳夏普要鴻海書面保證
女登山客雪山墜落 直昇機吊掛送醫
愛護動物團體抨擊穿皮衣 港業者反擊
國際股市崩跌 台股開紅盤臉色難好看
情人節冷嗖嗖 超強寒流籠罩美東北
大陸正副部級機關 看公章可分辨
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國會傻瓜故事 姚文智趙天麟戰大螢幕
陸客路肩野餐 四川高速公路遇最髒春節
IC設計今年亮點 SSD快速充電
茲卡病毒肆虐 泰國列2級旅遊警示
斷崖式下跌 大陸紙媒的救亡圖存
日月光矽品仙拚仙 年後好戲連台
台中大里住宅火警 救出5人送醫
苗栗賞櫻密境 宛如花毯迎賓
大陸境內也有未定界 內蒙甘肅屢屢搶地
台南震災搜救結束 國軍化兵大規模消毒
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倒塌維冠善後 水公司進場修復水管
阿里山森鐵台車事故 2道班員受傷
公車未停妥 倒退嚕壓死老婦
釣客受困台2線釣魚平台 消防人員救援
崑山科大生地震罹難 鄭文燦慰問
加油且慢 明天汽柴油每公升降9角
南台地震 駐美機構與美友人表關懷
初六百組百萬大紅包 開出28組
謊報指隔壁房性交易 竊嫌自投法網
災後重建 政院要求部會主動聯繫協助
結合軍文 淡江與國防部合辦政軍兵推
Ⅰ客製深度遊基隆 女巫點亮漁村
陸股年後首週限售股解禁 市值逾4千億
Ⅱ北投女孩基隆圓夢 國際背包客駐足
汽柴油明天每公升降9角 加油再等會兒
紐西蘭基督城強震 直擊峭壁崩塌
山寨版金正恩 廣州餐館老板網路爆紅
楊家彥人生大轉彎 熱血幫社企注活水
籃太太提證反駁 檢方確認商場無隔間
美國緩升息 學者：台幣貶破34元有難度
Ⅲ女巫圓夢 吳幸珊：想做全世界就會幫妳
Ⅳ品咖啡賞港景 愜意享受午後時光
別讓手機不開心 你該知道的小常識
深圳男娶妻要花千萬 得不吃不喝30年
迎猴年慶新春 洛城華埠大遊行
春節阿里山湧入8萬人 為花季暖身
星自行車友 為台南加油
開城北韓工資7成充公 讓領導人吃香喝辣
中國大媽以養狗配種比喻逼婚 網路爆紅
意外時常有 有保才有保障
掌握電商6守則 青農可創農業新勢力
MWC倒數 傳華碩主秀ZenFone 3
是否訂震災特別條例 政院：18日確定
林陵三：台中捷運車廂年底抵台組裝
情人節耍甜蜜 放閃享飲品優惠
浴室滑倒易骨折 長者需慎防
巧手老師傅 粉線雕出莊嚴神像
馬祖元宵鬧擺暝 祈求境內平安
博科聖地襲擊奈及利亞2村莊 殘殺30人
氣溫變化大注意腦中風 牢記FAST
蘿蔔絲餅到市區 換名客家披薩超吸客
馬祖擺暝 盼重拾往日熱絡
買來就這樣 籃太太反駁更動維冠結構
棒壘運動風行 手套維修量爆增
重塑劍獅文化 安平DIY門牌
猴年台中房市展望 價穩量縮房價持平
台東鬧元宵 陣頭投保禁鋼管
火車馬桶不通 清出女嬰胎盤
駐奧克蘭辦事處與羅托魯市歡慶春節
社會高齡化 職訓單位打造銀髮就業專區
大學生熱當志工 傳愛到偏鄉
嘉義首屆石猴創作營 國內外大師參與
不捨老父水果盛產滯銷 醫師夫婦開餐廳
春節旅客量創新高 至初六已逾127萬
金門高職天使咖啡 克難烘出好味道
家扶兒不放棄 追夢自由車好手
從會計師轉戰田野 吳松杰務農樂趣多
花蓮田園夢 青年農民有機紅豆熱賣
護士是這樣養成 弘光科大模擬病房解密
男性注意 60歲易得攝護腺肥大
乾隆最愛珍寶 青瓷貴似晨星
不再受虐害怕 盲貓殘狗有新家
菲教堂情鎖園 聖女加持情人節夯
伴讀犬好客 流浪犬變身校園明星
雙溪渡口復刻詩詞 淡蘭古道重見天
新北1日2釣客受困 1人無呼吸心跳
情人節接吻大賽 宜蘭夫妻親32分鐘奪冠
青年社企展創意 開發環保無毒海灘拖鞋
陸客猴塞雷 去年買走全球近半精品
台南震災 總統：我們都是台南人
愛環境資訊網 讓約會情侶變萬事通
開工日補元氣 喝咖啡果汁享優惠
千朵櫻花內湖怒放 內溝溪變身櫻花隧道
陸前駐日公使 出任外交部辦公廳主任
夜間的勇士 直擊台北捷運換軌工程
配合救災抱怨少 台南人展現同胞愛
呼吸道無形殺手PM2.5細懸浮微粒
年假結束 澎湖緊急包機輸運鄉親返台
天候攪亂旅客受困機場 金門加班疏運
台股開紅盤恐補跌 金管會信心喊話
茲卡延燒 世衛：神經失調疾病病例也增
茲卡病毒疫情 泰國旅遊燈號維持黃色
災後工作 總統：用效率和彈性重建
土壤液化區 張善政：一個月內公布
海地權力真空 國會選出臨時總統
忠孝橋引道拆除後防塞 柯文哲推懶人包
南台震災保險 金管會：明天立即理賠
肉鵝場再染禽流感 復養未依規定遭罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
白沙屯媽祖進香 網路電視台開播
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南台災戶擬比照921 貸款本息可緩繳
台股猴年開紅盤 面臨8000點保衛戰
機器人進化 30年內數千萬人失業
維冠災區道路清空 怪手齊舉吊臂致意
台鐵馬桶女胎 檢方初判廁所非第一現場
稱太挑逗 臉書撤普普女王畫作冰淇淋
行車糾紛竟開槍傷人 男子落網
南台地震租金補貼 營建署：每月最高1萬
不受震災影響 台中市2/15如期開學
哈爾濱現天價鐵鍋魚 一盤要價近3萬元
川普槓上傑布布希：你哥打伊戰滔天大錯
菲多名總統候選人 慰問台南震災戶
浪漫情人節 不同世代化身電影人物
土壤液化損民宅 賴清德允協助
大陸首例茲卡病毒感染者 痊癒出院
忠孝橋引道拆除 北市估15日塞車
南台灣震災 上海玉佛禪寺祈福捐款
總統出席平溪天燈節 題字鼓勵震災災民
崑山國小多人罹難 啟動學生心輔機制
八三夭主唱捐肝救父 缺席（火旁）龍演出
維冠劫後重生 李宗典發願助人
平溪天燈節 總統：提升台灣國際能見度
大樂透開獎
忠孝橋引道拆除 3公車恢復原動線
海協會捐2500萬 協助台南震區災民
男性口交伴侶多 罹癌率高於女性
震災後情緒處理 健康團體義務提供訓練
金融市場慘綠 G7央行今年將暫停升息
南極巨大冰山擋覓食路 15萬隻企鵝累死
教宗將在墨西哥市郊區主持露天彌撒
日月光併矽品案 網友千則意見湧進公平會
國巨1月營收 創歷史單月新高
陸10省市5新區 推服務貿易創新試點
鴻夏戀2月底見真章 傳夏普幹部將訪鴻海
超商、星巴克端咖啡優惠 搶攻收心商機
鴻海3大步驟 強攻工業互聯網生態系統
瑞典難民庇護中心爆衝突 1死3傷
歐巴馬有意提名新大法官 共和黨人喊No
大樂透頭獎1.5億 新竹1注獨得
南臺灣地震 全國降半旗悼念罹難者
經常口臭、口乾？小心糖尿病前兆
茲卡病毒挑戰天主教的道德觀
台灣過年期間 國際政經情勢多險惡？
食安小講堂—一瓶食用油能打天下？
文化部整合中央地方資源 開展災損古蹟修復
台駐印度代表處辦華語課 助吸引印人才
台北國際書展週二起跑
2016台北書展 走進張愛玲的世界
張善政：土壤液化潛勢區 30天內公布
北韓新建洲際導彈旅 或進入實戰部署
美在南韓新增愛國者導彈 加強威懾北韓
約七成韓國人贊成部署戰區高空防衛系統
美俄通電話 歐巴馬促蒲亭停炸敘反抗軍
教宗墨國露天彌撒 籲免於死亡商人恐懼
俄：敘境地面作戰勢導致全面冗長戰爭
蘋果公布USB-C連接線更換方案
恢復傳統 台東元宵遶境1天
育跨界數位音樂人才 北藝大新設跨院學程
追悼震災亡者 總統府行政院降半旗
世衛：34國境內感染茲卡確診病例
國際股市春節多跌 台股開紅盤待觀察
全家85度Ｃ暖心 開工日奉上咖啡優惠
台藝術家王郁媜 曼城特展機器擬人化
神隆去年EPS為0.87元 年增26%
濕冷溫差大 血壓升高心臟受不了
南韓民調：總統朴槿惠支持率46.0%
男子想不開 二度跳樓送醫
亞股隨歐美股市反彈 日股大漲逾5%
群創：85%產能恢復
冷氣團南下 農友宜加強防寒措施
忠孝橋引道拆後車速20公里 局長評80分
台股開盤跌 86.35點
猴年新春開盤 台股重挫109點
新台幣開盤升1.4角
民調：近7成南韓民眾贊成部署THAAD
鴻夏戀2月底揭曉 鴻海開盤跌
日月光延長收購矽品 日月光矽品開盤跌
開城工業區現鈔7成上繳北韓勞動黨
荷蘭來的台灣人 用鏡頭記錄早年影像
多倫多國際車展 聚焦科技環保
成都想吸引諾獎得主 創業資助2.5億
美賓州重大連環車禍 至少3死70傷
金管會王儷玲：台股表現本週是關鍵
忠孝橋引道拆後交通順 局長放下心中石
基亞生攜歐洲醫藥集團 開發生物相似藥
維冠災後215小時 永大路恢復通車
遲到67年的白紗婚禮 圍觀陸民都哭了
新台幣早盤升2.21角
缺鐵補鐵 補過頭罹癌率高25%
台積電地震影響有限 股價開低走高
北市1女疑遭友人砍傷
喝酒喝累了 竟叫救護車送他回家
陸男開車趕路回家 半路弄丟妻子
日經濟萎縮超乎預估 再添全球放緩疑慮
宏達電一度跌4% M10傳4/11亮相
智伸科1月營收創新高 今年業績衝高
陸股猴年開盤大跌近3%
王儷玲：台股本週是關鍵 因應看兩指標
忠孝橋引道拆後交通 朱立倫：嚴陣以待
匯豐銀行不遷總部了 留守倫敦續打拚
宣導策略奏效 忠孝橋上午沒塞車
中國大媽囫圇吞棗 棗核差點戳破胃
美東情人節急凍 多處低溫破紀錄
台股MSCI權重遭降 投信：影響有限
體檢九二一前老屋 高市4月底前完成
出租房屋 須依規定申報使用變更
假雀斑 今年冬妝最新流行
蔡力行：期許中華電獲利高股價好
證交所林火燈：今年首要之務是做量
搭高鐵來田中 暢遊生態公園賞昆蟲
人民幣中間價 猴年首個交易日大幅調升
寒風低溫 華府猴年遊行熱情不減
伊朗經濟制裁解除 倫敦豪宅市場受惠
超眾1月營收 再創新高
奇力新1月營收創新高 Q1衝同期高
投信看好台股反彈行情 估高點在Q2
宏?也進軍VR 上半年亮相
日本信義去年成交件數及金額 雙創新高
夏立言張志軍熱線通話 談南台灣地震
送愛到越南 童醫院遠播台灣人愛心
鄒族瑪雅斯比祭典 阿里山達邦社登場
華碩Oculus VR電腦 美西16日起預購
打造安全城市 陳菊：沒有理由做不好
為地震罹難者默哀 金控團拜改採祈福
台灣文創發光 華航獲德iF設計獎
兩岸熱線談震災 夏立言代表總統致謝
鬥雞賭場想撈錢 春節前遭警查獲
全球矽晶圓去年出貨新高 營收反降
熱炒店老闆遭開槍 警調閱監視器緝凶
新台幣盤中33.098元 升4.22角
中華電拚超財測 蔡力行：努力創新高
太平島公主回南沙 1600公里返工路遙
搭北門古蹟風潮 福星國小納入參訪課程
解密雷特氏症 中研院團隊發現關鍵作用
與女友吵架企圖燒炭 涉公共危險送辦
台股紅盤補跌後上揚 力守8000點
上班首日 夏立言張志軍熱線談南台地震
震災搜救員 應妥善釋壓回歸生活
七大產業之旅 蔡英文最快本週啟動
美時1月營收年增13% 月減2.8%
開工首日 李新擊破木板象徵改革國民黨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
地震後開學日 教育部提醒學校清查建物
縱火釀1死26傷 醉男判刑14年
遭假扣押建築師 妻欲提領大筆現金遭拒
白思豪挑戰紐約奇景馬車及三輪車存廢
婚紗攝影競爭 年營收衰退12.4%
孟買招商活動大火 所幸無人傷亡
敘停火協議被看衰 美促俄停炸溫和派
冬裝出清特賣 百貨業送卡友好禮
藥廠醫界互動更透明 GSK導入新模式
墨國監獄囚犯超享受 擁水族箱蒸汽浴
瑞耘每股賺逾2元 擬3月申請上櫃
iPhone 7繪聲繪影？傳立體聲腳步近
張善政：地震災後重建刻不容緩
陸媒：北京擬吸引更多海外學生
沙柯吉再起路顛簸 黨雜音多再有攔路虎
新台幣中午升4.43角
政權交接事宜 林錫耀將致電曾永權
行情平穩 漁業署籲選購國產魚
開工日 北市加強幹道違規取締
春節聯誼活動 台商為地震傷亡者默哀
南台強震引發需求 鋼鐵水泥股勁揚
女吸毒呆坐飯店前 警逮人再逮男毒蟲
南台灣地震 學校災損初估逾2.7億
健全災害防救 張景森召集專家學者會議
未服完勞務 太陽花學運學生遭撤緩起訴
溫帶山貓獨鍾姊弟戀 動物園媒人難為
希臘小島抗議安置移民 警方噴催淚瓦斯
北韓不顧國際反彈 金正恩還要發射衛星
台股一度翻紅 新台幣午升4.43角
猴年陸股現猴市 早盤暫收跌幅縮
政權移交 府：16日會前磋商
澎湖獨居長者免費餐食 15日起總清查
竹北槍擊案風波未平 嫌疑人遭開槍
台驊1月營收 月增1成
哺乳超溫馨 十三行博物館親子放鬆
寒害漁損 漁業署撥3.6億助漁民
內政部：研發替代役受理報名
專案農貸助農漁民 受益達20萬名
醉後衝突 女員工遭女老闆砍傷
英業達1月合併營收 年增0.78%
猴年首發 神隆訊連華票開法說會
駐韓美軍追加部署愛國者防空飛彈
共和黨電視辯論火花四射 收視狂飆
研華攜日本IBM 合攻智能製造物聯網
土壤液化納入災防法 營建署允檢討
F-大略業績旺 1月營收年增45%
伊朗制裁解除後 首批原油輸歐
台灣之星再推4G免費試用1個月
台灣貝里斯簽署公衛醫療技術合作協定
蔡英文：民進黨要成改變台灣命運的政黨
台股收盤漲3.51點
無人機大疆驚艷春晚 雙鴻沾光
南投縣府新春團拜 有感施政為目標
台股靈猴翻身 收紅站穩8000
中國大媽重出江湖 春節又現搶金潮
台研發經費占比GDP增速緩 不敵日韓
開低走高 台股收盤小漲3.51點
2月台指期漲13點
明星臉女警 協助民眾及時陪母親開刀
台積電1月營收 月增21.4%
北韓核武威脅升高 南韓議員籲自行研發
2月電子期漲 金融期跌
攬陳大鈞入國會 蔡其昌：扮總經理
台股躲過股災 連2個猴年開紅盤都漲
越男疑染伊波拉 檢驗結果呈陰性
台股新春紅盤收小紅 守住8千點
印巴雙方氣氛不佳 恢復對話前景黯淡
選黨主席連署狀況 洪秀柱：很好
震災租屋補貼不符行情 內政部：再研議
遠傳防災警訊廣播測試 15日起跑
宏?優化產品線 今年續轉型拓展業務
瘧疾登革熱茲卡 衛福部促設國家級防蚊
大陸台商震災捐款近5千萬 海基會感謝
維冠假扣押 南市府第二波提2.2億
震後仍停水挨轟 台水：不可能有水不供
東協-美國峰會 料談海事安全
台灣大IDC中心 獲TCOS金級認證
分散風險 林佳龍籲首都減壓發展多都心
薩國政府對南台灣強震災害表哀悼
DRAM價跌 Q4產值減9.1%
南韓軍用直升機墜毀 3士兵罹難
三大法人賣超台股36億元
總統召集震災會議 肯定張揆團隊表現
維冠大樓失物招領 近百萬現金恐充公
日圓疲弱 日股強勢反彈漲逾7%
忠孝橋引道拆除總結報告 無人抱怨交通
開工日 警加強巡簽金融機構
宏?擬分拆雲端小金雞 最快3月底有譜
至善開學日 為台南祈福
學測誤拾他人答案卡 決議不扣分
男大生震災罹難 長榮師生禱告追思
中共濟南市委前書記王敏涉賄 檢方公訴
菲媒：台男涉槍毒被捕
英企評估脫歐風險 制定應變計畫
台中市政府 3月起恢復上下班簽到退
全聯拚千店 統一前高層謝健南接執行長
南韓擬禁止靠泊北韓第3國船隻入港
淘寶情人節玫瑰熱 銷量漲近10倍
兩岸事務首長會面 夏立言：視情勢發展
桃園啟動教育新政策 創新優質
中美洲各國集會商討改善能源品質
學測考生身體不適提早離場 通融不扣分
廣達客戶提前拉貨 1月營收月減38%
房地合一上路 外國人購屋跟輕稅說掰掰
朱立倫慰問新北赴台南震災搜救人員
屏縣府發起員工捐1日所得 助台南震災
開工日爆罷工 合正：勞資協商中
主持30萬人彌撒 教宗轟墨國貧富差距大
大陸國資委主任換手 國台辦龔清概免職
青埔商圈搭燈會 中壢大江開紅盤
政院拍板 設國家病蚊媒傳染病研究所
台在印度IIT辦華語課 助吸引印人才
新台幣升9.9分 收33.421元
超商開工日推1元咖啡 2小時賣12萬杯
前一天喝酒未退盡 垃圾車駕駛撞車被逮
大陸1月進出口雙降 貿易順差創新高
水林老婦遭刺命案 檢訴洪嫌從重量刑
南韓陸軍直升機墜毀 3死1傷
北京春節假期PM2.5平均降16%
日月光1月集團營收 創歷年同期次高
原民歧視層出不窮 陳瑩：推反歧視立法
不滿韓美THAAD 陸外長:項莊舞劍
菲選舉季開跑 反罪人士憂綁案增
從麵包師到大導演 林正盛談轉彎人生
匯豐不回港 港府：尊重決定
樂母麗避孕器瑕疵 全球回收
攜手輸運 中市災變中心盼納高鐵及台鐵
韓團小巴與小黃相撞 9傷
IC設計旺 F-譜瑞、矽創元月業績創高
澳破獲冰毒藏水餃墊案 市價達300億
長期照顧拖垮家人 北市提供喘息服務
蔡京京弒母案 更一審2人均判無期徒刑
陸股猴年首日開低走高 收盤小跌
菜鳥不滿遭欺負 客運司機衝突
從寬處理震災 蘇嘉全張善政有共識
板橋高中績優學生 獲頂尖大學錄取
高雄違停拖吊熱區 三民區排第一
104年最夯政策 內政部邀民眾票選
土壤液化怎麼辦？ 專家說分明
民進黨：兩岸政策沒有馬規蔡隨的問題
菲眾院通過決議案 慰問南台強震災民
逾30年舊屋 中市規劃48處都更範圍
古蹟搶修估5.2億 武廟孔廟災損重
年後開學日 竹縣警察貼心護童
美國東協峰會加州登場 瞄準大陸及貿易
人民幣節後飆升 周小川信心喊話
轎車轉彎疑失控 撞翻韓團小巴
猴年開紅盤收漲 投信：短線100%看漲
電信三雄助防災 測試手機警訊廣播
中央氣象局氣象報告
以色列首例 前總理歐麥特入監服刑
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
地震災區痛失愛女 堅強面對重新過日子
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
土壤液化區見光死 房市難有新交易
袍澤之情 大都會運捐10%車資助災民
全球股市反彈 港股收漲逾3%
台幣升9.9分 逾1個月新高
是否訂震災特別條例 行政院邀地方商議
中華電1月勇奪獲利王 稱霸電信三雄
黃金廊道方案 雲林段推休耕種植綠肥
菲媒：台灣是世界美食中心
西洋情人節 洛城佳偶承諾持守婚姻
美經濟學者：大陸應重新設計熔斷機制
美濃地震 高雄封閉5重損橋評估改建
瓦城年菜熱銷 帶動1月營收年增25%
嘉縣府：寒流過後 浮水魚體應立即撿除
追查黨產 段宜康提特別檢察官辦案
百貨業春節檔期好旺 業績猴塞雷
延誤作答 學測考生按時間比例補償加分
無視天量庫存 炒家押注油價看漲
京城銀新化分行遷址營業 金管會核准
過年忙生意筋骨發炎 體外震波鎮痛
雲朗推「雲管家」 邀餐旅觀光人才加入
維冠受困獲救 思樂冰妹妹出院
富岡港海鳥煉獄 罕見北極鷗中魚鉤
土壤液化？ 專家提3要件
賑災基金會：台南震災比照九二一莫拉克
匯兌損失 華碩去年淨利衰退
輕鬆閱讀 澎圖書館啟用雲端電子書借閱
矽品再出招 批日月光收購有害台灣產業
澎議長劉陳昭玲 轉頒婦聯會獎學金
土壤液化潛勢區 3月中旬分3級公布
春節不打烊 高雄關協助救難物資通關
台北市第三位副市長 陳景峻接任
淡季發酵 神達1月營收年減兩成
震災戶房貸利率 金管會：全面降2碼
求職到南投就業中心 就業送紫南宮錢母
英最新研究 虛擬療法有望減輕憂鬱
修正建築法 擬借鑑日阪神大地震
台灣與波蘭 未來免試相互承認駕照
人臉辨識奏效 基隆警協助走失婦回家
菲副總統選情 小馬可仕急起直追
宏達電UA手環NCC過關 登台聞聲響
萬海供百戶安遷補助 震災者每戶6萬
大陸女生遇飛機延誤 被安排住情趣酒店
屏東震災損壞25校舍 修復需7000萬元
台灣義大利簽租稅協定 避免雙重課稅
國有與私有地產權交換 國產署放寬規定
晚間忠孝橋出城順暢 北市：難關還沒過
北市府證實 陳景峻接副市長
屏東1土雞場染禽流感 撲殺3088雞
開工就罷工 合正科技員工好心酸
帶孩子遠離震後創傷 張老師教5撇步
新北重陽國小校門倒塌 老師腳骨折
張業遂訪首爾 韓中外交高級戰略對話
年節商機旺 網路家庭營收再創新高
員工要求優離 合正：與勞基法相歧
土壤液化區建物 政府研擬補助改善地質
基隆屢傳獸夾傷流浪犬 市府籲檢舉
維冠倒塌壓水管 搶修初估要7天
民眾送的開工紅包 桃園清潔隊捐給災民
F-鎧勝1月營收逾29億 年減15%
2016台北書展 張愛玲特展搶先看
台股翻紅收漲 金管會：三大變數轉趨正向
春節聯誼活動 台商盼新政府做後盾
台義租稅協定生效 台日和台加最快明年
大聯大1月營收459.5億 年增逾1成
比哈里發塔高一倍 東京要蓋超級摩天樓
幫助南台震災 台中慈濟醫院募物資相挺
香港591帶動 數字科技1月營收年增近9%
染高病原禽流感 撲殺屏東3千隻土雞
春節後上班首日 台金疏運持續
全球動畫學校排名 第一在法國
人民幣劇烈波動 金管會要求壓力測試
富邦媒1月營收26.87億元 再創新高
澎偏鄉離島竊案 白沙望安2分局偵破
霸王寒流發威 超商雙雄1月營收暖呼呼
歐巴馬迎東協領袖 峰會過招考驗功力
又傳茲卡 中國大陸確診第二例
貝嫂登紐約時尚週 全家力挺超吸睛
大馬IS分裂小分支 警方緊盯
尼赫魯大學示威案 法院外上演全武行
宏?轉型大失血 1月營收跌三成
南台強震 保險理賠金額估逾4.5億
台南設震災聯合中心 單一窗口服務
里長彩券行好旺 百萬獎連連發
古絲路再現 陸貨運列車首抵德黑蘭
中信金獲利穩健 元月每股純益0.13元
接北市副市長 陳景峻：全力以赴
中央社參加書展 展示豐富優質出版品
春節輸運 澎縣府機位服務平台奏效
南韓：THAAD選址 須最適合攔截北韓導彈
今彩539獎號開出
不滿大陸鋼鐵傾銷 歐洲工人上街頭抗議
手推電動鐵門倒下 重壓國小組長斷腿
空汙傷健康 外籍主管不想登陸
威力彩獎號開出
澎外垵漁港現油污 岸巡及時處理未擴大
降碼展延5利多 銀行伸援震災戶
住在地質敏感區？還不快上網輸入住址查
韓防長：北韓在開城工業區駐軍可能性小
水稻DNA解碼技術 可望再掀綠色革命
百年戲樓 國光劇團展現台京劇新美學
于德勝投書：太平島—南海的珍珠
美與東協商南海爭端 陸未與會仍扮要角
蔡英文產業之旅 將從綠能出發
北京對北韓失控？大陸官員駁稱西方思維
美韓部戰區高空防衛系統 陸：嚴重關切
人權觀察組織：敘利亞醫院遭空襲 9死
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中
亞股亮眼 歐股開紅盤
春節後上班首日 台金航線忙翻天
治腸感染不愁沒便便 荷蘭糞便銀行開張
土耳其總理：絕不容庫德族掌控阿薩茲
胖子眼中世界不一樣 恐陷惡性循環
歐巴馬招待東協領袖 陽光莊園拼外交
大陸設立長春新區
境外移入 俄羅斯確診茲卡感染首例
〈時評〉北門再現 展現城市文化主體性
北韓用開城收入研發核武 南韓：不確定
圖斯克：英國脫歐與否進入緊要關頭
紐西蘭外海6.2地震 未發海嘯警報
世新打造全媒體創製中心 助學用合一
英法達共識 為歐盟峰會達協議鋪路
歐巴馬主持東南亞領袖會議 聚焦大陸
春節長假結束 期交所回調契約保證金
印尼：恐怖組織擬近期發動攻擊
產業需求大 太陽光電人才技檢開辦
維冠救災 國軍派遣5200餘人次
台灣文學新扉頁 新二代「說媽媽故事」
總統為地震罹難者祈福 倡體檢建築物
總統交接條例 蘇嘉全：重要法案
美國桂冠詩人羅伯特‧哈斯伉儷訪台
德總理梅克爾 支持在敘利亞設禁飛區
特使促UN警告金正恩 恐因人權罪遭訴
大馬天公誕 慶祝氣氛勝大年初一
聯合國：阿富汗平民死傷人數2015年創新高
圖書館助親子教育 教育部全國集訓
台灣首廟天壇重啟祭天 象徵點亮台灣
租不起攤位 民團聯合辦公民書展
社評：真的還能年年有「魚」嗎？
《刺客聶隱娘》法國首映
歷史上的今天：2005年《京都議定書》正式生效 首次大規模限排溫室氣體
飯店業搶人才 培訓半年供餐供宿
李登輝新書《餘生》暢談價值理念
新竹喜來登桃園燈會住房優惠 贈桃竹來回高鐵票
周潤如膠彩創作 上古藝術登場
君鴻國際酒店愛心不落人後 捐台南市府百萬賑災
迎新春台中金典推優惠 歡慶回饋活動開跑
共同社：夏普將加快與鴻海談判進程
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
法院再准維冠假扣押 對象維持3人
飛彈擊中敘北3醫院1學校 至少23死
恐利比亞動亂蔓延 鄰國將開會因應
敘大使：醫院遭空襲乃美戰機所為
亞股領漲 歐股勁彈
多數英人仍主張續留歐盟 比例縮小
南台震災死傷慘重 法外交部致哀
研究：茲卡爆發前 巴西低報小腦症案例
2016年巴西經濟成長預估惡化
美預期 陸將支持對北韓新制裁措施
瓜地馬拉華僑總會辦春節聯歡餐會
阿根廷日僑捐款援助台南地震災民
俞大?感謝巴拉圭外長對南台灣震災關懷
太武山古十二奇景 初九揭面紗
歐股大漲激勵 台股短期盤堅
李克強：陸救市作法 要記取教訓
陳景峻接任北市副市長 拜會柯文哲
菲國會決議案慰問南台震災 外交部感謝
台助聖文森農民提升蔬果生產計畫啟動
匯豐暗示英如脫歐 上千職務轉巴黎
杏一今年續展店 穩健求成長
台股開盤漲 24.40點
新台幣開盤升3.1分
年後第2個上班日 忠孝橋車流量增
矽品再出招反擊 開盤日月光漲矽品跌
薩國蔬果健康種苗繁殖中心種苗溫室啟用
90後陸女浪漫派 男友收入要求較低
渣打人民幣環球指數 首見全年下降
義隆去年Q4稅前淨利 季減28%
陸客變少了 香港迪士尼2015虧損
忠孝橋車流回升 北市下橋端超塞
賞櫻最佳時機 台中6處櫻花陸續綻放
福斯再受衝擊 墨西哥政府開罰3億
韓中外交高層戰略對話在首爾召開
蔡英文光環加持 太陽能股齊揚
朴槿惠：北韓不想要和平
陳景峻：柯文哲要我越快上任越好
聯結車司機打瞌睡 衝撞安全島
大陸百貨服飾股 1月營收暖洋洋
台股早盤勁揚百點 亞股普遍走高
朴槿惠：中斷開城運轉為切斷北韓外匯
微軟新推Lumia 650手機 空機7千有找
暗夜惡火 鬼椒老闆娘葬身火窟
新台幣早盤升3.47角
陸股猴年第二個交易日 開高走高
北京三流感病毒共同流行 恐現死亡病例
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投顧：連6週 資金自股票基金流出
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法國三大僑團聯合舉辦新春聯歡會
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散戶看空美股攀高 可能是布局良機
缺適合場地 春浪出走墾丁改到台北
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頤和園屋頂騎鳳仙人不見了 疑被盜走
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韓元貶出口弱 南韓央行維持利率不變
希望紙船助抑病媒蚊 北科獲iF公益獎
60公里目睹8起事故 陸女謝各路神靈
中磊參展MWC 攻新世代數位匯流產品
冒用及出借健保卡 即日起都要罰
賴清德：收到賑災捐款5億 不是90億
澎湖海軍士官長猝死 疑天寒心臟病發
台股大漲百點 站上8100點
敦泰業外縮水 去年Q4稅前淨利減逾7成
腳踩毒品辯稱受傷 男露餡遭逮
華碩上季獲利不如預期 股價力守紅盤
宏達電MWC不推旗艦機？Desire 530先上
國軍新年度形象廣告 憲兵特勤反劫機
非蘋陣營出招 MWC爭奇鬥豔
劉德立參加巴拿馬華裔雜誌春節路跑
關心震災憋尿看電視 老翁尿漲解不出
威航首航馬尼拉520元起
南瓜新品種問世 菊島之華適合外銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
工程師不滿工作量大 怒砍主管判刑定讞
冒牌蜆錠 保二查獲逾2萬片
群創產能多恢復 面板雙虎漲
APEC企業會議 王雪紅蔡宏圖受邀
失業勞工子女就學補助 22日起受理申請
駐史瓦濟蘭使館暨僑界舉行新春團拜
故宮南院3月參觀門票 20日網路預約
檢測老屋耐震土壤液化 高市約6千棟
全球智慧手機利潤 iPhone撈走91%
金融股甜蜜復仇 類股大漲3%
助地震受災企業 經濟部祭2項低利貸款
台北燈節20日登場 周邊將交管
王金平：音樂外交是國會議員該做的事
朱立倫促防災都更 一坪換一坪
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獲緩刑須繳2億 北檢將傳喚趙藤雄
日銀祭出負利率 市場失敗說唱衰
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新北市平溪天燈節 北北基十分幸福
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揮別開工憂鬱 超商草莓季提前來
新台幣中午33.450元 轉貶2.9分
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立院將開議 時代力量擬提案停審中嘉案
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外資：陸需求疲軟 砍自行車雙雄目標價
前員工澳洲打工昏迷 日月光已聯繫家屬
澎湖海軍士官長 值勤中疑心臟病發猝死
陸股早盤大漲 滬指重回2800點
強震後水公司搶修 台南剩650戶停水
鬧元宵 高雄燈會18日起恢復放煙火
用愛烹調 柏村國小廚工退休師生不捨
房仲：公布土壤液化 三大理由不可不慎
人民幣中間價由升轉貶
央行向熱錢開戰 新台幣轉貶2.9分
為災民祈福 中市社區元宵節提燈籠遊街
美國東協峰會揭幕 歐巴馬表達合作決心
居民抗議無效 傳希臘本週開設移民熱點
想找好工作嗎？ 社群經營漸獲青睞
股王大立光復活 領軍蘋概股大漲
Yahoo春節影視收看次數破2千萬
研究：Omega-3含量 有機奶肉高出50%
機場辦護照漲至4900元 擬4月上路
企業鼓勵員工運動 棍子比胡蘿蔔好用
陸媒：大陸擬外銷殲10戰機
北市男童疑遭虐死 父母涉嫌
高雄數位產業徵才 80K獵高手
馬公后窩小土地廟 今年米龜達萬斤
老屋健檢停辦 柯文哲：2週內開會討論
泰衛生部：登革熱疫情較茲卡病毒更嚴竣
台北書展開幕 馬總統購20本書
士林幼童疑遭虐死 社會局安置另3童
（火旁）龍點睛 苗栗元宵盛事揭序幕
香港地價暴跌 業者也看淡北上廣深房市
土行者誤植土撥鼠 南投花燈引熱議
投顧看好東協人口紅利商機
蔡其昌晤王金平 拜年兼請益
台股收盤漲 145.56點
苗栗高職男學生 午休倒地無生命跡象
猴年台股有勁 大漲145點躍上8200
台股開高走高 收盤漲145.56點
2月台指期漲162點
媽媽昏了 研究：孕婦吃太多魚小孩易胖
2月電子期金融期齊漲
小布希為弟助選 讚傑布．布希踏實
老屋健檢喊停 北市：將提完整都更策略
傳夏普情歸何處 董事意見分歧
猴躍8200點 台股類股齊揚
台灣電影新潮流電影季 阿根廷登場
呂芳銘進軍台灣寬頻 郭台銘出資20%
高雄業績佳測速照相 20日恢復啟用
白宮：歐巴馬5月將訪越南
男假酒醉真偷竊 與警爭辯回神應答如流
英脫歐磋商在即 歐盟領袖警告分裂風險
台南維冠寵物搜救 蟒龜狗貓都有
北市男童遭虐死 父親疑涉案
炮炸寒單 為台南地震消災祈福
蘇嘉全添新將 高建智蔡煌瑯入國會
三大法人買超台股111億元
流感累計55死 估3月下旬脫離高峰
中共中央軍委紀委信訪 增設軍事專線
張業遂：中國反對南韓部署THAAD
平價穿搭休閒風 時尚服飾搶吸金
敘利亞醫院學校遭炸 聯合國美國譴責
竄改考試分數 花蓮前原民副處長遭彈劾
狠扔老人下樓致死 日養老院前員工被捕
車潮回流忠孝橋 北市：車流增3%
尚凡搶攻交友服務 拓展全球市場
宏達電Vive讓想像成真 與幾米主角互動
助台南重建家園 新北宗教善款3千萬
臉書響應全國反霸凌 推網路安全禮儀
朱立倫：都更一坪換一坪是基本要求
強震重創 台南60棟校舍待拆除
手感紓壓 什麼比著色書更療癒？
學術書出版危機 有賴大學出版社伸援
春節訪港遊客下跌 陸客跌幅大
韓美聯合軍演將創歷來最大規模
腳痛到不能走 嚴重血栓卡住左下肢
政權交接會商 府派曾永權等6人
監控茲卡疫情 機場攔檢都是陰性
遭監院彈劾 督固‧撒耘心情低落
陸學者談大國崛起 主張對外軍事合作
大陸90後感嘆老了 80後微博怒了
毛小孩陪伴 小朋友更愛讀書
香港立法會譴責旺角暴亂
負利率來襲 美跟進機率飆升4倍
韓媒：THAAD可能部署在江原道原州
國立大學出版社聯展 解析琅琊榜
新台幣貶3.2分 收33.453元
原民返鄉祭祖盼專車 台鐵：須租用
1月出口年減13% 連12月負成長
紅葉少棒融入麵包 奪世界麵包銀牌
雲品邀義大利廚師 餐點結合日月潭食材
日圓走貶提振出口股 日股收紅
佐科威：印尼需2至3年準備加入TPP
新住民做燈籠猜燈謎 體驗台灣風情
外籍移工子女權益 監委立案調查
謝謝日本 賑災台灣送暖我們收到了
陸股收盤漲3% 成交量放大
歐巴馬5月將訪問越南
選黨魁 洪秀柱：寄回連署書已過門檻
暗戀桃花源30周年 上海劇場辦暗戀月
油價強強滾 俄沙油長將會晤
為升站穩歐美 法人估今年可賺2個股本
金門春運落幕 2萬多人次安返台灣
元宵提燈電池逾3噸 環署籲妥善回收
大陸1月新增貸款 創歷史新高
中市媽祖觀光文化節 12宮廟輪流開演
總統：努力促進台海東海南海和平
縮短總質詢 柯建銘籲朝野協商
故宮首推電子書 台北書展搶先看
中壽拍影片謝謝老師 為偏鄉守護希望
越南禁放鞭炮 成效不彰
壯碩毒蟲拒盤查 雙警力戰險失槍
開學次日傳悲劇 高一生猝死
無薪假請產假 雇主不得拒絕應給全薪
法男請熱氣球寄的家書 百年後澳洲現蹤
台股站上季線 震盪逢低找買點
育嬰留職津貼 去年核付增3成
出身總鋪師世家 他愛上麵包為台爭光
台灣大攜手5大出版社 迎戰國際書展
強震過後 台南86棟建物不能居住
馬總統：台灣已成新興民主國家典範
重慶一婚宴酒席 吃出整隻老鼠
陸殲10可能外銷 伊朗是買主
美軍增加F-22戰機在朝鮮半島戰力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
氣氛偏多 港股續揚
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美評論：東亞失去動力 需要新模式
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
槓桿及反向型期貨ETF 4月可買到
包商毆打公務員 雲檢起訴9人
大學學測 18日寄發成績單
新北：受理6樓以上老屋健檢申請
墾丁音樂季規模縮減 活動只剩去年半數
洪秀柱：不當黨產 歷任黨主席已清理
總統：透過出版讓更多人看正體字
總統府：否認釣魚台主權是喪權辱國
熱比婭無法來台 呂秀蓮遺憾
菲馬可仕家族不義珠寶 市值近8億
200年關廟古厝 被震得像廢墟
2座蓄水池啟用 清境居民盼不再缺水
得易Ponta聯手一卡通 搭捷運瘋集點
洪秀柱羊年選到猴年 盼承擔帶領國民黨
景美拔河隊出征荷蘭 誓言奪金撼天下
李登輝：修憲讓中華民國成為新共和國
茶葉罐藏毒 以平安符掩護遭警識破
高齡化拉長生醫戰線 分批布局搶先機
不需編特別預算 台南震災先撥5億應急
北港元宵燈會 猴採桃獻瑞
台中東勢新丁粄節 搭配客家美食及景點
台中市設無憂專線 舒解勞工壓力
要不要在一起 日月光矽品打筆戰
陸：澳洲應對南海議題採客觀公允態度
沙俄油長會晤 同意凍結產量
李登輝：餘生奉獻給第二次民主化
出口又2位數衰退 財政部：恐破14黑紀錄
李登輝：釣魚台列嶼不歸屬台灣
央行趕炒匯熱錢 新台幣收貶3.2分
制裁北韓 陸轉趨強硬挺聯合國
談當年繼任 李登輝：被看作機器人總統
早期食道癌 內視鏡治療免開胸
維冠大樓是否原地重建 受災戶反應兩極
H股震盪過度 墨比爾斯：撿便宜機會來了
術科考試爭議 勘驗結果紙張皆同
新北寵物免費登記 限量萬隻
日女學生怪體驗 印尼孤島求生19天
母返城工作 陸留守兒哭：不能這樣對我
合歡山短暫降雪 道路晚間預警封閉
美環保官員將訪台 啟動空品監測計畫
綠提議縮短總質詢 三黨各有盤算
北市12特色燈區 全員到齊亮燈
為升業績拚新高 法人估年增2成
商旅變危樓 強震受災業者求助
奧迪無人車 登柏林影展星光大道
四面佛爆炸案首開庭 兩嫌不認罪
宏?故宮合作VR？ 施振榮：會考慮
1家8口僅妻獲救 逾百同事致祭
幫IS招募新人 比利時逮10嫌犯
會勘造船廠舊址 林右昌盼創雙贏
物流生力軍捷迅3月上櫃 放眼物聯網
李鴻源：防災型都更 誰先做就是英雄
國民黨金門黨部探視變故家庭 轉贈慰問金
逆孫夥友毒殺祖父 遭求處無期徒刑
菲前第一夫人7億珠寶 官方趕拍賣
LiTV播「琅琊榜」 收視破紀錄
都是名鞋惹的禍 菲總統候選人之子惹議
ETF新品助陣 成交金額暴衝3倍
維冠兄弟罹難 紙鶴籃球弔唁
桃園北區污水回收 下水道接管率拼6成
雲林查獲屠殺犬隻 依動保法移送
恐攻後重返巴黎 玩命鷹族不唱傷心曲
阿根納造船廠 林右昌：申請暫定古蹟
新型智慧掃描器 文件快速上雲端
稱同志伴侶不如動物 菲世界拳王挨轟
立法院遷台中 蔡其昌：台中有很好優勢
捐贈社宅 新北修法容積獎勵最高20%
旅客太早服用助眠藥 登機門前倒地
朝陽人壽相關兩項標案 本週揭曉
施政方針 張善政：確保政權順利交接
除夕夜大火奪命 翁宇薇男友臉書憶女友
吸引人才駐留 花蓮市推短居體驗
陸商業銀行不良貸款 季增逾四千億元
士林男童遭虐死 父同居人坦承動手
越女意圖跳樓 警方搶救過程驚險
政權交接會商 民進黨派吳釗燮等6人
台33件作品參賽大馬發明展
趕搭輕稅末班車 豪宅去年底交屋旺
基隆造船遺址 蔡適應：盼原味保留
蔡英文產業之旅 23日首站拜訪生醫
新日光償債 3月擬現增1.6億股
韓美部署THAAD 到底有什麼重要
凍結石油產量 油價聞訊小漲
出口連12黑 渣打：上半年都難轉正
冷卻管有瑕疵 普騰召回3款車
台達電加碼印度 設新廠辦及研發中心
搶救抗藥性肺炎 本土新藥上市
重回手寫復興年代 體驗字行裡墨水溫度
助台南災民 紅十字會擴大教育補助
墨西哥原住民長期遭孤立 教宗請求寬恕
菲共伏擊 菲警6死8傷
林保雍：神腦去年蹲夠深 盼今年跳得高
捷迅致力提升客戶價值 今年業績看好
蔡英文：TPP為台美帶來利益
日宣布首次發現 對馬附近海域潛艦現蹤
陸1月直接對外投資 年增近2成
建全球最大電波望遠鏡 陸擬遷近萬居民
地震毀損 危樓住戶無語問蒼天
初九拜天公 苗縣好客祈福迎元宵
今彩539中獎獎號：25、34、33、35、30
金警總動員 尋獲走失男子
澎湖元宵乞龜祈福 有機會獲綠蠵龜公仔
大樂透中獎獎號開出
超簡單馬克杯蛋糕 法國部落客教你做
404克拉大鑽石出土 價值近5億台幣
豐興猴年開盤 廢鋼、鋼筋喊降
玩命鷹族主唱：擁槍能阻止巴黎劇場血案
懂地震的痛 詹氏姊妹捐冠軍獎金賑災
逃避死刑 越南女死囚使自己懷孕
美韓THAAD 學者：陸忍耐圖穩局勢
水果香味保險套 南非政府防愛滋新寵
放人！聯合國人權專員籲北京釋被捕律師
沙俄凍產救油價 盼其他產油國跟進
士林男童遭虐死 父同居人遭聲押
台達電在印度投資第三廠區與研發中心
共軍現代化轉骨 拉近與美軍科技落差
出口12黑 經濟部緊盯國際經貿情勢
老人紛紛墜樓死 日安養院職員害命
游錫(方方土)：李登輝說釣魚台是中華民國領土
筆電激戰！蘋果去年市占超越雙A
選舉經費疑作假帳 法前總統沙柯吉應訊
泰王蒲美蓬高燒不退 醫生密切觀察
辛巴威土改政策轉彎 強徵黑人農民土地
大樂透頭獎1注獨得 獎落新竹縣
經濟部拚出口 前進伊朗和非洲拓銷
今彩539 頭獎槓龜
天冷4500戶吃不飽 超商籲認購愛心餐
修改T細胞抗癌 醫界譽為革命性療法
造船廠舊址 業者：危樓涉公安才拆除
減肥名人桐山秀樹猝死 限醣飲食法遭疑
出口難轉正 經部：先拚減幅縮至個位數
大陸賣地17年136兆 媒體質疑去向
阿根納造船廠遺跡遭拆 林右昌震驚
抗茲卡新戰術 世衛支持釋放基改蚊等
不願見英國脫歐 歐盟領袖：沒有B計畫
西藏山南撤地設市
東京排練斬殺場景 日演員離奇受傷死亡
文資委員：阿根納造船廠活化可塑性高
沙俄擬凍產救油價 美股早盤走高
〈時評〉政府不敢說的秘密 最後保護了誰？
美國東協高峰會 南海問題陸續上桌
歷史上的今天：蔣宋美齡抵白宮訪問 國會演講憾動美國
35年4千名原民少女失蹤或死亡 加拿大怎麼了？
英頂尖寄宿中學陸設分校 國際學校亞洲吃香
黑天鵝滿天飛 避險交易自救再拿獎
晶華重返北美市場 搶進紐約、波士頓
元宵將至 新住民體驗做燈籠猜燈謎
國小新住民語教師荒 教部推跨校共聘
國光劇團《百年戲樓》新加坡華藝節演出
出口連12黑後...主計總處下修今年GDP至1.47%
敘利亞醫院學校慘遭空襲 俄國大力撇清
泰王發燒未退 醫療小組設法找原因
美國東協峰會引爭議 白宮顯低調
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沙俄凍產救油價不夠看 國際油價回跌
國際油價回跌 歐股漲跌收盤互見
中斷半世紀 美古巴簽恢復定期航班協定
聯合國：敘利亞政府准援助車隊入7圍城
沙柯吉因選舉金受調查 恐危及再選總統
選舉金作假受調查 危及沙柯吉東山再起
沙俄凍產不減產 國際油價收盤下跌
科技銀行股領漲 美股收高
恐攻威脅仍在 法國緊急狀態再延3個月
峰會後 歐巴馬籲採具體措施降南海緊張
巴西衛長：茲卡不會影響奧運舉行
歐巴馬：與東協領袖討論須降低南海緊張
外國持美公債金額再創新高 陸日雙減持
專家預測巴西GDP可能衰退4%
戴輝源：台美應共同解決區域爭議
合歡山降瑞雪 春節後最多雪量
美股收高 台股今戰半年線
英媒解讀 威廉演說挺英續留歐盟
南台強震獻愛心 僑胞募款逾2千萬元
流感併發重症不及時治療 小心送命
墨西哥6名懷孕婦女感染茲卡病毒
LINE終止MixRadio音樂串流服務
河南一家醫院患者滿滿滿 場面堪比春運
保育類柴棺龜困漁網 第三岸巡總隊救援
台股開盤漲28.66點
Google塗鴉揭曉 聽診器發明人冥誕
新台幣開盤升4.3分
台中豐原住宅傳火警 4人嗆傷送醫
陸民政治上反日 血拚日貨毫不手軟
美股跟漲 台股突破半年線8249點
武術家里長遭人登門比武 演變鬥毆
南投竹山警開3槍逮通緝犯 1人逃逸
iPhone 7傳新花樣 不怕電磁干擾了
創意首季看揚 股價創近7個月高
歐巴馬諷川普 治國不似主持實境秀
陸西沙部署飛彈 美防部證實衛星照為真
子宮肌瘤引肺動脈血栓 葉克膜救命
加總理水彩畫網上拍賣78萬
司馬光破水缸 陸老婦照做救不回孫女
以劉曉波命名陸使館前廣場案 歐巴馬反對
美媒：中方西沙部署紅旗9號防空飛彈
關懷南台灣震災 美僑界捐輸踴躍
春節久坐肌肉痠痛 伸展操減輕
外銀：出口弱 台GDP保二有難度
群益全球地產入息基金准募
新光美國豐收平衡基金准募
南海問題 越盼美採取行動
維冠倒塌究因 南檢取樣送實驗室
蔡英文：內閣人事等到4月才會處理
駁李登輝 蔡英文：釣魚台屬於台灣
陸股開低走高 滬深兩市翻紅
美國曾有備案 伊朗核談若失敗擬網攻
南海態勢緊張 蔡英文籲各方自我克制
TOYOTA未賣先唱衰？背後沒說的秘密
郭台銘出資助攻TBC 亞太電大漲
柯建銘：國會應以對話代替對抗
發展創新業 廣東實施最嚴智財權制度
蔡英文籲行政部門 樹立政權交接示範
美國東協峰會討論南海情勢 聲明避提陸
交接條例 蘇嘉全：開議前協商尋求共識
蘇嘉全：釣魚台是中華民國領土
民進黨立法研習 蔡英文三要求一提醒
總統府：否認釣魚台主權是喪權辱國
壽險投資逃離台股 占比創新低
大學校長互評 逢甲蟬聯第一
情侶鵝離別親吻照 大陸鄉民都淚奔了
台在印度首設產業鏈 台達電領軍
臉書先論武 登門切磋變鬥毆
高屏PM2.5紅色警戒 外出切記戴口罩
士林男童遭虐死 父同居人收押
台股遇反壓整理 金融弱勢
行車糾紛拒出庭遭通緝 違規騎車被逮
陸在西沙部署飛彈 國防部密切注意
金控經營績效評比 國泰金奪冠
查維冠建造過程 檢方尋人任務難
學者：新台幣相對強 金融業購併利器
暴雪鬥陣特攻 亞洲伺服器中文封測開啟
女子PUB清晨下班 遭不明男子開槍
政大台科大有意攜手 盼討論合校
三星S7箭在弦上 傳有防水無線快充
杭州任性假單：我想帶爺爺回到25歲
人民幣中間價又貶 逾1個月最大降幅
交接條例列優先 吳秉叡：尊重中央黨部
薪想事成猴塞雷 苗縣新春要辦徵才
俞大?款宴僑界 感謝愛心賑災
戰地記者的生存之道 旅遊保命指南
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
敗選拚重生 國民黨高市議員促主委直選
政大台科大有意合校 台大樂觀其成
老夫妻感人接送情 警民合力送上愛心
藥物過敏誤認感冒 患者皮膚潰爛
政大搶婚 台科大：評估中 各校都不排除
鴻海全面搶攻機器人？ 傳再產家庭助理
新iPad Air呼之欲出 外資：相容觸控筆
趙藤雄緩刑定讞 向國庫繳2億元
傑布布希推特高調秀槍 人氣暴衝
地震概念股回檔 業者：回歸基本面
二二八首位外籍受難者獲賠 日遺族勝訴
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媽媽圍爐菜味道變了 醫：失智警訊
壓傷手指痛1年 神經病變疼痛惹禍
櫻花季報到 甜甜圈店也飄櫻花味
宏都拉斯國債年增6.5%逾91億美元
229當結婚紀念日 記得提前指定
新台幣中午升1.89角
蘋果觸控供應商 股價兩樣情
台南震災戶欠款 行政執行署暫不執行
自行車城市大會 台灣綠色形象大加分
荷屬博內爾旅遊建議警示 孕婦暫別去
隧道口放煙火 網友批馬路放炸彈
大陸引爆失業潮？發改委：有信心穩就業
停助老屋健檢 柯文哲：要有全套計畫
新店國小舊宿舍群 議員盼採參與式預算
地震後需航照 找農林航空測量所
陸發改委：有能力維持人民幣匯率穩定
政大台科大有意合校 師生感意外
宏都拉斯斥資30億美元發展加工出口
雲林縣副議長蘇俊豪 申請加入民進黨
瘦身醫材無許可證 佐登妮絲等上榜
蔡英文訪生技業 生技股成吸鈔機
炒匯熱錢退潮 新台幣午升1.89角
美國遊戲零售商強攻VR 鎖定三大品牌
立法院資訊採購弊案 檢方第二波約談
台盼貨貿重啟談判 陸回應再請示
傳入閣熱門 張景森龔明鑫撇清
土壤液化引擔憂 關鍵QA一次搞懂
陸股早盤震盪 滬深兩市暫收小跌
台灣大鄭俊卿：今年4G滲透率看65%
港大赴台招生 年獎學金74萬
拜神求平安 夫妻途中撞小貨車
歐巴馬祭新措施 強化與東協經貿關係
促創業團隊交流 台大車庫推新批次制度
平鎮警員緝嫌遭刺傷 仍制伏犯嫌
桃園營建工地 應檢具廢水削減計畫
美人魚票房驚人 相關上市公司股價受惠
台灣大拚4G 靈活運用「5C」資源
盛群觸控成功打進穿戴市場
羅丹銅雕作品吻 8千萬成交刷新紀錄
去年房市交易年減近兆元 今年恐更冷
新住民語師資缺 教部推跨校共聘
李波失蹤案 美媒：違反中英聯合聲明
法官命蘋果 破解加州槍擊案嫌犯手機
上元玩三暝 澎湖乞龜提燈武轎精彩
網購陳奕迅門票遭騙 19人受害
教宗籲墨青年：勿受利誘 耶穌不要你殺人
台股收盤漲2.18點
維冠假扣押 法院開始查封3人財產
蔡英文產業之旅 生技股鋪紅毯迎接
上班第三日 忠孝橋車流量略大
2月台指期漲6點
台股整理 漲2.18點
網調：6成8尋職者投20封履歷才找到工作
遺產執行人眼中的張愛玲 就是神秘
台南震災不訂特別條例 陳菊讚張善政
2月電子期漲 金融期跌
全方位守護 台中警政APP安全又防災
辣椒推出新手遊 月底Q萌登台
亞太宗教論壇 桃園只協助不規劃
華碩保守估手機出貨 年增25%
8200徘徊 台股小漲作收
歐洲發射衛星 協助追蹤全球暖化
日月光筆戰矽品 股價強攻逼漲停
政大台科大想婚 政大：無既定時程
柯市府i-Voting 警察局獲第一名
陳景峻接副市長 柯文哲：思考團隊
美F-22匿蹤戰機抵南韓 向北韓示威
台灣大：朝向家庭資費發展
立院院務會報 最快下會期試開放旁聽
日傳限縮捕魚 蘇澳漁會不排除抗爭
小難民寫信給瑞典國王 童言童語有洋蔥
炮炸寒單爺逾22場 陣頭遶境維持2天
博弈條款鬆綁 鄭寶清倡重啟討論
兆豐金現金滿手 等購併號角響起
台南震災 達賴喇嘛基金會捐5萬美元
踩到尿漬摔傷 婦人告藥妝店求償巨額
曾銘宗提案 擴大重建資金補助範圍
跟阪急分手 統一時代百貨3/3登場
南港轉運站東站移轉案 18日公聽會
蔡其昌：不分黨派 讓台灣繼續向前
李登輝提釣魚台不屬台灣 蘇澳漁會不齒
土地值錢 北市老屋很好賣
男子自製條碼貼禮盒 爽刷高價洋酒遭逮
李登輝指釣魚台屬日 林德福：很不得體
華碩Oculus VR電腦 最快2月底台灣預購
三大法人買超台股23億元
法病患戴3D眼鏡接受開腦手術 世界首例
布局印度 台達電：政府應有清晰戰略
洪秀柱：新黨主席最重要事 再造國民黨
自稱三太子鬧事 警扮濟公收服
南海仲裁案 外交部：不接受判決
這不是詐騙 農業普查不用怕
西敏犬展 德國短毛指示犬抱走冠軍
教宗訪墨被拉差點跌倒 罕見發飆
馬總統盼蘭花有更好外銷成績
陸財政補助政府基金 投資重點產業
台灣燈會防災演練 過程逼真
陸西沙部署飛彈 美指軍事化跡象
苗栗（火旁）龍挑戰88尺炮陣
華碩新手機 6月發表 可搭配虛擬實境
遏止不法 中市檢警環查緝聯合小組成立
投資印度遲疑 台商工業區保留地恐生變
日本青年募款 盼助台南震災
期手交鋒盟主爭霸 等你來抱大獎
台南震災 台中女中捐款10多萬元
又來了 旅客想私運新台幣550萬出境
李登輝稱兩岸兩國 藍籲蔡英文表態
桃連高中職模擬分發 錄取率9成2
老舊建物健檢 內政部：朝全面來做
政院：肯定防災型都更 支持推動策略
老屋免費健檢 朱立倫感謝各公會
疑找錯對象 少年遭擄歐打成傷
顧全大局 林榮德宣布退選黨主席
奧凱航空允購12架波音737型飛機
親鴻海案夏普2董事 傳遭排除投票
雙幣卡上路1年 玉山國泰搶下6成市場
陸科學家研發顯示器 號稱薄如紙可彎曲
日股收黑 石油探勘股領跌
營建署：建築法修正案 下週送行政院會
新台幣貶5.2分 收33.505元
GDP不保二 主計總處下修今年至1.47%
處理違章建築績效評比 台北市獲優等
陽明交大合校案 陽明5月續討論
高雄燈會花燈賽 中華藝校大贏家
晶華麗晶酒店重返北美 雙建案成新指標
台北燈節假日下午 圓山站禁自行車進出
北高交流保育 北市4種動物高雄借展
政大台科大有意合校 台大系統不受影響
柯文哲與陳菊見證 北高動物園結盟保育
崑山國小10童罹難 師長靈堂淚崩
財神眷顧 孝子刮中千萬頭獎
人工調配供水 台南停水戶減至300戶
冷天影響 台北血庫短缺各血型
洪秀柱：李登輝言論荒謬 應棄卸任禮遇
出國怕匯率忽高忽低？刷雙幣卡可避風險
1月稅收1331億元 土增稅減最多
美韓THAAD 學者：日本獲益應最大
珍愛記憶公益演唱 關懷失智長者
防範仔豬下痢 應嚴格管制人車
蔡英文：老舊建築全面健檢
高麗菜1顆破百元 農糧署：元宵會回穩
道館鬥毆 朱里長：刀是對方帶的
佐科威：透過對話確保南海穩定
遠傳今年獲利目標 每股估賺3.4元
茲卡肆虐 美國塑膠杯捕蚊器熱賣
選擇大學理想科系 百位學長姊線上解惑
台南震災 王建傑攝影展義賣送愛
預防茲卡病毒 菲民航署下令警戒
平溪天燈節 北北基3市長共放天燈
首位獲賠二二八外籍家屬 為台震災募款
美國東協峰會 越南籲停止南海軍事化
護照貼貼紙通關 外交部將勸導撕下
義烏汀內影展 西方看見東方
蔡英文產業之旅 太陽能新政有2大挑戰
佚失逾2百年樂譜 揭莫札特與宿敵關係
細妹過年 重現客家元宵習俗
雲門劇場無縫接軌 新家8萬人次造訪
校園反霸凌 5法防網霸
太景攜手陸廠 開發C肝全口服合併療法
因應執政 民進黨4月開臨全會修黨章
順手牽龜 男子寵物店竊陸龜遭逮
陸南海部署飛彈 菲：查證中
韓女攜高額日幣出境 遭沒入382萬日圓
老外鄉下租屋種大麻 技術專業讓警傻眼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
GDP不保2 今年稅收達標要很拚
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
售價僅iPhone 1% 印度推最便宜智慧手機
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
包裝食品含玩具 106年元旦起加註醒語
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
能源股重挫拖累市場 港股收黑
今年不保二 台經院：首季是最壞谷底
工人掛設鳥網 受困14樓高平台
土壤液化潛勢區 政院盼研究更細地圖
維冠管理員出院 盼時間平復悲傷
行動裝置不給力 經濟成長下修為1.47%
中油1月慘賠40億元 想搶便利商店生意
陸在南海軍事部署 王毅：行使自衛權
台北書展 民眾湧入場搶限量商品
山區砍楓香種薑 部落擔心土石流
蘇治芬：爭取農業生技研發中心設雲林
人民幣韓元貶 新台幣跟進貶5.2分
蔡友才看壞今年金融業獲利
岸巡總隊年後查獲宅配私酒
孫子分享爺爺年輕帥照 迷倒一堆鄉民
新北再獲捐贈復康巴士 總數達380輛
伴港都迎元宵 北京周19日登場
車市好熱！1月進口車貨物稅增近倍
偏鄉溫馨關懷 行動服務新住民
NBA全明星周 球星初體驗HTC Vive
小家庭變多 購屋需求大不同
葉門軍營遭自殺攻擊 9人喪生
菲南叛軍襲擊平民 4死2傷
新加坡航空展 空巴波音接單不理想
陸專家稱可考慮對台動武 網友罵翻
好友因債務反目 催討不成潑汽油吃官司
路基改善 北市：北平西路東往西禁左轉
高雄登革熱 天冷未降溫
沙柯吉多案纏身 律師稱無礙選總統
以色列作家艾加凱磊 幽默看人生
首座女性人權館座落大稻埕 3/8掛牌
華碩Q1業績 法人估營收營利持平
蔡英文：執政縣市平台可擴及非執政縣市
維冠大樓倒塌 李全教建議另地重建
教部推大學公公併 教團質疑求表面數字
學者南沙隸台說 外交部官員認應再斟酌
傳入閣 林萬億：幫忙做好前置作業
新北過年發逾千平安袋 供弱勢應急
中油估油價年中回溫 全年均價45美元
助災民打官司 消基會啟動法律協助小組
豬瘟新檢測法 慢性豬瘟及早發現
士林受虐男童解剖 死因顱內出血
陸股連續第二天收紅 成交量再放大
Samsung Pay 下半年在台上路
黃子佼孟耿如今年不結婚 會小心不懷孕
展望今年 台灣三星盼迎來春燕
還有一顆鑽石 復航等你來抱回家
朝鮮半島危機 陸官媒：須加強軍事部署
新北殯葬設施不足 喪家等嘸冰櫃
微軟搶攻校園 擴大Surface優惠
又被咬了 狂犬病鼬獾咬人今年第3例
南海仲裁案 王毅：菲律賓背信棄義
想吃不必坐飛機 百年義式巧克力來台
被警方獨留在偵防車上 嫌犯開車逃逸
三星新機S7羊駝先看 行銷手法夠怪
綠委經營網路社群 翻譯法案讓民眾易懂
西沙部署飛彈 大陸外交部稱不知情
外交部：宣介太平島是島嶼獲國際關注
杉林鼬獾傷人 高市確診狂犬病
來台拓點卡關逾4年 法藍帶盼速解套
南海部署飛彈 陸：防禦自家領土
頭一遭 出口年增率恐連2年負成長
蘋果隱私至上 拒幫FBI解鎖槍手iPhone
拚出口救GDP 經濟部3管齊下
雲林1鵝場 染高病原性禽流感
台苯：經營團隊努力有成 請投資人放心
謝金河：電影是大陸今年第一個亮點產業
聯華食品可樂果燈會限定包 現場大放送
林榮德退選 洪秀柱：積極請益共邀打拚
藍拒交接條例 楊偉中質疑永遠放棄執政
大陸公積金存款利率 調高至1.5%
世衛抗茲卡 6月前估砸5600萬美元
任客串編輯 凱特關懷兒童心理議題
今彩539中獎獎號：20、6、16、37、34
涉洗錢 西警搜中國工商銀行馬德里分行
澎湖機動查緝隊 查獲宅配毒品
洛馬：F-16V實機測試進度良好
大福彩開出中獎號碼
廉航超賣 消費者可能無法求償
鴻海查證 小西科技坦承雙方無合作關係
玩具紙鈔買手機 男子騙變搶
難民危機 德總理促歐盟達成共同立場
葉門軍營遭自殺攻擊 至少14亡
打擊陸組織犯罪 西警搜工行馬德里分行
台積電無畏強震 調升首季營收目標
油價走穩 歐股攀漲
7成經理人認為 陸經濟1年內將減速
傳擬開放陸資參股 柯建銘重申反對立場
南海部署飛彈 陸國防部：多年前就存在
陸資參股IC設計有影？經部：無時間表
梅克爾：無法容忍敘利亞人道狀況
陸永興島部署飛彈 英媒早知道
南非僑社上善會10年有成 善行受肯定
大福彩頭獎槓龜
誰當總統 翁山蘇姬三會武裝部隊總司令
今彩539 頭獎 1注中
伊朗展開石油產量談判 油價回穩
災害防救演習 3/3起陸續登場
非洲東與南部 近百萬兒童嚴重營養不良
美國東協聲明 未見菲南海仲裁案文字
立委資產公布 蘇嘉全：應更嚴格規定
因應難民危機 梅克爾促歐盟國立場一致
油價揚 美股連3天開盤走漲
土耳其：想在敘利亞內設安全區
〈時評〉習近平對馬英九說「後會有期」
中國南海群島部署飛彈 違反非軍事化承諾
美喊話各方遵守南海仲裁判決 台灣不接受
新北市抽驗元宵食品 板橋1件紅白小湯圓己二烯酸不符規定
歷史上的今天：台灣第一家麥當勞分店於民生東路開幕
學測成績公布 滿級分人數六年來新低
年假過後 全台鬧血荒！
土耳其首都爆炸案 28死61傷
取締UBER 交部將修法規嚴格吊銷車牌
第十二屆金蝶獎頒獎典禮 首度出現並列冠軍
讓藝術變生活 雲門不只是雲門
人道援助車隊 駛進大馬士革郊外圍困區
塔利班被指徵用童兵 充當砲灰
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
傳陸南海部署飛彈 美國務卿批增軍事化
歐盟峰會在即 英國脫歐協議困難重重
印尼摩鹿加群島外海發生6.2地震
土國首都安卡拉汽車炸彈爆炸 21死61傷
歐股全面上揚 分析師警告短暫現象
梅克爾支持英改革歐盟主張
安卡拉爆炸案 死亡人數增至28人
跌深反彈 美股連3紅
伊朗開始會商凍結產量 油價上揚
亞特蘭大慶春節 不忘協助台南震災
標普再降巴西國家主權信評
國際股市續強 台股挑戰半年線反壓
歐盟擬承認中國市場地位 義反對
防災教育很有趣 桌遊空拍樣樣來
浩鼎乳癌治療新藥21日解盲
學測成績單寄發 電話網路可查成績
懷孕時吃魚 禁忌不可不知
安全帶不安全 豐田在美召修110萬休旅車
陸多省市設GDP區間 專家：結構改革
美呼籲南海主權聲索國停止軍事化行動
百斤男爬山減重 膝蓋半月板破裂
功夫全明星改版 黃飛鴻入列
台股開盤漲 47.49點
新台幣開盤升1.05角
為勞工減壓 中市首創免付費無憂專線
大陸小留學生下手狠 凌虐同儕判重刑
龐巴迪擬2年裁員7000人
中國人吃太鹹 鈉攝取量遠高世衛建議
用螞蟻比喻分工合作 繪本描述企業故事
油漲帶動美股大漲 台股早盤逾70點
總統府：中華民國非第二共和
學測滿級分138人 近6年新低
加油要快 下周汽柴油恐漲8角
巴西疑似小腦症通報破5000例
推特發文可加入動圖 用戶興奮試玩
台積電升營收目標 股價攀9個月高
愛立信智慧量錶服務 掌控水電用量
土國炸彈攻擊 外交部：暫無國人受波及
陸1月CPI年增1.8% 低於預期
美國防部證實韓美正磋商THAAD部署
府：李登輝任內曾宣示釣魚台主權
美國務院批陸南海軍事化 升高緊張
台東地震高雄有感 日月光：無影響
大陸1月PPI 年減5.3%
歪腰郵筒作文不好寫 零分人數增4成
蘋果出招 iPhone 4s、5c印度不賣了
茲卡會穿透胎盤 再證實可能造成小頭症
美：衛星圖像似顯示陸在南海部署飛彈
美時製藥南投廠區三度通過美FDA查廠
高屏PM2.5濃度高 外出別忘戴口罩
攻換車潮 車商祭3大好禮
殺死房東案 港男二審改判15年
新台幣早盤升2.55角
血荒 桃園環保役男挽袖捐熱血
道場鬥毆 王毓霖：司法會討回公道
微軟Windows 10打入美國防部資訊系統
南海風雲急 美歐盟警告陸須尊重國際仲裁
標普：陸經濟轉型 企業銀行風險增
廣州新建環保公廁 太陽能發電
克魯茲全國性民調壓過川普
柯建銘：兩岸監督條例草案 回到憲政體制
安卡拉爆炸案 韓外交部啟動聯絡網
越中戰爭37週年 越南悼念戰士
又傳彭淮南組閣 民進黨：言之過早
學測國文社會難度高 五標多降1級分
殺死房東案 港男麥家祺二審改判15年
台股衝上8300點 電金大漲
學測成績公布 嘉中4人滿級分
Fed會議紀錄點出隱憂 升息計畫或生變
基金業：美升息不會一波接一波
元宵湯圓食品抽驗 3件不符規定
新政府綠能策略 內需扶植產業
伊拉克放射性材料失竊 恐遭IS做成髒彈
學測滿級分 南一中5人南女中2人
美國新飲食指南 多樣性健康飲食
郭台銘：夏普案已盡人事 聽天命
傳日限捕魚範圍 外交部：一定保台權益
陸PPI連降 經濟學家主張加大寬鬆
房仲：921經驗 震後房市未必不景氣
殺死房東賠償5百萬 港男改判15年
奧林匹亞金牌得主 林柏翰學測滿級分
華碩法說後 外資看法不同調
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
教宗美墨邊界辦彌撒 稱移民問題是悲劇
夫妻吵架不想回家 女持斧頭搶超商
太陽光電熱高峰論壇 報名爆滿
軍中同梯變強盜 判刑定讞
地球暖化加劇 1月月均溫創新高
義賣紙燈籠 家扶中心籌募獎助學金
愛立信解決方案 助AT&T攻物聯網
巴拿馬去年全年觀光收入42億美元
立法院資訊採購弊案 檢調提訊林錫山
新莊擎天府捐復康巴士 朱立倫感謝愛心
尼泊爾總理將訪印度 平衡與中印間關係
學測成績公布 建中滿級分14人
林中森：釣魚台是我國領土
南韓派FTA中國合作官 解決通關問題
雄中9人滿級分 多立志從醫
郭台銘：夏普案不能說 盡心力聽天命
處理老舊建物 綠委籲體檢與防災型都更
傳總統將出訪 府：外交無看守期
王雪紅疑被詐騙官司 訴訟起碼要一年
進軍全球太陽能系統 碩禾盼金援
消防員之子 學測高分揚眉吐氣
超商集點飄萌味 主打療癒肖像風
學測滿級分 北一女11人
張揆：政府堅定維護中華民國漁民權益
歐巴馬將訪古巴 美官員：幾週內出發
美夫婦中史上最高頭彩 多年買同組號碼
新台幣中午升2.27角
新北私校學測滿級分3人 表現亮眼
盲文印刷技術開發 助視障了解藥物資訊
苗縣道路環評 綠委指天價要求中止
學測揭曉 選系看天賦與興趣
委內瑞拉漲油價貶貨幣 搶救經濟危機
陸飛彈部署西沙 外媒：箝制美軍
春浪進台北 柯文哲：4月穿比基尼有點冷
投入地震搜救 土木技師獲頒感謝狀
郭台銘：今年營收獲利盼超過去年
台日漁業委員會3月開 盼化解歧見
柯文哲副發言人出國進修 留職停薪1年
高雄多起珍貴盆栽遭竊 業者自力救濟
交接條例立法 柯建銘盼3月底前完成
藏獒挾怨攻擊 陸老翁：還好有練鐵砂掌
油價大漲 新台幣午升2.27角
散戶退出台股？ 成交占比創新低
民調：川普支持度 贏對手逾20個百分點
中華電催油門 蔡力行：有機會創新高
浩鼎新藥快解盲 大漲重登生技股王
拿獎學金付學費 清寒生拚出好成績
漢翔吃補 日MRJ接單400餘架
屏東榜首呂翌菱 靠打工獎學金生活
鴻夏戀是否成正果 最快20日揭曉
學測評估落點 留意面試撞期
蔡力行：OTT短期賺錢不是最重要
印尼獲情資 恐怖組織欲毒殺軍警
平價旅遊夯 威航增班名古屋清邁
狗狗也會作夢 而且夢的和你我一樣
馬總統：努力降低青少年犯罪
郭台銘向朱立倫喊話 回應工者有其屋
馬公高中無滿級分 6人70級分以上
第一金積極擴張 向外設點不鬆手
OUTLET業績好 三井：將在台再開3-4家
宸鴻今法說 股價先跌再「說」
水電工兒子 嚴謹自律為夢想努力
政院駁斥520前開放陸資參股IC設計
研究：年過40才當媽 往後中風風險較高
節後游泳圈上身 陸健身房減肥暴增3成
Apple Pay正式進軍 陸行動支付市場擠爆
傳總統卸任前出訪 段宜康：知所進退
傳本土派推黃敏惠PK 洪秀柱：尊重
台灣IBM擴大雲端部門 培育校園種子
金蝶獎頒獎 首度兩書並列金獎
台股收盤漲100.42點
地震喚起留念風 相關商品搜尋量急增
老屋健檢 內政部：擬分期分區進行
油漲推一把 台股攻上8300
拒絕手機 苦讀拚出學測亮眼成績
印度夫家嫌嫁妝少 賣媳給色情片商
自編講義勤讀 建中林鑫佑學測滿級分
北韓不安分 南韓美國3月軍演規模擴大
開高走高 台股收盤漲100.42點
作文舉美冷凍褲 建中吳靖平學測滿級分
3月台指期漲94點
蘋果拒破解凶嫌手機 史諾登聲援
福祿猴遭批太醜 柯文哲：研究敗中求勝
聯發科攜手諾基亞 MWC展物聯網方案
台股站上8300點 今年收盤新高
UCC全球首家頂級店 落腳敦化SOGO
雄女4人滿級分 多數想從醫
3月電子期金融期齊漲
補短收80元 陸彩票員投注輸225萬
小英產業之旅啟航 生技股喊衝
被傳組閣 林全：人家根本沒有提出邀請
停老屋健檢 柯文哲：沒治療寧不知診斷
花蓮高中兩人滿級分 打線上遊戲紓壓
古坑傳鼬獾咬人 擊斃送驗是否患狂犬病
1月份巴拿馬通膨 0.14%
防食品添加物危害 學者建議追蹤販賣業
考察核二廠 黃國昌擬立專法管理核廢料
個人申請 清交成65級分有機會
中研院士發現抗憂鬱藥或可抑制腦瘤
新北結婚離婚排行 天蠍天秤處女最敢
朱雪璋說刀對方的 警方初判與案件無關
新鮮人赴陸求職 實習經驗比主修重要
弘光科大捐春酒經費 助台南災民
小綠綠赴英攻讀服設 再現布農原民風采
台灣燈會 估吸引1200萬人參觀
死皮賴臉學英文 基中陳昱碩單科滿級分
宸鴻去年Q4每股賺2.12元
林全：能夠不入閣很好啊
印度企業將為員工調薪 調幅10.3%
政院通過海關進口稅則 列優先法案
交接條例 張善政：對實務應沒什麼影響
中國反THAAD 南韓：維護自主權
三大法人買超台股111億元
指美國總統是黑奴 日參議員挨轟
美德州大學允許教室攜槍
學測 台中明道中學4人滿級分
陸去年2百多萬人吸毒 傾向低齡化
洪秀柱黃敏惠意外同台 爭退休軍教支持
中國大熊貓3月抵韓 4月亮相
油價大跌傷財政 標普調降沙國信評兩級
台科大成立平台 助創意商品化
Panasonic新政策 承認員工同性婚
慶祝客家天穿日 彰縣福佬客尋蹤
彎腰郵筒拿高分 賴柔樺東女首位滿級分
陸審反壟斷 日月光：不影響二購矽品
杜絕黑心 學者：混凝土生產履歷透明
防泡沫化 李四川：國民黨要讓人民期待
油價揚拉升全球股市 日股大漲超過2%
金大清寒生車禍 立委盼各界發揮愛心
罕病臥床2年 中女中莊品瑄立志心理師
參觀綠能 蔡英文：見證台灣研發能量
傳總統出訪 綠委看法不一
陸兩大航運重組 成立中國遠洋海運集團
104年公建達成率 創近10年第3高
因應台北燈節 6線公車配合調整停靠站
牛津華人醫學獎學金 三總洪東源獲獎
崎漏箱涵不排水 高雄黑琵食無魚
耐震不足 五權國小三多樓改建
藍提32優先法案 採立委認養制
臉書全面開放即時文章 發布內容更多元
回應郭台銘 新北：台灣是法治國家
美共和黨參選人口水戰 爭比誰最保守
金門民代回饋母校 贈環保紙花燈
家電補助申請爆量 229前購買都補助
北京電影學院術科測驗 美女考生吸睛
老屋健檢 內政部將全額補助耐震初評
日經濟續低迷 1月出口創7年最大降幅
地震後13天才撤離 遺體修復師po文催淚
台科大政大併 教育團體憂弱化技職
文創股昇華3月上櫃 搶攻大陸好萊塢市場
同遊新加坡 洪慈庸卓冠廷低調盼給空間
北市緊急救護體系 助百人重生
如老鼠會招募會員換獎金 檢調搜索
越捷航空與普惠簽約 採購發動機
北市房價所得比15.6倍 買房壓力最重
想從胖獅變獵豹 宸鴻Q4轉盈全年仍慘虧
新台幣貶2分 收33.525元
AIT梅健華放天燈 意外引發環保爭議
教宗訪墨監獄 籲囚犯成為先知
穿死侍裝搶超商 外籍師遭逮
建商變保守！去年北台推案量大減近3成
D調之夜音樂會 門票收入半數賑災台南
南韓：金正恩下令準備對南韓恐襲
保障私有建物品質 陳振川盼落實三級品管
傳南韓懷疑 北韓下令準備攻擊
天寒溫差大 留意外牆磁磚剝落
金門學測前2名 志在醫科
建築法導入民間專業機構 列優先法案
1男2女開毒趴 渾身臭氣露餡全遭逮
浮動太陽光電 養水種電2.0版
港股收紅 油價漲能源股受惠
學測作文零分大增 張大春：題目出得爛
名模簽書會搶鏡 柯文哲說記者見色忘友
台南停水員工爽放年假？台水澄清
銀聯：大陸民眾春節刷卡消費破1.5兆
春節百萬紅包 這間彩券行開出最多獎
永豐金今年擬現增逾百億 重啟資產再造
忠誠在野黨 馬總統：不要為反對而反對
及人中小學遭搜索 新北教育局：尊重調查
土媒：首都汽車炸彈攻擊凶手是敘利亞人
南亞科獲120億元銀行聯貸
美：未與南韓就THAAD啟動議程
大學選系怎麼填 可從興趣能力綜合評估
神隆今明2年小跑步 2018年大跨步
作文歪腰郵筒難發揮 寫社會現象滿級分
及人中小學董座涉掏空校產 遭約談
酷玩樂團MV彩繪計程車 出自孟買設計師
不只要喝 這間咖啡廳教你玩味咖啡
越男飲溪水 水蛭進鼻腔
大學學測 桃園武陵4女狀元
海洋文化中心延宕 監院糾正文化部高市府
陸股小跌 滬指上攻2900點失敗
公益捐書翻轉 分享雲林人努力故事
中一中蔡昕樺 創校首位自然組滿級分女生
日本漁民片面放話 蘇澳漁會強烈反彈
苗縣擠身國際慢城 南庄三義雙響砲
強震後怎修法 邱復生籲低建蔽高容積
救經濟 印尼央行降息1碼
資優就是資優 拚2月考滿級分
遭男友手下誤傷 女子謊稱被搶
油脂餐飲都豐收 南僑獲利可望持續看好
馬總統：執政到最後一天 不可能辭職
智人尼安德塔人嘿咻 重寫人類遷移時代
與洪慈庸出遊 卓冠廷：感情順其自然
學測成績公布 雲林各校不同亮眼
銀聯卡Apple Pay登陸 台灣也能用
安卡拉攻擊 土總理歸咎庫德族好戰分子
國際午宴 高雄黑輪魚羹款佳賓
蘭陽低音提琴夏令營 亞洲學生慕名而來
中央氣象局氣象報告
首都驚爆 土國旋風空襲伊北庫德工人黨
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
研究：睪丸素治療 改善年長男性性功能
中捷工程小鋼筋掉落砸車 幸無人傷
陸財團買芝加哥證交所 議員籲嚴密調查
新北殯葬三缺 冰櫃禮廳停棺處
寒流一波波 屏科大為紅毛猩猩募棉被
罵員警又闖禍 黑支被判拘役20日
三明治有活蚯蚓 陸85度C賠1萬元
公共工程年度預算達成率 10年來第3高
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
北市文化局：春浪回饋計畫尚未通過
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸南海部署飛彈 菲將領憂射民航機
總統出訪 外交部：若有規劃核定後說明
快來逛書展 交大為宅男打造假日書單
尤睿漢克服猝睡 熬夜苦讀拼大學
花燈搖曳生姿 斗六太平老街迎元宵
安永：新閉鎖型公司法 避免家族企業紛爭
台南私中滿級分 港明黎明各一人
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
新台幣量縮盤整 終場小貶2分
台北燈節祭5大活動 從白天玩到晚
國巨再實施庫藏股 擬買3.5萬張
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南非網購漸普及 上看千億前景看好
中央氣象局 １週天氣預報
再被問閣揆 林全笑回：這不是優先法案
少子化 澎湖今年將有3所國小裁併
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北老屋健檢可同步申請整建補助
漁業署：增派海外人力 監測遠洋漁船作業
春節出勤爭議 圓山發聲明稿澄清
宸鴻拚觸控商機 搶食OLED蘋果單
4天連18震 海端鄉像搖籃
陸專家：陸通縮風險高於通膨
宏?穿戴科技 打入瑞士維氏腕錶
公務員近800人違法兼職 近30人遭停職
改善內湖交通 北市將推捷運早鳥優惠
被控涉安卡拉攻擊案 PYD領袖駁斥
中油計畫調漲離島油價 澎縣府反對
內政部通過 救護車須配置AED
智慧機Q4銷售趨緩 iPhone也難賣
CSO2上市 橘子：首月目標50萬人次
港台協進會主席將赴台交流
兩岸新世代聊天 台生：政治少碰為妙
維冠大樓倒塌 失蹤女子遺體尋獲
春節流感高峰 桃園6死亡病例
獨立出版聯盟 集結書展辦桌
英國脫離與否 歐盟峰會孤注一擲
兩岸協議監督條例草案 綠擬3月初提黨版
黃國昌：建議新政府直接廢核四 勿封存
拚出口 中輸銀恢復承保伊朗信用狀
加州擬推新法 A片演員需戴保險套
土耳其軍方車隊遇襲 至少6士兵身亡
2015智慧機 三星再稱霸蘋果逼近
孟加拉3年輸出150萬勞工到大馬
台科大政大談併 教部：要顧高職升學權益
政權交接首度會商 19日台北賓館舉行
監督條例合憲處理 陸委會：正面看待
海音中心被糾正 高市駁時程延宕
香港最新人口732萬人
擴大保障及保額 地震險檢討年底出爐
泰國掃蕩逾停外籍人士 外媒簽證訂新規
聚陽1月每股賺1.57元 首季訂單滿載
蔡力行看台灣行動支付：令人失望
陸海航集團拚獲利 60億美元吃下英邁
藍委砲轟黨務改革 中常委應直選
地震險 1/3家戶有保新竹比例最高
學測苗縣榜首 建臺汪大為72級分拿下
華碩年度風雲產品 網友最愛筆電UX305
金門花燈 齊天大聖嬉遊太武山
因應茲卡病毒 南非不敢掉以輕心
油氣收入下滑 大馬去年經濟成長5%
波蘭前總統華勒沙遭控曾為共產黨特務
工者有其屋 鴻海：郭董為青年居住請命
南台震災 中華民國政府感謝各國慰問
土國炸彈攻擊 旅遊警示維持黃燈
西沙設飛彈凱瑞想對話 陸：不要炒作
宸鴻去年第4季員工 季減4951人
紐時再揭非法捕鯊 漁業署：加強執法
工行在西班牙涉洗錢被查 陸盼公正處理
國防採購換關鍵技術 補償貿易比例看增
陸CPI漲幅仍低 寬鬆預期再起
淡水一信搶頭香 准辦信託業務
貨貿溝通時程未定 陸委會：無需悲觀
力旺：今、明年是成長好年
元宵賞櫻不求遠 自來水園區河津櫻盛開
OECD下修全球今年經濟成長預測至3%
力抗血癌 二信黃湯琳學測獲佳績
維冠大樓倒塌 最後一名死者尋獲
出租大佳河濱公園辦春浪 北市下週研議
元宵節刷卡搭捷運 悠遊卡公司捐款賑災
地震受災企業 可拍照以利申請租稅減免
留住英國 歐盟有信心達協議
聯亞藥抗癌標靶藥搶市 今獲生技中心技轉
難民現身柏林影展 分享親身經驗
信合社轉制商銀的下一步：拚上市櫃
要運動也要時尚 造型機能缺一不可
世衛代表：茲卡疫苗15到18個月可問世
Apple Pay今登陸 金管會歡迎來台
X大獎新競賽：證明人工智慧是友非敵
與黃敏惠同台 洪秀柱說選你喜歡的
中台灣燈會 大嘴猴化身孫悟空華麗登場
麗娜輪爭議 花蓮縣府提告
PTT當機中 鄉民怒吼崩潰
台南震災 基隆慶安宮捐百萬
迦納公車卡車對撞 至少53亡
雅虎撙節支出 7份網路雜誌收攤
金門消防局智慧花燈 寓教於樂
落實在地就學 苗中學測亮眼
政院：災害防救法修正案審查完成
開放二孩 北京猴寶寶預計達30萬
人行公開市場操作 改為每個工作日實施
台開去年EPS達2.92元
今彩539中獎獎號
美庫存下滑 紐約油價站上31美元
威力彩中獎獎號開出
立院8委員會 綠委社環經濟搶破頭
草埔隧道工人跌落山谷 重傷獲救
張國煒宣布接總裁 長榮集團：遺憾
歐盟峰會草文 促俄敘政府停攻反抗軍
立院19日開議 總質詢不打折
無聲震撼 難民父遞嬰穿鐵絲網奪攝影獎
陸副財長：地方債和金融是經濟風險
男子疑被毆打致死 警方逮1嫌
行政院：列管37化學品 杜絕進食品鏈
星展：陸經濟放緩 估今年成長6.5%
潘越雲領銜 春訪團橫濱開唱僑胞歡欣
美媒：南海仲裁恐偏菲 爭議進新階段
英脫歐與否 圖斯克：歐盟峰會成敗關鍵
聖嬰現象減弱 氣候型態影響力仍強烈
地勤人員疏失 女子搭錯機
Apple Pay登陸 專家保守看待
獸交禁令遭質疑 德最高院駁回控訴
敗中求勝 福祿猴晚間試燈秀成功
警開15槍 女駕車逃逸後投案
威力彩頭獎無人中
印度全球最便宜智慧手機 預購號稱熱烈
若不符需求 卡麥隆：將拒絕歐盟協議
今彩539 頭獎 1注中
詹朴倫敦推新裝 放眼全球市場
偷警車逃逸 男子桃園市落網
公開土壤液化潛勢區 政院研議可行方案
南海問題 大陸籲澳洲不選邊站
虛擬實境夯 TED與會者有幸嚐鮮
南海仲裁近期攤牌 美中菲各方等接招
宸鴻觸控模組出貨 去年大增55%
再被控串通共黨特務 華勒沙將捍衛清白
景美女中拔河奪冠 網讚志氣精神
福建傳越南新娘集體失蹤 疑似騙婚
張榮發遺囑曝光 張國煒繼承財產接總裁
陸資併購美科技金融業 國會籲調查
張榮發遺囑 存款股票不動產全給張國煒
歐巴馬：下月訪問古巴
飛行員董事長 張國煒爭氣也得厚愛
苗栗保育石虎計畫動機遭疑 綠立委籲延緩招標
期交所「大小美人平面圖及公仔設計徵選」3月14日開放報名
第9屆立法院新會期正式開議 蘇嘉全主持院會
金磚四國Brics沒了！金融時報：踢走俄巴迎台韓
提倡閱讀 菲律賓推「親愛的D.E.A.R.」計畫
從煮狗頭湯到成社群名人 越南媽自助人助
臺灣燈會估700萬人參觀 警方備戰抒人潮
歷史上的今天：1934年 蔣介石發起「新生活運動」
災害應變 北市120校成供水站
台灣文創品牌 奪法蘭克福消費展趨勢冠軍
入春後首波大陸沙塵周六中午襲台
台北喜來登 感受櫻花漫舞品味春日氣息
台北文華東方酒店盛邀「英國當代廚藝教父」米歇爾．胡獻來台客座
「享玩就趣玩」新光人壽網路投保只需一分鐘
歡慶元宵燈謎樂 寒軒國際大飯店贈「寒軒伴手禮」
YEEZY鞋全球發售 台北排隊5公里
油價揚 美股卻平盤開出
陸國台辦副主任陳元豐訪台 會夏立言
泰王已退燒 仍有發炎現象治療中
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
教宗捲入美大選口水戰 與川普隔空交火
歐股漲跌互見 全球股市漲勢不繼
美傷兵將移植陰莖 台裔名醫是靈魂人物
連漲3天後 美股轉弱收黑
烏干達大選狀況多 在野挑戰者短暫被捕
沙國重申立場 不準備削減石油產量
沙國仍拒減產 油價漲勢不繼
巴西東北4州吉蘭-巴雷氏症候群激增
巴西央行：2015年經濟衰退4.08%
巴拿馬淨水計畫 盼台灣資助推動
倫敦僑社新春團拜 劉志攻籲捐款賑災
英官員：歐盟改革談判沒有實質進展
政權交接上午首度會商 台北賓館登場
台大DIY克難儀器 科教館展出
美股小跌 投顧：台股漲多有壓
畜牧糞尿再利用 雲林列重點推動
台南地牛翻身 高樓住戶被搖醒
鴻夏戀成否 傳夏普董事會最快24日決定
中市住宅大樓騎樓火警 26汽機車燒毀
賓士在美被告 排放也造假
李新穎讚薩國性別平等教育融資計畫
台股開盤跌22.84點
新台幣開盤升2.25角
美控陸永興島部署飛彈 升高南海情勢
郭台銘見孫正義 鴻夏戀傳24日有結果
俞大?接見巴拉圭留台校友會新任會長
台商參加巴拿馬商展 巴國部長允供助力
廣東新增3宗H7N9病例
立院處女秀 張善政盼對事不對人
信評：銀行業今年獲利能力恐轉弱
立院新會期開議 總質詢核能及災防
立院開議 蘇嘉全首度主持院會
及人中小學董座涉掏空校產 3百萬交保
黃國榮訪問蒙古達爾汗省
過年不忌口 模範糖尿病患破功
巴京舊城區中國城牌樓修復啟用
張國煒宣布接總裁 長榮股價小漲
全國漆彈賽報名 漆蛋哥吉祥物加持
iPhone變磚頭？蘋果iOS 9.2.1修復
路面加高施工 台82線23日交管
蔡正元罵最賤的黨工 楊偉中：一笑置之
綠監督條例回歸憲法 張揆：好事
美消息人士：北韓衛星再次在軌道上翻滾
教宗與川普互批 網友多支持教宗
民進黨重提監督條例 陸委會肯定
Facebook訂4月推新聞閱讀器給內容出版者
茂迪去年Q4淨利 季增5.85倍
白宮：歐巴馬已簽署制裁北韓新法案
台灣家扶基金會協助尼國興建貧童教室
加油要快 下周汽柴油恐漲9角
河北肺癌死亡率漲3倍 空汙可能為主因
擴散差 中南部PM2.5濃度偏高
力旺董座今明年喊好 股價衝高
新台幣早盤升2.41角
年後轉職夯 高雄辦7場大型徵才
姊妹市來台度元宵 樹德家商熱情相迎
國台辦：陳元豐來台是慣例 拜會老友
政權交接首會 曾永權：確保政府無縫接軌
長榮集團3公司重訊 稱營運不受影響
憂分裂 楊偉中：國民黨面臨四重危機
政權交接首會 吳釗燮：確認交接原則作法
iPhone新4吋處理器 傳搭高效能晶片
曾永權：馬總統指示深入深度交接
賴清德：強震重建經費估算中
紫糯花生湯圓 4顆等於1碗飯
猴年大吉 加州推新版刮刮樂彩券
宸鴻去年Q4轉盈 股價走高後翻黑
吳釗燮：維持交接期間政局的穩定
Facebook直播視訊 台灣果粉開放囉
女駕車撞路邊車輛 起火釀1死
台灣獎學金講座 與哥國學術交流
活化銀髮人力 免費講座助職涯規劃
李志強出席溫哥華農曆年燈籠節
悼震災受難者 立法院開議默哀1分鐘
抗議Uber搶飯碗 西班牙司機上街抗議
台開去年EPS 2.92元 股價強勢
台南強震罹難者 24日前完成火化
港大學生會長表明支持港獨
Google執行長挺蘋果 反對破解槍手手機
中壢大江 活力猴小提燈搶先拿
中小型股基金紅不讓 績效打敗大盤
營業稅調漲0.5% 張盛和：稽徵不方便
新唐前進德國 推32位元微控制器
震災高民調 賴清德：對救災的肯定
台股8300點徘徊 盤中震盪整理
失業勞工子女就學補助 受理申請
郭台銘籲釋地 朱立倫：我知道該怎麼做
歐盟領袖談英國脫歐 有進展但無斬獲
Google農曆新招 3萬虛擬天燈升空
清晨地震 台南二七法會場外引議論
加州財神爺陳富坤 獲聘僑務顧問
時代力量提案 立院得設交接監督委員會
慈濟減災希望工程 花蓮6校聯合動土
張善政首施政報告 建築法列優先法案
調查：新政府上台 民眾最盼就業和加薪
總統職務交接條例草案 完成一讀將付委
辦信用卡 先問自己3個問題
日媒：夏普紓困 鴻海案占上風
青瓦台：監控北韓可能恐襲南韓
美國對北韓制裁法生效 南韓表歡迎
艾訊每股擬配息4.3元 創新高
駐星代表訪銀髮族 分享台灣照護經驗
研究：約1/3美國人沒睡飽 患病風險升
賴床不利健康 睡超過8小時更易中風
土城女子遭勒斃棄屍 主嫌判無期定讞
圓仔愛玩木屑 宛如花生湯圓
二六地震馬頭山也崩 自救會要求嚴查
元宵節食品抽驗 雲林縣全部合格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
政權交接首次會商 做出3結論
劉德立拜會巴拿馬邊境防衛局局長
南台地震 索國上下深表關切
成都涉案車沒地方停 BMW廢鐵賣
新台幣中午升2.36角
郭台銘盼鴻夏戀結果 軟銀臨門推一把
又爆私校掏空 全教總籲設公益董事
歐巴馬3月歷史性訪古巴 將見異議人士
IEK估今年台灣IC產值成長優於全球
菲國5歲童 驅魔儀式中死亡
國興冷凍食品子公司 涉販賣逾期雞肉
業者:北市液化潛勢區豪宅多 恐衝擊房價
澳籲陸勿將南海軍事化 循國際法解決
警破盜版追劇APP 一盜3000多集
新台幣午盤升2.36角
陸媒：大陸廁所到了革命時候
湯圓搭配食材變化 應景更健康
維冠建商林明輝遭押提抗告 高分院駁回
兒子不學好偷電腦 正義媽助警逮人
好萊塢醫院遇駭 付比特幣當贖金
政權交接首會 吳釗燮：達3點共識
駁黨分裂說 洪秀柱：會讓大家更瞭解我
寒流猛進補 血糖及血脂飆高
北韓不安分 金正恩欲發射更多火箭
三星Gear VR創舉 如親臨鹽水蜂炮
張揆：土壤液化區月內公布 強化溝通
神廟占道路 印度猴神接到法院傳票
昱泉「功夫」了得 加碼代理日戀愛遊戲
澎湖發財神猴提燈討喜 半小時索取一空
泰民眾飲食不健康 逾8百萬人得腎病
專家：2/3非洲國家使用陸製軍武
不受震災影響 元宵鹽水蜂炮照辦
助災民重建 親民黨：給予房貸減免
立委簡東明涉賄選 中檢提當選無效之訴
全家超商砸重金創新 突圍不景氣
總統：推垃圾費隨袋徵收 全台跟進
馬偕澄清A型流感讓病房淪陷謠言
美槍支業者向孩童推銷 尋求新買氣
政權交接首會 曾永權：未觸雙英會議題
Apple Watch市占率 完勝
政權交接首會 曾永權：未談交接條例
葡萄牙作家 書展談論人類矛盾
台南地震 泰國台僑捐千萬元賑災
加州新法沒過關 A片演員不用強制帶套
罕見 生技股北極星登興櫃跌逾2成
政院版交接實施要項 民進黨將提修正意見
關係企業賣逾期雞 國興畜產：不知情
黃國昌質詢初登場 與陳雄文碰出火花
開放二孩 陸擬恢復醫學院大學兒科招生
獲利穩展望佳 中光電漲停
習近平訪三大官媒 盼記者深入調查研究
立法院程委會 民進黨11人國民黨6人
政院提29個對口名單 民進黨彈性處理
台股收盤漲10.37點
上億日幣桃機闖關 日籍旅客遭航警查獲
交接會商 總統府：民進黨提時程彈性
蘋果拒破解恐嫌手機 紐約時報力挺
行政院提出520交接作業實施要項草案
最後一盤拉抬 台股漲10.37點
福斯涉排氣造假 南韓分部遭搜索
台股擺尾拉抬 黑翻紅小漲10點
國際空品體驗營 曉明女中代表台灣參加
拚高雄產業 管碧玲躋身立院經委會
花博11大燈區簇擁 福祿猴20日登場
3月台指期漲19點
鈊象強勢漲停222元 近4年新高
紐約舊電話亭 變身Wi-Fi免費熱點
3月電子期金融期齊漲
圓震災罹難女學生夢想 南女破例送學號
嘉義1男大生墜樓 有生命危險
杭州武松墓灑滿花瓣 網友笑喊金蓮來了
黨主席補選 黃敏惠：盼得認同
巴拿馬盼台農技團再入駐
彩券行掩護地下簽賭站 警上門全不知
彰化育達慈善會 認養50名柬埔寨貧童
彰化田中蜀藝節 蜀葵花迷宮鄉間遊趣
雲縣議會聯誼 95歲女議員回娘家
旅日女棋士謝依旻返鄉 俏答感情事
國外郵購象牙製品 情侶觸法送辦
南橫奇怪九尾狐石雕 布農族心毛毛
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奧地利逕行移民設限 惹火歐盟同儕
鋼筋貫穿頭部 印度工人手術後生還
馬偕病房流感訊息瘋傳 謠言比疫情可怕
嘉市PM2.5亮紅旗 宜減少戶外活動
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悠遊卡投控釋股蓋公宅 北市：無此規劃
立院處女秀 張揆自評及格但不算滿分
巴黎迪士尼成扒手天堂 犯罪花招破解
瓜國中美洲議會盛邀 馬總統擬出訪
張榮發遺產怎麼分 會計師說給你聽
台北小城居民憂心 恐成下一個維冠
首波陸沙塵來襲 環保署籲敏感族注意
臉書推特力挺蘋果 對抗iPhone解鎖令
中共18個集團軍歸屬 逐步揭曉
台政權移交 美學者建議速法制化
失蹤宣告死亡 遺屬可領勞保死亡給付
第一次報稅？ 3/15前可申請試算
日圓走強油價疲軟 日股收黑
健保署降7392項藥價 4月生效
鑄像造成精 北韓出口塑像年賺千萬美金
買台灣油杉 魏應充魏應交法院報到
蘋果拒解鎖凶嫌手機 紐約官員批不負責
超收訂金解約金 觀光局推薦旅館出包
蘇嘉全：台宗教自由團結 國際可借鏡
健身品牌柏文健康 3月掛牌上櫃
金紙再減量 豬哥亮當新港媽環保大使
被問林全組閣 蔡英文反問：你說什麼
新台幣貶3.6分 收33.561元
曾銘宗質詢老長官 盼張善政百件善政
國民黨開放聯盟 籲改革由南方做起
馬總統若出訪 林永樂：不會有額外承諾
北韓追殺叛逃外交官 南韓加強保護
屏東去年至今 破獲5件黑心食品案
520後做什麼 馬總統笑說國家機密
全家拚革新 三大方向再戰超商紅海
美官員：台環保經驗扮區域領導角色
北捷早鳥案 柯文哲：精算優惠時段票價
兒童性虐案 孟買平均每天兩起
頭懸樑 重慶地鐵現驚人睡姿
基隆囝仔麵包王陳永信 崇右開課傳承
嘉縣男大生墜樓命危 疑尋短
長假症候群 醫師：可做身心疲勞健檢
高鐵持續下陷 交長：3個點特別留意
上億日元闖關出境 沒入破桃機紀錄
流感當類流感醫 蘭嶼6百人感冒沒快篩
疏導台灣燈會車潮 警啟動兩層交管措施
各地猴年小提燈 盡現調皮活潑本性
絕地救援大種馬鈴薯 NASA祕魯展試驗
新北學成公園地下停車場動工 179車位
日月光矽品市占達6成？ Gartner澄清
美政權交接法制化 個人意願更關鍵
新台幣連四貶 今貶3.6分作收
行政中立 民進黨政務官擬免兼黨職
被說像福祿猴 柯文哲：我有這麼醜嗎
聯合國：烏克蘭衝突影響58萬童
好大膽 媽祖前偷刮刮樂立馬被逮
未查證連惠心涉違約 壹週刊判賠200萬
綠委盼520後續留內閣 張善政：另有規劃
北京周開幕 高雄熊迎賓
港股小黑 周線漲幅亮眼
看交接細節 白宮主人下台身影大不同
緩解資本外流 澳盛估人行首季降準2碼
柯文哲：社子島這次不做就要再等50年
唐獎女性永續發展科學週 21日開幕
魅客空間明啟用 智造設計創業價值
政黨補助款 新黨設小市民急難救助基金
民進黨致電總統府 提供3位對口名單
清秀佳人背卡債 專找便利超商行竊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男攜腳踏車搭電扶梯跌倒 捷運警籲注意
0206震災救助申請 高市受理36件
彰縣埔鹽設火葬場 鄉民不滿抗議
大陸排除茂谷柑進口 江啟臣搶救今出口
美濃強震 高市議員籲健檢老公寓
男疑精神不穩 北市府用餐後突推倒老母
台灣圖書出版 首度跌破4萬種
苗栗子弟發明展奪金 吳明峰獲表揚
總統職務交接條例違憲否 朝野交鋒
杜絕黃牛 北京市立醫院取消現場掛號
海龜迷航擱淺死亡 疑保育類赤蠵龜
連惠心提告求償 壹週刊判賠200萬
失智翁迷路到南投 警靠打火機找到家屬
南韓擬成立國家級反恐部隊
山西萬人聚 阻拆已故領導人華國鋒銅像
選書同馬總統 柯P：讀後效果不見得相同
東加萬那杜茲卡疫情增 列黃色旅警
巴黎瘋馬秀 5月再現台北
印度孟買鐵路慘案 4人遭輾斃
恐攻威脅台東 鬧元宵縮水網友傻眼
酒醉攔車 男子被棍棒打死棄路邊
改善交通 台中市授權里長規劃交通計畫
青海可可西里自然保護區申遺
刺殺前女友8刀亡 男判賠千萬
南台受災役男緩徵 國防部：已有規定
香港變動 關錦鵬對照看傾城之戀
攬東部優秀學生 東華祭高額獎學金
澎湖後備表揚暨輔導組織50週年慶
陸南海部署飛彈 菲：嚴重關切
朝陽人壽標售財顧 普華出線
曾挺伊拉克戰爭 川普改口轟是最糟決定
學生20日補課 網路戲稱父母約會日
明星名人連署 懇請英首相收容難民孩童
白鯧需求少 比春節前價跌33.2%
土壤液化莫驚慌 房仲：結構安全更重要
基改香蕉實驗 愛阿華州立大學讓學生吃
春節後蔬菜到貨量穩定 北市民可放心
陳威仁：1個月內討論土地徵收程序
檢警林組聯合查緝隊 掃蕩南投山老鼠
山東省增H7N9 台提高旅遊疫情
新加坡航空展 交易額遠不如上屆
遺產分配沒份？ 民法「特留分」有保障
救經濟主菜？ 謝金河：負利率根本怪胎
遭指悠遊卡投控釋股蓋公宅 北市澄清
擅闖和平島公園地質景觀區 基市首開罰
20日要補課 台北市號誌管制比照平日
震損車半年內報停報廢 溢繳牌照稅可退
中信金供百萬年薪 招募儲備幹部
KANO鐵血教練 台南災區獻花致哀
金融行員聯防阻詐 苗警爭取獎勵金
初試啼聲 菲新購戰機護衛總統返國
猴年開紅盤 台股首周增值3.31%
美指西沙飛彈最近才設 陸反嗆
長榮集團基金會 集團權力另一焦點
提高部分銀行準備金率 周小川：沒聽說
預防禽流感 進口鳥未來須隔離十天
強震重創台南 賴清德捐1月所得
展望猴年景氣 林義守：應會轉好
台灣最有價值金融業 國壽收下
老婆失明足不出戶 丈夫種花海討她歡心
劇作遭盜用 劇作家感慨不受尊重
觀光直升機珍珠港墜海 畫面全都錄
防塵防水 Sony隨身聽再進化
25000朵白玫瑰 相迎中國情人節
選主席 黃敏惠：不是爭位子是責任承擔
敘首都附近空襲41死 據報美攻聖戰分子
房市利多 陸財政部降低契稅營業稅
購置小型農機具 補助延至6月底
陸飛彈部署西沙 越南抗議
台北小城 新北建照核發嚴把關
今彩539獎號：3、32、25、2、8
台北關：上億日幣未送驗 不能目測真偽
喀麥隆北部自殺攻擊 至少19死50傷
景女拔河隊摘第2金 500公斤公開賽奪冠
大樂透開出中獎獎號
蘇嘉全協調 朝野協商影音公開上網
外媒：傳陸證監會主席肖鋼將離職
被指部署導彈 陸反咬美將南海軍事化
陸央行證實 調高少數銀行存款準備
北市忠孝東路餐廳一氧化碳中毒 1人送醫
因應台北燈節 6線公車調整停靠站位
愛滋藥變毒品 南非警方逮藥賊
阻英脫歐 卡麥隆：歐盟尚未敲定協議
關懷病童送小提燈 民眾緊擁柯文哲
北市餐廳煮火鍋未通風CO飆升 13人送醫
了解茲卡病毒 學術網站中文資訊報你知
北市餐廳一氧化碳中毒 22人送醫
傳陸證監會主席肖鋼將下台 劉士余接手
再傳茲卡 中國大陸確診第三例
英國若脫歐 兩方須承擔貿易和行政後果
長榮大房裁管理總部？集團：不表意見
今彩539 頭獎 1注中
民調：英脫歐派領先2個百分點
大樂透頭獎槓龜
美媒掌握證據 斥納吉說謊
脫離歐盟 維珍老闆：英重傷歐盟恐崩解
美空襲利比亞 可能擊斃IS特工
蔡英文盼燈會點亮桃園與台灣
增1例H7N9確診 山東黃色旅遊警示
大學生登玉山滑落山谷 生死不明
食藥署春酒一氧化碳中毒 餐廳31人送醫
台北燈節傳意外 學生花燈電線走火
肖鋼再傳去職 陸證監會官網名單還是他
北市餐廳疑通風不良 31人一氧化碳送醫
亞馬遜將在歐洲設寄物櫃 供網友提貨
南非知名黑人城鎮蘇威托 房價創新高
肯亞6獅子逛大街 警方籲民眾小心
食藥署聚餐一氧化碳中毒 署長探視同仁
習近平訪三大官媒 籲提升國際影響力
〈時評〉天燈 以環境為代價的浪漫祈福
野柳神明淨港文化祭 跨國泳將大集合
日媒：鴻海如變卦 將付千億日圓違約金
元宵乞龜文化祭 澎湖廟宇具特色
網友籲美承認台為國家 白宮網站連署失敗
〈時評〉香港魚蛋革命啟示錄
書展倒數 基隆「新住民主題書展」推廣東南亞書籍
避免茲卡病毒悲劇 教宗暗示可能解禁准避孕
中市用電大戶 3年內裝設再生能源系統
南部大廠國興畜產 賣過期雞肉換標遭逮
歷史上的今天：中日和約會議在台北舉行
越南媽媽「煮狗頭湯」網路爆紅 電影公司邀代言
台北國際藝術村 年輕藝術家重現私密空間
歐盟同意英緊急煞車權 6月公投是否續留EU
體大生登玉山落山谷失聯 校方盼好消息
重整同時 雅虎組委員會研究替代案
梅岡城故事作者 美小說家哈波．李辭世
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
食藥署聚餐一氧化碳中毒 41人留院觀察
卡麥隆：英國脫歐談判將持續進行至晚間
庫德工人黨相關團體稱犯下安卡拉攻擊案
歐股跌 等待英國脫歐協議結果
拉加德連任總裁 繼續領導IMF
立陶宛總統：歐盟就英續留議題已達協議
油價跌 市場對產油國減產協議質疑
美股漲跌互見 週線今年來最強
印尼小姐出爐 招手台灣人遊印尼
抗焦慮藥物過量致死案例在美增加
留下英國 歐盟同意緊急煞車權
軍人出身張繼陶 後半生沉浸陶藝
奇美博物館特展 動物創作大集合
誰說老將難選 桑德斯成新世代新偶像
澎湖傳統木作雕刻 敲打出成就感
陸西沙部署飛彈 美媒呼籲強力反擊
對縫紉藝術傾心 明師高徒助青年圓夢
美國南卡與內華達初選 重要性一次看懂
歐盟峰會終達協議 有利英國公投續留
馬總統愛吃紅豆餅 搭空軍一號也吃
降落傘孩子 大陸留學生判刑6至13年
空軍一號 總統座機解密
籲美承認台為國家 白宮網站連署未達標
首波陸沙塵午後到 敏感族注意
遊日上網卡報好康 每日87元吃到飽
巴西夏令時間21日結束
證實茲卡與小頭症關聯性 需時6個月
中年男血糖值過高 中醫調理救健康
醋夫當街砍人 判刑7年10月
巴西2015年11月失業率達9%
聽聞北韓砲彈聲 南韓島嶼居民驚慌躲避
川普喊抵制蘋果 直到協助破解凶嫌手機
偵辦恐攻案 美司法部介入逼解密iPhone
老車音樂節 蔣經國座車27日亮相
港校大舉來台 搶招頂尖學生
國民黨主席補選 李新：非躺著可當選
雲南試行離婚預約 要怨偶想清楚再離
義作家艾可去世 享壽84歲
冷戰期間沖繩部署核武 美終於解密
北韓朝白翎島方向開砲 南韓疏散島民
金價週線下跌 一個月來首見
旅客身綁鉅額新台幣 桃機闖關遭攔
NASA太空班搶手 1萬8300人申請創新高
水電繳費收據別急丟 免得中大獎無法領
慶元宵 鹽水將點燃200座炮城
大陸證監會主席肖鋼被免職 劉士余接任
女童割喉案被告延押 下週宣判
海湖海巡冒風浪救援病患送醫
西歐平板激戰 2015年聯想擠下華碩登第3
雪梨地區扶輪社獻愛心 善款捐台灣震災
大陸沙塵將至 氣喘吸入劑使用頻率增
台灣燈會 長榮打造土耳其奇幻地景
婦遊忘憂森林走失 撐過低溫寒夜獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大馬大專青年協會捐款 濟助台灣震災
陸撤換證監會主席肖鋼 劉士余接任
民調：地震救災 8成6民眾滿意政府表現
主席給問嗎 3選將都談黨產處理
多倫多台灣之夜 溫馨熱鬧
大陸小學語文考卷 你能答多少
陸西沙部署飛彈 越學者：危險行為
下周油價恐漲9角 汽車加滿多花45元
出獄謀職不易 冒牌快遞竊貨收款
境外沙塵午後來襲 北台灣首當其衝
章魚遮裸身 攝影創作隱晦性指向
BBC妙聞 2050年全球一半人口近視
MWC登場 愛立信攻5G物聯網雲端創新
負利率陰霾籠罩 亞幣走弱
李克強要求總結教訓後 肖鋼去職
藍擋不當黨產條例 綠：下週再擋就表決
寫字狂人葉曄 筆下溫度鼓舞人心
留守兒童問題多 大陸要懲罰不負責父母
劉士余接掌陸證監會 處理風險有經驗
洪秀柱：選黨主席是競爭非鬥爭
維珍銀河新太空船亮相 霍金命名團結號
黃國榮拜會國立蒙古大學校長
布蘭敦感謝台灣協助巴京市政計畫
朱立倫：國民黨需團結 從基層做起
救災生力軍 雲林成立吉普車救援隊
32度高溫助長林火 火龍捲襲美中南部
餓3天遇警送暖 女通緝犯感動落淚
台灣燈會 高鐵車輛接送動線再改善
主席給問嗎 3選將為黃復興抱屈
iPhone突然卡卡當機？ 留意3大死穴
郭台銘拚鴻夏戀逆轉勝 INCJ續放話
港校來台招生 滿級分生搶進
七堵煙火嘉年華登場 寵物免費植晶片
長榮爭產 資深董座：當總裁股權要夠
新埔花燈踩街27日登場 88米大龍再現
HBL八強賽將開打 創見號召加油
TSIA募產學基金 盧超群帶頭捐款
逢甲大學工學館火警 無人傷亡
經濟部助航空業 打進國際供應鏈
老松國小120年校慶 5百學童排字慶賀
99歲最老科舉落榜生 廣東地方史留名
梅崗城故事作者辭世 美政壇文化界不捨
陸官方訂目標 2020全民享中醫服務
湯圓自製好 或買熱銷現做及大廠
追黨產 邱太三支持獨立委員會設立院
遴選績優供應商 中科院加強民間合作
為英贏得歐盟特殊地位 卡麥隆仍不得閒
賈特拉人暴動 印度派軍進駐哈雅納省
北京周走進左營眷村 牽起兩岸情
車停木柵機廠再轉乘 平溪賞天燈好方便
南韓統一教集體婚禮 3000對新人結連理
新加坡僑界新春團拜 盼新年風生水起
大陸沙塵南下 澎湖傍晚起受影響
吳副總統：愛社會是不會卸任的目標
俄提限制土在敘作戰 聯合國安理會拒絕
體大生登玉山墜谷 冰雪濃霧峭壁搜救艱
國興鮮逾期冷凍雞 台南下架逾千公斤
鴻夏戀 鴻海提案內容曝光
1 月外銷訂單恐連10黑
台灣資助瓜國憲法與我第四階段計畫
為了2歲兒 女大義滅親報警逮毒夫
北市老人健檢 特殊族群優先取號開跑
飲酒過度 越南2男子酒桌上死亡
iPhone 7有眉目？傳晶片商預定產能
藝文界團拜 林佳龍：建構創意生活首都
內湖元宵夜弄土地公 北市17線公車改道
習近平調研官媒 凸顯官民輿論場對立
花蓮礦場施工 怪手翻落一人死亡
美南卡總統初選前 川普對手拚翻轉
台電公共藝術季 低碳燈點亮聚落記憶
桃機滑行道將進行板塊置換
五大族群領軍 櫃買指數收復今年跌勢
菲前國安官員：抗陸聯盟逐漸成形
陸股表現 投信：製造轉向服務
大陸大學生就業 網路相關最熱門
陸商部長：賺錢不易 不再給超國民待遇
印美討論航艦電磁彈射器合作
巴西景氣寒冬 政府預算砍近60億美元
澎湖慣竊重施故技 當場被逮
繼南印後 北印也有花豹闖入城鎮傷人
歐盟終敲定留英協議 4大要點1次看懂
桃園清潔隊員體測 千人扛沙包
玫瑰的名字作者艾可病逝 享壽84
台北燈節登場 柯文哲將點亮福祿猴
國民黨主席補選 馬總統：為大家加油
綠委提案 身分證可僅登記原民傳統姓名
國人十大癌症死因 疑和PM2.5有關
股票族小心 別犯這幾種低級失誤
外配走出家暴堅強生活 爆紅代言電影
日INCJ會長志賀：佩服郭台銘
台生赴港經驗談 文化衝擊震撼大
七堵煙火嘉年華 下午登場
寒害釀農損 林佳龍籲參加農作物保險
白先勇談紅樓夢 擠爆台北書展
美國總統初選第三站 激戰關鍵
台北書展倒數兩天 折扣下殺
廠房出租賣逾期冷凍雞 廢水排放違規
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬總統肯定大陳人 各領域有傑出成就
鴻海尬INCJ 傳夏普25日董事會商議提案
超級風暴逼近 斐濟高度警戒
北門廣告醜態 柯P：受不了中華民國美學
儒詩儒畫 台北孔廟彩繪燈籠慶元宵
黨產處理 洪秀柱：不宜對特定政黨清算
雲林宮廟首度辦路跑 1男子疑猝死
踩街加煙火 高雄燈會有看頭
蔡英文產業之旅 盼讓政策實踐妥善周全
台南震後2週沒水 居民要水公司提水
快去加油 台塑22日起汽柴油漲0.9元
輕航機迫降沙洲 警追駕駛身分
黨產爭議 國民黨團：納政黨法一併處理
韓美兩軍舉行聯合戰時增援演習
烏龍護士輸錯血 河南老翁險丟命
缺錢買毒 男竊廟宇香油錢遭逮
北市燈節票選傳灌票 柯文哲：應是動員
1月工業生產恐連 9黑 減幅可望縮小
募弱勢居屋修繕款 建築師志工將獻初啼
萬元就能創業 達人解密淘寶網
盼國民黨再起 朱立倫：反省及培養青年
柯文哲視察北投機廠 替世大運做準備
非常廟藝文空間參與慕尼黑藝博會
遠雄永康都更案2千坪 低價供災民認購
蘋果拒解鎖iPhone 美政府鬧上法庭
境外沙塵報到 桃園馬祖PM2.5亮紅燈
奧地利限制移民數 同意與希臘密切合作
板警神速破案 網友警所磕頭po網
預防狂犬病傳播 防檢局籲2不1要原則
錫口文化節開跑 歡喜鬧元宵
卡麥隆協議 英獨立黨黨魁：根本浪費紙
投顧：看好陸影劇及品牌帶動股市
生存玩家用品展 警查獲仿冒玩具槍
福建祭出8招 化解房市庫存
鴻夏戀能否修成正果 夏普開會研議
內閣會議結束後 卡麥隆將宣布公投日期
美媒：F22能「撕碎」紅旗9防空系統
劉士余出掌大陸證監會 面臨四挑戰
恐史上最強氣旋來襲 斐濟全國宵禁
留台學成嶄露頭角 海地學生嚮往台灣
福祿猴點燈 柯文哲：沒有一路敗到底
肯亞4逃脫獅子 安全返回動物園
北韓開砲南韓心驚 原來只是操練
都發局批巨蛋 遠雄：資料不實恐誤導
教宗抗茲卡能避孕發言 菲主教支持
英相：6月23日公投 內閣建議續留歐盟
世界盃拔河 景女540公斤不敵中國奪銀
政府南台救災 國發會民調：8成6滿意
今彩539開獎
法麵包師傅報答救命之恩 整間店送遊民
大福彩開獎
不敵中國 景女世界盃拔河540公斤級奪銀
印度新款手機全球最便宜 爭議也多
WiFi寫成wife 北京師大致歉
福祿猴點燈 創意加碼網友嘲諷博好評
卡麥隆與歐盟達成協議 英媒體噓聲四起
洪秀柱：坦誠面對議題 絕不逃避
引風除霾 北京將構建5條一級通風廊道
福祿猴主燈秀 多數民眾稱讚很漂亮
英若脫歐 SNP前黨魁：蘇格蘭將再尋獨立
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
萬串鞭炮炸龍 苗栗客庄鬧元宵
雅虎啟動出售核心事業程序
卡麥隆：6月23日辦英國去留歐盟公投
獨守牢房43年 美非裔民權人士重獲自由
卡麥隆達協議 英賭盤賠率一面倒向留歐
烏干達總統獲連任 選務公正性遭質疑
再戰希拉蕊 桑德斯拉攏內華達少數族裔
緬甸北部衝突持續 美深度關切
分局長親上陣指揮 新北車海另類奇觀
日媒：夏普尚無結論 鴻海案占上風
英辦歐盟公投 1975年來第2次
燈火相傳 新北黃金山城火把節起跑
英部分內閣官員公開挺脫歐
2016台灣燈會在桃園 22日璀璨開幕
境外沙塵來襲 高雄PM2.5紫爆
不知道去哪慶元宵？ 全台重點元宵燈會報給你知
第66屆柏林影展 台灣李屏賓奪攝影銀熊獎！
選情沒起色 傑布布希宣布退選
華裔警員遭起訴 紐約5萬人上街聲援
遊戲融入教學 高職生APP不輸頂大生
國防部高階官員人事凍結？ 軍方澄清箇中原因
美國空襲利比亞ISIS基地49死 塞爾維亞2使館人員遇難
汽柴油大漲9角 加滿油箱少半個便當
港校跨海招台菁英 獎學金畢業起薪誘人
新北元宵菜價較去年同期漲3成
南卡初選 川普希拉蕊各有斬獲
讓國民黨再起 黃敏惠：應大幅度改革
台南震後停水至今 張揆向民眾致歉
價格暴跌 民怨回收物堆放籃球場
MWC 22日登場 新機大戰一觸即發
小桃阿嬤追思會 為女性人權奮鬥永留存
苗栗感恩茶會不請自來 洪秀柱：不重要
〈財經主筆室〉爭產借鑑 法人不愛家族企業
林益世涉貪案 二審26日宣判
農委會：強化管理 不讓漁業制裁發生
大馬創新科技展 台灣奪4金5銀17銅
野柳百人跳港 為神明淨港活動暖身
留下來或者一起走？英國與歐盟離婚如何權衡 (上)
攻擊案頻傳 土耳其擬採新國安措施
新竹1916野餐日 民眾齊聚野餐賞櫻
韓美陸戰隊將模擬在北韓內陸作戰訓練
雲林北港燈會 千人提燈踩街揭序幕
馬總統：慰安婦被強迫 事實不容強辯
最強暴風襲擊斐濟 3人死亡
黑美人大酒家變古蹟 不喝花酒改看展
日月光併矽品案 筆戰市占率認定
慰安婦被迫等6課綱爭議 3月邀專家釐清
玉山降雪 空軍救護隊執行運補任務
舌尖上的金瓶梅 阿基師重現晚明官府菜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
3男搶蘇黎世珠寶店 得手百萬美元逃逸
前總理圖瓦德拉 當選中非共和國總統
英公投脫歐若過關 蘇格蘭將宣布獨立
印度婚禮好瘋狂 徹夜狂歡不打烊
俄羅斯新人結婚 婚禮喊苦聲不斷
日本新娘愛穿白無垢 和婚魅力再現
美聯社：希拉蕊贏得內華達州初選
希拉蕊桑德斯 內華達州初選競爭激烈
活化勞動力 第二家銀髮人才中心在高雄
內華達州黨團會議 美媒：希拉蕊勝出
續留或脫歐 英民調：留歐領先15百分點
哥倫比亞3.7萬人染茲卡 1週新增逾5千例
南卡羅來納州初選 美媒：川普勝出
貴州劍河苗寨失火 整片苗寨都沒了
空污傷身 國外研究：增女性乳癌率
多倫多慶農曆年 台灣團表演吸睛
強片滿檔的一年 看電影這樣刷卡最省錢
內華達州黨團會議 希拉蕊拿下重要勝利
河南安陽拆遷改造 發現貫穿全城防空洞
芬蘭男睡山區公車亭 警供餐助安置
阿塞德：盼世人謹記他是敘利亞的拯救者
亞大特展 嚴長壽讚江賢二最意外的驚喜
聯發科前進MWC 謝清江親自帶隊
共和黨南卡初選 出口民調：川普勝出
陸餐廳天價魚宰客 吊銷執照罰250萬
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企業認購綠電 長榮航暫居首位
洛城華人聲援梁彼得
台北燈節小提燈樂樂 開始發放
馬雲：最希望和鄧小平喝杯茶
涂醒哲父親公奠儀式 蔡英文弔唁
唐獎永續發展科學週 鼓勵青年女學者
高雄馬拉松 一男跑者休克送醫
猴年開紅盤 台股後市聚焦高股息股
傑布．布希棄選 美共和黨戰場縮減
太陽能市況熱 電池廠掀籌資潮
DNA比對破13年前殺人案 男判20年
唐獎得主提攜後進 盼推永續發展科學
陸女眼球出石頭 醫師也嚇了一跳
澎湖海巡再冒風浪救援病患送醫
台電超額盈餘 轉作電價平準基金呼聲高
國民黨主席選舉 22日登記
駐挪威代表處新春團拜
視力模糊 原來是梅毒惹禍
鹽水蜂炮啟炮 兩天兩夜狂炸開始
國防部：懸缺職務有職代 不影響政務
台灣燈會將開幕 億光邀C大調樂團合奏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
iPhone新花樣 無線充電大熱門
國防部：不發展核武立場不變
德里購物中心 邀釘線畫家40小時創作
輻射廢水外洩 日高濱核廠暫緩重啟反應爐
快去加油！下周汽柴油大漲9角
朱光耀：國際金融危機可能面臨爆發邊緣
助瓜地馬拉 推動全民認識民主憲政
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疑打架糾紛 3惡煞涉砸屋洩恨
228連假就該曬小孩 百貨業幫你想好了
永安天文文化節 蔡英文落款求平安
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張國煒董座3月不保？長榮航不表意見
陸男膀胱取出1公斤重結石 竟堅硬無比
史上最強風暴重創斐濟 停電且班機取消
Samsung Pay用戶 半年衝5百萬
國民黨主席之爭 朱立倫：黨沒分裂本錢
MWC四亮點搶先看 9檔概念股出列
澎湖元宵活動 求書乞智慧格外特別
讓癌母開心 空姐舉行機上婚禮
洪秀柱：沒中心思想 國民黨沒明天
浩鼎解盲未達顯著意義 市場錯愕
維冠大樓倒塌原址 市府辦引魂法會
美槍手隨機犯案 密西根州6死
大馬留台聯總新春團拜 捐款台南震災戶
跳電危機今夏籠罩全台？台電說有對策
不畏低溫 中市消防局水上救援訓練
新台幣後市難料 走貶不利資本市場
高枕不無憂 陸醫師教你枕頭怎麼睡
少年無照又酒駕 衝路檢撞警車遭逮
看郝明義的書 黃國昌：影響人生選擇
洪秀柱：國民黨困境 非黃復興造成
浩鼎新藥解盲 張念慈：沒挫敗比預期好
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給問嗎 洪秀柱臉書：公開透明處理黨產
紐西蘭國旗確實該換 前國腳世界盃有感
洪秀柱：拿香跟拜 是國民黨慘敗原因
大陸人社部：擬逐步提高基礎養老金標準
美密西根州隨機槍擊案至少6死 嫌犯在逃
浩鼎：解盲證實癌症免疫療法不是夢
傑布布希退選 金主琵琶別抱改挺盧比歐
談組黨 林飛帆：現在不缺新興政黨
買手遊寶物 高中生遭騙4萬元
郝明義：民主當飯吃也是唯一解藥
張揆視察工程 盼台南24日正常供水
北韓證實 李明秀擔任新人民軍總參謀長
慰安婦求償不順 小桃阿嬤認為心沒有輸
陸工人提重力波曾被笑 網友：欠他道歉
劉士余掌陸證監會 辭農行董事長
日本未對慰安婦道歉 總統促走完反省路
朱立倫：應鼓勵新住民子女學母語
黃敏惠盼組織扁平化 洪秀柱提黨工志工化
台南部分地區仍未復水 台水加派水車
新莊慶元宵 22日祈福踩街
共同社：夏普討論鴻海案 擬24日定奪
司改會中辦揭牌 林佳龍：正義陽光照台中
矽品筆戰日月光 聚焦系統級封裝
社子島開發案投票 新增不開發選項
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸手機廠億通傳倒閉 欠款5億元
密西根州隨機槍擊案 當局扣押1嫌
敘利亞城市荷姆斯連環爆 46死數十傷
長安醫院開幕 林佳龍：提供醫療需求
中市消防員值勤遭怒罵 消防局擬告
大學生玉山墜谷 體大主秘：遵約定折返
浩鼎解盲 專家：科學上成功法規上失敗
密西根州隨機槍擊案 死者增至7人
河北千年佛像兩岸合璧 回歸故里
籤云武則天坐天 蔡英文拜代天府
乳癌疫苗解盲 翁啟惠：有成效不算失敗
主播元宵愛心來電 崇右送暖家扶
社子島增不開發選項 柯文哲坦承鬧脾氣
韓美內陸作戰訓練 加強對北韓破壞力
星巴克給熟客好康 快速積星有小撇步
浩鼎解盲各有解讀 投資人很茫然
愛河攔汙索攔截一浮屍 身分不詳
廣西燒烤狂人烤216隻羊 創金氏紀錄
強烈風暴襲斐濟 外交部：無僑民傷亡
疑欠500萬賭債輕生 身上竟有50萬元
謝金河：浩鼎解盲未過 代誌大條
南投推學習城市計畫 學生找到人生志向
奇億金屬靠精密軋延與客戶唇齒相依
蘇花公路車禍 4人傷送醫
運錩3月底上市 今明年擴廠
元智學生設計花燈 桃花林中見金猴
鴻海拚鴻夏戀逆轉勝 傳夏普25日決定
微風忠孝店防火巷雜物 北市：業者已清
空軍馬基地 官兵元宵乞龜祈福
南半球最強風暴襲斐濟 至少6人喪生
菲總統大選 首場辯論會今登場
中日不睦 日外相恐取消春季訪陸
蘇花公路車禍 3傷1命危
黃國章案 黃媽媽23日將公布新事證
鹽水蜂炮首夜 蜂炮炸射遊客瘋
中市男子爬樹欲尋短 造成道路回堵
台北書展50萬人朝聖 新董座接手拚
菲總統大選首場辯論 杜特蒂領先
全球串聯抗議 反對解鎖iPhone
如獲保證公平受審 史諾登：願引渡回美
世界盃拔河中華女子奪銀 3連霸夢碎
陸版重力波探測計畫 15年後衛星升空
英國脫歐公投 一次看懂
日各地集會抗議 反對沖繩美軍基地搬遷
前進白宮路漸開闊 希拉蕊川普再下一城
智慧型手機取代金融卡 交易更快速安全
澎湖海巡早晚奔波 離島病患送醫
懷念小桃阿嬤 總統允爭取慰安婦權益
蘇花1死3傷車禍 曳引車疑跨雙黃線
黃國章案 海軍：不隱瞞不袒護配合調查
蜂炮城著火倒下 女子灼傷
路透趨勢預測 網路影音將瓦解電視業
陸發表城市發展路線圖 向怪建築說不
倫敦市長人氣高 卡麥隆籲挺續留歐盟
印度北部種姓抗爭暴動 至少釀10死
台男遊印尼暴斃 死因待釐清
南卡州初選再勝 川普陣營士氣大振
風獅爺電音團印尼表演 盡現神偶美
英國留歐選戰 卡麥隆清除主要障礙
留下來或者一起走？英國與歐盟離婚如何權衡（下）
倫敦市長表態挺脫歐 打臉卡麥隆
國民黨主席選舉登記 黃敏惠、洪秀柱競爭激烈
Google首頁塗鴉放天燈 慶元宵
翁啟惠：乳癌新藥疫苗有成效 發展可能性多元
林佳龍：為經濟找出路 中央應放權讓利
台灣燈會（22）晚間登場 龍潭迎財神慶元宵
新北越南朋友回娘家 歡慶新年添喜氣
台南震災捐款35億 賴清德：已足夠、不必再捐
宏碁推3款新手機 第2季起全球上市
美爆槍擊案6死2傷 1嫌被捕動機不明
美俄續商停火 敘利亞爆炸連連奪87命
敘荷姆斯連環爆炸恐攻 57死數十傷
荷姆斯連環爆炸恐攻 伊斯蘭國聲稱犯案
敘京南什葉神殿連遭恐攻 83死近2百傷
敘京什葉神殿爆炸恐攻 IS聲稱犯案
美婦女登廣告找室友 引狼入室險遭謀殺
HTC Vive定價出爐了 799美元
台股短線偏多 聚焦業績題材股
5歲幼兒免學費 3月起申請
澳發警訊 恐怖分子可能攻擊吉隆坡
國圖古地圖展 23日展出上百幅
新住民創業有成 打響異國味蛋包飯
總統府理髮廳 總統理髮談服貿
宏達電攻MWC X9和3款Desire應戰
密西根隨機槍擊案 嫌犯是優步司機
搶救百年老榕樹 保存淡水記憶
高粱酒瓶再生 變身水杯筆筒
中台灣空氣差 8測站PM2.5紫爆
旅巴拿馬中山同鄉會舉行春節敬老聯歡會
三星S7亮相 臉書創辦人現身力挺
台股開盤跌9.25點
鴻夏戀傳25日揭曉 鴻海開盤跌
浩鼎重挫跌停 台股堅力守8300點
新台幣開盤升2.62角
浩鼎解盲未過關 跌停開出中裕也中箭
筆戰打不停 日月光矽品開盤走跌
三星Gear 360全景相機 VR內容自己拍
74號道路沿線違規招牌 輔導拆除
浩鼎解盲跌破眼鏡 生技股摔滿地
大陸武器出口5年來近倍增 排全球第3
台灣好行阿里山班車 3/4起更改發車
黃國章案 黃媽媽上午將現身為兒伸冤
新台幣早盤升3.55角
房屋稅轉帳扣款 29日截止申請
長榮接班風暴 張國煒正常上班當總裁
全球行動通訊大會 三星LG分推新機搶市
接班保衛戰 張國煒照常上班
年貨出清 低卡元宵湯圓銷量增2成
花蓮豐田村燈節 雲朵燈籠藏夢想
浩鼎解盲未過 潤泰集團股價氣虛
美國務院：北韓拒裁核 美否決和談提議
台灣燈會登場 賞燈5大懶人包
星展：陸經濟結構失衡 總經政策無解
HTC Vive沒預期貴 首波開賣台灣列第一
老大擁槍頂罪小弟反悔 雙雙送辦
解鎖iPhone 美槍案被害人挺政府
陸男半年夾3千個玩偶 老闆求饒
劉士余掌陸證監會 陸股開盤雙雙小漲
震災輸水幹管修復 23日上午恢復供水
高學歷薪酸 調查：專科起薪比大學高
修法廢國父遺像 蘇嘉全:尊重立委
大陸露天男公廁 女性路人驚呆了
侏儒河馬小侏 第一次當媽就上手
南投受天宮慶元宵 吃平安米糕桃
全球軍火輸出美國稱霸 陸躍居第三
LG旗艦G5可變身 主打模組化
恐攻情報威脅泰國 安全單位繃緊神經
北韓駐陸外交官酒駕 撞死3陸人
行動電源快速充 大容量15分鐘搞定
黃國章案 黃媽媽公布筆錄新事證
法國寮都師生會春節團拜
密西根州槍手是運將 行凶前後還載客
智邦高階交換器出貨旺 估成長力道強
韓媒：美國與北韓曾討論和平協定
浩鼎拖累生技 台股力守8300點
法南華人之家舉辦猴年聯歡餐會
蔡英文：設跨部門長照推動小組
洪秀柱：黨的核心價值絕對不變
台南震災幹管修復 24日恢復供水
紐約年節氛圍濃 50萬炮竹齊鳴
華為進軍PC市場 推2 in 1裝置MateBook
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
長榮航接班風暴 股價大漲近7.8%
黃媽媽喊冤 海軍司令部：協助維護權益
加拿大將投資協助宏都拉斯發展能源
立委倡廢國父遺像 洪秀柱：非常不智
尼加拉瓜國際詩會 李魁賢開幕朗讀詩作
宋代五羊仙舞重現廣州
張景森：台灣能打造綠能成兆元產業
巴拿馬建捷運新線將與日本簽約
野柳神明淨港 朱立倫祈求國泰民安
紅十字會法 內政部：宜修不宜廢
媒體問隨扈被肉搜 蔡英文好奇回頭
德州准攜槍進公立大學 私校沒興趣跟
外資回來了 台股上周當亞股吸金王
美海軍部長：歡迎陸參加今年環太軍演
樹立交接典範 總統勉老內閣協助新內閣
山西雙胞胎娶雙胞胎 鄰村都來觀禮
長期翹腳坐姿 OL腳麻臀痛
斐濟超強風暴釀17死 觀光客紛逃離
捐助6.3億元 慈濟幫台東蓋9所學校
朋程盤中20個月波段高 今年業績攻高
蔡英文：讓台灣平安是我的承諾
新台幣中午升3.32角
提攜後進 翁啟惠難忘錢思亮長者風範
急診室毆打護理師 酒醉女遭訴
MWC新機大戰 帶旺手機股上攻
新唐攻物聯網 推積木平台
三星S7銷售看旺 台灣S系列破兩百萬戶
地震險該怎麼買 專家告訴你
騎機車自撞山壁 祖孫3人不治
傳美國F-22曾飛東海 遭共軍發現
岸巡安檢嚴謹 基隆商港查獲通緝犯
外資持續匯入 新台幣午升3.32角
中華電信工程車翻落山谷 1人獲救
無照經營房仲 議員籲北市勿縱
印度賈特人與政府和談停止暴動
富邦金MA徵才 Fintech吃香
天冷閉窗 北市一家5人一氧化碳中毒
雅虎出售核心業務 即將接觸潛在買家
高市國民黨團總召改選 曾俊傑出線
宜蘭男子刮中百萬彩金 捐10萬賑災
元宵節吃飯擔 雲林百年民俗盛會
川普排外言論 62歲穆斯林喊讚
謝依涵監所考核顯教化可能 遭檢方駁斥
華南金：今年營運審慎樂觀
港激進派黃台仰失蹤兩週後 突然被捕
黨主席補選登記 選將駁本土與否之爭
陸股早盤放量漲 滬指收復2900點
致新Q2將正成長 股價創7個月高
監委23日赴澎巡察並受理陳情
委員會抽籤 林昶佐國防洪慈庸社福
黨務改革 陳學聖籲大量啟用新人
元宵節 朱立倫陪小小孩拔菜吃湯圓
全聯林敏雄：明年要擴展至1000店
台男印尼遭囚暴斃 家屬要警方交代
酒駕道歉 郭正亮：做了不好的示範
台股收盤漲 1.64點
周照芳推全責護理 減輕病患家屬負擔
浩鼎趴地賣不掉 台股震盪百點收紅
慶元宵 台北燈節福祿猴猜燈謎
紐西蘭花河悼強震5週年 重建牛步民怨起
蔡玉真：長榮裁撤總管理處 無五人小組
開低走高震盪 台股收盤小漲 1.64點
浩鼎跌停不起 市值單日蒸發116億
3月台指期跌5點
郭正亮酒測超標 檢方訊後請回
全日空夢幻客機發動機故障 返降吉隆坡
3月DRG上路喊卡 衛福部：520後再說
少輔院生猝死案 監察院要求重啟調查
難民所火災路人幸災樂禍 德官員震驚
台中市空品不良 市府啟動應變措施
3月電子期金融期齊跌
消基會：租車要檢視並存證 個資勿外流
林敏雄：房地產景氣會很快恢復
前藥劑師公會理事長製毒 遭判重刑
財富雜誌最受推崇公司 華碩登電腦業第4
229壽星有福了 星級美食免費吃
反服貿闖政院控殺人 法院不受理定讞
索外長：歡迎台灣太平島和平路徑圖訴求
台股收盤漲1點 浩鼎拖累生技族群
金猴騎單車逛龍山寺101 北科獲花燈王
印度早死人口比率高 政府擬計畫降低
逃兵筆錄曝光 黃國章被澆滾燙綠豆湯
新北愛原日 洽公奉上馬告茶
台開內線炒股更四審 趙建銘出庭
南韓媒體：陸銀行凍結北韓帳戶
三大法人買超台股28億元
中市空品惡化 加強工區防揚塵措施
中市招考清潔隊員 兼顧體能與人道標準
陸研究：動物用抗生素可能導致兒童肥胖
學童挽袖挖土 幫小樹苗搬新家
聯發科攜手DoCoMo開發5G
民進黨:治國團隊會超越黨派 用人唯才
222貓之日 網購看準喵商機
iPhone解鎖牽連廣 蘋果重量級律師反對
指定稅收為長照財源 醫界盼增品質
PTC擴增實境切入企業端 支援Win 10
高薪攬才 交大募億元聘120講座教授
福祿猴好醜 搞笑光雕加碼演出至今晚
大葉大學五行元宵 健康又養生
美艦隊司令：南海情勢不應視為美中對抗
民進黨：新世代高教藍圖計劃應暫緩
南投首創茶檢證明 縮短審查時間利出口
杜絕人工反式脂肪 107年禁用部分氫化油
連署破8萬 洪秀柱：擦亮招牌黨要再起
媒體報導NK細胞療法無效 醫生提告
軍警保護水源地 新德里缺水危機解
紙風車台灣幻想曲 26日新竹市登場
二兵古志勇巧手 金防部花燈奪獎
蔡英文雲林吃飯擔 期許分享團結
百貨強打美食攬客 1王7后有賣點
令人稱羨 大立光員工分紅每人近百萬
高雄國際馬拉松休克跑者 生命狀況穩定
虛擬世界法規 政院將探討個資去識別化
徐州煤焦化廠工地倒塌 2死6傷
陸證監會易帥首交易日 股市放量收漲
慈善機構：英女性兩成在校曾遭性騷擾
關懷新北偏鄉 貢寮區五校喜獲贈書
長榮航經營權 恐看外資臉色
新台幣貶0.6分 收33.567元
新港奉天宮元宵遶境 祈求賜福人間
長榮爭產風暴 22日取消管理總部
出殯車隊未遵守道路規則 中市警開罰
華碩M系列商用平板 強碰蘋果三星微軟
台南震災幹管搶修 25日全面恢復供水
萬在汽車應用業績看俏 3月上櫃
大陸外交部長王毅 23日起訪美
挑戰陸南海主張 美將領促各國追隨美
浩鼎慘跌 董座大股東將出手護盤
移起猜謎語 金門新住民猴賽雷
捨棄玩樂 三信家商2生技優保送科大
響應賑災 莊振興捐得票補助款
日股缺乏方向 交投淡靜
人民日報：監督條例捨棄兩國論 還不夠
廉航成長飛快 日本仍為首選
國民黨主席選舉 李新捲褲管登記參選
蘇嘉全會歐盟代表 吃元宵談廢死
高雄試水溫 官釣Uber開罰
敦煌研究揭密 唐宋佛教如何慶元宵
博鰲論壇3/22登場 新增創業家對話
炮炸寒單爺 交換學生喊過癮
國會改革 蔡其昌提3階段
陸財長：勞動合約法不顧企業 反傷勞工
修法廢國父遺像 蔡其昌：討論是好事
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浩鼎法說 經營團隊猛打信心針
柬埔寨村莊14人HIV呈陽性 村民憂感染
拳擊女冠軍 搶身障人士彩券
陸重工業產能過剩 歐盟商會憂衝擊全球
新股抽籤APP再進化 競拍也能搶
北榮研討會 總統府未獲邀請
外資上周買超214億 最青睞台積電
頂尖對決！Google人工智慧挑戰圍棋天才
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國民黨主席補選4人登記 3天審查連署
索尼MWC推新機 X系列智慧機上陣
敘兩地爆連環自殺攻擊 共150多死
跨越時空紀念二二八 縫補歷史傷痕
綠光開春 老王子台南台北加演
中共施壓？香港金像獎騰訊確定不轉播了
菜價續揚 苦瓜1條百元
過年缺錢用 3男持刀侵民宅搶錢遭逮
日本辦竹島日活動 南韓抗議
獲AACSB認證 義守大學：躋身全球名校
鹽水蜂炮擲炮台 挑戰傳統高難度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
轎車落水一人不治 落水原因待查
中橫交管 天祥小7照常營業
雲林偶戲兒童年 培育傳習人才
華為首款二合一筆電 MWC亮相
搶儲存主控晶片戰略地位 陸廠百花齊放
台開內線交易案 趙建銘：我沒有犯罪
立院各常設委員會 藍綠協調席次
保證金存放鬆綁 公債市場估添5百億活水
群創南科廠走出南台地震 完全復工
高田氣囊充氣器引憂 美可能召回近億個
宏?MWC秀VR與AR 可虛擬看屋擺家具
研討會僅蔡英文出席 榮總：也有邀府院
韓美聯合演習 應付北韓威脅
柏林愛樂5月來台 最貴票價1.2萬
證監會主席換人 港股跟漲陸股
密西根州隨機殺人嫌犯 被控謀殺罪
元宵夜弄土地公 鞭炮炸神轎求興旺
友邦巴拉圭外交部政務次長訪華
高利定存夯 人民幣存款餘額連2增
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日媒：大陸將派外交部長助理訪日
台南警義消救災後創傷 消防局辦療程
王毅訪美 可能談南海和THAAD
港藝中心元宵晚會登場 猜燈謎看表演
證券期貨代收件擴大 助金控共銷
長榮爭產 網友：說好的財產捐公益呢？
央行阻升 新台幣升轉貶0.6分
李昌鈺：掌握最新科技 提升鑑識能力
無米樂崑濱伯車禍受傷 左腳開放性骨折
英女王愛柯基犬 每隻都有專屬菜單
北榮研討會 退輔會：行政程序疏失
倫敦市長倡脫歐 英鎊兌美元重貶1.7%
限制多 台東陣頭遶境隊伍少一半
澎湖西吉村民 西吉宮歡慶元宵乞龜
貿協帶領台食品業 參展搶進中東市場
澎篤行眷村文化保存園區公告招商
空軍馬基地官兵 元宵乞龜求平安
轎車強碰大貨車 2人受傷
北北基3市長 平溪首度合放天燈
通緝犯拎皮箱四處藏 遭逮稱懷孕求饒
央行降息 新承做房貸利率創55個月低
張國煒未替前妻找合意工作 判賠
大甲鎮瀾宮遶境進香 4月8號晚上起駕
治安調查 警察維安滿意度破新高
放天燈不環保 柯：文化環保可取平衡
慰安婦議題 外交部：日本承諾誠實以對
刺激消費 陸增設19個口岸免稅店
慶元宵 台中市里民提燈籠遊街祈福
敘利亞連串自殺攻擊 俄羅斯強烈譴責
道德風險 部分國家禁售兒童身故險
超市商機不限低價 十大市場趨勢在這
民進黨回應府：交接條例立法實屬必要
台南震災 教宗捐5萬美元賑災
蔡英文啟動產業之旅 生醫談新藥研發
接受省政府提議 印度賈特人擬結束抗議
無米樂崑濱伯車禍受傷 評估無需截肢
因應茲卡病毒 月底前衛生局完成演練
紅十字會：紅十字會法宜修不宜廢
澎湖元宵乞龜 聚焦千萬大金龜
國民黨23日抽委員會 曾銘宗有望財政
鹽水蜂炮鬧元宵 超大炮城接力開炸
總統主持台灣燈會啟動 祈轉危為安
陸今年GDP目標 中金估6.5至7%
英將發行全國性新日報 30年來首見
陸工行：馬德里分行正常營業 配合調查
台中PM2.5紅色警戒 台電晚間降載因應
未滿15歲身故保險不賠 立委修保險法
受強生倒戈衝擊 卡麥隆赴國會鼓吹留歐
台灣燈會 澎湖燈區乞龜文化吸睛
陸債務對GDP比 4年後恐飆至283%
北北基首長合作 放環遊世界天燈
查理週刊辦幽默文學獎 鼓勵年輕人解放
台灣燈會 點燈煙火秀歡呼聲不斷
大甲兩機車擦撞 一婦人摔倒遭貨車輾斃
推居住正義 姚文智提廢都更條例
今彩539開出中獎獎號
最薄保險套之爭 岡本在陸敗訴賠5元
中鋼1月合併稅前淨損3.18億
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南台強震 大尺寸面板價止跌
英鎊兌美元重貶2.1% 創近7年最大跌幅
花蓮建築工地 1工人墜電梯井亡
歐警署官員：5000聖戰士返歐
交接條例 總統府：不宜牴觸憲法
國際能源總署：油價2017年有望開始緩升
八里療養院元宵猜燈謎 康復猴賽雷
老狗伴重病 老街友淚求動保志工相救
避免弄巧成拙 歐盟不介入英國脫歐公投
金門元宵燈會 陳福海：明年擴大舉辦
寶寶就醫後 將被澳洲送返諾魯拘留中心
陸降稅肥了一線城市 上海房價飆漲
帆宣擬每股配息2元 殖利率逾8%
取締非法捕魚 印尼炸沉27艘外國船
烏干達大選後 滿街軍警格外寂靜
慶元宵 林佳龍大甲鎮瀾宮晚會同歡
鍋爐煙氣和香氛蠟燭 室內空汙有損健康
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中
陸在南海部署飛彈 反批美製造緊張
申根區解體 歐盟10年恐損失4700億歐元
中共政治局會議 要求創新宏觀調控
密西根大學爆諾羅病毒 100多學生感染
強生倒戈挺脫歐 老爸否認出於政治盤算
HTC新旗艦機 王雪紅：Perfect 10
蜂炮照辦 賴清德：台南會勇往直前
深圳491人涉吸毒 50外籍人士被拘
大馬7地區列恐襲高風險區
陸原則不新建封閉式社區 民眾議論多
英國政治怪咖 倫敦市長強生
密西根槍擊案凶嫌 將被控16項罪名
參加里約奧運 澳洲隊禁選手參觀貧民窟
長榮人事再異動 2副總裁改列「顧問」
指定稅收為長照財源 張盛和：不是不可
高雄5測站PM2.5紫爆 外出戴口罩
美俄宣布敘利亞停火協議27日生效
長照財源 張善政：保險比較好
機場捷運行車時間未達標 確定3月無法通車
綠提廢紅十字會法 陳威仁：宜修不宜廢
捐出熱血 高雄知名飯店送餐券
4印尼人疑擬加入IS 星國遭逮
警察滿意度72.9%新高 司法公正性仍受質疑
台中火力發電廠降載 空品轉普通至良好
塑膠容器裝冷熱食品 影響生殖能力與發育
雲檢縣府聯手 成立食安聯繫平台
國防部財產申報 羅紹和首次中籤
混血簡郁庭愛踢球 踢出人生志願
借鏡瑞士 英國脫歐的另一條道路？
歷史上的今天：英國成功複製母羊轟動全球 取名「桃莉」
國際武器銷售旺 彰顯全球局勢變化
〈時評〉當免役的林昶佐質詢夏立言....
A.A湯勺認證標章 外食也能安心吃
《新聞小辭典》歐洲單一市場(European Single Market)
探索廚房 【城市饗食趣】優惠專案
拒解密手機釀僵局 蘋果籲政府撤回要求
英國首相：沒有第二次是否續留歐盟公投
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孕婦染茲卡 小頭症嬰兒3成眼睛異常
敘反對派：已達成臨時停火協議
2評等機構重申 脫歐有害英國經濟
礦業股走強 歐股攀高
國會是否通過TPP 歐巴馬謹慎樂觀
油價上漲推升 美股反彈
寄望產量放緩 國際油價攀升
【盤前焦點】歐美股市大漲 沖淡生技利空隱憂
陳文政：台灣不會成為麻煩製造者
2015年美國最熱門狗兒：拉不拉多犬
星巴克累積點數方案 4月起將變更
巴西石油貪瀆醜聞 前總統可能涉罪
崑濱伯摔車送醫開刀 賴清德探視
去或留歐盟難題 英保守黨鬩牆分裂
黨魁之爭 國民黨26日公布連署結果
陸媒評論：中共黨管媒體 理直氣壯
南投紫南宮吃丁酒 10萬份免費供應
林真心徐太宇傳大愛 戲服義賣助兒盟
長榮再掀人事大地震 原副總裁改列顧問
手做蒸籠 郭文祥樂在其中
黃金博物館山櫻三弄 災後迎新生
蘋果拒解鎖槓上美政府 祖克柏同情庫克
綁架基督徒 IS獲贖金數百萬美元
學測成績出爐 大學繁星個人申請開跑
凱瑞王毅會面前 美再籲停止南海軍事化
長榮人事大地震 管理總部改隸長榮國際
台股開盤漲6.91點
新台幣開盤升3.97角
浩鼎「解茫」失利 跌出第二根停板
Facebook結盟30家電信業 加速網路創新
愛立信牽廣達 大數據市場宣戰
農林漁牧普查 4/1開跑
台中司法大廈前違停嚴重 強力執法
陸農村剩男兩千萬 新娘爭奪戰很激烈
陸第三批自貿區快出爐了 擬著重內陸
長榮集團：張國煒今天不進總部大樓
交接要項扯交接立法 張善政:不搭軋
未出席活動 張善政：不覺北榮沒誠意
海嘯避難系統助逃生 台科大獲iF公益獎
華山顛倒屋趣味橫生 登上BBC
前國防官員：美台會持續安全合作
寒舍上市案過關 最快Q2激戰觀光股
交接法制化 蘇嘉全盼各政黨打開胸襟
外星人發聲？月球背面曾錄到神祕音樂
線上刷卡驗明正身 自拍嘛也通
大學申請資料上傳系統 24日開放測試
展訊16奈米晶片 超前聯發科量產
法國拼字簡化擬列入課程 反對聲浪高漲
福斯Touran 獲頒iF設計獎
女人走出廚房助選 美俄亥俄州長失言
陸股接近平盤開出 漲跌不一
美俄宣布敘停火案27日生效 聯合國樂見
公主郵輪總裁訪台 搶搭亞洲旅遊熱
日媒稱鴻夏戀有譜 夏普打臉
超蘋果趕三星？ 華為：5年後當老大
咳嗽 醫師：身體自我保護機制
花壇迎燈排 群眾衝突警對空鳴槍
人民日報評美國司法 離公平還有段長路
追殺魯西迪 伊朗媒體通路商加碼賞金
加總理7月參加多倫多同志遊行
陸民瘋釣魚 土豪：買魚娛樂大家挺好的
台灣招潮蟹 學者再確認3新物種
招工難 大陸企業主：工人才是老闆
【台股盤中】亞股回檔 浩鼎吞第2根跌停
ATM交易金額破10兆元 海嘯後首見
國旗當拖把惹議 菲中學生被開除
去年製造業產值年減1成 金融海嘯後最慘
越南擬將西沙海戰列入教科書
今年每股賺18元？ 樺漢衝400元
粉絲誹謗蕭敬騰 判拘役定讞
討債誤殺他人 參加蜂炮活動遭逮
台灣電音三太子 遇上印尼七爺八爺
總統：馬習會具實質意義 有助兩岸關係
燕子尾巴不見了 當心帕金森氏症上身
聯發科展訊16奈米拚場 台積電樂
不想輸給中國普洱茶 花千萬鑽研樟芝茶
廣東增設7個進境免稅店
雲南藍孔雀被陸客強抱 專家：驚嚇致死
長榮接班風暴 傳大房要張國煒捐遺產
民調：多數人挺政府 認為蘋果須解鎖
有沒有Apple Car？ 庫克打太極
張善政：交接要項與總統交接條例不同
綠擬撤國父遺像 黃敏惠：不能苟同
林昶佐：大尾鱸鰻涉歧視爭議 政府怠惰
生技股各自表述 中裕強彈翻紅表態
被逼婚後又遭退婚 陸男憤而跳樓身亡
世華工商婦企協會紐西蘭分會新春聯誼
陸股忽牛忽熊 投信：ETF操作空間大
林昶佐質詢處女秀 論述台獨華獨
疑未禮讓 自小客車撞翻救護車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
東陽股價創28月新高 今年獲利看增 2成
報告：金正恩若無經濟成果恐受軍方抵制
指甲混鳥糞治病？大陸劇充斥奇葩藥方
媽媽請安心 週四起菜價回穩
鞭炮自燃引發群架 警快打部隊隔離
朱立倫：盼天燈未來採環保材質
美衛星照顯示 北京疑南海建高頻雷達
王品集團25日聯合徵才 招募120人
假結婚殺街友詐保 蛇蠍鴛鴦重判
北市：規劃災害應變量能提升計畫6面向
憲訓分列凌亂 憲訓中心主任將調職
陸面板廠國家撐腰 彭(雙)浪：縱深戰因應
帆宣高殖利率 股價攀今年新高
逾6成45歲以上台灣人 盼5年內退休
林昶佐問護照達悟族圖 外交部：有授權
拉攏行動系統業者 祖克柏軟硬兼施
新台幣中午升3.16角
南韓總理促各部會合作嚴防北韓挑釁
健康甩肉 美研究：減重5%大有益處
偷竊前拜神明 工業區大盜仍落網
國壽標下公教人員長照險專案
黃國昌：誠懇呼籲民進黨 交委會讓1席
憂英脫歐 英鎊沉淪 歐元可能陪葬
智伸科盤中8個月波段高 法人：Q1衝新高
體大學生登玉山失蹤 遺體尋獲
以房養老成趨勢 李紀珠建議政策推動
吳志揚進教育文化委員會 自稱工具人
1月僑外陸資來台熱絡 台對外投資大減
新台幣震盪 午盤升3.16角
紐西蘭中華陽光聯誼會新春聯歡
聚焦食安專業 吳焜裕交鋒蔣丙煌
外交部：上半年舉行台緬經濟會議
8歲陸童寫詩訴苦爆紅 網友：怨念真深
北榮邀蔡不邀馬 董翔龍：作業疏失
高雄氣爆後 榮化求解凍資產遭拒
上海產假增至128天 比台灣多1倍餘
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人民幣兌美元中間價貶破6.52
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林佳龍籲放權讓利 重建中央與地方關係
澎湖半馬路跑迎春 4/17登場
強震後 台南6573棟建物通報評估
反多元成家公投案 審議委員會駁回
美槍擊案司機無前科 Uber辯護查核政策
八仙塵爆殷鑑 新北納管民間活動
綠提交接條例立法 府交接小組開會因應
頂新案 台中高分檢：越南函文具證據力
嬰兒濕巾恐含毒 法消保團體點名大廠
高市府：勞健保補助不公 預算壓力大
國外看病回國請健保3.4億元 7成大陸就醫
環球晶圓年營收估增1成 股價寫今年新高
住得安全 高雄市現換屋潮
雲品拚今年上市？ 盛治仁：視景氣而定
慈濟紐西蘭分會舉行新春祝福感恩會
香港發生連環襲擊女性案
蘋果傳採OLED 友達：技術成熟可投產
德里水源遭破壞 千萬人受影響
蔡英文生技之旅 生策會盼加速產業起飛
綠提撤國父遺像 國民黨批像文革元年
台股收盤漲7.96點
尼加拉瓜兒童慰問南台灣大地震
藍帶大廚來台教煮菜 下週完成行政程序
產業首站談生技 小英：代表我們的決心
吉里巴斯機場整建 台灣助5億貸款
旺角警民衝突 港警以暴動罪起訴黃台仰
川普勢如破竹 美媒提換普可能性
台股收盤小漲 7.96點
彭(雙)浪：面板Q1谷底 將逐步好轉
綠提撤國父遺像 黃敏惠號召藍委阻擋
3月台指期漲18點
流感也會致命 醫院促儘早就醫
綠提交接條例 府交接小組將書面函覆
涉印度空軍基地恐攻首腦 被巴國拘留
外傳將請辭 捷運局長周禮良：沒這回事
3月電子期跌 金融期漲
假耕作真種電 農委會：撤銷綠能設施
韓美延緩成立THAAD部署聯合工作組
蔡英文:讓生技產業成為台灣成長基石
如願見到歐巴馬 百歲嬤手舞足蹈
金門馬拉松28日開跑 體驗槍林彈雨
俞大?拜會巴拉圭婦女部長
雲品1月營收暴走兩成 北部再拓3點
伊波拉前車之鑑 蓋茲：茲卡反應有改善
亞股漲多回檔 台股小紅作收
體大生跌落玉山山谷 遺體送南投相驗
時代力量提修法 官員虛偽陳述有刑責
堤維西加碼布局 今年每股獲利上看3元
黃敏惠問蔡英文 撤國父遺像是您政策嗎
520前是否雙英會 蔡英文：再看看
小英展開生技之旅 生技股回神邁大步
主持院會初登板 蔡其昌：像上大聯盟
菲貧民區大火 500戶家庭失家園
夜夜聞怪聲 波特蘭居民好抓狂
三大法人賣超台股 5.04億元
談內閣 蔡英文盼從業界找到好人才
遭港警暴動罪起訴 黃台仰首次出庭
頂新案再開庭 魏應充強調清白
北市老屋健檢分3期 首期7500棟
友好動物童樂會登場 林智堅邀親子同歡
藍黨產處理 蔡英文：勿造成過度政治對立
教師資格檢定 8690人報考
王道銀LOGO亮相 暗藏摩斯密碼
元智健康存摺App 監測空污防疾病
港學者建議中共黨校邀馬總統任訪問學者
王道銀搶攻數位金融 挑戰分行價值
Forcepoint3年內拚營收成長2.5倍
立院委員會 蘇嘉全選外交 王金平選司法
派出所副所長涉酒駕肇事 免除職務
北韓傳遭大陸金融制裁 銀行帳戶凍結
缺錢四處偷竊 怕警盯上寧可徒步
紅帽、Google 合推雲端儲存解決方案
憲訓分列凌亂 3主官記過或申誡
印度首艘自製核潛艦完成測試 準備服役
營建廢棄物傾倒農地 中市警逮6人
菲警掃毒捕3華人 搜獲安毒3公斤
連假出遊趣 旅行用品買氣看增
迎228連假 北市部分公有車位仍收費
新台幣升8.2分 收33.485元
斐濟超強風暴升至29死 災後復原恐數月
貢寮自小客車遭聯結車撞 駕駛命危
撤國父遺像 高市：須凝聚國民共識過程
北北基桃防救演習 夜宿大安公園
富智康投資歐勝 布局智慧定位雲端分析
鹽水蜂炮2夜激情 44噸多垃圾
流感重症新增320例創新高 侵襲中壯年
房市觀望 兩年齡層買房比例逆勢增
ATM全台使用量 中華郵政最頻繁
火力電廠配合降載 中市空品改善
雲縣府檢調警聯繫平台 管理食安一條鞭
慶元宵學生缺課2成 台東教育處狀況外
北檢查眷改弊案 趙藤雄出庭
江蕙封麥後 將攜手全聯發揚傳統藝術
電視製作人挨告 覓保不成遭聲押
男弒嬤 殺害直系血親尊親屬罪起訴
陸股震盪收跌 滬指險守2900點
推動國產材利用 屏東林管處開課爆滿
美智庫：陸南海建雷達 威脅恐勝飛彈
新北日本共植櫻花苗 橫輪櫻美景可期
浩鼎董座愁容 蔡英文安慰鼓勵
台灣燈會低溫細雨 民眾直呼冷爆了
日圓回升 日股掉頭走低
外交部：中華民國重視漁業資源保育
屏東竹田鄉推頓物牛 力拚熊本熊魅力
陸：航行自由不等於美軍耀武揚威的自由
勞保年金王 76歲退休月領近5萬
中市建商擅拆大樓隔間牆又復原 市府會勘
對付茲卡 巴西想用伽瑪射線讓公蚊絕育
東協外長會 菲將提永興島飛彈議題
越南力爭2035年人均GDP1.8萬美元
免除震災罹難生學貸 張善政正面看待
小英生技之旅訪談 業者：揪感心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
兩岸貿易僅財團獲利 總統：完全錯誤
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台南震災停水戶 24日午夜前全復水
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
故障電梯害死母子 保養員逆轉改判有罪
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
旺角衝突 黃台仰涉暴動罪交保候傳
指馬總統收非法政治獻金 段宜康判賠
男子候車倒地 護理師路過急救
開辦同性伴侶所內註記 嘉市提升服務
小英生技之旅 中天生技公布化療漾突破
北市將巡檢校園 揪出十大養蚊熱點
南韓防長：北韓可能發射更大型導彈
傳長榮大房要張國煒捐遺產 專家這樣看
小英參訪生技 關心員工薪情
黑琵來台渡冬逾2千隻 創歷年新高
朱立倫：可食地景兼具食用與景觀
中天生技化療漾新藥 可望打開國際市場
兩岸服貿協議 陸商務部長籲儘早生效
反對和成大併校 南藝大學生明抗議
受陸股拖累 港股收低
蔡英文：年底前完成科技基本法修法
北市老屋健檢 房仲：考量融資等配套
LINE Bubble 2過關 送史努比貼圖
花蓮推集體減重 5年甩油11.7萬公斤
新台幣終止連5貶 收升8.2分
台灣大首發eSIM 第3季導入商業模式
只吃馬鈴薯度日 澳洲男子甩肉17公斤
中市積善橋人行步道完工 打造水利園區
張善政：今年進行大規模防災演練
檢涉殺人未遂違法關說 監院糾正雄檢
陸商務部長：TPP和RCEP並行不悖
高廣圻：國防研發技術釋商達914億元
防茲卡入境 啟動航機掃蚊
春節包機過年花費近2百萬 澎縣府：值得
日本貓咪日 網友狂曬喵星人萌照
十年用戶可領電話機？中華電：網路謠言
公民參與北市工程 首案忠孝西路公車道
日本舞團受邀來台 現身竹北光明國小
日月光併矽品准不准 3月2日見分曉
爆馬收非法獻金 段宜康判賠60萬元
澎愛蓮寺上燈法會 談心燈亮成就諸事
南韓外交部：核不擴散立場堅定
中等學校運動會 上千小選手參賽
大規模防災演練 張善政：檢視SOP
汐止區公所前公務員涉賄 檢調約談
兒童天災死亡保險不賠 金管會擬修法
北京社區常開的奇葩證明：是否還健在
阿根納造船廠遺構 林右昌：創造雙贏
檸檬價太低 農民哭：下輩子不要當農民
頂級台灣農產 高雄芭樂蜜棗插旗杜拜
日華友好會來訪 金大再續櫻花情
法受刑人手機直播牢房 戲稱如度假村
古坑咬人鼬獾確檢陽性 加強預防宣導
頂新案二審開庭 檢辯就證據能力攻防
大馬貧富懸殊改善 符合聯合國期望
蓋茲挺美政府 要蘋果配合解鎖iPhone
日皇太子56歲生日 關懷311災民重建
廣東多家包子含鋁 攝取過量影響生殖
5G要角齊聚MWC 中華電搶發言權
末代港督：陸面臨六四後最嚴厲學術打壓
美智庫：陸在南海增建雷達 改變局面
謝長廷：要落實轉型正義就要承受衝擊
土壤液化區3月13日前上網 擬地址可查
香港傳現H7N9 入冬以來首例
陸房市分化 一線城不見頂四線城不見底
遠雄當代攝影 舞台車廢墟傳遞空間對話
敘利亞政府接受停火 27日起生效
教育部肯定大同大學應外系務實走向
扁未投票 法部：獄方與家屬討論決定
蕭美琴入交通委員會 優先努力東部交通
春浪音樂節 陸手機OPPO冠名贊助
REITs海外投資鬆綁 最快下週上路
太平洋核試30年 法總統認衝擊健康環境
上海最大日軍慰安所 拆遷喊卡
金華國小外牆兩度磁磚剝落 校方自救
菲軍方掃蕩叛軍 攻下前沿山寨
英國脫歐帶動骨牌效應 荷蘭也想公投
公平會開併購座談 日月光、矽品持續駁火
少女赴澳打工度假住院 24日下午返台
府：機敏業務需指定交接人選依法辦理
體大生墜崖 氣候是救援最大挑戰
漢翔馬國沼氣發電有成 將增第3套機組
專業經營 林敏雄：兒子不接全聯總座
北檢查眷改弊案 趙藤雄限制住居
金融科技委員會3月底開會 拚電子支付
財政部協助推動澎湖自有特色品牌
密醫針灸致死 新北：追蹤調查移送
體適能測驗 學童急救拔管
時代力量沒換成委員會 黃國昌：沒關係
收起烤肉架 柯文哲不再給媒體問到飽
台股漲勢強 投資人抱股過年賺很大
體育用品展3/2登場 大廠雲集
台電假扣押獲准 榮化：有能力支付和解金
對抗安倍政權 日兩在野黨擬合併
印度少女拒絕性騷擾遭槍殺 警逮2男
罹癌翁萬念俱灰 持刀刺妻尋短
全球城市生活品質排行 台北台中入百名
香港TVB新聞配簡體字幕 遭批評
永豐銀拔頭籌 獲准承作外幣信託業務
以房養老 金管會：觀念要先改變
人民幣貶值 國銀香港分行獲利減2成
浩鼎借券空單交易異常？櫃買要查
製作人張富遭聲押 裁定150萬元交保
日矽結合座談 日月光：尊重公平會職權
大陸需求強 威馳克首季營收看增35%
被控陰謀政變 美駐南非大使館駁斥
今彩539獎號：2、17、27、31、28
陸女成田機場動粗 日本網友：沒道德
含藥陰道避孕環 染愛滋風險減1/3
小黃司機酒駕 巷弄當賽車場
陸駐韓大使：部署THAAD破壞中韓關係
檢查安全帶問題 大馬豐田召回RAV4
婦人轎車闖入陌生男 持刀搭便車嚇死人
大樂透中獎號碼開出
0206震災戶 申請都更補助無時限
中油林園廠燃燒塔竄火光 無人受傷
長榮台塑接班之路迥異 股權信託是關鍵
蔡英文讚吳焜裕 扛起不分區第一的招牌
金山財神廟：楊子敬是慈善廟工非人頭
金融帳連22季淨流出 金額創歷史新高
東港漁船涉走私香菸 海巡基隆查緝
法國極右派元老有意成立新政黨
陸經濟轉型 消費對成長貢獻逾6成6
大陸產假加碼 最長半年最短128天
陸農業改革 將馬鈴薯納為主食
從大陸返港 香港男子染H7N9
外交部：稱日本竊據釣魚台符合事實
鄭文燦窩心邀社福團體 主燈前留影
陸富豪想買最大乳品公司 澳洲點頭
南海增設雷達 陸國防部：正當合法
元宵遶境 台東傳陣頭群架
基隆查獲漁船涉走私 暫清出325箱香菸
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎 3注中
印尼：摩羅泰島開發不會中止
英企業連署挺留歐盟 多數大公司未表態
段宜康判賠 馬總統欣慰還清白與公道
助南台震災戶 馬台經貿協會捐款13萬
雅虎求售核心事業 時代集團有興趣
RCEP今年首輪談判落幕 期程敲定
中共中央今年首輪巡視 4省殺回馬槍
美司令：軍售是維持台民主體制重要部分
全球海平面上升速度 較過去2800年快
意念控制義肢問世 10年內有希望
每月平均工作80小時 威廉王子挨批懶
瑪氏巧克力棒出包 歐洲大規模回收
太平洋美軍司令：陸人造島成軍事前哨站
瑪氏巧克力含塑膠碎片 55國召回產品
〈時評〉阿斗國民黨 爛泥上不了牆
使用者付費！北市場館軍公教優惠將取消
歷史上的今天：新文化運動領袖胡適 病逝台北
流感侵襲中壯年 新增病例創新高
外生過年新趣味 體驗節慶畫燈籠
非法捕鯊恐遭歐盟制裁 擬修法重罰
中油林園廠接連出包 汕尾數百居民抗議
連十黑 1月外銷訂單大減12.4%
走入歷史 八德立體停車場3月起停用
六堆客家元宵 16公尺極限炮籠鎮煞潔淨
酒店募集千本書籍 捐贈兒童公益團體
iF學生公益獎 台青年展驚人創意奪十獎
張景森：將大幅鬆綁法規、解放旅遊業
可口可樂爭立體瓶商標 歐洲法院判敗訴
敘利亞停火恐不易成功 Q&A助解惑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北韓揚言發動攻擊 首要目標南韓總統府
美股開低走低 午盤跌幅約1%
北韓核試與南海 凱瑞指亞太兩危險
庫德族潛入伊斯蘭國地盤 救出瑞典少女
南台震災 日決定捐120萬美元伸援
太平洋美軍司令：大陸正尋求主宰東亞
最後一搏 歐巴馬提關關達那摩監獄計畫
英國發電廠部分倒塌 1死3失蹤5送醫
阻難民 比利時法國邊境增管制
全球經濟成長引憂油價跌 歐股收黑
沙烏地石油部長宣傳凍結產量 排除減產
沙烏地重申排除減產 國際油價重挫
國際油價大跌陸經濟引憂 美股收黑
福斯新聞：陸派戰機至西沙永興島
陳劭彥倫敦秀新裝 吳可熙大讚創意設計
歐美股大跌 台股連漲7日恐反壓
茲卡疑慮 世衛：對里約奧運安全有信心
研究：百度app安全性低 個資易受攔截
科員涉祭祀公業案聲押 前市長也曾涉案
日媒：鴻夏戀若成 擬與日JDI合作
美大導演史派克李 力挺桑德斯
張國煒座車上午現身長榮大樓
鴻夏戀是否修正果 關鍵日到來
麗清LED車頭燈告捷 今年獲利看增5成
鴻夏戀最終回 修成正果與否將揭曉
台股開盤跌 1.98點
新台幣開盤升1.35角
夜鷹叫聲擾清夢 加強清理避免築巢
中市府與醫院合作 助吸菸者住院戒菸
悠閒賞蘭 農場自推山泉蘭花祭
櫻花季報到 味蕾品嚐春天氣息
新北迎春趣 探訪步道奇景之美
遭控陷桃色 李正皓：前女友吵架爆料
浩鼎早盤510元開出 未跌停
外交官驚奇記 吐瓦魯搭機跟海水賽跑
梧棲大排改善工程 106年10月完工
法說會「解茫」救援成功 浩鼎力守500元
墾丁電動車又惹禍 陸客1重傷1輕傷
歐護難民人權不力 國際特赦組織批可恥
OPPO推閃充與光學防震技術 迎戰MWC
世衛祕書長陳馮富珍訪巴西
群聯潘健成投書 為僑外生留台發聲
懷念亡父 巡邏阿嬤派出所簽到4年
鰲鼓濕地北堤道路施工 3/1交管
聯想新手機支援AR與3D感應 今夏推出
北韓軍嗆聲：將先制攻擊青瓦台
台北市場館軍公教優惠 7月起取消
大學生喝爛醉 撞到人還睡著
林志嘉:設國會頻道方案擬3/1說明
華票現金殖利率 超過7%
裕日車舊換新一條龍 5萬退稅馬上到手
收心五撇步 別忘規律作息適度運動
二二八事件69週年 嘉市將辦追思遊行
日本將完成釣魚島警備專隊
抗癲癇藥導致出生缺陷 法國出現450例
通緝犯返家過年 父大義滅親報警逮人
福斯推休旅車Tiguan 挽消費者信心
菲12歲男童扮警察 勒索司機被捕
大型隕石大西洋上空爆炸 沒人發現
王毅會凱瑞 記者會提台灣重申陸立場
浩鼎盤中又跌停 市值蒸發314億元
1月北美半導體B/B值 10個月新高
內華達州初選 川普氣勢如虹要拿3連勝
騎電動車受傷女陸客死亡 墾丁第1宗
祭祀公業索賄案 涉貪視導收押
酒駕撞上公車指示牌 3男否認開車
520前夏張再會 國台辦：積極評估中
霧霾讓人變醜？陸學者：雖誇張但有根據
郭正亮酒駕 北檢予以緩起訴
陸股開盤小跌 震盪
南海緊張 美籲停軍事化陸反嗆
北京被擄導盲犬回家了 歹徒字條求原諒
華為攜手德國電信 秀5G網路切片
批李登輝新書 大陸國台辦：赤裸裸台獨
意圖攜兒走絕路 父親殺人未遂起訴
留歐安定牌奏效 贊成脫歐降6個百分點
面板產業不悲觀 友達群創喊漲
嘉義微電影徵選 首獎10萬元獎品
台股開高殺低 盤中失守8300
Apple Watch去年賣多少 估1160萬支
健鼎去年每股賺5.39元 股價雀躍
移國父遺像 大陸國台辦：司馬昭之心
中國國旅證實與港中旅合併
學英文像聾啞學校 線上平台加強聽說
加國安省高校女校園揮刀砍人
台股跌破8300 吳當傑：國安基金會穩盤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
長榮集團接班風波 旗下企業股價穩定
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
黃國昌換委員會遭拒 蘇嘉全勉再努力
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小爪水獺寶寶太粘人 媽咪吃飯想獨處
指歐巴馬骨子裡是白人 卡森稱凸顯差異
新北享剩食 格外有意思
往後對台政策 陸：堅持九二共識反台獨
憲訓分列凌亂 國防部長：嚴肅面對
229連假商機 超商祭優惠
陸轉包北韓生產商品 國際制裁效果減
陸在南海動作頻頻 日方嚴正關切
剖腹新生兒塗抹產道液體 醫憂傳染壞菌
加國揶揄川普網站意外爆紅
「波」卡惹議 悠遊卡公司遭罰50萬元
台男涉殺妻分屍 受害人托夢女兒
憂愛情鎖破壞大橋美感 越南拆除
韓回應陸 部署THAAD純防衛性
家電MIT認證 線上申請更快速
北韓揚言攻擊 南韓：不能容忍挑釁言行
送花為黨工打氣 陳學聖將訪艱困選區
周刊爆崛起始末 卓冠廷：子虛烏有
日本iPhone熱度減 非蘋陣營好機會
台大校園徵才博覽會3月登場 職缺數新高
綠版新監督條例 陸：兩岸非國與國關係
脫歐疑慮罩頂 英鎊貶至7年新低
安平港區漂油污 海巡助清未擴散
新台幣中午升2.24角
波卡廣告不實 悠遊卡公司遭罰50萬元
陸封殺金馬獎轉播？國台辦：依法處理
郭正亮涉酒駕案 繳8.5萬元換緩起訴
告周刊誣指懷女逼婚 吳佩慈獲賠50萬
丟樹葉引恐慌 男子搶包不成騎車逃逸
國防部長：台南震災中國軍展現精實戰力
制裁北韓決議 大陸稱聯合國商討有進展
顏寬?鄭麗君身家破億 國會富翁富婆
土銀以房養老 22件申請達1.65億元
海巡署公布員額 無關兵力部署
鴻海盼鴻夏戀成局 內部低調靜待結果
黃國昌：不管在哪個委員會 全力以赴
陸應自稱中華北京？國台辦：依一中原則
陸客減少 旅業成港府救亡重點
香港財政司：今年香港經濟差於去年
教團批資優班分配不均 高市將規劃方案
北市戰備井計畫 預計67處開設70口
浩鼎事件 金管會擬檢討解盲等資訊揭露
北市東明公宅動工 全國首座智慧社區
金融科技投資夯 台灣需加把勁
海巡署公開總員額 含南沙東沙指揮部
鋼價看漲 鋼鐵類股反彈回防
北市取消軍公教門票優惠 8場館7月上路
3成溢價收購東鼎？中油：子虛無有
茲卡病毒快篩法 德州醫院研發成功
樂士科技施姓負責人涉假交易 遭羈押
謝金河:沒油企授信 台灣的銀行壓力仍升
台股吸金王 2月外資買超逾10億美元
日月光併矽品案 公平會延長審查60天
國台辦：盼國共繼續維護共同政治基礎
陸客人數變化 陸：往後依兩岸形勢處理
身家破億 鄭麗君：夫婦資產依法申報
美議員：高田竄改數據 掩蓋氣囊問題
取締非法 澎跨平台環保查察小組掛牌
紫光投資威騰受阻 記憶體布局料修正
雲品旗下品花苑 推龍蝦吃到飽
史上新高 台人年吃3.39億顆安眠藥
星展看景氣：驚心膽跳 未見到曙光
亞洲台商關懷台南震災 將捐逾2千萬元
IMF對宏都拉斯今年經濟展望良好
科學園區去年營收 5年來首次衰退
綠國會改革小組首開會 協調運作方式
總統：政府在任期內 定全力以赴
華碩力推VR顯示器 加購電競桌機祭折扣
尼赫魯大學事件 印度言論自由攻防
裕隆估今年台灣車市持平 兩岸銷售成長
陸派戰機至永興島 美太平洋艦隊證實
蘋果拒解鎖iPhone 參院草擬新法案反制
公平會延長審議結合案 日月光矽品走弱
不滿超車 男持刀追趕敲車窗遭訴
降低營造業死亡率 北市推職安卡
違證交法 前亞洲化學董事長判5年確定
宏?推腕錶智慧配件 幫你找手機
內華達州共和黨黨團會議 美媒：川普勝
爽身粉致癌 嬌生遭判賠24億元
公平會延長審議日矽結合 矽品高度肯定
美媒：共和黨內華達初選川普獲勝
宏達電Vive價格美 股價面色紅潤
2016中美洲咖啡產業商機考察團訪薩
紐時挖苦川普 朱利安尼曾退競選支票
國際股市回檔 台股今跌破8300
台股收盤跌 51.78點
立院教委會未通過前 五年千億計畫將暫緩
巴西前財長：國企貪瀆調查長遠助經濟
墓地不夠用 陸鼓勵家庭成員合葬
3月台指期跌71點
台股收盤跌 51.78點
將有重大投資收購 萬達院線暫停交易
印度一婦女在醫院分娩不久 就遭性侵
教育部續溝通五年千億 待新政府核定
3月電子期金融期齊跌
穿雨衣持菜刀搶超商 得手僅5百遭送辦
籌建肯納莊園募款餐會 餐券認購僅1成
共和黨反主流怒火延燒 川普勢如破竹
遭公平會開罰 悠遊卡：誤解預購份數
川普拿下3州 共和黨恐難「換普」
六大工商會蔡英文 反加稅優先談
劉德立拜會巴拿馬科技大學
茲卡再傳14起經性行為傳染病例 美調查
猴年首跌 台股失守8300
涉假交易負責人遭羈押 樂士：配合調查
漁塭復耕 最快9月魚價回穩
綠爭議法案 黃敏惠：轉型正義還是仇恨
中市移動式交通空品監測車 5月啟用
植樹節來種樹 農委會贈15萬株樹苗
王毅訪美：談合作也談管控分歧
永達保經轉投資爆發 擬2018年上市
反對設火葬場 彰縣埔鹽鄉民揚言抗爭
紐西蘭航空雞尾酒托盤 3D列印搞定
菲國最帥胡蘿蔔農 掀起網路旋風
行政院：老屋健檢擴大至60萬棟
反對併入成大 南藝大學生拉布條
欣和公益捐贈 新北復康巴士達382輛
北韓威脅攻擊青瓦台 南韓：不容挑釁
三大法人賣超台股37.55億元
國會改革 親民黨：立委質的提升最重要
工事慢2年 2025年前普天間基地不會遷
彰縣法扶會合作 協助卡債族清債
陸法官辭職信：求自在於市井 網路爆紅
NCC通過 王雪紅入主TVBS案
陸再升遠航戰力 導彈護衛艦湘潭艦成軍
啟動台灣雲端書庫 嘉義借閱踴躍
拚經濟 中常委：國發會推動無空窗期
感謝救難英雄 人力銀行捐款台東消防
台企銀董座親掛保證 買我家股票一定賺
美茲卡新病例疑性行為感染 當局調查
鼓勵搭大眾運輸 宜蘭推電動二輪車漫遊
捷運新店線爆公安危機 北市澄清無海砂
寶一攻LEAP發動機 業績年增看15%
LED主動警示服 交警執勤安全升級
民眾通報拆招牌 北市擬收費
停車繳費單誤鍵 北市：收單者無需繳費
搶人大作戰 金門大學給400萬獎學金
王雪紅投資多元 買下TVBS全數股權
布達佩斯商業大學舉行台匈學術研討會
浩鼎解盲未過 一張股票賠1支勞力士
商總賴正鎰：估景氣第三或四季好轉
小便斗放冰塊 公廁不再臭臭的
招募海外志工 外交部開亞太南美缺額
1月外銷訂單 連續10個月衰退
日圓升能源股跌 日股收黑
新台幣貶0.5分 收33.490元
國企概念股帶動 陸股收盤小漲
澳洲男童半夜遭蟒蛇咬 勇媽猛甩救兒
爭取重設3歲公幼 里長：柯文哲拒絕
走私貴州茅台 高港攔查36瓶
立委敏感提案 蔡英文：要有整體戰略
控李正皓拍桃色影片 男網友訊後請回
微軟CSP計畫 6企業轉型雲端供應商
非英語系唯一 全民英檢獲英醫學會肯定
NCC通過股權轉讓 TVBS成全台資電視台
公平會延長審議日矽結合 日月光這麼說
農民反詐騙 以番薯佯裝現鈔逮車手
小米新旗艦機 人民幣兩千有找
工程師搶女子害跌傷 一時不忍丟還皮包
參加元宵遶境 台東縣府籲學生守本分
路燈變聰明！台北市建置LED智慧路燈
日圓兌台幣飆至0.3元 哈日族大崩潰
2百萬租大佳河濱辦春浪 北市初步通過
日本友人揪心 賞燈並捐款賑災
中市組青年議會 林佳龍：傳達年輕意見
優人神鼓愛人 飄揚禪靜之味
聚積首季不看淡 估創同期次高
森林遊樂區沒軍警票？林務局：可再研議
壽山動物園貴客 河馬髯羊一夜好眠
望海巷潮境保育區 最快3月底劃設
矽品擬配息3.8元 創8年來新高
蔡英文：新政府成立對外經貿談判辦公室
戰爭罪與遣返難民 2015年人權留汙點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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扯出案外案 網友指李正皓做假帳
阿波菲斯環遊世界大冒險 26日開演
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賞燈節興起模擬性愛動作 情侶遭送辦
燈會公益攤位在角落 中市府：無偏袒
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高田氣囊缺陷調查出爐 濕氣是主因
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