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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
重慶外貿回暖 出口企業經營持續回升
破獲億元簽賭站 夫婦都是高材生
泰國涼拌沙拉 螃蟹竟然出走
台中舊城區觀光季8月起跑 規劃7路線
孩子書屋8小孩 完成獨木舟環島壯舉
飢餓三十勇士會師 陳菊加油打氣
與海峽互信合售碘片？ 台糖：絕非事實
鴻海：夏普股價變化 不影響投資案
海事畢業生投身遠洋漁業 6人媒合成功
斗六土地公娶妻 信徒備花轎迎娶
林口服務處成立 呂孫綾：做好立委工作
牧草化身健康食品 畜產所技轉
食農教育自給自足 親子搭灶窯烤比薩
美大選升溫 川普：挽袖對付希拉蕊
今年20次 陸3海警船又入釣魚台海域
5成台灣人基因有缺陷 飲酒致癌率高50倍
飢餓三十 A-Lin傅(山昆)萁花蓮場宣誓
前總統李登輝抵石垣島 31日演講
李登輝說移交8千億黨產 李辦：口誤
台語版馬克白 鄭麗君南下欣賞
火燒遊覽車案 遊覽車司機進塔
蔡正元母親公祭 黨內大老出席致意
澎取締非漁撈小組出擊 查獲疑違法電魚
柯建銘：藍不當黨產不再是選舉提款機
視障者定向訓練 人生由全黑轉彩色
澎湖海域老翁溺水 岸巡搶救送醫
反課綱林冠華去世週年 總統臉書標註他
涉嫌策劃攻擊 比利時捕2男
加油且慢！台塑下週汽柴油大降6角
狩獵不是盜獵 原民赴總統府陳情
河南工人施工觸電 村民竟潑水搶救
青海冬蟲夏草過度開採 部份產地瀕滅絕
萬豪劉文治喊重稅 北市府：已給優惠
大熱天農夫田中開耕耘機 疑中暑送醫
UPF亞洲領導者會議閉幕
澎湖七美啟動釣遊醫療 增離島醫療資源
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涉嫌策劃恐攻 比利時兄弟檔落網
澎湖囝仔的春天童玩節 重溫兒時玩意
因應休假新制 林全政院召開研商會議
國道大林段車禍1死 車流回堵
陸戶籍改革 學者：帶來真金白銀紅利
紙廠飄異味困擾居民 中市加重開罰
登太平島漁船明返台 漁業署：掌握情況
希拉蕊變身火辣辣比基尼妹 澳塗鴉掀波
美國國際射箭賽 香山國小奪2金1銀
台灣康貝：銷售產品通過台灣安全測試
打天下創造位子 徐永明林忠山隔空交火
港民族黨人士主張港獨 被取消參選資格
英塑膠袋收費 今年用量料大減60億個
葉德貴頒發哥倫比亞獎學金生受獎證書
唐氏症女兒送賀卡 新北模範父飆淚
剩食廚餘嚴重 高志明呼籲翻轉浪費
關懷罕病小英雄 馬英九盼交流經驗
竹市地景藝術節開幕 金曲演唱登場
英國暫停與陸核電合作 英媒：安全考量
整人紅綠燈 騎士連5路口苦等82秒
林冠華追思會 教育部長出席默哀
工人駕駛堆高機不慎翻落邊坡 送醫不治
安養中心婦人疑麵線噎死 將解剖釐清
國台交新樂季 9月台中歌劇院首演
遭威脅 阿姆斯特丹機場加強警戒
台中迷你蛋 打造棒球運動休閒園區
暑期工讀 不少職缺採月薪制
1例1休或2例 勞動部8月辦座談聽民意
不簽確認書禁參選 港府：港獨違基本法
新北兒童藝術節開城 虎克船長現身
基改食品需標註 歐巴馬簽署通過
涉嚴重違紀 合肥市長張慶軍落馬
慢飛天使畢業 台詞一字不漏
妻哭訴夫被逼債輕生 警逮6犯嫌
新北投車站重組公聽會 聽居民想法
飢餓三十全台開跑 93歲爺連續餓27年
年往北移7公分誤導航 澳洲要調經緯度
財政部3管齊下 檢視房屋稅是否偏重
華盛頓州槍擊3死1傷 凶嫌落網
各國瘋寶可夢 敘利亞童繪皮卡丘求救
霍建華大婚 陸CEO粉絲放員工5天假
美佛州蚊媒疑散播茲卡 官員籲毋須恐慌
俄羅斯人信中醫 綏芬河抓住新商機
盧布貶值 綏芬河搶賺俄貨進口財
感謝警察叔叔救命 2歲女童邀喝下午茶
學生辦迎新活動出包 新加坡國大喊卡
新南向 高市教育官員赴越南交流
澎湖海域傳2起意外 2漁民均宣告不治
今彩539開獎
放棄美國籍人數 今年恐創史上第2高
大福彩開獎
法廣：迎東京奧運 日將愛國者飛彈升級
陸證實扣查日本公民 懷疑危害國安
板橋民宅頂樓火警 無人受傷受困
7休1新制 政院：2個月內緩衝訂裁量基準
呂佛庭書畫展 蜀道萬里圖再度亮相
美國向高盛發出傳票 調查一馬發展醜聞
奧運倒數 北韓高層代表團出發里約
越機場資訊系統遭駭 逾百班機延遲
確保7休1 勞動部10月前發布裁量基準
美媒大肆報導一馬醜聞 納吉質疑動機
陸外交部證實 日男涉嫌危害國安遭拘留
今彩539 頭獎槓龜
北京調控房市 擬抑制高價市場
大福彩頭獎貳獎均槓龜
俄稱國家機構電腦遭駭 指為針對性攻擊
遭取消參選資格 港民族黨召集人：憤怒
大馬獲2018年世界城市論壇主辦權
密謀恐攻比國 比利時突襲逮捕2兄弟
台南疑傳槍擊案 兩人受傷送醫
兩妹妹嫁心上人前夕 遭哥哥榮譽謀殺
7休1將有特殊考量 勞團：向資方妥協
7休1衝擊3行業 郭芳煜：評估予特殊考量
疑宿怨酒後口角 漁具行傳槍響兩傷
「七休一」延後上路 郭芳煜：沒有暫緩也沒有轉彎
中國護照被寫髒話 中越紛爭湧現
不用「一次性餐具」或「免洗餐具」 您有甚麼好處？
國臺交2016/17樂季音樂會 臺中歌劇院首演
冤冤相報「新生訓練」 泰迎新陋習惹議
比利時兄弟檔涉謀恐攻被捕 1起訴1獲釋
李登輝訪石垣島 追憶台灣移民貢獻
苗栗星光馬拉松 1男子終點前猝死
休假新制 郭芳煜：沒有暫緩也沒有轉彎
瘖啞團隊登加里山 11人受困獲救
熱氣球失火墜毀德州中部 恐至少16死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
熱氣球墜毀德州中部 至少16人恐罹難
希臘克里特島外海5.1地震 未傳災情
億萬富豪與超模之子 拒付計程車資被捕
東京都知事選展開投票 可能選出女知事
屏東漁船太平島歸來 洪秀柱迎接
美選倒數百日 搖擺州選情初探
熱氣球撞電線起火墜毀德州 證實16死
低頭族小心 疼痛症狀多樣
美選舉倒數百日 史上最分歧選舉
桃市8月起 週三週日不收垃圾
虎頭山生態探索全齡友善步道
石岡土牛客家文化 麵包果入菜美味登場
天主教宗籲青年 勿置身事外於他人苦難
預防失智 多動腦多運動多社交
全台多處紫外線過量 注意防曬
命喪高空 全球近20年熱氣球事故一覽表
疑集體鬥毆 台中夜店6人掛彩送醫
大「蘋」板不夠力 錯在低性價比
薛文珍任台藝大副校長 科技人整合藝術
教士葛蘭追隨者鎖碼訊息 土耳其早攔截
嘉義神鬼傳奇 晚間火燈夜巡
傳統情人禮太老套？試試這些新花招
去了必分手？ 情侶禁地不可不知
民主黨6週來3度遇駭 希拉蕊陣營也遭殃
趕流行穿緊身褲 妙齡女屁股流膿
陸民駭入 越南機場廣播：南海是中國的
網路加製造業 專家投身高門檻創業藍海
柯文哲：媒體跟醫療難適用勞基法
護主權漁船 上午10時鞭炮鼓聲中回港
上半年出國725萬人次 首站日本最多
柯文哲：雙子星是台北市很難處理的黨產
蔡英文民調下降 柯文哲：當家很辛苦
換地成功 立院小吃部鐵皮屋改建露曙光
海外上網需求旺 電信業搶攻還送保險
PS VR預購開跑 英雄聯盟季後賽8/17登場
美資產拍賣盛行 外行撿便宜內行撈寶樂
資安處成立 立委憂仍有外包風險
國際母乳週 餵母乳友善職場來幫忙
開心農場 埔里籃城體驗下田插秧樂
胖兔跌落水溝 籠中計救起
省電燈泡含汞 萬一打破該怎麼辦？
印尼最好吃泡麵 專家獨門料理好滋味
Windows 10免費升級退場 付費版怎麼選？
傳承原住民族語 教部推族語文學研習營
台灣藝術設計新銳 紐約創意說故事
巨鱷小河將離台 爆量遊客道別
偷愛心捐款箱 男供稱無業沒錢吃飯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
驚見紅燕鷗 自澳洲飛越千里停棲澎湖
登太平島漁船返航 洪秀柱臉書直播
柯文哲：前朝調高房屋稅等於反都更稅法
藝高人膽大 美男不揹降落傘成功著陸
重回漲勢 金價創3週新高
蘋果攻生物特徵專利 指紋辨識再升級
北京邀請？傳塔利班代表團7月曾訪大陸
展科技與智慧 警大CSI鑑識體驗營登場
剛考上偵查佐 美女刑警破毒窟
新人壽山辦婚禮 獼猴成群來見證
花蓮三棧溪傳溺水 男命危送醫
誆稱延時持久不漏氣 網售神油含麻醉劑
販售情趣用藥加料摻毒 警逮3嫌
汽柴油降0.6元 7月來最大降幅
尊重漁船登太平島 漁業署：會處理違規
美憲法登暢銷書 都靠他全代會這麼一亮
美大馬TPP工商總會盼台商共創商機
加油再等等 汽柴油各降 0.6元
7休1延後2個月 朝野各有解讀
護主權船隊帶回太平水 鄭春忠哭了
迎護主權船隊 洪秀柱：遺憾沒看到總統
家扶中心夏令營 助弱勢童快樂過暑假
青農種出巨無霸蜜雪梨 單顆重逾1台斤
斗六行啟紀念館 小小代言人出爐
座車發生車禍 林聰賢無大礙
柯文哲：關懷弱勢不是憐憫 是自我保護
獲米其林二星 江振誠：持續突破自我
川普放話為國犧牲很多 狂酸對手支持者
投資海外房地產 牢記「三利三險」
電腦應用展 電競商品熱銷VR搶鋒頭
太陽能市況低迷 外資賣超不手軟
江振誠：台灣夜市是年輕人創意料理場所
東京知事補選三足鼎立 新知事挑戰重重
進擊的職場溝通 竹市勞工學苑開訓
組合食材多創意 江振誠美食料理小撇步
游守中創作脈絡 長流美術館全記錄
中元網購熱銷榜 異國風大戰本土味
德州熱氣球墜毀 有關單位2年前曾示警
專家：共青團幹部有貴族化及娛樂化問題
IC設計法說上場 法人多看旺第3季
紓解前站壅塞 新竹轉運站啟用
菲共無回應 杜特蒂取消停火橄欖枝
募集一段暖心話 幫寒士過父親節
新加坡前總統納丹中風 病情危急
Pokemon Go夯 洛杉磯宅男女出籠
務實製茶態度教養子女 茶農成模範父親
逆風少年大冒險 挑戰一週台南騎到101
原住民族日 蔡總統將親向原住民道歉
習近平的中國 英媒：公民喪失自由
漁民登太平島活動 東隆宮溫王爺是推手
八里物流公司火警 撲滅調查財損
新北潛水客遭海流漂走 警消搶救
中共送幹部口袋書 列68項「不能說」
台工銀副董座駱怡君獲任命為ABAC代表
潛水客遭海流漂走 獲救上岸
楊筑鈞疊杯競技 揚威休士頓獲7金
不再怕被檢舉 制服用膳納警察訓練教材
法國恐攻頻傳 重創觀光旅館業
傳鳳凰台3記者被訊問 海巡：沒這回事
八里物流公司火警撲滅 調查起火原因
外資終結15買 投信：相對高檔謹慎看待
投信推廣足球兼傳愛 每踢1球捐10元
大陸吉林發現罕見紅豆杉古樹群
男子服用嗜睡藥物 國道擦撞躺車道
弱勢青少年單車環島 柯文哲陪騎一小段
減輕住院醫負擔 衛福部推整合醫學專科
哈利波特舞台劇新書問世 亞洲掀搶購潮
李登輝：台日合作物聯網 稱霸全球非夢想
廣州奇葩天氣 上午熱死人下午砸冰雹
澎湖海釣船翻覆 3人獲救
孫儷呼籲領養流浪動物 網友按讚
索馬利亞警察總部 遭自殺汽車炸彈攻擊
男遭槍擊後拿刀反擊 殺人未遂送辦
與拉瓦克部落互信薄弱 陳菊感傷
搶時間看公文 王美花快手搞定晚餐
索馬利亞青年黨汽車炸彈 襲刑事局總部
北斗奠安宮美食街開幕 佳餚吸人潮
亞大附醫8/1開幕 嘉惠90萬人
高雄氣爆兩年 傷者心痛未止
美德州奧斯汀傳槍擊 多人遇害
東京都知事選舉 大致結果晚上揭曉
不符資格 國防部不同意洪秀柱登太平島
曳引車板台鏽蝕掉落鋼圈 警開罰
蘇嘉全上任首出訪 朝野黨團幹部一起去
房屋稅檢討 財政部明發函各地方稅局
廣西防城港市 查獲399條暹羅鱷魚苗
亞洲矽谷計畫 桃園拚效益資源整合
肯亞台嫌遣返何處 兩岸官員激辯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中烏日溪尾大橋 預計10月完工
赴太平島漁船將開罰 親民黨團：堅決反對
清河文化發展協會書法展 張家祖廟登場
揭一馬醜聞 大馬前副首相巡迴辦講座
石化氣爆 高市府代位求償訴訟中
竹山推廣竹文化 自製餐具吃美食
世界青年日彌撒 教宗吸引250萬朝聖客
蘋果傳改面板 台觸控面板難回榮景
家有同性戀 家長懇求教宗協助對抗恐同
官田鋼鐵擴廠環差過關 社區連署抗議
爸爸好心酸 上班族送禮預算少媽媽2成
7旬翁倒路旁 拾荒養3肌肉萎縮子女
廣西蒼梧5.4地震 廣州深圳都有感
行政院資通安全處8月1日掛牌運作
內湖綠色運輸 8月1日起試辦3個月
第2次專技醫師等考試 9/20放榜
小池百合子當選 東京都首現女知事
大都會博物館百年石膏模 現場修護
運動書這三種最賣 炒熱智慧穿戴用品
小兒麻痺主播 當選慈暉父親
青島逾千台機器人齊跳舞 刷新金氏紀錄
克里米亞街名 谷歌地圖惹毛俄人
包裹沒人代收？ 智取站有這5大好處
日媒出口民調：小池百合子當選東京知事
俄情報部門：政府機構遭專業網攻
河南法學會成立台商法律諮詢服務中心
酒駕撞死2騎士 小黃司機酒醒坦承釀禍
陸投資核電廠喊停 英相：進行國安檢查
巴西代總統：不介意主持奧運開幕挨噓
美德州奧斯汀槍擊1死3傷 凶嫌在逃
陸防長談台獨 共軍13億人民絕不答應
倫敦警長：英遭恐攻是遲早的事
民進黨黨工娶記者 蔡總統到場祝賀
吳姓通緝犯持偽證件 岸巡眼尖識破歸案
小池百合子東京都勝選 安倍政府受挫
陸大媽掌摑洛杉磯機場免稅店員 被逮捕
川普受困電梯獲救 開講照飆罵消防人員
小池百合子若當選 或遭自民黨除名
F-35匿蹤太強 訓練難倒防空部隊
帶2歲孩體驗飢餓30 盼從小學珍惜
小池百合子 曾發起穿酷斃裝
下載正能量 教宗盼年輕人改變世界
國際化學奧賽揭曉 台獲3金1銀排名第2
希拉蕊控俄國駭客 侵民主黨電腦竊機密
東京首位女知事 小池百合子自比希拉蕊
印度母女被拖出車外 遭到集體性侵
原住民轉型正義同盟成員夜宿凱道 警維安
〈財經主筆室〉 一例一休延後二個月再審 勞工實質已輸了
內科綠色運輸試辦1日上路 捷運文湖線早鳥4折優惠
妮妲颱風造成全台多雲短暫雨 白天西半部持續高溫
歷史性一刻！蔡總統代表政府向原住民道歉
《105年遺址監管及行政管理人員培訓班》開放報名！
親台的小池百合子勝選 東京第一位女性都知事
向原住民道歉 總統蔡英文道歉文稿 全文看這裡
台股電子類走強金融股助攻 站穩所有均線
移民工影音獎 記錄移工在台追夢過程
總統府設置「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」
中華電信雲端資料中心啟用 推動台灣數位經濟發展重要里程
聽聲把脈 FORD測音師為EcoBoost引擎顧身體
茲卡疫情肆虐波多黎各
「滴滴」合併Uber中國 陸兩大叫車業者競爭暫告結束
簡單就是美味 土耳其旋轉烤肉
國美館〈聚˙繪〉邀請兒童及家長彩繪壁畫
2016花蓮六十石山金針花季登場
向原住民道歉不是終點 蔡：每年8/1成果報告
逛小農市集做輕食料裡 豐邑喜來登邀大家上五樓野餐
不能錯過！CNN：美國20間最美麗旅館
原民的文化與智慧：「原住民百年工藝 蘭嶼獨木舟船槳」
「改變」從「翻轉浪費」開始
中經院：PMI連５月穩定擴張至54.2%
男酒後找女友理論 徒手毆打致傷重死亡
美冒險家不揹傘空降 7600公尺安全落網
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
印度豪雨毀屋奪9命 32人死於雷擊
美德州熱氣球墜毀16死 聯邦派員調查
美新州威力球開獎 幸運兒獨得155億
團結抗恐攻 穆斯林與天主教徒共同祈禱
穆斯林教長：與遭割喉神父是好友
美選倒數破百 民調各有領先
北市8月新制 北捷文湖線早鳥4折優惠
信仰成戀愛殺手 印尼異教徒間禁通婚
喀布爾外國人旅館遭塔利班卡車炸彈攻擊
澎湖夏日樂學 學褒歌踏涼傘
新竹轉運站將啟用 市府開辦免費接駁車
短線盤整 月線8900保衛戰
和解的開始 蔡總統將向原住民道歉
幫偏鄉童找學伴 學英語更有信心
桃園公共自行車 中壢火車站租借創紀錄
建築園冶獎 中廣民雄分台宿舍得獎
全台第一所原住民族實驗小學 博屋瑪國小
張銘忠勉旅法僑領傳承 永續經營僑社
川普可能當選 巴西外長直呼惡夢
出門記得防曬 全台多處紫外線過量
教宗：絕不將回教與暴力畫上等號
上海鼓勵青年創業 前6月發13億貸款
宏達電Vive X計畫 首波團隊33隊入列
內湖綠色運輸上路 柯文哲清晨試搭
南海戰略 陸擬成立南海資源國家實驗室
可醫可藝特展 亞大現代美術館2日登場
新台幣飆升1.26角 開盤價31.8元
台股開盤漲24.33點
宏達電VR聯盟添新兵 銀彈備120億美元
日月光第三季業績看增2成 38元平盤開出
陸百城房價連漲15個月 深圳年增4成
雲林8月啟航贈書 幼兒閱讀起步走
外交部：試辦泰國汶萊訪台30天免簽
劉德立與巴拿馬最高法院院長餐敘
鴻海平盤游走 夏普死守90日圓大關
世芯-KY第2季虧損創紀錄 早盤慘跌逾5%
巴拿馬工商婦女協會辦台灣獎學金說明會
颱風外圍環流 東琉線交通船停駛
港立法會選舉 再有人因港獨失參選資格
英鄉間有棵川普樹 招牌髮型開砲大口超神似
牧德第2季毛利率創新高 每股賺0.93元
至善高中 實際行動愛社區
新至陞第2季每股賺1.95元 開盤就漲停
港專欄作家：倡議法理港獨 遭改版停欄
每週一次吃3個月 潛伏結核藥擴大使用
力成股價創5年高點 京元電攻10年新高
華碩平板市占3成奪冠 新品今上市
蔡總統府前迎原民代表 向抗議人士揮手
韓系雙龍STAVIC登台 搶攻大型MPV商機
蘇嘉全率朝野立委訪日 盼拉近台日關係
醫師：夜跑也會中暑 千萬別硬撐
非蘋陣營擺陣迎戰新iPhone 帶旺供應鏈
匯市放火 早盤狂升1.52角
巴拿馬華裔青年成年禮晚會 劉德立出席
香港全球最長壽 謝金河：或與運動有關
台北市6警分局長交接 柯文哲主持
蔡總統蝴蝶圖騰外套 來自排灣族設計師
20槍手投降 亞美尼亞警察局對峙結束
南韓外交官電郵 疑集體遭北韓駭客攻擊
陸7月官方PMI 5個月新低
越南反中情緒升高 餐廳拒絕服務陸客
中經院：經濟穩健擴張 GDP保1有望
塔利班卡車炸彈襲喀布爾旅館 傷亡不詳
新北高階警官交接 朱立倫勉戮力治安
電子權值股衝鋒 台股強漲收復9千點
聯發科獲利季增46.8% 每股盈餘4.93元
果農林金郎影展得獎 林佳龍臉書祝賀
原住民族在總統府內舉行祈福儀式
蔡總統向原民道歉 部分原民場外抗議
無薪假統計 家數與人數略增
氣爆兩週年返工作崗位 消防員感觸良多
蔡總統：代表政府向原住民致上最深歉意
台股穩坐外資買超冠軍 資金行情持續發酵
財政部檢討房屋稅負 營建股有感覺
陸城市人均可支配收入 上海居冠
美律股價大漲逾4% 外資喊百元
陣亡將士母反擊川普：你不懂犧牲的真諦
大宇資仙劍幻璃鏡 百度搶進獨家發行
聖嬰現象釀洪災 陸7月PMI又下滑
韓手遊銷售額 排名世界第2
男子參加喜宴喝醉送醫 竟毆打醫護人員
教長：大學整併非用來解決生源減少問題
總統府設原住民正義委員會 總統任召集人
越南查獲走私犀牛角 藏牛奶盒闖關
蔡總統向原民道歉 高潞．以用場外聆聽
都發局：廣慈公宅戶數減為1562戶
艾訊第3季博奕機出貨 獲利拚今年新高
消滅外來種植物 隨手拔除護生態
哈利波特迷搶新書 JK羅琳喜收生日祝福
藥物抑排汗 帕金森氏症患者熱到送急診
核廢料儲存蘭嶼 總統要求真相調查報告
南海仲裁後 中共西沙海戰烈士陵園立碑
政策利多加持 太陽能族群股漲
總統引泰雅族語 和解只有誠懇面對真相
暑假作業也能代寫 陸興起網路代寫經濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
結婚近了 清大竹教大有望106學年合併
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
出國工作「薪」情好？ 3成回台沒加薪
傳北韓駭入南韓官員電郵 56人密碼遭竊
蔡總統向原住民族道歉致詞全文
陸7月非製造業PMI 2016新高
中正台文所更名 發表4本口袋書
北科大華語文中心 教外國人唸ㄅㄆㄇ
打造信義415號公園 化身田園城市公園
雅美族耆老：儘快把核廢料遷出蘭嶼島
新台幣狂升不停 午盤爆衝1.8角
蔡總統列8大原因 10度向原住民族道歉
晶宏獲利創上櫃新高 第2季每股純益0.9元
人民幣中間價5連漲 單日飆升逾2分
陳福海跨海求才 李斌任建設處長
葉惠青回任朱立倫副手 發展經濟
史上最大咖 台灣血液基金會邀C羅代言
破台鐵爆炸案功臣 接掌台南市刑大
蔡總統向原民致歉 時代力量肯定
氣爆兩週年 陳菊率團隊3鞠躬致歉
發酒瘋砸瞎前同事 判刑5年8月定讞
3度到澎湖服務 警局長劉祥浤上任
讓愛延續生命 聖馬爾定醫院推廣器捐
美聯準會決策官員：升息應慎思
NMI衝13個月新高 內需走旺拚甩悶經濟
資金簇擁新台幣勢如破竹 午盤勁揚1.8角
世界青年日尋真愛 教宗牽紅線
赴太平島漁民恐遭罰 藍委：號召群眾捐款
護漁兼緝私 台東艦查獲私菸逾47萬包
英鎊貶值 宏達電Vive在英售價漲1成
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妮妲颱風來擾 港澳航班異動
北市9處公宅4千戶 擬今年發包
李世光：黃重球主動請辭 很不捨
彰縣外勞宣導短片 增進民眾法律認知
低劑量原子碘 有效治療甲狀腺癌
台電工會拒去公聽會 李世光：持續溝通
台塑聯名卡國泰世華接手 祭優惠搶市
嘉義副縣長文化觀光局長佈達
手遊「燙」手 散熱族群超夯
原民正義委員會 原民團體：需法源依據
美食-KY搶中秋商機 業績力拚增 1成
誆稱馬鶴凌乾女兒 詐19萬遭判8月
德州熱氣球墜毀 新婚夫婦搭死亡之旅
外資7月買超創今年新高 首選5檔個股
林智勝當一日店長 自爆愛當煮夫
花蓮首位女性警察局長 廖美鈴上任
澎湖縣長主持國中小校交接佈達
手機依賴症加劇？每人每天看手機40次
美不急升息 新興股債市最吸金
台股收盤漲96.30點
阿根廷79歲老人 穴居40年成當地傳奇
猴子闖空門 動保處與警聯手逮捕
高雄氣爆截肢 徐晏祥駕車遊東海岸
股匯雙漲 台股漲96點重登9千
台北股市開高走高 收盤漲96.30點
好玩家攜手百度前進亞洲 吳奇隆任顧問
法神父血案哀思 穆斯林天主教徒展團結
雲端市場受青睞 投顧看好業績成長
8月台指期漲 147點
8月電子金融齊揚
海龍捲遮天 宛如龍吸水
疑二戰廢彈爆炸 法馬賽1渡輪緊急疏散乘客
蘇嘉全率立委訪日 歷年來最大團
工業4.0需求來了 研華上半年EPS4.39元
台積電金融拉尾盤 台股大漲收今日最高點
推動潛艦國造 台船成立潛艦發展中心
馬躍比吼：對總統道歉感動 對政策失望
就職滿半年 蔣萬安用畫畫交成績單
亞洲首例 台女吃排卵藥子宮內外懷5胎
大稻埕情人日6日登場 煙火秀配電音舞曲
環球科大校長履新 傳承優勢再創佳績
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男童社區跌倒碰到鐵板 雙手二度灼傷
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新北市工業會訪菲 簽合作備忘錄
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總統520至今表態 陳德銘：不太滿意
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出口拖累 渣打砍今年GDP至0.7%
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外媒：傳Uber中國與滴滴將合併
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通訊軟體群組傳你這麼娘 嘴砲遭告
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總統向原民道歉 洪秀柱：光形式不夠
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疑搜索人員洩密 中信金股票遭放空套利
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洪秀柱：維護南海主權不可鬆懈與模糊
潛艦國造台船跨首步 潛艦發展中心揭牌
遷建205兵工廠有譜 高市概估約2百億元
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約旦男童來台併指分離手術 喜獲重生
台灣有愛 采盟舊鞋非洲翻轉世界
憂供電 李世光一早先看溫度和電表
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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經營商業 聯合大學管院院長遭彈劾
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慈濟醫院大換藥風波 院方澄清未有決議
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台中市分局長交接 林佳龍期勉注入活力
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七休一暫緩 高市產總釀北上抗爭
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試辦稻作直接給付 2成農民願自產自銷
電信三雄認同4G資費 外資予中立評等
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iPhone 7推太空黑？傳靜音按鍵露玄機
親民黨不與國民黨合作提不當黨產條例釋憲
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染毒結識齊販毒 歐吉桑歐巴桑羈押
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港媒：陸企奪衣索─吉布地鐵路營運權
沒錢買超跑 車迷進超商有望圓夢
雙北老屋變身攝影棚 租金投報率勝店面
建築師技師等考試 即日起受理報名
肯亞延審台嫌 兩岸外交官庭外激烈交鋒
柯文哲：內湖交通需長期都市計畫改善
台灣家扶認養人探視蒙古受扶助孩童
勇父不辭辛勞 為智障兒洗澡擦身30年
台肥標售南港郵局旁土地 潛在獲利可觀
桃機聯外動線調整 董座臉書分享
馬英九出庭 審判長也嚇一跳
連續3天動員千人 警方逮近2千名毒販
友邦聖多美總統大選 7日第2輪投票
虹冠電第3季業績看升 股價4個月來新高
台股基金7月幾全漲 平均績效勝大盤
高溫推升買氣 東元變頻冷氣網購大增4成
政院：3行業排除7休1是誤解
聲張主權 陸發布規定司法權擴及海域
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傳塔利班訪陸後 常萬全見阿富汗參謀長
教宗本篤16世能退休 日皇為何不能退位
迎新活動惹議 新加坡國大校長致歉
台南知名餐廳傳勞資糾紛 市府介入協調
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法院裁定大巨蛋部分復工 北市府抗告
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公聽會爆衝突抓傷記者 台電代員工致歉
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站穩9000點 平盤整理多頭不變
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蘇嘉全訪日 代台灣民眾捐款助熊本震災
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美佛州本土茲卡增 旅遊建議達警示
等了22年 美籍陸女返鄉找到親生父母
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印度古省賤民被毆引發示威 省長辭職
親民黨不合作提釋憲 國民黨：尊重
港媒：大陸檢察院籲警惕顏色革命
行動市府出動 林佳龍：傾聽基層聲音
大雨特報 桃園復興淹水二級警戒
男員工穿女僕裝 有人稱讚有人傻眼
台東監視器被颱風吹壞6成 民眾憂刑案增
地下道溺案 林佳龍：代表政府接受國賠
給總統建言 宋楚瑜：說一丈不如做一尺
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女藝人怒告馬英九詐欺 檢方簽結
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改善原民問題 宋楚瑜：非嘴上講要正義
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老大公廟子時開燈 引領好兄弟
統一發票千萬富翁又添19人 花12元就中
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企業防舞弊 內稽鑑識要雙管齊下
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宏達電法說會 Vive+智慧機Q3更好
全球城市住宅指數表現 台北倒數第二
宏達電衝刺Vive 還要布局AR、MR
用過的玻璃瓶 化身為翠綠台灣紙鎮
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三芝有男子陳屍廢墟 警封鎖調查
寶可夢成拉票利器 希拉蕊川普也瘋狂
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美聲主廚攜手歌劇天王 為毛小孩而唱
救經濟 日祭出13.5兆日圓財政計畫
訪日不忘顧身體 趙天麟徐永明相約慢跑
精靈寶可夢Go擾民 雪梨郊區熱點被刪
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蘋果將推出新貼圖 宣揚性別平權
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澄清未幫夫關說 林雅鋒：此事與監院無關
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原民批道歉像朝貢 府：最高規格迎國賓
中壢轎車撞機車 1死1傷駕駛送辦
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遭砍員警險死 多處長刀傷及氣胸
陸客不文明 陸媒：須完善懲戒機制
剛買毒咖啡包即遭查獲 男直呼倒楣
從天而降砸傷食客 成都全面拆樓頂招牌
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出身單親家庭 名廚用料理溫暖貧童
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國健署戒菸專線 驚現菸齡3年小5生
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甜甜圈觀景台直上雲端 英i360將開幕
8月台指期跌79點
台股收盤下跌67.05點 守住9000點大關
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8月電子金融齊跌
釋迦農憂銷大陸生變 洪秀柱：代誌大條了
富二代違停遭開單 嗆警遭起訴
台灣員林漢心舞團墨西哥國際藝術節表演
高檔量能熄火 守住9000大關
台中正式加入世界歷史都市聯盟
聯發科第2季營收創新高 毛利率卻創新低
網傳宜花山區放置核廢料 台電澄清非事實
彰縣抽驗葡萄糖胺保健食品 3成6不合格
學生遲交輔導費要被廣播 網友撻伐
北韓發射了一枚疑似蘆洞飛彈
老師稱學生遲交輔導費將廣播 校方審議
太平商場自拆獎勵 高市限8/10前
男酒駕肇逃 警形容不定時炸彈
趙天麟出席日僑團餐會 由外交部建議邀請
709大抓捕受害者 胡石根刑7年半
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趙天麟全家吃僑宴惹議 徐永明抱不平
三大法人賣超台股31億元
少棒小將遠征美國 陳菊授旗勉從容
美星建交50年 歐巴馬國宴款待李顯龍
老大公廟開龕門 迎接好兄弟
程泰上半年獲利近億 年減52.6%
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菲警掃毒下重手 擊斃涉毒鎮長6護院
大巨蛋爭議 柯文哲勸遠雄節制一點
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63歲的她老蚌生珠 新手媽年齡創澳紀錄
頭城搶孤31日登場 藝人也來參一腳
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遠雄若逕自復工 柯文哲：我會出動警察
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殺警案 新北檢拘吳志展擬再聲押
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大埔死亡路口 騎士撞休旅車遭輾身亡
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修法留Uber 官員：最快明年可合法上路
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桓達Q3看佳 下半年三地市場成長強
謝震武代言葡萄糖胺飲 成份標示出包
故宮南院百萬參觀人次 來自馬來西亞
部署THAAD 陸學者：肯定對韓動作
加拿大原住民大酋長：願與台原住民交流
國小畢業差點沒升學 教部次長謝師恩
日本新防衛大臣 稻田朋美右翼色彩濃
母問痛嗎 被砍警員張家逢難言猛掉淚
麻疹群聚感染 旅客航空地勤都中鏢
訪日遭疑公私不分 蔡其昌：妻小自費
波士頓警察車隊 冰淇淋車加入巡邏
親近梅花鹿 成墾丁飯店活招牌
交通部擬修法 Uber：期待與現有業者合作
聚積獲利創6季高 每股純益1.82元
阿聯酋航空飛機冒黑煙 杜拜緊急迫降
鐵窗阻救援 汐止社區火警釀4死
麻豆文旦產期近 警民連線組隊護果
與原民溝通 蔡總統最快8月中走訪部落
護南海 大陸南海網上線
連茶壺也偷 宜蘭慣竊落網
中共南京前書記楊衛澤涉受賄 當庭認罪
砍警犯嫌30萬交保 基層員警直呼沒天良
李登輝返台 揮手僅說謝謝大家
精測7月營收 衝歷年單月新高
工會除名會員 學者：有這樣的處理方式
狂犬病鼬獾咬人 今年第8例
涂醒哲訪日本 盼安排嘉市觀光
立院：蘇嘉全私人行程自費 無公私不分
昂寶-KY獲利新高 每股5.17元
阿聯酋班機迫降杜拜 所有乘客安全疏散
台天燈祈福互動遊戲 新加坡地鐵族驚豔
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教育轉型 總統要教部週內提具體方向
串連校長玩噗浪 林紹湖拿師鐸獎
紅茶牛奶也文創？昔廣告才子打造
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殺警案 新北檢二度聲押吳志展
防陸侵擾 菲籲漁民暫勿往黃岩島捕魚
歐巴馬長女參加音樂節 與罪犯合照
追求男女同工同酬 麻州通過薪資平等法
泰監獄2犯人死於H1N1 疫情已獲控制
省水產品優惠下殺7.5折起 5通路買得到
拜訪部落 洪秀柱：用心讓原民生活更好
北韓再射飛彈 歐盟譴責違反聯合國決議
股神巴菲特嗆川普 謝金河：罵得很到味
陳毓襄舉辦大師班 為蕭邦鋼琴大賽募款
殺警案凶嫌吳志展 新北地院裁准羈押
櫃買業績發表會 11日起連推7場
烏來風災重建 推夏湯吸引泡湯客回流
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韓俄元首9月峰會 討論北韓核議題
新疆洪災釀3死 經濟損失47億
趙薇慧眼 投資中國快遞第一股大賺
民進黨募款責任額 蔡總統肩負1000萬
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富邦內鬼監守自盜 偷千萬買彩券
花蓮縣府未定期稽查農地 監院糾正
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大千醫院首推精實醫療管理 護理師喊讚
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
Beacon微行銷奏效 西門餐飲商家捧場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
派警察擋大巨蛋？遠雄重申遵守法院裁定
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2麻疹個案確診 去過這些地方請注意
Uber限期撤資？ 投審會：未定案
阿聯酋客機恐怖迫降杜拜 冒出火焰濃煙
行員A走1600萬元 北富銀：內控已加強
修電業法納工會意見 8月底前送政院
健保放大核刪上限4倍 最快10月上路
抗議一馬弊案 大馬擬五度舉行大集會
焦桐耗費數十年 道出蔬果身世
男子留輕生字條 陳屍濱海身旁留槍枝
教育也掀VR、AR風 彩繪魚兒餵食秀
員警遭砍 國民黨籲重視警察尊嚴
印尼看護不知懷孕 客廳產子嚇壞雇主
鴻海創星物聯攜工研院 攻空氣清淨器
總統手放心口 對原民喊話：你們在這裡
陸男po網稱虐殺50餘狗兒 只為好玩
員山女籃爭議 林聰賢：學校對話不足
矽格7月營收 歷史單月新高
萬金聖母聖殿神像起火 燒毀衣服
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新任駐星代表江春男 酒駕被攔檢
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江春男涉酒駕 總統府：不良示範
新北地院：裁准羈押吳志展 譴責暴力
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘇治芬結束越南訪問行程 中午搭機返台
婦女期望值改變 美國離婚率陡降
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傳蘇治芬受困 越南：不符入境目的
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反菸團體抗議 要林全撤日本菸廠執照
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北京維權律師周世鋒 被判刑7年
恐攻頻傳 法國人提心吊膽過暑假
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台股權值股拉尾 多頭強守9千點
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婦誆壯陽藥功效 嘉義老翁遭騙60萬
電業法獲共識 台電工會：從沒說要罷工
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口腔癌預防 消基會分享3撇步
陳滄江控訴影響選情 楊鎮浯：勿再操作
世大運公布接駁案 場館選手村設安檢點
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行政院通過106年度施政方針草案
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南投檢警林抓盜伐林木 破獲藝品加工廠
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不滿稚女尿床 狠父虐殺二審判8年
家庭暴走導火線 夫懶散妻碎念
日圓走弱日股彈 3天來首度收紅
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見科展得主 總統：優秀女生要堅持下去
保母與男友涉虐死童 雄檢請從重量刑
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七夕父親節 穿親子情侶裝免費入壽山
黃春明端午節滑倒 自嘲是殭屍倒
選對會名單惹爭議 民進黨：專業考量
新北推長照 偏鄉衛生所一站式服務
瘋奧運賽事轉播 當心眼睛2症狀上身
台灣之星年營收拚百億 用戶數衝百萬
清涼消暑 肚皮舞老師響應芋冰義賣
台灣之星攜手諾基亞 布局5G
宸鴻迎旺季 7月營收逾74億
鎧勝Q2獲利創新低 看下半年樂觀
電業法草案趕進度 經濟部擬2週內報院
實價登錄多了新管道 預申報免受罰
新台幣升 4分 收31.710元
弘光英語密集班 多益成績進步居冠
京元電營收再創高 第3季新高在望
「退差價吃到飽」 台灣之星首推全新資費
澳洲62歲婦藉人工受精產女 爆道德爭議
與北極熊近距離面對面 4歲男孩永生難忘
智原Q3展望差 法人要求道歉
蘇嘉全立院訪日團 拜會東京新知事小池
荷蘭通膨率 30年來首次出現負數
中市抽驗40件冰品 7件複驗未過
大陸啟用永興島三沙公安行政中心
龍洞攀岩場跳水 男子吐血送醫
吳志展子代父道歉 張家逢及家人不接受
七夕父親節送禮有學問 Google搜尋解密
萬金聖母聖殿火警 逮捕縱火嫌疑人
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民進黨30周年黨慶 屏東邀紐約設計師助陣
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核一廠除役案 原能會：9月進行審議
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防跌倒時意外 陸星巴克召回不鏽鋼吸管
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Vive變獨角獸？傳英特爾助陣宏達電
高港造船廠火燒船 警消搶救
蘇治芬返台 受困機場立院說明
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證實龍王鯛遭射殺 檢察官求刑1年2月
研調：液晶電視第2季出貨 不如預期
三義鄉公所：目前進行民調 非詐騙電話
柯文哲要大巨蛋議題降溫 林洲民：接受
列偽造文書被告 林洲民：心情難平息
台籍人首染茲卡 容器常巡倒清刷
北市古蹟 前南菜園日式宿舍遭祝融
來義高中足球隊國際賽奪銀 吳敦義獎勵
護照被扣 蘇治芬：全程越南都未說明
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焚化爐底渣疑污染農地 環保署澄清
冷飲當水喝失聲 胃食道逆流作祟
遠離「三手菸」 藥妝通路業授四招
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一銀案提訊 2嫌未透露剩餘贓款去向
全國技能競賽 甜美女選手拚油漆拿獎
福隆海灘監測 大腸桿菌群高5倍
與台電不來電 智慧型站牌1年未通電
5萬風車星空熊 現身基隆擁恆園區
環團提南鐵工程疑慮 市府提澄清
倫敦揮刀砍人案 19歲男涉嫌謀殺被捕
張家逢生命力強 1天就拔管自主呼吸
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精靈寶可夢G 趕在奧運會前登陸巴西
來台旅遊受困 陸女寫信還錢感謝警協助
阿富汗激進分子攻擊車隊 5外國遊客受傷
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藍助理訪新疆 綠委：旅遊大於考察
鹿港阿爸齊飆歌 央廣邀民眾歡度父親節
港股收紅 油價上漲
環球晶圓財報出爐 第2季淨利增57%
三重火警 市府動員迅速清理災區
觀望心態濃厚 新台幣微升4分
北京中關村上市企業市值規模近25兆元
遠雄擬自行施工 都發局：可依法開罰
總統裁縫師李萬進 新書透露秘技
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母乳哺育經驗分享 專業協助很重要
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護照被扣 蘇治芬：越方對行程有意見
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國民黨：保障黨工權益 作法未定案
青春愛捐血 首次捐血者7成24歲以下
向原住民致歉 保留地禁伐補償受理申請
今彩539開獎
威力彩開獎
談江春男引發熱議 黃偉哲自省表達不當
新加坡嚴禁網購地鐵站交易 重罰伺候
台塑三寶 加碼注資香港子公司
吞雲吐霧不再 新加坡水菸走入歷史
英央行：將採取任何必要行動達成穩定
為25元微信紅包 陸男互毆雙雙住院
海基會副董補選 將與董座人事一起處理
悠遊卡不用可退 額度3千以下立即取款
東勢大橋第5座龍馬 促從陽明山回台中
上海琉璃博物館 首展台灣攝影家作品
台鐵宿舍暫緩拆除 再次進入文資審議
參加ICAO大會 陸：先確認一中原則
黃國昌批著作涉抄襲 林錦芳駁斥
老人機構不合格率高 監院糾正衛福部
涉嫌傾銷 歐盟對中俄鋼鐵課反傾銷稅
菲律賓監獄過度擁擠 遭批如人間煉獄
總統選後第6天 核一1號機差一步重啟
維護警員尊嚴 警政署設委員會協助求償
北市圖北投分館風光 全球最美前20名
國保制度處置失當 監院糾正行政院
歐盟課反傾銷稅 陸：願解鋼鐵業問題
交大教授謝宗雍違法兼董事 遭彈劾
英媒：北京傳習李爭 習近平削共青團
全台空氣品質 國家公園之外台東最好
閣樓雜誌絕地大反攻 讓猶他州長上封面
德國美酒皇后 敘利亞難民摘后冠
造船廠碼頭船舶起火 延燒近6小時撲滅
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
英警方：無證據顯示砍人案與恐攻有關
日女防衛相上任 提北韓大陸迴避二戰史
提ICAO協商 陸委會事先未告知北京
索羅門群島總理拜會駐布里斯本辦事處
共和黨商界顯要打臉川普 倒戈挺希拉蕊
台灣福智基金會義診團行善造福蒙古偏鄉
暗殺市長未遂人間蒸發 美逃犯躲40年落網
萬里金海禪寺 百坪閒置客房陷火海
阿根廷北部地震 規模6.0
英國工黨黨魁競爭激烈 首場辯論將登場
川普民調低迷 搖擺州也下滑
Fintech在非洲－再生與新生
英降息英鎊跌 倫敦高級住宅成新投資焦點
新南向政策 蘇治芬：爭取越南人民友誼
臺灣企銀「智慧分行」啟動
118俄運動員遭禁賽 僅剩2/3獲准百年來最少
埃及稱空襲成功 炸死IS西奈分支首腦
桃機地勤嚴重疏失 逾百鳥5隻貓狗熱死
法國尼斯恐攻 死亡人數攀升到85人
臉書：打擊騙點擊貼文 推新演算法幾周後上線
富邦香港H股ETF傘型基金 8/5正式掛牌
副總統仁翔專案出訪多明尼加 往返過境紐約
台北凱撒饗月禮盒佳節敬獻 傳承經典廣式月餅揉合創意巧思兼具養生概念
台南大億麗緻酒店 世界運動會專案
雲林前進馬國教育展 推進人才學術交流
3D列印刺青術 未來可望出現機械刺青師
紐時：彈吉他？拔牙？你所不知的牙線好用處
Pokémon界的安倍晴明－LookingGlass
泰「民主」憲法公投 民眾三不：不談、不管、不投
美國品牌GAP廣告涉性別歧視惹議
污染環境！2020年元旦起 法國全面禁售含塑膠桿棉花棒
臺灣科技藝術節裝置特展 科技大廠藝起潮!
國美館文創食器 與你分享美好「食」光
台南美妝產業採購洽談會 促外銷商機
德研究：睡太少亦增加中風機率
Uber發起連署 支持人數即將衝破3萬
歐巴馬：ISIS實力已減弱但仍是威脅
好奇號登火星滿4年 新主題遊戲報你知
不只能減肥 節食好處超越你想像
即食食品導入肉品標示法 法國2017年元旦生效
五星飯店瘋運動 君鴻國際酒店贈豪禮
暑假還有一半 中小學優良讀物獲選書籍公布
徐永進書道藝術日本展出
台北喜來登比薩屋超值義國饗宴【歡樂FUN一夏】
古華花園飯店平價泰式料理吃到飽 今夏強勢回歸
奧運人均得牌數榜首國家－是「芬蘭」！
巴西參院決議 對總統涉瀆職進行審問
管理員涉收賄夾帶違禁品 檢調偵辦
陸商人豪捐布希助駱家輝 卻憂往事曝光
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
地勤疏失 運送貓狗小鳥命喪桃機
英央行降息 股市勁揚英鎊下挫
埃及稱空襲奏功 炸死西奈IS分支首腦
高雄餐旅大學在法研習 競賽奪冠軍
觀望就業報告 美股收盤持平
世界油價續揚 上漲超過1美元
各地多雲到晴 午後山區局部短暫雷陣雨
首見中國大洪水證據 大禹治水或非神話
川普質疑選舉恐不公 歐巴馬：荒謬
樹敵無數 川普民調再下探
辦奧運卻不能參加 里約市長籲民待在家
下檔月線支撐強勁 量能萎縮恐續震盪
身分證號碼有8 走馬瀨農場祭優惠
國境之西 台西海口音樂祭登場
中秋節將屆 高市身障團體禮品開賣
2016台灣美食展 中市推花博套餐
添好運港點高雄插旗 平價星級港點開賣
陸喊發動海上人民戰爭 越南回應
肌力運動加防滑撇步 另類父親節禮物
南海仲裁案與台灣研討會 6日舉行
食物漲不停 7月CPI年增 1.23%
強化護漁實力 高雄外海聯安演訓
注意防曬 4縣市達危險級
葛光越任期結束 辭行拉脫維亞
中共要求歐美留學生聯誼會成立黨組
竹塹中元城隍祭 全民揪團夯枷消災解厄
當年模特兒照疑非法打工 川普妻闢謠
謝台贈電腦 巴拿馬省長拜會劉德立
桃機熱死貓狗 桃園動保處查責任
宏達電找夥伴 打造Vive完整生態
台股開盤 漲1.05點
新台幣開盤升 2.1分
樂聲中環湖賞荷 東勢林區歡度父親節
橙的上櫃開盤大漲25% 第3季業績衝高峰
警所也可很亮麗 斗南新崙所牆壁彩繪
智原Q3展望低預期 跌停開出
肯亞突襲宣判5詐騙台嫌 將遣送陸
美律7月營收再登峰 瞬間填息
再批移民 川普：應禁索國等難民入美
江申上半年獲利佳 今年獲利挑戰新高
連續34年 10大死因癌症居首
每天448人死 平均3分12秒1死
物價穩水果貴 連3月漲逾3成
美國務院：支持台灣有意義參與ICAO
偷貨車還衝撞駕駛 樹林警方逮2嫌
富鼎獲利季增6倍 庫藏股助攻漲停
地震半年 南市府說明重建進度
歐巴馬生日 拜登傳友情手鍊照網路瘋轉
新台幣早盤走升
玉兔道晚安 陸關閉登月月球車
華碩保守看待第3季 今緩步填息
國際油價連漲2天 汽柴油可能降3至4角
跌2年 躉售物價指數連23個月負成長
烏坎林祖戀孫不堪壓力 服藥自殺獲救
世大運宣傳片爭議 柯文哲：年輕人創意
英研究：中年過胖恐加速大腦老化
百貨業靈活轉型 今年營收拚新高
里長姊護送 越配圓夢魂歸故里
立凱-KY 7月營收減4.4% 年增25%
陳副總統13日首出訪多明尼加
美律蹲低後強彈 外資喊價110元
北市親子日 柯文哲嘆缺席小孩成長過程
香港教區樞機主教：陸梵建交達初步成果
溫蒂：明年前將停用施打人類抗生素雞隻
王品淡季仍成長 上半年每股賺2.15元
立委被指攜眷參加僑宴 蘇嘉全有話說
外勞懷孕生子 勞動部：雇主不能解僱
權值股領軍 台股攻抵9100點波段新高
北市舉債 柯文哲：該還會還
台大地質調查 為大禹治水提有力證據
英男跑步橫越戈壁 毛小孩一路跟隨
新興市場政經穩定 公債吸金10年最強勁
蘇嘉全：台日關係向前跨一大步
鎧勝年營收不被看好 早盤開低震盪
陸大抓捕周年 勾洪國被控顛覆政權開審
今年資源7個多月耗盡 生態越界日提前到
鳳林百鬼夜行祭 紅衣小女孩遊街
日媒報導蘇嘉全訪日 關懷熊本災區
性別翻轉？男性恐得扛6成家計
媳婦殺公公 檢以情可原建請法官勿判死
台灣播愛心 助巴拿馬婦女職訓
廉航陷困境 母公司華航興航股價平穩
權值股帶頭衝9100 台股登上13個月新高
iPhone 7傳開機視訊曝光 聚焦鏡頭
北所藍染廚師服 驚艷美食展
新興債市7月吸金 創18個月新高
供電警戒橘燈 中火5號機破管維修
外交部：與教廷邦誼源遠流長
菲贏得仲裁 但仍要漁民別去黃岩島
2國中女生遭機車騎士襲胸 警速逮1嫌
肩負民主黨全委會重任 孟昭文積極催票
宏達電VR生態鏈吸金 重返百元俱樂部
太太問為何晚回家 柯文哲：帶來了解工作
限塑政策擬擴大 手搖飲最快年底納入
明夏供電再添救星 林口2號機擬4月商轉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
泰國7日公投 駐泰處提醒僑民注意安全
國際價格低迷 宏都拉斯咖啡收入減少
英特磊7月營收下滑 8月訂單回溫
茲卡疫苗露曙光 猴實驗成效佳
維冠盼重建戶喊不公 賴清德：態度相同
基隆長庚支援 台東終於有整型外科
年死3675人 自殺重回男10大死因
自稱將軍之子 男租名牌行李箱變賣遭訴
東海大學婉拒iBike站 中市府尊重
陸大抓捕周年 4異議人士接連判有罪
瓜地馬拉台商座談所得稅實務
前後包抄攔竊賊 警破獲8竊案
傳預付黨工薪水 國民黨：尚未定案
天主教港區主教：冀促進教廷與大陸對話
鎧勝獲利不如預期 遭 2外資降評
提高房屋稅 租屋族也遭殃
台參與國際組織議題 朝野盼陸方釋善意
廖國棟：林錦芳若有抄襲應退提名
開私娼寮還放高利貸 越配遭送辦
新台幣勁揚 午盤收升1.4角
傳梵陸建交影響陳建仁出訪 外交部否認
貓犬貨櫃中死亡 桃勤：同仁未留意通風
葉俊榮表揚績優村里長 肯定為民服務
中油台電懸缺 李世光：專業是重要考量
桃機悶死待運動物 物主可提告求償
韓美日強烈譴責北韓射彈 續共享資訊
防釣魚新聞 臉書更新動態消息演算程式
原民會參展美食展 推廣原民部落料理
泰國鳥航不受理寵物託運 曾發生糾紛
外資：台股上攻空間有限 看好13檔
9月墮胎潮 未婚媽媽應勇於求助
高市等18年 205兵工廠遷廠啟動
英降息熱錢竄股匯市 台幣午盤強升1.4角
Apple Watch有新品？傳鴻海明年切入
玩水又能看煙火 台北市辦迪化童樂會
Uber發起連署 盼支持留台灣
善款重建校舍 賴清德：幫罹難者做功德
為升控告翔鑫涉侵害TPMS專利
桃勤人員疏失 貓犬未登機先熱死
桃機悶死動物 運輸管理擬加強規範
傳陸梵主教任命達諒解 學者：或將建交
男子持瓦斯桶企圖點燃 警消安撫警戒
貿聯樂觀看下半年 Tesla動能恢復
傳陸梵達初步成果 林郁方：建交仍困難
投資是騙局 檢調查扣逾2億現金
心房顫動年輕化 及早治療防中風
醉男毆打運將辱警 妨害公務送辦
上半年購屋比 北市掉到末段班
研究：睡眠太多或太少 中風風險恐提升
陸媒爆料 湖北醫院暗藏胎盤交易
濫用林依晨代言 日出茶太判賠1000萬
台股收盤漲67.41點
印尼破獲兩岸網路詐騙集團 逮十台人
川台兩岸藝術展 5日開幕賞國畫
世界馬來長吻鱷日 盼民眾珍惜易危物種
視察亞洲新灣區 林全肯定高雄快速發展
2度酒駕遭判刑 法官勸喝好酒搭小黃
蔣渭水紀念會 副總統推崇上醫醫國精神
政院：生技諮議會委員名單未調整
台股開高震盪 收漲67.41點
備戰世大運 警方模擬災害演習
紓解供電壓力 經濟部下週向行政院報告
8月台指期漲 93點
江春男酒駕 關懷協會再赴外交部抗議
8月電子金融齊漲
友達大啖轉單 爆量收漲
大稻埕煙火秀 周邊交通管制
事多錢少 菲人工作態度不打折
台股資金行情續熱 台股登13個月高
《鬥陣特攻》世界盃 盛夏開戰
小飛魚溺斃 台東衛生局究責
海空聯合演訓 落實捍衛主權維護漁權
屏東縣政府泰迪熊展 為期2個月
意外年死7033人 運輸事故最奪命
大米補貼案審判 泰前總理盈拉出庭
不良生活習慣 乳癌口腔食道癌較早死
謊稱助考上公職 神棍猥褻聽障女
使用警槍時機 警政署訂規範
原住民合法採森林植物 最快3個月上路
行車糾紛引發鬥毆 2名遊客道歉收場
統一發票千萬獎在國貿大樓 誰是幸運兒
海空演訓 海巡署：護漁行動不打折
颱風過後 花蓮開放人工撿拾漂流木
三大法人買超台股93億元
侯友宜臉書發文 反對蘭嶼低階核廢運回
臉書粉絲專頁新功能 店家一鍵接單
陸男用生命擋車牌 網友都笑了
賈伯斯病十大警訊巡迴展 加深民眾警覺
南鐵東移9日審議 自救會盼先辦聽證會
台灣美食展 肉圓美食匯集彰化
有反覆縱火可能 萬金教堂縱火嫌犯收押
江春男酒駕 外交部：司法偵查完後赴任
奇葩月餅又來了 小龍蝦餡供不應求
每年浪費60億噸水資源 監院糾正政院
三星Note7登台 銷量拚成長2成
台灣美食展登場 優惠餐券搶翻天
陸商務部：盼東協引領盡早完成RCEP
神隆公布財報 上半年EPS年增38%
Note7要價2.69萬 19日登台開賣
宏達電7月營收持平 月減0.6%
王金平：九二共識對過去8年貢獻大
水公司停電管線損 新北基4萬戶停水
防系統漏洞 蘋果祭出抓漏獎金
台南市美術館 林全允補助到位
烘焙夏令營 孩童自製蛋糕祝父親節快樂
復航募資期 董座談威航去留：一切正常
神隆中生強強聯手 研發口服強心劑
參與ICAO大會 總統府盼陸方釋善意
速食業者徵才 時薪漲到126元
日股收黑 投資人靜待美就業報告
林全：台灣參加國際民航組織合理
雄三誤射 船長如有勞保可理賠
立院訪日惹議 王金平：過去都團進團出
王金平：參與ICAO對台灣及國際都好
新北基隆停水 影響4.2萬戶
行車糾紛變鬥毆 2遊客道歉和解
接任調查局長 蔡清祥：效忠國家非政黨
侯友宜：救不如防 禁不起核子事故
聯詠估第3季溫和成長 季增上看6%
擬遷蘭嶼核廢料 侯友宜：台電首度提案
新台幣勁揚1.4角 收31.570元
205兵工廠開發案簽約 啟動亞灣新核心
宏達電7月營收不亮 第三季還需加把勁
林依晨告贏日出茶太 六角冷處理
台灣美食展亮點 雲林物產拚佳績
杜特蒂又撂狠話 涉毒政客格殺勿論
河岸音樂季 大稻埕碼頭周邊交管
世新啦啦隊 跨海為奧運選手加油
大立光旺季好旺 7月營收創今年新高
矽品處分諧永投資 處分利益逾2億
翻轉新北技職 短片推職業無貴賤
中市7月物價指數 服飾下跌娛樂類上漲
總統訪視榮家 與百歲人瑞切蛋糕
攔噪音車赫見子彈 警破改造工廠
傳俄駐巴西副領事與搶匪搏鬥 使館否認
3公分蟑螂鑽進耳朵 6旬婦驚魂
電動輪椅代步車 屏東警提供充電服務
南韓：不就中國涉THAAD舉動輕下結論
蘭博夏季音樂節 6日起登場
法抗議者敲裂酒桶 街道染紅成葡萄酒河
海基會董監事補選 17人名單出爐
矽品7月營收創同期次高 法人看好第3季
探視受傷員警 彰縣警察之友會表關心
韓高官：中國未停發簽證給南韓公民
大陸維權律師遭判刑 美國務院籲釋放
中美兩國將就造血幹細胞移植展開合作
肯亞5詐騙台嫌 台北時間晚間開庭審理
遭砍警張家逢輕度發炎 下周轉普通病房
父親節吃這三種食物 保健爸爸的攝護腺
大馬首承認 MH370機長曾模擬失事路線
港股好樂 英降息重啟QE
大學老檔案聯展 看得到李登輝選課單
大橘子翻版 男戴手套擄貓
劉德立拜會巴拿馬外委會主席沙勒諾
正義需要你 高雄地院模擬陪審庭
傳陸梵主教任命達諒解 府：無類似訊息
陸學者：中梵早在改善關係 突破有可能
阿里山射干菖蒲盛開 爭奇鬥豔
蘋果重要安全更新 iOS 9.3.4來了
子彈藏在神像? 員警眼尖查獲送辦
世大運維安 國土辦舉行金華兵推
恐嚇總統專機炸彈 華航空服員遭訴
大巨蛋復工細項工程 遠雄送北市府備查
解決供電 台電：擬承租海外緊急機組
總統訪視榮家 建構優良長照制度
台東風災重建 融資前3年免息
新台幣創一年新高 本週強升3.56角
DHL貨機失控衝出跑道 所幸無人傷亡
舊金山華裔黑幫老大 判兩個終身監禁
海灣航空緊急降落 傳機艙冒煙後返菲
金門守備大隊迫砲車 會車不慎撞橋墩
印度東北市場爆槍案 釀12死15傷
兩岸收藏家催生藝術會館 打造交流平台
謝淑薇退賽 蔡總統關心
聯發科7月業績減0.2% 歷史次高
德微7月營收 年增約7%
陸國家隊成軍 IEK：長期影響值得關注
見漁業署公文 護主權活動發言人啼笑皆非
黃重球：台電董座任內沒有很委屈的事
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
可成第2季EPS達5.01元 低於市場預期
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
科教館訓練小學生 解說半導體知識
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
威剛DRAM好旺 業績創近16個月高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣美食展登場 新竹擬推高鐵遊
隆達謹慎接單 拚維持一定獲利
外交部：11台灣人涉詐欺在印尼被逮
妮妲颱風引發洪患土石流 越南3死7失蹤
外匯存底連6增 續創歷史新高
過情人節注意 平均1天6人遭約會強暴
陳德新：兩岸交流 緊急事情都沒問題
6好戰分子計畫攻擊新加坡 印尼逮人
大陸實施營改增 中央變肥地方稅收減少
酒駕又襲警 北投機車騎士遭逮
澎首座公辦民營全日型身障照顧啟用
劍麟上半年獲利 創歷史同期新高
事業廢棄物委託非法集團清理 恐有刑責
印度東北市場濫射攻擊 12死15傷
生日趴起衝突 小彬彬弟遭毆破相
故宮數位資源下鄉 開啟偏鄉學童視野
商業服務業景氣趨低迷 連8個月黃藍燈
女子木雕像紙紮人 作者澄清：不是我的
陸委會要求對岸 不得強押海外台籍嫌犯
科技農企海外扎根 農委會帶頭衝商機
涉收賄夾帶違禁品 監獄管理員遭羈押
陳添壽同意澎湖進行海底覆網清除
竹市溪床驚見魚屍 環保局採樣追查
台股週線再翻紅 市值增逾3165億
核廢料落腳新北市？朱文成：沒有這回事
兒童影展中市登場 邀弱勢童觀賞
維冠思樂冰女孩 租屋補貼面臨斷炊求助
吃喝玩樂在行 夠麻吉找浩角翔起代言
計劃恐攻新加坡 印尼警方逮6恐嫌
全球聲譽最高國瑞典 台灣第25
手工西服金牌王 李萬進巧手創品牌
巴拿馬知名樂手將參加臺北爵士音樂節
士官手機拍照關禁閉 15名軍官一審無罪
發動機故障機艙冒煙 海灣航空客機急降菲
北部建商高雄首推案 未演先轟動
廢棄物清運 台塑越鋼廠擬全程緊盯
蘇起傳被請辭 府：不干涉海基會內部事
奶爸精神 林俊毅穿老婆內衣餵奶
土耳其旅遊警示 降為黃色
金門書展 台灣童書出版社動員
張鈞甯代言 BenQ LED智慧投影機夯
國產建材攜手日商 擴大裝潢電子商務
新北土城傳闖民宅開槍 歹徒落網
大馬馬來報大篇幅刊登台招生新聞
新北基隆停水 台水預計今晚9時供水
南鐵地下化 內政部：聽取各方意見
印尼逮捕恐怖分子 包括意圖襲星主謀
供應過剩沒完沒了 油價再陷熊市
力成增資陸西安廠 金額2500萬美元
動物空運登機前熱死 清查逾千隻
剪綵王第7集打文青風 外拍麻豆入鏡
陸委會：大陸應尊重台灣維繫邦誼的權利
日皇8日藉影帶發訊是否生前退位
日皇將發表演說 料不會明確宣布退位
急性高山症會喪命 靠加壓袋救命
拑制思想再一步 陸要求社科院姓黨姓馬
臉書互嗆變開槍尋仇 2人3槍到案
土耳其政局不穩 申請到德國難民數倍增
今彩539開獎
漏水率高遭監院糾正 台水：檢討改善
南非地方選舉 ANC執政22年來最大慘敗
RCBC陷孟加拉遇駭風暴 菲律賓重罰
大樂透開獎
破獲台籍印尼電信詐騙集團 警方逮31人
吊車疑爆胎打滑 衝撞路邊轎車
美7月新增就業25.5萬 超乎預期
老翁持槍挾持人質 被逮心臟不適送醫
工會籲勿犧牲黨工權益 國民黨承諾保障
肯亞判決 5詐騙台嫌無罪遣返回台
韓專家：應與中國持續溝通THAAD矛盾
土城房市看好 暫緩重劃區標售全標脫
比基尼包裝惹議 印尼零食遭下架
美就業帶勁 升息機率增
海吉利號有無捕魚？漁業署發文要漁民說明
星總理夫人訪白宮 350元恐龍包爆紅
星總理夫人赴白宮 手持恐龍包爆紅
陸企259億大手筆 收購AC米蘭
土國續課反傾銷稅 經濟部籲積極應訴
群聯傳遭檢調搜索 發言人手機關機
不滿祖產分配 老翁持槍挾人質被逮
黃重球卸任台電董座 同仁不捨擁抱
剛果與烏干達領袖同意攜手打擊叛軍
亞馬遜首架自家品牌貨機 風光亮相
大樂透頭獎1注獨得2.7億 獎落台中市
今彩539 頭獎槓龜
CNN：台灣內部對中華台北名稱日益不滿
美雙胞胎女嬰熱死車內 年輕爸被捕
上市公司涉嫌作假帳 竹檢大搜索
群聯傳遭檢調搜索 融券爆增456張
陸公務船駛近釣島 日召喚陸大使抗議
蓮舫參選民進黨魁 抱從富士山跳下決心
核一廠昨斷路器跳脫 原因追查中
奧運維安 美逾千名情報人員進駐巴西
歐巴馬小女兒打工去 點餐端盤樣樣來
外交前線以小博大 肯亞5台嫌獲判遣返
蝴蝶飛來了 頭獎開彩投注站有好預告
里約奧運開幕！ 中華隊第184順位進場
期交所大專院校參訪線上申請系統自8月8日起上線
里約奧運華麗開幕全球關注！ 中華隊力拼3金2銀1銅
法國魯昂酒吧大火 13人死亡6人輕重傷
里約奧運的那些「第一次」：落實以人為本精神
Pokemon Go周六登台 亞洲15國同步開放下載
還權原住民族 10月可望合法使用國有林
駐泰處推動新南向 邀泰媒訪台商劉秉二
中國海警艦駛入釣魚台 日政府強烈抗議
〈時評〉再談台電董事長的任務
行政院：年金直播合乎採購法 沒有浪費
美就業強勁 標普500指數創盤中新高
陳副總統過境紐約 美：屬私人非官方
黑人的命也是命抗議失控 英交通混亂
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
企業財報強勁 歐股收紅
上櫃合正科技負責人 涉證交法50萬交保
陸委會：蘇起於近日請辭海基會董事
UN秘書長選舉 前葡國總理古特瑞斯領先
美強勁就業報告推升美元 油價跌
經濟利多 美股那斯達克和標普指數創高
法警撤離艾菲爾鐵塔人群 後稱虛驚一場
再談電郵門 希拉蕊：我實話實說
肯亞法院審理電信詐騙案 5台嫌無罪獲釋
低壓帶影響 中部以北有局部短暫陣雨
陳副總統過境紐約 下榻索菲特飯店
知名裸體餐廳 計劃在巴黎快閃
父親節顧老爸健康 愛的抱抱量腰圍
最新民調：希拉蕊領先川普幅度縮小
宏達電Viveport全球上線 消費者今秋體驗
群聯聲明未作假帳 靜待司法調查
立法院長中午吃什麼 立院小吃部受青睞
里約奧運開幕儀式前 數千人街頭抗議
恆春豎孤棚 宜蘭屏東一較高下
中市豆花店火警 一男不治
中元普渡不燒紙錢 轉捐弱勢積功德
嘉義城隍夜巡 鬼月不得逾假
不理判決 肯亞打算5台嫌遣送大陸
火燈夜巡驅魔 護佑鬼月安寧
紫外線高量到危險 仍要注意防曬
高雄得獎綠豆椪 與民眾提前過父親節
情侶放閃拍照術 APP業者推薦4大秘技
大陸維權律師遭判刑 歐盟籲儘速釋放
當街擊斃偷車賊 芝加哥警惹爭議
加州酒醉男捷運招惹別人 像沙包被狂踹
社子島公寓暗夜大火 老夫婦命喪火場
初任教師研習 潘文忠籲調整教師角色
美食展首日 湧進3萬多人次
正視原住民公平權益 台灣加拿大巧同步
Pokemon GO台灣正式上架 網友起床抓寶
5歲童指卡玩具 母親求助警察
Pokemon GO台灣上線 亞洲第三
雲南村民撈到億年前猛魚 身如蛇嘴似鱷
國際特赦組織：肯亞不得把5台嫌交大陸
河岸音樂季 煙火秀配搖滾加經典情歌
巴拿馬警察總監感謝中華民國贈警車
Pokemon GO登台全英文 網友：眼睛業障重阿
谷歌自駕車計畫主管 掌舵7年半後離職
廣島轟炸71週年 日本紀念籲世界無核武
Pokemon GO抓寶潮襲台 各地玩家情報瘋傳
搶七夕商機 淡水漁人碼頭玩浪漫
傳蘇嘉全到北海道打球 立法院：無此事
鄉民出動捕抓Pokemon？登台巧遇PTT休站
北越暴雨引發洪水 4死7失蹤
俞大?勉勵駐巴拉圭外交替代役男
寶可夢上線 國防部籲玩家勿入管制區
單身七夕存活術 不一樣的情人節
大林慈濟醫院路跑 16週年院慶暖身
傳深圳擬投2兆重新打造羅湖
廣東美食團價廉物美 港人歡迎
立院最夯的午後點心 三寶當之無愧
寶可夢太夯 3種眼睛問題恐上身
台灣獼猴教育館10歲 森林園遊會熱鬧
立委率團訪以色列 增進雙邊交流與合作
肯亞案 林全：政府有責任引渡犯嫌回台
陸提高多次商務簽證條件 疑報復南韓
寶可夢台灣開放下載 櫃姐網友瘋
蔡總統也曾幫照顧 蕭美琴慟愛貓過世
Maker自造無人機 投入水質監測
蘋果強攻AI 傳再併新創企業Turi
Pokemon玩家戶外抓寶 注意事項看過來
動物園小熊貓越獄8個月 逛西湖被逮
賴清德推大內酪梨 吃法多樣又營養
BBC妙聞 汪星人住愈北 尾巴愈可能不舉
輔仁大學服務學習團赴蒙古服務
奧運亮麗開幕 超模女神性感獻最後台步
川普挺黨內A咖議員 化解緊張
小學生自採自製桂花釀 義賣籌經費
疑印度施壓 陸投資斯里蘭卡案生變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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台彩最不想開出的號碼 每次都慘賠
陸供港豬肉含瘦肉精 須回收
遊覽車國道引擎冒煙 虛驚無傷
記憶體公司涉作假帳 負責人2千萬交保
群聯董座2000萬交保 潘健成提3點聲明
選國民黨主席否 吳敦義：一定慎重考慮
法酒吧失火至少13死6傷 疑慶生樂極生悲
原聲童聲合唱團紐約開唱 周美青現身
玩Pokemon GO助燃脂 小心手機跟著沒力
傳iPhone 7耳機大變身 國外網站秀視訊
年金改革 考委籲銓敘部適時發言
馬辦：東吳大學邀馬英九任講座教授
奧運登場 洪秀柱：中華隊加油
七夕情人節DIY送花 心意浪漫更省荷包
參訪良作工場 總統：產業需求轉為政策
警員酒駕遭送辦 新北警局長指示嚴懲
又發驚人之語 杜特蒂譏美大使為偽娘
寶可夢正夯 新北警提醒7件事要注意
壽險衝業績也衝夢想 主打錢多自由有意義
北醫楓杏義診走入偏鄉 民眾給讚
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日救經濟無新意 日圓強升直逼101
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寶可夢在台上線 寶可迷高雄也現蹤
姜皇池：太平島應生態保育 避被說沒水
婦人領回190萬 司機拒索10%酬金
里約奧運絢爛開幕 森巴盛典樂聲奔放
8旬模範父親務農辛苦養家 令人敬佩
土城老翁持槍挾人 遭聲押獲准
巴拿馬記者肯定蔡總統向原住民族道歉
Pokemon Go新手必看 入門體驗全攻略
美亮起升息訊號 金價週線反轉收跌
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瘋Pokemon 警政署長：著迷危險勝三寶
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Pokemon GO熱潮襲台 玩家四處尋寶
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日：釣魚台附近毗連區發現230艘陸漁船
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韓星在陸被封殺？環時：自作自受
林錫山被控貪污 延長羈押2個月
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民進黨青年部提醒 捉水箭龜別掉河裡
模範父親表揚 鄭文燦祝福所有爸爸
江春男未依原訂行程赴新加坡
茉莉花示威 菲越民眾籲陸遵守南海裁決
中共多戰機赴南海 聲稱戰鬥巡航
瘋Pokemon 不得不知的4個司法小常識
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參訪良作工場 總統稱許傳道士經營企業
4歲男童 墾丁飯店游泳池戲水溺斃
台男子涉攜毒印尼遭拘 客死異鄉
服儀爭議 學者：學生參與空間不夠
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寶可夢在台上線 陸網民：準備忘了它
精靈寶可夢來了 駕駛人也怒了
星僑界今取消江春男抵星接機活動
林右昌提願景 林揆：劍及履及助基隆
九天盃環台賽 大華科大生奪金牌選手
波多野結衣現身資訊展 提前過七夕
七夕送禮頭好大 掌握女友歸納法好輕鬆
馬英九任講座教授 徐永明：弊大於利
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不菸不酒作息穩定 她意外檢出肝癌
寶寶爬行抓周樂 可愛模樣逗趣吸睛
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奧運開幕式打盹 潘基文遭調侃：回去睡
肯亞5涉案台人 兩岸在警察局交涉角力
東吳開課 校方：已取得馬英九同意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
漁人碼頭搞浪漫 水系寶可夢來相伴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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大安北汕溪虹橋 中市府編列預算重建
北市公車車禍意外 98歲老婦命危
寶可夢夯 遊樂園成抓怪聖地
建中樂旗闖進世界樂旗大賽 將爭冠
朱立倫：新北可與寶可夢合作推觀光
乾泥土放進水裡 竟能孵出小魚？
粉絲瘋抓寶可夢 總統來了也不放過
土托魚提早報到 馬公漁市場拍賣好價錢
台南將開辦公共自行車 總統試坐
精神科醫師警告 網路遊戲像精神毒品
總統府：肯亞台人無罪 應儘速獲釋回台
朱立倫：德翔台北貨輪 7日可移除
國際武術文化節 兩岸以武會友
馬英九預告8月走透透 約定通關密語
英國收益酒店投報高 風險多必查證
美饒舌演唱會驚傳欄杆倒塌 至少42傷
南海仲裁 學者：彰顯台灣為特殊實體
吳敦義出席同鄉會 高唱風飛砂
竹子造出自行車 花30天成都騎到拉薩
傳吳敦義選黨魁 朱立倫：傳聞聽聽就好
新北兒藝節 變裝大遊行萬人同樂
澳洲發動反恐突襲 1男被捕
Uber號召留台連署 5萬人目標達陣
里約海灘區可疑包裹 引起民眾恐慌
社工全力協助 思樂冰女孩與母解難題
強硬抗仲裁 陸戰機赴南海島礁巡航
紀念孫中山150週年 兩卸任副總統同席
寶可夢夯 胡志強：北市景點都是變電箱
香雞城重返榮耀 號碼牌中午搶光
就是愛SHOW 正聲青少年歌唱賽陳侃伶封后
駐南非代表處抨擊南海仲裁案
三星Note 7開放預購 1天 2萬台搶光
李顯龍評南海仲裁強有力 北京說話了
負責人涉掏空檢調搜索 合正配合調查
單手特技 南港3騎士瘋Pokemon遭開單
陸船大量駛抵釣島附近海域 日加強警戒
鱷口餘生 澳洲男受困小島幸獲救
今彩539開獎
大福彩開獎
寶可夢上線1個月 經濟效應顯著
泰國7日新憲公投牽動政局 必知6大重點
周聯華牧師心臟衰竭 傍晚急救不治
周聯華牧師心臟病逝 享壽96歲
北市飯店一女子揚言跳樓 警消勸說
無害環境 美挺基改蚊
Uber爭議 消基會籲政策籌劃計程車制度
南非地方選舉 最大反對黨DA贏2重鎮
台中市交響樂團長笛團饗宴烏蘭巴托
失人心 南非選舉執政黨首都慘敗
掃毒下達格殺令 菲國總統：不在乎人權
蘇起泰國演講談兩岸 籲兩岸更自我克制
密謀以火箭攻新加坡 印尼捕6嫌
緬甸偏遠山區證實麻疹疫情 至少30死
蔣家三代牧師 周聯華安息主懷
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
烏克蘭叛軍領袖遭炸傷 據稱無生命危險
河岸音樂季落幕 煙火秀民眾驚呼連連
日佐渡島舞出台灣情 謝長廷捧場
搶救茄苳老樹 管碧玲展現行動力
消基會籲拒搭 Uber：依法納稅且重視安全
海警船出現釣魚台引日抗議 陸重申主權
躲白天烈日 高雄公園晚間現抓寶人潮
無視警告 香港數百玩家上街瘋抓精靈
里約奧運女子舉重陳葦綾 舉181公斤獲第7
里約奧運網球籤表更新 確定謝淑薇退賽
「李文政：北海老英雄」 前衛「臺」風國美館亮相
肯亞警方不顧法院判決 欲強行遣送台人至大陸
簡又新專欄─運動賽事與地球永續 打造更綠色的競技場
2016美食展 生活「食藝術」美食美器盛
惡搞希拉蕊幾全裸泳裝塗鴉 澳洲街頭惹議
八月瘋奧運 來台北凱撒Checkers享受巴西美食
熱到快融化！香格里拉台南遠東國際大飯店推「奶昔進行曲」
晶泉丰旅 8月與情人、父親歡樂共度佳節
旅行好物 防臭衣穿再久都不用洗
刻意延遲轉播里約奧運 NBC：為吸引更大收視群
柬埔寨：2017參觀吳哥窟費用調漲雙倍
為了生存而渡海 她在里約奧運破游泳新紀錄
〈財經主筆室〉巴西奧運登場 全球物聯網大車拚更精采
高呼真主至大 比利時男揮刀砍傷女警
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加速融冰 傳大陸與梵蒂岡代表再會面
比利時警察遭砍傷 傳歹徒大喊真主至大
肯亞5涉案台人 駐館致力阻止遣送大陸
低壓帶影響 各地多為多雲到晴
華航諾富特 品鴨盛典爸氣饗宴
中市西屯區借用活動中心 要用冷氣節能卡
網傳阿斯匹林治腳跟龜裂 醫師闢謠
民雄大士爺文化祭 農曆7月重大祭典
出門記得防曬 全台紫外線過量
謝淑薇奧運退賽 政院：尊重選手決定
無人機界的蘋果 大疆汪滔的飛行夢
泰公投登場 軍政府的首度民意壓力測試
立秋喉嚨易乾癢 水梨木瓜潤肺又養生
行竊民宅失風開槍 屋主中彈送醫
奧運引爆商機 台灣運動鞋長期稱霸
研發實力強 台灣紡織業穿進奧運會
緊盯里約奧運 電視面板搶眼球商機
大陸赴韓團取消？旅行社稱沒收到禁令
年薪百萬找嘸工作 他靠簡報創業登陸
大學考試分發8日放榜 名額比報名人數多
嘉義KANO健康路跑 六千人參加
農曆7月玩Pokemon 網友kuso別被抓交替
飼主無力醫癌末狗 動保伸援再續人狗情
麥特戴蒙「長城」當英雄 東西方影迷開罵
陳培澤玉雕傳習計畫 學員展成果
睽違17個月 台灣7月出口由負轉正
Pokemon襲菲 部分華校禁玩
奧運不平靜 搶案頻傳2人遭擊斃
社會新鮮人抽獎免費搭捷運 10日截止報名
祝福父親節 瑞芳警施放電子天燈
男子外出吃早餐 騎車自撞起火燃燒
恐危及典藏品 奇美博物館展廳禁抓寶
邊騎車邊尋寶 中市首例開罰千元
台塑越鋼廠點火前先蹲馬步 自助後人助
寶可夢登台 玩家深夜瘋抓寶
陸高考狀元拍賣筆記 不叫座還有人罵
堅持到底 蔡總統籲一起為許淑淨加油
搭抓寶熱 高雄恐龍展祭抓寶優惠
女通緝犯玩寶可夢 現實世界遭警收服
趙錫成趙小蘭父女同獲輔大榮譽博士
中央氣象局氣象報告
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太陽能市況嚴峻 廠商減產擴大
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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建中獲大馬世界樂旗大賽銀質獎
南台科大志工團 菲國服務滿載而歸
泰國憲法公投 最快當天有結果
恐危及珍貴文物 故宮南院禁玩寶可夢
周聯華牧師安息 東海大學：景仰的典範
海關上半年緝毒2468公斤 年增6.74%
警防抓寶肇事 加強取締行車用手機
加油且慢 下週汽柴油各降3角
持西瓜刀架2歲幼童 兩男各判9年8年
Pokemon掀全民運動 變電箱爆紅的秘密
北醫巡迴澎湖義診 獅子會致贈加菜金
9旬博士生熊智銳樂學習 重寫論文不嫌苦
開櫻花誘餌 田寮河岸半夜瘋寶可夢
原油價格續降 汽柴油價格8日起各降3角
毛利率市占率取捨 晶片廠兩難
掃毒再升級 杜特蒂公布涉毒政客名單
川普以子之矛攻子之盾 批希拉蕊秀逗
印尼亮麗咖啡妹 創業逐夢甘苦備嘗
零安樂壓力大 新北幫毛寶貝找代養家庭
澎種出酷似嘉寶瓜狀南瓜 肉質橘紅綿密
漢光實兵操演 蔡總統將親臨視導
東吳邀藍高官開課 時力：專收藍寶可夢
菲國前總統馬可仕 9月安葬英雄墓園
寶可夢太夯 柯文哲籲帶爸媽去抓皮卡丘
遭疑收藍寶可夢 東吳：只問學術不問立場
勞團批工時無限 勞部：彈性非不受限制
金門表揚模範父親 議長高喊爸爸我愛你
立秋養生 少辛多酸早睡早起
汽車零配件續航力強 台廠Q3業績衝高
陸在天然氣平台裝軍事雷達 日本不滿
中元普渡前 量販下手搶買最划算
陸2工人奈及利亞遭槍手綁架
Pokemon迷變馬路三寶 防抓寶口號推出
iPhone 7傳推Pro版本 視訊露玄機
比利時警察遭砍 總理：疑恐怖攻擊
玉山台灣黑熊出沒 多項措施防人熊衝突
時尚店舖遇上國定古蹟 金門老街新風景
父親節表孝心 讓老爸從頭帥到尾
父愛獻禮 泡湯美食慰勞爸爸辛苦
群聯涉財報不實 董座潘健成：獲利真的
陸大學生暑假6成宅在家 上網打發時間
忙工作少陪伴 父子親密感平均僅68.9分
79歲老翁獲國中市長獎 陳菊肯定
澎湖湖西鄉表揚模範父親暨夫妻
泰國憲法公投結果 端視正反陣營動員
搭抓寶熱潮 劍湖山世界推冰淇淋優惠
鄭佳姍音樂創作 重新詮釋歌劇輪迴
南非代表機場搶人 肯亞5名台人暫還押
台中市草悟道人潮處 禁放飛遙控無人機
父親節送禮 不同星座老爸喜好大不同
西門紅樓古蹟整建 8日起閉關14個月
里約奧運登場 網購祭優惠拚買氣
寶可夢登台 林全:難怪大家都在盯手機
同德書報社106周年社慶 僑界共聚一堂
謝金河與西螺大橋的半世紀情緣
工作好累沒空陪孩子 暖男爸：陪久就習慣
毛小孩心理創傷 可找貓狗心理醫師協助
肯亞案 吳敦義：兩岸要有正常溝通管道
父親節到 中市警局長錄製短片致意
群聯涉假帳恐衝擊股價 不排除買庫藏股
男童登玉山高山症發作 黑鷹直升機救援
熱氣球嘉年華落幕 人數較去年減少
名人御用醫師 巴西整形教父皮塔圭辭世
Flash市況 群聯潘健成：Q3絕對好
廚師偷內衣 被逮穿女用內褲
何時決定選黨魁否 吳敦義：適當時機
國際熱錢沒跑 投信：台股還要創新高
現代汽車大露營來了 邀車友共襄盛舉
旅行的美術館 到竹市動物園體驗藝文
騎士瘋抓寶被開罰 中市警上街宣導
七夕要甜不要胖 下午茶糕點熱量大公開
服務對象擴大 服務利他成立辦公室
狗未戴嘴套咬傷人 飼主遭判拘役30日
陸2艘海警船一度駛入釣魚台海域 日抗議
新北動物之家歡迎抓寶帶動認養毛寶貝
地鐵計程車或代駕 新加坡飲宴安全返家
世界最大飛行器亮相 首航日期未定
首次確認陸在東海油氣田設雷達 日抗議
好市多中和店大當機 搶修3.5小時恢復營運
台中國際動畫影展 入圍名單出爐
生存訓練 陸大學生240元過15天
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單手騎車瘋抓寶 新北警開首張罰單
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不堪壓力自殺？林祖戀孫：為感情事發洩
開頂雙層巴士上路 高市街頭新亮點
桃園校犬隊長Cherry 追思道別會
桃園客家義民嘉年華 挑擔踩街
父親節快樂？調查：育兒費用佔收入37%
高美濕地2外籍生受困外海 警消馳援救回
陸7月外匯存底 持穩在3.2兆美元
新北警玩真的 抓寶罰單開出14件
林錦芳被指論文涉抄襲 府方高層關切
大陸首例 自駕螺旋槳飛機環遊世界
暴風雨摧殘馬其頓首都 至少15死6失蹤
參加靈鷲山法會 選舉議題吳敦義回謝謝
寶可夢抓寶 玩家忙充電尋補給站
美賓州驚傳滅門血案 1家5口喪命
宜蘭南澳國小籃球隊 載譽歸國
青瓦台：陸批韓部署THAAD是本末倒置
軍人爸爸把背影留給家人 父親節影片動人
禁港獨參選？梁振英：選舉主任不受干預
公車司機開車抓寶可夢 公司將查監視器
內政部：審議南鐵地下化未曾輕忽
挺江春男 施明德：是台灣需要他
日皇8日發表演說 民眾多能接受生前退位
你抓寶我開單 新北警共開51張罰單
泰酒店性感女經理涉跨國詐騙 美俄搶人
北市計程車撞自小客車 孕婦無礙送醫
韓日共享軍情 分析：大陸的戰略惡夢
路上玩寶可夢車速慢 警查獲失聯女
泰國公投初步結果 官員：人民挺新憲法
希拉蕊領先川普幅度擴大 達8個百分點
東京慶典遊行遭人投物爆炸 1死15傷
女與前男友見面 男友吃醋爆流血衝突
瘋寶可夢 北市警方共取締99件交通違規
歐巴馬闔家度暑假 愛女儼然成時尚偶像
菲媒：羅慕斯8日訪陸 開啟雙邊對話
加拿大總理杜魯道 野生上空照頻曝光
陸2工人奈及利亞遭劫 安全獲釋
核災後重生 車諾比擬建大型太陽能系統
淡水漁人碼頭七夕煙火秀傳愛
僑委會國慶團美加巡演 田秋堇今授旗
泰國憲法公投或過關 明年年中舉行大選
比利時揮刀傷警凶嫌 是伊斯蘭國戰士
民意如流水 泰公投顯示反對勢力式微
阻肯亞5台嫌遣陸 外交部出招註銷護照
抓寶可夢 全台203人接交通違規罰單
泰國公投挺新憲法 軍方勝利民主受挫
搭配「Google Glass」AR眼鏡 《寶可夢GO》更好玩 也可緩解「寶可夢症候群」一些症狀
肯亞5台嫌遭專機遣陸 外交部：嚴正抗議
首金入袋！女子舉重許淑淨勇奪金牌！
抓寶熱潮影響用路安全 全台交通取締罰單203件
大學指考8日放榜 錄取率97.11%創7年新高
土耳其大規模集會譴責未遂政變 支持總統、願為土國赴死
大規模陸公務船和上百漁船巡釣魚台 日本已抗議三天無效
比利時女警遇襲 警察工會提24小時佩槍
東京七夕慶典發生爆炸 疑似太吵遭擲汽油彈
簡又新專欄─機器人帶來產業革命 投資商機影響未來世界
父子親密感調查 近半成不願與爸爸說煩惱
新任駐新加坡代表江春男 獲緩起訴處分一年
Pokémon療法 自閉兒童改變新契機？
研究：保持閱讀習慣可延年益壽
威航停飛羽田茨城 台灣廉航夾縫中存生存
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《展望會》單親父母雙重角色 家計育兒一肩扛
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台北美福 四季在地鮮材 主廚合宜烹調
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台北西華飯店情人節盛宴 8/9浪漫登場
巴基斯坦遇襲53死 死傷多律師記者
達美航空系統異常 今日全面停飛
運動大觀園—排球
創紀錄13陸公務船入釣島海域 日頻抗議
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
停紅燈玩寶可夢忘我 基隆首開罰3千
哈佛共和黨人拒挺川普 祖克柏按讚
奧運維安堪慮 葡萄牙部長遭搶
肯亞將5台嫌遣陸 外交部嚴正抗議
總統杯葛 聖多美總統大選第2輪同額競選
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陸強押5台人 陸委會表遺憾嚴正抗議
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中市凌晨車禍 男子命危
彰基醫院推動醫療外交 蒙古達爾汗義診
紫外線過量 台東危險級
新台幣開盤價31.66元 貶9分
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寶可夢祕技 北市府：搭公車通勤
和大前7月營收創新高 第3季法人看俏
群聯董座2千萬交保 股價跌停開出
聳肩擠眉弄眼無故發聲 恐罹患妥瑞氏症
大學考試分發錄取率9成7 近7年新高
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英展開詐欺調查 空巴集團：配合調查
大學考試分發缺額2953個 近7年新高
台積電股價續揚 今年來市值增逾1兆
許淑淨奧運奪金 總統：台灣以你們為榮
消防隊旁成抓寶熱點 籲民眾注意安全
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陸強押台5人 朝野黨團：肇因九二共識
嫌報戶口麻煩 陸嬤棄孫女於派出所
不滿房仲少給佣金 婦人拉屎洩恨遭活逮
亞德客-KY上半年獲利 衝上同期新高
智邦上半年每股賺1.64元 毛利跌破2成
花蓮景點搶抓寶 警籲注意安全
傳解放軍42集團軍政委自殺身亡
Pokemon GO帶動4G吃到飽 電信三雄股漲
Pokemon GO熱到大立光 創3860元新高價
美全球最大滑水道發生意外 12歲男童喪命
聯發科瑞昱報捷 搶下Xbox新品訂單
肯亞5台嫌遣陸 政院：兩岸協商維護國人權益
痛苦指數最低 泰國真是微笑的國度
寶可夢玩家公園抓寶 半夜成奇觀
寶可夢玩家小心 相關程式僅11%非惡意
少子化發酵 6大學缺額逾5成創新高
劉德立拜會箇朗自由貿易區管理局總經理
北市抽驗涼麵 劉媽媽涼麵南港店不合格
億豐上半年每股賺5.66元 早盤創新高
資金行情未歇 投信：1200億需注意風險
新任駐星代表江春男酒駕 緩起訴處分
肯亞將5台嫌遣陸 府：要求中方儘速遣返
貿聯7月營收月減9.73% 估第3季末不缺料
外界預期人民幣減壓 中間價又貶2分
少子化發酵 未足額錄取學校系組創新高
新任駐星代表江春男酒駕 獲緩起訴處分
江春男酒駕緩起訴 總統府沒有評論
南二高嘉義段車禍 3傷無生命危險
受虐流浪犬歪歪 跨海加拿大獲新生
瘋寶可夢交通違規 2天349件
重慶百歲人瑞每天忙農活 愛吃甜食
上市櫃新兵氣勢旺 力達橙的股價衝新高
陸高端幼兒園供應發霉米飯 稱檢測合格
淘帝第2季獲利創高 上半年每股賺8.67元
國人海外旅遊 40歲階層男性最捨得花錢
夏日海釣樂趣多 漁產美景收穫豐
維護師生健康 南投擬校園周邊禁菸
大立光下半年續熱 3外資目標價逾4000元
寶可夢商機無限 公車和機車推尋寶車
走入書中世界 花蓮偏鄉學童享閱讀
Uber惹議 龔明鑫：找出雙贏機制
大立光創新高價領漲 台股站波段新高
巴拿馬媒體刊文 支持南海案台灣立場
瘋精靈寶可夢 警方2天開出349張罰單
CP值高 屏東公園成抓寶聖地
Apple Watch新品大單 傳台積電通吃
反南鐵東移赴政院 展開24小時朗讀行動
13消防隊員親友 13小時單攻玉山
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
碩禾雙利空夾擊 股價創近 1年低
里約奧運五星旗有誤 陸使館要求改正
總統南部辦公室 高市3廳舍供評估
陸改政策 惠譽：每年得多蓋一個新加坡
台南公共自行車 10站上線啟用
新台幣中午升2.5分 暫收31.545元
大學放榜 建中428人錄取台大
河狸爸羅賓護子心切 動物園模範爸爸
彰化花壇鄉水溝蓋 竟是龍井公物
外資連4週狂買台股 投信仍看多
雙鴻超眾押「寶」三星 股價發燙難散熱
台大考試分發放榜 建中蟬聯錄取冠軍
買氣保守 豐興鋼鐵連5週平盤
涉侵占公款5萬元 退休校長判5年6月
父親節禮物 賴清德向兒子要這個
推非營利幼兒園 徐永明允諾當重要政策
Pokemon Go商機 這5角色最熱門
台中歌劇院月底開館 開幕季節目啟售
挺國手陳傑 父訪兒出生醫院隔空加油
鬼蝠魟數量減少 7月起撈到須通報
太熱別下田 85歲老婦種田熱衰竭
大學缺額多 教部：註冊率未達7成將減招
抗議南海仲裁 徐欣瑩遞12萬連署書
瘋寶可夢 台大：要求安全但不應禁止
71%上國立大學 嘉中創校史紀錄
大學指考放榜 馬公高中錄取率逾7成
林揆賀許淑淨奧運奪金 教部頒2千萬元獎金
高雄4G智慧公車上路 亞太電打造
外資上週買超273億 面板雙虎捧在手心
Pokemon抓不停 必備好幫手有它
國中生反覆鼻竇炎 腺樣體塞住鼻後部
陳芳明呼籲江春男：勇敢回到民間
大學放榜 北一女302人上台大
故宮展廳內 禁玩寶可夢
蘇嘉全引中央社照 賀奧運選手奪金摘銅
台5人遭遣陸 國民黨：政府處理荒腔走板
夜玩寶可夢GO 美1男大生遭槍殺
搭電梯碰撞 男打趴女子雙進警局
肯亞將5台嫌遣陸 法務部嚴正抗議
台股收盤漲58.14點
台東濱海開發案具爭議 監委立案調查
憶亡父爸爸親像山 蘇嘉全父親節有洋蔥
Pokemon意外捧紅變電箱 台電歡迎補給
累計上櫃公司724家 興櫃共280家
台灣動物保護黨成立 300黨員倡人道對待
市售布丁甜到爆 吃1顆等同全糖手搖飲
Pokemon概念股夯 台股創波段高點
中華大學與外商合作 強化台灣旅遊地圖
江春男酒駕緩起訴 在野黨立委轟護短
台股漲58.14點 收在今年最高9150.26點
歡度父親節 林智堅和監護童共享牛排
廣東有巴西村 移居巴西人口多
8月台指期漲 54點
東京遊行遭投汽油彈 歹徒自縊身亡
8月電子金融期齊漲
賴清德臉書賀節 照片吸睛按讚創紀錄
修補關係 菲前總統羅慕斯訪陸
疑施工不慎 沙鹿火車站1名工人遭電擊
寶可夢概念股領漲 台股攀今年來最高點
日皇是否生前退位 電視播預錄影帶說明
日皇發表演說 指履行皇室義務有困難
加拿大去年自陸客查扣可疑資金倍增
涉銷售假美鈔 印尼總統隨扈被捕
日皇：年老體衰 難做好日皇任務
公費不受青睞 台大公費醫分數輸私校醫
巴基斯坦醫院遇炸彈爆炸 至少30死
因應英國脫歐 虎尾科大開拓前進德奧
調高房屋稅 房仲全聯會質疑違法
日皇透過影片演說 表明退位意願強烈
雲品廚師展手藝 在地食材迸新滋味
傳為抓寶摔下過港隧道慘死 警方否認
北一女正妹跨考台大法律 立志當司法官
男童提早出現性徵 腫瘤壓迫致性早熟
遠傳挺偏鄉教育 亞太電捐舊鞋送愛
三大法人買超台股57億元
拚經濟 金管會近期上菜
日皇明仁生前退位意願強烈 兩百年首見
選校往前中段跑 老私校分數贏偏遠國立
傳夏普擬獨自生產OLED 2018年量產
湖北新一輪暴雨 5萬人受災2失蹤
省時又便利 司法院啟用線上起訴系統
無意掌閣揆 陳菊籲勿操弄
Pokemon抓寶熱點 百貨人潮暴增2.5倍
保護慈湖濕地 架設非法網具重罰
天母忠誠公園新面貌 每小時1次音樂水舞
東亞流行音樂節9月登場 打造台中品牌
南韓在野黨國會議員訪北京談THAAD
顛覆罪適用維權律師 顧立雄：憤怒沮喪
預防詐騙 刑警化身海派法師拍宣導片
日皇談話全文 表明退位強烈意願
日皇拋退位說 日相認真看待
七夕浪漫不變調 謹記三不四要原則
七成民眾願器捐 年輕族群佔多數
狂走20公里抓寶 妙齡女膝蓋發炎
大陸1至7月進出口降幅超預期
世界先進Q3業績估季減3%至增1%
死人竟在列 杜特蒂涉毒名單凸槌
熱帶風暴厄爾來襲 墨西哥土石流40死
許淑淨奧運奪金 高雄母校狂賀
全台瘋寶可夢 總統府向民眾抱歉：別來
烤雞懷舊風起 升級版熱騰騰搶市
環保署：廢棄工廠造成污染 5年內改善
Uber連署下一步 盼與政府會談
傳屬意劉世芳接市長 陳菊：黨有公平機制
新台幣收31.512元 續創1年新高
7月出口轉正了！年增1.2%中止17黑
消保處：玩寶可夢若意外 責任由法院判
美就業數據強勁日圓走軟 日股收紅
群聯啟動護盤 擬買7500張庫藏股
引進溫熱療法治癌 嘉義長庚成立團隊
台灣大推寶可夢專案 上網吃到飽
玩寶可夢要注意 這些社教館所禁抓寶
父親節飆高溫 用電量擠進史上前10名
金士傑父親百歲 獲屏東模範父親
北一女股票達人 高中賺20萬考上台大財經
日月光7月集團營收 創歷年同期次高
踩街文化節 林佳龍：歡迎到台中過中秋
射箭小將奧運奪銅 林智堅登門祝賀
澳門遊覽車撞中醫診所 30人受傷
日皇想生前退位 日7成民眾支持改制度
慶祝父親節 林佳龍與受保護安置兒餐敘
魏明谷與監護兒用餐 歡度溫馨父親節
丁克華：已要求櫃買中心查證群聯交易
京滬深房價猛漲 2400萬稱不上豪宅
余采縈隨父親讀牙醫 家鄉部落殺豬慶賀
林全報告總預算 總統關切政見兌現
黃文彬金工半世紀 試煉伉儷真情
突破逆境 移民2代陳博煒考上台大外文
非洲院童巡演 台灣大愛在多倫多飛揚
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賄選錢變抓賄工作費 候選人判無罪
華邦電7月業績持穩 創近6年新高
大師陳陽春 馬來西亞展出40幅水彩畫
熱錢湧入 學者說央行改用這招迎戰
Pokemon帶旺 大賣場喜迎抓寶人潮
七夕情人節必買三寶 這些關鍵字要知道
父親節送暖 幸福快遞為獨居長輩賀節
許淑淨摘金 總統賀電讚她為國爭光
中華電攜微信 跨界推樂遊卡
南投通過登山條例 視情況可收救難費
為正字標記按讚 百獎大放送
香港數碼電台將關閉 113員工受影響
達美航空大當機 停飛所有航班
新台幣收升5.8分 續創逾一年新高
好成績當父親節禮物 美食賽父子同奪金
GDP保0困境 房仲業：主因股房市無量
奧運告捷 中華電MOD流量開紅盤
日皇很想生前退位 日執政黨這樣看
人幣連4黑 美升息機率增
大陸繼續貸款委內瑞拉 助提高石油產量
國巨上半年每股賺2.69元
江春男赴星 外交部：無最新時程規劃
寶可夢熱潮 台文館大方開放抓寶
台法度假打工計畫 今天起受理申請
家扶前主任遺孤上台大 淚眼告慰亡父
朱敬一駐WTO 外交部：提供行政資訊
台美小姐選拔 佳麗展現柔美
Pokemon開車別玩 新科技難救分心駕駛
釣魚台陸海警船增至14艘 日本警惕
智寶與輝城電子策略聯盟 破局
玩家騎開車抓寶 桃園取締逾40件
勇敢對抗病魔 羅泓昇錄取台師大化學系
券商開辦API 投資戶數及金額數倍翻
沙鹿火車站雨棚修繕工程 工人不慎觸電
達美航空系統出包 全面停飛還在修
我最爸氣 6千金父親奪冠
太陽能低迷 茂迪獲利季減逾6成
加拿大豐業銀行擬撤台 金管會證實
傳加拿大豐業銀行計畫退出台灣市場
保育類野生動物名錄 農委會預告修正
水五金農廠不分 總統：年底提解決方案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
寒溪教會：寶可夢撒旦遊戲 恐怖無法想像
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
韓議員訪陸談THAAD 朴槿惠批判
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
環保大使阿甘 澎湖行腳巡迴環保
台版請願網簡化程序 15日上線
5名台嫌強行遣陸 時力：陸方罔顧人權
馬公高中辯論社贏得首座全國性冠軍
提高自來水普及率至94% 將投34億元
期交所等再捐食(實)物銀行2600萬元
朋程Q2和上半年獲利 歷年同期新高
Pokemon抓寶熱 4G吃到飽翻紅
巴基斯坦醫院遇襲53死 死傷多律師記者
孕婦愛美怕曬太陽 寶寶鈣不足影響身高
陳光標下屬疑私刻公章 被警方搜出拘押
RCBC遭利用洗錢 國泰金：不影響投資
奇力新與銀行團簽訂30億元聯貸案
改善醫療3階段 陳光復爭取台大澎湖分院
大庄媽祖攻頂玉山 為建廟信眾祈福
為何不回政大 馬英九：東吳邀我政大沒有
霹靂上半年淨利增39% 法人持續看好
歐蘭德民調低 擬年底決定是否競選連任
祝福全天下父親 101溫馨點燈
光寶7月營收193億 創近9個月新高
沾蘋果光 出口下半年可望逐季成長
美軍驅逐艦 南海仲裁後首訪大陸
承繼父親衣缽 雄中孿生姊弟錄取醫學系
江春男涉酒駕緩起訴 總統府不評論
假愛心 百隻貓疑遭棄工寮自生自滅
康友7月業績持穩 看好下半年旺季
Pokemon Go爆紅 新加坡捕捉熱點超多
Pokemon抓寶夯 這家公司放員工一天假
為菲陸關係破冰 羅慕斯訪問香港
東海爵士樂團巡演澎湖 與家扶兒分享
Pokemon抓寶得靠網路 電信業吃補
Pokemon玩家趴趴走 配備小物買氣爆發
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大園老翁遭砍殺身亡 警追兇嫌
國泰金股息入帳 單月大賺逾140億
達美航空系統凸槌停飛 不知多久可修復
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7月出口翻正 學者：最壞情況已過
新北月老廟 情人節走透透求姻緣
林濁水：政府已和進步價值公民社會脫節
英鐵路工會罷工5天 倫敦通勤族頭大
為升第2季毛利率衝破56% 單季新高
日皇表達退位心情 牴觸憲法與否遭熱議
亞特蘭大停電 達美航空電腦系統停擺
寶可夢迷抓精靈 騎機車滑手機遭罰
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謝金河：負利率時代 股市債券化
台人又被強押 陸：正視兩岸管道已停擺
日新防相下令 隨時準備摧毀北韓飛彈
出口轉正 經濟部看好第 3季成長
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江春男何時赴星 外長：待走完司法程序
日勝生不提撤仲 美河市案還33.51億
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推動長照 政院巡迴22縣市辦理說明會
肯亞案5名台人 晚間7時遭押抵大陸
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日皇太子德仁 不畏直言批評戰時歷史
破冰之旅 菲律賓前總統羅慕斯訪港
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奇偶匯損2千萬 稅後盈餘年減38%
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重大訊息待公布！弘帆9日起暫停交易
群聯踩紅線？潘健成：未說明關係人交易
肯亞案5名台人 陸方尚未通報關押地
日皇若能生前退位 將是皇室制度大變革
日皇若想生前退位 面臨諸多課題
怎麼幫助難民最好？現金還是實物？
難民援助新典範 給現金促重回效率市場
巴基斯坦奎達醫院恐攻 死傷人數攀升到70人喪命112傷
捷報！奧運女子舉重 郭婞淳添1銅
教部：政府將輔導教官逐步退出校園
〈時評〉誰會關心奧運？
酒駕惹議 江春男宣布請辭駐星代表
富邦力挺台灣選手 前進國際舞台
期交所等周邊單位及金融業者延續104年度辦理「食(實)物銀行」成功的經驗
臺灣企銀主辦泰安食品股份有限公司聯貸案
Ford在新舊交融的文化衝擊中 漫步雲林西螺
中華電信跨界合作首推「微信樂遊卡」
105學年度大學考試分發 新北表現亮眼
還在花錢抽菸傷身？菸癮者不可不知的壞處
在地文化在地情 中元法會很閩南
美國：孕婦或產婦死亡率攀升近27%
就是不理你 中國軍事化南海爭議島嶼
總統任命姚人多為總統府副秘書長
三種寄生蟲病一次解決 新藥第三世界民眾福音！
〈時評〉既得利益者要如何面對改革？
市府有條件同意大巨蛋19項工程復工
威航10月併入復興 林明昇給員工公開信曝光
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美就業數據續激勵 歐股收高
川普提經濟政見 主張減稅和凍結新法規
外圍雲系影響 台灣西半部局部短暫陣雨
美股回軟 唯能源股續揚
國際油價持續攀升
杜特蒂偽娘說 美召菲外交代辦說明
壽山動保小尖兵 為大象掃便便
鼓勵大專教師創業 教育部推手冊
敬師月將屆 上網向老師感謝
壢新醫院關懷樂齡長照 新書獲迴響
救護車停車糾紛 陸醫護與警察肢體衝突
全民反詐騙 警邀民眾一起來
森度小旅行 探訪南橫秘境
廖世傑投書墨媒 重申台對南海仲裁立場
資金充沛出口轉正 台股有續漲空間
上銀7月營收同期新高 第3季獲利看漲
夏天腋下排汗多 產生異味好困擾
中華民國捐贈巴拿馬中山學校校車
玩Pokemon Go打卡 行動電源1元帶回家
孩子沉迷網路 母親求警管教
台股開盤漲3.74點
新台幣開盤攀上31.5元 升1.2分
群聯祭庫藏股仍跌停 2天市值蒸發百億
中元歌台敬鬼 星華人內心虔誠世界
達爾膚上半年EPS 3.3元 陸旗艦店添2家
告別壞檳友 萬人相揪口腔檢查
陸客遊德國語言不通 難民營關12天
阿里山草原音樂節 熱氣球助陣
售奧運黃牛票海削一筆 愛爾蘭黃牛落網
面板客戶6月提前拉貨 華立7月營收微減
陸單身報告：逾7成男性婚後願上繳薪水
群聯新品登Flash高峰會 董座潘健成缺席
郭婞淳奪銅 林全致賀電
寶可夢風潮 屏東遊樂園推抓寶送獎
力挺新創 國發會擬放寬無面額股票發行
ZenWatch悠遊卡錶帶 華碩推加價購優惠
大陸7月CPI年增1.8%
郭婞淳奧運舉銅 蔡總統臉書8字恭喜
新豐傳槍響 男中彈送醫急救
各地紫外線過量以上 出門記得防曬
台星科早盤漲停 星科金朋採購案撐腰
大陸7月PPI年減1.7%
HTC Vive前進沙烏地 連鎖書店開放預購
減少使用導尿管 奇美推組合式照護
川普重申反對TPP 懲罰陸不公平貿易
王拓兒子證實 王拓上午過世
群聯：財報擬11日公告 無下櫃危機
鴻名第2季毛利率升至26% EPS為0.34元
毛小孩認錯人 誤上陌生機車
陸智慧機第2季出貨增2成 海外成績亮眼
陸駐英大使：暫停核電合作影響中英關係
王拓因病過世 民進黨立委哀慟
王拓病逝 洪奇昌:惋惜
鈺齊-KY北越新廠 通過Gore-Tex認證
打工族上下班途中受傷 記得領職災給付
竊賊行竊又開槍 男逃2天落網
陸7月CPI 連續兩個月1字頭
大略雙引擎發熱 7月營收年增近4成
陸媒：大陸保障房政策出現失誤
想牽女兒走紅毯 口腔癌友奮抗癌
以功代金環保祭祀 減緩空污助弱勢
iPhone 7電路板曝光 間諜照瘋傳
半導體回溫助出口轉正 台股拚由黑翻紅
友通新博奕案疲軟 第2季獲利季減逾8%
陸媒：孫中山家族成員檀香山聚會
七夕愛注意 安全約會別忘三要點
世界先進展望保守 股價創2個月低
課審會學生代表21人 要求公開103課綱記錄
生命線專業經驗 總統：國軍心輔可借鏡
大學考試分發錄取結果複查 12日截止
超眾第2季每股盈餘年翻1.7倍 創下新高
台人遣陸 肯亞內政部：為何不
供電警戒亮橘燈 國光一號擬備戰
計程車救護車車禍 3傷送醫
走過25年 紐文中心擔負文化尖兵
歐習9月杭州會前 美再批陸人權
王拓過世 蔡適應：永遠的老師
最棒父親節禮物 警方助父找回身障兒
世大運邁入測試賽 熊讚拍片領薪水
凌通7月業績驟降 股價創1個月新低
謝金河不信潘健成掏空 讚白手起家典範
Pokemon進攻LINE貼圖 皮卡丘可達鴨獻聲
傳江春男下週赴任 外交部未收到新訊息
教官退出校園 家長團體盼緩衝和配套
營區開放時能否抓寶可夢 參觀區域可抓
民進黨：王拓是堅強且無私典範
推廣秋節禮品 彰縣為身障團體辦展售會
男涉闖空門行竊 開槍傷及屋主
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
王拓辭世 蔡正元惋惜：綠營君子
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
群聯現下櫃危機？金管會等財報出爐
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏都拉斯咖啡出口量已達620萬公秉
朴槿惠批評南韓反THAAD議員訪陸
金融指數獲壽險業加持 攻千就差「1點」
過度恐慌 被馬桶水噴到竟憂染愛滋
王毅8/12訪印 南海議題受關注
新台幣午盤升7.3分 奔向31.4元
活化有望 舊高市議會打造文創會館
陸PPI連跌53個月 衰退幅度縮小
酒駕防制協會籲總統撤換江春男
寶可夢夯 朱立倫：促宅男女外出運動
觀光護太平島主權 登島賞月貓大爺報名
紐時：衛星照片顯示 陸南沙群島建機庫
唱歌求婚也侵權？ 智財局：沒收費免驚
長輩跌倒逾半數在家 坐姿站起最危險
桃園警政App上架 提供多項服務
教官退出校園 教部：立院102年即決議
七夕應景 總統臉書祝大家情人節快樂
高雄工廠火警 警消灌救
英特爾首款10核心處理器 在台上市
社區管理員下體磨蹭女住戶 遭判10月
聖多美總統選舉出爐 外交部：續強化邦誼
鎳價飆近1年高價 鋼鐵類股群起喊漲
新台幣午盤升破31.5元 股匯互挺看漲
新北市工業會大馬廠商簽MOU 開拓商機
薩爾瓦多咖啡蔗糖出口不振
教官退出校園 14所大專已無教官
酒駕風波 江春男宣布請辭駐星代表
台灣人提早從35歲存退休金 要存24年
為烘焙師圓夢 陳菊見證七夕求婚記
羅慕斯訪港：此行要重燃菲中友好關係
工研院研發技轉 國產雷射機械升級
花蓮空軍基地814開放 戰機操演民眾叫好
江春男請辭 總統府將另安排駐星代表
牽手一甲子 美夫婦同天離世
蔡總統：王拓的離去讓人哀慟不捨
民眾最想知道 關於愛滋的12大問題
漢光演習首召民間資安高手 首度封雪隧
文學靈魂從政 王拓理性堅毅令人感念
瓜地馬拉華人獅子會新任理事就職
順德Q2毛利率衝高 今年獲利挑戰新高
許淑淨一舉奪金 百貨推奧運轉播吸人潮
南港今年2度買庫藏股 股價都走高
污水道飄異味 高市要訂沼氣標準
連年被評最髒鄉鎮 蘭嶼：漢人標準評比
教官退校園 國防部：會維護軍人工作權
七夕成年禮 竹市千名學子轉大人
北市檢舉水污染 最高可獲400萬獎金
軍品出口清單改 經濟部研討會助廠商瞭解
故宮南院首映影片 偏鄉學子先睹為快
騎車抓寶可夢拒警攔查 男吞2罰單
投顧：油價築底 40美元有撐
澎湖七夕活動多 七夕粿仔傳統好美味
澎湖護永專案 查獲魚槍捕魚
陸客遊德錢被偷 語言不通被送進難民營
王拓完成民主運動小說 擬拍電視劇電影
台股收盤漲4.82點
65年無自來水 蔡其昌爭取106年可望有水
江春男請辭駐星代表 外交部通知星國
陝西北陽村戶戶蓋好廁所 卻沒人用
奧運瘋拔罐 中西醫都認證有效
冷凍冷藏宅配不合格 溫差高達12.5度
台股收漲4.82點 八大類股僅金融收紅
王拓辭世 蘇嘉全：傷痛不捨
阿里巴巴對全球科技業伸手 助前進陸市
北市愛國東路婚紗街 打造浪漫街景意象
8月台指期漲 2點
8月電子跌 金融期漲
希拉蕊電郵外洩 川普稱害死伊朗科學家
會立委 印尼副總統：勞工輸台不減
埃及土耳其50台嫌 外交部預告陸將搶人
屏東普渡集中燒紙錢 近3年PM2.5減一半
亞太電物聯網聯盟成軍 國內外大廠相挺
教官退出校園 學團盼明確時間表和配套
江春男請辭 酒駕防制協會肯定
泰公投結果10日公布 明年國會選舉
平盤整理收小紅 櫃買連2黑
花蓮市長補選 國民黨：政府機關介入
花蓮市長補選 民進黨指國民黨惡意抹黑
德翔台北輪移除 行政院：創紀錄
登革熱境外移入多 創今年單週新高
疑工廠機台起火 2人受傷
竹東河濱公園驚見浮屍 疑為小六男童
國民黨團：中央資源介入花蓮市長補選
成為寶可夢大師前 別成為髒亂凶手
Pokemon可更新 省電模式恢復了
內湖運動公園 觀賞飛機起降好所在
亞太電物聯網成軍 打造智慧島
輔大志工服務團協助蒙古弱勢家庭自立
松山車站傳燒焦味 消防人員了解中
三大法人買超台股38億元
Yahoo TV開台 力拚影視直播龍頭
餐飲業強制聘衛管人員 最快2018年上路
肯亞電信詐騙案 紐時：陸施壓蔡總統
最高滑水道意外 10歲男童死於致命頸傷
群聯公布7月獲利 每股盈餘2.35元
松山車站地下一樓 傳出火警
上奇上半年每股賺1.62元 較去年成長2.6倍
奧地利動物園添丁 陸貓熊產第4胎
為抓寶亂停車 警代保管機車鑰匙
國發會：經濟成長率保1還是有機會
疑似天花板線路問題 松山車站傳焦味
8888車號牌 屏東監理站22日競標
女性染愛滋增 不安全性行為是主因
江春男請辭駐星代表 星媒即時報導
亞太電呂芳銘：攻物聯網要「打群架」
王拓病逝 林右昌表惋惜擬辦追思
宏達電攜手阿里雲 全力打造VR產業
AIA定期險 用1%收入換99%保證
Pokemon想抓稀有精靈 達人：升級最重要
屏東大學音樂系未招滿 思考創新轉型
行李箱安全帽 北市15日起可交垃圾車回收
陸商務部：外貿形勢不容樂觀
力旺看好第3季業績回升 明年成長可期
雙幣ETF交易機制上線 可加掛人民幣
台中市疑傳虐嬰事件 檢警調查中
南鐵地下化 內政部都委會審議通過
疑機台過熱 2印尼勞工遭熱油燙傷
非洲女婿放棄原國籍 歸化為嘉義人
溴化阻燃劑傷神經 消基會籲禁用
台塑集團7月營收出爐 4寶僅台塑化衰退
亞太電物聯網聯盟成軍 先攻台灣市場
原相Q2 EPS 0.22元 估Q3業績增 1成
吃完早餐家沒了 建商毀損公共危險起訴
台馬教育合作受重視 大馬媒體報導
中砂第3季業績 法人看旺
新台幣升破31.5元 收31.455元
高軟攻需端 翟本喬：創新是態度非制度
惡警性侵女友一對幼女 判14年外加百萬
駐蒙古處辦台灣獎學金行前座談會
Yahoo奇摩下一步 董事總經理：專注對的事
英仙座流星雨本週爆發 有望比往年精彩
申請就保提早就業獎助津貼 網路也OK
保費喊漲 壽險業估超過 1成
路跑關懷兒童醫療環境 林義傑代言
七夕情人節忙抓寶 超商「來電」業績倍增
陸海警船頻近釣島 日外相召陸使抗議
南投辦女孩馨光夜跑 建立友善環境
華碩新品齊發 第3季展望仍保守
隆達第3季審慎接單 拚提升獲利
寶可夢發燒 立委盼修法開罰低頭族300元
移動錢包不再 陸客境外旅遊爆買退燒
江春男辭駐星代表 缺席新加坡國慶典禮
副總統：嘉義女性藥癮中途之家為典範
愛心贊普 鄭文燦指普施桃園有愛
松山車站傳焦味 台電：車站設備異常
7月稅收1159億 年成長10.6%
擴大全球布局 弘帆2.5億收購兩公司
南鐵都更案過關 賴清德：邁出關鍵一步
刺殺杜特蒂 毒梟聯手伊斯蘭國組織
信義賣屋有新招 半年成效斐然
登革熱孳生源 高市稽查切花店
高雄槍擊2人受傷 警鎖定對象
環署擴大管理廢棄食品 最快明年實施
溯行達娜伊谷 採錄鄒族河川文化
松露台灣生產有譜 菌絲已可成功培育
力晶上半年獲利 年減45%
北市都發局：有條件同意大巨蛋19項工程
7月業績不同調 聯電探新低世界先進成長
iPhone新機傳搭雙鏡頭 Home鍵升級
南鐵地下化通過 花敬群：無辦聽證必要
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威航收攤 10月1日併入復興航空
鄭麗君哀悼王拓辭世 文化部申請明令褒揚
金門海巡攔截500蟹籠 拆除銷毀
班傑明的奇幻旅程真實版 4歲男童罹罕病
川普之女是另類傳聲筒 粉絲建言靠她傳
台南抓寶交通違規多 警熱點宣導
昇陽光電第2季獲利 大減7成
國民黨批違行政中立 原民會反駁
朱立倫邀新北立委餐敘 盼向中央爭資源
日股樂漲 OPEC將開會
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鄭性澤案 被害員警家屬委頂新案律師出馬
友達昆山廠點亮首片面板 創量產最快紀錄
男子尋仇亂開BB槍 警方循線追查
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港先生實境秀 屏東拍攝節目
手遊至尊寶可夢既出 誰與爭峰
友達昆山廠 成功點亮首片面板
經濟好轉＋外資力捧 新台幣連4升
威航10月併入復興 協助旅客退費或轉置
江春男請辭駐星代表 朝野黨團褒貶互見
顧立雄辭立委 接不當黨產委員會主委
七夕浪漫傳情 101點亮 5字情話
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拔罐抽邪氣 有些人不適合
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郭婞淳行善 累積比賽獎金捐救護車
菊島青少棒賽 24支勁旅展開5天塵戰
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國防大學歧視愛滋生 聯合國組織關切
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結束史上最長絕食 印度鐵娘子將入政壇
犀牛棒球場相見歡 消防猛男電眼女球迷
陸紡織服飾前7月出口年減逾3%
兩岸跨境詐騙 逾6成民眾贊成回台審理
毒犯逆向行走玩抓寶 被警抓
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老師嘲笑幫農小孩 原來家長會錯意
星科金朋採購未達標 台星科可望獲補償金
大巨蛋19項施工 遠雄：依要求補送資料
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江春男酒駕風波請辭 星媒大幅報導
大樂透 頭獎槓龜
遊覽車撞限高標誌 兩外籍學生受傷
今彩539 頭獎1注中獎
七夕單身怎麼過？好衣酷包 穿出自信美
傳習近平想學蒲亭 圖續任掌權超過10年
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美股收盤 大致持平
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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美國升息風向球 葉倫演說月底登場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
寶可夢商機 Adobe跨螢平台助企業搶攻
陸工人奈及利亞被綁 獲釋後身體良好
健保署：C肝新藥努力議價 盼比韓國低
牛排教父進軍高雄 落腳京城旗下酒店
拜拜有心免燒金 吳念真郭子乾廣告呼籲
百年老巷再現風華 中市府擬整修
湖口化工廠火警傳爆炸聲響 7人受傷送醫
黨部主委直選 國民黨擬設專案小組研究
美籍大學狼師性騷 緩刑定讞
機構投資人盡職治理守則 四大基金簽署
喚醒對土地熱情 民進黨辦4縣市青年營
原民轉型正義委員會 學者質疑無調查權
澳門學子來台學烘焙 在地食材點心奪冠
最長縣道騎鐵馬 馬英九讚風景美
性別平等非神話 9成芬蘭男性願分擔家事
北市促參辦公室成立 著重公有土地開發
廣州首個付費電動車充電站營運
台日金屬工藝美學 力拓華人新市場
必翔：動力電池需求旺 營運持續成長
信義區夜店械鬥 1嫌在逃中
紐約僑校校長選舉 王張令瑜當選
每年300件臨床試驗 癌症新藥佔近半
幫高中同學監控配偶行蹤 警涉洩密遭訴
蘋果顧自己高獲利？ 傳壓縮供應鏈價格
林昶佐：盼政府面對問題 保障重機路權
顧立雄任黨產處理主委 國民黨盼超越黨派
台灣協助薩爾瓦多服務學習計畫
中秋節20億商機 甜點蛋捲分食送禮市場
劉德立晚宴巴私企國家委員會會長
與上市公司對話 證交所辦10場座談
新台幣午盤續揚2.18角
預算編足 中研院南部院區可望5年完成
傳廢特偵組 法務部：綜合考量審慎處理
港媒：全球央行增持人民幣債券
台灣蝴蝶蘭 紐約皇后區開展
涉電玩弊案 檢調搜高市警官住家
二行程機車 擬109年全面禁行
與農民溝通 總統盼水利會成最好橋梁
每天10元零錢捐 幫植物人募餐費
台股改百股交易？證交所：量不一定增加
讓食米變饗宴 我的一畝田認養門檻大降
顧立雄任黨產處理主委 綠委：非常適合
天氣異常蜂蜜減產 高市蜂農苦惱
旗山太平商場反迫遷 誓言肉身擋怪手
馬來西亞詐騙案 2台籍犯嫌遣返回台
結婚少競爭激烈 攝影業營收連 9季衰退
店數增兩成又逢旺季 六角營收連3月創高
2大土地開發案 北市：民間投資近70億
精測攻10奈米工程驗證 看好AR應用
法部表態廢特偵組 蔡易餘擬10月完成修法
推廣嬰幼兒閱讀 中市推動新生兒借閱證
興富發建案入帳 7月營收年增近16倍
鴻海啟動夏普8代線 32吋面板歸隊
非公用土地地上權實施要點 北市：首創
新北抽檢冰品 2店家冰塊生菌超標
川普召喚擁槍人士 似玩笑籲槍殺希拉蕊
雲林成龍濕地浮屍 疑溺斃中年男子
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林揆讚許淑淨國家寶貝 允諾照顧運動員
陸籍船工海上昏迷 國軍執行救援任務
逐風少年澎湖首映 張浩全家到場支持
音響大展 Optoma推4K概念投影機體驗
台北長頸鹿送六福村交配 麻醉檢查後死亡
北市科技大樓捷運站旁 女子跳樓命危
巴西參院通過 啟動羅賽芙總統彈劾審判
台股收盤漲45.34點
101跨年煙火秀首度加燈光 煙火減半
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台股漲45.34點 收9200.42點
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奧運媒體巴士遇襲 警鎖定貧民窟調查
台股攻上9200點 創13個月新高
8月台指期漲 28點
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北市信義區夜店械鬥 2嫌遭逮
8月電子跌 金融期漲
弘煜科7月營收年增9成 下半年展望佳
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股匯雙漲 台股9200點達陣
騎車抓寶可夢未戴安全帽 男子辱警被辦
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台積電7月營收減 先蹲再拚新高
普渡出任務 小小食安稽查員把關
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學者：10年來陸地多吸水 海水升速緩2成
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疑抽菸遭阻 醉男持美工刀醫院揮舞
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蘇嘉全：林國華是台灣農民的守護者
卡債夫妻加入詐欺集團 沒分到半毛贓款
家長籲校園禁寶可夢 教育部評估
美麗灣敗訴後 環署廢止補正作業要點
伊甸推酸甜苦辣月餅 象徵身障就業者心情
懶惰蟲看過來 研究：懶惰與高智商有關
僱用員工僅1人 仍要保就業保險
綠能Q2獲利季減近 6成 每股0.39元
駁太平商場文資保存 高市：程序完備
抽驗自動販賣機不合格 高市衛局開罰
日圓升值衝擊 雄獅第2季獲利不如預期
寶可夢玩家湧赤柬屠殺博物館 倖存者批
新台幣飆升 國際炒家捲土重來？
黨部主委直選 國民黨中常委支持
寶可夢玩家擠爆社教館 教長：柔性勸導
群聯暴跌2成 國壽南山富邦命不同
醫界籲C肝新藥半額自費 健保署不考慮
美吾華啟動接班 李伊俐任副董事長
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江春男請辭 蔡總統：國家外交損失
長頸鹿宵久疑太緊張 送往六福村前死亡
無米樂煌明伯辭世 台南市將頒表揚狀
女子北上台中會網友無錢回家 幸獲警助
陸製直升機武直10曾迫降 險難成軍
北京：歡迎羅慕斯以特使身分早日訪陸
新台幣升勢猛 狂升2.3角收31.225元
傳產老闆改行種火龍果 苦熬10年有成
老翁肚脹如懷孕 竟導出10公升尿液
請人代購日本感冒藥 男險吃毒品官司
日股3日來首跌 節前交投淡靜
精品銷售亮眼 台北101上半年賺逾10億
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江春男事件 蔡總統盼從政同志自我要求
寒害產量減半 宜蘭上將梨農盼補助
總統令：公布黨產條例
顧立雄換跑道 王美花笑說保護層不見了
林郁方：美是否幫台造潛艦 為時尤早
網家7月營收同期新高 中元節再加溫
鴻海旗下創星物聯 拚10萬台空氣清淨器
朴槿惠讚寶可夢GO 激勵研發產業
教育部援助到位 學校風損開學前可復建
熱錢干擾匯率 卓永財：不利經濟發展
遭疑不中立 顧立雄：找不到藍營滿意的
神基第2季淨利激增 全年營收成長看2位數
李復甸：仲裁更是糾紛解決最佳機制
蔡總統感激當年王拓跳火坑當秘書長
海平面上升減速 台大解密：陸地吸水
顧立雄接新職被罵 憂妻子到立院被修理
瘋寶可夢 嘉義3天取締8件違規
北市不動產實價登錄 女性連3年高於男性
洪荒之力哪來的 老師沒聽過網友猜花千骨
高中校長：推十二年國教 高教選才需配合
北市抽驗麵製品 拉麵意麵摻防腐劑
晶片銷售旺 安馳7月營收月增逾1成
優人神鼓首度群眾募資 幫收容人上舞台
台灣首例運送長頸鹿死亡 借殖計畫暫緩
傳廢特偵組 徐永明：司改第一步
社區關懷 中市役男獨老者家中打掃
永康工業區提環差 有害廢棄物日增12倍
巴格達醫院大火 至少11早產嬰喪生
放寬鐘點外勞申請對象 逾50萬人受惠
新台幣狂升2.3角 本週可望挑戰31元
小林滅村國賠案二審敗訴 災民喊再上訴
新北：未來擬切割人口逾萬的大里
上銀上半年每股賺2.01元
台灣史博館易讀導覽 暢遊台灣史
信義區夜店械鬥 犯嫌：女友人遭搭訕
肯亞案 陸外交部：整案偵辦有利徹查
奧運選手瘋拔罐 陸中醫：非人人適合
紅馬獲利亮眼 上半年改寫新高紀錄
改編莎翁喜劇 暗戀養老院還原純粹愛情
傳越在南海部署機動火箭發射器
義起愛運動路跑週末登場 一覽客家風情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
鷺江國小奪網界博覽會雙冠軍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
港股攀升 盤中創8個月新高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
方塊踏步運動防老 台北悠活館免費體驗
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
日外相訪菲 鞏固日菲關係
瓦城逐月成長 上半年每股賺7.32元
外媒：越南在南海島礁部署飛彈發射器
中原大學鼎新攜手推動工業4.0
南鐵東移案 賴清德：地上物補償再加5成
影視產業遇瓶頸 文化部擴大國發基金投資
LINE對話框上鎖圖標 版本限制看這
攜澎引伴服務趣 兒童夏令營樂悠悠
洪秀柱：黨部主委直選是未來方向
國家公園珊瑚礁體檢 指標性魚類仍偏低
強索保護費被逮 前科男遭罵臭俗辣
稀有1美分硬幣 料喊價100萬美元
澎湖選委會公告2次公投 日期近期決定
台南幫毛小孩找工作 蔡總統：值得效法
吳敦義擬訪美 總統府：依法審慎研議
參加大馬台灣高等教育展 金大海外招生
專家籲佐科威效法杜特蒂 消滅毒販
Pokemon抓寶換茶葉蛋 義美呼喚玩家上門
群聯爆歷史新天量 外資投信賣超
投資群聯踩雷？國壽澄清還賺逾1億
國民黨：不能因辦扁案就要廢特偵
鴻海7月營收 未達3000億大關
台中2歲男童死亡 檢：非虐待致死
Pokemon抓寶 5項必備小物當紅
國民黨推復刻黨證 文宣搭寶可夢熱潮
接見千葉知事 副總統盼深化台日交流
小林村滅村國賠再敗 自救會：再被凌遲
配合中秋假期 營業稅申報展延
彰檢重驗無名骸骨 讓救災的他回家了
蓮舫競選民進黨魁具優勢 尚無對手
不忍貧生被譏 嘉義地藏庵助學
翁山蘇姬邀武裝勢力舉行彬龍會談
富邦媒好旺 營收連7月創同期新高
特斯拉自駕 大陸首傳撞車事故
助台造潛艦傳美設限 知情人士：沒聽過
王拓辭世 洪秀柱臉書悼念
食旅台灣味拚觀光 7百業者相挺
血液體液傳病毒 C肝病程較短沒疫苗
跳脫谷底 鎧勝7月營收月增逾 1成
龍應台前機要蘇瑤華 任董事遭彈劾
減少糧損不是口號 農委會將訂推動方案
國寶集團朱國榮 涉炒股遭延押
全球筆電Q2市占排名 蘋果擠下宏?
電信三雄前7月獲利 台灣大勇奪雙冠王
傳美對業者協台自製潛艦設限 府沒評論
和大上半年獲利創同期新高 樂觀看下半年
15家金控前7月都賺錢 富邦金EPS最高
降低罹患慢性病風險 要做這麼多運動
統一業內外皆美 上半年每股賺1.6元
奧運女網雙打 蔡總統為詹家姐妹集氣
長園科上半年持穩 連2季獲利轉正
鄉鎮市長補選賄選傳聞多 花蓮增見檢率
台北地檢署前 民眾自殘送醫
王品整併奏效 台灣事業群營收增1成
環團抗議越鋼污染原委不清 台塑未回應
北市府：台北上海雙城論壇時間形式未定
新加坡珍奶鹽酥雞 連江振誠都不錯過
杜特蒂：3至7年內 IS成菲國威脅
敘利亞難民計劃攻擊德足球賽 遭警逮捕
昆明暴雨 地鐵工地被淹12人受困
熊本強震失蹤大學生 警消發現疑似遺體
台科大教授任公司董事 監院彈劾
法國經濟數據疲軟 歐股走低
陸成功發射高分三號衛星 分辨率1公尺
反避稅條款將上路 衝擊登陸台商、F股
疑不滿判決 男子在台北地檢署前自殘
新日光獲40億銀行聯貸
卓永財看景氣 下半年逐季成長
LED專利戰 億光大樂日亞化不服
豪宅成交價回落 跌到 4年前預售價
阻兩岸虱目魚契作？漁業署：誤會大了
今彩539開獎
風帆女玩家海上失聯 新北119搜尋
不繳房租還當二房東 外籍女模特兒受騙
鴻海7月營收符合預期 第3季業績增溫
憂石油供應過剩 油價下挫
許信良陳唐山 分任亞太與遠景董座
大福彩開獎
大陸手機市場洗牌 本土品牌占9成
柯建銘：當年設特偵非民進黨政策 扁反對
顧立雄：黨產處理委員會 9/1成立為目標
花蓮市長補選 藍綠皆倡乾淨選風
被電話勒索5千萬 議員將計就計報警逮人
林父盼重新藥檢 還林子琦清白
傾聽原民心聲 總統11日走訪台東部落
國史館：期待與二史館建立平等互惠交流
日本頂級葡萄來台 超市引進「水果之后」
粉紅豬小妹電視公司 拒絕ITV出價
深港通 李小加：愈沒消息表示開通愈近
大福彩 頭獎槓龜
王俠軍瓷器作品展 北京恭王府開幕
今彩539 頭獎5注中獎
風帆女玩家海上失聯後自游上岸
開放台電訪朱文成 外界霧裡看花
陸海警船頻現釣魚台海域 陸日關係惡化
查德總統5度連任 與鄰國共抗博科聖地
中東富豪超跑倫敦大亮相 街頭爭奇鬥艷
台原住民節慶 大馬首度組團參加
陸企砸6億元 買下澳洲北部海島
中秋禮盒百貨尬場 烤肉、書盒花樣多
雙城論壇 傳上海由副市長領隊
美股開盤漲跌互先
泰公投通過新憲 總理籲擱置不同意見
英第3富豪辭世 兒子是喬治王子教父
〈時評〉台獨對中國的意義改變了
女性奧運奪牌美報導失焦 「只有男人、沒有實力」
中華電信105年7月份營業收入186.7億元
客運司機不適癱軟 車撞護欄6人傷
越南工業展10月登場 貿協籌組台灣館
新竹豐邑喜來登邀請在地劇團 本週末【叢林窩客】歡樂登場
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大巨蛋案 北市府遭監察院糾正
美警察暴力多嚴重？巴爾的摩報告揭秘
向手機說不！5招教你不再迷戀手機
新北市105學年度公私立高國中校長會議
6局提前擊退美西代表隊 新北青少棒奪小馬聯盟世界賽冠軍
熱浪發威 法、葡森林大火延燒第三天
科學家：運動可降低罹患文明病的機率
2016台北爵士音樂節十週年重頭戲登場
法安古莱姆博物館 用摺紙藝術擄獲人心
來寒軒 瘋抓「寶」住宿享專車接駁抓寶 用餐抓寶贈甜品
君品酒店深耕義大利 邀名廚獻上羅馬美食節
青少年也憂鬱 五成以上有個人及學校困擾
電影航海王現身台北漫博會現場
中秋雙十連休10天玩歐洲
腦補無極限 川普：歐巴馬是ISIS國父
Pokemon Go守則101 耿鬼在哪？
茲卡病毒造成新生兒關節畸形？
洛杉磯臺灣書院展出倪灝雕塑裝置
2016金點設計獎決審評審團陣容堅強 日本設計鬼才佐藤大領軍
芬蘭圖書館借書證 開放借唱歌
專家：巴西總統不被罷免須有奇蹟
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
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土國庫德工人黨炸彈攻擊 7人喪生
利比亞親政府部隊稱攻占蘇爾特IS總部
俄軍方：敘國阿勒坡每日停火3小時
能源和銀行股下挫 美股從高點翻跌
熱帶性低氣壓 台灣各地局部短暫陣雨
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處理橋上愛情鎖 巴黎傷腦筋
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川普大樓外驚見蜘蛛人 警方收服
台南業者開始搶攻月餅市場
花蓮大農大富生態豐 動物腳印彩繪妝點
鼓勵機車定檢 中市研發APP辦抽獎
開啟職場第2春 3萬婦女再就業
敬鵬擴大泰國布局 增持Draco PCB股份
台股資金行情熱 再戰高點得看量能臉色
科博館腦中乾坤特展 體驗虛擬奇幻世界
統聯駕駛國道昏倒 擦撞護欄6傷送醫
馬英九花東鐵馬行 改走台11線看海景
熱低壓通過台灣北部 雨區往西南移動
寶成受惠裕元營運佳 前7月營收年增4.9%
台股開盤跌31.72點
新台幣開盤貶2.5分 報31.25元
川普疑似暴力威脅 希拉蕊痛批太超過
鴻海7月營收失守3千億 開盤小跌
閎暉連虧2季後 第2季轉盈每股賺0.01元
趕赴大陸進香 孿生兄冒弟身分辦護照
精測第3季獲利看高 漲破千元創新天價
泰國人好心腸 宗教影響深遠
翻書比翻臉快的掃描器 周康的創業路
林全：顧立雄是黨產處理主委不二人選
上銀機器人助陣 股價衝5個月新高
群聯股價翻揚 低點至今反彈逾1成
高雄民宅火警 1女被救出送醫不治
嘉義自殺死亡人數下降 防治有成效
儒鴻上半年EPS 5.46元 下半年獲利看升
康友上半年每股賺6.76元 看好明年表現
ZenFone想玩寶可夢 華碩教你安裝
太陽能電池供過於求 報價單週重挫逾4%
鼓吹低碳飲食 嘉市創意料理競賽
花蓮基地13日開放 阿帕契前可抓寶可夢
三峽運將割喉案 葉峻廷二審仍判無期
國際油價漲 國內油價下週恐漲4角
船隻通行嗡嗡響 座頭鯨覓食受阻
漲升股利指數發表滿月 漲幅優於大盤
防抓寶後遺症 物理治療師推椅子操
汽車板一哥敬鵬 南進西進並重
屏東觀光園區大整合 推旅遊活動
德J.D.Power調查 KIA Sportage品質奪冠
三峽運將割喉案 葉嫌二審仍遭判無期
蜘蛛客紐約冒險攀爬高樓 求見川普
郡大林道封閉施工1個月 禁止進入
其祥受惠穆斯林節慶 7月營收再創新高
譁裕Q2轉盈 7月營收也創今年新高
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金 准募
奧運維安警察誤闖貧民窟 幫派開槍攻擊
手機抓寶3不3要 安全又顧眼睛
監察院糾正台北市政府大巨蛋案
貓咪斑斑失蹤 台大生陳皓揚坦承殺害
DRAM今年售價差 研調看好明年漲6%
台電明年招考9名博士 起薪6萬
顧立雄：特偵若廢 擬由高檢或北檢接手
科技股回檔 台股盤中重挫逾百點
2018國民黨若用黨產補助 顧立雄：有愧職守
怕重建聚焦不再 企業捲袖助重創原鄉
因應金融科技發展 研訓院課程9月底上線
挑戰花東單車行 馬英九：我像一條活龍
客家園區繪本故事實境 阿婆的壓箱寶
中美洲─南韓自貿第五回合談判開始
全球經濟趨緩 新加坡縮減今年成長預測
追黨產 顧立雄：不排除約詢李登輝馬英九
台積鴻海7月業績走滑 台股重挫逾130點
小貨車擦撞車禍 警消爛泥堆中救人
感冒吃成藥 只能緩解症狀不會快快好
經濟學家：尼加拉瓜通貨膨脹低
金門海巡隊護漁 逮獲陸船電魚
顧立雄：黨產委員人選努力求取平衡
中央氣象局氣象報告
投信估台股第3季恐回檔 個股表現為主
中央氣象局 今天白天天氣預報
3年前便溺拖延被逮 女毒蟲又栽同一警
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大巨蛋案破壞信賴關係 監院糾正北市府
台大生再虐貓 校方：送懲處恐退學
台大生再犯虐殺斑斑 農委會：函送法辦
涉收電玩業賄款 高市高階警官50萬交保
義隆第3季樂觀 激勵股價創近5個月新高
花蓮基地開放 騰雲UAV無人機首度展出
東凌7月業績淡 電商門市策動轉骨
駐WTO代表離抵任 外交部：由新舊館長協調
空難後中獎3000萬 幸運男：獎金助貧童
鎮門宮辦法會向原民道歉 鄭成功信徒抗議
蔡總統：不讓花蓮人失望 全力發展交通
港媒：北戴河會議近尾聲 討論人事議題
台大生陳皓揚虐貓開庭 網友號召法院旁聽
C肝患者新藥治療 兩週測不到病毒
外交部：民眾申請急難救助借款一定要還
監委：遠雄對公共安全有無可迴避的責任
大專學雜費調整 反教盟要求修法
巴拿馬國會外委會成立 劉德立盼續合作
美國沈默殺人魔被判死刑
上海最低工資居大陸首位 1萬3百元
曾巨威：房屋自住稅率應降 戶數應限縮
陸央行：人民幣作為儲備貨幣規模將增加
台南夏日音樂節 13日將軍漁港登場
國發會：網路事業在台發展應平衡公共利益
農曆 7月鬼片搜尋 泰國鬼片最獲青睞
新台幣平盤遊走 午盤貶5.5分
人民幣匯改一周年 資本外流管制不放鬆
邱太三：過去對特偵組有太美麗的期待
巨路上半年每股賺2.02元 下半年接單回溫
朱立倫：讓新北成為全國最安全城市
加國化解潛在攻擊 警擊斃1男子
結合在地農業 顏寬?發表消波塊抱枕
台大生再涉虐貓 北檢：依法追加起訴
台印橋樑 青年文化園丁前進龍目島
文化部開公聽會 討論電影票房系統透明化
台大生又殺貓 動保界：他可能生病了
泰碩手機散熱管估Q4出貨 下半年吃補
系微新韌體不給力 7月營收年減5%
6月降息後態度觀望 南韓利率按兵不動
暑期工讀生勞檢 工安多缺失
自行車雙雄獲利縮水 外資降評等
王育敏：特偵組說廢就想廢 還有法治嗎
林祖嘉：台灣房屋稅土地稅遠低於先進國家
里長撒冥紙區長寫報告 北市：沒這回事
韓元貶加台股重挫 新台幣拉回整理
解熱鎮痛藥可能過敏 感冒吃藥小心
中市機車騎士遭公車輾斃
正新第2季財報不如預期 股價跌破70元
蘋果拉貨不如預期 和碩營收降股價跌
學者支持房屋稅合理調整 自住採輕稅率
國民黨：付黨工薪資天經地義 政院搞鬥爭
為吸毒花費 男專偷機車置物箱內物品
澎湖雨勢驚人 望安花嶼逼近250毫米
大陸東北5導彈部隊 疑似瞄準關島沖繩
世大運倒數嘉年華 抽單車門票悠遊卡
Ponta擴大境外會員 台日韓印尼簽聯盟
大陸山東多車相撞 6死
監院糾正大巨蛋 北市府：尊重並肯定
虐待動物屢犯 可能曾受虐待不懂抒壓
全球每6部手機 1部在東莞做
人民幣中間價改革周年 全年貶值逾6%
民雄大士爺祭踩街 歡迎寶可夢迷參與
卸任後首度訪美 吳敦義下週遞件申請
新北寺廟名稱百百種 福德宮最多
監院糾正 北市：要求遠雄做好大巨蛋工安
亞洲限時動畫賽 6國來台競技
上半年剪卡196萬張 金融海嘯後同期新高
蔡總統視察台東 指示儘速完成學校復建
廢特偵組因曾辦扁案 邱太三：想像過度
廢特偵組 邱太三：不減損打擊貪腐決心
顧立雄任主委 吳敦義質疑清算國民黨
三星若關7代線 估40吋面板少千萬片
大巨蛋案糾正北市 郝辦：嗆聲治理被打臉
大台北近1年房價 樹林內最抗跌
台股收盤跌68.59點
台股跌68.59點 收9131.83點
林全指示加強運動選手培育與就業輔導
釣魚台近海 陸漁船與希臘貨船相撞沉沒
中市文山水資源回收中心 年底完工
美B1轟炸機入關島 陸專家：不太顧忌
8月台指期跌 64點
監委批遠雄投機取巧 尊重市府裁定停工
8月電子金融期齊跌
可爾必思牽牛花杯 日雜餐廳獲授權量產
翁山蘇姬17日訪中國大陸
C肝新藥是否部分負擔 9月公聽會討論
提振景氣 林全指示加速執行公共建設
統一上半年獲利佳 外資目標價上調7字頭
寶可夢風潮 呼吸英雄籲重視安全
尾盤跌幅收斂 9100點回防成功
國考106年期程 7/7高普考
8年級生成立詐騙洗錢中心 經手逾8千萬
兩岸停滯 永豐金海外布局衝南向
侵門踏戶持槍討債 槍枝走火幸未傷人
體驗生命大愛 弘光師生尋訪南丁格爾
空軍救護隊 籲登山客珍惜國家資源
嘉義五星級飯店 推中秋映月禮盒
傳中共將領爆料：谷俊山獻女巴結徐才厚
板南線房價下滑 忠孝敦化站跌近17%最多
三大法人買超台股20億元
啟動彰化厝 彰化縣辦屋頂綠美化比賽
陸籍漁船遭貨輪撞沉 救起6人8失蹤
宜蘭刮車怪客再現 警方破案
Uber尚在行政訴訟 投審會暫不處理
北市：廉委會屬行政權調查 未討論廢除
賴幸媛聲明 早經確認安排9月底交接
屏東各原住民部落收穫祭 紛紛展開
暖化致俄炭疽疫情 冰河時期疾病恐再現
MSCI明公布季度調整 台股恐連12降
巴基斯坦奎達市再發生爆炸 13傷
筆電下半年旺季不旺 台系品牌看好宏?
台中榮總越南義診 簽訂合作備忘錄
皮卡丘現身 5歲小植物人笑了
被蚊子咬憂茲卡 疾管署：沒有選手不適
陳芳明：總統不可紀念王拓又任命謝文定
新普下半年逐季成長 但今年難逃衰退
陸媒：證監會成立深港通專項小組
農委會：9月起推動有機營養午餐
彰縣文化局新服務 電子票證變借書證
屏東首處照顧服務訓練教室 今啟用
大巨蛋案 北市：願由中央協助解決
第一批室內空品場所 全設專責人員
Pokemon夯 寶貝球行動電源週賣千個
政院修著作權法 網路侵權將主動偵辦
公車北市轉運站前故障 民眾合力推車
買酒被冰櫃刁難？台酒廣告點閱破288萬
基隆碧砂漁港發現女浮屍 身分待確認
物聯網連網數 2年後超越手機
SAP攜手東台 衝刺工業4.0
家事外勞無週休損宗教權 勞動部擬專法
鄭麗君：文化部將首度參加科技會報
新台幣貶1.01角 收31.326元
追撞路肩國光號釀3死 聯結車駕駛遭訴
台幣大升不利出口 經濟部擬向央行反映
擺脫淹水夢魘 中市甲安埔區盼雨水下水道
女大生夏日迷寶可夢 少喝水引腎臟膿瘍
杜紫宸向郭台銘喊話 鴻海成敗在軟體
肯亞案5台人遣陸 台聯籲凍結兩岸交流預算
虐貓 受害店家：生命不是輕易可以剝奪的
陸：要求民眾不合理證明 需追責
用手機追劇時數 台灣青少年高於陸韓
議員疑虛報助理費 桃檢傳18人說明
南投高中擬獎勵策略 盼打造南投建中
大巨蛋案 遠雄：市府應重新考量停工比例
抗議年金改革被抹黑 軍公教九三上凱道
與女友口角抱瓦斯桶自殺 男子判3月
台師大造獨木舟 助偏鄉童逐夢
iPhone 7處理器A10 間諜照瘋傳
海峽兩岸圖書交易會 8/12台北開幕
毒蟲偷車偷鋸龍柏樹 違規停車遭逮
英特磊：下半年訂單增溫 展望趨樂觀
碩禾第2季獲利減 每股賺6.96元
中市公車輾斃女騎士 釀一屍兩命
川普續打口水戰 指控歐巴馬拉拔IS
入夏後 高市第2例本土登革熱現蹤
寶可夢地圖恐侵權 動物園：積極面對
大雨一直下 澎湖花嶼30年首見水災
陳添枝：景氣走出谷底 GDP保 1有望
台大虐貓生再犯 網友批評台大先前包庇
郭永樑訪視修建天花板及地板計畫受益戶
寶可夢做宣傳需授權 否則恐侵權
大林慈濟醫院祈福會 播殺豬影片警世
江春男酒駕 緩起訴1年確定
給牠一個家 藝人為毛小孩唱出心聲
蔡總統：重建的路上 台東仍在努力前進
日本新任復興大臣參拜靖國神社
旺季到 致新第3季業績看增9%
黑心水產品 漁洋公司負責人遭起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
展望會攝影展 用照片說故事
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
和碩下半年旺季可期 全年營收衝兆元
Snapchat黃臉濾鏡挨批取笑亞洲人 下架
蔣偉文設計菜色 庇護工場端幸褔料理
高雄第2例本土登革熱 別忘防蚊要孳清
幸運草市集 14日中市府前廣場登場
裁定管收怕被關 孫道存2小時繳清1.2億
DRAM產值第2季增6.3% 三星穩居龍頭
按時刷牙 可有效防治大腸癌
世德上半年賺逾1億 EPS2.87元
壽險公會龍頭改選 國壽黃調貴出馬
創世公益音樂會 小鼓手呂岳駿催票
新北推減C計畫 國中會考近3年C級降3%
菲警強力掃毒 直搗監獄斃毒梟
港股收漲 創8個月新高
僑生再虐貓 僑委會遺憾並尊重學校管教
盧健英請辭光華中心主任 接任人選作業中
萬華區10樓高樓墜下 女子當場死亡
勞檢加油站廚房不安全 中油挨罰3萬
宏?手機大將劉思泰10月離職
進原鄉面對面 原民立委：蔡總統很勇敢
男子屏東佳樂水戲水失蹤 海空搜救
貓咪斑斑遭虐殺 兇嫌：痛擊頭部致死
裁定管收 孫道存2小時繳清1.2億破紀錄
農委會：農保面臨制度性結構問題
力挺五大創新產業 金管會獎勵放款
百歲阿嬤左臉長腺瘤 游離皮瓣手術切除
Ifo看衰Q3 經濟氣候指數15季來最差
投審會暫緩撤資 Uber：感謝政府願對話
空大與救國團簽多元合作備忘錄
菲警下波執法重心 掃蕩非法賭博
宏?第2季靠匯兌收益 進補逾9億
光寶科上半年EPS 1.58元 年增2成
扼殺野生動物 農耕狩獵更甚氣候變遷
陸委會：107名電信詐騙台嫌遭押在陸
國中堂兄弟 涉誘少女4P被送辦
貓咪斑斑遭虐殺 動保處派員河堤找屍體
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爸爸我想對你說！3個世代3種溫馨
破冰 羅慕斯訪港與大陸官員共晚餐
青蜂車補稅58萬 周杰倫敗訴確定
桃園礫間帶淨化工程 明年將啟用
產官學合作 育達智慧商城行銷苗栗
推有機營養午餐 教部：預算應足夠
陳副總統任特使 13日出訪多明尼加
偏鄉廢校小學轉租活化 重現新生
終結連5升 新台幣收貶1.01角
少年暑假抓寶 緬甸蟒巨蜥出籠
美宗教自由報告關切台灣外勞宗教權
陸客火燒車案 陸委會：以檢方調查為準
泛歐市場商機像金礦？神基董座：已坐在上面
印尼非法鳥類貿易猖獗 保育品種瀕危
日本擬國造水陸兩棲戰車 以利奪島戰
百貨變Pokemon道館 抓寶截圖換禮券
國民年金繳費40年 月領逾9千元
爭產起口角 弟持筷刺穿兄臉頰
全球高手齊聚金門 爭取武林盟主
選手用雄性激素增肌力 副作用大壞生育
原民轉型正義 總統：路難走但我願意走
陸新型導彈護衛艦淮安艦 入列東海艦隊
仁寶提升營運效率 上半年每股賺0.77元
日外相：助菲提升海事安全能力
英相梅伊愛健行 將前往瑞士度假
議員卸任重拾幼教 童燕珍漁村開幼兒園
兩岸互動 陸委會：官方一軌溝通最重要
日本設計師佐藤大 評選金點設計獎
大陸湖北當陽電廠大爆炸 21死5傷
降低誤差 內政部通過住宅耐震評估新表
搭尋寶潮 遊樂園推假日全天熱點搶客
鴻海轉投資F-訊芯 7月每股賺0.86元
和碩整合子公司 發揮「打群架」精神
永豐銀遭鼎興詐貸 金管會：應加強內控
北韓草藥版新威而鋼 內含輝瑞活性成份
骨髓移植未來免化療 史丹佛研究露曙光
金管會挺新創產業 20億銀彈助威
《勁舞團PLAN-S》手遊 實境選秀搶曝光
在台移工宗教權 印尼：台灣未忽視
南海爭議 菲日外長籲陸尊重法治
地方議長記名投票 內政部通過準則修正
烏克蘭：俄在邊界集結更多現代化部隊
原民首個傳統領域 落在都蘭部落
長頸鹿宵久死了 年底修法納管展演動物
產業轉型 陳添枝：從物聯網找新契機
每11分就有1人死於癌症 凸顯防癌險的重要
指控烏克蘭入侵後 蒲亭召集安全會議
大國鋼上櫃前 月底承銷競價拍賣
房市好冷？ 6大銀行授信逼近滿水位
總統專機空服員是否除名 工會9月決定
大陸漁船釣島近海撞沉 北京盼中日合作
Pokemon加持 數字7月營收攻新高
OIU上路週年 今年業務大爆發
總統：需要更多專業人才投入台東重建
不想被押 小燈泡案凶手：我有教化可能
北京暫住證將升級為居住證
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力瑋、振樺重大訊息待公布 12日暫停交易
亂世出偉人 全因心理有毛病
林萬億：農保和老農津貼設計分開很畸形
俄指控入侵後 烏克蘭總統下令備戰
監院：機捷調查逾1年 非挾怨報復
群聯公布財報 上半年每股純益9.58元
搶救蜜蜂 法城市讓罕見物種飛回來了
空軍高教機採購 漢翔力挺國機國造
俄控烏克蘭入侵克里米亞 美：無憑據
鴻海Q2獲利 探12個季度低點
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哈芬登郵報創辦人卸任總編輯
與俄緊張升高 烏克蘭總統盼與蒲亭對話
兩岸問題難解 曹興誠：真空妙有
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曹興誠竹科演講 20字說佛法精髓
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美宗教自由報告 關切北京壓制各宗教
台北上海雙城論壇日期 可望近日宣布
開放台電調查提前揭曉 15日解謎
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加拿大斃命IS支持者 謀3天內發動恐攻
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歐洲尼特族達500萬 最擔心失業問題
MSCI季度調整 各指數台股成分股不變
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美跨世代轟炸機齊聚關島 壯觀軍力展示
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基隆中元祭 熱鬧登場
希拉蕊戳破川普迷思 矢言對陸強硬反TPP
菲獄爆炸 10囚犯喪生
天熱口乾舌燥 按3個穴道有解
華欣爆炸 駐泰處查證是否有台灣遊客
中元普渡有更深意涵 走上網路還有距離
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陸破獲數百噸走私舊衣 來自國外太平間
橋面更新 台中頭汴坑溪自行車橋封閉
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屏東佳樂水溺水 張姓男子遺體尋獲
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加強關係 日外相邀杜特蒂訪日
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安徽採煤調查：村莊被挖空塌陷成大湖
將遞補不分區 郭正亮：再酒駕就辭職
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手機搶紅包 大陸全民化的手指運動
創客的魔法師 海歸學人張沖霄在深圳
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同協第2季稅後純益1857萬 EPS為0.26元
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泰國華欣傳爆炸 台資金融機構未受影響
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MSCI台股權重連12降 9月起生效
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高雄加工區釋2百職缺 薪資上看5萬元
承租國有林地到期 林管處語音提醒續約
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雙城論壇23日登場 上海常委代表出席
雙城論壇上海代表 有統戰部長身分
雲門2秋季紐約舞蹈藝術節盛大公演
別輕忽 各地紫外線達過量級
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雙城論壇 上海市委常委沙海林率團赴台
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抗議Uber 行政院遭小黃包圍
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詐騙上億人民幣 4車手共犯遭聲押
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美遊樂園傳意外 3歲男童摔出雲霄飛車
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冷伯傳奇浮世繪 一個兄弟看人生
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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碩禾第2季獲利季減3成 股價探近1年新低
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郭正亮：兩岸政策想法與民進黨無大差異
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
消基會抽驗牙膏4成含防腐劑 恐傷肝腎
iPhone 7外洩照又來 螢幕裝配曝光
泰2天8起爆炸至少4死 總理批製造混亂
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屏東春日鄉在地健保e卡站 服務啟動
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中菲代表在港破冰 初步有成果
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財產申報 邱太三存款近2千萬
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行政院親子日 林全變魔術當人形立牌
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人禍頻傳 泰國近年來爆炸案大事記
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國民黨：顧立雄黨派色彩濃 無法公正
台股小漲18.56點 收9150.39點
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萬華區木造房屋火災 火勢撲滅無人傷亡
華南超貸案 銀行局：持續追償
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動物園併入北市大 北市：再研議
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大村三合院火警 姊弟葬身火窟
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菲監獄爆炸事件 2大陸籍毒犯身亡
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北市新增3例境外移入登革熱 皆為學生
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Pokemon夯 業者推邊看奧運邊抓寶
傳鴻海資金到位 戴正吳將出任夏普社長
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瓦斯業集體公休？ 公平會勞動部不同調
朱立倫邀宴談市政 新北立委近半捧場
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5少年無分文騎車北上 7天成浴火鳳凰
歐股創7週新高 馬士基領漲
愛之光護眼音樂會 一圓弱勢音樂夢
廉航捷藍遇強烈亂流 24人送醫
懷疑姐姐遭性侵 男持刀怒砍鄰居
童振源：歡迎外商投資 但要符合規定
微型創業鳳凰貸款 條件放寬36萬人受惠
南韓光復節將屆 朴槿惠實施特赦
大陸商標申請量 連14年世界第一
高階警官調動 166職位大搬風
陸男喝冰啤洗熱水澡 動脈瘤破裂大出血
農曆7月百無禁忌 奇幻酒吧歡迎試膽
台南土地堆置爐渣逾2萬噸 僅罰6千
民調：56%南韓民眾贊成部署THAAD
嘉市玩FUN藝術節 企業認養5百張公益票
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揚智虧損季增2.59倍 未來看正面
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雙城論壇將登場 府：兩岸多交流是好事
內外都是南瓜 這蛋黃酥獲創意首獎
新創事業亮眼 台灣大：超乎預期
百貨搶商機 拚特色行銷開拓客群
苗栗下水道工程鋼環掉落 1死2傷
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傳國共論壇11月登場 國民黨：未定
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詹啟賢：國民黨落難但不會宣布破產
集集警察志工做公益 捐物資關懷弱勢
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工業電腦最大購併 振樺電33億買KIOSK
關懷偏鄉學童英文 企業家造福鄉里
歐元區經濟成長放慢 受英脫歐疑慮影響
日本拚觀光 請來精靈寶可夢GO
世展會培力部落婦女 孩子營養變均衡
港仔愛高雄 茶餐廳做口碑
大陸政府採購規模首破10兆元
澎湖二度博弈公投 支持反對大角力
全身包緊緊伯基尼泳裝 坎城海灘禁穿
黃聯昇代表肯定慈濟關懷阿根廷災民
大陸7月主要經濟指標均下滑
MSCI降權重 金管會：影響台股約45億
台灣大漫畫館登場 航海王聲優「獻聲」
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澎防部表揚志工媽媽與軍人模範父親
台股周線收紅 上市公司市值微增
民進黨：兩岸應多交流增進互信
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林萬億：長照財源遺贈稅 暫不動營業稅
槓上中石化 賴清德籲撤銷行政訴訟
陸民航新法 乘客行為不檢最高罰25萬
郭耀煌接資策會董座 與工研院技術合作
用途不符 大立光台中新廠房旁土地不買了
台北市十大易遺失物地 人行道巷弄居冠
南茂併百慕達商南茂 股東臨時會通過
安馳上半年EPS 1.53元 看好下半年營運
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洪秀柱：蔡政府將清算對手擺優先
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德外交部：泰國恐有更多攻擊須極度警戒
愛狗人士伸援 2千毛小孩免於安樂死
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東元Q2獲利衝高 估今年賺贏去年
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蒲亭突然撤換克里姆林宮幕僚長
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兩岸城市交流 陸委會：不應預設前提
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呂桔誠接台灣金董座？財政部：沒看到人令
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前財長呂桔誠 確定月底出掌台灣金
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顧慮陸韓恐反彈 日新防相不參拜靖國
查電後開電力公司 遭質疑把台電當顧問
經濟部率團赴美加 招商金額衝50億
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呂桔誠接掌台灣金控 重擔才開始
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婦人偷近百萬鑽石 被抓包往嘴裡塞
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
漲跌互見 歐股小幅拉回
巴基斯坦：IS阿富汗首領遭美機攻擊死亡
低壓帶影響 中南部有陣雨或雷雨
制止戰亂 聯合國授權部署南蘇丹4千兵力
看好油國控制產出行動 油價續揚
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