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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
漢微科董座許金榮：技術持續領先
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南電吳嘉昭：電力供應要充足
華碩施崇棠：機器人Zenbo 拚耶誕節開賣
逆子酒後徒手毆死老父 檢求處重刑
兩岸詐欺誆醫保卡案 羈押詐騙14人
日本首季GDP上修到1.9%
新北議員疑執勤過當傷民 警駁依法送辦
黨產議事錄確認 藍黨團：譴責多數暴力
全家第3千店落腳天母 迎超商3.0時代
國民黨國發院長 林忠山接任
毒品長怎樣 刑泰釗王育敏機智交鋒
絡達藍牙晶片打進Sony供應鏈
巴布亞紐幾內亞警方朝學生開槍 4死7傷
鐵槌男敲頭復仇 判刑7年確定
十分鐘確認議事錄散會 綠委：符合規範
陸官方：嬰兒奶粉配方氾濫 安全有隱憂
施崇棠談接班 讚徐世昌有深刻見解
傳房屋稅調漲120% 賴清德否認
南電擴昆山三廠 估下半年量產
台灣大用戶電話不通？ 是網外語音不穩
新台幣中午升 1.38 角
大立光新廠 拚明年Q2投產
華固配息5.5元 大陸投資將暫時喊卡
反避稅條款 許虞哲：不會在明年上路
警大畢業生愛的抱抱 總統：很熱情很好
從自身做起 勞動部明年派遣歸零
杜絕打工危機 謹記3大準備7不原則
北市府發函遠雄 大巨蛋限期3個月改善
端午節前夕 林佳龍分享台中之寶Q圖
英鬧脫歐莫非會傳染 歐人對EU益發冷感
扁是法律和政治問題 陳菊籲特赦扁
政院拍板 明年放假116天
外長：駐星代表有人選 正徵詢同意
美確認印度為主要國防合作夥伴
菲媒：大馬尼拉打擊犯罪行動開始
陸股低迷 兩市上午小跌
蔡總統首會台商 台商出席發言引關注
廣東珠海政協主席 涉違紀被查
通緝犯夜返家門被逮 只為年邁母親
大巨蛋改善否 北市府要遠雄1個月內表態
反避稅若無配套 衝擊銀行獲利逾200億
陸委會：維護兩岸和平 逾9成民眾支持
外資匯入 新台幣午盤勁揚1.38角
珠海海洋公園入園人數超越香港迪士尼
盛群估淨利創9年高 每股3.67元
預售屋定型化契約 北市：違規率百分百
研究：開車用非手持裝置講話 一樣危險
經理人：投資人信心改善 亞股新機會
北市府大巨蛋最後通牒 遠雄：已收到
台灣大亞太電電話不通 將從優補償
全球十大最有智慧國家 台灣排第4
北市違規不動產消費資訊 工業宅居多
疑遭譏唱歌難聽 男率眾毆打高中生
溯溪怎無法可管 消基會籲政府快列管
慈濟慨捐逾5億 助苗6校修建老校舍
禁塑膠微粒化妝品 環保署最快明年公告
金融業打亞洲盃 蔡明忠：不應只是南向
高雄首例茲卡 留置漁工治療
端午香包配戴香囊 可改善暑熱驅蚊蠅
強化三四級毒品戒癮 法部7月起採新作為
總理涉貪引示威潮 巴紐動盪情勢升高
腸病毒進入高峰 盛夏嚴防登革熱
綠委指馬英九公文裝箱搬離 馬辦駁斥
恙蟲叮咬高燒紅疹 到郊外要留意
蔡總統首出訪 專案名稱差點撞名口譯哥
反避稅 衝擊台商資產逾6000億元
北韓重啟提煉鈽 南韓憂心關切
查獲百億運動簽賭站 2嫌竟同名同姓
涉何韻詩事件 蘭蔻銅鑼灣專櫃休息1天
中信總部遭搜索 中信金：相信同仁清白
東海上空險象 陸美軍機異常接近
檢調搜索 長虹：公開資訊一切合法
餐廳一氧化碳濃度過高 2人送醫
台股收盤漲35.58點
中信金疑遭搜索 特偵組將說明
曾大仁掌桃機 綠委：把我們逼到汨羅江邊
美印同意 儘早加入巴黎協定促減排落實
鼓勵烈嶼學子 波麗士請喝飲料
越南要求台塑裝置排氣監控站
妻子遭押解返台 前公館鄉長仍喊冤
澎湖果葉等3國小最後畢典 廢校走入歷史
警署辦反暴演練 提升實戰經驗
台股開高走高 漲35.58點
印尼首都華裔省長 撼動印尼政治制度
協助僑生就業 僑委會辦媒合會
環署：106年公告禁用塑膠微粒在化妝品
6月台指期 漲51點
6月電子金融期齊漲
照顧期待高 男性照顧者更要求助學抒壓
台積電領軍 台股衝破8700
黨產案爆衝突 林為洲：黨內速開共識會議
消基會抽檢 6成4豆干違規殘留過氧化氫
台積電5月業績回升 創7個月高
兩岸和平穩定 張景森：勿受人為影響
不當黨產處理條例 力拚7月完成立法
端午節不再氣呼呼 南迴金崙段雙向通行
房市去年買賣交易量 北市：重回平穩
男師強逼學生口交 遭檢方提起公訴
西谷米粽 牙齒不好的長輩也能吃
馬辦：馬英九3月出訪 未超支經費
群創5月合併營收 月增7.5%
王毅曾是學霸 大學時代就發表論文
中信金疑土地交易遭搜索 辜仲諒遭約談
埔霧公路休旅車自撞釀禍 5人受傷
法國推恐攻警報App 免費下載
中信金控土地案 特偵組將召開記者會
聯電及世界先進5月業績回升
養雞大王返母校 頒獎助學金給學弟
綠委：馬英九涉侵占機密公文應限制出境
蔡總統給愛的抱抱 盼警察也能抱抱人民
三大法人買超台股105.82億元
北市與中央談公宅 內政部：不能沒有你
陸首辦國際小提琴比賽 首獎十萬美元
年金改革辦公室掛牌 林全勉1年內有共識
全球衝突死亡人數25年新高 中東是禍首
日本上修首季GDP成長至0.5%
第5屆全國魯凱族運動大會 8日登場
F-35問題多 加拿大總理嫌棄
中信金傳購地弊案 金管會：密切注意
男幫人代拿腰包 警查獲內藏毒品
上銀5月營收同期高 Q2Q3獲利看增
洪秀柱：綠原住民族轉型正義似是而非
緯創5月營收 年增7.25%
陳菊籲特赦扁 總統府：尊重各界意見
北市民宅傳乙炔外洩 警消戒備
台企聯會長王屏生 籲政府重視經濟發展
宏達電財務長 沈道邦出任
醫療有成 泰國HIV垂直感染近乎絕跡
活動設計涉歧視 大專性別教育教材惹議
港泛民政黨抗議蘭蔻自我審查
美航艦常駐南海 陸專家：中美不致衝突
國家環境教育獎 海生館獲特優
殲10東海攔截美機 陸：美又蓄意炒作
警察涉吸金 監委要查
濫用抗生素 陸11歲童染上超級細菌
反避稅條款引立委熱議 今初審通過
近釣魚台 印美日在九州與沖繩軍演
陸若消除准入壁壘 半數歐企願擴大投資
英業達5月合併營收 年增2成
中信金國寶集團疑涉不法 約談兩負責人
索尼X系列3機齊發 周杰倫代言
屏東1肉雞場染禽流感 撲殺4萬隻雞
國小畢業生單車圓夢 魏明谷加油打氣
1年沒年金修法版本就下台 林萬億：說話算話
勞工假較少 勞動部長：不公平
希拉蕊穩獲民主黨提名 桑德斯打死不退
新台幣升1.14角 收32.225元
丁克華推天使基金 盼業界給完整建議
葉財記拓海外版圖 喊話每棟樓插國旗
MG149獲不起訴 柯文哲：國家前進過程
販賣機奶茶 高市揪生菌數逾千倍
網家5月營收20.33億 同期新高
總統府：新南向政策辦公室籌備階段
夏季翩然造訪金門 栗喉蜂虎為繁殖而來
陸擴大吸引外資 美投資人態度謹慎
羅文鴨6月未北返 留戀鰲鼓濕地
廣達5月營收 月增2.7%
台灣人愛海外旅遊 平均單趟花4.6萬
禁餵食猴狗貓 東縣：減少與人安全衝突
台商：服貿貨貿 新政府應嚴肅面對
扭轉跌勢 日股收紅
馬陸成群爬滿地 乾燥通風免噁心
降低派遣人力 派遣工喜憂參半
F-GIS業成5月營收 年減4成
中信金國寶疑涉不法 約談辜仲諒朱國榮
警辦偽卡案 查出建築小開涉買毒
寶一深耕引擎製造原廠 今年獲利看增
揚明光學5月合併營收 月增19%
中信及國寶涉不法 448名檢警調搜索
馬英九赴港案 總統府：作業仍進行中
疑甲苯外洩 高雄旗津3造船工人昏倒
原盼無償撥地蓋公宅 柯文哲：改合建
誘星富商來台 病危結婚謀奪遺產
林錫山加碼認罪 盼發還家傳名錶
F-中租5月營收 今年新高
遠雄巨蛋施工遭北市求償 再開辯論
奶茶販賣機生菌超標 福知：暫時歇業
疑整批遭棄養 42流浪兔緊急安置
慶菲律賓國慶 新北12日辦嘉年華遊行
陳福海帶頭獻愛心 率主管捐慰助金
鴻海5月營收 月減8.3%
蔡總統：2025非核家園目標絕不改變
不滿包藥太慢揮拳 男子遭藥師提告
反南鐵抗爭 南市府：淪政治操弄戲碼
高商畢業生機車出遊 車禍1死1重傷
屏東龍舟競賽 48隊對決
走中央山脈體力不支 3山友要直升機載
東吳校友贈APP撲滿 勉畢業生添加創意
端午將至交投清淡 港股收近平盤
警員包庇非法棄土 貪污罪起訴
共軍戰機攔截美機 北京：防禦舉措
菲恐怖組織釋放4名馬來西亞人質
解決鋼鐵生產過剩 陸多管齊下
新台幣連8升勁揚4.55角 逾 1個月高
電信5月獲利王 台灣大出頭天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
張小月：兩岸和平發展 一定要對話溝通
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
渣打人民幣指數 跌到19個月新低
首例燒錯大體 北市：業者家屬和解
總統出訪經費不足 府：沒有評論
年金改革委員會 李安妮馮光遠入列
林松煥接受菲媒訪問 暢談台菲新關係
修杰楷攀岩挑戰 法紀教育多元訓練
受害女生原文重現：脫我衣服的不是酒精
台南路面凹陷 卡住學校遊覽車
越南國際汽配展 台商參展找商機
72歲阿嬤守護神 教育志工16年
壽險業有需求 蘋果來台發債13.8億美元
王品台灣5月業績飆 母親節檔期發威
市府促表態改善巨蛋 遠雄：已表達23次
智慧水網降漏 宜蘭澎湖小琉球先試辦
香港壹傳媒高層出現變動
打工求職防詐騙 切記3備7不原則
台灣大亞太電早上打不通 減收5%月租費
尖峰用電吃緊 環團盼發簡訊示警
真人版超級瑪莉 中市人行道路障多難行
台股週線連4紅 本週漲123點
疑通風不良 造船廠3油漆工昏倒
辯稱增加車重 男林班地盜採礦石遭逮
謝長廷駐日 蔡英文：台日關係邁新紀元
偽卡案外案 小開涉買大麻遭警帶回
工商界：若安全 贊成重啟核一1號機
台灣護照太值錢 移民署鎖定變造集團
僑委會委員長：絕未表達盼兩岸統一
鴻海5月陷淡季 第2季業績恐再修正
希拉蕊拿下民主黨加州初選
奇美器捐追思會 捐贈者家屬盼愛延續
法國博物館紀念品 僅3成法國製造
治安滿意度蟬聯第一 彭副縣長盼維持
最佳少年兒童得獎讀物 澎圖書館展出
台籲投資協定談判準備 歐盟正面回應
菲HIV病例 前4月平均日增25例
百貨業過端午 關懷弱勢添溫馨
不當黨產條例 國民黨：抄家滅族
大陸薪資比一比 北京和金融業賺最多
水母吞魚 澳洲海洋攝影家拍下奇照
漢翔拚全球航太商機 籲組聯盟應戰
投保協議非萬靈丹 經部籲台商注意風險
中市府闢謠 開會簽到不能當都更同意書
37位年金改革委員曝光 李安妮馮光遠入列
傳中共整頓西藏佛學院 數千人須離開
蔡總統盼政院 積極面對與回應地方需求
3油漆工遭甲苯嗆昏 高市府勒令停工罰款
台北孔廟慶端午 作香包洗蘭湯消暑氣
中信金涉3大案 發聲明一概否認
越南汽機車零配件展 台灣館規模創紀錄
發紅包囉 澳門每人可領3.56萬元
土國警局遭汽車炸彈攻擊 3死30傷
台研議放寬東協8國簽證 印尼民眾很期待
陸戰隊上士涉竊軍用品 起獲子彈
連觀音都喜歡 台中家商服裝發表會今登場
禽流感今年第39例確診 屏東已撲殺消毒
42名台籍詐騙成員 遭土耳其遣返
國泰富邦壽險加持 每股盈餘衝破1元
泰普吉海域兩快艇相撞 2死50傷
陸公布奶粉管理辦法 10/1起實施
被徵詢出任駐帛琉大使 賴坤成還在考慮
台塑四寶營收月增年減 盼旺季拉長些
2女警勇擒賊 掛彩仍追到底
金管會拚經濟 3個月提計畫
李永得走訪花蓮客家庄 買圍巾送妻
歐足賽將開踢 布魯塞爾限時賣酒
德翔台北輪切割 打撈公司移除船體
厄利垂亞違反人道 估約40萬人受奴役
裕民配發 1元股息 節能新船拚績效
廠商欠錢還得標 柯文哲拔體育局副局長
年金改革委員背景遭質疑 林萬億這樣說
駐星代表處投書：使南海成和平合作之海
悠揚樂聲關懷植物人 小學生藝起來
憂大陸NGO管理法 凱瑞當面問習近平
中信案 郭銓慶證人身分現身特偵組
台聯：年金改革不應由肥貓推動
日本擬售越南巡邏艦 陸專家：要做準備
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台中老翁倒插土堆死亡 警封鎖採證
學子端午返鄉列車 上演教師求婚記
大福彩開獎
蔡總統：建立一致性兩岸關係 說到做到
中信金疑涉弊案 金管會：不影響存戶
徐建華沒轉戰大陸 任漢磊董座
熱血婚攝偏鄉義拍 畢業生青春留回憶
新北辦義診義剪 盼街友早脫離街頭
對尬空巴波音 俄國MC21中程客機亮相
大陸施壓阻返台？部份台商說有
李嘉誠之子李澤楷發聲明 不支持港獨
慶英女王90大壽 萬人街頭派對同歡
中信金涉弊 未來投資案恐受影響
掌台鹽 陳啟昱20日可望接董座
希拉蕊穩出線 放眼11月大選對決川普
台籍詐騙成員土耳其遣返台灣 訊後請回
安全食材正夯 量販找上小農契作
大福彩 頭獎槓龜
提振歐元區經濟 歐洲央行大舉購公司債
今彩539 頭獎4注中獎
脫歐公投 英選民登記截止網站擠爆停擺
疑採艾草滑落邊坡 7旬翁栽入田中死亡
美元走軟 油價創2016年新高
醫療暴力頻傳 醫事司：依法絕不寬貸
海基會閉門座談 台商盼兩岸快溝通
揭發扁家海外藏豪宅 美官員還原內幕
今年前4月北捷日均載客 突破200萬人
巴拿馬文件 歐洲議會設委員會調查
難民申請法國庇護漸增 批准數也創新高
惡毒性侵換僅判6個月 美參議員譴責
大陸海關：兩岸前5月貿易額下滑9%
美國務院：美中對話記者會未提兩岸事務
機器人大軍來襲 免驚
42台人涉土國詐騙遭遣返 自稱遊學團
端午連假全台高溫 雨越下越大
土國兩天兩起爆炸案 庫德族重鎮遭炸彈攻擊
男子墜入高溫強酸溫泉 黃石公園：恐已屍骨無存
員工上班睡覺 維珍航空布蘭森這麼做
炎炎夏日親子避暑渡假何處去? 泡飯店玩X-BOX、做DIY、看星空電影院
慶端午！蔡總統挽袖包粽、臉書祝事事平安
特偵組偵辦中信案 漏夜偵訊辜仲諒
美國務院強調 美一中政策沒改變過
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
銀行和汽車類股拖累 歐股下挫
中信案 辜家大總管吳豐富1500萬交保
利比亞政府軍攻入IS主要根據地
特偵組偵辦中信案 辜仲諒1億元交保
以色列特拉維夫發生槍擊案 傳3人喪生
特拉維夫3死6傷槍擊案 以警方認定恐攻
中信案 國寶集團朱國榮聲押禁見
以警方：2名槍手為巴勒斯坦人
油價創10個多月高點 美原油存量下滑
滿臉倦容 辜仲諒：不知為何會來特偵組
美股上揚 投資人臆測借貸成本維持低點
特拉維夫槍擊案 死亡人數增至4人
大馬華穗節 台灣4文化團體將演出
政治不穩 巴西和平指數下滑
美維生素軟糖恐含沙門氏菌 下令回收
首訪緬外國領導人 星總理訪緬3天
麵包做成粽子 大學生研發烘焙粽
庫德族重鎮爆炸案 土增至5死含懷孕女警
微電影訴受虐兒心聲 盼寄養家庭伸援
南北肉粽大不同 差別在這裡
鍾孔炤：客家粽沒紅油蔥 就沒有客家味
鹿港慶端陽 警方規劃交通疏導措施
端午別太放粽 陳宜民提3大健康要點
各地紫外線偏高 注意防曬
端午住日月潭雲品 玩遊戲嚐各地粽
南韓強烈抗議 大陸漁船頻撈過界
拯救海洋 台好點子奪冠美祝賀按讚
越南端午節 民眾大啖甜酒釀
府中15另類端午節 帶你手作動畫龍
手沖咖啡正夯 STUDIO A跨界掏金
民調：中間選民認為英脫歐恐致情況更糟
聖露西亞新任總理就職 蔡總統祝賀
嘉義縣龍舟競賽 東石漁人碼頭登場
端午連假前 中市查核室內遊戲場消毒
端午連假避車潮 牢記3方法
總統府：新南向辦公室緊鑼密鼓準備中
端午連假出遊 高雄有特惠好康
旅遊怕暈車暈船？ 試試這10個妙招
謝長廷赴日履新 全力以赴深化台日關係
糯米難消化易腹脹 譚敦慈教你這樣吃
泰雅渡假村 端午連假入園半價
粽葉飄香 漁人碼頭慶端午
鈴木汽車董事長鈴木修擬辭執行長和減薪
陸艦駛入釣島附近海域 日召陸使抗議
布農族射耳祭 南投久美部落登場
近9成台灣人曾國內旅遊 首選墾丁
美新總統有何對台政策 美學者憂心川普
出門不想帶電腦？手機APP三招搞定
因應端午連假 宜縣府增闢臨時停車場
朴子300年龍井 端節汲午時水
吃粽文化大不同 林麗蟬糗把肉粽變炒飯
巴黎白色晚餐 7000人優雅共享
股東會紀念品領了沒？ 哪樣最吸睛
創客運動 玩出創意與商機
端節過後 國內汽柴油估漲2至3角
外國學生包粽樂 宜花DOC行銷社區店家
尋找黃金立蛋王 黃金博物館締紀錄
創客博覽會無人機 星際大戰迷新天地
辛香料抗菌 保鮮膜更保鮮
美學者：520後兩岸間某些說法已展互動
立蛋時不小心打破 用鹽超好清
3D列印全彩時代來臨 可印280萬色
墨國際醫療用品展 台廠參展拓商機
林全視察桃機 勉勵做好應變措施
國道3號中寮山隧道車禍 3傷送醫
澎湖龍舟賽 馬公港區划手揮汗競技
人民幣國債在倫敦交易所上市
房仲：6月全台網路待售物件 降價占2成
印度售越南巡弋飛彈 另估有15買主
台灣的桌遊路 原創設計漸發光
桌遊玩出台灣味 綿羊犬走出自己的路
陸5月CPI公布 連4月漲幅2%以上
美元翻落近5週低點 韓元掌兵符亞幣衝高
中俄軍艦出沒釣魚台 與日艦對峙
國健署長要換人 邱淑媞月中到桃醫
端節吟詩做香包 雲林推粽夏故事美學
國外╲研究：多數抗憂鬱劑對重鬱症青少年無效
學者：教育券正向效果大於負向
洪秀柱推改革 組織與空間都改造
南韓意外降息至1.25% 創歷史新低
壽險業統計去年理賠數 這種病賠最多
Netflix港台會員追劇 狂嗑這些影集
鹿港慶端陽 夜間賽龍舟
暑假體育育樂營開跑 弱勢生免費報名
差點上餐桌 廣州動保人士救回數百貓狗
蔡總統慶端午 貢寮與阿嬤包粽
監察院：去年汽車竊案近10年最低
總統立委獻金會計報告書 7月公告
撕爛律師衣褲 廣西法院道歉賠償
手機更smart 這10大技術要噴了
中美洲銀行與薩國技職教育優惠助貸簽約
陸俄軍艦駛近釣島 日召陸大使關切
台南端午應景活動 龍舟競技不可少
林全：桃機淹水痛定思痛 邁向一流機場
陸5月PPI年減幅度 連續5個月縮小
陸艦近釣島 日批陸片面升高緊張
大陸海軍研製無人駕駛匿蹤船
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
酒駕自撞翻車 男醉茫茫不知原因
免費美食加表演 維冠原址商圈拚人氣
連假出國去 旅遊不便險來幫忙
五大網路人氣肉粽店 你買對了嗎？
龍舟競賽河川水質 北市：符環保署標準
關懷弱勢慶端午 中市議長分送千顆粽
台中端午節傳統民俗 穿木屐躦鯪鯉
iPhone傳有4K面板 都是為VR
毒蟲攜槍行竊 警方手到擒來
了解真實狀況 林全視察之旅沿路無交管
巴拿馬最高法院長訪台 劉德立設宴餞行
端節出遊避塞撇步 高市：先查APP
嘉義隆天宮百年古井 端午民眾取午時水
段宜康不談邱淑媞調職 祝大家端節快樂
口角糾紛 埋伏擄人軟禁
美學者：兩岸縮短差距仍賴領導人互動
被推就對天鳴槍 陸警流彈打死5樓民眾
新北貢寮慶端午 海上祭港賽龍舟
林全視察桃機 祝旅客端午愉快
陸老人信汽油治咳 45年喝1噸半
陸委會短片賀端午 主委頻吃螺絲又笑場
端午節前傳喜訊 救護車上順利產子
防詐騙斂財 河南推佛寺道觀識別牌
連假郊遊去 小心恙蟲上你身
健康瘦身不復胖 激烈瘦身OUT
體育局長洪嘉文：若柯要他請辭會尊重
挪威機場醞釀罷工 旅遊注意飛航資訊
印尼外海6.2地震 未傳災情
黨員幫民進黨助選 國民黨開除黨籍
台電跟用戶買電 5/31減少39萬瓩用電
菲候任警長：有人出重金要暗殺杜特蒂
哈比人是真的 印尼發現遺骸可能是祖先
慶端午 花蓮鯉魚潭賽龍舟
端午新體驗 壽山拿駝鳥蛋立蛋
和服體驗不僅京都 到佐賀不擁擠
橋南老街古井多 午時水淨身受歡迎
陸艦入釣魚台 北京：他國無權說三道四
震後觀光受挫 佐賀推旅遊吸客
端午節粽子 這樣吃卡衛生健康
網路社交不失禮 魔鬼藏在細節裡
鏟當槳溝為湖 阿美族年輕人追龍舟夢
成年標準不一 羅致政提案年滿18歲
廣推清真餐廳認證 讓穆斯林安心吃飯
蕎麥過敏恐致命 日店開發檢查紋身貼紙
端午節吃粽 粽葉不再回收
研究：多數抗憂鬱劑對年輕患者無效
大葉外籍生說故事比賽 分享生活心得
馬公四眼井午時水夯 遊客蜂湧汲水
交警EQ高 違規人挑釁不動怒
鼓勵划龍舟 金門縣長：明年獎金加倍
謝長廷抵日 盼為子孫奠立台日友好機制
蘋果整頓App Store 縮減收入分享比例
補充農業人力 彰縣招募農事團
日頭赤炎炎 寶寶防曬專家報你知
七星潭外海發現海豚遭魚槍射穿亡
城市公園環教首例 榮星公園即教室
嘉義1男遭溪水沖走 遺體下午尋獲
雪梨購物中心男子揮刀 警方開槍傷4人
端午節飲雄黃酒 明朝才開始流行
泰國兩快艇相撞 2陸客死34傷
國6隧道5車擦撞 2人輕傷無大礙
為熊本加油 陳菊訪日借鏡救災
5月大女嬰猝死 酒醉父2萬元交保
莫迪在美國會演說 籲深化美印安全合作
衣索比亞軍營遇襲 索國青年黨稱殺43人
饕客必看 4技巧端午吃粽不怕胖
正妹稱可援交 男子匯錢後連人都沒見到
台南下營區列淹水一級警戒
南粽北粽差在哪裡？ 說給你聽
玉龍泉水量豐 取午時水活動照常
端午節連假 北市天文館正常開放
印尼女移工丹妮安歌聲動人 愛唱台語歌
端午節變味了 市民嘆不復見龍舟賽
肅貪委員會寫成護貪 印尼官員被炒
屢對同事飲品惡意加料 女子被抓包
企業進駐屏東農地 500學者連署反對
山東當街搶孩子 群眾怒掀警車
深圳地王 4.6萬坪700億拍出
民團募資推工作坊 助青少年訓練戀愛基因
船外機失竊漁民頭疼 高雄港警逮3嫌
丁世均當選南韓國會議長
鼓勵創新手做 高雄啟動自造者中心
水利署發布屏東牡丹鄉淹水二級警戒
國道車多又傳事故 苗栗路段雪上加霜
蔡總統弔祭古金水 擁抱遺孀
調離署長職 邱淑媞1200字訴心情
1鄰和最後鄰差20公里 村民包粽子團聚
歡喜慶端午 樂園舉辦人體龍舟賽
立鴕鳥蛋大賽 頑皮世界動物園連辦4天
水利署發布南投竹山淹水二級警戒
波士頓校園外爆槍擊 17歲男高中生喪命
創客廢物利用 打造另類腳踏車樂園
嚴防大雨成災 賴清德下令加強戒備
悠遊卡公司攜手虎航 推小虎掌悠遊卡
熱愛球體關節人形創作 她做到外銷全球
苗縣2場龍舟賽 竹南頭屋各有看頭
點數經濟發燒 累積點點能換免費機票
謝長廷赴日履新帶3樣東西 綠委稱有洋蔥
上海房市降溫 交易量回到5年均值
經濟惹憂 日股收跌
哈爾濱公車急剎 女子左隆乳一分為二
端午取午時水 大甲鐵砧山劍井夯
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
斬首期限逼近 菲增兵掃蕩恐怖分子
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花小錢布置個性新居 專家教撇步
慶端午 愛河競技龍舟精彩刺激
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搜溺燒冥紙祭拜 終順利尋獲遺體
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北市龍舟賽開戰首日 時代力量敗北
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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美國攝影師拍童版陰屍路模擬劇照 惹議
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垃圾掩埋場變綠地 市民遊憩好去處
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花蓮公共圖書館優質化計畫啟動
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草嶺落石砸車 4人下車拍照躲過一劫
金廈放流魚苗 兩岸攜手復育
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登嘉明湖 7月起當日往返採預約登記
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種南瓜生苦瓜 種苗家族有一套
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脫歐疑慮日增 英鎊軟趴趴
馬雲斥資4.3億 購2座法國葡萄酒莊
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大陸網路直播興起 主播年薪超乎想像
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山區大雨野溪暴漲 苗栗12人獲救
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保障時薪制勞工 勞動部擬法制化
金價週線連 2升 觸及 3週高點
夏日秀髮易變枯 簡單撇步助保養
持續降雨 台南13行政區破百毫米
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電子新貴的蛻變 放眼亞洲空汙監測
深圳民警侮辱姊妹 被停職
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台匈議定合作 互惠蘭花和鵝產品
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洪素珠辱罵榮民 行政院嚴厲批評
洪素珠事件 橘委：喚起社會瞭解榮民
蔡總統召集閣員 討論食安和新農業
降雨影響出遊 南投景區遊客減交通順
土砲創客大三生 3D列印醫療公益夢
假調查官刁難店家 判罰3000
洪素珠事件 朱立倫到蔡總統臉書留言
洪素珠辱罵老榮民 住家被丟雞蛋
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屏東霧台大武村土石流 100居民受困
送暖熊本市 台南高雄再捐2000萬元
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
放棄迪士尼高薪 他為何賣房創業？
公車門夾傷視障者 北市公運處協助求償
來佐賀想泡溫泉 武雄嬉野任君選擇
第二屆唐獎得主 18日起陸續揭曉
雅加達博覽會 經典夢幻重機成焦點
洪秀珠飆罵 台灣民政府氣氛緊張
認領毛寶貝 歡迎到新北動物之家
胡志強：永遠以老兵父親為榮
公民記者引爭議 公視將討論平台規範
洪素珠飆罵 受辱榮民選擇原諒感動李翔宙
iPhone 7這樣賣？傳中美版本不一樣
台贈巴拿馬資訊設備 助提升效率
訪受辱榮民 洪秀柱：社會需對話消弭對立
外媒：陸海警船量增 釣魚台攻防占優勢
泰國車禍火燒車 小學教職員11死
拳王阿里追悼會 柯林頓：他是全民戰士
遭洪素珠羞辱 老榮民彭子珂引聖經原諒
大學畢業生贈樹苗 中正校園更美麗
大雨來襲 高市桃源部分河床便道封閉
缺維他命C問題多 多吃蔬果最關鍵
南台灣豪雨特報 林揆密切掌握狀況
行車糾紛 4人對BMW潑紅漆
香蕉皮別丟 抗發炎還可淨化污水
產能過剩 集邦：太陽能電池挑戰大
豪雨 屏東開設2級應變中心
總統大選撕裂秘魯 整合挑戰庫辛斯基
運動i台灣 澎湖3對3籃球開打
少女與男上摩鐵 清晨抽搐送醫不治
氣溫飆高 超商咖啡果實冰品大賣
台北OMNI夜店設計獲Live Design大獎
洪素珠飆罵 李翔宙訪范姓榮民遭婉拒
發展綠能 網友最看好這 5種
新北傳子球棒打死父逆倫命案
天熱別憋尿 當心尿道炎
看好電影市場 迪士尼要在大陸製作新片
巴基斯坦小販賣冰淇淋 遭穆斯林圍毆
自製旅遊書 達人不藏私教6招
資安攜手電腦廠 強化家用網路安全
警護送臨盆產婦 丈夫臉書PO文感謝
擁槍毒鴛鴦藏深山 警逮人靠巧取
洪素珠曾任故事媽媽 校方：不再讓她帶
屏東8鄉鎮1級淹水警戒 東港鎮區淹水
LINE推農場手遊 登錄就送兔子熊大
淡警全動員 清水祖師完成遶境
洪素珠罵老榮民 呂秋遠：辱沒自由2字
退伍蛙兵回娘家 海龍精神代代相傳
台南強降雨 安平10分鐘23毫米
外交部：配合新南向 簡化來台簽證程序
謝金河：租稅改革 可能先調高遺贈稅
鹿港魯班公宴 飽覽精緻工藝品
配合新南向 僑委會培育技職型僑生
陸公民身分證重號 171萬人變10人
搶攻手機貼圖商機 高捷推熊萌天團
天公不作美 台南歌劇選粹照常演出
胡志強：永遠以軍人父親為榮
洪素珠事件 劉世芳譴責要求徹查
法院：涉性侵案史丹佛生接觸過毒品酒精
瘋狂的核桃 陸文玩核桃價格重跌百倍
讓人民對食安有感 從學校營養午餐著手
真心難等 美國男子靠人工心臟撐逾1年半
洪秀柱：推反族群歧視法 放下仇恨
直接向茶農進貨 小茶舖生意好
北市單身聯誼 6月13日起報名
巴拿馬運河拓寬竣工啟用 26日轉播
腦麻障礙受歧視 身障師故事勵人心
馬英九：榮民功在國家 將持續探視致謝
洪素珠辱罵榮民 國民黨推反族群歧視法
怕塞車嗎？這5款APP讓你免煩腦
海科館推香包DIY 遊客愛不釋手
陸駐英大使談南海 勸域外國勿火中取栗
蔡總統推創新農業 討論成立公司助外銷
西南氣流發威 水利署加強戒備
洪素珠飆罵 葉毓蘭：從未如此悲憤過
鹿谷凍頂茶展售 林明溱為品質掛保證
大雨不停 屏東續列淹水警戒
飯店餐飲業6月旺 搶畢業謝師商機
洪素珠罵榮民 立院朝野都挺反族群歧視法
洪秀柱：台灣和諧靠如何做 而非嘴巴說
連假第三天 中山高南部路段車流變多
普悠瑪彩繪列車 延期拆除
台塑下週油價 汽柴油漲3角
藍推反族群歧視法 府：建議同推轉型正義
IMF：陸需迅速解決企業債務問題
台菲暫無漁業合作 漁民勿信傳言
大雨致高市大排湍急 老翁疑落水失蹤
不接受獨厚金馬 澎湖也爭取訂特別條例
美志工救回一命 貓頭鷹送上暖心大擁抱
桃機第三跑道 交通部盼提早至114年完工
台灣國際學生設計賽 今年很OPEN
雞排比臉大 崇右美食夯
博弈賠率：英公投續留歐盟機率70%
自行車友天雨路滑摔山坎 警消吊掛救援
洪素珠翻版 老翁掛日本旗無端遭壯漢挑釁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遊高美濕地 切勿擅闖管制區受罰
銘傳大學畢典 鄭文燦要年輕人留下來
亞太肝臟研究會議 副總統揭幕
改善高山症狀 下降下降再下降
釣客跌落曾文水庫 2天搜救無所獲
抗議洪素珠不斷 洪宅被丟雞蛋叫囂戳雨傘
水蜜桃公主奔對岸 拚蔬果產銷平台
印度馬省要各校每年辦5天瑜珈日 惹議
中南部大雨 林全指示氣象局關注雷雨胞
竹縣茄苳溪大量死魚 環保局採樣調查
星媽台南開咖啡廳 周子瑜影音駐店吸客
新北逆倫弒父 檢警訊後殺人罪法辦
南部工業區暫無災情 台電台水加強戒備
鄭麗君訪鹿港 了解龍山寺彩繪修護
花蓮北濱戲水 1女遭大浪捲入海
交長說小塞車別放大 宜縣批自我感覺良好
保研究經費 英頂尖科學家挺續留歐盟
新北逆倫弒父犯嫌聲押 家屬一路追打
屏東大雨淹水 警長搶救老翁險象環生
強化食安 衛福部擬納區塊鏈防造假
高學位助求職償學貸 有信心英學生48%
洪素珠事件至少9人受辱 法界：告訴乃論
巴西奧運快登場 里約海灘發現超級細菌
最新民調：希拉蕊領先川普11個百分點
高屏土石流紅色警戒 增至30條
持續強降雨 中市啟動防災防汛機制
監禁1年半 陸維權人士葉曉崢刑滿獲釋
洪素珠事件 高市加強把關志工媽媽
今彩539開獎
大福彩開獎
考題洩露 美國ACT臨時取消香港考試
朱立倫：為化解對立努力 都值得按讚
英女王90大壽 皇家軍隊盛大閱兵
飛越自由女神像 太陽動力2號抵達紐約
道達爾石油工人復工 法航機師續罷工
新北鼓藝節晚間震撼登場
今彩539 頭獎槓龜
大福彩頭獎貳獎均槓龜
五年級上凱道 老兵12日踢正步閱兵
新北逆倫弒父 陳男遭羈押禁見
屏東淹水警戒 牡丹水庫水位上升
英女王90歲大壽閱兵 一身螢光綠好吸睛
俞正聲：兩岸關係重任在青年人肩上
〈財經主筆室〉端午節難關 能源政策比陸客不來重要
《美國好聲音》歌手演唱會上遭槍殺 槍手自殺犯罪動機不明
收假北上快出發 連假最後一天越晚越塞
青年村落文化行動計畫「金瓜食、迎嬤煮」系列活動開跑
有缺失的「28℃開冷氣規範」應儘速修正！
文學不是興趣、是生命 臺北文學獎譜出「臺北狂想曲」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
與巴菲特共餐拍賣 3456789美元得標
英最新民調 留歐陣營領先2個百分點
調查濫用公帑 瓜地馬拉逮捕兩前部長
巴黎清潔隊罷工 千噸垃圾堆街頭
小飛機墜毀田納西州 2死2傷
89天2萬浬 海軍敦睦支隊完成任務
跟昆蟲上學趣 羅東國中通學廊道完工
小黨求生 社民黨募集千人小額定期捐款
推動亮點計畫 中市邀請店家加入行列
洪秀柱愛動物 養貓養狗養烏龜
演練空中救難 醫學院設置模擬S-70C機艙
響應新南向政策 台泰教育交流有利基
宜蘭壯圍哈密瓜 甜脆上市
嘉市仁武宮古蹟 最早的大道公廟
凱道踢正步閱兵 500大叔參演報到
促進經濟 家樂福平鎮招募新血
傳送即時位置 叫車App守護乘車安全
法國反歧視 20道地雷不能踩
防病抗菌 人安基金會助寒士渡過仲夏
廟宇學府合作 成立哨角管樂隊
百餘條土石流潛勢溪 高市急清河川土石
北市都市再活化 廢警舍變田園
推廣紐西蘭草飼牛 紐廚藝大使中市獻藝
嫌VISA卡手續費貴 加拿大沃爾瑪將停用
端午連假收假日 紫外線高量級以上
美駐陸使館車輛涉肇事 北京警方調查中
胖宅男不運動 就醫驗出6種病
仲夏龍坑春華再現 墾管處認識生態之旅
外勞喘不過氣 心臟腱索斷裂
路口車禍撞住家 幸無波及屋內民眾
看好蘇花改 飯店業者投資百億進駐宜蘭
防曬噴霧噴不停 男童皮膚凍傷
祖孫相依山林 連于霈最愛蓮花出淤泥
籤運旺 陳瑩被封國會籤王
防汛整備 新北75處建築工地總體檢
與阿嬤相依為命 黃博揚開心過每一天
太熱了 陸多地上調高溫津貼
與魚共游 台東湧泉游泳池再度開放
三高族群當心 胸悶恐是心肌梗塞拉警報
陸現存最早大學畢業證書 跟報紙一樣大
台大畢業變身芒果農 賴永坤種出一片天
高溫空污成皮膚殺手 醫美季節新品抗戰
網傳防蚊中藥包 中醫師：可止癢難防蚊
尾隨壁咚國中妹 色男判刑
英女王慶90大壽 喬治夏綠蒂合體搶鏡
黑熊母子連3天出現 不懼怕人類
勞動部青年補助職訓 協助就業
台觀畢業成果展 拿出絕活獻愛心
不被大陸市場打壓 屏東養殖業找出路
關懷長輩 社區動員成立棋盤公園
王田交流道賓士翻落邊坡 駕駛命危
國家歌劇院全面驗收 德國技師飛台測試
注意幼兒居家安全 床鋪窗邊藏危機
培育農業人才 台中新社高中8月增2科
嘉義山區社區經驗傳承 重拾祖先智慧
陸男冒充央視員工詐騙 被判11年
500大叔凱道閱兵 何啟聖：展正面力量
轉角遇見卡哇伊兔 花蓮打造特色地景
大叔凱道踢正步 周美青感動來觀禮
獨董助陸資參股？ 聯發科：言語霸凌
凱道踢正步展現軍魂 老兵榮譽依舊
台南戶外歌劇之夜 遇雨不停滿堂彩
中市補助15年以上老屋修繕及增設電梯
陸強制醫療所草案 規範肇事精神病患
洪素珠事件 段宜康要公廣集團承認責任
歸鄉挺軍魂 凱道踢正步向台灣致敬
照片保險箱上鎖 手機私密照不怕被偷窺
台北車站鼠輩橫行 北市滅鼠大作戰
文學家族展 切磋文字傳親情
轉角遇到波麗士 通緝犯開贓車被逮
樂高鐵粉工程師 手造星際大戰BB-8藏亮點
體恤單親母努力向學 金門家扶兒獲獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鄭運鵬開車上國道1 左營南崁只花3小時
苗栗山區道路坍方落石 遊客避免上山
網傳聰明藥助拿高分 當心暈眩又心悸
美新生代歌手遭槍擊 恐再掀槍管辯論
電競市場年增4成 IC設計廠爭相淘金
凱道踢正步 周美青帶原住民學生觀賞
台中港外海漁船翻覆 船員被救起
25歲社交圈大縮水 專家這樣說
體溫也能發電 工研院獵能技術超環保
轎車停六龜新威大橋 車主失聯警消搜尋
俞正聲：兩岸和平 關鍵堅持九二共識
下周汽柴油漲3角 端午收假先加油
推廣布農族語 深山教師的maker魂
看飛機的台灣大叔 兩岸航模教學圓夢
台股端午後變天？投信：漲多回檔有理
結合在地 宜蘭Maker跨界創新
洪秀柱：轉型正義不要反製造分化仇恨
瘋創客 偏鄉6國小機器人齊步走
冷氣開28度錯了？ 高志明建議這樣宣導
不可能的任務 大叔精神凱道踢正步
日本茶源自唐朝 發酵程度大不同
和敬清寂一期一會 日本茶道精神
亞洲矽谷打頭陣？國發會明將討論
綠推轉型正義 藍：變相縱容台灣民政府
小企業融資難 大陸央行提金改方向
原油問題升溫 汽柴油明起漲3角
陸央行副行長：要允許金融機構有序破產
金門推動聚落活化 維護傳統建築
北市議員謝維洲 酒駕移送法辦
洪素珠說故事惹議 教部擬建校園志工制度
農村微旅行正夯 中市開放報名
川普粉絲難找對象 專屬配對網扮紅娘
海外房產滾熱錢 陸愛美國台灣衝東協
高嘉瑜：我只有用FB 沒用微博
支解鯊魚留4片鰭 漁船遭查獲送辦
探訪災區僑胞 加油團深入熊本震央
挑選優質幼兒園 觀察重點有這些
小貓頭鷹疑受傷 竹市動物園：學飛掉落
蘋果WWDC盛會將登場 6大亮點果粉期待
自備點心編教材 國小師拉回落後生
堂兄弟水池戲水 救起時無生命徵象
柏克萊學生吳子奇 金門大學作客
新北發起國際少年運動會禮物大募集
印度國會上院局部改選 執政黨聯盟大勝
法廣：梅克爾訪陸 經濟為主要議題
上海保交所揭牌 有益外資進駐自貿區
防制詐騙 高雄郵局擋7件保住171萬元
高溫商機熱到發燙 超商雙雄業績無冷場
中壢女波麗士負傷奪冠 令人動容
巴拿馬運河拓寬啟用儀式 陸貨輪首航
菲慶獨立節 艾奎諾三世籲珍惜民主
發票獎金自動入帳 水電費扣繳添福利
美就業數據慘 聯準會本週升息難
雲林火葬場排黑煙噪音擾人 居民抗議
海外攬才升等國家級 媒合平台將上路
豪雨斷路桃源成孤島 居民搭怪手渡河
不是端午也吃 府城菜粽配味噌湯當早餐
校園周邊劃禁菸人行道 議員籲中市跟進
有錢人多疑？調查：僅2成推薦理財顧問
天候不佳攀能高安東軍 3人迷路求救
重機騎士台3線爆頭 疑砂石車駕駛肇逃
屏東溺水堂兄弟 1死1昏迷
端午國道塞不停 醫師教3招防憋尿
王閔生：洪秀柱應要求蔡正元撤仇恨言論
柯P高嘉瑜的微博？竟然攏是假的
仇恨犯罪 美國種族歧視占多數
改變保守 印度擬在學校教性教育
嚴防持續性降雨 中市啟動防災防汛機制
污水變能源 清大團隊獲中油能源創意獎
LINE不斷創新 五大功能快惡補
大叔凱道踢正步 國防部致崇高敬意
是否規劃派駐印尼 黃志芳：傳聞不實
光陽成立滿52年 力拓紅牌新市場
俞正聲：擬新法讓台灣民眾在陸出行便捷
毛小孩切片檢驗快1倍 搶黃金救治時間
南投辦通譯培訓 新住民增加第二專長
民進黨:歡迎洪秀柱加入轉型正義的討論
北京紫禁城首次發現明代大型宮殿遺跡
電視面板廠拚高單價 今年出貨可望持平
疑遭鯊魚咬傷 鯨豚擱淺死亡
超商重拾柑仔店人情味 聯絡鄰里搏感情
洪素珠事件 郝龍斌：光靠法律不夠
上海浦東機場發生爆炸
中南部4縣市 土石流黃色警戒90條
歐洲講人權 連肥胖都不能歧視
陳德銘：關心海基會新董座的政治底線
端午收假 國軍派C-130疏運
唆使男童假扮總統兒子 玻利維亞逮5嫌
荷蘭女子卡達遭強暴 報案卻被指通姦
3張感人照：你陪我長大 我陪你變老
澎離島現雷雨 延誤端節輸運
浦東機場爆炸 傳旅客攜帶爆竹引爆
別怕吃零食暴肥 社群軟體秀熱量
遠雄聲請停止執行 北市：目的非復工
曾文水庫船屋遭雷擊起火 幸無人傷
少年鼓手將畢業 合歡山磅礡擊鼓最難忘
火星之旅如何進行 馬斯克說分明
大巨蛋再攻防 遠雄聲請停止停工處分
涉綁義籍神父 菲南恐怖組織頭目被捕
美佛州酒吧傳槍擊案 恐有人遭挾持
賴清德陳菊熊本行 考察地震災民安置
大巨蛋案出招 遠雄聲請停止停工處分
端午連假天氣不穩定 百貨賣場業績夯
菲國慶在新北 朱立倫：菲是友善鄰居
挪威融冰青年合唱團舉行赴台前發表會
被指車輛肇事逃逸 美駐陸使館：處理中
馬英九申請赴港 總統府不予同意
總統府不准 馬英九去不成香港演講
中市老婦疑墜河 消防人員救起送醫
送希特勒傳惹議 義媒：還可能送毛語錄
台灣創客無限創意 美食美酒在家輕鬆做
歐盟若沒英國差很大 分析：影響力大減
驚爆浦東機場 一男子爆炸前曾高喊
總統府不准馬英九赴港 行政院尊重
熱帶斑海豚擱淺 海巡協助脫困
總統府以國安等4理由 反對馬英九赴港
台鹽13日臨時董事會 陳啟昱可望接董座
風雨故人來 馬基隊勞軍官兵窩心
馬英九申請赴港遭駁 總統府建議用視訊
審計長林慶隆與瓜地馬拉簽審計合作協定
馬英九未能來港 港專家：預料中事
李登輝卸任1個月訪英 府：當時無管制
總統府不同意馬英九赴港理由全文
不准馬英九赴港 朝野各有解讀
中信金涉弊案 開臨時董事會應變穩軍心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
府不准赴港 民進黨盼馬英九理性看待
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
馬赴港遭駁 郝龍斌：欲加之罪何患無詞
獨子騎重機遭輾斃 母親泣訴不想他騎
風機業蓄勢待發 這個行業吃香了
主播王淑麗梅汁義賣 遭詐騙集團利用
泰國台灣鄉親嘉年華會 優質商品大特賣
馬訪港未果 港學者：盼港台交流無限制
為符合普級 星新版悲慘世界刪同性接吻
洪素珠風波 多人抗議台灣民政府
美同志夜店槍擊案 槍手喪命恐多人傷亡
陸證監會：及時啟動深港通 完善滬港通
休假到水池抓魚 外勞溺水命危
北台南家扶午餐約會 宅神對談不藏私
馬未獲准訪港 港專家：不意外
心繫防汛 陳菊熊本返國即主持會議
新北男子累犯詐彈 量販店解除警戒
拒馬赴港 馬辦：斲傷台灣自由民主形象
赴港案遭駁 馬辦：讓人懷疑有其他原因
豬肉來源馬上查 攤商9月起要掛QR code
洪素珠神隱 警站崗護空門
馬辦：假定洩密機會大 不尊重卸任元首
不准馬赴港 國民黨：犯罪者卻可趴趴走
洪素珠言論惹議 公視停止平台使用權
抗議洪素珠辱罵老榮民 花蓮榮民激憤唱國歌
梅克爾訪陸 高瑜家屬盼協助離境就醫
美夜店槍擊案20死42傷 警方認係恐攻
募款購書遭質疑 中市：專款專用推閱讀
馬英九赴港被駁 陸國台辦未正面回應
歐國盃場外戰況熱過場內 至少44傷
端節連假結束 馬公機場返台人潮湧現
防土石流 高市山區撤逾千人
世貿模擬法庭辯論賽 台大勇奪季軍
霧台大武村便橋沖毀 雙截梯撤離18人
海峽論壇開幕 張志軍又提九二共識
網路傳獵捕獼猴 警方搜索調查
游錫(方方土)：駁回馬英九赴港申請是明智決定
林濁水：沒必要對馬英九這樣防範
新雷射技術 考古學家發現吳哥窟地底城
清奈辦事處端午餐會 客家粽讓僑胞喜悅
歡笑突變尖叫 美夜店遭恐攻20死42傷
美佛州夜店槍擊嫌犯 可能有極端傾向
南非美食節慶 生蠔與美酒口中相遇
臉書逼你裝Moments 不聽話相片砍光光
梅克爾抵北京訪問 獲頒名譽博士
美夜店槍擊案凶嫌 傳是阿富汗裔公民
慶女王大壽萬人趴 大雨不減民眾熱情
遭指藉洪素珠事件政鬥 蔡正元澄清
美夜店槍擊案 初判與女歌手遭槍殺無關
美奧蘭多夜店槍擊案 市長：50死53傷
梅克爾：中國的發展道路獨一無二
馬無法赴香港 主辦單位：失望
奧蘭多夜店驚爆槍響 顧客逃竄一片混亂
美歷來傷亡最慘 夜店屠殺案50死53傷
佛州槍擊案兇嫌父：仇恨同志為犯案動機非信仰
川普再放厥詞 消費佛州槍擊案
府證實 蔡總統6/24到7/2出訪9天、過境美國
警察節前夕 警政署長慰問因公殉職員警遺眷
〈時評〉新政府是否有勇氣擺脫舊政府走樣的｢滾動式管理｣
國旗被掛反 臉書向菲律賓道歉
〈時評〉高志明：「拋磚引玉」後的漣漪、與建議
佛州槍擊案 各國哀悼和譴責
室內28度畫錯重點？高志明籲召集專家會議「解熱」
梅克爾會李克強 關切貿易、司法環境
〈時評〉促進族群融合的「反族群歧視法」 應該建立在「轉型正義」基礎上
茲卡病毒還不夠！巴西奧運比賽場地傳驗出超級細菌
〈時評〉誰在乎馬英九去香港？
伊斯蘭國相關推特 貼出美夜店殺手照片
奧蘭多槍擊案 死傷最慘超過歷來槍擊案
奧蘭多槍擊 凶嫌扣板機時間長達整首歌
美夜店殺手父震驚 認仇恨同志無關宗教
佛州州長：奧蘭多夜店槍擊案是恐怖攻擊
美夜店殺手犯案前 傳宣誓效忠伊斯蘭國
倫敦前市長強生承認 金色亂髮是染的
奧蘭多夜店槍擊案殺手 FBI早有檔案
歐巴馬譴責佛州槍擊 指是恐怖仇恨攻擊
IS通訊社：伊斯蘭國戰士犯奧蘭多槍擊案
FBI證實 奧蘭多血案槍手向IS宣誓效忠
希拉蕊譴責佛州槍擊案是恐怖攻擊
奧蘭多血案 教宗譴責是無理性仇恨
萬人午餐派對 慶祝英女王生日圓滿落幕
奧蘭多血案 川普再指伊斯蘭搞恐怖主義
奧蘭多槍擊 川普批歐巴馬軟弱籲下台
奧蘭多槍擊 川普再提穆斯林禁令
赴港遭駁 馬英九：相信社會自有公評
歐法院：義大利須砍除染病橄欖樹
提升橄欖油產業 義推全國計畫
佛州恐怖槍擊慘案 英女王首相表達哀悼
台美關係 高碩泰：務實 不任意衝撞
武裝男子加州被捕 意圖破壞同性戀遊行
端節假期美股跌 台股面臨補跌壓力
挖斷水管缺水 桃機廁所臭味四溢
哥倫比亞茲卡病毒肆虐 台捐防蚊設備
校園栽種台灣百合 找回北海岸原鄉味
FBI曾盯上馬丁 惟因證據不足鬆手
特招考試分發 學科測驗19日登場
濕熱好發皮膚病 建議清熱飲食
佛州槍擊案 臉書首度在美啟動平安通報
物流管理陸大生最搶手 口腔醫學不討好
編進屏東意象 華慧晶創作文化處展出
取得清真認證 龍口粉絲盼成百年事業
駁申請違反規定 馬辦：一切合乎府要求
大雨來襲防洪 中市府2萬6千沙包備戰
陸老婦遭電信詐騙 行員機智斷電ATM
全台紫外線高量 台東危險級
佛州槍擊案凶嫌 據稱反同志有家暴前科
挖斷水管 桃機缺水薰臭旅客罵翻天
英脫歐疑慮 歐元英鎊兌日圓雙貶至3年低
陸大生愛創業 3年後僅5成還存活
美史上最嚴重大規模槍擊案一覽
台股開盤跌81.24點
新台幣開盤貶 2.55角
F-臻鼎4策略 打造未來競爭力
端節變盤？ 台股挫跌百點回測8600
陸童裝商機旺 F-淘帝5月營收年增逾6%
無畏奧蘭多血案 洛城15萬人同志遊行
中信金開盤跌逾5% 買盤湧進
天雨路滑7車追撞 3人受傷送醫
傳美光收購恐生變 華亞科應聲跌停
多花樹少垃圾 斗六營造花園城市
全球經濟低緩 國發會：下半年可望好轉
屏東霧台鄉台24線 落石坍方
陸軍工央企中國航發成立 資本逾2千億
常勝車款Audi A4 推限量升級
山區連日豪大雨 不可強行涉水渡溪
新台幣早盤貶 2.14角
亞太區掃陰霾 瑞銀：疲弱出口將見底
銓敘部：積極參與年金改革委員會
謝長廷之子謝維洲酒駕 獲緩起訴處分
府不同意馬英九訪港 張小月：國安考量
副總統悼田智宣 客委會頒客家獎章褒揚
拒捕槍傷員警 男子被收押
中共廣東省委副秘書長劉小華自殺身亡
台積電需求走強 外資看好高配息
台南驟雨一陣 路面積水車流塞
佛州恐怖槍擊慘案 蔡總統表達哀悼慰問
大雨急著下山 登山隊要消防局派人護送
豪雨不斷 土石流紅色警戒增至82條
金正恩視察北韓國防綜合大學 強化軍力
佛州夜店案凶器 與加州康州血案同類型
僑委會存廢 委員長：存在具政治宣示意義
提升青年公共參與 青年署暑期免費培訓
反對辱罵榮民 陳菊也籲勿政治炒作
宏?5月營收跌幅收斂 股價不賞臉
哀悼佛州槍案 美民眾白宮前點燭光
海基會董座人選 張小月：審慎考量中
美佛州夜店槍擊案 9小時湧2500萬善款
台灣精品咖啡豆 嘉義縣獲13獎項
擺放警告標誌 運將國道高架撞飛墜落
台東熱氣球嘉年華 挑戰30顆球升空
婆媳整理河床果園 婆婆失足遭溪水沖走
洪素珠飆罵案 高雄警訪查被辱榮民
地方欠保費 勞長：強制執行還款計畫
台股失守8600點 8大類股全跌
加工區徵才616人 最高月薪上看50K
大陸發射第23顆北斗導航衛星
邱淑媞調職案 試院：尊重民選首長人事權
廣東調查：珠江口白海豚數量增加
回應馬英九 府：過度政治解讀無助討論
點數經濟夯 台灣商機上看50億
取消免收費車更多 賀陳旦：安全考量
元大新東協平衡基金准募
葉黃素膠囊誇大 含量差3百倍
色素性癢疹誤為濕疹 後背有如紅色圓網
同志避風港染血 歧視原來沒消失過
泰王術後恢復良好 血壓心跳正常
通緝犯見警心虛 騎車逃入死巷落網
畢業季 北市回收學生家電助偏鄉
ChatWork搭橋宏? 攻商務通訊市場
疑火車太擁擠 婦人換氣過度送醫
揭密陸微信賭場 賭客1年輸掉數百萬
婆媳外出種田 婆婆被沖走警消搜尋
全國數位擴區營運 蘆洲汐止新戰國
青年領袖看經濟前景 比企業CEO樂觀
戶政系統暫停服務 想結婚先辦指定登記
陳添枝：利用新南向 拓展市場振興投資
滴滴出行獲陸中國人壽逾6億美元投資
陸九段線主張 越南出書反駁
馬英九無法赴港 藍指雙重標準綠反擊
奧蘭多夜店槍擊案 IS首度宣稱在美犯案
觀望氣氛轉淡 興富發：房市將平穩發展
凌陽通過配息0.89元 創8年高
F-臻鼎力抗不景氣 營收7月加溫
蔡總統出訪 僑委會：安排4場僑宴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
海軍敦睦艦海上巧遇美艦 遵循CUES通信
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
疑母子口角 13歲少年跳樓輕生
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
輸入化學物質 智慧資料庫幫算健康影響
聯發科Q4毛利率恐惡化 外資砍目標價
洪素珠事件 張小月：嚴厲譴責
佛州夜店血案死傷慘 再掀全美槍管辯論
雨不歇 高雄葉菜價漲5成
增進溝通 林全每週四與立委便當會
多明尼加5月通膨增加0.25%
洪素珠爭議 台灣民政府竹北郡遭蛋洗
F-臻鼎：明年配息率 有望飆5成
國民黨團籲內政部 徹查台灣民政府
大巨蛋 北市府盼遠雄勿做太多無謂訴訟
赴港遭拒 馬辦：將錄影演說為台灣發聲
新台幣中午貶 1.94角
陸股早盤小跌 滬指險守2900點
毒品買賣糾紛 犯嫌涉擄人勒贖遭逮
柯建銘聲請將馬英九限制出境 北院駁回
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陸學者在活化石中發現免疫秘密
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佛州槍案凶嫌前妻：他精神異常但非極端分子
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華亞科太晚澄清收購案 證交所要重罰
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澎自小客追撞機車逃逸 婦人傷重急救中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
實名制受好評 中秋節加碼納入設籍者
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
悼美同志夜店血案 巴黎鐵塔亮彩虹燈光
金磚銀行擬發行首筆人民幣債券
高市桃源區路斷 樟山國小14日停班課
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羅志祥被指亞洲空幹王 無損名譽理由曝光
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台股重挫 丁克華：受國際影響
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行政立法共識 促轉與黨產條例本會期立法
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立院初審通過 陸配取得身分證最短4年
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老翁刀傷陳屍四獸山 警逮1嫌
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消費稅延漲 惠譽砍日信評展望至負向
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老翁刀傷陳屍四獸山 警逮1嫌偵訊中
黃昭順指兩岸條例初審過 陳其邁指亂搞
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奧蘭多夜店喋血 倖存者憶述驚魂夜
兩岸條例初審爭議 須待下次會議解決
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奧蘭多同志吧一夜血腥 死者容貌漸浮現
不顧熊攻擊警告 日居民繼續上山採竹筍
愛爾蘭各界慶祝正副總統就職暨端午節
微軟砸重金併購 領英股價飆漲近5成
不滿狗被嫌臭 男子持刀砍死88歲老翁
不滿狗被嫌臭 青年持刀砍死88歲老翁
佛州槍擊慘案 美國三大分裂難題待解
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奧蘭多夜店槍擊案 歐巴馬：無法證明由外國勢力指使
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法警員夫婦遭刺身亡 三歲孩童劫後餘生
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迪士尼《海洋奇緣》(Moana) 11月啟航
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70歲另類慶生 波蘭祖父泛舟橫越大西洋
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夜店屠殺案 歐巴馬：未發現有外力指使
全球軍售創紀錄 亞洲助長兩位數成長
奧蘭多血案 美調查是否有幫凶
IS認了屠殺案 歐巴馬：未證明外力指使
英脫歐陰影籠罩 歐股續跌
恐怖主義紀錄國 川普誓暫停其移民美國
吸引開發者 蘋果開放Siri等功能
全球股市賣氣濃 美股連3挫
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談奧蘭多槍擊案 川普槓上希拉蕊
英國獨立黨：推翻德國主宰的歐盟
菲軍方確認 恐怖分子處決加籍人質
宜蘭工廠凌晨火警 幸無人傷亡
冰棒創名號 善化農會夏季月產20萬支
英脫歐公投變數增 台股偏震盪盤整
超彈力涼感網襪 蕾絲女孩夏日新寵
你家綠屋頂 高市給補助
庫克主持WWDC為奧蘭多默哀 輕拭男兒淚
地形影響 鋒面滯留北部
保存珍貴哲學資料 勞思光講稿出版
看準穆斯林16億人口 台鹽美妝搶市場
巴西工黨人士耐不住坐監 建議政黨認罪
台中豐原豐勢路追撞事故 1傷者送醫
里約奧運將屆 快速道路搶案頻傳
法警官自宅前遭刺死 妻遭挾持後亦亡
Apple Pay網站上運用 秋季展開
蘋果軟體升級大作戰 6大驚喜不錯過
台股開盤跌22.71點
資深演奏家 默默推動音樂常民化
新台幣開盤升 0.7 分
英QS公布亞洲大學排行榜 台34所上榜
波哥大華僑文教中心端節聯歡餐會
陸5月法定傳染病86萬例 逾千人死亡
市場疑慮未除 華亞科再吞跌停
嘉義聯合管樂團音樂會 日本動漫主題
北戴河會議前 陸媒披露習近平財經顧問
台新銀海外拓點 第3家分行落腳東京
台彩加碼今天買最划算 還有8組千萬獎
馬自達柴油引擎技術 日本皇室也按讚
海軍巧遇美艦 國防部：很好的訓練經驗
宏達電獲外資力挺 股價跳空開高
彩晶聚焦中小尺寸 衝刺平板手機面板
輸血醫學之父蘭德斯代納冥誕 谷歌致敬
陸配拿身分證年限 張小月盼應與外配同
核一核二廠 林全:沒有提早除役問題
新台幣早盤升 3.5分
端午連假埋伏3天 保七警冒雨逮山老鼠
廖世傑頒台華獎學金予墨西哥學生
川普擋華盛頓郵報 撤發新聞採訪證
蔡總統將訪巴拿馬 呂秀蓮：別過度期待
調任桃醫醫師 邱淑媞臉書道別
法警命案 IS通訊社：伊斯蘭國戰士所為
魏則西父母：等待道歉 卻什麼都沒有
達賴喇嘛：女性擔任領袖 暴力會少一些
瞬間豪大雨淹水 雲林清疏排水渠道
推動國際人權 陸代表提7原則
陸涉貪前高官看守所去世 家屬要驗屍
FBI：夜店血案槍手受激進宣傳而極端
南帝乳膠手套大賣 獲利創新高
連下6天雨 台南水庫進帳1.6億噸
達賴喇嘛駁川普 勿視穆斯林皆恐怖分子
全民實驗室 江宏仁解放科學工具話語權
豪雨進補水庫喝飽飽 8月底前供水無虞
廣州人最愛美食：腸粉和燒鵝
一個蔚藍地圖 陸民人人能做環保鬥士
保障納稅者權利 時代力量提草案
副總統：振興經濟 不能忘記環境責任
遠雄反擊柯P 強調建全球最安全巨蛋
五專聯合免試入學起跑 招1.3萬學生
產後大血崩 急輸1.1萬cc血救命
陸婦人陳情申訴 兩度被精神病
蔡總統出訪過境美國 美重申四原則
世華工商婦女企協巴拿馬分會慶20週年
洪素珠事件延燒 台東2起反族群撕裂
北市中小學啟用Google Apps教育版
去留公投倒數 英太陽報籲讀者力挺脫歐
新鮮人求職履歷 5大地雷不要踩
奠儀道出兩好人故事 里長PO網引迴響
老農婦渡溪遭沖走 高市警消續搜尋
北院開庭審理太陽花 勘驗100分鐘影帶
毒操場頻現 北京下令各校暫停施工
雨一直下 霧台大武部落仍受困
北宜直鐵 賀陳旦：還在評估
想上智慧機械課程 政府補助7萬
法廣：奧蘭多血案 歐蘭德悼念致哀
洪素珠事件 林全樂見促進族群平等立法
台股電金撐盤 指數箱型震盪向上
林全：百貨公司午休 非政院節電措施要做
桃園大雷雨特報 蘆竹新屋時雨量大
北市府：遠雄廣告登得多 不代表公安好
時力提18歲公民權案 盼速組修憲委員會
宏都拉斯蔗糖拓展南韓市場
不滿狗遭嫌臭 青年刺殺老翁20刀致死
端節後民眾急瘦身 纖體商品大行其道
5200萬張金融卡港澳提款 年底上線
亞洲大學排行榜 首爾大學第10
大學畢業合理起薪 林全：近3萬為目標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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蔡總統訪巴拿馬 若遇中國官員自然互動
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陸股納MSCI衝擊台股？金管會：影響有限
英翔專案過境美國 外交部：台美協調
佛州槍擊案效應 迪士尼強化安全措施
拒黑箱審議學雜費 反教盟籲退回調漲案
年輕捐血者人次降 盼健康者多捐熱血
輔導中輟生復學 飛夢林學園成果優異
全長聯：沒完善配套 反對教官退出校園
東元攜手淡江 產學合作多元跨域
報告：香港紙媒廣告收入將遽減
全台網拍調查 這4個城市最愛退貨
反南鐵自救會北上抗議 要求辦聽證會
緬甸教育經費來源 手機通訊稅
台南芒果採收期近 警方護果專案啟動
美副助卿馬志修將訪台 談深化台美經貿
電商時代來臨 陸百貨面臨生死戰
新台幣中午升 2分
Internet還是internet 美媒這樣說
訂單能見度到8月 彩晶：展望正面
淡江攜東元育人才 先推餐飲就業學程
豪大雨直直落 桃園市列一級淹水警戒
黃茂雄：不解核四不用 反而修核一核二
過境美國 外交部：總統循往例接觸政要
近收割期遇大雨 台南水稻傳農損
捷運廁所改建 新埔站15日起施工
拉勞蘭姑娘遇見泰雅 林子欽烏來展畫
台南連下6天雨 農損逾300萬元
林佳龍：台灣民政府非政府或登記社團
開庭咆哮恫嚇被告 法官曾雨明遭彈劾
亞洲大學排行榜 香港4大躋身前20名
行銷芒果季兼嚐剉冰 蘇嘉全有戀愛滋味
撫慰心靈 這3類療癒系小物最夯
搶救小生命 2母虎鯊剖腹救80多隻小鯊
屏東9項文化資產 縣府通過審議
駁馬英九赴港 呂秀蓮：總統府處置適當
大雨持續 桃機兩航廈再傳漏水
陸股震盪下跌 滬指上午逼近2800點
四物飲是藥或食品 立委要衛福部管一管
員額比新北多 高市議會允改革不歇
別讓權益縮水 這10項都應列投保薪資
陸老翁21年生15子女 網友批不負責
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北市中小學 全面採Google雲端教學平台
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綠委不出席杯葛紅會法 藍委：嚴重失職
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紙風車劇團前進花蓮偏鄉 3天連演
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夏日消暑 東石漁人碼頭鯨魚池提前開放
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國道斗南段車禍 2車追撞1死3傷
台灣贈款協助多明尼加溫室栽培蔬菜
軍校招生不足2百人 國防部：二招爭取
花東螢火蟲電影院 總計12場開跑
頎邦下半年看佳 非驅動IC占比逾2成
盜季羨林古籍 陸女子判刑5年
IMF:巴拿馬維持6%的經濟成長
國一生咳嗽發燒 竟是肺結核上身
小米首支台灣4G全頻 紅米Note 3明開賣
黑心油案被判賠 正義：尊重理解
蘋果軟體升級 外資最看好兩大亮點
神鬼交鋒再現 持假鈔買黃金露餡
追債亂棒打瞎人 男判刑3年半定讞
國民所得輸韓國1萬美元 徐旭東：太丟臉
復育漁業資源 金門放流梭子蟹苗
反毒和反詐騙 蔡總統：只許打贏
東京都知事涉挪用公款 決定下台
台中潭秀國中 上午驚傳學生墜樓
日媒：解放軍艦15日凌晨駛入日本領海
5小學午餐農藥超標 最高逾19倍
正義黑心油案求償 法官從寬認定
緯創：買回庫藏股有利股東權益
陸配領身分證 國台辦：盼調整歧視規定
不當挪用政治資金 舛添遞辭呈
腹痛忍1週昏倒 婦手術過後插管53天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
紐約僑社譴責洪素珠撕裂族群言行
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
奮戰至最後一刻 警察節祭悼殉職警員
立委提偏鄉分級 學校補助有別
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晶華董座潘思亮：台灣景氣已見底
陸股上午收紅 滬指漲幅逾1%
瓦城展店衝百家 3福利向人才招手
李文祥捐防震頭套 兼具防災睡枕
陸配身分證 林揆：原則不改變
新台幣中午貶 4.6分
日：大陸海軍船艦駛入日領海
焦佑鈞：經濟有英國脫歐等 3變數
頎邦：全球布局 不能排除中國大陸
馬英九錄影演說 談兩岸台港關係
MSCI不納陸A股 金管會：對台影響不大
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桃機頻出包 鄭運鵬：台灣世曦監造不實
豪雨農損1688萬元 嘉義縣最嚴重
UBER涉廣告不實 公平會重罰100萬元
兄弟組暴力集團 兄到案裝病遭醫生打臉
老藥廠華昌涉製偽藥 衛福部清查
頎邦今年資本支出上看25億
新北推青年政策 祭高額獎金行銷
營區設學位專班 國防委員會初審通過
柯文哲測謊抓內鬼 北市：無違法性
洪素珠事件 陸國台辦：背景值得深思
澎湖16日擴大徵才 找頭路把握機會
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綠蠵龜澎湖受困 交保育科處理
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南紡改選 侯博明接董座
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台中一男子墜樓亡 警追查原因
陸發現1河北赴北京就診H7N9病例
立委爆料 員警參加台灣民政府
嘴破勿輕忽 上班族食道爛到腸道
營區設培訓班 綠委建議專業能貢獻軍中
大學教師換約 高教工會提6大陷阱
避開地雷職缺 工程師開發Chrome插件
緯創重慶廠資源整合 看好未來成長
特偵組偵辦中信案 再次傳喚朱炳昱
拚經濟！林全：第一優先是增加就業
院士把脈 王平：台灣企業課稅比重太低
三大法人買超台股5.88億元
林佳龍再喊話 清泉崗機場升格國際機場
神秘外星碎片瑞典現蹤 有助太陽系解密
北市木造建築大火 警消搶救中
聯想搶攻台灣市場 新總座先拚商用成長
國防部採購案 廠商疑用中國貨涉詐欺
台灣參加香港國際旅遊展 16日登場
立院初審 期貨內線交易重罰
非洲較勁 印度將在迦納擴大貿易投資
人民幣兌美元中間價 創65個月新低
洪秀柱：兩岸開誠佈公 總統勿言行不一
天津市首見H7N9 疾管署提升旅遊警示
黑色素細胞癌侵襲命根子 別害羞速就醫
嚇一大跳 海釣時船上穿山甲突現身
胡志強推薦 詹啟賢任國民黨首席副主席
英鬧脫歐 Fed本月料不會升息
LINE新聞行動首頁 台灣優先上線了
勞工假太多？謝金河對228連假有意見
中華電發票自動對獎 幸運戶獨得千萬
房市回溫 高市標售地擺脫陰霾
京華城容積率爭議 北市：請示內政部
稱讚佛州夜店血案挨轟 牧師：斷章取義
金融卡嗶一下也行 全家3千店月底開通
敦泰驅動觸控單晶片 月出貨達百萬顆
菲總統與副總統 月底將分開就職
北市交通局長請辭 柯文哲：尊重
慢性扁桃腺炎延誤就醫 細菌流竄全身
金馬獎情緣 嘉義博愛國小管悅金門
白狼率統促黨 赴台灣民政府總部抗議
營養午餐食材出包 校方3月獲報換廠商
瘦肉精美豬 林佳龍：立場與中央一致
出租帳戶賺外快淪人頭戶 2女大生送辦
鄭文燦：重要活動應建立行事曆
南韓海警機動打擊非法捕撈陸漁船
北市房價指數以盤代跌 連4月未破底
無懼未納MSCI 陸股收紅
美迪士尼園區鱷魚攻擊案 男童凶多吉少
陸艦入日本領海 北京：符航行自由原則
桃園致力發展綠色城市 提供更好生活
撞死殯葬小開無悔意 小黃司機判1年4月
遊樂設施疑故障 麗寶：因警戒停機
希拉蕊贏最後初選 轉聚焦反恐槓上川普
智慧手機市場飽和 雙位數成長告終
新台幣貶1.8分 收32.441元
美人魚現身 遊客夢幻感受
產學合作升級 元智大通簽約
測謊風波 柯文哲：測謊是當事人提出
香港壹週刊輸了官司又遭示威
鍾慧諭請辭 北市：18日生效
營養午餐拒黑心食品 高市加強把關
基層擬提維持現狀新黨綱 民進黨沒評論
新政府上任 台東恢復辦護照
無懼英脫歐陰霾 日股逆勢走高
趨勢：台5月勒索病毒攻擊人次 創新高
高捷運量大進補 營運黑翻紅
活到老學到老 9旬長者結業
盛餘去年首虧 股東會配息1元
寶成股東會通過配息 1.5元
天氣空品皆好 鄭明典PO火彩虹現蹤
行政院拍板 簡化東協8國訪台簽證
長榮海運巴拿馬報喜 碼頭獲延約20年
中華民國政府資助薩青年活動並贈書
臉書推自殺防治 發現輕生傾向可回報
李蒨蓉求緩刑 二審6/29宣判
蔡總統勉行政團隊 盡早進入正規作戰
寶成全渠道衝刺陸市 製鞋通路先點火
代墊款案敗訴 柯文哲：會進行了解
吸毒男自稱大元帥 疑放火燒老家
台灣大推自有品牌平板Amazing P8
鍾慧諭：政務官為政策負責 是該有作為
林伯豐：若加營業稅 建議正面表列
工程會：推動重大公共工程採用最有利標
奈米鍋具有安全疑慮 食藥署擬納管
南山盃海峽兩岸尬籃球 朱立倫開球
詹啟賢：國光生技與黨副主席兼顧
歐巴馬會達賴喇嘛 陸：損中美互信合作
蘋果新機Home鍵有詭？傳觸摸就能感應
每天提早到校 76歲阿嬤畢業
男子摔落草叢 丟鴨舌帽指引搜救
奠儀道出兩好人故事 湧入愛心回收物
大法官審薦小組遭指舊官僚 總統府尊重
總統核定設置要點 新南向辦公室正式成立
聞到熟悉香水味 警官查獲性交易
煮麵茶跳舞 家扶兒逗榮民伯伯開心
智擎經營權角力 東洋拿4席未過半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林昶佐大學演講 鼓勵年輕人把握關鍵期
國民黨行動中常會 7月啟動
世盟總會長饒穎奇獲保加利亞總統接見
簡化東協簽證 盼創130億外匯收入
對外淨資產首破1兆美元 台穩居全球第4
請辭獲准 鍾慧諭：完成階段性任務
貨車司機疑撿菸頭 撞死寺院住持
長照擬加稅 商總：應另闢財源
聖露西亞國會大選順利 蔡總統祝賀
大法官人選推薦時間 延長至7月8日
路斷未通 高市桃源區部分停班課
美元日圓持穩 新台幣收貶 1.8分
馬祖旅客滯留 國軍再派5架C-130疏運
華亞科爆天量 呈現土洋法人對作
美南海部署雙艦 北京回報航艦殺手畫面
柯文哲7月新加坡演講北市創新政策成果
國道龜速遭罰 PO網取暖再挨轟
環評專案小組會議 未來3次內結束
北市辦金吾獎 38警獲殊榮
脫歐疑慮 英財相：英國經濟失血中
寶成製鞋大廠 去年生產3.1億雙鞋
疑陳情未果 男持刀刺傷自己腹部
聯電轉讓庫藏股逾期 辦理減資提高股息
剷肉新法胃部抽食機 美國FDA准了
營業稅若提高 財政部研擬擴大免稅項目
騎鐵馬逐一訪同學家 小學畢業留感情
歐巴馬：別再要女兒文靜 兒子不得流淚
首次發生鱷魚攻擊 迪士尼協助男童家屬
談北市交通政策 鍾慧諭：改變台灣契機
榮豐花蓮大濁水礦場 環署：不應開發
嗶經濟啟動 感應式金融卡暢行無阻
對陸投資香港稱冠 服務業成台資新寵
檢調破非法化妝品 透過電視購物流入市面
新北清潔隊員拾金不昧 廉潔獲表揚
陸股反彈 港股同樂
買對手關鍵字廣告 台灣之星稱代理商誤植
楊梅污水系統第一期工程動工
新蘆線代墊款敗訴 北市研議上訴與否
高市鐵皮工廠火警 消防人員搶救
營養午餐食材殘留農藥 彰縣令業者改善
圓圓現懷孕徵兆 最快月內揭曉結果
橄欖油可以品？大師教你品油3步驟
藍盼速立反族群歧視法 內政部：至少半年
營養午餐蓮霧農藥超標 供應商遭罰喊冤
中原大學專業倫理教學論壇登場
高市鐵皮工廠火警 延燒40餘分鐘撲滅
地下化妝品全台流竄 最重可處1年徒刑
港子國小2位畢業生 跟學校一起畢業
台南國小營養午餐農藥超標 依法開罰
台日租稅協定生效 鴻海中信金明年受惠
台東警局一家親 父子媳婦全警察
關懷生命協會訪澎 盼打造毛小孩幸福島
新光鋼營運樂觀 加發股息至0.6元
返還退稅23億 台塑:越南中央地方不同調
周永康妻判刑9年 子判18年罰17億
佳世達智慧工廠方案 拚3年回收成本
蘇嘉全8月邀訪日 王金平隨行拚國會外交
上億黃金店面創紀錄 北市今年最高價
馬英九若能訪港 媒體人：可更了解台灣
施振榮：宏?投資 帶入附加價值
法國哲學會考題 談正義也論工作與生活
兩岸條例初審爭議 王金平出面協調
佳世達產品組合 高單價品占營收25%
搶救觀光慘業 流通教父這麼說
百大青農選拔 有機栽培成最夯題材
據報比利時獲線報 IS派員前往攻擊
國際癌症研究中心：滾燙飲品可能致癌
印度生物學家發現 蛙類第7種交尾姿勢
等Apple Pay登台 銀行抱怨卡友被犧牲
偏鄉小校的第一本畢業紀念冊
維持現狀新黨綱 民進黨內不看好
布魯塞爾接獲恐攻情資 速食店商場警戒
恩智浦半導體出售標準產品業務
超級特賣週倒數 祭消費滿額抽電動機車
北約增兵波羅的海3國 嚇阻俄軍事挑釁
520唱國歌 希望合唱團大陸行遭取消
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馬英九：九二共識是維持兩岸關係的基礎
大福彩開獎
彰濱設綠能營運總部 台電：無此規劃
赴港遭駁 馬英九：原來香港這麼危險
金獎音樂會 新世代音樂家接力來台
疑不滿協調結果 男子議會內持刀刺肚
香港貿發局調降全年出口總值預測
高鐵廁所點燃衛生紙求援 檢不起訴
東協撤回南海聲明 印尼：非共同宣言
不讓矽谷專美 陸印以色列急起直追
馬英九：我算香港仔 是台港合作成果
馬英九：盼新政府維持過去8年和平現狀
工業國第一個 法批准聯國氣候協定
蔡總統捐版稅50萬 助希望合唱團赴歐
陸委會：尊重九二歷史事實 盼良性對話
美駐北京使館前疑有爆炸物 虛驚一場
美儲油數據將出爐 國際油價盤中下滑
吃得更健康 比利時美乃滋不再油滋滋
英若脫歐 EIU：經濟動盪到2020年
民調滑落關鍵 柯文哲自認受交通影響
國道肇事多 監察院要求高公局加強防制
桃園市府員工餐廳 衛生不合格遭罰
聯電投資智路 爭取晶圓代工合作機會
馬英九演講 府：今晚只關心台灣的孩子
大福彩頭獎 無人中獎
今彩539 千萬頭獎1人獨得
章計平出席台灣觀摩團午宴 場面熱絡
馬英九16日記者會 談香港演講
英國是否脫歐夠頭大了 竟現假民調
林全：提前到凝聚共識階段就與立院溝通
南海問題 馬英九重申和平倡議
祖孫雨中等食撼人心 警查訪團膳業者
陸改娃師正夯 月入5萬元
天津出現H7N9病例 列黃色旅遊警示
聯準會決議前夕 美股走高
總統捐50萬給希望合唱團 籲大家出力
傅(山昆)萁病倒 心導管手術順利
印度將與台簽航空服務協定與農業備忘錄
漢微科16日上午重訊 說明重大交易
美日印近釣魚台海上軍演 陸觀測船監視
大馬媒體大幅報導 蔡總統新南向政策
南韓召見陸大使 抗議漁船非法捕撈
助殲滅IS 美防長籲北約付出更多努力
美聯準會下修今明年經濟成長率 利率維持不變
小英「雙巴行」日媒：美為牽制中國
NASA：招募火星探險者
FORD EcoSport燻黑勁裝版上市
2016里約奧運 中華電信為中華健兒加油
出訪前夕 台援贈巴拿馬教育中心校車
劉德立款宴 巴媒：樂見蔡首訪巴拿馬
期交所：人民幣匯率選擇權及黃金類商品交易獎勵活動 6/27開跑
首參加黃埔校慶 蔡英文精神喊話
槍擊案後 美民主黨參議員阻撓議事促槍支管制
暑假入住新竹豐邑喜來登大飯店 參加館內外套裝行程 體驗全新50坪遊戲室
藝術家不可不知 Sogoart藝術與投資雜誌
寒軒高雄商旅 迎戰暑假用餐人潮 舉辦托盤競賽 快‧穩‧優雅 180秒決勝負
FORD將在MWC世界行動通訊大會提議交通堵塞解決方案
富邦產險「特定活動綜合保險」協助民眾提升自我保障
中華電信電子發票自動對獎 掛號直送中獎發票證明聯
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歐盟恐對台漁業祭紅牌制裁 列不合作黑名單
6/16世界海龜日 為何值得慶祝?
期交所首宗國際資訊策略聯盟 攜手德國交易所
罹難埃及客機 尋獲殘骸座標
君品酒店「戰甲武士尋寶季」每晚NT$6,888起
〈時評〉大陸的強硬與理性
避漁業紅牌 外交部爭取歐盟了解台改善作為
減少駐阿富汗兵力 英指美可能三思
佛州鱷攫童 搜救人員逮4鱷未獲男童蹤跡
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
佛州當局相信 被鱷魚攫走幼童已經死亡
歐股反彈 礦業和零售股推升
白宮證實 歐巴馬會晤達賴喇嘛
英王室第1人 威廉王子登同志雜誌封面
CNN：佛州遭鱷魚攫走男童屍體尋獲
不顧北京反對 歐巴馬白宮見達賴喇嘛
油價連續第5天下跌 加拿大恢復生產
美股收黑 聯準會維持利率不變
美國睡眠醫學學會公布孩童新睡眠指南
又1巴西女子遭集體性侵影片上傳網路
失蹤埃及航空班機 機身碎片尋獲
ASML斥資1千億收購漢微科
美下修經濟成長 台股恐震盪
謝長廷子謝維洲為日前酒駕 臉書致歉
蔡總統參加陸官校慶 全軍禮校閱部隊
吳寶春愛的藜麥 自製藜麥蘑菇烤馬鈴薯
向校園毒品說不 高市警與教會攜手合作
紅娘愛你 中市初夏未婚聯誼7/16登場
南投垃圾外運燒 籲確實分類免遭退收
ASML收購 漢微科：雙方情投意合
國際童玩節 中市中和國小受邀赴美表演
尼加拉瓜組團將參加台北國際食品展
環太軍演 大陸派出兵力僅次美加
智慧機下一戰場 印度潛力被看好
馬英九訪港未成行 洛城僑領投書美媒
台股開盤跌23.18點
新台幣開盤升 1.1分
結合雷射切割的百年木工藝 甘丹的不簡單
17日將回國 印尼外勞墜樓
大陸文化創客 理工人勇敢做文藝夢
中央社「一手新聞」APP 全新改版上線
部分地區紫外線危險級 注意防曬
豐田SIENNA預售價 網友反應：好貴
ASML收購激勵 漢微科開盤奔漲停
東陽前5月稅前獲利創同期新高
施藍旗：台灣成為聯合國會員機率是零
花蓮烏龍院廣場 公共藝術遭破壞
沖之鳥護漁 李仲威：不打折扣
烏日環河五光行人穿越道過長 7月改善
人事總處：評估訂軍公教人員待遇管理法
加油等等 下週國內汽柴油估降3角
達爾膚188元掛牌上櫃 漲幅逼近5成
投信基金規模 創11年高
尋朴子溪桃花源 邀民眾遊溪踏鐵馬
美軍方：有必要在南韓部署THAAD
馬英九記者會 說明香港錄影演講
徐旭東：遠傳攜手愛立信 成立5G實驗室
卸任選擇香港出訪 馬英九：我是被動的
臉書自殺防治工具 擴充至全球
徐旭東開口說愛 對遠傳股東示愛
BB彈卡童臉 中壢警逮3嫌
鍾慧諭離職 蘇麗瓊：業務不至於影響
新台幣早盤升 2.6分
查洩密 蘇麗瓊：沒用白色恐怖的方式
遠傳衝新事業 今年徵才2000人
開車上分隔島 女子撞斷路樹
遠傳股利3.75元 配發率106%冠業界
微星股東會決議 增設副董事長
赴港遭駁 馬英九：知密涉密不等於洩密
美迪士尼2歲童遭鱷咬走 警：遺體完整
上海迪士尼中午開幕 園內備戰人潮
漢微科出嫁 ASML：雙方技術互補
官員層級太低 內政委員會宣布休息
香港行 馬英九不排除以後再去
美下修GDP 台股陷8500保衛戰
工會爭取提撥退休金 南山：非勞雇關係
東勢林業文化園區 盛夏賞荷趣
立委指職務列等不公 施能傑允盡速檢討
蔡總統參加陸官校慶 扶手禮向國旗致意
節能減碳 李仲威勤務服赴立院備詢
希望合唱團赴陸遭取消 馬英九：有針對性
郭正亮：黨要提新黨綱 呼應執政新使命
審紅會法 藍委放歌等綠委回來開會
愛立信傳計劃裁員高達20% 股價勁揚
電競商機俏 微星下半年業績可望加溫
漢微科賣荷商 徐旭東：當然是件好事
救火急 消防車擦撞橋墩再撞車
民調：韓銀髮族85%每天看電視
駐匈牙利代表電視受訪 談民主憲政
無薪假 實施業者人數皆減少
彭(雙)浪：面板環境變化快 創新領先布局
暖警鍥而不捨 尋回中輟生
台股盤中跌百點 拚守8500點大關
黃志芳：東南亞是兵家必爭之地
飛安會遭疑事故會 主委妙答無事代表安全
民團齊聚北檢 抗議大巨蛋案偵辦無進度
黃國昌：馬錄影演說未提人權相當失敗
母罹癌 子勤奮向上獲市長獎
東元配息0.8元 前政大校長鄭丁旺任獨董
馬英九：我不曉得有誰會期待蔡習會
同居人討鍋具公司股權 判菲姐免還
日央行維持貨幣基礎目標和負利率不變
遠傳衝5G物聯網 徐旭東：這就是拚經濟
大陸後高考經濟 重考班搶吃大餅
暑假留學遊學 最好簽契約保障權益
拉美外資衰退 中美洲獨有斬獲
國道楊梅段兩聯結車翻覆 一傷
友邦海地10月重辦總統大選
中嘉案懸而未決 徐旭東：我更沉著了
掌金門觀光 陳美齡推離島品牌
第2度發現重力波 科學家振奮
沖之鳥海域爭議 台日7月協商
基北區免試入學 個別序位區間查詢
軍公教調薪否 施能傑：8月底前決定
課審會納學生代表 不聘國中小學生
研究：抗生素和剖腹產可能影響幼兒腸菌
蔡總統期許陸官人 讓人民引以為傲
藍盼綠審紅會法 綠委：不需浪費時間
中共吃喝政治運動 測試維族人是否封齋
日圓兌美元飆近兩年新高 日股重挫
總統期許陸官人 為中華民國犧牲團結負責
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
漢微科賣荷商 投審會：最快2個月內審核
羅君兒綁架案 陸男入獄12年
日圓匯價飆3年新高 赴日旅費貴2成
12歲童照顧漸凍人父親 孝心感動人
新台幣中午升 4.1分
課審會規劃學生代表2人 不聘國中小學生
美紐約時報關注馬英九無法赴港演講
高溫加上設備故障 電又亮警戒橘燈
邱純枝：東元下半年好轉 今年業績持穩
吃飯回來家被拆 檢警約談涉強拆民房建商
蔡總統出訪 民航局要求華航嚴守SOP
微星代工掃地機器人 瞄準自動化設備
聚陽強化運動服飾 貢獻獲利可期
宏達電電玩展大秀VR 股價不給力
檢調破獲走私毒品愷他命247公斤
黨代表提維持現狀新黨綱 民進黨收文
勞資糾紛槍擊老闆娘 判刑9年定讞
法廣：委國動蕩民搶超市 華人商店遭殃
動物收容爆滿 農委會：精算收容臨界值
Yahoo看好行動支付 3年內用戶破千萬
流浪動物問題 農委會要讓犬貓報戶口
漢微科賣荷商 工業局審核會考慮這幾點
肝癌治療新突破 國衛院找到關鍵基因
泰少年模仿記者連線 逾百萬人點閱
台菲跨境聯手緝毒 查獲市值2億安毒
美籍男持大麻判4年 聽判決不滿割頸身亡
豪雨農損近2千萬元 一期水稻最嚴重
元大金股東會通過配息0.361元
東元自動化有成 9月底秀兩成果
夫妻涉謀害父母 證據動機成判決關鍵
來去雪見住一晚 探索21公尺樹冠生態
直聘中心成效差 勞動部：加強宣傳
交友公司消費爭議 消保官要查
港官員：港陸迪士尼客源不同
磚雕愛在學校 安坑國小永存記憶
府：馬英九赴港遭駁 是依法審議結果
維持現狀新黨綱 綠：黨代表有權提案
OLED取代液晶面板？彭(雙)浪：沒那麼快
課審會學生代表產生諮詢會議 82人報名
談電力和南向政策 東元邱純枝這麼建議
申請聘僱外勞 7月1日起上網就搞定
登太魯閣錐麓古道 1男墜谷
林全與立委便當會 商討長照財源
一見雙雕藝術季 4D鹽雕有看頭
鄭性澤案 殉職警兒留言署長臉書求真相
阮劇團家的妄想 蚵農故事搬上舞台
印尼準警察總長 合作打詐騙成果斐然
陸農村推獼猴觀光 不料猴比人多惹民怨
美籍男種大麻 不滿判4年法庭自殺身亡
銀髮展登場 中保無限+搶賺橘色商機
議長選舉是否跑票 台南市長議員激辯
動物收容零安樂死？農委會：未完全排除
高雄小港銀樓搶案 逮捕1犯嫌
夏季電力吃緊 林揆指示大學檢討節電
新德里許多年輕人13歲前開始飲酒
一起fun暑假 北捷附屬場館送好康
救護車打滑擦撞電線桿 人員幸未傷
澎湖海巡 七美望安後送老翁就醫
台股大跌112點 指數失守8500
基隆建港130週年慶 提供輪椅行無礙
行政院修法 兒童死亡保險理賠喪葬費
雙胞胎品學兼優 分獲市長議長獎
男持榔頭亂砸 林瑞圖服務處也遭殃
包容 印尼穆斯林女孩寄宿基督教家庭
台股收盤跌112.23點
台中花毯節到后里 議員憂無美食區怎留人
日本央行維持貨幣政策 調降物價預測
彭(雙)浪：政府解決稅制水電 投資自然來
勞團調查 百事印尼關係企業涉血汗童工
台股開低走低 跌112.23點
7月台指期跌 130點
7月電子金融齊跌
東陽通過配息1.4元 布局陸青島廠
ATM看板掉落砸婦 富邦銀判賠220萬元
北海道5.3地震 無海嘯風險
故宮帝王精品展 舊金山亞博館揭幕
電金走弱不敵賣壓 台股重挫112點
伍錦霖：政府一體 力推年金改革
陸官非洲生將畢業 榮幸參加閱兵分列式
1個半月狂飆高溫 541人熱傷害就醫
建商瘋星座推案挑日子 水瓶座賣最好
小黃司機遭騎士砍傷 頭縫10多針
漢微科從慘賠12年到身價千億 寫下傳奇
嘉義腸病毒停課激增 麥當勞趣味宣導
BB彈隨機傷童逮3嫌 鄭文燦發破案獎金
2000年奶油深埋地下意外出土 還可食用
報考警察特考 人數增近7千人
教長：不影響學習研究前提 盼大學節電
強化學童安全 微軟示範物聯校園監控系統
刀鋒戰士淚灑法庭 脫義肢求輕判
三大法人賣超台股98.18億元
彭(雙)浪：友達連3年獲利 盼今年續賺錢
美籍男法庭自殺 留下1對年幼兒女
天氣熱防蟲蟲大軍入侵 專家3招授訣
林揆盼大學節電 台大：儀器設備用電難省
還路於民 竹南戰備月台拆1/3
經濟部國營事業懸缺 最遲下周一公布
祖孫雨中等餐食 高市家訪助轉介
無線充電聯盟牽手台廠 建構資通生態系
三星同意收購美國雲端服務商
擅闖黃石公園熱泉取水 陸客遭罰逾3萬
樂團巡迴小學 用烏克麗麗彈唱客家歌
藍帶裝修費 高餐大：衍生企業補助款
助希望合唱團 民進黨立委捐70餘萬元
涉謀害父母 夫無期妻無罪
珠寶業者逃漏稅 連補帶罰1763萬元
林揆要大學節電 學生盼不影響活動學習
非核家園台電晚5年？李世光澄清不衝突
立委指高餐拿補助款營利 教育部：檢討
瑪氏食品恐致過敏 台灣急召回
用樹芯調查污染 環署承諾也會救樹
李全教揚言提告 賴清德反嗆誣告
吳新興籲陸 別把兩岸政治分歧帶進僑社
登錐麓古道墜谷 今年第二起
臨停民宅外 小黃司機遭毆頭部出血
治理評鑑優異ETF 丁克華籲法人買
林全找立委談長照財源 廣泛討論未定論
高中特招19日登場 11校提供近千名額
一窺日據街景風華 林百貨鳥瞰圖開展
民主基金會執行長交接 蘇嘉全盼跑更快
女警找不到子彈 所長失控發飆被調職
募款已足 希望合唱團籲勿再捐款
漢微科嫁ASML IEK盼不是最後一家
強化雙邊訓練 美在菲部署電戰機
新台幣升 5分 收32.391元
馬志修提綠能科技零關稅 籲檢視能源政策
男稱經濟拮据 搶銀樓未遂落網
分流桃機均衡南北 高雄爭取航班移撥
日銀按兵不動 東證指數創4個月低點
傳黑心砂石流入中捷 中市：未曾供料
海砂混河砂 10多項公共工程用到問題砂
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單車環金門 述美國小畢業生迎挑戰
改社福用途 台灣民政府會館可補照
吳新興相信僑委會永不被裁撤
國台辦：真棄台獨主張 才有助兩岸和平
嘉義彩繪公車啟航 兼顧弱勢需求
DRAM價止跌回升 集邦：Q3欲跌不易
LINE想找台灣接班人 這2項技能必備
交換情侶只為好玩 櫃姐自殺男友遭重判
懼高山症也要去 楊重源醫澤喜馬拉雅
百貨周邊塞車 中市府：前市府未做評估
吃飯回來家被拆 涉案建商送辦
南山人壽杜英宗掌董座 保費拚兩位數成長
全國護理實務賽 輔英校花顏子寧奪冠
印度將1次發射22衛星 包括軍用衛星
中研院新任院長廖俊志 21日交接就任
性別中立 加拿大下議院通過改國歌歌詞
耳朵痛 原來螃蟹跑進去
管碧玲轉述林全：便當會非決策機制
林全：財政預算已至極限 秉持零基精神
美如預期未升息 投信：今年最多升2次
教部補助35萬 希望兒童合唱團揚聲國際
2016中國熊貓銀幣人氣夯 中華郵政開賣
華邦電估今年溫和成長 新產能添柴火
洪素珠事件 花蓮多團體倡反族群歧視
涉殺父母謀財 夫判無期徒刑妻無罪
宜蘭七賢國小學生 自編畢業歌當回憶
避免被歐盟舉紅牌 屏東漁界：不反對重罰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣本田第30萬國產車下線 CR-V有始有終
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大學指考試場分配表 17日公布
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北急防治 腸病毒疫情將達高峰
共創多贏 靜宜國泰世華銀行產學合作
雲南前書記白恩培受賄12億 當庭認罪
填高中志願傷腦筋 App幫考生預測落點
全程只喝3杯水 熟男夜跑照樣中暑
全球暖化 鄭崇華力推綠色建築
支持公平貿易 繭裹子：用消費改變世界
漢微科嫁荷商 李世光：不算企業出走
公共住宅政策 北市：近75％市民贊成
好糗 老鷹四分衛被困加油站廁所
港股收黑 憂英國恐脫歐
詐騙新手法 女變更電費單再索房遭送辦
馬英九若再申請赴港 府：有制度可循
涉殺父母謀財 無罪妻為遭判無期夫喊冤
台積電南京廠獲使用權 估7月動土
供電再亮橘燈警戒 明有望轉黃燈
兒科醫囑翻轉偏鄉教育 吳淑娟推閱讀
避免逾期受罰 實價登錄開放預先申報制
漁塭養雞場工廠都竊電 屏檢破獲
蘋果投資 滴滴出行完成45億美元融資
北京五星主廚獻廚藝 菜市場食材入菜
寄養媽媽將受表揚 受助女獻花道謝
所長失控案 丟彈女警也坦承疏忽
漢微科被娶走 丁克華：科技股太便宜
陸委會：公文現階段仍稱對岸中國大陸
歐巴馬會達賴喇嘛 陸批美干涉內政
國際小號協會年會 首次邀台灣演奏家
LINE攻全球市場 想靠這招打天下
義大犀牛要轉賣 麗寶：沒評估接手
澎湖最偏遠花嶼國小畢典 全島總動員
黃景舜無縫接董座 金酒達年營業額樂觀
蘋果開發者大會 9歲澳洲女孩成焦點
喝我洗腳水 陸女水庫泡腳又囂張留言
大貨車煞車失靈 駕駛撞電桿減傷亡
白玉礦石雕玉佛 東北角心靈地標
爸媽看過來 台中市再設9所公托
西瓜混搭創佳餚 後龍西瓜嘉年華暖身
酷夏熱水澡洗太久 老翁中暑昏迷
建議開除楊偉中黨籍 嘉縣黨部主委證實
漁業恐遭紅牌警告 歐盟關切法規嚇阻力
創先例 行政執行署台南分署帶看法拍屋
亞太電KARDI Lite 強打車聯網
鋸樹不慎觸碰高壓電 工人燒焦亡
阿瘦搶搭路跑風 機能襪衝營收
柯市府洩密謊測 北市：內容和事實不符
遠雄：支持棒球運動 但未討論經營
內政部：4千合作社有限度供非社員使用
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全國正副議長聯誼會 南投提議修選罷法
希望合唱團赴陸遭阻 陸委會盼勿政治化
散彈槍狩獵遭逮 監院促維護原民文化
最後一戰 英91歲二戰飛官力搏脫離歐盟
解決恐怖威脅 菲軍方支持局部戒嚴
漢微科賣荷商 公平會：尚未收到申請
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郭東泰捐贈政大民族博物館原住民木雕
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台企業阿茲海默症用藥研究獲澳獎助
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陷貪污行賄醜聞 樂天暫停大馬上市計劃
德里台灣商會與印度PHD商會簽MOU
奶茶妹妹產後恢復身材 自稱靠喝茶
吃飯回來家被拆 建商及仲介遭聲押
英國議員遭槍擊 脫歐留歐陣營暫停造勢
心理學家：請讓孩子的暑假「無聊」一下
英國女議員遇襲慘死 疑與支持留歐有關
巴拿馬流感疫情上升 外交部：提醒團員注意
小英「雙巴行」 傳長榮張正鏞將隨行
Ford涼夏免費冷氣健檢起跑
裕隆集團強化公司治理與企業社會責任永續發展
富邦NASDAQ-100基金 6/17掛牌上市
〈時評〉「台灣豬含淚」看政治議題變食安問題
〈時評〉廣設公幼的迷思
OECD：性別歧視削弱美經濟
台綜院今年GDP預測 下修至0.92%
現榨果汁多喝多健康？專家：留意柑橘、芒果農藥問題！
寒舍食譜 2016年嶄新菜色魅力登場
台南大億麗緻酒店推優惠住房專案
美費城同意開徵含糖飲料稅 飲料大廠跳腳
泡慘了！汐止淹水半車高 水利署發布淹水一級警戒
〈時評〉帶來危險的 是馬英九的身份
TGA包裝好農 農委會助在地品牌走向國際
悼奧蘭多屠殺案 駭客侵擁ISIS推特 披上彩虹加愛愛
脫歐聲勢高漲 英挺留歐國會議員遭槍擊
銅鑼灣書店事件 政府盼陸信守對港承諾
大陸軍艦再現日近海 日警戒
英挺留歐國會議員遭槍擊 送醫不治
英警：國會議員柯克斯遭攻擊死亡
英國會議員遭殺害 警方初判是局部事件
英議員遭槍擊死亡 夫：團結對抗仇恨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
殺英議員嫌犯身分曝光 沈默孤僻無業男
憂英國公投脫歐 歐洲股市收黑
美股開低走高 連五黑後收紅
憂心英脫歐公投衝擊 世界油價重挫
調查：非日常食品雜貨 老美較愛上網買
台美國防檢討會談 國安高官首與會
展望美中經濟關係 美財長籲陸速改革
英脫歐公投前 瑞士撤擱置多年入歐申請
新南向政策 美學者：早該這麼做
法廣：美太平洋第三艦隊傳調防亞洲
改善道路揚塵 嘉市鼓勵認養
小烏來戲水區完工 兼具多元功能
美容老師返鄉種有機菜 打出一片天
DBS手術 有效改善巴金森氏症
紫外線指數偏高 花東危險級
寒流襲巴西聖保羅 街頭遊民無處避寒
吃飯回來家被拆 建商遭收押
費城通過對含糖飲料課稅 美大城市首例
維護漁業資源 中市舉辦3場魚苗放流
台股開盤漲44.14點
新台幣開盤貶2.9分
阿根廷台灣僑民聯合會慶祝端午節
中日新今起恢復交易
台北國際食品展 瓜地馬拉廠商參展
漢微科再漲2.63% ASML收購題材熱
遭監院糾正 南市府：檢討改進
李世光：水費調漲未定
台版鋼鐵人團隊 MIT火箭上太空
林全：裝智慧電表不是強迫節電
晶電虧損向股東致歉 盼盡快轉盈
小公司玩大車 上海圖書館裡地鐵革命
台企聯兩岸青年營 7月武漢舉辦
台汽機車零件廠商訪哥國拓銷
第二屆唐獎得主 18日起陸續揭曉
挺銅鑼灣書店林榮基 何韻詩：你不孤單
台彩端午加碼最高潮 今天獎最大
銅鑼灣股東桂敏海女兒：大陸已超越底線
英脫歐暫喘口氣 台股早盤大漲逾百點
女高職生為愛輟學 助男友販毒
好消息 下週汽柴油估降4或5角
暑期營隊活動分類 苗縣彙整專屬網頁
新台幣早盤升0.5分
少年車手為騙錢 畢業典禮也不參加
地方搶機場運能 林全：不忽視任一方意見
美光打破沉默：華亞科照買 每股30元
徐旭東：零售業買的人變少 遠百仍成長
與北市議員筆戰 張景森：好意規勸
屏東愛文芒果價好 1粒近200元
高雄民宅疑氣爆 1男意識模糊送醫
日月光中山大技研中心 培育產學人才
香港政府回應林榮基事件：會主動聯繫
警政署辦研討會 反毒反詐騙為目標
英國親歐盟議員遇刺身亡 民眾哀傷悼念
遠百兩岸雙管齊下 同步衝市占
堤維西通過配息1.5元 今年營收獲利看漲
NCC人事同意權投票時程 時力黨團不同意
疑海象不佳 越南搜救機墜海
香港中環登全球最貴商業地段
男偷女用內衣褲 辯稱酒後一時興起
憂脫歐影響地產行情 陸投資人半數縮手
身障生不畏限制完成學業 堪為楷模
人權團體：殺英議員犯嫌是新納粹分子
北京毒操場官方要拆 學生停課1天
新澤西州眾議會決議強化美台雙邊關係
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堤維西強攻東協 製造、通路一把抓
朱立倫：老師想像力助學生挑戰未來
罵盛治仁人渣 馮光遠判賠30萬定讞
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薩爾瓦多貿易拓展團訪尼加拉瓜
加國中醫診所殺人案 1死疑為診所負責人
永豐銀總座頻換將 工會股東會上抗議
腸病毒升溫 中市加強稽核室內遊戲場
堤維西擴陸發貨倉庫 強攻新車燈模具
併購陸百貨？徐旭東：很多人來找我
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港律師質疑南海仲裁案 提意見書
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謝金河：IC設計出走 關鍵在技術升級有限
國寶集團朱國榮 特偵組首度提訊
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土地標售擺脫低迷 第2季達260億
大陸毒操場頻傳 北京法國學校也難逃
大立光電新建工程改善 中市府同意復工
台灣獼猴吃飯會付錢 竟是遊客拋物惹禍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
習近平17日起出訪東歐三國
投信：6月底前有2變數 估台股震盪
陸股午盤收紅 滬指上午逼近2900點
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
東京都知事選舉 7月31日投計票
曾永權出國 府：前總統馬英九核定
國際獅子會捐贈聽力儀器 林佳龍感謝
馬英九參加畢典 畢業生：要當女總統
海大畢業生划獨木舟 挑戰基隆嶼
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大宇資營運加溫 股價強漲
體罰幼童遭家長投訴 特教師記過離職
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陸艦頻頻駛近領海 日：不能視若無睹
奧蘭多血案人心浮動 黃金獵犬撫慰人心
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名古屋分店驚爆食物中毒 丸龜製麵道歉
ICF美國頒獎 新竹縣獲TOP7
傳播管理獎 7/1起報名
鱷魚咬走幼童致溺斃 美迪士尼擬設警語
香港政黨遊行支持銅鑼灣書店林榮基
日月光攜中山大學 設聯合技術研究中心
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特殊號碼鈔票身價不一樣 央行30日標售
日圓飆升 財務大臣暗示介入
瑞銀估全球經濟成長2.9% 海嘯來最差
清泉崗升級 林佳龍建議共組機場公司
豪雨釀災 農損累積逾4千萬
9高雄綠委力爭 南向政策由高雄出發
竊前公婆財物還搞破壞 女遭判8月
iPhone 7傳沒雙鏡頭 有網友說是假消息
台橡特用級產品比重增 看好今年成長
友達樂觀看下半年 股價上漲
陸廠告蘋果 北京或停賣iPhone6
嘉義火雞肉飯 林全蘇嘉全聯手推廣
馬侃：夜店案都怪歐巴馬 話一出忙澄清
全家股東會通過配息4.6元
泳渡最美麗澎湖灣 800壯士來挑戰
加拿大蒙特婁 2016全球最佳智慧城市
社子島都市計畫公開展覽 18日登場
林三淡明星國小超熱門 房價有撐
醫師救人遭罰百萬點 健保署：僅36萬點
藍委疑新南向不受監督 林全：還沒運作
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台股收盤漲73.94點
府駁馬赴港 林濁水：國安團隊該檢討
晶電引中資？李秉傑：經濟上不排除
陸律師高智晟女兒 盼蔡總統助大陸人權
台股開高走高 漲73.94點
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7月電子金融期齊漲
不能沒電 希臘難民手機免費太陽能充電
躦鯪鯉挨批無民俗內涵 林佳龍：不客觀
奧蘭多槍案後 聖地牙哥被點名下一個
虎尾設污水處理廠 里民陳情再評估
台股8600得而復失 買盤不給力
公務機關學校節電 指標改採用電效率
官員低頭滑手機 中市議員要求關機
鄭文燦：各直轄市沒有搶資源問題
反對撕裂族群 藍營高市議會黨團發聲明
希望合唱團經費無虞 盼愛心擴散偏鄉
半導體景氣回溫 B/B值連6個月逾 1
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黨產被清算擋不住 蘇清泉要活化國民黨產
三大法人買超台股42.48億元
老翁開車自撞電桿 民眾合力救援
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地方籲開除楊偉中 洪秀柱：交考紀會
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杜特蒂辦公室 南方總統府維安揭秘
杜特蒂當選總統 民答那峨島地位漸重要
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雲林林內鄉白色小獼猴 網友讚：卡哇伊
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警消演訓發現女屍 疑為甲仙被沖走農婦
雄獅交成績單 每股配息4.6元
高雄機場南向基地 黃昭順樂見其成
Google為印度優化寶萊塢資訊搜索
企業連嫁外資 劉泰英：拿了錢要再投資
涉中信國寶案 朱國榮不服被押抗告遭駁
陸維權律師家屬求救 朝野籲政府關注
林萬億：堅持稅收作為長照財源 加強溝通
加州參議院將議亞太裔細分法案
議長選舉跑票爭議 賴清德籲公開影帶
印尼警方逮1台嫌 查獲24公斤冰毒
管制生煤石油焦草案 雲縣議會退回
Garmin軟硬通吃 穿戴銷量破2千萬台
陸高官受賄12億 陸媒：同層級最高記錄
台中市抽驗市售蝦皮 1件不合格
放流評估宣導有效 釣友捕獲標籤黑鯛
幫馬路消暑 北宜公路西瓜掉滿地
國小童網路成癮 為省時間接尿管解尿
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南韓國防部否認金正恩死訊
服安眠藥騎機車撞2人 再搶小孩自行車
海旅會台北辦事處主任 任期結束才離台
邱太三致檢察官公開信：不容有害群之馬
醫社教評鑑過多 政院：半年盤點檢討
新台幣升0.6分 收32.385元
F-淘帝股利 現金5.5元股票2元
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中華電虛擬雲升級 儲存空間管理更便利
肢障小六女童不棄人生 積極展鬥志
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點亮珍愛 副總統感謝企業參與公益
機器人也愛自由 俄羅斯機器人落跑
畢業生一日店長 體驗業者甘苦經驗
賣劣油給正義 鑫好負責人判6年6月
APP調查校園正妹 台中顏值爆表
英脫歐公投前夕 各大央行茫然按兵不動
中俄原油管道進口俄羅斯原油8.5萬噸
總統盼美以更具體行動 助台參與TPP協商
日股收漲 投資人料英國不會脫歐
越南死魚遭團體抗議 台塑：已組團調查
晶電組國家隊 赴美找尋LED新藍海
北台豪大雨 雙北基隆淹水一級警戒
台塑：注意大陸部份石化產品產能過剩
菲野雞車之狼 性侵搶劫女乘客
新北聯醫與美國約翰霍普金斯醫院締盟
國五塞車爭議 鍾慧諭：和宜蘭用意一致
午後大雨 北市研究路二段積水
午後雷陣雨 台北信義文山部分淹水
加國牛肉傳解禁 食藥署：由政院拍板
英國若公投脫歐 義恐遭池魚之殃
基隆強降雨 水淹半輪胎高
守護偏鄉30年 外國修女的座車不能退休
重開放加牛 官員：張善政原想520前完成
重新開放加牛 張善政：4月跟林全說願承擔
華立累積成長動能 每股配息2.7元
兩岸小額貿易 陸：將促進平穩發展
205兵工廠遷移 國防部：明年底開工
北市大雨 信義路車行地下道暫封閉
北市豪雨 水災災變中心二級開設
億光拚LED照明 看好今年營運優於同業
流浪貓打敗死神 詹靜瑜不放棄的愛
伊斯蘭國失利 美情報局長：仍威脅全球
年金委員會23日首次會議 蔡總統將出席
《武林2》萬人集氣事前登錄開跑
午後強降雨 北市86處路口員警提早到崗
耿格盼總統協助 府籲陸給人民更多權利
台美國防檢討會談 府：對台有正面意義
新北午後大雨 汐止多處淹水
新台幣升0.6分 週貶1.6角
英國會議員遇刺亡 生前曾接獲威脅訊息
立委推食物銀行 衛福部研擬實物給付
新北午後豪大雨 汐止淹水70公分
醫療變消費 教長：新課綱將更適切觀念
義聯強調財務沒問題 球隊成績差才想賣
學童闖關成年禮 體驗客家感恩惜福情
素珠之亂 洪家貼字求售
大雨轟新北 三峽落石壓貨車
法國勞動法改革爭議 政府工會未達共識
國內唯一湧泉泳池 再度開放
雨趨緩 北市信義路車行地下道開放通車
稱東豐街沒房子 賀陳旦：從未反對都更
你是Netflix追劇狂人？快對照4大特徵
港股反彈收紅 週線收黑
手機變大平板危機？出貨季減逾35%
圓亡子夢想 徐慶宏實現爸爸的魔法手
農地不予變更 聖州企業龍泉設廠夢毀
幸福列車 內政部辦未婚聯誼
鑫好負責人判6年半 檢院：判得不輕
隱瞞油源未確保安全 鑫好負責人判有罪
發電機組中暑罷工 備轉容量率仍亮橘燈
漁業署官僚7千斤石斑死亡 漁民抗議
定存利率降 人民幣存款餘額創16個月低
美籍男當庭自刎 監委要查
保育石虎 南投中寮推農作物不施農藥
傳大立光遭蘋果砍單？美系外資力挺
防人熊衝突 向陽避難屋7月10日關閉
三峽落石壓貨車 2人無生命跡象
接手義大犀牛？ 國泰合庫均沒意願
三峽落石壓貨車 1人脫困
陸商務部：BIT進入負面清單談判階段
陸鼓勵創業 業者：眾創空間太多死得快
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北市露天雙層巴士 最快年底上路
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中油董事會通過設籍高雄 未討論實質南遷
議員要收備詢官員手機 張光瑤：不適當
品牌成果 日月潭美景躍上紅茶包裝
64歲翁確診日本腦炎 台南市今年首例
好市多要收年費 為何在台仍持續成長
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南非90歲捐血老將獲金氏紀錄肯定
北部雷陣雨 基隆汐止三峽淹水一級警戒
高薪100指數成分股 華亞科等9檔入列
三峽施工貨車遭石塊壓扁 1傷2命危
美光收購華亞科邁步 8百億聯貸案過關
銅鑼灣書店事件 港：一國兩制互相尊重
屏東設廠受阻 聖州公司抗議
陸委會：國際對一國兩制產生高度疑慮
推特專屬表情符號 陸益智節目搞花樣
林全：不管外界怎樣批評 全力以赴
大雨灌滿滿 基隆水溝成湧泉
美禁非法移民入伍案 眾院否決
警消三峽冒險救人後 受困正自救
和泰車砸64億 併購蘇黎世產險
風控奏效 國銀對陸曝險連6季下滑
蘇黎世產險撤出台灣 金管會：有進有出
美槍械管制爭論 今昔相較
新閣滿月 政院：林全自己評分不太好
涉洗錢掏空 瓜地馬拉前正副總統起訴
王長庚公益信託贊助 推動台東英語教學
伊拉克擊退IS 收復法魯賈政府總部
東山彰良下一本書 將寫1984台灣
和泰車買蘇黎世產險 耗資64億元
廢棄物處理有解 經濟部釋環保用地
揭發一馬弊案 WSJ獲亞洲卓越新聞獎
海吉利號拋錨 漁業署：曾積極協調救援
寧波公安局：林榮基承認非法經營罪
舉牌抗議司法不公 新加坡男子遭重罰
行銷苗栗優質御鳳雞 創意料理賽開跑
復興區淹水一級警戒 桃園籲提高警覺
讓愛發光 婦捐亡夫器官延續大愛
檢察官濫訴無法究責 林全：這是不對的
台南出現今年首例日本腦炎
馬雲說假貨勝真貨 精品商怒了
親身力行「信任」 周俊吉獲建築人物獎
研究：40歲熟男 2成下半身不幸福
遭一中理由拒絕義診 路竹會：震驚遺憾
發展各區運動會 林佳龍：符合全民運動
耘海貨輪擱淺近4月 展開船體拆卸作業
李登輝：蔡總統不輸佘契爾 很了不起
技職教育再造未落實 監院要政院改進
抗議難民政策 無國界醫生拒收歐盟捐款
外交官員遭撤換 府：不干預各部會人事
環球晶半導體跨歐 17億收購Topsil
台南房屋明年起增稅 3年平均調漲67%
移民政策可恥 無國界醫生不再拿歐盟錢
台南芒果節月底登場 夏日紅寶石發光
縮短城鄉差距 中市提升自來水覆蓋率
周永康侄一審判12年 罰金近3億
提升生活 台達電結合物聯網和實體世界
遭一中原則拒絕義診 網友：太誇張
蘇黎世保險退出台灣 產險轉讓和泰車
台開花蓮日出山莊 獲建築卓越獎肯定
大樂透開獎
未經授權擅自判行公文 外交部官員調職
邱太三：檢察官不自清就被別人清
今彩539開獎
李登輝：從未主張台獨 因為台灣已獨立
疑闖平交道 區間車汽車擦撞幸無人傷
歐盟對俄兼併克島制裁 延長1年
印尼反恐局：正面臨第二輪恐攻威脅
柯文哲測謊 柯媽媽：不能再這樣
埃航第2具黑盒子尋獲 破損成好幾塊
抱孫待餐阿公蚵仔煎 網友揪團捧場
三峽貨車遭石塊壓扁 2死1傷
新北：為新住民培力發聲獲公關獎
林鳳營不怕踢館 「味問2」線上迎戰
國會議員遇害 英二戰以來第5位
陸證監會六天兩提深港通 年內擇機開通
大樂透頭獎 獨得1.7億
林全老爺宴 輕鬆聊棒球足球媽媽經
今彩539 頭獎獨得千萬
遭博科聖地攻擊 尼日人面臨大災難
悼念遇害議員柯克斯 英相籲包容
銅鑼灣書店事件 大陸外交部反駁林榮基
共同發展風力發電 歌美颯攜手西門子
法國人控制體重 越來越少吃麵包
路竹會義診遭一中阻擋 外交部遺憾
三峽擋土牆砸死人 地主恐涉刑責
被控詐騙 陸維權律師夏霖北京受審
蘇丹收容逾23萬南蘇丹難民 急需援助
謀殺從犯 94歲納粹集中營守衛判5年
林昶佐：搖滾歌手從政 較預期難
路竹會義診 21年首度遭「一中」理由拒絕
抗議歐洲難民政策 無國界醫生拒絕歐盟捐款
鐵路特考18日登場 報名人數創9年來新低
「香港很危險」之說 黃之鋒、王丹批馬不厚道
慟！法警察夫婦公祭 場面哀戚
日本爆失智危機 走失人口創新高
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英女議員遇害 脫歐公投選戰回歸冷靜
調查：71%女性認為職場不平等、晉升偏向男性
菲律賓準總統杜特蒂 台灣新南向政策盼合作
3D列印自駕迷你巴士 美國展示
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股漲 親歐議員遇害恐扭轉英公投結果
警方調查與英議員遇害嫌犯掛勾極右團體
A型H1N1已在巴西造成886人死亡
蘋果：侵權官司待決 持續陸iPhone銷售
油價反彈 英國脫歐公投疑慮減
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換川普勢力集結 共和黨人鬧分裂
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洛郡離奇命案 母攜子甘願被燒死
2014年 巴西近3萬家公司關門
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唐獎永續發展獎 上午揭曉
廣東烏坎村民選村官 遭武警強押帶走
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充電線不打結 1分鐘搞定
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雪隧通車10年 竹科宜蘭基地發展仍牛步
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英議員遇刺案嫌犯 遭控謀殺罪將出庭
越南戰機失聯 飛行員屍體尋獲
廣東口角紛爭 演變槍殺村幹部
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北市公運處長遭降 陳榮明：尊重安排
台贈巴拿馬天主教善牧之家烤爐
陝西殺流浪狗獎千元 遭批評
竊酒賊不會開鎖 竟請鎖匠開門
澎湖城市淨化年 全民健行厲行水土保持
少將之子使詐 白吃白住君悅遭判刑
南橫公路拖板車墜谷 2人輕傷
小虎鯊牙齒已長出 即將不再溫馴
反毒宣示 北市信義區大規模臨檢
兩稅合一無助投資稅損逾兆 廢除為趨勢
年金改革 沈富雄：這代人不吃下代錢
英國留不留 歐盟需重拾民眾信心
脫歐領導人：英須向歐盟取回民主與權力
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唐獎永續發展獎得主 省電燈泡多虧他
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吳鳳科大印度生 畢業以華文致詞
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搭霸王車住警局 離開隨手偷車遭逮
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永續發展獎得主：提升能源效率小處著手
畢業徵才首部曲 高市釋2000職缺
為電動車？傳蘋果有找Linamar
陸烏坎村民：村內暫時安靜
北市聯合婚禮 柯文哲影片大頭貼獻祝福
飛利浦培訓235位救心英雄
人口販運強暴脅迫性剝削 羈押4人
蔡總統：厚植台中 支持智慧機械與航太
菲媒擺烏龍 稱副總統當選人赴台
羅森費爾德90歲高齡 生日派對宣布得唐獎
大陸前駐法大使 傳武漢車禍身亡
發展智慧機械之都 林佳龍：中央地方合作
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新北板橋瓦斯管線挖破 灑水警戒
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唐獎永續發展獎 羅森費爾德獲壓倒票數
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被問林全民調 柯文哲：我自顧不暇
涉印度穆斯林屠殺案 11被告終身監禁
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電腦教授開發軟體 掃蕩網路恐怖主義
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殺害英議員凶嫌 倫敦出庭
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比利時全國反恐大突襲 逮12人
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殺英議員凶嫌 庭上自稱名叫叛徒該死
鄭文燦：開放心胸面對全球化挑戰
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世新：私校都不准漲 實在很不妥
向台青招手 溫州開出最高薪1500萬
課審會學生代表 將另組遴選委員會決定
金山祕境懷念小白鶴身影
國衛院研究 B肝帶原者罹癌機率大增
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散戶有福了 美放行IEX打造慢速交易平台
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防英脫歐 全球央行做好干預準備
法廣：兩岸船艦同時現蹤日本近海
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外銷訂單恐陷14黑 再刷金融海嘯衰退紀錄
法總統歐蘭德參觀安錫動畫影展台灣館
〈財經主筆室〉漢微科千億被買走 台股本益比才沒有問題
鐵道迷別錯過 美不勝收美國Amtrak鐵道之旅
台灣英雄造印尼捷運 中華民國國旗飄揚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雀兒喜生第二胎 柯林頓夫婦添金孫
比利時反恐大掃蕩 起訴3本國籍男子
涉竊萬件藝術品 西班牙逮獲2嫌
炎夏戲水 高市警消嚴訓提升救生技能
樂池台變觀眾席 歌劇院舞台下藏玄機
台中夏日農村微旅行 開放報名
歐巴馬一家走訪國家公園 宣揚環保政績
羅馬市長選舉 牽動義大利政治版圖
貨車司機變文旦高手 蔡真良用心印證
研究：經常憂慮青少年 成年初期易失業
香蕉根根賣 余致榮翻轉香蕉命運
開創農作新契機 瓜果總裁闖一片天
英女議員遇刺 留歐陣營支持度飆升
金門女孩許冉儷一手打理 古厝扮家家酒
房仲：英國以房養學 收益穩定
脫歐或留歐 英媒體立場各異
高糖飲料當水喝 糖尿病患越喝越渴
越南荔枝產量減3成 價格翻倍
全台紫外線危險級 注意防曬
外銷訂單恐陷14黑 轉正盼下半年
媽媽嗑安非他命駕車 害死3歲女兒
工作狂不會放鬆 研究：休長假有幫助
換季折扣拉買氣 服飾百貨祭好康
陸童摟著和衣而睡警察爸爸照 網路瘋傳
續辦特招 賴清德：只會讀書也是長才
國營事業前5月營運表現 油電糖笑呵呵
2歲陸童墜下17樓 滿嘴血竟沒有骨折
陳菊考訪利物浦 觀摩郵輪會展
唐獎生技醫藥獎 上午揭曉
1高大林段車禍 轎車翻落邊坡1死
男子港邊打水 疑失足溺斃
紐西蘭農業食安經驗 看到了要學起來
英議員遇刺 親友回現場籲辦公投要冷靜
求職小撇步 科技業：找人推薦爭取面試
唐獎生技醫藥獎 法美3人掀基因編輯革命
挑戰房仲高薪？ 新鮮人要展現企圖心
新鮮人想進外商 要能團隊合作心臟
陸大學城的創客空間 科技夢與文創碰撞
出國小心蚊子和生食 避免疾病上身
創客必定要創業？聽聽過來人怎麼說
國外（社群）╲威凱想養新狗狗 網友：認養代替購買
重啟抽蓄水力發電？台電：還在資料探討
唐獎生技醫藥獎 3人帶動基因編輯革命
聯發科攜手交大 以科技護學童
半導體廠看景氣 下半年樂觀
統一發票盃路跑 捐發票送故宮門票
唐獎生技醫藥獎 基因編輯挑戰倫理界線
防汛趕工 輕軌愛河段圍堰避阻洪
越南獨特料理 外國人不敢品嘗
國防大學教官涉虐貓 動保團體籲正視
第3季產業亮點 電子股比較多
防越界肇事 高市加高中華陸橋分隔島
騎自行車遭小黃撞飛 老翁喪命
肥胖症糖尿病 可能是這些東西害的
唐獎生技醫藥獎3得主 專利戰交鋒
菲警用屬下當槍靶 影片網路瘋傳
前男友扮蜘蛛人 潛入女友家偷竊
尋覓毛小孩 威凱一家可望迎接新成員
夏季輕食排行榜 冰品冷泡飲受歡迎
定位不明 立委促農委會檢討轄下財團法人
終於來了 國軍官方LINE貼圖將上架
熱浪襲美西南部 鳳凰城恐飆至50度
港媒：林榮基女友聲稱被利用
天外飛來玻璃 陸男散步被砸中身亡
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台中千警大掃蕩 出動緝毒犬高強度臨檢
泳渡美麗澎湖灣 8百泳者宛若海上長城
桃園煉油廠遷廠跳票 中油：積極覓地
微軟翻轉教育 提「6i4力」計畫
開發興趣熱愛生物 張鋒獲獎實至名歸
基因編輯突破 夏彭提耶獲唐獎生技醫藥獎
基因編輯藝術家 夏彭提耶莫名愛生物學
唐獎生技醫藥獎得主 基因研究獲獎如繁星
基因編輯當紅學者 夏彭提耶赴台領唐獎
基因編輯大躍進 張鋒引領生技醫藥技術
汽柴油下週各降5角 95無鉛24.9元
唐獎生技醫藥獎得主：女孩能當科學家
唐獎得主籲台灣 發展生技需重基礎科研
加油且慢 中油汽柴油各調降5角
疑陽光刺眼車翻大排 警消即刻救援
夏至235 花東縱谷適合民眾遠離PM2.5
高雄大樓火警 警消灌救疏散住戶
宏達電HTC 10夕光紅 快登台了
夏季旅遊旺季 業者力推國內觀光
彰縣警方擴大臨檢 查獲海洛因202克
陸一家7口4人被拐 27年後滴血認親
校園服務勞保爭議 建中盼有依循方向
校園服務無勞保 勞保局開罰建中
廣西靈川千年古村姑娘節
新疆阿克蘇4.5地震 傷亡情況尚不明
大樓廚房火警 撲滅無人受傷
校園工讀 北市：校方需為學生投保勞保
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鴻海22日股東會 9大焦點待郭董說分明
挑撥國家認同 洪秀柱：李登輝說他自己
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教官被控虐貓 國防大學：強化愛動物觀念
共軍用北斗系統 非法使用軍車全都錄
展國艦國造決心 海軍公布12項建軍規劃
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藍營爭北市長 柯P：最大敵人是自己
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印尼暴雨成災 24死26人失蹤
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民眾衝台灣民政府抗議 警帶回6人偵訊
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倫敦金融城主席：脫歐將使英蒙受重大損失
英商CEO：留歐有助延攬歐洲優秀人才
咖啡拉花拉不出來？可能奶泡沒打好
建商總監：英應脫歐取回民主擺脫經濟停滯
建商總監：反對歐盟建國計劃 英應脫歐
搭檔張善政搶回雙北 朱立倫：沒這事
鄭文燦：亞洲矽谷帶動科技創新
雲林至澎湖海底電纜 雲縣府支持
特招桃連區考試 錄取率達三成
擋土牆壓死父 曾小妹疑遭父友人凌虐
沖繩縣民舉行大會 抗議美軍人員性侵
對前女友扔汽油彈 恐怖情人落網
復育白蓮霧樹 賴清德公園種樹苗
13詐騙台嫌柬國被捕 駐處台商力阻遣陸
佯稱買金飾 搶項鍊2嫌遭逮捕
替代役男休假微整型死亡 原因待釐清
含金湯匙出生 川普10歲么兒受矚目
悼奧蘭多血案 歐洲同志盛大遊行
陸開放二孩需求增 精子庫卻缺貨
靈鷲山33週年 朱立倫：佛門教化人心
桃園推福利政策校園維安 讓家長放心
兒病逝捐眼角膜 老母憶兒像仍在人間
柴燒窯最高溫1563度 竹南蛇窯創世界紀錄
大麻層層包裝 緝毒犬聞出端倪
市場聚焦英公投 投顧：若脫歐衝擊經濟
逾8千人等待器捐 腎肝眼角膜最缺
美兩支航母戰鬥群 菲海罕見聯合操演
消防與閻羅王搶命 救回心肌梗塞男
歐巴馬會達賴 王毅：籲美停止干涉內政
韓媒:駐韓美空軍基地成IS恐襲目標
林佳龍會勘國小活動中心 允編經費重建
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
2民眾受困沙洲 消防海巡漁民合力搶救
陸與塞爾維亞聯合聲明 重彈一中舊調
新竹市長獎 雙胞胎同台接受表揚
蔡總統出訪雙巴 華碩助縮短數位落差
泰王腦脊髓液順利排出 心肌更有力
醫療銀髮照護展閉幕 4天湧6萬人次參觀
詹啟賢：黨應納建言 但有的出發點不單純
英脫歐公投重啟宣傳 留歐陣營聲勢上揚
大陸股民人數增 持股人數減
爐石戰記亞太決賽 台灣選手無緣世界盃
龜山警方：台灣民政府抗議 依規函送辦理
9旬老翁騎單車晨運 遭小黃撞飛喪命
傅(山昆)萁心導管手術 術後感染續治療
役男整形術後死亡 醫師8萬交保
籲本土回歸 詹啟賢：我不回來沒人回來
有可疑行李 布魯塞爾中央車站緊急淨空
林佳龍：航太結合精密機械 提升水準
藥品餐包制 長者服藥不重覆
漁船在南海被印尼軍艦槍擊 陸強烈抗議
陸發現治療白血病新型抑制劑
佛光山新德里文教中心將常設華語文考區
沖繩縣民大會通過決議 要求撤美陸戰隊
陸禁節目調侃政策 網友：往北韓化前進
澎湖漁翁島音樂會 享受夏至時令悠閒
民選村官遭逮 廣東烏坎村民傳將上訪
報告：陸經濟探底中趨穩 但不牢固
印尼暴雨引發土石流 至少35死25失蹤
中共軍改大動作 1個月近50人升將官
不論英國是否脫歐 專家：歐盟必須改變
程祥雲率團轄訪北威爾斯推動經貿外交
俞大?出席伊比利美洲教科文組織活動
港書店林榮基：不再與其他人或女友對質
走在韓流中心 首爾市辦K-文化慶典
拼再生能源 以色列蓋世界最高太陽能塔
何韻詩音樂會：一人力量可抗強權
涉詐騙台人恐遣送大陸 陸委會：勿重演
吳新興：蔡總統無裁撤僑委會的政策
美共和黨提名川普大會 蘋果保持距離
吳建民身亡 陸外交學者起立默哀並推崇
僑胞設宴歡迎 謝長廷：有壓力但拼命做
港書店林榮基：持續遭陸方人員監視
英國脫歐公投後 歐洲粗略路線圖
蔡英文雙巴行 7企業隨行強化經貿交流
蔡英文過境邁阿密 傳將密會陳偉殷
攝影師索薩鏡頭下的歐巴馬
文化部交通部台鐵合作 推動成立鐵道博物館
巴拿馬駐台大使參訪義美 期待多元化交流
原舞者「海的記憶」駐日台灣文化中心演出
喔熊組長快閃福隆沙雕與遊客同樂 交通輕鬆方便福隆好好玩
不能沒有咖啡 星巴克比銀行還有錢
期交所推三檔股票期貨 創造下一波成長動能
臺北國際食品展 本土畜禽產品業者創新獲肯定
台北花園大酒店 名廚展演「台灣演繹」
大倉久和六月活動 夏意盎然消暑氣
蒲亭承認美是唯一超強 願與新總統合作
港銅鑼灣書店店長：接受訊問如文革批鬥
家族反對婚姻 巴基斯坦孕婦與夫遭處決
澳洲房價高不可攀 擬對外國投資客課稅
埃航空難班機黑盒子 調查人員開始檢驗
川普囈語 應對美境穆斯林人物側寫建檔
奧蘭多血案凶手電話交談 公布部份譯文
出口民調：羅馬市長決選選出首位女市長
台股橫向整理機會大 波動可望縮減
大學指考7月登場 5萬人報考創新低
唐獎漢學獎 得主上午揭曉
大陸南方暴雨 數百萬人受災
肩痛擾人 中壯年發生率逾6成
探尋水金九秘境 本山礦場滄桑
鵬管處小琉球辦淨灘 號召民眾參與
澎湖生活博物館 承載先民移墾歲月典藏
西安變電站爆炸 力成：無重大影響
避免擋土牆崩落 中市汛期前加強巡視
台股開盤漲44.18點
宏達電HTC 10夕光紅 今天開賣
促轉框架立法 行政院：原則支持
阻英脫歐 倫敦柏林巴黎人親在一起
新台幣開盤升 8.6分
陸雙性兒出生兩周 遭父親爺爺三次謀殺
社區藥局藥事照護 嘉義整合服務
亞股走高 台股早盤衝上8600
俄羅斯夏令營船難 14孩童溺死湖中
菲宿霧航空董座 搭菲航班機
內蒙起重機失控連撞16車 3死18傷
蒙藏會存廢 林美珠：應朝併方向前進
英國歐盟公投 一場政經前途的世紀豪賭
英國若脫歐 談判之路路迢迢
英律師：公投正反票數若近 英將大震盪
國泰金調查：民眾經濟信心 創1年來新高
資深律師：英應續留歐盟 謀求更好發展
駁降價說 華亞科：沒談變更收購價
新南向政策 調查：逾4成企業不了解
新台幣早盤升 6.6分
習近平會晤波蘭總統 聚焦一帶一路
奧地利萬國節 駐館展現台灣文化
三星Note 7 傳8月初搶先亮相
陸央行：匯改持續 人幣波動增加難免
女少校輕生 國防部：調查近期會有答案
企業第三季徵才創6年低 均薪27K
遭少年駕BMW衝撞 鳳梨伯重傷不治
唐獎漢學獎狄百瑞 把儒學推到國際
慶祝英美父親節 名人推特傳溫馨照片
溪水暴漲 登山隊9人被救出
就職滿月自評 李應元：盡量學習
唐獎漢學獎 國際儒學先驅狄百瑞
飼主猝逝 動物之家收容14隻毛寶貝
日本鐵道迷照過來 台銀發售新幹線套幣
申請健保給付詐騙再現 7旬翁失金500萬
宏達電股東會週五登場 股價有撐
避免醫療理賠爭議 專家：掌握三原則
墨西哥教師示威 與警衝突釀死傷
陸大考填志願 補習班輔導開價50萬
唐獎漢學獎狄百瑞 論文一修40年
厄瓜多青年領袖分享台灣民主經驗
自稱民調祖師爺惹議 林佳龍：用詞不妥
中國大媽出手 瘋狂的比特幣又回來了
蔡總統監誓 楊國強續任國安局長
反工作衡量表 郵務士串聯連署
台鹽股東會通過 分配現金股利1.12元
銅鑼灣書店案 林榮基沒想過報警
3大學生疑遭酒駕男追撞 所幸僅輕傷
撿到受傷穿山甲寶寶 警車護送就醫
新政府滿月 蔡總統民調滿意度逾6成
醫生：術後結果不如預期 醫美糾紛大宗
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西安變電站爆炸波及三星 記憶體族群強
唐獎漢學獎狄百瑞 倡文明對話
十年就診5萬人 軍方允檢討工作壓力
麗星海上夏令營 觀星學社交跳街舞
請辭案風波 洪嘉文：辭職心意已決
英國脫歐攪局 台股盤中量縮走高震盪
台師大首推企業公費生 3年公費起薪4萬
蒙藏委員會存廢 林美珠：不反對裁併
謝依涵案死者家屬：廢死是魔鬼正義
保瑞布局製藥一條龍 今年拚獲利
四技二專甄審入學 22日上網填志願序
海軍：12項國艦國造案預算4700億元
嚴長壽交棒 亞都啟動世代交替
國4自小客翻覆 1人受困救出
疑撿牡蠣落海失蹤 空勤直升機搜救
中秋前平抑物價 農委會：沒颱風就有把握
嘉義狗骨仔神轎 送審國家級重大古物
強化農會管理 總幹事候聘資格擬放寬
股巿作手俞宗碧涉炒股 一審判5年6月
ibon商業登記 手機好禮大fun送
印度央行總裁將去職 市場料股市波動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
立委批職缺世襲化 賀陳旦：應看適任與否
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
送畢業生印章 鼓勵活出自己的名字
欠繳保費工會名單 勞保局送行政執行
藝術進偏鄉 台南生活美學館辦插畫展
美儒學先驅 97高齡狄百瑞獲唐獎肯定
土耳其對同志發射催淚瓦斯 阻遊行
農委會：技術評估前 不開放瘦肉精豬肉
狄百瑞肯定台灣完善保存中華文化
傳施俊吉任證交所董事長 政院：無訊息
新台幣中午升 1.3角
7天國定假恢復 教師節勞工可放假
狗明星宣導動保 訪大溪國小校犬
哈爾濱廂型車貼著地皮開 超載5倍人數
台鹽董事長：配合新政府 擬定南向策略
服貿協議 政院：先立法後審查
梁振英：港警會確保林榮基人身安全
日5月貿易再度回到赤字 出口加速下滑
畢業典禮划獨木舟 柯文哲：有創意
復航三箭齊發找新模式 A330出售或轉租
安克生醫獲美專利 大秀研發能力
體育局長請辭 柯文哲：專案小組處理中
男子毒品藏褲襠 仍被警方查獲
食物飲水量測記錄 秤重裝置獲發明展金牌
拚有機農業立法 農委會9月送進立法院
蔡總統監誓 楊國強等人完成宣誓
上任滿月滿意度低 政院：虛心受教
老婦疑餵魚失足溺斃 布袋4天第3起
台鹽改選董監事 陳啟昱出任董事長
紐約台灣會館歡度30歲生日
HTC 10夕光紅賣相佳 日本人就愛紅
羅馬女人天下 外柔內剛的她是3千年第1人
唐獎得主狄百瑞 擅長提方法而非結論
活絡房地博覽會 25日嘉義市登場
耘海貨輪擱淺澎湖 易燃物品吊離
和泰車併蘇黎世產險 股價開高走高
參與式預算 高雄市推婦女及高齡議題
澎湖郵輪式公車 一票到底體驗菊島魅力
瑞銀論壇本週登場 聚焦VR等三題材
呼應亞洲矽谷 英業達推桃園互聯網基地
櫃買審議通過瑞耘科技上櫃案
女少校自縊 電展室：檢討心輔機制
教保人員權益設小組 立院朝野無共識
體育局長洪嘉文請辭 柯文哲批准
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六四研討會上 狄百瑞這樣問中國學者
台股收盤漲57.84點
亞洲啤酒節 把酒言歡消暑乎乾啦
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涉收砂石業回扣 投縣府前約僱人員遭訴
體育局長請辭 柯文哲：對政策和管理負責
台股開高走高 漲57.84點
施俊吉任證交所董事長 政院下午說明
屏東縣萬巒鄉火警 1獨居老人死亡
蔡總統就職滿月 藍委：人民小確幸在流失
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熱浪襲美國西南部 鳳凰城酷熱傳死訊
前立委女兒架盜版影音網 片商提告遭起訴
全國大南瓜競賽 淡水金色水岸拚重
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電信詐騙案台嫌 柬埔寨將交中國大陸
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菲籍男子搶錢殺人為醫女 改判無期確定
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台股量能不足600億 股市資金偏觀望
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被問美豬 梅健華：盼解決更有挑戰議題
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首都圈論壇 柯文哲：討論解決方向
外資上周小賣台股 等消息面明朗
驗屍搞烏龍 陸男去世3年還給自己磕頭
維基解密創辦人藏身使館第5年 名人聲援
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105年公務人員特種考試 錄取率7.5%
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誰掌海基會 林濁水：王金平是北京黑名單
健保匿名核刪 衛福部聽意見擬改革
立院初審 焚化爐應先處理一般廢棄物
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新政府上任滿月 國民黨批施政停滯
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假援交真詐財 機靈店員阻宅男被騙
對6歲女兒注射海洛因 男重判13年
提升檢驗能力 弘光科大舉辦達人競賽
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綠島居民反對沿岸3海里設禁漁區
113人就1個 6500萬人流離失所破新高
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滯柬電信詐騙案台嫌 首批17人遣至大陸
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仲介逃逸外勞 賺千萬元黑心財
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傳染病發生率地圖 民眾可上網查風險
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卸任1個月 張善政的芭蕉收成了
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划龍舟吊車尾 時代力量竟獲優勝獎牌
上任滿月心得 陳添枝：蠻辛苦的
英脫歐機率驟降 日股喜上眉梢
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法德藥精神分裂用藥 進攻健保10億商機
蒲亭25日訪問大陸 將會習李
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鋼價漲 中鋼5月稅前盈餘增74.88%
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
水問題 柯文哲：中央地方共同解決
聯結車國道1號翻車 幸無人傷
雲豹甲車弊案 協力廠商12人判緩刑
轎車疑自撞1死3傷 安全座椅女童輕傷
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義總理地方選舉吞敗 憲改公投選情不妙
火車票實名制 立委提進化版
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蔬果量不足 調查：單身者身體較不快樂
陸神威太湖之光 躍居全球最快超級電腦
開槍警告陸漁船 印尼矢言持續果斷行動
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立院初審 資助恐怖活動處7年徒刑
議員質疑標案未利益迴避 中市：一切合法
英國脫歐 陳添枝：台股匯市當然有影響
竹市交通處長上任 用科技改善交通壅塞
警方緝毒 花蓮秦漢父子檔吸毒
東森淡化航運虧損 關渡土地有望回補25億
陸公家機關採購變嚴 筆電得用6年
少年撞死鳳梨伯 家屬感受不到對方誠意
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北投割喉案 龔重安律師再次聲請精鑑
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景氣好轉？經部：8月外銷訂單可期待轉正
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法小學詩本作業困難度高 全家傷腦筋
矽格每股配1.6元 7月8日除息
富樂夢基金會免費課輔 盼助弱勢童
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中華電拚高畫質 直播金曲獎衝口碑
強震侵襲龜山島 監委關切生態保育
新竹縣與加拿大萬錦市簽經貿合作備忘錄
愛心滿滿 雨中待餐爺孫轉贈物資
1歲娃解血便 幼年型息肉作祟
合宜宅弊案開庭 葉世文聲請傳喚趙藤雄
調查：6成大陸民眾支持取締玉林狗肉節
英留歐機率大 港股勁揚1.7%
日本馬公會訪澎 贈文化局年會史料
屏東大學區制 下學期繼續實施
大數據助攻 百貨APP更聰明了
柔道摔進台大 彭彥菱台東體中第3人
新南向 英業達：投資印度一步一腳印
張志軍會國民黨青工會 強調青年交流
墨西哥教師示威與警衝突 6死上百傷
打造東方好萊塢 台開攜手加拿大CTG
產業遍地開花 陳添枝擘畫產學研合作
太陽動力2號紐約起飛 將橫越大西洋
日本老化核電機組面臨報廢或延運抉擇
把訂單拿回來 陳添枝：需要貿易商
洪慈庸爆:台中某農會500萬購總幹事座車
港媒：北斗衛星系統升級 監控南海
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探查白鶴故鄉 前進西伯利亞寫歷史
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12項建軍願景 新一代戰艦示意圖曝光
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今彩539開獎
烏坎村事件 廣東官員：不迴避不護短
僑外投資前5月成長 前5名是這些地區
威力彩開獎
役男整形死亡 家屬澄清外界誤解
米披薩米義麵出籠 國際食品展22日登場
地上權標售乏人問津 標脫率創低
台商對陸投資前5月負成長 布局轉向
博弈賠率：英公投續留歐盟機率升至78%
國5石碇段 民眾報案稱7輛車追撞漏油
忠義國小弦樂團 前進日本音樂交流
淡水河船艇遊客落水 台北市119救援
遠航花火夜 雙心石滬彩繪機外型首亮相
行政立法共識 這會期通過漁業三法修法
10諾貝爾經濟獎得主聯署 籲英留歐
澳洲高人氣袋熊 安樂死離世
全台大臨檢兼掃毒 成果豐碩
國5石碇交流道路段7車追撞大塞車
NASA電動飛機X-57 減少成本四成
北社：政府保守畏縮 人民期待落差大
民進黨團：目標這會期完成漁業三法修法
北韓六方會談副代表抵北京
圖斯克：英脫歐公投是歐盟警訊
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注得千萬
國5石碇路段車禍 大塞車1.5公里
烏坎村民遊行 要求釋放民選村官林祖戀
英脫歐團體使用商標宣傳 日產汽車喊告
大陸網紅產業化 逾兩成有經紀公司撐腰
不甩陸抗議 印尼總統下令續護主權
雲南發現距今2.5億年鱗木化石
台數科股東會 配息6.598元
台蒙科技合作會議在烏蘭巴托舉行
悼遇害議員 脫歐留歐派英議員難得團結
馬達加斯加海灘 疑發現MH370乘客物品
原舞者海的記憶 駐日台灣文化中心演出
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銅鑼灣書店事件 深圳律師促人大調查
放眼11月大選 川普撤換競選總幹事
議員血案衝擊 可能成英脫歐公投轉捩點
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THE亞洲前百大頂尖大學出爐 台8校入榜
俄普丁公開承認：美國是世界唯一強權
捷運迷有福了！世大運熊讚來嘍！
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富邦行「公益信託」正循環
中華電信hicloud再升級推新一代虛擬私雲與備份備援方案
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羅馬首位年輕女市長 義大利政壇新興勢力崛起
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基富通證券召開股東臨時會 集結強手共創金融科技藍海
暑假好去處！國美館推28週年館慶暨精采暑假活動
台灣美術界的孤星 徐寶琳遺作展史博館登場
悼喪命議員 工黨黨魁籲勿煽動仇恨分裂
台星通啟動 中信證玉山證搶頭香
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法廣：羅馬首任女市長出身民粹五星運動
法廣：英國外相：一旦脫歐將難以逆轉
謝長廷談台日沒邦交 台處境較困難
英留歐機率擴大 歐股強力上揚
茲卡疫苗在美人體試驗 年底會有結果
持槍男闖入委國央行遭射殺 情況不明
佛州槍擊凶手 向伊斯蘭國宣誓效忠
委國男子銀行內開槍遭擊斃 動機待查
英留歐樂觀 美股漲升
英脫歐疑慮緩 國際油價漲
巴西失業率攀升 貧富差距加大
巴西冬至 預測比前2年寒冷
巴西勞動部告發名牌服飾公司奴役勞工
網路電視與面對面 五星運動成功秘訣
英國脫歐公投決戰前 外資建議這樣買
心因性猝死 預防勝於治療
唐獎最後一獎項 法治獎上午揭曉
企圖在造勢活動殺川普 英男子遭起訴
占路曬農作釀禍 台南盼加強宣導
國際股市狂飆 台股待量上攻
美西南飆高溫釀4死 多處野火燒更旺
彰化以南 紫外線達危險級
易通展今起預收款券每5分鐘撮合一次
歡樂暑假 彰縣文化局規劃營隊活動
英議員遇害拉抬留歐支持率 英鎊勁彈
明華園到澎湖 26日上演蓬萊大仙
轎車撞高雄捷運局大門 1死2命危
防熱三要訣 保持涼爽多喝水提高警覺
直聘外勞政策向前邁進 EICC會員響應
陸公務員總數逾7百萬人 官多兵少
陸回頭率爆表車牌 開價數百萬也買不到
社工柯雅文 塵爆傷患活下去動力
台股開盤漲7.29點
新台幣開盤貶 1.4分
蔡總統訪巴 有望與美副總統夫人同台
安集掛牌上市 股價開盤漲7.4%
iPhone 7再傳間諜照 這功能沒消失
特定事故房屋保險 凶宅跌價有理賠
轎車撞高雄捷運局 1死4輕重傷
蘇嘉全：很少看到閣員滑手機
國巨除息 平盤震盪整理
索羅斯：脫歐後英鎊至少貶15%
U6安全特仕版賣光 追加500台
英國若脫歐 英與歐盟經濟將兩敗俱傷
英投資專家巴尼：追求更好發展必須脫歐
永豐金證歐洲總經理 追求繁榮英應留歐
落實週休二日 林全：下會期前提修法
嘉義林管處辦親子露營 打造夏日回憶
男逃上國道躲酒測 勇警力拚逮人
英脫歐公投難料 投顧：增持亞洲債券
美海軍軍令部長：增派航艦 向陸釋訊號
宏?美國子公司資料外洩 官方稱已修正
德律除息每股4元 股價小漲
新台幣早盤貶 1.3分
業績不好員工被打屁股 銀行董座遭停職
京東沃爾瑪戰略合作 1號店品牌歸京東
雪隧出口廂型車追撞工程車 幸無人傷
誠品拓點不停歇 兩岸三地續開店
台電供需調查 林揆：希望外界一起參與
童子賢：和碩全力衝刺智慧行動裝置
英每日電訊報挺脫歐 2陣營民調互有領先
時力挺華航罷工 打壓工會最高罰150萬元
唐獎法治獎阿爾布爾 起訴在任總統第一人
誠品進軍歐美日？吳清友：先站穩華人圈
嚴凱泰缺席 裕隆股東會完成董事改選
雙鏡頭大爆發 大立光目標價喊到3700元
南海仲裁若不利 陸考慮退出海洋法公約
紫絲帶反暴力 為愛走一哩路
夏至清熱消火氣 多吃苦瓜和綠豆
唐獎法治獎得主 曾起訴米洛塞維奇
唐獎法治獎阿爾布爾 廢死領導人物
正式接任中研院長 廖俊智：回家幫忙
城市交流 陳菊仿倫敦金融市
金可通過去年EPS17元 配息6.8元
北美洲台灣商會聯合總會舉行年會
慰安婦列台日談判 林全：無法承諾
裕隆跨足營建業 不排除成立裕隆建設
台灣參加墨西哥機電及照明科技展
北京房市豪宅化 住宅均價2500萬
夏至到 台電估今天供電警戒亮橘燈
八仙塵爆 21歲男住院341天最久
傳宋接掌海基會 李鴻鈞：蔡宋會未觸及
涉電信詐騙17國人 柬方下午將遣陸
林揆民調滿意度4成2 桃機淹水最不滿意
時力提調高贈與稅 建議調營業稅要三思
只要適用勞基法 下半年多5天假
量能不足 台股盤中挑戰8700躊躇
和碩董事改選 政商名人多多
美專家：陸網路刺探商業機密2年驟減9成
新北市議員廖裕德涉賄 當選無效確定
李遠哲勉廖俊智：讓別人冤枉一點沒關係
撞高捷公司大門車禍 2命危傷者不樂觀
翁啟惠看交接：太太要我多講豐功偉業
17台嫌柬國將遣陸 外交部：交涉到最後一刻
亞泥買山水受阻？徐旭東：有機會續加碼
年金改革23日首次會 直播看這裡
徵詢任海基會董座 王金平：很早以前有
新閣滿月 林全：儘量讓不必要爭議減少
快沒頭路 歐巴馬笑稱要填電子履歷
今年前4月巴拿馬出口減少12.6%
男子陳屍建案工地 警追查身分
侯友宜：議會備詢不滑手機為原則
暗夜盜摘4顆大西瓜 賊辯要測甜不甜
廖裕德當選無效確定 李婉鈺有望遞補
自製毒氣攻擊厝邊 惡鄰居遭判9個月確定
英國脫歐公投倒數 學者籲國安基金備戰
基隆夜釣鎖管起跑 22日開放報名
國定假爭議 和碩：品質重於時間要求
廖裕德當選無效 李婉鈺遞補議員
泰晤士亞洲大學排名 北大升至第2名
匯豐：估美9月升息 新興市場仍是焦點
國中導師看廖俊智：年輕就知化工有錢途
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陳副總統勉中研院 彼此欣賞互相包容
越男多長17顆牙 牙醫：創紀錄
英脫歐若成真 有外銀估股市震盪逾10%
台專家助薩國蔬果種苗病蟲害防治研習
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恐怖情人求謀合 跟蹤寄子彈又槍擊
照顧新住民 林全：不能與其他住民不同
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維冠自救會統計 逾半災戶同意賣地
機車騎士疑酒駕闖紅燈 被撞飛喪命
小男嬰救護車誕生 消防員想當乾爹
台大資工系教授獲國際計算機協會會士
自撞高捷公司大門 後座乘客甩車外逃死劫
唐獎得主阿爾布爾 畢生關注法治與人權
唐獎得主阿爾布爾畢生追求法治與正義
唐獎得主：法治是人類達成和平自由基礎
亞洲最佳大學南大第2 台達電合作對象
花蓮慈醫微創手術 婦癌患者一大福音
中央氣象局氣象報告
點名新政府肥貓 國民黨：政治凌駕專業
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
新南向政策 徐旭東贊同：要非常努力
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新台幣中午升 1.4分
為元青花瓷訂分級依據 兩岸攜手出書
遭疑肥貓 葉宜津：不懂弟為何要接
NCC人事權協商取消 時力：待資料補齊
買新車鏽斑連連 消保處：將介入協商
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桃園國小幼教師甄選 錄取三百餘人
內閣改組期程 林全:隨時調整沒時間表
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自撞高捷公司1死4傷 無照駕駛釀禍
郝龍斌力挺世大運 籲祝福勿唱衰
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公民參與缺電調查 台電盼成員更多元
宋仲基台灣見面會 愛奇藝將免費播出
湖小畢業生裝置藝術 留給母校紀念品
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和碩：印度布局不缺席 只是時間問題
台灣私密美景排行榜 第1名在台南
唐獎法治獎得主 靠證據起訴不走捷徑
唐獎得主多元 男女各半年齡差逾60歲
大巨蛋鏽蝕 北市府：遠雄應主動維護
奧蘭多同志夜店血案 通話文字稿曝光
誠品：盼敦南店永續 並有替代方案
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中歐啟動法律事務對話機制
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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台北101跨海金門 風獅爺商店街開幕
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宏達電嚐盡冷暖 王雪紅沒領過一毛錢
集保邀鄒開蓮任基富通董事 共創藍海
國防預算達GDP3% 林全：現階段不可行
憩桃工廠趣 8位藝術家駐地創作
英國若脫歐 外資點名10個股衝擊較大
爭搶總公司 林佳龍：應以地方產值分配
胡德夫火車上昏倒 救命恩人曝光
中華電災防告警 全台陸續測試
大雅工廠氣體外洩 20員工分送兩醫院
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大毅買回2千張庫藏股 提前執行完畢
國定假日不休市？ 證交所：金管會決定
南海爭議 北京批西方媒體不會算數
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新艦命名銘傳逢甲 國防部允諾檢討
工商界：英沒脫歐 對台歐貿易較有利
北海道釧路市商場 男子刀刺4女1死3傷
屏東農科農改場 易主交接
金城武樹旁 水壺石雕變銅雕
林全：勞工工時過長問題一定要解決
2歲女童染腸病毒 新北首例併發重症
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17滯柬台灣人 可能明後天遣陸
被考東南亞國旗 李大維5題對3題
日月光攜手小典藏 推美育生根計畫
市民守護河川 高市撥百萬檢舉獎金
101紀念品店金門拓點 搶觀光財
金控經營數位平台 溫馨手繪貼圖搏感情
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阿富汗塔利班攻擊車隊 綁架60平民
貝克漢：支持英國繼續留在歐盟
柬埔寨詐騙案 陸委會未獲陸方消息
英國脫歐未知因素太多 法國人心不安
共軍093B型攻擊核潛艇曝光
兆豐銀收假美鈔案 遭重罰300萬元
模特兒黃沛潔陳屍租屋處 待解剖釐死因
鴻海投資夏普 再過歐盟一關
珠海台企被包圍 主管被限制行動
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杜特蒂經濟團隊 公布10點社經大綱
華碩宏達電遭控侵權 美貿委會展開調查
環保戲劇南投初賽 草屯御史社區奪冠
連結黃金現貨權證 估第3季面市
菊島帆船週登場 帆船率先體驗叫好
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NU SKIN大中華總裁 姜惠琳接任
陶氏電子材料擴廠動土 1年後投產
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不影響競爭 歐盟批准鴻海投資夏普
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浙江再伸政治之手 要求教堂掛國旗
下半年多休5天 這些連假你發現了嗎
被控違法核准震南建廠 高市經發局勝訴
鄭文燦率團出訪荷法英交流
巴國恐怖組織虔誠軍指揮官 遭印度逮捕
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美商控侵權 宏達電：已進入法院程序
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推動罷免總統 委內瑞拉民眾排隊捺指紋
學者蔡瑋逝世 大陸國台辦表哀悼
英若脫歐 梁振英：將影響港和世界經濟
337條款成出口夢魘？5月以來三度襲台
夏至奇觀 逾萬人湧巨石陣觀賞日出
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HTC走向世界靠他 周永明退場往下一站
頂新該不該抵制？泛科學總編：我不知道
軟銀副社長艾若拉閃辭
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華航空服員擬罷工 勞動部籲持續協商
三菱宣布 將恢復4款油耗造假車銷售
外交部：謝長廷重申政府重視食安立場
南部非洲國際貿易展 台灣不缺席
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杜特蒂：不為南海開戰 不與美共同巡邏
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