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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
陸16省下調今年GDP成長目標
日皇明仁訪菲 激進團體示威迎接
台股量縮整理 小漲作收
顛覆刻板印象 女性學歷越高越想婚
警方捉外勞 躲藏密道如迷宮
半路殺出 黃敏惠領表參選國民黨主席
基因研究：印度種姓千餘年前展開
不想抱股過年？三大法人賣超逾20億
電玩展明登場 遊戲股一片紅通通
西印度寺廟禁婦女登祭壇 引發示威
南亞科去年淨利減 每股純益7.07元
西班牙鬥牛士抱女兒鬥牛 兒保團體提告
郝龍斌：不參加這次國民黨主席選舉
回應馬總統訪太平島 陸重申對南海主權
指甲長痣竟是黑色素癌 妙齡女截肢保命
大陸消費市場好轉 南亞科首季不悲觀
南韓懷疑 網路攻擊元凶為北韓
台灣女性為何不想生 逾3成憂錢不夠用
行政院公布原能會與客委會人事異動
消基會調查退票手續費 廉航有4大地雷
鄧家基：不拆大巨蛋是個確定目標
總統赴太平島 外長：適當時機凸顯和平
陸核電機組在建24台 全球首位
大巨蛋爭議 鄧家基：不拆蛋是確定目標
設計師遺失百萬珠寶 警方協助找回
馬總統擬登太平島 越媒關注
馬總統28日登太平島 關鍵資訊懶人包
中市104年食品稽查 查獲13件大案
漁業署：虱目魚損害率低於1成
全聯准併松青 原松青員工留任約9成
金門發現未爆彈 軍方攜回銷毀
籲喚回民心深耕努力 黃敏惠參選黨主席
國民黨屏東縣黨部 發起掛國旗運動
高鐵炸彈客 胡宗賢判刑20年定讞
景氣好憂鬱 連7個月亮藍燈
陸股收小黑 盤中創14個月新低
台撥2萬美元 助印度清奈婦女安置計畫
新台幣升1.5分 收33.710元
防春節爆發禽流感 10高風險鄉鎮消毒
凱瑞：中美須設法解決北韓與南海問題
雇主刁難離職 逾半上班族有經驗
新光三越全年業績目標810億元
越母迷信 咬斷女嬰手指
油價跌傷經濟 蒲亭擬撥220億美元防危機
旅美綠卡男走私大麻餅 AIT關切
大巨蛋爭議 遠雄：要拆也得市府先買回
洪仲丘案 旅長沈威志無罪遭撤銷
國際大屠殺紀念日 總統指某國不面對錯誤
毒販組槍毒集團搶地盤 苗警年前瓦解
蔡英文：新政府將成立對外談判小組
天寒地凍 攝護腺患者小心尿路不通
美陸同意 安理會須對北韓通過堅定決議
軟銀手機門市擬派Pepper接待
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
推動3年半 大陳社區單元2都更動土
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
三商壽去年EPS約1.88元 董座換人
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
景氣憂鬱連7藍 國發會：未來可望好轉
立院龍頭之爭 蔡英文請陳菊協調
F-鎧勝Q4獲利與EPS 雙創新高
台北燈節特色燈區 松山星光隧道先登場
日股反彈收揚 市場靜候Fed決議
鴻海製Pepper熱夯 軟銀攻企業軟體
銀聯卡跨境繳學費 年底前免手續費
外國人來台參與會展 電子簽證通關快
新北第41家公托 林口忠孝公托成立
華亞科去年Q4淨利 11季新低
明仁會菲總統 未提二戰議題
美欲對北韓核爆制裁 難獲北京支持
巴黎遇見台灣電影 主推新銳導演作品
納吉感謝洗脫罪名 網友吐槽
元太科技投資無錫威峰 深化電子紙應用
桃園驗票 鄭寶清160票險勝楊麗環
台法合作新銳導演培訓 促國際電影合製
弱勢社福補助 雲林2月5日發放
洪仲丘案 沈威志無罪遭撤銷
太平低碳島 南疆鎖鑰生態旅遊
世大運吉祥物實習生 熊讚Bravo出沒北市
爭風吃醋 退休軍官購槍防身被逮
猴年拚活力 光寶轉型5大物聯網應用
偷車賊肇事逃逸 南警坦承疏失
超級寒流襲擊 高市漁業災損近8億
大眾銀罷工喊卡 合併案過年前有結果
F-鎧勝拿iPhone訂單？童子賢：審慎樂觀
矽品：日月光併購 轉單損失逾300億元
一銀柬國大舉拓點 一次增加2支行
8米內巷弄免停車費 北市牌面月底全換
澳洲新旗民調 南方曙光旗最受青睞
陳福海慰問官兵 致贈加菜金
遇帝王寒流 身障單車環島不放棄
創紀錄 國民黨主席6人參選
彰銀案再度延判 財政部重申護公股權益
貨貿續推 鄧振中：何時開會看陸方意願
中小學藝術才能班 全國破千班
廣東人均GDP 4年拚1.52萬美元
中市120家友善好餐廳 APP可查閱
誤解醫生醫壞了 女病患持刀闖北市聯醫
高鐵接地線屢次遭竊 警方逮3人
前南都記者李新驚傳失蹤 疑被陸帶走
賴清德：台南將受理同性伴侶關係註記
總統赴太平島 學者：領導人要捍衛主權
染流感易肺炎 多休息避免加重病情
茲卡病毒恐傳美 歐巴馬：盡速研發疫苗
聯電：景氣落底 晶圓出貨較上季持平
台星通有影 三方簽策略夥伴合約
春節將至 南投縣府慰問弱勢
F-泰鼎進駐大陸設點 營運催油門
SEMI：半導體B/B值略升 逼近 1
台股回穩 台幣收升1.5分
日本超人氣起士塔 進軍三井OUTLET
春節防火 金門消防員遊街宣導
員林垃圾場悶燒 民眾難忍惡臭
中華電財測出爐 每股估賺5.15元
唯晶去年大賺5個股本 Q3上興櫃
大眾銀行勞資談妥 不罷工了
移民危機 歐盟考慮恢復申根區邊界管制
春節交通哪裡最塞 北市報你知
板橋傳槍響 男子腳掌中槍送醫
港股反彈 跟隨歐美漲勢收高
樂陞參與PlayStationVR遊戲開發
矽品5大砲轟日月光收購 認對台衝擊大
獨居文盲阿嬤 自創日本歌思亡夫
北市計程車春節加成 2月5日起實施
驗票些微落敗 楊麗環：辜負期望
展夢圓鼓舞勤學 31日頒獎助學金
意法退出電視機上盒市場 裁員逾千人
民進黨：堅持南海主權立場不會改變
違規車國道飆速 警持槍包抄逮人
國際透明組織：大陸清廉指數微升
陳學聖參選黨主席 不擔心主流非主流
八仙塵爆假扣押案 兩造律師激辯
龍邦澄清：未設置龍邦幣網站
寺廟燒金紙靈感 空氣淨化機發明獎摘金
納吉政治獻金 外媒質疑正當性
朝陽人壽遭接管 首日未現解約質借潮
全國技能競賽 28日報名截止
花蓮鳳林河床驚見白骨
陸4艘海警船駛入釣島 1艘有機關炮
越共12大 阮富仲連任總書記
春節中市計程車 夜間費率再加50元
寒害嚴重 民進黨討論補強災防法
遠航送愛心到澎湖捐款濟弱
NCC附負擔通過中嘉案 綠委要求重審
台灣議題 王毅：美國應恪守一中政策
大多喜町訪集集 鎮公所促農產觀光合作
總統赴太平島 外交部：主權行使正當必要
健康甩肉迎新年 6旬老婦開心享瘦
遠傳併中嘉 民進黨批決策草率
辦年貨免外出 myfone購物一指搞定
偷納骨塔龍柏落網 要求向眾往生者懺悔
港都助學 陳菊鼓勵學生抗逆境圓夢
恐怖水泥塊含彈藥 安親班野炊驚爆
塑化劑害童腎 高醫提證據
歐巴馬的漢堡愛店 插旗三井OUTLET
寒害農損近7.7億元 漁產損失就6億
即將過年 行政院召開穩定物價小組會議
朝陽人壽標售 財務顧問遴選開跑
房市交易量萎縮6成5 桃園成重災區
阮富仲連任越共總書記 態度親中
馬總統明登太平島 菲方如何回應感為難
炸彈威脅 荷蘭英國學校急疏散
肯亞一家8口全長蝨子 村長威脅搬離
義掩蓋裸體雕像迎賓 伊朗事先不知情
和福斯新聞結怨深 川普退出愛州辯論
環境商品談判 估台可省關稅18億美元
台灣投資者將可直接買賣新加坡股票
三井OUTLET首日破3萬客 人潮沒盡頭
鴻海收購夏普不死心 傳承諾不裁員
李顯龍：下屆大選擬縮集選區增單選區
港律政司不起訴前廉政專員湯顯明
南海問題 陸再倡雙軌思路妥善解決
中共一號文件：推進農業供給面改革
iPhone在印度成長8成 超大陸成主力
陳建仁出席餐會 獨派大老提正名制憲
矽品出招反擊收購 日月光3點反駁
收購矽品延長日期？日月光待公平會裁示
歐盟裁定壟斷 三菱日立遭罰上億歐元
台灣狀告WTO 經濟部預告有好消息
今彩539開獎
大福彩開獎
移民船希臘島嶼外海翻覆 7死
屏東萬丹凶殺案 夫殺妻後自焚雙亡
伊朗重回國際社會 朴槿惠考慮赴訪
研究：瀏覽社群媒體恐影響睡眠
疑似玩繩子過頭 台大生勒昏送醫
柯文哲訪日 對從醫轉政議員特別感興趣
黨魁之爭 黃敏惠最後一刻加入戰局
習近平會凱瑞 重申中美不衝突不對抗
馬總統登太平島 印度學者：對台灣有利
台灣自由程度 亞太第2
TPP三個重要性 經長強調法規接軌國際
遮裸體雕像迎羅哈尼 遭批無助文化對話
謀殺英國女星嫌犯 迦納被捕將返國
巴布亞紐幾內亞 女性處境最惡劣地區
摩根士丹利基金：欣見NCC核准中嘉案
飛雅特克萊斯勒去年淨利衰退40%
台塑化今年外攻澳洲市場 內攻加盟
南非獸父性侵幼女3度懷孕 判終生監禁
柯文哲見安倍胞弟 稱認真改變台日關係
王文淵盼台塑化保四寶第一 要看開工率
台洗腎病友赴韓旅遊 白醫院可優惠
裝上吊鬼嚇人不慎自勒 台大生陷入昏迷
投顧：靠攏成長產業美股或陸股基金
康寧：顯示玻璃5年來首季跌幅最低
工作累收入少 大陸小兒科鬧醫師荒
審查裸體 大師作品也遭殃
大福彩頭獎槓龜
新超音速概念機 紐約飛東京22分鐘
今彩539 頭獎3注中獎
全球自由受威脅 民主國家也臨考驗
傷寒病例多 辛巴威首都憂爆發
郭台銘不放手 傳鴻海提案買夏普優先股
杜絕私酒流入澎湖 海巡嚴格檢查
12億未來飛船海上飆 載貨載人都OK
柯文哲考察日本 擬推北市社福計畫
南海問題 王毅籲美國客觀理性看待
蘋果財報不佳陸股挫 歐股盤中走跌
屏東夫殺妻案 夫曾有自殺紀錄
訪東京巨蛋 柯文哲重申大巨蛋重公安
外交小尖兵抵馬 展開5天交流
台大生疑裝鬼不慎自勒 台大擬嚴管夜教
傳郭台銘和夏普貸款銀行討論購併案
iPhone銷售跌 股價開盤重挫4.4%
老年受騙攀升近3成 施羅德推防詐歌仔戲全台巡演
花蓮奇美部落年輕人返鄉耕 有機農產品受青睞
馬總統今赴太平島 晚間舉行國際記者會
印象派先驅莫內睡蓮 歐洲首次合體展出
茲卡病毒蔓延 專家籲世衛勿忘伊波拉教訓
歷史上的今天：旅日棋士謝依旻 獲日圍棋界最高榮譽三冠王
富邦證獲證交所肯定 IPO籌資金額獎第一名
真光教養院轉捐善心物資 回饋社會
馬英九的個人延長賽
馬登島 彰顯太平島政治博奕重要性
2016一路愛相隨 情人節專案
小家庭圍爐增 寒軒高雄商旅推西式年菜吃到飽
原創動畫「小貓巴克里」電影徵角 名人網友熱情響應
台北凱撒 創意圍爐 新春活動 把握年假享天倫
美聯準會維持利率不變 升息料6月後
高鐵進南港 7月起營運
太平島返國記者會 馬：與美大方向一致
蘋果波音展望不佳 拖累美股開盤重跌
莫斯科警告 IS計畫綁架赴土國俄公民
包道格：美關注馬總統登島引他國跟進
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
凱瑞會王毅 美鼓勵兩岸對話
油價反彈 歐股尾盤由黑轉紅
奈及利亞自殺攻擊 至少10人喪生
紀錄中法藝術交流 銅版記功完成法語版
聯準會維持利率不變 密切注意全球經濟
敘反對派聯盟延後決定是否參加和談
聯準會警示經濟風險 美股下挫
原油產量降低 油價收高
川普指布魯塞爾像煉獄 比利時網友反諷
美股又跌 台股苦等紅包行情
北韓又蠢動 疑將試射長程飛彈
澎湖姑婆嶼紫菜 冒雨採收賺紅包
浪漫情人節 燭光晚餐訴情意
法環境部長籲提高碳價 鼓勵綠色科技
身分證有520 情人節甜點享優惠
台積電登陸案 投審會2/3開會審
屏東枋寮1大貨車撞入魚塭 2傷
男闖平交道遭區間車撞及 傷重送醫
創意搖錢母御守 嘉義城隍廟免費送
郝龍斌：總統登太平島天經地義
新北樹林柑園橋水管破裂 台水減壓供水
中市忠孝夜市打造觀光夜市 吸引遊客
台股開盤跌24.61點
觀望心態濃 新台幣開盤小升6分
迎接農曆春節 王品搶紅包財
聯電首季展望樂觀 股價攀今年新高
馬總統赴太平島 美重申失望立場
6大前兆 提早預警心臟病
義晚郵報網頁改版 開始收費措施
天冷閉窗 全台18起一氧化碳中毒意外
南茂股臨會 通過紫光私募案
馬總統訪太平島 菲籲勿提升緊張
中橫公路錐麓隧道口 土石崩塌道路中斷
美太平洋司令：陸南海軍事化各國難敵
南亞科獲利縮水 股價挫
陸股低開 滬指盤中又跌破2700點
樹林柑園橋爆水管淹水 水公司搶修
油價要漲了 估下週汽柴油漲6角
內湖草莓9成種溫室 年假採果不受影響
加拿大收敘利亞難民 美國憂慮安全
多倫多台北辦事處長徐詠梅談新職
2015年清廉指數 巴西排名下滑
台南登革熱退燒 僅6區疫情未解除
孔傑榮：AIT不應批評馬總統登太平島
救護車深夜執勤車禍 雙雙送醫
聯準會維持利率不變 美股美元挫貶
鴻海Pepper頻秒殺 軟銀今擴大開賣
郝龍斌：與民意脫節是挫敗最重要原因
台大生扮鬼自勒昏 校長遺憾將加強管理
台北電玩展刮VR旋風 橫跨三大活動
回收廢豆花盒 可兌換洗晶皂
瑞典內政部長：將遣返8萬庇護尋求者
民宅神壇冒火 1命危5嗆傷
學測國英文非選擇題閱卷 動員404師
馬總統視察太平島 國軍海空警戒掩護
萬丹夫殺妻自焚案 男走不出心魔
泰媒：台網拍業者售裝人骨擬真娃娃
巴西石油貪汙案調查擴及前總統
遊戲無國界 童子賢盼玩出台灣新經濟
長期腹瀉找不到病因 留意麩質過敏
菲陸南海仲裁案 太平島無端遭牽連
臉上長痘多年還出血 當心皮膚癌
年度環境教育時數申報 31日截止
臉書朋友那麼多 靠譜朋友僅4人
學測國文作文 歪腰郵筒正反論述都有
醜番茄洋蔥變搶手麵包 寒害農作翻身
越共12大 新政治局出爐
調查：8成6上班族想跳槽 創10年新高
桑德斯會歐巴馬 強調總統立場仍中立
資助12年 陪伴國內外4位兒童成長
三星電子Q4淨利年減40%
中共整頓黨媒 環球時報總編受處分
王金平推崇張榮發 立下典範
南茂通過紫光私募 鄭世杰：謙卑溝通
防早戀 陸中學男女分餐惹爭論
婦買飯偷店家手機 辯稱未吃高血壓藥
廣東兩會最關注經濟及一帶一路
法人估南茂今年業績看增7%
美籍陸男涉盜美國玉米種子 俯首認罪
載女國三生北上 苗栗男導師挨告
中華電財測保守 外資力挺喊加碼
三星連4年居半導體最大買家
伊朗波斯國際銀行有意在首爾設分行
發現最大太陽星系 行星繞行1周約百萬年
台經院：製造業燈號連 9藍
台經院：製造業景氣今年呈現低迷
北市民宅疑一氧化碳中毒 3人送醫
不甩美股挫跌 台股突破7900點
居家防護手機監控 過年外出不擔心
河南村民挖出抗日國軍墓碑 盼親屬認領
歪腰郵筒寫成妖 學測作文錯字多
中央氣象局氣象報告
蔡其昌角逐立院副院長 青壯綠委力挺
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北電玩展登場 15款台灣好遊戲在這
Facebook社團每月活躍戶逾十億
搶搭上兆電子商務潮 職訓3月起招生
劉德立拜會巴拿馬經濟財政部長
詐騙車手疑黑吃黑遭毆死 警偵辦中
馬總統：太平島絕非岩礁 而是島嶼
兩性薪資平等進展慢 女力難出頭
近8成轉職上班族想外派 首選香港澳門
油價慘 英政府金援蘇格蘭業者
颱風天釣魚亡 判保險理賠300萬
幼童心律不整 冷燒除心頭大患
張善政：要做未來政府輪替榜樣
幾歲算老？ 東西方認知大不同
童子賢：VR+3D將為產業創造大商機
新台幣中午升1.13角
台灣獎學金嘉惠薩青年 薩媒重視
馬總統太平島談話全文
黃國昌：總統視察國土 天經地義
劉德立訪箇郎市與當地政要及臺商餐敘
遠雄人壽去年每股賺3.1元 今年續擴編
郭台銘不放手 傳直搗夏普總部談清楚
西藏興建大陸海拔最高供暖系統
猜猜我是誰 騙過5成老年人
總統赴太平島 台美事前溝通關係堅實
歪腰郵筒如秦檜 學測妙文多
樂陞成為索尼PS VR開發商
違停辱罵員警並投訴 分局提告另記嘉獎
被判當選無效 李全教：預期之中
孔傑榮：台應有信心在太平島議題做更多
意法退出機上盒市場 揚智樂漲停
疑瓦斯漏氣通風不良 北市3人中毒
大福彩首位頭彩得主現身 獎金圓大學夢
陽信超貸案更一審 陳勝宏遭判2年8月
總統登太平島 提南海和平倡議路徑圖
台鐵鳳山車站運將被殺傷 警逮1嫌
打造高教藍圖 教育部擬推5年千億計畫
宏達電VR暖身+新機出鞘 營運現轉機
馬總統：菲指太平島非島嶼 完全錯誤
立法院長傳偏好蘇嘉全 蔡英文澄清
厄國基多攜手台北市 締結姊妹市
代銷業搶房市春燕 再接包銷大案
松機直飛與Running Man 韓客赴台北高成長
教部擬推50校合併轉型 108年主動減招
吸收青少年販毒 檢警破獲毒品供銷網絡
生技園區公安意外 1人吸沼氣不治
食藥署查醬油廠 3家衛生待改善
福斯不怕醜聞 Touran熱賣
汙染後遺症 陸每天7500人罹癌死亡
薪資未達標準 擬放寬學貸還款期限
私吞詐騙贓款遭毆死 警逮4嫌
政院：加速救助寒害災損
巴西促鄰國合抗茲卡 航空公司向孕婦退款
就任後是否登太平島 蔡英文低調
曜越攻跨境電商平台
遠航掏空案 胡定吾仍無罪
台灣燈會迎賓大使 銘傳帥哥美女亮相
區間震盪 新台幣午升1.13角
周玉蔻爆頂新獻金 未出庭險遭拘提
參選黨主席 黃敏惠：不忍見黨分裂
精神分裂症原因 科學家首發現基因證據
中華民國助尼加拉瓜發展科技創新研究
塑蘇哈托雕像 工匠：他托夢糾正
工業廠商聯合會：盼新國會先審民生法案
救護直升機墜哈薩克 機上5人罹難
馬總統登太平島 美瞭解台無南海發聲管道
蔡英文：520後 將景氣寒流趕出台灣
柯文哲：大巨蛋公安第一 遠雄動作太多
台股收盤漲55.27點
科技股續漲 台股收盤攻上7900
農產寒害逾8億 漁產損失6億最大宗
王啟文拜會里約僑領
國會改革 蔡其昌宣示副院長中立化
補助暖氣 台中平等國小上課不再冷颼颼
油價偏低 8旬老翁仍違法煉油
東莞去年倒閉或外遷外企500家
2月台指期漲17點
競爭加劇 高通聯發科營運有壓
台股收盤漲 55.27點
歐巴馬表揚救猶太人英雄 暗批川普
Google圍棋系統贏歐強敵 挑戰世界冠軍
房市崩盤？ 業界：非單一調查可判斷
2月電子期金融期齊漲
台大生營隊扮鬼出意外 狀況好轉
中進中出 林佳龍盼清泉崗轉型國際機場
印度父子真奇妙 手腳指各逾20根
摩台指拉高結算 台股重登7900
印尼掃蕩非法居留 台灣人被大陸人拖累
嘉義市民宅疑瓦斯氣爆 1人遭玻璃割傷
政院：落實關懷 助弱勢度過年關
寒冬夜雨 毒蟲搶劫早餐業者
美學者：大陸不致對蔡英文惡言以對
遷出塔位實施環保葬 北市發放鼓勵金
台灣大攻行動支付 Wali錢包上線
萬寶祿觀光工廠工安意外 1工人不治
台東大學教授未申請闖嘉明湖 檢不起訴
2015人氣遊戲王 英雄聯盟奪冠
挽商譽 味全執行長上火線接受網友提問
台大生扮鬼自勒 台大管院營隊活動持續
微爾線上教學糾紛 消保處:未上課可退款
遭指互動差 台南新聞處長吳堂成：檢討
三大法人買超台股53.31億元
懷疑被瞪 男持刀砍傷運將送辦
女邀家族成員組販毒集團 5人送辦
朝陽人壽退場 金管會：賠付方式成本小
埃及軍演F-16戰機墜毀 機組員罹難
朱立倫憶張榮發 樂於照顧晚輩
柯文哲訪橫濱市 見證簽消防合作MOU儀式
南韓國防部：北韓有可能發射遠程導彈
奇力光電資遣費 勞保局墊償年前入帳
譚敦慈笑談食安 卡路里最毒
嘉義3D海洋世界地畫 春節熱門景點
夜半空屋傳啼哭 通緝犯老來得子露行蹤
聲援反課綱 鄭麗君下週提案撤微調課綱
鮮乳暴利 消基會呼籲農委會別再護航
美研究：咖啡因不會導致心律不整
年關天氣寒冷 家扶募過年幸福金
新北猴年小提燈 孫悟空當道
緬甸總統國會演說 稱讚政權順利轉移
去年每股賺0.51元 友達連3年獲利
高中女心肌炎 心跳停止40多分救回1命
新竹市謝票 蔡英文：市民變得好活潑
奠安宮前開槍傷人 警方逮開槍男子
曾銘宗：盡量爭取進入財政委員會
媒體引綠委說法批總統 民進黨澄清
碧砂買龍蝦 灌水10兩價增近6百
台郡去年大賺一股本 今年拚雙位數成長
張花冠被控貪污案 無罪定讞
穩懋Q1淡季不淡 營收季減個位數
春節到 潘孟安市場發試劑維護食安
任天堂新機 旺宏搶進供應鏈
先進衛星發現 熱帶樹木流失9成是原始林
台股日均量 曾銘宗盼衝1300億元
陸股量縮價跌 滬指大跌近3%
新北櫻花季開始 15萬株櫻花迎客
河南治霧霾 有政協委員建議報紙減張
新台幣貶3.3分 收33.743元
中和夫妻疑吵架拿刀互砍重傷送醫
日股收低 市場靜候日銀會議結果
擔心恐攻 印度派蘇愷30擊落氣球
闖民宅偷百萬元 警3小時逮人
曾銘宗任內 金融業獲利連3年創新高
張花冠涉貪案 最高法院判無罪定讞
北市發放春節慰問金 萬戶弱勢家庭受惠
馬總統登太平島 晚間6時開國際記者會
101買東西不用帶錢 手機「直接付」
山老鼠勾結外勞盜伐林木 獲利逾3千萬
未選黨主席 副總統：沒有所謂不敢承擔
選戰結束 蔡英文盼團隊不要散去
紫光入股台廠 投審會收件後要做這些事
台北燈節主燈福祿猴 網友負評如潮
女兒車禍亡 88歲老父捐百萬賠償金
希拉蕊民調落後 柯林頓出馬助選
協調國會龍頭 陳菊：先了解
夫妻離異再婚又宴客 陸地方政府稱斂財
到宅沐浴車啟動 失能臥床者福音
賴素如釋憲案 憲法法庭如期開庭
印尼封阻Netflix 因為暴力色情
時代力量拜會 李登輝身體硬朗握手有力
台灣人壽 取得宜蘭清水觀光BOT案
因應春節交通 北市部分公車停駛
陸：加強基改研發 搶占技術制高點
助學校建立特色 管中閔盼政府放手
故宮南院獸首潑漆 檢方聲請2被告簡判
心房顫動 中風隱形殺手
2015智慧機出貨創新高 華為有望躍老3
臉書表情不止讚 哈哈傷心都可按
愛互聯平台 溫暖獨居長者
爭取中東客群 101考慮設祈禱室
被指收賄 日TPP大臣引咎辭職
港股收高 恆基地產領漲
台北國際電玩展開幕 虛擬實境最熱門
馬總統登太平島 越媒持續關注
寒害浮現 台東荖葉損失7成
涉貪案無罪定讞 張花冠：司法還清白
疑燒炭自殺 警消破門男已死亡
台壽投資17億 在宜蘭蓋度假村
柯文哲：總統大選完成到交接時間太長
希臘島嶼外海再傳移民船沉 12死含8童
駁二電影院開張 重現鹽埕埔繁華榮景
日亞化：美地方法院確認億光侵權
彭(雙)浪：面板供給過剩新常態要變中求勝
吉祥物亮相 引導遊客暢遊海科館
5年千億高教投資 大學憂經費分配不均
國會龍頭之爭 時代力量目前不表態
圓形OLED面板 友達為唯一外賣廠商
在台外國人及僑生 畢業可留1年找工作
北市又傳一氧化碳中毒 2女送醫
馬總統登太平島 菲籲敲定南海行為準則
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
寒害農損17.5億元 高雄巿爆增達逾8億
憂助長性別陳見 挪威幼兒園取消嘉年華
超強人臉辨識 警1秒影像揪出賊
大哥的洗潔精 無毒可安心使用
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
歐盟狂批希臘 未盡處理難民危機責任
雲林農田藏焚化爐底渣 要求清除
空軍預財士延遲付款 記過送辦
寒害農損逾17億元 漁產就有15億
年輕男睪丸扭轉 手術助扭蛋復位
迎戰數位匯流 中華電：做好準備了
冬雨綿綿 南部水情維持藍燈
元大金併大眾銀 金管會29日拍板
歐駐台代表：南海重要的是保持各方對話
三陽野狼新改款 復古檔車再進化
萬寶祿公司工安死者 27歲碩士
富智康領軍天使投資人 進軍印度物聯網
4G友善應用 資策會合推5款程式
高雄綠能農業 完成2座世運場館發電量
太歲爺上動土 毒犯在警察局旁交易被逮
法准末期病患臨終減輕痛苦 安樂死未准
日本TPP大臣辭 石原慎太郎兒子將接任
友達連3年獲利 去年Q4認太陽能虧損
企業有社會責任比較會賺 報酬優大盤
台灣虎航首航福岡 鬍鬚女來接機
法爭議喜劇演員抵香港 可能遭驅逐
momo富邦媒 去年每股賺7.48元
經濟情勢不妙 滬指重挫近3%
總統登太平島 陸委會：不必和陸方溝通
陸副主席李源潮小舅子 傳遭中紀委調查
日本TPP大臣辭 安倍向人民致歉
塑膠或紙裝酒品 7月1日須標有效日期
新台幣收貶3.3分 缺明確指引
中紀委列舉問題 國台辦著手整改
長者常碎念失眠 當心憂鬱症
日亞化2012年專利訴訟 億光在美勝訴
教廷文物特展開箱 三重冠亮相
太平島議題 總統：與美大方向一致
陶博館推館長設計限量舞動陶梅甕
總統嚴正說明：太平島是島不是礁石
HP推Elite x2平板筆電 2月上陣
登太平島 總統：意外民進黨不派人
奇力光電員工 春節前可領到資遣費
納吉上議院提呈TPP 通過在望
猴年迎富守歲 悠遊卡生肖套卡亮相
全球股市震盪 公務員退撫基金賠百億
大電視需求 友達盼奧運與歐洲盃帶動
弘光科大探索營爆滿 增開班次
馬澤璉：台歐BIA談判今年進預備期
敘利亞和談 伊朗拒絕反對派參與名單
年節吃零食 營養師教你吃健康
熱心警與里長跨轄合作 助迷途老婦返家
貓頭鷹佇路中 警民合作救援
國泰世華第4家大陸分行有影 落腳廈門
陸客中轉 陸委會：樂觀但無時間表
智原Q4意外虧 今年估增2位數
總統：自己的領土自己保
總統登太平島 陸外交部重申對南海主權
IMF投票比重調整 陸升至第3位
陸玉米庫存達高峰 官方要改革收儲制度
助攻IS 美請求北約出動預警機
世衛開會因應茲卡 疾管署密切注意
伊拉克拉馬迪發現亂葬崗 至少40具遺體
蔡英文新北謝票 盼帶領國家成長
寒害農損17年新高 虱目魚和石斑就13億
台灣大智慧錢包上路 整合悠遊卡一卡通
加工處通過7案 投資額9千萬
重慶挖出整棟南宋衙署 內有大金庫
日月光中壢廠尾牙 發基層員工萬元紅包
維持健康體重最佳蔬果名單
習：陸食安仍嚴峻 保障舌尖上的安全
國防部長：國軍超越黨派效忠國家
陸委會發言人 主秘楊家駿兼任
30日補上班 北市交管比照上班日
蔡依林專輯「呸」 myMusic奪冠
屏東長榮百合國小北上悼念張榮發
倫齊：解決難民議題 德法少不了義大利
登太平島 總統：不是去叫囂
鮮奶暴利？農委會：台鮮乳生產成本高
外交小尖兵拜訪大馬華文中學
陸客快手換鈔騙錢 得手近百萬元
王文淵：若油價30到40美元 年終依今年
石油收益減 科威特預估赤字空前
立院龍頭之爭 陳菊協調近4小時仍未成
聽莫札特讓人變聰明 大陸研究結果支持
三星堆遺址 21世紀首次發現金器
金山王肉包店3樓火警 老婦受驚嚇
菲提仲裁 總統：此刻更該去太平島
槓上福斯 川普同時段辦活動別苗頭
超越索尼 陸電視品牌出貨搶進全球第3
測心跳不夠看 未來手環瞄準身體變化
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總統登太平島 民進黨：沒有評論
遭不實炸彈威脅 英法約20校虛驚一場
建設智慧城市 印度公布首批入選名單
國道1號北上4車追撞 1女死亡
華裔菲籍婦人 賴上桃園機場
王文潮：今年LED廠可能會倒不少家
被控違反人道罪 象牙海岸前總統否認
登太平島為馬習二會？總統：想太多
陸企在美直接投資 累計466億美元
奧斯卡獎太白爭議 歐巴馬也軋一腳
中共巡視組查貪 地方單位常耍賤阻撓
茲卡病毒大規模爆發 世衛將緊急會商
支援敘利亞國際會議 俄美推2月舉行
全球清廉指數排行 南非61名
希臘島嶼外海移民船翻覆 增至24死
馬總統登太平島 越南抗議
柯文哲訪橫濱 瞭解閒置空間活化
宏國茲卡病例千起 法籲懷孕女勿赴疫區
世衛：茲卡蔓延快 宜開緊急會研商對策
威力彩頭獎槓龜
李克強：不打貿易戰 人民幣會保持穩定
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阿里巴巴財報報喜 股價盤前漲逾5%
藏身難民中心 比利時逮1恐怖份子
遏阻資本外流 北京出招
聯合國世界遺產 多個面臨重大挑戰
加州自駕車法規 車上需有駕駛
日本展示首款匿蹤戰鬥機X─2
德FB難民死亡貼文造假 凸顯人心浮動
假投票決定國會龍頭 蘇柯陳態度各異
北約考慮與俄舉行2014年來首次會談
美官員：北韓數週內恐進行發射活動
「保一」破功！ 104全年經濟成長率僅0.85%
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歷史上的今天：華裔科學家何大一 回台受頒一等華光獎章
大逆轉 柯建銘表態：支持蘇嘉全參選立法院長
美國參議院：支持台灣成為國際刑警組織觀察員
CCS永續中心CEO講堂：陳寳郎談脫胎換骨的企業管理
突兀的奶價 台灣窮人的奢侈品
地方派系與黃復興的對決
蔡英文時代 CNN：走出中國陰影吧
滅頂波及 日本UCC向味全買回全部股份
去年GDP不保1 經濟部今年要拚投資
日月光矽品法說會 併購議題雙方駁火
下雪之後...寒害農損逾25億元 漁產近22億
家電補助再加碼？經部：配合國發會規劃
宸鴻：達鴻停工不影響財務 後續看銀行
角逐立院龍頭！蘇嘉全：若當選將辭中常委
深夜食堂－好油渣做好料
美參院外委會通過提案 擴大對北韓制裁
茲卡病毒快速擴散 美洲恐400萬人感染
巴黎迪士尼樂園 傳1男子攜雙槍被捕
美出現31起赴疫區後感染茲卡病毒病例
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬訪太平島 美媒：主權宣示與歷史定位
男攜雙槍入迪士尼樂園 遭巴黎警方逮捕
茲卡病毒爆發性傳播 世衛輔導各國防治
美聯準會憂慮經濟前景 歐股下挫
芭比娃娃展新貌 增加三種新體型
茲卡病毒侵襲北美 美國加拿大都傳病例
美股上揚 臉書獲利佳股價飆漲15%
俄擬與油國組織商減產 激勵油價走高
北韓月初核子試爆 傳可能測試氫彈組件
亞馬遜獲利未達標 盤後大跌14%
劉德立拜會巴拿馬社會發展部長
新北辦培訓課程 力推可食地景
美股石油雙漲 台股後市唯量是問
義美百猴圖線上插畫 百件得獎
永光去年每股稅前盈餘1.41元
國際研究：單靠運動無法減重
扶輪社義賣 資助失家兒及清寒學生
兩病例顯示 茲卡病毒恐經性行為傳染
金門迎新春農業展 臉書開張
大陸起訴加拿大公民間諜罪
去年GDP不保一 近六年最差僅0.85%
高美溝渠遭倒油漆 環保局掌握可疑人車
微軟Q2財報優於預期 拜轉型雲端之賜
美首位同志人權特使柏利將訪台
茲卡延燒 5名法國人境外旅遊感染
台股開盤跌24.32點
芬蘭政府：將驅離2萬尋求庇護遭拒移民
震盪難平 新台幣開盤升1.43角
巴克萊：英若退出 歐盟恐解體
蘋果3/14發表會？傳有新花樣3+1
越共12全大會提示 融入國際經濟
國會龍頭 柯建銘挺蘇嘉全當立法院長
陳學聖徐景文驗票結果 最快中午出爐
中華電Hami書城 破五百萬次下載
大陸引擎技術落後 阻礙戰機研發
接閣揆心路 張善政：溫水煮青蛙
發生車禍 先標記再移車釐清責任
挺台入國際刑警組織 美參院外委會通過
女子疑注射不明液體死亡 警方調查
安古蘭漫畫節 台灣新秀嶄露頭角
大陸的100個變化 不看你就落伍了
臉書直播全面開通 美iPhone先啟動
談學妹蔡英文 張善政：和幾十年前一樣
寒害農損 陳菊：確保年節供應無虞
陸股開低走高 由黑翻紅
下週汽油估漲9角 95漲破20元
國會龍頭 柯建銘陳明文推舉蘇嘉全參選
GDP去年不保1 主計總處：Q4止跌回穩
新年到 桶裝瓦斯、天然氣估雙降
傳i6s plus自燃 網友睡夢中驚醒
藝術盛宴 雲門華府演出稻禾
住院同病同酬 DRGs3月全面上路
黃敏惠：中國國民黨改名也不會改運
經濟數據不給力 靜待日銀例會
恐淪全額交割股 旺宏跳空跌停
世界先進、F-譜瑞首季看旺 股價齊揚
民進黨團鼓掌通過 推蘇蔡配選立院龍頭
大學盼放寬僑外生招生上限 衝人數
IS魔爪伸進利比亞 歐巴馬下令阻撓
景氣連七藍 逢低進場等紅燈
立院龍頭之爭 藍綠人選明朗化
布袋高跟鞋教堂 春節前開放
邱文彥：環境立法又回到一個循環
金融點火大立光飆 台股挑戰8000點
貨貿談判 張善政：蔡英文態度是關鍵
李昂加州聖地牙哥辦講座 介紹新作迷園
人民幣兌美元中間價 連續6天升值
北市保時捷撞老翁 送醫前無心跳
台郡直攻漲停 軟板族群漲聲響
大專盼放寬僑外生招生 教部：專案核定
南韓青瓦台密切注視北韓飛彈發射動向
水岸蓋最高 邱文彥：影響他人環境權
馬總統南海和平倡議路徑圖 美方感謝
菲2015年經濟成長5.8%
張善政：兩岸熱線沒斷 陸委會努力中
日媒：夏普擬接受INCJ振興方案
台股衝破8000點 紅包行情來囉！
王如玄被控炒作軍宅案 北檢簽結
菲媒報導馬總統登太平島
選國會龍頭 蘇嘉全：爭取他黨支持
保育員大掃除 圓仔跟進跟出吃點心
臉書擴大直播功能 美iPhone用戶先享用
面板需求增 激勵聯詠走揚
南海言論 陸批美太平洋司令不合時宜
歐洲移民危機 德庇護政策轉趨嚴格
寒流凍傷野鳥 高市動保處救援
總統府猴年福袋 2金猴捧壽桃
國民黨開放聯盟：主席補選辯論政策路線
巧克力標示新制 最快106年7月上路
涉掏空公司 前渡假村負責人遭起訴
王如玄買賣12軍宅 查無不法簽結
巴西小頭症嬰兒 視力也受損
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
宏達電攜Futuretown衝VR遊戲
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
黃敏惠：參選黨主席 為團結不為防誰
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陳明義宣布退選國民黨主席
貴州地縣禁再婚擺酒 陸媒抨擊
板橋花市延長營業 選花過好年
蘋果日特購僅1天 燦坤30日開賣
總統府：柯文哲質疑總統登太平島 失言
慧榮今年營收看旺 拚成長20%
逾6成USB電源供應器不合格 恐觸電
立院備詢 張善政：最怕民進黨自走炮
海岸巡防尖山等新建安檢所 揭牌啟用
茲卡疫苗年底前 有望供緊急狀況使用
陳明文：回應人民期待 協調出院長人選
復興航：尊重調查結果 5面向提升飛安
臉書財報佳 祖克柏成世界第6大富豪
新台幣一度破33.5元 午升2.12角
紙牌屋台灣上架？ Netflix努力中
血尿形成血塊堵尿管 取出如雞蛋大結石
GDP連2季負成長 國發會：止跌回穩
兩岸關係 馬總統盼新政府謹慎維持和平
地方GDP總和超過全大陸 統計仍灌水
遭誣提供緋聞錄音帶 謝長廷獲賠定讞
過年大魚大肉 營養師教你吃得健康
股匯雙漲 新台幣午盤升2.12角
首富非首善 王健林捐款第5馬雲第10
桃市中壢立委重新驗票 陳學聖勝出
紫光3併購案 投審會：立院報告前不准
零八憲章首批簽署3人 廣州判刑
美國首位LGBTI特使31日訪台
林佳龍簽合作協議 推動航空工業中心
北市YouBike新增3站 全市達218站
陳威仁視察黑鷹直升機 盼3月投入救災
台灣No.1現身電玩展 粉絲披國旗迎接
外資憂蘋果不甜 揮刀砍台郡目標價
川普抵制福斯辯論 共和黨分裂恐加劇
日央推負利率 市場震撼
陳明文一通電話 綠協調國會龍頭現曙光
金融狂飆5% 台股站上8000點
寒冬送暖 台中市慈善企業送愛弱勢家庭
高市獲贈警車 強化春安讓民眾過好年
民宅內藏百餘斤煙火 北市開罰
現股當沖標的 2月起再放寬至907檔
中磊拚獲利 抓緊範圍經濟
日央採行負利率 股匯市挫跌
鯨魚擱淺印度孟買沙灘死亡
寒害農損逾24億 16年來最慘速報
台東李安獲金手獎 技優錄取雲科大
DRGs全面上路 特殊案件可核實申報
澎湖空難調查報告 機長妻不願回應
遭控A台灣錢薩爾瓦多前總統 腦損昏迷
蔡英文：最艱困時還好有柯總召在立院
貼3人協調合照 陳明文：開啟和解時代
研究：餵母乳 全球經濟年省3000億美元
Netflix原創影集 台灣有機會？
復興航願改善飛安 請來專家指導
宏達電推M10 照相畫素激增1200萬
蘋果部分插頭恐漏電 緊急召回
彰縣抽驗水產品 3件不合格
南海議題 美國關注處理爭議方式
新加坡最遲6月全面施行按指紋通關
台股收盤漲175.50點
日央行採負利率 日圓走貶
蘋概金融強攻 台股大漲175點躍8080
癌症治療個人化 基因檢測選療法
電玩展VR超夯 體驗人潮擠爆現場
日銀採行負利率 市場大吃一驚
2月台指期大漲195點
台股開低走高 漲175.50點
廠商無環境意識 中研院院士痛心
印度最高法院審理同性戀除罪訴願
2月電子期金融期齊漲
藍天入股F-大略 赴陸搶「婚」
拆忠孝橋引道後交通 北市全面備戰
台灣之星攻手遊 首創門市設遊戲專櫃
統一阪急：寒流救了百貨業 非天天有
嘉義員警涉貪案 遭聲押獲准
日央行採負利率政策 長期利率創新低
矽品去年Q4虧損 每股虧0.07元
鴻夏戀無解？ 傳夏普傾向INCJ方案
防北韓射飛彈 日本防長下令摧毀
港書店老闆失蹤案 瑞典警抵泰國助查
副總統：登太平島捍衛領土主權尊嚴
春節全家外出 金警幫您看家
電金狂飆 衝破8080收今天最高
救護航空器駐地 金門縣獲補助
林昶佐進入立院 韓媒報導搖滾立委
男疑為伊斯蘭國醫生 澳搜查墨爾本民宅
金門台大生組浯友會 回鄉辦英語營
中山高民雄段車禍 油罐車司機不治
來印度製造 外國直接投資增3成
三大法人買超144.87億 台股大漲
全聯愛心總鋪師 送幸福年菜到家扶
防範北韓發射飛彈 傳日本下令摧毀
南韓否認美國提議共商部署THAAD
開警車超速撞死老婦 女警遭起訴
老翁洗車疑誤踩油門 車輛暴衝撞鋼柱
新唐微控制器發威 今年業績可期
陸生未納健保 總統遺憾
矽品去年第4季虧2.12億元
總統盼國家進步動作加快 讓民眾看得到
新北土城等7區區長異動
柯建銘不選國會龍頭 柯P：他有誠信
北市公車路線調整案 林欽榮怒嗆矇著幹
蘇選立院院長 王育敏：小英早設定好
太空梭挑戰者號失事30週年 歐巴馬致哀
日月光去年全年每股賺2.51元
日銀實施負利率 日圓重貶台幣勁揚
遭指偷拍女生影片 李正皓擬提告
杭州3歲女童性早熟 薰衣草精油惹禍
一猴還比一猴醜 大陸網民向康康道歉
柯文哲訪大阪 與橋下徹相見歡
林文伯：半導體存貨調整 Q1近尾聲
寒流報到感冒增 北市聯醫加開特別門診
日月光Q1封測產能持平 稼動率季減
挺誰當立法院長 親民黨提3原則
日股收紅 日銀負利率跌破市場眼鏡
蔡英文雲林謝票 允520展現執行力
海南免稅購物 放寬額度上限
福州平潭跨境電商保稅進口 獲准試點
江西政協前副主席違紀 遭降職科員
日月光去年EPS 2.51元 衰退
國民黨魁補選 朱立倫：勿貼標籤
華邦電：1月不悲觀 今年穩定
韓美日全方位偵測北韓導彈動態
大陸官員年齡造假 比親妹妹還小1歲
股漲匯揚 新台幣升1.43角
孕婦暴露過多防水塗料 胎兒體重智商降
全球AMOLED電視出貨挑戰百萬台
內湖銀行遭搶 原來是警方演練
蔡英文：堅持南海主權 共維和平穩定
日祭負利率 新台幣匯率創 3週新高
正港台灣英雄 金光群俠傳雙平台上市
拚8天拆忠孝橋 勞部放寬外勞借調規定
廣吉食品送暖 捐新北3千箱米穀粉
PS電玩事業給力 索尼財報超標
日央行首度宣布採負利率政策 日股大漲
滬指重回2700點 月跌幅8年最高
掩飾打錯疫苗 衛生所主任遭記過
吃魚油逛101得靈感 科展拿大獎
香港書局老闆泰國失蹤案 泰警低調
毒販開趴聚賭 3警攻堅力擒6嫌
鈊象電玩展打造三國武俠館
日採負利率 學者：全球經濟遇霸王寒流
兩岸熱線 陸委會：情勢較明確後再溝通
電玩展也有Spotify？4大體驗區任你玩
3D列印更普及 南部創用中心開幕
大陸統計局長王保安遭免職
茲卡病毒擴散 越南展開防疫
日月光審慎樂觀 今年逐季成長
副總統談黨主席：符合中道就是理想人選
行政院：按既定時程推動加入TPP
晴雨不定菜價漲跌 估明放晴回穩
護照貼台灣國被遣返 急電求助都沒用
日皇明仁訪菲 向陣亡日軍靈位獻花
日月光吳田玉：半導體庫存修正告一段落
台灣大今年財測 每股估賺5.15元
技嘉電玩展秀電競筆電 體驗古墓奇兵
加工區拚翻轉 開發新園區並改名
中壢驗票出入僅差一票 陳學聖勝出
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印尼：盼台給予免簽證待遇
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蔡英文：為台灣拚不一樣的未來
川普未現身辯論 仍成社群熱門話題
尹力當選四川省省長
美軍增設哺乳室 改善軍中育嬰環境
日銀祭負利率 央行：影響美國升息步伐
大宇製作人群聚 《大富翁 9》阿土伯也來
食藥署抽驗 廣達香旗魚鬆沒旗魚成分
平衝南北 高市建商盼政府南遷
春安聯合勞檢 國道客運違規多
黃子佼楊千霈一搭一唱 炒熱廣達尾牙
C肝病患新選擇 美FDA核准默克新藥
華航猴年送愛 邀弱勢學童圍爐
中市與澎湖聯合推觀光合作
爭取日本學生來觀光 北市有請蜷川實花
踢踏舞王2 融合機械舞踢更快
林文伯：陸經濟放緩 台GDP看保2否
迎猴年 桃猿最強年菜熱銷
基隆皇冠安檢沒過 開罰並限期改善
大陸承建印尼高鐵傳暫停 陸方否認
滅頂波及 味全UCC持股全賣了
擅鑿地取水 高雄大樹居民抗議
前特工：蘇聯曾收集分析毛澤東糞便
晉見日皇規矩多 不准拍照不能先伸手
春節將屆 海軍馬支部慰問安養老人
訪菲律賓 日皇明仁向陣亡日軍獻花
林百里：盼尾牙獎項更多 業績更好
毛治國30日出席政院惜別茶會
美共和黨總統辯論 川普從遠處搶風頭
電玩展另類明星竄起 實況主武林大會
交通頻打結 北市設LINE加派警力因應
ZALORA引進潮牌Wallis 台灣等7國開賣
名嘴提歡歡前夫疑外遇 挨告判免賠
燦星旅雙引擎 攻陸客境外旅遊市場
機密外洩大陸對手 調查局助禾昌清內鬼
台籍日本兵後裔 上海來台尋身世
吃到飽退不退？台灣大：看中華電
聯合國特使示警 南韓正限縮集會自由
北韓核試防聯合國嚴懲 傳派高官赴俄陸
旗魚鬆沒旗魚 廣達香：旗魚短缺換鮪魚
蔡英文：感謝陳明文退讓 顧全大局
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買不到真鮮乳？ 消基會：法規太鬆
再生水穩定產業供水 經部提升用水自主
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立院龍頭之爭 蔡英文：3人風範令人欽佩
梅鐸之子甩開醜聞 將重掌天空集團
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蘇嘉全：若當選院長 即刻辭中常委
外交部提高獅子山旅遊警示為紅色
少子化衝擊 大學校長盼兩岸更開放
救經濟技窮 日銀祭出負利率
新復甦跡象 西班牙去年經濟成長3.2%
PChome子公司獲准專營電子支付
日月光去年每股賺 2.49元
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八仙塵爆案 受害人求償210億
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不滿難民政策 4成德國人要梅克爾下台
緬甸軍人國會下台一鞠躬 卡拉OK歡樂唱
UCC切割味全 網友：手牽手買UCC
裕隆尾牙 嚴凱泰請吃紅蛋
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台學者：南海仲裁官到太平島有助裁定
茲卡嚇壞全球媒體 影響里約奧運
難民問題難解 荷蘭主張直接遣返難民
報導：美英駭入以無人機 監控偵察任務
防範茲卡病毒傳播 印度成立小組監控
歐元區通膨加速 歐銀救經濟漸奏效
只因偷吃雞塊 馬拉威失控媽燒傷兒子
大樂透頭獎槓龜
美Q4經濟減速 成長降至0.7%
今彩539 頭獎槓龜
日銀意外祭出負利率 全球股市走高
全歐盟首個通緝網 列入巴黎恐攻主嫌
網家旗下國際連 獲准經營第三方支付
加台國會議員友好協會台灣大選研討會
談雙城論壇 楊雄：九二共識是交流基礎
廣達尾牙高潮迭起 18人各得30萬
鴻夏戀繼續演？傳INCJ未定案鴻海再加碼
嘉市雨夜槍響 1男藝品店內中彈
沙國東部清真寺自殺炸彈攻擊 4死18傷
義2黑幫老大落網 躲山區過得如動物
防北韓 日防空飛彈部隊急駐防衛省
嘉市雨夜槍響 保安隊員警中彈命危
春節期間拆除台北忠孝橋 恐進入交通黑暗期
新立院2月1日開議 聚焦重大法案
日央行首祭負利率 新台幣享四大利多
澎湖空難調查報告出爐 組員未遵守SOP釀禍
歷史上的今天：印度聖雄甘地遇刺身亡 享壽79歲
你知道2015年你替Facebook賺了多少錢嗎？
牛津向錢妥協 保留「南非希特勒」雕像
「芭蕾經典旅館」氣質登場 超值價體驗摩鐵新魅力
選股不選市勝出 野村：重押資訊科技
日本超人氣排隊美食 KUA‵AINA漢堡、宮武讚岐烏龍麵登台
美股早盤勁揚 道瓊工業指數漲1.32%
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
大陸4名礦工受困地底36天 奇蹟獲救
加拿大政府證實3人旅遊後 感染茲卡病毒
美股道指盤中漲逾300點 微軟領漲科技股
歐股勁揚 日央刺激經濟激勵
代表：敘利亞反對派將參與日內瓦和談
油價收高 結束1月動盪走勢
美股長紅 加入全球股市彈漲之勢
英官員：曾赴茲卡疫區者1個月內勿懷孕
治安人員：葉門亞丁遭自殺攻擊 7死
歐巴馬推男女同工酬 希拉蕊照片露臉
嘉市保警遭伏擊 凌晨傷重不治
俄羅斯質子火箭 哈薩克發射升空
外交家：台擁太平島 南海策略邏輯明確
大桔大利 週末到竹縣府買柑橘
年關將近 慎防假親友詐騙
新北增類流感特別門診 假日春節不打烊
國會改革工程浩大 朝野黨團全面備戰
新國會新氣象 各黨團不排除相互合作
新國會將開議 朝野聚焦重大法案
新國會女性增至43席 立委更年輕
歐美股勁揚 台股轉強挑戰季線
愛州初選在即 希拉蕊7電郵追列機密
台股開盤漲26.63點
台股衝破8100 日負利率持續發酵
短線強勢 新台幣開盤升4分
日月光有望逐季成長 開盤小漲0.4%
矽品Q4每股虧0.07元 今跌0.3%
加拿大經濟去年11月恢復成長
天天5蔬果 年節享受美食不怕胖
臉書祭新政策 禁用戶私買槍枝
駐阿根廷代表處捐贈媒體電腦設備
越南抗議 ICAO改三亞飛航區航空圖
茲卡疫情擴 里約奧運場館每天除積水
到麻疹流行國 先打疫苗再去
虛擬實境技術夯 傳蘋果悄悄研發
華邦獲利創5年高 股價衝7個月新高
新台幣升破33.5元 早盤升2.21角
馬來西亞集團 涉在泰洗錢遭查獲
礦工受困36天獲救 大陸鑽井救援首例
油價谷底彈 下週汽油恐漲1元
抗IS 荷蘭宣布擴大空襲行動
嘉義秀泰影城開幕 前3天99元優待
美學者：習近平應向蔡英文遞橄欖枝
冬雨倍增 台南5月汛期前用水無虞
警遭襲身亡 警政署長震怒要求全力緝凶
培育長照人才 北醫首推海外護理培訓
百貨公司就是遊樂場 台北走春好去處
放不「夏」手 傳郭台銘今奔夏普搶婚
茲卡病毒 赴中南美東南亞要防蚊
宏達電大螢幕金屬機X9 農曆年登台？
防茲卡病毒蔓延 南韓列法定傳染病
少了川普 福斯辯論會收視差強人意
蘋果OUTLET林口登場 福利品5折
中鋼去年每股賺0.6元 僅前年1/3
李波事件 港府再促陸方回覆
疑酒後殺妻 屏東男子遭聲押
談兩岸與蔡習會 陸駐美大使重申一中
劉德立拜會巴拿馬運河管理局長
女護理師設籍南沙 馬總統當面肯定
波灣再相逢 伊朗無人機飛越美軍航母
除性別外全假的 大陸官員檔案造假嚴重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲） (更正報)
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙） (更正報)
三溫暖檢測 知名連鎖中心不合格
台積電董事 2014每人爽領5551萬
陽明山花季登場 北市闢駛花季專車
大陸推周休2天半 探索夏季休假模式
樂陞拚首季完成併購 營運起航
家扶42年社工 她悲慟3起生命殞落
三峽身障就業參與式預算 5單位提案
金融點火續攻 台股站上8100點
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BBC妙聞 迪士尼動畫 台詞分配重男輕女
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印尼推手機遊戲 促玩家殺恐嫌反惹爭議
人民公園相親角 折射上海人的擇偶觀
元月難操作 台股基金僅2檔正報酬
郭旭崧：今年登革熱疫情不比去年輕鬆
新台幣維持升勢 午升9.6分
模具廠接班人 轉做襪鞋營收竟翻3倍
首宗生技公司偽藥售海外 南檢破獲
瑞士調查一馬涉貪案 要求大馬協助
展現印度特色美 彩色髮辮手繪圖騰
過年前防搶 警察提供免費護鈔
黃敏惠選黨主席 洪秀柱：好事
郵筒仆街 高雄警冒雨扶一把
黃敏惠：希望做桶箍 把大家團結起來
出生到週歲 生育禮俗總整理
清廉印象指數進步 法務部：繼續努力
7.0強震襲俄羅斯東部 尚無災損傷亡
府：蔡英文何不訴求太平島是島非礁
F-茂林去年業績佳 今一度漲9.4%
全錄營收連15季下滑 擬分拆事業
肥水油到滴下來 華映前年大虧董事竟加薪
30世代買屋最大族 8成5看跌今年房市
大陸ATM吐出加長版人民幣 說是真鈔
敗選病因指向黨主席 洪秀柱倡集體領導
不怕偷斤減兩 磅秤合格率逾99%
歐盟向大陸產鋼筋徵收懲罰性關稅
摸13童性器官 部落長老重判確定
冷凍胚胎10年 廣州婦女等來二孩政策
馬蘭獲FGI大獎 台擬聘觀光親善大使
加拿大戰機撤敘領空 美加研擬抗IS新招
嘉市保警遭伏擊 疑內臟大量出血致死
談能源政策 總統：找出最適當組合
基隆路死亡車禍 疑貨車誤闖機車道
日媒：夏普快則2月4日接受INCJ案
境外生破11萬大關 教育部很意外
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六輕南門停車棚火警 燒毀91部機車
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偉詮環車影像登陸 探前探後搶商機
印尼單腎鄉 逾50村民為錢賣腎
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追蹤斑馬魚 發現癌症起因
菜園裡有山豬 8旬婦持竹竿抵抗
柱姐憶亡母 籲立委與家人分享就職喜悅
哈日族笑了 日圓重貶等買點
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海巡春節前擴大掃蕩 澎湖誓師
台股獨家開市 收漲64點紅包行情持續
春節拆忠孝橋引道 北市忠孝西路將封閉
法人追捧 揚智3天漲3成
台電尖山電廠 邀獨居清寒老人圍爐
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台股開高走高 漲64.61點
2月電子期金融期齊漲
合歡山斷續飄雪 遊客驚喜
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助北韓運核武材料 星船務公司遭罰款
艾訊拚智能應用 今年營收可望增1成
投保受理宏?內線交易案委任求償
BenQ慶猴年 促銷抽大獎
台股大啖紅包行情 一路漲收8145
澳洲活化石林遭祝融 恐永遠消失
美國總統如何選 關鍵問題一次看懂
衝著川普而來 彭博擬選美國總統
美總統初選起跑 台灣議題不是主菜
美總統參選人 盧比歐最挺台
馬總統訪視老人 笑稱已65歲但不覺老
兩黨對決富人參一腳 美大選難測多變
專屬訓練中心啟用 培育移民官搖籃
寒害農損27億 集中漁損前6大縣市
教宗訪費城期間座車 拍出約275萬
疑水管破裂淘空 派出所前路面下陷
新竹市瑜珈與手作及烘培課 開放報名
茲卡病毒肆虐美洲 巴西與美急商對策
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鳥友騷擾丹頂鶴 警方移送法辦
三大法人買超近46億 紅包行情有影
榮星花園白梅盛開 把握最佳賞梅期
陳保基用4年翻轉農業 並籲同仁孝親
新北都更家教 再添51名生力軍
黑天鵝壓境 1月BEI指數跌破榮枯線
陸反恐佈密網 西城大媽培訓入列
過年不無聊 friDay影音播琅琊榜
紀宗仁創作港藝登場 林佳龍：清水之光
徐佳士追思會 上百徒生向祖師爺告別
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friDay影音用戶 平均日收視1小時
國際記者聯盟：香港2015年新聞自由倒退
讓漁民過好年 金門海巡擴大掃蕩
World Gym展店快糾紛增 消保處籲小心
黃仲崑酒駕繳12萬罰金 大嘆很傷
香港銅鑼灣書店下週重開
春節長假 車廠急修服務不打烊
宣示主權 太平島駐島護理師遷入戶籍
臉書主導新OCP計畫 大型電信商響應
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國際電玩展 MadHead女將吸睛
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境外移入德國麻疹個案 出國要注意
大選失利 朱立倫王如玄台南謝票致歉
日媒：拒鴻海 夏普盼日政府當靠山
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新台幣貶5分 收33.650元
停紅燈遭火車擦撞 車尾受損人無礙
墨西哥市改官方名稱 地位與州同等
向茲卡病毒宣戰 巴西總統誓言打贏
柯文哲訪直島 見識日本文創產業極致
被討厭的勇氣超夯 北市圖萬人搶預約
養生煲湯裝入紫砂壺 饕客品湯如品茶
朱立倫台中謝票 深自檢討重新站起來
男疑失足落水溝 被發現已喪命
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聯合國：歐洲駐非部隊 再傳性侵童案例
反對拆十字架 杭州牧師疑遭秋後算帳
水利署估：全台4月前供水無虞
新台幣收貶5分 1月重貶5.84角
世界百大主廚 江振誠再度入選
熊本熊萌翻天 PK基隆鷹雄
稻田裡長出布袋戲素還真 屏東熱博驚豔
廢豁免機制 IMF改革重債國借款規定
黨主席選舉 朱立倫：尊重民主程序
中央氣象局氣象報告
黨主席選舉 朱立倫：不要標籤化
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台塑汽柴油下週漲1元 兩個月來首漲
春節理財調度別慌 備忘錄在這裡
改變一生的周末 她獲聘開普敦大學院長
青少年廟會聚集 警對空鳴槍控制場面
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲總統歡送日皇返國 閣員握手犯忌
取消倫敦石油會議 伊朗：簽證問題
愛琴海又見移民船翻覆 至少10死
奈及利亞又見兒童自殺炸彈 10死
單身榮民預立遺囑 半數遺產捐遺孤
毛治國：辭職為讓馬總統推多數黨組閣
調查：印度都市人性觀念前衛
自行車創新設計金質獎 3月1日揭曉
台中市消防赴雪山訓練 加強山域救援
雲林義警添裝備 協助春安為民服務
孟買垃圾場燒兩天 74所學校關閉
洪秀柱花蓮座談 辣椒筆博人氣
三重民宅床頭櫃起火 民眾受傷送醫
福祿猴遭爆抄襲 設計師：作品獨立
兩岸文創生活節 陸盼吸引台灣業者進駐
松山慈惠堂花燈展 副總統點燈開跑
中市年貨大街開張 林佳龍發市長紅包
雲門稻禾舞動台灣生命力 洛城觀眾說讚
中共遠洋戰力提升 補給艦高郵湖號成軍
電郵追列機密 希拉蕊團隊不滿要求公布
過年要幹嘛？網友推必做10件事
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為孩子減重 體重破百媽甩掉47公斤
澎湖首長願景共識營 朱玉鳳推禮儀之島
新設路口監視器 警：不是用來開罰單
日出現宅配和尚 凸顯民眾寺廟關係式微
無國界醫生：敘利亞圍城又有16人餓死
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和碩：年終比去年好一點 今年一定加薪
百果樹紅磚屋 黃春明：春季重新開張
長春集團副總裁鄭信義辭世 享壽89歲
現若辦公投 英媒：54%英人想續留歐盟
隔代教養普遍 銀髮展增設代間互動區
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巴國首度坦承印度基地恐攻延宕印巴和談
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美驅逐艦駛入西沙 承認台灣為聲索方
茲卡病毒肆虐 菲總統令衛生部防範
張志軍喊話台商 對台方針不變
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八仙塵爆案 4/26一審宣判
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無預警通過西沙 美挑戰北京姿態轉強
法女不堪47年家暴殺夫 數十萬人求赦免
外交部：未妨礙他國依法在南海航行飛越
大馬檢察總長：將與瑞士貪污調查合作
美軍艦駛近中建島 陸：依法監視喊話
郭台銘訪夏普總部 與夏普社長面對面談
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國際記者聯合會：大陸媒體環境日益嚴峻
007和愛黛兒 索尼財報救星
美海軍女艦長指揮戰艦駛入西沙受矚目
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長春鄭信義辭世 首次也最後一次上媒體
國際媽祖文化節 新港奉天宮開鑼
瑞士徹查一馬弊案 請求大馬協助
陸春運乘客估29億人次 週末達高峰
中共廣東茂名前統戰部長違紀 遭雙開
歐盟查稅魔掌伸向美企 美砲轟管太大
湖北中巴與越野車相撞 釀7死
身穿塑膠袋梅西球衣 阿富汗5歲童暴紅
大福彩頭獎槓龜
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移民船沉愛琴海 33死75獲救
張惠妹壓軸 和碩尾牙嗨翻
柯文哲：立院正副院長應已定案
梅克爾：戰爭一旦結束 難民必須返鄉
北市傳槍響 1男槍傷送醫
國會正副龍頭戰 朝野皆務求票票入匭
F-16殉職飛官高鼎程骨灰返台 今回苗栗老家
〈財經主筆室〉瘋狂搭轎前 負利率是帖什麼藥？
唯有「改革會計體制」 才能「福國利民又防弊」
Mi糖浪漫情人節 萬豪感動情人夜
茲卡病毒「爆炸性蔓延擴散」 威脅大於伊波拉
哥倫比亞逾2千孕婦染茲卡病毒
日媒：郭董親赴夏普 有意加碼支援
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土耳其指控俄戰機侵犯領空 召大使抗議
土指控戰機又侵犯領空 俄斥無稽宣傳
哥倫比亞逾2千孕婦感染茲卡病毒
空軍桃機迎靈 殉職高鼎程骨灰返台
國際局勢與內部壓力 美二度南海行動
俄戰機犯土耳其領空 北約籲俄尊重
丹佛機車展傳槍擊持刀砍人事件 1死6傷
短腿柯基犬 英女王最愛寵物
愛阿華黨團會議 揭開美國大選序幕
蒲亭的狗狗外交 捉弄梅克爾嚇唬安倍
流浪狗變王室忠犬 通丹傳奇一生
嘉義溪口1老農 清晨疑遭耕耘機壓死
美國第一狗 阿博與桑尼白宮最佳公關
立院新頁 可望出現民進黨正副院長
婦人疑憂鬱症發 淋汽油強制送醫
IS新影片威脅攻擊西方 集體槍決囚犯
新國會第一戰 立院龍頭選舉
塑造完美家庭形象 美總統愛養狗
水患自主防災 雲林建立社區生力軍
春節返鄉別帶病毒 打疫苗避流感
院長挺誰 親民黨觀望時代力量傾蘇蔡配
恙(蹣)誌細說 帶你認識恙蟲病
美大選初選 紐約時報挺希拉蕊
國會正副龍頭選舉 蘇蔡配對決賴曾配
國會正副龍頭選舉 朝野動員備戰
南投鹿谷賞櫻花 石馬公園好去處
歐盟官員：科隆性侵與難民危機無關連
歐巴馬將首度以總統身分 訪美國清真寺
鴻海愛心嘉年華國旗飄揚 對聯這麼寫
稱警有權開槍阻移民 德右翼黨領袖挨批
關懷度假打工 澳日紐英外館開臉書專頁
冬季易過敏 嬰兒睡不好影響成長
鴻海歡樂嘉年華 張菲主持妙語如珠
過年發紅包 這些事一定要知道
有關部門要求 北京女權NGO解散
鴻海去年成績單亮麗 郭台銘三鞠躬致謝
掌握北市車流 柯文哲要用eTag
郭台銘：今年撲朔迷離 未來十年飛黃騰達
創業不孤單 這間咖啡館幫你找夥伴
年終大掃除不腰酸 善用4原則2法寶
每逢佳節被逼婚 拆解父母的老梗招數
澎湖春節迎賓 老舊眷村添彩妝
微整去楣兼改運 無辜平眉似潤娥
寒假特色遊學 14偏鄉國小專屬課程
柯文哲：南海與東海 新總統大問題
殉職飛官高鼎程回苗栗老家 親友迎接
愛爾蘭僑界慶猴年春節
Outlet雨後春筍大比拚 燃燒購物魂
Outlet車拚百貨鹿死誰手 先看這兩年
逛Outlet正夯 原因是這些
拆忠孝橋引道 柯文哲：會親自監工
治療小兒便祕 中醫也不錯
猴年腳步近 朱立倫走市場
社子島暗夜槍響 被害人不治兇嫌逃逸
刺激地方成長 菲推城鎮公域免費上網
英駐台代表預告 期待雙方今年貿易談判
爭奇鬥豔 高市5公頃花海迎春
實物銀行就近服務 雲林送溫暖到家
陸船烏坵擱淺1人溺斃 柴油外洩今拖離
愛打小報告的灶神 原來是帥哥一枚
大陸城鎮化率達56.1%
愛州選前最後民調 川普希拉蕊分別領先
行賄不成槍擊員警未遂 惡男判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美大選初選前民調 希拉蕊川普分居領先
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
澎湖社區規劃有成 未來推博覽會
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
2300桌愛心尾牙 總統府前廣場上菜
朱立倫：團結是責任承擔 非權力爭奪
快去加油 中油汽柴油明漲1元
脫離非法繁殖切除腫瘤 黃金獵犬重生
終止連7跌 中油：汽柴油價明各漲1元
駐巴拉圭大使館辦春節文宣
寒流捕鰻苗失蹤 失蹤船長遺體尋獲
新北市剛出獄男子 疑遭鈍器攻擊致死
台股周線收長紅 封關前樂觀看待
茲卡病毒尚無疫苗 威脅大於伊波拉
英國支持及反移民示威 雙方爆衝突
彰化邀書法家揮毫 春聯墨寶受歡迎
移民署宜蘭漁工義診 場面熱鬧
這旋律是哪首歌？你哼唱APP來找
手機拍婚紗 印度攝影師令人驚艷
至善影像冬令營 學生受益良多
鴻夏戀 郭台銘：2月5日前應有結果
採買年貨旺季 高捷籲帶大行李應搭電梯
春節大掃除 掃出眼鏡蛇
台積電登陸 審查重點看這5項
酒後口角衝突 男子被毆破頭腦漿外溢
台中寒士宴160桌 各界送暖助弱勢圍爐
男倒車疑暴衝撞倒路人 警調查原因
新春祈福揮毫彩繪 法鼓山邀民眾走春
過年前改頭換面 微整形搶救肉鬆臉
全國青年水墨創作展好評 二度展延
美味無負擔 大江輕食甜品登場
廣穎連8年奪精品獎 推優惠活動
台股現股當沖 明全面開放
寒士尾牙 馬總統為長輩夾菜盛湯
想飛的鋼琴少年 4月訪台彈貝多芬皇帝
新洲全球與美洛克結盟 進軍3D列印
印尼咖啡謀殺案 友人涉毒殺新婚女
破跨海宅配毒品 澎湖查緝隊逮通緝犯
遭接管 朝陽人壽：無法接受
年終沒獎金 陸企發豬肉和勵志書
談本土 柱姐：我比黃敏惠更資深台灣人
蘇格蘭新鈔人物 3科學家供票選
新國會上路 民進黨農曆年後辦立委研習
春節出遊怕道路救援 這些事記得先做
自拍損戀情？陸網民自嘲首先要有男朋友
選黨主席 洪秀柱：沒有本土非本土
志工許琇菊感恩慈濟 走出人生幽谷
南海問題 洪秀柱盼各國勿挑釁
黃敏惠：國民黨已經落地生根台灣
F-16飛官在美殉職 懷念者隊形送別
鴻夏戀進展樂觀 郭台銘談夏普這麼說
庫存回補啟動 晶圓代工首季不淡
拒搭女人車在美行不通 沙親王賠435萬
年後徵才8成7企業有意願 平均開薪3K
F-淘帝新總座就位 搶陸二孩商機
投資夏普 郭台銘：有信心條件好過對手
把玩槍枝走火 誤擊女性友人小腿
櫻彩繽紛 新社櫻花季揭幕
薩爾瓦多前總統佛洛瑞斯過世 享年56歲
竹縣行動到宅沐浴車 啟動上路
春節連假 領務局籲出國前做好6大準備
澎湖烏崁慶社照啟用 同步辦高麗菜競賽
華碩日本稱王 SIM-Free手機市占近3成
投17線新路通車 草屯往來中寮更快捷
誆與政壇人士熟識 女騙子詐財判刑
唐山建築工地坍塌 5人死亡
投顧：市場疲弱 陸股及亞股逢低介入
信義區最老百貨 新光三越A11脫胎換骨
投顧：氣候變遷 帶動綠能產業需求
洛城蒙市迎猴年 走台灣夜市風
郭台強：期許新政府活絡資本市場
法數千民眾示威 抗議延長緊急狀態
鴻海嘉年華 歌手演唱眷屬抽獎引爆氣氛
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談社子島開發 柯文哲：別想一夕致富
新總統座車 將從BMW全面改奧迪
C/P值高的牛仔褲 簡單走路有風就對了
朝陽人壽擬提行政救濟 金管會：尊重
將卸任立法院長 王金平：不會捨不得
柯文哲拍賣年貨 女3.5萬得標要抱抱
大宇資手遊仙劍奇俠傳幻璃鏡 Q3發行
郭台強為正崴集團打分數 去年只70分
白鯧貴森森 金鯧和台灣鯛卡實惠
日本沖繩那霸基地F-15戰機數量增倍
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卸任院長前夕 王金平回議場收拾東西
大溪街角遇見博物館 保存匠藝技法
寒士愛心尾牙 役男服務街友獨老
雲林海巡春節掃蕩 查獲1名通緝犯
楊茂林回顧展 創作關懷台灣議題
郭台銘：鴻海去年獲利成長可達到目標
昇恆昌歲末傳愛 溫暖長者小朋友
自稱目不明 星雲每日練一筆字百幅
美艦駛入西沙 新華社：嚴重軍事挑釁
猴年到 新北果菜公司推黃金蔬果禮盒
百人齊聚中壢 平安鬧猴年
寒士吃飽30 竹市弱勢暖心吃尾牙
在美殉職F-16飛官 暫厝碧潭公墓
桃園執行春安 鄭文燦：讓民眾安心過年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
民進黨立法院黨團書記長 陳亭妃連任
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
魏應充寫春聯義賣 5萬元標出
美曾要日在釣魚台列嶼國有化前與陸磋商
蕭敬騰現身電玩展 玩家High翻
柯文哲：朱立倫選不到就亂開支票
新閣揆2/1宣誓就職 過渡期堅守崗位
漁網堆置場火警 男被逮辯丟菸蒂
俄工廠大火燒垮屋頂 至少11移工喪命
三沙市長：陸控南海島礁 推動海水淡化
蔡英文新政府 星雲期許讓社會平安幸福
小朋友賽會 馬尼拉千尊聖嬰出巡
美艦航行南海 恐致制裁北韓核試複雜化
疑卡式瓦斯噴燈爆裂 水電工命危
新春補財運 到台灣最貴金庫就對了
嘉市保警遭伏擊 初步掌握1人犯案
山藥蜂蜜綠竹筍 基隆市府盼提升產值
寒害農損破33億元 漁產損失近29億
柯文哲想裝e-tag 台中市早已建置
寒士千桌吃尾牙 教育替代役暖心關懷
張語噥當一日店長 飲品業者義賣作公益
心門開著 林國正服務不打烊
大學術科考試 考生抗議紙張媒材問題多
舞墨玩藝園遊會 百人揮毫決勝負
陸客來台中轉 箭在弦上
南投慶農民節 表揚傑出農民
蔡明忠：今年景氣像猴 跳上跳下
好人好事代表 慘遭耕耘機壓死
電玩展想體驗VR 先耐心排3到4小時
鴻海8小時嘉年華 郭台銘比賽獎金大加碼
大馬打擊IS先見之明 繼續防備
時代力量立院黨團 徐永明出任總召
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台灣參展安古蘭5年 漫畫質量雙重進展
太平山路坍休園 234受困遊客平安下山
難民船沉 小童伏屍土耳其海灘悲劇重演
大陸最大消費城市 北京蟬聯8年
高雄自來水管破裂 影響9萬戶用水
高醫校友唱落雨聲 日女聲樂家感動
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印尼男子染茲卡病毒 患者從未出國
睽違28年 義大利小鎮迎來第1個寶寶
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新內閣2/1上任 馬總統勉積極有為
自認特質像梅克爾 蔡英文：鍥而不捨
解決北市塞車 36處eTag偵測器今年上路
超迴路列車設計競賽 麻省理工勝出
男子染茲卡 病毒流傳印尼已有時日
iPhone銷量緩 郭台銘這麼回答
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擔心茲卡病毒？還有更多蚊子傳染病要當心...
過年易增胖 專家提醒注意六大致肥陷阱
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蘇嘉全得票過半 成首位非國民黨籍立院院長
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跑步機VS.戶外跑步 專家說最有效的其實是......
美行動僅陸抗議 學者：台認知國際公法
閣員貪污醜聞辭職 安倍支持率不墜
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立院龍頭選舉亮票 民進黨：責任政治
綠議員：春聯紅包尬人氣 小英勝柯P
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走逛巴黎古妓院 美好年代一頁異色
法榮光聯誼會與旅法華僑春節聯歡
台股搶紅包行情 券商正向看待
愛州初選在即 希拉蕊再為電郵爭議辯護
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控制飲食多運動 過好年不增重
新國會開議 正副龍頭之戰受矚目
新國會報到 鄭運鵬等民進黨3立委搶頭香
冬天也吃綠竹筍 年節送禮新選擇
青少年意識抬頭 高市辦體驗營鼓勵正向
臥床新娘穿旗袍 台大金山分院圓夢
馬拉拉為難民童請命 向全球募款助學
巴黎妓院 美好年代文人畫家靈感泉源
水管並列乙烯管 高雄停水搶修慢
立院龍頭選舉 蘇嘉全：對黨團成員有信心
上萬難民童失蹤 歐警憂遭奴役或性剝削
台股開盤漲19.03點
卸下院長職務 王金平：心情和過去一樣
興農：子公司火災已控制 廠房有投保
川普推特關注者眾 但別奢望他關注回去
新台幣開盤升1.5角
HTC Vive12款遊戲 Steam VR大露臉
豐田零件短缺 國內組裝線暫停1週
檳榔外送女遭撞墜落橋亡 男肇逃被逮
興農：子公司火災 原失蹤兩人送醫治療
立院龍頭選舉 柯建銘：直接亮票
台中大肚農藥工廠火警 2人送醫
陳歐珀黃偉哲 報到質詢搶攻前三名
綠營三姊妹走紅毯 盼為台灣續奉獻
陸男租女友回家過年 弄假成真步上禮堂
水上年貨大街 小年夜開鑼
未達成協議 英脫歐談判延長
新台幣早盤升1.96角
8天大胸肝相連連體嬰 瑞士成功分割
中市農藥工廠爆炸 1人送醫搶救無效
大陸1月製造業PMI下滑 景氣續萎縮
最矮日本世界小姐 成了北大學霸級女神
憂鬱患者輕生河堤旁 男子送醫命危
韓華僑聯輸出總會新舊會長交接
1月PMI攀升 結束連6月緊縮
衣索比亞乾旱嚴重 美加碼近33億援助
防跑票 民進黨團決議立院龍頭選舉亮票
新內閣宣誓 馬總統期許做有為政府
報到就職 立委攜家帶眷走紅毯
海空威力大掃蕩 海巡動員6艦艇
欣興獲利跳增 外資看好調升評等
時代力量5新科立委 共同走上紅毯
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藍本屆首次黨團大會 陳雪生放砲促團結
猴年如意操 簡文仁傳授孫悟空武功
父子檔3人涉持槍枝 西螺警查獲手榴彈
投信：2月行情短 仍有產業可表現凸出
國會龍頭選舉開始 蘇嘉全呼聲高
威尼斯嘉年華變調 維安要求摘面具
KIA大打行銷戰 NBA助陣
故宮南院獸首潑漆 被告判2月徒刑
陸1月製造業PMI下滑 需求弱去庫存
紫光傳自建DRAM廠 南亞科下挫
美艦駛入西沙 越南：尊重無害通行
立院正副院長 親民黨推李鴻鈞高金素梅
調查：南韓成年人4成壓力大
台北市文化局長 謝佩霓接任
亞投行 傳有5名副行長
防類流感 北市15家醫院春節門診
法人：生技股淡季 技術面壓力待消化
登太平島 馬總統：寧被譴責時機不當
柯文哲：謝佩霓接文化局長 有國際化能力
台南同性伴侶關係註記 楊智達搶頭香
員工爆年底沒加薪 王品：非年年有
爆炸事故影響豐田 組裝線暫停6天
宏都拉斯去年貿易逆差擴大
陸財新製造業PMI 連11個月萎縮
第9屆立委報到 柯建銘主持院長選舉
傳找企業接手大巨蛋 柯文哲：想像力豐富
製造業非製造業分歧 景氣續調整
去年宏都拉斯香蕉出口成長大
墾丁雙流林後四林園區 春節入園有禮品
立院龍頭選舉亮票 民進黨：責任政治
男坐破採光罩墜樓亡 淡大判賠定讞
台中化工廠火警 消防局：消防安檢合格
台灣志工發達 總統：服務時數破9千萬
讓私校門神走入歷史 教團盼教長簽承諾書
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台股封關前陷整理 漲勢暫歇
深圳今年首創 13歲國中生列席政協
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
油杉案獲緩刑 魏應交魏應充赴北檢報到
巴克萊瑞信付近52億元 和解暗池交易案
禾瑞亞首季筆電工控接單穩
得力攜手台南成話題 紡織股揚
旋轉門條款 教育部：配合銓敘部立法
台北讓人難以抗拒 百大旅遊地完勝東京
韓2015年貿易呈蕭條型順差
張善政：接力賽最後一棒 留漂亮身影
陸媒：央企3成虧損 煤鋼業最嚴重
外資回頭了 台股單周亞股吸金王
當選立院新龍頭 蘇嘉全得票過半寫新頁
陸客中轉 陸委會：首批8人
台南東山迎佛祖 觀音佛祖返碧雲寺過年
北市交通塞 柯文哲：過年前嚴格執法
無薪假最新統計 共42家1346人
寒害農損逾33億元 台南市占一半
美艦駛入西沙 陸學者：中國可自衛自保
年終掃除節水5招 這樣做效率高
印尼最高法院定讞 3運毒台犯判死
新台幣中午升2.72角
保警遭槍擊亡 涂醒哲：盡速緝捕歹徒
奧萬大櫻花盛開 鳥類飛舞覓食
興農化工爆炸 1不治1未脫險境
陸客中轉上路 首發8人來台轉機
豐興鋼品 暫時全數平盤
治胃食道逆流 中西藥合併效果佳
快更新履歷 提高轉職能見度
一票未跑 蘇嘉全獲74票當選立院新龍頭
興農化工廠火警 傷亡工人夜班留守人員
法定腸道傳染病發生率 北市高於全國
世界級大廚疑自殺 餐廳剛封全球最佳
新台幣走升 午盤勁揚2.72角
監院提醒 新科立委5/1前要申報財產
永齡健康基金會催生生醫新創企業
茲卡感染壓力大 巴西非法墮胎恐激增
保警遭伏擊身亡 致命傷是下腹部1槍
立院邁向新時代 王金平卸下17年院長
閣員貪污醜聞辭職 安倍支持率不墜
希拉蕊的女力 民調：30歲以上才懂
汽車疑墜落台北港 2人失聯待搜尋
捐5千助學 南高雄家扶送名畫
毛治國卸任 籲立院各黨派支持新內閣
全球金融震盪 104年勞動基金賠66億
德里高院新裁決 賦予印度長女繼承權
主委變立委 曾銘宗盼加入財政委員會
市場建議英特爾併購 聯發科不評論
新北市府視障按摩坊開幕 洽公更輕鬆
2名海巡人員疑駕車墜海 台北港搜尋
老鷹想飛公播 三創4月與亞太電合作
若茲卡病毒列世衛緊急 即成立指揮中心
摩斯櫻花季 搶初春商機
用電量比去年省1% 可抽獎電視冰箱
國會議長中立 蘇嘉全即日起辭所有黨職
中經院：未來半年景氣 營造業最悲觀
加強學生防護 校安中心春節24小時值勤
吊車傾斜致大型盆栽掉落 幸未砸到人
風雨故人來 第9屆開議顏清標探王金平
獲緩刑報到 魏應充：做好保護油杉計劃
綠議員：春聯紅包尬人氣 小英勝柯P
迎接9天連假 台中春節資訊專刊供索取
監院：總統立委選將 4/18前申報獻金
新北市農林漁牧業普查處 揭牌成立
江順成接任 遊戲產業振興會會長
洪秀柱：國民黨要做好稱職在野黨
新國會新氣象 蘇嘉全寫下歷史新頁
落足新店開墾 劉氏宗親會慰助春安
毒蟲拒捕毆警 分駐所長負傷逮人
台股收盤漲11.75點
公益傳愛 信託基金是好幫手
蓋茲自爆工作狂 形容賈伯斯是天才
嘉義縣寒害魚屍遍布 2天內清除
南高雄停水 產業影響不大
三創海外設點等等 創客開業優先
感冒迷思調查 4成採偏方消極處理
台股收盤漲11.75點
菲南莫洛自治政府 艾奎諾任內難實現
2月台指期跌40點
謝佩霓鍾情藝術 有如荊棘中玫瑰
農曆年後 興櫃款券T+2日給付
2月電子期金融期齊跌
聯發科去年Q4毛利率降 淨利近腰斬
洪秀柱補選黨主席 竹縣懇託連署支持
外長拜年短片 續為國為民爭取權益
疑天冷心肌梗塞 老農趴倒水田不治
台股震盪整理 小漲11.75點作收
愛阿華州揭美大選序幕 暴風雪恐湊熱鬧
呼格案究責輕 家屬：痛心不能接受
明基智能攜昇恆昌 年省10萬家庭日用電
大陸被關最久冤獄犯陳滿 宣告無罪
過年期間要結婚 可提前預約
香港測試甲醛新方法 更有效也更便宜
蘋果三星搶食 行動支付商機越滾越大
立法院副院長選舉開始 蔡其昌呼聲高
緬甸新國會開議 新紀元伴隨新挑戰
動物園黑熊新家完工 農曆年前入厝
士林頂樓民宅起火 恐擴大延燒
春節陸客爆買 全球商家迎錢潮
淡大金友會 開瑄國小辦活動營
三大法人買超台股35億元
台北列亞太區最佳旅遊城市第11
大型海嘯演習 16國同步進行
奈國博科聖地殺害86人 活燒兒童
爸媽離婚分居 1成子女覺變麻煩出氣筒
日銀負利率奇襲 嚇壞日圓投機客
亞太電LINE貼圖 賣萌免費下載
蘇嘉全證實 林志嘉接任立院秘書長
塵爆案上百家屬遊行 請求高檢發回重查
選黨魁 林榮德：黨不容被極端統獨割裂
忠孝橋引橋年節拆 柯文哲出席動工典禮
林永樂：馬總統登太平島時機非常好
台生欲參觀銅鑼灣書店 但店未開
大學術科試卷爭議 初步檢視紙張無異狀
墨西哥少女生日派對變調 11人遭槍擊
吃喜酒卻領加班費 前新埤鄉長涉貪污
迎接春節連假 台中市推交通疏運計畫
蔡其昌得票過半 當選立法院副院長
俄人辦喜事 叫苦連天
形象操守佳 蘇嘉全邀林志嘉任秘書長
日股續強 東證開年跌幅收斂
彰化取消免費營養午餐 10萬學童受影響
聯發科估今年營收增1成 毛利恐低於4成
北市春安開跑 忠孝橋拆遷也入內
過年胖4公斤 甩肉要花2個月
立院新局 首組民進黨正副院長誕生
春節出遊日韓 手機漫遊價格下殺
印度推二次火星計畫 與美合作研究
新台幣開高走貶 收33.670元貶2分
達鴻將大量裁員 中市勞工局將協助勞工
陸股量能萎縮 滬指失守2700點
關懷被害者遺屬 士檢犯保寒冬送暖
賽博真人翻譯打前鋒 澀谷成友善商圈
連鎖服飾封館贈百萬 家扶兒童挑新衣
寒冬送暖 采盟捐米油助千戶家庭
新總統座車 382萬價差奧迪氣走汎德
大陸全國兩會3月3日起開幕
敦泰觸控晶片 去年出貨全球第一
桶裝瓦斯每公斤降3元 天然氣降1成
成都小店掛羊頭賣水果 還現宰活雞
想擁有開心農場 春節到初鹿牧場尋夢
安平漁港大批魚兒跳上岸 疑似受驚嚇
士林民宅頂樓火警撲滅 幸無傷亡
大故宮計畫環評 移台北市政府續審
東海大學校長交接 王茂駿就任
畢業生數據破刻板印象 跳槽未必薪水高
恐龍逛街嚇到人 原來是樂園搞宣傳
臨時工割腕鬧跳樓 消防員火速搭救
露天義賣大威卡通畫 挺WTA台灣公開賽
墾丁漁船翻覆 1死1失聯
陸客減少？ 復航加強行銷拚生機
台毒販遭判死 印尼：無涉雙邊關係
工人遭鋼筋插肋骨 輕軌工地出意外
春安起跑 雲林查獲槍枝手榴彈
NASA：第9行星推測有趣 但未獲證明
春節火鍋食材 網購宅急便直接到府
網購紅龜粿 獅城傳統糕餅拚轉型
雞鴨魚肉青菜疏果 網路濕巴剎新模式
低頭滑手機網購 新加坡電子商務夯
農林漁牧業普查 林佳龍：數據可供參考
祖孫托育加倍補助 雲林減年輕夫妻負擔
野柳神明淨港 外籍友人搶報名跳水
連夜鑑定DNA 孝女陪父同走最後一程
選對學門與行業 製造業公共行政薪情好
蘇嘉全就職演說 宣示把國會還給人民
春節交通疏運 中市觀光景點實施交管
寒害農損救助金 屏東爭取到年前發一半
外資上周買超逾200億 最愛聯電
雲林科大管院 與印校談合作
初音未來 現身LINE Wind Soul
致命主動脈疾病 天氣冷患者增3倍
趙紹廉接新北市首任捷運局長
法規給力 鈊象今年營運發發發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新科金門立委楊鎮浯 上任首日協調春運
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蘇嘉全：終結政黨惡鬥 從議長中立做起
美猴王戲新春 金門水試所迎春活動多
中正大學第8任校長 馮展華走馬上任
東港籍漁船恆春外海翻覆 1死1失聯
蘇嘉全：國會改革不再有死角
寒冬送暖 台中榮總募百份年菜送獨老
同性伴侶顯性註記 台南女女全國首宗
貨車機車相撞 馬公婦人被壓車底獲救
老翁自摔瑞芳警熱心協助 孫女卡片答謝
天國寶藏特展5日開幕 教廷貴賓將訪台
元月牽車潮增1成 賓士買氣大爆發
新國會上路 蔡英文說了這7字
王儷玲接掌金管會：政權轉移前不空轉
GOGORO智慧解鎖 滑手機就可開車廂
南投蓋恐龍公園 向大陸爭取真骨化石
毒品仿零食梅子片 澎湖海巡跨海緝獲
12年前燈會走失 少年過年前找到家人
陸網民自製孝心地圖 北京上海不孝
任立院秘書長 林志嘉獲柯建銘推薦
宜縣府新任5名一級主管 宣誓就職
中市抽驗傳統年味食品 10件不符規定
茲卡病毒 港府列為呈報傳染病
舊車換新減稅民眾觀望 中古車價先漲
魚屍成丘 陳菊允2天清空
愛阿華州勝選 不保證能代表黨問鼎白宮
美航行自由 陸外交部：不符合國際法
進口商低接美元 新台幣升轉貶2分
3運毒台犯判死定讞 法務部尊重
林志嘉任秘書長 柯建銘：證明不整碗捧
櫃買生技熱 指數即時走勢圖上線
苗縣春節公安稽查 88家廠商未合格
中共18大以來 24省市一把手換人
超商引進潮牌BEAMS 情人節宣戰
妻車禍夫移車先後酒駕 遭同員警查獲
蔡英文新總統座車A8 一次解讀
蔡其昌：建立溝通的立法院
阿富汗首都汽車炸彈攻擊 10死20傷
毅嘉1月遇淡季 今年獲利拚逐季增溫
大陸首個產權交易仲裁平台 上海揭牌
寒害農損逾35億元 漁產占30億最慘重
旅遊返國出現茲卡症狀 日敦促通報
茲卡病毒美洲拉警報 旅行注意事項
感謝照顧塵爆病患 林佩璇父贈感謝狀
國碩太陽能加溫 集團營收要衝200億
蘇嘉全：新國會沒黑箱沒密室
保警遭伏擊身亡 採獲菸蒂送鑑定
公民記者進立院 蘇嘉全：採開放方向
遠東新智慧衣技術 獲ISPO金獎肯定
中方通報日 札幌男子疑涉間諜罪被捕
澎農林漁牧普查將啟動
央行掛保證 春節ATM一定有錢可領
中共五大戰區成立 習近平授旗
南韓：日本否認強徵慰安婦 本末倒置
「英雄聯盟」校園甜心生死鬥 開放報名
外交小尖兵5天走訪大馬 圓滿結束
基隆皇冠大樓改善設備 消防複查通過
政權交接 吳釗燮林全林錫耀共同召集人
防茲卡病毒 韓召開跨部會對策會議
2海巡人員值勤失聯 陸海空搜尋
初選登場前 桑德斯強吸金展高人氣
美曾要求購釣島前與陸磋商 日未證實
大學術科媒材使用違規 試委會處理
總統座車新舊比一比 Audi樂勝BMW
台毒犯印尼試法 金錢難換返鄉路
立法院揭新頁 蘇嘉全要把國會還給人民
林志嘉任祕書長 蘇嘉全：借重長才
朝陽人壽不服接管 金管會：你無權開會
電影現抽菸畫面 世衛建議列分級
陸製造業數據欠佳 港滬股市齊收黑
台毒販遭判死 外交部：了解救濟管道中
大學美術考試爭議驗卷 一張條碼貼錯
南投民宅起火 消防隊灌救中
第三批中轉陸客 開心來台中轉
今彩539開獎
房地合一高峰後 1月移轉棟數爆跌7成
因應茲卡病毒 馬總統召開國安高層會議
菲媒：太平島是島嶼
左營拉法葉艦起火 1士兵灼傷
威力彩開獎
軍艦海上失火返航 一人送醫傷不重
最貴聯開宅 勤美璞真實價每坪202萬
交接小組共同召集人 林全下一步引聯想
中共五大戰區成立 習近平要求打贏戰爭
聯發科7.36億買晶電竹科篤行廠
景碩擬配息3.5元 殖利率逾5%
彰化取消免費營養午餐 省錢4億作教育
春安工作 澎警在低溫濕冷夜展開
綠國會改革元年 蔡其昌要當戰鬥背包客
大陸1月問題網貸平台 6成捲款而逃
台椪柑進軍新加坡 星春節最佳伴手禮
大陸過期肉事件 2公司共罰款逾千萬元
承德艦外海試車 後主機艙閃燃起火
大年初一到初四 蔡英文從北到南發紅包
政權移交 府：春節前約定年後會面時間
茲卡病毒中南美擴散 外交部提醒防疫
日月光：結合矽品 獲德國主管機構許可
莫三比克童婚嚴重 或是逃避窮困方式
陸老鼠會騙90萬人撈2560億 21人就逮
愛阿華州初選超激烈 兩黨誰勝出難逆料
經濟自由排名 台維持全球第14
印度大專生海灘野餐 驚傳13人溺斃
衣索比亞糧荒 美援助1億美元
澳洲駕駛蓄意衝撞 17袋鼠命喪路旁
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機器人種菜 日打造全自動農場
今彩539開獎 頭獎1注中獎
憂無人機恐攻 荷蘭警方訓練老鷹攔截
承德軍艦海上起火 直升機後送燒傷士官
修改人類胚胎基因 英政府首次批准
英首度批准胚胎基因改造 引發疑慮
學者：兩岸互動新模式 就職前是關鍵
台經濟多屬自由 須關注勞工與財政
頂尖大廚自殺陰影下 新米其林指南上市
張善政：春安讓大家過年吃了定心丸
陸製造業數據欠佳 歐股走弱
邊緣化政壇老將 川普改寫美選舉史
分析：中共五大戰區人事 突顯主戰原則
接受鴻海或INCJ紓困 傳夏普本週決定
陸製造業疲弱嚇跌美股 道瓊跌150點
挺希拉蕊問鼎白宮 索羅斯捐600萬美元
不只敘利亞難民 「氣候難民」的危機才開始
大陸冷氣團南下 今清晨低溫僅12度
世衛組織：茲卡病毒爆發列為公衛「緊急事件」
WHO提高茲卡病毒為緊急事件 疾管署配合成立指揮中心
攻茲卡病毒 基因改造蚊是解藥還是毒藥？
新光人壽長扶雙享A型保險抽獎起跑 輕鬆享保障
桃園城市文化地圖護照 52場域集章漫遊
三峽祖師廟神豬獻祭 遭批飼養過程殘忍不人道
美麗信酒店集團 為您備妥浪漫過節必備：玫瑰鮮花、紅酒、巧克力
經濟學獎得主克魯曼：改善氣候變遷不需政治改革
歷史上的今天：台北市圓山動物園二戰後開幕
外交部：高度關切菲律賓貶太平島地位
春節長假期風控 期交所3日起暫調高交易保證金
高雄寒軒國際大飯店 療癒系美莓 粉墨登場
「花」獻真愛 點燃幸福火花 台北花園大酒店「情定大飯店」
簡又新專欄－國際油價大跌導致全球動盪 台灣呢？
搭乘高鐵僅需15分鐘 新竹喜來登推桃園燈會住房優惠案
DRGs制度引反彈 衛福部暫緩實施交新政府決定
涉嫌危害國安 陸逮捕札幌男子
日本政府加強警戒 防備北韓發射飛彈
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
蒲亭打手祭狙擊瞄準影片 威嚇俄反對派
歐巴馬新預算列逾7億美元癌症研究基金
茲卡病毒蔓延 世衛：國際公衛緊急事件
陸經濟數據差 歐股3大指數挫
衛生部長：巴西茲卡疫情較想像嚴重
指東京奧運標誌抄襲 比利時設計師撤告
茲卡蔓延 世衛建議孕婦暫緩前往疫區
美總統提名第一戰 愛州黨團會召開在即
美CDC：世衛號召全球共抗茲卡病毒
美股守住盤勢 小漲小跌
陸經濟數據疲弱 國際油價續跌
知名護脣膏遭消費者聯合訴訟 和解落幕
惠譽：中國成長減速 影響巴西智利
柯文哲果菜市場拜早年 攤販舉牌求改建
減少一氧化碳中毒 澎湖補助遷移熱水器
雇主指派看護大掃除 小心觸法
法式鵝肝菲力肋眼 情人浪漫加分
楊梅工廠宿舍大火 黑煙竄天際
川普競選音樂 愛黛兒：未獲我同意
駐巴拉圭大使館舉辦迎春活動
谷歌母公司Alphabet 全球最有價值公司
研究：人為氣候變遷 升高重大洪災風險
澳門米其林主廚來台 經典創意一次滿足
油價又跌 台股長假前有壓
基隆安一路邊坡坍塌 道路封閉
茲卡列國際緊急事件 WHO：毋須限旅遊
台灣導演林伯勳珠海遇襲 嫌犯落網
朴槿惠生日 習近平親函祝賀
景碩擬配現金股利每股3.5元
台股開盤跌15.44點
新台幣開盤升2.6角
聯發科獲利欠佳 股價創7年多新低
敦南誠品吹熄燈號？ 傳將改建商業大樓
達能業績創1年高 股價走揚
iPhone 7傳代號曝光 雙鏡頭有眉目
春節旅遊 三保險在手有保障
茲卡列緊急事件 疾管署建議設指揮中心
傳雅虎將裁員15% 收掉部門
新台幣早盤升2.86角
歐洲央行總裁指經濟面臨4大風險
今國光搭上PS VR商機 股價搶眼
傳林全接閣揆 蘇嘉全:尊重總統職權
加120歲人瑞喜歡看卡通
iPad Pro第4季出貨贏微軟Surface平板
捐血送餐券 五星酒店前排人龍
大甲鎮瀾宮參香 不塞車交通守則
企業提升 中彰投分署人資醫生宅配到府
愛州初選登場 選民投下大選首張選票
恆春漁船翻覆 續搜失聯船員
今年想去哪玩 國人最愛日本行
春節舉家外出 警察保護住居安全
蘇嘉全：馬總統致電恭喜並盼兩院配合
韓媒：陸軍機侵犯南韓防空識別區
WhatsApp用戶數逾10億 達成祖克柏期望
網友談愛阿華州選情 桑德斯討論度第1
陸學者：人口負成長恐提前到2023年
宏達電3日法說 聚焦三業務展望
陳威陶被控背信案 判刑6月確定
射擊遊戲SF2PL總冠軍賽 2/18開打
去年專利申請 連3年衰退
少年駕車運毒遭查獲 求救民代企圖關說
提升治安 中市刑事分子生物鑑定室啟用
中共軍改 中越戰爭將領掌東南西戰區
iPad Air 3規格傳曝光 草圖藏玄機
春節近 北市加強疏導取締交通
近5成勞工每月加班18小時
全球最自由經濟體 香港連22年蟬聯
投資印度股市 ETF辦得到
Nexus最後一次委外？傳宏達電搶下代工
民進黨：交接小組與未來人事沒必然關係
台股觀望氣氛濃 低檔具支撐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
聲請發還5千萬保金 王令台遭駁回
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
作品成川普造勢歌曲 愛黛兒聲明不能用
大陸年貨網購戰 主打年輕人消費
陶博館鶯陶卡在手 享百店獨家優惠
愛阿華州初選 克魯茲和希拉蕊初步領先
馬總統：有為政府 支持工研院
猴年發財金 銀行限量贈發財水
台糖招募新人 起薪 23K
英國批准基因編輯 外界憂走向訂製嬰兒
民調不敵民主黨對手 歐麥利退選美總統
厭當上班族 日文達人參訓轉行設計網站
龍頭鴻海專利申請跌破千件 台積電第2
北韓恐搗彈 南韓政府密切監視
11-12月發票千萬中10張 是你嗎？
教育部追頒張榮發一等教育專業獎章
諾貝爾和平獎 IS性奴獲提名
蔬菜交易均價回跌 高麗菜有特價
產學合作 沛星延攬台大人工智慧專家
新北工廠大火 民宅波及延燒無傷亡
泰象遭高球擊中發狂 英遊客1死1傷
新台幣中午升2.9角
CNN預測：愛阿華州初選 克魯茲獲勝
綑綁應召女迷姦 男判刑13年定讞
春節遊南投 玩獵人教室再賞櫻花
愛州初選失利 共和黨參選人赫克比退選
中壢住宅火警 1男無生命跡象
AIT拍賀歲片 邀民同樂K歌
市值冠軍換人當 Alphabet擠下蘋果
愛州初選史上最激烈 美兩黨參選人拉鋸
北市交通打結 朱立倫：雙北協調疏解
ISU花式滑冰錦標賽 3日贈免費門票
新國會2/19開議 邀閣揆施政報告
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新台幣震盪走升 午盤勁揚2.9角
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陸統計局前局長落馬 妻子也出狀況
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英仁配大年初一開始 赴各地發燈籠紅包
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愛州初選民主黨惡戰 希拉蕊白宮路波折
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謝金河：台資在陸進或退 面臨抉擇
美初選從愛阿華州起跑 原因很簡單
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DRGs三月實施 藍綠立委齊籲暫緩
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張榮發獲追贈一等教育獎章
新年好兆頭 百貨快時尚祭特賣招客
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印度駐北京官員與陸女有染 遭調回調查
菲賊闖空門 縱火燒屋1死3傷
聯準會難斷經濟情勢 升息未有定論
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翁山蘇姬率全民盟 開創緬甸新局
蔡其昌：正副議長中立 不便評論新閣揆
杭州倡G20全城旗袍 網友：該吃藥了
喝茫鬧事 男誤將警車當友人接送車
DRGs時程 醫界盼7/1再上路
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球場積水 澄清湖棒球場6月起整修
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立委擋DRGs 楊志良批立法凌駕行政
立院2/19開議 朝野協商首公開
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櫃姐11小時沒得坐 北市將專案勞檢
鋼市補庫存效應 鋼鐵股反彈
春節掃除 環署：整頓為主用藥為輔
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新店柴埕公托 打造親子專屬樹屋
迎過年 刑事局寫春聯防詐騙
很愛講 社交通訊App聊天比例這麼高
動物醫院火警燒出內幕 北市動保處介入
愛阿華州黨團會議 民主黨選戰陷膠著
迎猴運 北市孔廟剪花裁春飄年味
高雄熊人氣行情漲 秀約每小時5千元
台股收盤跌25.72點
澎湖2急救責任醫院 春節連假不打烊
LINE Pay發紅包就抽獎 最大獎8888元
連犯7件飛車搶案 被逮竟嚇到尿失禁
走進回憶 (雙)聖仁愛店2/15熄燈
交通大打結 北市路邊挖掘工程暫喊停
敦南誠品不打烊 觀光客熱門朝聖地
漂亮女荷官攬客 賭場藏大樓仍被抄
首次小學英檢 寫作表現較弱
開低震盪 台股收盤跌25.72點
宏?連10年獲陸媒年度服務品牌獎
汽機車違停 北市將每日公布取締件數
虛擬放天燈 Google除夕推農曆新年網站
寒害農損慘兮兮 現金救助今起發放
茲卡肆虐 宏都拉斯進入緊急狀態
愛阿華州初選獲勝 克魯茲：贏在基層
台北市動物醫院火警 議員指動保處怠慢
2月台指期跌21點
阻墮女胎 印度部長建議強制性別檢查
雲端成潮流 微軟資料中心往水裡去
媒體黨團擠一團 蘇嘉全推修法公開協商
羊年封關倒數 抱股過年意願低
茲卡病毒列緊急事件 署級指揮中心成立
2月電子期金融期齊跌
大陸GDP數字 遭港媒質疑
南投林管處贈春聯 捐舊衣再抽蘭花
溪州花博嬉遊記 魏明谷邀民眾賞花
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蔡其昌遊戲迷 體驗VR不忘關心產業
WhatsApp宣布 地表破10億用戶
中共5大戰區 學者：本土防禦恫嚇南海
北市將管控農藥 限農民可以買
槍擊要犯獄內打手機 疑4名獄政人員涉案
吸金30億 檢調破獲假醫療集團
克魯茲勝出 美媒：共和黨分裂投票
參與就是表態 謝佩霓晚間與民團對話
大陸大學生就業 自由業與創業增多
群創去年Q4小虧 全年賺108億
日股收黑 油價續跌重創能源股
超豐去年每股賺3.47元
三大法人買超台股40億元
度假打工或學生簽證 不能無縫接軌免簽
柯文哲：年後與蘇嘉全見面
男子陳屍北市汽車旅館 疑2人先離開
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誤當浮游植物食用 塑膠威脅牡蠣生存
拜會國會 張善政：以最善意態度溝通
王燕軍被控詐領差旅費 檢調約談
茲卡病毒國際關注 改列為第五類法傳
廚浴水垢好頭痛 8招撇步輕鬆過年
台灣之星4G網速翻倍 買iPhone有優惠
寒害重損嘉義漁業 恐逾3億元
祝福英語關鍵字 網友選Love
中市閒置大樓再利用 中區再生注入活水
中共香港喉舌 文匯報大公報合併
力成去年每股稅後盈餘5.2元
12旅行團擬赴中南美洲過年 促防茲卡
南投藝文班成果展 書法油畫作品豐富
流感上週增58例 創今年單週最高
賽門拉圖5月再領軍 率柏林愛樂訪台
基隆安一路土石崩落 下午搶通
男陳屍汽車旅館 同行友人先閃
高纖低鹽減油 年菜健康吃
新台幣開高走低 貶1分收33.680元
消基會驗行車紀錄器 逾7成恐輻射干擾
中租旗下合迪與土銀完成30億聯貸簽約
學者指結構性塞車 北市：加強路口淨空
英仁版春聯 美女書法家題字平安金猴
力成去年Q4獲利 創14季來新高
行政院3日盤點第二波爭議政策
文曄去年淨利創新高 首季營收估持平
過年前沒空打掃！ 家事清潔需求最高
統一發票千萬幸運兒 有 3人都是花25元
群創保守看今年面板 尺寸變大是契機
聯詠：Q1營收季減5%到9% Q2回溫
力成Q1業績看增 今年拚逐季增
前員工鑽漏買下谷歌網域 獲頒1.2萬美元
怕狗咬雞設陷阱 線圈纏狗農主遭罰
農曆春節前 癌友歌聲勵志
春節找張老師輔導 家庭關係問題居首
大陸地方債置換增加 第一季供給壓力大
新店花園新城怒放櫻 滿城春色迎嬌客
遺產捐弱勢醫療 辭世榮民圓遺願
力成今年拚擴產 資本支出衝120億
聯詠上半年先蹲後跳 Q2營運回溫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中女嬰疑遭施虐 傷勢嚴重拔管
5秒內破車窗竊取車內財物 竊嫌落網
外國人昆明持槍射紅嘴鷗 大陸婉君怒了
台大雲醫成大斗醫整合資源 造福鄉親
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男陳屍汽車旅館 初步排除他殺
暗藏別墅經營簽賭站 獲利上億
曾受扶助 春節送紅包給認養童
病毒性腸胃炎 過年進入高峰期
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王燕軍被檢舉詐差旅費 訊後請回
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原相看好電競滑鼠 出貨衝年增3成
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維護海岸 環團促彰縣設國際濕地
被檢舉詐差旅費 王燕軍：合法使用
外食也能很韓 韓星必備韓式飯盒來台
忠孝橋施工 新北估計進北市要塞半小時
張揆：加強邊境檢疫 全力防治茲卡病毒
愛阿華州初選 希拉蕊陣營宣稱勝出
群創：與鴻海合作LTPS Q2量產
美艦入中建島 港澳保釣團體抗議
台積電大方配息6元 創20年高
重返古寧頭 老兵見證軍蹟活化
香港大公文匯報整合 分析：大勢所趨
王燕軍被控詐領差旅費 府曾接檢舉函
洪秀柱：如當選黨主席 將開啟青年世代
茲卡病毒國際擴散 疾管署召專家防疫
大陸石材申報不實 海巡海關聯手截獲
甘肅2例A型H1N1流感死亡病例
基隆鐵道節 璀璨煙火20日登場
衛生福利部：暫緩實施DRGs
北市整宅公辦都更 林欽榮：一坪換一坪
個人意見評福祿猴 葫蘆柑仔猴標通腸丸
法興業銀行：陸可能需實施資本管制
力成與紫光合作 蔡篤恭：3大因素趨動
柯文哲：紅燈汽機車超過停止線一律開罰
蘇嘉全請益議事秘訣 王金平：順其自然
入境日本事前審查 外交部：評估階段
台北市不友善 無障礙設施多不合格
春天何時報到 美人氣土撥鼠來預測
桃園首創 溪流廢水列總量管制
DRGs引反彈 衛福部暫緩施行
央行擴大調節力道 新台幣升轉貶1分
警訊！國人去年專利布局腳步趨緩
昔日感染茲卡多輕症 現今疑致小頭症
過年換新機！中華電加碼推優惠
搞懂DRGs 懶人包看這裡
台北電子展搶攻物聯網 新增4大展區
丹頂鶴與野狗對決 遊客侵入會遭攻擊
澎推動智慧城市與太陽能 低碳島創雙贏
智慧手機面板趨勢 LTPS為今年主流
羨煞人！台積電員工分紅平均每人102萬
中共五戰區 平可夫：軍改速度快阻力多
雲朗與暨大產學合作 通過實習獲錄用
春節不打烊 油電水24小時專人服務
油價崩跌 英國石油Q4獲利暴減91%
新年拚手氣！買遠傳易付卡抽GOGORO
天價海鮮再現 福建2隻梭子蟹逾2千元
澎湖春節垃圾清運調整 初六恢復正常
統一發票千萬獎幸運兒 年後才能領
新北春節資訊網 查詢服務不間斷
失業率全國第2低 竹縣拚產業樂活
金管會啟動交接工作 年後與金融業有約
星查一馬弊案 查扣大量涉洗錢銀行帳戶
經濟自由度報告 菲進步6名
台積電登陸案3日闖關 通過機率大
被檢舉詐差旅費 王燕軍駁斥
國民黨敗選檢討 3日中常會報告
智冠成為Google廣告核心合作夥伴
人行釋利多 首購頭期款降至25%以下
張揆：運用大數據 查緝毒品更有力
國際特赦：敘利亞女難民遭剝削性騷擾
中苗農村小旅行 水保局推10路線
國會行政革新 蘇嘉全新設院務會議
北市成立茲卡病毒應變中心 柯文哲任召集人
國民黨敗選檢討 加強連結新科技新媒體
水污總量管制 桃園新街溪埔心溪開首例
中共對台工作會議 重申堅持一中原則
台灣主權風險優於德國 全球第5
艾未未重現難民小童亞藍伏屍海灘慘狀
保險業海外置產 上限將改為淨值3成
淡季到 DRAM合約價跌逾6%
突擊運動品牌店 綠色和平籲停用毒化物
超豐估Q1平穩 「錢」進高階封裝
夏立言：陸客中轉免簽入境 短期不可能
春安工作 澎警消慰問基層執協勤人員
愛阿華州初選激烈 部分選區擲硬幣決勝
印度4女生赴台參展獲獎 都想在台升學
動醫院火警燒案外案 貓狗遺體遭帶走火化
歌不給阿公造勢用 川普孫仍超愛愛黛兒
陸app市場燒錢 台創業者：融資變難
金管會3招嚴控殺價 商業火險恐喊漲
革新送禮文化 蘇嘉全新三不
日農產品出口額創新高 銷台排第3
細數外貿史 江丙坤1次發表3本書
7千公頃花海綻放 春節遊花東正逢時
春節扮演土地公 新北救急金放派出所
專利申請拚輸贏 私立科大慘電台大
希拉蕊愛州陷入苦戰 質疑聲再起
財政部慶春節 張燈結綵「怪怪的」
張盛和：黑天鵝今年滿天飛 行庫要小心
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岸巡失蹤2勤務員未尋獲 搜救不放棄
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烏節路貓熊逛大街 鬆獅犬染色搞怪
難民船沉沒土外海9死 2嬰兒慘遭溺斃
同性戀性行為除罪化 印度法院重新審理
研究：中老年期體重減輕 當心失智前兆
研究：女性減重較困難 荷爾蒙搞的鬼
印逮一拍攝軍事設施工人 疑巴國間諜
對抗茲卡病毒 法藥廠開始研發疫苗
大陸降首購房頭期款 短期仍難去庫存
違法傾倒焚化爐底渣 中市罰8497萬元
防英脫歐 歐盟提新版改革方案
味全：誰若證明林鳳營是化工奶 給1億
味全秒退受重傷 去年虧的錢可蓋2工廠
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
頂尖大廚自殺前4天 憂成功難維持
江蘇首例人工角膜移植成功
英巴士站友善貓咪 慘遭惡意攻擊致死
戴勝益夫妻賣股 王品：個人財務規劃
北韓通報IMO 8日至25日發射衛星
味全玩直播 2.7萬流覽數爆熱議
泰國確認茲卡病例為本土感染
賓州名鼠菲爾預測出爐 春天不遠了
涉掏空案潛逃大陸 林睿紘遭押解返台
逐鹿白宮 保守派大將克魯茲一鳴驚人
〈時評〉新國會的草鞋與皮鞋
移民署公關科長徐健麟新書分析《這些，憑什麼爆紅！》
美國出現性接觸感染茲卡首例 泰國、西非亦傳病例
張善政拜會蘇嘉全 爭議法案先喊卡
歷史上的今天：總統公布「第一屆資深中央民意代表退職條例」萬年國會消失的開端
國美館「玉猴騰祥」春節活動 歡慶猴年到
大台北公車全票票價確定緩漲
台北君悅酒店情人節特別獻禮
農曆春節X西洋情人節 中式情人套餐感受雙重節慶氣氛
〈時評〉轉型正義不是很多人想的那樣
中華挺中華 華航首推棒球主題班機
如意連年賀新年 禮遇貴人慶團圓
臺史博《臺灣女人記事》看見女性歷史
高雄寒軒國際大飯店 搶攻情人商機
搭高鐵僅15分 新竹喜來登推桃園燈會住房優惠專案
新住民勤學中文 中泰雙語春聯賀新春
蔡英文：監督看守內閣 勿增交接困擾
茲卡疫苗研發製造 困難重重
路邊野菇別亂摘 當心吃到毒菇！
食安小講堂－選購五撇步 避掉黑心油！
歐元區12月失業率 降至4年多低點
愛阿華州民主黨初選 希拉蕊確定險勝
茲卡不會停在南美 WHO：亞非洲小心
愛州初選勝敗不一 希拉蕊川普同遭打擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美官員：北韓發射衛星將是違背國際義務
北韓將發射衛星 白宮：國際會視為挑釁
北韓將射衛星 美：安理會應實施新制裁
BP慘虧 歐洲主要股市收盤大跌
德州爆美國茲卡首例 經由性接觸感染
德州茲卡病例如何感染 美疾管局未調查
茲卡擴散 智利也爆首例
危機加深 愛爾蘭也發現茲卡
料美原油儲量續增 國際油價再跌
消費者報導：高壓式清洗水槍有安全疑慮
美股收盤重挫 道瓊指數大跌295點
台灣廢墟風景 首度躍上歐洲頂尖展館
北韓預告射衛星 南韓媒：疑射遠程飛彈
歐美股挫 不利台股封關表現
選花卉過好年 板橋花市延長營業時間
新北貢寮鮑通過藥檢 年節新選擇
雅虎Q4虧損裁員15% 不排除出售或購併
3不1要性原則 春節連假降低性病風險
多天沒飯餵孩子 警聯手搶救失意母
歐巴馬與共和黨領袖商談 尋求TPP共識
桃園清晨住宅火警 1男命喪火窟
橘子旗下召喚圖板 首週下載近10萬
盛達無線通信物聯網獲AT＆T認證
台股開盤跌 14.02點
安全氣囊凸槌 豐田召修32萬卡車休旅車
國際股市走跌 台股早盤跌30點
新台幣開盤升1.32角
張揆：穩定農漁產價格 讓民眾快樂過年
微軟召回225萬條Surface Pro電源線
台積電高配息 股價創7個多月新高
張善政拜會 蘇嘉全：與政院雙向溝通
美歐資料傳輸新協定 防窺罩取代安全港
北韓預告發射飛彈 南韓日本警告
春節返鄉過年 雲林免費接駁
免簽入境加國 須先網上申請
北韓預告射衛星 安倍：重大挑釁行為
Alphabet市值超越蘋果 專家：贏在服務
新台幣早盤升1.91角
美防長：俄與中是美國最大挑戰
腰際大腿藏錢闖關 男子桃機遭攔
傳微軟收購Swiftkey 攻手機AI鍵盤
東陽自結1月營收 歷年同期新高
南韓出現5起茲卡可疑案例 3例陰性
春節連假 將有3654萬韓人返鄉過年
南韓：北韓發射長程飛彈必付出代價
異鄉驚魂 台女遭菲嬤迷昏洗劫
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上海地鐵鳳爪女改吃麻辣燙 網友：想紅
失智長者摔成泥人 苗警及時搭救
名錶無可取代 不畏蘋果智慧錶
年節零食不節制 當心變胖難甩油
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打擊茲卡病毒 聚焦以輻射讓雄蚊不育
立院資訊採購弊案 檢提訊林錫山
元大證衝財管業務 市占率32%
保誠人壽違規 遭金管會罰210萬元
走春好去處 台南百花祭展場亮相
中華電HiNet服務 過年小幫手
兒童傷害致死主因 照顧疏忽連3年首位
英媒：「央視認罪」現象讓人想起文革
嘉市年節以功代金 不燒金捐弱勢成長
世衛發茲卡警報 未衝擊里約旅館業
福斯擬召回3公升柴油車 向美遞交計畫書
亞股慘綠 跟隨歐美股市重挫
共軍東部戰區 專家：對台意味濃
紐約4臭皮匠 奮力一擊決戰白宮
十大要犯林豐德假釋中肇逃 被判7年
彭博：中國化工擬高額收購瑞士先正達
國際盤欠佳 台股失守8100
愛州選民難料 美民調失準跌破眼鏡
大台北公車全票 105年上半年不漲了
調查局長將訪印尼 會見警界高層
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北市停車費擬漲 柯文哲：還沒看到報告
歐付寶行動支付 搖手機送紅包人人有獎
蔡其昌：行政立法部門 多尊重多溝通
十二年國教課綱審議 教育部暫緩
日麥當勞陷食安風暴 巧克力薯條恐難救
緩送爭議性法案 蘇嘉全：政院態度正面
賞太魯閣不怕落石 九曲洞步道將完工
北韓射衛星 聯合國撥款人道救援賑飢
李蒨蓉撞傷騎士 和解不成遭訴
發新年紅包心繫登革熱 賴清德叮嚀滅蚊
這就是愛情 陸男帶小腦症女友環遊中國
逃過追訴期 陳由豪獲不起訴
台中捷運北屯路段 鋼梁吊掛作業完成
貢寮貨櫃車對撞 1駕駛命危
情人節禮物想破頭？有這些浪漫新選擇
工研院看ICT趨勢 多元載具崛起
外資連3月匯出 8個月提款4000億
若議事順利 蘇嘉全：院長有名無實也很好
網撈一群蟒蛇 泰漁民拔腿跑
漁業災損從寬被駁 高市府結合立委爭取
群創去年Q4虧全年獲利 股價走跌
台灣燈會暖身 鄭文燦扮大朋友彩繪燈籠
防茲卡病毒入境 疾管署加強機場防疫
春聯索取度減 柯文哲：106年趁勢收
大貨車追撞遊覽車 10陸客輕傷
綠委籲教部暫緩研修十二年國教領綱
無障礙之家星兒秀花藝 應景創作迎新春
過年入手導航穿戴 Garmin下殺千元起
陸社科院：2016陸股震盪築底
新台幣中午升1角
美邀東協領袖開會 強調非反中
寒流又來 使用除濕機電暖器10點必看
忠孝橋引道拆 新北：將一路塞到新莊
弒母案女子超市偷牛排 判處拘役
駁傳言 聯發科：晶片無過熱問題
課綱暫緩待新政府 課審會6月重組
3C產品傷眼 醫師建議護眼333
整修宿舍作公共住宅 高雄6月首推25戶
調漲交通費率 柯文哲坦承只能治標
罵盛治仁人渣 馮光遠遭加碼判賠
林佳龍視察果菜魚市 年貨穩定供應
台彩春節加碼13億 首推套餐一網打盡
財政部政風處長 酒駕記大過緩起訴
外資匯出防長假風險 新台幣午盤升1角
消保處查18家兒童餐 不合標準一籮筐
陸媒：北京有15萬拾荒者 有如丐幫
川普愛阿華州初選屈居第2 坦承失落
大樂透頭彩5千萬沒人領 快找找
北市大塞車 交通局長：低溫下雨是主因
蘋果傳敲定3月15日 3新品上菜
國民黨：李四川黨務中立未介入主席選舉
澎湖菊島乞龜文化祭推導覽專車
時尚春夏新裝 強調洗練都會風
總統：太平島生活機能完整 非荒涼岩礁
國防部新春餐會 總統獎是55吋液晶電視
IEK：物聯網愈流通 駭客攻擊愈多
小貨車載年貨 胎紋不足翻覆國道
台電嬌娃不讓鬚眉 爬電桿剪鋁線
車上有婦孺還抽菸 義大利罰約2萬台幣
彰縣4.0論壇 廠官學討論提高競爭力
蔡英文訪陽明教養院 向院生賀年
水泥雙雄大陸投資雙虧 類股下跌
大象傷人時有所聞 泰國象夫提建議
和柯文哲座談 里長嗆下次換自己選市長
瓜地馬拉台商會辦大會暨春節活動
北韓飛彈可能飛越石垣島 日準備攔截
德里最大安全威脅 是十層樓垃圾山火災
寒害農損近40億 漁損占大宗逾31億
路透：外企在大陸 製造業冷服務業熱
台股收盤跌 68.24點
羊年封關日收黑 20年來第 4次
政院：機場捷運不會押520前通車
防治登革熱就防茲卡 今年提早啟動
南瑤宮新春搶頭香 頭獎紅包8888元
民調：南韓成家平均花台幣755萬元
上海嚴控燃放鞭炮 過年娶親不例外
美洲開發銀將金援中美洲25億美元
北市春安開跑 警5小時掃9賭場
開低走低 台股收盤跌68.24點
慈濟播愛 瓜地馬拉學童受惠
中年男子攻擊警察 強制送醫
羊年股民吃土 每人平均賠近41萬
2月台指期跌70點
學生春節赴陸旅遊團 菲華校捲入爭議
祖克柏躋身全球第4大富豪 超越貝佐斯
本土語言貢獻獎 8人獲表揚
2月電子期金融期齊跌
華映澄清裁員是去年10月舊事
國發會：示範區未來留待新政府決定
政院：本週討論優先法案清單
台股封關收黑 羊年跌1466點
大陸玉兔月球車拍照 英媒：史上最清晰
波音計畫在印度製造超級大黃蜂戰機
越購俄潛艦 第5艘抵達越南
瓜地馬拉華僑總會表揚成績優異學生
蘇嘉全走動式拜年 籲民眾別送禮
大聯大去年獲利次高 每股賺3.29元
林全是否接任閣揆 蔡英文：言之過早
國發會：消費提振傾向延到6月但不加碼
櫃買封關跌0.8點 羊年跌10.2%
台積電12吋廠登陸 投審會准了
新北備平安袋與熱食 助弱勢過好年
台中市議員楊永昌 當選無效定讞
大陸南航前總經理司獻民違紀 遭雙開
12吋廠登陸准了 台積電：服務全球客戶
三大法人賣超台股44.93億元
台積電12吋廠登陸 中芯華力受衝擊
夜貓子或早睡早起 關鍵可能是基因
敗選檢討 國民黨：黨內紛爭影響投票
小英總統ㄟ故鄉 屏縣府印觀光摺頁
新春遊孔廟 體驗活版印刷及揮毫祈福
拓展實體店面 亞馬遜傳要開400家書店
宏?攜慈濟大學 共同培育創新人才
日股重挫 油價續跌
拆忠孝橋引道 朱立倫：雙北協調完整配套
周子瑜事件 國民黨：最後一根稻草
猴年限定 猴味十足商品夯
山坡地濫墾 監院糾正台東縣政府
中華電信週六上午減價時段 全台受惠
研究：海鮮含汞可能不會提高失智風險
宏達電去年每股虧損18.78元
黃安是否有大陸國籍 移民署：入境查驗
大學術科用違規媒材 制止後仍用恐扣分
大聯大看旺今年 挑戰獲利成長高於營收
高粱酒糟繁殖黑水虻 養出金門奇雞
過年到陶博館 坐青花馬桶抽紅包
久坐百病生 小心糖尿病找上你
推傳統整復推拿檢定 明年立專法
華亞科嫁入美光 年中完成股份轉換
以價制量 北市澄清：無調高停車費規劃
房市交易減 贈與繼承卻大增
台積電登陸放行 在台10奈米要先量產
宏達電去年慘虧 今年寄望VR扭轉劣勢
印月刊：蔡英文執政 台印關係改觀
敗選檢討 國民黨：政策瑕疵失人民信任
南韓防茲卡病毒 戴保險套慎捐血
蔡英文指示黨團 緊盯看守內閣爭議政策
霧台櫻花開3成 鄉公所春節啟動接駁車
轉運站BOT重複優惠廠商 北市府遭糾正
拉K拒攔查自撞 鼻血狂噴直喊痛
及時救護保生命 百餘人受惠
愛心企業捐助百萬 助瑪利亞療育計畫
瞞著伴侶藏私房錢 估美1300萬人有經驗
新台幣貶1.28角 收33.808元
茲卡病毒擴散 德州通報性行為傳染病例
橘子《CSO 絕對武力》改版 推全新地圖
大聯大首季營收 法人估季減1成
瑪丹娜還沒開唱 同名專輯就先賣光
本土語言貢獻獎 得主盼教材更親民
復航空難後想離職 空姐遭討違約金
不忘約定 金門縣議員請教養院生吃漢堡
昆山台資中榮金屬爆炸案 14被告判刑
台廠登陸12吋廠 聯電最快年底投產
滿街花燈鬧新春 屏縣府市公所各辦燈會
行動支付夯 虛擬塑膠貨幣發卡逾2萬張
宏達電不玩機海了 今年機款少一半
佛光素食系研發三好醬 三菇讓你好健康
蘋果面板供應商 宸鴻1月營收月增14%
宏達電1月營收無起色 逾10年新低
柯文哲救交通 鍾慧諭：去留自己決定
換柱風波 洪秀柱：我也要檢討
中市受虐女童解剖 檢方擇期現場勘驗
分享福氣 中壽年前分享愛
初二初三恐最塞 張揆要求上緊螺絲
外資出走 台幣貶破33.8元兩週新低
台積電12吋廠登陸承諾 投審會列管考
菲律賓拋共同巡邏南海 美表態度開放
北市交通順暢措施 繁忙路段改善5%
台積電登陸審查結果 也玩臉書直播
蘇嘉全立院巡禮 緬懷舊辦公室
金羊變黑羊 僅3類股維持正報酬
肯亞男下葬後2年 突然活著回家
國3南下38K 小貨車車禍駕駛受困
春節不打烊 台中市傳統藝術節登場
油價跌慘 港股嚇趴重挫
春節塞車不愛睏 醫師提3建議
宏達電印度市占拚10% 代工夥伴到位
超商集點預購潮牌包 半小時完售
獲頒僑務顧問 星台商張嘉升：全力以赴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夢見山崩巨石砸腳 六合彩女組頭落網
百歲人瑞骨折 關節置換術後1週返家
牙醫診所涉逃稅上億 檢方起訴3人
年節熱陸股冷 滬指量縮小跌0.38%
搭低碳車輛遊嘉義 享有多項優惠
如何向菲萊說再見 歐洲太空總署頭疼
星研究茲卡病毒檢測儀 強化應變能力
市區塞車 北市派警疏導告發違停
毆打加油站員工搶劫 竟是自導自演
極刑犯懇親 紙雕觀音像訴心境
愛州激戰過後 新州初選又是新局
山后村民抗議意見不受尊重 金管處續協調
大掃除姿勢不正確 婦人椎間盤突出
獲贈6百萬 高市首筆公益安養信託
千興申請重整：拚公司能再生
禽流感確診增1場 今年累計15場
屏東未成年懷孕高於全國
憂養雞場造成污染 林內居民抗議籲停工
美駐菲大使：美菲可能共巡南海
防範茲卡病毒 侯友宜：強化疫情監測
總統春節行程 除夕起連3天滿檔
上海迪士尼貴森森 假日門票兩千五
白宮警告國會 延後通過TPP將付出代價
屏東翻覆漁船失蹤船長 仍未尋獲
農曆年後 蔡英文將展開產業之旅
立院副院長春聯夯 蔡其昌除夕發小紅包
學校接獲恐嚇電話 澳：疑來自海外駭客
中榮專車上路 便利苗縣榮民就診
忠孝橋回堵問題 北市：雙北4日會勘
金門家扶中心送暖 主委掏腰包追加
瑞士檢察署否認調查納吉
歐巴馬表態:英國應續留歐盟
台中市教育局長 保訓會處長彭富源接任
量販業81小時不打烊 搶賺過年財
寒害漁損 高市清運死魚逾3千噸
澎春節將屆 陳光復慰勉澎縣府同仁
矽品叫陣日月光 稱併購案在陸行不通
西政府難產 國王提名社會黨黨魁組閣
研究：養狗比養貓更快樂也較不神經質
觀光業蓬勃 日商來台投資旅館
憂全球成長 歐股連3天走低
前雅虎員工告老東家 歧視男性員工
海基會大陸台商春節活動 2/15登場
北韓聲稱將發射衛星 陸：望北韓克制
連吃2個月臘肉 陸中年男得重症胰腺炎
教宗方濟各 向習近平及陸民賀歲
台股本周開盤3天 市值縮水1%
蒸汽火車頭修復 情人湖更美
遭批高利貸 金管會為台企銀抱屈
重大爭議法案 林昶佐：交全民公投
台企銀不信邪 踩到千興大地雷
搭虎航去沖繩 吃指定美食竟有錢拿？
澎湖家扶冬令在地生活體驗營
偷牛爆衝突 馬達加斯加13死
樟樹國中將改制 首座實驗性技術型高中
敗選檢討 國民黨中常委：被自己打敗
豐田遭控歧視非裔亞裔 7.4億和解
南庄蓬萊溪生態園區 重整開張迎賓
彰化縣傳禽流感 撲殺1萬多隻蛋中雞
更換電力系統 承德軍艦完成運轉測試
年前開運微整型 眼線筆可以應急
台積電12吋廠登陸 民進黨嚴格監督
行政院：水價調整政策 留待新政府決定
台中雪山圈谷 1馬來西亞登山客受傷
美視陸為軍事對手 陸酸美找藉口擴軍
歐洲難民潮 近半年330兒童溺斃
怕塞車？宏?幫你找路線選時間
傳董事施壓 夏普再考慮鴻海出價
海軍士官兵寢室打麻將 記過移送偵辦
推福袋討好采頭 超商大搶新年財
法國極端傾向民眾加倍 達8250人
索馬利亞飛機爆炸急回航 2人受傷
愛爾蘭總理要求解散國會 月底改選
春節出勤只發紅包500 圓山飯店澄清
任內首次 歐巴馬將訪美國清真寺
鴻海年終動員大會 全球千名主管齊聚
中部縣市垃圾大戰 監院糾正環保署
天國寶藏將開展 教廷高層率團訪華
矽品再出招 日月光：單方臆測不值回應
鴻海年終摸彩 員工期待抽千萬獎
力挺反頂新 餐廳祭優惠
北市大塞車 民眾抱怨連連
移民涉險逃往希臘 1/3是孩童
今彩539開獎
防茲卡病毒蔓延 北市召開應變會議
大福彩開獎
周大觀文教基金會 赴印度多地送愛
申根區若恢復管制 法國恐年虧百億歐元
鴻海搶親出價高 傳夏普董事促高層三思
緯創：陸不只是紅色供應鏈 更是競爭鏈
精障男持刀砍母姊 1命危1傷
申請來不及 漁損救助受理期限延後
阿富汗十歲戰爭英雄 遭塔利班暗殺
腦筋動到外太空 盧森堡計劃太空取礦
緯創董座：相信年輕人不會再受限22K
寒害農損救助 申報期限放寬至19日
陸經濟疲軟拖累全球？陸官員否認
動物醫院燒出內幕 倖存犬聲帶遭割
鴻海：準備投資夏普數十億美元
歐盟改革新方案 英相遭輿論狂批
印度科學家宣稱 開發首支茲卡病毒疫苗
日貨搶手 資生堂隔37年在日建新廠
今彩539 頭獎無人中
大福彩頭獎槓龜
偷鄰居2隻雞 肯亞男險被活活燒死
又一陸異議人士泰國失蹤 泰方依舊低調
愛爾蘭總理要求國會月底改選 大黨勢危
達洛航空飛機爆炸迫降 機長疑有炸彈
提高獲利 歐洲福特計畫裁數百人
習近平視察井岡山 高談扶貧
無業男網路扮律師 接案上百件
否認外商撤資 陸：沒減少有增加
孔傑榮：兩岸關係進展挑戰台灣新政府
貓經濟效益大 日專家估2.3兆日圓
敘反對派領袖抵瑞士 可能重啟朝野和談
〈時評〉冬眠的司法終於甦醒？
北韓擬射飛彈 美日韓高度關注
TPP 12國在紐西蘭正式簽署 場外抗議聲浪不斷
投審會通過！ 台積電赴南京設12吋晶圓廠
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夫戶籍被註銷 陸配憂遭強制離境
台灣廢墟風景 躍上歐洲攝影之家
從拒吃魚翅開始 愛台灣
台漁業遭歐盟「舉黃牌」警告 危及國際形象
人權藝術家歐陽文創作紀念展景美園區開展
社論：平溪天燈 環保與觀光如何兼顧？
拍賣網站賣象牙 雅虎日本遭批
相遇時互放的光亮 台灣文學館舉辦臺日文學特展
2015慈善活動 攜手替身心障礙義術家開拓未來
張盛和：持續規劃3大稅改方案
夏普社長：與鴻海合作有加乘效果
台南大億麗緻酒店 推出情人節套餐
春節交通運量大 警政署備戰總動員
臺灣證券期貨虛擬博物館上線
初選表現欠佳 保羅退出共和黨提名戰
保羅退出選戰 共和黨選情趨明朗
支援夏普 鴻海案優於INCJ案聲浪現
柯文哲：蔡壁如若要走會直接退休
挑戰一日北高 柯文哲：曾想過騎到抽筋
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
茲卡肆虐 南美洲衛生部長緊急會商對策
協助土國境內敘難民 歐盟撥30億歐元
銀行類股表現不佳 歐股連3跌
聯合國特使：暫停敘利亞和談
馬總統登太平島 荷媒：主權聲索
川普指克魯茲耍詐 要求愛州重新投票
曾赴茲卡疫區 英：返國28天內禁捐血
敘利亞政府軍切斷反抗軍補給線
馬訪太平島 美媒：台灣舉證伸張主權
美股漲跌互見 那斯達克收低
市場臆測產油國減產 油價大漲
遇大雪 登山客挖雪洞靠暖暖包撐寒夜
山崎威士忌僧多粥少 英酒客哀買不到
美媒體大亨CBS董事長宣布交棒
防北韓 日擬派攔飛彈部隊到沖繩
巴西古城南聖方濟各島 保留移民文化
敘利亞和談暫停 傳因俄升高軍事行動
歐盟公投 英相擬6月底舉行
北韓可能發射長程飛彈 陸日高度關注
12國正式簽訂TPP 場外傳抗議聲
卡麥隆：堅持英國會主權超越歐盟法令
中市社福補助提早撥款 助弱勢過好年
貨車衝撞民宅 駕駛受困車內昏迷送醫
健康過年三招 保暖遠離3C注意飲食
開運盆栽迎入門 新春好運一路發
新竹縣春節醫院服務時間報你知
新台幣開盤升3.63角 報33.445元
NHK：北韓移動導彈發射器
葛光越出席愛國塔圖大學外語學院開幕
連 2漲 下週油價估漲5角
安平天后宮迎新春 蔡英文年初四發紅包
葉德貴接受哥倫比亞領航者大學電台訪問
思子心切 女通緝犯返鄉遭逮
新台幣大升4.49角 升破33.4元
TPP完成簽署 歐巴馬：讓美比陸更占優勢
春節不打烊 屏東推貼心服務
內湖男子腿部遭槍傷 意識清醒送醫
亞股反彈 美元重貶帶動油價勁揚
嘉義賀歲系列 邀民眾輕鬆遊
通緝犯攜11把長短槍 像行動軍火庫
報載總統為太平島批美 總統府闢謠
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北韓若射彈 青瓦台：招致嚴厲制裁
消滅老化細胞 研究發現老鼠更長命
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安心過年 銀行春節假期停止催收
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大陸躲春節催婚 女友日租2500元起
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忠孝橋若回堵 新北將祭分流管制
北市公車及貨車事故 4人意識清醒送醫
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私校扣減年終 教師工會批判
量販店辦年貨 刷卡優惠比一比
梅健華拜會蘇嘉全 關心優先法案
TPP簽署 陸商務部：研究評估內容中
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夏普太被動 傳基金大股東要求表態
北市查百貨公安 新光三越家樂福不合格
全民打棒球2 Online 賀年版來了
執勤吸大麻遭解僱 空少提告敗訴確定
黃敏惠：痛定思痛 真正改革
官員：黃安頻繁持台胞證往返兩岸
中南美洲爆茲卡疫情 外交部關注掌握
家長注意 有口水兜游離甲醛超標2.7倍
NHK：北韓準備再發射飛彈
NHK：夏普將選擇鴻海集團紓困計畫
外資看淡宏達電 Vive恐叫好不叫座
跨界合作 櫻桃小丸子賣店駐高捷
陸銀資助飛機租賃商 放眼2280億美元市場
中藥丸摻威而鋼 吃了勃起痛4小時
防茲卡病毒 大陸多省市加強滅蚊
春節網路搶紅包 大陸警方：6種不能碰
路口未淨空 北市3日告發33件
蘋果稱霸大陸Q4市場 三星當老六
博物館驚魂夜台灣版 互動科技春遊夯
南韓：軍方有能力攔截北韓飛彈及殘骸
總統：訓練友邦醫療人才 貼進人心
盧比歐初選聲勢漲 共和黨參選人圍攻
新台幣勁升4.01角 暫收33.407元
春節假期 大鵬灣開橋秀天天演
書法家陳世憲 手寫八公尺春聯
鴻夏戀 NHK：夏普將給優先交涉權
于德勝主持索羅門農職校實習生計畫開訓
小琉球環島公車 2/5上路
侵占沃草財務續查 柳林瑋仍緩訴
調查：年終平均1.23月 創3年新低
多倫多大學舉辦台灣大選研討會
comico漫畫搖籃 10部台灣原創躍上國際
春節蔬菜供應充足 價格平穩
美元走弱 新台幣午盤大升4.01角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
研究：復育雨林如海綿 吸碳能力大增
台達旗下Eltek推全新電源轉換整合方案
國民黨：總統選舉補助款由黨領
傳夏普將提供鴻海集團優先談判權
臉書禁私販槍枝 交易商另闢線上戰場
寒流波及落果 蓮霧略減棗子量仍足
人行：陸經濟續放緩 貨幣政策空間小
迎春節 EA多款手遊推新年限定活動
友邦海地大選日期未定 駐館密切關注
石門水庫快滿了 桃園板新水情轉藍燈
培育本土博士菁英 教部投入八千萬
圍爐吃火鍋 孕婦及三高族群慎選食材
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歐巴馬首訪美清真寺 譴責攻擊信仰
春節上網不塞車 工程師24小時待命
龔清概落馬 在晉江平潭遭政商不斷舉報
夜店殺警案受傷員警提告 曾威豪起訴
威盛工業產品獲威瑞森使用資格認證
官方政策變洗腦神曲 大陸網友說太噁心
部會首長卸任 張揆頒發功績獎章
澎湖花海新景觀 春節踏青好去處
農曆春節 醫師籲兒童少到公共埸所
春節關懷更生人 北檢致贈慰問金合歡米
春節疏運 高捷輕軌服務加密班距
化?品檢驗 OPI指甲油甲醛超標
基隆節電競賽 抽電動機車
警政署長宣布 警察可放心穿制服買飯了
茲卡防疫 行政院：研擬整體策略
洪秀柱訪嘉義市 前後任議長相挺
夏普：花落誰家 1個月內作成最後決定
天才老爹涉性侵 法官裁決不撤銷起訴
非洲女大生遭印度暴民攻擊 被脫光遊街
共和黨戰場縮減 川普克魯茲大打口水戰
Facebook慶祝好友日 推個人化微電影
中市遠東百貨閒置大樓 活化再開業
台彩春節霸氣加碼13億 資訊全在這
忠孝橋若回堵3公里 小型車禁下忠孝西路
維基解密創辦人：官司若敗訴 願意自首
陸男買超跑返鄉過年 半路拋錨困深山
北韓擬發射衛星 潘基文關切
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迎春節 白嘉莉黃雙安送暖弱勢
刮刮樂怎麼買？用小成本搏大獎
夫妻爭吵賭氣服藥自殺 幸及時發現
輕鬆過年不留肥油 無負擔輕食原則
北市交長：增內湖快速公車和專用道
制服警買午餐被投訴 暖男署長挺部屬
詐騙新手法 3G免費升4G
花博嬉遊記 警方管制溪州田尾交通
疑因空汙 德里不吸菸罹肺癌者比例增
北市去年消費者申訴 電信及網購最多
鴻海有優先交涉權？ 夏普：月內決定
滅鼠 星業者成立無人機隊
陸媒：丁薛祥升任中辦常務副主任
洪秀柱：國民黨敗選 大家都要檢討
遠傳併中嘉 經部：未釐清前不送審
夏普去年9個月淨損 逾1千億日圓
寒流重創養殖業 虱目魚零售漲 4成
屏東Pbike再加10站 春節前2站啟用
1月出口仍雙位數衰退 連12黑成定局
販毒害全家 男遭押牢裡過年
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鬆綁白領外勞 勞動部：加強與立委溝通
茲卡病毒惡夢蔓延 南美洲急商因應措施
行政院長慰問殉職飛官家屬 從優撫卹
愛滋器捐受贈解禁 3月起可換器官
政院修法 民代助理須利益迴避
TPP會員簽協定 政院：加速法規修正
中壽總座送暖 育幼院孩童喜穿新衣
閣揆訪天使中心 與小朋友提早過春節
菲南剿共戰事 軍方3死
教育行政交接 吳思華列4重點
馬總統頒發張榮發褒揚令
悔替人帶貨 台毒犯嘆年關難熬
掃毒不手軟 印尼堅決處死外國毒犯
想念孫子 阿公級毒犯懊悔眼眶紅
台毒犯印尼試法 金錢難換返鄉路
印度超越美國 全球第二大智慧手機市場
日股收跌 日圓走堅拖累出口股
銓敘部退回郭冠英退休案 郭可提復審
金融業徵才逾2萬人 8大關鍵力報你知
三井OUTLET消防不合格 新北限期改善
馬來西亞商將認茂矽私募 成最大股東
台灣證券期貨虛擬博物館上線
美軍盼留住年輕人 提議部隊凍卵凍精
政院修藥事法 新適應症專屬期限3年
國發會：6成2民眾認同總統巡視太平島
★恆生紅籌股指數收盤漲42.67點或1.27%報3409.77點
★恆生國企股指數收盤漲116.09點或1.48%報7974.40點
GOMAJI Pay月交易破1500萬 初五送紅包
不滿車手私吞 詐騙集團起內鬨
上海創業新招：業餘達人帶你逛弄堂
新台幣勁揚 2角 收33.608元
談是否訪陸 蔡其昌：不會為去而去
中華電手機錢包 擴大發行NFC卡
華碩ZenWatch 2推春節情人節錶面
機車撞預拌混凝土車 老夫妻1死1傷
籌辦全民運動會 台中市成立籌備處
國安基金穩盤 台股表現全球最佳
春節雞隻需求量大 幹員翻牆查私宰
夏普續與鴻海和INCJ談判
嘉縣府員工送愛心年菜 溫暖弱勢家庭
柯文哲罵屬下 林佳龍：將同仁當天使
中選會公告修正立委選舉得票數
緝毒犬建功 音箱藏毒360公斤闖關露餡
五角大廈報告：美軍F-35戰機仍有瑕疵
黃安妻兒桃機搭機赴北京 低調快閃
中南美茲卡病毒擴散 孕婦避免前往
北投割喉女童案 26日宣判
駐蒙古代表 訪蒙古國立博物館談交流
板橋大排發現浮屍 疑街友生前遭毆打
基隆邊坡塌屋損 100工作天完成復建
郭冠英任用有瑕疵 台灣省政府曾遭糾正
多邊聯合軍事演習 菲觀察員身份參加
臨時會提倒閣案不受理 大法官認定違憲
希拉蕊險勝後開砲 轟桑德斯大打進步牌
教廷60組件文物 首度在故宮展出
金門國民黨挺柱 5鄉鎮啟動連署
茲卡延燒 UN要巴西交出病毒樣本供研究
文資局春節不打烊 兩岸廟會美食登場
屏東查獲過期冷凍雞鴨肉 多流入餐飲業
染茲卡病毒賠不賠？ 壽險業：賠
林口民眾可騎YouBike逛OUTLET
港股收漲 能源股帶頭衝
遊樂園推異國風 台灣首見迴旋之舞
春節遇寒流 政院指示部會防寒應變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中共中組部 首次春節發百萬網路紅包
關懷藥癮者 議長檢察長包餃子賀新年
春節新北交通兩難題 警方嚴陣以待
美元跌亞幣升 新台幣勁升2角
女性要不要兵役登記 美防長：看國會
貓狗寵物強制登錄 最快上半年上路
泰國最美女醫師 連身洋裝路邊救人
讓家扶兒過好年 業界寒冬送暖
310萬輛次上國道 警政署啟動春運措施
未成年兄弟檔 涉酒後毆男致死
拆忠孝橋引道 年後尖峰成都路雙向行駛
國際油價重挫 殼牌全年淨利大減87%
德警搜難民所逮2嫌 疑與IS掛鉤
立院臨會不受理倒閣案 大法官認定違憲
臨時會可提倒閣 藍綠黨團：事情過去了
UN：人道援助金流向災民 總額僅剩一半
連鎖咖啡祭優惠 開工日精品咖啡1元
楊鎮浯協調春運 軍方：全力協助
果農涉改槍械 辯友人生前寄放
嬰兒用濕巾標示色素防腐劑 106年納管
陸液晶電視代工廠崛起 威脅台廠
南茂2度買回庫藏股 擴大上海廠業務
作假帳風波 東芝擴大年度虧損預測
率主管捐慰問金 陳福海帶頭做愛心
嚐美食賞古蹟 竹塹線春節期間搭乘免費
高雄燈會 愛河螺旋滑梯吸睛
拚加入TPP 3月底前提修法內容
嘉市史蹟館重開幕 洋溢東洋風情
新訂展演動物管理辦法 未包含展示動物
美國在台協會邀K歌 張花冠同樂
澎湖望安警方破獲闖空門竊案
廟會恩怨圍毆里長 4人送辦
茲卡病毒恐影響出遊 鄉民熱議
金城武咖啡廳被毀 業者要祭管制措施
澎湖空軍頒勳獎章 紅包福袋慰勉官兵
內湖交通出新招 北市評估收擁擠費
世界綠色大學評比 大葉列名47
羊年台股基金績效打敗大盤
真善美指甲油成分標示不全 遭罰並回收
大面板需求強 奇景首季不看淡
老婦平交道撿水果 基隆暖警冒雨協助
澎檢與菲國聯手 破獲跨國販毒集團
三井OUTLET安檢不合格 8日前改善
北市公訓處長曲兆祥 15日任研考會主委
洪秀柱：國民黨敗選檢討不夠深入
「天天賺」手遊平台 送新春紅包
駐港代表嚴重光向港人拜年
傳郭董將親訪夏普總部 遊說金援案
到茲卡流行區旅遊 暫緩捐血28天
日月光收購矽品股權 延長到3/17
過年寒流到 腳暖身就暖
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外資本周買超逾90億 聚焦半導體
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緬甸第二波開放外銀 8國銀獲邀競逐
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老外打橋牌竟被捕 來泰過年勿聚賭
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北韓擬發射衛星 歐盟：違反聯合國決議
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《鬥陣特攻》17日開啟台港澳封閉測試
鴻海旗下鴻騰精密 赴越南積極擴廠
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Fintec戰略布局 一銀成立騰雲
現發情徵兆 上野動物園大貓熊可望交配
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法國將啟用無人機 維持秩序監控公路
政院召開交接作業研商會議
氣囊瑕疵 本田再召回223萬輛車
三環三縱同步施工踢到鐵板 柯文哲認錯
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景氣低迷 銀行9兆元爛頭寸無去處
壽險業去年底淨值 收復兆元
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黃安家人抵北京 快閃躲媒體
對抗低通膨 德拉吉警告行動宜速不宜遲
黃安雙重戶籍？陸委會憂大陸有潛規則
塞車民怨升 柯文哲：嚴厲監督非壞事
內湖是否收擁擠稅 柯P：還在研擬免緊張
荷蘭研究：兒童飲料升高糖尿病風險
TPP簽署成功 2年緩衝
寒害農損申請延至19日 利率創新低
總統出席教廷文物展 盼雙方關係續邁進
克什米爾地區雪崩 印度十士兵失蹤
ING淨利增2倍多 瑞士信貸虧近30億美元
鴻海鍥而不捨追夏普 為了這個
北市塞車被嚴厲批評 柯文哲：不是壞事
印度海軍：密切監控印度洋各國船隻
俄入侵波羅的海國家 最快僅需36小時
陳建仁：台梵邦誼深厚
柯文哲：自己是一流將領，不是很好統帥
柯文哲：民進黨現在只剩英派
台文心蘭附帶栽培介質可銷美 全球首例
蘇丹與南蘇丹 達成油管新協議
歐元區經濟成長預測遭下修
馬德里機場客機傳炸彈威脅 乘客疏散
美方送禮 台帶介質文心蘭3/7可輸美
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茲卡惹憂 歐美各大航空准機組員改航線
央廣結盟台藝大 影音藝起來
美媒：令完成向美交出陸核武機密
俄強烈敦促北韓 勿發射火箭升高緊張
北市南昌路男子墜樓 命危送醫
大陸放寬QFII資金匯出入限制
突擊橋牌俱樂部 泰警逮捕32外籍銀髮族
加媒專訪吳榮泉 加與兩岸非零和遊戲
廣東公安：銅鑼灣書店職員涉違法活動
保六總隊警務員墜樓 送醫命危
機票降價 2015全球航空客運量大增
令計劃為保命 轉交令完成中共最高機密
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台灣首位女性綜合格鬥家－黃偵玲
英回應「台灣是否為一個國家」連署
十二年國教新住民語納必修 柬、菲、馬來語鬧「教師荒」
農曆年前寒流報到 20縣市低溫特報
郭台銘親赴日會夏普 90%共識已完成
「賓利級」保育龜遭偷盜 澳洲動物園憂心
食安小講堂－買好油還不夠 用對方法更重要！
歷史上的今天：美總統艾森豪指示第7艦隊援助國軍自大陳島撤退
從摺紙看生態 生之世界一摺紙藝術展
選鴻海或INCJ案 夏普還要協商
張志軍新年賀辭 重提九二共識
安全氣囊新瑕疵 將再召修500萬輛車
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西班牙傳歐洲首例 孕婦境外染茲卡病毒
歐洲首例 西班牙孕婦染茲卡
歐股走勢震盪 漲多跌少
世衛籲各國 勿接受曾赴茲卡疫區者捐血
經輸血感染茲卡病毒 巴西證實發現病例
美股走高 等待就業報告
供應過剩憂慮再起 世界油價下跌
歐巴馬擬徵每桶10美元油稅 共和黨反彈
索國客機空中炸破洞 疑輪椅炸彈客犯案
聯合國：巴西公布茲卡資訊不足
巴西汽車產量月增1.6%
澎湖各界寒風低溫中慰問春安人員
春節拆忠孝橋引道 交通替代道路看這裡
物價續升 1月CPI年增0.81%
健康年菜 吃得美味無負擔
新州民調 桑德斯遙領先希拉蕊
春節不放縱 開心過好年
屏東太平洋百貨 千元福袋送機車
棒壘手套勤保養 用20年不會壞
提升海事科技 高雄海科大結盟業界
金門五星級飯店 推五星外帶年菜
過年迺夜市有驚喜 戳戳樂送紅包
吃雞起家 安心雞肉123原則
路透：郭台銘下午2時在大阪開記者會
失智老婦反鎖屋內 比手畫腳解危機
省錢好玩社教館 春遊遛孩別放過
F-廣華去年EPS達9.04元
菲媒：美在菲境修建軍事設施
新台幣開盤升3.28角 報33.280元
收容維基解密創辦人 厄瓜多盼獲補償
植物種子作飾品 屏科大上網賣
1月CPI年增0.81% 14個月最大漲幅
1月躉售物價指數年增-4.82% 連17跌
共同社：郭台銘盼5日與夏普簽約
春節各大車廠營業資訊 一次彙整
美國會議員：欣見馬總統提南海路徑圖
強力反IS 川普獲諾貝爾和平獎提名
外交部：國家主權不因英方立場減損
鴻夏戀拚逆轉勝 郭台銘將在日開記者會
IMF總裁預見新興市場成長減緩風險
刷卡2.2兆元 台灣人連6年創新高
春節出遊快加油 下週油價估漲6至7角
湖南H7N9流感 增1確診死亡病例
令完成案 大陸官方曾證實有和美國溝通
台幣早盤升逾3.5角 日圓回負利率前價位
GoPro獲利展望慘 股價崩歷史新低
香港與印度將商談投資協議
鴻海砸錢搶夏普 分析：INCJ追價不意外
瑞昱1月業績 攀歷史次高
義大利博士生埃及失蹤 遭凌虐致死
拆忠孝橋引道 新北籲搭大眾運輸或改道
和大1月營收歷史新高 2月估高檔
黃國昌：兩岸領導人會面需國會授權
跋山涉水都不怕 福特RANGER霸氣登場
台南登革熱 15日可望解除疫情
IMF總裁：陸經濟轉型 可避免硬著陸
我是阿嬤的依靠 隔代奉養現真愛
偷車摔車修車沒錢付 男送辦
桃園龍潭武財神燈會 元宵熱登場
林錫山涉貪案 廠商30萬元交保
Apple Music台灣上線 免費試用3個月
巴拿馬擬放基改蚊 阻止茲卡疫情擴散
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父中風姊罕病 高中生扛家計不嫌累
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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報載馬習會中方給8字箴言 府闢謠
父早逝母離鄉工作 孫照顧洗腎阿嬤
印尼爆登革熱疫情 逾2百人感染7死
電子票證支付 去年金額增逾兩成
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針葉林惹的禍 研究：種錯樹暖化更嚴重
曾是家扶青年 林永發與子女回饋愛
到日本辦純白婚禮 中市受理新人報名
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麥得飲食 預防失智新契機
隆達1月營收回溫 小增3.7%
郭台銘訪夏普 盼下午簽約
威剛固態硬碟出貨旺 元月創新高
廖東周投書瑞典媒體 太平島非荒涼岩礁
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餵食換尿布 吳佳臻照護祖母曾祖母起居
照顧中風嬤 李宜昀：我是阿嬤的依靠
律師為鄭捷求生路 最高法院將首度提訊
忠孝橋引道將拆 雙北訂防回堵措施
刮刮樂百萬得主現身 真的有TOP
遭指人事黑箱升降 中市府盼尊重人事權
科隆跨年攻擊後 嘉年華會維安加倍
令完成傳洩密 學者：網安情報更勝核武
台灣就業通外勞服務專線 春節不打烊
張善政：兩岸監督條例列優先非強渡關山
魏明谷訪察傳統市場 蔬果魚價揚
新州初選前辯論 希拉蕊首對決桑德斯
仰臥起坐傷腰椎 改用仰臥半起練腹肌
5香港書商遭拘禁 歐洲議會籲立即釋放
新台幣一度大升逾4角 午盤暫升3.38角
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澎湖監獄春節開放接見 解收容人思親情
台中海線鐵路工程 蔡其昌上任首會勘
鄭捷求生路 最高法院將首度提訊
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寒流凍壞魚體 環境清道夫紅嘴鷗清光光
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恐嚇護膚店索討金錢 男子遭逮捕
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離開茲卡疫區 28天內性行為要戴套
張揆：才出行政院一分鐘就塞住
民進黨：首度政權交接會商 19日舉行
冷氣團報到 竹縣府提醒農漁民注意安全
泰發明展 台獲16金12銀6銅3特獎
國發會民調 7成支持內閣做完任期
贈書500本 彰縣籲防止急診室暴力
政權交接會商 19日台北賓館舉行
搶銀樓殺死兩人 男免死定讞
南亞科營收攀高 首季獲利不悲觀
防年後新北車流回堵 北市推兩配套
蔡英文：近日新政府人事訊息皆屬臆測
四川貓熊寶寶齊亮相 賣萌賀新春
天是冷的血是熱的 警消挽袖捐熱血
海巡誓師擴大掃蕩 讓民眾安心好過年
兩岸事務首長熱線 選後首次通話
拆忠孝橋引道 32線國道客運將改道
臨會不倒閣 王金平：依當時法令裁示
菲規模5.2地震 未傳災情
微軟大中華區副總裁康容的顏色管理秘訣
聯合國：全球2億女性被迫割禮
俞大?拜會巴拉圭新任農牧部長
新加坡春到河畔 華岡舞團精彩獻藝
88歲老翁疑失足 溺斃曾文水庫
農曆年前空檔 蔡英文當宅女
夏張熱線 張志軍籲雙方維護九二共識
安毒工廠藏山區別墅 航警抄出26公斤
立院遷台中 蔡其昌：須朝野協商
菲譴責北韓人造衛星發射計畫
日圓強升 日股連4黑
消基會驗醬包 40件有1件防腐劑超量
立院遷台中 蘇嘉全：沒有不可能的事情
治療樹人 孟加拉政府決定出資
浣熊下一站幸福 新竹動物園過年
新台幣升8.8分 收33.520元
力成1月營收 歷年同期新高
國境之南 她期待在太平島投票
哥倫比亞證實 首3名感染茲卡死亡病例
春節寒流來襲 高市啟動低溫防寒機制
台幣羊年重貶1.882元 貶幅5.61%
高雄家扶釣竿生 力挺臉部傷者平權
總統：台灣海峽66年來最和平穩定
陸股羊年封關 冷清小跌
羊年最後交易日 港股上漲
北市違規停車 4日告發2581件
配備問題氣囊 本田在日本召回44萬輛車
累計3億元 金門最大宗簽賭吸毒案偵破
上市櫃製造業去年營收 近6年首見衰退
初一霸氣福袋 好運袋著走
群創1月合併營收月減20%
台大生前進至善取經 感受技職創意
友達1月出貨冷 營收年減近25%
國會透明化 蘇嘉全：朝開放角度思考
外媒：鴻海與夏普2月底簽署收購協議
走春登山鐵腿 拉傷膕肌膝窩痛
南韓密切監視北韓發射飛彈準備工作
春遊漁人碼頭 福袋大FUN送
讓完成計劃的令完成歸案 大陸難題
鴻夏戀峰迴路轉 充滿戲劇張力
飯店歲末送愛 董座領軍便當送街友
張善政視察桃機 盼通過春運考驗
鄉親返金過年 陳福海機場迎接
兩岸熱線 張志軍：約好就通沒中斷
光啟猴賽雷 青少年創意發明賽奪金
行車禮讓安全保障 交通又順暢
人民幣中間價 創2個月來最大升幅
鴻夏戀修成正果！ 2月底簽收購協議
鴻夏戀成正果 鴻海夏普蘋果鐵三角抗韓
鴻夏訂親！ 投顧：利弊互見中性看待
韓媒：TPP啟動預估日本出口增23%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鴻夏戀短空長多 應留意群創排擠效應
寒害從寬從速認定 台東市受理上千件
郭董：對夏普有信心 2月底簽收購協議
初一到初三 上烘爐地有免費接駁車
鴻夏戀搶進全球 經濟部樂觀其成
小年夜除夕 寒流帶空污北部空氣差
鴻夏戀定情 學者：讓台日面板廠活下去
竹市衛生局稽查春節食品 均符規定
尼加拉瓜擬建社會住宅 貸款8100萬美元
郭董訪夏普 簽下優先交涉權
世銀：敘內戰經濟衝擊已達350億美元
忠孝橋拆除 8台攝影機縮時見證
鴻夏戀 孫明德：經濟外溢效果值得觀察
日月光併矽品案 公平會受理了
可成估Q1落底 1月營收仍年增4.5%
瑪丹娜演唱延時恐擾民 北市：加強取締
父子檔組鏢客集團 高價賣鹿茸遭起訴
台中市遠東大樓再發光 帶動中區繁華
新台幣「羊沒吐氣」貶逾5% 14年最慘
臨會不倒閣 立院人士：無打臉之說
光影藝術燈節 斗六浪漫過好年
桃機春運人數創新高 13萬2千人次
商業服務業欲振乏力 景氣連2黃藍燈
鴻海1月營收 年減14.7%
買夏普 郭董：談妥9成 盼29日簽約
文曄公布1月營收 月增7.6%
立法院遷台中 朝野黨團態度保守
高灘地免費停車 遊朝天宮更便利
忠孝橋拆除 10公尺隔屏保護北門古蹟
夏普打臉 否認給予鴻海優先交涉權
5茲卡確診病例 熱帶島國東加發布疫情
大學美術科考試爭議 6日公布勘驗委員
張揆：塞車痛苦 第一時間要有人處理
共同社：北韓開始為飛彈注入燃料
鴨子船故障被拖上岸 船公司送票致歉
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郭台銘談判9小時 稱已獲夏普優先談判權
聯發科1月業績衝上200億 史上第三高
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菲恐怖組織新生 炸彈攻擊作結業考
春節年假 澎湖海巡掃蕩嚇不法
外交部：據史實國際法護南海 盼國人支持
呼吸照護病房自費爭議 衛福部將了解
郭董稱取得優先交涉權 遭夏普打臉
市調機構：鴻夏聯姻 將成蘋果超級供應商
加緊研究 巴西盼1年內找出治療茲卡方法
監所加速審核假釋 近兩個月釋放1985人
法總理：緊急狀態搜索 成功阻止恐攻
鴻夏戀愛ing 郭台銘：90%共識已完成
首日站外下客 台北轉運站輸運佳
美經濟趨緩 宏國估今年僑匯收入稍減
陸外交部記者會答問文字 出現台灣總統
換鈔盼過年 今發行2.2兆創新高
澎湖春運未來兩天進入最高峰
冷爆！煤油大缺貨 中油加開8處販售
1月外匯存底略減 達4259億美元
漢武帝昆明池 首次發現漕渠遺跡
大立光1月營收跌2成 2月恐爬不回來
洪秀柱：黨內檢討報告未看到從基層做起
南非金礦礦坑崩塌 近80人獲救
俄當局搜索塔斯社總部
南韓：北韓可能對火箭注入燃料
遠傳1月每股盈餘0.32元 年增逾9%
光寶科1月營收跌 年減9%
F-中租擁雙引擎 1月營收加溫增4%
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國軍清斃死魚 助受災漁民重建產業
日媒：美指北韓可能數日內發射火箭
猴年版畫除舊布新 新店公所濃厚藝術味
談鴻夏戀 郭台銘：一開始有點太急了
農委會防禽流感 將嚴罰非法注射隊
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自來水園區河津櫻 花苞預計8日後綻放
教廷宗教盛典登場 外交部提醒注意安全
日本櫻島火山噴發 附近核電廠安然無恙
德情報頭：IS分子假扮難民潛入歐洲
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大陸國開行十年向台企發貸7500億
天津爆炸案 最高涉事5官員無人被撤職
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南非金礦礦場坍塌 仍有3人失蹤
國泰金穩坐金控股龍頭 元月獲利衝第一
F-佐登1月營收 年增4.31%
轉型見效 王品1月營收年增2.55%
中華電1月每股盈餘0.56元 4年來最佳
嚴凱泰：納智捷電動車S3 第2季亮相
周大觀基金會認養垂死之家13殘童
駐歐代表投書 說明台灣擁太平島主權
台塑四寶1月營收衰退 台塑化墊底
漁損直呼慘 農委會輔導請領救助金
亞桑傑：英國和瑞典應落實聯合國裁定
日媒：INCJ援夏普效益實質達兆日圓
大樂透頭獎槓龜
俄當局搜索塔斯社莫斯科總部
今彩539 頭獎1注中獎
嘉義市長涂醒哲父親去世 享壽90歲
美就業成長趨緩 失業率處8年低點
網站業績成長平面報下滑 紐時收入持平
談福祿猴主燈 柯文哲：未演先轟動
緩漲公車票價恐釀停駛 雙北年後協商
填補技術勞工 德提供1萬難民職訓
法國難民營環境差 聯合國指對兒童有害
中共五大戰區空軍成立
搶「夏」一步 鴻海：最快速度定案
教宗與東正教主教長將首度會晤
南部凌晨巨震 一大樓躺平 多大樓重損
南臺灣6.4強烈地震 台南多處大樓倒塌
強烈地震交通受阻 高鐵台中以南轉乘台鐵
南臺灣大地震 各縣市搜救隊馳援
南台大震／馬英九抵台南視察 蔡英文指示黨部協助救災
簡又新專欄－東京「清涼商務」 改變上班穿著、落實減碳
偷工減料再一樁！ 維冠金龍建商、營造商早已倒閉
南台灣強震 中南區旅館提供安置
南臺灣地震災損上修 義美等企業捐款湧入
為何震央在高雄 卻是台南災情最慘重？
白河、新化大地震 台灣10大震2起在台南
全球不平靜！日本、尼泊爾稍早也發生大地震
UN籲茲卡病毒肆虐國家允婦女避孕墮胎
巴西專家：尿液和唾液發現茲卡病毒
茲卡肆虐 波多黎各宣布衛生緊急狀態
美就業數據引憂心 拖累歐股收黑
美失業率跌破5% 歐巴馬讚許
台南強震 永康區大樓倒榻
凌晨大地震嚇醒 台南大樓倒塌
台灣規模6.4地震 雲林2人被砸傷
凌晨大地震 彰化暫無災情
白宮：美陸同意強力回應北韓挑釁
高雄凌晨地震 多起民眾遭落物砸傷
哥倫比亞3人 染茲卡神經失調症病死
台南永康樓高16層大樓倒榻 逾150戶住戶
地震過後 台南多處樓房傾倒
南台灣6.4地震 男子驚嚇跳樓骨折
地震撼動中南部 南投人聯想九二一記憶
供應過剩摜壓 世界油價再下探
地震搖醒網友驚慌 祈天佑台灣
台南樓塌已救出34人 女童受困喝尿解渴
地震台南大樓塌 新北特搜馳援
調息憂慮罩頂 美股重跌收黑
南台灣強震 國軍馳援待命
台南樓房倒塌 嘉縣特搜隊支援搜救
凌晨地震 總統抵災害應變中心
南台灣強震 蔡英文籲勿妨礙救災
台裔醫濫開藥 判30年徒刑
地震南市樓塌 維冠金龍大樓已救出123人
BMI值偏高 並非不健康
地震台南樓塌人員受困 張揆赴台南勘災
潔西卡艾芭自創品牌考慮上市
地震後傾倒 永康維冠大樓搶救受困者
地震影響台鐵高捷緩速發車行駛
巴西發現可經由唾液和尿感染茲卡病毒
對抗茲卡 聯合國要求拉美開放墮胎
南台灣地震 52年前白河大地震規模相當
馬總統搭空軍一號南下指揮救災
台南大樓倒樓 襁褓嬰兒獲救
地震後倒塌 維冠大樓2人命危
地震救援 參謀總長進駐聯合作戰中心
台灣南部強震 CNN BBC等外媒報導關注
大地震 澎湖虛驚未傳災情
南台灣6.4地震 雲林草嶺交通中斷
南台灣6.4強震 12萬餘戶停電
南台地震 蔡英文指示執政縣市首長救災
地震威力大 台南受創建物多
美就業數據引憂心 拖累歐股收黑
供應過剩摜壓 世界油價再下探
調息憂慮罩頂 美股重跌收黑
震央美濃 周邊旗山地區未傳傷亡
美專家：南台地震特別糟
台南地震 美媒頭條報導
北韓擬發射飛彈 傳選在超級盃當天
台南地震 美地質調查所：規模6.4
台灣大地震 桃園特搜南下馳援
加拿大元月份失業率升至7.2%
南台強震 蘇嘉全致電賴清德允全力協助
大地震 台南高雄仍有3000戶停電
駐南非代表官邸 僑民心中的家
地震屏東無災情 為安全琉璃吊橋關閉
南台地震 陸軍航特部直升機空勘災情
地震影響虎頭埤壩體有3裂縫 無立即危險
北韓揚言試射導彈 美陸協議強勢回應
黑莓美加再裁員200人
小年夜地震 北市搜救隊支援台南
南台強震 馬總統指示全力搶救與安置
台南地震 台北市搜救隊南下馳援
地震後倒塌 維冠大樓2傷者不治
台南地震大樓塌 中市特搜馳援
台南地震 總統：全力救災
台南地震 竹市16名特搜隊員南下支援
南台灣地震 臉書推平安通報功能
台南地震 菲勞與台商憂親友安全
南台地震 大陸國台辦指願協助救災
地震 台南3人無生命跡象
南台灣強震 金管會啟動應變機制
台南地震 BBC頭條報導
巴黎散步賞新藝術建築 華麗藤蔓雕花
牛車水年貨大街 南北乾貨買氣旺
地震後被水塔壓傷 婦人命危
屏東消防局出動人車 支援台南震災
搭飛機10大惡習排行榜
連假作息亂 醫師教你這樣調
南台大地震 日月光：高雄廠無人員受傷
朴槿惠習近平通電話 敦促制裁北韓
南台強震 大陸民眾睡夢中被晃醒
地震損管線 台南40萬戶暫停供水
南台灣地震 中華電：零星基地台停電
警政署成立應變中心 保五總隊投入救災
南台灣地震 蔡英文取消過年公開行程
年前大掃除 彎膝挺腰少負擔
年節防宵小 申請治安風水師保平安
過年氣溫低 保持通風避免一氧化碳中毒
過年防火警 關火關電保平安
地震全台停電3千戶 核電廠運轉正常
台南地震 警政署成立災變中心
南台大地震 各國網友齊聲祈福
宏?捐100萬元救災
南台灣強震 中鋼及中龍產線作業正常
過年無負擔 營養師5招不留肥油
年菜鱈魚加工 上桌小心被騙
南台灣強震 南茂：人員平安無事
南台大地震 紅十字會出動救災
推特凍結逾12萬帳號 力抗恐怖主義
南台強震 大陸海協會致函表達願協助
頻尿急尿夜尿 膀胱過動症出門好憋
地震台南災情 衛福部：318人送醫另4人OHCA
中央災變中心成立 總統張揆赴台南勘災
台南地震大樓塌 宜蘭待命支援
強震晶圓受損 台積電加速補產防斷鏈
高雄強震 裕隆率先捐千萬
黃敏惠要立法院黨團 配合行政院救災
地震傷患就醫 不收部分負擔
空軍救護隊動人故事 齊柏林擬拍電影
地震台南災情 截至上午9時3人死亡
南台灣強震 壽險啟動緊急措施
南台灣地震 南投派2車7人馳援
南台大地震 屏東校舍龜裂
南台灣大地震 群創無人傷亡營運待評估
地震台南維冠大樓估仍有31人受困
台南強震 5人死亡
地震台南大樓塌 新北義消特搜增援
洛杉磯外海傳空難 2飛機相撞
南台灣強震 竹科廠商無影響
韓媒：台南地震規模如兩顆原子彈
空軍救護隊神聖使命 救人不計其數
大陸網路售假 壯陽藥最嚴重
婦逃過九二一 再次逃過台南大地震
地震 南科部分停工 工業區無重大災損
地震台南傳5死 疑有一對父女
台南地震 美媒關注報導
探視地震傷者 總統：中央地方全力合作
維冠大樓倒塌 建設公司已不在
台灣地震祖克柏關心 民眾謝臉書助通報
南台灣地震 祖克柏表示心與台灣人同在
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
曾漫步月球 太陽神14號太空人隕落
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南台灣強震失聯？快上Facebook報平安
南台灣地震 中華電搶修寬頻MOD
地震台南災情慘 新北醫療工務待命出發
台南地震 藍綠黨團紛捐款
南台灣地震 蔡英文捐款100萬
台南地震 彭博：科技廠房受影響
日圓週線強揚 創6年半最大
茲卡可透過體液傳播 美發布性行為建議
房市濫放濫收 匯豐在美和解金逾6億美元
不受地震影響 忠孝橋引道如期拆除
南台灣地震 40萬戶大停水6千戶停電
台南大樓倒塌 賴清德：救人優先
台灣地震登CNN 樓塌畫面如電影場景
地震張揆勘災 允諾把握黃金時間搶救
地震台南災情 5人死358傷 房屋全倒8棟
地震傷患多 醫院人力緊急動員
習近平歐巴馬通話 談北韓核問題
南台灣強震 網友：以為世界末日
南台大地震 在台陸客微博報平安
南台大地震 AIT表達密切關心
台南地震 頂新捐千萬及保暖毯救災
又怪又萌猴面鷹 大陸常被農民撿到
南台大地震 彰化特種搜救隊馳援
故宮南院照常開館 震後安全無虞
台南地震 華碩捐300萬元賑災
陳光復馬基隊探訪無依與退伍獨居老人
南台灣地震 國軍出動近千人協助救援
雲南動物園 有猴子接生婆
地震 遠雄人壽啟動理賠優惠
什麼是抽猴兒 西安很流行
世界主要報紙頭條新聞標題1
無懼金價跌 大陸猴年金條論斤買
地震維冠大樓倒塌 賴清德指示追查究責
地震傷患多 血液庫存可撐到初三
南台灣強震 全球人壽提供保費緩繳4大服務
台南強震 金門捐200萬救災
台灣時尚新銳 紐約展創意現美學
南台灣地震 台電祭用電減免措施
南台強震 故宮南院無礙照開館
台南地震 印度媒體報導
金價強彈 週線創半年最大漲幅
安倍願助南台地震 外交部表達感謝
南台灣強震 茂迪一度停工已復機
南投燈會開幕 為南台灣地震祈福
地震重創南台 八方雲集捐500萬
南台灣地震 陸媒關注
地震災情多 台南設捐款專戶
南台灣地震 總統：全力救災
台南地震 日本野宮神社祝福暖心
台南地震 美專家：洛城應借鏡
地震重創台南 朱立倫捐百萬
南台灣地震 校園災損初估3千萬
南台灣強震 中市消防局救出3人
五股鐵皮工廠大火 消防人員搶救中
陳威仁：全力協助搶救維冠受困民眾
地震後三大留意事項 你做了嗎
地震釀死傷 台南樓塌高鐵南部停擺
南台灣地震 總統促評估境外救援
大馬男子夾藏710萬企圖出境 闖關遭攔
過年沒下載這些APP 比「三缺一」還遺憾
12年一度 猴年馬月真的來了
南台灣地震 民進黨中央捐300萬
地震台南維冠金龍大樓倒塌 21人待查搜救
南台大地震 死亡增至6人
台南地震 味全提供熱鮮奶並捐500萬
南台灣強震 台北101晚間點燈祈福
過年常見白目問題 你可以這樣應對
工具媳必學！年終大掃除7秘訣
南台強震 畜產初估損失千萬餘元
地震撼台南 24古蹟毀損
台南地震 奇景捐1000萬賑災
牌樓損 旗山天后宮速防護
南台強震 萬海航運捐款1000萬元
福建3例H7N9 旅遊建議提升警示
銅鑼灣書店案 傳桂敏海在陸秘開分店
地震 產壽險業協助資訊報給你知
南台灣強震 僑委會確認僑生安全無虞
地震維冠大樓倒塌 13時30分救起一婦人
南台灣地震 增至7死
地震災情嚴重 台南死者增至7人
台南地震 台積電估影響出貨低於1%
菲總統民調 孤女參議員領先
台南地震 金融業捐款傳愛
台南地震 聯電：不影響出貨
震災急救醫療 台南捐血中心籲捐血
非原廠維修iPhone 手機恐死當
台南地震 台灣大搶修基站
台南大樓倒塌 災民心繫受困家人
地震受創 台南新光三越西門店暫停營業
地震 立法院：無開臨時會與提前開議之需
南台灣地震 中市主動提出醫療協助
地震災民多項租稅減免 30天內須提出
南台地震受災戶 比照八八水災補助租金
台南地震 保五總隊災區救援
小年夜地震 竹縣長視察高鐵新竹站
地震賑災物資已無容納空間 南市籲捐專戶
地震受災企業 經濟部伸援手
台南地震傳災情 王品飯糰熱湯送暖
地震 蘇嘉全捐血捐款20萬元
南台灣地震 張揆：儘快救出受困民眾
台南地震 義美捐250萬元賑災
台南地震 鴻海永齡基金會駐點支援
地震樓塌困10小時 婦人被救現場歡呼
強震重創台南 奇美集團捐千萬元
台南地震 華航捐千萬助救災
南台灣地震 水電祭減免措施
華航：因地震改訂位退票者免手續費
南台灣強震 南部百貨照常營業
南台灣強震 陳德銘致電表關懷
京城銀新化分行傾斜倒塌 無人員傷亡
台南地震即時資訊 加入市府LINE查詢
南台強震日媒關注 美籲報平安
登革熱到地震 張揆：與賴清德難兄難弟
大陸2015流行語 寶寶任性添新義
高鐵台中以南停駛 持票根可轉搭台鐵
地震後群創陸續復工 2員工送醫後返家
中華電攜紅十字會 手機直播55135捐款
台南大樓倒塌 消波塊撐結構
台南山上南化區公所危樓 撤離辦公
台南地震 天仁員工捐一日所得
柯文哲：北市待命 可隨時支援救災
台南地震送暖 中租辜仲立捐款300萬元
地震震出沙拉油桶 結構技師：裝飾柱可
茲卡疫苗搶先報 印政府：准後才可宣布
地震台南災情慘 朱立倫籲各界伸援手
大學美術科考 組驗卷委員會
京城銀新化分行倒塌 京城建:不是我蓋的
南台灣地震 新加坡願派隊救災
台南地震 日月光文教基金會捐1千萬元
南台灣地震 衛福部設8處收容所
地震愛心手續費 跨行和信用卡捐款都免
增3例H7N9確診 福建黃色旅遊警示
網路流傳台南醫院缺血 衛福部澄清
南台灣強震 李克強表達慰問
台南震災 證券期貨主管機關捐2000萬
南台灣強震 金仁寶集團捐1000萬元
怎麼吃能長壽？大陸領導人食譜告訴你
南台大地震 台商組織捐款1000萬
國道南下湧車潮 彰化段時速30公里
南台灣地震 中市消防局再救出1人
仁德區4層樓建物傾斜 判定危樓全毀拆除
台南地震 遠傳受災戶月租減免
台南市警局不列入春安評比 全力救災
地震停電破17萬戶 3500戶待復電
亞投行公布5名副行長名單
南台灣強震 南山續保保費緩繳半年
南台強震 台塑企業捐5000萬元
強震重創台南 南檢分案調查
BBC妙聞 希拉蕊買披薩錢 完勝其他參選人
航空公司：受地震影響可免費改票
災區滿是哭聲淚水 地震浩劫餘生
南台強震 緯創資通捐600萬
南台強震 友達：台中新竹桃園廠不受影響
南台灣地震 國民黨捐款100萬
台灣之星加派行動車 陪災民共度難關
南台灣地震 台南旅館業提供緊急住宿
台南維冠金龍大樓剩7人待搜查
台南非震央卻重創 地震專家：場址效應
地震撼動南台灣 晶圓面板影響大
台南市政府：維冠非921危樓
富蘭克林關懷南部震災 捐款2千萬
台南地震 燦坤永康店員工平安
南台灣地震 南非媒體關注報導
超視(土界)助地震受災戶免費換新電視
南台灣地震 金融聯合徵信中心捐五百萬
南台強震 台開南部建物園區安好
南台灣地震賑災 林榮三基金會捐1億
地震災民急需通話？ 到鄰近亞太電門市
廣達響應救災 捐1千萬
陳菊度假搭機又折返 捐1月所得
台南地震 北市消防局救出兩女童
虎頭埤水庫震出3裂縫 水利署：安全無虞
年前陸股流通市值 周增1.89%
境外人士北京購房 取消工作滿一年限制
北韓衛星發射場 出現油罐車蹤影
可成捐1000萬救助南台灣震災
德誼關懷受災戶 iPhone維修5折
南台灣地震 超商量販糧食飲水援災
泰媒報導台南地震 泰勞家庭心繫家人
和泰大金空調捐300萬 助台南震災重建
地震釀災 總統取消部分春節行程
南台灣大地震 累計8人死亡
災害救助金發放 陳威仁指示從寬從速
南台震災 台南市政府宣布亡者慰助2百萬元
南台強震 遠雄人壽捐款500萬元
地震波再幾秒會到？你最好有這款App
南台灣強震 台南紡織集團捐1千萬
南台灣地震 林榮德捐款100萬
南門市場老味道 未受拆遷傳聞影響
南台大地震增至8死 6人是維冠住戶
連2漲 台塑8日汽柴油漲0.6元
潘基文：全球34組織效忠伊斯蘭國
南台灣地震 頂新捐毛毯抵台南
南台灣大地震 時代力量捐100萬
強震撼南台 台積電估影響Q1出貨不到1%
地震導致水管破 賣場水供不應求
台南地震 鄭文燦視察中壢車站疏運
日官方震災調查隊 今晚抵台明赴台南
多數停電戶晚間復電 停水減至25萬戶
佛心幫同事 醫院組長躲過地震一劫
張志軍：中共中央高度關注台灣地震
南台灣強震 張揆視察台中雙鐵疏運
台南地震 東元集團捐1千萬元
不丹王室傳喜訊 首位小王子誕生
女工程師變身模特兒 拍桌曆造成轟動
南台灣大地震增至11死 9人是維冠住戶
屏東消防局支援救災 救出7人
維冠大樓頂樓坍塌處救出一名意識清醒男孩
台南地震 鄭文燦：加油支援
台南地震 SIGMU集團傾力救災
受困維冠塌樓 小一女童獲救
南台地震289校受災 災損7千萬1學生亡
地震關13間門市 全聯仍捐1千萬
小行星下月近距掠過地球 NASA：不會撞上
台南地震 金融業捐款破1.5億
地震加低溫 慈濟投入千人志工發熱食
高雄17時全復電 僅台南899戶仍停電
促阿富汗和平 4方談判再開
工程會啟動0206地震復建專案
南山人壽災民慰問金 每戶5萬非保戶也有
南台強震 地震險保戶初估僅148戶
地震災後心創傷 一週內睡不著須就醫
南台灣地震 中央持續協助地方搜救
日韓政府：北韓提前本月7─14日射火箭
地震維冠屋塌 漏夜搶救1女無生命跡象
文化部：10國定古蹟遭地震災損
震旦捐500萬 助南台灣地震災民
美日歐等國慰問震災 外交部感謝
地震 南市：維冠大樓9死172失聯
日本全家跨海送暖 發起捐款助台灣災民
地震台南災情慘 靈鷲山捐百萬元
新光三越捐千萬予台南市府震災專戶
台南地震救災 王品捐300萬
彰化特搜隊救受困災民 大喊要加油
年終獎金入袋 買3大夢幻商品犒賞自己
年終獎金在手 理財先理「心」
台南地震 鄭文燦捐1個月薪資
南台強震捐款 免收跨行手續費
南台灣地震 張善政：郭台銘捐2億元
南台灣地震 張善政：罹難補助增為百萬
南台灣大地震 死亡增至12人
強震維冠屋塌 現場傳有人求救
用年假洗冷氣濾網 過敏不再來
演講煉金 希拉蕊不能說的秘密
中投公司捐一日所得賑災
賴清德盼災後24小時 給住戶明確訊息
台灣大受災戶 一年通話上網費減免
聯發科出貨不影響 捐1千萬賑災
張善政：郭台銘來電 捐2億助震災
台南地震 未傳出大馬人受災
除夕圍爐吃膩佛跳牆？飯店異國味飄香
台南地震 大馬佛光山飛台救災
因應北韓射火箭 日2島部署愛國者飛彈
黃金救援期 陸軍54工兵群架設夜間照明
台南地震災情重 電信門市變補給站
南台灣大地震 死亡增至13人
南韓媒：北韓擬提早發射衛星
台南強震 維冠大樓傳有澎湖鄉親下落不明
地震維冠屋塌 晚上8時16分救出30歲女性
今彩539開獎
賑災 旺旺集團捐新台幣一千萬元，
台南震災 車商提供免費拖吊
春節期間 大馬加強防恐攻
大福彩開獎
台南地震 宏達電捐物資送暖
亞洲醫師會派員評估助地震救災
地震7歲女童罹難 阿嬤心碎淚崩
地震造成高雄市92所校舍受損
Yahoo購物中心捐8天所得1%賑災
又一央企高管被調查 中化總經理涉違紀
台南震災 中壽總經理前進災區坐鎮
地震維冠屋倒 貸款200萬購屋不到三個月
森林遊樂區總整理 春節好去處
新罕布什爾初選 傑布．布希背水一戰
無懼茲卡疫情 巴西里約嘉年華熱鬧登場
電信三雄關懷地震受災戶 提供月租費減免
台南地震 傳有澎湖民眾下落不明
地震維冠屋倒 晚上9時7分救出54歲女性
台南地震死亡增至14人 484人傷156人失聯
台南2處堤防受損 水利署搶修
證券期貨投信投顧3公會 合捐900萬賑災
地震停電最新統計 僅剩台南593戶停電
超商禮盒堆高高 搶攻伴手禮巿場
南台灣地震 家樂福捐千萬救災
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
南台大地震 張揆呼籲企業踴躍捐款
賴清德：7日凌晨4時公佈階段救援工作
茲卡病毒危機 專家：里約奧運不會取消
長假賞黑琵 車內遠距最好看
敘誓言抵禦 外國地面部隊入侵
南台灣大地震 4881人投入災區救援
地震維冠大樓倒塌 仍有155人失聯待查尋
南台灣強震 台灣三星捐500萬助災民
統一集團捐千萬幫助災民
愛心不落人後！郭台銘宣布共捐2億賑災
外交部感謝美方對台震災關懷慰問
台南地震 玉山金控捐千萬給市府專戶
上銀捐1000萬給台南市政府
強震重創 台南近百件房屋受損
傅(山昆)萁捐1月所得 籲為災民祈禱
消基會成立法律協助小組 供受災戶諮詢
中信金捐2千萬 協助南台灣強震受災戶
彰化民宅火警 1男死亡
南台灣地震9處樓塌 14死484傷153失聯
南台地震 F-龍燈董座以個人名義捐百萬
阿美族豐年祭 華岡舞團春到河畔獻藝
受災民眾遺失金融卡 台銀專案助提款
地震台南大樓倒塌 2越人受困
南台灣地震 14死484傷153失聯 高鐵7日午南段復駛
可以回家了 高鐵10時恢復雙向通車
高鐵設備受損嚴重 台中至左營仍暫停營運
搶救災區古蹟！文化部成立緊急應變處理小組
食安小講堂－橄欖油摻假 歐美非罕見
維冠搜救進入第30小時 續有生還者消息
新年台灣打卡夯 小心隱私遭偷窺
中市勞工局募集冬衣 送暖國際移工
農曆春節到 越南民眾瘋桃花、求好運
台南強震 農損累計1058萬元
加油請早 中油8日汽柴油各漲0.6元
台南地震 停水減至18萬戶
台南地震救援與時間賽跑 搜救人員辛苦了！
黃安終回台 民眾罵賣國賊
地震徹夜搜救 3人獲救其中1人無生命跡象
奧地利西部嚴重雪崩 5捷克滑雪客喪命
茲卡擴散 哥倫比亞逾3100孕婦感染
敘利亞總統阿塞德母親辭世 享壽86
維冠大樓搜救 估103人困底層
39年忠孝橋引道拆了 10米紅布致敬
新總統難產 海地將成立過渡政府
美國務院與國會議員悼台南地震受難者
地震截至清晨7時18人死 維冠152人失聯
北韓射火箭 進入預告發射窗口
忠孝橋拆除 雙北訂3及5公里防回堵措施
巴黎最古老咖啡館 歷史超過3世紀
國家地理頻道 全時紀錄忠孝橋拆除工程
巴格達四周建高牆防IS計畫 伊總理駁回
10公尺隔屏護北門古蹟 預計13日露臉
滴漏式沖泡咖啡 越南人獨到飲用法
台南地震 美總統參選人克魯茲致哀
華府克雷默 因呂茵斯基一戰成名
麝香貓咖啡飄香 口感似高山茶
地震台南災情 累計18死505傷
猴年央視春晚搶紅包 支付寶搶贏微信
受困苦撐27小時 14歲少女獲救
刀鋒戰士身敗名裂 難對女友亡魂
黑吃黑 南非黑人排擠外來黑人
韓聯社：北韓已發射長程飛彈
陳威仁：與時間賽跑 全力搶救底層民眾
六合彩雲端下注 賭資逾2千萬元
選食用好油 您應要知道的常識
洗石當修練 百餘義工上法鼓山安頓身心
您用對油了嗎？專家：別一瓶打通關
反伊斯蘭組織號召 歐各地發動示威遊行
北韓在東倉里發射一枚長程火箭
春節連假 闔家闖關玉米田迷宮
港台大不同 香港春節必吃4道吉利菜
幸福料理 花蓮前田家美食不藏私
過年搶紅包商機 電信業奉上優惠
北韓上午8時30分發射長程飛彈
走春來糖廠 這些景點拍照最美
過年大魚大肉 衛生局教你吃得健康
招財五帝錢 雍正通寶最貴
地震持續搜救 新北特搜發現孩童腿部
高鐵疏運 陳威仁要求交通部為民眾著想
大陸網友教你如何面對春節親戚提問
一胎化效應 陸年輕夫妻趕場吃年夜飯
回誰家過年？大陸夫妻為此離婚
年節易發胖 教你這樣吃不發福
年終獎金理財術 善用保險打造退休俸
暴食熬夜玩電動 春節學生三大憂
壞壞惹人愛 臭臉萌貓大集合
南韓軍方：北韓7日上午發射長程火箭
為台南加油 微風集團捐500萬元
不只賣咖啡 賣畫賣鞋越奇怪越有趣
遷家10公里耗10年 林安泰厝穿古今
好消息 台中搜救隊清晨發現1受困男子
日本搜救團抵達 協助台南搜救
南韓促聯合國緊急會商因應北韓射彈
北韓射飛彈 日相安倍憤怒譴責
地震 台南停水減至18萬戶
北韓發射火箭 國防部執行防空應變措施
北韓射彈 青瓦台急開國家安保會議
金門海龍忠烈祠 供奉殉職蛙人
過年邊吃邊玩 7大美食旅遊路線報你知
年終獎金理財 資產配置最重要
拿紅包上網血拼 小心網購詐騙5陷阱
因應北韓射彈 朴槿惠主持國安會議
春節期間 身分證仍可24小時掛失
國外╲韓聯社：北韓長程火箭試射可能失敗
冒低溫搜救 特搜隊：救到人就不累
北韓除夕射彈 韓聯社：可能已失敗
新華社：北韓發射火箭 讓緊張局勢惡化
地震傷亡多 張揆到台南探視
地震搜救好消息 挖掘8小時救出父子
大陸民間救援隊來台 隊員是台灣媳婦
台南地震18死 維冠72人失聯
南台地震 北市搜救隊又救出1男子
桃園中壢火警 消防弟兄奮力救
抽測10縣市ATM 過年領錢沒問題
春節美食當前 7大招教你拒胖
馬總統金門弔祭美軍
北韓射導彈 美韓六方會談團長緊急磋商
北韓射火箭 美重申對日本南韓防禦承諾
過年好運桃花妝 五大重點部位就搞定
南台地震 北市搜救隊又救出一男子
蔡英文：此時此刻 我們都是台南人
波蘭僑界春節團聚關懷家鄉震災
南投消防援地震搜救 發現11人搶救中
孟庭麗器捐 嘉惠至少8人
倒塌搜救30小時 2男子獲救
北京過年吃什麼 必備炸丸子
國軍掌握北韓發射衛星火箭動態
北韓火箭分離成5節 日未試圖擊落
受困30小時 維冠B棟8樓男子平安獲救
南台地震 國軍兵分4組續搜民眾
美譴責北韓發射火箭 平壤需付出代價
老北京過年 最怕老闆請吃包子
台南地震停水 水公司：中午剩約5萬戶
北韓射彈 韓聯社：在雷達上消失恐失敗
台南地震 台灣工銀集團與大成各捐千萬
大陸西域城市 圍爐火鍋加入新疆味
過年頭疼親戚稱謂？APP幫你算出來
大陸釣魚台國宴 19900元送到家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
清宮年夜飯吃什麼？8路63品
高鐵通車生變 加開台中至雲林列車因應
朴槿惠：北韓射彈是無法容忍挑釁行為
大陸最南海南島圍爐 有在地滋味
南台地震若在台北 專家：恐更大災情
搜救逾30小時 續有生還者消息傳出
北韓衛星進入軌道 韓聯社：可能成功
地震維冠樓塌 1女尋獲無生命徵象
南台強震 死亡人數增至19人
南台灣地震災情 李顯龍表關切
快加油 中油：8日汽柴油各漲0.6元
探震災傷者 張揆難過語塞
更新 南台灣強震共20死
韓媒：北韓搗彈 朝鮮半島風雲緊
先加滿油 中油8日汽柴油各漲0.6元
台南地震 男子爬出瓦礫堆大呼救女友
奮力救援13小時 北市救出邱國雄
北韓：火箭發射成功衛星順利進入軌道
毛小孩魅力難敵 盤點各國第一寵物
地震屋塌受災戶 免收2月瓦斯費
南台強震 大陸兩岸企業家峰會表達助願
張善政：救難工作 做到最後1秒鐘
北韓官媒：發射衛星成功進入太空軌道
台南地震 矽品等捐款賑災
南台地震396校受災 災損1.3億4學生亡
過年熬夜放肆吃 小心胃食道逆流
南台強震 星國願派救難隊協助
春節出遊 十招成為環保駕駛
板橋金紙店查獲非法煙火 總重1.2噸
安置重建 南市提比照莫拉克予補站
台南地震 台中市消防局已成功救出5人
南市維冠大樓4大學生 生死未卜
想你到無法呼吸 北京人笑話抗霧霾
移民署長機場 慰勤發送紅包
南台地震 法鼓山初一初二祈福法會
再尋獲一遺體 嘉市半數人力先休息
地震樓塌肉身護妻女 勇夫喪命
台南地震 黃洸偉獲救「Yes！謝謝你們！」
地震受困逾30小時 11歲小學生LINE求救
越南春節 民眾買桃花求好運
地震維冠樓塌 發現罹難者紅包
台南地震 崇友捐200萬元
春節海空疏運順暢 旅外鄉親平安返澎
賑災 屏東2廟各捐1千萬
護念地震災區 法鼓山辦祈福平安法會
男子維冠脫困 胞弟：家人都還在裡面
身體活動每週須150分鐘 家事也算
流感疫情上升 返鄉南來北往注意衛生
北韓發射火箭 北京表態：遺憾
大陸小三勸退師 生意做到台灣來
馬總統除夕金門勞軍 頒保衛台灣紀念章
高鐵通車生變 台中站人潮滿滿
北韓今發射飛彈 外交部嚴正譴責
再尋獲1男性遺體 南市死者增至24人
地震救災 賴清德對日本搜救調查團簡報
美軍追蹤到北韓火箭 已進入太空軌道
雜魚翻身 日工商團體推ZAKO48
田中蜜麻花 高鐵另類路標
新春賞花 千朵鬱金香搖曳過新年
大甲鎮瀾宮 除夕搶頭香
總統憶受傷經驗 赴三總鼓勵塵爆傷友
客家年菜四炆四炒 當有意思
萬華古廟旁美食 亞東甜不辣擁人心
薑黃雞加梅子雞 梅嶺美食好搭檔
萬華古廟旁美食 祖傳肉（火庚）油粿爽口
幸福天燈喜氣濃 平溪此生必遊
萬華古廟巡禮 青山宮門神3D眼
清水巖祖師廟 台北多校創校地
過年走春 探訪活海鮮聖地富基魚市
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新年走春 探訪檜意森活村
春節嚐鮮 別忘石門水庫活魚多吃
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部署高空防衛系統 韓美同意開始磋商
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中國南方人和北方人有何區別？
馬總統慰勉留守警員 稱讚治安變好
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馬總統取消除夕談話 坐鎮災變中心
南台強震 英業達中壽等捐款賑災
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台南地震 傳維冠許家8口有求救聲
又見提款機大盜 2嫌未得逞警追緝
追責維冠建商 張揆：會讓南市索賠有據
陸客中轉第二波 重慶3人初一經台飛美
北韓射導彈 潘基文：違反安理會決議
北韓射導彈 安理會召開緊急會議
北韓發射長程火箭大事記
台南地震 招領弟卡片為受困姊加油
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台南地震 維冠救出女嬰不治
馬總統：任內治安獲革命性改善
台南還有 5萬戶停水 台水設臨時供水站
美總統黨內初選開跑 選制簡介
明台產險：供受災保戶臨時住宿保險金
群光黑松85oC等企業慷慨解囊救災
台南維冠搜救36小時後 大鋼牙將進場
疑為加菜獵捕長鬃山羊 保七警逮7人
法國世界盃麵包大賽 台灣有望奪冠
高中老師出車幫接駁 民眾直呼揪感心
俄：北韓發射火箭 嚴重破壞區域安全
總統取消除夕談話 為震災祈福
總統中央災害應變中心談話全文
沙外長否認政治獻金大馬首相
台南地震 維冠死亡人數增至27人
世界甜點大賽 台灣隊呈現海洋主題
台南5萬戶停水 救災完 3天內復水
地震創傷反應 7成短暫焦慮緊張屬正常
屏縣社工支援台南震災 東隆宮捐千萬
台灣索尼捐3百萬 災民維修工資免費
韓美展開磋談 討論部署飛彈防禦系統
傳北韓火箭碎片落菲域 菲軍方查證中
南韓：拾獲北韓火箭整流罩
習近平談台灣地震 表示陳痛哀悼
國巨捐款千萬 協助台南救災
菲政府譴責北韓發射火箭
雪梨僑界舉行春節聯歡會
美國指責北韓 發射火箭令局勢不穩
南台地震420校受災 田子國小校舍擬重建
北韓聲稱 繼續發射更多衛星火箭
初一乾冷 災區低溫8度注意保暖
大樂透開獎
台南地震 總統：全力搶救絕不放棄
年初一將現南下車潮 初估250萬輛次
北韓發射火箭 英國強烈譴責
無新證據 大馬不再調查首相涉貪案
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地震災損稅捐申報 國稅局從寬處理
台南永康及東區 將停水到14日
美捐50萬美元賑災 外交部感謝
德法歐盟北約譴責北韓 威脅區域安全
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龍潭除夕夜圍爐 疑口角縱火5死
北韓發射火箭 國際社會震怒同聲譴責
北韓發射火箭 陸外交部緊急交涉
曾受台灣援助 四川兩縣捐款千萬賑災
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大樂透頭獎 1注中獎
國民黨：習近平關心南台灣地震災情
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龍潭圍爐口角 疑男子縱火釀5死
社群媒體造神 也造魔鬼
南臺灣地震 再尋生還者、重機具仍暫緩進場
盼新年好運氣 越南人過年禁忌多
猴年春節到 認識六大破財禁忌
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鄧振中新年四願 續拚對外貿易協定
南臺灣地震 百校明顯龜裂、蔡英文要房屋總體檢
英日同意 安理會須對北韓採強硬行動
安理會開會 譴責北韓發射火箭
法鼓山撞鐘 總統為災民祈福
墨西哥海岸鑽油平台大火 2死7傷
除夕夜宮廟大火 1人命危
阿聯：支持美國帶領地面攻擊 抗敘國IS
聯合國安理會強烈譴責北韓發射火箭
埃及警方突襲 擊斃4名疑似恐怖分子
美奧蘭多夜店發生槍戰 2死10傷
傳蘋果有望在印度開設首家零售店
北韓射火箭 安理會擬新嚴厲制裁案
新加坡春節撈魚生 盼風生水起
新加坡四馬路觀音堂 春節搶頭香超夯
越南人過年 年粽餐桌主角
台南大地震 紐約僑界賑災捐款
南台灣地震 上海台協捐500萬元
安理會譴責北韓射火箭 將速通過新制裁
受困逾50小時 維冠大樓救出女生還者
震災搜救傳2生還者 重機具仍暫緩進場
全球第一暢銷菜 據說是它
汪星人對主人的愛 是喵星人5倍
台彩春節大紅包 除夕誕生21位百萬富翁
隨扈搭伙 馬總統吃中興便當
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馬雲癡迷太極 師父曾擊敗相撲冠軍
層層都是學問 香港過年必吃盆菜
重現大林 青年拍微電影宣傳人文旅行
愛鞋成癡 他辭新聞工作賣老皮鞋
馬公三官殿新春送紅包 為災區祈福
過年貼近生態嚐美食 療育輕旅行就在坪林
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過年到坪林 深度體驗當地人文與自然
坪林茶油 清香安全又營養顧胃
臥床者褥瘡率逾5% 併發症死亡率高
后里馬場春節不打烊 門票兌換摸彩券
春節踏青 人文三鶯好吃又好玩
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北韓巡邏艦越界 南韓開槍示警後返回
新春泡湯舒緩身心 活力迎新春
台南地震 維冠死亡人數增到36人
春遊團聚泡湯 業者好康真幸福
新春泡湯開運 竹縣泡湯迎猴年
乍暖還寒 谷關碳酸溫泉放鬆身心靈
台中4大溫泉區 春節出遊好去處
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樂園換新裝 春節優惠搶攻親子商機
溪州花博嬉遊記 一連15天在彰化
外交部大樓長窗多 大師設計仿國畫掛軸
猴年走春迎新 台北孔廟賞梅抽論語籤
年節走春重頭戲 保安宮抽國運籤
行天宮新年走春 祈求工作好運到
元宵節求好姻緣 霞海城隍廟月老超夯
三地門鄉德文部落 山中咖啡之城
雲深不知處 時間停格在大武部落
陳建仁：所有人現在都應稱為台南人
山中古國阿禮 民宿夫妻守部落
春節連假 喝咖啡搭小火車賞田園
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春遊嘉義 探訪森鐵原鄉
花蓮大農大富花海綻放 民眾快門按不停
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幼苦受恩 洗衣廠老闆助身障就業
冬遊雪國 小心凍瘡上身
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陳以信遺憾未能參加的辯論會
古坑的南丁格爾 張美玲
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衝動男縱火燒死5人 雙親命喪火窟
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31家觀光工廠 春節好玩還可抽獎
維冠救援好消息 發現2生還者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
彩券開怪牌 去年特別多
探視震災傷者 蔡英文：非常沉重的新年
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毛小孩過年也發福 幫狗狗減肥別貪快
新年憾事 廣西山崩民宅垮釀2死
猴年商機俏 記憶體廠推金猴碟搶市
受困55小時 成功救出李宗典
維冠再傳好消息 又發現生還8歲女童
花在彰化 設祈福樹為地震災民祈福
廣案為菲勞發聲 菲總統候選人之一病逝
李宗典脫困 女友疑無生命跡象
忠孝橋引道拆除工程 進度超前
猴年郵票 這張大陸紅猴價值漲翻天
救助震災 張榮發基金會捐2000萬
曾走過地震傷痛 林佳龍：全力投入搶救
春節旅遊 逾百家觀光工廠任你選
賴清德：遇難人數恐百人以上
李宗典意識清楚 左腿疑壞死
中印邊界北段聯合軍演
超級盃社群贏家 網友瘋推多力多滋
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震災搶救 陳振川：人海戰術由上而下開挖
人民幣投資術 不要賭匯率
菲人慶春節 僑胞：比華人更華人
傳統在消失 大陸女生拍寫雜貨引共鳴
訪傷者 馬總統：救災不懈怠
維冠發現生還者 上午已發現3人以上
陸軍特戰偵搜球 助尋維冠生還者
李宗典左小腿需截肢 平靜以對
初一百貨福袋開賣 幸運兒抽中歐洲機票
牛肉僅供給外國人 印度省長言論惹議
台南地震 台灣LG捐500萬
血液基金會：血庫存量足籲分散捐血
北市除夕垃圾清運 較去年增27公噸
春節買黃金？銀行：今年表現空間恐不大
探望災民 蔡英文盼賴清德保重身體
三猴賀新春 下回要等一甲子
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負利率消息外洩 日銀將公布調查結果
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傑布：真正的魯蛇是川普
春節買咖啡免下車 星巴克也有「得來速」
日圓疲軟 日股收紅
台南震災 維冠36死124待援
印度國有銀行 註銷5700億壞帳
災區未清 台南5萬戶難復水
日本捐百萬美元賑災 外交部感謝
李宗典被救出 女友卻已罹難
菲總統春節文告 祝華人新年健康快樂
北韓軍艦入侵南韓水域 南韓警告後折返
全聯十分鐘賣光8萬福袋 花百元中賓士
緬甸下屆總統人選 3月17日揭曉
千元買福袋贏走百萬車 她笑到噴淚
鄭文燦參拜寺廟 為地震受困民眾祈福
暫撤搜救隊引誤會 賴清德：為找生還者
維冠B棟7樓林姓小兄弟 確定罹難
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
劫後餘生 受災戶臉書感謝救難人員
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
維冠金龍倒塌 燦坤聲明沒動過梁柱結構
忠孝橋引道吊橋體 39年枷鎖北門終露面
為災民祈福 總統：凝聚共識向媽祖祈求
李宗典左小腿截肢完成 轉加護病房觀察
INCJ傳砸1兆日圓搶親 鴻夏戀命運多舛
維冠再傳喜訊 8歲女童林素琴獲救
維冠E棟5樓 救出8歲女童
地震恐勾九二一記憶 諮詢避創傷壓力
伊斯蘭國成員謀發動恐攻 俄國逮捕7嫌
福建海峽情緣 澎湖春節公演精彩連連
維冠大樓下送水幹管待修 5萬戶仍停水
維冠E棟5樓 救出28歲婦人
震後全區正常供電 倒塌420戶無法復電
初二寒流減弱 早晚溫差仍大
台南地震 陸學者：陸心繫台灣不變
地震農損 農委會估約1.7億元
維冠好消息 E棟5樓救出兩人
無懼茲卡疫情籠罩 巴西嘉年華民眾狂歡
蔡英文寬慰傷者 堅持到最後一刻
送給台灣的愛 日政府民間捐款賑災
台南震災 福島縣市長:現在一定要報恩
南台震災 南華大學制定安心就學方案
台南震災 白嘉莉跨海集氣祈福
南台灣強震毀高樓 看日本建築抗震技術
南台地震後66餘震 8日2次有感
巴黎城市風景 露天咖啡座看人也被看
中央災害中心：地震至今38死122失聯
嘆陸農曆年未報佳音 歐股重挫
維冠100多人待援 重機具大鋼牙進場
澎湖七美居民胃部出血 海巡漏夜救援
主導菲方南海仲裁 菲外長健康因素請辭
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只想把人救出來 救難員真英雄
越籍女子與姪女同獲救 兩人病況穩定
猴年利女性 風水師：政壇女將運勢看好
震後第3天 李宗典曹瑋瓴獲救振人心
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美股開盤重挫 道瓊指數大跌300點
地震第三天死亡累計40人 108人失聯待救
南台強震陸方賑災 陸委會表示感謝
維冠搶救已逾黃金期 賴清德：評估機械協助
香港警民衝突 港警開槍示警
紐約農曆新年首列假日 市長秀中文賀新春
南非華人過春節 異國年味同樣濃郁
全台唯一實體顛倒屋華山登場
香港魚蛋革命 民怨沖天爆警民衝突
日圓升破115 東京股市重挫
印尼唐人街年味濃 佐科威賀猴年
《桃紅柳綠 生張熟李》
指揮救災過勞 網友留言要賴清德休息
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
義勇救災18年 我們是一群快樂的傻瓜
疑有史以來首例 印度傳隕石砸死人
英召見北韓大使 譴責射火箭
利空不斷 歐股重挫
防北韓 美將在南韓部署THAAD系統
防治茲卡 歐巴馬盼國會通過逾18億美元
維冠黃金期已過 賴清德:評估機械救援
坐鎮維冠指揮 賴清德:身心沒問題
白宮：須對北韓射火箭作出有效回應
金融與科技股領跌 美股重挫
減產無望 國際油價再挫
台南地震40死 17人重傷住加護病房
春節逍遙遊 台北花博水體驗特展
歐巴馬夫婦猴年賀詞 幸福健康順利好運
維冠母子遺體攬牢牢 搜救人員鼻酸
南台灣震災 加國各界慰問
職場穿搭休閒化 避免隨便過頭
南台灣大地震 紐約僑界捐款不落人後
研究：女主管更多 企業獲利更佳
香港旺角爆發警民衝突 24人被捕
客運出遊依靠誰？ Y5Bus 好夥伴
荷法語教學壁壘分明 比利時存冷戰圍牆
台南地震40死 497傷
春節出國旅遊 這10國最熱門
繫黃絲帶物資車 請禮讓先行馳救援
維冠底層嚴重積水 橡皮艇挺進搜救
南台震災 洛杉磯市長致哀
回娘家避塞車 中市警政APP即時掌握
彭博首度親口證實 可能參選美國總統
天橋車站賣冠名權 奇妙名稱出爐
碩士棄教職 盼扭轉環境消毒業形象
總統在不在 看5長燈就知道
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自我評量 英國專家教你辨識臉盲症
投遞心靈郵局 讓心跟自己和外界對話
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加國調整打擊伊斯蘭國任務
柯文哲行天宮參拜 陪太太回娘家成焦點
華陶窯迎春趣 捏陶賞景嚐團圓味
聶隱娘取景地 宜蘭九寮溪步道美不勝收
科幻電影演的那些事 7大預言成真
過年走春 來海岸賞鳥看老鷹
春節踏青 微風林口知性遊
田尾賞花溪湖吃冰 鄉野一日遊
古井旁洗衣聊天 紅毛井成獨特景觀
國道部分路段塞 高公局籲用替代道路
紐約早餐女王 班尼迪克蛋美味難忘
新竹17公里海岸 騎自行車走春好愜意
竹縣一線九驛 春節出遊好去處
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鹿谷大崙山銀杏茶園 俯瞰綿延不絕
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南韓：北韓光明星4號進入目標衛星軌道
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春節出國旅遊 不可不知的攜藥回國規範
喜洋洋過新年 登高步步高升
溫泉幽谷泡湯趣 文人雅士風華現
觀夕陽泡溫泉 春遊湖山半日閒
春節見親戚很焦慮 醫師：另一半是關鍵
春節連假 新港知性旅遊
助走出新人生 高市女性諮詢專線幫忙
瑞穗金銀湯泉迎客 東洋風情濃
上山賞花雕 雲林迎新春
金門雞蛋糕 零發粉Q彈有勁
銘記煎粿 台南歸仁市場隱藏版美食
鹽水觀光美食城 道地小吃大集合
10年時間 67歲打造大武山休閒農場
春遊嘉義 探訪交趾陶原鄉
電視冠軍太田隆司 來台展細膩紙雕
過年幸福肥 五動作甩油好開工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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忠孝橋工程惹怨 柯文哲：要慢想快做
港本土派與警方衝突 員警記者掛彩
地震救災嚴峻 陳威仁：盡力全救受難者
克什米爾冰河雪崩 活埋士兵奇蹟生還
iPhone 7領軍 蘋果八面威風迎新年
大年初二 總統新埔義民廟為震災祈福
維冠搶救說明會 焦慮家屬意見分歧
Netflix日本開台成功祕訣 1分鐘看懂
台南賑災捐款 賴清德：設委員會管理用途
旺角衝突 香港議員及新聞界譴責暴力
桃園搜救26人南下換班 搜救到最後一刻
泰女被騙1270萬 台電信詐騙嫌犯落網
陳建仁：人民團結 可發揮無數愛心力量
四代同堂 楊偉甫有孫萬事足
地震截肢獲救 李宗典沉默面對痛失至愛
地震 維冠大樓G棟16樓再尋獲一遺體
新州初選 美國總統大選提名章魚哥
奚淞談情與美 從奼紫嫣紅到赤子之心
新罕布什爾州初選前夕 參選人忙拉票
川普希拉蕊關鍵戰役 新州初選5大看點
旺角衝突80員警受傷 梁振英探望
蟑螂暢行無阻 啟發救災機器人發明
美國團下午到台南災區探視慰問
助震災重建 美商摩根大通捐300萬元
地震公安待加強 總統：感到歉疚
億光捐1200萬元 助災區重建
呼籲為震災祈福 總統：大家都是台南人
台南地震 死亡人數累計41人失聯109人
初二查某囝日 澎湖社區辦回娘家餐會
黃金救援時間供參考 馬總統：絕不放棄
婦人回娘家 遭禮儀車輛衝撞命危
蔡英文：一起集氣 永不放棄
紐約發財巴士 康州雪中翻覆
南台地震 印國會議員和國際友人表關心
日防衛省：陸艦近海航行4天 動態異常
助震災重建 永豐餘集團捐1600萬元
龍潭逆兒縱火案又添一死 成6死4傷
維冠金龍倒塌 台南檢方拘提聲押林明輝
微信發免費紅包 砸春節10天廣告收入
賴清德不眠不休 馬總統感不捨全力協助
北韓發射火箭 技術可應用於長程飛彈
南檢聲押維冠建商 法院下午開庭
菲總統大選 全國性職位競選開跑
地震維冠倒塌 馬總統：檢方查明真相
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初二回娘家 台中太平張家500人齊聚
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馬尼拉華人區 14家必訪古早味中餐館
駐尼使館和尼國記者歡慶農曆新年
政院：籲檢方考量對涉案人財產保全
禮儀車對向衝撞 回娘家婦人殞命
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獲救鄭小妹 臉書哽咽求賴清德救父母
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水管震裂殃用戶 台水設臨時取水站
山羊多次闖印官員花園吃花 遭警逮捕
勇敢8歲女童脫險 阿公阿嬤病房陪伴
搶救受困民眾 彰縣特搜隊再出動
逃逸外勞趁亂逃收容所 4人仍在逃
駐巴拿馬大使館舉辦猴年迎春餐會
日本再提供救援物資 外交部感謝
補救水管震裂 台水估40小時先減壓供水
春節文化訪團維也納演出 佳評如潮
1111人力銀行捐千萬 慰勞救難人員
台南地震 泰台商僑界發動募款
馬公三官殿宣布捐款100萬元賑災
8歲女童脫險 3個月小表弟仍待援
天氣晴朗 新北景點湧踏青人潮
張銘忠赴大巴黎八大僑團走春拜年
重機具作業 南市府：救災非拆除
雲縣二梯馳援台南 縣長慰勞警消辛苦
陸下令各校 用網路宣導愛國主義
香港旺角衝突 54人被捕
忠孝橋引道拆除工程 可望提前完工
肯亞奧委會憂茲卡 恐缺席里約奧運
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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人狗都一樣 過年美食切忌油鈉鉀
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賴清德臉書PO照片 感謝馬總統全力救災
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