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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
詐彈腰帶裝餅乾 比利時精障男引發虛驚
疑久病男子 闖鐵道遭撞死
為IS募款 大馬2男各判刑15年
陸海警連7天出沒 日媒：釣島緊張升級
希拉蕊超吸金 川普望塵莫及
若需政治庇護 林榮基：選擇台灣
天文學家發現最年輕系外行星
敘利亞5年內戰 700多醫療人員喪命
接班喬不攏 軟銀孫正義接班人離職
〈時評〉治國 先安內、再攘外
〈時評〉不要讓年輕人被迫做選擇
5月失業率3.84% 較上月略減
5月失業率3.84%較上月微減 畢業季6月不樂觀
餐桌遇上雲！食品展政院秀雲端科技、虛擬餐桌
國內首次空服員無限期罷工 投票通過
火車出軌 台鐵自強號於花蓮瑞穗段出軌多人傷
FORD推智慧移動與停車計畫
中華電信6/23起開賣 iPad Wi-Fi 機型
尋歷史真相 白恐受難者簡吉之妻《陳何女士助產學筆記》新書發表
全臺樂園暑假限定優惠再出擊 盛夏消暑好好玩
經典再現！劉文煒85大展七月上古藝術展出
新竹豐邑喜來登推大人同行孩童免費
柬埔寨：21名台灣詐騙犯周五將被遣返中國
喔熊組長有分身? 百年名店打造第一隻喔熊公仔
政院：安排林全與郝明義商討如何釐清台灣是否缺電
英鬧脫歐非首例 之前還有3地鬧出走
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本年輕男女想婚者大減 收入少壞好事
東電社長就勿使用爐心熔毀一詞道歉
投資人觀望獲利回吐 國際油價下滑
投資人預期英國留歐 歐股進一步上揚
法廣：歐盟將延長對俄經濟制裁6個月
轎車衝撞宜蘭店家 2人命危
烏坎：網傳陸當局封網封路驅趕外媒記者
加州最後核電廠 2025年前逐步汰除
童工非法 比利時禁小皇后選美
等待美儲量和英公投 國際油價收跌
葉倫：美國經濟面臨相當的不確定性
英國脫歐公投將至 美股小漲
南韓國防部：北韓從東岸試射飛彈
北韓試射飛彈 疑似以失敗告終
北韓射飛彈 美官員：初步跡象顯示失敗
英脫歐公投倒數 歐元英鎊雙雙走貶
卡麥隆：英國脫歐公投 難以預測結果
巴西吸引外資投資額下滑
北韓試射飛彈 日本政府：會強烈抗議
最新民調：希拉蕊領先縮減至9個百分點
歐美股漲激勵 台股挑戰8700點
韓媒：北韓試射更多飛彈
女子防身術教學 嘉市警贈宣導品
嘉市凌晨火警 3女外勞嗆傷
夏日西瓜正當季 3招辨好壞
推特影音政策轉彎 長度放寬至140秒
乳癌年輕化 乳房重建手術重要性增
天氣悶熱 夏季毛小孩防蚤大作戰
去留歐盟 英首相：英對直布羅陀有責任
北韓射彈又失敗 疑似舞水端中程飛彈
5月失業率3.84% 較4月略減0.02%
癮君子要注意 亂丟菸蒂中市加強取締
癱童珣珣畢業 媽媽預演哭成淚人兒
婦怕痛拒檢 腹瀉3天就醫才知罹大腸癌
部分地區 紫外線達危險級
北韓兩度試射中程飛彈 一次失敗
國小畢業典禮 家長會扮創客
習近平訪波蘭 越僑反中示威
阿根廷駐館研商加強台阿學術交流
台股開盤跌9.73點
新台幣開盤升 2.8分
大陸頻現毒跑道 竟是廢棄輪胎電纜製成
鴻海股東會 夏普新品搶先看
廖俊智上任隔天 就到立法院報告
陸女以為長腫瘤就醫 竟是懷胎十月臨盆
大安濱海國際沙雕展 40座沙雕吸睛
世界名校都要她 四川學霸這麼做到
暑假遠離3C 企業捐行動游泳池
染恙蟲病5年新高 新北高雄病例增
北韓再次試射 美：初步資料顯示失敗
華亞科30元買異議股東股份 股價彈
華航罷工危機 股價一度跌破票面
前5月就業人數增幅 探7年新低
華航空服員擬罷工 交通部：積極協調
統一企業股東會 通過發放現金股利2元
出口連黑難止步？許虞哲：6月不易轉正
非營農型種電 農委會：近3000公頃
僑委會:董淑貞未擔任僑務榮譽職務
廖俊智赴立院報告 立委期勉振衰起弊
傳許淑華戴錫欽深夜獨處 許：穿鑿附會
新台幣早盤升 1.5分
北韓連射兩彈 武力示威造勢
統一羅智先料卸任總座？ 接棒人選受矚目
廖俊智初到立院 立委亮UCLA學生評價
院士常連署 廖俊智：院士不歸院長管
四川百狗被盜賣往廣西 恐全遭吃下肚
有眼不識泰山 酒駕男撞警車送辦
台中市議員林汝洲 當選無效定讞
美雙航艦演訓 中共黨報：玩火要付代價
李世光：沒兼任工研院與資策會董座
亞太電呂芳銘變呂教授 教股東智慧生活
臉書力推直播影音 砸錢請來名人媒體
陸開放職業年金入股市 資金活水逾千億
廖俊智家裡有事說 立委很好奇
立院初審 開車門未留意肇事要罰
背14案通緝逃亡10年 男逆向騎車遭逮
促轉法審查 國民黨提十問籲暫停立法
兩岸冷和 包道格：有曙光 好徵兆
柯克斯遇害 夫：因政治立場被殺
亞太電何時賺錢？呂芳銘：有積極目標
4月經常性薪資3萬9241元 年增1.68%
郭台銘：不會馬上退休 打造百年不衰集團
原民轉型正義 柯建銘：開會專門討論
是否卸任統一總經理 羅智先賣關子
Google想買綠電 李世光：正面看待
陸企獲阿爾及利亞錳礦開採合約
星展：GDP難保1 央行月底可望降息
林昶佐促原住民轉型正義改革應有時間表
台入TPP挑戰多 卜睿哲：陸也是障礙
台苯掏空案 北檢起訴張鍾潛孫鐵漢
體驗KIA 小馬租車享優惠
郭台銘媽媽91歲 iPhone照相難不倒
英網友辯脫歐公投 拉貓咪表態洗版推特
傳與許淑華夜會 戴錫欽：與事實不符
陳菊赴比利時 參訪港務石化區
民團揚言拆台灣民政府 葉俊榮：言論自由
卡介苗施打改時間 醫師提醒要注意
海巡東沙威力掃蕩 驅離港澳越籍漁船
男倒臥河床沙洲 身分及死因待查
林榮基尋庇護 葉俊榮：機制應儘早建立
審就服法壓力大 林淑芬發表不自殺聲明
伍豐董座坦承 賭場生意和預期有落差
郭台銘：鴻海股價沒到200元 不會退休
亞太電股東抱怨股價低 董座也叫屈
玉山水鹿啃紅檜樹皮 疑補充長角鈣質
珣珣幼兒園畢典 我會更加油感人致詞
長榮海有盈餘不配股利 近洋線運量增
越南CASA飛機墜海 黑盒子尋獲
中市議員林汝洲當選無效確定 劉淑蘭遞補
總統出訪巴拿馬 將簽防制人口販運協定
華映：Q1毛利正數 沒下市規畫
郭台銘：南向布局 但沒理由放棄大陸市場
通緝犯丟廢棄油桶 爆破聲臭氣沖天
院長若改院士直選 廖俊智：尊重制度
25公斤級商用無人機 美將開放
艾恩特轉型衝雙領域 高毛利率看增
盼納入轉型正義 原民立委占據主席台
專坑小市民 南港警分局緝獲錢莊主嫌
股東倡合併 呂芳銘：先自強才有好身價
宏都拉斯今年前4月經濟成長3.4%
尼國可可咖啡和牛肉參加台北食品展
亞太電賣Pepper 瞄準平台價值
王金平：海基會人事 總統有其考量
藍委質疑提前上任 廖俊智：尊重總統府
香港九龍灣大火 剛為人父消防隊長殉職
高宗正愛吃筍 代言新北綠竹筍
北韓射兩枚疑似舞水端飛彈 相隔約2小時
人行擬推中國存託憑證 活絡資本市場
立院初審外勞3年免出境 減雇主空窗期
郭台銘談國際經濟 兩股力量在拔河
日前總務大臣鳩山邦夫病逝 享壽67歲
核四整廠輸出？經濟部：沒有評估
隨蔡總統出訪？長榮海：早獲巴國邀請
超夯沐浴洗護髮乳 警查扣近千瓶假貨
聯發科攜手交大 捐智慧裝置護學童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
殭屍浴鹽遭濫用 5年暴增71倍
華映：中小面板旺 評估重啟4.5代線
生第一胎年齡最高城市 北市32歲居冠
新台幣中午升 2.3分
塵爆假扣押八仙樂園5億元 最高院准了
鴻海股東會 通過每股股利5元
台灣老化指數攀升 最快明年指數破百
郭台銘3方向整頓夏普 每天工作到深夜
亞特蘭大啤酒賊 7萬瓶連酒帶車全偷走
廖世傑墨國商會演講台墨文創商機
外界討論存廢 僑委會委員長：感到困擾
大陸長征七號火箭首飛 海南飯店大爆滿
傳醫院夜會戴錫欽 許淑華委屈落淚
兩岸祭伏羲 林政則：加強雙方民間交流
澎湖海巡威力掃蕩 驅離5艘越界陸船
NBA騎士奪冠 林蔚山：華映拚逆轉勝
小股東以蘋果為例 盼華映加油
蘇花公路中斷 花蓮加油站缺油
陸股開低走高 兩市中午暫收小紅
台北國際食品5展開幕 3981攤位創紀錄
落實食安五環 保障食品安全
海研2號彭佳嶼外海故障 人船均安
食品包裝機出口下滑 業者籲政府協助
塑身衣大戰 維娜斯廣告搭對手順風車挨罰
傳王宋掌海基會 郝龍斌：二桃殺三士
幼年被拐尋親73年 兩姐妹廣州相見
廉政署長：廉政工作一定要穩
環署表態 雲林林內焚化爐當應急備案
黃國昌質疑技轉 廖俊智承諾組調查小組
台中太平果園遭傾倒廢棄泥油 警逮1嫌
小貓熊寶寶滿週歲 最愛你追我跑
男砍死祖父母 二審判處無期徒刑
蔡總統首次出訪 羅致政：穩雙邊拓多邊
投信：英國脫歐與否 投資策略大不同
國民黨：政府重大政策無章法
李應元：台灣廢核 勢在必行
政院：安排林全近期與郝明義見面
郭台銘揮軍通路 未來可能啟動收購計畫
八仙塵爆後剩左手 黃博煒：永不放棄
智慧電表可節電？立委以塑身衣妙喻
藍綠席次相同 林佳龍：超越黨派的合作
競選募款進帳少 川普：萬貫家產作後盾
藥華藥首家競拍上櫃 暫定7月中掛牌
夏普海外總部 戴正吳：將設在深圳
泰8月新憲法草案公投 兩大政黨反對
北市平均屋齡31年6都最老 都更壓力大
台股收盤漲31.4點
印媒：F-16戰機很快在印度生產
建中同學立院碰面 分站質詢備詢台
鴻海股東登記會員 買夏普產品限額打7折
統一企業總經理 羅智先下侯榮隆上
7月台指期跌1點
台股開低走高 漲31.4點
北韓試射飛彈 日稱威脅升美強烈譴責
郭台銘：政府太多錯誤決策浪費公帑
郭台銘批重稅 財長：研議留才稅制優惠
英國去留歐盟公投 投票日3大看點
立花販售億光侵權商品判賠 日亞化勝訴
7月電子金融期齊跌
投資人心態好矛盾 想保本又想賺
鼓勵女性愛自己 公益路跑為愛啟程
台泥強化避險 3大策略提升營運
中州科大身障生 騎單車義賣咖啡圓夢
權值股拉尾盤 台股攻上8700
馬桶水箱裡有蛇 8旬老婦嚇壞了
國定假爭議 黃茂雄：政策別跑太快
英若脫歐 歐盟外交話語權銳減
旅英德國公民：移民的貢獻不應被抹煞
台商藍國瑜：英應續留歐盟以謀更好發展
段宜康：促轉條例初審 未設時間表
避免投資不確定性 台商梁智順挺留歐
倫敦市長槓前市長：支持脫歐危言聳聽
統一新總經理上任 侯榮隆：任重道遠
南投防治家暴 扎根社區基層
華亞科：收購案延遲僅程序問題
周進發代表政府捐贈諾魯醫院病床
三大法人買超台股54.09億元
加州州大學生1/10居無定所 1/5挨餓
菲首都演習 因應大地震
IG用戶破5億 創辦人：靠的是努力
洪素珠壓力大 台東掛急診
國中小生審課綱 潘文忠：有各種可能
柯文哲史上最高二備金 已花5.79億
炒股不法獲利1億元 檢調發動搜索
秋颱加低溫 彰市荔枝減產
鋼鐵人送愛心 助植物人原床泡澡
阿土伯想問施俊吉 如何提振台股量能
金門海巡掃蕩 違法捕魚抽砂陸船
報導向總統示警世大運 鄭文燦：編故事
印度男子訴請離婚理由不清 反遭處罰
兩岸學琴人口數千萬 台商開發教育平台
印尼：台灣推廣清真產品是亞太樞紐
黃茂雄率領餐飲品牌 1年內衝海外版圖
勞工周休二日修法說帖出爐 拚下會期過
郝龍斌願協助世大運 柯文哲：歡迎
洪素珠回高雄 申請警方保護
自強號花蓮瑞穗路段出軌 多節車廂翻覆
境外衍商諮詢服務放寬 有利企業避險
3歲童疑上學受虐 家長要告幼兒園
勞工恢復7天國定假 郭台銘這麼說
綠不審原民轉型正義法案 橘批多數暴力
洪素珠返高雄 閃躲媒體未返家
形象經營 國民黨將修正維基百科
阿農師2.5公尺鉋刀 拚金氏世界紀錄
遠百50週年 徐旭東：下個50年變變變
信評：華航空服員擬罷工 獲利埋隱憂
野外求生知能 高雄市推探索教育
陸股量縮價漲 滬指站上2900點
法廣：英國去留公投 選民登記創新高
關稅法修法 化整為零頻批貨避稅要取締
立院初審 防堵當選無效辭職再參選漏洞
北韓試射飛彈 北京籲避免緊張升級
蔡總統：執政滿月 內部還需要磨合
新台幣升3.7分 收32.221元
新店施工挖破管 一度造成中永和水濁
歐盟執委會主席：英國脫歐是自我傷害
張善政接任生策會長 轉戰生技
陸大力整治網路留言 主要網站跟進
自強號公墓前出軌 台東站湧關心電話
資訊公司經營詐騙話務平台 警逮8人
擔心台灣缺電 郭台銘問：有用嗎？
Android TV版OTT 台灣上線
總統出訪雙巴 選送友邦元首3樣伴手禮
給卡債族盼望 金門縣生命線辦講座
投資人緊張觀望英脫歐公投 日股收黑
郝龍斌：願幫世大運 中央地方應合作
美3歲娃站馬桶座 實情令母崩潰網友不捨
促轉條例初審 國民黨立委退席抗議
郭董拚IGZO面板 華映也要做
熱翻了 尖峰用電破今年新高
防逃最後一哩路 法務部籲一定刑度羈押
亞太電支援VoWiFi 可漫遊通話免費
收容人手工藝品 針刺無骨花燈超吸睛
自來水管流出黃泥水 中永和三重待修復
曾幫趙藤雄辜仲諒辯護 律師遇襲肋骨斷
台南胡志明航線 賴清德親接首航機
蔡總統見美國智庫 盼台美關係持續深化
玉林狗肉節陸官方低調 官媒軟中帶硬
藍營提促轉法修正動議 黃國昌：來亂的
愛傳承演唱會 洪榮宏子女首登場
火車出軌2女性乘客輕傷 無生命危險
罹糖尿病不吃藥 小傷口爛成大碗公
學者：英跟歐盟討糖吃才是真利益
英公投論戰像足球賽 聽眾：腥風血雨
廣東考試鬧烏龍 化學考卷印上物理考題
拉吉嚴管羅馬市官員 違者罰款
31陸民涉嫌網路詐騙 印尼遭逮
回應杜特蒂 陸：願與菲新政府改善關係
驚豔一夏 獨角仙樂園隱身苗栗市郊
露天拍賣 將在香港上市
施振榮：三造宏? 看到前方曙光
緬懷現代恩主公 金門紀念胡璉
台鐵花蓮段列車翻覆 2陸籍女子受傷
國民黨：若時間允許 洪秀柱將訪美
宜蘭汽修廠大貨車起火 幸無人傷亡
華映高階主管減薪 宣示加速改革
蛋黃哥對戰喵星人 通路賣萌拚點數經濟
遠離孤寂感 親情友情陪伴不可少
台北國際食品展 雲林9度參加
2015香港外來直接投資保持全球第二
員林國小畢典 魏明谷勉好好學習
研究：有憂鬱傾向 大腦掃描可知道
陽明海運叫苦 去年虧損不配發股利
張善政接生策會長：有工作不怕太太唸了
第五屆中國-亞歐博覽會9月舉行
總統出訪傳陸僑醞釀反台獨 府：已掌握
中大與思愛普聯盟 培養數位企業領導者
兩岸合作影視基地 福建漳州投入營運
陸經濟回穩 亞企信心創新高
全家便利商店儲值悠遊卡 零錢也通
市政不分藍綠 余天訪朱立倫相見歡
空服員若不配合罷工 工會：將除名
今年首對大貓熊雙胞胎姐妹花 成都出生
美駐陸大使自曝瘋微信 老婆愛按喇叭
三陽小股東提案通過 股利全改發現金
北台灣高溫破表 包船出海涼快一夏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陸船秘魯走私8百萬隻乾海馬 船長被捕
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
王金平看浩鼎案 若成功是世紀大藥
塵暴意外周年 燒燙傷身心重建指引
英大企業老闆籲留歐 小公司則盼脫歐
內湖女童案將首開庭 小燈泡父親說話了
陸菸草銷量20年來首降 減少6百億支
F-力達擬7/20上市 估營收兩位數成長
英脫歐風險降 港股連4紅
宜華國際豪宅 房仲：創三個第一
印度雨季下雷雨 至少79人遭雷擊亡
尼加拉瓜資深媒體人訪中央社
珍貴林業資產 百年製材場完成整修
雄鷹戰機掛載集束彈曝光 展空對地功能
面板價漲迎旺季 品牌商搶備貨
陸產動畫涉抄襲美國夯片 迪士尼怒告
新台幣往32.2元靠攏 收1個半月新高
調查：新興債 經理人加碼度上升
空服員工會：華航外站津貼僅他航1/3
國民黨立委退席 促轉條例初審完成
巨大配息6.2元 審慎面對海外市場
路邊停車格飄臭味 男子陳屍車內
華航空服員擬罷工 學者：勞資都有錯
3至6年若經營好夏普 郭董鬆口願意交還
不滿促轉條例逐條表決 國民黨團譴責
中永和水管破裂 北水處：23日晚間修復
台中停車費調整 停愈久愈貴
歐陽龍：妮妮做了最錯誤示範 鄭重道歉
澎湖iPASS聯名和社福卡同步上路
嚼清潔錠洗假牙更省時 當心食道灼傷
週刊指李宗瑞享涼缺 北監澄清
手機專用排卵測定器 獲紅點設計大獎
外勞在台3年免出境 勞動部訂相關配套
南韓委任志工服務觀光客 台灣人不缺席
大鱷魚割牙齦瘤 獸醫膽大遊客驚
陸大四生被就業 校方擅改資料拚就業率
立院初審健保法施行細則 政府負擔少8億
義反體制勢力崛起 趁勢推歐元公投
八仙塵爆週年感恩茶會 傷者哭笑憶往
北市房市16年走勢 量先價行7年
林內焚化爐去向 雲林感謝中央釋善意
外交部南辦服務民眾 23日推行動領務
亞洲矽谷落腳桃園不變 明天暫緩報院
活美洲豹作為奧運吉祥物 典禮後遭射殺
創意料理拚廚藝 打響苗栗閹雞品牌
政院南服執行長黃義佑訪水公司與海洋生物
擲漂白水幫兒出氣 傷鄰居眼判賠15萬
滬中共幹部離退3年內 不得任職協會
萬海航運增闢民答那峨航線
南沙遊4年後開放 陸：正常民事活動
外勞3年免出境 勞團肯定雇主也樂觀其成
紅米Note 3特製版 遠傳今開賣
研究：吃母乳的兒童行為較正常
印度成功單一任務送20顆衛星上軌道
朴槿惠：北韓挑釁只會加劇孤立加速滅亡
槓上杜特蒂 菲恐怖分子號召聖戰
法媒：英國脫歐公投 恐致骨牌效應
大巨蛋解套 杜紫宸提裝置藝術及生態蛋
新加坡將人民幣納入外匯儲備
國際食品展 金蘭用最台的方式拚食安
所得稅法修法 遏止捐地超額抵稅歪風
台南幼兒園涉虐童 市府深入查
調查：駐外員工居住成本 香港居冠
雨季來臨 印度雷擊至少67死
立院初審 拒絕促轉會調查重罰30萬
男童逛北市百貨遭電擊 意識不清送醫
留歐有什麼好 英女王私下提問引猜疑
解歐盟黃牌 曹啟鴻不容害群之馬傷漁業
今彩539開獎
總統出訪傳陸僑反獨 僑委會：妥善處理
傳iPhone 7移除耳機孔 機身更輕薄
鄭文燦：航空城優先開發自貿區產專區
歐陽妮妮找槍手 台藝大：當天有發現
東北角塗鴉怪客再犯案 瑞芳警當場逮獲
蔡總統與綠委便當會 盼多支持內閣
大福彩開獎
南韓：北韓第6枚舞水端導彈性能提升
英脫歐公投前夕 歐股英鎊齊漲
2歲童逛百貨觸電受傷 SOGO詳查原因
東莞自用車攬客 被查最高罰50萬
海軍陸戰隊聯勇操演 展國軍夜戰能力
油價漲 英脫歐公投難料
曹啟鴻推自動化解缺工 擬官購農機共用
台中太平化學工廠火警 警消趕赴救援
印度閃電發威 2天劈死至少93人
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
南非選舉換候選人惹眾怒 放火燒警車
黃之鋒申請降低參選年齡 港高院拒絕
南北交通難行 傅(山昆)萁籲給花蓮一條路走
支持副總統 辛巴威退伍老兵遭死亡威脅
台中太平化學工廠爆炸 1男受傷送醫
日米其林餐廳驚傳食物中毒 暫時停業
林全設宴逢促轉初審 藍委與會表達立場
日參議院選戰開跑 經濟是焦點
男童逛百貨疑觸電 生命跡象穩定
英國脫歐公投前夕 法總統提醒覆水難收
華航人事 鄭文燦：尊重政院交部權責
曹啟鴻規劃全台一半豬隻 3年變綠能豬
傳何煖軒掌華航 政院：尚未有此人事消息
英左右命運公投前夕 留歐脫歐大車拼
法稱英公投若決定脫歐 將無法扭轉
未保持安全距離中山高連環大車禍21傷
勸留歐盟！法英志工發起「牛角行動」
慾望城市莎曼珊 不看好電影版第三集
印度最強天災？ 落雷年奪2000命
離奇觸電 男童癱倒在百貨
蔡總統出訪 侍衛長：總統安全首要考量
劉德立會晤瓜地馬拉駐巴拿馬大使 分享駐外經驗
當不了輿論壓力 香港國泰即日起禁運魚翅
張善政掌生策會 生技股逆勢撐紅盤
奪冠陣容可望再現 詹皇盼挑戰衛冕
食品展試吃「澎派」 台隱形冠軍爭豔
出訪前夕 蔡英文召開年金改革會
世大運倒數 觀傳局積極籌備宣傳就緒
亞洲富人首度超越美國 成全球最富
陳副總統：改革年金 維持世代財務穩定與永續發展
期交所劉連煜專訪：商品制度持續創新 業績締新猷
省時又環保 臺企銀推「數位存款帳戶」
華航淩晨將罷工 外交部：不影響總統專機出訪
IMF警告：美貧窮不平等日增 恐損害經濟
北韓再射彈 安理會主席籲立即堅定回應
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
英留歐樂觀氣氛降低 歐股尾盤漲幅縮小
占領議場 美民主黨眾議員靜坐籲槍管
英公投前夕 2項民調顯示脫歐略勝一籌
警告大陸 歐盟籲南海自由航行
哥倫比亞政府與FARC叛軍達成停火協議
油價續跌 美原油存量減幅較預期低
巴西H1N1流感逾千例死亡
巴黎歡迎遊客來看歐國盃 拿傲嬌自嘲
甜飲學校止步 巴西飲料廠協議停供
英國公投前夕 美股下跌
國道楊梅路段凌晨連環車禍 21人傷
未保持安全距離 國道連環車禍21人傷
台股聚焦英公投 拚守8700點
台中光影藝術節 探尋清代省城風華
天熱孩子留車內 當心半小時就中暑
國家年金委員會首次會議 網路全程直播
金正恩誇耀舞水端飛彈試射成功
老翁打嗝不止 原來是糞石阻塞
英國脫歐公投前 英鎊歐元兌美元升值
獅子頭鳥龍茶粉 學生茶餐飲奪冠
凍齡有術 劉幸淑開SPA推己及人
香港九龍灣大火燒逾38小時 尚未撲滅
中市府檢驗游泳池水質 全數合格
針灸加復健 55歲中風男恢復如常人
台灣福智基金會行善蒙古 濟助貧童
台股開盤跌10.17點
嘉義彩繪稅月活動 捐發票送園遊券
新台幣開盤升 4.1分
馬英九臉書賣關子 猜猜我要去哪裡
川普砲轟希拉蕊 世界級騙子
曼谷超市麵包攤老鼠偷吃 網友瘋傳
廖世傑拜會墨西哥瓜納華托州經濟廳長
矽品今除息交易 早盤填息率逾15%
華航案 勞動部長：盼別走上罷工路
汽柴油下週恐漲2角 不確定因素紛雜
台企業談投資 籲台創造友善環境
翁山蘇姬訪泰 訪漁工談難民返緬
英公投最新民調 留歐領先態勢擴大
青瓦台：北韓發射飛彈違反安理會決議
洪素珠事件 李翔宙：個案不必太計較
客委會擬推 客家公共廣播電視集團
韓媒：北韓舞水端飛彈射程覆蓋關島
台中以南 紫外線達危險級
台與宏都拉斯簽署養殖計畫備忘錄
黑幫整軍圖再起 新店警再威力掃蕩
台助薩家庭水產養殖 種魚中心落成
國碩股東會改選董事 現場氣氛緊張
高溫供電警戒 本週第四度亮橘燈
新台幣早盤升 6.2分
政院拍板 何煖軒接華航董座
路口前停讓正確位置 避免行車肇事危險
馮世寬：國軍要精簡業務減少加班
台灣5月熱銷手機 三星J7賣最好
駐聖多美使館辦台灣產品展
黃國章落海身亡案 追訴艦長逾時效
台灣歌手倫敦發聲 英國草地音樂節暖身
和大沈國榮：考慮在美國設廠
和大股東會 通過配息每股3.2元
松翰迎旺季 第2季營收看增6成
黃聯昇參訪阿根廷布省霧林岡市
馬英九淡水買巧克力飲 臉書直播
三重警攔車查毒 手傷仍逮人送辦
達拉斯感恩節塔驚傳炸彈威脅 緊急疏散
陸男熬夜看球賽 突口吐白沫大小便失禁
南京餐廳23日凌晨爆炸 現場狼藉
GDP又不保1？ 元大寶華估僅0.9%
黃國章落海身亡案起訴艦長 判決不受理
夏普股東大會 討論鴻海入主案等
台中2歲男童遭野狗圍攻 暫脫離險境
將官晉升典禮 總統期許將軍勿忘菜鳥時
夏普準備好 明年出貨OLED面板給客戶
網友眼力好 發現祖克柏防駭筆電貼膠帶
遠東新：未來3年營收獲利增10%
陸企海外巨額併購增 卡關風險攀升
國道連環車禍21人傷 貨車未保持距離
配現金0.5元 中鋼宣示再降營運成本
老人往生互助會 需辦營業登記並繳稅
量販主打美國週 外國客嚴選零食也上架
駕照互惠再一樁 科羅拉多州免試換照
倫飛減資9.62億 彌補虧損
學國畫說相聲 台北孔廟夏令營免費授課
避免民眾誤觸法網 食藥署辦醫材遊戲
越南籲柬支持東協對南海共同立場
南港建照到手 股價創2個月高點
男童逛街觸電 可望轉出加護病房
美警告大陸 南海仲裁出爐後別再挑釁
咖啡店人多 男大膽偷員工手機
陸鋼材傾銷 歐盟將採新制裁措施
害桃機停水 李翔宙：7月撤換泛亞董座
幹管遭挖損出濁水 北水處：減3日水費
黃國章案判決不受理 被告表尊重
2歲童遭野狗咬傷 林佳龍赴醫院探視
美安台灣違反傳銷法 公平會重罰100萬元
空殼公司執行長遭通緝 轉機露餡被逮
基隆海洋老鷹嘉年華 25日盛大登場
陸男斬首10年好友：交女友後不理我
德連續殺人魔男護 再涉至少33死
推廣客語 客委會擬用沉浸式教學
聯合國大會前主席涉賄 驚傳猝逝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
元大寶華下修GDP 經濟換軌待發酵
18國人涉柬國詐騙 外交部:本週可能遣陸
陳良基：國際化不是出國走走就可以
台股觀望味濃 盤中失守8700點
和大4大產品動能強 今年業績衝新高
新南向與TPP 台不同產業各有企盼
翁享齊人之福 私帶壯陽藥回台判刑
台商投資多明尼加合作推動太陽能
教師節前修法未完 勞動部長：就放假吧
屏東牡丹鄉野薑花季 7月展開
英相卡麥隆疾呼留歐 提邱吉爾戰時精神
火車出軌只延誤半小時 民眾按讚
身障就博會將登場 盼有更多暖老闆
柯建銘辦公室主任 接任行政院副秘書長
美對冷軋鋼板課重稅 陸批美過度保護
台史博推免費限期優惠 只有6個月
英國脫歐陸媒關注 著重經濟少談政治
三大理由 梁國源估央行月底降息半碼
禁背書轉讓支票遭盜領 金管會要查日盛銀
傳大巨蛋會議排除鄧家基 柯文哲：謠言
越童右手拔釘手術 醫師錯開左手
陳良基盼學校推創新 勿只考量學生就業
黃國章案艦長獲判不受理 黃母難接受
陸股震盪下挫 兩市午盤暫收黑
嘉義醫院健檢 老人專車接送
收到防災警訊勿慌 原來是電信公司測試
國碩董事改選出爐 市場派拿下1席董事
勞工7日假放不放？梁國源：適度就好
英脫歐公投無論結果 歐盟都回不去了
譁裕基地台天線出貨 第3季可望轉盈
新台幣中午升 5.8分
用補助到國外看影展 立委促客委會改進
柯文哲：不再請議員幫首長打分數
章魚哥出馬了 牠說英國會留在歐盟
員警留長髮遭免職 赴內政部抗議
再生能源 中鋼推5年太陽能發電
暑假租車商機夯 中租打折送優惠
澎湖花火節 新光壓軸武轎壓陣
內湖女童案首開庭 王嫌扯倚天屠龍記
禁運鯊魚魚翅 香港國泰航空跟進
LINE慶週年 逾30款貼圖限時半價
吃狗肉將罰錢 農委會：有嚇阻效果
和大規劃美國設廠 估2019年底供貨
男童逛百貨觸電 燈箱零件故障惹禍
消暑 竹市火車站前廣場噴水池開放
避免遭流浪狗攻擊 2要5不原則
華航空服罷工行動 工會：不因換董座改變
喝含DDT花茶 研究：吃花瓣疑慮較高
英脫歐公投民調拉鋸 年輕族群傾向續留
遠東新獲利雙主軸 通訊園區與越南一貫廠
假養生村吸金狂騙老人 騙徒判刑
台漁船百慕達失火 美：19人獲救
澎湖農漁產國際採購展覽會 24日登場
兩岸協議監督 民團籲溯及既往
王嫌辯稱只有砍2刀 小燈泡母親淚下
科技公司涉假交易掏空 檢調搜索
摩根大通：民調分析顯示英國將「留歐」
童遭野狗咬傷 醫護：可用體無完膚形容
集邦：7月太陽能電池恐步入負毛利
台灣之星赴日 每日吃到飽最低288元
父親千字憶小燈泡 母親籲重視兒少安全
女攜超額港幣出境遭扣 近百萬台幣飛了
臉書最佳App獎 台灣團隊海外先攻日
林錫耀：對毛治國的評論深感遺憾
馬英九騎鐵馬到淡水 尚未規劃環島
華碩ROG亞太聯賽台灣區預賽 報名囉
洪秀柱：有必要時 國民黨搭兩岸橋梁
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大陸透過巴基斯坦 出售核武材料給北韓
捍衛主權 印尼總統登納土那島巡視海域
政院撤回520前送立院未審115案
傳與高華柱有心結 李翔宙：不實
高考一二級考試 10/1起舉行
屏東海生館連體水母 好吸睛
時間電價鼓勵節能 台電玩真的
自拍成癮 研究：手機輻射恐加速老化
民進黨中執評委候選人 號次出爐
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智冠王俊博談交棒：滿心鬥志不輕言退休
禁用致癌石棉新時程 環署年底公告
台股收盤跌39.57點
將官晉升典禮 三鐵將軍引注目
統一贊助世大運 OPEN將與熊讚熱舞
阿里山首家社企開幕 鼓勵部落青年返鄉
童遭野狗圍攻 調查是否有人餵養
國碩董事改選 李朝欽轉向改挺公司派
台股開低走低 跌39.57點
陸保險套假貨橫行 女子3個月懷孕2次
鴻海恐認列夏普虧損 外資維持評等
籌辦世大運 林全指示各部會全力支援
國碩：響應政策 增加太陽能建置
7月電子期金融期齊漲
7月台指期漲跌持平
陸推新辦法 擬防止「被精神病」
觀望英國公投 台股量縮跌破8700
販假中藥誆可治百病 高價售老人遭逮捕
英脫歐公投即將登場 金價跌
英國歷史性公投開跑 決定去留歐盟
基隆火車站南站電梯 明天啟用
退輔會處長轉任董事長 李翔宙：絕對不會
eBay推2大創新 助台灣賣家全球淘金
高齡社會報到 壽險籲長照保障及早準備
食品展設中美洲館 異國美食免費試吃
王功漁火秀 燈光秀一新耳目
做好健康管理 健康檢查真健康
德國iF設計獎 雲林科大雨落得全球第一
製毒工廠凶犬做警衛 攻堅險象環生
拍賣南韓化學輪 為國庫徵起3899萬元
三大法人買超台股26.94億元
從白天玩到日落 旗津黑沙玩藝節登場
有線電視遭私接 業者收到懺悔信和10萬元
商討電力資訊揭露 林全下午會見郝明義
大巨蛋若復工 遠雄：明年5月可望完工
中市2歲男童遭狗咬傷 林佳龍：不捨
小時候胖不是胖 研究：逾半長大仍胖
高雄港貨櫃跨載機翻覆 駕駛骨折送醫
百慕達失火漁船 漁業署證實非台灣船
日股收高 英國脫歐公投展開
華航空服員將罷工 北市勞動局長致敬
瑞銀看好電信類股 科技金融股中立
美乘客構成飛安威脅 班機中途迫降
大學入學考 高中師傾向高三學完再考
誤闖步道墜橋 敞篷車毀人傷送醫
蔡總統出席年金改革委員會致詞全文
瑞銀證看台灣資金面充裕 GDP可保 1
疑車斗卡榫鬆脫 8瓦斯鋼瓶掉馬路
VR熱度增 研調估今年出貨900萬組
陳副總統：改革年金 維持世代財務穩定
翁山蘇姬訪問泰國 親訪緬甸僑民
蔡總統盼對國際做更多實質貢獻
無菸古蹟 鹿港龍山寺公會堂禁菸
老婆掛名更旺 陳能恭終奪新北筍王
KKBOX多角經營跨足OTT 成立集團控股
清大：大學入學早考完 可先上先修課
新台幣升3.1分 收32.190元
配合池上米收割 中油提前營業
美民主黨議員眾院靜坐 共和黨尋求化解
尖峰用電又破今年新高 台電籲節約
工業生產指數率先翻紅 12黑止步
暑假來露營 屏縣府賽嘉辦露營派對
港金融官員：英脫歐公投 香港有準備
LINE網球手遊 雙平台上線揮拍
新台幣創10個月高 外資避險資金匯入
何煖軒接華航董座 鄭文燦籲照顧員工
男子頭戴安全帽抗議 揚言跳中正橋
偷2包米餵8兒女 婦獲緩起訴
敦泰庫藏股執行完畢 每股均價26.53元
小米推環保產品 電助力自行車上架
寶寶搶報到 越孕婦小黃上產嬰
勞工假太多？南亞：看看鄰國GDP
東協廣場微電影競賽 朝陽學子奪首獎
拒當砲灰 新北籲安全性行為防愛滋
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學者研究 靈芝可擋PM2.5進入人體
暗處側臥看手機 英兩女短暫失明
花蓮理想渡假村想用地下水 環署：不准
比台灣50還貼近台股 台股ETF將掛牌
MWC上海登場 台灣電信商遠傳二度上陣
傳向中央求救世大運 北市：應是誤解
餐館打烊更熱鬧 員警直搗職業賭場
管線完成 自來水挺進台南偏鄉
落水阿米巴原蟲侵腦 俄亥俄女泛舟喪命
吳嘉昭：華亞科與美光合併案繼續協商中
鄭文燦：參考荷蘭經驗 建設桃園
提升詐欺案偵查效能 刑事局辦研習會議
年金改革會議砲聲隆隆 有人退席
太陽動力2號飛越大西洋 平安抵西班牙
台大：若高中不能完整學習將是災難
民調：56.5%民眾認為新政府能解決問題
義消子女捐救護車 彷彿父親在身邊
社企永續或淘汰 黃正忠：獲利是關鍵
港股走高 連5天收紅
新營太子宮建醮 普濟殿贈全台最大匾
朱立倫表揚宗教團體愛心捐款
救災心靈衝擊大 醫院推情緒危機訓練
何佩珊接政院副秘 柯建銘：做好協調整合
Spotify預測林俊傑蔡健雅奪金曲大獎
美的生活該怎麼過 青少年這樣說
夏普股東會長跑3小時 通過鴻海投資
喝水穿衣有撇步 醫師教抗高溫8招
英歷史性公投 投票率預測高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日本腦炎高峰期 南投男子中鏢
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
SAP新世代實驗室 創新熱情熬製良方
台南房屋稅調漲 國民黨6/24陳情
前華信航空董座：航空人流貨運應分流
台股量縮等脫歐公投 金管會：免不了動盪
宜蘭三星蔬果隧道 開放迎賓
介面去年淨值已翻負 8月3日下市
積體電路好威 帶動工業生產指數翻正
二氧化碳取代石油 科思創新技術成功
星國永記物流訪台 桃園力促跨平台合作
男童遭野狗咬傷 林佳龍臉書集氣加油
黃義佑走入社區 期許發展出各有特色產業
印尼總統軍艦上開會 指示護納土那主權
透明國會貢獻多 公督盟將頒獎給蘇嘉全
陸委會：林榮基若尋求庇護 可依法申請
央行救房見效？5月新承做房貸今年新高
一銀獲准籌設馬尼拉分行 拚今年開業
迎接嗶經濟 整合累點與支付成趨勢
布袋高跟鞋教堂 獲金氏世界紀錄認證
瑞銀看科技趨勢 要找新成長來源
全國首創 以學生需求設算教師員額
新北：空拍機騷擾遊隼 依法查處
當省長 高市議會節電減碳600噸
OIU開辦以來 保費收入逾10億元
超音波烘衣機半小時搖乾 不怕衣服縮水
響應稻草不燃燒 嘉市推腐化菌肥翻耕
倒霉熊躍大陸舞台 台灣人是幕後推手
味全歡迎踢館 「味問2」今晚線上直播
黃義佑走入社區 期許發展出各有特色產業
無懼脫歐公投 新台幣升破32.2創10月高
泛亞董事長郭建忠請辭 李翔宙批准
翁朝棟新任中鋼總座 加速人才培育傳承
政院食安會報 短期設置風險評估委員會
華航空服明罷工 勞動部：尊重
UBER搶客 大馬計程車司機圍毆乘客洩憤
英國最新民調：52%選民支持留歐
瑞銀展望半導體業 看好大陸智慧機需求
總統將出訪 府：要求華航妥為調度
買豆送機 想喝咖啡自己在家煮
川普訪蘇格蘭 籲英退出歐盟
G7商若英脫歐 發緊急聲明穩定金融市場
涼夏商機旺 零售餐飲營收表現佳
機場搶升級 鄭文燦：分工非對立
柬埔寨案陸已讀不回？陸委會：未必如此
空服工會宣布罷工 消費糾紛去哪申訴
博弈賠率：英公投續留歐盟機率升至86%
C肝真可怕 非肝臟器官罹癌風險增
歐陽妮妮代考槍手 校方證實為校外人士
空服員罷工 華航：調度人力旅客優先
企業大陸收益匯回占比 創新高
幹管遭挖破 北水處：提前修復完成
三步驟健康瘦下來 內外美共迎夏季
從街頭到政院 何佩珊扛行政立法溝通重任
資誠：大馬企業貪污賄賂情況猖獗
台北市辦世大運 中央派員進駐籌備處
強力電子鼻 為保健和安全開拓新視野
分析：英國若退出歐盟 將影響印度經濟
澎湖花火愈夜愈美 蘇嘉全讚獨一無二
英國最新民調：55%選民支持留歐
華航空服員24日起罷工 柯文哲尊重
陸委會：盼早日完成兩岸協議監督條例
簽兩岸和平協議 陸委會：條件仍不成熟
英若留歐 德報：1966世足那球算你們進
華航空服員罷工 政院盼勞資多溝通協調
訪陸前夕 蒲亭：為歐亞合作創條件
華航罷工 鄭文燦：重新協商 罷工有規範
英國歐盟公投展開 選民投下歷史性一票
東京碑文谷公園 池塘發現腐爛屍塊
因應空服罷工 華航總經理21時開記者會
裁減過剩產能 陸推出失業員工培訓計劃
國安基金緊盯脫歐公投 必要時採取行動
年金改革首次會議委員退席 林萬億遺憾
地球暖化 南韓熱帶水果產量大增
英國脫歐公投將出爐 歐盟三巨頭會商
能源議題 林全將每週四會環團
今彩539開獎
競賽推廣ETF 交易額年增近7成
封閉5個月 基隆海洋廣場晚間開放
威力彩開獎
華航改報到地 鄭文燦：資方較站不住腳
江蘇同時出現龍捲風雷擊冰雹 51人死
為媽媽回饋社會 攤販兄弟將母遺產全捐
華航空服罷工遇上暑假 衝擊台美航線
郝明義：解缺電之謎是政府透明重要一步
投資人料英國續留歐 歐洲主要股市勁揚
蘇格蘭多盼留歐 若脫歐將再爭獨立公投
華航因應罷工 明取消8航班影響1590人
用印度肯德雞限量外帶餐盒 幫手機充電
夏普債務超過資產 被降級至東證2部
澎湖花火壓軸 愈夜愈美麗
歐洲望遠鏡聚焦S2恆星 觀測銀河系黑洞
味問2人數剩一半 泛科學及油品成焦點
蔡總統首出訪過境邁阿密 不排除會殷仔
10年有成 迦納學童午餐改變人生起點
威力彩頭獎槓龜
華航若無善意回應 黃國昌擬放棄出訪
今彩539 頭獎2注中獎
歐盟公投結果非強制性 脫歐將衝擊政局
4名台灣人走私大量毒品 遭日檢方起訴
空服罷工 親民黨：支持合法權利表心聲
日金融機構採取措施 防英公投引發混亂
赤道幾內亞總統 任命兒子為副總統
蘇守斌：無法決定頂新股權 只能負責食安
留歐或脫歐 英國這本帳要算清楚
空服員罷工徹夜抗爭 南京東路封30米擠爆
投資人料英國續留歐 美股開盤上揚
翁山蘇姬訪泰 移工們盼返緬工作
憂移民 倫敦東區脫歐風氣盛
德國西部傳槍擊 20至50人受傷
德國西部影城傳槍擊 可能多達50人受傷
德國西部影城傳槍擊 槍手已被擊斃
空服員罷工 林全：華航應做企業表率
德影城傳槍擊 劫持人質槍手遭擊斃
南海爭議》中美南海交鋒 國際法庭能有作用嗎？
華航罷工》行政院火速換董總 謝世謙接任總經理
華航罷工》櫃檯大排長龍旅客慌 蔡英文籲認真面對員工訴求
英脫歐公投》比數相近 公投進入白熱化階段
英脫歐公投》英意外出走 破碎的婚姻將如何影響你？
英國確定脫歐 WSJ：衝擊為漸進式且全球性
華航罷工》行政院怒撤孫洪祥、張有恒內情
南海爭議》捍衛主權 印尼總統巡視南海海域
確定脫歐 英衛報：令人難過的一天
期交所股東會 通過每股配發股利2.5元
〈時評〉北市府怪異的360度回饋
英國脫歐 蔡總統出訪不忘指示政院審慎因應
遠雄悅來 帶孩子潛入海洋王國探險趣
寒軒國際大飯店 壽星當月慶生天天送
柬埔寨涉騙25台人遣陸 陸委會表深切遺憾
飛機餐像現做 總統與機上主廚切磋廚藝
英脫歐黑天鵝再現 歐盟領袖：毋須歇斯底里
新竹豐邑喜來登推避風塘村料理 感受銅鑼灣水上人家的獨門鮮味
6/24「大億麗緻捐血送餐券活動」 290位完成捐血 成功捐出397袋共99,250CC捐血量
晶華徵才、飯店達人好「薪」情! 台北晶華酒店啟動儲備主管升級計畫
專訪：法國農業部區域事務副參贊 夏廷
〈時評〉沒有人應該以職場為家
臺灣集中保管結算所105年股東常會
華航罷工危機露曙光 勞資達成初步共識
德國影城遭擊斃槍手 似是心理不正常
歐盟去留公投 涉及英國多項爭議
歐巴馬恕移民計畫 最高院4比4僵持裁決
空服罷工 蘇嘉全籲行政部門建協調平台
預期英公投留歐派勝出 歐洲股市勁揚
薄瑞光：台美事務多 總統過境有助對話
排氣造假在美挨告 傳福斯願賠百億美元
哥國政府與叛軍將停火 終結半世紀內戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
押寶英公投將留歐 美國股市大漲
看好英公投決定留歐 世界油價上揚
緊盯歐盟公投 倫敦交易員熬夜觀戰
英國歷史性公投結束 去留歐盟待揭曉
最後民調顯示留歐派小勝 英鎊聞聲飆漲
蔡總統過境前美參院外委會通過挺台決議
直布羅陀率先開票完畢 英國留歐派大勝
英國獨立黨黨魁：留歐派將在公投小勝
法國反勞動改革遊行氣漸弱 警力超密集
宏達電VR題材加溫 王雪紅積極突圍
里約奧運開幕 巴西可能2位總統同台
美年度壓力測試 33家銀行通過第1關
英公投 脫歐派支持卡麥隆續任首相
搶攻暑假檔期 竹北飯店業推輕旅行
華航桃園松山停飛 總統專機不受影響
妙齡女罹患貝西氏症 私處常潰瘍
車禍骨盆不良癒合 女竟成長短腳
中市52位營養師 入校抽查午餐滿意度
恆春南十字星吶 梅西爾馬拉松觀星
英東北部公投結果出爐 英鎊聞訊貶
菲媒：阿布沙伊夫再綁13名印尼船員
英翔專案啟動 蔡總統首度出訪雙巴
華航罷工 洪秀柱：應重視過勞問題
疑歐派國會議員連署 挺卡麥隆續任首相
英公投開票 巽德蘭挺脫歐 紐卡索留歐
東南亞IS集結 恐發動攻擊
法醫：UN大會前主席艾希死於舉重意外
亞股上揚 英公投初步結果陸續出爐
蔡總統首過境美 英殷會低調舉行
華航罷工 晶圓雙雄：出貨不受影響
香港迷你倉大火再添一死 輿論要究責
英格蘭巽德蘭市61.3%選民支持脫歐
媒體問罷工 總統專機空服員微笑以對
台股短線看漲 歐美股市收高
台股開盤漲7.85點
男子交通違規 才知4地檢署通緝他
宏達電股東會登場 人潮少於去年
華航空服罷工 長榮航股價樂
總統出訪談話 認真面對華航員工訴求
新台幣開盤貶4分
宏達電股東會 王雪紅再度鞠躬致歉
孫洪祥張有恆最後一次主持華航股東會
炫耀獵槍走火 和平原住民左胸中彈
家庭福利服務中心成立 解決鄉親問題
英國公投 哈特浦近70%選民挺脫歐
聯發科展望 蔡明介：今年有不錯成長
台南安平外海漁船撞膠筏 1失蹤1獲救
留歐脫歐未定 台股開小紅再急跌百點
力成今除息交易 穩健邁向填息路
華航罷工 國民黨促政府介入協調
英公投陸續開票 初步結果脫歐領先
王雪紅談萬物科技：對股東最好規劃
華航罷工 洪秀柱盼續溝通創三贏
華航貨運照飛 今取消新董座與媒體會面
華航空服罷工 高雄分公司北上聲援
英公投脫歐派暫領先 英鎊嚇貶逾5%
華航罷工 林全：新董座速與勞方協商
總統出訪心繫華航員工 盼事件圓滿落幕
7天假爭議 林全：立法政策方向未變
英脫歐公投開票 國安基金緊盯做好準備
蔡總統搭專機出訪 4架F-16伴隨護航
英脫歐公投 初步統計投票率破7成
保警查獲靈芝販賣集團 盜採收購一條鞭
汽柴油價下週恐漲2角或3角
聯發科配息11元 殖利率近5%
廣東：網友檢舉林祖戀收學校跑道回扣
培養創客種子 3D列印車校園走透透
挑戰量產霸權 創客軍火商潘昊的創新路
宏?Chromebook銷量 可望創新高
梁國新：政府密切關注美豬議題
英公投留歐逆轉領先 鴻海盤中反攻回穩
挺民間電力調查 林揆：請台電準備資料
新台幣早盤貶2.4分
台奧高等技職教育論壇 維也納圓滿舉行
英去留歐盟公投激戰 開票呈拉鋸戰
宏達電衝VR 王雪紅：盈利不難
中信金與陸中信銀交叉持股 小股東異議
歐洲科學家發現有效抗體 茲卡疫苗有望
製造業景氣 逼近20個月新高
蔡總統對華航人員說 不會讓你們孤單
英國與歐盟鬧分手 博弈業者改看好脫歐
英公投 利物浦留歐票數低於預期
華南金小股東 籲學玉山金改造企業文化
肺病折磨只能臥床 他換肺後愛騎車旅行
即刻救援 高雄警消強化海域船艇訓練
英地方選委會推文 意外掀公投陰謀論
嚴凱泰現身中華車股東會 謠言不攻自破
廖世傑訪墨國雷昂市長 為台商大會鋪路
稱多報差旅費是慣例 海端鄉長涉貪起訴
中華電股東會 工會丟安全帽抗議爆拉扯
英去留歐盟公投 紐尼頓挺脫歐
英若脫歐 許勝雄：日圓升值利台機械出口
英脫歐可能性增 日圓一度升破100關卡
毛小孩中暑休克 新鮮冷凍血漿救一命
變態虐狗致死 動保團體懸賞5萬元緝凶
宏?拚大陸業務 擬加重網購力道
年輕農友種小黃瓜 月入超過100K
藍團關閉協商 綠團擬7/18開臨時會
華航罷工 許勝雄建議恢復6/1前運作
華航空服員罷工聲中 孫洪祥下台一鞠躬
巴拿馬經濟成長料仍冠中美洲
高溫恐飆37度 台電籲拔插頭省電
英脫歐暫領先 台股重挫百點跌破8600
華航空服員設糾察線 北市：合法
英國留歐脫歐拉鋸 台經院這樣看
名律師遭毆案 3嫌到案說明
安親班前槍殺女友 恐怖情人無期定讞
聯發科：未來5年投入新技術逾2千億
河內金融中心規劃 擬蓋全越最高樓
英公投脫歐派領先 英鎊重貶港股下挫
熱氣球國際嘉年華 光雕6場次出爐
大巨蛋案 護樹團體籲法官駁回遠雄聲請
國外\日圓兌美元升破100 2013年11月來首見
雙全行銷王功蚵 邀民眾參加漁火節
留歐脫歐拉鋸 台股恐慌殺破8500點
日圓兌美元升破100 盤中觸及99.02日圓
避免博士班過剩 教部調控可扣1成5名額
日圓驟升 新台幣兌日圓創3年半低
英公投陷拉鋸 留歐脫歐初步結果整理
英公投過半選區開出 脫歐派領先
HTC經營團隊增持股？王雪紅：好建議
英脫歐聲勢漲 獨立黨黨魁籲英相辭職
石定參加吳長慶將軍逝世131週年公祭
英去留歐盟呈拉鋸 日股日圓震盪
黃國昌：華航經營團隊 爛到骨子裡
補充保費繳費單將寄發 預期收151億元
台聯支持華航罷工 譴責經營高層
涉板橋運鈔車搶案 顏健雄逃亡22年落網
蔡明介：英國若脫歐 恐影響消費市場
陸派專機抵柬國 涉詐騙台嫌下午可能遣陸
英脫歐公投 初步結果選擇分手
華航停飛影響2萬旅客 營收蒸發1.6億
黃國昌棄出訪 李鴻鈞：別因內政影響外交
BBC預測脫歐勝出 英鎊貶逾10%日股重挫
省去奔波 竹市稅務局也能辦監理業務
華航罷工 孫明德：類似事件恐愈來愈多
腕隧道症候群年輕化 疼痛應就醫
塭仔圳工廠 新北協助遷樹林
原民歌舞賽走過14年 躍上國際舞台
中央氣象局氣象報告
墾丁水母爆發 墾管處公告請遊客小心
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
計程車浮腫屍 疑小黃運將
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
科技公司董座涉掏空 20萬交保
受英公投影響 日股跌破1萬5000點
房屋稅檢討 學者：調幅恐創30年最大
賴清德變更行程 抗稅群眾衝市府撲空
大巨蛋案 林洲民：結構圖無建築師用印
英脫歐機會增 新台幣中午重貶2.4角
CEPA廣西先試 與港澳服貿自由化
教部砍博士班名額 學校哭哭
台灣贊助薩大學教育貸款計畫
華航空服罷工高層開趴 林全批離譜
受英脫留歐盟公投影響 日股暴跌逾千點
英恐脫歐日圓升 日財相將急開記者會
空服罷工高層開趴？華航：當場取消餐敘
勞工多放7天假 宏?：信任政府判斷
英選委會：去留歐盟公投投票率破7成
華航罷工 林全：將檢討失職主管
英國若脫歐 宏?3招因應
英恐脫歐 投信：影響頂多3天
英公投初步結果 脫歐陣營歡呼振奮
華航董座卸任前公開信：對的事要堅持
陸資投資IC設計 蔡明介：業界共識
澎首場農漁產展覽會 開啟行銷國際市場
英公投恐脫歐 油價跌逾6%
C肝全口服貴森森 子女合資資購藥治老母
英恐脫歐台股重挫 金管會緊急三點聲明
3男圍毆名律師 辯稱不滿替財團辯護
英國若脫歐 國安基金最快下週一開會
陳副總統盼美助台加入TPP第二輪協商
英恐脫歐台股慘跌 孫明德：股民心碎
BBC預測脫歐勝出 亞股重挫金價飆漲
英脫歐 恐加速挺留歐蘇格蘭走向獨立
脫歐恐慌蔓延 國安基金最快下週開會
外交部不滿18國人遭柬國遣陸 嚴正關切
大巨蛋通牒日將至 鄧家基拍影片呼籲
群創王志超：面板翻轉年 不在產能較勁
BBC：英歷史性公投 脫歐派52%勝出
免出國 來這吃遍36國美食
台日論壇 建議合作中階產品拓銷第三國
夏季消暑商機 超商推涼感衣霜淇淋
台股收盤跌199.69點
英國決定脫歐 五大挑戰待克服
開會談黨產 林德福：對日前決議再確認
綠擬開臨時會 藍：要開就來開
英國脫歐 台股下挫199點驚險守季線
台股開高走低 大跌199.69點
英國公投 日財相憂金融市場震盪
英國脫歐勝出 投信：先抱現金等低接
英脫歐市場震撼彈 日擬聯手5大央行行動
毛治國民粹說 林佳龍：深思熟慮的問題
英脫歐公投 卡麥隆好運用完了
英國脫歐 孫明德：台股恐淪外資提款機
英國脫歐 矽品：沒有影響
7月台指期跌273點
台股重挫199點 連破3條均線
歷史的一日 英脫歐與美移民改革難產
英國脫歐效應起 荷蘭自由黨籲公投
英脫歐成真 歐盟嚴防骨牌效應
英國公投脫歐 安倍將急開閣僚會議
英脫歐勝出 分析：可能影響中歐貿易
英國脫歐衝擊 外銀：英股恐創4年新低
7月電子金融期齊跌
楊偉中黨紀案 國民黨28日再議
聲請停止執行停工 遠雄北市府各執一詞
英國脫歐 華碩：將謹慎規劃營運及報價
勞動部扮和事佬 華航勞資協商下午登場
別再敲了 義大利超市：西瓜不會回應的
硫磺島經典照片 主角張冠李戴70載
彰化火車站 身障車位遭長期占用
華航何煖軒謝世謙人事案 董事會通過
英脫歐公投 最後結果確定脫歐
華航空服員罷工 台南機場乘客滿載
英國脫歐 投顧：波動將蔓延
南海仲裁案何時揭曉 公布7天前通知
英國決定脫歐 政經前途充滿不確定性
英國脫歐 全球股市估修正1成以上
國道中山高九如段翻車 1人擦傷送醫
政院怒撤張有?內情 不受指揮不接電話
英國脫歐 外交部：台英持續合作交流
英脫歐公投後 荷蘭反移民領袖籲跟進
英國公投脫歐勝 投顧：國會擁決定權
大成調理食品 目標3年成長3倍
英國脫歐派勝出 歐元貶幅創17年來最大
大陸城鎮家庭81%感覺幸福 高於農村
華航指餐會取消 段宜康：公開說謊
童玩節未開幕 邀請卡竟先遭網拍
華航罷工新董座救火 航空股相對抗跌
英國脫歐 國發會：台灣景氣好轉恐再遞延
滯柬埔寨18台人 遭遣送大陸溫州
暫緩修勞基法 工商團體要政府給對策
三大法人賣超台股147億元
中市遭野狗咬傷男童 緊急洗腎協助排尿
工商團體籲調對歐出口 憂脫歐骨牌效應
英脫歐掀全球造反風 川普成下個焦點
英國脫歐 台灣保1機率恐更低
霹靂配息2.8元 拚台陸日三路併進
英公投留歐派失利 卡麥隆仍將續任首相
劉泰英是否再入監 法務部開會研究
日圓大升訂單回流 機械業曙光乍現
民進黨盼臨時會 蘇嘉全：議事規則處理
相撲姐弟術後復胖 父親想賣腎救孩子
英國脫歐 央行強調衝擊有限
男友被斬首 女人質菲南獲釋
英國脫歐 歐盟下週27國非正式峰會
英國脫歐 林全：估計對台衝擊不大
張志軍會林明溱：續推兩岸民間交流
英國脫歐 首相卡麥隆宣布10月下台
動力機械職災多 每年平均7000件
對英曝險金額低 一銀華銀都說影響不大
英國脫歐 大陸學者：中英交往更靈活
英媒：脫歐公投引發大動盪 國家分裂
華航取消航班 燦星旅助轉團祭優惠
晨陽學園畢典 中輟生邁向新階段
因應英國脫歐 林揆晚間召開跨部會會議
清大博士生遭撞亡 指導教授：痛失人才
印度專家：聯日建印度洋聲納長城抗中
公投決定脫歐 英股開盤大跌近8%
不擾鄰更涼爽 苗市河濱籃球場夜間啟用
破獲中研院前院長遭騙案 警署頒獎
華航罷工 蘇嘉全盼雙方對談恢復秩序
台中社宅進度快 林揆25日視察豐原社宅
新北蘆洲忠義國小弦樂團 日本交流
英國脫歐底定 德股重摔近10%英股挫約8%
英國脫歐 大陸股匯市下跌
英脫歐金融市場動盪 新台幣重貶 3.12角
罷工影響航班 旅客找嘸客服不滿華航
一晚狂叩8趟 男濫用救護車資源
台電股東會 營運創佳績挑戰不減
英公投脫歐 全球央行備戰
英國脫歐 林全找部會討論穩定民心
英公投脫歐 卡麥隆含淚：應有新領袖
林祐賢歷黨職回鍋朱市政團隊
段宜康：前華航高層傲慢 激起員工不滿
英國脫歐決定 歐盟巨頭：不致在歐擴散
辱罵社工 社工群聚中市議會要求道歉
友善茶業 丁式茶創辦人：從源頭做起
英國脫歐 學者：對歐洲統合發出警訊
登錄歷史建築 舊嘉市公所不拆了
華航罷工 高雄勞團力挺
華航勞資上談判桌協商 郭芳煜主持
迎接社會新鮮人 中部就業博覽會登場
華航空服員罷工 北市勞動局表態力挺
英脫歐 宏達電等6檔台股恐受衝擊
英脫歐 蘇格蘭民族黨可能再推獨立公投
英國要脫歐 歐股料創近30年最大跌幅
脫歐恐釀風暴 瑞銀：各央行聯手祭對策
台中火車站規劃 林佳龍：與台鐵合力推動
英國脫歐派勝出 義極右派擬仿效
脫歐夢成真 英獨立黨魁：應組脫歐政府
日股暴跌 英國脫歐派勝出
柬埔寨涉騙台人遣陸 陸委會表深切遺憾
開放民間經營管理華航 林全：不適合
英國脫歐震撼彈 瑞銀估避險情緒高漲
高雄輕軌試營連延伸C8 26日上路
祖父帶孫女就醫 細故亮刀警傳喚
新北二讀囤房稅修法 明年7月1日實施
觀摩樂齡住宅 鄭文燦：提升社宅品質
壽險業多以美元避險 英鎊大跌可能小賺
駐蒙古代表贈書烏蘭巴托市兒童圖書館
林百里：VR重內容 低價產品較有商機
英國脫歐 台積電聯電成外資提款機
拯救小童惡視力 戶外活動有幫助
英國決定脫歐 央行準備砸重金支撐市場
響應新南向 台南大馬簽清真發展備忘錄
雲林環保寺廟 推一爐一炷香
富二代柯靜蘭不服輸 捲袖洗碗開新韓館
英脫歐陣營勝出 港股跌幅近3%
華碩打造VR主題娛樂館 25日開幕
忠義國小弦樂團 改搭復興航空赴日
英國脫歐 陸：盼英歐早日達成協議
南非首都暴力抗議 外交部呼籲前往請注意
脫歐急先鋒 倫敦前市長強生出門被噓
中華電股東要加薪 蔡力行：爭取發獎金
英脫歐台股大跌 國安基金最後一道金牌
前倫敦市長強生出任英首相 賭盤看好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
新北囤房稅修法 擁4房以上稅倍增
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大成：大陸事業轉佳 下半年比上半年好
英國脫歐衝擊 南非幣對美元狂貶
華航罷工 空姐哽咽：真的希望可以成功
苗縣龍眼蜜評鑑出爐 產量銳減價上揚
英脫歐撼動全球 中長期恐影響台灣經貿
口湖鄉長蔡永常涉貪 判有期徒刑7年
英國脫歐 港股先嚇趴再回神縮小跌幅
限制電玩店與國中小距離 大法官：合憲
竹市調高消防超勤加班費 報領額度全國最高
金融業英曝險1.1兆 金管會：可控制範圍
祭救市措施？金管會：還沒必要
公投過後經濟衝擊 英待療傷止痛
虐殺少女還焚屍 竹東5嫌均判無期徒刑
歐元英鎊走貶 經部籲台商伺機擴大布局
中美洲經貿辦事處助台媒瓜地馬拉採訪
柬埔寨詐騙案嫌犯 下午5時抵大陸
錯估民意公投豪賭慘敗 卡麥隆黯然退場
太太是前空姐 蔡其昌盼罷工事件快落幕
回鍋朱市政團隊 林祐賢:人生已改觀
台積電等12檔除息 27日開盤蒸發70點
光寶配2.24元股利 現金殖利率4.9%
男受困北市機械停車塔 已獲救
柬埔寨詐騙案 陸國台辦：嚴格依法調查
6月外資淨匯入 約新台幣千億元
英脫歐匯率波動 詹文男：留意消費力變化
連日高溫 北市府訂熱浪預警SOP
載重機自撞護欄翻8圈 貨車駕駛頸挫傷
打造台中為棒壘之都 林佳龍與蔡其昌期許
華航罷工 鄭文燦：唯一解決是回應訴求
京城下半年推5大案 總銷300億元
英公投脫歐 義媒：卡麥隆咎由自取
婦人幫孫女洗澡 女嬰陷昏迷
新北KUSO剪綵王續集 世大運成話題
柬埔寨25台人送陸 法務部籲合作偵查
成立離島委員會 林全：短時間不容易
朱光耀：英國脫歐將對經濟產生深刻影響
澎湖調解功能佳 成立案件超過4成
外資狂提款 台幣單日貶幅逾10個月最大
英國選委會：脫歐派勝出
擔負醫療後送 離島立委盼不遷松機
LINE熊大農場雙平台上線
英公投脫歐勝出 童子賢六大觀察
英國脫歐 歐洲政治人物看法兩極化
台股周線連2黑 市值跌破25兆
川普訪蘇格蘭 讚英國脫歐好極了
接見布國議長 蘇嘉全：台灣最好的朋友
慶悠遊卡將嗶進高捷 花媽紀念票卡登場
英脫歐衝擊營運？宏達電：無顯著影響
避免疫療法嚴重副作用 長庚設整合照護
脫歐勝出 渣打：英央行可能寬鬆救經濟
英國脫歐勝出 對台影響一次看懂
華航不飛 雄獅：助轉團並吸收已支成本
英國脫歐 大陸學者：北京外交陷兩難
英國脫歐使印度股市重挫 政府信心喊話
日矽轉換股份協議 月底前完成
英國脫歐 歐盟盼盡快啟動脫歐協商
F-中租5月獲利 創下今年新高
桂盟今年營運樂觀 每股配發股息2.5元
補充保費繳費單將寄發 開單189萬張
莊敬高職中國信託合作反毒戲劇 全台巡迴
英脫歐好意外 元大寶華對台股有信心
保一碰上英脫歐 學者：很難達成
總統令：任命何佩珊為行政院副秘書長
英國脫歐 法國尊重並控管經濟風險
英脫歐 ECB：隨時可挹注額外流動性
傳歐陽妮妮今缺席期末考 台藝大不再回應
菲大法官：9段線效力 仲裁庭早有暗示
英公投脫歐 歐盟：儘快展開談判走人
仁寶非筆電產品 今年營收可望逾 3成
期交所股東會 每股配發股利 2.5元
英公投脫歐成功 草根力量打趴菁英政客
英脫歐股匯市震盪 林全要求密切關注
全球最貴城市香港奪冠 台北43
中華電股東會11小時未落幕 打破紀錄
日月光獲亞洲企業社會責任獎
英國脫歐 強生：沒必要倉促行事
今彩539開獎
大樂透開獎
脫歐議題 鄭文燦：歐盟未來路很複雜
罷工可預見 消基會籲華航及旅行社負責
蔡總統出遠門 貓女兒蔡想想不肯歡送
英國脫歐成事實 歐盟盼快刀斬亂麻
英國脫歐 大陸央行：已做好應對預案
英國脫歐 總統2週前請政院預做準備
蘇格蘭首席大臣：很可能再推脫英公投
日水池分屍案 研判死者是年逾半百女性
美官員：美支持台有意義參與各國際機構
英國脫歐 對中國衝擊多嚴重？
英脫歐震撼 美股開盤重挫逾500點
像蟋蟀又似螽斯 金門國家公園有新嬌客
大樂透 頭獎貳獎槓龜
未說為何牴觸憲法 林志玲提釋憲未如願
今彩539 頭獎 1注中獎
英國脫歐 教宗籲確保對各方都好
林志玲為稅提釋憲 大法官不受理
發射在即 陸長征七號火箭展開檢查工作
英國脫歐 大馬股匯市震盪
英脫歐陣營勝出 8大原因解析
英脫歐經濟風險升 安倍：G7合作因應
孫世運榮獲韓國美術大展書藝特選賞
美總統大選 桑德斯：願把票投給希拉蕊
華航勞資協商 空服工會大獲全勝
翁山蘇姬會泰總理帕拉育 見證簽署協定
萬丹泥火山再噴發 夜晚仍燃燒
法最新民調：逾6成法國人支持留歐
夫妻爭吵方式不同 對健康影響各異
英國與歐盟分手 五大Q&A報你知
英國脫歐衝擊 日股跌幅創16年來最大
慈濟基金會阿根廷分會發放愛心物資
蔡總統抵邁阿密 與美參議員盧比歐會面
勞資終達共識 華航今再取消56航班
臺灣企銀105年度股東常會
北富銀「富邦兌好康-紅利•哩程兌換平台」全新上線
英國脫歐 全球股市蒸發68.5兆
富邦產險推大眾運輸與電梯增額保障
〈時評〉NEP2改弦更張 做好地熱取代核電工作
歐巴馬宣佈 美設立首LGBT紀念園區
優質法式飲食文化 國際食品展飄浪漫
臺灣集中保管結算所105年股東常會
蔡總統過境美國 低調深化台美互信
蔡總統與僑胞晚宴 美眾議員出席
脫歐的歷史也可以這樣講
華航罷工落幕 26日航班全面正常、另增4班疏運
第27屆金曲獎》巨星雲集 林俊傑獲「最佳作曲人」
李顯龍：英國人民透過公投脫歐是轉捩點
美媒：美議員專機飛經釣魚台空域
歐巴馬與希拉蕊：尊重英國脫歐選擇
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股重挫 英國決定脫歐
巴西代總統：英國脫歐 南美共市應反思
美股跌幅擴大 道瓊和標普500指數重挫3%
英公投脫歐 墨宣布刪減16.8億美元預算
歐巴馬：英美兩國特殊關係將維持下去
僑胞搖國旗 歡迎蔡總統
英國決定脫歐 油價挫跌
英國脫歐令市場意外 美股重摔
蔡總統訪邁阿密港 佛羅里達好熱情
英國脫歐 穆迪下修其信評展望至負向
智利銅礦場附近發生規模5.5強震
憂英脫歐 北愛居民申請愛爾蘭護照激增
停經婦女出血 子宮內膜癌上身
涉痛毆名律師 3男交保候傳
雲林設毒品戒治平台 讓家園i幸福
認養不棄養 為毛寶貝找一個新家
重機有利追緝又穩 交警考照嚴格認證
薄瑞光：蔡總統展靈活 兩岸模糊很重要
英脫歐 美股暴跌道瓊挫逾600多點
梨果巴士遊東勢 悠閒體驗農村微旅行
陸南沙蓋醫院 越南抗議
歐華年會羅馬舉行 謝俊得歡迎僑胞
美西維吉尼亞州百年洪水 20人喪生
帶小娃打卡介苗須抓穩 接種後要修指甲
嘉義綠地田園市集 邀民眾品茗喝咖啡
人民日報海外版：中英黃金時代不變
跌倒拒就醫與友拉扯 遭誤認鬥毆報警
新北市藝術教育月9大景點開秀
英國脫歐 日圓一度飆上2年多新高
柬埔寨案陸委會抗議 陸：溝通已停擺
疾管署1922專線 孕婦頻問茲卡題
英國脫歐 金價飆上2年高點
看空服員罷工 柯文哲：世界潮流趨勢
淡水老街新玩法？搖搖手機就知道
海軍新兵訓練中心傳偷拍 士兵記兩大過
網路企業聯合徵才 讓你先面試頭家
永和3警勤餘運動 勇逮揮刀男
魏則西事件後 陸推出網路搜索管理規定
世大運進度 柯文哲：不用太焦慮
空服罷工落幕 南京東路拚中午前通車
周小川：影子銀行發展迅速 監管要改革
南投香蕉彈牙香甜 北上拓市場
脫歐強震 疑歐英媒：新不列顛誕生
北市路邊停車繳費系統 26日暫停服務
魚缸機器人的寵物社交 工業設計師圓夢
李大維：陸鼓勵雙創 對台灣是機會
新澤西州參議會決議支持台參與國際組織
暑假易沉溺3C網路 教部籲小心誤觸陷阱
英脫歐 世界400大富豪蒸發4.15兆
台灣汽機車零配件拓銷團訪問阿根廷
新兵打靶不戴耳塞 耳膜穿孔
議員批世大運群組有內鬼 北市將訂內規
華航勞資爭議落幕 空服員感謝旅客體諒
公投脫歐 哈斯：英國是最大失敗者
巷弄畫人行道 柯文哲：減少車禍傷亡
太陽好曬 各地紫外線達過量級以上
金融科技崛起 保險業期待又怕受傷害
英商林克穎24日提假釋 台引渡恐更困難
新北打火兄弟路跑祈福 求平安又健身
社區健康篩檢 張花冠籲從潔牙做起
BBC妙聞 母性堅強 熊會利用人類當保鑣
延續友誼 橘委成立台灣瑞士國會聯誼會
陸韓FTA一周年 貿易額不升反降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
自理生活畫出新生 無臂小畫家獲生命獎章
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
空服罷工結束 黃國昌將自費趕赴巴拿馬
夏季熱搜關鍵字 冷氣、消暑物引風潮
英公投脫歐 老兵趁機發小財
是否選主席 吳敦義：聽民眾聲音再決定
政府表現 吳敦義：沒下廚不知當家難
囤房稅修法 朱立倫：較符合居住正義
紐西蘭客家同鄉會舉辦客家文化節活動
抗癌鬥士畫出光明 劉雅紛獲熱愛生命獎章
阿根廷中觀僑聯中文學校舉辦唐詩朗誦賽
法馬賽深夜槍響 2死1少女重傷
紐約知名同志吧 躍國家紀念館
穿女裝戴蝙蝠俠面具 男持刀廟口揮舞
脫歐焦慮 英人谷歌搜尋他國護照飆升
刑案被害人7萬餘人 青年最多
單車環島圓夢 4人成團說走就走
撤換華航董座 林全：處理罷工不符期待
保險投資英國房產650億 6機構有設點
台視國際熱線節目採訪小組訪問瓜地馬拉
走道成天價學區房 北京下令官方禁售
買不起悠遊卡 偷車當YouBike
李蒨蓉求緩刑 二審29日宣判
逾半空服員拿回護照 南京東路恢復通車
喚醒植物人前男友 陸女被逼婚遠走深山
剪綵王kuso 朱立倫：世大運一定成功
澎湖帆船賽 外籍帆船囊括冠軍
澎湖七美婦 切斷拇指緊急後送
77歲農友張保孫 蟬聯竹縣西瓜王寶座
電動代步車大廠開店 提供一條龍服務
英國脫歐勝出 黨媒：西方民主走火入魔
法廣RFI：德媒籲歐盟停止要求割讓主權
浪漫台三線延伸南投 國姓等7鄉鎮爭取
新內閣成員「最愛」大揭密 食物首選它
金融業海外投資風險 金管會三招控管
林全：每個國民都能有有尊嚴的住宅
英脫歐 櫃買黃金現貨交易創新高
英國脫歐 印度歐盟FTA談判將修正
駐外人事 傳鄧振中駐印尼
挺修法又挺罷工遭諷 蔣萬安：已要求撤簽
台灣首家！台北101獲亞洲企業永續獎
英公投脫歐 霸氣老闆：沒歐盟沒咖啡
蛋黃哥購物心理學 通路不只賣萌
繽紛好滋味 台南芒果節登場
黃國昌將再赴巴拿馬 蘇嘉全：無可厚非
百年哈崙揭祕 深山林場無盡藏
台灣參加秘魯大學創業研習會 介紹商機
台灣參加薩國高等教育獎學金博覽會
休旅車疑會車後墜崖 警消垂降搶救
華航空服罷工落幕 學者憂歷史重演
企業二代學接班 工研院開班授訣
顏大和出席全美州檢察長年會 深化交流
男子乘坐漂漂河 翻落水中溺斃
蘇嘉全預告 下會期加入手語翻譯議事
幫唐寶寶入厝 蠶絲皮包業者獻愛
印度女孩與父母同睡 半夜被豹叼走殺害
航空業跟進罷工 學者認為不會
亞投行發放首批貸款 合計5億美元
慕谷慕魚傳溺水 女學生未脫離險境
台科大校長：若不喜歡民粹 就發正義之聲
訪歐進展 鄭文燦簽推動亞洲矽谷聲明
親水節水槍大戰 柯文哲濕身落跑求饒
兩岸宗親團體推數位化族譜查詢
工研院新突破 讓鋰電池使用逾10年
華航罷工 學者：資方觀念要改
黃國昌趕赴巴拿馬 外交部將接機照料
休旅車疑會車後墜崖 警消發現1男死者
汽車業結合App 讓都會車位變好找
問鼎冰島總統 黑馬歷史教授呼聲高
大陸富裕人士海外就醫 最多到日韓
咖啡快喝完了 拉花還在是怎麼辦到的？
友嘉總裁朱志洋 獲台科大名譽博士學位
友嘉併日廠8月明朗 攻工業4.0產線
屏東瑪家鄉1男子溺水 無生命跡象
分析師：英國脫歐象徵反抗精英
宏?看好VR 砸2.9億投資瑞典遊戲商
腦麻兒受早療 擺脫害羞想當治療師助人
台資助打撤旗官司 原告律師指無關判決
洄瀾灣日出節 熱氣球配美景
林全：打造故宮南院為國際知名景點
宏?攜手瑞典遊戲商 合資在台設VR公司
中市虐殺狗案 動保處籲提供線索
無九二共識溝通停擺 綠團：勒索壓迫
塵爆一周年 中市府寫信謝837位捐款人
英國脫歐 納吉：不影響兩國經貿關係
英國分手歐盟 全球央行齊出手止血
華航企業工會要求比照七大訴求 否則罷工
東勢客家料理 席開百桌千人享美食
7旬翁玩漂漂河溺水 送醫急救後不治
郭永樑與宏國總統主持慈濟大愛村落成
響應629工業設計日 北市辦活動
中市府赴日訪溫泉業者 提升品牌形象
台塑下週汽油漲2角 柴油漲1角
星展：資金與擴大影響力 社企兩大困境
人民幣與韓元27日起直接交易
故宮南院檢修未如期完成 延長試營運
麗星天秤星今年載來近萬名陸客抵澎
溯溪教練屏東牛角灣跳水 不幸溺斃
海洋老鷹嘉年華 雨中熱鬧登場
抽機票搶客 南北旅宿業有志一同
獵豹行兇 南非海邊獵殺33隻小企鵝
英國與歐盟鬧分手 一分鐘看懂
樹林國民運動中心啟用 免費體驗14天
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蘇嘉全興大開講 分享國會經驗
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台南鋒面雨後 登革熱一觸即發
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休旅車南投山區墜谷 1男遭拋出死亡
換肝之父陳肇隆 獲國際醫療典範獎
歐陽妮妮返台 台藝大盼大眾給改過機會
大洋洲台僑暨華僑聯合會年會 雪梨開幕
追尋母親少女時代 新二代啟程
全國南瓜賽 656台斤大南瓜奪冠
蔡總統邁阿密僑宴 提陳偉殷和愛文芒果
孫興談戒毒 家人支持是關鍵
新北市藝文中心推董陽孜書法展
樂園遊客溺斃 中市府應變小組查明
英再公投聯署人逾百萬 過國會審議門檻
眼瞎混種犬 奪世界最醜旺星人
七美望安2離島 海巡1日2救援後送
印尼齋戒月 華人穆斯林虔信追求昇華
勵志課赤足走滾燙煤炭 30多人燙傷
刀鋒跑者：我常與女友在夢中散步
英脫歐震撼 歐盟6創始國跳腳急會商
讓愛進來 菲國男女同志維權遊行
蒙特婁爸爸好有創意 請松鼠幫女兒拔牙
挖土機翻覆 駕駛遭重壓無生命跡象
德外長有信心 歐盟將安渡英脫歐震撼
蒲亭訪陸 強調促進雙邊經貿關係
大陸長征七號運載火箭 發射升空
洪秀柱：很多事要做 不要想明年選舉
死了1個學生之後 陸強化搜尋廣告管理
英國脫歐首名受害者 英籍歐盟執委辭職
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蘇格蘭若2次獨立公投 英國動盪將加劇
出席建港晚會 副總統：基隆正在改變
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比國反恐突檢 羈押2男偵訊
台藝文界大馬辦展 盼深化交流
軍公教聯盟黨黨員大會 新任黨主席張賜
巴拿馬運河拓寬 造福全球貿易
相同號碼連中2次樂透 美男好運擋不住
同居人打死小女孩 警尋屍追人
利比亞醫院遭汽車炸彈攻擊 4死14傷
蘇格蘭還要獨立公投 斯洛伐克釀醞脫歐
蒲亭訪陸 中俄強調深化戰略夥伴關係
土耳其總統：英國脫歐 新時代開端
同居人打死女童擬尋死 警漏夜追緝
英國脫歐 英作家：無知與恐外獲勝
大福彩頭獎槓龜
誰接班 倫敦前怪咖市長有望小丑變首相
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英脫歐衝擊 專家恐雷曼式危機重現
英公投甩歐盟 歐盟創始國要英快走
幼鯨漁網內生死一線 南非救難隊伸援
索馬利亞首都1飯店發生強烈爆炸和槍擊
六月牧夫流星雨光臨地球
新北投車站 柯文哲：最慢明年春節營運
脫歐惡夢 倫敦金融中心地位岌岌可危
陸長征七號運載火箭升空 2萬民眾觀看
中俄電網設立合資公司 促兩國能源合作
索國青年黨攻擊飯店 先引爆再槍擊
陳偉殷見蔡總統 大聊寵物經
歐盟設特別小組 談判英脫歐事宜
巴拿馬運河竣工典禮 蔡英文：像參加好友喜事一樣喜悅
第27屆金曲獎》林俊傑、彭佳慧奪金曲歌王、歌后
英國275萬人連署第2次公投 遠過國會審議門檻
〈財經主筆室〉華航12萬民股東也該怒吼 罷工潮興起外資恐撤出台灣
簡又新專欄─能源轉型的腳步起動 再生能源發電驚人成就
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摩加迪休飯店遇襲5死 青年黨宣稱犯案
英國脫歐 索羅斯：歐盟崩解無可逆轉
德州母親槍殺兩女兒 遭警擊斃
過境邁阿密 蔡總統見美國議員爭取支持
陳偉殷見蔡總統 送她6個寵物碗
摩加迪休飯店遇襲14死 青年黨宣稱犯案
去留歐盟再次公投 英逾260萬人連署
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抵巴拿馬 蔡總統：像參與好友家裡喜事
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英公投脫歐後 近6成蘇格蘭人支持蘇獨
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雲林以南紫外線危險級 勿忘防曬
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英國脫歐 不利爭取歐盟科研經費
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北美新車調查 韓系車KIA表現突出
美資深議員見蔡總統 強調力挺台灣
英國脫歐丟震撼彈 市場恐持續震盪
香港九龍灣大火燒108小時 終撲滅
輕軌試營運延伸至C8 搭乘熱潮退燒
F-泰鼎扎根泰國 人力投資獲獎
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男酒駕撞電動代步車 老翁不治
基隆外木山長泳 2600泳客樂逍遙
李開復：創客創造經濟價值 要找大市場
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iPhone 7最新間諜照 外觀一如預期
從鴿子蘭談起 蔡總統：台巴付出心血
卡麥隆遲未啟動脫歐程序 歐盟領袖不耐
保食安 豬肉溯源標章後推冷藏運輸
冰島總統大選 政治素人宣稱勝選
英國脫歐 台積電除息行情添變數
雲嘉南身障就博會 上千職缺求職者多
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薄瑞光 辜汪沒對他說過九二共識
竹科人6成健檢不及格 過勞肥最普遍
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油價漲 汽柴油各調2角及1角
英脫歐衝擊 日圓若飆漲日政府擬干預
亞泥中國避匯損 今年可望轉盈
韓總理黃教安訪陸 會晤習近平
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英國脫歐 新興亞洲央行恐更傾鴿派
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蔡總統見美資深議員 贈銅雕自由之翼
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國際油價波動 中油：汽油漲 0.2元
黃國昌出訪遭指爭鋒頭 徐永明：扯太遠
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男無照肇駛撞臨停車輛 2人送醫
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男狠打5歲女童致死 新北警抓到人了
美THAAD 中俄元首聲明：強烈反對
直搗美國後院 北京砸錢耕耘波折不斷
傳吃降血壓藥恐傷腎 食藥署：不吃才會
比爾蓋茲：泰國電線雜亂 供電易出問題
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英翔專案飛航路線 府；由華航規劃
動保跨海澎湖救狗 網友讚聲
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宋仲基下榻 台北文華東方獻上芒果冰
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蘋果智慧電池殼設計 專利再下兩城
脫歐英磅貶 英房市吸引長線買家
南投民進黨部遷新址 與國民黨部斜對望
日童挖到寶 1億多年前哺乳類化石
英人連署再辦歐盟公投 BBC：機率是零
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跑腿換甜甜圈 貧苦少年獲22萬美元捐款
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綠蠵龜纏網受困 澎湖岸巡救援解危
台灣檜木身價不凡 林試所幫你辨真假
西班牙重選國會 改變V.S安全
好天氣 好美的羽毛雲
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上天賜予的禮物 寶寶臍帶血別丟
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湖南高速公路遊覽車大火 發現7具遺體
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王智弘涉案升少將 國防部：合於晉任
彰化大村葡萄與杏鮑菇盛產 民眾搶購
UNCLOS締約國會議 越籲停止改變南海現狀
洛杉磯高空溜滑梯 懼高症不要來
大衛鮑伊頭髮王子吉他拍賣 5百萬落槌
出訪首次 總統專機飛越古巴上空
日頭赤炎炎 澎湖單車健行雙體驗
陸1年破獲毒品案11萬件 逮13萬人
消防教育從小扎根 台中市舉辦暑期營隊
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巴拿馬運河大事記
剛躲過施暴 女童卻遭母親同居人打死
日政府與央行開臨時會 商討應對英脫歐
新北警嗡嗡嗡 小蜜蜂式逮殺童男
駐沖繩美軍女工作人員 涉嫌酒駕被捕
南韓：著眼國家利益 考慮簽署韓英FTA
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湖南遊覽車撞護欄 已35死
素人導演拍繪本微電影 充滿趣味驚奇
台灣美術新貌獎 林佳龍：與世界對話
最高法院未准緩遣 美千萬非法移民惶恐
夏普強項 台灣二線面板廠也想做
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溪水漲受困 警消40人救4人
陸配身分證 陸委會：意見不同應求共識
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李稻葵：陸經濟成長 2018探底回升
感念文史前輩黃天橫 台南辦追思會
嘉義山區大雨土石坍方 幸無人波及
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紀念牡丹社事件 台日樂團交流
長征七號搭載太空船返回艙 按計劃著陸
英國脫歐拖累 央行30日可望連4度降息
下半年景氣 高雄業主看好否極泰來
華航企業工會明開會 華航態度成關鍵
創客新世代新能量 台灣會更好
一塊皮膚 救了無數八仙塵爆傷者
90歲抗戰女兵 北京拉布條乞討
伊東豐雄：造台中國家歌劇院是奇蹟
英決定脫歐 國際金融機構展開外移業務
英決定脫歐 歐洲議會促本週啟動程序
大陸北韓邊民貿易區 試營運
英工黨閣員不滿脫歐紛去職 黨魁位難保
蔡總統赴長榮貨櫃碼頭 張正鏞不出席
男毆死女童 跑遍大台北給警追
明華園上演蓬萊大仙 展現歌仔戲魅力
英翔專案飛越古巴 總統府：別過度解讀
燒樹枝遭油氣波及 禮儀公司3員工灼傷
深圳投資住宅 62年才能回收
陸選拔司法官 政治素養列第一要求
在野黨指國防預算是殺人預算 安倍批
陸龍頭建商萬科 董座王石及董事恐下台
英脫歐 陸專家：短期衝擊大中長期還好
蘇格蘭首席大臣：可能否決英國脫歐法案
毆死女童案 女童生母疑也涉入
吵了50年 法國辦公投決定機場遷建
大馬呼籲菲新總統 剷除恐怖組織
英國決定脫歐 梅克爾盼分手談判不用急
危機四伏 德法催生強大歐洲計畫
芬蘭前總理：英將循挪威模式與歐來往
江蘇飲用水泛黃異味 論壇網帖卻被刪
英國公投脫歐 法奧荷極右派鼓吹跟進
女童虐死案 男女疑都出手遭檢聲押
脫歐公投 引發英兩大政黨內部公開衝突
蔡總統會晤4邦交國領袖 談新合作面向
蔡總統出席巴拿馬運河拓寬 與拜登夫人同台互動
訪巴拿馬 蔡總統貼臉書力挺長榮
巴拿馬運河竣工 蔡總統與多國元首互動、相談甚歡
全球版畫齊聚台灣「國際版畫雙年展」
網壇一哥盧彥勳 當選ATP理事會代表
「世界橋梁」拓寬竣工 運河容量大增3倍
人民幣匯率選擇權上市 期交所同推三新商品制度
國際版畫雙年展 祕魯國際化議題作品摘金
嚴格限制陸配領取身分證 修法初審通過
2016.8.28「維多麗亞 英式宮廷貴族」婚禮體驗日
氣溫創新高剉冰正當道 晶華酒店扛出巨無霸「海派剉冰」
旅人最愛時尚飯店「福容桃園機場捷運A8館」正式開幕 雄心壯志!
倫敦同性戀遊行 英警向同伴求婚
落實轉型正義 鄭麗君承諾儘速完成人權博物館
新光美麗人生講座 超高齡社會需要的貼心設計
2016紐約亞洲影展開跑 台灣驚悚片《樓下的房客》閉幕壓軸
華航企業工會也要跟 協商破局7月1日全請假
英脫歐誰得利？陸學者：中國
金價上看1500美元英國害的？WSJ：不止！
女童虐死案 男嫌與生母都羈押禁見
蔡總統訪長榮 企業代表吐苦水
蔡總統感謝在全世界打拚的台灣人
英國決脫歐 歐蘭德籲法德主動聯手應變
南投工廠暗夜大火 大批消防人車搶救
歐盟峰會 英相料不會啟動50條款脫歐
西班牙大選 人民黨勝出 極左派得票第2
另類英吉會 總統與吉兒同登巴拿馬報紙
蔡總統穿的巴拿馬衫 第一夫人送的
保守黨內戰 強生出任下任英首相恐生變
馬達加斯加國慶 首都挨炸2死50傷
蔡總統午宴 巴拿馬獎學金生大秀台語
西班牙人民黨勝選 得票席位多過預期
蘇格蘭雲霄飛車墜地 8童2大人受傷
英脫歐美股跌 台股短線有壓
秘魯APEC婦女論壇 台灣代表團出席
法蘭克福文化節 台灣節目亮麗登場
英鎊亞匯續挫 市場避險氣氛濃
坎城國際創意節 台灣團隊抱金獅
打造安全防災環境 研討會借鏡經驗
畫電影看板起家 李宗儀木雕創作開展
教宗：教會應向同志等被邊緣化族群道歉
外配吳氏深子女罕病 列入健保補助
全台紫外線過量 出門記得防曬
教官不放棄 中輟生蛻變陸戰健兒
嘉市聯合婚禮 徵6對夫妻參加
台股開盤跌70.7點
新台幣開盤貶 4.8分
四川幼稚園報名如春運 包下網咖搶名額
巴拿馬運河拓寬啟用 成本糾紛挑戰仍多
香港迷你倉大火撲滅 藝人為消防員打氣
台積電啟動除息行情 開盤漲1.5元
成都商人千萬元買店鋪 門只有70公分
俄羅斯風情 雲林晚間揚樂音
英脫歐餘悸猶存 台股早盤一度挫85點
民調：蘇格蘭2次獨立公投 支持度不高
黃國昌自行抵達巴拿馬 現身運河拓寬典禮
落實原民正義 政院：下會期提兩法案
英雲霄飛車墜地如恐怖片 10人傷多為童
台股備戰英國脫歐 國安基金5千億上膛
湖南鞭炮廠爆炸傷亡不明 網傳有蘑菇雲
英脫歐 外交官員：程序或許永不會啟動
港壹週刊遭控誹謗挨罰 原告總部前抗議
李世石：再也不想跟AlphaGo下棋
日股反彈 亞股普遍下挫 英鎊貶0.95%
王雪紅信心喊話 宏達電股價繼續漲
鐵路行車事故 台鐵年平均53.5件
關切英脫歐影響 林全再召財經首長開會
新台幣早盤貶 6.4分
因應英脫歐 林全指示國安基金高度戒備
6月消費者信心差 下探2年半新低
浩鼎開股東會 董監名單受矚目
就是這個頭 警比對男頭型破竊案
新航緊急降落樟宜機場 落地時飛機起火
張小月：尊重九二歷史事實 求同存異
大陸醫師至香港飯店 赤手打針做醫美
遠傳打造台南4G智慧城 與杜拜齊名
陸俄元首會 王滬寧缺席惹關注
人民幣兌美元中間價 大貶近6分
神腦大陸虧損止血 去年EPS增加
蔡總統：設獎學金帶來意想不到的效果
加州新納粹集會爆混戰 7人遭殺傷
創世到宅沐浴 為阿嬤澡幸福
科技部：福衛二號反應輪異常 未失效
台積電除息行情帶動 8400失而復得
賀陳旦：毛治國太看衰國家發展
蔡總統出訪 外交部：較前任低調務實
台灣好行 中央社推出「旅遊實用中文」影音
張小月：盼兩岸溝通協商大門繼續開啟
學者：3大理由 GDP保1機率不到5成
北京故宮還原貌 擬3年內拆光違建
藍阻促轉初審議事錄確認 顧立雄動氣
民宅火警男子送醫 疑桶裝瓦斯氣爆
高盛：英2017年前開始步入中期衰退
務實做到位 多重障礙者博得信賴
員警欠債偷90萬贓款 判2年10月
暑假打工實習 7成學生想赴海外
腎癌難發現 高危險群應定期檢查
華航企業工會抗議人數增 換會議室協商
疑太陽刺眼視線模糊 轎車撞鐵馬
指考生看過來 測驗你的應考違規指數
世銀援助越南因應氣候變化
台南芒果節 玉井推冰品免費吃
英國脫歐 外資：台股相對具防禦性
浩鼎今董監改選 潤泰集團全掌控
英國脫歐衝擊 財經官員：短期不大
最新民調：希拉蕊領先川普12個百分點
印尼扣押陸漁船 陸艦隊通過麻六甲海峽
宏佳騰股東會通過股利4.5元 創新高
陸3艘海警船近釣島 日警告侵入領海
天祥拾獲手提包 小黃司機拾金不昧
運彩發行條例 體育署願納國際體育交流
看中酪梨幸福元素 早餐店老闆種酪梨
黃國昌：中國藉經濟擴張在巴拿馬勢力
塵爆週年 再假扣押八仙2600萬元
身背3案通緝 男深夜趕路弔亡弟被逮
英吉同台 府：吉兒主動與蔡總統打招呼
不斷領先創新 蔡順得種蓮霧不怕落伍
修工會法提高罰則 勞動部：樂觀其成
澳門大貓熊心心 產下雙胞胎
中共黨媒副總編自縊身亡 陸媒避提自殺
福衛二號暫時失明 搶救不成可能除役
新航急降起火 乘客稱飛行中似有汽油味
英國脫歐 外資上週小買台股
勞團衝工總抗議爆拉扯 要求辯論國定假
創意6月業績衝高 估創46個月新高
新台幣中午貶 4.8分
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陸配聚集立院 盼4年可取得身分證
大象也需維他命 保育員研發專用窩窩頭
塵爆週年 法院共假扣押八仙7.02億
英脫歐衝擊有限 林全：危機可能是轉機
海軍陸戰隊虐狗致死 拍片炫耀
人民幣計價人民幣匯率選擇權 在台首推
陸戰隊憲兵虐狗 軍方：依法辦理不寬貸
修運彩發行條例 體育署願盈餘全給體育
日穩定市場軍心 日股重返1萬5000點
脫隊又跟訪挨批 黃國昌辯：沒當自由行
陸股開低走高 滬指早盤暫收紅
南韓以色列開啟FTA第1輪談判
收244張罰單不理 最牛洗衣店遭查封
台男持假護照離泰被逮 毒品案遭台通緝
英國脫歐 教宗：歐洲恐巴爾幹化
華航企業工會爭什麼 8項訴求看這裡
浩鼎與醣基合併？張念慈：順其自然
工商團體：不取消7天假就全面終止協商
上海MWC 台灣館展現資通訊實力
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蔡總統署名括號ROC 郝龍斌：不能認同
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神腦轉型全通路零售 服務精緻化
立院財委會考察台中新站 預定9月啟用
買股時機很差？ 學者：不確定因素多
印度鼠廟 數萬老鼠受人供養膜拜
陸擬招律師入公職 須擁護黨領導
棺材板英文怎麼說 雙語菜單供下載
陳添枝：英脫歐 今年對台經濟影響不大
央行擴大降息？ 朱雲鵬估微幅調整
遠傳與中國移動 推漫遊創新服務
英國脫歐 李克強：全球經濟不確定性增
蘋果挺同志 送買不到的Apple Watch錶帶
立院初審 民眾可攜少量動物用藥入境
竹科員工拚減重 診所：2招就可以
英脫歐 投顧：金融股首當其衝
稱罰款繳到怕 男砸毀測速照相機洩憤
內政委員會審兩岸條例 朝野數度僵持
外交部證實 蔡總統出訪專機飛越古巴
股東會前夕 上銀午盤強漲6%
澎湖動員業務考評 國防部讚賞
葉宜津爆機捷測試異常多 促交通部提報告
期交所推2檔人民幣匯率選擇權商品
IEA敦促調整能源政策 減少空汙救人命
台股收盤跌18.12點
花蓮市長補選 民進黨徵召田智宣遺孀
台股開低走低 跌18.12點
林佳龍：清泉崗升級國際機場才名正言順
鄭文燦法國下榻飯店 西班牙隊入住
7月台指期漲87點
調查：學童每週跑步3天 專注力提高
中華電醞釀罷工？工會立即否認
世德股東會配息6元 新訂單明年量產
空服員罷工 2天 華航 5億元飛了
KKBOX攻OTT戲劇 韓流來助陣
7月電子金融期齊漲
智崴開發家用體感設備 看好下半年營運
內政委員會初審 陸配取得身分維持6年
台股跌幅收斂 守住8450整數關卡
氣溫飆升 供電警戒亮橘燈
杜特蒂將下重手掃毒 不排除每天殺10人
銅鑼灣書店案 北京同意改善與港溝通
玉井芒果冰上市 吃冰挑戰賽吸客
川普讚英公投脫歐 希拉蕊批麥擱來亂
三大法人賣超台股18.65億元
陸上海銀支持台企轉型 授信1500億
華航估 罷工協商支出年增5.5億元
銀髮族忘年畫展 展才藝兼做公益
迎接暑假 科博館太空劇場推限定影片
參訪法國社宅 鄭文燦汲取經驗
Pi行動錢包 下月支援逾7成停車繳費
史上最療癒貓狗動物畫展 首次來台展出
海軍陸戰隊虐狗致死 軍方道歉允查處
台北捷運公司董事長 董瑞斌接任
雲林十大伴手禮9度徵選 特設名店獎
基隆碧砂野餐趣 28日預約報名
現勘客家展演中心 客委會：全力支持
宏達電Vive 7/7東京發表 攻佔實體通路
打開歐洲大門 金大斯洛伐克交流
金管會18套劇本 曾銘宗：我看8套都沒有
是否參選黨主席 郝龍斌：先團結改革黨
夠麻吉跨足便當外送 導入行動支付
外交部確認 柬埔寨25台人送陸
高抬貴手 索羅斯公投前未狙擊英鎊
聯發科曦力X20開發板 創意啟動物聯網
國定7天假暫時恢復 工商團體中止協商
塵爆周年 受害家屬盼觀光局查全台樂園
彰化同鄉總會拜會縣長 盼發揚彰化優勢
軍人傷狗虐狗 動保法不容
英國脫歐 義總理：化危機為轉機
轉換跑道 何佩珊國會備詢處女秀
調查虐狗 軍方：不迴避不隱瞞
經濟變數多 景氣燈號亮第二顆黃藍燈
職場新鮮人 保險首重保障
菲外交部：南海仲裁案結果 陸感擔憂
男山區果園工寮製安毒 準備銷日本
英脫歐嚇壞市場 英財相親上火線喊話
新台幣貶3.1分 收32.533元
智伸科配息3.25元 下半年看佳
元晶現增完成 籌得9億元
民眾示威一波波 湖北2市停建爭議工程
萬華車站雙子星大樓 9月北市府進駐
因應高齡社會 9大生赴日學長照
華航罷工爆勞資爭議 監委申請調查
巴拿馬運河啟用 民：小國也能成就大事
工商團體終止協商 勞長：會繼續溝通
日月光28日股東會 關注日矽新進展
其祥配息1.517元 近3年新高
2百位青年報名旅宿 體驗屏東
強化技能 南投消防局辦急流救援訓練
菲軍事現代化 轉向因應內部威脅
連體嬰弟忠義當爸了 喜獲龍鳳胎
社交旅遊平台脆餅從台灣出發 目標百城
存保：存款保險費 7月起改網路申報
英國脫歐 港人十分關注英鎊走勢
疑毆死友人棄屍 周男被判刑14年
藥華藥衝陸市 申維宏出馬任北京總座
童玩節7月登場 快閃迎賓舞不定時熱場
景氣回溫 5月燈號再亮黃藍燈
陸重型運載火箭 可能15年內首飛
女騎士逆向上國道 網友直呼玩命
張剛綸看好沖繩觀光 嘉泥獨資蓋飯店
沒有國那有家 軍校畢業生熱血沸騰
生技月7/20登場 兩岸挖掘合作新商機
萬海索5000萬捐款 朱立倫：社會有公論
6月熱爆 台電：用電量恐創歷年單月新高
南投半山派出所新廳舍啟用 盼提升效能
外資上周買超77億 玉山金排第一
里長揪社會勞動人 打造老幼閱讀室
山川琉璃吊橋 解說接駁服務團隊成軍
華航工會依法請假 勞部：再給多點時間
柯建銘聲請馬英九限制出境 高院駁回確定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
塵爆週年 消基會向八仙樂園等求償26億
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中市1少年溺水 送醫急救中
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
英脫歐公投後 歐股續跌西班牙股市走揚
鴻海撐腰 夏普手機挾日系美學7月襲台
ETF雙幣交易 8/8日上路
連鎖超商今年營收看3千億 可望創新高
李克強：陸經濟波動 盼市場平靜看待
日股跌深反彈 英脫歐後續待觀察
李克強：人民幣不存在長期貶值基礎
柯文哲：楊淑鈴張益贍接文基會副執行長
嘉基醫師腦出血 住院掛念病患
第一夫人贈巴拿馬衫 蔡總統讚舒服
新北市議會通過囤房稅 擁4房稅率倍增
餐餐吃菜尾 勤儉婦血糖飆高險奪命
個股簡稱可變長了 你發現了嗎
台鐵出軌頻傳 監委關切調查
印度順利加入飛彈技術管制協定
BMW男撞車肇逃 警憑掉落照後鏡查獲
海軍陸戰隊士兵虐狗 國防部深表歉意
建商保守看房市 建築貸款連6個月衰退
國發會委員會議通過 智慧機械產業方案
設第二市長辦公室 柯文哲：象徵意義較大
指考停電一律補5分鐘 逾50分恐採重考
景氣亮黃藍燈回溫？學者：很脆弱
暫離脫歐風暴 新台幣收貶3.1分
鴻海股東逾萬人登記 夏普購物金發逾4億
考試委員抵澎訪視 近距離交換意見
英國脫歐 梅克爾：應防止其他國家跟進
單車環島接力 師生千里傳愛
遠雄內湖住宅發包 估2018完工貢獻營收
八仙代位求償 朱立倫：堅持到底
柯文哲：若市府投資都大賺 我們就發了
4年投入150億 提升公路公共運輸巿占率
軍人虐狗 高市動保團體揪團北上抗議
作莊逼機耍賴 酒後持殺豬刀捅友肚
英國斷開歐盟 脫歐頭號大將強生：不急
8.5萬餐廳廚餘廢油 最快明年納管
英國脫歐 1/5英企業考慮移轉海外
房屋稅調整爭議 南市府：衝擊已最小
高醫董事會改選 陳建志任董事長
單車環島送愛 四校大學生實踐對台關懷
嚴打毒品 印尼總統：乾脆一槍斃了毒販
LINE大幅更新 聊天雲端可備份僅限果粉
馬來西亞創新科技展 基隆業者奪2金
馬達加斯加指國慶日攻擊為恐怖主義行為
股利殖利率亮眼 證交所強打績優股
日盛銀行員工盜客戶存款 受害人提告
軍人虐狗 高市府譴責並促送辦
普亭訪問成果 陸：反映中俄高度一致
星巴克聯名時尚 周杰倫譚燕玉吸睛助攻
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荷蘭也想脫歐公投 總理反對
英脫歐李嘉誠企業股價挫 歐洲投資曝險
Canon邀拉拉熊入鏡 買相機送24cm玩偶
淘寶網假外資真陸資案敗訴 經部要上訴
台北榮總設視訊平台 問題胎兒一看就知
印度智慧手機120元 宣稱月底交貨上市
菲首位變性眾議員 將推同性民事結合
澎湖花火閉幕 花海登場
林為洲擬變更議程 審原民轉型正義修法
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蔡力行續任中華電董事長
人行：風險可控下提升人民幣自由使用度
新航急降起火 乘客：驚心動魄5分鐘
藍營送鏟籲動工 綠營列爛攤要求究責
法務部嘉義分署 28日拍賣豬肉石
研調：面板供需第3季趨平衡
國際少年運動會募禮物 修杰楷贈簽名
英國脫歐 南韓國務總理:積極應對衝擊
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納吉改組內閣3次 創大馬歷任首相紀錄
師大研究山椒魚團隊 奇萊北峰傳1人墜谷
北京紫禁城開放面積 將擴為76%
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大陸公布民法總則草案 為民法典鋪路
英國脫歐警報大作 英鎊慘跌至30年低點
陸企走出去風險多 發改委前副主任示警
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都會原住民自立造屋 解決河濱居住
蛟龍夫人U-2出動 偵察北韓飛彈活動
不畏英國脫歐 外資愛台加速匯入
監委巡察台東 盼提升觀光質量
陸戰隊員虐狗 國防部長深表歉意
日東京運河漂黑行李箱 內藏女屍
大溪橋有裂縫 封閉等待會勘
治安會報冗長答非所問 林全不悅
涉性侵11歲男童 台籍按摩師澳洲被捕
傳英歐政治人物結合 密謀阻止英國脫歐
海軍陸戰隊虐狗致死 蔡總統：太殘忍
八仙塵爆周年 朱立倫盼續支持傷友
國際透明組織：巴西肅貪應抓大魚
防範酒駕 林全研議販酒業者負一定責任
民進黨客家事務部主任 可望接台水董座
與土關係正常化 以仍將封鎖加薩海路
陸戰隊員虐狗 海軍司令：就是我的責任
助八仙塵爆病患 後期復健除疤
疑安全氣囊釀死 大馬警方展開調查
露營遭野生鬣狗攻擊 南非少年送醫急救
夏普股價慘跌 跌破100日圓
澳門賭場收入降 敬老金仍加碼
週休二日修法送行政院會 採一例一休
英脫歐衝擊美股續挫 道瓊大跌210點
卡卡與達賴喇嘛對話 陸網民崩潰狂罵
和父親到溪邊釣魚 少年失足落水溺斃
憲法草案公投若被否決 泰總理：不辭職
英國出走歐盟 巴黎倫敦誓言加強合作
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平均每天19人死於車禍 大馬推交通新制
梅克爾：可體諒英脫歐需時間 但不能拖
博科聖地引爆炸彈 無平民死亡
漁業三法修法 行政立法達成6共識
防酒駕 林全要酒店負責讓酒客平安返家
聽到小白被虐死 蔡總統罕見停步受訪
人民幣創新低 陸法人：下看6.7比1
高田安全氣囊爆裂 大馬女駕駛身亡
機捷遲未通車 鄭文燦：政府加油解決
小燈泡案 林全要遏止網路傳播不當內容
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北市套房疑一氧化碳中毒 5女送醫無礙
美最高法院封殺德州法律 墮胎權陣營大勝
共軍艦隊通過馬六甲海峽 赫見核潛艦
脫歐公投後 英國面臨眾多危機
陸網路訂餐外賣問題多 平台將被咎責
英國脫歐公投後頻傳仇外事件 首相譴責
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陸戰隊憲兵虐狗 涉案3軍人鞠躬道歉
蔡總統出席運河典禮 巴拿馬主流媒體報導
海軍陸戰隊虐狗致死 網友北上國防部抗議
台灣第十度參加法國外亞維儂藝術節
28日歐盟高峰會 卡麥隆報告脫歐事宜
桑德斯背書希拉蕊 力求自由派理念改革民主黨
台北電影節「免費親子場」邀民眾觀賞溫馨動畫
週休二日擬改「一例一休」 刪減國定7天假
蔡總統抵達巴拉圭 友邦軍禮歡迎
亞太地區中國旅客漸增 觀光國頭痛
集保「小學生理財競賽」暨調查 4成小朋友有記帳習慣
賀！本土品牌義美蟬聯台灣民生消費品第一名
脫歐之後的倫敦 國際金融中心地位遭挑戰
首座戶外70層樓高透明溜滑梯 洛杉磯揭幕
人民幣匯率選擇權上市首日交易熱絡 活動得獎名單出爐！
塑膠袋污染 海洋生態的惡夢
〈時評〉脫歐公投對台灣的啟示
大雷雨桃機二航再淹 台鐵也傳災情部份停駛
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中央氣象局國際各主要都市天氣預報
脫歐衝擊 瑞士信貸預估英明年經濟衰退
最高法院封殺德州法律 墮胎權陣營雀躍
英脫歐不安難平息 歐股再重挫
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署名台灣總統 綠委:沒有矮化
德法義誓言 為歐盟建立新推力
脫歐衝擊 標普摘除英頂級信評
俄稱土國為擊落軍機道歉 土盼修復關係
英脫歐帶動沈重賣壓 美股續慘跌
英脫歐摜壓 國際油價跌
脫歐後社會失序 英國種族仇恨浮上檯面
歐盟28日高峰會 英相報告脫歐
脫歐條款僅5段 原意要成員安心留歐
留台學歷認證 蔡總統促巴拿馬積極解決
巴西與美達成抗茲卡疫苗合作
公投脫歐衝擊經濟 惠譽砍英信評1級
歐盟領袖：不會與英舉行非正式脫歐談判
歐美股市續崩 台股拚守半年線
英脫歐公投後 美國務卿訪歐英
中壢鐘錶店清晨傳火災 3人獲救
大學指考7月登場 考前一天可看試場
大學指考成績單 7/18寄發
防汛勤修剪 不怕樹尾作風颱
海軍虐狗致死案 蘇嘉全：不忍心
男大生勤努力 大一買房畢業當老闆
中市東興國小女籃隊 赴西班牙參賽
加州野火燒不盡 7萬英畝林地變焦土
國軍虐狗案 網友串連北上國防部抗議
台17家食品大廠 爭搶北美市場商機
太陽好曬 各地紫外線達過量級以上
南海仲裁將出爐 美中各有戰略回應
豐原葫蘆墩圳疑有人落水 消防局搜救中
大陸恢復利率管制？人行否認並怒批外媒
士兵再傳BB彈虐狗 海軍：依法辦理
再傳虐狗 網友爆軍人還持玩具槍射擊
布魯格達氏症發作 男突失去生命徵象
脫歐大震撼 全球400大富豪失血6.42兆元
台股開盤跌20.11點
新台幣開盤貶 1.7分
高興買5個8車牌 陸男1天被攔檢8次
盼拋磚引玉 國中生捐義賣助流浪犬
環球科大創新特色 造幸福婚紗拍攝園地
福斯醜聞 傳達成4908億和解協議
國軍虐狗致死 林全：非常難過
林全：勞工週休二日修法前 7天假仍有效
新台幣早盤升 4.9分
英鎊續探底 聚焦歐盟峰會
陳振川赴德 為唐獎啟動國際交流
賴正光來自台灣 角逐全美傑出企業家獎
勞工7天假爭議 蘇嘉全：資方勿拒協商
梁振英冀港陸通報制符國際準則
日月光吳田玉：沒理由擔心缺電
台灣半導體拚成長 吳田玉：矽智財是關鍵
吳田玉看半導體產業：今年沒庫存問題
英脫歐 吳田玉：日矽產業控股不受影響
大陸民眾買台股基金 金管會儘速推動
營造幸福校園 教師研習五倫
哥倫比亞軍用直升機失事 17死
選民不喜美總統候選人 第三勢力有空間
虐狗案頻傳 時代力量：強化動保法
林全：經濟往上走 GDP保1有望
琉球籍漁船勁滿666號 被索羅門扣留
公部門最低薪徵人 林全：儘量不要
梁振英：最快9月決定是否角逐連任
澎湖龍門港只下沒上 航港局同意先規劃
英脫歐 投顧：英內需與跨國企業兩樣情
玉晶光再打蘋果光 股價重回50元
國際競爭法研討會登場 逾200人與會
陸app新規8/1上路 審核訊息內容
政院共識勞工一例一休 時力：堅持兩例假
英國脫歐 法人：中小型股比較穩
桃園幼獅紡織廠火警 火舌竄天
含著零食唸書 高一生半口牙蛀掉
日月光股東會 通過配息1.6元
士兵再傳BB彈虐狗 核予15天悔過處分
國保生育給付逾5年不能領 還沒領要快
熱爆！全台用電量估創史上第3高
台大陳文成廣場競圖 第一名是空
就想當歐洲人 英人搶辦愛爾蘭等國護照
吸毒捅太多婁子 這次家人也不幫了
花蓮三棧溪遊客多 垃圾亂丟居民反彈
台股盤中翻紅 守穩年線
我漁船遭索羅門群島扣留 漁業署證實
悼九龍灣殉職消防員 港七一酒會撤表演
一審判9年 卓伯仲二審改判8年6月
阿布沙伊夫所得贖金 村民全有份
柑橘黃龍病權威黃阿賢完成訪薩
馬可仕擬葬菲英雄公墓 人權團體抗議
一例一休修法 林全盼兼顧勞資雙方權益
薩爾瓦多官網報導副總統會晤蔡總統
砍女友8刀致死 男友遭判無期徒刑確定
英國脫歐 英語歐盟官方語言地位不保
虐狗事件 陳菊促加強生命人權教育
越籲陸依國際法解決南海問題
健檢發現偶發瘤 醫師說先評估別心驚
英國脫歐 上銀卓永財：影響英鎊
回應動保團體 軍方基地犬隻將造冊列管
遠雄捐款委土銀設安養信託 400人受益
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
林全：體育發展委員會 7/12掛牌
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越官：氣候變化影響糧食安全
葛洛斯：美經濟衰退可能性增3到5成
漁船被扣留 外交部：台籍船長行動自由
涉虐狗致死 海陸班長家被噴漆
英脫歐公投前 知道資金去哪避險嗎？
什麼是踏實外交 蔡總統這樣解釋
空中相見歡 新港國中小與韓國視訊交流
318捐款結餘 經民連捐150萬給法扶
陸詐騙裝兒子稱小三懷孕需錢 專騙老人
兩岸斷聯繫 分析：傷害非單方可修補
年輕女子突昏倒失憶 原來癲癇引發
積極推旅遊 大陸官員跳舞跳傘樣樣來
駐薩大使館贊助薩國現代舞團演出
中加文化經濟協會訪問加拿大順利圓滿
福斯排放醜聞 傳美和解金4908億元天價
想生健康寶寶 國健署：把握黃金5年
味全董座王錫河不續任 新董座下午揭曉
談員工加薪 日月光吳田玉：一定會到位
雲朗觀光集團 吳鳳科大產學合作
ROC變括號 國民黨團：矮化國格
新台幣中午升 9.1分
踏實外交怎麼翻譯 外交部還在想
被控栽槍包庇走私 前檢座更四審判7年半
被爆在監獄當爽囚 李宗瑞出庭不語
中美晶：Q3太陽能市況不悲觀
台中市增建免費上網熱點 提升網路服務
開放陸資 日月光吳田玉：政府會睿智決定
兩岸溝通停擺 林全：不是完全零互動
APP幫你選股 1周下載逾萬次
新北推觀光工廠一日遊 只要199元
陸股開低震盪 兩市早盤漲跌互見
瘦肉精零檢出審查 賴清德未出席引批評
通泰第2季業績估逾1億 創12季高
一個簡單立方體 台大陳文成廣場競圖勝出
味全：不賣林鳳營牧場 會奮戰到底
大阪監獄裝冷氣 防受刑人熱死
澎湖最快年底第2次博弈公投
英脫歐效應 環球晶圓收購省逾5千萬
不應拿公關票 鄭麗君：鼓勵大家購票
虐狗士兵住家遭噴漆 警追查
北市7/1新制 捷運南港站末班車延後收班
成都老人癡迷尿療 一度與家人決裂
銅鑼灣事件發酵 陸媒批港從未遣返嫌犯
師大助教墜奇萊北峰深谷 發現遺體
被指飆罵學生粗話 校方：會檢討輔導員
國定假爭議 張平沼：政府應主動溝通
一票暢遊淡水 探索古蹟與巷弄秘境
旗津疑沙雕揚塵 高市府：吹南風所致
緬政府盼2020年脫貧 民眾：說不如做
台股收盤漲46.64點
國民黨考紀會通過 開除楊偉中黨籍
英脫歐 調查：7成民眾海外置產意願降
亞太兒童會議7月登場 有南大附小中選
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天熱樹下乘涼 專家：都市人別這麼做
花東有福了 申請自動通關不再舟車勞頓
開除楊偉中 國民黨：曾任要職傷黨最深
台股市開低走高 漲46.64點
7月台指期漲50點
被問好不好 英女王自嘲：起碼還活著囉
台7甲線宜蘭大同段坍方 預計晚間6時搶通
虐狗事件 海軍司令部：動保教育有疏失
內湖瑞光路民眾疑似遭雷擊 警消馳援
週休二日吵什麼 懶人包告訴你
美第一夫人訪賴比瑞亞 促女性受教育
7月電子金融期齊漲
天熱瓶裝水放車內 當心塑化劑喝下肚
勞動部民調遭酸 林全：參考不作協商基礎
遭開除黨籍 楊偉中：祝福國民黨
經營剝皮酒店 判8年可易科罰金864萬
大巨蛋爭議 遠雄盼回歸合約解決問題
立委：國民黨官員自行縮短赴中管制年限
指標股表態 台股站上8500
親民黨團：勞部應堅定勞工週休二日立場
人幣兌美元中間價連3貶 分析：短空長多
中市傳住宅火警 1人輕微嗆傷送醫
台南擬修法瘦肉精不得檢出 藍綠議員攻防
上海副市長屠光紹 出任中投總經理
台灣之塔立碑 高潞·以用：反思歷史傷痛
腸病毒疫情持平 新增2重症個案
香港七一大遊行 林榮基帶頭上看十萬人
調查：4成學生錯認電子煙可助戒菸
放暑假 台北親水節等10活動登場
內湖瑞光路洗窗工遭雷擊 意識清醒無礙
陸國務院成立小組 調查湖南遊覽車大火
希拉蕊搖擺州造勢 副手熱門人選站台
國民黨失聯黨員張美慧 入民進黨選市長
兩岸經濟合作前景 學者憂心
KKTV攜手緯來 同步首播韓劇
三大法人買超台股19.93億元
omega-3脂肪酸 降致死心臟病風險10%
花旗拓頂級卡市場 年收入22萬就可辦
稱台灣China 府：巴國漏列 已請更正
替補陸客 墾丁旅遊業開發韓國遊客
傳雙城論壇恐破局 北市府：籌備中
小白之死 政院指示加強國軍動保教育
印度夫不滿嫁妝 妻額頭被刻我爸是小偷
卓伯仲涉侵占等罪 二審判8年6月
暑假安親班夏令營 做好準備不怕腸病毒
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台郡股東會配發5元股利 走向多角化
新北推部隊服務三部曲 一條龍解決需要
台北河岸音樂季 陳昇董事長樂團接演
新北大雨 市府開設應變中心監控因應
馬來西亞夜店 手榴彈炸傷一名陸女
大雨當心 土城和樹林淹水一級警戒
啟用MRI 金門醫療重要里程碑
遠傳與愛立信共推5G 簽合作備忘錄
大葉畢業生 機械錶奪義大利設計大獎
英國脫歐 安倍指示確保市場穩定
遠傳馬祖光纜啟用 提升行動通訊品質
碳有價化時代來臨 企業應及早因應
暑假旺季到 連鎖影城跨業結盟推優惠
英國脫歐陰霾下 歐股開盤齊上揚
百年白茶花樹染病 樹醫生動手術搶救
有痣勿輕忽 小心皮膚癌前病變
露3點胸部滴蠟燭 鄭男開小吃店遭訴
林全：何煖軒讓罷工盡快落幕 算是成功
落雷打中避雷針 內湖洗窗工遭電流波及
ICG募禮物 修杰楷帶動粉絲送禮
林全：尖峰用電減 不見得需那麼多電廠
內湖洗窗工遭雷擊 肩膀右臂燒燙傷
擔憂孩子上網？資安大廠提3建議
不滿微軟自動升級 女子獲33萬元賠償
新台幣升9.8分 收32.435元
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中市動保處與警方合作 追緝虐狗兇手
北市養貓未登記未打狂犬病疫苗 7/1重罰
雨下不停 新北桃園苗栗淹水警戒
三峽5工人疑吸防水塗料氣體中毒送醫
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政院擬採一例一休 工總回應離不開信任
日銀實施美元操作 約15億美元
綠委提案燒國旗除罪 國民黨：拚意識形態
新北大雨 樹林新莊積水快消退也快
好熱 今天用電量創史上第 6高
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陸股反彈 滬指重回2900點
學者假發票報帳 教部：非研究相關要負責
動保人士抗議虐狗 陸戰隊指揮官自請處分
郝明義致信林全 要求歲修與購電紀錄
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台馬交易所簽第2號備忘錄 深化合作
陸女童5歲起化妝 雌激素過量長不高
芒果入菜新口味 風味餐令人垂涎
3員警攔截贓車開4槍 男子仍駕車逃逸
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玩漂漂河溺斃 家屬質疑樂園公安出問題
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關廣才續任世界廣東同鄉會瓜國分會會長
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週休二日吵翻天 懶人包告訴你發生什麼事
陸自製ARJ21客機 首度載客飛行
英國脫歐 丁克華：台灣直接影響小
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用公投解爭議 林全：需尊重全民想法
基隆合法民宿僅1家 監委實地巡察
大雷雨 預拌混凝土車司機驚險困沙洲
特教生一般生融合 監委肯定和美實驗學校
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擬採一例一休 李世光許勝雄交頭接耳
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屏東出現本土登革熱 今年首例
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3兄弟均吸毒 害母罹患憂鬱症
加州警開槍擊斃要犯 警犬殉職
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飛簷走壁失靈 竊嫌逃逸墜樓骨折
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失眠問題多 1年吞掉3億顆安眠藥
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台積電填息激勵 台股一度攻上8600
福衛五號最快10月升空 日本衛星先支援
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國中生虐待黑冠麻鷺 校方辦生命教育
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金馬得主藏族導演 傳遭陸警方暴力審訊
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大陸傾銷鋼鐵 印度的銀行呆帳更惡化
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新北查違反延長工時工資 發函鴻海陳述意見
不滿一例一休 網友發動上街抗議
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德里少年輪暴犯 被發現捲入聖戰組織
祖克柏夏威夷宅四面築牆 鄰居：不開心
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被質疑棄養3犬 陸軍官校澄清送收容
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架梯釘天花板觸電 裝潢工頭摔地身亡
台灣戲曲中心 延至10月試營運
宏?極輕薄筆電S13 找王心恬代言
校園口角拿滅火器噴灑 11學生送醫無大礙
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陸機對日機做攻擊動作 日高官否認
差點被砍掉 台南70年玉蘭花樹獲救
李應元去餐會不備詢 自家立委都看不下去
F-16與F-18印度製造 7月提案
台中市競爭力6都第3 市府：將更加努力
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戒癮服務進監所 助收容人戒毒
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大學指定科目考試 30日起開放看考場
陸不支薪五毛黨 傳將收編入網軍
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動保人士：部分動保團體高標要求反效果
暑假活動去哪 3成2國小生安親班報到
洪秀柱：黨產合法合理 可供檢驗
王美花喊話不要來 顧立雄這樣回應
立院初審 鬆綁保險業任公共事業董監事
傑出校友返左中 林全逛校園憶年少
夏日炎炎 嘉縣府籲老人慎防熱傷害
轎車自撞護欄 國一汐止時速10公里
台北夏日啤酒節 花博7月2日登場
陸委會：台灣協商溝通大門 始終敞開
新台幣升9.2分 收32.343元
免試入學20萬人報名 7月5日放榜
生態專家墜谷 黑熊媽媽嘆研究環境不如人
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立院初審 外配申請歸化取消財力證明
土耳其機場驚爆 美官員：IS是頭號嫌犯
南山手握百億銀彈 伺機加碼台股
幸福人壽案疑縱放嫌犯 特偵組：依法行事
移動戶政事務所 新北偏鄉30據點開辦
前立委家遭竊200萬 外勞緩刑
立院初審 放寬被判緩刑仍能擔任記帳士
共軍軍報：駐浙江第1集團軍全面換裝
總統署名括號ROC 陸委會盼單純看待
勞基法修法推翻協商 商總揚言上街抗議
中研院周雨田：央行30日降息幾可確定
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國旗倒掛 國軍高雄財務處：已速修復
新華社前香港分社長許家屯辭世
6旬翁棺材本被騙光光 警逮2主嫌
台南工廠火警 濃煙竄天際
王美花升經部常次 再添官員立委夫妻檔
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鄭文燦：推智慧城綠能 永續發展
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嘉義海之夏祭 張花冠邀民眾消暑
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雷洋案 涉案員警依玩忽職守罪嫌被偵查
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新台幣收升9.2分 脫歐沉澱資金回補
國民黨全代會 9/4陽明山舉行
從漁工到作家 廖鴻基獲花蓮文化薪傳獎
宏達電Vive X計畫 歐亞美1200團隊申請
聯發科布局5G 加入中移動創新中心
台中藍帶海洋觀光季 玖壹壹開鑼
北市議會通過國光拆遷費 最快9月搬
宏達電組VR聯盟 攜28家創投砸百億美元
玉山銀站穩柬埔寨 收購UCB全部股權
師大助教墜崖身亡 空軍助載運遺體下山
劣油案 北海負責人判4年半徒刑
魯煒卸任 徐麟掌中共中央網信辦
宏?推動雲端學習 從中南美洲起跑
期交所獎助博碩士論文 總獎金百萬元
土耳其機場驚爆 北京強烈譴責恐攻
連爆2瑕疵 豐田召回337車
逢甲大學與台鐵局 簽建教合作計畫書
勞動部一例一休 林錫耀盼黨內堅定支持
暑假到 全國27處遊樂場所6處停用
桶裝瓦斯估降價 小商家可月省千元
專家：陸第2艘航艦最快年底下水
指考30日看考場 苗栗考生不到400人
澎湖情定雙心 七夕集團結婚送大禮
盛夏海陸饗宴 渥托邦7/2潮境登場
港股終結連3黑 跟漲全球股市
上班前吃滷肉飯 眼尖警逮通緝犯
加國總理杜魯道化身拳擊手 登漫威漫畫
迎接首條捷運 中市：有必要成立捷運公司
高雄獅甲社區車庫地板爆裂 波及車輛
許家屯逝世 未能完成回大陸宿願
澎觀光旅遊成長 今年可望破百萬新高
查理週刊再遭死亡威脅 法警方調查
金門大橋又解約 完工日延到2020年
廣東副秘書長徐萍華 上任2個月被免職
故宮南院雲嘉南優惠 延長到7月底
伊斯坦堡機場驚爆 41死239傷
土耳其機場恐攻 政府表示哀悼
TOYOTA一日兩召回 油電車燃油芯也出包
網購標錯價業者買單 經部修法10月上路
高餐藍帶開課 比到海外省近100萬
虎航攻日開航仙台 每週飛4班
嘉義漁塭竊電 台電將追償580萬
脫歐前訪英原因 美網友：哈利王子單身
連上7天違法 工商界：無彈性大家都輸
取消土耳其行程 解約得扣除必要費用
黨員捲入受賄醜聞 安哲秀引咎辭去黨魁
北海負責人判刑4年半 台南地院：很重
貼心服務 銀行也有免費WiFi
台南工廠大火竄黑煙 幸無人傷亡
東海岸最大開發案 有條件通過環差
桌遊角色暗諷 呂孫綾：行銷淡水很好
不得連上班逾6天 超商：排班難但將配合
工會不滿電業法修訂 台電董座寫信安撫
中國勞工被強徵至日本做工 提告逾百人
華為P9 Lite萬元有找 台灣大獨賣
臉部平權特展 紀錄八仙傷友奮鬥歷程
土耳其自殺炸彈客 鎖定觀光景點攻擊
伊斯坦堡機場驚爆 土宣布全國哀悼日
北京山寨一條街 知名品牌都差一個字母
新北學生影像新星獎 張志威獲首獎
承母志業 哈利王子接棒抗愛滋
暑假防飆車變阿飄 新北警強化臨檢
松山車站汽車撞行人 老婦意識不清送醫
新北部分區域大雨 監控雨量變化
萬海：塵爆捐5千萬元至今未拿到收據
土耳其機場驚爆 現至少41死239傷
恐嚇總統專機放炸彈 涉案黃男落網
大雨 新北南投淹水警戒
糖尿病控糖不佳 新指引靠手術幫忙
雲南鐘乳石洞 4採石者一氧化碳中毒亡
恐嚇總統專機放炸彈 警逮涉案男
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英國脫歐 大陸買家瞄準英房市
藏族導演被捕 陸警宣稱闖機場管制區
伊斯坦堡機場屠殺 目擊者驚恐45分鐘
截至5月 公共建設總預算達成率近3成
傳華航空少恐嚇專機有炸彈 警未證實
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土耳其機場爆炸案 外媒稱中國人1死
悠遊消暑 高市提醒25處危險水域
雙心石滬不堪遊客擠爆 七美漁船醞釀封港
新南向 章計平與大馬副部長參訪台商
勞工最多連上6天 勞團：這是應該的
章計平出席大馬台商會 強調南向重點
紅面鴨Fun暑假 花蓮看人與水共舞
恐嚇專機有炸彈案 嫌疑男駕賓士車
俄土破冰 蒲亭解除赴土耳其旅遊限制
募二手衣愛心串連台巴 台獎生見蔡總統
英鎊回神 歐股喘口氣
英國脫歐 歐盟9月中旬峰會研商
大雷雨來襲 新北中和二級警戒
恐嚇總統專機有炸彈 府：對維安有信心
伊斯坦堡機場殺戮 行凶者可能是外國人
北京故宮旗艦店 上線阿里巴巴平台
索尼將研發機器人 能與人類情感交流
茶葉盒藏21萬人民幣闖關 被沒入19萬
西班牙：英國要退出 蘇格蘭一起退
巴媒：巴國向台保證正當公開使用捐款
恐嚇總統專機 男嫌坦承犯行遭限制住居
艾爾段與蒲亭熱線 談定將面對面會晤
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反和平份子引發暴亂 南蘇丹境內43死
港財長：成立84億規模基金供科技創業
脫歐到脫TPP 川普為美大選定調
為國家利益 英相勸工黨黨魁下台
南海案裁決 仲裁法院7月12日宣布
蔡總統知道專機詐彈 出訪時沒延誤登機
南海仲裁案 海牙國際法庭下月12日裁決
不招待黑人 南非民宿主人遭起訴
昆山市委書記換帥 蘇州副市長姚林榮兼任
陸通過鐵路網規劃 交通建設支撐經濟
防黃熱病爆發 剛果首都居民接種疫苗
脫歐效應 陸客湧英掃貨興趣濃
英脫歐憂慮消退 美股開盤再走堅
土國遇襲 歐巴馬表示願支援調查
蔡總統：傳統定義的金錢外交早已結束、且不應存在
土耳其恐攻 死傷名單沉重
埃及航空失事原因 高溫造成的損毀
史上最長紀錄 製造業燈號連14藍
就業調查》婦女、老人大佔日本一半以上勞動力
想移民?這個紐西蘭小鎮需要你
義美創意宅食比賽 6/30開始徵件！
臺灣企銀與快錢聯手，跨境網路交易再添生力軍
臺企銀「客戶體驗，好康Easy送」
臺企銀企業社會責任報告書通過英國標準協會查證
Uber不只能叫車 叫船叫熱氣球服務可望問世
加美墨三國峰會召開 自由貿易、移民、能源議題受矚目
菲總統「亞洲川普」杜特蒂宣誓就職
蔡總統將過境洛杉磯 台僑踴躍參與僑宴
街舞大師免費授課 新光盃街舞大賽跨國界交流
立院初審 外配歸化將免提財力證明
台南大億麗緻酒店 尚軒【夏日繽果饗宴】迎盛夏!
Hotel Royal-Nikko Taipei 老爺大酒店 中山日本料理廳推出「心鰻意足．元氣饗宴」
廉價教師？ 英國教師工會釀罷工
索羅斯：請EU正面思考「英脫歐悲劇」
阿富汗警用巴士遭自殺炸彈攻擊 多人死傷
後脫歐時代 你一定要再認識「FANG」
又減半碼！央行連4季降息救經濟 工商大老歡迎
聯合造勢 歐巴馬下週為希拉蕊助選
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股續反彈 英股高於公投前水準
5月巴西失業率11.2%
英歐談判 西法拒賦予蘇格蘭獨立角色
蘇格蘭爭取入歐盟 理想恐難敵政治現實
傳蒙古反對黨贏得大選 將重返執政
美存量連續6週下滑 油價上揚
美股上揚 標普創4個月最大2日漲幅
蔡總統：稱台灣的總統不為過別政治解讀
蔡總統：展現最大誠意 盼中國大陸體會
陸貨輪眼前過 總統：事前被告知 不介意
英脫歐敲警鐘 歐盟改革在即
反TPP成選戰主調 美商界駁斥
7/1衛福新制 生產牛樟芝產品要備查
微軟8/2推Win 10週年更新
熱氣球擲準大賽 12國好手空中較勁
瑞芳蝙蝠保育導覽 志工招募
2016竹塹國樂節 7/2磅礡揭幕
台股量能偏低 反彈力道恐有限
恐嚇專機炸彈 蔡總統：別走到極端
挖掘長輩才藝 正港鐵人才藝選拔
英內政大臣梅伊致函 爭取接任首相職位
斷黑熊廚餘癮 向陽山屋封閉2個月
大學指考 開放試場供考生查看
各地紫外線指數高 注意防曬
聽音樂也能輕鬆講電話 Jabra耳機幫你
旅遊熱門地 倫敦暹粒也是房產投資熱點
台股開盤漲28.9點
KKTV拓展OTT 韓國電視台助陣
新台幣開盤升 3.4分
斗六榴中社區 獲景觀營造建築園冶獎
南海仲裁 陸重申仲裁法院無管轄權
因應零安樂死 嘉義家畜所提高認養
喚醒沉睡18年胚胎 陸最抗凍寶寶出生
變更議程爭議 藍綠立院推擠
亞緻餐飲引進果昔品牌 攻5百億飲料市場
魚群異常死亡 越南將公布原因
衛環委員會變更議程 國民兩黨爆衝突
臉書動態消息改親友優先 新聞重要性降
陸天涯論壇副主編 傳在北京地鐵猝逝
防家族化增公益董事 教團籲嚴審私校法
義勞動例行檢查 中國移民抗議
助私校經營透明 教長支持設公益董事
台鐵新竹事故 行人跨越軌道死亡
林全內閣 總統：磨合期後表現會更好
特斯拉入門款跑車登台 要價3百萬
指考生快來看 萬全準備靠應考檢查表
昶洧攜手陸廠 齊攻新能源汽車
巴西政黨過多 影響總統執政
立院衛環議程未定 郭芳煜：看狀況再說
北韓推舉金正恩為國務委員會委員長
歐蘭德民調支持率新低 只剩12%
張小月：兩岸問題兩岸都有責任
英脫歐添變數 國發會：短期影響不大
談兩岸 總統：持續累積善意有助和諧
聯發科物聯網平台 獲中移動採用
新台幣早盤升 4.3分
劉喬安涉仲介賣淫 一審判6個月
卡卡再發文談和平 陸網友：偶像退後
疑車速過快 婦撞上對向車道電桿
印尼捍衛南海主權 擴大納土那勘油捕魚
台入TPP 美台商會：美豬是頭期款
7月1日 勞動部6項新制正式上路
張小月備詢 藍委：一再跳針沒讓我失望
立院衛環委員會 藍綠爆口角推擠
國際油市變數多 油價下週估降1至3角
台灣大今除息 緩步邁向填息
陳明堂：法務部與陸公安部 聯繫未中斷
疑違規跨越鐵軌 新竹行人遭火車撞亡
英文戶籍謄本 7/1開放異地申請
劉喬安涉仲介賣淫 一審判6月緩刑2年
陸奇葩女測試老公愛情 自導自演綁架案
標放虎鯊寶寶 2隻背衛星標識器
朴槿惠擬赴日 出席韓中日3國峰會
東生華類風濕性關節炎藥 二次解盲成功
被判緩刑 劉喬安：感謝法官寬容
蔡總統：千里迢迢出訪 蠻值得的
部長來不來 盧秀燕吳秉叡爆口角
北市環保局職工考核委員會 擬9月上線
滬深交易所老總薪資曝光 年薪逾4百萬
同學相約加入詐騙集團 警方查獲
宏達電全力衝VR組聯盟 股價紅通通
英國脫歐 陸學者：助推人幣國際化
特斯拉來台強碰裕隆？嚴凱泰：來就來吧
面板雙虎領漲 台股突破8600點
太陽能矽晶圓電池價崩 創歷史新低價
加國對台反傾銷稅不公 公會政府抗議
法總統：倫敦應放棄歐元金融中心身份
遭逢家庭驟變 社工陪伴走過去
台灣提供索羅門大學3講師高醫大獎學金
主計長：第二季GDP轉正 可望達成
屏東牡丹鄉山上種的紅龍果 沒用農藥
王詠心出掌證期局局長
漁船甲板堆千萬私菸 澎湖外海被逮
台灣與捷克簽署新科學合作協定
台股除息熱 力旺填息率逾9成
伊斯坦堡恐攻 全球網友為土耳其祈福
空難肇因機師失誤 復興：持續提升飛安
市售毛巾抽查 5成標示不合格
低價促銷仿冒知名運動品牌服飾 男被逮
歐盟警告英國 脫歐後仍須接受歐盟移民
中共黨員逾8千萬人 女性占1/4
政院擬過勞基法修法 勞團不滿聚集抗議
列管流浪犬 海陸營區野狗送結紮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雷仲達出任存保董事長
澎湖2海釣客失聯 海空單位全力搜尋
廣東輪胎店馬路撒釘8個月 數千人受害
王育敏：勞動部長沒到 將不開會
衛環委員會變更議程 柯建銘指違反規則
嘉義縣社會局疑核銷不實 調查站搜索
私校待觀察灰名單 教育部：約10多間
政院拍板 取消7天國定假日採一例一休
還原變更議程始末 柯建銘控藍兩個違法
全球網速比快慢 台灣尖峰時段排第8
宏都拉斯僑匯略見成長
陳添枝：亞洲矽谷是產業計畫 不會圈地
今年首季 宏都拉斯外資成長28%
發現刑事新法錯誤 越南延後施行
台日海洋會議7月登場 聚焦漁業合作4議題
置換心臟節律器 準分子雷射免開胸
新台幣中午升 7.3分
草悟道崁燈燙傷女童 中市派員檢測
柬埔寨案 張小月：已表達遺憾與抗議
保母疑虐嬰影片 北市：介入調查
桃市回收新制 8/1起週三日垃圾停收
違規指數檢測表 搶回考生不該失的分數
鐵漢柔情 杜特蒂的兩個面貌
反教盟籲退學雜費調漲結果 公布會議紀錄
台商稱佐科威顧問訪屏縣 印尼否認
北市旅館稽查 12家違規均已改善
面板雙虎迎旺季 連2天爆量強漲
數位分行怎麼用？銀行數位大使帶你體驗
老翁搶救愛孫領鉅款 郵局報警阻詐
環太軍演 共軍參演艦艇抵夏威夷
指考3天天氣炎熱 考生防中暑
歐巴馬批孤立主義 暗諷川普
陸股震盪 滬深早盤暫收黑
悍馬病毒肆虐 獵豹：每天119萬手機中毒
澎七美漁船象徵性理性封港 縣府協調
教育部降低學貸利率 43萬人受惠
潛水遭礁石割傷 男子罹患蜂窩性組織炎
老父欲從IS魔掌救兒 命喪土國機場恐攻
建商試水溫 北台灣暑期推案1659億
國民黨譴責林志嘉 逼公務員銷毀資料
大考炎熱多喝水 怎麼喝有訣竅
7月1日起 29項新制上路
壽險基金會點亮澎湖 頒獎助金助弱勢
軍人虐狗學生虐鳥 立委批生命教育失敗
藍變更議程惹議 林志嘉：不能配合違法
林淑芬：國民黨團變更議程違反議事規則
小馬聯盟亞太賽 朱立倫授旗青少棒
搬椅子上主席台 吳焜裕：沒有攻擊人
杜特蒂就職菲總統 警告貪官與罪犯
吳焜裕高舉椅子稱好玩 藍委強烈譴責
縣府前酒駕肇逃 民眾：這麼早就醉了
考前一天吃對了 助得分一臂之力
談福島5縣農產品 亞協定調非核災食品
紅馬-KY下半年旺 獲利看俏
加國反傾銷稅 台狀告WTO有信心勝訴
工商團體：政院版加班費 中小企業難活
維持全球和平 大馬承諾與安理會配合
船員疑落水失蹤 嘉義布袋6月第4起
詐騙農民補償金 律師判刑2年6月
印尼十歲童體重近兩百公斤
台電有光榮歷史 李世光：不信此時罷工
台灣大4G災防訊息 明全台測試
車禍未放警示牌致追撞 司機判賠496萬
台股收盤漲80.02點
印度調高中央政府官員薪資 刺激內需
台電長期電源開發 自有比例恐再下降
軍人虐殺狗案 動保人士籲勿打翻一船人
7月台指期漲82點
大學指考基隆人數創新低 下午看試場
國際首次大量標放 虎鯊寶寶回大海
LINE全球百大貼圖榜 台灣占14席
菲總統宣誓就職 打擊犯罪成任期焦點
台股開高震盪走高 漲80.02點
7月電子金融期齊漲
北市公車冒煙 13名乘客疏散
嘉明湖入山登記暫停2個月 因熊出沒
海洋棄置費 7月起徵收
林全：若7天假不刪 股匯不開市打擊經濟
台股震盪走高 電金齊漲
歐巴馬：川普不是民粹 而是仇外
6月房市交易量縮 盤跌格局不變
大體老師年需求20人 高醫感念
開會通知遭撤銷 藍委：獨裁政府的手段
指考7月1日登場 7月18日公布成績
船員疑落水溺斃 布袋6月第4起
棕櫚海岸通過環差 環團要求原民會表態
張小月：現在沒有兩岸熱線
三大法人買超台股87億元
為馬英九爭諾貝爾 前國策顧問組聯誼會
夏季用電尖峰 新北鼓勵至賣場吹冷氣
不敢虐狗能打仗？杜紫宸惹議不再發言
台日 7月探討海洋事務 聚焦沖之鳥海域
疑沼氣肇禍 地下水道2工人昏倒
柬埔寨案向陸提探視 張小月：尚未回應
山難救助使用者付費 林全裁示研議
半夜全身抖動以為鬼壓床 心房顫動惹禍
高普考再增額1000名 估錄取率近5%
探尋鐵道風光 哈瑪星台灣鐵道館開館
兄姊資助旅費 弘光大二生奪國際賽亞軍
公務員考試錄取 訓練期間改參加公保
IPO籌資 安永估全年逾2百億
軍人虐狗 馮世寬上莒光園地籲記取教訓
海軍中士失蹤 海巡海軍全力搜救
勞基法修法 民進黨拚9月初通過
如廁不卻步 台南花2億整建國中小廁所
新制實價登錄上路 北市推預申報
債優於股重回寶座 近6成理專力薦
遠傳進軍智慧家庭 3年拚30萬用戶數
國民黨推新版悠遊聯名卡式黨證
商貿會主席吳永嘉：致力推動港台貿易
邱毅指雙巴將斷交 外交部：邦交仍穩固
竹市小小獸醫夏令營 扎根生命教育
嘉惠外籍遊客 士林夜市再推4便民措施
未來學者托佛勒洛杉磯過世 享壽87歲
暑假打工旺季 勞動部加強勞檢
汐止到捷運劍南路站公車 7/1上路
加拿大世界文化節 方相舞團藝術交流
港媒：習近平上台 陸120名官員自殺
銀行股沒勁 歐股再下挫
指考登場 高師防跳電有維護員待命
年金改革二次會 聚焦擴增委員等
妙齡小姐選美掰了比基尼 運動服展青春
酷暑戲水趣 苗栗市民廣場清涼一夏
調查：外銷訂單競爭對手 陸廠威脅增
穿短褲進出北一女校門 北一陣線：已達成
陸港澳辦：北京不可能不聽取泛民意見
新台幣升5.7分 收32.286元
台北遊戲開發者論壇 宏達電Vive參展
林佳龍盼提高登山險理賠並支付公家單位
男開23槍擊斃仇家 判處18年徒刑
BBC：英司法大臣將競選保守黨黨魁
陸商立訊入股美律 投審會不准
印度試射中程地對空飛彈 成功攔截目標
7月1日新制上路 竹市措施報您知
載孕婦救護車被撞翻 孕婦受傷
投資賭場騙菜籃族 通緝犯變講師
雲林科大黑客松 學子創意聚思台灣燈會
中信宅指數出爐 房市落底得再等一年
成大資源循環技術 油泥變黃金
友好城市 高市府有釜山市旗飄揚
央行降息半碼 連4季降息救經濟
629異性戀自豪日 成社群網路熱門話題
吳焜裕：放椅子致受傷 向李彥秀致歉
吃到飽是手段 遠傳未來打「價值」戰
紓解內湖交通 955快速公車7/1上路
阿根廷致敬團遠赴巴拉圭歡迎蔡總統
北市夜間球場 加裝手動控制開關
中央訪察雲林訴願業務 稅務類居首
經長釋善意 台電工會暫不提罷工
土耳其在敘邊界 擊斃疑似IS成員
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渡假村通過環差 原民會：侵害原民權益
世大運維安 北市警：重兵安檢
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逆轉經濟困境 彭淮南倡3藥方一起服
日圓硬挺 日經指數收小紅
台藝大澄清 歐陽妮妮懲處將按程序
防止創意不被濫用 這個串燒技巧有專利
彭准南看勞資爭議 恐影響經濟活動
義大利陸勞與警方衝突 陸使館出面安撫
南海裁決後設防識區？陸：視受威脅程度
土耳其入盟談判 歐盟允展開新一輪磋商
立委赴梨山考察 居民要求復建中橫主道
四重溪泡湯 屏縣府暑假推專車
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
喀布爾巴士遭自殺炸彈攻擊 傳30警死
大學指考登場 記得手機關機或勿攜入場
伊斯坦堡機場攻擊 傳至少1嫌為外國人
青海書記駱惠寧 轉任山西書記
坐救護車翻車 孕婦手腳擦傷順利生產
台股法人近5成 證交所推治理守則
央行降息半碼 千萬房貸年省3408元
鄭文燦倫敦批柯P 大巨蛋劇本變了好多次
陸地產巨頭萬科股權之爭 各方熱議
年金改革委員會決議 實質議題採共識決
蔡總統思考 下階段台巴如何拓展關係
基隆七賢橋改建 估2年完工
海上漂流逾20小時 2釣客被路過漁船救起
鄭文燦批柯P大巨蛋案 北市：立場一貫
川普若當選 彭淮南：上帝保佑全世界
陸委會：上半年陸客來台年增3.6%
大學指考 澎湖67人報考創新低
陸資來台審查趨嚴？ 投審會：維持現狀
年金改革委員籲霸氣 副總統笑說會努力
2賊公墓盜龍柏 一落網一在逃
港導遊與陸客爭執致死 判刑5個月
穿運動短褲進出校門 北一女：即日實施
Audi A4第9代上市 主打主管中型房車
快樂過暑假 中市邀玖壹壹代言青春專案
陸委會：柬埔寨案台人家屬尚未申請探視
央行再降息 房仲：有感降價才是重點
阻強生出頭 司法內政大臣宣布參選黨魁
新南向政策 投審會准玉山銀設仰光分行
小虎鯊送4道傷口 奶爸滿身血超開心
上學穿運動短褲 雄中雄女都准
人事遭批酬庸 北市文基會：無破壞體制
彰銀平均加薪3.54% 溯自4月生效
沒收新制7/1上路 估討回千億不法所得
央行再降息 學者：給市場定心丸
歐蘭德：法國不會舉行歐盟會員地位公投
台糖總經理屆退 副總管道一暫代
因應防衛需求 日擬標購百架戰機
日：陸不斷升高東海軍事活動
家庭照顧者返職場 咖啡廳來幫忙
雄女校舍補強 暫遷中山國小
FUN學ABC 補教名師陳子璇開麥教學
中共省級人事又調動 李強任江蘇書記
央行連4季降息 彭淮南10個關鍵問答
指考供電警戒 台電成立緊急應變小組
宜蘭蜜月灣環差 9/30前補件再審
雷洋案驗屍結果公布 2警被逮捕
台數科大股東併購新永安及大揚有線
央行降息 工商界肯定穩金融籲順風引資
前倫敦市長強生：不會競選保守黨黨魁
中鋼旗下生技創投基金啟動 擬募20億元
國台稱陸配在台遭歧視 陸委會：汙名化
宏達電手機產量 集邦估年衰退27%
兩岸溝通停擺責任 陸委會：陸片面行為
古寧頭播音牆心戰喊話 求婚達陣
香港七一遊行 陸委會籲陸維護港人自由
罰5億美元 台塑越南鋼鐵廠排毒污認賠
網購日本成藥含鴉片類成分 婦獲不起訴
彭淮南：台灣經濟L型成長
嘉縣社會局核銷疑不實 檢調約談8人
越南：台塑河靜鋼廠造成4月魚群死亡
監委勉省政府 建置省級平台溝通兩岸國際
伊斯坦堡機場恐攻 自殺炸彈客含俄國人
維修民間環保垃圾車 車體墜落壓死技師
不滿私校法初審 教團不排除向總統抗議
年金委員會 擬邀財政部報告國家財政
數位金融大潮來襲 銀行分行加速消失
彭淮南看新南向 可分散市場但也有挑戰
立院初審通過 私校需增聘公益董事
電梯掉落 施工人員遭壓重傷
前國策顧問聯誼會 推薦馬習爭和平獎
副總統號召會計師 助修法規拚經濟
週休二日修法惹議 朝野黨團明動員備戰
立訊入股案遭駁回 美律：合作關係不變
蔡總統結束巴拉圭行程 轉赴洛杉磯
脫歐大將強生 放棄角逐下任英國首相
逾10噸漁船進港卸魚未通報 真的要罰了
日矽簽了 換股協議雙方董事會通過
公投前投資卻步 英GDP終值增幅放慢
美研究生氧化錳實驗 意外發現新色度藍
暑假到來 內政部7月起啟動青春專案
馬公高中棒球隊成軍 黑豹旗最後拼圖
鄭容和涉內線交易案逆轉 獲判無罪
英國脫歐 彭淮南憂長期恐影響台灣經濟
媒體看空人民幣 人行大罵揚言提告
抓到鬼蝠魟 明起返港1天內須通報
日矽協議合組公司 定名日月光投資控股
違反貪污治罪條例 陳其德判11年
台塑越南廠污染 外交部指示外館協調
郝明義：能源局雨中送資料 我忍痛拒收
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7/1新制北市推11項 貓奴記得登記
彭淮南這一件巴拿馬衫 跟蔡總統好像
婦穿越鐵軌疑跌倒 遭自強號撞上不治
威力彩開獎
立訊入股遭駁回 美律：持續了解
台非常廟藝文空間大馬辦展 章計平打氣
胡雪巖開的藥行 賣起中草藥咖啡
陸教育部長袁貴仁退休 陳寶生接任
台塑坦承越鋼廠排污 致歉解決經濟損失
杜特蒂上台 習：中菲是搬不走的鄰居
國銀放款5月放晴 終止連3個月衰減
越鋼坦承排污 遺憾致歉未提賠償金額
河靜鋼廠賠款 大股東中鋼：盼分年認列
防中國軍機入侵 日戰機緊急升空次數增
日矽組產業控股拚國家隊 陸態度最關鍵
廣結善緣 梅伊繼任英相聲勢高
英閣員指年底前不啟動脫歐 梅克爾拒評
介面湖南廠欠債 廠房土地將法拍
內神通外鬼 奈及利亞總統保鑣竟是叛軍
世銀貸款印度10億美元 發展太陽能
前所長涉猥褻女警 判9月緩刑4年
越南：台塑廢水是魚群死亡主因
人民幣中間價 盤中一度跌破6.7關卡
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美國安德魯聯合基地傳槍手 基地封鎖
今彩539 頭獎槓龜
防制人口販運有成 台連7年被美列第一級
日矽合組投資控股 關關難過拚關關過
蒙古國會大選 執政黨民主黨慘敗
提供優酷App下載 陸廣電總局告蘋果
停放美總統座機 安德魯聯合基地傳槍手
美媒：安德魯空軍基地傳槍響
六四掃墓被捕 陸無故取消陳雲飛案開庭
安德魯聯合基地傳槍手 醫院外封鎖解除
海上漂流釣客獲救返港 親友放鞭炮慶祝
突開車門致騎士摔車 駕駛移車遭罰
坦誠排污造成越南魚群死亡 台塑道歉
台鐵楊梅站 旅客從月台跳軌遭撞
虛驚一場 美國安德魯聯合基地查無槍手
蒙古變天 執政黨經濟施政不力是關鍵
南海仲裁前 菲總統姿態放軟示好大陸
咖啡醇香相伴 美國和古巴的下一場外交談判
蔡總統抵洛杉磯 AIT薄瑞光登機迎接
Airbnb 槓上舊金山政府 提告新制短租法
越南海域魚貝死亡報告出爐！台塑越南鋼廠毒水害魚群
NASA：哈伯捕捉生動的木星極光
中國咖啡熱 專家：將改變全球供應鏈
國軍再出包！誤射強力飛彈 附近漁船爆炸原因待查
第6屆公視董監事提名 「滅火器」楊大正入列
梅花鹿無天敵 保育VS節育？
培養獨立大學生 富比士：別當直升機家長
蔡總統過境洛杉磯 美眾議員力挺台加入TPP
歐洲最美掀背 Škoda Rapid Spaceback 聯手獻魅
期交所與印度交易所合作推出Nifty 50
期交所105年第3季歐臺期及歐臺選交易獎勵活動 7月起開跑
2016富邦小勇士籃球營 北中南三地培育籃球希望！
中華電信推「小歐盟」旅遊行動上網限時優惠
證交所：新卸任董事長交接典禮
國軍誤射飛彈 證實「翔利昇號」船難元凶
台日研討會 聚焦社區營造經驗
索姆河戰役百年紀念 英國皇室出席哀悼
〈時評〉面對工潮 政府責無旁貸
美FDA警告 別吃生麵糰
鳥龍傳千里 主流外媒報導誤射飛彈事件
澎船筏海釣船人船失蹤 2名釣客被路過陸船救起
英國政治動盪 美股開盤小漲
兩度背叛政治盟友 戈夫爭搶英首相寶座
青春專案啟動 葉俊榮：勿讓青少年暑假染毒
伊斯坦堡機場攻擊 死亡人數增至43
安德魯聯合基地傳槍手 人員未發現威脅
喀布爾巴士遭自殺炸彈攻擊 37死40傷
自強號北上 同車一天內二起死亡意外
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英央行可能降息 歐股連3紅
美軍更開放 取消跨性別人士從軍禁令
美股連3日大漲 道瓊指數勁揚235點
世界油價下挫 50美元價位又不守
大學指考今天登場 首日考物理化學生物
美伊空襲IS車隊 殲滅數百車輛與戰士
再攻TPP 川普要求希拉蕊表態
【盤前焦點】外資多單創高 挑戰8800
美高中生被集體施暴 學區得付數億台幣
標準普爾以英國脫歐為由 調降歐盟信評
FDA：就算不含雞蛋 麵糰也不能生吃
巴西研究員：頭圍正常也可能腦畸形
H1N1在巴西造成1121人死亡
好戲蓮連看 暑假兒童劇來囉
掀背車Rapid Spaceback 早鳥省近10萬
暑假到屏東海生館 尋找多莉
澳洲會計師公會簽約 中正大學學生利多
指考登場 陪考家長注意防曬
陸新規上路 微信發紅包要實名認證
TPP若失敗 美貿易代表：美經濟受重傷
杜特蒂禁線上賭博 影響外籍從業者
指考登場 早餐吃喝守則
11項新制上路 北市管制超商叮咚聲
中研院士會議4日登場 五大觀戰重點
越鋼分段付5億美元賠償 由政府照顧居民
特斯拉自駕系統首傳死亡車禍 美調查
台股開盤漲25.90點
助特殊生備戰指考 台大祭服務車大螢幕
新台幣開盤升3.6分
熱氣球升空 揭開璀璨夏日之旅
中國移動攜愛立信 秀蜂巢式物聯網技術
法國侍者未必傲慢 只是不把顧客當大爺
用LINE互嗆糾眾滋事 警快打部隊壓制
台灣大推4G方案 大方送沖繩機票
海軍證實誤射雄三 參謀總長調查中
陳良基談大學轉型 檢討50所時間表
一例一休修法 林全：總體看是正確政策
大學指考 雲林考場虎科大開考
投審會不准立訊迎娶 美律股價重挫
美光財報欠佳 南亞科華亞科同挫
反對1例1休 國民黨團占主席台
大陸百城房價 深圳漲幅仍居冠
雄三誤射後掉落澎湖外海 無人傷亡
新台幣早盤升5.7分
下顎前突 正顎手術讓戽斗妹變正妹
大陸6月製造業PMI微降 景氣臨界點
被問及施政民調 林全：努力改善
嘆狗打趴國軍揚言退伍 林全盼社會理性
國際油市漲跌互見 油價下週估降2角
陳良基：減50所大學政策要重新檢討
外籍生變身八家將 九天環台賽開跑
聯傑除息股價揚 填息率3成
涉買凶殺警 竹崎鄉長依殺人罪起訴
FASTER！中日美建跨太平洋新光纜
德昌營造申報減資案重新起算
怕影響思緒 考生選非冷氣試場
反對一例一休 藍委佔主席台
蘇嘉全：不得配合辦理違反議事規則
安卓新版定名 它叫牛軋糖
王焜弘涉教唆殺警案大事記
陸郵儲銀行申請港上市 最快9月IPO
保障海域 海巡署護永專案上路
雄三飛彈誤射 蔡總統指示軍方妥為處理
新鮮人找工作看這邊 無經驗職缺超多
欠稅大戶老面孔 黃任中家族包前3名
藍委：蘇嘉全照本宣科 沒盡協調責任
香港主權移交19年 官方慶祝民間示威
巴拿馬國際教育展 台灣館吸睛
指考首日登場 台電穩定供電
陸6月非製造業PMI上升
中華電大4G方案 抽五月天上海自由行
中共建黨95週年 七常委出席慶祝大會
降息無助房市 營建股跌
推薦馬英九爭取諾貝爾 藍支持綠指造勢
大學指考登場 海大籲基隆考生提早出門
台股下半年首個交易日 挑戰前高
詐騙兩岸黑心錢用來買房 桃檢聲請沒收
遭誤射雄三飛彈為實彈 未飛越海峽中線
左營港內誤射雄三 初步了解人員疏失
台塑越南排汙案 不排除起訴可能
指考物理計算題多 滿分人數恐略降
林口長庚醫院交接 鄭明輝接任新院長
人蛇利用優步運將載非法移民到美墨邊界
悠遊卡搭高捷 柯文哲臉書推銷
罹糖尿病不知道怎麼吃 衛教食譜來幫忙
拉法葉案追贓 特偵組聲請沒收9億美元
小白事件 朝野立委盼勿無限上綱
馬英九存款 半年增近200萬元
瓜地馬拉與台灣簽訂自貿十年慶
大學指考物理考題 中間程度能掌握
陸韓ITA 2未降稅 美歐台將聯手施壓
拉法葉艦案追贓 檢聲請沒收9億多美元
英脫歐釀金融海嘯？投顧：影響亞股有限
一例一休 藍憂後遺症綠盼坐下來談
暑假展開青春專案 雲林擴大臨檢
台塑排汙案 越南河靜省評估損失
投信：電子業鋪貨效應 台股下半年看多
誤射雄三飛彈 海軍：未越過海峽中線
台積電市值衝4.3兆 平歷史新高
雄三誤射 立委促海軍調查懲處
momo自動化物流中心上樑 明年試營運
苗栗青春專案啟動 縣長突擊KTV
安倍與英德領袖達共識 合作穩定市場
最新統計 26家事業658人放無薪假
炎夏安心吃筍 找桃園農改場就對了
藍委杯葛逾1小時 綠委喊：我要質詢
王焜弘涉買凶殺警 筆記本成涉案動機
飛去英國吧 英鎊跌歐人遊英詢問度暴增
政院版一例一休 民進黨團：全力支持
戶政助灣生回家 灣生回家作者感謝
暑假到 集點紅利搭電影院搶攻學生族
雄三飛彈誤射 林全第一時間掌握情勢
指考物理考地震波 連結手機地震警報訊息
殺警案被告縝密手法避查緝 遭警破解
吃醋要吃對 食藥署擬106年7月幫醋正名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
遠傳攻智慧家庭 股價飆上80元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
環境好消息 南極臭氧層破洞縮小
誤射飛彈海域 高市漁船船難1命危3傷
沒付加班費 勞動部擬按人頭罰
河靜鋼鐵賠161億 台塑四寶股價仍走高
中信兄弟爪爪鄉民日 集集山蕉饗球迷
日免稅店金門開幕 酒井法子剪綵
DRAM現貨價彈升 半個月強漲近2成
逃逸越南外勞染毒 打黑工買毒遭遣返
新台幣中午升8.6分
飛彈誤射 親民黨團：兩岸可藉機溝通
外資看美律 目標價不減反升
印尼破毒品藏文具案 主謀疑是台灣人
勞團：資方頻放話 卻違反勞基法
施俊吉：台股量能目標1200億元
高市萬人路跑抽休旅車 報名踴躍
中共黨慶大會 習近平再提九二共識
炮彈誤傷漁船致死？ 漁業署：待確認
CM Security辦棒球派對 邀曾沛慈開唱
得易Ponta新增威秀影城等3家特約商
人口販運報告 緬甸依舊糟泰國有改善
爆吳佩慈懷女逼婚 雜誌判賠50萬定讞
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英最血腥戰役百年紀念 皇家出席哀悼
誤射雄三飛彈 副參謀總長進駐衡山指揮所
藍委抗議一例一休 佔主席台院會空轉
孝子為癌母祈福 棄香環釀火燒車
檢追味全不法所得 聲請查扣8千萬
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虐狗案 郝龍斌：打趴國軍士氣形象
王焜弘涉買凶殺警 檢依殺人罪起訴
蘋果新專利 可能阻擋演唱會中手機拍攝
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雄三誤射案 綠委提疑點促檢方偵辦
虐狗事件延燒少將擬報退 陸軍會慰留
貴州大方縣山崩 29人被埋
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嘉義回收場火警 烈焰濃煙向上竄
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桃監收容人打破採光罩逃脫 獄牆邊被逮
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台股收盤漲 71.66點
中共黨慶 習近平談兩岸再提九二共識
女多日未出門 警消破門已死亡
漁船船難與飛彈誤射 陳菊要求查明
台股收盤漲 71.66點
男子借錢不成 憤而丟信號彈砸店
澎湖船難船長死 台南海巡救3人
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英脫歐風暴暫除 台股創波段高點
指考化學好難 解題老師估5標降
香港民陣七一遊行 林榮基臨時退出
避免影響心情 考生考完老師不問
7月電子金融齊漲
發展高效率馬達 屏東加工區聯盟成軍
南橫公路埡口邊坡工程意外 男墜落不治
蒙古籍女嫌偷衣物 鋁箔紙包贓物
台股周線長紅 收復脫歐長黑失土
緬泰高層會面 邊境難民返回緬甸在即
華映股東會前 低點起漲109%
研發30年 印度自製光輝戰機服役
先天性馬蹄腎 女子結石如撞球
大學指考馬祖考區 試務人員比考生多
飛彈誤射 藍委：趕緊通知陸方
避開齋節塞車 印尼業者推直升機返鄉
飛彈誤射 蔡總統隔海下令查出原因
陸客少有感 調查：4成觀光業收入跌2成
草屯葡萄香甜品質佳 新鮮上市
日本免稅店金門開幕 酒井法子剪綵
商總澄清沒說不上街 要看修法結果
傳夏普案卡在大陸 鴻海不評論
指考物理科 補教：近3年最簡單
土耳其總統啟用新跨海大橋 世界第4長
生吃飛鼠肉 男子罹患急性膽囊炎
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觀光新南向？業者擔憂缺少語言人才
宣導消防逃生知識 模特兒王心恬代言
肝病多肥胖 消脂才能保肝
求方便把狗關車內 工人遭送辦
三義南庄獲國際授證 苗栗雙慢城達陣
新法上路 屏檢聲請沒收6835萬不法所得
飛彈誤射 李登輝：沒逾海峽中線應沒事
林志嘉王育敏握手 國民黨撤離主席台
央行降息發酵 364天期定存單利率新低
日股收高 市場看好振興措施
越鋼廠風波影響 台塑勞工提緩加薪方式
蔡總統稱台灣總統 李登輝讚做的很對
罹難船長隨船返高雄 家屬哀慟相迎
買毒當幌子欲詐騙 銀行警察保住辛苦錢
林全：漁船事故有死亡 林錫耀南下處理
雄三誤射 蔡總統以保密通訊聽國安簡報
勞動基金收益 截至5月底459億元
美跨性別人口倍增至140萬 權益備受關注
退休NBA球員 改行種大麻
翔利昇漁船拖返 雄檢派檢察官法醫相驗
邱素貞瑜伽歇業 6日起受理團訟
雄三飛彈貫穿漁船 造成船長身亡
巧新科技進駐屏東 將投資80億元
打破不質詢慣例 王金平將登院會質詢台
手機漫畫comico上線2年 擄獲台港馬芳心
用電大數據上線 大戶自我管理更精準
指考實驗題爆多 用心操作是答題關鍵
王焜弘涉殺警被訴 移審裁定羈押禁見
雄三誤射若過中線 陸專家：現勢決定後果
第42屆歐華年會 在羅馬圓滿落幕
新台幣連4升 收32.218元
夏普遷總社 鴻夏合作地重新出發
香港泛民發動遊行 要梁振英下台
河南堅強雞 為恢復行走自斷一隻腳
河靜鋼鐵賠161億 經濟部尊重協商結果
指考化學鹽類水解計算 遭疑超綱
空勤總隊直升機除役 3飛官同進退
幹細胞療法沒核可 美數百公司竟擅賣
蔡總統僑宴 出席者逾千
罕病女童登合歡山 不屈不撓獲市長獎
大學指考雲林考區 1人違規手背抄答案
被控吞發加班費 北市聯醫：絕無此狀況
男游泳到抽砂船訪友 疑溺水失蹤
指考首日試務大致平順 沒停電或跳電
搖滾台中音樂節 原創專輯徵件起跑
暑假旅遊旺季 綠島嚴格抓未戴安全帽
馬祖海域 神話之鳥鳳頭燕鷗現蹤
澳洲大選選情膠著 小黨具關鍵影響力
i憩頭@嘉義網站啟動 李世光體驗
信望愛古典玫瑰園送愛 真誠玫瑰包吸睛
南茂庫藏股完成 每股均價32.95元
漢翔搶空巴訂單 新設複材廠啟用
翔利昇漁船船難 林錫耀：有外力穿透
雄三飛彈誤射 海基會已通報海協會
雄三飛彈誤射 國民黨促釐清事故真相
7月桶裝瓦斯降價 小吃攤月省630元
飛彈誤射 張志軍：影響嚴重台灣要說明
北市山區落雷 貓纜停駛
雄三飛彈誤射傷民 林全道歉
政府App被批效率差 國發會要砍掉一半
台塑越鋼汙染認罰 雲林縣府有微詞
指考生物科 補教估近5年最難
英仁銀幣全台剩500枚 這兩地最多
模範漁民 謝銅鐘用蛇籠抓土龍堪稱絕技
大學指考首日 基隆2起違規
雄三未啟動自毀裝置 海軍：納專案調查
指考生物近6年最難 推估五標都下降
綠委質疑軍機外洩 外委會4日專案報告
鄭文燦訪英 台英9月貿易對話
王金平：兩岸若惡化 台經濟絕對受影響
施俊吉接掌證交所 強調鬆綁不必要管制
印度將在上百古蹟地標 提供太陽能輪椅
高捷全閘門多卡通 7月啟用
傑出女性登上鈔票 央行辦數位特展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
飛彈誤射漁船 洪秀柱：令人痛心
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
王金平再登質詢台 聽眾只見綠委不見藍
停止藍綠惡鬥 王金平：揚棄霸佔主席台
夏普手機重返台灣 索尼沒在怕
法藍瓷限量至尊瓷瓶 台中大遠百展出
俄消防飛機失聯 機上10人吉凶未卜
王金平籲理性面對台獨一中統一3大問題
台塑越南排汙案 越總理:若再犯關廠
雄三飛彈 研判貼海飛行貫穿漁船駕駛艙
北市移轉棟數月增1成 六都最熱
暑期防飆專案 少年駕名車拉K被逮
新台幣力收脫歐失土 週升2.84角
下任英國首相 可能是她或他
郭芳煜：勞檢員將從700多人增至千人
指考生物實驗題有爭議 高中師建議送分
北市公用頻道徵選 鼓勵民眾影片說故事
防人口販運 台灣連續7年列第一級
北卡州修改跨性別如廁法 NBA嗆不夠
民俗月淡季倒數 車市6月拚出雙成長
雄三誤射 海軍司令晚間公布初步調查
美國務院將香港列入販運人口監察名單
是否收回雄三彈頭 海軍先請中科院評估
雄三誤射 林昶佐：國軍應徹底體檢改革
翔利昇漁船船難 檢方：有外力破壞
紫光入股南茂恐受阻？李世光：各案不同
陸官媒：中俄聯合軍演可能挑南海
苗北夏季藝文飆歌 台語金曲仙拚仙
總質詢結束 林全：會更務實凝聚想法
南韓染茲卡女曾到台灣 疾管署說別擔心
英執政保守黨黨魁怎麼選 5人搶首相大位
雄三誤射 澎縣長表遺憾與抗議
台塑化等10檔除息 7/4開盤先蒸發14點
陳文彬任彰化文化局長 推7大工作計畫
歐元區5月失業率10.1% 近5年新低
澎湖漁民節 期未來漁業與觀光結合共榮
王金平睽違多年再質詢 籲藍綠和解
晶片官司 甲骨文遭判賠惠普逾千億元
台股周線漲261點 市值增逾 3%
中菲南海爭議 陸外交部：鄰里間的事
澎湖離島監理視訊系統啟用 稅務也包辦
政院幕僚訊息引商總反彈 李世光這樣說
誤射飛彈 官員：林全全天掌握情勢
體重暴衝 金正恩4年竟暴肥40公斤
挑動味蕾 駐雪梨處辦台灣美食節
卸任官員結伴訪馬英九 賀辦公室開幕
雄三誤射 林郁方：若擊中陸艦恐被報復
杜特蒂上任 3名恐怖分子落網
因應恐攻 新加坡成立陸軍速應部隊
台灣探查隊 西伯利亞苔原創多項紀錄
誤射飛彈傷外籍漁工 外交部通報菲越
海軍誤射反艦飛彈 國際媒體紛紛報導
英國脫毆 IT產業歐洲變化3劇本
一例一休LINE訊息添亂 經濟部還原真相
飛彈誤射 賴清德：應不影響兩岸關係
Android N命名牛軋糖 印度甜點敗北
王金平：兩岸須重新認識劇變下的雙方
翔利昇漁船長死於非命 家屬舊識不捨
台股窒息！日成交金額年減逾14%
率先揭雄三誤射 蔡正元不評論消息來源
雄三誤射 綠委籲馮世寬做有利國家決定
團結聲言猶在耳 歐盟內部分歧顯現
海軍誤射飛彈致漁民傷亡 幹部未在場
越南扣住王文淵施壓？ 台塑：無法證實
操演為何切換作戰模式 海軍要弄清楚
飛彈誤射 海軍司令自請處分
金山白鶴美麗之旅 開啟台俄學術交流
西伯利亞奇幻旅程 台灣保育新里程碑
華航罷工出國泡湯 參團解約可全額退費
校閱三軍 杜特蒂：要和平不要戰爭
雄三誤射 李桐豪：應檢視工作準則
雄三飛彈誤射 陸委會重申已通報國台辦
張忠謀敬佩潘公 洞察創新是新時代人才
雄三飛彈誤射致漁民傷亡 海軍司令道歉
兒藝節開幕 柯文哲：別被想像限制
北市兒藝節開跑 偶劇團打頭陣
陸委會通報飛彈誤射 陸國台辦未證實
飛彈誤擊漁船 漁業署將助傷亡家屬求償
雄三飛彈誤射 林全2日開跨部會議處理
港七一遊行 警：最高峰逾1.9萬人
雄三飛彈誤射 初步懲處海軍司令等7人
換季搶時尚 平價服飾新品嗅趨勢
雄三飛彈誤射 海軍司令：很離譜
金江艦誤射飛彈究責 雄檢傳艦長等4人
3年內環保違規公司 不得在陸發行股票
暑假遊歐 中華電推「小歐盟」優惠
鄭文燦：訪荷英法收獲很多
救地中海貧血女兒 陸夫妻連生3兒配型
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飛彈誤射傷菲漁工 菲外交部將查證
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奧地利總統選舉宣告無效 須重選
制裁俄國 歐盟延長至明年1月
雄三誤射 蘭寧利：人為疏失貪圖方便
夏普OLED面板動向 專家這樣看
海軍誤射飛彈致漁民傷亡 司令斥離譜
遠傳打造台南智慧城 躍上海MWC舞台
英公投脫歐 財相棄2020年預算盈餘目標
日政府年金投資慘虧 被質疑遲不公布
雄三誤射 艦隊長：測試誤選作戰模式肇禍
陸不願證實獲誤射通報 陸委會：已聯繫
雄三誤射 海軍：共軍機艦無異常狀態
雄三誤射 海軍司令：沒把責任推到基層
艾菲爾鐵塔奢華公寓免費住1晚 英媽中選
張志軍：兩岸存在問題 青年交流能解決
港七一遊行 警以胡椒噴霧驅趕示威者
台灣公布ICDF獎學金索國受獎學生
雄三飛彈誤射 海軍司令承諾全力重整
雄三飛彈誤射 學者：意外造成戰略嚇阻
英脫歐經濟衝擊 歐美央行官員不同調
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重慶暴雨山崩拉裂輸油管 柴油流入長江
雄三誤射 簡化五道保險造成重大疏失
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玉晶光證實裁員 台灣生產規模將漸縮
土俄關係修好 雙方外長首次會面
日路線價時隔8年升 外籍客爆買有貢獻
蔡總統首訪洛杉磯 美議員推特歡迎
追趕中國影響力 莫迪出訪非洲四國
伊斯坦堡機場炸彈客 原本策劃挾持人質
萬科擬收購前海國際 股票7/4復牌
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大學指考第2天 國英數乙偏易
海軍飛彈誤射 蔡英文返國震怒：「根本不該發生」
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卡麥隆辭首相 榮科笑：來幫我做事
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雄三飛彈誤射 蔡總統：盡快查明真相
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飛彈誤射 蔡總統返國召集國安高層會議
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鄭明典：今天白天還是悶熱
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雄三誤射漁船致傷亡 馮世寬向家屬道歉
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局氣象報告
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雄三誤射案 檢尚未查獲可疑事證
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老翁爬山遭蜂叮命危 直升機吊掛後送
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台中3童落水 第2具遺體確定12歲陳童
不甘枉死 翔利昇船長家屬拒海軍罐頭塔
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指考作文舉重若輕 試考生以鈴木一朗為例
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桃園蘆竹工廠火警 警消全力搶救
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監管帳戶老套詐騙 遙控車手取款遭逮
新加坡男子貼文挑釁同性戀 被控煽動罪
孟加拉屠殺人質案 官方稱非IS所為
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指考公民也重勞動權益 各類勞工變考題
河南怪樓像馬桶 網友：不懂創意在哪
謝長廷出席僑社活動 勉台日科技多交流
電梯下墜免驚 專家：會自動強制剎車
誆家長打工賺零用金 當車手取款被捕
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巴格達兩起炸彈攻擊 死亡人數增至83人
賓士撞安全島衝對向車道 駕駛僅骨折
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台中3童遭溪水沖走 大里溪為危險水域
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誤射雄三 檢方採集涉案士官毛髮送驗
新北樹林鐵皮工廠火警 火勢猛烈
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西伯利亞凍原歷險 猛瑪象牙當砧板
6月多雨 比利時雨量破183年紀錄
英決脫歐 LSE調查：年輕人難過痛哭
誤射雄三 肇禍海軍4人跪爬進靈堂
中市尋獲2落水童遺體 天雨暫停搜救
平地見穿山甲 溫馴不怕生
傳砍1%公務員年省15億 行政院否認
自由女神非女神 雕刻家兄弟疑為模特兒
7成香港青年曾想創業 但擔心沒錢
英首相熱門人選：年底前不啟動脫歐談判
誤射飛彈 國防部：全面檢討精進2個月完成
希拉蕊遭FBI約談 CNN：時機再糟糕不過
印巴兩國北部豪雨釀災 至少造成83死
台中大里新仁路積水 市府將會勘下水道
清寒少年害警摔車 警紅包鼓勵圓籃球夢
泰王心肌恢復正常 腦脊髓液順利排出
澎湖海巡早晚忙碌拖船與救護
飛彈誤射 官兵淚崩喚不回寶貴生命
啟動脫歐談判緩急 英兩首相人選不同調
踏實外交怎麼翻譯 外交部說是S單字
陸連日豪雨186人死 財損2千5百億
勞動部：從未規劃合法無薪假
台灣人泰國盜領千萬 曼谷落網
下班後的時光 歐巴馬熱愛獨處到深夜
照護殺人案增 NHK調查照護者心聲
巴格達兩起炸彈攻擊 增至130死上百傷
嘗試水上漫步 義北漂浮步道吸引百萬人
〈時評〉放任舊官僚放火，卻不準百姓點燈，新政府改革何在？
今年首個颱風「尼伯特」形成 7日前後最靠近台灣
台北羽球公開賽 周天成奪冠
巴格達接連兩起炸彈攻擊 造成130死200傷
台灣夫妻肯亞度蜜月發生意外 1死1傷
是枝裕和新片《比海還深》靈感來自鄧麗君
CNN：台灣有望成爲亞洲第一同志婚姻合法的國家？
蔡英文參加三軍五校聯合畢典 蔡：與國軍榮辱與共
油症事件...37年前台灣首場食安大災難
歐巴馬「精打細算」的消夜
L214揭露法屠宰場的不人道行為
恐攻針對外國人 UNIQLO暫停所有孟加拉出差
台灣ETF市場擴大 引進國外績優商品
槓桿/反向ETF 提供多元化投資選擇
台灣50指數ETF 台灣股票市場標竿
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台北晶華酒店推出「寶寶Wonderful玩得瘋」住房專案
地震頻繁 阿拉斯加火山將再爆發？
殺毒販還不夠 亞洲川普變本加厲號召民眾殺癮君子
「料理界的諾貝爾和平獎」 美食打造更美好的世界
英脫歐震撼 德財經首長籲歐盟改革
孟加拉恐攻血腥屠殺 目擊者述恐怖過程
南海仲裁案將宣判 陸宣布在西沙軍演
台灣夫妻肯亞度蜜月發生意外 1死1傷
紐約中央公園爆炸 男子傷重左腳料不保
電郵門接受FBI約談 希拉蕊樂於協助調查
埃航失事班機墜毀地點 發現人體遺骸
家長打小孩屁股 法國擬立法禁止
沙國能源部長：油價開始穩定
院士會議登場 連署提案風雨欲來
中研院院士會議 首度選工程院士
脫歐撼經濟 英擬砍企業稅強化與陸關係
澳洲政治陷僵局 3A信評岌岌可危
外資偏多 台股有望震盪走高
鄭明典：雲量偏少 仍晴朗炎熱
太陽好曬 全台紫外線過量
澳洲大選贏家難產陷僵局 將恢復計票
中捷工程進度超前 拚109年全線通車
年輕女性膽結石 單孔腹腔鏡保美觀
出去玩也能集點 還可抽200元禮券
巴格達爆炸119死 偽探測器終停用
台中落水童搜救 消防局陸水空搜尋
創客擂台競賽開跑 獎金上看百萬
結婚23年生子 孩子長大父親不是他
台股開盤跌 9.92 點
新台幣開盤貶5.2分
白袍頭巾不等於IS 阿聯公民在美遭誤認
直選院長提案 院士意見分歧
共軍南海軍演 陸專家：表明不承認仲裁
記憶體旺 威剛強勢填息
雄三誤射案 國防副部長李喜明鞠躬致歉
陸網信辦：社群新聞未經核實不准發
iPhone5電源鍵壞 蘋果判賠男萬元
雄三誤射 李大維：美方表示了解與關切
遠傳第5本企業社會責任報告書上線
南海仲裁 李大維：國家主權不會妥協
新台幣早盤貶0.8分
避免誤射 國軍將研發防呆機制複式確認
富驛-KY墾丁館改裝 Q3績效發威
台北和平西路鐵皮屋火警 發現焦屍
台灣夫妻肯亞度蜜月意外 外交部協助
蔡總統主持三軍畢業典禮 談話內容受關注
台灣好行故宮南院線 串起嘉義最夯旅遊
不畏GDP保1疑慮 PMI、NMI同步擴張
港特首：有人把本土與大陸對立起來
誤射雄三 檢比對中科院標準作業程序
醫美講師資格挨轟 衛福部澄清
中研院院長遴選 副總統重申合法
副總統肯定李遠哲翁啟惠 院長任內貢獻
陳良基：台灣需看長不看短的農耕教育觀
LINE限時聊天退場 用訊息保護取代
項武忠：中研院再不改 台灣會垮
沙烏地美國領事館附近爆自殺攻擊 傳2傷
爆李正皓桃色風暴 方丈判賠5萬
台東拆除中正堂 民眾頂樓揚言跳樓
貓頭鷹一家進駐 動物園員工獨享景點
美國在台協會張貼驚喜影片 慶祝美國慶
軍校畢典 總統：國軍需要大刀闊斧改革
新南向農業政策 農委會預計年底呈現
美獨身多 已婚單身兩選項難反映現況
中研院長廖俊智：推動與時俱進改革
沙烏地美國領事館附近遇襲 傳炸彈客亡
吳中書：企業看好下半年 經濟緩步擴張
台積電市值4.31兆 刷新台股紀錄
水泥鋼鐵領漲 台股創波段高
三軍五校畢典 蔡總統期許三個榮辱與共
英國脫歐淡化 14檔基金上半年漲逾1成
爭助理勞動權 學生蛋洗教育部
葉丙成：教育應帶學生到世界
美律後市俏 投顧喊買目標價80元
北美新車品質調查 現代大贏家
醫院當志工 高中生學習把握當下
投審會擬修僑外投資條例 陸資無所遁形
國防部：兩個月內檢討陸海空設置飛彈SOP
外資：英脫毆衝擊 恐影響PC需求
飛彈誤射花費 審計部：追蹤國防部管考
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
確認議事錄藍綠互批 內政委員會上午空轉
李大維：邦交國不完全穩固
銀行副理涉詐客戶資金 被害人抗議
稻作收成 益菌肥取代燒稻草好處多
水泥雙雄業內衝下半年 業外衝環保
機車遭轎車挾殺 老翁險成三明治
台塑排汙案 越專家：重大教訓
1個月4起 福州短裙女遭不明液體潑傷
六畜興旺年 卜蜂飛躍高點帶旺肉雞廠
國防部：雄三誤射4分鐘後回報作戰中心
製造業看好下半年 6成估出口量增加
台灣夫妻度蜜月車禍 肯亞媒體報導
今夏暑假 要到澎湖玩
誤射了還接見 藍委要求馮世寬下台
金廈泳渡搶灘料羅灣 月底登場
方丈爆料判賠 李正皓：還我清白
花蓮市長補選 魏嘉賢通過國民黨初選
研華布局車聯網 提供一站購足
高嘉駿交保笑臉 船長家屬貼照電線桿大罵
台灣夫妻肯亞死傷 家人趕往處理
氣象如預報大雷雨 別至溪邊山區空曠區
攜手吉爾吉斯青少年 家扶兒單車環台
女童食慾不振誤為厭食症 竟是腦瘤
微軟Surface家族出1TB版 台灣再等等
IS影片神化娃娃兵 特寫拔槍殺奸細鏡頭
桃色風暴獲賠償 李正皓感謝司法還清白
外籍人士用健保 中港澳用的比繳得多
口畫家林婷婷個展 5日基隆展出
新台幣中午升2.8分
中市教長探視落水童家屬 憶起學童不捨
平鎮機械工廠火警 濃煙密佈
航空卡夯 花旗早鳥辦卡名額秒殺
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暴雨天的浪漫 武漢新郎坐橡皮艇娶妻
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雄三誤射懲處 柯文哲：不要生氣時決定
金融股前景變數多 填息路辛苦
金曲峰姐爭議 立委質疑文化部未道歉
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國營事業滿意度失真？沈榮津：檢討民調
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台股開低走高 收盤漲22.34點
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7月台指期漲7點
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慶祝國慶 長榮雙十節起天天飛巴黎
三大法人買超台股78.83億元
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雄三飛彈誤射洩密案 海軍函請雄檢查察
持木板刀搶檳榔攤 男強盜罪遭訴
飛彈誤射漁船 總統慰問船長家屬
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防泡麵含致癌苯駢芘 食藥署將訂標準
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雄三案 國安局：陸借題發揮談九二共識
中市警局長蔡義猛屆退 林佳龍感謝貢獻
雜誌評比宜蘭治安不佳 林聰賢：檢討
雄三飛彈誤射漁船 高市府：協助家屬國賠
雄三誤射 國安局：國台辦壓台接受九二共識
傳台南艦案3人列被告 士檢：空穴來風
大巨蛋案 廉政署：已約談李述德
雄三誤射 陸委會：大陸反應尚屬低調
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雄三誤射 枉死船長黃文忠13日公祭
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蛋洗官員惹議 抗議團體盼重視結構問題
夏日遊南投 水里及信義推玩水節
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雄三誤射時間 軍方：配合調查改為8時12分
百萬轎車突起火 3人幸運逃生
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新台幣升1分 收32.208元
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飛彈誤射 馮世寬：第一時間通報國安會
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男酒駕被逮 大嘆30斤香腸全做白工
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房內設簡易溫室 男子自種大麻遭逮
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誤射雄三疑洩密 雄檢與海軍聯繫調查
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
降息有感 百萬定存利息年少700元
少年車手1年被抓3次 父母直言放棄
陸老人代步車無法管 無牌無照時速破百
菲副總統羅貝多 籲民眾團結挺政府
澎檢警在出租民宅查獲大麻等毒品
柯文哲：世大運場館未發包就接管
預期陸將祭更多刺激措施 港股上揚
柯文哲：世大運開幕式在田徑場舉辦
元智找尋白鷺鷥的家 發現新桃花源
屏縣府呼籲 三軍聯訓應考量民眾安全
大陸重點大學生 漸成憂鬱症高危險群
南投危險水域百處 縣府籲勿野溪戲水
守護偏鄉兒童 中信金推動台灣夢計畫
台灣留影 黃則修攝影展開跑
嘉市無形文化資產 程精鈞籐編特展
世大運防恐攻 柯文哲：前國安局長當顧問
雄三誤射漁船 颱風前請示檢方吊上岸
英國通過脫歐功成身退 獨立黨黨魁走人
拚270億產值 台南國有地全力招商
雄三誤射 雄檢證人身分傳訊測驗官
旭然明起得融資融券交易
誤射究責 李喜明：艦長林伯澤負全責
阿嬤騎機車路口突左轉 小貨車撞飛身亡
101高樓露營 觀星看日出一次全體驗
共機佯攻日機 陸國防部反指日機挑釁
法廣：美國獨立日假期加強境內保安
以歌會友 新北勞工之星歌唱大賽起跑
立院5日處理NCC人事 朝野黨團仍未表態
參加日本發明展 雲科大獲2金2銀
學生蛋洗官員惹議 政大遺憾
法國擬投資印度戰機發動機計畫
澎湖施政社福增加 公債償還4億餘元
定存族失血 台銀土銀跟降息
雄三案 國安局副局長：陸導向政治事件
綠委指反恐草案涉抄襲 藍委：有錯就改
令計劃被判刑 黨報：犯黨紀國法要嚴懲
潘基文6日訪陸 將會習李談合作
立院初審 農民自耕未成立公司免徵營所稅
油症患者撫卹金 請領時效延至109年
乳癌發生逐年攀 調查：逾半婦女沒篩檢
Vive奪芭莉絲希爾頓芳心 按讚數破表
愛心義廚團烹美味 偏鄉辦桌
南海案 陸：仲裁庭是某些勢力的代言人
英脫歐加健康疑慮 歐盟主席有下台危機
總統：中研院學術自由不會走回頭路
新加坡跳蚤市場 外籍勞工淘寶好去處
看好陸洗衣市場 兩岸線上線下業者合作
拚在地特色商機 OTOP購物網今上線
雄三誤射家屬提8訴求 馮世寬：全力配合
廖俊智：人文社會是中研院亮點
蔡總統盼中研院為年輕人開創新格局
菲外長：仲裁案宣布後採取適當行動
俞正聲：堅持九二共識 兩岸前景便光明
北市父攜子喝農藥自殺雙亡 警封鎖現場
疑久病厭世 北市父帶兒喝農藥自殺雙亡
不放九二共識文宣 駐處上架新文宣
歐股走低 英脫歐題材仍左右市場
叛軍攻擊奈及利亞油田 企圖共享利益
今彩539開獎
大馬酒廊爆炸案IS所為 警方證實
菲軍方將以震懾戰術 終結阿布沙伊夫
孟加拉恐攻凶嫌 出身富裕教育程度高
威力彩開獎
NHK民調:安倍內閣支持率46%
台新銀進軍東北亞 攜韓亞銀跨國合作
學界建議拆解中研院 廖俊智提學術分工
美共和黨大會週邊禁帶水槍 但槍枝OK
倫敦證交所股東通過與德意志交易所合併
老婦登山失蹤 搜救發現赤裸陳屍野溪
聖戰士大舉出擊 血腥齋戒月傷亡慘重
罕見混種海龜 野放重返大海
習近平：理直氣壯做大國有企業
法廣：英脫歐啟動須議會准 議員多挺歐
愛犬疑家門前遭虐殺 網友怒：揪出凶手
中研院士郭位分享小故事 媒體一頭霧水
馬雲挺大陸鄉村教育 十年投入十億
威力彩頭獎槓龜
NASA木星計畫朱諾號 軌道繞行進入倒數
今彩539 頭獎 2注中
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脫歐主將法拉吉閃退 英政壇地震再一樁
印度夫婦攻頂聖母峰涉造假 尼泊爾調查
蛋洗官員當事學生 投書媒體解釋緣由
陸美的集團吃下德機器人公司近5成股權
突增南非進口貨稅 辛巴威邊境倉庫被焚
日海灘母殺子女慘案 3死1傷
加拿大考慮在身分證明新增性別中立欄
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法拉吉善玩弄民粹 推動英脫歐歷史留名
日本參院選舉 7成家長及其子女會去投票
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伊朗名導阿巴斯癌逝 享年76歲
非洲友邦布吉納法索訪華 強化兩國合作
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用app計算危險期？ 美研究：沒用
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雄三飛彈誤射 檢方初步排除蓄意發射
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齊戒月聖城染血 遜尼什葉同表哀悼
愛傳偏鄉 台南大億麗緻酒店助偏鄉童朝夢想前進
2016宜蘭童玩節開跑 南山人壽邀請300名失親兒參加同樂
禁止格子籠飼養法 落實雞蛋溯源標示
台灣好玩卡多兩張 一卡打包吃喝玩樂最方便、好康
美同志婚姻與平權 歐巴馬是最佳推手
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台南民宅深夜惡火 中風男成焦屍
沙國卡提夫爆炸 現場可見屍塊
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沙國3城連環爆 初步了解5人喪生
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●【金屬盤後】銀價破21美元 漲贏金價☆
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