漢
En
News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
美股漲跌互見 那斯達克指數創高
煎餅怎麼吃最有味道 韓國人這樣做
出版品送存圖書館 立委盼無償改有償
中市大里路段 月中禁行砂石車聯結車
鹿港龍山寺重修 山門五門彩繪成焦點
郭新林彩繪龍山寺 用筆簡潔有力
希拉蕊公布稅務資料 轟川普躲躲藏藏
房屋稅調高礙都更 以房養老可解套
親子玩貢寮 卯澳漁村超值山海樂
三手菸 潛藏在身邊的隱形肺部殺手
國會圖書館電子化發展優 立法強力後盾
國會圖書館空間小 逼出先進電子化發展
高息當道 日圓週線回貶
成都大貓熊婭星產下龍鳳胎小寶寶
兩車擦撞 小貨車變形駕駛受困
Pokemon 球沒丟中 可撿回來你知道嗎？
興櫃新增冷卻機制 8/15正式上路
疑心情不佳 男子跳海身亡
雲林行腳啟動 下鄉巡演登場
陸：重大突發事件24小時內開記者會
無米樂煌明伯公祭 賴清德頒表揚狀
高血壓擅停藥 腹主動脈瘤大如球
天堂向左深圳向右 移民城市的創業潮
爸爸一句話 小孩吃檳榔害一生
顧立雄查黨產 宋楚瑜盼別變韋小寶
蜜蜂大軍上門築巢 美F-22猛禽戰機停飛
Pokemon GO下載 冒牌貨會點色情廣告
男童境外染麻疹 曾搭高鐵台鐵恐傳染
駐巴拉圭使館舉行台灣獎學金頒獎典禮
藝術家與科學跨界創新 李璵的太空種子
紐文中心25歲生日 台美藝文人士同賀
Pokemon GO正式支援華碩ZenFone系列
台中梧棲漁港男浮屍 疑釣客落海
宋楚瑜：沙海林不簡單 服務台商很認真
雙城論壇 柯文哲：兩岸總要有突破地方
美國升息機會小 新興貨幣短期強勢
危機升溫 俄新防空飛彈部署克里米亞
駐巴使館援助巴國幼童照護機構慶兒童節
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
Pokemon抓寶然後呢？爭奪道館看這裡
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雨澆不熄熱情 空軍花蓮基地開放湧人潮
自稱晶華余董詐7億 二審重判12年
愛相隨75載 北市近百歲夫妻獲金婚表揚
經濟部產業輔導團出擊 助創意商品化
遊覽車與轎車擦撞 台東議員田石雄受傷
7天7堂課 逆風少年習得人生重要價值
逾9成死亡民眾 身後事火化
閩南語認證考試 萬人上陣
陸網路販槍問題嚴重 公安部宣示嚴打
傳大陸研製太空武器 已掌握技術
Pokemon迷注意 全台電信門市「飄櫻花」
牙醫診所頻遭毀損 警掌握追查
陳副總統過境紐約 僑界法拉盛將辦晚宴
哈拉認證 大崗山蜂蜜搶攻穆斯林客群
Pokemon Go太夯 蘋果Siri有趣英文神回
憂陸出怪招 柯文哲：免疫力強不怕細菌
台電開放資料邀抓寶 邀民眾提節電創意
教育部統合視導連年遭質疑 歸零思考
IC設計獲利排名 昂寶-KY奪王座
夏日親子黏土活動 老少同樂好熱鬧
善用社群媒體 印尼總統親民牌發功
太陽能廠獲利多腰斬 中美晶獨強
老翁失蹤6日 警消搜八卦山區無所獲
汐止小黃撞擊貨車車斗 5人送醫
港灣城市論壇邀陸 陳菊：目前無回應
軍官偷拍女同袍洗澡 海軍：檢討汰除
福建山崩 台灣旅行團1死22人逃出
台灣團遊覽車福建遇土石流 1人死亡
警政署辦體驗營 小朋友變身刑警好開心
新竹市麻疹確定病例 衛生局籲提高警覺
美又傳性侵犯輕判 校園強暴案再成焦點
台南北門車禍 1死1傷
食品登錄 彰縣邀鄉鎮市加入據點
走進歷史追回憶 空軍節眷鳥歸巢
陸翁愛吃酸甜食物 下巴裡長出一塊結石
曾任10屆宜蘭縣議員 楊政誠病逝
副市長受重用 陳菊：專業被肯定
體驗紙本溫度 職人體驗印書的眉角
張家界貨車追撞汽車事故 3死1傷
MSCI台股權重連12降 瑞銀中性看待
大巨蛋案 北市：要求遠雄重提施工計畫
蘭嶼婦女疑腦中風 空軍派機救援
瓦斯業想納彈性工時 勞動部：需申請
台灣團遇土石流近福建土樓 團員已送醫
教育新南向 立委：應審慎評估
林全：政府有責任維持離島交通運輸穩定
台灣團福建翻車 陸委會：已連繫國台辦
立委：反對勞動部亂入長照政策
駐德代表謝志偉秀新名片 上頭印台灣
小可樂果劇團 折翼天使演小飛俠
載浮載沈1000公里 母象浩劫重生
申請職災醫療給付 這張圖一目了然
林全訪營區活化民宿 勉發展高品質觀光
希望兒童合唱團 維也納機場快閃獲掌聲
馬英九台東騎車 差點喊村長外公
地質雲澎湖發表 人人成為探險家
新北市忠孝橋男子落水命危 送醫急救
仁翔專案 陳副總統出訪多明尼加
花蓮區漁會重啟拍賣 民眾開心喊價
上半年網拍詐騙1459件 財損逾5千萬
世界植牙競賽 彰化牙醫師奪冠
高市2千職缺徵才 初步媒合近千人次
Pokemon抓寶瘋全台 量販巧用灑花吸客
快去加油 下週油價恐漲4至5角
烏龜不難養 最重要是顧好這個
福建山崩台灣旅行團 現場救援大致完成
Pokemon哪裡抓最省力？ 這裡你想像不到
百貨爭搶中秋禮盒商機 推5星飯店口味
貿然放寬鐘點外勞聘僱 家總憂照護品質
總統苗栗採紅棗 推廣浪漫台三線
溫室也有鋼骨結構？ 日本已推案補助
南韓赴大陸團體簽證 改需繳交護照正本
台塑下週油價 汽油漲4角柴油漲5角
宏達電Vive衝買氣 免費送3款遊戲
寶可夢夯 斗六行啟紀念館成熱點
全國技能競賽 蔡總統：升級黑手2.0
疑遭BB彈攻擊 社區普渡中庭玻璃龜裂
侯友宜視察坪林北勢溪 慰問警戒志工
毒鴛鴦飛車搶劫 竹北警24小時破案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
2歲童遭狗咬 右臉頰撕裂傷
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛
北市15日辦動物慰靈法會 開放參加
菲台工商總會拜會菲調查局 促進聯繫
許淑淨奧運奪金 桃園市議員請雞排
陸競爭激烈 謝金河：兩岸食品業不同調
排灣族傳統婚禮儀式展演 熱鬧登場
交管人員守護南迴行車平安警方感謝
台中火力發電廠工人墜落 當場死亡
外企給李克強一封信 對北京網管提警告
中壢大江人氣玩偶見面會 場面熱鬧
好客青年創意賽 淡水捷運展青創商品
藍風車舞蹈祭 青年學子展活力
五月天世運主場館開唱 高捷加開列車
菲陸修補關係 羅慕斯：共同利益出發
郭台銘：工業互聯網領先 鴻海年年更好
鴻海投資夏普進展 郭台銘這麼說
助巴拉圭部落過兒童節 駐地使館贈禮
高雄遊戲週 搭建亞太遊戲產業橋樑
陸女護照被寫髒話 越南海關撇清責任
邀玩家抓寶親近藝術 高美館有禮
罕病少女鄭淮之體諒父親 棄讀北一女
蓋水庫要擲筊杯？ 水利署順應民情
福建事故 國台辦：海旅會向台灣通報
桃園規劃大溪豆干產業博物館
林全上任後首訪馬祖 參觀八八坑道
瑞典美女部長酒駕 二話不說辭職
戴正吳：盼夏普下任社長從幹部遴選
環球小姐選美傳恐脅 菲國嚴肅看待
出訪友邦 副總統：展務實外交決心及行動
和另一半祼睡 可提升免疫系統
中央社報導讓世界看到台灣特色文創
花蓮市長補選 洪秀柱為魏嘉賢造勢
大巨蛋施工變審查？ 遠雄：無助解決公安
視察馬祖 林全：穩定交通兼顧居民需求
蔡總統遭指吃千元菜 府：與創業者座談
通膨飆3位數 委國最低薪上調50%
戴正吳就任夏普社長 夏普正式公告
共同社：陸公務船連續11天駛入釣島海域
南韓議員將登獨島 宣示主權
是車主還是賊？湖南一男子鋸樹取車
義起愛運動勇士路跑 5千跑者壯觀完賽
泰國連環爆 警：應非國際好戰組織所為
蔡總統苗栗午餐 府：政務官特支費支出
撞沉陸船 希臘籍貨船抵福建接受調查
今彩539開獎
卡斯楚90大壽 古巴人歡慶開趴
夏普百年首位台灣人社長 戴正吳真性情
大福彩開獎
出訪多明尼加 副總統：宣揚新外交理念
法廣：里約奧運出櫃同志選手共52名
台女赴陸旅遊遇難 嘉義家人悲慟
福建山崩埋車 台灣團事故路段景點封閉
馬可仕葬英雄墓 菲前總統：由國會決定
土國堅持引渡教士葛蘭回國 拒與美妥協
82年次前役男是否入營 國防部：尚在規劃
今彩539頭獎槓龜
大福彩頭獎槓龜
港學者談香港尷尬處境 改變動力在民間
日韓爭議島嶼 9韓國會議員要登
迦納3座新油田第1批產品下周問世
爭取預算 鄭麗君：快成文化恐怖份子
福建山崩 死傷家屬14日赴陸處理
傳藝金曲獎登場 表彰音樂文化優秀者
台南市清潔隊收垃圾 袋中驚見嬰屍
卡斯楚90大壽 不忘挖苦舊敵美國
理想大地寶可夢地圖加抓寶專車 抓到拍照再享優惠
里約奧運》綠泳池之謎有解
醫界曙光 經痛藥可治癒阿茲海默症
文化部次長楊子葆參訪紐約動態影像博物館
楊子葆參訪紐約現代藝術博物館、大都會博物館布勞耶新分館
科學家：外界誇飾了廣島長崎的原子彈威力
林全19日親上火線 直播談7休1
阿拉伯空襲葉門學校 傳兒童10死28傷
科學研究：養貓、愛喝酒、愛胡思亂想都是高智商特質
瑞士男子火車上縱火行凶 刺傷6人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新北淡水轎車擦撞機車 1死1重傷
瑞士男子列車上縱火行凶 刺傷6人
印度拖網漁船孟加拉灣沉沒 17失蹤
台灣製造遇上義大利設計
戴12小時放大片 女大生眼角膜潰瘍
黃國書的學讓精神 體現政治哲學
台南青山漁港小而美 內行饕客愛尋寶
桃機智慧行李置物櫃 15日啟用
黃國書闢文化走廊 主打台灣諺語風
畜試所研發 養牛廢水製有機肥
北卡羅來納州購物中心傳槍響 現場封鎖
勿忘防曬 全台多處紫外線過量
北市再生家具特賣 學生限定腳踏車499元
台股資金行情找買點 一旦拉回要留意
素人也可以參政 公共網路平台納點子
夏普導入員工激勵計畫 戴正吳拚早日獲利
古巴強人90大壽 卡斯楚公開露面
幼兒入學不適應 專家幫忙破解
力推新南向 台灣教印度小學生說華語
澎湖望安老翁膽囊炎 海巡後送治療
亞投行首個巴基斯坦投資 正式破土動工
愛美黏假睫毛 小心失明風險
為釣魚台爭議 日擬研發新型飛彈
英媒：脫歐恐延至2019年底
錢進日本開民宿 房產業者：首重合法
即使國事如麻 英相夏季度假絕不可少
北市忠孝東路車禍民眾受困 送醫無礙
未走斑馬線橫越馬路 9旬老翁遭撞重傷
加國擬大增移民 人口老化與勞工短缺
電子業淡季不淡 4檔第2季獲利新高
蔡總統吃千元法國菜 綠委力挺：鼓勵青創
科技宅男點石成金 讓電鍋端出法式料理
空方氣焰高 金價週線連2跌
兩岸創客大不同 台灣是生活態度
智慧生活當道 機器人應用帶你攀向高薪－創客風潮來了專題之五十
Pokemon玩家瘋抓寶 只有這裡不敢來
林全否認內閣微調 強調閣員全力推動政務
技職師自掏腰包補貼 帶弱勢生揚名國際
美密州爆隨機槍擊案 5傷
幫民眾解蛇毒 無名英雄血清馬退休
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
連續偷零錢愛心箱 鴛鴦盜落網
洪荒之力輔選 洪秀柱赴花蓮拉抬魏家賢
婦遭撞癱坐路邊 暖警脫雨衣遮蔽
快加油！15日起汽油漲4角柴油漲5角
陳副總統過境紐約 僑胞熱情接機
東莞凌晨大火 7人死2人重傷
紐約槍擊案 2穆斯林頭部中彈喪命
印尼咖啡新使命 助農民改善生計
鴻海布局夏普董事會 這幾位董事大有來頭
楊子葆參訪MoMA及大都會博物館分館
七年級生自學投資 年賺15%滾出百萬身價
這部記錄片很強 陳良基葉丙成都有感
前台中市議員溫建華 酒駕遭法辦
持偽卡賣場盜刷 男得手多次終被逮
台灣隱形冠軍 出口美國鋼鐵扣件最多
百果山寶可夢抓怪 員林市推廣觀光
踏涼傘的澎湖灣 菊島舞動體驗民俗
蔡總統15日赴蘭嶼 核廢議題浮上檯面
慰勉市容英雄 林智堅感謝清潔隊員
揉合傳統廟埕 打造高雄車站新意象
原油止跌回升 汽柴油各漲4角及5角
亞盟年會菲國召開 台灣與東協關係新契機
眷鳥歸巢迎空軍節 虎尾建國眷戶返舊地
北加州童玩節 田秋堇：發揚台灣軟實力
法鬥犬又醜又萌 剪髮店的吸客招牌
史瓦濟蘭王國參院議長梓瓦內率團訪台
小巴士撞倒電線桿 電線勾機車摔倒
兒科專家邱南昌 鬥嘴培養父女情
半導體第3季溫和成長 義隆電展望佳
太陽能電池價跌15% 台廠負毛利考驗
女嬰高燒抽搐 父闖紅燈警為他開道
台灣5大廢墟鬼屋 背後傳說皆是悲劇
受助成長 李冠慶捐肝捐髓回饋救人
三星新機主打虹膜辨識 LED紅外光商機大
奧運雙人下午茶 五色環甜點挑動味蕾
MSCI權重雙降衝擊 台韓成難兄難弟
寶可夢免費5小時抓寶專車 千人搶14名額
港媒：陸南海再造島 G20後美大選前
天熱女嬰遭反鎖 消防衣蓋車窗玻璃降溫
美眾院民主黨遭駭 變態電話接到抓狂
歌仔戲台灣小吃 美國國際童玩節亮點
飛行傘國際賽 泰國女選手美麗焦點
垃圾車內見嬰屍 初判為死胎
醫院評鑑認證簡化 每年最多只做1次
徐永明批連戰領18% 連辦：合法領取
徐永明：砍高官18趴 年金改革才有公平正義
成綑水管從天而降 多輛機轎車受損
彰化崙尾漁港 河道口海豚死亡
9公分療癒小盆栽熱賣 專家這樣分析
鬼月遇靈車逆向 路人嚇念阿彌陀佛
廢核四漲電價攤提費用？台電：可行性低
寶可夢雷達地圖 精準抓寶145隻不是夢
釣竿誤觸高壓電線 釣客險沒命
桃園老翁命案 妻子坦承砍死久病老伴
Pokemon抓寶怕意外 4種投保策略曝光
名牌包擺一旁 陸代購瘋澳洲保健食品
替慰安婦討公道 婦團15日向日本抗議
駐巴拿馬大使館辦台灣獎學金受獎生活動
水族箱經濟學 新寵角蛙大嘴招財
林口運動中心動土 空氣槍射擊特色
飛金門抓寶可夢 玩家下機崩潰了
家居用品換秋裝 低價好康搶先報
疑規避警方攔撿 機車騎士衝入港區獲救
歐日資金流向新興市場 中小企業受惠
屏東希望兒童合唱團匈牙利獻唱
創世募發票 皮卡丘來幫忙
美警槍殺拒臨檢男子 密爾瓦基爆抗議
老翁八卦山失蹤多日 警消尋獲遺體
在地深蹲協會成立 時力：毫無保留支持
陸軍機5月來多次靠近釣魚台 日保持警惕
台中登山管理自治條例 投保資格放寬
北投稻香路鐵皮加蓋火警 警消灌救
奧運首金網友吵放假 新加坡教育部神回
謝文定林錦芳退出 府將重新考量人選
北市木柵忠順廟 捐物資到偏鄉部落
北市民參與職業訓練 托兒托老有補助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
謝文定證實 退出司法院長提名
撤回提名謝文定林錦芳 總統將重新考量
不只是生態奇觀 馬祖藍眼淚感動全場
北市北投山區大火 新北支援搶救
台灣合唱團歌謠美聲 瑞典大教堂獻唱
批抓寶作弊惹議 義大聲明創造樂趣
謝文定：獲提名後造成紛擾 決定退出
綠島車禍 2人重傷後送台東
寶可夢升等三寶：公車幸運蛋和波波鳥
司改會：提名後被放大檢視 民主必然
謝文定林錦芳退出 朝野立場不一
2千桌拜好兄弟 贊普不忘寶可夢
澎中元安靈法會 宣導撿骨進搭
八卦山失蹤老翁 疑失足喪命
客家義民爺文化節 朱立倫主祭祈福
佛州女子沼澤撿空罐 險被鱷魚咬斷手
秋冬變美麗 復古暈染眼妝最夯
撤司法院提名 綠：總統避開超級政治風暴
林錦芳：職位可放棄 名譽尊嚴須捍衛
中壢與美麗島事件 謝文定：非主辦檢察官
宜蘭台九線轎車翻覆 4命危1受傷
宜蘭蘇花公路轎車翻覆 4命危2受傷
鴻海續攻印度 傳攜小米再建2座工廠
海峽青年峰會登場 聚焦創新創業
蘇花公路南澳段重大車禍 雙向管制
五峰落石坍方 上山主要道路中斷
BL漫畫家市川來台 粉絲繪手繪版
最危險核子彈 美批准生產
蘇花公路車禍 拋車外4命危3傷
華碩ZenFone 3搶攻菲市場 下一站前進印尼
華碩新品發表會 性價比菲國消費者驚喜
朗誦文件 檢視台北雙年展歷程
4歲女童露營遭山獅攫走 家人機警救命
父愛如山 陸男街頭扮向日葵籌錢救子
美首個導引核子彈 最昂貴也很可能使用
熊媽媽即刻救援 湍急瀑布救3落水寶寶
蘇花公路車禍 親友出遊枉斷魂
博科聖地新影片 拿綁架女孩換被捕戰士
美國南部豪雨引發空前洪水 至少3死
喬治亞州警察回應緊急電話 遭槍擊致死
疑酒駕超速又超載 蘇花公路車禍4死
奧運對北韓選手的考驗不在實力 而在國家忠誠
〈財經主筆室〉寶可夢GO投資啟示 迎接「雲」造夢新時代駕到
里約奧運羽球男女單打 雙雙晉級16強
「仁翔專案」過境紐約 僑胞熱烈迎接
博科聖地釋出影片 以被擄女孩交換聖地戰士
來義美工廠抓寶 與利樂包義同守護森林之美
爭議不斷 蔡英文撤司法院正副院長提名
牙買加閃電波特 100公尺短跑9秒81奪金
上海交大「世界大學學術排名」 台灣7所躋身前500強
維護英國百年閱讀氣質 倫敦書店聲援無Wi-Fi活動
紐約甘迺迪機場傳槍響 無人傷亡
第13屆新光盃熱門街舞總決賽 線上直播同步開舞
配合新南向 觀光局擬放寬東南亞語導遊限制
CNN：Uber永無止境的法律爭議
紐約創意糕點 挑戰膽量的創意藝術!
蔡英文親臨蘭嶼 登島談核廢元首第一人
台北富邦「外幣金錢信託」多元的信託規劃及資金運用
巴西的熱情 是否能彌補奧運準備不足的窘境？
奧運選手村最夯的餐廳竟然是麥當勞？
配合新南向 外交部徵越印語外籍編輯
馬來西亞發現罕見劍齒大象
2016亞太傳統藝術節 駐村藝術家計畫開始報名
陳副總統訪多明尼加 盼台灣在國際扮演更重要角色
函館擬推新旅遊路線 盼吸引台灣遊客
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
傳23歲非裔男子 遭密爾瓦基警擊斃
低壓帶影響 中南部局部短暫陣雨或雷雨
美阿拉巴馬州小飛機墜毀 機上6人全罹難
蔡總統下午赴蘭嶼 核廢議題受關注
素人藝術家勾勒生命 慈濟幫忙辦展
台股量價背離 轉折機率高
陽明學子進駐台西 關懷服務
尼加拉瓜中華民國商展開幕
不再只賣冰棒 高市推旗糖創新園區
劉德立款宴巴拿馬微中小企業部長
水產新不新鮮 交大研發魚肉鮮度感測器
赴台考證全壘打 金門家扶少年有夠讚
紫外線指數 全台過量至危險級
二戰結束71週年 安倍送靖國神社祭品
記錄在地人文 港藝展出樂印港區影像展
新台幣開盤貶 0.6分
台股開盤漲1.97點
宏達電下半年出擊 傳Desire兩新機上陣
美國南部洪水肆虐 逾7000人獲救至少3死
東陽前7月稅前淨利創高 全年估挑戰新高
中區客家美食料理賽 茶文化當主角
申辦警察刑事紀錄證明 雲林3大新服務
中華民國成為薩國前9大出口貿易國
鴻海注資夏普 早盤整理
黃國昌：蔡總統撤提名 展現氣度與格局
劉德立晤巴拿馬駐美洲國家組織常代
日月光除息 早盤走勢弱
網路投保上路2年 20家開辦保費收入逾4億
新台幣早盤小貶
電信衝3G升級 4G吃到飽再掀戰
桃園首創有機蔬菜線上媒合平台上線
友邦貝里斯2位國務部長訪華
國巨減資後首日交易 大漲逾7%
海外ETF大漲 FH香港正2漲逾2成居冠
揚智Q2虧損擴大 股價創波段低
安倍未參拜靖國神社 奉祭祀費
6千人擠爆四川游泳池 青島魚兒被熱死
MAZDA6新車導入動態管理系統 10月交車
全球大學學術500強 台7所入榜
精測衝上1040元 再創新天價
鴻海完成資本挹注 夏普股價大漲
緯創雙引擎點火 外資喊買進
國際技能競賽 服裝創作嘉家出線
蘭嶼核廢料爭議 帶你一次看懂
高市民宅濺血 兩男酒後互砍1死1傷
健身風行 體育用品產值估連3年破400億
港教育局禁港獨思維入校
律勝科技現金減資約1.24億 申報生效
撤司法院長提名 陳菊：沒影響總統威信
台聯：柯文哲應立刻取消雙城論壇
兆豐金除息 股價尷尬貼息
健保核刪雙審回推限3倍 10月上路
台股高檔量價背離 9100點之上多空拉鋸
成大自製e化平台 科技部公文效率更高
呂秀蓮：人事提名應建立SOP
群聯財報出爐 擬整併華威達及永馳
外交部舉辦菁英領袖營 促國際友我力量
聯大將開議 高碩泰：台灣有意義貢獻
陸股價量齊揚 滬指盤中衝破3100點
舊金山僑務座談 不分黨派獻建言
華碩ZenFone挹注獲利？外資不同調
iPad明年傳有3新品 台積電獨吃處理器
北美浣熊幸福肥 動物園幫減重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中華民國贈美戰機 裝妥飛彈發射架
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
臻鼎-KY獲利不亮 美系外資維持減碼
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
司法院人事提名 城仲模：要有台灣意識
外籍勞工出國 雇主免辦離境備查
國壽副董黃調貴獲華人保險終身成就獎
拳擊技打死少年之家同儕 判賠95萬元
占中主導者周永康 判囚3週緩刑1年
赴紐約遇機場槍擊案 趙天麟祈禱平安
侵吞公款 女行政助理貪污遭判刑
酒駕遇警逃逸 撞擊鏟起計程車
開車玩Pokemon 車險保費恐提高
日擬派審查官赴台韓先查驗 縮短機場通關
福建事故 觀光局海基會代表抵陸善後
郡大林道施工意外 落石砸死水泥車駕駛
Pokemon玩到忘我 超商店員抱怨太擾人
染日本腦炎易重症 醫籲成人要注意
世大運選手村亮相 提供保險箱防盜
陸股早盤漲逾2% 滬指暫收3122點
馬太鞍部落豐年祭 萬人共舞情人夜
日第2季經濟成長近乎持平
新台幣中午升 1.9分
領導推動司法改革 蔡總統擬親任召集人
港媒：深港通最快本週公布 12月開通
中元普渡有學問 為好兄弟準備這些祭品
鹿港分區普渡 傳唱普渡歌重現盛況
支持雙城論壇 郝龍斌：尊重對方派的人
陳其邁：黨職併公職月退俸應停發並追繳
陸金融業占GDP比重 北京上海最高
朴槿惠促北韓停止研發核武
台股連5週當亞股吸金王 投信：中多不變
勁永第2季每股虧0.04元 近2年首虧
撤司法院長提名 綠委：總統威信受損
玩寶可夢脫宅 走出家門避憂鬱
要有家的感覺 世大運選手村家具不包膜
新台幣橫盤整理 午盤暫收31.384元
蔡總統參加排灣族收穫祭 稱我自己的族人
林錦芳：對外界不實指控感到忿忿不平
發揚美濃產業 高市重金徵留美人才
澎湖警局高階調動 被賦予做好三安要求
福建旅遊遇山崩 旅遊團延後返台
持利剪大街上揮舞 基隆男子被制伏
習近平高喊從嚴治黨 陸媒跟進報導蠅貪
台聯指統戰代言人 柯文哲：預料中的事
漢光演習封雪隧 柯文哲：支持
錸德處分中壢廠 獲利5億第3季入帳
台中市新任副市長 林依瑩就任
府：司法院提名 兼顧實務與學術聲望
美律利多題材不斷 股價近月漲 6成
上週美股基金最吸金 流入近50億美元
樂華夜市當街全武行 幫派成員遭逮
亞翔上半年賺贏去年全年 強攻漲停
終戰紀念 台教會籲政府設和平公園
提供師生線上學習 北市酷客雲啟用
2018選舉 郝龍斌：國民黨站起來的重要一戰
台大校友40重聚 快閃唱歌共敘舊
南投警督察長張慈慧 剛柔並濟維警紀
學術排名略退步 台大：別人跑更快
網路投保牛步 身分認證是影響關鍵
司法院長提名 陳芳明：別觸犯歷史禁忌
雷厲風行奏效 菲犯罪率大幅下滑
默克參加觸控展 擬秀液晶玻璃窗戶
台股收盤跌1.88點
大熱天頻進出冷氣房 當心心肌梗塞
六十石山下坡疑煞不住 滑落邊坡卡住
國道2號掉大水桶 駕駛緊急閃避
抗議民進黨 國道收費員促提具體方案
陸8月中下旬將發射世界首顆量子衛星
台股小跌1.88點 收9148.51點
太平洋鄰里協會年會洛杉磯召開
智庫：美核彈放土基地恐遭恐怖分子奪取
總統與雅美人面對面 首位登島談核廢元首
8月台指期跌 5點
耆老幫總統取名Dugan 祝總統智慧滿滿
8月電子漲 金融期跌
國防大學退學愛滋生 疾管署開罰單創記錄
抵多國 副總統：踏實外交加入台商強項
續攤騎車倒栽蔥 眼尖警意外逮酒駕
全國技能賽中餐烹飪 中山工商4連霸
蔡總統就職將百日 在野黨立委批不及格
台股量價背離 震盪收小黑
電子化政府全球排名 台灣與英國並列第10
報載指沮喪選情差 川普批媒體亂報
新手父母免擔心 育兒指導員到府服務
回饋台灣社會 白俄羅斯男獻出第一袋血
三大法人買超台股 48.24億元
遠傳進軍行動支付 friDay錢包上線
德國科隆傳槍案至少1傷 兩歹徒在逃
林全親上火線溝通7休1 朝野立委表贊同
Pokemon玩不停 小心個資全走光
甘乃迪機場傳槍擊案 2航廈疏散旅客虛驚
菲南監獄濺血 2陸人1港人亡
美髮精英大賽 弘光科大奪2冠3亞2季
刮刮樂首推面額800元 中獎率超過6成
新竹市YouBike再延伸 新增5站
日皇明仁伉儷 出席二戰戰亡追悼儀式
客家美食料理比賽 四區展創意
政大教授違法兼任獨立董事 監院彈劾
上汽車旅館辯夾睫毛 老翁涉通姦遭訴
全球百大奢侈品企業 LV連3年奪冠
東南亞語導遊不足 藍委籲輔導新住民
港媒：南海陰影籠罩北京與新加坡
上海股市站上3100點 7個月新高
莫迪：GST將為印度經濟帶來動能
鑫創看好Q3營收毛利率攀升
國防大學歧視愛滋生 若開罰創3項記錄
新台幣升 3.3分 收31.370元
豐收與價漲 印度農民收入料增近14%
紐約法拉盛時光流轉 意想不到的發展
北投割喉案凶手 要求證明自己沒精神病
億光Q2淨利年增41% Q3營收看增
華邦電獲120億聯貸 擴產添銀彈
外交部：台日事前入境審查未定案
日股收黑 GDP沒力
與慰安婦雕像同遞陳情書 婦團籲日道歉
離婚男子心情鬱卒 酒後騎車散心遭逮
國定假日股匯市不休 金融業多花17億
東凌-KY：谷底已過 迎下半年旺季
蘋果布局AR進度 庫克這麼說
全球首顆量子衛星命名為墨子號
客人留下8萬多元 老闆趕快交警方
揮別冰冷機台 女作業員變身婚禮顧問
疑歧視愛滋生 國防大學：因德行不佳退學
新日光第2季盈轉虧 虧損金額14季新高
宜蘭汽機車擦撞 1命危1輕傷
丁克華盼新保單外溢效果 像Pokemon一樣
染愛滋沒文憑難求職 阿立盼復學求公平
外資上週買超台股279億 最愛面板雙虎
港股收紅 登9個月新高
郡大林道落石砸死1人 改善工程暫停工
家庭功能不彰引社會問題 監委立案調查
國合會亞東醫院助貝里斯建健康照護體系
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
開放台電報告 揭10項缺電之狼
北市天然氣儲氣槽臭氧洩漏 無人傷亡
光洋科財報 連2季難產
林全：928股匯擬開市 與金融業溝通加班
應用專題創意競賽 大華科大奪銅
嘉縣府新官網上線 節省上千萬元經費
新加坡地鐵冒煙 乘客掩口鼻衝出車廂
福建車禍 團員及罹難者骨灰最快明返台
愛心餐會試菜 阿公滷豬腳餵癱女
虎尾拳頭窩獻技藝 中元祭武術節登場
蘇花公路4死 監視器畫面顯示車速疑過快
台14甲線總量管制 梨山居民回家路迢迢
垃圾焚化漲價壓力 雲林擬調高水費徵收
群創推超薄手機面板 性價比媲美OLED
中市英語學習APP 結合擴增實境
山林水上半年稅後淨利 年增24%
台澎金都瘋寶可夢 只剩馬祖抓不到
統一超衝自有品牌 今年商機破百億元
李婉鈺探視遭砍警員 籲配發電擊槍
金廈海域抽砂 上半年至少9艘陸船違法
滅頂聲浪變小 味全仍連8季虧損
赴福建旅行身亡 張花冠贈慰問金
明年國防預算微幅成長 綠委：杯水車薪
八軍團士兵猝死 軍方及醫院否認疏失
人民幣存款餘額 7月再創新低
產婦省很大 生育津貼換坐月子到宅服務
馬公航站停車費 16日起調漲
美國貨運公司飛捷博在港設地區總部
新台幣震盪偏升 尾盤升3.3分終止連2貶
新兵用餐昏倒不治 陸軍：全程急救
全國技能賽 女選手首奪建築舖面金牌
頂新二審鄭性澤再審 受命法官全換人
花蓮航空站公共藝術讚 全縣拿第一
新加坡地鐵冒濃煙 疑冷氣系統故障
澎湖南?菜宅餐桌 開啟農村文化
防蚊媒傳染病 高市境外檢疫防疫有成
轎車吸毒工具漏餡 毒蟲摩鐵落網
日本舉行終戰追悼式 安倍未提加害亞洲
蔚藍海岸又傳爆炸聲 虛驚一場
朝陽人壽標售啟動 賠付金額成焦點
高雄世紀合唱團俄國演出奪冠 深獲好評
龍捲風吹襲馬尼拉 網友瘋傳影片
泰國連環爆 恐嚇跑20萬遊客
宏?連10季獲利 轉型有成的7大關鍵
參加收穫祭 蔡總統：為全國人民祈福
核廢料紛紛擾擾42年大事紀
農業黑客松 賓果推廣農村旅遊獲青睞
核廢問題 總統：釐清歷史真相
中正紀念堂地下停車場 小孩遭反鎖車內
翁山蘇姬17日起訪陸 將晤大陸領導人
騎士遭輾爆頭 併排停車害命也有肇責
花蓮市長補選 張美慧重視歷史文化保存
家有鳥巢要小心 禽(蹣)叮咬癢死人
國際時尚品牌 進駐中壢大江
SF世界盃大賽在台北 柯文哲力挺
澎縣府辦博弈公投說明會 反賭聯盟籲中立
土要歐盟10月給免簽 否則擱置移民協議
玩寶可夢低頭抓精靈 婦遭搶劫肩包
查電兩個月 郝明義：短期不缺電
Pokemon不要來 寫字書上半年成長20倍
前董座闖入 原創生醫台南辦公室在家上班
花蓮市長補選 魏嘉賢拜會教育界談願景
菊島盃國際少棒賽 52隊開打角逐金盃
司法院正副院長人選 民團籲府公開透明
故宮翠玉白菜和肉形石 將開放民眾拍照
士兵猝死 檢方初判軍方送醫無延誤
蘭嶼自治 9月啟動部落公法人
推動國際教育 朱立倫：培育世界公民
寶成上半年 每股賺1.75元
低利率資金寬鬆 陸股創7個月新高
政院：科技預算重點投入五大創新產業
開放台電記者會 上演麥克風爭奪戰
年輕人啃老 全美多代同堂成趨勢
秘魯南部規模5.2地震 傳4死40傷
長照人力缺 林萬億：結合外配及年輕人
G20峰會惹民怨 陸官方闢謠網民不信
地上權地租擬採部分浮動 不溯及舊案
世界上最大花 日本茨城植物園綻放
朴槿惠挺反飛彈系統 數百居民削髮抗議
今彩539開獎
傳郭台銘對夏普幹部暴怒 鴻海：絕無此事
日國會議員參拜靖國神社 南韓深表遺憾
威力彩開獎
白宮網站南海判決不公連署未達10萬
微風集團展新店 廖鎮漢：下半年審慎樂觀
宣示主權 內政部長葉俊榮16日登太平島
群創平板電腦面板 一條龍生產
全身包緊緊泳衣引燃衝突 科西嘉小村禁
南非婦人19年前劫女嬰 判囚10年
二戰結束71週年 日本南韓擺出和解姿態
千興8/17恢復上市交易
陸上半年實際使用台資 年增33.8%
俄海軍推進地中海東部 實彈軍演
洪奇昌：北京對台灣議題沒有急迫感
美轟炸機群聚關島 將首度協同飛行
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
田秋堇：透過僑教 讓海外新世代了解台灣
外媒：蛤絲為江澤民辦慶生會 遭警阻止
大馬媒體訪陳良基 談台馬教育合作計劃
成都貓熊大嬌好淡定 睡醒起來再生娃
傳裁員7千人及2年轉盈 夏普這麼回應
美股開盤走揚 指數續創新高
尚比亞總統大選結果出爐 反對黨控舞弊
陸7月新增貸款全房貸 人行：房市升溫
台德啤酒節 10月台北登場
寶可夢入禁地引發抱怨 開發商傷腦筋
北加州野火迅速延燒 5000多人撤離
移民不是個問題 他們替德國創造130萬就業機會....
〈時評〉民進黨政府人事更迭的勇氣
100公尺短跑男女金牌 為什麼牙買加田徑這麼強？
葉俊榮今登太平島 為南沙醫院掛牌
羽球戴資穎16強止步 落淚道歉讓大家失望
復健應用VR技術 患者更快找回感覺
明文禁止！ Pokemon玩家請止步
秘魯南部地震 房屋倒塌9死55傷
阿茲海默症不再是老人專利 幼兒也會罹患！
國防部螺絲再鬆 女軍官入侵極機密軍網6小時
10歲洗腦12歲 博科聖地成員黑幕
漢光演習戰車翻覆 4軍人無生命跡象
美麗信花園推出「亞洲瘋美食」 豪氣加碼啤酒喝到飽
2016 智慧顯示與觸控展 九大主題展示完整供應鏈
中南美洲新品 拇指西瓜
奧運》為何游泳賽常有並列成績？
相忍為國！安倍為中日韓關係遠離靖國神社
紐約皇后美術館辦理「2016週四護照—台灣之夜」
「銀鹽」是什麼？國美館辦理1890s臺灣攝影講座
台北君悅2016南洋美食季 用餐再抽峇里島自由行
漢光演習戰車翻覆 1軍人救回 共3死2傷
新竹豐邑喜來登中秋月餅 六款經典口味各具風味
WildAid呼籲臺北市全面禁止象牙交易
2016年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會即將登場
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金 9/2募集
Ford台灣生態人文之旅 體驗大安溪孕育的台式美學
全國技能競賽 新北小將成績亮眼共奪3金2銀1銅
Ford親臨南投 見證震後重生的台灣生命力
新北全國首創幼教數位研習提升教保專業知能
停止歧視加強衛教 全台接受篩檢愛滋患者僅達七成
新南向政策綱領通過 提兩岸善意互動合作
打工VS正職 請假權益都有
甘乃迪機場誤傳槍擊後 2航廈恢復運作
精靈寶可夢風行 法國小城不歡迎
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
WSJ：川普必須改弦更張 否則退出大選
美警槍殺非裔爆動亂 密爾瓦基宵禁
內政部長登太平島 美重申和平解決爭議
油價續揚 歐股維持小幅漲跌
油價續揚 推升美股再創新高
寄望產量凍結 國際油價續揚
美股再創新高 台股在熱錢力挺也有機會
陸禁菸狠招 高鐵吸菸被抓就不給你搭
客家宴廚藝爭霸 美侖汗馬隊在地好料理
屏東市公所幸福獎助學金 即日起申請
合理合宜玩寶可夢 教部提醒8守則
換購電動機車補助成效佳 中市追加名額
悠遊十三行博物館 體驗咖啡奇幻之旅
金門抓到寶了 寶可夢離島現蹤影
紅木-KY海外發威 上半年獲利同期新高
墨度假勝地驚傳綁架案 至少10人被綁
陸發射全球首枚量子科學實驗衛星
虐殺大橘子首開庭 動保團體將到場發聲
莫斯科滂沱大雨 刷新129年降雨紀錄
婦自創療法止痛 人工髖關節手術阻惡化
瘋迷寶可夢 男大生玩掉視力
台中公事客語無障礙環境計畫 獲優等獎
斯文男行竊大賣場 稱想把年費賺回來
啤酒洗頭治頭癢 食藥署：恐越洗越癢
台股開盤跌2.42點
新台幣開盤升2.5分
整頓臨江街日間攤販 22日起天天稽查
中電已獲3縣LED路燈標案 營收進補4億
南迴太麻里車禍 拖板車撞機車3人受傷
iPhone 7傳充電更快 最新間碟照告訴你
瘋寶可夢 東石漁人碼頭成新熱點
台化副董：彰化廠提環保方案 避免關廠
8月15日追悼會 靖國神社較去年平靜
威力掃蕩越界 海巡扣留2艘大陸漁船
展望美大選 僑務諮委籲加強台美關係
地球火大 NASA：7月是有紀錄來最熱
夏天食物中毒多 普渡要注意
Win10啟動週年更新 Edge瀏覽器同步強化
比利時持槍嫌犯拒繳械 警方開槍擊中
關灣人犯移監阿聯 歐巴馬任內規模最大
印尼窮爸裸逛賣場照瘋傳 網友讚溫馨
陸夫妻離婚率攀升 5成因為有小三
越南暴雨成災 7死4傷
葉俊榮登太平島宣示主權 關注氣候變遷
精測衝上1080元新高價 今年獲利估再創高
比寶貝球還威 台生兩球抓到紅點設計獎
陸6月減持美債 持有總額2月以來新低
不滿Uber 計程車再度包圍行政院
國防部：106年徵集9千役男入營服役
宏佳騰推新兒童沙灘車 搶耶誕節市場
鄭明典:宜蘭跟台北看的雲差不多
閃電擊中陸民宅 沿電視牆走了2公尺
控制血糖免挨針 健康手環獲紅點設計大獎
大陸2漁船越界拖網 遭扣基隆裁處
寶成核心業務在正軌 外資維持買入評等
注意防曬 各地紫外線高量至過量
集集仲夏夜 聽音樂享悠閒
台股向上力道不足 下測10日線支撐
陳皓揚虐貓懲處 台大：月底前決定
無薪假人數家數 近2週微增
古寧頭戰役關鍵56小時 國發會AR呈現
台北上海雙城論壇 新增簽署3項備忘錄
動保人士籲修法 製大橘子娃娃供追思
一度瀕危 遭廚師砍重傷警員將出院
果粉買虛寶載音樂 遠傳電話帳單可代付
港特首：禁止在校討論港獨不涉言論自由
為愛滋生阿立 林奏延和國防部熱線
能源減碳會議首次開會 官員輕裝出席
IKEA抽屜櫃銷台6萬件 經部籲上牆或退貨
薑黃素預防阿茲海默 可能只對一點點
IHS：軟性顯示器 全球產值6年衝3倍
季羨林之子狀告北大 討億元文物遭駁回
毒蟲不願入獄 酒後偷車躲民宅被逮
鼾聲不見了 睡眠呼吸中止症恐猝死
陸網約車合法後 北京天津就漲價了
總統監誓 姚人多謝長廷完成宣誓
iPhone 7 Plus什麼顏色？ 網傳純黑照
心情不佳石塊砸超商 男子送辦
赴太平島 高市官員掛牌南沙醫院門牌
阿拉伯聯軍空襲葉門醫院 至少11死19傷
台北打擊樂團拉脫維亞里加城慶演出
行政院：928股匯市朝開市方向進行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
金控處低利環境 惠譽：成長關鍵在併購
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
LINE好人緣貼圖 禮品小舖好友限定
新南向 林麗蟬：需加強官方在當地的角色
外交部：官員登太平島不需告知他國
中研院歪打正著 阿茲海默研究拿專利
台灣驫舞劇場參加墨西哥市國際舞蹈節
107年續徵役男否 國防部：明年審慎評估
Instagram在台推商業工具 新功能看這
台冷軋不鏽鋼板價跌 歐盟重啟反傾銷調查
開放台電公布報告 行政院：好的開始
T-Mobile網站沒HTC 10？ 宏達電：賣光了
行政院：目前無其他登太平島計畫
雙城論壇維安 北市：未規劃陳抗區
台大生虐貓認罪 法官提高15萬保金
雞糞變黃金 生化科技業者有一套
廣東針織內衣抽檢不及格率40%
林麗蟬：新住民二代是新南向政策種子
雙城論壇 柯文哲將宴請沙海林櫻桃鴨
印度國家科技政策顧問訪台 促學術合作
人民幣中間價連2升
桃竹竹苗治理平台 4縣市長打造新計畫
新台幣午盤勁揚1.17角 報31.253元
鴻海轉投資訊芯-KY 出貨看旺攻漲停
戰車翻覆落溪 4軍人傷重送醫
中鋼內銷盤價10月看漲 陸庫存低添利
葉俊榮率團登太平島 為南沙醫院新設門牌
川普揭示反恐藍圖 限制移民加思想審查
女軍官入侵機密軍網 藍綠憂國軍資安
上海股市暫收守住3100點
論壇是否談政治論述 北市：城市交流為主
遠雄人壽衝市占 中華信評：費用率恐增
智慧顯示與觸控展24日登場 全球最大
聯大9月開議 外交部：該做的動作已經展開
宏達電代工Nexus雙機 傳美FCC過關
紐約JFK機場誤傳槍擊 疑閃電波特引起
戰車翻覆意外 不影響蔡總統視導行程
鄭成功遭抗議 賴清德籲溝通對話
大立光通吃蘋果及陸品牌 外資叫好
中美洲-南韓自貿第五回合談判結束
宏都拉斯僑匯 國內生產毛額18%
軍用廢棄物爆炸 空軍漢翔各說各話
陸5千萬資產有134萬人 廣東最多
福建旅行團車禍 罹難者骨灰返台
南韓內閣局部改組 3部長級官員異動
漢光預演戰車翻覆網紗溪 4官兵命危急救
外語編輯限外籍應徵 藍委：外交部瞎爆
雙城論壇 滴滴打車騰訊上海負責人出席
俄專家：若習近平延長任期 後果嚴重
國民黨團籲中立 客委會：李永得有請假
陳皓陽：心理疾病 控制不住殺貓衝動
大學生駐村 立體彩繪牆展創意
祖廟主委：鄭成功為原住民出一口氣
助創業圓夢 加盟展送萬元加盟金
菊島盃國際少棒賽 大陸廣州首度參加
鳳山汙水BTO案60億合約 中鼎承攬
上班族愛用即時通訊 每天高達2.63小時
撤司法院長提名 守護民主平台肯定
高雄監獄越獄案 監院彈劾陳世志等3人
股匯脫鉤 新台幣午盤勁揚1.17角
澎湖囝仔回鄉義診 興航助北醫大一臂之力
寶可夢夯 郝龍斌初體驗
大橘子案首開庭 農委會重申虐殺動物觸法
桃竹竹苗治理平台 4縣市長期許合作互補
戰車翻覆意外 參謀總長率專案小組南下
ZALORA引進16個韓國潮牌 哈韓族福音
戰車履帶卡住橋墩翻覆 4軍人無生命跡象
日學者松本浩一 來台看佛道普渡差異
蔡總統任司改召集人 朝野看法不一
微星新VR電競筆電 9款同步開賣
英國狠母 要無病兒插管餵食詐補助金
台中警方破獲專騙大陸人詐騙集團
裝潢工地濺血 工人遭砂輪機傷頸送醫
軍網遭入侵 電展室：沒有機密資料外洩
鴨子船轉型 港都客運：交通體驗為主
台南原住民市議員：莫造神歌頌鄭成功
原住民保留地開發案 由原民會依法管理
新德里每5天有兩名婦女因嫁妝糾紛死亡
兆豐金新董座 徐光曦第一先鎖緊螺絲
林明成父子檔 暫代華南金銀董座
台股收盤跌38.15點
斗六消防分隊前 預拌混凝土車翻覆
內政部長登太平島 配合操演專案申請
法官提高15萬交保金 陳皓揚聯繫家人籌保
北京處理港獨原則：禁主張者入政權機構
成藥含乙醯胺酚 孕婦服用有副作用
內政部長登太平島 朝野立委看法分歧
台股跌38.15點 收9110.36點
台灣廟會傳統藝術團隊羅馬尼亞演出
亞太電攜手名插畫家 推免費貼圖
8月台指期跌 36點
龜山工人遭埋3公尺土堆 生命垂危
8月電子金融期齊跌
台股回測支撐有守 尾盤收9110.36點
林全親自與勞團環團對話 全程網路直播
三鐵共構等建設加持 南港房市不寂寞
台化未符審查要求 彰化環保局要求補正
戰車翻車 疑履帶卡住釀禍
戰車翻覆 1人狀況穩定3人搶救中
國泰金：8月國民經濟信心反彈 創 1年新高
戰車翻車意外 屏檢赴現場調查
苗栗座談會吃多少 客委會澄清
愛滋生阿立遭退學 國防大學：無歧視
林全親上火線座談 勞團要求具體改革
漢光預演陸軍戰車翻覆3死 救回1軍官
928開市接軌國際 林全：須好好評估
Skyscanner搭熱潮 抓寶可夢抽機票
寶可夢異曲同工 以軍方AR應用戰場訓練
大湖水梨漲4成 中秋節禮盒供不應求
神力阿公秀人旗特技 網友問他單身嗎
三大法人賣超台股33億元
機捷A7產業專區工安 一男遭埋命危
北市環保局儲備駕駛名單 4名女性入選
漢光預演意外 林全難過要求檢討負責
中英核電計劃暫停 英官員訪陸修補關係
海外購併受阻？中信金：入股泰國LH不變
與公民代表對話 林全：幫社會解決問題
台中無懼音樂祭 首創結合動漫跨域演出
虐貓台大生陳皓揚交保 民眾圍毆
遭砍警員出院 張家逢：熱愛外勤工作
智庫：TPP生效 歐巴馬跛鴨會期最有可能
林宥嘉號召做公益 捐代言費挺逆風少年
戰車翻車 旅長說明故障無法轉向肇禍
台中樂齡行動教室 促進長輩身心健康
牧德跨足半導體 3箭策略奏效
振興經濟 賴正鎰籲開國是會議
桃園稽查中元食品 防腐劑檢測全合格
糖尿病患者控制血糖 可有效防結核病發病
中彰投苗首長會議 盼中央統一生育補助
寶可夢無法擋 林聰賢盼轉為正面教育
陳皓揚被民眾痛毆 波及女法警腿遭車輾
俄羅斯為印度升級蘇愷戰機 出現進展
路易斯安那州洪水釀7死 3萬人獲救
戰車墜溪3死2傷 八軍團指揮官率員道歉
戰車翻覆意外 蔡總統關心並表哀悼
林宥嘉感謝寶可夢 現在出門免變裝
南韓海軍基地意外爆炸 1死1失蹤2傷
中元普渡超商熱賣 泡麵沙士咖啡攻榜單
為了植牙 他跑遍花東縱谷3千公里
陸老人到院前死亡 被救護車半路丟包
戰車墜溪3亡 旅長：砲塔室逃生無門
吸收少年入幫派 收保護費還擁槍自重
彭(雙)浪：軟性顯示器具物聯網應用優勢
民眾痛毆陳皓揚 2法警受傷送和平醫院
總統登太平島 府：現無規劃未來不排除
救國團賣房產 綠委：所得獲利跑去哪
戰車墜溪3死2傷 旅長：駕駛稱無法轉向
南韓香港啟動免申請自動入境審查制度
電業法修法 李世光：與電價無關
遇洪水漂流千里到孟加拉 印度大象累死
家長別鬆懈 腸病毒重症再添1例
新台幣升 9分 收31.280元
中元節到 菲媒介紹鬼月「5不」
打工族遭資遣 也有謀職假
戰車墜溪 旅長：駕駛兵稱剎車怪怪的
Instagram列印機夯 誠品率先引進
連江縣規劃購中古船 行駛台馬航線
日股收黑 市場關注日銀動向
戰車翻覆墜溪 砲塔室官兵受困3死
父母亡男童砍竹筍賺學費 臉書迴響
荒山亮黃鳳儀獻唱 為植物人慶生
健保製卡深入偏鄉 阿里山也能補辦卡
遭砍歷生死關頭 警員張家逢：熱愛外勤
金門高粱酒新品 原釀21上市
林全與公民對話 學者：平常就該吸納意見
就業培訓150人 紡織業：3000人才夠
看到小強別用拖鞋打 小心病菌上身
國定假日怎麼休 賴正鎰：企業很頭痛
台化恐關彰化廠 經長：改善含硫量要時間
新南向打先鋒 印尼台商設技職訓練中心
陳皓揚被毆遭波及 2法警腿傷送醫
愛滋軍費生遭退學 國防大學追在校津貼
柯文哲：兩岸交流不需因政黨輪替改變
手機支付再增點 杭州試辦支付寶搭公車
漢光預演戰車墜溪 車長救回未脫險
世大運遭疑染紅 柯文哲：是錢就好
國民黨：蔡政府螺絲不緊 政策反覆
鴻海富智康深化印度 新廠下半年營運
新南向政策 總統促政院落實推動
杜特蒂下一步 「清洗」貪腐官僚體系
遭砍警員出院 張母：社會仍須警察維安
商總設服務業平台 盼助台灣加速全球化
陸增派海警船巡黃岩島 恐踩美國紅線
新任宜蘭縣文化局長李志勇 走馬上任
管理學論文獎 嘉大3研究生獲4獎
深港通實施方案 大陸國務院批准
司法院人事 府盼9/1前送立法院
菲精銳部隊 攻下恐怖組織3座營地
行員挪用客戶資金逾4千萬 日盛銀遭重罰
戰車翻覆 立委質疑與履帶採購弊案有關
藥妝店差異化 美麗諮詢師變身彩妝達人
行車糾紛開槍 警及時壓制逮1嫌
寶成協力廠技術員涉洩密 檢調約談
高監越獄案 監委：有4次機會阻事件發生
瘋玩寶可夢 林昶佐樂推熱門櫻花點
南韓2015年GDP 重回世界排名第11
遠雄提4項施工計畫書 北市審查過3項
中央氣象局氣象報告
國軍主力戰車 CM-11可夜戰和行進間射擊
陳秉逸生日變忌日 父母哭斷腸
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
軟板+半導體設備發威 牧德營運看俏
傳北韓駐英外交官叛逃 南韓：不證實
福客旅遊團5傷患 轉院回高雄
補助建置台北社區田園 月底前截止受理
未上市球鞋遭國外網站曝光 彰檢抓洩密
儒鴻營運逐季旺 看好TPP會過關
港股收盤大致持平
到公園抓寶可夢 當心被蟲咬
藏刀闖白金漢宮欲殺女王 陸生倫敦受審
故宮有條件開放攝影 上傳臉書不侵權
教部：不能藉故要求愛滋生退學
新台幣升9分 連2升創一週新高
花崗石醫院變酒窖 金門有爭議
小資族保險理財 想少繳點靠這兩招
9月展內開放攝影 故宮研議是否開放抓寶
南韓海軍維修潛艦意外爆炸 3死1傷
戰車墜溪3死2傷 駕駛輕傷但精神狀況差
澎海巡護永專案 查獲違規拖網與越界陸船
軟性AMOLED組國家隊 業者喊缺錢
南韓潛艦鎮海基地維修時爆炸3死1傷
鴻海注資效應浮現 夏普評等調升
炎黃春秋邀左派寫稿 遭批背離最初方針
CatchPlay線上影音進軍新加坡
大雅公園臘腸狗遭甩飛 警方追緝虐狗者
立委提案 虐待動物者禁當保母
歐洲火車再傳攻擊 奧地利2乘客遭刺傷
綠委協調 計程車隊願暫停包圍政院計畫
遠雄施工計畫書 北市：缺用印和工項時間
善盡社會責任 公道企業聯盟成立
澎縣副縣長上海參訪 汪道涵子全程陪同
軟性AMOLED國家隊 工研院：最快2年量產
7休1上路沒 吳志揚批勞動部沒說清楚
北韓指狗肉營養美味 鼓勵人民多吃
副總統訪多國 分享台警破獲提款機案
市府准大巨蛋施工 遠雄：雙方共同努力
微星打造VR筆電 宏達電Vive添戰力
資策會攜加拿大加速器 攻數位創業
港企在多明尼加投資興建塑膠製模廠
理專涉不法挪用 日盛銀：痛心遺憾
深港通排擠台股？金管會：影響不會太大
戰車墜溪 旅長：不影響17日測考
漢光演習又傳悍馬車事故 八軍團否認
英國脫歐 陸7月跨境資本外流加劇
微星電競新品加持 Q3出貨看增3成
印度象洪水浮沈千餘公里 死於孟加拉
陳副總統訪多國 願分享台灣健保經驗
房屋稅前7月累計逾 700億元
國泰夏令營 教小醫師顧健康
愛滋生全台803人 最怕曝光異樣對待
詹庭禎任台灣金總座？金管會：毫無所悉
萬物氧氣之源苔蘚 支持智慧生命興起
台壽拿下信望愛4項大獎
戰車墜溪3死 罹難家屬淚崩
台驊：整合物流配送 建構全方位服務
澎湖3所國小廢校 都將再利用
普渡好兄弟嘉年華 眉角報你知
漢光預演戰車栽最後一哩路 同袍心酸
未獲財務資料 傳黑石放棄收購101股權
黑蝙蝠中隊65週年 空軍英雄再聚首
財政部將對6國鋼品課臨時反傾銷稅
史瓦濟蘭議長微恙 蘇嘉全牽她進會客室
中共將領談薩德 要反制並讓南韓絕望
SF世界盃 新北金礦隊目標爭冠
喜獲富士康等投資 印度Hike躍網路新貴
快時尚拚展店 ZARA、H&M看上桃園
新南向 工商界：受兩岸關係影響
林全：解決工時過長 無法一步到位
助弱勢家庭修繕房屋 7年修100家
富智康與騰訊 投資印度即時通訊軟體
系微新版啟動程序 將在美科技論壇亮相
KOBE復刻鞋圖像外洩 寶成：進入司法調查
軟性AMOLED 可彎摺秘密來自潤餅皮
台驊成本增 上半年EPS僅0.51元
外交部賀聖多美新任總統 重申強化邦誼
解放穆斯林漫畫 查理週刊又被盯上了
陳副總統出訪多國 參加總統晚宴
今彩539開獎
500多年前南非郵政樹 如今觀光景點
行政院：盼109年達成幼兒6成入園率
延宕10個月 黑石買101股權傳破局
打工享特休假 林伯豐：把企業趕走好了
戰車翻覆 駕駛酒測值零
滴滴打車不來論壇 北市：時間無法配合
大樂透開獎
客家特色歌舞 國際童玩節驚豔
黑石集團入股破局？101：球在對方手上
中共黨媒與英合作 分析：陸欲提升形象
北海道一男罹蜱媒腦炎死亡 日本首例
庫克：蘋果中國研發中心 年底前成立
戰車翻覆死亡官兵 多有顱骨骨折
維也納動物園貓熊生產 喜見雙胞胎
海外文化種子菁英班老師 結業傳薪火
CM11戰車遭質疑涉弊 陸軍澄清
深港通何時通？港交所：等陸證監會通知
日本傳熊攻擊人致死 這次是野生動物園
俄轟炸機進駐伊朗 有利空襲敘境聖戰士
谷歌推視訊通話軟體Duo 挑戰蘋果
翁山蘇姬訪陸 尋求經援促民族和解
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
日政府網站：釣島周邊陸公務船多於南海
深港通將上路 港府表示歡迎
跛鴨任期 歐巴馬仍不放棄TPP
留俄台灣青年有成 回台辦音樂會
憂股價高估 美股開盤走低
南非野生動物園大象 踩死老村民
台北塑橡膠工業展閉幕 1.8萬業者蒞會
蘋果在陸設研發中心 攻互聯網智慧製造
怕壓壞網紗溪橋 陸軍鋪鋼板吊戰車上岸
台青談創業：撐過3年才可能繼續往下走
新機氾濫 消費者更重視環保和續航力
登太平島 葉俊榮：無跟哪國報告的問題
印度死亡醫生殺6人 遭警方逮捕
泰國台商：學子多海外實習 擁一技之長
陸證監會：深港通主要制度參照滬港通
戰車翻覆官兵殉職 國防部允從優撫卹
人為氣候變遷 恐使南極洲海冰突然退縮
高金素梅上海開唱 重現最後的戀人
登太平島做研究 葉俊榮：符蔡總統５作法
自由車女子全能賽 蕭美玉17名淚灑場館
國道收費員自救會 臉書宣布2年抗爭成功
奪金熱門跆拳道今晚登場 19歲黃懷萱首戰兩屆金牌強敵
印尼國慶 沉沒71艘非法漁船以護領土與環境生態
國道收費員自救會抗爭成功 勞動部承諾將以專案補貼
遵循傳統 多明尼加新任總統穿著白色西裝就職
臺灣第一座選手村 給選手賓至如歸的感覺
因應國際整合性報告趨勢 連結財務與非財務績效
愛運動也沒用！ 久坐仍會謀殺你的健康
奧運小知識：游泳選手戴兩頂泳帽的秘密
工時過長且無食物 上千位奧運志工集體離開
Facebook創業 佐克伯揭露痛苦時刻
國美館舉辦「直接面對：薛保瑕個展」專題講座
里約奧運的水道「水質」到底有多致命？
Fresh Taiwan新品牌、新通路，臺灣文創多維度轉動！
第6例茲卡境外移入 未懷孕台籍女性
台北喜來登【秋日蟳味】品嘗蟳味食趣
「我們無法消滅恐怖份子」 只能學習與它共存
英駐台辦事處胡克定將離台 台英貿易談判9月登場
簡又新專欄─太陽能飛機完成環繞地球壯舉 澳洲夫妻私人島復育生態
為什麼不能任意放生金魚？
準備入主白宮 希拉蕊成立交接團隊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
數據初步顯示英國脫歐影響 歐股收低
美元走軟俄續談凍結產量 國際油價續揚
Fed官員暗示9月可能升息 美股收低
俄用伊朗基地執行對敘轟炸 美表遺憾
美股拉回台指期將結算 台股注意外資動向
原民創作入桃機 讓世界看見原民之美
台灣LG挽袖做月餅 愛心餐盒送到偏鄉
遠傳衝買氣 申辦Note 7抽超4K電視
鹿港桂花巷藝術村 整修耳目一新
文化 印度最美的風景
好喝還要無農藥 紅烏龍評鑑出爐
龍鑾潭風迴鷺轉 了解濕地與野鳥
中市托育一條龍 105學年度彰投苗受惠
8旬翁平交道上摔車 巡邏警救援
台股開盤漲10.82點
新台幣開盤價31.3元 貶2分
玩家改裝車比酷 甩尾尬車比炫
上櫃公司第2季營收9288億 年增1.87%
狐臭好困擾 微波熱能除汗術擺脫煩惱
華義尚茂18日起變更交易 為全額交割股
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵火災 12死
全球最大風力發電廠計畫 英國批准
越媽湖邊抓寶 嬰兒車被風吹下水
精測早盤大漲逾5% 攻上1175元新天價
各地紫外線指數偏高 注意防曬
土耳其辦事處副代表酒醉 和員警拉扯
低碳模範社區研習 分享減碳方法
人民幣中間價大漲逾2分 連3升
網路投保滿2年 今年前7月貢獻逾半保費
熟男尿尿變慢 膀胱結石腫如大蜂窩
CM11戰車意外 陸軍臉書為倖存中尉祈福
台灣虎航新董座張鴻鐘 上任
中華車挺勵青 Line貼圖8款免費送
友達4產品獲平面顯示器元件產品技術獎
中美文化最佳結合 筷叉新餐具
戰車翻覆死者 屏檢解剖相驗
與國道收費員達共識 行政院記者會直播
戰車墜溪殉職官兵複驗 家屬下午招魂
全國首座二二八紀念碑將遷移
鴻海第2季毛利率下滑 外資看好下半年
羅馬尼亞籍跨國偽卡集團 北檢偵結起訴
不捨海龜被塑膠吸管傷 他設計摺疊紙吸管
民眾購買大額遊戲點數 店員報警阻詐騙
美太平洋司令部新版指引 強化南海任務
台指期結算前 台股量縮失守9100
墨毒販疑尋仇綁架 大毒梟愛子淪為人質
中尉吳得瑋昏迷 女友臉書集氣加油
最高院啟貪汙調查 羅賽芙高呼：我清白
英特爾VR題材利多 宏達電攻上百元
貴州百歲人瑞 每天下田喝茶寫書法
戰車墜溪馮世寬勘查 軍方打撈殘骸
林伯豐肯定新南向 國際對岸給力很重要
謝金河：二例若過 窮苦人家沒翻身機會
真人圖書館生涯大富翁 助青年當人生導演
排長吳得瑋續昏迷 葉克膜搶救
油價中止連5降 下週恐大漲8至9角
山羌計畫生育男女分居 意外寶寶降臨
童砍竹筍賺學費影片 網友誤解PO網
嚇一跳 台65路上瓦斯鋼瓶掉滿地
排長吳得瑋續昏迷 父憂成植物人
台灣央行恐再出手 新台幣升勢料近尾聲
見科展優秀學生 蔡總統：縮短南北差距
改善生活環境 廣東建森林城市群
台中酒店鬥毆3人傷 警帶回7男
新南向提兩岸善意 藍委：重點在具體做法
檢測睡眠呼吸中止症 安克器材10分鐘完成
網家立扇商品節能標章過期 公平會開罰
陸通富微電傳入股艾克爾 看2大變數
尼加拉瓜研討咖啡種植業的挑戰
戰車墜溪殉職官兵 高市將發每人109萬
勞團向勞動部怒喊 時薪至少126元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
48歲陸媽背9歲腦麻兒求學 兩人同桌
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
打女友辱警 警噴胡椒水逮捕暴力男
威航已資遣近1成員工 人力調整月底定案
土耳其辦事處副代表酒醉案 府否認施壓
撤司院正副院長被提名人 蘇嘉全：尊重
因應徵兵 10月開放4千名替代役申請
卜睿哲：中方如揚棄溫和手段 陷台灣不利
少子高齡社會 北市：注意高齡勞工職災
美國NBC里約奧運轉播 愛立信助陣
臺巴技術合作以技術轉移為永續目標
男子疑酒駕逆向開上中興橋肇事
全家阿朗基面膜拚集點 小七冰品衝人氣
避免遊覽車意外 北市消防局辦教育訓練
陸擬建設大貓熊國家公園 涵蓋川陝甘
全身包緊緊布基尼泳裝 法又有3城鎮禁穿
徐永明：國防部應拒絕涉弊廠商
蘇嘉全:不會有二次臨時會 擬9月初開議
艾克爾傳陸通富微電收購 在台動向引憂
北市臨時攤販集中場評鑑 遼寧街奪冠
華爾街日報：美中南海意外衝突升溫
228紀念碑將遷移 最高票竟落選
中尉吳得瑋昏迷 這2天是關鍵期
緊咬希拉蕊電郵門 兩黨國會續纏鬥
新台幣午盤重貶1.24角
林伯豐：弄好經濟與兩岸 總統民調會升
緬北克欽邦帕敢礦區25人遭活埋
國道收費員補助 勞動部：春節前入帳
CM11戰車翻覆 陸軍製作9題問答釋疑
新南向綱領拍板 陳清治建議走回西進
亞太智慧城市評比 台北獲交通運輸優勝
暴雪預告 歐洲遊戲展秀6款新遊戲
陸企入股艾克爾若成真 日矽控股恐先迎戰
反服貿抗爭 陳為廷蔡丁貴無罪確定
寶可夢掀踏青熱 台南趁勢推賞花地圖
73歲完成博士學位 實現活到老學到老
戰車墜溪 陸軍八軍團Q&A釋疑
反服貿抗爭 陳為廷蔡丁貴改判無罪定讞
出席多國總統就職 陳副總統白西裝初體驗
日亞化打贏YAG專利戰 將向億光求償
害騎士撞癱 金山區公所判賠千萬定讞
青少年飆車明顯降低 內政部肯定執法
在岸上看同袍救出後不治 戰車駕駛崩潰
深港通確定上路 投信：滬深兩市回溫
甫宣布校園禁談港獨 港教育局長赴陸
蘇嘉全變身總舖師 行銷花筍美饌
日圓兌美元一度破100 當局干預臆測再起
演習肇事戰車 加裝封條憲兵專責看管
橙色嘴巴小鳳頭燕鷗 高雄鳥友拍到了
皮卡丘變月餅吸睛 首日搜尋量暴增2.1倍
科學園區上半年營收1兆780億 同期次高
正新毛利率逾 3成 輪胎報價看漲
創新有成 陸躋身世界前25大創新經濟體
韓元領貶 新台幣午盤重貶1.24角
通緝男被逮 母親坦護拒答兒子姓名
災損招牌 台東縣政府23日強制拆除
上酒店欠債 士官開國庫支票付帳遭訴
陸4海警船再入釣魚台海域 日方抗議
鴻海集團23億投資Hike 布局印度通訊軟體
許唐瑋水晶洞個展呈現豐沛創作能量
演習戰車翻覆 檢方訊問駕駛列被告
排水溝藍色污染 環保局搜查逮污染廠家
偷鞋先試穿 帶走逾5千元高檔球鞋
土辦副代表主張豁免權 北檢函詢外交部
國道收費員補助 勞動部：947人全適用
水燈頭殘骸海上漂流 市府：盡快清運
陸鋼廠歲修減產 鋼鐵股午盤震盪走高
三三會例會 工商大老盼勞工休假儘快解決
超貸致央行虧損 國揚侯西峰無罪確定
北韓駐英公使恐疑叛逃 階級近年來最高
印度兩幼童車窗探頭 遭風箏線割喉亡
台股收盤漲7.34點
花蓮建設遭否決 傅(山昆)萁籲中央不要分藍綠
以為便祕腹痛 竟大腸癌腫瘤造成腸套疊
陸女懷孕17個月未生 擬18個月剖腹
台股小漲7.34點 收9117.70點
打撈隆頭鸚哥魚 蘭嶼鄉民列被告
美國加州大火肆虐 逾8萬人疏散
銀髮族福音 台中假牙補助線上查
民間團體推台灣名義入聯 民進黨支持
8月台指期漲 36點
8月電子金融期齊漲
政府推新南向 許勝雄：海島國家不要設限
台指期結算 尾盤突擊翻紅
奧運選手吃泡麵解思鄉之情 綠委批體育署
總統領軍司改 學者：畢其役於一功
前立委陳朝容性騷女助理 遭判拘役30日
麻豆文旦寒害減產 老欉每斤貴2到6成
補助收費員抗爭便當費 林萬億：有前例
男子打輸女兵 竟持刀砍人
寶可夢排擠 遊戲股乾瞪眼走疲
邱垂益任公職持股逾法定 監察院彈劾
寶可夢行銷法 創造店面商場新價值
台鐵司機抗議中秋班表 行政院：再溝通
反酒駕團體籲郭正亮請辭 民進黨：會處理
老翁獨顧癲癇兒 居家醫療暖心幫忙
三大法人買超台股2億元
轎車失控撞橋墩 男子被拋出不治
北市公訓處副處長 涉收賄遭檢調約談
台北港遷葬 朱立倫：遺骨將安厝萬善堂
加國智庫：台灣是南海仲裁案間接受害者
馬來西亞油輪遭劫持 駛入印尼海域
北市公訓處副處長 涉收賄遭檢廉約談
立法院中元普渡 蘇嘉全盼朝野和諧
寶可夢校園禁不禁 教部：自我管理
對抗中國威脅 印度正構築戰略長城
光寶蟬聯10屆天下雜誌企業公民獎
多層次傳銷吸金逾24億 受害逾千人
和大生產力4.0 3年內全廠智慧生產
政策生變 傳莫迪將缺席不結盟運動峰會
世大運將開設中醫門診 可惜沒拔罐
母當組頭子吸毒 同時落網互責怪
紐約爆百例茲卡 疾管署：暫不調警示
美男大生疑吸食殭屍毒品 殺人啃臉
林全首次視察資安會報技服中心
丁曉菁:3C世界 閱讀不容易
花蓮市長補選 洪秀柱：絕不掉以輕心
王金平：盼大陸能早日與台灣談重大政策
疑不敵滿潮 台南北門傳護岸潰堤
從預防出發 中市屯區樂齡行動教室啟動
蘇嘉全盼朝野和諧 王金平：沒有不和諧
日月光基金會 助25校更換LED燈
台生好強 全球物理辯論賽全勝世界第一
王金平備麻糬普渡 盼庇佑兩岸和平穩定
中市推參與式預算 滿16歲可提案票選
想回鄉照顧病危母 逃逸外勞投案
酒醉男假冒環保稽查 觸法送辦
台電環島光纖 完成最後一哩
尹衍樑插旗中信金？丁克華：釐清中
補貼收費員 勞長：勞動部絕不是出最多
廂型車摔落邊坡 女駕駛命危2乘客輕傷
北市房屋稅喊漲 逾30年老屋反而更搶手
台灣微軟攜合作夥伴 2017推廣雲端服務
北市汽車與三輪車相撞 八旬老婦送急救
全教總：年金改革需官民都改
女子被掐死陳屍租處2天 男友遭逮
日月光助25校換LED燈 關懷學童視力
金管會忘了挺金融？丁克華：誤解
美元反彈 新台幣重貶1.72角
路邊停車收費 彰市最快年底實施
洪秀柱：中常會花蓮開 市長補選指標性
勞團爭取時薪126元 盼監院陳情
陸4海警船近釣魚台 日聲稱領海遭入侵
天使藝廊揭牌 身障者發揮藝術能量
陳副總統籲僑界：為台灣外交共同打拚
比照「開放台電」 黃士修也要組團查缺電
亂倒廢棄物 嘉義架移動式監視器稽查
中研院院士朱雲漢參加蒙古國際研討會
不給超車憤開槍 男判拘役30天
陪同車隊駛入步行街 越總理道歉
韓元帶頭貶 新台幣重摔1.72角收新低
戰車翻覆 2人初判溺死1人死因待鑑定
菲南1所大學禁戀愛 違者開除
檢調破吸金案逾24億 續追不法所得
遠傳助企業上雲端 微軟頒獎肯定
中信案 特偵組聲押吳豐富張友琛
艾姆勒：明年第2季送件申請上市
花蓮補選防奧步 國民黨要成立抓鬼大隊
靜宜新設寰宇外語學程 培養學子競爭力
精障女子走失 幸能認出女里長得以返家
香港志工來台傳愛 讓育幼院童有家的溫暖
日圓貶提振出口 日股止跌收紅
天天練習10多小時 潘芷恩西點製作奪金
挺南向政策 高市民進黨籌辦母語歌競賽
日媒：中日韓 8月下旬東京討論北韓
列被告 軍方全力為駕駛楊炎霖爭權益
中華電申辦加值包 送1GB上網
如果劇團再受邀 登陸演出兒童劇
滴滴優步合併 陸商務部重申需申報
每小時1.1人死於糖尿病 錯誤迷思害命
翻覆戰車駕駛情緒不穩 醫院會精神科診治
加拿大警方籲立法 強制個人透露密碼
戰車翻覆3死 國軍弟兄陪家屬招魂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
科學園區下半年樂觀 全年營收衝2.38兆
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中信案 辜家大總管及管理處經理遭聲押
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
維持現狀入黨綱 民進黨交相關部門研議
深港通確定上路 港股收黑
北市五大重劃區 信義區跌幅居冠
Uber開放？學者：台灣要先有本土Uber
亞太電砸28億 採購愛立信設備拚服務
英國出口威士忌 台灣是全球第4大市場
農橋不再比路高 路通了老農笑了
尹衍樑要吃中信金？ 中信金尚無回應
能穩定人心 蔡總統指示加速建構長照
LED專利戰 億光在美訴訟反擊日亞化
雙城論壇 上海規劃場場有記者會
第6例茲卡病例 赴美洽公感染
老翁下背痛 原是多發性骨髓瘤上身
網傳台大虐貓生搬家 籲多注意流浪貓
辦越南語夏令營 提升新移民之子認同
澳洲同意關閉巴紐難民收容中心
菲恐怖組織俘擄近2月 印尼人質逃脫
長華科9月上櫃 法人看好下半年業績
陸軍戰車翻覆 監委要查
外傳不追討愛滋生在校津貼 國防部否認
新納粹支持者抗議 德國副總理中指伺候
彰縣府中元普渡 推廣紙錢減量焚燒
杜特蒂反擊 揭發女參議員不倫戀
瞬間大雨 台中捷運大水球砸中車
台達電獲2016年天下企業公民獎首獎
6歲孩童北市迷路 警方順利尋回
長華科獲陸資青睞？黃嘉能：可以談入股
基隆慶安宮中元普渡 款待好兄弟
四合一疫苗缺貨 小一生要多挨1針
軟性顯示器國家隊 國發基金最高挹注百億
中元節高麗菜一顆破百元 週末可回穩
So-net代理元素物語 台港澳將登場
拐杖男竊取珍貴木材 賤價秤斤賣
循環經濟奏效 工業廢棄物再利用率逾8成
不知她是女的 男子打輸女兵竟砍人
紙雕教學40年 翁參隆刻出千件作品
尹衍樑想吃中信金 吳一揆提4大質疑
美獵人刺殺加國黑熊放任死 民眾籲禁止
南山人壽：持股中信金為專業考量
藥事法修法 徐永明：專利連結仍有問題
澎湖檢方：山水海灘溺斃確認徐三泰無誤
中鋼調高鋼價 7月獲利增15.5%
網路勒贖升溫 這些企業類別最常被駭
北韓駐英公使叛逃 南韓：人在首爾
美軍攻擊艦入東海 陸專家：向陸施壓
原民自然主權 林務局：共管是未來目標
助攻新南向商機 貿協加碼8000萬元
花蓮計畫遭杯葛 東服中心：非直接否決
易華電9月中旬上市 攻AMOLED面板
查性騷擾案遭批太仁慈 柏克萊校長請辭
翁山蘇姬訪陸 密松水電考驗中緬關係
馬來西亞油輪恐因商業糾紛 被劫往印尼
北韓駐英公使全家成功投誠 南韓證實
國道收費員案落幕 府：總統相當欣慰
外交部：土辦副代表刑事豁免權尚待查證
富邦金花25億 北富銀127家分行換新裝
愛滋生爭議 大學同等學力可考研究所
國道收費員僵局有解 林佳龍：圓滿落幕
府：強化國際參與 國安團隊有研議
嚴凱泰沒玩Pokemon 但贊同遊戲理念
蘇嘉全：台韓兩位女總統是亞洲美談
實驗動物科學營 動物福祉納課程
隨灣生父思念腳步 日男花蓮尋根
馬祖燕鷗群9月遷徙 把握賞鷗季尾聲
恆春豎孤棚展開 有隊伍揚言不參賽
戰車翻覆死亡官兵 高市將發百萬慰問金
國賓卡位中秋月餅商機 提早發動攻勢
一銀盜領案偵破迅速 警方滿意度逾7成
暑期運動高峰 健身房找球星教籃球
四川雅安貓熊基地添丁 翠翠產下小千金
環島淨灘跨海到澎湖 岸巡社區齊響應
私校退場機制成效不彰 監委陳小紅調查
英特爾論壇 擁抱ARM聚焦VR
「智遊島」遊台灣 高值化服務明年上線
罕見外交高官脫北 攜家帶眷投誠南韓
林百里前秘書遭夫控竊盜 獲不起訴
特偵組存廢 檢察總長顏大和：要有智慧
台灣每人每天製造0.8公斤垃圾
德媒揭機密文件 土耳其支持極端組織
中信辜家大總管遭聲押 北院開庭
今彩539開獎
觀光業哀鴻遍地 洪秀柱：政府一念之間
澎湖七美老婦晚間病發 海巡馳援送醫
大福彩開獎
中印邊境軍用機場 印度進行現代化改造
新設或擴建科學園區 需避空品不及格區
百德在手訂單至少1季 今年業績優於去年
自伊朗出動戰機 俄強調未違聯國決議案
環球晶圓18日暫停交易 擬說明收購事宜
雙城論壇多一城 沙海林將訪新北
恆春豎孤棚1隊棄賽 31隊競逐30萬元
馬尾刑警亮眼 保護及逮人一樣俐落
花蓮要蓋圖書館 政院盼預算花刀口上
美聯準會會議紀錄出爐前 歐股走低
雙城論壇 上海代表將體驗Ubike
美國原油庫存報告出爐前 油價下跌
扯上令計劃 北大校企方正集團遭查
江澤民90大壽 網民膜拜反映不滿時局
孕婦搭機早產緊急迫降 女嬰健康誕生
大福彩 頭獎槓龜
挽救選情 川普再換競選幕僚高層人事
今彩539 頭獎槓龜
有拜有保庇 千人城隍廟埕博杯
掐死女友布置成自殺 男遭檢聲押
深圳偵破地下錢莊 涉及1425億元
卸任後首度訪美 吳敦義已遞件向府申請
吳敦義申請訪美 府：依法審慎研議
陸與東協達共識 南海適用海上遭遇準則
郵輪波多黎各失火 500多乘客疏散獲救
美股開盤走跌
尹衍樑增持中信金？金管會三點聲明
德意志交易所收購LSE 多數股東支持
深港通終批准 野村：新制加強市場參與度
〈時評〉從太平島看維持現狀及台灣史觀
新光人壽獲2016保險信望愛獎13項肯定
台南大億麗緻【2016成大國際旅展】滿額好禮大方送！
南法特快車遭大樹壓到 8人重傷多人輕傷
高中職服儀解禁 制服運動服班服可混搭
臺灣頂級工藝9月前進巴黎
寂靜春天 蜂群崩壞與農藥關連新突破
直接面對 前館長薛保瑕個展國美登場
摘莓果、找嫩芽 芬蘭中東難民新頭路
台北富邦銀行新官網 & 數位金融平台全新登場
Ford預計2021年推出自動駕駛共乘車輛
中華電信Hami酷夏加碼樂
富邦產險、富邦人壽雙雙以優異表現獲高度肯定
企業品牌信任度大調查 義美榮獲飲品類前三大
期交所「第2屆期貨鑽石獎」活動展開
運動大觀園--水球
北市公訓處副處長收賄 60萬元交保
捍衛漁權 印尼國慶日炸逾60艘外國船
恆春豎孤棚 大光觀林寺隊奪冠
張志軍見台商 承諾既有協議不會改變
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
投資人擔心美提前升息 歐股下挫
NOAA：今年7月 全球現代史上最熱月份
中信案 特偵組聲押吳豐富張友琛獲准
美聯準會紀錄：很快就有必要升息
美原油存量降低 油價連5漲
聯準會會議紀錄平息升息臆測 美股漲
蘇丹今夏洪水 百人以上喪生
美3代轟炸機 分列式飛越關島
思科系統獲利成長 全球裁員7%
初入職場不順利 快利用職訓課程
預防失智症 得從年輕時著手
高齡街友重返職場 勇敢開創人生
竹市強力查驗路面挖掘 不合格率降低
騎士抓寶可夢 金門開出首張罰單
中市自來水普及率95.42% 增幅6都第1
環球晶併購SEMI 躋身全球第3大
資金行情卡關？ 9200點心理戰
川普大樓蜘蛛客 非法入侵等罪被傳訊
台股開盤 跌12.82點
似牛樟芝 興大證實香杉芝具抗老化作用
投誠南韓 太勇浩出身北韓抗日游擊家族
新台幣開盤升 5.2分
青海突降雞蛋大的冰雹 屋頂車窗被砸
台與內布拉斯加州簽署農產品採購意向書
止痛新藥問世 媲美嗎啡但不會成癮
布袋3D彩繪借問站 抓寶玩家補給站
華碩Zen 3前進新德里 第3季出貨看俏
環球重金收購SEMI 成全球第3大矽晶圓廠
印尼掃毒不手軟 台灣毒犯返鄉路遙遠
為何爆女參議員醜事 杜特蒂這麼說
新台幣早盤走升
捷運動物園站地下停車場開放使用
會計師專利師等考試 20日登場
全球最大飛行器 英國首航
台灣播愛 贈聖露西亞運動場照明
廈門鱷魚王選妃 百隻母鱷16名進決選
加油要快 下週汽柴油調漲上看 1元
戰車落水死傷 蔡總統弔唁並慰問家屬
付寶商標戰 歐付寶敗陣還有救
太景C肝新藥 登陸臨床試驗獲准
吳敦義遞件申請赴美 府：已收到
中華民國贈款巴拿馬學校興建運動場
越南南海研討會 籲維護航行自由
張志軍盼精密機械台商助陸升級
韓寒犀利變溫和 坦言因孩子帶來改變
Pokemon占據螢幕 小心勒索病毒找上門
特殊狀況住嘉明湖山屋 祭出停權處分
台灣送愛心 捐贈露國慈善物資
環球晶圓年底完成收購 估營收規模400億
福特加速自駕車研發 2021年計劃量產
美食不浪費 剩食App讓你省錢又能吃飽
蔡總統慰問戰車翻覆亡者家屬
刺青男搶計程車 犯案重回現場被逮
夜店殺警案漏網之魚 陳柏元遭起訴
前桃園官員曾榮鑑違法兼職 監院彈劾
取得環保證照 薪資35K以上
長庚董事會將改組 傳李寶珠退出
學生若違服儀規定 教部：不得處罰記過
劉德立拜會巴拿馬教育部長
9100點平盤遊走 電金漲跌互見
投資型保單買氣低迷 前7月銷售腰斬
中信金恐經營權大戰 2小時爆量14萬張
菲第2季經濟成長7% 2年來最高
胡忠信指洪秀柱交換條件說 不起訴處分
天太熱 70年後能辦夏季奧運的城市寥寥無幾
昱泉3D功夫手遊 獲App Store夏日推薦
匯聚各界愛心 南台中家扶頒獎助學金
台灣名義入聯案 朝野黨團有支持有疑慮
國中小服儀解禁否 教部：縣市政府可決定
台灣農業檔案今開展 立基過往轉型前進
陸社交名媛生產線 十天課程要價40萬
深圳全球化企業日多 分析：海歸因素
加強國際交流 29國實習生暑假曾來台
國衛院與泰緯攜手 推標靶式抗癌新藥
北市學生交通車攔檢 違規率近1成
世大運聖火擬經大陸 柯文哲：促進觀光
教部開放服儀混搭 學生盼最終全面解禁
勞資問題惹議 6成企業不滿意
中央氣象局氣象報告
英特爾IDF輪番登場 新一代處理器主攻AI
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
勞保勞資分攤比 勞團：改回2：8
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
巴拿馬運河營運102年 收入135億
尼加拉瓜投資7億美元開發礦產
怕缺電 經濟部擬引進緊急發電設備
戴資穎恐遭懲處 綠委籲羽協懸崖勒馬
再有1印尼人質 逃脫菲恐怖分子魔掌
中秋食品稽查開跑 首納食安五環管源頭
寶可夢禁不禁 民團：不應家長學校說了算
新台幣升6.3分 午盤暫收31.389元
美金融風暴後 7城市薪資反彈最大
補貼國道收費員 陳其邁葉匡時隔空互槓
群創觸控顯示展秀高飽色筆電面板
工時擺不平 李世光：行政院平台協調
酒醉滋事 外交部：土耳其副代表言行不適當
劉德立款宴巴拿馬國會第二副議長
林全公布106年度總預算 穩健財政原則
響應雙創 北京公立學校STEM課程
世大運可否帶國旗 柯文哲：照奧會規定
台南強震善款專案報告 藍綠議員互嗆
新台幣止貶回升 午盤升值6.3分
外籍實習生台灣經驗 大讚人情風景皆美
戰車翻覆意外 總統慰問遺孀擁抱叮囑
競爭者退出市場 六暉-KY毛利衝高
CSR報告書範圍擴大 證交所辦研習會
土耳其汽車炸彈3死40傷 庫德工人黨發動
台中市推動社會住宅 第2處將開工
中鋼7月一天賺1億 股價攀4個月新高
iPhone 7傳沒新名 Pro版本說掰掰
削弱共青團 學者：不全然是派系鬥爭
京港官員認為港獨主張不應在校園出現
傳拒絕海基會一職 王金平：不便回應
戰車翻覆意外弔唁死者 總統沉痛不捨
詩肯居家衝展店 單店月營收上看百萬
大立光填息遭逆轉 午盤紅翻黑
北台最熱賣建案 1天賣1億快速完銷
風箏線割喉 印度單日3死
高中制服混搭解禁 建中北一女：照程序來
研究：墨西哥古文明 豢養食用兔子
戴資穎球鞋爭議 綠委盼羽協勿秋後算帳
台股收盤漲4.80點
加國移民部9月宣布新移民人數
台股平盤整理 收漲4.80點
林全：有助經濟計畫 滾動檢討納入預算
戰車排長吳得瑋狀況不穩 醫院續搶救
長榮華航贊助世大運 柯文哲讚空姐漂亮
大葉大學漆工房 邀畢業生回校分享心得
大陸7月份房價持續上漲 廈門漲最多
國民黨：堅持中華民國名義返聯合國
隆中網絡9/8上櫃 承銷價暫定106元
9月台指期漲 36點
印度牛肉大戰 在最高法院開打
9月電子金融期齊漲
陳副總統訪多明尼加 邀請多國總統訪台
入聯議題再起 藍委盼別冷飯熱炒
雲林優質羊肉 口感佳咬勁足
台股平盤遊走 中信金爆20萬張大量
澎湖海天佛剎 獲頒績優宗教團體獎
農業特展 見証台灣轉型迎戰全球化
小貨車連撞5汽機車 女乘客臉割傷
「付寶」算獨家商標？ 歐付寶跳腳
北市新型號誌控制器 體積小合體紅綠燈
熱氣球來了 20日新竹青青草原升空
大學生伴偏鄉孩童造舟 冬山河啟程圓夢
夾娃娃機涉賭博 業者遭判3月
竹市長盃射箭賽 譚雅婷林詩嘉開箭
林全：國防預算現階段無法達GDP3％
元太攻日見效 第2季EPS達0.68元
三大法人買超台股46億元
名車撞倒電線桿 疑酒駕找人頂替還嗆警
北大哈佛營 馬英九化身馬教授
國道收費員自救會 開會員大會確認程序
日圓勁升傷出口股 日股挫跌
公訓處副處長涉貪 北市：主動報廉政署
法務部：除特偵組 應給其餘檢察官鼓勵
澳東北5.7地震 規模20年來最大 無海嘯
國民黨：張安樂主動站台 非總部安排
經營權大戰 中信金爆5年多大量
關心校安 魏明谷視察校園電子圍籬
朴槿惠將出席杭州G20峰會
花蓮市長補選 綠批藍和白狼條件交換
棒球場外飄瓦斯味 是這植物惹虛驚
胡忠信不起訴 國民黨：尊重判決
沒錢付房租 男子持玩具槍搶車
南華大學與農場產學合作 盼職場接軌
李大維：政府不會推動加入聯合國
台北市十大死因 癌症蟬聯44年榜首
新加坡斥鉅資 擴張亞非行動市場影響力
育南向管理人才 國北教大首創境外招生
元晶與銀行團簽約 獲10億元聯貸
備貨進入高峰 本季電視面板出貨旺
欣裕台：淨值減少非中飽私囊
台南驚見突擊步槍 無業男連開20槍
馬國詐欺案 中檢今起訴21人
林萬億：曾和徐旭東會面 商討國道收費員
LINE火炬之光手遊版 11月來台
台泥Q2毛利率飆高 辜成允樂觀看下半年
球鞋爭議 徐永明將提修法保障運動員權益
土耳其東部又現爆炸 傳至少3死120傷
傳統故事嫦娥奔月 獨居長輩老傳少
欣銓收購全智科 條件成就超過低標35%
G20峰會將至 杭州實行封閉管理
美國女嬰患罕病 皮膚成長速度快10倍
雙城論壇晚宴 從東方文華改北市府B1
敘利亞有多恐怖 這張照片道出千言萬語
環團抗議農地不見 中市：產農兼顧
龍岩傷者 醫療專機送返8人就醫
新台幣升 4.2分 收31.410元
中信築夢基地揭牌 照顧偏鄉學童
106年武器國造預算增 落實蔡總統政策
賴正鎰籲難符7休1行業 政府應另訂專章
退學愛滋生被批歧視 國防大學：嚴重抗議
切除腦瘤成功 駐唱歌手獻唱謝醫護
陸大學科技成果可自主轉移 收益歸學校
南韓：太永浩事件凸顯金正恩體制現裂痕
環球晶圓 看好下半年業績逐季升溫
大學生創作極地搖控車 拿下全國賽第一
低利時代 外幣保單看俏
臨盆遇中元祭交管 警開道護送
蘇嘉全：入聯兩條件 內部共識與國際接受
高榮助越南減菸 收治者減菸逾4成
120歲印度僧侶長壽秘訣 不只有作瑜伽
蘇嘉全：總預算與國營事業預算一起處理
新北制勝先撕 撕違規小廣告換獎品
搶劫老夫妻 1嫌遭同夥丟包落網
越南2省級首長遭屬下擊斃 原因不明
避免再出現黃水 環署加嚴飲用水標準
翁山蘇姬訪陸 將簽興建橋梁醫院協議
台股首家環境資源股山林水 19日起競拍
開元港亂象 雅美人盼政府協助解決
馬雲：一個社會都是股民 不正常
證交所前進山東 招台商回台上市
民雄大士爺祭典 台灣好行免費輕鬆遊
全球宜居城市 英媒：香港43台北60
追撞致死謊稱車禍 男子遭收押
香港失業率維持3.4%
出席雙城論壇？陸委會：未收到活動邀請
中央氣象局氣象報告
嚴控言論 陸要求新聞網站24小時值班
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
新台幣止貶回升 尾盤升值4.2分
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
玖壹壹創作世大運加油歌 20日發表獻唱
夜市聯合稽查 2件辣椒醬防腐劑超標
整修大甲鐵砧山 蔡其昌盼恢復昔日風華
國道自救會會員大會 將派代表組專案小組
下坡遇水打滑 機車滑行撞死除草工人
捷運科技大樓站旁精華地 北市推2優惠
拼命抓寶可夢 玩家罹患媽媽手
美升息機率低 港股上揚1%
風獅爺灑花大放送 廣邀陸客來抓寶
菲陸執法船 菲經濟海域相遇
有機米品牌好威 西湖強稻闖市場
金?咖啡拚展店 目標5年250家
外國上市公司法說會 22日起登場
每天巡田水沒撇步 他種的米獲評鑑第一
世大運聖火擬經陸？陸委會：須對等尊嚴
台東盃阿卡貝拉比賽 建立學生自信心
法官退養金 司法院建議在司改會討論
戰車翻覆意外 軍方找到FN機槍
質疑司法迫害 金門民眾封路抗議
解決國道收費員問題 蔡總統曾見徐旭東
保險業務作得好 星座看特質密碼
陸委會籲陸方增加兩岸協議的溝通與對話
文化部106年預算194.5億 創歷年新高
遊覽車業者欠薪神隱 18名司機提告
宏?雲教授體驗營 找名人親子同樂
C肝新藥是否納健保 9月健保會成關鍵
南韓：太勇浩是北韓紅一代後裔
洪秀柱：黃金與故宮國寶屬黨產
香港政協擬建議北京宣布港獨非法
日本向菲提供首艘巡邏船 抵達馬尼拉港
提升海上執法能力 日援菲巡邏艇今移交
府：聽取建言 蔡總統與許宗力會面
泰南爆炸案 警方已逮捕15人
花博水展覽 今晚閉幕
環球晶圓19日恢復交易
向國外租設備解電荒 遭疑用臨時軍代打
台泥辜成允看休假爭議 盼勞資政三方好好談
國道收費員獲補償 議員為BRT司機叫屈
梅克爾：恐怖攻擊非經難民而來
傳馬英九自吹是好領導 馬辦：錯誤報導
宅運動崛起 空氣跳繩瘦身不怕被絆到
苗市農會米月餅 天然美味秋節搶市
林右昌訪馬祖 八八坑道體驗窖藏好酒
唐寶寶成長路艱辛 庇護商店助圓上班夢
235位退職政務人員 平均月領逾11萬
派出所旁電鋸漂流木 太吵反被查獲
違反勞基法 高市製造業居冠
新北果雕大賽開戰 120好手較勁
調查：近8成上班族對健康沒自信
海洋廣場抓寶做公益 創世推雙軌服務
時代力量：未安排5位立委赴港站台
朱立倫：東林街延伸打通林口任督二脈
中秋連假來金門 博餅試手氣
Uber合法與否 消保處：乘客權益都有保障
戰車翻覆 檢方會同第三方公正單位調查
澎湖故事紀錄片開拍 見證人文海島之美
涉索進口高單價牛排 監獄管理員收押
普渡紅圓粿 高市檢出含去水醋酸
陳德銘：520後 我的時間比較多
科技大樓站旁精華地 北市推公辦都更
媒體勞權小組與各工會聲明 強調應7休1
林萬億：年金會議非吐口水 9月實質討論
國發會：五大產業新增投資1758億
勞保平均月退16K 退休需靠保險補
中裕新藥 將赴美口頭發表
新南向 張志軍：讓時間去檢驗
美空軍部長將訪印度 談美戰機在印製造
跨境電商銷售 3千元免稅門檻擬取消
外交部辦氣候外交研習會 爭取國際合作
他沒殺人也判死 德州真的這麼做
中信金質疑尹衍樑持股 金管會：歡迎檢舉
新北立法要求工程需做透水保水設施
新南向缺人才 國家級攬才網海外招手
安倍擬9月訪古巴 日相第一人
韓民調：83.7%民眾秋節送低中價禮品
陳德銘：盼新南向政策不是疏離大陸
台泥：大陸水泥銷量及毛利 均呈黃金交叉
Uber涉逃漏稅 國稅局將發上億元補稅單
愛滋生退學案 疾管署處分書遭衛福部退回
不動產備抵呆帳是否鬆綁 年底前出爐
智慧局長洪淑敏就職 寶可夢讓她發雄心
班機緊急迫降土耳其機場 卡達航空證實
新北9月全面推動電子輓聯
今彩539開獎
報導指支持台灣入聯 外交部：非事實
蘋果14大陸廠零廢料 鴻海助攻潔淨能源
泰開心降稅 台產品利多
離岸風電商機 正德與德國航商簽代理約
威力彩開獎
男遭毆 持防狼噴霧噴灑
安倍擬9月訪問古巴 擴大對古巴投資
菲律賓總統：不會蠢到向中國宣戰
大陸遙感衛星地面站成功接收墨子號數據
國銀排隊攻越南 10家分行申設案卡關
國銀東南亞獲利大爆發 在香港賺最多
陳德銘：台灣青年赴陸創業宜先在陸生活
陸日韓外長會議 快則下週登場
兩岸貨貿 張志軍：不可能再談了
高院解除王令麟境管
華爾街日報：習李權鬥關鍵在經濟話語權
北市偶戲館維護費爭議 威京：僅出資興建
最大人類基因變異資料庫 解析突變奧秘
Uber：期待政府單一窗口協助
美太平洋艦隊新指引 力能擊敗敵國海軍
NASA火星任務 發射火箭直播給你看
鴻海布局互聯網金融傳利多 獲陸營運許可
李克強會翁山蘇姬 推進密松水電站合作
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
蔡總統盼台韓建立高層互訪機制
楊偉中確定出任不當黨產處理委員會委員
法廣：陸日南韓外長23日起在東京會談
Pokemon玩家太吵了 比利時小鎮想宵禁
邊界附近砲兵演習 南韓歷來最大規模
國稅局要補稅 Uber發聲明
精英投南韓觸怒金正恩 急派檢查團遏制
張志軍談太陽花學運 台青對未來迷茫
拜登稱日本憲法美擬定 挨批魯鈍傲慢
烏東爆1年來最嚴重衝突 總統揚言戒嚴
從都更到流離失所 倫敦奧運是祝福還是詛咒？
搶救2天無效中尉車長走了 戰車翻覆4死
空氣盒子現身新北校園 公私協力維護空氣品質
TGIF! 神旺伯品廊「週五Fun輕鬆」微醺迎接燦爛假期
「翻轉醫療」 一書看懂台健保問題與全民解決方案
敘國男童照片 反應戰爭的真實面目
台北富邦銀行「就學貸款網路服務專區」8月全新上線！
路易斯安那州 繼珊迪颶風後的史詩級洪水
垃圾量暴增 蘭嶼擬收生態捐
美紐約聯合廣場 裸體川普引人注意
臺灣企銀搶攻中小企業主房屋貸款
氣候難民 阿拉斯加小鎮遷村至本島
〈時評〉普渡立法院
桃園好禮 本土品牌義美再獲肯定
自助旅行的福音 讓行李箱爬樓梯
搶救2天 翻覆戰車車長吳得瑋18日深夜往生
歐巴馬畢業旅行 G20會習後首訪寮國
戰車翻覆 中尉車長吳得瑋走了
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北韓駐俄外交官金哲星 傳攜眷投誠南韓
全球股市走勢分歧 歐股收紅
里約警方：美泳將謊稱遭搶 有可能挨告
石油類股帶動 美股收小紅
世界油價續揚 倫敦漲破50美元
推特再凍結23.5萬帳戶 打擊恐怖主義
美空軍撥款 波音預量產新一代加油機
雲林千人製作花燈 為燈會暖身
南庄百年郵局引領老街 復古創意展活力
幫小朋友學習 試試橙汁水果沙拉
讓陸蟹過馬路 墾丁台26線縮減車道
最美的火車站違停亂象 警方加強取締
台股量能不出 持續區間震盪
汽車火警毀2車 現場驚見1焦屍
敘男孩照片震驚全球 美稱戰爭真實面目
傳北韓外交官投誠南韓 今年達7人
車禍腿骨折竟失語 原來是腦脂肪栓塞
期貨鑽石獎擴大辦理 納入票券及證券業
台股開盤 漲17.19點
新台幣開盤貶 0.9分
4.7吋iPhone7光學防震 間諜照呼應傳言
巴西警控美奧運選手捏造遭搶 要求道歉
環球晶併SEMI市場認同 開盤跳漲7%
刑事局幹員中國查案未報備 遭記過處分
各地紫外線指數偏高 注意防曬
小小醫師營隊 保健觀念從小扎根
踢到鐵板 八卦網站Gawker.com下週關閉
捐助心路基金會 大同義賣中秋禮盒
中秋文旦上市 斗六警啟動護柚
上海租屋 先學會逛魚市場
新台幣走貶 早盤貶逾 1角
數萬隻蜜蜂進駐 四川加油站陷癱瘓
福衛二號除役 12年伴台灣走過風雨
越南南海研討會 籲大陸維護區域和平
慈濟參加阿根廷國父逝世紀念日儀式
重慶40度高溫 地面20分鐘烤熟培根
Audi Q5第100萬輛出廠 準車主來自德國
港股下週推冷靜期機制 免股價劇烈波動
在地特色冰品 20日屏東公園擺攤
國際資訊奧賽 台灣1金1銀2銅
汽柴油恐漲1元 直逼1個多月高點
牆壓敘國4歲童 攝影師：他與戰爭何干
寶可夢收服上班族 每天加班1.3小時抓寶
吳得瑋兩度停止心跳 急救41分鐘不治
中秋台東返鄉專車 9/9網路訂票
戰車翻覆意外 50機搶找到了
戰爭下敘利亞男孩影片 英美網友熱議
台股表現看熱錢 何時結束看訊號
林全：政府責任是避免房市有不健全發展
新發現 茲卡也會傷害成人腦部
LINE最新街頭格鬥手遊 事前登錄開跑
台泥本業黃金交叉 股價創10個月新高
阿根廷佛學講座 台灣僑民踴躍出席
上班不能寶可夢？ 8.6%公司老闆帶頭玩
雲檢攻奧萬大民宿 破通緝犯群聚吸毒
陳副總統過境紐約 望彌撒及參訪911館
快龍現身海科館 免費專車任你搭
交通運輸智慧城 三大系統讓台北勝出
統一攻大陸包裝水市場 目標人民幣10億
薩國創新及包裝設計中心落成
新台幣貶幅擴大 早盤重貶逾 2角
加拿大總理杜魯道月底訪陸
台東抽驗祭拜食品 3件麵線含防腐劑
Apple Watch想擺脫iPhone？還有絆腳石
中華民國贈款中美洲協助中小企業創業
洪秀柱邀連戰馬英九吳伯雄 談黨發展
16歲陸生軍訓時猝死 高溫預警成議題
中信金熱度沒退 開盤2小時衝破11萬張
建中推家政學 入圍教學卓越獎
司機工會告發逃漏稅 Uber續溝通
智伸科股價創新高 下半年毛利率衝3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
謝金河：川普提減稅 台灣可思考稅制
亞股下跌 台股受累跌破9100點
大甲幼獅工業區傳工安意外 2工人送醫
國民黨智庫：廢特偵組是架空檢察總長
巴哈馬傳茲卡本土疫情 疾管署提高警示
北市內湖區1女子墜樓 命危搶救中
市調：手機用3D保護玻璃 市場成長快
男子臉色發紅意識不清 食用洋金花惹禍
印尼警方逮5台毒販 查獲60公斤冰毒
全球智慧手機銷量增 iPhone連跌3季
中秋送愛心砂糖 台糖加油站幫作公益
陳副總統：台灣可推動慈善輸出
製造業產值減幅縮小 下半年有機會轉正
柯文哲：遠雄若不提建照變更會終止契約
新台幣重貶2.2角 午盤暫收31.630元
騰訊成為港股王 市值排名全球13
福衛二號今正式畢業 除役茶會感念
蘭嶼擬開徵生態捐 每人200元以上
外資獲利撤逃？ 台幣午盤爆量重貶2.2角
促進南向交流 台越交流生物多樣性研究
楊偉中進入黨產處理委員會 朱立倫尊重
面板雙虎放量大漲 迎旺季樂接轉單
中共海軍直搗日本海 實戰演練
賭博網站設七期商辦 客服人員逾200人
民眾不跑銀行 電子交易將成趨勢
中秋送禮商機 現製禮盒選擇多
公車突關門 夾1歲女娃嚎啕大哭
澳銀行擬與蘋果協商支付軟體 當局否決
金融文盲占全球2/3 北歐金融知識居冠
不當黨產處理委員會組成 下週定案
福衛二號拍照12年 面積4萬個台灣
雙城論壇改宴客地 柯文哲：對方很謹慎
太陽花世代看大陸 對台灣經貿有幫助
27年蘇黎世大樓 今舉辦標售說明會
楊偉中入黨產處理委員會 國民黨不意外
Uber推自駕車服務 美國匹茲堡先嚐鮮
判20年定讞後 李宗瑞另一案無罪定讞
教育部人事調整 邱乾國掌國教署
新蛋生活網開站週年 年營收衝4倍成長
陸童刮花8輛進口車 悲情爸恐賠百萬元
行動支付走入醫院 看病可用手機付款
秦偉交保後再被傳喚 否認性侵
台大黑客松登場 遊戲產業列子題
林全上火線 與勞團談7休1將直播
文旦減產？ 花東果農得靠品質取勝
崇友業績佳 全年業績獲利看增
國寶是黨產論 顧立雄：傷平和對話基礎
衛星照顯示 陸首艘自製航空母艦近完工
崇友獲新梯訂單 2019年認列
陪林揆訪公宅 柯文哲：和新政府目標一致
無聊男為解悶 半夜破壞燕巢送裁罰
台股收盤 跌88.23點
國際資訊奧賽題型創新 台選手靈活應變
法廣RFI：世界10大女強人新排名
新北打造各校成監測空氣品質基地
台股收在最低點 跌88.23點
台股跌88點摜破月線 回防9000點
大砲川普搶救選情 後悔逞口舌之快
他的畫隨火箭升空 福衛二號除役感觸多
9月台指期跌 95點
9月電子金融期齊跌
金融指數跌破千點 中信金成頭號殺手
彰化縣議會地方治理論壇 供施政參考
夜深人靜偷倒廢油 夫妻檔被逮
新北5大風景區 抓寶全攻略
傳承嘉義人回憶 老字號書店重新開張
南投肉類公會澎湖勞軍 一睹IDF英姿
只要有心 視障者路跑難不倒
參訪公宅 柯文哲：落實居住正義
杜特蒂千金懷3胞胎 續服務納卯市民
結合可汗學院 桃市10校創新計畫
股匯雙殺 台股破月線收最低點
寶可夢玩家擠爆北投公園 警開235張罰單
擬引進監理沙盒 學者憂消費者權益
準鳥爸媽的零歲教育 隔著蛋殼放送歌聲
通緝犯開車卡防火巷起火 逃逸遭警追捕
長沙最任性土豪 坐公車投1.4萬元
洪秀柱邀談黨產 馬英九建議向國際發聲
日股收漲 日圓走軟油價漲
資安監理 勤業眾信籲拉高至董事會
2016義民祭盛大登場 展現濃濃客家文化
北京第一高樓 528公尺2017封頂
義民祭竹縣登場 動靜態活動多元
進口中國設備製毒 男子送辦
不朽榮耀伴隨英魂 陸軍向殉職官兵致敬
客家義民祭20日開幕 交通管制看這裡
三星Note7開賣 台灣列首波
司法院大法官人選 綠委肯定藍委質疑
三大法人賣超台股 53.8億元
中信金弊案 檢傳喚中信金主祕
政院座談聊7休1 勞團反對特別裁量基準
東吳大學：馬英九已接受聘書
工業區疑貨梯故障 工人1死1傷
勞動部統計近3年職業病 聽力受損最多
戰車翻覆驗屍 初判中尉溺水窒息
搖滾台中原創專輯徵選 入選名單公布
張麗善發善報 報政績給鄉親知
偵辦麻花捲假鈔案 查獲媒介少女賣淫
賴清德：強震善款修建受損校舍合法
港府：不歡迎台獨人士為香港選舉站台
保育員出馬 教人猿寶寶找回家路
自小客3天被偷2次 警扮工人埋伏逮賊
北極殿預告地震 警方將約談主委
疼惜阿公阿嬤 祖父母影像徵件傳達孝思
遊覽車擦撞轎車 無人受傷
男子借錢不成 持刀刺殺社區警衛
楊偉中任不當黨產處理委員 吳敦義：意外
彰化城市願景工作坊 規畫城市未來願景
北投醫院大馬推介觀光醫療 章計平打氣
北市公共工程卓越獎頒獎 得獎率僅0.48%
大陸國務院將啟動鋼鐵煤炭去產能督察
新台幣重貶 2.08角 收31.618元
世德新廠助威 未來1年產能看增50%
中鼎集團跨足長照 結盟日商MCS
豪雨來了 宜蘭台南新北市淹水警戒
美4歲小女孩遭虐待 說自己叫笨蛋
邱乾國任國教署長 林佳龍盼帶領國教升級
孫樹義功成身退 于植盛接漢城僑中校長
6醫院挺行動支付 App繳醫藥費年底上路
星萊佛士青少年音樂賽 台灣跨海爭鋒
副總統：台民主成就可做華人發展啟發
台南房屋稅專案報告 逾百市民陳情
台電勞資雙方 都盼員額增加
談7休1 林全盼政策不和社會期待脫節
愛滋生退學案 醫：國軍應公開道歉
日本建築大師小野田泰明 22日新竹開講
世大運桃機特展剪綵 柯P：感謝企業幫助
洪培根任黨產委員會副主委 人事生變
越南與歐亞經濟聯盟FTA將生效
眼疾纏身15年 針灸中醫調養改善視力
台北市推公宅 明年規劃6144戶
浪浪音樂會 流浪動物互動陪伴聽歌
嘉義城市滑水道登場 民眾排隊體驗
新北動健康 老人健檢納肌耐力檢測
北捷推麻吉貓親子列車 旅客備感溫馨
與林全座談7休1 媒體勞資各有話說
受益助學金 清寒學子順利上博士班
GDP主計總處上修為1.22% 明年估1.88%
北京阻撓國際參與 恐失台灣民心
談7休1 領隊：難不成帶團中途說下班
雲林八月很音樂 提琴鋼琴長笛揚音符
特休假放寬 勞動部：無具體方案跟時程
7休1裁量基準 勞長：5大保證保障勞工
川普全裸大隻佬雕像現身紐約 路人搶拍
桓達下半年看佳 今年業績優去年
桃市家庭補助計畫 新增絨毛膜穿刺
第22屆魯台經貿洽談會9月1日開幕
應材訂單湧 第4季營收成長看19%
新北：台北小城內建案 需經防災專審
國際青年大使出團 推廣台灣多元文化
身障團體祭中秋伴手禮 民眾試吃直呼讚
南投瑞龍瀑布遊玩受困 5人被救出
美前參謀首長聯席會議主席威塞94歲辭世
長期便秘依賴瀉藥 子宮肌瘤壓迫大腸
接黨產處理委員 楊偉中：會堅持下去
愛犬吠叫露餡 藥頭藥腳9人遭逮
長庚醫院董事出爐 李寶珠退出三女列入
兩岸貨貿怎麼談 經部要等監督條例先過關
百億名杯遭質疑假貨 收藏家：告到底
GDP今年保1 主計總處：明年將溫和成長
蔡總統說徐旭東可對她大聲 府：是幽默
展現和談誠意 菲釋放多名菲共高幹
林右昌訪馬祖 驚豔大坵梅花鹿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新台幣爆量重貶2.08角 創半個月新低
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
加盟展開展 秦金生與官員站台
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
威靈頓舉辦台北日 城市交流邁大步
南大西洋清晨7.4強震 未發布海嘯警報
如行業別適用變形工時 勞長：輔導申請
貧富差距微增至6.06倍 連5年縮小後首升
大雷雨 宜蘭頭城搶孤飯棧斷裂
澎湖參加新加坡旅展 行銷美麗海灣年會
誤信抹萬金油防早洩 男大生小弟弟紅腫
出家漂白 大陸殺人嫌犯逃亡16年成住持
主計長：明年經濟審慎樂觀 仍要防烏雲
澎湖警暗夜守護 協助失智老婦返家
準備強力鹽酸滅證 詐騙集團遭逮
新自拍App玩美Fun 大玩寶可夢哏
日西伊豆教委會率學子訪澎 寄宿交流
正副司法院長提名 府：兼顧實務與學術
澎榮服處關懷長者 協助清理環境
新北剪綵王 抽中社會住宅會笑不攏嘴
漢光演習後備動員 指揮官勉平安演訓
177名印尼人 持菲假護照闖關被捕
男子酒駕遇警逃逸 最後遭逮還被扣車
溫室氣體排放最多 台電三管齊下改善
林全：樂見減少總工時 讓企業增聘員工
交易清淡 港股收跌
長庚董事出爐李寶珠退位 董座下週選出
7休1座談 勞方盼勿開後門解決問題
台灣和印度將加強資源回收與綠能合作
小林國小英語營開課 美大生來台獻愛
GDP保1 孫明德：公建要有洪荒之力
牧師周聯華安息禮拜 各界齊聚懷念
台股週線終止連2紅 市值減1.25%
西歐今年143人命喪恐攻 12年來最多
陸客來台數變少衝擊 旅行收支連2季逆差
國道收費員補助 林全：遠通負擔不超過2億
外長改口不推台灣入聯 陳致中嗆下台
7休1裁量基準 林伯豐籲決策要有魄力
就職3個月 林全臉書粉專20日開張
美最新發現大眼紫章魚 激似玩具超可愛
穆迪：陸今年經濟成長率6.6%
百貨周年慶暖身下重本 嘉年華郵輪開上岸
十分老街遊客挑天燈 韓女趁隙扒2萬
盤前重大訊息 9月起7時前公告
不顧路州大水災 歐巴馬堅持打完高爾夫
農業生物肥料研討會在台舉行 15國交流
健康遭疑 希拉蕊陣營反籲川普公布病歷
有礙整合 德國擬禁穆斯林女性全罩袍
新北RAP快閃 宣導白天行車開頭燈
傳北韓駐歐洲理財官員 捲款潛逃
排碳大戶第二名 台塑化有話要說
老行家評飛機餐 長榮航空兒童餐最讚
印中高層金融與經濟對話 盼強化合作
台美離岸風電簽MOU 台廠要吃大補丸
中信金經營權大戰 質押股票表決權成話題
今彩539開獎
大樂透開獎
10大溫室氣體排放 台電台塑都上榜
杭州G20前 上海石化鋼鐵廠也要停產
兆豐銀紐約分行恐遭美懲處 晚間重訊說明
日節目嘲笑台灣 謝長廷:相信是幽默啦
有史來最高額擄人勒贖案 6嫌起訴
巴基斯坦男子仇女 隨機行刺17女
郭俊銘贊同減地下水 澎全面改裝智慧水錶
收費員案 林全：總統不出來無法解決
談經濟成長 林全：不會掉入633陷阱
內閣人選 林全：現階段沒有調整考量
大樂透 頭獎槓龜
發布一例一休 林全：用勞動部民調是敗筆
今彩539 頭獎槓龜
內政部廣徵人才 接受推薦聽證主持人
習近平會翁山蘇姬 強調「胞波」情誼
一日雙颱 第10號颱風對台暫無影響
一例一休 林全：外界反彈超乎預期
傳朱敬一關心肉包音響 林全：人之常情
土國機場廣告看板 指瑞典強暴率冠全球
兆豐銀紐約分行涉違反反洗錢法 遭美重罰
公股銀行不平靜 今年頻出包
兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭美重罰57億元
好消息 加國對台終止熱軋鋼品反傾銷稅
兆豐銀紐約分行涉洗錢 董座親自飛美坐鎮
兆豐銀紐約分行遭美重罰 7年獲利泡湯
兆豐紐約分行涉洗錢防制 台資首家遭罰
川普首支電視廣告 轟希拉蕊等同不安全
夏日玩水請注意 美傳數人染致命食腦蟲
副總統豐碩返台 實踐踏實外交理念
波特達成3項3連霸 名垂奧運青史
不敵土耳其對手 莊佳佳無緣奧運銅牌
2017世大運撞球測試賽 柯文哲觀賽視察場地
蘆竹區原住民集會所落成 桃園打造原民第二個故鄉
氣候外交暨低碳發展研習會 巴黎協定觀察與因應策略
上任將屆百日 蔡英文：不希望用100天評斷執政成敗
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股收黑 週線跌幅為6月中以來最大
涉洗錢遭重罰 兆豐銀紐約分行低調不回應
佛州州長：邁阿密海灘發現5起茲卡新例
漲多拉回 美股收黑
結束仁翔專案 副總統豐碩返台
復興山坡崩塌 霞雲溪成堰塞湖
副總統豐碩返台 實踐踏實外交理念
油價漲跌互見 週線漲幅為5個月來最大
川普選情低迷 操盤手捲舖蓋
兆豐銀涉洗錢遭美重罰 董座徐光曦返台
養鯊魚當寵物 要每天餵肉嗎？
兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包
台中文學館8月底開放 打造文學據點
搭車聯網順風車 群創拚車用顯示器
身障者圓夢 罕病患者如願考取公職
霞雲溪山坡崩塌成堰塞湖 居民嚇壞了
溫州外海離島軍艦碼頭啟用 恐劍指釣島
神鬼傳奇踩街 尋寶送筆尬尺
各地紫外線偏高 台東可能達危險級
臉書粉專開張 林全強調溝通對話
兆豐銀違美反洗錢法 與DFS簽合意令
《英雄聯盟》LMS夏季總決賽 週日香港開戰
世大運場館未發包挨批 柯：只是沒粉刷
小白球假期結束後 歐巴馬將赴路州勘災
宏森股票狂飆 櫃買提醒注意風險
柯文哲：世大運選手通勤 禁民眾開路肩
柯文哲：世大運讓台灣更好 非布局選戰
邁阿密海灘5起新茲卡病例 1人台灣旅客
電信旗下電商事業火 祭1元買Apple TV
鬼月搞怪照片 裝神弄鬼一指搞定
寶可夢加持 一見雙雕藝術季人氣增
愛滋感染主因 轟趴危險性行為
傳解放軍少將陳杰自殺身亡
專家：大陸研製新一代巡航飛彈
Pokemon玩到廢寢忘食 小心得了這種病
7月外銷訂單 有機會終止連15黑
BBC妙聞 不歡迎鼠來寶 陸民讓車穿潮裙
產經：朴槿惠擬11月訪日
太監雞肉嫩油花多 原來是用這招
紐西蘭大奧克蘭地區舉行台灣文藝季
換季保養煩惱多 保濕清潔不可少
被指問題推前朝 林全：政策延續難免有關
當文創遇上數位製造 台南胖地的魔法術
自造者燈塔 鄭鴻旗洪堯泰草根覺醒運動
美聯準會升息搖擺 日圓一路走升
邁阿密茲卡疫情重災區 觀光必防蚊
陸擬永暑礁建廣播電台 越南漁民可收到
李新穎接見中原大學薩爾瓦多服務志工
兆豐銀違美反洗錢法 DFS：3大缺失
1.6萬違法外來人口 行蹤不明外勞多
邁阿密5起茲卡新增病例 線索來自台灣
東埔溫泉清涼嘉年華 享山林溫泉
朱立倫：國民黨要有從零開始決心
柯文哲：透過世大運把台灣品牌推向國際
世大運選手接送 執行長：避開交通尖峰
林佳龍表揚績優里鄰長 感謝服務市民
全台唯一行動郵車 玉里追尋懷舊風景
楊子葆：陸不能強迫台藝人講支持統一
游錫(方方土)：應續推台灣名義入聯
台印合作典範 緯創印度廠1個月即獲利
美國升息不明 金價高檔震盪
保麗龍划槳偷渡 金門岸總逮獲
中元節後菜價回穩 高麗菜每顆未再破百
大專女力培訓營 女性創業為主題
年金改革不合理 年輕公教喊拒繳
中央氣象局氣象報告
iPhone 7被唱衰？這5大亮點要拚逆轉勝
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國防大學遭駭 無機密資料外洩
周玉山：黨產條例違憲 將傳為笑談
強盜他人財物 煙毒人口法辦
房仲捐血日民眾捧場 陳菊肯定業者愛心
想吃極品文旦柚 記住挑選 3訣竅
澎湖家扶45週年 夢想啟航溫馨感人
子女聯絡不上 夫妻陳屍家中多日
經濟部與ERA簽備忘錄 加強創新連結
詐騙也瘋寶可夢 水箭龜取款可達鴨把風
庇護工場市集 幸福料理便當開賣
澎湖首屆重帆賽 美麗海灣競速
南韓部署THAAD 專家：北京有反制措施
華邦Flash搶下三星Note7訂單
非法出口武器到中國 美華裔女性被判刑
創校百年首見 建中科學班預定招女學生
汙染不處理 陸民送錦旗吐槽官員卻被捕
林全臉書開張 蔡總統幫推銷
量販業擴大徵才 儲備幹部薪資35K起
邁阿密海灘列茲卡疫區 7月中去過要注意
提高台灣國際能見度 蔡總統謝陳副總統
建中若收女生 北市僅剩成功高中純男校
擴廠因應競爭 晶片廠人事費用大增
無毒農法種芒果 品質佳不畏寒害
菜鳥算錯帳怎辦？金融業的暗黑潛規則
防茲卡不能露肉 邁阿密海灘觀光恐受創
行家看Pokemon 黃瀚潁：讓人出門最棒
寶可夢融入海外中文夏令營 學童樂翻
詆毀黨和國家領導人 陸官員遭處分
張花冠：杜絕毒品危害 要用重典
泰北豪雨成災橋梁崩坍 民眾竟歡呼
招收女生30年 雄中女生仍稀少
夫妻家中雙亡 妻旁有鐵槌死因待查
邁阿密茲卡拉警報 佛州太慢宣布引質疑
蘋果肥自己瘦供應鏈？傳台廠不想忍了
去年新增億萬富翁 亞太地區超過一半
月餅五花八門 卡通造型異軍突起
建中科學班收女生 不影響師大附中招生
建中計畫招收女生 台南一中行之有年
中一中招收女生20年 中女中仍維持傳統
結合均一教育平台 桃園10校翻轉啟動
熱氣球竹市青青草原升空 萬人同歡
建中收女學生 北一女校長：學生會自選
蔡總統：海基會人事近期公布
會吵有糖吃 總統：重點是有沒有道理
平凡咖啡與嬌貴巧克力口中相遇無比感性
日商安心哲學有一套 翻新彩妝及料理包
GDP轉好 王瑞華：基本投資問題更重要
任司改會召集人 蔡總統：不干預辦案
維持生物多樣性 台灣越南學者交流
寶可夢正夯 中華電信撒花瓣引人氣
研究：熱島效應升1度 老人自殺增5%
李新穎勉受獎生 擔任台薩交流青年大使
專員捲款30億 律師事務所告銀行敗訴
資料開放平台挨批不足 中市：落實分類
總統：人民不希望新政府把責任推給過去
總統：年金改革不該汙名化任何職業別
新北果雕技能賽開戰 寶可夢成亮點
建中科學班終招女生 其他學校早就做
企業女壘聯賽 林明溱為南投鷹開球打氣
基隆親子齊上菜 弱勢家庭熱情參與
全國電競賽中市登場 林佳龍：帶來商機
馬祖風情不只用看的 還能喝到平安味
朱立倫金山焢窯 推銷新北甘藷
中投彰雲原住民警察歡聚 暢遊樂園
管樂夏令營 金門學子樂在其中
上任3個月 新政府待完成清單仍多
世大運倒數 柯文哲：讓世界看見台灣
加油去！ 台塑下週汽柴油飆漲1.1元
大里光正段社宅動土 葉俊榮：台中有計畫
蔡總統：別用100天評斷我執政成敗
台藝大校友聯展 以藝會友兼敘舊
抹香鯨擱淺 李應元：警愓少用塑膠袋
澎湖公車撞機車 騎士送醫不治
勸進回鍋選北市 郝龍斌：找出優秀人才
林萬億：補貼收費員 不該說有吵才有糖
男子疑貢寮溺水 意識不清
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高市宗教團體獻愛 宴請獨居老人
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
弱勢團體中秋禮盒 林佳龍籲各界響應
菲女參議員：若涉毒願在總統面前被射殺
美電影海報搞烏龍 網民怒：香港非中國
上任將滿100天 蔡總統與媒體茶敘致詞全文
總統挺愛滋生 林奏延：感謝總統支持
攝影拍照有何不同 他給妙解
愛滋生退學案 總統：不能歧視且要疼惜
寶可夢驛站圍繞 公益市集人潮增
酷獸來了 2千年前仿真國寶入偏鄉
麻州開先例 將向Uber課稅補貼運將
寶寶沒撞到也瘀青 當心血友病上身
農村好物看過來 票選30強
阿根廷藝術家參加關渡國際自然裝置藝術季
談海基會董事長 總統：社會信賴敬重的人
摃上聯合國 菲要求勿干涉內政
朴槿惠赴G20 韓媒：或談THAAD
立委邀攝影師 為嘉義親子拍攝全家福
原教法將滿20年 原民立委要求全面盤點
牽制共軍 美將在岩國基地部署F35戰機
印度馬省洪水肆虐 緊急救出五千多人
毒販易容裝老 難逃美警法眼
拉攏青少年 臉書新App助拓展生活圈
林榮森書法展 百件作品兼具傳統與現代
2016義民祭開幕 民歌嘉年華熱鬧登場
紡織工廠火警 排煙困難幸無人傷
新竹縣議員疑酒駕撞路邊車輛 遭警移送
幫幫忙基金會贈愛心物資予巴拿馬
兩岸新聞獎民間主辦 陸委會：樂見其成
北海岸與野柳獲選國家地理雜誌最佳夏遊地
20國峰會將召開 杭州出動坦克車維安
新北環保婚禮 招募新人預約幸福
總統：維持兩岸穩定發展是雙方共同責任
台灣電影節Fun映會 大馬開跑5個月
薩爾瓦多兒童暨青少年發展城計畫落成
制服不合身 高市警：廠商允負責到底
印度煤炭工人揚言罷工 電力再陷危機
陸研製新導彈 專家：未來可達人腦思維
美重罰兆豐銀 戰神要金管會專案報告
日北部外海6.0地震 尚無傷亡損壞通報
北投公園瘋寶可夢 9天開290張罰單
劉德立餞宴巴拉圭駐巴拿馬大使
屏東希望兒童合唱團參加匈國際合唱節
台灣中小學生國際數學競賽成績優異
駐英公使投奔南韓 北韓怒罵人渣
今彩539開獎
巴拉圭大使館辦理赴臺灣留學文宣會
出書揭殺賓拉登 前海豹散財和解美政府
台灣刺青師 拿下三冠王
大福彩開獎
脫歐效應 倫敦世界地產王拱手讓給紐約
八仙粉塵爆炸 新加坡燒傷女考進醫學院
為助下週和談 菲政府與共黨停火
談工時 蔡總統建議思考每年要有長假
德州死囚沒殺人 獲暫緩執行死刑
馬頭山掩埋場環評爭議 業者：相信專業
澎湖海巡再查獲違規拖網捕魚 月內第5起
聯合國人權調查員欲訪菲國 遭拒絕
今彩539 頭獎1注中獎
大福彩頭獎續槓龜
2登山客宜蘭迷路 警消入山馳援
電郵案還沒完 法官要希拉蕊提書面證詞
人物專訪》鄭瑋德 不一樣的撞球人生
土耳其爆炸22死近百傷 疑IS犯案
土耳其爆炸22死近百傷 疑IS犯案
世大運 進入一年倒數
重溫經典風采 台語片60週年文物展
新光人壽公益路跑 世界首站在台灣
寒舍集團中秋獻禮 即日起開始預購
泰國落地簽費用下月雙倍調漲
〈財經主筆室〉美全球追肥咖洗錢犯 兆豐金遭重罰57億元落難
研究：孕婦的核准止痛藥 恐造成幼兒行為異常
Stunning Edge 2016亞洲當代陶藝交流展
《紅毯的那一端》 紀錄片探討「愛」與「礙」
「王博彥：薩烏達德」國美館展出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉嫌策劃恐怖攻擊 德逮1男子
高價緊身彈力褲超夯 美2千多人等著買
台中大里民宅暗夜火警 1死1傷
民團企業攜手傳愛 助憨兒關懷雙老家庭
蚵仔寮漁港 現撈海味尚介青
嘉義舊監宿舍 以修代租展活力
卯澳漁村新亮點 手機掃描語音導覽
梧棲漁港不開放釣魚 中市9月開罰
蘇澳民宅火警 3死3傷
北市勞動局徵勞檢員 起薪39K
第12度來台 沙海林究竟何許人也
炎夏普渡商機旺 7月零售營收看好連7增
全台多處紫外線過量 台東澎湖危險級
羊兒兔子為人師表 小學校園變身牧場
G20歐習會 陸駐美大使：重管控分岐
蘇澳火警3死3傷 母抱5歲兒喪命
中市BRT司機資遣費 5.5個月薪資
秋冬最潮穿著 服飾品牌推丹寧復古風
幫買春或送飯 外館急難救助不是這樣用
創客想創業？5大公營創客基地各有特色－創客風潮來了專題之五十四
高中英聽增弱勢補助 10月考試首開冷氣
德國薩克森邦議員團訪台 強化交流
西洋中元節 這5大城市最會搞鬼
新北傳虐貓 動保處籲民眾提供線索
花東騎鐵馬165公里 馬英九：累但愉快
五星飯店搶業績 婚宴尾牙爭相祭優惠
男採文蛤未注意漲潮 困沙洲海巡救援
美媒指憂心歐巴馬不先用核武 安倍否認
貓熊貝貝1歲了 蜜雪兒彭麗媛皆祝賀
內湖男子身中多刀死亡 檢相驗初判自殺
家扶大專生返鄉 服務回饋揪感心
萬泰科東南亞收成 3年拚電線品牌龍頭
北投公園瘋抓寶可夢 10天開387張罰單
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
緝毒犬支援臨檢 維安特勤也佩服
向原民員警致敬 警政署親子活動獲迴響
宏?攻企業通訊 施宣輝任宏?通信董座
網傳檳榔葉敷臉可淡斑 皮膚科醫師闢謠
印尼無敵美味沙嗲 獨門醬料挑動味蕾
走出震災 仙台市長見證台南友誼
台商清奈推企業責任計畫 獲NGO協助
油價今年最大漲幅 22日起調漲1.1元
敘空襲倖存小男孩 他10歲的哥哥傷重走了
汽柴油下週大漲1.1元 國際油價大走升
兆豐銀紐約分行遭重罰 林揆：追究責任
台大學生來源哪最多 北市大安區比率最高
履歷決戰93秒 學歷實務都得有
教長：高教改革不能只靠中央政策
2登山客松羅湖迷路 上午尋獲輕微虛脫
搶便宜睜大眼 餐券7大保障要知道
3成6企業起薪提高 學歷成不敗關鍵
供佛齋僧大會 蘇嘉全盼為社會注入力量
搶便宜餐券反被坑 這5種爭議最常見
馬英九籲助偏鄉學童 基因沒問題只缺機會
柯P：勞動局未針對國民黨 北市府也遭罰
Pokemon抓寶累了嗎 換種AR新玩法
濱海小學堂 為偏鄉孩童注入教育陪伴
新南向尖兵 交大志工印尼鄉村助農耕
若沙海林聊九二共識 柯文哲：我聊我的
大巨蛋部份復工 中鋼130噸鈦版得救
防民進黨奧步 國民黨籲檢調查花蓮補選
軟體助無紙化 在美年省千萬噸木材
澎湖閱讀禮袋 形塑閱讀島嶼
新南向 民進黨辦東南亞語親子歌唱比賽
尼莫小丑魚繁殖成功 飼養撇步看這裡
南投同鄉會幹部研習 林明溱說明縣政
大刀肅貪 杜特蒂要拔除上萬特任官
洛杉磯郡實施酒測臨檢 宣導酒後不開車
故宮南院大廳 23日恢復開放
陸質檢總局：進口食品檢驗多不符標準
寶貝球不能少 氣球設計師「折」出3成業績
澎湖環保知識競賽 環境維護寓教於樂
眼袋問題怎麼辦 整型醫美眼科該找誰
雙城論壇行前 沙海林：統戰被汙名化
竹科徵才 台積電等30廠商共1311職缺
傳沙海林將會朱立倫 張其強：沒聽說
土國爆炸釀30死 艾爾段：你們不會成功的
漢光演習將登場 國防部發布演習動員令
太陽能景氣風向球 這2家總座接連賣股
台中國際踩舞祭 一中商圈快閃宣傳
升任校長 許瑞芬打造音符校園
元長柚鄉飄柚香 牛車遊庄花鹿米
英國觀光熱 機場車位小資理財新選擇
杜特蒂揚言退出聯合國 邀陸組新跨政府組織
手遊老鼠會吸金 獲利逾5千萬
佯稱貴婦詐財104萬 遭刑事局逮捕
台股週線收黑 投信：未來風險在美升息
供佛祈福大會 蘇嘉全鄭文燦祈國家平安
中國籍老翁跨海尋根 竹市府啟動超級任務
奧運五星旗又錯 陸網友憤：巴西故意的
新黨黨慶 郁慕明：回國民黨不是問題
杜特蒂動怒 批美國打臉西方記者
黨產 洪秀柱：批黨國不分的人腦袋不清楚
金控超級法說周 聚焦3大重點
南韓警告：北韓可能派出刺殺小隊
TRML高中數學競賽 南一中蔡秉勳奪冠
百對親子彩繪蛋糕 愛的餐桌溫馨
深港通在即 專家預測短期無大行情
陸80後女作家郝景芳 獲雨果獎
愛馨家庭日義賣 募款助小腳ㄚ安心等家
烈日下追星 少女熱暈送醫
土耳其炸彈攻擊 死亡人數增至50
市府前後站地下道 成婚紗攝影景點
兆豐銀案 專案小組近日開會依法處置
參加新黨黨慶遭嗆聲 王金平表示尊重
邱祖胤續寫產婆救女嬰 三部曲蓄勢待發
南投縣長特等茶賽結果出爐 10月展售
陸海警船再度入釣魚台附近海域 日抗議
沙海林：訪新北市不可能不見朱立倫
藍寶寶失聰 台塑捐電子耳改變其人生
雙城論壇即將登場 沙海林22日抵台
陸大使向日高官暗示不容忍自衛隊赴南海
兆豐銀多次與美協商 財政部居中協助
沙海林：上海早以行動支持台北辦世大運
守護釣魚台 日將建造新型潛艦
蘇澳火警釀3死 夫哽咽：就差兩步
柯文哲22日宴請沙海林 一桌6500
東京夏日樂園 8女遭人割傷臀部
文化部保存電影資產 4年2億計畫
韓陸日外交高官東京會 協調外長會日程
彰化世界職業國標舞賽 逾20國舞者爭豔
寶可夢玩家塞爆北投公園 警載雷達執勤
夏普策略會議 戴正吳：努力大減虧損
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世界最長壽女人瑞 過119歲生日
港獨參選被拒 港民陣遊行反政治篩選
薩烏達德代表思念 王博彥探索空間記憶
陸海警船巡釣魚台 8月以來第3次
綠執政百日 洪秀柱：髮夾彎不斷治國無能
訪台抗議恐隨行 沙海林：盡量承受面對
總統曾捐版稅助赴歐 希望合唱團得銀牌
北投公園瘋寶可夢 商圈撿起百公斤垃圾
法籍破冰船環遊世界 首泊停靠馬公
買不到票的怨念 促台大團隊設計出這個
吳敦義赴美演講大綱傳外洩 府方澄清
93歲老兵跑步橫越美國 近3年完成壯舉
西藏最帥活佛酷似黃曉明 經查為假活佛
英雄聯盟LMS夏季總決賽 閃電狼奪冠
兆豐銀案 金管會：對當地法規缺乏瞭解
防制洗錢 金管會：關鍵在銀行落實程度
認識台灣 僑委會辦海外華裔青年參訪
謝志偉近期赴德就任 名片印台灣代表
深港通 港官員：北水南來絕非壞事
培育年輕人 郁慕明建議國發院交新黨
台灣入聯跟FBI及CIA有關 謝志偉有新意
德翔台北輪殘骸 基隆船廠起火燃燒
兆豐銀：紐約分行沒洗錢 遭罰因未申報
星總理李顯龍國慶大會演說 身體突不適
李顯龍疑突身體不適 醫療團隊：不嚴重
星總理李顯龍身體不適 醫師：不嚴重
李顯龍突不適 國慶群眾大會演講暫停
民眾瘋寶可夢 北投公園違停取締430件
女子酒駕連撞3車 警方法辦
紐約時報：川普公司債務高達6.5億美元
星總理李顯龍身體不適 休息後繼續演說
李顯龍演講身體不適 閣員急步上台攙扶
總理公署：李顯龍心臟良好並未中風
7月失業率破四 創22個月新高
萬金聖母聖殿為聖母像募長髮
夏天不會氣喘？高溫易孳生黴菌為氣喘主因
愛馨家庭日 幫助小腳ㄚ健康成長
研究：服用鈣片恐罹患癡呆症？
跨性別錯了嗎? 土耳其LGBT維權人士橫死街頭
漢光演習首封雪隧 客運停駛2天
〈時評〉核廢料回娘家？或住台北市？
新政府施政百日 蔡總統滿意度過半
鄭麗君出席台語片60周年開幕茶會
《衛報》評選藝穗節臺灣季為當週最佳舞蹈節目
導致中風的七大主因 你犯了幾項？
統戰部長沙海林抵台 柯文哲晚間設宴歡迎
里約奧運閉幕 安倍晉三化身瑪利歐掀高潮
台南大億麗緻【婚宴博覽會】提供最新婚嫁資訊
〈時評〉為何是沙海林來台？
連續三年獲ISLA獎項 中華電信資安實力獲國際肯定
防災頭套入校園 公私齊力維護學童安全
美研究：失眠後別補眠
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
李顯龍不適引震驚 完成演說提選後交棒
歐巴馬結束假期 迎向繁忙秋季
土耳其51死爆炸案 兒童炸彈客所為
憂退休基金撐不住 德央行倡69歲退休
美康乃狄克州私人派對傳槍響 13人受傷
安倍飛里約勉選手：東京奧運拚史上最棒
外資減淨多單 台股力保9000點
全台紫外線過量 台東危險級
挪威音樂會驚傳天花板塌落 15人受傷
定期測量骨密度 遠離骨質疏鬆
腦麻兒不放棄 靠游泳復健會步行
剪綵王8搭奧運列車 推觀光工廠
澳洲媽媽創意裝盤 解決孩子偏食困擾
愛的連結 軍警同學會捐助黎明教養院
向百年老店學習 京都達人授秘訣
紅馬-KY進軍日本文創 3引擎衝業績
珍稀保育類燕鷗群 金門現蹤跡
7月失業率4.02% 較去年同期小升
避免不當碰觸 華盛頓州擬禁胸部按摩
首度參與紐約禮品展 台灣文創品吸睛
林全第3場與社會溝通 下午網路直播
德翔台北貨輪 疑拆解施工不慎起火
中市和平機車摔水溝 2人無生命徵象
台股開盤 跌29.59點
新台幣開盤貶 3.4分
宏都拉斯舉辦中華民國廣場落成典禮
兆豐金重挫6% 台股9000點失守
認識中華民國 哥國大學生參與經貿座談
7月失業率4.02% 創22個月新高
強化聯合作戰能力 漢光32號演習登場
歐巴馬結束最後假期 投入希拉蕊決勝戰
憂兒童健康 衛福部建議六輕旁國小遷校
iPhone 7還沒出 鑲金嵌鑽奢華版搶上路
電視台街訪巧遇周潤發 港網友喊選特首
兆豐金3成獲利蒸發 開盤跳空下跌5%
Fed副主席：經濟近達標 暗示不排除升息
體驗新世代潮農業 配合節氣辦小學堂
萬旭獲海康安控訂單 營運谷底翻揚
偉詮PD晶片 打進手機充電器市場
德國漢堡邦基民黨主席訪台 促綠能合作
新台幣早盤重貶1.77角
疑拆解不慎 德翔台北殘骸起火撲滅
四大基金穩盤？ 財政部否認
瘋抓寶可夢 新北投捷運站運量暴增3倍
南韓生育率創新低 恐危及國家經濟
新北泰山區民宅火警 消防搶救
Fed官員暗示挺升息 美元升勢擴大
以學童健康為優先 政府決定許厝分校遷校
迎接日月潭萬人泳渡 加強水質監測
陸女排奧運奪金 港商捐2384萬祝賀
外資調降兆豐目標價 喊逢低買進
蒙古家扶贈獎助學金 照亮蒙古學子未來
劉德立接見巴拿馬護民官
薪水漲輸物價 上半年實質薪資負成長
吸收年輕人加入 專詐騙中國民眾
許厝分校遷校 雲林：確保學童健康受教權
蘭嶼擬開徵生態捐 李應元：協助一半
台壽中山大樓標租 起租價一年 2億
兆豐銀涉洗錢遭美重罰 立委告發蔡友才
新北啟動電子輓聯 積善留芳最多人選用
正妹花東傳愛 行200公里助原鄉義剪
北投公園因寶可夢擠爆 警開單開到半夜
兆豐金領跌 金融股下衝不保9000點
胡春華深圳調研 籲加大發展創投
緩解惱人下背痛 可選神經阻斷治療
鬼月禁忌旺商機 Pokemon竟也在列
高鐵南延屏東 縣府駁斥會淪蚊子館爭議
行政院：專案小組查兆豐金 釐清後說明
夏普戴正吳：員工不減薪 賞罰分明
美元反彈 人民幣中間價貶4.41分
外資匯入減緩 台股上週跌116點
桃園新人事 副秘書長盧維屏轉都發局長
氯乙烯疑害肝功能 雲林許厝分校應遷校
桓達漲停衝上 1年新高 每股有望賺4.5元
不滿遭誣指 580協會告網友妨害名譽
馬辦證實：馬英九本週將登玉山單日攻頂
台有意義貢獻國際社會 高碩泰：更精進
兆豐銀遭美重罰 存保董座憂連環爆
新興債及高收益債基金 7月最吸金
4阿兵哥搭高鐵買孩童票 詐欺未遂送辦
華邦獲三星Note7採用 股價逆勢
民進黨辦東南亞語歌唱比賽 9月起跑
日商收購款尚未入帳 樂陞盤中跌停
陸黨媒：少數官員壓制網路民意激化矛盾
世德屏加廠10月投產添利 股價大漲
治安差搶案頻傳 法國華人上街示威
污水變黃金 鳳山溪打造再生水廠
越南禁邊行車邊抓寶 維護交通安全
沙海林抵台 台聯抗議
癌患有痛別忍耐 疼痛治療有助延命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
美元強勢 新台幣午盤重貶2.22角
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
許厝分校遷校 補助交通接送午餐設備
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸公務員基金會兼職 半年內要辭
撲克牌點隱形墨水詐賭 警逮16人
悍馬車滑落邊坡 2人輕傷
國三女戰勝惡性淋巴癌 榮獲總統教育獎
駕車肇逃投靠毒友 警逮3人起獲槍毒
參拜義民爺 總統：打造台灣人義民精神
豐興鋼價報平盤 買盤溫和成長
需求回溫 茂達Q3估增5%至10%
金管會強化資安 金融資安中心明年成立
許厝分校遷校 雲林：聽地方意見並準備
有保有保庇 凶宅險今年已賣出2000件
祖克柏慈善承諾啟動 賣臉書股進帳30億
弘光打造智慧自動化實習場 考照一把罩
銅價相對去年低 華新線纜穩定獲利
陸軍悍馬車翻邊坡 1人受傷
行動支付進軍百貨 街口攜手微風集團
體育改革 體育署9月辦論壇聽意見
夠麻吉拚支付市場 合作店家破3000
陸軍悍馬車翻落邊坡 駕駛縫5針
核二廠擬改建裝載池 台電：無關延役
馬英九將登玉山主峰 擬住鹿林山莊
菲逮25名台灣人 涉嫌長灘島販毒
李應元：支持雲林許厝分校遷校
社會新鮮人找頭路 15封履歷換1次面試
星國外長維文：李顯龍身體檢查結果正常
騎贓車見警心虛 通緝犯謊報身分遭識破
遠傳機器人本週亮相 三創未來店上班
未足額進用身障者 中科院華碩上榜
大學生教表演彩繪 藝術豐富偏鄉童生活
兩男魚塭落水 送醫宣告不治
台股開低走低 收跌52.46點
股匯再雙殺 台股挫百點後收腳跌52點
兆豐金市值蒸發204億 爆7年大量
政院決定遷校 黃國昌：問題解決了嗎
台獨聯盟檢討新政府執政 有肯定有批評
日本轟媽來台 捲壽司嚐美食
安倍扮演超級瑪利歐 陸網民狠酸
杜特蒂是救主還是殺人魔 反毒戰爭談起
9月台指期跌 56點
兆豐金跌勢難擋 台股9000大關守不住
9月電子金融期齊跌
撿拾文蛤落水 78歲老翁溺斃
中油很會賣月餅 今年要再拚12萬盒
8男闖魚塭恐嚇取財 快打警力逮人
日本人倫悲劇 母涉殺害4子女
陸客到馬祖旅遊 順便自費精緻健檢
漢光演習首封雪隧 宜縣府：尊重
雲豹奶奶新玩具 只愛食物不愛玩
經皮椎體成型術 壓迫性骨折福音
疑染茲卡 印度3女將里約發燒返國隔離
兆豐案 曾銘宗：兆豐銀行處理太輕忽
朴槿惠：北韓精英頻投誠 體制出現裂痕
三大法人賣超台股25億元
那一年東北季風 吹來古寧頭戰役勝利
逾5成華人愛海外投資 房地產成首選
許厝分校暫遷安置 地方意見再溝通
川普移民立場似軟化：人道公平處理
新北三重民宅火警 父女燒燙傷送醫
就愛這一味 印度男吞40片刀片就醫
黑紙點藥水變美金 美籍男子涉詐欺
豐原大樓火警 兩人受困火場無生命徵象
國際地理奧賽 台生1金2銀1銅
陸擬建月球雷達站 專家質疑
拘禁虐死案 警收服主嫌火焰雞
洪秀柱指遭追殺 總統府盼心平氣和
台灣人黏網居亞太第2 催生精享族
戰車翻車夢魘 倖存駕駛兵仍難眠
台新金提升資本 戊種特別股拚年底發行
防北韓GPS干擾 南韓邊境舉行演練
銀行若資安不佳 最快107年存保費率調漲
林揆：傾聽各界民意 持續社會溝通對話
韓美舉行聯合軍演 北韓怒批挑釁
收費員爭議 國民黨：全民買單不公平
兆豐銀案專案小組火速調查 晚上對外說明
許厝分校遷校 台塑籲召開國際委員會
朱立倫將見沙海林 時間地點討論中
陸婦吵架8小時 雙雙不支暈倒
賣毒給青少年 毒販槍不離身
永冠-KY第3季觸底 今年出貨持平
洛杉磯時報民調 川普微幅領先希拉蕊
10年後 台灣邁入超高齡社會
消防隊捕獲錦蛇 竟在籠裡下蛇蛋
新台幣重貶2.02角 收31.820元
外銷訂單最長黑暗期 7月苦吞連16黑
菲官員澄清 無意退出聯合國
提高效率 宜縣府開辦商業登記得來速
日股樂 美升息可期
兩高中生無照騎車 摔落山溝雙亡
中華電 資安表現連3年獲獎肯定
面對抗議 沙海林：也有很多人歡迎我
沙海林抵台 柯文哲：有交流才有善意
高雄市機車撞貨車 3人送醫
鍋爐許可證將到期 台化拜會彰縣府
天津副市長尹海林 涉嚴重違紀遭查
日DIY展4兆日圓商機 貿協組團搶進
台中港建廠遇波折 永冠-KY：還沒放棄
林全：只要法令可行 張藥房原地重建
自體脂肪移植 讓她不對稱的臉變正了
7月接單不如預期 苦吞第16黑
台塑排汙案後 越南：海水水質達標
沙海林：兩岸要和平 一中認同不能迴避
朱立倫會見沙海林 新北：盡地主之誼
金門探老兵 洪秀柱籲台獨者勿破壞和平
豐原大樓火警 兩人受困火場1死命危
傳25國人長灘島涉販毒 外交部聯繫了解
調查：德里8成街童吸毒 1成迷色情片
總統訪竹縣 盼加速台三線浪漫大道
大巨蛋公安施工項目 遠雄未蓋章遭退回
記者踢爆 墨西哥總統大學論文涉抄襲
京劇名伶顧正秋 終生醉心京劇心無旁騖
李新穎參加論壇 強化微中小型企業發展
兆豐銀效應 財部要八大行庫交法遵報告
台大宅王張彥文砍殺女友 1261萬和解
鬼月拚經濟 商家紛打寶可夢牌
林全第3場座談 民團：要有具體改革
廈門副市長鄭雲峰 涉嚴重違紀被查
三星公益路跑報名 報名費全做公益
郝柏村父子花蓮輔選 生日多巧合
兆豐銀遭重罰 中華信評：信用評等不變
許厝分校遷校 環保人士：修法管控汙染源
雲林許厝分校遷校 家長：先解決汙染源
台灣美妝大馬參展 盼望開創美麗新商機
巴西如來之子 來台上大學了
八二三前夕 洪秀柱金門關懷老兵
日陸南韓將於24日舉行三國外長會談
台大宅王砍殺女友案 雙方1261萬和解
楊雄給柯文哲的信 沙海林：轉達問候
對蔡總統大小聲？徐旭東：我沒這麼呆
台三線觀光示範據點 總統參訪姜氏家廟
國中小開學在即 別忘5大收心操
童綜合醫院建置優良職場 新鮮人好選擇
土婚禮自殺攻擊51死69傷 至少22童罹難
宣傳大安森林公園螢火蟲 柯文哲踩泥巴
愛滋生退學案 國防部暫緩追討阿立80萬
顧正秋藝術生涯巔峰 為愛急流勇退
聽醫師建議 星總理李顯龍請一週病假
外資變臉升幅回吐 新台幣2天重貶4.1角
沙海林抵台 將訪新北安養中心焚化廠
沙海林：這次是為了學習台北好的經驗
外資上週買超74.86億元 累計買超破4千億
張藥房若原地重建 苗縣府：配合辦理
毛小孩與主人互動 邱珈蔚獲攝影首獎
京劇名伶顧正秋過世 府：文藝界損失
會見沙海林 朱立倫：自然輕鬆的方式
同心28號演習 高屏後備軍人動員886人
國防大學涉歧視 疾管署最快23日送處分書
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
黃國書擬修法 強化監督單項運動協會
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼要求移工比照台最低工資 年底協商
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
恩師顧正秋過世 弟子黃宇琳盼平靜守護
兆豐銀在美出包 總座吳漢卿請辭獲慰留
藍心湄破例代言保養品 展現逆轉好肌膚
沙海林打乒乓球 媒體詢問政治意涵
花蓮市萬榮鄉補選 檢方查賄8人涉案
縣府狀況連連 澎湖縣長說重話
越南沿海遭台塑鋼廠污染 生機再現
時隔7年 澎湖第2次博弈公投10/15舉行
集邦保守看太陽能 9月價格恐續弱
豬下痢疫情燒 近4千頭仔豬爆斃
自由人權工作坊 探討鄭南榕理念
中市青年議會開議 林佳龍率主管備詢
陸日韓外長會談 24日在東京舉行
機車撞貨車起火 機車上男女重傷送醫
同德學生海外爭光 美食賽獲3銀牌
校園遭污染 李進勇：孩子健康不能不顧
金門兩棲營操演 戰技到位過程震撼
小米計劃進軍美國手機市場
台灣人口 國發會：未來5到9年轉負成長
買優質農產 高市8百戶履歷驗證
戴正吳改革夏普：業績沒改善不排除裁員
李紀珠換跑道 幕僚：不止新光金延攬
黴菌多可能誘氣喘 患者別亂停藥
陸員工墜樓交通意外 鴻海助家屬配合調查
張藥房原地重建 內政部將成立專案小組
日本20多歲已婚男性 42%願當奶爸
港股收小紅 憂心人民幣走貶
樂心關懷協會捐新鞋 上學不再開口笑
友達電競筆電新面板 觸控展亮相
接單3利多 8月外銷訂單拚轉正
迎接漢光演習 雪隧預先佈置偽裝設施
澎老阿嬤田裡疑中暑 管區警員及時救援
幫忙植物人安養 中市房仲業辦慈善音樂會
中壽邀員工帶小孩上班 分享幸福職場點滴
興航等4檔個股 明起停資券
宏達電Vive爭光 進軍東京電玩展
強化反恐能力 金門警局危安演練
兆豐銀遭重罰 金管會：通報時程合規
建築安全圖文書 海砂屋健康檢查
柯文哲宴請沙海林 蔡衍明高希均作陪
遭批最會和資方溝通 林全：透明可檢驗
許厝分校遷校 台塑提4大質疑
簽寫17萬張生日卡 張美慧接手
嘉市義民文化節 民眾爭睹大神豬
若家長執意不遷 不派教師到許厝分校
湯家班歌劇團秀新星 創作後宮夜未眠
籲區域支持加入ICAO 駐大馬代表處投書
陸涉台智庫掌門周志懷 屆退休年齡
兆豐金涉洗錢遭重罰 北檢分案究責
經濟部美加招商團 未來3年引資60億
兆豐遭美重罰 金管會擬請蔡友才說明
金管會海外金檢 百年才輪得到一次
柯文哲宴請沙海林 贈活版印刷組
百貨業季末折扣 點數經濟搶好康
以台灣名義入聯 北京：一中不容挑戰
中日韓外長會 王毅將赴東京出席
海灘戲水意外頻傳 岸巡加強演練
巴黎最窄屋 大門寬度等同房子寬度
學生賣麵包賺考照材料費 企業響應下訂
兆豐銀的輕忽 公股行庫3大弊端現形
禽流感再起？ 新竹撲殺395隻
台東風災 管碧玲奔走助災民
房市交易溫度計 契稅、土增稅喊冷
非假日照樣要抓寶 北投公園越夜越多人
反許厝遷校家長：對報告信任度不夠
今彩539開獎
日首相夫人安倍昭惠訪珍珠港 獻花祈禱
加國反傾銷調查 經濟部籲配合填問卷
威力彩開獎
賴建中主持獎學金致贈瓜國學生典禮
7犬待室內臭氣沖天 高市府將送醫安置
中秋節烤肉 農委會：豬下痢不影響供應
加拿大台灣文化節將登場 內容多元精彩
智庫成員見沙海林？邱垂正：不清楚
義民節中元普渡 陳菊現身挺客家文化
美大選倒數 千禧世代成左右選情關鍵
觸控台灣 群創秀百吋4K電視面板
安倍奧運閉幕化身瑪利歐 網友褒貶不一
豐原公寓火警1死1重傷 不排除縱火
議員：柯文哲請沙海林 只顧著一直吃
聯電華映登陸 台商投資福建持續成長
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
蔡友才增資中信金 林全：個人行為不評論
尹衍樑與高層互動 林全：不影響政府態度
陸訓練艦載機飛行員 轉向海軍自主培訓
柯文哲晚宴 沙海林要喊尚讚變通讚
屏東霧台佳暮村民上山打獵 墜谷亡
土耳其婚禮爆炸案 裝置同前IS犯案所用
美軍明年將在岩國基地部署16架F-35戰機
法前總統沙柯吉 宣布參加明年大選
縱橫樂壇70年 比利時爵士傳奇94歲辭世
全球最大室內主題樂園 8月底杜拜揭幕
颱風蒲公英在日本千葉登陸 帶來豪大雨
台北華國大飯店 精選中秋禮 陪您渡過團圓的時刻
台南大億麗緻 搭乘台灣好行 享周邊店家優惠折扣
高雄寒軒 當令鮮果入菜 沁涼消暑食慾開
台灣證券105年度上市公司業務宣導會自9月6日開始報名
數位金融真犀利，電子下單好便利
分行涉洗錢遭美重罰 檢調查兆豐金總部
Ford愛台灣生態人文之旅最終站 聆聽香蕉新樂園中的搖滾之歌
兆豐涉洗錢遭重罰 北檢兵分三路調閱資料
動力與油耗效率天秤上的抉擇？ FORD調查報告透露台消費者想法
富邦產險推業界首張凶宅保險 房屋無須出售即可認定損失
雙城論壇 沙海林：兩岸交流基礎是城市間
菲律賓奎松市監獄人數超收14倍 人權止步
退出聯合國？ 杜特帝要外國別管「毒品戰爭」
研究：養家的男人較不健康和快樂
蘇格蘭大小冰棚將消失 南極冰棚裂縫危機
兆豐金案 北檢傳喚蔡友才 蔡聲明：已善盡義務
工業生產7月意外衰退 製造業連3紅
兒童攝糖過多？ 美國心臟協會頒布攝取新準則
「期貨資產管理人員培訓班(第四期)」即日起開放報名，名額有限，報名從速
勞資問題 林全：企業應與社會共存共榮
中華電信 宏碁 雙強攜手 開創台灣「企業通信4.0」時代
中華電信e-moving電動機車/自行車
刷富邦信用卡繳學雜費 輕鬆迎接9月開學季！
「2016富邦LPGA台灣錦標賽」早鳥票開賣!
川普：立場沒改變 將遣返千萬非法移民
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
布魯塞爾公車濺血 女子刺傷3人
蒲公英襲日本關東地區 至少1死59傷
疑遭幫派械鬥殃及 瑞典8歲男童喪命
靜候美利率動靜 歐股收跌
不知爆炸凶嫌為誰 土國推翻兒童犯案說
類股多空抵消 華爾街小漲小跌
伊拉克產量恐增 國際油價回軟
德政府籲民眾貯存食物飲水 冷戰來首次
宜蘭羅東民宅火警 夫妻命喪火窟
今年本島第2起 澎隘門沙灘小綠蠵龜孵化
EpiPen自動注射器價暴漲 消費者抗議
美大選吹反對風 歐巴馬不放棄TPP
宜蘭接連火警釀5命 鐵窗應留逃生口
雙城論壇登場 柯文哲將出席做結
苗縣認證文創商品 年度徵件開跑
短線震盪 台股重返月線成關鍵
處暑報到天轉涼 少吃辛辣多補水
資安攻防培訓 3百人踴躍報名
宜蘭壯圍車禍 老婦命危
處暑來臨重保暖 養生要睡子午覺
慈濟醫療與中正大學簽協議 跨領域合作
家扶小木偶兒童營 發揮無限創造力
供應商棉花標示造假 達吉特願全額退費
守護灘地 新北除互花米草
美國聯邦眾議員畢廷澤及霍格仁訪華
中菲想破冰 為何選在香港談？
未依法載棄養犬 動保團體表抗議
長官訓斥突失聰 就醫才知轉化症作祟
亞太電推手機意外險 月付百元起保用兩年
蘋果微軟同天宣布併購案 補強AI與醫療
台股開盤漲5.26點
新台幣開盤大升1.2角 報31.7元
兩岸新局國際競合 台灣參與聯大費思量
德法院判謊報性侵罰款 女星淚奔律師怒
台灣女生青春壯遊 帶著音樂環遊世界
不同生命體驗 林怡青蔡思穎豐原聯展
自拍商機大 美圖傳擬在港上市
iPhone明年變身？日媒：採OLED雙曲面螢幕
美國批准 陸史上最大併購案邁進一步
嘉義2產銷履歷達人 打響優質農業品牌
兆豐金賣壓減緩 早盤約跌0.2元
譜瑞-KY跳空開高 填息5成震盪翻黑
擺脫黑色星期一陰霾 台幣早盤勁升逾1角
新台幣早盤升1.21角
Pokemon搶開學商機 周邊商品賣翻
豬頭掛邊界阻穆斯林移民 匈議員挨轟
菲國掃毒案外案 涉電信詐騙17台嫌落網
媒體不該凌駕法律 美大亨扳倒八卦網媒
太陽超曬 各地紫外線過量到危險
聖馬爾定醫院50週年 愛心義賣助弱勢
維持良好婚姻品質 夫妻一起喝酒也可以
菲漁夫發現巨型珍珠 當幸運物擺家10年
港特首重申港獨主張不能在校出現
夏普靠鴻海衝全球 傳買回歐美電視事業
美八卦網站熄燈 床笫隱私報導恐違法
唐獎第二屆盛宴 中午公佈菜色
富邦勇士球星 下鄉指導籃球
Pokemon Go賞味期已過 抓寶熱開始退燒
美軍將首度在日部署新戰機F35B
敦泰Q3受惠手機走旺 估業績季增1成
懷疑前妻另結新歡 男砸店傷人送辦
同屋不同價？ 比價平台讓你省時省荷包
孩子將上小學 儘速接種3劑疫苗
瑞芳驚見棄嬰 臍帶未脫落
陸官員指西方編造大陸移植數據
餐飲業缺人才 職缺比去年同期多3成
貪吃霸王麵包 陸官員遭免職處罰
漢光32號預演 嚴德發預校
膀胱輸尿管逆流 健保給付醫材免挨刀
台股盤中收復9000點 電子金融連袂走強
子宮角懷孕可致命 少婦幸早發現治癒
越官員下海證明水質達標 盼提振旅遊業
雙城論壇 鄧家基：抗議是公民社會展現
兆豐銀案 北檢兵分三路調閱資料
曾辦國務機要費 檢察官周士榆辦兆豐金
郭冠英申請退休案 保訓會復審駁回
鴻海第2季雙率下滑 外資歸咎2大原因
新南向勢在必行 黃志芳：對岸已站滿大象
金正恩為擺脫陰霾 下令消除張成澤痕跡
開除重病老師 陸大學終於道歉
全球Q2手機市占 三星成長蘋果衰退
彌補魚源枯竭 花蓮放流20萬尾魚苗
專利商標代理人死亡 重新委任免繳規費
投信：台債少降評 穩健投資人優質選擇
北投公園人潮 警方成立機動處理小組
網路男蟲佯裝醫師騙財色 3女子受害
漢光演習封阻雪隧預演 消波塊上場
大福彩宣布改版 玩法增加提高中獎率
養孩子大學問 人本父母學苑教育兒眉角
再任公職違法 郭冠英申退案復審遭駁回
女子吸K菸疑遭迷姦 糾眾打死人判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兆豐銀列他字案 北檢兵分三路調閱資料
iPhone淡季 Android搶市占成長4%
菲掃毒逮17台人 外交部表達關切保障權益
水果吃不夠 調查：容易感覺老
林全談髮夾彎：調整也不壞
雪隧首封軍演 消波塊上場阻敵
Android 7.0今開放更新 LG新機搶先內建
是你嗎 台彩端午加碼有 3注千萬獎未領
天生胸動脈狹窄 少女裝包覆式心臟支架
安國分割事業予展匯 小金雞擬明年上櫃
幫派經營詐騙集團 專騙年長者
張小月：對於九二 我們有不同的解釋
提升醫療品質 北榮醫師進駐新北聯醫
上海拒推生理假 稱增加女性就業難度
英諷刺塗鴉1夕消失 是誰毀了間諜電話亭
湖北洪災 巴基斯坦捐贈1萬噸大米
今年上半年 尼加拉瓜經濟成長4.6%
國合會人員評核派薩爾瓦多技術團任務
林右昌訪馬祖 擬簽合作備忘錄投資酒廠
失聰男疑超速被攔 美警開槍擊斃惹議
布袋海巡取締違規拖網 同艘船查獲3次
電郵門還沒完 川普猛攻希拉蕊
任黨產委員 楊偉中遭拒發港簽
新台幣中午升8.4分
港灣城市 高市邀國際城市交流發展
聞茲卡色變 紐約市上緊發條滅蚊
川普籲查：捐款柯林頓基金會獲特別待遇
廣東河源大型商朝墓地已清理35座
水泥業趕工迎旺季 類股接連走揚
兆豐案突顯法遵問題 信評機構籲重風控
義警有好報 遊苗栗遺留13萬熱心人找回
德法義領袖：英國脫歐不會終結歐盟
偵辦中信金案 特偵組首度借提張友琛
蔡友才列被告 能否保住國泰金董事
WD台灣代理商 增設服務中心
澎七美海域傳漁船失聯 海空全力救援中
代工Nexus新機衝高價 宏達電銷售添利
黨代表擬提案開除王金平 國民黨：須調查
柯文哲：沙海林有須講的話 是政治現實
雙城論壇 沙海林：創造交流基礎條件
羅東火警2死 疑為延長線釀災
查兆豐案 檢調赴金管會財政部調閱資料
洪水預警新技術 下游可提早5小時撤離
超商霜淇淋對戰 搶攻暑假尾巴涼夏商機
雙城論壇 鄧家基笑稱可請抗議團體交流
飲料門市搭抓寶風 收服寶可夢享飲品9折
唐獎盛宴望月登樓 台菜詮釋唐獎精神
上網查食安 擬加地理資訊隨到隨查
漢光32號預演 順利完成
烏坵燈塔升格國定古蹟 指日可待
十二年國教學科特招 教部：尊重不鼓勵
特色招生高中學校再減 106年恐剩9所
行動記憶體迎旺季 價格有望小跌3%
羅致政：兆豐案充滿疑點 籲政府徹查到底
民調低迷報稅不明 川普改攻希拉蕊健康
雙城論壇 場內提九二共識場外剪五星旗
被指伴遊 川普辣妻罕見要告每日郵報
蔡其昌談現階段兩岸關係：很畸形
巴國變性人頻遭攻擊 人權觀察促調查
參與處理黨產 楊偉中：對不起陳以真
林全：處理華航罷工是失敗例子
泰姬瑪哈陵遊客太多 擬限制參觀時間
台股收盤漲49.12點
蔡其昌：台灣社會面對兩岸應該團結
嘉市府筆電冒火 滅火器噴灑2次才撲滅
台股漲49.12點 收9030.93點
希拉蕊川普不討喜 老牌搖滾歌手也來選
國民黨：花蓮市長補選是蔡政府百日段考
9月台指期漲89點
越禁越紅 非穆斯林女性愛上布基尼
雲林口湖鄉長補選 宣誓反賄決心
掃毒雷厲 菲商界更看好杜特蒂經濟手腕
9月電子金融齊漲
權值股撐盤 指數收復9000點
明年試辦完全免試不採會考 30公校有意願
俞大?出席南美共市高爾夫總會年會
LINE新全螢幕貼圖 熊大妹胖友甜蜜出擊
國合會短期漁業專家拜會俞大?
俞大?拜會巴拉圭教育部長
教育部長視察教學換宿 盼引入相關資源
兆豐銀遭重罰 學者建議 3方面改善
兆豐案周美青遭影射 曾銘宗：扯太遠了
查獲毒品通緝犯 偵防車卻被開走
為金門日暖身 LamiGirls到離島
罹癌鑲牙師帶徒弟 違法裝假牙遭訴
尋生命起源 美太空船發射前最後準備
警車相撞老婦不治 家屬提出質疑
兆豐銀案延燒 蔡友才閃辭國泰金董事
表達不滿？中共3軍機飛越南韓識別區
大陸公布降低企業成本方案 支持債轉股
劉德立午宴巴教育部長
新技術 避免石綿暴露危害勞工健康
三大法人買超台股11億元
沙海林提九二共識 柯文哲：不互相為難
寶可夢熱潮 柯文哲：玩過頭了
日股收跌 終止連2紅
籲收回傳統領域劃設辦法 高潞：重新溝通
楊偉中：若國民黨體制健康 沒人願走到黨外
氨氣外洩 孟加拉吉大港至少200人送醫
中華電信優惠價賣電動機車 電池保固4年
百座世運光電計畫 高市區公所推綠屋頂
兆豐金涉洗錢遭重罰 北檢傳喚蔡友才
jpp-KY明年航太看好 遊戲機產品9月出貨
中華電宏?攻企業通信 力推新行動辦公室
長榮大學開南監學分班 獄中也能進修
動物友善空間標章 北市鼓勵店家加入
下週開學腸病毒恐流行 家長要注意
兆豐金涉洗錢遭重罰 北檢傳喚蔡友才
竹林鞋盒嬰兒聲 瑞芳驚見棄嬰
用影片看見台灣 傅季中獲環教影片冠軍
統一發票盃路跑 9月鹿港登場
通緝犯在外流竄 竟早先想好脫逃計畫
宏?結盟中華電 齊攻台灣交換機
談一帶一路 郭台強：和新南向相輔相成
召回純萃喝 業者：配合星方另提申請
陸男冷血殺兩智障女 賣屍配冥婚
首支環保艦隊澎湖成軍 李應元授旗淨海
雙城分論壇 世大運組委會分享經驗
新店台北小城內建案 新北：需防災專審
史丹佛大學禁烈酒 大學生派對不准喝
UN調查化攻 能讓阿塞德政權百口莫辯？
台中港漢光32號演練 陸空聯合反登陸
愛滋阿立案賠公費換學歷？林全：不理想
新台幣升1.14角 收31.706元
工業生產連2紅喊卡 7月意外衰退0.31%
沒有為大考讀書 日本父親狠心殺兒
店員機警攔詐 金門治安會報表揚
廣達傳愛樂山天使 帶領體驗光影藝術
劉德立晤巴外委會主席 強化與國會交流
國家歌劇院26日啟用 光影鐘纖維裝置歡慶
甫進軍新加坡 星要求純萃喝奶茶下架
台電總座人選定案？經濟部不證實未否認
兆豐銀案 蔡友才聲明：已善盡義務
否認政策髮夾彎 林全：沒有離開目標
大陸上線首個藏文搜尋引擎「雲藏」
兆豐銀案 前金管會官員：通報缺失大
童話幻滅 陸迪士尼玩具廠被指低薪超時
翁騎車迷航累癱 暖女警眼尖助回家
國泰金李長庚：蔡友才中午主動請辭
中國女排奪金 微博影音播放量衝破6億
兆豐案 李長庚：金融業很好的一課
陸威而鋼之父涉洗錢 願繳天價罰款和解
史上最嚴苛環境 許勝雄籲政府扭轉困境
涉誘少女從事性交易 高雄警破12男幫派
韓媒：北韓軍在板門店布雷防止投誠
逃逸移工吸毒 用具漏餡遭警查獲
新台幣跌深反彈 勁揚1.14角
買毒也能分期攬客 沒錢翻臉押人毆打
泰全僑盟拜會樞密院大臣 邀助慈善公益
7月工業生產意外翻黑 製造業連3紅
晟田攻航太民航機 新品拚3年後發光
寶可夢歷史版 俄仿製手遊不抓寶抓古人
遭通緝仍經營地下錢莊 刑事局偵破逮人
內需活絡 7月零售餐飲營收續開紅盤
打開獨居長輩心房 華山義工熱情舞動
郭台強談下半年景氣：消費性產品旺季
台塑董座：哪個國家拿尿液當指標
不給保護費就砸店 台南23歲男被逮
食藥署：茶胺酸在台灣是合法添加物
泰國營銀行提款機遭盜領 尋求台灣協助
研究：黑猩猩偏好合作更甚競爭
創世堅持不放棄植物人 家屬感謝護理
12度來台 沙海林：每次感受都不一樣
陪主人逛侏羅紀公園 英勇忠狗吠假恐龍
3名北韓民眾日前黃海乘船投奔南韓
企業通信4.0換機潮 中華電攜宏?搶進
海外援助 國合會分享台灣經驗
國合會高市合辦外交展 凸顯南台灣貢獻
澳怪物級大松露出土 賞味期限內賣不掉
蘇嘉全：月底前召集協商 討論913開議
陝西秋季起正式實施13年免費教育
楊偉中赴港遭拒 江素惠：北京釋警訊
張藥房原地重建 苗縣：須都委會變更
登陸火星 中國探測器外觀首度亮相
能源類股衝擊盤勢 港股勉力收平盤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
花蓮石梯坪落海釣客 漩渦處找到屍體
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
產業憂缺電 林全：核電廠時限內可用
陳添枝：政府已研議30年期公共需求計畫
伙食不好泡麵夯 成美監獄最搶手代幣
淡水捷運公園玩寶可夢 玩家與人起衝突
林全向企業喊話 盼出席基本工資審議會
擬調整遺贈稅籌長照財源 最高不超過20％
推廣寄養家庭 彰化家扶辦課程
遠雄計畫書無監造人用印 北市：球員兼裁判
陸十一長假加持 8月工業生產可望轉正
大陸人行副行長張濤出任IMF副總裁
德國研究新突破 把老鼠變透明
陸投資環境連8年下滑 風險5連升
清潔用品含塑膠柔珠 2020起禁售
巨蟒心臟旁長瘤 泰國獸醫成功切除
兆豐金董事會 3決議嚴管海外分行
兆豐涉洗錢遭重罰 北檢傳喚現任董座
新北重大公共工程勞檢 7業者挨罰
Pokemon瘋澳洲「袋龍」 帶旺旅遊業
資方重回談判桌？許勝雄：感到進退維谷
計劃恐攻峇里島 印尼男子遭逮
潘孟安：長照2.0不能再走針
TRF風暴首宗調處結果 消費者占上風
北市：遠雄先取得用印 備查後可施工
兆豐銀案 前董座蔡友才遭限制出境
雲林許厝分校遷校 縣府交通車接送
警查販毒 2毒犯被銬竟開走偵防車逃逸
夜間公園抓寶 寶可夢玩家助警逮人
百達-KY攻醫療器械 今年獲利看增
許厝分校爭議 台塑：國衛院研究有限制
沙海林24日訪新北 朱立倫午宴
澎湖漁船仍失聯 海空單位徹夜搜尋
中國中車上半年淨利潤低於預期
國際狙擊手 北京鬥法
慧洋鎖定長約獲利 下半年可望逐季旺
花蓮市長補選倒數 藍揪奧步綠否認
洛杉磯遊民接連送醫 肇因疑是合成大麻
挑戰單日攻頂 馬英九24日登玉山
泰提款機遭盜領 幾與台灣一銀案同步
1.8億美元重罰 兆豐金：看到金額很吃驚
南海問題 陸：王毅將向日表明嚴正立場
消暑節慶商機 7月超商營收衝單月新高
7月新承作房貸利率 下探近6年新低
慧洋鎖定長約獲利 下半年可望逐季旺
光頡股臨會改選董事 陸風華高科取3席
見日訪問團 蘇嘉全期許觀光客大幅成長
PTC推智慧連網服務解決方案
雙城論壇 醫療衛生應以人為中心
謝淑薇籲落實承諾 府：運動有整套規劃
說不清坍塌原因 大林電廠環差退回再審
許厝遷校台塑不服 國衛院說明
兆豐銀案 北檢公布DFS認定的6大缺失
傳統領域劃設辦法 原民會：建議納研議
新政府與工商初次論壇 火藥味中求更好
半導體今年成長 研調估減個位數
空襲博科聖地 奈及利亞：首腦席考重傷
黃耀興升任台肥總座 黃麗媛任台海董座
全球豪宅指數 台北跌7%居倒數第二
沙海林提九二共識 府：交流不需有前提
拒絕導盲犬自由出入公共空間 恐觸法
敘孕婦遭炸重傷 腹中男嬰撐過來恢復心跳
老梗騙走老農千萬畢生積蓄 警逮6嫌
吳敦義赴美案 府專案小組已開會審查
南韓出現15年來首宗非輸入性霍亂病例
電視面板邁向8K世代 面板雙雄較勁
大陸數位閱讀率64% 超過紙本
菲逮6名恐怖分子 阻止恐怖攻擊
陸外逃老董閻永明 遭紐西蘭裁罰10億
印度貧窮人口世界第一 竟是第7富有國
檢調查兆豐銀案資料 金管會低調
賣場沒嬰兒推車掀熱議 全聯：安全考量
今彩539開獎
陸製無人潛水器 潛深1萬公尺破紀錄
美河上派對樂生悲 賓客遇強風漂加拿大
北市房舍地下室起火 無人受困
蓮舫當選民進黨魁呼聲高 台裔受關注
大樂透開獎
漢來美食前進上海 派出台灣女婿主廚
林又立超跑也愛美 貼雙眼皮貼攻克戈壁
南非反對黨結盟 執政黨失最大城執政權
致力減排溫室氣體 英小鎮走在環保尖端
星前總統納丹辭世 蔡總統致電哀悼
軍人年金改革與公教分開 總統拍板4原則
觸控展登場 友達群創秀新品互別苗頭
解難民危機 梅克爾盼與北非達協議
大巨蛋施工計畫沒用印 遠雄：完全合於規定
女性用賀爾蒙替代療法 罹乳癌機會較高
南極冰棚加速崩解 海平面恐升10公分
廣東登革熱病例 年增逾7成
菲經濟官員：掃毒殺戮為必要之惡
美女檢座王珮儒 成兆豐銀案另類嬌點
分析：王毅赴日 助緩和G20峰會氣氛
美學者：南海歧見不應影響美中關係
台灣優力前董座 再涉買地背信複訊
星前總統納丹病逝 26日舉行國葬
福斯新聞前女主播 控遭多名主管性騷擾
兆豐銀現任董座徐光曦遭約談 訊後請回
大陸機器人記者奧運會顯身手 兩秒成稿
吹奏管樂器不清洗 恐吸入霉菌賠上性命
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
兆豐金現任董座徐光曦遭約談 訊後請回
聯準會主席將演說 美股開盤走高
企鵝晉升挪威准將 神氣檢閱衛隊成員
以德科學家 找到方法阻黑色素瘤擴散
北京：中韓關係遇到問題 需相向而行
港媒：中日韓外長會議 王毅將會安倍
科學家發現理想地球2.0 僅距4.24光年
文物破壞戰爭罪嫌 選古老寺廟開鍘
赤棉暴政又添一樁 脅迫人民結婚生子
漢光演習 首度執行雪隧封阻夜間操演
北韓潛水艇試射飛彈 恐是抗議韓美聯合軍演
蔡總統：積極爭取加入TPP第二輪協商
純萃喝奶茶下架 前進新加坡橫生枝節
鹿港百年鳳山寺大火 珍貴交趾陶恐不保
泰國北大年旅館2起爆炸 1死30傷
菲國杜特蒂鐵腕掃毒 1.5個月逾1,900人死亡
超越美國市場 Samsung替印度量身打造最新款
企業社會責任報告書研習會 提升編撰品質、善盡企業社會責任
條件優異 陳菊盼高雄為南向基地據點
〈時評〉斷絕一切想像 北京堅壁清野
8種健康但會造成肥胖的食物
日本食品輻射含量 香港持續檢測
英研究：教育程度越好的女性 當了母親後薪水卻少更多
CNN：迷戀刀片的男子 2個月狂吞40片
沙海林今返上海 台聯機場外抗議
集保舉辦金融科技座談會 力圖開放創新
義大利中部發生6.2地震 死傷人數持續攀升
臺灣之光 新北驕傲 朱市長與里約奧運選手相見歡
俄德法領袖同意 G20峰會商烏克蘭情勢
陸製手環恐過敏灼傷 麥當勞北美大回收
日中韓外長24日會談 強化經濟防災合作
北韓又提鍊鈽 美智庫估可製2至4枚核彈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日防衛相視察基地 要求做好對陸警戒
阻美基地搬遷 沖繩知事考慮禁珊瑚移植
日政府24日批准向韓慰安婦支援財團出資
歐元區數據改善 歐股收高
傳伊朗可能支持凍產 國際油價收高
聯準會主席將演說 美股收盤上揚
北韓向朝鮮半島東部海域發射潛射飛彈
拉攏陸近鄰 美加強與菲軍事合作
德州老師不出功課新規定 網路爆紅
自閉症女孩鍾愛棉衫絕版 網友慷慨送愛
北韓發射潛射飛彈 墜落日本防空識別區
美國媒體遇駭 疑俄網軍搞鬼
巴西代總統將出國訪問 振興國家經濟
冤獄35年 婦人引聯邦人權法提告
北韓測試潛射飛彈 美國官員：掌握動向
漢光演習首封雪隧 消波塊燃油桶阻共軍
蔡總統25日視導漢光演習 親校聯勇操演
改善視障生學習 中市府補助大字書
毒犯開偵防車逃逸 車輛南投尋獲
花90元玩吃角子老虎 美1婦人贏3億
量能不出 台股難脫整理盤勢
北韓射彈 抗議韓美聯合軍演
夏日吃甜食冰品 要刷牙也要用牙線
交通大學校長張懋中 訪美西科技產業
再造聚落千年風華 文化部訪瓊林
流浪動物零安樂死 南投擬多項做法
失業期間沒勞保不用怕 仍有國保保障
法國潛艦機密疑大量外洩 恐驚動多國
清水鰲峰山公園增設停車格 停車好方便
台股開盤漲12.20點
鹿港鳳山寺大火 全台最早交趾陶恐不保
新台幣開盤大貶 1.04角
7月半導體B∕B值攀升 連8個月站上 1
北韓射飛彈 安倍：傷和平穩定不可原諒
遭控暗挺滅辜集團奪中信 總統府否認
越女請人砍傷自己 企圖詐領保險金
男童疑高山症 直升機救援一度遭鳥擊
以皮帶吊在車下 阿富汗移民偷渡400公里
杜特蒂：菲陸談判快登場 難避仲裁結果
台灣7月手機銷售61.9萬支 三星擁雙冠王
單車青年陳峻永抵達貝里斯
虹冠電搶下微軟遊戲機訂單 明年營運看漲
廣穎除息走勢強 盤中填息近6成
6遊戲業者前進亞太 下月公開實戰經驗
新台幣早盤走貶
汪星人受民愛戴 連任明尼蘇達小鎮鎮長
3縣市紫外線達危險級 注意防曬
陸生看台大學：上課可吃東西有人情味
泰國南部旅館爆炸 現場觸目驚心
規模6.4淺層地震襲義大利中部
驛起響愛義賣 跳蚤市場募物資
台商PCB產值回暖 看好Q3新機備貨潮
台南溫泉節海報爆抄襲 市府道歉
不滿同事欺人太甚 男酒後縱火洩憤
聯合國呼籲台灣對愛滋病患零歧視
手提電鑽檢測 2成電磁干擾不合格
陳副總統9月訪教廷 總統府下午說明
毒犯開偵防車逃逸 同夥接應逃亡
北韓射潛射飛彈 首度進入日防空識別區
陸客減少 4成觀光業者業績下滑
國泰金Q3獲利看升 外資目標價最高喊48元
組顯示器國家隊 彭(雙)浪：不能只是喊喊
高視能找郭書瑤代言 第4季擴增千家通路
奧運泳將扯謊 掀醜陋的美國人熱議
無尾熊媽媽不給抱 Grace展開獨立生活
安倍指責北韓射彈進入日防空識別圈
晶圓代工估年增9% 台積電穩居龍頭
偵辦中信金案 特偵組首度借提吳豐富
領悟大自然奧妙 大學生帶偏鄉童觀星
藍中常委建議發起寶可夢遊戲活動
北投公園變抓寶聖地 北市：垃圾量暴增
面板大缺貨 群創王志超：20年首見
安理會談大規模殺傷武器 聚焦生化攻擊
秋節將至 藍委籲國道夜間免收費
中秋國道是否收費 行政院：交通部檢討
陸呼籲妥善處理朝鮮半島核問題
威強電獲利拚成長 股價站上今年新高
沙海林：來新北學習養老成功經驗
台股量縮平盤整理 聚焦美聯準會談話
性侵人妻劫金飾 惡狼判無期定讞
學費遭詐騙光 山東女大生竟傷心暈死
試辦4學季制 台南虎山實小開學
預估今年薩爾瓦多經濟將成長3%
打女友掉子彈 前科男帶槍投案
廣州彩券站尋千萬獎得主 你是幸運兒嗎
許厝家長反遷校 童振源：進行風險溝通
陸央行重啟14天逆回購 或提高融資成本
土石流防災寓教於樂 水保教具徵選創意多
海上有浮屍 撈起竟是充氣娃娃
兆豐案警惕 第一金：金融監理戰戰兢兢
台援進階農產運銷種子師資培訓班開訓
雙手移植男童擁抱新生 伏地挺身很厲害
大陸網易考拉結盟台灣品生活 拚跨境電商
蔡總統：面板智慧化 推動加速投資
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
黑松推喝茶花 安心亞LINE主題免費下載
iPhone 7箭在弦上 部落客爆9/16開賣
為帶父親出遊 教授開發速收輪椅創業
強震重創義城鎮 數人埋瓦礫堆
港灣論壇邀大陸5城市 高市：未獲回覆
中共批邊境置飛彈 印度：不需他國關切
陸日韓外長會議 關注北韓試潛射飛彈
塑化劑團訟案 二審判廠商賠394萬元
新北投瘋寶可夢 影片上華爾街日報網站
法鼓山卓越禪修營 邀青年體驗慢活
1北韓人抱保麗龍漂流至南韓獲救
新台幣貶 6.2分 午盤暫收 31.768元
挑戰單日玉山攻頂成功 馬英九臉書直播
朱立倫籲上海市府 多支持在滬台人
國民黨：兩岸緊繃衝擊觀光 花蓮感受深
兩岸關係 朱立倫：持續推動城市交流
義中部6.2強震 災區小鎮傳全毀
市長補選能見度增 魏嘉賢讚行銷花蓮
股后漢微科千億嫁荷商 公平會准了
威航解僱計畫書 尚未報北市府
84歲老奶奶罹肝癌 質子治療救命
調查局與馬來西亞合作 破獲跨國毒品案
威航員工抗議 北市：威航遲提解僱計畫
不滿大學高學費 反教盟赴行政院抗議
北市食藥?網路地圖上線 查餐廳稽查結果
義大利中部強震 6人罹難
駐哥代表處辦理國合之友大會
帶國旗攻頂玉山 馬英九：完成心願
漢微科嫁荷商艾司摩爾 估第4季完成
不用網路也能下載 QR code未來有這招
鹿港鳳山寺大火 重要交趾陶半毀
蔡友才滑大跤 業績掛帥踢到鐵板
杜絕跨境詐欺 刑警局成立打擊犯罪中心
澳洲青年旅館傳攻擊 1死1重傷
搶錢 陸民叫車4公里被收8400元
埔里桃米社區營造 居民共參與
朱立倫宴沙海林 互動良好
首提棒球三支箭 總統：職棒有6隊空間
英國公投後英鎊貶 國人遊英興致增5成
陸客減 觀光業想開發日韓港澳等客源
布基尼禁令惹議 法最高行政法庭將定奪
金門地下水鹽化 金酒恐岌岌可危
彭(雙)浪：面板業籌資不易 盼政府放寬
黨產委員會專任委員 羅承宗施錦芳出任
藍中常委：青年不會因黨鼓吹寶可夢就支持
兆豐遭美重罰 台防制洗錢評等恐受挫
黨產委員會運作 顧立雄找幫手建網路互動
沙海林：兩岸一定要和平發展
寫字的力量 醞釀療癒商機
許厝分校遷校風波 家長揚言北上抗爭
沙海林訪焚化廠 讚新北解決5大問題
援韓前慰安婦 日政府決付10億日圓
西班牙瘋跳陽台 英國人醉愛玩
與國民黨見面 顧立雄：挑適當時間
慶生酒駕撞分隔島翻覆 女棄車逃逸
搶救雙連國小 中原師生賣大梨救小校
全球首款可視訊3G兒童錶 台灣大開賣
台股收盤跌13.55點
方儉閃退開放台電 郝明義：實在是奇葩
台股跌13.55點 收9017.38點
中小企業雲端辦公 遠傳搶攻商機
慶祝教師節 陸教育部要嚴查老師收禮
9月台指期跌 27點
9月電子金融期齊跌
義強震天搖地動 居民：床從1頭震至另頭
陸民問事 部份地方政府答得很噴飯
遺址守衛監守自盜 西夏古錢幣論斤賤賣
房仲：北市信義大安上半年房價跌多
南投國姓黑蟻大爆發 待繁殖期後消失
電子金融熄火 台股量縮難上攻
中華郵政：北門郵局參與西區翻轉計畫
中秋檔期需求增 國產豬肉搶市
柯文哲：規劃東門市場中繼點和周邊更新
弱勢童陪讀經費缺很大 響應路跑兼做公益
受僱醫將納勞基法 醫界憂恐被罰到死
留美靠爸族屢盜家中財物 父親提告
男毆打凌虐友人致死 棄屍龍潭乳姑山
退警訪藍黨團 江啟臣：支持警察權益
李應元：仍要廢核 減碳從生活著手
劉德立夫婦晚宴國會議長戴里昂
宏?攜手人氣貼圖白爛貓 萌行銷迎開學季
陸日韓外長會議 反對北韓的挑釁行為
華碩ROG台灣決賽27日開打 四強競逐
日勝生仲裁案 北市：付出許多成本持續談判
北韓射彈距離勝以往 分析：技術大躍進
巴拉圭總統為印地安部落醫院剪綵
新興發展區年增千戶 許太郎成最夯掌門人
三大法人賣超台股7.46億元
OLED面板成主流？雙虎：言之過早
國道夜間收費政院決定 宜蘭縣：多此一舉
日本付韓慰安婦10億 外交部：持續協商
報載三項加給案 國防部：非事實
消防隊員徒手抓蛇 左手食指截肢
中日韓外長會議登場 王毅籲排除干擾
肅清敘邊境好戰分子 土耳其發動空襲
學生拍片記錄抗爭人生 堅持沒五輕的日子
退輔會：同意國防部建議軍職年金單獨處理
無良騙徒 老阿嬤棺材本全被騙光
通緝犯遇路檢點衝撞 警開9槍仍逃逸
7歲女童母親失明 家事顧弟妹一手扛
抓寶可夢作息亂 專家教收心撇步
頑固MV熱血 CHOCO TV找上五月天助陣
詹啟賢：黨團與黨中央沒有不合
銀樓搶走2條金項鍊 警方鎖定犯案男子
駐巴拿馬大使館舉辦華語文能力測驗
郭正亮等人被拒入境 港府：不評論
義大利6.2強震 14人證實罹難
柯文哲化身「柯小智」 為SF世界盃加油
松鼠猴寶寶遭遺棄 老貓收養重獲母愛
男腹部暗紅斑塊不癒 竟是蕈狀肉芽腫
面板供不應求 彭(雙)浪：1必然3偶然
杭州加強G20安保準備 大媽禁跳廣場舞
國家歌劇院26日啟用 淨水開啟首詩篇
竊車集團接受客訂專偷BMW 遭警破獲
朱立倫盼在陸台灣人 不受兩岸政治影響
唐榮董事長換人 趙健在接任
博屋瑪國小揭牌 教長：傳承意義生生不息
教育千頭萬緒 潘文忠：世界越快心則慢
菲血腥掃毒 國際特赦組織抨目無法紀
7休1裁量基準將出爐 3種狀況可連上12天
新台幣貶 6.6分 收31.772元
兆豐銀遭重罰 華南金不怕
毒鴛鴦設功德箱 供窮毒蟲投零錢吸毒
對北韓釋訊號？香港脫北者傳抵達第三國
義大利中部強震 死亡人數升至21人
選新北在地食材 朱沙餐會1桌6000元
刑事局掃黑專案 黑道轉型電信詐欺
北市傳媒公司涉虛偽增資 負責人遭搜索
蘇嘉全盼美議員挺台加入TPP
陸燒烤店取名瀋陽站 大叔進去買票傻眼
男子持刀搶農會 稱要為兒子繳學費
台梵邦誼 外交部：現在看到未來都沒問題
柯文哲：大巨蛋建照變更還沒進北市府
新光金備妥千億銀彈 瞄準高殖利率個股
蔡總統拚經濟 打造滿足產業需要的環境
男花蓮溪捕魚遭沖走 送醫仍回天乏術
詐騙新手法 陸假和尚印尼化緣遭逮
台糖董座誰接？ 經濟部：人事案評估中
勞團不滿3情況可例外 批7休1破功
義大利中部強震 山城災情嚴重
闖關不成 毒蟲躲進廁所被逮
過港貝化石層出露豐富 苗縣列冊追蹤
大陸房地產將軟著陸 永大搶市占
學生議課綱 教長：比台灣民主發展快
藕嘉鮮奶節 張花冠推廣水上農產品
洪智坤告誹謗 王世堅判拘役50天
浪子回頭200公里投案 警盼不再抓你
遠雄大巨蛋變更補件 送交北市府
開除王金平提案 詹啟賢：應不會成案
脊損傷友辦選美 展自信美
陳建仁率台北愛樂 首登梵蒂岡獻唱
運將載到縱火犯 基隆警卻掛電話
市場信心保守 中鋼內銷鋼價降1.3%
毒販男才打輸女兵 又涉嫌撞死人
回應反酒駕團體 綠：郭正亮已受裁罰
日股收紅 汽車股領漲
傳陸製殲-15已量產 至今18架
揚言退出聯合國 菲總統：只是開開玩笑
台設計師演繹秋冬時尚 大秀剛柔並濟
彰安國中交通車通車 家長免擔心
廈門1年2副市長違紀下台
亞力拚搶晶圓雙雄訂單 目標7億元
聖和專案9/2啟程 陳建仁任特使訪教廷
青年團隊助改造 老厝新生社區樂
寶可夢提案 國民黨交政策會研議
紙箱藏走私香菇 高雄港查獲近21公斤
義大利強震 台生目前未傳出傷亡
台大機械系考題違性平 遭罰3萬創首例
義大利過去100年強震一覽
中秋連假 股市9/10補行交易
iPhone 6傳螢幕閃灰條 觸控變遲鈍
黨部主委直選 國民黨中常委支持
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
潘文忠：會考為北北基標示 卻綁住全國
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲） (更正報)
婦人被指涉擄人勒贖 遭詐騙70萬
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙） (更正報)
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東海學生設計簡易骨折固定器 IDEA奪金
創黨30週年 民進黨將重回圓山飯店
血管瘤曾爬滿臉 3歲女娃勇敢抗病
時隔5年廣州再次舉辦台灣名品博覽會
風災打剩下的 他轉念捐出老欉文旦
日代表訪北京 中日將有政治對話
新台幣回穩 收盤小貶6.6分
汽車以租代購 和運租車新優惠好誘人
又傳醫療暴力 新光醫師遭棍棒毆打
維護難民兒童安全 慈善團體啟用搜救船
經濟部：Google想買綠電而非蓋電廠
試題違性平遭罰 台大尚未決定是否申訴
洪慈庸協調爭取 后里居民享納骨塔優惠
Pokemon對戰弱點曝光？攻道館只要2步驟
純萃喝將提成分安全文件 不退出星市場
照顧者也要休息 家總辦喘息學院
菲政府與菲共同意 杜特蒂任內結束叛亂
8旬老婦街頭為家 社會局這10萬她等10年
新北高中職以下校園周邊 9月起禁菸
港股收黑 3週單日最大跌幅
醫師遭棍棒毆打 新光醫院將提告
Netflix推新影集 改編自清秀佳人
桃園智慧區里系統 簡單方便好用
傳李嘉誠出售中環中心 陸買家出價
讓人民陳述意見 內政部率先推聽證制度
桃園3歲女童腸病毒重症 幸已痊癒
6.2強震襲義大利 官方數據指至少38死
兆豐案 謝金河喊冤：未指涉前第一夫人
澎湖3消防員購食綠蠵龜 檢偵結起訴
請益尤努斯 柯文哲要檢討公營當舖
清潔用品禁用塑膠微粒 藥妝業紛響應
美老牌女星雪兒猛轟川普：有如希特勒
鈊象攜手唯晶 三國戰紀OL正式上線
強震侵襲蕃茄培根義大利麵的美食家鄉
馬英九單攻玉山成功 破越級挑戰質疑
漁船澎湖海域失聯1天1夜 仍下落不明
菲漁民不知撈到稀世奇珍 放床底多年
緬甸汽配展 商機上看2400萬美元
G20峰會 除巴西沙烏地外領袖全到
運動迷注意！台灣大寬頻29日起轉播美網
王毅談北韓 提三個反對三個堅持
房屋稅調漲 台南市政府：依法執行
港媒：解放軍將大規模重組陸軍
準備子女教育經費 2/3家長從國小開始
帝寶每坪成交290萬 去年價格雙冠王
南寮抓寶嗨到凌晨 居民氣到想潑水
朱立倫勉新北選手 再戰2020東京奧運
嚴管 陸P2P貸款上限個人480萬
禮券電子化搭APP 台灣家樂福領先全球
太小又會漏 智利要民眾停用陸製保險套
規模6.8強震襲緬甸
南韓：北韓發射飛彈只會自取滅亡
雲品國際獲證交所通過上市
邊開車邊抓寶撞死人 日本首例
特斯拉S型新車 世界跑最快量產車
義大利強震 外交部：暫無台灣人傷亡
泰提款機遭盜領 疑與台灣一銀案有關
苗縣贈閱讀禮袋 家有新生寶寶快領取
放寬高中服儀 潘文忠：助美感教育
群聯設特別委員會 求併購透明公正
重返工資談判？資方提2訴求
緬甸中部規模6.8強震 曼谷孟加拉也有感
男子砸店撞警逃公墓 警搜山逮人
台股除權息旺季 7月M1B、M2黃金交叉
台達電總部 獲白金級建築改造認證
蔡總統：整合中央地方民間 長照三贏
高雄查獲走私火腿等約12公噸 市值千萬
為90元打10年官司 奧地利男子終勝訴
杜特蒂准許線上賭博繼續 但提2條件
創世紀旅行社倒閉 陸委會：原因待了解
土國改課反傾銷稅方式 有利台廠出口車胎
業者倍漲垃圾清理費 高市府籲合理收費
憂Pokemon侵隱私 歐洲議員要求調查
漢光演習 澎湖防區演練反空降
北京動物園老虎咬死人 園方不必扛責
緬甸強震 外交部：目前無台灣人受影響
近千必要藥品列管 藥廠缺藥未報將開罰
義大利6.2強震 孩童瓦礫堆下高聲呼救
中日外長會面 同意加強東海問題對話
好市多年費越漲越旺 黏住消費者3秘訣
今彩539開獎
大福彩開獎
土耳其清剿敘邊聖戰分子 攻入敘利亞
中韓外長會談 溝通THAAD無結論
布基尼愈禁愈夯 網路銷售勁升200%
義大利強震 政府致哀慰問
美國原油庫存增 國際油價下跌
南韓在世慰安婦可望獲日支援千萬日圓
緬甸強震 代表處：?未有災情傳出
玉山攻頂後 馬英九9月泳渡日月潭
緬甸中部6.8強震 至少1死60座佛塔毀損
大福彩 頭獎槓龜
義大利強震 曾毀阿西西聖方濟各教堂
今彩539 頭獎1注中獎
挪威總理迷寶可夢 出訪空檔不忘抓寶
義大利6.2強震 死亡增至73人
北京警示日澳勿入南海 美動作頻頻
義大利強震災情慘 足球賽開踢前先默哀
法國海灘穿布基尼遭警盤問 網友抱不平
北市勞動局：限威航29日前完成勞資協商
義大利強震73死 3城鎮夷為平地
石油類股摜壓 美股開盤有跌有漲
安倍會中日韓外長 盼今年舉行領袖會議
證交所105年全國教師證券知識研習營圓滿完成 中秋休市擇日補行交易
集保舉辦金融科技座談會 力圖開放創新
海山管樂榮獲「濟州島U-13國際管樂比賽小樂手」金牌獎
義大利6.2強震 已造成159死368傷
中颱獅子山明恐變強颱 赴日要注意
蔡英文首度視察漢光演習 親校聯勇操演
北京奧運中國舉重金牌藥檢未過 陳葦綾有望遞補金牌
東京膠囊旅館改頭換面 外國遊客瘋體驗
阿富汗美利堅大學遇襲 至少7死30多傷
富邦產險旅平險卡式保險 申辦「卡」方便
佛都天搖地動 緬甸發生芮氏規模6.8地震
酒醉滋事的土國駐台副代表 已出境回土國
強冠餿水油案 董座葉文祥重判22年 罰1億
維多麗亞酒店NO168 PRIME敦化店【仲夏好食光．夏日輕食料理】
老爺大酒店 北海道秋刀魚祭
三高患者注意！眼中風當老花 恐致失明
美利堅大學喀布爾分校遇襲 12死30傷
阿美族豐年祭 豐收與情人夜同慶
2016年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會 臺灣衍生性商品市續創佳績
臺灣企銀率先開路 300億銀彈力挺五大創新產業
群益深証中小板ETF加掛人民幣受益憑證8月26日掛牌交易
愛抱怨工作嗎？ 研究：愛抱怨工作者 身體較差
戰亂、乾旱 奈及利亞查德湖5萬孩童恐餓死
法院：考量到公安問題 大巨蛋可部分復工
FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會 全球專家齊聚交流建言
北韓射潛彈 美日要求召開安理緊急會議
阿富汗美國大學遇襲 學生推文求助
意圖走私美戰機發動機 華裔婦判50個月
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
義總理：地震造成至少120人喪生
投資人信心恢復 歐股連3漲
阿富汗美利堅大學遭襲 至少1死14傷
安理會決定召開緊急會議 討論北韓問題
土國戰車協助下 敘叛軍攻占IS盤據城鎮
手榴彈扔進教室 阿富汗美利堅大學濺血
太陽系旁發現適宜人類居住行星
美庫存量意外增加 油價跌至1週低點
中華民國新任駐英代表林永樂抵英履新
製藥類股賣壓沉重 美股下挫
義當局：地震死亡人數增至159人
恐伊斯蘭情緒 歐洲穆斯林夾縫中求生存
英官員：歐低技能勞工需申辦工簽入英
寶可夢商機夯 溫泉業者推抓寶專案
學華語正夯 華測會首辦命題研習
廉政教育向下扎根 高雄警辦誠信體驗營
漢光最大規模實彈科目 聯勇操演登場
老糖廠變身 仁糖文創入圍世界建築節獎
歐美股不同調 買盤觀望強棒短打
功能性鼻整形 解長久鼻塞之苦
火砲實彈射擊 金門砲兵雷霆萬鈞
這麼多癌症 全部與體重過重有關
全球最大飛行器第2次試飛 失敗告終
高血壓眼中風 一覺醒來視力剩0.2
太陽好曬 全台紫外線過量
女童代母職照顧弟妹 社會局追蹤協助
台股開盤漲17.09點
義大利強震至少159死 救難人員徹夜搶救
新台幣開盤升3.2分
解污染 時代力量：台塑六輕不能迴避責任
太陽能電池減產衝擊 矽晶圓重挫3.48%
富邦SY認購權證今起預收款券 5分鐘撮合
大陸豆瓣要拍電影 鼓勵年輕編劇
漢光聯雲操演 圓滿達成任務
阿富汗美利堅大學遇襲 2槍手遭擊斃
結合建築美學與茶道 茶商譜觀光新亮點
面板女王白為民來台 臨時取消演講
李大維訪瓜地馬拉 晉見瓜國總統
佯稱水電工行竊 沒帶工具露餡被逮
法國消費新趨勢 買得少但買得更好
法國製造未必貴 價格之外還有社會考量
許舒博擬拜會林揆 爭取長照險扣除額
法國人的巧克力 包裝一字排開如插畫展
Sony傳9/1亮旗艦新機 對尬蘋果三星
德國阿默湖畔展現台灣風情
阿根廷慈濟七月祈福
新台幣早盤升1.9分
中市2車對撞獨留傷者 駕駛不知去向
劉德立拜會巴拿馬國會前外委會主席
陪跑戈壁馬拉松 英男與狗戰友千里重逢
哥倫比亞與叛軍達協議 結束52年內戰
蔡總統首度視導漢光 實彈操演戰力精準
北市長安東路疑兩男互毆 掛彩送醫無礙
陸民為母辦壽宴被罰 官媒批不合情理法
威潤搶攻北美 新品登無線通訊展
新台幣走貶 國內油價下週恐漲1角
政府與叛軍達共識 哥倫比亞可望停內戰
內政部衝20萬社會住宅 規劃方案啟動
漢光聯興兩棲登陸 加祿堂三軍聯合作戰
男疑遭鈍器攻擊 頭破濺血陳屍自宅
金正恩讚潛射彈道飛彈成功試射
蔡總統頭戴鋼盔 首度視導漢光演習
內科綠色運輸試辦計畫 搭30次換好禮
台經院景氣動向調查 製造營建升服務業降
中市自來水管破裂 騎士摔傷送醫
原相茂達除息齊漲 盤中填息逾3成
尋歡不舉殺酒店女姦屍 二審仍遭判無期
苗栗又傳詐騙 佯稱兒子欠錢要斷手腳
友達群創吃定面板缺貨 外資評優於大盤
美資安公司：亞太企業遇駭反應慢半拍
蔡總統視導漢光 哀悼戰車翻覆死亡官兵
台灣大攜思科Jasper 物聯應用助攻營收
新軍事戰略 蔡總統責成國防部明年初完成
男童鼾聲如雷難臥睡 扁桃腺肥大惹禍
蔡總統保證 單兵裝備提升為優先項目
響應新南向 教育部提8大政策
電子金融勁揚 台股盤中重登9100點
仲琦子公司互動國際 9月中上櫃
戰車翻覆罹難官兵 蔡總統哀悼並追晉
基隆招考清潔隊員 千人報考爭4萬薪
日媒：首艘陸產航空母艦 可能部署南海
三星Note 7在韓傳爆炸 拖累散熱雙雄走跌
郭金運殺女侍遭判無期 還押時鞠躬道歉
研究：阿拉伯之春地區平均壽命驟減
北市查核停車場 17家無照營業
詐騙刑責推動修法 可判10年罰金1億
小資族享專業代操 保單理財輕鬆規劃
陸男自稱乾隆皇帝謀財 富婆受騙
督導數位經濟 唐鳳任政務委員
警察照護基金會啟動 家屬哭說是真的
土國副代表酒醉滋事 確認無刑事豁免權
北市餘屋少 住展：買氣差仍是一灘死水
義強震餘生 女童受困17小時獲救
陳國恩：5年內解決警力不足問題
油價跌 中石油上半年利潤縮水9成
東南亞來台留學 教育部喊每年增2成
VR開發者最愛平台 宏達電Vive摘桂冠
六輕影響研究 詹長權：要思考解決汙染
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
印尼破獲跨國販毒集團 2台灣人被捕
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
鴻海力抗外資連9賣 除權息行情暖身
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
推動社宅 葉俊榮：須解決土地經費困難
陸遼寧號艦載機起降訓練畫面 首度曝光
中央地方合作 國家歌劇院將納文化部
修剪行道樹打落蜂窩 蜂群追福州路人
食安缺人才 北醫大設碩士學位學程
黨產委員會名單 國民黨：綠油油
土國副代表無豁免權 外交圈傳不在台灣
寶可夢拚經濟 孫明德提台版限定姜子牙
時代力量：正本清源 解決汙染源
土耳其副代表無豁免權 檢方將依法辦理
義強震殘景駭人 1歲半嬰睡夢中死神召喚
35歲任政務委員 唐鳳：期許作公僕的公僕
傳李鵬兒子將出任山東省委書記
中鋼第4季內銷報價跌 股價也跟著走弱
中信金明發股息 估尹衍樑30億入袋
新台幣中午升7.3分
海外直接投資占尼加拉瓜生產毛額10%
自疑鬼月撞邪 女子險被騙18萬元
老人沒自信 調查：4成自認是負擔
半夜酒後嗆聲互毆 基警快打壓制
聯合國報告：敘利亞伊斯蘭國使用化武
副總統：新政府拚綠能 攸關台灣永續經營
麻豆文旦出貨旺 郵局設專責分流中心
喀布爾美利堅大學遇襲 包括槍手共14死
國家歌劇院26日啟用 制服搶先曝光
社福中秋月餅訂單流失 基金會助行銷
長灘島被捕台人前科累累 台商搖頭
藍營公布閣員滿意度 民進黨團盼續努力
義大利強震 外交部致函關懷慰問
564旅官兵心理建設 聯勇操演展精實戰力
漢光演習 熱源消失標槍飛彈未發射
唐鳳任政委 立委余宛如：掌握數位法規
霍格華茲咖啡廳 抓住哈利波特迷的心
侯友宜籲成立審議小組化解員警用槍爭議
營建業景氣21個月新高 公建成保1關鍵
法務部首位女主秘 林秀蓮出線
台越林業相挺 梯田造林交流增互利
變臉真人版 美毀容消防員換回正常人生
兆豐案曾銘宗遭質疑 他用4張圖自清
日矽併待海外審議 股臨會時程有影
血清馬遭拍賣惹議 疾管署擬改轉贈
唐鳳接政委 林之晨：她創業經驗幫助大
兆豐案喚風控意識 資誠：有改善空間
韓慰安婦團體拒日10億日圓賠償
義大利強震 罹難人數攀升至247人
離岸風電2025年目標3GW 經部階段式推動
主管開放政府 唐鳳先開平台讓媒體問到飽
聯電Japan社長：日半導體觸底 有機會
國考申請閱覽試卷 106年4月起施行
新北警模擬系統 反應慢恐遭彈襲電擊
新生北路建物3級火警 警消馳援
許忠信：兆豐應對蔡友才提民事賠償訴訟
和川普同樣反體制 英脫歐大將站台相挺
富比世亞洲上市50強 菲3公司上榜
面板旺到年底 分析師看好第3季轉盈
生展生技獲利衝 9月下旬上櫃
婦人廟裡拜拜燒金 竟擲百萬真鈔
花蓮市長補選 民進黨籲青年返鄉投票
工研院肌肉訊號量測 讓凌空操控成真
資方重回談判桌？蔡練生林伯豐口徑一致
華映訂單接到年底 拚車用面板不缺貨
市民大道民房火警 男子三度灼傷送台大
立委學者建議 資安處最好是獨立機關
尼加拉瓜國會批准簽署台尼民航協定
活出彩虹人生 肌萎症林宜萱逐夢當社工
陸又傳學費遭詐騙 疑訂票平台洩個資
《點點地下城》紓壓手遊 雙平台同步上架
日封裝材料深耕 矽品點名隱形冠軍
無人計程車載客 新加坡上路
高雄市警副所長辦公室舉槍自殺
一個都不能少 中原大學扶助老農弱童
告媒體不實報導 賴素如勝訴
台股收盤大漲98.09點
洪秀柱：黨產委員會意圖置國民黨於死地
兆豐銀案 北檢傳喚副總及法遵主管
反南鐵東移 團體代表入總統府陳情
台股漲98.09點 收9115.47點
澎科大行物流系 獲科技部大專計畫全國第一
台塑河靜鋼廠58項違規 32項改善
慢飛天使推中秋禮盒 澎湖府會首長認購
華映莆田6代面板產線 明年第2季量產
9月台指期漲 118點
9月電子金融期齊漲
富比世菲國10大富豪 華人占6席
男子謊稱老闆裝熟 借錢後一去不回
兆豐案還沒完？ 資誠：未爆彈恐在香港
法國潛艦資料外洩 印度政府下令徹查
金門低碳住宅綠電賣台電 月入6000元
兆豐銀案 北檢傳喚副總及法遵主管
玉山銀成立反洗錢部 員工取得國際認證
陸奧運女排主攻手 當年原沒有出生權利
許厝遷校爭議 李進勇溝通再溝通
南鐵案 內政部：依法已完成審議
選黨魁蓮舫現勁敵 前外相前原誠司
男遭鈍器攻擊陳屍自宅 檢警朝他殺偵辦
血清馬貢獻大 陳學聖籲不要再標售
為替兒捉寶可夢 男子酒駕捉寶遭逮
中日韓外長會 學者：低調達共識
林全：盼台灣站在工業4.0起跑點
林全：唐鳳接政委 工作與以往不太一樣
夏普第3款新機登台 Z2抓寶機亮相
日股收跌 能源股下挫
漢光演習有人空拍 警方制止
兆豐銀案 北檢訊後請回梁美琪陳天祿
車手幸運戰袍不給力 遭警逮捕
唐鳳曾舌戰群雄 助課綱審議記錄公開
環團批環評外審黑箱 業者：非程序外審
電金策動漲勢 台股大漲近百點
塑化劑可代謝不成立 消基會團訴二審贏了
唐鳳任政委 林全：盼讓開放政府推動更順利
工會抗議沒健保 南山：業務員非一般勞工
國中肄業駭客怪才 唐鳳入閣寫下傳奇
三大法人買超台股79億元
北海岸藝術季 邀林舜龍駐點創作
花蓮市長補選 洪秀柱籲票投魏嘉賢
清大驚見色狼 男研究生潛女宿遭送辦
希拉蕊超吸金 3天募款5.7億元
傳兆豐金涉不當黨產 林全：加速釐清
風力發電招商 魏明谷歡迎國際投資
金融科技來襲 專家籲拋棄製造業思維
美監獄受刑人拒回房 暴打9名獄卒
感染復發 南非大主教屠圖再次住院
林全指示 對兆豐紐約及巴拿馬分行專案金檢
北門郵局都更案 增博物館群和創意中心
壁蝨叮咬鼠蹊部冒紅斑 瑞典男染萊姆病
鴻海投資夏普 林文伯樂觀看待未來發展
屏市61棟日式宿舍群要拆 文化界抗議
北門都更案 擬明年招商4年後完工
週休二日座談會 勞團起內鬨
若砍7天假 勞團28日上街頭
翻車意外後 蔡總統替陸軍564旅打氣
長期腹脹可能是重症警訊 年長者要注意
閣員不滿意調查 林全:盼有批評也有鼓勵
政院修洗錢法 詐騙集團車手將觸法
年金改革委員互批 副總統：應理性討論
舉槍自轟太陽穴 副所長不治
大學生缺錢辦迎新 街頭募款遭批
杜特蒂：東協峰會將不主動提及南海爭議
新台幣勁升1.02角 收31.670元
林文伯：未來十年半導體市場在中國大陸
學童體驗各式職場 學習尊重包容
總統首度親子日 貓女兒蔡想想不出席
3C店內吸安毒 店老闆遭查送辦
駐韓日使：努力落實日韓慰安婦協議
南山人壽業務員沒健保 抗議總統承諾跳票
阿公級太空人 上太空天數創美國紀錄
超商市場飽和 去年店鋪增幅創6年最低
20秒解鎖偷車 羅東竊賊落網
中彰投苗合建資料庫 聯手打擊詐騙
電話嗆警抓不到 通緝犯反露餡被逮
義大利強震 蔡總統表達關切慰問
中華電玩直播 推運動平台FIZIKO上線
林文伯：開放陸投資半導體 可壯大產業
LINE大方送禮 禮品小舖歡慶週年
許厝遷校爭議 雲林要居住環境正義
毒犯開偵防車逃逸 警在彰化逮2嫌
北門都更案 中華郵政為最大地主
市府抗告遭駁回 遠雄：大巨蛋回歸專業
漢光演習模擬攻台 共軍：台獨才是威脅
金融交易防弊 區塊鏈技術全球發燒
蘇東坡教養生：早晚盤坐 擦腳200下
強冠不服重罰 高市衛局：二審重判理由同
IBM：IT產業將產生質變 為客戶找利基
徐莉玲評制服：坐18年色彩監牢
保育類黃頭陸龜 台北關查獲扣押
美非營利組織要求 911暫停競選活動
看到士官兵迷彩妝掉了 蔡總統這樣說
不怕景氣冷 鮮活果汁今年要比去年成長
哈爾濱一游泳館 傳2百名兒童病毒感染
長灘島案 菲方發現尚有漏網台灣人
鳥展不設框 鳥記者：鳥屬於天空的
風控趨嚴 境外公司開戶比借錢還難
新南向政策 林文伯：政府思考太簡單
拿不到贖金 菲恐怖分子再斬人質
仇和收賄案一審開庭 當庭認罪悔罪
兆豐海外金檢 丁克華：最快下週一展開
台中歌劇院嫁入文化部 預算4.5億
寶可夢風潮燒 台灣之星業績飆
捐贈國家歌劇院 林佳龍：不捨但開心
桃園男子疑久病厭世 魚池輕生
大巨蛋復工範圍 法院：北市遠雄應協商
男要攔查警儘管搜 保溫瓶藏毒遭送辦
花敬群：社會住宅78％落在北北基桃
男狂打報案電話練肖話 苗縣首件送辦
男女同出操同睡一室 挪威女性當兵去
模範警察自轟 家屬不捨見最後一面
三餐不定壓力大 5大腸胃問題找上身
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
HONDA超跑NSX馬力強 極速308公里
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
電線桿跑到路中間 民眾呼太誇張
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
高雄市警舉槍自殺 非輔導對象
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
香江論壇登場 藍綠共聚論兩岸僵局
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
地價調漲 張廖萬堅爭取學產地租金減收
食安把關 馬祖岸巡攔截走私農產品
唐鳳入閣 張善政：新政府夠大膽
陸媒：綠營欲城市交流 表態須勝柯文哲
美聯準會主席發表演說前 港股收平盤
北市機關學校屋頂 廠商可設置太陽能板
共軍：部署THAAD 像開潘朵拉盒子
山林水承銷價54.2元 9/8掛牌上市
毆打幼子成植物人 男子遭起訴
雞籠城隍文化祭 3歲小家將發鹹光餅
助行銷地方農產 台首大研發文旦大餐
旋轉拍賣優化商品搜尋 挖寶更容易
無人機送披薩 紐西蘭達美樂今年將開跑
吳豐富不服遭押提抗告 高院駁回
因應高齡化加裝昇降機 內政部放寬標準
台大考題遭罰 護家盟：教部無權定義婚姻
嘉義冰品抽驗 知名咖啡店冰塊生菌超標
南苗眷村變身綠地遊憩區 居民稱讚
共軍：環太軍演 遭美限制參演項目
外資回頭 新台幣勁揚1.02角
男遭鈍器攻擊陳屍自宅 同住友人涉案
共軍：堅決反對日美聯合巡航南海
雅加達機場資訊擺烏龍 台灣變中華台北
部分人士赴港遭拒 陸委會表達嚴正立場
易華電上市前遭搜索 稱營運正常
國際美食節登場 台灣美食國際化
唐鳳入閣 管中閔：值得豎大拇指
藝術駛進各鄉鎮 竹縣文化列車啟航
綠蠵龜回來了 80幾隻幼龜奔向海洋
陸2自製鑽井平台 將用於印度洋作業
臍帶血移植 病童擺脫輸血夢魘
深港通 陸證監會副主席：確保年內開通
高市府：中鋼中油董事長人事權在中央
潛射彈道飛彈試射成功 北韓歡慶先軍節
代號熊貓袋鼠 中澳將聯合軍演
國家歌劇院試營運在即 衝擊周邊交通
民團抗議政院版住宅法 打壓弱勢居住權
泰國總理：曼谷市長等2官員停職
印度內閣通過禁止商業代理孕母法草案
兆豐銀案約詢蔡友才？金管會這樣回應
用自己照片被說侵權 攝影師求償445億
唐鳳最年輕政委 李雅卿實踐教改自學典範
房市露曙光？土建融餘額連3衰後首轉正
石斑魚外銷減 轉攻國內高價市場
證交所辦金融科技座談 聚焦洗錢防制
加拿大允許女騎警包頭巾 包容多元宗教
唐鳳入閣會很痛苦？黃士修貼文網路熱議
茲卡升溫 美佛羅里達州再增2疫區
陸委會：城市交流回歸城市交流本質
李世光：軟硬整合 創造最高附加價值
四物湯恐催生子宮肌瘤 中醫師公會澄清
媒體是寶或怪獸 陳國祥出書探討
澎菊之音傑出演藝團隊聯合巡迴公演
雲科大副教授任公司董事 監院彈劾
擴大投資拼經濟 行政院備3400億銀彈
花蓮玉里鎮長任公司董事長 監院彈劾
中租-KY前7月每股賺 3.68元
男子酒駕屢遭取締 騎車衝撞派出所
高雄茄萣4學生海邊玩水 2人被捲走
LINE安卓版6.6.0釋出 大頭貼會動
日自民黨研擬修黨章 延長安倍任期
敘利亞庫德民兵 傳退至幼發拉底河以東
拿滾水澆燙同性戀人 美恐同男判刑40年
旗山疑似虐狗案 高市動保處續查
力行產業道路況差 南投縣府著手改善
法國傳奇針織女皇不敵病魔 享壽86歲
遠傳機器人打卡上班 估業績成長25%
跨境電商銷售勞務 擬廢3千元免稅門檻
謝金河：沒房地產廣告 媒體提早進寒冬
父親看唐鳳：對生命的痛苦很敏感
施政滿意度跌 李世光：我們其實蠻認真
中信銀推大中華攜手飛卡 一次抓4家航空
俄大規模臨時軍演 軍隊進入戰鬥模式
勞陣：低薪普遍 建議提高青年所得
偵防車遭毒犯開走逃逸 警逮3人
北市大直橋玩獨木舟溺水失蹤 警消搜索
中日外長會談 北京：未討論南海問題
美韓談判代表商議 因應北韓射彈挑釁
陳副總統9月訪教廷 北京提一中原則
中信金購併再踢鐵板 併信銀國際告吹
外資布局期現貨 淨多單逾8萬口創新高
接見尤努斯 蔡總統談慈善精神
?魚潛艦資料外洩 印度：無礙國安
段行建與彭(雙)浪 觸控展相見歡
林克穎申請保釋未果 還押監獄
印度窮人悲歌 扛妻子遺體走10公里回家
李克強：中日關係雖趨改善 但仍脆弱
何志隆燒出翡翠青瓷 以身為台灣人為傲
蔡總統：這是一支保家衛國的軍隊
市長出面干預 多倫多抓寶勝地精靈大減
推國機國造 國防部辦航空產業發展論壇
長榮海運優化大陸至印巴服務網路
今彩539開獎
台灣近5年對外投資 集中對岸與製造業
全聯集點抓住媽媽的心 續推廚具精品兌換
風險控管 丁克華：金融科技要有最低門檻
復興空難 澎湖地院首開刑民事準備庭
威力彩開獎
邱素貞瑜伽無預警停業 北市撤銷立案
助攻邊境城鎮 土耳其坦克續進敘利亞
土國副代表滋事 外交圈爆隔天速離台
總統府:海基會董事長 確認就會說明
星粉絲靜待 純萃喝申列核可食品添加劑
日資助基金會 支付韓慰安婦每人1億韓元
大象螞蟻說引爭議 黃志芳澄清
哪些國家對天災最無力 萬那杜第1日本17
抑制房地飆漲 傳上海又考慮收緊房貸
不當黨產具政治性 檢協會：不宜介入
跟習近平握手 傅園慧：我不洗手了
日自民黨幹事長：應容女性擔任天皇
王金平明確婉拒 不接任海基會董事長
宏達電開發者大獎 50萬美元求創意
FBI文件：中廣核強迫美專家交出核機密
年金改革分區會議 預計10月展開
高雄2男學生海浪捲走 無生命徵象
澎湖海巡查扣越界陸船 查扣重罰
北韓試射飛彈後 日富士山展開實彈演習
明星飲料在港爆炸？統一：不可思議
加拿大新政府將立法確保變性人權益
豪宅不降反漲 全台第6高價在大直
香港發現首宗茲卡病例 外地傳入
上任百日感想 總統：不因困難就不做
威力彩開出頭彩 台中1人抱走9.6億
崙背鄉長涉鄉有地私用 10萬元交保
靜待葉倫演說 歐股盤中震盪下滑
威力彩9.6億頭獎 1注中獎
反對砍7天假 工鬥28日上凱道
今彩539 頭獎槓龜
科技救災過度誇大 破爛基礎建設仍難救
緬甸強震毀佛塔 當局評估毀損情況
加彭總統大選 現任總統有望連任
跨性別者入閣 白宮與五角大廈有先例
越南女為領保險金 雇友砍自己手腳
陸學者：推動台灣名義入聯 兩岸攤牌
前總統納丹病逝 安倍晉三夫婦抵星弔唁
義震災死亡數下修至241 檢方調查究責
張志軍上海會吳伯雄 談兩岸關係
亞洲老化速度冠全球 2030台灣老人占1/5
能見度增加 美跨性別人口增至0.6%
美國提名金墉 續任世界銀行總裁
巴西參院對停職總統羅賽芙展開彈劾審訊
羅馬尼亞昔歐盟最貧之一 今科技新寵
共黨統治奠基？羅馬尼亞科技新創的光明與隱憂
〈時評〉誰需要傳統媒體？
外交部：捐贈50萬美元予ASF 支持APEC安全政策
「不讓你一人面對！」警察公傷照護基金上路
蔡執政百日滿意度近死亡交叉 內閣人事受批評
復興手球隊傳承榮耀淬練冠軍 匈牙利國際賽及媽祖盃全國賽接連奪冠
iPhone 6程式碼發現漏洞 遭駭客「越獄」
全球首項無人機外送 紐達美樂送披薩到家
逾300位Airbnb熱心房東 免費借宿義地震災民
資安公司：網路遭駭 亞洲最後知後覺
罷工不成虐殺部長 玻利維亞煤礦工手段激烈
難民中淘金 北歐的新科技人才
「咀嚼無糖口香糖」能翻轉醫療？專家：預防早公衛支出就少
日本設計師佐藤在台北 透過窗戶看nendo的作品
〈時評〉外國能為什麼台灣不能？
香港出現首起茲卡病例 採警戒防疫措施
法國布基尼禁令待定奪 倫敦市長也批評
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
憂脫歐 英投資人7月提領10億英鎊基金
巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判
CNN：波斯灣美艦對伊朗艦艇發射照明彈
伊朗攻擊艇騷擾 傳美艦3度開火警告
聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑
義強震增至250死 8歲女童捨命救妹
多倫多傳十字弓攻擊案 3人中箭身亡
伊朗將參與OPEC會談 油價上揚
希拉蕊支持度首見破五成 遙遙領先川普
觀望聯準會主席演說 美股收低
伊朗艦艇逼近美艦 美批升高緊張沒必要
海外念博士增途徑 教育部魯汶設獎學金
波灣風雲緊 美艦對伊朗艦艇開火示警
肯尼變公主 美糕餅店挺平權引論戰
好萊塢女星抗議EpiPen自動注射器漲價
矽品林文伯下圍棋 領悟企業可亂中求勝
納美仕提升台廠產能 年底追平日本廠區
家常的最美味 咖哩鮑菇燒雞腿上菜
環球東方舞嘉年華 台灣首登場
檸檬片敷臉美白 少女臉冒黑斑
高雄永安大啖石斑 抓住暑假尾巴一遊
花木蘭媒婆造型拍照 美女生網路暴紅
海撈逾20億 巨石強森片酬稱霸
外資期現貨翻多 台股可望突破9200點
大園車禍 騎士困吊車底死亡
美水電工潛入泥水修漏水 照片打動人心
遊客移民湧濟州島 犯罪4年激增3成7
新台幣開盤升2分
台股開盤跌18.45點
子宮陰道脫垂 懸吊手術解決煩惱
大陸狀元村 16年出270名大學生
兩輪天使 越野摩托車騎士投入義地震搜救
亞太跨境不動產上半年投資 陸資翻倍買
紙風車劇團嘉市演出 邀童歡度週末夜
蘋果系統漏洞 點擊連結就被裝間諜程式
傳兆豐銀巴拿馬也要查 金管會表示尊重
前進麥寮再溝通 李進勇網路直播
漁船玉豐春失聯3天 船損人亡拖往金門
伊朗入OPEC會談 國內油價下週擬漲1角
北投圖書館棧道損壞 北市圖：因寶可夢
基隆海巡隊威力掃蕩 扣大陸漁船
親民 杜特蒂考慮總統府改名
虹冠電攻進微軟遊戲機 除權息股漲
比利時1處運動中心爆炸 1死2重傷
多倫多十字弓殺人案 嫌犯被捕
新台幣平盤整理 早盤貶0.4分
陸90後美女買房騎哈雷 向男友求婚
促進亞太合作 台捐APEC50萬美元
急診暴力頻傳 其實這一科醫護人員最慘
港媒：中美將承認氣候協議
義大利強震 至少8名外國人罹難
遭勒索病毒鎖定？ 台灣病毒量亞洲第2
全台紫外線過量 中部PM2.5濃度高
SF世界盃27日開打 全天灑櫻花抓寶
雲南追蚊人 研究蚊子以身為餌滿腿包
中光電110吋拼接電視牆 秀出超窄邊框
中部空品差 環署：颱風外圍環流影響
Google網頁玩遊戲 搜尋關鍵字馬上玩
台企銀備妥300億 力挺5大創新政策
台灣民政府縱火案 起訴前北市議員等4人
搶攻少數族裔 川普希拉蕊互控種族歧視
光陽搶攻復古車客群 LIKE車系上市
中市抽驗飲料店茶葉吸管 48件全合格
女童扛家務湧善款 校方：逾百萬已足夠
潘基文將出席大陸杭州G20峰會
貿協組團十月訪多倫多 辦台灣產品日
大埔張藥房重建 內政部評估法律路徑
比利時運動中心疑瓦斯爆炸 1死4傷
嘉縣小英之友家庭日 邀偏鄉童看電影
歐巴馬進入虛擬實境 介紹國家公園之美
李晏榕：黨產議題非常值得研究
華航首架A350出廠 試飛後Q3交機
等待葉倫談話 台股盤中狹幅震盪
大陸民企500大 華為營收居榜首
龍潭8旬婦失蹤3天 奇蹟尋獲人平安
台灣助宏國防災 災害監測訓練結訓
美2修女陳屍家中 疑遭非法闖入刺死
台股資金派對未歇 投信：要居高思危
二戰後靠奧運翻身 謝金河樂看日本接棒
喚起兒時記憶 台東週末2場藝術饗宴
尼加拉瓜紡織業穩定復甦
矽力-KY股價創新高 早盤大漲半根
桌遊教特教生 王志淇返鄉任教獲獎
航空論壇 賴清德：國機國造國防自主
陸生遭詐騙身亡 陸網路詐騙業百萬人
迎接世大運 北市設燈光綠雕
THAAD爭議中 韓泡菜重獲大陸訂單
消弭勞資緊張 李世光下午會工商團體
邱素貞瑜伽天地求償登記 月底截止
南海情勢升溫 廣東加強國防教育
多明尼加上半年經濟成長7.4%
有網路就有生機 義籲地震災區解鎖Wi-Fi
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林口乳牛場乳品檢測 藥物殘留超標
東海岸月光美食競賽 徵件即日開跑
港媒：大陸高分三號可監測潛艇
大鬧急診室毆打護理師 一家五口起訴
北一女未讓座風波 家長會反擊將究責
樺漢強轉投資價值浮現 股價再創新高
長者車禍死亡率高 北市警加強交通宣導
對國保霧煞煞不用怕 豆花妹帶你認識
陳華玉惜別酒會德國各界盛讚佳績
中信金案 特偵組再傳中信銀主秘
港媒：張志軍見吳伯雄 可能談國共論壇
董座遭約談 易華電重挫13%
美青少年向社群媒體說No 人數漸增
新學校也倒 義大利防震能力引批評
新台幣中午升0.2分
福壽未捲食安風暴 董座：關鍵是實在
完成任內未了心願 張善政訪高雄生技業
中日關係低潮 開始尋求破冰
薦馬習爭諾貝爾和平獎 10月底遞件
日援慰安婦10億日圓 韓官員：意義重大
將獲薦爭諾貝爾和平獎 馬辦：不合宜
台中歌劇院開館試營運 伊東豊雄迎客
國民黨團：海基會找誰都不是
自小客疑打滑擦撞對向機車 騎士摔落橋
BenQ 4G行動攝影機 直播如微型SNG車
總統府親子日 蔡總統抱小嬰兒合照
澎湖失聯漁船 金門外海尋獲船長亡
有織邊窄幅梭織緞帶反傾銷令 美再延5年
台灣國際龍舟錦標賽 魏明谷點睛
首波冷空氣來了 氣象局：只是東北風
樂天集團副會長李仁源疑自殺身亡
iOS釋出更新9.3.5版 防駭堵一鍵越獄
龍眼價格飆漲 賓士男停國道路肩採龍眼
愛變裝騷擾夜歸女 百公斤巨漢被逮
聘體育專業人員 多數國營事業未達標
農漁會3年貸款逾6億 助600青年務農
遼寧省人大常委會副主任鄭玉焯遭雙開
控百歲人瑞遭迫遷 民團告水利會違法
亞泥復礦 環團質疑衝擊浪漫台三線
山東遭騙學費增至3學生 2人猝死
心跳停止15分鐘 開心手術7小時救回
許厝分校遷校爭議 地方官方意見紛歧
國美館喜迎105年第100萬名觀眾
柯文哲：推動台北市停車位共享計畫
澎湖秋瘋季不熱更樂 觀光淡季不淡
藍指執政滿意度降 綠盼好還要更好
國民黨指執政成績不佳 民進黨續推改革
一例一休爭議 洪堯昆盼勞資和諧求共識
越南受汙水域海鮮 再採樣送驗
關懷無界限 喜憨兒血友病友齊做餅乾
掃毒 印尼：不會用菲格殺勿論做法
越南軍機墜落 1死1傷
義最美古城慘遭夷平 怵目空拍畫面曝光
美食原鄉震毀 英名廚奧立佛響應賑災
農漁會拓FinTech業務 估4年上線
印度首都區夜間搶劫和輪暴不絕
H&M桃園大江店開幕 送購物金聚人氣
台股收盤漲16.25點
金融科技沙盤推演 集保深耕大數據
中華民國援贈巴公共圖書館資訊設備
民團：台灣要自我正名 政府無可逃避
台股漲16.25點 收9131.72點
宏達電HTC 10 下季升級安卓牛軋糖
花蓮市長萬榮鄉長補選 最後一天遊街造勢
張金鶚新書談居住正義 實踐理想更重要
9月台指期漲 10點
藥殘超標乳品未流出 農委會請消費者放心
9月電子金融期齊漲
外資尾盤奮力一拉 台股收在最高點
韓樂天集團主管李仁源檢方調查前自殺
促台日交流 日月潭與濱名湖締結友好
傳PKK炸土耳其警察檢查站 多人死傷
李克強會谷內 為G20習安會鋪路
割盲腸大出血險丟命 竟是血友病惹禍
納丹病逝 新加坡人心目中英雄人物
新設橋頭地院 強化現代司法品質
仿效日本 新竹火車站前廣場擬視覺延伸
富邦金總資產逾6兆 未實現利益突破千億
中華電信研究院 APP資安檢測獲認證
港大校長：港獨是不切實際的選項
三大法人買超台股44億元
基隆河溺水男子 消防隊找到屍體
義大利強震267死近400住院 逾900餘震
整形過頭 陸女換身分證被要求出示證明
土耳其東南部汽車炸彈攻擊 9死64傷
Nikon全球首款藍牙傳照防水相機 開賣
索馬利亞首都海濱餐廳遇襲 至少7死
Google Play嘉年華回松菸 灑花送福袋
日股收跌 靜待聯準會主席葉倫演說
登山客滑倒腳受傷 保七警上山救援
義強震餘生 修女流血傳簡訊照片成象徵
網路販賣高等級寶可夢帳號 男子被騙
司法院人事 總統府：確認後說明
尋回泰雅文化 馬胎部落感恩節28日登場
回應民調 府：續推改革歡迎監督
副會長上吊身亡 加深樂天集團危機
新設橋頭地檢署 加強打擊犯罪效能
行政院：推動陸客來台 觀光局組團赴陸
未立案幼兒園收孩童 北市開罰18萬
黑函誣警索保護費 男子遭送辦
警偽裝寶可夢訓練師 破詐騙機房
乳牙蛀了沒關係 當心恆齒一長出就蛀掉
義大利餘震逾500次 更多房屋倒塌
蘇花車禍一度回堵 事故排除恢復通行
狹幅整理 新台幣貶 0.2分
台灣美?新南向 進軍菲國市場
7月景氣燈號亮綠燈 17個月來首見
哥國詩人將參加淡水福爾摩莎國際詩歌節
法潛艦機密外洩 印度的聲納規格在內
蔡總統不滿意度升 徐永明：因步驟混亂
教學卓越獎 15國小入圍
百日民調滿意度低 行政院：會全力以赴
缺錢買毒 男子銀樓搶金項鍊落網
勞工7休1 商總：盼排除部分產業
九三軍人節 國防部製作對不起影片
有病要看醫生 7旬嬤力抗7癌
走訪台中國家歌劇院 一窺劇場秘境
王瑞慧接長庚董事長 努力再努力不漏氣
蔡政府執政百日 林伯豐:努力但不見成效
高齡化來臨 保險與基金投入年增8千億
金管會約詢蔡友才？丁克華快閃不回應
僑委會委員長吳新興 拜會薩國外長
執政百日 賴正鎰盼政府拚經濟端牛肉
第六屆公視董事會成立 舒米恩成董事
涉台灣民政府縱火 前北市議員10萬交保
涉侵害頎邦公司營業秘密 2女各百萬交保
烏來泰雅文化季登場 盼重振觀光
打造最好逛的歌劇院 不看表演也想去玩
慶九三軍人節 戰機衝場重機車隊送祝福
馬英九將泳渡日月潭 流放總統魚苗
菲政府和菲共叛軍 將簽訂停火協議
美聯準會主席演說前 港股收漲
蔡總統就職百日 民調：滿意度48.5%
陸客銳減 高雄餐廳推古早味心料理
打擊毒品 林全指示建置防制資料庫
談失業 柯文哲：鼓勵創業增加就業機會
助學子無縫就業 7000個實習機會來了
英瑞-KY攻歐 通路布局年底報佳音
羅承宗將任黨產處理委員 遭爆曾被判刑
兆豐銀案 金溥聰：內控出問題怎扯政治
奧運台灣代表團凱旋歸國 國人接機喝采
北市議員提罷免 柯文哲：認真做事就好
兆豐案 親民黨：政府應速查資金流向
陸首創藏文搜尋引擎 查不到達賴喇嘛
買彩券贏上百萬 男子起貪又調包
奔跑吧兔兔 LINE 3D酷跑手遊上線
預防勞資爭議 勞動部推夥伴計劃
新北第2次聯合婚禮 走浪漫英國風
施政百日民調 彭淮南鄭麗君滿意度高
總統府：憲法未明文限制大法官再任
台股上市公司市值 逼近27兆
印尼民眾朝聖持假護照 警方跨國偵辦
宜蘭南澳山老鼠橫行 檢警偵辦中
臻鼎-KY迎旺季 下半年獲利有撐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中文學館開館 林佳龍：文學走入生活
長庚新董座王瑞慧：努力做到100分
西部第一個復礦案 環委建議二階審查
壽山獼猴異常死亡 高市送驗查死因
景氣逐漸回溫 有機會持續亮綠燈
台電員工南北串連 工會：自發性活動
台灣民政府開車上路 未掛規定車牌遭取締
土耳其卡車炸彈攻擊 至少11死78傷
兒子中風倒下 8旬肝癌婦獨扛家計
公視董事會組成 鄭麗君盼下屆有員工董事
近46萬失業人口 影響10萬多學童就學權益
仲裁協會將辦研討會 促提升國際能見度
生展益生菌原料藥打入雲南白藥供應鏈
失業家庭學童 柯文哲：求學機會被剝奪
臻鼎-KY訂單樂觀 全年挑戰每股賺近7元
虛擬實境拍攝 南湖群峰雲海夕霞全紀錄
重大危安演練 馬祖校園逼真上演
鐵人能通靈 楊傳廣原住民首位廟公
勇闖中台灣2季開播 林佳龍歡迎收看
司法院長將提名許宗力 學者憂違憲
方寸之美國家寶藏 新加坡精彩郵務篇章
辦學卓越 弘光科大取得ISO認證
大法官再任 綠營交公評藍營質疑適法性
蔡友才曾致電財部 表明無身份接受約談
豚草蔓延氣候變遷 歐花粉症患者恐倍增
籲蔡友才說明 丁克華：金融業講道理的
排灣族鄉長辦道教法會 頭目:怎麼會這樣
駐匈牙利代表陶文隆接受匈國媒體專訪
塗鴉大賽28日登場 重現街頭放肆時光
許宗力若掌司法院 黃國昌：看不出有違憲
日本發現罕見深層S波 有助了解地球構造
新北宣傳Youbike 捷安特老董演路人
內湖親子餐廳 附設兒童設施不合格
比利時不一樣 不瘋抓寶瘋抓書
台灣入聯議題 陸委會：應由外交部說明
獅子會關懷澎偏鄉弱勢 送來百萬愛心
男遭鈍器攻擊陳屍自宅 犯案友人遭羈押
反對聲浪大 網路賣酒確定暫緩
為減低少女懷孕祭出機器嬰兒 適得其反
大搞權色交易 陸前國家統計局長遭雙開
北市豪宅交易急凍 松山區最慘
陸：G20峰會將推動杭州計劃
李紀珠接掌新光金 將成首位女總座
靜待葉倫演說 新台幣小貶0.2分
台觀光推廣團前進泗水 盡現台灣之美
澎湖殺人棄屍案 西嶼鄉長兒判18年半
德友響應建築安全 全建案採履歷認證
澎湖新學期 海洋保育教材納國小課程
國民黨籲解除羅承宗黨產委員職務
現役美軍10月起 獲准接受變性手術
參加基本工資審議？資方：與公會討論
10名索羅門群島學生榮獲臺灣獎學金
歡迎來抓寶 神腦50門市灑花
不願摘頭巾 德國穆斯林遭市長開除
菲警察總長發飆 呼籲吸毒者幹掉毒梟
歐巴馬力推跨性別廁所 踢到鐵板
地方政府債務超限 未來懲罰將痛到有感
菲軍方清剿行動 擊斃11名恐怖分子
布基尼關乎宗教自由 法國判例眾所矚目
微風信義封館派對 挑戰1.85億業績
遭批髮夾彎 蔡總統：執政如走平衡桿
美用藥過量死亡案例激增 吩坦尼是元凶
菲政府和菲共簽署停火協議
豬肉外銷日本 要先讓口蹄疫豬瘟絕跡
聽取工商團體意見 經濟部：報政院裁示
被控買凶殺警 王焜弘出庭喊冤
今彩539開獎
大樂透開獎
越南撤銷水產品逐批檢驗 有助台出口
首輪和談落幕 菲政府與菲共簽聯合聲明
星前總統納丹病逝 國葬肅穆哀戚
張志軍：維護一中不變 堅決反對分裂
旅日作家王震緒新作 再獲日文學大獎
毒犯劫警偵防車被逮 1入監1收押
蘋果推出新版iOS 修復安全漏洞
看好日月光 張虔生砸13億元買自家股份
花蓮吉安民宅火警 救出2人無生命跡象
選前之夜 花蓮市區千人遊街造勢
國銀港分行遭疑洗錢 金管會怒斥不專業
中止布基尼禁令 法最高行政法院判定
義大利強震釀267死 找到生還者希望渺茫
華泰經營團隊世代交替 杜俊元淡出傳承
孟買高院裁定 婦女可進入清真寺
精品銷售佳 微風信義封館業績衝2.5億
大樂透頭獎槓龜
擇機首飛 陸長征五號火箭運往海南
日南鳥島海域蘊藏豐富錳核
煙霾再現 新加坡瀰漫燒焦味
今彩539 頭獎 1注中獎
土耳其東南自殺炸彈攻擊 PKK宣稱犯案
頎邦：營業秘密遭侵害 待司法結果
傳周美青是兆豐門神 金溥聰：憑空虛構
Uber總部高層規劃來台 與政府深度對話
法最高行政法院判定 中止布基尼禁令
花蓮暗夜惡火 1死1命危
經濟意外轉弱 美Q2成長下修至1.1%
抓寶用寶可幣 日官方盯上要管
面板關鍵零組件遭竊密 恐不利與韓廠競爭
機車雙載與貨車相撞 女騎士重傷
面板關鍵零組件遭竊密 損失難估算
港媒：共軍在役上將違紀被捕
荷蘭右翼黨魁誓言 當選後去伊斯蘭化
金管會與教育部攜手合作「產學合作實習計畫」正式啟動
颱風外圍雲系 週末北台灣短暫陣雨
政院跨部門會議 拍板持續裁罰Uber違法營業
玖壹壹MV涉侮辱宗教 親自拍攝影片解釋
寒軒高雄商旅8週年 原民風味餐天天免費吃到飽
相遇一百萬朵金針花 快來搭上理想大地賞花海專車
「天成文旅-繪日之丘」與地方合而為一的自在 邀您一同繪下與日的精采對話
機捷北車到桃機 先拼年底通車再達標
盼建里程碑 蔡英文：把民主深化的棒子接下來
愛喝咖啡？ 科學家：基因使然
司法院正副院長 總統將提名許宗力蔡烱燉
Fed主席：美升息挔據 近期已強化
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
Fed是否升息態度開放 歐股收紅
SpaceX飛龍號返回地球時 降落太平洋
義強震罹難者增至278人 部分搜救取消
維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
油價小漲 油市維持疲軟
Fed升息機率轉強 美股漲跌互見
凱瑞：美俄就邁向敘利亞停火達清晰地步
法國布基尼爭議沒完 右派擬提案立法
美元走堅 葉倫指升息可能性轉強
警犬被留巡邏車內熱死 美警遭開除
涉向電玩業收賄 高雄市警分局長收押
希拉蕊海外辦募款 台灣9月舉行
全台最有特色郵局 在小英總統故鄉
高市警局分局長遭羈押 陳國恩震怒
穿梭時空3萬年 八仙洞還給老祖宗
Uber猛燒錢 上半年虧損380億元
最古老史前遺址 八仙洞穿越時空3萬年
出門記得防曬 紫外線高量至危險級
美擴大防疫 血庫需檢測茲卡病毒
神秘踏浪人 八仙洞祖先來自何方
電玩弊案 高雄市3線1星分局長收押
分局長涉貪收押 高市府警局長痛心
靜待葉倫演說 亞幣區間震盪
陸雙創戰略發功 每分鐘誕生8家公司
中國式創客 大陸官方期待新的第一桶金
向下紮根 陸幼兒園到大學創新教育正熱
吳榮泉盼加拿大助台參與ICAO
南下自強號經埔心站 旅客墜軌遭撞擊亡
蘋果傳攻視訊分享App 力拚2017年推出
日東京應化工業 擴大在台投資
義強震災區鎮長：再救出生還者唯有奇蹟
巴西警方建議控告前總統魯拉貪污
深圳土地招標 將蓋全球最大會展中心
竊賊偷同一部機車 又被同樣警員查獲
美國可能升息影響 金價翻落1個月來低檔
調查：巴西9年級生4%曾遭性侵
新北市3歲女童墜樓 意識模糊送醫
雲林尋找古建築 探求美好記憶庫
六角紐約旗艦店開幕 跨足美東一級戰區
網傳止痛藥致經血逆流 食藥署：假的
岸巡二總隊查獲兩通緝犯 移送歸案
蝙蝠俠迷製盔甲 藏23種道具創金氏紀錄
暑假旅遊炫富 陸小學生：不出國沒面子
俞大?應邀向巴拉圭政經菁英演講
台灣民主發展研討會 蔡總統李登輝同台
鵝產地價跌逾2成 雲林縣府北上推廣
大安森林公園路燈 可當手機充電器
花蓮市長萬榮鄉長補選 27日投票
學承電腦威爾斯美語求償登記 31日截止
蔡總統：不害怕爭議 可助面對問題核心
中國野心 美媒分析：像二戰前日本
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸7月規模以上工業利潤年增11%
美研究：無症狀也可能經性行為傳染茲卡
馬英九：我的繼任者該登太平島
節省成本排放戴奧辛 黃姓能源業者遭押
林奏延：推動生醫發展 許多法規須鬆綁
對青年新創團隊 鴻海獨董詹啟賢提3建議
台駐港代表：期望台港交流不受政治影響
國防大學愛滋生案 衛福部確定開罰百萬
高碩泰拜會麻州州長 強化雙邊關係
地表最老男人 長壽秘訣只有兩字
40台企香港招才 提供200職位
最心碎照片 加國老夫婦養老院分居對泣
Pokemon讓孩子沉迷 父母吶喊怎麼辦？
外界關注跨性別議題 唐鳳性別欄填無
警察總長頻撂狠話 杜特蒂：竟比我還跩
蔡總統：就任後遇許多危機 有信心解決
愛滋生案衛福部開罰 軍方將提行政救濟
119APP發揮功能 八德火警8人獲救
家扶兒夢想成小小禮儀師 龍巖助圓夢
隨身帶平安符 男子偷香油錢仍被逮
高鐵站身障青年音樂快閃 吸引目光
川普試圖拉攏非裔 希拉蕊新廣告猛攻
游錫(方方土)：台灣有機農地占比 低於全球平均
父親熟睡 新北市女童墜樓送醫
男子登山不慎摔落 消防局救援中
本土桌遊再惡搞 林昶佐化身鬼王主席
男甫出獄刺殺女店員 一審判10年半
加拿大台灣文化節 向鄧麗君張國榮致敬
國際地科奧賽 台拿4金蟬聯第一
Pokemon Go火熱 日本順勢大賺抓寶財
少用3C 避免眼睛黃斑部水腫上身
高市警分局長涉貪收押 改調警局專員
大學生外宿用品 最熱門是它
臉書熱門話題不用人挑 電腦演算自動來
印尼145歲人瑞感嘆：想離開人世
年金資料呈現 考試委員憂愈辯愈不明
聯合國嚴詞譴責北韓 將採重大措施回應
不滿積欠薪資開槍 警10小時逮人
傳許宗力將獲提任大法官 總統下午約見
開罰國防大學百萬 阿立：抗爭路還很長
SF世界盃電競大賽開打 柯文哲站台力挺
買海洛因送安毒 百公斤通緝毒販被逮
是否撤玖壹壹代言 世大運執委會再討論
新政府百日民調低 陳菊：萬事起頭難
基隆七堵易積水區 市府：10月改善
南京夫婦拒交罰款 用女兒擋警用卡車
李朝成印度演講 說明台灣華語政策
投宿高級摩鐵被拍 夫妻遭勒贖50萬
柯文哲：協助產業角度發展處理電競市場
印尼反恐法案擬增設條款 人團憂刑求
陸研製航空母艦順利 殲15也進入量產
隔代教養 國中女侍嬤至孝獲表揚
義強震滅村 居民：未來在哪裡
林全民調死亡交叉 柯文哲：首年不用在意
玩臉書直播要小心！這些內容一播恐侵權
日中韓擬明年召開東亞文化都市峰會
北市中元普渡祈安祭典 逾千人參與
電競SF世界盃在台舉辦 高手爭冠
投資超跑可擁車分紅 10多人受騙
爭取如廁權 美北卡州跨性別者勝訴
台灣車主買車 逾8成認為省油比馬力重要
地科奧賽趨勢改變 台學生應變奪4金
義大利餘震毀壞聯繫道路 救援工作受挫
彰化家扶中心頒獎學金 魏明谷勉向上
台電大樓變身 掀裙風發電照亮黑夜
玩寶可夢發現鴿舍 順手擄鴿勒贖遭逮
和碩：電子系統控管 避免超時工作
按摩搥背又洗腳 祖父母節場面溫馨
台灣文化藝術月義國開幕 謝俊得主持
這家烏骨雞蛋卵磷脂超多 是平常雞蛋5倍
大型電競活動開跑 3場皆在台北市
Back to list