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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
疑起飛失敗 男子玩飛行傘命喪埔里
蘋果大陸代工和碩 NGO點名過度加班
澎湖文化局重修馬公石滬 帶動產業觀光
陸國際通用航空大會表演 飛行員墜機亡
奧賽世界第一選手 霸氣回為何愛地科
養孔雀魚靠秘密武器 竟然是這個
竹市環保公園大清潔 呵護城市綠肺
月月有成績 管碧玲籲高雄人挺小英
臉書攬客揪賭 警巡網蒐證破獲
人口老化 150年每1.3個青壯年扶養1老年
陸過期藥回收再生 流入鄉村販賣
畢生致力古道調查 國寶級學者楊南郡病逝
代表隊正名台灣 徐永明：東京奧運開始
國共論壇 朱立倫：去年曾提及轉型
林全視察屏東 盼推有機農業達1萬公頃
高雄港警擴大路檢 查獲貨櫃駕駛持毒
雲林台西女子跳海 海巡及時救回
印度最高院探討伊斯蘭教歧視女性律法
中秋好食光 百貨紛祭獨家月餅禮盒
百日施政滿意度低 林全：會認真檢討
陸部分省市提網約車規範 限制嚴格
先買車主哭了 福斯Touran大降價
嘉義慈善團體助學 111弱勢學子受惠
彰縣：宏昇違法排戴奧辛 最高超標48倍
中巴文化中心中山學校慶創校30週年
假冒宗教義工 偷信徒信用卡盜刷
兩對手足家扶兒獲獎學金 勇於逐夢
漲幅趨緩 台塑下週汽柴油漲0.1元
波麗士白衣天使聯誼 盼迸愛的火花
陸企業500強公布 總營收首現負成長
不抓寶也可以 水林獨輪車快樂頌
竹圍音樂派對 百公尺滑水道民眾樂翻
與陸爭奪非洲影響力 日本將灑300億美元
花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢當選
被問對台灣願景 唐鳳回答妙哉
為國軍打氣 老兵大叔開草地音樂會
騙鎖匠打鑰匙 老翁騎著贓車變賣前遭逮
用Pokemon幫孩子調作息 專家教撇步
撤銷合併 復興航空：威航先停業1年
MV被指侮辱宗教 玖壹壹鞠躬道歉
南投虎頭蜂出沒 4人被螫傷
林弘道：年輕人想創業 來宏?就對了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
澎湖灣踏涼傘 開啟凋零傳統文化美
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機捷拚通車 鄭運鵬：先營運不能是白老鼠
司法院正副院長 總統擬提許宗力蔡(火冏)燉
台南民宅傳惡臭 警方發現男女屍體
養海底大魟魚？ 是淡水魟魚啦
台南安平傳溺水意外 1人送醫急救
色情圖片錯發工作群組 湖北官員遭懲處
投票未過半 宜蘭南澳鄉長罷免案未通過
1分鐘吞5漢堡 菲人打破世界紀錄
敘利亞新停火協議 美俄談判大有進展
推美食 柯文哲赴延三商圈體驗米食加工
外交部政次：台灣參加WHA依賴大陸意願
石斑價攔腰砍 陳菊代言推銷掛保證
新北消防辦寶寶爬行 教家長幼兒急救
陸中小學童 明年春季起全免教科書雜費
花蓮補選勝 藍：非全面執政可為所欲為
南海保育 學者：僅台灣盡國際社會責任
義大利強震罹難者增至284人 舉國哀悼
花蓮市長補選 民進黨承認敗選
登山客迷失方向 宜蘭警消入山救援
當選花蓮市長 魏嘉賢：愛花蓮如家
討南海權益 菲大法官：有法律途徑
紐約天空現幽浮？ 日落照冒淺碟藍光
長灘島被捕台人 菲准31萬元交保
個人醫師掛保證 川普健康的不得了
台南安平溺水意外 1人不治
押解途中毒蟲企圖奪警槍 警開槍還擊
SF世界盃大賽 台灣飲恨未留下冠軍
台灣防疫策略 可從新興區域市場切入
德國綠色產品獎創始人 期待台灣展出
綠蠵龜擱淺潮間帶 岸巡72大隊搶救
藍反攻花蓮市 版圖重新歸位
比利時不禁布基尼 但擴大保全安檢權力
華義徐培菁：明年Q2可望轉虧為盈
副總統：年輕人的未來是政府的責任
花蓮萬榮鄉長補選 國民黨張秋美勝出
莫斯科倉庫大火 釀17死
是否角逐第4任 傳梅克爾明年初決定
離島運動會聖火澎湖點燃 將傳遞金馬
暑假尾聲 電玩活動依舊熱絡
指責美韓探照燈直射 北韓揚言開槍射燈
今彩539開獎
世上最糟動物園老虎抵南非頤養天年
大福彩開獎
美媒體巨擘維亞康姆爭奪戰 和解落幕
南非飛行員中國航空展特技飛行墜機身亡
強震罹難者 義大利國葬 降半旗哀悼
駁雄三誤射陰謀論 總統：軍隊已國家化
談陸客急凍 蔡總統：自由行陸客有增加
威脅升高 法國驅逐兩名摩洛哥人
機密遭竊案 頎邦：訂單一度流失
今彩539 頭獎槓龜
性別歧視之虞 布吉納法索禁辦大臀選美
不經國會表決 英相將啟動脫歐程序
大福彩頭獎 槓龜
穆加比：辛巴威不允許阿拉伯之春
談司法院人事 蔡總統：需要調整就調整
哥倫比亞與叛軍停火 不影響打擊犯罪
加快掃雷 土耳其再派6坦克進入敘利亞
新加坡出現首例境內感染茲卡病毒
花蓮市重回藍天 洪秀柱：要不斷改革
東北季風增強溫度舒適 各地短暫陣雨
〈財經主筆室〉投資角度看兆豐金 國銀海外金雞母光環褪色
研究：愛吃肉愛甜食者易罹患阿茲海默症
全球最喜愛航空 長榮航空榮登第3名
何煖軒：前立委謝欣霓接華旅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義大利中部強震 增至291人罹難
希拉蕊首度聽取國安簡報
巴拉圭士兵北部遇襲 8死
造價27億美元 蜜雪兒贊助攻擊潛艦交艦
最古老柏林郵政博物館 看見清朝明信片
加拿大兩原住民出生遭掉包 41年後證實
台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
逆風少年計畫開跑 助提升就業力學習力
平溪老郵筒 跨甲子見證歷史
結合在地文化 安平郵局劍獅郵筒夯
外交部：關注教廷改善陸梵關係談話
紫外線高量至過量 注意防曬
美國升息預期轉強 注意外資續買力道
合法引用他人創作不侵權 專家分享撇步
農業生技善用牛乳 讓你髮好壯壯
iPhone攻日公共交通 傳推新點擊支付
iPhone明年大改款？傳Home鍵真的掰掰
路跑風起 大安公園店面吹運動風
陸農村留守兒童數千萬 數百萬單獨居住
樹石渾然雅趣 丰姿多彩躍現
推創新自造教育 教育部斥資1.6億
考生壓力大 專家：家長是關鍵
川普籲投給法治：當選立刻驅逐非法移民
培育新世代創客 行政院出招
兩岸創客差異 教育部：台灣優勢是開放
身障機構推秋節禮盒 張花冠籲選購
新鮮人想存第一桶金 無痛存錢法大公開
理財愈理愈窮 投資陷阱這樣吃掉你的錢
想賺第一桶金 新鮮人誤踩陷阱債務纏身
創業維艱不是成語 過來人的老實話
用保險存第一桶金？壽險顧問這樣分析
義強震喪禮 忠犬不離棺送主人最後一程
夏日防曬品 防曬係數越高越好嗎？
越南女童罹怪病 世界上第2例
迎接開學日 文具採買必先利其器
北市現場徵才 公車駕駛月薪42K至68K
汐止住宅強盜炸彈客 宜蘭落網
華碩ROG挺身而戰 台灣區總決賽今爭冠
縣市教育力調查 中市首奪冠北市跌落第4
泰國是幸福國度 樂天知足與世無爭
吃小龍蝦吃出橫紋肌溶解症 元凶洗蝦粉
南韓：北韓射彈 安理會譴責意義積極
東豐快速道路 中市府研擬河堤替代方案
麻辣小龍蝦月餅 大陸網路爆紅
4年圍城敘童不知番茄 初嚐冰淇淋瘋了
德州儀器員工化身創客 打造時尚直排輪
西國警方破獲大陸非法移民集團 逮57人
中秋吃月餅 搭配四果最恰好
響應中市植樹計畫 企業捐歌劇院原生樹
教育領導者滿意度 宜蘭奪冠北市倒數第3
立院休會忙整修 議場抓漏換地毯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸民撈屍後向家屬開天價 官方介入
網購身分證銀行卡 揭密大陸黑色產業鏈
北台灣大雨特報 新北市雨勢大降溫
通勤途中化妝 4成2英國女性：不OK
吳志中：持續杯葛台灣 對中國形象有傷
買魚手機被竊 警方憑犯嫌衣服逮人
兒童新樂園 9月推月票可平日玩到飽
盜刷信用卡買餐券轉賣 警逮4嫌
MIT運動產品夯 業者大舉徵才
財政部強化查緝 私劣菸酒查獲菸消酒長
菲南恐怖組織劫獄 28名囚犯逃脫
用路人鬆口氣 下週汽柴油小漲1角
反對澎湖設賭場 環團遭噴漆恐嚇
台積電聯電半導體展同場談未來策略
杜特蒂:與陸南海對話以仲裁結果為基礎
持槍搶住宅 北台灣強盜炸彈客落網
國際油價盤整 下週汽柴油價格微升1角
晶圓廠新進人員逾7成具碩士學歷
香油錢慣竊 筆記本提醒存錢不亂花
網路安全戰士 雲林青少年展活力
祖父母節 高市票選祖孫金像獎
發文指鄙視選民 段宜康道歉
春風化雨 6旬老老師用愛融化難搞班級
朱諾號最接近木星 首探任務啟動
嘉義家扶兩性演講 盼大專生成熟面對
迎接新學期 均一教育平台推符合個人學習
電信商想破頭 資費花招比創意
偷同品牌內褲送女友 失業男被逮
六角3品牌攻美東 紐約旗艦店開幕
中視前主播變珍珠設計師 菲國打響品牌
教廷改善陸梵關係 外交部：非零和遊戲
吃芋呷筍 甲仙芋筍節現榮景
花蓮選後風波 綠籲藍勿挑起不必要對立
台南祖父母節園遊會 懷舊遊戲祖孫皆宜
這家寵物店不賣毛小孩 作動保模範先鋒
警尋獲攜名牌包失蹤女 破媒介經紀公司
美紐奧良小飛機墜毀 救起1人續搜2人
退輔會轉投資事業 遴選機制納民間人士
狗狗吃魚好嗎？獸醫師：只要不過敏就好
吳新興訪薩爾瓦多 傳統僑社作政府堅強後盾
世界青少年人權峰會 台學生廖健宏獲獎
眼線液不用卸妝 吳珮瑄韓發明展得金牌
大小朋友化身探險家 夜訪新竹動物園
男修剪果樹被虎頭蜂螫 警消助燒除
親子天下教育力調查 台中市第一
警疑偷拍女子裙底風光 遭移送法辦
從異想到藝想 楊樹森賦予漂木新生命
台大校長勉新生 與時俱進培養新4力
上海人結婚花163萬 喜宴一桌近5萬
企業媒合順利助屆退官兵就業轉職
經濟不佳 陸逾7成企業繳交社保不足
台大勉學生 可玩寶可夢但別被寶可夢玩
西門町紅樓廣場火災 消防局搶救中
廢1-4號道路 環團爭取茄萣國家濕地
印尼棉蘭教堂彌撒疑遭恐攻 神父輕傷
虎尾西屯展特色 農產品節有看頭
NBA球星表妹遭槍殺 川普這樣回氣翻一票人
立委發文鄙視選民 李登輝：別講那種話
醫師納勞基法 醫病關係先蒙其利
堅持過夜露營 玉管處今年首度告發
勞團寫血書抗議 要求不砍7天假
特戰士兵墜樓亡 陸軍：依程序核退無拖延
漫迷不畏雨 開拓動漫吸人潮
困太平洋無人島1週 2人沙灘畫SOS獲救
鄙視選民說 蕭美琴：花蓮人無法接受
蔡總統執政滿3月 李登輝談領導者條件
異國料理大車拚 新住民大秀廚藝
廣昆高速公路大客車翻車 10死32傷
新北食農教育 要怎麼收穫先那麼栽
印尼傳炸彈客攻擊教堂 遭制伏
威航仍未協商 空服員工會盼政府出面
再累都要陪伴 兒科專家的教養術
戒菸新蔬食 健康好味道
和平新山線步道登山客昏倒 送醫救治
名牌包免過安檢儀？南京地鐵新規惹議
大蘋果小太陽活力平台 捐高市救災越野車
台東2嫌酒店縱火 檢方聲押獲准
酒店大班陳圓圓 揪團募款捐救災車
單親媽助單親媽 盼走出生命低潮
菲律賓鐵腕掃毒 毒蟲怕死卻戒不掉
和平區登山客無生命徵象 直升機吊掛送醫
日富士總合火力演習 奪島訓練砲聲隆隆
警兩度偷拍女子裙底 協助心理輔導
男駕車停路邊昏睡 警盤查搜出毒品
澎湖沒高爾夫球場 草原揮桿兼整地
獲贈救災車輛器材 新北義消提升戰力
匈牙利國會友台小組來訪 強化國會交流
反博弈 樹黨主席座車遭噴漆
雨後溪水暴漲 釣客受困沙洲獲救
通緝犯跳陽台逃逸 警奮力追捕到案
經部赴美招商 促美光3M加碼投資台灣
空大30年慶 五路會師觀音山登頂
新竹風箏節落幕 嗨翻新竹漁港
菲第1階段掃毒成功 第2階段馬上登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李登輝：我可為台灣貢獻 大概只剩5年
立委：高等教育改革刻不容緩
達美航空採用智慧晶片 確保行李不遺失
台中和平區登山客遭蜂螫 5人送醫
阿公阿嬤唱出好歌喉 新北祖孫同樂
共軍：防空建設加速 遠近程高低空結合
高捷穹頂 動漫扮演飆人氣
女友激吻種草莓 墨西哥少年血栓中風死
蘇澳岸巡把關 查獲非法採捕吻仔魚
四張圖 林全6月決定重啟核一1號機
外媒：西藏前書記陳全國調新疆接張春賢
中共地方一把手 西藏雲南湖南洗牌
爭取原地上課 許厝分校搭帳棚迎接開學
教育關懷弱勢 新北：鼓勵教師創新鬆綁
為地上權招標解套 地租新制10月適用
北市開學日 熊讚與皮卡丘拚場
學者籲善待非收編公民力量 民進黨：謹記
無期徒刑假釋 瘋狗斌又砍人逃逸
福州運將里程大灌水 43分鐘收4千2
中一中新校門挨批像酒店 校長：前衛設計
不只布基尼 法國極右派連十字架也想禁
香港噴射船大雨中撞漁船 1乘客輕傷
北京商場天橋坍塌 4人受傷送醫
好禮在台中 十大伴手禮票選結果出爐
茲卡病毒襲新加坡 通報41境內感染病例
本土社團認為蔡總統對主權問題不夠強硬
新北男子疑從7樓住宅墜落 重傷急救
上班聽快樂音樂 有助提升職場表現
日月潭與日本濱名湖 締結觀光協定
星確診41起茲卡病例 7人仍接受治療
回饋故鄉 李敏勇贈詩集給高市圖
直播飛鼠滑翔墜落身亡 觀看者：好恐怖
美歐自由貿易談判 德副總理：已告失敗
下個英王 超過半數英國人要威廉王子
中國航發成立大會 習李批示凸顯重視
馬祖樂活 淡季新玩法送機票
小吃攤裡的插畫家 偏執筆觸繪人情
金管會約談蔡友才 逾7小時談4重點
張春賢動向 學者：調北京閒職意味淡出
英內閣脫歐看法歧異 梅伊將開會討論
廣州台協會長 王治中接任
銅鑼宮廟聚人潮 不抓寶爭搶福供品秒殺
張春賢傳調離新疆 引起揣測
美歐自由貿易談判陷泥淖 恐延至選舉後
防維多利亞女王王冠出境 英政府下禁令
喚起環保意識 營火點亮愛沙尼亞沿岸
花蓮補選落敗 游盈隆：蔡總統責無旁貸
金管會約談 蔡友才：已完整說明
烏茲別克總統住院 細節不明
性別不平等 非洲每年流失950億美元
土耳其軍隊深入敘利亞 傳數十平民喪生
共同社：日本非洲新戰略 可能與陸苦戰
許厝分校29日開學 全校62生仍60人至分校報到
金管會約談蔡友才逾7小時 釐清四大重點
國美館「再次重回類比之詩」快速資訊中的慢走詩意
哥倫比亞政府與叛軍正式停火 終結52年內戰
「跟著鏡頭看臺灣」2016紀錄片行動列車全省跑透透
研究：越老越快樂 生活滿意度也越高
歐美自由貿易協定TTIP 談判宣告破裂
新光金控公佈2016年第二季營運成果
「臺灣紀錄片影展」日本開展 開幕片「革命進行式」
文化部翡翠計畫登場 展開新南向友誼雙手
海軍雄三飛彈誤射案 雄檢今起訴3人
〈時評〉綠色執政掉漆中
OhBear微笑觀光列車首航 將投入南部區間車載客任務
陸韓搶進東協市占攀升 新南向壓力增
過多白日夢致適應不良 小心成為精神疾病
美研究：3月及8月為離婚高峰期
古埃及4000年智慧之言 教你怎麼擊退「愛爭辯的長官」
歐洲食品安全局局長來台 參觀義美實驗室
華郵：呼吸器改善呼吸中止 但無法降低中風機率
食用過多的肉品將會提高憂鬱症的風險
找場地辦活動？「臺北市藝文場館場地租借平台」今上線
雄三誤射 國防部提4大原因3大精進作為
12城市峰會 日陸韓文化部長會議達協議
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
加彭總統大選 反對派候選人宣稱勝選
民調：半數德國人反對梅克爾續任總理
美選剩70天 川普選情告急
整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
圍攻IS最後根據地 利比亞部隊至少34死
TTIP沒了 TPP今年過關也很難
哥倫比亞叛軍 正式下令停火
東北風稍增強 北部及東北部氣溫稍降
右翼若當選法總統 家庭團聚簽證恐緊縮
美升息機率轉強道瓊走弱 台股恐震盪
南加州郵務員手腳不乾淨 監守自盜
哥倫比亞停火將生效 終結半世紀內戰
許厝分校開學 60人到校
前衛風 台中一中第四代新校門啟用
蔡阿嘎再次攜手環保署 推廣環保用品
新竹公園百年慶 國際玻藝節9月登場
羅東鎮公所廚餘變黃金 歡迎認購有機土
六角進攻紐約客 旗艦店在美開幕
糖尿病患服藥不規則 誘發癲癇發作
數百陸童游泳後染病 泳池大腸桿菌爆表
流浪教師轉型藝人 小吳宗憲做回梅東生
注意防曬 紫外線指數高量至過量
台股開盤跌14.19點
新台幣開盤重貶1.88角
重視校園安全 內政部長訪麗山國小
法國內政部長：立法禁止布基尼違憲
美國男女裸胸遊行 上空日倡性別平權
日月光開盤跳漲1% 張虔生加碼助陣
開學日制服混搭 北一女學生：很大進步
抓寶熱防低頭族傷害 職安巡展宣導
新北市12歲男童墜樓不治
夏威夷閉關實驗1年 科學家稱登火星可行
杜俊元持股傳金士頓接手 華泰創15月新高
兩岸對望 國家戰略VS草根覺醒
新台幣早盤貶1.65角
台灣設計師遇上大陸工程師 兩岸新激盪
雄三飛彈誤射案 雄檢起訴3人
港媒：李小鵬將出任交通部長
美升息陰影籠罩 台股早盤挫逾百點
iPhone 7先登陸？陸電信搶預約規格曝光
民俗月快過了 新車小改款趕上市
海軍金江艦誤射雄三飛彈大事記
搶當金融證券菁英種子 上百學子響應
河內放寬娛樂場所營業時間 盼吸引遊客
許厝分校遷校爭議 校方盼早日落幕
雄三誤射 國防部下午公布行政調查報告
水泥雙雄業績喊旺 類股被大盤拖累走跌
防治小花蔓澤蘭 南投林區管理處收購
美國升息機率轉強 指數摜破9100
蘇嘉全：段宜康已道歉 事件應告一段落
倫敦諾丁罕丘嘉年華首日傳暴力 4人遭砍傷
民團推公益寶可夢 收服精靈兼做好事
越總理下令 官員出訪不可大張旗鼓
友通搶ATM及博奕訂單 年營收拚新高
懷孕32週出車禍 孕婦駕駛受驚嚇
戰車翻覆案車長告別式 親友淚崩
羅賽芙決戰前夕 巴西聲援人氣慘兮兮
名嘴互嗆 地院判黃光芹賠周玉蔻40萬元
爆茲卡疫情 去新加坡注意
洪荒少女引爆網紅 謝金河：產值贏電影
推特研發關鍵字過濾工具 擋攻擊性推文
表情包餅皮小龍蝦內餡 陸中秋月餅搞怪
英利-KY填息 堤維西填息逾8成
義大利強震悲劇 英夫妻相擁懷中離世
地震生還者災後重建 教宗盼探視災區
宏達電新機戰蘋果？慘遭外資連8賣續跌
囂張毒販自拍 還自備點鈔機
李紀珠掌新光金股漲 市值增逾44億
收拾兆豐案殘局 董座徐光曦二度赴美了解
中市公車延駛苗栗 造福學生促進交流
北歐國會友好協會交流 立委訪瑞典
不能秋後算帳 蔡總統提單項協會4改革
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
旅遊新增購物行程惹議 9月中起禁止
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
寶可夢補給站若影響安全 學校可申請移除
大陸第三批自貿試驗區 內陸省市搶卡位
深圳火災7死 2人遭踩踏墜樓亡
台灣女性政經參與 較日韓都高
萬泰科轉機強 股價漲停創5年新高
拿不到資遣費 墊償制度渡經濟難關
新政府百日民調降 游盈隆：蜜月期將結束
台股早盤大跌百點 投信：外資照買別怕
大紐約台灣留學生聯席會 聚焦安全防護
印度成功發射可自行呼吸火箭 全球第4
鄙視選民說 段宜康公開道歉允諾不再犯
市調：AMOLED面板市占 2020年倍增
蝌蚪成蛟龍 陸軍影片介紹海龍蛙兵
許厝分校風波 麥寮鄉長：苦的是孩子
新台幣午盤貶1.17角
開學了 台東學校風災復建僅3成
全球第1所一貫道小學開學 首年65名學生
校長老師扮動物 安瀾國小迎新生
新北男童墜樓不治 開學日成忌日
防詐騙 江蘇各大學新生須接受安全考試
雄三飛彈誤射 雄檢：洩密案另案偵辦
街頭藝術家 揮灑30米夢時代長牆
林班地解除管制 陳明文邀各界共商
李嘉誠基金資助每人2萬 港生學習花錢
超商集點迎開學 安全帽對上刷具組搶客
選手協會間爭議 徐永明呼籲財務透明
旅行爭議不必吵 消保處公布新5大保障
國際鋼市平靜 豐興本週報價持平
橋頭地院開張接大案 雄三案起訴將移審
北市校園改用環保餐具 學生讚不用回收
洪培根任職黨產委員會 人事卡關
Fed升息葉倫生火 台幣午盤創近月新低
團團圓圓將過12歲生日 30日慶生
雄三飛彈誤射案 雄檢：一連串疏失
洛杉磯機場傳槍響 當局撤離群眾
大陸本土詐騙猖獗 福建安溪被點名
梅克爾喊話德土耳其裔：我也是你們總理
保護木柵公園萃湖生態 守護志工成軍
經濟部輔導工廠減碳 年省能源支出逾85億
規模7.4地震 襲阿森松島西北方
茄萣濕地評定 環團指高市府無科學根據
三總澎湖分院護理師陳情盼正常待命時數
蔡總統：備戰東京奧運 政府當最強後盾
布魯塞爾犯罪學機構炸彈爆炸 無傷亡
Gogoro首度參加TSR機車爭先賽 差點奪冠
鎖定日本團客 旅遊業盼澎湖縣府整合
預期美升息 新興股市利差型債市吸金
傳洛杉磯國際機場有槍手 航廈關閉
暑假旺季結束 上櫃遊戲股跌幅各類股最深
三鐵共構失靈 南港房價慘跌5.8%
周永明任Futuretown董座 攜VR進東京
罕見開學日墜樓輕生 目擊家屬受衝擊
部署THAAD 韓美另物色3地點
兩名華州青少年 遁居污水管下水道
布魯塞爾犯罪學機構爆炸 實驗室起火
台股收盤跌21.55點
上櫃公司計724家 乾杯東典光電登興櫃
洛杉磯國際機場傳槍響 航站大廈封閉
執政百日 施正鋒：不只溝通還要說服
台股跌21.55點 收9110.17點
日媒民調：安倍支持度升破6成
段宜康道歉 洪秀柱：民進黨不可失格
9月台指期跌38點
最美風景 8旬婦與人瑞的手足情深
布魯塞爾再傳炸彈攻擊 幸無人傷亡
男人消費行為 論文：守衛伴侶會買奢侈品
兆豐案 曾銘宗：不要泛政治化
洛杉磯國際機場槍響 虛驚一場
9月電子跌金融漲
洛杉磯機場槍擊 警方證實虛驚一場
印度防長訪美 將進一步強化軍事合作
校門遭譏如酒店 家長：一中偉大不在建築
台股一度重挫逾百點 收盤小跌力守9100點
懷疑女友有新歡 8人當街圍毆情敵
國外（社群）╲法米其林主廚拒穆斯林 網友：得了伊斯蘭恐懼症
縣議員打罵警察 檢認判刑過輕提起上訴
傳上海調控房價 房產簽約系統擠爆癱瘓
北大國小開學 彩墨壓印形塑願景
外資上週買超逾84億 國泰金最受青睞
立院9/13開議 邀閣揆施政報告
稱穆斯林恐怖分子 法米其林主廚拒接客
不想上課 陸高中生上網買病假證明
清華盃高中化學科競賽 30日開放報名
蔡總統鼓勵軍人 9/3穿軍服去逛街
日本罕見槍擊案1死3傷 嫌犯仍在逃
沈富雄列政府4缺失：性格使然難望翻身
三大法人賣超台股4.90億元
請假一週調養 李顯龍恢復上班處理國事
軍人節前夕 蔡總統：國軍需要掌聲
林全提體育4主軸 組織開放營運專業
許厝遷校風波 政院重申須維護學童健康
三星Level系列耳機 4款新品登台
雄三案起訴3被告 雄檢未具體求刑
推動智慧城市 中市府將新增數位治理局
北市藝文場館租借平台 9月底前享優惠
拒外送變玩命快遞 台少盟籲取消限時送達
段宜康鄙視選民說 廖國棟籲總統處理
雲林科技工業區 3萬坪土地10/5標售
兆豐銀案 首度傳喚張盛和作證
開學日 竹縣市小一新生初體驗
雄三誤射 檢建請軍方增設發射警示機制
行政立法協調會 社會住宅議題受矚目
繳費變方便 台東監理站可刷信用卡
吳伯雄：不能嘴巴說謙卑 內心卻殺殺殺
屏東地磨兒民族實驗小學 開學日揭牌
爬坡失控撞擋土牆 砂石車司機不治
工廠排戴奧辛遭停工 師生上學不再擔心
日台親善協會到竹縣 商討車站締結事宜
家長批校長不適任 開學日校門舉布條
台對東協投資排第 8 落後陸韓
身有異味好尷尬 微波熱能消除味道
校門遭批酒店風 設計師澄清為測試版照片
亞馬遜將推付費音樂串流 潘朵拉也要跟
台中市議員林素真 遭判當選無效可上訴
北市跨縣市同性伴侶註記 9月新增彰化縣
無腦畸形奇蹟寶寶 慶祝2歲生日
魏明谷訪大阪 學習都市更新經驗
自殺炸彈客攻擊葉門軍營 釀至少45死
貨櫃車扯斷高雄過港隧道限高架 砸傷4人
41例境內染茲卡 星噴殺蟲劑滅病媒蚊
許厝遷校 教育部盼家長別剝奪孩子受教權
8月消費信心下滑 股票投資最悲觀
新台幣貶 1.29角 收31.801元
兆豐案延燒央行 彭淮南用這句話回應
安倍奧運扮瑪利歐 內閣支持率升至62%
交通車上說故事 陳書苑贈書學童
VR、AR產業火熱 3大關卡待克服
高粱酒粕面膜上市 提升愛美者顏值
許厝分校 30日改遷橋頭本校供接送
力旺新技術 搶攻雙市場
洛杉磯機場傳巨響 男扮蒙面俠蘇洛被逮
培植下個許淑淨 高市祭選手醫療禮遇
綁定電話出代誌？Line闢謠：免驚啦
住旅館未登記 南京依反恐法開罰50萬
段宜康鄙視說 國民黨：應知所進退
大陸擬開徵環保稅 取代排汙費制度
香港立會選舉 泛民盼保1/3關鍵議席
兆豐案行政調查 丁克華：9月底結果出爐
台學者抵俄參加歐洲漢學第21屆雙年會
雄三誤射行政懲處 擴大至海軍教準部
網路瘋傳真假難分 LINE嘆謠言特別多
深圳出現全國總價地王 1488億拍出
外資落跑 新台幣重貶1.29角
中秋商機到 文旦價漲烤肉走日韓風
SF2冠軍留在台灣 新北市金礦隊奪冠
可疑毒梟被殺 杜特蒂：下一個換誰
燕巢持一卡通共乘小黃 1塊錢逗陣坐
美升息機率升 港股下跌
新生始業式酒廠藏酒 預約畢業禮物
少子化小校變多 教部盼混齡教學取代裁併
台電新總座快上任？ 台電：會盡快公布
前力霸主秘符捷先遭通緝 北市落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
行銷台中農好禮 國道休息站增展售櫃位
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
錯過Line綁定手機號碼 這樣做也行
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
開學症候群上身 醫師籲家長耐心引導
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
遷校爭議 環保署加強監測要求六輕歲修
想進陸大學操場跑步 有的跑一次48元
岱宇獲利大躍進 可望帶動競拍熱
南投埔里槍擊案 男子頭部中彈
桃園客家文化節登場 中秋古厝賞月光
中共再換3地一把手 張春賢卸新疆書記
華泰證實 金士頓承接杜俊元夫婦釋股
素人青年種瓜果 4人決定根留農村
台中國際踩街祭 林佳龍：來台中過中秋
不讓日本料理專美 陸餐飲業也進軍台灣
是否降防衛犬檢疫天數 蘇嘉全：可討論
伊拉克婚禮自殺攻擊奪18命 至少26人傷
全班僅他1人 提前當狀元
威航勞資會議登場 空服員工會：無效
擁抱自然 新北聯合海葬全台免費服務
在台外勞人數 今年6月破60萬人
亞丁炸彈攻擊增至60死 IS承認犯案
為災區添喜氣 義大利新人瓦礫堆中完婚
港陸學者研發發動機新材料 減噪耐高溫
台中新火車站將啟用 林佳龍：務求順暢
筏子溪久未整治 洪慈庸爭取護岸建設
9月桶裝瓦斯喊漲 小吃攤成本月增60元
澎員貝再發現綠蠵龜擱淺 岸巡救援
李全教當選無效官司 30日確定結果
兆豐銀案 張盛和否認密會蔡友才串供
府：民調各自不同 任何數字都會參考
杜絕壽山獼猴被毒死 林務局：別再餵了
陸媒：雙城論壇再顯九二共識是交流基礎
澎低碳旅遊 電動與手搖電輔車享優惠
凡甲股價飆漲 7月EPS達0.68元
省諮議長提建言 澎規劃精緻農業專區
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兆豐案張盛和作證 強調任內不知兆豐出包
建臺中學七年級新生 六對雙胞胎
雄三誤射亡羊補牢 授權碼區分訓練模式
金士頓每股15元買華泰 成最大股東
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大軍壓境 菲政府擬一舉剿滅阿布沙伊夫
睽違70年彬龍再會談 緬甸和平長路漫漫
雄三誤射 海軍：一連串疏漏造成
漢翔挺國機國造 絕無「兩邊得利」意圖
烏茲別克強人總統腦出血 住加護病房
1天吃6餐 心血管疾病死亡風險降3成
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日月潭泳渡將登場 操作空拍機要申請
許厝遷校風波 地方要求讓人信服數據
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脫北漫畫家自嘲北韓生活 南韓迅速竄紅
礁岩覆網妨礙珊瑚 海洋防衛隊護生態
在監受刑5.7萬人 近5成因毒品入獄
總統民調起伏 余天：百日難斷定
誤射雄三是否求償 國防部：待調查結果
土地公灑花 中和南山福德宮登高
貿協領軍 德國參展搶消費電子商機
彬龍會談在即 緬甸軍方頻動作展現實力
漢光32號演習 提升網路攻防能量
大陸土豪村分紅 廣場堆數千萬錢山
陸擬修外資三法 自貿區改革升為法律
金點設計獎9月底決審 12月頒獎
星巴克聯名新作 攜手紐約手工飾品牌
賺5億是小目標 王健林霸氣談話爆紅
原住民保留地回復 傅(山昆)萁頒授權狀
紡拓會率團赴上海家紡展 商機300萬美元
中油月餅有口碑 今年銷售上看14萬盒
間諜軟體襲iPhone 以國監控產業受矚目
調查局推首部微電影 梁修身父子聯手
社會住宅弱勢標準 朱立倫：應中央制定
行政立法共識 社會宅弱勢比例維持30%
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德9000難民兒童失蹤 憂遭犯罪集團控制
法國加萊難民營惡化 聚集人數恐破萬
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台灣產品快閃活動 越南舉行5天
學童墜樓 新北：莫隨意揣測死因
年金改革 傅(山昆)萁號召軍公教人員上凱道
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德稱美歐自貿協定失敗告終 歐盟否認
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新加坡茲卡病例疑增 5人急送檢測
生熟食混用砧板 1家3人染霍亂
地科奧林匹亞競賽 台灣獲4金10連霸
男駕車欲接小孩放學 遭槍擊頭部命危
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政院立法協調共識 社會住宅弱勢比例30%
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辛巴威警民衝突 恐將宣布緊急狀態
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雄三案起訴 枉死船長家屬盼軍方快賠償
新加坡再增15起茲卡確診病例
〈時評〉新政府被公民團體綁架？
全球旅外人士評最宜居地 台灣奪榜首
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伊斯蘭國自殺攻擊襲亞丁 至少60喪生
巧克力工廠懷爾德逝世 享壽83歲
比利時犯罪實驗室遭縱火 初步排除恐攻
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Fed暗示升息無支撐力 歐股收低
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美民主黨人質疑川普精神狀況
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打工勿輕忽 男學生手遭重壓險截肢
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逆轉勝 台東縣議員李建智保住職位
亞協證實 台日海洋事務對話時間商議中
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盤勢膠著 想翻揚恐得先回測季線
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高市暗夜大火 17人送醫逾半住院
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15萬元當垃圾丟棄 6旬夫妻火速破袋找回
南韓外國留學生突破10萬人 陸生最多
奶油標示擬放寬 人造奶油免標中低脂
吳澧培：總統用人錯誤 不會有改革
富邦金國泰金帶頭攻 金融指數重登千點
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再生能源光電智慧建築 高市認證11案
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
健康城市聯盟年會 黃健庭分享台東經驗
採購弊案 台鐵前副局長等7人遭判刑
砍重陽敬老金 柯文哲推石頭湯社區照顧
台灣將參展2016年薩爾瓦多國際雙年展
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創辦創世經費苦 廢棄衣櫃當病床
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不滿許厝遷校 300人北上行政院抗議
義震災區重建 首要防黑手黨伸黑手
健保卡遭停卡是詐騙 7旬翁遭騙500萬
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美迎接第1萬名敘利亞難民 目標提前達陣
活蝦店遭開槍 警依錄影畫面逮5嫌
南山人壽爆保戶個資外洩 金管會：已涉法
美專家：南韓需2套THAAD遏制北韓威脅
YouBike APP新增推播 掌握扣款借還車
樂陞許金龍：收購案若破局 將提告
老翁迷失山林 尋獲時平安無恙
老人著小學制服 中秋動感獻才藝
天津市副市長尹海林涉嫌嚴重違紀被免職
新台幣止貶回升 午盤升值9.8分
砍敬老金做建設 柯文哲：無法取代剝奪感
婦人闖越平交道 遭自強號撞死
年終慰問金25K 人事總處：與遊行無關
北市教育力退步 柯文哲：應看評鑑項目
地中海救6500人 險象環生幾乎天天上演
陸男手術後雙腎全沒了 十天後才知
大麻由2級毒品降為3級？提點子首件成案
筆電教父辭世 曾參與研發擴增實境
陸駐吉爾吉斯使館傳爆炸 釀死傷
GIS-KY Q3靠蘋果夏普相挺 盤中大漲半根
原住民豐年祭 小林村民傳唱百年古調
振樺電併KIOSK 明年每股至少賺2.5元
調解案成功率8成 林錫耀肯定公道伯貢獻
周玉蔻影射收政治獻金 馬英九回擊
4成犯罪靠比特幣 匿名性成非法天堂
陸駐吉爾吉斯使館爆炸案 傳至少1死3傷
士官長宿舍上吊身亡 軍方：輔導對象
台中水湳智慧營運中心籌備處 正式啟動
陸駐吉爾吉斯使館疑遭汽車炸彈撞擊1死
隱藏女兒11年 女通緝犯：憂安全怕罰款
博弈公投 澎湖國際化推動聯盟反抹黑
抓寶熱成治安隱憂 英1月內傳300起犯罪
女主播控主管性騷擾 福斯批挾怨報復
北市變電箱爆炸 一男子受傷
台股收盤漲0.39點
傳與農委會聯手搶農會 柯文哲：像小說
美印簽署軍事後勤協定 強化軍事關係
台股漲0.39點 收9110.56點
9月台指期跌6點
電信三雄底子硬 外資讚遠傳
僑界歡迎新任駐德代表謝志偉重返德國
水庫違建農莊罰2千 網友：快移居河南
花旗LINE帳號9月上線 抽飛行哩程
9月電子跌金融漲
開會打盹 北韓部長傳遭高射機槍處死
李彥秀：軍公教要尊嚴 不是吵才有糖吃
中壽志工助遲緩兒 彩繪餅乾向父親說愛
陸客火燒車 侯友宜：應速查公布真相
巴拉圭衛生部長獲頒衛福部二等獎章
伊斯蘭領袖戰爭暴行 孟加拉維持死刑
管制KTV空氣品質 大廳列管包廂不算
青青草原克難高爾夫 澎湖首座球場露曙光
鋸樹工染毒心虛 遇警盤查丟毒包被逮
警破職業賭場 美女荷官遭逮
上校翻成科洛內爾 陸官媒烏龍逾10年
中部空品差 環保署：沒有風場
Fitbit進軍台灣 健身手環先登場
摩台指結算市場觀望 台股震盪收小紅
屏東作家9月巡迴 吳晟自稱在地作家
台首例 腸病毒D68型害男童肢體麻痺
許厝要求不遷校 政院不接受
不承認南海仲裁 菲外長：大陸將淪輸家
北市公布106年度總預算案 還債86億
iPhone 7亮相倒數 台蘋概股漲輸陸廠
埔里爆頭槍擊案偵破 犯嫌辯欲開槍警告
看守所搭伸展台 收容人走秀展技能
杜魯道訪陸 陸名嘴批加國干涉節目
首創虛實複合店 全家攜手東森購物
吉爾吉斯爆炸案 陸美使館撤離人員
日官員以科學為證 311災後食品安全
兆豐洗錢案 林全下午上火線開記者會
鼓勵雇主提供托兒措施 勞動部放寬條件
台大國北教大合併否 最快今年決定意願
鯨保人士添高速船 可尬過日本捕鯨船
北市變電箱爆炸 一男受傷
核能前景會議菲國召開 討論能源安全
日股收盤微跌 經濟數據疲軟
兆豐銀案 總稽核劉小鈴赴北檢說明
新德里雨季導疫情 登革熱曲弓熱飆升
日防相稻田朋美擬訪美 上任後首訪
三大法人買超台股24.48億元
農民捐文旦義賣 助創世屏東分院
養豬戶廚餘桶內 驚見男嬰屍體
花壇稻田彩繪 竹筍茉莉花呈現特色
陸駐吉爾吉斯使館爆炸 美使館也疏散
全家今年電商營收估破億 找東森購物相助
上銀鈺創拚智慧機械 結盟群攻工業4.0
美國隊長導演 與華誼兄弟成立合資公司
二審宣判 李全教議員當選無效確定
前立委陳漢強籲軍公教九三上凱道
百貨股新兵客思達 家具銷售大啖電商財
北市搜救隊 將前往東京參與防災演習
當選無效確定 李全教盼沉澱一下
偵辦ATM盜領案 泰警來台取經
家長注意 腸病毒D68型恐致終生偏癱
李全教選舉相關司法案件大事記
吃生食當心染霍亂 這7族群最危險
藍列執政10大問題 中市府：施政合規定
Apple Pay登台 張善政盼創三贏
政院：許厝預防性安置 擴大污染源監測
李全教當選無效 賴清德：鬧劇畫句點
上銀鈺創攻機器人視覺 拚明年底量產
促銷無人機 大疆將在港設旗艦店
台大國北教大合併案 台大：若有利再往前
鉛蓄電池再利用 創26億高產值
橡膠新兵申豐上興櫃 擴產搶亞洲商機
龍邦炒股案 國寶總裁朱國榮等6人遭訴
詐騙車手逍遙法外 警憑2枚指紋逮到他
紐西蘭500頭牛被偷 酪農驚呆了
宜蘭五結摸乳巷 竟與亡靈有關
新台幣升 8.1分 收31.720元
治療青光眼免點眼藥 戴隱形眼鏡就行
8成南韓大學生認為三星最能代表韓國
百年戶政展 看懂阿公阿嬤光陰故事
北市鍋爐排硫氧化物變嚴 最快年底實施
加強關係 日海上自衛隊船艦訪菲
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陸企再出手 23億美元買美國愛勵鋁業
北市變電箱爆炸 台電包商員工受傷
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夫妻攜超額外幣 38萬港幣遭沒入
盧超群談IC先進製程 無經驗難取勝
駐吉國使館遭襲 陸外交部：嚴厲譴責
明倫國小變公宅 北市規劃380戶
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兆豐銀疑涉洗錢 林全指示成立督導小組
信義房屋 連10年獲企業公民獎肯定
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雲林許厝分校風波 縣府安排戶外教學
美歐自貿協議談判 法國要求叫停
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陸軍上尉嘔吐神智不清 加護病房觀察中
馬光中醫詐領健保案 8人遭起訴
發掘亮島人五年有成 馬祖辦學術論壇
築地市場傳延遷 小池百合子將說明
老婦人溺水 男子見義勇為
世新添360度環景攝影機 供師生教學實習
宜縣長選舉提前暖身 陳歐珀論政出書
應為樁腳賄選負責 李全教當選無效
vTaiwan聚焦數位經濟議題 9月上線討論
明倫國小變智慧公宅 保留外牆融合新建築
黃健庭南韓分享台東經驗 獲廣大迴響
美升息未定 港股上揚
陸軍裝訓部上士上吊身亡 檢方偵辦
基隆國民運動中心 11/1起免費體驗
徐光曦遭疑自己查自己 林全：調查多元
李全教當選無效 藍綠立委各有看法
兆豐案最新進展 金管會:跨部會資料比對
深港通 陸證監會估11月中下旬開通
應用驅動產業 盧超群：明年半導體樂觀
布基尼禁令 再掀文化爭議
全國網路待售屋近40萬件 台中賣壓最重
假修路真盜伐 南投檢警破山老鼠集團
美黃石河現數萬死魚暫封 衝擊戶外產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
高市迎新生 各校巧思別出心裁
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
下半年電價漲跌 李世光這麼說
烏來獵人失足墜山谷 意識不清送醫
瑞耘9月底掛牌上櫃 明年業績樂觀
李全教二審敗訴 洪秀柱：遺憾但尊重
劉建國：許厝遷校 政府應釐清疑慮
新加坡茲卡疫情 外交部發布灰色旅警
吳澧培點名下台 林全：要看誰請我下台
南迴公路兩車禍 7人輕傷
鳳山華廈疑縱火 檢警追查火場可疑身影
美貿易代表：美歐自貿談判取得進展
竊盜慣犯偷彩券行 翻牆前遭警逮捕
LG X系列雙機 抓寶追劇一機搞定
樂陞股權收購案 投審會：未完成即失效
陸委會預算不減反增 藍委嗆至少砍半
徐光曦任兆豐金董座遭疑 林全親上火線
退休軍公教九三上凱道 總統府：尊重
確定親權 德擬要求生母提供性伴侶名單
媒體傳烏茲別克總統過世 俄國：未證實
宜蘭三星警方 破獲山老鼠盜林案
大馬300萬男性不舉 20年增加5倍
百尺竿頭收購樂陞破局 明天返還股票
新台幣反彈小升8.1分 交投清淡
中越國防部長會面 籲妥善處理分歧
馬侃想連任被嫌老 對手譏活不到任期滿
虛擬抓寶 不如上eBird Taiwan追鳥
台南議長將換人 各黨自有盤算
兆豐案扯周美青 林全：不猜測推論
全運會障礙賽得獎馬 與公車擦撞安樂死
氣爆國賠首波宣判敗訴 高市府：不避責
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團團圓圓過12歲生日 保育員特製蛋糕
兩男口角持刀揮舞 勸架男子反被捅
色網友強拉國中女 休假員警報案救人
首爾安全對話9月召開 討論北韓核問題
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菲南叢林反恐戰 雙方傷亡慘重
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脊椎關節炎延誤治療 嚴重沾黏變駝背
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槍殺約翰藍儂凶手 9度聲請假釋駁回
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法裁決中止布基尼禁令 聯合國贊許
玉山金連續10年獲天下企業公民獎
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李小鵬辭山西省長 樓陽生代理
再生能源躉購費率初審 9月開聽證會
台灣生物多樣性網絡 3競賽吸睛
假投資誆親友1.5億 民代涉詐欺起訴
樂陞收購破局恐湧賣壓 董座信心喊話
因應能源需求 菲考慮動用核能發電
法經濟部長傳辭職 角逐總統熱門人選
證交所把脈金融科技 直指兩大發展問題
G20歐習會 美中力圖縮小分歧
柬埔寨逮12台籍詐欺嫌犯 恐將遣送大陸
大尺碼模特兒 為挑戰南韓審美挺身而出
今彩539開獎
駐蒙古代表黃國榮拜會蒙古奧會主席
大樂透開獎
澳洲布里斯本市長闊克將率招商團訪台
匈牙利研究證實：人類說啥狗狗懂
歐盟判補繳天價稅款 蘋果誓言將上訴
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印度醫療制度不健全 孩童死在父親肩上
手機面板需求熱 研調示警：明年恐修正
后羿射日嫦娥奔月 新加坡中秋味十足
歐盟判蘋果補鉅額稅金 臉書谷歌剉著等
華裔美國女商人潘婉芬 陸間諜罪起訴
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
歐美自貿協定 歐巴馬卸任前不可能
阿布達比高樓火警 阿聯一年半來第5起
歐盟判蘋果跨國避稅 追討4663億
法總統：英國脫歐談判2019年必須完成
歐盟判補稅 庫克：與愛爾蘭無特別協議
新加坡再發現26起茲卡確診病例
南投警抓毒販遭衝撞 開10多槍逮人
李克強會杜魯道 盼打造中加新發展時代
李克強9月6日訪寮國 出席東亞峰會
康師傅十年最差二季報 淨利降87%
親如她第2女兒 希拉蕊女幕僚決休惹腥夫
1年的「模擬火星生存」實驗結束 科學家終「出關」
〈時評〉兩岸關係必須以柔弱對剛強
證交所、期交所、櫃買中心及集保公司共同舉辦「資本市場推動發展金融科技座談會」
中華電信賀雙十！連續十年入榜天下企業公民獎前十強！
富邦投信申請恒生H股指數認可
日商百尺竿頭公開收購違約股民恨 樂陞128元救公司！
台景氣訊號再報喜！7月製造業燈號終結連15低迷
廖振富接任臺灣文學館館長 推動文學走入民眾生活
信義商圈戶外禁菸 最快10月上路
大溪威斯汀 X Blueair 打造飯店界最頂級純淨空間
抗議年金改革! 李安妮臉書諷：史上身價最高的抗議行動
台灣文學改編戲劇 《閱讀時光2》經典再現
食安高峰會 高志明：解決食安問題應從環境做起
柯P熱烈回應WildAid Peter Knights 團隊兩項動保訴求
楊謹華新戲《生活是甜蜜》 改編自李維菁作品
106年度總預算案送立院 政院：經濟成長略回升
響應新南向 櫃買赴泰國招商有成
遭歐盟裁定補繳鉅額稅款 蘋果股價小跌
蓮舫設選舉對策事務所 備戰黨魁選舉
拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
巴西總統彈劾案 最終表決料延至31日
巴西總統彈劾案 市場聚焦表決結果
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐元區企業信心下滑 歐股漲跌互見
伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
美軍空襲敘利亞 美官：目標是IS發言人
歐盟裁定補繳鉅額稅款 蘋果美股都小跌
美元走堅伊朗傳擬增產 國際油價續跌
蘋果被追稅 美批歐盟反遭打臉
汽車疑衝入東石漁港 男駕駛不治
Youbike暫停營運 預計維修1至2天
國共論壇洪習會 洪秀柱：不要為見而見
警局與關務署聯手 緝毒犬深入物流中心
北韓頻試射 核彈頭進展仍不明朗
體驗不同面貌 台南106年將辦博物館節
中市屯區新推兩幹線公車 11月上路
宏達電VR攻醫療 3.52億投資美公司
金山甘藷特香甜 田間廚房享受農村樂
鼓勵退休教師回校園 教部推教學換宿
YouBike暫停使用 上午對外說明
新加坡茲卡82例 美國將其列入旅遊警示
學子升學壓力大 焦慮現象須留意
葉倫助漲美股 台股量能萎縮恐續整理
20分鐘就可能曬傷 全台紫外線過量
英相：不提早辦大選 不辦2次脫歐公投
台股開盤 漲11.63點
樂陞給股東一封信 擬128元公開收購
新台幣開盤貶 3分
陳副總統公開信 向年金委員與國人喊話
陸使館遭炸 吉爾吉斯強化首都反恐
樂陞收購案破局 跌停開出
MSCI調權重今盤後生效 法人：影響不大
北京疏解非首都功能 預計關3百家企業
歐巴馬騎驢找馬？將任連線雜誌客座編輯
偉詮電鈺創攻工業4.0 股價走揚
原競選據點後方查獲賭場 陳明澤澄清
北京清華教授遭詐8千萬 網友議論紛紛
北歐國會議員友好協會訪挪 推國會外交
新台幣早盤小貶
工業4.0智慧製造展 歷年規模最大
台灣助尼國發展竹藝 推廣中心啟用
YouBike當機 微笑單車：因新系統軟體毀損
吳新興訪薩出席中美洲傳統僑社年會
設置燈具感應 環球科大邁智慧型圖書館
93遊行前夕 陳副總統為年金改革喊話
宏達電VR無極限 手術教學應用超展開
憶聲子公司賣股進帳 早盤漲4.5%
YouBike系統當機 雙北11萬人次受影響
雙子星貪污案 二審改判賴素如9年
降雨偏少 基隆汐止水情稍緊
寶可夢啟示 鄭麗君：尋找說故事方式
遭吳澧培點名下台 林全：會想一想
鳳山華廈百人疏散火警 警逮縱火犯嫌
微控制器產值 未來5年有望逐年創高
遭塔利班擄4年 北美夫妻向美加政府喊話
終結連15藍 7月製造業轉亮黃藍燈
雲林許厝分校風波 家長盼再檢驗
YouBike故障 通勤族改搭計程車
張念慈案 陳副總統曾以證人身分就訊
實戰訓練因應THAAD？中共空軍否認
兆豐案風暴延燒 徐光曦辭兆豐金董座
康寧進攻穿戴市場 大猩猩玻璃新品出爐
俄稱收到外星訊號 恐受衛星或地面干擾
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排汙遭越南求償 台塑已全數撥款
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歐習將會 美對蔡總統兩岸立場感到自在
雙子星案 二審賴素如遭判9年徒刑
景氣回升？ 孫明德：再觀察2、3個月
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南韓證實 北韓處決副總理金勇進
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盛群MCU出貨趨緩 靜候第4季回溫
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徐光曦辭兆豐金董事長 林全尊重
美亞太助卿：美一向提倡擴大台國際空間
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李全教當選無效 綠議員推賴美惠選議長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
浩鼎案傳查獲涉貪電郵 股價失守400大關
新生上學好焦慮 醫師建議父母多陪伴
嬉哈歌手闖大禍 擁槍藏毒罵警被逮
調查：6成大陸女性掌管家庭財政權
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濟南軍區前參謀長違紀 解職全國人大
替羅承宗背書 顧立雄動怒槓上記者
YouBike當機 桃園市民遭波及
用達文西幫9旬阿嬤開心 創台灣最高齡記錄
徐光曦辭兆豐董座 將返台面對調查
多空保守 權值股腳軟領跌
黨籍議員疑涉賭場案 民進黨組調查小組
兆豐遭重罰後遺症 美台資銀行風聲鶴唳
南韓證實 北韓副總理金勇進被處決
因應內需布局 太陽能論壇10月登場
國際秩序爭主導 歐習會美中再交手
財政部：儘速約談蔡友才 釐清真相
台科大暑期營 邀日大學生交流實習
黨產委員會揭牌 顧立雄盼完成最後一哩路
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只剩幾週可活 癌末男迎娶女友圓夢
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劉亞樓舊居被拆 陸11人被究責
林務局分站長涉盜伐 法院裁20萬交保
心肌梗塞電擊22次 澳門男奇蹟救活
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川普證實 發表移民演說前將先赴墨西哥
染髮前3天別洗頭 醫：一樣傷頭皮
新台幣貶0.2分 午盤暫收31.722元
當選花蓮市長 魏嘉賢：不會安排自己人
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熟齡已婚與父母同住 每5人有1人
勵馨V-Men路跑反暴力 黃國昌蔡阿嘎響應
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傳接華南金董座 吳當傑：純粹是報派
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巴布亞紐幾內亞6.7強震 未發海嘯警報
八二三天人永隔 老兵返英雄島追思排長
美河市案 北市：日勝生已交付款項
校園屋頂菜園豐收 學生營養午餐加菜
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樂陞收購破局 證期局：可能移檢調偵辦
二備金又編12.5億 北市：因應極端氣候
CM11戰車又出事 陸軍全面停用檢測
技職登記分發缺額多 教部：尚在單招中
OPPO金色自拍美顏機 四大電信明起開賣
鴻海股東太熱情 富連網這商品又賣光
舊換新政策刺激換車 但滿意度偏低
全球最大運輸機A-225在大陸生產
美州議員提撤寶可夢補給站 首見祭罰款
巴西總統彈劾案 羅賽芙命運即將揭曉
林全遭點名下台 藍營：家務勿影響施政
氣爆國賠 高市重申不避責
美河市案 北市拿回住宅事務所和商場
勒索病毒當道 上半年狂增1.7倍
美年內恐升息 國銀BEI創半年新低
呂桔誠出任台灣金董座 5P方針拚永續
非豪華車銷售滿意度 裕隆囊括冠亞軍
日勝生3處聯合開發 北市要回3.5億
駕車衝入漁港駕駛不治 解剖釐清死因
台股收盤跌41.71點
北市公共設施維修 水電達人一肩扛起
90歲嬤首次過生日 背後有感人愛情故事
兆豐金董座遺缺 財政部：暫由董事代理
韓外交次長訪北京 磋商韓中峰會
愛德萬：今年半導體景氣不會差
反佔地要建設 居民促高市府伸張公權力
壽險公會改選 黃調貴當選理事長
台股開平走低 收跌41.71點
勞動部：基本工資審議9/8召開
9月台指期跌 59點
9月電子金融期齊跌
郭旭崧9月退休 周志浩接疾管署長
林全臉書發文 感謝開放台電團隊
買盤觀望 台股月線仍收紅
解盲又爆新疑雲 浩鼎：無一屬實
緬甸彬龍會談開幕 潘基文受邀開幕
廈門奇葩剃頭令校規 男生平頭才能註冊
YouBike當機 新北：下班前修復大站
印度全國犯罪率降 新德里性侵案反增
五金研磨拋光 機器人做得又快又好
李全教案 蔡總統肯定賴清德對抗黑金勇氣
飛耀聯誼會違法吸金2億元 600多人受害
杜絕炒房 廈門9/5重啟限購令
越國家主席：南海若衝突 各方都是輸家
國票金法說 魏啟林先幫台灣經濟把脈
蔡總統：軍公教的委屈壓力 我能理解
嘉義友善校園週 張花冠任反毒大使
兆豐金案 總統：不再讓匪夷所思的事發生
布基尼扯上法共和 他提象徵人物遭圍剿
協商獲共識 日勝生與北市府和解
日股收高 出口股領漲
中秋月餅開賣 傳統口味仍是主打產品
金管會人事異動 王儷娟接銀行局局長
彰濱秀傳醫院設生殖醫學中心 服務偏鄉
颱風獅子山襲日北部 至少10人罹難
三大法人賣超台股30億元
動物不愛量體重 保育員出招
澳洲憂陸資收購 籲國會注意國安
吳澧培開砲 蘇嘉全：愛深責切的督促
回應支持者焦慮 總統：陽光終會照進來
徐永明：省府預算歸零 籲朝野支持
民俗月買方觀望濃 8月房市交易量縮
中華總會館阻掛旗 華人社團抗議違法
國防部兵力報告：中共具封奪我外島能力
徐光曦跨海閃辭 財政部：照理已報告
男嬰丟入廚餘桶 女印尼看護工涉重嫌
日殺建築公司員工槍手 持槍與警方對峙
洪秀柱：地方選舉勝選不代表路途已順暢
國軍戰車砲管斷裂 1士兵眼睛不適就醫
新加坡茲卡病例攀升 當局籲孕婦受檢
涉護航官田鋼鐵 台南代議長一審無罪
黨產委員會 顧立雄：優先釐清附隨組織
軍公教大遊行 警政署：未禁止警員參加
年金改革 陳副總統：不針對特定職業
美(吉吉)耕耘有成 預計年底掛牌上市
台灣能源使用 青少年誤以為核能排第二
兆豐督導小組結論 必要時改派公股董監事
兆豐金最短命董座 徐光曦3句話透玄機
酒醉誤闖KTV包廂 口角遭毆傷
兆豐金10席公股董事 財政部不排除全換
菲總統：談人權 歐巴馬得先聽我說
G20前示善意 李克強回應加國間諜案
浩鼎案 陳副總統：報導與事實有出入
年金改革 洪秀柱：反對貼標籤式惡鬥
7台人在印尼涉毒判死 外交部提供司法協助
出席公安會報 柯文哲：偷工減料就嚴懲
不當黨產處理委員會 106年度編5500萬預算
產學合作推裝潢人力班 就學就業有保障
國票金拚一圓購併夢 董座為股價叫屈
台中大里大樓火警 7旬婦命危送醫
新台幣收盤貶0.6分 收31.726元
豬肉攤須掛追溯牌 6都9/6起稽查
國民幸福指數 台灣2016年再度贏日韓
Nexus恐成歷史 Google新機傳有新命名
2016年拉美拓銷團首站訪墨促銷
加拿大申請加入亞投行 北美第一國
地磨兒國小校長 出任屏縣府原民處長
中市衛生局副局長蔡淑鳳 接衛福部司長
指馬英九有金庫 一審判周玉蔻登報道歉
亞馬遜神按鈕Dash攻英 一鍵搞定購物
受委託處理官田鋼鐵環評 台南代議長無罪
611災損11人求償 農委會高市府判賠
發展反艦飛彈 日國防預算擬再創新高
太陽光電展10月登場 綠能商機可期
助青年擺脫低薪 青年署帶頭調高工讀薪資
指馬英九有金庫 一審判周玉蔻登報道歉
宏?IFA秀超輕薄筆電 兼搶寵物商機
自造者發揮創意 雲林科大國際共響
柯建銘祝壽 蔡總統：我過農曆生日
拖吊3.5噸報廢貨車 男子遭壓斃
要求裝水質監測系統 花壇電鍍業者叫苦
茂矽取消私募 續與潛在投資人洽談
搭廣場舞熱潮 湖南趁機宣傳中共政策
廖振富接任台文館館長 戮力推廣文學
宏?數位電子看板 打入德國連鎖速食業
台電新總座拍板 鍾炳利9/2接任
台灣幸福指數排名升 物質生活條件表現優
關懷傷殘役男 內政部鼓勵走出戶外
鼓勵它活起來 身障男每天唱望月想愛人
尬Uber 谷歌擬擴大舊金山Waze共乘服務
廚藝挑戰賽 弘光獲3金8銀21銅
夜店殺警才判11年 改當詐騙車手
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
黃調貴掌壽險公會 年底前推白皮書
築地市場延後搬遷 東京新知事小池拍板
暗夜滿載廢棄物濫倒 駕駛遭攔查
女外勞產嬰丟廚餘桶 稱來台前已懷孕
兆豐銀案 北檢約談前總稽核洪慶隆
戶籍未在火災屋沒補助 向中市議員陳情
威航10月二航線 無條件全額退款
南迴搞軌案 李泰安等判賠台鐵逾5千萬
陸股份制銀行排名 興業銀行規模稱雄
華南金辦金融科技創新賽 9月登場
冰島誤埋聖石觸怒精靈 災難接連報到
新台幣區間盤整 終場小貶0.6分
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iPhone 7發表倒數 機殼再傳新配色
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國民黨全代會 中常委提案邀歷任主席
兆豐金是潤泰集團大金庫？潤泰全否認
法財長兼任經長 成為超級部長
台南第二監獄 首次開辦烘焙訓練班
繼浙江後 張志軍又赴山東會見台商
日俄峰會可望12月在安倍故鄉舉行
盜領1100萬元 泰警追捕俄籍嫌犯
緬甸彬龍會談開幕 軍方展現強勢
潤泰全公告：淡水潤福將翻修
搞軌案判賠5千萬 李泰安妻：不知道
國三女上學途中遭摀嘴掐脖 警逮1嫌
G20習朴會？南韓副外長赴陸協調
雲南首例H9N2 旅遊建議列警示
台灣大攜手新蛋 加速揮軍台灣雲端
退休刑警小隊長 開互助會違法吸金2億
新台灣人基金會：樂見法院主持公道
養殖白蝦暴斃 張花冠籲注意養飼管理
陸男躲藏貨輪跳船入境 金門岸巡緝獲
不是夢 洋流黑潮發電取代核電廠
高雄市議員陳明澤疑涉賭 10萬交保
一陣風吹起酒味 警好鼻師逮酒駕
坑道音樂節混搭 歌仔戲歌劇相輝映
中鋼又要釋股 藍委擬提案阻止
合庫支持少棒 捐助屏東9少棒隊
王大陸被爆退學危機 系主任出面澄清
朝陽人壽標售 多家公司有興趣
司法裁判氣爆國賠 高市藍綠再交鋒
壽山獼猴暴斃 驗出毒鼠藥
馬公市為市民開辦意外保險
垃圾食物吃不停 心理疾病恐上身
12台人在柬國被捕 駐處趕往協調
第6屆離島運動會開跑 聖火首站抵馬祖
警衛寫打油詩諷市領導 市委書記竟抓人
醫師堅持不截肢 4歲蔡小弟保住手臂
和歌山重大槍擊案 嫌犯與警對峙後自戕
凱基證砸2億元 收購印尼券商
議員疑涉賭 高市民進黨配合調查
張志軍：一中就是一中 政治分歧應該談
民眾北上陳抗 高市府：重視並續溝通
高雄氣爆案 判高市國賠5災戶逾69萬元
摺翼天使永不放棄 9月挑戰泳渡日月潭
國防部106年預算 海軍8項新購裝備啟動
務農沒老婆？他拍片翻轉10個刻板印象
捷運環狀線原型車 義大利出廠將抵台
洋流發電 研究團隊出海飽受暈船苦
江啟臣率立委訪英 進行國會交流
大陸新設7個自貿區 含四川重慶浙江
華碩參展IFA 發表首款圓形智慧新錶
挑文旦秘訣不在甜度 果實蒂頭愈小愈好
兆豐案延燒 金管會擬推反洗錢證照
張志軍：一中原則下對話 商談政治分歧
樂陞案散戶慘賠 公開收購擬收保證金
林務局悠遊網上線 行動版選項多
台商回台 投資案金額逾13.5億元
司法院許蔡配 陳副總統9/1公布
台微體癌症用藥 申請台美臨床試驗
花45天 全球首棟3D列印別墅完工
茅台五糧液漲價 分析：白酒業已過寒冬
工商建研會交接 吳敦義洪秀柱互動密切
烏茲別克總統住院 女：各界支持助康復
談八仙塵爆失言 副總統辦公室致歉
亞美尼亞查詐騙案 34台灣人護照遭扣
馬公鬧區百人拼字 讓市容更多元
蘆洲百年神將文化 女性請神破迷信
外交部：積極爭取參加ICAO
柯建銘：司院人事同意權 擬10月底投票
兆豐金是大金庫？潤泰集團6點駁斥
投審會核准 聯發科加碼對陸投資
梅克爾坦言長期忽視難民危機
兆豐洗錢被指用於秘密外交 外交部斥不實
雲林爭綠能研發中心 總統要政院參考
胡志強：兩岸關係越退潮 越要加油
歐股漲跌互見 經濟數據憂喜交加
深陷兆豐風暴 蔡友才辭鑒機董事長
六輕空污檢測 台塑盼採環保署方式
今彩539開獎
日和歌山槍擊案 嫌犯自戕不治
大福彩開獎
入秋保養關鍵字 換季秋妝抗敏保濕
台汽車維修零件強 車廠搶布局設計專利
大陸新設7自貿區 各擁發展特色
何浩銘離開台積電 轉戰對沖基金
數字會說話 房市景氣明顯優於去年
陸駐吉爾吉斯使館驚爆 對北京敲響警鐘
10月新電價恐持平 攤提核廠除役費成關鍵
南海爭端 印美籲各方尊重國際法
IS：最高策士阿德納尼在敘利亞遭擊斃
海基會董事長職務 田弘茂接任
印尼前總統批佐科威 海洋強國無成效
總統府：海基會董事長 田弘茂接任
凱瑞：大陸可學習印度遵守國際仲裁
中秋開慢車護蟹 墾丁台26線交管
田弘茂掌海基會 國民黨：為任命而任命
車用面板吸睛 德基社黨聯盟參訪群創
美國原油庫存報告出爐前 國際油價跌
防茲卡擴散 新加坡消毒滅蚊大作戰
兆豐案扯彭淮南 柯建銘：不公平
菲律賓總統將與穆斯林叛軍會面
大福彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
外媒：陸將售巴基斯坦8艘攻擊型潛艇
田弘茂任海基會董事長 獨派給總統掌聲
SOGO復興館慶生改裝 精品4天王進駐
赴奧運外籍教練 疑染茲卡採血送驗
習近平會杜魯道 歡迎加國加入亞投行
田弘茂出任海基會 綠委：中方應能接受
加彭總統大選情勢緊張結果遲遲不公布
G20 美促匯率市場化高舉反洗錢
YouBike部分站點可借車 其餘地點搶修
世銀人民幣結算SDR債券 在陸發行
接海基會 田弘茂：欣然接受挑戰
美股開盤走低
田弘茂任海基會董座 陸學者不認同
商用民航機起飛 由美南首航古巴
亞美尼亞查詐騙案 34名台灣人護照遭扣監視
海基會董事長 阿扁首任外長田弘茂接任！
YouBike全台392站已恢復 可望今搶修完畢
外交部1日起放寬東協來臺旅客簽證
暑假掰掰！中華電信數位門市推「開學祭」三重優惠
中秋連假 國道夜間暫停收費
勵馨明年成立第一個以男性為主體的性平團體
糖尿病「胰島素治療」 事不遲胰 控糖尚穩
YouBike補償方案 明起2天第1小時免費
短期租屋頻率大增 挪威擬對Airbnb課稅
向低調的英雄致敬 Škoda推出限量Yeti 金鋒特仕版
奧運國手代言 邀請全民9/25一起跑出健康!!
中秋節期間 中華電信帳單繳費順延
G20將揭幕 焦點議題有哪些?
FDA：混服「止痛劑」和「鎮靜劑」嚴重恐致命
2016臺北馬拉松30週年 跑出歷史邁向專業
值得被世人注意的藝術創作 9/24正式揭曉
柯文哲開講 影視音教育機構今開學
台南大億麗緻【花見懷石套餐】幸福品嚐 精緻海陸鮮味
前第一銀行董座張兆順 接任兆豐金董座
高品質教育之路 從芬蘭我們可以學到什麼？
九月台北凱撒瘋烤肉團圓夜烤肉趴
臺文館廖振富館長將推動文學與大眾對話
運動大觀園—跆拳道
蟹肥蠔鮮嚐海味正合時 台中金典生蠔秋蟹集合上桌
新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒
G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士
巴西參院開議 表決是否彈劾總統
宜蘭凌晨發生4.8地震
巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
破壞預算法律 巴西總統羅賽芙遭罷黜
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冷血鐵娘子羅賽芙下台 左翼執政落幕
深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所隊蟬聯冠軍
褫奪羅賽芙擔任公職權利 巴西參院未過
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
羅賽芙斥彈劾是政變 誓言繼續奮戰
罷黜羅賽芙 委內瑞拉凍結與巴西關係
巴西總統羅賽芙遭彈劾去職 但維持公權
加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
泰梅爾宣誓就任巴西新總統
川普民調又翻揚 洛時：他不見得會輸
能源和礦業股跌勢猛 歐股下挫
美原油存量增幅超預期 油價重挫
石油類股賣壓沉重 美股下挫
澎湖望安老翁重症 海巡漏夜緊急後送
空軍訪沙港國小 勉學童充實學識
立院報到頭香 黃偉哲將9連霸
埃及進口草莓疑汙染 美多起A肝病例
泰梅爾就任巴西總統 強調彈劾案非政變
川普遭打臉 墨總統擺明不會為築牆埋單
支持希拉蕊 紐約華亞裔動員造勢
梅伊發言人：英將尋求獨特協議脫離歐盟
遠翔併入類比科 10/3下櫃
YouBike搶修 雙北211站可借車
在地月餅PK進口貨 標榜不加防腐劑
纜線地下化 哈瑪星塑造美麗天際線
台藝術在內華達大學拉斯維加斯分校展出
鈺齊拿下品牌大單 Q4陸續出貨
三星智慧錶Gear S3 柏林IFA展前亮相
校園少子化 桃市小校大校面臨大不同
旋轉雲團轉的更明顯 鄭明典：往日本去
月線連4紅 台股上攻現疲態
迎東亞青運 中正運動中心展延工期升級
改善憂鬱情緒 寶可夢有效
台股開盤 跌13.12點
父子檔發明家 獲邀與6諾貝爾得主對談
新台幣開盤貶 3.4分
歐盟裁定蘋果補稅 美財長指責奪美稅收
伍豐轉投資海參崴賭場 7月起轉盈
Q版媽祖大型公仔 台中港藝中心展出
陸8月製造業PMI止跌 重返擴張
宜蘭頭城搶孤會場起火 消防馳援
發現最老化石 地球可能37億年前就有生命
嘉義茶藝文化系列講座 賞析台灣茶器
郝龍斌：政府人事安排充滿酬庸
樂陞董座公開信 反擊趙天麟指控
林克穎案二審判決 九月底宣判
免疫風濕患者染結核易發病 速克伏來幫忙
台中市多項交通措施上路
太陽能報價崩跌 8月重挫16%
中止連3漲 汽柴油可望各降 2角
農曆七月關門 嘉義城隍夜巡
新加坡茲卡暴增至115例 首見孕婦染病
小米掃地機器人價格戰開打 登台得等等
董座喊話無效 樂陞苦吞第二根跌停
新台幣早盤小貶
iPhone 7包裝照外洩？ 256 GB字眼現身
創客風潮網站上線 年輕人超厲害
徐光曦返台 相信調查公布還兆豐清白
宜蘭頭城搶孤會場火警 幸已撲滅
謊國民年金快破產 老婦險遭詐200萬元
借海巡廁所吸毒 船員當場被逮
宏達電新機預告 Desire 10呼之欲出
虹冠電躋身VR概念股 打進微軟供應鏈
田弘茂掌海基會 陸國台辦重申九二共識
幼安月餅訂購量縮 警友會熱情加碼
拆果菜市場牴觸戶 住戶綁鐵鏈抗爭
沒有風場 西半部空氣品質差
巴西新總統籲全國團結 誓言救經濟
屏東長治鄉長夫妻疑收回扣 交保
兆豐金董座 總經理吳漢卿暫代
大型重機超車不慎 快速路自撞護牆
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希拉蕊不討喜 美民調好感度創新低
奧運隨團教練發燒 確認未染茲卡登革熱
蘋果避稅風暴 謝金河：大企業逐稅而居
美總統大選 紐約客的感性與理性
貼身採訪洪慈庸 台灣青年從政吸引韓媒
中譯一錯30年 狄百瑞透過唐獎正名狄培理
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朴槿惠將訪俄中寮 努力外交活動
93大遊行 黃國昌：無法了解遊行訴求
川普全裸雕像找買家 收益捐移民團體
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諾貝爾化學獎得主 中研院士錢永健辭世
陸媒：陸巡航飛彈AKD20優於美戰斧
田弘茂任海基會董座 橘：蔡宋未談人事
立院報到早了5分鐘 黃偉哲9連霸
不當黨產委員會預算 綠認必要藍指自肥
水牛上中山高國道 警車包夾找飼主
加工出口區內設綠能 手續簡化
售日本R片 涉違反著作權查扣6萬片
大陸新設7自貿區 年底前有望掛牌
台股金融帶頭下殺 多頭回防9000點
勞動部：無薪假26家544人
多明尼加盼與台灣電訊通信產業合作
台師大研究：冰河退卻能促成板塊運動
陸外交部：21名大陸人在新加坡感染茲卡
司法院許蔡配正式出線 咨文送立院
青年大使團公演 菲觀眾熱情破表
YouBike道歉方案 2至3日第1小時免費
台灣對多明尼加將加強貿易及投資
亞青棒球賽沒收白布條 中市要棒協道歉
9歲當娃娃兵 陳寶珠出新書
習近平何時退？港媒：可能延至2027
田弘茂掌海基 張志軍：關鍵是政治基礎
外長率團赴聖多美 出席新總統就職典禮
茲卡病毒 馬來西亞報首例
微軟類手寫功能 提高觸控筆電使用率
故宮試辦展內攝影 民眾樂見拍國寶
明年筆電恐續衰退 台廠受影響程度低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
藍委：不是派田弘茂 就能解決兩岸關係
青島臉基尼回頭率高 中國大媽變成超人
MIC：明年軟體產業 觀察4大重點
茂矽本業轉盈 無懼取消私募案
歐習會將談兩岸 外交部專案小組掌握
尼伯特重創 知本森林遊樂區重新開放
出席橋頭地院揭幕 賴浩敏自嘲暫下不了台
YouBike系統異常 台中96站修復
印度總理訪越 將簽署巡邏船供應合約
吞百顆安眠藥 男子反悔求救
國際賽事舉標語遭搶 體育署：將建SOP
張志軍：兩會復談關鍵是政治基礎不是人
微風15週年慶14日起跑 抽機票衝業績
非洲象數量年減8% 3年調查揭盜獵之害
VR頭戴裝置看漲 攻4大應用
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食品廣告誇大 侯佩岑代言挺立挨罰
肩痛無法舉手 7旬嬤也會得五十肩
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外交部:努力爭取會員國支持參與ICAO
故宮8月參觀人次 比去年同期少7萬
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比薩盒再利用 變身指尖遊戲
台北馬拉松精緻化賽事 古城門變路線
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點亮生命獲諾貝爾化學獎 錢永健辭世
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刺殺杜特蒂 菲警及時制止陰謀
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北京一炸雞店放罌粟殼 半年賣了10噸
竹科副局長許茂新轉中科 許增如接任
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加彭選後暴力 反對黨稱遭警攻擊兩死
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德國祭新法 女性須交代孩子生父
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羅賽芙遭彈劾 拉美左派政府召回大使
台股收盤跌67.70點
拚國會外交 時代力量展開10天歐美行
許宗力：卸任大法官近5年 再任無違憲
生煤限縮令 恐衝擊台塑麥寮電廠供電
台股開低震盪 收跌67.70點
印度證實：13名國民在新加坡感染茲卡
政治獻金收入 民進黨多國民黨1億
蔡(火冏)燉屬司法改革派 民間團體寄重望
田弘茂人事案 羅致政:盼中國正面解讀
奧運爭議與藥檢事件 林全指示檢討
黨產條例違憲否 大法官被提名人沒表態
李國英任安徽省副省長代理省長
許宗力釋憲122件 學術實務兼具獲好評
郭正亮2日宣誓就職立委 姿態柔軟
9月台指期跌35點
YouBike預估下午5時全部修復
酒駕肇逃撞死人 男子找人頂替出包
傳產金融弱勢 台股勉強守住9千
普生B肝試劑進軍中東 下半年營運添利
9月電子期金融期齊跌
赴陸洽虱目魚契作遭阻 漁民丟魚抗議
澎湖遭撞漁船 拖離金門
翠玉白菜開放拍照 遊客深感幸運
觀光客太多 西班牙民眾反彈：恐怖分子
感人遺願 女校友大體致敬金捐母校
樂陞董座公開信 趙天麟：犯罪嫌疑自白書
A-225引進中國 起降是首要問題
黃聯昇參訪阿根廷餐飲學校
抗議霸凌軍公教 退休軍公教九三上街
高市果菜市場拆遷 民抗爭不休
前第一銀行董座張兆順將接任兆豐董座
YouBike系統當機 彰縣50個站點完修
洪秀柱：黨產條例違憲 聲請釋憲
2邦交國大使調動 謝妙宏成薩國女大使
長治鄉公所工程弊案 3人遭收押
牛排搶配牛肉丸 大學生美食展奪銀
一把琴點燃新生命 新北愛樂種子發芽
兆豐金事件 學者籲開除曾銘宗及桂先農
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培育優質幹部 全聯攜手亞大產學合作
年金改革 吳敦義：不做將成國家未爆彈
吳敦義：僵局不解 王宋都不會接海基會
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推毛小孩安養機構 北市設業者輔導要點
三大法人賣超台股 74.76億元
推智慧校園 資策會邀校長參加國際論壇
央視直播永興島小學開學 網友熱議
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被控為陸走私包裹 國航前員工遭美起訴
亞青賽布條遭扯 球迷中檢遞狀提告
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原住民正義委員會 鄒族代表選舉產生
日股漲 日圓貶拉抬出口股
苗栗客運車輛拋錨 司機突猝死路旁
包租代管106年試辦 全台1萬戶
田弘茂任海基會 呂秀蓮：適任人選
7休1裁量基準預告 估影響430萬人
台中108路公車 延駛到南開科大
台中第五市場文學宴 號召千人辦桌
拆果菜市場牴觸戶 高市：解決沉痾
高鐵助登台圓夢 長者表演歌舞劇回饋
旋轉拍賣首次人才併購 加速衝海外市場
延攬外籍人才 研議給3年優惠所得稅率
竹市表揚體育有功人員 盼持續深耕
副總統盼年金改革 集思廣益做最好設計
司法院提名咨文送抵立院 13日列報告事項
投資500萬歐元 林德集團成立研發中心
台積電攜瑞薩 開發28奈米自駕車微控制器
敦南派出所年底搬遷 原址改建公園
新台幣貶1分 收31.736元
飼料廠司機兼販毒 藥腳老父淚灑警局
特斯拉旗艦店開幕 Model S明年首季交車
宏達電推新機 One A9s亮相
司法院提名 黃國昌：佩服許宗力法學貢獻
衛星定位故障 陸船越界捕撈遭扣留
深圳擬建739公尺摩天樓 全球第2高
執政百日民調下降 呂秀蓮：挑戰空前
哥本哈根槍擊傷警和路人 持槍凶嫌落網
國艦國造 造船公會盼政府展決心
林全承諾檢討台電 郝明義：願期待下文
介紹宜居減碳城市 侯友宜首爾演講
太空中心首次參加印度太空展 受關注
新光三越A11館改裝 特斯拉大阪王將進駐
7休1例假調整 勞動部：同一事由僅1次
桶裝瓦斯9月確定漲價 小吃攤成本看增
完全日本節目！WAKUWAKU強勢登台
文山區3處公宅戶數 決定少500餘戶
國慶主題台灣有你真好 不放焰火
颱風獅子山肆虐日本 11死17人失聯
南投縣中小學校長齊聚 交換辦學經驗
衝教育部 4學生遭判服務教育部120小時
蔡總統訪光電廠 期勉全方位領先
海基會顧問看田弘茂 很了解中國大陸
女提分手男引爆煤氣 炸傷自己還被判刑
墨總統會川普被罵翻 改口批他是威脅
台塑化：下半年價差縮小 影響獲利
消基會：Youbike系統測試 縣市應介入
大佳河濱公園吊車翻覆 工人遭壓傷命危
陸又有大學生被詐騙 自覺太蠢了自殺
歐盟商會抨擊不公 籲陸取消外資限制
鴻海2日除權息 外資連15賣
防鑽漏洞 勞保局擬投保15天才算1個月
北市推大巨蛋市民篇影片 里長現身說明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
名醫說喝多脫脂奶致癌 專家說沒這回事
台南就博會將登場 4千工作機會月薪3萬
8月DRAM報價漲2% 第4季可望續漲
健保署砸2千萬 改善學童過敏性鼻炎
北市影視音學校開學 學生駁柯文哲
平價咖啡跨足麵包市場 王信鈞再造傳奇
全國議長聯誼會 籲公平年金機制
101珠寶腕錶大賞 16大品牌秀潮流
鴻海2日除權息 證交所：市值估減625億
反課綱學生遭判刑 教部：尊重司法
記者節看當今媒體 陳國祥出書當獻禮
喵星人惹禍 小主人異位性皮膚炎加劇
高雄果菜市場拆遷 警方否認暴力作為
離婚當面說 柯文哲趙藤雄喬蛋無交集
自動資源回收機改設賣場 環保賺購物金
離島縣運動會 聖火傳遞到金門
核安22號實境演練 12日登場動員8千人
鬼月車市掉5成 雙B相對熱銷
尼伯特吹出醫療問題 台東馬偕增心導管機
前陸體育局高官肖天 涉賄當庭認罪
有如神助 警拜土地公後即逮電纜大盜
陸製造業優於預期 港股收高
台電5月歲修不行？郝明義黃士修唇槍舌戰
入湘先拜毛澤東 湖南官場無人敢違背
白宮若出售可賣多少 專家：新台幣80億
緯創軟體攜手IEEE CS 引進認證課程
小腿骨當下巴 鞋把男變臉成功
阿富汗炸彈攻擊2死 塔利班宣稱犯案
青椒農藥超標 新北移請宜蘭追查
警大80校慶 治安磐石受推崇
竹山2車禍釀3人傷 消防隊馳援
智能障礙青年做餅自立 銷售不佳盼支持
張小月：田弘茂掌海基會 是對陸釋善意
新加坡衛生部：一名台灣人確診茲卡
台商返鄉當客運司機 車輛故障竟猝死
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國防部：現役軍人不參加遊行 行之有年
太陽能市況差 達能昇陽8月業績連袂走低
晶電捍衛專利 控告美Adamax侵權
馬國特使訪台 參訪雲林綠能園區
因對手賄選遞補 高市議員也被判當選無效
資策會攜IEEE 開發4大系列17堂認證課程
這個包藏寶貝 3招輕鬆抓漏節水
YouBike暫停營運 竹市府擬依約罰款
大巨蛋產值上千億？遠雄：市府買回自營
中秋佳節到 金門邀遊客博狀元
小米手環2開學季促銷 8日開賣
國道收費員補貼 政院擬最遲春節前撥款
大馬出現首宗茲卡病毒確診病例
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醫師納勞基法 政院：108年9月1日上路
新北板橋家庭工廠火警 消防搶救
基隆老大公廟關龕門 好兄弟收假
大學生休學追夢 就讀北市影視音學校
傅(山昆)萁：率先發聲 9/3上凱道捍衛尊嚴
台北捷運萬大線施工 土城金城路改道
老人家4症狀 肌少症警訊
假造金融卡在越南盜領 俄國3男各判6年
慶祝九三軍人節 陸海空樂儀隊全台快閃
佐藤大Nendo設計品 松菸櫥窗展示
闖教部遭判拘役 彭宬：行動影響才重要
紐西蘭寶可夢玩家夜間抓寶 竟逮到竊賊
印度官員：太空發射能力需增一倍
7000大軍壓境 菲南反恐決戰在即
陸民投資台股基金鬆綁 12月上路
澎湖民眾贈復康巴士給縣府
觀光新南向 有條件免簽增緬寮柬3國
大打漫威牌 全球最大室內樂園杜拜開幕
歐蘭德是否競選連任 可能下週表態
反課綱遭判刑 蔡明穎不服要上訴
大佳河濱公園吊車翻覆 壓死遊艇公司老闆
顧立雄怒嗆記者 王美花力勸當官客氣點
越南台灣產品快閃活動 推廣時尚家居
新南向政策 鄧振中：經濟發展新方向
歐巴馬最後亞洲行 聚焦亞太氣候和經濟
金融授信挺經濟 3600億元上膛
辜寬敏：蔡總統民調不如意 應特赦扁
歐盟追稅狠咬蘋果 庫克：政治鬼扯淡
醒報8週年社慶 探討媒體未來
群聯7年財報未過關 金管會要求重編
拖救漁船一波三折 海巡加強戒護
中南非洲有眼福 日環蝕紅火環精彩上演
退輔會：若軍人參與遊行 應懲罰
亞諾法攻精準醫療 明年Q1進入回收期
提高國人保障方案 12家壽險上半年績優
兩會若復談 張小月：會講九二歷史事實
田弘茂掌海基會 確定不領薪水
張兆順出掌兆豐金 明天上任
海軍儀隊板橋快閃 海軍司令著軍服響應
加彭大選後大亂 反對黨候選人連夜逃遁
台南採購洽談會 商機逾2500萬美元
股匯持續脫鉤 新台幣震盪小貶
林萬億：我看不出蔡總統有霸凌軍公教
頭份打造主題夜市 變形金剛進駐掀話題
今彩539開獎
比利時聖戰士 女性比例達1/6
張兆順接兆豐金董座 救火經驗獲肯定
紓解農業缺工 國外農機補助最高600萬
經緯航新實驗室 要讓無人機傳輸零時差
總統大選結果公布 加彭首都陷入暴動
威力彩開獎
與蘋果隔空交火 歐盟：沒有政治動機
出訪教廷 陳副總統2日展開聖和專案
中共裁軍 5.8萬軍職幹部轉業地方
陸外交部：23中國公民新加坡染茲卡
外資累計淨匯入達2064億美元 續創新高
台商祭百萬年薪 爭取台灣年輕餐飲人才
馬汀大夫鞋變輕 歐陽靖加值創作塗鴉款
加彭選後暴力 200多人涉嫌劫掠被捕
想擠進倫敦金融業 穿褐色鞋面試竟NG
敘男童伏屍海灘邁週年 他的父親有話要說
NASA：SpaceX火箭發射場地爆炸
威力彩頭獎槓龜
駐日美軍魚鷹機 部分轉到沖繩縣外訓練
陸科學家：量子衛星9月中旬開始實驗
Galaxy Note7電池爆炸 三星考慮召回
今彩539頭獎3注中獎 都開在台北大同區
史瓦濟蘭國王任非南開發共同體主席
杭州G20 首次討論綠色金融
SpaceX火箭試射爆炸 原因不明
Note 7傳爆炸停止出貨 台灣三星：了解中
三星旗艦Galaxy Note7傳延後交貨
住星國台人染茲卡 疾管署：個案不回台
加拿大總理訪陸 人權議題不鬆手
SpaceX火箭試射現異狀 爆炸中無人受傷
布基尼禁令或無關伊斯蘭 卻凸顯性別霸權的主宰
矽谷最高薪的職位竟然不是軟體工程師？
布基尼的由來與爭議
10句職場面試令人起疑的句子及問題
彭淮南再獲肯定 全球唯一13A總裁
巴西總統羅賽芙罷黜案 上訴至最高法院
東南亞茲卡疫情拉警報 泰國清邁增2例
新北友善校園 特優布袋戲團結合冠軍橄欖球隊共同退散「毒、黑、霸」
福特六和人事異動通知 張景弼先生接掌市場營銷暨顧客服務副總經理
Ford QualityCare安全健檢及多項零件優惠 正式開跑
世界反霸在沙崙－沙崙國小「友善校園週」活動
中華電信讓玩家輕鬆練功變大師
〈時評〉小英政府投出第一個好球
吳敦義申請赴美演講 總統府准了
菁鑽聯盟「友GO菁彩‧環島月月抽」 獎項總值近百萬元
總統府收到疑似爆裂物包裏 刑事警帶回拆解
寄信不知地址畫地圖 冰島郵差照樣使命必達
軟糖是葷的？製作過程令你意想不到
新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
加彭總統大選後暴力 1100人被捕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐西蘭外海傳規模7.2大地震
紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
溪流垂釣遇黑熊襲擊 日勇翁徒手擊退
觀望美就業報告 歐股表現疲弱
利空消息衝擊 世界油價重挫
等待8月就業報告 美股持平
紐西蘭強震引發輕微海嘯 未傳傷亡災情
航空公司搞飛機 2名5歲男童送錯地點
與英相共進午餐 每人收費3150英鎊
陳俊聖讚宏?VR 媲美台積電夜鷹部隊
川普辣妻被爆曾當伴遊妹 怒告媒體誹謗
G20 美中有望宣布批准巴黎協議
滬尾砲台老樹染褐根病 市府防治動員
咖啡雕花超簡單 4步驟簡單完成
台股季線有撐 短線區間整理機會大
美歐貿易協定陷僵局 德法意見分歧
北韓提出請求 陸動用無人機救人
Sony德國參展秀新機 相機有亮點
希拉蕊募款45.4億元 創個人最佳紀錄
甲狀腺快速門診 免除等待檢查煎熬
房子不夠用 墾丁港口社區幫寄居蟹募家
老菸槍心臟冠狀動脈阻塞 手術撿回一命
老大媽謁祖回鑾 百尊神將4日迎駕
美國太空人太空漫步 完成ISS維護工作
華為IFA秀nova新機 弧形相機捕捉眼球
歐洲最大生醫研究中心 倫敦正式開幕
紀念毛澤東去世演唱會 澳洲輿論抵制
台股開盤 漲14.48點
新台幣開盤升1.3分
中市犬貓節育登記疫苗注射 4日開跑
爭議聲中 法國尼斯喊卡布基尼禁令
燕南山下英式風 金門下午茶新選擇
明長城1/3消失 陸群眾募資修長城
群聯財報風波未平 早盤一度大跌6%
台北101閃耀加拿大國家展覽會
南韓海運龍頭破產 南加州港埠受影響
樂陞不敵賣壓 苦吞第3根跌停
鴻海今除權息 早盤填權息之路穩健
紐文中心25週年 4台藝術家分享歷程
聖文森總理堅定維持與中華民國邦交
奧斯特跨足生技業 與陸商合作簽約
近20輛車遭破壞 民雄鄉長座車也遭殃
寶可夢商機！電信業推網路優惠衝業績
臉書Messenger新功能 與朋友即時視訊
客戶出貨遞延 毅嘉8月營收月減8%
加油再等等 下週油價可望降3角
太陽能廠營運有壓 股價表現弱
證交所座談 逾300家上市公司參與
4次酒駕遭通緝 男子辯稱重病要喝酒
國防部：現役軍人不應該也不適宜遊行
新台幣早盤升2.3分
台股基金前8月漲逾1成 投信：關鍵在選股
Nissan豪華跑旅登台 今年限額55台
郭正亮宣誓就職立委 推反酒駕修法
重慶垃圾箱設WiFi 50人同時上網
HPV致子宮頸癌 沖洗排尿趕不走病毒
張兆順預備接兆豐金 今辭元晶獨董
稻作直接給付試辦區 逾6成擇新制
涉虐殺貓咪斑斑 陳皓揚遭訴
大甲溪畔傾倒廢土 警尾隨逮無良業者
委內瑞拉反政府示威 傳百萬人上街
刷卡換機票 這張卡讓最高省近6成哩程
台股開高向下拉回 鴻海除權息獨力撐盤
私接電線害工人電死 水電工遭訴
仁寶歐洲下新棋 擬售波蘭電視組裝廠
陸對資通訊產業設障礙 美商會示警
G20峰會 美智庫：克服全球化挑戰
朴槿惠出席國際會議 與美中俄雙邊談
年金改革 蔡總統：不會坐視汙名化國軍
獸師性侵31名女生 美著名中學淪煉獄
宏都拉斯咖啡出口不如預期
唐獎週9月底展開 讓世界看到台灣
建國71週年 越南辦多項慶祝活動
香港議會選舉 民眾反應冷淡
撇兩岸政策不同調 郭正亮挺蔡總統主張
AIT：美方榮幸與台灣合作推展人權
綠能交流 阿曼盼台投資合作
日月潭萬人泳渡 環湖交通管制
田弘茂任海基會董事長 王金平樂觀其成
針頭鍍金屬玻璃 台科大讓打針不痛
林全：核一核二不延役 到期就除役
DRAM價格走揚 模組廠股價大漲
涉虐殺貓咪斑斑 陳皓揚遭追加起訴
新北菜市場辦促銷 買菜抽大獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中秋連假到來 北市推薦親溪景點
新軍事戰略 蔡總統盼明年1月提出
潘文忠：兩岸青年交流 不該因政治抹煞
1-6月 尼加拉瓜僑匯收入7.07億美元
樂陞股東上街 金管會9/9檢討公開收購
反課綱4生遭判刑 潘文忠：尊重司法
大啖點數經濟商機 業者推支付三管齊下
大巨蛋案 柯文哲：進入法律訴訟最下策
新台幣午盤升2.4分
劉德立午宴巴商工部國際貿易談判次長
陸泡麵銷量跌 調查：或受網路訂餐影響
深夜未亮大燈開快車 女剛吸完毒就上路
非洲天文迷一睹奇觀 日環蝕閃耀3分鐘
公務員3日可能遊行 伍錦霖：未違法
SpaceX火箭爆炸 所載衛星俱毀臉書失望
退休軍公教上街遊行 林全尊重
印尼證實感染茲卡案例
新北新增1例腸病毒併發重症
Optoma新投影機 時尚單品打造家庭劇院
陸百座城市新屋均價 每坪19.5萬元
許淑淨拜會 王金平試戴奧運金牌
防治登革熱 成大發表掌蚊人平台
騎單車未戴安全帽 傷重風險高2.4倍
大巨蛋若解約 柯文哲：像準備聯考因應
東協峰會 杜特蒂歐巴馬可能互嗆
民進黨團：年金若不改 恐破產危機
A-225型號持有權 不會轉交中國
928教師不放假 教長：表達敬意最重要
世界保育大會揭幕 歐巴馬籲陸齊力減碳
美國為蘋果稅改？ 謝金河談租稅競爭力
北市參與式預算 執行1年半提63案
三星手機電池頻爆 或將召回
許厝分校學童上課 採集尿液找關連性
花蓮市長魏嘉賢就職 服務不分顏色
烏茲別克官方發布 卡立莫夫總統病危
參與式預算 柯文哲：10月辦城市論壇
婦嫌走路太累偷腳踏車 苦了同村鄰居
失業勞工子女 就學補助9/12申請
公費流感疫苗十月開打 補助費用增誘因
陸9月中旬審美籍女華商間諜案 美關切
涼傘的澎湖灣 舞步間傳承技藝
13台人在柬被捕 駐處持續了解協調
中華民國政府援贈巴國公共市場
印度太空展 瑞士秀出清潔太空裝置
泰北清邁增2茲卡病例 7人已痊癒
知名麻辣鍋集團旗下店員工涉盜刷遭訴
台股收盤跌13.60點
唐榮董事長難產 董事會出席人數不足
為西拉雅蜜蜂請命 走馬飛車推主題車
台股開高走低 收跌13.60點
樂陞投資人慘賠18億 要投審會負起責任
歷時26小時 玉豐春漁船拖往小門漁港
9月台指期跌11點
廣州是海上絲綢之路起點 有文物證明
退休軍公教遊行 1322名警力戒備
台股秋節變盤？投信：看好直至農曆年
調和酒冒充釀製酒 酒廠負責人收押
9月電子期跌金融期漲
撞死殯葬小開 運將判1年4月確定
北市YouBike站點 全部修復完成
科技拉回金融強攻 台股難抵跌勢收黑
被控買凶殺警 竹崎鄉長再度喊冤
混凝土車翻覆邊坡 自行脫困輕傷
果菜市場拆遷 警：民眾受傷非事實
內容籠統 區域產業計畫政策環評中止
日民進黨黨魁選舉 蓮舫等3人競逐
亞非為茲卡高風險區 26億人受威脅
因應中秋節 中華電信帳單繳費順延
巴基斯坦基督徒區遭攻擊 4炸彈客身亡
鴻海除權息大秀 爆量衝45個月新高
劉德立夫婦晚宴巴京布蘭敦市長伉儷
打造兒童遊樂園 竹市中央公園設施升級
涉密風險可控制 總統府核可吳敦義赴美
見趙藤雄為救民調 柯文哲：民調數據難講
水獺復育成功 新加坡最美的嬌客
樂陞案 曾銘宗設專線協助投資人
IBM助台灣轉型 設客戶創新中心
軍公教93遊行 北市警：不用拒馬蛇籠
三大法人賣超台股57.45億元
寶可夢抓寶聖地 中華電行動基地台助攻
Note 7電池起火 傳三星將全球召回
國中小開學 新北警展開護童勤務
失業免慌張 勞工保障權益手冊協助你
掌權逾25年 烏茲別克強人總統病危
101歲退休軍醫迷途 警助返家
韓進破產 中華信評：陽明短多長空
美就業數據出爐前 日股持平
巴基斯坦西北部法院遇襲 傳12死52傷
學名藥無異原廠藥？消基會籲改善抽驗制度
張兆順救火兆豐金 3件事最優先
退休軍公教遊行 總統府：尊重多元聲音
銓敘部：經精算 提撥率可能要提高
到兆豐金救火 林全交給張兆順這個任務
柯文哲：悠遊卡應放寬每天3000元上限
遭指委員逾1/3民進黨籍 顧立雄澄清
維京群島有本土茲卡 旅遊建議提升警示
雄心計畫有變 傳谷歌擱置積木手機計畫
NASA穀神星新發現 休火山曾噴冰
陸商務部啟動滴滴優步合併反壟斷調查
張家界玻璃橋開放12天 暫隨景區封閉
劉德立和巴最高法院副院長交流政經情勢
茲卡疫情延燒 李顯龍籲滅蚊蟲滋生地
明基材料台南機能膜產線 月底關閉
西藏軍區升格後 宋景原回鍋副政委
府核可赴美案 吳敦義卸任後首出訪
樂陞案效應擴散 遊戲股一片倒
一卡通是否造成壓力 悠遊卡：有影響
北埔忠恕堂修復竣工 開放預約參觀
台人遭福建詐騙集團詐騙 陸方返還款項
中共空軍司令：正發展新一代遠程轟炸機
北市刷悠遊卡消費 擴及八大商圈
新台幣升3.3分 收31.703元
生技策略會議6日登場 擘劃生醫新藍圖
天降火箭殘骸 湖北恩施人見慣了
傳提撥率提高3倍 銓敘部：絕非事實
揚智與Wyplay合推新品 獲創維訂單
銅安里自來水普及 揮別重金屬地下水
逃逸外勞太壯卡樹幹間 糗樣遭逮
軍人辛酸 海軍艦長被太太說不是家裡人
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德蕾莎修女將封聖 癌癒婦捍衛神蹟
男大生虐貓 3死1傷判刑11月
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穩懋下修Q3預估 由季增變季減
九三敬軍 阿兵哥來就送風獅爺
軍公教大遊行 部分北市公車改道
魏明谷訪日本 邀西武集團赴彰投資
傳烏茲別克總統過世 當局尚未證實
東南亞市場需求增加 榮運購新貨櫃
樂陞收購案金管會提告 北檢分案偵辦
警大80校慶 刁建生為園遊會揭序幕
大潮加間歇雨勢 台南濱海傳校園積水
杜特蒂首次參加國際峰會 將晤9國領袖
中秋禮盒過度包裝 酒品指甲油上榜
總統府收可疑包裹 交刑事局拆解
三星停售Note 7 買主可換新機
央行理監事會訂29日 可望終止降息循環
颶風赫米納登陸佛州 數十萬戶無電可用
新台幣微幅震盪 收盤升3.3分
若北韓核彈威脅消除 南韓可不要THAAD
府收可疑包裹 警：陳情物品非爆裂物
樂陞獨董終於出面 發表10點聲明
Note 7出包 台灣三星：9月中旬起可換機
副總統訪教廷 近20年台梵高層互動密切
桃園企業領航雲 18家企業成亮點
台電總座空降紀錄 董事長朱文成盼當唯一
陸：G20有望實現投資合作多成果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
午夜亂刮車 監視器畫面循線逮人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
建材大展亮點多 吸睛展品驚豔展場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
命中注定逮到你 通緝4次全栽1警手中
鬆綁悠遊卡日消費額 金管會：本無上限
涉詐騙藝人俞小凡 重起爐灶又遭逮
新北就業服務中心改制就業服務處
陸：歡迎菲律賓總統訪問 盼儘早成行
野放百隻螢火蟲 大安森林公園星光點點
男持槍闖進車欲劫財 女駕駛逃出報警
胖子不准睡上鋪 陸大學按BMI分床位
三星召修Note7 網友：蘋果iPhone 7受惠
迎接G20藍 杭州少了1/4人口
東協峰會 杜特蒂料倡議跨國反毒
美科學家發明新織物 有助人體降溫
家樂福插旗平鎮 3D虛擬試衣鏡搶客
中油台糖董座拍板 陳金德黃育徵出任
台電面臨2大挑戰 供電穩定及電業自由化
黨產委員會澄清 無約聘人員7萬月薪
法接納難民 阿富汗人申請庇護暴增十倍
美就業報告出爐前夕 港股上證收紅
國訓中心查獲病媒蚊 高市祭重罰
南投驗烤肉食材 豆干含過氧化氫
三星Galaxy Note 7 在陸如期上市
台鐵松山爆炸案 家屬盼盡快協調賠償
開學季別忘檢視子女保單 建構完整保障
立委：兆豐銀無保放貸 形同斷線風箏
遭指控五鬼搬運 中投：非事實
主辦G20峰會 陸盼避免觸及敏感議題
三星Note 7出包召回 高層致歉
國際獅子會送愛心 助偏鄉清寒學子
榮耀93 澎縣長向三軍官兵表敬意
苗縣拚國際教育 12高中菁英赴美交流
外資本週轉賣 台股市值跟著縮水4224億
印尼綿羊選美 總統也瘋狂
林全：核能廠如期除役 核四不啟封
慶祝九三軍人節 馬祖企業推出敬軍優惠
Note 7電池缺陷 每百萬支有24支受影響
籌資難 九暘決定解散子公司貝思親
公司治理論壇 廉政署鼓勵企業員工揭弊
狄培理贈唐獎珍貴家書 郵票面值85萬
懷念軍旅 退伍阿兵哥重返英雄島
全球成長恐再降 拉加德籲採取有力行動
三星召回Galaxy Note 7 部門主管道歉
新北英式風格聯合婚禮 漏夜排隊額滿
開學季獻愛做環保 法背包品牌推舊包折價
樂陞案 金管會告百尺竿頭詐欺
詐騙太多 大陸新生不敢要獎學金
防茲卡 港向新加坡發黃色旅遊警示
樂陞自救會成員 醞釀集結搶2席董事
核電廠不延役 台電總座：力拚不限電
外送掀新革命 Uber讓你只有廚房也賺錢
達方全新概念登山車 德國EUROBIKE發表
改善苗縣校舍環境 立委爭取千萬補助
日月光用5.2億 取得榮化高雄不動產
長照2.0 林萬億：10月起試辦
南海緊張 東協大陸將建熱線簽聯繫準則
英國公投是否真脫歐 歐洲法院院長質疑
鍾炳利接台電總座 期許業務做得好又早
趙健在任總座時虧損擴大？唐榮：不正確
陸商務部：將與菲重啟經貿聯委會機制
嘉市區長病逝 10分鐘後母親也走了
獲利潛力佳 愛達荷州農民嘗試種植松露
傳烏茲別克總統過世 接班人選尚未明朗
劉德立主持臺巴國會友好協會成立
三星高成本更換Note7 輸了銷售挽回信心
拆果菜市場牴觸戶 高市：兼顧情理法
把關學童校園午餐 年底前擬抽驗千件食材
新北介紹首座情境模擬靶場 向警察致敬
安卡拉機械行銷聯盟啟動 促進台土貿易
騰出空間關政變者 土耳其釋放3.4萬囚犯
兆豐遭美重罰 金管會調查報告列6大缺失
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蒲亭會安倍 領土爭議恐仍難解
梅克爾支持度下降 5年來新低
大埔案 內政部：朝原地重建努力
大樂透開獎
三星：Galaxy Note 7可換新或退貨
Note7事件誰受惠？iPhone 7有無亮點決定
美8月就業增加15.1萬人 不如預期
愛普董座謝再居：收購力積 合攻物聯網
德國IFA展亮點多 夏普聚焦未來電視
三星Note7換新機 電信業者動起來
軍公教93上凱道 府院尊重表達看法權利
尋求獨立 蘇格蘭首席大臣捲土重來
陸辦G20重經濟 外媒：政治不能避免
台灣大攜手宜蘭 宮廟也能免費飆Wi-Fi
生育日宣傳照挨批 義當局更改內容
IBM助產業轉型 在台設客戶創新中心
陸殲-20到四川高原測試
山林水8日股票上市 中籤率1.74%
配合新南向 羅致政：外館整併年輕化
兆豐金：中投借款十足擔保 到期不續借
漢翔攻航太產業 中鋼等大廠策略聯盟力挺
樂陞股東求代墊交割款 中信銀：無義務
嘲諷義大利地震災民 查理週刊惹議
南韓與肯亞合作建設核能發電廠
樂陞抗空頭 宣布擬買庫藏股6250張
新加坡茲卡疫情擴散 增至189感染例
大樂透頭獎槓龜
兆豐案 政院待證據明確向失職董事追償
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台灣人東莞被砍 海基會發函盼查明事實
英最夯嬰兒名 艾梅里亞和奧立佛
土耳其哀悼烏茲別克總統過世
涉勾結毒販運毒當績效 調查官遭起訴
高雄大雨成災 市府二級開設嚴加戒備
烏茲別克宣布 卡立莫夫總統辭世
法檢察官：IS勢力弱化 反增恐攻風險
民調落後 川普豁出去打選戰
偷吃牛隻又鬧脾氣 澳洲警方苦擒4米巨鱷
華郵：萊斯追隨季辛吉 美中關係未脫軌
奈及利亞軍方確認博科聖地首腦已死亡
彰化縣長視察日本大型電田 思考種電
CNN：遠離塵囂的上海後花園－杭州
CNN：生活中不可缺少的幾道日本美食
茲卡病毒登陸 佛州成為美第一州
〈時評〉九三軍公教遊行的曙光
年金改革反抹黑 軍公教周六兵分四路上街
菲總統家鄉爆炸14死 當地恐怖組織揚言再攻擊
瀕絕大燕魟遭殺 法媒白目報導頌揚釣客 挨轟！
軍公教九三遊行 民眾支持不同調
〈時評〉蔡英文投手正面對「2好3壞」的「關鍵球」時刻
〈時評〉九三遊行聚焦於蔡英文『年金改革』運動： 『不當既得利益』VS「公平正義」
菲南爆炸案數十人死傷 疑為恐怖攻擊
副總統赴梵蒂岡 盼台梵邦誼永固
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
烏茲別克國營電視台：總統卡立莫夫辭世
烏茲別克政府宣布 卡立莫夫總統辭世
美升息機率降 歐股隨全球股市走強
WHO：里約奧運選手觀眾 無染茲卡案例
菲南納卯市爆炸案 台商大致平安
發生奪命爆炸案 杜特蒂家鄉陷入緊張
官員：馬利中部城鎮遭疑似聖戰士控制
蒲亭喊話 油價走揚
美國禁售號稱具抗菌效果市售清潔產品
美升息機率下滑 激勵美股收紅
哥倫比亞與FARC叛軍 26日簽訂和平協議
躋身人生勝利組 需要高情緒韌性
歐盟要蘋果補繳重稅 愛爾蘭決上訴
科羅拉多電影院槍擊案 判4倖存者賠款
抗議年金改革抹黑軍公教 兵分四路上街
黨內支持勁揚 川普民調趕上希拉蕊
澎湖海巡查扣陸船重罰 漁獲海拋
三芝共榮社區溪畔步道 心療走廊之旅
專機密集抵杭州G20 歐習會將登場
巴西總統泰梅爾訪陸 參加G20峰會
泰王感染接受治療 血壓心跳體溫都正常
99歲學校秘書 服務同一崗位80年
澎百年郵局 所有有人島都有綠衣天使
南投中興郵局郵票牆 300多張吸睛
軍公教大遊行今登場 下午2時起交管
寵物疫苗全程恆溫運送 毛小孩保健康
腳趾紅腫如香腸 乾癬性關節炎作祟
杜特蒂家鄉驚爆 恐怖組織宣稱犯案
淹水消退 高市應變中心降級開設
大雨襲高雄 環保署：積水容器要清理
年金改革 教師團體不同調
美國升息恐提前 亞幣全盤皆墨
環保生態遊 嘉市回收換代幣
官二代李小鵬 出任大陸交通運輸部長
蔡總統首主持秋祭 政黨輪替入祭文
南海爭議 歐巴馬促北京停止炫耀實力
網傳馬鈴薯抑制癌細胞 營養師說太誇張
查理週刊嘲諷義大利地震死者 網友撻伐
嗶悠遊卡做公益 助3失老人
在家養白海豚？來自密西西比河的觀賞魚
美FBI公布對希拉蕊電郵調查結果節略
迪歐提瑪四重奏來台 演出布列茲作品
台北國際數位內容交流會 7日登場
認識開學症候群 開心上學去
家鄉遭恐襲 杜特蒂：將封鎖納卯市
暖冬誤花期 中秋節還可賞金針花
澎尖山電廠發起捐血 禮券加冰棒吸引人
柯文哲：年金改革 軍人應特別處理
軍公教上街 朱立倫：改革不應製造對立
BBC妙聞 激勵員工 免費披薩竟勝過獎金
大陸批准巴黎氣候協定
鐵路柵欄故障2小時 媽祖信徒進退不得
NASA公布木星照片 南極極光清晰可見
廣東海豐官員持香港身分證 被辭退
機械手臂長眼睛 辨識物體動作更聰明
越南慶祝國慶 特赦囚犯逾2千人
許世楷：總統不認九二共識 護台灣主權
柯文哲：年金改革要做 處理方法要注意
FBI約談摘要：希拉蕊無法記住每場簡報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
培養市場嗅覺 衣啟飛翔帶創客殺出紅海
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
給魚也給竿 街友賣雜誌找回自信
經濟部輔導團 助攻開發語音地震警報器
菲南遭恐攻 駐菲代表處建議警示升級
世代組合成立 號召青年關注年金改革
九三軍人節 蔡總統臉書貼三軍點陣Q圖
教師節補助 柯文哲盼併到年金改革處理
強人已逝 烏茲別克掀開歷史新篇章
手機視訊揚言尋短 女子跳橋獲救
聯大將開議 民間推動入聯遊行
不只間諜照！Apple Watch 2影片曝光
台南強震劫後重生 洪丞寬抓週
高雄淹水 泥流衝入殯儀館寄棺室
噴藥遏茲卡 美國南卡州數百萬蜂枉死
景氣變化快 人資主管：跳槽風險增
劉德立與巴拿馬海事局長主持華語開課
菲南爆炸案 杜特蒂取消訪問汶萊
九三軍人節 國軍穿軍服上街感覺榮耀
菲夜市驚天爆 總統定調恐攻加強反擊
柯文哲：接受不同過去 合作走向未來
八二三砲戰公園 紀念碑揭幕
Note 7召回恐衝擊三星 外資：沒那麼糟
許宗力獲提名司法院長 法官提違憲疑慮
為國軍加油 便當連鎖業者軍人節大請客
港立法會4日改選 泛民激進派異軍突起
軍人節 高市秋祭國殤莊嚴隆重
胎位不正不想剖腹 中醫艾灸有望轉正
硬撐等中秋獎金？竹科離職潮不明顯
母親頭七法會 男持剪刀刺殺嫂子
外媒看G20杭州峰會：謠言慣例與解禁
韓媒：北韓潛射飛彈和大陸巨浪異曲同工
推動入聯 獨派大老喊設參與聯合國部
中秋商機逾50億 業者搶食各出奇招
G20峰會前夕 陸批准巴黎協定 美料跟進
風災復建 農委會提供台東災民臨時工
下週油價估降5角 汽車加滿省25元
海巡分隊長蔡宗達 入祀新北忠烈祠
基隆瑪南活動中心啟用 議長讚有效率
日相籲俄總統合作 攜手解決島爭
三星Note 7出包 掀手機品牌連鎖反應
中秋採購 「懶人烤肉」關鍵字最夯
自認股價被低估 有陸企選擇從港股下市
海島婚禮首選 浪漫七美見證愛情
農業之旅 總統：中部農業經驗非常重要
納卯市長：阿布沙伊夫犯下夜市爆炸案
研發法人革新 科專首長會議定 3方向
台山疑用過期原料 番茄醬10品項下架
抗議年金改革抹黑軍公教 兵分四路出發
斗六文旦嘉年華搶購潮 買氣熱滾滾
飯店業瘋寶可夢 富驛推抓寶大賽
核一廢料暫存無人島 9月報告出爐
習近平特使 張高麗赴烏茲別克總統葬禮
鐵粉：川普若輸 塔可餅恐淹沒美國
德雷莎將封聖 修女會營運卻惹議
私校教師赴教部 批九三遊行反改革
雲林家扶獎助金 助學子展翅向前
陸駐英大使：中英關係基本面沒有改變
亞洲最早發行郵票 印度郵票多彩豐富
歐巴馬專機抵杭州 歐習會將登場
陸批准巴黎協定 改善全球暖化關鍵
八斗子驚見浮屍 消防岸巡合力打撈
班加羅爾太空展 台灣與各國談合作
德雷莎修女祖國 馬其頓阿爾巴尼亞相爭
維冠大樓價購 市府1.9億買68%土地
立法委員團訪問丹麥
九三軍人節 許淑淨感謝國軍付出
熬過淡季 車廠促銷戰火再起
新北推社福參與式預算 6社團爭取
宜蘭孩童遭火車撞死 原因調查中
軍公教九三遊行 近12萬人上凱道抗議
BBC遭IS入侵？ 原來只是連結錯誤
政府裁員砍補貼 阿根廷數萬人上街示威
職場體驗秀成果 青年創意變裝展自信
台灣月琴民謠祭 北投溫博館登場
爭取世界盃少棒賽組隊權 台南開訓
光田健康舞蹈比賽 選手尬舞比健康
昆士蘭臺商出席諾魯投資說明會
印度總理訪越 提升兩國關係
台塑調降下週汽柴油價每公升0.5元
清潔用品宣稱抗菌 專家建議用肥皂就好
印度貸款5億美元給越南 目的國防用途
外交部發布菲律賓納卯市旅遊黃燈
亞洲首例 正瀚整合農業生技實驗室動土
第 4季如何投資 投信說這 3大主軸
男子手腳遭砍 倒臥加油站旁
臘腸狗超黏人 這個舉動讓主人好害羞
陸禁毒節目主持人 查獲以販毒為生
總統訪茶改場 盼台灣茶成高值產業
大馬發現首起本土傳染茲卡病例
奧總理：星巴克等企業納稅低於香腸攤
美關切產能過剩 習近平提鋼煤減產目標
創意做環保 新北337環保英雄獲表揚
宜蘭女童疑似跨越鐵道 遭自強號撞死
軍公教九三遊行 府盼繼續共商可行方案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
九三大遊行 民進黨：政府顧及各方感受
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
三星特斯拉都吃過虧 鋰離子電池錯了嗎
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
追討70萬未果 男持鐮刀砍友手腳
談年金改革 親民黨：別把軍公教當敵人
曼谷寶可夢玩家聚會 逾千人抓寶
全國機器人競賽 高應大台大奪冠
林萬億：明年初召開「『不公年金改革』國是會議」
年金意見分歧 教部：尊重多元意見
提升戰力 義消火場救災訓練超真實
監控寵物疫苗 不可逆溫度計為毛孩把關
歐巴馬出席G20 任內最後訪陸
高中生再染肺結核 北市擴大篩檢
林萬億：若明年未完成年金改革 守諾下台
朱立倫：維護警察尊嚴及執勤安全
負面清單模式 大陸將從自貿區推廣全國
軍公教大遊行 藍綠互批製造社會對立
中秋烤肉有新招 3大量販大吹異國風
陰謀論者：SpaceX火箭爆炸是外星人空襲
歐巴馬抵杭州 陸官員與美國安顧問吵架
玩寶可夢擅闖民宅 屋主拔槍相向
因連續下雨 YouBike：道歉方案延至5日
軍公教遊行要尊嚴 反霸凌不排除再上街
行政院：這次是全民參與的年金改革
抑制藥價哄抬 希拉蕊提對策
菲南爆炸案 生還者稱2婦女形跡可疑
黃國榮參加蒙古台灣教育展開幕儀式
澎湖另類婚禮如尾牙 喜宴還有3C摸彩
熱帶風暴赫米納北移 美國東岸發布警示
德雷莎修女封聖引人 羅馬計程車動員
G20 中美聯合批准巴黎氣候協定
歐習會登場 開場談管控分歧
菲總統：進入無法律狀態並非戒嚴
鼓勵認罪 大陸司法新制展開試點
日輿論懷疑安倍與蒲亭會談成果
聯手抗陸 印度貸越南5億美元國防款項
今彩539開獎
大福彩開獎
美總統大選激戰 提早投票可能先定生死
Note 7換機還可選色 細節流程出爐
陸2016汽車產銷 有望2500萬輛
陳建仁抵羅馬 將觀禮德雷莎修女封聖
美中西部地震 奧克拉荷馬規模5.6
義強震受困230小時 黃金獵犬奇蹟生還
港拍法國名酒 1瓶要價近1部車
后羿射日嫦娥奔月 新加坡中秋亮燈讚
陸霸道強勢 美中工作人員險演全武行
海地外長及教長肯定台灣獎學金援助
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
國內和平峰會落幕 緬甸和平之路仍漫長
陸設探親假鼓勵陪父母 網友批不實際
G20晚會 西湖水上辦交響音樂會
歐習會 坦率談人權網安與南海分歧
大馬首起本土茲卡病例 患者併發症過世
新加坡專家：星國茲卡病毒來自亞洲
巴黎氣候協定美中准了 潘基文使力續推
男子騎車闖雪隧撞警車 警對空鳴槍逮人
是否出走歐盟 法極右派若掌權誓辦公投
歐巴馬：盼與習近平就棘手問題坦誠會談
科威特：公民赴美前確認手機無激進內容
杭州歐習會談台灣 美澄清：對台立場不變
泰國南部火車爆炸 1死數傷
理想大地月餅禮盒 應許中秋送禮最鍾意
晶英酒店「池畔賞月派對」慶中秋慶團圓
愛用殺菌肥皂洗手？ FDA：不抗菌又傷身
外交部：持續與美方保持密切溝通 美對兩岸關係長期且一貫
阿茲海默症有救了！ 新藥可有效減緩症狀
阿富汗公車撞油罐車意外 至少36死25重傷
蔥油餅用劣質豬油 食品廠判賠國軍84萬
〈財經主筆室〉樂陞與兆豐涉洗錢案啟示
泰南觀光城鎮爆炸焚燒案 逮首名嫌犯
歐習會 歐巴馬施壓南海促兩軍合作
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
1971年戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭黨領袖
副總統憶德雷莎修女 一堂名為愛的課
國民黨全代會 黨部主委直選案受關注
日月潭萬人泳渡 馬英九二度挑戰
日月潭萬人泳渡 爭取國際游泳總會認可
印尼文化嘉年華 新北市民廣場登場
俄部落客教堂玩寶可夢 恐囚5年
東石漁人碼頭 雲嘉南夏天熱門景點
全台紫外線高量級 花東澎湖過量級
平溪老郵筒 歷史最悠久
素人變生態專家 守護家鄉潮間帶
澎湖外垵漁港 最具漁業與魅力
全台最高特色郵局 阿里山郵局
德蕾莎修女將封聖 10萬人到梵蒂岡見證
iPhone 7沒驚喜？ 8大亮點搶先看
台股高檔徘徊 投信：觀望為宜
買中古車怕踩雷？智慧診斷器幫大忙
香港立會選舉 梁振英籲選民踴躍投票
G20水泥業停工 台泥：不見得受惠
什麼是公司治理？漫畫讓你一看就懂
德國之聲專訪謝志偉：讓台德關係更踏實
美熱帶風暴赫米納釀2死 勞動節假期泡湯
中秋賞月何處去？小資版VS豪奢版
半導體業力拚再上層樓 29日舉行年會
校園意外多 子女保險你保對了嗎？
杭州歐習會談後 西湖漫步夜話
南海仲裁 陸批美沒資格說三道四
貨幣外匯議題 可望寫入G20杭州公報
洪秀柱：民進黨激化仇恨 清算黨產
台西警局散發藝文風 展出76件創作
川普低姿態拉攏非裔 底特律選民不買帳
家用機器人受歡迎 但價格將是普及關鍵
宏?寵物新事業 幕後推手竟是實習生
吳敦義：九二共識一中各表8字不能拆開
洪秀柱：和平政綱對抗台獨黨綱
推沼氣發電 養豬業轉型要做綠能豬
沒去遊行 台大教授：自己養自己較務實
課綱納學生代表 教長盼大家相信年輕人
退休軍公教遭污名 吳敦義籲重事業別均衡
軍公教遭污名化 柯P：改革互罵很正常
橫渡日月潭 馬英九花1小時38分挑戰成功
中油查德礦區探勘權 一半讓售陸企
北市追討阿扁發的獎金 柯文哲：收爛攤
兩岸僵局解套 江丙坤：陸堅持九二共識
印尼竹筒糕 椰糖香氣一吃必上癮
總統：年金改革壓力 我做總統我會承擔
洪秀柱任命4副主席 全代會通過
政綱納和平協議 王金平盼討論建立共識
3大晶片廠底子硬 員工 7成碩博士
東京電玩展即將登場 新遊戲紛紛出籠
機器人超能幹 雕花泡飲料搬東西樣樣行
黨兩岸政策 朱立倫：九二共識一中各表
半夜聊天突遭砍 新北3人送醫
莫天虎：國民黨必須致力改善兩岸關係
6.1地震襲菲民答那峨島 未傳傷亡
英國首相：經濟將承受脫歐苦果
嘉市車禍人壓車底 警民合力抬車救援
男自摔卡小黃車底 民眾齊力抬車救人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
酒後拚快龍 男酒駕抓寶警先抓
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
G20與金磚國 習近平籲加強協調配合
解決勞工問題 總統期許青年當創業者
公民參與風氣盛 提點子與vTaiwan相輔
英統計：兒童青少年罹癌16年內上升40%
招財避煞 家養紅龍公司養金龍
人口高齡交易趨緩 馬國房市前景保守
無辜女童滿臉墨汁 柯文哲大笑場
另類城鄉差距 雙北海外置產占比高
土壤液化受災 台南首處重建案動土
油價終止連3漲 汽柴油各降5角
世界最長壽女人瑞 119歲辭世
國民黨：逾5成民眾支持和平政綱
立院召委選舉 廖國棟：尋求親民黨支持
自己雲端自己建 隱私更有保障
教育過程缺生活經驗 總統：別急著念大學
3D列印創意 FASTLab扮推手
年金改革等議題 總統盼聽到青年聲音
比利時國會友台小組訪台
加油再等等 5日起汽柴油各調降5角
總統：解決根本問題 成效一時看不到
微整形保青春 肉毒桿菌到底是什麼？
維冠大樓重建否 災戶意願將定案
總統：走完街頭後 要坐下來好好談
巴西新總統杭州逛百貨 入手玩具機器狗
移民照片景象震撼 攝影記者獲獎
菲南規模6.0強震 當局：恐造成破壞
小丑出沒拐小孩 美南卡州怪事疑電影噱頭
受情緒困擾想輕生 全台近52萬人
壽山15隻獼猴被毒死 吱吱黨辦告別式
秋遊澎湖 吃喝玩樂俗夠大碗
美槍聲頻傳 大西洋城巴爾的摩傳傷亡
習近平談台灣 陸委會：溝通大門敞開
國民黨全代會吃梅花餐 副主席認桌
台灣食物 新加坡人最盼這8種
家庭收支調查 去年168萬戶入不敷出
實體書未死 美調查受人們喜愛度不變
羅德島州台灣日 龍舟競技精彩熱鬧
野外搜救挑戰賽 訓練求生兼釋放壓力
菲警掃毒行動凌厲 平均每天15嫌斃命
陳副總統會教宗 將致贈台灣出版書籍
中美BIT談判 陸盼取得重大進展
巴士對撞油罐車 阿富汗35死20多傷
談年金改革 林揆盼回會議桌上溝通
人沒起來 男子平溪瀑布跳水命危
代寫作業走紅大陸 槍手月入近20萬
外交部：美對兩岸關係立場長期且一貫
避免公車事故 台中5天開676張罰單
台聯訴求 以台灣之名參加國際賽事
勞工輕鬆成家 台中勞工住宅受理承購申請
樂陞案延燒 謝金河：獨董風險其實很高
中和土地公文化祭 熱鬧登場
手腳截肢不服輸 郭韋齊橫渡日月潭成功
機車廂型車相撞 騎士摔落農田不治
鱷魚先生爾溫逝世10週年 兒女繼承父志
大馬上半年GDP4.1 東協表現最佳
海霞基金會獎學金 獎勵警義消子女向學
藍全代會通過黨章修正 黨部主委直選
歐巴馬抵陸未獲隆重歡迎 疑陸刻意怠慢
因應黨產條例 莫天虎：停發月退金與18％
越僑齊聚 慶祝越南71週年國慶
抗議電業法修法 台電員工接力步行15天
竹市寶貝童樂會 小朋友玩到不想回家
習近平：G20應成行動隊 而非清談館
蔥油餅用劣質豬油 食品廠應賠國軍84萬
共軍再打虎 前總後少將周林和涉違法
奧克蘭台灣美食節飄香登場
建築師郭旭原談建築與人文的空間對話
立委團訪問丹麥 成果豐碩
林全：對公共政策吹毛求疵是進步動力
不滿垃圾車跑太快 男持刀恐嚇清潔隊員
黨部主委直選 國民黨組研修小組
黨部主委直選 吳敦義：無關黨主席選舉
梅克爾難民政策滿一年 地方選舉受考驗
B20晚宴菜單曝光 八方賓客大展宏圖
黨部主委直選 洪秀柱：擬配套後推動
西螺廣福宮老大媽武財神回鑾 場面盛大
花甲蜘蛛盜行竊 警調閱千組監視器逮人
柯文哲貼影片 籲遠雄8日前改善大巨蛋
日台交流峰會登場 日代表挺台參與ICAO
菲民答那峨島發生規模6強震 嚇壞居民
遠雄：北市府整遠雄 無所不用其極
討黨產黨部主委直選 洪秀柱內憂外患
竹市路平政策有感 民眾讚：真的平很多
海洋問題 陸要日在雙方領袖會談少批評
教宗方濟各宣布 封德蕾莎修女為聖人
澎湖一支釣 釣起罕見土托魚
首創現場錄取 台南就博會釋職缺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
杜塞道夫台灣之舞 深獲好評
安倍出席G20峰會 欲提出東海南海問題
百貨週年慶大戰開打 檔期優惠看這裡
網傳江澤民突然中風 病情穩定康復中
梵蒂岡舉行儀式 冊封德雷莎修女為聖人
德雷莎封聖 加爾各答信徒獻花歡慶
陸梵互示好 學者：藉外交籌碼施壓台灣
張景森：陸客是我們最需要交的朋友
亮島史前文化論壇登場 學者發表專文
新北印尼文化嘉年華 新故鄉解鄉愁
香港立法會選舉 影響未來4年政局
群聯自結7年更正後財報 淨利不變
屏縣大雨 縣府團隊動員應變防災
徐佳青：各縣市辦歌唱賽認識東南亞
北海岸藝術祭 26藝術家打造大地美學
鯉魚潭紅面鴨飛山東吸客 花蓮拓展觀光
德雷莎修女獲封聖人 教宗譽為慈悲典範
習蒲會 談一帶一路與歐亞聯盟對接
未把關樂陞收購案？金管會4點澄清
德雷莎修女封聖 來自台灣的詩歌和禱詞
台灣精品公益路跑 捐書助印尼失學兒童
德雷莎修女邁向聖人之路
照片為憑 菲指中國欲在黃岩島填海
站鬥雞 重慶土雞昂首挺胸學人走路
美教授打賭輸學生 全班測驗爽拿A
洛城大廈成美西岸最高樓 工人登頂自拍
G20峰會 美日領袖對英脫歐發出警告
兆豐案 金管會：去年妥善處理應不至此
洪耀福站台拉選情 口湖鄉長補選升溫
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海水淹美沿岸地區 科學家：不再是理論
會見陳副總統 教宗：會為台灣人民祈禱
蒲亭訪陸會習近平 俄國冰淇淋當伴手禮
邀行政立法會談 總統：加速年金改革
陸媒：歐習會成果 加強軍事海警合作
天主教慈悲象徵 聖人德雷莎也遭批評
習近平籲G20領袖莫空談 專家料難有成果
深圳三房兩廳改裝成30床 還有販賣部
港二級歷史建築大火 火勢延燒近4小時
G20杭州峰會晚宴 主打杭幫菜
泰王呼吸系統感染獲改善 持續治療
美男孩遭綁27年後尋獲屍骨 父母心碎
以企業軟體可監控手機 自家機密也遭駭
遏止敘利亞暴力 美：尚未與俄達成協議
陳建仁訪梵諦岡 強調共享宗教自由和慈悲良善核心價值
全台唯一全程溫控 為寵物疫苗安全設立新標竿
陳副總統憶德蕾莎修女＞愛的傳奇：兩個德蘭的故事
陳副總統憶德蕾莎修女＞上主手中的一支小鉛筆
巴拿馬市市長布蘭敦夫婦 訪臺參加2016全球港灣城市論壇
行政院：新南向政策啟動 目標東協紐澳18國
烏來地震4.3級 新北市震度2級
氣候外交 侯清山：針對氣候變遷議題採取更多跨國合作
疑染沙門氏桿菌 美召回意牌黑胡椒粉
新北巿樂齡教育全國特優 獲頒百萬獎金
中華電信健康上網杜絕網路沉迷開學收心好幫手
市價33億毒品藏貨櫃 3台男在日本遭逮
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協助根除漢生病 諾華五度藥物捐贈樂生療養院
高雄寒軒 點心烘培冠軍雙主廚聯手中秋獻禮
〈時評〉洪秀柱害了國民黨
臺灣當代藝術拉斯維加斯熱烈開展
用藝術演繹燦爛人生 旅居紐約藝術家分享成功之路
「看不見」免驚！譚敦慈幫「盲」吃得安心
花蓮吉安車禍 釀2屍3命慘劇
傳RCEP協定談判各方 放棄年內談妥目標
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法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
副總統談年金改革 以德雷莎為扶弱典範
德邦議會選舉 反移民黨擊敗執政基民黨
土耳其：伊斯蘭國敘土邊境據點全數失守
港立法會選舉投票率58% 破紀錄
全世界最大 東部大猩猩極度瀕危
陳副總統：台梵是愛與核心價值的聯盟
學者：G20峰會 對習近平處境很重要
保育有成 大陸貓熊不再瀕危
聖保羅社運示威 反巴西新政府
閒置空間再利用 苗縣推300戶社會宅
警逮車賊 洛杉磯機場1週2度騷動
國道客運 6日全面進駐新竹轉運站
家鄉選舉慘敗 德總理角逐第4任蒙陰影
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大學與在地歌劇團演出 活化本土戲劇
學界預測希拉蕊將勝選 川普仍難料
美升息暫緩 台股觀察蘋果新機效應
四季逍遙遊 高雄市超值旅遊
港灣論壇缺中國 33城市官方代表出席
澎湖潮間帶體驗 海中尋寶樂趣生
香港立會選舉 泛民建制保持原有優勢
台股開盤 漲44.83點
樂陞融券回補不敵賣壓 吞第4根停板
新台幣開盤升 2.8分
培育農業中堅人力 中市府推中年加農
群聯重編財報出爐 股價強彈 3%
傳許淑淨代言世大運換掉玖壹壹 北市闢謠
交部推交通安全課 教授籲勿用教育作業績
香港立會選舉計票緩慢 估中午才能完成
許厝分校爭議暫落幕 持續追蹤污染源
力積受愛普收購拉抬 股價跳空漲停
iPhone 7即將現身 鴻海穩健填權息
iPhone 7題材增溫 台股早盤大漲百點
新台幣早盤走升
全台紫外線高量級 東部地區過量級
杜特蒂血腥反毒 菲國現寒蟬效應
賭場開在墳墓附近 仍遭警查獲
美大選關鍵九月 希拉蕊及川普嚴陣以待
鄭明典：天氣持續不穩定
新南向政策啟動 目標東協紐澳等18國
北京APEC藍 到杭州G20捉謠記
田弘茂：中共最高層還沒講話 盼有空間
中秋放煙火心驚膽跳 警消：麥擱放啦
陸新標準迎中秋 五仁月餅要集滿5果仁
瑞昱8月營運旺 創單月歷史次高
洪秀柱：勿將再起希望繫於民進黨無能
Noet 7 出包 恐燒掉三星10億美元
傳將裁軍3萬人 國防部：絕非事實
鯊魚被肢解 違反鰭不離身遭查獲
G20美陸官員吵架 美國防情報局推文好酸
兒在我手詐騙 警機警埋伏逮兩嫌
日盛中國戰略A股基金准募
8成大學生想半工半讀 每月目標1.8萬
蘇嘉全：10月底行使司法院人事同意權
日圓降至0.306元 哈日族心動時機到
洪秀柱：國民黨目前無斷炊之虞 不必擔心
教長：課程時數滿 交通安全從生活落實
Volvo XC60降價8萬 再增性能配備
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穩懋下修Q3展望 早盤觸跌停創6個月低
歹徒假冒志光員工 學生買課程遭詐6萬
田弘茂：盼消除不必要誤解 兩會速復談
英擬收緊移民政策 但質疑仿澳採計分制
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習近平會朴槿惠 表示反對部署薩德
種假睫毛疏於清洗 毛囊化膿又長針眼
iPhone 7亮相倒數 郭明錤點名9大功能
九暘布局長期照護受挫 股價重挫
田弘茂：曾會江澤民汪道涵 從不是密使
綠委：台灣不用特別排斥中國
男感情不順撞牆跳橋 友勸不聽打醒他
買保險節稅？ 這些細節不可不知
趙子儀：美升息是錯誤政策 根本沒必要
聆聽視障樂團演唱 總統感動擁抱主唱
宏達電布局VR內容 投資美遊戲商
賭場磁卡管制 警暗夜守候拔椿
許宗力拜會 蔡其昌：盼對司改有所作為
患日本中國症 瑞銀：抱緊外匯經濟沒戲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
網購衝擊實體店面 留客靠獨特體驗
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
黃金週面板恐缺貨 大尺寸高解析告急
化妝品違規廣告王 Jumelle眼霜再上榜
跨國黑鮪保育會議 研訂未來總可捕量
韓流帶動出口70億美元 偶像經濟效益高
推新南向 鄧振中：沒必要和一帶一路競爭
台電員工屏東起步走 盼新電業法勿倉促
興航空姐憂空安提前離職 判賠11萬元
視障生遭逼讓座 網友建議廢博愛座
股匯雙漲 新台幣午盤勁升 1.72角
習朴會 習近平：反對部署THAAD
鼓勵師資生海外實習 最高補助240萬
張景森臉書發言 政院：非正式政策立場
埔里榮醫交通車啟航 造福國姓鄉民
國際廢鋼下跌 豐興收購價跟跌
民進黨拚台南議長補選 賴美惠率先登記
火星夢 美高中生志當世界第一人
直徑2.4公尺巨型月餅 亮相雲南
杜家毫辭湖南省長 許達哲代理
HDMI替代模式 連USB Type-C裝置免轉接
新南向政策啟動 泰國台商盼產業互補
小孩誤吞磁性鋼珠 可能導致腸子壞死
Note 7召回換新機 雙鴻超眾急單到
港灣城市論壇中國缺席 陳菊：可惜
莫迪籲習近平勿支持巴基斯坦恐怖主義
精測8月營收估創高 全年業績看增5成
總統上任換3次車 府：刻意誤導
反迫遷團體：暫停爭議個案 否則重返凱道
北韓射3枚飛彈 落入日本海
迪士尼鱷襲童案 親友為天國的孩子慶生
年金改革 洪秀柱：理性溝通勿汙名化
農林經營權大戰遭檢舉 證交所調查中
習近平會朴槿惠 北韓試射3枚飛彈
台中市總預算 歲出1280億多元
反迫遷團體上凱道 陳菊：尊重多元聲音
通緝犯心虛拔腿狂奔 警借機車追捕
瑞信論壇本週登場 陳俊聖演講企業轉型
大貨車疑闖紅燈撞轎車 女駕駛急救中
台股量能不足 中秋變盤說再起
願做妳的眼 3歲兒伴血癌母勇敢抗病
3台灣男子在日本走私毒品被捕
陸客銳減 故宮9月參觀人次恐再降低
iPhone 7即將隆重登場 場地也大有考究
欠錢買毒 鐵馬偷搬工地大型機具
北韓朝東方海域發射3枚飛彈
法愛台歌友會召開會員大會
林昶佐：達賴喇嘛樂意再訪台灣
綠能商品拚南向 台廠搶攻東協市場
越南開學日 校園熱鬧滾滾
菲南爆炸案爆裂物 迫擊砲彈改裝
男子抓魚搞失蹤 無事自行返家
台股收盤 漲102.58點
倫敦大火350週年 焚毀城市模型象徵重生
料美升息機率降 台股漲百點重回9千
喚醒記憶 高市啟用大陳故事館
佐科威訪阿里巴巴 邀馬雲任經濟顧問
美同意廠商在印度生產F-16F-18
台股開高走高 強漲102.58點
嘉大兒童劇團開演 多元文化貫穿劇情
桃園地景藝術節 9月吸睛登場
口湖鄉長補選支持不同人 老友起衝突
張漢明全球植牙賽奪冠 魏明谷表揚
9月台指期漲130點
馬雲買下大陸肯德基？陸媒：有些誇張
動物園廢棄鍛鍊場 稀有蜻蜓進駐
9月電子期金融期齊漲
台日交流高峰會 竹縣分享低碳家園理念
屏科大APEC區域發展研習 13國參加
傳自殺式恐攻 大馬尼拉全面警戒
舉發不當黨產 最高獎金1億元
生技策略會議明登場 類股鋪紅毯行情俏
陸孕婦生產熱 美西坐月子中心重新開張
北韓射3飛彈 日官方：落在日專屬海域
德媒：歐盟指福斯在20國違反消保法規
三大法人買超台股 79.77億元
不還錢就賣前女友性愛影片 男子判緩刑
蘋概股主攻 台股站上9090點
長青學苑需抽籤 中市府：公平選課機會
iPhone 7就像新款「S」？手機價值大洗牌
培育新南向人才 元智增設英語專班
遠航女機師違約提前離職 判賠143萬
日股收漲 創3個月高點
杜魯道：加拿大加入亞投行非常重要
港本土派進立法會 時力：香港人民勝利
台東野生動物條例 26處不得餵食
轎車衝入宜蘭烏石港 警消搶救
SpaceX火箭爆炸 以色列衛星業者擬索賠
富邦金接義大犀牛？金管會尚未被告知
享受運動樂趣 醫院辦體重親子控制營
宏達電UA Band在台上市 售價6000元有找
宏?子公司愛普瑞 推智慧拍攝車錶
印尼總統特使翁俊民訪台 談新南向合作
不當黨產10/7聽證會 查中投與欣裕台
智伸科連6個月營收 年增逾兩位數
3台人在日涉運毒被捕 外交部已通知家屬
大甲溪觀光文化季 十大景點票選出爐
外資上週賣超84.5億 狂賣鴻海6.4萬張
教廷國務院長：牧靈須與中國大陸對話
香港立會選舉 本土派預料奪6席
減輕家長負擔 竹市盼增非營利幼兒園
低碳過中秋 屏東社團辦野餐
美升息前 外銀搶推高利專案
中秋烤肉 中市公共場所開放2處
洪秀柱指蔡主席權力大 綠：沒有評論
陸迎歐巴馬爆插曲 官員起口角記者傻眼
氣候變遷 非洲大壩瘧疾風險恐倍增
遠航一之鄉攜手 金門送愛
聯電結盟亞太優勢 攻MEMS代工
斷裂照後鏡引警盤查 意外查獲毒蟲
基本工資會議 郭芳煜：努力邀請資方
京元電8月營收旺 第3季衝單季新高
商業服務業景氣甩低迷 9月拚亮綠燈
北韓又射彈 日本南韓證實將強化合作
騎重機摔車命危 北榮靠這招救回男大生
城市科大真人大富翁 助新生認識校園
新台幣強升1.97角 收31.506元
屏東縣印鑑數位化 可跨區申辦
農林經營權大戰 市場派控訴提名遭刪除
交安納課程 教育部：無法源但加強落實
新竹城市馬拉松首創接力賽 7日報名
幫庇護工場促銷月餅 中市長夫人動手做
傳敘政府控制區發生多起爆炸 18人喪生
轎車衝入宜蘭烏石港 駕駛獲救
3種不同類型旅人 旅平險投保也各異
調和工作生活平衡 郭芳煜想要收驚假
4G催速 宅經濟今年營收可望創新高
韓中峰會 朴槿惠：THAAD無礙他國安全
社民黨拋三層年金制度 籲各界提版本
台日合作 破獲黑市價38億安非他命
港本土派朱凱迪羅冠聰 當選受矚目
銀髮追夢 她們終於開畫展了
農林爆經營權大戰 市場派提假處分
潛水撿拾雷達天線零件 海巡隊員殉職
矽品8月營收同期新高 Q3挑戰新高
陸二線城市房市調控 箭在弦上
中秋烤肉用卡式瓦斯爐 SOP看這裡
台日合作 破獲黑市價38億安非他命
英脫歐衝擊大 日趁G20集會提警告
8月陸團客較同期少5成 故宮歡迎陸客
逕拆屋沒協調 高市府揭9次協調內容
紐約賊愛偷冰淇淋 連鎖商店頻頻遭竊
北韓疑射蘆洞飛彈 掉落日防空識別區
新北三重住宅火警 消防搶救
丁克華：防制洗錢是國際重要議題
青年大使團公演 奧地利觀眾座無虛席
陸中學廁所當新生宿舍 床頭對便器
郭董入籍星國？郭台銘個人律師：沒這回事
美和科大男丁格爾 首位海外護理替代役
中央氣象局氣象報告
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銀行祭揪團回饋 送機票盼老客戶揪友開戶
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日月潭泳渡 估為南投帶6千萬元效益
蘋果拉貨了 大立光營收創近9個月新高
楠梓加工區8日徵才 釋479職缺
香港立法會選舉 民主派保住1/3否決權
台中歌劇院漏水 將檢修找出原因
港立法會選舉 泛民本土增1席奪19席
陸資持續流入 港股上揚
丁克華：電子支付仍應以實名登錄
不坐木頭椅 小學生改坐健身球上課
鄭文燦：地景藝術節成為城市魅力所在
印度台商盼政府設立窗口提供稅法服務
蒙古UB POST刊登臺灣爭取參與ICAO投書
菲驗出第6起茲卡病例 皆非境內感染
法加萊70卡車堵路示威 要求關閉移民營
特拉維夫建物崩塌 6傷數人受困
蘇嘉全：灣生是台日友誼的橋梁
正字標記按讚票選 震旦行遙遙領先
洪秀柱：黨產委員會勿逼人太甚
談振興棒球 藍委將辦國會沙龍
雙鴻8月營收飆新高 9月喊更旺
新台幣勁揚1.97角 創半個月新高
山蘇被民眾採回家 科博館籲發揮公德心
奇力新8月營收衝新高 Q3攻單季新高
跨國走私毒品 基檢助日查緝安毒
出席工資審議會？資方苦等林揆協調
2陸船越界 澎湖海巡隊重罰195萬驅離
台南新化外環道車禍多 立委要求改善
新北三重住宅火警 2樓跳下男子受傷
3千高粱酒瓶 打造盤山新面貌
康健創新留才 專業進修補助最高30萬
國網3D動畫全國大賽作品 極高創意
印尼總統特使訪台 聚焦經貿教育合作
人權議題 杜特蒂怒嗆：不必向美國說明
港立法會直選後 學者：凸顯走向兩極
王金平讚是好人選 田弘茂致電感謝
宏?併購愛普瑞 1年推新品綜效抵3年
賴清德訪美 參訪姊妹市聖荷西
馬祖腸病毒疫情升溫 幼兒園增2班停課
澎管處推走動式觀光旅遊 服務零距離
含氯洗潔劑訂殘留標準 違者最高罰300萬
澎縣：立場中立 確保博弈公投順暢舉行
水庫集水區改列一級環境敏感 引民怨
8月外匯存底4358.62億美元 續創新高
康是美歷年最大改裝 強攻美麗事業
看世足有補眠假 企業創造悠活環境
北市動保檢舉獎金上路 最高9萬元
海倫凱勒激勵 視聽雙障生獲總統教育獎
教長：讓學生成為毒品絕緣體
港泛民立法會選舉獲29席 增2席
締姊妹市 高雄市巴拿馬市簽約
開車衝烏石港尋短 駕駛：為何要救我
可成8月營收年減2.6% 年目標恐難達陣
別小看牙周病 36歲工程師牙全爛光
房市冷不動產仲介慘 上半年銷售掉2成
中華商用車年銷衝2.4萬台 教車主做生意
通緝犯騙財騙色 盜女友家中720萬逃逸
神基8月營收年增16.59% 第4季看旺
繼德法之後 比利時籲暫停美歐自貿協商
農林治理遭批黑暗 董座：董事不實指控
貿協爭取IFA商機 率16家品牌廠商參展
經長為何是他？總統透露考量這點
遊戲橘子明起實施庫藏股
反毒守護牆 教長：回歸校園專業
海軍舊宿舍 中山大要再現旗津風華
G20峰會落幕 同意反對保護主義
商家濫用愛心義賣 5年竟漏報4億銷售額
僑委會委員長出席歐台協會年會
華碩手機攝影賽 ZenFone3拍抽美高通之旅
合勤科啟動品牌再造 轉提供解決方案
補貼減少 陸暑期電影票房降
蒲亭在莫斯科大建碉堡 傳為核戰做準備
陳副總統會教廷國務院長 面邀訪台
印度新德里 每天平均3名兒童被強暴
今彩539開獎
林全：與國際接軌列為優先施政
威力彩開獎
以色列停車場工地崩塌 至少2死數受困
韓進聲請破產 恢復交易首日股價狂跌
習近平與安倍晉三 晚間杭州會面
菲南剿恐 杜特蒂擬聘尼泊爾傭兵助拳
台泥砸26.7億 買台泥國際3.03億股
貓熊不再瀕危？陸官方：降級為時過早
潛中油偷電纜 賊搬贓物累趴遭逮
大陸車貸漸普遍 汽車銷售反彈
敘利亞各地連環爆 至少48死數十傷
港立會選舉 醫學界當選者強調無黨派
國碳科上半年EPS為1.76元 積極南向西進
家鄉選舉落敗 梅克爾難民政策再遭抨擊
港立法會選後 北京重申反港獨
台糖中油換人當家 新董座10日、12日上任
金門民代拜會民進黨 爭金廈觀光纜車
台灣男子藏逾3噸大麻 台泰聯手偵辦
習近平會安倍釋善意 籲擱妨礙關係課題
興航賣北海道哈密瓜 宅配2顆要2199元
推全球貿易 IMF：G20決心對抗民粹反彈
威力彩頭獎槓龜
G20閉幕 陸宣布建立全球稅收研究中心
今彩539 頭獎1注中獎
與習近平高峰會 安倍：內容豐富
北檢偵辦樂陞案 日籍負責人6月已離台
菲血腥掃毒挨批 杜特蒂怒譙歐巴馬
馬哈地和安華握手泯恩仇 轟動大馬
殺學妹焚屍 學長判賠逾754萬
鎮壓無法紀暴力 菲進入全國緊急狀態
習安會 陸籲日在南海問題謹言慎行
杜特蒂重砲轟歐巴馬 雙邊會談恐破局
歐巴馬下機事件 陸外交部批美媒傲慢
全球化毒藥或解藥 G20領袖走鋼索
G20反對保護主義 矢言處理鋼鐵產能過剩
南蘇丹暴力衝突橫行 女人入夜足不出戶
勞動部：安排資方與林錫耀會面遭拒
2016全球港灣城市論壇開幕 44城市參與交流
副總統會教廷高層 邀教廷國務院長來台
G20峰會閉幕 支持多邊貿易體系、促進經濟增長
香港立法會選舉結果 學者：社會漸傾向民主自決
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「台灣企業永續學院」成立 致力推動CSR學術及評比
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外交部：法女議員深入瞭解替代能源政策與現況
網路戰的「蠻荒西部」？ 歐巴馬籲俄國自重
寒舍艾麗 La Farfalla【義味知秋】譜出秋日暖香
晶華栢麗廳 中秋佳節陪你大啖燒烤宴
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國家級泳壇父女檔 雙獲新北體育有功表揚
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市長盃三級棒球錦標賽熱鬧開打 校長教練摩拳擦掌同較勁
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遲來的越戰正義 美國挹資重返東南亞
台南大億麗緻【片皮鴨一鴨三吃】滋味豐富
9/5美國勞動日 10張照片揭示1920年代的美國童工
喀布爾人道組織人質脫困 塔利班疑勢力回歸
G20峰會期間不寧靜 中國船隻駛入黃岩島爭議海域
臺博館鴉片歷史文物講堂 以古鑑今倡反毒
國美館舉辦「直接面對：薛保瑕個展」專題講座
中秋節吃月餅 專家提醒注意碳足跡、防腐劑
水陸包裹2017調漲 14國郵資最高漲130%
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歐洲太空總署發現失蹤彗星探測器菲萊
歐股3大指數小跌
安理會6日開會 商討北韓飛彈發射問題
紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
G20商定協調經濟政策 少有具體作法
阿富汗喀布爾連3爆 犯案組織不明
美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
QS世界大學排名 台大68名歷年最佳
俄沙誓言穩定油市 國際油價反彈
菲總統語出不遜 歐巴馬取消兩人會談
歐巴馬首訪寮國 美主推TPP
會教廷高層 副總統：實質交流即重邦誼
報復前男友 佛州女放火燒車搞烏龍
開口說族語 空中族語教室啟動
歐巴馬和杜特蒂道不同 取消雙邊會談
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夫妻開發彩色即食粉圓 外銷賣得嚇嚇叫
菲總統怒罵歐巴馬 引發軒然大波
Fed醞釀升息 川普籲調整利率
買月餅做公益 苗栗8糕餅業串聯助勵馨
難民為全球議題 G20達成共識
台灣好行 宜蘭童趣溫泉公車上路
行政院生技會議登場 有利台股相關題材
工廠暗夜大火傳爆炸聲 警消搶救
台北101高空露營 你所不知道的幕後花絮
日關西機場爆員工麻疹疫情 疑旅客傳來
8月CPI年增0.57% 蔬果食物漲勢難歇
杜特蒂爆粗口壞事 歐巴馬改見朴槿惠
研究：海洋暖化恐使侵台颱風更劇烈
全球港灣論壇開幕 44國外城市與會
老菸槍喘不過氣 慢性阻塞性肺病惹禍
日服維他命D 嚴重氣喘發作機率大減
台股開盤 漲12.70點
UN人權首長轟民粹政客 點名川普
新台幣開盤升 3.6分
宏?拚亞太商用過半 在陸業績回溫
賴清德啟程訪美14日返台
樂陞第5根停板開出 市值蒸發百億
馬哈地安華握手 媒體：大馬政治新契機
iPhone 7出貨樂觀？傳供應鏈訂單增1成
拍婚紗照秘境 台北花卉試驗中心
南投竹山街頭混戰 打人砸車傳槍響
陳副總統闢謠 台梵邦誼良好永續
紐時邀穆斯林論布基尼 法總理批偏頗
民雄運動公園陽光草坪 休閒好去處
國際肯定貓熊保育有成 中國大陸不領情
美律營收連3月創高 股價飆漲6成7
注意防曬 3縣市紫外線達過量
車主滿意高 TUCSON推柴油魅力款
安集客戶申請清算 股價翻落上市新低
G20杭州公報 促稅收自動情報交換
銀行拒絕TRF仲裁 最重可停止業務
G20杭州公報 年底批准貿易便利協定
新台幣續走升 早盤勁升逾 1角
水果比去年貴2成 每月多付330元
Note 7在台首傳爆炸 三星：檢查釐清
iPhone 7加持 鴻海填權息催油門
護孕妻勒斃竊賊 二審改判2月
全球經濟不給力 躉售物價指數連跌2年
中美晶8月營收創今年次低 稼動率7成
北市聯合婚禮 9日報名截止
台彩加碼9.4億 從中秋到國慶都樂透
資方是否出席工資審議 李世光：溝通中
港媒評立法會選舉：本土自決派崛起
加拿大代理孕母 有人樂此不疲
護孕妻勒斃竊賊 判刑2月確定
業績助攻 群聯信驊股價齊揚
學者：不期待G20有南海共識
香港特首伸橄欖枝 年輕議員冷對
台電員工反電業法發起步行 李世光回應
寶寶服用抗生素 長大後易引發過敏
國會改革新制 手語翻譯與發包中心9月上路
iPhone 7多受歡迎？ 調查露玄機
許厝分校遷校監測 12月公布結果
李克強出席東亞峰會 黃岩島爭議成焦點
泰國增20茲卡病例 清邁有兩孕婦感染
熱錢燒燙燙 台股站穩9100點
台師大校長勉新生 為師為範
林全：政策不會透過政務委員臉書表示
美升息宣告經濟回溫 美股攻漲有靠山
前8月水果年漲23.81% 24年來同期最高
貿聯-KY缺料紓困 8月營收回穩
美肥胖年度報告 路州最胖 科州最瘦
假投標盜竊珍貴林木 山老鼠遭訴
法總統訪越 媒體：盼加速重返亞洲
駐菲代表處徵文比賽 頭獎台灣假期
女嬰脈動脈閉鎖 瓣膜氣球擴張術治癒
張小月：歡迎陸客訪台 有助兩岸互動
習安會 陸學者：中日缺互信致政冷經溫
福斯排廢造假 歐盟擬助車主索賠
國安局明年又添購總統座車 藍委批失職
謝金河：康師傅市值蒸發千億港幣
法國國民議會經濟委員會主席率團訪台
大樂透再槓兩期 頭彩上看 3億
金正恩指導射彈 指示加強核力量
美大選倒數2個月 川普希拉蕊決戰俄州
胃食道逆流危險4族群 你上榜了沒
蔡友才退休避責？金管會：不包庇任何人
儒鴻雙重壓力 外資目標價砍至370元
宣揚南海主權 學者籲海巡加強執法
港灣論壇 林全盼交流也分享台灣經驗
台灣青年大使訪印尼 新南向心交流
茲卡疫情升溫 越南加強防疫
樂陞許金龍滯日未歸 丁克華喊話
時序入秋 台南防禽流感上緊發條
公務員初考 10/18起受理報名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
歐巴馬取消會面 杜特蒂：無意口角
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
尼加拉瓜連續兩年出口不振
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
豐泰運動產能夠力 外資喊目標價170元
毒蟲虐狗全都錄 女大生直擊破案
巴拿馬盼與台灣農業技術合作
國合會與薩工商總會召開經濟聯席會議
邱素貞瑜珈案 消保處籲消費者確保權益
短趾症又穿包鞋 拇趾外翻開刀
和陸客交朋友 許信良：為什麼不要
不用防腐劑可保1年 金針新品種技術移轉
台灣接上Google光纖海纜 亞洲數據大串連
在野黨要求張景森下台 民進黨立委緩頰
新台幣午盤升8.8分 暫收31.418元
西班牙白色海岸野火肆虐 1400人疏散
赴美宣傳入聯 蔡明憲：政府承諾協助
QS排名歷年最佳 台大：研發能量造就
中秋節連假烤肉 北市開放23河濱區域
G20前夕 陸海警船挖泥船現身黃岩島
北市公辦都更 下半年台大紹興南街先登場
希拉蕊團隊傳7日台募款 外交部沒評論
王拓叮嚀記在心 總統：堅持改革不忘初衷
台師大教師勉新生 身心靈都要超過75級分
兆豐又爆彭淮南新連襟？央行再度澄清
許厝驗尿委託李俊璋 環團質疑未利益迴避
空污不只地面 高空空污也嚴重
錩新擠進Tesla供應鏈 明年起量產出貨
不當黨產遭限制 洪秀柱：逼人陷於絕境
破壞者稱危害安全 惡意推倒美砂岩地標
少裝圍籬柵欄 男摔車失明獲國賠375萬
海洋生病了 全球專家警告當代最大隱患
台灣成為生技業重鎮 首重法規鬆綁
環團縣市環保期中考 宜北中南高較優
港灣論壇 上海講者不缺席
G20陸網管嚴 連彭麗媛旗袍都不能評
雲林新南向政策 開拓穆斯林市場商機
iPhone 7有人用過？傳4K攝影大升級
大巨蛋案 北市掌握資料檢討評估仲裁人
戴頭巾穆斯林母親 遭阻止進入法國學校
高美濕地浮屍漂流 海巡打撈上岸
美魔安違衛生條例挨告 前主播獲緩起訴
民進黨：反澎湖博奕態度與過去一致
耕興受惠智慧機走紅 訂單能見度達3個月
80萬愛心熱食券 發送苗縣偏鄉學童
呂秀蓮：不要用100天鑑定蔡總統政績
蔡總統追晉陸軍中尉吳得瑋為陸軍上尉
中秋烤肉這樣做 專家授健康5撇步
秋節禮盒看過來 草悟道農特產品100攤
大都會客運內湖油站土壤污染 北市罰10萬
渣打數位分行第4季亮相 擴大投資不撤台
面對校園性騷擾飆高 北方省官員聳肩
公辦都更案 北市盼房屋稅土增稅優惠
金蘭前董座鍾淳仁 收回扣遭起訴
辜寬敏建議蔡總統只做4年 藍委：用心良苦
花蓮舊鐵道商圈 中秋連假祭好禮
港灣論壇 陳菊盼交流機會和面對挑戰
泰南部小學外炸彈爆炸 女童喪命
佳世達打造職場紓壓環境 獲工作悠活獎
國民黨：蔡政府追殺 不排除包圍民進黨
南海仲裁 學者：應回到法律現實面討論
汽車報廢場火警 無人員傷亡
中美洲GIS計畫第二次教育訓練班結業
Note 7打亂手機版圖 宏達電：比品牌力
台股收盤漲91.72點
藍籲公布收支 黃適卓：歡迎國民黨查證
砂石車與機車相撞 騎士命危
45件作品獲標章殊榮 角逐金點概念獎
台股開高走高 大漲91.72點
軍方請漁民佈標靶 屏縣府以違法約談漁民
青蒿內仍有寶藏 陸屠呦呦團隊新發現
投顧：新興亞洲經濟 依然成長強勁
男大生拍打隱翅蟲 臉部大面積紅腫
訂世界彩墨藝術日 26國140位藝術家連署
聯結車折甘蔗側翻 台13線道路受阻
9月台指期漲87點
臺灣美食廚藝巡迴講座尼國獲好評
斐濟男4年只能用嘴呼吸 靠台灣醫救援
民宿房間逾5間 消防設備應比照旅館
吃中草藥的香草豬 不含抗生素更健康
9月電子期金融期齊漲
港灣論壇 上海講者因故缺席
杭州G20峰會落幕 5大看點彙整
中市推影視扎根 19電影25校巡演
金山分局副分局長郭俊哲 抽搐送醫不治
部分產線歲修 台塑8月合併營收降
台股資金行情加溫 逼近9200點
小幅成長 信邦8月營收10.88億
雷雨胞發威 台南強降雨
PTC新版AR開發平台 台廠興趣濃
陸2年追逃1915人 追贓人民幣74.7億元
演講咳不停 希拉蕊：川普害我過敏
百名學童齊聚國圖 看動畫繪心得
西螺深夜傳異味 疑業者偷排有機溶劑
台南大雨淹水 交通大打結
員警撞昏婦人被控肇逃 警：已函送法辦
台化定檢 8月合併營收月減5.1%
台南強降雨 災害應變中心二級開設
三大法人買超台股 83.72億元
病毒肆虐 6歲以下兒童腹瀉增
不滿THAAD 傳陸缺席首爾安全對話
大巨蛋解約否 柯文哲：再等兩天就知道
外交部：與教廷是愛與核心價值的同盟
邀達賴至國會演說 蘇嘉全：非常歡迎
增長照經費 衛福部盼修法調遺贈稅
上海講者缺席港灣論壇 高市府：身體不適
南海議題 學者：台灣別暗夜走鋼索
吳田玉：兩岸半導體產業競合 有雙贏機會
悠遊卡廣告遭批菜日文 柯P：重點是記名
博愛座爭議多 網友籲廢獲千人附議
遠雄7聲明釋善意 盼與市府回歸初心
日股連5紅 金融股走高
60週年校慶第一筆經費 校友捐出零用金
大巨蛋 國民黨團：市府應說明後續處置
11年送出27萬顆鳳梨酥 義峰高中助弱勢
台灣大資費綁約不限手機 家電零元帶回家
國民黨暫停發3節獎金 不排除裁員
台塑4寶 8月合併營收月減5.2%
盧超群偕半導體業 8日拜會總統
智慧手機等4領域 台積電未來5年成長動能
吳新興訪視法國僑社 勉助國家推展外交
生態交通盛典 高市借鏡韓國水原市
豪大雨不斷 台南市列淹水警戒
吳田玉：日矽合作已向大陸和美國申請
曾虛白獎台達獎 10/28揭曉
申請勞保給付 自然人憑證好方便
東協高峰會寮國登場 美菲雙邊會談取消
馬英九桃園頒獎 肯定台灣愛心輸出
喀布爾慈善機構遇襲 3歹徒遭擊斃
苗栗傳鬥毆 男持槍遭奪反被打到失明
王拓生前心繫政局 最後遺言是小英加油
現代版魯賓遜漂流記 老兵深山大地為床
嘉義市食安大使 爭取最萌吉祥物
民宅門前撿水果 2拾荒老婦吃官司
10月底人力需求 估比7月增2萬4600人
華銀夢時代聯名卡 首年目標15萬張
楊育民：生技產業若政治化 恐難成功
心情不好 老翁割9部警用機車坐墊
歐巴馬撥9000萬美元 清除寮國未爆彈
10米綠帶太嚴格 水五金業者反映心聲
瑜珈也可快閃 運動保持身心平衡
日月光第3季旺 吳田玉看好下半年表現
小學設失智據點 潘孟安視察
新台幣升9.4分 收31.412元
普鴻14日上興櫃 今年營收年增估逾1成
中泰人壽更名安達人壽 保戶權益不變
防食安出包 8類食品大廠將設食安專員
雲林宜梧滯洪池 打造海角新樂園
港灣論壇 高市與雪蘭莪州簽MOU
嘉義宏仁女中 國中部首招3男生
北市公辦都更案 台大紹興南街案搶頭香
531缺電遭批 李世光受訪說分明
張志軍：不了解田弘茂 拭目以待
陸大學校徽月餅 香菇火腿榴槤入餡
台東設養雞場 擬縮短和社區距離
弘光科大新生入學 體驗校園植樹
iPhone 7上路了 傳已從河南富士康發貨
副分局長猝死 警局協助撫卹
開第一槍 陳文茜閃辭樂陞獨董
大嘉國小附設幼兒園揭牌 彰化投資未來
3方法記牢 跟多數塵(蹣)說掰掰
歐蘭德到訪 越向法訂購40架客機
粗口辱罵歐巴馬 杜特蒂改口表遺憾
長照人力缺9千名 勞動部：有能量補足
宏達電8月營收65.8億元 今年次高
富邦金買義大犀牛 蔡明忠：愈快愈好
續約ICLEI 高市續朝低碳生態努力
iPhone 7開賣 電信業：台灣可望列首波
韓進集團籌措1000億韓元 緩解物流混亂
北市紗帽山溫泉保育嘉年華 11日登場
游錫(方方土)：兩岸關係非民進黨執政要務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
林萬億：年金改革理想不因遊行抗議中止
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸甘復交首任大使 張吉明出任
柯文哲指示修法 違規競選廣告馬上開罰
陸農業部官員：研究非法基改入刑
陳文茜閃辭樂陞獨董 小股東錯愕
台東月餅抽驗 1件含防腐劑
無人機拍攝西澳外海 驚現罕見白色幼鯨
總統府：強化國際參與 國安團隊有規劃
田弘茂兒爆在陸投資 府：2010年至今無
女性性功能障礙 小心內科疾病釀禍
粗口罵歐巴馬 杜特蒂：受媒體煽動
北市：遠雄可進場施作6項工程
收容所小黑 變身美色情剋星掃黃犬
台中歌劇院漏水 空調排水器堵塞導致
紫禁城開放新參觀路線 展覽陳設將異動
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股匯雙漲 新台幣兌美元創逾半個月新高
自宅如廁驚見男性臉孔 女驚叫逃出
陸資湧入 港股連4漲
興勤營收8月創單月次高 第3季續衝
承啟結盟陸京天網盟科技 拚多角化營運
蝦皮拍賣用戶破2000萬 推購物節拚成長
雷雨胞發威 台南逾7成行政區豪大雨
田中新民國小3D彩繪 小狗陪學生上課
長庚大學連5年入榜QS世大排名
落石毀住戶 幸無人受傷
總統府新常設展 主打人民的總統府
視察防洪工程 柯文哲爆遭環保局罰20萬
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周大觀生命獎 鄭文燦：令人感動
台南山區土石崩落 楠西撤離15人
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收購樂陞破局 百尺竿頭：研擬解決方案
雲林尋仇到南投 10多人混戰逮1嫌
掉包偷神像 男狸貓換太子被逮
通緝犯越南藏匿5年 刑事局逮人
遠雄：先退一步 盼大巨蛋完工辦世大運
電梯鋼索環保藝術 康木祥驚豔瑞士
張小月盼早日通過兩岸協議監督條例草案
淡江機械手臂穩又準 機器競賽3連霸
加拿大總理杜魯道訪港 會晤港特首
澎觀光季缺工 勞動部提中高齡再就業
百尺竿頭手中樂陞持股 金管會技術性扣住
解禁後 首批加拿大牛肉今輸台
茶香筍脆蜜甜 週末到三峽作客
網路攻擊頻繁 德政府每天遭駭逾20次
加拿大總理赴港 會首富李嘉誠
日沖繩及北方對策大臣 開車超速致歉
遠雄提7點聲明 北市府仍籲8日改善完成
為升8月營收同期高 第3季挑戰單季新高
台灣大領先業界 資費綁約不限手機
閎暉8月營收2.1億 月減2.4%
澎湖海巡扣陸船 重罰240萬元驅離
民進黨表態反賭 國際化推動聯盟遺憾
草屯查漏天然氣管線 聞瓦斯味勿驚慌
與美鬧僵之際 杜特蒂接受安倍邀請訪日
華泰銀安泰銀逾放破1% 金管會：限期改善
廠商南向布局 學者建議因地制宜
日將供菲2艘大型新巡邏船 牽制中國
泳壇陳怡仲父女檔 獲體育有功表揚
李世光：參考瑞典模式 啟動核廢溝通平台
群聯8月營收創新高 每股稅前盈餘3元
兆豐銀遭罰拖累 國銀前7月獲利減逾百億
新壽售海航人壽股權 獲利2.5億人民幣
太陽能市況差 綠能昱晶8月業績同減逾2成
許厝學童驗尿惹議 國健署澄清
追落跑女友 通緝犯撂人開槍送辦
酒杯骨牌 杜拜第130項金氏世界紀錄
張志軍：海基新董座兩岸表述 拭目以待
菲國緊急狀態 外交部：對民眾影響不大
翔宇洽談策略聯盟 先撤上櫃申請
農村女孩特製勇氣果醬 另類贊助少棒隊
國民黨立委江啟臣憂國機國造有空窗
高教機恐有空窗期 空軍：已核採購66架
宋培安典藏日明治工藝品 日人驚豔
最後訪亞掛保證 歐巴馬：美會續留亞太
台化將向李世光表達 盼勿關彰化廠
總統府：APEC特使人選規劃中
陳文茜辭樂陞獨董 金管會：不影響究責
修法 葉俊榮：實現有意義的參與式民主
中華郵政馬祖酒廠聯手秋節推優惠
蘇嘉全:台法發展再生能源互惠夥伴關係
兆豐案衝擊 電支實名制緩衝期縮短
彰師大教授兼任公司董事 監院彈劾
陸八大央企啟動產業重組整合
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溫哥華台灣文化節 呈現加國台灣人故事
大樂透開獎
樂陞許金龍跨海公開信 為獨董們抱屈
陸放寬民資市場准入 教育醫療養生領域
地價稅11月開徵 優惠稅率22日前申請
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台鋼琴家林冠廷進入國際著名大賽準決賽
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樂陞股票CB 7日起預收款券 小股東罵翻
化?品禁用詞新版本 隔離PM2.5入列
日本皇位第3順位繼承人 悠仁滿10歲
終止違法兼職行為逾5年 監察院不彈劾
巴黎10月中開設難民急難庇護中心
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蒲亭籲烏茲別克繼任領袖蕭規曹隨
大樂透頭獎 槓龜
今彩539 頭獎槓龜
杜特蒂大放狠話 誓言活吞恐怖分子
NBC民調：希拉蕊仍領先川普
台化彰化廠許可展延 經濟部尊重彰縣
美婦女議題大使訪台 推動台美婦權合作
群創光電獲350億聯貸 充實新技術研發
台灣Note7用戶 可換購、申請備用機
前主播控老董性騷擾 福斯新聞6億和解
蓮舫遭疑雙重國籍 向駐日處辦除籍
南非或不發簽證給美國反同性戀牧師
小行星差點撞地球 NASA要探勘鄰居貝努
里約奧運得獎牌選手 象牙海岸總統送房
併購消息激勵 美股開盤上揚
永久改變物種 基因驅動技術引各界關切
空汙微粒不只傷心肺 恐致阿茲海默症
頂新正義售劣油桂冠 判賠侵權損失
研究：口服避孕藥降低卵巢癌死亡率
桃園大雨 埔心後火車站淹水90公分
大副座任務已完成 金山警分局列隊送別
外交部：菲律賓緊急狀態 係特別針對民答那峨島所發布
中秋台鐵實名制系統異常 延至8日重新開放訂票
臺灣企銀扶植文創
富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展 發現身心障礙創作者無限可能
陳文茜辭樂陞獨董 臉書po文公開與許金龍緣起緣滅
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因應陸客觀光業衝擊 政院召開跨部會議提紓困
台北松山意舍Que原木燒烤餐廳打造中秋團圓好時光
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〈時評〉國民黨的「被統」走向
Fresh Taiwan進擊東京 展現實用與美學並存設計
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上對飛機飛錯國家 澳洲發布調查結果
敘利亞政府疑似使用化武 80人送醫治療
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表情符號超越文字跨國界 萬國碼Unicode為大功臣
〈時評〉觀光產業要自救 別老想政府幫忙
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巴拉圭大使參訪義美 對工廠食安把關印象深刻
手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
一片反對聲 歐巴馬難放棄核武先制攻擊
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G20峰會閉幕 法廣：習近平未讓杭州變藍
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蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
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安理會強烈譴責北韓5日試射彈道飛彈
受華爾街股市壓力 歐洲3大股市漲跌互見
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美升息機率降 美股收紅那斯達克創新高
陳副總統阿西西獻彌撒 祈世界兩岸和平
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民調：法總統歐蘭德如競選連任 恐慘敗
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北市府：柯文哲未介入北市大校長甄選
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用漂白水嗆傷變肺積水 葉克膜救一命
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洛杉磯冷血槍手認罪盼免死
台股開盤 漲20.38點
辭獨董 陳文茜給許金龍樂陞公開信
升勢不止 新台幣開盤勁揚1.62角
樂陞吞第6根停板 1.3萬張賣單高掛
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台股早盤衝破9200 創近14個月新高
台南持續降雨 低壓天氣還有1週
龍頭好威 台積電市值衝4.7兆新高
港灣城市論壇 高市爭取新南向基地
疑剎車過熱 拖板車起火燃燒
自小客翻落國道邊坡 夫妻受傷送醫
抓對寶可換錢 嘉義獎勵捕捉外來種蜥蜴
G20追逃追贓研究中心 設在北京師大
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歐巴馬談亞洲民主人權 引台灣為例
蘭潭噴泉遭雷擊 暫停演出
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國三女疑遭擄灌藥 警追查釐清
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陸未富先老 2.9職工養1老人
宏達電營收不夠亮 外資憂第3季還是虧
歐系小車出招 主打高額零利率
APEC特使 親民黨：以總統府公佈為原則
茲卡恐有新感染途徑 眼淚可能傳播
高市火警一夜兩起 警消冒雨搶救
兆豐案延燒 曾銘宗澄清未預先知悉
iPhone通話品質差 研究：不如便宜手機
服抗凝血劑避血栓 當心出血副作用
台股衝上9200點 股民3天平均賺 8萬
八仙塵爆呂忠吉撤告 柯文哲獲不起訴
不滿抹黑 全教總退出年金改革委員會
明基智能結盟建騰創達 搶大數據商機
傳宋楚瑜任APEC特使 蔡其昌：有創意適當
廣東企業非洲布局 搶占陶瓷市場
美大選陷膠著 海外800萬選票受關注
三星Galaxy Note7瑪瑙黑版10月如期上市
聯合國安理會譴責北韓發射彈道飛彈
鴻海iPhone 7出貨了 股價走堅
訪茲卡疫區者 WHO：半年內須安全性行為
稱要自己收藏 犯嫌竊台大7件珍貴古物
兆豐金案 北檢再次傳喚蔡友才
殲20改艦載機？陸專家：殲31更適合
呂忠吉撤告妨害名譽 柯文哲獲不起訴
愧疚尷尬 在法國獨自上餐廳的難解情緒
越總理：遵守國際法 預防衝突發生
台南大雨直直落 續列淹水警戒
蘋果發表會 iPhone7 AppleWatch2將亮相
資方如再度缺席 勞團：月薪應調至26K
台灣大災防訊息 8日全台演練
瓜地馬拉僑匯持續成長
越菲高層會面 聚焦南海問題
警追無照少女對撞遭嗆 少女母親道歉
台積電領軍衝鋒 台股補量登今年新高
兆豐銀案 北檢三度傳喚蔡友才
廣東無影腳 G20文藝晚會現跳繩絕技
墨國不法分子擊落警方直升機 4死1傷
南開華康產學合作 研發老人照護機器人
LG V20亮相了 高規格多媒體功能
力推沼氣發電 農委會爭取調高躉售電價
涉賣國外假學位 南榮科大校長夫妻遭訴
塑身褲廣告不實 購物台供貨商一起罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
行政院文化會報 聘魏德聖林曼麗為委員
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳宋楚瑜任APEC特使 林佳龍：宏觀全面
黑色iPhone 7間諜照瘋傳 果粉藏不住期待
有逃亡之虞 維冠林明輝再延押2個月
北上廣深近5年房市熱 離婚數也大增
美防長年底將訪印度 談高階發動機技轉
北市公民參與近半數失效 公民團體怒摔杯
看到警察就轉彎 陸男無照駕駛逾30年
大巨蛋案 北市府：解鈴還須繫鈴人
上課頭痛想吐 爸媽陪收心度開學症候群
傳富士康最快2年後在印度造蘋果手機
中秋送禮新選擇 碳標籤產品特色又環保
宏都拉斯通膨低
生菜沙拉水果病菌多 外食族洗過再吃
香蕉價飆漲 屏東護農Line群組助警逮嫌
樂陞董座返台 再向股東喊話營運正常
iPhone 7發表前夕 外資點名蘋概股出列
經部擬造高值醫材重鎮 智慧創新助轉型
新台幣勁揚1.68角 午盤暫收31.244元
山泉水藏危機 近2年逾360人中毒
陸使館遇襲案 攻擊者是維族東伊運成員
國民黨智庫：蔡總統滿意度48.4%
張景森臉書發言 林佳龍：出發點是善意
半導體展今登場 李世光讚台廠舉足輕重
紐約回收馬桶養牡蠣 維護海岸生態健康
彰基醫院新大樓建天橋 民眾疑慮安全
時隔半年 陸住建部再提房市調控
總座自評台積電 今年業績看增1成
股匯雙漲較勁 新台幣午盤大升1.68角
快閃熱舞紅藍白 新北經發局新制服
賓士猛撞蒲亭BMW配車 最親信駕駛慘死
蔡其昌：立委表現6成靠助理
華語師赴俄開疆闢土 台式教法搏好評
大雨沖路基 台南咖啡公路傳崩塌
全教總退出年改會 林萬億：盼留下貢獻心智
美日敏感區域 大陸衛星拍到清晰圖
濫用民眾同情心 老翁車站詐財判拘役
基本工資會議 7大工商團體恐仍缺席
牧德跨入半導體檢測設備 成長新動能
太陽能慘兮兮 元晶8月業績14個月新低
LINE建議綁定電話號碼 換機保安全
獎勵原住民回復原名 屏府送500元禮券
歹徒扮警察 被識破束手就擒
台鐵中秋疏運 葉宜津：賀陳旦說沒問題
戰亂頻仍 全球約5000萬兒童流離失所
詐欺通緝犯故技重施 偵查隊長母親遭騙
規劃太陽能專區 經部：修法鬆綁限制
海基會秘書長 陸委會副主委張天欽兼任
提高搜救犬戰力 消防署辦國際評測
擄走國中女生強灌藥 男子員林落網
總統府：觀光不應受政治干擾
華碩ZenFone 3新機皇 台灣搶先賣
苗栗國中女遭擄案 警南下逮1嫌
買義大犀牛今簽約？ 富邦金：靜待通知
愛滋在家驗 屏縣設試劑自動販賣機
遊戲股新兵 隆中明掛牌上櫃
謝金河：蘋果庫克上早班 在北市違勞檢
兆豐案 北檢三度傳喚蔡友才訊後請回
蔡總統：台日互補 可開創合作新契機
2歲孫把玩鑰匙 誤鎖車門受困20分
古人傑轉科技業 燦爛笑容成最佳推銷員
浩鼎10月前進歐洲腫瘤醫學學會研討會
得易Ponta累點中油入列 夢幻逸品吸睛
狗瞎有導盲犬 陪伴走天涯
台股收盤漲77.22點
墨國：直升機是否遭歹徒擊落 仍待調查
越南母語教學 高市盼為新南向奠基
外資澳洲買農地 英國最大地主比下大陸
樂陞案 許金龍傍晚將以證人身分說明
花蓮推綠色城市 低底盤電動巴士上路
大陸各地存款 廣東北京江蘇排前三
中日韓峰會 11月下旬有望登場
台股開高收高 漲77.22點
台積電市值再衝高 台股攀近14個月高峰
僑務委員長吳新興訪視柏林僑界
國民黨：支付員工薪資 算不算法定義務
立委指陳菊惱羞提告 高市府：持續追訴
婦癱18年洗澡燙死 醫院判賠343萬
富邦拍板買義大犀牛 公告簽署合作備忘錄
9月台指期漲102點
浩鼎頻遭爆料 再對壹週刊提告
9月電子期金融期齊漲
傳北市勸退戴遐齡 郝龍斌：不恰當
台股突破9200障礙 資金行情捲土重來
臺灣名廚美食饗宴 薩副總統稱讚
印尼打造海洋強權 邀請台灣協助
工商團體不出席協商 林伯豐重申2訴求
人氣冰店賣早午餐 進駐SOGO
牟華瑋拜會聖露西亞卡斯翠新市長
獨老中秋慶團圓 廚師工會辦桌宴客
遠雄：大巨蛋若解約 兩敗俱傷
全教總退出年金委員會 全教產不退
假冒員警來電詐騙 警方籲勿上當
不滿樂陞草率被收購 金投會告許金龍
菲律賓批陸在南海秘密造島 照片曝光
東石漁人碼頭抓寶熱 嘉縣籲維護環境
樂陞案如涉不法 丁克華：必留下痕跡
瑞信：台股年底目標8800點
聯合國人居署與上海崇明簽署合作備忘錄
不能上車 四川狗狗狂追公車半小時
三大法人買超台股 69.83億元
5分鐘判讀有無拉K 科技部研發唾液快篩
接軌國際 消防署辦搜救犬測驗
全教總退出年金委員會 潘文忠遺憾
中秋連假 北市部分路邊停車格不收費
民眾愛重複使用寶特瓶 醫憂害健康
人猿做環保 撿寶特瓶跟保育員換零食
魏明谷：彰化歡迎陸客 不歧視陸客
戴隱形眼鏡狂玩手機 男大生乾眼症險瞎
五星級飯店登高賽 首獎總統套房
擄女學生餵止痛藥意圖性侵 男嫌落網
傳宋楚瑜任APEC特使 綠挺藍質疑
瑞信看亞洲科技前景 VR物聯網新亮點
潘文忠：學費審查邀學生參與 公開透明
網友稱撿到國軍步槍 警：廢棄BB槍
警副分局長猝逝 朱立倫：從優撫卹
日股跌落3個月高點 日圓走堅拖累
綠光在跳舞 芬蘭絕美極光相機全捕捉
缺錢勒贖違停車主 2男被逮送辦
日本73歲老翁 挑戰泳渡津輕海峽
新南向 黃志芳：高雄有條件當先鋒
道路人孔蓋遍佈 民眾譏像騎水上摩托車
台灣國際青年大使團訪問約旦
綠委質疑涉違法 中央社嚴正駁斥
中央社對立委記者會相關說法之嚴正聲明
8月出口年增1% 連2月正成長
新台幣勁揚1.72角 收31.240元
杜特蒂歐巴馬晚宴比鄰坐 互動成焦點
陸女工上班昏倒 急救超時不算工傷惹議
明年iPhone 8更旺？ 瑞信科技論壇這麼說
日月光8月合併營收創同期高 Q3有看頭
政院：兆豐銀董事全面改派近日完成
資方恐仍缺席 勞動部：努力到最後一刻
福建土豪婚禮 秀見面禮3000萬現金
樂陞沒跌完 子公司樂美館卻先翻紅
證交所攜手瑞信 向全球介紹台灣優質企業
iPhone 7來了 傳台灣列首波16日開賣
加彭大選 總統控歐盟觀選團立場偏頗
百貨備戰週年慶 忙推日韓展吸客
寒士慶中秋 就業包協助就業重返社會
台醫材銷全球 吳政忠：要納入第一線人員
樂陞股價連跌 大股東質設維持率受關注
KKTV開台傳佳績 搶當OTT影音一哥
兆豐銀案未通報 同業感到不可思議
中市電子科技業聯合徵才 9日登場
陸拾荒婦撿LV包扔垃圾桶 包裝袋當寶
曼尼旋風背後祕辛 義聯：當時資源盡出
腹膜透析洗腎法 出國免驚
富邦金接手義大犀牛 不叫勇士也非公牛
新加坡茲卡大作戰 驅蚊草熱銷缺貨
出口連2紅 國發會：景氣有機會轉紅燈
推動電子支付 曾銘宗列舉三大好處
蔡總統：未來全力促成跨黨派合作
大巨蛋建照變更同意書 遠雄：已送北市府
學生遭詐騙死亡 陸矛頭指向基層電信業
富邦金買義大犀牛 盼每年打進總冠軍賽
台南連日降雨 西瓜胡麻損失大
改善積水問題 北市府找專家幫忙
華銀馬尼拉分行 菲國央行核准籌設
臭水潑酒店洩憤 警破幫派逮10人
宜蘭蘇澳民俗盪鞦韆賽 10日登場
外交小尖兵開始報名 獲勝可出國訪問
傳宋楚瑜任APEC特使 柯建銘：樂觀其成
陸小學生開學清單 文具等費用逾50萬
台北馬拉松抽籤參賽結果出爐 半數上榜
越南國際旅展 張花冠力推嘉義觀光
台電關懷社會 捐白米助南投弱勢
港股收低 恆生指數終止連4紅
新台幣升勢強勁 近4個交易日爆升近5角
陸24所大學 入選QS世界大學五百強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
遠雄：願接受依法規 降低大巨蛋容留人數
移民做的喔 美店家推創意三明治酸川普
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸驅動半導體成長 吳田玉：台灣不該缺席
港立法會候選人：選前有人叫我棄選
大巨蛋是否續建 北市8日上午宣布
成大驗毒新利器 一口唾液搞定
林全：提振影視產業為施政重要標的
KANO文物 舊時嘉義館展出
逢甲新鮮人成長營 Lulu陳星合分享經驗
加州大學生失蹤20年 FBI續挖掘尋屍
澎湖博弈公投 民進黨：尊重縣民決定
聯發科8月業績258.7億創新高 9月估更旺
魏明谷訪日招商 盼引進大型商業中心
華新科8月營收衝高 Q3看漲
澎湖觀光人數創新高 可望破百萬
放膽品嚐水果之王 遊新加坡必吃榴槤
陸最大淡水湖鄱陽湖 1個月瘦身1/3
南投登山條例三讀通過 送中央核備
出口連2紅 財政部：景氣復甦為有基之彈
印尼官員：毒販生命不值得尊重 加強執法
大巨蛋案 鄧家基：樂見遠雄退讓和轉變
台化要求展延 彰縣：應提具體改善措施
北美出貨續旺 仲琦8月營收創今年新高
立體放射療法好威 消滅肝癌免開刀
視障者演奏 撫慰患者抗病魔
藍尾冬大爆發 蘭嶼友善近魚獲驚喜
國中女生疑遭擄 苗警加強安全宣導
保育見效 多數座頭鯨種群移出瀕危名單
故宮前院長馮明珠 受聘北京故宮顧問
偷友人車肇事落跑 警15小時內逮人
苗縣抽檢稽查幼童車 超載率2成
78名詐騙犯遣送大陸 陸委會嚴正抗議
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北市公車機車事故 受困機車騎士救出
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港立法會主席質疑周永勤棄選說法
陸：東伊運犯血腥罪行 將堅決打擊
樂陞案 投保中心受理投資人求償
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總統盼形成堅持的文化 讓國家充滿希望
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老年嘿咻有利女性 男性恐「傷心」
市圖龍潭分館暨鄧雨賢紀念館開工
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溫體豬肉販賣 最快明年走入歷史
出口連2紅 對陸出口轉正是關鍵
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港灣論壇晚宴 台灣味濃厚
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北市：市立圖書館分館已設台灣史專區
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兆豐金新總經理 楊豊彥接任
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逆轉勝 辛巴威高院宣布示威禁令無效
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新北敬師月 朱立倫市長表揚特殊優良教師暨教學卓越團隊
加入中華電信LINE@官方帳號 Disney卡夾手機背貼大方送
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來臺旅客總人數持續成長: 交通部觀光局
富邦金控2016年8月份獲利說明
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瑞信第十七屆亞洲科技論壇在台北隆重揭幕
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亞美尼亞案 陸方強押台人5天後才通報
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言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
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iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
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勇敢之盾軍演 美軍月中西太平洋展開
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iPhone7正式發表 10大亮點報你知
美菲領袖短暫會晤 緊張情勢稍解
結束聖和之旅 副總統：台梵邦誼歷久彌堅
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投資人思考貨幣政策走向 美股漲跌互見
寶可夢夯 Apple Watch 2參一腳
教宗心懷中國牧靈夢 宗教事務難脫政治
iPhone 7亮相 9大傳言準確命中
巴西獨立紀念日 左派示威反新政府
菲緝毒署破地下製毒廠 逮7大陸人
基本工資審議今登場 資方恐再缺席
美褐皮書出爐 Fed升息將趨審慎
iPhone 7亮相 台股聚焦蘋概股表現
五角大廈：俄戰機黑海上空攔截美偵察機
疑試圖同時降落 美小飛機空中擦撞3死
iPhone 7驚喜價 和前代一樣2.45萬起
纏鬥柯文哲近2年 遠雄低頭是這個原因
iPhone 7尬非蘋陣營 4機皇大PK
iPhone 7來襲 遠傳搶先宣布16日開賣
副總統：我與教廷為普世價值的同盟
低壓影響雖減弱 台南出門仍須備雨具
不管壓到多少 車輛壓紅線就算違規
八里展售會 買柚兼抓寶
杜特蒂與歐巴馬 東協峰會晚宴短暫互動
iPhone 7的黑色魅力 讓網友天人交戰
屏東演藝廳開幕藝術季 即日起售票
蘋果推iPhone 7股價沒肥 肥到任天堂
曬太陽防骨質疏鬆 結果竟是這斑
外食族保溫 慎辨塑膠代號
二行程機車汰換補助 中市加速審核
台股開盤跌 17.12點
新台幣開盤貶4分
iPhone 7取消耳機孔 AirPods遭批貴又醜
董座列被告 樂陞吞第 7根跌停
iPhone7隆重登場 蘋果概念股振奮
陸菲交鋒 寮國亞洲峰會暗潮洶湧
美自由媒體公司44億美元併購F1
iPhone 7雙鏡頭與黑色吸睛 台灣16日開賣
分析師讚iPhone 7 果粉仍想等iPhone 8
太陽能報價破底 2個多月跌逾26%
iPhone 7拉貨給力 鴻海9月搭順風車
買盤進場 樂陞暴量從跌停拉到漲停
iPhone 7有亮點？ 網友吐槽：有HTC影子
油價漲跌互見 下週汽柴油估降1角
烏坎林祖鑾案佛山開審 村民罷工聲援
聯發科業績創新高 股價好淡定
首座詔安客家館 文化節亮相
基本工資審議委員會 資方僅2人出席
襲擊消防員 父子遭妨害公務函送
樂陞跌停到漲停 有人開心有人懊悔
Infiniti業績好 一款Q3撐起半邊天
新台幣早盤貶4分
登革熱通報隱藏期略升 見症狀速就醫
和大業績亮麗 法人估第 3季挑戰新高
互動寵物攝影球 不在家也能玩毛小孩
iPhone 7沒驚喜 外資建議這樣選股
戴爾宣布 天價收購EMC完成
東陽8月營收同期高 全年獲利估增2成
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性侵印尼女看護工 仲介男一審判5年
農林：股東臨時會與董事選舉如常舉行
法國文化廣播電台播出張銘忠接受專訪
蘋概股漲跌互見 台股平盤震盪
國外╲庫克唱開了 搭兜風KTV駕臨蘋果發表會
東協峰會 越南憂心南海局勢與氣候變化
考試院前人行陸橋將拆 明晚起交通管制
柯文哲：不是放棄終止契約而是保留權利
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清大烏賊哥好神 能分辨數量還能算術
研華營收給力 股價創16年新高
任三軍統帥 川普希拉蕊嗆對方沒資格
資方2人出席 基本工資審議可望有結論
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廣東南方日報品牌 值1125億元
柯文哲：樂見遠雄願意接受市府審查標準
蘋果玩穿越 庫克搭兜風KTV駕臨發表會
盼基本工資調升 勞團勞動部前抗議
美台創新產業熱 開闢年輕人投資天地
環署追討不法利得 和平電廠超過4億
菲國緊急狀態 旅菲外國人生活安全需知
前議員買愛送愛 贈弱勢戶月餅過中秋
砍警案 吳志展移審表情漠然
見半導體巨頭 總統籲勇敢投資台灣
陸國台辦：推動台企以仲裁解決經貿爭議
中油賣月餅也很行 1個月賣出12萬盒
推台灣入聯 蔡明憲：已致函聯合國秘書長
台北大巨蛋案大事記
主計總處：106年度預算單位增3個
遠雄鬥法北市府 7案在審2案定讞
清大烏賊實驗療癒系 還有墨汁衣留念
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北市：大巨蛋監督小組即刻動工
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新南向預算 主計總處：106年度21.1億
臉書動態消息10週年 新演算法重視互動
大巨蛋復工 遠雄：儘快遞件申請
緊鄰漁塭農田 數千噸非法廢棄物飄惡臭
不想幫狗植晶片 手機掃描鼻紋可能有解
台灣捐贈衛生檢驗設備予多明尼加
新港鄉清潔隊長跳樓自殺 原因待釐清
引外籍人才 總統:線上平台簡化簽證居留
膽囊結石發炎別輕忽 嚴重會致命
薩台銀行簽署500萬美元融資貸款協議
美對韓洗衣機課反傾銷稅 違反協議
北市法務局：大巨蛋契約仍具強制力
譁裕8月營收成長力強 股價亮燈漲停
紐約春夏時裝周登場 吹起華裔風
大巨蛋暫不解約 護樹團體：擇期抗議
佐登8月營收淡季不淡 年增7.08%
新台幣午盤貶3.6分
綠委：基本工資應適時調整 盼有所突破
基改黃豆標示 新北首查2業者都合格
陸與東協發表聯合聲明 涉海上意外相遇
iPhone 7告別耳機孔 無線耳機起飛
台灣漢門德總部啟用 年產值估2億
台積電成長目標不變 外資：庫存疑慮緩
陸官媒：香港麻煩是中國的大國宿命
林口公車與水泥車車禍 13人送醫
十分老街扒竊遭收押 韓女啜泣女兒想媽
港灣論壇落幕 陳菊相約兩年後再見
馮明珠去北京 綠委：像實踐兩岸一家親
英擬在法北築牆擋難民 議員批像怪獸
關懷家扶弱勢家庭 業者捐300盒蛋塔
2資方入工資會議 林伯豐：主張不變
醫療交流 員榮醫院訪團赴蒙古
陸生想捐血 馬英九：這樣兩岸血脈相連
虎尾科大邁新紀元 啟建新校區聯絡橋梁
北市給遠雄最後機會 大巨蛋不設改善期限
名醫遇上算命仙 絕妙應對躲劫數
iPhone耳機插孔掰掰 可聽式產業起飛
兩岸涉亞美尼亞詐騙案 廣東公安偵辦
Garmin台中服務中心 10日開幕
華碩穩坐台灣平板冠軍 7月市占突破34%
陳威仁卸任當台塑顧問 朝野看法不一
富邦媒涉廣告不實 公平會罰180萬
台灣觀光產業 蔡其昌：做好分源分流
蘋果發表會沒驚喜？ 唯超級瑪莉搶眼
柯文哲：拜訪星雲法師 有收穫
秋節將屆 興航為惠民啟智送愛
新任駐加拿大代表龔中誠抵渥太華履新
奇人異事一籮筐 另類金氏世界紀錄吸睛
朱鎔基答記者問 銷量百萬冊再推精裝版
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國寶級特技大師李棠華逝世 享壽91
巨響震撼台東縱谷 原因不明
紐文25年 4台藝術家推崇紐約藝術養分
商總出席勞資會議 訴求微幅調升工資
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中秋將至 農場推柚子烤雞烤乳豬
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李克強談南海 重申區域國家解決問題
揪逃稅 丹麥政府決定購買巴拿馬文件
藉口參加體育活動 人蛇偷渡印度童赴歐
接見美婦女議題大使 副總統盼台美合作
澎湖百年眷村 文創旅遊風華再現
台股收盤漲 3.82點
行政院修法 電信詐欺列組織犯罪
自來水工程竣工 中市府編路面修護費
學者：近2年台港政治共伴效應比陸還大
大巨蛋下一步 遠雄：有3件事要做
紅馬-KY衝文創 啟動營運黃金10年
狹幅整理 台股小漲 3.82點
北市府抽查市售檯燈 不合格率18%
假緝毒真強盜 雲林警逮2嫌
立委尤美女和吳焜裕訪問柏林
高中英聽首次開放冷氣 明截止報名
9月台指期跌14點
蘋概股漲跌互見 台股狹幅整理收小紅
杜特蒂千金懷3胞胎 流了兩胎
打公共電話被招牌砸傷 超商店長判拘役
能源發展綱領修正草案 最快明天公布
9月電子期跌金融期漲
反台化 醫師發起診所掛旗幟表態
冒犯宗教 印度請願者要法院禁寶可夢
林俊憲：中興電工五鬼搬運 漂白不當黨產
市議會舊址地上權流標 北市：景氣低迷
遠雄退讓北市府轉彎 大巨蛋續建有望
小貨車追撞聯結車 車頭毀駕駛送醫
清潔隊長墜樓身亡 同事懷疑是失足
虱目魚契作風波 邱毅憂台灣經濟
《英雄聯盟》世界賽 總統為台灣好手加油
週年慶經濟學 這五大類來店禮最受青睞
爭取比利時支持 總統：台灣不應被忽略
寶可夢蛋蛋的哀傷 印度男控侵素食主義
三大法人買超台股 8.17億元
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郭台銘欽點 吳惠鋒接任樺漢董座
南海仲裁案裁決結果 歐巴馬：具約束力
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印尼總統對台特使：新南向是正確道路
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澳盛：台灣出口好轉 央行明年啟動升息
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大巨蛋暫不解約 藍綠議員：都是假的
監控污染 越南要台塑在終端廢水池養魚
府：年金改革後續討論 盼全教總參與
銀行搶財管業務 推不滿意不收費優惠
彰銀：國內利差小 靠海外市場賺回來
中橫落石砸機車 1死1傷
智慧校園展成果 亞太各國來台取經
雲林食濃滋味 中秋看電影去
彰縣抽檢秋節食品食材 3件不合格
總統府：觀光的問題應從觀光解決
港灣論壇 陳菊：跨出港灣城市合作第一步
日月光首度入選 道瓊永續指數成份股
雲嘉首座IMAX影院動土 107年完工
永豐銀上海分行開業 提供人民幣服務
黨產會人事資料外洩 顧立雄：恐違個資法
巴黎查獲可疑車輛載瓦斯瓶 警再逮兩人
新台幣貶4.6分 收31.286元
乳癌轉移腦最致命 平均壽命7.5個月
台詐騙犯遣陸 藍綠立委建議兩岸聯繫
烏坎林祖鑾認罪 判3年1個月
陳副總統：盼澳洲支持台灣參加TPP
詐騙瞄準徵兵 陸徵兵辦開直播自清
尼伯特颱風過後 綠島海底垃圾變多
香港當選議員朱凱迪 報警安全遭威脅
斯洛伐克救援直升機墜毀 機上4人喪命
鄭文燦：落實亞洲矽谷 市府全力以赴
昂寶-KY矽創8月旺 業績同創新高
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族語示範教學 首度遠距直播共學
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永飽健康餐盒 偏鄉長輩享用熱飯菜
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樂陞臨董會後記者會 許金龍未露面
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基本工資調升5% 工總：削弱競爭力
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基本工資調5% 勞團：不夠
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騎機車旅遊 中橫摔車夫死妻傷
退休公教三節慰問金被砍 影響逾15萬人
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背負既得利益罵名 交大教授呼：刺耳
陸農婦蹲11年殺人冤獄 獲賠650萬
商總：感覺被耍了 不再參加勞資協商會議
吃鈣補鈣是迷思 搭配3種運動助吸收
野創盃烘焙競賽 弘光科大學子奪冠
酗酒但運動 死亡率較毫不運動的酒鬼低
抗議THAAD？陸缺席首爾防務對話
兩岸跨境詐騙 陸委會籲盡速溝通對話
台東巨響聲 原因充滿想像
美最大匿蹤宋瓦特艦 將投入海軍服役
受災農民若列重災區 半年保費政府支應
台中市與日本大分 簽署友好交流備忘錄
月圓人團圓 澎實物銀行集愛牽手做公益
樂陞：期待大家檢視開發實力及成績
遠雄：大巨蛋7項公安標準 於法無據
日上班族好累 2成企業月加班逾80小時
Uber推大聲唱專車 樂迷可邀歌手飆歌
旺旺公益基金送暖 澎湖弱勢學子受惠
陸通富微電：兩岸封測合作 任何方式都可
林全：全面檢討調整兆豐銀人事
iPhone 7全台16日首賣 五大電信備戰
塔利班攻進阿富汗南部城市 地方待援
年金改革委員會決議 優先討論年金制度
華立8月營收33.45億 月減1.92%
陸客減 吳宏謀：觀光業調整體質時機
年金改革 林萬億：明年2到3月送出草案
樂陞股東抗議沒暫停交易 櫃買中心回應
減輕受災戶貸款負擔 內政部通過補貼草案
248元泡麵第2波開賣 30分鐘狂銷千碗
基本工資調升5% 資方勞保負擔增220億
中壽挺志工 員工獲最佳服務社會貢獻獎
巴黎恐攻嫌犯阿布岱斯蘭 法庭提訊
立委邀請達賴來台 陸委會：將依法審查
李棠華師徒情深 為延續表演藝術而折腰
蘇嘉全印尼行 蘇震清:純屬私人行程
秋天好登山 雪霸處：注意蜂螫和保暖
中光電8月合併營收月增5%
遭指違反政治獻金法 黃國書：同名同姓
澎湖收容人開嗓門 歌唱慶中秋
板橋傳1女嬰睡至沒氣息 送醫急救
嘉大藝術節 戲劇舞作電影接連看
鴻海集團砸37.7億元 間接投資滴滴叫車
民代控人為陰陽海 業者：合法施工
銀行想賣高風險商品 央行金管會要先審
拖了12年 國家電影中心將簽約
大巨蛋5百天 郝龍斌：孵出CP157可達鴨
威脅洩王室不雅照 俄大亨被爆遭英暗殺
20項水產精品入列 中秋送禮好貼心
國家電影中心縮水 新北駁西裝變內褲說
小孩想採松露寫作業 黑卡管家使命必達
林冠廷晉級李斯特國際鋼琴大賽決賽
樂陞案 金管會擬請中信銀說明
工商建研會長交接 吳敦義洪秀柱同席
役男參賽 國防部指兩前提成立就放人
九三遊行後首開年金委員會 口角不斷
林萬億：政府負年金成敗責任 須做選擇
股息入帳 國泰金富邦金8月獲利再飆
海基函電海協內容 陸委會將對外發布
男吞毒滅證 警排泄物撈殘骸
iOS 10下週開放更新 四大亮點搶先看
訪視流於形式釀悲劇 監院糾正台中市衛生局
道瓊永續指數成分股 國泰金中信金入列
海基會中秋聯誼 台商猶豫出席否
台灣文創市集在上海 藝術與夜市對話
消保處調查 量販店超商月餅4成漲價
Sony復興店改裝 打造居家感覺
侯佩岑甩高跟鞋改穿平底鞋 都是為了他
歌劇男高音波塔 51歲人生落幕
毛澤東40年忌日 毛左澳洲辦晚會被阻
國人退休準備不及格 壽險業教你這麼辦
歐洲央行利率維持不變 靜觀英脫歐衝擊
挑戰棋賽 拉脫維亞財長缺席歐盟會議
林全：生技重點在創新 可扮演產業領頭羊
歐央行利率不變 維持資產收購至明年3月
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不在意杜特蒂粗口 歐巴馬籲正確掃毒
兆豐怒觸美方遭重罰 丁克華點出2大關鍵
小行星2016 RB1 今晨近距掠過地球
道瓊永續指數成分股 中華電連4年入選
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搶救觀光業 政院拍板3百億優惠貸款
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遠傳中華電支援3CA iPhone 7飆網更快
華南金銀董座 前財政部次長吳當傑轉任
陸保監會：保險資金可參與滬港通試點
印度成功發射先進氣象衛星進入太空軌道
共同社：北韓有疑似準備核子試爆跡象
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美官員：美艦可能近日巡弋黃岩島海域
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殺人滅口 加彭前司法部長幸運逃過一劫
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正隆衝越紙包裝市場 1.65億聯貸簽約
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南海爭端未解 歐巴馬為重返亞洲辯護
任北京故宮顧問 馮明珠：為台灣學界爭光
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日美領袖寮國會談 時間不足未舉行
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北韓核試驗場地震 疑為第五次核試
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元山風扇炎夏熱賣 Q3營收不墜
反養雞場 台東新園里自救議會抗議
北韓5.3地震 南韓：很可能第5次核試
樂陞除權息啟動庫藏 早盤漲逾5.5%
不給面子 杜特蒂拿百年老照嗆歐巴馬
群光營收創今年新高 月增逾13%
iPhone 7拖累蘋果股價 台股早盤跌百點
科學評估：降血脂藥物statin利大於弊
油價起伏 下週汽柴油可能連兩降
凌通營運淡 股價創6個月低
當你老了 香港老人相關服務因應而生
百達-KY噴油嘴 衝進BMW供應鏈
新台幣走貶 早盤貶逾 1角
疑疲勞駕駛 大貨車撞毀路燈16輛機車
巴西市政選舉 羅賽芙為左派候選人站台
北韓可能有爆炸發生 日：核試可能性高
女高中生遭自強號撞擊 命危搶救中
大馬出現首宗茲卡孕婦病例
年金改革時程 委員：不能有髮夾彎
談亞投行 美仍保持距離
北韓國慶日 5.3地震據信是核試
昇貿連8月營收走揚 創19個月新高
陸8月CPI年增1.3% 今年最低
7月刷卡減800億 國泰世華刷最多
中秋假期出國 領務局籲先檢查護照效期
陸8月PPI年減0.8% 降幅縮小
澎金馬離島運動會 晚間登場
iPhone 7沒新意？ 外資：蘋果靠這 3招
不滿大巨蛋不解約 護樹團體北市府前抗議
福斯推新品 小休旅降價搶市
台灣家長教育聯盟：愛孩子一路久久久
勒戒完就買毒 遇警難逃法眼
翁山蘇姬將出訪英美 出席聯合國大會
大巨蛋案 柯文哲：解決前任爛攤子
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青年勞團赴工總抗議 不滿勞資議題未解
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Note 7勿上飛機？三星：可申請備用機
北韓地震疑核試 分析：估威力歷來之最
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北韓疑似進行第5次核試
萬潤8月業績衝3億 連4月創新高
台股面臨最大利空 短線拉回受壓
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柯文哲：無公民團體監督鞭策 容易妥協
潘文忠：大學不要太類似 評鑑將簡化
益得主攻氣喘產品 將申請股票上櫃
柯文哲：遠雄最後機會 只有兩選擇
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北韓疑核試 陸核安全局啟動二級應急
潑女護士硫酸致死 印度男子判死刑
元智中央跨校企業學程 學分聯名認證
翻轉貧困國家教育 世展會播閱讀種子
iPhone 7欠亮點 外資保守看鴻海
北韓疑核試 日緊急召開國安會議
南韓軍方：北韓核試爆炸威力 歷來最大
通富微電簽意向書 將掌握超微封測股權
台家盟成立 促落實12年國教
高市打造首條環狀輕軌 中鋼接棒
施政績效 僑委會法務部列紅燈前三名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
全球荒野面積銳減 20年來消失1成
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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白宮：正評估北韓爆炸情勢演變
台灣網友關注中秋 成關鍵字搜尋焦點
北韓疑核試 日派軍機查輻射
新北孝行獎 黃玉茹等10人獲表揚
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越南：台塑要改善所有違規後才可運作
義大利最高法院判 公開自慰不是犯罪
新廠訪蘋果 傳iOS情牽AR隱形眼鏡
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南韓軍方：分析北韓地震是否因核試
屏東縣平埔族熟註記 開辦
代購嬰兒用品詐財 媽媽痛失奶粉錢
機場服務費漲桃機仍出包 消基會籲公開
元大案提非常上訴 顏大和盼有一致見解
元大案 最高法院駁回檢察總長非常上訴
產業特殊需求類科 學雜費政府埋單
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勞團不滿做到爆肝 抗議工總阻勞工權益
全球17電信業入道瓊永續指數 遠傳上榜
亞太房價年漲2% 台灣逆勢跌9.3%
北韓疑核試 朴槿惠：金正恩瘋狂魯莽
行車糾紛毆同窗 原因竟是變胖認不出
尼加拉瓜自貿區營運再度回溫
8月尼加拉瓜物價指數呈下滑
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立法院顧問蔡煌瑯請辭獲准 高建智接任
李俊俋：前政府58官員自解禁赴中年限
換季換新貌 百貨改裝吸買氣
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消防員抗議捕蜂捉蛇 政院：內政部評估
侵占保費近20萬 保險員遭起訴
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勞團抗議爆肝 工總：應該我們上街頭
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台中港水泥車擦撞火車 1人輕傷送醫
杜特蒂出席峰會表現 外長評8.5分
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南韓：北韓核試 威力只比廣島原爆稍小
遭指膽大妄為 馮明珠澄清
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將接台車董座 蔡煌瑯：全力推國車國造
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歐央行無動作 台股回檔跌98點
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樂陞除權息 尾盤再度亮燈漲停
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台股回檔 大跌98.01點作收
段宜康指軍方反年金改革 藍：提油救火
9月台指期跌112點
台積電8月營收943億 創歷史新高
基隆幼貓遭斷頭 照片瘋傳盼緝凶
救觀光 國民黨團：問題在九二共識
9月電子期金融期齊跌
秋冬秀髮不飄雪 專家傳授4秘訣
歐央行未擴大QE 台股跌破9200
北韓宣佈核武試驗成功
北韓核試前 歐巴馬在日本轉機
國光客運台北西站將關閉 進駐轉運站
黃琪涉冒名訂房騙宿 檢方聲押獲准
今年月餅銷售 廣式酥皮超夯
北韓：核彈頭標準化 可隨心所欲製造
觀光業3百億優貸 孫立群批拿舊政策欺騙
沈榮津出席秘魯APEC中小企業部長會議
警查獲手指虎 男辯不知違禁物
羅青書畫巡迴展9月起在捷克展開
東凌營收旺 瞄準月子商機拓版圖
勞工調薪但砍退休公教獎金 藍：不太好
新蛋網推週年慶前哨戰優惠 業績看增
聯電世界先進8月升溫 增2%至4%
兆豐案 北檢搜索蔡友才住處
男子情緒不穩 派出所前掏腰帶刀揮舞
三大法人賣超台股 74億元
日股持平收 北韓核試抵銷日銀利多傳聞
上奇受惠開學季 8月營收創新高
頎邦第3季營收 有望挑戰歷史次高
毆打傷人棄置路邊致死 男子遭判14年
竹市府變身希臘劇場 祭特洛伊10日開演
白朗峰纜車卡半空 搶修成功已重新啟動
藍：和平政綱對抗台獨黨綱成全黨共識
兆豐案 北檢搜索約談蔡友才
轉動幸福 心劇團進入台東校園
民調拉近 希拉蕊不罵川普改談願景
廖東周赴瑞典南部第三大城馬爾默參訪
段宜康：政務官若無法配合 請自己離開
南韓：北韓核試是無法容忍的重大挑釁
推動國家電影中心 文化部新北市府簽約
北韓再次核試 陸外交部：堅決反對
巴黎瓦斯鋼瓶可疑車女嫌 曾宣誓效忠IS
遠雄：公安標準若符法規 可接受
陸外交部：堅決反對北韓核試驗
台鐵員工聯署休假 政院：兼顧權益及運輸
嘉義抽驗中秋食品 52件均合格
華碩營收8月今年第三高 9月續旺
福建師大陳慶元 金門大學講座
原來長頸鹿不只一種 DNA解開大誤會
北韓核試 歐巴馬警告後果嚴重
酒駕逆向撞婦 警開2槍擊破車窗逮人
北市改善易肇事熱點 傷亡人數少百餘人
這個牧師就是那麼好 陪伴助族人戒菸酒
印度驚傳巴士墜橋 至少21死30傷
不老樂團台中高鐵快閃 阿公阿嬤超吸睛
新台幣大貶2.24角 收31.510元
50萬元拍屏東 吸引香港團隊參賽
金管會首度啟動資安金檢 4家產險先行
中興紡織楊梅化纖廠大火 搶救中
樂陞三點聲明 質疑中信銀嚴重業務過失
美國被霸凌失聰高中生 感受人間溫情
警察特考 考選部擬和用人機關討論考科
陸學者訪平壤：民眾歌舞歡迎飛彈專家
宏?8月營收衝高 本季上看600億元
被偷胸罩內褲 女子臉書貼影片抓賊
前8月稅收年增3.7% 超徵655億元
毛澤東去世40年 大陸出現「毛繼東」
吸引頂級消費群 千萬名車豪宅辦發表會
北韓核試 陸網民：怎有臉反THAAD
太平山山毛櫸步道 10/15起聯外道交管
華碩推國際志工 逾7千人接受教學服務
綠黨團幹部競爭激烈 莊瑞雄做文宣拉票
屋頂作業死亡率高 注意6點遠離死神
崇友8月營收3.42億 成長逾35%
渣打人民幣指數 7月止跌翻揚
七堵火車站變電箱爆炸 無人受傷
豪華郵輪闖北極賞風光 學者批滅絕之旅
六角8月營收 連4個月創新高
朱立倫：國家電影中心是電影人的家
葉俊榮：政府社會對話活躍
安勤攻物聯網 微軟仁寶助陣
香港南早整合資源 中文網停運
股匯市變色 新台幣重貶2.24角
捉寶熱潮延燒 中市逢甲公園草皮禿
群創8月合併營收月增9.8%
揚智庫藏股執行完畢 每股平均17.19元
持槍當街押人 尋仇7男子投案
承租土地堆置廢棄物 檢警破獲不肖業者
最萌吉祥物PK 桃園：沒得獎不要回來
捕捉紅尾伯勞鳥被逮 今年首樁
鄭麗君：電影中心及文創院共推影視文創
詐騙主嫌逃印尼 調查局解送返台
鎰勝雙引擎點火 下半年營運添動能
拍台北風貌拿獎金 徵選活動開跑
大選年福利放送 法國宣布減稅好康
金門之光李錫奇 返鄉80回顧展
無期徒刑假釋又砍人 男子遭警逮捕
文曄8月營收142.95億 創歷史新高
北京電話實名制 未登記者將被停機
婦人頭暈發燒以為中暑 原來泌尿道感染
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
赴陸開店慘賠 曹庚鍑靠虱目魚翻身
副總統：合則兩利 台日是特別夥伴關係
陸資追捧 港股週線收紅
嘉義家職重陽送暖 捐義賣陪老人
北韓核試震動大陸 吉林震感明顯
1顆廣式月餅下肚 得快走2.4小時
白朗峰纜車卡半空 乘客煎熬
副總統：年輕人負擔重 年金改革重要
富邦媒8月營收創高 9月旺季續喊衝
陸商務部：外貿形勢仍不容樂觀
鈞寶布局無線充電 強攻NFC應用
文化部：挹注資源 強化國家電影中心發展
前進新加坡 台灣塑膠製品公會拼新南向
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西班牙火車出軌 至少兩人喪命
中華電iPhone 7資費出爐 最高折六千
黃國昌：憲政改革是建立正常國家的一步
歐巴馬化身寄生蟲 命名教授：這是榮譽
王道論壇 籲領導人為社會創造價值
稅收今年拚超徵9百億 財政部樂觀
美俄同聲譴責北韓核試 並交聯合國處理
澎湖警新任局長劉祥浤 首赴離島慰問
僑委會委員長吳新興訪荷 聽取僑胞建言
北韓核試 陸外長將召見北韓大使
詐騙通緝犯拒捕割頸 警方送醫
教廷耶路撒冷聖墓騎士團總團長訪華
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菲國緊急狀態 外交部籲前往民眾提高警覺
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李克強會杜特蒂 盼中菲關係重返正軌
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土銀董事長 輸銀理事主席凌忠嫄接任
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中租子公司1.95億美元聯貸案 完成簽約
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萬事達卡挨告索賠5981億元 創英國之最
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菲軍警逮3恐嫌 阻止爆炸陰謀
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副總統盼法國支持台灣有意義參與國際
金控業前8月獲利 富邦國泰就占4成
莒光萬平操演登場 遊客鄉親驚呼連連
合作打擊犯罪 印尼遣返台詐欺犯
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