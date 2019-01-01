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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
廖俊智：盼總統就遴選過程明指適法性
聯發科結盟四維圖新 強調深耕台灣
黃春明百果樹紅磚屋 28日再亮燈
簽團體協約 工會最高可拿30萬獎勵金
香港星國英語成主流 牛津辭典收錄叉燒
課綱微調更審 吳思華：代表教育部勝訴
龔清概涉受賄 立案偵查並限制行動
張德江訪港 保安過嚴引起討論
IEK：第2季IC產值季增5% 測試最旺
國民黨團：一中各表讓台灣參與WHA
議員質疑柯文哲民調 北市：核定送議會
日股收黑 財報利空打擊
馬來西亞發明展 台灣獲牌數世界第二
新台幣逢黑色星期五 續創3月底以來新低
資誠調查：逾4成投資專家估經濟衰退
師資講習會結業 台菲教師薪火相傳
五峰桂竹筍節 創意料理上桌
台灣古地圖及八景 基隆舊火車站再現
科學怪人誕生200年 日內瓦開展
F-英瑞首季獲利波段次高 估第3季最旺
司改會單車環島 快遞司改意見
世界最老人瑞瓊斯 116歲在美過世
520國宴粄條 台農秈22號製作
阿拉伯國家支持陸南海政策
勤美力銘 7月起改掛牌分類
馬來西亞國際發明展 朝陽科大成績亮眼
川普顧人怨 比蝨子還不受歡迎
遭指賤賣黨產 張雅屏：近日提告
王鴻薇批柯文哲政策食言而肥 北市澄清
宜居城市 台中人口突破275萬
台北有感地震 北捷：捷運全線慢速行駛
馬總統親電廖俊智 院長遴選不到退回條件
馬來西亞發明展大贏家 台灣勇奪45金
反對WHA一中原則 時代力量召集協商
南投軍功橋改建 單側2車道完工放行
提升就業技能 培訓後立即就業
古坑咖啡飄香 搶鮮啡同凡響
芙烈達．卡蘿 2.6億破個人最高畫價
規模5.1地震 北捷檢視後正常行駛
DRAM震撼彈！ 聯電為陸廠開發新技術
520倒數 中油董座林聖忠請辭獲准
5歲童悠活溺水 家長控救生慢半拍
小港機場快線直達墾丁 140分鐘到達
改善交通工程 馬山勇士落難
令計劃遭公訴 涉非法獲取國家秘密
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
新台幣本週重挫2.14角 連2日創6週新低
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
520總統就職大典 九天獲邀演出
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張善政：地震簡訊是政府創新服務
川普愛批中國大陸 仍獲陸粉絲歡迎
檳榔攤遭搶 老闆娘：以為老公開玩笑
亂打110屢勸不聽 依法開罰
印尼警方：打擊跨國詐騙台警方貢獻大
衛福部長照民調 86%願採保險制
馬總統：離開總統府 沒有離開台灣
海基會董事長 科技部常次陳德新暫代
港股收黑 連3週告跌
馬來西亞發明展 亞洲大學大放異彩
台中校園午餐團膳抽驗 15件初驗不合格
卸任後訪陸？林中森：法律許可內運作
汽車重機共用停車格 交通部：北市試辦
被拒如廁 美禽肉廠員工包尿布上生產線
談政府服務 馬總統：護漁不能息事寧人
520退職潮？林聖忠請辭中油董座
青春追夢 至善高中得獎電影社區放映
端午飄香 五星飯店推荷葉粽
鄭捷火化 家人未出現
軍冤家屬抱怨不幫忙 洪慈庸：制度改革
國中會考 高市162考生申請特殊服務
疑裝瞎領保險金 前手球國手判還417萬
會考遇地震 3種狀況聽廣播指示
台股週線收黑 市值縮水逾2700億
台印尼共打詐騙拍紀錄片 躍登國際頻道
南投改建校園舊廁所 彩繪牆面新穎明亮
高雄市出現今年首例本土日本腦炎
搶攻非蘋族 三星、OPPO新機起步走
南榮科大涉賣假學歷 3團體聲明除敗類
MSCI調整 證交所：生效日前恐震盪
歐元區Q1經濟成長略下修至0.5%
素食養生暨有機樂活展 台中世貿登場
歐洲低碳倡議會議 推動台澎綠色未來
軍改阻力中推進 習近平集權拚19大
卸任前談政績 陳威仁：民有感成效亮眼
愛樂初衷 鋼琴家陳瑞斌的第二生命
廖俊智盼明確指示 總統府：多慮
免驚！中華電台灣大4G災防訊息測試
生態奇景 宜蘭龍潭湖圓吻(魚+固)魚力爭上游
牛津辭典收錄19個新加坡式英文用語
要繳稅？正新高層申讓5900張
介面湖南子公司停工賣地 還中銀借款
捕獸鋏傷犬 動保處：加強巡邏
國安會副秘書長 陳俊麟陳文政出任
總統府副秘書長 劉建忻和曾厚仁出任
狩獵除罪化 布農族爭原民轉型正義
農委會推芒果投保 台南熱屏東冷
法政府挺過不信任投票 抗議延燒全國
今年首例 南部農婦染日本腦炎
白人殺死黑人少年槍拍賣 喊價似飆破17億
麗嬰房春夏新裝 總裁孫子女萌走秀
陸學者：九二共識是必答題非自選題
杜特蒂：叫我魯迪總統
大馬詐騙案 3台人在大陸微恙
美永續環境研究中心 協助澎湖社區營造
歐洲代表拜會林奏延 樂見台參與WHA
張德江訪港 泛民發起遊行
農委會護果農 芒果天災可望投保
聯電攜陸合作 經部：助建自有利基技術
德海運公司和陽明等5家台日韓業者結盟
大陸熱軋扁鋼涉補貼 歐盟展開調查
台商張炳煌獲中大頒榮譽院士
亞協會長李嘉進請辭獲准
正視女權 杜特蒂將組性別平衡內閣
聯發科16日恢復交易
緯創首季每股賺0.16元 擬實施庫藏股
臉書新聞被控排斥保守話題 祖克柏要查
本田宣布再召修2100萬輛車 年淨利衰退
網路交易淪詐騙溫床 線上盜刷5年增10倍
海軍頻傳自殺和退役 監委立案調查
李嘉進掌亞協3年 國民黨少見知日派
德情報機構：證據顯示俄主導對德網攻
光洋科爆不當遞延虧損 董座高層自首請辭
10億美元 蘋果投資滴滴出行
調查：大陸金融與資訊業薪資最高
肯亞案 陸方調查涉案金額逾1億元
今彩539開獎
推廣台灣觀光 大馬旅遊展搶客
報告：非OPEC產油減 明年供油過剩料紓解
大馬案 台籍涉嫌人返台待協商
台南公園三斑家蚊 檢出日本腦炎病毒
大樂透開獎
群創擋不住面板價跌 首季每股虧0.86元
聯成擬投資馬來西亞 加速進入東協
大馬案 珠海看守所卸下神祕面紗
關係不斷改善 陸泰將舉行聯合軍演
林全上任首件事 曹啟鴻建議買好雨鞋
甄選考上怕無聊 可先修大學課程
新加坡出現茲卡病毒感染首例
IMF總裁：英若脫歐經濟衰退後果嚴重
美參院軍委會預算案 促美台軍事官員交流
柯文哲專案報告 藍綠議員批文抄公
聯電晉華結盟 DRAM市場起波瀾
OTC：光洋科股票17日起停止買賣
西班牙大型輪胎棄置場大火 冒出毒煙
城市科大辦競賽 泡麵升級宴會菜
600萬住台北？交易多小套房或老公寓
IMF警告英脫歐風險 支持脫歐陣營批雞婆
美消費者回籠 4月零售銷售增幅超乎預估
聯發科結盟四維圖新 經濟部這麼說
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
邀戰犯出席就職典禮 烏干達遭美國抨擊
股票博物館 累計逾6萬7千人參觀
貿協印度辦貿洽會 促成285萬美元商機
馬哈地:撤換大馬首相納吉連署破百萬
美政府通令學校 尊重學生如廁選擇權
白化症患者悲歌 馬拉威頻傳攻擊事件
520倒數 林全、陳添枝接連辭獨董
川普卸任管家留言威脅：除掉歐巴馬
美部署反飛彈系統 俄嗆設法終結威脅
頭皮屑如雪花飄超惱人 細菌失衡所致
浩鼎擬現增2萬張 再向股東籌資75億
川普熱吻蒲亭街頭塗鴉 網路瘋傳
參院軍委會國防預算案 列入常態對台軍售
肌肉損傷癱坐在地 長頸鹿長宵永別了
國中會考今明登場 公布地震應變措施防範
經濟學人：蔡英文啟航前蜜月期已結束
蔡英文就職演說不提及九二共識 只承認九二會談事實
氣候變遷與能源民意調查：台灣人氣候變遷意識逐年增加
〈時評〉教育部長與謊言
越南女性參選增加 學者：民主進步象徵
蔡英文就職 國宴甜點首亮相
法廣：免簽談不攏 土截留難民恐難繼續
北極暖化 鳥類身型與生存受影響
臺灣股票博物館 全民財經智識基石
報導觸怒克宮 俄媒體3編輯離職
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股收高 美零售數據強勁
美台裔海軍少校涉間諜罪 將接受審判
歐巴馬：美和北歐5國同意 持續制裁俄國
油價下跌 投資人獲利了結
美股收黑 零售業獲利欠佳
綁架八旬外曾祖母 華州青少年被判重刑
波多黎各宣布首起相關茲卡胎兒小頭病例
台灣女兒楊佳恬 榮膺歐盟文化親善大使
英特爾國際科展 台學生創最佳得獎紀錄
美示警 陸完成南海造島後將部署軍力
聯合國原住民論壇週 台灣派員與會
無主林木漂來台 農業局：撿拾恐觸法
國中教育會考登場 27萬人上陣
社會企業總動員 參加競賽搏創意
珍愛家人 孝子移植肝腎救父母
夏日消暑 特色涼拌菜輕鬆上桌
賴建中主持台援贈瓜國首批藥品藥材
日速霸陸汽車有缺陷 停售部分車款
大馬案 陸受害者泣訴血汗錢被騙
海外不動產孤兒 投資人如何保障血本
全台紫外線過量 考生注意防曬
毛小孩亂尿尿 蘇打粉或醋都可清
毛小孩掉毛季 絲襪清毛好方便
灌三秒膠封門 怪男判罰萬元
中研院長遴選 陳建仁：尊重學術自由
國中會考申請非冷氣試場 高雄考區34人
愛抽菸不潔牙 39歲男罹嚴重型牙周病
美國防部：大陸在南海採取高壓戰術
國中會考登場 澎千名在馬公和七美應考
高溫催生商機 本土冰品甜粽迎夏日
美首位女性戰鬥指指揮部司令就任
巴拿馬國會支持台灣參與聯合國兩組織
嘉市2車擦撞 9歲童彈出車外
規劃夏日海外旅遊 掌握省錢3大祕技
國中會考 花蓮重度肢障生趴著應試
想當鬼 嘉義城隍夜巡徵才
古寧頭石蚵套餐 金門美味一次嚐過癮
金曲最佳年度歌曲 KKBOX預測這一首
屏風黨橫行雙北 網友走告助警擒獲
台駐露國使館辦慶祝總統副總統就職茶會
全身疤求職屢碰壁 傷友盼社會接納尊重
請辭時間點引揣測 林聖忠：純屬巧合
國中會考社會科 考生：有背有分
慶隧道貫通 花蓮縣府送800顆貫通石
台人在東莞辦幼兒園 有教無類
24小時馬拉松攝影賽 首獎獎金10萬元
阿里巴巴入反仿冒聯盟1個月 慘被逼走
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小小警衛犬 險成外勞盤中飧
中華科大校慶 航空模擬中心啟用
BBC妙聞 英前市長談脫歐 哼德語歡樂頌
夏月電價6月啟動 每戶平均月增110元
金正恩胞妹金與正愛用台灣智慧型手機
宏國野生動物復育中心改善工程落成揭幕
陸情侶分手 女方獲分手費200萬元
西洋名畫與風獅爺 迸出湖獅藝想
國中會考第一節 缺考率新低
上校涉襲胸性騷下屬 議決撤職
北市傳統市場節 花博公園登場
美政府：跨性別學生需有選擇廁所自由
林志玲父與有機農場合作 顧銀髮族健康
台灣才女張家綸首本英文詩集紐約發表
花蝴蝶幫集團 大姊頭遭收押
陳建仁：預測醫學可減健保不必要治療
澎家扶跳蚤市集義賣 所得作兒少基金
大腸癌年輕化 滿50歲應受檢
貨櫃車轉彎側翻 駕駛輕傷
會考社會科 考木村大神日劇經濟海域
守底線 蘇煥智：小英應不會承認九二共識
地牛頻翻身 民眾感受搖晃聞震色變
出外總是睡不好 達人教你小秘訣
陸屏風黨來台涉詐騙 遭逮稱要賣物
澎漁船滿載鰹魚而歸 樂收意外之財
總統就職演說 外交傳譯保密大作戰
陸4月新增貸款減 人行：貨幣政策穩健
臉書將支援360度全景照片 手滑換視角
蔡適應提案 承平期國軍英勇得頒忠勇勳章
看臨床講義 柯文哲：台灣病狀還是沒變
延續30年不滅文化魂 吳長錕構築清水夢
美國防部：台灣安全面臨解放軍重大挑戰
劉德立與巴護民官餐敘 盼加強雙邊交流
中市檢警環 查獲業者非法傾倒廢棄物
520後兩岸若生變 洪秀柱：願出面協調
五大協進會聲明 兼任助理身障採計不合理
Ptt賣E神門票 前科男詐150人
大陸最美媽媽 女子街頭為棄嬰哺乳
蘋果砸重金投資滴滴出行 傳原因是這個
狼犬吠跳樓遭逮 警起獲改造手槍
太平島碼頭啟用後 海軍軍艦多次停靠
英特爾國際科展 台灣創參賽最佳成績
民調下滑 柯文哲：非用想就能回升
美和北歐5國峰會 批俄侵略性軍事姿態
準內政部長葉俊榮剪掉長髮 綠委給讚
屏東缺考生91人行蹤 學校都有掌握
江西12歲留守女孩 遭多次性侵不孕
委國總統宣布緊急狀態 指美陰謀推翻
免疫療法治癌突破 價高昂醫籲慎思
睽違45年 巨人少棒再聚清大
福智國中會考 全校不用冷氣教室
印度城市生育率持續下滑
巨人少棒45年前清大集訓 今重溫舊時光
新店高中會考試場跳電 考試如常不加分
IC設計每股獲利大洗牌 F-譜瑞居冠
巨人少棒齊聚清大 許金木葉志仙憶當年
會考數學科 考挑手機門號方案
IC設計Q1獲利掉3成 5廠突圍倍增
經濟部工商界攜手 拚海外人才來台倍增
會考遇地震跳電 考試暫不受影響
YouTube試推通訊功能 聊天不用換地方
國中會考數學科 非選擇題淺顯易懂
新設截流箱涵 改善甲后路周邊易淹水
重溫巨人少棒光景 吳誠文盼重視棒球
陝西出土世界最古老茶葉 獲金氏紀錄
台北電腦展 ABB首參展秀雙臂機器人
屏市豪宅大樓落成 蘇嘉全剪綵
長榮女中百年校服 好似女子教育縮影
金門清除海漂垃圾 軍民逗陣來作伙
印度玩具商性侵多名鄰居少女 被捕
陸俄兩國特種部隊 7月聯合訓練
柯文哲臉書貼文 鼓勵捐電子發票
謝金河再批稅制 戕害股市生機
英雄聯盟季中賽 首場四強賽閃電狼落敗
郭位退出院長遴選 中研院：不影響3人名單
美雲霄飛車卡60公尺高空 遊客驚聲尖叫
父接獲詐騙電話 兒未到校誤以為真
國中會考社會貼近時事 死刑入題
國中會考登場 基隆上午2件違規
有夢就追 退休嬤樂圓播音夢
香光寺明浴佛 2發票換1書助弱勢
媒體誤報 教部澄清：會考鐘聲響即停筆
彰化國際成年禮 魏明谷點硃砂開智慧
菲童嚎啕大哭 就是要投杜特蒂
義媒：反對承認中國市場經濟地位
台東縣成功4人戲水遭浪捲 幸獲救
國中會考 中市補助租專車載送考生
傳安倍擬推遲調高銷售稅
加油站可寄放油？ 就在台東聽裝加油站
海巡查獲歷來最多海洛因 市價近3億
英特爾國際科學展 台灣奪14獎史上最佳
澎湖樂朋家園 心路基金會彩繪
黑鮪魚量減 高雄餐飲鮪魚熱不減
《英雄聯盟》四強決賽 閃電狼扳回一城
傳遞幸福 東興國小新竹高鐵打擊快閃
指揮官身亡 真主黨指責遜尼派所為
西藏軍區升格 專家：為中印衝突做準備
被誇珍貴領袖 張善政：謝謝蔡正元肯定
新店高中考場電力已恢復 17日討論處置
國中會考國文科 考生認為重理解
520總統就職預演 三軍儀隊大禮服上陣
國中會考 桃園22件違規
趴著玩滑水道 男童遭泳鏡割傷
張善政籲國民黨看大局 520後勿冤冤相報
遊客澎湖賞花火 拉K轟趴助興送辦
會考有考生偷瞄隔壁答案 已登記議處
嘉義南田市場火警 6消防分隊搶救
台塑16日凌晨1時汽柴油調漲 3角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
會考國文生活化 哆拉A夢小丸子變考題
閣揆副署中研院長 張善政：我不清楚
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東下午強降雨 考生淋成落湯雞
鄭文燦：創造讓女性溫暖安全的城市
穆迪以財政風險為由 調降波蘭債信展望
災害防救 交通部提跨域整合新智慧
平鎮區農會百歲生日 農民守護者
家扶兒遊鹿港半邊井 體會人飢己飢
協助認養 毛小孩幫毛小孩募款做公益
基隆潮藝術登場 藝術家齊聚海科館
會考寫作從陌生到熟悉 拿高分關鍵看這
桃源創作頒獎 鄭文燦盼優先典藏
蔡英文祝賀杜特蒂當選菲總統
家道中落 洪秀柱盼地方勿全仰賴黨中央
新店高中試場停電 考生家長跳腳
法廣：文革某1面是江青對藝術家復仇
溪水暴漲受困 10人安全救援
大陸冥婚調查 聘金75萬以下找不到對象
台中潭陽國小馬國辦音樂會 掌聲不斷
新榮國小妙妙劇團 桃市環保戲劇奪冠
國中會考 桃園寫作測驗缺考數最多
國中會考作文 從陌生到熟悉
印尼漁工疑虐死 解除歐盟黃牌岌岌可危
紀念金釘節 感懷鐵路華工貢獻
委內瑞拉總統延長經濟緊急措施
澎縣與高義大合作 醫師進駐提升醫療
吳建豪生父賄賂定讞 遭判刑37個月
高雄果菜市場土地徵收 住戶抗議
國防部：維持現狀符合兩岸和美方利益
新店高中會考停電 試場溫度亮度保全紀錄
國中會考第一天 北市缺考率2.36%
會考睡到流口水 沾濕答案卡遭扣分
暖暖托育中心 估年底啟用
會考寫作拿高分 感受能力勝過文筆
合歡山區杜鵑盛開 賞花人車潮湧現
自稱通緝犯 潑漆恐嚇遭送辦
國中會考 英聽15日登場
中研院長 張揆：總統有誠意和蔡英文商量
英雄聯盟 4強決賽 閃電狼無緣挑戰冠軍
訪世界農業遺產 張花冠日本取經
遊覽車疑疏忽限高撞橋 15人送醫
恐拉卡遭圍攻 美指IS有如宣告緊急狀態
社企創意多 張揆：新政府不支持就太傻
台灣印度文化節 汐止熱鬧踩街登場
媒體問要不要在宜蘭買墓地 柯文哲大笑
國中會考新竹1考生遭打 至派出所提告
行動電源口袋發燙 男子客運上灼傷
政府推動資訊政策 張揆憂恐降低層級
研究：人眨眼瞬間 蛇能攻擊4次
陸軍士兵留遺書燒炭亡 軍警調查
會考第一天4科 這些題目很吸睛
美提軍力報告 外交部感謝關注台海情勢
喬病房來找我 陳宜民：選民服務
大馬案 陳文琪：20台人續由台灣偵辦
熊本地震滿月 收容災民仍約1萬人
對付博科聖地 奈及利亞邀各國峰會
今彩539開獎
印尼：印尼海域非法捕魚台漁船第二多
陸4月工業增加值年成長6% 較3月降
日公布 G7財長會議主要議題
英國脫歐公投前夕 德企業縮減當地投資
大福彩開獎
疏忽限高遊覽車撞橋 26韓國旅客送醫
代理總統泰梅爾誓言 讓巴西重回正軌
就是要旅行簡約風 夏裝創意拚高下
日茶都靜岡 盼與兩岸合推茶葉申世遺
美食拚外交 雙橡園飄台味菜香
越南總理籲日本 介入南海爭議
外海出現9艘神秘漁船 南非海軍追蹤
美國防部中國軍力報告 提不支持台獨
退而不休 美老年勞工人口創新高
專家：共軍南海軍事部署 意在台灣
會考試場跳電 台電明派員駐守新店高中
協商團返台 陸方未允台嫌返台偵辦
北韓核武影響 南韓人對陸好感下降
遊覽車撞橋26送醫 司機沒有職業駕照
大陸房市持續升溫 城市分化明顯
美妝業潛力大 外貿協會 8月辦美容展
大福彩頭獎槓龜
穆迪上調愛爾蘭信評 下修沙烏地信評
今彩539頭獎 2注中獎
日媒：災後熊本城 驚現觀音像
海峽兩岸少兒美術大展 台北展出
納吉將3度內閣改組 創大馬政治紀錄
陸國防部：美肆意歪曲中國南海行動
南非性侵犯5個終生監禁與103年徒刑
莫斯科東方博物館展台攝影家作品
歐盟去留公投日近 英兩陣營強力拉票
肯亞案大陸擬起訴 台嫌難返台
王室：泰王肺膝腫脹 發燒已退
天才水彩畫家彭自強傳世經典 好的藝術盡在台灣13登場
美麗信花園酒店 参鮑竹香粽古樸包裝兼具環保
老爺大酒店「驪歌輕唱․夢想起飛」謝師宴專案
歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 揭歐俄百年鬥爭
〈財經主筆室〉鴻海投資人何需怕？
會考結束 後續招生時程看這裡
好學「日本爺爺」 退休來台進修樂活
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
布魯塞爾同志遊行 6萬人上街狂歡
坎城假恐攻 嚇壞五星級飯店賓客
莫斯科墓園集體鬥毆 至少3死26傷
會考第二天 自然英文登場
護環境健康 義公民團體反除草劑
水污染 義大利6成河湖農藥殘餘
新緊急命令 委內瑞拉總統展開鎮壓
基隆以外紫外線過量 出門別忘防曬
獨居嬤住家小輪椅卡 白居易專車助修繕
台蘭花渥太華鬱金香節放異彩
英女王90歲慶典 眾星與千頭馬匹祝壽
客家話說故事 培訓課程免費報名
中共五一六文件 代價文革十年浩劫
在台進修愛上台灣 日本爺爺不想回去
過境新北候鳥 保護跋涉千里嬌客
關懷原鄉學童 統一企業贊助課輔班
股票族想節稅？這四招必學
梅雨潮濕好惱人 除黴招數趕快學起來
台灣文學博物館 行動列車開抵雲林
護理師轉務農 林芳如要種中部第一芭樂
大海的孩子夢想起飛 漢翔助一臂之力
紐時：川普令女性不舒服早有跡可尋
外來種荔枝椿象肆虐 碰觸恐皮膚潰爛
法廣：歐洲國家盃足球賽 維安引關注
聯準會鷹派啄傷亞幣 日圓最弱勢
黨性殺人無法無天 文革道縣大屠殺
Apple Pay登台 本土支付業者積極備戰
如果時間能倒流 文革中父親的身影
紅八月 血染北京城紅衛兵燃起文革烈火
《鬥陣特攻》創紀錄 全球970萬人公測
文革大亂殺黑五類 每鬥必死每死必吃
毛澤東發動文革 赤裸權鬥顛覆體制
毛澤東好鬥成性 文革由此而生
《救世者之樹》繁中版 6月發行
一分鐘看懂文化大革命
集體瘋狂的浩劫 中國文革大事紀
屏東汽車追撞火燒車 2死2傷
英脫歐主將抨擊歐盟 批追隨希特勒腳步
毒品染成粉紅色 只為吸引女顧客
Fed鷹派再起 金價漲勢暫歇
大陸發展DRAM 海力士恐首當其衝
會考自然科 北市到考率97.48%
半導體景氣回溫 聯發科跨大步
撞機車肇逃 再撞汽車火燒車釀2死3傷
張景森：除非有更好辦法 我只有關臉書
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
退伍 羅紹和：作永遠的國防志工
瑞士爭基本所得 破金氏紀錄海報表訴求
KTV酒後鬧事 外籍生嗆外語逃責警識破
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馬總統：護漁不中斷 盼新政府維持
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市場觀望 投信：台股一有賣壓就修正
泰王血壓體溫脈博正常 肺及膝輕微發炎
會考自然科 計算題難基本概念須清楚
小股東難掩失望 金融股逾半不送紀念品
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希臘總理：明年重返債市
黃國昌：美國有必要重新檢討一中政策
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新北原住民族主題園區 都會公園啟用
紅十字會成立台東支會 提前備災
快加油！汽柴油漲 0.3元
iPhone 7長這樣？ 3D立體讓你看仔細
希拉蕊白宮路 憂川普黑天鵝效應
川普天蠶變 共和黨爆焦慮症
選總統 川普無懼髮夾彎名利雙收
小英將上任 中市業者送千枝冰棒慶賀
汽柴油調漲3角 95飆上7個月高點
日本新創展Slush Asia 台灣奪2連霸
賽夏族播種祭 Q版臀鈴可愛極了
打肉毒桿菌不只臉僵 恐讀不出他人情緒
鹿港慶端午 龍王祭龍舟點睛先登場
會考英語閱讀 8格漫畫入題
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國防部：國防預算近3年呈現成長趨勢
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會考英語聽力 題型生活化難度最低
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會考英語首出現漫畫題材 英聽生活化
外銷訂單恐連13黑 比金融海嘯還慘
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政治人物好感度 陳菊連莊第一
白天驚見民扮殭屍出沒 警嚇險摔車
G7擬提前應對全球暖化長期戰略期限
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國文閱讀講技巧 測驗考生解題態度
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會考自然取材多元 房屋耐震手機APP入題
金融政策白皮書上百頁 力促稅制改革
網紅商機大 孵化公司高成本覓才
起用中國通 日本新任駐陸大使履新
520在即 外資匯出逾800億
藍委提修法 營養午餐禁用瘦肉精豬肉
會考英數自然A++ 不能錯超過2題
數學科重時間分配 難度比去年簡單
北市文山區辛亥路火警 警消馳援
南海仲裁將近 陸官媒藉答問重申立場
女童癲癇就診 發現腦心腎長滿腫瘤
防茲卡病毒 新加坡展開滅蚊大作戰
國中教育會考 生活試題大彙整
鄭文燦：桃園房價平穩居住首選
香光寺佛誕獻禮 捐發票看好書
南投志工大會師 千人競賽展活力
中油林園廠4個月4度跳車 高市火大
世大運選手村餐廳 新北：早提兩替代案
張善政勸別冤冤相報 謝長廷：很難做到
張善政：馬總統缺少把數字變故事的人
朱立倫：孩子是我們最珍惜的寶貝
國中會考第2天 基隆10件違規
會考社會科重圖表 考驗綜觀性
便利貼含公式 考生將扣分
張善政：沒有政治基因 選舉絕對NO
卸任打算 張善政：先開二手車散心
南投合歡山及水漾森林 登山客待援
準行政院秘書長陳美伶：持續幫助台南
印度車禍16人喪生 一家10口命歸天
萬安演習扮恐龍遊街 罰6萬
宏達電救股價 擬花28億買4萬張庫藏股
欠債搶檳榔攤 基隆警迅速破案
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郭位致信馬總統：無以應約面見鈞座
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陸祖師爺級盜墓者 可據星辰找古墓
江西老婦猝死街頭 8隻狗狗徘徊不離去
盼另購房屋 部分維冠住戶連署賣地
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花嶼男子急性腹痛 澎湖海巡後送馬公
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地震加豪雨 蘇花公路落石引關注
文革50週年 毛澤東影響力依然強大
父女口角 酒醉老爸疑持菜刀砍傷女兒
餐廳外喋血 男子遭開山刀砍傷30公分
中共艦隊結束南海演訓 轉赴印度洋
曼聯球場見可疑包裹 觀眾疏散比賽取消
文革50週年 遺物成熱銷紀念品
屏東崁頂2死車禍 警察之子收押
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歷史上的今天－《自由中國》戒嚴下勇於針砭時政
〈時評〉台灣地震警報如何更貼心
菲國準總統擬恢復死刑 不想浪費子彈採絞刑
「菲律賓川普」再出狂語 主張恢復絞刑
纖維工藝特展 工藝中心登場
期交所調整光洋科期貨契約(MZF)保證金
好的藝術盡在臺灣 上古邀民眾欣賞本土藝術
陳水扁受邀國宴 陳致中秀邀請函
國際油價回升 短期內再漲力道有限
用表情符號消弭性別不平等？Google這麼做
全球歷史上的今天－文革50年 那個集體瘋狂的造反年代
球場驚見可疑物品 曼聯英超季末戰叫停
曼聯球場發現可疑物品 控制引爆解疑慮
美海軍準備接收 歷來最大宋瓦特驅逐艦
菲國川普：下格殺勿論令 罪犯處以死刑
環保人士德東示威反煤 警方逮捕120人
谷歌面臨歐盟課處30億歐元反托拉斯罰款
菲律賓杜特蒂 取消梵蒂岡致歉行
菲國川普 願與陸維持友好關係
美食與文化 台美人媽媽教室成果豐
牽制陸 美日印將在琉球海域軍演
雨勢驚人 新北桃竹淹水警戒
清晨大雨 桃園中壢多處積水
北台灣淹水 新北桃竹一級警戒
佛光山50周年 紐約千人同賀
清晨傾盆大雨 桃園警戒鐵路停駛
清晨大雨 北市4區時雨量破40毫米
改善停車供給不足 高市輔導校園釋空間
台股量能降溫 操作宜保守
澎海膽開放採捕 市場見搶鮮搶頭香
Google Play電信帳單支付 5趨勢解密
清晨暴雨 桃園鶯歌鐵路不通影響通勤
蘆洲神將in商圈 新北市徵創意
新北強降雨 新莊五股多處積水
造型特殊 烏日溪尾大橋年底可完工
左營軍區故事館剪綵開館 17日對外開放
新北強降雨 開車騎車要放慢速度
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宏?宣布加入VR戰局 找瑞典遊戲商合作
女童說話沒人聽懂 發展遲緩惹禍
雨勢驚人 竹北多處積水
台援瓜吳郭魚苗繁殖及推廣計畫重啟
寶成毛利前景俏 外資調升目標價
台股開盤跌 18.48點
安娜琪舞蹈劇場 歐洲文化之都波蘭發光
新台幣開盤貶0.2分
茲卡蔓延 北京現首例境外移入病例
基隆大雨 民眾：雨像用倒的
光洋科17日停止交易 3萬多張跌停等著賣
宏達電庫藏股激勵 早盤大漲收復60元
中市青年議會網路票選 開放投票
苗栗連夜降雨 水庫調節性放水
聯發科賣子公司 獲利進補開盤大漲
大巴黎中文演講比賽優勝名單出爐
冰島駐陸公使憶文革 小學生也陷瘋狂
嘉市防治登革熱 朝零本土個案努力
鯊魚緊咬泳客手臂 上岸一起送救護車
大雨 桃園楊梅車困地下道搶救
憂私校家族化補習班化 教團籲修法除弊
再不研究文革 陸學者憂失去國際發言權
桃園豪大雨 多校淹水東門附幼停課
新台幣早盤貶2.8分
東陽前4月稅前獲利 歷年同期新高
暗諷川普 歐巴馬：無知並非美德
出門別忘防曬 台南高雄屏東紫外線過量
國會外交添新頁 林志嘉：19加7國
浩鼎變更庫藏股目的 聲稱激勵員工士氣
中共無法直面文革 道歉反省遲遲不來
花蓮市區車輛追逐 衝入店家波及10車
文革爆發50年 學者籲公開審視
摧毀日記的革命 王友琴28年書寫真相
從擁毛到反毛 紅衛兵宋永毅一生的反思
文革50週年 新疆荒漠的文革標語
矽品股東會 律師：日月光非合法股東
文革爆發50週年 文化傷痕欲言又止
回不去了 文革時期與現今中國比一比
開發金股東會 工會抗議不受重視
世界最大挪威主權基金 也要告福斯
大陸社會矛盾對立 文革幽靈籠罩
警破毒窟 男疑畏罪攀水管墜樓亡
NCC：地震速報系統 仍有問題要解決
越媒：恐怖組織藉環保製造社會動亂
無薪假減1家 人數略增
桃園豪雨 多處地下道積水封閉
疑接種流感疫苗致死 疾管署不排除上訴
馬總統：過去能參與WHA 有五項特色
愛溪口驚奇記 兒童繪本發表
矽品股東會通過配息3.8元 8年新高
英女王90歲慶生大秀 凱特一身大紅同賀
陸股盤整 滬指早盤2800點附近徘徊
大學指考報名 明天下午截止
男登水漾森林 疑因身體疾病死亡
柯文哲：文山區公宅以TOD策略推動
開發金股價淨值比低 總經理喊委屈
錸德接單旺 連2季毛利率轉正
亞泥併購受挫股價跌 水泥類股受累
法17位前女部長站出來 終結政壇性騷
新日光團隊挺現增 持股增上千張
獨自登山迷途 高職生返家父母喜極而泣
法廣：516通知50週年 陸媒寂靜無聲
中油林園廠跳車 居民盼停廠檢查
穆斯林齋戒月 雲朗觀光集團友善吸客
桃園多處積水漸退 部分路段仍封閉
台股黑翻紅 聯發科宏達電強勢
用聲音撫平傷口 綠島人權藝術季登場
交通部：地震速報系統還有很大改進空間
五燈獎溫梅桂張秀美 金門合體宣教
瓜地馬拉宏都拉斯關稅同盟生效
聯合國關切集會自由 越南回應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
川普不滿媒體挖女性關係 親上火線反擊
議員要求北市禁美豬 柯文哲未簽字承諾
張德江將訪香港 5千警力嚴陣以待
馬總統卸任回鍋黨主席 洪秀柱：不可能
與日月光張虔生見面？ 矽品林文伯這麼說
F-其祥獲利提升 首季EPS年增31%
外資5月持續賣超亞股 台股大失血
全國木藝大師選拔 十入圍作品中市展出
文革50週年 陸媒低調噤聲不語
聯發科賣傑發進補 外資仍憂4G競爭
陸客5年砸千億美元 錢進美國置產
職場有 3惡 上班族期待新政府除惡
自行車首季不旺 外資砍目標價
扁夫婦受邀出席國宴 陳致中po網
六房媽過爐 土庫股移斗南五間厝股
會考考場跳電 考生家長籲教部補償
法廣：委內瑞拉總統動用軍隊因應威脅
新南向政策辦公室 民進黨：任務編組
庫克訪問大陸 傳與中共高層會面
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仿白宮學者 新政院盼與社會雙向溝通
日月光提產業控股公司 林文伯這麼看
印度首艘自製太空梭 近期發射升空
總統就職典禮 亞太國家慶賀團訪華
法3團體控社群網站反歧視與恐同不力
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開發金董監改選 張家祝可望接掌董座
台南夜店前暴力 男遭多人圍毆
小英啤酒熱銷 量販苦等台啤到貨
首季獲利欠佳 揚智致新股價探新低
大魯閣購物中心假日交通亂 高捷大進補
成大校長遴選爭議 教部：校方願重啟調查
新台幣中午貶4.6分
蔡英文：人民期待化責任 是最重要任務
表彰貢獻 馬總統贈勳徐旭東等人
長榮海攜手高雄海科大 培育人才
廟會口角爆衝突 4人遭警約談送辦
綠委提案修法 給勞工5天有薪照顧假
氣象局開放新系統 掌握天氣預報更生動
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捏一下屁股的代價 拘役55天判賠3萬元
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南茂獲銀行團132億元聯貸
總統面談院長候選人 府：中研院安排
柯文哲：明年提出東區南北向捷運規劃
如經濟部保姆 劉大年獲頒經濟專業獎章
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嫌薪水低？船上高薪工作等你挑戰
抽驗營業場所安全 逾 6成不合格
安馳擴大國防航太布局 EPS上看3.26元
基隆舊火車站公廁拆除 3天內完工
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立院初審 軍士官違法洩密剝奪終身俸
不想浪費子彈 菲準總統擬實施絞刑
北市議員批：柯文哲被新北打臉成豬頭
潘文忠最後市政會議 林佳龍割愛收藏
行情急轉直下 豐興鋼筋價再跌800元
何首烏再生黑髮？陸醫：吃過量會中毒
北市抽驗 3件染髮劑缺乏必要成分
傳任國民黨副主席 胡志強：未獲邀請
浩鼎現增激勵？股價強攻漲停
台股收盤漲 13.81點
扁珍受邀就職國宴 民進黨：依慣例辦理
扁受邀出席國宴 陳致中：交醫療評估
5月台指期漲40點
女子駕車撞人後囂張打卡 網友撻伐
平盤整理 台股漲13點
鋒面攪局 吉貝海上花火宣布取消
5月電子期金融期齊漲
退休公教軍警建議國民黨 成立中興黨部
國民黨台南新營區黨部 遭噴漆砸牌
陳龍錦向韓戰陣亡華僑烈士獻花致敬
川普：若當選總統 與卡麥隆不會太麻吉
楊梅火燒車 車輛全毀波及住家
扁若參加就職國宴 保外就醫資格恐撤銷
陳水扁受邀國宴 陳明堂：應以醫療為主
台股開低震盪走高 近期盤勢保守
70歲人生大冒險 挪威翁放眼橫渡大西洋
平日少吃週末暴食 營養師：恐越減越胖
船長遭魚鉤鉤嘴 海巡200浬接駁送醫
浩鼎激勵員工 帶動股價強攻漲停
傳資策會及工研院將合併 準經長駁斥
女模後壁湖拍攝嗆水身亡 網友臉書致哀
六房媽過爐斗南二重溝 等30年才輪到
第二批小英啤酒到 全聯19日全台上架
抗議WHA一中原則發聲明 朝野協商不成立
三大法人賣超台股29.77億元
苗縣婦團反瘦肉精豬肉 籲修法嚴把關
燦坤攻VR 推HTC Vive升級方案
集體攜超額日幣桃機闖關 查扣逾千萬
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川普若主政美元恐急貶 英鎊或可借鏡
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竹市路平計畫 面積已達50萬平方公尺
東吳學生短片審判 獲國際影展男主角獎
上海復星擬收購印度藥廠
陸媒：深圳力爭創新 提升學術改善醫療
陸學者：拒九二共識 對台政策或將收緊
扁珍受邀就職國宴 洪秀柱不評論
遠東新首季盈餘劇減 油價匯兌惹的禍
立委籲提防中國外交戰 李大維密切注意
女員工穿高跟鞋爭議 英官方：不應強迫
長照產業新藍海 開創二度就業
網傳大貓熊團團死亡 動物園闢謠
女模嗆水死亡意外 邱議瑩臉書：悲傷
副主席等人事 洪秀柱：18日公布
餐飲業競爭激烈 6成7全年無休
故事館串起回憶 海軍老兵激動話當年
鬍鬚張再漲價 22品項漲5元
佛光山50年 星雲讚模範花媽
中興ZTE進軍台灣 兩款新智慧機上陣
因應北韓威脅 南韓美日將聯合軍演
核二2號機併聯測試跳脫 追查原因
陳水扁受邀國宴 顧立雄：視為外出散心
廉政英雄演警察 臨演陳淳伍持毒遭逮
新台幣貶7.9分 收32.705元
興大凡值藝術季 寫遺書學會尊重生命
老公寓裝電梯 新北官網諮詢一次到位
嘉義動物收容所 未來推動零安樂
梅花鹿只剩一隻角 原來是春天換裝備
國民黨團總召 廖國棟表態參選
韓美日將進行追蹤北韓導彈預警演習
Computex增新創特區 談供應鏈結合新創
癌父病榻旁照顧 中一中陳思妤逐夢成功
綠委：救國團租用原保地 每坪不到1元
想免費拿總統就職紀念銀幣？先練開鎖
百貨推歐式奢華食材肉粽 單顆要250元
人形機器人競賽 金大獲2金1銀1銅
中市推動國立高中職改市立 明年實施
調查：中國人成為美房產的最大外國買家
杜紫軍籲產業界 首重生產力轉型升級
集體減重速達陣 花蓮人甩近13萬公斤
減生不減師 中市府：協助介聘超額教師
北投割喉案聲請補充精鑑 檢斥浪費資源
平安符藏安毒 毒蟲傻眼遭警逮
柯文哲：美豬是政治問題 不是專業問題
一竹渡江 浙江男子好功夫
軍事迷 家中宛如軍火庫
商圈街道陰陽面 店租價差3到5倍
駐吉達辦事處辦活動拓銷台灣產品
狼父對女兒伸魔爪 一罪一罰判2350年
竹山大鞍農路損毀顛簸 影響農產運輸
LG瞄準中階市場 在台推 3新機
傳日政府可能延後調高消費稅 日股收紅
外資連3週賣超 上週倒386億元
羅大佑童年榕樹下 命名陽明老樹廣場
陸股收紅 量能持續萎縮
網揭山西堆土機瘋狂撞人 司機遭擊斃
光洋科17日停止交易 將擬改善方案
立院初審 立院正副院長選舉改記名投票
菲極端團體揚言 不付贖金再殺1人質
小米5 台灣官網17日開搶 遠傳5/20開賣
LINE GAME新手遊 登入送JOJO角色卡
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鼓勵步上紅毯 花蓮促成1500對佳偶
大陸外匯占款連半年下降 降幅縮小
陸：盼菲律賓新政府重視中菲關係
陳水扁保外就醫受邀國宴 朝野態度不一
520 北捷台大醫院站將管制進228公園
產後護理之家新生兒呼吸道感染 3送醫
環時總編嘆文革遭吐槽：為何助紂為虐
菸品價格攀升 海巡攔截市值千萬私菸
扁受邀國宴 羅瑩雪：尊重矯正機關判斷
大雨釀災 桃園八德農業災損20公頃
馬總統卸任搬回興隆路 辦公室在內湖
不滿電磁波干擾 男赴國民黨部噴漆砸牌
賴素如勝訴 媒體錯誤報導須賠20萬
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藥華醫藥攜手諾思格 進軍大陸新藥市場
女模顧思妤溺水 檢方調查有背氧氣瓶
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找回經濟榮景 馬凱：要下決心吸引外資
法國政壇性騷頻繁 政府擬延長追訴期
毛小孩見護士就抬腿 幫人類挨200多針
科學園區增7投資案 宜蘭園區招商有成
放流虎斑烏賊 朱立倫擔任護花使者
恢復死刑延攬共黨叛軍 菲準總統闡新政
立委：馬總統卸任前 應自列境管名單
新店高中考場跳電 新北助考生爭加分
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罕見案例 女泄殖腔異常肛交懷孕
參訪日本古宿場 張花冠將借鏡
美妝進軍國際 工研院成立創新聯盟
1萬元就能買保險 中壽主打小資族
光洋科聯貸 彰銀：不會雨天收傘
新北YouBike300站 轉乘最後一哩路
印度學者：大陸南海擴張 採堡壘戰略
夏天肥胖旺季 不得不知十大減重禁忌
竹市成立食安志青年軍 為食安把關
文革造就狼性 卻是黃怒波揮不去夢魘
新台幣連3貶 逾1個半月低
學者籲新政府釐清部會任務 並用對人
少年借高利貸遭拘禁 還被逼打工還債
F-永冠董事 申讓6500張股票給外資
端午節將屆 澎衛局免費送三偏磷酸鈉
扁赴國宴 醫療小組：醫療考量贊成出席
南投防制毒品 1年減308名施用者
華人學生巨資買溫哥華豪宅 陸網民熱議
港股收高 擺脫陸經濟數據不佳陰霾
樂陞首季每股盈餘0.1元 年減67%
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IS宣傳影片 疑再現法國兒童劊子手
核二發電機出包 台電擬成立調查小組
日媒：台灣高鐵可望購JR東海外銷車型
總統令：高華柱等人准辭 20日生效
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中華電未提列公積金 監委調查
準總統歡迎菲共領袖返國 盼終結叛亂
打擊網路模特兒網絡 伊朗逮8人
菲媒報導台灣祝賀杜特蒂當選總統
蔡英文就職紀念酒普飲款 17日上市
水漾森林登山 男子疑落坡亡
國防部：東風飛彈部署廈門並非事實
光洋科董事長 前總經理馬堅勇出任
心室頻脈致命性高 電燒手術救命
銀行疏失無限提款 女子單日爽花700萬
房市低迷 國產署坦言地上權標脫不易
上市公司首季財報 僅介面沒交
印尼未來3年減少輸出幫傭 目標零幫傭
日產涉排放數據造假 南韓擬開罰
介面：不及申報財報 會計師作業中
川普威脅美英關係 英相倫敦市長不理
柯文哲欲辦微博帳號 王世堅痛批丟人
開發金董座 張家祝升任
國發會：沖之鳥礁護漁 7成8支持政府
G7峰會 JR東京站加強反恐警戒
地震襲擊 東京建築物搖晃
AMOLED面板產能 估年複合成長30%
台印尼簽署農業協定 有助漁業協議洽簽
東京北部受到規模5.6地震襲擊
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菲準總統杜特蒂 會見陸使
日關東規模5.6地震 無海嘯危險
印尼計畫輸出零幫傭 勞動部：積極協調
威力彩開獎
菲準總統不寬貸性侵犯 斷命根處死刑
疑有極端思想 60名比利時士兵遭監控
北韓或以中東為據點 靠船籍商務賺外匯
美國首例 64歲癌男成功移植陰莖
跨領域科技創新中心揭牌 助產業轉型
G7環境部長會議 長期戰略制定時間提前
防海鷗騷擾貴客 坎城飯店有請老鷹出馬
總統面談院長候選人 中研院提安排結果
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蒙古唯一英文日報刊駐蒙古代表處投書
英情報單位不再神秘 加入推特玩社群
大男人主義仍當道 南美政壇女強人陷困
星總理經驗分享 收錄國際反貪新書
拉攏菲共 杜特蒂開放4內閣職位
坦尚尼亞打擊貪官 剷除幽靈公務員
日新任駐陸大使：盡力實現日中首腦會談
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股神巴菲特逢低承接 大舉買進蘋果股票
日茨城縣芮氏5.6級地震 東京尚未傳災情
安潔莉娜裘莉：難民救助體系正崩解
法廣：文革50週年 江青墓前擺滿鮮花
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期交所全國15場期貨商及IB內控制度宣導說明會
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台北二二八館「愛‧和平」兒童繪畫比賽開始徵件
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〈時評〉廢核案二十周年 我們應再做甚麼
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美前助卿：兩岸承擔不起重回零和遊戲
張德江訪港 有人重提真普選
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黃志芳：不急起直追 會流失在東協優勢
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美時首季EPS 0.27元 歷史次高
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立院三讀 課審會委員首納學生代表
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客運撞匝道 12名乘客未受傷
馬總統：片面改變兩岸現狀 對雙方不利
文化部次長 資深媒體人丁曉菁出任
投顧：5月布局水資源 年報酬正數居多
虐殺流浪貓大橘子 台大生被訴
警破暴力集團 起獲罕見左輪手槍
南韓第一人 女作家獲頒布克獎
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上兵上吊身亡 檢方判定無他殺之嫌
海外投資鬆綁 REITs競爭力提升
扁受邀國宴 張善政：第三者沒講話空間
女模顧思妤溺水 檢方釐清責任
台南高中職特招 7校聯招近800名額
疑精神病發 大學生連砸18輛汽車
台股8000點有守 蘋概股喊衝
涉竄改水產標籤 新北檢方搜索4公司
張德江訪港 政經成焦點
華碩ZenUI設計師網站 歡迎投稿
印尼總統訪韓自稱粉絲 秀與韓星合照
老年生活要健康 肥胖不見得有影響
App點餐支付一氣呵成 內科園區先試行
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520前夕 陸媒頻報導共軍登陸演習
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520就職海外慶賀團 59國近700人參加
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馬總統哽咽：軍旅使我成為真男人
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台中查獲22噸逾期食品原料 流向5業者
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陳水扁受邀就職國宴 黃重諺：這是慣例
5月台指期漲 87點
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520主舞台被嫌醜 設計師改成這樣
5月電子金融齊漲
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雷虎府前衝場 總統就職典禮預演
中研院長遴選 將交給蔡英文處理
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扁受邀出席國宴 林佳龍：有人情味
北市參與式預算提案說明會 19日登場
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放視大賞搶人才 廠商喊缺額無上限
證券業病了 龍頭券商籲降證交稅救市
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泰爆炸案嫌犯被媒體包圍：我不是動物
科學家成功複製茲卡病毒 研發疫苗有望
中研院長遴選交蔡英文 新政府尊重體制
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危安事件演練 機捷模擬歹徒持刀對峙
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張德江訪港 泛民派在山坡掛布條嗆聲
龍舟有看頭 高市增環保造筏競賽
亞太電今年4G戶 拚超越140萬戶
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川普沒對女人不好 前女友出面駁斥報導
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屏東牡丹國小開心農場 邀副縣長午餐
長庚大學教授贈新書 同時開講
甫出獄連犯5案 前科男剛返家就被逮
每股淨值低於5元 旺宏中視打入全額交割
白皮書建議稅制合理化 取消補充保費
大學指考報名估5.1萬人 恐創新低
大樹醫藥今年目標 拓25家門市
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花蓮縣議會修訂內規 東大學生脫衣抗議
桃園積水退後防疫 清除清潔消毒3步驟
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林內焚化爐訴訟 李進勇親上陣
本土社團聯合聲明 盼陳水扁能出席國宴
會考停電指考怕怕 大考中心研擬應對
GOGORO前進台中 先設快閃店
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弘道推動弱勢老人好宅修繕服務計畫
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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TDD頻譜 亞太電盼攜遠傳「共建共用」
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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發明轉彎道路警示 二信高中日內瓦奪金
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暴力集團橫行彰化 警方掃蕩逮9人
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連五星級飯店也不放過 民代列治平拘提
頂新案二審開庭 鑑定人林穎聖請假未出庭
深圳文博會 台業者業績7.5億
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中市3家未立案幼兒園 裁罰勒令停辦
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上銀盼匯率不受干擾 政府應抵擋惡意攻擊
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30年期公債得標利率1.65% 優於預期
遭逾期調味料波及 卜蜂：雞塊無問題
WHA會前記者會 陳馮富珍親上陣
男搶奪拾荒婦 被逮還要求喝沙士
林內焚化爐債務人異議之訴 6/3宣判
1至4月犯罪發生數 台中市6都最低
貿協雙前哨站 攻印度中東市場
抗議不斷 歐蘭德：不撤勞動改革法案
女高職生失聯 監視器發現與男子同行
聯電微機電麥克風出貨旺 逾2億顆
地震頻繁 台鐵台東站演練救災
大規模跳電重考首例 往後大考突發將比照
陸媒報共軍登陸演習 國防部：例行演訓
小英紀念酒 金門首賣強滾滾
靜宜大傳畢業展 遠赴澳門眷村蹲點取景
上銀今年業績看增 Q3目標優Q2
男登水漾森林死亡 研判心因性猝死
520總統就職 YouBike4站暫停營運
假交易虛擬幣真詐財 得手70萬元遭逮
大巨蛋減量拚復工？ 遠雄駁爆料
索羅斯減持美股逾1/3 轉抱金礦股
新台幣連3貶止步 日圓續疲回測0.3大關
台灣微軟獲3項品牌企業形象及CSR獎
亞太8國交流嫁接技術 促產業合作
巴拉圭總統率團參加520總統就職
吳鳳科大訪視租屋環境 頒評核標章
卜蜂逾期原料製品 台東大潤發受波及
留學免息貸款名額 柯文哲加碼200個
小英就職演說 陸學者：提憲法比憲政好
投信：投資溫度降 跟金融海嘯時相當
獲頒名譽博士 歐豪年開心如學生
陸首例同志婚姻維權情侶 17日辦婚禮
金管會白皮書 爭取稅制一致消滅假外資
臉書行動廣告聯播網 擴展影片廣告支援
總統就職日 高雄環團要北上陳情抗議
近太空科學調查 美超壓氣球升空
主計總處：前4月對陸出口 減幅續擴大
韓儒伯：蔡英文是溫和經驗豐富的領導人
張揆：行動支付是他卸任前關門傑作
富邦媒插旗東協 赴泰推廣電商經驗
拉美及加勒比海慶賀團出席520就職典禮
扁是否出席國宴 謝長廷：別泛政治化
520後 徐耀昌：從零開始磨合新政府
與印尼簽署農業協定 外交部表歡迎
巴格達連環爆至少44死 女炸彈客犯案
巴西代理總統無蜜月期 街頭抗議不斷
王儷玲盼電子支付比率5年倍增
桃機倉儲宿舍 菲籍外勞上吊身亡
嘉義前水上鄉長涉賄 判處2年6月
陳馮富珍：台7年來一中原則下參與WHA
陸學者：若違一中 台灣國際空間存變數
新加坡書展 台灣館展現華文之美
第8年參加WHA 馬總統：有點不一樣
董座搭高鐵拒補票 網友批幾百元也拗
國稅局查漏稅 5類不動產交易要小心
北市府：大巨蛋復工不是靠喊價
OLED影響廣視角權利金？元太：還不明顯
章計平接見大馬留台聯總新任理事
漁洋公司涉改有效日期 負責人交保
總統就職紀念烈酒 量販業18日起尬商機
食藥署搜索黑心業者 驚見過期3年蝦子
越南也填海造陸 與陸相較小巫見大巫
金管會衝電子支付 擬簡化實名認證
菲國旗掛反 陸漁船露餡被扣
日擬在G7峰會討論南海問題 陸表不滿
漢唐告中科管理局 要宿舍工程款
漢唐拿不到工程款 中科：要告就去告
陶朱隱園 獲英國國際地產五星大獎
世衛秘書長：台灣在一中原則下參與WHA
印度草擬地圖法 巴基斯坦嚴重關切
鴻海子公司賣AFOP股權 逾14億元入袋
英脫歐大將：票數差距近應辦第2場公投
響應新南向政策 台灣電商組團出征
買1送1 希拉蕊：投我送柯林頓幫管經濟
實名恐難淘寶？ 金管會：用國銀不受影響
台提太平島立場書 南海仲裁將延遲宣判
小英紀念烈酒明開賣 玉山大曲搶掀瘋
陳馮富珍言論 外交部：世衛單方面立場
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童振源：台灣參與WHA與一中原則無關
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金融業接手大巨蛋？金管會：符規定者可
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蔡英文維安代號永和 陳建仁聖家
泰國網購潛力大 台灣電商業者搶布局
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林全：錢用在刀口 預算赤字不宜成長
皮包客拉理財 金管會發函警戒
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駐智利代表陳新東參加智利佛光山浴佛節
巴西新第一夫人奢華度日 民怨減債無望
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世衛：茲卡病毒令人擔心 但不影響奧運
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保密40年終揭曉 沙國持上千億美元美債
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食品原料粉過期改標賣 卜蜂、旺來興受害
資源回收率傲視全球 美媒探討台環保努力
每週四古華酒吧淑女之夜 500元享多款酒飲無限暢飲
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諾貝爾經濟學奬得主：解決分配不均 政府責無旁貸
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西華飯店B-one自助餐廳限時推出「鮪魚十二宴」
慧智基因技轉陸華測 下半年準備上市/櫃
「2016臺灣國際田徑公開賽」各國菁英選手匯聚桃園
包粽DIY趣味龍舟賽 台北晶華酒店「歡慶端午」住房專案
台南大億麗緻酒店暑假住房專案 吃冰、玩水、啖美食
涉大馬跨境詐騙5台嫌 聲押獲准
巴格達連環爆 至少72死140傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴黎恐攻前嫌犯現形 比國警方錯失先機
美確認凱瑞與王毅通話 但說法不同陸版
美間諜案開庭 林姓軍官否認控罪
林姓軍官否認間諜罪 案件待開庭審理
美股開低 歐股大多收低
巴西財長提名央行總裁人選 受業界肯定
白宮：美希望激勵緬甸追求民主改革
法廣：法反勞動法再動員 爆發與警衝突
加拿大野火再起 摧毀石油工人棚屋
加拿大油砂區野火蔓延 油價逼近50美元
料Fed更快升息 美股收低
肯塔基州初選 希拉蕊擬阻斷桑德斯氣勢
川普稱願與金正恩對話 促北韓棄核計劃
聯合國報告：校園恐同暴力普遍
美參院通過911法案 允許受害者狀告沙國
BBC刪經費踢鐵板 網路食譜獲保留
美股回檔 台股恐觀望震盪
加拿大野火再失控 危及油砂產地
川普宣稱 淨財富超過百億美元
體大園區變電站起火 火舌竄燒
適當放養 魚菜共生系統好處多
竹縣第6條愛心醫療專車 5/18啟航
降低車禍發生 台8線鳳凰林路段加設標誌
輔導大樓廢除化糞池 高市補助費用
上櫃公司第1季EPS逾1元有119家
諾魯總統抵台 參加正副總統就職典禮
深坑北深路坍方 5車受波及
川普建議北韓政策轉彎 重談氣候協議
無聲的樂章 書法大師董陽孜歐洲個展
台7線明池附近坍方 中午搶通
嘉義以南紫外線過量 注意防曬
歐巴馬電賀菲總統當選人 強調人權
創業輔導計畫有成 原民創業圓夢
15.38克拉梨型粉紅鑽 亞洲買主10億得標
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遠傳4.5G飆速 滿意度近100%
台股開盤跌 24.87點
新台幣開盤貶 7分
如何種出好吃芋頭 中市府開設研習班
晶技前4月稅前EPS 1.08元
加州巡警執勤涉性侵妙齡女子
街口攜手台新 提供支付寶服務
何孟娟洛杉磯攝影展 呈獻異想世界
體大變電設備燒損停電 台電中午前復電
大毅執行庫藏股 早盤走堅
台美流行音樂巡迴 台式饒舌嘻哈登場
婦援會公益市集 義賣募資照顧婦幼
陸小偷勵志計劃 月入42萬建小學
陸頒布南海休漁令 越南抗議
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李新穎訪薩機器人交流活動營冠軍學校
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墨總統提議修憲 讓全國同性結婚合法化
海角7億 高雄豪宅房市震撼彈
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日本Q1經濟成長0.4% 躲過衰退
鴻海揪團攻機器人 亞太電股價大漲
台東連2震 無災情傳出
馬雲低調訪白宮 與歐巴馬共進午餐
扁受邀參加就職國宴 賴清德：這是對的
基改食物安啦 美研究沒證據食用有害
定讞後DNA鑑定制度 司院籲再斟酌
神基強固電腦升級Skylake處理器
阿里山風景區環教中心 5/20起營運
陸二線城市房價風險增 蘇州將推限購
遺愛人間 癌男逝捐眼角膜
歐洲慶賀團 18團將出席520就職典禮
台股上市公司家數突破900家
教廷派特使出席520就職 代表教宗致賀
13年漲7倍 機器人指數比美股還猛
法廣：泰恐攻維族嫌犯宣稱羈押期間受虐
北韓上游洩洪 下游南韓遭殃
索尼X系列新機蓄勢待發 預計7月推出
港泛民向張德江示威 要求真普選
林德福不選黨團總召 明決定是否出席520
台東縣農業處小金庫案 市調處擴大約談
學測指考國文擬改全選擇題 增題量難度
以結婚為前提交往 專挑熟男詐騙
政府設基金 助開發中島國發展漁業
國際油價飆高 95無鉛下週恐漲破25元
庫藏股失靈 南港股價平平
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四技二專統測成績20日公布
阿扁故鄉來的國宴酒 現在預訂恐等半年
越岳父砍死女婿 載屍體到警局投案
調查：7成中小生有補習 月花5500
520前夕 屏東藍營反瘦肉精美豬進口
新北有線電視開打 結合寬頻省荷包
解除歐盟黃牌 海大前校長提三建議
毒蟲騎乘贓車 遇警丟包仍被逮
加強監督 中央軍委巡視組回訪7大單位
3星彩瘋小英牌 520封牌
紡織電機走揚 台股一度翻紅
白狼要求堅守九二共識 民進黨部警力戒備
輕鬆補充礦物質 台鹽發表海洋元素水
慶總統就職 一粒米繪蔡英文寫謙卑
iPhone無線充電有影？ 傳挖角露玄機
大葉高島屋日資撤出 本土團隊接手
避免失焦 陳水扁夫婦不出席國宴
來台觀光人次要破去年 交通部：有困難
中央借將 陳菊：高雄經驗延伸
南投台14甲線 大貨車翻覆1人受困
公宅計劃遭反彈 北市府：加強溝通
媽祖也環保 大甲鎮瀾宮認購綠電
立院初審 停車場內占身障車位罰1200
波蘭國際迷你藝術賽 台學生入選佳作
輪胎行暗夜大火 燒毀1輛汽車
美日6月軍演 陸海警船頻頻駛入釣魚台
隕石火球劃破天際 美行車紀錄器全都錄
索取總統簽名照 單月逾4千封創新高
板橋小黃與機車對撞 騎士倒地送醫
陳水扁不出席國宴 籲團結支持新政府
區域內需 中美洲擺脫經濟倚賴關鍵
達爾膚登陸有成 6/16掛牌上櫃
杜特蒂訪客不斷 納卯市成求職中心
總統教育獎揭曉 由蔡英文頒獎
張德江籲港把握一帶一路機遇
中央氣象局氣象報告
蘇嘉全申報存款3247萬 洪慈庸存款338萬
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
影視音實驗教育 小野：盼培養流浪野狼
520總統就職典禮 分階段管制交通
嘉義查獲地下網路簽賭 簽賭金逾10億
國民黨行管會主委 邱大展出任
搖滾歌劇布袋戲 入選傑出演藝團隊
美商房仲ERA多角化 前進日星房市
英飛凌馬國員工1萬人 電子業最大
淡大外籍生拒盤 查竟咬警想逃被逮
Funides預估尼加拉瓜經濟成長4.7%
東京西洋美術館可望申請列世界遺產
玻尿酸打錯位置 30歲女眉心潰爛
新北質疑世大運游泳場 北市：已評估
立委盼讓翁啟惠改責付 法部：不介入個案
老照片中的鐵塔 見證台電歷史
南韓啟動評選2017東亞文化之都
白狼將赴民進黨抗議 近百警維安
新台幣中午貶 4.1分
金融科技浪潮來襲 學者籲鬆綁法規
台灣資源回收讚 美媒：垃圾處理天才
立院初審 違法經營旅館民宿將公布姓名
IBM攜手VMWare 打造企業級混合雲
520國宴270警維安交管 警籲駕駛人改道
加拿大推跨性別者保護法 料將輕鬆過關
物聯網概念發威 美律股價大漲
馬總統：任內挑戰多 經濟仍穩健成長
520總統就職典禮 1200警維安
俄勒岡州民主黨初選 美媒：桑德斯勝出
陸兒童拐賣嚴重 尋人微博粉絲多
世新規劃漲學雜費 近800學生連署反漲
前教長鄭瑞城憂大學淪為替產業服務
馬總統：早就南進 政府做很多事
幕僚：林錫山霸道 我聽命行事
學生補習多 校長：為何學校不能滿足
漁洋問題水產品 新北籲業者自主下架
美不會要求蔡英文就職演說應有哪些內容
基金業：新興債來到20年低點 不看淡
涉包庇色情業者 3台中警遭訴
民進黨主委選舉 高市兩強角力
控蔡英文炒地風波 藍綠互告不起訴
許勝雄：新政府上台 首要建立信任感
藍黨團總召直選 廖國棟陳學聖角逐
國體大變電設備燒損 一度波及南亞塑膠
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北市影視音實驗教育 小野：採折衷課程
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澳洲部長仇外 稱難民大字不識幾個遭批
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陸股開低走低 滬指早盤跌破2800點
Apple TV市占大增 2大原因看這裡
希拉蕊公布個人財務 籲川普揭露報稅單
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印度開放式水源 一成四無法飲用
體大園區變電站起火 部分停課
台裔江俊輝 問鼎加州州長
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菲準總統杜特蒂：歐巴馬來電致賀
持續整理 台股漲 19點
美短吻鱷大口咬西瓜 偷瓜照片網路爆紅
小學生照顧阿嬤洗腎 獲總統教育獎
鈴木汽車傳出不當燃料測試 股價暴跌15%
肯亞案 陸檢方批准逮捕45名台人
涂醒哲：不吃瘦肉精產品 美豬就沒出路
5月台指期漲 2點
遭過期漁貨波及 六福：終止與漁洋合作
北京攔電信詐騙資金 查控中心首曝光
5月電子金融齊跌
川普炒冷飯警告泡沫化 矽谷噴笑賞白眼
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被問扁不出席國宴 蔡英文頭也不回
台灣人愛存錢 諾貝爾獎得主直呼想不透
客家圓樓停車場遭竊 警逮1慣竊
被傳將閃婚 蔡正元：傳聞很多不評論
尾盤買盤湧入 台股收小紅
國際刑警組織對阿茲哈發布紅色通報
鈴木汽車油耗測試 可能不符規定
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屏東國際風箏節 21日舉辦
音樂會分享夢想及愛 鼓勵癌症病友勇敢
88水災奪3子女 小林村災民如願懷孕
微電影記憶的紅氣球 奪國際10大獎
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林洲民網路筆戰 柯文哲：怎麼這麼閒
三大法人賣超台股29.3億元
台師大70師生攀頂玉山 迎創校70週年
調查：逾7成受訪民眾籲新政府 先拚經濟
北市11大標案推不動 柯文哲：都有檢討
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卡西歐整合投影機產品線 拚教育市場
馬偕研發晶片 一滴血測出心肌梗塞風險
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財產申報增千餘萬 蘇嘉全：賣6筆土地
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慧智非侵入產前篩檢 技轉陸華測集團
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美眾院通過友台決議案 陸要求撤銷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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HTC員工大會 王雪紅談萬物科技
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宏達電畫3大願景 王雪紅催油門
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私劣菸酒查緝 前4月績效1.98億元
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警友會贈650台蒐證器 苗警執勤添利器
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台生籲認陸醫事學歷 三大醫師公會反對
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電費單中統一發票小獎 5月可直匯帳戶
諾基亞：將重返手機和平板市場
通報協尋金山白鶴 環境教育扎根不停歇
承業醫與彰基簽定質子銷售合約
預計美升息近 港股挫跌
嘉南大圳現浮屍 警方籲指認
林全徵金管會主委 謝金河爆料7人都說NO
陸企斥資1500億 入股德國機器人廠
卜蜂逾期原料製品 桃市下架逾7百公斤
總統拍影片贏讚 國發會：早就應該做了
證交所54年 上市公司從7走到900
新政府520上任 進出口商提貿易建言
蔡英文就職典禮 日方組252人龐大慶賀團
一滴血30秒測攝護腺癌 最快5年上市
1天推文8次 駭客即可掌握用戶行蹤
警民頻衝突 法國警察罕見集會籲勿仇恨
鋼板遭美課徵傾銷稅 陸表強烈不滿
黃正勝：新南向政策應借重台商經驗
杜特蒂鐵腕坐鎮 納卯市成治安模範生
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不動產繼承申辦逾期 北市：移中央標售
難民靠人蛇 偷渡產業大賺50億美元
大福彩開獎
搶攻東南亞市場 貿協組團到大馬拓銷
眾院依何志立證詞修正通過美對台六保證
百貨推新櫃搶人氣 遠百年中慶提前開打
王應傑：盼房東降租 永續經營
拆遷205兵工廠 高市立委促拚4年完工
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澎湖2次博弈公投 連署達標
鴻海持諾基亞夏普2好牌 擬進印度布陣
斯里蘭卡暴雨釀土石流 17死
陸統計局：整體就業穩定 部分行業嚴峻
張德江批評香港本土主義
陸：五年內將發射超過30枚衛星
遭過期漁貨波及？六福聲明無採購
靜待Fed會議紀錄 歐股走低
賴浩敏任總統監誓人 民團要求禁止遭駁
香港泛民派議員會張德江：重要突破
台教會建言新政府 以獨立建國為目的
攀登合歡北峰迷路 夫婦山區獲救
越南河靜全天監測啟動 查台塑排廢情形
割禮違法 肯亞父母改夜間偷偷進行
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
就職重現抗爭標語 陳芳明批民進黨狂妄
美股開盤跌 靜候聯準會政策會議
520在即 台商對兩岸經貿表憂心
奈國博科聖地綁架219女 找到首位女孩了
扁醫療團隊：扁情緒不穩有跳樓尋死意念
2年前遭博科聖地綁架女孩 尋獲1名
法國鐵路罷工 警察滿腹苦水也示威
立委：油性塗料鉛含量高 卻無國家標準
失蹤高職女生桃園現蹤 警通知家長帶回
台灣電子商務拓商團 首站前進新加坡
天氣轉熱 世衛：茲卡病毒恐散播至歐洲
德意志交易所和倫敦證交所7月將成親
〈時評〉蔡英文的蜜月期？
蔡英文20日就職 總統府官網首度直播
世界盃啤酒大賽 台灣蜂蜜啤酒奪銅牌
期交所 「上市公司歡慶九百」活絡資本市場
埃及航空A320飛機 從雷達消失
台灣女性參政比例高 外媒探討
埃及航空A320失聯 歐洲乘客最多
新政府將上任 紐約智庫關切兩岸關係
520就職國宴 高志明、江蕙座上賓
新竹豐邑喜來登午間限定極賞套餐 每套加贈「台啤Primium極賞啤酒」
寒暖色系的激盪 何國文雙巨幅油彩於上古藝術展出
520就職典禮與國宴 周邊道路分階段管制
期交所將針對黃金類商品推出新制
首季製造業產值好慘年減13.79% 連三季衰退
2016年4月是137年來最熱4月
厄瓜多首都西北方發生規模6.9地震
厄瓜多1日2震 損失輕微
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美聯準會紀錄：6月可能升息
投資人衡量Fed提前升息可能性 歐股反彈
厄瓜多2次強烈餘震 1死85傷
傳川普紐約會晤季辛吉
要求總統下台 委內瑞拉示威者與警衝突
五角大廈：大陸戰機南海攔截美偵察機
美元攀升 WTI油價下滑
銀行股上漲抵銷商品股跌幅 美股持平
南海升溫 美證實遭解放軍機抵近攔截
史上最貴鑽石 拍出5千多萬美元天價
馬總統卸任前行程滿檔 今天清空辦公室
聖克里斯多福總理抵台 參加總統就職典禮
國道嘉義段車輛追撞 封閉6小時
美智庫：台應聰明防衛 融入國際市場
玄奘學生演玄奘 推出4D新戲西遊記
台股量能不出 盤勢恐持續整理
候鳥新樂園 茄萣濕地迎嬌客
男休旅車內燒炭 警消破窗已死亡
屏東鹽埔漁港 21日樂團開唱
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雲林以南紫外線指數過量 出門記得防曬
巴西外交部：不再捍衛單一政黨利益
浩鼎ASCO公開論文摘要 解讀看這裡
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法國邀義大利一起反TTIP
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北京買屋好難 要不吃不喝16年
國中會考停電 立委：非意外
智崴飛行劇院 進駐全美最大購物中心
張德江籲香港各界堅守基本法
日圓再現2字頭 哈日族要抓準換匯時機
愛河驚見發黑骷髏頭 初步排除他殺
美軍B-52轟炸機墜關島 7人生還
卡努遊金門 業者助青年恣意揮灑
匯款免帳號 用手機號碼轉帳夯
總統就職表演 台灣之光千人接力
戰爭機器現身印尼 失業男街頭兜售
公宅說明會丟冥紙 林洲民：千萬別這樣
馬總統認鹿茸錯誤 橘：遺憾未反省施政
巴拿馬美食節頒獎 駐巴使館官員出席
林全內閣 國防部副部長鄭德美留任
吳思華終於醒悟 管理和政治很不一樣
陸5千億去產能 央企鋼煤兩年減產1成
可成股東會 重申下半年成長動能強
涉假美鈔案 蔣經國侍衛官洪篤昌遭起訴
非洲友邦慶賀團 逾百人出席520就職典禮
社運界抗議 民進黨修正就職表演內容
新南向辦公室 黃志芳：服務平台 非官衙
違法賣菸給青少年 去年開罰逾543萬
國防部：陸對台威脅沒鬆懈也沒減少
小米盒子Android TV版銷美
印尼唇顎裂女受歧視 台義診團助重生
台安醫院赴蒙古義診
新北單車成年禮 600學子登大人
蔡習會大型沙雕 台南亮相很吸睛
川普大法官人選名單 清一色保守派白人
醫院押人派出所嗆聲 警破暴力討債集團
警喬裝廟會扛轎人員 破獲職業賭場
比武涉埋伏圍毆 北市里長朱雪璋遭起訴
台科大吉祥物 依諧音選老虎鴨子
花7個小時海邊撿千顆石頭 男竊盜送辦
洪秀柱：過了今天國家將進入高度不確定
苦旱 宏都拉斯今年蔗糖出口減少
安克生醫創新產品 獲歐盟上市許可
涉假美鈔案 蔣經國侍衛官洪篤昌遭起訴
不支持台獨說 美助卿：美政策沒有改變
酒吧女服務生醉倒 男撿屍緩刑
朱立倫：多元發展觀光減少陸客影響
鄭德美國防副部長 高福堯工程會副主委
蘋果發展生物辨識 指紋按鍵要掰了？
涉詐領查緝私菸獎金 海巡分隊長遭訴
歐巴馬訪越 越美關係再進展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
可成小股東為股價叫屈 董事長道歉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
發函WHO 國民黨團：一中就是中華民國
北市汽車修理廠火警 警消馳援
設強制處分專庭 司法院有意見
屏檢查緝竊電 4個月追償1238萬元
美軍機南海遭攔截 陸：與抵近偵察有關
台股520前陷觀望 暫守8100點
抽查中古車定型化契約 知名車商也違規
台中國際薩克斯風大賽 總獎金百萬
是否轉戰新北 賴清德：任期每天都會做好
接待各國520慶賀團 外長卸任前一日更忙
公宅說明會遭丟冥紙 林洲民：檢討
光洋科債務 銀行團展延半年
北市房價直直漲 住展細數歷任總統漲幅
露營客不滿跳電挨罵又被趕 業者道歉
核三水庫車未裝水 台電：有利機動調度
中國附醫攜手諾華 簽訂臨床合作協議
遊艇運安毒600公斤 6台人在沖繩被逮
宏達電願景不給力？股價又破60元關卡
就職典禮表演過去抗爭 社運團體批荒謬
總統盼美提供蔡英文同樣規格過境禮遇
新北查冷凍倉庫 漁洋商品全出列
委內瑞拉美大使館人力短缺 簽證暫喊卡
新台幣中午貶8.8分 逼近32.8關卡
製造業連5季吞黑 第3季可望轉正
AIT梅健華：告別卸任 歡迎新政府
中石化污染案 律師團籲新政府撤上訴
端午送禮送到心坎 可參考4大指標
總統就職慶典 義大宋江陣北上獻藝
台灣援助多明尼加衛生農漁發展
小英就職服裝 口譯哥笑稱國家最高機密
穆迪因全球需求弱 下修美今年成長預測
表彰貢獻 馬總統贈勳黃其光閻雲
違法賣菸最嚴重 國健署長點名統一超商
迎戰TPP 找出台灣農業的屠龍刀
入TPP農業首當其衝 農民何去何從
全球化浪潮 老廠靠創新轉型闖出一片天
蘇嘉全：推國會改革 民意與國會零距離
調查：逾2成企業願提高新鮮人起薪
國防部：身心有狀況官兵 列管586人
行動支付夯 銀行現金回饋5%搶先機
教委會朝野立委齊聚 推高教改革論壇
國民黨基隆市主委交接 水雲翔出任
張德江會晤香港政經人士 幽默開場
iPhone 7傳大尺寸 設計圖也曝光
北捷板南線號誌異常 影響3萬旅客
洪秀柱：絕不容忍和平大門從面前關上
皮膚癌肺癌新藥 大幅延長存活時間
新竹SBIR開跑 手工窯烤麵包飄香
陳志清肯定對地補貼 建議推動前試辦
維護海洋 環署7月起徵收海洋棄置費
寶島便利店影片瘋傳 網友：店員辛苦了
臉書遭控有政治偏見 祖克柏上火線澄清
林德福：綠消費社運 像衛生紙用過就丟
菲準總統杜特蒂 成手機遊戲主角
遼寧號加速演訓 殲15起降架次大增
張德江結束視察香港
北市公宅政策 徐弘庭：無交通配套
美可能升息 台幣匯率向32.8靠攏
可成打入智慧手錶 新品第 3季亮相
亞塞拜然貨機墜阿富汗 7死
高雄愛之船端節送暖 澎湖離島學子受惠
板南線異常影響3逾萬人 民眾批還想漲
滬月嫂領60K 網友：比大學畢業生高
盧超群期許新政府 助台廠賺全球財
過度敷臉去角質 當心臉腫皮膚爛
埃及航空班機雷達上消失 狀況不明
人民幣中間價貶 2月以來最低
縮短城鄉差距 中市年底增設千盞路燈
520唱國歌 排灣族小朋友好期待
取消抗爭標語 葉菊蘭：民進黨願傾聽
房仲：房市520新景象 第2季推案看千億
內視鏡超音波 擴展視野儘早發現病灶
對新政府建言 可成董座：台灣不能關起門
國際特赦組織調查：陸德民眾最歡迎難民
蔡英文明天就職 帛琉總統道賀
黨團總召直選 蔡正元：都是為黨服務
將出席WHA 林昶佐：適當時機表達立場
台股收盤跌 63.7點
自詡在地角頭 糾眾深夜持大聲公討債
埃及航空班機恐墜海 傳失聯前未求救
蔡英文將就職 李登輝朱立倫柯文哲觀禮
毒犯豬寮烤箱煉毒 金門刑大突擊逮獲
520前夕 台股跌63點失守8100
婦人偷1瓶汽水 代價2.5萬
鈺創實物實境新品 第3季開賣
開平走低 台股跌 63點
埃及航空班機失聯 埃及希臘海上搜尋
言論自由不易 葉菊蘭：新政府會更寬容
向張德江示威 黃之鋒等人被捕
6台人運6百公斤安毒 沖繩被逮
大巨蛋停工周年前夕 北市連發兩公文
習近平：計畫生育須長期堅持
陳志清拚到最後一天 再簽2國漁業協議
大陸印度1/3患心理疾病 但就醫率低
6月台指期跌 74點
嘉市免費健檢起跑 專車接送顧健康
兩岸經貿交流降溫？ APEC互動冷
藍黨團總召難產 廖國棟陳學聖首輪平手
6月電子金融期齊跌
宏達電智慧機學教訓 VR拚專利
深夜中橫墜谷 稱小便失足啟疑竇
VR下一步？宏達電：結合電商購物
報告：印度吸菸染肺癌病例激增
台股520前觀望味濃 8100點失守
蔡英文就職國宴 江蕙張忠謀殷琪座上賓
美太平洋司令部確認偵察機遭不安全攔截
盼新政府振興房市 王應傑獻策四招
蔡英文就職 老家一連5天圓仔湯分享
台銀迎賓機器人亮相 台灣e哥服務理財
520就職典禮 林德福：藍委自由參加
三大法人賣超台股81.94億元
飢餓體驗12小時 嶺東高中學生響應
碧潭畔新開旅店 浪漫歐風配美景
國軍效忠國家 綠委要求告訴全體官兵
台積電安謀10奈米合作 邁向新里程
20歲男組幫派 強占地盤設局仙人跳
2歲童超商遭踹飛 男判拘役40天
超商鼓勵量血壓 邱淑媞勸不要違法賣菸
卜蜂逾期原料製品 北市：20日前下架
迎台灣首位女總統 商家祭優惠同慶
香港泛民想法與張德江南轅北轍
埃及航空班機失聯 法：不排除任何可能
張忠謀受邀國宴 台積電：私人行程不清楚
柯一正：不能怪新政府 要怪就怪紙風車
總統府：馬總統20日搬回興隆路
不滿選手協會拆帳 韓棋王李世石要退出
訊號升級 桃園11月納入數位實驗區
勞健保補助不公 陳菊盼新政府正視
埃及航空班機失聯 埃軍否認獲求救訊號
車被砸尋仇 黑幫強押父子毆打
愛河上游骷髏頭 法醫將抽取DNA
駐韓美軍基地逾10起瓦斯爆炸 無傷亡
亞洲動漫中心濟州島掛牌運作
陸股持續量縮 滬指險守2800點
兩岸關係 洪秀柱盼新政府嚴肅看待
南韓：願與台灣增進務實合作關係
新台幣貶 9.7分 收32.802元
日媒：台灣似成亞洲安保變數 美日關注
LINE TV吹起哈台風 台劇稱霸收視冠軍
醫美診所涉違法輸入童顏針 檢方偵辦
紐約中央公園保護區休園80載 重新開放
吉里巴斯總統抵台 參加總統就職典禮
雲林創客教室 機器人到麥寮
埃及航空班機 傳墜希臘喀巴蘇斯島外海
蔡英文將就職 國道收費員續抗爭
西拉雅族爭取原住民身分 北高行判敗訴
吳思華：當部長像爬山 路上充滿野獸
能源股隨油價下挫 日股近持平
拜耳擬收購孟山都 農化業再掀整併潮
國宴加持 量販衝快樂豬桂丁土雞買氣
荖葉農的兒子 扛肥料舉出一片天
張善政：有點傷感 日子能不能過慢一點
日媒：中稱台民眾為同胞 但行事卻相反
宏達電首波Android N升級名單 有這3款
財劃法修不動 徐耀昌盼新任總統拿魄力
西拉雅族正名敗訴 賴清德：再上訴
興航調整機隊 飛北海道東京將減班
新北推好孕標章 打造友善母嬰城市
北市汽修廠火警 高級轎車慘遭火吻
民眾抗議禁捕 雲管處官員遭毆傷
藥妝通路DR.WU將上櫃 高股利受矚目
廣島原爆珍貴照片 美致贈日紀念資料館
江申陸轉投資穩健 法人看增今年獲利
張盛和卸1445天財長 任期近40年最長
簡太郎：張善政是最佳後援投手
翻轉商圈形象 新北徵青年設計家創意
闖紅燈遭撞 機車騎士傷重不治
雷洋案死者妻子報案 陸檢方受理偵辦
參賽休士頓影展 地景太魯閣獲獎
共軍戰機南海攔截美機 陸：依法監視
父喪母癱瘓 陸14歲少女賣報紙養家
立院初審 為保全追徵檢可扣押被告財產
洪孟啟：終於退伍 叮嚀文化部不可官僚
簽吐瓦魯諾魯漁業協定 力拓南太平洋漁場
苗栗小校存廢爭議 綠議員索友誼之握
食品大廠爆黑心 食藥署可追回不當利得
陳雄文哽咽 笑稱有自備手帕
銀行撥款助員工轉型 今年起上路
埃及航空客機失聯 歐洲旅遊休閒股下挫
埃及班機失聯 埃及總理：尚未排除恐攻
中央氣象局氣象報告
賀陳旦去職 董瑞斌接任悠遊卡投控董座
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
美短期內恐升息 港股收低
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
盧超群建言 祭法律防惡性挖角
民主烈士詹益樺殉道 27週年追思會
陸餐飲業2015年營業額破16兆
殯儀館環境不佳 中市推5年改革計畫
蕭家淇：明天開始不要跟我要太陽餅
吳思華臨別贈言 3大教育問題待解
羅瑩雪：當法務部長是福氣 不後悔
北市府兩公文矛盾 遠雄巨蛋：無所適從
撿到貴重漂流木 主動交出有獎金
台茂日本美食展 北海道吃到南九州
張德江批港獨 香港民族黨：就是搞分離
宏達電驚傳裁員 稱審慎評估人力
悠遊卡投控公司董座 董瑞斌接任
馬總統即將卸任 執政功過待歷史論斷
馬總統限制出境案 高院發回北院
讓世界聽見台灣原音 業者助偏鄉童圓夢
520就職典禮 數個民團陳情抗議
報案順手牽羊 大膽女賊偷員警手機
彰銀案 台新金搶在張盛和任內上訴
故宮南院6月預約 每日6000人次
就職慶祝活動修正 預演不見抗議標語
卸下部長職務 蔣丙煌：不失落
陸連鎖補習班突然關門 家長群聚抗議
男子自白當詐騙車手 缺佐證判無罪
在她身上 看見1個孩子以教育翻轉人生
3成糖友運動不足 醫師籲2天就該動動
法廣：法政府憂奧地利極右派可能上台
父母帳戶連結悠遊卡 小孩加值更方便
跨國漁工手機竊案 澎白沙警迅即偵破
美元強彈 新台幣貶9.7分創2個月新低
新光金握700億現金 伺機加碼台股
澎湖觀光撿鳥蛋 騷擾動物要受罰
帛琉總統會見 蘇嘉全：盼為台仗義執言
重利卻判無罪 立委要提案修法
卸任感言 魏國彥：來當魏哥哥非魏公公
立院初審 化?品成分原料禁用動物實驗
集邦：NAND廠成長有挑戰
經濟部這些地方好省 鄧振中也受不了
深不見底 豐興盤中再降廢鋼收購價
漁洋問題水產品 新北要求提退換貨機制
法廣：陸社科院將審查學位論文意識形態
陸專家：美艦機橫行南海 有必要攔截
WSJ：蔡英文面對大陸與經濟2大難題
總統就職典禮 崇右動員300學生
不愛大眾運輸？公共運具使用率不到2成
郭台銘傳赴陸考察 審視無錫夏普廠
國中會考停電補救 22日下午重考
台股未來走勢 庫克影響力高過蔡英文
彰銀案上不上訴 新財長得4天做決定
掛牌未受邀蔡伯璽遺憾 寒舍不回應
二手物品換現金 回補繳稅空荷包
520前夕 高市議員請喝小英台啤
助受災戶 金管會擬草案訂援助SOP
資策會董事長張進福請辭 羅達生暫代
台星電商論壇 黃兆仁：建跨境生態體系
上傳步出總統府照片 馬總統：謝謝大家
科技部送「斜樹」 歡送部次長重返學術界
PC廠獲利商機 研究機構提2藥方
復育海洋資源 數萬花枝苗及受精卵放流
被傳參選新北市長 賴清德：目前沒打算
卸任前夕 馬總統盼兩岸領導人持續見面
桃園與日本加賀市 簽署友好城市
駐日美軍事務員 疑涉殺沖繩女子被逮
徐爵民像令狐沖 最不愛去「那個地方」
上班29天薪資條 高市查出另有缺失
傳大巨蛋將解約 北市：善盡催告責任
歡送鄧振中 影片提無尾熊有蹊翹
正瀚申請上市 開農業科技事業先例
美貿易委員會報告 TPP能溫和提升美經濟
首爾龍山美駐軍 2017年底遷至平澤
駐星代表張大同：太平島絕非岩礁
金門海岸發現女浮屍 身分待確認
印度中央執政黨 首次贏得阿薩姆執政權
開會彩排見外賓 蔡英文就職前夕忙不停
小英就職演說 中南海嚴陣以待
外長主持北賓酒會 歡迎520各國慶賀團
墾丁龍磐草原 火燒10小時
歐土難民協議岌岌可危 安置不到200人
漁洋竄改逾期水產品 桃市下架1公噸
期交所擬推黃金類期權新制
今彩539開獎
深圳男子持刀客運站砍傷7人
卸任前最後高歌 馬總統公布國家機密
東南亞強力拓銷團 成功搶灘東協市場
威力彩開獎
大馬手集團慈善演出 贊助孩童接觸藝術
馬總統辭行 府員工難過落淚
違法輸入童顏針 北市查獲醫美診所
柯克：感謝馬總統鞏固台美關係的付出
法延長緊急狀態 保護歐洲盃足球賽
北檢統計 馬總統24案將重啟偵辦
林永樂卸任感言 外交挑戰多前進不容易
總統令：曾永權已准辭職 20日生效
澎湖潛水譜戀情 花火夜求婚添喜氣
世衛：全球平均壽命增5年 女比男活更久
陸菲關係雖緊張 陸客赴菲旅遊今年強彈
希臘搜尋失聯埃及班機 發現塑料殘片
港人愛台灣米 躍居外銷最大市場
陸：兩岸2016首季貿易額年減11.5%
BBC：蔡英文是東亞地區獨特女性領導人
埃及班機失聯 機長事前未露異樣
卸任前最後晚宴 馬總統蹲下與媒體合影
威力彩頭獎1注中 苗栗縣開出
坎城影展掛零 大陸電影商業掛帥
今彩539 頭獎槓龜
遭博科聖地綁架獲救女學生 總統召見
520後兩岸 鄧振中籲陸尊重民主制度
徐重仁與潘進丁 王見王談通路未來
抗俄 北約將敲定軍力集結計畫
你猜對了嗎? 台灣女總統 褲裝亮相
新總統宣誓就職！CNN：蔡英文的兩大課題
520就職典禮表演》回顧民主歷程、演繹族群融合
蔡英文就職公開演說 談改革、尊重92會談歷史事實
展現效率！政府部門官網一同換新裝
新總統就職 外媒聚焦蔡兩岸論述
另類外「蕉」！
〈時評〉520後 馬英九何去何從
國台辦認蔡英文不夠明確 不忘恫嚇台獨
張善政卸任致詞 澄清移民說
國宴在地化！蔡英文推八道台灣好味
Extra「重拾笑容行動」開跑 買一包讓他們笑一個
五星極賞饗宴 五星飯店主廚推薦 獨特嚴選優質品味
寒軒高雄商旅 五月、六月「禮遇壽星」 揪友開慶生趴 德國豬腳天天送
慟！MS804殘骸找到了
千人參加就職國宴 蔡總統：戒慎恐懼完成改革
蔡英文親撰就職演說 打造更好的國家
烤出1哩長披薩 那不勒斯再創紀錄
埃及航空副總裁：發現失事客機殘骸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及政府證實 地中海殘骸出自失蹤航班
美國6月可能升息 歐洲股市收黑
支持對台六項保證 美參院提共同決議案
埃及客機疑墜地中海 希臘否認發現殘骸
盧比歐：期待與蔡英文合作 感謝馬總統
加拿大野火蔓延 由亞伯達燒到鄰省
美學者：蔡英文演說應向多國傳達訊息
美股收黑 沃爾瑪因財報利多飆漲9%
多國供油出狀況 世界油價持穩
美檢視衛星影像 未見埃及客機爆炸跡象
埃及航空更正 尚未發現失蹤客機殘骸
埃及客機仍不見蹤影 地中海加緊搜救
2016首季 巴西1110萬人失業
就職慶祝大會 表演呈現台灣民主文化
索羅門總理祝賀蔡英文就任中華民國總統
總統副總統就職典禮 6大看點
蔡英文將就職 首位女總統寫下歷史新頁
抗議團體聚集景福門 千餘警維安
中華民國首任女總統 蔡英文創3個第一
台技術團健康飲食宣導 索國媒體讚揚
首位女總統 蔡英文10大政見彙整
歐美股收黑 台股恐震盪整理
總統府官網更新 台灣首位女性國家元首
希拉蕊批川普 對美國民主構成威脅
台單車騎士陳峻永抵墨西哥
東海女子桌球 全大運女團亞軍
北部紫外線高量級 參加府前活動記得防曬
蔡英文著米白外套黑長褲 赴總統府就職
下週汽柴油估漲7角 創近7個月新高
宣誓就職 蔡英文上午8時56分抵達總統府
台股開盤漲 12.7點
巴西代總統提名國營石油公司總裁
新台幣開盤升 7.2分
宣誓就職 蔡英文唱吾黨所宗
新政府迎新氣象 斗六徵才釋千職
宣誓就職接下國璽 蔡總統正式就任
鈺創下半年展望樂觀 開盤股價走揚
去年國慶沒唱 蔡總統唱出吾黨2字
駐加代表處全版廣告慶蔡總統就職
陸駐美大使：不約束美國 南海將軍事化
蔡總統簽署首份公文 行政院長任命令
蔡總統陳副總統親送 馬吳告別總統府
國軍聯合樂儀隊操演 祝賀蔡總統就任
520新政府上台 台股開盤小漲
蔡總統就職 柯P穿西裝出席典禮臉書祝賀
助攻中小企業 學者倡議設專業銀行
新台幣早盤走升
解決長年低薪 學者籲國際化帶動比價
櫃買黃金現貨交易熱 單日破5000萬
蔡總統陳副總統就職 外賓致賀
機師要罷工 華航：持續協商並招募機師
年金改革 學者建議砍高不砍低
總統就職典禮 柯文哲著西裝搭粉紅領帶
蔡總統就職服裝 展現立即做事風格
就職觀禮台 柯文哲偶爾滑手機陳菊揮扇
谷歌黏性鍍膜專利 撞擊時行人黏車上
低薪患紅眼症？ 許嘉棟：改變觀念做起
Uber無人車 匹茲堡展開測試
頂尖遊戲引擎來台 開發遊戲更輕鬆
骨架纖細媽餵母奶 鈣流失骨鬆上身
蔡總統建議的漁夫帽 林全端詳許久才戴上
4檔新基金下週開募 搶市840億
520就職景福門旁 抗議團體各自陳抗
三星在大陸援建150所希望小學
蔡總統米白外套俐落吸睛 就職治裝費0元
花旗智慧分行落腳天母 走紐約時尚風
駐日美軍事務員涉殺日女 日向美抗議
陸軍21響禮炮 向蔡總統致最崇高敬意
蔡總統唱國歌 開口唱出吾黨所宗
中央氣象局氣象報告
520展新頁 台股觀望中量縮走高
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中影案 前立委蔡正元判賠1.7億確定
就職演說 蔡總統：人民期待新政府解決問題
加拿大也放行基改鮭魚 消團憂心
日媒報導 蔡英文就任中華民國總統
國軍各級部隊換上蔡總統玉照
英仁就職紀念幣開賣 湧排隊人潮熱銷
就職演說 蔡總統：執政者義無反顧承擔
統計520前後台股行情 像蹺蹺板
加總理稱壓力大 再三為肘撞女議員道歉
雙橡園慶就職酒會 希拉蕊親家母來祝賀
未參加就職典禮 林昶佐聲援社運團體
蔡總統：能源選擇以永續觀念逐步調整
雲林將辦全國溜冰賽 議員要求改善場地
港媒直播蔡總統致辭
蘋果SiP數量看增 景碩沾光股價揚
司法改革 蔡總統：10月召開司法國是會議
雲嘉南大氣擴散不佳 PM2.5濃度偏高
92年會談 蔡總統：我尊重這歷史事實
就職演說 蔡總統強調解決年輕人低薪困境
走私K他命223公斤 2男起訴
雙橡園酒會 蔡總統：台美關係優先政策
樺漢股東會 預期未來 3年持續成長
蔡總統：催生新經濟模式 不忘環境責任
蔡總統提九二會談 未提九二共識
蔡總統就職演說 激勵台股盤中漲70點
就職談隨機殺人 蔡總統：嚴肅面對治安
新北聯醫與輔大馬偕兩校簽約合作
調查：2/3美國人拿不出1000美元應急
蔡總統就職演說全文
蔡總統：面對過去 成立真相和解委員會
IMAX進軍VR 找Google當盟友
蔡總統：願和對岸尋求合作可能性
總統就職 藍地方黨部為高雄請命
就職演說 蔡總統：接下重擔倒退非選項
破除台股520魔咒 股王大立光力挺
歡慶520 悠遊卡推藍地黃虎旗紀念卡
蔡總統就職慶祝大會 全場大合唱美麗島
新台幣中午升 6.3分
蔡總統就職 美方同步發聲明祝賀
兩岸政策衝擊台股？ 儲祥生：還好啦
蔡總統談司法改革 現場掌聲如雷
蔡總統：1年內提可行年金改革方案
夏普兩債權銀行 對風險評估大不同
蔡總統就職 新華社簡短報導
台饒舌嘻哈團體 美音樂雜誌報導
蔡總統：3年內完成轉型正義調查報告書
蔡總統：建立優質平價長照系統
藝人李蒨蓉撞傷身障騎士 判拘役40天
GAP今年將關全球75家門市 日本佔53家
蔡總統：與友邦建立永續夥伴關係
老翁刮中2600萬 馬上藏起來
小英紀念酒很夯 門市一小時掃光高粱
陳一新：蔡總統演說留伏筆爭取RCEP
520我愛你 馬公戶政所喜事連連
總統兩岸談話 陸學者：務實理性有誠意
總統令：特任林全為行政院長
西漢海昏侯墓的孔子屏風 實為衣鏡
前美駐UN代表：蔡英文任期首年挑戰多
台南出現飛機灑藥假訊息 初判來自大陸
提台灣41次 蔡總統就職演說10語錄
蔡總統上任 園區公會盼多聽產業界聲音
總統令：考選部長蔡宗珍 銓敘部周弘憲
稀飯摻安眠藥物 外籍看護判刑10月
520就職 抗議團體景福門各據一方
兒缺錢買毒 偽造法院公文騙老母
新任總統就職 金門營區換上蔡總統玉照
嘉義縣社會局長入閣 新人佈達履新
蔡總統就職 林智堅：與新政府攜手打拚
總統令：特任楊國強為國安局長
首位女性元首宣誓就職 蔡總統時代來臨
印度學者：蔡英文就職演說力求各方平衡
蔡總統演說 台商：南向須面對一帶一路
蔡總統就職紀念金幣 網拍喊價5萬8
工商業肯定蔡總統尊重92會談歷史
司改會：樂見以總統高度 解決司法爭議
520遊覽車起火 陸客虛驚竟喊幸運
沖繩命案 日外相召美大使要求杜絕再犯
蔡總統：參與區域發展願和對岸交換意見
日本外相岸田：歡迎蔡英文就任總統
台股收盤漲 35.28點
總統演說談兩岸 阿土伯：對台股沒幫助
總統的兩岸談話 港專家：顯非北京所想
蔡總統就職演說後 投顧：回歸基本面
東海與南海 蔡總統：擱置爭議共同開發
橫渡黑水溝 台南安平澎湖東吉28日首航
震盪收紅 台股漲 35點
蔡總統點名印度 學者：台印關係空間大
台股收紅 破2000年來520下跌魔咒
蔡總統就職 越媒關注報導就職演說
6月台指期漲 71 點
蔡總統就職 印尼看好新南向政策
6月電子金融期齊漲
自稱前特種部隊男持毒 優勢警力制伏
選新北市長 賴清德：言之過早
蔡總統時代來臨 迎接挑戰與改革
蔡總統推改革 林伯豐籲總統府設經改會
藍委質疑學歷造假 黃重諺：都填肄業
中華民國政府恭賀多明尼加完成總統大選
蔡總統談兩岸 學者：符合最大公約數
蔡總統演說 黃介正：7字巧妙取代共識
店員連上8天班貼公告走人 統一超也有話說
G7財長日本開會 貨幣政策成焦點
蔡總統就職演說談兩岸 學者看法不一
一時貪念 大學生侵占手機斷送從軍夢
考察北歐遭質疑 林明溱：與縣政有關
尊重九二會談無波瀾 台股打破520魔咒
蔡總統就職未談九二共識 朝野看法不一
內湖高中畢業洗禮 10萬顆水球寫回憶
向好兄弟借路 台南警破獲墓區賭場
總統承諾解決年輕人低薪 朝野解讀不一
總統將召開司改國是會議 朝野各有看法
行政院長交接 陳副總統：張善政辛苦了
三大法人賣超台股2.59億元
蔡總統古厝分享湯圓5天 晚上放煙火
慶祝總統就職紀念愛情 新人520登記
蔡總統推年金改革 國民黨團：續監督
確保520就職順利 全國掃黑查百餘槍
張善政：該去除草了 大家再見
港商黃煜坤綁架案 主嫌一審判12年
蘇嘉全：盼對岸領導人體會蔡總統善意
舊金山再爆警槍殺非裔 警局長火速請辭
香港富商綁架案 主嫌一審遭判12年
直言不諱 張善政語錄
8年執政最後一棒 張善政揮別行政院
日股收高 日圓走軟帶動
中華民國首位女總統就職 CNN等外媒報導
連上超商8天大夜走人 警幫顧店
嘉義520登記結婚贈金鏟 幸福加溫
主播批吃香蕉噁心 吳思瑤：不介意
智慧機Q1前5大廠 OPPO擠下聯想
豐田油電車 20年賣出逾900萬台
張濤任人行副行長 可望接IMF副總裁
國道中山高自撞車禍 陸續恢復行車
報稅倒數 保險抵稅留意4大錯誤觀念
浩鼎大股東Alpha申報不實 遭罰100萬元
未足額進用身障者 華碩最多
英媒：台灣 適宜女性從政的地方
宏達電Q2出貨上看320萬支 落後華碩
預防腸病毒 漂白水最具殺菌力
蔡英文就任總統 共同社：展現民主發展
國民黨：遺憾蔡總統不肯承認九二共識
520就職國宴登場 270警維安
蔡總統就職 林佳龍：共同為台灣打拚
吉黑兩省擬建東北虎豹國家公園
新台幣升5分 收32.752元
外銷訂單連13黑 慘過金融海嘯
中華民國首位女總統就職 印媒聚焦兩岸
創立社會企業正夯 創辦人有3大特性
健保政策 新任署長盼與外界多溝通
法務部長邱太三談司法改革 提三大方向
蔡辰洋么兒嗆繼承 寒舍：家屬交律師處理
巴國批印度核武測試 擬提案印度洋無核化
陸聘網路大軍五毛黨 年貼數億則評論
監督新政府 國民黨團：不能比馬政府差
總統就職演說 陸國台辦：沒完成的答卷
環球晶砸15.9億收購 版圖跨足歐洲
國銀對陸參股投資曝險計算 鬆綁
不怕摔 原民小孩翻轉命運
蔡總統就職 會計師建議著重競爭力
總統兩岸論述 洪奇昌：給北京最大善意
潘孟安：與屏東女兒蔡總統擘劃家鄉未來
感情糾紛 前男友持刀砍人夫
涂醒哲：為年輕人打造更好的國家
綜所稅申報 憑證或稅額試算可抽大獎
未參加就職典禮 周美青一早上班
超商員工棄店離去 熱心警幫顧店
看火星趁5月 火星30日10年來最貼地球
民共對話 陸學者：先處理台獨黨綱
林全：執政團隊必須有4大特質
總統演說 國台辦：未明確承認九二共識
金門風獅爺換新裝 綠披風上身
港城市大學頂篷倒塌 3人受傷
日圓貶破0.3元 哈日族瞄準夏季折扣季
不捨老宅凋零 變裝咖啡館飄香
陳吉仲：先讓養豬業賺錢 不談美豬議題
參與WHA 林奏延晚間率團出發
新北聯合婚禮夯 排隊人龍逾百公尺
智冠旗下獲暴雪鬥陣特攻 獨家通路經銷
駐諾魯大使館 舉辦慶祝總統就職酒會
聯電買庫藏股 執行率26.5%
環南投自行車賽 完賽獲紫南宮錢母獎牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蔡總統演說 寇健文：北京還是不會滿意
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
年金改革 伍錦霖：做功德的心推動
貨貿談判 李世光；暫不直接重啟諮商
總統蔡英文今就職 杜特蒂1月曾致賀函
林奏延投書菲媒 闡述台參與WHA必要性
照片遭整形診所盜用 范冰冰獲賠150萬
蔡總統就職 陸媒冷處理
520結婚熱 高市破百對登記
總統提民主自由 BBC：北京可能不滿
港股交投清淡收高 憂美升息
談DRGs 健保署長：方向好續凝共識
新政府推司法改革 檢協會籲預算應獨立
總統提經濟轉型 學者：短空長多
機場赫見空運疑似子彈 警：軍飾品
小英總統紀念金幣 2小時賣光光
漁洋賣逾期品遭衛生局重罰1548萬元
李世光談新能源 不會立刻無核非煤
中信銀引3大行動支付 力拚年底上線
林全：馬上檢討預算 不放棄GDP保1
高院駁菸商抗議 英菸盒包裝通通橄欖綠
小英拚經濟 房仲：活絡台股房市最重要
李扁馬蔡四位總統 兩岸大事紀
熱浪來襲 夏天汽車保養4大重點
卜睿哲來台 與龍應台談台灣未來
蔡總統就職演說 李登輝：一百分
新台幣收升5分 週貶1.26角
府方：蔡總統向對岸展現最大彈性與善意
蔡總統就職 兩岸關係發展引國際關注
潘文忠：讓孩子有更多元選擇機會
頸動脈血流速測失智 提早發現降風險
對總理缺乏信心 以色列防長辭職
國台辦回應總統兩岸論述 朝野各有解讀
三井倉庫案 北市文資審議決定暫時移置
澎環保替代役男投入獨老服務獲肯定
男潑汽油拒捕 警以水柱破門逮人
蔡英文就職演說 BBC：北京不會滿意
吊車勾斷電話線 逃逸駕駛被罰
三重傳持刀砍人 1人送醫
育才國小董座夫妻涉掏空校產 緩刑2年
寒舍爭產？蔡辰洋么兒曾被要求拋棄繼承
蔡總統尊重九二會談 黃國昌：與馬不同
公園拿菜刀互嗆 男子臉遭劃傷
賴清德回萬里 反南鐵東移民眾撒冥紙
總統就職演說 學者：可行性著墨不多
蔡總統演說 周志懷：為破冰創造條件
輝達VR實驗室 攜手北市提升軟體硬實力
陸客不來？第1季來台人次年增12.73%
蔡總統親自操刀 就職演說走英式冷靜風
520後 高市豪宅行情蠢蠢欲動
漁洋逾期水產品 蝦子冷凍11年
法廣：法工會宣布再遊行 抗議勞動改革
總統蔡英文正式就職 菲媒即時報導
水牛溺水大驚奇 動保即時救援
蔡總統演說提憲法 迂迴維繫兩岸現狀
外銷訂單比預期差很多 Q2恐怕也黑了
許潮英慈善基金會 助桃園弱勢兒圓夢
台股週線4連黑止步 市值增近1%
就職國宴 蔡總統著黑色套裝出席
小英總統座車奔馳 奧迪推A8租賃方案
台星電商媒合 搶攻東協新藍海
政府採購遭停權 新保：聲請停止執行
一貫小英風格 總統晚宴依舊褲裝
北市文資會決議 三井倉庫暫時移置
櫃買中心：27日審隆中上櫃案
正副總統就職典禮 家人現身力挺
蔡總統就職演說 包道格：很成功
蔡總統就職 大陸央視新聞聯播乾稿回應
美眾院國防授權法邀台參與環太平洋軍演
台1年保費2.9兆 年金險增逾25%
閣員全男 巴西代總統承諾日後會有女性
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賴清德訪野柳 提保存女王頭
英學者曾銳生：蔡英文就職演說精彩
國泰全球高股息基金 准募
慶祝總統就職 日內瓦外館邀友邦同歡
總統就職演說 胡勝正按讚
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蔡總統就職演說 陸媒：還要看她怎麼做
跟著死黨做公益 青少年奪志工大獎
陸委會：維護兩岸現狀 蔡總統展善意
科學家：2016可能締造歷來最熱年分紀錄
就職國宴 蔡總統：執政戒慎恐懼完成改革
杜特蒂效應 菲國興辣手反罪潮
江蕙低調出席蔡總統就職國宴
駐星代表張大同請辭獲准
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法廣：歐盟再次加重對北韓制裁
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台企聯會長：兩岸應互釋更多善意
年紀大老化 馬小九104年10月死亡
張大同：請辭獲准 離星時間未定
蔡總統就職 陸外交部重申一中原則
宏?瑞典VR盟友 進軍IMAX
桃園動物園區美女園長 疑服藥自殺
郭正亮：大陸若無善意回應 悲劇會重演
法廣：土耳其議員豁免權 二輪表決過關
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台灣夫妻牽手照牽到鼻孔 外媒也瘋狂
路邊竹筍別亂採 兩翁貪小便宜送辦
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吉普車墜深溝 男子疑摔出車外喪命
駐日代表處慶總統就職 日朝野政要同賀
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蔡總統就職 陸媒低調兩岸網友臉書對罵
土通過法案 撤銷支持庫德族議員豁免權
法廣：巴黎恐攻主嫌首次接受法法官審問
總統就職 小英紅龍果開花祝賀
計程車新表屢遭疑 標檢局攔檢千輛全合格
宏達電買回庫藏股6800張
蔡總統演說 日學者：大陸難以應對
金正恩提議軍事會談 北韓促南韓接受
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WHA邀請函附一中 史瓦濟蘭：不應涉政治
歐洲太空總署：埃航失聯附近發現油漬
美洲茲卡病毒株 非洲首度現蹤
新華社：美國南海偷窺 該治療了
水墨大師張光賓辭世 享壽102歲
就職國宴結束 蔡總統離場問媒體吃飽沒
美國務院祝賀蔡總統 盼與新政府合作
莫斯科提議：俄美聯手對敘IS發動空襲
英報：蔡英文演說內容可能激怒北京
回應蔡總統 北京軟硬兼施有備而來
首爾辦520酒會 慶賀總統蔡英文就職
慶祝蔡總統就職 駐越南代表處辦茶會
雷虎小組衝場帥翻 機上攝影不同視野
埃及航空墜機空姐 曾貼預言式不祥照片
蔡總統就職國宴 神秘禮品揭曉是紀念酒
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埃航空難 客機墜毀前傳有煙霧警報
台德韓女性政治領袖 褲裝去性別化！
Ford 榮耀重返利曼賽事
新教長潘文忠 宣布廢止微調課綱、監督私校退場
COMPUTEX展前論壇 看台供應鏈如何與新創企業合作
郭台銘：鴻海要往前站、往上走、往外賣
國會改革 蘇嘉全盼下會期完成修法
總統上任第一刀？駐美沈呂巡遭砍 由高碩泰出任
玆卡病毒境外移入 國内第二例確診
沒用過Uber、Airbnb落伍嗎？85%美國人也沒有
〈時評〉政治人物的「過度自信」Vs.外交官的「內斂」
22日「火星衝」三星拱月別錯過！
瑞士：高鐵撞巴士 台旅客受傷
G7會議開鑼全球股市漲 美股開盤走高
美國務院盼兩岸建設性對話能持續
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美媒：蔡總統就職演說謹慎並避開一中
伊拉克綠區遭群眾闖進 巴格達實施宵禁
歐股收高 跌深反彈
智利南美3國 籲就委內瑞拉情勢政治對話
媒體：白宮附近傳槍響 嫌犯已遭羈押
USGS：澳洲中部今晨發生規模6.2地震
墨西哥同意引渡大毒梟古茲曼至美國
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美股收紅 科技股強勢
力挺台灣 美資深議員視訊賀520
蔡總統南海主張 馬英九：過去長期政策
駐美處：沈呂巡奉令6月初離任
就職酒會 印度國會議員和多國貴賓道賀
川普標語現身校園 俄州高中生罷課抗議
5分鐘就上菜 早餐吃得好孩子學得好
愛護媽媽的肺 多吃蘿蔔蘋果和水梨
白宮外面揮舞武器男子 遭特勤開槍逮捕
新教長上任 面臨課綱等4大難題
Nokia宣布芬蘭裁員逾千人
馬卸任首日老家晨跑 民眾熱情：回來啦
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室溫合成石墨烯 台裔教授找到答案
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茲卡病毒首現蹤非洲 法領土傳死亡首例
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北韓高官姜錫柱病逝 享壽76
國小旁涉販毒 警落實巡邏查獲
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手電筒程式發現病毒？可能是惡意廣告
詐領交際費 外交部官員判緩刑
曾是大陸首富 李河君辭漢能薄膜董事長
波蘭國會議員賀中華民國總統就職
北韓前官員姜錫柱病逝
蔡總統上任 越學者：台越關係暫不變
那瑪夏路跑 補給水蜜桃賽後享山豬
太陽的後裔帶動 這款雨鞋輕熟女最愛
美國6月升息預期 週美元衝高亞幣貶
法媒：蔡總統面對兩岸須發揮協商毅力
參與總統就職活動 僑胞返國超越前任
電玩世界本週新鮮事
廠商推寶石紅藜粽 訴求吃肉粽不肉重
雲嘉南PM2.5偏高 出門最好戴口罩
三義木雕博物館 木藝固本創意薪傳
微調課綱 潘文忠宣布將廢止
統一發票上期千萬獎 8張未兌領創紀錄
看過就會背 柯文哲：不要考台大醫科的
大樹玉荷包減產逾5成 政府助災損
潘文忠緩議高教藍圖 邁頂延長補助1年
響應南向政策 林佳龍與印尼AG集團簽約
車廠夏日健檢 冷氣系統是重點
TOYOTA為何是車界龍頭？網友這麼說
婦人遇詐騙老套 警將計就計誘逮4嫌
孔傑榮：蔡總統演說 兩岸都是贏家
總統兩岸論述 港媒：北京應勉強接受
韓媒：台灣首位女總統蔡英文時代來臨
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慶總統就職 駐斯代表處研討台斯關係
沈呂巡離任 外交部：肯定對台美關係貢獻
宏達電家庭日 王雪紅：感謝同仁付出
94年凍核協定推手 北韓姜錫柱癌逝
落實12年國教免試 教部擬逐步推動
多倫多台北經文處舉辦慶總統就職茶會
駐諾魯大使館舉行慶祝總統就職酒會
潘文忠：50億基金推大學創新轉型退場
駁小部長大次長 潘文忠：彼此角色互補
奧克拉荷馬州長出手 否決禁止墮胎法
中油加油站拼創意 垃圾變銷售利器
探訪廊道 鄭文燦吳志揚騎鐵馬
大學整併 潘文忠：絕不會為併而併
大學學費調整 潘文忠：照機制審議
蔡總統就職演說 菲學者：陸未必滿意
關鍵報告科技成真 手勢操控不是夢
駐西班牙代表處慶祝總統副總統就職
生產力4.0產線 和成缺工難題有解
綠能首季拚出好成績 每股賺0.94元
民進黨主委選舉 高市2強忙催票
水情樂觀 南水局:台南今年用水無虞
12年國教社會課綱 擬延後2年上路
機車忘拔鑰匙遭竊 警提醒迷糊車主
百年老校校慶十分幸福 挖出時光膠囊
蘇嘉全：國會擬成立發包中心統籌採購
永達捐贈洗澡床 澎老人之家受惠
聖保羅經文處慶祝總統副總統就職
北京回應蔡總統演說 美智庫：有利對話
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蔡正元馬尾妹婚禮 連勝文夫婦獻祝福
新政府上台 沖之鳥礁護漁持續
香港民主黨：會張德江時 提及李波事件
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新政府上任 內政部長提施政3大面向
國防部：國機潛艦國造 厚植自主能量
微軟：部分服務將禁恐怖主義內容
美國升息預期增溫 金價週線下跌
沈呂巡離任 府：未來代表派任作業中
蔡總統：得到台灣人託付是最大榮幸
北大這系六代單傳了 又是一人拍畢業照
圍棋天元挑戰賽明清大登場 網路直播
新北聯合婚禮秒殺 準新娘比基尼驚艷
駐紐處辦總統就職慶祝酒會 氣氛熱烈
沖之鳥礁護漁 擬納年度公海巡護
素顏1秒變上妝？靠這個APP
照顧病母日久生情 蔡正元迎娶馬尾妹
駐教廷大使館舉辦慶祝總統就職茶會
潘文忠單槍匹馬開記者會 宣布4大政策
趁總統就職盜伐 警逮2山老鼠
海外置產包賺？房仲：後繼無人怎麼辦
彰化辦萬人健檢 早期發現利治療
消滅登革熱 高雄志工相揪淨河清垃圾
新政府通知美方 高碩泰任駐美代表
台北書展基金會參加華沙國際書展
淡季效應 4月工業生產恐連12黑
台中市壩仔藝術季 呈現大雅原始風貌
連假加持 4月零售業營收續看俏
駐德代表處辦音樂會 慶總統副總統就職
曾銘宗：資本市場稅改 需考慮2原則
法直升機庇里牛斯山墜毀 4警罹難
勞工連續工作12天 符合3條件就合法
星學者：台灣和東南亞經貿交流問題不大
蔡總統只提九二會談 柯文哲：四平八穩
英智庫乳癌防治報告 台亞洲第一
三井倉庫暫移 柯文哲：民主參與新步
會林全談公宅 柯文哲：仍在敲日期
新華社：認同一中 兩岸才能良性互動
歐巴馬到訪問 越南釋放知名異議人士
柯文哲：北市招商問題 近期通盤檢討
酒測腕錶小巧輕便 抱走美國國家大獎
要價500萬床墊 台灣全球下單居冠
駐布里斯本辦事處慶祝中華民國總統就職
法廣：埃航失事 戴高樂機場查激進員工
清玉買一送一挨批騙人 粉絲團急滅火
研究：每天1杯茶 失智症風險降2成
新北高工校慶 推創客精神鼓勵探索
彰化職訓成果發表 勞工分享轉行心路
捷運網路斷線 北捷：問電信業者
前國宴主廚被學生圍毆 提傷害告訴
如何拚觀光 產業界密切關注
河南一服裝廠連續爆炸 多人被困
空氣品質不佳 台中火力發電廠降載
駐蒙古代表處茶會慶祝中華民國總統就職
父母取巧移轉財產規避贈與稅 小心受罰
巴拿馬國合之友會辦青少年網安座談
新竹味市集 竹市文化公園登場
駐巴使館升旗典禮 慶總統副總統就職
風獅爺染綠 金門正義社區換回紅披風
只要5分鐘 穿高跟鞋不磨腳
G7財長會議示警 勿競貶貨幣
美財長施壓日本 勿打壓日圓
雲南村民興起離婚潮 為多得拆遷補償
派出所前貨車連3撞 3人送醫
橫向國道收費 鄭文燦：應會重新討論
中市5國小太鼓展演 鼓聲振奮人心
謝金河：台股日成交量 不到8年前1/3
家扶親子體驗之旅 表達內心想說的話
國教課綱107年上路 校長協會：太急
中西上菜玩創意 開平畢展辦桌
孔傑榮鼓勵馬英九訪問大陸及美國
太陽毒辣辣 高雄警試戴牛仔帽執勤
台達電的低碳革命 落實企業社會責任
張清芳親友愛心團 門諾基金會當志工
勞動部：若勞資合意 可以連上12天班
熱情不減 郭南宏：對電影還有夢
塵爆將屆週年 林佳龍勉傷者持續復健
北市龍舟點睛古禮 九天龍王鼓助陣
新北青年反美豬 籲安心吃學童午餐
養魟魚當寵物 熟男不慎被刺手背潰爛
首屆中國考古學大會在河南舉行
警方執法問題 分析：習近平關切整頓
寒舍蔡伯璽再發聲明 稱任創意總監多年
雲林街頭藝人徵選 報名近千人
慶祝總統就職晚宴 旅星僑界氣氛熱烈
蔡總統接見 諾魯總統保證2國友誼堅實
台塑下週油價 汽柴油分別漲7角及8角
疑成績不佳遭父責罵 國二女離家1夜
在陸台青看兩岸關係 意識形態包袱小
台中榮總暑期高中職志工 招募超搶手
台南母雞產巨蛋 撐破雞屁股
感動音符 葉樹涵銅管與偏鄉學童相遇
轉角撞上電線桿 抬頭見祝您中大獎
22日三星拱月 11年來最大火星衝
竹市推動舊城再生 交大香港中大跨海合作
台64線車禍 BMW自撞車頭全毀
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統蔡英文就職 新加坡媒體顯著報導
台中自動化機械展登場 推動產業4.0
陸大媽挑戰金氏紀錄 6城3萬人廣場舞
蔡總統緊盯國政 國宴前交代3件事
疑出手毆打院生 教養院長被撤換
陸5億畫作神秘消失 後人拍賣市場追討
甘醇譜味蕾 金蘭盃海選巧醬廚神
林奏延抵日內瓦 盼專業務實參與WHA
與僑胞見面 蔡總統交付兩項任務
準備就緒 越南將舉行議員選舉
為母親做件好事 盧秀燕辦園遊會募款
硬幣大小蜜蜂飛行器 搜救行動可幫上忙
23日立院備詢處女秀 鄭麗君有備而來
美暖男警察 助童補齊失而復得套卡
就職茶會高人氣 僑胞爭相與蔡總統握手
蔡就職演說 卜睿哲盼是兩岸互信起點
打造公共藝術 偏鄉童創金山觀光亮點
被警察兒撞死 家屬要家長出來面對
水上摩托車蘭嶼訓練 挨批不尊重飛魚文化
差很大！ 嘉義縣家戶所得僅台北市一半
佛光山小沙彌 中文梵語表演慶浴佛節
參與WHA 林奏延率團抵達日內瓦
王在希：兩岸協商恐中斷 熱線名存實亡
駐日美軍人員承認姦殺日女 指揮官道歉
廣東暴雨55萬人受災 8死4失蹤
陳副總統：改革列車已啟動 盼僑胞加入
慶祝22週年 琉園主打爭鋒與鳳展
台南文旦災損 林全22日視察
屏東國際風箏節 下雨仍不減人潮
國內第2例 泰籍男子染茲卡
風獅爺染綠惹議 陳滄江籲勿褻瀆
花蓮黃金蜆應用廣 面膜陶瓷樣樣來
192萬戶採網路報稅 逾14%用健保卡
法國證實 埃航失聯客機機艙有濃煙
屏風黨出現台中市 警方加強巡邏
空軍馬基隊端節懇親 參觀經國號戰機
進攻大陸電商 專家提醒別輕忽政策風險
伊拉克示威群眾闖綠區 4死90傷
超商店員連值8日 北市：下週查察店家
教長宣布4大政策 柯志恩：為政治服務
陸職場盛行孕婦歧視 大學生媽媽興起
防堵茲卡 專家籲一週內清除孳生源
江西道路突現4公尺深大坑 4車墜落
排灣族520就職國歌 被喻史上最好聽
北門風華再現 用攝影見證歷史
駐宏都拉斯使館慶總統副總統就職
厄瓜多慶中華民國總統就職酒會
駐瓜大使館慶總統副總統就職
駐薩大使館辦酒會慶祝總統副總統就職
貝里斯使館慶祝總統副總統就職
尼加拉瓜慶第14任總統副總統就職
潘文忠大學退場政策 私校關注兩焦點
陸委會：持續與對岸溝通 維護聯繫機制
韓國際烹飪大賽 台灣奪21金9銀2銅
蔡總統就職 重慶民眾舉布條慶賀
今彩539開獎
埃航墜毀班機殘骸曝光 傳尋獲黑盒子
陸財政部：中美將深化投資貿易制度安排
大福彩開獎
光華夜市封街辦桌 行銷平民美食
涉詐盜逾8千萬 日盛銀行1副理收押
暴雨重創廣西賀州 多地被淹數百人被困
索媒：總理蘇嘉瓦瑞賀臺灣新總統
北韓建議召開南北韓軍事會談工作會議
氣旋侵襲孟加拉 50萬人撤離家園
南投登山熱門 消防局連獲3起救助案
台灣旅行團瑞士車禍 3人仍在院
卜睿哲：北京反應不像有些人想像那麼差
G7財長警告 英脫歐將衝擊全球經濟
日媒：大陸秀武力難拉攏台灣民心
日媒：大陸對台灣採對話路線才是上策
高碩泰駐美 將精準傳達新政府理念
IS揚言攻擊 大馬逮捕14名嫌犯
大巨蛋案 北市：遠雄不改善就終止契約
今彩539 頭獎1注中獎
台旅行團瑞士車禍 外交部：2人留院觀察
鄭州工廠爆炸起火 6死7傷
大福彩頭獎 再槓龜
參與WHA進程順利 林奏延取得與會證件
北韓：兩韓軍事會談可防2次韓戰爆發
G7財長誓言 打擊恐怖分子金融網絡
不改善將終止契約 遠雄：仍盼履約復工
馬來西亞反恐突襲 逮獲14人
臉書貼復仇文 高職男學生遭約談
政權移轉沈呂巡離任 大砲風格留政壇
泰王腦積水 醫院順利排出過剩液體
反恐 法將測試班機乘客資料分享系統
IS揚言 將在印度發動攻擊
台灣桃園馬拉松登場 「喔熊」到場出任務
快整理發票 1、2月千萬中獎發票8張未領
〈財經主筆室〉東方梅克爾未來四年的「務實」之路
快去加油 汽油23日起漲7角柴油漲8角
臺灣書院「飄浮．女孩」攝影展 洛杉磯登場
「綠色拿破崙」被宰殺 綠島監獄附近挖出魚體
WHA大會座位 台灣大陸遙遙相望
林奏延：不刻意安排 自然與陸方互動
印尼西部西納彭火山噴灰 3死4傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣旋侵襲孟加拉 50萬人撤離至少23死
第10度亞洲行 歐巴馬啟程訪越南日本
美發動空襲 目標鎖定塔利班領袖
美官員：塔利班領袖曼蘇爾可能已被擊斃
風雨無阻 華府龍舟賽向前行
慶總統蔡英文就職 洛處辦茶會同慶
埃航墜機 初步調查報告1個月內出爐
IS發布新錄音 籲追隨者齋戒月攻擊西方
敷足膜去厚腳皮 這些族群不適合
地震影響 屏東台24線小坍方
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英脫歐後前景黯淡 前首相布朗憂心
金山野百合復育有成 賞花趁早
金門大學朱昱瑋 自信勇敢長笛手
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地震後六房媽過爐 信眾隨香鑼鼓喧天
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麟山鼻小農市集 國際生物多樣性日登場
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民進黨新北黨職選舉 蔡英文完成投票
罹癌病童化療苦 中西醫合作解危
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國道警察遭失控轎車衝撞 4傷
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兩岸歷來WHA互動 曾緊繃又回歸專業
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智利男闖獅子區自殺 動物園擊斃2猛獅
收購百勝中國業務 中投談判未果
持假照偷渡 斯里蘭卡男遭逮遣返
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法廣：2015外商對德投資 中國排名第一
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當年不死鳥丹陽艦 船錨留贈日本展友好
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總統：回應教宗 善盡國際社會成員責任
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南海軍演氣墊艦現身 陸媒：目標跨海峽
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油價看升 中油：緩步調整對經濟較好
保育動物 壽山宣導為蝙蝠做新屋
環球科大育樂營 兒童走入科學萬花筒
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藍黨團致函世衛 陳宜民盼親交陳馮富珍
東服中心執行長許傳盛 加強溝通與傾聽
國中會考重考 新店高中教室開冷氣
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暴雨淹沒農田 金門縣府：加快治水工程
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阿富汗證實塔利班領袖曼蘇爾已被擊斃
動保園長輕生 動保界：錢不能解決問題
玉荷包荔枝估減產5成 林揆視察災損
新竹市兒藝節獲好評 紙風車：樂意再來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸冷和平或新對抗 WHA是觀察指標
凱瑞：塔利班領袖曼蘇爾構成立即威脅
綠島龍王鯛沒繁殖 林務局：當地剩6尾
會考新店高中重考國數 到考率逾7成
陸學者：小英的臨門一腳沒踢出去
民進黨新北市黨部主委 余天當選
陸媒：迴避九二共識 兩岸無法撥雲見日
兩岸書畫交流展 陸港澳書畫家全缺席
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竹市帆委會淨灘護生態 林智堅挽袖響應
菲準國安顧問：不視北京為敵
蘋果帶動OLED面板 防藍海變紅海
南投市垃圾場悶燒引民怨 力拚15天撲滅
成績擇優採計 會考重考到考率逾7成
中壢賣場3人困電梯 員工救人
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菲律賓中產階級消費潛力 基金業看好
灰喉山椒雄鳥護巢 撞後照鏡自身映像
內定接駐美代表 高碩泰勇於任事
龍王鯛確定被宰殺 綠島監獄旁挖出魚頭
當選黨部主委 余天：贏回新北執政權
上任後首次下鄉 林全視察農產品災損
陸老人吐槽：領津貼 要先證明自己活著
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舊金山創客博覽會 無人機3D飛行成亮點
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行車糾紛火氣大 點燃信號彈遭警逮捕
余天當選民進黨新北市主委 陳文治恭喜
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余天要贏新北政權 藍：事情做好最重要
余天宏願贏新北政權 綠黨團：全力以赴
郭台銘赴陸數博會 傳為華為設廠貴州
阿富汗首長證實 塔利班首腦遭美狙殺
聖國總理哈里斯 參訪澎湖
龍王鯛遇難 當地民眾:記取教訓
台馬簽署備忘錄 盼拓展電子商務契機
會考新店高中重考 補教估分數變化不大
英國歐盟公投 移民與經濟成辯論主軸
澎湖民進黨主委 黃健忠勝出
民進黨台南市主委 顏純左連任
雲門舞集俄羅斯巡演 白水微塵驚艷全場
高知名度加人情債 余天勝出黨內不意外
民進黨基隆黨部主委 陳東財當選
縱放人犯署長震怒 宜蘭分局長記大過
投票率創新高 呂林小鳳當選桃園主委
民進黨台中市黨部主委 何明杰勝出
陸官員有一說：辦港獨 要槍有槍
宜蘭警縱放人犯 分局長大過所長調職
陳菊子弟兵 黃彥毓當選民進黨高市主委
不捨美女園長辭世 鄭文燦檢討動保
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浩鼎乳癌新藥論文摘要 逾9452萬次點閱
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翁山蘇姬籲給足夠空間 處理洛興雅困境
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張善政田園樂 臉書PO南瓜照
馬華公會捐40萬地震善款 章計平代收
法廣：奧地利總統突破傳統 料衝擊歐洲
惡煞毆傷加油站員工 警方遭質疑縱放
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民進黨主委改選 小英:競爭後同心協力
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慶賀總統就職 美重量級議員將訪台
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塔利班首腦遭美狙殺 接班人料更難纏
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英金棕櫚大導轟撙節 讓歐洲瀕災難邊緣
歐元區集會在即 希臘通過新撙節案
奪回IS手中失地 伊拉克發起攻擊
宰殺龍王鯛 民宿業者5萬元交保
台灣巡禮邁入第15年 紐約熱鬧登場
台股打破520魔咒 可望回歸基本面
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大專服務學習 山區宣導戒菸酒
畢業季到來 台藝大生辦特務找工作
新北濕地桑樹結果 色彩繽紛
女暴瘦常發脾氣 甲狀腺亢進惹禍
駐法處酒會慶祝中華民國總統就職
研究兒童氣喘 彰基彰縣推篩檢計畫
以歸還埃法老時代古棺蓋 兩國關係回暖
照顧長者行的便利 花蓮研擬運輸計畫
4月失業率3.86% 較3月略減
嘉義台南紫外線過量 注意防曬
屏東戲曲故事館 重溫經典黑白影片
奧地利總統決選難分勝負 郵寄票成關鍵
中美戰略經濟對話 為杭州歐習會暖身
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斯里蘭卡豪雨成災 已知92死109失聯
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民調五五波 希拉蕊亟欲凸顯和川普不同
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丁克華掌握三面向 拚做全面性主委
墨爾本僑界餐會 慶中華民國總統就職
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軍中弊案頻傳 馮世寬：最討厭貪財好色
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晶電將關閉璨圓磊晶部門 股價走低
宮廟儀式太吵引糾紛 大打出手送醫
中油遊憩小站6月開幕 試營運暖身
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馮世寬：行政院主導第四軍種 國防部支援
南港機廠案 日勝生解約有前提
丁克華：保險資金可回台投資ETF
愛不間斷 台大生盼募資送尼泊爾童復學
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法廣：搜尋埃航黑盒子 恐攻可能性減弱
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19歲無尾熊派翠克 享受退休熊生
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端午取消國道夜間免收費 政院：試辦
歐巴馬到訪 越美簽署多項協議
陸吸引海外人才新政 發出首批綠卡
遠雄批柯為私利 柯文哲：不用理他
至善高中展演餐飲科畢業展 令人驚豔
泰學校宿舍大火17童喪生 起火原因不明
政院對學運被告撤告 蘇嘉全：尊重
派出所長喝醉形象差 調非主管職
台灣醫療團前進索羅門離島 廣獲好評
最難就業季來了 陸大學畢業生創新高
三大法人買超台股123.59億元
教長盼推全面免試 教育部：非一次到位
政院對學運撤告 國民黨：不尊重法治
超商雙雄端鮮食提案 搶賺迎夏商機
政院：成立台日海洋事務合作對話機制
環保署長：年代已不同 反對廢五金進口
廚工薪未達基本 雲林議員批不正義
研究：樂高變暴力 玩具業競爭激烈驅使
弘煜科攻日有成 首季營收年增123%
歡樂一夏 新竹市仲夏藝文季啟動
大巨蛋簡報檔有髒話 柯文哲：我的錯
老翁冒充失主 侵占皮夾送法辦
行政院撤告太陽花 林飛帆說話了
角膜塑型片 近視防治新選擇
新南向怎做？房仲：買地標建築
議員擔心中市財政昏迷 市府：已改善
先安維網再論死刑 羅瑩雪：就是不執行
比照太陽花 司改會籲撤訴反黑箱服貿案
行政院將設置文化會報
陸期貨 6大宗商品跌停
香港支聯會紀念六四主題：停止濫捕
歐巴馬：有信心美國會將通過TPP
香港壹週刊被控誹謗 賠逾1200萬元
活到老學到老 銀髮長輩6月開畫展
全球暖化乳產減 印度耐熱乳牛成救星
整治工業污染農地 彰化爭取中央經費
歐巴馬宣布 全面解除對越南武器禁運
光溜溜上街好害羞 夢遊民眾謝警察相助
外資上週賣超前三名 群創聯電鴻海
宜大男子遭電梯夾困 救難員搶救
國人焦慮 丁克華：問題出在4大現象
陸俄戰機侵門踏戶 威脅美西岸國際空域
北韓在大陸海外餐廳員工又傳集體脫逃
竹縣體驗夏令營 學子暑期不無聊
電擊特教生 桃園教局：擬列不適任教師
紐約提案禁止貓去爪 獸醫反對
陳致中順利申辦WHA旁聽 將場外訴求
交長：國道夜間免費不會不分析全面改變
新台幣升 9.6分 收32.656元
頻譜之爭 法院判遠傳勝訴
淡季效應 工業生產指數苦吞12黑
日圓走堅 G7匯率衝突成焦點
林奏延順利進入WHA會場 兩岸零互動
洋香瓜新品種 綠帝橘后問世
A-Lin等代言 響應飢餓30
另類慶典 菲國小鎮舉辦毒販遊街
美國全面解除對越南武器禁運
查盜版侵權 百度關閉文學貼吧
陸股震盪收小紅 滬指守穩2800點
彰化員林大排清淤 確保河道通洪量
宜大校醫遭電梯夾困 不幸慘死
立院協商共識 本會期延會至7月15日
撤告太陽花 林全：不完全是法律事件
駐拉國代表處茶會 慶祝總統副總統就職
北醫首創學士後護理系 主婦法律人圓夢
賴清德:新政府產生 續推南鐵地下化
宰殺龍王鯛民宿 被爆違法
惠譽：經濟趨緩 看淡銀行今年獲利
大陸：盼美越關係有利於區域和平穩定
研究：核四若核災 西部成水資源匱乏區
內湖女童命案偵結 王嫌遭求處極刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
三晃每股淨值回10元 明起開放融資券
拚中常委 高市民進黨山頭動起來
美和科大學生國宴服務 緊張難忘
攜柬埔寨海洛因闖關 男子遭逮
美女園長吞狗藥留3遺書 網友不捨
彰銀案 許虞哲：依法聲明上訴
宜蘭大學電梯夾死校醫 3天前才抽驗
自殺炸彈客攻新兵招募站 葉門45死
桃園教育局：管教特教生 絕無用電擊棒
鄭文燦 感謝台灣燈會英雄付出
五大行庫房貸利率1.74% 近5年半低
天然氣整壓站設七期商圈 市府加強查核
中原醫工日 醫療保健創意競賽
鄭性澤案再審 6/4台中高分院首開庭
創見電腦展 秀個人雲端裝置
洪耀福接民進黨秘書長 徐佳青任副秘
貿易數據疲軟日圓走強 日股收黑
伊斯蘭國彈襲敘利亞兩城 至少101死
客委會預算 續凍結3成待報告後解凍
菲報刊登總統蔡英文就職演說全文
國民黨：新政府沖之鳥說法向日靠攏
柯P反京站上櫃 日勝生：投資環境惡劣
鼓勵獨居老人外出 華山辦運動會
森林大火緩和 加拿大解除產油廠疏散令
馬英九辦公室：北市民都希望市長做實事
大陸跨境電商通關單新政 將緩衝一年
第三方行動支付 中市府將輔導商圈導入
內湖女童命案王嫌 榮總鑑定無精神障礙
綠島公館國小畢業成長營 莫忘海洋資源
中共中宣部長訪南韓 談朝鮮半島局勢
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拚執政百日有感 丁克華這麼說
無所事事月領8萬 瑞士公投將定奪
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榮總：內湖女童命案凶嫌 無精神障礙
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台獨聯盟讚許 總統就職演說未屈服一中
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今彩539 頭獎2注中獎
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簡又新專欄─全球減排成效 美中政治承諾成關鍵
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〈時評〉連假國道夜間收費 畫錯重點
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夏威夷跳傘小飛機墜毀起火 5人死
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教團反強迫免試就近入學 憂社區階級化
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中央氣象局 今天白天天氣預報
沖之鳥議題 馬英九辦公室盼政府妥適處理
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台商控竹籤戳瞎眼 拚理賠敗訴定讞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小米進軍無人機 訂25日晚發表
端午商機 名店粽茶香粽特色粽大比拚
北市東區疑現訓練用手榴彈 警封鎖現場
歐巴馬品嚐越南小吃 民眾圍觀
國軍營區開放 年底增加清泉崗和湖口
正新喊衝 橡膠股漲幅居類股之冠
國際奈米專家李利 獲台科大榮譽講座
櫃買訂30日審議橙的電子上櫃申請案
穿智慧衣運動 全程掌握身體訊息
駐以色列代表處舉辦慶祝總統就職酒會
櫃買訂30日審議互動國際上櫃申請案
行車擋道釀糾紛 男開槍傷人遭訴
連犯快刀偷割豬肉案 無業男難逃法網
時代力量：立場清楚 沖之鳥是礁不是島
富邦華一銀增2據點 前進北京南京
廖世傑墨高中畢業典禮演說 鼓勵國際化
不向命運低頭 美唐氏症少女獲大學錄取
行政院：護漁任務持續 視狀況安排
台北電腦展BC Award 36件產品得獎
台北市議員被罵敗類 獲判賠3萬
反美豬藍營再提案 表決後付委審查
國際價格低迷 宏都拉斯咖啡出口不振
沖之鳥議題 國民黨：政府不能沒立場
南海紅線 陸外交部：美勿侵犯中國主權
明德水庫調節性放水 下游民眾注意
華裔富豪黃馨祥 入股美論壇報業集團
中華台北名稱遭矮化 蔡其昌：司空見慣
市議員提案公宅先投票 民團抗議挺柯文哲
凱達格蘭基金會6/4餐會 陳水扁出席
印尼逮3台人 擁60公斤毒品恐判死
新北博物館引進VR 朱立倫初體驗
疑超車釀禍 老翁慘死輪下
母女雨中牽車 暖警伸援手代牽解困
北市東區出現手榴彈 無爆炸危險
扁若出席感恩餐會 中監：保外就醫恐撤銷
投顧：預期美可能升息 資金由股轉債
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政院：沖之鳥是島是礁 尊重聯合國決定
民進黨立委蔡其昌：主觀認沖之鳥是礁
阿茲海默風險 研究：Y染色體流失要注意
台中國際旅展 夏季最大旅展開賣
岡山工地挖破管線 瓦斯外洩引虛驚
陳水扁擬出席餐會 陳致中：希望成真
LINE免費貼圖 寶寶也來了
新竹模組廠移至越南？新日光：租約到期
沖之鳥爭議 國民黨團：行政院自失立場
中共海軍西太平洋演習 美日戰艦尾隨
穆迪估 台灣今年GDP略高於1%
國防部：在適當海域監知護漁政策
澎湖保育類硨磲貝不見了 盜採最重關3年
求職看這裡 兩萬個工作薪資上看30K
林生祥誤講鈴聲響 蔡其昌籲立委做功課
墨西哥報紙刊登衛福部長林奏延投書
人民幣國際化入美國 工行紐約發定存單
內湖女童案王嫌遭訴 小燈泡律師沉默了
富邦華一北京分行開業 蔡明忠快閃
法廣：陸砸107億美元 阿曼建工業園區
TPP二輪 蔡總統：期待美方以行動支持
日矽商談合組控股 矽品：不保證成功
藍提內閣女性少林全應道歉 交付協商
港壹週刊誹謗敗訴 損失可能逾2億
上任不到一週 鄭麗君：業務盤點完畢
連神明也不放過 男以口香糖偷香油錢
中橫落石砸車 車上2人幸運毫髮無傷
業成：下半年優於上半年
煉鋼廠疑漏電 1工人遭電死
沖之鳥爭議 黃偉哲：新政府改太快
傳日矽合體赴美掛牌 日月光這麼說
宏遠：南向正確 將在非洲美洲設廠
歐巴馬和他大啖越南米線 猜猜誰埋單
陳水扁出席餐會 朝野看法不一
南港展覽館案遭重判 王隆昌兄盼再審
救護車載傷患就醫 公車竄出撞上
印度總統訪陸 陸仍反對印度入國際組織
外資點名16檔衝鋒 台股目標9千點
山腳斷層若強震 雙北百萬戶恐沒水喝
台日7月協商海洋事務 外長：絕不讓步
MacBook也有玫瑰金 德誼開賣
晚上10時要熟睡 幫助小孩長更高
遠銀首季獲利減 海外獲利貢獻度高
頸部有勒痕及膠帶 新店校區女子命危
賴清德：中石化是最惡劣的公司
埃及檢察官向法希 索取墜機相關資料
謝金河抱不平 萬豪酒店房屋稅高過101
台股收盤跌 43.78點
巨型硨磲貝 水試所已可人工復育
新北逆子討錢不成 涉痛毆割頸弒母
不忍大巨蛋擱置 邱復生願接手
污土陶碗訴環保 發財車乘載大學生畢旅
南港火車站傳民眾落軌 警消救援
平盤下整理 台股跌 43點
澎藝術人文展演 中小學各校精銳盡出
迎接端午節 台中市推穿木屐躦鯪鯉
6月台指期跌 60點
南港火車站民眾落軌 警消助脫困
大巨蛋法律訴訟 北市：我們已準備好了
6月電子金融齊跌
奧地利新總統：擊敗極右派的綠黨教授
扁特赦修法案 立院27日列報告事項
疑未禮讓救護車 指南客運新店車禍
新生兒注意 女嬰出生13天染腸病毒
南海仲裁將近 陸黨媒發文重申立場
學者：民意支持度高 北京對台就會軟化
台股震盪收黑 守住8300大關
遠傳為宏遠打造新一代智慧衣專屬APP
緬甸玉石礦區土石流 至少11死多人失蹤
梅健華會蔡總統 承諾美台密切合作
南海領土爭議 歐巴馬籲和平解決
四川懸崖村 孩童上學得冒生命危險
張翠蓮操刀唐獎證書 挑戰紙的界線
保障各族群語言基本權 時代力量擬立法
紅十字會法廢止案 朝野協商無共識
北捷：廠商將捐贈小巨蛋LED外牆廣告
沖之鳥爭議 顧立雄：新政府擱置爭議
中風老婦遭虐 女兒針孔蒐證抓凶手
推廣咖啡及鳳梨酥 南投辦野餐會
標普評估台灣經濟風險 與美國同等級
吳志中：我是中華民國外交部次長
台南安平1家5口 驚傳燒炭輕生
元太先進彩色電子紙技術 免彩色濾光片
巨型硨磲貝稀少 農委會仍未列保育類
左手插針筒綁膠帶 新店校園女子命危
緬北克欽邦土石流釀礦災 至少11死
中市收購福壽螺疑有弊 市府：已報查察
兩岸情勢變 美專家敦促改變對台模糊
北捷文湖線故障排除 恢復正常營運
高鐵助圓夢 偏鄉小學直笛隊台中站獻藝
廢法 政院：不是要讓紅十字會消失
三大法人賣超台股16.51億元
新生兒難擋腸病毒 探訪要注意
印度檢驗麵包披薩 多數含可能致癌物
曹啟鴻：今年預算已確定 政策只會微調
北市羅斯福路男子墜樓 命危送台大醫院
搶卡友戰 遠銀鎖定SOGO客戶
電梯驚魂又一樁 中壢10女受困獲救
盜獵食蛇龜轉售 3年交易額8700萬元
台日將協商海洋事務 總統府：樂見期待
台灣銀行業資產報酬率 亞洲只贏日本
中國5千年前釀啤酒 美考古發現
總統府：支持行政院對學運人士撤告
掌握PM2.5 卑南溪設監測站
河北首現H7N9 旅遊警示提升
台灣4月手機銷售 三星市占25%居冠
大巨蛋公安成爆點 傳邱復生接手解危
中庄攔河堰主體工程完成
9所私大結盟共享資源 盼推跨校雙學位
進電梯後被絆倒再遭夾 鄒文豪枉死
廢紅十字會法逕付二讀 朝野協商無共識
Sony 4K電視搶6月登台 挑戰4成市占
前台積電技術長 獲歐巴馬頒獎章
台南一家5人燒炭輕生 房東登門才發現
台日海洋事務合作 外長：美國應會歡迎
活化公有市場土地 中市：朝多目標使用
中鋼股東會「鈦」吸睛 贈可攜式折疊碗
唐獎證書重排5大洲 發現另一番風景
污土陶碗魯肉飯 大學生畢旅很另類
歐巴馬將訪廣島 搶走G7峰會風頭
新台幣貶 6.4分 收32.720元
台南1家5口傳輕生 房東收租時報案
少年逆倫弒母 解送少年法院
新北博物館7月收費 市民仍免費
華碩手機攝影大賽 團體報名擁限量好禮
生技公司設林內 違反土地使用開罰
法國甜點大師弘光授課 展現精湛技法
韓國海苔含工業鹽酸 食藥署：謠言
扁將出席感恩餐會 府：由權責機關處理
涉嫌圍標中油千萬標案 化學公司遭搜索
聯電日本技術論壇 強調合作創新
稻作直接給付每公頃萬元 6鄉鎮試辦
眷村老榕枯死 文化處辦樹靈祭
外長：服從新領導人把理念付諸實現
府：維護台灣漁民權益 7月與日對話
中山大學2校區觸斷層 開發案懸宕
邱復生:救大巨蛋新機制 不等於台開接手
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黃顯華參選券商公會理事長 3人競逐
辦好大學需要錢 老牌私校盼調漲學費
擄鴿勒贖遇討價還價 賽鴿全撕票報復
黨員擔任新政府閣員 國民黨：自請停權
大陸成立核應急救援隊
首創iballoon 一手掌握台東觀光
金管會重視風險控管 中華信評給中性評估
板新濁水問題有解 大漢溪畔攔河堰完工
檢調調查 光洋科：全力配合
大學考試入學證明文件審查 5月底截止
聯合國曾審議沖之鳥為公海 藍籲政府依循
運動愛穿壓力褲 醫師：2種人不適合穿
委內瑞拉通膨飛漲 中產階級快成貧戶
希臘拆除鄰近馬其頓邊界移民帳篷
救大巨蛋 邱復生：已2度接觸北市都發局
1家5口燒炭自殺 警曾登門男主人稱沒事
河內演說 歐巴馬：大國不可威脅小國
新南向救出口 台灣經貿網越南語嘛也通
回應政院 王清峰：污衊令人痛心
傳扁要去感恩餐會 邱太三：未收到申請
燒光化石燃料 氣溫恐飆高攝氏9.5度
科學園區1年回收水 可供全民73天用
林佳龍：看不到的建設 一樣要做好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
美林：美復甦循環 25%經理人估今年結束
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
WHA兩岸代表會場外巧遇握手寒暄
印度警：擊斃疑似好戰團體領袖
弒母少年 曠課多高職退學
台開自提大巨蛋案 北市：須視契約進展
響應新南向政策 中市：高階產業留台灣
北京出現第二起輸入型茲卡病例
日男遊九份遺失皮夾 尋獲大讚台灣
治永康區水患 賴清德：已投入18億元
香港心臟手術應用3D列印技術
新北幸福新民報好評 續播第2季
美研究：中國五千年前就會釀啤酒
法廣：巴黎大眾運輸工會 擬6月2日罷工
控涉間諜活動 陸起訴1名日籍男子
陳學聖指林全涉瀆職 政院暫不回應
宜蘭幸福轉運站 療癒開幕
台開想救大巨蛋 遠雄：不與第3方接觸
沖之鳥爭議 陸外交部：日本胃口太大
違反選罷法引述民調 謝長廷遭罰50萬
邱太三：不執行死刑也是要魄力
永豐銀推豐雲櫃台 跑銀行只要3分鐘
台灣柑橘類水果 大陸發布警示通報
享受發明樂趣 明道中學創客實驗室啟動
桃園非營利組織發展中心揭幕
WHA兩岸代表握手寒暄 朝野黨團：好事
WHA兩岸代表握手 政院：歡迎深度討論
港交所聯合湯森路透 推出人民幣指數
急剎車嚇死母雞 陸司機判賠2.7萬元
法醫檢視埃及空難遺骸 研判曾發生爆炸
民進黨不分區立委 施義芳李麗芬遞補
黃金交叉續行 國銀爛頭寸6年同期新高
MacBook也有玫瑰金 台灣今起開賣
松翰首推LED驅動器 攻顯示市場
印兩國會議員取消訪台 印媒：應怪官僚
外籍漁工遭拘禁 雄檢偵破救出81人
跨境支付墊款鬆綁 月底有望搶陸客財
WHA場外巧遇李斌 林奏延解讀為善意
議員批柯P擬降路段率 北市：尚無動作
郭芳煜：時薪最快7月調至126元
夏日吹南洋風 量販主打東南亞美食
台開搶救大巨蛋 估3至6個月提解決方案
台灣產品菲國快閃 鎖定年輕族群
銀行內稽彈性化 明年將可適用
美國升息預期增溫 新台幣貶6.4分
台開提大巨蛋案 北市財政局：須視契約
維修故障升降機 工人墜落獲救送醫
落實週休二日 勞動部擬修法
郭芳煜：時薪最快7月調高到126元
7天國定假日恢復 工商團體：逼走企業
邱復生二訪都發局 林洲民：導讀大巨蛋
向魏明谷道別 監護男童赴美展開新生活
英歐盟公投民調 挺留歐者逾5成領先
兩岸官員WHA碰面 林奏延：互釋善意
台積電蘋果光黯淡？美系外資力挺
法務部研擬 收容人白天外出上班
大給餐費350%當小費 背後有個傷心故事
面板女王來台？白為民盼趕上8月觸控展
WHA兩岸握手 學者：往冷和方向走
新北圓夢基金 10年助2400學子
投信：醫療業Q1財報有亮點 多元配置
林全：盼透過台美合作 強化在亞洲角色
港陸協議 港中轉貨物享關稅優惠
禁大尺碼模特兒比基尼照廣告 臉書道歉
地下錢莊逼債 男搶銀樓後投案
立委提軍士官退場機制 國防部：有規範
下輩子不要當人 台南1家5口燒炭輕生
台股陷低量 券商公會：問題在租稅
新北創力坊 朱立倫勉青年創新創業
菲南外籍人質再求助 稱下月恐被處決
沖之鳥爭議 花蓮區漁會籲護漁權
F-永新今年營收看增 獲利穩
郭芳煜：家庭照顧假 朝有薪假規劃
新北幼貓潮來臨 動保人員總動員
苗縣激勵鮭魚回流 在地就學表現亮眼
勞動部新措施 勞團肯定
伊朗專家會議 強硬保守派教士任主席
陸國務院法制辦副主任傳涉令計劃案遭查
林右昌點睛開光 基隆龍舟51隊參賽
法警驅離堵煉油廠罷工民眾 對峙升高
蔡慧貞：華人設計 不能只有華人看懂
逆倫案 再婚媽媽獲兒子祝福卻遭手刃
兩岸代表WHA外握手 隨團立委肯定
馬尼拉快閃 15家台商曝光搶商機
2016 A+創意季 新秀競賽頒獎
中市筏子溪鄰近高鐵空地遭傾倒廢棄物
WHA兩岸代表握手 府：把握機會交流
安徽副省長涉嫌違紀 遭中紀委調查
亞股走疲 港股逆勢收紅
石門音樂會肉粽節 體驗牽罟分享
台開自提大巨蛋案 促參司：無法源依據
裁併蒙藏委員會提案遭擋 時力提復議
工業石膏豆花案 業者逆轉判刑
抹茶控迎初夏 青木定治端巴黎代表作
WHA加碼拚外交 蔡適應邀蒙特市長訪台
低價搶市場 小米首推便宜無人機
提升動保主管位階 曹啟鴻：推完整政策
姚文智推交通App競賽 獎金最高50萬
傳日月光矽品組產業控股 最快月底明朗
因應汛期將至 國軍完成救災預置兵力
大巨蛋案影響 促參招商成效恐不如去年
陸客越界烏坵鄉釣魚 海巡查緝送辦
陸農產檢疫趨嚴？農委會：迄無特別異狀
邱復生願助大巨蛋 北市府：依約處理
收容人擬外出工作 司改會：樂見改革
蔡總統未提九二共識 學者：影響待觀察
駐大馬處辦慶祝新總統就職茶會
陸網貸平台頻跑路 逾20萬人被倒數百億
陸投資基金近250億收購德半導體商
擬漲時薪 工商界：要找勞動部談談
今彩539開獎
瑞士金融管理當局批准解散瑞意銀行
大陸無人機進入政府機關 取代人力巡查
大樂透開獎
學生反高醫家族化 闖進董事會
倫敦切爾西花展 英女王開心賞花耍幽默
印度救護機載心臟病患 引擎故障迫降
台南5口燒炭 政院：加強弱勢關懷
中石化安順廠污染遭批 盼法院還公道
庫克訪印度 承認iPhone印度售價偏高
台南會展業蓄勢待發 明日之星拚發光
法政府查稅 搜索谷歌巴黎總部
嚴凱泰驚傳開刀 昨歡慶生日顯已無恙
陸委會：蔡總統演說對陸展現最大善意
132台斤稱霸東南亞 頭份西瓜王辭世
電話實名制 陸要求明年6月全面完成
宏?公布營業報告書 提價值創新事業
林奏延證實 WHA台日雙邊會談已完成
收容人白天外出上班 網友看法兩極
越南和尚稱拜神可得子 歐巴馬：女兒好
研擬收容人白天上班 監所：依規定辦理
收容人白天外出上班 白冰冰：好可怕
遞信函給WHO與否 林奏延：等時間到
大樂透頭獎1注中獎 台南市開出
顧客花生過敏死亡 印度餐廳老闆判6年
今彩539 頭獎1注中獎
澎湖假日醫療缺口 三總允協助彌補
美股隨歐股勁揚 道瓊指數大漲170點
宏達電新旗艦機 傳26日印度發表
星總理秘書：莫輕忽努力提倡標準英文
7天假日與時薪調整 經濟部盼有配套
傳蘋果對iPhone 7下豪賭
G7峰會 日出動7萬警力規模空前
世衛大會 台美部長展開雙邊會談
政院：廢紅十字會法 運作更公開透明
歌手林生祥 立委質詢鈴聲響意外爆紅
屠圖主教女兒與女性結婚 被迫放棄神職
郭台銘自爆鴻海湧急單 Q3會更好
日媒：G7峰會宣言草案觸及南海問題
日自衛隊操練誤拿實彈射擊 2人傷
公視審查委員 楊泰順唐湘龍等15人
駐瑞典處辦慶祝第14任正副總統就職酒會
蘋果執行長：App是電視的未來
〈時評〉期待簡單多數決公投法的誕生
除了世衛大會 你也該知道的聯合國環境大會...
林奏延WHA發言 台灣立場內容受關注
5/25 國際失蹤兒童日 警署籲各界重視兒童安全
國台辦：兩岸關係是繞不開的必答題
食藥署否認福島5縣食品解禁...福島食品爭議一次讀懂
〈時評〉馬英九的政治評價要依靠蔡英文
瑞典推一天工作6小時 效率反提升
響應國際失蹤兒童日 孩子何辜
中國著名女作家楊絳病逝 享壽105歲
內湖女童命案 王嫌不滿被羈押嗆聲法官
環保署新政 2017年停止太魯閣亞泥採礦案
君鴻冠軍竹香情憶粽 米Q餡香引垂涎 榮獲媒體評比「台灣粽」第一名！
【好的藝術盡在台灣13】29日拍賣會 盛大登場
蟬連七年的米其林星廚7/8-7/9客座維多麗亞酒店 五星飯店祭出米其林星廚迎戰夏日
『饗遊‧台北』一泊二食住房專案 滿足味蕾與心靈的愜意假期
印尼西納彭火山 持續噴發警戒
川普惹厭？來看「好萊塢川粉」吧
海巡署: 日艦已退出沖之鳥200浬
140字元限制不變 推特將放寬格式
杜拜宣稱世界第一 3D列印機建辦公室
手術治療糖尿病 專家籲列為標準選項
英國脫歐機率似下滑 歐洲主要股市勁揚
台美衛生部長會 林奏延謝美方支持
美商用原油儲量料減少 國際油價上揚
投資人對美經濟前景更有信心 美股收高
陸俄災難緊急醫療隊 首批獲世衛頒證書
土耳其警告歐盟：不給免簽沒有移民協議
聯合國歐洲總部遇見台灣甜姐兒
高碩泰任駐美代表 美：期待也歡迎
中裕愛滋新藥三期臨床達標 符合預期
國人愛吃奇異果 新品種營養價值高
正妹創業賣蛋糕爆紅 勉後進勇於挑戰
IS攻俄軍駐敘基地 炸毀4架攻擊直升機
中國大陸宮廷劇熱播 台灣宮廷御饌夯
半導體B/B值 連5個月逾1
漁船觸礁野柳岬 海空救回4人
高市連3年減少舉借 管控債務奏效
史蒂芬‧金等逾400作家署名 抗議川普
腹平減重樂台中 減重玩摸彩
歐美股大漲 台股拚挑戰年線
各地紫外線偏高 注意防曬
便宜坊600歲兩岸同慶 高雄店大請客
外長立院報告 新政府將推動元首外交
台股開盤漲52.18點
新台幣開盤升 9分
中市到宅坐月子 7/15開放報名
華為告三星侵權 4G專利戰開打
談廢死 葉俊榮：需要充分社會辯證
北媽醫院音樂療癒 友善醫院關懷鄉里
智庫：英若脫歐 撙節措施恐加長2年
加媒：安省疏於管理境外私立學校
兄弟車禍住院 住家半夜遭火舌吞噬
駐英代表處辦酒會 慶總統副總統就職
政院撤告學運 葉俊榮：不會打擊警察士氣
鴻海第3季營運看好 早盤漲勢強
攪動大巨蛋春水 邱復生為那樁？
鋼琴王子陳冠宇嘉義演奏會 索票進場
沖之鳥海巡護漁 李仲威：6月後一定還有
G7會議前夕 美日峰會預料先登場
宏達電站回70元 外資喊強力買進
孟山都拒拜耳620億美元購併 不排斥再談
巴西宣布經濟套案 抑制公債攀升
G7峰會日三重縣登場 絕美夕陽灣景
花蓮之光殞落 地方不捨古金水
李大維：新政府積極推元首外交
上任首赴立院報告 陳美伶：還算熟悉
歐美股市大漲 激勵台股突破8400點
新台幣早盤升 4.7分
原民基金會董監事審查委員 馮賢賢入列
深夜開車打手電筒 原來他是賊
日媒：日美領袖會談擬提前至25日
故宮南院開館問題多 林正儀：會檢討
朴槿惠訪非及法國 商討雙邊合作關係
HONDA油電超跑來台 開放零距離鑑賞
製造業景氣 衝上13個月新高
男子小指受創 移植無名指組織復原
江宜樺批撤告太陽花沒有是非 政院尊重
中壽重視環保 通過ISO 14064-1
蔡伯璽要查遺產 寒舍：公司屬股東所有
日圓又見2字頭 近1個月最佳匯價
李世光拚經濟 聚焦4大主軸
WHA代表團 3天參與40場雙邊會談
陸民間投資成長率 4月多省下滑
屏東福利社陽春麵 傳承60年好味道
劉雲山在粵調研 推廣兩學一做
外資看好Vive 將重振宏達電
惠普企業組織瘦身 出售企業服務分支
守護飛魚文化 雅美族宣示傳統海域
台彩端午加碼6.3億 首推大樂透千萬獎
立院初審 鐵路黃牛重罰之外恐坐牢
日本福島5縣食品傳解禁 食藥署否認
環保署：認同統一管理廢爐碴
川普樂見房市泡沫趁機大賺 希拉蕊痛批
毒害一生 吸毒男悔悟娶嘸某
推社宅 葉俊榮：重質不重量 不只衝數字
永和飛車搶匪落網 受害人貼文讚警認真
中鋼獲利近1年新高 鋼鐵股齊漲
美股勁揚 激勵台股大漲
黃國昌嗆聲 要司法院長下台
蘋果Siri傳新花樣 要跟這2家比拚
藍批潘文忠花公帑租屋 向監院檢舉
宏達電飆漲停 非蘋概念股表現不俗
薩爾瓦多國債占國內生產毛額六成
餐飲業者污染水溝 北市擬加重裁罰
景氣好轉？孫明德：九彎十八拐
大學生民團推友善畜牧 生產健康幸福雞蛋
蘇花公路連環車禍 陸客輕傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
焦佑倫：華新賺錢 轉投資虧損僅1家
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
沖之鳥200浬內捕魚 李仲威：安全我負責
外長：7月與日談判 有信心漁權會更好
海外印尼移工加入IS 佐科威要求杜絕
警政署：幼童失蹤 擬比照重大刑案辦理
國際失蹤兒童日 警政署籲各界防範
女騎士車禍倒地 善心民眾用雨衣遮陽
公平會：哥倫比亞以一中原則終止備忘錄
維州州長力挺希拉蕊 也涉收陸獻金
教師團體緊盯年金改革 盼落實世代正義
沈呂巡：未戀棧未積壓公文
3度登門退紅包未果 新北消防轉贈家扶
還給勞工7天假 林建甫：加薪更渺茫
電子商務戰 超商啟動微信支付
民共對話 陸：民進黨需放下歷史包袱
1歲女嬰疑遭毒品注射 保母男友遭收押
沖之鳥爭議 陸：將維護兩岸漁民權益
水情樂觀 嘉南二期稻6/7開灌
藥華藥打造台灣首家「一條龍」藥廠
香港廣東 將加強反貪合作交流
掌握爐碴流向 環署擬用GPS
潘文忠遭批花公帑租屋 中市：依規辦理
北市府禁免洗餐具 樓下餐攤月賠40萬
古金水逝世 蔡總統不捨
業者減資避檢 食藥署擬下修資本額到1千萬
研華兩招拚突圍 審慎樂觀看今年景氣
沖之鳥護漁 高市藍營籲新政府說清楚
美商用房產市場 陸企資金續湧進
新台幣中午升 7.2分
總統大選後 北京故宮文物暫停對台交流
馬習二會？陸國台辦未正面回應
天天7份水果 婦人罹患糖尿病
高市公車撞死女騎士 交通局助家屬善後
印度防長6月訪越南 強化雙邊軍事合作
新北議會國民黨團 抗議政府護漁軟弱
富魚商剛買毒被逮 原因面容疲憊起疑
富豪首份工作做什麼 彭博泊車戴爾洗碗
女行員涉盜近億存款 受害者要銀行負責
遭批花公帑租屋 潘文忠重申合法
境外污染物影響 馬祖PM2.5濃度偏高
苗栗叭叭哥 擾人清夢引民怨
福斯排氣作假廣告不實 公平會罰500萬
華新通過現金股利每股0.2元
韓媒：美國北韓月底在瑞典非正式接觸
銅鑼灣書店涉案人之女 赴美聽證
出口衰退 李世光：兩岸水乳交融也難救
福斯排氣造假廣告不實 公平會重罰500萬
印度總統訪陸 傳處理邊界問題
美飛機詐彈案1日2起 洛城慎重登機檢查
端午送暖 蔡其昌包粽贈弱勢
日月光：今年溫和逐季成長 動能看SiP
李大維證實規劃蔡總統6月出訪
學者：北京將持續打壓台灣國際空間
倡高市勞健保費專案處理 綠委擬見林全
海峽論壇 陸國台辦：聚焦青年等3議題
佳士得拍賣象牙 遭罰近新台幣16萬
台灣攔截非法走私穿山甲 美授破案技術
餘屋壓力大 中小型建商降價可期
6成躁鬱症吃鋰鹽沒效 關鍵基因找到了
威剛陳立白：DRAM兩年半空頭結束
蔡總統首個部隊行程 視導空軍佳山基地
超市保麗龍外牆掉落 北市：一周修復
馬辦：馬英九對自己清白有信心
藝人李蒨蓉撞傷身障騎士 71萬元和解
歐盟擬鬆綁網購 設置串流業者節目配額
台美打擊走私研習會 避談美豬議題
攀登聖母峰 一週內4死2失蹤
川普造勢遇抗議 嗆示威者：快回家找媽
車禍和解 李蒨蓉：感恩也向大眾致歉
北市男子疑墜樓 民眾驚慌報警
中風男猥褻印尼看護工 判賠30萬確定
婦人飽受咳嗽所苦 魷魚嘴卡氣管作祟
核四下一步？李世光：不希望變觀光核廠
女高中生離家月餘 家人著急盼協尋
澎湖講美少棒教練申退 縣長慰留
傳日核災縣市食品7月解禁 政院：無所悉
李克強：8成數據在政府手中 應共享
薩美自貿協定為薩爾瓦多帶來外資
統一發票3、4月千萬獎
陸半導體崛起 日月光籲台廠團結
台股收盤漲95.54點
曼蘇爾遭狙殺 阿富汗塔利班宣布接班人
中油大林廠冒火 民眾：又發爐
台股大漲95點飛越半年線 逼近8400
台股天開高走高 漲95.54點
林忠山：洪秀柱徵詢 決定接國發院長
統一發票3、4月獎號 千萬富翁估16人
川普再贏華盛頓州初選 距黨提名更進1步
6月台指期漲 101點
弒母少年泣訴：不知為何殺媽媽
李世光談陸資來台 列3前提未表態
6月電子金融齊漲
歐巴馬訪廣島 原爆倖存者將出席
新南向政策 高市首度出擊航向新加坡
國家公園開發 環署：全面停止並禁止
男無師自通變造證件 盜領700萬遭逮
威剛布局電動車馬達 最快明年結果
中美洲地理資訊系統應用 教育訓練完成
台股強漲 差一步收復8400點
周永康前保健醫生 跳樓身亡
中市社工遭批 林佳龍PO文力挺
首季建物繼承移轉1.17萬棟 創新高
是否出席阿扁感恩餐會 柯文哲：還在想
印度病例顯示 登革熱可由移植器官感染
撤告學生 總統：人民憤怒應以同理心面對
機車騎進騎樓行搶 警籲背包包靠牆內側
TIFA開不開？經濟部態度正面
環保署長：亞泥採礦案將停止開發
紫光砸300億美元 攻記憶體晶片製造
藥華藥蛋白質新藥 拚產值大躍進
校務會議未通過合校 陽明交大結婚再碰壁
12年國教將上路 名校學區房價挺
台灣三星銷量王J7 新版登台
三大法人買超台股48.43億元
熊本強震 賴清德陳菊10日連袂送暖
鮮乳坊找上聶永真 設計鮮乳新包裝
聯國秘書長訪家鄉 引爆選南韓總統揣測
自殺炸彈客炸法院員工車輛 喀布爾10死
邱復生見林洲民 柯文哲：我知道
港交所：陸資流向國際 對香港有需求
李應元：若有高能低硫煤 願多花錢買
納智捷S3搶小車市場 每月目標500台
日投資海外燃煤超過G7他國總和 環團批
曹啟鴻自爆：小時候吃過穿山甲
陽明校務會議未通過合校 交大遺憾尊重
沒核電廠不限電 李世光：還有9年可努力
人民幣中間價創5年新低 貶2.25分
台裔江俊輝從政選州長 受律師外公影響
台裔江俊輝參選州長 對台有美好回憶
港中文大學收藏碑帖 入選大陸古籍名錄
中壯世代接班 洪耀福出任民進黨秘書長
台南78萬元套房夯 中籤率僅0.5%
友達可撓式AMOLED 獲傑出論文獎
蕭曉玲案聽證會 由柯文哲做最後裁決
騰訊馬化騰揪團 共建大數據生態圈
銅鑼灣書店桂敏海女兒：父親被非法綁架
這一天還是到了 欠稅女逃11年被逮
柯文哲：公宅不是豪宅 但會儘量蓋漂亮
工業用碳酸納泡海帶 業者被起訴
台灣在南島文化地位論壇 27日台東登場
台裔之子從政選州長 曾槓阿諾州長
防梅花鹿漁網 意外成寄居蟹殺手
樂齡學彩墨 96歲阿嬤展畫作
新台幣升6.8分 收32.652元
失蹤兒童如困井中 國小生繪海報盼關注
王雪紅：Vive帶給零售業革命性影響
花千元沒抽中平價屋 抱走60萬汽車
地稅局設巡迴服務站 中市府擬擴大辦理
麥當勞廣告涉醫療暴力 醫界：無法苟同
廣告涉醫療暴力惹議 台灣麥當勞澄清
陸股小跌 滬指成交量再創今年新低
520後談兩岸 陸國台辦強調一中
中油大林廠冒火冒黑煙 遭罰10萬
東聖吉船長：盼政府繼續護漁
哈日族福音 逾2千家日本餐廳將可預訂
屏東6/10飯湯賽 稻田裡辦桌
海巡署證實 日軍艦退出沖之鳥200浬
南市議會國民黨團 籲政府捍衛漁民權益
蔡總統與林全會晤 就政務交換意見
暑期營隊利多 救國團供免費名額
官司耳語多 徐耀昌：盡忠職守到最後
宏達電Vive攻台北電腦展 體驗新遊戲
落實食安教育 嘉義補充教材專書發表
F-中租前4月 每股賺1.86元
施政簡報隻字未提大陸 李世光這麼說
通緝犯腰插槍 警方壓制抓人
污水下水道建設考評 高雄市獲優等
WHA兩岸代表相遇 大陸：會面很愉快
瑞銀：香港全球工時最長 逾50小時
酷繽沙賣破百萬杯 霜淇淋搭杯緣子消暑
高中生穿便服上學遭拒入 校方：考量校安
維護學童午餐品質 屏東縣調漲3至5元
起死回生操盤手 林士榮出版新書
拚百日有感 李世光打太陽能牌
日股收漲 索尼勁揚逾6%
雪炫不識韓民族英雄 觀光大使照被撤
川普大樓躍紐約新地標 觀光客爭睹
父遭陸羈押8個月 桂民海女籲美出手協助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
端午連假 陳菊賴清德連袂送愛到熊本
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
兩岸高等教育論壇 朝陽科大登場
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
孩子吃多體重卻輕 恐是糖尿病警訊
香港富豪食堂福臨門 主廚客座台灣上菜
陸93歲功夫奶奶 天天練功行俠仗義
輝達納智捷合作 引進車用娛樂系統
聯電積極買庫藏股 執行率41%
推廣在地觀光 清水國中郵寄千份明信片
冒死藏毒闖印尼 肛門出血洩罪行
新北試辦機車待轉區改左轉專用道
雲林身障大學生 畢業手搖車挑戰
太魯閣明年禁採礦 亞泥：當年核准在案
三星J系列改版 喊話蟬聯單機銷量王
助鄉村醫師向遠端專家求助 App獲獎
雲南大理街頭 情侶拍裸照驚動警方
環署禁國家公園採礦 環團望解決漏洞
得易Ponta結盟義美等3企業 拚點數經濟
葉俊榮：贊成警察有識別號碼 不露名字
無獨有偶夜鶯偶戲 27日宜蘭首演
政院預告修法 落實大企業聘體育指導員
8旬農婦用空拍機趕麻雀 民眾讚超酷
外資匯入 新台幣升6.8分創一週新高
人民幣創5年低 陸法人：美國升息預期
林奏延WHA發言籲支持台灣穩健參與世衛
港股收紅 創6週最大漲幅
父母未和未成年子女生活 重慶市要勸誡
紅十字會法擬廢 葉俊榮：尊重立院職權
執政後首次中執會 綠公布新黨務人事
首季全台不動產總交易額 年減近17%
象棋史重大發現 成都出土北宋青銅象棋
就職典禮風波 吳念真：李永豐須承擔
好巧 警連抓2酒駕違規人同姓名
台灣超額儲蓄多 李世光：找新獲利標的
兩岸關係前景 美日陸台因素相牽動
日本藉G7峰會提南海 陸：搞小動作
太陽花學運被告：希望獲判無罪
林奏延：已適切向世衛表達台灣立場
啟動投資台灣 國發會提三大重點
雲門白水微塵震撼俄國 觀眾拭淚
停止太魯閣開礦 亞泥：依法採礦
外交部台中旅展設攤 將舉辦有獎徵答
邱太三視察監所 協助受刑人工作機會
新建國市場攤位抽籤 中市：公平
高市育兒資源中心開幕 籲安心生養
北市老人據點升級 柯文哲為長者端午餐
談瘦肉精危害要更口語 洪秀柱認同
策劃就職典遭批評 李永豐鄭重道歉
新北：三鶯線爬坡力高於機場線
矽品26日暫停交易 傳產業控股明朗
深港通將上路 瑞銀看好新經濟股
埃及斑蚊不去北部 登革熱都在南台燒
參謀總長視導澎湖防務 贈端節加菜金
橫向國道收費 賴清德：應聽各方意見
房市冷颼颼 建築貸款年增率74個月最差
楊絳成就璀璨 卻曾嘆：世界與他人無關
洪秀柱：黨副主席可能再增加
含農藥枸杞紅棗 量販及五星飯店上榜
夏日爵士派對 回歸爵式原力
報稅倒數 財政部：35%民眾還沒申報
台北10大城市傳說 3分鐘演給你看
勞動部：將建立彈性的加班工時配套
Win10免費升級倒數 7/29截止
亞果進駐 馬公第一漁港轉型遊艇港
日矽合作有望明朗？日月光明暫停交易
油價跌不停 殼牌：再裁2200人
資策會助攻 緬甸推太陽能行動學習中心
林奏延籲WHO 中華台北能穩健參與
電腦展 盛達推工業級車載路由器
季季談楊絳：她有強大堅忍的靈魂
端午夜間國道收費 蔡總統促加強溝通
因應區域汽車需求 豐田大馬設第二廠
安倍會歐巴馬 將就美軍在沖繩犯案討論
剩餘食材票選 馬鈴薯居冠
政院：將沖之鳥海域納入公海巡護範圍
吃穿山甲談話曹啟鴻懊惱 澄清野放過牠
兩岸會談破局 林奏延：整體上仍感善意
藍天：處分新北市土地 獲利3.8億
研究：牛糞加上抗生素 更傷地球氣候
共參區域發展 陸委會：願與陸交換意見
減稅救不到出口 舊車換新迄今全報廢
陸財團收購Opera軟體 獲股東同意
藍委提議綠委附議 省府預算解凍
陸國台辦評課綱 教部：尊重各方主張
林奏延自稱中華台北 林昶佐：令人失望
新北議會決議反對含瘦肉精美豬進口
環署禁亞泥採礦 花蓮縣政府盼配套
段緯宇批社工惹議 衛福部：言語暴力
橘子轉投資翻紅 年營收挑戰百億關卡
菲軍方攻下恐怖組織山寨
105年春季限定 新北雪包種上市
工具機搶進俄羅斯 珍珠奶茶助吸睛
元太推32吋軟性電子紙顯示器
經皮氣球撐開脊椎灌骨水泥 骨鬆骨折福音
技職產學合作 仁德生關科入學即就業
創世植物人 觀賞大學生抒情吉他熱舞
談嘻哈和大麻 歐巴馬與越南青年相見歡
歐巴馬抵日出席G7峰會 廣島行備受矚目
爭取降低護病比 護團：拒絕血汗職場
報告：陸消費力雖趨緩 仍是成長主力
日月光矽品整合有譜 傳新控股集團上市
洪慈庸蔡媽媽 26日軍冤條例公聽會碰面
不抽菸卻得肺癌 突變基因搞鬼
520後北京對台 觀察期繼續喊價
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美教師捐腎救命 8歲女童重獲新生
澳洲袋鼠曬太陽耍萌 打滾搔癢超放鬆
新華網評蔡英文單身 BBC：兩岸網友憤怒
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投資不振 國發會組國家隊提振
公宅議題臉書交鋒 林洲民向徐弘庭致歉
亞太電腦軟體盜版率 居全球之冠
紅棗檢出過量農藥 全聯家樂福：下架
傳日矽組控股集團 反托拉斯成焦點
WHA自稱中華台北 學者：政策可預測
自稱中華台北 林奏延強調無政治框架
潘基文談如何為南韓公民做事 欲言又止
政院：沖之鳥經濟海域仍存國際爭議
林奏延23日親自遞交抗議信給WHO
陸重彈舊調：台美只能有民間非官方關係
日水族館人工授精成功 培育罕見企鵝
會台灣工商團體 張志軍：台獨死路一條
微軟將裁1850人 終止智慧手機製造事業
WHA自稱中華台北 外交部：歷年皆未改變
大陸房市熱 陸媒：2016是地王年
蔡總統宴請五院院長 期許回應人民期待
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義阿諾河堤岸崩塌 事發地點近老橋
阿里巴巴遭美證管會查帳 股價跌逾5%
93歲中共黨史專家 被指仇視毛澤東
G7峰會 歐巴馬等世界領袖抵日
陸提反台獨 陸委會：確保和平穩定現狀
黃昭順為鈴聲響致歉 林生祥邀聽演唱會
昨股市收紅加上油價漲 美股開盤走堅
微軟裁員手機製造告終？傳新裝置開發中
川普造勢遇示威 群眾攻擊警察
蘭嶼大海扇又失竊 疑集團所為
林奏延向世衛遞抗議信 出席WHA無關一中
華時林奏延專文 台持續參與國際衛生事務
G7高峰會日本三重縣登場 3箭政策成焦點
台灣詐騙神境界？十多人百萬存款憑空消失
反對跨性別如厠權 美11州齊告聯邦政府
機器人可取代 鴻海昆山減6萬工
內政部長葉俊榮率隊巡視警政署
美國名廚齊聚國會促政策 阻止食物浪費
政院：蔡總統將於8/1代表政府向原民道歉
採死刑及化學閹割 印尼政府嚴懲兒童性侵犯
林全施政方針報告初稿 3度提中華民國台灣
中國國內債台高築 穆迪：信用品質受損
市售燕麥片農藥超標 桂格上榜
全球建築界盛會 威尼斯建築雙年展聚焦台灣館
哈日族快看 日圓現鈔價再現2字頭
加主流媒體刊林奏延專文
調查沖繩日女命案 歐巴馬允美充分合作
官方調查 批希拉蕊私人電郵使用
對美經濟樂觀 歐股創2月來最大2日漲幅
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
為好戰團體招人 比利時警方逮捕4嫌犯
美眾院議長萊恩：尚未決定是否支持川普
用私人電郵 國務院批希拉蕊不恰當
巴西國會批准1705億元公共財政赤字
以色列極右派將擔任防長 美質疑
法國失業率連2個月下降 5年首見
美存量和產量雙下滑 油價漲7個多月高點
對經濟樂觀 美股創3個月最大2日漲幅
陸媒評小英扯單身 華郵：性別歧視
林昶佐：用護照套和貼紙出國未遇阻礙
加青年派對連殺5人獲判無罪
台股量能回溫 有利多方上攻
加總理G7會攜妻度假 媒體驚
北市民宅清晨惡火 1婦人身亡
清潔紅磚道 鹿港老街煥然一新
勞動部開先例 協助心障者探索職場
英青少年自殺主因：考試壓力與青春痘
淨山護蝶 企業綠色行動向下扎根
香蕉頭尾綠易致癌 屏縣府：無稽之談
與日相會後 加總理迴避南海問題
數位科技遇上傳統水墨 3D列印創意夯
台中巧聖花車遊街嘉年華 28日登場
百年老宅大改造 注入社區活力
全台紫外線指數高 注意防曬
台股開高 開盤漲4.69點
蘆洲轎車失控 當街四輪朝天
新台幣開盤升 3.2分
男嬰被蚊叮 竟變蜂窩性組織炎
嘉減碳田園市集5週年 28日歡樂趴
林迪舞先驅曼寧102歲冥誕 谷歌塗鴉致敬
男攀登干卓萬山摔傷 直升機吊掛後送
傳軍情人員遭陸逮捕 國防部：無此議題
法廣：歐土難民協議恐生變 梅克爾淡定
研究：金融海嘯期間全球釀50萬例癌死
憂遭綁 南韓取消公務員訪中朝邊境
PM2.5紅色警戒天數 拚4年內減半
高職招生領域失衡 監院要教部改善
柏登生醫受惠新醫材熱 營運看俏
太魯閣禁採礦 李應元：跨部會規劃
好消息 下週汽柴油估降1角或持平
幫幫忙基金會薩國發放慈善物資
新台幣早盤升 9.4分
屏科大推日式料理食堂 套餐百元有找
聚焦經濟 G7峰會登場
PM2.5紅色警戒站日數 拚4年減半
新政府首次行政院院會 5直轄市長列席
宏達電VR助攻變身蘋果？股價連兩日漲停
蘇嘉全：兩岸應真心協調 勿設政治框架
郭台銘看好工業大數據 上看3.9兆美元
小米無人機上市 最低1.25萬元
花鼓跳鼓交流 雲彰子弟聚褒忠
川普加碼轟移民 自認墨西哥人會投他
南投就業博覽會 提供2千職缺
補助學貸利息金額減 立委批忽視弱勢生
投信：大宗商品反彈 能源及原物料最強
軍冤公聽會 洪慈庸軍冤家屬會前零互動
美學者肯定就職演說 惟關注美中轉變
罷工活動不停歇 法國動用戰略儲油
50億基金處理大學退場 綠委憂不夠
台官員投書美報 美力挺民主台灣
慶端午 三鳳中街50元邀你包串粽
美解除武器禁運 越南：有助區域和平
太魯閣禁採礦 李應元坦言未和經部討論
羅浮宮金字塔消失了 遊客搶角度自拍
MIC：筆電平板今年出貨恐衰退
北市自來水博物館附近火警 警消馳援
全台腸胃大調查 這3縣市腸胃最差
日矽整併？外資估日月光淨利看增3成
駐荷代表處茶會慶祝 各界賀蔡總統就職
桃市腸病毒升溫 防疫備戰
全台高溫 用電量恐創今年次高
陸期貨市場更開放 將引入境外投資者
橫向國道收費否 鄭文燦：應從善如流
陸衛星攝美軍造船廠圖 惹猜想
越南難民雲南落戶 享陸公民待遇
新政府急推全面免試 蔣乃辛譏救房市
穆迪調降澳門信評 經濟成長面臨風險
暑期另類社區工讀 5百職缺招手
新閣首次行政院院會 林全3要求3期許
投顧：日經濟成長佳 投資要挑對產業
台半導體成長強 晶圓代工、封測看佳
自來水園區火警 塑膠板起火燃燒
美麗華大直皇家影城 消防衛生都違規
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
Google底特律設據點 深耕自動駕駛技術
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台尼再次合作 嘉惠燒燙傷病患
朱立倫：依慣例由副市長參加行政院院會
不當黨產條例 進入逐條審查階段
標普估台灣今年GDP 1.8% 4小龍最差
台股震盪劇烈 宏達電挑戰80元
自來水園區傳火警 肇因電焊作業火星
台積電衝4領域 助客戶加速產品上市
楊逢春任青海省副省長
蘋果不甜？台智慧手機年產值恐首次衰退
自來水園區火警 火勢撲滅無人受困
中美洲與南韓自貿協定第四回合談判
貪財盜賣軍品 士兵判刑2年半定讞
FinTech衝擊金飯碗 銀行要留錢助轉型
奇美醫院贈薩國立大學醫療研究專款
去哪裡玩？ 跟機器人聊天找靈感
歐巴馬河內吃小吃 小店爆紅
人民幣兌美元匯率中間價反彈上漲
台灣協助中美洲咖啡?病防治
歐巴馬退休住哪 1.4億台幣豪宅曝光
元首外交 外交部建議蔡總統6月出訪
哥倆相約吸毒被逮 兄卸責給弟
合勤控今年全年獲利 法人看好
第四屆慕尼黑華語電影節開幕
盛群年營收衝42億 拚創16年新高
台積電7奈米 將是業界首家通過認證
行政院院會後團體照 首次站著拍
紅十字會法若廢 外交部次長將退出理事
寶寶心裡苦？LINE應援系主題攜手彎彎
定檢名義詐財 弄斷用戶瓦斯管竟落跑
新國防政策 馮世寬：成立第四軍種
日美峰會未提修地位協定 沖繩縣知事遺憾
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朱立倫：落實拒賣菸品給青少年
晟德金雞母 轉投資澳優獲利衝
運動中心5大歧視 立委為身障者請命
G7領袖參訪伊勢神宮 體會日民族精神
第一寵物3加2 總統爆料蔡想想很兇
美商務部終裁 陸耐腐蝕鋼產品傾銷
陸灑水車雨天灑水 網友諷敬業警要查
孩子坐不住 小心衝動控制不良問題行為
稱中華台北 林全：不滿意但勉強接受
竹市Ubike試營運 前30分鐘免費
醫療小組建議扁6/4赴餐會 不演講不受訪
日矽合作 台灣高階封測更具優勢
VR低價眼鏡 資策會：帶來殺手級應用
涉洩密予被調查人 徵信業者遭訴
連假國道夜間收費 交長賀陳旦至立院溝通
凱道612踢正步 老兵重拾軍人魂
自來水園區火警 北市：水質水量不影響
玖壹壹林依晨卓洪戀 入選台中城市代言人
G20杭州峰會 習近平將發表演講
威剛喊旺下半年 記憶體類股齊揚
陸媒評小英扯單身 陳菊：單身無關能力
力新國際攜手宏? 開發雲教授APP
台南出現藍色多瑙河 排污廠遭重罰
藍委建議ROTC延伸高中 國防部：馬上做
點數經濟夯 集點公司跨業擴大兌換
亞泥太魯閣採礦權 經濟部說話了
夜市攤販衛生輔導 落實食材來源安全
小米無人機4K版 人民幣三千有找
在府內吃什麼 蔡總統：家裡送的便當
布倫特原油每桶升破50美元 今年來首見
身障特考需用名額再增27人 總計233人
林全：擬定公共政策 溝通要同時進行
年金改革 伍錦霖：不傷害情感下進行
外來入侵鳥激增 埃及聖?6隻變千隻
城市科大攜上銀 打造即戰力機器人專才
訪伊勢神宮 G7領袖合照並體驗種樹
工作操勞吃不下 社會新鮮人當心胃潰瘍
大直皇家影城開幕不久 消防衛生都違規
不打不相識 莊瑞雄施義芳國會相見歡
公托粥少爭補貼 高市促檢討有一致性
軍冤公聽會 軍冤家屬要洪慈庸加油
歐巴馬訪廣島 激怒韓國原爆受害者
雲林禁生煤 環署：重送結果可能不同
被控打傷里民 朱雪璋出庭不認罪
王毅談G20峰會 G7與南海成焦點
宇峻業內外皆美 營運可望優於去年
鼓勵保存老屋 彰化縣提補助計畫
台股收盤跌2.08點
進總統府最不習慣什麼 蔡總統這樣說
歐巴馬訪廣島 安倍無意訪珍珠港
國中生展巧思 同志裝置藝術入畢展
高雄愛之船慈善列車 送愛澎湖小學
苗議員持K他命質詢 會後立遭查辦
看到這兩則新聞 林全一晚上沒睡好
憂中央補助生變 黃健庭和陳瑩隔空叫陣
台股開高走低 跌2.08點
疑使用瓦斯爐不當 7學生燙傷送醫
6月台指期漲 1 點
6月電子期漲金融期跌
賀陳旦：此刻不考慮國道橫向收費
台股震盪收黑 小跌2.08點
集邦保守看太陽能 第3季恐跌價
連勝文：是否欠葉金川一個道歉
領土爭議 圖斯克：G7需採明確強硬立場
印尼設特別小組 嚴查涉罪外籍人士
漁業署長陳添壽：規劃傷害性漁法退場
印尼總統命令 化學去勢性侵兒童犯
印度假大學充斥無人管 多設在德里
行政調查林內焚化爐 李進勇：還原真相
使用瓦斯爐不當 7名國一生燙傷送醫
通緝犯疑縱火自殺 幸未波及7名家人
中壽EV大增 每股隱含價值約55元
媒體盼鬆綁空間 蔡總統：我也是新來的
79公斤北京大塊頭 陸西瓜擂台賽奪冠
揚智攜手愛迪德 攻付費電視市場
OPPO手機竄升全球第4 要擴在台市占
新德里兒童性虐案猖獗 去年逾三千件
住展：北台灣4月房價轉向 漲多跌少
內政部長巡視警政署 警徽不寫名
迪士尼紀念紙鈔將絕版 身價頓時暴漲
小黑蚊肆虐校園 中市府：進行校園消毒
節省處理費 皮革廠事業廢棄物丟農地
日月光5點半重訊 料日矽合組控股集團上市
飛官私帶龍柏出營區 移送憲兵隊偵辦
連奶粉錢也騙 網拍詐騙百人受害
三大法人買超台股17.13億元
立院委員會通過臨時提案 採礦都要環評
中華電牽宏? 攻海內外雲端商機
澎湖青年黃同成任國民黨組發會副主任
漢城僑中與論山女商 兩校結緣30年
臉書加朋友要小心 可能被洗劫
屏東縣立舉重訓練中心 落成啟用
經紀約出包 吳宗憲判還570萬
台灣與美國內華達州簽署駕照互惠協定
排隊美食拚集客效應 百貨業新戰點
高鐵嘉義段橋墩驚見男屍 死因待釐清
紐約演唱會驚傳槍聲 1死3傷
創意通過每股配息3元 6/13除息
日股近乎持平作收 市場聚焦G7峰會
台南全家自殺案 家屬淚崩盼勿剖驗
中華電揪宏?攻雲端 企客營收拚成長
警打死通緝犯判刑 非常上訴遭駁
新北疏洪一路車禍 2人受傷送醫
返回地球兩個月 美太空人仍疲勞腳痛
日矽合組國家隊 施振榮：都變贏家
失眠導致雄性禿 針灸可治療
中軟園區文創加值 5廠商獲准進駐
潘文忠：免試採大學區 不必搶買房
新台幣2週新高 收32.576元
凱道辦大腸花遭訴 音地大帝獲判無罪
端午將至 林全指示關注物價食安
宏?法說睽違3年 施振榮：擬定期舉辦
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淡水漁人碼頭漁船冒白煙 消防隊搶救
WHO通過改革方案 追加緊急計畫預算
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