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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
宏?台灣前總座 轉戰新創公司奇博
法觀光再受重擊 遊客排山倒海取消預訂
加油等等！ 汽柴油18日降4角
雲林支援台東救災返回 縣府贈禮感謝
上半年結婚7萬餘對 跨國婚姻逾1成
愛上水梯田 採收番秈體驗凱達格蘭文化
原油供過於求 18日汽柴油降4角
85歲翁領巨款為3歲孫買房 遇到詐騙啦
立院澄清 未邀林全參與7大工商團體餐敘
旅展買住宿餐券 消保官教你防受騙
醫療暴力問題 醫護防暴演練都不能少
陸教師相機失而復得 喜誇台灣警有效率
結婚半年沒行房 印尼婦發現老公是女人
時代雜誌：法比已成聖戰召募沃土
胃痛亂吃止痛藥 恐胃潰瘍出血
民進黨全代會登場 場外零星團體抗議
手機證券存摺 明年Q1上路
欠債不能當修女 線上捐款助美女子圓夢
考試委員：用雄三飛彈打漁船 像話嗎
爸爸內心話 可以輕鬆準備父親節禮品
個人傷害險保費明年調整 降幅可達2成
丁克華：力振台股 上市櫃可合編指數
戴立忍事件 外媒：陸選角要政治審查
陳(沖)主張廢房屋稅 花敬群：片面論點
彰化街頭藝人審查 如嘉年華熱鬧
別因自拍闖下大禍！這幾件事要避免
河內反中示威 警方驅離
澎海巡查獲漁船違規拖網作業
百貨業祭奇招 App消費so easy
異常水腫與泡泡尿 恐為腎病症候群
土耳其政變策畫者被逮 西方籲公平審判
緝盜領案嫌犯安德魯 警方內部懸賞10萬
執政首次全代會 總統出示桃機淹水等照片
夏天不想帶筆電？ APP連上電腦資料
北韓核試場活動頻繁 南韓高度注意
外資愛台灣 匯入幾乎追上史上高峰
Pokemon GO爆紅 投資人必知4件事
台北市午後大雨 內湖區時雨量已達40毫米
尼伯特吹毀了穀倉 部落看到新希望
風災農損的邊緣人 荖葉的下一步怎麼走
遭撞斷腿截肢 警清醒寫紙條：我會堅強
美國種族關係 多數選民：新總統課題
維持現狀取代台獨黨綱 蔡總統未回應
北市午後大雨 南港內湖時雨量達40毫米
名古屋來踩線 台中市府力促定期包機
沙雕玩藝創意 旗津聚人氣
蔡總統：執政非輪流討好各方是捍衛價值
北捷送畢業禮 3千社會新鮮人免費搭3個月
蔡總統出席民進黨全代會致詞全文
不滿大陸南海作為 越南數十人示威遭逮
杜特蒂會華裔毒嫌影片 嗆我會了結你
黨代表提案撤廢中華民國 交中執會研議
綠全代會 新黨綱提案交中執會研議
7旬嬤勇抗搶匪 台南警局長探視
兩岸企業贊助 弱勢少年大陸單車行圓夢
嚴凱泰不捨員警遭撞截肢 捐66萬元
台東熱氣球重新開園 7球同登場
非基改黃豆製品 年底有CAS標章認證
鄭文燦赴日 簽署桃園香川交流協定
陸民釣到超大娃娃魚精 竟半個人高
綠全代會 黨代表提案正視金馬離島
湖南暴雨土石流 沖垮農居
蘋果新OLED手機面板 市場生態添變數
社群媒體新工具 成公民記者推手
菲血腥掃毒 公設律師：亡者滄海一粟
嘉市身障者免費肝炎篩檢 替健康把關
陳(沖)批房屋稅違憲 財政部澄清合憲
土耳其軍事政變後 當地日企提高警惕
郭台銘談創業 勿離專業本能太遠
搶救生病珊瑚礁 學者籲少開發少浮潛
日本山口縣長門市 發現疑似北韓逃亡者
促進醫病關係 同好會投入病人安全宣導
安倍開始放暑假 將考慮人事和經濟政策
郭台銘：創業艱辛 吃苦當吃補
讓照片說話 總統全代會要黨員感受深刻
投顧：估美下半年經濟溫和成長
陸前駐日大使：中日比中美更易擦槍走火
媽祖迺台灣集章抽獎 67間媽祖宮廟參與
大學博覽會23日登場 電腦輔助落點分析
民進黨全代會宣言 誓言帶台灣走出困境
陳(沖)主張房屋稅違憲 張金鶚：不恰當
陸地方政府招商造假 重複簽約金額灌水
勤美樸真綠圈圈翻轉 草悟道展現創意
輪胎自製籃框 網友：原來快樂好簡單
維持現狀冷處理 總統保留執政最大彈性
挺創世植物人 畫家藝人愛心處處飄
傳吳敦義復出 朱立倫：尊重
陳(沖)主張廢房屋稅 綠委：很不負責
張志軍：背離一中 台海可能出大亂子
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美軍將向南韓軍媒公開關島THAAD系統
接棒魯亞 袁民任共青團中央辦公廳主任
山東衛生院打點滴 藥瓶中驚見死螞蟻
市刑大：第一銀行案主嫌安德魯宜蘭落網
疑神壇火警 1男無生命徵象
澎海巡尖山碼頭查獲私酒
江蕙Po文號召 麻花捲阿伯生意佳
亞美尼亞傳爆政變 首都警局遭槍手攻占
小琉球愛龜淨灘 首場清除200多公斤垃圾
彰化家扶兒做蛋糕 開心與家人共享
一銀盜領案主嫌宜蘭落網 晚間送台北訊問
海外志工台南帶營隊 抽空參觀濕地生態
休假警務正認出一銀案主嫌 通報逮捕
一銀盜領案主嫌 蘇花騎單車被逮
柯比意建築作品申登世遺成功
社區管委會向房仲收帶看費 需繳稅
尼斯攻擊凶嫌 曾兩度開卡車勘察現場
一銀盜領案主嫌安德魯 宜蘭落網
浪子回頭 扛神像走400公里還願
街頭叫賣地瓜 墨國生助單親母
澎湖熱昏了 紫外線高達12級「紫爆」
陳(沖)掀房屋稅論戰 謝金河指為神來一筆
北市警局警務正宋俊良 鷹眼識出安德魯
一銀盜領案2羅馬尼亞籍男子遭逮
綠中評委改選 邱議瑩最高票
一銀案再逮2羅馬尼亞男子 起出部分贓款
綠中執委選舉 新潮流系拿9席最大贏家
陝西貴族古墓 主人疑似姜太公女兒
一銀盜領案安德魯遭捕 市刑大晚上記者會
國際物理奧林匹亞 台灣團全壘打奪5金
安德魯吃小吃 老闆娘：他神色輕鬆自然
新舞臺藝術節 六檔跨界演出
西藏雪崩 9人遭埋
尼斯卡車攻擊事件 法警方再逮兩人
一銀案2嫌犯落網 初步起出千萬贓款
安德魯落網 原來擔心警有槍枝
英國脫歐 比利時願接手歐盟輪值主席國
尼斯恐攻 陸駐法使館發布安全警示
4000萬贓款分裝3行李箱 霹靂小組戒備
新北聯合婚禮 比基尼走紅毯熱吻百秒
英國第一先生菲立普 低調樸實的金融家
安德魯宜蘭落網 警方16日已獲情資
鴻海王國第一筆資金 郭媽媽標會來的
與黨代表聚會 連勝文動向受關注
民進黨中常委選舉 謝系掛零海派出線
郭台銘：以利潤中心翻轉百年夏普
大陸空氣品質 海口最好保定最差
一銀盜領案 警方：16名嫌犯1關係人
一銀盜領案主嫌安德魯 5千萬藏北車置物櫃
洗門風處決女星胞姐 巴基斯坦男不後悔
共和黨大會即將登場 川普準備接受提名
一銀盜領主嫌安德魯 警:負責處理贓款
謝系中常委掛零 配票做關係給海派
土總統讚政變天降大禮 政敵批自導自演
土耳其政變 大馬首相納吉力挺艾爾段
一銀盜領案 警方初步排除台灣人涉案
夜間停止訊問 一銀案嫌犯預計18日移送
全球遭駭300億成懸案 台警7天就破案
共和黨全國大會 川普提名演說至關重要
馬航航班遭擊落2周年 傳索賠案達和解
土耳其流產政變 增至290死1400傷
臺灣企銀105年下半年度全行經理會議
新北親子創客俱樂部 自造彈珠台Fun暑假
美再傳殺警案 路州1嫌遭擊斃警方3死3傷
一銀盜領主嫌為俄黑手黨幹部 宣稱妻小遭威脅才犯案
路易斯安那州再傳殺警案 警方3死3傷
指考成績18日出爐 數乙頂標提升、滿分人數增加
義美創意宅食比賽 徵件延期至9/7
這隻貓是想穿龍袍想瘋了嗎?
「設計進站」台北捷運改頭換面
澳前總理陸克文表態角逐UN秘書長 加入激烈戰局
一銀ATM案破案 林全表揚有功警
長照十年2.0 服務對象擴大納入失智老
浪漫國都法國 為何恐攻頻傳？
台宣示太平島主權 國際媒體廣為宣傳
〈時評〉派系是民進黨必要之惡
對抗保守傳統社會規範 巴基斯坦女星遭榮譽處決
大規模兇殺案會傳染？ 美為全球之最
富邦證券舉辦中醫養生講座 照護員工身心健康
全球最富6國僅收9%難民 難民危機如何解？
「在中國最好沈默」...台旅中媒體人宮鈴憂鬱症去世
金門綠蠵龜 死因為魚網纏繞
長照2.0納失智照顧 富邦人壽提前動起來
林全見台商 盼助台灣經濟全球化
涉虐待禁錮中國女傭 美華裔女子遭起訴
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美路易斯安那州槍響 3警喪生
美槍擊案警方3死3傷 1嫌喪命2人在逃
美路州槍擊案3警亡 川普：美欠缺領導力
美路州槍擊案 警方追捕逃逸兩嫌
美路州殺警案 嫌犯僅1人已遭擊斃
美路州殺警案 歐巴馬：懦夫行為
美殺警槍手身分傳查出 非裔29歲朗恩
市面假貨太多 法國搶救馬賽皂大作戰
加拿大航展發生墜機事故 飛行員喪生
美股衝高台股不寂寞 短線急漲留意賣壓
台灣贈中美洲觀光推展計畫第3期計畫款
美再爆殺警案 路易斯安那3死3傷
短少逾2千萬 一銀案贓款警方續追查
教士葛蘭：土國總統才是政變影舞者
和土地談戀愛 斗六繪本館展蹲點台灣
蝙蝠受傷 瑞芳3資訊站即刻救援
安德魯稱妻小遭威脅 警方：會訊問釐清
多田榮吉故居開放 淡水隱藏美景搶鮮看
熬夜加班測軟體 男肌張力不全上身
佛州醫院傳槍擊 槍手濫殺2死
紐西蘭台灣華夏協會舉辦華文教師研習會
台股開盤漲2.76點
新台幣開盤持平 報31.990元
疑夫妻不睦涉家暴 斗南1男子引火自焚
出外記得防曬 全台多處紫外線過量
政變流產後 土耳其重開基地讓美炸IS
指考數乙頂標暴增18分 數甲頂標增8分
安克攻克陸市 下一步鎖定中東
不滿南海仲裁 河北民眾圍肯德基
iPhone 7傳曝光視訊 耳機孔沒了
美共和黨全代會場外好閃 100裸女反川普
宏達電庫藏股 執行率17%股價飆漲
指考數乙變簡單 滿分人數增近7倍
大陸神農架自然保護區申遺成功
外資挺台股 台股早盤攻上9000
獨特婚禮 越南新郎拖車娶親
人民幣兌美元中間價 近6年新低
夏威夷航空緊急降落 羽田機場關閉1跑道
右腳趾頭破皮 安德魯要求就醫
高雄神壇火警 死者身分確認
阿里山生態活動 邀民眾觀賞銀河星空
脫歐利空鈍化 投信：台股資金行情可期
Pokemon GO太夯 GPS三雄連飆 3天
總統大選政治獻金收入 英仁勝朱玄
陸P2P問題平台激增 失聯跑路頻傳
自稱腳受傷 安德魯就醫還未偵訊
創源與泰宗攜手進軍癌症精準醫療
和泰車除息首日 填息逾7成
多倫多駐館歡迎僑胞返台參加雙十國慶
海大搶優秀學生 祭出300萬獎學金
美路州殺警案 槍手曾是美陸戰隊成員
日月潭慈恩塔解除保安林地 日管處維護
全台禽畜品稽查 3蛋品動物用藥超標
期棉狂漲外資推升 儒鴻聚陽股價俏
撞車棄重傷友落跑 男子稱怕酒駕被罰
變色龍變色 看心情決定變哪色
警方：安德魯戒護就醫 無法偵訊
指考地理1題送分 國作文連11年無人滿分
成醫傷口照護中心 單一窗口處理傷口
法廣RFI：尼斯血案預謀？ 警查有無共犯
甘肅女孩兩次跳河5人施救 6人均溺斃
台股量價齊揚 盤中重返9000點
天貓伸爪 獨家結盟全球20大超市
我兒是我兒 大陸奇葩證明又一樁
轄管區改掛門牌 旗津里長規劃赴太平島
中油工安週 朝零災害目標邁進
中市住宅火警 父子輕微嗆傷
後悔讀錯科系？調查：選系比選校高薪17%
天文奇觀 直擊宇宙小角落上千星系
土耳其政變衝擊市場有限 後續待觀察
Pokemon Go引爆錢潮 商家也來參一腳
大陸昆博會成交金額估23億美元
東陽新廠添產 第4季營收獲利拚新紀錄
名人巷地遭盜賣國賠6億 最高院發回
宏達電Vive首款星戰VR遊戲上線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸70城房價 上漲城市續減且漲幅縮小
老婦輪椅卡洞 淡水暖警助脫困
鷹眼員警宋俊良破一銀大案 接受表揚
赴太平島宣示主權 江啟臣：下午有結論
投信：企業Q3獲利回升 選股優於選市
智慧型醫療眼鏡 整合資訊減少手術時間
企業用水連3年未達核定7成 經濟部擬減量
中共辦夏令營 500香港青少年參加
民進黨盼臨時會 處理一例一休與黨產案
柯文哲：看不出可達鴨哪裡像我
落點分析App 幫大一新生找同學
近半新鮮人學非所用 機電系正妹轉行翻身
服務僑胞 高碩泰強調不分黨派
華新科今除息 早盤紅翻黑貼息
金門發現死亡綠蠵龜 魚網纏繞致死
新台幣中午升1.1分
外資大買亞股 台股受惠
委內瑞拉逾12萬人湧入哥國 為搶糧拚了
朱立倫：房屋稅調整會合情合理考量
兩廳院啟動圓夢計劃 藝術撫慰災後台東
台電招考初試 9月13日公布成績
軟銀再出手 傳豪擲310億美元迎娶安謀
無薪休假 家數人數均減少
強生首週外相生涯頻遇顛簸 搭機遇迫降
一銀破案 林全：全體國民為警察感驕傲
員警休假立功逮盜領犯嫌 柯文哲將表揚
長照擴大 4年將設2529處巷弄長照站
立院擬20日臨時會 處理黨產案列首案
大學分發最低登記標準 採計指考3科38分
南海不平靜 中共19日起軍事訓練
大選企業捐款收入 英仁配1.6億居冠
台股創今年新高 10檔金融股有跟上
姑婆嶼違規拖捕 高雄籍漁船遭海巡查獲
中科管理局長交接 陳銘煌接任新職
缺水區用水大戶 經濟部擬強制用再生水
板中：指考創佳績 奪新北第一類組榜首
安德魯用餐地點 恰巧就在派出所正對面
原料小漲 豐興本週各項產品平盤
柯文哲批陳(沖) 當官不講話下來才放砲
Ubike納強制險？ 金管會：現階段不需要
泰觀光部長盼性產業消失 業者籲助轉業
陳(沖)指房屋稅宜廢不宜增 陳菊：馬後炮
寶山爭取拔尖級友善城鄉 評委現場查核
安德魯被抓先問警方 會被判死刑嗎
取經日本 衛福部盼年輕人投入長照
NASA探勘月球 中科院研發無人登月艇
綠決議本週開臨時會 藍：無法回避
美歸還印度高價值被偷文物 印度沒處放
傳連勝文備戰2018 柯文哲：不要想太多
執行南海巡弋 迪化艦返航中
太平島變娛樂島 沈慶京願捐2千萬設籍
大學指考放榜 嘉中9人可望上台大醫
安德魯曾在羅東租單車 留下草帽
台股收盤漲58.36點
APEC零售消費端 每年浪費2.67噸食物
台股重返9000 蘋概生技股走強
王品節慶商機強滾 午盤急拉漲停
路州殉職警遇害前臉書PO文 嘆身心俱疲
中國數學教法 英擬在8000小學推廣
獅子會做公益 捐血請喝咖啡
要上台大醫科估457分 恐比去年增7分
台股開平走高 收盤漲58.36點
藥華藥19日掛牌上櫃 啟動歐美日行銷
亞銀砍亞洲今年成長預估 英脫歐影響小
7月台指期漲86點
7月電子金融齊漲
立委選舉政治獻金 有結餘有透支
印度再派軍隊鎮壓 克什米爾之怒難平息
改善動線 台北橋自行車牽引道封閉
午後雷雨 重慶南路樹幹遭雷擊傾倒車道
提升農業科技 南台跨領域科創中心成立
AMOLED為蘋果開戰？ 研調：三星大贏家
護太平島 海巡署：台東艦接手
品花苑搶親子商機 吉祥物巴菲兒登場
台股尾盤奮力躍上9008點 外資未退潮
美殺警凶嫌生前留言：只有錢與血能改變
旅遊不用比手畫腳 真人翻譯年糕帶著走
三立海派入中常委 綠委：無違過去主張
三大法人買超台股150億元
宜蘭溪水暴漲1人受困 警消馳援
週三登太平島 馮世寬不去江啟臣遺憾
陸媒反思：愛國不是要整齊劃一
宜蘭男子遭雷擊 送醫治療
為撿蛤蠣 男子落海溺斃不治
美軍高層訪陸 陸學者：避免擦槍走火
台北市議會舊址5度招標 權利金提高2億
謝系中常委掛零 趙天麟：實力不足
彰縣育兒津貼 8/1起設排富條款
高一成績班上最後 指考逆轉全校第一
大學指考 估錄取率近99%創新高
確保行動資安 勤業眾信提5點因應
大手牽小手單車環台啟航 林佳龍打氣
烈嶼鄉代會秘書盧美紅 獲績優民政人員
集結小農 第二波新竹味市集週末登場
陳(沖)批房屋稅 賴清德：放馬後砲
聲援太平商場 陳宜民籲陳菊懸崖勒馬
合一糖尿病足潰瘍新藥 三期臨床達標
一銀案涉國際黑幫 死轉手最難抓仍栽了
陸央企整合潮 年內或縮減至百家以內
台中住宅火警 女童燒燙傷自2樓墜落
二類實用科系夯 遇加重計分別忘多填志願
男童閱讀困難 原來是近視造成弱視
園區老將陳銘煌掌中科 施政拚3方向
不負單親爸吃泡麵 雄中生可望上台大醫
奧地利外長：不接受土耳其恢復死刑
嘉義家扶義賣 盼協助弱勢兒少就學
尼斯恐攻凶手 去年曾到義大利
指考成績今公布 18日繳費24日填志願
軟銀購ARM 日企購外企最大宗
總統府：蔡總統捍衛新聞自由
新台幣終止連3升 收貶3.4分
視訊快譯通 讓你走到那都有專業翻譯
家戶購屋比下滑 北市上半年竟不到1%
宏達電參與美國研發計畫 VR助攻通信
扶植微型企業 研訓院盼退休人當導師
外資上週買超584億 買超元大金居冠
哈薩克最大城傳殺警案 發紅色恐攻警戒
宜蘭3人遭雷擊 1人命危
一銀盜領電腦異常連線 約談倫敦分行主管
高中職入學會議代表身分 家長團體質疑
購併規範鬆綁 證交所：有助產業升級
大學指考歷史分數贏老師 學生獲師獎勵
工業4.0成熟度評量 過半企業仍在打底
2千萬ATM贓款 安德魯：被指示放內湖山區
尼伯特侵襲災情慘 福建閩清縣長被停職
不忍9歲弟落淚 雄女指考榜首棄台大
安德魯因欠債參與一銀案 否認為黑手黨
新北午後大雨 新店部分路段積水
許維恩當一日大使 宅男女神花蓮籲捐血
恐攻狙擊加示威 共和黨全代會戒備森嚴
合一新藥癒合率冠全球 拚加速上市
伴父走過病痛 陳渝璇盼讀心理系
台中霧峰火警 3人不治1人命危
余天批小巨蛋黑箱 北市：依規定
陸愛滋病患個資疑洩漏 成為詐騙目標
漁民20日出發護主權 證明太平島是島
就近買有機菜 好菜在我家網站供查詢
政變失敗 土耳其整肅軍方逮上百將領
前議員涉台灣民政府縱火遭押 聲援者抗議
強化水域救援 南投辦船艇訓練
ATM遭盜領 第一金控董座鞠躬道歉
飢餓三十在彰化 彰基員工響應
乏人問津 維冠林明輝土地明減價三拍
安謀同意軟銀收購 總金額超過1兆元
新北推線上建照審查 雲端智慧城
搶修台東通信 中華電提前完成
宜蘭山區遭雷擊 1死2傷
新竹生醫園區分院 台大醫：9月招標
一銀案剩餘贓款 安德魯：上頭指示放在內湖山上
軟銀宣布 243億英鎊併購英國安謀
鄉長涉案判刑辭職 口湖鄉長9/11補選
需求疲軟 亞銀下調台灣經濟成長預測
邱太三大讚蔡碧玉：司改最佳人選
風災重創 台東縣議會要求災戶免房屋稅
回校復建慈濟發助學金 有人不收自願幫忙
蔡總統政治獻金餘8000萬 用途未決定
Pokemon GO熱潮背後的網路5威脅
黑面琵鷺外型 打造南故宮235新樂園
印尼電信大亨白手起家 拜關公重然諾
鋼筋掉落國道 24輛轎車遭殃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外資匯出獲配股利 新台幣小貶3.4分
現身高雄 連勝文談青創並與黨代表聚會
川普提名秀登場 共和黨全代會5大亮點
央廣歷時11年完成分臺整併 提升播音效能
僑務諮詢委員投書美媒批評南海仲裁不公
百貨週年慶前哨戰 情人節父親節優惠多
國二才學繁體字 雄中陸配子拚上台大醫
一銀全面淘汰遭盜領ATM機型
安謀遭軟銀收購 台積電：沒有影響
吸金20億 保險經紀人覓保無著遭羈押
湖北暴雨救了小龍蝦 4萬噸逃逸無蹤
軟銀砸重金購安謀 聯發科：短期沒影響
哈利波特啟蒙 花芸柔唯一指考英文滿分
陸轟炸機飛黃岩島 專家：空軍戰力覆蓋
台股500強 上市櫃500指數有影
一銀案2車手 遮遮掩掩步入北檢偵查庭
國防部：太平島防務有完整規劃
活躍高雄 吳敦義辦公室低調運作
全代會提華航改名 綠委：是要改運嗎
新北兒藝節中西合璧 首納地方傳說
足球小將盼赴日比賽 獲贊助為國爭光
澎湖護永專案 查獲多起違規拖網漁船
政治獻金結餘 黃國昌：會用在地方服務
復興山區溪水暴漲 3名學生受困山壁
憂土耳其大肆鎮壓 歐盟籲尊重法治
隱形冠軍多 證交所吸引外資買台股
盜領案破案 洪秀柱肯定警方付出
避免浪費食物 即期可轉供人道援助
中市首創青年議會 8月下旬召開
桃園與香川簽署交流協定 謝長廷見證
收6百萬辦黃色小鴨 黃景泰獲判無罪
南投擬蓋社會住宅 爭取中央補助
AMOLED熱度增 手機滲透率可望破兩成
一銀盜領案 查出倫敦分行電腦遭駭
外交部調降尼泊爾旅遊警示為黃色
霧峰透天厝火警3死 9歲女童送醫
陸媒：子宮頸癌疫苗獲准上市
藍領億萬富豪川普 財富具加分效應
興航彭金花主題客艙 讓旅客美好體驗
3萬薪救長照 專家：有未來才留得住人
台藝術家作品永設日本 邱鏡淳觀摩取經
曾遇醫生看不懂X光片 小綠綠立志偏鄉行醫
亞銀：開發中亞洲 成長前景穩固
一銀案主嫌安德魯 移送北檢神色自若
不滿校長人選陳情 當事人回應子虛烏有
熱愛排球 中一中柯明見選擇成大醫學系
投審會不淮娶 立訊轉投資美律子公司
新移民之子陳金鈴 獎學金助家計
大巨蛋案再生波瀾 遠雄質疑北市府違法
尼斯恐攻案後 法國人對政府信心劇降
土耳其大規模逮人 歐美籲尊重法治
美股創新高激勵 香港股市連6紅
偵破一銀案 蔡總統：警方努力值得喝采
廣東奇葩比賽 裹著棉被吃辣椒
馬公高中指考 最高總分約350分
溪水暴漲獲救 疑通緝犯身分曝光
地上權市況冷清 上半年標脫率僅26%
注意落石 澎桶盤嶼柱狀玄武岩勿前往
尼斯恐攻凶嫌 尚未確認與恐怖組織有關
匈牙利移民中心 逾200人發生群架
Pokemon GO頻頻故障 網友：不想玩了
旅陸媒體人宮鈴離世前 撰文談戴立忍
定存族注意！外銀搶推高利專案
4藍委3綠委 20日登太平島
尼伯特釀災 福建書記：對媒體反應遲緩
土耳其政變未遂 股市大跌里拉反彈
軟銀砸重金買安謀 專家分析原因是這個
江啟臣臉書集氣 讓太平島官兵聽見掌聲
印度性侵受害女生拒和解 又遭被告輪暴
收購歐普拉失敗 陸財團買瀏覽器事業
聲寶推全戶式淨水 顛覆淨水器印象
打臉外國使節 杜特蒂拒遵守國際協定
陸炎黃春秋停刊聲明：出版自由被侵犯
助台入TPP 台北市美國商會訪華府
王永壯接掌竹科管理局 盼續推整合平台
印度國會開議 莫迪政府盼GST案過關
土耳其政變 歐盟土耳其政策受挑戰
外相：英公投脫歐但不放棄歐洲領導角色
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陸虎媽特訓口條 聽障女來台獲新生
美律孫公司攜手立訊 簽合作意向書
李同榮：房屋稅公式設計不合時宜
威力彩開獎
黃金需求增 業者看好推保證回購
結合穿戴裝置 研究預防高齡疾病
立訊擬投資美律曾孫公司 投審會回應
土耳其大整肅 開除9千官員逮7千嫌犯
毒品交易遇盤查撞警 警開4槍逮1人
調查局：確認一銀倫敦分行為駭網端點
曼德拉日 南非各界以不同形式悼念偉人
北京城區人口 中共建政後首度下滑
國際愛滋會議 曼德拉日南非揭幕
愚蠢至極 他要Pokemon GO粉絲別再玩了
蘇格蘭大臣：考慮明年第2次獨立公投
陸逾百萬名網路叫車司機 原是失業勞工
一銀盜領案主嫌安德魯 北檢訊後聲押
一銀盜領案兩車手 北檢訊後聲請羈押
陸海軍司令：做好應對侵權挑釁的準備
今彩539 頭獎 1注中
威力彩頭獎槓龜
路州殺警槍手 YouTube頌讚流血革命
投資乏力 陸要深化投融資改革
不為手機！軟銀收購安謀為的是這個
上海上半年經濟成長率6.7%
討論脫歐 英相梅伊將會德法領導人
軟銀斥資購英安謀 孫正義：很幸福
和民眾擠公車 印尼總統親民照瘋傳
一銀盜領案 檢聲押主嫌安德魯及2車手
土耳其叛軍戰車強壓人車 駭人影片曝光
流產政變後 美土關係恐益趨複雜
大陸棋士柯潔連敗 AlphaGo登冠
非盟委員會主席改選 3候選人均未達標
川普高顏值辣妻演講 成共和黨大會嬌點
調查局確認一銀倫敦分行為駭網端點
財報周首傳佳音 美股早盤走高
對台六項保證 美共和黨綱首納入
一銀盜領案3嫌 法院裁定收押禁見
德國列車斧頭攻擊乘客 多人輕重傷
尼伯特強風狂掃台東中華電信神速搶修
蔡總統歡迎台商回台打拚 重燃經濟發展引擎
抗議美韓飛彈防禦協定 北韓再射彈道飛彈
宜蘭遭雷殛 一死兩傷
PChome24h：健康零食最熱賣 義美品牌力最強
國道2號遊覽車自撞 火燒車26人罹難
共和黨大會 場外叫駡、大老缺席
拜登赴澳：美國會待亞洲「哪裡都不去」
法國緊急狀態 擬延長至2017年初
昂揚外婆橋 續航接軌東協
印尼熱烈響應台新南向政策 高教部長訪台
臺灣夏至235 吃遍北回歸線美食
Pokemon Go商機無限 不動產、烘焙業搶食大餅
衛福部預告醬油正名 張博雅籲不要隨便改名
恐攻無國界 德列車砍人案為ISIS所為
〈時評〉不要理會大陸蠢貨
調查：全球最安定的國家－芬蘭
法國哀悼尼斯恐攻罹難者 民眾沮喪
對抗工時低薪 美陸勞團罕見合作
為尼斯恐攻案罹難者默哀 法總理遭噓
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
前空軍司令參與政變否 土媒體報導不一
土耳其兵變失誤連連 難成氣候迅速瓦解
法檢：尼斯慘案凶手對激進伊斯蘭有興趣
土耳其政變後 歐股漲跌互見
美股收紅 道瓊和標普再創新高
土耳其情勢趨穩 國際油價跌
共和黨全代會揭幕 川普加冕大戲起跑
法國歐洲盃足賽 逃過一到兩起攻擊
美選民反對美墨邊境築高牆防偷渡
北韓朝日本海發射3枚彈道飛彈
更新核子潛艇案 英下議院高票通過
台股登9千點大關 後市選股重於選市
南海仲裁後 美中海軍將領坦誠溝通
民生品短缺 委國人湧進巴西北部購物
2016年巴西記錄逾16萬宗茲卡病例
北韓朝日本海發射3枚飛毛腿飛彈
北韓朝東部海域發射3枚彈道飛彈
一銀案剩餘贓款放西湖公園 警方追查中
宜蘭三星紅龍果 鮮甜上市
心房顫動患者年輕化 543口訣自我評估
分享國際交流經驗 拍短片撰文拿獎金
點亮雲林斗六 寫生現歷史古蹟
中市大豆契作 兼顧農民收益與農地活化
川普若贏 梅蘭妮亞將成非典型第一夫人
捨一中就讀高工 盼一技之長改善家計
土總統接受CNN專訪：民意盼處死政變者
胰島素注射發揮功效 有效控制血糖
巡航太平島 偉星艦曾驅離越南籍漁船
美歐盼在年底完成TTIP談判
台股開盤漲10.59點
自由貿易協定TTIP 美歐分歧仍大
陸媒稱越南尊重陸南海立場 越方駁斥
新台幣開盤 升2.4分
大陸5月增持美債 仍為美國最大債主
同致6月匯損2663萬元 每股賺0.4元
仲裁後南海軍演 陸專家：克制性警告
亞都麗緻首推千元內餐券 拉抬美食展業績
宣布併購安謀後 軟銀股價跌逾10%
群益金選報酬平衡基金 證期局准募
選舉將至 歐美自由貿易談判恐擱置
軟銀收購安謀 台積電聯發科早盤表現淡定
義經濟發展部長：支持TTIP
立訊投資美律蘇州廠 股價高唱迎賓曲
陸提雙邊有條件談南海問題 菲律賓拒絕
大巨蛋公安 柯文哲：不解遠雄拖什麼
公文減章傳作假 柯文哲：文化價值衝突
川普加冕秀鬧劇開場 反對勢力逆襲不成
環保戲劇競賽 雲林推媽祖偏頭痛
宏佳騰迎開學前旺季 狂推購車優惠
美國偵測到北韓發射3枚飛彈
紫外線指數偏高 注意防曬
花蓮萬里溪堰塞湖 因尼伯特颱風消失
小琉球遊客居民鬥毆 1重傷
德國火車襲擊案 4港人受傷
南海仲裁 駐美代表處投書：不接受
警官休假逮一銀案嫌犯 柯文哲頒2萬獎金
植牙刺穿到鼻竇腔 引發急性鼻竇炎
計程車駕駛吸毒 隨身還攜帶子彈
世新助學創舉 中低收戶學生學雜費全免
台股盤中9千點震盪 逢高獲利賣壓調節
張善政：推動併購引資 做大生技產值
中經院估今年GDP不保1 僅0.84%
卡瓦留當選聖多美普林西比總統
臨時會議程 蘇嘉全：20日談話會決定
鷹眼警官破案 不只逮安德魯
TPP風暴來襲 農委會如何反轉農業？
台灣想登上TPP航艦 美國叩門之旅
霧峰火警3死1傷 倖存女童搏死神
小農日本迎向TPP 勇於打造攻擊型農業
全面攻占或十面埋伏？自行車業的TPP路
空中選購百萬精品 華航送貨到府
iPhone 7間諜照再現 這次Pro版登場
德火車喋血 目擊者：宛如屠宰場
北韓發射彈道飛彈 日嚴加戒備
百度夜間推廣賭博網站 陸網信辦要查
GDP頻下修 吳中書：全球普遍現象
台鐵爆炸案林嫌可受偵訊 北檢將傳喚說明
土耳其肅清叛變者 西方齊聲籲尊重民主
遠傳資費新方向 瞄準穿戴VR物聯網
陸富商185億購港辦公大樓 受矚目
合一新藥數據佳 漲停鎖死4萬多張高掛
智邦破50元大關 股價創近14年新高
見病患如老友 醫檢師42年以院為家
IDEAS Show攜手APEC 55新創團隊參展
足球小將出國比木蘭盃 農民賣瓜捐7萬
台高中生首度組團參加國際語言學奧賽
遠傳攜手宏遠 邁向智慧工廠
政院：南海各國均未據占領島嶼劃經濟海域
警政署保六總隊警官 舉槍自盡
期棉止漲 紡織股緩跌
洛城警長涉獄政濫權 認罪協議法官回絕
缺席川普加冕秀 共和黨大老忙度假跑趴
陸南海軍演 美籲勿挑釁升高緊張
立委登太平島 柯建銘：主權立場朝野一致
元智推程式必修課 讓學生個個會寫App
民團齊聚立院外 要求撤回司法院長提名
上海天價豪宅 每坪550萬居大陸首位
兒子改造槍械 母見警逮人痛哭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
疑經濟困擾 保六總隊警官舉槍自殺
外交部沙盤推演 避ICAO重演一中事件
台鐵爆炸案 林英昌坐輪椅北檢應訊
基隆關燈音樂會 7/23登場
詐騙機房藏民宅 門窗緊閉飄臭味遭舉報
北市版大巨蛋公安案 總人數減到9萬以下
看政論節目生悶氣 中年男短暫性失憶
YouTube Q2台灣最成功廣告 華歌爾衝榜首
男擁6把手槍 第3次遭逮
4G無線上傳 嘉市雲端智慧巡邏車上路
法國穆斯林疏離感日增 社會撕裂恐深化
行政院：官兵常駐太平島 宣示主權立場
鄭明典示警 預報史上首次持續高溫預報
尼加拉瓜紡織品出口美國日形暢旺
LINE免費貼圖又來了 熊大兔兔八卦中
中天轉投資新藥 翻轉成未來獲利金雞母
陶藝家劉鎮洲獲台灣陶藝獎成就獎
雨季 新德里登革熱瘧疾病例增多
新台幣午盤 升2.2分
印尼：頭號恐怖分子桑托索疑被擊斃
彰化田中高中校舍重建 營造安全環境
大陸年輕人哈平坦小腹 賣力奔向健身房
薩爾瓦多今年出口不振
拆旗山溝頂建築 卡車堵入口抗爭
外交部:聖多美普林西比新總統與我友好
許勝雄提6建議 籲蔡總統做全民總統
是可能是或非 菲律賓人說話難捉摸
疑因口角侵門踏戶毆人 澎湖警全力偵辦
國道1號車禍 聯結車駕駛一度受困
香港特首譴責德國火車暴力事件
GDP不保1？央行：應該會比去年好
立院臨時會擬處理黨產案 藍凝共識
陸提拋開仲裁結果 菲國拒絕
小孩不要命 鐵軌上等火車來再跳河
英國新首相不住10號官邸 選11號大房子
我只剩她而已 火警倖存女童父盼奇蹟
迎旺季 美食-KY、王品股價熱
林宗耀：貨幣政策只會鬆 國際油價不會高
國民黨：民進黨黨媒不分 傷害民主
德國版鄭捷案 列車上血跡斑斑照片曝光
北市版大巨蛋公安方案 建物1樓全淨空
新北支援台東救災 朱立倫南下慰問
臨時會協商朝野無共識 20日再談
黃景泰判無罪 檢：違背常情必上訴
國健署長交接 北市衛生局長大抱怨
拆溝頂建築被批大埔第二 高市怒駁
藥華藥市值逾300億 躍居新藥三哥
大卡車轉彎肇事 婦遭捲入拖行
工總：台工時四小龍最短 盼增加班時數
Pokemon Go的投資啟示 科技股捨硬就軟
NASA發現104顆新行星 4顆可能有外星生物
富邦媒拚台灣B2C龍頭 擬進軍馬國菲律賓
力達-KY上半年營收創高 下半年業績佳
泰國三寶佛節 供養僧侶及參拜
國道2號遊覽車起火 疑有人受困
許勝雄：GDP保1 只能靠民間投資
誤會！漁業署：未擋漁民太平島宣示主權
國道2號遊覽車起火 多人罹難
台股收盤漲 26.66點
共和黨全代會開幕 川普辣妻站台吸睛
台股震盪再創新高 日K連8紅
台股開平走低震盪 收盤漲26.66點
訊聯推細胞因子保濕新品 布局電商
台股連8漲 金融助攻再衝高
十鼓夏日藝術季 日本太鼓團駐村演出
旅阿僑領布袋戲團參加智利國際文化節
小琉球群毆案 傷者脫離險境
7月台指期漲34點
7月電子期金融期齊漲
為遲緩兒募款 綠委與藝人辦棒球公益賽
北市府：大巨蛋安檢報告 一切合法
文化新南向 醫師樂團訪泰奏薩克斯風
警父追酒駕男受傷 交警女眼眶泛紅做筆錄
關注陸梵對話 外交部重申與教廷邦誼友好
一銀盜領案偵破 KPMG：小心變種病毒
洪秀柱籲劃太平島200浬經濟海域
遊覽車火警應變 桃市一級開設
國道遊覽車火警 26人罹難
外資建議加碼台股 看好半導體族群
台鐵爆炸案嫌犯林英昌 北檢訊後聲押
甄選新住民之子返鄉實習 培育東協人才
歐洲連串恐襲 港人卻步
Garmin結盟一卡通 跨足電子支付
陸客團26人罹難 蔡總統表示關切
李新穎出席台援建薩文化中心啟動典禮
智慧感測晶片防酒駕和氣爆 領先全球
中國南海軍演三天 往來漁民要小心
腸病毒疫情降 估8月初脫離流行期
再犯之虞 檢聲押台鐵爆炸案主嫌林英昌
國道遊覽車大火 陸客24人原訂今返陸
做手膜灼傷 化學師：石膏粉遇水會放熱
三大法人買超台股158.78億元
登太平島剩5船 漁民懷疑被勸退
尼伯特重創台東 新北市捐款200萬元
軟銀重金娶安謀 投資人不買單
北韓再度發射飛彈挑釁 南韓強烈譴責
美共和黨黨綱列六項保證 府：歡迎感謝
刑事局7鑑識員 赴國道2號採死者檢體
工鬥絕食嗆一例一休 商總籲落實原協商
立院臨時會 時力盼討論人事同意權修法
非古法製禁標釀造醬油 擬106年7月上路
火燒車釀26死 目擊者：撞擊前曾搖晃
巴拉圭留台校友會辦台獎學金學生日餐會
德列車血案凶嫌 房間藏手繪IS旗幟
陸客國道車禍 海基會已通報大陸
男子性侵酒醉少女 判3年10月
陸客團事故 國台辦：陸將派工作組來台
陸客團國道火燒車 罹難者集中5排以後
嘉義男跑到雲林自焚 原因待查
國道2號火燒車 24名罹難陸客名單
一銀盜領案 剩餘贓款警方續追查
全台首創失智篩檢車 屏東上路
遊覽車火燒事故 後車門處就有9人罹難
民團指隱瞞威權履歷 謝文定聲明澄清
漏開發票！世界豆漿大王遭罰停業7天
陸客車禍陸媒直播 網民揚言抵制台灣遊
陸客團火燒車 政院：陸委會已通報對岸
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醣基均相化抗體 將向美國申請臨床試驗
追剩餘贓款 警方：借提安德魯偵查
Garmin玩支付 海外市場先瞄準港日
李世光不擔心今年供電 重申核電不延役
林全關切陸客團意外 將協助罹難者家屬
新台幣升3.3分 收31.991元
大巨蛋淨空 遠雄：公安不是菜市場喊價
泉盛長效期抗過敏新藥 貢獻營收可期
陸客團火燒車 慈濟成立關懷中心協助
火燒車 旅行社：未超載車輛檢查沒問題
火燒車陸客24死 車行：司機未超時工作
去太平島遭質疑 黃昭順：綠不要找理由
資策會串聯3個C 提關鍵5趨勢
宣傳世大運 台北市府邀NBA球星拍短片
肩膀痛手難舉 醫師：小心旋轉肌腱斷裂
少康營區變身 開闢南高雄森林公園
嘉邑行善團捐款 陪台東民眾度難關
欣耀生醫肝臟新藥 進入二期臨床
台灣捐贈薩爾瓦當地基金會小巴士
米粉改炊粉重創台外銷 食藥署考慮調整
滅火器破窗難挽悲劇 國道警遺憾
陸客團火燒車 移民署協助家屬入境
Facebook助電商轉型 將推跨境白皮書
臨時會審黨產條例 藍營：不佔主席台
資金流向台股 劉憶如：留意新潮流產業
監禁5年 菲前總統雅羅育無罪開釋
台泥辜成允 盼核電為非核家園的過渡選項
尼斯恐嫌落網 義調查恐怖組織網絡
萬達採礦恐影響水青岡 專家建議多調查
提供國軍進修管道 義守大學與憲兵結盟
國道火燒車26人罹難 國際媒體關注
打造拍片影城 台中影視發展基金會揭牌
綠色家電 年省1成電費2成水費
臉書推數位收視率 大中華區台灣打頭陣
雷陣雨助降溫 供電仍吃緊亮黃燈
國銀壓力測試 37家全數過關
陸客國道火燒車 陸委會簡訊通報國台辦
陸客火燒車意外 台灣史上最慘
立委登太平島宣示主權 親民黨樂觀其成
一卡通聯名卡 農曆年後嗶進高鐵
國道火燒車26死 桃市：協助家屬善後
宏達電8/2法說 恐難逃連虧5季
勞保老年給付如何領 要想清楚
男子疑精神不穩 夜半闖廟掀爐撒香灰
違紀參選花蓮市長 國民黨開除3人黨籍
南海仲裁餘波 大陸輿論激辯愛國主義
日大胃王直播吃香蕉 陸網友卻要求道歉
陸客團火燒車 朝野黨團痛心與震驚
公司治理100指數成分調整 變動達1/4
火燒車陸客團26死 民進黨表達遺憾哀悼
王英偉接任國健署長 提4施政主軸
漁民20日登太平島 民眾寄國旗衣帽力挺
陸客團火燒車 陸國旅局啟動應變機制
把愛傳出去 檢定作品化身愛的麵包
投保薪資低報 勞保局自動調高
德列車攻擊案 伊斯蘭國稱旗下戰士犯案
台灣精品選拔 今年首度納入綠能
馬祖莒光島士兵輕生 遺體尋獲
花蓮原民聯合豐年節 熱情登場
駐布里斯本辦事處組團赴昆士蘭推動經貿
美元轉強亞幣貶 新台幣逆勢升破32元
210億蓋新皇宮 土總統夫婦灑錢無極限
陸客團事故 陸官員：未與陸委會聯繫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陳菊：高雄爭取財政正義獲得戰果
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉義兒童藝術節 五鹽六色登場
陸客團火燒車 在野黨盼查明原因給交代
國道火燒車 花蓮政壇籲啟動安全體檢
台合唱團爭光遭打壓 外交部：嚴正抗議
帶助理登太平島 藍綠意見分歧
巴大校長將卸職 劉德立邀宴致謝
美共和黨黨綱重申對台支持 外交部感謝
李家同批國中小生審課綱 教部持開放態度
菲南恐怖分子 再綁5名馬來西亞人
首檔追蹤加權指數台指期貨 在日掛牌
火燒車逃生門未開啟 同型車駕駛不解
環島義剪義煮 弘光科大師生送幸福
辦花博改歷史路名 豐原居民拉布條抗議
陸客團火燒車 遼寧省台辦將派員來台
陸客團火燒車 罹難乘客每位估理賠565萬
新北市災防訪評 展現災防實力
謝文定遭指曾辦美麗島案 府：總統知情
被控參與政變 土耳其26將領還押候審
星國代購網攜手量販店 業績看增2成
東方美人茶評鑑大贏家 苗栗週末品茗會
微藻變身生質金礦 台泥攻百億商機
宜特上半年每股賺3.31元 第3季樂觀
兒童安全門不牢靠 IKEA召回全額退費
陸商務部：民眾沒抵制菲律賓產品
英國驚傳槍擊案 含疑犯共3人喪生
台糖熱血傳愛 邀民眾挽袖捐血
新北紀錄片創作夏令營 展在地人文風采
台鐵爆炸案 主嫌林英昌收押
火燒遊覽車 熱心里長po文教逃生
違反選罷法 三立遭罰40萬元
火燒車遺體堆疊 後車門變形增搬運難度
澎家扶快閃大學城 偏鄉離島生收獲多
中國大陸願與杜特蒂政府合作反毒
醫師：精障者經治療是可復原的
不滿動防所安置流浪狗 婦人哭喊自殺
BOT證券化擬放寬 發行量看增3百億
台中2釣客遭沖走 15歲少年失蹤
倡拒吃檳榔 口腔癌防治之父韓良俊獲獎
馬星將建高鐵 吉隆坡到新加坡90分鐘
銀髮族茶文化展 新銳設計師展創意茶具
陸客團火燒車 監委申請自動調查
中選會研發紙製視障者投票輔助器
台鐵爆炸案 北院裁定主嫌林英昌收押
篩檢彰化大城鄉民 近半尿液重金屬偏高
陸客團火燒車意外 總統盼兩岸溝通順暢
南海仲裁 蔡總統國安高層會議提5做法
捷運信義線東延段 中工48.2億元得標
外食新選擇 超商推達人級日式丼飯搶市
陸韓擴大採購 面板迎旺季價格看漲
民團反黑腳企鵝當明星 竹市府：不引進
川普妻演說似曾相識 遭疑抄襲蜜雪兒
遊覽車事故 嘉義熱心里長教逃生
陸客團火燒車 洪秀柱：痛心難過
邀陳其邁登太平島 黃昭順願讓位
手遊雷霆天下 西門町玩直播人氣爆棚
限制原物料出口 歐盟三度對大陸提訴
土耳其免簽 歐盟執委：年底前機會不大
國安高層會議將定期舉行 輔助總統決策
美第一夫人K歌倡教育 20日播出
24陸客魂斷火燒車 蘇嘉全：遺憾不捨
陸作家閻連科 獲紅樓夢獎首獎
新南向 蔡總統要教育部提人才培育規劃
一片衛生棉撐整天 16歲女私密處紅腫
火燒車事故 桃市府殯儀館與桃機協助家屬
避險基金型男求婚 凱特妹碧琶答應嫁了
馬祖士兵落海不治 連江地檢署偵辦
投資人獲利出場 港股連6紅後收黑
政變落幕後 土耳其總理：勿心存報復
德列車攻擊案 4港公民受傷
筏子溪釣客落水 119下游攔截搜救中
英政府律師：今年不會啟動脫歐談判
管制原物料出口挨歐盟告 陸：符合規則
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駐歐盟代表投書 台灣擁有太平島主權
川普參選1年 房地產增值但債務也增多
脫離32年 摩洛哥要求重回非盟
國道火燒車 陳國恩勉搶救員警
北京暴雨 長城護坡崩塌
台北101瞄準商務VIP 服務心法全曝光
英脫歐效應 IMF下修全球經濟成長
台泥工研院聯手 搶攻綠色產業鏈
藍營20日若占主席台 綠營擬強力排除
陸客火燒車 海旅會秘書長20日來台
星法人擬提彰銀仲裁 財政部：邏輯不通
越南不認九段線 陸客護照重開紙本蓋章
針對律師懲戒規定 山東創首例
星法人提國際仲裁 台新金：尊重
印度北方省單日種5萬棵樹 破金氏紀錄
印尼警方：頭號恐嫌或遭擊斃
日芥川獎直木獎揭曉 得主實力強
法男玩Pokemon Go闖印尼軍事基地被逮
不按牌理出牌 挺普派讓川普提早登基
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索馬利亞14村民傳遭維和部隊射殺身亡
陸客團意外 總統：沒有安全就沒有觀光
經濟部招商評比 新北市奪冠
火燒車26死 桃檢：左後側門有異常
甜心蒂芬妮 川普家族跑趴女初登政壇
川普妻爆抄襲爭議 全代會精彩演說失色
小琉球群毆案 6人依殺人未遂移送
陸自貿區大幅放寬 外資可獨資演出經紀
美研究 20歲窮可能一輩子都窮
連5日創新高後 美股漲勢暫歇
世紀鍊「金」術：糞菌移植治腹瀉
美共和黨正式提名 川普為總統候選人
陸客火燒車意外 立院21日擬專案報告
德列車攻擊事件 4香港遊客輕重傷
台灣巨砲 陳金鋒代言Yeti
陸客團火燒車事件 林全5點裁示
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登太平島護主權 屏東5漁船集結啟航
登太平島護主權 為什麼重要？
陪同學瘋一夏 學生搭「台灣好行」半價遊台灣
蔡總統盼金融創新 助台灣走出經濟困境
運動大觀園－羽球
法國作戰後備人員 有那些任務？
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寒舍艾美酒店 愛•綻放 探索廚房+巧克光廊 渲染七夕浪漫點滴
土耳其軍事政變落幕 國內整肅清算波及５萬人
火燒車26死慘劇 交長令全面清查遊覽車
蔡英文更新APEC企業代表 傳高志尚、詹宏志、駱怡君勝出
台北世大運倒數 8月20日邀市民體驗
運動大觀園—網球
芬蘭記者：美國夢很遠！
巴基斯坦男子與已婚女有染 私刑虐死
IS首度宣稱在德發動攻擊 公布凶嫌影片
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
川普嬌妻爆抄襲爭議 共和黨全代會失焦
共和黨全代會警車旁傳槍響 無人受傷
共和黨全代會旁傳槍響 非克里夫蘭首次
美國共和黨全代會附近 警方：未傳槍擊
IMF下修全球經濟成長 歐股多半走低
為何挺川普 共和黨支持者要真改變
IMF下修全球經濟成長 國際油價下跌
道瓊再創新高 Netflix拖累那斯達克
百億台幣威力彩頭獎 最後得主身分曝光
巴西法院下令全國封鎖WhatsApp
陳仁宜：川普未談兩岸 外交政策是問號
土耳其擴大整肅 1.5萬教育工作者遭停職
南海美中續過招 東協會議成舞台
美股創高外資偏多 台股撐盤力道穩健
6月均溫創新高 鄭明典：連續14個月
江啟臣率團登太平島 朝野8立委考察
美共和黨全代會 各團體集結抗議爆混戰
生技月登場 副總統演說生技發展揭序幕
找回童心 宜蘭童玩節嬉遊塔闖關趣
防主席台被占 民進黨團一早議場內備戰
連續12年 台電門諾播灑希望種子
3D列印電池不是夢 成大提專利申請
北韓：飛彈試射模擬對駐韓美軍核攻擊
餵飼料把東星斑變紅 可望再造石斑商機
原民免費教育訓練課程 報名開跑
陸民抵制肯德基 黨報：愛國不能糊塗
川普效應 美前亞太助卿：中國獨自在
原住民族文學獎 徵文活動開跑
美國記者剽悍 英外相國際記者會超尷尬
騎行逾萬里 陸翁攜老伴2個月遊3國
川普是否成全球最大黑天鵝 11月揭曉
糖攝取過量 肥胖慢性疾病找上身
南海仲裁案後 越南辦主權資料展
川普獲共和黨總統提名 直呼至高榮譽
台股開盤 跌21.35點
新台幣開盤 大貶1.09角
研究：多吃Omega 3高魚類 腸癌死亡率降
力達-KY上市 開盤股價飆漲21.8%
川普與希拉蕊民調距離拉近 15%變7%
研究：全球每年新增250萬HIV病例
鈺齊-KY獲利創新高 早盤飆漲5.7%
港人正調整生活步伐 價值觀在變
川普登場樂擅用名曲 皇后樂團超不爽
火燒遊覽車 解剖司機遺體釐清案情
嘉義兒童藝術節 感受自行創作樂趣
錫具醒酒神器好神 兩個月募資300萬
火燒遊覽車 立法院默哀1分鐘
力達-KY擬進軍東南亞 法人估年賺1股本
2016年6月成137年來最熱6月
周永明攜手夢工廠 VR打造功夫熊貓
創新科技發展 馬化騰籲港建資金平台
少子化嚴重 花蓮迷你小學增
釐清一銀案2千萬贓款地點 檢提訊安德魯
華碩基金會再捐電腦 助瓜國數位學習
SKODA Yeti小車載台灣巨砲 陳金鋒代言
陸客團火燒車 罹難者家屬晚間抵台
熱到無法工作 2030年前全球經損估64兆
5大創新計畫名稱 46%民眾不知道
火燒遊覽車 檢：最快速比對身分
立法院表決 今起召開臨時會
登太平島護主權 屏東東港5艘漁船集結啟航
陸客團火燒車事件 罹難導遊交友廣闊
周永明轉戰數字王國 送夥伴手機仍是HTC
副總統：六大綱領 打造生技業研發中心
火燒車衝擊陸客來台觀光 蘇嘉全：待觀察
微軟意外虧轉盈 盤後股價好樂
紫外線過量 宜花東嘉澎危險級注意防曬
英國公投脫歐成黑天鵝 國民經濟信心驚跌
力促馬習會 王郁琦：媒體報導非事實
癌症骨轉移非不治之症 千萬別放棄
宜蘭羅東二手市集 53輛中古腳踏車拍賣
立院表決 臨時會處理不當黨產
北捷勞資協商共識 將創分紅機制
電金熄火 台股盤中9000點附近震盪
風災復建 林全再度訪台東重災區
中裕愛滋新藥TMB-355 申請美FDA藥證
中鋼投資越鋼縮手？ 鋼鐵股盤中走軟
媽寶啃老 30歲男年換24個老闆
颱風影響農產 警方執行護農專案
火燒遊覽車 勘驗調同款車比對
美總統大選首場辯論會 紐約舉行
廣東上半年GDP成長7.4%
愛心警專實習生 為身障者加油
保護嶺南荔枝 廣東人大立法調研
台蝦米視障人聲樂團奧地利國際賽演出
精靈寶可夢GO玩家 小心踩到地雷
首批新住民子女 赴越南產業見習
剩餘一銀贓款在哪 警方借提安德魯
今年上半年 薩爾瓦多僑匯見成長
疑酒駕撞毀7輛汽機車 駕駛避不見面
化學槽桶翻落意外 疑氫硫酸外洩
得不到他的心 冒名他的懷孕妻散布謠言
陸客團火燒車 大陸海旅會秘書長將抵台
大學聲量就業搜查App 助考生填志願
台東25所受災學校門窗 台南玻璃公會認養
運將肇逃扯抓姦 判刑6月確定
為逃避人群拍照 阿拉斯加山羊跳海溺斃
頭悶痛查出腦出血 醫師籲勿輕忽
中鋼澄清投資越鋼 依程序進行
前議長兒涉酒駕 被撞飛女騎士送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
李新穎投書薩媒 說明台對南海仲裁立場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中美洲國家首季進出口雙降
張博雅：不贊成商品隨便改名
民團赴民進黨抗議 大樓管委會出招阻擋
行政院：核電廠如期除役是既定政策
營養師小撇步 助長輩吃得健康又開心
前台大醫分院長任投資公司董事 監院彈劾
王美花看新創 年輕人較美國保守
大立光遭外資降評 主因手機成長趨緩
交通部：儘速還原火燒車事故真相
韓媒：北韓射彈訓練 目標南韓機場海港
進口食用油強制定檢 違者重罰300萬
新台幣午盤 貶2.2分
陸媒社評：台灣旅遊業事故多得太離譜了
裕隆除息遇台股回檔 填息步調緩慢
暑假到來 台灣好行溪頭線推學生優惠
核三電纜太舊短路？台電：消防零件故障
學者賴怡忠：中華民國不需要U型線
2例如通過 勞動部：無連假彈性空間
水公司新任董事長郭俊銘：目前不調漲水價
iPhone 7有3版本？網友貼照代號對戰
陸客團火燒車 桃市府：協助家屬善後
動物園：無尾熊其實有尾巴 不是熊
陸客團火燒車 大陸官方首批9人來
屏東漁民登太平島 10時50分出發了
私校改革聯盟赴民進黨 擬更高強度抗爭
火燒車恐挫觀光 洪秀柱更憂心仇恨言論
遠傳門市22日開賣Vive 設體驗區聚人氣
藍政黨補助多 許淑華：綠不用裝高尚
柔珠成海洋殺手 環團籲品牌美妝全面禁用
華碩捱不過英鎊大貶 英國售價調漲9%
台灣銀行業獲利拉警報 穆迪估跌破3千億
為奧運選手防護 高市要備防蚊液蚊帳
羅淑蕾不道歉 張景森卻撤告
中低收入戶住宅補貼 21日開始申請
漁民太平島護主權 漁業署籲捕魚抵開銷
黏多醣患者求職受阻 被拒百次不服輸
LA水管爆裂 250萬加侖污水讓大街變小河
貴乙烯生產價廉乙二醇 業者：根本賠錢
台電：核三電纜定期養護 可使用40年
搖滾台中音樂季 將徵選原創歌曲
立法院程序委會排定不當黨產列22日第1案
一銀贓款疑藏西湖公園 居民：不隱密
台企銀服務台商 武漢分行開辦人民幣業務
澎湖與高醫簽訂策略聯盟 醫療品質再邁進
口含烈酒治牙痛 誤信偏方口腔黏膜潰爛
李新穎：台灣持續支持中美洲統合
土耳其軍事政變流產 整肅清算逾5萬人
未來能源競賽 成大團隊拿第二
陸客火燒車 陸委會副主委赴中壢致哀
風災復建 林全再度訪台東重災區
川普辣妻全代會白洋裝非國貨 要價7萬元
華碩英國漲價 歐元區是否跟進看經濟
立院臨時會處理不當黨產 親民黨支持
華碩調漲英國售價 宏?：審慎評估中
遭監院彈劾 北市聯醫院長不回應
李翔宙：退輔會官網要符合榮民需求
美議員轉述 杜特蒂說南海議題不協商
大巨蛋案 柯文哲下午赴監察院說明
加報刊出中華民國官員南海仲裁案投書
台灣府城城門城垣 將提報國定古蹟
國民黨設客家事務委員會 8月掛牌
台股收盤跌27.19點
捐血青年10年少4成 暑期急募O型熱血
調漲房屋稅 花敬群：多數民眾衝擊不大
台股開低震盪 收跌 27.19點
軟銀收購ARM 謝金河：時機不錯
7月台指期跌29點
杜特蒂下週會凱瑞 鞏固菲美關係
北市聯醫院長兼職遭彈劾 北市：他不知情
7月電子期金融期齊跌
艾美特廣東舊廠再開發 午盤急奔漲停
一銀剩餘贓款 在西湖公園隱秘處找到了
黨產入議程 王育敏：改寫臨時會定義
台股尾盤電金跌幅收斂 驚險守住9000點
克什米爾媒體人上街頭 抗議報禁
致敬抗日英雄 洪秀柱批美化日本殖民
台北電腦應用展 體驗智慧科技生活
父失聯母入獄 13歲少年懷警察夢
蔡總統：民進黨執政處境並不輕鬆
面向台灣青年法律人 陸首設實踐基地
菲司法部長：毒梟重金雇兇殺我
陸客銳減衝擊商圈 北市店面量價下滑
澳洲逐步復甦 業者建議布局澳幣保單
法國度假勝地傳刺殺案 男子攻擊母女4人
台灣環保專家協助秘魯解決污水處理問題
陸開放二孩 同齡冷凍胚胎8年後變姐弟
雲林查獲地下兵工廠 4人送辦
日藥本舖跨海金門 離島首家門市開張
三大法人買超台股113.96億元
每週1道有機菜 北市國小營養午餐試辦
火燒車意外 國民黨中常會默哀
一銀盜領案 8000萬贓款全部找到了
三低無聊行情 花旗展望下半年債優於股
留學東協 印尼對台還是處女地
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兩岸重啟協商否 朝野黨團：視對岸態度
女留遺書被熱心男拾交警 卻通緝被逮
獲核研所授權 九豪開發固態燃料電池
劉德立款宴巴拿馬國會議長 強化關係
原物料市場將翻轉？ 花旗：油價先行
台大微創皮膚切片 獨創揪罕病發病時程
布袋高跟鞋教堂點燈 營造不同風情
總統府：太平島防務 尊重國軍戰備安排
上海水上飛機撞橋 10人送醫急救
2000萬若民眾尋獲 可依法拿200萬酬金
鄧小平孫 已不在廣西平果縣領導層
國道1號泰山段車禍 4車撞擊
登太平島5漁船 是它們
離岸人民幣盤中大升近2分
防駭高手硬底子吃香 企業給薪2年增3成
日股收黑 東證指數連6天漲勢喊卡
洪秀柱：黨產與促轉條例是惡法
台中3死火警 彰縣副縣長探視女童
抗議一例一休 工鬥要求行政院撤案
青年度假打工該注意哪些 外交部將宣導
韓國吉拿果專賣店 台北開設首間店
胃痛免煩惱 吞微型機器人對症下藥
梨山水蜜桃甜蜜多汁 品嚐正當時
全台護病比首度公開 中國附醫最血汗
查大巨蛋案 柯文哲抵監院說明
車拋錨求助妻被當詐騙集團 夫哭笑不得
馬桶當食器 印尼廁所主題咖啡廳爆紅
2000萬贓款找到了 民眾：我要嫁給警察
港商捐近4億 修繕雍正皇帝養心殿
赴港交流 南韓大學教授猝死港中大
法國尼斯血案奪84命 逾1/3是穆斯林
精靈寶可夢Go 傳日本延後上線
6月外銷訂單連15黑 慘過金融海嘯
埔里民宿被稱廢墟 縣府查出業者未登記
花價走低 鼓勵中元普渡以花代香
新台幣貶6分 收32.051元
政變流產後首次 土總統回首都主持會議
午後強降雨 北北基發布淹水警戒
工人墜溺養豬場汙水槽 警消小心翼翼撈起
找到一銀案贓款 警方帶安德魯現場模擬
剩餘贓款在內湖 安德魯改口：隨興放的
台灣舞團與樂團 義奧演出受歡迎
2例無連假 勞動部：提醒非恐嚇勞工
火燒車後 林揆：和對岸聯繫很順利
吉爾吉斯家扶足球隊員 完成單車環台
iPhone+三星 不敵陸智慧機出貨量
上海水上飛機撞橋5死5傷 機上有記者
台南高雄2人染病 入夏登革熱病例破蛋
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史上最大共諜案 鎮小江許乃權定讞
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德國列車血案 凶嫌可能來自巴基斯坦
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台南空拍蒐證 查獲4家非法廢棄物業者
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陸客團火燒車 陳德銘：十分震驚和痛惜
菲民調：逾9成民眾信任杜特蒂
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農曆7月神鬼傳奇 嘉義熱鬧宗教慶典
中聯辦指不能讓港獨人士進入議會
夏普太陽能攻蒙古 日媒：可善用鴻海通路
看到一銀案贓款 安德魯：就這些了
中華信評示警 中壽外匯風險升高
金價飆 櫃買第4季推黃金現貨權證
徐麟掌大陸網信辦 兼中宣副部長
陸客團火燒車 蔡總統指示掌握重大事件
陸客火燒車 遼寧省官員傍晚抵台
屏東縣議長賄選案 議長無罪9議員判刑
2例無連休 勞團：有7天假就可解決
火燒車釀26死 陸方首批官員抵台
台南出現入夏首例登革熱 和104年同型
港股收紅 市場期待經濟振興措施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
ATM盜領案贓款全追回 一銀贈警方2百萬
立院21日審一例一休 黃國昌：難以認同
公眾人物遭控剽竊 川普嬌妻不是第一個
北市4星級以上飯店 全部暗槓員工假日
血汗醫護怎改善 健保署祭3措施
台中休閒美食展 台灣金餅獎總決賽登場
意志力越晚越弱 下午難擋垃圾食物誘惑
前議長兒涉酒駕撞傷人 20萬交保
Pokemon Go 印尼軍警不准玩
旅平險緊急救援 各保險公司服務大不同
中華電等31檔除息 台股開盤蒸發24點
一銀盜領案最後的2千萬 就是他找到的
陸客團火燒車 海旅會人員抵台表哀悼
加拿大：申請電子旅行證請上官網辦理
劉德立拜會巴拿馬新當選第一副議長
中國附醫護理師最血汗 將增聘500人
通緝犯製作人張富 涉嫌偷樂透落網
美元續強 新台幣區間震盪收貶6分
台灣爭取加入TPP 中國因素難迴避
七夕找浪漫 台南愛情嘉年華22日登場
Pokemon GO引憂 印尼軍警執勤不能玩
蔡總統：不能因懼怕風險而迴避改革
中國附醫聲明：護理人員休假符合規定
福斯柴油排廢醜聞 美紐約州提告
陸歌手曲婉婷甫發新曲 母涉貪恐判死緩
電子產品帶頭衝 6月外銷訂單優於預期
護病比全台最高 蘇澳榮民醫院喊冤
香港武俠文學主題書展揭幕 金庸成焦點
護病比排名差 奇美醫院澄清
生技展搶先看 農委會油電混合搬運車曝光
專家看台灣生技業 國際化程度仍不足
共和黨全代會太白 川普難討非裔好感
周思齊回饋故鄉 推廣棒球閱讀教室
馬公闖民宅毆人縱火案 4人移送法辦
南僑營收成長 上半年每股盈餘創高
橘子擴大行動支付市占 再結盟5集團
遼寧台辦：火燒車會影響陸客來台意願
火燒車26死原因 不排除電線短路
印度加穆及喀什米爾州示威 橙色旅警
外銷訂單連黑近尾聲 7月力拚轉正
絲竹樂團高鐵台中站演奏 旅客駐足聆聽
金門水頭碼頭現浮屍 家屬質疑死因
數據變黃金 工研院解密智慧城市應用
許乃權涉外患罪 最高法院：高檢署偵辦
香蘭村災民頻拭淚 林全勉要堅強
豐富金門午魚資源 水試所放流
考察太平島 立委官兵便當菜色豐富
旗山太平商場民宅拆除案 法院開庭
日本腦炎流行季 花蓮2例感染
考察太平島 立委幫女兵錄家書
監委查大巨蛋案 柯文哲：北市依法行政
屏東議長賄選案 原住民鄉2/3議員停職
美海軍軍令部長：美艦將繼續在南海作業
國營企業年終發了 油電糖4.4個月入袋
喊停一年後 上海再辦彩粉路跑
香港海關偵破水果走私古柯鹼案
橙的約8月上旬上櫃 陸蘇州廠攻OEM
陸客火燒車 李克強要國台辦速了解情況
駐馬代表處投書 重申中華民國南海權利
黑嘴端鳳頭燕鷗 現身馬公港區
課審會學生代表 續開放特殊身分報名
南韓：THAAD不與美MD共用情報
泰國八哥鳥混入雞群 護母雞心切
外銷優預期 外銀：台幣貶值有幫助
大宗商品升溫 能源黃金重獲經理人關愛
引再生藝術培育美學 兒童玩創意
尼伯特風災 林全指示延後農損申請期限
阻販賣兒童 孟買鐵路警察救數千兒童
內湖找回贓款 僅1263萬元
小額投資免稅 將併入股利稅制討論
土國政變趨平息 外交部調降旅遊警示
考察太平島 江啟臣：肯定是島不是礁
兩家電信寬頻新速率 加碼送新客戶好康
南海仲裁陸媒指越南挺陸 被越南狠打臉
檢解剖火燒車駕駛 初判非身心狀況不佳
台積電發股息 總額逾1555億
海基會董座 王金平：兩岸有發展接才有空間
台壽OIU賣出百萬美元保單 設尊榮中心
考察太平島 江啟臣籲蔡總統登島展決心
台韓聯席會議 強化交流聚焦非洲市場
北檢釐清遭駭細節 約談第一銀行主管
喝一口太平水 江啟臣：感覺很棒
排廢醜聞纏身 福斯上半年表現仍超預期
登太平島遇同鄉女兵 王定宇臉書推
健保署公布護病比 醫護批未反映事實
賴怡忠發聲明 未指處理南海仲裁弱智
太平島原生林茂密 綠委：是島不是礁
考察太平島 立委讚太平水水質好
第一銀行ATM盜領案 檢警偵辦大事記
川普副手彭斯知名度低 全代會拉抬
鎮小江案定讞 國防部：相信社會有公評
蘆洲2民眾遭槍傷 1人命危
轉投資原瑞電池傳裁員 鴻海最新回應
政院版勞基法明審 工商界要原協商版本
奪島說諷立委 總統府澄清媒體報導
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漏報營業收入3400萬 眼鏡批發商挨罰
陸法院：惠普中國經理行賄周永康之子
國道1泰山路段車禍 4輛轎車撞一團
歐盟女聖戰士增加 右翼極端主義崛起
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新北招商績效三連霸 全國評比第一
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中鋼工會 將表達不參與越鋼聯貸
新北蘆洲槍擊案 1重傷1命危
杜拜摩天樓又傳火警
法國政府不稱伊斯蘭國 早就改稱達伊沙
一銀案1千多萬下落不明 警方續查
長榮航勤廠辦大樓動土 工程費17億元
Spotify聚焦在地化 為下波亞洲擴張鋪路
火燒車 連勝文：台灣有何資格瞧不起人
台北里長團訪問上海 規模歷來最大
不願說謊 8名記者遭南非電視公司撤職
響應曼德拉日 駐南非代表處捐物助弱勢
火燒車兩岸重啟協商？陸委會：大門敞開
美工作滿意度攀十年新高 但不及50%
一銀盜領案 1040萬元下落不明
媒體指養黑機關 行政院駁斥移花接木
陸客火燒車 張小月將出席罹難者告別式
習近平：中華民族能量積蓄太久 要爆發
Pokemon GO旋風刮進南非 催生另類商機
新北蘆洲廟會慶生傳槍響 1命危1重傷
展現大團結 川普全代會與副手彭斯合體
假的！冒牌少林僧陪NBA韋德訪嵩山
一銀案千萬贓款 警方：不排除在台灣
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孤狼恐攻 歐洲警政署：難防的高風險
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迎接奧運商機 東京高檔飯店陸續開幕
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公園水戰變暴力 倫敦警民受傷
兩岸母嬰業者合作 拓展行銷管道
恐攻後全民皆兵 法總統籲人民加入後備
國際愛滋會議 南非推廣自動取藥機吸睛
陸客火燒車 海基會：與陸聯繫過程順暢
火燒車26死 鄭文燦：感同身受提供協助
東京都知事選舉 候選人被爆疑有醜聞
世界最年長劇場演員貝里根辭世 享壽97
民眾撿到疑一銀剩餘贓款 警方清查中
方相舞蹈團 加拿大文化藝術節秀台灣
熊本震後謊稱獅子逃跑 日男遭警逮捕
傳美國政府起訴一馬公司 要求充公資產
杜拜摩天樓火災滅 無人員受傷消息
美共和黨：黨綱六項對台保證歷年最強
一銀贓款 民眾散步拾獲454萬
英德領導人首會面 今年不啟動脫歐
土國宣布緊急狀態三個月 德國籲克制
上海水上飛機首航撞上公路大橋
比利時國慶前夕 司法單位不會放鬆警戒
比利時國王國慶演說 籲團結以對抗分裂
前菲國總統 阿若育無罪釋放
港占中學運領袖 非法集會罪名成立
抄襲風暴延燒 川普講稿寫手請辭
西非馬利軍事基地遭攻擊 國家進入緊急狀態10天
新移民成無國籍人？民團提《國籍法》6大修正主張
臺灣企銀武漢分行正式開辦外幣及人民幣業務
裕隆捐贈百萬元為台北市環保局臨時工投保僱主補償契約責任險
林俊傑代言中華電信廣告 精采演出「超越無限我實現」
香港雨傘運動 青年學運領袖非法集會罪名成立
長榮暫停飛土耳其 2017年夏季再評估復飛
難怪找不到 失蹤馬航搜索團隊指搜索區域錯誤
國際人民法庭：美英澳為印尼大屠殺同謀
台南大億麗緻酒店 推出鐵板燒及西式情人節套餐 月老見證情人節蛋糕
21黑面琵鷺滯台 12年來數量最多
高雄寒軒國際大飯店 拚國民外交 自習八國語言林明彥 款待國際貴賓尚大心
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國際恐怖主義升 警政署進行世大運反恐應變演練
新北「環保小局長」交接授證 環保責任薪火傳承
全國第一 新北134里、10區獲環保署低碳永續家園認證
打造節能永續宜居城市 新北10社區獲低碳標章
有危公安之虞 法院裁定大巨蛋部分復工
安哥拉影片揭秘「血鑽石」再現
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
男子上午撿錢晚上才報案 堅稱拾金不昧
企業財報令人鼓舞 歐股攀4週高點
南太平洋萬那杜遭規模6地震侵襲
國慶前夕 比利時傳假警報
團結或分裂 美國因川普陷兩難
拜登訪澳 重申美捍衛南海航行自由
演說抄襲事件 川普文膽道歉
土耳其宣布緊急狀態 總統稱不損害民主
大公司財報亮麗 美股上揚
美原油存量連續第9週下滑 油價上漲
健康與環保 義大利吹素食風
美國大選 川普驚異奇航寫歷史
義杜林市長新政 倡素食維根飲食
IMF：巴西明年經濟應呈正成長
川普若當選 洛時分析美國可能鬧政變
宜蘭三星車禍 8人受傷送醫
台南新農人投入 休耕農地大減
屏北3原民鄉 9主題生態部落遊程開跑
陸團火燒車 家屬下午趕赴台灣善後
台股均線多頭排列 壓力區9100至9200點
英脫歐後 其他歐盟人民對歐盟支持激增
基隆市租金補貼 21日起受理申請
堅持兩例 時代力量立委搶占主席台
九豪自結6月獲利 每股盈餘0.03元
根基一日攝影工作坊 國家地理攝影師授課
宜蘭三星車禍 8傷者生命徵象穩定
陳守煌聲明 退出爭取大法官提名
美初裁 陸製大型洗衣機傾銷
華碩文教基金會捐贈多明尼加電腦
台股開盤漲 2.54點
新台幣開盤 升2.9分
精靈寶可夢Go引爆熱潮 蘋果也沾光
修法後加班費是多少 試算網頁上線
秀色可餐 情人節果雕添浪漫
火燒車意外 陸家屬團包機下午抵台
創業家兄弟公司上櫃申請案 櫃買通過
台灣電子化科技傲人 秘魯專家來台取經
時力占主席台 柯建銘找黃國昌解套
靜宜指考落點分析系統 填志願免煩惱
陸客團火燒車 立委官員默哀
故宮南院暑期推賞猴趣 邀親子參與
違規陸客團 半年查獲180件
時力占據主席台 藍委也登台要兩例
美國警告：中國大陸經濟開放倒退嚕
賀陳旦：全面抽查遊覽車不能有暗鎖
劉德立與候任巴拿馬大學校長餐敘
立院處理一例一休 勞團抗議要求撤案
紅面鴨FUN暑假 邀YOYO家族度週末
哈日族大禮來了 日圓跌破0.3僅剩咫尺
中華電除息 早盤漲2元填息率36%
勞基法修正草案審查前 在野黨拉扯
土政變失敗 F-16未射擊總統飛機是一環
國際油價漲跌互抵 國內汽柴油估下週持平
生控基因首創主動式細胞免疫療法獲獎
越國會開議 台塑排汙案受關注
維修T霸工人墜落地面 送醫不治身亡
颱風台東農損救助 卑南鄉率先發出
上午撿錢晚上報案 北檢將約談柯男到案
嘉醫熱血傳愛 捲袖紓解血荒
5壽險有愛 贊助3000犯罪被害人微型保險
火燒車陸客團 25日告別式
中醫師等考試23日登場 逾2萬人報考
陸男圍堵肯德基 被行政拘留
福斯專案降低25.3%環境衝擊 省1億歐元
全台高溫炎熱 供電估亮警戒橘燈
奔向5G！台灣大攜手諾基亞簽MOU
參加奧運憂茲卡 選手回國可依意願檢測
經濟部10月組團赴日覓才 26廠商隨行
陳守煌退出爭取大法官提名 府：尊重
賴銘琪投書美媒 南海仲裁不具約束力
斗南2車禍肇逃 路口監視器建功
銅價5年來腰斬 電纜業景氣不如以往
投資夏普案傳陸將准 鴻海股價創波段高點
呂秀蓮籲蔡總統 提國際海洋法法庭訴訟
中年男偷安全帽 謊稱查前世身分
南海軍演 陸媒：可能含海空聯合奪島
全球最大盜版網首腦落網 美提刑事指控
中華車除息 步上填息路
民團在野黨內外抗議 一例一休不審了
Pokemon Go紅了 蘋果抽成可望吃大補丸
陸民眾抵制美國貨 蘋果也遭波及
台南行搶300元 躲到基隆仍被逮
小兄妹單車環台 為生病阿公祈福
電子龍頭股點火 台股盤中站穩9000續衝高
英核潛艦和貨船相撞 停泊直布羅陀檢查
群創勁揚 廣宇淨值看漲
赴美申請ESTA 外交部提醒務必上官網辦
捍衛勞工不同調 在野黨吵成一團
一銀盜領案 警西湖公園搜山追餘款
狗狗被射5槍奇蹟存活 尋找好人家領養
安全自救 立委籲搭遊覽車前先開安全門
撿到贓款 柯姓父子證人身分赴北檢說明
核電廠內不能攝錄影 台電：依法規定
安侯：企業想不「毛三到四」 應提升研發
橡膠股景氣翻揚 正新中橡步上填息路
標準普爾調高宏都拉斯信評
新北首爾義消合作備忘錄 強化交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
行政院性平處訪問團訪問立陶宛
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
北市稽查游泳池 初檢半數不合格
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鼓勵機車定檢 中市下載APP及定檢可抽獎
全球獨樹一格 星巴克快閃店三登華山
外資看好陸光纖到戶商機 喊買聯亞
陸媒引用李小龍 反駁圍堵肯德基
你會得肝癌嗎 新版健康存摺幫你測
康寧新保護玻璃 1.6公尺高掉落8成不破
中市府抽驗兒童內褲 1件商品標示不合格
年金改革 全教總籲先動五大手術
韓憲法法院裁定 餐廳禁菸並不違憲
撿到一銀贓款 柯姓父子戴口罩赴北檢說明
一例一休初審受阻 柯建銘：再溝通
抗議果菜市場徵地 居民批花媽違法
陸客團火燒車 罹難導遊家屬盼公平對待
體驗海陸兩棲勇士挑戰營 學員大呼過癮
新台幣午盤 貶1分
台灣女性想創業 臉書教技能和拓展人脈
授旗奧運代表團 蔡總統：一定會奪冠
台中筏子溪少年溺水 消防局尋獲遺體
農科館開幕 秀空拍3D與節能搬運車創新
陸客團火燒車 行政院院會默哀
一銀盜領8323多萬元 578萬元未追回
英國脫歐 陸：跨境資金流動仍穩定
台股Q3有兩大利多 投信看好電子股
台糖徵選影片 用愛心助人助學
陸法制辦副主任夏勇 傳涉令計劃案被查
長榮航25日起停飛土國 復飛待明夏評估
防止恐怖滲透 印度當局培訓漁民反恐
杯葛一例一休 洪慈庸：政府溝通不足
火燒車夫妻魂斷台灣 友人：留錢有何用
台肥深耕肥料生技 也賣海洋深層水
英特爾高通財報兩樣情 高通看旺台廠補
精靈寶可夢GO夯 日本政府樂見
和康生3產品獲陸上市許可 股價漲停
學保多爭議成燙手山芋 許舒博提共保制
一銀盜領案 撿錢老翁：擔心黑道覬覦
軟銀大手筆吃下安謀 原來是看好這個
柯姓父子拾獲贓款 北檢訊後請回
大客車兩側有活動逃生窗 明年全面實施
德誼搶攻果粉心 筆電包膜貼身保護
上銀勝訴 天津羅昇判還759.6萬美元
台灣生技展亞洲最大 進場人數上看 9萬
金車噶瑪蘭威士忌 獲世界威士忌獎盃大獎
台股收盤漲48.88點
低價團疑釀火燒車 交通部：無直接關係
嘉市女子墜樓 生命垂危
台股開高走高 收盤漲48.88點
8月台指期漲100點
北檢約談柯姓父子 還原撿錢過程
台積電千億股息發威 市值再刷新高
8月電子金融齊漲
台股創波段新高 台積電市值刷新紀錄
印度企業放一天假 讓員工看電影
台中警查毒品 意外查獲1700張偽銀聯卡
120公分的她 克服不便實現精彩人生
新北出書推性平 企鵝暖爸做示範
民進黨培養新血 徵選國會實習助理
原子筆劃到手 30秒就乾淨
林淑芬缺席 親民黨盼開會維護勞工權益
滿口腐臭常嗆到 40歲男食道破個洞
外資偏多蘋概股點火 台股創1年來新高
避免酒駕 交通部擬鼓勵餐廳使用酒測器
世大運維安 陳國恩：有信心做好反恐
課審會代表很難選 學生也吵家長也吵
神龍小組首公開展示 高難度空中4人接力
核三消防誤動作頻繁 屏縣府稽查
警查假鈔案 背後集團疑詐騙麻花捲阿伯
一銀盜領案 警追查剩餘贓款流向
盧學叡攜手惠文國小弦樂團 為植物人開唱
軍用卡車撞國5護欄 2人受傷送醫
陸客團火燒車 林全指示檢討廉價旅遊團
澎湖力爭醫療專機 行政院支持明年進駐
陸客火燒車 林全：總統指示查明真相
登太平島1漁船故障 4漁船續航行
演憂鬱先生搏存在感 陳漢典自認演得好
提升在地產業 苗縣首創一校輔導一鄉鎮
吳容輝接菸酒董事長 張花冠肯定能力
俄州示威群眾拉帆布牆 反川普移民政策
離子樹脂包 讓水污染無所遁形
熱血牙醫 用歌聲伴偏鄉生找到自信
三大法人買超台股169億元
雲林行銷冰品 醬油芝麻都入味
金門藝術家妙點子 採花生不再喊苦
英公投脫歐 歐央行9月料祭新刺激措施
陸客團火燒車 罹難者家屬率律師協助
教授挑戰機車環島洗腎 考察各地醫療
販毒交易用暗語 3藥頭仍被逮
她挺共和黨難啟齒：公開變性簡單多了
年金改革委員會外 台聯呼籲勿打假球
內湖女童案王嫌想道歉 原來是媽媽教的
陸客團火燒車 鄭文燦：人道立場善後
迎接金融科技 曾銘宗提引進監理沙盒
農科院與法德大廠簽約 台動物疫苗銷全球
觀選團：共和黨政策走向對台安全較正向
火燒車 林全：檢討旅遊品質與弊病
防坍塌危險 法院裁定大巨蛋可部分復工
不挺川普被噓 克魯茲籲選民憑良心投票
金管會四招 強化金融資安
台辦卡羅歐巴尼獎 培育傳染病防治人才
南海挑起陸民反美 11地肯德基遭堵
防海外避稅 政院提修所得基本稅額條例
保護鹿角溪 小小巡守隊擔任導覽員
推動智慧機械產業 預估帶動成長率倍增
火燒車 桃檢：安全門可從車內開啟
有危公安之虞 法院裁定大巨蛋部分復工
來美食展搶優惠 高雄住宿99元起
特斯拉跨足商用車 推自駕分享系統
手機網購APP詐騙集團 屏警逮6人
軍用卡車撞國道護欄 2人受傷
新光捐行動圖書車 造福新北偏鄉
林淑芬不開會爭議 林錫耀盼事緩則圓
國道火燒車案 移民署：核發31名家屬證
盜領案 警方帶撿錢柯男赴贓款地點勘查
Pokemon Go將在日開通 日政府9大叮嚀
日圓貶出口股走揚 日股收高
日防衛白皮書 憂大陸實質控制南海
貿協猛攻日橘色商機 醫材發表移師大阪
宣導旅外安全 領務局推線上抽獎
新台幣貶0.9分 收32.060元
北市宜蘭有感讓利 第2季房價逆勢走揚
中市向上人行陸橋開工 年底啟用
照顧外甥女陷困境 全聯福利卡度難關
陸團火燒車 台南議員籲比照美日安檢
洪秀柱：藉黨產條例毀滅合法政黨
陸客團火燒車 罹難家屬哀傷抵台料後事
報告：中共高壓治疆 維族人外求歸屬感
學術機構美國專利數 清大全球第15
火燒車罹難陸客家屬抵台 赴殯儀館
公共藝術獎 六堆文化園區入圍3項最多
引進監理沙盒？金管會：先觀察半年
勞團絕食52小時停止 盼跟政院辯論
司法人員等特考 增列需用名額261人
一銀盜領案 總統指示強化資安維護
大巨蛋可部分復工 遠雄待市府說法後回應
百分百綠能村 達魯瑪克部落開跑
一例一休 蔡總統請政院多說明政策
出示代理主席授權 柯：避免衝撞才擇期
THAAD爭議 朴槿惠：全力維護國安
新加坡沒收大馬1MDB近58億元相關資產
Pokemon GO掀手遊旋風 他說AR不是關鍵
6百年排水措施 北京大雨紫禁城沒在怕
勞團停止絕食 邀總統辯論
報導雷達對準台灣 鳳凰網遭行政處罰
陸第2季資金外流縮小 官方加強監測
陸客團火燒車 交通部協助抵台認屍家屬
糖尿病患染肺炎 三總新指標立判嚴重度
這款旅遊APP升級 動動食指決定怎麼玩
陸男自稱地府CEO 詐騙百萬警察傻眼
共軍南海演習 出動新型戰機實彈射擊
火燒車之鑑 雲林公車全面檢測
北京連兩天豪雨 降水33億立方公尺
密閉車窗成移動棺材 吳培俐：應全部能打開
呂秀蓮籲提國際訴訟 總統府：謝謝
公司供零食飲料 陸女發胖憤離職
罹難陸客家屬來台 移民署協助發證
練肌肉不一定越重越好 輕輕舉效果也讚
火燒車罹難陸客家屬採畢檢體 赴殯儀館
陸民反美貨 抵制到中國特色山寨蘋果店
一例一休 政院：盼儘速通過修法
肯亞26日開庭審5台嫌 外交部繃緊神經
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海巡攔截大陸香菇 成功避免走私回台
粉紅兔卡哇伊站屋頂 台中市新打卡熱點
盜領案 警方重新檢視柯男撿錢過程
菲緝毒犬立功 陸女攜毒闖關被捕
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信義A7變身第五大道 新地標2020年完工
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新種肉食性恐龍化石 阿根廷現蹤
罹難陸客家屬 抵達中壢殯儀館捻香
陣雨降溫台電鬆口氣 供電趨緩轉黃燈
法院裁定大巨蛋部分復工 北市府肯定
本田生鏽事件 提供3年延長防鏽保固
印尼南島語族研討會：台灣為研究重鎮
港股奏凱歌 恆生指數破22000點
尋找浪漫姻緣 台南七夕嘉年華將登場
每人分配預算不及蒙古 公視籲政府提高
大巨蛋部分復工 遠雄：難解立即危險
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尼斯恐攻 法媒驚爆政府資訊非完整事實
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暑期入森林充電 奧萬大8月開2班
改善人行空間 台中市打造標線型人行道
萬泰集團攜手美商 搶車聯網商機
盜領案 撿錢柯男把贓款放在住家對面
搶通玉山主峰步道 工人懸峭壁作業
國防部傘訓營 學員體驗跳高塔直呼興奮
澎湖社區治安研習觀摩 縣長勉繼續打拚
採購案未查驗把關 監院糾正海軍空軍
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新台幣區間震盪 終場微貶0.9分
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藝品店涉盜伐林木 查獲500萬元贓物
天人永隔 陸客家屬悲傷見親人遺像
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TPK-KY宸鴻：達鴻減損 去年已全數提列
歐股挫低 市場觀望歐洲央行會議動向
共和黨全代會進入高潮 川普面臨考驗
二孩政策廣東未落實 立法跟不上
黑龍江跨國大橋停擺 反映俄對陸不信任
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20年前的天母 百貨袖珍模型演繹舊時光
潮州鎮長任公司監察人 監院通過彈劾
上海真熱 今天最高溫達40度
北市觀光傳播局大馬推廣旅遊 反應熱烈
台塑石油新制服 世新啦啦隊變裝秀亮相
歐洲中央銀行利率維持不變 再融資利率維持零
陸客團火燒車 國泰富邦啟動快速理賠
林萬億：攤開焦慮 年金改革想像趨一致
山老鼠親友團闖軍事禁區 盜伐扁柏遭逮
火燒車罹難者家屬抵台 海基會主秘接機
美不當無條件保鑣 川普要盟邦出力
陸外匯局：境外投資長期看好中國
歐央行利率維持不變 再融資利率維持零
活動中心搭綠能潮 老人共餐賞美景
貪腐罪名駁回 菲前總統雅羅育獲釋
陸公布文件 推進海洋強國戰略
經濟部力推太陽能產業 李世光自信滿滿
暌違5年 中華職棒賽重返羅東球場
公教退撫制度 年金改革委員質疑數字失真
比利時軍方巡邏延長 監控仇恨傳道者
尼斯血案嫌犯地下室 警搜出步槍和彈藥
登太平島故障漁船 22日出航
以病毒破壞食道癌細胞 日專家稱有療效
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陸豪雨轉移華北 46死77失蹤
記者擋警方偵防車咆哮 北檢分案調查
美對台鋼品反傾銷稅終判 調高至10.34%
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印度明年主辦金磚國家新開發銀行年會
歐央行利率按兵不動 靜觀英脫歐衝擊
交長：車體打造是車輛工業 莫污名化
歐銀總裁：英公投脫歐後 市場展現韌性
聯絡車輾壓國中女生 幸無生命危險
宜蘭醫師又來抗議 健保署：他從未申復
亞美尼亞人質事件 外交部發布橙色旅警
土副總理：緊急狀態可能至多持續45天
抵制肯德基 陸黨媒：像行為藝術不過分
生技中心攜手大學 打造南台灣生醫聚落
學「習」不間斷 陸5央級新媒體現身
行動自然人憑證開放申裝 中華電助陣
刀鋒跑者輕判 南非檢方將建請加重其刑
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兩岸產業搭橋 經濟部：努力推動
刀鋒跑者殺女友僅判6年 南非檢方將上訴
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世界氣象組織：2016恐成史上最熱年
盛夏時尚關鍵字 輕爽就對了
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打經濟強心劑 安倍擬20兆日圓經濟對策
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墨西哥滅門血案 歌手遭斬首妻兒也遇害
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台股短線走勢仍強 漲多個股震盪恐激烈
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精靈寶可夢 美國務院也成抓寶點
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淡水山海觀馬場守護領角鴞 年年回巢
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西濱自小客追撞大貨車 1死3輕重傷
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國道又傳客運冒煙 16人平安接駁
半導體B╱B值6月較5月下滑 連7個月逾1
上半年越南對台輸出近3萬勞工
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奈米碳素推出鹽離子電池 15分鐘充飽電
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陸公安抓駭客 4月起拘1900名嫌犯
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九二共識 陸學者：沒有限期接受問題
投信：台股逢高賣壓漸重 看好中小型股
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年終獎金少 前5月平均薪資增幅3年最低
勞基法修正案通過前 9/28還放得到
Pokemon熱潮襲捲美國務院 記者被點名
南海仲裁 蔡總統提三理由不接受
太陽能產業供過於求 集邦：8月市況更差
台股量能萎縮 盤中在9040點徘徊
6個月幼兒只喝母乳 小心缺鐵性貧血
蔡總統強調民意 陸學者指「沒建設性」
調查：泰國旅客手機成癮 全球第一
美導彈驅逐艦訪菲 彰顯長期關係
川普正式接受提名 誓言擊敗希拉蕊
老翁服中藥頭暈臉麻 竟是附子中毒
農民短期經濟造林 收益高於領休耕補助
涉賣黑心礦泉水 3人遭求處重刑
宏?受惠新品加持 股價走揚順利填息
本年度薩爾瓦多咖啡收成不佳
愛立根控侵權 安成：未上市無賠償問題
英王子哈利偕艾爾頓強 籲青年對抗愛滋
傳蘋果電動車推出時程 延至2021年
土耳其強調旅遊安全 籲台灣民眾勿恐慌
南海仲裁 美百人會：合作協商解決爭議
美智庫：疑似發現北韓秘密核設施
高風險職業病族群 可申請免費健檢
助風災台東小農 民進黨團買10萬元農產
遠離抗生素 紅樓內湖美麗華看展學要訣
尼加拉瓜咖啡出口值量雙減
蔡總統接受華盛頓郵報訪談全文
台日海洋對話 藍委：沖之鳥議題要納入
DNA檢驗出爐後 陸客家屬才能認領遺物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸競合 總統盼台經濟轉型迎挑戰
統一發票上期千萬獎 6張未領
外資：4G吃到飽門檻升 調高電信三雄股價
指藍程序杯葛黨產條例草案 時力退席抗議
談美對台軍售 蔡總統重申潛艦國造
法：尼斯慘案經長期策劃 正式起訴幫凶
固態硬碟銷售旺 慧榮全年成長上看46%
交通部：火燒車原因 請檢方加速偵查
兩岸溝通 蔡總統：政府有互通訊息機制
Pokemon Go日開通 任天堂股價大漲
台灣大企業社會責任報告書 7月上線
轉帳不拍輸錯帳號 掃QR Code就好
蔡總統：設期限同意九二共識可能性不大
陸男想紅 踢爛長城再自首
蔡總統：處理兩岸關係 盼習近平更彈性
川普接受提名選總統 轟希拉蕊留爛攤
總統：法律扶助與弱勢者同在
新台幣午盤 貶0.7分
張善政接任台灣大基金會董事長
券商公會龍頭之爭 凱基證是關鍵
澳門北京王府大飯店被勒令暫停營業
銷美鋼材反傾銷稅增 盛餘：影響有限
談國防 蔡總統：潛艇空防網安需求急迫
盜領案 撿錢柯男警方朝搬運贓物罪偵辦
川普重建美國第一 演說五大重點
印刷廠經驗加上網學 男涉製假鈔被逮
互補降競爭增 總統：檢討與陸經貿關係
解決南海爭端 蔡總統提4主張
半導體資本支出 顧能估較去年降0.7%
臉書Messenger月用戶破10億 推漂浮氣球
鋼品銷美反傾銷稅增 燁輝：影響不大
台灣不被國際社會承認 蔡總統：不公平
日月光高雄廠無車日 6000人響應
川普重申反移民政見 博得滿堂彩
非關女性 總統：人民選我是因政策價值
台中西濱自小客撞大貨車 2死2傷
熱到爆 夏季三寶熱銷
陸方會否經濟施壓 總統：周遭國家都在看
天熱頭好暈 喝檸檬水助醒腦
黨產條例無進展 下午續協商
陸：延退將逐步實施 對就業影響有限
遊客小心 新德里每天120支手機被偷
太魯閣遊覽車多 攔檢違規祭裁罰
北韓高麗航空班機起火 迫降大陸瀋陽市
不評論美總統選舉 總統盼台美關係持續
土駐台代表：緊急狀態無礙觀光投資發展
陸客團火燒車 呂秀蓮：低價旅遊是危害
撿錢後消失10小時 警查柯男行蹤
男問前妻下落刺死前岳父 判刑14年
太平島護主權 嘉順財號維修出發會合
台股收盤跌 43.42點
出生2天女嬰吐血送醫 生命徵象穩定
醫不滿核刪絕食 健保署長溝通釋善意
美股拉回 台股跌43點力守9000關卡
台股開低走低 收盤跌 43.42點
國道火燒車 中華統一促進黨弔唁
友華獨家引進美國人工視網膜Argus II
8月台指期跌59點
8月電子金融齊跌
Pokemon Go日本上市 5大出沒聖地報你知
機車騎士卡車底 眾人抬車救命
權值股熄火 台股收盤下跌43.42點
蔡總統盼陸方彈性 陸學者：關鍵是一中
雲林男子疑跳水 救起無生命跡象
日月潭發現死亡石虎 死因怪異難判定
教部所轄學校續招 8區國立高中掛零
陸男騎車油門太大聲 一匹馬後面撞上來
鄭文燦授旗 青棒青少棒將出征美國
駐德使節及政府官員體驗茶禪
全台公部門首創 屏縣府將引進機器人
傳愛到非洲 采盟免稅店與舊鞋救命
薩媒體報導奇美醫院提供薩國醫療援助
七夕求姻緣 莫拜錯台南月老
2男合謀迷昏越女致死 強盜致死罪起訴
Apple Store進駐台北！蘋果開15職缺
把關乘車安全 中市抽檢大眾運輸車輛
澳門6月CPI漲幅降至6年最低
鬼月不用怕出門 台南七夕求姻緣
艾爾段：大刀闊斧整飭軍方
立院成立台非國會議員聯誼會 提升關係
北市民調 柯文哲施政不滿意度攀升
台東農損嚴重 嘉義青農義賣助重建
施政不滿意度攀升 柯文哲：平常心
警方逮毒品中盤商 起出4塊毒磚
三大法人買超台股35.75億元
Apple Store證實進駐 鄉民哭笑不得
國道1號南下17K 小轎車起火燃燒
雃博呼吸器及面罩組 獲國際躍進優等獎
李克強：中國絕不打貿易戰和貨幣戰
男喝酒打架掉彈匣 眼尖警起獲衝鋒槍
印度商人涉逃稅被查 經營跨國賣淫曝光
藍營盼朝野共同合作 通過週休2例
川普接受共和黨提名 誓言尋回美國安全
環境危機 水筆仔計畫籲正視吐瓦魯危機
日圓反彈日股收跌 任天堂股價報喜
加強跟外界溝通 勞動部持續推原法案
砍傷社會處社工後 男子跳河自殺
女子命大 11樓墜落轎車上骨折送醫
大巨蛋只想賺到飽？遠雄回批市府壓榨
研究：訓練鳥找蜂蜜 你得這樣叫
台鐵爆炸案被告 檢警首度提訊
藍：大家期待總統與大陸談出新共識
狗狗慘死無人問 存活犬隻也垂危
北韓高麗航空班機冒煙 傳改道迫降瀋陽
前進東台灣 中市青農復耕面積達4.7公頃
盒裝雞蛋有QR-Code較優？ 掃瞄才知道
Apple Store來台 經銷商：颱風來不能擋
火燒車罹難陸客 桃園發每人10萬慰助金
台日將海洋對話 外交部重視沖之鳥議題
陸客團火燒車 親人一炷馨香悼亡者
共軍與巴國武裝部隊 共同巡邏爭議邊境
藥品採購疑涉弊 涉案醫師百萬交保
國道火燒車 桃檢確認沒有雲端硬碟
破獲大陸最高檢假網址 俞小凡曾受害
Pokemon Go推手 Niantic浮上檯面
勞動部推高氣溫網 8/1上線
席捲全球Pokemon回故鄉 日本開放下載
6月工業生產 連2個月正成長
新台幣小貶1分 收32.070元
蔡總統談九二共識 陸國台辦舊調回應
台藝大新秀吳育霈 陶藝雙年展獲首獎
深耕地方 化學兵群辦國小暑期童樂營
Pepper來台「面試」 25日正式亮相
普濟寺捐救護車和濟助金 北市：感謝
三星控訴華為侵權 索賠人民幣8050萬
傳台日對話不談沖之鳥 府：非事實
中市推到宅坐月子服務 一舉多得
藍公布蔡總統談週休二日影片 籲勿回避
科技大廠產學就業班簽約 共創產學雙贏
府：總統支持落實週休二日 立場沒變
景氣好差？僅5成企業願進用新鮮人
男性翻牆偷窺 廁所標示讓女性毛毛的
外勞不堪受虐逃逸 移民署函送看護業者
黨產條例若無共識 恐上演120小時表決大戰
發現保育類動物死亡 呼籲記得二個動作
華碩贊助多明尼加特殊兒童整合照顧中心
陸媒解讀蔡總統拒絕九二共識 府方說明
中元節檔期助攻 7月零售餐飲營運看好
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除息指數就蒸發 台指股利點數助避險
許德敬世中運撐竿跳奪金 努力前進奧運
印度軍方運輸機 孟加拉灣失聯
川普軍中支持率高 曾用專機做了這件事
電子業頻傳利多 製造業指數有望續強
金門啟動安息專案 助病逝鄉親返鄉
全球拋股 港股收黑
學生團保流標8次 教部盼7月底前搞定
富邦媒上半年每股盈餘4.57元
響應新南向 數字科技資本額增至10億元
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彰縣表揚績優調解人員 感謝奉獻精神
連12跌 新承做房貸利率6年新低
礁溪發生當街砍人事件 民眾制伏
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印度空軍運輸機失蹤 機上載有29人
一銀案涉贓物罪 柯男到警局做筆錄
監所首長交接 邱太三勉廉潔自持
林淑芬缺席修法 吳秉叡：裝睡的人叫不醒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男鬧釣蝦場攻擊員警 遭壓制送辦
接見網頁競賽冠軍隊 總統讚小小大使
被拱參選台南市長 陳子敬：頭皮發麻
學者應兩袖清風？楊弘敦盼知識創造經濟
一銀盜領案 柯男到警局做筆錄後離去
宜蘭家暴砍傷案 民眾制伏行兇者
桃園檢警偵破兩岸詐騙集團 逮捕9人
澎湖交通違規爆增 半年舉發2百多件
公視董監事審查僅11名通過 未達法定人數
陸媒報導蔡總統專訪 質疑台獨意識形態
為彰銀案告財政部 阿土伯敗訴
第六屆公視董事會流產 文化部再提名單
火燒車事件 范植谷：23日下午招魂
年齡髮型膚色任你選 變臉神器1手包辦
撤資歐欣 輔導會：未來視公益需求再評估
朝陽人壽標售案 有望年底完成
中市抽驗新興投幣販賣機 3件複驗沒過
張善政接6項新工作 不放棄當菜鳥農民
盜領案 撿錢柯男：猶豫後決定拿走贓款
涉採購弊案 高市民生醫院骨科主任調職
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外資舉棋不定 新台幣橫盤整理週貶8分
大馬人口居全球44 平均年齡28歲
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新加坡莆田米其林摘星 台灣吃得到
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巴國女星遭手足處死 雙親盼兒速伏法
納吉冷對美司法部行動 大馬人要他下台
台股周線2連紅 上市公司市值增2千億
科技部長快問快答 最受不了「聽你的」
喬治王子3歲了 光腳丫盪鞦韆萌照曝光
精靈寶可夢Go跨界結盟 速食店變身道館
撿走一銀盜領案贓款 柯男下場有3種
公投效應浮現 英商業活動降至7年最低
欣銓21億收購全智科 目標100%持股
南海立場 菲媒再刊林松煥專文
變裝狙殺保佑宮主委 凶手花博公園消失
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社會住宅智慧化 要讓無殼蝸牛住好房
彰化田尾鄉長補選 藍綠晚會掃街拚選票
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陸委會：尊重九二事實 協商大門都敞開
廣西官員遭連降7級處分 多次境外賭博
與獅子凝望 南非鎮靜追蹤員全身而退
火燒車事故原因 桃檢：全署動員查明中
生存棲地遭破壞 石虎保育要多管齊下
布局物聯網 欣銓公開收購全智科
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券商公會理事長改選 簡鴻文出線
太平島科技研究 科技部快馬加鞭
日本船井停產 錄放影機步入歷史
駐瑞典代表投書 強調中華民國南海立場
黨產條例仍有爭議 立院25日表決大戰
新南向政策 楊弘敦：醫材農業有機會
美國安顧問訪陸 將籲避免加劇南海情勢
新娘失望 奈及利亞政府沒錢辦集團結婚
加國台裔酒莊老闆 涉嫌走私冰酒上海被捕
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深圳警方新配備 巡邏背把大寶劍
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陸客火燒車 陸委會副主委晚間慰問家屬
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上海餐飲業 服務生和廚師很搶手
上訴駁回 IMF總裁拉加德將出庭受審
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百尺竿頭收購樂陞3800萬股 投審會通過
汽車衝進泰四面佛多人受傷 排除恐攻
汽車衝進泰國四面佛 6人受傷
驚見鬣狗拖著人類屍體 辛巴威司機嚇傻
英女王服裝90年風華 白金漢宮展出
德國慕尼黑購物中心槍擊10死 槍手自盡
國道2號中午交管 火燒車罹難者14時招魂
希拉蕊推特揭副手人選 參議員凱恩出線
海嶠勝概─蔡茂松書畫藝術回顧展
電影爆紅供不應求 首隻多莉魚人工繁殖成功
Pokemon在敘利亞 為難民兒童落淚
台南大億麗緻酒店 父親節套餐佳餚美饌獻心意
維多麗亞酒店 中秋推出「西洋畫派月餅禮盒」
網路流傳錄音檔 陸客團火燒車疑非法改裝
希臘警破獲大型犯罪集團 上百名成員為台灣人
國道2號24日上午9時交管 火燒車罹難者進行第二批招魂儀式
台灣首宗免卡盜領案偵破 網友網傳勿選台灣犯案
〈時評〉『中油』應成為『地熱發電』產業發展的堅強後盾
汽車衝進曼谷四面佛 6傷者無台灣民眾
希拉蕊將公布副手人選 凱恩受矚目
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
德警方：慕尼黑購物中心傳槍響 至少1死
慕尼黑購物中心槍擊案數死 槍手在逃
歐股小漲小跌
慕尼黑購物中心槍擊案傳6死 3凶嫌在逃
警方證實：慕尼黑槍擊案6死 數人重傷
恐攻疑現德國 歐巴馬誓言助盟友
憂供給過剩 油價下跌
美股收紅 標普500指數創新高
再傳血腥攻擊 歐洲被迫學著與恐攻共存
慕尼黑槍擊案死亡人數增至9人
南海仲裁後 白宮國安顧問將訪中
巴西專家：逮捕恐攻嫌疑者行動正確
駐歐盟代表投書 南海仲裁對台無拘束力
南海爭議 台官員投書：仲裁忽視台灣
火燒車意外招魂 國2中午起交管
慕尼黑購物中心槍擊案 警方：增至10死
提高中市農特產知名度 東協廣場辦行銷
週末遊石碇 品嚐美人茶甜蜜好滋味
台大教授紀念亡女 推亦恩盃辯論賽
科工館推農業展示廳 闖關打造虛擬農場
大學博覽會 台北台南同步展開
白金漢宮特展 呈現女王90年時尚風華
戴輝源：台未參與 南海仲裁不具效力
藝術大專生下鄉 近3百校搶著要
慕尼黑槍擊案 槍手可能獨自犯案並自盡
愛心不落人後 警與社福團體關懷弱勢
慕尼黑槍案影片曝光 警方入商場搜嫌犯
慕尼黑爆血腥槍擊 民眾驚聲尖叫逃命
慕尼黑槍擊 外交部：初步無國民受影響
大腸瘜肉勿輕忽 內視鏡手術切除免開腹
台史館 典藏暑假時光
打造永續發展城市 新加坡衝東協第一
希拉蕊副手人選 維吉尼亞州參議員凱恩
全台紫外線過量至危險級 注意防曬
KANO故事館熄燈 最後一週免費入館
慕尼黑商場恐攻 奧地利提高維安
印度女孩疑洗澡遭男偷窺 羞而自焚
駐巴拉圭副代表張俊菲離任惜別餐會
台泥衝蝦紅素事業 助花蓮產業升級
慕尼黑攻擊案 槍手是18歲伊朗裔德國人
失智篩檢車上路 挺進10偏鄉
兩岸關係發展 美敦促保持溝通管道開放
雲林用書深耕 性平繪本暑假巡迴
「Pokemon」怎麼唸？難倒許多人
台灣創客登陸 讓測桃花變得更好玩
駐奧地利代表處投書 不接受南海仲裁
菲掃毒行動凌厲 7月以來逾萬人自首
慕尼黑商場濺血 凶嫌疑孤狼式犯案
台灣就業通 1.5萬職缺薪資30K
金價週線連2黑 下檔先看1300美元
張小月：兩岸往來觀光成和平最好橋梁
希拉蕊打安全牌 挑參議員凱恩當副手
劉德立款宴巴拿馬公安部邊防局長
盜領案剩5百萬贓款 研判車手佣金
搖擺州出身西語溜 凱恩任希拉蕊副手
故宮潑漆情侶檔 拆國旗判刑3月
慕尼黑襲擊案 4名港人求助
婦人墜樓不治 家屬稱疑久病厭世
陸客火燒車 張小月：盼意外不要再發生
砍傷社工後跳河 男子亡
越南盼東協加強團結 提高效率
Pokemon Go夯 創蘋果下載新紀錄
慕尼黑槍擊 外交部啟動緊急應變機制
認識我嘉 探索隱藏版的嘉義之美
美國無人機送貨首例 甜甜圈送到你家
法網難逃 通緝犯紛落網送辦
行動名片進化 可先看對方簡介再接電話
墨總統放軟身段遞橄欖枝 向川普致敬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸客家屬下午2時招魂 國道2號將管制
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
少子化搶學生 大學博覽會各顯神通
集結在地小農 新竹味市集再度登場
抗熱大作戰 網購消暑商機激增
貢寮海祭登場 瑞芳警交管
BBC妙聞 鯨魚像人類 會為摯愛去世哀悼
乳牙不蛀牙齒不掉 錯誤觀念要改
幫幫忙基金會薩國塔谷巴市捐贈物資
林淑芬質疑演找人戲碼 恐送黨團處理
北京伸政治之手 拆西藏喇榮五明學院
慕尼黑槍擊 總統府對死傷者哀悼慰問
慕尼黑槍擊 18歲凶手朝兒童開火
韓國通緝犯 馬尼拉機場疑自縊身亡
玉山的天籟之音 高鐵台中站原聲重現
時蔬野菜吃到飽 金門業者豁出去了
豪宅行竊偷剪電線 男將入獄服刑
希拉蕊副手凱恩 曾祝賀中華民國國慶
纏鬥兩年 萬達擬脫手西班牙大廈
曹興誠8月演講快樂之道 逾百人搶報名
嘉縣突檢公營汽車 卸壓開關設辨識顏色
嘉大成立獸醫學院 校友捐永久獎助學金
北京移走永興島飛彈 專家：對美展善意
iPhone 7傳新消息 這些功能更明朗
國民黨：若不要九二共識 應提務實方法
Pokemon Go夯 俄銀推意外險 還吸寶引客
竹科銅鑼園區首件公共藝術 正式亮相
山區網室木瓜園種大麻 警巧扮農夫查獲
慈濟基金會阿根廷發放愛心毛毯
持刀搶銀行千元 男判刑7月
希拉蕊選擇溫和派凱恩 拉攏中間選民
嘉義大學轉學考 獸醫系最熱門
北市靖城掃黑 掃蕩中山聯盟
糖尿病患自行停藥 雙腳水腫洗腎
公視董事會難產 華視帳目疑雲續查
農委會衝刺外銷 成立新公司拚3年見效
萬元酬勞吃好逗相報 兩車手羈押
超商變身社區健康中心 轉型搏感情
北市取消敬老金 郝龍斌：不如增收入
挖空原文書藏大麻花 專銷夜店咖
黨產協商共識條文 妨礙調查可罰50萬
阿根廷台灣文化協會舉行年會暨會員大會
AAV7延後交貨 海軍：台美討論結果
亞洲插畫大賞 台中文創產業園區登場
遠東雙心石滬彩繪機 首航馬公
500人同割稻 體驗台灣水稻文化
澎低碳健行園遊 食在有夠讚
川普千金活廣告 共和黨全代會行頭吸睛
阿波羅11登月47週年 指揮艙內部3D呈現
Pokemon Go太夯 這5件事一定要知道
疑朋友害分手 男丟汽油彈洩憤
炎夏何處去 到孫運璿紀念館吃院長冰
火燒車罹難陸客家屬 國道2號招魂
大學博覽會 百萬獎金PK弱勢就學
中共中組部：黨組織工作融入中小學教育
孩子住院心封閉 兒童醫療輔導來幫忙
台東荖葉災情慘 農民盼國軍幫復建
東石國中白球鞋傳統 母買不到上網求助
能餵貓喝牛奶嗎？貓咪冷知識報你知
談小農外銷 曹啟鴻：要結合青農打基礎
G20財長和央行行長會議成都開幕
火燒車國道招魂 家屬悲戚哀傷
埔心金蜜芒果色香味俱全 邀民眾品嚐
北京櫃族 日租金30元夏天像蒸籠
天津不老比基尼大賽 8旬阿嬤超吸睛
可耐任何車禍不死的人體 長這樣
海祭音樂大賞 瑞芳警加強維安
網路流傳錄音檔 火燒遊覽車疑非法改裝
澎湖海巡添戰力 百噸級巡防艇投入執勤
智慧農業4.0 農機補缺工又增產值
沙氏變色蜥入侵 嘉義公園附近現蹤
逆天柔骨 陸第一柔術女王廚藝生活照
迎鬼月 高雄恐龍展加展日本妖怪
房東張淑晶才遭訴 續有小模及國手提告
富邦集團首屆員工籃球賽 不乏球星助陣
陸40度高溫 坐冰桶吃辣椒水中打麻將
雲嘉南夏至藝術節 雲林交藝市集開幕
台塑下週油價 柴油降 1角汽油不動
陸暴雨上千萬人受災 河北山西共78死
台北老屋新創 一號糧倉變身超市餐廳
大學博覽會 雙學位詢問度高
第2批陸客遺體DNA比對 家屬淚崩
農業天災保險 曹啟鴻：稻米或可試行
雲林十大伴手禮徵選 爭戰網路票選
9旬老母誰撫養 兩兄弟酒後互嗆
女遇搶車賊奮力反抗 男踢鐵板被警逮
國際廚藝邀請賽 米其林星級主廚參賽
陳副總統：台中是未來智慧機械發展重鎮
印度男子渡河遇鱷 勇敢搏鬥逃生
希拉蕊挑選凱恩搭檔 外界反應不一
捷運站跳著彈鋼琴 咖啡業者出奇招
台灣藝術進國際不易 蕭雅文成立協會
南投車埕鐵道畫家 燒炭身亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
衛部醫管會投入澎湖更多醫療資源
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
照片處處有驚喜 吳鈞堯教你看圖說故事
嘉義民雄放送所 用聲音記錄童年
林淑芬神隱後反擊 一例一休修法破局始末
911緊急求助熱線 8月起全菲啟用
親吻擁抱曬恩愛 女大生包包遭順手牽羊
蔡總統專訪談九二共識 宋楚瑜：回答善意
11天熱氣球環遊世界 俄冒險家破紀錄
慕尼黑槍擊傷亡 外交部致電德方慰悼
喬治王子餵狗吃冰淇淋 挨罵王室小壞蛋
澎家扶為孩童安排義剪 拍美照作紀念
台電辦球類夏令營 邀弱勢童fun暑假
印度賤民剝牛皮被毆 流浪牛死活無人管
台鐵案 葉俊榮：迅速排除恐攻穩定社會
G20公報草案 達平衡成長需致力更多
陸外交部前發言人洪磊 任芝加哥總領事
希臘破獲大型犯罪集團 逮捕120名台人
一銀盜領案 俄籍女改嫌犯共17人涉案
抗議綠林變圖書館 環團突擊陳菊官邸
彰化田尾鄉長補選 國民黨陳君栓勝出
慕尼黑商場槍擊 與5年前挪威慘案同日
法廣：川普與共和黨對陸政策不同調
台南女校又少一所 家齊女中更名高中
Pokemon GO全球瘋 陸ChinaJoy下週登場
國際生物奧林匹亞 台奪4金全壘打
土耳其政變後 投顧：股市仍具吸引力
湖南暴雨 農民田中撿到戰國青銅器
希臘破獲電信犯罪逮120台人 外交部爭遣返
台荷青年飆水創意 水力排砂宣導獲獎
共同社：台灣人最喜歡國家是日本
美國白宮智財執法協調官馬棣訪華
恐攻威脅維安嚴 巴黎取消數項夏季活動
大馬破阻炸彈攻擊 14人疑IS成員遭逮
日擬8月初改組內閣 麻生和菅義偉留任
河內國際生物奧林匹亞 台生奪4金
田尾鄉長勝選 國民黨：打了一劑強心針
喀布爾發生爆炸 至少10人死亡
登島船隊遇菲海釣船要糧食 友好互動
毛小孩吃的禁忌 這些東西碰不得
國際生物奧賽 南一中林孟黌表現優
罹難陸客第2批招魂 24日國2部分管制
拖行李箱老喊手痠 聰明鉤鉤來幫忙
火燒車悲劇 鄭文燦致家屬10萬慰問金
墾丁南灣飄黑水 台電：絕非核三廠排放
德警查無證據顯示 慕尼黑凶嫌與IS有關
今彩539開獎
台日藝術交流展 6藝術家來台展創作
河北邢台洩洪釀傷亡？官員：非人為調度
大福彩開獎
慕尼黑槍擊至少9人死 蒲亭慰問致哀
南海爭議 羅慕斯同意擔任菲特使赴陸
慕尼黑槍擊案 伊朗譴責籲根除暴力
台灣參與亞維儂十年有成 法媒盛讚浮花
大馬逮捕14名IS份子 破獲爆炸裝置
張杰追思會溫馨 晚年繪畫當運動
炎炎夏日何處去 草山尋幽訪名人故居
艾爾段下令關閉逾千所學校和慈善機構
李克強：不能光靠大陸救全球衰退
台灣助養非洲孤兒巡演北美 讓愛飛揚
大福彩頭獎槓龜
土耳其政變未遂 最高軍委會議提前舉行
今彩539頭獎槓龜
德警：慕尼黑凶嫌患精神病 對濫殺著迷
Pokemon Go狀況意外多 大馬嚴陣以待
桃園新屋工廠火警 傳爆炸聲
青春大衛樂團 奪海洋音樂大賞
土將辦妥案卷 將教士葛蘭引渡回國
英國脫歐談判 G7促儘速展開
火燒車網傳錄音檔 桃檢偵訊矮仔陳等4人
吃貝還是吃魚？吃哪類較健康？
火燒車意外家屬返事發地招魂 國道2號9時交管
IS恐攻阿富汗釀80死 為掀起教派衝突
WildAid拜訪義美 以食安話永續
是去玩還是滑手機？旅行重度手機上癮台灣人上榜
陸客團火燒車意外 殘存物檢驗出汽油類反應
〈財經主筆室〉Uber黑船來航 台灣的滴滴在哪裡？
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希拉蕊偕競選搭檔凱恩 邁阿密合體造勢
希拉蕊邁阿密讚揚副手 與川普截然不同
美精神病患揚言殺警 搜出十餘步槍手槍
土總統府：捕獲流亡教士葛蘭重要幕僚
流產政變後 土耳其決解散總統衛隊
土耳其無意延長緊急統治 必要時不惜
肥滋滋的誘惑 可羅納塔鹽漬豬肉
桃檢漏夜偵訊矮仔陳 4人凌晨請回
美媒：習李不和公開化 改革不同調
騎乘電動自行車 要戴安全帽
好氣色用喝的 美白藥飲自己做
化了妝還要防曬嗎 醫師揭防曬6迷思
爭取東協觀光客 中市邀越捷進駐清泉崗
第二批罹難者家屬招魂 國2上午交管
揭密世界最大蚊子工廠 週產300萬隻
吃出亮白肌 CP值最高的10種水果
太陽動力2號環球飛行最後航程啟航
反家庭暴力宣導 愛永不紫息健走
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希拉蕊凱恩合體 川普泥巴戰開打
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上網買槍改裝 醫療器材商遭送辦
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火燒車意外 罹難者家屬下午看事故車
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中央氣象局氣象報告
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自貼低價標遭店員識破 吞一疊標籤下肚
Pokemon Go只顧玩 兩少年非法闖越美邊界
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火燒車意外 檢方再驗司機與導遊遺體
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照亮台北步道 燈山人設千盞路燈
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離島教師流動率高 她搏感情留師
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港府成功令貧窮家庭數目下降
外資跑了？台股一小時跌掉近170點
謝金河：房市奄奄一息 僅留林口活口
東南亞語導遊 新住民就業新選擇
火燒車罹難者公祭 兩岸政要致祭
睽違5年 日本上半年首見貿易順差
工業生產指數連2紅 外資：Q3仍具動能
世大運企業物資贊助 北市府：逾5億元
人民幣中間價6.68 近3週最大貶幅
知名羽球品牌 贊助世大運
弱勢生盼成美容大師 讓媽媽成首位模特兒
台南北門潟湖老婦浮屍 疑失足落水
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德國安斯巴赫爆炸釀死傷 歹徒身分曝光
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台股高點回檔警訊 投信：成交值1200億
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搶攻里約奧運財 電信服飾排隊進場
港交所實施新競價機制
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政大推全英授課學程 小班教學育國際人才
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火燒車罹難者 約可獲664萬元賠償金
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台股高檔震盪 收跌21.47點
美國國務院打擊人口販運官員26日訪台
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公祭哀悼亡者 賀陳旦：給予最大協助
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8月台指期跌36點
因父親家暴憤而行兇 男弒父後獲交保
8月電子期金融期齊跌
台灣漁船載港媒引爭議 恐遭吊銷執照
鄭文燦：火燒車將查明是否人為疏失
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電業法修正說明會明登場 全程網路直播
新生兒喝水嗆到 先天性食閉鎖合併
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台達盃大專自動化大賽 65隊伍在陸競技
保存水下資產 中山大學水下考古揭面紗
缺錢買毒 持刀搶監理所男子落網
解決內湖交通 北市推計程車共乘接駁
雅虎將賣掉網路事業 終結20年獨立經營
給錢給房誘台青創業？陸國台辦：太玄了
台灣原聲童聲合唱團 受邀美國演出
找無頭路怎麼辦 大同校長霸氣回：來找我
三大法人買超台股52.06億元
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國民黨要求撤換課審會召集人莊國榮
誠品亮燈1萬天 吳清友回顧心情激動
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台股春燕歸來？投信下半年看好中小型股
自製骷髏吸食器盼戒毒 男子遭逮
受害難啟齒 北市首創男士專用家暴中心
金溥聰：政府應讓人民認同中華民國
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男持上膛槍跳鄰居屋頂 警跟跳圍捕
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誠品走過1萬天 許願穩定向前行
黨產主管機關表決 確定是行政院
Wi-Fi聯盟Wave 2認證 聯發科入列
新鮮人要小心 近2成面試曾被性騷擾
開車拒捕撞急診專用道 通緝犯狼狽遭逮
北市2里長採購燈具涉貪 檢調約談
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司法院正副院長爭議 府：總統支持嚴審
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火燒車死者公祭 張小月：重建旅遊信心
登不上太平島？隨船港媒：漁民一度憤慨
Pepper登台預購破百 鴻海月銷衝60台
陸首播反飛彈攔截 回應美THAAD
好友相聚喝酒 細故互砍1命危1重傷
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工商界拒開基本工資審議 要找總統建言
醫糾官司惱人 衛福部推2週鑑定速決
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政院：漁民宣示主權 國際效應有限
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加州野火凶猛 整天燒光1萬英畝林地
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風災過後17天 樹木迎接新生命
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河北邢台洪災 又一官員被停職
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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話劇宣導反詐騙 金門地檢署辦夏令營
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疑前妻另結新歡 男子攜槍尋釁
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北市282校 8/1起禁一次性餐具
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簡立峰：台有硬體優勢 質疑沒做出服務
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130公斤孕婦產子 麻藥打半小時
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邱太三率檢警調誓師 淨化花蓮選風
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台日漁業對話延期 漁民籲政府應積極
接任中市副市長 林依瑩：全力以赴
肯亞5度延審 涉詐騙台嫌8/23開庭
雲林官學建智庫 推教育創客運動
總統府：民調會參考 全力以赴回應期待
力成Q2毛利率創2012年來單季新高
網路商機無國界 童子賢：台灣法規卡卡的
涉內線避損6千萬 遊戲公司董事長遭約談
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開發高雄亞洲新灣區 國營事業用地轉型
電業自由化電價變貴？經濟部這麼說
火燒車罹難 家屬捧骨灰罈搭機喊回家了
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立院再掀表決大戰 親民黨團籲理性
索國首都機場附近自殺炸彈攻擊傳釀8死
駐星代表張大同離任返台
日安養院慘案 鄰：難以想像離我這麼近
李新穎出席台灣捐贈薩爾瓦多電腦儀式
和碩邁入工業4.0 上海廠人力大精簡
新台幣升3.4分 收32.106元
台日海洋對話延期 府：希望籌備更細緻
馬國7年來首度降息 房仲：可考慮置產
馬英九爬合歡山 山友野生捕獲
坑殺荖葉農 檢調鎖定盤商
陸社科院前副院長趙勝軒證實違紀去職
雲林啟動關懷箱計畫 為獨居老人送暖
宜蘭縣府主管異動 8月生效
美民主黨大會首日 名人名句
教師：小孩子學英語 動機只有2個
陳副總統：年輕人多學習 不要害怕失敗
產險公會龍頭競選白熱化 許舒博參戰
日股連3日收黑 日經下挫1.43%
第2次專技醫師等考試 28日登場
不當黨產條例三讀 學者：好戲才開始
犯罪人勞動服務 打造社區新風貌
德國為狗買車票 童子賢：對狗友善可借鏡
許博允騷擾女聲樂家 一審遭判3個月
台日海洋對話會議延期 外交部：為求周延
陸全國台聯：軟台獨更隱蔽 具欺騙性
好熱 今用電飆升創史上第3高
美河市標售75戶 投標冷清僅1戶標脫
萬那杜外海地震 規模5.8
金正日遺孀金玉被送進政治犯收容所
如刀鋒戰士馳騁田徑場 門諾矽膠義肢體驗
印度要駐巴國外交官從當地學校接回子女
KTV爭吵鬥毆還襲警 警方對空鳴槍制止
女愛鹽酥雞奶茶罹乳癌 肥胖者風險高
蔡篤恭：若獲徵召 力成樂當國家隊隊員
點亮台灣 副總統：讓世界看得到
蜜雪兒青睞國貨 寶藍洋裝驚艷全代會
最南端國土長什麼樣 藍委分享太平沙
揚明光學Q2每股虧損 0.67元
基隆1男子疑公車自摔索賠 3司機受害
法西北部教堂 神父等5人遭挾持
力成：Q3季增年增率 盼達雙位數
把素人變明星 台灣大推創作發行一條龍
陸南海宣傳片登時代廣場 日播120次
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法教堂攻擊疑有宗教動機 反恐單位調查
無法入境歐洲 150難民絕食抗議
巫師祭儀與豐年祭 花蓮授證保護
張善政歡喜做公益 背後功臣是他
王毅會美日高官 宣傳陸對南海立場
寶可夢抓精靈 新北市推尋寶地圖
UBER司機當街打架 身分曝光恐難載客
法國教堂遇襲神父慘遭割喉 2匪徒斃命
遠雄未提大巨蛋報備施工計畫 北市府不解
寶可夢正夯 童子賢為科技應用預算請命
不滿大十多歲女友提分手 男持刀砍人
美澳日外長聯合聲明 籲陸在南海節制
邢台洪災 陸究責之餘追查網民造謠
按陸港韓模式 傳麥當勞欲脫售馬星業務
江蘇8人中暑身亡 10餘人搶救中
中共18屆六中全會 10月召開
電業自由化為財團解套？台塑回應了
防制人口販運 移民署辦國際研討會
張善政看柯文哲民調 蜜月期過了
新台幣被低估？央行：大麥克指數遭濫用
董座涉內線交易 歐買尬：配合檢調
五大創新產業喊衝 保險業投資大鬆綁
銅門林道又傳盜獵 警嗅騷味破案
立院將連開4天3夜院會 藍委要求勞檢
被控駭美民主黨電郵 俄駁荒謬別玩老把戲
林俊傑中華電4G新廣告 點閱飆破百萬
三星徵才湧千封履歷 航空業也來應徵
大巨蛋例會未提施工計畫 遠雄：不需要
男子行李藏手槍子彈 航警逮人送辦
陸客團火燒車案 桃檢續追駕駛導遊親友
綠批藍杯葛預算案 籲民眾致電藍委抗議
上半年違規攜帶外幣沒入破億 日圓佔77%
水及廁所不淨 印度發育遲緩兒全球最多
防電話詐騙 警方攜手App業者
富邦跨足旅館業 打響品牌不排除上市櫃
大陸央企將加強退出非主營業務
國發千億基金上膛 盼帶動5倍產創投資
北市勞動局：將研究是否勞檢立法院
今彩539開獎
法神父遭割喉 總統定調為卑鄙恐攻
濱海北宜假日禁行大貨車 決定喊卡
希拉蕊將獲提名 締造歷史卻難甩爭議
大樂透開獎
台商總部大廈落戶哈爾濱 獲官方支持
陸動物園辦夜遊 遊客需簽約保證安靜
印度一仲裁結果 恐加深政策反覆印象
陸學者：民共不互信 兩岸危險等級上升
黨產條例三讀 洪秀柱：針對性立法
花敬群：情緒控管不當失言 向民眾致歉
肯亞5台嫌電信詐騙案 法院第5度延審
罹難陸客家屬煎熬 淚眼帶親人離傷心地
政院科技會報 106年科技預算成長5.6%
男子疑在關子嶺墜谷 警消搜尋中
德國又傳攻擊案 柏林醫院病患槍殺醫師
闖紅燈撞轎車 小貨車翻覆柴油漏滿地
兩岸城市交流 陸國台辦：持開放態度
巴國又傳榮譽殺人 再婚婦返娘家遇害
身上多處刀傷 內湖科技公司一女命危
香港新維月刊負責人王健民 在陸被判刑
弱肉強食 南非野獸群攻黑斑羚羊
今彩539 頭獎無人中
大樂透頭獎槓龜
法教堂遇襲神父遭割喉 伊斯蘭國認犯案
夜宿議場第一夜 朝野立委互尬動員裝備
入境越南 陸女護照疑遭寫髒話
北市府：雙城論壇仍持續接洽中
蜜雪兒演說撼動人心 成助選超級巨星
智鐵在金門 陳奇中：期待扮演兩岸溝通橋樑
美母親叮嚀遇槍案找掩護 兒子仍躲不過
法國神父遭割喉 歐蘭德誓全力打擊IS
王毅：太平島被判為礁 錯誤明顯
Pokemon GO席捲香港 解放軍籲遠離營區
加國女省長看希拉蕊提名與政壇性別歧視
聯準會展開會議 美股早盤由紅翻黑
日安養院慘案 凶嫌曾被診斷罹妄想症
獲民主黨提名 希拉蕊成首位女性總統候選人
資方集體缺席會議 基本工資9月底再調
全民當狗仔！北捷列車找喔熊 拍照拿獎品
簡又新專欄－英國脫歐成為全球化的新轉折點
周六觀星迷注意！寶瓶座Delta南支流星雨劃夜空
火燒車同型20輛遊覽車 12輛檢測不合格
ISIS登入諾曼地 聖地裡的離間計
陋習傳播愛滋 馬拉威逮捕「性清潔」工作者
CNN必去百貨公司 台灣松菸進榜
「食安關懷與交流」 嘉義縣長張花冠邀義美高志明參訪
富邦集團首間旅館 自創品牌Folio Hotel 8月開幕
中華電信「電子帳單服務」方便又環保
花蓮規模4.6 台北有感地震
索羅門總理訪高雄加工區 取經成功發展經驗
〈時評〉台灣何時才有自己的寶可夢？
安倍晉三推新計劃 逾28兆日圓刺激經濟
麵粉疑似遭污染 美通用磨坊第3波召回
國際設計師來台 分享台北街頭筆記
因為冰桶挑戰 漸凍人研究出現重大突破
預算刪減表決戰 夜宿議場第一夜
北韓針對是否繼續核試 與美國相互喊話
東京運河行李箱女屍案 警逮捕死者丈夫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
Fed展開政策會議 歐洲主要股市收盤小漲
馬拉威以同少女性交為業男 總統令逮捕
法廣：民主黨全代會開幕 風雨滿費城
法廣：南海爭端 美支持陸菲雙邊談判
李光章：台美資通訊合作 盼入TPP
英脫歐棄輪值 歐盟輪值主席國提早半年
蘋果公布財報 獲利劇減27%至78億美元
蘋果公布上季財報 iPhone銷售劇減
iPhone銷售超預期 蘋果股價盤後漲逾7%
市場供應過剩 國際油價漲跌互見
240年首次 希拉蕊獲提名角逐白宮
創造歷史 希拉蕊成為民主黨總統候選人
澎七美幼童高燒 海巡深夜救援
調查：愈有錢上網時間愈少
投資人等待聯準會會議結果 道瓊收低
iPhone銷量連2季往下掉 蘋果獲利跟著少
刮刮樂彩金投資毒品 喬州男面臨終身牢
宜蘭LOVE平台髒亂 公所裝監視器抓人
中秋月餅拚創意 中外風格搶商機
台股9000點附近震盪 外資是走勢關鍵
金門國中生母逝父失明 不向環境低頭
希拉蕊：歷史一刻 美首位女總統候選人
7至9月猛暑日統計 大台北高達22天
復健做得早又勤 中風婦仍能種草莓
台灣女大學生 赴美直攻博士
錸寶比價效應法人期待 瞄準興櫃后座
蘋果財報瞧端倪 APP Store敲金磚
美前參議員籲強化美台貿易關係
抗議提名希拉蕊 挺桑德斯黨代表靜坐
iPhone沒力陸市場又衰退 蘋果有6大隱憂
台中影展徵片踴躍 8月公布入圍名單
不斷電表決大戰 蔡其昌：不是很妥當
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新台幣開盤 貶4.4分
喚醒海洋生態保育 嶺東科大時尚秀登場
打響台灣第一國際慢城 花蓮鳳林影片獲獎
學貸8/1起降息 每年可省2000元
法教堂割喉案 凶手身分曝光
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男子疑關子嶺墜谷 遺體尋獲
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趙藤雄：老但不頑固 尊重法律和BOT合約
小腹隆藏巨瘤 單孔達文西手術不留疤
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離婚後才兌獎 法院判陸男需給前妻千萬
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蘋果財報優於預期 台積電同喜市值衝新高
趙藤雄：柯文哲可能被副市長和幕僚矇蔽
外國人溫哥華買房 徵15%房產轉讓稅
癮君子戒檳榔 仍應定期癌篩
蘋果財報優於預期 蘋概股漲
不斷電開會 朝野立委備面膜咖啡打氣
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龍應台籲港青：痛苦不滿放在大背景下看
民調：川普領先希拉蕊2個百分點
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全球氣溫失控劇升 科學家示警
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國道車禍 貨車翻覆受困駕駛送醫無礙
夏季水喝太少 男結石塞尿管排血尿
蘋果財測露疲態 法人看好鴻海Q3沒在怕
防制人口販運 副總統：台灣是世界模範
磋商大巨蛋 趙藤雄透露逾10人銜命前來
效力70年美空軍史第一人 二戰老兵將退
瑞昱第二季獲利佳 股價飆至近2年新高
庫克看旺新iPhone銷量 看好人工智慧
部分地區紫外線危險 注意防曬
教育部推美感教育 地方叫窮只有自然美
7月消費者信心指數彈升 終止連4跌
女登山客迷途 1天1夜獲救
毒鴛鴦販毒被逮 竟求警先讓登記結婚
當年醫院擺烏龍 家長抱錯嬰3年後發現
宏達電VR護身 點火再衝百元關
推特財報慘 盤後股價重摔9%
助初學者上手 智慧釀酒瓶盼募資250萬
電業法說明會超火爆 台電工會抗議聲不斷
大巨蛋誰來喬？ 趙藤雄：至少十位
全面免試 規劃金門澎湖先行試辦
英脫歐公投大震盪？ MSCI反彈近6%
100G成電信主流 法人看好明泰眾達科納
童振源發言惹議 林全：難免言多必失
國道火燒意外 最後一名陸客遺體火化
卡特和陸專家袁隆平 獲首屆呂志和獎
世銀上調今年油價預測 每桶43美元
大巨蛋公安 趙藤雄願見柯文哲講清楚
金融科技挑戰大 資誠：49%金融業曾遭駭
東協聲明避提南海仲裁 菲：非大陸勝利
鴻海投資效果浮現 傳夏普虧損可望大減
駐印度代表投書印媒 說明南海立場
一定時間沒用手機 過半數勞工會焦慮
記憶體市況下半年看好 類股同慶
今年30檔新基金 7成正報酬
北市勞動局籲立院人事部門做好內部管理
南投查獲私劣菸酒 依法銷毀
洪秀柱狀告 周玉蔻胡忠信不起訴
蘋果財報 大中華區下滑逾3成
查不當黨產 林全：趕快做好準備工作
路邊野菇別亂採 父子食毒菇狂嘔不止
資金行情未歇 電子領軍盤勢偏多
標檢局公布防褥瘡墊標準 因應長照需求
女性對素人 希拉蕊對川普創歷史紀錄
Cepal:巴拿馬今年經濟成長不超過6%
趙藤雄要與柯文哲公開會面 北市：可討論
甘肅鼓勵大學生進藏服役 獎勵金5萬
台贈款助中美洲農牧保健計畫
諾魯大使呈遞到任國書 蔡總統盼深化邦誼
康友-KY搶攻東協 在印尼合資設廠
不斷電表決 親民黨團副主任臉書號召散會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
遭酒駕撞傷交警 薇閣中學寫卡片鼓勵
經濟指標先看台股 央大看好下半年
尿變啤酒啥滋味 比利時科學家新發明
南韓：金正恩耗資射彈 足供全民2月糧
罹難理賠 導遊家屬盼減少金額落差
受刑人照顧流浪動物 洛杉磯郡長有想法
趙藤雄疑柯文哲被矇蔽 爆巨蛋幕後協商
登彭佳嶼失蹤6天 王武郎遺體尋獲
廁所不標男女標凹凸 常州業者創意惹議
印度鐵娘子 8月投入選舉
廣東率先立法保護8種藥材
未來有望變超人 多數美國人愁勝於喜
澎湖金門機場 遠傳建置4.5G飆速
陸國企上半年營收逾百兆 煤炭轉虧為盈
員工竊商業機密赴陸設廠 侵權26億
新台幣午盤 升4.7分
腹腔長膿腸沾黏 靠微創手術保命
台銀彩色銀幣向情人招手 19種文字說愛
廣東上半年GDP 增7.4%
傳林德福吊點滴 證實虛驚一場
南海爭議 馬英九：仲裁判決有瑕疵
乘遊艇入菲海 5台人無旅行文件被扣
誤把毒草當藥草 飲用後中毒出現幻覺
鐵飯碗機會來了 國營事業招考逾8百人
原住民族日 原民憑證入奧萬大只要10元
牴觸戶斬雞頭護家園 高市府：徵收合法
華為Vodafone加速5G合作 室外測試完成
智慧釀酒瓶首日募資破百萬 台創客出頭天
趙藤雄指柯文哲遭矇蔽 林洲民不予置評
力成強攻4年半高點 股價直逼漲停
香港城大：江宜樺獲聘教授 7月上任
吳秉叡表決大喊美女 好多女立委抬頭
中華郵政持有台股1500億 還要加碼
頂新二審開庭 越南3證人未出庭
柯林頓為妻站台：票投真實的希拉蕊
早午餐商機大 星巴克推新組合迎戰
桃莉們老當益壯 複製羊也能活得很好
馬英九投書：南海仲裁結果 台灣人氣憤
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電力問題怎麼管？能源局盼新法比照NCC
三維掃描器系統 新加坡領軍服靴快狠準
彭佳嶼生態考察失蹤 王武郎遺體尋獲
十二年國教全面免試 金門澎湖說OK
守護毛小孩不分藍綠 立委共推公益歌曲
花敬群為不當發言致歉 葉俊榮：支持
學生團保終於沒流標 由三商美邦承保
小客車對撞駕駛卡車內 1命危2傷
泰國政府宣布杜絕乞丐
親民黨團率先撤案 籲藍綠適可而止
神腦離島首家維修中心 進駐澎湖
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布袋高跟鞋教堂吸人潮 喵星人降臨
外媒：殲20匿蹤戰機接近服役
澳男新台幣1580元 抽中海島度假村產權
王武郎雙腳走讀台灣 魂歸彭佳嶼
謝金河：上海房市價高嚇人 台灣已凍僵
台股收盤 漲38.60點
警員女友住處墜樓身亡 檢勘驗釐案情
國際網界博覽會 高市大放異彩
台股收漲38.60點 成交量945億
日安養院濫殺案 凶刀至少5把
北市府：柯文哲與歐付寶董事長無私交
捐贈3輛復康巴士 生技公司嘉惠偏鄉
安倍：新經濟對策規模逾28兆日圓
8月台指期漲11點
聖露西亞16位學生榮獲台灣獎學金
8月電子期漲金融期跌
立院表決大戰有感 李俊俋寫58秒人生
陳永清接掌味全 盼帶進獨立超然精神
日銀再不出手 日圓恐激升
台灣財管規模49兆 政府總預算25倍
弘光國際志工隊 赴柬偏鄉助學童
台股續漲 蘋概股有望接棒
友達Q2本業賺錢 每股小虧0.06元
安養院血案 日警搜索凶嫌住家
疑太熱 自來水廠太陽能板起火燃燒
九族文化村慶30歲 招待弱勢兒免費玩
南海仲裁 馬英九：判決瑕疵衍生問題
看護性侵病患 判刑3年2個月
立院：議事人員排妥輪班 憂表決器過熱
檸檬上半年出口倍增 農委會靠這招致勝
謝金河：7成證券業上半年虧 6成員工22K
公告地價調高 非自用住宅地價稅恐暴增
安倍推28兆日圓刺激方案 日股收紅
台北高溫 老虎泡水吃冰消暑
三大法人買超台股103.49億元
國一生喪父 與祖父相依為命待援
文創類股新兵友松娛樂 8╱5上興櫃
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立院表決大戰累人 蘇嘉全：務農出身還好
洪秀柱：財產可被掠奪 理想不會被剝奪
追國民黨占租用 高市府積極
解僵局 蘇嘉全:不放棄溝通盼多釋善意
盜伐集團肆虐北橫 25山老鼠落網
災害防救 林全勉中央地方合作發揮綜效
嘉大突破醬油製程 發表國際期刊
法官判決 中華民國國旗掛回中華總會館
金門查獲近年最大職業賭場
加強對南韓統戰 北韓心戰傳單流入漢江
服務業參與式預算 節電減碳省銀子
梅莉史翠普展女力 全代會壓軸挺希拉蕊
蟒蛇偷吃雞 被捕時肚內已吞2隻
南亞科Q2淨利大減 本業業外欠佳
矽品上半年每股賺1.42元
台中新田登山步道修繕 30日封閉
豔陽天要小心 防中暑有撇步
友達：面板跟今年夏天一樣熱 供不應求
中共建黨95周年 首次打形象廣告
北水處：自來水廠火災不影響水質
占用市有地 國民黨高市黨部：該還就還
因應黨產條例 國民黨：該訴訟就訴訟
自來水園區太陽能板燃燒 火勢撲滅
美光併華亞科 南亞科下半年說進度
水災期間收借道費 武漢2大學罰逾千萬
川普希拉蕊角逐白宮 多元價值之爭
環保署確認通過杉原棕櫚海岸開發案
印尼內閣改組 國安經濟領域重洗牌
經濟緩升 6月景氣燈號續亮黃藍燈
玉山主峰步道提前搶修完成 28日開放
新加坡赴台求學 駐星代表處頒獎學金
不當發言道歉 賴清德：花敬群有道德勇氣
婦團攜HBO 從電影座談會探討性騷擾防治
熱翻了 尖峰用電創歷史新高
田溝內出現鱷魚 中市府調查來源
新台幣升3.8分 收32.068元
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女友遭調戲 小弟殺老大判20年定讞
陸女赴越護照被寫髒話 陸：憤慨譴責
男載2女夜遊外木山 回程遭攔被砍
總統令：廢止中華民國紅十字會法
矽品第3季業績 法人看好維持成長
CNN世界最酷百貨 誠品松菸上榜
銷售過期海產遭查獲 獲利逾700萬
日推28兆日圓刺激計畫 重點料下週公布
熱到快烤焦 用電量飆破歷史新高
立院表決大戰 蔡總統慰勉立委辛勞
越南出席東協外長會等會議
國民黨：已向國防部申請登太平島
表決不斷電 蔡其昌點眼藥水讓眼回神
選川普或希拉蕊 美國選民都糾結
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亞桑傑：將公布更多美總統大選相關文件
景氣緩步回溫 部分經濟數據轉好
台電工會抗議電業法修法 李世光回應了
監委巡察高雄市 關切治水防洪計畫
立委不斷電表決 醫師提醒別吃甜食
棄元配娶嫩妻 陸73歲老翁被掃地出門
鄭文燦提亞洲矽谷 國發會允全力發展
陸男平均身高172 百年長11公分
烈火悍將真實版 賊竊美銀行上億栽了
高雄又爆黑心海鮮 搜出過期8年草蝦
陸殲15戰機降落失敗 飛行員喪命
國道火燒車後 消防安全也成環評重點
太陽能板疑自燃 能源局要找原因
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
CNN盤點全球最酷百貨 松菸誠品上榜
(奚鳥)籠中元祭 6大主題花車遊行
交長盼給客運彈性 勞動部仍堅持先補人
台灣大第2季EPS達1.51元 超標財測
身障里長全國績優 涂醒哲贈聚寶瓶
美媒：習近平外交連串失敗 極為可觀
兩度見證女性歷史 102歲人瑞挺希拉蕊
太陽能板燃燒 業者：天熱自燃可能性低
黨產條例 國民黨中常委：利空出盡
資安處將成立 政委：首要工作推資安法
新北國中小周邊巷道速限30 護學童安全
金門警方破獲職業賭場 驚見點鈔機
徐國堯免職案敗訴將上訴 打火兄弟聲援
文學國樂 小巨人絲竹樂團突破禁錮之翼
疑久病厭世 苗縣母子服農藥身亡
台灣美食展 嘉義盼展現農業升級成果
腳印寬1.2米 巨型恐龍足跡玻利維亞現蹤
愛滋藥物副作用多 15%患者丟工作或降職
聯電Q2獲利季增11倍 每股賺0.21元
恐攻頻傳 法國學者：助長極右派聲勢
國際劇場藝術節 全台遍地開花
川普vs希拉蕊 超級比一比
亦恩盃國際辯論賽 政大敗部復活奪冠
航警X光儀弊案 航警局：涉案儀器未漏查
樂視擬買Vizio 瑞軒1.6億美元入袋
外資湧入 新台幣匯價連2升
台電工會嗆罷工 能源局：持續溝通
7中小企業開出79億芭樂票 檢方偵辦中
敘利亞庫德族城市大爆炸 死傷達180人
禽流感近2週無疫情 防檢局：秋冬盼維持
照顧偏鄉學校 教育部推振興條例
台南永康再生水 科技大廠響應使用
高中以下學保敲定 三商壽續保
台新愛的力量 新增文創社企獎項
老婦搭公車昏厥 司機CPR救回
買方想殺價 東森電視買賣喊卡
外資愛台灣 淨匯入創新高
景氣漸回溫 就怕國際利空來攪局
振興台股量能 最快8月鬆綁保險業買股
新北闖紅燈事故多 搶快易釀禍
徐國堯敗訴 高市消防局：尊重司法判決
專法遭廢 紅十字會：無限沉痛遺憾
發現困頓家庭 警專生集資送愛
陸股挫 港股收小紅
立院預算表決大戰 立委吃冰捶背
中市公車追撞 8人受傷送醫
陸學者：兩岸可藉一帶一路合作
逃逸女外勞毒癮發作 衛生棉藏毒遭識破
林全見美商會 盼台灣投資環境接軌國際
真理大學台南校區十字橋 挑戰金氏紀錄
莊國榮任教部計畫主持人 藍委批黑箱
上海兩岸青創大賽 決賽結合雙城論壇
混種狗乏人問津 純種狗一天認養光
中高齡就業 雇主提硬體解決與技能設計
紅米Pro北京亮相 台灣暫買不到
桃竹竹苗治理 促公平健保資源4議題
北市進出口公會澎湖勞軍 軍民同歡
陸發布訊息化戰略綱要 圖加強管控媒體
花蓮市長補選 總統要林佳龍鄭文燦幫忙
立院不斷電表決 議事人員送台大急診
小燈泡案凶手 提停止審理遭駁
法教堂遭恐攻 教廷避免落入宗教對峙
曾涉違反人權 印尼新任國安首長惹議
北京法院啟用百姓評理團 參審家庭案件
小米推新筆電 帶旺台灣供應鏈
表決大戰議事人員暈倒 朝野立委爆口角
苗警緝毒查到槍 附狙擊鏡殺傷力強
新唐第2季每股賺1.25元 增逾2倍
持續4年週吃4次泡麵 18歲男得胃癌
立院表決議事人員昏倒 綠委臉書批藍委
立院不斷電表決 議事人員輪班上陣
北市立院土地換瓶蓋工廠 議員批藐視議會
立院不斷電議事人員送醫 朝野互爆口角
防範網路勒贖 專家提3不3要
金貿獎表揚績優廠商 貿協將當後援
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王武郎命喪彭佳嶼 遺體運抵八斗子
民主黨電郵外洩 歐巴馬不排除俄助川普
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美指入侵電郵助川普 俄：夢到的情節
陸商務部：將逐步增加對非援助規模
表決暫歇 吳秉叡：請國民黨放過台灣
房地合一上路 上半年稅收不如預期
歐巴馬力推TPP 兩大黨全代會不買帳
樂視併Vizio 陸液晶電視出貨直逼韓廠
未爆彈現蹤鳳山溪畔 軍方初判二戰軍火
能源基金繳交比例 再生能源可望下調
群創響應環保 使用永康回收再生水
乘著彗星長眠太空 永別了菲萊
中強光電第2季每股稅後盈餘0.54元
蘇嘉全探視議事人員 盼朝野平和協商
敘利亞爆炸至少48死 IS宣稱犯案
群創獲貿協頒發拓銷市場貢獻獎
習近平首度視察解放軍陸軍機關
子宮頸癌疫苗出現副作用 日女集體提告
今彩539 頭獎無人中
是否揭露恐攻犯姓名照片 法媒各有做法
大福彩頭獎槓龜
印度省長：中共解放軍又入侵印度領土
奈及利亞叛軍再炸國營天然氣管道
暗殺雷根未遂 他35年後走出精神病院
痛批川普 歐巴馬火力全開
宣讀員暈倒 林德福：蘇嘉全是血汗院長
全球最酷百貨 CNN點名台北松菸誠品
如何面對民眾拍攝 陸百萬警察培訓
梅伊：對英國與歐盟關係抱持開放態度
脫北者入境香港 投奔南韓領事館
男疑輕生跳海 澎湖岸巡及時救援
宣讀員暈倒 國民黨立委赴台大探望
俄否認 駭電郵以介入美國大選
法航空服員罷工首日 13%航班取消
若朝野不願協商 親民黨團將提散會動議
蘋果大漲推升 美股開盤後走高
東京選首長 石原罵小池是老女人化濃妝
資誠X簡又新 談量化企業社會影響力、社會投資報酬率
立院不斷電表決第３天 院長蘇嘉全怒指「糟蹋」
法教堂恐攻案 各國媒體頭條報導
貓狗看得到Pokemon 寵物第六感傳言再添一筆
刺胳針：每日應運動一小時 抵消久坐傷害
《藝數狂潮》映後開放論壇 探討全球科藝新趨向
南德爆炸虛驚 中東難民信任度急凍
法教堂恐攻案 第二嫌犯的身分確認
旅行中常見的錯誤！不要說你沒做過！
Extra「重拾笑容行動」 偏鄉孩童找回笑容
歡慶父親節 8/6與天王畫家郭東榮藝起創作
維多麗亞酒店168 讓老爸一路發
時尚簡約月餅禮盒 古華中秋禮盒超吸睛
「臺灣文化節」 臺加文化實踐新視野
木星紅斑解密 謎樣高溫獲得解答
照顧弱勢族群 新光人壽提供微型保障
世大運贊助倒數 3/4仍須企業贊助
高溫熱效應！ 用電再飆新紀錄
捷運隨機砍人 郭彥君遭判12年確定
〈時評〉勿讓黨產條例變成高牆
鐵路警察局、基隆市警察局局長、及保安警察長等重要警職人事案
期交所美元兌人民幣匯率期貨暨選擇權 最後結算價指標調整
咖啡杯危機！ 不能回收英每年丟棄25億個
和解的開始 蔡總統8/1向原民道歉
運動大觀園--高爾夫
蔡總統：南向政策和中國市場一樣重要
芬蘭獨立一百年生日禮？挪威總理考慮贈座山
德小鎮爆炸非炸彈 無攻擊和人員受傷
閒下來就出包 柯林頓能當好第一先生嗎
抓寶抓進原爆紀念公園 廣島官員火大
法總統邀見宗教領袖 防止恐攻分化
東京選首長 一候選人再傳桃花醜聞
林洲民：趙藤雄被太多同事矇蔽
趙藤雄：國內外廠商曾找他洽談接手
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐盟最高 法國人上繳210天薪資
曾為川普造勢演出 兒童團體揚言提告
美Fed維持利率不變 指近期經濟風險降低
企業獲利良好 歐洲股市上揚
非裔青年拘押猝死 美檢方放棄控訴警察
川普籲俄駭客找出希拉蕊3萬消失電郵
土耳其令149名將領解職 關閉多家媒體
聯準會維持利率不變 美股多持平或下跌
苗栗銅鑼民宅火警 發現2具焦屍
美石油存量意外增加 油價跌3個月低點
隨時隨地恐攻 達伊沙從內部分裂法國
不受英脫歐影響 麥當勞將再招5千員工
美網購客服電話 講最久近11小時
割喉法神父 2凶手宣誓效忠IS
阿拉斯加漁船故障進水 船員全數獲救
苗栗銅鑼民宅火警 發現2具焦屍
苗栗民宅火警 1小時奪3命
臉書第2季獲利激增186% 股價揚
男深夜闖越軌道 遭自強號撞身亡
美Fed暫不升息 台股高檔難免震盪
地方產業創新研發 最高可獲百萬補助
想要漂亮胸型 快學十字穴位按摩
里約奧運搶案頻傳 遊客應提高警覺
消費者報導：15營養補充劑恐危害健康
10週魔鬼訓練 嘉市救災添高手
LINE推iOS 6.5.0版 可收發GIF動圖
金門嬌嬌女長大了 北京學舞回鄉育幼苗
取代廬山溫泉 埔里福興溫泉區8月招標
越南孕婦拒絕癌療護胎兒
百貨50週年慶 高通通做公益
反覆流鼻血 竟是鼻腔息肉包藏惡癌
談大巨蛋案 鄧家基和趙藤雄下午見面
大熱天出車禍 熱心民眾撐傘護傷者
民主共和搭擋就定位 美總統大選將開打
到東港農會超市 別忘抬頭欣賞老照片
台股開盤跌 2.91點
消化性潰瘍纏身 中醫助婦緩解不適
新台幣開盤升破32元 升7.6分
聯電展望不如預期 股價開低
避免久坐早逝風險 每日需運動1小時
蘇嘉全：超越合理議事干擾是糟蹋立法院
旗艦機熱銷 三星Q2獲利亮麗
鄧家基：下午和趙藤雄見面 會後對外說明
朝野協商若無共識 親民黨團擬提散會
嘉義田園市集 30日古早童玩體驗
還不動嗎 你的懶1年讓世界少掉2兆台幣
青少年願升學比率降 逾半只想念到大專
打破朝野僵局 王金平：無能為力
美證實：美籍港政論雜誌創辦人遭陸監禁
課審會學生代表 預計今天選出
川普發言風波 再扯希拉蕊電郵
羅賽芙：巴西經濟改善 非代理政府之功
柯建銘：朝野協商增加議事效率且尊重小黨
下週汽柴油擬雙降4角 柴油恐破20元
趙錫成趙小蘭父女同獲輔大肯定
友達早盤大漲5.5% 旺季像天氣一樣熱
華裔參政新紀元 孟昭文民主黨大會站台
罹糖尿病照喝爆甜紅茶 妙齡姊妹花險瞎
太陽能產品價格破底 集邦：9月難回溫
王金平：預算協商是平時就要做的工作
暴風吹毀泥土屋 也吹掉阿美族祖先智慧
下午和趙藤雄會面 鄧家基：盼有奇蹟
太陽好曬 8縣市紫外線達危險級
四面埋伏 詐欺車手警察眼前取款
北市查汽車旅館 要求公開加人加床資訊
南亞科法說行情失靈 股價挫逾2%
鄧家基：和遠雄談判第三方 非市府代表
華碩董事提前改選 徐世昌進入董事會
印度伊斯蘭大學台教中心 開3種華語課
定期定額溫度指數回溫 多重資產獲青睞
樂視收購Vizio 瑞軒聞訊大漲6%
花蓮有機農 擴展雜糧種百公頃
南韓西部海域增設人工魚礁 防非法捕撈
立法院朝野協商暫無共識 下午繼續
墾丁珊瑚白化 17年來最嚴重
好好先生拜登 批川普火力全開
北部高溫恐達37度 民眾注意防曬
放暑假 北市延慧書庫二手書加碼送
鼻子挖到寶 發現超級病菌剋星
台北電腦應用展 電競節等玩家挑戰
富邦再傳買義大犀牛 發信問球隊新名
鍥而不捨 高雄警赴桃園逮詐騙成員
台股9000點高檔震盪 紡織面板秀魅力
35老人出食譜書 2000歲藝手好菜
雙城論壇邀姚明 鄧家基：市長樂觀其成
華碩施崇棠宣布交棒 徐世昌2年完成接班
專利申請連13季衰退 上半年僅設計類成長
美大選 川普成箭靶 拜登：你被炒魷魚了
讀這些科系 認為所學有助工作不到6成
躲圍捕朝警開槍 通緝犯罪加一等
中華民國願與巴拿馬加強漁業合作
綁架老闆撕票 司機謝源信無期徒刑確定
大陸加強監管銀行理財 擬限制投資股市
救護車民車相撞 酒醉男亂入遭警帶回
一例一休 蔡總統親上火線喊話盼雙贏
海生館：控制人為破壞 改善珊瑚白化
北京確診第3例H7N9禽流感病例
耕興下半年樂觀 業績可望逐季揚
倉庫起火火勢猛 幸無人員受困
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
問題米不進G20 陸民怒：在百姓餐桌
中央氣象局 明天白天天氣預報
台援一鄉一特產計畫參加薩國陶藝展
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台日海洋對話延後 亞協：準備不及非跳票
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
湍流救援演練 北市消防局展現訓練成果
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
報考人數創新低 重症醫療拉警報
希拉蕊副手凱恩 剛柔並濟尋支持
南島文化節 8/6登場
投資型保單上半年腰斬 全年恐續衰退
嘉市城隍廟番薯糖 食譜書公開祕訣
木星高層氣溫之謎 解答可能是大紅斑
獨子命喪槍案 媽媽的演說哭翻美民主黨人
藍委齊聚推廣 苗栗公館紅棗讚
一例一休 蔡總統：沒有不能解決的問題
玉山金除權息 漲幅逾3%金控股居冠
先供給後管理 台中市建立機車停車秩序
最有梗打工徵文 工讀生扮鬼被K獲優選
台北超熱 高溫已破攝氏38度
亞太國會議員聯合會大會 立院組團參與
福衛五號何時升空 待美回覆再等兩週
厄瓜多國合會及留台校友會合辦年度盛會
國營預算如何解 林德福：先來溝通再說
劉德立款宴巴拿馬國會第一副議長
陳美鳳前男友張富驗資不實 判刑3個月
熬過艱辛訓練 北市救助隊女隊員結訓
課審會選學生代表 下午4時出爐
新台幣中午強升1.07角 暫收31.961元
美利達蒙古再拓銷售點 駐蒙古代表致賀
課綱制訂 北社：莊國榮再適合不過
華碩準接班人徐世昌 提2大產品願景
外資買超是去年 3倍 法人看好資金行情
少年借車找女友卻連環撞 賠慘了
豐原員警心肺檢查 近3成肺功能異常
蔡總統：深化兩岸產業合作 開拓新興市場
北市拚違建絕跡 挑高複層宅成灰色地帶
苗栗民宅火警釀3死 夫妻陳屍逃生窗下
歐巴馬全代會演說 挺希拉蕊入主白宮
常吃泡麵少蔬果 17歲男得腸癌
南海仲裁恐淪廢紙 美圍堵陸戰略露敗象
接見工總 總統：我的工作不是輪流討好誰
洪允典就職議員 金門本屆遞補第3位
陸客團火燒車 林全指示觀光業總體檢
無米樂主角煌明伯 因病過世
中日友好交流團體 被曝藏日本間諜
台灣電競節開跑 產業3大優勢拚壯大
海基會8月開董監事會 張天欽擬任副董
蔡總統：部分外籍勞工工作嚴重超時
駕車掉落中油碼頭水域 男送醫命危
今年首度 台北連2天破38度
電腦應用展 AR和VR帶你玩遊戲品美酒
台南火車站鄭成功銅像 被潑紅墨水
國道火燒車意外 最後陸客骨灰返鄉
彭博力挺希拉蕊：川普總統？饒了我吧
iPhone 7先預購再亮相？傳9月9日開跑
積欠賭債持槍搶中信銀 男起訴
河北前常委遭雙開 傳與周永康關係密切
回應公務員一封信 政院鬆綁管考系統
護士被詐騙急匯款 超商店員機警攔阻
印度公司創新發明 廢氣製造顏料
宜蘭羅東藝穗節 30日封街遊行
台股收盤漲 13.25點
歐巴馬助選人氣高 希拉蕊同台
總裁辜仲立賣牛肉麵 好味道讓台商掉淚
實驗室人造肉計畫 號稱不殺生也能吃雞
台股開低震盪拉尾盤 收漲13.25點
8月台指期漲 2點
颱風銀河掃過河內 至少1死5傷
AIT辦青年領袖營 台星印越大學生交流
8月電子期跌 金融期漲
外勞友善商店遭祝融 屋主3口喪命
健保降尿酸藥物 8月起放寬給付
基隆招考清潔隊員 月薪近4萬
新加坡台灣農產品節 彰縣推廣優質農產品
山東濟南前市長楊魯豫遭雙開
大台北燒燙燙 用電量恐再創新高
亞股拖累平盤遊走 外資回籠尾盤翻紅
亞太電信活用4G 與旅店業合推智慧服務
4企業進駐加工區獲准 投資4億增130職缺
議事人員累倒 國民黨：蘇嘉全難辭其咎
人民幣匯率中間價三連升 重回6.65
105年地方特考 招考1650人
管線安全辦公室被爆不專業 高市澄清
農運先驅林國華病逝 享壽81歲
政院：盼國營事業預算通過 擴公共支出
提升房地稅基 內政部財政部建檢討機制
脫北者藏身南韓駐港總領館 歷來第二次
慰安婦基金會開幕 南韓爆警民衝突
新唐審慎樂觀 估第3季需求不弱
三大法人買超台股84億元
宣導防制酒駕 柯文哲臉書秀兒時照
隱翅蟲長得像螞蟻 千萬不要打
掌握即時資訊 林全指示完善災害情資網
資本市場穩健 今年新掛牌上看70家
婦人公車棄190萬 6個月不領成司機所有
歐巴馬親自站台 力挺昔日對手希拉蕊
宸鴻Q2每股大虧7.28元 毛利率轉負
美人腿公主加持 新加坡台灣農產品吸睛
台灣大米萬里飄香 溫暖非洲貧戶寒冬
傳夏立言接貿協 梁國新：沒進一步消息
防登革熱總動員 南台攜手清除孳生源
日股收黑 投資人靜待日銀決策
工總盼脫困 總統：部分答案在各位身上
工總找總統建言 勞動部趁機籲重返協商
央廣：台聯引述錯誤報導 指控不符事實
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癲癇2年未發作 病友團體籲勿撤駕照
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吳容輝掌台酒 推明星產品攻海外
生態公園釣烏龜 當眾殺害吃官司
南韓海軍新型高速艇下水
重症醫報考創新低 衛福部：有持續努力
華邦30奈米第4季量產 有助明年獲利
英商駿懋銀行2017年底前 裁員3000人
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蕭萬長印記館揭牌 蕭萬長贈匾
專利申請 鴻海第2季重回龍頭
遭歹徒突襲北捷警員 回到工作崗位
行銷台灣 世大運餐廳設美食和烹飪區
最高檢主任檢察官蔡清祥 接任調查局長
法教堂割喉案第2凶手 19歲男早被鎖定
新台幣收31.955元 創近11個月新高
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高溫熱效應 用電又飆新紀錄
越南空姐偷運黃金被捕
不甩抗議 印尼堅持近日處決外籍毒犯
台灣微軟營銷總座 首度由日本人出任
最高檢主任檢察官蔡清祥 接任調查局長
英脫歐掀波 瑞銀：代罪羔羊經濟興起
基隆鎖管親子嘉年華 30日碧砂漁港登場
教育部簡化統合視導 改為座談會
宜蘭南澳鄉長罷免案成立 8/27投票
百餘警官大搬風 8/1調動
台郡迎旺季 下半年營運看俏
不菸不酒重養生 輕熟女竟罹大腸癌
陸國防部：與俄聯合軍演 9月南海舉行
大陸少數民族赫哲族 文化傳承面臨挑戰
獨輪車挑戰合歡山 飛行少年要圓夢
華宇攜手新加坡商 腫瘤試劑進軍東協
桃園環檢警結盟查緝 6業者違法遭告發
小琉球旅遊 男子落海亡
大台北地區 計程車運價對照表將停用
審計部報告：104年度中央政府債務逾5兆
國營事業預算 朝野協商休息不表決
惡火奪3命僅存兄妹 縣府慰問家屬
逾3成營收繳稅 萬豪董座喊壓力好大
京元電Q2獲利單季新高 上半年獲利衝高
陸安監總局：2015重大災害死傷嚴重
南韓發現大批金正日徽章 要查來源
精品家具進駐 台中富豪青睞
醫師救回換肝寶貝 菲國母子喜獲重生
宜蘭推行動條碼布條 為走失者找回家路
房屋稅引民怨 財政內政部建立檢討機制
陸國防部：共軍赴非洲維和2.7萬人
山林水暫定9月掛牌上市 搶攻兩岸商機
麗清送件申請上市 拚明年首季上市
豐田銷量落後福斯 霸主地位岌岌可危
古籍數位化疑遭侵權 國圖：已委託律師
3大產品線成長 旺宏第3季可望轉盈
佳音電台講座 黃夏成談自學時代
美聯準會例會後 港股收跌
醫師妙手 不孕護士先後產下5娃
王俠軍突破瓷土限制 新作再於北京展出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
空軍採購救護直升機 驗收未依規範飛測
中華電第2季每股賺 1.43元
台美合作古籍涉侵權 柯志恩：恐成笑柄
素食自助餐業者 獲亞洲名廚金牌
台苯澄清非黨營事業 將保留法律追訴權
趁百貨公司打烊偷金飾 得手贓物卻蒸發
尼伯特捐款 台東縣府：管理委員會運用
希拉蕊副手凱恩強轟川普：他壓根不可信
麻辣教授代言憨兒月餅 送愛到部落
台夢幻市集印尼登場 美食美妝拼商機
美Pokemon Go玩家在熱點遭搶 掏槍回擊
徐耀昌自費赴陸行銷苗栗 邀台商返鄉
飛機延誤 英國受困乘客大鬧揍德國警察
大腸癌發生率稱王 篩檢獲贈禮券
書香加菜香 誠品台中新店邀主廚展手藝
靈鷲山大法會登場 為災難往生者祝禱
百歲人瑞助獨老 方阿嬤再當拍賣官
港寶可夢玩家傾巢而出 廣場大媽也投降
法鼓山2016年關懷生命獎獲獎名單出爐
全聯中元檔期喊衝 業績拚120億
中小企業新增放款 上半年腰斬
北市府：趙藤雄接受北市府公安基準
北市進出口公會赴澎勞軍 參觀體驗戰車
連日酷熱 北市啟動熱浪預警通報機制
擺脫肥胖疾病 減重手術幫忙
海基會董座 陸委會：確定後對外說明
亞幣勁揚 新台幣連3升創近1年新高
全國火舞大賽 30日雲林登場
公司門口掃地 保全遭酒駕車撞死
立院29日表決預算 未及三讀將待下會期
網約計程車在大陸合法了 規範出爐
6月刷卡再創新高 突破2600億元
赴立院勞檢 北市：聘用人員不適用勞基法
蔡總統與綠委便當會 一例一休需多溝通
中信銀廈門分行開業 搶進福建自貿區
蘋果不甜？宸鴻第 2季意外大虧
課審會大會學生代表 2人是反課綱核心
父親節蛋糕有巧思 特殊造型又可DIY
旅客跳上餐車加打人 靛藍航空被迫改降
課審會選學生代表 高中生盼柔性課綱
綠批提案不協商 藍委：看緊人民荷包
陸駐日使館 指責日美炒作介入南海問題
傳脫北者投奔南韓駐香港總領事館
海龜誤食魚鉤 及時取出救命
國銀陸分行踩雷 6月慘虧9.3億元
李翔宙：軍人年金應單獨處理
安心吃 傳統市場豬肉也有身份證
坐著看電視傷身 運動1小時也沒用
渡船頭吟唱古詩 雙溪風情輕旅行
陸國防部重申 堅持反對美韓THAAD
趙藤雄要求與柯文哲談巨蛋 北市同意安排
熟男吃壯陽藥仍不舉 體外震波重振雄風
駐蒙古代表探視參加國際大露營台灣童軍
大巨蛋公安 北市遠雄同意公正第三方審
凱基證簽MOU 韓國客戶可來台下單
華新科上半年獲利倍增 歷年同期最高
審計部：各級政府潛藏負債17兆 勞保最高
台灣主辦WCIT 力邀蘋果臉書大咖來台
臉書讓全聯更發威 年營收挑戰900億
離島交通困境 林揆允赴馬祖實地了解
審計部104年決算報告 苗縣財政依然艱鉅
一日男在陸被拘留 日高官否認間諜嫌疑
談兩岸經貿 梁國新：天邊似乎有朵烏雲
大巨蛋爭議露曙光 公安標準回歸專業
陸委會諮委會議 建議開展兩岸二軌對話
培德工家音樂科停辦 蔡適應協調
北韓軍人在陸持槍搶劫 2人被捕3人在逃
芭樂盛產 他卻沒有豐收的喜悅
遊馬來西亞染登革熱 到東南亞要小心
方濟各訪問波蘭修道院 踩空跌倒
OPS員工傳過勞 高市已罰6萬
China Joy盛會 智冠分享台客文化
見城計畫過了 27億為高雄古蹟譜新曲
智冠5大IP攻陸 權利金收入可期
協商達共識 蘇嘉全感謝朝野各黨團
課審會學生代表選出 教部盼8月底啟動
周杰倫英雄聯盟J戰隊 電競節現身
課審會投票 選出22名學生代表
國泰房地產指數 第2季價跌量穩
樂陞首款VR遊戲 年底前全球上架
今彩539開獎
北韓軍人結夥持槍闖大陸搶劫 多人受傷
遠傳上半年EPS達1.84元 超越財測
威力彩開獎
麥格塞塞獎 印度得主倡議根除人工掏糞
指考分發 登記人數首低於招生名額
共同社：蘇嘉全8月初將率團訪問日本
韓設支援慰安婦財團 日將出資10億日圓
幫廠商找最佳舞台 貿協要推輔助平台
農委會星國辦產品節 打通路搶攻東協
大陸超死忠球迷 比賽加油喊到氣胸
暖里長廖特青發早餐券 弱勢足甘心
薛健平升任信義房屋副董事長
梅克爾反對改變立場 依舊歡迎難民
酒駕累犯 林全指示研議勒戒費用自付
林萬億：軍人年金改革 先由國防部考量
美找到茲卡抗體 疫苗研發邁出重大一步
大陸與香港通報機制 舉行第二輪磋商
SONY鋰電池事業 擬賣給村田製作所
希拉蕊須與川普做出區別 贏回選民的心
北市萬華疑似鳥園火警 消防隊搶救
今彩539 頭獎無人中
威力彩頭獎槓龜
高雄見城興濱計畫 文化部先認前4年經費
哈利波特拍攝地英松木片廠 傳138億出售
李登輝將訪石垣 蘇嘉全率團訪東京
暴力攻擊頻傳 梅克爾不改難民政策
四川高溫 養殖場1.5萬公斤魚被熱死
希拉蕊不畏譏讒 逐鹿白宮野心勃勃
星國際管樂節比賽 南陽國小獲金牌冠軍
東協區域論壇主席聲明 未提南海仲裁
海外華文教師研習會於阿根廷首都舉行
民主黨全代會 女神卡卡受邀表演
35年前暗殺雷根 如今頭髮灰白獲准出院
「粥多僧少」指考分發人數首低於招生名額
第2季GDP成長0.69% 連3季負成長首轉正
移民署長懸缺兩個多月 副署長何榮村接任
韓國本地人周末哪去？你知道統營市嗎？
跨足食品業 中化裕民首推綿羊奶粉
舒緩內湖交通壅塞 29日首辦計程車共乘服務
國道火燒車意外重大發現 確認駕駛酒駕
度假打工協議8/8生效 法協首次與台青年交流
Ford與鋼鐵人將打破迷思
中華電信公布2016年第二季營運成果
深耕在地近20年 台北富邦銀行豐原分行 亮麗改裝新開幕！
無視國際反對 印尼處決4毒販
用手機打擊國際人口販運 大家鬥陣拍照
誰說女性軟弱 希拉蕊：母親是世上最偉大的領導者
神秘犯罪溫床？ 通訊軟體Telegram惹議
教宗方濟各：請對難民移民展現「憐憫之心」
最適合愛書人的十大城市—台北高居第二
總預算籌編 明年軍公教無調薪空間
哈利波特第8集終出爐 31日全球盛大發行
駐巴大使劉德立 感謝巴移民局長協助英翔專案
〈時評〉五十元總統便當的受害者
希拉蕊的白西裝：與女性主義的關鍵連結
籲俄找希拉蕊電郵 川普：只是挖苦話
台灣女遊客在緬甸遭搶 手腳都受傷
WMO：聖嬰消退 恐將有反聖嬰現象
全球和平聯盟力推國際國會議員和平協會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
市場觀望風向 歐股同步下跌
美西夜空神秘白光 疑陸火箭重返大氣層
西班牙代總理受命組政府 恐仍可能失敗
臉書獲利大增 美股漲多跌少
油價持續走弱 接近3個月來低點
亞馬遜執行長超越股王 成世界第3富豪
國際青年合唱 台灣男高音獻美聲
恐攻後要團結 法穆斯林團體籲參加彌撒
希拉蕊全代會將登場 雀兒喜成嬌點
亞馬遜飛上雲端 Q2獲利躍增8倍
希拉蕊將接受提名 美驢象大戰起跑
Alphabet第2季獲利年增43% 股價勁揚
亞馬遜帳號遭駭 德州婦人不堪其擾
髮型師自創品牌潤髮乳 遭FDA調查
申請外國人在台工作 看參考手冊不出錯
花蓮壽豐慢遊 探索地方之美
竹市國際地景藝術節 跨國藝術家秀巧思
全美最沉迷精靈寶可夢城市：聖安東尼奧
台中后里花博場地 蔡總統將視察
台灣植牙科技進軍大陸 首站落腳東莞
日6月消費者物價跌0.5% 連4月下滑
全民作伙來造林 新北提供免費苗木
景氣回溫 第2季經濟成長率0.69%
熱錢尚未退潮 台股短線還有高點可期
解決內湖交通 計程車接駁上路
台股開盤跌10.27點
新台幣開盤 貶2.5分
東森電視買賣協議喊卡 買家：仍有興趣
川普籲共和黨人 勿收看民主黨大會活動
川普入主白宮 歐布萊特：不會發生
越南南海研討會 籲陸遵守仲裁結果
移民署長 何榮村接任
不是流星雨 是大陸火箭劃過美國夜空
GDP連3負後轉正 景氣緩步回溫
iPhone 7耳機轉接器曝光？傳出長這樣
別急著加油 下週汽柴油恐降5至6角
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違法登山 成員受傷要求直升機救援
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移民署長空缺 何榮村接任
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休兵1天 立院續演表決大戰
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世界老虎日 柯文哲拇指塗鴉喊愛老虎呦
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金門岸巡查獲大陸香菇
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營業員理專化 獨立券商金鼎證拚了
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製造業景氣燈號連15藍 史上最慘
11縣市紫外線達危險級 注意防曬
大陸萬達2.8億美元併購時光網
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華邦旺宏法說後 股價表現不同調
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台股回檔量縮 力守9千點
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日皇是否生前退位 傳8月上旬表心境
東陽全年業績法人看好 股價登6年來高點
美神經科學權威 到台北演說遭公車撞死
自製工地防音 可降低5至10分貝音量
聯大秘書長遴選政治角力 透明更要民主
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日本下週內閣改組 加速推動安倍經濟學
全年製造業景氣好憂鬱 台經院降為藍燈
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國營事業說明預算 藍委盼態度要公平
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
新北兒童藝術節 虎克船長邀你當小飛俠
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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謝金河：房地萬萬稅 買房恐自找麻煩
希拉蕊賓州民調領先9% 搖擺州仍關鍵
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氣溫估降1度 週五用電再創高機會不大
美學者來台車禍亡 北醫大感惋惜
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大立光目標價飆升至4500元
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知名美籍教授車禍身亡 警：疑路況不熟
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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河南商丘空氣防治戰 飯店饅頭店全停業
毛澤東孫女婿公司 成蘇富比最大股東
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高志尚詹宏志駱怡君 新任ABAC代表
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民調：政黨傾向度 時力緊逼國民黨
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總統府：任何民調都參考 回應國民期待
瑞典人性不性福 政府要知道
計程車司機疑酒駕 撞死2自行車騎士
成龍濕地復育有成 4凌波仙子現蹤
2歲男童被父遺忘在車中 疑熱死
高雄氣爆募款 紅十字會：執行率百分百
習近平戒菸 陳馮富珍讚大陸菸民的榜樣
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迎父親節及情人節 龍蝦大餐優惠搶客
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