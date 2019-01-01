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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
民進黨：出席WHA政府堅持主權尊嚴
屏東縣出收養諮詢中心 26日成立
別讓親情變冷暴力 張老師講座教撇步
蘇澳創意龍舟賽 媽祖八仙PK復仇者聯盟
北捷全方位貼心服務 民眾生活便利貼
台南巴克禮公園擴建 奪全球卓越建設獎
為凍齡 女偷美妝店試用保養品
林內焚化爐爭議 行政調查將出爐
情人的眼淚 小朋友撿回去加菜
520後對台軍演？陸僅重申反台獨
廣東前政協主席朱明國受審 涉貪數億
快對統一發票 超商花40元中千萬獎
震旦通訊轉型生活智慧館 跨足生技市場
美媒：陸首艘自製航艦 明年下水
機器人取代人力 失業潮成隱憂
陸網路支付實名制 7月執行
新北將率先推動立法將電子煙納管
徐榛蔚：政府應該嘉許亞泥植被覆蓋
邱義仁將接亞協 許世楷:對日送出政治信號
台灣精品體驗區 高鐵台中站登場
新北4里獲低碳永續家園銀級認證
浴場水質改善 歐洲海灘愈來愈乾淨
大甲媽祖遶境 中華電用VR做紀錄片
高市總圖殊榮 獲全球卓越建設獎
孟買附近一化工廠爆炸 至少3死
端午食品抽驗 嘉義5件不符規定
影城消防未過？業者：巿府明天還清白
農藥燕麥別驚慌 專家：吃10公斤才過量
扛高市主委 國民黨要用咖啡拉近民意
共軍戰機攔截美機 陸：美歪曲事實炒作
菲工地意外 起重機坍倒釀2傷
瑞士當局：穆斯林生須遵守和師握手規定
高溫悶熱 用電量破今年新高
統一發票 金門也開出千萬元獎
滴滴出行創始人：改變未來汽車擁有方式
阿公阿嬤無兒女 一日孩子包肉粽送暖
廈門長庚成立轉介中心 供陸民來台就醫
國民黨智庫改組 杜紫軍任副董
首次主管會議 洪耀福訂工作目標
開發金創投轉型 外籌基金管理成主軸
G7關切新興市場 安倍警告雷曼危機重演
持K他命質詢 苗縣議員配合採尿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日月光矽品合設產業控股 在台美上市
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
龍爭虎鬥 9個月 日月光矽品點頭組國家隊
介面光洋科財報未解 Q4恐遭下市櫃
日矽合組控股公司 金管會：歡迎
菲硬漢市長發誓 就任總統後停飆髒話
翁啟惠回任特聘研究員 中研院說明
護照條例施行細則恐遭凍 林昶佐不信
日月光矽品組控股公司上市 日矽將下市
不當黨產條例 朝野審查終日無共識
雙溪牡丹風車季 3千風車搖曳生姿
IHS：宏正KVM市占 亞洲第一
國小大門叫囂 醉男朝警噴口水被逮
關懷遲緩兒療育 悠遊卡攜手頂好做公益
夏普機器人型手機上市 被寄厚望
國土計畫 內政部：每2年公布國土白皮書
光復中學時尚造型秀 展現古今之美
北市：文山區部分公宅基地預算暫緩編列
台灣新創品牌魔律 讓音響無線播放
員警冒雨查緝山老鼠 意外逮3毒蟲
日內瓦WHA專業集會 兩岸濃濃政治味
軍事化管理很操？UNIQLO：SOP合理
眼鏡蛇K他命進議事堂 民代質詢惹議
參與WHA求穩健 鋪好國際參與基石
澎湖警局赴離島慰問 期做好為民服務
日矽組控股 公平會：已達結合門檻須申報
原住民犯輕罪 內政部放寬可持有獵槍
教廷教育部長韋薩迪樞機主教訪台
送愛閱讀 竹縣女童軍會贈書到偏鄉
日矽結親之路 反托拉斯審查將是場硬仗
頂新涉逃漏稅 地院釐清稅額計算方式
港股近持平作收 Fed升息疑慮影響
林奏延27日返國 下機直奔府面見蔡總統
美解除武器禁運 越學者：共同利益
抗議愈演愈烈 法：勞動改革有修改可能
重大社會案件 花敬群：注重被害者感受
聯發科看日矽合體 對台灣產業是好事
冒用官銜警徽製停車證 送法辦
澎湖旅遊市場看好 郵輪業者將加入
上市公司首季營收獲利雙衰 7年來首見
宜蘭水泥業空污加嚴管制 6月上路
南韓戰機發動機採購 擇美奇異優先議約
遠傳瞄準企業客戶 端ICT整合通訊方案
農藥燕麥肉眼難辨 專家：消費者難自保
德州儀器捐設備 攜手朝陽科大培育人才
安和遺址蓋大樓 中市府：文物異地保存
美台澎萬里尋恩師 馬公戶政所使命必達
遭美查帳 阿里巴巴：其他國家難理解
猴硐在地狗護貓村 遊客勿帶寵物入村
王麗敏皇家工藝 雀金繡宗教藝術展
日矽合組產業控股 日月光張虔生這麼說
總統府：將設原住民族轉型正義委員會
吸附二氧化碳 高嶺石具開發潛力
菲外交部交接 聚焦後仲裁時期南海政策
日圓喊衝 新台幣收2週新高
議員持K他命質詢 民進黨：應掌握份際
願與日月光合作轉折 矽品林文伯這麼看
媒體報導宜蘭成幻滅城市 林聰賢怒了
日月光27日起恢復交易
520上任後 林全首進立院拜會朝野黨團
新北投車站重組位置 都審通過修正D案
找中年窮男當人頭 假結婚集團曝光
自己的護理自己救 護團：不成血汗工廠
蔡總統對府內同仁喊話：跟我一起努力吧
宏?打造VR生態圈 再添生力軍
矽品明起恢復交易
日矽組產業控股 經部：有資源互補綜效
F-茂林：不怕液晶電視被OLED取代
20元超商買打火機 中千萬獎
蔡總統宣示潛艦國造 國內廠商有信心
復育沿近海資源 漁業署擬推深海箱網養殖
WHA稱中華台北 洪秀柱：當年說賣台
印度老翁拚世界紀錄 無所不用其極
李世光領軍 將出席WTO小型部長會議
陸加強檢疫台灣水果 台商受衝擊
日月光矽品合組控股股權 原來是這樣
陸委會520後首會媒體 提24次溝通
埃特納火山再爆發 噴出岩漿
日月光矽品組控股 張虔生盼市占到4成
安倍警告雷曼危機恐重演 籲G7因應
燕麥檢出嘉磷塞 農委會籲訂殘留標準
陸委會：兩岸關係就是兩岸關係
永光前4月每股稅前賺0.52元
牙周病勿輕忽 糖尿病風險增2倍
主廚帶路 跟大廚找食材學做菜撇步
一家五口燒炭案 蔡總統很關切
北京拖吊2輛卡車 收費65萬鬧上法院
蔡總統宣示潛艦國造 廠商盼帶動產業鏈
英相前幕僚：卡麥隆骨子裡支持脫歐
陸國防部：共軍能戰且善戰
台大新竹分院電梯玻璃破 民眾誤認下墜
陳致中：網友母親罹癌 盼再親眼見扁
日矽組產業控股公司 資金銀行貸款為主
國民黨：修補繳黨費辦法為擴大參與
PS4全球實銷突破4000萬台
e速貸涉吸金數十億 13人被刑拘
今彩539開獎
日夕張哈密瓜 2顆台幣90萬天價賣出
威力彩開獎
台東市1男子落海 海陸空搜巡
女性企業執行長薪水較男性高 但人數少
日矽組封測國家隊 外資看好台灣半導體
亞泥太魯閣採礦案 經濟部環保署將溝通
G7峰會關切陸影響力 北京反譏別管閒事
經長直言出口靠大陸沒用 謝金河按讚
懷孕前3月感染茲卡 嬰兒小頭症機率13%
曼谷地鐵列車採購 陸企得標
駐蒙古代表黃國榮拜會蒙古中央文化宮
法廣：艾昆薩塔執掌塔利班 路線不確定
張小月：大陸是我們的鄰居
日月光矽品組隊出高招 一石數鳥創雙贏
紐約州將廢4%棉條稅 待州長簽署生效
528世界月經衛生日 部分國家仍視為病
日月光矽品籌產業控股 傳最快9月有結果
男子被魚拉下海 海陸空搜尋
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
慶女王90大壽 小熊維尼遊王宮動畫上市
歐洲他國移民英國人數多 助長脫歐情緒
任陸委會主委 張小月：有考慮了一下
鴻海子公司收購SMART 布局互動觸動
美年輕世代不成家 爸媽變長期室友
上海台商子女學校 異鄉傳承台灣精神
玖壹壹 9/11台中圓滿戶外劇場開唱
日矽宣布合組公司 ADR雙漲逾10%
歐巴馬稱廣島行 凸顯衝突風險真實
法：僱兩私人公司 搜尋埃航墜機黑盒子
美防長：美中如美蘇冷戰 中終將改變
觀傳局：影城違規屬實 明無澄清記者會
印度20歲產婦誕下巨嬰 重6.8公斤
延續反彈走勢 美股小紅開盤
辦公室天花板崩落 南市府2員工受傷
美國訪越南 帶動另一全球化貿易夥伴
研究顯示：數十年來樂高模型增加了暴力元素的設計
〈時評〉蔡英文的第一道壓力測試來了
世衛：全球醫護人員遭襲擊近600起 敍利亞最危險
美國隊長是九頭蛇的臥底！
G7高峰會聚焦南海 歐巴馬訪廣島受矚
落實保障民眾個資 強制業者訂安全維護計畫
尊重原民族傳統文化 有條件持有自製獵（魚）槍
員警強化同理心 即時給予被害者關懷救助
友善新移民 台鐵彰化站設多語售票機
首例！法禁止象牙買賣 為瀕絕盡力
臉書、推特假票溫床？ 英國年損500萬英鎊
火星進入氣候變遷 即將脫離冰河時期
邱義仁掌亞協 外交部：為台日關係升溫
新經長：ICT與綠色轉型刻不容緩
〈時評〉用記過取代教育 服儀規定只是怠惰而已
君鴻國際酒店餐酒會 贈金璽12年蘇格蘭威士忌
台中金典「小小飯店人」暑期體驗營 邁向第七年
歐巴馬訪廣島 成美國現任總統首例
川普單挑桑德斯 辯論若成事精彩可期
美海軍2架大黃蜂戰機相撞 4機員獲救
油價今年首登50美元 激勵歐股走高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞外海駭人船難 傳百名難民失蹤
黨代表票達到門檻 川普宣告贏得初選
美股漲跌互見 阿里巴巴股價反彈
油價由紅翻黑 跌回每桶50美元以下
法國勞動改革引民怨 罷工抗議震撼全國
威尼斯雙年展台灣館 展現軟實力
賓士車自撞護欄 2死1重傷
矽品今年資本預算 調高到167億元
台欲入TPP 美前官員與商界再提美豬
甲骨文告Android侵權 谷歌勝訴
高市開頂式雙層巴士 車身彩繪徵圖
海線新地標 高美濕地景觀橋成亮點
台股上攻有壓 權值股角色重
歐巴馬將訪廣島 談話內容受注目
夢魘超級細菌 美國出現感染首例
北韓船隻越海上邊界 南韓開砲示警
高市老屋健檢 月底公布結果
五角大廈：陸攔截美軍機違反去年協議
黃志芳：張志軍講政治語言 我講產業
苗栗自小客車車禍 2人死亡1人重傷
台股開盤漲21.47點
日矽新設控股公司 日月光開盤漲停
新台幣開盤升 5.1分
日矽合組控股公司 矽品開盤漲逾5%
取締燃燒稻草 嘉義引進監控設備
泰男子如廁被蟒蛇咬 送醫治療
中裕愛滋新藥 獲美核准一期臨床
共軍艦隊遠海演訓 否認針對南海
北韓船越線南下 南韓開火示警
紫外線指數高 出門注意防曬
日4月消費者物價年減0.3% 連2月下滑
供應過剩趨緩 下周油價估持平
國家環境教育獎 雲林初選開跑
靠臉書看新聞 近半美國成人這麼做
亞泥案遭指溝通不足 林全：虛心檢討
林奏延投書尼媒 稱台參與WHA必要性
台積電7奈米製程認證 明年超越英特爾
核廢無處去怎辦 台電擬以分時運轉應急
誤觸電陶爐開關 當心引發火警
新政府上任 軍方將領調動
越總理會潘基文 談南海等議題
新台幣早盤升6.6分
力成3大動能助威 今年獲利可望續增
台助薩國巴薩摩青少年政治社會參與計畫
民調：66.4％民眾對蔡總統表達好感
壓克力創意賽 木質設計系學生獲獎
王品股東會前夕 戴勝益今年二度賣股
駭客盯上SWIFT 銀行資安拉警報
駐挪處舉辦酒會 慶祝總統副總統就職
黃國榮拜會蒙古中央文化宮 談藝文交流
G7峰會落幕 承諾拚成長避免貨幣競貶
學歷扁平化 調查：學歷越高起薪成長越低
宏達電1週漲逾30% 外資買超近2萬張
再次執政 林全：要證明能處理國家事務
攻暑假商機 雲朗規劃夏令營迎客
讓鹿看電視 鄞富樹養出好鹿茸
盛群指紋辨識 打入防盜市場
南韓研發潛射彈道飛彈 4年後實戰部署
日矽合組控股公司 3外資喊進日月光
G7領袖同意 目標年底前巴黎協定生效
新政府新政 健保卡最快月底取消鎖卡制
乾隆宮廷藏瓶 29日在港拍賣
僑委會巡迴文化教師尼國教學成果展
UNIQLO展新店 推出在地特色優惠
景氣回溫 4月燈號終止10藍轉黃藍燈
新政府外交首仗 總統肯定WHA代表團
日本煮飯仙人北京開飯 將參與電鍋研發
夏日防暑氣 中醫建議自製生脈保元湯
中市府LINE好友破60萬 留言拿好禮
洪秀柱沒走完競選總統路 還倒貼42萬
喝錯心靈雞湯 網傳楊絳語錄是偽作
陸軍女神龍誤降民宅 左大腿骨折無大礙
弘學苑開課 大師教你作甜點
駐墨處慶總統就職 籲墨與兩岸共創三贏
火星變暖 冰河期進入尾聲
日月光鎖漲停 台股再創反彈高點
日月光矽品合作 力成董座這麼看
馬英九辦公室主任 陳士魁接任
消費信心還是差 央大CCI創2年新低
LINE自拍APP「egg」 1秒變身萌翻了
義隆電業績恐下滑 法人：將創近5年新低
疑陽光刺眼 賓士高速撞分隔島2死2傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林全拜會 國民黨團提美豬等三訴求
法廣：反勞改抗議未歇 法7成支持撤銷
立院三讀 正副議長選舉採記名投票
蔡總統：期待未來持續參與WHA
印有慈禧懿旨的清代畢業證書
報稅就醫資料保密 賦稅署：民眾可申請
亞協改選新會長 邱義仁現身未回應
台進口麥片含殘餘農藥 港方了解中
G7領袖聲明 憂心東海與南海情勢
李世光：2025年廢核 不是今天
日矽合組控股公司 李世光樂觀其成
試試影音履歷吧 4成企業：有加分
合作公共住宅政策 柯文哲下午拜會林全
林全下週備詢 時力：大方洩題絕不突襲
分析：美大選後 中美關係開局走得更低
工業4.0 統一砸百億打造新竹湖口園區
NISSAN油電新車 28日起預賞
紐約夜店槍擊案1死3傷 警捕1饒舌歌手
助維冠災戶善後 賴清德：重建賣地並行
力成：兩岸比競爭力 政策扶持才是關鍵
高市查獲地下加油站 2人送辦
武士刀一刀斃命 殺人判刑確定
疑妻外遇痛毆致死 夫殺人罪起訴
宸鴻江朝瑞：入觸控20年 近6年變化最大
新台幣中午升5.8分
地產女王張淳淳 被控賣凶宅無罪
羅智先：統一分紅制度明確 沒有22K員工
稱中華台北感到委屈 林奏延：感同身受
景氣燈號轉黃藍 國發會：景氣仍低緩
華碩ZenFone Max可待機38天 30日開賣
時力提廢退輔會等案 立院付委審查
內定駐日 謝長廷證實可能6/9赴任
日本消費稅上調案 傳安倍擬延後1到3年
羅智先看南向政策 最大障礙在語言
台日關係新階段 邱義仁接掌亞協
欠1萬要還10萬 男當街遭擄討債
邱義仁掌亞協 永遠的軍師深化台日關係
陸生聯招穩定 未受政黨輪替影響
核一規劃分時運轉 台電：電價影響不大
陸：政府負債率逾41% 仍有舉債空間
民調指過半傾向台獨 學者：民意會變
力成：日月光矽品重疊高 有整合必要
建立勞資爭議協處平台 林佳龍簽署宣言
廢退輔會 徐永明：未照顧基層士官兵
黃志芳：擴大開放東南亞中產觀光客來台
陸前4月工業利潤年增6.5% 成長緩
太陽能第3季展望保守 類股腳軟
組控股公司 日月光：現金對價會調整
積極參與 林奏延：將成立世衛顧問團
狗咬狗有事 飼主疏失遭罰
交通會報派副手代打 柯文哲：行程太多
黃志芳：兩岸在東協南亞是相輔相成
規模6.4地震 襲太平洋島國東加外海
證實接獲徵詢掌馬辦 陳士魁：去當義工
FRIDAYS拚轉型 插旗中山商圈賣早餐
陸軍女神龍降民宅 骨折送醫
G7：英國脫歐恐為全球經濟帶來嚴重風險
林全拜會立院各黨團 執政團隊虛心受教
藍牛羚闖入印度國會附近 警方捕獲
李全教條款三讀 綠委鼓掌：進步立法
Netflix徵攝影 拍米其林主廚創作美食
原民會主委遭轟下台 柯文哲盼以和為貴
熬過急性心肌炎 張芝榕繼續鑽研生技
傳放棄卸任禮遇 馬辦澄清非事實
台股收盤漲69.49點
飛捷集團4公司 聯手參展台北電腦展
沈富雄評WHA表現：內傷不輕 失分開始
陸客遊東北角胖卡翻車 7人送醫
6都春安工作評核 台中市多項得第1
小英挺余天逆襲新潮流 民進黨反駁
周聯清任福建省副省長
台股開高走高 漲69.49點
斗六深夜燒廢棄物 環保局開罰
鼬獾咬人前遭擊斃 驗出嘉義狂犬病第3例
埃及聖?侵入生態 林務局擬移巢除蛋
女提告開庭反遭辱 南檢否認
朴槿惠：絕不屈服於北韓恐嚇
萬華林宅 柯文哲：古蹟修復範例
反瘦肉精美豬 藍營：若開放會翻桌
拜會林全 柯文哲：不討論大巨蛋個案
6月台指期漲 79點
泰蘇梅島快艇因大浪翻覆 遊客3死1失蹤
WHA成果 林奏延：美助研登革熱疫苗
蔡其昌爭取大甲溪工程 日前施工
6月電子金融齊漲
中彰投苗共識營 蔡總統將到場
私立科大協進會：南向政策招陸生應同步
金融擺尾 台股周線連2紅
觸控上半年辛苦 宸鴻：Q2一定是谷底
日矽一家親 市場給掌聲
不讓人生抱憾 趕在失憶前走紅毯
微軟臉書建跨大西洋電纜 因應傳輸需求
李全教條款三讀 賴清德：歷史性一刻
反瘦肉精美豬進口連署 張花冠未簽
單親媽媽畫出自己的天空 屏東開畫展
畢業一甲子老同學會 陳光復前往祝賀
充氣太空艙充不起來 NASA實驗喊卡
加州眾議員涉家暴 妻子訴離
早就解放了 育仁中學台東首創不穿制服
議長選舉採記名 李全教：樂觀其成
印尼盼台商共同加速開發摩島特區
斗六半夜空氣差 空拍機追元凶
樂天市場全球未來論壇 新女力吸睛
三大法人買超台股47.5億元
母代癌兒捐出火車玩具 分享愛與希望
美越日益靠攏 放眼軍事結盟
宏達電Nexus 9停產 傳新合作將展開
通關前先撕貼紙 林昶佐：有這麼無聊嗎
OVO攜愛爾達 支持正版推合法頻道
賽車冠軍加少東 運毒到日本遭逮
溫馨父子檔 印尼總統調侃兒子影片瘋傳
網友羡慕 雲南200萬年薪招公務員
日股收紅 傳安倍可能推遲調高銷售稅
中橫公路桶屍案 凶嫌一審遭判處死刑
索羅門感謝台灣協助興建自來水供水計畫
謝金河：連陸企都南向 台灣有何不可
Hydis關廠抗爭案 韓人來台作證
萌旋風再起 小朋友職場體驗超Q
國家歌劇院在地無優惠 中市議員砲轟
媒體報導將領異動 國防部：未奉核定
二孩政策開放後 陸收養兒童減少
泰安象鼻村土石坍崩 產業道路中斷
G7峰會重申不干預匯市 日圓走堅
筆電SSD搭載率 集邦估Q4看4成
彰化縣長照中心喘息服務 減輕民眾壓力
新台幣逾2週新高 收32.528元
消防整合四合一 桃園119App亮相
林奏延WHA未提台灣 民團抗議
建國科技大學蒙古招生 推合作計畫
GDP保一 主計總處下修成長率為1.06%
歐巴馬訪問廣島 8年曲折歷程總回顧
端午節上班 工資要加倍
消費稅是否延後漲 安倍：參院選前講明
利他主義菩薩思想研討會 週末玄大登場
國民黨團突襲 立法院院會議事暫停擺
脫皮辣椒防腐劑違規 台東衛生局促下架
宏?Computex秀7大新品 解密智雲體
歐巴馬空軍一號抵岩國基地 前往廣島
自來客白腹秧雞 小雛鳥猶如黑毛球
財政部推聯貸平台 昱晶搶頭香
歷史瞬間 首位美國現任總統抵廣島
台塑雲科大產學合作 節水1/3石門水庫
更年期後每5歲 心臟病死亡率多1倍
辦公室牆貼中華台北 林昶佐邊笑邊罵
歐巴馬訪廣島 向原爆罹難者獻花演說
國防部追討 自治新村釘子戶4口抗拒
ZALORA推獎學金計劃 提供電商實習
邀女老師討論校務 男老師裸身變狼師
撤告太陽花學運人士 葉俊榮向員警解釋
G7領袖宣言 估經濟下修風險增高
女神龍落民宅斷腿 軍方：強風攪局
桃園龍潭陂塘龍舟賽 百隊競技搶龍王
GDP保1 主計總處：低迷中現曙光
日月光認購綠電1070萬度 台電頒感謝狀
水試所完成兩蟹復育技術 創觀光財
陳寅任上海副市長 沐華平重慶副市長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
解放軍招生 擴招無人機等新型戰力
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
氣候變遷世界遺產首當其衝 觀光業告急
中鋼7至8月內銷盤價 將調漲10.3%
腸病毒高峰期 嘉縣協調端午兒科門診
無教化可能 中橫桶屍案兇嫌遭判2死刑
Twitter攜手KKBOX 華語音樂推向全球
陸農村青年 成哈佛畢業生代表
台中市愛心食物銀行揭牌 更多人受益
新台幣升4.8分 週升值2.24角
港股止跌回漲 收在3周高點
歐巴馬訪廣島 陸外長：南京更不應忘記
女神龍落難民宅 搭救費周章
鋼鐵產量過剩 G7矛頭暗指大陸
美國對大陸鋼鐵產品發起337調查
Facebook影片廣告升級 iOS搶先用
燕麥片含嘉磷塞 嘉市下架561公斤
北市擬建公宅 林揆：中央樂見積極合作
深思科技與人性 歐巴馬向原爆死者致哀
FRIDAYS拓點 拚重返敦北商圈
藍委不滿WHA未提台灣 立院議事暫停擺
蔡總統南海立場 陸學者：恐向美日靠攏
台灣之星廣告點閱破表 帶動業績飆
立院三讀 法院將設刑事強制處分專庭
總統首個參訪行程 選擇偏鄉國小
用電量再飆今年新高 尖峰備轉容量亮警戒
溫國銘違反公職利益迴避 監院通過彈劾
歐巴馬廣島原爆慰靈碑前演說 沒致歉
首支台灣CSR指數 與國際評比接軌
保育區叉魚 岸巡空拍蒐證勸離
全球最大琉璃觀音在港展出
喬鼎組織整合 第3季底有望見效
找回竹市舊城區生命力 再生基地揭牌
用電330度內不漲？經濟部：選項之一
應召站找陸女當小姐 主打像藝人
防維冠建築 高市建築推結構履歷
眷改案 監委要求國防部盡速檢討
埃航緊急發報機訊號 有助標定機身位置
科技部拚新政 國研院搭大學產優質計畫
燕麥產品檢出農藥 消保會：可辦退貨
黑蟶等4種貝類禁止與販售 違法重罰
潛艦國造造船公司有信心 盼有明確政策
輪暴影片登上社群媒體 巴西舉國震驚
印尼警察華仔上身 飆唱相似度破表
宏?8產品奪台北國際電腦展創新設計獎
總統：少子化成教育最重要挑戰
紅十字會法存廢爭議 紅會再澄清
健保卡不鎖卡 督保盟：惡意欠繳要解決
國民黨立委出招 表決人數不足告終
只提中華台北不提台灣 本土社團很不滿
柯文哲拜會林全 談公宅政策獲合作共識
G7峰會宣言提南海 陸：強烈不滿
台師大教育論壇 公私校擦出火花
流亡政府首長宣誓就職 達賴喇嘛籲團結
健保卡取消鎖卡 健保署長：最快6月底
李全教條款三讀 學者：不違憲
促人道援助 台贈手繪書給印度NGO
雨下不停 花蓮秀林新城淹水警戒
楊絳遺體火化 手稿財產全數捐贈
漁業署：距岸12浬內禁止採捕珊瑚礁
海基會：520後 兩會聯繫管道續運作
廣東16歲新郎娶14歲新娘 網友熱議
台股周線連2紅 市值增近兆元
權宜問題未過 藍揚言關閉協商
科技研發展開幕 陳菊盼加速產業轉型
國民黨團提權宜問題 人數不足議案失敗
隧道鋪設光纖 男疑遭列車捲入喪命
大小車國道相撞2人傷 塞車近3小時
農業生技產業商機 證交所6/3辦座談
波力餐廳開張 大小粉絲朝聖熱可期
台北電影節前奏曲 星空電影野餐樂
英雄出少年 澎湖黃毓仁當選桌球國手
鄭麗君透露左派性格 自評拼命三娘
翁啟惠技轉惹議 楊弘敦：是個教訓
立院三讀 為保全追徵檢可扣押被告財產
大陸漁船越界捕魚 菲逮捕10人
澎湖與琉球極為相似 未來加強交流
昔日抗議葉金川 學生:好歹他曾提台灣
馬尼拉快閃 台業者與菲通路商媒合
活化科學園區 科技部擬修管理條例
提案要林奏延道歉 藍再槓時力
反制日聲索 俄增強千島群島駐軍兵力
今彩539開獎
G7峰會譴責北韓挑釁 南韓高度肯定
南寮漁港青苔蔓延 竹市府打撈
大樂透開獎
工人隧道鋪設光纖 疑遭莒光號輾斃
菲國會完成檢票 硬漢杜特蒂當選總統
動保美女園長辭世 防疫處長自請調職
校園驗尿 中市府：中央先立法
國防部軍政副部長 海軍司令李喜明出任
陳建州再添副業 打造運動員培訓基地
展示勤勉形象 習近平帶動夾克風
堅推勞動改革 法總統強硬回擊工會罷工
中監訪視陳水扁 扁提醫療評估計畫
印度總統會習近平 盼印中合作反恐
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越總理：南海軍事化行為威脅區域和平
動物執行安樂死 動保基層人員壓力大
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策劃恐攻 比利時逮8名青少年
違反習八條 山西與哈爾濱貪官落馬
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娃娃車與機車碰撞 男童頭昏昏
埃航墜機搜尋 未收到新無線電訊號
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
總統:民間對WHA的意見 是努力方向
扁醫療評估提及餐會 中監：非正式申請
歐巴馬歷史性訪廣島 吸人潮演說逼淚網友
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文化部長專訪 鄭麗君：文化是國家根本
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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花蓮市長田智宣凌晨病逝
打玻尿酸變美不爛臉 醫師教自保撇步
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夏季浮潛遭水母螫傷 醫師籲切勿搓揉
防治登革熱疫情 嘉義辦用藥說明會
雲林農地澆灌推新步 沼渣沼液轉肥分
元培光宇檢驗中心通過認證 檢驗免求遠
調查：逾半不想購屋 資產配置現金當道
UBER司機被罰5萬 抗罰敗訴定讞
首度國防視導 蔡總統首登空軍一號
委內瑞拉節約能源 公務員續週休五日
嘉義連日高溫 男子疑中暑送醫
奔走118公里南迴 徐超斌盼成立地區醫院
青壯年罹高血壓不自知 倒下才知問題大
三緯3D列印 再攻醫材珠寶設計
難民立場惹議 德左派黨議員慘遭砸派
台灣金聯加碼推平價屋 中獎率6.5%
南海仲裁 陸法學界：台灣態度難料
正妹建築師拍廣告爆紅 薪水多同儕5成
加薪條款上路 6月底前應修正公司章程
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體感溫度爆表 多喝水適時開冷氣避中暑
北市德惠街火警11人送醫 女子否認縱火
3歲童爬進籠 美17歲大猩猩慘遭射殺
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花蓮市長辭世 蔡總統下午弔唁
杭州山崩 3房倒塌6人失聯
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北市動物園暑期營 體驗當獸醫與保育員
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是否杯葛林全立院備詢 藍營：尚未討論
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綠島遊客落海所幸獲救
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大陸托舉哥 接住墜樓2歲男童
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桃園國小幼教老師甄選初試登場
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保溫杯底座挖空藏毒 仍遭警慧眼識破
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首度國防視導 總統要為國軍做3件事
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男子當街遭槍擊 跑進泳池求救送醫
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不畏烈日 高師大畢業生路跑告別校園
2度展開充氣太空艙 NASA：大功告成
嘉市掃蕩毒品 查獲8人及6通緝犯
印尼總統：盼南海勿成權力紛爭之地
Siri大進化 傳人臉辨識有望亮相
女性晚婚晚生 內政部：務實策略鼓勵婚育
陸資收購美房地產 已超過2015全年
法留台校友會舉辦寶島壯遊交流會
蔡總統與國軍的第一餐 鐵盒便當裝這些
停車摸走萬元嬰兒車 貪心女判罰
宏達電參台北電腦展 角逐VR商機靠團戰
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蔡總統：怎可讓別人在自己領空耀武揚威
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獲贈電動輪椅 癱瘓男出門圓夢
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失業男持刀闖總統府 警訊後送辦
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周美青搭捷運照片 黃敬平：恐怕認錯人
10歲女童福隆溺水 意識不清
低頭包粽脖子痛 年長者多運動保骨本
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蔡總統視導空軍發表談話全文
中共軍方又一喉舌 人民陸軍報創刊發行
奧圖碼駁二開展 17台投影機造感官互動
台南下午一陣雨 豔陽暑氣暫消
夏季保養品換季 這兩點最重要
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台電大林廠工地鷹架倒塌 勞檢處調查
鴻海投資夏普案 投審會本週可望拍板
童振源媒體互動惹議 立委：發言人要耐煩
服儀解禁恐標籤化 教團：教學生尊重
大宇資遊戲影視一條龍 下半年營運可期
台電大林廠工地鷹架倒塌 1死6傷
射鵰英雄傳3D 5/31雙平台不刪檔封測
廣東鳳凰峽山洪爆發 泛舟客8死10傷
推廣偏鄉足球發展 企業贊助屏東4校
歐洲多處傳雷擊意外 1死多傷
台電大林廠鷹架倒塌1死6傷
服儀解禁 教育部盼用勸導取代處罰
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竹北台科大變醫院 新竹縣府辦說明會
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北市社區腳踏車免費檢修 報名至31日
全台飆高溫 防中暑4招
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疑感情因素 印尼籍女外勞被打死
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台電大林廠鷹架倒塌 工人50公尺高墜下
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陸男5百個銅板扔地繳罰金 被拘留5天
不個別回應媒體 童振源：希望更有效率
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南投夢谷瀑布戲水 1男溺斃
東京日台食文化交流 吐荔枝籽賽逗趣
台南街頭槍擊 男子中2槍持包包反擊
泰北清萊省雨季盛產蘑菇 每個重1公斤
36度高溫不開冷氣 省電達人獲頒1萬元
大林廠鷹架倒塌2死5傷 高市開罰究責
疑不滿購菸出示證件 兩男毆打店員遭逮
斗六皇帝橫行雲林 上百員警拘提
呂秀蓮：若有助病情 何妨讓扁參加餐會
男涉開槍打死人 逃3年多仍被逮
紙箱戰紀開打 36所大專院校比創意
大林廠鷹架倒塌 哀號聲四起
治塞車 北京徵收壅堵費可能成真
花蓮市長遺缺 民進黨有屬意人選
指媒體報導不實 劉建國提告
呂秀蓮：公民投票 重新製作國歌
四川男子製酒紀念六四 被捕
橫渡海峽船隻進水 英救起19難民
防蟒蛇咬那話兒 泰網友瘋傳如廁怪招
大林廠鷹架倒塌2死5傷 雇主函辦
祈和平 歐巴馬摺紙鶴送廣島
湄公河三角洲90年大旱 越南稻農處境艱
女騎士遭開單 員警竟傳交友簡訊
河內華語辯論賽 學生表現精彩
巴黎設計師週 台灣受邀展出紙藝
鷹架倒塌2死5傷 台電高層慰問家屬
安倍擬推延漲消費稅 在野黨批應下台
河北法院鬧烏龍 錯押陝西同名者財產
德國媒體關注蔡英文總統及新政府
日經：逾9成日人肯定歐巴馬訪廣島
地中海連連船難七百死 怒海吞噬40童
凡爾登戰役百週年 法德領袖並肩獻花圈
辦妥G7峰會 安倍內閣支持率上升
大林廠意外停工調查 台電盼不影響供電
大數據主宰美大選 川普要贏不能不信邪
教宗：神職人員應不分晝夜服事信徒
福島五縣食品7月解禁 食藥署：非事實勿加以引述
難民悲歌！三日內700難民葬身地中海
美麗信花園酒店「青庭繽紛樂自選」套餐千元有找
飯店實習從小做起 喜來登推「小小執行長夏令營」
吃藥可消除伊斯蘭恐懼症？能有效「嚼除」偏見
NASA新照 環境變遷與城市光害進程
國泰人壽 深耕台灣布局海外
第二屆臺灣少年足球聯誼賽 贊助商持續捐助經費
富邦投資論壇 尋找國際投資契機
「珍珠港」女星批大導演麥可貝性別歧視 選角只看外表
黑人洗成華人 洗衣液製造商：外媒過分解讀
國內治安兩大隱憂 林全：毒品、詐欺
期交所將推出人民幣匯率選擇權
震驚全巴西 性侵影片轉發社群
網路報稅保個資 首選自然人憑證
力霸創辦人王又曾 驚傳在美車禍逝
男童調皮被父母丟熊出沒山區 日本輿論譁然
羅賽芙：彈劾她 目的在終止貪腐調查
拉夫羅夫凱瑞 談俄美在敘利亞聯手攻擊
巴西同志驕傲大遊行將登場 200萬人參加
台東6時9分 再發生規模4.3地震
巴西經濟危機 近百萬家庭收入減
台股可望續彈 量能是重點
455大專社團 前進中小學傳授經驗
手搖飲料血糖飆升 男急診撿回一命
探索壽山 淺山學堂開課了
宏達電Desire 628今開賣 六千有找
非營利幼兒園 嘉義市8/1招生
孩子常發燒 恐泌尿道感染
APEC觀光部長會議 賀陳旦拓台旅遊
核二2號機最快7月才會重起動
台股開盤漲 13.01點
新台幣開盤貶 7.2分
大學生烹九重炊 創意七彩新口味
台電大林廠意外 亞翔：人員再教育
牛奶針列第四級毒品 無法解藥癮
營養午餐浪費 教長盼加強食育教育
國立學校合併 教部：鄰近或學術互補
川普：老兵待遇 還不如非法入境者
京元電訂單旺 今年業績上看200億元
新北三重拆屋案 防勾串承包商聲押
比特幣走高 創意F-世芯股價漲
菲追緝毒嫌 密集展開
法廣：德國陸留學生女屍案 警拘留2嫌
南區幸福大聯盟 推餐桌文化幸福對話
邱太三：有產業願接納收容人就業
晟德澄情Risperidone學名藥真正權利
開放美豬？曹啟鴻：台美從未談過
新台幣早盤貶 9.9分
看火星趁現在 火星10年來最貼地球
出門用餐房子被拆 警方記者會說明
國巨Q2業績略佳 今年穩健成長
全台紫外線過量 注意防曬
林奏延上任後首備詢 朝野為國安會吵翻
謝金河：深圳房價飆漲像20年前台灣
亞投行高層就位 投資戰略制定中
葉俊榮：推人團法修法 許可制改登記制
聯合國維和攤款 陸占一成次於美
怎麼又是你 陸男街頭暈倒 給錢即醒
三重拆屋案 包商警訊：拆錯了
2016國際扶輪世界年會 台灣館亮相
新唐推觸控按鍵新品 攻家電及車電
哈日族快看 日圓來到1個月低點
被控詐領差旅費12萬元 王燕軍獲不起訴
吳宏謀：機捷調查報告 4個月內提出
集保跨境保管服務 國泰人壽加入
強拆民宅 新北地院裁准吳男羈押禁見
教長盼快樂學習 立委憂下一步變安樂死
日記者安田疑敘國遭擄 求救照曝光
浩鼎股價攔不住 開高強登漲停
造林員工山區失蹤 宜蘭警消搜救
捍衛清白 劉建國廖秋萍聯袂澄清
斯洛伐克駐處辦慶祝總統就職音樂會
港青缺席六四晚會 王丹批活在自己世界
越南吸菸人口多 響應世界無菸日
超商咖啡寄杯 不得有領取期限
葉俊榮：沖之鳥是礁 無2百浬經濟海域
賴清德允助賣地 維冠災戶取消陳情
吳宏謀：工安紀錄查詢 1個月內透明化
房子被拆旅館又拒入住 男子一夜未眠
人民幣中間價貶2.94分 逾5年新低
G20農業部長會議6月3日在西安召開
多倫多台灣傳統日 台藝文團體助陣
縣府積極輔導 屏東合法民宿突破500家
研華攜手微軟 推出優店聯網
美德州堪薩斯州洪水 至少釀6死
小迷你馬白泡泡量體重 保育員抱上場
若無外生變數 主計長：保一應沒問題
法廣：巴黎深夜傳槍聲2傷 無關恐攻
悶熱致供電吃緊 李世光力穩供電
墨西哥足球員遭綁匪擄走 軍警搜尋下落
浩鼎帶領生技飆 台股叩關8500
抗議富人遺產稅繳太少 民陣要求公布
美語電腦班停業 台灣消保會受理團訟
法定工時下降 高教工會：成效僅2成
受刑人坐牢逾3月 有望外出工作
備轉容量率下修至2.21% 逼近限電警戒
扁出席6/4餐會 中監：缺正式書面申請
大學盼調漲學雜費 教長：現在非好時機
童玩節滑水傷人判國賠 宜縣府尊重判決
台電大林廠鷹架倒塌案 檢追查原因責任
台北電腦展 參展規模近 5年新高
林園中油工安不斷 陳菊：中央應給交代
遭對手提告當選無效 蔣萬安一審勝訴
邱太三：目前沒有廢死急迫性
哥倫比亞陸商被打 被指搶生意手法不當
輝達大推新品 推崇台廠好夥伴
22度米酒一飲而盡 男子未結帳被捕
民調：朴槿惠和執政黨支持率止跌回升
童振源：會全心全意做好發言人角色
浩鼎漲停激勵生技股 台股衝上8500
建商強拆民宅 新北市擬列都更黑名單
三重屋突遭偷拆 屋主：建商欺騙
雲品推健康粽 涵碧樓重現董事長家傳粽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
政院：沒有科學評估 不討論開放美豬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台電大林廠鷹架倒塌案 經濟部持續關注
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北電腦展 4大主題多元活動熱烈可期
家事事件法上路4年 民團大體檢
林奏延WHA未提台灣 藍委要求道歉
政院對學運撤告 葉俊榮：創造和諧環境
美休士頓汽車美容店槍案 2死數傷
苗農自造實驗室 打造客庄數位創意重鎮
內政部：檢討地價稅基 達自用輕稅目標
若明年出席WHA 林奏延：應會提台灣
專家：陸男性精子合格率不到3成
綠委驚爆遭監聽 廉政署否認
印度女持變造護照 謊稱來台從事保險
動物園猩猩無辜被殺 肇事童父母成箭靶
新台幣中午貶 8.2分
男涉酒駕衝上人行道 企圖卸責
房遭強拆 徐世榮：想想大埔張藥房
歷史建築確認 陸宣布5年內完成
強拆民宅 新北：先罰9萬不准開工
明泰晶片不足問題解決 下半年推新品
索媒讚台使館鼓勵索國女企業家勇創新
香港創意展 明年或邀台灣設計師
天氣熱刮痧防中暑 醫師：方法要正確
陳昭姿：扁申請書已送出 盼中監速評估
八里鐵皮火警 百坪倉庫全毀幸無人傷
美Fed官員：夏季升息 全球市場做好準備
施政滿意度五顆星 賴清德：格外有意義
壯年突中風 職能治療助重生
大學性侵案傳擬息事 校方：按程序辦理
遠見雜誌調查：6都柯文哲施政滿意居末
日核災食品解禁 林奏延：現在談太早
張富美：凱校非黨校或扁校
宏達電智慧錶又延後 傳今秋亮相
要國光客運提早搬 北市府多花5千萬
金山蹦火仔 萬魚跳動入網夜未眠
說農委會擋不住TPP 曹啟鴻：向豬農致歉
媒體不實報導 劉建國：從政來最大糟蹋
澎指揮官姜振中榮升 縣長贈榮譽縣民證
浩鼎領軍加政策做多 生技股大漲
施政調查：觀光進步多經濟就業最無感
創見推個人雲端裝置 隨處存取檔案
曹啟鴻否認開放美豬 藍黨團：樂觀其成
北市公車行車紀錄器取締違停 6月上路
外資買超 台股拿下亞股吸金王
浩鼎條款6/6實施 借券賣出超標列注意
沈呂巡將離任 華府僑界憶雙橡園升旗
跌勢趨緩 豐興報價持平
浩鼎赴ASCO發表 台灣6/5說清楚
遭告賄選勝訴 蔣萬安盼紛爭到此為止
教部3次長缺席立院 立委憂部次長心結
陳水扁擬去餐會 邱太三：中監秉公處理
南市府證實 賴清德赴監院接受約詢
新南向政策銀行按讚 BEI創9個月新高
邱太三：支持訂同性伴侶法
MSCI半年度調整 31日盤後生效
購物車國家標準 標檢局這樣說
VR/AR商機 台北矽谷紐約構成平台
李婉鈺FB提劉建國：與看緣分吧
女子澳洲夜泳遇險 遭鱷魚吞噬凶多吉少
台股收盤漲 72.26點
印尼海軍納島海域攔截陸船 逮8人
小學生書包負荷重 中市將以磅秤抽查
生技股喊衝 台股站上8500
新北搶攻韓客 祭優惠搭Kitty班機
開高走高 台股漲 72點
投顧：資金撤出股票基金 轉向高收債
十萬支螺絲釘散落陸橋 百輛汽機車破胎
疑涉70公斤運毒案 2台灣人峇里遭逮
生技領軍金融助攻 指數攻下8500
想賣產品 六輕擬改用鈣基法
6月台指期漲 46點
6月電子金融齊漲
大堡礁北中部珊瑚 35%死亡或白化
經理人：成長型基金已不如價值型基金
高雄輕軌 最後1里路分3段趕工
洪秀柱：全力捍衛2018新北執政
加碼激買氣 百貨衝刺年中慶業績
宇瞻力攻工控 毛利率看升
300小時職前訓練 正妹順利圓夢
永豐金開設陸分行 盼每年增 1家
信評：台壽險業未來兩年獲利 落後全球
日記者求救照曝光 日政府研判是本人
宣示反毒決心 法務部6/1辦研討會
世界第一早餐名店台灣首店 明開幕
三大法人買超台股144.12億元
施政滿意吊車尾 柯文哲：滿丟臉的
台北電腦展 商機上看250億美元
早餐飲料怎麼選 營養師建議要多蛋白質
立委要求盤點動保 農委會：3個月完成
恆春機場擬撥軍方 潘孟安：應等規劃報告
車停家門口遭撞 警調監視器逮肇事男
林佳龍施政滿意度提升 市府：持續進步
年金改革委員會要點公布 開會全程直播
柯文哲：小確幸無法成就偉大國家
WHA演講 林奏延：本想講愛拚才會贏
賴士葆提案 基本工資應逐步達3萬
美國先進艦機赴南海 共軍揚言不怕威脅
新北宜蘭注意 水利署發布淹水警戒
立委：教長上任第一把火就把家長惹火
占中參與者襲警 被判刑5週
老婦藏身大樓製偽藥 彰化警逮人
朝陽人壽公開標售時程遞延
北市府給遠雄的最後通牒 延一週再發
杜絕供應鏈血汗 人權組織：訂國際條約
聯發科估物聯網增2成 毛利率逾5成
群益金鼎：台股先蹲後跳 高點8900
總統府人權諮詢委員 蔡總統新聘3人
沖之鳥是礁或島 政院尊重聯合國決定
全台HTC專賣店 31日開賣Vive
孟買生物學家 走遍印度記錄上千鳥種
爭取高鐵重大交通 潘孟安將面見總統
強拆民宅 新北：即刻暫停建商送審
議員指遠雄硬著來 柯文哲：我也會硬啊
用族語罵議員 北市原民會主委鞠躬道歉
陸股盤整 滬指微漲險守2800點
安全疑慮建物 消基會籲政府列管健檢
陸媒罕見出現蔡總統畫面 國旗被馬賽克
新台幣貶1.52角 收32.680元
林松煥向菲僑胞簡報 新政府施政方向
華碩機器人Zenbo亮相 比Pepper便宜
墨西哥足球員遭綁架 當局成功救出
聯發科Q2可達中高標 Q3審慎樂觀
北上廣深房價高 白領出走大陸二線城市
自製黑蒜 弘光：抗氧化力優於市售
柯文哲：不要問我馬英九的事 拜託
採購數十億美元武器 印度重新全球招標
未來美豬不含瘦肉精 曹啟鴻不承諾
回首世紀芳華 百年華人繪畫巡迴展
國民黨要求林全 承諾不開放瘦肉精美豬
產量少 水蜜桃送給猴仔採收
總統盼友邦 持續在國際為台灣仗義執言
牽扯劉建國 陳瑩想上廁所不能上
越戰遺留大楊油庫受損 中市：產權未定
法部支持訂同性伴侶法 同志團體：像推託
馬公KTV發生互毆 警快打部隊迅速掌控
男子陳屍稻田 不排除中暑死亡
股匯脫鉤 新台幣重貶1.52角
菲國會公告 總統與副總統當選人
扁盼出席餐會 中監：已收傳真申請書
日股收高 預期延後調高消費稅
精材看好車用 12吋晶圓級封裝等豐收
綠色和平呼籲 外籍漁工應適用勞基法
競選南韓總統 潘基文：媒體誇大解讀
網路報稅安全嗎 中華電力推自然人憑證
屏東瓦斯管線挖破外洩 幸無傷亡
民調大幅提升 林右昌：好要更好
港股小漲 陸股帶動
富可視OTT服務 推獨家愛爾達套餐
神雲推物聯智慧商店應用 Computex亮相
消費者有福 超商咖啡寄杯無期限
土軍砲擊報復 至少28名IS戰士身亡
85歲老翁出車禍 路人打傘遮陽
江蘇副省長李雲峰 涉嚴重違紀被查
嘉南藥理大學決議 學費維持凍漲
美孤立長城論 陸批「腦袋還在冷戰期」
撤告打擊員警士氣 林全：不知邏輯在哪
外資上週買超約170億 個股緯創居冠
內行人 資源回收男涉偷3C產品
外媒：陸推西沙遊宣示主權 要參加升旗
女資助薩國男童 為見男童存錢3年
華碩首款機器人Zenbo 會做這些事
敘利亞反對派談判代表 退出和談
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
避免荷包失血 家中電池別急著丟
義隆指紋辨識現成果 下半年筆電出貨
陸五大快遞涉電商假交易 幫商家灌水
施政吊車尾 涂醒哲：會虛心改進
安謀推新行動處理器 聯發科獲授權
岸巡救生救難演練 金大學生喊讚
乳癌防治 萬芳醫院增設斷層乳房X光攝影儀
狂犬病疫情恐再升高 台東3隻鼬獾確診
英保守黨內亂加劇 議員要求首相下台
強拆民宅 新北：不准開工不讓建商蓋大樓
光華商場經營分兩派 議員籲柯文哲檢討
大園海上龍舟競賽 恢復舉辦
米麵品添加防腐劑 台東驗出2件
市府通牒延後 遠雄：若路走死恐難協商
華碩推3款ZenFone3 售價8千起
在地善終 屏東推動社區安寧照護
農委會：全國3浬內將禁用3層流刺網
男不滿同居女 教唆友人潑鹽酸行搶
桃園市金牌好店選拔活動起跑
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佳晶科擬終止興櫃 撤銷公開發行
農民陳屍瓜田 撿免費西瓜暴斃
監委約詢 賴清德：分享防治登革熱努力
洪奇昌：陸柔性關門 兩岸持平可期待
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基隆建港130週年6/25盛大登場
台3線苗栗段超速逾萬件 警加強取締
14所大專校院申請調漲學雜費
林全31日首備詢 上千豬農將陳情抗議
陳光復施政滿意略降 未來施政加強努力
法廣：陸四海警船巡釣魚台 向G7示不滿
藍帶廚藝糕點學費百萬 高餐開課了
泰籍員工睡老闆娘打老闆 挨告簡判
鹿港慶端陽 看龍舟賽玩活動吃美食
民進黨未來核心業務 強化基層培養人才
綜所稅申報 108萬人掙扎到最後一天
菲南戰火 逾50恐怖分子伏法
消保會提學承等3案團訟 6月起受理申請
北韓有射飛彈徵兆 日防相下摧毀令
日月光攻電腦展 展智能物聯應用
浩鼎案 士檢暫時解除翁啟惠限制出境
北韓可能射彈 日防衛省拒證實下摧毀令
翁啟惠參加ASCO年會 士檢暫解限制出境
美中戰略經濟對話 6月6日北京登場
百貨年中慶 網路代購夯品滿額免費送
白宮第一寵物非凡狗 公務繁忙須排行程
農委會：狂犬病例較去年少 疫情沒升溫
比利時考慮取消同志捐血禁令
菲候任外長：南海爭議 雙邊對話解決
王又曾客死異鄉 出事前曾打給他
14所大專申請漲學雜費 最高增近2千
藍委要求公開抗議函 綠提散會救援
以房養老試點兩年 大陸僅59戶投保
南韓：烏干達重申將停止與北韓軍事合作
士檢解除翁啟惠境管 中研院：好消息
陸城市綜合經濟競爭力 深圳居首
華碩首款機器人 外媒用這個字形容
穩懋營運旺 第2季有望衝高
美眾院外交委員會主席羅伊斯率團訪華
印尼移工開庭 法庭外自殘
拒當灰姑娘 輔大生抗議女宿宵禁
王又曾涉掏空數百億 案件不起訴不受理
陸廣告涉歧視 陸外交部：不要刻意放大
陳學聖告林全涉瀆職 洪秀柱：支持
南韓軍方發現北韓有發射彈道飛彈徵兆
安集估6月上市 拚前3大太陽能電廠
印尼移工持折疊刀自殘 檢警檢討
王又曾力霸案引擠兌 產金分離強化落實
KnC破產 F-世芯估損失3372萬
政商紅人淪通緝犯 王又曾在美逝世
南庄老鄉長病逝器捐 白氣球行動傳大愛
戰甲車履帶採購弊案 監院通過糾正
南非301名消防員抵加拿大援滅野火
低科技奇招制高科技 荷蘭馴鷹擒無人機
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動保園長輕生 監委調查動保問題
王又曾家族欠稅免還？財部：追索期15年
彭博：相較其他亞幣 台幣貶值恐更深
王又曾身亡 妻子電話證實難掩低落
菜包餡藏螺絲釘 孕婦一咬牙險散
陸電話明年全面實名登記 外籍也不例外
巴基斯坦：DNA檢驗證實曼蘇爾死亡
威力彩開獎
東洋跨海提告授權無效 追討授權利益
王又曾馳騁商場 一生傳奇多爭議
上交所取消資訊披露暫緩 免除事前申請
法前副議長涉性騷 受害者形容為章魚
台壽砸165億 買漢來新世界中心
傳王令麟聲請赴美奔喪 東森：不便回應
習近平：陸不創新求變 就陷入戰略被動
王又曾力霸案逃亡 多名子女服刑
細數王又曾一生 王應傑：應可功過相抵
凱基證總經理丁紹曾請辭 方維昌接任
幼童防綁5招 躺擊夾頂叫
美換駐巴西大使 南美社會政治重心生變
HTC Vive獲歐洲優秀電腦硬體獎
防惡客闖入 特勤渴望白宮興建新柵欄
北韓在發射車安置中程飛彈 恐再射彈
法廣：法全國罷工掀狂潮 對話也現亮光
安倍擬延漲消費稅 遭批安倍經濟學失敗
行政立法協調會報 共識22個優先法案
烏干達總統：停止與北韓發展軍事關係
卡麥隆與倫敦市長 化敵為友倡英國留歐
南韓：北韓有發射彈道飛彈跡象
謝長廷：當前國際處境 無法計較名義
英媒：IS恐用化武無人機襲歐足賽
已故巨塔之男郭茂林 獲總統褒揚令
威力彩頭獎槓龜
行政立法研商 促週休配套不堅持7天假
今彩539 頭獎4注中獎
南非750公斤巧克力蛋糕為犀牛募款
大陸就G7領袖宣言向日本提出抗議
法廣：南海制陸 日本遊說歐洲未獲全勝
德右派政客歧視黑人球星 球迷氣憤送暖
世界最長隧道 瑞士「聖哥達基線隧道」6/1正式通車
立院新會期21項優先法案 行政立法協調達共識
泰國老虎廟涉虐虎 年賺1.5億惹議
新北建商強拆民宅 工務局技術性阻擋建案開工
52台人在土耳其詐騙遭逮捕 外交部：正協商交涉中
食材很宇宙
近千民眾反美豬 道具台灣豬抬進立法院抗議
成為母親是女性的要務？土國總統反避孕發言惹議
地震！北台規模7.2 最大震度宜蘭4級
富邦小富翁理財營 6/2開始網路報名
臺灣企銀上海分行正式開辦人民幣業務
臺灣企銀「以房養老」60歲可申請
臺灣企銀「以房養老」60歲即可申請
美福「端。午」饗宿住房專案 美宿送午茶
英國婦女愛網購又退貨 導致性別價差擴大！
被棄置的童話 《愛麗絲夢遊仙境》22件複印文圖拍賣
華航員工抗議遊行 拒奴工條款
哀悼 大猩猩錯在那？
研究顯示：工作狂可能引發其他精神疾病
全球近4600萬人淪為奴隸 北韓印度為最糟
藍委杯葛林全上台 立院今空轉一天
集保「股東e票通」電子投票 股東會新趨勢
誤解升高 華航召開記者會否認損勞方權益
女提款機領錢遭搶 搶匪大膽扮男友
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
維持武器出口優勢 俄將挹注上百億美元
嬰兒溺斃照撼人心 凸顯地中海難民慘劇
發現可疑包裹 白宮北側封鎖
土耳其庫德聚居區爆炸 4死19傷
IMD全球競爭力 香港擠下美國居首位
IMD全球競爭力 台灣退步3名至第14
IMD:找對戰略方向 台灣競爭力會回升
IMD：兩岸互利互補是台灣經濟最好出路
競爭力下滑 台經院：經濟表現才是重點
競爭力退3名 國發會：下半年緩步回升
白宮緊急狀況 局部封鎖並收押1人
經濟復甦跡象推升 歐股走高
確定無威脅 白宮解除安全封鎖
恐北韓射飛彈 日自衛隊進入警戒狀態
IMD全球競爭力 德國跌落10名之外
華府國殤日遊行 中華民國國旗入列
油國組織將評估產量 國際油價漲
暴怒之人楊育鳴 奪瑞士青年編舞首獎
防觀光客爆量 冰島將立法限制民宿經營
馬公中正路鬧區6月起試辦行人徒步區
兩黨夾殺下 美自由黨推人角逐白宮
2016全球競爭力排名 巴西倒數第5
立陶宛女遊客在巴西遭搶劫強暴
男人有心事不用怕 男士服務中心幫幫你
用愛守護兒少平安 護童零兒虐
護學生租屋安全 大學常用3妙招
中市松竹路納入路平專案 10月鋪平
台股後續走勢 觀察外資動向
藍委占立院發言台 杯葛林全報告
夜宿原鄉 高雄原味輕旅行正夯
南崁溪人工溼地 部落客推薦親子共遊
高雄民宅火警 1男救出無生命徵象
赴沖之鳥礁護漁 巡護九號返航
林全首赴立院 藍委場內杯葛豬農場外抗議
APP先試用再買？ 調查：內購金額較高
外交部：美警方證實王又曾車禍身亡
外媒：北韓試射導彈失敗
林全施政方針 提3個5大計畫
立院外抗議美豬 曹啟鴻進議場未受訪
台股開盤跌 3.66點
南韓：北韓發射1枚飛彈 失敗
中國大陸：力爭2049年成科技強國
藍委諷新政府 選前捐小豬選後吃毒豬
新台幣開盤升 4分
聽說當乞丐很賺 陸少年偷渡杜拜被捕
台北女孩看大陸 關鍵是同理心
廠商缺工20.5萬人 製造業占比最高
浪漫黃金雨 中市興大路阿勃勒怒放
陸男孩化妝影片 網民：別來跟姐搶哥
豬農抗議 藍議員：林全走側門逃避監督
奧地利報刊林奏延述台灣參與WHA投書
體感溫度飆高 今天恐亮限電警戒紅燈
陸4艘海警船入釣島12海里 日本阻撓
疑將藉夜店販毒 起出黑桃牌摻毒咖啡包
王又曾喪命公路 正好是施工路段
投資比特幣挖礦廠破產 F-世芯股價重挫
藍委杯葛 林全：議場內政策說更清楚
藍委杯葛林全報告 立法院會被迫休息
嘉義梅山金針花滿開 十分吸睛
Vive銷售反應佳 宏達電大漲逾8%
王又曾車禍喪命 髮廊預約等無人
極限廚師挑戰 環球科大廚藝師生揚名
丁克華：台股資金相當足夠
日頭赤炎炎 全台紫外線過量到危險
外交部：3台灣人涉持有毒品 遭印尼逮捕
陸大學生聯誼砸西瓜 主辦者稱解決滯銷
行銷港灣城市論壇 陳菊：若獲邀將登陸
藍委杯葛林全 出動3隻小豬及美國國旗
兩岸熱線是否暢通 張小月未回應
豬農抗議美豬 衝撞警方欲占立法院
喪父大慟 王令麟：未申請出境
新台幣早盤走升
景氣差 去年近8成廠商未調薪
恐攻陰霾加抗議罷工 巴黎觀光業凍未條
華碩電競產品深耕東南亞 市占拚6成
豬農嗆發起更大抗爭 要政府拭目以待
北韓試射彈道飛彈 南韓稱失敗收場
立院場外反美豬 藍委送道具豬進議場
台南全家燒炭案 南檢原則上不剖驗
王又曾喜腳底按摩 偏好上海菜
不聽阿嬤話午睡 6歲哥牽3歲弟離家
王令麟澄清報導 指大女兒去年已完婚
林德福：絕沒放王金平鴿子
紀念陣亡將士 歐巴馬籲付出愛支持遺族
機台壓傷頭部 1食品廠員工命危
Panasonic將結束生產電視液晶面板
學團籲全面凍漲 退大學調漲學雜費申請
道具豬進立院議場 藍委高喊保護台灣豬
供電亮紅燈 台電開會備戰
醫學會議陸續登場 法人看好醫療基金
外交部：52台灣人土耳其涉詐騙遭逮
王又曾非法入境美官司 身分確認後終結
法人看好再生能源 適合長線布局
製造業不再憂鬱 燈號擺脫連12藍
官場初體驗 教部次長陳良基教育3理想
父親不告而別 王令麟受洗為基督徒
台灣競爭力退至14名 經濟部：檢討改善
香港經濟競爭力重奪全球第一
颱風天為披薩殺男友 女二審維持12年
屏東黑鮪魚捕獲量減少 價昂
童子賢：物聯網為資通訊創造更多契機
國民黨團杯葛持續 林全仍無法報告
近千民眾反美豬 衝立院未果送豬進議場
王岐山神隱40天 大陸又2高官落馬
中研院發現關鍵蛋白 望瞭解易跌倒病症
製造業脫藍轉綠 孫明德：先做好兩件事
復興航空總經理陳葦洲 心肌梗塞辭世
腸病毒流行中 估6月中下旬高峰
郵局前搶領錢女子皮包 警逮1搶匪
川普大受歡迎 物理大師霍金：不懂
雲林柚子災損 列現金救助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
天候亂 台東楓葉大熱天火紅
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
女友爸爸的期望 讓她為愛戒菸
國合會贈款貝里斯防治慢性腎衰竭計畫
台式便當擄獲老美胃 紐時盛讚裝滿文化
豬農反美豬 二度進攻立法院
大陸民企融資難 民間投資成長下滑
毛小孩困日曬高溫車內 警即刻救援
世界無菸日 北市新增3處戶外場所禁菸
夏月電價明啟動 用電量愈多漲幅愈大
大學申請調漲學雜費 教部從嚴審查
豬農反美豬 二度進攻立法院無功而返
遭控害班機延誤 連勝文提告
頂新一審無罪 檢：原審將人畜等同看待
超商店員拒賣菸遭毆 國健署幫打官司
港灣城市論壇 陳菊9月擬赴中行銷
響應產業政策 土銀自貸台中精機廠25億
亞協：與駐日代表無雙頭馬車問題
競爭力退步 經濟部要推動5大創新產業
端午節食品抽驗 花蓮業者合格
十巧手通血路 中風患者低頭族都適用
加國律師中毒死 日租套房房東判刑
台灣競爭力退步3名 國發會：仍在前段班
北市電腦補助計畫 首增中低收
本土社團籲讓扁出席6月4日餐會
省時又省錢 彰縣38藥局加入戒菸服務
台股漲多拉回 回測8500
新台幣中午升 7.3分
富邦證年度投資論壇 聚焦工業自動化
潘孟安爭取高鐵 屏東人有不同聲音
巴拿馬運河閘牆倒塌 船隻航行無礙
漢和：陸部署飛彈 劍指美國北部
疑涉令計畫案 習近平祕書調離中辦
夏月電價傷荷包 省電五招不可不知
宏達電看好VR Shopping 提升消費樂趣
雲林堆積垃圾約3萬噸 9月可望清除
三星Gear VR 使用人數已逾百萬
超眾納入MSCI Q2估持平Q3新單進補
創惟推iPhone讀卡機晶片 功能三合一
鯨豚攝影製鼓藝師 小人物成為大榜樣
協助就業 社會勞動人教作美味餐點
人口流失 陳菊允多招商增加就業
日矽合作 童子賢：比抵消競爭力好多了
腸病毒流行 就診人次破2萬
疑打流感疫苗致死 衛福部上訴
樂陞配1.5元股利 收購案拚6月完成
藍營杯葛立院上午空轉 綠營籲適可而止
亞協：目標讓漁民在沖之鳥海域作業
中共陸軍政治工作部文工團成立 徵演員
蔡總統：迎物聯網時代 推亞洲矽谷計畫
英語紅樓夢歌劇 9月舊金山首演
氣管狹窄患者福音 矽質T型管納健保
銀行不叫金行的原因 與古代貨幣有關
歐洲台商總會年會 僑委會委員長出席
陸前外長助理張昆生涉貪 被立案偵查
親民黨團：食安不能作為談判籌碼
嘉市增修瘦肉精零檢出 議會通過
新任國防部發言人 代發言人陳中吉接任
亞協秘書長：國際潮流對日食品全面解禁
毒品偽裝保險套想撈學生財 嫌犯遭逮
發展網路產業 童子賢促立院快修法
印度陸軍彈藥庫爆炸失火 官兵17死
台嫌涉詐騙案 土警逮捕畫面曝光
誤認停車場入口 男駕賓士車卡階梯
復航陳葦洲上任8月猝逝 致力飛安受肯定
宏達電Vive夯 歐美陸通路接力開賣
林全上台前簽承諾書 柯建銘：不可能
南台震災震出看屋潮 買氣未回升
展望下半年景氣 童子賢這麼說
台人海外詐欺 法務部掌握173據點
印尼總統輕裝逛商場 沒重兵維安引討論
高鐵上市案送件 最快第3季掛牌
PS前進校園 快打旋風校際盃7月開打
首位黑美人腿公主 亞大國際生獲第三名
陸女長4個腎 醫：很多人也有只是不知
台援贈巴拿馬龍舟賽儀式 劉德立主持
台股收盤跌 0.28點
活體拍賣折磨毛豬 動保籲改屠體評級
總質詢遇地震 柯文哲淡定：這是垂直型
狹幅整理 台股跌 0.28點
近一年半 印度逾兩千人輸血後染愛滋
6月台指期漲 6點
6月電子金融齊漲
省電小常識 拔插頭真能省電？
頂新：行政機關放棄應有專業
地牛翻身 北捷：全線恢復正常行駛
震撼北台 各水庫初步檢查無異狀
酒駕肇禍 BMW自撞1死2重傷
浩鼎多頭氣盛 重回600關卡
極端氣候作祟 作物恐生毒性人食用有害
印度最大彈藥庫爆炸 17死
MSCI今生效 台股尾盤爆量成交破千億
黃國昌：堅持瘦肉精零檢出從未動搖
中央社與土耳其安納杜魯新聞社簽署合作備忘錄
地震未影響供配電系統和科學園區
地震警報沒收到？中華電：有正常發出
生育給付核付案 改用簡訊通知
大猩猩被殺惹議 園長男童母親有話要說
大陸退休人口十年翻倍 養老金支出略高
憨兒探索新世界 高鐵贈票圓夢
台灣民眾健康滿意度調查 亞太倒數第三
7.2地震南投有感 注意土石鬆動
南茂：今年微溫上揚 下半年表現佳
舊公車變情侶日租房 陸網民問隔音可好
男友車禍身亡 越新娘完成沒新郎婚禮
柯文哲：廣慈博愛院園區要重新設計
藍委下午續杯葛 林全仍無法上台
談紫光入股 南茂鄭世杰：盼政府玉成
調查：近8成國人想減重 亞太最高
日白皮書：預防老年人及年輕人自殺
三大法人買超台股45.24億元
規模7.2地震 林全：目前無災情
議員質疑學經歷 洪慈庸：謝謝關心
中市：交通維持計畫 不需技師簽證
龍眼荔枝救星 平腹小蜂
貢寮海祭 10強走唱搖滾種子開花
墨西哥遭綁球員自行逃脫 宛如電影情節
委幣軟趴趴物價飆 患者買不到藥好無奈
建大斗六廠動土 盼明年全面拓產
5大法官提名啟動 總統府成立審薦小組
瓜地馬拉央行：2017年GDP將成長至4%
菲警破獲安毒廠 3台人涉案
高中學習不完整 教團陳情監察院
空屋堆廢棄物 台南強制執行清理收費
瓜地馬拉4月預算盈餘1.43億美元
建設高雄選後歹勢 陳菊：不會坐視
千人抗議信義區公宅 柯文哲：會聽民意
綠指假議題真霸占 藍：人民要承諾
愛不斷電 家扶兒獲台電助學圓夢
市有地租金調漲 張金鶚：柯市府的決定
傳阿富汗公車遭挾持 塔利班殺害16乘客
李昌鈺加持 機器偵探福爾摩斯助完整蒐證
竹竿弄破鄰居排煙管 女遭判拘役30日
三商壽隱含價值 正式破千億
沖之鳥礁護漁 巡護九號返航整補再出發
北韓試射飛彈 日：無法接受的挑釁行為
陸股放量大漲 滬指重回2900點
端午吃粽子 1週莫超過3粒
道具豬太逼真 李彥秀：各議會搶著要
義隆渡谷底 今年業績可望逐季揚
傅(山昆)萁將參加APEC城鎮化高層論壇
沖之鳥礁護漁返航 漁船漁獲滿艙
新台幣升 5分 收32.630元
紅寶石牛樟芝 台東大學啟動檢驗服務
印媒：鴻海進口二手iPhone遭拒
世界無菸日 孫盛希號召金門學子拒菸
大陸國美電器創辦人黃光裕 減刑11個月
英特爾拚5G 找鴻海當拍檔
蔡總統探府內花圃班美髮部 見到阿卿嫂
珍罕飾鑽柏金包 近千萬元落槌創紀錄
茶農疑遭詐房地 村民聲援盼公權力介入
江翠國中科學服務 空氣砲吹熄蠟燭
日股收紅 日圓走貶提振出口股
蔡總統：若願意邁開腳步 危機就是轉機
小烏來風宇內溪戲水區 6/1開放
大林蒲設石化專區 環團批漠視基層
變電箱發熱短路竄濃煙 苗市工廠急疏散
大學畢業生起薪27K 民國92年以來新高
台南驚傳虐嬰 1男嬰昏迷插管
陸企灑錢 海航收購維珍航空13%股份
鴻海投資夏普案 經濟部准了
松指部成軍50年 歷屆空服士制服亮相
出口商拋匯 新台幣止貶回升
陸被捕維權律師女助理 傳獄中遭性侵
宏達電HTC 10攻日 推夕光紅新色
強拆民宅 朱立倫：宵小建商列黑名單
澳女單車騎士遭袋鼠撞 乳房填充物救命
6月起 北緯24度以北禁捕鯖?
翁山蘇姬6月訪泰 關切勞工難民議題
探討鐵花村經營模式 育仁中學獲優等獎
誤以為感冒失嗅覺 急性鼻竇炎作祟
賴清德：未有配套 反對美豬進口
東洋反擊晟德 不認「委任開發協議」
台中市交通局：公車持續免費
林松煥接受菲電台專訪 暢談台菲關係
宏達電3大領域新品 台北電腦展獲獎
邵逸夫獎揭曉 美英學者拿下多項獎
第4次核試後 北韓高官首訪大陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蔡總統首次主持授階 黃曙光升海軍司令
童子賢一句話 鼓勵新世代創業家
備轉容量率十年新低 逼近限電準備黑燈
積極搶客 飯店推吃Buffet送電影票
寶雅出售台中豐原店 獲利640萬元
央行報告示警 金融穩定風險上升
兩岸嫌犯涉在土耳其詐騙 共81人被捕
不捨母逝女尋短 5警下海救人
嘉市議員涉妨害投票 郭文居判1年6月
尋日失蹤男童苦無進展 搜救人員洩氣
代言26項市政 柯文哲：要收代言費
台灣精細紙工藝 法國人驚嘆連連
面對新時代安全威脅 蔡總統勉國防改革
日在野黨提內閣不信任案 遭否決
陸智庫：日本的和平思想有退潮之虞
庇護工場難經營 企業認養營運創生機
法務部:200台灣人海外涉詐欺遭拘留或判刑
地震裂縫要不要緊？結構技師說清楚
北韓勞動黨高官訪北京 南韓密切關注
52台人土耳其遭逮 法務部：爭取遣返
林全進立院議場 藍委仍占據發言台
豬肉瘦肉精零檢出承諾書 柯文哲拒簽
南韓：絕不能容忍北韓試射飛彈
南投竹山天梯委外經營 停車費調漲
五月天蘇打綠為例 童子賢點出創新關鍵
地震警報沒響絕非邊緣人 3大原因解密
懷孕還吸毒 求神拜佛照被抓
16年不吃不喝 央行：北市購屋負擔重
海大宿舍整修 校友林光捐300萬元
嘉市議員涉妨害投票 判刑1年6月
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中油70歲生日 7天點數多7倍
世界無菸日 世衛推菸盒平裝化
大幸福是否取得越南合格證書 檢辯攻防
六角：今年餐飲競爭 聚焦平價消費
伴兒度過化療 印尼媽媽學做蛋糕
爭取商機 CSR與社企媒合會開跑
蘇嘉全：邀協商藍拒絕 院會空轉遺憾
李喜明任國防副部長 黃曙光升海軍司令
第一金抗不景氣 放款成長上看4%
桃園動保處 寵物調查三階段辦理
2G升4G補助倒數 中華電加推0元手機
華航雅典專機 外交部：提供必要協助
隱形糖讓肥油上身 營養師說這些要注意
替代役男喜歡澎湖 役政署期縣府增缺額
Gogoro百秒搬 量販聯名卡破百萬大放送
福斯第1季獲利雖衰退 執行長：還算滿意
北韓高官訪北京 陸外交部間接證實
中環：訂單滿到年底 Q2調漲價格5-10%
境外基金深耕 大華銀投信投顧合併獲准
美光與南亞科策略合作 投審會通過
土國控俄機濫炸敘城市 60死200傷
童子賢：若複製矽谷經驗 心態要更開放
陸專家：第2艘陸製航艦可能採電磁彈射
六四前夕 天安門母親丁子霖被軟禁斷話
限電危機科學園區驚 最怕無預警
菲破獲製毒廠 外交部：3台人可能涉案
股東會旺季 電子投票筆數創新高
苗栗捐熱血拒菸害 營造健康城市
新iPhone最大容量 集邦估256GB
建商強拆住宅 屋主哽咽求助律師
元晶現增每股12元 擬籌9億元
H5亞型禽流感 中市撲殺銷毀384隻雞
澎警方偵破馬公住宅百萬竊案
柯文哲：世大運辦不出來就切腹自殺
幫人出頭 前科男當街槍擊角頭後投案
稻作直接給付謠言先行 農委會澄清
歐人權報告：2015情況糟 百萬人淪為奴
疑限電造成學生中暑 永慶高中澄清
羅浮國小百萬樂器不見 教育局清查
投審會准鴻夏戀 投資額歷來第4大
鴻海投資夏普案 最快7月啟動
德失業率降至6.1% 創兩德統一來最低
前4月金融業獲利 銀行衝第一
銘鈺通過每股配息5.5元
5月境外基金績效 股略勝債
林全準備充分 遺憾無法上台報告
無視陸股大漲 港股收小紅
全國遊程設計競賽 千人決戰爭盟主
微星攻電腦展 搶VR電競商機
會考要拿A++ 國社自最多能錯2至3題
台灣前進新加坡書展 展現想像創造力
LINE銀河特攻隊 大規模改版
禽流感今年確診33場 台中屠宰場新案例
丁克華與銀行有約 最快明天登場
華航直飛雅典喊卡 轉機轉團或解約都可
印度承擔基礎建設 穩定經濟成長
大馬人最想加入國家石油工作
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日偽卡ATM盜領鉅款事件 逮捕2嫌
研究：低碳水化合物飲食有助控制糖尿病
美運動健將罹病截肢 女友不離不棄完婚
國中會考想拿A++ 能錯幾題看這裡
法廣：數十萬武警演習 規模大極不尋常
行政院公告廢止微調課綱
遭電話詐騙 日老婦損失近6億日圓
兩岸兩會聯繫遇冷？學者：做給內部看
永寧捷運站玻璃遭槍擊 陳嫌到案
想上建中北一女 會考成績估3科A++
陸工商銀行董座姜建清退休 易會滿接任
北市違建強制代拆除費 新規6月上路
北韓高官訪北京 會見中共中聯部長
季羨林之子告北大 億元文物返還案開庭
西班牙法院開庭審逃稅 梅西沒出庭
孔文博當選無效定讞 仁愛鄉長補選
印度經濟成長7.6% 主要經濟體中最快
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美在亞太海空調遣 將成為新常態
大樂透頭獎槓龜
華爾街色狼管不住嘴 恐再賠瑞典女8千萬
從茲卡疫區回國 世衛：別嘿咻至少8週
象牙海岸前第一夫人因違反人權判刑
美前官員：台灣應強化防衛武器國造能力
大馬留台聯總與2台公司合作 吸納留台生
美民調：川普支持度迫近希拉蕊
樂陞引進百尺竿頭 反以每股128元被收購
芮成鋼瀕死？監獄闢謠議論更多
國中生攀七星山迷途 晚間尋獲生命無礙
樂陞遭敵意併購？金管會：看持股多寡
林揆盼6/3順利上台 藍委促提美豬等書面
台菲合作 破獲今年中呂宋最大毒品案
換俘後 烏克蘭女飛官現身國會唱國歌
百尺竿頭擬收購 樂陞：經營權不受影響
2016歐足賽 美「歐洲旅遊警告」打前峰
連日高溫！供電續亮紅燈 備轉容量率降至1.5%
迪士尼動畫片加入同性戀元素？ 引網友熱議
Made in Paris 待遊客重遊法國
美豬沖之鳥日本食品 政院説明基本立場
中華「2G逗陣來升級」優惠跟著走
期交所首宗國際資訊策略聯盟 攜手德國交易所
打敗靈感枯竭 充值創新思維
連假在即 貼心服務在富邦
打擊氣候變遷？衛報：從爭取女性生育權開始
記者被殺活該？「菲律賓川普」遭媒體齊聲撻伐
馬塞爾·普魯斯特手稿在巴黎拍賣
台北高溫破百年紀錄！ 環保局啟動灑水降溫
推正體書 台灣作家前進2016新加坡書展
「台灣好行-黃金福隆線」促銷方案 喔熊也說讚
豐胸救了一命 澳洲女子騎車遭袋鼠撞飛
國際博物館日聚焦台灣南島文化地位
〈時評〉小英的立院難題
君品酒店「茶苑食尚套餐」千元有找
2016臺北兒童藝術節 6月5日正式啟售
美股午盤漲跌互見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟數據利空 歐洲主要股市收低
伊拉克攻法魯賈遇阻 平民恐成人肉盾牌
美國警告：歐足賽可能成為恐攻目標
象牙海岸前第一夫人 違反人道罪受審
油國組織開會評估產量前 國際油價小跌
對Fed升息審慎以對 美股收盤大多下滑
菲律賓候任總統稱呼習近平為偉大主席
尼加拉瓜首都遭地震襲擊
葷素之戰 喬治亞右翼挑釁素食咖啡館
台灣紙紮工藝受冷落 法國捧進博物館
法國鐵路大罷工登場 恐影響歐足賽
巴西失業率逾4年新高
台中國家歌劇院 招募志工及計時人員
跨性者不列精神疾病 丹麥明年生效
中市府實地營造業經濟概況調查
國中教育會考 成績單3日寄發
勇敢走出創傷陰影 婦團邀女性大聲說
男疑遭女友刺傷 胸臂大量出血
台股震盪站上8500 布局應謹慎
山后建村140年 寫生南管齊歡慶
深耕在地 學童用鏡頭看大陳文化
減少廚餘量 中市營養午餐審查菜單
求職旺季 要高薪看這邊
遠傳漫遊攻商機 陸港澳單日199飆網
台股開盤跌19.51點
新台幣開盤貶 1分
日軟銀擬出售79億美元阿里巴巴股份
台舞蹈團加拿大精湛演出 深獲好評
順利完成歲修 貓纜即日起恢復營運
太陽毒辣 台灣北部紫外線達危險級
日商擬128元收購 樂陞股價跳空漲停
地鐵工地塌陷 南韓4工人罹難
德法比豪雨像倒的 24小時下45天量
全球奴隸指數：陸339萬現代奴隸
陸猴博士被母猴示愛 女友探班猴子吃醋
熱浪商機 冷凍機製造業營運看俏
安倍拚經濟 擬宣布延漲消費稅
退輔會：8月底提出年金改革意見
卸任涉密官員出境管理 葉俊榮：按程序
退休種有機紅藜 吉安鄉打造有機村
丁克華與大型金控有約 7月登場
北韓李洙墉北京晤宋濤 談合作交流
軟銀擬出脫至少79億美元阿里巴巴持股
MSCI納陸排台？ 丁克華：影響不大
元晶現增折價逾2成 股價走跌
桃園副市長 由原秘書長游建華接任
漁業署：持續護漁 談判也會談
新台幣早盤升 4分
供電拉警報 李應元籲民眾做這2件事
光碟片漲價 中環錸德股價勁揚
義隆估業績逐季攀高 股價走揚
挺新南向政策 科技部擬設南海研究中心
台北電腦展 中保秀生活物聯網
漢和：陸內部決定南海防空識別區
延宕20餘年 雲林小東工業區解套
大學起薪低 郭芳煜：檢討基本工資
川普麻辣譙記者 魯蛇娘砲齊發
台科大建築經典展 解碼建築名作
iPhone觸感更真？ 2017有玄機
陸5月製造業PMI持平 市場需求仍弱
肯定沖之鳥礁發言 徐榛蔚贈葉俊榮匾額
四技二專甄選一階篩選通過率逾88%
Omusic全台首創 連續搜歌辨識90分鐘
設熱帶醫學中心 何啟功：擬3年內完成
南韓地鐵工地爆炸4死 傷者增至10人
無薪假統計 家數與人數均增加
美中戰經對話 羅素：解決歧見很重要
蘇嘉全：立委勿自廢武功盼週五院會順利
世新公廣系越南生 獲男子組選美冠軍
陸控菸立法擬允室內吸菸區 被批開倒車
高雄下酒菜料理賽開跑了 新增海味組
揪科取代LINE？ 楊弘敦：僅鼓勵建議
MSCI恐納陸股 金管會成立小組研議衝擊
許信良傳將接亞太基金會董事長
傳掌亞太和平基金會 許信良：不知道
法國法院判准 婦可用夫生前精子受孕
安克創新高階醫材規格升級 TFDA核准
金魚尼莫長腫瘤 飼主奔波322公里求診
法廣：巴黎市長將建符合國際標準難民營
南早：北京擬設立南海防空識別區
李翔宙：退輔會不能廢
政策及產業利多 台股小漲前進8600
南韓地下鐵工區爆炸塌陷 4死10傷
喝一杯含糖飲 生長激素分泌停2小時
許信良掌亞太？擬6月董事會通過新人事
副總統接見日訪賓 強調台日友好情誼
鴻海買夏普 公平會准了
國手挨批裝瞎詐保 喊冤聲請迴避
台灣廚藝遠播愛爾蘭
供電亮紅燈 這個動作讓耗電量省6%
藝術也有奧林匹亞 台首辦廣邀國際好手
賭場藏銀行樓上 外國人ABC也遭逮
進口茶葉農藥超標 印度日本越南最多
金融業獲利不妙？丁克華：盡力做好
媒體再問沖之鳥 葉俊榮：已經不流行了
PMI連3月擴張 中經院：製造業回溫
名牌包皮革農場殘殺鴕鳥 愛馬仕再中槍
小米微軟合作 產品預載Office
白手長臂猿寶寶取名比波 盼保庇平安
前進A股 投信今年額度逾80億元
行李藏毒 夾層暗藏安毒逾4公斤
二手教科書樂分享 日新工商創意得獎
統一發票3、4月千萬獎 17張平歷史新高
企業社會責任系列指數 下半年推出
提振台股 丁克華：財政部有短長期做法
雷洋案 北京檢方立案偵查涉案員警
又見疑似毒跑道 成都小學生身體不適
小米向微軟購入專利 瞄準全球擴張
磁磚砸死人事件 刑事部分均獲不起訴
20天內3天吹焚風 大武人問：怎麼了
瘖啞男斧頭殺人 輕判6年定讞
非洲查德女童唇顎裂 獲助來台再造容顏
越南前5月外資大增 台灣居第4
馬5在7月走入歷史 馬自達將全面進口
威盛攜手Ryosan 推出物聯網方案
難民關懷中繼站捐贈儀式 7日舉行
高考一級暨二級 7月受理報名
宏都拉斯甜瓜開拓亞洲外銷市場
中美洲乾旱 超過350萬人受災
睽違16年 青商會亞太會來台舉辦
味全林鳳營廠開放參觀 報名秒殺再加場
iPhone 7 傳儲存容量32GB起跳
江蘇企業爆炸故 2死18傷
駐薩使館頒獎僑界模範母親與青年
美智庫：北韓核設施疑似煉製鈽
陸股震盪上攻 滬指早盤小幅收漲
沖之鳥海域爭議 藍黨團：公海不用談判
印度6月底擬一次發射22顆衛星
老翁血尿 罕見免疫球蛋白G4惹禍
新台幣中午升 1.2分
台師大學生感染肺結核 校方：已控制
吃粽子配蔬果 果汁DIY簡單健康
退輔會投資事業高層 擬放寬到退役校官
台股真給力 突破8600點
加強溝通 丁克華考慮開臉書
陸官方證實 30名大陸人在土耳其詐騙
寺廟換證率8成 除登記變動未來不需換證
雲林發現男浮屍 全身腫脹身分待查
氣溫升 政院要求機關空調控制26至28度
解放軍空軍微博首次正式稱殲20戰機
貨櫃車小客車追撞 1男無生命跡象
華為P9 Plus登台 中華電獨賣
朱立倫：營養午餐不容有瘦肉精豬肉
伙房兵捐肝救父 八軍團指揮官探視嘉勉
台中市：公車7/1起仍維持10公里免費
要節電 李應元：冷氣溫度以美女洋裝為準
限量Line造型悠遊卡 熊大兔兔超療癒
家庭照顧假給薪 勞動部：審慎考量
偉詮攻車前車後市場 車電估增2位數
阿塱壹古道夯 帶動周邊景點
新款刮刮樂 4個500萬頭獎等你拿
北韓籲票投川普 以免活在核攻恐懼下
樓宇自動化挹注 台達電估年營收6千萬美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台師大修訂校史 納入四六事件
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
新聞獎15日香港舉行 馬英九受邀演講
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
抽血驗潛伏結核菌感染 及時治療降風險
失蹤男童遲不見蹤 日本自衛隊加入搜尋
桃南高3都房市回溫 5月移轉增1~4成
大億業績逐季加溫 業績挑戰新高
狗狗專用啤酒 瑞典餐廳狗菜單超豐富
馬辦證實 馬英九15日受邀香港演講
醫院企業合作國際救援 越女孩來台就醫
埃航空難 空巴：凸顯可彈式黑盒子必要
澎湖防腸病毒 推先洗手再放學
董陽孜書法雕塑作品 高鐵雲林站展出
台師大肺結核群聚感染 68人預防性治療
5D互動劇院 竹縣關西遊樂園開幕亮相
肺結核傳群聚感染 這些同學要注意
杜特蒂南海政策 料漸傾向與大陸修好
星冰樂彩色屋亮相 推出3款限定口味
澎湖博弈專案報告 陳光復重申中立依法
WSJ評論：台灣問題出在經濟而非大陸
遭指備戰黨魁 朱立倫：無中生有
遭女友砍傷報警 卻因藏毒遭逮
海外華裔未婚族增 婚戀網站應運而生
世大運選手村火警 疑因天氣熱自燃
北韓版臉書遇駭 網友：架站者挫等犬決
A股納入MSCI預期增 15日揭曉
臉書社團網友串連 3000粽子贈弱勢
貨櫃車小客車追撞 男子搶救後恢復心跳
川普太爭議 有人勉強挺也有人抵死不從
立法調高工資 工商界：應市場供需決定
南韓：徹查地鐵工區塌陷事故原因及責任
印度官方：印度首季經濟成長7.9%
北市2月交易數及金額 創實價登錄新低
台股收盤漲 61.57 點
推動社會宅 花敬群：北桃中3都已談過
亞洲出版業協會證實邀馬英九訪港
台電續推燃煤電廠 拚比照燃氣排放標準
輔大生抗議宵禁 向教育部陳情
綠委批衛福部縱容邱淑媞回任國健署長
台股開低走高 收盤漲61.57點
台股真是強！ 8天漲465.9點
陸：兩岸1至4月貿易額 年減近9%
海水漱口救牙破功 心肌梗塞送醫才知要命
6月台指期漲 53點
印尼官媒：台灣新南向政策給印尼機會
空污影響校園 高市府允把關復工
地面溫度破50度 民眾忍不住想煎蛋
大學收身障差額代金 立委要求徹查
6月電子金融齊漲
杜特蒂發表記者可殺論 菲媒體撻伐
端午吃粽不增重 必學買粽吃粽5訣竅
大學指考報名創新低 准考證2日寄發
屏東玉荷包農損補助 4日截止申請
印度取消魚雷採購 核潛艦建造料延3年
狠婦毒殺丈夫為爭產 判14年賠償632萬
日核災食品 林奏延：沒鬆綁規劃
福衛五號降規格驗收？科技部：絕非弊案
南向擬戰略 證交所2日辦人才座談
資金回流 台股進逼8600點
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台日捷運攜手合作 暑假搭捷運送好禮
輔大宵禁爭議 教部1個月內給答案
達爾膚完成競拍 得標均價270.57元
三大法人買超台股80.80億元
若美6月升息 中經院：料台不隨之起舞
國際自由車賽 頂尖車手齊聚竹市
美豬日食品 陳吉仲建議設獨立機構評估
憂限電亮燈警戒 工商界籲檢視能源政策
卸任後首次出國 馬英九15日赴港
臉書執行長祖克柏 將與太空人連線直播
騎單車道遇封路 中市議員批369變2266
積極留才 台大推教授薪資加碼
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台中糕餅節 歡迎來野餐
烈日下運動 醫師籲：勿灌冰水消暑
促銷有用 5月新車掛牌成長近1成
家庭照顧假給薪 工總：政府付沒意見
螺絲釘害轎車破胎 警傳貨車司機到案
中油展望下個70年 引工業4.0接軌國際
馬英九與港有緣 三度到訪香港
51涉詐台人土國完成偵訊 外交部要求維權
世大運選手村火警 北市：不影響工期
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台籍毒師赴菲製毒 警上門前先落跑
日股收跌 延後調高消費稅推升日圓
王又曾喪命連環車禍 加州警方還原真相
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反美豬發動杯葛 洪秀柱：不放棄監督
1男倒臥山上草莓園 死因不明
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iPhone 7就兩亮點？研調估出貨年減8%
新台幣升0.8分 收 32.622元
群聯推一系列新記憶卡 攻物聯網
東海教官情緒不穩 校方協助安撫
熱浪來襲 宜補充水分防中暑
美學者：陸現階段狀況 像六四過後
港專家：馬英九訪港應獲北京認可
護荔枝專案奏效 偷玉荷包遭警活逮
北市抽驗熟食 杏壽司大腸桿菌超標
原民會主委去留 北市議會要柯文哲回覆
陸股量增 滬深股市漲跌互見
動保問題 洪秀柱籲要有實際作為
醫藥公司成分標示不符 負責人遭搜索
馬遞件申請訪香港 府：循相關規定辦理
台灣新創VoiceTube 獲臉書年度表揚
政府進廚房搶救備容量 今天供電過關
27國參加環太平洋軍演 規模歷來最大
端午將至 糯米花生豬肉都漲價
中市社區動員包粽子 送弱勢過端午
天熱高溫 世大運建築工程防水膠自燃
6月天然氣每度漲0.24元 桶裝瓦斯持平
李文忠：蔡總統任內不會裁退輔會
金酒紙箱藏保育活龜走私 岸巡查獲3隻
永慶高中學生疑節電中暑 張花冠澄清
轎車墜落三峽道路邊坡 3人送醫
學者：香格里拉對話 料聚焦南海議題
國教考招連動6草案 大學招聯會明討論
老文化新風貌 羅東推茶具設計展
統一發票千萬獎得主 只花15元買礦泉水
狂喝冰水頭更脹 改吃仙草薏仁更消暑
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拚節電 政院籲公部門冷氣只設28度
鐵皮工廠乙炔鋼瓶洩漏 警消灑水警戒
府公共事務室主任兼發言人 張文蘭接任
燃煤轉型發展綠能 林佳龍：必走的路
行政院南服中心執行長 黃義佑上任
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最快8月 北市除草劑只賣農民限用農地
搶救總統故鄉唯一國中 6學生小英臉書請命
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中市向上路六段車禍頻傳 擬設紅綠燈
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辦公室哪個字說不得 澳洲人：guys
馬英九旋風 當年曾橫掃香港
凱校餐會 陳致中貼文扁盼出席
盜獵猖狂 坦尚尼亞最大保護區恐將無象
棄藍投綠 張家銘允諾接台東黨部執行長
冷卻水塔故障 嘉縣府員工靠冰塊消暑
省錢消暑妙招 拖把檸檬大派用場
亞洲最高廚藝賽 台灣隊勇奪總冠軍
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游建華升任桃園副市長 李憲明接秘書長
陳幸妤犧牲午休 貼心為父親陳水扁看牙
男子性侵2熟識女童 重判10年
國民黨：預計7月推行動中常會
劉建國聲明 與李婉鈺感情已劃句點
得易Ponta與歡樂點 可相互轉點
小英約見廖俊智 中研院：尊重府方安排
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彰縣府提追加減預算 社福被大刪
腸病毒未通報停課 桃衛生局罰3幼兒園
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前手球國手抗議法官歧視 高雄高分院遺憾
東港櫻花蝦 產值5億以上
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殺妻男抄佛經 出庭挑釁揚言再殺人
天熱易不適 醫警告：再熱下去問題更大
台塑調薪方式未決 工會將與王文淵會商
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三星J系列手機 電信商推0元帶走
北市高溫撐不住 替代役男跑公文熱衰竭
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護理師見義勇為救老翁 家屬讚最美風景
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勞退自選投資標的 7成年輕人贊成
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泥水工作薪水佳 前輩勉年輕人勿怕苦
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東森電視買賣案未過關 交易期延至年底
7天國定假 勞長：落實週休二日再調整
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興大工地工人遭鋼筋刺穿 警消吊臂救援
心酸兒童節 陸女家貧為病兒偷雞腿
中央氣象局氣象報告
昇陽科業績創今年次低 達能攀高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
監察院5月千件陳情 通過3彈劾案
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新北估6月腸病毒高峰 新店三峽風險高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市公車10公里免費 業者：活不下去了
澎旅高婦人意外命喪吉貝後山石滬區
大不列顛地區恐攻威脅 外交部提醒注意
外資匯入 新台幣連 2升
IS油元縮水仍豪擁650億 徵萬萬稅補洞
北市飆高溫 柯文哲籲傍晚再帶毛孩子出門
聯合國維和部隊遇襲 北京：嚴重罪行
總統回母校中山女高 勉學妹溫柔有企圖心
台南沒Uber 無取締上問題
故鄉唯一國中恐廢校 總統透過幕僚關心
台北電腦展 賓士智慧駕駛系統好吸睛
毅嘉5月營收5.13億元 月增17%
華為積極布局專利 去年賺蘋果1億美元
統一發票千萬獎 已255位幸運兒領走
智寶續增持股凱美 比重達47%
價格戰熄火 新北有線電視套餐搶客
中天玩360度直播 數字王國來助陣
澎新任指揮官王興禮視導防務
傳蘋果首度來台發債 籌資10億美元
蔡總統就職演說 菲主流媒體再次刊登
不認同財政緊縮 林佳龍：擴內需拚經濟
陸學者看台海：今年沒問題 未來有麻煩
房市回溫 5月六都移轉北高爆量月增
總統分享談判經驗 面對大國更要有耐心
接見美眾議員 蔡總統盼助台入TPP談判
評審淚崩 小六生寫阿嬤媽媽徵文得第1
男躲追捕陷昏迷 海巡澄清未執法過當
印尼獨立建國英雄 原來也有台灣人
新加坡車輛到馬來西亞 將收入境費
日籍法式名廚來台獻藝 訂位逾9成
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混凝土模板用合板 5成甲醛釋出量超標
多虧有它中繼救援 不然今天恐限電了
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順藥長效止痛藥 成功登陸
習近平會李洙墉 籲南北韓冷靜克制
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社會住宅 蔡總統指示內政部提完整方案
歐洲法院法官：企業可禁穆斯林戴面紗
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新北鹼粽不合格 3件含禁用硼砂
販售未達8公分殼徑海膽 男子送辦
章計平出席大馬師大之夜 場面溫馨
高市小港瓦斯味瀰漫 警消警戒
遲來道歉 日三菱向陸二戰受害勞工謝罪
疑久病厭世 癌男攜中風母燒炭自殺
男持刀大街閒逛 警壓制解危機
全球最長鐵路隧道啟用 德義法領袖搭乘
臉書擴大廣告服務 非用戶也看得到
大福彩頭獎 槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
台灣良品美器 東京家居生活設計展發光
林園工廠乙炔洩漏 高市勒令業者停工
高市緝毒 女駕駛開車撞傷警員
海軍艦隊下士躺臥塢底 送醫宣告不治
陸赴非洲維和部隊遇襲傷亡 共軍譴責
傳楊秋興將遭撤換 台鹽：無所悉
慈濟大愛阻員工組工會 遭罰3萬元
小港飄瓦斯味虛驚 疑天熱水溝冒沼氣
安倍憂日經濟 恐有再陷通縮風險
反洗錢 美將北韓隔絕在全球金融體系外
通用汽車銷售差領跌 美股開盤走低
〈時評〉「六四」，又來了！
出口連16黑？ 許虞哲：5月出口不樂觀
老虎廟驚見數十隻小虎屍 揭和尚涉黑市交易
巴西集體性侵案發燒 各地遊行不斷
台灣桃園馬拉松登場 「喔熊」到場出任務
桃機停擺 雷電、暴雨不斷
UCLA槍擊案 疑學生不滿成績殺害工程系教授
蔡總統將登沱江艦 了解戰備情況
擁抱奢華艷陽天！ 動畫大師宮崎駿-吉卜力特展、一泊二食、商務中心免費使用
新竹豐邑喜來登全新建造50坪遊戲室 暖身推出「徵名活動」送親子主題房
工程大躍進 瑞士「聖哥達基線隧道」通車了
航太產業 A-Team 4.0 誓師大會
FORD EcoBoost 125 引擎 摘金
「臺灣夏至235」創造最有感的臺灣夏日品牌節慶
桃機大亂 義美食品雪中送炭
泰王心肌收縮不規律 醫院嚴密觀察
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
加州大學洛杉磯分校傳槍擊已知2死
美加大洛城分校傳發生槍擊 警方調查中
UCLA證實2人受槍擊 洛城全市警戒
台灣書院近傳槍擊UCLA 氣氛緊張
美警方證實 UCLA槍擊案2人死亡
洛城警方：槍擊案兇手可能殺人後自殺
UCLA傳槍響 歐巴馬已聽取簡報
歐股連續第2天下跌 市場憂全球經濟成長
美褐皮書：經濟溫和成長 勞動市場緊俏
愛上台灣茶 歐盟處長夫人出書談茶道
到校接孫子卻接錯人 爺爺道歉
工業生產數據亮麗但可能升息 美股持平
傳OPEC將限產 油價近持平
塞納河暴漲淹沒步道 巴黎居民看傻
史上最愛興訟候選人 川普官司達3500件
印尼蘇門答臘6.2地震
美重心放亞洲 歐巴馬8月迎李顯龍
美股小漲 台股量能關鍵
希拉蕊陣營：歐巴馬將很快表態支持
布袋3D彩繪村導覽 遊客深度旅遊
中市農事服務團15日開辦 月入35K
上班久坐閃到腰 醫師：坐比站傷脊椎
台灣工藝聯展 盼提升金門美學視野
印尼蘇門答臘地震規模上修至6.5
新北河濱五人制足球場開放
索馬利亞飯店遭聖戰分子攻擊 至少10死
國外就業 快看海外就業資源中心
巴西聖保羅每小時發生1起性侵案件
悶熱卻禁學童開窗 美校車司機被開除
台鐵台南跨軌事故1人死 影響17列次
31國首季經濟表現 巴西排名最後
領錯屍燒錯人 殯葬業者太草率
扁出席餐會 中監已有初步評估結果
紫外線指數過量 出門勿忘防曬
臉書直播 太空人表演無重力後空翻
中型巴士接送員工 行經國道起火驚魂
疑闖越鐵軌區 男子死亡鐵路受阻
服儀解禁 教部：正向管教取代處罰
外交部：出席WHA待遇與前7年相同
UCLA槍案2死 1死者傳是教授
1.7億天價 英大學拍出明代高足杯
台股開盤漲 1.31點
大雨注意 淡水三芝淹水警戒
新台幣開盤升 1.5分
陸40名網路主播涉黃 遭永久封禁
宜蘭礁溪透天厝火警 父子嗆傷送醫
大專學費 教育部：照顧弱勢下合理調整
西寧艦維修釀一死 雄檢：死者有外傷
大陸擴大開放港澳服務業進入
擄鴿勒贖還面交 遭逮人贓俱獲
天安門母親公開信 當局持續滋擾恐嚇
預防中風 門諾巡迴醫療超音波檢測
專偷民宅 男賊遭逮時內穿女裝
台贊助尼加拉瓜世界地球日博覽會
阿根廷佛光山舉行浴佛法會
賀陳旦：台灣觀光下一步 走出不同道路
課審會納學生代表 教部2個月內研擬
暗夜跳樓墜大樓花圃 女子命危
下週汽油估持平 柴油小漲1角
高溫降供電喘口氣 燈號由紅轉橘
新台幣早盤升 2.2分
太陽能電池跌價 集邦：廠商近零毛利
光碟產業供不應求 中環錸德營運拚翻轉
推社宅 葉俊榮：住宅法修法3個月內完成
Uber報喜 獲沙財富基金35億美元投資
中美南海交鋒 陸駐美大使籲管控分歧
港東亞銀行重整業務 裁員180人
婦載兒參賽遇車禍 子傷重不治
北韓：核與經濟發展並進路線不動搖
寒舍股東會 蔡伯璽未現身
許虞哲：富人稅及股利扣抵非優先法案
林錫山送政治獻金 總統府：第一時間退回
大學門禁可否有性別差異 教部：待釐清
雷擊大屯山VOR 桃機航班受影響
施工出槌 高雄鳳山台鐵列車中斷
馬訪港扁赴餐會放行否 法務部不評論
iPhone用雙曲面螢幕？ 傳明年有機會
尤美女挺輔大生 質疑門禁保護還是加害
台灣留美學生 驚險躲過校園槍擊
洛杉磯校園槍擊案 台灣學生平安
柯文哲喊切腹 綠委要他求助教育部
觀光網站遭批零零落落 交長說慚愧
准不准林奏延請假 立院外委會吵30分鐘
中市偏鄉犬貓絕育列車 8日開跑
河內新華語文測驗考試室啟用
搶電競商機 友達推極速刷新率專用面板
孕婦吃到不潔生菜 新生寶寶染菌腦膜炎
企業拚轉型 軟體人才需求首見超越硬體
美發布指南促食品業減鹽 為健康把關
北北基計程車運價對照表 8/1停用
營建股走強 台股盤中突破8600
台東2女溺水 1人無生命跡象
馬英九申請赴港 總統府：依程序辦理中
納智捷U6限量安全特仕版 增至6氣囊
陳菊：大林蒲不遷村對鄉親不公平
川普大學濫師充數詐財 前員工：都唬爛
綠營抨萬里白宮行館違建 要求市府查報
外長出糗 誤認林昶佐為董事長樂團主唱
蘋果WWDC將登場 語音辨識Siri成焦點
陸女涉嫌在日走私1公斤冰毒被捕
港媒：馬訪港為兩岸互動試水溫
UCLA槍擊驚魂 學生回憶當時門沒辦法鎖
紫花脈葉蘭 南投九九峰現芳蹤
大雨來 淡水部分道路積水
瞄準東協 台大系統研擬海外招生設分校
台贈中美洲統合體區域衛生計畫2期款
行情回溫？ 6月新基金募資1600億
暴雨威力大 國道進桃機地下道積水
輔大宵禁爭議 潘文忠：可採多元管理
外配離婚居留制度 監委促內政部修法補救
李新穎主持中薩文化協會新任會長交接
宏達電去年大虧 王雪紅向股東抱歉
犯後深知悔悟 違規製麵業者判緩刑
柯建銘批馬赴港司法政治化 法部不介入
大雨下不停 新北桃園淹水警戒區域
涉貪上任就停職 一日鄉長判刑定讞
南韓Q1經濟成長0.5% 略高於預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防腸病毒 高市關閉醫院兒童遊戲設施
美商會白皮書：籲政府確保穩定供電
北京登記結婚 官方籲別穿背心拖鞋
傳卸任官員美組智庫 馬辦：毫無所悉
劃禁捕區保護龍王鯛 交通部報政院處理
金融急需IT人才 增幅勝過60大產業
關懷獨居老人 統一球星陪打球
寒舍力甩不景氣 今年獲利拚持平
追討彩金未果 討債集團放鞭炮恐嚇
加國報紙刊吳榮泉說明台參與WHA專文
川普印象阻招商 WGC高球賽易地舉辦
1至5月份 瓜地馬拉外銷成長3.6%
男疑遛狗遭阻不滿 涉工地縱火被送辦
網路資安調查：民進黨網站曾遭駭客攻擊
華碩助厄瓜多偏鄉學校設數位學習中心
暴雨 桃機停電漏水地下道積水
沖之鳥 林郁方：政府顢頇無能
華盛頓州公布限制碳排計畫
被說穿太多 童振源輕裝召開記者會
LINE全螢幕貼圖來了 版本限制看這
台揚Q2維持獲利 訂單能見度至8月
加州初選前 希拉蕊與桑德斯民調膠著
老婦大筆現金忘在公車上 司機拾金不昧
北市3月漲水費 各級學校成苦主
新台幣中午升 1.2分
陸股震盪下跌 滬指早盤險守2900點
大陸土豪停車場 百萬賓利停到長草
上海工廠爆炸 扯出研究生被當廉價勞力
林佳龍：蔡總統國家主張 助解決問題
暴雨威力大 桃園部分地區淹水
華亞科：DRAM下半年可望好轉
印度4軍艦入南海 轉赴印美日軍演
投保受理凱鈺百徽F-欣厚委任求償
遭段宜康指厚臉皮 邱淑媞臉書回擊
台行動醫療團成功醫治索羅門離島居民
國民黨誰發函WHO 外交部：好像是林德福
活動不受天候影響 蔡其昌爭取搭蓋棚架
宏達電體質大調整 今年Q3完成
台電指核二事故非爆炸 黃國昌秀照反駁
議員批公民咖啡館硬做亮點 北市府駁斥
賴清德遭撒冥紙 朱立倫：非市府員工
法廣：委國總統批美洲國家組織干涉內政
台南母子自殺案 南檢確認燒炭輕生
成大大師傳成 賴清德入列
財政部：反避稅條款 個人也納入
蘇花公路武塔段持續落石 雙向封閉
社宅包租代管 內政部：5%房東參加就達標
華碩總部獲UL零廢棄物填埋驗證
肯亞5台嫌是否遣陸 外交部長：沒把握
輔大取消宵禁罰則 潘文忠樂見
華航希臘航線受挫 史無前例包機飛不成
行政院成立年金改革辦公室
女童遭虐 監察院糾正桃園家防中心
政治干擾加讓利少 房市風向球降回藍燈
陸社福團體：性侵隱案為已曝光的7倍
桃機內外淹水 網友酸：變戲水區了
新北檢搜索吸金集團 現役警遭約談
違法吸金35億 假醫療集團27人遭訴
指綠反覆 洪秀柱：民眾要聽真話
談美豬 美商會：盼用國際與科學檢驗
檢被控小英獻金案洩密 法部:依法處理
親民黨提案 大學調漲學費須先公布財報
北市公務車違規暴增近3成 警察局第一
航太ATEAM 4.0爭商機 擺脫同業殺價
會考志願怎填？高中生甘單APP來幫忙
專技驗船師等考試 4日登場
台股本益比偏低 謝金河：稅造成的
茲卡小頭症嬰兒 美國本土通報首例
重視海洋永續 台電澎湖放流10萬尾魚苗
夏普機器人手機賣相佳 傳登陸銷售
故宮南院開放藝文表演 8月起申請
聖嬰海水暖化 美海洋保護區成珊瑚墳場
和碩預告新品 搶搭無人機VR新熱潮
減產芒果吃得到 週末希望廣場展售
漢和：陸將購買蘇35發動機
國民黨大樓跳電 黨工點蠟燭上班
兼顧礦業與環保 經部環署將設溝通平台
PS4星海遊俠推新品 端午連假先試玩
台大宅王情殺 父母帶200萬提和解破局
新疆宗教自由白皮書 世維會批掩蓋事實
傳網站曾遭駭客攻擊 民進黨：無所悉
亞昕年推案300億 鎖定林口跨足觀光
假投資真詐騙 金額高達逾4億元
台股收盤跌 41.14 點
輔大解除宵禁 校務會議達4點共識
台股開高走低 收盤跌 41.14點
安理會聲明 強烈譴責北韓試射飛彈
大雨嘩啦啦 林口三井也積水
索馬利亞青年黨叛軍1首腦傳死於美空襲
6月台指期跌12點
入TPP遇競爭 美商會：台灣需展現誠意
6月電子金融齊跌
印度火星巨腦寶寶已4歲 還有弟弟陪
加拿大記者問人權 王毅怒批傲慢偏見
男躺大葉高島屋旁巷弄 疑墜樓命危
兄替妹出氣 遭妹夫砍傷
高中入學6草案 暑假公聽會討論
指數震盪紅翻黑 紡織汽車賣壓出籠
法廣：亞美尼亞籲德國別對土耳其屈服
張景森：夏日供電考驗未料熱浪提早奇襲
南韓參加環太平洋軍事演習
大學性侵疑壓案 教育部組調查小組
三井outlet豪雨成災 甜點區暫停營業
慰安婦檔案 婦援會申請列世界記憶遺產
德法奧豪雨成災釀4死 數百學童困校園
陸救GDP見效？惠譽：2018跌破6%
探小燈泡家人 陳國恩：盼別再二度傷害
綠蠵龜潮境野放 加油聲中回歸大海
瓜果米食嘉年華 新奇苦瓜品種亮相
交通部：檢討花東實名制 盼中秋更佳
北海道出現罕見6月雪 受低氣壓影響
鼓勵弱勢 魏明谷接見自強母親兒童
不准扁出席餐會 中監：未獲矯正署通知
爆與劉建國糾葛 李婉鈺淚告壹週刊
三大法人買超台股8.55億元
紅十字勸募 衛福部：回歸公益勸募條例
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漢和：浙江部署預警雷達 對準台灣
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新台幣升 1分 收32.612元
農委會：現有口蹄疫苗 都符合OIE規定
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桃機指淹水疑埔心溪溢堤 桃市府否認
勞動部賣肉粽講座 民眾興趣高
IMS：2020全球癌症用藥花費將破4.9兆
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房市回暖 高市推20億開發區土地
學者：中共治疆一貫高壓 維族經濟弱勢
張景森不滿足夏季電價 盼採分時計價
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北市警涉吸金風波 2警曾同單位
蔡明忠捐助台大 設蔡萬才法學講座教授
買台東米免出門 網路農場端午節推特賣
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備詢頻打呵欠 議員籲柯文哲休假
北市3警疑涉吸金 約談多警當證人
中保攜手復興空廚 3年展店200家
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練到手痠 王俊翔獲ACA世界賽門票
大企業獲利成長 服務業表現最優
中華電測試4G災防告警訊息 收到別緊張
氣候不穩定 果農慎防柑桔病害
考試委員建議 退撫基金改提撥制
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核一1號機重啟 原能會：符合步驟才准
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國巨5月營收逾25億元 年成長9.4%
埃航失事班機黑盒子 搜尋範圍縮至2公里
台商南向有成 勤業：回台IPO最有利
李婉鈺貼畫作 張碩文：畫被欣賞是好事
雷亞新節奏遊戲 VOEZ上市
大魯閣獲金山溫泉促參案 休閒版圖擴張
已無落雷 北捷：貓纜下午開始營運
三總找出抗癌藥新組合 可望治8成癌症
LINE長期推出資安漏洞回報獎金計畫
日股大跌 消費稅延漲助升日圓
桃機大淹水 林全指示追究施工責任
桃機大淹水 鄭文燦：埔心溪沒溢堤
美商會籲修法助入TPP 國發會：努力
陸外長：歡迎菲律賓重新對話
嘉大新民校區停電 大四英檢延期
警界爆涉吸金 新北檢搜索偵辦
南海爭議 陸：盼美不選邊站停止挑釁
小貓熊出生 比利時欣喜若狂
無子女外配遇家暴難留台 監委盼修法規
港股小紅 投資人憂美升息
中美戰略經濟對話 習近平開幕致詞
觀光旺季到 立委要求離島保留鄉親機票
4天百人次熱危害 衛福部首啟動橘警戒
工研院煉金術 工業廢水找出黃金
大學招生草案 招聯會：符兩試合一概念
巴西強暴盛行 婦女上街高聲抗議
加速升級 關子嶺溫泉商標商品亮相
假冒檢察官詐騙 8旬婦險損失23萬
屏東焚化爐冒黑煙 民眾擔憂
自己的畢典自己做 師大附中創意畢典
吳東進瘋椰子油 除斑減肥樣樣有用
傳卸任出訪首站新加坡 馬辦澄清
台灣精品深耕菲律賓 發展前景看好
勞工休假有共識 工商界：7天假只紀念
林全邀朝野立委餐敘 藍委：那天很忙
寒舍股東會 通過每股配2.54元
7旬翁上山採藥未下山 消防局派員搜救
花蓮抽驗金針含二氧化硫 銷毀620公斤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
水費高漲學校付不出 柯文哲：通案補助
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
等紅燈遭撞問一句 高職生險中刀劫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張景森：分時電價盼明年夏天前上路
智微董座蔡明介退位 劉立國接任
新建物綠化實施規則 北市實施
國銀大陸授信踩地雷 公股重傷
爭取買主 貿協曼谷說明會推銷台機械展
HONDA FIT改款 標配加裝7大安全系統
陳水扁想去餐會 法務部：中監評估中
桃機南北側地下道積水抽光 恢復通車
視察高市總圖 蔡總統：有幸福的感覺
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
景氣差 銀行放款連3月縮減
宏?StarVR頭盔 目標明年大量出貨
百年華人繪畫展 張大千等名作展出
外資買賣互見 新台幣盤整收升1分
澎防部指揮官王興禮到任
端午連假欲出國 先檢視護照效期
菲媒續刊蔡總統就職演說
錯指張金鶚調漲市有地租金 柯文哲道歉
申購基金更便利 一個帳戶就搞定
環球晶圓5月業績 攀13個月高
小貨車行駛間起火 麥帥一橋變火場
宏?投資Jibo進行優化 出貨延至10月
與光洋科合作已完成 碩禾：沒應收帳款
爭取緬甸商機 貿協帶拓銷團搶訂單
北京確診今年首例H7N9
失智婦失聯 防走失手鍊助返家
金管會推天使基金 丁克華公開三不原則
男追債遇警盤查 槍戰釀1警1嫌傷
北京今年首例H7N9 旅遊建議列警示
公宅是凶宅是否告知 法務局長打臉柯文哲
核廢乾貯有共識 原能會：全採室內
桃機罕見大淹水 旅客困車陣動彈不得
德國會決議 屠殺亞美尼亞人為種族滅絕
馬永成重出江湖 投身新網路媒體
總統：結合全球公民力量 為亞太區域努力
德種族滅絕決議 土耳其：重創土德關係
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下士躺臥西寧艦船塢不治 雄檢：意外
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炎夏室內飼養傳禽流感 雲林撲殺逾萬土雞
癌末男吸毒 攜半公斤毒品遭逮
IATA:航班即時追蹤2018年才上路
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立院初審 漁船應裝回報系統遏非法漁撈
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〈時評〉綠電多過核電，瞬間變成永久
〈時評〉桃機崩潰誰該負責？
蔡英文拍板 中研院新院長廖俊智
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法廣：暴雨成災 法德多地遭水淹5死
塞納河水位不斷升高 羅浮宮將對外關閉
杜特蒂：菲律賓不會放棄對黃岩島權利
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美官員：期待與菲律賓維持強固安全關係
UCLA槍手有殺人名單 列名女子也身亡
歐巴馬空官畢業典禮致詞 雷鳥小組墜機
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出席香格里拉對話 美防長將登巡邏機
美軍遇機瘟 雷鳥藍天使相繼失事1死
桃機恢復七成電力 延誤航班中午消化
年僅6歲 攝影天才男童出書
收到特製義肢娃娃 德州女孩喜極而泣
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美議員：經貿議題盼台灣兩黨攜手行動
公投將屆 梅克爾籲英國續留歐盟
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出國旅遊闌尾炎 男服止痛藥隱忍險喪命
新住民之子力拚美髮 獲總統教育獎
金枝走演雲林 可愛冤仇人
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川普進逼 希拉蕊打外交牌重批
全台紫外線過量 注意防曬
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慶英女王90大壽 倫敦高掛逾千面國旗
童醫院香包DIY教學 薰蚊又應景
台中電廠破管修復 今備轉容量率估7.34%
全國原民母語歌舞賽 原民藝術向下札根
台股開盤漲9.16點
美眾院議長萊恩鬆口 我會投川普
新台幣開盤貶0.5分
國中教育會考 英數3成待加強
吸金集團案 3被告聲押獲准
下樓泡牛奶房門反鎖 婦求救消防隊
不樂見議場抗爭 王金平不穿藍戰衣
瘦肉精美豬 林全：無開放與否問題
華人組織再推六四入聯合國世界記憶計畫
針對大陸 歐巴馬籲國會通過UN海洋法
嘉義英語共學營 偏鄉童快樂學英文
汽柴油下週估持平或漲 1角
桃機淹水 林揆定調：管理盲點
國巨股東會 陳泰銘：擴大工業車用產品
李應元：人人節能減碳 電絕對夠用
墜落后豐大橋 成功嶺現役軍人身亡
基金多元收益成主流 月配息高收債褪色
越南魚群死亡爭議 調查結果將公布
會考停電補救 1/4重考成績獲擇優
宏達電擬拆分VR？ 股價開高走低
聯詠新布局 推指紋辨識與TDDI
桃機淹水 賀陳旦立院受訪不回應
滯泰維吾爾人 可能遣返大陸
台灣華語教師抵巴拉圭任教
新台幣早盤貶0.5分
迪士尼暑假開幕 上海加開8城市直達車
會考數學非選題 3成考生空白
塑膠微粒危害魚類生長 研究首度證實
修法推勞工週休2日 綠營：研議非定案
林全2張紙回應訴求 藍委：非常遺憾
台工銀改制王道銀行 明年首季轉上市
新埔民宅男命危女傷 警朝凶殺案偵辦
桃機漸恢復正常 政院臉書貼明亮大廳照
看下半年景氣 國巨陳泰銘：不會太好
洪水肆虐 巴黎羅浮宮遷移珍藏文物
陸武警媲美宋仲基：願為愛站一輩子崗
男子酒駕睡路中 警方盤查又發現毒品
全國咖啡評鑑在南投 愛好者不要錯過
林全順利上台 報告施政方針
陳水扁赴餐會 邱太三：中監依規定辦理
陳銘政與波蘭千年古城市長經貿座談
再減資？ 國巨陳泰銘：已達合適股本結構
星安全峰會場外 韓：不談THAAD
揹10件通緝案 男搭小黃心虛突停遭逮
環流影響 台南凌晨間歇性雷雨
台灣版畫及照片展 波蘭千年古城展出
會考作文從陌生到熟悉 貓奴體悟成樣卷
陸北韓餐廳又見員工脫北 北韓控遭綁架
通緝男見警盤查心虛 跳窗逃仍遭逮
林全上台報告 藍黨團：勉強接受
陸高考倒數 考場附近旅館漲價15%
台股8600點前震盪 金融股壓抑指數
闖女大生宿舍意圖性侵 吸毒男遭訴
遠傳聯手HTC 抽五月天北京夏日搖滾
UCLA槍手自盡前留字條 請照顧我的貓
李遠哲：項武忠不了解中研院情況
澎湖傳海龜被宰食 檢方主動偵辦
稅改落空 謝金河：棄息與減資接著來
馬英九赴港案 總統府重申：審慎研議中
F-艾美攜手大陸上市公司 開發深圳舊廠區
響應世界海洋日 5日八斗子辦嘉年華
核四恐重啟 李遠哲：很驚訝
英語麻將入中學課堂 助學生背單字
毒品防制 總統：政府第一要項
端午節也有紅包 苑裡鎮民每人發5百
台灣歐盟攜手 確立5G合作框架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
王道銀銀辦公室喊不夠 想蓋新大樓
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
農委會：爭取沖之鳥12到200浬捕魚權
桃機變孤島 藍委：旅客以為到第三世界
常擦皮膚藥 引爆眼過勞
日小男童平安尋獲 6天僅靠喝水維生
陸股震盪 滬深上午漲跌互見
陳泰銘：開放國外進場併購 提高本益比
大學申請逕行錄取 明年試辦
新台幣中午升0.4分
總質詢出招 黃國昌邀林全戴VR裝置
林錫山案被指洩密 北檢：不是我們外洩
皇翔：政府打房太凶 建議降稅
陸媒嗆外媒不懂：中國人權寬闊多層次
香格里拉對話 美中南海議題交鋒
愛閱讀反思 吳佳蓉國中會考作文滿分
日男童尋獲 父：我過分行為害兒子受苦
證券高層人事案 6月下旬啟動
愛立信物聯網加速器 第3季末上市
台大調查：乳癌篩檢陽性 2成不複檢
桃機癱瘓 洪秀柱促政府找出解決方法
輔大宵禁餘波 民團連署反性別歧視
感恩餐會 陳致中：扁準時參加
酸辣風味增食慾 量販推南洋食品優惠
台灣智庫民調：蔡總統滿意度52.4%
買江蕙票要上街頭 柯不哲顧問不解
美6歲童舉報爸爸闖紅燈 媽媽好驕傲
林錫山貪污案 部分被告認罪
新北水肥車亂竄偷倒 朱立倫：嚴查防止
你是田野岡大和嗎 日失蹤男孩意外現身
醫學之父過世子女爭產 法院判決定讞
龍門國中陳佳妤 熱愛足球獲選範文
台中人這樣吃粽 肉粽搭配(艸麻)芛湯
化療後手腳麻痺 中西醫療法奏效
龜殼花校園現蹤 消防員捕捉遭蛇吻
林全：核四目前沒有任何重啟計畫
林全：政治經濟都是問題 不會偏廢
國防部：後備軍人退伍後8年內教召2次
VR風吹進立法院 宏達電強漲叩百元大關
海龜被宰殺 澎湖縣政府：嚴辦重罰
雲林大埤倉庫 查獲千公噸廢液
台電70大手筆獎學金 澎近千學子受惠
林全：服貿審議前 提合理衝擊評估報告
川普加州集會爆抗議 示威者怒砸蛋
新埔傳兇殺案 公公遭媳婦砍殺身亡
林錫山案開庭 立院約聘僱員淚灑法庭
男嬰多於女嬰 性別比創5年新高
台股收盤漲31.34點
矯正署：陳水扁不宜參加餐會 可回老家
6月台指期漲16點
台股整理 漲31.34點
扁申請出席餐會 中監：可私下敘舊
6月電子漲金融跌
權值股撐盤 台股收盤漲31點
陸最高檢公布 5起高官涉賄案提起公訴
澎湖望安許姓老翁重傷 海巡救援後送
台灣黑熊出沒玉山 修橋工人嚇躲山屋
存保上限300萬元 數位帳戶也保障
翻轉米糠價值 專利技術保存營養
兩岸電商推介會 業者善用網紅經濟
Uber終於登陸日本 打入高齡小鎮
關節突然疼痛 小心患幼年型特發性關節炎
國中會考 屏東2人5A++作文滿級分
愛上同一男人 印度忌妒母勒死女兒
髮綹近19公尺 印度老翁申請世界記錄
遭疑引入中國台商 楊秋興辭台鹽董座
楊秋興表清白 辭去台鹽董座
永續會復會 推立法院第一塊太陽能屋頂
寫書序出錯 柯文哲：應向郝龍斌道歉
無偶戶長成長快 北市房市新動能潛力
盼市府放棄上訴 緊急修復老師府
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台學者：延續政策最有利台灣南海參與
答詢二次金改 林全：不希望被任何污衊
制定最低工資法 勞動部：年底前提草案
日月光山林復育 造3個大安森林公園
日男童遭丟包 醫師憂身心受創影響餘生
扁赴餐會 柯文哲：題目棘手 令人苦腦
5A++作文6級分 介壽國中22人居冠
不准出席餐會申請 中監：扁可私下敘舊
前布袋鎮代會主席 涉賄選遭判刑
朴槿惠巴黎推廣韓食 SHINee(王民)豪相隨
桃機：目前以機場復原為先 其他不談
香格里拉對話 陸聚焦亞太安全合作
丟包孩子當懲罰 後遺症比你想像的大
楊秋興辭台鹽董座 不齒有心人汙名化
為外婆每天通勤上大學 他修得雙學位
三大法人買超台股66億元
里約奧運獎牌數前3名出爐？大數據算的
會考前右手骨折 左手作答5A++
總統府公布人令 謝長廷為駐日大使
陸客不耐久候謊稱詐彈 航警啟動安檢
核四下一步 沈榮津：啟封不列入選項
女子喊開瓦斯及跳樓自殺 警方拉下
楊芳玲指議員站遠雄方 汪志冰氣拍桌
英國最可怕戀童癖 6月大嬰兒也受害
女藝人疑車內吸笑氣 警方到場遭推打
扁能否出席餐會 邱太三：尊重中監專業
法廣：德政府和歐盟反對大陸收購庫卡
南投警槍傷浴血壓制嫌 網友大讚英勇
扁能否出席餐會 綠委解讀可到餐會旁
陸：太平島是島 菲國定性為礁違國際法
首獎50萬 台中國際動畫影展徵件倒數
童年版林依晨拍片未補習 會考獲佳績
傳蔡總統月底出訪 外交部：過幾天宣布
秘魯總統決選 兩大候選人民調打平
差很大 雄檢破獲大陸芋冒充大甲芋
京元電營收續創高 第2季挑戰單季高
買美企還不夠 陸企又相中日企高田
林全：經濟好轉後 再有條件大規模稅改
中國社會思想家李洪林病逝
傳撤換桃機高層 林全：檢討項目之一
巴西不景氣 國會議員仍推加薪案
法務部籲陳水扁勿衝撞規定 否則恐回監
日股收紅 投資人靜待美國就業報告
新台幣升 0.7分 收32.605元
綠能拚代工 5月營收今年次低
楊秋興:要我走講就好 何必抹黑
香格里拉對話前夕 陸批菲南海仲裁
中國特色新聞學基地啟用 網民呵呵以對
法部引伍澤元案 扁若執意參加餐會恐回監
陸股量增 滬深兩市收小紅
法廣：德種族滅絕決議恐損及與土關係
藍可兒喪命靈異飯店 建商1億美元翻修
屏東國際3D漫畫節 暑假歡樂1個月
正義需要你 雄院教師陪審團模擬審判
大林慈濟DIY養生粽 健康無負擔
鼓勵學生留美 AIT官員秀出壓箱校服
急送兒就醫 違規左轉害翻車又肇逃
賀陳旦口誤 板橋講成在桃園
油耗測試醜聞 鈴木汽車總部遭搜索
宇宙膨脹速度 比預測快5%到9%
存款保障300萬 擴及各類帳戶
芝加哥經文處辦早餐會 慶祝總統就職
俄煤礦遭祝融 51獲救逾50受困
掃街車太吵 中市：調整時段逐年汰舊
天氣火熱 民間捐消防局數千件工作衫
蔡總統月底若出訪 國親思考是否隨團
宰殺龍王鯛 業者：盼不要抄家滅族
發現材料界超人 清大學者躍國際期刊
會考寫作被譽極品 她傳授訣竅
蘋果印度品牌大使 傳寶來塢阿湯哥擔任
獨角仙具趨光性 路燈不必全開
苗市寶雅生活館傳火警 電箱起火無人傷
陳致中：遵守三不原則 扁出席餐會
堆置場加蓋爭議 中鋼持續評估
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安倍母親訪台 日政壇教母行程引關注
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搶救大海扇 潛水業者幫解套
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外資5月落跑 淨匯出創近8個月最大
陳副總統盼聯合國破政治藩籬
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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張忠謀：下半年半導體景氣不會太差
騎機車未開燈 通緝毒男被逮
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新鮮人期待起薪與實際落差 創7年新高
師大附中下午畢典 網路直播秘島探尋
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綠甲動審不當黨產草案 藍批政治掛帥
廣西律師進法院立案 衣褲竟被撕爛
到小行星採礦 盧森堡砸台幣72億
內政部統計 104年平均每天146對離婚
調查：新鮮人最想追隨主管 蔡總統第一
28米滑水道也偷 靠民間監視器尋獲
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蔡總統首視導陸軍 蔥餅肉羹上桌
原民保留地問題 監察院糾正原民會
川普加州造勢屢被鬧場 適得其反
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張忠謀交大演講 反對邊聽邊寫筆記
防槍手 湖北聯考日禁大學生請假
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北市7車相撞 水肥車駕駛重傷送醫
台大生賣紅豆餅 賺得比本科多
陳致中：扁準時參加餐會 遵守三不
香格里拉對話 陸代表：不是來爭吵的
大陸90後看六四 聽過但不太瞭解
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台積電16奈米產能 外資：滿載至9月
台股量能僅298億元 創逾 7年半最低
台灣大週末大驚喜 手機配件49折起
傳大陸新核潛艇曝光 挑戰美海洋霸權
鄭性澤案再審 被害家屬沉痛4聲明
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議員要熊讚加強行銷 柯文哲承諾發薪
台股開低走高 漲4.21點
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6月台指期 漲11點
李新穎參訪薩國維斯卡市提拉巴中小學
俄媒：大陸2018年前難獲S-400
台股交易好冷 不少股票成交掛零
中研院新院長廖俊智 7/1前回台就任
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6月電子期漲 金融期跌
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台股獨家開市 量能創7年半新低
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迷你倉儲治安死角 柯P：3個月設新制
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法務部致電扁家 參加餐會最重將撤保外醫治
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印度警方破獲跨省賣腎集團 逮5人
防隨機殺人 北市試辦學生書包裝蜂鳴器
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吊車吊臂斷裂掉落 1男子被砸死
歌手張懸酒駕 北檢緩起訴處分
謝長廷9日駐日 蔡總統請吃便當餞別
芋頭改有效日期 北市：48小時內下架
中研院新院長廖俊智 曾被質疑不熟台灣
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疑壓水溝蓋機車翻覆 男遭遊覽車輾斃
王丹談六四 中國政治改革無望
謝長廷自認非典型外交官 跟總統溝通無礙
日本九旬翁 獲金氏認證最老大學畢業生
扁出席凱達格蘭餐會 馬英九：尊重法律
美防長演說 台學者：立場堅定用詞淡化
業者變相漲垃圾處理費 中市：接手清運
消暑聖品玉荷包 產地空運直送金門
持水果刀刺死友人 男子判徒刑16年
可成5月營收 年減14%
偉詮電5月出貨旺 營收攀4個月新高
申請赴港演講 馬英九：尊重總統府決定
李李仁海邊浪漫求婚 黃金獵犬跑來亂
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陳水扁抵民生舊宅 未對外發言
台塑：下週汽油不調整 柴油漲 1角
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美智庫：兩岸需維持相互遷就妥協過程
2016世界海洋日 台中港盛大登場
高雄爆黑心芋頭 台南稽查無所獲
新加坡在地早午餐 分店開進信義戰區
端午送粽 江啟臣開口唱燒肉粽
廖俊智首次參加院士會議 主席身分主持
不要污名化二次金改 吳東亮：有同感
回應扁議題 蔡總統：早上問到現在了
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補班不開市？證期局：可以反映溝通
桃機淹水 林佳龍籲清泉崗機場升級
美元漲勢中止 亞幣漲多跌少
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
考古界的接棒與交棒者 宋文薰有李白背影
馬英九人氣破表 出席女中畢典尖叫不斷
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陳水扁赴感恩餐會 不進會場進貴賓室
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鋒面將來襲 林全指示官員進駐桃機戒備
台股本週上漲 市值重回25兆
柯建銘：扁在休息室跟老友敘舊
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美防長再拋自我孤立說 共軍：杜撰概念
解除出口禁令 中國石化首次加工美石油
東海岸遊覽車撞休旅車 4人無生命跡象
天使基金來源 壽險公會：可再討論
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
越捷慶直航 越南歌舞及粽子登台
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扁回民生舊宅 友人：見到支持者很開心
時代力量再戰龍舟賽 下午首度練習
桃機大淹水 監委仉桂美要查
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王世堅批圖利柯友友 柯文哲：憨面
天使基金找財源 擬擴及上市櫃公司
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熟女久咳不癒走路喘 結核肺癌接連來
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郭董霸氣捐36億 轉讓鴻海4.5萬張股票
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傳內勤當空勤遭批 華航：一切合規定
詐騙車手攜碎紙機 企圖滅證仍遭逮
男童疑誤食安眠藥 送醫需留院觀察
台學者：應注意新型態亞洲軍事網絡脈動
日韓國防部 將建立直接連線機制
農地污染未處理？農委會：跟實況有落差
無線充電新技術 手機背貼貼紙就搞定
農地污染威脅食安？農委會：超標均銷毀
德國音樂祭傳雷擊51傷 8人傷重
中原畢業典禮 張善政勉珍惜所有不滿意
韓美日商定 針對北韓加強情報交流
里約奧運 Visa戒指暢行無阻
進口車市占 9年翻倍成長直逼4成
拳王阿里病逝 陸網友：再見傳奇
父母和女兒去接兒子下課 一家4口車禍亡
賴清德：適度人際接觸對扁健康有助
里長設愛心廚房 包千顆粽贈療養院
六四滿27週年 北京加強維安監控
港燭光晚會 訴求平反六四結束中共專政
男子企圖赴法發動恐攻 遭烏克蘭逮捕
日本軍備零件進口限制 美國同意解除
莫迪訪5國 美印合作是否強化引關注
近代政治爭議人物墨寶 上海拍賣展出
巴黎洪災 塞納河水位一週來首見消退
弱勢國中生組樂團表演募款 盼助更多人
小姊弟車禍赴黃泉 學校對學生心理輔導
今彩539開獎
駐南非代表赴肯亞籲台籍嫌犯應遣返台灣
兩小時旋風會友 扁守三不一遵未進會場
大福彩開獎
越南官員：向美方採購軍火 還有段距離
空拍機網路直播 文大畢業典禮好嗨
陳水扁先離開 柯文哲：去高雄就看得到
馬航失事班機調查結果 數個月後將出爐
你不知道的拳王阿里 好友娓娓道來5件事
南海議題 美中脣槍舌戰增溫
林全主持政務會報 要求內閣能處理危機
香港燭光晚會 要求平反六四
美情資：恐怖分子圖攻擊南非境內美國人
媳婦持刀殺公公 疑不堪公公精神壓迫
大福彩4.7億頭獎 桃園蘆竹開出
土清潔工性侵8敘難民童 重判108年
今彩539 頭獎槓龜
外交部：爭取擴大參與聯合國會議及活動
南非信用評比暫免垃圾級 亟需努力
柯建銘PO與扁合照 代扁向老友致謝
總統觀賞音樂歌樂劇 行動支持客家文化
美欲在東亞建立類似北約的亞太安全網路
結束感恩餐會 陳水扁返抵高雄
口水戰升溫 希拉蕊暗指川普想當獨裁者
陸棋手柯潔 年內可望戰AlphaGo
不要急是詐騙 行員遞紙條及時攔阻
六四晚會 港支聯會估12萬5千人參加
陸南海建軍事設施 美方警告將採取行動
面對獅子魚大舉入侵 古巴對策：吃下肚
風雨來襲前 桃園機場大致復原
林全：以不延役為前提 考慮重啟核一
Google的「旋轉門現象」
〈財經主筆室〉台股驚現2字頭量背後的隱憂
坪林朔溪暴雨意外 3無生命跡象3待援
拳王阿里的十大金句
蔡總統見美國參議員 促美持續軍售
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞男童亞藍之死 未改變難民處境
塞納河水位開始消退 法國洪水威脅舒緩
比利時繩索救援大賽 台灣隊同場較勁
拳王阿里葬禮 10日故鄉路易斯市出殯
拳王阿里死因 敗血性休克
澎湖清晨濃霧 能見度僅3百公尺
熊出沒 山友向陽山屋遇黑熊
斗六雲中街聚落 營造文化綠森活
青少年抽大麻還翹班 霸氣老爸賣車懲罰
香格里拉對話 陸：美日談南海挑撥關係
工作忙又外食 工程師中風才知高血壓
喝咖啡不傷身 名醫分享獨門3杯喝法
博物館故事特展 蘭博登場
農村挖寶趣 北台7縣市暑期登場
張花冠與陳冠宇四手聯彈 觀眾驚喜
阿扁手抖 柯文哲：他焦慮就會抖
斗六雲中街文化聚落 開幕試營運
昇恆昌永瑞基金會 關懷清寒優秀童
雙子星顧問費4千萬 柯文哲：依據標準
腰酸背痛易骨折 小心骨髓癌找上門
不再活體拍賣折磨毛豬 歐盟儀器評等級
碩士種鳳梨 洪銘聰用雲端處理訂單
山洪也攔不住的喜宴 湖北水中婚禮
終於涼了 桃機開始提供冷氣空調
各地紫外線高量到過量 外出注意防曬
癌末犬叼出幼貓後過世 志工落淚祝福
香格里拉對話 南海議題再過招
端午出遊 刷卡加油優惠比一比
慰安婦發言 林全：願到立院公開道歉
陸大學入學考試 作弊驚見間諜專用器材
桃機才剛搶修提供空調 上午又跳電
施壓經濟部？聯發科不回應
菲媒：陸觀光客在菲殺人 裝行李箱棄屍
專注課業不善交際 葉丙成自爆曾是魯蛇
南韓部署THAAD 陸形容是火上加油
家人外出工作 假檢調趁虛詐騙長輩
浩鼎重訊＋法說 關注臨床數據反映
葉丙成為曾作弊懊悔不已 籲學生勿取巧
視聽雙障女孩 立志開按摩餐飲店
桃園消防員車內燒炭亡 疑感情因素尋短
振興台灣出版業 文化部提6大計畫
葉丙成勉畢業生 放下台大光環創自身標籤
陸大學入學考試快了 170餘人先被抓
外資有回籠跡象 投信：台股短線防拉回
楊泮池勉台大生多承擔 促社會進步和諧
委總統籲加勒比海領袖：別屈服美國壓力
許世楷：台灣要成為正常國家 要過三關
扁台北旋風會友 中監：無明顯違規
南海仲裁結果 孫建國:對陸方沒有約束力
浩鼎重訊 張念慈對投資人致歉
陸擬南海設防空識別區 美國務卿警告
魏明谷參加老五老路跑 籲重視長者健康
鋒面來了 新北開始降雨
竊賊駕贓車四處犯案 發票露餡被逮
3歲陸童卡防盜窗 數百名鄰居相助救人
端午系列活動 澎坊限時闖關打頭陣
課審會學生代表諮詢會議 受理報名
大立光5月營收優預期 6月有機會續增
二航廈停電 台電：桃機內部設備跳脫
林全訪敬老院送加菜金 大跳健康操
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
創意環保造筏 愛河水域競速
來台研讀護理 澳門正妹表現優
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
保全運鈔車起火 鈔票悶在車內
核一1號機重啟 原能會：需符程序
中油6日起汽油不調整 柴油漲0.1元
大陸芋冒充大甲芋 業者遭聲押獲准
林全慰勉中正一分局 願做警察後盾
浩鼎重訊無新意 非ASCO都不說
不怕夏月電價 省電看這6招
林全願致歉 國民黨促向日爭慰安婦權益
中越邊境大掃雷 排爆1.8萬餘枚
和兄弟道別 陳菊赴花蓮悼田智宣
反南星石化專區 婆婆媽媽上街頭
重啟核一否 國民黨籲蔡政府誠實面對
中油：汽油不動 柴油漲1角
香港市場發現禽流感病毒 暫停活禽交易
7旬翁上山採藥失聯 國軍特訓官兵搜救
亞洲最大聯考工廠 萬名家長送考生出征
志明怡君退流行 北市最新菜市場名出爐
蘋果愛玩辨識 iPhone可望大變身
端午節產業之旅 雲林觀光工廠自由行
調查：企業物聯網市場 最看好工廠潛力
桃機淹水 交通部初判排水幹道逆流
黃國昌：盼政府留住年輕有創意人才
iPhone 7傳支援Type-C
大陸廣東漁船越界 澎湖海巡依法查扣
防大腸癌 粽子少用火腿加工肉
台灣保全運鈔車起火 原車拖回清點
河南車輛相撞事故 4死14傷
陸電競選手不願拼車 遭司機砍斷手筋
核一1號機若重啟 環團擬告林全
浩鼎ASCO發表 生技大老：重大焦點
捕捉保育食蛇龜 違野生動保法送辦
王令麟：弟弟王令僑會聲請解除限制出境
台電：從沒放棄核一1號機 重起運轉
熊出沒 亞洲黑熊寶寶長春住宅區閒逛
尋求兩岸互信 國安局提不挑釁原則
駐日美軍又出事 酒駕車禍致2日人傷
北京初三生向同學投毒 警方介入調查
香格里拉對話 陸批美挑釁盼解南海爭端
中鋼進軍航太業 研發鈦拉釘
溪水暴漲民眾遭沖走 國防部直升機馳援
過端午到台中 南屯麻芛文化節登場
兩岸少兒美術展到北京 陸支持文化交流
大專教期權課程有補助 30個名額
研究：狗分別在歐洲和亞洲被馴化過一次
高英茂：外交新思維 應發展公共外交
溯溪團6人遭大水沖走 新北消防局搶救
遭疑不是處女 印度準女警被退婚
台灣寬頻員工出遊 24人溯溪失蹤6人
農地遭污染 環署:目前掌握933公頃
政院：安全無虞及必要時重啟核一1號機
山區溪水暴漲十人受困 幸及時脫困
蘇花九宮里土石流 單線管制通行
四川翻船事故 1死14失蹤
核一廠1號機 經濟部：安全才重起動
IBM零售業消費體驗調查 台灣倒數第2
陸高考狀元最愛北大 經濟工管系人氣旺
手工書寫4萬字論文 8旬長者成淡江碩士
核一廠重啟又是髮夾彎 朝野黨團互槓
希拉蕊再下一城 美屬維京群島初選勝
台中義士公園環境再造 休閒好去處
7月飛去哪玩？這6旅遊地機票划算
大小朋友找到田 相約花蓮滾泥巴
呂芳銘：Pepper來台鎖定4商用領域
嘉大校友駕曳引機校園巡禮 薪火相傳
法廣：巴黎洪水釀災 4死24傷
核一1號機停機17個月 來龍去脈報你知
華碩機器人競爭？呂芳銘：一分錢一分貨
國安局：中國大陸對台灣觀行重於聽言
經營權大戰 智擎：ISS支持公司派
打工最有梗 分享拿獎金
謝金河批重稅 財政部打臉
中橫自小客公車對撞 2傷送醫
端午連假遊樂 古坑慶端5水陸一起玩
東森：2020年退出海運 瞄準新媒體
瘋自拍 投顧：化妝運動精品受惠
伯斯外海驚見女屍 疑遭鯊魚攻擊喪命
民進黨召委黃國書：不會主動排核一廠案
東森電視卡關？王令麟：還有其他買主
力拚產業升級 劉秉二的熱帶水果傳奇
堅持就是贏家 李淵汀走向皮包不歸路
超開心 1天撞見2黑熊
新鮮人9成6想先就業 金融海嘯來最高
畢典致詞 陳建仁勉終身學習
台灣寬頻員工遊意外 呂芳銘：急救優先
大陸近視人口 4.5億人
專偷親戚鄰居財物 父母大義滅親報警
秘魯總統決選將登場 民調五五波超緊繃
樟湖忠狗捕蛇傷 警呈報敘獎英勇
自豪專業 粉鳥客社團溯溪6遊客遭沖走
瑞士公投登場 每月爽領8萬正反兩方槓上
捉不怕 無照處理有毒害容器再被逮
酷夏貓咪嚕毛嗎？獸醫：飼主自己剃最好
任志強網路復出 勉勵年輕人獨立思考
送給8旬母的生日禮物 40年老菸槍戒了
義地方選舉 投票率恐偏低
日本防衛相向大陸軍方高官表示有意訪陸
坪林溯溪大水沖走遊客 3命危3待救
特赦陳水扁議題 林佳龍：蔡總統會妥處
郭台銘家也有Pepper 當家庭教師
橘委提案 不得以胎兒性別為由墮胎
日美防長同意就地位協定適用對象磋商
共軍宣稱 人均軍費僅6萬餘美元
溯溪等意外 行政院即時掌握
坪林山雨奪溯溪客命 鄰長：曾提醒
劍指南海 日英防長就支援東協達成協議
熊抱襲胸姓騷路人 色男判拘役
溪水暴漲沖走民眾 國軍關指部派員搶救
中央大學畢業典禮 校長勉設定人生目標
台國防預算 美參院軍委會主席盼達標
溪邊戲水危險多 9大保命招數報你知
美聯邦參議院軍委會主席馬侃訪台
日美南韓三國防長強烈要求北韓停止挑釁
政院撤告學運 仍被告的方仰寧奔波開庭
莫言：正在寫小說 觸及陸腐敗現象
謝長廷：沒有謝系 我們都是英派
預防變種勒索軟體 你可以做5件事
怎麼吃 在台穆斯林的一條漫漫艱辛路
行李箱裝屍 台男在菲涉殺變性人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
法國洪災未解 北部仍處警戒
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
教宗鐵腕整頓 主教包庇性侵兒童將革職
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
農委會副主委沙志一調職 覓疫病專才接
坪林溯溪奪命 朱立倫：全力搜救失蹤者
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
小資族買基金 要省手續費就別嫌麻煩
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
越南：南海單方面行為威脅海上安全
終於涼了 桃機二航廈空調全面啟動
坪林溯溪意外 3死3失蹤
香格里拉對話 大陸批菲趁亂潛入南沙
桃園復興土石滑落路樹塌 已清除
天雨路滑 17名宜蘭登山客延誤下山
捨鴻海賣水產 台大畢甜姐兒當老闆
會晤蔡總統 馬侃推文：台美邦誼堅實
世界環境日 李應元鄭文燦轉動環境教育
台灣寬頻員工出遊意外 呂芳銘：難過
網友檢舉港獨藝人 蘭蔻否認何韻詩代言
歐盟公投民調：挺脫歐43%超過留歐
午後屏東下豪雨 累積雨量163毫米
重啟核一否 洪秀柱籲政府說清楚
北京房租5年漲54% 每坪1千2
北科大畢業典禮 校長勉別忘利他感恩
陳水扁會友 洪秀柱：政府多少會給方便
遊客：不到10秒鐘 洪水就淹過橋面
賴清德古禮祭江 台南龍舟賽登場
澎警與公教接力捐血 共募得6萬西西鮮血
中美戰略安全對話 北京登場
台老翁在菲遭殺害 嫌犯未成年
目擊山洪暴發 劫後餘生遊客：太可怕了
搜救坪林溯溪失蹤者 出動直升機3架次
陸將領嗆聲：日美巡航南海 陸不會坐視
公投每月爽領8萬元 近8成瑞士人否決
坪林溯溪奪3命 徹夜搜尋失蹤3人
澳外海驚見鯊比船大 女潛水客遇襲喪命
財政部打臉 謝金河回批稅負厚外資
沈呂巡離任 繼續關切外交議題
謝長廷將赴日 在日台灣同鄉會辦歡迎會
即刻救援溯溪 新北：岸上搜尋不中斷
海基會台商端午聯誼 蔡總統可望出席
蘇嘉全：爭取各類型會議到台灣辦
提撥盈餘成立天使基金 金管會：不強制
坪林溯溪意外 林全與朱立倫通話
熱浪炙烤美西 部分地區近攝氏50度
人工智慧對決醫師 可望成醫學轉捩點
香格里拉提南海航行 陸外交部：偽命題
無懼美國壓力 大陸表示在南海不怕事
台男涉殺人 外交部：要求菲公平對待
溯溪山洪爆發噬命 送醫時已僵硬
銀河盃沙排賽 肥滋滋與萬和隆稱王封后
又傳1人溯溪失聯 宜蘭警消入山搜救
柏林航空展 全球首架3D列印飛機吸睛
山區驟雨 16名登山客平安脫困
陸首艘自製航空母艦 今年還下不了水
台中公車安全門卡榫斷裂 2女摔傷
澎湖士官燒炭輕生 檢警介入調查
被爆私用勘災車 竹市消防局澄清
美拋亞太安全網絡 演變成鬆散聯盟批陸
坪林溯溪暴雨意外 再尋獲2人
「亞洲川普」呼籲民眾槍殺毒販
埃及航空MS804 法偵測到黑盒子了
齋戒月正式開始 全球十二億穆斯林同慶
集保結算所基金交易 投資人大幅節省匯款成本
熱褲惹議 美禁止搭機
臉書佐克伯帳號遭駭 專家指可能做了這件事
齋戒月前夕 以色列歡慶血洗穆斯林
比利時火車追撞 三死四十多人傷
擋不住中國壓力 蘭蔻取消何韻詩演出
伊斯蘭教盛事 全球穆斯林歡慶齋戒月
土國總統：未生兒育女之女性「人生不完整」
發錢給全民 是「公義」還是「公貧」？
挪威：全球第一承諾零砍伐國家
台北花園大酒店 六國酒吧「夏日鮮果飲」買一送一超優惠
台南大億麗緻酒店 周三下午茶四人同行一人免費!
Just Sleep捷絲旅西門館礁溪館獲2016 TripAdvisor卓越大獎
梅克爾12日訪陸 主持中德政府磋商
6月市況更波動 經理人：債券佈局亞洲抗震
交通部：桃機公司董事長總經理將全換
巴黎陷百年洪災 總理宣佈啓用應急基金
公投每月爽領8萬 瑞士人：謝謝，免了
溯溪慘劇 老婆女兒先救誰天人交戰
法總統承認 2016歐國盃有攻擊威脅
6.3強震襲印尼班達海 沒有海嘯警報
出口民調：秘魯總統決選勝負難分
高碩泰：台美關係可預測 互惠共創雙贏
傳歐巴馬考慮是否參加阿里葬禮
坪林溯溪大難不死 女童自行上岸求救
廖俊智6日開記者會 談領導中研院願景
台股短線盤堅 外資穩定
坪林溯溪意外 國防部：持續搜救
坪林溯溪遭大水沖走 女童冷靜求生
萬縷千絲定於一心 雀金繡宗教藝術展
對抗乳癌 不需盲目忌口
荒漠甘泉創作 雲林科大展水墨
端午節吃粽子 1天3顆熱量就爆表
交大生自製桌遊 讓孩童輕鬆學程式
畫家畫金門 離島文化觀光加分
王品股東會 聚焦展望及股價
坪林登山溯溪迷路 消防尋獲3人平安
中市清晨住宅火警 2人嗆傷
溯溪失蹤少女自行上岸 母：女兒很冷靜
期待奇蹟 朱立倫：沒放棄一絲希望
海南龍捲風1死11傷 130間房損毀
比利時火車追撞事故 3死40傷
秘魯總統決選 庫辛斯基出口民調領先
歐梅蘭協會總會36週年慶 張銘忠出席
坪林搜救溯溪意外 再尋獲命危女童
世界華人工商婦女企管協會法國分會開會
宜蘭1男溯溪傳失聯 警消尋獲
安徽千名孕婦瑜伽秀 挑戰金氏世界紀錄
斷絕恐攻資金 立院審議資恐防制法草案
樟腦鹽當冰糖吃 屏基籲失智者家人注意
台股開盤漲 13.58點
桃機淹水檢討 備援電力不再放地下室
新台幣開盤升7.6分
經濟部檢討電價漲跌幅設限 8月報院
大學生公民覺醒 用鏡頭關懷社會
和大5月營收單月次高 Q2攻單季新高
坪林溯溪意外擴大搜索 全力尋找許佳惠
鄭州城管執法網路直播 民眾叫好媒體憂
越南漁船入侵 海巡帶回1船6人
茲卡境外移入又一例 疾管署上午說明
浩鼎跌停 近3000張等賣
桃機淹水 賀陳旦鞠躬向社會致歉
馮世寬：國機國造盼美方幫忙
因應陸擴軍 越韓可能買美偵察機
王品股東會陳正輝主持 戴勝益未現身
坪林溯溪意外 北檢傳喚教練說明
失蹤溯溪少女雷若瑜 救上岸送醫
坪林溯溪案 葉俊榮致電朱立倫提供支援
彰化工廠火警 4人燒燙傷送醫
轎車落水 警方致電車主卻平安在家
福斯車主 擬提團體訴訟
GOGORO到台中了 三大超商都有換電站
究責坪林溯溪意外 北檢將傳教練說明
核一1號機重起？李世光鬆口：最後手段
精測5月營收衝新高 Q2攻單季新高
上海書法家來台首展 戀戀繁體字之美
防農田污染 李應元：電鍍廠應在工業區
山西扭轉形象 官員上真人秀節目拚觀光
注意防曬 各地紫外線指數偏高
馮世寬：大陸威脅增 欲迫台依其規劃
新台幣早盤升1.05角
馮世寬：國軍水壺擬改為個人裝備
13歲雷若瑜遺體尋獲 母女溯溪罹難
國碩老臣遭解任 股價重挫
北檢究責坪林溯溪意外 傳喚7人說明
賀陳旦：批准桃機董座請辭案
壽險：國際上班族 可加強意外及醫療險
坪林溯溪意外 4死1失蹤
動物園夏日大作戰 剪毛灑水抗熱天
大四生 決定留家鄉種木瓜
南海緊張升溫 美中戰略經濟對話蒙陰影
桃機8年出包65次 賀陳旦：管理鬆散
高市：疑染茲卡夫妻是感染屈公病
傳陸方禁陸生來台 教育部：未接獲訊息
台股震盪翻黑 電金急挫
婦人持菜刀自殘 員警揮棍救人
斗六推環境教育 營造社區好生活
划龍舟護腰椎 醫師籲勿操之過急
王品新策略迎戰 多品牌+小規模
希拉蕊料贏波多黎各初選 選情看俏
來台印尼漁工染茲卡 提高印尼旅遊警示
溫州火災從3樓拋出女童 鄰居神準接住
不滿重啟核一說 環團控告林全
人民幣中間價上調 4月以來最大漲幅
行政院中午記者會 公布桃機淹水調查報告
溯溪意外 朱立倫籲訂安全規範
王品：最壞一年已過 今年加溫
肯亞將審5台嫌 外長：希望有正面結果
台電恐嚇人民限電？黃重球：從來沒有
發言人解任 國碩總座：營運不影響
高房價逼走企業？1.5萬家遷出深圳
凱瑞呼籲大陸 一同尋求外交解決途徑
嘉中生學日語 穿浴衣品茶道
施振榮：經濟發展最大機會 服務業國際化
馬英九赴港案 陸委會：高度困難政治判斷
228家屬促廢中正紀念堂 藍營有話說
賀陳旦：桃機淹水 人禍成分多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
推電子支付增加稅收 蘇建榮認同
小黑熊留戀山屋 專家:不要太高興喔
扁北上會友 中監報告：符合規定規範
柯文哲陪同 北市原民會主委三鞠躬道歉
秘魯總統決選開票4成 藤森惠子些微落後
供電危急衝擊經濟民生 台電籲理性討論
馮世寬：6月底運4萬枚彈藥到太平島
王品戴勝益賣股 陳正輝否認淡出猜測
國碩紛擾 總座：價值引覬覦
林飛帆：若禁中生來台 中共政權懲罰自己
傳大陸試圖緩和黃岩島緊張氛圍
台東抽驗端午食品 兩件不合格
溯溪意外傳喚7人 訊後全數請回
喜來登飯店海鮮 重金屬與漂白劑超標
公車爭議 林佳龍：請業者把數字攤陽光
立院桃機淹水報告 民進黨動員質詢
胡志強：九二共識有益台灣 可惜遭扭曲
歐國盃登場在即 恐攻罷工洪災陰影籠罩
新台幣中午升1.13角
法廣：陸門檻多 德大使撰文鳴不平
外交部：南海仲裁案7月宣判
桃機淹水損失 旅客加設備5千萬元
謝金河：台股大海變池塘 不振作就變浴缸
陸生限縮傳言 私校憂影響短期交流生
究責溯溪意外傳喚7人 檢訊後全數請回
結婚60年新披白紗 阿嬤嬌羞笑呵呵
調查：對子女健康滿意度 台灣有進步空間
彈藥運太平島 國防部：依計畫實施
大陸白酒價格復甦 五糧液茅台都要漲
不當黨產條例 藍綠攻防無共識
正隆續投資越南紙廠 擴充越南產能
端午節連假 高市公布易塞車路段
癌友付不出2千醫療費 員警阿嘉助籌募
公車安全門故障2人摔出 中市調查責任
端午吃鹼粽當心硼砂 吃多恐傷腎
1-5月份子尼加拉瓜出口下滑
竹縣東泰高中電競賽場成立
消保處查42老人機構契約 合格率意外好
宏都拉斯貿易逆差減少
浩鼎無量跌停 是因為這4個重點
銀髮族理財 證交所：爭取債券ETF免稅
美中年度對話登場 美力挺陸削減產能
韓股市富豪榜 三星李健熙穩坐龍頭
林全擬重啟核一 柯文哲：當家很辛苦
登山客失蹤3天 瑞芳消防隊尋獲遺體
聯發科施壓經濟部？ 李世光：不可思議
國民黨戰力中興營 培訓幹部
新竹縣全力爭取國際智慧城市佳績
蝦蟹出包 台北喜來登：4/27已下架
坪林溯溪意外 何妤婕冷靜自救
港財長：上半年全球經濟嚴峻
國碩爆董事爭奪戰 董座：力保經營權
習近平：中美有分歧 太平洋非競技場
外籍漁工染茲卡 高市加強防疫
碩禾估今年業績增2至3成
慣竊夢中驚醒遭逮 百件贓物待認領
檢究責溯溪意外傳喚7人 改列被告
賀陳旦：成立桃機體檢委員會
粽子生菌超標 台中家樂福大買家上榜
扁出席餐會是否違法 陳菊：盤根錯節
坪林強降雨 救援溯溪失蹤不中斷
防淹水 桃機電力設備將裝閘門
桃機淹水原因：排水不良 應變不足
房屋稅擬漲120% 賴清德：未定案
中美年度對話登場 習近平呼籲提高互信
被指曾圖與塔利班金錢交易 印度否認
走錯路受困山中3人失聯 警消尋獲
正隆南進投資 越南成核心基地
國會外交 蘇嘉全允率團訪瓜地馬拉
衛福部：受僱醫師4年內全納入勞基法
桃機大淹水 林全裁示檢討應變計畫
台股收盤漲5.54點
A股是否納MSCI 陸媒：平常心看待
台股收盤小漲 5.54點
中市公告12處危險水域 籲勿前往戲水
華碩助厄瓜多偏鄉設台灣數位學習中心
失智症影響家庭經濟 3原則挑保單
國5小貨車輪胎起火 幸未釀災
打臉粉鳥客 網友留言怒罵：專業何在
坪林溯溪意外 檢傳喚7人改列被告請回
透過集保贖回基金 集保吸收匯費
東泰高中電競賽場啟用 培育電競選手
湖西鄉長率村民抗議 爭取中油回饋機制
粽子不合格家樂福大買家可退 愛買喊冤
6月台指期 跌2點
表態反核 柯文哲：喊口號無法解決問題
國1彰化段大雨 1小時10事故1人送醫
6月電子期漲 金融期跌
台股8600近關情怯 電金回神小漲
馬航客機遇強大亂流 數人輕傷
宜蘭溯溪失聯 男子靠麵包果腹獲救
出版寒冬 5年資歷編輯月薪不到4萬
南方澳漁港發現浮屍 身分待確認
斯里蘭卡軍火庫失火1死 爆炸持續5小時
醫師過勞官司 林奏延：盼奇美停止訴訟
神基攜手DHL 優化歐洲售後服務
購物網年中慶 推LINE免費貼圖
2日大淹水 立委喻為桃機福島事件
桃機淹水原因 工程會：人為占大部分
桃機總座：不戀棧 最好明天就走
核一起動？民進黨立委邱議瑩：丟臉
北市抽驗冰品 9件不合格
國內四大電子票證終端機 整合啟動
馬英九赴港案 總統府：存在任何可能性
三大法人買超台股32億元
豪雨民眾受困南勢溪 新店警消急救援
雲林縣台塑溝通平台 談農業基金4議題
比利時列車追撞3死40傷 事故原因待查
醫師納勞基法有共識 相關配套成焦點
台塑化每股配息4元 油價低檔刺激需求
弘光熟齡造型 婆媽當麻豆驗收成果
打工最扯十件事 性騷擾居冠
發債評等鬆綁 中華信評：提升投資風險
中油確定南遷 李世光：今年完成設籍
雲門流浪者 林懷民鼓勵青年走出台灣
日獲救男童瘦2公斤 堅信會有人救他
力挺技職教育 董座夫人捐億元助台科大
聯電庫藏股進度超前 執行率達8成
美就業報告欠佳日圓升值 日股收黑
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照明市場價格受壓 隆達5月營收減
力成5月營收同期高 第2季有望寫紀錄
駭入祖克柏帳戶 駭客：請直接聯絡我們
不回應彈藥說 府：和平解決南海爭端
為患病孩子釀醋獲美國企業獎 全球唯一
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後段班變資優生 育仁中學翻轉成功
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永春案敗訴照拆 北市府：拆的是同意戶
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華映連虧恐下市？ 華映：無下市規畫
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野村組貸上下其手 6國銀遭倒帳提告
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新台幣勁升1.04角 收32.402元
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香港城大校長郭位 清大勉勵畢業生
國民黨團缺席 預算案協商取消
霍金祝金榜題名 大陸考生心花怒放
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瑞軒5月營收今年新高 連4月走揚
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宏達電5月不夠力 寄望第3季表現
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報紙偽裝成300萬 智取詐騙車手
蔡總統首度出訪 藍不派人橘待決定
矽品5月營收歷史次高 季增上看1成
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遠傳服務好威 奪三項國際大獎
陳副總統貼生日文 他許下這些願望
台南市民卡裝進手機 中華電助陣
海鮮含重金屬鎘 吃多恐致骨頭病變
男子墜落八掌溪 嘉義縣市合力搜救
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坪林溯溪意外 疑發現最後1名失蹤者
陳昭姿：聽聞彭文正一番話 陳水扁流淚
外交部：肯亞延到7/5審5台嫌
台74線大貨車工程車擦撞 2人送醫
新台幣勁揚1.04角 連6升創1個月新高
台灣大災防告警 7日、14日擴大測試
菲富商捐古地圖複製品 佐證黃岩島主權
聯發科5月營運旺 連2個月創新高
台灣大為公益團體發聲 募281萬捐款
不當黨產條例初審 國民黨立委退席抗議
傳陸生限縮 南台科大：作業正常
雲林縣府要求台塑 履行電業促協金回饋
生命書寫文學獎 大專組東華獲首獎
郝龍斌談兩岸：別成意識形態犧牲品
LG推首款3CA手機 電信商搶獨賣
百億投資拚經濟 曾銘宗：杯水車薪
脫歐派占上風 英鎊嚇跌
台南運河無名男屍 警不排除是北部人
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大甲溪北側發現浮屍 無法辨識性別
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坪林溯溪失蹤者尋獲 5死1獲救
經委會通過臨時提案 要求今夏不限電
雲林縣府台塑企業會議 培育在地人才
外匯存底4334.32億美元 再創新高
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中市免費公車爭議落幕 市府業者達共識
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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除權息旺季將至 融券注意最後回補日
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
寶寶衣帶過長 麗嬰房：將更嚴格把關
傳陸生來台驟減 義守大學：靜觀其變
潮境公園採佛手 男卡礁岩命喪大海
國民黨立委退席 不當黨產條例初審通過
時薪調高6元 7月決定
余光中詩作入歌 民歌手重溫往日情懷
澎旅遊市場看好 今年可望百萬人次大關
A7站合宜住宅受理承租 年底前入住
澎湖帆船週活動 21日登場揚帆競逐
愛黛兒荷蘭演唱會太夯 假票流竄
回教齋戒月啟動 盼雇主讓外籍移工參與
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烏克蘭逮法嫌犯 圖謀趁歐洲盃足賽恐攻
凌巨前5月累計營收 年增7%
外資上周買超432億 最愛元大金
F-亞德5月營收創紀錄 第2季拚新高
陸俄企業合作 拓一帶一路商機
民調顯示脫歐支持率領先 英鎊走貶
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傳伊朗向美提供大陸違禁企業名單
公用事業發票中獎 開獎10日內通知
聯開宅臨沂帝國降千萬 第8次開標
高鐵旁資源回收場火警 濃煙滾滾
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朴槿惠:北韓堅持核武 國際會更嚴厲制裁
親友招魂 溯溪教練許佳惠尋獲
打造休閒園區 按摩舒壓還可享受餐飲藝術
扁鏡頭前抖手疑慮 陳致中提醫學證據
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台男涉殺同居變性人 菲電視台報導
中油年底前設籍高雄 總部南遷還要評估
溪頭建自來水廠 南投縣府續與台大溝通
花蓮女子遠嫁澎湖 實現導覽解說夢想
染茲卡漁工 高市：如有症狀將續留置
潛艦國造傳找荷商助陣 海軍澄清
立院初審 行政院設委員會處理不當黨產
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美中對話登場 陸將提投資協定負面清單
朝陽人壽5大違失 金管會開罰270萬
蘭蔻聲明不是代言人 何韻詩臉書表遺憾
蔡總統將赴巴拿馬 陸重彈舊調
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機車騎士上國道蛇行 反控遭警追殺
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女兒歷劫脫險 何父：莫將溯溪妖魔化
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大陸大學考試7日登場 考生近千萬
前希拉蕊特勤著書爆料 傳白宮頭大
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Apple Pay登台 金管會：不需立專法
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英戀童癖侵犯23童 遭判終身監禁
鴻海帶來衝擊 夏普會英文的員工較吃香
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退輔會副主委金筱輝訪視紐西蘭榮光會
生死一瞬間 溯溪意外何妤婕還原現場
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南非：美國恐怖警戒屬標準預防溝通
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推改革 法經濟部長遭工會抗議人士蛋洗
中共禁維族人封齋 世維會批高度政治化
曹啟鴻談任內4目標 不忘美豬綠能豬
林全：做好工作前提下 盡量維持生活品質
抗議黨首輪勝 羅馬可能選出首位女市長
中美對話火藥味濃 美轟陸鋼鐵產能過剩
長江多雨汛期提前 大洪水可能性高
穆斯林進入齋月 北京警戒
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全球首例 日將用iPS細胞治嚴重眼疾
今彩539 頭獎槓龜
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辛巴威13歲母獅 最愛裹著毛毯入睡
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廖俊智：目前仍保留UCLA教職
廖俊智：媒體曝光前不知院長候選人有誰
廖俊智：與李遠哲翁啟惠只有公誼
廖俊智：談國際學術合作要看實質
荷蘭也想公投脫歐 過半願留在歐盟
歐巴馬最快8日宣布力挺希拉蕊
外資買超不手軟 台股驚驚漲
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駐館參加尼加拉瓜世界地球日博覽會
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男子遭溪水沖走 警消續搜八掌溪
臉書攜手暴雪 讓電玩玩家直播遊戲實況
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千萬超跑R8自撞車頭全毀 駕駛毫髮無傷
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男外勞受困烏溪河床 腿骨折獲救送醫
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空巴客機沉愛琴海 土耳其拚觀光
浩鼎開盤吞下第2根跌停
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美聯社統計 希拉蕊已跨越提名門檻
紫外線指數仍偏高 注意防曬
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慰安婦自願說失言 林全：願意道歉
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廖俊智：私人技轉公司有持股沒參與運作
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陸709事件辯護律師抗議 遭逮捕
作弊入刑 大陸大學考試號稱史上最嚴
高市擬蓋李科永圖書館 正反兩派交鋒
北市糕餅店員工手遭機器捲入 警消救援
傳傾向放行馬英九赴港 總統府澄清
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時代力量提修憲 廢省廢除一國兩區
大立光業績加溫 股價登3000元關卡
基泰每股配1.3元 增加開發商辦
車陷落稻田中 警協助意外查獲毒品
賀陳旦：實名制 中秋擴及設籍東部民眾
鉅橡5月營收加溫 年增7.25%
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KIA Sportage推7年不限里程保固
陸新郎16年前舊照 路人甲竟是丈母娘
禾伸堂唐錦榮：台廠陸廠有競爭有合作
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核一不延役 經長：重啟或併聯不需討論
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傳港豪宅88億成交 創天價
蔡總統視導憲兵239營 登上雲豹甲車
國3美工刀掉一地 20多輛車爆胎
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健保卡全面解卡 設新制防惡意拒繳
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WHA抗議函 李大維承諾今天公佈
驗出H7N9 香港撲殺4500隻活禽
青年酒駕撞爛借來的R8超跑 遭法辦
中華民國綜合商展在多明尼加舉行
英將舉行脫歐公投 外交部密切觀察
吳寶春拚新加坡碩士學位 最怕財務課
防範溯溪意外 朱立倫促立專法勸阻
端午備貨需求增 糯米豬肉漲
英學者：北極冰層今年恐全消失
台股一路盤堅 進逼8700點
張忠謀：半導體公司太多 合併會持續
希拉蕊似篤定獲黨提名 桑德斯堅稱不退
國民黨：黨產合法 若質疑歡迎提告
溯溪洪流生還 何妤婕憶驚恐淚崩
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疑遭踢出Line群組 郵務士跳樓亡
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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宏都拉斯咖啡出口下滑24.4%
70%磨牙者 有焦慮壓力問題
27歲男酒撞爛租來的R8 業界：賠慘了
台積電股東會報喜 市值創 2項紀錄
在南韓部署THAAD 韓美協商順利
許信良：兩岸僵局 政府要釋更多善意
徐旭東：亞泥採礦12年 國家公園才成立
趙小蘭家族捐哈佛商學院大樓 落成啟用
台商不參加海基會聯誼 卻為踢正步返台
受贈李科永圖書館 陳菊：公益非私利
陸股震盪下挫 滬深兩市上午微跌
林全：若備載電能維持7% 限電機會低
躉售物價指數續年跌 連21月負成長
救出在敘失蹤記者 日民眾集會
元富證完成董監改選 新光金占4席董事
許信良喊話扁與扁家 呼籲自我克制
徐旭東看下半年台股 神仙也難答
二技技優入學放榜 錄取率7成2
暴雪為社交功能鋪路 新增臉書登入
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十大最討厭教科書 陸大學生5元急脫手
串連改革大學法 盼提升學生代表席次
舉手要求說明遭拒 賀陳旦許淑華交鋒
搶端午連假清涼商機 百貨活動花招百出
青農及專業農民貸款承保專案 7月出爐
北市：大巨蛋7項公安基準依法有據
僱用逃逸外勞盜伐林木 28人遭訴
士林車輛墜落停車塔 民眾脫困無礙
國民黨推組改瘦身 一級主管減薪
蔡總統：戰鬥部隊應專心戰訓本務
日男童遭丟包案 警方：父母不會挨告
政院：核一1號機重啟 須符3大前提
富比世百大權勢女性 蔡總統名列17
張忠謀：供電還無危機 對蔡總統有信心
晶技股東會通過 每股配息2.5元
發電機組也會中暑 台電急覓後援
台積電看好車用電子 是未來成長動力
中市學生疑遭磷酸鉀噴臉 送醫治療
信用卡現金回饋 好康比一比
看網路照誤認友自殺 報案才知烏龍
總統引憲兵歌 憲兵執勤需維護民主法治
勞團抗議修法 質疑勞動部欺騙社會
人類殖民紅色星球 百人爭奪火星單程票
新穎透天厝竄濃煙 屋主煮菜燒焦
國民黨辦重大政策辯論 凝聚共識
2大2小連車帶人墜士林車塔 送醫無礙
漢微科股東會前夕 股價衝今年新高
研究：空汙讓新德里居民早死
時力修憲 許信良：領導人要照顧整體利益
許信良籲扁馬 要了解自己對社會的責任
澎湖前議員賄選 判刑3年2月
重啟核一引議論 賴清德：應給林全時間
迎端午嘉年華 北市闢132路龍舟專車
新店溪釣客遭洪水沖走 遺體尋獲
中海油執行長李凡榮 任陸能源局副局長
台股收盤漲 82.79點
紐約市打廣告 支持依性別認同選廁所
響應節能 張景森立法院列席備詢穿短T
三星推蝙蝠俠S7 edge 限量500組
告知染愛滋 印度男仍輪暴丹麥女
陸提供美1.25兆RQFII額度
台股收盤漲 82.79點
邁向非核家園 蔡其昌呼籲響應綠電認購
確定需地機關 陳菊：加速大林蒲遷村
澎湖吉貝宰殺海龜 消防人員涉嫌羈押
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宏達電恐連5季虧損 爆量跌停
澎湖宰殺海龜 吉貝消防3000元購得宰殺
水稻收割 農糧署啟動宜花東公糧收購
端午連假祭優惠 走馬瀨農場活動多
台科大工業4.0中心開幕 生產線造價上億
標案標不出 北市土地年租金漲幅上限6%
6月台指期 漲93點
傳飛機噴藥治白蛾 雲縣府：網路謠言
百公斤陸女瘦不了 跨海來台求重生
新北檢續偵辦吸金案 3警列被告
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南分南捨特展 網羅各式結婚證書
警員涉吸金案 北市警：待司法偵查
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吳崇雄涉包庇吸金 曾獲郝龍斌頒模範警
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伊斯坦堡觀光區遭炸彈攻擊 2死8傷
陸生政策 教長：不受新南向政策牽動
同德學生好手藝 餐飲賽奪5金1銀
廖俊智：返台在即 得熟練中文打字
世大運官網仍列大巨蛋辦開幕 柯文哲動怒
刷卡也要團結 揪團享3%紅利
美沉睡殺人魔連殺多人 陪審團建議判死
104搶銀髮商機 4大服務明年上線
品嚐西瓜有訣竅 壽豐果豔推產銷履歷
林內焚化爐異議 雲林縣政府敗訴
蔡總統：自由和人權是台灣最珍惜的價值
北市檢舉賣菸給青少年 最高獎2.5萬
反批環時 何韻詩：做足功課再洗腦
日股收漲 能源股走高
好事多推車影響逃生 柯文哲允諾修法
褒忠花鼓文化節 童跳花鼓暖身
高粱灌死同事 桃園工人遭重判無期徒刑
南韓輪式裝甲車本月量產 明年部署
特定區餵猴貓狗要注意 台東要開罰
歐國盃即將開踢 法擔心軟目標遭攻擊
腸病毒疫情升 新增2例71型重症
中風父當街便溺 子連甩父5巴掌
高雄長庚7月換院長 高醫體系人事角力
東陽5月營收續揚 今年業績再戰新高
亞太金融拚數位轉型 微軟：雲端很重要
農婦路邊尿尿丟百萬金飾 警靠定位尋獲
健康吃粽子 營養師包紅藜米蔬食粽
時力提修憲廢一國兩區 總統府：尊重
陸股量縮 滬指微漲守2900大關
肺癌末期照護 新App幫手可延壽
溯溪脫險 台北慈濟：注意創傷症候群
東南亞政府部署新科技 面臨2大障礙
涉走私醫療器材 北市牙醫診所遭搜索
惡意軟體調查 台被駭數高於陸港韓日
經商環境惡化 歐企看衰大陸錢景
印刷畫誆齊白石畫 賣家判刑
連 7升 新台幣收32.339元
日商松下智慧低碳屋 台南亮相
中庸程度影響決策歷程 7年級學者拿大獎
出口年減9.6% 16黑改寫金融海嘯紀錄
宜蘭假日塞車嚴重 遠傳靠大數據解決
38人直升高中 美和頒發200萬獎學金
網購革新 大陸手機購物近9成
台北端午嘉年華 大佳水岸9日賽龍舟
販售保育貝類黑蟶 澎湖警查獲
奇力新5月營收創次高 本季衝單季新高
體驗飢餓30 明道中學師生行動力挺
中共海上威脅 印度軍事化印度洋島嶼
厄瓜多強震 慈濟以工代賑助災民
台肥新董座 農委會副主委陳吉仲出任
京台社區論壇登場 兩岸聚焦老年長照
王文淵籲政府完成貨貿 加入區域整合
1週500班腸病毒停課 創今年新高
農委會試辦稻作給付 農民憂稻價崩跌
伊斯坦堡警車遭汽車炸彈攻擊 11死36傷
基隆外木山長泳 26日盛大登場
林全6日曾入府 與蔡總統討論核一議題
綠蠵龜遭宰殺 澎湖吉貝消防員買來吃
林全：不推長照保險法 以稅收取代
熱帶風暴進逼 佛州進入緊急狀態
好奇搓塗化學實驗品 國中生臉部灼傷
人力需求增 製造業最多
國民黨辦政策辯論 草協：樂見
日月光5月集團營收穩 Q2溫和成長
8日海基會台商端午聯誼 蔡總統將出席
立委提議發放學習券 林全：可研究
亞太肝臟會議在台發聲 10日高雄登場
陽光風和水 再生能源搶救地球
廣東首次全面開放異地考大學
小何麗玲獻花 王文淵急推洪福源接受
出口藏兩大亮點 孫明德：驚蟄到生機現
傳房屋稅漲120% 藍揚言罷免賴清德
資策會攜豐田IT 台日合作攻自動駕駛
柯文哲任內最好政績 研考會：內部管理
秤「粽」安心 標檢局抽查99.8%合格
葉倫挺升息 9月出手機率高
台灣女教授花5年 為約翰史鐸平反
新北合辦嘉年華遊行慶菲律賓國慶
虛擬實境夯 台瑞合作推飛行體驗活動
桃機櫃檯出現不明皮箱 防爆小組處理
中美對話 鋼鐵去產能無共識
腸病毒易襲幼童 到遊樂場玩球池要當心
川普有害健康 BuzzFeed拒共和黨登廣告
全球首創處理電鍍廢水技術 減少億元成本
張小月：至今跟張志軍零互動
5月稅收3349億 年增417億
人民幣匯率指數 5月小幅升值
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資策會攻5G 結盟美商國家儀器
砲彈運補說 馮世寬：犯兩個不該犯的錯
校園公園夜市入口設車阻 身障者有障礙
旅客遺忘行李箱 桃機引虛驚
消暑商機 超商力推精釀啤酒
和碩創新產品連發 跨入VR及無人機
國防部澄清非4萬砲彈送太平島
台積電每股配息6元 6月27日除息
中華電愛國東路彩繪牆 帶你環遊世界
因應金融科技 員工轉型將有專款補助
台灣兩部小說 入圍港浸大紅樓夢獎
高鐵嘉義站大減班 張花冠：不合理
維冠林明輝36筆土地遭拍賣 無人應買
愛妻楷模 男子刮中30萬立即上繳
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南投登山自治條例 本應先於台中推出
中市親子廁所僅4間 育兒爸媽：不友善
酸甜泰安李上市 歌唱大賽助行銷
極簡黑白時髦 馬來貘皮革悠遊卡登場
英國脫歐 對歐盟政經衝擊大
東台每股配息0.8元 獻策加值競爭力
廖俊智保留美教職 過渡期約1年
登機前謊稱爆裂物 陸客10萬交保
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浩鼎終於開工了 成立以來首度進帳
學生當組頭 欠債拿母親身分證借貸
欣陸去年虧轉盈配股利 爭取香港工程
捍衛南海和平 陸要美扮建設性角色
日月潭孔雀園建旅館 縣府續與邵族溝通
攻新興市場 經濟部再添百名貿易小尖兵
拚光電綠能 桃園將設2百座太陽光電系統
澎見綠蠵龜上岸產卵 悲喜交加
拘禁無證難民 歐盟法院認定違法
日勝生澄清：新北青年宅獲利低於行情
房貸還不出來 4月逾放比創2年新高
林全：中華台北就是中華民國
台鐵軌道挫屈 北捷已設軌道溫度計因應
傳IS小組藏身難民中心 荷蘭拒評論
黃記煌悶鍋要來了 天蔥合資Q4開首店
基隆和平島公園 北觀處正式接管
致WHA信 李大維：嚴重關切等同抗議
2百公里搶救手指 幸運救回2根手指
連假帶旺 瓦城 5月營收今年次高
前5月稅收創新高 今年達標財政部樂觀
Vizio持股與鴻海列第2 瑞軒拚出貨成長
美料延後升息 港股收高
救命阿有蟑螂 南韓緊急報案中心傻眼
行動裝置普及 犯罪騷擾伴隨而來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
朱立倫黃健庭哥倆好共推台東熱氣球
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
史瓦濟蘭王母來台健檢 蔡總統祝健康
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（甲）
台老人登革熱易重症 台美合作研發疫苗
聯準會鴿派談話 新台幣衝出連7升
中央氣象局 天氣舒適度指數預報（乙）
萬華居民喊話 支持柯P蓋公宅但反對亂蓋
桃機淹水班機延誤 不便險有賠有不賠
暑假打工找農業徵才平台 還有獎勵金
黃曉明baby年捐8千萬 登慈善榜
金控前段班出列 前5月獲利這4家破百億
泳池限女性時段惹怨 批評稱違反人權法
大同水上太陽能 用埤塘增發電效率
老翁拜拜摔傷 女外勞看護嚇哭
中華台北就是中華民國 朝野各有解讀
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林全：國防預算無法達GDP3％標準
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戒毒診所騎樓縱火 刺青男回火場就逮
大陸海監直升機 舟山海域失蹤
綠島劃禁捕區 林全：本會期前訂時間表
國家級投貿公司 林全：民股大於公股
Google I/O落幕 移師台灣分享新工具
丁克華與金控大老有約 明天登場
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左營高鐵站旁回收場復燃 晚間撲滅
海基會端節聯誼 估250名台商與會
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泰王接受心臟手術 王室：結果令人滿意
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竹縣富商許金鍊猝死 留鉅額遺產
漢微科通過每股配息16元
合肥廣場舞要實名制 限時間地點音量
不當黨產議事錄確認 藍綠吵十分鐘即散會
台新金股東會 吳東亮感謝股東支持
寶寶便便多紅屁股 清潔有眉角
黨產議事錄確認爆衝突 朝野互控暴力
時薪調高至126元 最快9月實施
英男越南登山失蹤 警方搜救
教官轉任報告 教部未在期限內送立院
候機無聊 北京芭蕾舞者即興演出網友讚
石化總公司南遷 高市統籌款估增20億
公幼中籤率太低 立委為家長請命
巴布亞紐幾內亞警方朝學生開槍 傳傷亡
蔡總統首度赴警大畢典 樂儀隊列隊歡迎
陸資來台投資 漢微科：不應有政治考量
治療臉書成癮 阿爾及利亞設專門診所
集集鎮活石窯陶藝展 兄妹聯手出擊
台聖簽新資訊通信技術合作協定
TRF銷售 丁克華：近十家銀行一條龍服務
防滑鼠肩上身 學童暑假少碰3C
施崇棠談Zenbo：下半年最強新動力
全球暖化災難頻繁 副總統感謝國軍付出
MG149案北檢偵結 柯文哲不起訴
端午假期 到屏東客家看時尚展聽音樂
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南電吳嘉昭：攻雲端大數據 車用有成果
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男研製摻毒咖啡包 高雄港警查獲
港女受害 深圳嚴打美容黑店
章計平出席大馬台商端節晚會
非營利幼兒園 綠委指新北達成率低
北市府給遠雄最後通牒 預計中午前送出
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南電雙布局 下半年成長有契機
國泰金蔡宏圖：台灣景氣下半年轉好
南海爭議 陸：堅持透過雙邊談判解決
MG149案 柯文哲獲不起訴處分
美各年齡層肥胖率增 女性首破4成
疑持玩具槍搶劫農會未遂 警追捕逃犯
美籲降低緊張 府重申和平解決南海爭端
中纖：寄望奧運世足帶動乙二醇需求
丁克華臉書開張了 第一篇寫這個
非處方藥資訊更透明 防蚊液先換包裝
指老婆抱怨愛愛不爽 老公訴請離婚敗訴
模範警察涉案 柯文哲：該嚴懲就嚴懲
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肯亞全國大停電 竟是1隻猴搞的
鬥完蟋蟀再畢業 正新國小好熱鬧
外長：馬畢旅影響 蔡總統出訪勻支4千萬
女兒資助圓夢 6旬爸完成大學學業
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環保優於開發 湖南大澤湖倖存
端午天氣熱 今年冰粽銷售異軍突起
宏都拉斯香蕉出口量跌價升
首度參加警大畢業典禮 蔡總統三期許
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傳陸方禁陸生來台 立委憂少34億收入
蔡總統即將出訪雙巴 訂為英翔專案
北檢：柯文哲有逃漏稅疑慮 將函請查稅
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