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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
女同志做人工受孕 法政府立場傾向開放
十二年國教免試特招 今同步放榜
調查：巴西原住民文化多元豐富
院士會議第二天 直選院長提案將討論
對決川普 民調：希拉蕊僅領先5%
調查：半數巴西男性曾劈腿
竹市幸福宜居網 房屋買賣不用愁
台股接漲亮點 6月財報優等生
脫歐公投後首發聲 英女王籲保持冷靜
安寧緩和醫療 生命終點新詮釋
呂秀蓮訪墨西哥 受僑胞熱烈歡迎
食物又漲價 6月CPI年增0.9%
醫師：國人三高控制率低於三成
大白鯊狂嗑70個熱狗 榮登美大胃王
太陽好曬 各地紫外線偏高
歐盟如果瓦解 比利時人擔心到不敢想
盛夏親子玩貢寮 超值山海樂
暑假宅娛樂正夯 台灣之星預付卡陪你玩
長江水位達警戒線 數千人24小時巡堤
瑞昱6月業績不給力 第2季仍衝新高
連續高溫 避免熱傷害有撇步
傳伊斯蘭國獲重金利誘 圖攻擊伊朗
台股開盤跌22.17點
考選部：高普考視颱風動態決定是否照常
新台幣開盤貶4.2分
遼寧本溪煤礦盜採引發火災 13人被困
科技部補助研究計畫 弘光獲48件
颱風季節山老鼠勤搬珍貴木 遭警攔截
高雄騎車到台中遭遺棄 警助癡情女返家
陸宣布在西沙軍演 越南喊停
台灣與宏都拉斯簽署技術合作協定
6月水果貴3成5 逾10年最大漲幅
友華獲德AEZS青睞 代理9國子宮內膜癌藥
脫歐公投後 英企悲觀看景氣
宏達電Vive賣10萬台？傳8000萬美金進帳
兒童暑假易增胖 醫院推減重班
法務部政次邢泰釗 接任北檢檢察長
搶灘走私氯假麻黃鹼 檢調逮4毒販
孟加拉餐廳攻擊事件 日受害者遺體返國
紘康除息股價揚 填息率7成
NASA木星計畫 將展開第一類接觸
法務部政次邢泰釗 接台北地檢署檢察長
油煤價下滑 躉售物價指數連22個月跌
杭州G20英語小冊 中文標音很奇葩
國產顧建築安全 建材履歷百家業者響應
上海4000噸垃圾 偷倒太湖
台北回教開齋節訂於7月6日
NCC同意權行使 藍委陳雪生進場投票
酒駕躲警撞倒路燈 肇事醉漢送辦
尼伯特威脅台灣 嘉縣府籲農漁畜防颱
尼伯特逼近 蘭嶼交通輪6日停駛
布吉納法索交長蘇拉瑪率團訪華
反映降息 保險買樓門檻預估將下調
A股財報逾6成好轉 陸股叩關3000點
進口物價指數跌幅縮小 近22月最小跌幅
反覆腹瀉又便秘 大腸長神經內分泌腫瘤
尼伯特快到 網購推防颱商品宅配到家
毒犯看守所上吊 遺書抱怨遭陷害
川普變身大蕃薯 童書中慘遭醜化
港特首重提政改 一人一票選特首
保障兒少權利 監察院：與國際人權接軌
林全視察德翔台北輪擱淺後續 促嚴密防颱
賽門鐵克任命陳毅威為大中華區總裁
雄三誤擊 漁工驚魂未定仍盼續做移工
達卡恐攻日罹難者遺體抵東京 外相致哀
中爪哇驚傳自殺炸彈攻擊 釀1死1傷
憂直選院長 陳定信：院士僅中研院一小部分
尼伯特逼近 蔡總統親栽紅龍果搶收
美元及投資等級債 重回市場懷抱
逆向撞3車 肇事男：閃避野貓失控
肯亞今審5台嫌 是否遣陸兩岸激烈角力
電動車特斯拉 交車量恐不如預期
台股連漲5日後熄火 盤中多空交戰8700點
時代力量提修勞基法 明定每週2天例假
陸媒：下半年貨幣政策微調空間加大
陳定信：藥物酒精性肝病恐成頭號殺手
兼任師23年未調鐘點費 教團控如實質減薪
迎向新人生 維冠李宗典跨大步
台灣首位室內設計師 張清平獲紅點金獎
1-5月尼加拉瓜僑匯成長5%
屏縣府籲三軍聯訓基地 不要誤擊
美元走強 人民幣中間價續創5年半新低
板橋夫妻疑燒炭亡 警封鎖現場
台塑排汙案 越南追查相關部門責任
立院行使同意權 6NCC被提名人過關
沙烏地也爆恐攻 目擊者：像房屋倒塌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
奧運與節能帶動 經濟部看面板有轉機
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
強化邦交 李大維9月訪布吉納法索
中央氣象局 明天白天天氣預報
日亞化與廣瀨公司達訴訟和解
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
嘉義區免試入學 就學機會率121%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台中落水童仍未尋獲 警消百人持續搜救
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風尼伯特轉中颱 菜價蠢動漲近1成
紙箱變貓屋 網購業邀貓奴快閃
大巨蛋 柯文哲：財團欺壓政府應有限度
免試入學逾5千學生落榜 台南錄取率最低
嚴防午後豪雨釀災 苗栗水情專頁示警
工研院43歲 盼當產業升級火車頭
台中霧峰傳男溪底失聯 警消搜救
陸正案主嫌邱和順聲請再審 4度遭駁回
故鄉遭彈擊 印尼總統下令逮恐怖集團
新台幣中午貶1.6分
談大巨蛋 柯P：北市府再窩囊也有個程度
曜越推出Core P3壁掛式透視全景機殼
十三五經濟成長率 林毅夫看好6.5%
美週末連3起穆斯林受攻擊事件 動機遭疑
新店高中會考停電重考生 166人增額錄取
IKEA抽屜櫃恐釀意外 標準局要求 2措施
安徽洪災6000小豬 主人揮淚訣別
六暉-KY除息 積極擴產胎壓偵測器
藍籲組誤射調查委員會 綠說先查蔡正元
印尼自殺炸彈案 學者：IS血洗齋戒月
木星任務 NASA：朱諾號嘗試入軌道
段錦泉：賣方信評應轉為公共財
台灣協助秘魯學校成立電腦教室
院士直選院長 廖俊智暫不表態
不知菸酒危害 年輕孕媽咪傷胎不自知
忠孝商辦租金談不攏 空置率創新高
休旅車爆衝 先撞雙B車再撞百貨後門
柯P：贊助世大運車輛附司機是強人所難
免試放榜初估缺額4萬 報到若遇颱恐順延
颱風尼伯特逼台 用電恐創史上第4高
禾瑞亞工控市場熱 業績可望逐季揚
緬甸佳麗運動後猝逝 醫研判心血管疾病
自拍墜瀑布 秘魯警方尋獲南韓遊客遺體
股市走弱 新台幣午盤貶1.6分
NASA木星任務 朱諾號成功進入軌道
維冠倒塌生死兩隔 李宗典要和女友冥婚
NCC委員全數過關 詹婷怡任新主委
培養電商老闆 城市科大營隊教經營社群
刪除外勞出境規定 正反方立院前陳情
日電視品牌面板訂單轉向韓台廠
南海仲裁前 陸媒籲積極備戰防武裝衝突
澎3所國小裁撤 超額教師順利完成介聘
颱風尼伯特接近台灣 中市籲農民防範
李克強赴安徽湖南 視察洪水災情
桃連區免試及特召 錄取率96.40%
防大規模崩塌 34聚落將設預警系統
大陸海警巡航釣魚台 配高炮系統
樺漢6月營收再創新高 填息價還差一步
顏炳立看房市 3年緩跌 4年盤整
華映續飆20天 漲幅逾151%
台股收盤跌44.51點
看身障國小生登玉山 總統想到政治關卡
砸錢在子女教育 台灣比例超過日韓
台股開低走低 跌44.51點
歐巴馬任內最後國慶 順便幫女兒慶生
揪甘心 消防員休假自願照顧獨老
桃園推廣消保知識 小尖兵夏令營開幕
7月台指期跌23點
台塑總部自辦都更 北市府7月通案討論
英國脫歐 陸商務部：短期影響陸資投資
卡車下坡撞養雞場飼料塔 車內1人命危
免試入學 花蓮4考生只填1個志願落榜
雄三飛彈誤射 檢初步排除蓄意發射
7月電子期金融期齊跌
腸病毒還在高峰 上週增2重症
6旬男涉販毒被逮 深感後悔盼戒掉
老舊矮房販毒 低收身障老翁送辦
新國大：吳寶春透過EMBA具國際化視野
手機應用程式遙控煮咖啡 業者出新招
吳寶春參加新國大碩士優秀論文評選
遠雄：大巨蛋強化防颱 不含防市長口水
上海霞飛路太平洋百貨 傳將歇業
為動畫影展暖身 台中開課教你認識動畫
時尚去毒排行榜 3企業列模範
中天準備好了 19日集團聯合法說
醉漢躍捷運閘門 噴霧劑亂噴大鬧
陸官員：資金流出大陸壓力大
台股漲多回檔 力守8700點
女子死於墾丁民宿 死因調查中
陸指日機高速逼近挑釁 日高官反駁
DRAM看漲 估第3季漲4%至8%
生技股漲幅衝第一 5檔個股領軍亮燈
林俊傑代言中華電 超越無限答鈴免費下載
課審會學生代表遴選 中小學生也可報名
青少年酒後滋事 砍傷休假員警
環南市場改建 6年後全面完工
林揆視察德翔台北輪要求落實防颱準備
台灣存保最高300萬元 全球排第3
林為洲禮讓 王育敏任下會期首席副書記長
「中信兄弟」刮刮樂 可抽總冠軍賽門票
保全證物 翔利昇號擬進軍港避風雨
雄三誤射 林全：洩密是事實就要查清
中區再生邁大步 千越綠川大樓將重建
三大法人賣超台股7.05億元
釀禍跪進靈堂 羅紹和：軍人怎可任意下跪
桃機防颱 賀陳旦：有信心不淹水
孕婦想出遊 最好避開茲卡疫區
尼伯特逼近 6日綠島遊客只出不進
中華電今年4G用戶數 力拚700萬戶
隆達6月營收11.7億 月減1.6%
尼伯特逼近 桃機抽水機沙包待命
共同社：陸3海警船釣魚台海域入日領海
災後政府持續運作能力 中研院提警訊
颱風尼伯特接近 吃泡麵要挑這口味
港特首：香港冀盡早成亞投行成員
手帕綁手打電腦 腦麻生立志當作家
幼童反覆發燒腳沒力 腸病毒71型釀禍
農委會攜屏科大 設水土保持國際示範場
劉德立出席援贈巴拿馬垃圾車儀式
女兒30歲病逝 陸6旬婦藉試管再產子
配合沒收新制 立院三讀詐欺定位組織犯罪
張泰山：國內職棒最好能有6隊
基北免試入學放榜 建北會考門檻約34分
英脫歐免驚 歐盟保證巴爾幹磋商不變
台中長生金融大樓 都更整修完工
躲颱風 翔利昇漁船6日拖往左營軍港
日股收黑 日圓走升拖累出口股
新台幣貶7.4分 收32.282元
南海爭議 李克強：反對任何海洋霸權
旺季不旺 商業景氣續亮黃藍燈
奪全球第一竟沒國旗 實況主寫信給小英
夏普和東芝 正準備重新進入印度市場
信驊Q2衝新高 創意類比科降
因應共軍 印度軍隊在中印邊境演習
北京白領平均月薪4.5萬 大陸最高
公民團體盼公開用電資訊 能源局逐項審查
南海仲裁12日裁決 府掌握情勢預判推估
南海仲裁 北京籲兩岸共同維護權益
尼伯特來襲 張花冠抽查抽水站
新北：因應尼伯特 做好防颱準備
報告：歐盟燃煤電廠煤灰年奪2萬3千命
院長遴選改革 府：尊重中研院學術自由
適應新媒體發展 江西贛東都市報休刊
宜蘭市歷史廊道 預計10月完工
大立光6月營收增 創今年新高
魏理仕：H2商用不動產交易增 價跌10%
男子與樹懶自拍 萌照吸引逾百萬人點閱
國中會考免試入學放榜 中市提供查榜
免試入學放榜 績優學子就近入學夯
國旗覆棺 枉死船長家人盼無遺憾
颱風尼伯特逼近 單日用電創史上第6高
大灣交流道6日通車 有效紓解台南車潮
國泰證拚金融科技 選股APP要申請專利
環島賣漢堡做公益 屏東開跑
立院三讀 遠洋捕魚重大違規最高罰3千萬
川普用六角星標誌 希拉蕊批他反猶太
中研院提再生能源5趨勢
追債不成火車站前開槍 計程車遭殃
總統：相信團隊 沒有不能克服的難關
農委會推沼氣發電 環署全力配合
洪秀柱訪日月潭 遊艇業訴收入減支出增
國巨業績滑落 6月創今年次低
優質葡萄釀美酒 台中區農改場技轉酒莊
中市推農路點燈 外埔將裝設122盞燈
雄三飛彈誤射 林全：若有洩密就要處理
幫收容人喬外役監 泰源技訓所遭搜索
下雨後 福隆海灘6成機率不適合下水
英財相擬減稅留住企業 歐盟批餿主意
緝捕通緝犯 警被砍傷右手掌
枉死船長國旗覆棺 府：相關單位釐清規定
因應尼伯特颱風 雲林召開整備會議
滬股重登3000點
誤射飛彈案查中士住處無特殊事證 續追查
受災戶債務展延 金融機構可獲利息補貼
一例一休惹議 林全：給業界時間調整
北極星肺間皮癌三期臨床啟動 後年拚藥證
新北立法 鄰里編組可能重新調整
兩岸角力激烈 肯亞審5台嫌4度延期
札根水保教育 水保局徵選創意教具
高中免試入學 屏東4所公立未招滿
電機生自學健美 為嘉大奪首面金牌
招陸生學士班放榜 錄取率7成9
南韓政府並未發現金正恩可能訪中跡象
新北工地認證 13公共工程遭罰786萬
新北：房屋健檢進入初評可獲補助
亞洲矽谷遭質疑 林全：願和年輕朋友溝通
電玩實況主索總統玉照 府：沒問題
奇景Q2每股賺3.73元 獲利超預期
外匯存底連5升 6月續創新高
院士會議通過 成立委員會改進中研院
印尼自殺炸彈攻擊 警方：與IS有關
高中免試入學放榜 澎湖區錄取率達99%
雲林單車天使 將赴大陸千里長征
投資人獲利了結 港股終止連3漲
金門大橋協力廠商陳情 指承商積欠工資
英脫歐大將國旗穿上鞋 愛不愛國你說呢
疑傳言影響 大陸學位生報名略減
基北免試入學放榜 基隆私校缺額近5成
澎醫療資源缺 醫學中心與公費醫師支援
受颱風影響 高屏地區6日臭氧濃度高
颱風來攪局 宜蘭音浪頭城延期
潭子灌溉排水溝有油污 中市稽查禍首
她為就近照顧體弱父 放棄讀北一女
難民賣器官籌資 只為買船票偷渡歐洲
尼伯特來襲 台北市加強防颱
澎海巡聯合查緝不法 誤傳協尋雄三
遛狗未繫繩攻擊路人 婦人遭判拘役40日
交接條例藍營撤簽 蘇嘉全：繼續協商
涉販毒牟利 警逮雙胞胎兄弟
請願送加國不成 全球最悲傷北極熊走了
故宮首次舉辦曬書節 絕版品現身
攔檢機車遭攻擊受傷 2警逮捕通緝犯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傳上海太平洋百貨關店 商家：不清楚
頂新案二審開庭 5中小盤商不提告
香港中醫學者：陸中藥廠8成未達規範
主人水中揮淚別 安徽6千隻豬有救了
海基會致函大陸海協會 慰問豪雨災情
重要傳統藝術保存者 苗縣擁2人間國寶
紓解農村缺工 南投成立百人農務團
成立改進委員會 項武忠：我不可能滿意
按摩椅餽贈糾紛 食品行被砸
超商集點戰 找來美潮牌包加價購
交通違規被逮 江蘇提供罰款半價折價券
陸企海外併購 陸籲各國客觀公正看待
唐朝體育政治學 皇帝太監都愛打馬球
颱風尼伯特恐襲台 淨水場戒備
法國國民議會副議長戴扈傑 率團訪華
傳釣魚台捕魚遭趕 洪秀柱促與日交涉
大巨蛋最後通牒 北市：遠雄未具體回覆
金管會防洗錢 客戶專戶資產不得領現
市況不佳 聚陽營運受累
錢莊業者擁槍彈 霹靂小組攻堅
台灣的阿卡貝拉樂團 唱進奧地利
怕輸？陸宣稱多國憂慮仲裁庭擴權濫權
港陸官員議通報機制 播林榮基認罪畫面
金古錐的活動 高雄市吉祥物PK
颱風尼伯特逼近 水利署防汛動起來
丁克華衝台股量能 籲中老年人多進場
擲筊遴選校長 中市教育局：不在規範內
北京公安公布銅鑼灣書店林榮基案情
外資獲利了結 新台幣終止連5升
同性伴侶註記無人申請 嘉市放寬條件
大巨蛋是否解約 北市：不排除任何可能
全國議會議長盃桌球賽 花蓮擔任東道主
研究：刺激大腦獎勵系統有助增強免疫力
遠雄18頁回覆市府 要大巨蛋全面復工
竹市動物園再生 日上野動物園長任顧問
關心勞工權益 親民黨團提多項修法
颱風逼近 漁業署籲養殖業戒備
中研院成立改進委員會 討論過程字字斟酌
嗅覺超靈 科學家研究以蝗蟲偵測爆裂物
上海太平洋百貨 明年租約到期將熄燈
監委：調查兒少保護 落實生活權利
美國學生陳屍羅馬 義警逮涉嫌流浪漢
漁業三法完成修法 綠色和平給予肯定
杜特蒂點名5高層警官 稱與毒梟勾結
日空自Q2緊急升空攔陸機近兩百架次
港陸將完善通報機構 保障民眾權益
教師蕭曉玲解聘案 北市廉委建議撤銷
法務部召開檢審會 19檢察長職務將異動
英保守黨魁選舉展開2階段投票 9月揭曉
柯建銘王金平再出面 內政議事爭議有解
漁業三法通過 拚9月解除黃牌危機
億光專利案勝訴 不怕日亞化攪局
威潤科技6月營收 創歷史次高
陸洪災肆虐 5天死亡130人
大一新生大減 教部：停招才會影響教師
司法官學院長蔡清祥 任最高檢主任檢察官
IS放話攻擊 大馬警方防備升級
鉅橡高階產品齊發 獲利有撐
蛋洗官員 小英基金會：非員工或志工
自小客車自撞橫跨鐵軌 無人受傷
英辦2次歐盟公投 前檢察總長：有可能
今彩539開獎
手機觸控減 宸鴻第2季營收年減近2成
匈牙利10月公投 是否接納歐盟難民配額
慧洋多角化發展船隊 分散風險
國旗覆棺 國防部：家屬經溝通後不強求
手機號碼就能開戶 電子支付擬鬆綁
感染禽流感 台南新化撲殺逾千鵝隻
菲新總統杜特蒂向陸喊話：讓我們談判
大樂透開獎
國旗覆棺 船長家屬：要求不強求
談兒權 監院盼訂制度能聆聽最底層聲音
反一例一休 百名勞工赴立院抗議
瑞軒營收連5月走揚 喜迎下半年旺季
美高中生淪街友3年 苦讀獲獎金上大學
川普若撤銷東亞安全承諾 台灣恐受影響
抗議一例一休遭開除 王奕凱：自請離職
烏坎案 傳陸阻止林祖戀聘律師
陸漁船惹人嫌 韓撥鉅款設人工魚礁阻擋
手機結合悠遊卡 未來刷指紋就可消費
遭博科聖地性侵產子 母子被村民驅趕
中研院改進委員會 院士會議117票通過
印度經濟好不好 看肥皂牙膏銷量便知
觀眾噓演講太low 百度總監遭免職
英脫歐 央行：金融穩定風險浮現
澎湖遊客戲水漂往外海 海巡救回
金管會祭4招 租賃公司在陸逾放比下滑
陸委會：歡迎陸生來台 珍惜交流成果
大樂透頭獎槓龜
陸客來台遭全面封殺？陸委會：非事實
朱諾號成功飛抵木星 揭密太陽系起源
今彩539 頭獎無人中
傳再戰新北 游錫(方方土)：天上掉下新聞
川普將於共和黨全代會宣布競選搭檔
法總理再迴避國會 強推勞動改革法二讀
美日地位協定修改 日審判對象擴大
莫三比克大象不爽 掀翻觀光車輛
鼓勵器捐 蘋果新iPhone軟體可登錄
達卡槍手曾留學大馬 警方加緊校園防IS
川普幕僚強調 不會要求日韓發展核武
星狠心母夥同男友虐童致死 重判11年
希拉蕊電郵案調查完成 FBI不建議起訴
颱風尼伯特快速逼近 海上警報發布
新店安養院大火 3死4無生命跡象
首度同台造勢 歐巴馬：已準備好交棒給希拉蕊
交通部長賀陳旦同意台鐵工會三大訴求 集體休假危機解除
燒烤焦肉「致命吸引力」 PAHs芳香化合物是美麗哀愁
簡又新專欄－農業與糧食永續 台灣農業經濟該從何發展
Ford愛台灣生態人文之旅
Ford Kuga智能影音版 滿足全方位智能休旅生活
富邦2016小富翁理財營起跑
矢言嚴厲打擊販毒 菲總統杜特蒂點名5警官涉嫌毒品交易
歐洲央行推50歐元新鈔 2017年全面流通
關心高齡長者 新壽邀學童組團彩繪創作
法國肉品標示法 不人道屠宰方式無跡可尋
在柏林這間學校裡 學生上「責任」與「挑戰」課…
彭博：遊戲產業將成中國新武器
充斥著「專家」的世界 到底該聽誰的話？
南非刀鋒跑者殺女友案 遭判6年有期徒刑
仲夏鮮食趣 美麗信花園酒店即日起推出越式和牛湯粉、波蘿鴨飯
寒軒國際大飯店早午餐人氣夯 搶攻暑假限定商機
台北美福大飯店 父親節高級料理特惠回饋
塑膠垃圾反撲入海鮮 吃下干擾生殖功能
「台灣好行─皇冠北海岸線」推6款超值套票 玩遍北海岸
強颱尼伯特發陸警 陸海空交通影響一覽
歐巴馬希拉蕊 共搭空軍一號拚選舉
菲總統鐵腕掃毒 就職數日45毒販斃命
美股下挫 特斯拉汽車大跌逾3%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土耳其軍用直升機墜毀 6死
雄三誤射 美：美台防務合作政策不變
FBI建議電郵案不起訴 希拉蕊表示滿意
英保守黨魁選舉首輪投票 內政大臣領先
英保守黨魁選舉剩3人 克萊布退選挺梅伊
英保守黨黨魁首輪投票 內政大臣梅伊勝
土耳其軍用直升機墜毀 7死8傷
國光號追撞拖板車 造成1死6傷
歐洲主要股市 收盤漲跌互見
奈及利亞產量增加 世界油價重挫
研究顛覆舊印象 吃義大利麵不增肥
銀行股領跌 美股收低
FBI建議電郵案不起訴希拉蕊 川普：不公
翔利昇號避風雨 海軍拖返軍港
英鎊匯率創新低 脫歐衝擊疑慮升高
遠雄回函 柯文哲：訪新加坡前確定
連6紅後首回檔 臨波段高點恐震盪
新店安養院火警 3人命危
前往機場遇車劫 駕駛死亡乘客續趕路
惠蓀林場生態豐富 蟲鳴鳥叫彩蝶飛舞
人狗好默契 領犬員視如己出
德機器人世界盃 台奪足球輕量組冠軍
墾丁國家公園 22日辦陸蟹生態之旅
雄三誤射漁船躲颱風 海軍上午拖返軍港
花蓮首次出動緝毒犬 近百警力掃毒
紫外線指數達危險級 注意防曬
精釀啤酒獨領風騷 新加坡酒創產業火紅
女嘴唇腫一塊 吃鍋痛才知血管瘤
戴秉國：南海仲裁是廢紙 陸不怕美航艦
新店安養院火警 火場發現2焦屍
反覆健檢窮緊張 醫籲注意輻射暴露
颱風襲台大巨蛋公安 柯文哲：實施者負責
亞大視傳系碩士生 作品獲9國際設計獎
貿聯資訊產品訂單衝 6月營收歷史次高
炎夏開胃 飯店推新加坡美食
台股開盤跌42.54點
埃航空難黑盒子調查 機師曾試圖滅火
颱風尼伯特逼近 果農憂心
新台幣開盤貶8.7分
蘋果手機新作業系統 美用戶可註冊器捐
新店安養中心火警 3死4命危
共軍南海軍演 陸國防部：例行性安排
尼伯特颱風來襲 桃園下午發砂包
巴格達爆炸死者攀至250 內政部長請辭
新店安養院大火 北市派9車支援
台股連6紅後快速修正 跌破8600點
不用再排長龍 美4機場擬設自動安檢通道
小琉球交通船 6日照常行駛
北韓上游洩洪 未通告南韓
補休換加班費 勞動部長允檢討
新店安養院失火3焦屍 30人送醫急救
長江中下游水位全線超警 緊急轉移民眾
尼伯特颱風逼近 曾文水庫放水
尼伯特來襲 內政部：林全下午進防災中心
出席開齋節 柯文哲：台灣對穆斯林友善
印尼穆斯林迎新年 開齋節感恩祈福
涉販賣內含四級毒品安眠藥 遭法辦
新店安養院火警 朱立倫指示全力救援
新台幣早盤貶1.02角
台產業拓銷團訪哥倫比亞 拓展商機
勞長：現行推1例1休 未來朝2例努力
遭蛋洗保留法律追訴權 教長予以尊重
安養院火警 社會局：樂活3年無違規
遭蛋洗 教部官員坦言不舒服盼互相尊重
新店安養中心火警 31送醫3死
大專兼任教師納勞基法 勞動部教育部共識
陸入國際移民組織 學者：適時接收難民
菲第1滴血掃毒行動 3台灣人被捕
力旺Q2減逾1成 股價近2個月新低
平衡型基金避險 投資人新選擇
強颱逼近 宜蘭三星有機米香節延後一週
國王企鵝繁殖期不來電 只愛保育員
國宴主廚高鋼輝在日獻藝 挑動食客味蕾
管碧玲：總統若留人 馮世寬應忍辱負重
北韓把勞工當國家奴隸 工你做錢國家拿
金融業風險導向內稽新制 明年上路
柯建銘到場溝通 內政委員會順利開會
南海影響陸美關係 陸官媒籲美理性選擇
廣州快遞員識破高跟鞋運毒 獲獎92萬
與墳為鄰沒燈讀書 女孩無怨攻上第一志願
颱風來襲前熱爆 用電恐創史上第2高
美國雙胞胎姊妹心有靈犀 同天同時產子
曾罵郝龍斌去死一死 柯文哲獲不起訴處分
落實原民政策 政院推2項立法
新店安養院火警 死亡增至5人
一中香腸王涉殺同居女友 檢求處重刑
颱風尼伯特逼近 台東山頭貼ok繃讓人憂
運將撿屍醉女 逞慾判賠25萬元
薩大學研討會 台灣分享發展合作經驗
佈線3年 屏警查獲通緝犯毒窟
台股內憂外患 大跌翻落8600
放寬公寓大廈養動物規定 內政部保留
宏?攜手佛光大學 啟動智聯網通識教育
矽創營收 法人估Q2略增Q3可望創新高
兆豐國際美元貨幣市場基金 准募
強颱尼伯特將發海警 石門水庫傍晚排洪
大江面膜熱賣 股價衝上所有均線
港陸執法部門通報時限規定14天內
修法限安養院設1樓 內政部：須研議
投信展望第3季 新興市場是亮點
日圓一個月強升8% 赴日消費少刷為妙
外商加碼 越南上半年外資大增
CNN：超級颱風尼伯特 對準台灣前進
藥華藥競拍價低於預期 股價連挫2天
颱風逼近 北市菜價些微上漲
新店安養院火警釀5死 檢察官現場勘驗
新店安養院大火 慈濟陪伴家屬為亡者助念
備戰颱風 台北市設161處供水站
男童泳池疑溺水 送醫前意識清醒
友旺等3公司違證交法 投保受理委任求償
老屋耐震評估 營建署：高市申請最多
華映又亮紅燈 半個月漲175%
BCIE斥資289億促中美洲經濟統合
愛心捐款22年 家人親友愛犬都是善心戶
第一金全球機器人基金追募 申報生效
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
強颱尼伯特撲台 嘉市備沙包應急
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
安養院疑電器引火災 5死2命危
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
萬潤Q2營收季增1.14倍 再創新高
安養中心樓層 設限與否待討論
安養院火警 陳伸賢赴慈濟醫院慰問
林榮基憂人身安全 港警：與調查不符
福特KUGA智能影音版 配備升級又降價
颱風轉強菜價漲3成 高麗菜飆破百元
柯文哲獲不起訴處分 郝辦：尊重
義美再出手 拿下SKODA北市南區經銷
女房客租屋處鑰匙遭竊 警即時逮人起獲
仙草店衛生差又無廠登 高市要開鍘
大專兼任教師納勞基法 教長希望9月上路
涉拐殺遊民詐財 最高法院撤銷發回
銅鑼灣書店案 寧波警籲林榮基回陸受查
麵條水餃皮放地上 製麵廠稽查9成6違規
Google新塗鴉 慶祝朱諾號進入木星軌道
警逮通緝犯被砍傷 警政署長派員慰問
女不理左乳腫塊 2年成15公分乳癌
追究八仙塵爆 士檢再約談董事長陳柏廷
棕櫚海岸通過環差 原團聚集行政院抗議
強颱來勢洶洶 菜價預期先漲
防林克穎潛逃事件 移民署設查驗系統
梅花鹿亂吃農作物 營建署：有證據願賠
英國脫歐疑慮推升日圓 日股重挫3%
人民幣中間價重貶 續創5年半新低
英脫歐傷獲利？宏?：暫不漲價
應對共軍 日機第二季緊急升空199次
偷情網不再騙很大 換主管拚轉型約會網
印尼外勞跨海賺錢 染毒遭警方逮捕
安養院火警釀5死 市府調查人員配置
尼伯特來襲 若停班勞工可不出勤
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重度肢障生靠助行器 登石門山挑戰自我
嘉惠台灣子弟 殷勤基金會頒發獎學金
英傑華暫停交易的基金 台灣沒賣
環境用防蚊液噴皮膚 造成異位性皮膚炎
上任後首颱來襲 林全將視察災害應變中心
精測盤中完成填息 隨後股價走弱
尼伯特颱風來襲 石門水庫傍晚排洪
駁周刊報導 艦指部澄清與事實不符
強颱恐撲台 綠島撤離2000多遊客
外資保守看宏達電後市 股價失守百元
房市跌7年？李同榮：沒那麼悲觀
超商測試現煮麵 網友拍照留言喊燒
藍委：具本職兼任教師無保障 教部應改善
防災中心當健身房 廣告不實遭罰百萬
澎湖推動博弈公投 喜事館開幕進駐
尼伯特颱風逼近 北市籲車輛勿停河川區
政大清潔工勞資糾紛 立委:要有規範
安養院火警 負責人強調有協助疏散
暑期航空戰鬥營登場 青年見證軍事與史蹟
聞風就漲 高市菜價已攀1成
公告地價調升 內政部：增進土地正義
武漢大水圍城 交通癱瘓
社子島北投文山 北市3處易積水地區
新北老人長照機構全面加強消防演練
台股收盤 跌140.32點
連3天掃蕩酒店夜店 台北市逮188人
颱風前熱翻天 7月熱傷害就醫破百人
英將公布伊戰報告 前首相布萊爾料挨批
白克導演特展 台中市政大樓惠中樓展出
台股開低走低 大跌140.32點
台股回檔壓力重 重摔140點
外交部：歡迎歐洲議會籲與台談投資協定
颱風來襲前飆高溫 供電警戒亮橘燈
歐洲不動產基金暫停贖回 金管會緊盯
男女山老鼠 涉餵毒誘騙原住民入夥
北市國高中新生報到 若放颱風假順延1日
振維搶OTT市場 新團隊拚虧轉盈
7月台指期跌142點
安養院大火 6死1命危
7月電子期金融期齊跌
蛋洗官員抗議行為失控 教長：不應該
為簽到等問題 劉建國林淑芬同黨口角
NASA衛星拍到尼伯特 中心環繞強烈雷暴
台股憂金融灰天鵝形成 連6紅全跌光
強颱尼伯特 中央災害應變中心二級開設
彭博：台灣陷入長期停滯陰影
全球市值百大 蘋果連5冠台積電排48
泰佛心 慈善機構準備卡通棺材
美運將車上驚現600萬 拾金不昧送警局
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評中研院長廖俊智表現 院士改觀給好評
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武嶺點燈成光害 天文迷醞釀陳情
抗癌媽媽彩繪生命故事 鼓勵正面以對
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勞動部：全世界沒有任何國家採用2例
強颱尼伯特襲台 高麗菜漲逾5成
三大法人賣超台股156.29億元
尼伯特颱風來襲 北市災變中心晚間9時開設
印度：3搜尋引擎刊登性別鑑定廣告違法
夏普推旗艦新機 RoBoHoN來站台
中研院士向總統喊話 盼留住好人才
安養院大火6死慘劇 朱立倫提前返國
夏普強勢返台 旗艦機AQIOS P1打頭陣
新店安養院釀6死 檢察官勘驗
俄媒：中國軍工技術成熟 降低對俄依賴
颱風來 山永遠都在警勸退山友
共軍運20運輸機 正式服役
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三芝驚見未爆彈 警拉封鎖線
法國核電減量 恐須關閉約30座反應爐
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日股連2黑 英國脫歐疑慮再起
吳寶春是師長眼裡中規中矩的好學生
竹科管理局長杜啟祥退休 王永壯接任
颱風逼近 免試入學報到遇停課將順延
新加坡國大為了這些原因挑選了吳寶春
洪秀柱：吳敦義是國民黨政壇極品
安養院大火 傷者恐比八仙塵爆嚴重
颱風尼伯特 林全視察災變中心
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約會高富帥 陸女8人同行超載被取締
台中太平3童落水 尋獲最後1名蘇童遺體
杉原棕櫚開發案 政院承諾嚴格把關
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颱風尼伯特來襲 國軍3萬兵力待命支援
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安徽淹水 養殖鱷魚游到農田
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英國脫歐疑慮再起 歐股續開低
宏達電切入日本市場 闖過三大難關
颱風尼伯特強襲 高溫逼出用電史上新高
颱風來襲 農委會協助土石流防災工作
北市：三興段公宅絕無圖利廠商
尼伯特颱風來襲 石門水庫將排洪
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華美空氣活化器訂單 推動獲利翻倍
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颱風來襲 鄭文燦強化桃機聯繫及防汛
新店安養院大火 萬芳醫院3傷送加護病房
台北市7日正常上班上課
颱風尼伯特來勢洶洶 花蓮紅面鴨消風
颱風來勢洶洶 水庫調節性放水
颱風尼伯特來襲 勞動部籲雇主加強防災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台南市調整房屋標準單價 分年分級超複雜
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風來勢洶洶 台南柚農忙防颱
團體年金保險 企業留才新利器
颱風尼伯特來襲 彰縣積極防汛
颱風尼伯特來襲 北市7日正常上班上課
專法非特權 紅十字會發文澄清
颱風尼伯特來襲 北市河川區車輛管制
方文山北大演講：佛教日本影響漢字大
颱風尼伯特來襲 中市清疏146公里備戰
運20披掛舊發動機服役 陸專家仍叫好
人民幣貶至5年半新低 港股收黑
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積欠賭債 年輕情侶跨國運毒遭逮
颱風來勢洶洶 北大武山浸水營步道封閉
女大生酒駕 躲避追捕辯稱沒聽到警笛
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颱風尼伯特 高市活動暫停順延
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電動巴士拚國產化 經濟部鎖定電池模組
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台南調漲房屋稅 議員抗議審計處背書
教團反切割 籲兼任教師全納勞基法
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墨課垃圾食物稅減低熱量攝取 成效有限
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總統令：許虞哲兼亞銀及中美洲銀行理事
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大陸官員受賄落馬 7成與情婦有關
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雄三誤射 總統府：蔡總統在美掌握情勢
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華南洪災陸回函答謝 隻字不提海基會
相片大師下載破千萬 躋身全球熱門App
飛彈誤射政治化？張志軍：搞不清狀況
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謀殺模特兒女友 南非刀鋒跑者輕判6年
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新店安養院火警 北檢約談9人
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達賴喇嘛9月訪法 暫無安排政界會面
英脫歐 英德證交所合併總部設倫敦生變
颱風防災 兩棲突擊車進駐宜蘭蘇澳
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傳北市國小附幼老師掐學生 校方否認
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清潔工勞資糾紛 政大：監督廠商落實勞權
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美國胖子多政府有責 減少外食顧健康
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台南7日正常上班上課
台中7日正常上班上課
天津台灣名品展 布袋戲助陣
發生恐攻事件 外交部發布達卡橙色旅警
英伊戰報告批 前首相出兵理由太薄弱
監察院：中央債務87.9年才能還清
加拿大警告 太空發展快速已成安全威脅
6都高市負債最高 平均每人9.16萬
刀鋒跑者謀殺女友輕判 背後有原因
出兵伊拉克情報有誤 布萊爾願負全責
高溫難耐 用電前10排行榜今年占8位
收回國有地成效差 財政部國產署遭糾正
花蓮7日上午上班上課 下午另公布
恐襲危機 大馬呼籲OIC快速開會防堵
緬甸汽修商機大 汽配機電展報名踴躍
刀鋒跑者謀殺女友輕判 引發輿論譁然
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達卡咖啡廳遇襲 IS：只不過是前兆
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台東7日上午上班上課 下午另宣布
今彩539 頭獎無人中
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解放軍參與環太 美司令：未有特別期待
國際博物館米蘭大會 展出多元台灣
尼伯特壓境 石門水庫明排洪防豪雨
颱風尼伯特襲台 葉俊榮：落實防颱工作
苗栗驚傳情侶割腕 家人發現及時送醫
台中豐原住宅火警 腦性麻痺女亡
英伊戰報告 布萊爾雖有疑慮仍承諾挺美
被大陸本土貨打趴 蘋果陸市占摔至老5
英脫歐金融地位不保 法一心想取代
颱風尼伯特來襲 易淹水區預置3千兵力
潛艦國造 國防部：關鍵裝備外購獲得
颱風尼伯特襲台 今晚開始風雨最強
指違反人權 美首度將金正恩列制裁黑名單
賀陳旦：6月陸客減更多 總觀光人數卻成長
〈時評〉不可因「蔡正元」耍賴告人瀆職而停止追查「飛彈誤射事件」的洩密
2016全球十大最佳旅遊城市 你去過幾個？
美學者：蔡總統出訪有其重要意義
德國Foodwatch：健達巧克力有致癌疑慮
富邦證再度勇奪Finance Asia 最佳權益證券發行機構
全球最堅固的保險套 Lelo Hex出品
後脫歐公投時代 英國仇恨性犯罪暴增
英歐分手兩周 英中隔空眉眼傳情
英脫歐風暴屆兩周 全球市場現在怎麼了？
五大被誤解食品...它們比你想得更健康
台托福成績亞洲第12 贏大陸日本
自駕車是否重演「基改食品」歷史？
2016國際少年運動會 一校一城市 國際接待大使計畫
強颱尼伯特直撲臺灣 蔡總統：注意疏散撤離
CNN：「災難級」強颱侵台 8日清晨肆虐
超級強颱來襲 全台8日放假 陸空運輸暫停
台鐵列車疑似爆炸 多人受傷送醫
戴秉國談南海 引北京立場轉強臆測
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
涉巴黎恐攻 比利時引渡2嫌犯至法國
2016年上半年年巴西汽車產量跌21.2%
銀行股下挫5年低點 歐股連3跌
美元貶值和技術性支撐 油價上揚
英脫歐後謹慎投資氣氛稍解 美股上揚
榮華壩調節放水 大漢溪下游注意
颱風來榮華壩調節放水 大漢溪下游注意
希拉蕊電郵案偵察終結 美司法部不起訴
颱風尼伯特襲台 蘭嶼停班停課
核電廠除役 加州太陽能供電無虞
亞維儂藝術節遊行揭幕 台灣連十年參與
颱風襲台 陸軍航特待命撤災害潛勢區民眾
颱風逼近 老外竟衝浪迎曙光
Fed內部對近期升息與否 看法兩極
電郵門司法結案 共和黨國會緊咬希拉蕊
美海豹部隊受訓學員之死 法醫說是他殺
蒲亭和歐巴馬同意 加強在敘軍事協調
颱風尼伯特 屏東災害應變中心2級開設
中研院首度選工程院士 名單晚間揭曉
英國脫歐續挫英鎊 貶值不到1.30美元
動物媽媽將退休 捨不得願永遠當志工
颱風尼伯特襲台 房東房客合作少損失
急性心肌梗塞率 男是女的2倍
市政公園光雕作品春曉 中市新熱門打卡點
望安老婦凌晨病發 澎海巡急救援
美股回神 台股有機會反攻8600點
拒上床竟被炒 女主播告福斯新聞CEO性騷
颱風尼伯特逼近 石門水庫排洪調水位
國小宣導防火 小朋友演練打119報案
大巨蛋案回函 北市：遠雄未明確回應
後宮甄嬛傳手遊 推決戰紫禁之巔新玩法
與凱瑞熱線 王毅：南海仲裁鬧劇該收場
陸央行：人民幣名義有效匯率具貶值需求
嚴重熱傷害 醫師：勿喝或浸泡冰水降溫
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颱風尼伯特 高市山區預撤慢性患者
唐獎執行長陳振川 訪加州柏克萊大學
2016英國最佳博物館：倫敦V&A
颱風掀長浪 國軍進駐備戰
台積電南京廠動土 估2018年下半年量產
遠雄9/8若未改善 北市成立終止契約小組
無視外資看壞 宏達電早盤股價開低走高
大巨蛋案 北市：擬依契約通知銀行接管
國際油價先跌後漲 中油下週估降1角
農委會：菜價過度升高 會釋出庫存蔬菜
增進台德交流 陳華玉訪薩克森邦
颱風來襲 金城武樹面臨硬仗
颱風尼伯特來襲 空心菜漲4成最多
颱風尼伯特逼近 3水庫排洪
新台幣早盤升7.3分
美不滿陸負面清單 英脫歐後將加入TPP
颱風尼伯特逼近 3萬國軍投入防颱
唐獎生技醫藥獎得主 來台要訪北一女
智崴下半年營運看俏 半分鐘順利填息
三星S7手機熱賣 Q2獲利優於預期
旺宏打進西門子供應鏈 股價大漲
老年時健康與否 由媽媽基因決定
原民環體抗議棕櫚海岸 環署：環評公開
颱風尼伯特襲台 台東下午4時停班停課
颱風襲台 花蓮縣下午4時起停班停課
遠東航空撤回現金增資案獲准
交長：桃機6/2大淹水原因 保證不再發生
北韓派員至大陸 嚴防創匯人員叛逃
投顧：英公投脫歐 潛藏3利多
美參院通過 六項保證訴諸文字
中研院新科院士晚間揭曉 4大看點
全力防颱 內政部長進駐應變中心
法國地區華文教師研習會巴黎舉行
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亞銀金援 助越南減緩旱象
俞大?拜會巴拉圭新任參議院議長
3太空人自哈薩克升空 飛往國際太空站
華碩開設ROG電競館 舉辦限時優惠
2017年式GT-R超跑 裕日車開始預售
颱風尼伯特撲台 利稻霧鹿下午停班停課
北市擬終止大巨蛋 遠雄:依約爭該有權益
大巨蛋擬終止契約 北市：不賠錢是大原則
颱風尼伯特來襲 雲林港口船隻只進不出
颱風損毀健保卡 就醫不受影響
颱風尼伯特逼近 台南無風無雨
傳辦馬英九接北檢察長 刑泰釗：可能嗎
台北復興中小學弦樂團 維也納演出驚豔
颱風尼伯特來襲 蔡總統下午首赴災防中心
台股權值股回穩 站回月線
颱風尼伯特 宜蘭縣晚間6時後停班停課
雄三誤射究責 馮世寬：參謀總長要負責
高雄農改場也有虛擬代言人 她叫彌香
颱風尼伯特逼近 國軍加強災防整備
颱風來襲 這4款App必備
颱風紅黃線停車 北市google地圖即時查
劉德立宴巴拿馬警察總署總監
英金融中心褪色 法與盧森堡積極取而代之
火力驚人 台中警查獲毒販擁衝鋒槍
越鋼點火延 中碳煤化學品時程恐受影響
颱風前農民搶收 高麗菜90元買得到
七七盧溝橋事變 港多個團體遊行
通緝犯國道飆速 翻越護欄逃逸仍被捕
桃機堆沙包防颱 交長：短期不得不做法
威剛營收創15月新高 股價大漲逾6%
台塑越南廠案 在陸台商籲審視南向政策
颱風逼近 林右昌指示加強夜間疏運
洪秀柱：現在談抗戰可能政治不正確
參院挺六項保證 駐美代表處感謝
倫敦金融城市長11日訪台 促台英交流
交長：台灣機場體發展 一核多心
美證實凱瑞王毅通話 但未說明通話內容
北市上班課 柯文哲：最遲晚間10時公布
颱風尼伯特 東琉線交通船11時停駛
馬英九：贊成兩岸共享史料但要有條件
警查緝乩童藥頭 意外查獲藥腳胞弟
快閃訊息軟體Snapchat 新功能保留記憶
颱風尼伯特來襲 南投2登山隊待聯
陸客在首爾消費額大 倍數歐美日本遊客
車禍醫療費誰付？健保、強制車險爭論
颱風尼伯特來襲 太魯閣山區勸離人車
營養午餐案 30名校長二審有罪
颱風尼伯特 烏來及淡水河域列警戒
颱風尼伯特防土石流 國軍駐六龜待命
颱風尼伯特來襲 總統教育獎頒獎典禮延期
花蓮秀林鄉萬榮鄉 中午12時起停班停課
颱風前視察防汛 賴清德：該撤就撤
台達電買盤回流 除息首日完成填息
南海仲裁案將公佈 馮世寬：有應變計畫
台瓜FTA十年慶研討會在瓜舉行
台大醫院與蒙古醫院簽署合作備忘錄
台北市水門晚上11時關閉 9時拖吊車輛
接北檢檢察長 顧立雄:刑泰釗是耿直的人
不被重度肢障所苦 陳佳瑜考取台中女中
中越貧童沒好黑板學習 台灣伸援手
颱風來襲 太平光興隆分洪道搶通完工
颱風尼伯特來襲 五專免試放棄截止順延
官方預估 薩爾瓦多年經濟成長率2.3%
太陽能產品報價再創新低 本週跌逾2%
外送業者導入送餐機器人 倫敦將現蹤
洪秀柱：吳敦義受黨國栽培 經歷完整
颱風防土石流 烏來晚間6時前完成撤離
懸浮滑板電池起火風險 美召回逾50萬台
南橫部分路段預警封閉 利稻部落下午撤村
業務全面簡化 國防部：8月開始
台捷簽新科學合作協定 共同爭取歐盟計畫
四技二專甄選放榜 分發錄取率8成2
高雄果菜市場葉菜價格漲2成
尼泊爾出售中國賑災稻米 人道組織警告
武嶺架路燈成光害 公路總局撤下
八酒六四 製作者遭大陸控顛覆政權
颱風停班停課 花蓮玉里鎮中午12時起
新台幣午盤 強升1.17角
颱風尼伯特來襲 桃園復興區入夜前撤離
棕櫚海岸開發案 立委爆國有土地便宜租
大巨蛋索賠900億？遠雄：需精算
颱風尼伯特來襲 彰化農民搶收水稻
颱風尼伯特來襲 領務局提前核發護照
颱風尼伯特撲台 人安開放街友夜宿
外資青睞 投信：台股7月橫盤整理
標普降澳洲展望至負向 澳幣重貶
颱風來襲怕再喝黃水 台北民眾量販搶水
聘請美女發牌吸客 台北市查獲違法賭場
希拉蕊電郵案全身而退 川普怒喊犯規
李應元：環評委員不得接環保署標案
趙藤雄爬蛋殼視察 柯文哲：本來就該做
因應颱風尼伯特來襲 林全做8點裁示
強制險代位求償爭議 金管會支持檢討
101高空夜宿賞日出 800人捷足先登
立院初審 公寓大廈不得以規約禁養寵物
立院初審 吃貓狗肉最重罰25萬
颱風尼伯特防災 澎湖交通航班提早返航
環評過了卻不開發 李應元：研議失效
賀陳旦：遷松機要考慮離島服務
颱風尼伯特逼近 8日教召暫停報到
酷點校園展覽會展畫作 為偏鄉童圓藝術夢
颱風來襲 中研院新科院士下午提前揭曉
安養中心大火 林全裁示加強消防安檢
營養午餐案二審 校長獲輕判
颱風尼伯特逼近 高普考延期
菲律賓騙完回台騙 竹市警瓦解詐騙集團
澎湖博弈公投連署6248份 送戶政核對
科技部：陳銘煌接任中科管理局長
車禍醫療費代位求償 衛福部提4點回應
東京運河箱屍案 死者是陸女
台灣贈大陸梅花鹿點點誕下第六胎
三星手機題材旺 散熱雙雄受惠
尼伯特減緩 菲巴丹群島續發颱風警報
美股企業財報季起跑 下半年獲利率撐盤
颱風逼近 華航虎航班機調整或取消
HTC Vive秋葉原登場 攻占日本零售門市
Gogoro推好康 學生獨享零頭款零利率
防颱風尼伯特 陳菊檢視低漥排水
電話騷擾1500名女子 印度男落網
颱風尼伯特來襲 慈濟全台啟動防災
馮世寬：現在才知道當部長要少講話
花蓮七星潭1男落水 空勤救援
政院修法 放寬原住民犯輕罪仍可持獵槍
小熊玩偶變吸毒器 男辯稱可放鬆
陳佩真遞補 澎湖縣議會女性議員創紀錄
友達3分鐘強勢填息 面板雙虎齊發威
軍方待命 屏東佈署500兵力
台股收盤漲65.16點
普考延至7/13 高考三級照常
日衛星毀前驚鴻一瞥 傳回最後影像壯觀
廖國棟勝出 當選國民黨團總召
食用玻尿酸新原料 最快7月底開放
台股開高走高 收盤漲65.16點
7月台指期漲93點
林口鐵皮工廠大火 千坪廠房陷火海
英脫歐衝擊浮現 6不動產基金交易喊卡
7月電子金融齊漲
澎檢警海巡同步緝毒 各有斬獲
虐殺食用貓狗刑責加重 動保法初審通過
矽品獲認定為ICP廠商 提升出貨效率
電子權值股強勢填息 攻占月線之上
只仰賴學校檢查 學童牙齒蛀到抽神經
颱風尼伯特來襲 外媒：降雨上看1千毫米
孟加拉驚傳爆炸 1死6傷
當選藍營總召 廖國棟：善盡整合能量
颱風尼伯特漸進 台東利稻部落撤離
颱風尼伯特來襲 竹市成立災害應變中心
小米大螢幕黃金尺寸 7/12台灣首賣
宏達電衝刺VR 日本夥伴集氣合攻
政院修法 放寬部分更生人可開計程車
宏達電：VR發展 讓PC產業久旱逢甘霖
衝過封鎖線狂奔七星潭 男無生命徵象
中央氣象局氣象報告
台中市晚間照常上課上班
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
世界先進Q2營收達標 季增4%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
街頭藝人環台 兒童病房散播歡樂
戴勝益改行開書屋 百元看到飽還附飲料
海巡艇撤離太平島 馮世寬：應問海巡署
印度兩學生高樓樓頂拋狗 自首後保釋
當選首席副書記長 王育敏：為大家服務
颱風尼伯特撲台 洗腎孕婦等盡快撤離
友達6月合併營收274.8億元 月增2.6%
尖點6月營收邁出谷底 月增近2成
基隆伴手禮網路票選 9日起跑再抽好禮
住展：來客成交增 6月風向球近黃藍燈
在菲被捕多名台籍毒嫌 恐終老菲獄
颱風襲台 北市水門外停車場21時起拖吊
三大法人買超台股17.40億元
廂型車衝入海 司機緊急跳車
日股連3黑 日圓走堅拖累
日參院選舉 修憲4黨選情大好
再造歷史現場 文化部初步核定11案
颱風尼伯特來襲 竹縣勸離山區遊客
颱風尼伯特逼近 水下作業大隊兵力預置
重罰意義不大 動保團體盼推行動物福利
新店安養中心火警 監委要查
霧台鄉台24線 下午6時預警性封閉
調駐太平島百噸巡防艇 海巡署：防颱
颱風尼伯特來襲 奧萬大休園2天
強颱備戰 經濟部靠揪科台電爬桿
毛孩子有福了 南韓合法化寵物葬儀社
和颱風賽跑 農民割除芋頭葉搶收稻穗
颱風尼伯特來襲 中市各大山岳不得進入
營養午餐弊案 教部：應讓無罪校長復職
陸女玩自拍 拍著拍著掉進珠江
女兒不急 63歲中國大媽求醫想自己生
夜店販售混合毒品 販毒集團遭逮
桃園復興區晚間停班停課
新生報到 中一中3對雙胞胎吸睛
屏東縣晚間停班停課
新北晚間10時關水門 河濱停車速駛離
台積電南京廠奠基 張忠謀出席
GIS業成6月合併營收 月增近18%
尼伯特颱風逼近 北市封閉親山步道
全國同步大掃毒 雲林查獲2.6公斤
南海仲裁前 潘基文對北京強調和平解決
HTC Vive搶攻日本 實體通路賣贏電商
吳秉叡：國營預算案涉5兆 籲國民黨協商
販售仿冒超跑剎車碟盤組 保二破獲
桃園復興土石流潛勢溪流住戶預防性撤離
颱風逼近 台東外海現14公尺高巨浪
富邦華一銀進天津 布局陸 4大自貿區
德全球韌性城市大會 台灣3大都市參加
颱風來襲 澎湖災害應變中心1級開設
花蓮玉里圓環怕淹水 國軍助堆沙包
林全：盡快撤離土石流警戒區居民
颱風逼近 封路前搶收高麗菜
颱風襲台 行政院秘書長籲注意街友安置
大聲關門沒反應 當心寶寶有這問題
颱風進逼 警政署：南投3人登山未返
新台幣升1.01角 收32.306元
颱風來襲 維冠土地協議價購會延期
中研院第31屆院士名單揭曉 20人獲選
颱風尼伯特 清境拆風車信義滑水道消氣
高雄市晚間正常上班上課
陸日遊客蜂擁而至 英村落居民一頭霧水
颱風逼近 花蓮光復鄉大興村全村撤離
大巨蛋廠商賠80億 自救會嘆汗水換口水
桃警查緝毒品 女剛成年吸毒2次落網
聽信衝擊療法 陸女挨揍2年患白內障
大巨蛋防颱 遠雄要求市府周邊管制
梅克爾談烏俄爭議 稱西方對俄信任喪失
強颱尼伯特來襲 壽險啟動保戶服務
雄三誤射 陸國防部：注意到有關動向
花蓮8日停止上班上課
颱風來襲 蔡總統盼警戒區居民盡快撤離
壽險業防強颱 啟動24小時緊急應變
光寶科6月營收旺 創8個月新高
遊樂園防災 鋼索固定摩天輪
宏達電挺進秋葉原 電玩動漫迷朝聖地
未申報政府審批 陸企收購德機場恐夭折
颱風尼伯特逼近 憲兵助民眾撤離
台東遊覽車大貨車事故 3學生輕傷
台東8日停止上班上課
傳遭性侵 陸維權女律師助理交保候審
日月光第2季營收626億 符合預期
颱風南偏 石門水庫晚間6時暫停排洪
颱風尼伯特襲台 總統：注意疏散撤離
尼伯特慢步又南偏 石門水庫排洪暫喊卡
颱風襲台 黃色土石流集中宜蘭等8縣市
颱風來襲 桃園復興10里預防性撤離
杜特蒂家鄉納卯市 面臨恐攻威脅
解決政治真空 澳洲總理爭取獨立派支持
防颱作戰 徐耀昌負傷拄杖視察抽水站
颱風來襲 陸軍台北聯保廠助烏來民眾防災
颱風尼伯特來襲 工人拆遮雨棚不慎墜樓
聯電28奈米價量齊揚 6月營收創新高
颱風尼伯特防汛整備 桃園埤塘先排水
颱風尼伯特來襲 新竹五峰尖石晚間停班課
智鐵複賽落幕 26日決戰金門
柯文哲回家說 市府：是確認行程結束
颱風尼伯特來襲 中市多項活動延期
颱風來襲 中市救災行動指揮車待命
台灣爆米花叩關國際 前進阿布達比
司法院傳蘇許配 蘇營否認許志雄不回應
亞培心臟模架可溶解 獲美核准上市
騎車遛狗9月擬開罰 最重1.5萬
港股反彈收高 陸股小黑
避風頭 武陵露營區清空了
颱風來襲 台南五甲教養院預防性撤離
王開鎖為國捐軀 子跨海爭撫卹金
大時代的悲劇 抗日英雄之子一生潦倒
兆豐金董座懸缺 金管會促盡快補人
抗日英雄之子等待撫卹金 長路漫漫
小米夏季新品 主打智慧家庭應用
海協會副會長：兩岸服務業應取長補短
鴻海衝手機市場 再買微軟越南廠
脫歐恐慌止步 新台幣強彈1.01角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
颱風來襲 台中8日停止上班上課
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中市8日停止上班上課
颱風尼伯特來襲 南投縣8日停班停課
Siri說中文 李琳山過去就想到
雄三誤射 10檢體符合雄三飛彈材質
小米授權專賣店 今年插旗中南部
新科院士吳玉山 對台灣憲政體制感興趣
金門檢警合作緝毒 逮8藥頭
歐陽妮妮代考懲處結果出爐 台藝大不公布
聯發科營運好旺 連3個月創新高
颱風尼伯特進逼 澎湖變天感受威力
新科院士黃正德 來自郵遞區號最後一鄉
加國牛確定解禁 食藥署：8日恢復進口
合庫銀東協報佳音 柬埔寨第4據點開業
雙城論壇 陸委會：尚未收到入境申請
醣脂專家陳鈴津獲中研院士 一家兩院士
軍公教潛藏負債多 年金委員不認同
飛彈誤射案 漁船10檢體符合雄三材質
印尼伊真火山奇景 夜晚上演詭藍光
勞保放寬限制 小販可加保
化妝品禁塑膠微粒立法 環署：加速進行
南海軍演礙航行 陸：提前警示負責任
醣脂癌症標靶新藥問世 靠陳鈴津的兩皮箱
強颱小心土石流 入夜後恐發紅色警戒
雄三案 陸委會：兩岸聯繫不應設前提
男子赴印尼探親 感染登革熱
日菸商台南設廠 國民黨團反對
愛刷卡繳稅消費 5月刷卡金額史上第四高
颱風尼伯特來襲 十軍團進駐嘉義
就服法修法 勞動部推配套
王品淡季平穩 上半年營收小減
宏?全新商用筆電 微軟大會搶曝光
毅嘉上半年虧逾億元 看好Q3擺脫谷底
中研院首度選出工程院士 5學界1業界
美國將金正恩列制裁名單 南韓表示歡迎
戰國策獲邀加入全球最大政策公關聯盟
蔡總統接觸美政要 陸：已向美提交涉
軟面板拚國產 經濟部衝年增千億產值
菲媒推出毒販「殺戮名單」 定期更新
桃園市8日停班停課
中華電信、VMWare 齊攻行動安全管理
桃園市8日停班課 開放紅黃線停車
南海仲裁將宣布 陸使拜會杜特蒂
南韓：北韓無核化要求意在破壞韓美同盟
英國脫歐 恐害法國經濟降0.2個百分點
歐洲不動產基金暫停贖回 國內沒踩到地雷
反貪腐組織揭露 柬總理家族海撈65億元
首季虧損難補 台泥國際上半年虧損
加國牛肉解禁 符合6原則才能進口
颱風尼伯特來襲 澎湖明天停班停課
加國牛解禁 綠委直呼離譜 國親可接受
群聯Q2營運旺 攀歷史新高
捐巴國23億 外交部：承續前政府計畫
美又傳非裔男遭警槍殺 女友上影片瘋傳
颱風尼伯特來勢洶洶 台東火燒雲詭譎
強颱尼伯特撲台 京華城今晚提前打烊
菜價聞風漲？ 農委會2對策因應
颱風影響 拆卸耘海貨輪暫撤離
比利時小小貓熊滿月 可愛模樣超吸睛
美參院通過挺台議案 外交部歡迎並感謝
台達電6月營收加溫 年增5%
颱風來襲 傅(山昆)萁重話要求完成撤離
颱風將侵襲 宜蘭地區加強防颱
東華大學志工抵菲服務 林松煥勉勵
爆活餌訓練等醜聞 澳最大省擬禁賽狗
宜蘭縣欠債超標 拚10年重生
颱風蘇花封閉 花東農漁產補助繞道運費
中研院新科院士揭曉 重點報你知
孟加拉又發生恐攻 至少4死13傷
台北市8日停班停課
林萬億：年金會議3次就短兵相接 算很快
颱風擾亂 南迴遊覽車和貨車對撞
颱風尼伯特來襲 股匯市8日休市
颱風來襲停班課 北市聯醫門診調整
新北市8日停止上班上課
總統叮嚀防救災人員 注意自身安全
金正恩被美列黑名單 陸：反對單邊制裁
台南市8日停班停課
蛋洗官員惹議 全國學生勞動組合道歉
颱風三寶量販翻倍賣 尼伯特全台備戰
陸美的集團拿下德機器人廠逾5成股權
陸最嚴新規 網傳手機遊戲不能有英文
颱風尼伯特來襲 台北市醫院門診一覽
原料藥出貨遲 永光6月營收年減2.6%
尼伯特來襲 土石流黃色警戒增至5百條
活動空間侷促 巴基斯坦孤獨象患精神病
颱風來襲 屏台24線德文路口晚間7時封路
加國牛肉恢復進口 消基會表態反對
中鋼印度公司傳捷報 5、6月寫新紀錄
颱風來襲 基隆開放部分紅線停車
英保守黨投票 梅伊首相寶座非手到擒來
見法國國民議會副議長 總統盼深化情誼
今彩539開獎
颱風尼伯特襲台 桃園復興預防性撤離232戶
不景氣房貸還不出 逾放比飆上3年新高
威力彩開獎
備戰首颱尼伯特 油電糖水上緊發條
颱風來襲 國軍機具兵力進駐宜蘭
宇峻昱泉獲原創大獎 東西題材各成霸主
101跨年煙火照放 設計標案月底出爐
陸GDP統計數據 擬納入共享經濟
尼伯特停電數恐創次高 台電6千人備戰
強颱襲台 雙北市公車8日上午停駛
陸6月外匯存底 重回3.2兆美元
青海省普惠金融示範區建設 啟動了
颱風尼伯特 高市撤逾3千人
Youbike 8日凌晨停止服務
颱風襲台 北市開放紅黃線停車
富邦金好會賺 上半年每股賺 2.31元
回家說惹議 柯文哲：我是去北投機廠
客運屏東線8日視天候 決定是否行駛
沃爾瑪開發行動支付 去血拼只需帶手機
南海裁決前夕 美航母戰艦緊盯陸人工島
脫歐後市場動盪 專家：英鎊還有得跌
王毅晤潘基文 再批南海仲裁激化緊張
南海仲裁前過招 陸高調美謹慎
習近平會潘基文 談世界多極化全球治理
網傳越南抗議再起 外交部籲台商提高警覺
颱風尼伯特來襲 國軍加強災防整備
女子港邊散步 遭強風吹襲失足落海
颱風來襲 北捷8日各線路正常營運
今彩539 頭獎無人中
威力彩頭獎槓龜
布萊爾拒為伊拉克戰爭道歉 英媒批傲慢
松山車站火車冒煙 警消搶救
大巨蛋狀況 北市要遠雄每2小時回報
美國主流童書好奇猴喬治 過起開齋節
新北明晨公車停駛 YouBike也暫停
全球最高分！台北101獲綠建築白金認證
台鐵列車疑似爆炸起火 多人受傷
新北有條件開放全市紅黃線停車
教廷洩密案 攸關新聞自由惹議
售陳水扁家人在美房產 美還台150萬美元
松山火車站列車起火 21人輕重傷
台鐵列車爆炸 林全指示成立緊急應變小組
松山火車站爆炸 警政署長：疑為爆竹
松山車站爆炸案 警政署長：疑長形爆竹
松山車站爆炸 聯醫忠孝院區1人傷勢嚴重
加牛解禁 吳榮泉盼台加關係得以強化
台鐵列車爆炸 國民黨籲儘速查明真相
英博物館實驗 你分得出真假藝術品嗎？
美國民調：年輕人不如父母愛國
已故納粹倖存者 維瑟爾8句智慧名言
公司也許比你想的還要重視志工經驗
〈時評〉「一例一休」先入袋為安
颱風夜松山車站驚傳爆炸案 24人輕重傷
松車爆炸 國土安全辦公室：未到恐攻層級
松車爆炸25傷 台鐵下午5點前不發車
國美館舉辦「流動影像博物館」 動態影像策展與實踐系列講座
尼伯特轉中颱 挾大量水氣仍不可小覷
偶陶畫戲－史博館潮汕彩繪翁仔屏泥塑展 邀請民眾今夏呼朋引伴追潮趣
松車爆炸案 警方：土製鋼管炸彈 進松山站前2分鐘引爆
松車爆炸案 部分傷患情況穩定
松山車站爆炸案 嫌犯可能在傷者之中
台、日、美合作 「水墨意象」紐約登場
美達拉斯抗議活動殺警案釀5死 警擊斃對峙槍手
台鐵爆炸案林姓嫌落網 警從指紋、位置鎖定
暑假遊峇里島 小心不肖街頭換錢攤
尼伯特來襲 全台已釀2死72傷
松山列車爆炸 中東媒體扯與ISIS有關
連結與再現土地和人民的歷史記憶 文化部提「再造歷史現場計畫」
颱風尼伯特重創台東 國軍800人投入復原工作
上海鄉村婚宴 送終身免費用餐
EAST END 榮獲2016年世界頂尖調酒師大賽冠、亞軍
漢翔築夢之翼 展翅飛翔 公益活動
台鐵爆炸案 DNA比對18小時揪出主嫌林男
美食品須標示基改成分 參院過關
松山車站列車爆炸 乘客聽聞巨響焦味
松山車站列車爆炸案 傷者增至24人
非裔男遭警槍殺 美州長要求司法部調查
松山車站列車爆炸 柯P:釐清原因讓市民安心
松山車站列車爆炸 調查現場遺留爆竹紙盒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
探視松山車站爆炸傷者 林全：惡意事件
松山車站列車爆炸 刑事局初判鋼管爆裂物
松山車站列車爆炸 林全：惡意事件
美制裁金正恩 北韓稱不啻宣戰揚言反制
松山車站台鐵車廂爆炸案 國安尚無恐攻情資
松山火車站列車爆炸 2重傷23輕傷
美近期似不會升息 歐洲股市走高
美連傳非裔遭警槍殺案 歐巴馬深感不安
美股震盪激烈 終場漲跌互見
美庫存減少不如預期 油價重挫逾2美元
教廷解密醜聞案宣判 2爆料記者判無罪
颱風尼伯特登陸 台東滿目瘡痍
颱風尼伯特登陸 花蓮雨勢強2000戶停電
柏克萊分校學者獲頒唐獎 校方備感光榮
新科中研院院士 南加州有4位
颱風尼伯特掃台 全台逾11萬戶曾停電
肯州重塑諾亞方舟 還原聖經記載
不舉手就開槍 無辜青年被美警擊斃冤死
颱風尼伯特襲台 花蓮台東淹水警戒
人權觀察：里約警察10年殺8000人
OECD創造就業機會排名 巴西居最末
1/5巴西民眾天天喝汽水
花蓮風雨增強 六十石山雨量多
英脫歐 3/4歐盟專家看衰英經濟前景
颱風尼伯特風強 輕軌高架捷運停駛
法挺進歐國盃決賽 巴黎年輕族群鬧事
颱風登陸台東 宜蘭清晨出現間歇風雨
颱風尼伯特襲台 土石流黃色警戒739條
英國脫歐後 將與印度展開雙邊貿易談判
泰國芒果多樣 全年享用酸脆甜滋味
颱風期間 雙北市公車9時恢復營運
尼伯特來襲 屏東4萬戶停電
美官員：不接受南海自由航行有不同標準
颱風尼伯特破表 金城武樹挺住
颱風尼伯特襲台 逾16萬戶待復電
颱風尼伯特來襲 打亂高雄對外交通
新疆葉城縣土石流 35人遇難
台鐵列車爆炸 北捷提高見警率
颱風尼伯特 台南風大雨小390人撤離
大陸暴雨洪水沖刷 香港變垃圾攤
颱風尼伯特侵襲 中市和平預防性撤離
颱風尼伯特 新北擦邊球未傳災情
高捷維安 保大特勤警進駐聯防
洛時報導台鐵爆炸案
颱風尼伯特發威 高港輪船斷纜拖船拖回解危
東引士兵釣魚落海 消防搜救
台北市8日是否收垃圾 上午11時公布
老翁採筍未歸 苗栗救協徹夜搜尋
阿公店溪防洪排砂 籲民眾遠離河床
台灣播愛薩爾瓦多 捐布匹教縫紉
台中市公車 上午10時起逐步恢復營運
颱風尼伯特影響 高市暫停收運垃圾
台灣大4G新專案優惠 1門號拿2支手機
颱風登陸 台南雨小14座橋梁封閉
颱風登陸 台電台中區營業處成立戒備中心
列車爆炸案 警方：排除恐攻
颱風來襲 用App可免費監看公司動靜
颱風來襲 屏東牡丹水庫調節放水
颱風尼伯特發威 阿公店水庫放水防洪
松車爆炸傷患無礙 柯文哲：就等破案
銅鑼灣書店 林榮基：有中宣部官員買書
支持宏國文化發展 台灣捐贈採購設備
颱風尼伯特襲台 北市蔬果價格下跌1成
連江縣8日下午及9日上午停班課
南海爭議 美籲尊重仲裁結果
颱風來襲 百貨公司營業時間看這邊
槍枝與種族 美社會難癒之傷
廣東啟動尋找美麗鄉村活動
被困125小時 山西晉城8礦工獲救
美警連日槍殺2非裔 群眾上街怒喊謀殺
颱風災情 台20線路斷高市停電逾6萬戶
颱風襲台 13縣市逾26萬戶停電待修
台鐵車廂爆炸 女傷患右耳暫失聰
台鐵爆炸意外 聯醫忠孝院區病患穩定
台鐵爆炸 警：嫌疑人不排除傷者和乘客
颱風尼伯特襲台 南投注意風雨下午增強
松山車站列車爆炸案 6人仍在加護病房
印尼穆斯林返鄉過節 找人看家防偷兒
南海問題 港媒：美國正調整天平
柯文哲：基於行政倫理 先探視聯醫傷患
東引士兵擅自海釣落海 仍未尋獲
巴格達北方自殺炸彈攻擊 釀35死60傷
花蓮雨勢強 玉里大橋封橋
颱風尼伯特登台 嘉義市最大風力5級
颱風侵襲 全國免試生84%完成報到
颱風來襲 這些網購防颱用品熱銷
颱風尼伯特水氣足 4縣市淹水警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
網路廣告亂象 陸工商總局祭新規整治
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
颱風尼伯特來襲 北市8日正常收運垃圾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中美洲社統秘書處秘書長拜會劉德立
列車爆炸 林全：排除恐攻已有嫌犯資訊
松山車站列車爆炸 教部：9師生受傷
雨勢不如預期 石門水庫未調節性排洪
列車爆炸案 警：偶發性社會重大刑案
台助巴拉圭興建平民住宅落成啟用
非裔遭警槍殺掀抗議 報導：美兩警中彈
颱風斷纜貨輪復位 船公司派員戒備
美頻傳非裔遭警槍殺 碧昂絲籲停止歧視
台鐵爆炸 侯友宜北醫探視55歲插管男
颱風發威 台東69傷爆滿醫院
韓決定部署飛彈防衛系統 因應北韓威脅
馬公虎井老翁中風 海巡頂浪救援
颱風尼伯特撲襲 派出所庫房屋頂被掀
颱風尼伯特 嘉義縣無災情傳出
長園科供給吃緊 Q3新廠產能加入量產
台鐵列車爆炸案 國安高層徹夜坐鎮
林全關心颱風災情 指示續觀察做好應變
防爆加維安 警方進駐台鐵列車
颱風尼伯特過境 南迴香蘭段封閉
台鐵列車爆炸案 蘇嘉全籲國民勿驚慌
全台25萬戶待復電 逾9成集中高屏台東
敦泰IDC吃補 搶進夏普與LG供應鏈
台鐵爆炸案 北醫：3傷患處危險期
北捷：捷運無爆裂物 請勿以訛傳訛
颱風尼伯特 國軍助撤離3千餘人
颱風尼伯特襲台 幸基隆平安無事
陳怡潔：勞工颱風天上班應領雙薪
美韓部署THAAD 北京：堅決反對
美韓部署THAAD 陸：嚴重損害區域安全
颱風尼伯特減弱 北市災變中心轉二級開設
颱風無災 林聰賢：勿把國軍當清潔工
颱風尼伯特 彰化田中測得33.9度高溫
陸國務院首席智囊 空缺近1年終於補實
林全：台鐵車廂爆炸非恐攻 請民眾安心
颱風來襲電桿斷 尖石鎮西堡部落停電
東引士兵落海 尋獲遺體
外派到台灣薪資 亞太區倒數第4
颱風尼伯特來襲 央行緊急提供外幣因應
台灣原創遊戲大賞 昱泉宇峻兩大贏家
韓美宣布在南韓部署反飛彈系統
台鐵爆炸 北醫一病患較嚴重
台鐵爆炸民眾憂慮 張老師專線全員待命
台鐵列車爆炸 三總余姓傷者有生命危險
台灣人瘋跨海購物 最愛這2個國家
颱風尼伯特 嘉義近5千戶停電
花蓮南區雨大溪水暴漲 封橋警戒
台南大雨 局部區域淹水警戒
研調估半導體今年衰退1% DRAM下滑19%
房地產業未來5年 6大戰略引領
因為一座山 福建兩村數百年不通婚
百貨業暫停營業 颱風天高雄街頭冷清清
列車爆炸案 廁所包包疑嫌犯丟棄
颱風假雇主要求補班 勞動部：違法
颱風天量販店湧人潮 促銷葉菜搶客
美國警察執法強悍 律師建議別硬碰硬
謝金河：超抽地下水 死海30年後恐消失
孟加拉連遭恐攻 印度教激進團體也添亂
廣東全面恢復轄區活禽供澳門
周永康國師 曹永正行賄等罪判7年
遠雄緊盯大巨蛋安全 3組人員備戰
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苑裡火車站出現不明包裹 警拉封鎖線
台鐵爆炸案 傷者指嫌犯疑40多歲壯年人
颱風尼伯特來襲 張花冠籲加強戒備
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美售陳水扁在美房產匯台 檢：互助精神
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劉奇任江西省副省長、代理省長
颱風防汛整備 林佳龍視察烏日抽水站
港商品郵寄大陸 林榮基子：為何非法？
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韓部署THAAD 陸緊急約見美韓大使
宜蘭無災 民眾樂放颱風假
香港海岸垃圾增多 部分疑來自大陸
颱風尼伯特來襲 恐龍裝民眾街頭嬉戲
車內無監視器 台鐵爆炸案追查難度增
達拉斯爆殺警事件 美實施飛航限制
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唐鋒炒股海削 前老董判刑定讞
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搭台鐵遇爆炸 女傷者：當下以為完了
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新中橫公路預警封閉 籲車輛勿入
尼伯特颱風襲台 女騎車遭鐵皮砸傷
武漢洪災 陸專家：三峽工程沒幫倒忙
達拉斯警匪對峙 凶嫌：市內各處放炸彈
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颱風尼伯特襲台 2死72傷
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台鐵列車爆炸案 林姓傷者涉重嫌
台鐵爆炸案6基隆人傷 市府贈慰問金
東京都知事選舉 日星石田純一考慮出馬
達拉斯警匪對峙 5警殉職6傷
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河內台灣獎學金頒獎 40人獲獎
上海20歲女孩健身房猝死 網友熱議
颱風尼伯特襲台 逾50萬戶曾停電
北部風雨不如預期 氣象局：颱風南偏
陸6月空氣最差10城 河北占6席
臉書直播海底總動員2 網友稱太白目
武漢洪災 男大生涉水為女同學送餐
美參院通過挺台議案 陸：違一中原則
少年拉K被逮 派出所臉書打卡
七旬老翁採竹筍未歸 被尋獲已身亡
中馬擬共建麻六甲港口 是否軍用成疑慮
颱風尼伯特 毀了屏東2輛警車
空運全面停擺 金門縣長指示後續零滯留
颱風尼伯特襲台 國民黨盼政府速復原
比天行者故鄉更威 幼齒行星擁3太陽
颱風襲台未受侵襲 宜蘭三星蔥拍賣價回穩
清大博士生車禍亡 追思會將頒授學位
颱風尼伯特籠罩 雲林撤離292人
台藝術家在慕尼黑舉辦視覺藝術創作展
林姓傷者疑涉案 侯友宜：當時就覺得怪
美韓部署THAAD 陸：召見大使交涉
傳達拉斯警匪對峙落幕 凶嫌自戕
颱風吹襲 旗津沙雕受損趕修復
颱風襲台未受災 宜蘭稻田躲過一劫
南海仲裁將出爐 菲願與陸分享南海資源
港電影商向華強幼子打人 被判入獄
出口年減幅收歛 第三季轉正有機會
歐巴馬：英與歐盟將順利建立新關係
南海仲裁案將宣布 菲陸承諾不升高緊張
傳人行將降息 離岸人民幣貶破6.7
颱風過境 台東宛如明天過後
台鐵爆炸案 嫌犯疑手持爆裂物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮養鵝場確診新型H5禽流感
颱風校園災損 台東寶桑國小最嚴重
颱風尼伯特吹襲 高市災損約1400萬
屏東停電逾16萬戶 台電搶修拚晚間復電
南海仲裁 陸：打著法治旗號反法治
屏東9日正常上班課
台南七股疑有龍捲風 12戶人家受損
尼伯特環流影響 菲多處傾盆大雨
颱風尼伯特減弱 中南部防局部大雨
颱風遠颺 夏戀嘉年華如期舉行
颱風吹7小時 台東農損破6億元
颱風天新光三越不營業 網友讚佛心企業
台中市9日照常上班及上課
朱立倫返國防災 慰問安養院大火傷者
陸維權律師女助理獲假釋 微博稱被利用
暴雨重創武漢 最奢華別墅區成孤島
台東3.6萬戶仍斷電 台電全力動員搶修
轎車路口違停 車上竟有失蹤少女
颱風網購商機 男子臉書販售假餐券
颱風過境 台南逾6萬戶停電4人受傷
颱風尼伯特漸離 奧萬大休園妖怪村開放
長江天災不斷 逾3千萬人受災164死
台鐵爆炸案 傷者林英昌嫌疑重大
颱風尼伯特 嘉義7500戶停電已修復
杜特蒂公布大毒梟名單 建議自我了結
台鐵爆炸案 警方澄清還未破案
尼伯特颱風過境 澎湖未傳重大災情
總統：颱風與爆炸案兩頭忙 大家辛苦了
達拉斯抗議染血 員警遭狙擊5死6傷
朱立倫質疑氣象局 颱風預測有偏差
55歲林英昌涉重嫌 家屬曾低調探視
大馬警方證實恐襲活動 美英發旅遊勸告
氣象局下修嘉義以南風力預測
桃園9日正常上班上課
風獅爺商店街 贈金門航空站10台輪椅
桃園9日上午7時恢復紅黃線禁止停車
義媒：義大利超完美風暴醞釀中
台鐵爆炸案 南投警尋獲疑犯嫌所擁車輛
台鐵列車爆炸案疑犯 平日以車代步
總統：全力重建 最短時間回復正常生活
大二陸生閃婚 大三當上四胞胎爸爸
蘋果與VR新品問世 下半年出口添柴火
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台鐵爆炸案 嫌犯疑有拉開動作
菲前總統艾奎諾三世 被控技術性貪汙
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台鐵爆炸 警方：事證顯示林男涉嫌重大
尋獲疑台鐵爆炸案主嫌車 車內留狗吠叫
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北醫發現林英昌胸腿有金屬碎片 通報警方
台鐵爆炸案 警：又有新事證
颱風尼伯特來襲 軍助民復原受好評
達拉斯殺警攻擊 歐巴馬：卑劣
今彩539開獎
南海仲裁倒數 菲拋願和陸分享南海資源
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有圖為證 杜特蒂搭機親民沒官架子
李克強7/13訪問蒙古 出席亞歐會議
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電線桿電塔受創 台東全力復電搶修中
台鐵列車案 警方尋獲林嫌遺書
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茲卡疫情延燒 幾內亞比索列警示
全台農損初估逾6億 台東災情最慘
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福斯總部疑藏二戰未爆彈 出動專家搜尋
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達拉斯殺警案 5警殉職7警2平民受傷
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巴淡島出現恐襲傳單 星旅客未受影響
冤獄13年 雲南高院副院長向被告致歉
美6月新增就業大增 失業率4.9%
台鐵爆炸案主嫌車內 查獲多項證據
台鐵爆炸案 警排除有其他共犯
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流浪犬憨憨 定期捐血救其他毛小孩
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因不滿警察濫殺非裔 達拉斯5白人員警遭襲
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新北市圖總館常客染結核 籲自我檢測
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颱風遠颺 高雄對外交通漸恢復
大陸人行副行長張濤獲提名IMF副總裁
台鐵列車爆炸重嫌 林英昌恢復意識
工程師讓鋼鐵人成真 吹氣就能掀起頭盔
3D列印志工 幫身障者打造義肢輔具
南蘇丹總統府外傳砲火聲 停火搖搖欲墜
臉書Messenger推點對點加密功能
電玩世界本週新鮮事 HTC VR攻日吸睛
1人傳82人 南韓MERS病患好毒
電動車加速發展 電池廠營運馬力足
颱風遠颺 海陸官兵清理高雄市容
嘉義公園路面濕滑 女不慎摔落橋下
Android手機千萬支中毒 遇惡意軟體攻擊
遭疑誤放颱風假 柯文哲：颱風難預測
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喬治小王子體驗飛行展 搶鏡指數爆表
颱風遠颺 阿里山森林遊樂區復園
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蔡總統下令 全力協助台東人重建家園
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共軍南海軍演 大陸央視畫面曝光
防災型都更 專家:施工品質不能忽略
中共前空軍高層田修思遭查 涉郭伯雄案
水利署：水庫蓄水量7成 夏季供水穩定
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颱風重創 林全指示撥3億助台東重建
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爭英首相職位 候選人自捧母親角色惹議
北韓自潛艇發射彈道飛彈 武力示威
iPhone 7有買氣 用戶升級意願近8成
美韓部署THAAD 陸官媒：意在中俄
朱立倫：颱風尼伯特路徑差逾350公里
北韓自潛艦射彈道飛彈 南韓：發射失敗
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曾志朗：靠寫作閱讀 重建台灣價值系統
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美售扁房產匯台 陳致中：非犯罪所得
兩車相撞甩尾傷女騎士 警：掃到颱風尾
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陸媒：陸豐設機制協調烏坎土地爭議
中華職棒明星對抗賽 麗寶樂園戶外轉播
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南海仲裁12日裁決 外交部：密切注意
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南海仲裁公布後 馬英九將發表看法
毛小孩的保母 這項發明成好幫手
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內政部長：全力協助颱風災害復原
玫瑰花找靈感 高效太陽能電池有妙方
喝酒有醉意 男疑誤飲農藥被送醫
對桃機有信心 鄭運鵬不淹水雞排加碼
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洪秀柱：黨產歸零是假議題
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台東重創 林全：農損救助立即啟動
印度號稱最便宜智慧手機出貨
只要200元 貓纜兒童新樂園玩到飽
南海仲裁12日出爐 政府護主權不退讓
竹市勞工子女教育營 歡度快樂暑假
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防登革熱蔓延 颱風後清理積水容器
印度老慣竊落網 曾冒充法官放走犯人
美國各地抗議警察暴力 大規模示威延燒
法國地區華文教師研習會圓滿落幕
前憲兵司令何雍堅獲假釋 近日將出獄
大貓熊圓圓受精失敗 圓仔續當獨生女
全盲生參與孔子行腳 回饋兩岸偏鄉
南海仲裁案 6要點一次看懂
中市抽驗懷舊零食及米濕製品 全數合格
桃園龜山傳2死 女殺阿嬤後跳樓輕生
BBC妙聞 大白鯊每年開趴 專家潛心解謎
朝陽科大育成中心 亞太第1全球第2
大陸國台辦慰問風災 陸委會表達感謝
上班族怕怕！職場最慘5件事有這些
水溝廢溶劑被誤為瓦斯味 颱風夜虛驚
陸客遊東京迪士尼 行動電源起火燒傷人
颱風過後要防蚊 天然的尚好
出訪新加坡 柯文哲推世大運
台鐵爆炸及颱風應變 宋楚瑜：給內閣鼓勵
力挺新南向 旅遊業推東南亞百萬人遊台
南二高疑失控自撞 女駕駛2童被救出
澎防部安置老榮民 官兵投入災後整理
不忍失智嬤送安養院 女殺嬤後跳樓輕生
爸爸是非洲人 她寫霸凌和親情感動評審
人民幣隨英脫歐貶值 謝金河：上策
公民團體也霧煞煞 秒懂電力備用和備轉
颱風過後 台南籲戶外積水容器速清理
南海仲裁12日出爐 宋楚瑜：堅持主權
美警遭狙殺 歐巴馬縮短訪歐將赴達拉斯
颱風重創 想吃台東釋迦再等3個月
北港觀光大橋整修 營造燈會璀璨魅力
颱風襲台擅闖管制區 登山客遭罰
林全勘災 屏東列天災救助縣市
克國籲遊客自重 別為愚蠢自拍賠命
爸媽住加護病房 台鐵傷患視訊團聚
傳林英昌仿千面人 警方：人醒才知道
陸書信投訴新辦法上路 加速回覆期限
陸客銳減 宋楚瑜：趁低潮強化旅遊設備
恐攻威脅 外交部籲赴馬來西亞提高警覺
柯文哲赴星城市高峰會 將力推世大運
高考10日登場 台東考場受創嚴重
新加坡軍用品店 軍事迷淘寶好去處
美史上第7高 兆彩頭獎上看174億
中華彩瓷展揭幕 帝寶級名杯聚首展出
民進黨與黨團 各捐50萬助台東
動物收容所納教育遊憩功能 提高認養率
騰訊誤植習近平黨慶發飆 中共調查整肅
台塑調降下週汽柴油價0.3元
曾文水庫放水9千萬噸 今年供水仍無虞
菜價漲 農委會：因逢周末與運輸業休假
義美給假又給錢 助員工返台東救災
凌晨停電搶救病人 台東醫院挺過風災
台灣攝影家原作展 鄭麗君：很感動
野狗狂追 8旬阿嬤犁田摔傷
陸頻傳暴力傷醫 陸警進駐追究刑責
林全視察台東災情 到機場就遇缺水
城市高峰會市長論壇 中市副市長出席
709抓捕周年 陸維權律師家屬發聲明
颱風尼伯特農損 高市初估3370萬
達拉斯示威殺警案 黑人的命也是命譴責
王毅向美喊話 不應損害他國安全利益
松山火車站發現不明包裹 原來是肉包
颱風警報解除 林全：全力災後重建
颱風遠颺 嘉義降大雨未傳災情
颱風尼伯特襲台 農損攀至近8億元
增稅收 印度克勒拉省開徵肥胖稅
助台東災民 國民黨捐100萬
助台東重建 立院捐50萬蘇嘉全捐10萬
颱風災後重建 高雄軍民一心
不畏風雨 民進黨金門黨部主委交接
女殺嬤後跳樓 父目睹憾事痛哭
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尼伯特災損重 家扶急發100萬急難救助
颱風重創 台東馬偕搶救傷患災後復健
水湳水資源回收中心 林佳龍啟動安裝
台鐵爆炸案 警政署長臉書訴心情
颱風重創台東 時代力量捐30萬助重建
亞都麗緻北極星圖月餅禮盒 有夜光效果
反跨性別依認同如廁 美10州告聯邦政府
颱風受困澎湖遊客 3航班助輸運
開院52年最強颱 台東基督教醫院慘泡水
2.25億個讓中國領導人擔心的理由
颱風所致農災現金救助 增列屏東縣
聯結逢甲商圈與水湳 市府擬拓寬巷道
尼伯特登陸福建 22萬人撤離
逾400萬人請願 英政府仍拒絕再次公投
男駕車疑失控撞橋墩 3歲外孫重傷
傾盆大雨 台北文山區時雨量破20毫米
懷特暢寶注射劑解盲 未達顯著效果
太麻里災情慘重 紅十字會10日發慰問金
台南東山柳營強降雨 3小時破百毫米
雷聲大作 台北多行政區時雨量破20毫米
車子長尾巴 動保員眼尖救輕生男
菲4000名煙毒犯投案 創單日最多紀錄
颱風重創台東 2大超商為台東募款
新北派機具人力 支援台東災後重建
台法簽度假打工協議 可望有好消息
颱風過後降雷雨 嘉義台南達淹水警戒
颱風尼伯特襲台東 2死303人就醫
達拉斯機器戰警殺槍手 引執法倫理辯論
30輛金光舞台車 現身北市府廣場
印度總理訪非 擬簽署多項重大合作方案
颱風重創台東 鄭文燦與市府捐款救災
颱風重創台東 郭台銘捐千萬元賑災
颱風重創台東 國民黨團捐60萬助災民
全台復電估98% 台東萬戶停電明續搶修
社群影片瘋傳 警方執法形象面臨挑戰
今彩539開獎
終止照顧悲劇 失智症協會提5建言
大福彩開獎
總統是否勘災 府：先讓行政團隊全力救災
南非與印度鞏固邦誼 簡化雙方簽證
種族矛盾激化 美副總統安撫人心籲團結
日參議院將選舉 安倍拉票氣勢旺
紊亂世界社媒直播 美民主跟不上挑戰
血檢事業蒙塵 傳奇美女創業家光環失色
英首相雙姝爭 李德森暗指對手無子掀波
北約強化與俄對話 立陶宛鐵娘子軟化
柯文哲指示北市協助台東災情 捐款20萬
協助台東災後復原 國防部10日加派千人
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
臺灣民主基金會率團到蒙古參加論壇
尼伯特侵襲福建 3官兵遭土石流沖走
林榮三夫人林張素娥 捐款東基500萬
毛小孩的約會 逾4百柴犬熱鬧齊聚寵物展
中非共和國再傳暴亂 引發難民潮
柯文哲捐20萬元 協助台東災損復建
助台東重建 傅(山昆)萁發起一日捐
林全召開專案會議 8裁示助台東復原
西班牙年度奔牛節造成1死 十多人傷
癒火鳳凰陳美麗 榮獲全球熱愛生命獎章
台鐵傷者恐罹創傷症候群 衛福部介入輔導
伊朗稱全力研發飛彈 聯國憂違反核協議
阿富汗任務 北約盟國允年金援10億美元
颱風天不在國內仍心繫台東 市長張國洲道歉
〈財經主筆室〉蘋果谷歌從軟體打到硬體 台灣供應鍊吃補
臺灣攝影家原作展 銀鹽世代－尋找歲月靈光
慶開齋節 北車湧入上萬穆斯林
「糟糕上司」的七項特質 看你主管中幾樣
「好膽固醇」還是對您好嗎？管好您的膽固醇
集保結算所捐助200萬元 助尼伯特災區重建
孟加拉恐攻倖存者死亡 家屬稱警方刑求
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
IS擊落1架直升機 俄兩飛行員喪命
墨西哥黑幫火併 槍手屠殺兩家14口
睡不著嗑零食嗎 專家建議請三思
種族分歧激化 歐巴馬：美國能克服分裂
達拉斯警方接獲匿名威脅 升高維安
達拉斯警方封鎖總部 部署特警部隊
原住民族影音創作補助 10月受理申請
黑人的命也是命 倫敦爆示威
台東縣長市長忙復建 張國洲向市民道歉
日本參議院選舉開始投票 執政黨料勝選
太陽好曬 全台紫外線過量
台中血庫拉警報 最缺O型血
颱風過後助重建 災害補助款可免稅
疑不滿鄰居提告 男提油桶縱火釀2傷
怒官方虛報災情 安徽馬鞍山千人示威
達拉斯警戒備 要求媒體停止現場轉播
漁船冒險出海失去動力 海巡即刻救援
助台東救災 台南市人車出發
颱風過後 高市府加強災後防疫
暑假打工 小心不肖雇主虛報薪資
颱風釀災 國軍投入災後復原
風災重創 總統將赴蘭嶼綠島台東勘災
吃粗皮膚細 夏日美白吃是關鍵
暑期旅遊 慎防網路資安3大地雷
肝氣鬱結臉黑心情差 按摩穴道助美白
颱風尼伯特重創台東 17Life發起小額捐款
高考登場 澎湖缺考多秩序好
颱風農損 高市將自行啟動災情確認
颱風尼伯特重創台東 富邦金捐6百萬
槽車翻覆鹽酸外流 駕駛頭身分離
達拉斯警戒解除 未發現可疑人物
台西丁姓人家五官深邃 祖先來自阿拉伯
苦練樂器考取街頭藝人 盲生獲選特教達人
花蓮海邊湧長浪 船筏翻覆1人落海
創客的長腿叔叔 工作室變身夢想工廠
助台東災區重建 慈濟啟動以工代賑
暑假上網訂房 信用卡最高10%回饋
摘蜂巢當裝飾 沒想到蜂蛹竟孵化了
西班牙鬥牛士被牛牴死 30年來首例
綠島重創 國軍頂大浪跨海送物資
台股電子旺季到 投信正面看待
遭指救援台東太慢 北市：昨晚收到需求
總統：全力協助台東人重建家園
回故鄉開店吧 台灣創客的小鎮突圍
電源廠營收旺 華美、博大6月攀新高
法國台灣商會舉行大會
柯文哲：救災非靠私人交情動員 要統合機制
高市廟會爆竹擾人 挨罰1.1萬
助台東災後復原 高市動員上百人車
世大運維安 柯文哲向城市高峰會取經
家長在Line不公開群組罵人 判賠5萬元
退休牙醫遭撞身亡 警以碎玻璃循線緝凶
緬懷胡水旺創北醫 學好做人方做醫
柯文哲：社子島較適合做智慧城市平台
澎南北海域 海巡救人岸巡護龜
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金門南樂大會師 樂音迴盪總兵署
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明天再加油！汽柴油11日起降3角
高考登場 台東到考率7成6
颱風重創蘭嶼蘭恩基金會 重建困難
免試入學放棄錄取延至11日辦理
不滿遭供出 毒蟲持電擊棒住家擄人
台大認證木工學分課程在至善高中
不可思議的印度 請問你是說幾點
小侯佩岑成禮體師 留下往生者最美容顏
協助台東重建 魏明谷捐10萬元
颱風重創台東 親民黨捐30萬助災民
加油且慢！國內汽柴油11日起各降3角
尼伯特重創台東 警政署支援重建
緬甸百日新政平實 民主發展百廢待舉
線上看到飽！這家萬部影音免費看30天
殺戮戰場原著記者辭世 赤柬經歷賺熱淚
台中炸油條店環境髒 衛生局持續追查
中秋餅味飄香 超商預購登場
澳洲大選 反對派承認敗選
沒賣腳皮了 淘寶刪2百萬奇葩商品
尼伯特重創台東 桃園市團隊馳援
陸男童暑假作業 500元窮遊感受人生
颱風釀台東馬偕停電 台電：醫院設備異常
北市午後大雨 萬華中正時雨量達20毫米
東醫重創 馬偕董事長掏空口袋襄助
颱風重創台東 國民黨：急需鐵工人才
牛排餐廳玩分子料理 無國界新吃法
台東風災災後復舊 高市府伸援手
颱風重創綠島蘭嶼 台水：目前供水正常
南海仲裁案大事記
國際仲裁走過百年 南海爭端裁決在即
南海仲裁 5人仲裁小組成立過程曲折
常設仲裁法院 肩負解決國際爭端角色
南海仲裁案 訴訟角力已超過1200天
華府主導南海外交 北京拒上法庭
美中各有盲點 南海爭議如八點檔
南海仲裁菲國盤算利益 太平島不太平
南海仲裁可能結果 菲大法官這麼說
南海仲裁12日揭曉 5大必知關鍵
風災災後復舊 高市：告一段落
鬼月前搬家 宜掌握四「打」撇步
蘭嶼颱風災情 鄉長：沒有天秤颱風嚴重
大陸上半年CPI年增2.1%
黑夜過後 達拉斯警民不分族群相擁
阿里山好好玩 電動遊園車初體驗
八卦山天空步道啟用 人潮擠爆賞美景
美警殺非裔 紐約與DC等大城第3天示威
南海仲裁將出爐 各方立場解析
暑假瘋桌遊 這家餐廳有4百款遊戲
尖石道路坍方單線通行 鄉公所持續搶修
曼谷乘嘟嘟車遭搶 旅客疑司機搶匪同夥
颱風尼伯特襲台 201所學校災損逾億
穆斯林移工台北車站慶開齋 印政府按讚
尼伯特風災 金管會、證交所合捐2百萬
活化空間再利用 太平買菸場動工修復
廣東大客車側翻 已致2死24傷
蘋果充電器和使用者介面 專利再下4城
澳洲大選 總理滕博爾宣布勝利
日本人氣烏龍麵進軍台中 柯媽誇喔咿西
支援台東救災 林佳龍捐1個月所得
重建家園 國軍徒手挪巨石台東人感動
台積電大立光法說14日登場 營運看俏
太陽能價格跌不停 Q3營運壓力大
新北投入救災 朱立倫：台東不孤單
日本參院選舉開始投票 投票率不及上屆
總統：島孤人不孤 全力挺台東
颱風唯一做對的事 讓測速照相器道歉
陸面板廠買三星產線？研調：台廠要努力
南韓防長：THAAD可攔截北韓SLBM
火車爆炸案跡證調查完畢 就等林嫌開口
台東農損嚴重 黃健庭勘災爭取補助
網路家庭6月及Q2營收 創同期新高
探索台灣之美夏令營 朝陽科大開營
屏東來義土石流紅色警戒 居民撤離
海巡署護南海諸島 偉星艦啟航太平島
尼伯特重創台東 維生管線優先搶通
葉劍英之子葉選寧病逝 享壽79歲
嘉市派車輛機具 支援台東救災
投顧：英公投脫歐 美升息時程難決策
南市投入台東學校環境清理
金門穆斯林外勞 開心慶開齋
支援台東救災 雲林11日出發
援助台東風災 各界表達關心
江忠垣加盟桃猿 立志成為高志綱第二
傳鴻海量產iPhone7 Q3業績增溫
颱風尼伯特重創台東 國巨捐200萬元
助台東災後重建 裕隆捐3百萬
避免照顧生憾事 家庭照顧協議應該做
飛彈誤射船長枉死 蘇嘉全允爭高額國賠
南海仲裁將出爐 軍事對峙升高或可避免
颱風後菜價降幅達2成6 供量正常
尼伯特侵襲福建 陸委會表示關切慰問
歐巴馬之弟在陸出書 提及生父家暴
颱風重創台東 國民黨：努力協助重建
金防部官兵 協助恢復市容
旅客因颱風滯留馬祖 國軍協助疏運
工廠火警飄臭味 及時撲滅無傷亡
陸工程院士：當前中國食品 史上最安全
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颱風重創台東 財政部公股事業捐1500萬
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探尋新北植物寶藏 11日開放報名
非裔求自保 遇上警察：36計走為上策
旗山香蕉農損慘重 許立明勘災允補助
佛教師父來上課 強化義消心理素質
無菸菊島 銀髮族活力秀展不服老精神
日本參院選舉 提前投票人數創新高
戶政日活動 桃園表揚績優戶政人員
陸廠木林森攜手亞壯 切入台LED市場
鄰居起衝突 男子潑汽油點火傷重不治
助台東恢復家園 期交所捐200萬元
回應北韓射潛射飛彈 南韓將加強威懾力
颱風重創布拉瑞揚舞團 林懷民懇請援助
澳洲馬拉松大選 總理宣布執政黨勝出
風災復原 總統指示在綠島蘭嶼設重建站
全台農損逾9億 台東7.2億最嚴重
花蓮縣府出動人力車輛 助台東災後復原
嘉義KANO季 將推出150米滑水道
修復竣工 竹縣新埔林氏宗祠開放參觀
南蘇丹首都激戰傳272死 恐重陷內戰
中山大學校長遴選 鄭英耀出線
新北市少年合唱團 俄羅斯摘銀
南海案將揭曉 菲官員：陸不至於侵犯菲
黃文忠出殯 海軍樂儀隊送行國旗不覆棺
總統:台東重建工程結合未來產業
尼伯特福建釀災 2死17失蹤
捐款助台東 賴清德：捐多少都是愛心
集保捐200萬元 助尼伯特災區重建
澎海巡執勤 1日2起海上救援後送
花蓮日式老宅的呼喚 羽鳥醫師尋根之旅
朱立倫捐20萬賑災 林右昌捐10萬
颱風天落水失蹤女尋獲 警查身分死因
協助災民重建家園 勞動部提5措施協助
颱風重創台東 遠傳4大關懷送暖
日參議院選舉 台裔議員蓮舫篤定當選
颱風夜KTV嗆警 兩人送辦
颱風出國被做文章 張國洲心疼市府員工
日參議院選舉 現任女大臣敗選
上海G20貿易部長會議 反對貿易保護
口湖牽水（車藏） 全台最大水難祭儀
法國藥局危機 平均兩天關一家
台積電否認南京設研發中心 公布致詞全文
廟會擾民 高市重罰87.9萬
天津台灣名品展落幕 促成101億元商機
日參院選舉執政聯盟大勝 可能得以修憲
NHK民調 首投族比例選區多投自民黨
7548名管弦樂手德國合奏 創世界紀錄
日參院選舉執政聯盟獲勝 修憲派盼過關
日前偶像歌手今井繪理子當選參議員
總統：全台灣都往台東出發
作業疏失使救災工人枯等 國民黨致歉
各國關注日參院選舉 修憲派議席成焦點
台東勘災 總統:台東不會因後山而被忽略
颱風災損嚴重 台東可暫停暑期課輔
商場戶外手扶梯下小雨 業者將改善
日參議院選舉 執政聯盟席次超越勝負線
常設仲裁法庭南海案判決 可能對菲有利
颱風重創布拉瑞揚舞團 鄭麗君捐20萬
全台復電99% 台東3千多停電戶續搶修
俄菜鳥特工囂張慶結訓 身分曝光恐受懲
政委進駐台東 要求12日全面恢復供電
仲裁案 陸彈舊調：南沙設燈塔服務船隻
因應脫歐危機 專家：英央行或近日降息
高雄桃源區樟山國小11日停班停課
日參議院選舉 法務大臣落選
颱風重創台東 國軍協助災後復原
日參議院選舉修憲勢力強 安倍被問修憲
長榮海運長華輪首航巴拿馬運河拓寬水閘
柬埔寨朝野緊張升溫 知名批評家遭暗殺
警殺非裔緊張激化 美警逮上百示威者
日參議院選舉 大阪維新會父子檔當選
日參院選舉 前排球國手朝日健太郎當選
「回收咖啡」 讓早晨的一杯咖啡也能創造綠色效益
難民主廚上菜 紐時：撼動法人味蕾與扭轉偏見
美暴力示威頻傳 3國發布旅遊警示
期交所「搶救受飢兒」愛心早餐活動
新北市公立高中職辦學成效獲肯定 免試入學總報到率創新高
中華電信和VMware合作 建構行動安全管理機制
歐洲盃冠軍賽葡萄牙1：0擊敗法國 首度封王
柬埔寨政治評論家 首都超商內遇害
蔡英文視察台東 台電、國軍協助搶修復原
全台紫外線過量 20分鐘就可能曬傷
臉書直播惹衆怒 社群媒體新挑戰
首颱尼伯特 義美捐120萬助台東重建
尼伯特強颱肆虐 綠島人權文化園區週三恢復開放參觀
柯文哲訪新加坡 積極推廣世大運
全台第一款為兒童量身打造的程式教育桌遊—海霸
全球前十情感最豐富國家 有7個在拉美
總統見倫敦金融城市長 盼創互惠夥伴關係
擊敗京都和曼谷 亞洲第一旅遊城市是?
立院初審通過 勞工七天内有二例假
男單決賽 莫瑞再次封王
歐洲盃足球賽輸了冠軍 法國卻更團結
海大證實馬祖藍眼淚是夜光蟲
狗將被取代 人類下個最好的朋友是牠
李德森退選 梅伊確定成英國第2女首相
日參議院選舉 執政聯盟大勝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
澳洲牛仔議員爭議不斷 今獲執政黨青睞
參院選舉大勝 安倍擬改組內閣力拼經濟
日修憲程序嚴格 需經國會和公投兩關
南蘇丹戰事再起 聯合國安理會會商
達拉斯殺警槍手 疑另有大規模攻擊計畫
報殺父深仇 賓拉登之子揚言攻擊美國
槍口下的美國
長榮海運長華輪首航巴拿馬運河拓寬水閘
台股電子旺季到 基本面撐盤
暴龍呼之欲出 快到竹東動漫3D展體驗
出現4徵兆 代表身體缺水了
以為疝氣不敢講 男陰囊水腫撐數月
烏來展畫 遇見最美風景拉勞蘭姑娘
北韓揚言採取實際行動 因應反飛彈系統
燒炭自殺雖獲救 腦細胞壞死成病變
加強迷你倉搶救 中市消防局實地演練
鈺齊6月營收年增近2成 7月出貨續強
嘉市支援台東救災 盼早日復原
台股開盤 漲87.32點
道瓊重返18000 台股早盤勁揚132點
新台幣開盤升5.6分
台積電市值破4.42兆 續創個股新高
招收陸生人數變少 教長：微幅下降6%
懷特解盲未過跳跌停 強調臨床為研究
巴拿馬華裔青年聽講 劉德立說中華文化
南海仲裁案吵什麼？一分鐘看懂
頎邦6月營收走揚 營運高峰預期在Q3
威馳克媒體無擔保轉換公司債 重新起算
張小月：兩岸溝通不如過去順暢
韓美部署THAAD 北韓嗆採反制行動
亞洲陶笛節 15日起嘉義盛大登場
吸引中老年投資 丁克華：推波動小ETF
徐永明：辛在勤不應放大屬下的無奈
勞動部：一例一休是平衡勞資的折衷版本
華立旺季客戶拉貨 6月營收年增逾1成
宏達電Vive攻日利多 股價漲回百元
教新住民太太買菜多比價 立委：不合時宜
北市冰品抽驗 11項產品不合格
崇友上半年營收創新高 第3季持續看好
南海仲裁將公布 陸學者：料對大陸不利
連連失利 IS領土2016上半年縮減12%
高雄永安大雨 淹水二級警戒
上海台商返鄉公益行 嘉惠弱勢學子
5外館處擬撤 僑委會：僑務由周邊兼管
親子暑假遊日月潭 住雲品玩互動
部署THAAD引爭議 青瓦台重申立場
不婚不生年老隱憂 長照險恐成必備品
三陽推新萌車Mio 汰舊換新享補助
大略-KY第2季營收新高 進攻上海第二高樓
慈濟發購物券 賑濟法國中部水患災民
川普邊界築牆論 墨西哥總統反擊
終身有保護力 黃熱病疫苗免重打
南海仲裁 海巡署：不影響太平島防務
涉販毒又改造槍械 男送辦
勞動部調撥2億就安基金 照顧災區勞工
北市擬漲房屋稅 蝴蝶效應恐引三稅齊發
南海仲裁 陸學者：中美關係恐瀕臨界點
種綠豆裝飾家庭樹 助智障者懂生死
經期痛做愛也痛 女子罹患子宮內膜異位症
東京都知事選舉爆黑馬 增田寬將參選
台積電帶頭跳空開漲 台股直逼8800
神明桌前 毒蟲不由自主供出毒品
股利可扣抵稅額減半 綜所稅年增233億
短期研修陸生人數多 立委憂高教日月潭化
爆料國民黨收頂新2億 周玉蔻獲判免賠
租屋可遷戶籍可報稅 明年實施
ICE MONSTER冰品不合格 罰3萬
台東11條河川 9月完成水區劃分
陣雨有望降溫 供電暫舒緩轉黃燈
藍委憂飛彈嚇跑陸生 綠委：別自己嚇自己
6.4強震襲擊厄瓜多
歐美調庫存 IET 6月營收下滑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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颱風重創台東 國軍續投入災後復原
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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暑期新服務 奇美博物館釋免預約名額
宏達電推Desire 10？ 傳Q3報到
疑涉台鐵案林英昌 神智清醒仍插管中
雄三誤射 陸委會用簡訊通報大陸
寵物美容撈過界 幫狗狗洗牙罰3萬3
指考作文舉重若輕 諸葛亮最常出現
立院：能比出九二共識手語師最多4人
未來城市特展超智慧 親子體驗莫錯過
南蘇丹內戰 陸維和部隊遇襲1死6傷
雲林支援台東救災 集結出發
野狗橫行長春重劃區 通報無效惹民怨
港媒：南海仲裁生風雨 和解也若隱若現
選手防蚊液別亂噴 憂過量影響運動表現
日執政黨參議院選舉大勝 股市大漲
司法院正副院長提名謝文定林錦芳
英文非選題引導性高 回應越好越驚奇
水公司施工 台南部分地區停水42小時
手遊精靈寶可夢成行搶工具 引玩家入甕
金紙廠員工手掌遭切 老闆賠298萬
豐興鋼價持平 客戶下單保守
瘦肉精現形 快篩檢測只要5分鐘
中華電除息行情市場看好 股價飆新高
傳林全夜宴資方喬一例一休 政院否認
僑委會證實 陸僑社勸阻台僑胞赴僑宴
iPhone 7啟動拉貨 大立光挑戰3000元大關
台中寺廟火警 近兩百年歷史3神像燒毀
弱勢朋友謀職不易 努力工作獲認同
新台幣午盤強升1.03角
太平島若失守 海巡署長：該負責會負責
新台幣午盤強升1.03角 暫收32.203元
遭批官威大 國民黨籲放下口水戰
iPhone 7螢幕 傳支援廣色域顯示
建構低碳城市 竹市推綠屋頂計畫
9月閣揆施政報告 立院首度配手語翻譯
邊界重開 委國人湧入哥國瘋搶必需品
司法院：賴浩敏蘇永欽請辭
兩兒各捐肝腎 合併手術救父
廣東退休官員在美逾期停留 遭查
遠雄及翡翠灣國有地爭議 黃國昌疑圖利
司法院長賴浩敏 副院長蘇永欽聲明全文
反旗山大溝頂拆除 自救會訴求保留
南部豪大雨 高屏多區列淹水一級警戒
謝金河：對台商零售業 大麥克熄燈是警訊
雨勢不斷 來義鄉發布紅色土石流警戒
炸彈機器人惹議 達拉斯警長力駁
君品海膽吃到飽急喊卡 回應環團抗議
陸智慧機估出貨旺 外資看好台積電等5檔
外資上週轉賣 投信看好台股7月資金行情
健保改具名核刪 10月起7大科先試辦
謝文定林錦芳掌司法院 總統咨文已送立院
水氣旺盛降雨 高市多處水淹20公分
微風展店入帳 上半年業績年增飆135%
謝文定被提名司院長 游錫(方方土)：適才適所
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史上首次 司法院副院長提名女性
謝文定提名任司法院長 朝野盼重視司改
克什米爾警民衝突升高 至少21死
象龜溫馨救友 動物園：其實是互毆
英瑞 6月營收 3年來單月次高
海洛因夾藏冷凍櫃冰塊中 男被逮收押
交通肇逃 澎警局長：比照重大刑案偵辦
長榮海首航巴拿馬運河 力拓太平洋航線
外資上週賣超65億元 金融股成提款機
台股收盤 大漲145.56點
台東學生返校清掃受災校 慈濟發助學金
授旗女壘代表隊 總統：全國人民做後盾
台積電大漲 台股收盤勁揚145點
台股強彈 收漲145.56點
亞洲名廚賽 弘光師生奪2特金2金3銀
謝文定獲提名掌司法院 黃國昌無法接受
簡訊要校長返校防颱 林佳龍：未強制
馬祖藍眼淚 海大證實是夜光蟲
台塑遭越南裁罰 立委憂南向受阻
白警幫黑人擋彈 她謝歸謝仍會繼續抗議
北二高木柵交流道車禍 駕駛命危送醫
科技權值股氣勢如虹 8800一步之遙
劉淑蘭遞補議員 林佳龍：駕輕就熟
竹縣出征國際少年運動會 邱鏡淳授旗
7月台指期大漲175點
債券型基金 創18月來單周最大淨流入
7月電子期金融期齊漲
南海仲裁將公布 張小月指對台無拘束力
朴槿惠：韓光復節71週年將特赦
日知名廣播作家永六輔去世 享壽83
南海仲裁 府：堅持對南海諸島主權立場
遠雄醫療園區暫停工 中國醫大基金卡關
參議院選舉大勝後 安倍強調加速拚經濟
買塑膠袋換熟客券 消保官：不鼓勵
台積電6月營收史上第3高 第2季超標
陸股波動劇烈 港股反向ETF新選擇
桃園大雷雨特報 龜山淹水二級警戒
中華電遠傳股價收新高 台灣大逼近填息
掛牌上櫃公司 總計721家
元智桃市府辦閱讀營 訓練思辨
重建台東 台塑解囊1500萬
杏一上半年營收年增6.55% 成長優於市場
獲提名司法院副院長 林錦芳：感謝鼓勵
仁寶上半年營收 年減12%
群創6月營收 年減逾2成
大雨下不停 屏東多處淹水
三大法人買超台股147.23億元
四技二專登記分發 12日起繳費
北市二手車嘉年華 免費試乘超跑雙B
金管會8救市措施 立委批維他命治心臟病
新莊機廠未使用土地0.3公頃解編
生技股6月業績猛 5檔營收創新高
銀髮族變低頭族 小心肩頸痠痛
陸企推出全球首款石墨烯電池
台塑四寶上半年獲利出爐 台塑化最會賺
阿薩斯雕像 25日台中草悟道現身
女子接下已故男友販毒網路 遭台中警法辦
太平島若被指為礁 外交部：將強烈回應
日參院選舉執政聯盟大勝 日股收紅
天災怎麼給工資 立委質疑看老闆良心
志工救災 台東旅宿業提供免費住
想知道你的手機性能嗎？評測軟體打分數
柯文哲戴Vive 體驗城市VR
華碩Q2營收符合預期 保守看Q3
颱風前水庫放水過多？水利署這麼說
回應反彈 府：林錦芳並不認同觀審制
戶政申請 高市建置手機APP
澳男咬斷鼠頭 判社區服務及禁養寵物
司法院人事案 黃國昌：無法接受林錦芳
鐵皮工人不慎墜樓 骨折送醫
傳賴昌星糖尿嚴重 家屬憂病死獄中
超商太便利 繳費買票網購取件都找它
新台幣升9.1分 收32.215元
山林水專精污水處理 第3季掛牌
陸軍航空保修廠女下士 疑因感情尋短
南韓擬設執法小組拘查中國漁船非法捕撈
諸羅科普探索趣 嘉市動手做科學
立院臨時提案 派遣艦艇支援太平島海域
台塑加薪3.5%加發1.2萬元 10年最高調幅
噁心油條流向零售飯糰攤商 遭停業3天
兒子酒後傷人 鄉長帶到醫院探視及道歉
緩和忽略經濟關切 安倍：修憲不是易事
談廢死 謝文定：不是Yes或No的問題
台北醫院與蒙古巴彥烏爾蓋省醫院締盟
國道3號嘉義段追撞 1死3輕傷
搶救台東樹木 金城武樹藝師團隊出動
南海仲裁案 外交部：結果出爐將發布聲明
陸向台灣青年招手 廣設兩岸創業基地
南海仲裁案將出爐 政院重申3立場
台鐵爆炸嫌犯小白犬 多方伸援照顧
永遠的85號 徐生明一卡通紀念卡開賣
謝文定：司改國是會議應讓人民共同參與
謝文定：參審或觀審 司改國是會議討論
偷獨木舟耍特技搬運 男子遭起訴
山林水攜手北控 插旗大陸市場
鰲鼓候鳥遭漁網傷害 清網守護濕地
南海仲裁案 陸：從一開始就非法
上半年稅收創新高 超徵779億元
義美繼給台東員工公假 再捐120萬賑災
LINE優惠券受歡迎 改版新增定位功能
刑事局長駁斥火車爆炸有共犯 籲勿臆測
可成捐500萬 協助台東醫療院所復原
六角第2季營收增近3成 創歷史新高
新北工安盃路跑13日開放報名
北韓動作不斷 揚言斷絕與美溝通管道
渣打人民幣指數 下探近2年新低
陸軍女下士尋短 軍中宿舍封鎖
國民黨：未收頂新政治獻金
晶電併璨圓 強調員工權益不受損
傳嫌犯為悠遊卡炸台鐵 悠遊卡公司澄清
司改國是會議啟動 府公布籌委會要點
美河市仲裁出爐 北市府向日勝生討回33億
陶博館提供舞台 年輕陶藝家出頭
從高中到總經理 認養貧童35年不間斷
鴻海6月營收重返3千億 月增3.24%
金門大橋越勞陳情 縣府願協助轉業
雄三案是否再傳蔡正元 檢：視案情必要
集資買下最棒海灘捐國家 他直呼像作夢
是否動用第二預備金救災 政院評估中
68歲謝文定 投身司法40年資歷完整
關車門突遭撞 酒駕騎士昏迷
電信三雄財報超標 中華電上半年奪冠
日參院改選後修憲？北京呼籲慎重行事
台中英才郵局傳墜樓意外 男無生命跡象
台東風災捐款 目前逾1800萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
東京運河箱屍案 陸男到警局說明
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
助台東受災戶 宏?免費檢測資訊產品
考試院：訓練期改公保 無權益補救問題
撤銷Uber投資許可？投審會一個月內決定
支援台東救災 台北市環保人員大腿鋸傷
北京天津PM2.5 2成源自河北
外資大舉匯入 新台幣創一週新高
贏得參院選舉 安倍仍稱修憲不是易事
南海仲裁 5名法官做出影響深遠的決定
和碩6月合併營收 月增逾4成
媽媽未滿20歲 每天約8.8名新生兒
美河市案 郝辦：早已要日勝生提擔保
接任貿協董事長？夏立言：我不知道
郝明義澄清查電未查帳 台電公開錄音檔
助台東災區重建 國泰金捐千萬
安毒偽裝芒果罐頭 企圖闖關遭查獲
員山鳳梨受寒害長不大 立委爭取補助
聯卡捐台東100萬 5措施助特約店復原
高雄農損逾億元 農委會開放申請低利貸款
投審會：一個月決定是否撤銷Uber許可
中壽自結上半年EPS1.77元
計程車抗議違法 Uber回應了
高市農損逾1億元 速申請現金救助
立院共識 司院正副院長同意權改記名投票
放血治蛇毒？陸大媽下手太猛險要兒命
匈牙利總理：歐盟單一市場和歐元有風險
鴻海6月營收重返3千億 下半年看俏
神達第2季營收成長近3成 樂觀看下半年
超商營收上半年穩健 7月看好消暑商機
中銀香港完成首筆跨境人幣匯款業務
美河市要110億討回33億 北市府：贏了
澎湖無礙旅遊 手搖三輪車免費借用
東京都知事選舉 男星石田純一棄選
南海仲裁公布前夕 美菲防長通電話
稅收新高在望 財政部：今年續衝2兆
一週2例 經濟部：恐衝擊經營環境
彰化10分鐘1件救護案 企業家捐救護車
澎湖雨勢驚人 望安等離島破百毫米
海大馬祖校區招生 有錢拿還補助交通費
大安森林基金會 搶救台東老樹
裕義路遇雨成溪 南市府：治水後將改善
回收車載運國軍 高市規劃其他載運方式
勞工1週2例假初審通過 工商界：勿硬幹
緯創6月合併營收月增12%
具名核刪 李伯璋盼有志改革者來當委員
衛福部：健保109年前不致有赤字
台股量短期衝1200億 施俊吉憂泡沫化
數字會說話 台塑：越鋼排放檢測超低標
機器人Zenbo要取中文名 華碩徵求創意
東元第二季營收 創7季新高
小時候吸拇指咬指甲 長大過敏風險較低
風災門窗補助標準 政院評估中
世界最孤獨咖啡館 在億年冰川之巔
跨行捐款助台東重建 免收手續費
屏東農損破億 農民趕快申請救助金
修憲四黨未達2/3 安倍欲加速修憲討論
淡季影響 中光電第2季營收下滑
與家人吵架鬱悶 男子踹破警分局玻璃門
日本修憲派放眼修憲 護憲派籲思考後果
英國公投脫歐 金融城市長最常被問這題
李德森讓賢 梅伊確定成英國第2女首相
智崴體感遊樂設備獲陸訂單
事欣科發布財測 今年EPS估3.25元
劍麟第2季營收 歷年單季新高
立院初審通過勞工2例休 勞團贊成
柯文哲訪星返國 強力推廣世大運
美股大漲帶動 香港股市勁揚
勞工2例假修法 柯建銘：列臨時會議案
傳北市大副校長鄭芳梵 接北市體育局長
司法史頭一遭 女性獲提名司法院副院長
台塑四寶獲利亮眼 下半年面臨歲修影響
安倍籲討論和平憲法 稱修憲是他的責任
美河市仲裁北市討33億元 日勝生深感失望
菲律賓加強反恐 斃40恐怖分子
美河市案 柯文哲：儘速把事情結束
南海仲裁 缺席的北京萬餘字說明立場
Pokemon Go遊戲太夯 警方：注意安全
鄭芳梵：若接體育局長 願辦好世大運
金正恩遭美列黑名單 北韓怒切溝通管道
查電查帳互槓 台電：會議將錄音錄影
宏?第2季營收季減3% 低於預期
協助台東重建 藍綠黨團將初步溝通
富邦媒上半年營收 創同期新高
裕隆跨足營建業 兩岸共投45億元
年輕非裔媽上街抗議被捕 照片全球瘋傳
今彩539開獎
勞工2例假初審通過 勞部堅持一例一休
莫迪將結束非洲行 強化與非洲國防合作
行政立法盼加速不當黨產與促轉條例立法
三貝德6月營收創新高 年增逾3成
數字科技推多平台 上半年營收增逾4%
威力彩開獎
農損破10億 農委會8月底試辦所得保險
美年輕人樂觀主義 撐起經濟一片天
美河市案大事記 爭議15年
林全遭指勘災跳過釋迦園 行政院澄清
航艦殺手 陸鷹擊12飛彈南海軍演現身
安倍籲討論和平憲法 暗示修憲需要妥協
學者：仲裁庭應不會越權判決太平島
颱風災損台東藝文 鄭麗君13日場勘
桑德斯將與希拉蕊同台 可望表態支持
綠悅營收向前衝 連3個月創新高
為台東加油 101大樓頂冠連3天點燈
抗議聲中 美歐繼續協商TTIP
英新鐵娘子 內政大臣梅伊篤定出任首相
金控成績揭曉 富邦金獲利領先
美歌星瑪丹娜 支援馬拉威建兒童醫院
威力彩頭獎槓龜
南非逮捕4名伊斯蘭國支持者
今彩539 頭獎 3注中
中國電信前董座常小兵遭雙開
逾千名律師致函英相 脫歐需經國會討論
強震來襲準備不足 專家籲加州面對現實
昆博會12日登場 半導體業受矚目
對手退讓 梅伊可望成英國第2位女首相
颱風重創台東 國軍協助災後復原
法國廢除禁令 開放男同性戀者捐血
全球水循環觀測衛星 陸擬2019發射
今年最大科技業IPO Line目標價訂在最高
精英認列29億呆帳 原來是油價惹的禍
英相卡麥隆13日下台 梅伊將接班
活到老學到老 北歐討論強制年長者進修
英第二位女首相梅伊 廣結善緣新鐵娘子
一銀ATM疑遭盜領 金管會：要求清查中
美股早盤上揚 標普指數創新高
ATM遭駭！ 兩俄男盜領第一銀行七千萬
南海仲裁前夕 聚焦中菲衝突前線黃岩島
陸院士聲稱當前中國食品是最安全 全國輿論抨擊
〈時評〉颱風預測的省思
新南向政策出擊 經部首站攻越南泰國
新南向政策先鋒 青年赴東南亞播散藝文種籽
魔鬼藏在細節裡 Pokemon Go背後的安全疑慮
〈時評〉但願『環評』決策能逆轉
黃志芳：新南向政策 與西進不衝突、不意味放棄陸市場
富邦香港H股ETF傘型基金7/14 隆重登場
裕隆集團捐款300萬助台東地區重建 受災車主亦有優惠
「逐」一段滿腔熱血的青春 「築」一個無所畏懼的夢想！
臺灣之光！新北市少年合唱團勇奪第九屆世界合唱比賽銀牌
開明原創ICG伴手禮 讓平溪走向國際
遊客「褻瀆佛像」遭遣返 遊東南亞必知的佛教禮儀
英相宣佈退位輕鬆哼歌 網路瘋傳
長途飛行太痛苦？ 7招讓旅行更舒適
南海仲裁案出爐 法院否定陸九段線主張
南海仲裁案出爐 各方反應倍受關注
南海仲裁案 菲媒：菲律賓獲勝
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
英保守黨確認梅伊任黨魁 並將繼任首相
美就業報告堅挺 歐股勁揚
機器人炸殺警凶嫌 達拉斯警長辯稱必要
密西根州槍擊 警察與若干民眾受傷
據報人犯奪槍行凶 密州槍擊3死含法警
恢復警民互信 歐巴馬邀有關人士開會
美股與全球股市同漲 標普再創新高
市場憂供應過剩 國際油價跌
歐洲盃足賽無事落幕 法國維安成功
時勢造英雌 英準首相梅伊攀向政治巔峰
推廣書法藝術 藝教館辦主題展
爛泥淤積 愛河之心急除臭
腹主動脈瘤 體內不定時炸彈
密西根法院囚犯竊槍行凶 3死1傷
城市科大邀外師 傳授法國名菜油封鴨
彰縣有機農產稽查平台 保護消費者權益
日勝生不服美河市案仲裁 研究申請撤銷
暑假親子好去處 國資圖系列活動消暑
豐原警分局緝毒 朝座車開3槍制伏犯嫌
高野7月12日起得為融資融券交易
美標普創新高 台股有望挑戰8840點
台股開盤 漲8.26點
菲破可疑海上製毒廠 逮4港人
酒後衝突 印尼漁工遭同鄉打趴送醫
新台幣開盤貶3.5分
台積電營收超標法人樂 開盤小漲0.59%
護理姊妹花 同醫院同樓層互勉照顧病人
鴻海下半年業績看旺 開盤走高
台積電開高 市值破4.44兆再創台股紀錄
11月大男嬰猝死 初步研判無外傷
全球PC出貨直落 蘋果也被掃到
第一銀行ATM遭駭 傳鎖定俄羅斯男
東凌-KY減38陸門市 上半年營收年減2成
監測機構：影像顯示北韓核試場密集活動
和大除息 開漲2.1%填息力道足
英準首相梅伊 幸福人妻熱愛時尚
慈濟基金會關懷布宜諾省街友
促轉協商流會 段宜康：盡最大誠意溝通
颱風重創台東 宜蘭支援環保重建
全台紫外線偏高 注意防曬
聯電除息 早盤小漲穩健邁填息
勘災後奔壽宴 蘇嘉全幫蔡總統澄清
新政府打造亞洲矽谷 施振榮：值得發展
中華電股價飆新高 遠傳力拚填息
蘇嘉全:下會期閣揆施政報告試手語翻譯
大立光輕鬆越過3000元 台股多頭氣盛
孕婦吃綜合維他命沒用 研究：浪費錢
農業創新升級 雲林農民大學展成果
台南連日降雨 南化水庫滿庫溢流
長江流域豪雨不止 近5千萬人受災
特斯拉將發表新版祕密大計
雄三案船長告別式 軍方將送行到納骨塔
富蘭克林華美亞太平衡基金准募
金麗跨足面膜 6月台灣銷量月增10倍
民進黨團：擬20日初審一例一休修正案
台東災後重建 急需水電工
颱風重災區 太麻里鄉發起勸募
柯文哲：美河市兩敗俱傷
華碩ZenFone 3在台上市 售價7990起
梅伊篤定任英首相 只是分手歐洲挑戰大
南海仲裁將出爐 朝野關注
南海仲裁將出爐 蘇嘉全：國會關注
烏龜游仰式 原是跳水失敗
健保自費少不了 善用保險照顧醫療支出
柯文哲宣布 鄭芳梵出任北市體育局長
南海案 陸媒：中方反應端看挑釁行為
台塑四寶獲利增 推動塑化類股強漲
專家：南海仲裁影響地緣政治
金融科技夯 檢定測驗近5000人報名
一銀遭駭盜領案 彰銀合庫停用同款ATM
南海仲裁 孔傑榮：對大陸具法律約束
菲恐怖組織綁架船員 印尼軍方搶救人質
少子化 南投縣國中小新生持續減班
越南逃逸外勞在台販毒 7人送辦
砍7天假 勞團：台勞工假日比OECD國家少
17歲女子宮頸癌前病變 年輕女性別輕忽
阿根廷漢字文化節 學生熱烈參賽
iPhone 7最新間諜照 照相鏡頭變大顆
治癌副作用惱人 中醫輔助治療可改善
抽屜櫃奪命 宜家在陸召回166萬個
台捐贈薩總統府與公安部雙邊合作計畫
南海仲裁出爐前 陸官媒再起輿論攻勢
綠團：臨時會19至26日 聚焦一例一休案
一銀盜領案 警：ATM未插卡不斷吐鈔
股王大立光飆漲 台股攻克8800點後震盪
屏東上午雨勢轉小 時下時停
美國會通過六項保證 綠委盼美幫助台灣
兆豐金擬併東協銀行 搶經濟衰退時機
南海仲裁案 學者：越南可吸取教訓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
行政院體發會成立 盧彥勳紀政擔任委員
一銀ATM遭盜領 業者：有內鬼機率高
幫中小企參與數位經濟 台菲馬APEC提案
中部以北悶熱 估供電為吃緊黃燈
免試入學報到率8成3 一般生缺額近8萬
南海仲裁今公布 外交部將發布政府立場
別忘了領 勞保老年給付不等於退休金
颱風重創 女學生：繞台東一圈我哭了
免試入學續招22日公布 報名不限校數
載毒趴趴走 男遭攔查落網
菜價跌了 傳統市場高麗菜2顆100元
巴拉圭農牧工商展 中華民國館開幕
台商投資發展多明尼加太陽能產業
廣東成立海上絲綢之路申遺小組
出遊香港拍照打卡 台灣人最愛維多利亞港
北京的圖謀 藏在南海底下的潛艇與鬥爭
給薪少基本工資8元 高市罰飲料店2萬元
中信金號召800壯士 不斷電環台馬拉松
沒有碰觸ATM 嫌犯5分鐘盜領6百萬元
南海仲裁 外交部：美方不對太平島立場表態
新台幣午盤 貶0.8分
玉山主峰線及能高越嶺崩塌 封閉搶修
人民幣兌美元匯率中間價跌至6.69
聯合國制裁 北韓駐外餐廳經營陷困境
台灣援助聖露西亞果蔬示範與推廣計畫
立院通過協商結論 課審會名單14日送出
全球瘋ETF 資誠估5年成長逾2倍
德州允攜槍 達拉斯警局長憂警安全
航空業藏6兆美元商機 漢翔赴英尋寶
學習手機相機拍影片 中市免費教
柯P曾嗆告日勝生詐欺 北市：尊重仲裁
為照顧9旬母親 通緝犯逃山區仍被逮
台灣發展ETF 資誠建議四大基金投資
北上交易販毒 男子拒捕撞斷2顆門牙
花旗將關閉委國外匯帳戶 總統暴跳如雷
中大讓光波倒退嚕 創新技術研究生醫影像
國道小貨車起火 幸無人傷亡
52年歷史公廁 大陸一家人三代清掃
Pokemon Go為何爆紅？玩家這樣說
一銀遭盜自行承擔 金管會4點聲明
台旅美幫幫忙基金會援贈薩第三批布匹
汽車肇事逃逸 早餐店女員工遭撞不治
日防衛大臣：將密切監測陸在東海活動
男遇警急塞毒品在花盆 仍被查獲
民團丟擲警報器 籲集遊法刪禁制區條款
溪水宣洩不及 屏東麟洛野溪岸被掏空
賣過期含葉黃素食品 雲檢扣4000萬元
Pokemon Go熱潮 下載次數比交友app還夯
菲提南海仲裁案 簡要時間表
談人工智慧 陳德銘：兩岸抱團發展更快
廣華-KY第3季度小月 盤中填息55%
華碩ZenFone 3登台 8月進軍國際
南海仲裁出爐前 菲促旅陸僑民謹言慎行
台灣人當退休族要存多少 目標逾1700萬
黨產條例協商藍缺席 陳其邁盼15日處理
女童高燒沒胃口 竟是A肝找上身
采盟捐百萬 助台東災後重建工作
轎車衝入對向車道 駕駛稱為閃避前車
南向 食品業：東南亞有低關稅優勢
葛瑪蘭客運推吉祥物 宣傳觀光助弱勢
北市商辦售跌租漲 第2季投報率抬升
台股收盤漲54.99點
加州理工學院校董李立 獲選美國院士
台股開高走高 漲54.99點
台港策進會董事長 路平出任
南僑看新南向 學生先行貢獻就業
不當黨產條例排入立法院會 15日掀攻防戰
女人好薪酸 美國女醫年薪少男醫64萬
和平島社靈廟 王船16日陸上遊江
積欠債務 龜山夫妻檔搶彩券行落網
新加坡銀行搶案 外籍搶匪曼谷落網
無照駕駛又拉K 5少年送辦
7月台指期漲43點
克什米爾暴動事件 引發印巴隔空交火
交友APP業者多設境外 爭議恐求助無門
澎湖役男在地入伍訓練
7月電子期金融期齊漲
菲律賓與中國大陸 南海恩怨情仇
印尼自殺炸彈客給妻遺書 要孩子虔誠
環署：發展離岸風力發電也要保護白海豚
標普飆高大立光接棒 台股站8個月新高
蘇永欽強調 請辭絕非為了總統換人
亞獅康專研癌藥 規劃第3季申請上櫃
老翁打1999稱要不利朱立倫 遭逮
一銀案 警方：未接獲贓款流到國外情資
謝金河：日經濟頹喪26年 安倍仍是寄託
國軍持續派遣兵力 助台東綠島災後復原
魏明谷日本參訪 了解健康園區規劃
女嬰染腸病毒重症 左側無力要復健
Pokemon Go超夯 明日之星是AR還VR？
南海仲裁將出爐 林全：對我們沒有約束
App幫你排隊 等餐廳還能邊逛街
台東風災 嘉邑行善團捐600萬元
安養機構稽查 朱立倫盼平日做好安檢
南華供急難金學費補助 助台東受災生就學
蘇永欽公布給總統蔡英文的辭職信
第一銀行ATM盜領案 北檢列他字案調查
三大法人買超台股119.30億元
林聰賢恢復固定接受陳情 解決縣民問題
香港六四紀念館閉館 支聯會盼年內重開
＃CHexit正夯 菲創新詞要陸滾出南海
神達聯強轉投資新聚思 併購外包集團Minacs
關懷台東受災學生 南華大學提供補助
挪威原住民藝術節 台灣受邀成主賓
登國際論壇 鄭文燦肯定黃筱智
印尼：台灣慶富集團參與開發摩島
時力要管PM2.5 提案增禁用生煤法源
無尾熊兩眼不同色 獸醫取名鮑伊
認識茲卡有橘卡 幫外勞做衛教
公民團體三會台電 開放黃士修與會
南海仲裁 日外相稱將貫徹法治加強合作
婦人昨晚墜橋 今天被發現送醫
颱風重創母校 陳樹菊捐30萬復建
仲裁倒數 越漁協控陸海警船撞沉漁船
宏達電Vive添助力 電信商15日開賣
研究：醫生助糖尿病人自我管理 成效好
太平島若裁決為島 菲國將再提仲裁
立院三讀 公有古蹟文化部得無償撥用
一銀遭盜領ATM機台 台銀有92台暫停使用
臨時會聚焦一例一休案 政院盼儘快修法
鄭文燦：吳鴻麟獎學金是重要傳統
從受惠變施惠國 副總統讚台灣醫療貢獻
立院三讀 破壞古蹟刑責提高
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調查：子女唸大學 台逾6成父母願負債
國民黨團不滿形式協商 今天全面退出
過敏兒調理體質 三伏貼療法有一套
最高30萬元獎金 世大運主題曲徵選
雄三誤射洩密案 蔡正元到案說明
南海仲裁結果公布前 陸股漲逾1%
夏千福：美國支持香港落實一國兩制
台灣醫療菁英紀錄片 將播送亞洲30國
南韓：北韓做好核試準備 等金正恩下令
總統府：總統領導司改 未干預司法
法國電力集團取得陸風力發電業者控股權
台北大雨 南港區時雨量40毫米
陳隆昊獲金鼎獎 盼閱讀成全民嗜好
101點燈傳情 七夕告白最高點
新台幣貶0.5分 收32.22元
被捕藏族導演微博報平安：要一個說法
日圓重貶 日股連二紅
Tainan Pass一卡在手 暢遊台南
新舊政府接力 朝野合作促文資法三讀
新北設台東捐款專戶 朱立倫捐20萬
HTC Vive電信通路開賣 有資費方案
馬雲：我再追錢 跟豬沒區別
ATM遭盜領案 雲林一銀分行臨櫃提款
ATM遭盜領 4外銀：與一銀不同款
江蘇涉台仲裁中心成立
桃園以色列拉馬甘市締結姊妹市
華信也要罷工 勞動部籲雙方繼續協商
陸船南海撞沉越南漁船 還阻止救人
南海案 陸：不會和仲裁庭發生法律關係
悅榕張齊娥：旅遊是財富管理與生活再造
疑男友另結新歡 婦3度縱火洩憤被逮
颱風天登山未撤離 時力提案最高罰5萬
南海仲裁 府：堅持南海諸島主權沒改變
民調：過半歐洲人憂難民潮增恐攻風險
立院三讀 資助恐怖組織最重處7年
宏達電打通5大電信通路 第3季衝銷量
梅伊將任英首相 陸：續推中英黃金時代
南京一攤小龍蝦 致9人發病已停業
立院三讀修正文資法 強化文資保護
駁生日趴 府：總統以勘災為重
慶祝上市50週年 美7-11提供免費思樂冰
偽裝觀光客破解ATM 警：疑策劃已久
研究：捐血人年齡性別 恐影響患者預後
宏達電攻VR 盼組台灣隊搶商機
幾乎撞名 英辣模大喊英首相不是我啦
瑞典維權義工：依陸官方劇本 螢幕認罪
親民黨團：蘇永欽是怠惰官僚
長榮航空招新血 釋2百名地勤職缺
醫界台灣之光 他用腸道助癌友獲新聲
一銀遭盜領ATM 全台同款4999台
擁槍毒遭攔查 趁隙丟車底警眼尖識破
蔡總統讚宜蘭童玩節 讓世界看見臺灣
傳鴻海布局新創電動車 2020年前亮相
新華社：南海仲裁非法無效 中方不接受
一銀盜領案 央行：若採地下金融不易追查
東台：工業4.0效率高 是製造業桃花源
急徵500壯士 台東需要你
第2季全球電腦出貨減 華碩宏?逆勢增
名模代言法精品 笑稱默契足工作輕鬆
雄三誤射查洩密 蔡正元反告林全瀆職
時力提議 立院決議加班處理法案
學子愁錢出國比賽 苗縣：可申請補助
一銀爆盜領 金管會要銀行公會強化安控
第一產險殺價競爭 重罰690萬元
南海仲裁結果宣布 判定太平島為礁
立院三讀反避稅條款 稅收年增逾60億
一銀ATM遭盜領 全台同款停用達1162台
港股收紅 隨全球股市走高
立院三讀 廢止中華民國紅十字會法
南海仲裁結果 菲：肯定里程碑式裁決
立院三讀 遏止捐地超額抵稅歪風
藍營要林全報告雄三誤射 綠營拉下協商
南海仲裁有利菲國 日強調具法律約束力
優惠券限處繳費 中市：代收方式討論
南海仲裁出爐 北京市下令進入戰時狀態
颱風台東農損 每公頃現金補助9萬元
立院表決 紅十字會法走入歷史
幾米告幾米 烘焙坊改名仍遭起訴
瓦城展現企圖心 斥資打造研發中心
股匯脫鉤 新台幣收盤小貶0.5分
南海仲裁出爐 蔡政府立場受北京關注
新北書法賽投稿上千件 競爭激烈
澎湖馬公高中校長黃肇國接任
豐田Sienna華麗登台 今年限量750台
南海仲裁 專家：北京會有動作
南海案裁定出爐 菲律賓籲各方自制冷靜
仲裁判太平島為礁 學者：錯誤觀點
阿斌哥展大愛 百萬獎學金助學子
宜蘭地熱井開鑽 盼成立首座示範電廠
紅會專法遭廢 王清峰：國家悲哀
日本萬人感謝311捐助 花2倍錢吃台灣蕉
陸軍方再嗆 仲裁結果不影響中國主權
太平島是礁 親民黨：政府應概不承認
常設仲裁法院裁定 陸南海主張無根據
以人頭戶詢圈 金管會重罰康和期董座
南海仲裁出爐 AIT：對菲中具法律約束力
台師大媒體素養營 投入台東救災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南海仲裁 時代力量：支持政府捍衛主權
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
兒童新樂園戲水趴 憑消費發票免費
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
仲裁結果公布 菲籲各方克制及冷靜
仲裁太平島為礁 無法支持人群穩定生活
談虐狗案 陳菊：生命教育待補強
會晤倫敦金融市長 陳菊盼增進交流
台中歌劇院 8/26試營運
英法恩堡航空展揭幕 空巴和波音拼訂單
南海仲裁結果 府：無拘束力 絕不接受
南海裁決 陸外交部：不接受不承認
高師大產學合作 副校長辣椒醬人氣高
第一銀行遇駭 檢警請國際刑警組織協助
仲裁太平島為礁 朝野黨團：無法接受
南海仲裁結果出爐 陸網友：寸土不讓
南海仲裁 專家：北京兩手準備
不接受太平島為礁 漁業署：漁船正常作業
展實力 Yahoo推4大臉書聊天機器人帳號
被哈瑪斯當平台 以國組織告臉書求償鉅款
海藻遭大浪拍打翻轉 堆疊宛若花開
非礁 高市國民黨擬組團赴太平島宣示
南海仲裁 府：南海諸島主權屬中華民國
證交所推新產品 盼為台股注活水
慈濟攜台東災民整理家園 村幫村展大愛
南海仲裁出爐 海巡署維持常態巡防任務
清查ATM機台 5家外銀未踩雷
南海仲裁出爐 英媒：中國可能報復
義大利南部火車相撞 12死數十傷
高中課審會委員代表 受理推薦
一銀ATM停用 恢復上線至少要 2天
仲裁結果公布 中國9段線無法律依據
家中驚見8嬰屍 德夫婦被控謀殺罪受審
仲裁結果出爐 北京無南海歷史性權利
仲裁出爐 學者：南海可能成為火藥庫
高雄市轄管太平島 設籍5戶5人
國民黨團籲 蔡總統登太平島宣示主權
南海仲裁案 康定級艦提前出發巡弋
南海裁決 北京發表聲明重申南海主權
南海仲裁 陸學者：北京憤怒立場將更硬
南海仲裁 習近平：南海諸島屬中國領土
國一女師生戀 代課老師丟職判緩刑
仲裁不具約束力 內政部4原則處理南海議題
巴基斯坦：支持中國對南海立場
廢紅十字會法 賴士葆：統獨意識作祟
查電回歸理性溝通 明討論輸配電項目
南海仲裁 王毅：披法律外衣的政治鬧劇
康和期董座遭撤職 黃貽寬：打包走人
太平島寸土不讓！漁民要政府拿實力駐守
夏普遭日經除名 山葉發動機取而代之
魏明谷訪日取經 學健康促進與長照做法
南海仲裁結果 菲安全官員避評論
捍衛南海主權 海巡署：強化南沙巡護
戴勝益為省錢找志工？益品書屋否認
IS推出馬來文報紙 放眼東南亞招兵買馬
跨海治罕見巨瘤 陸男花蓮慈濟醫院開刀
國民黨：常設仲裁法院睜眼說瞎話
IKEA櫃有傾倒疑慮 台灣可全額退款
地球暖化 雲的特徵和分布也跟著變
職場新鮮人 財務規劃掌握 4步驟
郝龍斌：南海仲裁結果是荒謬的笑話
南山人壽併美亞產險 金管會點頭
陸又談九二共識 可能關注海基會人事
南海仲裁有利菲國 美籲各方避免挑釁
南海仲裁案 陸央視完全不提裁決內容
中信金捐千萬 協助台東重建
執委：英國脫歐 歐盟經濟損失0.5百分點
南海仲裁 高屏漁民：捕魚更加艱困
南海仲裁結果出爐 泰國呼籲區域和平
南海仲裁菲國大勝 一分鐘看懂爭到什麼
不理會持槍搶劫 燒烤店老闆淡定爆紅
南海仲裁 學者：中國恐退出海洋法公約
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洪秀柱：仲裁不公平 捍衛主權不退讓
南海仲裁案 蔡總統召集府院高層開會
宏達電打造VR生態鏈 業界高層力挺
捍衛主權 外長預告蔡總統將有行動
大樂透開獎
台灣有愛 企業捐款助台東重建
內政部：依海洋法公約 太平島絕非岩礁
南海仲裁太平島為礁 外長：完全無法接受
一銀盜領案 航警：2嫌行李無現金私運
南海仲裁掀波 台菲漁業協定續談待觀察
南海仲裁菲大勝 紐時等國際媒體紛報導
蔡總統明登康定艦 宣示南海仲裁政府立場
榮成迎旺季 湖北廠明年投產添動能
南海仲裁爭面子 中美難建共同朋友圈
學者：蔡總統應會延續馬政策 尋和平解決
南海仲裁對台影響 學者：挑戰也是機會
央廣抗議三立新聞扭曲事實
受困古坑萬年峽谷 雲林救出2人幸無恙
南海仲裁同日 美航艦戰機起降
南海仲裁陸重大挫敗 陷入被動只能反嗆
南海仲裁案 軍方提升聯戰中心值勤層級
馬英九：絕不接受荒謬不公的國際仲裁
台師大大傳所媒體營 參與台東校園復原
抽屜櫃恐傾倒可退 IKEA：退貨者少
小蝦米扳倒大鯨魚 專家怎看南海仲裁
南海仲裁 陸官媒怒批鬧劇無恥
太平島判為岩礁 林濁水：當然不能接受
南海仲裁 美促所有聲索方避免挑釁言行
梅伊明接英首相 英歐角力戰開啟
南海仲裁 陸國台辦：兩岸有責共維利益
美智庫南海會議 美中菲代表台上不碰面
華府警員遭開槍攻擊 5嫌犯被捕
南海仲裁結果出爐 陸委會：絕不接受
南海仲裁結果出爐 日盼當事國服從
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南海仲裁宣布 各國反應籲冷靜勿挑釁
南海仲裁 學者建議調整太平島兵力部署
大樂透頭獎槓龜
南海仲裁 日媒：動搖習近平領導班子
仲裁後策略 菲以外交手段處理爭議
中國不理仲裁結果怎麼辦 菲專家有建議
蘇嘉全：文資法修法 讓國家靈魂更有力量
新北市調處找出令ATM狂吐鈔2程式
康定級艦 維護台海監測預警演訓任務
南非譴責南蘇丹暴力事件 呼籲勿成內戰
新北市調處：一銀資料庫未遭駭
仲裁法院否定陸九段線主張 越南歡迎
仲裁駁陸南海主張 習近平全球強權夢碎
共軍全體戒備？陸官媒：無中生有
昆博會首日買主3千餘 業績估超越去年
南海案仲裁出爐 五大關鍵重點
南海仲裁案 張榮豐：應強化太平島實力
習近平：不接受南海仲裁 但將致力和平
仲裁結果具法律拘束力 美籲中菲遵守
美智庫南海會議 菲官方代表臨時缺席
南海仲裁結果 邱垂正：兩岸各自主張
仲裁後 菲駐陸使館前僅有媒體無人抗議
南海仲裁結果 日憂陸挑釁加強東海戒備
太平島是礁不是島 蘇嘉全：遺憾
卡麥隆搬離官邸 第一愛貓賴瑞將留下
南海仲裁 商總籲政府捍衛漁業及石油資源
南海仲裁 新加坡支持和平解決爭端
惡意軟體襲ATM 歐警署：近年明顯增加
加入全球漲勢 美股續創新高
直播黑人遭槍擊畫面 是正義或二度傷害？
「地表最美海灘」紐西蘭牧師集資捐贈國家
南海仲裁出爐後 總統視導左營海軍
義大利火車相撞 25死50輕重傷
太平島被降格為礁 外交部：菲擅自扭曲事實 不予承認
〈時評〉南海仲裁結果對蔡政府有利
南海仲裁案 中國：披著法律外衣的政治鬧劇
南海仲裁結果台遺憾 蔡英文登軍艦精神講話
兒童新樂園開放玩水 期間限定氣墊滑梯、戲水池
陸軍傳一級戒備臨戰 官媒：無中生有
南海仲裁出爐 經濟部續拚新南向
法創新科技 學生研發農藥殘留掃描器
〈時評〉立委別放暑假了
趙藤雄開記者會 批市府列八大罪逾半子虛烏有
2016國際少年運動會 全球星光齊聚新北
臺灣集保 股東會電子投票抽獎活動圓滿落幕
蛋黃哥甜食開賣囉 全家限量蛋黃哥巧克力包
南海仲裁結果不利中國？CNN分析中國該如何接招
簡又新專欄─有機農業3.0 食品健康與地球永續無價
世界蘭花大賞巡迴 戀夏松山
2017世大運主題曲徵選獎30萬 鼓勵跨界創作
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重金協尋 林世寶第一部讚車創作 紐約遭竊
【經典再現 劉文煒85大展】 開展茶會 圓滿落幕
祀典武廟徵求月老見證人 大億麗緻跨界合作推出月老見證-情人節蛋糕!
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「晶泉丰旅」結合「台南晶英酒店」及「太魯閣晶英酒店」
台北馥敦復北館的時尚精品花園裡 『迎娶臻愛．驚艷花嫁』此生感動 雋永珍貴
印度徵「肥胖稅」 是歧視還是公共健康？
力推新南向政策 駐泰處盼台商扮領頭羊
菲律賓坦承 無國際機構能執行仲裁結果
桑德斯站台表態 挺希拉蕊成首位女總統
南海仲裁結果出爐 印尼籲遵守國際法
美學者：太平島裁決損害台灣
貨櫃車追撞4轎車 國一8K回堵5公里
義大利客運列車相撞 至少20死35傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白宮：南海仲裁具拘束力 各方切勿挑釁
仲裁案菲國大勝陸慘敗 南海恐風雲再起
潘基文籲南海爭端各方避免助長緊張行動
川普顧問：南海爭端各方應尊重國際裁決
美：近幾週看到陸繼續在南海軍事化跡象
義大利客運列車相撞 增至22死43傷
康達：美對南海爭議結論無偏好
出現攜帶武器者 美國國會所有建築封鎖
警攔持槍男子 美國國會大廈短暫封鎖
歐股漲跌互見 倫敦股市因英鎊反彈小跌
陸駐美大使：仲裁法院裁決將會加深衝突
供應過剩緩和 國際油價反彈
對美經濟有信心 美股收高道瓊創新高
經濟危機 委內瑞拉人尋求巴西庇護
梅伊將接英首相 躋身少數女性世界領袖
義大利客運列車相撞 增至25死50傷
南海仲裁否決陸主張 希拉蕊：歡迎
翔利昇船長告別式 總統弔唁
第一銀行盜領案 警：疑第三嫌涉案
美股創高激勵 台股蓄勢挑戰9000點
太平島變礁 外交部說明提馬前總統曾登島
回應連署 英國會9月辯論2次歐盟公投
南海仲裁 馬英九：14日表達看法
樂遊天地主題公園 二重疏洪道新亮點
柯文哲擬與中央換地 立院換南港瓶蓋工廠
總統登康定級艦 宣示南海仲裁政府立場
卡麥隆主持最後會議 新英相率閣員致敬
國安局：美中南海角力恐增區域安全變數
百年香山出版 爬梳香山自然人文變遷
南海仲裁美籲遵守 陸：別再挑事生非
全台多處紫外線過量 20分鐘就曬傷
巡禮台南無菸廟宇 暑假有玩有得拿
北港大橋下有人溺斃 翁疑跳水尋短
全球最適合做生意國家 新加坡居冠
婦染流感險喪命 葉克膜搶救終甦醒
政治豪賭崩盤 卡麥隆難甩脫歐首相標籤
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太平島仲裁變礁 國防部派機艦南海巡弋
余英時推崇狄百瑞掀起全球漢學研究熱潮
台股開盤漲5.58點
新台幣持平開出
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經濟信心激勵 道瓊和標準普爾雙創新高
台艦巡弋南海 羅茲：勿以武力處理聲索
雄三誤射船長告別式 蔡總統弔唁
李仲威：確保漁民權益 護漁強度不減弱
潘文忠：私校公益董事 第一線教師擔任
颱風重創台東藝文設施 文化部長關心災情
南海仲裁 國防部：如有必要全盤調整戰備
回應加牛突襲說 姜郁美澄清是誤會
周杰倫新曲女兒加持 奪Omusic雙榜冠軍
參觀故宮南院免預約 嘉義鄉親新優惠
孤獨星球亞洲十大旅遊景點 台東上榜
南海仲裁後 菲駐北京使館封路警戒
崔天凱抨擊仲裁與美國 仍願與他方協商
南海仲裁 李大維：不影響台美關係
南海仲裁 葉俊榮：非常遺憾 絕不接受
大專兼任教師納勞基法 仍區隔有無本職
「這一鍋」逆勢操作 天氣越熱折扣越多
南海仲裁後 總統視導左營海軍
蔡總統登迪化艦精神講話 艦首懸掛統帥旗
太極除息表現強勁 一度填息5成
電業法修正案 楊偉甫：月底前完成協商
投信：台股後市變數多 7月底前震盪加劇
總統登太平島 外長：現無規劃未來不排除
兼任師納勞基法分有無本職 立委憂弱勢
現代汽車性能品牌 服飾精品在台開賣
迪化艦出發 總統勉航向南海捍衛國家權益
中信電訊端4大產品 加速亞太業務成長
早年代兄從軍 88歲榮民捐款助遺孤
蔡總統登迪化艦精神談話全文
蔡總統：平等協商 共同促進南海和平穩定
韓美部署THAAD 地點13日下午公布
THAAD擬部署南韓慶尚北道星州郡
大專兼任教師納勞基法 估106年8月實施
蔡總統：海軍南海巡航任務 展現台灣捍衛決心
赴陸上市？台積電：未考慮也沒計畫
瑪法達談星座 首揭古文學巨著秘密
鴻海布局印度 富智康跨入諾基亞品牌業務
陸鋼廠傳減產 鋼鐵股出運
南海爭議 張小月：與各方協商和平解決
貨櫃走私菸草絲4千公斤 市價逾2千萬
DB古柏劫機案45載 FBI：沒進展不找了
颱災停水停電 楊偉甫：費用按比例減免
大洋百貨、富驛酒店 下半年迎春燕
陸2萬字白皮書 重申談判解決南海爭議
A7合宜宅廢水恐污染 環保署：盡速協調
太平島需常居事實 綠委建議生太平島寶寶
加強太平島護漁 他船進入200海里海巡驅離
南海仲裁 張小月：兩岸未就此事溝通
台股8800點以上震盪 資金轉向中小型股
曾載過盜領案嫌犯 小黃司機出面說明
不讓寶寶喝廁所奶 環保署：跨部會研商
精密沖床設備帶動 百達-KY下半年可期
未公告開放前撿漂流木 3男遭法辦
抗失智憂鬱藥市場成長 保瑞經銷商機大
港媒：北京在南海問題日益被動
販毒防身行頭 擁槍十字弓樣樣來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
太平島遭矮化 藍委要求蔡英文登島捍衛
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
藍委疑未過檢疫期開放加牛 林奏延釋疑
瑞銀：英公投脫歐 中英金融將更緊密
背痛厲害 小心脊椎骨髓炎上身
韓中FTA生效後 相互投資大增
台北動物園內光蠟樹 獨腳仙約會勝地
陳振川旋風拜會狄百瑞與余英時
厝邊歹逗陣 火燒鄰舍判刑定讞
蘇永欽批總統無權主導司改 司院:不評論
南海主權 外長：堅持1947年提出主張
越南官員：歡迎台商投資 越鋼是個案
苗栗好山好水 頻遭傾倒事業廢棄物
艾奎諾三世：南海爭議更接近長遠解決
遭李來希批評 朱澤民反嗆
開放資料應用論壇 Google專人分享交流
南海仲裁 澳洲：北京必須接受
歐巴馬追悼達拉斯5殉職警 力促團結
南海仲裁 陸委會：兩岸可能緩和仍沒熱線
談南海 北京說「盼兩岸維護好祖產」
瓜地馬拉與薩爾瓦多推動雙邊貿易
屏東三地門山上採藥 2人失聯10餘天
馬拉拉19歲生日 憂難民營女童教育機會
看中職明星賽 免費吃牛排配冰淇淋
總統激勵海軍 迪化艦啟航巡弋南海
藍委籲產太平水行銷 葉俊榮：大方向認同
南海仲裁 教長：學校教學不宜受影響
一銀ATM案共找出3惡意程式
台股創今年新高 外資調整台股組合
學團籲私校真改革 不能打假球
填息秀增一檔 智邦2交易日就填息
交大推線上新生學院 免費修課付費拿學分
老屋擬加稅惹民怨 82.5%民眾不贊成
荷花藝術家張杰病逝 享壽95歲
朱諾號傳回木星照片 大紅斑清晰可見
經濟部推新南向 3路並進
新台幣午盤 升4分
雨後高溫恐再現 醫師籲防熱傷害
談檢疫期 食藥署：開放加牛合國際標準
南海仲裁出爐 迪化艦出航捍南疆
搭公車受辱 身障人士要求公車業者道歉
急診室傳暴力 醫院提告捍衛醫護權利
南海仲裁後 大陸網傳故事被指謠言
Pokemon出沒醫院 熱門手遊問題連環爆
南海仲裁 國防部：確保海上執法無困難
一銀吉林分行盜領380萬元 警疑第三嫌所為
荷花大師張杰病逝 畫筆展現生命真誠
一銀38台ATM 被盜領8千多萬元
被動元件題材多 禾伸堂美磊華新科強勢
台灣在宏都拉斯援助奶油果生產
陳菊：太平島非礁 籲不分黨派護主權
怕得登革熱 台南人一感冒就想快篩
業務員罹結石不以為意 長成硬幣大小
吸收軍人蒐集國防機密 男子羈押獲准
英國公投後 台股基金表現優於大盤
藍委質詢被蛋洗專委 肯定承擔
華映狂漲後狂跌 改分盤交易預收款券
Uber疑逃稅 綠委要求交通部處理
南海仲裁後 北京盼菲律賓重回談判桌
天空破洞補彩虹 布拉瑞揚：捐助資源夠了
華航飛歐亞行李免費額 15日起增10公斤
復興空難士檢偵結 下午3時召開記者會
蜜雪芒果甜度勝愛文 剛上市就賣完
歐洲近年重大鐵路事故大事記
進口椰子殘渣藏菸草絲 可製28萬包菸
唐氏症女子疑尋母 雙腳懸空坐陽台
歐日央行負利率會多久 瑞銀估再持續兩年
菲律賓駐北京使館 中文公告呼籲冷靜
陸軍事專家：南海可能成為新冷戰前沿
海軍陸戰隊進駐太平島 國防部：可考量
台積電Q3營運看俏 外資關注庫存
陸媒：德機構籲承認陸市場經濟地位
颱風重創台東文創 文化部傾全力做後盾
除臭襪業績暴衝73倍 數位行銷創佳績
iPhone 7大尺寸猜測多 智慧連結有譜？
傳韓美部署THAAD落腳星州郡
普考作文這一代和下一代 首節到考71%
南海仲裁 印度：各方應尊重海洋法公約
三星Note 7將亮相 傳新增虹膜識別功能
國際傑出海報展 17國優品一次看夠
立院外委會建議總統登太平島發表主權演說
傳台塑河靜鋼廠偷埋廢棄物 警方調查
一銀ATM案 調查局：不排除有內賊
暑假遊九族文化村 玩百公尺森林滑水道
中菲談判？陸：先把南海裁決擱一邊
高醫投資33億元 高捷北機廠打造岡山醫院
華碩新機攻中高階 宏達電給予祝福
阿根廷華興中文學校舉辦校慶園遊會
發言對身障者不禮貌 朱澤民道歉
疑課業壓力大 大學生跳樓尋短
國營企業退休潮將屆 台電：已提前因應
台股收盤漲16.29點
泰國曼谷捷運站大火 幸無傷亡
男吸毒又逆向停車 警方手到擒來
宣示主權 陸媒建議北京巡視九段線
台股開高走低震盪 收盤漲16.29點
駐加代表處上半年行動領務獲成效
通緝男護照過期 偽造章戳遭移民官識破
南海仲裁 印度專家：打擊陸戰略
7月台指期漲17點
7月電子期跌金融期漲
台股權值股暫歇 中小型股接棒
林昶佐：政府除宣示作為 需有實際動作
南海仲裁 增加大陸談判誘因
公主有毛 法少女網路發起體毛解放活動
調整30年舊屋房屋稅 北市：有檢討空間
搶攻老饕胃 晶英酒店推高級牛豬排
立院初審 法官考評兩級改三級
2016建築園冶獎 雲林縣獲8獎項
南韓宣布THAAD落腳星州郡
其心可議？趙藤雄：人命關天竟如此態度
南海仲裁結果 立委質疑被美國盟友賣了
老婦疑抽菸引火警被熏死 兒子渾然不覺
被巴拿馬文件點名 紐西蘭信託法從嚴
趙藤雄：大巨蛋無須停工 變更處非主結構
大陸萬達集團9億英鎊 購歐洲最大影城
薄荷錠鐵盒藏毒 中市刑大逮4毒蟲
一家五口大鬧急診室 追打醫護4人傷
11月大男嬰猝死 有營養不良現象
三大法人買超台股106.26億元
奴隸圖刺激 非裔男打破耶魯花窗遭控罪
立院初審 汽燃費欠繳達900元才開罰
陸駐美大使：不被廢紙擋住 航母嚇住
力旺新方案量產 搶指紋辨識商機
復航空難偵結 董事長林明昇等11人不起訴
出腳踹車害死騎士 男判7年半定讞
觀光夜市撞死女童案 桃檢起訴毒鴛鴦
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南海仲裁結果 連戰：完全無法認同
外來人口颱風災後救助 移民署伸援手
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政院召開中央災防會議 颱風季上緊發條
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南海仲裁案 鄭文燦：捍衛主權一致對外
南海仲裁 林右昌：應護土捍衛主權
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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涉詐財近億元 頭份市代會副主席遭收押
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手拿太平島水 馬英九：水是太平島強項
網友發文辱罵原住民有病 立委陳瑩提告
李念祖：軍人被排除 南海仲裁令人錯愕
陸發改委：鋼煤價格回升 去產能更難了
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向勇敢的台東人致意 雲門如期16日演出
外長李大維將訪中南美洲 主持區域會報
想貼補家用 前科男醫院行竊被逮
寧夏夜市添意象 剪紙紅廚笑攬客
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巴拿馬6月通膨-0.1%
新台幣不熄火 午盤強升1.13角
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魏明谷考察長野縣長照服務 彰化推廣
仲裁後南海火藥味濃 華府忙降溫冷處理
過敏原強制標示 消基會籲一次到位
民進黨：國民黨黨產不是家務事
高職畢謊稱成大求職 男侵吞公款遭判刑
國教聯盟：基北區公立高中職缺額應續招
啟?第3季衝出貨 營收獲利拚登頂
台肥擬售南港畸零地 潛在利益逾10億
鬥而不破 解放軍船艦珍珠港懸美中國旗
梅伊不是佘契爾第2 德媒封她英國梅克爾
保障越南台商 同奈省副省長掛保證
民團呼籲總統撤回司法院正副院長提名
林全：南海仲裁判斷文有3不恰當
行銷梨山水蜜桃 立院正副龍頭豎大拇指
洪秀柱：2年內清理黨產扣負債後全捐公益
安養機構限樓高 衛福部盼年底有共識
橘子攜手台灣大車隊 擴大行動支付規模
希拉蕊轟川普 美國史上最愛搞分化參選人
遠雄開記者會 北市：重申舊論調無助復工
急診室暴力 林全指示強化醫院警力支援
學生勞團抗議 要求勞動部落實學校勞檢
北市重稅建商不玩？上半年推案13年新低
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立院初審難民法 戰爭政治迫害皆可申請
美髮師到醫院義剪 滿滿愛心溫暖患者
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電子投票保障股東權益 比例創新高
指東往西 道路英文指示很誇張
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轉型 國研院助生醫科技進軍國際
資安中心條例被廢 行政院將成立資安處
澎巡防區座談 聽取漁民心聲
共軍少將：南海若開戰 美航艦回不去了
太平島值多少？ 公告地價算給你看
婦女遭網路騷擾 印度政府受理投訴
南海三沙海域 陸首辦海空搜救演練
台股收盤漲8.61點
3D列印金屬膝關節 MIT一條龍生產
南海仲裁 謝長廷：對我們不生拘束力
香港民建聯支持北京對南海領土立場
一銀遭盜領8000萬 星展認為運氣差
高鳳轉型實驗小學 永達擬轉社福
蝦皮拍賣破300萬用戶 祭5折商品吸客
台股平盤震盪 收盤小漲 8.61點
7月台指期漲20點
拒絕海洋垃圾 髮妝業者改用再生塑膠瓶
謝長廷：不出席全代會 也不去投票
南海仲裁 管碧玲：不影響現有經濟海域
台積電Q2每股賺2.8元 季增逾1成
7月電子金融齊漲
亞歐峰會 朴槿惠無計劃會晤中日領袖
老齡化社會 北市推居服員月薪3萬
Pokemon Go紅到歐洲 集中營博物館不歡迎
多益遭冒名詐騙 72人受害
印尼63歲伯娶18歲少女 宣稱是真愛
印尼男童無四肢 克服障礙用嘴寫字
卡麥隆告別演說誰聽啊 吸睛的是小女兒
百和大啖VR訂單 外資調升目標價
台股8800高檔整理 金融鋼鐵撐盤
長照報告僅6頁 藍委質疑承諾打折
浪漫台三線 106年全面啟動
文資法修正提高刑罰 雲府：具嚇阻作用
跟進台南市調高中古屋單價 北市否認
20歲青年酒駕造成2死 屏檢起訴
企業主最想問什麼 星展發現是這個
快遞殺手 電腦工程師詐騙代付款遭逮
專法遭廢 紅十字會聲請假處分
幾米星光號火車再升空 與遊客見面
屏東低收入戶微型保險 南山人壽贈保費
鄒遊阿里山 7/15遊程正式開跑
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台鐵爆炸案主嫌 警方：目前仍無法偵訊
關懷銀髮族 金門生命線教煮咖啡
東陽上半年稅前淨利倍增 陸布局看俏
台積電釋利多 第3季有望再攀新高
女性藥癮更生人中途之家 嘉義揭牌
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李世光昨會中鋼談綠能 否認人事案傳言
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台法交流展新局 度假打工過關航班增加
談南海仲裁 馬支持蔡總統不接受立場
新北首屆CSI偵探營 體驗鑑識科學
三大法人買超台股61.11億元
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日股連4紅 收復英公投脫歐以來失土
藍籲陳菊登太平島 高市府：尚無規劃
南韓央行下修今年經濟成長前景
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美國飛彈防禦系統 科學組織警告缺失
落實原民轉型正義 林全指示研議土海法
高若想道歉 遭蛋洗官員：沒道理不接受
立院擬聲明捍衛南海主權 15日協商
台越投保協定更新協商 尚未定案
毛小孩留車內 高溫吐舌難耐
大立光雙鏡頭看俏 營收可望逐月增
傳外籍生涉一銀盜領案 台師大查無此人
英鎊走升 市場靜候英央行會議結果
洪慈庸提修法 常備軍官士官有退場機制
護吉娃娃踢柴犬導致重傷 獲判無罪
從太平島看沖之鳥 謝長廷：全體一體適用
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柯文哲：南海問題牽涉美中角力 要小心
控糖靠運動 潘若迪帶領糖友跳控糖舞
府：國民黨產非家務事 盼國會儘速立法
水電工印製偽鈔 判刑3年4月
公共托嬰中心啟用 陳菊盼多生育
尼伯特颱風侵襲 福建21死13失蹤
台積電法說會警報響 火警演習引虛驚
正義案求償不符期待 消保會上訴
禽流感再添 4例 已完成撲殺銷毀
涉假冒台東賑災做愛心 強迫購物遭查獲
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陸法院微博辱周杰倫雜種 刪文道歉
中鋼公布9月盤價 平均每噸降688元
梅克爾邀梅伊柏林會談 德英鐵娘子過招
吸毒男闖店攻擊人 勇警制伏
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南海仲裁裁決後 印度專家：區域更緊張
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精靈寶可夢Go出沒各處 印度人也瘋狂
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不揹降落傘 美男挑戰7.6萬公尺高空躍下
男遭通緝四處躲藏 偷車謊報身分被識破
總統登太平島 柯文哲：支持但要小心
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遠傳台灣大優惠尬場 大搶配件商機
長照新政 衛福部擬增4類照顧對象
姜皇池：從未說過太平島是礁及沒水
遠雄私設刑堂說 柯文哲：還沒到那時候
台東電線桿立路中 民眾直呼太誇張
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港媒：旺角騷亂現場指揮官 調去守邊界
為期3個月 陸朱日和軍演將開始
東台3D列印機 進軍醫材新市場
台中文創園區文創工坊 週末揭牌啟動
童玩節園區發生竊案 重要物品慎保管
客運業提變形工時 勞動部盼補足人力
南海仲裁掀波 北京砲口轉向澳洲
女童爬電視櫃摔傷 無照保姆遭訴
國際航運中心指數 香港第3高雄27
15國度假打工去 懶人包告訴你該注意什麼
一銀案 警方：8千萬贓款應該還在台灣
立院初審 冤案被告可由DNA鑑定聲請重判
獲飯店免費牛排1個月 他送給弱勢學童
一銀盜領案 警方：暫無發現台人涉案
台東縣府估 17級暴風毀百萬棵樹木
宏?衝刺筆電銷量 今年拚逆勢成長5%
鴻夏案 傳中國大陸近期拍板
通緝犯悠哉遛貓 遇警奔逃仍被逮
8月起7休1 客運業不排除減班
遠傳砸3千萬 搶攻B2C電商物流
南海緊張 穿Nike被罵漢奸陸男互毆
靠北字樣刺青漏餡 男子攜毒被逮
東京都知事選戰開跑 21人參選創新高
港股收紅 市場寄望英降息
基本工資審議委員會 26日召開
松下生活體驗 居家全齡化設計細膩貼心
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南海仲裁鬧分歧 東協將不發表聲明
貢寮音樂祭推防護計畫 安全盡興玩
澎湖國小教師甄選激烈 比高普考還難
太陽餅豬腳麵線打氣 光田醫護：太感動
南港瓶蓋工廠 柯文哲：傾向以地換地
去不去全代會 游錫(方方土)：還要考慮
募款不易 信望愛推真誠玫瑰包盼認購
太平島主權 綠高市黨部：不應淪政治秀
一銀盜領案 全台仍有610台ATM停用
北市貼心公廁 提供免費坐墊紙或消毒液
港媒：河北省長張慶偉成陸政壇明日之星
妙齡姊妹卵巢衰退 醫師：外食恐增風險
陶藝老師傅捐贈展開幕 陳菊拓模留念
文創新兵鑫盛 8月下旬登錄興櫃
潘文忠：1個月內盤整高教政策
湖山水庫供水 雲林人最快8月底喝到
黨產條例闖關 藍不排除霸佔主席台
菲伏法毒梟太多 殯儀館慘賠叫苦
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法國國慶閱兵 主調：青年是國家未來
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今彩539 頭獎 1注中
港立法會選舉 候選人須聲明擁護基本法
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英國新外相強生 詞鋒尖銳一點也不圓融
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尼斯恐攻》法延長緊急狀態、軍憲警總動員
尼斯恐攻》駐法成立應變小組 國人皆平安
僅隔8月再傳恐攻…為什麼法國？
尼斯恐攻》法國報紙 頭條標題 「大屠殺」「恐怖」
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蔡總統談新南向 讓中小企業深入東南亞
尼斯恐攻》死亡人數增至84人 各同盟國表示哀悼
尼斯恐攻》卡車屠殺有跡可尋 慘劇54兒童送醫
2016少運會 地主隊囊括15金12銀18銅
傳台塑偷埋廢棄物 越官：若違法將嚴處
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回應法恐攻 川普希拉蕊兩樣情
尼斯恐攻》法宣布舉國哀悼3天 英航協助旅客往返尼斯
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孤狼式犯案？幾場恐怖屠殺告訴我們的事…
林英昌坦承一人犯案 稱想引起社會注意
〈時評〉中國丟掉的薩彥嶺脊與噴赤河
南海過招後 美陸貿易戰又起
電郵事件影響 新民調：希拉蕊川普平手
傳川普敲定印第安納州州長彭斯為搭檔
英國央行不降息 歐股漲跌互見
歐巴馬賀新英相 美淡化強生任外相影響
日皇有意退位 傳政府悄悄研修皇室典範
美股再創新高 Line大漲26%
股神巴菲特慷慨行善 再捐出922億元
法國尼斯傳疑似攻擊事件 至少30人喪生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美元走弱 世界油價反彈
法國尼斯卡車衝撞人群 司機可能遭擊斃
Line紐約股市首日交易 大漲27%
研究：飲水不足可能變胖
川普可能搭檔彭斯 躍上檯面受矚目
法國國慶日尼斯疑遭恐攻 至少73死百傷
台灣全球徵才 有志者看過來
法國尼斯疑遭恐攻 民眾目擊卡車輾人
法國尼斯疑傳恐攻 歐巴馬已聽報告
法國尼斯卡車衝撞人群 司機遭擊斃
尼斯驚傳衝撞攻擊 法總統下令調查
無厘頭強生任英外相 歐洲政界幾崩潰
每天25新例 菲恐進入HIV世代
立院處理黨產案 藍提近3百變更議程案
暑假遊日月潭住馥麗 玩水好消暑
用印尼納豆做菜 在家吃天貝生菜鬆
法國尼斯卡車攻擊 至少73死
美股漲翻天 台股看外資臉色
行動通訊商Line美股首日交易 股價飆漲
LINE紐約收漲26% 今日整軍直攻東京
法國疑遭恐攻 現場3台留學生通報平安
暑假不空窗 忽然間長大保護兒童
法國尼斯恐攻 歐巴馬最強烈譴責
歐巴馬譴責尼斯攻擊 承諾助法調查
台股開盤跌9.21點
方便偏鄉 行政執行署推視訊遠距服務
尼斯卡車衝撞攻擊 法國議員：至少75死
招商引資 高雄市精華地段很吸睛
新台幣開盤貶4.7分 變臉升破32元
脫歐要角強生外交處女秀遭噓 超尷尬
反恐專家：尼斯事件明顯是恐攻
尼斯慘劇 犯案司機車上發現槍枝手榴彈
大立光毛利率超猛 開盤跳空大漲半根
台積電庫存水位升 開盤小跌1元
嘉義海之夏祭延期 玖壹壹不缺席
謝文定：如果掌司法院 推動人民參審制
遭質疑保守 謝文定：知道該改革處在哪
陸上半年GDP 首次應用新核算方法
聯發科陸市發威 盤中填息逾4成
油價連3降？ 汽柴油下週估降4角
協助復耕 中市首批青農前進台東
碩禾除息價揚 盤中填息4成
殺蟲劑瓶就怕熱到爆 勿放高溫下
晨霧裊繞夜涼沁人 北橫遊是正時候
法國總統：尼斯卡車攻擊至少80死
蘆洲出租套房起火 1死2傷
尼斯恐怖之夜 現場目擊民眾尖叫四散
法當局澄清 攻擊事件後無人質遭擄
父親節七夕一起過 飯店送Ｑ版素描
LINE免費貼圖慶IPO 整個螢幕都戀愛
法國疑遭恐攻 蔡總統致哀嚴厲譴責暴行
巴黎之後是尼斯 僅隔8月法國再遭重襲
嘉市專責特搜分隊成立 市民更有保障
收穫種植期 農耕機具清洗才上路
黑天鵝到處飛 最賺台股基金竟是這一型
陸正案死囚邱和順 檢提非常上訴
大陸第2季GDP 成長6.7%
北市大樓電梯故障 一男受傷
新台幣早盤 勁揚1.23角
尼斯喋血 2名大陸人輕重傷
尼斯攻擊案 卡車內發現當地居民身分證
籲集遊法刪禁制區條款 民團與警推擠
宏達電歐洲開新局 宣布新人事案
Line東京股市首日交易 股價飆漲50%
Q30掀背跑旅 預售先賣200台
法定調尼斯案為恐攻 緊急狀態延3個月
金控上演除息秀 富邦金填息成功
印尼姐妹前進台灣 移工夢的美麗與哀愁
男糾眾丟信號彈 警快打送辦加罰單
LINE慶IPO送熊大主題 台灣限定
大陸長沙那個熱 非洲人都中暑了
泰國喵星人愛兜風 專坐機車後座
股匯勁揚 台股漲破8900
國民黨團：變更議程不針對不當黨產條例
太陽仍曬 紫外線指數偏高
搶嫌欲畏罪自殺 警鬼門關前搶救
台北食品展 尼加拉瓜接單採購雙收
太平山遊樂區網站19日起全新改版上線
台股盤中漲逾75點 一舉登上8900
林郁方：恐軍備競賽 陸戰隊應駐太平島
總統國情報告 民進黨團：沒處理空間
標普：英國公投脫歐 亞太區影響不一
尼斯傷亡事件 中華民國表哀悼與慰問
搭高鐵遊客庄 體驗苗栗雙慢城
大立光帶頭衝 蘋概股回神跟漲
國際數學奧林匹亞 台 獲3金3銀
陸正案死囚非常上訴 律師團叫好
台商農訪團參加澳洲昆州農業展銷會
尼斯疑遭恐攻 台灣留學生9人都平安
新住民學挽面 直呼太神奇
馬自達3小改款 售價69.9萬元起
土耳其園藝博覽會 展出郭心漪水彩畫
地價上漲趨緩 台北市下跌幅度全國最大
兩隻蟑螂在打架 陸警遇奇葩騷擾電話
尼斯恐攻 目擊者：人群如保齡球般倒下
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
瘋Pokemon Go 紐約景點現人潮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
推動司法改革 李鴻鈞：總統要有魄力
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鋼鐵過剩波及台廠 上半年出口年減18%
找司機還車資 顏寬?：大家交個朋友
LINE慶IPO台灣沒送貼圖 網友怒喊摳
哈日族暑假福音 日圓創逾1個月新低
世大運票根抽房子 北市：以募集為主
醫勞盟宣戰 再有暴力將主動提告
登南湖大山 1男子傳無呼吸心跳
雲林良作農業文創 有吳季剛時尚風格
法廣RFI：法國慶夜喋血 撞人卡車現武器
大陸中紡集團併入中糧集團
大立光毛利率太靚 股價亮燈漲停
夢中亦有台清交 考生賦詩遭扣分
總統國情報告 蘇嘉全：朝野協商無共識
印度哈省禁50歲以下男師任教女校
國民黨團要蔡總統報告 議場喊口號抗議
法18個月3起重大恐攻 歐蘭德哀傷譴責
元大投信聯手歐日 將推Smart Beta基金
陳振川親邀唐獎生技醫藥及法治得主赴台
享受台南美食 多喝水莫吃太飽
上海商銀星設分行 搶攻東協金融商機
新台幣午盤強升1.26角
法國不平靜 2015年起重大攻擊案一覽
宜蘭住1晚 2人同行1人免費遊童玩
Pokemon Go搶先玩 台灣玩家傳災情
民事賠償金入帳 南港Q2獲利季增186%
南海仲裁立院聲明有譜 下午將宣讀
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陸炎黃春秋社長遭換 社方：已面臨絕境
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司法院長副院長同意權案 付委審查
蔡總統：我們跟法國人民站在一起
搶攻陸雙11 北市進出口公會邀業者出擊
北市4G公車候車亭啟用 免費30分鐘
美祭鋼品反傾銷 台廠間接受惠
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國民黨新北黨部募款助台東
新南向交流論壇 林錫耀：台灣市場延伸
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大考無故破壞試題本 將扣一題分
近2個半月 全台熱傷害破千人
台電日光域 老舊路燈變身公共藝術
情侶檔無照騎車 沿路身上飄K味
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指考帶智慧型手錶應試 5考生被扣5分
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一銀盜領案 總經理保證無存戶受影響
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南海仲裁 國際法院陸籍法官批謬誤多
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尼斯恐攻 全球網友祈福協尋親友
照顧漸凍父親多年 孝行獎得主年僅12歲
亞太電智慧站牌4G候車亭 北市公車族受惠
藍祭表決戰 黃國昌：懸崖勒馬不要鬧了
金門蜜寶火龍果 口感綿密甜度高
盜領案犯嫌租用小客車 警方：採樣中
林郁方：改善兩岸關係 南海是契機
台股收盤漲83.49點
陸民間固定投資無起色 增幅持續下滑
6樓墜落 男骨折無生命危險
股王大立光奔漲停 台股兵臨9000
法爆恐攻 川普延後公布副手人選
台股漲83.49點 收8949.85點
助中美洲農業防治 黃龍病計畫成果介紹
7月台指期漲98點
義美進口麥片農藥超標 邊境攔下未上架
漁船彭佳嶼遭撞 貨輪肇逃
7月電子金融齊漲
尼斯恐攻 死亡人數增至84死
劉櫂豪爭取2660萬 振興台東觀光
LINE送主題網友喊摳 其實它比貼圖貴
大燕麥片農藥超標 義美：不符規就退回
澎湖創業扶家有成 助弱勢脫貧
打擊科技犯罪 高市警局全面強化戰力
大立光雙鏡頭好威 外資喊到4050元
宏達電Vive改良版更輕？ 傳年底登場
台股成交值逾千億 攻上8900點
中市早餐店饅頭含丙酸 衛生局要求下架
水公司施工爆管 石門水庫停止放水
推動國機國造 研發人才10年內恐流失
印日防長籲各方尊重海洋法公約
英國研究：茲卡疫情將在3年內消失
就是喜歡泰迪熊 李若菱狂收2千隻
北市新體育局長：運動明星行銷世大運
傳陸炎黃春秋社長聲明 保住說真話陣地
一飛沖天 Line東京掛牌首日狂漲32%
採花賊大白天行竊 大費周章反露餡
江春男駐星 謝志偉駐德
等不及要生了啦 雲林救護車喜迎新生兒
三大法人買超台股147.42億元
漁塭不明廢棄物爆炸燃燒 國道旁冒濃煙
水公司爆管 中壢35萬戶估24小時復水
布袋高跟鞋教堂主題曲 警分局長作詞
消基會要求設專責機構 檢驗進口加牛
研究：生物多樣性銳減 危及人類生存
魏明谷參訪調理學校 觀摩長照飲食
1500長榮空服入工會 快達協商門檻
律師喊冤控瑕疵 邱和順案疑點多
高中英聽測驗開冷氣 教育部長點頭了
陸上半年財政收入年增7.1%
三星S7笑傲美國 超車iPhone 6S
尼斯恐攻 民眾跳海保命
陸6月新增貸款 創2月以來新高
法國恐攻 教長盼留學生與外館保持聯繫
尼斯遇恐攻 法國大城馬賽取消煙火秀
南海仲裁案 惠譽：亞太地緣政治風險升
南韓要求北韓立即釋放被扣南韓公民
江春男駐新加坡 謝志偉回鍋駐德
日月光重視永續經營 設供應商獎勵評選
檢提邱和順非常上訴 陸正父：應駁回
台積電加碼資本支出 日系外資看法保守
尼斯恐攻畫面曝光 機車勇男擋不住卡車
上半年勞檢增加 未付加班費最多
起重機吊臂斷裂壓爆水管 影響中壢用水
李應元視察台東：焚化爐啟用尊重縣府
蔡錦隆發起1人1信 爭南海經濟利益
傳總統最快下週登太平島 府：現無規劃
尼斯恐攻 當地人難以置信度假城市浴血
接手世大運 北市新體育局長：不能丟臉
尼斯疑遭恐攻 法在台協會謝蔡總統關懷
Line掛牌首日飆漲 日股週線收紅
Pokemon Go太夯 美玩家忘情手遊險丟命
為總統登太平島佈艦艇 海巡署反駁
台東風災賑災 高市不落人後
抗議部署THAAD 南韓民眾對總理丟雞蛋
台灣精品體驗區 河內購物中心閃亮
新台幣衝破32元大關 收31.99元
蒙古亞歐峰會 朴槿惠譴責法尼斯恐襲
三商壽上半年EPS約1.72元
李四川、葉惠青接任新北副市長
台鐵擬8月休假減班 政院請交部協調
飛盤公益嘉年華週末登場 募款捐台東
創記錄 青藏野生動物園繁育阿拉伯狒狒
北市救災隊完成台東救災 柯文哲感謝
屏東殘障者博愛卡 即日接受申請
罕見大理石紋路蝴蝶 首在印度東南發現
南海仲裁 林德福：政府應有國格尊嚴
海外醫療費核退上限 門診住院創新高
受刑人不滿強勢作風 打傷新任管理員
少年供免費毒品涉販毒 警逮5人
毛小孩遭拴機車拖行 血流滿地
遭疑為歐陽妮妮改校規 台藝大校長喊冤
高中生打工換宿 林祐德畫出生動金門
魏明谷訪調理師學校 了解長照飲食
司法院正副院長遭反對 府：沒有撤回問題
越南彩色鋼板防衛調查 經濟部爭台廠權益
調查局長汪忠一 出任駐捷克大使
嘉義家暴防治 盼創零暴力幸福家園
尼斯大屠殺 目擊者：我差點踩到屍體
未注意柵欄放下 轎車火車擦撞
充實才藝 北台中青少年暑期研習營開跑
法國尼斯恐攻 亞歐峰會聲明譴責
基隆森林攀爬夏令營 免費報名
工研院APP 吃喝玩樂一手掌握
新台幣升破32元 創近1年新高
菲欲派特使赴陸談南海 北京表示歡迎
屏東光電農棚不怕颱風 新加坡團隊驚嘆
大同自救會尋求支持 凌陽：不介入經營
支援台東救災 北市完成階段任務
中共空軍微博 疑曝轟炸機飛經黃岩島照
尼斯恐攻 歹徒確定突尼西亞裔傳有前科
一中商圈搞創意 無重力飄浮自拍夯
LINE沒送台灣用戶貼圖 官方這樣解釋
超齡服役 福衛二號將除役
尼斯恐攻哀號四起 滿地屍體斷肢血泊
尼斯恐攻 大陸強烈譴責
MG149案 柯文哲不起訴確定
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法宣布舉國哀悼3天 悼念尼斯恐攻罹難者
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尼斯恐襲後 義加強邊境檢查
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行政院：海巡署持續執行太平島護漁
一銀盜領案 警方找到嫌犯租用車輛
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港澳成立經濟合作小組 瞄準一帶一路
接駐德代表 謝志偉：讓德國更理解台灣
法國國慶恐攻 肇事卡車幾天前租來的
南海仲裁 立院共同聲明：一概不承認
尼斯恐攻 南非：不能寬容恐怖主義
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外交部證實 台塑4幹部暫遭越方禁出境
全校戶外教學單獨留校 家長不滿要轉學
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反廢紅會法 38立委連署聲請釋憲
台鐵案主嫌林英昌狀況恢復 檢警偵訊中
僑胞回台學客家菜 撩妹客家料理上桌
洪耀福：余天輔選 新北市要勝選
人民幣存款利率逐步退 3%以上已不多
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尼斯恐攻後 德加強法邊界管制
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法國尼斯遭攻擊 僑委會啟動緊急聯絡網
尼斯恐攻 比利時國慶加強警戒
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朱敬一將駐WTO 暢談猶豫到接受的轉折
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政院：清1.6萬噸垃圾 台東迎觀光人潮
港媒體人：習近平強勢 對兩岸議題務實
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菲讚南海仲裁為至高榮耀 陸恐遭激怒
台灣唯一日證女樹醫 返鄉為樹建新居
亞洲台商年會 林佳龍：政府做台商後盾
國產水蜜桃產季到 難得沒減產沒漲價
網購添確認機制 未來標錯價業者須認賠
尼斯恐攻 兩美國人喪命
男跌落池塘 無生命徵象
林全拍板 8/1試辦泰國汶萊旅客免簽
邢泰釗調任北檢檢察長 18日交接
菲外長出席亞歐會議 提南海案裁決
警戒下恐攻又重演 法國可還有寧日
糖尿病患福音 輔英研發安全回套針頭
客語文化扎根 暑期學唱客家戲
紅十字會法遭廢 日本紅會：十分錯愕
轉爐石汙染水質？中聯資：監測均合格
菲總檢察長：與陸對話 裁決結果為基線
促進邦誼 俞大?宴請巴拉圭三軍首長
尼斯恐攻 凶嫌身分曝光
證交所瞄準創新5產業 下半年擴大辦法說
鑑識精品咖啡 全國杯測師大賽登場
台鐵爆炸案 林英昌坦承一人犯案
大陸西部首座核電站 一期工程將完工
幫王金平按表決器 廖國棟罰寫10次認錯
外交部：捐巴拿馬警車 與蔡總統訪問無關
法國接獲警訊 奧運代表隊恐成攻擊目標
會安倍晉三 李克強：日勿介入南海
法國恐襲 大馬暫無傳出有人傷亡
南海仲裁 歐盟籲和平解決爭端
對抗美航艦 傳陸擬南海建20座核電站
男子開車疑衝入溪床 已無生命徵象
立委質疑養肥貓 農委會：3財團法人裁或併
合一生技有重大訊息 18日起暫停交易
新北表態 反對蘭嶼低階核廢料運回
澎湖踏涼傘傳技 開放遊客體驗
深圳重大坍方事故調查出爐 人謀不臧
南海仲裁勝訴 菲律賓：不會對大陸讓步
戴立忍遭換角 柯文哲：另一個周子瑜
新國會交首張成績單 多項民生法案未過
今彩539開獎
巴黎尼斯接連遭恐攻 法觀光業恐受衝擊
大樂透開獎
台鐵主嫌林英昌虛弱應訊 坦承一人犯案
藍：杯葛議事提醒綠營勿逃避仲裁案
佳格董座曹德風申報轉讓1萬張持股
運動家創業競賽全國創新組 澎科大奪冠
政院：加速推動優質普及的長照服務體系
尼斯恐攻 印度新婚夫婦驚恐逃死劫
加強掌控南海 陸可能設浮動核電站
台塑河靜鋼廠確認4幹部遭禁止出境
林英昌坦承犯案 稱想引起社會大眾注意
大陸7家上市證券公司 遭證監會降級
涉嫌顛覆國家？陸維權律師被提起公訴
尼斯恐攻凶嫌身分曝光 鄰居形容是孤狼
子疑持刀殺母 幸無生命危險
立院表決大戰 逾百立委從早拚到晚
國際少運會閉幕 放天燈祈願世界和平
今彩539 頭獎無人中
尼斯攻擊男嬰失蹤 臉書網友助尋回
大樂透頭獎槓龜
尼斯恐攻 英相：加倍努力反恐
試辦來台免簽 外交部促泰國汶萊互惠
尼斯恐攻 法總統：50傷者性命垂危
爆管停水35萬戶 台水：明恢復供水
外交人事調整 駐德代表陳華玉接領務局長
尼斯恐攻 大馬暑期旅遊學生受傷
尼斯恐攻 世界領袖同聲力挺法國
台北101點亮三色燈 為法國恐攻祈福
川普推特宣布 彭斯任競選搭檔
桃市爆水管 35萬受影響戶晚間陸續供水
立院會期最後一天 表決表決再表決
土耳其政變 外交部籲我旅土國僑民注意安全
土耳其政變 軍人稱要讓國家回歸民主
川普副手揭曉 保守派印州州長潘斯出線
台鐵爆炸主嫌林英昌坦承犯案 動機只想引起社會注意
土耳其總統喊政變失敗？５項發展成關鍵
簡又新專欄─用「吃」來對抗氣候變遷 香港素食主義當道
尼斯恐攻後 不堪回首的一夜
土耳其總統：政變已結束
聖經裏惡名昭彰的巨人之謎 -- 非利士人
簡宏偉任資安處處長 行政院資安處8月掛牌上路
〈時評〉『科技政委』不宜兼任『工研院董事長』
土耳其政變落幕 歐盟呼籲盡速回歸憲法秩序
沒拿好處？五部拿EU補助的英國好電影
尼斯恐攻案 伊斯蘭國承認犯行
新光關係機構前進台東 挽袖救災挺保戶
副總統盼台商和政府努力 讓新南向成功
小型地震頻傳！苗栗規模最大 最大震度4級
夜幕下的起義 衝撞土國宗教與世俗的第五次火花
「精靈寶可夢」Wired：最棒搭訕工具！
非利士人到底有多高呢?
酒駕再害警 警政署：全力協助向肇事者爭取賠償
逆向打選戰 美共和黨川彭配底定
藍發動重付表決戰 黨產條例臨時會再戰
立院10小時表決大戰 共表決104案
時力譴責藍委 籲不當黨產列臨時會首案
新國會表決聲中休會 臨時會緊接登場
尼斯攻擊案凶手性格暴怒 不與人來往
悼尼斯死難者 艾菲爾鐵塔亮紅白藍燈光
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
尼斯攻擊慘案影響 歐股收黑
台灣民政府鐵門遭縱火 挑釁意味濃
尼斯攻擊 巴黎檢方：84死202傷
觀察組織：敘國東部遭空襲 11平民喪生
法總理：尼斯攻擊者恐與激進伊斯蘭有關
歐巴馬下令降半旗 對尼斯案罹難者致哀
法部長：無法確認凶手與激進伊斯蘭有關
陸經濟利多激勵 油價漲
土耳其總理公開譴責軍方團體非法企圖
土耳其官媒：軍方宣布戒嚴和宵禁
美股漲跌互見
土耳其傳政變 歐盟呼籲克制
路透社：伊斯坦堡阿塔圖克機場班機取消
法國易成恐攻標靶 歐美價值代表性強烈
目擊者：直升機向土國首都開火
CNN：土耳其戰機擊落政變者直升機
土耳其傳政變 英外相：高度關切
土政變 美挺民選政府籲各方克制
土耳其政變 俄羅斯深表關切
南海仲裁後 美海軍軍令部長將訪陸
土耳其政變策劃者直升機 遭F-16擊落
土耳其國會大廈遭炸彈擊中
富基整修完工 600斤生蠔優惠促銷
土耳其政變 總統用FaceTime視訊發聲
土耳其政變 美驚訝全無掌握
故宮書畫4G新媒體 台中文創園區展出
馬英九提太平島十建議 遭質疑任內不做
土耳其總理：情勢已獲控制
赴土耳其折返 長榮BR79航班上午抵台
竹東稻豐音樂節 體驗農村嘉年華
土耳其政變 外交部：目前無國民傷亡
宗教文創科技 西螺神仙故事館
太陽好曬 全台紫外線過量級以上
土國政變 德國：勿破壞民主體制
外交部發布土耳其紅色旅警 不宜前往
傳土耳其總統搭機抵達伊斯坦堡
美3個小孩不聽話 被狠心媽丟棄沙漠
重建不只是復原 還要結合未來產業
土國政變 航班改道或取消
為何擊斃諾伯爾 美警方公布錄影還原
天津檢察院起訴四異議人士
十字路口的土耳其 終於走向政變
風災復建翻轉地方 融入美學和綠能
台南市警局長交接 黃宗仁走馬上任
傳土耳其30政變士兵棄械投降
勞基法修法 勞團擬絕食抗議
巴拉圭科技會主委拜會俞大?
尼斯恐攻事件 外交部發布黃色旅警
北橫旅遊節開場 出發前懶人包6建議
決策核心中常會將改組 民進黨派系搶票
暖男服務大受歡迎 百貨公司最美的風景
立院過106案 行政院：高效能有利政務
捍衛太平島 馬英九提10建議給蔡總統
運將私吞乘客愛瘋手機 判罰萬元
土耳其傳政變 民眾肉身擋戰車照片曝光
士兵闖播控室傳槍響 CNN土耳其頻道停播
土耳其政變 大陸呼籲在土公民停止外出
忠孝橋匝道鋼構主梁吊裝 車道夜間封閉
看表演玩手機 大陸劇院用雷射筆治你
嘉市暑期科普探索趣 學習不打烊
屏東漁民看不下去 號召登太平島
印度那爛陀大寺遺址 獲列世界遺產
土耳其軍方政變 總統艾爾段批叛國
凌晨抓蝦 大坪溪3人溺斃
差點被丟掉 台大修復楊三郎溪頭畫作
土耳其政變消息傳播 社群媒體任要角
大陸麥當勞將更換食用油
毒咖啡包誤認是解酒藥 女遭送辦
預期寬鬆 日圓本週重貶5% 17年最大
法尼斯恐攻 紐約等大城市提高警覺
土耳其軍方政變爆衝突 傳首都42死
馬英九太平島10建議 朝野各有解讀
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澎湖淨灘 彎月海灘潔白動人
戴立忍遭換角 林全：應看專業表現
紅龍果鳳梨荔枝盛產 南投推廣好滋味
計程車撞壞救護車 判賠57萬元
柯建銘：若開臨時會 必處理黨產條例
台旅美幫幫忙基金會援贈薩第四批布匹
捍衛太平島 馬英九：不靠他國虛偽善意
土耳其總統抵伊斯坦堡 軍方欲攻占機場
台援贈巴拿馬直升機專用滅火器系統計畫
國泰醫院資訊專家拜會巴拉圭衛生部長
6月外銷恐難逃連15黑 減幅有望縮小
海巡署全國淨灘 金門軍民響應
MG149不起訴 柯文哲：社會進步操作變少
楊三郎罕見大幅畫作 台大珍藏價值千萬
土耳其軍方：僅少數人涉入政變
菲血腥反毒奏效 首都多處犯罪率降低
金價連6漲止步 本週下跌2.3%
馬英九投書建言 柯文哲：名人表達意見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
土耳其高官：國會持續遭炸彈轟炸
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
毒品危害一生 雲林宣誓勇敢拒毒
土耳其傳政變 中學生運動會台灣團平安
馬英九提太平島10建議 總統府：沒評論
土耳其總統艾爾段：不清楚總參謀長下落
立院促轉條例未過 林全：有些意外
新生兒穿太多 哭鬧扭動不停
愛爾達奧運不孤單 民視加入轉播行列
兩岸交流新文化 柯文哲：學習容忍對方
土耳其傳政變 南韓召開對策會議
劉德立拜會巴拿馬最高法院院長
土耳其政變 總統府附近遭戰機轟炸
iPhone 7義版間諜照 這種顏色不見了
南海仲裁案 大陸留學生連署抗議
台灣參加秘魯第21屆國際書展
領務局LINE平台 假日同步發警訊
南海仲裁案後 美海軍動作頻頻
戴立忍遭換角 柯文哲：對兩岸發展不好
土耳其出動F-16 空襲總統府外叛軍坦克
土耳其總統：政變未遂 政府掌控局勢
台捐贈巴拿馬中華總會醒獅團裝備
林華慶出掌林務局 施政首重里山倡議
東京運河箱屍案 陸男坦承殺妻棄屍
台灣民政府被潑汽油 男駁與縱火無關
高齡舊萬華分局廳舍改建 3年完工
新北警執勤 遭酒駕女撞擊雙腿恐截肢
科技無國界 林全盼同步輻射走向國際
土耳其總統： 政變落幕 已控制局面
土耳其政變 至少60死336人被捕
友善棲地 爬壽山護山羌
父親節倒數 表孝意前五名調查出爐
陸媒看土耳其政變：軍事不甘政治之外
魏明谷訪東京 學習舊校舍改建長照機構
土耳其總參謀長失蹤 軍團指揮官代理
犒賞酷帥老爸 在外走跳舒適穿搭
京都祇園祭迎高潮 加強警備維安
本草綱目啟發 苦瓜萃取物降血糖
洪秀柱：不當黨產處理條例草案違憲違法
台灣僑光與建國科大深耕墨西哥實習
技能檢定17日登場 計算機別帶錯
BBC趣聞 恐龍叫聲跟鳥一樣 咕咕低鳴
新北警執勤遭撞 林全不捨盼追究肇事責任
土耳其亮紅色警戒 參團旅客可解約退費
鄭麗君：文化經濟帶領台灣走到世界
土耳其政變士兵繳械投降 50人被捕
機械性血栓移除術 成功率高達95%
土耳其總統宿敵 伊斯蘭教士被控涉政變
港立法會選舉9月舉行 7/16起提名
天氣太熱 陸男子連續4天只吃冰死亡
熱浪來襲 多喝水防缺血性中風
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南海案仲裁公布後 菲政府68網站遭駭
警遭撞恐截肢 警政署長譴責酒駕
土耳其總統艾爾段獨斷專行 評價很兩極
鄭麗君鼓勵小品文 家長們大感動
台肥生技擬拓銷農產 經理人建議用台糖
拆遷太平商場 高市允執法兼顧平和理性
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一銀盜領案 警方研判嫌犯超過10人
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原鎖定新竹車站引爆 林嫌：看到小女孩作罷
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網傳陸醫狂搓病童頭 院方：未接獲投訴
一銀盜領案 嫌犯安德魯還在北部出沒
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標普示警 老年化支出債務壓垮財政
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風電協會大會 推選中鋼王錫欽任理事長
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南海仲裁 民國黨發起全民連署團結發聲
澎湖海鮮大促銷 俗擱有青
土耳其政變 林全指示確保當地國人安全
貶值救經濟？智庫：易讓廠商依賴
警方公布盜領案主嫌畫面 籲民眾協尋
全國同步淨灘 布袋海景公園煥然一新
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戴立忍事件 陸委會：政治不應介入藝術
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法國尼斯恐攻 伊斯蘭國承認犯案
南海仲裁 李克強：不接受不承認裁決
酒駕女子早吊照 再酒駕撞傷蘆洲員警
跨入科技服務業 4大特質秀出來
劉德立勉巴拿馬留台受獎生成台灣之友
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越南駐台代表：歡迎台灣新南向政策
朱立倫痛心警傷 要求新北全力取締酒駕
軍方政變人民不挺 土耳其現場直擊
土耳其駐台辦事處聲明 軍事政變落幕
Pokemon Go一夕爆紅 花費他20年心血
漏接一通電話 家中招牌全被拆
阿扁故鄉雜貨店遭搶 警方速逮1嫌
伊斯蘭國戰士分3種 尼斯恐攻犯是其一
土耳其政變 親歷陸客：戰機槍擊聲不斷
土耳其當局：目前情勢已控制90%
尼斯攻擊案 法國警方逮捕4人
保護海洋全民運動 海巡署長下海淨灘
金門花蛤季登場 千人魚苗放流打頭陣
月老住教堂 遊客拍照求姻緣
鄭麗君承諾 為傳統藝術發展爭取預算
性行為染茲卡 美國出現首例女傳男
員警遭撞重傷 政院：給予最好醫療照顧
戴立忍遭換角 洪秀柱不予置評
遭撞員警手術逾7小時 右腳仍需截肢
北市內湖餐廳傳意外 1男遭電擊重傷
涉弒母精障男子 騎機車閒逛被逮
高雄壽山動物園 奇幻夏夜開跑
土耳其逾半世紀7次政變 4次成功
大陸金援柬埔寨 外媒：恐與南海有關
土國政變未遂 陸媒：總統靠新媒體獲勝
土耳其政亂擺平 無大馬人死傷
極樂宿舍將上映 中市府前廣場辦趴
艾爾段專橫升高緊張 觸發土耳其政變
員警遭撞斷腿 朱立倫要求警局協助求償
菲外長拜會安倍晉三 討論南海爭議
蘇嘉全：台商是新南向政策最重要對象
土耳其軍方決心 肅清內部葛蘭勢力
Pokemon GO喚醒兒時夢想 玩家瘋追夢
德里警破竊手機集團 可改IMEI號碼
尼斯恐攻凶手 IS：我們的戰士
大陸校花門診 專治不開心
土耳其政變265死 2839叛軍被捕
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抗洪傳擺拍 南京女官員去職
陸發現抗血栓藥物 有助治療腦溢血
風災後第8天 台東熱氣球光雕璀璨夜空
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巴基斯坦女星疑被親兄弟榮譽處決
土耳其政變始末 三大重點看這裡
尼斯恐攻模式 不須重裝和訓練就可攻擊
聽見峇里之美 印尼笛奏家感動世界
土耳其政變未遂 其他國家怎麼看
土耳其教士葛蘭否認 涉入政變
戴立忍事件 陸網友：若統一能容台灣？
軍方圖政變 土耳其總理：局勢完全控制
土耳其軍機降落希臘 機上8人尋求庇護
餐餐啤酒配飯 男子罹患食道癌
今彩539 頭獎1注中獎800萬
大福彩頭獎 槓龜
台灣民政府前縱火 4人遭聲押
廈門檢疫局銷毀5.4噸台灣進口檸檬
林肯中心藝術節 紐時高度讚賞驚園
員警遭撞需截肢 葉俊榮慰問家屬表不捨
川普搭檔彭斯 國會期間力挺台灣安全
美請土耳其提出葛蘭涉政變證據
土耳其軍隊分裂 空軍和裝甲兵策動政變
台灣民政府縱火臉書直播 檢聲押4人
土耳其軍方政變 全球譴責力挺土政府
酒駕女撞警 11小時手術截肢保命妻淚乾
日施壓 盼陸尊重南海仲裁結果
土耳其政變未遂 2745名法官檢察官遭拘押
法國「世界報」：台灣表演藝術的律動在外亞維儂藝術節烙下印記
臺灣音樂紐約揚聲 張懸旺福紐約開唱
臺灣解嚴日 人權館舉辦白恐受難醫師特展
烤香腸的十道陰影 英型男設計家翻轉香腸成藝術品
民進黨全代會 蔡英文：改革沒有躁進空間
一銀ATM盜領案 主嫌安德魯落網
一銀ATM盜領案 3嫌遭逮、17嫌名單曝光
美又傳槍擊警員事件 CNN：恐3警喪生
新北警執勤撞斷雙腿 酒駕女獲交保
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土耳其國防部長：已遏阻政變 掌控全區
指控教士葛蘭策劃政變 艾爾段籲美引渡
政變後 土耳其下令拘押2745法官檢察官
台灣民政府縱火臉書直播 4人收押禁見
法政府加強維安 籲人民加入後備行列
麥當勞進駐主教堂廣場 佛羅倫斯說不
遊客為患 威尼斯恐被世界遺產除名
政變後掃蕩 歐巴馬籲土耳其尊重法治
佛羅倫斯的墮落 不是麥當勞造成的
法內政部長：尼斯恐攻凶嫌很快就變激進
土耳其政變失敗 手機社媒是關鍵
日月潭愛的進行室 體貼新娘梳妝
Pokemon GO新增26個下載國家 不含台灣
太陽好曬 花東紫外線危險級
環署：希望民眾減少塑膠袋使用
華航諾富特夏季海洋饗宴登場
民進黨全代會下午登場 派系搶攻中常委
太陽能廠拚獲利 強攻東南亞
嘉大學海築夢 起薪50K不是夢
餐盤加凹弧設計 穩固刀叉學禮儀獲獎
太陽能報價慘跌 電池廠主管紛賣股
男偷渡抵日山口縣 自稱北韓男子
土教士葛蘭：不支持軍事政變奪權
產銷履歷達人 嘉縣府拉票挺在地農產
流產政變後 艾爾段：國會可討論死刑
國際股債雙漲 台股除權息有望續攻
成都清潔隊很潮 智慧型手環成工作配備
大學指考成績單18日寄發 簡訊通知成績
Pokemon GO熱 那些產業跟著發燙？
土國政變夭折 他們超開心擠爆街頭慶祝
釋放壓力兼求生 野外挑戰賽將登場
土耳其政變平息 國際航班仍暫時不飛
老屋加稅？房仲：衝擊房市買氣
彰化藥材行火警 1名老翁死亡
陸發現17萬年前牙齒 助解中國人起源
加拿大房市狂飆 政府祭狠招抗泡沫
國片只要我長大獲獎 中市將助重新上映
如何選購克什米爾圍巾 專家教你祕訣
漁船涉非法電魚 高雄海巡隊查獲
大巨蛋水浮力不均 遠雄：抽水難解
爆肝加班勞工薪酸 每月做1.6天白工
美智庫：南海仲裁出爐 情勢將更不穩定
美國務院：國民暫勿前往土耳其
馬辦：太平島投書建議 大部分過去已做
6月零售業營收估續增 百貨業可望轉正
還鰲峰山清淨 張清照志工隊揮汗打掃
土耳其政變 埃及媒體太猴急宣布成功
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台電招考起薪30K 首增海事工程
長期胃食道逆流 恐致巴瑞特食道病變
服務收假北返 高鐵台南開加班車
外籍生看過來 廣達徵選文化大使送機票
打擊虛報熱門大片少 陸第2季票房跌
高調帶名牌包鑽戒上班 101洗碗工遭竊
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