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- 週休二日修法 協商2小時朝野無共識
- 菜價飆漲直逼天價 估月底恢復正常
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- 感冒流感差很大 10大流感錯觀念解密
- 扁出席國慶大典 陳致中：民主政治意涵
- 勒索軟體猖獗 刑事局自製宣導懶人包
- 女高三生腿痛徹夜難眠 骨樣性骨瘤作祟
- 台7線明池至棲蘭路段 午後搶通
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- 上月球探火星 陸納國土十三五規劃
- 颶風馬修蹂躪海地339死 倖存者難以維生
- 花蓮強降雨 下午停班停課
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- 模里西斯飛機殘骸 證實馬航MH370所有
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- 台股收盤跌 18.5點
- 陸兒千里尋母 被拐離24年媽終於回家
- 3退役軍官涉共諜案 雄檢起訴
- 自己的市旗自己選 台中市徵選新市旗
- 台電海域風電施工處揭牌 明年 3月決標
- 台化訴願遭駁 需設11空品監測站
- 民進黨支持黨產聽證會 籲國民黨理性
- 平盤下整理 台股跌 18點
- 10月台指期跌 4點
- 淡水河女浮屍 疑跳水案件失蹤者
- 美調查：45%陸民視美國為最大威脅
- 林全：兩岸關係改善 不應建在特定框架
- 10月電子金融期齊跌
- 台積電Q3營收創新高 市值同步刷新紀錄
- 印度民眾抵制陸貨 銷售跌逾1成
- 駐西班牙代表處舉辦105年國慶酒會
- 馬國女子遭鷹架砸傷 大馬首相派人探視
- 迎連假 台北市立兒童新樂園10日免門票
- 海基會擬開微博 張小月：不可能批准
- 中投董事長：黨產會兵不血刃摧毀在野黨
- 台股量縮失守5日線 週線收紅
- 陸方已讀不回 張小月：陸委會更重要
- 專訪蔡總統 讀賣分析：台日合作牽制陸
- 布里斯本駐處慶雙十 分享台灣民主發展
- 駐哥倫比亞代表處舉辦國慶酒會
- 航太產業與智慧機械合作 制定機台標準
- 台中歌劇院推進擊的狂想 自製樂器登場
- 漢微科嫁艾司摩爾 訂11/22股票下櫃
- 頎邦9月營收創新高 第3季站上次高
- 李瑞倉：國民黨要謝我當年查黨產公平公正
- 駐教廷大使館國慶酒會 賓客冠蓋雲集
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- 雲林食安平台 獎勵破案有功
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- 新台幣貶7.7分 收31.480元
- 連愛心捐款箱都偷 男子辯酒醉失憶
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- 颱風影響 9月出口轉負年減1.8%
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- 台化彰化廠三方協商 台塑代表低調進環署
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- 大雨影響 花蓮晚上停班停課
- 港化驗大閘蟹 結果令人滿意
- 竹崎鄉長被控買凶殺警 判無期徒刑
- 日月光第3季營收727.84億 歷年同期次高
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- 尊重原民傳統 林全：相關修法已送立院
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- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 詹啟賢：國民黨要借貸募捐 度過難關
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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- 總統：11月試辦長照2.0 長者獲方便服務
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- 黨產會聽證會 聚焦第一桶金齊魯公司
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