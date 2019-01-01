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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
大陸今年春運 超過29億人次上路
新北119恢復正常 民眾已可撥打
立陶宛國會議員訪華 觀摩大選投票
印尼掌握購物中心恐攻主謀
賴士葆選前之夜 妻子落淚懇託支持
美副卿布林肯 選後訪北京會張志軍
選前倒數2天 蔡英文再為柯建銘站台
新北高中職優免入學 將招4381人
高雄之夜 國民黨凝聚團結氣勢
倫敦百萬豪宅找室友 租金隨意可入住
台北市文化局長倪重華請辭
威力彩頭獎 無人中
今彩539 頭獎 1注中
UN：全球成長動力 難再倚重亞太
雷諾工廠遭搜查 未發現使用減效裝置
選前48小時 3總統候選人全台走透透
北市文化局長倪重華向柯文哲請辭獲准
從南掃到北 蔡英文相信台灣真的要變天
東亞局勢變動 美陸高層台選後會晤
中紀委全會公報：把紀律挺在前面
歐元集團主席：希臘同意IMF參與紓困
日國會議員中傷慰安婦 致歉撤發言
倪重華爭議多 員工及議員評薦差
美股回穩 開出平盤
歷史上的今天：2006年巴捨萊成為智利及南美洲首位女總統
2015超商「新十大商品」 義美豆奶最熱賣
2016三高三低 投資大環境遍布挑戰
台灣舞者簡晶瀅舞藝精湛 英媒激賞
雅加達遭恐攻 越南譴責
蔡英文：與各方共同努力維持台海和平
維多麗亞情人節饗宴 許下情人動人承諾
心平氣和投票去 • 積極樂觀救自己！
食安小講堂－「自製油」榨對了嗎？
大選前夕 中選會：造勢晚上10時前結束
桃園蛋鴨場染禽流感 完成防疫清場
金門傳統音樂館運作滿半年 文化部肯定
快停手！國民黨板橋造勢百張椅強壓草坪
選前之夜》朱立倫板橋萬人晚會 馬英九鞠躬8秒 (直播)
澳進口燕麥片驗出農藥殘留 誤食恐休克
選前之夜》蔡英文板橋、總統府前萬人晚會擠爆 (直播)
選前之夜》宋楚瑜溫馨牌 女兒、小虎上台唱（影）
選前之夜》 蔡英文籲選民投票 開啟改革的第一哩路
盼兩岸穩定發展 台商包機返台投票
被控業績灌水 飛雅特克萊斯勒股價挫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雷諾未裝排氣造假軟體 股價跌幅縮減
向總統當選人傳遞訊息 美前副卿將來台
雷諾領跌汽車股急挫 重創法德股市
歐巴馬搞笑闢謠 蜜雪兒鐵定不選總統
美股強勁反彈 道瓊指數漲227點
油價跌破30美元後 持續技術性反彈
日長野巴士翻覆 2死11人無生命跡象
英國爺爺幫珠寶竊盜犯 又3人遭定罪
美股大漲227點 台股表現可期
衝刺24小時 朱立倫台北掃街固守新北
國民黨籲集中選票 朝國會過半努力
防洗錢 美追查豪宅現金買主
最後交鋒 綠固守南部鐵票搶攻中北
不分區立委小黨林立 搶攻政黨票
開票所首次開放攝錄影 不得有5大行為
簡訊LINE拉票 只到晚上12時
總統立委選舉 16日投開票
民進黨全力催政黨票 力爭國會單獨過半
拚總統 朱立倫蔡英文宋楚瑜全台衝刺
倒數24小時 民進黨催票：不能沒有你
華為、愛立信 續簽全球專利交叉授權
大選投票日 國軍保持常態戒備
垂直整合 亞馬遜跨足航運業
台股開盤漲66.12點
創近7年新低 新台幣開盤升 2.67角
林永樂款宴瓜地馬拉僑胞
固守北台灣 朱立倫盼催出沉默藍軍
美股反彈 台股加溫突破7800點
睽違38年 王金平重返街頭拉票
遼寧老漢怒剪人民幣 14萬紙鈔成碎幣
台積電法說報喜 股價勁揚5%
提款機整台遭竊 警方機場逮一嫌
大立光雙鏡頭題材夯 早盤站上2000元
大選倒數 王金平黃昭順聯手街頭催票
瓦城年菜上桌 主打新鮮外帶一次到味
德城鎮送難民到總理府 抗議寬容移民
滬指開盤跌破3000點
治安有信心 朱立倫掃街免防彈背心
力成股東臨時會通過紫光入股私募案
新iPhone用OLED？ 傳三星達陣
日媒：鴻海大手筆加碼 搶購夏普
毅嘉砸2.7億護盤 股價應聲飆漲停
總統籲以大局為重 支持國民黨與朱立倫
Netflix將阻翻牆 追劇得再等等
投票切記禁帶手機 開票才開放攝錄影
傳鴻海出資7000億日圓收購 夏普股價飆
年關近 銀行信貸利率殺破1%
金光群俠傳Android版 展開封測
台積電資本支出增 設備廠股價齊揚
疑酒駕撞分隔島 警救出女駕駛送醫
95無鉛直衝1字頭 汽柴油估降逾1元
女子駕車擦撞護欄 後車輪掉了
不爽態度差 酒客狂毆酒店少爺
朝陽科大教授 將出任台東大學校長
福斯T6首筆亞洲企業大訂單 台灣訂的
嘉市選前之夜 劃南北管制區
回家投票 大專院校返鄉專車載客達8成
助偷渡難民童 英軍人獲判無罪
斯文男揮金如土 染毒癮落法網
特招考試谷底反彈 全國名額近千
寒舍集團創辦人蔡辰洋 今晨心肌梗塞去世
寒舍集團創辦人蔡辰洋 心肌梗塞病逝
警大副教授疑被騙近4億 校方忙釐清
新北自行車道 玩法百百種
張錫銘同學落網 查獲槍毒送法辦
涉立委賄選 嘉縣1樁腳收押禁見
iPhone 7傳捨耳機孔 音質改善藏秘訣
巴西聖多斯港瓦斯外洩 多人就醫
台波簽署藥品醫療器材合作備忘錄
倪重華請辭 柯文哲：尊重生涯規劃
幽靈船靠近美麗灣 疑似福島地震舢舨
食藥署查膠囊 業者添禁藥累犯
冷颼颼 3男大生著短袖赤腳探險獲救
唯晶手遊戰爭學院 將進行改版升級
中國大陸重大事故 平均10天就一件
菲總統大選民調 副總統畢乃恢復領先
韓媒:北韓空飄傳單氣球 有爆炸裝置
走訪鹽水橋南老街 迎春燈節找樂趣
新北小農鮮舖 進軍全聯通路
生活工場攜手全聯 打造淡水一站購足
松翰無線倒車系統 打進北美大賣場
印尼防新一波恐攻 全國一級戒備
周子瑜事件 蔡英文：拿國旗是國民權利
新竹馬偕醫院出現全球僅百例罕見疾病
談大選台灣地位引關注 美國重申一中
輕井澤車禍無國人傷亡 外館持續關注
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
六合彩兼營選舉賭盤 嘉檢拘提14人
伊波拉疫情剛解除 獅子山疑現死亡病例
美股大漲 台股加溫觀望濃
力成私募紫光入股案 蔡篤恭盼政府支持
大立光雙鏡頭啃蘋果 攻高收復兩千元
亞股超跌比一比 這5國有買點
雲層厚實 石門水庫人造雨啟動
小內閣頻異動 柯文哲：鐵打營流水兵
郭廣洋：經濟犯罪可惡 應引渡判重刑
高通聯手TDK 搶攻4大市場
小桃阿嬤逝 總統哽咽：不平反沒天理
敘伏屍難民童被惡搞 查理週刊惹眾怒
台南提款機竊案 嫌得手後切割取款
瓜國諧星總統就職 美派副總統觀禮
金門減重5615公斤 380人獲獎
政黨選票長73公分 中市籲對折再投
爭慰安婦權益 蔡英文：新政府積極處理
3百隻獲救毛小孩 有家過年了
國泰第二代蔡辰洋 擦亮寒舍五星招牌
菲南連環爆 炸彈含大量鐵釘
前雲門舞者張崇富作品 登上紐約舞台
促經貿交流 劉德立訪巴國商工部長
新台幣中午升 1.62角
矽品欲引進紫光 力成蔡篤恭有話要說
選前最後一夜 宜蘭藍綠總動員拉票
屏東山川琉璃吊橋 3月封閉體檢
推動自駕車普及 美政府擬投資40億美元
蔡英文：會跟各方共同努力維持台海和平
免試志願序爭議大 多區放寬
大選過後 柯文哲：台灣社會要和解
臉書鼓勵投票 在台首推「選舉大聲公」
拆忠孝橋引道 柯文哲：用最大意志執行
對抗黑心食品 資誠推免費評估工具
國際動漫節商機大 博客來立春祭先開跑
力成展望今年上半年：會比去年同期好
凱悅250家飯店遭駭 台北君悅也在列
元大美元傘型基金准募
台中豐原出發 蔡英文：民進黨將再起
紫光入股力成案 閉鎖期後賣股有規範
紫光入股力成案 投審會：得先向國會報告
陸員工持股 近7成被套牢
美前副國務卿選後訪台 藍綠各有解讀
匯價走弱明升暗貶 新台幣午升1.62角
農民工討薪 滬多家法院代發逾8.5億
雅加達恐怖攻擊 聖戰士背包裝炸彈槍刀
最後衝刺蔡錦隆催票 張廖萬堅晚會造勢
提款機竊案偵破 嫌犯涉7起類案
台加簽署避免雙重課稅等協議 106年生效
外資：大立光市占率 恐遭同業競爭侵蝕
選前之夜造勢 北市部分路段交管
選前之夜超激動 心血管疾病風險增
單週逾千萬元 警破獲選舉簽賭集團
向蕭敬騰潑糞 4男判賠30萬
宋楚瑜：不擔心政黨票被瓜分
拼產學合作 台科大斥資近3億蓋樓
選前衝客家票 小英苗栗掃街刮旋風
監委視察澎湖低碳島推廣情形
起床喝溫開水 降低心肌梗塞風險
5成大陸人 年終不到25K
小英是否見美方人士 民進黨：選後接洽
余玲雅遭索討800萬 判免還定讞
雅加達恐攻 印尼警方逮3嫌
劉德立晚宴巴拿馬審計長
超新星亮度為太陽5700億倍 科學家傻眼
投票日 1萬餘警駐點投開票所維安
美共和黨總統辯論 齊轟歐巴馬外交政策
AIT證實伯恩斯將訪台 傳達兩岸要和平穩定
王金平騎機車拍短片 籲大家去投票
華碩手機再出招 西非結盟經銷商
大選倒數 民進黨：決戰淡水河
選前之夜警升高維安 造勢場出動偵爆犬
大立光：已有客戶推10顆鏡頭手機
台股收盤漲19.13點
獵豹移動擴大合作 成立全球智庫
全台首起提款機竊案 偷車賊認不難偷
家扶蒙古寒冬送暖 台灣愛心遠播
台股十天挫跌576點 靜待選舉結果
水氣足氣溫低 大雪山可望再飄雪
1月台指期跌 50點
台股震盪收小紅 漲19.13點
調查：德里空氣重金屬 易讓兒童致癌
川普與克魯茲撕破臉 質疑對方參選資格
1月電子期漲金融期跌
劉德立拜會巴拿馬評論報
除舊佈新促銷 網購業績看增5成
全國都市地價總指數上漲趨緩
2015大陸新增人民幣貸款11兆元
川普要人民幣別再貶 揚言提高關稅
提款機竊嫌落網 贓款玩樂花不少
民進黨凱道造勢活動 百警維安
你哪位啊 台南安平傳幽靈人口
提款機竊案嫌犯 攜女友赴日看展遭逮
轉彎疑未注意角度 公車撞倒16輛機車
亞股全面開高走弱 台股漲近百點幾全吐回
東元家電新品 續攻高效節能智慧物聯
台股拉尾盤 獨漏金融股
合組台大系統 3校都通過
流感疫情高峰期 民眾不可輕忽
燒香拜拜恐傷身 消基會籲訂標準
大潤發超級星期五 全台狂吸23萬人
李登輝是否投票 李辦：看天氣
查扣娛樂遊艇 移泊聖堡威廉號
印尼爆炸案 新加坡強化維安
因應大陸威脅 印度與日本聯合演習
學測最後衝刺 注意應考違規
三大法人賣超逾96億 台股震盪收小紅
中和民宅火警 救出8民眾
選戰最後一天 蔡英文新竹市冒雨掃街
伊斯蘭戰士攻非盟基地 雙方爆槍戰
強化消費者保護 金管會去年加強金檢
日要求陸軍艦離開釣魚台 陸自認合法
恐攻過後 印尼網友：我們不害怕
陳建仁返鄉輔選 旗山鄉親冒雨相挺
油價不振 日股收黑
勞動基金投資 增國外證券多元布局
F-矽力將收購恩智浦LED照明產線
殺蟲劑殘留超標 BLM燕麥片退運
亞股慘綠 油價重返跌勢拖累
陳建仁再陪鍾佳濱掃街 王進士大催票
春節期間 中華電信帳單繳費順延
上證綜指自高點回檔20% 遁入熊市
固守北台灣 朱立倫4小時狂掃台北市
雅加達恐攻 印尼警方：歹徒家有IS黑旗
傳擬炸忠孝橋引道 柯文哲未正面回覆
談政局 黃茂雄：新政府要把經濟搞好
養護機構身障者 投票意願低
宋楚瑜：台灣應扮演緩衝角色
路透調查：2016大陸全年成長6.5%
美軍將領：IS伊敘受挫 海外攻擊恐增
簽署反空污 環團：小黨比大黨更重視
台幣收33.802元 近7年新低
長毛象遺骸出土 人類疑4.5萬年前現身北極
台大宅王情殺前女友 判無期徒刑
最後衝刺 盧秀燕掃街劉國隆關懷弱勢
陸股重挫逾3% 深成指跌破萬點
食品公司爆炸2人灼傷 高市開罰12萬
高志明：投票去 否則沒立場表達不滿
雅加達攻擊案 警方：IS威脅浮現
國人期貨參與度 居亞洲第三
油價重挫 塑料業產值創金融海嘯後新低
中選會：預估晚間10時前完成開票
豪樂福保健食品含禁藥 產品遭封存
南韓大陸國防會談 共商北韓核子試爆
弗曉出擊 印尼逮3涉爆炸案恐嫌
中共中紀委：四川省長魏宏正在反省思過
瑞士人民幣清算中心正式啟動
維也納之夜新年音樂會 再度來台
三峽搶修 滿月圓景點春節前能雙向通車
候選人掃街辦晚會 力拚南投立委
巴國：穆罕默德軍首腦被保護性拘留
美副國務卿布林肯訪中 陸：主持會議
引渡令完成 陸與美持續溝通
有毒化學物排入海中 危及歐洲鯨豚生存
三姊弟布丁遭查稅 布丁阿嬤淚眼求饒
金門春節炭烤饗宴 18日起報名
超巨大恐龍骨骸模型 紐約展出
台灣十大殊榮 林篤毅烏魚子達人
肛門塞劑誤塞陰道 診所無照女助理闖禍
8旬翁不畏低溫 出海口電魚被捕
王如玄台南衝票 市場掃街不放鬆
黃茂雄：若新政府政策得當上半年景氣轉
港股收黑 創近3年半收盤新低
仁寶印度手機3月出貨 不擔心鴻海競爭
Uber子公司遭罰 不繳款將失加州執照
小桃阿嬤病逝 外交部南辦慰問家屬
選前之夜 竹市立委候選人最後衝刺
最後衝刺 沈智慧有機車族陪掃街
中央氣象局氣象報告
雷諾排氣未證實造假 法政府力穩股市
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
索國非盟基地遇襲 青年黨稱殺害60多人
外媒問馬習二會可能性 夏立言：無規劃
IS傳有菲人成員 菲總統：無可信威脅
台大宅王情殺前女友 逃過死刑
陸委會主委：藝人拿國旗值得驕傲
二手衣櫃藏舊鈔 義法院裁定可換歐元
64年前2500萬保單 現在只值2500元
期貨投資人講效率 近9成電子下單
許勝雄：經濟要達標 需兼顧外銷內需
維基歡慶15歲生日 喜獲新財源
世衛證實 獅子山再現伊波拉死亡例
大選前夕 賴清德籲返鄉投票
東元今年業績目標 成長5%到10%
人民幣續貶 國銀存款餘額逆勢走升
雲林藍綠遊行 選前衝刺上街頭
亞投行16日開業 首批貸款擬年中批准
法國根絕禽流感 首度淨空鴨鵝飼養場
澎湖檢警查獲多起簽賭案
舉重國手郭婞淳 贈澎湖惠民醫院救護車
雷軍：去他的KPI 小米造機器人去了
新台幣收貶6分 兩週重貶7.36角
鐵鍊綁身阻張志軍 魏揚有罪但免刑
仁寶旺年會總獎金3千萬 頭獎20萬元
雅加達連環爆1凶嫌 名字曝光
海爾灑1825億 收購奇異家電事業
行動支付台灣慢了 星巴克正急起直追
淘寶賣智商儲值 月銷量3萬
類固醇未管制 濫用月逾500例
投資人去年最愛：平衡型基金
老鷹想飛黑鳶沉冤得雪 農改場逮到元凶
印尼恐襲 暫無大馬人參與及傷亡
外長晉見瓜國新總統 瓜方堅定支持邦誼
郎祖筠談兩岸演出：台灣優勢是創作力強
如何制裁北韓核試 韓中未達共識
太投入選情 小心選舉症候群
習近平下週走訪沙烏地埃及伊朗
蘇樹林落馬遺缺 于偉國任福建省長
中聯辦王振民：關注李波事件
油電糖水盈虧兩樣情 中油台水相對大虧
投票日前 柯文哲視察北市投開票所
昨天才宣布結束 西非今天又現伊波拉
學承電腦等3補教解約糾紛 影響數千人
許勝雄：全球經濟變化像變色龍
大選倒數 Yahoo奇摩推即時開票專區
選前之夜 馬總統鞠躬呼籲票投朱立倫
租稅協定又一國 台加簽署避免雙重課稅
跨年性騷案後 德民眾對移民恐懼增加
台達首座太陽能電廠 日本揭幕
引進日本商品 到百貨感受濃濃日本味
夢想起飛 仁寶智慧裝置目標年增逾1成
蝴蝶蘭pk輸鬱金香 台糖荷公司喊收
台股收長黑 2周蒸發近1.7兆元
蔡英文選前最後掃街 挺進台北市
85度C賣耶誕切片 送愛小腦萎縮症病友
LINE群組下注 苗栗警方偵破選舉賭盤
連戰：綠營若完全執政會變鴨霸政府
法國新藥試驗出大包 1腦死5入院
台電7月招654新人 正式錄用薪30K
陸跨境電子商務試驗區 12城也要設
拍鳥23年 黑琵先生流露浪漫攝影魂
李四川：朱立倫政策務實非空心
強收費用 瑞士要求難民交出貴重資產
朱立倫：不容再次蹉跎 支持中華民國
今彩539開獎
全球PC出貨連衰5季 聯想穩坐冠軍
台加租稅協定簽署 租稅外交增至30國
莫斯科股市重挫5% 盧布觸及新低
大樂透開獎
習近平下週訪問中東3國 提升外交分量
美兩直升機夏威夷相撞 12失蹤
仁寶旺年會 員工熱舞忘我險錯失頭獎
柯文哲挺柯建銘 選前之夜唯一站台
陳菊:請大家再給民進黨執政機會
郭瑤琪罹癌化療 矯正署核准保外就醫
挺朱 洪秀柱：為國家未來不要賭氣
大陸白領平均薪資 北京4.6萬居首
蔡英文：投入政治是為了打敗國家的困境
人行出手 離岸人幣創3個月最大週線升幅
王如玄：民眾憂心綠將台灣帶往何處
海爾54億美元買奇異家電 第2季完成
馬總統深深鞠躬 懇託鄉親支持朱立倫
小愛成就大愛 南非大學生募鉅款助貧生
選前之夜 陳建仁呼籲支持者務必投票
選前之夜 蔡英文批政府無能無心無感
全球最夯西語電台 央廣奪第二
美兩直升機傳夏威夷相撞 殘骸搜尋中
關注兒童心理 凱特化身1日客串編輯
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中
向泛藍喊話 朱立倫：只要分裂就會失敗
美國嘻哈明星戴夫 南非逾期居留被捕
蔡英文:中華民國不會因為誰當選而滅亡
宋楚瑜：若當選立刻籌組大聯合政府
索討金錢不成 男子刺死母親
利空夾擊 歐股延續跌勢
蔡英文盼台灣人快樂迎接第3次政黨輪替
陸加入歐洲復興銀行 李克強談人民幣
德城鎮送難民到總理府抗議 挨批作秀
北韓核試 陸：支持安理會作必要反應
朱立倫催票不能輸 美青姐現身擁抱
向首投族喊話 蔡英文：就差你這一票
美股開盤重挫 道瓊大跌2.15%
台鐵事故 男子平交道遭撞死亡
美學者：台平衡處理太平島議題應稱許
大陸嫦娥四號啟動2018登陸月球背面
蒲隆地暴力衝突惡化 聯合國譴責警告
2架美軍直升機據報相撞 海防隊持續搜尋
馬英九總統支持周子瑜 「拿國旗沒有錯，不須道歉」
吳敦義替周子瑜抱不平 王金平手持國旗投票
柯文哲攜陳佩琪投票 強調選舉日不談周子瑜
陳建仁、王如玄同一投票所 刻意錯開
蔡英文投票回應周子瑜事件 「表達國家認同很正當」
萬餘警力全台投票所待命 確保選舉全程順利安全
2架美軍直升機據報相撞 海防隊持續搜尋
塞爾維亞電視氣象播報中 出現持槍怪手
葉門重要油管疑遭聖戰士攻擊 厄夜大火
布吉納法索飯店遇襲 至少已20死15傷
菲媒報導台灣大選 讀者留言欄空白
永暑礁飛行爭議 越陸各說各話
歷史上的今天：1985年德蕾莎修女來台訪問
周子瑜被迫道歉 台灣網友藝人大力聲援
北市3選區：潘建志、蔣萬安、李晏榕新人大比拼
台灣大選激烈 CNN派當家主播來台坐鎮
富比士：台灣大選結果將影響全球投資人
勝選後的承擔
蔡英文領先逾3百萬票 國民黨立委開票慘
國民黨慘敗 朱立倫宣布：即刻辭去黨主席
「國旗」是文化、生活情懷、與成長環境認同的重要成分！
高志明：新人新思維 新政除積弊建言系列之一
華盛頓郵報：蔡勝選反映台灣人民想與對岸做區隔
台灣首位女總統 蔡英文：向台灣人民致敬
蔡英文躋入全球第18位女性國家領導人
蔡英文當選台灣總統 英外相表祝福
台東立委選舉 劉櫂豪拚出民進黨首過半
蔡英文勝選演說：改革的第一哩路開始
總統立委選舉 投票8時至下午4時
鎮痛藥物試驗出紕漏 法國歷來最嚴重
不捨周子瑜 朱立倫喊話：歡迎回家
周子瑜公開道歉 國民黨譴責黃安JYP
塞爾維亞電視氣象播報中 出現持槍怪手
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美股重挫 原油價跌破每桶30美元
歐股重挫 邁入熊市
油價跌破30美元 美股道瓊跌逾500點
葉門重要油管疑遭聖戰士攻擊 厄夜大火
NASA取消太空漫步 太空人頭盔可能漏水
紐約油價跌破30美元 2003年來首見
恐慌性賣壓重 美股長黑
台灣大選後 美國務卿將訪陸
隔空擁抱Pepper 彌補幸福缺憾
日本奇怪飯店 美女機器人服務你
性愛機器人陪伴爭議多 有人喜歡有人嫌
陪老人動腦尬舞兼照護 機器人辦得到
人工智慧需求膨脹擴張 威脅人類生存
Pepper情感機器人 能瞭解人類嗎？
機器狗 VS.機器人 人類想擁抱誰？
投票日 勿用簡訊LINE臉書拉票
大學繁星名額1.5萬新高 6%校系計英聽
多曬太陽深呼吸 輕鬆為健康加分
1萬餘警維安 護投開票所安全
總統立委大選 投票注意須知
大學申請5.5萬名新高 5%校系採英聽
布吉納法索首都發生攻擊案 傳數死
國健署：平均每小時1.1人死於糖尿病
2015年巴西近165萬登革熱病例
油價破30美元 全球股市哀鴻遍野
首屆倫敦燈光節登場 炫麗設計觀眾嗨翻
馬總統：不忍周子瑜遭遇 籲陸勿誤判
ICAO航空圖列入永暑機場 越南抗議
周子瑜事件 吳副總統：中國大陸太過分
沃爾瑪拚瘦身 全球關269分店裁1.6萬人
退休金準備好了？台灣僅2成民眾備妥
吳副總統：陸太過分 我們支持周子瑜
陳建仁談周子瑜：舉國旗值得驕傲
洗腎影響心理 逾8成睡不好憂鬱增
馬總統：周子瑜不必道歉
布吉納法索飯店遇襲 至少已20死15傷
永暑礁飛行爭議 越陸各說各話
投票日空氣品質 高屏PM2.5偏高
強扭的瓜不甜 王如玄籲陸尊重
捍衛國家尊嚴 王金平持國旗投票
阿瘦不只賣皮鞋 食神之鄉年菜開賣
總統：周子瑜不必道歉 展示國旗應支持
周子瑜事件 蔡英文：重傷台灣人民感情
投票日因應突發 北檢40檢察官值班
賴清德：周子瑜不可能是台獨分子
性騷擾頻傳 德城鎮禁男尋求庇護者入泳池
與王如玄同投票所 陳建仁：有趣巧合
總統立委大選投票 陸媒關注
選前睡不好？APP知道你打呼說夢話
布吉納法索飯店遭攻擊 無台灣人受影響
菲媒報導台灣大選 讀者留言欄空白
新創事業想募資 先做好這6個步驟
朱立倫：支持周子瑜 譴責JYP及黃安
宋楚瑜：人民以智慧選擇尊嚴生活
Apple Watch 2何時出 又有新說法
103歲人瑞蘇成虎 投票不缺席
陳菊談周子瑜：16歲孩子不該承受壓力
陸787項貨品降稅 貿協3管齊下助拓銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
總統立委選舉 阿美族盛裝投票
北京十二五期間 商品消費破5兆
聯準會揭秘 憂心爆內鬨
王冠雄投書法國媒體 捍衛太平島主權
織襪眼鏡業有雲了 3月上線行銷加乘
穿西裝戴總統府帽 107歲人瑞投票
周子瑜事件 胡志強：兩岸要互相尊重
周子瑜事件 宋楚瑜：憤怒不忍
投票日截至上午11時 全台6件違規
總統立委選舉 雲林投票秩序平順
投票日上午 新北傳4違規
投票日 金門發生冒名投票狀況
委國總統對決反對派 宣告經濟緊急狀態
疑政黨票太長情緒不穩 選民撕毀選票
疑政黨票太長 中壢7旬老翁撕選票
總統大選 大陸網友關切
關注台灣選後情勢 美智庫將辦座談
周子瑜事件 外交部指示外館聯繫協助
福建省長向憲法宣誓就職 大陸首例
BBC妙聞 袋鼠擁垂死妻 背後真相是獸性
高雄天氣轉晴 陳菊籲踴躍投票
攻擊布國飯店挾人質 蓋達組織認犯案
大選投票 澎湖投票情形良好
周子瑜事件 張花冠：非常不捨
桃園廢輪胎工廠大火 無人傷亡
歐巴馬緊記人民寄託 隨身攜帶紀念小物
北韓重提停止核試條件說
機器狗VS.機器人 人類想擁抱誰？
投票日 基隆上午無違規
東莞建即時監控 案發與逮捕幾乎同步
滬指跌破3千 大陸A股兩週蒸發逾50兆
疑漏蓋想補遭制止 婦人撕毀政黨票
精神科醫師估 選後憂鬱患增1成
土耳其安全堪虞 郵輪取消行程
毒蟲遭逮 怕留前科向警求饒
茲卡病毒肆虐拉美等地區 美發布警告
亞投行首任行長 金立群當選
Pepper機器人 熱銷背後的人性矛盾
劉德立接受巴拿馬評論報專訪
投票下午4時止 記得攜帶身分證
投票日傳金門有冒名投票 經查選務疏失
母子駕車欲返鄉投票 遭逆向車撞釀3傷
周子瑜事件 陸國台辦：有政治勢力挑撥
周子瑜事件 陸委會請大陸約束民間行為
布吉納法索飯店遇襲 63人質獲釋
傳請辭後公開現身 肖鋼應該沒事
美媒：美國經濟不致重演2008年風暴
印度穆斯林夫婦被控攜牛肉 遭毆成傷
總統選票誤蓋私章 士林婦女錯撕選票
雅加達連環爆1嫌曾坐牢 攻擊現場照瘋傳
選民著恐龍裝 號召鄉親踴躍投票
陸證監會反思股災 強調加強監管
Yahoo新聞開第一槍 不貼黃安言論
領導伊斯蘭金融 大馬央行總裁獲獎
肖鋼：大陸股市不成熟 持續深化改革
開票結果 電腦手機即時看
政黨票誤當廣告紙 86歲老婦帶回家
謝金河：人民幣再貶 港幣可能瀕臨崩潰
金門冒名投票烏龍 誤植個資造成
SpaceX將發射海洋衛星 挑戰回收火箭
疑未經同意代人投票 監察員遭撤換
團圓年菜配美酒 達人建議這樣選
投票日 新北發生女子干擾投票
花蓮最高投開票所 8旬翁堅持上山投票
大立光台中新廠擔心缺水 中市府協調
開票緊張恐血壓飆 年輕人也要注意
李曉峰任中央軍委政法委書記
洛陽市委書記陳雪楓涉違紀接受調查
遊戲要玩家宰原住民 抗議聲中下架
投票拿手機拍照 北市1男違法
金門姊妹花差1歲 聯袂首投
中市103歲人瑞何玉釵 開心投票去
大馬逮IS支持者 疑計劃發動恐攻
澎湖投票未傳出違規情事
陽光露臉回暖好天氣 苗縣投票率估7成
新店投票所監察員喧嚷 遭移送偵辦
台聯：今日周子瑜 明日台灣人民
金門傳出冒名投票 烏龍一場
開票作業 毛揆巡視中央選情中心
台南老婦撕毀政黨選票 依法辦理
柯文哲：周子瑜事件會比軍宅還催票
新加坡和印尼並肩對抗極端恐怖主義分子
轟IS金庫影片曝光 數百萬現鈔滿天飛
投票截止 支持者湧入宋總部
蔡英文抵達中央黨部 關切開票情況
國民黨部前 支持者持國旗看開票
選戰章魚哥 天玉里建德里開票受矚目
支持者湧入蔡英文總部 歡樂氣氛瀰漫
選戰章魚哥 建德里蔡英文最高票
周子瑜事件 郭台銘：國旗非隨便可打壓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑油價降1.1元 95無鉛近13年新低
北市大安區女選民 私章蓋選票撕毀
菲恐怖組織號稱入夥IS 軍方否認
連江縣立委選舉 陳雪生自行宣布當選
中租尾牙 員工爽抽2000萬獎項
台南市第2選區 黃偉哲自行宣布當選
亞投行開業 習近平：國際體系添新活力
KTV下架黃安歌曲 業者：清理冗歌
澎湖縣立委選舉 楊曜自行宣布當選
國民黨發言人楊偉中請辭
成都狗狗截肢 自己學會兩腿站走1公里
南投縣第2選區 蔡煌瑯自行宣布敗選
大陸成立首個反恐怖主義法學院
台中市結束投票 5件違規
投票日 全台31件違規
立委4連霸 黃偉哲盼為選區爭資源
金門縣立委選舉 楊鎮浯自行宣布當選
陳雪生連任 馬祖建設期待增進
選舉插曲 雲林發生口角及撕選票
台南市第5選區 王定宇自行宣布當選
苗栗縣第1選區 陳超明自行宣布當選
台南市第3選區 陳亭妃自行宣布當選
台中市第1選區 蔡其昌自行宣布當選
屏東縣第2選區 王進士自行宣布敗選
電影刺激度 好萊塢有辦法測了
台中市第2選區 顏寬?自行宣布當選
台中市第4選區 張廖萬堅自行宣布當選
台中市第6選區 黃國書自行宣布當選
台南市第1選區 葉宜津自行宣布當選
楊曜當選感言 期許澎湖發展更好
南投縣第2選區 許淑華自行宣布當選
高雄市第5選區 管碧玲自行宣布當選
桃園第2選區 陳賴素美自行宣布當選
立委6連霸 葉宜津要傾聽新政府施政
法媒親訪金門 敘述中國大陸極力拉攏
林右昌：周子瑜衝出民進黨選票
苗栗縣第2選區 徐志榮自行宣布當選
新北市第10選區 吳琪銘自行宣布當選
台中市第5選區 盧秀燕自行宣布當選
雲林縣第1選區 張鎔麒自行宣布敗選
南投縣第1選區 馬文君自行宣布當選
彰化第1選區 王惠美自行宣布當選
嘉義縣第1選區 蔡易餘自行宣布當選
桃園第1選區 鄭運鵬自行宣布當選
嘉義縣第2選區 陳明文自行宣布當選
宜蘭縣立委選舉 陳歐珀自行宣布當選
陳亭妃：讓世界看見台南
章魚哥天玉里 蔡英文得票率51%最高
楊鎮浯宣布當選 春運為首務
高雄市第1選區 邱議瑩自行宣布當選
新科立委王定宇：勝利屬於大家
台東縣立委選舉 劉櫂豪自行宣布當選
雲林縣第1選區 蘇治芬自行宣布當選
彰化第4選區 陳素月自行宣布當選
台中市第5選區 盧秀燕自行宣布當選
台中市第7選區 何欣純自行宣布當選
高雄市第2選區 邱志偉自行宣布當選
高雄市第8選區 許智傑自行宣布當選
彰化第2選區 黃秀芳自行宣布當選
高雄市第7選區 趙天麟自行宣布當選
高雄市第4選區 林岱樺自行宣布當選
雅加達攻擊案 印尼警方逮12嫌
國民黨屏東縣黨部：痛定思痛持續改革
新北市第5選區 蘇巧慧自行宣布當選
台南市第4選區 林俊憲自行宣布當選
吳琪銘：服務不分藍綠黨派
台中市第3選區 楊瓊瓔自行宣布落選
屏東縣第2選區 鍾佳濱自行宣布當選
高雄市第9選區 賴瑞隆自行宣布當選
屏東縣第1選區 蘇震清自行宣布當選
高雄市第6選區 李昆澤自行宣布當選
花蓮縣立委選舉 蕭美琴自行宣布當選
顏寬?宣布當選 顏清標：辛苦有代價
蔡易餘當選 扮演改革立委角色
南韓電視台偷拍大陸在建航母
台中市第8選區 江啟臣自行宣布當選
蘇貞昌女兒蘇巧慧宣布當選
宣布敗選 朱立倫：即刻請辭黨主席
屏東縣第3選區 莊瑞雄自行宣布當選
在地經營有口碑 王惠美驚險勝出
新北市第7選區 江惠貞自行宣布敗選
挾蘇貞昌光環 蘇巧慧擊潰強敵
美史上最高彩金得主亮相 中獎無意辭職
宣布敗選 朱立倫祝賀蔡英文和民進黨
雲林縣第2選區 劉建國自行宣布當選
盧秀燕6連霸成功 喜極而泣謝選民
朱立倫恭賀蔡英文 國民黨深刻反省
周子瑜道歉很催票 精神科醫師這樣說
嘉義市立委選舉 李俊俋自行宣布當選
台中市第3選區 洪慈庸自行宣布當選
謝龍介敗選 尊重選民決定
高雄立委林國正連任失利 將當志工
藍軍起步晚 員林陳素月連任成功
新科立委林俊憲 盼成中央與地方橋梁
鍾佳濱宣布當選：將監督蔡英文政府
基隆市立委選舉 郝龍斌自行宣布敗選
台中立委選舉出爐 翻轉藍綠結構
雲林張鎔麒初試啼聲 立委差一哩路
高雄賴瑞隆當選 感謝支持鼓勵
擊敗楊瓊瓔 洪慈庸：將人民力量帶進立院
投票日全台33件違規 1人冒名投票
彰化第3選區 洪宗熠自行宣布當選
郝龍斌宣布敗選 辭國民黨副主席
新北市第9選區 林德福自行宣布當選
新北市第4選區 吳秉叡自行宣布當選
伊朗外長：核計畫制裁今天解除
中央國會雙輸 朱立倫：國民黨要浴火重生
司徒文訪蔡總部 籲大陸給蔡英文時間
蕭美琴蹲點5年 民進黨再度攻下花蓮
毛治國：內閣最短時間內總辭
網站違規多 百度負責人遭陸網信辦約談
蔡其昌：感謝鄉親 明天開始繼續做事
經營基層不如許淑華 蔡煌瑯敗選
澎湖立委楊曜連任 努力獲肯定
立委連任成功 劉櫂豪：會與縣長配合
王進士：輸的只是選舉 沒輸人格
朱立倫7度鞠躬 宣布敗選辭黨主席
布吉納法索飯店遭攻擊 外交部譴責暴力
布吉納法索攻擊一波落幕 另一波持續
高雄市第3選區 劉世芳自行宣布當選
台北市第1選區 吳思瑤自行宣布當選
郝龍斌安內攘外 仍不敵空降質疑
郝龍斌辭副主席 深切反省
台北市第5選區 林郁方自行宣布敗選
外媒：朱立倫承認敗選 兩岸關係遇挑戰
大環境因素 王進士未能守住南台灣藍天
形象清新小英加持 黃秀芳脫穎而出
海嘯氛圍 桃園陳根德6連霸受挫
我們再次贏了 顏寬?當選擁抱父親
毛治國請辭 盼建立多數黨組閣慣例
台北市第3選區 蔣萬安自行宣布當選
蕭美琴：突破黑暗 終現美麗彩虹
綠囊括雲林立委2席 重任恩惠永存感激
宣布敗選 郝龍斌：美好一仗已打過
新北市第12選區 黃國昌自行宣布當選
李俊俋當選立委 將助完成國會改革
力抗7屆立委丁守中 民進黨吳思瑤當選
台灣大選 日媒密集報導蔡英文當選總統
孔傑榮：台新政府將擴大美日韓等關係
中市藍8席中3 黨部主委願擔起成敗
基隆市立委選舉 蔡適應自行宣布當選
新北市第1選區 呂孫綾自行宣布當選
新竹市立委選舉 邱顯智宣布敗選
新竹市立委選舉 鄭正鈐自行宣布敗選
政治素人呂孫綾 奇兵撂倒吳育昇
新竹市立委選舉 柯建銘自行宣布當選
丁守中不敵大環境 終止7屆立委之路
遭割闌尾鎖定 吳育昇中箭落馬
台北市第4選區 李彥秀自行宣布當選
朱立倫宣布敗選全文
BBC快報：蔡英文當選總統
蔡英文加持 蔡適應蹲點贏回台灣頭
宣布敗選 林郁方：政治路上已有所發揮
桃園第4選區 楊麗環自行宣布當選
當選連任 李昆澤：更努力不負所託
洪慈庸素人參選 揭青年參政歷史新頁
桃園第5選區 呂玉玲自行宣布當選
翻轉選情的搖滾歌手 林昶佐掀旋風
李晏榕雖敗猶榮 父李焜耀難掩失望
高個吃香？ 想當美國總統最好有180公分
台北市第5選區 林昶佐自行宣布當選
藍營鐵票生鏽 張顯耀有志難伸
翻轉左楠 劉世芳允打破藍綠籓籬
總統大選 大陸央視新聞聯播隻字未提
黃國昌宣布當選立委 擊敗李慶華
台北市第2選區 姚文智自行宣布當選
承認敗選 朱立倫：爭取4年後再起力量
行政院18日召開臨時院會 完成總辭
漂亮全壘打 綠摘高市9席立委
民眾對國民黨有期待 楊鎮浯守住金門
民心思變 民進黨洪宗熠爆冷勝出
基隆選情 空降不是問題蹲點是上策
張慶忠敗選 仍將持續做好選民服務
美學者對蔡英文就職演說有期待
政黨再輪替 陳菊盼設總統南部辦公室
林郁方關注專業 不敵大環境挑戰
時代力量翻轉汐止 戰神黃國昌突圍
新竹縣立委選舉 林為洲自行宣布當選
立委選舉失利 潘懷宗：持續監督市政
綠營大團結贏回立委 林國正飲恨
支持者拱選北市長 丁守中：先沉澱
連任失利 張慶忠：深自檢討
時代巨浪來襲 楊瓊瓔6連霸夢碎
黃國昌：贏回台灣 贏得國家未來
小英與北京的溝通路 九二共識仍關鍵
北京面對小英 拿捏推敲求平衡
柯建銘當選 竹市綠營板塊正擴大
李慶華不敵時代力量 止於立委7連霸
台灣大選後 傘後青年盼台港社會續交往
台北市第6選區 蔣乃辛自行宣布當選
蔡英文勝選 對岸關注九二共識台獨黨綱
大陸學者：國共交流管道依舊重要
港湖區女人之戰 李彥秀險勝黃珊珊
學者從政 黃國昌范雲兩樣情
港學者：北京可能願與民進黨有對話管道
郭台銘：盼當選人了解 經濟最重要
蔣萬安勝選感言：反省國民黨失去的信任
江惠貞：坦然面對失敗
帶頭做公益 阿根廷總統捐薪慈善機構
今彩539開獎
大馬逮捕4名與IS相關好戰分子
自行宣布當選 李彥秀：無勝選喜悅
蔡英文周子瑜 大陸社群媒體封鎖
當選連任 李昆澤：更謙卑專業問政
大福彩開獎
蔡英文勝選 陳保基：尊重民主
吳思瑤當選立委 直言人民最大咖
蔡英文勝選 台商憂兩岸協商機制暫停
客機可脫離機艙 乘客救命新設計
蔡英文：過渡期循憲政體制 維穩定運作
順利連任 何欣純大勝近5萬票
柯建銘當選 支持者高喊院長好
鄧振中：新政府產業轉型政策不能中斷
蘇貞昌籲全民支持蔡英文推動改革
陸學者：陸方將與蔡英文多方多層次溝通
法媒：蔡英文與世界其他女性領導人不同
洪秀柱恭喜蔡英文 盼以國家安定為重
吳當傑：18日國安基金持續護盤
阿土伯：盼蔡英文兩岸政策轉彎
固舊土闢新域 顏寬?延續家族政治命脈
打敗S&P500和黃金 柏金包投資報酬高
黃國昌：打一場令人驕傲的選戰
蔡英文謝選民 盡快共商國是機制
台股選後回歸基本面 小心CO2效應
世代交替發酵 老將連任失利
蔡英文：揮國旗表達認同 人民應有權利
李俊俋籲支持總統交接條例因應憲政空窗
美日韓聯手 推動聯合國強力警告北韓
立委選舉 雲林板塊依舊綠大於藍
卜睿哲：台灣選後 北京應展現耐心克制
蔡英文國際記者會致詞全文
蔡英文：以中華民國憲政推動兩岸關係
首位女總統 蔡英文：台灣人用選票寫下歷史
周子瑜風波 蔡英文：提醒團結國家責任
林為洲當選 穩固竹縣藍營版圖
藍營立委全軍覆沒 高市黨部：深切檢討
彰化縣立委選舉 板塊翻轉藍僅存1席
小英兩岸政策受關注 回顧九二共識脈絡
澎湖現任立委蟬聯 國民黨雖敗猶榮
學者：蔡英文應盡速優化產業結構
江惠貞深耕地方 大環境影響連任失利
解除伊朗制裁前 歐盟官員會伊朗外長
黃志雄：努力不夠但服務不間斷
吳思瑤當選立委 感謝丁守中過去付出
盧超群：半導體需新政府用心支持
蔡英文：團結壯大國家是總統最大責任
蔡英文勝選 WSJ：台灣首位女總統誕生
嘉市藍綠對決 綠軍勝出不意外
蔡適應宣布當選 要讓基隆進步加速
談TPP 蔡英文：預期談判時間相當長
蔡英文：立即組交接小組建立協調政策機制
總統拋多數黨組閣 盼蔡英文共商
黃志雄秉運動家精神 伺機再躍起
安定國內穩定兩岸 蔡英文挑戰多
嘉義縣立委 民進黨2席全拿
蔡英文：感謝台灣人民點亮台灣
蔡英文：搭平台讓各黨討論國會改革
蛻變再出發 蔡英文成功邁向最後一哩路
蔡英文：拚了命把淚水轉為笑容
蔡英文談行政團隊領導人 提出三個要素
印度學者：年輕世代影響台灣大選結果
嘉義縣立委 蔡易餘深耕4年脫穎而出
宋楚瑜發揮母雞戰力 總統大選雖敗猶榮
離島總統選票 藍營仍具優勢綠營有成長
蔡英文拔樁勤走 桃竹苗大贏25萬票
蔡英文當選總統 許勝雄：沒蜜月期
花蓮王廷升敗選 不掉淚繼續灌溉鄉土
母雞效應奏效 親民黨團續扮關鍵角色
資助安置移民 德財長提歐洲徵汽油稅
謹守副手分際 陳建仁奉獻公衛專長
華郵：蔡英文成台灣首位女性總統
承擔敗選下台 朱立倫考驗的開始
章魚哥 高市新光里票數印證神準
蔡英文：過渡期保持溝通 維持政局穩定
屏東3個選區全綠 綠營版圖再擴大
苗栗立委守住藍天 2戰將驚險勝出
憂政權空窗 工商團體盼穩民心拚經濟
標榜長髮刺青 林昶佐：我就要進立院
中選會統計 鄭寶清險勝楊麗環
台灣大選完成 歐媒：民進黨二度執政
張五岳：蔡英文當選 兩岸不會地動山搖
蔡英文：馬總統應任命稱職的看守內閣
時代力量：在國會與進步價值競合
選後股市表現 曾銘宗：三大關鍵要素
民心思變 蔡英文旋風席捲中彰投
布吉納法索攻擊案 死亡增至23人
蔡英文：維持兩岸現狀 說到做到
蔡英文當選總統 柯文哲臉書祝賀
蔡英文勝選 美國國務院發聲明祝賀
蔡英文勝選 童子賢提5大期待
美國務院聲明恭賀蔡英文總統選舉勝利
一步一腳印 陳瑩在原住民版圖插上綠旗
蔡英文當選首位女總統 美媒密集報導
立委不如預期 國民黨立委總席次35席
扎根對上人才斷層 綠營台南立委完勝
國民黨敗選 盧秀燕辭黨副秘書長
拿IS錢金援雅加達攻擊 印尼逮捕一男嫌
蔡英文：將和美國維持有效立即溝通機制
施振榮盼蔡英文出面 召開經濟願景會議
大福彩頭獎 頭獎槓龜
大立光林恩平：回台投資但感受不到溫暖
今彩539 頭獎1注獨得
美眾院外委會主席：期待與台新政府合作
李克強：陸2015年經濟成長率約7%
科學園區公會：新政府應以民生經濟為重
南投立委選情藍保2席 突顯人選重要
總統選後產業對策 會計師提三大建議
加入TPP 蔡英文：談判維持透明公開
國發會：蔡英文提升投資政策 應更具體
談閣揆條件 蔡英文：政治領導力和專業
新北潰敗 國民黨部：深自檢討
蔡英文執政 學者：兩岸關係是大挑戰
法學者：大選結果顯示台灣人身分認同
天玉里預測北市超準 誤差在小數點範圍
蔡英文勝選發言 環球網率先報導
英仁配彰化大勝 魏明谷:感謝縣民支持
當選總統 蔡英文晚會致詞全文
中央國會雙輸 學者：人民不滿用選票報復
義美高志明盼新總統 新思維除積弊
蔡英文：釣魚台屬台灣 仍強化台日關係
蔡英文：當總統一天 國民不須為認同道歉
4個月交接期 蔡英文：立即組交接小組
林郁方吳育昇落選 李四川：預期有落差
國台辦：九二共識反台獨 不因選舉改變
洪秀柱將告別立院 未鬆口選黨主席
8年磨1劍 王定宇衝出全國立委最高票
今日美國報：周子瑜事件選前掀風波
民進黨大勝 學者：朝正常民主國家發展
菲媒即時報導蔡英文總統大選勝出
客家妹橫掃客庄 苗栗總統票綠創新高
朱立倫辭黨主席 國民黨：由副主席代理
綠營攻城掠地 桃園立委藍綠2比4
時代力量跨政黨門檻 不忘太陽花5原則
高屏總統選票 民進黨擴大領先幅度
多數黨組閣與否 影響政局與政務
義媒：蔡英文是亞洲梅克爾
不動產界盼蔡英文 以維房取代打房
第三勢力瓜分 宜蘭立委藍營票跌破3成
雲嘉南總統選票 國民黨大幅萎縮
周子瑜事件 學者：國家認同牽動兩岸
王金平赴黨部 向朱立倫致意
開票三溫暖 鄭寶清逆轉勝贏169票
蔡英文勝選 洛城藍綠支持者兩樣情
陸委會籲尊重選舉結果 維護兩岸和平
是否再選 宋楚瑜：江山代有才人出
總統致電談組閣 小英：憲政體制無空間
國民黨敗選 學者：政績不好加上內鬥
助年輕人買房 仲介業盼政府推低利貸款
韓媒：蔡英文將成為台灣首位女總統
蔡英文當選總統 日外相表祝賀之意
周子瑜事件 學者：蔡英文票增1到2百分點
藍政二代參選 蔣萬安顏寬?延續火苗
星學者：台灣大選結果呈現最大民意反映
蔡英文國際記者會 CNN美女主播首提問
立委選戰結束 竹市藍天變綠地
朱立倫大本營變綠 新北藍委大潰敗
新國會誕生 重大法案藍綠再交鋒
印度媒體紛紛報導台灣大選結果
周子瑜事件 兩岸年輕世代對撞
宜花東總統選票 民進黨得票創紀錄
內憂外患兩頭燒 國民黨痛失政權
朱玄配北北基全面潰敗 狂瀉近百萬票
蔡英文勝選 彭博：對北京是新挑戰
外媒：台灣大選結果衝擊兩岸關係
原住民立委 國民黨維持4席優勢
學者：時代力量與民進黨關係值得觀察
中選會宣布蔡英文當選總統
英國祝賀蔡英文勝選 盼兩岸續對話
民進黨囊括68席 單獨國會過半
蔡英文勝選 WSJ：中國大陸的挫敗
徐耀昌：盼蔡勿忘承諾救苗栗財政
蔡英文成首任女總統 大選締造6項紀錄
歐盟：台灣基於民主法治人權完成選舉
國會綠油油 國民黨只保罷免總統提案權
布吉納法索恐攻 歐盟譴責暴力
宏都拉斯總統視訊 祝賀蔡英文當選
北市政黨票 時代力量擠進前三名
新國會選出 立院龍頭戰開打
第9屆不分區立委當選名單
台灣總統大選 中國：不改變一個中國事實
歷史上的今天：2006年李安「斷背山」獲金球獎最佳導演
伊朗兌現核子協議 歐美解除制裁
〈財經主筆室〉台股的「最後一哩」路…新閣揆宣布時刻
前AIT主席：選舉結束只是美中台新互動的開端
時代力量擊敗國民黨老將 綠台南、高雄立委全拿
區域立委全台政黨席次圖 帶你了解縣市藍綠版圖分布
36年伊朗與西方關係終破冰 全球政經影響有哪些？
環保藝文與公益 回收素材愛土地
環保食安心選擇 身心健康護大地
全場第1指名 林佩姍入圍LamiGirls
中國大陸警告加拿大與台灣租稅協定
藍北北基桃掉15席 立委席次大幅縮減
民進黨奪下68席立委 國會單一黨過半
新國會2月就職 王金平連任院長路坎坷
北市立委出爐 國民黨2席老將落選
角逐立院龍頭 民進黨有機會寫新頁
日安保專家及國會議員 盼台日關係深化
陸學者：蔡英文應重視兩岸民意的對抗
美國伊朗交換囚犯 各釋7人與4人
陸官媒：民進黨須對九二共識給明確答案
柯P光環不敵小黨搶票 北市泛綠僅3席
CNBC：蔡英文當選令中國大陸不安
打破非藍即綠 第三勢力成功搶進國會
5政黨衝破3.5％補助門檻
第9屆立委當選名單
陸外交部：台灣局勢變 陸一中立場不變
新國會2大2小 小黨扮關鍵少數
國會新勢力 時代力量擠掉台聯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新加坡祝賀蔡英文勝選
白宮國安會：恭賀蔡英文勝選
美參議員：台灣選舉成就全球都應慶賀
蔡英文當選 歐洲議會友台小組祝賀
英學者：未來兩岸關係視陸如何看新政府
加台國會友好協會賀蔡英文當選
俄媒看台灣大選 蔡英文令人想到梅克爾
蔡英文勝選 躋身少數女性世界領袖
加拿大僑界賀總統立委選舉成功
美歐解除對伊朗核子相關制裁
美國白宮恭賀蔡英文贏得總統大選
新加坡攬才 營造超強磁吸效應
發揮觀光產業優勢 泰國積極留人才
大馬攬才有心 政府形象差成效打折
美日歐賀蔡英文勝選 肯定台灣民主深化
肯定伊朗釋囚 希拉蕊籲祭新制裁
需求不振 去年接單恐金融海嘯以來最慘
台灣大選自由民主 法政府祝賀當選人
避險情緒推高 金價下週挑戰2個月高點
黃金投資設局騙倒醫師 男遭判刑
央媽離岸打鱷告捷 人民幣匯率回穩
桃園4選區差169票 楊麗環提驗票
房仲：選後 房市進入價跌量穩期
布吉納法索旅館挾持案落幕 至少28死
貨貿談判變數多 新政府料加速推TPP
政黨再輪替 兩岸關係總盤點
蔡英文當選總統 諾魯總統函賀
菲祝賀蔡英文當選 盼共促區域和平
屏東綠營大全勝 當選人展開謝票
學童揮毫義賣 籌募獨老年夜飯
小英兩岸經貿路 胡勝正童振源有期待
蔡英文當選 印尼官媒：台灣人要改變
性侵後還要求打手槍 惡狼判刑
油價挫著等 伊朗原油將大舉湧入市場
大選落幕 前美副卿將抵台表達支持
蔡英文拚經濟 廣設辦公室多路並進
三校攜手組台大系統 不合併卻同受益
組閣與否受矚目 陳菊：對高雄有責任
三校互補台大系統 地緣佔先機
為敗選負責 徐欣瑩辭民國黨主席
華人工商大展 台灣精品吸睛
房產界：選後 盼消化市場餘屋
台灣大選後 印尼：台應持續推南向政策
外資：估新台幣中長期貶至34.5元
洪慈庸祭拜洪仲丘 盼讓種子遍地開花
選後心情持續波動 醫師提醒要注意
不景氣 科學園區公會盼緩漲土地租金
李昂小說迷園英譯本在美發行
港媒：台灣政黨輪替成常態
伊朗制裁解除 跨國公司磨刀霍霍等搶進
區域立委最高票 王定宇：壓力非勝利
選舉投票日聚賭 馬公警方破獲
DRAM現貨價回升 攀1個月高
國民黨敗選 朱立倫：所有責任指向我
民進黨執政 陳菊盼高雄新時代開始
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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桃園楊麗環提驗票 鄭寶清：得票有信心
投顧：大選後 台股3利空今年艱辛
傳IS大屠殺 單日殺300人創紀錄
蔡英文勝選 越媒稱台灣的梅克爾
蘇巧慧當選 蘇貞昌冒雨陪謝票
同事置物櫃當提款機 女遭逮
首爾禁菸區擴大 地鐵站出入口也算
菲媒報導蔡英文當選總統
上櫃公司104年總營收小增0.83%
吳榮義：中國未對小英口出惡言是好開始
花蓮見彩虹 蕭美琴開心感謝鄉親
差169票 楊麗環律師團盼全區重驗
壓歲錢怎麼放 搭配紅紙紅棗助招財
明起汽油降1元柴油降1.1元
桃園大勝 市長鄭文燦謝市民
冒雨謝票 顏寬?：繼續為鄉親發聲
助弱勢家庭過年 企業捐愛心
組閣與否 蘇貞昌：個人無意願
創意節電 彰縣提農業節電獲補助
夏威夷報美首起茲卡病毒 新生兒腦受損
連任失利 蔡錦隆雨中謝票
汽柴油18日起各調降1.1元
行政院18日下午臨時院會 提內閣總辭
灌醉女同學拍裸照 攝影社長判刑
新國會期許 勞團：落實年金和經濟改革
嘉義縣市全拿 蔡易餘高呼陳明文拚院長
北市再生傢俱大拍賣 民眾早鳥搶便宜
雲林溪掀蓋 開啟親水綠園地
美密州爆水汙染 歐巴馬宣布緊急狀態
印媒：蔡英文將有亞洲最艱難的工作
朱立倫請辭 國民黨18日開臨時中常會
駁穿裙不適當總統 辜寬敏肯定蔡英文
伊朗履行核協議 制裁解除後4大觀察點
選後生技醫療股坐大位
蔡英文勝選 紐約泛綠僑民慶祝
楊甦棣：蔡英文靈活 但需視陸是否接受
男女吵架後男墜樓不治 警調查
日媒大幅報導台灣大選 關注兩岸關係
查理週刊嘲諷小亞藍 其父哭罵沒人性
蔡英文大勝 學者：北京不急著交手
鋒面通過 石門寶二水庫人工增雨
是否爭國會龍頭 陳明文：尊重黨中央
趙紫陽逝世11週年 女兒盼可自由悼念
柯建銘：新國會 總統交接優先立法
寒冬送暖 新港奉天宮冬令慰問
洪慈庸進立法院 維護軍中人權列重點
基隆謝票 蔡適應：放下藍綠走自己的路
中共黨媒：政黨政治是台灣新常態
iPhone 續航力 用這招幫手機健檢
攻擊事件頻傳 英人脫歐意願升
朋程員工年終獎金 衝3.5個月
每碗3元 泰國清邁麵店連賣30年
朋程盧明光：新政府可更開放 不怕競爭
間歇性大雨 高市小港區積水
徐永明：傾中市場萎縮 建議國民黨改名
IS成功打造品牌 全球好戰分子甘為犬馬
國際觀選團：台6次總統直選民主更成熟
國際觀選團：台組閣難題影響政權過渡期
陳其邁：上班第一事查黃安是否中國身分
釣客落海 基隆岸巡消防合力救援
賀大選 美國商會籲新政府加強TPP準備
林欽榮訪新加坡 盼籌組公宅亞洲聯盟
朋程：新政府不用怕紅色供應鏈
莫迪推減稅等新政 獎勵新創企業
勝選後首日 蔡英文治療喉嚨痛
迎春節燈會 大江金猴搭紙傘賀歲
盧秀燕雨中掃街謝票 無參選市長計畫
楊麗環律師團遞狀 聲請全區驗票
芝加哥及波士頓媒體報導蔡英文勝選
伊波拉再奪1命百人隔離 獅子山：勿恐慌
得票大減 高市國民黨：感動力量不夠
南投立委候選人頂風雨謝票 支持者打氣
神戶大地震21周年 遺族誓不忘罹難者
蔡英文勝選 大馬媒體稱受惠自主意識
國會龍頭 蘇嘉全：黨若交付只有拼命
疑不堪長期家暴 女子下藥悶死丈夫
蔡英文古厝成景點 鄉長盼枋山發展觀光
兩岸關係如何走 學者有樂觀也有悲觀
查理週刊惡搞小亞藍 父落淚痛批沒人性
食藥署預告 5月起化?品禁用雌激素
與時間賽跑 菲慰安婦憶慘痛往事
二戰集中營改建飯店 巴爾幹小國惹議
蘇起談周子瑜：兩岸扣板機的人將會很多
教團期待新總統體察民意 落實教育政策
解除制裁 伊朗：翻開嶄新篇章
遼寧千年契丹貴族墓 墓主戴金面具
鄭正鈐雖敗猶榮 冒雨謝票
瑞銀評氣候變化高風險城市 台北上榜
選後身心安頓 直貢澈贊法王中市辦法會
最終微負 楊麗環一度接獲鄭文燦賀花
大馬接獲恐攻訊息 警方加強戒備
世界經濟論壇 將聚焦移民危機與恐攻
楊銀釵八十回顧展 作品義賣捐弱勢
總統沙雕新增蔡英文 遊客爭相合影
高院裁定延押 葉世文盼交保過年夢碎
澳洲首次發布新聞 恭賀蔡英文當選總統
研調機構：盼蔡英文兩岸關係穩定中突破
蘇起：520前是民進黨最後模糊的時間
謝金河：新政府稅制改革避免像證所稅
選後新局 學者：先解決兩岸經貿停滯
春節必吃桶柑 4大展售會登場
台灣民主選舉 德國外交部肯定
中華民國首位女總統 南非媒體報導
日媒：蔡英文勝選 台日關係可變得更好
市場風險意識高 短線指數表現難
陸2015稅收56兆元 年增6.6%
陸學者：兩岸瀕不確定時代 摩擦成常態
選黨主席否 胡志強：堅守陣地共赴黨難
疑長期遭家暴 女子下藥悶死丈夫
蔡英文當選總統 國安局提升維安規格
國安基金例會 提前至18日上午召開
伊朗可望重回油市 波灣股市開盤重挫
國民黨落敗 謝龍介盼調選戰組織
法人估朋程今年業績看增5% 攻新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
告別立院 洪秀柱下一步將成立基金會
助選激情狂喊聲沙啞 這些東西別再碰
當選展誠意 劉櫂豪：和縣長一起打拚
婦團樂見女總統 期許推動性平改革
浣熊遭棄養 一度被當波斯貓
蔡英文勝選 國際祝賀並強調兩岸重要性
澎湖海天佛剎市場開灶 烹煮分送臘八粥
再傳禽流感 彰縣撲殺近3萬隻蛋雞
鬼門關外火速救命 萬里自殺男獲救
車輛雨中追撞 釀1死3傷
紫檀木媽祖 大陸昆山贈北港祖廟
澎湖陳雙全敗選 雨中謝票感謝鄉親
陸官媒看大選 兩岸關係和平發展沒有輸
1個月3萬則簡訊轟炸 陸男患憂鬱症
特惠高麗菜 42種吃法鮮享美味
花東選票版圖 國民黨保住原住民區塊
年菜開賣 搭台灣燈會順風美猴王造勢
推生產力4.0 虎尾科大培育新世代
中市綠委勝選 冒雨謝票感恩支持
加入亞投行 金立群指台灣不享有主權
陸學者：獨派政黨 也迎合兩岸和平潮流
新北萬里貨車撞電線桿 乘客腿卡車內
解除制裁 伊朗將添購114架空巴飛機
朱立倫請辭黨主席 中常委擬提案慰留
伊斯蘭國敘利亞攻城 傳擄走400平民
桃園總動員 拆3萬多件競選廣告物
禽流感撲殺2.7萬蛋雞 斑鳩首度確診
國會龍頭戰 國民黨先等黨主席確定
高雄市紅豆倒伏 核定現金救助
蔡英文：讓黨工休息3天 火車就要開動
新任黨主席 藍委：要擔負起改造責任
黃國昌夫婦謝票 推動政權交接條例
阿國東部城市驚傳自殺攻擊 14死13傷
華碩機器人 施崇棠：今年會看到
蔡英文當選 義國會友台協會祝賀
盧明光：今年太陽能市場看增逾10%
精密型電熱炒菁機 讓茶更香
居家節能設計大考驗 挑戰低碳出任務
蔡英文：重啟台日自由貿易協定協商
陸新聞聯播 播報國台辦對大選聲明
談新政府 施崇棠提2大期許
蔡英文當選 義民間友台協會祝賀
美民主黨總統辯論前夕 桑德斯挺槍管法
伊朗制裁解除 對全球市場影響待觀察
伊朗制裁解除 多數美國公司恐難受惠
北市擬鬆綁禁行機車規定 上半年內試辦
小英當選 學者：九二共識影響待觀察
港賓館懷疑有爆裂物 千人疏散
民主黨總統辯論將登場 希拉蕊戰桑德斯
伊朗制裁 並非全面立即解除
伊朗釋放4美國人 搭機前往瑞士
紫光參與封測台廠私募 新政府新課題
新華網：銅鑼灣書店老闆涉嫌撞死人
桃園第4選區立委驗票 20日進行
翁山蘇姬：年輕人浪費太多時間使用電腦
美伊成功換囚 助歐巴馬堵政敵批評
美媒：美有意向台推銷獵鷹戰機
亞投行 陸委會：以亞銀成員身分加入
刮刮樂人人平等 敘利亞難民中百萬歐元
核子協議 對伊朗總統可能僅是短暫勝利
嚇壞男童砍手贖罪 巴基斯坦警逮伊瑪目
傳李波再發家書 稱受桂敏海拖累
法國新藥試驗重大意外 一人死亡
彭光理：民進黨與美方溝通互動良好
新藝術 十三行廁所裡有螃蟹
朱市長回來了 選後周一銷假上班
失民意、輸選票後，國民黨要再丟責任與良知？
以國會效率取代憲政空窗期
春節長假前風控 期交所將調高保證金
「讓多數黨組閣」 毛內閣總辭、張善政暫代院長
新北小創意大節能 「縣市創意節電競賽」獲總冠軍
集保業務多元化獲利增 基富通平台今年亮點
食藥署公告 食品輻射限量下修
油條鬆餅含鋁膨脹劑標準 最快三月上路
台南大億麗緻酒店 年前好康專案
資生堂Qi Shiseido Salon and Spa 1/14 進駐新竹喜來登
針對伊朗彈道飛彈計畫 美再祭出制裁
伊朗釋放美國囚犯 3人搭機赴瑞士
伊朗制裁解除 歐巴馬：難再染指核彈
伊朗釋放3美囚 證實將抵瑞士
獲釋美犯人抵日內瓦 轉飛德國
聯合國把伊朗銀行從制裁黑名單除名
太空探索科技獵鷹9號發射 軌道放衛星
SpaceX獵鷹9號 降落太平洋平底船失敗
獲釋3美囚 飛抵德國
3美國人傳在巴格達遭民兵綁架
3美國人在巴格達失蹤 美伊局全力尋找
國務院：美尋找巴格達失蹤3美人
陸學者：維繫兩岸是關鍵 非九二共識
美國囚犯獲伊朗釋放 歐巴馬歡迎稱許
美股重挫 台股選後首日恐震盪
全國技能分區競賽 19日起報名
陳為廷擬退出時代力量 原因不明
穆斯林融入歐洲 捷克總統：幾乎不可能
內閣總辭 行政院下午開臨時院會
節能減態 竹縣第1名低碳社區這樣做
國產茂谷柑上市 嚐鮮正是時候
台灣三太子文化 挪威旅展大放異彩
伊朗革命時扣軍購款 美連本帶利還17億
中華民國援建巴拿馬綜合市場揭牌啟用
朱立倫銷假回新北市府上班 向市民抱歉
台灣提供中美洲咖啡?病專案貸款
台股開盤跌83.34點
美股長黑拖累 台股早盤重跌133點
易貶難升格局 新台幣開盤升5.3分
新傳輸協定不過 歐美業者警告後果嚴重
疑天雨路滑車速過快 情侶檔撞路樹
大洋百貨安徽銅陵店 開幕首日業績旺
數位導航脊椎微創手術 治癒胸椎骨折
薩爾瓦多總統恭賀蔡英文當選總統
F-矽力股價揚 收購題材發酵
陸股低開 滬指開盤跌破2900點
伊朗重返油市 油價下看25美元
北市稽查 黑橋牌烤茶牛肉乾檢出豬成分
朱立倫：國民黨應改革讓年輕人願加入
談台美關係 蔡英文上午會晤伯恩斯
大選後盤面亮點 生技醫療股人氣旺
陸當舖月息105元 被學生當保險櫃
傳王雪紅成立VR公司 宏達電股價應聲漲
暴風雪侵襲東歐 交通民生陷入混亂
選後台股開低走高 盤中翻紅漲30點
牛肉摻豬 黑橋牌烤茶牛肉標示不實
港書店桂敏海自首？女兒說不可能
保單活化 1年半轉換逾11億
搖頭丸膠囊包裝 毒蟲辯稱是感冒藥
北市稽查 王朝京星神旺竹笙漂白劑超標
SpaceX第4度失敗 獵鷹9號未降海洋平台
太陽能市況熱 類股樂翻揚
梅山公園梅花綻放 賞花要趁早
龍潭女子吊外牆死亡 網友呼恐怖
王朝京星神旺竹笙不合格 北市要求下架
東貝、歐司朗簽LED授權 華碩免遭殃
藍臨時中常會 青年中常委將提案改造黨
猴年紅包發不發 這裡作參考
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1月無薪假 較上期少3千人
中日韓個別大學互認學歷 1校3學位
iPhone 6s無故關機 蘋果2招修正
維士比藥局才能賣 檳榔攤雜貨店違規
台股跌深反彈 盤中強震166點
世界1%富人 財富超過全球其餘人口總和
遠傳精實通路品質 獲ISO學習服務認證
馬尼拉時報社論 讚揚台灣選舉經驗
投信：2大原因 台股下檔空間有限
台中女墜樓無生命跡象送醫
習近平首訪中東 中伊將簽高鐵能源協議
洪慈庸力挺江國慶母 拚轉型正義
人行：25日開徵境外人民幣存款準備金
加工食品標示不實 業者：已改善
馬總統暫不批總辭 盼蔡英文多數黨組閣
藥華藥C型肝炎新藥 啟動三期臨床試驗
台股跌拖累券商獲利 去年28家陷虧損
中油提工場拆除時程 後勁居民批詐賭
杜絕海砂爐渣黑心建材 國產創建材履歷
周子瑜道歉事件 韓國JYP黃安挨告
猴年福袋祭汽車頭獎 百貨業炒熱買氣
馬尼拉時報：兩岸關係可能冷卻
布吉納法索恐攻全國悼 法協助緝凶
桑德斯揭醫療政見 準備舌戰希拉蕊
大學學測 基隆21日下午開放看試場
柏登生醫前進印度 台廠首家
竹笙二氧化硫超標 業者：已換廠商
北京清華大學教學網站 疑IS駭客攻擊
不滿超車被拒砸車洩憤 7男悔不當初
橘色經濟崛起 銀髮族最愛買保健食品
越南蓋西沙兵士紀念區 宣揚主權
爭龍頭 柯建銘：當小英國會最堅強後盾
中小學主任沒人想當 減授課時數增誘因
雅加達恐攻槍戰 死者增至8人
毛小孩的日子 西班牙聖安東節寵物最大
陳為廷退出時代力量 陳惠敏盼再溝通
大選過後 林佳龍：不分黨派推動市政
亞股走低 創2011年來低點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
國安基金決議 護盤至4月15日
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
泰國旱災擴大 農民捕鼠販售度日
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
投信：歷屆大選後 台股漲面大
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北科大恐怖體驗互動展 膽小者勿入
國會龍頭 蘇嘉全：尊重黨內討論結果
陳為廷擬退時代力量 洪慈庸：支持邱顯智
擎泰完成董監改選 不排除跨足生技
台中2起上吊意外 1男1女死亡
前美副國務卿伯恩斯提早抵達 會蔡英文
漁船翻覆釣客落海 金門岸巡即刻救援
新台幣中午升2.22角
國安基金護盤 延長至4月15日
新政府勞工政策 人力銀行提3建議
另類「689」效應 三星彩封牌
避免網路沉迷 教育部懶人包教你預防
Uber與空巴合作 在美試推直升機出租
國安密帳案 八旬劉泰英將再入獄
美特使來台 肯定馬總統對台美關係貢獻
總統拋多數黨組閣 工商團體看法不一
外資：台股上半年獲利差 下半年回升
陸房價小幅上漲 深圳年漲47.5%
嘉大鋼琴音樂營 名師指導可旁聽
蘋果新想法？恐修改iOS發布策略
好心阿伯冒雨清落石 網友：最美風景
立委選舉挫敗 黃昆輝辭台聯主席
前美副國務卿伯恩斯下午會見朱立倫
安倍賀蔡英文當選 稱台灣是老朋友
立法院長誰屬 蔡英文聽意見並尊重黨團
中油3年拆售油槽 後勁居民不接受
科妍搶賺醫美財 搭橋健康中國大陸
南投疑外勞砍外勞 警掌握嫌犯身分
民進黨：政權交接最大責任是執政者
國安基金穩信心 台股衝過7800點
澎榮服處長交接 勉做好服務
蔡英文勝選 30國政府或政要祝賀
竹科無薪假人數 增至48人
建商試水溫 營建股小漲
初選前最後辯論 希拉蕊全力砲轟桑德斯
內閣總辭 民進黨：尊重總統憲法職權
民進黨完全執政 外交部明向駐華使節說明
選舉激情過後 情緒持續低落應就醫
清運十八尖山垃圾 超萌電動車亮相
宏達電首款光學防手震中階機 快登台了
辜寬敏：社會對蔡英文期待大
泰忠犬掉國道 堅守7個月等主人
菲學者：選後台菲關係 南海爭議成關鍵
日政府賀蔡英文 歡迎台欲加入TPP
別輸在起跑點 世新職涯守護神大二啟動
匯貶價揚 豐興鋼價小漲
華郵記者伊朗獲釋 重獲自由直呼好太多
被批輕敵大意 丁守中：傷口上撒鹽
桂敏海酒駕撞死人？大陸官媒報導破綻多
是否入閣 賴清德：做好崗位上的事
台股收盤漲49.17點
選後首日大震盪 台股上漲49點
民進黨：交接期由原內閣留任是最好做法
南港營益率回升 股價直衝季線
國安基金今年加碼逾120億 帳面虧4億
賴清德喊話 總統府遷台南
1月台指期漲 146點
台股開低走高 漲49.17點
新政府新期許 林佳龍：爭取立院遷台中
達沃斯論壇登場前 專家樂觀看陸經濟
日東部成白色世界 交通大打結百人受傷
1月電子期金融期齊漲
公民團體：民進黨團應落實還權於民
群眾到警局抗議被抹黑 場面險失控
故宮南院參觀人數 2月調高為5000人
總統訪毛揆寓所 盼總辭批准前堅守崗位
國安基金振信心 台股收復7800點
內閣總辭 毛揆抵政院開臨時院會
蔡英文：將與美國保持緊密友好關係
印度婚姻維繫較長都在北部 東北部較短
上櫃股票716家 興櫃283家
麥田的趕鳥人 金門學童鄉土體驗樂
臉書辦全球社群行銷競賽 今起報名
傳陸客減 旅遊地產恐蒸發三千億
林佳龍：未考慮入閣 台中發展為主
請辭黨主席 朱立倫：痛定思痛全面檢討
12議員排排站 力挺郝龍斌選黨主席
防寒流急凍 長者保暖注意血壓
陸製殲20戰機又有1架 似進入量產
三大法人賣超11.63億 台股震盪收紅
投信：1月台股震盪 個股表現較優
朱立倫請辭黨主席 黃敏惠暫代主席
危機四伏 女性移民一路凶險
世衛盼2016年根絕小兒麻痺
黃安是否有中國身分證 陳其邁提兩要求
毛治國內閣總辭院會講稿全文
外資上周賣超228億 前3名都是金融
選黨主席否 郝龍斌：過去沒思考這問題
日股收黑 離熊市不遠
幫穆斯林女性接軌社會 英國從語言著手
台北電玩展 記得體驗第二代HTC Vive
立委全軍覆沒 范雲辭社民黨召集人
實踐競選承諾 賴坤成玉里大橋前爬行
印陸正修訂草案 強化反恐與簽證合作
毛揆不接受慰留 張善政：全體閣員一樣
北韓5天向南韓空飄100萬張傳單
企業送暖 認購3萬台斤桶柑
北市幼兒園傳虐童 教育局調查
國際禮儀接待員證照 弘光百學生取得
外籍學生單車爆胎警解救 直呼揪感心
伊斯坦堡10死爆炸案 土耳其起訴10嫌
彰化警結合慈善會 捐物資助弱勢過年
俄羅斯手機市況熱 陸品牌紛紛搶進
幫西方國家和俄國和解 安倍想當和事佬
鄧傳馨捐5600萬 助母校政大弱勢生
奧賽美術館又見藝術家裸身 法警逮捕
新台幣續貶1.6分 收33.818元
報告：印度宗教仇恨攻擊激增20%
毛揆辭意堅 籲建立多數黨組閣憲政慣例
低碳校園 六家國小首批蔬菜收成
中油總部南遷？工會反對
紐約改革觀光馬車 擬只開放公園行駛
中常委赴總統府 勸進吳副總統選黨主席
星展首創行動開戶 新戶不用跑銀行
6樓拋摔毛小孩致死 醉男遭判6月
校園旁隨機犯案 惡狼判刑又賠百萬
制裁解除孤立終結 伊朗總統將訪歐
克國部長率團訪華 促進雙邊合作商機
呂秀蓮談扁08年經驗 閣揆不必總辭
毛治國拒於門外 馬總統吃閉門羹5分鐘
高市捷運局：輕軌二階工程具難度
Kitty熊大登場 集點要讓粉絲尖叫
價格入手容易 大阪地產新投資亮點
美制裁伊朗彈道飛彈計畫 伊朗：不合理
企圖年關前撈一筆 販毒集團9嫌遭逮
吳釗燮訪美 依序排隊正常通關
大陸去年12月39城市房價上漲
興大路白線停車被罰 中市府會勘改善
賴素如聲請釋憲 憲法法庭將開庭
油價跌毛利不漲 加油站恐現倒閉潮
新台幣連3貶 收33.818元創近7年新低
付學費四種方式 二好二壞要留意
廠商不服毒澱粉案裁罰提告 南市府敗訴
BBC：陸經濟差 兩岸不致出現外交戰
大樓住戶叫外送 下樓取餐受困電梯
調查：年關就是錢關 逾半數民眾手頭緊
陸股開低走高 滬指收復2900點
銷售下滑 萬達計畫大規模收購
直行左轉未相讓 機車對撞2重傷
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高市選票補助款 林岱樺第1名368萬
多數組閣 蘇貞昌：除非馬總統虛位
搭機訪美 吳釗燮：未幫蔡英文傳話
國際調查：許多年輕人憂機器人搶飯碗
吳釗燮：憲政沒多數黨組閣的空間
國發會：谷底可能去年第4季或今年首季
嘉義高跟鞋教堂 吸引外媒報導
大陸公布活佛線上名冊 共870人
消保處：補教解約 債權有相關規範
朱立倫會伯恩斯 再提多數黨組閣
證嚴一句話 慈濟志工李文樹由迷轉悟
南海升溫之際 菲英磋商擴大防務合作
看守內閣 鄧振中：貨貿談判全面暫停
台北市幼兒園傳虐童 教師辭職家長提告
調查：大陸網路支付病毒新增32.6萬
台大虐貓僑生 兩大過兩小過留校察看
蘇嘉全：續推宗教團體法立法
台大虐貓僑生發道歉聲明 將當志工彌補
點亮雲林 年底前全面換LED路燈
美前副卿會小英等 陸：勿干涉中國內政
OPPO F1預購開跑 售價不到七千
元智與愛心基金會照護弱勢 發慰助金
深圳崩塌 12名瀆職者遭立案偵查
留美陸女生開車擦撞 遭對方開槍打死
亞投行 大陸投票權占26.06%
得票率未達低標 李根政辭綠黨召集人
台聯何去何從 近日決定
大陸小學男生情書：我學習不好但長得帥
港股收黑 3年多以來低點
擎泰董事長 威剛董座陳立白出任
澎湖北辰市場規劃徒步區 年後執行
安徽零度以下灑水除塵 引發42起車禍
台股融資券限額取消 相關量能倍增
路透：大陸證監會主席肖鋼請辭
澎湖春節返鄉機位 縣府受理登記
淨耀法師接新北佛教會理事長
熔斷機制掀波 陸證監會主席肖鋼傳請辭
半夜騎車拒攔檢 遇警狂飆仍遭逮
教育關懷學子 靈鷲山全台講堂辦課輔
泰男藝人染登革熱 昏迷2個月後病逝
傳印尼恐攻武器來自菲南 菲：監控邊界
還在瘋大選 這些牌都封牌了
農曆年倒數 網購最夯福袋是它
國6施工意外釀7死 包商和解獲緩刑
國內線有驚喜 復興航空送鑽石
App行動投票 去年占一般股東16%
無重力環境生長 太空第1朵花盛開
8旬翁疑工作不慎 手指鋸傷送醫
中壽推動社會責任 有10大作為
牛肉乾驗出豬肉 黑橋牌將分離產線
基富通基金平台 手續費低於銀行
農業生產4.0 農委會推設施整廠輸出
金門慶消防節 表揚打火英雄
印度去年12月貿易赤字進一步擴大
懷疑史普陵特能否虧轉盈 軟銀股價大跌
大陸猴年郵票 10天狂漲20倍
紅心辣椒取得Buddy Rush2代理權
淡水古博館推貝果原畫及手稿創作展
台中國家歌劇院 二期主體工程驗收通過
愛心福袋迎新春 捐2千抽名家藝品
手機平板滑不停 少婦乾眼症上身
葉門首都遭空襲 警局受創傳30人死傷
寒流週末報到 藥膳鍋物暖胃兼養生
大巨蛋案 北市廉政會將再移送偵辦總統
仿名畫裸女 盧森堡藝術家全裸被捕
法媒從女權看大選 譽台灣為華人先驅
業者疑賣過期食材 台南衛生局稽查
小英當選 陸外交部重彈一中舊調
若核電廠全停掉 台電轉彎：缺電風險低
陸官媒間接證實 北京軍區改為中部戰區
預防恐襲 大馬加強通關檢查
郭台強：現在是成立大聯合政府好機會
王健林：陸房市絕不會崩盤 需分類調控
新北推社企 77組社企團隊響應
黨主席人選 蔣萬安要能凝聚黨內基層共識
統一超商茶葉蛋也漲了 20日起賣10元
人工智慧崛起 未來5年淨減510萬職缺
對抗高失業率 法擬投入逾20億歐元
統一超商茶葉蛋 20日起漲為10元
大巨蛋案將再移送 李述德出差未回應
今彩539開獎
F-TPK擬再買1.5萬張庫藏股
陸2015經濟成長 恐創25年來新低
江蘇36歲中學女老師 監考時猝死
電電公會尾牙 郭台強籲新政府落實政策
國民黨主席補選 22日領表春節後投票
蔡英文21日起辦茶會 向支持者謝票
威力彩開獎
南遷議題 民進黨：聽各方意見
4G晶片賤賣？聯發科：捕風捉影
加國賀台灣大選成功 產生首位女總統
初選辯論 希拉蕊自稱最有資格問鼎白宮
信義豪宅爆新低價？房仲：親友間交易
肖鋼傳請辭 大陸證監會：消息不實
內閣總辭 鄧振中：時間到了就要離開
制裁解除 伊朗下令每日增產50萬桶原油
義媒：陸女性主義者為蔡英文喝采
歷經商鞅變法 秦國都城櫟陽遺址確認
疑報導肖鋼請辭 路透中文微博被封
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遭棄養宛如乾屍 幼猩重生恢復萌樣
今彩539 頭獎槓龜
接近南海爭議島礁 菲飛機遭陸軍方警告
群創電視面板出貨量 首次衝上第2
聯想PC出貨 2015第4季全球冠軍
穆斯林女移民要留英國 需改善英語
與希臘公主墜愛河 英哈利王子傳已死會
經濟學人：台灣首位女總統面臨重大挑戰
希拉蕊初選擁抱歐巴馬 帶來大選風險
英人請願禁川普入境 國會將辯論
北京該如何應對蔡英文？ 中美學者主張非堅持九二共識
不成體統的國民黨老人們
朱敗選後首次市政會議 承諾加快市政進度
會見伯恩斯 蔡：願負起維持區域穩定的責任
科隆集體性騷案 德警展開逮捕行動
外交政策雜誌：外媒不宜稱台灣叛離省份
川普掛保證 要蘋果回美國製造產品
川普挨罵笨蛋 英國會辯論毒舌
越共12大將召開 越南準備就緒
防難民騷擾婦女 荷議員籲限制行動
IS在敘受挫 恐轉攻以色列和約旦
義美「百猴圖」首獎10萬元作品出爐！ 團圓年味添喜氣
美國商會調查：未來五年台灣景氣樂觀度下滑
歷史上的今天：1929年 中國文化巨人梁啟超病逝
亞投行本周北京盛大開幕 台灣加入仍成問題
逼退王金平? 檢調搜索立法院 約談林錫山
普普．塗鴉 凱斯哈林特展
理想深呼吸假期 以大地氣息延續旅行的溫暖
新竹喜來登大飯店 春節親子同遊的五星級選擇
天王畫家郭東榮墨寶 一字千金與大師有約
頂新製油逃漏稅 魏應充願捐1億求緩刑
微軟：次世代處理器僅支援Windows 10
法阿爾卑斯山雪崩 5外籍兵團官兵喪生
IS在敘受挫 恐轉攻以色列和約旦
科隆集體性騷案 德警展開逮捕行動
油價續跌 歐股收黑
蔡英文當選 歐洲自民黨團主席祝賀
伊朗禁運解除 國際油價續跌
禁川普入境英國案 國會激辯無疾而終
抗陸東亞擴張 波頓建議美打台灣牌
歐股收黑 台股上攻先看10年線
拯救鄉村小校 大學也出把力
動物照顧加分 新獸醫進駐新竹動物園
寒假作業沒頭緒 學校營隊省錢長知識
春節至 新北加強稽查非法爆竹工廠
巴西收入分配不均問題嚴重
巴西企業家對經濟前景悲觀
防難民騷擾婦女 荷議員籲限制行動
公車動態系統故障 北市緊急修復
宏達電否認傳聞：VR未成立新公司
老人緊急安置服務 高市盼機構加入
波札那女孩擺攤 支持台灣兒童愛心
台股開盤漲5.27點
震盪求穩 新台幣開盤升1.79角
德安百貨查獲逾期食品 下肚數量待查
國民黨敗選 蘇俊賓辭組發會主委
瑞士抽象藝術家127歲冥誕 谷歌塗鴉致敬
泰忠犬回主人懷抱 重逢場面令人感動
Win 10互動販賣機 3D秀商品
滾滾寒流 紅十字會準備棉被及毛毯
紐約房價全面上揚 總值破兆
綠空鐵道學生競圖展 逢甲大學表現亮眼
美歐新數據協定 歐盼嚴管美窺探個資權
蘋果3月秀新品？ 傳言滿天飛
誰是金管會新舵手？市場點名他
台中烏賊車 二行程機車最嚴重
新台幣早盤升1.84角
機器人搶飯碗 5年衝擊就業人數700萬
組閣爭議 朱立倫：朝野會形共識
滬股開盤小漲 持續波動
寒流將至 嘉義籲農漁業加強防寒
疑因採購案搜索立院秘書長室 北檢低調
喝酒易臉紅 罹癌風險高
大巨蛋案 總統府：柯文哲又來了
大陸經濟成長6.9% 25年新低
臉書打擊種族歧視貼文 擴及全歐洲
北市車禍 女騎士遭公車輾過
書店失蹤案 香港警方要求與李波會面
有捐贈器官無運輸工具 巴西男孩枉死
剛假釋出獄犯飛車搶案 男被捕回籠
桃園私立幼兒園 春節退費至少4天
林昶佐：最想進教育及文化委員會
信邦雙引擎熱轉 今年營收可望再創高
擁抱Google？ 傳宏達電獲代工訂單
貨貿談判全停 石化公會無奈：不能停
海洋吸熱速度增 可能打亂氣候模式
嘉義市十連霸議員病逝 小英頒褒揚狀
小米第5代新手機 英業達趕工股價揚
台東地震 高雄無災情傳出
有感地震 嘉義耆老憶118白河地震
貨貿談判喊卡 產業界：該做的要趕快做
四川村民家中砧板 或為清朝提督贈匾
搶進拉美內需商機 貿協綿密拓銷
學測日恐遇寒流 手套圍巾暖暖包都可帶
黃國榮拜會蒙古國立科技大學校長
越共12大將召開 越南準備就緒
育嬰留停調查 9成回職場復原職
快速道路滿佈砂石 車輛打滑失控險釀禍
川普挨罵笨蛋 英國會辯論毒舌
東部規模5.7地震 水利署：水庫無異狀
遭檢調搜索 立院秘書長室：偵查不公開
證交所打造世界級資訊中心 25日啟用
助外島民眾返鄉過節 國軍2月初輸運
陸經濟成長25年新低 台股暫失7800
台東地震 監所啟動戒備和疏散措施
9成上班族過年想兼差 盼賺1萬5
川普掛保證 要蘋果回美國製造產品
外交政策雜誌：外媒不宜稱台灣叛離省份
巴拉圭伊泰普科技園區盼與台資通訊合作
著眼2018 國民黨新生代提世代交替
軍情5處對同志最友善 打趴英國一票雇主
習近平出訪中東三國
加強中美洲農牧保健 台專家訪薩
國壽徵金融專才 大學畢55K起跳
疑採購弊案 檢調搜立法院秘書長室
學測登場 新北21日開放查看試場
立院龍頭人選 陳蘇互動熱烈
南亞科現增股出籠 爆量下挫
住宅無障礙設施 北市免費健檢
王品調降起薪 品牌分流管理
桃園徐景文聲請驗票 法官查封選票
檢調搜索立院秘書長室 科長遭帶走
多明尼加盼與台加強合作保護消費者
外長：外交無空窗 將聯繫新政府
營區使用智慧型手機 APP管控避免洩密
美國商會：87%受訪者支持台灣入TPP
婦女遭撞慘死 警過濾數百車輛偵破
陸經濟成長跌破七 學者：別只怪大環境
國民黨主席選舉 新生代籲辦政見會
新台幣中午升1.39角
貨貿談判暫停 林伯豐：多數黨速組閣
日輕井澤巴士翻覆 增至15死
防堅果門重演 韓祭新法懲鬧機乘客
「玩美圈」APP上線 打造美妝社群平台
網路時代 陸詐騙集團瞄準線上支付
雞排妹槓壹週刊 互告獲不起訴
提升預算執行率 柯文哲要求局處每月檢討
馬總統籲擱置爭議 重申南海和平倡議
荷蘭小鎮擬設難民收容所 再爆抗爭
荷學生設計植物背包 新鮮空氣隨時吸
大學生寒假打工陷阱多 小心被亂扣薪水
台東5級地震 800餘戶停水
疑電腦採購涉弊 檢調搜立院秘書長室
陸2015固定資產投資 年增10%
傳馬總統吃閉門羹 政院：媒體揣測非事實
搜索立院秘書長室 檢方稱有先告知院方
微軟偕緯創 再攻雲端辦公室
寒流帶髒空氣PM2.5飆高 南北紅色警戒
大陸經濟成長6.9% 網民狂吐槽
蔡4年蓋十萬宅 李同榮：不可能的任務
檢調搜索立院秘書長室 近年行政層級最高
健保給付新藥 最貴1劑近43萬元
美國商會調查 台灣景氣樂觀度創新低
鮮洋逾期食品 流向全台多家連鎖餐廳
查獲逾期食品 德安餐廳暫不受影響
馬總統：數字冷冰冰 事實熱烘烘
大陸規模以上工業增加值年增6.1%
紐時：倖存心態阻礙台灣科技創新
茲卡病毒移入台灣 出現首例
達沃斯論壇將登場 陸經濟情勢成焦點
峇里接獲恐嚇信 歹徒揚言發動恐攻
機器人入侵經濟堡壘達佛斯 菁英都怕了
農場實習搬運烤箱出意外 少年慘死
職災勞工復工要等1年 月薪少3千
農委會看貨貿談判暫停：現階段仍有利我方
讓盲童歡喜過年 百貨募集百條牛仔褲
英飛凌TPM 獲微軟Surface採用
鄒族男離鄉多年 警圓滿尋親成功
疑採購弊案 檢調中午結束立院搜索
遷都中南部？房產界：應從長計議
六堆祈福尖炮城賽事 22日開始報名
照顧弱勢 彰化市免費點光明燈
三星搶8吋平板商機 入門新品開賣
氣溫降 急性心臟病發作飆高
台股收盤漲43.70點
富邦華一銀陸22據點 台資最多
中共打落兩虎 艾寶俊周來振雙開
技法獨特 美玻璃藝術家兩岸辦展覽
洪慈庸當選立委 軍方持續落實軍中人權
敗選負責 澎湖國民黨台聯2主委請辭
矽格收購誠遠 已逾4成最低門檻
台股震盪走高 漲43.70點
英仁配21日全國謝票 首站高雄
推立院遷址 林佳龍：實現過去承諾
單孔腹腔鏡切癌 向人工肛門說掰掰
貨貿談判暫停 面板廠心急
1月台指期漲57點
陳光復訪百歲人瑞 開始發放春節敬老金
印度賤民學生自殺 引爆歧視問題
劉德立拜會巴拿馬無黨籍國會議員
1月電子期金融期齊漲
用水新裝工程 台中北屯區部分路段停水
宜縣府一級主管異動 2/1布達
黃敏惠代國民黨主席 楊偉中拋6大問
基隆國小學前新生特教25日報名
復興空廚送愛馬公 慢飛天使歡享年菜
日股基金夯 資金連7週流入
車放不明膠囊 安毒辯稱壯陽用
投信：陸股2月漲機率近8成 可望反彈
漢微科去年每股純益32.7元
世界最長壽日本阿公去世 耆壽112歲
搭車未刷卡餘額不足 婦人大鬧後逃跑
九昱講座 豫劇皇后王海玲分享戲劇人生
電金反彈帶動 台股重返7850
24歲泰北來台勞工 確診感染茲卡病毒
捷運奇岩站 傳民眾揮舞酒瓶
逾期食品 中市3下游業者自行銷毀
首例茲卡病毒現蹤 疾管署調整旅遊等級
立法院採購涉弊 檢傳喚林錫山等33人
王如玄花蓮謝票 痛定思痛努力再起
捷運奇岩站民眾揮酒瓶 1男遭逮
北市消辦金龍獎 2帥氣消防員吸睛
柯文哲24日訪日本 將參訪東京巨蛋
李宗瑞另被控性侵 一審判4年二審無罪
蔡英文當選 印媒：印台雙邊應加強合作
台股收漲 三大法人持續賣超
宏達電去年在台銷量 Android第一
江蘇台商染H7N9 疾署：上午在陸過世
不要弟弟妹妹 大陸國二生陪母親墮胎
大陸人口13.7億 男比女多3千萬人
聚陽每股稅後盈餘 估首賺1個股本
交錢就能上 法國野雞大學靠中國人救活
布國飯店攻擊案 北非蓋達公布槍手名單
陸統計局：東北經濟短期將經歷更大陣痛
敘利亞和談恐延期 因與會名單未定
聯發科啟動第2階段收購立錡
少子化逆勢操作 北醫大增2學院
謝金河：宏達電應100%掌控VR部門
民間捐消防8千萬 柯文哲：比申請預算易
立院副秘：資訊處長退休與電腦採購無關
台橡苦思轉型 不想只做橡膠
護食安拒肥胖 北醫設食安和代謝碩士班
北市逾3區區長 人事將調整
漢微科今年營運樂觀 估增2位數
成大：移除麩醯胺酸酵素降低癌細胞增生
宜大校長轉任東華大學 23日就職
巴基斯坦西北遇襲 死傷40多人
談物聯網 國發會邀矽谷新創家來台
地藏庵捐567萬 嘉惠低收入戶
屏女家政男老師 也是扯鈴國手
台積電赴陸設廠 春節前過關機會大
中壽去年EPS達2.75元
茲卡病毒 症狀與感染都像登革熱
紅龍果冷凍乾燥製粉 加入香腸健康加值
呷百二 高市邀百歲人瑞圍爐
新台幣續貶 收33.820元 近7年低
桃園消防演練 增加防災知識
霍金：人類科技發展恐自食惡果
日月光矽品法說會傳同一天 雙方仙拚仙
桃園廟宇火警 神壇神像付之一炬
大陸江西死亡車禍 3死18傷
瑞銀：台股打底 全年目標低於9200點
柯文哲盼與蔡英文建立熱線
貨貿談判暫停 工業局嘆可惜
菲國飛機飛南沙 被中共軍方警告
雷諾排氣檢測超標 召回逾萬汽車
恐嫌匿蹤 印尼警：盼台高科技助追查
SMAP不解散 安倍與多位大臣稱好
禾本科植物有多重要？特展說分明
陸股大漲逾3% 收復5日均線
宏達電今年不玩機海 旗艦機要說好故事
統一發票上期1千萬元特別獎 3張未領
研究：每天7200名胎兒死產
宏達電站穩另一隻腳 固樁專賣店銷售力
陸科學家：類禽H1N1豬流感能感染人
年關近 外勞逃逸至台東打工遭逮
抽驗三姊弟布丁 高市衛生局：合格
菲國飛機被警告 大陸外交部：危言聳聽
吳當傑：台股3大正向指標 後市樂觀
矽品營業秘密險遭竊 檢調搜索逮內鬼
2016房地產市場 瑞銀保守看待
陳菊促南北區域平衡發展
兩岸和緩 總統：殺戮戰場變和平大道
鄭崇華呼籲別再分藍綠 教育是基礎
物聯網浪潮 新創家：要把握軟硬體優勢
大學學測 21日下午開放查看試場
告三星侵害專利 美法院判蘋果勝訴
朱宗慶打擊樂團第五種擊聲 觀眾感受
去年前11月 菲新增HIV病患破七千
柯文哲：支持柯建銘當立法院長
巴黎麗思酒店頂樓起火 因整修中無傷亡
瑞銀加強在地化 轉型本土券商
鴻夏戀的程咬金 INCJ擬加碼出資
迎台灣首位女總統 高雄麵店打折
年貨一次購足 世貿大展澎湃登場
台達電股價頻破底 鄭崇華信心喊話
泰國貧父為女準備生日蛋糕 有洋蔥
新莊工地引淘空 路塌陷車遭罰
台北猴年小提燈 2創意造型亮相
矽品主動報請偵辦 查內鬼竊資案
勞保紓困貸款 22日截止申請
繽紛莓果季 酸甜下午茶超人氣
iPhone 7威脅大 宏達電：拉近差距
是否參選黨主席 吳副總統願意思考
微軟緯謙合推辦公APP 出差像在辦公室
府：政權交接待曾永權吳釗燮商議後展開
培育影視人才 世新進軍MOD帶狀節目
男子每天逛雜貨店 原來為行竊
冰雪奇緣安娜艾莎現身 小朋友驚呼
薄瑞光拜會宋楚瑜 交換選後政情意見
台南1肉鵝場染禽流感 700隻遭撲殺
快遞走私禁用農藥 台北關查獲
大巨蛋移送馬總統 柯文哲：沒政治意味
東歐首名非裔市長 反架圍牆擋難民
陸經濟成長符合預期 日股收紅
台灣品牌團隊計畫獎助 5團補助9千萬
俄珍藏清末木版年畫 中正大學展出
匯特人工玻璃體獲日特許廳專利
民進黨選後中常會 討論國會議長中立化
大眾銀擬罷工 金管會：服務不中斷
鄭崇華：大陸買IC產業的錢比買油還多
文化扎根 雙語兒童繪本描繪太魯閣族
屏東蓮霧還泡在水裡 寒流又要來
青少年吸大麻有損智力 新研究質疑
安倍關切南海東海風波 陸：勿撥弄是非
檢舉拿獎金 刑事局網站放車手照
陸股強彈 港股創2個多月最高單日漲幅
新北慶119 王心恬任消防大使
新台幣貶0.2分 連4貶創近7年低
塑膠射出成型機遭印度課反傾銷稅
員警扮買春客釣魚 查獲陸女賣淫
選立院正副龍頭 蔡其昌：認真思考
板南線軌道警訊 北捷：電子板件異常
柯文哲：不要在我面前一直提馬英九
撐不下去了 4年關160家加油站
疑金錢流向不明 虎尾殯葬所7人遭傳喚
俄國遠東火山噴發 8公里高火山灰竄天際
遷立院蓋公宅否 柯文哲：續租可收錢
流感病毒出現變異 疫苗保護力降
中信銀子行登陸更名 尚未送件
雙北合作 新北役男體檢不再長途跋涉
禽流感確診11場 越冷疫情越燒
查逾期冷凍食品 高市封存逾2千公斤
威剛子公司買電動機車技術
會見薄瑞光 王金平：談新政府新國會
客語中高級認證 9歲女童創紀錄
行政院尾牙 毛治國未現身
菲軍方：9名外籍恐怖分子藏身菲南
頂新製油逃漏稅 魏應充認罪願捐1億
習近平人馬 國台辦副主任龔清概被查
美商憂景氣 國發會：應拓展新市場
外國人OIU買保險 保費可融資
台股領先指標落底 投信看好逐季攀揚
中華電寫紀錄 蔡力行：今年再拚成長
澎湖一船員倒臥礁岩 無生命跡象
稽查鮮洋逾期食品 流向新北追追追
學測數學解題 線上平台免費推出
李登輝不願台聯解散 促程振隆協助穩住
陸客登南海島礁 菲：密切關注
選後駐華使節說明會 外交部承諾續合作
露營跑跳一次搞定 寒假溜小孩首選澳門
恐攻主謀網路嗆聲 印尼政府鎖帳號
巴黎百年風華麗思酒店 1晚4萬起跳
推特大規模停擺 千千萬萬用戶著急
公用事業開發票 200元小獎可能更難中
章計平出席留台幹部研習營
巴西水壩潰堤 傳礦業公司早知安全疑慮
年終6個月 王文淵：不滿意就過份了
茲卡病毒肆虐 懷孕女赴巴西先問醫生
龔清概遭查 恐與福建官場震盪有關
遵母訓行善濟貧37載 陳松生捐萬斤米
20年公債得標利率1.496% 創新低
利空不斷 IMF下修預估全球經濟成長
書法名家新春揮毫 發票換春聯
台灣選後3天 中共公布龔清概被調查
石化以內需為主？王文淵：外銷不能免
鴻海攜Spirent攻VoLTE和視訊通話
貨貿談判暫停 王文淵：我好煩惱
學者：龔清概被查 習近平打自己人立威
改善內湖交通 柯文哲擬取消文湖線座椅
今彩539開獎
達賴喇嘛離開印度 赴美接受健康檢查
龔清概被查 陸委會：持續關注後續發展
大樂透開獎
工會過年前擬罷工 大眾銀：盡力降衝擊
龔清概被查 陸網友：大貪官終於被抓
供應過剩太傷 IEA：今年油價恐再下探
捕捉台北 大師精選12處最佳攝影點
陸創25年來最低成長率 意義和影響
計程車表遭破解 標檢局要業者停售
非洲首富丹格特 投資辛巴威振興經濟
期待陸祭新招提振經濟 亞歐股價走高
大樂透頭獎槓龜
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2016彭博創新指數 南韓居冠
非盟基地遭叛軍猛攻 肯亞戰士死亡逾百
鮮洋逾期食品 台南德安封存近22噸
騎單車遭輾斃 大陸老翁依親魂斷台南
IMF：印度仍是成長最快主要經濟體
阿富汗夫暴怒狠割嫩妻鼻 引爆社會不滿
印尼東部火山噴發 逾1200人撤離家園
搶頭香 洪秀柱20日宣布參選國民黨主席
陸重疊海域鑽油 越南關切
陸保母殺害雇主分屍 與男友在法受審
日外相擬今春訪大陸 與王毅會談
龔清概遭查 國台辦：堅決擁護黨決定
美股開盤走高 道瓊指數漲逾180點
巴黎麗思酒店火災 恐影響整修完工
傳面臨美鉅額罰款 福斯駁斥純屬臆測
歐巴馬大赦移民命令 最高法院將審查
台法觀點交鋒 巴黎協定後綠色永續新時代
吳釗燮訪美演說 蔡願維繫台海穩定
歷史上的今天：菲律賓政變 艾斯特拉達總統下台
Netflix用戶增長超預期 股價勁升
英公民提案連署 承認台灣是國家
2016世界經濟論壇 聚焦全球八大主要議題
長榮總裁張榮發辭世 享壽90歲
印度執政黨賀蔡英文 盼加強兩黨合作
搶救稀有漢本遺址 環團籲增加保存面積
世界經濟論壇開幕了！李奧納多也會出席？
從數字看總統大選
亞洲股災惡化 日股加入熊市行列
不要放棄國民黨！ 洪秀柱宣布參選黨主席
台北國賓Aqua Lounge改裝後亮眼登場
農曆春節將屆 雲林抽驗年貨食安
風力、自行車、公用單位整合 丹麥減碳評比世界第一
立法院秘書長林錫山涉嫌收賄千萬元 台北地院裁定收押禁見
野村投信 奪AAM最佳新基金公司與創新產品兩大獎
美麗信酒店集團推出外帶年菜 單品購入NT$388起
立委選舉大敗 台聯將資遣全體員工
王朝中西外帶年菜凍漲 熱鬧上桌
雲林抽驗年貨食安
10個Q&A一次看懂茲卡病毒是什麼？
巴黎恐攻死者母親 打算狀告比利時政府
吳釗燮：選舉結果非統獨之爭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
少女遭性侵疑雲引發風暴 德警呼籲冷靜
伊斯蘭國橫行伊拉克 挾3500人為奴
接獲炸彈槍擊威脅 新澤西州9校疏散
期待陸祭新招提振經濟 歐股收漲
推特大規模停擺 股價重挫超過5%
推特稱當機問題已解決 股價重挫近7%
伊斯蘭國證實聖戰士約翰遭無人機擊斃
油價全球經濟引憂 道瓊標普小漲作收
IEA：油價恐再下探 原油期貨湧現賣壓
義大利神木 見證地中海橄欖史
共和黨副總統候選人培林挺川普問鼎白宮
培林力挺 川普問鼎白宮聲勢大振
IMF：2016巴西GDP減3.5%
颱風搶救通訊孤島 中華電贏得企業形象
江西鞭炮工廠爆炸 4受傷4失聯
斗六茂谷柑節登場 賞遊市集小旅行
美女公職獸醫師 民眾讚人美心也美
立院採購涉弊 林錫山遭聲押禁見
閣樓50年不敵網路 停發紙版全面數位化
擴散條件差 高屏PM2.5濃度偏高
駁二推軌道列車輕體驗
景氣有隱憂？台股後市唯量是問
美媒關注周子瑜事件 憂東亞經商風險
Netflix拓全球版圖 Q4新增用戶創新高
加媒爆 中共軍官涉竊美軍事機密
新北圖書館數據 服務業閱讀人口成長3倍
習近平訪沙烏地 鞏固經濟關係
台股開盤跌19.71點
迪士尼寶寶衣恐造成窒息 展開回收
陸男開車撞人4死18傷 數百民眾悼念
喘息空間？ 新台幣開盤升 1.6角
陸民手機APP叫專車 竟叫來公車
冤獄賠償 洛城得付2430萬美元
李奧納多熱衷環保 獲水晶獎殊榮
丹麥城上演肉丸大戰 強制提供豬肉惹議
法人踩煞車 漢微科股價跌5%
巴黎恐攻 伊斯蘭國：2伊拉克人參與
鮮洋家族企業轉賣過期食品 移檢調偵辦
Wi-Fi不夠看 iPhone將支援新技術？
當選後謝票前 蔡英文最快樂的是陪愛貓
IMF下修成長率 台股早盤跌106點
橫跨3年度 李全教當選無效案21日宣判
因應少子化 亞大新設5系轉型
陸經濟沒力 全球CEO信心盪6年谷底
陸全面農民工實名制 嚴查拖欠工資
微軟新專利 Surface觸控筆可充電？
改編聶隱娘 桃園寒假作業搞創意
2015年最弱密碼 123456穩坐冠軍
心悅生醫 送件申請登錄興櫃
德宏廢止現金增資申請
嘉市坐月子餐廳火警 2人灼傷送醫
送小桃阿嬤最後一程 馬總統眼眶紅
周子瑜事件 吳釗燮：民眾對國旗共識高
到了2050年 海洋塑膠將多過魚
揚智印度參展 搶數位訊號轉換商機
中華電吃到飽不退場？ 電信股壓力大
雲林縣府台塑平台會 鎖定平地造林
巴國議員盼引進台農產 點名鳳梨釋迦
長者攝護腺肥大 膀胱滿溢逆流腎水腫
如何面對學測 吳思華給訣竅
學測考場菜市場名 看清楚別跑錯
播愛墨西哥 駐處號召僑界冬令救濟
涉貪遭搜索查扣數百萬 檢聲押林錫山等人
台南「得力」攻運動衣市場 股價逼漲停
保險入公建 50億元以下可事後備查
鴻海夏普第三者INCJ 傳搶親快成了
圓剛拚轉型 跨足OTT及IPTV市場
茲卡病毒肆虐 生技公司研發基改蚊抗戰
賴清德台語旁白 安定區推行銷短片
美原油期貨跌破28美元 創12年新低
柏老把脈美元 2年多頭氣數已盡
林錫山遭聲押 王金平：尊重司法處理
陸股早盤狹幅盤整
台股盤中跌逾百點 跌破7750點
股票贈與挑時機 股價低節稅效果佳
約翰韋恩之女支持川普 家人忙撇清
緯創搶辦公室雲端商機 盤中漲近6%
陸女帶活鴨鐵路安檢被拒 現場宰了它
故宮南院 4/1起可使用悠遊卡
成衣廠告捷 類股獨秀
保險業可避險 2業者推保證給付保單
高薪金融交易員 除了學歷更重視這個
2千元新刮刮樂 「開門見喜」百萬獎多
媒體問做菜 蔡英文笑答可以請吃飯
低溫商機 禦寒商品熱賣
微軟行善 捐價值10億美元雲端運算能力
脊髓傷友練射箭 嘉義城隍廟義助買器材
防寒 高市虱目魚塭忙注水
臉書真正朋友有幾個 專家幫你解析
射頻晶片廠宏觀 26日擬登興櫃
新北暖冬徵才 釋1700職缺
iPhone用OLED？傳LG備產能
投資薩國高科技 台商訪薩交流意見
陸小學生答二孩問題 死了一個還有一個
為賺買菜錢 女申辦電話易付卡惹麻煩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陳保基：2/5借調到期 重返教職
仿效斧頭幫 警破暴力集團逮11人
庶民指數看好景氣轉佳 第2季回溫
子瑜事件 韓擬規範引導外籍藝人言行
北韓稱釀出神奇烈酒 標榜不用怕宿醉
春遊苗栗全攻略 下載享優惠
吳釗燮：兩岸和平穩定也是民進黨利益
新台幣中午升 1.34角
日月光送年菜 關懷百名獨居老人
北市托育補助再加碼 送托萬元有找
麥當勞推巧克力薯條 日本月底開賣
台灣指數公司 27日開業
民進黨推國會改革 議長中立選舉擬記名
女珠寶遭竊 未料賊是枕邊人
吳釗燮：中若影響台入TPP 無益兩岸
亞股重摔 台股盤中重挫逾150點
賓拉登屍首照 前海豹隊員電腦硬碟現蹤
慈濟巴拉圭播愛 發放賑災物資
恆指早盤跌3.77% 券商感意外
國會議長中立化制度 民進黨常會將討論
世界前62富豪資產等同全球半數人口財富
廠商未得標 林錫山涉先廢標再助得標
陸媒披露被拘瑞典義工下落 涉危害國安
柯文哲：北市研考會主委考慮曲兆祥接任
張榮發過世 享壽90歲
王品藝奇現流魚上桌 1月業績月增20%
吳釗燮：台養豬業若恢復出口有助自由化
男偷小鳥辯放生 還稱小鳥應該高興
好市多網購悄上線 沒秒退林鳳營
時代力量：看守內閣不宜推動重大政策
張榮發過世 身價16億美元
無畏寒冬浸冰水 俄200萬人慶主顯節
非只請綠議員吃尾牙 柯文哲：都會請
蔡英文春聯點亮台灣 黨公職自印自發
彰工火力電廠環評 退回主管機關確認
施振榮：三造宏?計畫 盼外界有耐心
F-譜瑞Q1業績 法人估季減個位數
大陸手機高CP 華為領軍攻韓
張榮發苦後發跡 勉勵後人行善佈施
國際勞工組織:全球失業人口未來2年續增
圓仔放春節 大年初三才見客
越共12大籌備會議 河內舉行
鍾小平選黨主席 承諾當選處理黨產
蔡英文寵物貓蔡想想 喵界麻雀變鳳凰
綠營宣示法制化總統交接 520前適用
未足額用身障 中科院華碩力晶高鐵居首
統一超攜手農試所 讓農產更Q甜
七旬嬤寒天做回收 替代役捲袖有洋蔥
丁克華掌櫃買 首年全力衝日均值
張榮發辭世 遺產捐公益
恆生國企股指數 創2009年來最低點
江啟臣籲主席選舉重辯論 顏寬?盼門檻降
擔心兩岸 柯文哲：跟擔心地球停轉一樣
中市議會國民黨團 籲中央黨部遷台中
金融市場波動大 投資納債抗震
查獲疑似賄選 中檢聲押4人
台股收盤跌155.76點
挑戰寒流大雪 父母帶1歲娃上山
柯文哲親採北投桶柑 要送蔡英文與陳菊
亞股重摔 台股重挫155點失守7700
勸印人戒檳榔 政府籲明星加入宣導
亞股再倒地 IMF示警全球經濟
未盡責監督 大巨蛋兩建築師停業2年
陳光復慰勉清潔隊員 期環境更淨化
張榮發辭世 民主進步黨哀悼
達賴喇嘛赴美治療前列腺休養一個月
1月台指期跌 161點
張榮發補乎足哲學 做慈善如企業般徹底
美特使促大陸展現領導力 制裁北韓核試
北韓核技術能力 專家：未因試爆提升
台股開低走低 跌155.76點
准考證放背包遺失 報警10分鐘就找到
1月電子期金融期齊跌
臉書最多按讚領袖 佐科威第5名
張榮發過世 長榮集團股價開低走低
寒冬來襲 中市啟動低溫關懷計畫
助理檢舉未納保 工會政大各執一詞
櫃買2015周轉率 亞洲第三
排廢水危害土地深 檢方對電鍍業者上訴
亞股重摔 台股跌破7700點
巴基斯坦1大學遇襲3人傷 攻擊未落幕
臉書Android版開放Tor匿名連線
張榮發過世 總統震驚不捨
橘子網遊《新楓之谷》 新角色登場
一票難求 台東爭取交通部東遷
有度數泳鏡 泳池運動用品店不能賣
陸成長減速 恐拖累全球經濟
寒流來襲 政院召開會議因應
多數黨組閣 蔡英文：有爭議 空間不大
陸軍綜合格鬥術 一個可打四個
投資糾紛 女子找幫派男子討債
林口教育基金會 送猴年春聯書法競技
惠譽：國銀對陸曝險 估今年增1兆元
客家妹正夯 女大生洗手做醃菜
中沙升級至全面戰略夥伴關係
亞太軍力平衡轉移 報告：不利美國
三大法人賣超113.26億 台股收黑
中租羽球隊亮相 盼為國爭光
網路微創業夯 醫療器材非人人都可賣
改革首步 黃敏惠：公平程序選出黨主席
雲南省委前秘書長曹建方被罷免人大代表
大陸是否逼認九二共識 小英：謹慎處理
2015年十大消費新聞 黑心油二連冠
印尼警方：恐面臨更大規模恐攻
澎湖縣議員葉明縣涉貪瀆 遭起訴
茲卡病毒一次看懂 防疫新挑戰
媳婦快看 破冰三招解年節婆媳緊張
吳釗燮：回歸九二會談事實 求同存異
疑遭人毒殺 7流浪犬暴斃
巴基斯坦大學攻擊事件落幕 21死
林佳龍未列席議會 藍議員批高傲蠻橫
3成弱勢兒少 不曾拿過紅包
重大災變發生 NCC推聲響警示身障者
台塑同意補助 雲林縣續造林500公頃
張榮發遠見 長榮飛安扎根深
小吃部女子扮迷魂盜 偷現金盜刷信用卡
張榮發辭世 辜仲立：台灣很大的損失
美共和黨培林忙輔選 兒傳家暴遭逮
巴國大學遭恐攻 數十師生被殺
張榮發勉學生行善 重視道德當社會秀才
惠譽：房價若跌4成 國銀挺得住
外銷訂單連9黑 全年減4.4%6年首度衰退
陸續增97億美元美債 仍是美最大債主
就愛台灣味主持人傑克 疑在家輕生
新台幣續貶 收33.826元近7年低
陸股收黑 滬指3000點再失守
巴金森氏症患 難從物理或職能治療受益
嘉義濟美仁愛之家 愛心送餐服務
台陸警破詐騙集團 手法猜猜我是誰
超級寒流來襲 高市為街友備住宿熱食
人民幣直直落 外資對陸直接投資降
小小解說員 安瀾國小書畫展亮點
法國人平均壽命 46年來首度減少
張榮發語錄 留給後世大智慧
張榮發辭世 張善政致電哀悼
張榮發辭世 國民黨表達哀悼
從田裡長出來的布袋戲 網路瘋傳
天冷用燃氣電暖器 開窗保平安
微博學推特 140字限制放寬到2千字
(匯)豐搶人才 儲備幹部新訓前進倫敦
陸企大擴張 去年海外併購1.36兆元
用身障未足額 力晶：間接員工進用
改革國民黨 楊偉中：應讓年輕人參與
寒流來襲 國健署建議回溫後再早起運動
天氣冷颼颼 學測應加強禦寒
LINE在台11個第一次 你知道嗎？
國會議長中立化 民進黨提出3原則
菜價下跌 彰化縣買高麗菜送社福機構
港股收盤大跌3.82% 3年半新低
金融科技創新 客製化新保險型態出現
培林棄老友克魯茲 改挺實境秀前輩川普
參選國民黨主席否 洪秀柱最快5時宣布
每桶虧10美元 中海油16年來首減產
春節遊香港賞煙火 早鳥優惠開跑
台北電玩展 大宇資邀遊戲製作人齊站台
銀行快閃搶人民幣 星展利率飆6.5%
營造優良購物環境 中市推市場無車
違反勞基法 高市全年828家次
舌尖上的拉丁 新移民美食地圖報你知
重製妖怪村臉譜圖樣 男子遭判刑
僱非法外勞採蔬菜 雇主被逮送法辦
大陸2016年預估鐵路投資4兆
大學學測屏東考區 21日可查看試場
亞太電打破網內外 推單辦門號方案
送水幹管破裂 台南10萬戶停水
巴基斯坦大學遇襲21人死 塔利班稱犯案
過好年 高市八大商圈促銷送好康
立院龍頭 柯建銘：若無法協調就假投票
情人節甜蜜商機 甜點限定商品搶市
瑞典維權志工被捕 央視播認罪影片
台北農漁產公司 推出年節禮盒
阮的家鄉是碧山 金門學童接龍書寫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
國民黨主席補選 調整至3/26投票
就愛台灣味主持人傑克 疑上吊輕生
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
趕在春節前出貨撈一筆 2毒嫌被逮
選國民黨主席 洪秀柱：當第一個重建者
越南神聖斑鱉過世 引發群眾悲痛憂慮
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大陸地方兩會密集召開 經濟人事受關注
找不到醫生 東海岸急診恐關門
龔清概被查 龔十億有染女藝人傳聞不斷
台中椪柑大馬推廣 銷售熱烈
洪秀柱宣布參選國民黨主席全文
大學選系 中原首辦2千人免費體驗
陸大學教師課堂不當言論 中紀委要監督
陸長征七號6月首飛 長征五號最快9月
習近平訪沙 稱加速與波灣國家自貿談判
亞洲股匯全盤皆墨 新台幣貶0.6分
新疆立法反宗教極端 學者籲慎防後遺症
帶人砸舞廳還拍影片上傳網路 難逃警網
英公民連署台灣是國家 已逾六千人
寒流報到 小心中風和心臟疾病
中鋼調漲內銷盤價 近2年來首見
和恐怖集團掛勾 星遣返26名孟加拉人
體驗夜市人生 林佳龍視察忠孝路夜市
王如玄參訪幼安 捐30萬助弱勢
憂陸經濟 港股摔至4年新低
禽流感防疫 防檢局祭9大措施
寒流襲台 職安署：禦寒措施避冷危害
金山倡議 各國學者來台推生態保育
中橫桶屍案偵破 被害人家屬感謝檢警
參選黨主席 洪秀柱盼帶黨員贏回信賴
國民黨產 洪秀柱：歡迎大家一起來查
反腐加景氣冷 陸精品市場連2年縮水
菊島盃法式滾球賽 澎湖辦國際體育交流
外銷訂單幾乎全軍覆沒 Q2才可能轉正
宏達電去年虧多少？法說會2月3日揭曉
北市街友避寒所 22日起連續開設
國民黨主席補選 拉長競選時間辦政見會
搶年節商機 貢寮鮑板橋新鮮購
經商環境惡化 美企部分業務遷離大陸
嘉義婦人疑流感併發重症死亡
涉貪收賄千萬 林錫山羈押禁見
望安售抵稅地貪瀆案 縣議員葉明縣續押
勤業：生技產業有3缺 盼政府帶動升級
醫學中心支援計畫 提升苗醫急重症醫療
國際油價慘跌 殼牌Q4獲利大減
雲林縣府人事大異動 7局處場長換人
杭州迎G20 官方倡服務生都噴香水
足球金童梅西 參與聯合國剷除貧窮計畫
張榮發捐財產 楊秋興欽佩：台灣第1人
國際鋼價漲 中鋼近2年來首漲鋼價
新年拚福袋 新北百貨抽汽機車
油價探底拖累 歐股挫至15個月低點
圓山3月赴陸交流 台灣美食要征服上海
立法院採購弊案 林錫山等4人羈押禁見
金山生態產業結合 達地產地銷
小桃阿嬤出殯 婦援會痛批日相安倍
安倍心腹經濟再生大臣甘利明被指收賄
漫畫家水晶孔 流浪小孩安古蘭參展
峇里島陷恐攻危機 外交部籲檢討前往
大馬檢察總署退還納吉調查報告
台灣大選 梅健華：民主又一次勝利
新北啟動低溫避寒 發放熱食緊急庇護
不滿申裝MOD延期 男櫃台前飆罵
盧布貶至近歷史新低 破80大關
寒流襲台 微開窗避一氧化碳中毒
讓想像馳騁飛翔 說故事擂台啟發思考
寒流將至 超商備抗寒三寶搶天冷商機
陸商務部：今年外貿形勢仍嚴峻複雜
幫蔡英文站台 國民黨開除許舒翔黨籍
觀光人數飆漲 日面臨龐大壓力
巴黎恐攻主嫌 成IS宣傳海報主角
菲突檢監獄 拆違建泳池與貴賓室
菲軍方奪下恐怖組織山寨
採購案被控收賄千萬 林錫山否認犯行
法議員提案禁鵝鴨灌食 業者禍不單行
工研院產研攜手推動LED照明系統整合
超商強盜網路購物 2男落網
太景C型肝炎新藥獲歐盟專利
投信：看好5大產業 上半年投資焦點
北京市常住人口 2170萬人
尼斯湖底現深溝 據信可藏大水怪
高雄茄萣區1至4號道路開發 市府敗訴
今年基金績效前10名 債券基金占7檔
空軍馬基隊迎猴年 贈桃符春聯揮毫活動
今彩539開獎
展臂閱讀前進那瑪夏 醫療攜手親子共讀
電玩展28日登場 瘋玩百款遊戲
民進黨主張議長選舉採記名投票
避免申根崩解 歐盟盼2個月內獲解方
大福彩開獎
與巴拿馬友好 外交部悼張榮發
春節應景 超商端限定版可口可樂緞帶瓶
猴年新春恭喜 新光三越目標109億元
大馬貿長：加入TPP增加外資
小英臉書又遭陸網民洗版 民進黨：歡迎
夜店殺警案主嫌 涉藏毒又被逮
達佛斯論壇登場 聚焦恐攻和陸經濟減速
駐加代表吳榮泉 大陸應尊重台民主選擇
對外投資破百億美元 來台投資不到一半
張善政：巨量資料新絲路 打破3沒
國際油價探底 波灣油國股市重挫
創投教父內線交易叫屈 投保：明明就是
資誠：近5成CEO看衰全球經濟
張榮發基隆發跡 林右昌盼建紀念館
陸鄉民發動攻勢 狂灌特定台媒臉書
投保：為投資人取得30億餘元和解金
巴基斯坦大學遇襲 化學教師捨命救學生
喀布爾市區遇自殺汽車炸彈攻擊
油價跌破28美元 再創12年新低
大福彩頭獎槓龜
大學致命槍擊案 塔利班發言人否認犯案
人行：爭取早日推出數位貨幣
今彩539 頭獎槓龜
自小客廂型車路口擦撞 4童1女輕傷
IMF籲歐盟就業市場迅速對難民開放
小行星撞地球 俄羅斯擬以核武摧毀
民主黨選民多變 美大選充滿變數
張榮發曾想辦政論雜誌 後改道德月刊
最強美軍戰機抵日 日媒：因應東亞現勢
傳聞接任北市文化局長 李靜慧：意外
亞歐股雙挫 美股跟進 開盤走跌
中國國民黨沒有運動家精神
第四次工業革命：機器人時代 你已置身其中
「承認台灣是國家」連署破萬人 英政府將回應
西方重申滅IS決心 敘利亞和談再現曙光
猴年生肖套幣開賣 85歲爺爺再度拔頭籌
年度前10大新聞 食安包辦3名
2016法國安古蘭國際漫畫節 臺灣館喜訊連連
西方重申滅IS決心 敘利亞和談數日內展開
歷史上的今天：伊朗人質危機結束 52名美國人444天後終獲釋
新線上串流服務推出 主打觀看優質國際體育賽事
參選台南市議員涉嫌買票 一審判決李全教當選無效
黨要再生非重建 郝龍斌宣布：參選國民黨主席
高市稽查年貨街 為年貨把關
擁抱現金 民眾資產配置不願買房
炸彈客喀布爾發動自殺攻擊 4死24傷
油價再創12年新低 美股3大指數再挫
俄外長：敘利亞和談近幾日內展開
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美召集反IS聯軍26參與國 布魯塞爾開會
徐儷文抵紐履新 首位女性處長
油價下跌打擊 歐股全面收黑
大陸青海發生5.9淺層地震
美科學家：太陽系可能存在第9行星
2015年最熱 較20世紀均溫高攝氏0.9度
全球經濟預測不佳 油價跌跌不休
油價跌12年新低 美股收黑
休學為助選 美學生義工車禍亡
雪地凍僵12小時 賓州男子奇蹟復活
製藥商GSK攻醫療商機 傳找上高通
美歐綠油油 台股短線宜避金融
大學學測22日登場 報名人數創新低
黃金博物館 活體自拍神器
體貼媽咪 外帶年菜美味又省力
金門救國團 寒假課後照顧報名
新店溪細水長流 特展分享家鄉故事
美佛州首傳茲卡病毒 3病例曾到中南美
南茂今起暫停交易 重大訊息待公布
塔利班攻擊黎明電視台 7死25傷
增營養午餐收費 家長不滿竹市府沒溝通
台股開盤漲14.05點
TPP簽署儀式 下月紐西蘭登場
學測7大叮嚀 穿暖喝溫水吃早餐
遠傳客服APP 首創交易紀錄查詢
台南搶修破裂水管 預估中午前正常供水
乘客免躁鬱 聖保羅小黃不談政治與足球
惜售心態濃 新台幣開盤升 1.51角
駐英副代表程祥雲抵倫敦履新
學測考生看過來 下午2時記得看試場
權力交接 伯恩斯談政治意願與合作
南僑好威 去年EPS 4.46元飆新高
美東岸暴風雪將至 預期積雪60公分
冷吱吱 紅會採購圍巾毛帽供需求者領取
台南登革熱 逾2/3行政區疫情解除
陸股開低 上證綜指跌1.42%
林錫山涉收賄 洪秀柱：非常令人遺憾
猴年套幣開賣 85歲爺連兩年拔頭籌
巴西利率不變 料經濟衰退足以抑制通膨
巴西疑似小腦症病例增至近3900例
油價估再降6~8角 將回2002年低點
加總理央行對經濟樂觀 專家懷疑
美陸海軍高層視訊 都盼維繫關係
露天將赴港上市 攻跨境電商
兩岸鄉民戰 陸洗版特定台媒遭檢舉被封
屏東潮州PM2.5紫爆 外出切記戴口罩
電氣設備起火比率高 起火處臥室最多
巴克萊宣布撤出台韓 終止亞股研究業務
學測考生注意 應考前不可不知這些事
拚經濟 馬總統：字典沒有看守懈怠
大陸央行巨量逆回購 舒緩資金緊張
大鵬灣水筆仔胎生苗 結實累累
中鋼23個月首度漲價 類股小紅
陸股落底？ 投信：撿便宜好時機
鴻海、韓SK造智慧工廠 首攻印表機
寒流來襲 大學學測開放圍巾暖暖包
陸女童6歲起化妝 骨齡早熟長不高
管控資本流出 上海自貿區企業受影響
管碧玲：立院龍頭 新總統協調最適當
學測日遇寒流 插電式暖暖包禁入試場
內褲留包廂露餡 警查獲涉性交易女子
有玩又有吃！《列王的紛爭》電玩展參展
男人的夢幻逸品重機 貝克漢也著迷
立院是否設卸任院長室 副秘：還沒規劃
挑戰十年最低溫 概念股禦寒
高鐵局讓售7公頃土地 供中研院建南院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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海洋CO2濃度升高 魚類恐中毒迷路
台股震盪走穩 股王重回2000元
蔡英文處理兩岸議題 民調指6成有信心
越共12大 河內正式登場
國民黨改名去中國化 洪秀柱：非常反對
漁船龜山島海域失火 船長幸運被救起
香港中大 5個月4名學生先後自殺
投顧：光通訊首季退燒 廠商庫存調整
狗狗玩木棍有危險 恐刺傷喉嚨嚴重感染
巴克萊傳大裁員 退出台灣等地營運
鴻海Pepper衝產能 軟銀實體店開賣
朱立倫：盼國民黨重新改革再造
椪柑盛產 台中市赴大馬行銷
大學學測登場 考生必知4大飲食Q&A
日首相外相同賀蔡英文勝選 史無前例
林錫山遭羈押 王金平：痛心遺憾
曾詐健保費 中醫診所又涉詐千萬理賠金
老翁娶越女 三人行不行
凌晨外出擺攤遇死劫 駕駛肇逃
伊朗制裁解除 經濟部看好拚拓銷
三星抗寒奇招 穿粉紅折抵新機無上限
中美晶、華為 合攻全球太陽能
毒品入侵看護機構 彰警跟監逮毒販
槓上開花 警查獲毒蟲攜槍買毒
陸中遠集團 買下希臘最大港67%股權
伊朗經濟制裁解除 民眾前往建議帶現金
培育專利人才 台科大送學生出國實習
美報告：台盼美10年內售F-35戰機
美海軍拚作戰不忘環保 部署綠色大艦隊
台新銀跨海搶市 仰光辦事處開業
新台幣中午升1.21角
宏都拉斯經濟成長3.7%
往返帛琉緬甸更方便 1月底開台北航線
行賄前聯大主席 華裔美籍女認罪
弟弟腦死器捐 洗腎哥哥新制受惠
歲末大掃除 台南除夕加班收垃圾
菲緝毒行動 大陸人及菲軍官被捕
港幣一度貶至8年半新低 21日反彈
超級細菌威脅增 逾80間藥廠籲全球合作
花旗：2016投資難賺錢 美歐日抗跌
聯合國：2015年外國直接投資8年新高
新北菜市過好年 好康享不完
趾甲嵌肉易復發 甲床整形術有效
談國會改革 洪秀柱：悲觀
蔡英文高雄謝票民眾熱情 盼持續謙卑
迎電玩展及寒假商機 遊戲股開戰
IMF新總裁將開放提名 拉加德連任希望濃
茲卡病毒會通過胎盤 巴西發現新證據
iPhone新4吋 傳已量產改稱5SE
美密州水含鉛危機 歐巴馬批令人生氣
春節領不到回饋金 達悟族揚言核廢搬監院
銅電極高CP 助攻太電新藍海
臉書大調查 農曆新年台灣夯什麼
金錢仔甲魚大閘蟹 水產品15%不合格
無線傳輸帶動需求 PA類股價量齊揚
傳鴻海集團出價約6000億日圓收購夏普
薩爾瓦多去年僑匯成長3%
統一超營運增溫 外資目標價喊到226元
平衡區域發展 彰化縣爭取立法院落腳
英仁高雄謝票 陳菊盼南北平衡
周子瑜事件 民調稱約影響1成選票
李昂迷園英譯本簽書會 紐約舉行
洪秀柱選黨主席 金門立委力挺連署
大選慘敗 藍台南議員籲黨部主委直選
歐巴馬救車廠 結果卻事與願違
大陸GDP又被質疑高估 統計局反駁
救經濟良方？ 管中閔：辯論找共識
北市有感市政 柯文哲邀民票選
臉書被陸網民洗板 蔡英文一張圖回應
陸媒：虛擬實境設備需求 將爆發式成長
鴻海傳砸重金想接管夏普 2/4前明朗
真的嗎？5字頭買台北蛋白區新建案
北市聯合婚禮 持續開放同性伴侶報名
台股收盤跌35.11點
山地原民立委選舉 2人為簡東明買票遭押
加媒：大陸商人被控竊取F-35機密
學承威爾斯無預警停業 北市擬撤銷立案
澎湖尖山電廠 陪伴獨居老人辦年貨
農藥管理評鑑 環團：好市多最不OK
加油站盼「過好年」 固定毛利上調有譜
日政府救家電業 著眼東芝與夏普
Google首頁美麗舞者 已故西班牙女神
涉抄襲浮世繪潮T販售 服飾商遭訴
台股開高震盪走低 跌35.11點
賊偷大批外幣 逃逸掉出遭逮
2月台指期漲19點
寒流來襲 陳菊指示關照獨居長者街友
2月電子期金融期齊漲
食藥署開罰廣告不實 台鹽愛之味都上榜
熱衷選戰 首投族女大生月經失控
中油拚轉型 推春節5禮盒搶市
河內還劍湖神鱉離世 找大鱉取代聲浪起
竹縣再增公車路線 打通交通脈絡
寒假工讀賺外快 當心求職陷阱
iPhone7新動能 大立光展笑顏
國安局長副局長財產申報 房地受注目
機器人幫你服務 特力屋台中新賣場亮相
發展觀光 澎管處目標做8個月
不愛生羊寶寶？陸單獨二孩上路反生得少
警訊！ 台灣貿易競爭力又下滑
台股下跌35點 短線盤整下限7600點
日月光攜第一科大 落實在地環境教育
四季豆農藥超標 好市多：強化檢測
男子持槍搶銀樓 3民眾制伏
學測後24小時 教師解題影片即時上網
台灣大選後 央視公布福建日前實彈軍演
星根據內安法逮捕27名孟加拉外勞
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洪秀柱選黨主席 楊偉中拋3問
過年怎樣買蔬菜 環團建議3標準選購
終結敘利亞內戰 人道組織籲人人發聲
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蘭嶼回饋金監院有意見 台電：積極溝通
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三大法人賣超30.47億元 台股收跌
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媽祖研究書目 網羅全台研究文獻
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法國人工心臟移植 第4例死亡
學者談大陸印度洋戰略 台印應加強合作
台東海岸山脈賞梅 花期月底要把握
清境公益日 弱勢童免費玩清境
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反對鬆綁白領外勞 時代力量籲收回命令
貓纜票價調漲 北市：2月上路
矽品反擊日月光收購 公平會是關鍵
富二代染毒敗家產 轉當送毒車手
半導體設備支出 應用材料看增
台大學測特殊考生數創新高 首見血糖機
毛治國堅辭不領薪 盼建立多數黨組閣
郝龍斌5時記者會 說明是否參選黨主席
美商會把脈台灣經濟 提對內對外兩帖藥
人行天橋淪蚊子橋 台南將拆11座
看護當內賊 行竊畫面全都錄
童話故事歷史悠久 最早6千年前已流傳
貨貿談判重啟？ 鄧振中：2大關鍵因素
海巡光復新廳舍落成 兼顧古蹟保存
反對開路 茄萣濕地護黑琵生態區
王金平若未連任院長 立法院：協調禮遇
貓纜票價2月起調漲 搭1站70元
德純正啤酒法近半世紀 部分酒商盼鬆綁
恐怖威脅尚存 法國可能延長緊急狀態
駐星代表：馬總統積極作為改善兩岸關係
南茂重訊停牌首例 與百慕達南茂合併
日股熊市跌勢加深 全球股災又起
新台幣貶1.2分 收33.838元近7年低
Pepper又亮相 亞太電放眼金融業
陸多家知名餐飲添加罌粟殼 網友嘩然
壽山動物園禦寒 猩猩發毛毯
台灣燈會懶人包 桃園規劃10路線
猴年生肖套幣 台銀營業部4小時完銷
宏?教育用新筆電 拉微軟救援
傳鴻海砸重金要娶 夏普股價漲
六一九砲戰老兵 受理身分認證
生醫產業進駐雲林科工 創在地就業機會
南韓拒絕北韓民間交流的提議
非法在台中市區棄置事業廢棄物被查獲
中美海軍將領視訊對話 聚焦南海島礁
動漫節初三登場 暗殺教室聲優來台
寒流將至顧街友 北市開4避寒所
為年貨把關 高市稽查年貨街
巧克力蛋內附玩具 疑噎死3歲小女孩
台續支持索羅門群島太陽能燈組計畫
印度發現新品種樹蛙 蝌蚪以卵為食
調查：台灣貿易競爭力降至15名 連4跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
Win10發威 2017年PC預估不減反增
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台北小巨蛋冰上樂園 2月中漲價
與巴黎恐攻主嫌同死 家人提謀殺控告
馬拉松遇寒流來襲 專家籲注意保暖
看不下去了 名人出面力挺拉下川普行動
男子穿腰帶褲襪 攜百萬台幣闖關遭查獲
新台幣連6貶 近7年新低
涉賄選 台南地院判決李全教當選無效
雲林阿公阿嬤好開心 企業贈家扶年菜
蔡英文屏東謝票：選舉團隊就是執政團隊
南茂董事會決議 與百慕達南茂合併
清水濕地復育有成 小白鶴眷戀不歸
李全教當選無效 蔡英文：遲來的正義
日月光矽品市占率認定 需審慎考量
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歐洲5大航空公司合體 成立A4E
中共軍演 陸委會籲陸方務實理性
陸醫生成功為猴子換頭
LINE台灣原創貼圖前5強 平均吸金750萬
武昌起義 大陸地方建議兩岸合作申遺
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屏東出太陽 學測考生看考場踴躍
伊斯蘭國揚言 攻擊更多利比亞石油設施
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東海岸急診不打烊 立委要求衛福部協調
吳東進盼新閣揆企業界出身
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李全教當選無效 律師：上訴到底
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日TPP大臣陷收賄疑雲 震撼政壇
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學測禦寒 高雄試場中場開放考生進場
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警破販毒集團 查扣400多萬元毒品
三井outlet試營運 警加強取締違停
李全教當選無效 賴清德：遲來的正義
帶槍攜毒太緊張 見警盤查亂丟
柯文哲看高球場 三年薪水買不起球證
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大學學測 澎湖考區356人應考
北市競選旗幟布條 已拆7611件
兩岸貨貿談判 陸委會：沒有全面暫停
陽明山若白頭 陽管處：交管只能搭公車
聖露西亞祝賀中華民國正副總統當選人
港股收黑恆指跌破淨值 1998年來首見
換猴腦成功 義外科醫師：換人頭不是夢
寒流將襲台 基隆市府訪視街友
郝龍斌宣布參選國民黨主席致詞全文
天津爆炸5百輛受損進口車 俗俗賣惹疑
吳東進要蓋台灣最大電競場
台南市議會：李全教仍有議員及議長身分
李全教當選無效 賴清德：終於等到了
全球最佳國家：德國 中國大陸第17
三緯服務機器人 台灣今年拚百台
壓力精靈獲美短片優秀獎 68電影院首映
全球智慧機滲透率續升 今年估達82%
憂排華再起 駐越處提醒台商注意安全
屏東戲曲故事館 財神來逗陣開春特展
駐尼加拉瓜大使館辦台灣獎學金說明會
中選會22日致送蔡英文總統當選證書
警局所長酒後被撞 調離現職報懲處
台達電海英俊：台灣要轉變為加值型經濟
總辭期間 政院：重大法案先徵詢意見
陸證監會副主席：熔斷不適合中國
小英談兩岸 陸委會：說法跟過去差不多
阻止英國脫歐 法國總理：不能不計代價
日月潭文武廟贈警車 助集集警值勤
南茂合併百慕達南茂 估減資2%
歐股回穩 培生集團漲逾10%
中市社區瓦斯漏氣 盧秀燕協調業者搶修
駐西班牙代表處參加馬德里國際旅展
美式餐廳不只漢堡 還能品嚐土耳其料理
法總理：連串危機恐致歐盟分崩離析
探索基地將啟用 范巽綠率學生體驗
紫光參與私募案 南茂董座審慎樂觀
蔡英文台南謝票 盼競選團隊不散
郝龍斌表態選黨魁 有更好的人願支持
信不信由你 印尼版鋼鐵人
央視播福建軍演 國防部：影片剪輯舊畫面
吃飯是門好生意 大陸私房飯局越做越紅
八仙塵爆復健表揚 林俊傑現身鼓勵傷友
陸客買台股基金 恐延後上路
俄前特務遭毒殺 英調查直指蒲亭批准
巴克萊二進二出 金管會：撤台無時間表
造控毒害前KGB幹員 俄國會議員喊荒謬
華碩光學變焦手機 進軍印度日本
南茂暫停交易公布合併案 明天恢復交易
Omusic贊助馬拉松 路跑歌單看這裡
台南地院：幹部賄選應不違反李全教本意
春節前先保養車 3件事要注意
蔡英文1元紅包 燈籠造型點亮台灣
俄前間諜疑遭俄國毒害 遺孀喊制裁蒲亭
消防員備勤玩牌 調離主管職
前KGB幹員死因調查 俄外交部斥充滿偏見
一審當選無效 李全教：違法判決
擁有IS物品 大馬軍人判刑9個月
歐央行開年首次決策會議 料按兵不動
美豬若開放 陳保基3問新政府
食器含螢光增白劑 大創紙碗出包
興航送鑽石 楊小弟搭去金門搶到頭香
一審當選無效 民進黨要求李全教辭議長
陶文隆：兩岸關係不因民進黨勝選而倒退
突破望安違法售地案 檢廉歸功登革熱
寒流將至 毛小孩保暖千萬別這樣做
43砲指部募兵成效佳 比台清交還難進
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布林肯訪北京 陸外交部：談安全問題
東方釀台灣原生特展 海科館揭幕
南海緊張 外交部籲越南台商低調行事
寒流來襲防寒害 漁業署召產官學商對策
小英談兩岸 國台辦：九二共識須堅持
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越南排華恐再起 金融業越曝險900億元
台大醫院：紅燒牛肉湯最鹹 高鹽鈉傷身
獅子山再現伊波拉病例 世衛證實
飛車追逐狂開槍 台南警方逮3嫌
張志軍：陸對台方針不變 美應恪守一中
寒流就是要吃麻油雞 手腳不再冷吱吱
英德力挺拉加德續任IMF總裁
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英智庫民主指數 大陸仍是獨裁政體
上校性騷擾女部屬 監院糾正陸軍教準部
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石油收入大減 科威特擬刪燃料電力補助
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全球油價微跌 美稍後公布原油庫存
歐洲央行利率不動 德拉吉將開記者會
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印度股匯市雙創新低
吃飯放屁 辛巴威少年遭父親活活打死
IMF總裁：陸領導人有溝通問題
阻難民流入 德聯合政府小黨籲控制邊界
油價慘兮兮 產油大國省著用賺出口財
台積電登陸案 拚春節前過關
儒鴻土城中央廠擬結束 精華地移他用
德拉吉：3月可能重新評估貨幣政策立場
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
大打國父牌 洪秀柱盼喚回失望的同志
陸外匯局：2015年跨境資金呈淨流出
重回監超鬱卒 墨西哥大毒梟讀唐吉軻德
美股一月坐雲霄飛車 恐懼主導市場
辛巴威立法禁童婚 挑戰非洲習俗
大摩執行長：全球股災還將持續
歐洲央行暗示更多刺激措施 美股開高
指台原住民是動物 日法院判NHK不算毀謗
失敗聯合國計畫 意外打造肯亞溜冰隊
歷史上的今天：橋頭事件爆發 台戒嚴後首次示威運動
12月失業率3.87%微降
非洲可口可樂帶給我們的行銷課
國際油價跌破29美元 俄盧布遭拖累
昆淩支持PETA為小熊發聲 籲拒絕動物馬戲團
黃復興讓你上癮了嗎?
明日之風─林之助百歲紀念展
寒軒高雄商旅迎戰春節滿房 鋪床競賽300秒定勝負
加國卑詩省首發150億熊貓債 認購超額
新竹喜來登推西洋情人節浪漫美饌
台中金典推情人節特惠 愛侶浪漫享龍蝦
寒流今晚來襲 體感溫度將破零度
歐洲央行暗示更多刺激措施 美歐股反彈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
布林肯會張志軍 談兩岸持續和平穩定
英控蒲亭涉俄諜中毒命案 克宮斥為笑話
央行暗示加碼激勵 歐股強勁反彈
墨西哥外海規模6.6強震 未傳災情
巴克萊集團裁員1200人 台灣受影響
裁員四千人 英培生集團股價飆漲近兩成
俄貨幣狂貶 創約86盧布兌1美元新低
美股演半場好戲 尾盤漲幅縮減
股市反彈激勵 世界油價勁揚逾4%
加強反恐 免美簽修訂生效
美F-16戰機墜毀 飛行員狀況不明
學測首日抗寒 可用手套圍巾口罩暖暖包
學測首日考國數社 逾13萬考生登場
陸疑強迫瑞典志工認錯 美表關切
宜蘭三星醫療接送專車 助老人就醫
2015年巴西減154萬個正式職位
蒸汽小火車重返駁二 陪大家過年
巴西央行維持利率不變 帶來隱憂
歐洲央行不排除新QE 歐美股市齊漲
敘難民危機 歐巴馬承諾梅克爾將供奧援
12月失業率3.87% 近8年同月次低
巴拿馬最高法院受邀組團訪台
心悅SND-13新藥 拚2018上市
德國舉辦選後座談 肯定台灣民主
巴拿馬首都市長應邀9月訪台
台股開盤漲65點
歐元貨幣續寬鬆 台股早盤大漲110點
短線易貶難升 新台幣開盤升1.68角
谷歌2015年阻擋7.8億條假廣告
11月經常性薪資 年增1.45%
南茂擬併母公司 開盤直攻漲停
甲骨文律師公開Android獲利 Google跳腳
習近平訪中東 提供11.5億人道援助
傳多人因低溫死亡 新北消防：無法斷定
美豬議題 施藍旗指蔡英文具處理優勢
農曆春節 台中垃圾收運不打烊
臉書黏著推特 提供即時運動賽事平台
內部人股權申報 農曆春節不打烊
寒流來襲 農漁牧業嚴防寒害
學測考生應試 厚外套暖暖包齊上場
台灣贈電腦 助瓜國提升審計效率
施藍旗：蔡英文談話給陸機會與空間
龍洞隧道貨車相撞 駕駛受困
台大權威訪薩 助防治柑橘黃龍病
陸股開盤上漲 滬股收復2900點
欣厚董事長總經理 涉炒股遭起訴
女會計返家 樓梯間遭搶被砍送醫
去年失業率3.78% 近15年最低
台飛官駕駛F-16在美墜毀 美方搜救
寒流將襲 南投台14甲及台21線注意結冰
大學學測 澎湖考區考場秩序良好
中市實施空地管理 推動綠美化及再利用
埃及警方突襲 拆彈不慎遇爆釀6死
大學學測冷吱吱登場 愛的擁抱添溫暖
李志強履新 溫哥華僑胞熱情迎接
越共總書記：以國家民族利益為重
企業主最愛大學 台大重回寶座
肌萎14公斤特殊考生 學測拚法律系
猴年到 北市動物園推靈長類特展
台中女中爭取短褲進出校門 表決通過
鴻夏戀無解？傳INCJ主導夏普重建
蔡英文祖厝成景點 停車場規劃完成
駕駛習慣影響保費 車險導入大數據收費
台南蕭（土龍）文化園區 讓新春甜吻吻
擔心作弊 美取消本週大陸SAT測驗
F-16戰機在美墜毀 美媒：台飛官恐罹難
開車衝陽明山看雪 必學雪鏈安裝術
對抗超級寒流來襲 人安啟動防寒機制
鄭文燦市場發春聯 為台灣燈會暖身
黃國昌：徐旭東應承諾不介入中嘉經營
高齡化社會 醫療及社服業需求成長
聯發科衝刺10奈米 16奈米也不放過
下周汽柴油估降7至8角 但有變數
李志強拜會全加李氏總公所
買八仙果注意甜味劑 吃太多傷腎
新北抽驗年節食品 部分脫水蔬菜違規
歐巴馬潔淨電力計畫 美上訴法院拒封殺
惡棍英雄來台亞洲首映 代步專車曝光
世大運之友會成立 盼民眾支持
聲請保護令 對分手暴力說分手
光罩大股東加碼 持股增14%
若寒流低溫水氣足 阿里山有機會下雪
Google嚴打不良廣告 去年下架7.8億個
台股勁揚吐悶氣 扭轉趨勢待觀察
國會改革 民進黨：點亮國會絕非口號
習近平訪中東 承諾提供550億美元貸款
法鼓山除夕祈福法會 邀民眾撞鐘守歲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
即時熟食抽驗 2件不合格
馬公金龍頭營區代遷代建案動工
罌禍 陸媒籲消費者舉報違法餐廳
高鼎程未跳傘 軍方仍盼有奇蹟
外交部：美加強對免簽國安全措施
低溫來襲 澎湖全面做好禦寒措施
大陸善心爺爺捐款成癮 每月至少五百元
急凍台灣 消防員教你保暖守則
行車糾紛當街追逐開槍 1死1傷
立院龍頭 謝長廷：勿放話造成黨內緊張
學測遇寒流 新北供包種茶添吉利也添暖意
詐騙車手騙得上億元 3人共擠1張床
經濟部推LED出口旗艦 商機估300億
衝撞警車逃逸 17歲青少年後腦中彈
夏普重整傾向由INCJ主導
美國實施免簽證計畫新規定
監督改革 藍新生代發起黨主席給問嗎
郝龍斌競爭黨主席 洪秀柱樂見
稽查年節食品 彰縣抽95件4件不合格
F-16戰機在美墜毀 持續搜救台灣飛官
挨告出庭 周玉蔻擬反控洪秀柱誣告
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學測離島試場預備鈴突槌 3百考生受影響
最強寒流來襲 保暖眉角看這裡
好薪情 去年前11月增幅16年最高
加薪爭議 越南台南纖維廠罷工
新台幣中午升 1.58角
夏普股價飆漲12% 傳將捨鴻海就INCJ
聯發科攜手交大 培育科技人才
聲請釋憲將出庭 賴素如：伸張人權
中女中短褲進出校門 教局長樂觀其成
年假無節制大吃 恐要大胖3公斤
陸股早盤下跌 滬股失守2900點
大學學測 高雄考生喊熱
第4屆中堅企業遴選 即起受理申請
衝撞警車青少年中彈 警符合開槍規定
通緝犯捷運站睡覺 高雄捷警逮人歸案
遠傳：徐旭東不會介入中嘉經營
年關將至 汐止餐廳火災演練逼真
作文歪腰郵筒為題 考生認好發揮
開車衝高雄市府欲放火 男判刑確定
徐儷文:關注美大選 續推聯合國
舉報毒犯怕曝光 廣東檢舉人扮成蜘蛛俠
傳HTC三月發表M10 處理器兩版本
謊稱要炸地鐵站 星警逮1嫌犯
論文：印度肝臟移植多為有錢人
超人氣奶油麵包 22日起快閃站前誠品
蘋果新專利 可捲曲螢幕有亮點
微風南京違法營業 北市開罰30萬
印百萬偽鈔流入市面 男遭收押
台股韓元反彈 新台幣午升1.58角
飛行員赴美訓練 台美軍事合作代表項目
南二高嘉義段追撞車禍 5人輕傷送醫
料全球央行加碼寬鬆 亞股反彈
學測國文題材多元 阿妹伴玉嬌龍入題
台飛官受訓墜機 家屬焦急盼速赴美
蔡英文：若毛揆不願留 馬總統應速找人
學測作文考歪腰郵筒 可用正反手法闡述
讚同志優秀 胡志強：相信不只兩位參選
老鼠也有溫情 另一半難過時會安撫
失事飛官高鼎程 兒子才滿月
應用材料威脅 漢微科創33個月新低
被點名立院副手 綠委各自表述
台股收盤漲92.17點
亞股報復性反彈 台股收盤漲92點
暴冷寒流襲台 微開窗防中毒
仲琦去年營收創高 全靠數據機
花團錦簇 陽明山山茶花季開跑
F-16在美失事 美空軍展開初步調查
千萬現金藏禮盒 桃園安檢現原形
F-16墜美 3年第3起路克基地相關事故
台股開高收紅 漲92.17點
中選會公告蔡英文當選第14任總統
寒流將急凍 養殖業宜防寒阻寒害
屏東白天24度 考生涼爽應考
2月台指期漲135點
2月電子期金融期齊漲
調查：大陸網路普率過半 網民近7億
報告：巴國130顆核彈頭瞄準印度
郝龍斌：黨願景與發展 透過選舉說清楚
F-16墜美找到機骸 台飛官下落不明
朴槿惠：促北韓改變 中國協助很重要
大陸鐵殼船首度靠近蘭嶼 海巡驅趕
當螃蟹遇上橘子 大陸小朋友食物中毒
台灣飛官美國墜機 AIT隨時提供協助
用電暖器抗寒 九大必知事項
學測考歪腰郵筒 補教老師：缺乏反思
台北花市拼買氣 春節前111小時不打烊
聲援Hydis工人丟蛋抗議 3人起訴
父曾勸阻考空軍 高鼎程堅持飛官夢
冬季冷颼颼 北投吃團圓飯兼泡湯
空軍司令部證實 飛官高鼎程罹難
排領錢母不懼寒流 紫南宮備薑湯暖暖包
QE傳出好消息 台股漲近百點
福壽攻肉雞電宰 掀農場到餐桌革命
寒流神器 紅毛猩猩爽躺熱炕床
爆收賄 日經濟再生大臣：沒做違法的事
郝龍斌：不應拿父親看法來攻擊
為往生者編髮造型 龍巖禮體服務上層樓
巴黎性侵案 塞納河右岸較頻繁
持菸危如持槍 學測考題引省思
花蓮慈濟醫院 與菲鎮簽合作協議
中嘉案公聽會 學者籲新政府上任前勿審
高鼎程罹難 空軍派員赴美協助調查
職災勞工輔具補助金 部分提高
外資買超16.77億 台股漲近百點
WSJ：美總統參選人忽視台灣大選
回應軍演 大陸國防部：是去年的
郝龍斌參選黨主席 柯文哲：他的權利
港官員重申：聯繫匯率不變
動機可疑 首次鐵殼船靠近蘭嶼岸邊
外交小尖兵海外交流 多RCEP成員國
矽品戰建橋 林文伯稱霸商界棋王
提把恐斷裂 Britax召回7.1萬張嬰兒汽座
寒流來襲 朱立倫關心街友盼注意保暖
國會議長中立化 時代力量贊成
百元年菜開賣 台中第五市場人氣攤商
學測考生貧血發高燒送醫 來不及考數學
殯葬業龍巖砸錢 為員工調薪
寒流來勢洶洶 苗縣啟動低溫關懷措施
日股收紅 改寫4個月來最大漲幅
高雄火燒車內有女屍 警封鎖調查
中油調高加油站毛利 下週油價降幅恐減少
雲層籠罩101大樓 民眾誤認火警
北市社會局與旅館合作 助街友挺過寒冬
高鼎程在美罹難 空軍近5年第9起意外
不推人選 時代力量提立院龍頭4原則
寒流來襲 彰化縣府籲農漁業注意防寒
接下當選證書 蔡英文：這是人民聘書
台飛官墜機 F-16失事處發現遺體待驗屍
油價雙日漲幅 去年8月以來最大
北市禦寒措施 柯文哲老實講記不了
陸股收紅 上證綜指漲1.25%
這3類黃金證照 幫你求職加分最多
寒流到 屏東各界低溫關懷
微風南京違法營業 柯文哲：再來就動手
德失蹤百年潛艇 英外海尋獲
工業生產連8黑 全年減1.66%3年首見
學測數學 均標和15級分人數有望提升
陸央行釋放短期流動性 降準機率降低
終止連6貶 新台幣收升1.33角
天冷易促發心臟病 注意長輩身體
貓纜2月漲價 柯文哲：視運量再調整
採買年貨 斗六茂谷柑節市集引人潮
青年黨攻擊海邊餐廳 索馬利亞至少19死
日本蘋果度洋獻愛 祝家扶孩子蘋安喜樂
總統大選 民進黨獲逾2億元補助金
Netflix費率怎選？不藏私告訴你
學童創作繪本 感受在地生命力
去年工業生產減1.66% 金融海嘯後最慘
索羅斯警告 歐盟正分崩離析
大巨蛋案紛擾 柯文哲：公安優先
天冷面膜溫熱敷 蒸氣眼罩意外爆紅
學測國文科 這題讓老師意外
性別平權 台中女中台南女中爭短褲權
寒流將至搶救虱目魚 池水加深減災損
全台急凍 火鍋店生意熱騰騰
學測數學基本題多 中後段學生有信心
台中七期地下電纜故障 上千戶一度停電
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防路面結冰釀意外 台14甲線晚間封閉
六方會談延宕 朴槿惠：沒有北韓亦可談
高分院發回更裁 雲林裁定3槍嫌羈押
小內閣懸缺 柯文哲：大家急什麼
李全教當選無效 涉賄刑責續查
港股收紅 創3個月來最大漲幅
李全教當選無效 藍指綠干涉司法
擁恆星空草原 申請金氏紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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魏宏辭四川省長 尹力代理
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
群聯擴張營運規模 6月建新廠
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美國路克基地 F-16飛官搖籃
寒流襲台 辣翻天肚皮舞23日登場
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政績票選 北市府以後採身分證認證
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中油縮減降幅 台塑化：加盟站自訂售價
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被控從事敵對活動 美學生遭北韓逮捕
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學測抽鑰匙題 補教老師：直接用想的
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傳金順配搶立院龍頭 黃昭順：不符事實
救救野生蚯蚓 海南省擬立法禁止捕殺
情人節限定 法主廚打造粉紅下午茶
市場波動劇烈 歐元區企業活動大幅放緩
大學學測 社會第30題知識教科書沒有
陸控南海島礁缺水 擬柴油發電淡化海水
陳致中生日許願 盼新政府平反扁案
低油價拖累 去年零售營收增幅7年新低
鴻海間接投資Katerra 攻智慧建築
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英業達：集團轉型 正符新政府創新目標
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英業達尾牙 邀徐佳瑩與關詩敏演出
筆電市場下滑 英業達可望逆勢成長
控NHK歧視敗訴 排灣族民不服
學測社會科 補教：近5年最難
寒流將至 養殖漁業恐面臨三波衝擊
學測社會科偏難 反覆閱讀思考才能答題
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中油上調毛利 加油站全聯會：可接受
123世界自由日 世盟台北圓山辦大會
高鼎程訓練墜機 總統指示從優撫恤
暴風雪將襲美東 旅遊當心安全
寒流襲台 注意電暖器使用防火災
特大暴風雪將襲美東 聯邦政府暫關閉
安倍施政演說 談新3箭也籲討論修憲
學測首日氣溫直直落 缺考率直直升
台股跌勢收腳 單周市值小減百億
忠孝橋貨車撞分隔島 台北車站附近塞爆
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STUDIO A迎春 消費抽日本來回機票
雨天車禍頻傳 台北市尖峰交通打結
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都侵害人性尊嚴 學測社會科爆爭議
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緬甸政權轉移前夕 釋放逾百名政治犯
F-16飛官在美罹難 家屬23日赴美
南韓：不考慮撤出北韓開城工業區
北車交通大堵塞 北市：進行號誌管制
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春節人氣花 百合要價不到去年對折
陸逼婚調查：江蘇父母高頻率 上海嘮叨
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F-16飛官在美罹難 家屬今日赴美
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人民幣貶 陸太陽能電池報價意外走跌
新政府首要課題 勞團：解決青年低薪
加拿大校園槍擊案 警：下修至4死
怪獸暴風雪襲美東 紐約人屯糧搶油
大學學測落幕 2月18日寄發成績單
路面恐結冰 全台預警性封閉部分路段
淺談「吃飯的器具」之一「箸」的文字‧口語落差
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
油價勁揚7% 逢低買盤推升
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歐股長紅 能源股勁彈領漲
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油價飆漲 預期歐日加碼刺激經濟
加拿大學校驚傳槍響 傳2人死亡
瑞典維權人士遭大陸拘押 歐盟關切
美股長紅 預期加碼貨幣刺激
兩個月前中樂透頭獎 喬州男遇害身亡
學測第二天遇寒流 帶手套圍巾暖暖包禦寒
學測第二天考英自 進試場前最好關手機
暴風雪襲美東岸 華府如死城
加拿大校園槍擊案 5死嫌犯落網
新北苗栗共推橘莓戀 週末到獅潭採果
下雨土石鬆動滑落 基隆6民宅遭波及
嬰兒異位性皮膚炎 中藥藥浴效果佳
諾瓦特倫托：巴西南部宗教旅遊之都
加國爆校園槍案 5死2重傷
捐卵應先評估 勿因營養費忽略健康
土石滑落波及基隆6民宅 無人受傷
全球共抗IS 美直言部分盟友未出力
四爺批公文：朕就是這樣漢子 你好麼
加原住民社區中學槍擊案 5死2傷
台加完成通訊科技合作備忘錄續約
駐多倫多處長徐詠梅履新 僑胞熱烈歡迎
星光熠熠 棉蘭佬台商會就職熱鬧
黃國榮拜會蒙古新聞媒體集團
茲卡病毒肆虐 美旅遊警示增為22區
天冷緊閉門窗 一氧化碳中毒險喪命
冷到想穿棉被！內中外三層穿法最禦寒
寒流襲台怕冷沒開窗 全家缺氧送醫無礙
中市抽驗年節商品 6件不合格
張良任訪印尼學府 推台印尼合作
寒流保暖要訣 睡醒先暖身再起床
新鮮貢寮鮑 今明兩天板橋也買得到
ECFA早收 新增2項便捷措施
拉拉山達0度 上午10時開始飄雪
F-16飛官在美罹難 空軍司令向家屬致意
陸振興經濟可期 澳幣馬幣強彈逾2%
高跟鞋教堂徵新名 活動倒數計時
阿里山水氣足 溫度不夠低尚未下雪
港媒：香港人口販賣情況嚴重
氣象局低溫特報 注意保暖嚴防寒害
春節需求旺 金價短線再衝1100美元
陸上強風特報 沿海應特別注意
怪獸暴風雪襲華府 降雪恐破近百年紀錄
書法家馬公機場揮毫 寫春聯送旅客
印尼總統下令封鎖散布激進思想網頁
密碼寫提款卡背面 同事撿走盜領半月薪
紐約經文處長徐儷文 馬不停蹄訪僑社
租雪鏈比買的貴？網友告訴你賞雪陷阱
總統：台灣民主制度基礎是兩岸和平
賞雪手腳要保暖 避免凍瘡上身
政黨輪替論壇 探討成立政權交接委員會
毛小孩也怕冷 寵物保暖商品業績飆2成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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網友白宮網站請願 籲美承認台國家地位
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誠品書店 傳有意進駐北京前門
拒日雪肌精註冊 智財局敗訴定讞
怪獸暴風雪襲美東 紐約人屯糧搶油
造血幹細胞 血癌患者的福音
澎食物銀行低溫送暖 弱勢過好年
賞雪遇高山症怎麼辦？「下降」就對了
疑玩煙火灼傷自己 送醫治療
陸保母殺嬰分屍僱主 法判刑20年
學測考生急衝廁所 未報備提早交卷離場
學測英文 高雄部分考生嘆寫不完
合歡山塞車逾10公里 超商物資被掃光
加拿大校園槍擊案 警：下修至4死
宏達電北美總裁 升任全球執行副總
上山賞雪 一定要注意的10件事
立院龍頭戰 民進黨團26日不假投票
醋夫砍人遭延押 監所過年
學測英文閱讀測驗內容冷僻 考生恐卡關
寫春聯送春聯 熱湯圓寒冬好暖心
韓美擬共享飛彈情報網 防北韓挑釁
寒流來襲 新北動物之家為毛寶貝抗寒
登高山看雪 營建署籲找有雪地經驗領隊
F-16飛官高鼎程殉職 空軍擬追晉中校
總統訪榮家 表彰保家衛國情操
華碩鷹眼機攻印度 頂規版要價1.89萬
學測英文作文想拿高分 聚焦感想體悟
陸擴大跨境融資試點 取消事前審批
屏東低溫 學測第1堂缺考50人
赴美進修後違約跳槽 醫師判賠確定
美防長：大陸在南海採自我孤立措施
強風吹翻貨櫃砸中車 駕駛意識清楚送醫
老榮民過壽 空軍馬公基地送禦寒夾克
電信門市幫助小農 打卡送高麗菜
基隆邊坡坍塌 土石衝民宅8戶遭殃
孔廟舞墨迎新贈春聯 猴運來最夯
郭台銘捐千萬買棉被 急徵良善廠商送暖
新政府首要課題 勞團：解決青年低薪
谷歌遭英查稅 乖乖補繳逾1.8億美元
蘋果3月發表會？傳3大新品搶先秀
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迪化年貨大街 北市7局處稽查不打烊
人民幣貶 陸太陽能電池報價意外走跌
小白鶴造訪 新北市提金山倡議
哪種記憶卡適合行車記錄器？廠商這麼說
實踐大學驚艷柏林時裝周
竹縣謝票 蔡英文：挑戰正要開始
台中鬧區3人遭砍傷 警方緝凶
學測英文 補教：中程度鑑別度高
警方找正妹拍微電影 宣導反詐騙
BBC妙聞 iPhone用谷歌搜尋 蘋果收300億
威航桃園-大阪新航線 今熱鬧開航
陳建仁新竹縣謝票 允打造生醫科技重鎮
柯文哲：副市長未必民進黨籍 人才就好
拉拉山下冰霰 晚間部分路段封閉
微風百貨違建 柯文哲：自拆較好
克服病魔又逢意外 楊勝安遺愛台灣
學測落幕 2月18日寄發成績單
喝全酒料理避寒 記得保暖多喝水
多數黨組閣 柯文哲：根本來亂的
陸籍貨輪擱淺 直升機吊掛4人脫困
寒流來襲 合歡山降冰霰
海地總統決選投票 選委會宣布延期
亞泰加速緬甸布局 去年EPS逾 4元
學測自然取材生活化 酒測LED入題
暴風雪籠罩美東 至少10人喪命
天冷加速手機耗電？3C達人解密
桃園千人揮毫 9旬翁與7歲童寒天齊聚
心肝寶貝真人版 大陸寶寶懷在肝臟上
有錢好商量 義政府與財團和解惹議
北捷照過來 拍照機記錄台北遊記
情侶破車窗竊盜 開贓車撞死老翁遭逮
寒流來襲 朱立倫探視獨居長者
學測自然科 考生：觀念重於演算
寒氣逼人 民眾直接買睡袋回家窩
北市交通打結 柯文哲：自陷車陣受不了
台北電玩展將登場 VR三巨頭尬場
學測落幕 基隆2起手機響違規
學測英文閱讀題 海蛇專家說分明
小鳥亂入學測試場 延後2分鐘收卷
翎頜鴇快絕種 巴基斯坦卻解除禁獵令
禽流感確診撲殺 動保籲作法要更人道
選前換柱 柯文哲：朱立倫把自己算掉
ZOWIE組隊參加電玩展 與玩家PK
學測自然地科題最難 恐成決勝關鍵
大陸修復雞鳴驛 現存最大古驛站
更正生日228遭拒 老翁證據不足敗訴
神準跨足工業電腦 啟動購併
索討金錢未果砍3人 男子回現場遭警補
神準：技術層次高 未必要登陸設廠
習近平訪伊朗 簽17項合作文件
男網路貼刺殺文 警找上門辯無聊
星：外勞從事政治極端活動將予嚴懲
農曆新年快到 精品業盼陸客買氣
學測自然科 補教：中間難度
劉德立拜會巴拿馬國科會主委莫塔
急凍 屏東4人病急送醫亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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學者：總統當選人就任前應成立交接小組
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘋果祕密電動車計畫 傳負責人將請辭
幸福年菜賣場上桌 高市官員站台
大陸央行：春節前不會輕易降準
濟南老師的期末考：默寫所有學生姓名
美FAA：近30萬人登記擁有空拍機
台塑汽柴價降0.6到0.7元 1/25上路
寒流登山賞雪 雪管處：食衣住行要俱到
主辦奧運日近 巴西經濟危機罩頂
寒流攪局 高雄考場加開校舍避寒
德州酒駕累犯 法官判無期徒刑
澎湖海島風寒 讓人冷的吱吱叫
潮州農夫造型電塔 拍照新熱點
吊臂斷裂橫躺路中央 幸無人傷
學測落點 估較去年增一級分
和家盃細雨開打 選手短衣短褲上陣
劉德立拜會巴拿馬教育部長瓦蓋茲
台中購物新去處 特力屋西屯商場開幕
法經長質疑 大陸官方誇大成長數字
蔡英文謝票：讓基隆真正成台灣頭
寒流來襲 高雄加強街友送暖
海天佛剎寒冬送暖 弱勢家庭足拑心
郭台銘寒冬捐千萬 郭守正赴家扶送暖
阿里山未達低溫 遊客期待飄雪
陽明山降瑞雪 北市山區公車配合調整
茲卡病毒現蹤 赴泰國旅遊要小心
墜毀F16戰機飛官家人赴美 眉頭深鎖
反恐專家：菲南IS盟友能發動大規模攻擊
陽明山低溫 北市出動行動旅服車
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許信良：看守內閣最好是原任內閣
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綠立委全壘打 議員兌諾千斤米粉請客
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登門開槍誤擊鄰家 恐怖情人送辦
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凱瑞訪沙會波灣各國 磋商敘伊問題
永齡基金會寒冬送暖 長榮集團共襄盛舉
愛因斯坦吐舌照 版權以後歸陸企了
政權移交 曾永權林錫耀首度會面
林榮三追思會 蔡英文彭淮南出席
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基隆醫院疑遭縱火 婦人嗆傷
蔡正式回絕多數組閣 總統審慎考量新揆
習近平訪伊朗 宣告建立戰略夥伴關係
越共12大中央委員會名單26日揭曉
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傳陸客來台縮減 陸委會：查證中
經濟學人：蔡英文最大挑戰仍在兩岸關係
不畏白斑症 加名模改變審美標準
強烈寒流來襲 大陸多地菜價直接翻倍
IMF總裁：陸趨緩為過渡期正常現象
反對TPP 吉隆坡數千人抗議
大福彩頭獎槓龜
學者籲馬總統 卸任前登太平島
今彩539頭獎槓龜
陸擬於2020年後取消新能源車輛補助
2名浙江妹雪地脫光上衣 求男友
總統審慎考量新揆 民進黨尊重憲法職權
寒流來襲 烏來信賢也飄雪
慈濟44場冬令發放 邀2萬戶圍爐
實地勘察 外交部：太平島確屬島嶼
寒流襲台 上山賞雪要注意的10件事
屏東泰武鄉山上 夜降冰霰
陽明山竹子湖也下雪了 農友捎來快訊
拉拉山晚間下雪 賞雪民眾很興奮
農委會：太平島是島 享經濟海域權利
朱立倫：年輕人加入 國民黨才有希望
大馬偵破詐騙集團 逮22名台灣民眾
多數黨組閣 府批柯文哲先解決塞車問題
傳擴建機場 美稱有軍事解決敘衝突準備
據傳加總理訓斥李奧納多狄卡皮歐
因應陽明山車流 警方交管範圍再擴大
50年廟宇彩繪 洪平順開個展
風櫃嘴雪景夢幻 林口驚見飄雪（影）
〈財經主筆室〉現在是該恐懼還是貪婪？
IC設計淡季到 首季業績恐下滑
宏達電MWC上推平板？ T7傳亮相
泰第2起MERS確診病例 37人觀察中
國際油價12年新低！汽柴油明各調降0.1元、0.4元
泰國再傳MERS 台商提高警覺
技術留日本 鴻海買夏普恐受阻
43年最冷！北市21人疑凍死
食安小講堂－自製豬油 確保好品質
金融大鱷索羅斯看衰陸股 謝金河：值得觀察
暖冬卻陷極寒 美東暴風雪奪19命
霸王寒潮來襲 美麗信花園酒店暖手熱飲買１送１
路面漸凍 公路總局預警性封閉10路段
紐時：前紐約市長彭博可能參選總統
安度暴風雪 專家提教戰守則
怪獸暴風雪暴風雪 紐約州進入緊急狀態
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
狒狒逃離動物園 丹麥警方追捕
彭博擬參選美總統大選 3月最後定奪
茲卡病毒現蹤 荷蘭確診10病例
不只科隆 德跨年12邦傳性攻擊事件
印度月光市集 照亮400年繁華浪漫
印度庶民的喧囂 流動夜市小販吆喝如歌
最強寒流報到 阿里山飄雪
圖刺殺以色列警衛 巴勒斯坦女孩遭槍殺
北宜公路下雪 太平山積雪20公分
百年冰淇淋歐巴馬最愛 費城老車站市場
陽明山積雪結冰 警局：上山須加裝雪鏈
加校園槍案凶嫌被控4項謀殺罪
美東大雪 球賽表演均喊卡
柯文哲率團訪日 將拜會東京都知事
美麗銀白世界 新北坪林等地降雪
人稱虎克船長 獨臂青年闖出一片天
港警：李波與妻會面 稱證人身分助調查
大雪山降雪 天池區域積雪5公分
拉拉山下雪了 銀白世界超美麗
南橫利稻以上 行車限掛雪鏈
川普誇選民死忠：我槍殺某人票也不會跑
最強寒流 阿里山雪花飄飄
鮮蔬入菜不油膩 年菜輕鬆做
大風大雪我不怕 貓熊玩雪影片逗笑網友
苗栗各山區紛傳下雪 民眾起床驚喜
中市瑾園歷史建築 市府爭取保留活化
氣溫急凍 台東疑2猝死事件
柯文哲：松山機場遷建是嚴肅題目
心存善念百無禁忌 你所不知道的禮體師
新北多處降雪 林口竟也傳飄雪
澎湖低溫發威 清晨飄落點點白霰
印尼新興休閒 潛水補習班正夯
睽違13年 武陵農場傳出降雪消息
姜子寮山飄雪 消防人員49年首次目睹
失聯馬航MH370殘骸 傳泰南現蹤
拉拉山積雪厚 角板山也下雪
微軟Surface Pro電源線過熱？免費換
周星馳任政協委員 不是遲到就是早退
六都地政機關 可持信用卡繳費
不只謝票 蔡英文透露正忙著趕作業
新加坡國際獅王爭霸賽 台灣拚寶座
南非取消過境簽證 改採生物特徵識別
因應釣島狀況 美日曾擬聯合作戰方案
貓空深坑交界處 猴山岳飄雪
為里約嘉年華暖場 巴西人狂歡何須理由
幫產業找人才 經濟部再推8項能力鑑定
農曆春節將屆 旅菲僑團甜粿濟貧
文化大學降白雪 覆蓋校舍如古裝片
車衝入嘉南大圳 駕駛不治
基隆姜子寮山降雪 登山步道可賞雪
新竹山區整夜雪 部落放眼白一片
保健食品百百種 你吃對了嗎？
膠原蛋白養顏美容？ 吳家誠這麼說
銀髮族學平板 世代共融創雙贏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
上山賞雪凍傷 先泡溫水急救
寒流來襲 北醫急診重症多一倍
朝夢想邁進 世界甜點冠軍竹北圓夢
怪獸暴風雪襲美東 居民遊客苦中作樂
六福村首見飄雪 動物們急禦寒
義大利大遊行 爭取同志伴侶合法化
悲觀氣氛稍緩 台股有機會短彈
拉拉山降雪 遊客下不了山續住賞景
多倫多駐處說明會 籲青年返台英語服務
再降 汽油1角柴油4角 近13年低點
凱瑞訪東亞 將促陸施壓北韓並討論南海
習近平會哈米尼 願共同維護地區安全
球場虎虎生風 陳允懋打造瑞銀兆元資產
雙語好溜！ 8年級正妹年薪破百萬
低溫下雨集團結婚 新人直呼難忘
英15億樂透頭獎 彩券可能遭洗爛
積雪濕滑 清境青青草原封園1天
培育高階文官接班人 飛躍方案開始報名
年貨也吹韓風 韓國食品熱銷
北大武山疑下雪 小琉球海上冒煙似溫泉
政院關心寒流農損 請農委會速提補助案
汽油今年跌1.6元 柴油降1.9元
草協辦理念說明會 盼成國民黨改革力量
巴林國際航展 台灣團成果豐碩
強寒來襲 政院緊盯民眾及弱勢者安全
養殖業者打撈虱目魚 盼降寒害損失
屏東林管處：北大武山還沒下雪
瑞銀董事總座 陳允懋帶兵從家出發
搶百貨福袋試手氣 這些功課做了嗎？
iPhone 5SE有影？新規格一一曝光
太陽能模組廠綠晁 27日登興櫃
北橫大雪 銀白世界美不勝收
振興觀光 埃及積極拉攏陸客
亞銀貸款河北3億美元 改善空氣品質
泰國台灣會館70年 新卸任主席交接
寒流發威 新北上午疑10人凍死
柯文哲訪日 做為世大運參考
龍潭飄雪 小朋友第一次接觸
小朋友照顧 蔡英文：普及優質平價
接兵單抽籤前夕 男子跳軌慘死火車輪下
年年都有魚 先遵守5大原則
海水與氣溫溫差大 台灣海峽也冒煙
花蓮銅門山區飄雪 電廠冰封
寒流及休市影響 台北市菜價漲幅13％
寒流來襲 台北動物園演練確保備用電
寒冬送暖 高雄業者愛心不落人後
寒流來襲 農委會：養殖有零星災情
熱量標示有誤 陸男變胖獲賠16萬
霜雪覆蓋草莓園 白?透紅遊客嗨
台中大坑新社下霰 被誤以為是下雪
板橋中和傳飄雪 氣象局不排除是霰
最強寒流發威 奮起湖飄雪
時代力量盼請益李登輝 時間待敲定
廢棄物再利用 台泥用二氧化碳創商機
寒流發威 龍潭八德楊梅傳飄雪
尼加拉瓜船難 13哥斯大黎加人死
選國民黨主席否 吳副總統：從沒動搖過
香港冷颼颼 近60年最低溫
高壓電線掉落 火花四射虛驚一場
iOS9.2.1更新沒？蘋果終於補了安全漏洞
陽明山降雪 台北市最新公車動態整理
馬總統：聽說總統府飄雪 天氣真冷
春節除舊布新 再生家具賣場可尋寶
台82東西向3車擦撞 11人輕傷送醫
寒流發威 桃園5人疑失溫或病發死亡
民進黨沒尾牙有春酒 黨工盼加碼再千杯
寒流影響 宜蘭部分低海拔山區降雪
聲請驗票 選票運送至桃園地院
寒流急凍 北市2天內疑21人凍死
改善偏鄉教育 將增正式教師員額
宜蘭縣三星鄉一家3口 疑似燒炭自殺
拚出口 工具機業者喊台幣續貶
寒流來襲 七股養殖虱目魚恐全滅
總統府下雪唷 原來是小人國模型冰霰
國民黨主席 吳副總統盼中壯世代承擔
寒流發威 桃園市寒害應變中心成立
彰化謝票 蔡英文：持續深耕基層
美政黨打大數據選戰 握有選民所有資料
北京2030年邁入重度高齡化社會
防寒害 蔡英文指示聯合治理平台因應
82快速道車禍 傷者多為慈濟志工照顧戶
兩岸創客各有千秋 上海7月將辦比賽
澎湖清查珍貴老樹 列管維護
泰安路設管制點 警籲暫勿上姜子寮山
戰略支援部隊作用 中共黨媒：致勝關鍵
達佛斯論壇男人天下 達佛斯女人在哪裡
高市若水書會年展開幕 作者揮毫贈春聯
疑似難耐低溫 屏東3人送醫不治
大陸海軍152編隊 抵達最後一站印尼
大馬大寶森節 10萬人歡慶黑風洞
上海今年GDP目標 成長6.5至7%
岸巡72大隊進行官兵體適能檢測
寒流急凍 注意老舊大樓外牆磁磚剝落
長期低溫受不了 凍傷凍瘡速就醫
開放二孩 大陸面臨兒科醫生荒
美大選獨漏經濟 執政沒得誇在野沒得攻
寒流襲降雪下霰 桃園農損500公頃
警臨檢KTV 自家人遞名片喝花酒現形
寒流低溫又吹季風 澎湖冷吱吱
寒冬添暖意 中市百位志工為獨老大掃除
南橫飄雪 派出所像童話世界
寒流襲 桃園3國小25日停班課
國民黨主席補選 25日公告時程
如果明天還下雪 前進北橫10攻略
大雪不斷 南投青青草原覆蓋白毯
寒流凍斃虱目魚 雲林漁民冒寒打撈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲律賓台灣同鄉會 慶祝成立9週年
李世明向教宗呈遞到任國書
美東奪19命 怪獸暴風雪似有所緩和
愈縮只會愈冷 伸展按摩助發熱
寒流來襲 高雄寒害農損近千萬
大雪掩蓋大鹿林道 遊客受困無法下山
港幣重貶 港財長：有信心維持穩定
台南平地測低溫 市府籲老人防寒
台北市25日正常上班上課
父母攜智能障礙兒 疑燒炭自殺釀3死
阿拉斯加南部外海 傳規模7.3大地震
寒流急凍高市3天16死 多心血管病患
下雪影響 台中和平區部分學校停上班課
周子瑜事件 駐菲代表林松煥：太離譜
霸王寒流商機 101觀景台破萬人次登高
降雪影響 宜蘭四季國小25日課輔班停課
四川4千人吃烤全羊 創金氏紀錄
屏東泰武鄉下冰霰造假 PO文者致歉
追雪景 玉山公園梅山口塞爆
日銀總裁：陸可實施資本控管捍衛人民幣
苗栗謝票 蔡英文：一定會把財政弄好
柯文哲在東京 關懷台灣凍死人
寒流襲 桃園復興4所國小停班課
希拉蕊駁斥媒體報導 稱健康情況良好
疑遭人毆打致命 中年男陳屍住家
寒流發威 高市副市長夜訪街友送暖
Alphabet可望取代蘋果 成最有價值企業
不信平地會飄雪 網友紛紛質疑
寒害 桃園市召開應變會議
寒流發威 桃園7名民眾疑凍死
寒流發威 南投水社首度下雪
主張遷美軍基地 沖繩宜野灣市長連任
憂茲卡病毒 巴西奧運主辦城宣布對策
寒流來襲 新北續推街友避寒機制
積極抗寒 新北成立寒流應變小組
規模6.8強震撼動阿拉斯加 未傳災情
樹脂黏法老王面具 埃及博物館員工遭訴
新北警宣導春安 辦園遊會寓教於樂
初選前 愛阿華州最大報挺希拉蕊盧比歐
法13歲男孩 涉嫌對幼稚園童射鉛彈
駐星代表：盼外交小尖兵汲取國際經驗
川普克魯茲爭奪愛阿華州 共和黨爆內戰
入冬以來最低溫 霸王寒流重創養殖業
泛藍整合震撼彈 新黨主席郁慕明表態參選國民黨主席
國美館舉辦「妙筆揮騰—名家春聯賀新歲」
阿里山祝山線25日因雪停駛 部分地區停班停課
明天過後… 紐約清理龐大積雪
霸王級的景氣寒流?台經院下修GDP預測至1.57%
「中國」國民黨距離台灣愈來愈遠
耶魯心理學家：自私的由來是……
張善政接任行政院長 新內閣小幅異動
《傾圮的明日- 臺灣當代攝影四人展》 巴黎展出
未來10年最嚴峻的考驗：難民議題、氣候變遷
年節食品抽檢 醃漬蔬果、鮮豔食品少碰
霸王寒流來襲後........ 寒害、農災、菜價飆
聯合治理平台防寒害 蔡英文：攜手同心
德國日收2000難民 約拒200人入境
防難民回流 俄關閉與挪威北極邊界關卡
暴風雪來襲 眾議院取消立法表決
凱瑞施壓 要敘反對派參加日內瓦和談
法盼見對俄制裁 今夏解除
以色列前總統心博不整 送醫診治
葡第1輪總統大選 德索沙大幅領先
米蘭史卡拉歌劇院 見證義大利軟實力
德索沙得票過5成 直接當選葡萄牙總統
巴黎運河15年大清空 撈出浴缸手槍
銀行問題治絲益棼 義憂金融危機
台助宏國馬鈴薯健康種薯繁殖計畫
暴風雪肆虐減弱 增至22死 紐約解禁
全球股市撐腰 台股漲聲響
台南古都國際馬拉松 3/20開跑
開迷你推土機社區鏟雪 美童萌翻網路
IS公布影片 赫見巴黎血案9嫌
瑞典中部大學受攻擊威脅 預警停課
澎湖7.7度 創近10年來新低
積雪清不完 華府聯邦機構續關閉
藝教館寫書法 搶名家春聯
4台大學生太平山區失聯 持續搜救
竹縣峨眉桶柑王競標 萬元得標
研習結合證照 戲曲學院育燈光人才
巴拿馬台商會舉辦洗錢防制法律說明會
超強暴風雪逞威 美東商家叫苦
小小鼓手觸動人心 鼓舞至善高中師生
台股開盤漲57.55點
升勢難料 新台幣開盤升1.05角
台股早盤大漲75點 衝破7800
寒流急凍 台南養殖魚塭可能全軍覆沒
德索沙當選葡萄牙總統 發表勝選感言
汽車衝出國道跌落斜坡 駕駛重傷送醫
太平山區失聯台大生已尋獲 4人都安全
歌劇院牽紅線 伊東團員樂當台灣女婿
匈牙利民眾走上街頭 抗議政府擬限縮自由
韓報：台政權交替中產層對經濟不滿
大雪覆蓋明天過後 華盛頓有苦有樂
台股不畏酷寒 早盤大漲逾130點
彭博若選變富豪之戰 桑德斯：不是民主
阿里山零下0.1度 今年入冬最低溫
陸媒：寮國傳疑似炸彈攻擊案 2陸民亡
寒害難過年！漁損恐最大 4縣傳災情
廣東擬發展粵港澳大灣區
陸客瘋韓妝 化妝品出口破10億美元
股東同意立訊入股案 美律大漲
頂級Surface Book 要價十萬破紀錄
吳思華盼學生培養國際移動力 走向世界
日去年貿易逆差銳減 今年有望轉順差
富士康鄭州廠傳火警 鴻海股價無影響
是否參選國民黨主席 郁慕明26日說明
春節將屆 公平會籲瓦斯業勿聯合漲價
霸王寒流侵襲 雲林虱目魚受損
台經院GDP預測最悲觀 僅1.57%
合歡山賞雪？Google街景看得到
白色華府如星戰場景 上演雪球大戰
益得氣喘新藥 獲TFDA二期臨床
中共黨員幹部開網店 算經商屬違紀
寶利徠與美歐克利專利糾紛 達成和解
香港天氣仍嚴寒 小學停課
寒夜惡火 台東火燒6宅3死2傷
寒流發威 桃園2天17人疑因天冷猝死
台水施工 新莊28日起停水20小時
敦泰指紋辨識超進度 上半年量產
猴年安太歲線上點燈 省時又方便
傳推特多名高階主管離職
中市警偕妻大雪山賞雪 路滑車輛墜谷亡
追雪秘境熊空山 白雪皚皚賞美景
合歡山區太陽露臉 開始融雪
太平山道路嚴重結冰 90名遊客受困
祖克柏曬女娃新照 寶寶淡定水上飄
電金傳產齊揚 台股進逼7900
益得氣喘新藥 邁向國際三期臨床
樺漢入主KCI 年營收拚增5成
合歡山放晴 藍天映白雪更美麗
台灣畫家莊雅棟法國佛光山辦畫展
美東暴風雪肆虐 華府聯邦政府關閉
雪中受困觀霧遊憩區 48名遊客均安
希拉蕊要選民別挑了 選她就對
高教工會籲大學兼任教師納勞基法
大陸婉君來洗版 中共黨媒：不打不相識
彌補當年不告而別 王文成浯江書院開講
前台南地檢署檢察官涉殺人未遂 遭彈劾
藥?稽查 媚點眉筆標示不清遭罰
美駐韓使館官網韓國地圖未標獨島
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
霸王寒流襲出口 台經院：Q1只能洗洗睡
幸福巴士暢遊新北觀光工廠 199特惠
總統：自由民主進步 法治有改進空間
訪東京車站 柯文哲：台北缺城市美學
權證熱潮不減 連2年逾11萬人交易
鏡觀建築聯展紐約登場 台新銳展才華
大掃除注意 塑膠手套塑化劑竟超標250倍
郁慕明選國民黨主席 李四川：資格不符
鴻海：富士康鄭州廠火警 運作不影響
巴黎恐攻主謀現身 IS揚言下個攻擊英國
民進黨：尊重總統任命閣揆職權
網拍女模產後極欲復工 快速減重傷身
坪林茶樹雪未融 災損難料
台南家樂福傳火警 無傷亡
北市抽查年節食品 壽桃查獲工業用色素
華碩新機強強滾 2月攻美挑戰iPhone
中美洲經濟整合銀行董事傅內斯訪華
折扣搶市場 亞馬遜印度出現大幅虧損
英國攜手蓋茲 砸30億英鎊對抗瘧疾
蔡英文26日赴立院 宣示國會改革任務
新台幣中午升1.76角
國軍直升機 迫降中市區空地
人民幣還眨嗎 陸官方與專家有不同看法
氣溫驟降建物磁磚恐剝落 應多走騎樓
霸王寒流驅暖冬 服飾業樂數鈔票
郝龍斌：參選主席應具黨員身分
黑鷹直升機迫降台中市區 人機平安
獵豹自製遊戲《鋼琴塊2》 踩進電玩展
台灣人過年想飛哪？這城市連2年奪冠
5G關鍵報告 2021年用戶衝1.5億
保暖設備全開 動物園開放自主寒流假
搜尋馬航失事客機 聲納撞火山斷裂
利用鴿舍藏毒品 2藥頭被逮起出鉅款
追雪倒數 新北烏來坪林三峽秘境一覽
教部推高中學習歷程檔案 供大學申請備審
蔡英文將赴黨團會議 立法院龍頭引關注
年菜想買佛跳牆 阿基師建議別貪小便宜
裂果 小番茄又要漲價了
國民黨主席補選 腦筋動到郭台銘
國泰證獲利不懼逆風 再創新高
國際股災來襲 外資今年來賣超795億
黑鷹直升機迫降台中市區 軍方稍晚說明
山區賞雪路封 統計近千人被困
INCJ執行長：援助夏普計畫將有新發展
超級低溫傳災情 澎養殖漁塭現受凍石斑魚
水管凍住 上海民眾搶光超市桶裝水
桃園復興高山積雪 344人滯留山區
呂芳銘拿下台灣寬頻 鴻海揮軍有線電視
星樟宜機場 零售營業額去年22億新幣
八里雙屍案 被害人家屬:盼維持死刑判決
印尼地方新規定 新人婚前篩檢愛滋
孟昭文尋求連任聯邦眾議員 白思豪力挺
追溯稅令外企恐慌 莫迪保證已是過去式
羊年封關剩7天 紅包行情俏
全球力挺 拉加德續掌IMF無懸念
航特部：黑鷹降落台中 人機均安
疑溫差大 店家電動門玻璃爆裂
賺錢幫父親換肝 孝女葬身火窟
婦團盼國會性別平權 正副院長至少1女性
樂利攜微熱山丘聯華食 進駐天貓國際
談新政府施政 藍綠交鋒九二共識
李昌鈺78歲 每天工作14小時
是否選國民黨主席 陳學聖下午說明
豐興本週鋼品 暫時全數維持平盤
霸王寒流農損慘 社團籲思考氣候異常
巴克萊宣布關閉台灣等9國據點
台股收盤漲137.97點
統一發票11、12月千萬獎號
亞股全面勁揚 台股收漲137點
來對獎！統一發票11、12月獎號出爐
郭明錤：今年iPhone不熱 Mac成亮點
檢涉奪廟產殺人未遂 監委：史上最兇殘
金門1.3度創新低 戶外水盆結薄冰
阿里山同濟會獎助金 國中生安心求學
台股開高走高 漲137.97點
2月台指期漲85點
統一發票11、12月千萬獎：91605081
台灣世展會愛心傳播瓜國
2月電子期金融期齊漲
改造國民黨 青年黨員組聯盟號召改革
雲林虱目魚損失6300萬元 漁民急撈俗賣
馬總統任命張善政為行政院長
寒害農損補助 現金發放更優惠
雲林查獲總統選舉賭盤 3人送辦
新北公立幼兒園 2月起吃安心蔬菜
揮絲巾甩西服 廣東政協上演搶麥大會
黑鷹直升機突降中市空地 現場檢修
暴紅口譯哥 不會排斥投入選舉
亞股勁彈 台股收盤直逼7900
盛群去年淨利創高 每股賺3.57元
桃園立委爭議選票 法院開驗
呂芳銘跨足有線電視 亞太電漲停
凱瑞訪寮國 談掃雷與大陸影響力
毛治國准辭 張善政任新閣揆
拿下台灣寬頻 呂芳銘：經營權重回台灣
3000萬聲納海拋 海軍說明
專業鏟雪車駐合歡山 遊客不受困
藍委退黨說 洪秀柱：道不同不相為謀
霸王級寒流發威 遠百業績飆升
需求看增 國際油價續揚
三大法人買超74.92億 台股大漲
寒流急凍 3成偏鄉童衣服棉被不夠暖
涵碧樓資產借貸 賴正鎰判1年緩刑3年
蔬果凍傷估微漲 農委會：春節前供應無虞
遊客因積雪困山區 竹縣府送物資上山
盛群第1季估季減15%至18%
朱立倫勉國小校長 不斷創新積極辦學
南加州3重刑犯 床單打結垂降越獄
朱立倫探視塵爆患者 感佩求生意志
新一代美軍加油機 首次完成任務
小蠻腰千年誤讀 原來是指男人
治療聲音沙啞 聲帶注射有效果
晚1年上任 金門議員王碧珍：更努力
信評：陸經濟降溫 台企業下行風險攀升
賴正鎰挪資產觸法 涵碧樓：會更謹慎
擔任立院副院長 洪秀柱：少了質詢樂趣
台彩春節霸氣加碼 最高13億
日股彈 全球央行新刺激政策期待升
張善政接任閣揆 堅守崗位與新政府溝通
郁慕明表態選國民黨主席 草協質疑
印度擬在越南設衛星追蹤站 料激怒北京
陸男洛城涉殺姪 願返美受審
標普估 台灣今年經濟成長2.1%
時代力量立委當選人 28日請益李登輝
台大登山社學生山區失聯 警消護送下山
柑橘受雪害 竹縣府協助搶收
四技二專技優保送 分發錄取率9成2
清洗水塔失足 天母工人墜3公尺身亡
積體電路業去年產值創新高 增幅大縮水
BBC：寒流襲東亞 台灣週末急凍
INCJ：夏普恢復成長 只需3千億日圓
張善政任閣揆 民進黨尊重總統憲法職權
回饋台東 捐贈4輛救災越野車
苗縣初估農損逾2千萬 草莓最慘
中華電iPhone 6S降價 最高省3千
股匯齊揚 台幣升8.3分 收33.622元
新竹縣山上遊樂區 道路結冰緊急休園
金門蔬果抽驗 3件不合格
濟州島大雪機場關閉3天後 首架班機起飛
寒流急凍 台南61名心血管病老人送醫
宏達電智慧錶有影？ 傳4月中旬問世
青海成為大陸最大太陽能發電基地
脫貧新招 雲南將推14年免費教育
寒士尾牙經費缺2成 嶺東高中響應
增加蚵民收入 金門發放平掛式蚵苗
大巨蛋利息照付 趙藤雄：財務沒問題
黨主席難當 洪秀柱：吳副總統恐不會選
大巨蛋案 趙藤雄批市府民粹取代專業
JK羅琳關心美大選 暗諷川普團隊食死人
大陸春節人情支出 有人花到5萬元
黃昆輝請辭 台聯3個月內產生新主席
張善政接閣揆 盼3月與民進黨談交接
國民黨主席補選 陳學聖表態參選
武漢文華學院開辦女生課堂 意外爆紅
美國服飾進駐新竹 主攻童嬰裝市場
海巡署依法作業 驅離2跨界越籍漁船
傳高田擬和汽車業者開會 評估金援可能
伊朗副外長籲伊沙兩國降低緊張關係
嘉義虱目魚凍死多 加工業收購降損失
林佳龍關懷街友 將落實街友輔導方案
迫降黑鷹直升機 檢查完畢飛抵基地
新台幣升8.3分 連2升創半個月高
大寒推升菜價？ 農糧署：不可能大漲
吳思華鼓勵自造 5/5為自造教育週
凱瑞26至27日訪陸 談北韓與南海
朝陽人壽推財改自救 拼解除接管危機
美媒：陸完成第6次高超音速飛行器試驗
彰化寒害會議 尚無嚴重農損通報
趙藤雄批市府打壓：參與公共建設連三賠
農作物寒害 林佳龍：協助現金救助
F-中租去年每股賺6元 上市新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大馬首相：IS對大馬是非常真實威脅
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
翡翠之城等6片 前進柏林影展
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法國樹大招風 去年阻11起恐攻計畫
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
超級超跑要價上億 每年只引進1台
張善政臨危受命 政權交接做好做滿
大陸今年將獲Su-35 美憂技術先進
男童賞雪氣喘發作 電視台司機助接駁
烏來雪景猶如北國 追完白雪追櫻花
綠色和平：戶外品牌應承諾去毒
三井OUTLET 27日開幕 人氣美食吸睛
紀念新聞大師徐佳士 政大30日辦追思會
筆尖式掃瞄偵測器 質子治癌新武器
國家資通安全科技中心4月掛牌
寒流急凍 宜蘭大樓外牆磁磚剝落險砸人
強寒農損明顯 政院同意動支災害準備金
捷運文湖線擁擠區間 26日起開加班車
桃園客家流行音樂節開跑 邀好手報名
兼任教師納勞基法 勞部：持續溝通
寒害農災 嘉義初估損失逾五百萬
張善政任閣揆 朝野黨團：過渡內閣
寒流急凍 屏東6人送醫不治
茲卡病毒肆虐 世衛組織憂蔓延全美洲
寒害凍昏魚用於加工 漁業署：安啦
工研院年省千萬度電 微電影揭秘
參選黨主席 陳學聖：中生代不能沉默
柯文哲：大巨蛋公安問題一定要解決
釋永信列席河南兩會 低調快閃
新北野餐日 拚出國機票大獎
三井OUTLET登場 誠品UNIQLO祭好康
帝王級寒流來襲 郭台銘暖被即刻救援
杜紫軍：盼新執政團隊2月底前出爐
台中梨山里平等里26日停班停課
因應北韓網路攻擊 南韓上調預警級別
寒害農損破億 台南養殖業最慘
超商攻手搖茶市場 搶商機
驅離越南漁船 海巡署：維護南海安全
陸開放二孩 不少家庭遠赴泰國做試管
大陸碩士論文好會抄 連謝詞都一樣
吸毒也要卡哇伊 吸毒器造型竟有凱蒂貓
低溫寒流 澎消防局緊急救護案件多
撿拾受凍魚 澎湖老翁溺斃
中南美洲茲卡病毒肆虐 世衛發警訊
英媒：大馬伊斯蘭政治化有助IS
去年底外匯存款逾4兆6千億 新高
帝王級寒流來襲 長輩圍爐保暖品搶手
急凍可能引發中風 牢記FAST口訣
寒流加下雨 屏東蜜棗災損逾千萬元
歐巴馬伉儷甜蜜羅曼史 日舞影展首映
4吋iPhone呼之欲出 外資：蘋果在準備
台中市會展中心案 鄉林要上訴
滿懷感激 觀霧43受困遊客下山
房市回歸基本面 房價恐跌1成
南投家扶獲贈棉被 助弱勢度寒冬
趙藤雄緬懷張榮發：令人不捨
中市警官帶妻賞雪墜谷雙亡 警協助治喪
西屋事業可能減記 東芝股價跌35年低
盜賣公司技術 新世紀光電前副總遭傳喚
法印簽署飆風戰機採購協議 價格談不攏
王品搶火鍋商機 「聚」推北海道主題鍋
九天民俗技藝團春節訪歐 推廣廟會文化
大陸最嚴財產申報 不准少報1平方公尺
插畫家陳又凌 會生氣的山入選波隆納
中橫便道坍方 預計26日上午恢復交通
大馬偵破6起IS自殺炸彈案
陸西南首家Gucci形象店 吹熄燈號
慶建交一甲子 日皇明仁夫婦26日訪菲
台南養殖業災損逾億 賴清德:從寬補助
俄2015年GDP萎縮3.7% 6年來最大跌幅
張花冠怨中央 陳保基籲地方主動負責
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日男草食化 陸客成日保險套業者救星
柯文哲同款自行車衣 2月1日開賣
臉書審查封面裸照 義週刊抗議
香港上海股市齊漲
聯發科投資鼎睿 布局資料中心
矽格收購誠遠屆滿 參與應賣占比7成
黑鷹直升機檢修後 飛返新社飛行基地
採購飆風戰機 印法簽署備忘錄
鼓勵創投 上海政府補貼投資虧損
看守內閣 工商界盼政府不空轉國會和氣
全球最大製鞋集團 寶成進駐中科
中市社會局輔導街友 打造友善城市
績優選手 高市專案約聘教練
全球人壽砸41億元 插旗北市八德商圈
金控啟動庫藏股 開發金先買15萬張
為升擬砸5億元入股至鴻 攻車聯網
寒害農損 總統開國安高層會議
台開擬1個月內 買回7000張庫藏股
柯文哲會東京都知事 鞏固台日友誼
新政府 印度學者：台印有更多空間
苗栗(火旁)龍年後登場 擴大親子體驗
友邦巴拉圭參議院議長率團訪華
車險削價競爭 蘇黎世產險半年二度受罰
台北電玩展 化身指定Coser免費入場
專家：習近平可能3月赴美參加核安峰會
八仙塵爆案 健保署向呂忠吉等求償4億
暴風雪後美東情況漸好轉 華府仍然停擺
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86年景美強盜殺人案 懸宕19年破案
大陸若對台施壓 印學者：最可能藉出口
看好光華商圈 希望廣場地上權溢價標脫
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制裁解除 伊朗總統訪義談商機
威力彩開獎
英雄聯盟港澳專屬賽事及活動 2月登場
聯合治理平台防寒害 蔡英文：攜手同心
騷擾頻傳 比利時城市禁難民進泳池
台美關係佳 外交部：過去8年強化成果
國民黨主席選舉 胡志強不選
企業信心創11個月低點 德經濟烏雲籠罩
不畏霸王寒流 世貿年貨展買氣熱烘烘
蘋果奪三冠王 宏達電重回第3
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今彩539 頭獎槓龜
哈伯望遠鏡拍下銀河絢麗星團 璀璨耀眼
美貓熊玩雪超萌 偽貓熊搞笑也吸睛
調查：香港房價所得比19倍 全球最高
前副總遭傳喚 新世紀發聲明譴責
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伊斯蘭國全球新攻擊策略 尤其聚焦歐洲
第2大股東訂期限 要福斯澄清造假醜聞
單人跨越南極洲失敗 英探險家命喪智利
1500人覬覦白宮寶座 無名小卒也湊一腳
法媒看兩岸 陸可能以經濟逼蔡英文表態
寒流來襲台灣災情重 外媒：因氣溫急降
獲利回吐賣壓湧 世界油價止漲回跌
霸王寒流減弱回溫10℃ 小心大樓外磁磚剝落
中國拘留3週 瑞典NGO工作者獲釋
活化劇場助藝文 文化部補助多縣市3510萬元
綠召開黨團會議 蔡英文親自坐鎮
無盟高金素梅加入親民黨團 立院增至4席
白蝦二氧化硫超標 大潤發家樂福中標
年貨抽驗 全台48件不合格
民進黨改革的第一槍
增資無望 金管會下午接管朝陽人壽
「開車嚼醒三守則」 Airwaves嚼醒一下
君品為您製造全方位情人節浪漫好時光
2015台灣藝術家雕塑作品競賽 「物體之形6號」勇奪百萬首獎
油價回跌 美股早盤下滑
安倍：將關注甘利就金錢問題解釋
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
川普好發驚人語 名模夫人低調外界好奇
在陸被押瑞典維權人士達爾林獲釋
油價低迷德經濟悲觀 歐股收低
BBC：美官員指蒲亭貪污
油價續跌 美股下挫
欠缺支撐 國際油價回跌
姑丈殺雙姪命案 震撼洛城華人圈
抗議宿舍租金昂貴 倫敦大學生抵制拒付
台股直逼7900 憂美股扯後腿
WHO：茲卡病毒可能透過性接觸感染
希拉蕊不妙 愛州民調輸桑德斯
體育署為運動生搭橋 牧德按讚
法鼓山鈔經App 可線上迴向功德
全國教育局長會議 討論創新自造
疑電器使用不慎 北市公寓火警1死3傷
乾式熟成牛排搭伊比利豬 尊貴無限
茲卡病毒肆虐 葛蘭素著手研發疫苗
寒流侵襲 專家服務團助作物防寒
蘋果登陸猛展店 果粉：那台灣呢？
加將簽署TPP 國會未必會通過
北市復興南路2段公寓火警 1死3傷
Spotify推影音 美英德瑞典先上架
瑞典庇護中心傳暴力 少年難民刺死員工
連轟9槍致人於死 加警被判有罪
帝王寒流發威 禦寒商品網路熱銷
歐盟反詐欺局長籲 禁止500歐元面額紙鈔
台股開盤跌62.05點
瑞典外交部：陸已釋放維權人士達爾林
跟隨亞幣 新台幣開盤貶 0.6分
持槍男闖羅馬車站 乘客緊急疏散
頂新二審首開庭 台中高分院開放旁聽
美股無力 台股回測7800點支撐
傳iPhone新機 Siri隨時待命
紐約客蓋冰屋出租 化暴風雪為搖錢樹
寒流影響 立院群賢樓磁磚剝落
台南登革熱 8行政區疫情未解除
大陸補血聖品阿膠 市場近4成假冒原料
沙國打造多元產業 降低依賴油元
歐巴馬讚希拉蕊超聰明 就差沒說我挺你
盛群首季展望保守 股價小跌
歐盟想踢他們出申根區 希臘怒斥騙子
寒流後走騎樓 小心舊大樓外牆磁磚剝落
天寒遊覽車困猛獸區 虎群包圍陸客尖叫
電視機首次公開90年 Google塗鴉紀念
寒害農損 馬總統下午苗栗勘災
研究：學童天天吃早餐 學習能力佳
美俄亥俄州也爆鉛水 淨水廠疑隱瞞
研調：今年IC市場估成長4%
嘉義太保波斯菊花海 爭奇鬥豔吸睛
駐巴拉圭大使館說明台灣獎學金
寒流減弱 桃園仍有4人疑凍死
新世紀光電技術疑遭盜賣 5人交保
正德成立海事研發聯盟 打造產業聚落
春晚門票網拍44萬 賣家稱朋友在央視
寒流過境 新北高接梨損失慘
港特首：不斷跟進李波事件
墨國際豎琴藝術節 范慧雯擔任評審
山區路段通行 陽明山區公車全面復駛
微軟擴大專利授權 打入Olio智慧錶
霸王寒流影響 台北菜價漲幅近2成
能高越嶺冰封 行駛合歡山掛雪鏈
最夯新景點 山川琉璃吊橋明起網路預約
十二年國教領綱 社會科待新政府
包公斬魏應充 網友演行動劇號召旁聽
鴻夏戀重燃？ INCJ出資金額喬不攏
今年申報地價 網路也可通
國策顧問黃正勝母告別式 馬總統親致唁
麻豆鱷魚王將熄燈 動物登陸找工作
國民黨新科立委座談 立院龍頭引關注
矽創營運看俏 股價創今年新高
呂芳銘買TBC 外資：亞太電展決心
104年酒駕死亡人數 創近20年新低
海平面上升幅度 德研究：遭低估
文湖線是否拆椅 北捷：配合交通局規畫
台股失守十年線及7800點 挫跌近百點
大陸養老市場雖大 十之八九在賠錢
越共新一屆中央委員會即將出爐
IEK看好Q1製造業產值 上修預測
中華民國協助露國興建華柯特藝術中心
英國宣布 台灣適用旅客快速通關計畫
春節換新鈔 澳盛銀29日先開跑
報告：大陸最好大學 北京清華奪冠
單車業者攜民團 募款助急難家庭度寒冬
台灣大推VoLTE 電信三雄首開槍
祖克柏衣櫥 無50道陰影只有清一色灰T
薑母鴨喝2碗 小心酒測超標
林錫山涉貪案 檢提訊立法院科長
台灣大VoLTE開通 i6、i6S先行
索羅斯炒人民幣 陸官媒：不可能成功
網購潛力大 政府邀業者進軍東協
健康促進教育 新北嘉義獲特優
國民黨主席補選 李新搶頭香領表
總統致函教宗 響應世界和平日文告
程泰去年匯兌進補 今年業績拚新高
吳思華盼未來入學制度不再大變動
出海捕鰻苗 膠筏翻覆1人失蹤
智庫：人民幣對美元不會破7
美股打噴嚏 台股大跌後爬回7800
陸人行釋1.8兆 投信：債市有撐
台灣人道援助薩國旱災舉行捐贈儀式
高金素梅加入親民黨團運作 推原民法案
南海爭議 旅法越人反中示威
山寨熊本熊 浙江玩具廠吃全球首張罰單
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
白蝦二氧化硫超標 波及大潤發家樂福
安毒摻粗鹽販售 檢警逮4藥頭
國民黨若改名 新黨：接收中國國民黨
馬總統：台巴關係友好 互訪頻密
追思遇害雙姪 校長哽咽同學泣不成聲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
網通股飆風再起 智邦仲琦股價創高
iPad Air 3有影？傳規格有看頭
陽明山追雪下不了山 北市府助37人脫困
天寒心也冷 高麗菜量增卻漲1倍
印尼男組裝電視 總統掏腰包助創業
幫立委上課 董智森：國民黨要堅守立場
日皇明仁啟程訪菲 將悼念二戰死者
大馬檢察總長：首相帳戶匯款為沙國捐款
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民團陳情民進黨 盼新政府重建樂生
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大陸年終獎金人均5萬 僅3成白領有
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星：各國須加強合作聯手反恐
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高市仁武氣體外洩 疑甲烷
伊斯蘭國高薪雇駭客 竊印度政府資料
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白宮外靜坐數十年 8旬阿嬤反核一生謝幕
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沈富雄不當助理 鄭運鵬：尊重
文化部創投加碼 10家夥伴亮相
台中市105年總預算 市議會三讀通過
民間投資去年未達標 今年續拚1.4兆
世界先進年終送暖 邀弱勢族群聚餐
股匯皆疲 新台幣午升1.4分
今年產業景氣 世界先進：謹慎
立院龍頭藍推人選 王金平無意願
台灣之星4G用戶數 今年拚增2.5倍
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寒流過後 澎湖海域有零星死魚
台彩刮刮樂大PK 專業網友教你買
歐巴馬禁單獨關青少年犯 列舉悲痛案例
選總統滋味如何 嚐嚐桑德斯冰淇淋便知
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北市杭州南路掉磁磚 25歲女性頭遭砸
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漁損2/4前 受理現金救助申請
立院龍頭 柯建銘：29日黨團會議明朗
防就業詐騙 新北培訓勞權種子教師
加學者：台大選後兩岸關係必須重新調整
柯文哲訪日 體驗環保氫能車
農委會公告現金救助區 農民即起申請
台塑仁武廠前甲烷外洩 疑中油管線外洩
台股收盤跌65.48點
民進黨政府 許文龍樂觀看待
台灣導演大陸被刺病危 珠海台協募款
春節搶賺紅包財 服務業釋短期打工缺
英議員訪港 關注李波失蹤事件
WhatsApp一度當掉 多處服務恢復
柯文哲訪東京築地市場 取經新營運方式
高雄仁武氣體外洩 中油：開挖釐清原因
台股開低走低 跌65.48點
蕭敬騰將現身電玩展 為大宇資站台
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北市大樓磁磚掉落 25歲女遭砸送醫
陸剁手黨豪氣 逾2千萬人感染支付病毒
2月電子期金融期齊跌
人行2.2兆逆回購 創3年單日最高
張善政將接閣揆 蔡英文盼盡職守
霸王寒流鬧事 農損13縣市累計2.26億
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思愛普去年業績最甜 今年再擴編
興富發進軍百貨業 股價不給力
陸客來台觀光減少 金研院：不是台灣獨有
大巨蛋復工 北市籲趙藤雄公開見面談
茲卡病毒肆虐 巴西動員軍方抗疫
北市大樓磁磚掉落 4天35起2傷
營養午餐非基改 縣市窮富因應不一
駁應變慢半拍 行政院：媒體慢21拍
農委會：菜價上漲是短期 消費者勿搶買
頂新案二審 中高檢提9補充上訴理由
黑松賣茶兼賣酒 多樣化飲料創新行銷
動脈內取出血栓 搶救腦中風更有勝算
頂新案二審 魏應充強調清白
年貨稽查抽驗 全台48件不合格
經濟成長趨緩 陸國企營收利潤雙雙下滑
台股盤整趕底 驚險回守7800
跨到雲林偷車竊輪胎 躲回彰化也難逃
友邦布吉納法索解除宵禁 籲民保持警戒
上證綜指大跌5% 資本外流加速引憂
三大法人賣超54.19億 台股收黑
美石油巨擘估 2040年碳密集度下降
4.5億神秘買單 大立光市值重回3千億
四川宜賓副市長魏常平 違紀被查
公媳陳屍屋內外 檢警查死因
全面免試 各縣市多認難一步到位
川普粉絲架大海報 成選戰朝聖地標
內湖花市2/3至除夕 24小時不打烊
基隆猴年紅包出爐 林右昌春節發送
化妝前後照差很大 英青少女遇惡評
海巡前分隊長涉詐領獎金 北檢搜索
國際油價回跌 日股收黑
民間投資去年首次未達標 台積電獨撐
白蝦二氧化硫超標 量販業：未來加強抽驗
流感疫情升溫 累計共41人死亡
年終清除過期藥品 別放水流要焚化銷毀
蔡英文妝髮新嘗試 3成6網友建議走韓風
茲卡疫情擴 延後懷孕建議挨批不切實際
集集花現寶 白天賞花晚上看花燈
市場動能強 瑞昱Q1展望樂觀
油價跳水急殺 有贏家也有輸家
公校轉公辦民營 首重家長參與
滬指大跌逾6% 創13個月以來新低
速食業者邀妖怪手錶來台 喚好運過新年
汽車及零組件產值 IEK估今年破6千億
磁磚脫落 高市兩天共7件
台灣百年前就有角色扮演 連橫男扮女裝
時代力量：從優補助農漁民損失
中印邊界發現新鳥類 叫聲美似愛黛兒
猴年玩紙魅力 萬華戶所推孔夫紙遊藝展
替代役男歲末送暖 關懷獨居長者
桃園連江合作 燈會設離島燈區
供應鏈對環保衝擊 跨國企業有盲點
鄭文燦：機捷驗收應確保安全無虞
春節掃除垃圾清運表 QR Code直接查
農損勘災 總統：現金救助從速從寬從簡
股匯疲 新台幣貶1.03角收33.725元
屏東熱帶農業博覽會 30日開幕
噁油照瘋傳 魏應充律師籲勿觸法
柯文哲參訪東京移動式加氫站
嘉義檜意森活村湧人潮 春節交通疏導
仁武甲烷外洩近3小時止漏 開挖查原因
政風處長遭記大過 財政部：廉政署權責
年節食品抽驗 金針醃菜漂白過頭
日皇明仁訪菲 將向二戰陣亡士兵獻花
搶撈寒害魚 養殖戶不計代價
印度慶祝共和日 法國兵團參加
金針酸菜香菇 專家教你怎麼買
疑不堪照顧壓力 媳婦涉悶死公公後跳樓
金門紅會寒冬送暖 日用品慰問金送到家
春節掃除太勞累 家事達人好幫手
鴻騰精密收購安華高光模組事業
宏達電HTC Vive 讓你走入幾米繪本
寒流損傷漁業 漁業署伸援手協調送加工
微軟Cortana變聰明 看得懂電郵承諾
鴻海布局互聯網電動車 挖角汽車界大咖
健保費用高浪費醫療資源 14%不滿意
財政部政風處長 酒駕遭記大過
北市房價悶 1年跌掉小套房頭期款
敘利亞中部城市連環爆 至少22死百傷
南非設處女獎學金 聲稱有助抗愛滋
雲林推電子零錢包 悠遊卡可繳戶政規費
勞保紓困貸款 申請數破十萬名
行政院盤點重要爭議政策 27日檢討
聖騎士陳建仁準副總統 教宗祝賀
寒流後晴空萬里 埔里遠眺高山雪景
台南勘災 張善政盼漁民年前領到補助
蝦仁遭點名出問題 久泰興業喊冤
泰外海殘骸 馬來西亞：非失蹤馬航班機
日大雪8死 北海道冷到零下31.8℃
國道大貨車火燒車 塞爆兩交流道
林錫山涉貪遭羈押 提起抗告遭駁
外媒：大陸2015資金流出估1兆美元
大陸看病不可不知 持單據可申請健保
農損初估逾7千萬 中市府擬補助方案
富裕國家氮足跡高 衝擊貧窮國家
陸股重挫跌破多頭防線 波段悲觀偏空
國台辦副主任：情況變 對台方針不變
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爆MERS新例 泰國隔離33人
駁張花冠 馬總統：地方首長別亂講
北市3月漲水價 經濟部：62%不影響
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被調查中 陸長江證券前董座墜樓身亡
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林錫山涉貪千萬 暗語大黃蜂
陸客中轉新進度 兩岸有三不共識
前進印尼南蘇省 台尋農漁發展契機
嘉縣：寒害災損兩千萬 昨已通報
乾菇金針竹笙蝦米怎挑 專家教撇步
頂新案二審開庭 魏應充等6人皆不認罪
手機搶虛擬紅包 超商點數APP換好康
港股重挫 陸股大跌拖累
去年液晶顯示器面板 友達搶第2
香港房價貴森森 連6年全球最高
陸招商銀行 戰略投資滴滴
中市2件房屋外牆磁磚剝落 無人受傷
馬公市公所磁磚剝落 幸無人傷
台南翁媳陳屍案 老翁死因未定
達鴻獲准重整 90天內不得行使債權
經濟部爭議政策檢討 貨貿水電價入列
銀行防搶演練 死侍化身搶匪
搶花壇農會40萬傷2警 男當場遭逮
台南割喉殺童案 更一審仍判無期
手機軟體協助 聽障者也能打電話
越共第12屆中央委員會出爐
H1N1升溫 個人衛生要做好
瑞典志工獲釋 陸：是被驅逐
台灣大推VoLTE 中華電與遠傳：再等等
大港開唱高鐵優惠套票開賣
寒害農損已逾4億元 直逼2005年紀錄
陸國家統計局長王保安 違紀被查
金門1男病倒全家待援 楊鎮浯慰問
聯發科衝刺4G 一口氣推3款新品
模擬撮合拋假單 證交所注意到了
冷轉熱 桃園大樓磁磚掉落
虱目魚價暴跌 台南養殖戶盼協助
崁仔頂尚青海鮮 基隆長榮嚐鮮
蔡英文花蓮謝票 優先解決交通問題
屏東三地門鄉長當選無效 將進行補選
班克西塗鴉諷刺 法境難民淪悲慘世界
台積電登陸案 經濟部2月初審查
敘利亞連環爆22死 伊斯蘭國：我們幹的
揮毫迎新春 書法家基隆醫院送暖
朝陽人壽標售 拚9月底前完成
選舉症候群 金門生命線協救一命
大樓外牆磁磚掉落 北市4天49起
陳福海赴廈門 爭取小三通票價優惠
赴美受戰鬥醫療訓 海龍蛙兵勇奪第一
洗佛淨心 澎湖海天佛剎迎春
寒害新北梨農慘 朱立倫勘災允協助
天然氣管破裂外洩 中油開挖查原因
總統勘災寒害 吃凍傷草莓促搶救採收
桃園食安把關 賣場問題蝦早下架
冬季現蛇蹤 一屋捕兩蛇
蒲亭還留著共產黨證 稱共產理想像聖經
搭興航抽中鑽石 回馬公探親成幸運兒
黃金證書是假的 天金集團吸金被訴
石門風系列手創 蝶谷巴特布包好可愛
模擬聯合國會議 中學生拓展國際視野
不滿陸客搶貨 荷蘭年輕人潑奶粉
官方掌握證據 IS計畫襲擊馬來西亞
是否加碼寬鬆 日本央行官員：五五波
日本核災區食品闖關 食藥署查獲
桃機查驗電腦異常 旅客苦等通關
入TPP 總統：也許下半年會看到可能性
TRF保證金制度 2月底實施
欲嫖妓誤闖路障斃命 星調查香會槍擊案
霸王寒流釀災 土銀提供低利紓困貸款
彰銀案 台新金告財政部明天宣判
秋雨處分上海公司 淡出中國市場
OUTLET競爭白熱化 日式美式互別苗頭
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拚國會改革 林濁水倡廢朝野協商
蔡英文：8/1以總統身分向原住民道歉
房市近6年最慘 土建融資年增率轉負
砂石車哈雷車禍 騎士當場死亡
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跨越宗教藩籬 教宗會見伊朗總統
歐盟執委會：6成庇護申請者為經濟難民
疑炸彈威脅 巴黎6所中學疏散學生
黑色星期二 法國計程車和航管連線罷工
威脅開槍 南非警察嚇壞盡職女記者
嘉義縣農損 農委會：逾統計截止才通報
賣TRF有缺失 新光板信2銀行遭停賣
銷售TRF 銀行損失逾20億元
新能源車要自強 大陸2020停止補貼
王文淵估 全年油價30到40美元間震盪
泰掀供奉人偶娃娃熱潮 警突襲部分商家
V Air威航前進大東京 羽田茨城同步飛
油價低 台化擬下修今年營收
日人防災意識強 柯文哲：應編防災課綱
原民議題 時代力量駁高金素梅
獸性大發 南非阿伯性侵幼女7友
雅加達恐攻主謀 曾鎖定馬國為下個目標
彼得兔作者百年前未曝光作品 9月出版
2016台北書展 閱讀飛向世界
東亞運動會總會主席來訪 林佳龍宴請
巴黎氣候會議 加速再生能源產業發展
郭台銘會晤日本官員 介紹夏普收購方案
戰機也要洗澎澎 嘉義基地設快速清洗坪
遭炸彈威脅 巴黎市中心6校疏散學生
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空軍救護隊 女隊員巾幗不讓鬚眉
習：長江經濟帶不做大開發 生態優先
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日崩潰哥前議員出庭 講90次我不記得
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馬總統明登太平島 慰勞駐島人員
日本天皇訪菲 悼念二戰亡靈、菲慰安婦討公道
百猴大鬧義美 高志明喜迎在地文創人才
歷史上的今天：解放「奧斯維辛死亡集中營」 國際大屠殺紀念日
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英國在台辦事處招募英僑守望相助網絡志工
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阿拉伯之春五年 埃及經濟為何無起色？
調查：台員工近七成想跳槽 逾半要彈性工時
中國的困惑 蔡英文是不是「鐵桿台獨」?
遠傳入主中嘉通過！ NCC遭質疑強渡關山
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法國數行業罷工 計程車運將火氣最大
大馬檢察總長：首相納吉沒涉貪
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日本前閣員訪台 將會晤蔡英文
美聖地牙哥軍事醫院傳出現槍手
人工智慧先驅明斯基辭世 享壽88
槍手現身加州聖地牙哥軍事醫院 傳開槍
槍手現身加州軍事醫院 海軍：傳開三槍
加州軍事醫院傳槍手 警未發現槍擊證據
Fed展開兩天例會 憂通膨疲弱料按兵不動
油價止跌回升 歐洲主要股市收高
丹麥國會通過具爭議性移民法案
沙俄可能協調削減產量 國際油價回升
蘋果上季獲利破紀錄 達184億美元
美股收盤勁揚 道瓊指數大漲282點
沒車不魯蛇 美民眾不開車成潮流
巴西1/5城市受旱災洪災之苦
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世界末日鐘維持不變 距離午夜三分鐘
韓消費者信心指數萎縮
李新穎出席薩國總統與民有約活動
iPhone銷售速度 創2007年問世來慢
模具製造精密機械職訓 就業率7成
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茲卡病毒擴散 波多黎各證實19人感染
丹麥通過新法控管難民 歐洲非避難天堂
草屯警局藝術作品 拉近警民距離
中餐職訓 助待業單親媽創事業二春
黃國榮拜會蒙古大學聯盟主席
歐美股火上加「油」 台股添利
台中五權西路阿公級水管 更換完成
加拿大將解除對伊朗制裁
iPhone助攻 蘋果財報獲利衝新高
馬總統擬28日訪太平島 慰勞駐島人員
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升 1.65角 新台幣開盤33.56元
難抵財務大洞 新州擬接管大西洋賭城
F-英利掛牌上市 開盤漲2.7%
鄭寶清楊麗環驗票結果 最快中午出爐
蘋果財報獲利衝高 鴻海去年獲利看漲
陸籍海員沙國墜海 1獲救1代援
高中生椎間盤突出腳麻 微創手術改善
基期高 iPhone本季銷售恐首見衰退
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瑞昱首季展望俏 吸引買盤股價揚
孩子寒假上網 家長靠中華電把關
中亞聯大食安檢測中心 獲國家級認證
國教院談課綱：怎麼做都被罵黑箱
英藝術家蛋洗川普壁畫像 獲網友共鳴
蘋果財測首見下滑 台蘋概股利空出盡
總統邀訪太平島 民進黨不派人隨行
全國教育局處長會議 討論國教課綱配套
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茲卡病毒成美洲版登革熱 美確診18例
有淡水可種菜養雞 太平島可自給自足
閎康搶攻車用電子市場 營運踩油門
20顆饅頭2把芹菜 陸最摳門年終獎品
iPhone首季銷售亮紅燈 宏達電股價竊喜
陸股開高震盪走低
寒流來襲 越南農民損失嚴重
107課綱納新住民語 師資仍缺
瑞典高檔商場外驚爆 警展開調查
日媒：夏普重建傾向選INCJ案
來台自由行 大陸女子坐檯陪酒被逮
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菜脯及蜜餞 部分防腐劑甜精超標
台灣指數公司掛牌 抓住指數化投資趨勢
陸寒假作業是跑步 疑有心人藉此牟利
法全國大罷工 群眾上街交通停擺
遇到強勢女 男身心耗盡增3成
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選後首場記者會 陸國台辦重申九二共識
外交部：太平島是領土 總統登島正常
台數科送暖傳愛 招待弱勢一日遊
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吳敦義追思張榮發 貢獻國家公益社會
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總統邀派人訪視太平島 蔡英文未回應
回應蔡英文九二共識立場 大陸重申一中
直擊傳統市場 高麗菜1顆50元還是貴
年菜多吃黃綠紅 加強保養呼吸道
卓爾榮譽學會成立 蔡明介任導師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
外資：iPhone 7救援 蘋果下半年可期
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
春節巡弋 沱江艦首度展示干擾彈射擊
威脅跳槽大陸 大韓航空機師要求加薪37%
鴻海31日愛心嘉年華 首用App即時報導
擬真娃娃夯 泰官方出面導正
朱立倫：新北最多消費力 為農友後盾
加安大略省准醫師協助病人安樂死
需求弱 陸2015工業利潤減2.3%
伊朗總統來訪 義大利幫裸體雕像遮羞
馬總統任內首登太平島 意義重大
啟?雙引擎給力 Q2營收拚新高
兩岸熱線可否繼續？陸強調護好九二共識
到貨減價格漲 年前蔬果貴
彰銀案股權待釐清 判決再延
鄭寶清險勝楊麗環 重新驗票確定
西洋情人節必備 美食定情物這裡挑
馬總統登太平島 學者：一定要做
推銷未上市櫃股票 吸金逾10億百人受害
天氣寒冷 台中11人一氧化碳中毒
彭博調查：日央行料加碼寬鬆 但非本週
層板燈構造25%不合格 使用恐觸電
台新金告財政部 未宣判再開辯論
薩爾瓦多政要及僑團賀蔡英文當選總統
全聯併松青案 公平會同意
馬總統將訪太平島 國軍派遣兵力警戒
兩岸網民大戰 陸國台辦：交流增加理解
全聯併購松青 公平會同意了
機器人搶工作 台灣最快10年面臨挑戰
買盤保守 台股漲勢收斂
IS印尼人組部隊 敘利亞受訓展火力
陳學聖領表 自認中生代接班資歷最完整
防範一氧化碳中毒 再冷也要留一扇窗
新台幣中午升 1.01角
春節闔家團聚 內政部提醒申報公業土地
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平溪天燈節遇情人節 愛天燈升空
蘋果財報讓人失望？別忽略兩大亮點
GU拓點 今夏進駐南台灣
貨貿談判 陸國台辦：取決兩岸關係形勢
蔡英文出席太平輪追思 允重建紀念碑
凱瑞：美陸需解決北韓與南海議題
魏應充：感謝一審無罪 還我清白
十二年國教增選修課 師憂欠缺系統
陸國台辦：陸客赴台 將視兩岸形勢處理
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彰銀案宣判二延 台新金財政部再攻防
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驗票心情 鄭寶清：別人開一次我開兩次
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追思太平輪 小英：台灣是多元族群故鄉
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北北基計程車5日起春節加成收費
Skype吃翻譯蒟蒻 50種語言攏ㄟ通
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馬總統擬登太平島 AIT表達失望
國際透明清廉度 台灣進步至30名
戰出自信脫胎換鼓 彰化孩子環台
豐田連4年稱霸車市 去年銷量破千萬
台銀獲利首度逾百億元 打造e化總部
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