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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
新世代長住 20大學團隊翻轉農村
樂陞疑涉內線及可轉債資料 已移送檢調
Note 7遭航空業禁用 三星喊加速到貨
杜特蒂硬拗未辱歐巴馬 又稱潘基文傻瓜
澎金馬離島運動盛會登場 焰火璀璨
南韓：北韓若用核武 將直搗平壤指揮部
檢警偵辦兆豐案 蔡友才進入北檢應訊
豪雨襲花蓮 市區及吉安鄉多處淹水
白朗峰纜車卡三千米高空 最後33人獲救
前8月稅收 營利事業所得稅增最多
中秋烤肉太老套？野餐賞月正夯
北韓核試 美日領袖同意新一波制裁
Apple pay登台 金管會：9月底前通過
僑委會：施政績效指標良好比率上升
昱晶聲請假扣押 旭晶：將提抗告
陸公民登非洲第一高山 呼吸困難致死
遊戲股走勢弱 宇峻接棒庫藏股
Note 7出包 美日飛安當局警告機上勿用
麥加朝聖釀踩踏意外 沙國想出這招因應
今彩539開獎
大樂透開獎
上海貓熊基地首隻貓熊 命名花生
癌症免疫療法 全球藥廠瘋研究
體驗入住印度2百年監獄 一晚不用250元
就是要川普落選 臉書共同創辦人捐6億
疑天候不佳 五楊高架車禍1傷1命危
南非教科書暗示 強暴受害者自取其辱
陸環保部：北韓核試未影響陸環境
iPhone 7資費 電信三雄比一比
敘國反抗軍聯盟指揮官 空襲中喪生
國防新聞：台官員指美將售台MK-48魚雷
疑似隕石飛過爆炸 照亮賽普勒斯夜空
兆豐金董事換血 警大教授入列
準政委談性別 唐鳳：我沒有變性
陸施行公司重組新政 取消配套融資
參與區域事務 專家：印度是遲緩大象
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中獎
高雄環狀輕軌捷運第二階段統包工程簽約
iPhone 7資費全出爐 電信五雄尬場
93歲婆婆也下手 惡賊從她胸罩扒走現金
印度婦女盼生男 在親生女嬰身上劃17刀
非洲獵豹生性害羞 狗狗幫忙克服
北韓又核試 安理會召開閉門會議
貝南垃圾場爆炸 2死61傷
總統抵律師公會活動前 男子推倒安檢門
北韓核彈微型化引憂 絕望下打核武牌
兆豐案 前主秘王起梆200萬交保
週末留意局部大雨或豪雨
涉兆豐銀洗錢案 蔡友才300萬元交保、限制出境
史博館藏玉兔表心意 邀請民眾手印版畫鴻雁傳情
美國「火人祭」台灣作品「如來神掌」吸睛
《女人的房間-彭怡平個展》巴黎展出
三大Pay行動支付服務已協商完成 料年底全台開放
爭議人物毛澤東逝世40週年紀念 中共官媒集體噤聲
受困電梯 美國鐵七個月後救援
故宮前院長馮明珠受聘北京故宮 強調「違法就辭」
簡又新專欄─改變傳統線性生產製程 循環經濟創造再利用價值
簡又新專欄─蘋果機器人Liam 落實機體回收利用的節能效益
羽球國手白馭珀、許仁豪、李佳馨分享運動傷害經驗！
中華電信榮獲第八屆體育推手獎二項大獎
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中華電信9月16日起正式銷售iPhone 7、iPhone 7 Plus 指定方案iPhone 7 輕鬆0元帶回家
【江文也之夜】音樂會 國臺交帶您聽見臺灣的聲音
〈時評〉有關18趴：人必自侮而後人侮之
中華電信105年8月份營業收入197億元 累計每股盈餘3.77元
「Coach教師 LEADING未來」 國教輔導團員授證儀式 500位團員共襄盛舉
印尼看護疑遭台雇主性侵 印尼主管官員憤怒
觀光產業大遊行 12日交通管制
歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
世界盃室外拔河賽 台灣隊奪第3金
Fed官員支持升息 美股盤中受挫
兆豐案 蔡友才王起梆交保
美股賣壓湧現 歐股收黑
九命怪貓 義大利強震逾2週救出兩貓咪
受聘北京故宮顧問 馮明珠：如違法就辭
美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
美消費安全機構籲停用Galaxy Note 7
凱瑞：美俄宣布敘利亞停戰計畫
脫歐後遺症 英公民未來訪歐需辦簽證
改革窒礙難行 羅馬美女市長執政陷困境
台高階文官比利時受訓 學習科技決策
敬師也快閃 11日西門町勁舞
歐股連兩黑 台股今獨家開盤恐先跟跌
桃園永安漁港 沙灘上找尋靜謐
劍麟8月營收創新高 助攻第3季業績
911屆滿15週年 洛杉磯市長憶當年
樂陞案衝擊 樂美館擬自行撤回上櫃申請
台股開盤 跌80.07點
中秋恐下雨 鄭明典：熱帶低壓靠近
每株留一果 黃文慶種高甜哈密瓜
北市房屋稅研擬方案 居住正義論壇討論
新台幣開盤貶9分
美股崩跌 台股帶量重挫逾130點
沒有港口的漁港 買魚卻要搶破頭
世界自殺防治日 嘉義雙潭設看板
療癒賣萌 高雄吉祥物PK戰
肩關節無力 頸椎椎間盤突出作祟
王品8月營收年減7% 兩岸營收此消彼長
LED晶片價揚 有助8月燈泡價格回穩
經期不能吃水果是迷思 搭配體質即可
美起訴排氣造假 福斯1工程師認罪
北韓核試 潘基文強烈譴責
樂陞疑涉內線 庫藏股擋不住賣壓
iPhone7部分機型延後交貨 原因出在顏色
新台幣早盤貶4.9分
苗栗雙鐵銜接 一日生活圈更便利
地方公務員特考 13日開始報名
刪越戰經典照惹公憤 臉書改弦易轍
台灣大稅後淨利亮眼 邁全年目標76%
iPhone雙鏡頭不夠看 明年更有看頭
蔡總統訪金門 慰勉官兵
國際扶輪社前總監捐款蒙古興建佛寺
國際青年大使歐非團西班牙公演獲肯定
蘋果警告：小心iTunes禮物卡轉帳詐騙
澎湖消防局長秋節慰問離島打火弟兄
通緝犯帶贓物無車資 與運將扭打露餡
陸手機回溫＋蘋果光 台受惠供應鏈出列
北韓又核試 朴槿惠痛斥金正恩精神失控
樂陞轉投資 樂美館8月營收年增逾18%
慶祝榮民節 退輔會：我們一起寫榮民
渣打衝非臨櫃業績 數位服務拚8成5
下週汽柴油 估降1角或持平
台中農田水利會 空軍馬基地秋節勞軍
自我鬆綁赴陸 政院：有爭議將檢討制度
iPhone 7 Plus曜石黑 慢一步得等到11月
揚明光學8月合併營收月增4.23%
iPhone無限想像 蘋果引領創新浪潮
逾百公斤巨漢販毒拒捕 4警齊上壓制
土壤液化上網查 北市2成6屬中高度區
911事件15週年 美警樂隊紐約遊行紀念
原文會董事候選人 郭明正在列
藉調職規避房地合一稅 難逃國稅局法眼
謝金河：蘋果若走殺價老路 台廠壓力大
台股跌破9100 面臨9千點保衛戰
馬侃：台灣在美亞太戰略當然扮演角色
帕運敘利亞版 戰火中輪椅賽跑邁向希望
美學者：台港民主示範 中國民主關鍵在人民
時力訪美：反對一中 推動台灣國際參與
BBC妙聞 吃全脂優格 跟憂鬱症說拜拜
南投抽驗月餅 全部符合規定
台積電高營收有隱憂？外資點名兩風險
金山清水濕地 500鷺鷥御風飛翔
配合長照 桃園龍潭長照中心揭幕
車廠暑休 廣華-KY自結8月營收再減
越南鬥牛節 充斥暴力引爭議
孩子抽維他命棒電子菸 國健署擬修法納管
老翁住屋遭法拍 鄰居買回無償供住
官方推基金銷售平台 渣打：客群不一樣
楊豊彥接兆豐金總座 竟放棄董事長寶座
放棄18% 劉明新：不希望有人跟進
中央氣象局氣象報告
菸價調整 國健署10月拋修法討論
北市：土壤液化房屋沉陷慢有充裕時間逃
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
郭台銘多年前捐款山西 善款疑被亂用
iPhone 7連網LTE 傳續航力比舊機種弱
國道火燒車 桃檢偵結司機列殺人被告
鍋爐爆炸引發火災 孟加拉工廠至少10死
新台幣午盤貶3.7分
911屆滿15週年 蓋達揚言重演攻擊事件
美律漲多拉回 股價一度跌逾5%
台灣新創競技場 創業好點子國際發光
受聘北京故宮顧問 馮明珠：沒忘本
9月低壓降雨 台南水庫喝到飽
911屆滿15週年 下曼哈頓金融漸復甦
洩密給維基變性士兵 獄中絕食
陸製無人機受非洲青睞 監察偷獵
中小學裁併校準則 黃國書：進步性法案
懷舊治療 寶可夢成居家布置主題
試吃牛肉噎住 婦人緊急送醫
唐獎永續獎羅森費爾德90高齡 弟子代領
挨宰了嗎？陸客以色列一頓飯吃了13萬
疑施工不慎 工人遭土石掩埋
復興航空營收續增 力拚明年轉盈
三星籲南韓用戶停用Note 7
金麗8月營收月減3成 衝刺面膜事業
淘帝攻大陸童裝有成 8月營收年增14%
偷草莓苗賣不出去 狠心竊嫌放水流
土壤液化可能性 北市：震度6級以上
美俄敘利亞停火新方案 將聯手空襲IS
台電發動全台淨灘 1小時撿2千公斤垃圾
蔡總統訪金門 沒小三通無兩岸交流
學校污水道聯結工程 工人遭埋
印尼女看護疑遭雇主性侵 警安置就醫
林全訪花蓮榮家 借重經驗推長照
提振經濟 中長期資金可動撥1.5兆元
蕭新煌：窮一點才是好台灣國民黨的開始
鴻名車用需求增溫 8月營收今年次高
空污緊急標準 環團：急診才宣導
台電澎湖黃金海灘 淨灘回復潔淨迷人
北市：感冒當地震 土壤液化是流鼻水
老翁遭撞不治 現場遺留手表逮肇逃
中秋烤肉食材先開趴 有機特賣會今登場
公開收購要保證金？投保：多數國家未實施
蕭新煌：兩岸結束內戰對立 變民主競爭
狗狗絆倒老太太沒肇逃 坐等警察辦案
AirPods耳機褒貶不一 蘋果早有秘密配方
川普希拉蕊口水戰升級 國安議題互槓
獨步全球 英機械臂眼球手術助人見光明
台股收盤 大跌111.19點
工人遭土石掩埋 救出後無生命徵象
台股獨家開市抗利空 量縮下挫111點
首次總預算審議 新科藍委盼黨多點協助
台股開低走低 重挫111.19點
9月台指期跌173點
孟加拉包裝工廠大火 增至15死70傷
爭風吃醋加亮槍 台南17青少年遭逮
性侵13歲少女 姨丈判刑10年定讞
外資不上班 台股成交值創周六第6低
是否杯葛林全報告 國民黨團：還未定案
土壤液化利空鈍化 房市量價影響不大
9月電子期金融期齊跌
機器人全國賽彰化登場 秀創意比技術
全台首創 台電進駐屏縣府綠能辦公室
新北展售文旦柚 甜度史上最高
十三行博物館 阿美族三石灶象徵團結
萌主 全台吉祥物高雄大PK
台股資金行情漸退燒 重挫百點
蕭新煌：政院魄力不足 不了解政黨輪替
iOS 10有亮點 台灣果粉跟別人不一樣
國際宣傳業務 監察院籲行政院整合
屏東登革熱 防疫圖資系統啟動
鼓勵女性愛自己 女子路跑結合公益
台灣富豪理財需求轉變 保守資產當道
遭蕭新煌指不謀亂動 張景森：愛深責切
防自行解禁赴中年限 徐永明擬提修法
三大法人賣超台股 88.14億元
傳併購中信金 尹衍樑：不介入董監選舉
台9線台東大武段3車連撞 1死3傷
批國家暴力 柯文哲：將處理蕭曉玲案
用餐巧遇柯文哲 林昶佐：怎麼是可達鴨
復興航空迎旺季 國際線推升8月營收
美媒：共軍研發新轟炸機 具跨洋威脅性
旅平險線上投保 業者祭2成保費優惠
好玩家進軍東京電玩展 預告15日秀新品
救觀光漏南投 許淑華：二等公民
疑遭雇主性侵 印尼女看護割腕送醫
巴格達商場雙炸彈攻擊12死 IS稱犯案
電信三雄前8月獲利 台灣大續稱王
農科園區建大型倉儲 明年再建低溫倉儲
星雲教育獎 9年國教推手獲終身典範
三軍聯訓基地志願役 營區讀二專
節慶促銷帶動 網家8月營收創同期新高
竹山秀傳醫院深耕20年 音樂會感恩
污水道工程土方崩埋工人 高市勒令停工
安馳8月營收較同期略減 預期第4季改善
會勘清水眷村園區 蔡其昌盼打造新亮點
藍營籲內閣改組 綠營挺內閣更加穩固
北市：將研議撤銷蕭曉玲解聘處分可行性
台鐵豐富新站啟用 苗縣邀雙鐵遊苗栗
自動化機台業務逐月成長 銘鈺下半年看增
海外貼圖代購未繳稅 國稅局開罰近360萬
郝龍斌屏東基層座談 強調黨務志工化
陸重申網路直播節目規範 限播出權限
敬師快閃活動 因雨延至25日
新台幣貶4.2分 收31.552元
柯文哲：政治決定 考慮讓蕭曉玲復職
傳李穆生將任副署長 環署否認
大陸首個「雙十」海上風電項目投入商運
馮明珠受聘北京故宮 學者：有明顯瑕疵
憨兒月餅被公家單位取消 社會愛心接手
同開8月營收1.84億 大幅年增53%
立委爆魚翅宴 柯文哲：我不喜歡吃魚翅
泰農業升級 學者盼藉新南向與台灣合作
兆豐銀董事大換血 教授律師會計師入列
醉男路倒撞傷後腦 家屬警方各執一詞
Note 7出包 全球各大航空機上禁用
遠東建築新人獎得主陳祐軒 作品為修道院
緬甸孩童死亡率高 跨國合作伸援手
合庫人壽4項違規 金管會開罰120萬元
黃育徵掌台糖 期許和台灣無縫連結
陸客火燒車偵結 司機蘇明成縱火25人陪葬
詔安客家文化節 雲林崙背登場
海基會董座田弘茂 12日上任
談波卡事件 戴季全：想著成功所以失敗
陸國家宗教局長 入統戰小組成員
駕駛輕生致陸客火燒車 總統沉痛再次哀悼
看護疑遭雇主性侵 印尼政府主管表憤怒
林全關心東部交通 蘇花改意外成焦點
星國茲卡疫情加溫 外交部提醒國人注意
928等3國定假日 證交所宣布照開盤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藝術入厝 客家圓樓變身一日美術館
Note 7出包 三星營收恐失血1587億元
百貨週年慶血拚 達人傳授4大招
視察金門 蔡總統籲放下包袱展開對話
台塑化：下週汽柴油價不調整
販賣機賣手搖飲 食藥署要管
茭白筍空心菜有機間作 價格好收益增
新台幣量縮微跌4.2分 創一週新低
韓政府：Note 7在機艙內務必關電源
股利入帳 南山人壽前8月賺142億元
美警PO警世照 大人吸毒開車癱軟載幼童
女友鬧分手 男友指控她吸毒
為踩舞祭暖身 文華高中高美濕地熱舞快閃
台新南向政策 大馬財經報大篇幅報導
陸客火燒車是司機縱火 政院：沉痛與遺憾
台股週線勉強收紅 市值增近2千億
台灣錦鯉文化節在南投 冠軍魚值百萬元
澎望安婦人疑中風 海巡及時救援後送
桃園智慧地政e化 邁向智慧城
北市：中秋前夕農產品供應充分 價格穩
軍方取消憨兒月餅 協會：不要再追究
高市府：史哲及許銘春接任副市長
三星籲停用Note 7 新機19日上市
鴻海8月營收3126億元 歷年同期新高
亞協：重視台日地方交流 非消耗預算
美國空軍：印度取得戰機技轉至少需1年
新版建築物耐震評估表 營建署：中旬公布
長榮因應韓進重整 推貨物替代運送方案
台灣藝術美食饗宴 雪梨啟航
谷關遊街趣浴衣嘉年華 遇雨熱情不減
面向東南亞 民進黨辦亞洲民主論壇
余宛如：設國家級資訊長 已迫在眉睫
遏止腸病毒 馬祖幼兒園停課3天消毒
新北市演穿越劇 介紹老校更新
南鐵地下化都計案核定 將公告實施
法廣：麥加朝聖起動 沙國著重安全措施
癌末老兵甩竿釣魚 一圓死前小小心願
陸8歲女童愛吃炸雞 引發胸隆性早熟
農委會：豬價調控得宜 中秋節不會貴
綠優先法案 包括監督條例長照住宅等
陸海上風電工程 擬為南海島建提供經驗
取消憨兒月餅 空軍：已主動溝通獲理解
土壤液化高潛勢區 房仲：議價空間增1成
憂被點名 大陸台商秋節回台兩邊不得罪
伊朗2座核子反應爐動工 降低油氣依賴
法廣：越總理阮春福訪陸 圖修復關係
第7例境外移入茲卡 星籍女學生被隔離
翻轉淡水樂活團圓 88公斤大月餅免費
數字8月營收1.27億元 年增5.36%
二手玩具打造玩聚窩 親子創意共成長
鴻海8月營收同期新高 9月可創佳績
開學旺季 三貝德8月營收大增逾2成
北韓核試威力強 分析家：威脅大增
iPhone 7預購 台灣之星推限量免費升等
梅健華：人類有追求和平的渴望
重大工程逾2億採有利標 目標109年占50%
桃檢多項跡證 認定司機蘇明成縱火釀禍
秘魯北部地震 規模6.1
土國突然調高輪胎外胎關稅 不利台商出口
陸委會：勿因火燒車個案影響兩岸觀光
被控訂購月餅毀約 空軍致歉非惡意取消
Apple Watch 2近期登台 台灣大資費出爐
巴黎瓦斯汽車案 未成年少女疑為共犯
陸客火燒車案偵結 國台辦：譴責與憤慨
陸清大藝術博物館開館 展達文西手稿
南韓外長指北韓核能力加速 籲採取行動
刑事保證金發還成效不佳 監察院促改善
京都大學研發新法 可去除癌化iPS細胞
漢翔晟田簽合約 航太發動機零件外包
馮明珠赴陸違規？陸委會：待故宮判定
印尼看護疑遭雇主性侵 檢開拘票緝男雇主
印度保留批准巴黎協定換陸讓印入NSG
今彩539開獎
美俄達成停火協議 敘盼終結人民苦難
大福彩開獎
穆斯林年度宗教盛事 數字看麥加朝覲
行政院督導小組決議 向蔡友才民事求償
樂陞8月營收2.05億元 年減16.3%
火燒車駕駛蘇明成透死念 家屬苦勸無效
上海拘散布謠言房仲 大陸住建部讚好
北市公布土壤液化區 101北市府為高度潛勢區
3K行業國人不愛做 產業外勞人數續增
911屆滿15週年 歐巴馬敦促團結
高市第二例茲卡 星籍學生境外移入
土壤液化潛勢區 專家教你怎麼看
提種族清除說 以總理尼坦雅胡遭抨擊
土外交部：樂見美俄達成敘利亞停火協議
自宅符合這些條件 土壤液化問題免擔心
兆豐銀案 官員：蔡友才早知情卻無作為
北韓核試 陸輻射監測兩天未發現異常
孟加拉包裝工廠大火 至少25死70傷
馮明珠赴陸受聘爭議 故宮調查
兆豐案強化監督 金管會3週內提改進方法
星茲卡病例新增14起 確診318人
被拒麥加門外 伊朗教徒轉往卡巴拉朝聖
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中獎
景美師大拔河聯隊 奪世界杯U23女子金牌
眼盲心不盲 視障攝影師用心紀錄帕運
星雲教育獎 20位獲獎教師都有動人故事
陸發布與東協未來5年環境合作戰略
外媒：北韓核試 大陸反應令人玩味
技術問題 奧地利選舉恐延後
陸委會認定違法 馮明珠：回台配合調查
中共天津市委代書記涉違紀 遭調查
北韓：擴建軍備為對抗美國核子訛詐
坦尚尼亞5.7地震 尚無傷亡通報
颱風莫蘭蒂登陸與否 13日是關鍵
綜藝教父黃義雄昨病逝 享壽80歲
華國49 風華慶生 餐飲住宿大優惠
台南大億麗緻【~囍~幸福洋億】迎娶住房專案
辦案不再需仰賴DNA 一根頭髮也能讓犯人現形
運動可讓你一年省下7萬8千元的醫療費用
〈財經主筆室〉美國聯準會該何時升息？先作好熱錢瘋狗浪退潮準備
黃興國被查 震撼兩岸政壇
日明治維新向英學 郵政發達
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷
坦尚尼亞西北部5.7地震 增至13死203傷
Note 7爆炸疑慮 酋長國也宣布機上禁用
另類大學迎新會 同學相揪消防初體驗
不一定是五十肩 醫師籲肩痛要就醫
嬰兒流感高危險群 孕婦接種疫苗助防護
人安辦寒士中秋活動 輔導就業重返社會
台中國際動畫影展 首映起源：首爾車站
批川普半數支持者可悲 希拉蕊道歉
台中捷運公司法制化 資本額提追加預算
北韓核試 大陸副外長約見北韓大使
Netflix攻中秋追劇族 5影集伴度連假
印尼女看護疑遭雇主性侵 雇主凌晨落網
全台紫外線指數 南部地區過量級
勝利之吻成追憶 二戰經典照女主角辭世
佔公車停靠區 高市公車紀錄器可舉發
VR暖身攻3大產業 遊戲影視打地樁
美敘利亞特使促反對派遵守停火協議
中秋露營賞月 台南虎頭埤好選擇
川普當選變身黑天鵝？ 外銀看法兩極
雲林公共場所禁菸 癮君子小心觸法
省荷包 比利時人愛到德國買菜
扮皮卡丘不侵權 經濟部點4大關鍵
九華山地藏庵 發送贊普品濟貧
刺殺雷根未遂男子 從精神病院出院
養護中心病患墜樓 傷重不治
響應世界清潔日 彩繪課桌椅義賣
役政署：染流感役男未參加9日結訓
機器人蓄勢待發 兩大類應用搶市新趨勢
杜絕慵懶 江西發文禁公務員「葛優躺」
徐永明：兩岸關係不樂觀 台要發聲
網站連不上 當心勒索病毒來襲
推共享經濟 用計程車共乘App可抽機票
新科立委磨刀霍霍預算書 助理成好幫手
貓?老時味 10家業者獲在地食材認證
漢光殉職4官兵公祭 總統頒旌忠狀弔唁
中秋烤肉新花招 亞洲5大燒烤出列
印尼女看護遭雇主性侵 雇主被逮法辦
男子花博公園遭野狗咬傷 送醫無礙
復興崗蓋公宅 柯文哲：跟國防部討論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯文哲：鄭成功是反映台灣歷史多元衝突
Fed升息舉棋不定 牽動台股後勢
江西泰和縣橋梁坍塌 傷亡不明
停火前又傳空襲 敘利亞北部至少百死
立院13日開議 藍綠明黨團大會沙盤推演
都會青年購屋難 青年建議企業低價租屋
力挺身心障礙者 參觀藝術展成新選項
洪英花：總統特赦 可救濟扁案程序不正義
印媒：疑遭性侵女看護難過孤單無援
假金塊詐財 金光黨現身彰化遭逮
美雷根號核動力航母將參與韓美海上演習
以殘助殘 口足畫家高淑專獻愛
要求內閣改組 國民黨：黨團大會討論
加油慢慢來 汽柴油價下週持平
台聯：台灣不需要被當成統戰工具的陸客
黃興國被查 中共天津市委表態服從中央
中秋烤肉配啤酒 一罐形同吞整碗白飯
口湖鄉長補選 氣氛緊繃投票順利
總統高雄參拜 盼大家支持讓國家進步
原油產量各國角力 明起汽柴油價持平
澎公共事務論壇 期在地實踐
菲國涉毒亡魂 已直逼3000
台灣酷樂推動作手遊 性感女神夏語心代言
消費911搞雙塔行銷 無腦商人挨轟關店
Uber自駕車選匹茲堡試水溫 多虧了官不管
陸企全球併購創新高 恐現巨額帳面損失
年金改革 考委建議砍調薪後18%
房仲中秋出擊 南北串聯全台獻愛
很療癒的台東天空 高積雲不是颱風雲
中俄南海軍演 12日廣東湛江外海登場
復興巴陵 7登山客遭蜂群螫傷
尋根 高市受理西拉雅平埔族註記
雇主性侵印尼女看護 遭檢方聲押
金融業誘惑多 丁克華勉新世代「利他」
馬德里爆街頭示威 數千人促禁止鬥牛
晶片廠 8月業績發燒 這 7家都創新高
安坑綠寶石 抓寶認識新店生態文史
陳副總統：新政府持續努力保障移工人權
溪頭樹木倒塌壓遊客 1重傷2輕傷
大甲區遊憩設施景觀竣工 海線新增景點
偶最有力 吉祥物拔河賽超萌
車賊北上訪友 回程沿路偷騎遭逮
還給黑熊乾淨山林 清出7百公斤垃圾
樂陞案移送檢調 丁克華：做足分析
防水防塵不稀奇 外接硬碟防震上市
中秋月餅禮盒 創意包裝吸睛
步出律師事務所遇警 通緝犯認栽
蔡總統12日視導542旅 官兵個裝提升受矚目
港財長：保護主義抬頭 要捍衛自由貿易
移民署中秋前夕送暖 外籍漁工揪感心
千人築石滬 形塑集體行動藝術記憶
創意台中開幕 邀藝術家進駐
颱風逼近 往返綠島客輪13和14日取消
酒後未發引擎騎車滑下坡 二審改判有罪
貓纜中秋連假限定星光票 單趟50元
觀光產業遊行 彈性交管40公車改道
北港壯漢行搶 警民聯手制伏
溪頭知名千年神木傾倒 壓傷3人
教長：樂見以審議民主迎向高教發展問題
六腳鄉長盃歌唱比賽 長庚正妹奪冠
力抗Pokemon熱潮 熱門遊戲設中秋關卡
再創書畫新生命 電子毛筆軌跡全都錄
寵物換毛季來了 專家教三招輕鬆應對
為家中長者暖心 法鼓山揪佛化聯合祝壽
提振新創產業 工程會鼓勵優先採購
武嶺自行車賽 李其鴻二連霸
國民黨台中市黨部灑花 民眾紛來尋寶
假挾持真詐財 苗栗縣1天6起
小丑魚界的F4 雪印畢卡索都是變異種
泰國增21茲卡病例 1孕婦康復順利產子
澎金馬3縣合作平台 齊聲爭取資源
中實戶資金流港 謝金河：台股剩外資單腳
溪頭2800年神木傾倒 地標消逝令人感慨
強道玩藝 一窺王道強藝術世界
創客嘉年華 創客松競賽結果出爐
杜特蒂：我不是美國粉絲
強化金融機構申報制度 3週後報政院
Note7退換貨 13日起開放申請
謠傳冰啤酒抗癌 營養師：酒就是致癌物
陸客火燒車 洪秀柱：勿讓悲劇再發生
颱風來了 災民住透天厝剉咧等
法廣：911事件15年後 美國陷入持久戰爭
陸海警割斷菲漁船錨 阻止靠近黃岩島
口湖鄉長補選 林哲凌自行宣布當選
分送殘瓦 原本懵懂的她親身回顧了911
登革熱防治宣導團 台南副市長任首席
美國向陸出示對北韓追加制裁方案
友善台灣移工展登場 促進台印尼交流
書中自有中秋月 玩具出走陪弱勢家庭
甲醛污染成健康隱形殺手 新房恐成毒屋
離婚爭報子女免稅額 聯絡簿簽名贏匯款單
青年回佛對談 熱情覺醒服務人群
新屋老屋賞月光 涼風美食闔家歡
攝影馬拉松賽 嘉義市拍古蹟
勞團籲印尼移工自拍遭遇 保護自己
日稱安倍已下令準備加強對北韓單邊制裁
口湖鄉長補選 民進黨林哲凌勝出
峰會才說要改善關係 陸船又入釣島海域
東勢疑有流浪狗遭毒殺 動保處派員調查
苗縣興建生態保育中心 響應零撲殺
貓咪打疫苗引發腫瘤？防檢局：機率極低
陸啟動天河工程論證 有可能空中調水
中央氣象局氣象報告
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火星地形竟媲美國家公園 NASA照片曝光
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嘉市陶瓷文物展 欣賞珍藏古物
溪頭千年神木倒壓3人 1轉院手術2離院
大陸證監會主席：加快研究滬倫通
熟齡未婚聯誼壁咚 制服趴重現高中青春
破除捐骨髓迷思 她跑三千公尺展體能
北韓核危機發酵 南韓核武裝論再起
口湖鄉長補選 民進黨：終結黑金派系
用力吃義大利麵 捐助義大利重災區
中秋佳節將至 愛爾蘭僑界齊歡慶
口湖鄉長補選勝選 民進黨盼不負期待
機車藏毒遇警心虛露餡 兩人送辦
口湖鄉長補選勝出 民進黨終結三連敗
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澎金馬離島運動會 成績亮眼
性侵印尼女看護 檢方聲請羈押獲准
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吉林百年野生人參 逾8百萬拍賣售出
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北韓若用核武 南韓將讓平壤由地圖消失
抗北韓核子威脅 朴槿惠爭取反對黨支持
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泰王蒲美蓬感染緩解退燒 繼續腎臟治療
去污名兼倡環保 美3千騎士裸體上街頭
規模5.3淺層地震 震撼馬其頓首都
911恐攻15周年悼念儀式 朗讀罹難者名字
老翁分手官司 想討回代繳50萬社保
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馬雲：將擴大在東協投資及發展
泰國台商慶中秋及重陽 過節氣氛濃
911恐攻15周年 歐巴馬籲擁抱美國多樣性
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星茲卡病例累計329人 包含8名孕婦
華郵：希拉蕊民調穩定領先
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出席911紀念活動 希拉蕊不適提早離場
旅菲台商：全力支持新南向政策
景美師大女子拔河聯隊 勇奪世界盃6金大滿貫
中颱莫蘭蒂週三、四影響台灣 最快今晚發布海警
觀光業號召萬人遊行 3訴求要生存、能溫飽
加泰隆尼亞民族日 數十萬人上街爭取獨立
「一例一休」勞資爭議再起 雙贏或雙殘 - 『隱形冠軍』的啟示
金融就業公益專班翻轉人生 丁克華任班主任
不限定穆斯林 「布基尼」其實你也可以穿！
女性的「沉默殺手」卵巢癌 你知多少？
爭議不斷！ FDA：卵巢癌篩檢無效且易造成延誤治療
外交部：洽請友邦聯名致函聯合國秘書長
BABY版中秋甜心月餅在龍埔
富邦金控首度入選道瓊永續新興市場指數成分股
富邦臺灣加權ETF傘型基金 9月19日開募
「富邦富利生活一卡通聯名卡」上市 台灣頭「嗶」到台灣尾
中華電信推『奇機重現Plus』服務果迷安心Plus
遮住名字避免歧視 2017英大學試辦申請匿名制
台灣及印度完成簽署「航空服務協定」及「農業合作瞭解備忘錄」
醫治漸凍人現曙光 陽明大學找到抑制發病關鍵
柚柚飄「新」香 新住民剝柚賽溫馨過中秋
日本民進黨黨魁選舉 蓮舫領先優勢明顯
景美台師大拔河隊創紀錄 包了世界盃6金
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
希拉蕊身體不適 健康再引關切
全僑盟舉辦重陽敬老 泰樞密院大臣見證
英女王開心當司機 孫媳凱特歡喜相伴
希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
策劃攻擊巴黎 傳法國逮捕15歲少年
希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受
醫師：希拉蕊罹肺炎 因過熱而脫水
接獲911恐攻噩耗 小布希立馬決定報復
911提前離席 醫生證實希拉蕊罹肺炎
韓聯社：北韓已準備再次核試
不能吃的食物 谷歌紀念模型專家
老翁膀胱餘尿多 攝護腺肥大惹禍
911屆滿15週年 紐約佛光山辦和平法會
廣達游藝獎前進德國 帶師生實境探索藝術
北韓一旦有用核武跡象 南韓將直搗平壤
籌學費負擔重 展望會籲助學傳愛
台股還要再跌1天？外資是止跌關鍵
劉德立出席巴拿馬台商會中秋晚會
彰縣辦法律行動專車 提供諮詢服務
溫泉觀光國際化 台中日本大分簽合作
愛滋病毒篩檢 中市提供唾液篩檢試劑
林姓通緝犯 澎夜釣小管落網
美國匿蹤驅逐艦 停靠羅德島州軍港
全台紫外線指數 南部東部地區過量級
台股開盤 跌22.18點
新台幣開盤重貶1.28角
iPhone 7業績喊衝 鴻海早盤開平走低
大洋百貨攻行動支付 鞏固會員忠誠度
李錫奇如願回鄉展出 盼見金門美術館
青年大使舞出多元文化 紐約僑胞嗨翻天
辜寬敏：不換林全 以後問題更嚴重
中俄南海軍演 陸專家：將吸引他國窺探
人間國寶苧麻織品 植物魔法變成布
擁核自保爭論 韓政府重申不發展核武
iPhone 7出貨曝光？ 鴻海富士康很忙
大立光目標價遭砍 跌逾百元失守季線
觀光產業抗議 業者籲政府留口飯吃
疑感情糾紛 警槍殺女友後飲彈自盡
基本工資喊漲 許勝雄盼政府啟動善性循環
傳宋赴APEC 辜寬敏：沒更適當人嗎
易喘疲勞年老化 心臟衰竭可能上身
談南海仲裁 北京：這一頁已翻過去
美中情局長警告 應嚴防俄發動網攻
新台幣早盤貶1.28角
兩死悲劇 員警持槍殺女友後飲彈自盡
研華室內空氣品管系統 進軍國道休息站
美總統大選激戰 希拉蕊健康再成焦點
廣東實行辦稅電子化 作用正面
加泰隆尼亞堅持脫西 80萬人走上街頭
台股跟跌亞股 9000點不保
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廣東旅遊業豐收 旅博會簽約6千億
員警開槍殺女友飲彈 警方現場發現遺書
BRT司機中市府陳情 要求還工作權
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希拉蕊罹患肺炎 取消加州造勢行程
蒙古唇顎裂病童感謝台灣義診團愛心
颱風莫蘭蒂逼近 賴清德明返台
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台大系統3校前進東南亞 招收頂尖外籍生
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中創園區24日大型徵才 700職缺
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美利堅小姐決選 華裔及蕾絲邊佳麗OUT
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民進黨團幹部協調未果 投票決定
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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優先法案 柯建銘：一例一休一定要處理
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2017美利堅小姐選美 阿肯色州佳麗封后
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Note 7出包 三星股價跌幅創4年最大
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亞股趴地 台股失守9000點及季線
台股走低震盪 收跌106.36點
陳金德接中油董座 喊要加入工會
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海豚語言解碼 科學家首度錄下海豚交談
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9月電子期金融期齊跌
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八仙塵爆案 傷者26日赴新北市府抗議
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繼微信後 支付寶提領現金將收費
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三大法人賣超台股 151.5億元
基隆水情轉藍燈 全台10月底前供水無虞
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神木倒塌壓傷婦人 彰縣副縣長探視
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列嶼芋頭季邁入第6年 鄉長有請
台微體長效關節炎用藥 申請二期臨床試驗
宏達電Vive日本拓點 Arcade模式當領頭羊
警員槍殺女友後自戕 親友嘆怎會想不開
富強美國陰暗面：貧家少女用性換溫飽
南韓考慮加購F-35A 突破平壤防空網
台中傳工安意外 2工人觸電命危
陳金德掌中油 陳菊盼建立兄弟關係
廣東官員收黑錢歪理：不收錢不近人情
雲林電子遊藝場涉賭 14人送辦
民進黨團幹部選舉 吳秉叡連任幹事長
救觀光 政院：集中協助受影響業者地區
中秋烤肉 最怕這10件事
海上版太陽動力號 綠能船挑戰環球之旅
對抗不景氣 法700老闆騎復古機車遊街
柯文哲抱怨 地價為何有3種
基隆落海溺水男子尋獲 調查死因
中秋連假商機大 百貨預購開打迎買氣
新台幣重貶1.64角 收31.716元
監理沙盒促金融創新 學者:對台只是花瓶
角逐台南市議長 民進黨團推賴美惠
陸：4年來判處貪賄犯10萬人
颱風莫蘭蒂來勢洶洶 東華大學14日停課
立院13日開議 國民黨優先法案95案
聯大將開議 外交部請友邦致函UN秘書長
中俄南海軍演 俄方艦艇抵廣東湛江
強颱莫蘭蒂逼近 嘉市府與軍方待命
德國西部地方選舉 反移民政黨遇挫
以樂會友 高市國小赴日締結姊妹校
愛滋年齡下降 嘉義提供唾液篩檢試劑
女收容人畫繪本得第一 詮釋看待時間
男子騎機車外出失蹤 警消搜山無所獲
審總預算 藍智庫鎖定新南向與通訊監察
美軍轟炸機13日將飛進南韓 向北韓示威
電業法修正草案 經濟部兩週內送政院審查
颱風攪局 台金中秋專船取消
溪頭神木倒 林務局：今年已移除危木85棵
胡忠信向黨產委員會檢舉 洪秀柱反譏
重溫求學時代 銘傳揪團募經典校園照片
老婦失聯29小時 離奇倒臥田中獲救
外交部：尚未收到ICAO邀請函
依金門協議 兩岸相互交付偷渡犯
友邦致函秘書長 外交部：符合國家利益
蘇嘉全：希望台灣可成薄瑞光第二故鄉
黨團自主非威脅 洪秀柱：樂見有戰力
陸多款作戰飛機 飛越巴士海峽赴西太
看樂陞案 施振榮：董事會證期局有責
土耳其東南部發生爆炸 傳11傷
台肥全力供肥 雲嘉農友勿搶購
茂林銅鑼廠兩條新產線 第四季投產
新竹藝動節 太空飛船停降新瓦屋
風投市場冷 創新工場逆勢募集216億
憂美聯準會升息 港股重挫3.36%
觀光「慘」業遊行 施振榮提出這個建議
虱目魚外銷停滯 台南漁民盼政府解決
苗栗秋節食品抽驗全過關 烤肉5訣防中毒
沙防空部隊擊落來自葉門飛彈
疑卡式瓦斯爐未裝妥 百貨美食街傳巨響
日友6.52億投資陸廊坊潤泰 投審會核准
台商：盼田弘茂讓兩岸恢復和諧密切
立委要求辭顧問 馮明珠：即將回台
外資上週買超4.29億美元 注意中秋變盤
北投女童案龔嫌曾摔死狗 辯稱安樂死
嘉市特種搜救隊 滯空下降訓練
美1小飛機墜毀機場 地面幸未死傷
豐興本週報價 廢鋼降300元鋼筋調降400元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
8062台磅秤逾99%合格 中秋採買安啦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
Note 7出包 三星市值1天蒸發4593億元
花蓮議長賴進坤遭黨紀處分 喊冤要申訴
三井投資台中港 蔡其昌：好媳婦旺家門
立委不適應黨團文化 洪秀柱：心有戚戚焉
陸需求龐大 非洲鱷魚養殖業擴規模
北市房屋稅改革案 最快106年7月上路
調查：人工生殖增3成 高齡孕婦多
觀光業遊行 總統府：協助業者升級轉型
秋節前夕 金門岸巡大舉查緝陸貨
澎婦人騎車疑自摔 岸巡官兵及時救援
教師節兩樣情 公保教師上班勞工教師放假
北科大推第二專長 修課不增畢業學分負擔
帕運也有軍備賽 三角輪椅天價單車待命
邊騎車邊吸膠 高雄警員被屏東警方裁處
勞保給付申請難 勞保局：已從寬認定
台中員警互嗆影片上傳網路 依法懲處
旅遊業者上街 田弘茂：感同身受
克羅埃西亞大選 保守派可望繼續執政
政府擬20億建部會資料中心 年省電5萬度
泰創新設計展 台精品智慧生活居家館登場
林明溱訪社福機構 秋節慰問弱勢
颱風莫蘭蒂來襲 慈濟大學14日停止上課
朴槿惠：北韓核武和飛彈構成立即威脅
田弘茂：兩會協商若被迫停擺 莫大損失
央行似放手新台幣波動大 進出口商宜避險
遭性侵印尼女看護 勞工局協助解除聘僱
颱風擾局 海巡高雄中秋活動取消
颱風逼近 宜蘭慧燈中學14日停課
湖南防洪堤石材一捏就碎 6年塌5次
發揮所長 魏明谷表揚身障就業者
總統府：全力做所有台商後盾
臉書連結病毒又來了 專家教2招自保
肇事駕駛超瞎連環撞 警傻眼
iPhone 7支援3CA 遠傳3頻助飆網
房仲：旅館擴展多過旅客 應重特色及行銷
百貨美食街傳巨響 業者：噴槍瑕疵
苑裡稻田彩繪 上演Q版侏儸紀
颱風莫蘭蒂來襲 北水處籲儲水備用
iPhone 7 燦坤16日開賣 現貨逾千支
法國擬增一萬間囚室 專關極端份子
台商秋節座談 田弘茂：報名情況踴躍
台彩中秋加碼起跑 這樣買CP值最高
台9線拓寬41.2公里 政府擬砸94.7億
道瓊永續指數成分股 光寶連6年獲選
豪雨造成農損1424萬 台南占82%最嚴重
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iPhone 7保固新方案 中華電16日推出
林全施政報告 立院全程手語翻譯
強颱逼近 職安署呼籲加強勞工安全設施
境外移入茲卡第2例現蹤 高市嚴加防疫
海基會去函海協會 盼盡速溝通協商
戰亂致男子銳減 敘利亞1夫多妻大增
桃園地景展兩水牛被偷 警方尋牛
神腦搶中秋商機 數位商品祭優惠
颱風莫蘭蒂來襲 台東大學14日停止上課
傳蔡總統定期召開整合會報 府：未確定
澎警消首長離島慰問 囑做好防颱準備
河南特大電信詐騙案 抓獲241人
颱風莫蘭蒂撞中秋 新北農林漁牧防災
長者失智比重高 分散風險保險商品這麼挑
兩印度穆斯林女子被誣指吃牛肉 遭輪暴
藝術家彭怡平探討女性房間 巴黎開個展
錸寶訂單傳捷報 擬現增擴產60%因應
兆豐農場虐待動物？農委會：違法就開罰
莫斯科國際書展 台北書展基金會探路
核三核安演習 首日模擬強震搶救
憂心美國將升息 歐洲股市下挫
行政院長林全核定基本工資調漲5％
佯稱找錯錢連坑飲料店 婦人吃官司
10月新電價估持平 盈餘轉攤提核電成本
陸最豪華開學典禮 直升機空降校旗
房市回檔修正 房屋稅檢討影響有限
魚蝦花枝國人最愛 超商推預購漁會宅配
開路否 高市允視濕地等級評定結果
林全13日施政報告 就任後積極溝通傾聽
海基會董事 田弘茂盼廣納各黨代表
彈薪方案成效待提升 監院促改進
稽查冷凍庫 業者捐新北防寒裝備
退伍軍人再入營 週末戰士106年試辦
亞洲超級團隊競賽 7決賽隊伍出列
警槍殺女友自戕 桃園市警局長自請處分
民進黨盼業者政府攜手 創永續旅遊市場
杜特蒂驅逐菲南美軍 菲美關係面臨考驗
印度購法國飆風戰機進入簽約最後階段
加快中巴經濟走廊 巴派兵保護大陸工人
亞洲血腥反毒戰 專家：注定失敗
今彩539開獎
30周年黨慶 民進黨口述影片回顧歷史
威力彩開獎
NSO歡慶30 英雄曲目呈現多元面貌
希拉蕊健康堪虞 引發退選或遭撤換議論
規模5.4地震撼動南韓 尚未傳災情
行政立法共識 監督條例等31案列優先法案
鴻海集團挺新創 當創新工場關鍵投資人
亞太貿易協定 印度同意擴大關稅減讓
希拉蕊染肺炎 川普乘勢要公開體檢狀況
南韓氣象廳:慶州規模5.8地震 史上最大
防範颱風莫蘭蒂 行政院召開情資會議
田弘茂上任 海協會重提九二共識
希拉蕊健康疑慮 川普：盼她盡速康復
核安22號演習核三廠登場 美專家來台觀摩
印尼總統：杜特蒂支持處決菲籍毒販
颱風莫蘭蒂逼近 水利署戒備
澎湖岸巡首查獲陸製隱形眼鏡醫療器材
世界油價又走弱 下跌逾1美元
勘災怕鞋濕還要人背 日高官：深感後悔
田弘茂：不認為北京沒聽到蔡總統的善意
坦尚尼亞強震 16死近三百傷
力鵬第3季產能滿載 下半年優於上半年
威力彩頭獎槓龜
機場免排隊通關 英政府擬收費放行
今彩539 頭獎 3注中獎
可能升息陰影籠罩 美股開盤走低
行政立法政策會報 共識優先審議法案
疑縱火燒自家 屋主兒子被逮頻否認
北京友誼商店光環不再 員工聊天等退休
陸銀行高管砍薪 多人轉戰企業
前英相卡麥隆宣布 辭去國會議員職務
甘肅一家六口服毒亡 貧窮引發人倫悲劇
牛津辭典最新收錄單字 男乳流性人入榜
希拉蕊健康成選戰弱點 川普審慎以對
基隆落海老翁唐啟明 尋獲溺斃死因待查
敘利亞停火生效 變數仍多恐相當脆弱
Note 7出包 三星提名李在鎔任董事
北捷設備異常 小南門至中山站班距28分
地表最強颱風莫蘭蒂 8時30分發布陸上警報
颱風未到 桃機一航候機室淹水
築墨名家 蕭明輝【自在蓮蓮】新水墨個展
【美國Pebble Beach Resorts甜點行政主廚-惠約翰(John Hui)主廚9/22-9/24抵台客座】
內戰與財富 喬治克隆尼揭南蘇丹斂財黑幕
理想中秋禮盒 廣式經典月餅 典藏限量時尚托特包
50年來糖業賄賂哈佛學者 淡化糖對心臟病的危害
蔡總統盼美助台入TPP第二輪協商
又見反美發言 杜特蒂要美軍撤出菲國
印尼電信詐騙案 11名台灣人遣返
食物落地5秒可以吃？ 專家：瞬間即沾滿細菌
富邦產險提醒民眾做好防颱措施 注意人身及財產安全
中秋假期就醫資訊--長庚9/15-9/16停止服務
中秋連假 長途開車保持好EQ
NetApp與中華電信加強資訊委外管理合作，提供企業IT優質服務
中華電信業界首推賽場多視角手機直播
通信網路類股生力軍 互動9/13掛牌上櫃
極致聽覺饗宴 FORD全球車型將導入B&O® PLAY音響系統
春風化雨師道顯 桃李輝映杏壇光
臺灣企銀山城送愛
2016富邦LPGA台灣錦標賽 台灣體壇年度獎金最高賽事10/6點燃戰火
伊斯蘭慶典警民衝突 印度宣布喀什米爾宵禁
Note 7自燃案例翻倍 加拿大政府籲消費者退貨
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
日科學家發現 大地震疑與月球引力有關
發言人：希拉蕊除肺炎 並無他疾
敘利亞停火生效 俄揚言續攻恐怖分子
美本月恐升息 歐股下挫
美聯準會理事布蘭納德反對目前升息
土國東部爆炸攻擊 目標指向執政黨黨部
美菲峰會取消 杜特蒂：是我不理歐巴馬
聯準會理事籲緩升息 美股反彈
產油國料明年供應增 國際油價依舊漲
美緩升息呼聲再起 台股拚反彈
港景配烤肉 海科館17日辦趴
加強歐盟防務 法德倡設軍事指揮總部
美跨黨派貿易代表 齊為TPP發聲
蘭潭泛月 中秋賞月好去處
強颱莫蘭蒂 鄭明典：無減弱跡象
希拉蕊肺炎不適 募款餐會由柯林頓代勞
中秋連假到台中 體驗國際踩舞祭
宛如月球表面地形 月世界驚豔攬月
颱風進逼 菜價聞風上漲
萬里蟹產銷最前線 野柳現蒸海味四溢
中秋佳節 企業愛心不落人後
臉書免費即時通變身電商平台 也能賺錢了
911活動早退 希拉蕊：頭暈而已 沒昏倒
科學家研究：潮汐變化牽動地震規模
莫蘭蒂增強為超級颱風 CNN：如5級颶風
自然的神奇寶貝 史前館Pokehunt Tour開跑
台股開盤 漲36.89點
倡生態保育 高美濕地推導覽員培訓
新台幣開盤升 1.6分
長華科掛牌上櫃 開盤大漲 3成
杜特蒂向美軍下逐客令 美：未接獲要求
波哥大僑教中心秋節聯歡 凝聚向心力
林全：目前沒改組內閣考量
廣東烏坎13村民被捕 再爆警民對峙
越中總理會 聚焦南海等問題
觀光不景氣 林全：已提多元處理方案
颱風未到 桃機一航廈候機室爆水管
林正儀：已請馮明珠儘快回國
生命事業經營競賽 百萬獎金邀創意上門
北港武德宮祭孔 禮服禮冠神明設計
鴻海夏普合資設SBPJ 活化夏普智財權
屏東成立莫蘭蒂颱風二級開設
電信勞工時薪15元 僱主將遭罰4萬元
颱風逼近 台東劃定海邊山上管制
新台幣早盤走升
謝志偉出席德國台商太陽能電池廠開幕
求同存異 張小月盼與陸早日恢復溝通
環拓科技擬登創櫃板 辦理登錄前籌資
時力優先法案 徐永明：18趴先處理
菲防長：菲美防務關係堅如磐石
颱風威力澎湖有感 客貨輪提前返航
女通緝犯違規駕駛 吐露傷心往事
一銀盜領案 主嫌安德魯及2車手遭起訴
大樂透今年最大獎 中秋加碼登3億
兆豐案 林錫耀：要求財政部啟動求償
宏佳騰業績攀高 沙灘車大功臣
首屆台德綠能建築設計論壇登場
強颱莫蘭蒂來襲 中央應變中心成立
林夏如：陸控制來台觀光人數 台少風險管理
中俄軍演才展開 陸戰機便赴西太訓練
國是論壇藍委登記踴躍 籲內閣改組
一銀盜領案 安德魯及2車手遭起訴
秋節返鄉探親掃墓 韓民族大遷徙啟動
全裸女版莎劇暴風雨 紐約戶外上演
1分鐘就能懂 一銀ATM盜領案大事記
向北韓示威 美B-1轟炸機飛越南韓
攻商用太空市場 貝佐斯大戰馬斯克
兩岸貨幣互換協議何時簽 陳(沖)：決心問題
捷運松山新店線異常 建議避開2轉乘站
烏坎爆發警民衝突 傳數十名村民受傷
林全推兩岸兩會良性對話與一例一休
張小月：希望監督條例早日通過
林全施政報告 國民黨團會做出反應
颱風逼近 桃園地景藝術節活動暫停一天
北市擬降新屋稅 營建股不買單
道瓊 9月魔咒 法人：多元配置致勝關鍵
C肝自癒率低 醫師籲病患不要拖
颱風來襲前搶舖路 男子跌坐遭2度灼傷
林全赴立院施政報告 藍團靜坐表達抗議
虐殺貓咪斑斑 陳皓揚認錯盼從輕量刑
越南同意將8海盜引渡到大馬受審
台股季線攻防戰 大立光力撐大盤
台日學生攜手 製作風力發電機
地方教師工會籲年金改革世代共榮
邱吉爾肖像躍上英鈔 新版5英鎊上路
邊開邊吐 男子酒駕醜態全都錄
桃機一航女廁水管脫落 候機室走道積水
颱風來襲 台電人步行活動擬順延
卜睿哲：北京可能不讓台灣與會ICAO
法德藥加速大陸布局 搶藥改商機
北市取消教師會務假 全教總批打壓
人民幣跨境支付 桂先農：銀行可多了解
友邦挺台信函連署中 將送聯國秘書長
殲20戰機四川高原試飛 影片曝光
廖世傑頒發墨學子華語能力測驗證書
電信大打價格戰 外資看淡獲利成長
報案零誤差 元智研發雲端視訊通報系統
颱風逼近 屏科大14日停班停課
蓮舫仍持中華民國籍 堅選日民進黨魁
赴陸推廣觀光農業 苗栗縣長樂觀其成
陸8月工業生產增6.3% 成長加速
颱風莫蘭蒂海陸警齊發 新北防颱整備
中秋就醫怕撲空 健保署教你這樣查
穩定拾荒者收入 回收補助擬有彈性
陸投資台半導體 長華科坦言難擋
台商回台投資 今年達成率已近9成
IG新功能對付霸凌 哪些字說不得你決定
陸8月零售銷售增10.6% 優於預期
民間推入聯 外交部：美方表達理解與尊重
宏都拉斯咖啡出口成長0.15%
推特跨足即時新聞 推影音串流節目
夏綠蒂小公主的第1次 威廉王子舉家訪加
海軍交通船靠岸意外 4人送醫無礙
台灣人怎麼投資？ 4成最愛問親友意見
泰式按摩真享受 寵物狗接受主人服務
全教產：退休年金不應低於平均月支出
台助中美洲提升地理資訊系統應用能力
總統府新布展 蔡總統：人民是國家主角
兆豐案 陳(沖)：應關注怎麼發生的
莫蘭蒂颱風影響 蘭嶼下午停班停課
莫蘭蒂來襲 國軍災害應變中心一級開設
莫蘭蒂颱風 高雄葉菜平均漲3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外長晤瓜尼2總統 友邦邀請蔡總統赴訪
東京電玩展聚焦VR 宏達電打團體戰
聯大開議 入聯遊行17日走上紐約街頭
房市買賣方一致看跌 3成屋主降價求售
鄭明典：莫蘭蒂外圍雲帶接近蘭嶼
宏達電搶當VR火車頭 3路並進搶食商機
扶植人才 張善政：影音平台當創作展示場
杜特蒂向美軍下逐客令 菲外長打圓場
強颱莫蘭蒂 台南災害應變中心二級開設
新台幣午盤升 4.6分
國民黨團：嚴格監督戳破謊言
台韓互掛ETF 今年啟動
薄瑞光拍卸任影片 強調台灣是美國重要夥伴
李鴻忠接天津市委書記 黃興國遭免職
互動上櫃慶祝行情 首日大漲14.5%
聯結車自撞分隔島 車損駕駛擦傷
河南新增茲卡病例 大陸第23人
一年25萬輛廢棄車坐墊 可再製400萬個跪墊
美股遇總統大選 過去13次僅跌 1次
連勝文籲執政者拿掉政策上的木栓
網路遊戲推陳出新 種子教師防成癮
不讓陸引渡 印尼台11詐騙嫌犯遣台
颱風逼近 嘉義往澎湖客輪停駛2日
不當黨產委員會大門被砸 無人受傷
古雷投資案停擺 榮化：早已確定不加碼
海軍交通船碰撞碼頭 人員艦艇無大礙
振興觀光業 林全：命運掌握在自己手上
熟男頻尿亂吞藥 尿出血才知攝護腺癌
工研院產業服務團 協助彰化水五金
加拿大盼建立飛航減碳認證新機制
颱風也來買iPhone 7？ 電信業擬如期開賣
陸8月經濟數據 三大投資回穩
北社轉述政府研擬特赦扁 王定宇否認
希拉蕊稱身體好轉 本週將重返選戰
中秋烤海鮮 這二款每人百元有找
強颱莫蘭蒂襲台 全球人壽啟動關懷計畫
國民黨指肥貓升天 民進黨：沒有評論
基隆貴美柑仔店 赴行政院抗議反迫遷
颱風干擾 核安演習被迫順延
國軍籌建新一代坦克 監委列巡察重點
柯林頓主政時的情報首長 表態挺川普
專接貴婦 警方東區豪宅查獲違法賭場
向蓮舫抗議 外交部：會有適當處置
川普新高級飯店開幕 距白宮不到1公里
育嬰津貼申請數 1月至6月破24萬件
嚴防颱風 雪霸登山步道停止入園
振維再跌停 澄清跳票者非現任董座
星巴克推在地茶 新品牌拚千萬來客數
台股收盤 跌6.23點
中國生產卻標日本製 食藥署擬修法重罰
台股開高翻黑 收跌6.23點
屈公熱登革熱連環爆 新德里陷疫情危機
桃園颱風災害三級應變中心成立
北市房屋稅改革 陳(沖)：有點荒腔走板
豬肉攤凌晨遭潑漆 紅通通嚇死人
颱風逼近 台東3村莊預防性撤離
9月台指期漲 6點
新住民文化展演 台南生活美學館啟動
百座世運太陽光電計畫 高市拚2百MW
中秋選購烤肉用品 多留心標示內容
9月電子漲 金融期跌
希拉蕊抱病跑行程 美國男性文化作祟
一銀盜領案 安德魯3嫌遭求處12年
颱風逼近 嘉明湖等步道暫停開放
颱風逼近 台南沿海低窪區將預防撤離
澳門飯店業度寒冬 寧願降星級吸客
砍重陽敬老金 柯文哲：我一定不會退讓
義式冰棒插旗台中 吃得到整顆水果
台股震盪收小黑 季線連2日失守
讓國際看見原民文化 原民陳郡蓉自籌旅費
李克強會越南總理 談南海允諾管控分歧
水墨頑童袁金塔60件作品 巡迴至山東
中秋節加颱風影響 北市菜價漲14.6%
俞大?參加巴國第一大報舉辦馬拉松賽
北市十大國宅全跌 大安忠駝回到6字頭
勞動部發布7休1令釋 10/1生效
近百歲老婦骨折忍3週 就醫手術3天出院
俞大?巴拉圭大學演講台灣發展經驗
台東明天停止上班上課
颱風外圍影響 蘭嶼風雨增強
黨產委員會被砸 顧立雄很淡定
擬特赦陳水扁文章 邱太三：毫無所悉
三大法人賣超台股 72.89億元
蔡總統盼台灣能進入TPP第二輪談判
一銀盜領案偵結 安德魯3嫌遭求處12年
颱風莫蘭蒂來襲 領務局提前核發護照
首例越南移入茲卡 63歲台男確診
屏東3所大學 14日停課
示範地震避難 涂醒哲躲桌下演練保命步驟
蘭嶼風雨漸大 防災應變中心一級開設
轎車撞擊後續行火燒 車毀女駕駛輕傷
地瓜紅豆取代澱粉 冰皮月餅更養生
邱太三：建構偵查起訴後防逃機制
防颱應變 屏東12鄉鎮預置兵力412人
江丙坤：九二共識對兩岸很重要
北京全面封殺 假結婚購屋
屏東恆春半島6鄉鎮 13日晚停止上班課
李長庚呼籲兩岸速簽貨幣互換機制
日股收漲 美國升息預期降溫
李鴻忠空降天津 換湖北黨政一把手出缺
宏?擴大經營效益 不排除併展?
中秋近腹瀉人數增 疾管署提烤肉3原則
希拉蕊罵川普支持者可悲 創造另類商機
颱風莫蘭蒂來襲 黃健庭籲加強防颱
101週年慶首日營收破億 首週買千萬逾5人
九旬老翁燒雜草 卻燒了遊覽車遭送辦
因應百貨週年慶車潮 中市實施交通計畫
高資產族最關切議題 安侯建業:稅務管理
中央社對立委再次舉行記者會之嚴正聲明
宏?台灣新總座林佳璋 管理借鏡歐洲企業
戴遐齡續任北市大校長 北市府尊重
陸國開行前監事長姚中民 遭雙開
颱風逼台菜價漲 農委會增加供貨因應
颱風莫蘭蒂逼近 台東縣府籲農友防颱
台灣發展離岸人民幣中心 面臨四大問題
擬特赦陳水扁文章 邱太三：完全是謠言
去年中小企業家數創新高 逾138萬家
颱風逼近 國軍助民堆沙包防颱
颱風來襲 台東劃定管制區違者重罰
颱風來襲 台南5大學14日停課
新台幣升1分 收31.706元
颱風莫蘭蒂逼近 成大14日停課
參與ICAO 李大維：樂觀
颱風逼近 張花冠籲中央專案補助治水
罷免恐龍法官 加州民意沸騰
敘軍宣稱擊落2軍機 以軍否認
中秋前夕颱風攪局 民眾直奔賣場掃貨
幸福城市大調查 台中市六都第4
達賴若來台 李大維：會做周全回應
台印尼警合作成果豐 遣返台詐騙嫌犯
秋節返鄉 花東可多利用客運接駁
不當黨產委員會被砸 林全：加強安全
陸十三五語文政策：少數民族區普及漢語
颱風莫蘭蒂來襲 大巨蛋施作七大防颱工程
颱風逼近 林全將視察災害應變中心
首屆海事展 展現國艦國造能量
是否整併外館 外交部：視戰略務實檢討中
核安演習疏散除汙 副縣長打80分
勞團：就業歧視統計跟生活感受不同
斗六繪本館赴美參展 滿載愛心而歸
神R安全配備再加碼 價格小漲
柯文哲拍板 內科夾層違建未改善將開拆
市調：NAND第3季供貨顯著吃緊
威航空服員機場舉牌 要資遣費及補償費
因應莫蘭蒂颱風 屏縣14日停班停課
腳莫名其妙抽筋 原來是靜脈曲張引起
宏達電9/20秀新機 傳Desire 10上陣
全台吉祥物PK 苗縣全力催票貓?喵
澳洲總理：同性婚公投預計明年2月登場
年金改革 台灣北社籲所得替代率65%
李大維：有整併外館規劃 最近做決定
颱風莫蘭蒂逼近 台電全面進駐防備
颱風逼近 南大14日停課
難民逃難帶什麼走 揪心詩道苦難：家鑰匙
颱風來 屏東霧台鄉預防性撤離245人
濕地保育有成候鳥增加 國際專家按讚
高中生跨校選修 提供更多元課程選擇
穩定物價照顧民生 10月新電價不調整
陸學者繪基因圖譜 解答榨菜氣味成因
有台商失望 洪秀柱：努力讓藍天再現
Facebook又現連結病毒 官方回應了
亂賣TRF 金管會第3波重罰7家銀行
河南老夫婦現金買房 驚呆賣房業者
iPhone 7快開賣 電信三雄拚優惠
網路型社會城市指標 台北全球第11名
ATM遭盜領 金管會重罰一銀1000萬元
總統府新布展 蔡總統和自己合照
匈牙利排斥難民 盧森堡外長籲趕出歐盟
捷運奇岩站民眾落軌 消防局搶救中
美元回檔 新台幣升1分終止連4貶
天天熬夜愛亂吃 輕熟女胸口發癢竟是癌
婦人捷運奇岩站落軌 頭部擦傷送醫
林全：不讓零團費或低價團存在
投信基金8月規模回升 資金流向債券基金
遠傳門市機器人 網友最愛叫它萌寶
颱風可能來襲 中市籲加強工地安全
人工智慧電腦鼠 光啟團隊獲佳績
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莫蘭蒂直撲 核三廠降載至30%
能否維持千萬觀光客 交長：產值可做到
外館調整 李大維：很快做決定
LG X Series新機上市 飆網電量持久
人行啟動28天期逆回購 7個月來首次
台東晚上停課 照常上班
澎湖空難 監察院糾正交通部空軍司令部
曾被評最爛宿舍 興大男宿全新升級
捷運奇岩站婦人落軌 列車延誤4分鐘
北捷松山新店線異常排除 恢復正常營運
華江橋台北往板橋 15日起路面改善交管
高通進軍半導體製造 結盟艾克爾上海設廠
方相舞蹈團流沙箋 新生代刻畫肢體語言
SAP協助公隆集團數位轉型
美是否升息增不確定性 港股收小黑
企業總部遷上海香港 台商務旅客大減
台北市14日正常上班上課
颱風逼近 嘉義3大學14日停課
鬧內訌 盧森堡外長要匈牙利脫歐
走私大麻前8月增7倍 首見含麻餅乾巧克力
背孩工 湖北大峽谷景區新職業月入逾萬
宜蘭縣14日正常上班上課
台灣索尼PS推3款新遊戲 29日發售
舊豪宅加稅 王應傑：有利房市交易活絡
颱風逼近 地景藝術節活動暫停
澎湖可感受颱風威力 應變中心1級開設
微軟攜手台大 打造人工智慧論文搜尋
強颱近 黃健庭探視尼伯特安遷戶
施政滿意躍進 林右昌：當驕傲基隆人
颱風逼近 台東入夜風雨漸強
颱風來襲 羅東林管處所轄步道14日封閉
越南旅遊感染茲卡 男子住處消毒
陳國祥：對不實指控 將提名譽毀損告訴
天下滿意度全國第5 鄭文燦感謝市民
颱風來襲怕淹水損失 颱風洪水險可理賠
日本百歲人瑞逾6.5萬 創歷史新高
海基會台商秋節活動 蔡總統可望出席
陳國祥新書發表會 道出媒體應盡職分
國安會新諮委林良蓉 曾追回拉法葉佣金
蝦皮拍賣購物節 台灣1分鐘成交破萬件
桃園市14日正常上班上課
義守大學14日停課
想做美味料理 華碩機器人Zenbo來教你
日擬報廢文殊 宣告核燃料循環構想破產
颱風莫蘭蒂來襲 林全視察中央應變中心
總統府：支持林全 沒有內閣改組問題
與伊斯蘭國接觸 德逮3名敘利亞難民
電動機車遊澎湖 悠閒體驗美麗海灣
颱風莫蘭蒂來襲 華航等4航空調整航班
幼兒扮月兔喊919 電子發票愛捐創世
杜特蒂驅逐菲南美軍說 菲官員忙澄清
回應北韓核試 美戰略轟炸機與日韓演訓
住商時間電價10月啟動 尖離峰差3.42倍
澎湖縣14日停班停課
敘利亞停火收效 內戰死亡人數突破30萬
總統令：蘇永欽已准請辭並應免職
颱風逼近 台東52條溪流警戒
颱風來襲 高市通報預防性撤離近百人
快樂捐血愛在金門 陳福海響應
颱風逼近 台南撤離35人
將參訪北京 陳福海籲對台開放
新北市三重住宅火警 救出4人
女神之路不簡單 林依晨從小學就知道保養
陸遼寧籍全國人大代表 45人當選無效
北捷頭一遭 工程車脫軌影響營運11.5小時
徵兵免役體重榜首 瀉藥灌水花招多
印度13個月大男嬰 被盜走又轉賣兩次
陸調查：90後重興趣 氣氛不對寧辭職
克什米爾開齋節首次宵禁 2示威者死亡
吸引國際觀光客 旅遊業者：不能只靠跨年
高雄市14日停止上班停止上課
幫室友搬幾趟行李 陸瘦高男竟然肺炸了
錯開罰單浪費公帑700萬 公路總局遭糾正
陳光復：在意的是澎湖競爭力仍列前茅
反五輕到接董座 陳金德：神明有安排
陸男狂做伏地挺身 倒地昏迷恐成植物人
嘉義市14日上午正常上班上課
攤提核一燃料折舊51億 10月電價不降
高雄查獲私菸44.4萬包 市值2千萬
ATM盜領案遭罰千萬 一銀：虛心檢討
習近平會越南總理 談南海問題
印尼遣返詐騙犯 外交部：共同打擊成果
超商搶辦公室療癒商機 船梨精對戰蛋黃哥
許多語言以相似發音稱呼常見物品
泰國茲卡病例約200 官員憂影響觀光業
颱風莫蘭蒂來襲 警方勸離民眾下山
水利署:烏來南勢溪攬勝橋疏濬 提前完成
今彩539開獎
秋老虎發威 北義持續高溫
新加坡未發現新茲卡病例 維持333例
台灣國際青年大使訪問南非 佳評如潮
捍衛媒體自主 陳國祥：不應受政治操控
大樂透開獎
金鹿財行當天財富涉非法集資 警方偵查
遼寧人大賄選 數十名代表被集中調查
憂心供應過剩 世界油價下挫
研究曝光 糖業者掩飾糖不利心臟健康
同事散發異味難忍 日企要他們上課去
印尼宰牲節 一天大宰逾60萬隻牲畜
新版時間電價10月上路 首波目標30萬戶
中共中央軍委聯勤保障部隊成立
攻擊不當黨產委員會 警方逮1嫌
颱風暴風圈觸及 蘭嶼千戶停電
美軍勇者之盾軍演 雷根號巡弋西太平洋
防範煙霾侵害 星學校全面備戰
翁山蘇姬訪英相梅伊 討論兩國合作
T-Mobile：iPhone7預購破紀錄
三星發布Note7軟體更新 壓低電量防過熱
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
陸客減少支出 香港零售業面臨轉型
Note 7電池過熱 三星說原因出在這
在印尼詐騙中國人 11名台嫌遣返回台
美軍機飛越首爾 北韓如何回應值得注意
波音預測20年內 陸航空市場逾兆美元
印度資訊科技重鎮陷暴亂 2死數百被捕
一銀盜領案嫌犯 北院裁定羈押禁見
杜特蒂：擬終止巡弋南海 改買陸俄武器
巴西眾院議長古尼雅被罷免
一銀盜領案嫌犯安德魯等3人 羈押禁見
美轟炸機飛朝鮮半島 陸：不要相互刺激
波音：陸航空市場將成首個1兆美元市場
謠傳希拉蕊罹巴金森氏症 神秘女助把脈
〈時評〉民進黨的30歲蠟燭
颱風莫蘭蒂風雨增強 台中以南都要戒備
新光金控關燈做環保 連續10年響應「燈不亮月亮」
強化外籍勞工職場照顧 愛鄰守護隊加強巡視
勞動部譴責不法雇主 呼籲善待外籍移工
小血片立大功 新生兒篩檢及早發現 避免錯過治療時機
張小月：政府會做台商最堅強後盾
台南大億麗緻 9/15一起「燈不亮月亮」關燈節能愛地球
泰國傳統舞蹈大師皮歇來台交流
2016台北文化護照10月份活動9/15開放報名
16號颱風馬勒卡緊接來 可能15日發海警
9/17-18臺北城古蹟開門 免費參觀
台擬邀達賴來訪 中國國台辦：將嚴重影響兩岸關係
研究：同性伴侶可望擁有共同的孩子
臺灣文化系列活動日本熱鬧登場
中秋月圓人團圓 富邦產險網路投保旅平險享漫遊優惠
你有「路怒症」嗎？當心開車上路碰撞機率較高
〈時評〉如果習近平不想任滿下台
金管會裁罰兆豐案1千萬 解除6人職務
颱風莫蘭蒂造成台東3受傷3失聯 燈塔傾倒
高鐵台南-左營估21時雙向行駛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以色列前總統裴瑞斯中風住院 情況穩定
希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選
以前總統裴瑞斯中風住院 處誘導性昏迷
以色列諾貝爾和平獎得主裴瑞斯中風住院
美陸貿易戰又起 米麥玉米成主角
醫生：前總統裴瑞斯嚴重中風在加護病房
憂心供應過剩 國際油價下挫
國際油價下挫 美股收低
國際油價下跌 歐洲主要股市收低
肺炎靜養數日 希拉蕊15日恢復造勢活動
颱風莫蘭蒂來襲 花東屏2.7萬戶停電
颱風莫蘭蒂雨勢大 花東部分鄉鎮淹水警戒
颱風莫蘭蒂侵襲 恆春半島2萬多戶停電
入聯宣達團訪華府 爭取美國會學界支持
歐美股市收黑 台股多空要看頸線
共資共名獎學金 10所百大名校給機會
中秋連假 新北部分路邊停車停收費
颱風天台南上半天 市民罵翻天
秋節烤肉 蔬菜清水浸清肉類去血水冰存
颱風增強 金門應變中心開設
被罷黜巴西議長 國際肅貪短片負面教材
中秋節 中市僅中正露營區鰲峰山可烤肉
希拉蕊最難熬時刻 歐巴馬試圖扳回一城
颱風莫蘭蒂影響 桃園復興區3國小停課
Pokemon Go更新了 皮卡丘陪著玩家抓寶
濃濃古早味 封仔餅環保先驅半世紀
莫蘭蒂來勢洶洶 教育部提醒中小學防範
颱風莫蘭蒂發威 高市山區撤民封路
颱風暴風圈籠罩台東 蘭嶼風速破表
攻擊不當黨產委員會 警再逮1嫌
中秋吃月餅 搭配無糖茶飲去油膩
台股開盤 跌27.72點
新台幣開盤貶 9.4分
颱風假放半天 台南家長忙接送
彩繪國定古蹟石獅 金門陶藝家惹議
國艦國造 中鋼：高強度鋼材明年可出貨
颱風夜不平靜 擦撞翻車駕駛送醫
颱風來襲 勞動部：應避免外送
臉書推特攜手 打擊假新聞
北韓核試 中韓外長熱線談制裁
婦糖尿病控制不佳 胰島素注射見成效
iPhone7才上市 議論焦點轉向明年怎麼改
颱風天華中橋車禍 1死2傷
風大雨大 恆春龍鑾橋封橋
新台幣早盤走貶
全球最大郵輪安全演練出意外 1死
波音新世代教練機 搶美數千億商機
莫蘭蒂颱風影響 金門下午停班停課
颱風莫蘭蒂來襲 逾10萬戶停電
莫蘭蒂颱風 新北開設應變中心防颱
Micro LED導入商用應用 台廠搶進布局
嘉義市半夜更新 今上班上課
颱風來襲 林管處勸導阿里山遊客下山
颱風來襲 新莊路樹倒塌殃整排停放機車
颱風來襲 台南晚間停班停課
颱風夜不平靜 鄰居縱火互砍3傷送醫
強颱襲台 北捷：已做好防颱防洪應變
負利率時代 救荷包現金不再當道
台電續編核四封存預算 時代力量：全刪
明基智能方案 提供全聯智慧整合服務
越總理會習近平 盼增進政治互信
71屆聯大開議 湯姆森宣誓就任主席
軍方放行變性手術 美在押大兵結束絕食
莫蘭蒂風雨強 6縣市防淹水
陸客赴台減 陸國台辦：解鈴還需繫鈴人
適性補救教學 苗縣教學團隊大放異彩
台欲參與ICAO 陸官員說法軟硬兼施
颱風莫蘭蒂來襲 南投仁愛鄉6小學停課
招收台灣優秀生 香港科大10月率先來台
哥倫比亞西北方外海6.0強震 未傳傷亡
颱風莫蘭蒂侵襲 全台逾7萬戶停電
友達入選道瓊世界永續指數 列產業榜首
核三廠停機抗颱 停電已逾12萬戶
北部海域湧現長浪 民眾勿觀浪
颱風暴風圈漸近 澎湖加強防範
美食拚經濟 金門提升餐飲品質
泰老師怒砸杯子 女學生顏面神經受損
松山機場遷建 柯文哲：先推時程表
馮明珠赴陸受聘 陸國台辦：純學術交流
謝金河：外資愈喊愈高 投資人小心
指數橫盤整理 蘋概股相對強勢
台灣參與ICAO 陸國台辦重申一中
iPhone 7黑色好耀眼 撇步解密大曝光
咖啡店吹戰地風 退伍阿兵哥重溫舊夢
中秋將至 中共反腐緊盯微信紅包
颱風莫蘭蒂侵襲 南投仁愛下午停班課
屏東5條土石流紅色警戒 建議撤離
魏明谷臉書回放個毛 管理員致歉
王屏生：兩岸合作交流對台灣有利
愛車泡水怎麼辦 觀察 4種積水高度解危
國家防災日 線上演練防震可抽獎
賣家變身小偷 男子賣車給友人再行竊
不當黨產委員會遭砸 犯嫌：不爽顧立雄
未達停班課標準 雲林下午上班上課
強颱來勢洶洶 南台百貨多午後營業
南投集集路樹移除不及 傾倒壓車傷人
颱風來襲 嘉義牡蠣銷售衝擊大
杜特蒂：不切斷與盟邦關係
空服員工會陳情 不排除28日再上街頭
半夜宣布上班上課 涂醒哲：檢討追究
海基致函海協 陸國台辦：沒有通關密語
研究：繁衍後代 誰說一定要卵子
颱風莫蘭蒂侵襲 總統指示政院做好因應
恆春百年強風吹翻鐵皮屋 核三廠停機
莫蘭蒂颱風 淡水警勸離觀浪民眾
中秋專案稽查 台中水蜜桃農藥超標
菜價沒飆漲 高麗菜今維持每顆百元
特偵組偵辦中信案 再次借提辜家大總管
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
警方駐守村外 烏坎衝突過後恢復平靜
颱風莫蘭蒂影響 桃園復興4國小停班課
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南韓慶州芮氏5.8地震22人受傷
推案延至928檔期 北台灣案量增6成
尼加拉瓜出口衰退貿易逆差增加
清大原民動畫結合科普 入圍國際影展
高雄台南沿海當心 鄭明典：颱風眼還在
立委擬邀達賴喇嘛訪台 陸：堅決反對
復興空難 監委：民航局監理渙散提案糾正
陸公安部：境外電信詐騙犯 台灣人為主
資策會Beacon平台 創造客製化新商機
張小月：盼兩岸早日溝通與對話
線上串流服務用戶 多數用手機聽音樂
北韓警告：美正把朝鮮半島推向引爆點
復興南港空難 監委：只能用死亡班機形容
雲林火燒車 駕駛嗆傷脫險
陳良基訪奧 台奧簽署教育合作備忘錄
屏東停電9萬多戶 雨量破500毫米
打造失智舒適環境 空間設計納感官刺激
狂刷124盒月餅 阿里4員工被開除
台商訴苦 田弘茂：為了兩岸人民願承擔
大宇資搭上iOS 10 升級免費載6款貼圖
親民黨批新南向：政策新難向 預算四不像
宏達電攜手日商 東京打造Vive遊樂場
11詐欺台嫌 移送台中地檢署複訊
蔡總統籲兩岸善意互動 陸重彈九二共識
一場中學演講 促她成為原民科普文化推手
新台幣午盤貶 0.2分
北市LINE官方帳號 停班停課立即掌握
陸砸錢對澳洲政界施展影響 美表擔憂
大陸台商秋節座談 沈榮津：政府做後盾
宏?40週年 施振榮：對再造充滿信心
川普基金會被踢爆違法 紐約州要查
颱風不減烤肉興致 賣場採買人潮倍增
田弘茂：研擬各方案 盼兩會恢復正常互動
宋楚瑜出席APEC？陸：要符相關規定
強颱莫蘭蒂 政院籲返鄉避免夜雨中開車
三層樓高路樹被吹倒 壓毀小客車
全家遭公平會罰300萬元 侵害加盟者權益
大陸針灸治療便祕 登國際醫學期刊
為披薩殺男友 最高法院判女12年
颱風來襲 嘉義撤離山區120人
天宮二號將發射 2太空人駐留30天
國共論壇運作 國台辦：新面目與時俱進
財源無解 C肝新藥明年納健保恐變卦
載20噸爐渣偷倒農地 業者遭聲押禁見
希拉蕊長達20年忽視健康 現在終嚐苦果
瓜地馬拉僑匯已相當出口值65%
劉德立與巴國會外委會主席談國會交流
李鴻鈞：蓮舫應善用與台灣的血緣關係
颱風假放半天 賴清德：決策未偏差
陸：修台胞投保法 准入前適用國民待遇
渴望和平 衣索比亞銀牌跑者憂種族屠殺
江蘇淮安招商作假150億元
颱風來襲 宜蘭部分學校下午停班課
東協市場穩定成長 外資青睞
宸鴻沒吃到紅蘋果 盤中爆量大跌逾 9%
三星Note 7軟體更新 電池只能充飽6成
秋節前 查獲逾期11年白蝦應景食材
颱風浪高 救護車被推到對向車道
桃園市復興區下午停班課
台中國家歌劇院電梯故障 6民眾困8分鐘
中秋烤肉 隱藏熱量大魔王少碰
颱風莫蘭蒂來襲 全台逾30萬戶停電
台股收盤 跌38.53點
李克強出席聯大會議 訪問加拿大古巴
iPhone 7預購量歷年最多 是i6S 5倍
智慧物聯小聯盟 技術整合孵創新尖兵
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台股開低震盪 收跌38.53點
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周永明轉戰VR遊戲內容 推出5D平台
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甚麼叫廝守不分離 貓咪告訴你
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9月台指期跌 31點
9月電子金融期齊跌
屏東楓港橋封閉 多處淹水
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傳播管理獎設團體獎 張善政任頒獎人
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防雅加達下沉 印尼大海堤復工
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高雄監獄逃獄案 監院糾正法務部
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司法院人事同意權案 朝野協商無結論
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烏坎村風波 林祖鑾小舅子等5人遭通緝
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莫蘭蒂強襲 桃園復興形象商圈牌樓倒塌
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變電箱告示牌遭塗鴉 警方颱風天追查
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消滅一條龍 政院：加強稽查力度
被國民黨開除 民進黨決議支持花蓮議長
周永明為何離開宏達電？ 他這麼說
亂倒養豬廢燃油 男子污染環境送辦
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台南風雨轉強 路樹倒騎士摔
iOS 10更新傳有手機死當 台灣用戶未反映
出席反毒活動 柯文哲：不吸菸就不吸毒
蘇嘉全南下勘災 林志嘉坐鎮國會防颱
林佳龍視察防颱整備 籲留意災情
部分縣市赴陸 朱立倫：持續城市交流
提升景氣 北市府：建造執照延長1年
新南向政策 綠委批國發會不當一回事
荷蘭下議院通過 強制器官捐贈
莫蘭蒂風強 貨櫃輪纜繩全斷漂流高雄港
自住屋4成免稅 許虞哲：陳(沖)任內就應推
颱風莫蘭蒂侵台 校園陸續傳災損
疑遭逼車國道翻覆 駕駛腰部受傷
推動共乘服務 新加坡測試無人駕駛車
太平洋索羅門群島傳出規模6地震
LINE GAME中秋感謝祭 送萬杯拿鐵
施振榮讚陳俊聖像張忠謀 明年接宏?董座
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港支聯會要求陸方釋放烏坎村民
滿意度提升 朱立倫：仍要不斷檢討
花蓮議長考紀案 洪秀柱：依程序處理
清寒家長行竊 其情堪憐仍須法辦
國民黨空間改造 媒體中心啟用
枋寮鄉傳居民受困 國軍AAV7搶救
力瑋連併5生技公司 拚轉型發展
中台灣好玩卡 中市府：限時限地優惠
屏東雨量破700又遇大潮 枋寮淹水嚴重
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金門路樹倒塌 轎車遭殃
遼寧賄選 人民日報：敲響警鐘零容忍
遠雄松菸官司 法院判賠75萬元
施振榮：宏?不排除聘老外CEO 但有條件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
風大雨大慶生 高市府：陳菊去致意
澎湖午後風雨增強 籲民眾做好防颱
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中壽推動趨勢公益 中秋辦愛心展售會
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駐日代表處澄清 蓮舫沒說台灣不是國家
宏?40年不打卡遭勞檢罰款 董座有話要說
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傳拜耳購併價加碼 孟山都點頭
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提早過中秋 彰化醫院辦音樂會
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大陸省市高層異動 王曉東代湖北省長
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遠雄松菸官司 法院判賠75萬元
風雨趨緩 台電搶修恆春半島復電
解放軍艦沿中線航行 海軍：無針對性
英國脫歐 歐盟主席：歐盟存在沒有風險
iPhone 7電信祭優惠 續約最高折8000元
降雨機率大 台茂取消中秋千人烤肉
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颱風莫蘭蒂橫掃 台東3受傷3失聯
兆豐案金管會裁罰1千萬 解除6人職務
停電影響供水 高雄估15日午後恢復
松濤苑近年最抗跌豪宅 文華苑則跌1成5
英相梅伊介入 BBC女總裁宣布下台
颱風莫蘭蒂襲台 總統謝第一線救災人員
颱風發威 高雄警救災骨折送醫
外長主持宣誓 強調年輕化重視女性升遷
強風吹破玻璃窗 兩車遭波及
強颱莫蘭蒂過境 花蓮雨量豐幸無災
大陸豪宅試住員 月入十萬元
達賴來台 綠：政府審酌情勢 依法審查
中秋烤肉這樣做 美味均衡無負擔
改買陸俄武器 菲國防部：有實務困難
經部修產創減稅 許虞哲：不可能全盤接受
總統府：政府會全力做所有台商的後盾
微風廣場週年慶遇颱風 業績上看11億
中秋烤肉不要癌 毒物專家教抗癌7招
兆豐裁罰案 桂先農：最可惡是違規不認錯
英國脫歐遲未動作 法國催年底展開談判
產創擬減稅 許虞哲籲經濟部先想政策工具
中越聯合公報 強調維護南海和平穩定
降所得稅率留攬才？許虞哲：先求共識
陸民俗專家：古代中秋是屬於女性的節日
達賴喇嘛訪法 未見總統或外長
機器人掌廚 矽谷1披薩店掀風潮
百年強風 台南大樓頂鐵架招牌疑被吹歪
風明輪高雄港內漂流 台船評估損害
二戰以來最嚴重 北韓水災肆虐138死
颱風發威 高雄4漁船擱淺1人失蹤
出席APEC應符合備忘錄 總統府駁斥
英國脫歐 榮科籲歐盟團結反民粹
莫蘭蒂颱風吹倒路樹 警急冒雨交管
國中生疑愛心遭騙 憤朝男子丟水球
今彩539開獎
不要仇恨 南非不發美反同性戀牧師簽證
大馬淨選盟5.0大集會 11月舉行
陸自主研發天宮二號 中秋夜發射
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搶婦女票 川普提6週帶薪產假
颱風莫蘭蒂侵襲 澎湖傳出災情
海基會秋節聯誼 200餘名台商出席
高雄屏東金門澎湖15日停止上班上課
全台尚有41萬戶停電 台電派千人搶修
印警方採強硬措施 班加羅爾恢復平靜
乾旱天災 南非被迫撲殺350頭河馬水牛
榮科籲歐盟設總部 建共同軍隊
希拉蕊患肺炎只告訴少數親友 要求保密
電郵被駭 揭美前國務卿鮑爾批川普賤民
陸夏季氣溫近55年新高 致用電量大增
Uber自駕車載客服務 匹茲堡上路
大福彩頭獎 槓龜
習近平舊部應勇 港媒：下一步上海市長
今彩539 頭獎槓龜
歐股反彈 油價溫和回升帶動
委內瑞拉 面臨遭踢出南方共同市場危機
油價回穩 市場靜候美公布原油數據
法國同性婚姻合法3年 多數人贊成維持
全台還有近50萬戶停水 41萬戶停電
安哥拉與剛果民主共和國黃熱病已獲控制
洪慈庸澄清 卓冠廷提親無此事
莫蘭蒂襲台後 明晨登陸福建南部
文化部人事異動 李連權接常務次長
傳洪卓戀修成正果 卓冠廷：不實傳聞
卓洪戀修成正果 洪爸爸：假的
陸前國家統計局長王保安 司法立案偵查
裴瑞斯病況小有起色 但依舊危急
蓮舫爆雙重國籍爭議 當選黨魁呼聲仍高
蓋亞望遠鏡出任務 全天際星圖公布了
拜耳併購孟山都 美股開盤走高
莫蘭蒂將走 馬勒卡恐發海警
台鐵南迴線、東琉線交通船仍停駛
進軍新南向 國發會：整合公私資源投入
李大維證實規劃整併外館 穩健周延執行
過期11年白蝦等七千公斤黑心海鮮銷南台灣
俄籲 敘利亞停火延長48小時
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施
巴黎再逮未成年恐攻嫌 一週以來第3人
川普公布最新健康檢查結果摘要
醫師：希拉蕊肺炎康復中 適合擔任總統
巴西檢方提告前總統魯拉貪腐
蘋果攀5個月高點 美股上揚
市場臆測供應量增加 油價下跌
醫生：希拉蕊健康良好 足以勝任美總統
台灣紡織業發現新商機 涉足穆斯林服飾
巴西前總統魯拉 被控貪汙案核心人物
希拉蕊不妙 川普領先關鍵2搖擺州
倫敦國王十字車站 扒竊案最多地鐵站
颱風莫蘭蒂侵襲屋倒 警消救出兩兄弟
終結有害漁業補貼 美與12國啟動WTO談判
北京用一中框台 入聯宣達團：不能得逞
民調：美國人對媒體信心降至新低
中秋連假 新北觀光工廠好吃又好玩
莫蘭蒂肆虐澎湖 大小災情不斷
國民黨推預選制 人選擬採推薦制
國民黨預選制 黨內看法各異
亂倒養豬廢燃油 雲林男子收押
俞大?會見南美議會巴拉圭籍議員
颱風漁船擱淺 落海罹難漁民尋獲
兩岸四地孫學研討會 17日台北登場
青年大使墨爾本演出獲好評
三高免驚 食物代換技巧健康過中秋
國際青年大使美加團抵達智利
河內迎中秋 老街熱鬧非凡
第二屆唐獎得主 21日起陸續抵台
工研院產經研究中心副主任哥國演講
碰撞擱淺4漁船 研議後續處理方式
莫蘭蒂橫掃金門 房屋搖晃如地震
中俄南海軍演 演練海島進攻戰術
黃阿發種浪漫心型柚 溫馨又討喜
雕塑身材 這些穴道要認識
環保署統計 中秋前後PM2.5增2成
幻化成月宮 月世界繽紛光影藝術祭
深圳公車起火 至少1人死亡
環保意識抬頭 環保烤肉用品夯
iPhone 7來了 點不燃果粉激情
iPhone 7沒新哏 i8的春天台廠盼得到嗎？
iPhone 7吹號角 7大亮點待發光
等iPhone大改款再換？分析師：雙鏡頭變焦更強
颱風遠離 台南災害應中心降為2級
不一樣的中秋 金門博狀元慶團圓
香港5名記者採訪烏坎 遭扣留驅逐
莫蘭蒂肆虐 1死44傷百萬戶停電
颱風莫蘭蒂帶來豪雨 土石流紅色警戒76條
北韓嚴重洪災 主動籲亞洲國家支援
全台尚有37萬餘戶停電 屏東19萬多戶待修
人權團體請願 促歐巴馬特赦史諾登
強颱侵襲 派出所當避難所
緝毒犬好棒棒 海關緝私績效都靠牠
政院：中秋連假長照不中斷 有多元服務
台北西站拆遷 國光客運：需和北市溝通
開台媽祖契子女 中秋回宮大團圓
黃興國與一干人落馬 陸政壇入秋添寒氣
屏東佳冬淹水未退 縣府將投物資
國道1號 彰化系統南下到埔鹽系統擁塞
馬英九東吳開課 26日談國際法
省小錢影印全本教科書 恐觸法負刑責
莫蘭蒂橫掃 澎湖軍民災後重建
烤肉太油膩 小心急性膽囊炎上身
國人多愛滑手機？每天時間這麼多
推特新App免費 可看即時串流影片
深圳公車起火 1名乘客死亡
毒蟲遭逮毛小孩被丟包 警盼認養
國軍4千人力 協助莫蘭蒂災後清理
樂陞不畏打擊 13次赴東京電玩展拚場
沒錢租車 越男騎車載姐姐遺體回家
養護之家電梯冒煙 長者疏散無傷亡
不一樣中秋 重溫海角七號茂伯送信
北韓核試 中日外長同意加強制裁
大馬茲卡疫情擴大 確診病例增至6宗
秋節過完不想變月亮臉 營養師教你4撇步
颱風農損估9899萬元 高市損失最嚴重
太陽能報價再破底 9月來跌逾6%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
iPhone 7即將上市 模組廠爭食周邊商機
馬勒卡逼近 北市加強清疏溝渠
颱風莫蘭蒂遠離 土石流紅色警戒全解除
陸欲青藏高原造雲 補充黃河水
莫蘭蒂颱風重創金門 北市支援救災
當總統都OK 希拉蕊川普公開體檢報告
傳戰2020 朱立倫：沒意義政治臆測
颱風肆虐南台灣 總統閣揆兩路勘災
蓮舫從歌樂代言女郎成為日本政壇明星
烤肉4大致病錯誤 別讓中秋節變腹瀉節
牛津辭典新單字 新加坡式英語再入列
總統府：目前未接到達賴要訪台申請
視導中央災害應變中心 蔡總統送月餅
巴基斯坦火車事故 至少6死150多傷
有機真好 蘇怡安甘捨傳統戲曲承襲父志
秋節到 大陸老字號月餅7折出清
花蓮南區雨不停 卓溪鄉部落土石滑落撤村
強颱莫蘭蒂掀頂 恆基醫院堅守崗位
蓮舫當選日本民進黨黨魁呼聲仍高
早期攝護腺癌 手術與否10年存活率相同
朱立倫秋節慰問警消籲嚴防馬勒卡
放火燒死20年好友 更一審改判15年
難民問題頭痛 聯大下週峰會尋解決之道
養好孔雀魚撇步 養好水和鹽別亂放
南韓統一意願減弱 可能與北韓挑釁有關
持刀搶6罐啤酒 外勞判7年2個月徒刑
力麗集團擬南向布局設廠 首選泰國
花蓮西瓜淹水香蕉玉米倒伏 農損約4百萬
領先全美 加州禁繁殖殺人鯨
力麗集團低調扎實 日商甘願配合試新機器
裁撤外館 外交人士：該改革人而非數量
歐鴻鍊支持裁撤外館 籲檢視服務僑胞標準
俄專家：共軍是美軍在太平洋唯一強敵
反對大裁撤外館 沈呂巡：怎可搬石砸腳
謝金河：美具升息條件 只是全球經濟困頓
擺脫考試窠臼 台大生寫程式學物理
照服員中秋不打烊 陪伴長輩溫馨過佳節
台北101祝大家中秋快樂 亮燈添節慶味
蓮舫選日民進黨黨魁 言及雙重國籍
籌備國慶大會 總統府周邊路段暫停申請
國際油價走弱 下週國內油價估持平
Note 7再傳自燃 行車時充電導致火燒車
中秋節烤肉不健康？ 毒物專家教你化解
源頭控管食安 行政院毒化局年底前掛牌
前考選部長董保城 獲聘東吳大學講座
風災過後積水多 孳清防登革熱肆虐
男騎重機自摔 臉浸積水送醫不治
iPhone 7明天首賣 五大電信優惠比一比
颱風過境 賴清德：台南治水見成效
台電復電率逾6成7 尚有34萬餘戶停電
蓮舫當選日民進黨魁 撇雙重國籍爭議
中秋加菜 新竹動物園動物大啖月餅
少棒的故鄉 紅葉村遇百年土石流
高雄漁船漏油 環保署：生態影響不大
捕撈為元凶 研究：大型海洋生物易絕種
彰化獲贈2輛救護車 配自動心肺復甦機
華語教學認證 成績單寄發
莫蘭蒂校園災損 初估5千萬元
台雇主性侵外籍看護 陳怡潔欲修法嚴懲
峇里島觀光船爆炸 1外籍遊客喪命14傷
蓮舫盼台灣人為她加油
全球台灣研究中心開幕 強化台美關係
劉德立午宴巴拿馬副總統兼外長夫婦
華航A350試飛順利 30日加入機隊
上海老字號鮮肉月餅 通宵排隊買
莫蘭蒂引發山洪 泉州8百年古橋攔腰斷
香港記者烏坎採訪遭扣 新聞協會譴責
颱風莫蘭蒂重創金門 北市50部鏈鋸馳援
原民外交 立委谷辣斯．尤達卡訪美國會
莫蘭蒂肆虐金門 陣風超過17級創紀錄
Uber自駕車匹茲堡上路 幸運兒免費試搭
百貨搶中秋商機 101推400公尺高空電影院
颱風後勿任意撿漂流木 觸法可判刑
中秋連假長途駕駛 這6件事務必記住
年底無改善 台鐵工會：過年會有行動
總統勘災：用最快速度讓民眾恢復正常生活
宏達電VR攻東京電玩展 衝10萬參觀人潮
iPhone 7明開賣 蘋果：首批Plus賣光
日股收跌 東證指數連7黑
越南總理阮春福訪港 晤特首
颱風過後 環署提4點建議
好玩家獲角川星娘手遊繁中亞洲代理權
解放軍中部戰區 轄北京等7省市
唇顎裂貧童開刀難 國際認養計畫助重生
颱風雪管處休園 千名登山客取消登雪山
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颱風重創高雄 林全勘災
中共北京市委巡視組 增4個新面孔
總統屏東佳冬勘災 災民哭訴
宏達電與Futuretown拚VR 大咖互站台
房市波動 大陸8月信貸成長超預期
賣Hebe演唱會假門票 14人受騙
印尼女神童 用23國語言兜售明信片
美俄州警逮嫌犯 射殺持BB槍少年
女欠賭債被帶走 警扮烤肉客救人
莫蘭蒂重創金門 中彰投苗整合資源馳援
莫蘭蒂遠離 桃園地景節重新恢復
莫蘭蒂秋節發威 金門古蹟總兵署受創
殺手參議院作證 稱杜特蒂指揮殺人
颱風重創屏東蓮霧石斑魚 初估損失近億
陸殲15航艦機首現彈射型照片
兆豐銀為何遭金管會重罰 原因揭曉
毛小孩未打狂犬病疫苗 北市開罰
台中茄冬樹千秋 林佳龍祈求四時無災
颱風過後秋節連假 馬公機場現候補人潮
台中國際動畫影展 開放售票秒殺
颱風致農損近6億元 番石榴受損嚴重
強颱莫蘭蒂外圍輕掠 馬祖平安度過
吃黃金蟹不用出遠門 超商買得到
英新政府放行 陸法合資核電廠案過關
陸客荷蘭驚魂 20分鐘車程被狠敲1萬7
台灣大繳回C4頻譜 強調頻寬夠無影響
港股反彈收紅 市場觀望Fed下週集會
莫蘭蒂南台致災 家扶急發救助金
颱風過境 台南清出近200噸垃圾
風雨中出生 總統赴恆基醫院探視寶寶
竹山紫南宮慶中秋 擲筊送金雞
莫蘭蒂農損逾4億元 高市列救助區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
笨港工藝慶中秋 推出五湖四海宴
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港獲加拿大機構評為最自由經濟體
燕巢三寶農損慘 林全：從寬從速補助
屏東民宿業比照台東補助 總統：將研議
板殯前傳鬥毆 女警隻身攔車逮人
一山不容二虎？ 傳三星賣光夏普持股
農損近6億 屏東高雄金門列現金救助區
殺手爆杜特蒂令誅鋤異己 25年害千命
蓮舫當選日民進黨魁 民進黨說恭喜
英國通過中法合資核電站計畫 附新條件
颱風重創南台基地台 中華電信搶修近半
2016全台吉祥物PK戰 票投竹縣皮皮獅
東京知事小池將成立政經墊 為建黨準備
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爸媽臉書狂曬成長照 女孩怒告侵犯隱私
大馬茲卡病毒2種型 衛生部持平看待
澎湖望安道路中斷 岸巡官兵協助清路樹
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iPhone 7大陸市場預購熱度高
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3人登中央山脈南二段失聯 家屬等待
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颱風高雄擱淺4漁船 先行移除油料
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颱風莫蘭蒂遠離 仍有18萬餘戶停電
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陸樂見英放行辛克利案 擬遞新案設計圖
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南部災區復原 國軍16日續派3千人
安全堪慮 英德駐土大使館關閉
陳菊將提告 蔡正元：要告就告民視
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基隆酒醉女子墜海 印尼移工跳海救人
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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三星Note 7恐有危險 美正式宣布召回
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美交接期 學者：台非陸壓力測試目標
日防相：將強化與美在南海訓練巡邏任務
中秋夜不平靜 嘉義民宅火警
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舒緩農業缺工 勞動部提供8千元獎勵
台美高層互動設限 見面得舟車勞頓
38年老欉文旦 柯進益新北雙冠王
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來去總統府 11款紀念小物別錯過
川普公布健檢報告：一直過重可減肥一些
中秋夜 陸天宮二號太空實驗室發射升空
遭陸控間諜罪羈押2年 加國男獲釋返國
中秋連假無處去？來土銀看金庫和恐龍
颱風馬勒卡逼近 北市：疏散門隨時關閉
行政院：研擬釋迦收入保險試辦方案
這就是愛 北京爺爺自備月亮陪她過中秋
颱風襲受困山中 林務人員空勤救護
北市：北北基未達停止上班上課標準
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美國總統候選人不願說的秘密
總統府常設展翻新 7年級設計師操刀
振興孫學 企業家陳守仁資助辦研討會
牛也有隱私權 Google街景幫牛打馬賽克
在陸涉間諜案 加拿大公民遭遣返
新北封溪好成果 連假賞魚樂趣多
協助清理風災廢棄物 環保署供機具
陸藏關係 達賴喇嘛暗示類歐盟安排
南橫坍方 入夜前搶通至利稻
通緝犯持槍毒遭逮 重大危害治安遭羈押
護眼操別亂做 壓迫眼球爆血管
中秋連假 到彰化扇型車庫看活古蹟
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日防衛大臣：日美將聯合巡航南海
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VR電玩九款踢館東京 挑逗人類感官
屏東10萬戶仍停電 台電500人力搶修
莫蘭蒂重創屏東 電力搶修機具缺
半導體B/B值 連9個月站上1
iPhone7開賣 少年果粉先排隊再擔心考試
買不到i7 Plus與曜石黑 蘋果補償禮券
科技業基層主管怎麼當 工研院傳秘訣
資訊公開 行政院影音資料館網站開站
2登山客和平山區失聯 直升機吊掛救援
石家莊航展一飛機墜毀 4人罹難
深圳快遞業超越北京 電商帶動
房仲：建照天量難再現 先清庫存
川普定4%成長目標 批希拉蕊開福利支票
高經濟作物收成期 中埔警啟動護農專案
颱風天上半天爭議 賴清德盼到此為止
比利時出生首隻貓熊寶寶 中秋命名了
立院19日選召委 民進黨團至少10席
台鐵產業工會政院抗議 要求合理工時
颱風來襲 農委會籲東半部北部防豪大雨
入聯宣達團及立委籲聯合國正視台灣
颱風馬勒卡來襲 壽險啟動關懷保戶服務
金門風災嚴重 林全視察
香港迎特首選戰 政務司長赴北京引猜想
颱風馬勒卡襲台 中央災害應變中心成立
颱風過後 海事展開幕
工研院：智慧城市以人為本解決在地問題
總統府布展18日重開放 一窺府的日常
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颱風走了仍沒水沒電 高雄市：全力搶修
莫蘭蒂狂風掃澎湖 沙埋海釣船
颱風逼近基隆天晴 外木山海域現泳客
聯大討論永續發展 經文處研討會提建議
iPhone 7買氣旺 燦坤開賣2.5小時破億元
因應馬勒卡颱風 國防部2萬兵力待命
李奧納多推線上工具 邀民監督非法捕撈
iPhone 7開賣 亞太電推0利率購機
強颱莫蘭蒂肆虐 高雄清運垃圾爆量
防颱 柯文哲：災防中心晚間一級開設
陸企鯨吞香港商辦 半年狠砸29億美元
捷運淡水線不敵價跌浪潮 101站修正最多
古根漢18K金馬桶讓你用 網友神回
馬勒卡襲台 石門水庫晚間10時排洪
中秋烤肉夜是非多 互嗆衝突不斷
酒後硬要騎車 大學生自撞身亡
外交部：歡迎美議員提案放寬台美交往限制
劉德立午宴巴拿馬衛生部長馬優
颱風閩70萬人受害 陸啟動國家級救災
神鬼駭客史諾登上映前夕 美報告先打臉
登中央山脈南二段失聯 3人平安下山
北京創業 原麥山丘月賣5千萬元麵包
颱風造成全台農損6.84億元 高雄市最慘
蓮舫領航鐵達尼？ 黨高層人事難喬
台民眾愛用手機看影音 睡前更誇張
「?緊張」幽默登場 兩岸三地藝術匯集
柯文哲：蓋公宅不要蓋成像火柴盒
因應馬勒卡 新北災害中心二級開設
柯文哲：捷運站沒特色 撥款挺本土藝術
颱風馬勒卡來襲 石門水庫將調節性洩洪
iPhone 7防水等級再進化 怎麼辦到的？
玻璃創作工作坊 大師切磋迸出藝術火花
書店賣書落伍了 賣氛圍才夯
國外輸入書籍CD買低賣高 小心觸法
兩岸對話基礎 林正義：尊重相異經驗
宛如明天過後 紅葉村30餘戶遭半埋
臺灣原生藝術家康木祥鋼雕震撼柏林
iPhone 7紅不紅？開賣首日露玄機
漁民新世代很踏實 找伴要找他們
新科立委推國會報告 單張升級成小冊
泰國國際烹飪賽 城市科大1金6銀
深圳一般房價逾2500萬 全球第2
宏達電東京Vive攤位 Oculus創辦人也來
莫蘭蒂校災損破2億 高雄體育場館慘重
iPhone 7開賣 中壢果粉中秋夜就排隊
大樂透頭彩4.2億 那個縣市最旺？
賓果賓果中秋加碼 怎麼投注最好賺
發言人：川普現在相信歐巴馬在美出生
台灣咖啡文化成熟 親手沖泡提升體驗
林全視察金門災情 勉危機就是轉機
宏?啟動接班 施宣輝：不會半途而廢
通緝男中秋閒逛 遇休假警被逮
台灣港口自動化設施經驗在秘魯發揚光大
中秋夜路邊烤肉 2人遭爆竹炸傷
中日磋商同意 致力維護東海穩定
週年慶聰明買 百貨達人教四招
原成醫副院長蔡良敏 接掌南市醫
行動支付來臨 Visa看好手機繳水電費
魯凱人瑞彭玉梅辭世 享壽115歲
貨櫃拖板車與機車車禍 騎士骨折
手機讓ATM吐鈔 跨行無卡提款年底上線
免費喝咖啡 全國第一家照顧咖啡館試辦
颱風馬勒卡 北市下午3時管制河川區
新鮮人想當理專 尤秀貞三點建議
疑感情糾紛 台南1警員上吊自殺
理專甘苦談 尤秀貞這樣挺過金融海嘯
動物園遊園列車變身 老虎斑馬趴趴走
馬勒卡逼近 中市農業局籲農民防災
法務部：從未為特定人士放寬假釋條件
高市災後復舊 馮世寬允增援兵力
颱風馬勒卡來襲 宜蘭國軍防災待命
不捨放手母顧病兒30年 盼長照給希望
西子灣擱淺漁船油汙清除 預計18日完成
馬勒卡陸警發布 花蓮管制入山並撤村
美軍基地遷案 沖繩縣府敗訴
台灣的驕傲 陳金鋒擔任國歌領唱人
號稱零元遊泰國 陸客被騙人民幣上億元
中秋連假 許淑華推薦南投縣三村
日股收高 美升息疑慮消退
颱風稻田變泳池 青農PO影片搞笑籲重視
中秋連假 快來新竹藝動節玩
台東土石流 黃健庭勘災
颱風來襲 北市開放疏散門周邊停車
颱風馬勒卡 新北籲儲水備用
自學煮咖啡築夢 議員媽媽服務處飄香
我家毀了 紅葉30餘戶民宅遭埋
搶iPhone 7 大洛杉磯有排隊沒熱潮
颱風來襲 基隆防災中心晚間一級開設
燕巢三寶農損慘 行情看漲果農欲哭無淚
男撿漂流木逃逸撞警車 2小時落網
紅金魚黑金魚 小時候都是黑色
勞工休假怎麼請 看完這篇一次搞懂
海巡署：雷達妥善率平均達99.33%
沙卡洛夫人權獎 提名維族學者伊力哈木
馬勒卡颱風 新北17日上午停收垃圾
颱風馬勒卡逼近 林全視導中央應變中心
對接天宮二號 神舟十一號17日發射
北極海冰消融加劇 覆蓋範圍歷來第2小
高雄地區預計午夜全面恢復供水
民眾連假出遊 朱立倫：納防颱考量
3款手機別升級iOS 10？美電信商：已解決
好宅配大金設計大賞 尋找最強設計師
虎傷人案落幕 八達嶺動物園恢復自駕遊
美法曾現最長閃電 暴風雨後仍須小心
颱風襲台 桃園地景節17日暫停
颱風逼近 台中市籲民眾勿進山區
颱風逼近 宜蘭17日停班停課
雲林肥料店遭撞 警方鎖定一男子
潘孟安小琉球勘災 今晚恢復全島供電
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬勒卡襲台 機場捷運遇10級風停駛
普天間基地遷移案 日政府告贏沖繩縣府
康木祥柏林吸睛 謝志偉：台德交流典範
鹿港洋厝農村再生 傳承辦桌文化
屏東佳冬羌園地區 淹水已消退
女友提分手 莽男火攻恐嚇判4年2月
颱風重創金門 金防部搶先救災獲好評
中秋月亮露臉 小偷趁機犯案
颱風莫蘭蒂農損破7億 高雄市最慘重
楊改蘭殺子案 縣鎮村6人遭處分
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承諾與聯合國合作 南蘇丹卻遲不行動
颱風來襲 教部提醒中小學戒備
應邀訪陸 新北盼建立兩岸產業對接平台
高雄西子灣4艘擱淺漁船 2艘已拖離
台東紅葉受災 高潞質疑溫泉區開發
傳美祭天價罰金 德意志銀行聞訊重挫
火燒雲不再美麗 越紅越擔心
台中國際踩舞祭 夏綠地登場
颱風重創南台灣 中華電搶修市話寬頻
國軍協助風災復原 馮世寬南下慰勞官兵
蘋果日本子公司 追繳120億日圓稅款
就任2年 6成7民眾滿意佐科威施政
國民無條件領月薪 法國也在討論可行性
英德大使館恐遭威脅 土耳其拘禁4人
擱淺陸貨輪疑漏油 古崗海灘遭汙染
東元電機簽署共同聲明 響應潛艦國造
助蓮舫 前日相野田：願當蓮藕支持她
小劍劍KUSO風災影片 農田泡水欲哭無淚
澎湖七美紅龍果受損 岸巡助清理家園
颱風莫蘭蒂肆虐 高市校園場館災損1.5億
颱風來襲 北市暫停路邊停車收費
比利時安樂死人數大增 不少非絕症老人
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北市大直街塗鴉嫌犯 屏東落網
改善緬甸教育 翁山蘇姬請益美高校生
菲外長：南海案仲裁結果無可妥協
蒙古媒體刊登台灣爭取參與ICAO投書
災區被兩人架起過積水 浙江官員免職
巴基斯坦西北清真寺遇襲 至少16死35傷
颱風襲台 北市17日6時拖吊河川區車輛
人權觀察:肯亞關閉難民營有違人權
花蓮縣17日停止上班上課
新北17日上午關水門 速移堤外停車
風明輪撞碼頭若全認賠 台船恐吃不消
菲重犯將移監軍營 揮別逍遙日子
台灣國際青年大使拜會智利國會
雙颱接連來襲 高港赫見無名男屍
紅葉部落土石流 台東縣府：當地沒開發
柯文哲：颱風後統計世大運場館是否受損
誰先拿到iPhone7？陸網友爭相認
颱風馬勒卡來襲 全台疏散294人
台灣精品電競賽 在印度打響台灣品牌
世銀：全球難民潮加重開發國負擔
嘉義若列入颱風警戒區 阿里山將休園
俄下議院選舉選情冷 蒲亭號召民眾投票
曹啟鴻屏東勘災 農損救助26日前申請
傳災後復原賴給軍方 高市提數據反駁
前義大利總統齊安比辭世 享壽95歲
英國會議員林永樂相見歡 強化台英關係
巴基斯坦西北清真寺遇襲 增至25死30傷
不在乎經濟衰敗 馬拉威總統搭包機訪美
印度與尼泊爾總理會談 雙方願強化關係
看好市場發展 高盛上調陸股評級
颱風莫蘭蒂漁損 高市359萬
謝長廷上日雜誌 談台灣美食
颱風來襲 新光三越台北桃園14時後營業
傳越南國會延後批准 歐巴馬力推TPP遇挫
颱風來襲 雙北YouBike17日2時暫停營運
推銷台灣觀光大手筆 多倫多直飛度週末
抓寶利器Pokemon Go Plus 上市首日賣光
港律政司指無悔意 求判黃之鋒等入獄
美大選影響 法總統警示歐盟須加強自衛
颱風停電逾百萬戶 近10萬戶尚未復電
控訴受阻 克什米爾活躍份子遭印度逮捕
疑經濟因素 土城大潤發員工自轟身亡
颱風馬勒卡來襲 北市公車視天候減班
颱風來襲 北捷17日視狀況調整班距
黛安．詹姆斯當選英國獨立黨新黨魁
颱風馬勒卡暴風圈觸陸 南投以北豪雨
馬勒卡觸陸 台鐵東線17日午後復駛
林全金門2小時勘災 勉勵金門再造更好建設
iPhone 7全球同步首賣 曜石黑售完令果粉失望
台北風雨小？ 氣象局：中午過後風雨增強
加油燈亮了車子還能撐多久？
敬永遠的中華第4棒 雙十國慶陳金鋒領唱國歌
英國脫歐談判 擬2017年初啟動
友善環境！法國將全面禁止免洗餐具
時尚第一次！穆斯林頭巾走上紐約時裝周伸展台
陸貨輪擱淺金門古崗 疑似漏油汙染海灘
神秘國際安全會議 NATO高階專家訪台
NASA：8月是史上最熱的月份
體會「剎那人生」．跳脫「貪婪慾望」．鼓勵「公平競爭」
敘利亞停火協議 俄籲延長72小時
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
新iPhone全球開賣 果粉既興奮又沮喪
病後初癒 希拉蕊火力全開轟川普
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五角大廈：聯軍空襲擊斃IS宣傳頭子
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憂全球供給過剩 油價跌
2015年巴西減少151萬個正式職缺
歐洲理事會主席：英脫歐擬明年1月啟動
英脫歐談判 2017年初啟動
聖露西亞總理慰問台灣風災
趙天麟計畫跑遍高雄38區 統計心跳捐款
質疑歐巴馬出生地 川普前後不一掀波
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張大千墨荷黃君璧山水 國會鎮院雙寶
立院報告：國道通行費率應檢討
颱風襲台 北市17日停收垃圾
惠妮獨生女之死 法院判男友不法致死
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多元企業化經營 型農掌50公頃農穫
颱風後八掌溪湍急 男釣魚不慎溺斃
俞大?款宴巴拉圭民航局長阿基瑞
政院：年金改革11月分區座談
颱風來襲北台戒備 百貨業營業時間異動
阿爾布爾贈紋章繪畫 唐獎永久保存
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機器人好聰明 這 7種場合泰然自若
大馬將調整選區 113區選民受影響
颱風馬勒卡來襲 嘉義山區降豪雨
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商圈靠Beacon微定位助陣 再造競爭力
突胸悶易喘 無心血管病史也要小心
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馬勒卡襲台 4登山客疑唐穗山失聯
颱風逼近 基隆部分客運停駛
世界級駭客競賽10月開跑 決賽在台上演
誰怕吳爾芙劇作家阿爾比 88歲紐約辭世
工程師轉戰壽險 首年靠 3招年薪破百萬
颱風來漂流木堆積 男竊取珍貴木材遭查獲
翡翠水庫專管 柯文哲：當緊急事件處理
苗栗早餐店起火 附近居民以為在烤肉
貝里斯總督頒何登煌卓越勳章
颱風馬勒卡來襲 台中市一級開設
小琉球及高雄 水公司：全面恢復供水
颱風馬勒卡雨不多 石門水庫停排洪
ZALORA時尚襲捲東南亞 策略將在台曝光
蜜雪兒獨力為希拉蕊站台 爭取年輕選票
台北兩岸四地孫學研討會 探討國家發展
返鄉搭車服暈車藥 上車前服用以免無效
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陸螢火一號總設計師 傳墜色網當間諜
颱風襲台 北市：已調配菜價貨源
唯晶數位南北開弓 揮軍日本遊戲市場
越堤道路管制 柯文哲盼發揮創意改善
政院：新能源政策 推時間電價等多元措施
警員知法犯法 酒駕衝稻田拒絕酒測
信號彈取得容易 警政署擬源頭管理
向外資示好 傳北京對彭博解禁
颱風來襲 林聰賢：民眾勿往山區海邊
健康地瓜年營收上億 下一步南向外銷
颱風馬勒卡來襲 全台疏散2658人
反恐 菲納卯市長籲穆斯林女性摘下面罩
防不法菸酒中秋流竄 3天查獲4500萬
便民措施 申請外勞遞補招募免附出國文件
晶圓廠變身蝴蝶餐廳 台積電釀濃濃綠意
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陸故宮天壇頤和園 禁止導遊講野史傳聞
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馬勒卡來襲 唐穗山2登山客平安尋獲
iPhone 7 全美開賣 庫克扮門市員工
廣州98%市民稱生活環境改善
颱風接力 宜蘭雲嘉發布土石流黃色警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高雄輕軌與腳踏車擦撞 老翁手腳擦傷送醫
毛小孩吃飼料也會膩 鮮食DIY食譜大公開
BBC妙聞 啤酒成分竟有魚 素食者苦惱
KUSO風災影片 青農小劍劍感謝分享
台中山區可能大雨 民眾避免前往
颱風連發菜價飆 花蓮合作社釋高麗菜穩物價
將軍清垃圾 引發美麗的誤會
漁船擱淺斜躺西子灣 水下抽油作業展開
搶救金門災情 國軍派機載員搶修
將軍清垃圾 po照老師說原委
高雄輕軌撞腳踏車 老翁送醫
回憶大學風災慘況 柯志恩向國軍致敬
香港小吃雞蛋仔 懷舊味現身光華商場
親母弒4子 大陸社會的盛世螻蟻現象
全台公然塗鴨恐嚇 男子屏東潮州被逮
接連颱風未出海 外籍漁工也來秋節歡樂派
產後5個月跑半馬 美媽邊跑邊擠奶完賽
颱風襲台 士林區工廠起火未有人傷亡
台積電衝業績 50位高能力管家撐腰
環球科大新住民專班 開拓未來新領域
星巴克新會員制達陣 行動支付翻倍成長
陸鎖定三中一青 兩岸青創基地遍地開花
颱風釀災 中山大學損失逾2千萬
紐約台灣新創論壇 探討虛擬與擴增實境
陸002航艦再受關注 肯定採彈射設計
謝長廷投書日媒 籲日挺台參與ICAO
救災擺第一 營長無暇探視病危父
喵星人愛乾淨 幫牠洗澡到底對不對
不滿警方未協助討薪 大陸農民反鎖警察
約200人湧入酒吧 英觀景塔失衡卡半空
馬勒卡逼近北台灣 基隆現6米浪
因應馬勒卡來襲 國軍待命2萬兵力
求好孕上網看偏方 醫師說沒效
災後重建丟給國軍說 陳菊：撕裂軍民情感
大潮日 馬公港區海水逼近警戒線
反台化 學者專家提實證反駁
高雄輕軌首件撞人 疑老翁違規釀禍
自宅祝融 里長巡完災情無家可歸
颱風帶來降雨 曾文水庫開閘溢洪
別管Uber了 解決都會區塞車還可這樣做
NCC不重審中嘉案 黃國昌：形同實質放水
日本JR駕駛太盡責 寧可在鐵軌上小便
東協商機加持 廣西南寧跳躍式改變
台商布局南寧 銜接東協商機
降電費促成長 菲考慮重啟廢置核電廠
基隆晚間停收垃圾 18日恢復清運
紅葉受災 高潞批台東縣府避重就輕
立委批開發紅葉致災 縣府：無推動作為
謝俊得出席阿索羅國際藝術電影展
反漲價式電業法行腳 台電3000員工響應
陸軍官校校長親救災 馮世寬給讚
青年大使奧克蘭國際機場轉機快閃表演
耐震研究 店舖住宅應加強沿街結構系統
不是詐騙 勞保局會發老年給付簡訊
超越極限共享喜樂輪椅舞團秘魯傳愛心
拚觀光 台東團前進大陸
陸證實藍營縣市長訪北京 俞正聲將接見
陸貨輪擱淺金門漏油 環保署：全力協助
颱風馬勒卡夾暴雨 土石流警戒達137條
颱風馬勒卡暫無風雨 宜蘭民眾樂放假
朱立倫：颱風後速清理 讓民眾能出遊
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細心使用訂房網 優惠多紛爭少
歷經6600場告別式 金牌司儀的秘密武器
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陸女為求復合綁架狗 差點害死前男友
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黃國榮拜會蒙古全球領袖大學校長
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周永明化身熱血教練 推聚樂方塊轉戰VR
韓儒伯：兩岸態勢半年到一年內不會改變
詩人愚溪力促文化交流 捷克贈勳感謝
颱風假 朱立倫：平安就好
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索羅門總理出席幫幫忙基金會捐贈典禮
台塑下週汽柴油降2角 柴油20元有找
颱風來時出國玩 宜蘭南澳鄉長遭議論
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颱風馬勒卡過境 台東吹焚風
陸新人婚禮 互贈黃金蟒代替婚戒
分享八角哲學 江振誠魅力無法擋
縣市訪陸 朱立倫：持續兩岸城市交流
陸釋放加國公民後 李克強將動身訪加
馬勒卡漸離 18日4時暴風圈脫離陸地
印媒評論：印台簽航空協定 增戰略深度
颱風損農作 台南綠委爭補助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中和傳獼猴鬧中秋 颱風天下山乞食
議長宋瑋莉下廚 基隆防災中心加菜
未受颱影響 西子灣擱淺漁船油污快清光
澳門貓熊取名健康 網友卻票選貪汙
江振誠：續航力是年輕人面對的挑戰
國際電信聯盟調查：大陸網路用戶逾7億
內政委員會太血汗 趙天麟救火角逐召委
北北基18日未達停止上班上課標準
台中鐵路將高架化 大合唱告別平面鐵路
倚坡勢而建風災慘 輔英科大災損上千萬
外媒：陸企成英最大監視器商 引疑慮
颱風後復原 賴清德：不影響上班上課
日本將提供越南觀測衛星 具軍事用途
查扣遊艇半沉 高市：沒有漂流之虞
中秋節連假尾聲 遊客湧入澎湖
火星現古老湖泊 生命跡象料再早10億年
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陽澄湖大閘蟹未開捕 假貨已上市
台中國際踩舞祭登場 日媒訪林佳龍
美UCLA新鮮人耍白目 寄信要室友讓書桌
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神秘國際安全會議 北約高階專家首來台
颱風遠離 北市疏散門晚8時開啟通行
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菲恐怖分子放人 挪威人質逃過斬首
毒嫌名單交軍方 杜特蒂：你們看著辦
全球護照指數 台灣120免簽國排29
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颱風遠離 北市18日中午取締紅黃線車輛
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IS犯嫌擬攻伊斯坦堡 土耳其逮20多人
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維安零容忍 紐約市警局長布瑞頓交棒
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吃避孕藥血栓風險高三倍！15歲女服用後肺栓塞亡
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新澤西州路跑登場前 小規模爆炸無人傷
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聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死
馬勒卡豐沛雨量 石門水庫6時排洪
抗愛滋結核瘧疾 全球基金募得130億美元
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颱風遠離 北市紅黃線車輛12時起拖吊
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退休鐵道員有機達人 種仙草冬暖夏涼
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橫須賀遊港 美日新銳軍艦不怕你看
曼哈頓傳爆炸 多人受傷
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手腕腫大疑腫瘤 原來是痛風石
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誤診舉證不易 寵物醫療糾紛難判
李克強將訪古巴 聚焦經貿發展
動物醫院怎麼選？ 這些細節要注意
比利時不限齡 全球首例未成年安樂死
台南名人故居多一處 賴清德盼促觀光
秋節加強查緝 岸巡查獲私酒
美法愛養寵物 醫療糾紛這麼做
寵物險推不動 問題出在哪？
李開復：創業者是時代最偉大的一批人
520後總統府首開放參觀 陸客盼兩岸友好
美升息搖擺不定 台股波動將加大
祖克柏擲10億維護主臥視野計畫 遭駁回
屏東縣新園鄉陸續復水
徐耀昌：兩岸正放慢腳步 選擇康莊大道
助課程整合 台大醫科推器官系統考試
什麼床適合你？壓力檢測一試便知
曼哈頓垃圾桶爆炸至少25傷 無生命危險
正體字吸引陸2代 台移民減少成新衝擊
紐約爆炸25傷 目擊者：汽車後車窗炸裂
輪椅客衝撞捷運站長 北捷協助提告
國軍派3000多人 助莫蘭蒂災後復原工作
盼讓媽媽享清福 展望會童成為護理師
誤襲敘利亞政府軍 美國認了
癌末狗陪主人完婚 婚禮成淚海
不僅電視面板 第3季面板都很旺
輝達推自駕車電腦 只有巴掌大
涉案潛逃國外 越官員遭通緝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風接力來襲 學校館所災損近5億
逼身心障礙者勞動 陸磚廠年賺4百萬
太陽能價格頻破底 第4季也難樂觀
新北：中午12時恢復紅黃線違停執法
iPhone 7數據機晶片 高通再奪訂單
歐巴馬獲悉紐約爆炸 不排除恐攻
印尼政府憂性偏差 禁同志交友App
男子陳屍車內 警方調查身分與死因
雙颱重創高雄金門 中市號召彰投支援
颱風過後 新北動員6000人清理
蘋果悄悄布局 傳iPhone8將有無線充電
iPhone 7預購優 外資估明年出貨可達標
8縣市首長赴陸 府：助雙方了解是好事
毒蟲遭判3月 法官判決書苦勸換個戲碼
油價降 汽柴油各降2角
新北調派機具支援高雄市災後復原
房地合一啟動 建物買賣棟數減
紐約爆炸案 市長：非恐攻但是蓄意行為
iPhone 7大拆解 關鍵玄機全都露
老翁疑落水失蹤 消防人員搜尋
人行調查：陸逾半銀行家認為經濟偏冷
十三行滅蟻大作戰奏效 戶外沙坑重開放
張志軍：認同九二共識 交流仍可往前推
加油等一下 下週油價降 2角
推廣癌症衛教 醫學系學生手法很另類
百萬賓士撞小黃 釀1死5傷
屏東金門停電戶 台電力拚深夜前復電
他們唱給癌末老師的歌 感動無數網友
台股區間震盪 有競爭力者突圍
台灣錢不再淹腳目 風水魚熱度不再
林揆不滿復原慢 促台電台水高層屏東督軍
梅貽琦一生登舞台 兩岸清大永懷校長
張志軍重申九二共識 國民黨：不意外
外幣零錢沒花掉？ 你有3件事可以做
長照險怎麼挑？一次就看懂
連假過後 女性常有的3種肉肉困擾
工研院3D乳房超音波 1分鐘掃描成像
聯大總辯論前 紐約爆炸引注目
大肚山九天玄女廟 贈林佳龍三才劍
國民黨：出售東京大樓 沒人出價
重賞抗少子化奏效 馬英九盼持續
iPhone 7開賣 深圳走私4百支
美明尼蘇達州爆揮刀砍人 8人送醫
未來請柬當代藝術展 魯班尺創作噴泉
建立餐券口碑 飯店業者這樣做
餐券定型化契約很重要 衛生局稽核重點
常見餐券地雷 愛用者告訴你
電纜也會熱脹冷縮 電力設備學問大
天宮二號升空 俄羅斯粉絲也瘋狂
自小客車撞入藥局 1大2小受傷送醫
颱風重創南台灣 新竹支援高雄風災重建
紐約夜不平靜 警方再發現壓力鍋爆裂物
秋蟹肉豐味美 飯店齊推螃蟹饗宴
首批度冬黑琵 2隻飛抵台南
8縣市長赴陸 綠委：九二共識已遭民意否決
大陸百隻野生動物 疑遭非法運輸宰殺
中華總會館重掛國旗受阻 法官同意審理
立院19日選召委 橘營態度影響藍綠席次
紐約曼哈頓爆炸 教部：台留學生平安
存摺借姐貸款成人頭戶 無犯意判無罪
紐約迎聯大正加緊維安 週末夜爆驚恐
名醫指濾掛咖啡溶毒 毒物專家：沒聽過
想吃獨門螃蟹料理 主廚傳授料理訣竅
濾掛咖啡傳溶致癌物 食藥署籲勿恐慌
假釋又搶錢遭逮 嫌犯恐最重判20年
紙iPhone要價3萬 非屬喪葬必要遭駁回
人行調查：逾半居民認為房價高難接受
反台化大遊行 台化：關廠影響生計
紅葉坍方處 未列土石流警戒區
鐵路高架將通車 大合唱告別台中火車站
童高燒熱性痙攣 家長到消防分隊求援
童振源請辭行政院發言人 徐國勇接任
台南入夏第2例 男大生染本土登革熱
楊南郡奉獻原民事務 追頒最高榮譽獎章
兩岸交流團 台東縣推銷農產品
慶祝國民體育日 魏明谷盼成運動縣
張志軍會8縣市首長 學者：對內宣傳
搭輕軌初體驗 馬英九：很有趣
雙颱接連發威 學校災損初估5.5億
行政院：徐國勇10/1接任發言人
美購物中心揮刀砍人 凶嫌提及阿拉
總統府：童振源將任國安會諮詢委員
雙颱過境 慈濟送物資應急金助受災戶
中投：日本台貿股權案流標後未再出售
徐國勇接政院發言人 綠委：足堪大任
狗綁超商人看展挨轟 飼主喊冤
菲華文教中心 舉辦僑務工作座談會
彰縣環團會商 決議限縮台化燃煤量
三星Note7停售 南韓19日起可換新機
菲國留台僑胞中秋聯歡 大玩「搏中秋」
馬英九探余光中 相談40分鐘
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林全不滿復電慢 台電員工：欠一個公道
NGO進入大陸30餘年 面臨最嚴法令
漁船後壁湖外海失火 6船員跳海被救
打交道對象變公安 在陸海外NGO不安
境外資金管控嚴 陸維權組織處境艱難
海外NGO若撤出大陸 台灣角色更關鍵
藍縣市長登陸拚觀光 高市盼勿政治操作
徐國勇接發言人 國民黨：換湯不換藥
菲警辣手掃毒 逾千人拒捕遭擊斃
菲南恐怖分子 釋放3名印尼漁民
俞正聲見泛藍縣市長：大家堅持九二共識
西灣擱淺漁船油污 2天內復原
誤擊敘利亞政府軍 澳向死傷者家屬致哀
敘利亞戰機遭伊斯蘭國擊落 飛行員喪命
秋節假期 海空輸運順利
童振源轉換跑道 發言人任期僅4個多月
陸委會：兩岸交流不應預設任何政治前提
國營事業董座爭議 陳菊籲勿見縫插針
反電業法 台電員工盼政府懸崖勒馬
台南登革熱第二例 與首例有相關性
復電率逾99% 颱風停電戶剩8千戶
救災官兵為總長開路 金防部：誤解
邱鏡淳：家和萬事興 盼陸擴大觀光交流
台灣東協投資促進團 訪菲探商機
邀府院首長會談 總統關心民生法案進度
彰化基督教醫院 赴印度偏鄉義診
法前總統席哈克又住院 健康狀況引關注
杭州遏制炒房 沒設籍只能買一戶
令計劃哥哥令政策涉受賄 檢方提起公訴
千年綠島大香菇倒了 挺不住莫蘭蒂巨浪
中秋吃出游泳圈 試試3天排毒餐
穿救生衣遭浪打落海 釣客送醫不治
擦槍走火 國五員警子彈貫穿手掌送醫
憂阿瑪斯翻版 環署盼與陸方協調拖船
通訊受損 中華電遠傳拚9/20修復
巴黎外國文化週 台灣推各世代青春面貌
剩8千戶停電 台電拚20日全數復電
疑擦槍走火 國五員警手掌中彈送醫
颱風農損8.5億 這5項作物最慘
電池爆炸 三星在大陸召回Note 7
林全指示修好再回台北 政院發布澄清
駐巴拉圭大使館以台灣美食促進外交
陸宣布 擴大與泛藍8縣市交流規模
夏月電價結束 10月每戶月省58元
佛州肥料廠大量污水外洩 恐污染飲用水
出土25年 科學家逐步解開冰人奧茲之謎
牛仔褲始祖 6200年靛藍布料出土
尼斯湖水怪新照曝光 畫面清晰引發熱議
林全不滿水電復原慢 李世光幫緩頰
委內瑞拉糧荒慘劇 5歲童體重僅5公斤
后豐大橋追撞火燒車 2男送醫1命危
中華電工程師妻生產後 繼續投入搶修
法國驚弓鳥 連續兩天恐攻警報虛驚
莫蘭蒂來襲屏東缺水電 八軍團助復原
世界第一 法國將禁免洗塑膠餐具杯盤
保養槍枝 國道警誤擊手掌中彈
女王表弟坦承是同志 英王室出櫃第一人
陸委會：兩岸正常交流才能有利雙方關係
江蘇台辦：台企遇困難 台資仍成長
泰湄南河船難13死10失蹤 無台灣客
〈財經主筆室〉正視台灣上市櫃公司追求高股利背後的陷阱
新南向政策 首重語文人才培養
20052位球迷見證陳金鋒引退 52號球衣正式退休
蘋果銷售奏捷 帶動台股漲逾150點收復9000點
颱風致全台農損逾8億 4縣市列現金救助及低利貸款補助
泰湄南河船難意外 15死13失蹤無台灣人
收購Chariot共乘服務公司 並推出FORD GoBike自行車共享服務
川普or希拉蕊? 富邦期貨9/26舉辦「美國總統大選 世紀之戰」講座
名醫指濾掛咖啡紙致癌？食藥署：無需恐慌
台北天成大飯店全新餐飲品牌Burger Lab. 創意研發 無限美味
2016艾美獎多元性強烈 「希望能給變性演員多點機會」
9/24與藝術結緣 享萬元名家墨寶
澳門JW萬豪酒店 邀您共享秋日美饌
〈時評〉還好未如核安演習預想
並非有錢就能如願 祖克柏9億「豪宅計畫」遭駁回
教育政策小組會議 聚焦高教與新南向
學校體育蟬聯全國績優! 體適能通過率大幅成長!
懶得運動又想健康？ 科學家：一顆藥即可搞定一切
六福村引進Lineup設施預約App 免排隊、玩更多
研究：擇人生伴侶將就 婚姻難順遂
泛藍8縣市首長訪北京 遭批淪對岸統戰工具
基本工資月薪、時薪漲 政院公告10月起實施
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
紐約驚爆炸彈所致 與國際恐怖主義無關
蘋果股價單週漲幅5年最大 市值暴增兩兆
美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為
俄國會大選出口民調：蒲亭陣營明顯獲勝
詹朴倫敦推新裝獲滿堂彩 陳庭妮大讚
北韓核試挑釁 美日南韓共同譴責
阿勒坡遭攻擊 敘利亞停火協議搖搖欲墜
驚爆後 歐巴馬抵紐約參加UN會議
法西台法之家舉辦中秋暨國慶聯歡會
宏?明年推VR背包 猛攻B2B市場
聖多美總統接見台灣青年大使團
美大選倒數50日 希拉蕊川普民調糾纏
俄國會大選順利 蒲亭拚第4任總統有譜
吃豆腐也有多變 深坑多福宴邀您嚐鮮
新建國市場啟用 推限量早鳥禮
彩繪希望畫展 鼓勵癌友迎向希望
宜蘭斑上市 肉質鮮甜富彈性
台中市農民化肥運費方案 今年續辦
台股拚回穩 蘋概股受矚目
伴侶盟募集平權筷 傳達婚姻平權訴求
多倫多慶教師節 資深教師獲表揚
中市扶助特殊境遇家庭 即時提供資源
中華電健康上網 孩童數位世界不沉迷
台股開盤 大漲101.11點
新台幣開盤貶 0.1分
全台紫外線高量級 宜蘭過量級
準政院發言人 徐國勇：名嘴個性不會改
東陽前8月淨利創高 挾勢猛攻第4季獲利
馬勒卡挾豐沛雨量 石門水庫進補
蘋概股強強滾 台股早盤大漲逾150點
諾曼第台法聯誼會舉辦慶祝中秋節餐會
嘉義金世界社區閒置角落 蛻變休閒綠廊
iPhone 7 搶手 鴻海台積電歡欣鼓舞
杭州限購前一天 房屋成交逾5000戶
柏林議會選舉 梅克爾政黨再敗
新台幣早盤大升逾 1角
iPhone 7瘋狂搶購 蘋概股染紅台股
陸民濟州島隨機殺人 免簽面臨檢討
屏東零星用戶仍無水 可向台水反映
泰湄南河船難意外 15死13失蹤
庫德族訪台學中文 大讚台灣治安交通
新南向產業契機 雲林產官學辦論壇
低階智慧機翻身 小尺寸面板報價創新高
新疆反恐 傳縣公安主管被炸死
中秋吸毒烤肉趴起口角 男疑遭推下樓亡
商品期貨 ETF無超額風險 操作有 3妙招
石門水庫喝飽颱風雨 12月中前供水無虞
屏東1753戶停電 台電650人搶修
精測早盤衝上1225元 再寫歷史天價
威航大量解僱協商 遭疑違反行政程序法
高屏溪原水濁度逾8千 高雄急調度
立院教委會選召委 何欣純陳學聖勝出
職場女性76%有理財 每月投資近萬元
外資看旺百和 目標價喊125元
台股一度飆漲200點 蘋概股大放異彩
立院內政委員會 趙天麟陳超明任召委
整治埔里石坑野溪 先疏通再建橋梁
陸提九二共識 蘇嘉全：不能把民主當工具
童仲彥：大巨蛋主任仲裁人係彈劾柯P監委
24小時連3起攻擊 美調查是否涉恐
讓高三完整學習 教團籲調整大學入學制度
苗栗聯合美展 96名藝術家秀印象天地
立法院召委選舉 綠10席藍6席
911都碰過 紐約客遇曼哈頓爆炸色不變
洪慈庸：感情就是隨緣 現在認真工作
台電人反新電業法 盼林全肯定復電辛勞
樂陞案矛頭指向中信銀 今登報自清
葉菜搶復耕 梓官農會估3星期後供應
愛槍成痴 男花光亡父奠儀買槍收藏
國際淨灘日 企業學界認養新北海岸線
陳副總統：台灣精密機械貢獻航太產業
大學招聯會：考招新方案最快年底前出爐
教育部表揚優良特教人員 32人獲獎
遇中秋連假 豐興本週報價與上週同
轉發烏坎村報導 陸多名網民被拘留
立院選召委 親民黨要挺老朋友
張鶴齡逃過6次判死 殺兒女判無期確定
陸8月70城房價 鄭州漲勢最猛
國民黨：8縣市長登陸拚經濟 勿眼紅
港賽馬墊底變冠軍 被美化為香港精神
台南民宅火警 1男命危送醫
傳芭樂漲破百元 農委會澄清絕無此價
超人氣幸福早餐 興大早餐銅板價29元
退休鋼琴到偏鄉 校園下課飄樂音
聯發科曦力晶片 美Sprint採用
轉任國安會諮委 童振源：盡力協助總統
印度指克什米爾陸軍基地遭恐攻 19死
假借飯店業者來電詐騙 16人上當
工鬥：若砍7天假 928到圓山抗議民進黨慶
總統府網站招標 擬550萬元改版
北京清大展覽英譯鬧笑話 晚餐變超級
無薪假統計 增加118人
IPhone 7有 5大困擾？ 果粉還是照捧場
高雄中林路崩塌不斷 立委要求經濟部清查
書法申登無形文化遺產 日人發起運動
助太平洋島國青年就學 台灣捐款
股匯齊揚 新台幣午盤狂升 2.54角
首屆難民高峰會 聯合國登場
颱風天缺錢買毒 假問路真搶金項鍊
台南民進黨議員多一席 再拚議長改選
立院召委選舉 綠拿下10席藍保住6席
海線路跑12月31日登場 健康邁向新年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
藍委：施政不滿意度高 不是換發言人
自學素人教考多益 英文輕鬆770分
台股創今年最大漲點 市值暴增7千億
股匯雙漲 新台幣午盤大升2.54角
司院人事案無共識 蘇嘉全盼明午前露曙光
莫蘭蒂重創小琉球 88水災英雄返鄉救災
魯凱人瑞告別式 馬英九送最後一程
防範登革熱 國衛院訓練滅蚊教師
奇美博物館新特展 創造摺紙無限可能
災後復原 高市小型公園巷道1週清完
清淡口味較受歡迎 濃縮咖啡在台待推廣
傳徐國勇選北市長 柯：免疫力好不怕細菌
一例一休爭議 新任召委吳玉琴不迴避
台日交流防砂技術 邀日齊助東南亞防災
拔河完勝奪金好棒 師大金牌書院照顧選手
澎湖石滬群與玄武岩 國際研討會焦點
外資提款 台股上週淨流出逾9億美元
強制自主檢驗擴大 再納4千食品業者
宏達電新機將登場 股價奔漲停慶祝
台灣光子源啟用 蔡總統：展現科技實力
新案完銷房市反彈？供需比顯示還未落底
畢業生臥軌拍照 校方澄清軌道為參觀用
富岡港無法進出 蘭嶼物資短缺
行車互瞄一眼不爽 開槍子彈卡骨頭
茂迪澄清未規劃無薪假 僅調節短期人力
偷小貨車代步 通緝犯遭逮
全台首家5G實驗室亮相 現場飆速1Gpbs
歐巴馬：美國社會變兩極致選戰緊繃
嗆女檢小心點 婦人遭控恐嚇險被訴
撞飛女騎士肇逃 警鎖定涉案男子
BenQ藍牙喇叭新品 主打全球最小
歐美股慘遭匯出 不動產基金狂吸29億美元
泰國僑務工作座談 聚焦新南向
3D列印新藍海 台廠組隊攻百億美元商機
中俄南海軍演 模擬奪島作戰
李克強抵紐約出席聯大會議 將會歐巴馬
台股收盤 狂飆250.58點
陸婦在港傷人 被判入獄5個月
印尼民代力推反貪 竟涉貪被捕
台股強勢回補 大漲250.58點作收
蘋概股領軍 台股收盤大漲250點
臨時工變點心媽媽 中年婦職訓圓夢
Note 7在大陸又爆炸 遭京東下架
謝金河批租稅不公 台灣怎樣都打不贏
林淑芬：自始至終對一例一休都沒意見
整形整心20年 曹賜斌不知老之將至
9月台指期漲276點
蘋概股聯手助攻 台股大漲站上9100點
9月電子期金融期齊漲
加州家庭自製食品法案 可保障小本生意
國泰世華再下一城 推長榮航聯名卡
中山高小貨車翻覆 2人受傷送醫
部落救災 藍委：政府應一視同仁
游錫(方方土)po狗在公園影片 網友批製造恐慌
台股大漲 三大法人買超106億元
男半夜攔警車求救 警鳴笛護送臨盆婦
補強國中小老舊校舍 教部核定3年180億
俄國會選舉初步結果 執政黨大勝
卸任後首次出訪 吳敦義20日訪美
台股市值大增7300億 股民帳面賺7.7萬
總統府網站將改版 友善介面使用者導向
國家防災日 警政署21日試放海嘯警報
台灣唯一 萬華醫院獲國際復健權威認證
美新澤西州車站發現可疑包裹 FBI引爆
生技業國際化 王金平：併購是關鍵
重慶酉陽發現疑似上億年三葉蟲化石
鴻海看國際併購 用2個字點明一切
中秋假期熬夜後猛睡 收假恐失眠憂鬱
三星Note7開放預約換機 4000多人申請
中俄南海軍演 歷時8天落幕
Sony XZ旗艦登台 10月拚非蘋高階第一
人與自然共生 台中花博Logo揭曉
三星Note 7今起換機 南韓未現人潮
研究：東南亞去年霾害奪逾10萬人命
滿州停水停電 軍方提供3沐浴機
印尼霾害 恐致東南亞10萬人過早死亡
涉挪用2億資金 女會計遭搜索
股匯齊揚 新台幣升2.39角收31.45元
陸抗戰紀念活動 不見中華民國退役將領
路樹大折損 高市檢討植栽樹種
推動社區營造 鄭麗君鼓勵青年接受挑戰
苗縣傳食物中毒 鴨肉攤檢出沙門氏菌
國家防災日 桃園警方21日試放海嘯警報
北韓遭洪水侵襲 南韓不打算援助
納骨塔外牆4年剝落 北市：協調廠商處理
馬祖高粱酒節 29日東引浪漫登場
林全不滿復原進度 台電工會表達抗議
投審會20日不審中嘉案 黃國昌：暫時擋下
德央行總裁： 歐央行不能無限期低利率
兩颱侵襲後 台東水質抽驗過關
新南向 環球科大開東協經貿語言課程
都市三元素 總統：創意綠地歷史記憶
屏東校園風災損失上億 縣府準備金支應
新光三越週年慶29日登場 業績目標210億
赴陸招攬觀光遭諷 傅(山昆)萁：不計榮辱
颱風農損大 農委會促推農業保險法
烏坎村風波 陸警：林祖鑾小舅子自首
世大運招募親善團 柯文哲要一里認領一國
F1新加坡大獎賽 飆速也吃辣椒螃蟹
7旬老翁撒網捕魚 疑溺水不治
全家3000間分店 即日起可用街口支付消費
陸資湧入 港股走揚
負傷拚戰 張宥心奪世界輪滑冠軍
海巡署千噸級雙艦成軍 總統21日校閱
兆豐案 財政部註銷蔡友才一等財政獎章
行政院公告 基本工資修正10/1實施
蒜價高引覬覦 偷車偷蒜贓款用來打電動
販毒者殺不完 杜特蒂想延長掃毒行動
中華電北區分公司總座 鍾福貴11月接任
針織布產值下半年看好 全年減幅可望縮小
印度軍方揚言跨境還擊巴國 學者持異議
財政部註銷蔡友才一等財政獎章 啟動求償
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外資匯入捧台股 新台幣強升2.39角
敘利亞停火截止未延長 反抗軍認已失敗
助街友逆轉人生 高市推就業準備金
紅葉崩坍災情 黃健庭盼中央攜手建家園
中國諾獎揭曉：薛其坤盧煜明獲百萬美元
瑞典夫婦收養 彰化無依女童展新生
哈利波特阿姨家出售 開價近2千萬台幣
警破漁船外機竊案 5人送辦
民調指民眾不滿兩岸政策 總統府：尊重
官方首份精卵捐贈同意書 營養費入列
民間最大太陽能租賃電廠 落在農科
歐洲議會訪陸受阻 陸直指達賴喇嘛
外資上週賣超292億 面板股成提款機
財政部註銷蔡友才一等獎章 啟動民事求償
深圳討論網約車管理 反對高價壟斷
紅葉村民宅受創 盼外界伸援手
體驗吹製玻璃杯 總統：很有趣
Pi行動錢包 逾8000店家可用
歐美國家阿茲海默症 出現減緩趨勢
台壽選定4大學辦講座 傳授保險知識
水公司編專款 小琉球將設大型蓄水池
媽媽不在了 無尾熊寶寶抱娃娃走出傷痛
樂陞案有疏失 金管會罰中信銀300萬元
民進黨：支持兩岸城市正向互動
國軍到校盥洗遭辱罵 教官道歉
澳財團拿下墨爾本港 傳陸資隱身其中
內政政策小組 集遊法公投法列優先法案
Note 7重新上市？台灣三星：暫無時間表
水淹稻田心酸短片引關注 農委會願助改善
三井台中Outlet 20日簽約 亮點搶先看
澎離島災損嚴重 縣長允諾補助早日重建
高雄西子灣漁船擱淺 海域岸際完成除污
學甲濕地生態豐 黑琵保育季25日登場
法哲學家朱利安：台灣是有願景的土地
桃園推動智慧城 提供無線充電
不認同柯文哲理念 法務局長楊芳玲請辭
梅建華拜訪平鎮高中棒球隊
台鹽推4檔優惠 還抽英國雙人來回機票
高雄加工區235個職缺等你 薪水最高5萬
樂陞案未善盡職責 中信銀挨罰300萬
遊樂設施免排隊 觀光局推智慧遊園服務
颱風摧殘 金門部分景點暫時關閉
葡萄酒市場逾70億 11酒莊莊主來台交流
法務局長楊芳玲請辭 柯文哲尚未批准
人民幣隔拆利率暴升 傳陸央行打擊空頭
內政部聽證11月上路 南鐵案有需要可辦
廣越併羅馬尼亞廠 攻歐洲奢華羽絨衣品牌
美日央行會議前 歐洲股市勁揚
葉俊榮：大埔案原地重建是重要方向
購物結帳說919 捐發票給創世
親蒲亭政黨橫掃國會 反對派皆未過門檻
國泰世華推長榮航聯名卡 年底前拚10萬張
iPhone 7熱賣 台積電漲幅創近1年高點
外交部擬裁撤外館 藍綠委都認該檢討
德黑蘭商工礦會62人 月底來台採購
校園午餐查驗結果 農委會：每個月公布
國際風箏節 24日石門天空展特技
持玩具槍嚇人出氣 開玩笑觸法
找楊芳玲當法務局長 柯文哲當時這麼說
中美冠科脂肪性肝炎新研究 21日在美發表
日老人數創新高 女性老人首度破3成
漢和：大陸戰機在非洲遭遇品質問題
烤鴨攤釀食物中毒 苗縣：疑交叉汙染
原民博物館重選址 原鄉花蓮力爭
STUDIO A 募集二手iPad 助弱勢做公益
岱宇20日股票上市 今年10%以上成長
人禍又天災 蘭嶼大海扇像濟公的破扇
北市法務局長：不認同長官理念 知所進退
立院21日審廢特偵組案 藍委不擋案
柬強人放狠話 反對派敢抗議就消滅他們
台灣設施農業聯盟成立 拓展新南向商機
法國恐攻受害者劇增 補償金現缺口
三星Note 7更換新機 逾萬人線上預約
岸巡官兵協助澎湖社區清理災後環境
印度12年1次佛教盛事 成千上萬信徒朝聖
長榮航11月首航芝加哥 第4季營運樂觀
中信銀登報自清樂陞案 金管會：內控缺失
印度擬禁止商業代孕 盼藉此脫貧婦女憂
性趣缺缺 日年輕單身成人4成為處子身
印度公車衝進池塘 至少30人死
德反移民政黨崛起 藍領中年男性最支持
台電員工陳情反漲價式電業法 在野黨回應
楊芳玲請辭 姚立明：話說多了人家嫌煩
今彩539開獎
威力彩開獎
莫蘭蒂肆虐遠洋漁船慘 農損逼近22億
性慾低男性 照亮光可提昇性生活
紐約爆炸案 警追捕28歲阿富汗裔嫌犯
廣越10月中旬上市 今年營收拚百億
FBI：新澤西州發現更多急造爆炸裝置
中華電颱風搶修 全台通訊幾近全面恢復
優利定存吸金 人民幣存款餘額終止連6降
大陸立法 核電廠選址須徵求公眾意見
南韓慶州發生規模4.5地震
賀陳旦加媒刊專文 爭取參與ICAO大會
四川攀枝花暴雨 6死11失蹤
美總統大選衝刺 希拉蕊撒錢川普拚人氣
陸冥婚引發殺機 女屍交易最高逾百萬
政院經貿談判辦公室運作 不納兩岸協商
兆豐督導小組 要求釐清財政部金管會責任
鍾任壁率團赴日演布袋戲 操日語受歡迎
紐約爆炸案 州長：疑是與外國有關恐攻
肯亞大象發威 義大利遊客不幸慘死
太平島出現神秘結構體 海巡署：機密
日男參與奶爸課程 盼提高終結單身機率
威力彩頭獎槓龜
川普愛出怪招 珍古德：行為像黑猩猩
今彩539 頭獎1注中獎
教宗方濟各讚嘆台灣藝術家獻禮
陸證券公司遭駭 85萬客戶收詐騙簡訊
屋簷雨遮登記 內政部擬取消
警察變竊賊 10萬交保
史上最大 印度破獲七千公斤黃金走私案
敘利亞停火能否持續 凱瑞：有待觀察
拒日快時尚品牌代工 廣越：便宜的不做
陸軍基地遭恐攻 印度採外交孤立巴國
大馬首相納吉夫人獲公益獎項遭取消
聯準會集會前夕 美股早盤走高
世界銀行：超級病菌恐招致經濟危機
日車陸銷售將破400萬輛 直逼日市場
恐怖攻擊頻傳 美總統選舉重大變數
邦選舉連挫敗 梅克爾堅守移民政策
敘利亞停火失敗 政府與反抗軍相互指責
前美國總統小布希執筆獻畫 肖像畫冊明年出版
東北季風增強氣溫降 北部東半部降雨機率高
紐約爆炸案阿富汗裔嫌犯落網 不排除涉及恐攻
台北松山意舍 全新商業午餐 精選菜色 驚豔您的味
台鐵10月大改點 減離峰86班次
台旅客在法國遭攻擊 外交部：傷者生命無虞
捐卵台幣9.9萬、捐精8千 國健署訂營養金公定價
聯合國難民峰會 難民的未來在哪?
中美安理會聯手 擬加強對北韓制裁
全球華文資訊網 提供華語訊息兼媒合就業
中秋雙颱過境 中華電信守護民眾不停歇
中華電全力搶通市話及寬頻修復率逾九成六
富邦華一銀行搶先推出Apple Pay服務
BOT型態經營台灣南北高速鐵路運輸服務業者-台灣高鐵
第2屆「期貨鑽石獎」得獎名單出爐！ 期交所10月5日將盛大舉辦頒獎典禮
建國國小防災演練 侯副市長化身老師宣導防災
作秀還是民主里程碑？ 約旦大選熱議
研究：喝啤酒讓人更快樂、友善和性感
見日本民進黨議員 蔡總統談合作新南向
〈時評〉政院發言人如何不發炎
柬埔寨將台嫌遣陸 外交部嚴正關切
賀陳旦：台民航高成本 盼參與ICAO
巴黎恐攻假警報 又是未成年人涉嫌
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定
油價上揚支撐 歐股反彈
美指紐約爆炸為恐攻 稱當地無恐怖組織
敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心
市場觀望氣氛濃 美股小跌
OPEC或將達成限產協議 國際油價小揚
北韓宣布 成功測試高功率發動機
歐李會 美中同譴責北韓核試射
洛時民調：川普選情走穩 希拉蕊有危機
應徵女警疑遭年齡歧視 55歲女控違人權
英國決定脫歐後 燒出種族仇恨怒火
警方逮紐約爆炸主嫌 調查海外恐攻關連
超模凱特摩絲設經紀公司 目標培養新星
除蔓護家園 東勢林管處收購小花蔓澤蘭
國家防災日 明天上午試放海嘯警報
奧斯特今起預收款券 並採人工撮合
維護安全 警稽查危險物品運送車輛
井仔腳鹽田借問站 遊客更便利
觀望美聯準會動向 台股高檔整理機率高
武器計畫再升級 北韓測試新型火箭發動機
2.8萬教師被炒 土耳其整肅拿教育界開刀
全台紫外線高量級 澎湖達過量級
廣越專攻特殊羽絨 爭取高價品牌代工
蒙古英文報刊登台爭取參與ICAO投書
低頭族要護眼 記得常常「翻白眼」
台股開盤 跌11.67點
新台幣開盤貶 3.9分
貨櫃車國道撞水泥車 1男不治
紐約爆炸案 偷兒行竊意外助警找到炸彈
恆春輸電線斷落停電 台電預計10時修復
蛋蛋少1顆 隱睪症男童手術改善
輸電鐵塔故障 屏東車城以南4萬戶停電
四零四科技樂當好頭家 榮登最佳雇主
大中電源供應器倍增 Q3挑戰新高
李世光：台電完全沒有民營化的規畫
海嘯警報21日試放 沿海鄉親注意
旅遊說走就走 台灣人隨性程度亞洲居冠
林全樂見兩岸交流 但不能預設政治前提
難民問題 陸願提供1億美元人道援助
郭永樑參加一鄉一特產計畫宣傳活動
兆豐案擴大處分 林全：有結果前不介入
iPhone 7曜石黑搶破頭 外媒：不用等太久
張小月：兩岸交流不應附加任何政治條件
紫外線LED產值看增 台廠下季推新品
最幸福縣市 新竹市三度奪冠
恆春停電意外搶修完成 中午前全數復電
中金院校長：不可能讓畢業學生賣保險
計程車新表 金門補助業者3千元
府：馬吳申請出境 不會要求提交講詞
新台幣走升 早盤升逾 1角
李克強會歐巴馬 籲美妥處涉台議題
六都幸福指數 台中最優新北居末
嘉縣草山公路建明隧道 安置偏鄉學生
毒蟲落跑 勇警負傷壓制逮捕
莫蘭蒂馬勒卡襲台 國軍3萬人次救災
助難民 陸撥1億美元日灑28億美元
大樂透連槓 頭彩上看 4.7億
北市中華路傳墜樓 婦女命危
柏登眼科醫材看俏 法人估銷量年增5成
龍山寺旁疑遭刀刺 男子命危
太平島神秘消波塊 馮世寬：機密不便說明
美搜捕紐約炸彈犯 百萬人收到簡訊
金門教官辱罵國軍 國防部嚴正譴責
iPhone 7異常？傳關閉飛航模式會這樣
台新中美貨幣市場基金 准募
太陽能業邁向寒冬 類股冷颼颼
任司委會召委遭質疑 尤美女：說法不公
自駕車的道德兩難 要撞巴士或撞騎士
鋼鐵原料看俏 類股漲幅近1%
奧迪五缸引擎40歲 獲獎無數新品摯愛
台股高檔狹幅震盪 傳產撐場
兆豐案要究責 張盛和：先釐清權責
收費員案確定 高公局須還遠通450萬
剛開學傳噩耗 大學生機車對撞1死1傷
失蹤5天婦人 陳屍住家附近圍牆旁
英特爾惹的？iPhone 7收訊傳Bug
高普考21日放榜 錄取率9.47%
整治保安林野溪 太空包回填疏濬土石
希拉蕊：川普幫IS招募戰士
港免費電視 鳳凰香港加入戰局
新北三重發現女浮屍 身分待查
時力版年金改革 鎖定18%黨職併公職
校園等候區接送小孩抽菸 2家長挨罰
孔子釋奠典禮 28日發限量紀念品
中央氣象局氣象報告
今年保1無望 國泰金：GDP明年較好
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防詐騙 廣東小學生看VR影片學習
前進南部 ICRT台南分台開播
陸戶籍改革 30省市將取消農業戶口
晶圓訂單旺 外資喊買聯詠及頎邦
東吳對聯書法展 邀馬英九寫上聯
台灣新創產業透過紐約進軍國際市場
台旅客法國遭攻擊 手臂骨折生命無虞
載化學物質貨車撞路樹起火 駕駛成焦屍
Pokemon熱潮不減 5大商機崛起
王文潮股票贈妻 謝金河：耐人尋味
北市教師月小確幸 16場館享優惠
颱風遠離 高麗菜價跌回穩
敘利亞：停戰期限已到 救援車遭空襲
中正紀念堂雲漢池 老婦落水命危
歐洲教育者年會 台代表團設攤行銷
國防部：明年1月公布新軍事戰略和QDR
彩虹嘉年華 花蓮首站友善商家相挺
外交部：裁併外館計畫將報院核定後公布
兔將獲CDSA認證 搶進好萊塢
首屆聯合國難民高峰會 示警仇外危機
陸客縮減 六合夜市訓練攤商講東南亞語
待ICAO邀請函 外交部：已做好準備
傳承KANO精神 耕元盃少棒賽復辦
台大研究 颱風後自來水致癌物恐增倍
樂齡大學彌補失學遺憾 長者遇人生第二春
視網膜剝離醫材10月納健保 年嘉惠千人
偏鄉聯外道塌陷難行 立委現勘盼速修
推特拚用戶成長 140字限制解禁
認養代替購買 桃園校園動保教育起跑
台灣「巴拿馬創業基金」啟動
宏達電攜手Google 傳挑戰高價位
新台幣強勢 午盤大升1.05角
颱風致漁船擱淺污染 西子灣美麗樣貌復原
上海長興島 疑有航空母艦建造設施
恆春4萬停電戶 上午11時全面復電
否認杯葛司法院人事權 藍主張先處理爭議
購屋核貸成數 基隆居冠北市連數季墊底
傳雲峰飛彈終止研發 藍委：國防不能鬆懈
陸基因改造檢測被控造假 農業部調查
廣東珠海肇慶獲評森林城市
未足額進用身障者 多所國立大學上榜
要土地正義 反迫遷團體25日上凱道
被控侵害專利 台廠研華遭美調查
寬頻市話不敵強颱 中華電今將全數修復
救災同理心說遭批 林全感謝第一線人員
iPhone 7大賣 蘋果狂奔下急單
南山併中信金？杜英宗：壽險不能併金控
完成搶修 屏東車城以南4萬戶恢復供電
杜特蒂警告：菲國可能再遭恐怖攻擊
北市：颱風後自來水消毒副產物 低於限值
不滿財產要繳國庫 郵政協會告官派董事
紐約炸彈客兒時玩伴：他出國後就變了
新台幣再接再厲沒休息 午盤強升1.05角
8縣市長赴陸 藍委：無違背主權為蒼生
暴雨前後水質致癌物增倍 環署：低於限值
新唐10月發表新產品 強攻無線供電
陳德銘：看不到兩會復談的政治基礎
低利率環境 南山董座估至少再 3年
男女18歲可結婚 林全盼立院有共識
高速公路肩嗑飯 雲南任性男被罰5百元
安謀推新即時處理器 攻自動駕駛
赴陸攬觀光 張善政：怎會傷害國家主權
全台面積最大 台中新建國市場啟用
智邦攜手陽明大學 跨足醫療健康產業
Google新手機Pixel 10/4發表
台北市定古蹟新芳春行 整修後重新開館
出包食材沒下肚 農委會重申把關生效
陸團縮 觀光業促增加南部國際能見度
8縣市首長赴陸訪問 林明溱：不涉政治
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陳德銘：大陸沒對藍綠執政縣市差別待遇
出訪大陸 徐耀昌：為執政當局搭橋梁
鈊象《冒險王國》不刪檔封測開放體驗
批賴清德介入議長補選 藍營杯葛程委會
頎邦利多助攻 第3季毛利率預備衝高
上市公司現增募資 前8月達896.7億
台股收盤 小漲8.7點
大甲二手車場傳火警 1男腳趾燒燙傷
板橋男童疑自9樓墜落 昏迷送醫
台股狹幅整理 收漲8.7點
林全：提升經濟 有根本的結構性問題
9月台指期跌8點
曼谷侖比尼公園澤巨蜥橫行 市府野放
越南國民教育擬教中文 引爭議
更衛生 高市推廚師戴口罩
9月電子期跌金融期漲
台股高檔整理小漲作收 權值股硬挺
IBM結盟資服 助中小企業攻上雲端
索馬利亞裔明州砍人 索裔社區遭抵制
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美警用翻譯app 拯救操韓語企圖自殺男子
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台電深入營區搶修 金門全島復電在即
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渣打線上信貸 預審最快10分鐘
南韓：北韓在進行長程飛彈發動機試驗
淡海輕軌國車國造 產業本土化反壟斷
毒蟲騎車未戴安全帽 遇警攔查飛車逃竄
淡海輕軌國車國造 軌道產業新商機
防範腸病毒 教部籲落實防治洗手5步驟
2歲女童染腸病毒71型死亡 今年首例
駐哥處拓展與卡利市經貿合作關係
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美好退休年齡 4成民眾設定58歲
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王毅會英外相 讚賞辛克利角核電案過關
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員警跟蹤10公里 機車竊賊渾然不覺
三大法人買超台股 1.75億元
2歲女童染腸病毒 發病6天後不治
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台北國際自行車展將邀義大利同業參與
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高鐵力拚提高載客率增強服務
竹市幸福指數奪冠 林智堅：看見市民需求
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國防部規劃週末戰士 明年選單位試辦
遠傳併中嘉 投審會退回NCC重審
賭債糾紛開槍示警 男躲廟宇依舊難逃
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多功能無人自駕艇 明年阿姆斯特丹問世
只花3000元 劍橋博士破解iPhone密碼
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美寶可夢玩家不分晝夜抓寶 居民受不了
想創業當老闆？小心虧損風險與高工時
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立委提案防下一個明珠 赴中年限刪減需許可
菲以南海仲裁為談判基礎 陸：拿誠意來
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新台幣升8.3分 收31.367元
拍到神秘結構體 海巡：已向Google反映
被指學歷造假 楊偉中臉書PO證書照
美圖推手機登台 M6軟硬兼施
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開發金總座楊文鈞 明年轉戰國際私募基金
遠傳併中嘉 投審會疑以債作股退回NCC
風災破壞105處 金門搶救古蹟大作戰
ICAO邀請函 李大維：未來3天是關鍵
餵狗吃飯有訣竅 狗狗挑食不再來
中央多補助勞健保 高市明年續攤還
林淑芬舌戰一例一休 林全：讓我講完
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桃園大樓火警 受困民眾陽台避難獲救
飼料客製化 照顧毛小孩健康
造勢活動逾時 時力及黃國昌共遭罰200萬
力挺國軍 金門麵包店贈千盒點心
楊芳玲請辭 柯文哲：吃飯也會咬到舌頭
5大魚明星 農委會秀台灣觀賞魚培育實力
楊芳玲：柯文哲認真求快 因此有衝突
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
澄清外界扭曲 林全：台電做得很好
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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星學者：兩岸關係可能朝更負面方向發展
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熟齡族瘋網路社交 逾8成用通訊軟體
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法務局長請辭 柯文哲：還可當好朋友
試題用念的 技能檢定免煩惱
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2台灣人涉走私40公斤冰毒 在日被捕
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一眼認出通緝犯 苗警跑百米逮人
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謊稱要捉寶可夢 欲盜捕食蛇龜被逮
中美晶攜手金融業 投資太陽能電站
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談ICAO 府：各種情勢都有預判評估
華碩前進北京秀新筆電 陸市占穩居第二
造勢活動逾時挨罰 時代力量：深感抱歉
綠委批裁外館落漆 李大維：順應朝野
楊芳玲請辭 柯文哲本週將准辭
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Note 7在港爆炸 三星：外來熱力
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安倍會希拉蕊 談國際局勢與TPP
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聯大總辯論登場 歐巴馬最後一次演講
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損
美眾院外委會主席重申挺台入ICAO
Fed展開兩天會議 歐股小漲小跌
反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議
OPEC即將集會 國際油價小漲小跌
投資人等待Fed會議結果 美股小漲
世界的唐獎 頒獎典禮25日台北登場
唐獎得主陸續來台 後山學子受邀北上
紐約新澤西爆炸案 白宮：恐怖主義行動
巴西總統UN發言 彈劾案給世界當例子
台抗癌資料技術先進 參與拜登計畫
董國猷投書 盼歐盟支持台灣與會ICAO
海嘯警報試放 不實施人車管制
Fed決策全球關注 牽動台股表現
日月潭拉魯島草排翻修 效益多元
歐巴馬號召助難民 危機仍難解
宜蘭不老節 歡迎三代揪團來露營
唐獎週登場 22日起活動不斷
台東澎湖紫外線過量 注意防曬
科技廠攜手做公益 台南啟動行動教育
拔完牙傷口爛露骨 骨鬆藥物釀禍
鄭明典：全球持續創高溫紀錄
中市消防車籠埔分隊 追加預算盼早啟用
分送剩餘食物 快遞退役車來幫忙
台股開盤 跌19.66點
新台幣開盤升 3.7分
突破僵局 佐科威改組內閣整合在野勢力
無照少年撞傷人 肇事車輛借來的
紐時攜手Alphabet 過濾不當網路留言
法務部：贊同立委提案 廢除特偵組
骨盆底神經肌肉電針治療 解尿失禁困擾
民雄陸橋拓寬 半半施工仍可通行
宜蘭竹筏翻覆 男子命危
上緯風機年底商轉 單座營收7500萬起跳
國家防災日 雲林273校同步演練
台灣國際扶輪社捐贈瓜地馬拉X光機
兆豐案遭點名負責 財金首長同表尊重
馮世寬：沒有國家會公開自己的武器研發
北市區監理所油漆工 屋頂墜樓命危
新台幣早盤升轉貶
921大地震17週年 國家防災日演練
查兆豐案 邱太三：專案小組包括調查局
俞大?與台巴友好合作協會會長餐敘
水庫灌飽 全台10月底前供水無虞
馬英九揮毫出對聯：秋刀出鞘漁民笑
137年8月最高溫 地表均溫連16月刷新
高速公路遇堵車 陸新人隧道內完婚
盛群10月新品登場 兩岸秀智慧生活應用
吳志中訪布吉納法索 商訂合作項目
參加國際會議遭拒 曹啟鴻籲陸別打壓
台灣之星搶攻校園 開學業績增 5成
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忘不了的邂逅 陸男校園發傳單尋心儀女
iPhone拉貨台郡好旺 外資喊價112元
外幣定存捧匯差 助月光族對抗低利率
台藝術家洪易大型雕塑 紐約街頭展出
馮世寬：國防戰略主軸 維持兩岸和平
營建廢棄物傾倒保安林 業者送辦
嘉市垃圾焚化廠 獲環保署優等獎
詐保集團勾結醫師 詐領醫療理賠逾6千萬
週末戰士招募對象 退伍8年內高專長人員
北韓核試場坑口設偽裝網 可能即將核試
8縣市赴陸招商 曹啟鴻：正常貿易是王道
iPhone 7曜石黑超夯 德誼 5門市有望現購
南韓國會決議 譴責北韓第5次核試
烏坎事件5週年 村民：為下一代爭土地
LEXUS RX熱賣 新增時尚F Sport車型
黑幫詐欺集團黑吃黑 同夥成員被毆
副總統問平常做什麼工作 柯文哲：被罵
觀望Fed利率動向 台股平盤整理
iPhone 7瘋拆解 耳機轉接器藏玄機
美軍：北韓將研發洲際彈道飛彈
每分鐘一車塑膠進海洋 環團呼籲減塑
寶鋼武鋼合併 中鋼：產銷有序利大於弊
聯合國漁業會議遭拒 漁業署：繼續努力
聯大總辯論登場 巴拿馬連3年未發言挺台
蔡丁貴坦承領18趴但贊成取消
國民黨5.2億台支 黨產會要求清償提存
國造海巡雙艦成軍 總統：善盡國際義務
馬英九秋刀對聯題 專家：難度有80分
巴西前總統魯拉涉貪 法官裁定須受審
兆豐案調查 黃國昌批金管會自我閹割
美國人民幣業務清算行 中國銀行出線
侵入校園偷龍柏 賣相不佳白費力
海外投資飆增8成 許勝雄籲政府吸金回流
南京土地競拍火熱 建商抽籤搶地
5職業工會欠繳保費 勞工應注意權益
柯P：工作是被罵 做一天鐘被和尚撞一天
顏大和:特偵組廢或不廢 尊重立委
傳開10張支票 國民黨：合法資金調度
國艦國造 總統：善盡國際義務
黃牛搭醫師涉詐保 桃園檢調擴大偵辦
反核四與警方推擠挨告 蔡丁貴發監執行
太景重磅新藥登陸 年銷售額估48億
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中央氣象局氣象報告
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清查不當黨產網站 重新上線
遭爆婚外情 台北市議員陳彥伯道歉
立委問自評分數 馮世寬給自己打一百分
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司院人事同意權案 蘇嘉全:該表決就表決
南檢逮台南中盤毒鴛鴦 起出大批毒品
新台幣午盤貶 2.4分
Vive遊戲報捷 宏達電股價強漲8%
中華信評：國泰金配息率 未來3年恐縮水
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九九峰走過九二一 自然保留區生機勃勃
廚房炊煮不慎 新北民宅火警
台大創創挑戰賽 800萬獎金助圓創業夢
兆豐案調查報告 立委可看不能公開
李登輝憶蔣經國對聯 馬英九感受深
釐清國民黨附隨組織 10/7首場聽證會
吳敦義抵紐約 展開3週訪美行程
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象龜小蘇翹家 女警細心尋獲
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聯準會何時升息？ 投顧：年底機率高
北市同志活動開跑 公布職場6大不友善
雙十國慶 國軍將展出13類救災裝備
少校詐266萬公款繳卡費 被判2年5個月
熱門景點聯外道路窄 台南市將拓寬
悠遊三義南庄 體驗苗栗慢城
InnoVEX新創大會 明年5月台北登場
統一高雄夢時代 獲倫敦世界品牌獎
人才短缺恐惡化 梁國源點出4大關鍵因素
李克強與美國商界座談 允諾市場更開放
帕運遭打壓 民進黨籲陸勿傷害兩岸情感
向日本租發電機 台電：10月中旬定案
金門復電 台電支援人力功成身退
7天假未定案 台玻林伯豐：今年加薪暫緩
菲掃毒近3個月 12警不幸殉職
北市房屋稅改革 朝拉近新舊稅制差異化
住得安心 高市推動房屋生產履歷
無尾熊戴帽子 原來是保育員祕技
勞工可望多5天假 勞團：本來就該放
台毒販印尼落網 被判15年徒刑
用拔河凝聚甲仙情感 張永豪獲師鐸獎
萬大路金店面出籠 單坪近300萬創新高
女冒名寄信洩漏前男友行蹤 判刑2個月
扎根反毒 南投地檢署走進校園
鼓勵青年從農 擬擴大農業公費生名額
醫師涉詐保 敏盛：涉案醫師停止醫療
謝金河：搶進蘋果供應鏈是大戰略
iPhone 7加持 第3季製造業營收可望轉正
台中沙鹿農會百週年 歡迎來嚐花生地瓜
新南向 泰衛浴台商盼政府協助融資
台股收盤 漲66.92點
早產兒骨折 缺乏維他命D惹禍
日本銀行維持負利率不變
開學致詞惹惱保險員 中金院校長道歉
台股開低走高 收漲66.92點
男子體型壯碩攜毒 衝撞員警仍被逮
友達成交量大增 爆量漲逾 2%
週末戰士106年試行 國防部初估招募4百位
竊賊細心照料偷來盆栽 店家想原諒法難允
9月電子期金融期齊漲
香港準議員朱凱迪遭恐嚇 警方逮6嫌
9月台指期漲79點
印度男子求愛被拒 刺死年輕女教師
日股急漲帶動 台股收復9200點
南華高中學生持刀鬥毆 警帶回7人
老屋買賣先健檢 房仲籲要有配套
2017上海米其林指南 王品鵝夫人列一星
全國漁民節24日登場 林佳龍盼行銷台中
陸專家：中俄軍演 警示不良企圖國家
粉絲團按讚少文章舊 綠委要科技部改進
廢特偵後如何抵抗政治力 邱顏2人不同解
韓國瑜未辭職 柯文哲：離董事會還久
立院初審廢法源 特偵組明年成歷史
洪秀柱：政府追殺 必要時蔡總統家見
迷你倉庫成治安死角 柯文哲收居民陳情書
三大法人買超台股 48.85億元
民進黨30歲影像展 蔡總統邀大家來看
大葉大學參山管理處簽約 推動環教
國民黨：司法院長提名爭議 釋憲釐清
科技部：福衛五號預計明年才會升空
落果翻身果乾加值 農委會允建災後平台
印度手機上網猛增 4年後上網逾5億人
嘉義社區藝術季 10/1日揭開序幕
政治大學大排 傳民眾落水
癌症登月計畫 中研院參一腳
大巨蛋問題 李鴻源當初建議柯文哲這樣做
珍愛記憶嘉年華 喚起民眾關心失智症
許淑華：依照憲法 大法官只能做8年
標售地熱絡 高市不動產漸回溫
李新自爆 林洲民看不起的議員是他
縣市長登陸遭批分化 洪秀柱：綠營也去
日銀放緩寬鬆 日股趁勢拉尾盤
米其林首度進軍中國大陸 推上海指南
中法核電合作 李克強：要取得更多進展
王品鵝夫人上海摘星 米其林按讚
台中市追加減預算案 議會未完成二讀
陸二線城房市限購令 鄭州祭「鄭九條」
將被廢除 特偵組：辦到最後一分一秒
momo購物網誓師 挑戰市場龍頭
電動車首設校園充電站 供實習育人才
世界品牌獎出爐 中華電蟬聯國家品牌獎
台中大肚山火警 消防馳援搶救
夏普重新布局歐洲品牌 擬投資UMC
爭政黨法主審權 內政委員會休息協商
響應國際失智日 失智長輩穿越服裝秀
新台幣貶6.3分 收31.43元
議員約見習近平 柯文哲：最近沒這計畫
公車票價漲不漲 柯文哲：我不敢講
陸BBS沒落？ 網易論壇10月關閉
勞動部結合劇團 校園巡迴列車到中市
兆豐案 行政院：先釐清事實再追究責任
大陸寶鋼武鋼合併 產量全球第二
心腦血管病 成為大陸最主要死因
製造業投資可望連 5紅 半導體帶旺
文化遺產數位基因工程 重現圓明園
敘利亞診所遭空襲 4醫療人員喪生
月經剛來一年 小六女童嚐禁果
古厝當提款機 收藏家金門竊古物
兆豐案 監委申請自動調查
鴻海助威 夏普買回舊總部大樓邁大步
選不選下一任 柯文哲：民調低就知所進退
政務研究結訓 副總統期勉沾滿人民氣息
花蓮海灘散布漂流木 開放徒手撿拾
爭主審權 藍綠同意政黨法可輪流排審
華銀布局金融科技 4專利到手
吸金2億潛逃馬來西亞 調查局押解回台
2016香港台灣月 台港跨界設計
水保教育扎根 行動劇巡迴校園
故宮唐獎文物選萃 呈現中華文物自然觀
台中太平傳溺水 男深潭戲水失蹤
工研院攜手Nvidia 讓自駕車更聰明
8歲男童遭機械停車格夾住 消防局搶救
陸委會：兩岸互動不應有政治前提
集團假冒檢警詐騙 宜蘭警方破獲
中壽新契約保費成長4成 金融科技幫大忙
有肥胖基因別難過 運動節食照樣能瘦
山東煙台化學公司爆裂事故 4死4傷
吳世正指詐騙市長 柯P：你才是詐騙議員
集保握33兆市值股票 攜資策會攻大數據
台南傳幼貓遭割喉 警否認未受理報案
觀望聯準會決策 新台幣終止連4升
5天國定假遇勞工排休 勞動部：可補休
CIA專家：蒲亭料尋求連任 加強獨裁統治
越南消防設備展 台商參展找商機
16號公報 恐衝擊三大產業獲利
中國大媽貪玩手機 一夕間右眼看不見
毒品摻糖粉牟暴利 警逮2毒販
走私黃魚不要來 立委籲農委會助銷石斑
北市撤銷教師蕭曉玲解聘案 將賠9年薪水
福斯排廢造假 投資者索賠82億歐元
陸女學生刺手臂熬夜 取出18截鉛筆芯
中央氣象局氣象報告
勒索病毒肆虐 台灣每8秒1裝置受攻擊
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
水槍對決 大陸居民與廣場舞大媽的戰爭
港股收高 市場靜待美聯準會動向
濾掛咖啡致癌爭議 食藥署實測闢謠
彰縣辦地震演練 副縣長籲守防災原則
參與FAO遭岐視待遇 外交部：嚴正抗議
帶人參觀黑鷹直升機 消防署：嚴予告誡
司法院人事同意權案 柯建銘：院會處理
疫情升溫 越南發現3例茲卡感染者
弟弟生病決定讀藥學 藥師國考摘榜首
情侶吵架剪刀刺傷男友 送醫急救
柯文哲質詢時嗆詐騙議員 事後道歉收場
eTA寬限期將屆 加國駐台辦事處籲注意
砍情敵一路追到醫院 男子被判6年徒刑
蔡總統：提升公共托育 也要和私立合作
美B-1B轟炸機降落南韓 對北韓威力展示
攜手一甲子 鑽石婚爺爺：凡事忍一下
川普眼中釘 墨西哥在美非法移民減少
台灣雕塑世家蒲添生三代聯展 再現陽光
台東紅葉愛國蒲部落風災慘 立委促速重建
國民黨：現金遭凍結 隨時可能倒店
參與ICAO 民進黨籲北京正視台灣需求
陸媽迷信以毒攻毒 吃蜈蚣治痔瘡身亡
陸貿促會長：中日經濟合作潛力巨大
侏儒抹香鯨擱淺 海巡急救援
北市最貴店面在東區 每坪月租2.6萬元
八仙塵爆行政司法責任 侯友宜：不迴避
台中市追加減預算案 藍營退席未完成二讀
夏普社長戴正吳致員工信 期許6大要求
台中市追加預算案未過 市府：持續溝通
國慶是否邀扁 內政部：朝比照520評估
台灣農業國家隊 陳郁然領軍拚香蕉銷全球
醫病串通詐保險費 健保署坦言難查
上海東華大學實驗室爆炸 2名學生重傷
南投與澳洲伊普斯威奇 締結姊妹市
貴州畢節市副市長羅建強涉違紀 遭調查
廢特偵組 法務部：增強案件偵辦能量
雲裡的守護 波麗士拍微電影
嘉大音樂系樂器遭竊 價值逾百萬
4查證困難處 北檢偵辦兆豐銀遇瓶頸
查賣淫女涉索賄 桃園3警遭聲押
拓展通路 台東釋迦盼行銷河北
貓奴藝術家 呈現貓咪的美好
唐獎得主陸續抵台 參加唐獎週
擱淺漁船抽完殘油 港務公司要求儘速拖離
台南議長改選時程未定 藍綠互批
台灣人均金融淨資產 去年280萬亞洲第二高
菁英榮民翻轉計畫 讓退除役官兵再就業
群聯擬併永馳 1元買100%股權
團結夏普 戴正吳千字文提6大要求
以色列駐安卡拉大使館外傳槍響 1嫌傷
台灣青年大使團智利公演 獲熱烈迴響
Fitbit健身手環登台 新品上陣搶市
遼寧700年野長城 整修像水泥地
陸外交部：讚賞柬埔寨奉行一中政策
春風化雨 苗縣表揚資深優良教師
馬雲任聯合國青創顧問 獲頒紅色通行證
群聯7年半財報 如期完成重編
大法官被提名人黃瑞明：我不是頂新律師
菲掃毒行動延長半年 力道與規模將不減
無人出席的告別式 殯儀館員溫馨送行
微博微信內容 陸10月起可作辦案證據
顧立雄與多位駐外大使 22日宣誓就職
巴西前總統魯拉成貪汙案被告
馬勝集團吸金案 主嫌許思為返台歸案
未定期服藥起爭執 女兒菜刀砍媽媽
避免交歡後淪黑寡婦點心 雄蛛改吃幼齒
涉嫌協助北韓核項目 遼寧企業遭調查
今彩539開獎
反難民 德東仇恨犯罪與種族歧視增多
總統大選延期 剛果警民衝突44死
大福彩開獎
蔡柏璋Solo date 雲門劇場獨角戲
張景森：兩岸交流不應分黨派
內政部擬修法 老屋交易附耐震評估
Note 7新機安全圖示 5大識別法曝光
波札那禁止美國反同性戀牧師入境
柯文哲：趙藤雄沒坐牢是台灣司法悲哀
鴻海富智康：正與夏普洽談合作機會
印度最高法院裁決馬省酒吧可供酒
建築金石獎 樹立美學向善為標竿
今年第二季 巴拿馬生產毛額成長5.2%
兩伊戰爭36週年 伊朗閱兵秀新飛彈
歐盟批菲掃毒 杜特蒂爆粗口比中指回敬
移民船埃及外海翻覆 至少29死
趙藤雄坐牢說 遠雄盼市長勿再衍生無謂干擾
油價上揚 市場靜候美能源庫存數據
陸破獲跨境販毒集團 主嫌為台灣人
美勇敢之盾軍演 海陸空全動員
傳法前總統席哈克辭世 家屬：仍住院
大福彩頭獎 槓龜
新北市議員遭檢舉收賄 士檢約談到案
今彩539 頭獎 2注中獎
谷歌推Allo 搶食通訊軟體市場
手機漫遊免費 歐盟撤銷90天限制
中華電金門搶修 工程師離家1星期
陸十一長假旅遊商機 估2.3兆
揮刀衝向以駐土耳其使館 男疑精神失常
安大維：台灣國際參與應專注功能性機構
安理會開會 商討敘利亞停火危機
非裔喪命警槍下 北卡州示威成縱火打劫
8月失業率4.08% 創2年新高
全球最佳大學排名 台大195名創新低
INTA 協調人卡斯巴里議員訪臺 瞭解台灣政經發展
夏利豪CHARRIOL 閃耀繽紛 璀璨繁星與花花世界的絢麗色彩
羅塔島住宿券無限量放送 免打工換宿 島主美夢成真
新南向拚商機 台灣東協投資團訪印尼
執法過當又一起？ 北卡羅萊納最大城進入緊急狀態
總統：盼來台進修東南亞學生年增20%
故宮南院12獸9月底拆？故宮：將告知捐贈者成龍
不成功便成仁 地中海難民船難又一樁
距開幕僅５天尚未收到ICAO邀請函 外交部：持續爭取
臺灣傑出雜技藝術家 行政院通過李棠華褒揚令
兩伊戰爭週年 伊朗閱兵與美較勁
越南國會：越南將延後批准TPP
金融時報：蘋果洽購麥凱輪汽車公司
高碩泰：飛安資訊慢半拍 台應參與ICAO
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
巴西民調：1/3受訪者將性侵案歸咎女性
英邁凱輪汽車否認與蘋果談併購
美聯準會維持利率不變 今年仍可能升息
Fed不升息 葉倫投贊成票
銀行股創近1個月最大漲幅 歐股上揚
全球最佳大學 牛津擊敗勁敵稱霸
唐獎得主 阿爾布爾與道納抵台
埃及移民船翻覆 死亡人數增至42人
阻止北韓威脅 安倍籲採取新手段
美原油存量創7個月低點 油價上揚
聯準會維持利率不變 美股上揚
唐獎今歡迎酒會 大師先會小綠綠
不平靜 高雄2菜市場失火攤商驚
唐獎得主二三事 你必須要知道
高碩泰會羅艾斯 討論台灣國際參與
非裔又命喪警槍下 希拉蕊川普爭發言
Fed不升息 學者：台股短線再吃QE猛藥
美經濟不夠力 Fed連6次集會按兵不動
Fed暫不升息 美決策路徑一次看懂
捷克媒體為台灣仗義執言
Fed按兵不動 台股有望再現資金行情
接見監委訪團 教宗：祝福台灣
IS砲擊伊拉克美軍 疑載化學毒劑
一路愛你 阿公摔斷左腳阿嬤悉心照料
中市特殊境遇家庭方案 男性求援2成
老翁服用止咳藥水 鉀離子過低險猝死
嘉義文學老街茶席展演 邀民眾體驗
DIY免澆水盆栽 虹吸原理自動供水
出門要防曬 嘉義台東澎湖紫外線過量級
內湖今年最貴店面 投報率 3%租轉買
台股開盤 漲36.78點
護家園免水患 三峽河護岸工程明年完工
Fed不升息 台股創14個月新高
股匯雙喜 新台幣開盤飆升2角
群聯財報解危機 股價開漲3%
大陸網路訂餐太方便 搶了泡麵市場
打擊恐怖主義 英擬增千名海外情報人員
洪麗美水墨畫展 透過藝術洗滌繁華喧囂
防抗藥性災難 聯合國籲對抗超級病菌
老屋交易附耐震評估 葉俊榮：鼓勵性質
Fed不升息 投顧樂觀看台股後市
志工揪團幫清土石 助台東災民早日返家
年金改革 李翔宙：立場和政府並無不同
台鐵留才不易 新進人員流失率近3成
李克強訪加 啟動中加總理年度對話
台積電市值衝4.81兆 台股新紀錄
祖克柏近千億助抗病 盼所有病都有藥醫
新台幣升勢趨緩 早盤升9.3分
保險黃牛串醫師詐保險金 羈押4人
追劇大調查 台灣觀眾屬「好奇」型
歐洲議會人民黨團國貿委員會協調人訪台
勞團盼颱風假立法 郭芳煜：審慎評估
關心人道外交 監委巡察駐教廷大使館
失業率再登4字頭 陳添枝：逢就業季屬正常
畢業潮襲擊 8月失業率飆 2年新高
Fed未升息 陳添枝：國內景氣復甦訊號正確
GDP可望保1 主計總處預測1.22%
加國第一大報刊登莫讓台灣缺席ICAO投書
響應ICC國際淨灘 東沙清出1200公斤
服務利他獎 4校獲典範學校
雙因素影響 下週油價估降2角
iPhone 7狂賣 傳蘋果上調年底產量
北市府稽查補習班 17家未立案
轉投資經理人棄優存 退輔會：8/1開始
立委幫台鐵闢財源想辦法 列車賣免稅品
疑心情不佳引火 男子80%燒傷命危
廣州今年最大毒品案 多名台籍毒犯落網
柯文哲：蕭曉玲很煩 但還是要依法行政
新南向當安慰劑？陳添枝：東南亞有潛力
台科大矽谷中心成立 送新創團隊赴美矽谷
前7月平均薪資創同期高 實質仍負成長
負利率趨勢 高股息投資潮可望再現
催淚片傷心不傷身 有助釋放天然止痛劑
退休金不如預期？ 3撇步助教職員保值
服務利他首獎 為脊損者活出生命力
男左手手麻無力 竟是鎖骨下動脈狹窄
黃國昌：國民黨哭窮 時代力量乾脆去跳樓
故宮發函馮明珠 25日前提說明
柯P：支持老屋交易附耐震評估 但難執行
不經轉診去大醫院 部分負擔可能調
宏達電Bolt新機像誰？10/18可望見分曉
世界大學排名退步 台大：評比經費分數降
半夜友來電下樓遭砍2刀 警逮2嫌
台股指數創高後翻黑 強勢整理
毒品通緝犯送執行 企圖攔車落跑遭逮回
格陵蘭融冰比預估多 達5萬座帝國大廈重
全球大學排名 北大首次躋身前30強
林佳龍赴歐考察 展開城市外交及招商
蘋果就愛電動車？併購Lit Motors傳言起
馮明珠赴陸任顧問 立委火大質詢林正儀
總統監誓 顧立雄與駐外大使完成宣誓
台灣所得財富全球第2 綠委：誰信
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台聯抗議縣市長登陸 國民黨反嗆
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外資力拱加旺季加溫 啟?股價破百
新北推勞資調解便利通 動動手指就可申請
蔣萬安：7休1裁量基準應評估人數
打造綠能首都 李進勇赴日參訪
推特：各國政府要求移除貼文數量創新高
Fed不升息影響股匯 金管會尊重市場機制
尚未收到ICAO邀請函 外交部：持續爭取
外派到哪好 新加坡連霸台灣14優於美日
台肥高雄廠開發案 等待土地重劃完成
iPhone 7增備貨 外資估 3台廠進補
兆豐是否洗錢 法務部：北檢偵辦中
人民幣入SDR IMF：準備工作順利
長期頭痛 男子脊髓空洞超過30公分
老翁罹肺癌 單孔胸腔鏡手術維持肺活量
網約車駕駛可挑客 陸出現作弊軟體
前教師蕭曉玲：柯文哲為德不卒
不滿讓蕭曉玲復職 鍾小平告柯文哲瀆職
北韓核六方會談南韓團長訪問北京
台中國際飲食文化節 陳鴻上菜共享食光
台南議長補選疑有人干擾 郭信良要徹查
河南幼稚園校車撞貨車 6死28傷
台東紅葉村風災慘 國軍200多兵力馳援
傳老屋買賣要附健檢 朝野立委齊轟
夏洛特抗議非裔遭警射殺 又1人遭槍擊
台北國際發明展月底登場 專利新品先曝光
太陽能電池跌無路 市調：有回溫跡象
貿協兼顧區域平衡 紐約再推台灣精品展
老屋買賣要健檢 行政院：政策還不成熟
向洪秀柱喊話 民進黨：請自重
前教師蕭曉玲談復職：先告知去世父親
基富通估10月營運 擴大基金交易規模
徵收外國買家稅 卑詩省政府挨告
新台幣午盤升2.9分
老屋買賣先健檢 張金鶚李同榮看法兩極
夏洛特暴力示威擴大 北卡進入緊急狀態
不滿讓蕭曉玲復職 鍾小平告柯文哲瀆職
台南美食節 推實境解謎品肉燥
來台觀光旅客正成長 藍委：騙外行人
罕見 印度巨蟒吞下亞洲最大羚羊
火車訂票系統 實測台鐵竟輸民間23秒
員警追捕歹徒 險被土製炸彈波及
應材推電子束檢視系統 攻面板市場
iPhone 7熱賣缺貨？郭明錤報告解密
被指黨慶未邀歷任黨主席 民進黨澄清
美元低頭 Fed暗示升息步調放慢
美未升息持續寬鬆 投信看好股債
女檢不滿遭監聽控告侵權 10月31日宣判
兆豐案未掌握洗錢情資 調查局：沒錯
老屋健檢遭批 花敬群：對的方向會做好配套
大樂透頭彩衝5億 台彩公布熱門號碼
交長16年前提台鐵公司化 立委盼快實現
網購給負評 陸男一天接6百通恐嚇電話
毛伊裝惹火太平洋島民 迪士尼下架道歉
特力代理家飾品牌 大台中展店
郭芳煜：年底前推派遣勞工保護法
大陸國家基因庫投入營運 規模全球最大
柯文哲：北捷很好 有顆痣還是美女
公園鴨子疑遭虐 脖子上發現吹箭
阿原肥皂未辦工廠登記遭調查
馮世寬自評滿分 國民黨：用人不當
好時價房價平台獲金獎 新增嘉義市資訊
政院拍板推動智慧電表 六都列優先
華碩Transformer 3 Pro上市 3K螢幕超銳利
基隆1字頭房價夯 推案量今年衝250億
公務員初考 10/18起受理報名
搶進大數據產業 交大首創數據科學工程所
北京故宮受聘爭議 馮明珠：25日前回文
打造大型戶外舞會 東海國際藝術節登場
反迫遷赴政院抗議 要求重建大埔張藥房
印法就採購飆風戰機簽約 總價近3千億
保險業搶灘FinTech 他赴MIT跟兒子當同學
瞄準緬甸商機 台灣中古車業前進仰光
立院初審 刑事被告沒收制度不重複
Fed不升息 這 3種股票基金看俏
補助達門檻才設公益董事 教團批假修私校法
momo企業社會責任報告書 獲BSI認證
台股收盤 漲6.76點
毆尋歡客強奪2萬元 私娼遭判5年4個月
薩爾瓦多僑校舉辦漢字文化節活動
張學良兩岸三館年會 兩岸交流基地授牌
竊嫌失風狂奔 被害人緊追嘆沒人幫忙
台股平盤整理 小漲6.76點作收
澎湖衛生局推單一窗口 一站受理全程服務
泰式嘲諷 女子馬路坑洞內洗浴
故宮南院12獸首 9月底確定拆除
台南議會爆假傳聖旨 秘書長：無惡意
男陳屍布袋觀景平台 疑為街友
婚後5年無法受孕 卵巢巧克力囊腫作祟
9月台指期漲23點
截四肢重執教鞭 中山大師生驚呼感動
太平島現神秘結構 谷歌：已獲台灣反映
台灣榮耀 唐獎得主陸續抵台
不追究打壓人士 蕭曉玲：柯文哲為德不卒
病理科權威黃德修 用身體上最後一堂課
10月電子期漲金融期跌
藝人胡睿兒疑吸毒 警方偵訊
7休1裁量基準 立委質疑凌駕法律
越南首度公布外交藍皮書 主權受重視
小燈泡父母：一起想想修復式司法
台股量縮整理 短期指標偏多
抓寶可夢視茫茫 中醫養眼有一套
景氣靠九二共識？國發會：商品貿易影響小
三大法人買超台股 13.94億元
威航10/4停業 資遣方案出爐
兒盟：平均每天1個孩子可能被出養
劉德立晚宴巴外交部多邊事務暨合作次長
新北市議員涉收賄 30萬元交保
牠們是牛 坐姿卻學狗
金融消費爭議 評議中心平均45天結案
陸商務部：陸企海外併購 部分跟風炫耀
代言重陽節 婚齡71年相處之道互相體諒
信義區香堤廣場禁菸區 民眾：告示不清
晚秋涼意好出遊 飯店搶客紛出招
漏網之魚入侵 長江生態大考驗
特力品牌代理今年營收估13億 拚翻倍成長
台電APP繳電費升級 所有用戶都可用
胡錦濤文選：本土意識不等於台獨意識
特力調整通路 明年迎春燕
楊芳玲辭職 姚立明：蕭曉玲案是主因
輔導身障者就業 勞動部彩券回饋金可補助
住宅火警疑獨老受困 消防人員清查中
未討論就拋出老屋健檢 林全不以為然
漁村非營利幼兒園 陳菊揭牌
畜牧場污染石門老梅溪 環保局命令停養
張花冠化身大廚 料理杏鮑菇佳餚
老翁機車長征回老家 誤闖台72線路倒
Note7在陸也爆？演變為騙賠羅生門
聯大總辯論 諾魯挺台灣參與國際社會
藝人胡睿兒涉吸大麻 移送北檢複訊不語
僑外生領基本工資 研擬恢復薪資門檻
新台幣升 3分 收31.400元
終止連16黑 8月外銷訂單轉正
吳敦義籲黨員團結 是否選黨主席不鬆口
蘇黎世大樓暫停標售 改與買家議價
政院修法 跨境電商未來要繳營業稅
陸解除13年禁令 恢復進口部分美牛
世大運特約旅館 北市：歡迎業者報名
胡睿兒涉毒被逮 林采緹否認吸毒
新北FUN街頭街舞決賽 25日登場
性平處：女性受僱者平均薪資低於男性
奉獻蘭陽41年 陳振佳獲醫療奉獻獎
台韓互掛ETF 10/7台韓通上路
好市多明年開加油站 標榜油價全台最低
品田牧場愛心提袋義賣 募款金額拚新高
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傑出雜技藝術家李棠華 行政院通過褒揚
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行車糾紛起口角 男子不爽開車衝撞
工程師意圖詐保 謊報BMW失竊被揭穿
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投資人信心翻多 從股市賺錢比重大增
瑞芳查毒逮3人 赫見改造衝鋒槍
好市多要開加油站 標榜油價全台最優
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杜特蒂邀聯合國與歐盟 調查法外處決
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智冠攜手三星旗下軟體開發商 加速VR布局
颱風停水停電 林全指示研議長期因應
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統一時代百貨搶客 週年慶回饋率最高30%
陸媒來台取經 汲取台灣綠建築經驗
警察雙軌考制 考選部建議改單一制
響應世界清潔日 東海師生校友齊打掃
桃機清潔員工掃廁所 意外發現彈匣
老屋出售如要附健檢 北市影響最大
港股隨亞股走高 美利率按兵不動
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高市稽查工地孳生源 24處不合格
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鬼門關前走一遭 澳鱷魚訓練師慘遭反撲
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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澎湖南寮社區農村再生 成觀光亮點
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投信躍進計畫 國泰元大獲認可
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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雅虎證實遇駭 5億用戶資料遭竊
抗癌合作 美與台灣等國簽署備忘錄
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歷來最嚴重 雅虎遇駭5億用戶個資遭竊
總統候選人健康是否隱私 法國意見各半
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新北市重陽禮金 45萬餘長輩受惠
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考察人道外交 監委訪教廷一心委員會
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台積電點名按讚 力旺獲IP夥伴獎
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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ICAO邀請函沒來 學者：須留意民意
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
赤壁船舶特展 海大再現三國風雲
鼠穿褲性趣奇葩研究 獲搞笑諾貝爾獎
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新台幣午盤貶0.9分
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老翁視力突模糊 腦膜動靜脈廔管引起
無ICAO邀請函 林全：強烈遺憾不滿
民進黨團：譴責中國阻撓台參與ICAO
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天涼秋意起 大貓熊團圓戶外見客
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澳洲客機空中煙霧彌漫 乘客以為死定了
澎湖首座五星級VILLA動工 觀光新亮點
新北：颱風過後 撿拾漂流木恐觸法
無ICAO邀請函 張小月：陸方打壓
台聯質疑兆豐案放水 金管會澄清
ICAO未受邀 綠批對岸傷害台灣人民
航廈外有不明車 紐約拉瓜迪亞機場疏散
總統:不能因不民主框架限制被剝奪權利
威剛記憶體需求發熱 股價奔17個月新高
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空汙骯髒加瘧疾 印度健康表現排名落後
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外交部：飛安不應有政治框架限制
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買凶殺警 竹崎鄉長再度否認
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試乘車輛翻落邊坡 1重傷4輕傷
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三星Note7今換機 估需求3.4萬支
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疑防印度報復攻擊 巴國展開空軍演習
西門町旁日式風格西本願寺廣場 再獲獎
性侵案爭議 輔大：夏林清暫停職
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三大法人買超台股38.99億元
高雄警查獲逃逸越勞擁槍又攜毒
三星Note7全球換機 台灣預約逾7成
斗南車禍軍人亡 家屬質疑為何趕車
教部技職實作展 25校秀成果
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通緝犯慶生 警方盤查逮人
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樂陞案 檢調約談董座獨董等50人
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兆豐銀決向蔡友才吳漢卿求償57.1億元
崁頂焚化廠解約？台糖董座29日會屏縣府
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蓮舫:已辦妥撤銷中華民國國籍手續
遭槍擊非裔家屬看影片 夏洛特連3晚抗議
查獲逾期魚貨20公噸 9縣市受害
黑琵現身 保育季25日登場
藍委：綠不接受九二共識 就請拿出方法
新台幣升 7分 收31.330元
古崗彩繪木馬 颱風過後重振雄風
想瘦不吃油 影響膽囊收縮會結石
Yahoo曾遭駭 台灣電子商務資料不受影響
警破地下匯兌集團 查扣2300萬
共軍：戰機巡航南海 繼續常態執行
莫斯科惡火 俄8消防員殉職
信驊收購博通資產案 基準日順延
加拿大郵局鬧罷工 牽一髮動全身
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未受邀ICAO 國民黨：政府有責任解決
普悠瑪售免稅品 林全：請交部評估
基隆南興市場重鋪路 估1個月後完工
金?咖啡攜手安普蕾修 推日系職人甜點
推動雲林光電設施 中央地方攜手
李克強赴加會杜魯道 啟動總理年度對話
北韓放話將首爾化成灰燼 南韓痛批
追加預算案未過 林佳龍訪歐不忘市政
現可疑車關閉 美拉瓜迪亞機場航廈重開
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民進黨30週年影像展 募款小物亮相
輔大性侵案爭議 監委立案調查
批顧立雄無恥 藍天聯盟赴黨產會抗議
陸對美乾玉米酒糟實施臨時反傾銷措施
因應陸客減少 中市搶攻港澳自由行市場
遭指放話 黃昭順：他們是被鬼打到吧
食在安心人氣店家公布 10家餐廳上榜
中共吹響裁軍號角 東部戰區陸軍忙轉業
ICAO未獲邀 陸：拒絕九二共識所致
陸：電信詐騙10月底前投案 從輕量刑
性侵案爭議 輔大聲明痛心及遺憾
天災農損補助少 農委會推農業保險
金管會擬高要求海外法遵 業者：作繭自縛
黨員拖欠黨費以億計 中共大力追債
婦人領錢差點被搶 警方追緝特定對象
法國在台協會拜會鄭文燦 加強文化交流
停課女性生理用品稅 財政部：研議推動
中租-KY衝新南向 3大獲利引擎到位
台生愛丁堡遭襲失聯 外交部查訪
鼎天涉用盜版遭搜索 稱對財務無重大影響
入秋食慾開 異國美食搶攻老饕胃
颱風雨後 台南22里登革熱病媒蚊密度逾1級
吳敦義說明九二共識為兩岸和平正確道路
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宏達電攜手三創 全台VR高手對決
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中市表揚績優志工 獲獎人數超越往年
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蟾魚月光下求偶唱情歌 科學家解開謎團
高市查獲逾期水產 出現未來製造日期
新台幣本週勁揚3.59角 升幅1.15%
15券商提供API下單 證交所擬辦競賽
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重返社會 南監媒合受刑人就業最高55K
校長奉獻教育近半生 北市教育局長親訪
傳藝中心26日起休園 106年元旦試營運
港股收跌 獲利賣壓出籠
沒收到ICAO邀請函 林全：會表示抗議
台學生傳在英遭攻擊 外館積極查證找人
法售予印度飆風戰機 單筆最大海外訂單
颱風又要來 高雄港緊盯風災受損船舶
結合華山舊爐灶 台達綠築跡展古今智慧
澎湖慶教師節 陳光復勉有教無類
國銀最大債務國 美國取代大陸
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賴清德24日訪日 梅姬颱風來襲前返台
國防部：審判未結束 雲豹甲車不能解約
林全：不了解九二共識是什麼共識內容
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鄉長被控買凶殺警 警妻認定與外遇相關
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百歲人瑞玩魔術方塊下棋 樣樣來
緬甸踩線團到訪 南投開發東南亞客源
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傳在愛丁堡遭攻擊 台灣學生平安無事
商總籲速修勞基法 總統國慶詮釋九二共識
法國未成年人極端化 通報追蹤2000人
黃金交叉續行加散戶捧場 台股動能無虞
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傳留學生愛丁堡遇襲 外交部：虛驚一場
台紙關新營漿紙產線 200員工資遣轉任
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猴子績效不輸經理人 指數投資長期績效佳
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泰南路邊炸彈攻擊 員警遇襲3死2傷
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ICAO參與被指誤判情勢 府駁:外行
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