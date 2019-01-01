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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
大陸載人深潛器張謇號 結束首航返上海
接見菅直人 副總統盼台日加強核安合作
移民船埃及外海翻覆 死亡人數破百
納粹塗鴉外加仇恨字眼 驚現美大學宿舍
馬來西亞茲卡病毒多為亞洲型
最短命米其林餐廳 上海泰安門2天歇業
林克穎案 二審判暫不引渡台灣服刑
世大運明年登場 台酒擬特釀北啤行銷台北
樂陞案 陳文茜李永萍赴北檢複訊
銘記世界危機 德博物館收錄難民救生衣
今彩539開獎
府:人權諮詢委員 將納熟悉居住正義人士
大樂透開獎
傳日反托辣斯當局 考慮對蘋果採取行動
抗衡美印 巴基斯坦俄羅斯首度聯合軍演
兩岸大學生劉銘傳動漫形象設計大賽開跑
二審判林克穎不回台服刑 政府將續努力
漫畫家繪劉銘傳 考證費盡苦心
西伯利亞森林迷航72小時 3歲童命大獲救
印向法採購36架飆風戰機正式簽約
杜特蒂訪陸 陸外交部：保持密切溝通
林克穎判決逆轉 死者父：想逃離傷心地
差點搞垮東家 法痞子交易員判賠逾3千萬
原住民為文化逕獵保育類動物 最高罰10萬
林克穎判不引渡回台 法務部：將提上訴
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中獎
印度英少女姦殺案懸宕8年 兩被告判無罪
陸工商銀行任俄羅斯人民幣業務清算行
林克穎判不引渡 外交部遺憾將研議上訴
蔣友柏橙果大陸總部 浙江奉化奠基
國際原能總署下修核能成長預測
晨星：期市反映 美國12月升息機率約50%
辯論大比拚 川普希拉蕊比一比
林克穎引渡案 法務部：遺憾 要上訴
樂陞案 陳文茜李永萍赴北檢訊後請回
樂陞案 許金龍遭檢方聲押禁見
輕颱梅姬暴風圈擴大 最快25日晚發海警
撞死送報生逃逸 英二審判林克穎不回台服刑
「南方農業論壇」談天災農損 農委會將推農業保險
6台女到泰國旅遊 疑遭迷昏7萬泰銖遭竊
「南方農業論壇」 高志明：不能只坐在辦公室寫法條
外交部籲：隨時注意人身及財物安全 6台女近期返國
奧客的下場！看咖啡店員如何報復
臺灣期貨交易所 再度獲得國際肯定
感謝有你 感恩歡送熱血牧師
富邦慈善基金會與富邦勇士隊前進台南文昌國小 新球季首度全員到齊播下籃球種子
若感受核武威脅 南韓準備幹掉金正恩
歐美自由貿易協定 歐巴馬卸任前沒指望
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
漲多拉回 歐股收黑
敘政府軍猛攻阿勒坡 死亡人數增至91人
埃及外海難民船翻覆 死者擴增至162人
俄外長：須挽回美俄終結敘利亞戰爭協議
追查樂陞案 許金龍赴北檢複訊
FARC叛軍一致支持哥倫比亞和平協議
樂陞案 許金龍赴北檢複訊
產油協議預期降低 油價重挫
美股收黑 能源和科技股走弱
樂陞案 許金龍遭檢方聲押禁見
菲民答那峨島外海6.5地震
首場辯論前夕 希拉蕊民調贏川普6%
助聽器充滿流行感 讓銀髮族女性變時尚
本土語言傑出貢獻獎 10月底前可推薦
北海岸國際風箏節 石門天空競技
芋見幸福 大甲芋頭節登場
嘉義市國光新村火警 鐵皮屋毀無人傷亡
反應不佳 達吉特停止提供兒童購物車
樂齡寶貝秀活力 光復鄉隊伍過關斬將
李顯龍：盼中華總商會肩負新的使命
穆迪降土耳其債信 至垃圾等級
友善耕作陽光曬穀 瑞田日光米享譽
追逐導演夢 北村豐晴講座10/1登場
糖尿病店員喝果汁遭開除 判店家賠款
唐獎得主輪番上陣 精彩演講一整天
陸漁工疑身體不適 送醫不治
菲南地牛翻身 規模6.5
對付詐騙 陸ATM匯款改24小時到帳
服務東港小硫球 外交部27日行動領務
巴西石油售出9成東南部天然氣輸送網
犯嫌變被害人 藥頭遭逮友人趁機偷車
美議員：ICAO排除台灣 姑息中方霸凌
路透：烏坎村鎮壓 廣東書記胡春華下令
總統府接見唐獎得主 交流經驗
他棄金融轉攻極限運動 跑出職涯大驚奇
梅姬颱風影響 台東客輪26日停駛
樂陞案許金龍聲押 百尺竿頭前董座交保
未受邀ICAO 美媒：北京不尊重台灣
台北遇見紐約 直擊忠孝敦化商圈塗鴉巷
美稱部署薩德不容商量 陸休想討價還價
愛車使用高檔汽油 可能只是浪費錢
雲嘉淨灘拒絕塑膠垃圾 用愛環抱海洋
陽澄湖大閘蟹開捕 山寨蟹橫行多時
鳳凰衛視擬在港經營電視 投資97億
遭兆豐工會質疑 行政院：須查真相究責
統計：8400萬名印度兒童沒有上學
澎湖家扶跳蚤市集 義賣所得捐弱勢家庭
美遭警射殺非裔之妻 公布震撼關鍵影片
電子零件業 東南亞設廠成搶手貨
國際淨灘日 李應元金山海邊撿垃圾
菸捐菸稅調幅上限25元 挹注長照近2百億
小家電當道 百貨週年慶掀機海戰
柯文哲：不認為蕭曉玲全對 但應照程序
呂忠吉未關說 柯文哲道歉並澄清
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
到雲林看戲 老鼠娶親公主不想嫁
稀有海南虎斑鳽 現蹤湖南安化
狄培理為東西文化搭橋 終化身為橋
雅虎5億帳戶資料外洩 美用戶控重大過失
iPhone 7 Plus有多夯？這個調查告訴你
洪秀柱遭批去一中各表 詹啟賢：沒刪啊
崧騰張俊雲 慘賠4年翻身電源開關冠軍
越南老虎咬人意外 1名動物管理員慘死
華盛頓州購物中心爆槍擊 4死槍手在逃
BBC妙聞 首爾標示牌翻譯糾錯 有獎可領
樂陞高雄受害人陳情 痛斥惡劣坑殺
青年總團長決選 詹啟賢盼兼具基層實力
寶寶如廁訓練師 英國5天要價8萬
台灣黑熊躺臥溪流 死因不明
潘文忠：減輕教師評鑑壓力 回歸專業
遠傳攜手兒盟傳愛 撐起守護傘
華盛頓州商場槍案4死 嫌犯灰衣西語裔男
卡吉爾：加州耗能低 3面向是重點
否決准告沙國法案 歐巴馬將與國會攤牌
土水污染防治平台推新書 整治重要參考
李遠哲：現行核能並不理想
林全：教師節比照勞動節 勞工放假
社會問題 卡吉爾：應跨領域解決
蘋果就愛機器學習 傳併購這家拚大數據
郭瑤琪將提非常上訴 金恆煒籲赦郭扁
蒲亭扮代言人 俄羅斯冰淇淋在陸爆紅
陸啟動進口食糖調查 經濟部籲業者注意
新生兒黃疸逾兩週 當心膽道閉鎖
日：4艘陸船駛進釣魚台附近領海
碧砂漁港男浮屍 身分待查
宋楚瑜：中華民國參與國際 有助世界
LINE微風松高店結束營業 網友提建議
漁民節 陳副總統：漁民讓世界看見台灣
發放老人年金 柯文哲：不要一次性消費
科索沃駭客助IS竊個資 遭美判刑20年
狄培理反對美伊戰爭 強調文明對話
注意力不足過動症 易上手寶可夢
入民進黨否 柯文哲：有特別理由才思考
推特再傳求售 谷歌、Salesforce有興趣
失業率攀升 高市就業媒合好康多
上千公克毒品將開毒趴販售 5男遭逮
UPS無人機送貨即將成真 商用測試展開
8月工業生產拚轉正 成長估逾5%
竹山秀傳醫院社區運動會 促進居民健康
狄培理以流亡者心態 保持觀察距離
非蘋機皇們喊衝 強碰iPhone 7
6台女泰國巴達雅疑遭迷昏 現金失竊
台未獲ICAO邀請 羅素：建設對話降低緊張
鄭麗君訪屏東：明年地方補助將多6成
大疆在港開無人機旗艦店 全球第3家
防範失智症 柯文哲：應有整套系統因應
泰啟動鍍鋅鋼板反傾銷 恐影響台業者
澎湖秋瘋季 光雕秀晚間率先登場
IPO申請過關 新華網將掛牌上交所
林全：亞洲矽谷 桃園成為潛力聚落
給小來一個家 惠來遺址慶生
國民黨新任青年總團長 呂謦煒出線
青年抗議政府欲砍7天假 送血汗肝進立院
颱風梅姬逼近 曾文水庫下午4時放水
台積電市值創高 單週增近1家聯發科
蘇嘉全：建築不僅供人活動也是種美學
DRAM供應吃緊 現貨價攀7個月高
決定女兒器捐 趙鸞美沒有遺憾
黑熊坐橡皮艇 原因讓人傷感
用戶個資遭駭 雅虎主管認為與俄國有關
陸廣電總局：電視劇不得以明星議價
聯大總辯論迄今共有9友邦發言挺台灣
聖文森總理於聯合國大會為台仗義執言
C肝新藥明年納健保 財源衛福部長定奪
宏?40週年 施振榮盼虛擬國家隊成軍
台達出綠建築新書 鄭崇華呼籲做節能
增加防災概念 下載台北防災立即go手冊
宏?人回娘家 童子賢：像看到少林寺老和尚
藍批國會遷建玩假的 中市府：做好準備
台壽中山大樓招租 10月底決標
新北共13隻搜救犬 獲國際IRO認證
南投辦原民聯合豐年祭 傳承族群文化
簡又新呼籲節能減碳 強調要有時間性
花蓮同志遊行 高中生也關心
綠建築超省電！ 學校每年用電不到7度
國民體育日 澎美麗海灣齊步走
928僅勞工休假 政院：過去15年都是這樣
品味台灣民宿享美食 戴勝通赴星拼觀光
貓咪白天睡飽飽 晚上吵主人怎麼辦？
副總統訪南科 勉醫材自有品牌行銷全球
程序有問題 北檢撤回許金龍羈押聲請
原住民專門人才獎 581人取得碩博士獎
蘇嘉全：農會見證了台灣農業發展
國民兵駐夏洛特 槍案死者家屬公布影片
支持IS 大馬青年意圖恐攻遭控訴
台塑下週汽柴油調降0.1元
置換人工髖關節 6旬舞蹈師舞出滿堂彩
全民議事槌粉絲團 年輕人把國會變有趣
胡睿兒涉吸大麻 蕭敬騰：盼知錯悔改
文化部邀民間活力 建構地方學
國際淨灘日 中市號召千人淨灘
政府財力有限 林全盼1元當2元用
反恐戰爭用酷刑 唐獎得主批猶如納粹
基因編輯技術 唐獎得主：會用在人類胚胎
登彭佳嶼觀察生態遇身體不適 空勤送醫
三星出包助攻iPhone？童子賢神回
台南身障就博會登場 媒合率逾5成
竹圍淨灘 鄭文燦：守護海洋不拿塑膠袋
遊樂園搶萬聖節商機 推出主題活動
員警父子檔聯手 活逮詐騙車手
唐獎得主：讓大眾認識科學新知很重要
遠東銀持有樂陞可轉債 協理交保候傳
北京唐代佛塔龕門被盜 尋獲已斷成3截
國人在泰遭劫財 外交部協助追蹤案情
大陸南海博物館 2017年初開館
陸少女弒母案 引發中國式家長教養省思
陳明文搭法拉利 與自小客擦撞額頭受傷
國會遷台中 綠委：茲事體大需討論
富邦勇士隊與百名偏鄉孩童 籃球大PK
未完成逮捕 北檢撤回許金龍羈押聲請
澎湖健康聯盟啟動 縣長籲全民顧健康
阿爾布爾看國際治理 三大難題待解
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新竹全縣運動會 1574名選手歷年最多
海岸大淨灘 高市日拾4噸垃圾
強颱恐3度襲台東 紅葉部落喊麥擱來亂
搭法拉利出車禍 陳明文報平安
反澎湖博弈 馬祖曹課長跨海聲援
澎湖重陽敬老 陳光復勉多參與活動
夏普營運陷赤字 戴正吳拒領薪資
花蓮4級地震 尚無災情傳出
毒蟲缺錢 持電擊棒搶超市遭逮
日自衛隊首架F─35戰機在美亮相
阿爾布爾：菲國高壓掃毒 歷史證明無效
電業法懶人包 官民版各唱各調
余登發余陳月瑛傳承民主 陳副總統推崇
古禮抓週測試寶寶 抓算盤卡關換金元寶
吃旺旺雪餅沒有旺 陸男告超市詐欺
黑熊不是溺斃 無明顯外傷
台壽阿龍再出發 主題曲也翻新
外星人發訊號？ 霍金祖克柏砸大錢找尋
美國筆會：習近平上台 外媒在陸更受限
廢死阻力大 阿爾布爾：可先暫緩執行
C肝新藥排擠醫院總額 醫：不排除上街
福智嚮應國際淨灘 盼守護海洋
瘋路跑 台灣精品挺進柏林馬拉松
C肝患者等新藥不治療 醫籲別再等
跟著風去旅行 繽紛石門風箏炫麗
台灣京崑劇團公演 陳秉蓁演楊八妹謝師
南非自然生態動物園 各校戶外教學首選
樂陞案檢調大追查 應賣投資人關心什麼？
李登輝：台灣的經濟 不需要靠中國
ICAO不發邀函 陸學者再提九二共識
澎湖光雕秀登場 媲美台北車站與101
李登輝：不改革 就會被中國改變現狀
唐獎得獎人演講 重點一次看完
安全氣囊瑞士曾爆裂 高田未告知美當局
聲押許金龍 北院裁定1000萬交保
換尿片成猥褻 社媒危言聳聽 當局消毒
柏林馬拉松看見台灣 代表隊發豪語
黨政綱爭議 洪秀柱：全代會無異議通過
Snapchat推穿戴裝置 太陽眼鏡內建相機
推新南向政策 僑委會為台商找人才
劉泰英：我沒管黨產 我只管黨營事業
談栽培年輕人 李登輝稱讚黃國昌
今彩539開獎
人道外交 監委參訪羅馬明愛會收容中心
兆豐案 綠高層：政務官卸任也要究責
艾惟諾進軍台灣藥妝 薇佳換Kitty新裝
大福彩開獎
劉德立接受巴國媒體專訪 暢談臺巴關係
法廣：出掌世衛10年 陳馮富珍遭批評
陸4海警船 駛入釣魚台海域
阿勒坡東半部反抗軍據地 續遭敘俄猛攻
陸媒：無牙老虎環保部 強勢蛻變
颱風將襲台 林全指示部會加強整備
樂陞案關鍵11天無作為？金管會急說明
法廣：爭大陸市場 路透等外媒自我設限
加智庫撰文要求支持台灣參與ICAO
華盛頓州槍擊死者增至5人 警追緝凶嫌
終結半世紀衝突 哥倫比亞26日簽和約
巴黎首次測試無人小巴 盼2年內上路
得票率上升 柯賓連任英工黨黨魁
許金龍千萬交保 檢方要提抗告
今彩539 頭獎槓龜
大福彩頭獎 槓龜
台8線臨37便道落石 梨山對外交通受阻
王室小姨子碧琶私照被駭 英警調查
龍巖新殯葬服務西進 首站落腳溫州
疑血糖低 李登輝募款餐會後赴榮總檢查
芭達雅迷藥竊財案 泰警鎖定1印度嫌犯
歐蘭德：加萊移民將送至法國各地
溫州民營經濟轉型升級 盼與台商合作
法廣：菲總統欲訪陸 北京機不可失
陸放行信用違約互換交易
難防許金龍逃亡串供 北檢提抗告
颱風梅姬逼近 預計23:30發布海警
台灣庶民生活的代表意象日本展出
大河傳承：十青版畫會42週年展 史博館展出
颱風梅姬增強 氣象局：最快今晚8點半發海警
李登輝血糖過低 留榮總觀察
敘俄合攻阿勒坡 敘反對勢力責國際坐視
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
5年戰爭 敘外長：政府軍獲長足進展
白宮寶座之爭 紐約時報表態挺希拉蕊
托兒政策改善 德婦女生育率小幅上揚
阿勒坡衝突急遽升高 聯合國秘書長驚駭
槍殺非裔案 夏洛特警方同意公布影片
東加外海6.3強震 無海嘯威脅
斐濟外海規模6.8強震 無海嘯威脅
槍殺非裔案 夏洛特警方公布影片
唐獎週重頭戲 頒獎典禮下午登場
政府施政表現 馬英九：根本沒步調
颱風恐撲台 總統上午預計赴台東關心復建
杜特蒂雷霆掃毒 菲促國際勿干預
土水師傅黃清泉 巧手種出有機甜筍
唐獎得主：專利糾紛無礙基因編輯進展
擊敗不一樣 唇顎裂女孩畫出自信
客家青年創新發展獎 報名起跑
哥倫比亞政府叛軍簽約 唐獎得主籲關注
輔大性侵案 校長江漢聲公開信道歉
太陽好曬 南部紫外線過量
幾何造型 斗六景陽藝文展雕塑
生展26日58.8元上櫃 超額認購達276倍
北市現場徵才 釋中高齡二度就業職缺
金融市場下週展望 投顧：聚焦油價3面向
輔大性侵案 江漢聲：最深切的歉意
海龍公魚抱卵 還可入藥壯陽
威廉王子小姨子私照被駭 英警逮1嫌
高鐵市占及自有維修能量 逐年提升
北市金華街日式宿舍火警 無人傷亡
府：教師節放假不存在步調混亂的問題
前車之鑑 高雄港籲防梅姬颱風來襲
5、6月發票千萬獎6張未領 開出地在這裡
唐獎大師走入校園 給年輕人的話搶先看
布達佩斯市中心爆炸 2人受傷送醫
涉高雄建工市場縱火 男羈押
陸十一前客戶備貨強 致新茂達9月營運旺
李登輝榮總留院觀察 今早狀況正常
1桶無磷皂水防治登革熱 陳菊親自示範
鴻海找將相之才 具這些特質者放馬過來
杜特蒂批歐嗆美 是否正向中國靠攏
體制外教師偏鄉陪讀 感化小霸王變小老師
李克強訪古巴 兩國簽署約30項協議
台化彰化廠鍋爐許可證展延否 28日揭曉
美升息步調如預期 台股等待旺季效應
劉德立與巴拿馬最高法院長餐敘
國家公園遊客 墾丁最多
北京發現最早版本心經 唐三藏翻譯
颱風梅姬逼近 高雄2擱淺漁船加強繫纜
華盛頓州購物中心槍擊 兇嫌落網
搶救記憶 鍛練大腦靠這幾招
槍殺非裔案 夏洛特警方影片未能釋疑
反制大陸 台聯不排除邀請達賴喇嘛訪台
全球十大天體海灘 讓你度假大解放
巴爾的摩警匪駁火8傷 3匪逃逸
馬英九東吳講座 明首場談國際法定位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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民調令人震驚 9成日人對中國觀感欠佳
高教改革論壇 潘文忠率主管聆聽公民聲音
桃園地景藝術節 空襲路跑II登場
李克強抵古巴訪問
北市歷史建物 原台北刑務所官舍失火
颱風恐撲台 總統關心紅葉復建情況
華為結盟萊卡設實驗室 聯手拚光學研發
iPhone 7曜石黑多搶手？這調查告訴你
李登輝情況穩定 北榮：隨時可出院
現金遭凍 國民黨最快本週告黨產委員會
颱風梅姬進逼 高麗菜1顆價格今恐破百
中油宣布國內汽柴油價 26日起各降0.1元
強化地產地消 蔡培慧將推小農加工廠
威廉凱特出訪加拿大 一雙兒女超吸睛
推廣數位電視 數位小百科邊看邊學
買餐券 省荷包也要顧權益
太陽能廠爭相投資電站 擴大產品出海口
黑面琵鷺保育季 學甲濕地淨灘相迎
實踐大學迎新傳食物中毒 14人送醫
關懷失智者公益路跑 中市開跑
聯大總辯論 史瓦濟蘭等2友邦挺台
統一發票7、8月千萬獎號91909013
新台幣升值 國內汽柴油26日起降1角
高鐵網路收訊差 明年招標改善WiFi
解決偏鄉師資問題 族語直播共學開跑
樂陞案檢提即時抗告 高院：較無緊急性
台印尼警方打詐成果 國際頻道放送
敘利亞衝突驟升 美歐籲俄挽救停火
非裔博物館揭幕 歐巴馬憶黑人斑斑血淚
表揚志工 澎湖有您真好
統一發票7、8月開獎 對獎看這裡
見恐攻受害者 教宗勉基督徒穆斯林對話
上財中國自貿區發展指數 首度公布
年金改革老師怕怕？靠這招自己攢退休金
河南發現特大金礦 可挖80年
韓美THAAD可能部署在星州高爾夫球場
墨西哥近年最大抗議遊行 反同性婚姻
業者稱具抗癌潛力複方製劑 將申請藥證
海外師鐸獎 趙美然列獲獎名單
響應國際無車日 澎湖單車好手挑戰環島
內蒙古大巴士與貨車相撞 8人死亡
川普希拉蕊辯論 比誰少犯錯
彰化媽祖聯合遶境 鼓勵環保祭祀
民雄天然氣外洩 及時處理無災損人傷
928教師不放假 陳菊盼檢討出共識
災後復建 總統：列第一優先
華盛頓州槍擊案 抗癌成功少女命喪槍下
世大運廣告遭疑抄襲 北市府撤影片
美大選逼近 紐時社論力挺希拉蕊
北市教育局長湯志民請辭
企業水上運動嘉年華 百人單板破紀錄
唐獎頒獎典禮 獎章純金打造
陸地下核工程舊址重開放 曾列絕密設施
台中歌劇院將開幕 台中郵局推紀念郵票
彰化外勞渡烏溪抓魚 溺水不見蹤影
工會在唐獎現場爭勞權 南山人壽：遺憾
漢江畔自行車健行大會 賀雙十國慶
拼裝鐵牛車山區翻覆 司機遭壓死
拄拐杖還要偷 患關節炎山老鼠遭逮
928孩子不挨餓 高市廚工出勤
世界河川日 桃園手護老街溪
整建公車站 高市鳥松轉運候車亭啟用
鄭文燦：落實預防醫學社區照顧
李登輝狀況良好 下午出院
印尼台商晨運遭襲 頭部重創一度昏迷
北市教育局長湯志民請辭 10月回政大
廖俊智讚唐獎如巨人肩膀 助開創前瞻研究
李登輝下午出院 醫籲別太操勞
階段性任務完成 北市教育局長湯志民請辭
布達佩斯爆炸原因未明 2名員警受傷送醫
北京發呆比賽 帥哥美女大比拚
看見台灣農業未來 稻農林佑俊重燃希望
AIT處長響應淨灘 臉書秀成果
菲南組織威脅 沙巴7區延長宵禁
重返母校 林智堅：老師影響他一輩子
江漢聲公開道歉 匿名者暫停網攻輔大
中共測試反導系統 太原發射新疆攔截
CITES會議 非洲國家批動保團體多事
梅姬颱風接近 台中市展開防汛整備
湯志民為蕭案請辭 柯P：要做選擇
學者憂電業法未導入競爭 恐假自由真漲價
賴清德臉書發文 再談南鐵工程
分享反伊斯蘭漫畫 約旦作家審前遭擊斃
梅姬颱風來襲 宜蘭慧燈中學27日停課
打造遲緩兒專屬舞台 慢飛天使獲掌聲
電線桿作畫布 林紙鶴畫作會呼吸有生命
迎新趴大學生腹瀉 苗縣衛生局採樣調查
唐獎2得主沒來台領獎 錄影發表感言
陳副總統盼台灣華語文成國際舞台新亮點
唐獎生醫獎3得主 同將榮耀歸團隊
敬師也快閃 西門町勁舞熱力四射
印傭慘遭施虐 星檢斥暴力如格鬥摔角
南鐵拆遷戶照顧住宅 樣品屋曝光
歐巴馬小布希同台 兩家超熱絡
中共空軍40多架戰機飛越宮古海峽
颱風恐3度襲東 綠島蘭嶼旅客撤離
澎新住民南瓜野餐日 各國料理食指大動
浙江藥品電信詐騙案 上萬人被坑十億元
唐獎法治獎得主 堅信法治是善的力量
宜蘭男子車內遭槍轟腦 命危送醫
美優勝美地陸生巴士撞樹 1死11傷
博弈公投前反賭遊行 菊島天堂拒絕賭場
颱風逼近 賴清德提前從日本返台
上海人才新政 放寬外國留學生學歷限制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夢一場 單身男誤認遇真愛遭詐800萬
川普搶非裔選票 非裔博物館名稱竟說錯
竹市義消集訓驗收 力拚全國七連霸
警方影片無法釋疑 夏洛特抗議遊行持續
傳揚華語文化 15人獲頒海外師鐸獎
鴻海攻蘋果手機維修 山西太原再下一城
新疆發現超大型鉛鋅礦 陸資源儲量最大
阿公阿嬤要單車長征 暖身就落淚
陸召回近千噸不合格農藥 百噸下落不明
澎岸巡巡邏發現車禍 緊急救援
任天堂新主機NX 鴻海、Pokemon搶商機
剪綵王搭屍速列車哏 推新北行動服務
大專帆船賽落幕 台北海洋技術學院奪冠
松山機場跳電 台電：供電正常
陸兒科缺醫少藥 每年10萬名孩童死因
高院撤銷樂陞許金龍交保 發回北院更裁
颱風逼近 590旅客滯留蘭嶼
湯志民：對柯教育政策批評 我都承擔
華盛頓州槍擊 嫌犯被逮時舉止有如殭屍
高院撤銷樂陞許金龍交保 發回北院更裁
調查學生睡不夠6小時 近2成高度憂鬱
反迫遷團體重返凱道 爭取土地正義
府：張藥房原地重建 政府一定做到
樂陞案延燒 中信銀再喊冤
颱風未到菜價又漲 農委會釋平價菜供應
深圳2坪鴿子籠住宅 叫價440萬售罄
世界河川日走訪新店溪 經部籲警戒颱風
新北泰山工廠火警 北市桃園馳援搶救
民進黨創黨30週年 28日重返圓山
唐獎第二屆頒獎典禮 得主致詞精華
英驅魔儀式增加 哈利波特竟成罪魁禍首
唐獎備佳餚 望月登樓宴客
癌細胞被大陸醫生餓死了 關鍵是小蘇打
挪威擬撲殺瀕危野狼 全球保育團體關切
公視董事長改選 媒觀辦座談探討未來
找不到家暴妻 男子持槍怒射兒友人
海馬是魚不是馬 專家說愛不一定要擁有
新北泰山工廠火警 烈焰沖天燒5家廠房
陳長文：唐獎精神透過得主流遠傳布
果菜市場牴觸戶 高市協商順民意
反迫遷訴求 中市府強調持續兼顧公益
中國8軍機飛近琉球 日警戒
種族爭議延燒 美學生球賽舉拳抵制國歌
輔大性侵案 夏林清：未公審被害人
林佳龍訪捷安特歐總部 推動自行車369計畫
颱風將襲台 水利署搶救水濁度大作戰
乾隆原來是天秤男 生日就在925
全球最大單口徑電波望遠鏡 陸天眼啟用
英藝術收藏大師珍藏 高級百貨首次展示
馬英九：不能赴港 只好在台增消費
辯論前夕 川普希拉蕊民調再逼近
兵家力爭阿勒坡 空襲戰鬥持續
英王室小兄妹訪加 個性大不同萌度爆表
中共40架戰機飛越宮古海峽 示警美日
首場辯論前夕 希拉蕊川普民調平分秋色
中颱梅姬26日上午11:30發布陸上警報
一週連走2北市局長 教育局長傳因蕭案請辭
美俄停火協議破裂 俄敘激烈空襲形同「戰爭」
2016ITF台北國際旅展 限量早鳥票開賣
大億麗緻 一同捐血抽雙人房住宿券
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與眾不同的水墨畫 蕭明輝【自在蓮蓮】個展10/1開幕茶會
〈時評〉自失立場的環保署
簡又新專欄─創新轉型邁向企業永續 在時代變遷中挺立
美國醫學會：LED白燈有害健康 影響生態
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〈財經主筆室〉從韓進破產到徐若瑄老公驚爆周轉缺口 看海運業寒冬凜冽
酒精取代品 避免傷身不宿醉
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誤診 葡萄牙男子白坐43年輪椅
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
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樂陞案 北院更裁許金龍2000萬交保
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郝柏村：是抗戰史真相大白的時候了
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颱風來襲 澎湖提早開航千餘遊客返台
用獎勵訓練狗狗 選對方式很重要
后里焚化廠垃圾發電 減碳成效優
昆山媽祖回鹿港 28日起駕回娘家
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高薪科技族中年失業 職訓仍闖一片天
辯論倒數 希拉蕊閉門密訓 川普裝輕鬆
梅姬颱風接近 林佳龍提前返台坐鎮
美總統大選世紀之辯 希拉蕊對上川普
淡水紅毛城屹立370年 再現風華
新設排水溝引流 解外埔水美里淹水困擾
台股開盤跌 55.28點
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ICAO大會全面封殺台灣媒體採訪
梅姬將襲台 林全促農委會掌握菜價
颱風逼近 蘭嶼加油管制嘉明湖封閉
歡迎來雲林 晚間觀賞大陸浙江藝術演出
宏達電概念新機 傳下半年或明年問世
樂陞董座裁定2千萬交保 股價波動
工程需求 台61線雲嘉路段封閉管制
非洲大象銳減 非洲國家陷象牙出售爭議
林全：法律許可原則下 張藥房原地重建
綠委港簽遭拒 張小月：極度不滿與遺憾
Uber學生限定 最大獎百趟減免百元
新台幣早盤貶5.7分
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瑞耘掛牌上櫃 盤中大漲29%
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蕭曉玲：湯志民都不聽柯文哲的話
中信金案 特偵組傳喚辜仲諒到案說明
8月營業氣候 製造、營建反轉下挫
颱風逼近 賴清德提前返台坐鎮
老公內臟放行李 奧地利海關驚呆
公立高中職導師加給 明年調高至3千
颱風梅姬接近 宜蘭海邊堆沙包防颱
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要求加薪 現代汽車工會大罷工
男持鐵鍊鬧農會 遭警開槍打中右小腿
商旅陸續完工 松江南京躍一級戰區
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颱風梅姬來襲 北市應變中心二級開設
樂陞許金龍再獲交保 檢二度提即時抗告
雨傘黏密錄器偷拍裙底 男子遭逮
瑞典治安亮紅燈 機車槍手街頭追逐4傷
美總統大選辯論 VR裝置讓你如臨現場
颱風梅姬來襲 北水處籲民眾儲水備用
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持武士刀搶劫 無業男自行投案
大葉大學圖書館堆書牆 贈二手書
菲律賓爭取菲傭在陸合法工作權
順藥掛牌 早盤大漲逾17%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
南韓樂天集團證實檢方對辛東彬發出拘票
台灣世代智庫：蔡總統滿意度49%
台彩雙十加碼起跑 大樂透加開20組500萬
張藥房重建 徐耀昌：依法就從善如流
台灣穩住歐盟市占率 靠這2大產品
聯發科攻高階 相關規格陸續曝光
颱風梅姬攪局 28日師鐸獎頒獎延期
北市孔廟祭孔大典 延後3小時舉行
梅姬颱風逼近 新北消防局防颱整備
中信金案 特偵組傳喚辜仲諒
陸發文治「老賴」 考公務員入黨將受限
統一發票千萬獎 2幸運兒花60元買菸
湯志民請辭 蕭曉玲：剛剛好而已
菲辦新主席訪高 見識台菲學術交流軟實力
營業氣候測驗點 營建業5個月來首見下滑
臉書：已修正影音計算錯誤 不影響帳單
颱風逼近 國軍災害應變中心一級開設
台灣光復節放假否 林全盼快修法解決
靠蘋果救景氣？孫明德：可能太樂觀了
許金龍再獲交保 檢方二度即時抗告
唐獎系列講座中大登場 滿場座無虛席
支票遭凍結 國民黨拜會黨產會盼放行
颱風逼近 農改場籲水稻田增灌溉高度
ICAO未獲邀 藍委：政府不能只有遺憾
國際鋼鐵走軟 豐興鋼筋廢鋼降價
貸款未動支卻收費 立委槓上銀行
新台幣貶幅擴大 午盤貶1.07角
馬國女大生來台追夢 盼闖出戲劇一片天
同致估Q3每股盈餘減 早盤股價疲弱
颱風梅姬來襲 壽險啟動關懷措施
佐登新廠動工 結合休閒搶觀光商機
從舊走到新 香港利東街
台經院三論點 估央行利率將終止4連降
颱風梅姬發布陸警 林全將視察應變中心
颱風逼近 保七警籲雪霸山友快下山
歌手王建傑獲聘澎湖觀光大使
穩懋獲利看俏 外資目標價上看120元
流感升溫別輕忽 併發肺炎恐奪命
美國飛虎年會 馬英九錄影肯定對台貢獻
梅姬颱風接近 中市加強防颱
跨區偵破擄人案遭懲處 苗警信心喊話
公視第6屆董事長出爐 陳郁秀當選
探詢黨產協商空間 王金平盼同理心處理
防颱 風災受損風明輪移返台船碼頭
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颱風梅姬恐影響供水 台水籲及早儲水
統一發票千萬獎 超商幸運兒只花2元影印
10月24日彈性放假否 林全賴士葆言詞交鋒
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紅米Note 4登台亮相 六千有找
風浪板世錦賽 澎湖海域競技
朱立倫：協助塵爆死傷家屬國賠
特偵組偵辦中信金案 辜仲諒訊後請回
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颱風梅姬逼近 國軍助宜蘭山區居民撤離
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首家外資生技亞獅康 送件申請上櫃
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台股收盤跌 90.1點
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印度將在10月2日 准巴黎氣候協定
台股量縮下跌90點 9200點失守
土石含水量高 林全憂颱風梅姬釀災情
小米手環2忙供貨 在台熱銷4萬支
開低走低 台股跌 90點
颱風來襲 農委會結合通路大推平價蔬菜
10月台指期跌82點
陸大學另類選修課 現場教學使用保險套
蘋概股失色 台股跌破9200點
政府頻加稅 賴正鎰：先顧腹肚再顧佛祖
龔中誠：陸拒台參與ICAO 非大國風範
10月電子期金融期齊跌
三星：Note7南韓重新販售日延後
風浪太強 擱淺墾丁漁船斷裂
空氣盒子監測空氣品質 即時掌握空污
颱風梅姬逼近 石門水庫下午6時排洪
金融科技創新基地 獲選GFHF創始會員
梅姬颱風逼近 玉管處：70人未下山
影視跨界正夯 新手遊掀文創商機
颱風逼近 花蓮颳強風台東吹風飛沙
大學術科簡章明起發售 低收免報名費
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三大法人賣超台股 39.6億元
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颱風梅姬逼近 阿里山森林遊樂區休園
星總理李顯龍訪日 代李光耀領勛章
馬英九東吳任教 準備22個題目互動
印度一箭8星 成功送入兩不同太空軌道
台南議會程委會流會 議長改選日未定
林全：8.5億非封存預算 是保持設備價值
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立院共識：若因颱風停班 院會延至10/3
跑向世界 陳進財挑戰斯巴達馬拉松
奇景光電董座捐8500萬 母校蓋樓
唐獎系列講座 鄭義靜面對面跟學子對話
高鐵彰化站辦聯合婚禮 見證長久愛情
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鸚鵡聞聲起舞 搖頭晃腦耍萌
梅姬來襲 民進黨慶重返圓山活動取消
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綠營盼提前結束總預算質詢 藍營回絕
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補人力缺口 照服員時薪擬漲至250元
梅姬颱風來襲 台東山海管制進入
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近2千公斤陀螺王 武漢要申報世界紀錄
海參也有白子 每隻白玉參拍賣價十餘萬
樂陞案 董座許金龍2000萬交保
ICAO排拒台灣 民航局7人團抵蒙特婁
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林克穎引渡案 林全：盡全力處理
美大選電視辯論會 影響半數選民投票
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梅姬颱風來襲 北市晚間一級開設
台化彰化廠遭第31次退件 恐面臨關廠
颱風梅姬逼近 兩棲突擊車進駐宜蘭
八仙塵爆 朱立倫為監督責任公開道歉
三星稱霸台灣平板 10.1吋新平板搶市
周杰倫「價宜價」購豪宅 名人光環保值
赴港逢綠必擋 張小月：非常不恰當
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理念不合 謝國樑宣布退出鏡傳媒
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竊盜移送遭飭回 男子再偷腳踏車送辦
靠天吃飯太苦 農家子弟轉行擔家計
颱風來襲 屏東27日停班課
倉和10月上櫃 Q3營運有壓
港股今年IPO募資估8千億 冠全球
颱風梅姬接近 宜蘭縣27日停班停課
外資上週大買259億 買超第一金居冠
前IMF專家：陸成長減緩 威脅全球
颱風梅姬來襲 各地警戒區應預防性撤離
安理會緊急會議 批俄狂炸阿勒坡太野蠻
颱風變魔術 海岸山脈玉里大橋不見了
928上班 全聯會：部分銀行強迫採補休
奇力新5年期35億元聯貸案 認購率達185%
颱風梅姬逼近 太平山森林遊樂區休園
颱風逼近 台電人員機具預先上山戒備
梅姬來勢洶洶 高市要求落實防颱整備
日圓走強油價疲軟 日股重挫
颱風梅姬撲台 台東27日停班停課
樂陞董座許金龍二度交保 檢方再提抗告
夏洛特解宵禁 民眾：公布槍擊所有畫面
梅姬颱風逼近 屏東災害應變中心1級開設
颱風逼近 嘉義縣市落實防颱工作
全球最高的快遞站 陸青年聖母峰送快遞
應用基因編輯 唐獎得主盼走出象牙塔
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸3成大學生遭性騷擾 多來自同學朋友
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
尋仇鬥毆打進超商 警方逮捕18人
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
三星新版Note 7 美國FAA解禁
颱風量販搶商機 葉菜1把30元有找
颱風梅姬直撲 防颱商品下殺搶商機
Apple Watch 2 遠傳即日起開賣
中油林園廠跳? 石化事業部執行長調職
民進黨將辦民主博物館與民主大旅行
俄羅斯駐台代表拜會中央社 促新聞交流
學測簡章27日發售 英聽准考證29日寄發
台南放不放假 賴清德：最晚10時決定
自拍世代 美大選支持者轉而背對候選人
外資大買美元 新台幣重貶1.02角
剝奪課後時間 美若干小學不給家庭作業
自練台步 屏東大學學生獲選伊林男模
變電所緊鄰民宅 黃國書要求美化或改建
老師想愜意退休 3張保單搞定財務需求
彰化廠鍋爐申請許可證被退 台化再補件
陸實習生被賣進工廠 每天工作12小時
澎縣長感謝軍方復原 指示防颱準備
總統民調下跌 府：人民期待會全力以赴
桃園機場10/1起 陸客可支付寶付款
退休軍公教子女教育補助 政院研議排富
台中市路燈故障陳情最多 將加強修復
颱風梅姬來襲 宜蘭這些活動延期
憂全球政策不確定 港股創2週最大跌幅
土建融貸款年增率連9衰 建商推案保守
上海醫生搭機 用牙籤救癲癇病人
外傳對質吳豐富 辜仲諒：有誤解就說明
屏東13鄉鎮 投入389名救災預置兵力
颱風來襲 林陵三視察五權西路低窪區
颱風逼近 警協助病患長輩撤離
立委指巧立名目收費 安泰銀：絕非事實
北市晚間7時起疏散門周邊紅黃線可停車
狗狗也要征服大海 汪星人衝浪賽超萌登場
是否放颱風假 林聰賢：非優先處理事情
颱風梅姬直撲 236條黃色土石流警戒
梅姬颱風防颱整備 基隆不敢大意
無聲的呼喚 紀錄片盼禁食貓狗
買廉航機票進管制區花招 星警照逮不誤
紐西蘭成功復原世界最早電腦音樂錄音
韓美海軍在朝鮮半島東部海域演習
颱風來襲 國軍助宜蘭山區居民撤離
南韓總統大選可能人選 潘基文民調居首
風浪板世錦賽 首日由台港暫居領先
登山客躲颱風 下山滑落邊坡獲救
台茂砸重金改裝 拚週年慶業績年增11％
蔡總統盼台英交流擴至文化和智慧城市
台南市議會宣布開臨時會 國民黨：非法
上海暴力打人事件 網友熱議執法權
颱風梅姬來襲 蔬菜價格喊漲
郭台銘捐高速運算電腦 癌末患者現生機
元大銀首家海外子行 正式更名元大
北市環評新規定 大開發案需有綠能發電
桃園市6衛生所 涉詐愛滋病毒篩檢獎勵金
陳光標脫衣回應切胃說 減肥產品仍爭議
台達進德ChargIN協會 推動聯合充電系統
陸大學生超模大賽 年紀最小才16歲
外傳對質吳豐富 辜仲諒：有誤解就說明
國有地承租戶若受風災 可辦租金減免
演講自評 馬英九：我跟馮部長不一樣
露臀或裸奔 在澳洲維省成犯罪行為
房市近7成看跌 實價砍15%內最易成交
奇力新強攻車用 2018占比上看2成
奇力拚全球前3大 3年內目標每年成長15%
台灣高教展孟買舉辦 吸引印度學生
漢翔攜成大 參與太空熱控裝置升級計畫
金犬獎頒獎 紀錄片十二夜導演獲獎
颱風梅姬 朱立倫：做好防災確保平安
格陵蘭融冰 冷戰有毒廢棄物恐外洩
新北：八仙塵爆醫療費 捐款歸墊自付額
新北河川流域水門 27日上午9時關閉
桃園衛生所涉詐愛滋篩檢獎金 檢廉追查
盛弘獲AMF頒發台灣區最佳營銷企業冠軍
梅姬颱風 十分瀑布新店碧潭不開放
梅姬颱風來襲 福建聯外交通受影響
梅姬颱風來襲 新北呼籲儲水備用
梅姬進逼 蘇花明晨預防封路
颱風梅姬來襲 北北基27日停班課
奇力新陳泰銘：今年市場高點落在第3季
遊德請小心 大眾交通竊案大增
中共中央巡視回馬槍 大連高官遭雙開
讓你大膽解放 巴黎計畫設裸體公園
剛果動亂 外交部提升旅遊警示至橙色
颱風梅姬來襲 北市27日6時起關閉水門
颱風天菜王 高麗菜當之無愧
ICAO大會封殺台媒 外交部強烈不滿
台化彰化廠許可展延 經部盼彰縣依法准駁
重慶貨櫃屋城中村 每人每月房租56元
颱風來襲 北市有條件開放紅黃線停車
埃及外海偷渡歐洲釀船難 政府嚴檢關卡
颱風梅姬侵台 水利署預留滯洪空間因應
台北市停班停課 大醫院門診資訊一覽
颱風梅姬來襲 股匯市27日休市
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輔大：性侵害涉案學生維持退學處分
成品油烯烴利差加大 台塑化9月獲利看俏
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颱風梅姬來襲 柯文哲籲儲水勿出門
兆豐督導小組 要求金管會配合秘密會議
元大銀子行更名營業 新品牌深耕菲市場
杜特蒂罵完世間人 現開始責難上帝
核四編8.5億 台電：保全資產非偷渡預算
挨批物化女性 日本1漁業廣告撤下
休士頓購物中心槍擊案 警開槍擊中嫌犯
防風險 上海禁止銀行與違規房仲合作
耿爽出任大陸外交部發言人
公開兆豐銀可疑帳戶 金管會：遵照辦理
法總統視察難民營 要英國承擔人道義務
颱風高市上半天班課 各校午餐供應不一
引凱撒大帝典故 杜特蒂暗示向中俄靠攏
美韓增強施壓北韓 從其舊日盟邦下手
北捷27日正常營運 視狀況調整班距
AIT執行理事 前亞太副助卿羅瑞智接任
威力彩頭獎槓龜
地震後 緬甸蒲甘列入世界遺產機率提高
今彩539 頭獎槓龜
法媒：台灣空域繁忙 卻遭北京孤立
漲菸捐菸稅挹注長照 行政立法尚無共識
滴滴數千萬美元投資共享單車平台ofo
巴黎西郊超市爆槍擊 2人受傷
曾瞧不起川普 歐巴馬陣營如今笑不出來
陸宗教政策收緊？開封猶太教傳遭打壓
川普希拉蕊辯論廝殺前 民調平分秋色
川普稱耶路撒冷屬以色列 巴勒斯坦痛批
休士頓槍擊案至少6傷 槍手遭警方擊斃
高市上半天班課 各校正常供午餐
梅姬暴風籠罩蘭嶼 風雨漸增強
颱風停班 勞工局籲雇主不得強迫勞工出勤
北市濁度達停水標準 估下午4時停止供水
中颱梅姬風勢強大 北捷高架平面路段停駛
蔡總統：3件事情要靠台商協助
為台商攬才 僑委會辦人才媒合博覽會
各有支持者 到底誰贏了美總統首場辯論？
中颱梅姬強度開始減弱 風雨持續到28日上午
香格里拉酒店集團與新加坡航空公司攜手推出「禮行千里」活動
專家：光運動不見得能有助於『減重』
琉球勝連城遺址發現古羅馬銅幣
對抗汙染 巴黎塞納河右岸將禁行車輛
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股3大指數同步下挫
許金龍羈押檢方二次抗告 高院又發回
何淑萍：無縫天空需要台灣參與ICAO大會
辯論將登場 希拉蕊與川普旗鼓相當
助北韓研發核武 陸企業遭美起訴
華州商場槍擊 凶嫌徹廷承認罪行
台媒被拒 龔中誠譴責ICAO罔顧採訪自由
美領館：土國阿達那美飯店受恐攻威脅
德銀重挫衝擊 美股收跌
產油大國開會在即 國際油價反彈
巴西石油貪瀆案 前財長巴拉奇被捕
颱風梅姬來襲 台7線預警性封路
16歲華州少女 戰勝癌症卻難逃槍擊案
颱風梅姬來襲 石門水庫調節性放水
不能咳嗽跑廁所 希拉蕊辯論壓力大
颱風梅姬襲台 各大百貨營業時間異動
希拉蕊川普對決 進白宮先過辯論這一關
尼加拉瓜第一大報刊登賀陳旦ICAO專文
颱風梅姬來襲 台北市停收垃圾一天
中華民國補助蒙古視障人士職訓班開訓
颱風梅姬叩門 新竹尖石列二級淹水警戒
台中爵士音樂節 13國音樂饗宴
終結半世紀內戰 哥國與叛軍簽和平協議
美大選 奧立佛史東：選好戰者或瘋子
新北8月就業市場 製造業人力需求大
老菸槍胸痛就醫 心臟疾病作怪
颱風天 告訴你風往哪裡吹
新北永和KTV敬酒互毆 利刃行凶
謝志偉德國受訪 籲支持台參與ICAO
咖啡冠軍達人不藏私 手沖咖啡有訣竅
輔大性侵案 組校外調查委員查老師
ICAO拒台媒 美保護記者協會聲援
美大選辯論 總統人偶搶先鬥嘴吸睛
颱風梅姬來襲 台中開放紅黃線停車
颱風梅姬挾豪雨 桃竹列土石流紅色警戒
美總統大選首場辯論 希拉蕊與川普開戰
台南颱風假又半天 家長接送抱怨多
梅姬颱風到 和平區女登山客被救下山
屏東山區停電2000多戶 強制撤離百人
颱風來襲 曾文水庫開閘門放水
颱風梅姬來勢洶洶 各大百貨時間異動
颱風梅姬向台直衝 1.77萬戶停電中
好大胃口 王健林想買下金球獎主辦單位
輔大性侵案 夏清林：堅持理念向前行
颱風梅姬來襲 基隆市湖海路管制封閉
清潔保養過當更易乾癢 自行用藥有風險
美總統辯論 希拉蕊拿經濟議題攻川普
中興大學一女子疑墜樓亡 身分待查
颱風梅姬來襲 天花板大理石墜落傷人
外資：陸房價若失控 資金外流貨幣貶值
梅姬颱風 林管處勸導阿里山遊客下山
川普希拉蕊開辯 全球屏息觀戰
美總統辯論紀念門票 拼錯希拉蕊名字
失業男持毒自首 警勉改過自新
手工自製食品 陸擬立法沒證照不能賣
颱風梅姬來訪 全台多百貨停業因應
颱風梅姬侵襲 宜蘭各地備妥沙包供索取
到貨量激增 北市蔬菜價格回跌
貓狗數量近期暴增 12天決定生死
颱風梅姬接近 總統慰勉第一線同仁辛勞
林佳龍回台坐鎮 桃園機場關閉滯留曼谷
梅姬颱風來襲 朱立倫勘查烏來防災整備
梅姬來襲 南勢溪原水濁度2600度
柯文哲籲台電勿冒風雨搶修 安全第一
颱風梅姬發威 宜蘭3800多戶停電
美史丹佛大學展出八二三砲戰彈殼
颱風梅姬風雨來襲 多百貨停業確保安全
希拉蕊辯論表現較優 墨西哥披索走升
美媒：ICAO拒台 北京打壓最新證據
高雄擱淺2漁船 全天候戒備監看
菲9月茲卡病例增3宗 包括孕婦
瘖啞人士登山迷路 消防隊員及時救人
菲總統訪越 學者：平衡與陸及東協關係
3音樂人接力 幫弱勢童圓夢
聯大總辯論結束 13友邦發言挺台
颱風梅姬來襲 台中市公車上午停駛
颱風梅姬影響 國5客運晚上6時前停駛
美總統電視辯論 希拉蕊川普激烈交鋒
颱風梅姬撲台 花蓮6000戶停電
颱風吹斷全台5.2萬戶供電 台中市最嚴重
新北永和KTV互毆 凶嫌中和落網
南京限購住宅 夫妻手挽著手假辦離婚
颱風天不怕領不到錢 銀行ATM備千億
颱風梅姬來襲 高市暫停清運垃圾
颱風梅姬來襲 馮世寬視導災變中心
颱風梅姬挾大雨 石門水庫洩洪
颱風梅姬風浪大 澎湖為獨老備2日乾糧
颱風來襲 南投廬山溫泉撤離遊客
9月消費者信心指數 創今年次低
颱風來襲 桃園復興雨量逾300毫米
首辯登場 希拉蕊川普舌戰經濟
颱風梅姬帶風雨 吹落台南大看板
南韓山貓直升機演習墜海 3人失蹤
颱風梅姬威力強 民眾應避免不必要外出
美辯論 希拉蕊電郵門川普報稅紀錄成焦點
颱風侵襲 台中男子遭鐵皮圍籬壓傷
颱風來襲 花東漁產品啟動運費補助
中央氣象局氣象報告
高雄9級陣風 渡輪輕軌停駛
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
涂醒哲：颱風放半天假 負責任決定
景氣會好轉嗎 9月消費者信心近 3年次低
阿爾布爾：推動想法 有時需策略妥協
蔡總統視察災變中心 要求安置海上漁工
ICAO揭幕時 台僑將集結場外聲援台灣
苗栗10級陣風 樹倒壓巡邏車無人傷
颱風梅姬還沒登陸 全台逾21萬戶停電
阿爾布爾：禁毒品策略失敗 應轉換想法
總統遭指快閃 中央災害應變中心澄清
府：蔡總統視察災變中心全程50分鐘
颱風梅姬襲台 彰化媽祖聯合遶境改車行
亞銀：中印經濟超乎預期 亞洲受惠平穩
颱風梅姬威力強 中市多處招牌路樹吹落
颱風梅姬發威 北捷文湖線暫停營運
颱風梅姬來襲 基隆沿海管制禁入
美人權奮鬥歷史 得由被壓迫者自己說
颱風梅姬風勢強勁 雲林9000戶停電
颱風威脅 尖石五峰山區預先撤離
颱風梅姬發威 新竹宜蘭列淹水一級警戒
調查：亞洲豪宅市場 最大亮點在中國
颱風梅姬直撲 竹桃增列土石流紅色警戒
國外（社群）╲美總統世紀辯論 網友熱絡參與
繳稅與電郵門 川普希拉蕊槓上
屏東停電1萬多戶 佳冬增抽水機
湖南啟動洞庭湖清湖行動 打擊非法捕撈
川普希拉蕊脣槍舌戰 網友也沒閒著
通緝犯改名改運 颱風天仍落網
梅姬颱風襲台 林陵三視察號台中捷運防災
雅加達選舉三強鼎立 總統大選前哨戰
香港學運領袖周永康 擬與英政界交流
路樹倒塌擊中變電箱 北投693戶停電
颱風天蔬菜交易多4成 菜價小跌婆媽安心
颱風梅姬來襲 瓦斯桶滾馬路釀車禍
英貿易投資部長訪台 華航復飛倫敦有譜
輔大性侵案延燒 婦團盼性平教育納課綱
颱風停電戶攀升至41萬 中彰桃成重災區
彭淮南颱風天沒放假 一早到央行坐鎮
颱風梅姬發威 全台20人受傷
辯經濟報稅與能耐 希拉蕊川普火花四濺
颱風梅姬侵襲新北 提前儲水以免不便
英國貿易投資部長訪台 盼降低貿易阻礙
颱風梅姬強勢逼台 多家百貨宣布停業
颱風梅姬 深坑古厝屋坍三峽民宅恐倒
美首場總統辯論後 博彩網站看好希拉蕊
颱風梅姬襲 花蓮強陣風樹倒浪襲
外交家雜誌刊登專文 挺台參與ICAO
颱風來襲 台中金沙大樓鷹架倒塌砸1車
颱風梅姬夾大雨 北水處減量取水
梅姬颳強風 龍年主燈倒地
颱風接送小孩 嘉義家長怨聲載道
颱風豪雨原水濁度飆破萬 北水籲及早儲水
南非台商遭持槍打劫 疑內神通外鬼
教師心裡苦 對學生影響力不如手機網路
颱風梅姬發威 北市多處樹倒還壓傷人
培訓考量 印度禁已婚婦女加入陸軍
颱風登台 新北新竹花蓮列淹水一級警戒
北市28日祭孔大典 延至下午3時
慶生趴樂極生悲 印尼男綁電線桿觸電亡
希拉蕊川普交鋒 犀利名句出籠
颱風梅姬襲台 北市原水濁度破1.2萬度
颱風來襲 國軍助高雄茂林預防撤離79人
北市招牌被颱風吹落 砸傷婦女
李新穎見證台薩簽署200萬美元貸款協議
颱風梅姬來襲 嘉義3人受輕傷
抗議流浪狗傷人 印度青年團扛死狗上街
颱風梅姬侵襲 5縣市淹水警戒
原水濁度飆升 北水處轄區1樓將陸續停水
台中李方艾美酒店鷹架倒塌 2人受傷
颱風威力大 軍警協助新社里民撤離
大巨蛋防颱 強化地下排水與巡檢
颱風影響 復興濟州飛桃園轉降金門
美總統大選辯論 CNN民調：62%挺希拉蕊
颱風來襲 員林龍燈不敵強風斷裂
水利署出動抽水機救災 屏東縣派最多
曾用罐頭換飛機 陸前首富關16年出獄
颱風梅姬侵台 全台停電戶破百萬
颱風梅姬強襲 老師手指被夾斷
颱風梅姬風雨太大 核一核二啟動降載
雲南傳校園暴力 學生爭相逃命
兆豐案前車之鑑 法遵專家29日來台演講
台中停電逾6萬戶 台電搶修
颱風梅姬侵台 總停電戶數超過100萬
北水處轄區1樓用戶 下午4時起恐停水
颱風來襲 桃機全面綁空橋
颱風登陸嚴防土石流 雙北桃竹紅色警戒
颱風梅姬橫掃 雲林樹倒壓車停電9萬戶
颱風梅姬來襲 連江縣27日下午停班停課
梨山對外交通中斷 員警協助排除路障
Uber拓展送餐 業務擴展至24國
颱風只停半天班課惹議 陳菊：很抱歉
婦團盼性平納課綱 教部：會融入性平內容
溪水暴漲 蘭陽大橋下午3時30分封閉
放半天假引民怨 賴清德：請大家諒解
疑似風強 恆春車禍駕駛昏迷
颱風梅姬肆虐 北市12人受傷
颱風侵襲 國3龍井烏日1輛遊覽車翻車
看好希拉蕊辯論表現 風險貨幣揚升
颱風天台東兩樣情 有抓寶有躲颱風
法國失業人口增 歐蘭德連任總統路艱難
颱風梅姬襲台 12校災損2學生受傷
颱風梅姬大雨 翡翠水庫下午6時洩洪
颱風放半天引民怨 嘉義縣市首長道歉
颱風梅姬釀意外 全台52人受傷
颱風梅姬強襲 信義市場冷凍庫吹到馬路上
增加蓄洪 阿公店水庫調節放水
李方艾美酒店鷹架倒塌 市府要求補強
颱風梅姬強勁 雲林北港道路指示板倒塌
強風吹國道遊覽車 追撞工程車多人傷
8月工業生產轉正 製造業連 4月正成長
停電戶持續增加 全台停電戶數破200萬
樂陞案 北院晚間三度召開羈押庭
颱風襲台 國3遊覽車翻車3日客輕傷
德東清真寺遭炸彈攻擊 警調查仇外動機
颱風梅姬 誤報新北新海橋騎士墜溪
颱風梅姬來襲 嘉義山區雨勢驚人
世衛：全球逾90%人口呼吸髒空氣
星駐陸大使與環時總編互槓 指捏造報導
不敵強陣風 收容所玻璃破裂3人割傷
颱風襲台 下午6時雙北停水恐達5萬戶
颱風襲台 北市逾185棵樹木傾倒
颱風襲台 新北烏來山區聯外中斷
中共18屆六中全會10月24日登場
颱風梅姬害停水 譚敦慈教馬桶這樣沖
漁民告台塑污染 台塑：由越南政府處理
希拉蕊辯論表現佳 亞洲股市普遍受激勵
蘇澳淹水LINE亂傳 宜縣盼勿傳
颱風梅姬全台1死67傷 逾4.5萬戶停水
越漁民告台塑河靜廠污染 要求賠償
新店溪濁度飆高 影響新北2.5萬戶供水
屏東停電嚴重 全縣7萬戶待搶修
颱風梅姬侵襲 台中逾25萬戶停電待修
女童颱風天比賽受傷 涂醒哲致歉
涉嫌融資北韓核計畫 美起訴大陸企業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
颱風停班課爭議 李進勇表達遺憾盼諒解
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風梅姬強襲 高市撤離4000人
颱風梅姬襲台 慈濟供應熱食送暖
颱風影響 遠東28日國內航班全日取消
LINE亂傳淹水照 民眾不要相信
颱風梅姬籠罩 澎湖風強雨驟掀巨浪
港媒：聯想裁減摩托羅拉員工
颱風放半天引民怨 南台5縣市3首長致歉
載日客遊覽車翻覆 1人傷勢較重
颱風梅姬致273萬戶停電 史上列第 3
颱風梅姬襲台 新北烏來成孤島
北市無溢堤 網路舊照勿亂傳
今年全球貿易增長 金融風暴後最差
培訓新模式 文官學院推APP
川普鼻塞吸不停 推特用戶上傳惡搞推文
未獲邀ICAO 外交部：多國對打壓台灣不滿
颱風吹落大水塔 警員冒雨推走
香港8月進出口上升 出現逆差
颱風梅姬 基隆市6000戶停電巡修
颱風吹翻日客遊覽車 7傷1命危
東海憂住宿生缺存糧 立委協調業者泡麵
梅姬颱風發威 彰化40萬戶停電
世貿大砍2016全球貿易成長預估至1.7%
粵港審議共同應對氣候變化計畫
北水處支援量減少 新北部分地區停水
星駐陸大使摃環時 陸外交部挺環時
颱風梅姬逼近290萬戶停電 列史上第 2
颱風梅姬侵襲 嘉義縣28日停班停課
溫家寶露面 港媒：在大學演講
颱風梅姬侵襲 嘉義市28日停班停課
颱風梅姬侵襲 雲林縣28日停班停課
陸最奇葩警衛室 占據馬路一半
澳門民眾體質較2010年提升
颱風來襲風雨變大 台南道路積水
大台中停電逾50萬戶 梨山全區停電
iPhone 7帶旺 年底前工業生產維持成長
颱風侵襲 澎湖縣28日停班停課
颱風梅姬肆虐 雲林1死63傷
颱風梅姬好傷人 超過800人就醫
曾文水庫傳男子溺斃 疑颱風天察看遊艇
颱風來襲寸步難行 警逆風救人車
颱風吹破大面窗 苗栗地檢署一片狼藉
颱風梅姬全台停電數逾281萬戶 史上第2
希拉蕊舌戰川普 激烈交鋒火花四射
杭州奇葩恐怖廁所 年輕人愛挑戰
颱風梅姬侵襲 屏東縣28日停班停課
颱風梅姬侵襲 高雄市28日停班停課
小米發表5s系列手機 人工智慧電視亮相
颱風假半天引民怨 賴清德臉書致歉
颱風梅姬侵襲 報廢巡防艇船艙進水
颱風肆虐 雲林農民搶收香蕉出售
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颱風巡溫室番茄 農民疑遭棚架重壓不治
陸企助北韓擁核遭美控告 陸暗批美
颱風梅姬 台北市369件樹倒52人受傷
陸委會：陸方明年恐加大對台施壓力道
巴格達自殺炸彈攻擊 至少9死28傷
哥倫比亞和平協議 子彈做成簽約鋼筆
南韓死因癌症居首 年輕人自殺多過疾病
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颱風梅姬襲台 土石流紅色警戒達117條
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屏東三地門大橋 晚間9時封閉
颱風梅姬襲 馬公警風雨中排除障礙
陸傳三星Note 7爆炸 電池安全再引憂
颱風梅姬來襲 基隆電線吹落部分積水
颱風吹偏國道客運 追撞工程車19傷
航班停飛旅客罵地勤 遭網友反批
颱風梅姬肆虐 宜蘭曾有10萬戶停電
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俄轟炸機飛近民航機 冰島不滿
8月批發營收年增逾3% 甩18個月負成長
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8友邦沒在聯大發言挺台 外交部尊重
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教宗搭過附證書 波蘭拍賣3車輛助敘難民
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雲霄飛車相撞5重傷 英重罰默林娛樂2億
颱風梅姬肆虐 嘉義縣2死25傷
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颱風梅姬侵襲 宜蘭縣28日停班停課
5旬陸男成都騎自行車經30國抵里斯本
颱風梅姬侵襲 彰化縣28日停班停課
颱風梅姬侵襲 台中市28日停班停課
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大連官員受賄上億元 遭判刑13年
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全力救災 民進黨中執會延後一週舉行
颱風梅姬大雨 澎湖時雨量達36毫米
德出版業領袖：英脫歐後 未來會更好
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台中市文化局訪馬 與雪州政府交流
加強雙邊合作 杜特蒂將赴越南訪問
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台中市28日停班停課 讓市民重建家園
全台154萬戶停電中 集中台中彰化桃園
風速預測有誤 綠委要氣象局長道歉
美石油公司直升機墜毀安哥拉外海 6死
酒店鷹架倒塌 業者：負責傷者醫療費
精神失常父 女兒婚禮擲手榴彈13死18傷
颱風台東傳災情 有民眾疑遭溪水沖失
颱風侵襲 北北基28日停止上班上課
颱風梅姬侵襲 桃園市28日停班停課
颱風梅姬侵襲 新竹市28日停班停課
政變秋後算帳 土耳其解雇87情報人員
美媒：白宮要國防部別講美中強權競爭
9月28日股匯市同步休市
阿富汗12士兵 睡夢中遭內奸殺害
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颱風梅姬來襲 國軍待命3萬人
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大樂透頭獎槓龜
颱風梅姬凶猛 累積停電數逾331萬戶
台北市公車28日上午5時30分起恢復
颱風梅姬雖出海 8縣市列一級淹水警戒
氣候目標 亞洲開發經濟體年耗3千億美元
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救生艇漂流一週 美22歲男麻州外海獲救
梅姬帶豪雨 宜蘭太平山累積雨量破千
長城被塗水泥 調查：15省應進行排查
私釀酒惹禍 烏克蘭鄉村地區至少23死
女星鬥嘴川普 稱舊事是直腸分泌物
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颱風梅姬造成4死527傷、供水恢復、百萬戶仍停電
美研究：孕媽咪憂鬱 罹患妊娠糖尿病機率較高
最高最快雲霄飛車 法拉利主題樂園登場
期交所開辦「105年度第4季交易人期貨及選擇權課程」
陳副總統籲台商加碼投資台灣
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流感疫苗10月起開打 老人幼兒接種時機大不相同
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盧比歐提參院版台灣旅行法案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
寧夏石嘴山煤礦瓦斯爆炸 18死2失蹤
OPEC會議限產無望 歐洲主要股市收低
馬紹爾等友邦與我方會晤 挺台灣入ICAO
彭戈宣誓連任加彭總統 歐美低調抵制
自製充電器被當成炸彈 俄州少年遭停學
破紀錄 8090萬美人電視看總統大選辯論
樂陞案 北院維持原裁定許金龍千萬交保
世界銀行再度任命金墉為總裁
WEF全球競爭力 瑞士連8年蟬聯首位
WEF競爭力排行 台升至全球第14
台東今天停止上班上課
OPEC會議限產無望 國際油價下滑
花蓮今天停止上班上課
消費者信心希拉蕊辯論表現佳 美股收高
巴西每3天記錄1宗國際兒童誘拐案
怪手司機受困沙州整夜 直升機吊掛脫困
全球競爭力 台灣排名亞太第四
首辯後 希拉蕊展自信川普怪麥克風
颱風梅姬雨量破8百 旗山美濃積水及膝
颱風梅姬中心出海 多處水庫調節放水
台北市祭孔大典 延期舉行
颱風梅姬遠離 台北市晚間收垃圾
國光客運台北西站B棟 14條路線搬遷
大台北地區恢復正常供水
希拉蕊首場辯論領先 但民調影響有限
颱風梅姬逐漸遠離 9縣市仍有紅色土石流
華信台中直飛無錫 月底將加大機型
颱風梅姬威力大 仍有百萬戶停電
颱風梅姬狂風暴雨 高市停電又淹水
新北建置太陽光電防災指標場域
飲食運動習慣改變 糖尿病人口年輕化
WEF全球競爭力 英國升至第7
大型戶外舞會 東海國際藝術節10月登場
美國總統大選首場辯論 有8400萬人收看
颱風遠離 基隆北寧路湖海路解除封路
從街頭到廟堂 民進黨創黨30年話從前
重返圓山飯店 游錫(方方土)想當面謝謝毛小姐
別再迷信海鮮壯陽 性功能不好要就醫
颱風肆虐 北市81人傷近900棵樹倒
釋出平價蔬菜奏效 高麗菜批發價大跌
不滿菜園遭破壞 男毒死2狗遭函送
颱風漸遠 部分百貨恢復正常營業
凌晨逆轉改停班停課 黃健庭臉書道歉
颱風梅姬遠離 北市蔬菜價跌2成
余天：希望賴清德去選台北市長
擁有3名父母基因男嬰誕生 世界首例
梅姬颱風肆虐 台南逾千戶人家淹水
陸郵儲銀行在港上市
38部抽水機上場 屏東佳冬鄉沒淹水
颱風天傳溫馨 機車騎士台西警所避風雨
颱風梅姬肆虐 釀4死527傷
颱風挾豐沛雨量 石門水庫原水濁度升高
ICAO大會 索羅門群島要為台灣發聲
羽絨衣大賣 廣越業績一路旺
租金逐年高漲 東區商家出走找活路
台電搶修連人帶車墜山谷 3人受傷送醫
香港全球競爭力排名 下跌2級
癡情女浙江攀峭壁 畫暗戀對象表白
梅姬颱風襲台 台南陣風比莫蘭蒂更強
環球小姐翻舊帳 川普羞辱女性又添1樁
國軍救災 馮世寬要官兵著重自身安全
以色列前總統裴瑞斯逝世 享壽93
颱風肆虐 雲林停電減為11萬戶
台塑排汙賠償金 越漁民10月拿到手
旗山美濃水淹及膝 警消助民眾脫困
颱風影響 東港小琉球領務服務順延10/4
美國總統大選辯論 候選人不忘打中國牌
石門水庫原水濁度高 排砂作業啟動
颱風梅姬強風大雨 澎湖未傳人員傷亡
颱風遠離停班課 朱立倫：考量三因素
民眾上山採金線蓮 溪水暴漲受困待援
半天假惹議 陳菊允颱風假以安全為重
大台中停電減至28萬戶 台電全力搶修
臨時宣布停班課 台東縣府：無關其他縣市
颱風梅姬肆虐 白沙警徹夜排除路障
台中酒店鷹架倒塌 午前清除恢復交通
台展現愛地球概念 環境藝術展獲迴響
移居火星不是夢 馬斯克公布造城計畫
陸國台辦：不承認一中就是不放棄兩國論
人民幣入SDR 專家：初期發展慢熱
南韓反貪法實行 公職人社交應酬限價
探討數位經濟 IMPACT高峰論壇登場
資金找避風港 帶動美政府債需求
颱風北市樹倒逾5千 將搶通主次要道路
新北2千樹倒 朱立倫促午前完成清理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
駐法國代表處辦教師節座談
IMF：陸經濟平穩轉型 全球經濟受益
台專家薩爾瓦多辦理吳郭魚養殖訓練
清理家園別赤腳 當心感染3種病
大學生公部門見習 國貿局課題每日一問
總部有可疑包裹 夏洛特警方封鎖街區
阿根廷僑校教師聯誼 慶祝教師節
陸：今年內舉辦泛藍8縣市農產及旅遊展
水淹1層樓高 國車進駐台南新和庄救災
亞森松台長老教會封立牧師 俞大?觀禮
颱風大雨美濃淹水 國軍協助強制撤離
大陸昆山媽祖起駕 10/1鹿港遶境
林啟峰：支付結合大數據 將取代信用卡
ICAO事件 陸：台灣應反省勿指責陸
辯論後希拉蕊乘勝追擊 川普放話等著瞧
颱風梅姬遠離 北市衛生局提防疫三步驟
颱風梅姬肆虐 92校災損估破千萬
陸3名邊檢官兵拯救46名小學生
颱風受災戶紅葉村 原民會積極助重建
印度：不出席在巴國舉辦的SAARC
研究：地球續暖化 未來恐再升攝氏4度
不敵腎臟病 社群網站明星狗過世
颱風梅姬停電戶史上次高 台中市最慘
蔡總統國慶文告 陸：繞不過九二共識
大選辯論 美媒：川普失去策略
官方香港電台倒掛五星旗 陸媒關注
梅姬颱風狂風暴雨 安平運河罕見溢堤
颱風肆虐 嘉義朴子傳淹水至膝蓋
颱風假爭議 政院：氣象局應有更精進做法
民進黨成立30週年 陸重彈批判舊調
颱風遠離 北市33座疏散門晚間陸續開啟
新北午後將全面恢復正常供水
颱風梅姬吹垮鐵皮屋 受困父子被救出
台電山區搶修 工程車打滑墜谷3輕重傷
台電冒風雨拚復電 網友不忍直呼太危險
颱風梅姬釀南投22傷 力行道路多處坍方
颱風梅姬肆虐 林佳龍視察黎明國中災損
颱風放假爭議 國民黨批趙天麟說法丟人
颱風過後災損 稅捐得申請減免
颱風天還飛 段宜康質疑
李登輝主張憲改 陸：台獨迷夢叫不醒
颱風肆虐 林佳龍清晨抵台指揮救災
以色列前總統裴瑞斯大事記
港交所：盼深港通11月初開通
颱風梅姬暴走 鳳山舊城牆坍塌
限水怎防腸病毒 專家教省水洗手法
颱風梅姬農損逾3.4億元 宜蘭最慘
首位穆斯林女性 登上花花公子雜誌
故宮南院移除獸首 陸：自有公評
支持微型企業 網家將開辦線上融資平台
颱風肆虐 張花冠視察淹水災情
颱風梅姬 總統與林揆分赴第一線了解災情
怪獸家長生師比過高 幼教師教保員心裡苦
台電搶修3傷 政院將派經長前往探視
颱風梅姬全台農損 估逾3億4000萬
蔣公不敵梅姬 颱風吹倒銅像
颱風停電 雲林搶修降為7萬戶
颱風過境清屋頂 翁墜落地面受傷
高市燕巢土石流 警消搶救失聯3人
陸：颱風來襲 兩岸氣象人員曾線上交流
核能機組半數停機 尖峰供電亮黃燈
拚復電 截至中午停電已低於百萬戶
颱風肆虐 基隆民宅路基坍塌疏散11人
曾是鷹派 裴瑞斯生前對以巴和平仍樂觀
颱風後忙勘災 徐耀昌：安全考量停班停課
颱風梅姬發威 目前全台仍2000餘戶停水
歐巴馬悼裴瑞斯 讚從未放棄和平可能性
颱風梅姬農損 林全:從優從速處理
政黨惡鬥 美聯邦政府又有關門危機
紅黃線停車 北市明早7時起取締
台未能參加ICAO 田中光批政治思維
林揆：資源須分配 請停水電民眾再忍耐
台電搶修人員受傷 2輕傷1骨折
福山植物園29日續休園 1天
網家集團第三方支付 預計年底前開台
兆豐遭重罰 張兆順：應是對KYC認知有誤
視察桃機感欣慰 總統：這次來較不擔心
颱風梅姬災後復原 北市動員近5000人
Super教師林偉倫 要讓金中走出去
印尼火山爆發 緊急疏散近400觀光客
颱風假一律全天 逾5千人附議成案
彰化放颱風假 台化鍋爐許可證延1天
颱風強浪拍打 高雄擱淺漁船滲漏機油
颱風遠離 中華電搶修市話寬頻基地台
莫蘭蒂加梅姬 屏東蓮霧蜜棗幾全軍覆沒
梅姬比蘇迪勒凶悍 苗栗停電戶數創新高
掃蕩犯罪 印尼中爪哇警方下格殺令
颱風梅姬淹水 陳菊：爭取經費改善流域
史上最萌友誼 小虎斑樂當牧羊貓
菲監獄暴動 華人毒梟1死2傷
創黨30年 許榮淑盼民進黨明確兩岸政策
小抹香鯨病死 陳屍墾丁沙灘
颱風遠離 環署籲加強環境清理
古柏迪諾市路標 彰顯與4個姐妹市友誼
颱風假百貨量販湧人潮 樂賺颱風財
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台中市公車 中午起逐步恢復營運
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這6件事認識以色列最後開國元勳裴瑞斯
熊本縣地震損失逾3.7兆日圓
雙面諜計瞞妻子 才有後來的諾曼第登陸
陸大學設學霸專座 反應兩極
擱淺墾丁漁船颱風中未漏油 限期移除
梅姬登陸 福州市多處道路嚴重積水
民進黨籲北京溝通對話 維繫兩岸關係
陸擬對美進口乾玉米酒糟 徵反補貼稅金
醫師列11項防颱須知 網友讚針針見血
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除偏遠山區 全台29日晚陸續復電
傳政院增副發言人 徐國勇：研究中
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酒店鷹架倒塌 中市副市長探視2傷者
搶修工程車墜谷 總統赴苗探視台電員工
國軍營舍屋頂掀 馮世寬：是時候改建了
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朱立倫：烏來非孤島 歡迎來泡湯
慰問台電是否為修補關係 林全：想太多
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颱風梅姬過境 台南近4000戶淹水
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柴犬爆笑川劇變臉 熊熊一秒變狗狗
金門3700戶停電 台電搶修復電
颱風放半天惹議 賴清德：一人承擔
乾旱衝擊農業 亞銀下調越南GDP成長率
總統視察彰化漢寶變電所 關心停電搶修
颱風梅姬漸離 土石流警戒仍達266條
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林佳龍勘查農業災損 將協助農民復耕
高中英聽第一次考試准考證 延至30日寄發
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麗江要建法國小鎮？官員澄清專家憂
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印尼火山噴發 逾百名登山客待尋
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上海網紅蔥油餅攤被停業 陸媒熱議
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颱風假出遊潮 淡水警調發電機供號誌應急
Mazda 6 Wagon上市 最快半年後交車
颱風梅姬威力驚人 逾800校災損破1.6億元
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颱風梅姬肆虐 雲林農損初估3.8億元
金融詐欺再現？8月退票金額大增117億元
網傳桃子配西瓜恐生劇毒 食藥署闢謠
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法國尼斯恐攻案後 警方又破除數起計畫
新加坡人口統計近561萬人 公民占6成
土石襲高雄民宅 老夫婦與子恐遭埋
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
許金龍聲押案 北檢第三度提抗告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風梅姬災情多 中市警民合作清理家園
波隆那大學教授 揭發校方縱容剽竊
颱風梅姬肆虐 台南逾5萬戶停電中
陸校園貸惡效應 女大生陷裸照危機
颱風過後雲林復原 軍助清理廟供洗澡
教部撥百萬經費 助颱風梅姬受災校復課
宜蘭三星蔥受損嚴重 恐缺貨2個月
以國前總統裴瑞斯葬禮 各國政要將出席
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颱風肆虐 嘉義果農心血泡湯盼補助
港團體紀念占中運動2週年
電商忽必烈LAZADA 解密東南亞物流支付
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華碩施崇棠親征 3新品東京亮相
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雲林災損逾5億 受理申請現金救助
兆豐樂陞案 綠委：金管會調查慢了點
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爆胎影響停駛 北捷文湖線全線恢復通車
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台中梧棲聯結車追撞 1人受傷送醫
颱風假清晨決定 朱立倫：不可行
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停電第3天 洪慈庸爭取台電人力支援
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台尼推動燒傷復健專業人員3年培訓計畫
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宿舍熄燈後吵鬧 陝600生傳徹夜罰站
學習台灣經驗 陸媒為阿大蔥油餅店發聲
遭點名不適任 丁克華坦言不委屈
西門町徒步區破損嚴重 北市府整修
PPAP洗腦歌 名貓肚臍無感中離
高教被打分數 教部：政策改變至少需半年
蔬菜難運送 批發價大漲65%
文湖線列車爆胎 港墘西湖單向雙線
5G標準領域發展 台美合作跨大步
港婦利用15歲女兒走私仿真槍械
亞協：台日海洋事務 對話應該快了
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健康餘命遠低於平均壽命 凸顯長照重要性
颱風梅姬過後上班日 北市菜價漲逾6成
藍黨團：減低農損認定流程 從速發放補助
宜蘭三星蔥飆漲 未來2個月可能缺貨
淹水區鐵皮倉庫冒火 消防員涉水灌救
美警槍殺黑人又一樁 加州小鎮群情激憤
列車停駛前傳爆炸聲 北捷：胎壓可能過大
俄對敘展開空襲1週年 自家人不關心遠火
颱風梅姬釀災 台中125所學校毀損
颱風假怎麼放 行政院：仍授權地方政府
福州房市新政 限漲幅10%
Uber幫乘客投保？公平會要查
颱風梅姬半徑 鄭明典：250公里合理
科技大廠組AI正義聯盟 獨缺蘋果
救災人力在復電 國民黨團推電線地下化
北市商辦售價 各商圈第3季下修
颱風梅姬過境 澎湖多起車禍都平安獲救
林全：特別感謝台電台水冒險搶修
颱風災後搶修復電 林智堅發文感謝
日矽併何時審 吳秀明：等文件到齊
沖繩台灣塔悼台籍日本兵 將儀式悼念
美第一夫人代希拉蕊出馬 言詞猛攻川普
颱風梅姬全台農損逾13億 雲林最慘
未轉診逕赴大醫院看病 部分負擔擬漲
南澳省大停電 高度仰賴再生能源受質疑
挨批錯放颱風假 林聰賢：勿事後諸葛
三星洗衣機也傳爆炸 遭遇集體訴訟
陸現詐騙新手法 呼死你電話騷擾報復
兩岸共打協議現況 人員互訪未成行
台股收盤漲76.38點
FDA准新型人工胰臟 首見自動導入胰島素
颱風過後 蔡總統巡視台南治水
癌末患者需陪伴 她用按摩讓愛說出口
台股開高走高 收漲76.38點
黃瓜變身楊柳枝 陸媽「古詩早餐」吸睛
力推數位經濟 印尼打造本土阿里巴巴
10月台指期漲101點
美准911遺族提告 沙國警告串連盟國報復
10月電子期金融期齊漲
新光三越南西週年慶首日 人潮上看10萬
長照2.0 行政院拍板11月起試辦
1北韓士兵越過軍事分界線 向南韓投誠
菲總統落選人 菲版鐵娘子辭世
台化彰化廠今關廠？下午記者會說明
謝志偉德國受訪 籲國際支持台參與ICAO
陸股擁3利多 法人：修正時汰弱留強
南韓擬建高速船 第一時間增援西北島嶼
北市銀行招牌掉落 砸傷路人
台股開高走高 短線波段仍看漲
政院修正刑法 公務員收賄最高罰4百萬
議員建議放寬拆違建標準 北市：研議中
緬甸雙展拓商機 為新南向注活水
LINE布局聊天機器人 廣邀開發者
推動新南向 副總統盼僑生扮演積極角色
日股收紅 能源股領漲
劉德立出席中巴文化中心紀念孔子誕辰
文湖線列車車輪破損 北捷：深感歉意
齊魯才俊世界行 山東畫家作品台灣展出
開小貨車載漂流木遭檢舉 警逮2嫌
丁克華指樂陞案金融詐欺 投資人求償26億
陸首富王健林：陸房巿是史上最大泡沫
颱風天肉包姨找到了 賣水果的景美小甜甜
三大法人買超台股119.37億元
新加坡小印度屠妖節 增添萬種風情
媒體自辦大學排名 前五名：台成清交陽
華碩推ZenBook 3 名模Akemi站台
專家：單漲部分負擔救不了分級醫療
雲南曲靖傳16人命案 初步判斷他殺
金融債券證交稅 停徵延長10年
台南看治水 蔡總統允支持做好
風災後復舊 嚴德發慰問官兵辛勞
副總統：盼台英更多合作機會 深化交流
台北市與立院換地 換回南港瓶蓋工廠
兆豐銀案 北檢約談獨立董事馬凱
出國抓寶 無線分享器正夯
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長照2.0 中市建請再開放5項自創新型服務
華碩手機拚大躍進 PC聚焦三大方向
颱風災損 基隆設單一窗口辦稅務減免
陸國家人權計畫 5年後人均壽命增1歲
台北信義區租賃爆量 前7月租出1.7萬坪
空服員指華航跳票 不排除再罷工
國際排名退步 專家：台校是血汗工廠
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虐死迷姦男並棄屍 男子判無期徒刑
台南勘災 總統允優先處理治水
法國準備拆除難民營 驅逐無庇護資格者
風災嘉義農損嚴重 農委會勘災助重建
新北敬老歌仔戲 官員議員粉墨登場飆戲
央行維持利率不變 中止連4降
基隆21家寵物店評鑑 9優1丙
颱風影響濁度 桃園6淨水場合飲水標準
新手爸媽疑惑多 這3問題最傷腦筋
宏偉電機10/5興櫃掛牌 參考價21元
侏儒抹香鯨擱淺 已無生命徵象
列車還沒修好 北捷籲往返內湖搭公車
高雄市人瑞207人 最高齡109歲
台積電：5奈米製程 如火如荼開發
菲媒：杜特蒂將於10月訪陸
倡節約 陸醫院禁員工買iPhone7
慢食美味沙龍攻佔城市 台灣原住民上菜
協助災民重建 勞動部提5措施
陸發布人權行動計劃 稱將與聯合國合作
助塵爆傷者走出傷痛 業者聯名公益義賣
往來劍南路西湖港墘站 北捷建議搭公車
小胖老師媽媽多才藝 時尚和服吸睛
美(吉吉)擬11月掛牌上市 上半年EPS達5.02元
核廢乾式貯存設施期限 擬縮短為20年
颱風襲 太平山碰碰車維修場屋頂遭掀
巴拉圭移民局長訪台 加深兩國交流
更新西門町徒步區磚面 擬設星光大道
唐獎得主來台遇颱風 交流行程仍多
樂陞案 財委會通過由投保中心告中信銀
颱風過後 中市搶修河道農路觀光設施
加州遇害黑人 持電子菸指向警方遭射殺
培育金融高端人才 南區金融科技中心成立
陸客減 來台旅客日消費額創2008年來新低
台中國家歌劇院 開幕首演萊茵黃金
是否邀扁出席國慶 蘇嘉全：歷任都邀
鬥牛犬愛吃醋 眼裡容不下豬娃娃
每月親自領禮金 百歲人瑞健康有撇步
彭淮南表明不再續任 2018年退休
台灣駐港代表：台港關係平順
蘇煥智評長照2.0 和基層組織沒有連結
智崴體感遊戲 打入歐洲最大主題樂園
颱風損台南椪柑 蔡總統勘災喊加油
新北百貨拼場 周年慶10月迸戰火
共軍主辦 香山論壇10月10日登場
央行利率不變 投顧：金融市場影響小
Apple Pay開放了 民眾年底可申請
台美中戰機蘭嶼遭遇？共軍否認
國壽申請逾30件金融科技專利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
百尺竿頭疑涉陸資 經濟部要查
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
攝影師呈現臉部刺青 意圖消除刻板印象
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
8月景氣續亮綠燈 宣告景氣復甦力道穩定
捷運文德站至葫洲站 班距長達12分鐘
高市桃源區路斷 部分學校30日停課
陸十一長假 陸委會：陸客來台人數減
石門水庫藉颱風清淤 節省3.5億元
2020年PC廠末日？ Gartner開4續命藥方
日本與美聯合巡航 共軍：不會坐視不管
台灣未來十年成長力 蔡明介：資通訊
年金改革開源 委員建議徵高速公路附加金
西子灣擱淺漁船展開移除 10/8前完成
手麻3年錯當骨刺 一場車禍檢出腦癌
謝金河建言 資本市場應訂好遊戲規則
颱風過後 澎海巡查獲違規拖網
台化：彰縣府違法迫關廠 將聲請國賠
雲南殺人案致19死 嫌犯落網
部分負擔調漲 衛福部估影響1600萬人次
年金制度討論財源問題 委員持兩派意見
中東難民在瑞典 重生之路一手紀實
颱風夜侵校園偷電線 遇警巡邏被逮
越菲高層會 談南海等議題
港股收紅 能源股領漲
台灣公司治理亞洲第4 歷年最佳
颱風過境 花蓮水稻香蕉慘損5000萬元
外資匯出 新台幣升勢受阻收升7.6分
另類抓寶 嘉義公園抓沙蜥
現省3.5億！石門水庫趁颱風來做這件事
央行利率不變 投顧：可望穩市場信心
桃園復興新興部落學生 30日仍停課
北市府：違建處理政策未有任何轉彎
核四封存預算恐生變 台電變更計畫應送審
中華民國政府悼以色列前總統裴瑞斯逝世
南卡少年殺父再赴小學開槍 1師2生受傷
智冠年度大作蜀山縹緲錄 上市開紅盤
颱風梅姬農損逾17億 雲林最慘香蕉最傷
緩拆違建引爭議 北市：不改變處理政策
朱立倫：強化坡地管理 保障居民安全
台化不滿被逼違法關場 彰縣：無法理解
勘災竹縣農業災損 林全：從優從寬從速
洗髮精暗藏愷他命 旅客入境被逮
澎離島警扮張老師 助民脫困境展笑容
11名台嫌涉福建電信詐騙 最小17歲
停辦菲美軍事演習 美使館：未接獲照會
包牌客多花300元 額外抱走近24萬彩金
新北推藥師佛文化節 首創腦波電子籤
抗議黨產會 國民黨投書南華早報
高考二級增額16名 錄取率略增為3.45%
台積電盼政府協助土地電力研發人員
台微體為全球布局 收回化療藥美方銷售權
現金遭凍 國民黨9月恐發不出薪水
印巴邊境交火 克什米爾對峙升溫
彭淮南受託關切兆豐案 認為兆豐未洗淺
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中橫天祥以西路未通 西寶山區憂斷糧
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白晝之夜 總統府10/1首度夜間開放
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司院人事同意權 藍綠動員備戰
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中華電市話寬頻恢復逾95% 30日將全修復
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復電艱難的最後一哩路 隨中橫山區路通
景氣好轉？學者：觀察至年底才能確定
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遭指欲切割醫學院 馬偕醫院：絕無此事
澎湖今年雨水豐沛 可望創下歷史新高
燕巢1家3口葬身土石流 檢相驗查死因
蔡總統：力抗中國壓力 擺脫對中國依賴
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林萬億：年金改革不能寄託在稅改
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挪威拉夫托人權獎 花落伊拉克記者
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總統令:特任徐國勇為行政院發言人
印尼商吸金案 總統特使允協助台投資人
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地下管線滿佈 高市中林路又坍孔
抗議不斷 蔡總統：坦然面對誠意處理
登山管理條例草案有雜音 時力撤案
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美列車衝撞新澤西車站 至少3死上百傷
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英180億英鎊新核電廠計畫 低調簽約
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美空襲鎖定IS領導者 1個月殲滅18人
樂陞案 北院裁定許金龍羈押禁見
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北檢提新證據 北院裁定許金龍羈押禁見
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美列車衝撞車站 傷者多是車上乘客
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司法院人事同意權時程 擬表決處理
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美律9月營收看俏 股價放閃
新澤西州火車高速衝撞車站 傷者增至114人
各國主打反避稅 台商風險管理成關鍵
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梅姬颱風致山崩 浙江省4死23失聯
快閃復甦加L型經濟 梁國源沒那麼樂觀
中央氣象局氣象報告
昇?昌千萬助海大 培養海洋法政人才
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台南議長補選 戰雲密布
藥健康公益路跑 為植物人而跑
邱垂正談兩岸互動現況：善意應是互相的
6千噸蔬菜將入市 農糧署力穩菜價
慶祝教師節 台中市循古禮辦祭孔儀式
柯文哲：違建不是文明國家該有
昆山媽祖搭機返台 也有專屬飛機餐
影片過2分鐘就沒耐心 陳良基倡閱讀教育
國民黨擬提告 黨產會：依法行政
早布局東協南亞 鏈條大廠相中市場
iPhone 7 Plus出包？驚傳爆炸事件
工研院攜手泰國塑膠院 發展生質材料
宏都拉斯牛肉出口重啟亞洲市場
停辦菲美軍事演習 杜特蒂說明原因
美防長卡特：將在亞太加強軍事優勢
網路騙財騙色 得手千萬4女受害
新台幣午盤升1分
西拉雅族人凱道抗議 要求正名
府：檢討平埔族法律權益地位 已有方向
通緝犯開車撞死騎士 逃10天才投案
永光前8月每股稅前賺0.92元
怕颱風無法來台 陸客持代辦證件攏係假
深圳雙非學童入學難 家長告官方
新生貓熊寶寶23隻 排排坐成都亮相
越南墮胎嚴重 未成年比例高達兩成
樹林交流道12月開通 紓三鶯交通
社子島解禁開發 柯文哲：會比現在好
總統府談民調：加速改革 回應社會期待
司法院人事案 立院10/25投票
國會領袖懊悔推翻歐巴馬否決 白宮酸批
驚傳暴力 台南議會臨時會流會
柯文哲：處理違建有理想堅持 不會轉彎
醫療級智慧手環 北科大師生創業
陳育琳升文宣心戰處長 10月生效
男開旅店提供盜版院線電影 侵權逾億
憂德意志銀行危機 亞股隨美股挫跌
藝人禁代言醫療廣告 名嘴網紅不受此限
販賣翻新手機 印度政府可能罰亞馬遜
韓部署THAAD 慶北星州高球場入列
各國領袖希拉蕊最敬佩梅克爾 打臉強生
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台化1鍋爐仍運轉 安全考量暫不強制處分
杜特蒂越南行 談及南海爭議
台中歌劇院開幕 飯店推優惠餐飲住宿
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iPhone 7傳自爆 蘋概股表現弱
冠德環球拚車站商機 周年慶業績看增15%
產學合作成果發表 日月光邀環團與會
新北聯醫：攝護腺癌 男人的無聲殺手
台灣音樂劇「家．書」 在北京公演
台簽訂2017年巴拿馬國際商展租用合約
龔中誠：ICAO呈亂象 言論自由倒退
亞都竹湖文旅對準學區竹科 住房率拚8成
A肝疫情創新高 公費疫苗10月開打
花蓮大陳故事館新展 羅智強談兒時回憶
怕被當肥羊？調查：77%車主保修有主見
非豪華品牌汽車滿意度 裕隆集團大贏家
南海問題吵沒完 陸媒再發文飆新加坡
前3季 越南GDP成長5.93%
國民黨發薪困難 柯文哲：勞資糾紛處理
日月光今發表環境技術研究成果
陸委會：中共19大權鬥對台政策壓力大
報導李慶華手足爭產 壹週刊判賠180萬
最低時薪調升 學生打工族恐無感
台股收盤 大跌104.05點
狗狗愛你 基因早就決定
藍委：兆豐案抹黑國民黨 綠委應道歉
原民會：平埔族研商會 10/7召開
台股開低震盪 重挫104.05點作收
10月台指期跌123點
德銀危機衝擊 台股跌104點
10月電子期金融期齊跌
遭控詐欺不起訴 韓籍牧師感謝還清白
通緝犯騎機車撞警 被單手一把攔住
台股9200點失守 月線連 5紅
拒審許宗力 江啟臣：台灣沒法律人才了嗎
虱目魚嘉年華 秒殺級料理搶手
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台化聲請假處分 鍋爐運轉暫不開罰
反毒教育特展 首創K他命氣味模擬器
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農產公司董事會再延期 柯文哲：依法行事
股后漢微科嫁荷商ASML 再過投審會一關
國銀保守看後市 BEI向歷史低點靠攏
星法院：政府續保管李光耀口述歷史抄本
拚環保 首架4人座混合燃料電池飛機試飛
茲卡病毒現蹤 馬爾地夫列2級警戒
風災完成善後 鰲鼓濕地下午開園
愛爾蘭約束勿赴國慶 藍委籲陸適可而止
王焜弘被控買凶殺警 延押2個月
追稅玩真的 印尼官員搜查谷歌辦公室
樂陞22億交割款未入帳 下午重訊說明
華航拚空巴合作案 專責維修A350新客機
華航搶攻飛機維修 何煖軒自爆向長榮學習
台南議會暴力衝突 洪玉鳳左眼球骨折
華航A350新機 先飛香港明年飛歐洲
勞資都別忘 10月起7休1上路
泰確診茲卡引發2小頭症病例 東南亞首見
施政不同聲音 陳菊：新政府願承擔
時薪調升126元 39萬人受惠
研究：美成年婦女平均衣服尺碼16至18號
三大法人賣超台股76.69億元
遭指旋轉門條款虛設 財部金管會澄清
央行不降息 吳東昇：利率還可更低
年金案設特種委員會 林志嘉：朝野協商
陳水扁是否出席國慶典禮 陳致中未回應
竹市動物園80週年 回顧展登場
中藥材邊境查驗加嚴 年底納人參等5項
美國兒童萬聖節最夯打扮 超級英雄
外資：陸拋美債轉黃金 意在強化人民幣
騎士摔落邊坡5日經歷颱風 幸運獲救
徐國勇邀請 陳敏鳳任行政院發言人機要
台化鍋爐案 魏明谷：地方無力抗大財團
慶九九重陽 邱鏡淳探視百歲人瑞
2016書院台北活動起跑 10至12月皆有場次
南韓更改反飛彈系統部署地點
台南市議會驚傳暴力 朝野交相指責
台北白晝之夜將開跑 西區變成不夜城
日股收黑 金融股重挫
環球科大輔導生技業 獲得破殼而出企業
新光水漾傑仕堡動土 預計2019年完工
遭指辱國 總統府：洪秀柱有誤解
傳暫任中鋼董座 沈榮津：未獲通知
台駐加酒會 近20國支持台灣入ICAO
法戰機戴高樂航母起飛 投入對抗IS
杜特蒂為解決犯罪問題 甘當希特勒
新台幣貶1分 收31.366元
郭瑤琪貪污入獄案 夫婿提非常上訴
全國古蹟日 爭取阿里山森鐵列世遺
風災復舊又傳意外 3清潔工遭撞飛
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陸老翁頻夢亡母 求警向墳開槍避邪
中共19大7常委名單 學者這樣看
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風城好食光路跑嘉年華 即日起開放報名
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台灣民眾統獨調查 維持現狀再看達4成
林洲民盼遷松機 打造文創園區
台美TIFA會談 王美花將率團赴華府
王瑞瑜批彰化縣府 中央再不管台灣亂一團
台化暫停工 環署：尊重彰化縣決議
鴻海加持 夏普攜手成都準時達強攻物流
暖化海水成毒藻溫床 美西漁業遭殃
新台幣9月升值3.6角 升幅1.15%
德意志銀行危機引憂心 港股重跌
THAAD確認地點 陸：將採必要措施
夏普OLED面板試產 斥資574億日圓
是否接閣揆 陳菊：全力支持林全
國民黨沒錢發薪 黨產會：帳戶還有8500萬
華航新機空巴A350更省油更安靜
吳指洪不同調 藍：兩岸政策經全代會通過
裴瑞斯國葬 歐巴馬：和平事業尚未完成
幸福上學活動 提供基隆逾百學童1年早餐
綠委質疑中投五鬼搬運 國民黨：請舉證
王瑞瑜：中央不管地方政府 產業將出走
半天颱風假惹議 陳菊：將更感同身受
不斷電環台路跑10/1登場 接力1000公里
颱風毀損有線電視線路 中市修復逾9成
流感疫苗10/1擴大開打 苗縣備妥14萬劑
桃園購物節登場 展日本特色產品
互信互讓 106對金婚夫妻分享婚姻秘訣
摔落邊坡6天還遇颱風 他喝雨水維生獲救
M&M’s巧克力 可望占香榭大道一席之地
加州家庭廚房合法 因麵包師傅的憤怒
澎湖搖滾音樂 接力連嗨3夜
台中國家歌劇院開幕 全程戶外轉播
經濟部啟動成長茁壯方案 助中小企業外銷
國慶是否為政治活動 邱太三：會去了解
澎湖縣長探訪百歲人瑞 祝延年益壽
颱風農損22億 二期水稻損失3.3億
上市公司市值較上週縮水 守住27兆
新發言人 林全：特別注意溝通不佳部分
颱風重創寶山部落 政院南部中心賑災
在台就醫 緬甸人病歷表不填姓氏欄
香港富豪鄭裕彤病逝 享壽91歲
悼裴瑞斯 歐巴馬讚揚20世紀巨人
警員涉貪遭押 北投分局：停職配合調查
人行：保持人民幣均衡水平上的基本穩定
一問三不知 羅姓陸配假結婚遭逮
取消颱風半天假 林全：下個颱風前決定
風浪板世錦賽 張浩奪銀取得亞運資格
鴻海投資曠視科技 布局人臉辨識新技術
失竊14年梵谷名畫 義大利警方找回來了
菲主流媒體刊文 挺台加入ICAO
綠委指五鬼搬運 中投澄清非事實
兩位老師生命換來 箭瑛大橋快改建
健康權益自己顧 醫藥10月新制報你知
裴瑞斯國葬 尼坦雅胡和阿巴斯罕見握手
手機支付商機 網約車在陸快速擴張
陸叫車平台 共享經濟？最大計程車行？
台中歌劇院全球最難蓋 保全安控挑戰高
關於Uber 你該知道的幾件事
優步的衝擊 台灣運將心聲與政府的挑戰
破除壟斷 這些國家擁抱Uber
台灣世界麵包冠軍 陳永信前進東協新藍海
Uber 沒共享的跨國資本主義新經濟
以色列乘車共享服務平台 反優步重公益
樂陞10月4日起變更交易為預收款券
雲南19死兇殺案 兇嫌弒父母再殺鄰居
陸男劫殺網約車女司機 發微信故佈疑陣
台中國家歌劇院開幕 副總統盼成扶育基地
英雄聯盟大賽總決賽 宏?成官方合作夥伴
遠傳攜科博館 推學童環境教育營
誆食品可抗老 業者恐面臨3年徒刑
非夏月電價和新版時間電價 10月上路
被偷14年 梵谷2畫作黑幫手中找到了
王瑞瑜：台化彰化廠6年未接污染罰單
開發亞洲新灣區 產官勾勒榮景
外交部：愛爾蘭限制部長級官員出席我活動
賴士葆指助NCC釋憲 柯建銘：背離事實
因颱風延期 北市祭孔大典10/1舉行
首例 美國男子透過眼淚和汗液染茲卡
多年槍傷舊疾所苦 男疑持槍自轟身亡
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蔡總統黨內談話 陸：台獨不可能得逞
大樂透開獎
工總挺台化 呼籲彰化縣府儘速懸崖勒馬
ICAO禁提台 外交部：若屬實將表達強烈不滿
新媒體廣告激增 傳統收視率將被淘汰
父搶復電迄今未返家 張珈銘仍盼當台電人
關西石板路遭怪手開挖 立委促恢復原貌
北韓核威脅 朴槿惠:如架在頸上的匕首
歐盟部長會議批准巴黎氣候協定
明年起搭短程經濟艙 英航免費餐點沒了
剛果暴亂嚴重 美國撤離使館人員眷屬
傳蘋果與夏普協商 供應新機OLED面板
血鑽石真實男主角 比利時監獄過世
第6個印度台教中心 在清奈開幕
陳界仁影像作品探討政經議題 在法放映
大樂透頭獎 槓龜
經濟制裁可望解除 緬甸市場指日可待
今彩539頭獎 1注中獎
林口兩車擦撞波及一家人 夫命危送醫
大陸王昭君墓爭奪戰 山西也加入
馬國鋼品防衛關稅 台灣獲排除適用
羅賽塔號長眠彗星 結束12年太空任務
泰國不鏽鋼管反傾銷終判 允強彰源列名
諾貝爾文學獎 延至10月13日揭曉
歐盟同意快速批准巴黎氣候協定
北捷：因傳動軸異常導致列車輪破損
薩國證實 ICAO大會提及台灣遭消音
以色列前總統裴瑞斯國葬 各國領袖齊悼「20世紀的巨人」
國際綠色智慧交通論壇 eTag打造智慧城市新紀元
簡又新專欄─英國節能減碳力道大 全球時尚風氣引領環保概念
期交所加碼推出「期貨經紀商及期貨交易輔助人加碼獎勵活動」，自10月起跑！
美國改裝大廠CDC空力套件 限額優惠升級
FORD任命Rajendra Raj Rao 擔任FORD智慧移動公司執行長
「天空非中國製造」！ 抗議貼紙遍布ICAO附近
茲卡境外移入第9例！ 51歲男遊越南染病
〈時評〉替彰化環保局按讚
外交部：感謝美國國會為臺灣發表聲明 支持我國參與國際民航組織
川普快意恩仇 加緊辱罵環球小姐
美網站：北韓可能正在興建新飛彈潛艦
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
裴瑞斯國葬 世界領袖告別20世紀巨人
李克強：陸繼續堅持一個中國九二共識
傳德銀就刪減罰款與美接近達成協議
傳德銀刪減罰款幾達協議 歐美股市強漲
德意志銀行尾盤買氣旺 歐股翻紅
委內瑞拉巴士翻車 至少11死14傷
德意志銀行危機傳有解 美股收紅
油國減產共識持續發酵 紐約油價漲
槍手襲擊墨西哥軍方車隊 5士兵喪生
辯論後民調趨勢不變 希拉蕊贏5個百分點
泰國人花錢不手軟 常寅吃卯糧
調查：中小企業頭家年輕 大老闆學歷高
脫歐後遺症 歐洲消費者杯葛英國汽車
德銀遭美重罰 歐元主席：有點太高了
全能過動百歲婆 10兒女自己接生
颱風接連襲 溫網室升等防颱抗災
LED應用需求增 產業鏈現轉機
紅麴文化節有吃有玩 樹林多元特色
藝品師生態農法種芋頭 烏龜造訪
金門小農林國青 單打獨鬥不回頭
上班族出人頭地秘笈 ChatWork點出3招
大學生社團了沒？宗教社團意外擠進前10
美防長保證 新政府續推亞洲再平衡
今年以來 巴西政治人物96人被殺
紫外線指數偏高 澎湖達過量
暴雪英霸和鬥陣特攻 今開戰各搶兩強資格
分享25歲故事 豆花妹邀民眾投稿
房仲：北市零售商圈 店面需求M型發展
巴西2少女被歹徒強行帶走 慘遭性侵
俄支持敘部隊挺進 MSF：阿勒波遭血洗
台商前3季 對越南投資逾8億美元
多倫多將舉辦台灣產品日 爭取商機
柯文哲：年金不改革 國家變希臘
颱風影響 嘉義阿里山318戶未復電
柯文哲：年金改革20年前就該做
6旬男墜樓 壓傷一樓員工
痛風置之不理 百公斤男尿道結石腎積水
小巨蛋公益檔期擬收費 柯文哲：設門檻
港府慶祝十一 泛民遊行籲結束中共專政
中信金總座吳一揆：樂陞案確實疑點重重
年金改革掀修法熱 蔡適應鎖定優存18%
陸官員會溫和泛民人士 專家：調整路線
整合府院黨 總統將開執政決策協調會議
川普視台灣為民主典範可靠盟邦
十一長假到來 北京警方反恐升級
最深水下洞穴 捷克岩縫404米尚未到底
公費留考8日筆試 575人搶百名額
台中麗寶樂園摩天輪 男工人墜落
iPhone玻璃機殼不鏽鋼邊框？傳鴻海獨吃
泰國長途客車撞上野象 司機受傷大象亡
新北工安路跑 3千人享受奔跑快感
2017台北電腦展 看高速運算+應用服務
總統談中國壓力：困難不斷但努力不停
被滴滴合併 Uber中國副總裁離職
颱風農損慘重 林全訪視雲林
無國界記者呼籲ICAO 儘速同意台媒採訪
基隆信義花園遭縱火 犯嫌反被燒傷
公費流感疫苗開打 每4人就有1人可打
主愛之家火警 執行長鮑師母嗆傷
陸在永興島軍事建設升級 還開始種蔬菜
甘苦生活節將登場 體驗貧窮
執政顛簸 總統：掀壓力鍋面臨反作用力
柯林頓愛聊天延誤登機 歐巴馬不耐催促
麗寶摩天輪組裝工程 男工人墜落重傷
世界先進家庭日 發紅包4000萬元
印尼火山噴發 外交部提醒國人注意安全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吳敦義參觀史丹佛大學 閱讀兩蔣日記
iPhone 6s價更甜 買氣回籠
Google搶佔Uber市場 推出新叫車app
杜特蒂自比希特勒 美：深感不安
5日審一例一休 柯建銘：年底前完成
兆豐銀再被抓違規？張兆順將赴美
服飾店員遭槍擊 警剛逮人店家又挨槍
大園住宅火警 1女垂危
女子吃麵滑手機 眼見手機被搶錯愕
陸9月製造業PMI為50.4%
英外交大臣：俄羅斯恐淪為被遺棄國家
嘉義重陽長壽節 盼銀髮族健康快樂
罕病患者開發App 烏克蘭發明展奪金
人民幣納入SDR 權重10.92%
北市公費流感疫苗開打
麗寶斷軌雲霄飛車卡住 園方警戒停機
颱風豪雨喝飽水 台南水庫放水逾4億噸
彭(雙)浪：買高階電視面板一定指名友達
林全雲林勘災 放寬農損認定標準
美台商徐紹欽企業優質產品 F-18曾採用
想當少林武僧 頭頂礦泉水練金雞獨立
國研院辦創新獎 激盪學子手腦並用
陸9月非製造業PMI為53.7%
國慶倒數 國軍樂儀隊下午公開預演
食藥署再驗8油品 苯含量均符飲水標準
空巴估：未來20年 需新客機3.3萬架
府院黨決策機制常態化 首談週休二日
墨西哥火山爆發 約350人撤離
政策綱領遭質疑 洪秀柱：會好好溝通
清水服務區農青市集 精選在地優質農產
楊曜父親公祭 蘇嘉全到場致哀
世界先進：下半年市況優於預期
25日放假否 勞動部：視立院修法進度
新竹市單車成年禮 青年騎單車轉大人
吳敦義籲 勿以清算鬥爭手段處理黨產
週年慶指標 新光三越南西店走過1/4世紀
雅加達路邊廣告螢幕播日本A片 民眾傻眼
川普麥克風還真有問題 辯論委員會證實
台北白晝之夜開跑 活動延伸至清晨
新不了情 友達董座秀薩克斯風
電信商迎換機潮 中階新機輪番攻台
城市科大生模擬奶爸 開發智慧嬰兒車
敘利亞女嬰奇蹟生還 救難人員淌男兒淚
台博館生物公寓 藝術科學跨界對話
索羅門群島總督關懷台灣風災
陸13歲少年力拼上大學 一切為了媽
澎湖大風藝術季開鑼 感受文化深奧
8旬老翁7樓墜下 壓傷1樓搬運人員
疑感情糾紛 男割傷女子後自殘被逮
紐約爆炸案 2路人為埃及航空安全人員
竹縣祈禱早餐會 7百人齊聚為台灣禱告
夏威夷7種本土蜂瀕危 生態系統亮紅燈
颱風天外出 蘇花改2外勞下落不明
親人罹癌經驗 小學生畫成繪本獲特優獎
缺錢求助乾爹未果 失業男縱火反被燒傷
外媒：習近平布局十九大 打壓團派勢力
侏儒抹香鯨擱淺東海岸 受撕裂傷死亡
千人流感疫苗接種 魏明谷帶頭
減少剝削移工 勞團2日上街促速修法
加強軍事關係 陸兩艘軍艦訪緬
人瑞選前挺小英 總統選後祝壽
新竹美展開幕 展出151作品
旗津渡輪站躉船漂流 影響乘客搭乘
國際淨灘日 外木山清出500公斤垃圾
高港修船從甲板墜船艙 一工人不治
醫療奉獻獎頒獎 副總統感謝醫療人員
美國東協防長集會 談南海爭端
林全雲林勘災 允從寬認定農損救助標準
台灣優質產品及專利產品 日企下訂單
穿越千年 西安漢代婚禮的愛情許諾
更換耐強風棚架 林全：補助低利各半
聯想近90億售北京研究院大廈
忽視多年腰酸 男性駝背如鐘樓怪人
蔡總統赴代天府上香 民眾擠爆廟埕
港大專院校出現香港獨立布條
天然氣漲 20公斤桶裝瓦斯漲38元
人民幣納入SDR 對陸港有利
美大學委員會：SAT考試不會有外洩考題
過去3個月 菲警掃毒平均每天殺14人
行政院發言人首日 徐國勇自評立即上手
柯文哲：資源較豐富 北市可先試做長照
梅姬沒機會 陸軍短片盼軍民同心護家園
樂陞案 金管會：投保中心向中信銀提團訟
出席同濟會 馬英九不談政治籲關心溺水
自助旅遊興起 紅利平台搶攻旅人商機
基隆港水環境活化 李應元允支持
英雄聯盟世界小組賽 閃電狼首場吞敗
林全雲林勘災 提高補助強化農業設施
英雄聯盟世界大賽小組賽 ahq一勝一負
學生繪本競賽常勝題材 祖孫情感動人心
友達OLED投資不冒進 前提確定合理回收
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸9月房價漲勢加速 連17個月上漲
台塑3日凌晨漲汽柴油價 每公升0.1元
彰縣環保局：台化指刁難 非事實
邁超高齡社會 北市推石頭湯計畫
絢麗彩虹難得現身 新加坡總理按讚
多颱威脅大 6類防颱溫網室補助大加碼
台灣指揮家古典音樂饗宴 薩爾瓦多舉辦
550人基隆淨灘 清出476公斤垃圾
朱宗慶打擊樂團荷蘭演出 表現獲推崇
運動助DNA修復 乳癌患者存活率增
術前術後影像禁播令 南部醫界籲三思
一例一休將闖關 立院朝野備戰
家族野餐日 上千民眾齊參與
澎湖小門國小廢校 再利用為社福館
狩獵祭可獵穿山甲 林務局：將修法禁止
毛寶貝下一站幸福 朱立倫籲勿棄養
老翁駕車撞騎樓又縱火 在家喝農藥自殺
7成認為社會紛擾 信義房屋：需撫慰人心
風速過大 麗寶雲霄飛車20人困空中
改善東石排水 林全：儘量減少土地徵收
澎湖搖滾樂團開唱前淨灘 行動守護海洋
人民幣正式納入SDR 這些事應該知道
陸賊毒狗誤射同夥 用嘴吸毒也中毒
颱風梅姬致農損逾25億元 雲嘉損失慘重
全民社造行動頒獎 熱血青年平凡媽媽齊聚
內蒙高官遭檢方逮捕 中共19大角力？
淡水環境藝術節 熱鬧踩街登場
原民音樂會 善意回應總統道歉
陸製小型運輸機運12 銷往哥斯大黎加
柯文哲籲市民整夜不睡 參加白晝之夜
中華基督教救助協會救助挑戰營 獲響應
杜特蒂樂意殺個數百萬人 但不做希特勒
外交部感謝美國國會議員挺台參與ICAO
汐五高架火燒車 6人倉皇逃生
阿里山部落道路搶通 台電搶修復電
法廣：伊朗小姐入境澳門 盤查逾2小時
精神病史黑人遭警電擊亡 美再爆抗議
慈濟50年 第四屆慈濟論壇台北登場
外媒：大陸停止提供委內瑞拉貸款
台達綠築跡設計營 輔大早安少女組勝出
法廣：南海立場親美 陸揚言讓星付代價
加勒比海9年來最強颶風 馬修進逼牙買加
帶寵物進商家前 飼主不妨做好停看聽
台灣大專院校參加首爾國際留學博覽會
拯救530萬數位文盲 英將提供免費訓練
Canon攝影馬拉松今舉行 參賽人數創新高
美助東協強化警戒監視 顯係防範大陸
慕谷慕魚坍方路斷 百餘人受困待接駁
三軍儀隊國慶預演 馮世寬嘉許超過100分
台南世華廣場大樓火警 疏散百人
中共廣東紀委前副書記 因洩露案情落馬
台南世華廣場大樓火警 8人送醫
今彩539開獎
陸最大無人區自然遺產地保護條例上路
大福彩開獎
沒帶裘莉基因 專家：50歲前別切除卵巢
挽回年輕的心 16道題自測心臟年齡
執法殺人挺到底 杜特蒂勉女警參與掃毒
索馬利亞青年黨炸餐廳 至少3死4傷
台資助薩國學童電腦計畫 逾千校園受惠
白晝之夜 法國代表與5千民眾探總統府
朴槿惠罕見喊話 要北韓人投奔南韓
阿勒坡東部最大醫院 遭至少2枚桶彈擊中
巴國發生5.5地震 尚無傷亡傳出
印巴若爆核戰 全球2100萬人死亡
英國會議員：台灣比3年前更應參與ICAO
莫迪：中印可相互借鑑 尊重彼此文明
阿勒坡醫院遇襲 法指責為戰爭罪行
傷後吃黑色食物會留疤？專家：毫無根據
名校生撿屍獲輕判 加州收緊強姦法
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
伊朗展示作戰無人機 顯係仿造美機
推特建議追蹤死對頭川普 女演員：錯了
談薩德 共媒撂話：美韓注定付出代價
選戰反擊 川普將大談柯林頓性醜聞
中颱芙蓉3日接近琉球群島
第51屆廣播金鐘獎 廣播人的榮耀殿堂
2016台北白晝之夜 台北成為藝術不夜城
中國十一長假各地擁擠 來台觀光陸客減少
臺博館「生物公寓」特展 開啟藝術與科學跨界對話
秋饗‧蟹意濃 台北美福大飯店邀您「螯氣」啖蟹
〈財經主筆室〉兆豐金案一場鬧劇 曝露官民營共治銀行的政治風險
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖保羅470囚犯集體越獄 343逮捕回籠
泰王肺部感染緩解 續治療腎衰竭
西班牙社會黨黨魁辭職 政治僵局有解
西班牙南部瓦斯桶爆炸 至少77傷
剛果東南部列車遇襲 14死
西班牙餐廳瓦斯桶爆炸 至少77傷
民航局官員：配合航空減碳挑戰大
金山跳石芋 入口香Q行情高
考試結束大吃夜唱 男大生睡醒眼中風
新北土石流滾動調查 無人載具深入山區
殺夫後自盡 警尋獲妻蹤影
紐約時報挺拉美裔 籲踴躍投票抵制川普
嘉義不落117單車活動 體驗人文風情
疑手上有傷遭狗舔 山東茶農染狂犬病亡
感情不睦 妻縱火殺老夫送辦
敘利亞阿勒坡醫院2度遇襲 醫療資源堪憂
太陽好曬 北部多處紫外線過量
北捷中山國中站周邊違停自行車3日拖吊
體力剩多少？這款APP幫你算還可跑多久
英相：不待明年德國大選 先啟動脫歐
AirPods無線耳機商機多大 調查搶先看
資策會菁英培育計畫 涵蓋4大課程
波蘭人穿黑衣怒吼女權之死 反墮胎法
台南興濟宮秋祭 蘇嘉全開鑼揭幕
紙箱做手腳 陸男買蘋果1/3是水泥
微軟物聯網國際博覽會 10/13台北登場
助特殊才能生展潛力 清大盼課程客製化
台大將擴大特殊選才 找偏才也找潛力股
手機被入侵鎖螢幕！專家建議這樣做
9月選舉捐款 希拉蕊籌得新高1.5億美元
台股第4季走勢 面臨3大考驗
新加坡式早餐 試試肉骨茶品味人生
威凱揮別加拿大 喬治夏綠蒂太萌超搶鏡
樂陞案 百尺竿頭盼與投保中心和解
吃肉不一定長肉 想孩子發育好澱粉更重要
越貧戶擠破屋遇雨愁 熱血台灣人跨海援
大樂透連16槓 「買全餐」有錢也辦不到
陸截流雅魯藏布江支流 印媒表不滿
陸客藍色遊程 朱立倫：陸客來台的窗口
願繼續助菲反毒 歐盟公開信軟中帶硬
和成超級業務員 總裁邱俊榮昨辭世
DRAM供應緊 現貨價逼近今年最高
人民幣入籃 瑞銀估年底不會貶破6.8
聯合國氣候公約 台灣以觀察員身分組團
颶風馬修逼近牙買加 恐直撲美東
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台電黑客松 唐鳳：政府與民間協作典範
《英雄聯盟》小組賽 閃電狼苦吞第2敗
國際油價走高 國內汽柴油明起漲1角
藍營路線爭議 朱立倫：黨內可提意見
馬防部政戰主任職缺 余熙明升任
一天兩餐吃樹薯辣椒鹽 越南貧童想吃飽
台啤周伯勳傳鬥毆 觀護盃：鄰桌衝突波及
織足盃超半程馬拉松 推廣產業與觀光
特搜員結合繩索專業 高樹上求婚成功
柯文哲：陸客不是跳傘來台 旅遊分化沒用
反移民 匈牙利公投料否絕歐盟配額計畫
共創未來 林智堅與學子討論空間再造
國內油價回升 汽柴油價格3日起漲1角
盛群、新唐 10月大秀年度新產品
香港油麻地街頭砍人 警方連開4槍制止
至善高中校慶週 孔孟精神融入活動
議員倡酒駕累犯洗大體 柯文哲：勿懲死者
草莓不再「見錢死！」 農委會有辦法
心情不好暴打老翁致癱 重判5年6月
長照2.0 學者：應提供地方政府SOP
血尿黃濁尿免驚 App拍照先幫檢測尿液
颱風攪局航班大亂 靠它不再罵地勤
川普負面戰圖挽頹勢：電郵門希拉蕊應坐牢
藍議員連署齊心對外 徐弘庭：沒有選邊站
陸房市高溫 逾10城公布調控
和平黨綱爭議 洪秀柱：全代會通過當遵循
蒙古寒冬至 台灣家扶送暖
航班延誤申請保險理賠 掌握四步驟
颱風雨豐沛 曾文水庫趁勢排砂清淤
傳蔡總統欽點陳敏鳳任機要 府：非事實
美媒揭資料 掀川普避稅內幕
毛小孩打呼放屁樣樣來 獸醫師解密
柯文哲：政府應出錢蓋大的清真寺
秋蟹料理飄香 飯店業績進補
農產公司人事 柯P：我像日俄戰爭的中國
出國遇7大突發狀況 專家教你見招拆招
海南雞火辣山峰 新加坡獨特療癒系麵包
台北世界動物日熱鬧登場 柯文哲倡動保
疑開毒趴又喝酒 男太嗨墜樓
幸福親子藝文季開跑 豐富孩童生活經驗
陸推泛藍8縣市之旅 學者認為有副作用
運動左手左顎痠痛 心血管的求救訊號
遭黨內同志酸言 台南副議長盼請假
買對普洱茶 專家傳授三不五問
哥倫比亞和平協議公投 可望過關
河水乾了這種魚還能活 如何辦到的？
越南台塑遭抗議示威 台商均安
提升救災作為 竹市消防赴日本取經
曹啟鴻勘災 建議農民使用耐強風設施
主持臨時會遭質疑 台南副議長盼請假
不讓閹雞技術失傳 女大生考證盼當閹雞師
溫網室受災重建補助提高 今年提前適用
抗議再起 越漁民台塑門口示威
中共改革開放後7次六中 聚焦意識形態
食人魚好兇猛 牙魚卻吃食人魚長大
新北義消競技 邀景美女中拔河隊試身手
曹啟鴻雲林勘災 允全力協助重建
預防犯罪宣導 警察局長化身泰雅族人
北捷松山線2列車免費上網 至106年2月
SOGO復興館突停電 台電電路問題導致
來了個川普 亞裔美國人更傾民主黨
陸客只遊泛藍縣市 賴清德：不利兩岸
專家倡平衡體內生理 防內毒素傷身致病
越漁民抗議台塑 駐越處籲警方保護台商
大安分局女警尋回包包 藝人尤雅超開心
台電線路故障 SOGO復興館附近839戶停電
雲南強降雨引洪水 31人被困暫無傷亡
朱立倫：防中風 把握黃金3小時
反對滿3年須出境1日 移工上街頭遊行
跨性別受關注 唐鳳：性別不是問題
新北青年外交大使 百名學子獲授證
疑夫妻感情失和 妻殺夫6刀再自盡
陳光復積極爭取 台大醫院在澎湖設分院
緬甸雙展落幕 商機上看2650萬美元
吳敦義：九二共識一中各表穩定兩岸和平
東元欣逢一甲子 本月策略會議定方針
匈牙利公投 預料否決歐盟難民政策
印尼：阿布沙伊夫釋放3印尼籍人質
注射毒品暴斃 警緝販毒藏鏡人
挺農最實際 國道服務區銷售風災作物
菲南恐怖分子 釋放3名印尼人質
緬甸雙展落幕 創2650萬美元商機
颱風梅姬農損逾25億 嘉義雲林最慘重
半年7人自殺 馬祖成立心健網
台東立委：風災現金救助和重建補助不同
iPhone7拚產量 富士康十一長假招工忙
六龜蓮霧災損復健 陳菊：從速從簡
長照2.0 陳副總統：在地老化是特點
港特首冒雨升旗不敢撐傘 港媒評論兩極
避免以訛傳訛 國民黨將巡迴說明新政綱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
審一例一休 勞團：赴立院抗議
彰化文創產業成果發表 走秀展示成果
審一例一休缺席 林淑芬遭綠黨團罰3萬
研究：2050年全球約一半人口近視
台南市議長補選 民進黨：團結一致對外
日本擬引進農業外勞 活絡鄉村
雙十國慶 韓華舉辦國慶盃籃球賽
前立委林南生病逝 家屬低調治喪
懷疑老公外遇 婦人縱火殺夫收押
英相：2017年3月底前啟動脫歐談判
民進黨急協調 台南副議長打消請假念頭
英警記憶力驚人 近千名嫌犯難逃他法眼
自比希特勒 杜特蒂向猶太族群道歉
綠空慢慢走 分享青年歸巢看法
玉山銀仰光分行3日營業 台銀行界先鋒
谷歌產品發表會 手機和平板將是看點
成都機場用X光機安檢惹議 致癌風險增
台南市議會衝突 洪秀柱探視受傷議員
世界上最長壽大猩猩 喜獲曾孫
台中夫妻雙屍案 丈夫身中7刀將解剖
泰素食節駭人登場 長劍穿臉自殘示虔誠
台電黑客松競賽 經部盼提升經營績效
恆大建案疑惡意炒作 陸官方要查
英首相梅伊：明年3月底前啟動脫歐程序
回鹿港娘家之旅圓滿結束 昆山媽祖回鑾
衣索比亞警驅散抗議 反對黨：至少50死
美大選民調 希拉蕊成長川普停滯
降低農損 農委會倡溫室設施認證與保險
壽司塗過量山葵整韓客 日店家致歉
共識網傳被關 疑大陸官方收緊言論
南港民宅三級火警 警消灌救
李安：台灣有吸引國際業者拍片優勢
希拉蕊若拿下北卡州 川普幾無勝算當選
聲明誤用中華台北 WEF改回中國台灣
WEF改回中國台灣 國發會籲尊重我國名
萬人迷蕭明輝 自在蓮蓮開展熱絡 結緣墨寶民眾瘋搶
臺灣期貨交易所即將推出印度Nifty 50股價指數期貨
新北科技E=MC2翻轉教育 贏在未來的能力
「富邦e點通」整合智慧雲端控股功能 不用下載新APP 提供1,600種警示條件 輕鬆選股就靠他!
金管會丁克華與桂先農請辭 主委由黃天牧代理
台北怡亨酒店感恩運將 貼心小禮入門奉上
國民記憶庫短片徵選名次揭曉 留英碩士動畫奪金
兒童醫院玩科學 小朋友開心忘病痛
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台南市議長記名投票 民進黨賴美惠當選
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司徒文：台灣是一個現代奇蹟
總統蔡英文與宏都拉斯總統葉南德茲簽署聯合聲明
「2016臺灣自行車節」來勢「熊熊」!
集保結算所力拼FinTech 舉辦大數據創新應用服務共創營圓滿成功
北韓六星豪華酒店 國際旅客不予置評
美總統大選副手辯論 一次機會凸顯自己
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
諾貝爾醫學獎即將揭曉 不可不知兩三事
加州再傳非裔男遭警擊斃 死者身分確認
克什米爾印度軍營遇襲 1人喪命
反移民配額公投無效 匈牙利總理受挫
吳敦義：洪秀柱沒刪除一中各表 放心了
爆冷 哥倫比亞和平協議公投料遭否決
交屋早晚兩樣情 萬華漲北投跌
美股大漲 台股可望回穩
台開花蓮基地積極招商 預計明年底完工
長青運動會 強化居家安全暨CPR宣導
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日月潭嘉年華 賞花火聽音樂騎單車
德經長批德銀 處理問題不負責任
新北茭白筍風災現金救助 11日截止申請
《英雄聯盟》小組賽 ahq2連勝
黃聯昇見證簽署推廣正體中文合作協議
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和平協議對叛軍太好 哥倫比亞公投否決
灌輸學子性別理論 方濟各：不潔之事
中美晶攜手國泰人壽 攻太陽能電站
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驢象拚鬥 美大選第三勢力爭逆風高飛
和平協議遭否決 哥國總統與叛軍齊喊話
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流感流行季節 張花冠籲鄉親施打疫苗
決策協調會議中午首登場 總統親自主持
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台灣大連 3天災害防護演練
金融機構防詐騙 斗南警宣導關懷提問
修法砍七天假說法 林全:解讀不正確
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曾文溪畔男屍案 2男涉殺人棄屍送辦
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新台幣早盤升2.6分
勒索病毒轉向 Android行動裝置成目標
買盤捧 世界先進股價重登60元之上
衣索比亞慶典變調釀踩踏52死 景象駭人
統一發票7、8月期 16人變身千萬富翁
越南防長籲美國維護東南亞和平
大貓熊團團沒禿 動物園籲粉絲安心
富智康推新款諾基亞手機 傳26日亮相
Note 7捲土重來 台重新上架時間未定
傳與蔡總統關係生變 李登輝否認
哥倫比亞公投否決和平協議 重點看這裡
流感疫苗家長最愛問 小兒科醫師解惑
寶隆處分寶隆東方休閒股權 估賺2470萬美元
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貴州劉氏宗祠 獲聯合國文化遺產保護獎
漢和：越南不承認大陸東海防空識別區
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越南6起嚴重腐敗案將開審
Google新機快亮相 宏達電股價沾光
不捨父辛勞 他從3科待加強搖身變會考5B
休旅車撞路邊停車 2傷患送醫
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基隆原生種山藥 當令補氣又養生
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台南市議會臨時會 朝野衝突亂成一團
梅姬颱風農損浮現 水稻洛神葵傳疫病
美台國防會議 聚焦裝備與業界接軌
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災後重建抗風型溫網室 林全：補助一半
南韓總理：亟待解決北韓核問題
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一例一休闖關 江啟臣：若硬幹一定反對
巴西市政選舉 多利亞當選聖保羅市長
中央氣象局氣象報告
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融入桌遊策略遊戲 離島補救教學很好玩
林全：外交休兵後 其實危機都存在
蘇花公路火燒車 無人傷亡
泛藍縣市旅遊含台中 林佳龍：歡迎陸客
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政黨輪替 李登輝促強化國家主體及憲改
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蔡總統軍禮歡迎宏國總統 盼共同貢獻全球
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北大國慶金釵金帥有才貌 多益平均820分
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台南市議會爆衝突 兩女議員送醫
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廣州拆遷戶發了 回遷席開1500桌
南方新智庫 中山大設李登輝政府研究中心
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陸可望立法標配TPMS 六暉-KY受惠
川普方難喬 美台國防會議未邀競選代表
伊勢英子柳田邦男 日繪本大師開講
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丁克華請辭 曾銘宗不捨：理盲的社會
印巴緊張 疑巴鴿子被印度邊防部隊捕獲
百尺竿頭談和解 投保中心：沒誠意
柯文哲：目標建立190個老人共餐據點
高雄果菜市場用地徵收 市府：未脅迫
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台化彰化廠關廠有轉圜？經濟部協調中
台股收盤漲 67.35點
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樂陞案許金龍遭羈押 律師團將提抗告
丁克華請辭獲准 黃國昌促向前向上究責
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印尼狠媽分屍一歲兒 震驚社會
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嘉義車禍大學生1死1傷 稻江棒球隊員
六輕想賣石膏 環保署要求補件說明
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偷計程車載客 竊賊遭逮送辦
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印尼國安首長：清共排華屠殺違反人權
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扁迷鼓勵出席國慶 陳致中：審慎考量評估
傳大陸自製航空母艦 以直轄市命名
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油品含苯爭議 食藥署6日開專家會議
登革熱聯防 高市新加坡簽署備忘錄
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台中食安APP獲肯定 德青年公務員參訪
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女拿夾腳拖霸氣趕鱷 拍片者：危險動作
資策會結盟法國LETI 強攻物聯網和5G
THAAD放一邊 陸客長假赴韓消費增
國慶大會 馬英九吳敦義將出席
國研院長王永和出線 上任將首推綠能
陸房市背離經濟走勢 專家示警8大風險
諾貝爾醫學獎 日籍大隅良典榮獲
兆豐案 蔡總統指示司法機關查是否洗錢
駕駛遭蜂叮咬 HONDA最新款超跑車GG
副總統盼台灣成為亞洲新價值典範
修法檢討特休 勞團：責任丟回工人
林之晨：第三方支付應推行動虛擬悠遊卡
行政院：週休二日修法 把握3原則
防茲卡大作戰 抵菲班機須噴殺蟲藥水
扁出席國慶否 陳致中：父如出席母會陪
舊正交流道新增匝道 林明溱肯定效益
小貨車及腳踏車事故 女騎士命危
陸45家建商仲介炒房放假消息 被公布
股匯雙漲 新台幣微升3.6分
颱風重創 澎湖林木受損近7萬株
男子倒臥死在板橋公園男廁 旁有槍枝
菲再傳軍變消息 軍方：嚴肅以對
LOL世界大賽第2輪7日開打 台灣隊拚8強
農地要種電 小心被土地掮客騙
世銀遭控 偷偷資助亞洲火力發電廠
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探細胞自噬機制 日學者獲諾貝爾醫學獎
印巴國安高層願緩解局勢 邊境仍交火
菲美聯合軍事演習明登場 可能是告別秀
警察驚呆了 成都6人廂型車擠27人
久大入主東京著衣 斥資2.52億拚電商
東吳攜富蘭克林 成立金融科技開發中心
柯P爸媽領竹市敬老金挨批 北市：捐公益
無國界醫生組織及卡特獲首屆呂志和獎
颱風梅姬農損逾33億 雲林破6億最慘
朱立倫：國民黨改革 深耕基層最重要
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被指不用繳地價稅 高雄市府駁斥
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工商團體：週休二日跟特休不能混為一談
解細胞自噬之謎 大隅良典開創新研究領域
精測營收再創新高 每股獲利上看20元
颱風梅姬農損達33億 農委會啟動多項補助
死者數位遺產誰繼承 法律仍無充分保障
丁克華閃辭不改嚴謹 堅持到最後一刻
宏國總統兒子攝影紀錄台灣 蔡總統感謝
細胞自噬發現 可能破解癌症抗藥性
細胞自噬始祖大隅良典 創癌症治療契機
外交部：中華民國與教廷是民主價值同盟
達能昇陽9月營收 創40多個月新低
微風基金會送暖 助弱勢學童吃飽上學
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行政立法拍板 菸稅調漲20元挹注長照
陸聾啞產婦生寶寶 靠字條手勢溝通
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德國統一日前夕 抗議民眾要梅克爾下台
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集保攜手資策會 探索股市大數據商機
總統拍板週休二日修法 在野籲體會勞工
再爆共諜案 軍情局：已進入司法程序
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空軍退伍上尉成共諜 遭羈押禁見
黨產會遭潑穢物 國民黨：遺憾
馬祖高粱酒普飲新產品 正式上市
南部4縣市治理 澎爭取辦全國武轎大會
無國界醫生獲獎 來自台灣的劉鎮鯤代表
藍批統籌款減 高市：總補助增約57億
微軟 2大技術 讓客服機器人更聰明
環島不斷電馬拉松 辜仲諒也跑了
空軍退伍上尉成共諜 遭羈押禁見
菸稅調漲20元 推估每年稅收增158億
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嘉義市高三生疑墜樓不治 原因待釐清
兆豐案洗錢否 高層:總統指示外交部協助
2016年諾貝爾醫學獎簡介
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黃天牧代理金管會主委 強調監理無空窗期
鴻海旗下富智康盈利警告 估今年獲利腰斬
台北港岸巡安檢 查獲違規大陸貨
兆豐案追究首長責任 6人將送監院
兆豐銀案 北檢以證人身分約談尹衍樑
中油承攬商施工不慎 桃園油庫起火已撲滅
台幣1萬多 豐田推迷你機器人陪你聊天
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兆豐銀案 北檢以證人身份約談尹衍樑
大隅良典鑽研自噬作用 專家讚影響重大
兆豐督導小組 納入外部金融專家
英財相：脫歐談判期間 英經濟面臨動盪
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南市議長補選 國民黨：無視程序正義
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政院移送監院究責 丁克華曾銘宗自認坦蕩
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國民黨延發薪資 工會擬行文勞動局求助
擬送監院 曾銘宗：配合調查不接受抹黑
監察院查兆豐案 張盛和樂見給社會交代
威力彩頭獎槓龜
大隅良典:盼多關注基礎研究 放眼未來
今彩539 頭獎4注中獎
兆豐案送監院 藍委：切勿再泛政治化
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哥國否決和平協議 奪和平獎機會跑了
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兆豐案 6首長移送監院 林全：釐清責任
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〈時評〉執政決策會議不代表解決問題
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富邦東吳巨量學院簽定產學合作計畫 培育金融科技年輕新血
集保創新再下一城 今線上開戶明下單買基金
最新民調 希拉蕊領先川普幅度擴大
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
哥國和平協議遭否決 政府叛軍都圖挽救
諾貝爾物理獎即將揭曉 趣味數字報你知
英鎊下貶推升 倫敦股市上揚
移送北檢複訊 尹衍樑：我是清白的
美攻敘利亞蓋達頭目 消息指成功擊斃
美籲哥國朝野對話 叛軍稱續遵守停火
兆豐銀案 尹衍樑訊後請回
美大選最後衝刺 關鍵州選情緊繃
敘利亞1婚禮遭爆炸攻擊 至少22死
市場獲利回吐 美股下挫
OPEC減產 國際油價續揚
台灣未參加ICAO 英國會議員表遺憾
巴西總統：選舉高缺席率反映選民不滿
沒那麼簡單 北京低價導遊唱歌恐嚇購物
賀陳旦投書奧媒 籲國際支持台灣參與ICAO
日本繪本大師 10月新北免費開講
慶10月 高市遊輪推優惠
實驗教育夯 人本開課培育師資
人氣國寶肉形石 故宮南院展出
新北保障漁船護安全 漁民安心捕魚
兆豐金樂陞案延燒 台股買盤駐足觀望
汽水瓶裡的約定 微電影行銷新埔引熱議
收容責任分擔不均 加劇全球難民危機
未依法登記 紐約州禁川普基金會募款
穆迪：哥國和平協議遭否決不利國家信評
英公投脫歐後 Burberry股價直直漲
中市狂犬病疫苗巡迴注射 6日起跑
巴西市政選舉 工黨重踏荊棘路
台股開盤跌 5.54點
籲讓敘利亞從地圖消失 俄部落客挨罰
新台幣開盤貶4.5分
樂陞再破底 128元收購價百位數蒸發
護南海航行自由 美軍重申堅定立場
許虞哲辭官否 林全：目前沒這樣看法
以酒服藥煮藥 2千年前神醫扁鵲藥方？
新北市油污污染景美溪 雙北追查來源
及早救智 若瑟醫院推好鄰居健康教室
休假政策 林全：嘗試作最好選擇
搭iPhone7熱潮 通緝犯賣空機坑買家
尹衍樑遭約談 潤泰集團股價小跌
傳陳水扁赴國慶 蘇嘉全：還沒收到訊息
新台幣早盤貶1.1分
DRAM樂觀 威剛股價衝17個月高
殘扶險怎麼保？掌握4大原則
香港空拍拍到婚紗照 導演尋相片中新人
陸三沙市人大代表選舉 越南抗議
雲端技術升溫 多數企業仍缺乏成熟策略
哈爾濱氣爆3死 目擊者：有人噴出樓外
國圖儒學古籍展 珍稀典籍走出庫房
離婚率太高 逾6成陸民有恐婚傾向
美總統大選在即 北韓恐送上10月驚喜
毅嘉迎旺季股價飆 5千張買單排隊
北韓飛彈進展太快 日防衛更倚賴美國
樂陞案 尹啟銘赴北檢應訊
全台紫外線高量以上 注意防曬
週休二日修法 時力盼勿限5日出委員會
財金首長移送監院 林全：釐清責任
清大首創雙博士學制 1份學費拿2學位
吉祥物PK網路投票最終日 貓?喵衝刺
星展社企挑戰賽 台灣友善餐廳App獲獎
大樂透連16槓平紀錄 頭彩今衝6.5億
中鋼新董座 沈榮津著眼再生能源發展
韓8月經常帳順差逾55億美元
南電樹林廠暫停部分生產 公司3大聲明
不滿未發許可 台化員工縣府抗議
鴻海復興諾基亞印度廠？傳雙方有共識
銘傳國慶禮賓服展朝氣 首見日籍金釵
台化彰化廠關廠案 經部盼努力共創雙贏
網易：在美提交網易傳媒IPO文件
任天堂紅白機再現 關鍵字搜尋量飆6倍
監獄蟲鼠橫行人滿為患 法國政府挨告
旗艦機電池誰最給力？HTC 10大勝蘋果
樂陞案 尹啟銘赴北檢說明
陸商務部：陸外貿下行壓力依然很大
壢新：心導管治冠狀動脈阻塞效果佳
活化資本市場 專家力推因子投資指數
唐鳳最年輕數位政委 首次列席立院
台灣推人工關節登錄制 亞洲最先行
李喜明：美可能對台軍售 不會只有彈藥
台中自行車嘉年華 中彰投苗4地齊發
美國陸生遭槍殺 傳為北京富二代
印度文化大不同 厚臉皮就有機會贏
難民照片改變人生 攝影記者盼尋小女童
教師專業發展評鑑 教師工會盼停止
Apple Watch買氣弱？分析師點出 4大挑戰
台美TIFA會議 農業議題實質討論
首次列席總質詢 唐鳳帶VR問媒體要玩嗎
土國副代表滋事離境 外交部證實不再回台
太陽能契機現 買盤湧入類股齊揚
台股盤中拉高 買盤謹慎
不爽貓進駐蠟像館 初登百老匯臭臉謝幕
都更168專案2.0版開跑 民眾省利息
國民黨青年團總團長：力推青年組改
漢和：陸在河南部署新型東風41飛彈
夫妻登玉山身體不適 空勤直升機救援
丁克華辭職 林全：不必看得那麼嚴重
南韓肅貪懸賞高 民眾競相扮狗仔
國際設計大展 展現台北迷人面貌
少年遭機車撞擊 摔落邊坡獲救
越南母水牛產下1身2頭怪異小牛
殺死女友 吸毒男判20年
粉碎四人幫 葉劍英前警衛長：葉是關鍵
晶電產線重整 竹科前3季裁員增1成
炒熱聊天氣氛！LINE推全螢幕貼圖第三彈
長假人多 北京故宮8萬張票83分賣完
中央氣象局氣象報告
深港通年底開通 陸股國際化向前跨步
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
朱立倫：爭取國內外旅客遊新北
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
長庚出席薩國際小兒外科年會 成效卓著
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國民黨：沒刪一中各表 會加強溝通
女性別蹲了 常蹲馬桶膝蓋更易壞
台灣大智慧錢包 拚行動支付+點數經濟
空心菜價格居高不下 高麗菜百元有找
是否辦獨立公投 林全：目前沒這個想法
雲林縣議會開議 總預算審查成焦點
台美TIFA會議談什麼？5分鐘快速掌握
教師專業發展評鑑 轉型支持系統
台北市都更168專案 1案已核定成功
川普籲老兵心理健康服務挨批 團隊喊冤
新台幣午盤升0.1分
宏都拉斯在台灣尋找新市場
治療棉花癌症 陸科學家找到方法了
防詐騙 陸央行：支付寶要限制轉帳筆數
白冷圳文化節 串連新社人文地景
三星Note 7重啟販售傳佳績 散熱雙雄大漲
扁申請中監准赴國慶否 陳致中：還在評估
半個月來第4起 侏儒抹香鯨桃園擱淺
執政決策會議 國民黨：太上行政院
染毒想吃牢飯 男子自備行李到警局就逮
紙上奇蹟 奇美博物館摺紙特展開幕
人民幣入籃 專家：警惕五大風險
鬼城鄂爾多斯 房票制消化房市庫存
川普主張企業減稅 謝金河：在台恐遭罵名
魏明谷：台化沒理由再留在彰化市區
東北風9日到 PM10恐增加
許銘春就任高市副市長 襄助環保衛生勞工
雲林縣府：統籌分配款減 一般補助增加
長期泌尿道感染 婦人左腎膿瘍
科技基金Q3績效亮眼 平均報酬近9%
雙十國慶 陸軍影片傳達青年救國意義
網購熱快遞櫃夯 威盛搶商機
緬懷王同義 綠委促修國軍平時獲勳條例
對抗暖化 歐巴馬與李奧納多：刻不容緩
國民黨團：若偷渡一例一休 不讓得逞
萬聖節氣氛漸濃 商家拚搞怪商機
十一長假前 頤和園昆明湖日撈1噸垃圾
台灣茶質精香醇 荷蘭外交官捨不得喝
士官長涉猥褻女下屬 軍：已調職送辦
蔡總統上任首國慶 慶賀團訪賓逾3百人
法務局長人選 柯文哲：考量後統一處理
兆豐案 北檢聲押蔡友才王起梆
台化員工縣府抗議 要求核發許可爆衝突
藝人養成遊戲《偶像戰爭》在台上市
皇田業績報喜 第3季挑戰新高
澎海巡擴大區域聯防 查扣越界陸船重罰
林全要求體育署洽林怡君 1週內有結果
敘停火磋商破局 UN特使誓言續謀政治解決
首列席立院總質詢 唐鳳一舉一動受關注
捍衛主權 印尼將在納土那群島軍演
超人媽媽十年的300道美食 網路爆紅
鼓勵保育 壽山動物園推動物認養
行政院移送兆豐案 監察院擬併案調查
五分埔沒落 北市議員：難道真要收掉嗎
北檢偵辦兆豐銀案 聲押蔡友才王起梆
橘子《召喚圖板》手遊 全新改版上架
台蒙醫學研討會 烏蘭巴托舉行
抓企業逃漏稅 7大高風險案件優先查核
李克強10至12日視察澳門
美大選引焦慮 專家：別看新聞去做瑜伽
亞洲奢華生活成本 上海排名第1
長照列車政策說明 澎湖爭取試辦
雙親領敬老金 柯文哲：要討論制度非個人
解放軍威脅 美官員提台防禦4大範圍
羅致政：美可參與台國機與國艦國造計畫
廢液晶面板回收 可創億元商機
慶祝十歲生日 維基解密矢言續揭密
Yahoo奇摩行動錢包上線 攜手全家萊爾富
台股收盤漲 53.57點
澎湖博弈公投日近 正反雙方全力衝刺
VR初體驗 何欣純：唐鳳熱愛天文學
開低走高 台股漲 53點
招陸客看屋 澳洲房仲買勞斯萊斯接送
10月台指期漲54點
搶攻觀光財 台北101攜手公主郵輪
美官員：敏感科技售台 涉法規限制
10月電子期金融期齊漲
台南議長補選 賴清德：這才是真實議會
颱風加火砲 大武漁民1個月未捕魚
台化假處分案 台中高等行政法院下午開庭
央行利率 梁國源：明年Q1前不會動
偏鄉初任教師 新增綁6年條款
權值股領漲 台股逼近 9300點
樂陞：無資金缺口 盼恢復一般交易
清大推雙博士學位 台大：重點非學位數量
學校午餐農產9月抽驗 1成2不合格
南院旅墅開幕 提供在地就業機會
竹市長者假牙補助放寬 6顆內即可申請
三大法人買超台股 37.71億元
美國大使館：菲美關係耐久且重要
環南市場將改建 滅鼠計畫率先跑
魏明谷推動風力發電 打造彰化綠能大縣
跑進草堆看野鹿 婦人染萊姆病
馮明珠請辭北京故宮顧問 故宮：尊重
查煙霾火點阻燒芭 星智庫推網站追蹤
臉書再度推出市集功能 挑戰eBay等對手
彰縣環保局：台化仍有11張操作許可證
行動支付時代來臨 業者祭百元優惠迎戰
陸客來台自由行 逾期居留非法採茶
台灣協助秘魯偏遠鄉鎮成立電腦中心
Sony推旗艦Z9D液晶電視 百吋螢幕搶市
南投辦環境教育 防治蒼蠅病媒蚊
LINE新相機APP 知名品牌幫你美妝
偏鄉初任師綁6年 教部不怕嚇跑人
衛環委員會審周休二日 懶人包看這邊
礦業政策是否環評 經部與環署不同調
林全：內閣人事目前沒要改變
富鼎庫藏股執行僅3成 股價合理喊達標
民宅旁開槍 民眾險當獵物
拚觀光 花東聯手推深度旅遊
藍綠拚場 台中市議會大會二度延會
南彰化傳多起盜墓 警方疑同集團所為
教部界定偏遠學校 全國估577所
殺蚊防疫 新北推社區防蚊師
張善政：大數據辦案 劉邦友血案就用過
新台幣貶1.7分 收31.347元
日股收紅 銀行股走高
台經貿團首訪斯里蘭卡 雙方加強合作
推行地方公共造產 內政部表揚績優機關
一蘭拉麵還未登台 即時包在量販搶先賣
陸媒：麥當勞擬出售中國市場特許經營權
李克強訪澳門 學者：推動中葡經貿
宣傳世大運 北市府與5000個通路合作
周休二日修法10/5審查 朝野提前備戰
桃園反毒教育概念 落實反毒教育
北市擬推雙層觀光巴士 4小時300元
月經來就癲癇 穩定吃藥助控制
郝龍斌：台灣要站穩各表立場
吉祥物PK競爭激烈 粉絲衝票網路塞車
海洋就博會徵才 船長不是夢
審議通過變更地目 竹市將有兒童醫院
慵懶貓Tombili過世 土耳其立雕像紀念
李登輝演講：務必推動憲政改革
斗六人瑞養生 活簡單不發脾氣不罵人
台化關廠案 洪福源批魏明谷預設立場
郝龍斌建議公職分擔部分黨工薪水
週休二日修法前夕 藍委先占會議場地
還珠少女時代 桃園聯合婚禮玩創意
南橫坍方 高麗菜無法下山農民憂
國軍新式個人裝備 優化重量和抗彈效能
兆豐案風暴 張善政：連我都要被究責？
蘇州加強房市控管 網友想起熔斷機制
銀行UBER化拓商機 張善政問安全嗎？
特力屋週年慶6日開跑 推999超值驚喜袋
新台幣交投清淡 終場貶1.7分作收
智伸科第3季營收寫次高 新品助漲第4季
鴻海加持 夏普推會說話吸塵掃地機器人
護校攜手醫院 助護理生兼顧工作升學
蝴蝶搶鏡吻上無尾熊鼻頭 萌翻網路
69人傳為IS目標 蔡適應：情資待商榷
維修軍艦傳弊端 檢調搜台船約談多人
招商展成效 東縣攜手Airbnb推觀光
港星推動自貿協定 港星貿易官員會晤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
老外來雲林學布袋戲 現學現賣趣味橫生
菲美軍事演習登場 不確定氣氛籠罩
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英國脫歐隱憂 英鎊兌美元創31年低點
北市公布實價登錄 文山區交易量增最多
中市議會再延 市府：盼議事順利進行
台化申請展延遭駁 洪福源：結婚變離婚
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難民學童不得用同一廁所 義學校惹議
兆豐金借款逾700億？ 潤泰集團駁斥
東億紙業違建 台中市府限期拆除完成
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幾歲算老？ 4成日人答：「逾70歲」
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遊玉山國家公園 賞林永祥畫展
DNA推翻前論 萬那杜東加原住民來自台灣
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樂陞案傳喚獨董尹啟銘 北檢訊後請回
新北：粉絲頁或群組購物 恐投訴無門
兆豐挨罰拖累 國銀8月海外分行首見虧損
諾貝爾物理學獎揭曉 3英國出生學者分享
藍營質疑補助2標準 劉櫂豪：混淆視聽
德律第3季營運欠佳 業績季減26.9%
沒它不行 逾3成大陸人出國旅遊帶泡麵
澎湖土托漁訊提早 市場搶購嚐鮮
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學者：國艦國造 台美有機會合作
瑞芳爪(峰)活動中心碎磚拼貼昔日黑金年代
減少後座力 國軍最新研發衝鋒槍亮相
印度央行降息1碼至6.25%
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智慧藥盒標籤 元太宏達電聯手開發
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周休二日修法 廖國棟：民進黨失去理性
景氣回溫 國銀8月新增放款1年新高
國銀中小企業放款 金管會坦言達標難
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華碩徵好「攝」之徒 投稿倒數加碼催件
經濟部鼓勵北部設太陽光電 躉購費率增15%
SOGO京都美食展 人氣拉麵第一旭站台
陸生美國身亡 陸領館要求確保陸生安全
澎望安落實勤務 查獲酒駕通緝犯
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揭露奇異物質奧秘 3學者獲頒物理學獎
教闖華裔美國人家行竊 嘻哈歌惹毛華人
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台灣P2P借貸市場 香港業者擬插旗
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法媒：激進駭客唐鳳 推台灣成亞洲矽谷
反動物實驗化妝品 民團盼台灣2020禁賣
丁克華閃辭 蔡明忠嘆主委背黑鍋
環台馬拉松不斷電 蓬蓬裙接力橫跨台東
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中央社對文化部初步查核新聞稿之說明
中央社爭議事件 文化部指有3缺失
69台人傳被IS鎖定 警政署：非事實
顏炳立談房市 買賣認知落差達30％
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69台人傳為IS目標 國安局查證名單真實性
土耳其警方突襲 親庫德族電視台停播
台化彰化廠案 環署：將協助對話
杜特蒂再嗆歐巴馬：下地獄吧
維基解密亞桑傑撂話 美大選前大量爆料
軍艦維修傳弊案 海軍：配合檢調偵辦
台電招募首次考游泳 水手搶當風電生力軍
全球悶經濟 IMF憂保護主義起
IMF下修台灣今明年經濟成長率
拓銷印度 貿協率台商參加ICT通路商大會
研究拓樸相變 3科學家共享物理學獎
微風台大醫院美食廣場 榮獲金擘獎
非洲象牙依然禁止國際販售
子女同住還是孤單 3成5父母跟自己吃晚飯
基金扣款轉帳授權 集保線上立即完成
諾貝爾物理獎得主：非常意外獲獎
專家：智慧型手錶是印度未來高成長商品
外交部積極 國際輿論挺台參與ICAO
紀德艦維修爆浮報 檢調約談退役少將
大樂透連17槓 頭彩下期上看7.2億
大樂透頭獎槓龜
藝人不得代言醫療行為 體驗分享不受限
深圳發布房市政策 將增加土地供應
今彩539 頭獎槓龜
網傳尹衍樑出車禍 駕名車國道撞爛
IMF下修台GDP 保 1大戰政府樂觀
傳尹衍樑國道車禍人無傷 潤泰：無法評論
鴻海拚10個熄燈工廠 自動化製程摸黑加速
Foxbot外售比重低 鴻海想搶這個市場
鴻海百萬機器人藍圖 靠他腳踏實地築夢
鴻海機器人基地曝光 擬併購再攻醫療
履歷廣告評價兩極 104強調善意初衷
拓樸學研究奇特現象 3英學者摘桂冠
檢討勞工特休 勞部：早有討論
浙江山崩 10死17人失聯
攻擊頻傳 慕尼黑啤酒節遊客15年新低
週休二日修法 綠換會議室防藍杯葛
過去10年非洲政治明顯改善 治安惡化
IMF上調歐元區成長預測
對抗全球暖化 加總理籲各省速徵碳稅
英國國會發表聲明 支持臺灣參與國際民航組織
輕颱形成 11時30分發布海警
立院一分鐘通過週休二日 全案交朝野協商
FDA：寶寶的長牙舒緩凝膠 內含成分恐致命
晶華酒店歡慶萬聖節 盛大推出『奇幻鬼趣樂園』
期交所「期貨界金馬獎」 國內外法人明星齊聚受表揚
資誠CSR創意論壇：企業永續發展 創意無限延伸
臺灣企銀獲選「2016卓越銀行－永續經營獎」
新北數位3.0啟動未來自主i學習 「啟動未來·自主i學習」國際論壇
新北金藝獎頒獎典禮暨首映會在府中15校園美感微電影甄選
證交所公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」
由富邦證券輔導的台灣高鐵 自明(6)日起受理競價拍賣
新南向高等教育輸出 教部擴編獎學金吸引東協留學生
蔡總統：兩岸愈來愈是競爭關係、互補性減少
研究：避孕藥恐增加罹患憂鬱症的機率
台北寒舍艾美酒店 【慶雙十】住房優惠限量預購中
蔡總統：推動伊斯蘭文化 讓台灣成交流平台
瘋3C瘋寶可夢 老花眼青光眼不再是老人專利
歷史文物融入生活 史博館x陸寶雙品牌新品發表
週休二日修法5日闖關 綠委夜宿立法院
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
物理學獎 英學者：獲獎發現是意外收穫
Google發表會 推新智慧型手機Pixel
諾貝爾化學獎即將揭曉 趣味數字報你知
Google推新智慧型手機Pixel 挑戰蘋果
韓儒伯：台業者參與國造需經安全查核
英鎊貶和歐元區成長預測上調 歐股收高
兆豐銀案 蔡友才王起梆羈押禁見
美元走堅重挫石油金屬類股 美股收低
紐約油價自高點回落 美庫存料攀升
涉串供滅證 蔡友才王起梆裁定羈押禁見
鄭明典：熱帶性低氣壓成形
美光併華亞科 訂12月上半月完成
Google努力推新硬體 Pixel挑戰iPhone
副手唯一辯論 凱恩彭斯爭加分
IMF：巴西經濟接近跳出井底
英名廚西班牙燉飯食譜 網友罵翻不道地
川普避稅有道 美國民眾評價兩極
旅行社烏龍 廣西小島2百遊客差點露宿
幸福體驗苗栗 3大主題深度遊
秋季留遊學教育展 國慶假期巡迴
藝術尋寶 北海岸自助小旅行
解東部護理師荒 招16名護理公費生
立院初審週休二日 民進黨團守住主席台
秋遊奧萬大 採蔬果遊山林
台股偏多 待量衝9300點
9月CPI年增0.33% 主因水果價格高
谷歌插旗硬體 不再只是網路巨擘
台灣逾40歲男子 25%有勃起障礙
陸博士生攀爬野長城 跳崖撿包被困
超短命 英獨立黨黨魁就任僅18天下台
瑞昱9月營收36.5億 創歷史新高
美眾議員參訪邁阿密台灣生技業者
立院初審週休二日 朝野推擠衝突
香港眾志黃之鋒赴泰國曼谷 遭拘留
Google新機尬蘋果 宏達電當它的「富士康」
APEC 外交部：秘魯回應尊嚴平等
台股開盤跌27.08點
搭錯車迷途街頭 警購車票助翁南下
新台幣開盤貶 1.3分
三重家庭悲劇 母死女疑跳水子送醫
公司治理100指數 創上市以來新高
美光收購好事近 華亞科南亞科股價揚
中市吉峰峰堤2路段 路平完成
電動巴士廠凱勝 訂單滿檔砸60億擴產
談兩岸關係 蔡總統：不會走到對抗老路
美大選提前投票 已有13萬人投下神聖1票
LINE媒介賣淫 中壢警破流動應召站
南橫中斷 村民搶通古道
中鋼增建輥輪電鍍產線 省20%建置經費
照顧金正恩健康的北韓高幹 北京投誠
谷歌代工找上宏達電 師法蘋果鴻海模式
青年痛到歪腰 腰椎椎間盤突出作祟
樂陞跌停開出 24.75元創掛牌新低價
傳ISIS鎖定台人 外長：駐英處回報
蔡總統：盼中國大陸不要誤判情勢
立院初審通過週休二日 全案交朝野協商
傳雅虎遵美情報機構指示 監視客戶電郵
新台幣早盤貶 2.8分
陸民赴水力發電站放生 4人落水溺斃
油國減產發酵 下周油價恐大漲9角
颶風馬修海地登陸 美東沿岸疏散民眾
9月CPI年增0.33% 今年最小漲幅
特偵組偵結中信金案 起訴辜仲諒朱國榮
台中歌劇院開幕缺失 文化部將檢討改進
參與國際刑警組織 爭取友好國家發聲
北京十三五教育計畫：不再擴大高教規模
樂陞跌停打開 數度觸動熔斷機制
美副總統候選人辯論 砲火四射
臉書PO照懸賞討債 暴力集團5人送辦
平地森林風簫節 重現早年農閒文化
菲揚言向俄陸軍購 專家不看好
北京虎園喊到燒聲 還有遊客拿白菜餵虎
Google新款VR現身 3大亮點搶先看
鴻海操刀 夏普傳明年推低價智慧機搶市
黃之鋒泰國被扣 未知何時回港
台爭取洽簽BIA 美優先推動TPP
勞團總統寓所前陳抗 不滿7天假不見
貓緊抓伸縮桿險墜樓 驚險救援影片瘋傳
兆豐案折損金管會主委 陳(沖)嘆人才難尋
挑戰蘋果亞馬遜 谷歌軟硬兼施
水果漲幅1至9月 24年來最大達22.01%
紀念孫中山誕辰 舊金山洪門珍貴文物展
台中高美溼地傳偷渡 疑越南偷渡客
苗縣減債還3億元 社福預算不減反增
平日突放颱風假 餐飲KTV收費採平日原則
Google慶在台十週年 聯發科HTC力挺
台美TIFA會議 美關切豬牛肉與基改議題
大立光股價創歷史新高 挑戰4000元
安啦 加州地震警訊解除
台大實驗林與原民共榮 護山林傳承文化
慶祝雙十國慶 約4千僑胞返台
傳ISIS鎖定 警政署：準確性待商榷
9月躉售物價指數 連25個月負成長
總統：兩岸應回到520後理性冷靜立場
陳水扁是否出席國慶 葉俊榮：尊重制度
研發替代役吃香 8成碩博士生有意加入
ISIS鎖69台人情報外洩 外長：國安局會調查
台股權值股熄火 大盤開低震盪
Google推新機Pixel 5大亮點搶先看
中信案 辜濂松也涉案
比黃金貴！湖北蟹王蟹后拍出近百萬
智晶赴港參展 大秀PMOLED面板
北市乳房X光攝影檢查 還可參加抽獎
中華民國駐尼加拉瓜大使館舉辦國慶酒會
推廣節水 北水處免費到府抓漏
清槍不慎走火 台中女警受傷無礙
G20杭州會場紅地毯 被小孩撒尿
台援贈巴拿馬視野計畫儀式 劉德立主持
台中太陽餅文化節 買1送1優惠登場
秀鑽戒後遭搶 老佛爺批金卡戴珊炫富
宏?40週年回饋第二波 抽紀念版筆電
希拉蕊搭檔：川普當統帥光用想就嚇死人
1-7月份 宏都拉斯進出口貿易額雙降
台化員工彰縣府前抗議 盼見縣長陳情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
週休二日修法初審通過 勞團丟雞蛋抗議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
大陸研製第四代主戰坦克 可日夜攻擊
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏達電 參與Google許多的「第一次」
兩岸對談 蔡總統：設政治框架不好
女子網PO韓國電影 片商損失逾1億元
外長：APEC特使人選確定 近日由府公布
蔬菜均價未回跌 蔥價回穩中
資策會推Car J聯盟 攻車聯網方案
日本高校學生 慕名跨海至善交流
櫻花限制經銷商轉售價 遭罰120萬
105年國慶大會 馬英九吳敦義將出席
賴美惠就任台南市議長 國民黨議員抗議
為第2場辯論備戰 川普敞胸懷願求指教
台灣第8次撥款資助中美洲農牧保健
蔡總統：盼美國新政府 維持對台的承諾
TIFA落幕 美方對美豬沒進展表達失望
iPhone 7賣怎樣？蘋果提前至26日宣布
八仙塵爆喚醒愛 皮膚捐贈量倍增
中國大媽K歌飆高音 腦缺氧暈倒住院
聯發科宏達電眼裡 未來十年台灣科技
DRAM漲 威剛9月業績創21個月高
新台幣午盤貶 5分
週休二日初審過 兩黨主張不確認議事錄
柯林頓又變豬隊友 稱歐巴馬健保瘋狂
劉德立參加巴拿馬抗乳癌宣導祈福彌撒
迎接國慶 台北市送粉色系列二代嗡嗡包
國慶致敬救災英雄 15架直升機飛越舞台
陳振川：希望唐獎得主能獲諾貝爾獎
遭指一分瑩 陳瑩：汙衊
美濃好豆召募股東 12月下田採收
謀殺眼睛5大凶手 長期做錯會很傷
信邦苗栗新廠動土 搶攻航空零組件市場
清理污水管線 北市團隊潛入水深43公尺修復
新北建置腦中風緊急醫療處置網
百和新品打入多品牌 外資喊買
陸官方點名16城房市 5天內都限購了
賴美惠就任台南議長 賴清德笑了
PPAP紅到河南 陸網友改編鄉音版
數位經濟發展 唐鳳盼官民共同完備機制
週休二日若三讀 柯建銘：勞工多6天假
巴國8成武器來自大陸 印度不滿
紀德級基隆艦維修弊案 2人交保
台灣名義入聯 外長：目前沒可能性
打流感疫苗小秘訣 不痛不怕副作用
台再提投資協定 美：先解決TPP問題
大陸將建13座晶圓廠 應材：好機會
離婚前轉移財產 陸法院可判不給一毛錢
勞基法協商 光復節蔣公誕辰放假機會大
克服身材限制 鄭念庭國際自由車賽奪牌
柯文哲赴議會國民黨團報告 僅7議員出席
聯發科新晶片X30 按時程量產
宏達電積極布局VR 外資按讚
中信金案 辜仲諒涉證交法遭訴
賴美惠就任台南議長 藍營議員將提訴訟
辜仲諒遭起訴 中信金：盼訴訟釐清真相
美副總統候選人辯論 CNN民調：彭斯小勝
偏好高脂肪食物 恐基因所致
雲林國際偶戲節 史艷文將現身
硼中子治療瞄準肝癌 最快半年後臨床實驗
台中花都藝術季 美聲天后海莉開幕獻唱
士官長強吻女下士案 監委調查軍方違失
新北萬里蟹宴 開放網路認購
川普搭檔：若執政將武攻阿塞德政權目標
黃之鋒遭扣 北京：尊重泰國依法管理
復興航空拓5航點 明年首季拚損平
監理沙盒英國上路 陳(沖)籲台灣試行
遏隨地便溺 印度一天罰14隨地小便者
陸學者：陸對台政策 沒有後退餘地
垃圾穿上身 美國男子盼喚起環保意識
扁出席國慶否 陳致中：要克服一些問題
進社環委員會被擋 黃國昌：像二等公民
蔡總統談兩岸 學者：向國際保證不對抗
澎湖海巡擴大掃蕩 再扣越界陸船
台股收盤跌15.49點
第19號颱風海警發布 漁業署籲防颱
陸蟬聯全球黃金最大生產國及消費國
金卡戴珊被搶珠寶難銷贓 恐遭分切
薩爾瓦多總統感謝李新穎貢獻
週休二日修法 工商界主張比照公務員
海軍左支部採購弊案 2人交保
10月台指期跌11點
港學者：陸對一中各表期望愈來愈低
台股開低走低 跌15.49點
德意志銀行困窘 謝金河：全球銀行業寫照
10月電子金融期齊跌
金管會主委要耐操 陳(沖)：現在是亂操
勞團丟雞蛋懸掛上吊 反週休二日修法案
官員涉貪腐潛逃 越南：將押回歸案
黃之鋒獲釋 從泰國搭機返港
印尼童婚嚴重 26%未成年女孩出嫁
大魯閣草衙道超吸客 5個月500萬人
集集鎮辦游泳賽 9校3百學生競技
公益彩券園遊會 張花冠籲鄉親支持
週休二日初審 總統：基本原則為所當為
全國教育產業工會 反對教師延退
蔡總統：維持現狀是台灣人投票共同意志
權值股熄火拖累 台股震盪小跌
企業有愛 樂當身心障礙者技能培訓站
台中光復國小國樂團 高鐵站快閃演奏
資策會攜星國官方創投 培育兩國創新人才
北京地鐵10人互毆混戰 只為搶座位
印尼入境勞工疑IS背景 移民署：個位數
取消敬老金 柯文哲：明年三四月檢討
美大選衝亞裔選票 搭配外賣促選民登記
辦桌吃不到 業者補蛋糕
華爾街日報專訪 蔡總統：敦促兩岸對話
誰在山上放槍 大學生紀錄片獲MATA獎
三大法人買超台股24.79億元
諾貝爾和平獎難猜 專家稱川普註定陪榜
內政部推4/7言論自由日 紀念不放假
教育部培育新住民子女 喊出娘家外交
釜山電影節將登場 杯葛陰影籠罩
辜仲諒涉侵占3億美元 部分投資房市
奇力新第3季業績衝高 今年力拚創新高
金投會赴政院陳情 籲樂陞恢復正常交易
議員：北市府承諾房屋稅僅回溯豪宅
歐洲招手青年 滿18歲免費火車遊1個月
洪秀柱：公職分攤金計畫 幾乎已定案
愛國者攔截天弓操演喊停 民眾失望
王品鵝夫人登台第一步 陳正輝想養鵝
油品微量苯無害 食藥署：不需定標準
創業家嚴選代替海量 月底上櫃創電商紀錄
安全考量 北市安全島國慶日不掛國旗
許厝分校遷校後 2隻羊留下看家
F-16戰機不正常抖動 嘉義機場暫關閉
蜜雪兒站台敲麥克風 暗諷川普就愛牽拖
LINE禮品小舖購物 LINE Points可兌換
宸鴻9月營收受颱風影響 年減逾3成
廈大台研院長：兩岸法理一國 不能否定
新政府房市政策 近7成民眾打不及格
蘇嘉全：國慶表演向救災英雄台灣之光致意
F-16左主輪不正常抖動 幸無衝出跑道
孫悟空金箍棒成真？雛菊鏈研究大突破
朱立倫：兩岸多交流合作是好事
蘋果助攻 9月商業景氣可望亮綠燈
東南亞語掛日文系下 立委質疑台大
大立光9月營收今年最高 10月不看淡
分攤金 洪秀柱：郝龍斌不了解作業進度
南台灣美食驚豔韓國 為國慶酒會打前鋒
王品強打中餐品牌 新川菜11月登上海
臨時提案通過 促內政部清查婦聯會資料
新台幣貶2.4分 收31.371元
王品調體質有成 陳正輝：今年業績轉好
週休二日修法 林淑芬關切勞工特休假
生活病纏身 揪團平台激勵健康好習慣
日股匯市兩樣情 Fed官員喊升息
台中映演列車前進啟明 視障生聽電影
Google Play驚見惡意程式 專家教5招自保
孫少英手繪台中舊城地圖 按圖暢遊中區
總統府宣布：宋楚瑜任APEC特使
南瀛國際民俗藝術節 8日登場
嘉義最長壽人瑞 張花冠送上蛋糕祝福
台韓通啟動 7日互掛ETF商品
南韓政壇盛傳 潘基文將競選韓總統
鄭文燦：建立防災減災救災KPI指標
廣西少年被拐走 遭打斷鎖骨假車禍碰瓷
Sony旗艦機Xperia XZ 四大電信商開賣
京元電Q3業績單季新高 今年獲利看漲
罹癌仍繼續服務幼教 阿嬤教師獲菁師獎
宋楚瑜將偕女兒宋鎮邁 出席APEC
建商第3季砸錢囤地 興富發花76億排第一
矽品Q3營收衝新高 今年業績有看頭
週休二日爭議 林全：這會期一定解決
為男友偷酒泡虎頭蜂 女嫌：很性福
信邦擴建苗栗二期廠房 增逾百就業機會
綠能過濾訂單 9月出貨助漲業績
擔任閣揆表現 林全：我自己也不滿意
印尼稅務特赦 國庫進帳74億美元
雙掌捲入機器 高壓氧治療救回
健康人瑞不老 百歲阿嬤顧雜貨店
黃之鋒返港：已被泰方列入黑名單
大巨蛋案 汪志冰：柯文哲提要看環評
總統專訪 陸學者：把僵持責任推給大陸
景女拔河隊世界盃6金 柯文哲頒獎勵金
日本交流協會中市府設櫃 提供領事業務
任APEC特使 親民黨：宋楚瑜明或後天說明
股匯同步走弱 新台幣收盤創逾1週新低
大馬禁出國2男子 持假護照來台遭查獲
中共船現身公海 愛國者攔截天弓喊停
週休二日初審 黃國昌有話問總統
央行投資見效 9月外匯存底連8月創新高
3億美元資產遭侵占？中信金：絕無此事
宋楚瑜任APEC特使 民進黨：很適當
日擬規定加工食品材料須標示原產國
每年長不到4公分 孩子生長遲緩警訊
邀學童吃台灣米 唱跳影片徵選開跑
愛台中創意獎學金競賽 總金額138萬
宋楚瑜任特使 陸：應符合APEC規定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蟲蟲危機入侵 年損至少770億美元
抗菌新曙光 興大解密細菌致病機制
許金龍遭羈押提抗告 高院駁回
鄉公所人員涉填不實資料 讓農民領補助
2017台灣燈會 文創品伴手禮徵選
台虹迎拉貨旺季 電材營收創單季新高
總統主持政策協調會議 林全：沒什麼不好
澎湖南方四島海水淡化廠 明年7月前完工
查兆豐案 林全：不希望政治干擾司法
南橫坍方 霧鹿村長余元龍疑遭土石活埋
駭入電子看板播A片 印尼1男恐坐6年牢
十一長假過半 陸旅遊人數收入年增1成
可成新品給力 9月營收今年攻頂
一天被騙2次 8旬老婦險失百萬存款
心理健康BMI幸福指標 國北護推養心運動
防移工加入IS 台印尼層層嚴把關
諾貝爾化學獎揭曉 法英荷3學者共享
陸客減少 交通部強化國內外旅遊能量
田中央黃聲遠 芬蘭發揚台灣建築新價值
促進長者福祉 南開設飲食育樂研發中心
台灣高鐵27日上市 6日起11.64元底價競拍
隆達旺季閃亮 9月營收微笑上揚
黃昏法拍市集 青菜超搶手
馬公航站空難災演 過程逼真
海基會：將開設微博帳號 最快月底上路
馬防部重砲演練 展現護衛疆土精實戰力
台中國際動畫影展票房夯 將加映場次
Pepper首日上工 亞太電這家門市看得到
宋任APEC特使 廖國棟：層級稍微降低
空軍馬基好聲音 唱出天籟之音
北韓高官北京叛逃 南韓青瓦台關注
警方破獲職業賭場 15大學生在列
許厝分校遷校 台塑：VCM含量極低
路樹包尿布 高市每株罰6000元並新種
陳奕迅跨行當設計師 與adidas推聯名新衣
周休二日送黨團協商 青年發起反對活動
小腦袋聰明不減 蜜蜂為嘗甜頭學會這招
晶片廠第3季營運叫好 信驊單季創新高
安檢所前掏槍威嚇 男子當場被逮
議員質疑樂陞欠租金 新北市：修繕緩繳
百貨週年慶 遠企與大魯閣草衙道接力起跑
荷籍帆船東沙遇難 海巡及時救援
特偵組指涉嫌侵占 辜仲諒三個反應
富比世美400大富豪榜 4台裔富豪上榜
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COPD霧煞煞民眾聽嘸 徵創意換新名
兩岸兩會何時復談？海基會：準備中
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APEC是否有宋習會 府：自然互動
女性使用避孕措施 憂鬱風險至少增23%
洪秀柱：該上街頭時上街頭
大林蒲遷村 林全將南下了解民意
新竹公園植栽改善 為樹把脈診斷有一套
Chromebook百家爭鳴 宏?恐排不進前3
門諾醫院飄咖啡香 達人手沖饗病友
被蔡正元指襲胸 蘇震清澄清
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Spotify推彩虹特區 響應台灣同志遊行
嘉義凶殺案 夫妻疑遭友人砍傷
研究世界最小機器 3歐洲學者獲頒化學獎
府：週休二日修法 總統落實選前承諾
法卸任總統每年花逾3億 歐蘭德刪禮遇
颱風拉警報 農委會籲 6大面向防颱
台灣虎航明年初停飛星國和沙巴亞庇航線
遠傳等家寶寶影展 攜兒盟送愛收出養兒
宋鎮邁生活低調 曾幫宋楚瑜拍競選歌曲
傳ISIS鎖定台人 府：國安有因應
諾貝爾化學獎 從分子打造微小機器
杜特蒂指派資深媒體人 出任駐中國大使
傳北韓高官北京叛逃投日 日本政府否認
環台不斷電馬拉松入枋山 蕭青陽跑第50棒
為分子機器領域打地基 3學者獲諾貝爾獎
比利時聾啞議員 角逐歐洲議會議長
嘉義縣議會前主任 遭人砍傷命危
新莊男子拒檢衝撞 遭警開槍擊傷送醫
使用健身追蹤器 研究：別期待改善健康
台美攜手 合辦電子商務促進研習班
傳播管理獎 大愛電視獲團體組首獎
洗衣廠重油污染景美溪 新北市擬重罰
出口與製造業下滑 世銀砍大馬經濟成長
台印經濟聯席會議 促台灣印度加強合作
今彩539開獎
十年百萬穿山甲盜獵 華盛頓公約禁貿易
大福彩開獎
野生動物貿易會議落幕 環保人士讚好
利比亞海難 至少22偷渡歐洲移民罹難
極貧養出遲緩兒 未來收入銳減26%
嘉義縣議會前主任遭人砍傷 送醫不治
男子開車拒受檢衝撞 警開8槍逮人送辦
品牌價值豐田全球第5大 亞洲企業之首
脫歐協議 英想歐洲市場移民控制通吃
大福彩頭獎 槓龜
澎2艘機帆船失動力 海巡拖救乘客平安
今彩539 頭獎3注中獎
石油推特股漲升帶動 美股開盤走高
布農族文人熱愛部落 疑遭土石遭活埋
9澳洲男大馬脫衣裸露 家世顯赫
研發分子機器 英法荷學者獲化學獎殊榮
安倍自民黨魁任期可望延長
台灣出席APEC領袖峰會 一次看懂
陸委會：將依正式會員權益與會APEC
司徒文：重申台美關係 支持台灣加入INTERPOL
移民署官員證實 在台外勞有人涉入ISIS
外交部：支持美武裝或攻擊性UAV之出口及後續使用宣言
美麗華球場化身無牆美術館 讓選手及球迷感受溫暖鼓舞的正向力
2016富邦LPGA台灣錦標賽 曾雅妮稱今年是心情最好的一年
史上最快！ 巴黎氣候協議11/4生效
臺灣團隊前進拉美 2016墨西哥賽萬提斯藝術節
富邦證榮獲 期貨鑽石獎雙鑽
證交所提供多元ETF產品供消費者選購
證交所：台韓通啟動
駐紐西蘭代表處舉辦國慶酒會
《華盛頓公約》為瀕絕物種找出路
新南向政策 台商找優勢也顧及風險
美麗信酒店集團2016線上旅展 免排隊搶好康
香格里拉台南遠東國際大飯店「超豪邁‧大閘蟹飽食季」登場
外交部：法國家研究總署訪臺 增進臺法雙邊合作關係
台南大億麗緻酒店【2016台北國際旅展】 餐券81折起、住宿券33折起
台灣工時全球排名降至第4名
英相梅伊：脫歐對英國是一場革命
葡前總理古特瑞斯 可望接任聯國秘書長
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
擔心歐洲央行採緊縮貨幣政策 歐股全倒
拒台參與ICAO 高碩泰：損全球飛安
美議員：美國新總統應重設對台政策
被指大規模掃描電郵 雅虎否認
敘利亞意外宣布 減少對阿勒坡轟炸行動
聯合國： 巴黎氣候協定將在30天內生效
美原油存量減少 油價直逼50美元
油價上漲激勵 美股上揚
颶風馬修侵襲海地 至少21人喪生
國慶酒會在巴黎 出席議員10年來最多
國慶酒會 周台竹：盼台荷擴大經濟合作
比利時2員警遭殺傷 疑與恐攻有關
美股報喜 台股蓄勢衝今年高點
美國安局承包商雇員被控竊取國家機密
熱血迎國慶團慶 台南救國團號召捐血
港邊流水席蟹宴 富基漁港啖萬里蟹
三重鴨鴨公園再進化 地景藝術超吸睛
苗栗限定台灣好行 貓?喵伴遊南庄
網路販售環境用藥 最高可罰30萬
北京故宮頤和園出沒 黃牛黑導遊落網
晶技第3季營收 15個季度高點
jpp-KY 9月營收 歷年次高
換新機還是闖禍 三星Note7飛機上又冒煙
台灣陳星緯闖法國甜點界 任職經典老店
巴西前總統魯拉涉向建商收賄 遭起訴
台股開盤跌 8.88點
比國疑再傳恐攻 持刀男刺兩警後中彈
新台幣開盤升2.1分
黃之鋒遭泰遣返：擔憂重演銅鑼灣事件
雲門2紐約首演 未演先轟動
醫揚科技通過上櫃審議 最快年底掛牌
東京國際書展如寶山 台灣應更重視
以量制價 南京3年內推480萬坪空地
朱宗慶打擊樂團倫敦震撼演出 樂迷驚嘆
巴西審計院建議國會拒絕羅賽芙政府帳目
漢光32號演習 資電作戰模擬系統癱瘓
服務再升級 華信倉儲通過自主管理審查
出席APEC 宋楚瑜：戒慎恐懼的心接受委派
預告景氣好轉？「紅酒指數」連漲10個月
嘉義學生健檢開跑 張花冠鼓勵多運動
大立光營收沒驚喜 追價買盤力道弱
iPhone 7夯 鉅橡9月營收加溫
客運台62線自撞 占據兩車道
太陽能需求回溫 中美晶：報價反彈
油價反彈 下周汽柴油估各漲9角和1元
選股不選市 投信建議買台股基金
新台幣早盤升1.2分
防生前契約引糾紛 北市免費檢查
傳106年漢光無實兵 馮世寬：會改進實兵
iPhone 7鏡頭 蘋果：就是藍寶石
文化部攜手根特大學 比利時看見台灣
美律營收連4高 股價今年漲130%
港學生校園地標打麻將 校長：情何以堪
核災5縣食品傳解禁 食藥署：沒時間表
打造花園城市 斗六向星國取經
上任後首次財產申報 蔡總統存款近5千萬
日富士通個人電腦事業 擬賣陸企聯想
蔡總統專訪談話 陸：九二共識不可動搖
薪情不佳！逾3成青年勞工是月光族
環球晶圓第3季業績搶眼 衝單季新高
CM11戰車翻覆 陸軍：戰車性能沒問題
葡前總理古特瑞斯孚眾望 篤任UN秘書長
三星收購Viv Siri之父與蘋果打對台
宋楚瑜：若大陸不接受我 兩岸還有和平嗎
全球經濟停滯 林建甫籲台灣改變貿易政策
聯發科動能有疑慮 外資降評砍目標價
樂陞賣壓重 再觸跌停續探新低價
湯繼仁拜會多明尼加出口商協會洽談合作
台化員工包圍彰縣府 推擠衝突警民受傷
全球甲烷排放量暴增 遠高過科學家估計
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台股彈藥不足 9300點關前受阻
台經院：GDP保1沒問題 將上修預估
最新財產申報 副總統存款貨幣多元
毒品通緝躲4年 女狂奔樓頂仍就逮
Pixel手機問世 供應鏈誰受惠？
93歲墨西哥畫家 聖經故事油畫展
陸製殲-10C戰機攜彈試飛
總統：希望讓全世界看到台灣真誠與友誼
美副總統辯論 川普副手一句話惹眾怒
颱風艾利影響 近2百旅客滯留台東離島
研究：最長壽人瑞122歲極限 近20年難破
陸生態公園群蜂出擊 百人傷一片哀號
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳谷歌無意競標 推特盤後暴跌11%
新中年世代責任壓力大 把握黃金投保期
清查中投新裕台 黨產會7日開首場聽證會
北京一日遊唬弄遊客新藉口：十三陵鬧鬼
三星拚AI服務 收購Siri之父新創公司
雞年「起家」 台銀推生肖銀幣金條
傳賴清德布局雙北 柯文哲：不必想太多
研發替代役暨就博會 16日成大登場
林良426件手稿 國家圖書館珍藏
是否更上層樓 吳敦義：不隨勸進起舞
高碩泰：樂見台美關係持續活躍邁進
外交部：支持美武裝或攻擊性UAV使用宣言
重陽敬老 中市南區祝賀百歲人瑞
女兒出席APEC 宋楚瑜要大家猜是誰提出的
工廠亂排廢水 全民上網一起抓
Google Play驚見惡意程式？官方回應了
信驊擠下矽力-KY 登IC設計股王寶座
看兩岸 莫健：非僵局 美台關係做助力
APEC上如何互動 宋楚瑜：不必太早揣測
苗栗大閘蟹開賣 產量少價格不漲
最有錢閣員 不含房產鄭麗君身家破6億
Google新機Pixel 外資看好帶動行動VR
遊太空時的逃生門 脫逃艙測試成功
杜特蒂施政表現 菲人評「非常好」
低利時代 天母西路小店低總價看俏
泰姬瑪哈陵圓頂 明年4月將敷泥美白
越南寺廟法師砍人案 1死4傷
嘉義縣議會前主任被殺 凶嫌疑畏罪自殺
雙十國慶連假 超商這些食物很好賣
巴拉圭第一大報專訪俞大? 談雙邊合作
搶金融科技人才 星展黑客松11月登場
新台幣午盤貶1.1分
日核災區食品傳解禁 食藥署：毫無所悉
今年上半年 尼加拉瓜外債微增
課審會學生代表 辦分區座談收集意見
使用鹼性電池 這11點必看
政院拍板長照法修法 遺贈稅菸稅作為財源
陸限購住宅城市續增 珠海連夜公告
北京直播工廠 集體化生產網紅
東元60週年慶 攻工業4.0系統方案
週休二日通過初審 郭台強盼完成立法
賴清德北上拜廟 朱立倫：歡迎
台中徵選花博校園大使 開放報名
台化員工再圍彰縣府 魏明谷承諾保工作
AIT：台灣在反擴散等議題是重要角色
用油漱口改善牙周病 醫：缺乏科學根據
颱風艾利環流雨量 中央應變中心緊盯
遭活埋村長余元龍 遺體找到
許宗力再任大法官違憲否 學者專家交鋒
深怕被黑吃黑 通緝犯隨身攜槍毒
紐約雙十國慶酒會 藍格爾讚台美緊密
降雨不斷 曼谷居民憂重演2011水患
健身中心百萬課程半年上完？消基會質疑
雁門關附近 明長城地標月亮門坍塌
陸電信員工外洩13萬則個資 當庭認罪
遭故障機台斷指 公司與負責人判賠
中壢角頭暴力討債 7人落網
透天厝種大麻 男稱有睡眠障礙
蔡政府首次國慶 歐洲4慶賀團將訪華
員警表示不是菜鳥 女從內衣掏毒自首
幼兒園是否教注音 專家：可學但別填鴨
波士頓雙十國慶酒會 賀客盈門
千人板橋車站反恐維安演習 超逼真
日核災5縣食品傳解禁 行政院：沒有時間表
每天快走15分鐘 老人死亡風險降2成
富士通考量 將PC事業與聯想集團合併
12噸垃圾堆中 找回訂婚鑽戒
名廚進大學任教 盼傳承好手藝
立委提案 要求研議太平島成立人道中心
思科推數據中心分析平台 宛如時光機
宜蘭工廠起火 熱心民眾協助救災受傷
美軍駐澳洲費用 雙方同意共攤
健身中心消費爭議多 消保處：將規範
副總統：盼台俄藝術文化交流更蓬勃發展
蜜雪兒開心農場 盼未來白宮主人別來亂
類比科併遠翔科 合併效益本季顯現
成屋推案增 9月房市風向球轉黃藍燈
港媒：陸對兩岸關係提前進入施壓階段
澎湖博弈公投 綠委：財團欲離島包圍本島
樹德科大樂器服飾樂團演出 驚艷發明展
和泰新車帶動營收 獲利恐因匯率壓縮
電子產業佈局 吳政忠：法規應彙整修改
康舒搶攻限電商機 明年營運可期
藍議員辦世大運高爾夫公益賽 柯文哲揮桿
嘉義縣議會前主任被殺 嫌疑人自殺身亡
UN準秘書長行動至上 不遺餘力幫難民
台股收盤漲 12.03點
盼週休二日修法順利 勞動部推新文宣
男子不滿被勸酒開槍殺菜販 被判20年
北市集合住宅火警 疑有人員受困待救
解決颱風來就停電 422公里電纜擬地下化
辜?松涉侵占？辜仲諒：根本沒證據
東元前景樂觀 未來聚焦能源管理系統
郭台強：iPhone 7買氣還是很強
台科大推原型製作 起初僅2成生達標
10月台指期漲 18點
陸教育部點名兩所美大學 恐嚇中國學生
狹幅整理 台股小漲 12點
台北市里長表揚大會 南門里長任職40年
颱風芙蓉肆虐 南韓6死4失蹤
經部拚投資 提供逾5億投資案全程服務
劉德立宴請巴拿馬國會議長戴李昂
10月電子期漲金融期跌
吳敦義：馬英九與他將出席雙十國慶大會
印尼毒咖啡案發燒 狠女為愛毒死閨密
軍人施暴記者 印尼總司令道歉並調查
掃毒飆罵得民心 菲總統上台90天民調高
邊走邊玩手機跌倒 山東女眼球被戳裂
颱風天放假是否入法 勞動部評估中
鈊象新遊戲帶動 第4季營運轉旺
中共肅貪 澳門賭場轉攻一般陸客見復甦
超越極限共享喜樂舞團阿根廷獲好評
印度破獲電話詐騙美國人集團 逮700人
Note7新機在美航班冒煙？三星：調查中
台股量縮小漲12點 9300在望
南韓網速連續10季位居全球第1
國慶連假 台北市估7日下午現車潮
台中聯合海葬 讓生命終點迎向大海
南韓：北韓菁英叛逃 金正恩體制現裂痕
奇美看好4K2K電視出貨 年成長估近5成
大樂透國慶加碼 500萬獎北中南遍地開花
林克穎引渡案 英駐台副代表：將有結果
駐加處國慶酒會 加媒：兩岸角力試金石
國慶連假避壅塞 林全呼籲搭大眾運輸
LINE愛捐血官方帳號上線 號召年輕人挽袖
籌足4億保金 朱國榮辦交保
台當年公投綁大選 莫健奔走兩岸調停
促進區域安全 五國防衛協定軍演
感冒發燒治不好 當心淋巴癌上身
三大法人賣超台股19.09億元
阿里山休旅車墜谷 駕駛受傷待救援
台化彰縣府協商 工會盼讓2座鍋爐運作
中華電4G戶逾600萬 吃到飽煞不住
花蓮大雨 193縣道出現大坑已封路
日股連4紅 日圓貶值助漲出口股
日月光IC圖騰新廠今動土 拚物聯新市場
台灣去年工時下降31小時 排第4
經濟部續協調台化彰化廠案 環保署主談
陳瑩：國民黨5黨部 占用原住民保留地
霹靂9月營收創歷史新高 本季營運看俏
王毅：盼APEC啟動亞太自貿區談判
控林全顧立雄違憲濫權 國民黨向監院陳情
突圍不景氣 建商結盟推案從南部出發
10G變100G 台灣新學研網路啟用
大叔大媽變情報員 北京治安義工勤舉報
阿里山車輛墜谷 鄉代會主席受傷
北市集合住宅火災 60多人疏散5人送醫
擔心罹癌 男子進行預防性攝護腺根除術
宏達電 9月營收大爆發 飆15個月新高
台南調房屋稅 台北市財長：賴清德要卸任
女通緝犯藏女11年 被查出還有2子女
光寶9月營收222億元 創歷史新高
2億現金2億支票 朱國榮辦交保
調查：台灣86%消費者傾向用手機付款
北橫宜蘭大同山區坍方阻斷 估7日搶通
三星中階機A8新款三色 15日開賣
宏達電新機+VR效應 9月營收飆升
閣揆便當會 政院：視議題而召開
乾隆御製湘江秋碧琴 拍出逾2億破記錄
環保署明審 台化特殊性工業區訴願案
派出所旁鋸漂流木 金山警查獲送辦
手機後市不明朗 穩懋Q3營收小幅下滑
颱風登陸南韓南部 7死3失蹤
東元阿嬤現身 60周年慶成全場嬌點
調查：會計師不看好香港經濟及競爭力
駐義代表處舉辦國慶酒會 賓主盡歡
仿航海王凱蒂貓包裝 毒咖啡毒奶茶崛起
婚齡72年相處之道 阿公：互相忍讓
新台幣貶 3.2分 收31.403元
東元60周年 黃茂雄盼代代有創辦人思維
遠離慢性病調查 台中市6都第2
敘土邊境區炸彈爆炸 傳至少25死數十傷
衣索比亞反政府抗議 1美國學生遇害
戰車翻覆4死案 屏檢：沒收到調查報告
業成第3季營收翻倍漲 iPhone 7最給力
菲外長：外交自主 不再做美國馬前卒
蔡總統存款減少 府：用於公益捐款
日美等45國籲制定武裝無人機出口標準
強震傾倒 台南旺林飯店案不起訴
美豬進逼 曹啟鴻：豬農要有心理準備
議會前主任遭殺害 疑竹林清除引殺機
夏普倡新精神標語 否認出售影印機部門
馬來西亞IEMN大會 章計平出席
新北推幸福新住民展 好吃又好玩
老屋健檢沒成效 北市工務局：不告不理
太陽能谷底回溫 集邦：旺到明年上半年
張其強：新住民成新北市競爭力優勢
陸政策補貼倒數 太陽能估熱到明年上半年
落實食安五環 化學局年底將成立
陳瑩：國民黨8黨部 占原保地
香港旺角衝突 示威者判刑9個月
票房成長放緩 大陸影院迎來併購潮
台化：彰化廠訴願案 盼環保署接受要求
5千億投資排隊 經濟部設單一窗口拚達陣
大陸都保不住的工作 川普帶得回美國嗎
專家：全球加強監管銀行業
NAND供貨吃緊 群聯Q4業績拚新高
黃天牧親上火線 視金管會危機為轉機
提升救災能量 中市消防局充實汰換裝備
板警飛象過河 破獲家庭式兵工廠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網購週年慶大戰 六大熱銷商品趨勢
波蘭全面禁墮胎法案 國會預計否決
港股連4紅
有線電視龍頭凱擘 進軍OTT市場
勉公務員 總統：長官有肩膀下屬就會拚
蘭潭音樂噴泉修復 國慶連假演出
國慶連續假期將屆 吃喝玩樂有優惠
藍委：司法院長崇高 為何非許宗力不可
改善寶寶哺乳環境 藍委提修法
補助款增近59億 陳菊：中央回應高雄訴求
美首批活體子宮移植 一受贈者情況良好
簽安寧維生增多 年輕人害怕靠機器活著
亞洲超級團隊競賽 泰國隊抱回百萬大獎
市場觀望 新台幣連3貶創1週新低
海巡署與民有約 執行護永成效獲肯定
看好印度手機成長 聯發科深耕埋契機
中華電App大賞 滾滾龜遊戲類奪冠
海峽盃邀請賽姚明出席 票券7日發送
上海鐘乳石造景廁所 奇葩命名逍遙澗
雙十連假玩水趣 高市觀光局長水上行銷
王毅訪秘魯 談APEC及中秘高層交往
艾利快閃 雪霸登山步道恢復入園
無視財政惡化超限舉債 監院彈劾劉政鴻
滿足退休所需 台壽打造統一超團體年金
菲政府反美言論 美使館：與現況相違
宏?Chromebook出貨 上半年力守前3
波蘭幾乎全面禁止墮胎法案 國會否決
老婆剖腹產子 美爸要抱兒子先付40美元
小資也能買大立光 個股將開放定期定額
基隆南站人行道開放 居民開心放鞭炮
朱國榮晚間交保 步出北所未發一語
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澎湖博弈首場意見會 正反各自論述
線上申辦貸款放寬 卡友也能辦
台化彰化廠案 石化公會憂骨牌效應
年金改革委員提設基礎年金 65歲可領
契訶夫藝術節總監夏德林獲外交獎章
澎檢警聯手出擊 破獲販毒集團
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重陽賀壽 百歲人瑞直膝彎腰秀養生操
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展延異動談不攏 台化案協商破裂
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張小月赴APEC？陸委會：通盤考量中
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力成9月營收衝新高 第3季獲利拚5年紀錄
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顧立雄：法院若允國民黨 轉型正義難落實
異動展延認知不同 彰縣台化談判破裂
箭瑛追思會 撫今追昔盼大橋快改建
宋楚瑜任APEC特使 王金平：祝福
周美青辭基金會副董？兆豐金：沒收到消息
府：依APEC會員權益與會 無備忘錄問題
苗縣財務困難 監委：劉政鴻挪災補款
日核災食品傳解禁 毒物專家：時候未到
樂陞剛買庫藏股 許金龍兄弟賣3500張股票
遭監院彈劾 劉政鴻：遺憾但問心無愧
線上投保超方便 小心不適用 7天反悔期
歐博哲：台德因自由民主連繫在一起
百貨週年慶北部擂戰鼓 百萬刷手現身
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台法24小時漫畫馬拉松 花蓮開跑
華新科Q3營收 衝21季度高點
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陸委會：不走向對抗 才能處理兩岸難題
基礎建設變綠 巴黎氣候協定成功關鍵
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港中大設雙學位課程 5年取得學、博士
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陳致中：陳水扁今送件申請參加國慶
台灣之光 泰台商LED燈獲5號能源標準
兆豐案延燒 酷酷嫂傳明辭基金會職務
林克穎保釋申請 愛丁堡地院批准
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扁出席國慶 中監：未收到正式書面申請
院會再戰週休二日修法 藍綠下令動員
輸印尼鍍塗鋁鋅鋼品防衛戰 WTO上演中
徵地未登記遭移轉60次 監院糾正北市府
登革熱疫情失控 監察院糾正台南市府
外交部臉書播ICAO文宣 外籍網友挺台嗆陸
陸委會：馮明珠赴陸管制至108年
威力彩開獎
TRF銷售爭議 金管會要求 1個月和解
台灣團隊前進拉美 參與賽萬提斯藝術節
貓熊誤食遊客亂丟垃圾 陸動物園欲整治
貿協率台商找印度通路 商機60萬美元
品嘗米其林 上海十一長假饕客人潮湧現
偷拍狼沒人提告 新北檢仍沒收手機
農藥檢驗一條龍可行嗎 農委會會議未決
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印尼商吸金案 代表處籲投資人整合
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勞團集結住所陳抗 蔡總統向鄰居致歉
慧洋前3季盈餘大減5成 日幣升值市況疲弱
林克穎獲交保 法務部：與引渡回台無關
佛州州長應對颶風 150萬人收到疏散令
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伊斯坦堡警察局附近發生炸彈攻擊 1重傷
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林克穎保釋獲准 政府爭取引渡回台
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外交部遺憾林克穎交保 將繼續提訴訟
宋楚瑜出席APEC 吳敦義盼順利成行
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勝過歐盟 中國在全球市場銷售最多機器人
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駐馬代表處辦雙十國慶晚宴 逾千人出席
國慶慶典 非洲友邦布吉納法索外長巴力訪華
全球首個飛航減碳協議 通過碳排全球市場價格標準
國慶三天連假恐降雨度過 全台7縣市發布大雨特報
愛丁堡地院批准林克穎保釋出獄 台灣爭取引渡回台
颶風馬修橫掃加勒比海269死 美國佛州強制撤離
伊斯坦堡警局爆炸 動機尚不明
〈時評〉不要急著唱衰台梵關係
〈時評〉審查法案的必要之惡
Google無意收購 twitter股價暴跌
駐雪梨辦事處舉辦國慶酒會
神奇寶貝在史博 PokeThis博物館抓寶
簡又新專欄－綠色企業與綠色行銷 成為消費者認同的時尚潮流
《樓下的房客》、《德布希森林》雙雙入圍夏威夷國際影展
以色列擴大開發約旦河西岸 美國國務院反對
外交部：政府提供海地「馬修」颶風賑災款20萬美元
陳建仁：盼適當時機與陸協商對話
難民太多 歐盟增派邊境警察
首度日媒專訪 蔡總統期待台日海洋事務對話
「純天然營養品」很安全？ 研究發現可能致死
2016 Hami Apps軟體開發大賞贏家出爐中華電信共頒出170萬獎金
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關懷颱風災情 臺灣企銀協助災後復建
國際交流活動-接待日本大阪府立旭高等學校
配合政府新南向政策 臺企銀與兆豐商銀主辦亞通利大能源公司聯貸案
台灣東南海域規模6.0強震 綠島震度5級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
諾貝爾和平獎即將揭曉 趣味數字報你知
颶風馬修重創海地 至少108人喪生
歐洲主要股市收黑
古特瑞斯將接替潘基文 任聯合國秘書長
防颶風馬修 歐巴馬：佛州進入緊急狀態
傳谷歌無意併購 推特股價暴跌20%
颶風奪上百命 窮國海地困境雪上加霜
推特股價暴跌20% 美股原地踏步
日研究發現 類人猿能推測他人想法行動
油價上揚 紐約期貨6月來首登50美元
怪獸颶風撲佛州 300萬居民須撤離避難
颶風馬修重創海地 南部城市夷為平地
比利時議員發聲 支持台灣參與國際組織
美股原地踏步 台股整理看量能
東京匯市早盤英鎊大貶 創31年新低
進入秋冬 新北加強禽流感防疫
颶風馬修蹂躪海地 增至264人罹難
原鄉部落遊 花蓮8條路線深度玩
法媒再報導唐鳳 稱她資優專業駭客
開銷便宜 俄羅斯遠東老人熱衷移民大陸
歐盟駐處慶雙十 歡迎推動雙邊投資協商
金瓜石秋日小旅行 黃金山城慢活
芋頭季將登場 百年岐芋裝置藝術吸睛
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高中英聽測驗 公布試場分配
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巴西石油貪瀆案 法院採政黨分案審理
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閎暉9月營收 年減3成6
林采緹驗出大麻反應 遭警方函送法辦
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樂陞董監質設股加入斷頭賣壓 再吞跌停
亞特蘭大賀國慶 台灣國際參與盼獲支持
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男洗三溫暖 碰觸變電箱遭電亡
宏達電盼來春燕 股價大漲攻上93元
群電雙引擎熱轉 第4季續旺
巴基斯坦立法 反榮譽處決
9月份巴西汽車產量較去年跌2.2%
東陽前9月營收再衝同期高 Q4攻新高
黨產會聽證會 邱大展：選手兼裁判
陸芭蕾舞團擬訪菲 演出大紅燈籠高高掛
台郡大啖蘋果 Q3營收衝新高
扁申請出席國慶 林全：尊重蘇嘉全邀請
中投欣裕台要顧立雄施錦芳迴避 遭駁回
颶風馬修肆虐283死 海地政府失能惹怨
新台幣早盤貶4.5分
電子簽證 擴大適用菲律賓等9國
改變城市 屏北社大8日辦千人閱讀
大樂透頭彩7.2億 史上第3高
南華大學助理教授 兩岸茶賽獲2金1優
快去加油 下週油價大漲逾1元
台日海洋對話近期召開 總統關切沖之鳥
毛小孩要身分證 未辦理106年開罰
大氣擴散不佳 中部空氣品質差
總統：我們有耐性 盼對岸展現更多智慧
UBI車險 逾7成民眾擬投保
宏達電雙引擎帶業績 外資問利潤在那裡
無畏手機全球召收 三星預期Q3營利成長
駐墨爾本辦事處舉行國慶酒會
ETF定期定額 施俊吉：散戶編自己的ETF
陸外匯存底連降3個月 4年餘最低
廖世傑參加墨西哥國際藝術節開幕酒會
鄭明典：雨量達大豪雨 花蓮注意淹水
李克強訪問澳門 陸公安部派出安保小組
謝金河：樂見台灣高鐵重生
蔡總統：鼓勵兩岸年輕人交流是應有態度
陳水扁盼出席國慶 中監收到申請書
國慶連假玩南投 遊樂園最低推免費入園
鴻海發股息了！ 625億元史上最高
陸黃金週動物園遭殃 棕熊暴怒拍碎玻璃
聽證會 國民黨提黨產清理3道障礙
宏達電營收報喜 外資維持4字頭目標價
盛群年度發表會 61項新產品亮相
矽創立積業績創高 股價連袂走揚
瞬間暴雨 台東市宛如水鄉澤國
總統：外購先進軍事裝備並提高自製能力
台股無追價意願 弱勢整理
外資：宏達電10月旺 Vive出貨難達百萬
英遊戲迷手巧 破解世界最小魔術方塊
蔡總統：已展開強化太平島作業
電子支付上路 歐付寶搶頭香
Oculus新裝置加持 臉書衝刺VR更給力
投顧：美財報或有優於預期驚喜
賴清德訪雙北效應 柯文哲：擔心也沒用
陳致中盼父親參加國慶 母不適不參加
祥碩9月營收看增 外資目標價上修至340元
台北城市博物館解約金 柯文哲：不會賠
賴清德訪新北廟宇 朱立倫：誠摯歡迎
台灣國會西藏連線成立 王金平也加入
亞洲盤英鎊重貶 市場懷疑肥手指闖禍
誰能環遊世界 星空聯盟邀你來投票
重慶水下遺址博物館 長江下的千年碑林
馮滬祥性侵菲傭案 判刑3年4個月定讞
彰化工廠涉偷排電鍍廢水 負責人遭羈押
年底作夢行情 投信：拉回就是買點
台韓通啟動ETF互掛牌 首爾舉行儀式
前法官胡景彬涉貪 發回更審
駐聖保羅經文處舉辦國慶酒會
青年社區參與計畫 深耕老舊眷村
李新穎聽取臺薩合作青少年兒童城簡報
英國傾硬脫歐 引爆英鎊重挫危機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蔡總統讚安倍 期待與日本加大合作力道
國民黨質疑 黨產條例施行細則尚未生效
民團向陳菊下戰帖 要求辯論停止抹黑
中美洲-南韓自貿協定談判有新發展
北車新地標 嘟嘟鐘聚人潮創商機
強降雨 台東下午停班停課
疑未保持安全距離 台南3車追撞
世銀預估 巴拿馬今年成長5.6%
盛群動能不減 微控制器明年出貨看增
取消重陽敬老金 柯文哲：撥至幼兒資源
不憋尿是錯誤觀念 醫：恐加劇頻尿
新台幣午盤貶 6.7分
台日警方合作 查獲50公斤安非他命
唐獎榮耀展 移展高雄科工館
駐加代表處國慶酒會 60位議員到場
中投：信託期滿 財產已還國民黨
玻璃破裂從高處墜落 3男受傷
劉政鴻遭彈劾 最重懲處恐不得再任公職
羅技在台30週年 六大系列活動開跑
12歲外籍女童 被拐賣至陸懷孕
美籍陸男竊美商業機密 遭判3年徒刑
黑人家族幫派首腦 暴力討債遭逮
親近的好鄰居 超商做公益不落人後
蔡友才涉違法核貸報導 檢：與事實有出入
運動嘉年華發魚翅餐券 台北市：已取消
陸企研發出軟性顯示器 標榜全球最薄
厄瓜多駐處慶雙十 國際友人同歡
通緝鴛鴦盜狡兔多窟 宜蘭羅東落網
越南台塑進口化學品卡關 檢驗後放行
韓國餐飲大賽 台灣柿餅料理奪金
台韓ETF相互掛牌 今天正式啟動
大雨影響 花蓮縣各級學校中午起停班停課
35團體籲加拿大保人權 勿棄言論自由
台化提特殊工業區訴願 環保署駁回
調整房屋標準單價 房仲：多數不受影響
機房設台跨海詐千萬 26人遭訴
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