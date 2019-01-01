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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
南方莊園 小小奔馬場親子好去處
德州強大暴風雨 祖母攜4孫逃生不及溺斃
水流東桐遊趣登場 體驗桐花之美
施工艱辛 台中歌劇院舞台木地板完工
沖之鳥礁事件延燒 護漁行動將啟航
大陸最早的琴 距今2700年
蔡英文訪巴拿馬否 吳釗燮：尚未決定
母親節撒嬌4招 讓媽咪心花朵朵開
魚販帶刀搭捷運 挨罰3千元
巴菲特老神在在：誰當總統對公司都沒差
外籍新娘頂下小吃店 台味竟然都沒變
中台灣藝術領頭羊 國美館引領藝術之美
全國鐵人三項錦標賽 天雨中澎湖競技
沖之鳥礁護漁 漁民：捍衛漁權必要手段
五一長假次日 北京發布空汙藍色預警
日本無理干擾漁權 台漁民氣憤
北京故宮限流首個五一 票中午就搶光
厄瓜多震後近2週 奇蹟發現72歲生還者
大氣擴散不佳 台南以南多處紫爆
不景氣 母親節送禮吹實用風
母親節禮物誰最夯 時尚鍋具成新寵兒
美魔女當道 現代媽媽保養健身愛自己
役男買兒童票搭高鐵 交憲兵隊偵辦
內閣共識營 咖啡杯課程有人畫新台幣
8種常見報稅錯誤 小心別犯
陸房價飆漲延燒二線城市 南京祭限漲令
無痛繳稅 掌握信用卡時間魔法
貸款繳稅 掌握三大要訣
八色鳥繁殖期 林管處籲勿干擾嬌客
敘利亞戰火悲歌 逾8成人口窮苦度日
傳蔡英文將訪巴拿馬 吳釗燮：還沒決定
人瑞阿嬤髖部骨折 微創手術復原良好
早餐吃錯了 血糖飆升又難瘦
母親節蛋糕熱銷 6吋以下超受歡迎
捍衛漁權 一旦被噴水會有相對應作為
陸4月PMI降0.1個百分點
IS駭客洩名單要脅 美當局將親自訪查
沖之鳥礁事件延燒 護漁行動高雄啟航
101登高PK 周德宇完勝柯文哲
馬習會伴手禮台灣藍鵲作者 有意登陸
朱立倫：高校環台路跑 感受台灣之美
柯文哲101登高 直呼比鐵馬雙塔累
委內瑞拉抗缺電 5月起時間調快半小時
排汗衣機能外套 讓媽媽優雅野餐
內閣共識營畫新台幣 林全：彭淮南畫的
投報率上看7% 傳產鎖定東京B級商辦
林全：今年GDP保1 恐怕做不到
氣囊瑕疵 日產將召修380輛車
日媒：夏普擬裁兩千人 總社考慮遷至(土界)
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法國青商會巴黎品酒宴 促台法交流
當街擄人為債務 2涉案人投案
蔡昇達馬詠恩歐北來 深度看見台灣
32台籍詐騙犯遣陸 法務部1週組團赴陸
軍艦護漁否 吳釗燮：須謹慎考量
大馬案32台嫌 拘留在廣東
總統：感謝勞工朋友為台灣打拚
國宴食材來源 QRCODE一掃就知
32台籍詐騙犯遣陸 林全：傷台司法權
汽車上漆vs指甲彩繪 流程相似度百分百
機車騎士清晨路口左轉 遭撞身亡
蜜雪兒薄紗禮服吸睛 時尚品味可比賈姬
ADAS前景可期 台廠猛攻3大供應鏈
環保署：台南高雄細懸浮微粒濃度偏高
少子化 楊泮池：學校存亡交市場機制
內閣如家庭 林全：這就是我要的
台中市計程車費率 15日起調漲
有你好聲音 竹市勞工歌喉賽報名
北韓開大會 金正恩將確立最高領袖地位
油價創半年新高 下週再漲5至6角
廠商申訴 三鶯捷運招標暫停喊卡
蘇嘉全赴台南 出席法王講堂浴佛法會
世界之最 陸巨大諸城龍創金氏紀錄
理性平和捍衛漁權 不迴避不衝突
媽咪「孝親機」 3C達人欽點這幾款
雅虎矽谷土地 傳賣給大陸樂視
林全引倚天屠龍記 期勉內閣有招變無招
古坑草嶺萬年峽谷 景色宜人暗藏危機
護漁船艦出港 沿岸釣客高喊加油
毒販藏鐵皮屋擁各式槍械 宛如軍火庫
油價連漲3週 開車族多花25元
建立國土新秩序 國土計畫法上路
非核兼電價穩定 林全提兩前提兩確保
菲媒：企圖綁架總統胞妹 嫌犯落網
光啟學生腳踏車磁浮避震 榮獲特優
17秒跑百米 柯文哲：老了
菲律賓總統選舉 5大候選人誰接棒改革
大馬吉隆坡台校校慶 章計平打氣
天外飛來一龜 造成2機車追撞
拍台北電影劇本 徵選活動開跑
菲律賓總統大選 南海政策主張軟硬不同
菲國總統候選人怎麼看台灣 一次讀懂
菲律賓大選來臨 5月定江山
鄙視應召女卻崇尚日女優 法院輕判
夏月及低壓時間電價 6月擬同步啟動
51勞工遊行登場 民進黨中央黨部出發
改編妖怪手錶 消防員拍片po網
邱太三：支持兩岸共同打擊犯罪
桃園綠色消費樂購月 標章商品送好康
國際永續發展3E科技賽 台生奪榮譽獎
白宮記者晚宴 歐巴馬自嘲遭喬治打臉
營造無菸環境 竹市大遠百旁禁菸
台北電腦展 170家業者襲捲新創潮
央行澄清 列觀察名單不是匯率操縱
倒車撞傷2歲男童 男子公共危險送辦
賓拉登遭擊斃近5年 蓋達依舊苟延殘喘
釋字737號 法務部：獲大法官認同
媽媽當全家後盾 這2種保險讓她安心
台籍詐騙犯遣陸 吳副總統：應雙管齊下
抓山老鼠調查森林 巡山員獲表揚
犒賞辛苦媽咪 8大飯店餐廳出招
汛期到 北市工務局整備救災機具
嗆開單員警 僑委會女科長致歉
柯文哲：啟動性平勞檢 先查旅館業
海巡護漁硬起來 漁民同聲讚
澎湖浴佛法會 同讚佛德念母恩
火車站月台電扶梯故障 5人送醫
護漁行動 苗栗艦先行被誤為護漁加碼
中市赴矽谷招商 思科表達高度投資意願
衛福部評比 台中食安APP獲千萬獎金
歐巴馬酸川普：認識各國佳麗有助外交
精神疾病男口角 9旬母遭砍昏迷
上演行動劇 勞團盼蔡英文兌現政見
條碼8開頭是基改食品 食藥署：謠言
法廣：北約擬增兵東歐 俄羅斯惱火
恐怖公車司機 天津街上尬車互撞
天駒部隊進駐澎湖 擔負台海空防任務
綠電好潮 5個讓你意想不到的運用方式
統測遇勞工遊行 北商大試場應未受影響
于美人母親節送愛心 讓單親媽變漂亮
柏林限制利用Airbnb租私宅 違者重罰
大陸4月PMI50.1 經濟趨緩壓力仍大
五樓以下老屋健檢 高市擬6月受理
全國鐵人三項 李諺宙謝伯韶稱王封后
蔡英文：勞工政策六大保障 逐步落實
越大批死魚事件爆示威遊行 籲重視環保
衛福部桃園醫院健走 運動保健康
日圓狂升 日財務大臣：必要時採取行動
走在光裡面 4視障者成功環島
桃園竹圍盃一支釣 體驗漁業海釣
鄭文燦：托兒育嬰政策減輕媽媽負擔
小貓受困魚網 消防員解圍
星國會議員補選 朝野對決火力全開
印尼五一勞工大遊行 促調漲工資
宜蘭1男童不慎落水 送醫急救
毛小孩無辜悶死 動保界疾呼從源頭改善
蘇嘉全：期許新內閣 勿讓人民期待落空
國際勞動節 泰國基本工資有上漲壓力
港激進組織取消反水貨遊行
5月桶裝瓦斯每公斤漲0.3元 天然氣下跌
駐韓美軍換將 新任司令布魯克斯就職
缺美元買原料 委內瑞拉最大啤酒廠停產
高雄電扶梯傷人 台鐵初判因踏板破損
勒索軟體出新招 找來奪魂鋸殺人魔
土耳其東南警察總部遇襲 至少1警死
5成新手媽哺乳遇難題 醫師教撇步
勞工遊行9訴求 勞動部審慎研議處理
操作挖土機不慎 父砸死10歲兒
電視市場2019恐衰退 OLED或有機會
台大盼教師可開公司 教部支持衍生企業
白居易走入偏鄉 關懷老人居家安全
南韓：北韓潛射飛彈可能空中爆炸
兩週內第2起 陸戰99旅中尉自殺獲救
媽媽辛苦了 人瑞獲頒新竹市模範母親
法廣：伊朗總統聯盟贏得國會選舉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
竹市表揚模範母親 林智堅謝3個媽媽
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法廣：促成領袖會談 中日達成共識
新內閣共識營 蘇嘉全盼兩院正面互動
大馬案台人遣陸 陸公安：有利徹查案情
母親節將屆 雲林家扶媽媽展堅毅
菲好戰團體綁架5週 台船10印尼船員獲釋
共同社：過半日本人反對安倍任內修憲
愛美小心塑化劑上身 吳家誠這樣建議
北市螢橋國小男童 宜蘭落海命危
台南美食前進香港 促銷成績佳
軍官上吊救回 陸戰隊99旅兩週內第2起
101國際登高賽 今年最快紀錄是他
動保處：土城河濱公園羊群未染壁蝨
統測成績單20日寄發 首度增列原始級分
回應廢紅聲浪 王清峰：付出付出再付出
國道3號增設南雲交流道 2日通車
男童誤觸中控鎖 消防員破車窗救人
林全盼新內閣 隨時備有短期施政目標
殭屍也來亂 河北警年接千萬通騷擾電話
現身藝廊茶會 王建傑想重返歌壇
持長槍掃射傷人落網 疑車貸糾紛引起
火車站前國光客運土地 中市將強制徵收
傳陸大舉組建漁民民兵 助護南海主權
菲籍嫌犯男扮女裝 挑北市觀光區行竊
牙醫全聯會辦論壇 分享他國牙醫制度
32涉詐騙台嫌遣陸 大馬官員稱陸施壓
中華電工會抗議勞工董事消失 要董座下台
拍過14任閣揆 古金堂以鏡頭寫歷史
伊拉克連環爆18死 伊斯蘭國稱犯案
挖土機挖斗掉落 砸死10歲男童
忙打牌致兒溺斃 陸夫妻狀告牌友
遭菲恐怖組織綁架 10印尼船員獲釋
菲南恐怖分子釋放10名印尼人質
教科書沖之鳥島惹議 出版社將補充說明
告星巴克放太多冰塊 她求償500萬美元
醫院火警患者虛驚 疑人為縱火
所得稅申報 財政部估5/2人潮湧現
大陸3高官接見日本外相 國際社會好奇
支持大膽用槍 陳國恩不讓基層孤單面對
日外相訪陸 分析：朝緩和對立前進半步
法國極右派 爭奉聖女貞德為精神領袖
Q版電音三太子 南仙龍獅團跨海獻藝
夏綠蒂將滿周歲 英國王室公布最新萌照
藍委占主席台 時力請蘇嘉全邀朝野討論
奉獻台灣50年 關山鎮用音樂謝台灣母親
日圓若進一步升值 日企業恐備受壓力
在位43年 瑞典國王慶祝70歲生日
中市府強制徵收 國光客運：遺憾及不滿
日將辦G7峰會 安倍訪歐5國與俄
社子島案上7天班 柯文哲笑稱市府最違法
大馬東亞特使：協助遣送電信詐嫌回台
陸拒美艦訪港 學者：意料中事
時力提主席台爭議 藍綠：哪來朝野協商
倫敦市長選舉 可能出現首位穆斯林市長
歐巴馬最後白宮記者晚宴 十大金句揭曉
百度副總裁王湛 傳遭開除
美記者摔癱輪椅伴終身 獲賠13.88億
貨運列車華府出軌 洩有害物質未傳傷亡
表揚孝悌楷模 副總統：社會典範
醫院火警疑縱火 醉漢送辦
中研院士號召連署 籲總統退院長名單
騎士疑車速過快衝進基隆河 送醫無礙
伊斯蘭國出擊 伊拉克南部連環爆33死
和碩新董事候選名單 丁守中薛琦入列
伊朗新國會議員 女性多過神職人員
國際勞動節 法韓俄土勞工上街捍衛權利
倫敦市長選舉兩領先候選人 成強烈對比
33頭馬戲團獅子獲救 首度踏上非洲草原
台船艦赴沖之鳥護漁 日本加強警戒
〈財經主筆室〉五二○之後先漲的可能不是股市是房市
前立法院秘書長林錫山涉貪 起訴13人
捕捉時代的樣貌 鐘永和攝影展史博館登場
抱怨沒時間？高強度運動一分鐘可抵45分鐘
蔡英文就職紀念酒曝光 風格簡約去神話威權
美擊斃賓拉登5週年 情報局突襲過程同步回顧
8成7上班族慶祝母親節 平均花費3889元
震撼！NASA釋出太陽閃焰影片
全大運／跨欄項目連破大會紀錄 楊尉廷跑出個人最佳
伊拉克抗議群眾退場 撤離巴格達綠區
地中海1天2船難 多達100渡海移民失蹤
歐巴馬長女瑪麗亞 將進哈佛大學就讀
51示威 反勞動法改革巴黎爆警民衝突
掃51非法示威爆衝突 土警鎮壓逮2百多人
科技手工藝潮流來了 巴黎創客較勁
美愛心爸爸回收舊蠟筆 為病童帶來歡樂
機場廁所偷拍男童 男子遭起訴
贈秘魯記者學會電腦 台灣電腦教室啟用
自造教育週 5日起科教館玩不停
川普反移民 洛杉磯勞工遊行反川普
巴勞工部與留台校友會簽合作協議
梅雨季將至 校園防汛有5招
困境只是一時 單親媽雨過天晴迎彩虹
怕被當變態 日本近畿大學英文譯名改名
中市花博后里營區用地 打造森林花園
巴黎育英中文學校舉辦正體漢字書寫賽
故宮南院 雲嘉南最閃亮文化地景
賓拉登遭擊斃滿5年 美欲逮IS首腦
突然有4天連假 韓國人為什麼不開心
防蚊新利器 高應大研發光動能捕蚊器
德右派政黨大會師 高舉反伊斯蘭大旗
太陽能淡季到 市調：恐跌價至8月
中市警打擊詐欺 6都唯一數據下降
徐建華有新動向 將任晶宏獨董
羅金秋走過鬼門關 要同事也健康活
拆違建引發毆打民眾 海南一區長下台
錄取大學個人申請 3日4日登記志願序
WHA邀請函 外交部：很大機會會收到
睽違半世紀 美國首艘到古巴郵輪啟航
轎車衝入稻田 3人自行就醫
研究：全球前500大投資人半數忽視暖化
外資仍在 王儷玲：台股第2季後比較穩定
Apple Pay登台？王儷玲樂觀本週有結果
穿梭救援間 無國界醫生展覽首來台
純投資 台積電將退出茂迪董事會
陸經濟新引擎：社群媒體主題公園電影院
日股一度跌逾600點 日圓升值
傳接國民黨秘書長 林政則低調
大馬首相東亞特使致歉 外交部：很正面
台北憲兵隊濫搜案偵結 北檢將說明
美馬戲團大象正式退休 改住保育中心
美分析：IS不甘失江山 近月攻擊爆增
傳翁啟惠提3批資料自清 金管會這樣說
海生館珊瑚與野生珊瑚 同步產卵
法國愛台開心歌友會歌唱聯誼
若沒WHA邀請 衛福部：擬在場外參與
憂花東交通建設喊卡 傅(山昆)萁率眾抗議
湖南最孤獨小學生 一個人上課沒意思
無薪休假略增 25家598人
波多黎各沒錢 無力支付3.7億美元債務
替學貸族減壓 立委建議設還款比率天花板
探索新竹 城市浪人新竹區挑戰賽登場
LINE對話如何備份？ 流程一次看清楚
台北憲兵隊涉濫搜案 12軍士官不起訴
疑失憶1小時吃3便當 男子罹患腦淋巴瘤
動物園無尾熊好動寶寶 原來是女生
菜鳥警察吐心聲 自掏腰包修巡邏機車
攝食烹調不同 衛福部：美牛豬不能類比
陸大學門檻低體制不良 陸生紛赴美就讀
大學指考今起報名 中低收入戶減費用6成
台南大樓冒火煙 住戶疏散2送醫
公部門不給學生津貼 立委質疑見習變賤習
台電：變電所電磁場量測值未超標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
救援跳樓輕生 查獲精神恍惚吸毒男
陸男大生之死 掀百度醫療廣告競價爭議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法廣：法五一遊行 工會嗆勞動法改革
國民黨秘書長 5/4揭曉
當保人致信用不良 聯徵註記將檢討
賀陳旦談蘇花改惹議 傅(山昆)萁籲蔡英文撤換
貓空纜車檢修 9日到31日暫停營運
孫女淘寶網代買植物 祖母觸法緩起訴
蔡英文推宜蘭綠博會 努力實踐綠色價值
林錫山涉貪3950萬遭訴 檢方：敗壞官箴
印尼漁民撿到天使膜拜 原來是充氣娃娃
漢和：殲15仿製失敗 陸求助俄改造
乘載電影歷史記憶 老建築新竹影博館
工藝中心不只展覽 人才產業培養重鎮
破性別框架 男大生戴假髮女大生打領帶
拿補習班執照做安親班 立委疑教部卸責
模擬吸毒後容貌 慘不忍睹嚇一跳
兩週內第2起 陸戰99旅中尉自殺去世
護民安全開槍 高市警長喊話力挺
非違法搜索 憲兵濫搜案不起訴
不用打瘦肉精 陳瑩端山豬肉尬美豬
老是吃不飽體重卻增加 竟是腎功能受損
台北憲兵隊濫搜案偵結 國防部尊重
WHA邀請函 外交部：若未收到有備案
中研院士連署籲退名單 府：尚未收到
豬肉瘦肉精零檢出 魏明谷表態支持
陸戰隊中尉上吊不治 雄檢現場勘驗
教長缺席立院由次長代打 立委抗議譴責
國民黨：BRT非鬧劇 林佳龍才是鬧劇
路平專案 中市試辦孔蓋先降後升
3C低頭族 小心飛蚊症找上你
男手放背後丟毒品 遭逮辯稱是在稍息
英小公主禮物大有來頭 阿姨務實送尿布
五一假期 陸客成香港輿論焦點
汽車點菸電源擴充器 93%不符規定
教部認定課綱行政規則 黃國昌疑避送立院
地震保險基金部分理賠 金管會研擬放寬
省下BRT 林佳龍：打造捷運路網
大陸天價公務員培訓班 8天學費15萬
促轉條例公聽會 建議優先開放政治檔案
外交部：已請越南盡快公布水質評估
法廣：臥底聖戰組織 法記者冒險揭內幕
黃國昌：台大技轉利益揭露表也漏列子女
闊別一甲子 金門中醫老舖古蹟復業
綠委：青年失業心裡苦 知道不說
公務員違法失職 5/2起不能退休避責
台灣封測業 恐流失對大陸優勢
空品惡化 高市議員籲在學校設空氣盒子
台電：變電所電磁場未超標 請相信專業
美智庫：東海南海緊張恐導致美軍事介入
印度北森林大火燒兩週 空軍救火
學者：國土發展觀點統籌解決居住問題
社環委員會臨提 嚴禁瘦肉精美豬進口
北市福德街工寮火警 未傳傷亡
海巡署澄清 未在南沙太平島增防衛火砲
動物系紓壓商品 最紅的是它
北韓恐報復叛逃 南韓警告提防綁架
毅力媽媽無私 以回收所得捐救生艇
陸生死前撰文質疑廣告 掀熱議
報稅湧人潮 臨櫃排隊逾半小時
漢光兵推結束 國防部：達預期訓練目標
大陸五一小長假 人山人海遊高山大海
名嘴也上當 邱明玉遭詐騙5萬元
台灣塔喊停 中市府：該停就停
非蘋智慧手機添柴火 封測Q2不畏冷
沖之鳥礁爭議 日：會採必要措施護海
高階擬真假人 瞳孔對光有反應
賞星空草原 為省門票冒險跨矮牆
換水銀燈失足墜落 2工人送醫
防北韓干擾GPS 南韓重新打造備援系統
童振源：林全盼本週拜會立法院長
資金面現疑慮 台股注意外資動向
融合現代與傳統 印度設計師想闖一片天
科大生展創意 數位金爐環保還可做公益
江翠國中冤家甜蜜蜜 全國創意戲劇特優
徐佳瑩點播夯 Omusic開「情流感」區
陸戰隊中尉上吊不治 解剖調查死因
選美烏龍又一起 巴西爆后冠錯戴風波
前上海市委書記陳良宇秘書 三度減刑
國中教育會考 試務人員入闈
林錫山2.4億不明財產 檢方另案偵辦
川普談美陸逆差：不能放任中國強暴我國
北韓中央銀行被偷竊 似有內應
520就職典禮 滅火器演唱島嶼天光
520有沒有行情 投信教你看4重點
謝金河：林全面對百年一遇的困經濟
中研院長遴選 總統府將向立院提書面說明
北市自殺原因 1成5來自職場壓力
明報解僱執行總編 香港新聞團體抗議
520就職典禮 募集千張笑臉照
憲兵搜索不起訴 調閱小組延長調閱時間
時代力量推轉型正義 政院下設權復會
童振源：若在對岸有代表 溝通會很快
國中會考倒數計時 如何準備專家告訴你
韓公營企業新人起薪 仁川機場最高
大馬案32台嫌 檢研商偵辦跨境詐欺犯罪
1633個鞋盒愛心 受暴婦幼不孤獨
屏東農科園區帶動投資約93億元
男買戒指送老婆 歡喜聲變哀叫聲
檢方：憲兵隊搜索執行程序有3瑕疵
基隆公立幼兒園登記 尚有177名額
杜紫宸建議總統退回中研院長推薦名單
國3南雲交流道通車 紓解竹山鹿谷交通
教團：永達停辦卻支出3億 憂遭校董揮霍
台巡邏船護漁 日外相：已對台表達遺憾
批陸媒不該姓黨 任志強留黨查看
新北市議員陳明義 遞補宣誓就職
竹市香山行政大樓上梁 預計明年啟用
嫌警無線電太吵 取走巡邏箱不起訴
嘉發幼獅二廠地下水污染超標 專案列管
保經代違規裁罰 下限降為10萬元
日圓走升拖累出口股 日股挫跌
邁可森6月來台 邀粉絲以琴會面
文革50年 陸左派擬另立名目集會紀念
兄遭質疑 胞弟陳明文怒嗆曾銘宗
震災處理受肯定 安倍內閣支持率升
美印商討反潛作戰 因應陸印度洋活動
規範空污防制責任 環保署訂管理辦法
向總統府要報告 陳學聖：釐清疑點
大火燒毀租屋處 自強媽媽獲助安置
沖之鳥護漁 拉法葉軍艦策護
3D列印夯 學生開公司打造個性商品
照顧小孩一肩扛 單親爸獲選魔力媽媽
唵嘛呢叭咪吽特展 呈現龍藏經等文物
北市詐騙猖獗 年騙3.5億追回150萬
亞洲美髮精英賽弘光開賽 150選手競技
澳洲企業家萊特 傳自承比特幣發明人
溫馨五月 台灣好食節力挺本土小吃
反避稅條款恐致台商出走？ 金管會關注
南韓：北韓尚無即將核試跡象
美幼童開槍事件頻繁 1週至少1起
巴拿馬前外長：蔡習不會出席運河竣工式
鄭性澤案 台中高分院裁定再審
葉兆益學會騎單車 到竹市府實現約定
不捨女兒洗腎受苦 71歲母捐腎助重生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
計程車表可動手腳？ 辨識機制月內討論
肥料包裝偽裝 警查獲製毒原料逾千公斤
嘉市蓋停車場 逛文化路夜市更方便
漁船擱淺 水上摩托車造浪脫困
中尉上吊 前頸部勒住致窒息死亡
春燕來了？ 6都4月移轉棟數月增7.5%
中鋼鑄機鋼液溢流事故 無人傷亡
國中會考倒數計時 平常心準備
老農缺工採地瓜 國小師生來幫忙
現代水墨之父劉國松 入選美國院士
看到父親彎腰鞠躬身影 動了戒毒念頭
林錫山曾想捐政治獻金 遭蔡英文退回
WHA邀請函 外交部：世衛作業中
陸戰隊中尉上吊 解剖初查窒息死亡
茲卡病毒危害低估 胎兒腦部受損風險大
失蹤16年 美登山家遺體冰封西藏被尋獲
蘇嘉全：5日與林全見面
國防部：無規劃在太平島部署防空飛彈
延續灣生香火 贈搜救犬效忠高雄
尪公巡茶園 庇佑五穀豐收減病蟲害
為畢業青春影像定格 楊文逸偏鄉義拍
立院交通委員會 考察大溪交通建設
學甲濕地生態豐 高中生走訪收穫多
偉詮攜手英飛凌 搶攻行動支付
報稅怕排隊 中區國稅局首創線上取號
南韓伊朗峰會簽署66項MOU 經濟效益大
日本出現高價免稅店 專坑陸客
台男海南偷拍陸女還分享 罰款道歉了事
布魯塞爾恐攻 比利時首季GDP少0.1%
火場勇救阿嬤 5歲菲童獲政府表揚
藝術創作下鄉 偏鄉公所添文化氣息
手拿存摺稱兒遭綁 警安撫阻婦受騙
疑酒後失控 男持石塊砸提款機被逮
520是否暫停開會 立法院3日朝野協商
議案1個月協商期惹議 朝野3日協商
連署退中研院長候選名單 院士看法不一
查獲製毒原料逾千公斤 毒品市值約2億
澎湖府會爭取建設 向蘇嘉全提議案
澎海巡馳赴望安護送腦膜炎患者送醫
鱷魚嘴畸形 動物園：請質疑網友看解說
開放陸股民與Apply Pay 520前將拍板
魏則西事件 大陸網信辦調查組進駐百度
日味之素來台10年 要幫忙解決食安問題
立委質疑部長放鴿子 教部：行程早排定
國民黨14日邀立委辦公室主任座談
中華電工會爭取勞工董事 明赴立院抗議
嗆開單員警 僑委會女科長記2申誡
獲釋肉票驚恐回顧 菲好戰分子揚言割喉
李世光：救經濟 需兼顧環保及薪資
日宣佈注資70億美元促進湄公河地區發展
虧損裁員遷總部傳言多 夏普澄清這麼說
澳洲生產罐裝空氣外銷大陸 每罐5百元
穩定供電誰擔？ 李世光：待跨部會協調
歐盟公投 英相與倫敦市長友誼受損
賣保健食品漏報收入6千萬 遭補稅處罰
鄭性澤殺警案裁定再審 暫緩執行死刑
京華堂與華展生醫合併案告吹
政府App效率不佳 國發會研議退場機制
大馬調漲最低薪資
陸網信辦進駐調查 百度：全力配合
人狗心心相印 可能讓心跳減速有益健康
法廣：日防衛相有意訪大陸 就東海對話
今彩539開獎
威力彩開獎
挪威主權基金改變立場 加入打肥貓行列
因應陸潛艦威脅 印美將加強反潛合作
以蚊制蚊 美擬借重基改蚊對抗茲卡病毒
日外相會泰總理：以國際法解決海洋問題
張揆：德翔台北輪汛期前來不及移除
童振源：豬肉議題保持公開透明
外交部：日對護漁表遺憾 不願關係惡化
法廣：日本外相訪泰國 牽制中國大陸
大耳窿討債塗鴉 星法院判鞭刑遏歪風
宏達電28.8億元賣桃園地 賺9.9億元
G7峰會北韓是焦點 日美欲主導施壓
巴西迎奧運聖火 總統面臨彈劾大煞風景
陸潛艦頻入印度洋 印美商討合作反潛
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
沙國營造鉅子陷困 傳大砍7.7萬外勞
宏達電賣桃園地賺9.9億 最快Q2入帳
巴菲特讚聯準會 警告長期低利後果難料
南韓伊朗總統就兩韓統一與無核化達共識
西雅圖勞動節遊行爆衝突 5警受傷
巴黎再清除難民營 順利撤離上千人
川普反中狂言語錄 抓住美國藍領的心
睽違半世紀 美國首艘郵輪抵達古巴
羈押14年 死刑犯鄭性澤殺警案裁定再審
花蓮地震頻頻 民眾有感
初選情勢明朗 川普希拉蕊相互叫陣
硬撐只為擋川普 共和黨參選人打死不退
法廣：聯合國促美俄緊急平息阿勒坡戰火
澳企業家自承是比特幣之父 疑雲未消
TTIP秘密文件外洩 驚見美施壓歐開放基改
Airbnb愛用者注意！柏林禁止公寓短租
林錫山一千萬元輸誠蔡英文 遭蔡拒絕
美俄促敘利亞政府軍停止對阿勒坡空襲
藍委開放美豬進口條件：要求新政府瘦肉精零檢出
協助打擊洗錢犯罪 集保「洗錢防制查詢系統」上線
綠色和平披露文件 TTIP犧牲環境與健康
六大科技趨勢！前Google執行長告訴你
5/3世界新聞自由日 媒體真的自由嗎？
鄭性澤死刑暫停執行 台中高分院裁定放人
全大運／200公尺自由式 安廷耀打破全國紀錄
高雄寒軒國際大飯店 鮪鮪到來
〈時評〉無線上網只是人權口號
《巧比真討厭》 新移民看戲新樂趣
歷史性IPO 飛利浦擬分拆照明部門
浩鼎再出擊 告壹週刊及股市禿鷹
捍衛太平島主權 前行政院長周四登太平島
沖之鳥礁 賴士葆評520新政府與日關係
英瑞班承認加濕器殺菌劑導致韓國人喪生
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
汽車股領漲 歐股收高
林錫山涉貪遭起訴 法官續押
與臉書爭執 巴西封鎖WhatsApp72小時
黑幫橫行 墨西哥市週末發現2斷頭
花蓮近海地震 規模4.2
中止連跌走勢 美股反彈
供應仍過剩 國際油價續跌
美康州支持台灣參與世衛大會
簡單粗暴談中國 川普跳針少邏輯
美大選微妙變化 川普民調險勝希拉蕊
台股觀望氣氛濃 恐持續修正
法國反穆斯林行為 2015年增兩倍
巴西WhatsApp被封鎖72小時
鹿(日含)訪台疑非法打工 移民署擬約談
Chrome取代IE 登最多人使用瀏覽器
參加職訓 軟體工程師成功創業
母親節送什麼好？小家電讓媽媽吃出健康
佛光大學苗圃秘境 變身牡丹花園
自願提繳退休金 報稅最多可扣10.8萬
宏達電再推2款中階機 力拚營運回溫
新北河濱白花三葉草盛開
脊椎骨的腫瘤 20多歲青年癱瘓
與RCEP別苗頭 歐巴馬任內拚TPP過關
綠色和平批TTIP犧牲環保和健康 美駁斥
台股開盤跌 15.55點
日月光本季業績看增 開盤漲2.8%
新台幣開盤升8.1分
江申木床噴漆房火災 上午9時正常復工
聯發科毛利率有壓 股價開盤大跌
立院朝野協商 林全31日報告施政方針
美航艦停不了香港 眾議員建議來台灣
協助身障就業 台中勞工服務中心辦徵才
葛光越向拉國孤兒展現台灣愛心與關懷
亞投行與亞銀簽備忘錄 將展開融資合作
布袋衝水路迎客王 百年傳統民俗
台股觀望氣氛中 跌破8300點
立院共識 林全31日報告施針方針並備詢
細胞對話抑制腫瘤轉移 中研院妙招
憂大選結果 菲天主教發動祈禱大軍
新台幣早盤升7.6分
雲林改善早期農水路 爭取補助拓寬
俞大?出席巴拉圭陸軍騎兵節慶祝活動
達能4月業績續攀升 創16個月新高
全新首季EPS達0.65元 年增逾2成
利多難敵大盤走弱 台塑四寶震盪翻黑
獨居媽媽易憂鬱 子女多關心
春燕沒報到 4月PMI指數略降
五一假期 上海迪士尼小鎮被刻到此一遊
桃園楊梅工廠火警 甲苯庫存全毀
廖世傑墨國演說 鼓勵墨與兩岸創三贏
發現3顆類地球行星 尋外星生命獲進展
IMF：中國經濟放緩 台灣深受影響
傳亞投行將在港設財資中心
4月PMI下滑 吳中書：景氣回溫力道弱
立積首季獲利低預期 股價創新低
越中部浴場海水水質達標 在安全範圍
警察專案交管 北市福州街4公車改道
天氣轉熱 中南部紫外線達過量級
160年曼哈頓東正教教堂 遭大火付之一炬
鄭性澤裁定再審 母親盼子早歸
羈押14年 死囚鄭性澤可望獲釋
蔡英文就職日 蘇嘉全將授予國璽
新政府6次長 曾旭正李文忠入列
環保署：花東澎湖PSI良好等級
防制空污 環保署擬設專職人員
三讀不到半年 立院廢止資安中心設置條例
美緩升息 資金由股轉債趨勢未變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
YouTube廣告 緊扣社會議題最吸睛
時力要求協商直播 蔡其昌：沒有不可能
GDP大作戰 林祖嘉：全年1%上下
台股開低走低 面臨8300保衛戰
百人企業應設哺集乳室 368萬勞工受惠
啦啦隊制服版權案 勞駕美最高法院
新北中和男童疑墜樓 送醫命危
靜脈栓塞容易找上癌友 腳底腳趾變藍紫
非國民黨工職當主委 高市議員掌黨部
女排長自縊亡公祭 家屬怨督導未上香
賈慶林女婿否認被限制出境
兆豐金受惠美升息最深 外資力捧
北科攜友達育才 工廠實習及百萬獎學金
世界最小恐龍足跡發現地 破壞嚴重
立院三讀 教召緩召條件有放寬也有變嚴
邱素貞瑜伽板橋加盟店 優惠價供上課
花蓮火車站疑手扶梯故障 10多民眾受傷
國民黨團退席 立院無異議廢止資安中心
中華電工會赴立院 訴求歸還勞工董事
台北愛樂青年合唱團 演繹南國萬種風情
仲介泰國女代孕來台產子 女遭起訴
WHA邀請函 外交部：開會前收到都能處理
搭捷運悠遊台北 北捷推獨家優惠套票
美郵輪首抵古巴 古裔美國人喜極而泣
鹿(日含)來台錄影 移民署：申請目的不符
刺蝟貼圖有故事 玻璃娃娃為妹設計
新閣6次長出列 民進黨拔擢地方人才
外資上周賣超 衝擊台股下跌
擅自經營寵物繁殖場 最高罰300萬
廣州來港外籍人疑染中東呼吸症
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政府強力護漁 外交部盼日方克制展善意
公園火爆下棋 持鐵撬毆打棋手遭判6年
污水接管 高市補助廢除化糞池
準衛福部長：住院醫師109年納勞基法
新北男童社區疑墜樓亡 警調查身分
新iPhone激勵大家？庫克信心滿滿
勞工董事爆爭議 中華電：依法提名
振景氣 杜紫軍：政府投資成長6.34%
第二型糖尿病降血糖藥 5月起限開4種
北市腸病毒停課 家長可請家庭照顧假
性騷擾報成性侵 三立判賠30萬定讞
雙全5日會 蘇嘉全：林全禮貌性拜會
國家發明創作獎甄選 獎助金達880萬
新台幣中午升6.7分
性平法修正 業者違法最高罰30萬
童振源：參與WHA不應受任何理由剝奪
違法擴建農舍 農委會副主委遭彈劾
鋼鐵漲不停 豐興鋼筋再漲500元
洗錢防制查詢系統 推出比對功能
大陸爭議莆田系醫院 貢獻百度營收2成
柯文哲特支費 8成發給員工當獎勵金
送驗檢體遭質疑 檢：頂新官網指無過期
歐付寶繳停車費 享79折及購物金
醫院評鑑 準衛福部長：明年大幅簡化
日圓連4升 新台幣午升6.7分
知法卻不守法 沙志一遭監察院彈劾
綠色和平藉海洋墓碑 質疑遠洋漁業管理
台日交流聯誼會6日成立 蘇嘉全:助解爭端
城市科大攜電競協會 打造下一個電競冠軍
金防部星光大道 表揚模範媽媽
全盲生祖母一手帶大 誓做街頭藝人扛家計
掛牌上櫃公司達721家 興櫃287家
人生菁華在工運 郭國文接勞動部次長
日婦士林夜市偷鞋 店家逮人報警
監院彈劾 沙志一：農舍已改善完畢
GDP保1？吳中書：今年不確定性多
5231天 鄭性澤可望回家過母親節
永慶推社區行情導覽 網路行銷獲獎
IMF：薩爾瓦多經濟成長力 中美洲居末
使命召喚系列新遊戲 11月PS4登場
美豬談判 親民黨團：須以國人健康為首要
台捷簽署教育合作聲明 助高教交流
女童疑墜樓亡 警逐戶調查身分
印第安納初選登場 川普放眼最後一戰
WSJ評論：蔡英文或可穩定兩岸新關係
女性閣員僅4位 婦團到民進黨中央翻桌
拿死蝦作蝦仁 商家：只是腦死而已
時力擬醫師納勞基法決議案 綠擋下協商
謝金河：獨董都是董事長好朋友
涉洩密台裔軍官 家屬反駁指控
酒駕男撞死婦人 夜店應酬惹禍
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美食奧斯卡獎 華裔張柔安獲傑出烘焙師
美駐滬男總領事 與中國男子成婚
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辜寬敏倡兩岸兄弟之邦 民進黨重申維持現狀
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南韓：北韓可能在七大前後核試射彈挑釁
泰軍警拂曉出擊 黑道家中搜出白老虎
?大巨蛋案 沈富雄：藍綠聯手施壓柯P復工
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公股金控撐腰 台股8300點仍失守
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鹿(日含)來台錄影 全團僅他目的不符
開低走低 台股跌 83.78點
林全5日赴立法院 拜會蘇嘉全
半夜不睡覺 青少年割坐墊刀插貨車
鳳梨醬汁新風味 夏天開胃好選擇
5月台指期跌 52點
5月電子期跌金融期持平
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台股跌破8300 展望中性偏保守
英特爾退出行動市場？傳華碩轉向高通
貪檢井天博定讞卻潛逃 監委查防逃機制
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搶救大巨蛋 沈富雄：藍綠聯手施壓柯文哲
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中研院士籲退名單 府：總統多方思考
外資上周賣超近54億 晶圓雙雄遭提款
女排長自縊亡 家屬怒指言語霸凌殺人
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建築工人4樓踩空 墜落壓傷女同事
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接生醫糾 新北衛生局訪查檢體送驗過程
三大法人賣超台股112.95億元
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北韓勞動黨大會在即 南韓擔心再核試爆
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南海U形線 陸學者：蔡英文重要考驗
由負轉正 勞動基金3月獲利473億
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推動綠色消費 林佳龍表揚績優企業
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精障男持刀襲警判無罪 警：會更小心
緬懷音樂鬼才王子 美農夫耕耘機作畫
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沈富雄籲大巨蛋復工 北市府：遠雄不願
史上最大紫羅蘭鑽 西澳礦場採出
法廣：歐盟電信商無法再隨意收取漫遊費
F-中租入東協 攻菲律賓車輛融資市場
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苗栗客家文化園區慶4歲 邀母親作客
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母親節前雙重打擊 喪夫又逢女遭輾斃
女童疑從浴室窗口墜樓 送醫不治
台中高分院裁定 鄭性澤將獲釋
無限卡超貴氣 鑲13顆施華洛世奇
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金光群俠傳 推新傳心石系統
女排長自縊亡 軍方：不逃避應負責任
都是手機導航惹禍 2名老外迷航
瑞士銀行Q1獲利衰退64% 財報未達標
台南官員入閣 賴清德：續培養人才
陸客變多 中義警方在羅馬啟動聯合巡邏
新台幣升 7.6分 收32.205元
碧海電廠美景如畫 張善政讚工程兼顧生態
台灣之星新單曲 3天破250萬點閱
香奈兒前進哈瓦那 首場拉美時尚秀驚艷
北市前環保局分隊長 涉貪判7年6月
鄧振中祝福新政府 提醒經濟6大挑戰
陸戰99旅2軍官自縊亡 雄檢都排除他殺
翻轉最後一名 蘭嶼鄉長帶主管掃地
老屋健檢申請啟動 屏東首批50戶
等待5231天 鄭性澤深信終會獲釋
太陽動力2號環球航程 飛抵鳳凰城
環保署：法拉利勞斯萊斯CO2排放未達標
斗六行啟館瘋年季 搖滾影像展
國泰金手握1600億 找機會投資
被關14年獲釋 鄭母稱最好母親節禮物
治二尖瓣脫垂免開刀 榮總領先全台
威剛業外挹注 Q1淨利1.2億
陸股價量齊揚 滬指收漲逼近3000點
治愛滋病新藥 每天只需吃一顆
花蓮碧海電廠 創造綠色能源傳奇
王儷玲：台股盤整至少半個月
防災考量 議員提行政立法兩院遷桃園
賴清德：副市長秘書長 局處首長中延攬
財新中國製造業PMI連14月處於萎縮
關注魏則西事件 陸衛計委調查涉事醫院
和大聯貸30億元 法人看好業績續創高
健喬尬空污 鼻噴劑登陸4.2億入袋
徐旭東：遠見只頒給我2個獎 可以再1個
林飛帆：想恭喜鄭性澤 但14年太沉重
長江刀魚美味恐成絕響 1公斤飆至3萬
彰化二水台灣獼猴疑遭毒殺 調查緝凶
GDP難保1？ 徐旭東：要看下半年努力
8大電商首度串聯 推55農業黃金週
星逮捕8孟加拉人 謀返國發動暗殺恐攻
虎航機票75折慶母親節 13航點推優惠
男子攀登中央山脈摔傷 直升機救援未果
涉恐攻 星逮8名孟加拉外籍勞工
南韓：前線北韓軍進入特別警戒狀態
研究：孕婦羊水過多 突變基因搞鬼
鄭性澤獲釋 苗博雅：擋下索命子彈
中央氣象局氣象報告
土耳其國會全武行 議員拳腳通出還跳撲
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
占中襲擊黎智英 餐廳老闆被判入獄
開放美豬 政院：希望新政府先顧食安
了解太平島 海巡署邀約歷任首長參訪
持刀割傷員警 精障男判無罪須強制監護
1家5口3人身障 新移民媽媽不離不棄
雙城紀失 呈現香港台南光影人物
日圓狂升 新台幣匯率創9個月新高
WHA仍未邀請 林奏延:有很多套規劃
計程車新表哪裡有問題 看收據就知道
囚5231天獲釋 鄭性澤：自由真好
陳美鳳前男友張富傳拘無著 北檢通緝
軍官接連自縊亡 陸戰隊善後疲於奔命
西伯利亞白鶴棲地 救援短耳鴞
美魔女騙胖達人董娘 判刑9年
國父革命後中共就建政？ 港出版社惹議
匯豐Q1淨利衰退18% 全球市場震盪衝擊
大巨蛋案 北市府將開聽證會
WHA邀請函未到破紀錄 世衛仍不回應
性別平等微電影徵選 政院頒獎
港股創近3個月最大跌幅 經濟疑慮罩頂
開源 高市議員促調漲地價稅
環球晶圓每股賺0.78元
鄭性澤晚上將回家 老父親展笑顏
嘉義山區小黑蚊猖獗 民眾不堪其擾
鹿(日含)非法打工 移民署：旅行社申請錯誤
社福是否排富 林佳龍：所得重分配最重要
林全準內閣立院報告 閣員:努力準備
台大系統 楊泮池將兼任首任校長
日圓升值效應 台廠被動元件待觀察
陸2016經濟增速 IMF估6.5%
發生震度5以上地震 手機將收警訊
美不願讓步 法警告美歐TTIP談判恐停擺
郝柏村毛治國等捍衛疆土 5日登太平島
華爾街日報：蔡英文或許能讓兩岸穩定
歐盟經濟穩定 警告大陸經濟衝擊
燦星旅不漲赴日團費 自由行恐吃匯差虧
3月信用卡刷1996億 史上第四高
麥當勞阿嬤級員工 92歲照樣炸薯條
墾丁小灣 發現男性無名屍
南海仲裁 陸學者：無法根本解決問題
海巡赴沖之鳥礁 王崇儀：展現護漁決心
對比江國慶 李復甸盼活著救回鄭性澤
花蓮傳虐嬰致死案 生母及同居人遭收押
聯想助香港電競隊 爭世界大賽門票
南海緊張 中共海軍文工團赴永暑礁勞軍
沖之鳥 謝長廷：可用外交解決就別動武
工程會訪曾文水庫 盼防淤隧道如期完工
豐富專案重新定位 林佳龍：發揮豐原長處
大學生為花東人請命 爭取回家鐵路車票
吳焜裕：美豬零檢出 要有充分科學證據
金管會擬立專法 P2P網路借貸批開倒車
蘇花改增建工程 張揆盼賀陳旦正面看待
金山清水農地 數百隻黃頭鷺壯觀覓食
換日圓要快？就怕換在最高點
反駁張善政 賀陳旦：我沒有和實務脫節
金門海邊現棺木 多年海漂垃圾虛驚一場
巨蛋不復工 遠雄：市府7原則阻礙復工
新內閣女性新低 彭婉如董座林世嘉：災難
北市性平勞檢 5月先鎖定住宿服務業
防就地解散 詐欺犯一下機就拘提
碼頭柑仔店將拆 屋主女兒流淚盼續租
三立主播黃詩婷 轉任新北市府副發言人
電影未來屋 中興新村6月真實上演
法國匿蹤軍艦 4日抵菲訪問
保險安定基金提撥標準微調 7月起適用
金廈小三通再創新高 陸客成主力
肯亞大樓倒塌80小時 1歲娃奇蹟獲救
歐盟再下修通膨預估 呼籲削減債務
法國勞動法改革案 爭議聲中送國會討論
傳施茂林接司法院長 司改會聲明
前立委張慶忠送手電筒徵答 檢不起訴
友達全台首座面板實習工廠 牽手北科大
4月新車掛牌微增 「雙田」表現疲弱
鄭性澤獲釋 鄭麗君：最棒母親節禮物
總統就職晚宴 彭文正與Janet主持
緊握慈母手 鄭性澤換新鞋展開新人生
沖之鳥礁事件 張揆盼台日簽訂協議
梅西球衣男童爆紅受威脅 舉家遷往鄰國
電電充App登場 打造無線充電生態圈
柯文哲批准邱大展辭呈 20日生效
TOYOTA小車改款 換新引擎了
綠色設計幫忙 佳世達2015年省2億
人民幣回穩 國銀陸分行獲利翻紅
味全青年酪農共識營 50位生力軍參加
駭癱新聞網站 LOL玩家遭訴
老屋健檢率低 高市議員盼揪出危樓
遠東航空 捐澎湖科大5百萬元獎學金
蔡英文：內閣性別比例 讓大家失望了
女童遭虐致死 生母及同居人遭收押
英媒：蘇格蘭皇家銀行或涉一馬公司醜聞
星星兒畢業畫展 用畫對話感動師生
英媒：陸部分土地使用權到期 居民焦慮
乳癌研究里程碑 致癌基因近完全找到
北韓若南侵引爆大戰 恐致百萬人慘死
碳合金鋼板遭美調查 經濟部籲積極應訴
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大樂透開獎
陸房價漲幅縮小 一線城市跌出前10名
友達百分百水回收廠 獲遠見頒獎肯定
日圓升抵18個月高點 日當局連假不得閒
蘇起：太平島是島 強化聯結是好事
泰女模上傳辨別隆乳否影片 500萬次點閱
西班牙國王解散國會 6月重新大選
法總統：現階段向歐美自貿協定說不
陸紀檢刊物：龔清概政商關係網盤根錯節
林全：別來要預算 先挖自己的金山銀山
美林姓軍官間諜案 律師要求行政處理
移民署：鹿(日含)2年後才可入境台灣
百度遭調查 對手宣布放棄醫療商業推廣
鄭性澤由死變生 檢7新事證成關鍵
推轉型正義 行政院擬設促轉會
鄭性澤案重啟再審 7理由動搖原判決
歐盟將按移民協議 給予土耳其免簽待遇
大陸大學生最普遍的理財行為：買賣股票
小英啤酒明天量販搶先賣 超商緊追在後
監院調查報告揭鄭性澤案偵辦五大瑕疵
中研院士籲退院長名單 多位評議員也連署
監委：鄭性澤未洗刷冤情前 不放棄調查
今彩539 頭獎槓龜
賀蔡英文就職 安倍胞弟岸信夫本週訪台
大樂透頭獎貳獎 無人中獎
洪秀柱：辜寬敏是否已放棄台獨
肯亞大樓倒塌4天 小女嬰奇蹟存活
倫敦裸體餐廳 預約大排長龍
新南向政策 賴怡忠陳牧民訪印智庫交流
關押14年獲釋 鄭性澤：還是回家好
UN：企業去年逾2千億美元轉入低稅國家
飢餓窮人偷食物 義最高法院：非犯罪
殺警死囚6度聲請釋憲 大法官議決不受理
反制院士連署 部分評議員發聲明
陸歐利空夾擊 美股早盤重挫
新宜居行星找到了！40光年外的移民希望
台英跨國移交受刑人協議 完成簽署今生效
川普贏印地安納州初選 克魯茲黯然退選
寒舍艾麗酒店【青春方程式】謝師饗宴 齊聚紀念光輝歲月
期交所「大小美人平面圖及公仔設計徵選」最佳人氣獎開放票選
首支親民紀念啤酒 蔡英文版啤酒開賣
第13屆【好的藝術盡在台灣】18日進行預展
用影像創造城市故事 南市府培訓社區影像紀錄人才
全大運／400公尺跨欄 奧運國手陳傑六連霸
好市多賣義美鮮奶 網友讚聲多
北海道觀光手冊 籲陸客別大聲打嗝及放屁
印尼禁擴充棕櫚樹種植面積防霾害
谷歌、亞馬遜、臉書挑選人才的秘訣？
「烏克麗麗」大師齊聚表演 5/13新竹喜來登魅力登場
維多麗亞NO 168 PRIME牛排館SOGO敦化店 以春夏創意料理迎新
又見恐龍判決？蔡京京弒母案 男友免死判無期定讞
恐龍判決多員警怯用槍....警政署長誓當員警後盾
新光人壽搶攻宅經濟 首張網路投保醫療險開賣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
肯亞大樓倒塌4天 半歲女嬰奇蹟獲救
陸製造業和歐洲銀行利空夾擊 歐股收低
沖之鳥爭議 美籲各方挺區域和平繁榮
法廣：89民運最後在押囚犯或於10月獲釋
法廣：印州初選 川普和希拉蕊優勢不減
伊拉克北部 美國海豹部隊士兵遭IS殺害
美國防部長：俄核武恫嚇 在歐採取侵略
里約奧運聖火傳遞 在巴西展開
法廣：柏林將迎接一對中國大陸熊貓
憂供應過剩 國際油價連三跌
全球經濟成長減弱引憂 美股收低
法記者臥底伊斯蘭國 巴黎恐攻苦裝稱慶
印第安納州初選 希拉蕊川普暫遙遙領先
在超市倒不明液體 FBI公布嫌犯照片
美媒：川普贏印第安納州初選
巴西過渡政府 花旗銀分析樂觀
谷歌攜手飛雅特 壯大自動駕駛車隊
破爛欠稅車輛停巷道 查獲恐需補稅罰款
歡慶地球日 建設局鰲峰山種7千株喬木
加拿大中部野火猛烈 數千人撤離
觀光工廠出創意 大機器人陪等公車
沒拍過婚紗 6對老夫妻牽手圓夢
監察機構：IS恐正在製造化學武器
微軟收購Solair 打造物聯網服務
台股連3黑 投顧：整理時間恐拉長
川普贏得印地安納州初選 擋普行動遇挫
睡眠呼吸中止症 安克開發快速檢測
川普奪印州 將成共和黨總統候選人
美國教師節 歐巴馬推特謝師恩
台股開盤跌 11.6點
新台幣開盤貶2.5分
增作物產量 中市府開土壤改良研習班
祖克柏籲巴西人 別讓政府再封WhatsApp
新聞自由日 聯合國：保障媒體獨立性
民雄塗鴉野餐日 打造在地好滋味
難辨認誰開槍 美國也曾釋放死囚
克魯茲退選 川普獲共和黨提名機率增
莫天虎符4條件 洪秀柱延攬任國民黨秘書長
推綠色消費 朝陽科大獲選績優單位
克魯茲退選 政治素人川普將獲提名
中研院士籲退名單 府：總統多方思考
《狂愛無人島》結合實境 首推密室逃脫
亂打110報案專線 內政部同意開罰
元智大學資傳系畢展 創意十足
為求賣相好 陝西小店蒸出鋁包子
麗清去年每股賺1.27元 今年續看俏
美議員建議航母停台灣 國防部：無訊息
環球晶圓淨利上櫃新低 股價7個月低
美孿生姊妹相守1世紀 同進同出感情好
LG首季獲利大增 家電亮眼手機虧損
世銀：缺水 中東GDP本世紀中恐減14%
共和黨全委會：川普為預定總統提名人
被火紋身口難開 女兒支持再奮起
日圓強升 瑞銀：短線挑戰100大關
浩鼎大動作提告 股價逆勢紅盤
宏?超薄筆電叫好又叫座 業績可期
兒擁4槍兼吸毒 父開門助警逮人
二戰軍史館 藏身大鵬灣賽車場
新台幣早盤走貶 貶逾1角
四技二專技優甄審 4日起繳費審查資格
桑德斯料擊敗希拉蕊 贏印第安納州初選
男登山摔傷 直升機飛4次終成功救援
南部紫外線達過量 注意防曬
鄭性澤獲釋後首日 先辦身分證
柳丁看成玩具 交部次長遭諷駕照應收回
忍痛賣股繳稅？持股質借簡單多了
男疑車內燒炭 警消破窗救不回
iPhone 7間諜照 傳頭戴式耳機孔還在
台日聯誼會6日成立 謝長廷王金平出席
印尼這月處死名單 未列菲爭議毒犯
不鏽鋼欲組大聯盟 股價不賞臉
偉詮首季毛利率竄高 創38季高
研究：美1/3抗生素處方箋沒必要
北斗衛星恐危資安 科技部：訊號收不到
軍裝縫補如乞丐服 軍方：庫存1周內發完
陸誇自製無人機威猛 美專家不以為然
新閣女性少 呂秀蓮：準閣揆沒歷史感
厭惡政治菁英 美選民豪賭下注川普
魏則西事件發酵 北京武警醫院停診
丙級技能檢定 新增餐飲及旅館客房服務
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台股弱勢整理 暫守8200點
高職生創意製作競賽 7日展出
民營電廠從未繳公積金 經濟部：將檢討
鴻海董事提名名單 宋學仁入列
占停車場身障者車位 交部擬直接上鎖
籌建怡峰園 法籍神父寫信求助馬總統
衛星照顯示北韓飛彈潛艦造船廠翻新完成
男小便及眼睛變黃 膽管結石阻塞作怪
台積電傳大吃蘋果訂單 法人中性看
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越南月底選舉國會代表
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拒盤查衝撞警車 警開4槍逮通緝犯
不滿國小噪音 高市民入侵踹老師
時力將提案 優先整併僑委退輔蒙藏3部會
推廣正體字 馬總統：爭文化本位
知名咖啡因洗髮露 違法添加染髮劑
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總統就職宣誓 立委要求換監誓人
建大新訂單到手 第2季營運看俏
巴拿馬文件 披露大陸高官後代在港名單
美航母若需緊急救援 軍方：可停外海
傳柯文哲派密使喬蛋 北市府：戲劇化報導
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
WHA邀請函未到 外交部鬆口：有抗議備案
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小英啤酒量販開賣 最快2.5小時賣完
開車門不看後方 去年造成3千多人傷亡
任國民黨秘書長 莫天虎：願盡微薄之力
游錫(方方土)拜會蘇嘉全 催生有機農業立法
收賄夾帶違禁品 獄卒判8年半定讞
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新北護理傑出獎 41名南丁格爾獲殊榮
歐美股市疲弱 台股盤中跌破8200
換發護照降價至千元 外交部：還算合理
賴清德公佈新人事 副市長秘書長內升
陸6歲男童與警飆車 父親說是練膽量
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中美洲及多明尼加慶祝水果節
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呂秀蓮回憶錄 透露扁與她保密約定搭檔
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夏立言：陸客減量發展值得注意
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
520瓷瓶紀念酒太夯 蔡英文盼再增量
莫天虎接秘書長 洪秀柱勉開創新局
謝淑薇徵免費球場 台北市體育局聯繫
F-泰鼎擬配2.5元現金 首季營運亮眼
台灣金聯改造爛尾樓 搶搭坐月子風
公共圖書巡迴展 中華電基金會共襄盛舉
統測作文舉崇禎 師嘆嘲戲高職生
陸風華高科收購若成 光頡將改選董事
智利沿岸驚見大批死魚 當局：聖嬰釀禍
玉山金首季獲利年增16% 信用卡帶頭衝
統一3千萬食安基金 蔣丙煌：沒收到
海基會13日董監事會議 林中森將請辭
基隆婦幼中心 試辦週六延長開館
未捐食安基金 統一：衛福部沒給帳戶
醫師納勞基法 時力5日首度召集協商
擔心失智母走丟 孝子成立通報網守護媽
彩稻節第10萬遊客 65歲阿嬤獲機票
遠傳客服APP與台灣大CSR 風光獲獎
ERP上雲端 中華電推以租代買
陳添枝和林祖嘉相見歡 盼國發會無縫接軌
成長與通縮惹憂 港股跌至3週新低
時尚回到了古巴 老百姓卻只能引頸遠觀
台中山手線計畫 藍營議員批只有山海線
魏則西事件 陸傳將禁細胞免疫臨床治療
小英啤酒熱銷 台酒：增產一倍月中出貨
國軍示範樂隊和家家聯手 炒熱就職國宴
男嗆廟會蒐證員警 依妨害公務函送
寵愛媽咪傳愛活動 澎湖地檢署登場
康復基地軍事化訓練 陸自閉症男童猝死
配合萬華災防演練 北市棕22公車改道
陸大學入學考試改革 跨越文理界限
不分藍綠 總統：會盡力爭取WHA邀請函
鋼鐵人vs機器人 中鋼IBM邀高中生玩科學
證交所海外引資 推銷台灣優質企業
手機滑不停 南投推網路成癮夜間門診
從小學歌仔戲 國中男立志當彩妝大師
外資匯出 新台幣爆量重貶1.51角
張雅屏遭指賤賣黨產 國民黨調查
張揆訪新竹榮家 贈加菜金盼榮民吃健康
法荷航首季虧損縮小 年內營收仍有壓力
持死者駕照被識破 男身分不明遭押
浩鼎案效應 證交所5月宣導內部人股權
總統：憲法架構下維持不統不獨不武
打敗負利率 瑞銀建議另類投資
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台北101綠建築夠環保 獲遠見肯定
違反選罷法 三立遭開罰220萬元
紡拓會助台灣紡織業 搶攻印尼市場
遭挾4船員仍困菲 印尼持續談判營救
血糖機測不準 糖友多打胰島素險喪命
中市首創生命咖啡館 殯儀館內喝咖啡
小英啤酒超高人氣 上架1小時全掃光
綠能科技座談會 產官學深入剖析
吳怡霈被控撞傷人 將鑑定車禍責任
國際永續3E科技賽 雄女單親孝女奪獎
輕信百度搜索 陸男大生遭連環詐騙
阿里山公路汽車撞護欄 後座日男不治
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西伯利亞孤兒回鄉 瀕危白鶴台灣土地愛
中捷工程傳墜落意外 1工人傷重不治
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推科教新招 腦波遙控機器人風靡校園
被質疑入不敷出 魏明谷：開源節流並進
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竹市長副手換將 首見女性沈慧虹出線
西褲沒拉鍊千針線縫養家 9旬嬤獲表揚
拉布拉多易發胖 要怪基因變異
台南39小時拍片競賽惹議 南市府不更名
蘋果爭iPhone商標獨有權 在陸踢鐵板
美副助卿董雲裳台灣連結多 台語也上口
董雲裳談美豬 農委會：可跟美說抱歉
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小白鶴高飛恐離台 乾爹：捨不得
紐西蘭警嗨跳Running Man 影片爆紅
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不贊成軍艦護漁 謝長廷：用協商達雙贏
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台未受邀WHA 藍委：因習近平想當主講人
中央社獨家專訪董雲裳問答紀要
比利時風味評鑑 台灣茶葉大獎連連
大陸民眾買台股基金 時力要求暫緩
女學生遭輪暴殺害 印尼總統籲嚴懲歹徒
網球大小巨鑽 可望超過23億落槌
陸官媒：無九二共識 維持現狀就是空話
男子酒後持刀 派出所挑釁員警遭制伏
今彩539開獎
董雲裳談兩岸 陸學者：美盼維持現狀
防堵瘦肉精豬肉 北市議會提案修法
蔡英文：公共建設 要以人為本思考
疑冒用死者身分 男遭起訴身分不詳
留遺書喊累了 婦人攜2子家中尋短
大福彩開獎
義中聯合執法 僅保護遊客不查中國城
董雲裳談兩岸 學者：盼兩岸關係是活局
法總統選戰明年此時 歐蘭德猛端牛肉
南海情勢 朝野立委都盼和平
母親節前傳悲劇 母疑攜2幼子輕生亡
印尼人行道勇擋機車 廚娘成網路紅人
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美亞太副助卿談兩岸 朝野黨團現狀各表
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不想收難民 歐盟：罰款換人頭
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橘子集團出資 取得電獺15%股權
顧問：卡麥隆應向川普道歉並打好關係
陸經濟地位爆爭議 料激化美總統大選
對決形勢鮮明 CNN民調：希拉蕊勝川普
大福彩頭獎槓龜
呂秀蓮：扁公布唐飛 前十分鐘才告知我
陳良基新南向政策 教育部：已在執行
今彩539 頭獎槓龜
威尼斯建築雙年展 台灣館推常民構築
淡水辣椒水噴人事件 北捷：不影響營運
台灣虎航 將首航直飛大邱台北
美肯定台美進展 外交部：堅實夥伴
4月聘用人數減 拖累美股開盤走低
田中光建議 台灣應參加印度國家級計畫
學者:台印應提升對話層級和平台
出生入死 索馬利亞記者不懼威脅
學生潮笑風波 遭噴辣椒水6人送醫
川普勢成總統候選人 共和黨菁英很受傷
〈時評〉國家暴力無罪？
全球最佳聲譽大學 台大名次連跌
台北凱撒神形雕手國際果雕大賽摘金
護漁軟弱？ 農委會：要去索回保證金
公車改採里程計費大漲價 北市府澄清：未定案
健保卡可查繳稅 7語諮詢助新住民申辦
湯姆熊男童割喉案凶手曾文欽免死定讞
青年創意多！新一代設計展 不濕身工地背心吸睛
東聖吉16號回港 宜蘭艦赴沖之鳥加入護漁
日首相弟訪台會蔡英文 蔡盼友好原則磋商沖之鳥礁
君鴻竹香情憶粽 重現記憶中慈母手作滋味
台南大億麗緻酒店 推報稅免驚住房專案
資安專家：電郵密碼遭駭 流入罪犯手中
美媒：凱西克將宣布結束白宮選戰
財報未能提振投資人信心 歐股續跌
敘北阿勒坡戰況激烈 美俄協議擴大停火
全球最佳聲譽大學 台大排名再下滑
巴西參院委員會報告人建議彈劾總統
印第安納州初選 川普囊括57張黨代表票
提升關係 北約同意以色列派駐代表團
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
市場憂心經濟疲弱 美股下跌
無畏美存油增加 油價大致持平
在巴黎念醫科 除了成績好還要抽籤
美性侵通緝犯 改名艾薇兒仍然落網
待過敘利亞 9歲童列荷蘭監控名單
YouTube最快明年推網路電視服務
青草湖私密景點 竹市賞夜景好去處
母親節寵愛媽咪 花朵蛋糕表心意
連牙齦都痛 三叉神經痛常誤看牙醫
加拿大野火毀1萬6千建築
中山大綠屋頂 教室年省數萬電費
川普改寫歷史 砸碎一堆專家招牌
打造偏鄉科學基地 彌補資源不足
國際股市跌不停 台股等待回穩契機
巴西總檢察官聲請調查總統羅賽芙
希拉蕊轟川普我行我素 促端出政策牛肉
陸經濟趨緩 樓繼偉：仍在預期範圍內
物價緩升 4月CPI年增 1.88%
陸推住房租賃市場 准許商用房改建租房
父母節獻禮 韓5成高中生選好成績單
埔心車站凌晨惡火 售票系統當機
鑽研樟芝茶成功 周茂陽再開發樟芝咖啡
台股開盤跌 3.42點
新台幣開盤貶4.4分
美弗林特水含鉛 歐巴馬當眾喝保證安全
台中青年議會 276人角逐63席
晶技第2季業績看增 開盤小漲
川普疾呼黨團結對外 副手人選浮出檯面
風華高科公開收購 光頡開盤大漲
瑞昱4月業績亮眼 連2個月創新高
汽油下週估持平 終結連3漲
分享罹癌經驗 護理長關懷患者給信心
宏達電設惟妙科技 為未來創新做準備
立夏要養心 吃紅色食物最好
國防部：海軍挺海巡是一貫政策
夏普社長人選 傳伊藤嘉明是黑馬
立院要求撤課綱 吳思華：交課審會討論
雲門舞集流浪者之歌英倫再現 獲滿堂彩
海研一號遭日制止 科技部：有護船機制
蘋果Siri之父 催生更聰明的語音幫手
海研一號遭日干擾 清晨狀況已解除
未提列公積金？中華電：依電信法辦理
WHA邀請函 20日前仍有機會
主權宣示 郝柏村等人出發前往登太平島
巴塞爾協定Ⅲ上路 公股行庫有增資壓力
4月水果漲2成5 創43個月來最大漲幅
台大排名連續下滑 教長：持續投資高教
通緝犯以網咖為家 被警查獲裝失憶
捍衛疆土 郝柏村等搭機前往太平島
讀賣新聞：謝長廷說沖之鳥問題應協商
羅瑩雪：肯亞案二次協商 本週恐難成行
瓜國外交團美食展 台灣佳餚受歡迎
成績好未判死 羅瑩雪：難道功課好能為所欲為
宏達電VR要出走？ 股價應聲大跌
新台幣早盤貶1.4分
挑選幼兒園 6大話術要提防
統一捐3千萬 食藥署：最快本週完成
疑不服管理 鐵工廠員工持刀刺傷主管
加拿大野火猛烈 總理：災損難以想像
陸舍監超猛 嗆公布隨地便溺大學生影片
躉售物價指數續降 連20月下跌
南紡越南擴廠 業外擬入股台南老爺行旅
防治茲卡新戰法 以染菌蚊子攻蚊子
如何餵養流浪毛寶貝 新北開課爆滿
小黃載客還吸毒 警搜出安排他命
顧立雄不滿羅瑩雪態度 不願對話
蒙古英文報刊登台灣愛心無國界專文
神基拓版圖 攜手歐洲通路商
吳思華：政策修正應穩定 才有助教育
越邀外國科學家 調查魚群死亡原因
莫天虎掌國民黨祕書長 高市黨部寄厚望
母親節送什麼？網友求救Google大神
太陽能矽晶圓及電池報價緩跌
林全拜會蘇嘉全 國民黨團不湊熱鬧
雲林金綠標章農產 前進台北博覽會
父子涉嘉義殺警案 地院裁定延押2個月
三菱5月促銷大放送 價值最高達10萬
太陽好曬 全台紫外線達過量等級
倫敦即將選新市長 工黨沙迪克汗希望濃
防治空污 環保署擬加嚴汽機車排放標準
販毒關10年 出獄改賣蛋捲翻轉人生
泰國學校下週開學 民眾忙進當鋪
台大醫院網路斷線 數千人受影響
Bosch砂輪機恐過熱 部份機種召回
香港換肝病人 部分曾服中藥
美外交智囊建議 研商因應北韓崩潰
咳嗽少吃甜膩食物 柑橘類可化痰
全球大學聲譽榜 陸清華北大等5所入榜
課綱爭議 吳思華：立院可成立真調會
慈濟薩爾瓦多舉辦義診
HTC 10遭爆料 面板用大陸貨掀熱議
ATM湧換機潮 樺漢逆勢走高
澎湖城市淨化年 軍民環境大拚掃
美西岸大規模暴斃 海星上演絕地重生
台大醫院網路大斷線 11時修復
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏都拉斯將外銷甜瓜至日本
宏都拉斯將出口鱷梨和芒果至歐洲
哥國電商協會與台貿協簽合作備忘錄
馬總統：上任後推動台海東海南海和平
台股盤中反彈無力 台股再創波段新低
機器人成功縫豬腸 可望協助複雜手術
賀蔡英文就職 歐洲2位前總理將訪台
山老鼠盜伐 狠砍鄰居百年救命肖楠
傳加拿大拒絕華為員工移民申請
企業安啦 菲律賓川普沒在反商
藍營缺席雙全會 林全：520後安排再溝通
陸網路直播有監控 主播禁挑逗性吃香蕉
鐵工廠主管遭員工刺傷 開刀搶救
劉德立款宴巴拿馬海事局長
人民幣中間價再貶 兩天貶逾5分
熊大妹CHOCO動態貼圖 內藏新角色
DR.WU進駐藥妝通路 搶占美麗商機
東協企業朝國際化 投顧：成長潛力大
佯稱收解剖費押金詐財 志工助理遭判刑
偷吃夫賣房拒賠妻 法院判假買賣無效
台人遣陸 羅瑩雪：520前不可能帶回
配備精進 機車價格難回頭
新北議員質疑下水道深淺差距 易釀水患
新台幣中午貶2.4分
郝柏村等人登太平島 油料約20餘萬元
外籍旅客捷運站吵鬧 交警方處理
排名下滑 台大：補助經費連年減少
東聖吉事件後續處理 亞協：有兩個方式
星際大戰日 忠實影迷辦星戰婚禮
女閣員太少 王如玄：難期待新政府保護女性
健保新藥會議 病友：醫界抵制開會
總統府：總統晚宴邀陳以真 未獨漏
安捷訓練機鼻輪斷裂 學員平安
歐巴馬籲亞裔美人 勇抗偏見
惠譽：巴塞爾協定 台行庫缺口700億
海巡署：大老登太平島 南巡局長自掏腰包
美豬議題 準副閣揆：怎可掀自己底牌
室內設計展 吳副總統：綠建築發展完整
國泰投信 3檔日經ETF 9日掛牌
林全拜會立院 蘇嘉全：溫暖的手助施政
房價若跌4成 惠譽：銀行業撐得住
流感爆發怎處分 蔣丙煌：口頭告誡
馬總統：台廠潛力強 不要妄自菲薄
公車里程計費漲很大 北市澄清
23日閣員備詢 林錫耀：若不周到請見諒
投保中心受理和旺等案委任求償
反制院士連署 45評議員聲明駁質疑
灣生捐搜救犬 高市：給予最佳照顧訓練
英小公主新玩伴 凱特爆料
軍艦護漁 賴士葆：開假的
施政滿意度六都第2 林佳龍：持續努力
就職國宴 三星蔥西螺蒜頭客家粄條入菜
貓纜9日起歲修23天 6月恢復營運
百餘家食品業者登陸參展 拓飲食商機
HTC 10簡約版不討喜？登陸預購爆冷
未經原民同意前 立委要求緩審棕櫚案
母攜2兒走絕路 解剖釐清死因
海巡署：有護漁 惟途中東聖吉已遭扣
IBM推量子運算雲端平台 開放實驗
政院修法 未來可替毛小孩從國外帶藥
台助薩抗傳染病 生物防治法滅斑蚊
大陸唯一文革館遭圍封 分析：似迴避
北卡跨性別公廁法 美政府稱違反民權法
防曬不足臉毀容 錯誤作法快改進
美航母靠高雄 國防部：就碼頭吃水可行
印度沙漠傳奇小城 億萬富豪發跡地
下載健康存摺 照顧媽咪好幫手
抵太平島 程建人：了解環境設施
台股收盤跌 17.51點
醫院前交易 台毒犯印尼落網
新中橫公路25歲 專書收錄訪談老照片
日人捐搜救犬 人犬依依不捨難別離
震盪整理 台股跌17.51點
高雄左營變電所設備故障 已全部復電
公共藝術留言臉紅心跳 家長槓上台電
5月台指期跌 39點
5月電子期金融期齊跌
遭扣東聖吉16號返回小琉球 張揆親迎船長
34外勞坐遊覽車採茶 多數是逃逸外勞
人類胚胎培育大突破 母體外存活近2週
遭扣東聖吉16號返航 張揆：代討公道
特力集團添生力軍 奪Honeywell獨家代理
東倫敦碼頭開發案 來台招商
北韓勞動黨大會在即 CNN平壤直擊
櫃買開放式基金平台 3新兵9日起報到
台股收跌17點 龍頭指標股翻紅
疑用電過量跳電 左營鼓山停電85分鐘
鹿港鎮有意設奠儀廳 開說明會聽民意
印度男偽造證件闖關 來台參展攏是假
陸財政刺激多 投顧：資產負債表仍強
宇瞻推新記憶卡 攻工業物聯網
台美傳統週 洛城公視拍台灣紀錄片
男子7度進屋行竊 連小狗都不放過
林伯豐：準經長李世光允諾基本電價不漲
中油賣醬油超受歡迎 兩週賣2萬瓶
匯流五法草案拍板 張揆：劃時代意義
無照開休旅車撞分隔島 2少年慘死
台灣VR調查 HTC Vive網路口碑居第一
手機遺失急噴淚 警用手機定位助尋回
羅瑩雪：難道監獄500外囚都棄主權
匯流五法 石世豪：新政府不應以人廢言
國5雪隧南下出口火燒車 消防赴援
大巨蛋何不直接解約 林洲民：減量即可
午後大雨 北市文山區時雨量達40毫米
東聖吉16號人船平安歸 船長抱母妻痛哭
華為旗艦機P9 登台開賣
政院修法 不同意眷村改建也可領補償
三大法人賣超台股101.85億元
公共藝術惹議 台電：暫時隔離
你累了嗎 男子記錯停車位置報失竊
湯姆熊割喉殺童案 果然免死定讞
花蓮前觀光處長違法兼營民宿 監院彈劾
40歲以上輕熟族 9成9不知老花上身
嫌大麻太貴家中自耕 妻小皆不知
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攻印度市場 大陸智慧手機打造生態圈
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4男太平洋漂流近月 台灣漁船海上救人
雙北大雷雨 新北深坑列淹水二級警戒
蹺家小鶴愛台灣 網友：把眼淚還給我
任內啟動安家固園 張揆：不逃避現實
星際大戰真實版 NASA揭露相似天體景象
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住展風向球連5藍後 翻升黃藍燈
華為P9誇口 全球賣千萬支 台灣逾10萬支
危險海域溺水多 紅十字會設服務站
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陸駐英大使投書談南海 牽拖莎翁作品
譁裕報喜 再接台灣2大營運商天線訂單
研究：喝櫻桃汁降血壓 效果有如服藥
時代力量首次召集協商 兩度言詞交鋒
雙胞胎兄弟竊鐵材 雲警逮送法辦
男童割喉案凶嫌免死 被害家屬無法接受
有教化可能 殺童案凶手免死定讞
嘉義殺警案 警方借提劉氏父子測謊
新台幣貶 2.1分 收32.377元
整併僑委會主張 紐約僑界憂心
桃園檢警威力掃蕩 2幫派大哥落網
520就職典禮禮賓人員禮鞋 台灣團隊打造
伊拉克自IS手中收復拉馬迪 代價慘重
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投注站請金雞 轉運刮出2600萬頭獎
共軍重塑紀檢監察體系 首次派駐監督
歐洲節6日登場 外交部送免申根悠遊卡
台塑河靜鋼廠 21億美元聯貸簽約
高田擴大氣囊召修 零件供應面臨考驗
智原首季轉盈 Q2季增上看22%
東聖吉16號回港 張揆：護漁到底討公道
八仙塵爆案續查 士檢分案
湯姆熊割喉殺童免死定讞 姑姑不接受
傳宜蘭艦赴沖之鳥護漁 海巡：不便說明
林松煥訪僑校 頒發馬總統題詞
陸股微漲 滬指直逼3000點大關
指考登記分發資訊6日售 首辦電子化審查
中國廣電 成為大陸第四家電信商
立委籲爭議水域納台日漁業協議
台南學童割喉案無期定讞 南檢尊重
集點不怕掉貼紙 Kitty來助陣
矽品4月營收今年新高 歷年同期次高
輪胎深度不足被開單 無積極證據撤銷
郝柏村等訪太平島 對南沙醫院感興趣
虎尾科大自造教育週 跨界共學築夢
東聖吉16號返台 漁會籲日尊重公海魚權
悶熱 尖峰備轉容量率估亮黃燈
放療後解血便 內視鏡燒灼控制
智慧手機不妙 宸鴻4月營收年減27%
新北消防愛路跑 體能測驗輕鬆過關
長亨下半年表現佳 明年毛利率看增
肺動脈高壓不易確診 喘咳血腫暈要注意
東聖吉16號船東：護漁不要只1個月
小學生製作槌球機 助中風外公復健
張揆：釣魚台展現決心而有台日協議
大巨蛋鋼構鏽蝕 北市：兩三年恐有問題
朴槿惠與脫北者一齊觀賞北韓紀錄片
愛畫畫挨罵 呂沅澤全國美術賽奪魁
國中教育會考 嘉義比去年少159人
迎接Apple Pay 台灣行動支付蓄勢待發
川普出線 同黨兩位前總統布希都不挺
吃阿母煮豬腳麵線 歷劫歸來船長：美味
南雲交流道通車 竹山搶旅遊商機
蘋果不紅陸客減 商業景氣連5黃藍燈
實在好辛酸 美研究：媽媽薪資不如爸
進用清潔隊員疑舞弊 中市府：公平公正
港股續跌 滬股小漲
遲到健忘 疑罹患注意力不足過動症
差點就在雪隧內釀濃煙 國5火燒車無災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
可成法說登場 洪水樹：全年拚正成長
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸俄將舉行電腦推演反飛彈聯合演習
教廷國務卿說中梵關係前景可期
洪秀柱質疑民進黨 是否放棄太平島主權
公車里程計費 北市：正在進行網路民調
微風好萊塢之夜 請來小布夫妻蠟像
捐血中心巡迴服務 金門盼恢復設站
誰代表出席WHA 衛福部：有待整體評估
研調：筆電Q2出貨 可望擺脫低迷
謝淑薇找網球場練球 南投縣熱情歡迎
外界指愛講數字 總統：有政績才有數字
柏林愛樂抵台 拉圖讚台灣熱愛古典樂
模範勞工 全台123名勞工獲肯定
胡天蘭：找尋不同美味 國宴菜色大不同
520金釵新裝 設計師及飾品都來自高雄
可成第1季財報出爐 每股賺5.4元
英地方選舉登場 在野工黨料受挫
舞蹈教育扎根 羅?芳獲文藝獎章
莫天虎接秘書長 洪秀柱勉開創新局
大立光4月營收小增 陷連5月年衰退窘境
中美晶Q1淨利季增4倍 每股賺0.36元
浩鑫擬辦現金減資 比率30%
海外策略奏效 尚凡4月營收亮眼
英新報不敵報業凋零 創刊10週吹熄燈號
家有同志兒 同志熱線設父母專線陪伴
老人特展高雄場將登場 徵高齡引導員
5/9起 大專應屆役男可申請盡早入營
台外匯存底4331億美元 續創新高
訓練機落地海豚跳 造成機鼻重落地
巴黎警察當眾拆身障男義肢臨檢 引公憤
國巨前4月營收 年增5.4%
綁架案激增 印尼大馬菲國聯合巡邏海域
調查：520後 45%民眾有購屋意願
臉書資料中心傳來台 今澄清暫無計畫
員警負傷緝凶 澎湖警局長慰問
港媒：傳中共研議取消政治局常委制
立院初審 課審會運作組成法制化
護校連署陳情 苗栗小校整併保留彈性
自行車保險投保低 1年多僅800多件
梵蒂岡：教廷與陸關係處於正面階段
陸智庫報告：陸2017房價恐全面下跌
香港零售業遇寒 銷售額急跌
台灣對古典樂熱愛 拉圖盛讚可引以為傲
北市大安及信義區 時雨量逾20毫米
外資大逃殺 新台幣收近3週新低
川普任意播放歌曲 這次惹毛滾石樂團
割喉凶手免死 羅瑩雪：不符人民期待
F-VHQ淡季不淡 電影收入進補
力成砸6.2億元設基地 向晶電買廠房
閃電狼拚英雄聯盟季中賽 今再奪第2勝
中研院：遴選改規則 評議會幾全票通過
陳光復期新政府 投入資源讓澎湖起飛
雙北大雷雨 北市4區時雨量逾20毫米
沖之鳥礁爭議 岸信夫：希望能早日解決
第一屆機能食材料理王 報名截至13日
當選人納利益衝突迴避規範 朝野沒共識
星國會補選戰火 李光耀女兒說未挺在野
隆達4月營收回溫 揮別首季谷底
玄奘大學與潤福簽約 推廣銀髮書院
美指陸宗教自由須特別關注 陸：歪曲
澎湖國中生骨折 海巡救援送醫
銀聯卡開放外幣支付OIU保費 年底上路
李錫奇回鄉展出 加碼兩岸詩文交流
安養信託 金管會提2誘因
宸鴻跟蘋果同衰退 上週法說先預告
中華電勞工董事喬不攏 10日總公司抗議
男扮中國移動客服騙陸民 定規章管成員
美籍旅客過境台灣休克 壢新救一命
WHA邀請函 陸委會視需要或啟動熱線
取消質詢台試辦生變 林志嘉:再溝通
工研院士獻策 以智慧城市再造新契機
列匯率觀察名單 央行：不影響爭取TPP
囂張 印度偷牛賊盜水牛槍殺少年
印尼菲馬3國合作 共同打擊海上綁架
蔡英文：民進黨每分花費都要對得起人民
王世堅批三橫三縱 北市工務局長願負責
緬甸總統廷覺首訪寮國 翁山蘇姬同行
空汙入侵 劍橋研究：運動好處勝壞處
創意Q1淨利增逾4成 每股賺1.19元
母親節祝福 寶瓶座η流星群6日登場
立委促降護照費 外交部：若提案會研議
情侶疑燒炭自殺 警方封鎖現場
男童割喉案判無期 在押凶嫌作息如常
護師節前夕 護士吐露職場苦水
林肯大郡受損建物未處理 新北市遭糾正
金管會：行動支付交易 累計近8.7億元
群創法人董事改派 鴻海副總裁戴正吳退出
首批太平島住民 戚桐欣：當然是國土
立院初審課審會納學生代表 教育部尊重
北京科博會18日登場 聚焦人工智慧
網通產業前景 證交所開講
戈壁挑戰賽 中山大EMBA整裝待發
花蓮女童慘遭虐死 肋骨斷顱內出血
繼黨報評論 央視長篇訪談再提九二共識
立院6日院會 醫師納勞基法案朝野關注
自營績效好轉 OSU首季獲利暴增
漢翔組A-Team聯盟 外競內合衝一線供應鏈
長榮航11月飛芝加哥 北美航線更綿密
讀書無用？ 15歲翹家少年網拍年賺千萬
立院初審 公立國中小裁併校有法可循
岸信夫拜會 李登輝建議日方互相體諒
張小月陸委會聽簡報 關心兩岸熱點議題
台船最大貨櫃輪完工 陳菊命名擲瓶
印度又有女子疑遭騷擾男子兇殘殺害
太平島住民 戚桐欣任國民自治會議主席
沖之鳥礁事件 府籲不該胳膊向外彎
貨車司機疑因停車糾紛痛毆老保全
新一代設計展13日登場 9千設計師競技
讓愛陪伴 幼安憨兒奉茶謝志工媽媽
研究：虛擬實境已用在治療妄想症
大巨蛋減量？遠雄：商業量體難再減
愛奇藝推VR內容 不走免費模式
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施振榮夫婦 9千張宏?股票贈金孫
誠品租約頻到期 澄清台大店沒要熄燈
北京故宮 首度發現元代遺址
國防部藝工隊花火夜首演 贏得掌聲
工業4.0 機械公會呼籲產業需求為導向
威力彩開獎
太陽的後裔追到書店裡 戲劇小說搶黃金屋
英選戰投票登場 倫敦料誕生穆斯林市長
首季房產北市銷售4年低 桃竹跌幅最高
少年網拍年賺千萬 鄉民：我15歲在幹嘛
不敵早衰病魔 男孩蒼老如老人15歲走了
土耳其總理臨去秋波 誓言不會批評總統
英雄聯盟季中賽 台灣閃電狼勝韓國強敵
巴拿馬副總統盼兩岸領導人出席運河峰會
謝金河：太陽的後裔 效應上兆韓元
倫敦市長選舉 公車司機之子PK富二代
美企業推實習計畫 助婦女重返職場
總統：6波登太平島行動 向國際發聲
鴻海富智康預警 上半年獲利年減看9成
總統府6日財經月報 盤點成果提建議
北韓要求人民收看勞動黨七大開幕式
埋6天奇蹟現 肯亞樓塌再救出1婦女
贏韓國 台灣閃電狼今拿下2連勝
巴拿馬副總統：盼與兩岸的關係都能堅實
威力彩頭獎槓龜
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北韓勞動黨七大 宣告金正恩時代到來
大老赴太平島返航 遇他國戰機隨行
聽懂愛貓心聲 美推喵星人翻譯項圈
蓄意隱匿債務 捐助者暫停援助莫三比克
閃電狼贏去年冠軍SKT 網友：太神了
張善政：資安中心條例被廢 任內最心痛
挺不挺川普 共和黨人內心掙扎
大半生無國籍 印度翁103歲驕傲完成投票
川普：大量法規有礙企業 當選後將廢除
17直播APP獲7.5億投資 直攻大中華
給建議 張善政：別用政府力量扭轉市場
北韓勞動黨七大 或彰顯金正恩體制確立
北韓勞動黨七大 或將實行新老幹部交替
給自己一個「空檔年」？歐巴馬女兒入哈佛前這樣做...
老愛拖延嗎？研究指不是你能力不好 是因為...
會岸信夫提漁權 蘇嘉全盼智慧處理
品牌的地獄 蘋果iPhone商標案中國敗訴
與兒口角 祖父持水果刀傷3家人
「迷途的小崔蒂」繪本萌樣出爐 提升小朋友安全意識
OldNavy風波警訊！川普讓美人負面情緒發芽？
「尋找新感動」創作徵件！認識新移民文化、提升國際觀
〈時評〉林全內閣的真心話大冒險
紐約塑膠袋與紙袋將收費 台灣限塑政策你還記得嗎？
百人原裝來台 義美邀民眾偕媽咪同享柏林愛樂饗宴
寒軒國際大飯店、寒軒高雄商旅 聯合餐券5月限時開賣
新竹喜來登推出四款端午粽 香Q糯米加入松露飄洋味
沖之鳥礁 馬總統提交付國際仲裁
2016臺北文學‧閲影展 中西交手、文武對望
〈時評〉每週工作88小時你肯嗎？
川普日美同盟主張異於過去共和黨候選人
18歲可買電子菸 美FDA新法惹爭議
自承比特幣發明人 不提供進一步證據
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
肯亞大樓倒塌6天 孕婦等4人奇蹟獲救
彈劾巴西總統推手 眾院議長遭法院撤職
歐洲股市持穩 漲多跌少
敘利亞難民營遭空襲 至少28死50傷
加國野火肆虐如煉獄 2死10萬人撤離
美股持平 阿里巴巴因財報利多飆漲4%
加拿大野火影響油產 世界油價上揚
川普藏底牌 暗示黨大會再宣布競選搭檔
北市父子被砍 疑祖父行兇
英若脫歐 安倍：對日企業將無吸引力
聯調局可能約談希拉蕊 釐清電郵案疑點
耶穌升天日 布魯日重現耶穌故事
巴西4月汽車產量跌13.6%
美股持平 台股恐續震盪整理
台駐索國技術團辦健康傳統美食研習營
微軟傳捷報 Win 10裝置破3億台
桃園客文館桐花開 賞桐遊園去
薩爾瓦多大學簽署台灣書院合作意向書
台南龍蝦季登場 讓饕客吃個過癮
保護慈湖生態 金門查處非法網具
找到一技之長 技術員改賣鯛魚燒
高雄後勁溪浮現大批魚屍 環局採樣
追火車趣 舊山線泰安火車站7日登場
慧洋業外收益增 前4月盈餘成長
後勁溪魚屍滿佈 里長直呼排污事件重演
台股開盤漲 1.58點
新台幣開盤貶4.8分
崇友獲電梯汰換訂單 貢獻營收1.6億
巴拉圭紅十字會募款 駐巴大使館襄助
南海交鋒 北京降格接待日本國會團
宏達電金雞母出走？股價再挫破70元
原油小漲 下週汽柴油估持平或漲1角
永昕類風濕性關節炎生物藥 申請查驗
後勁溪浮魚屍 環保局加強稽查附近企業
紐約年耗數十億購物袋 新制將規定收費
紐時外送食材到你家 看食譜親手料理
王者開臺顏思齊 雲林顛覆布袋戲
經濟成長緩慢 新債發行恐縮減
中華電受年輕世代青睞 品牌獲雙料冠軍
iPhone 7還沒影 消費者已準備提錢要衝了
劉德立感謝巴移民局禮遇敦睦支隊入境
朝野協商是否開放 徐永明槓柯建銘
信錦毛利率攀升 首季EPS 1.02元
台灣瓷繪藝術協會 嘉義家職成立
新台幣早盤貶1.3分
智原營運無亮點 股價一度跌停
夏普股價重挫 傳淨損高達3000億日圓
台瓜合作 瓜國學校教授中文課程
路口轉彎處 北市擬增劃機車格
加野火肆虐 總理保證政府會協助救災
台藝術家莊金龍 美國家紀念堂展作品
全台紫外線達過量 出門記得防曬
信邦4月營收11.43億 歷史次高
中美洲社統秘書處盼有更多新作為
鋼鐵報佳音 中鋼帶頭反彈
日：越南要求軍艦 強化海岸防衛
母親節 馬總統電子賀卡祝福
習近平見迪士尼董事長 稱中美關係良好
媽媽擔憂重疾找上門 可用保險做後盾
朱立倫：公車票價不是以賺錢為目的
毆打大陸客 越南機場人員遭停職
南海島礁調查 陳威仁：了解家裡有什麼
學生叢集電腦競賽 成大Tflops隊奪冠
取得技能檢定 增加職場戰鬥力
持刀傷3家人 爺遭逮稱因不受尊重
小英啤酒上架就被搬光 全台量販忙補貨
遭譏大次長 陳良基：部長說的算
外資連日大賣 台股疲弱不振
UNIQLO在台第61間店 插旗台南古都
陳良基：給年輕人舞台 別作賤自己
越媒：越漁船西沙海域遭撞沉
安倍將與蒲亭會談 希望和平協議有進展
加拿大野火肆虐 空運撤離8000人
轉賣政府補助用油給大陸漁民 1人收押
網拍逃漏稅遭罰75萬 蹺家少年被熱議
黃國昌：沖之鳥當然不是島
劉德立款宴教廷駐巴拿馬大使
威航號召揪團集票 冠軍50張機票任你飛
蘋果飆電動車 傳找谷歌高手來圓夢
藍營挺總統捍衛主權 綠營批政治操作
創廟碑文復刻 嘉義城隍廟揭碑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
夫妻感情不睦 陸女給老公內褲浸劇毒
群創股東會前開記者會 段行建動向受矚
李世光：絕不反商 盼外商供高薪工作
世大運轉播案求華視 北市：不實報導
簡立峰：物聯網重點在創造智慧服務
涉違法進口醫療器材 前主播妻遭起訴
立院三讀 用水大戶開徵耗水費
人倫悲劇 爺爺砍傷妻兒孫
川普改喊愛西語族群 遭希拉蕊嘲諷
富智康獲利示警 鴻海股價受累
居留證國籍中國 外交部要求土耳其更正
南投希望城堡 安置及教育弱勢兒少
大老南沙返航遇戰機 綠委：航程監控
拒絕滿嘴爛牙 身心障礙者比賽潔牙
房市回春？ 最友善購屋貸款來了
日外相訪越 聚焦南海問題
多明尼加2017綜合商展計畫宣布
藉習近平妻子名曲歌頌毛澤東 為了啥？
東莞偵破毒品案 15台人被捕
謝金河感嘆 笨蛋才去當部長
尋找車牌「70」 到台糖加油降2元
燦坤新生活型態店 今年衝20家
外資大賣 聯發科市值縮水逾5百億
立院三讀 學生票於法有據
擴大民間投資 李克強：進一步放寬准入
沖之鳥礁護漁 海巡艦艇秉三不原則
新台幣中午貶1.7分
IS昔日處決刑場 敘利亞古城今樂聲飄揚
硝煙四起 菲硬漢總統路面臨挑戰
朝野協商全程開放 徐永明不甩柯建銘
沖之鳥礁 馬總統：協商尋找解決方案
醫師納勞基法 立院併案協商
柯慶生：蔡英文不挑釁但也不採九二共識
總統就職禮賓鞋 本土業者發想設計
金門飛安宣導 學童體驗安檢通關
人民幣中間價三連跌
立院三讀 換新車減徵貨物稅範圍擴大
海峽兩岸少兒美術大展 首次台南開展
澎英語劇場 小朋友精銳盡出
陸客順手牽羊行李袋 竟是人體骸骨
燦坤看好業績走高 2動能推升
巴拿馬邀兩岸 綠：以前往為優先考量
耗水費將開徵 聯電致力節水不擔心
紐約海灘驚見袋屍 雙腳遭水泥塊包覆
印度大壺節暴風雨吹倒帳篷 7死90傷
立院決議 12日提公視董監事審查名單
多項農產入選國宴 中市府：農特產獲肯定
尖峰用電亮警戒橘燈 備轉容量率創新低
擋風玻璃有蛇亂竄 駕駛大喊救我啊
市占擴張 振樺電首季EPS達1.75元
表彰貢獻 總統贈勳林永樂沈呂巡
中市研發移動式車牌辨識系統 維修便利
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整合照護把診所搬回家 失能長者福音
南海仲裁 陸：無論結果如何都不接受
李遠哲：台灣應走出自己的永續之路
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挹注資金活水 社企循環基金公開徵件
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課綱沒爭議 吳思華澄清
法籍神父籌建怡峰園 陳建仁感佩
清大5師生 與國際重力波團隊獲獎
抽驗北市盒餐業 1件油菜含殘留農藥
政權輪替 時代力量籲司法院長主動請辭
新加坡和澳洲攜手 擴建軍事訓練基地
許勝雄：爭取外商來台 政府應處理
報廢彰化警機車 出現伊拉克巡邏街頭
伊拉克收復拉馬迪 警用機車竟寫彰化縣
北韓36年首開黨大會 大肆宣揚政績
台股收盤跌 21.53點
亞投行將在港運作 享相關特權
希拉蕊洛城造勢 批川普不提桑德斯
國民黨：謝長廷說法失格 喪權辱國
耗水費將開徵 石化電子化材首當其衝
駐韓美軍費用 韓媒關注川普言論
立院三讀 政府得令重新核算天然氣收費
平盤下整理 台股跌 21.53點
胡為真：新政府無法脫離南海和平倡議
富邦NASDAQ-100基金 核准募集
超商賣場過期食品 每年丟3.6萬噸
海南現35噸死魚 官方稱湖水鹽度過低
5月電子期金融期齊跌
草衙道購物中心登場 娛樂特色號召人潮
台股震盪小跌 暫守8100點
5月台指期跌44點 收8102點
研究：印最高院禁柴油計程車有效降空汙
立院三讀 避免違法營業行為死灰復燃
交大師生研發植物盆栽 獲設計大賽第三
持刀傷妻兒孫 疑因扶養問題
印尼少女遭輪暴殺害 同學留她座位思念
Netflix追劇新功能 上網不怕爆量
友達營收月減1.7% 年減15.5%
校長與妻子爭吵見血 學生嚇到收驚
同欣電淨利增 第1季每股賺1.39元
洪秀柱財產申報 存款增163萬餘元
母親節蛋糕預購要注意 4成到貨有缺損
瑞銀估美國9月升息 美元短線有撐
傳沒大巨蛋失經典賽 柯文哲：不要牽拖
伊拉克用彰化警機車巡邏 民批少見多怪
北韓勞動黨召開第七大 外媒聚焦平壤
是否循柯文哲模式參選 張揆：非榜樣
賴神挑戰北台 柯文哲：明天事要先擔心
許勝雄：投資環境若沒改善 會掀桌
可成董座喊話奏效 股價大漲近6%
母親節賞花去 中社花市展出金針花
天啊 柯文哲聞交通新政有感
LOL季中賽 閃電狼輸給中國RNG
張揆挺護漁 促蔡英文說明全力捍衛內容
三大法人賣超台股 135.23億元
八仙塵爆案 呂忠吉告柯文哲要正式道歉
沖之鳥礁爭議 羅福全：台日都要克制
毒蟲專偷小黃 拿石砸窗竊財物
耗水費將開徵 工商界：不合理
敘利亞叛軍奪南部戰略要地 73死
傳楊偉中將進李辦 柯文哲：見面沒談
保護棕櫚海岸 林昶佐鄭天財聲援
建成圓環未來 柯文哲：在地居民決定
軍艦護漁不惜戰爭說 洪秀柱：不贊成
張揆：資安中心條例遭廢 像玩家家酒
新政府女閣員太少 洪秀柱：遺憾
後勁溪大批魚屍 日月光：排放水未異常
223公里機車長征 花蓮嬤迷路北海岸
台塑集團4月營收 四寶僅台塑化翻紅
沖之鳥爭議 王金平籲理性智慧面對
小尺寸iPad Pro今開賣 估下週新貨就到手
希拉蕊電郵案 FBI約談親信
後勁溪河段浮死魚 初判缺氧造成
全球Windows 10裝置逾3億台
英地方選舉 蘇格蘭民族黨稱獲歷史勝利
美啟動337調查 宏達電：已進司法程序
同欣電Q2業績持平 今年資本支出12億
柏林愛樂在台北 台中同步戶外轉播
新住民解鄉愁 斗南68影院推東南亞影展
德首度同意出售214型潛艦且技轉印度
國3中和隧道多車追撞 警消馳援
新台幣連三貶 收32.412元創三週新低
洪秀柱：會參加總統就職大典
慈善募款 51萬美元與蘋果總裁共進午餐
文青的週末地圖 柏林愛樂戶外轉播
徵耗水費群創不怕 製程水回收95%
陸前環保部副部長 受賄罪遭公訴
馮光遠罵金溥聰男妓再挨告 獲判無罪
勞保局辦說明會 讓民眾了解勞保制度
暗夜帶槍形跡可疑 雲警逮1嫌送辦
美ITC侵權調查 點名宏達電等大廠
陸銀今年獲利恐衰退 13年來首見
聯詠耕耘車市有成 打進特斯拉供應鏈
馮光遠譏金溥聰男妓再挨告 遭判無罪
中原開巨量數據學程 挑戰年薪5百萬
傳沖之鳥礁台日套招 邱義仁：絕非事實
日股收低 高田受召修拖累重挫逾8%
白內障手術最高齡 人瑞嬤世界變彩色
行竊失風 同夥先落跑
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力推中進中出 林佳龍爭取設中部國際機場
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台灣人口袋深 倫敦大都更案來台促銷
漢微科4月營收 年增1.53倍
妊娠糖尿媽護寶寶 扎百針控血糖
SpaceX發射衛星 火箭再度成功降落海上
520遊新北 賴清德：與選舉無關
外資提款台股 新台幣收3週新低
張揆讚門當戶對 阿里山森鐵與瑞鐵變姐妹
3千萬食安基金 統一給了
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港股連5黑 創近3個月來最大單週跌幅
光陽機車行銷海外 不用等報廢
台南官員參加總統就職 議員：不宜公假
馮光遠譏男妓判無罪 金溥聰：上訴
忘記要找孫子 失智老婦呆立校園
南海仲裁出爐後 陸：盼與菲改善關係
35年護理師不悔 病患招呼是最大回報
談電子支付 柯文哲：遠落後大陸
慶祝母親節 照服員變裝獻祝福
綠能昇陽科Q1毛利率攀1成 爬上5年新高
母親節進遊樂園 持手機條碼享優惠
柏林愛樂12把大提琴 7月來台演奏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
金門大橋施工意外 一人落海搜救中
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲漁民沒頭路 盼選出強勢總統抗陸
雙北居「大」不易 平均每宅不到30坪
運動前後都要吃 增肌減脂才健康
聯發科4月營收大爆發 再創歷史新高
挑逗味蕾舌尖 台灣芒果冰插旗新加坡
歡慶母親節 警政署兒童繪本供下載
外木山曳船道老舊 盼年底整建完工
魏則西事件 黨媒要民眾坦然面對生死
台中台新銀行遭闖潑液體 2女受傷
重慶麻辣雪糕 民眾：就像吃火鍋
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憂獨居老人健康 池上鄉代做社區便當
華碩啟動VR認證 力拚全產品支援
資策會推食安雲 建置3大服務來把關
國道3號連環撞 回堵逾20公里
亞太師生發明金厲害 產學合作加分
東華學生錄影花縣議會總質詢 遭警架離
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挽袖奉獻愛心 桃竹苗捐血績優表揚
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社區安寧療護制度不周 糾正衛福部
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北市車禍意外 老婦困公車底獲救
辣椒Q1每股虧0.67元 Q2力拓新市
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呂秀蓮未獲泰簽 主辦單位：會再邀請
迎接首位女總統 紀念酒女設計師操刀
閃電狼再贏韓國SKT奪4勝 網友嗨翻天
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中市銀行遭搶 歹徒持玩具槍
上海向兩岸青年招手 創業賽首獎數百萬
土耳其總理辭職 歐盟憂難民協議破局
台北歐洲節開幕 柯文哲站台開香檳
母親節前夕 蔡英文訪小燈泡媽媽
F-16性能提升 在台組裝廠房106年運作
法國人愛好萊塢 星際大戰小小兵最賣座
法院前互毆 新北警帶回偵辦
核一廠除役計畫 確認進2階環評
台新逢甲分行遭搶 2女眼遭不明液體波及
澎湖地方特色技藝 文化部允諾給予支持
蘋果光蒙塵 傳庫克將登陸會官員
台數科旗下台基科 增資入股今網資訊
耗水費開徵 六輕：原水怎麼算？
縮小城鄉差距 柯文哲：課程將上網分享
員工盜賣黃金 光洋科增列5億損失
女子網路直播服藥輕生 警即時救援
F-永冠Q1獲利 歷年同期新高
呂秀蓮：海基會根本就可以廢掉
好駭人 陸男腹部開刀取出一條鱔魚
金溥聰：未操盤國民黨人事案
泰國行被阻 呂秀蓮遭暫緩核發簽證
微風之夜 岡一郎扮教父拚13.5億元
北韓：開發小型核彈頭是勞動黨七大獻禮
涉外人士證實獲通知 相信會有WHA邀請函
台塑企業：越南魚群死亡證實是紅藻造成
不滿質詢對象未列席 議場主席中途離場
蔡正元：中華民國將獲邀參加WHA
上市公司市值 跌破24兆元
陸資神秘收購大片法國農地 當地人不安
天然氣費定期檢討 能源局：最快明年
胡為真：美軍機短暫隨行 未表明意圖
洪秀柱：要搭個舞台 給年輕人表演
美ITC侵權調查 經濟部籲積極應訴
大馬失聯直升機 尋獲1副部長遺體
陸證監會嚴打內線交易操縱股價案
呂秀蓮未獲簽證 泰方：作業時間不足
育達學生關懷獨居奶奶 董事長善行曝光
肉形石6月首度赴美 舊金山展出
台新銀行逢甲分行遭搶 檢警偵辦中
皇家加勒比郵輪公司 將投資澎湖
大巨蛋解約要370億 柯文哲：假卡麥
元晶首季賺贏一整年 每股純益0.55元
江振誠品嘗八角哲學 創作特展從台北出發
如WHA邀請函寄出 衛福部：最快後天收到
家是南非婦女遭受暴力主要場所
納智捷VS福斯 福祉車拚場
矽谷市長籲蘋果多繳稅 怒問公平何在
台塑四寶看好 Q2營運好過Q1
林全：備詢遇言語暴力要秉持政務官高度
美司令：美艦訪港受阻不影響對陸關係
上海私立小學面試日 家長緊張到睡不著
媽媽也要愛自己 零碎時間五加一顧身體
金門大橋施工再傳意外 人車落海
銀行烏龍給無限透支 澳學生狂花1億被捕
台新銀遭搶80萬 打烊前歹徒一把抓
今彩539開獎
商標侵權敗訴又不改 今起有法可解
滿足青年租房需求 陸官方祭出新政策
口喊搶劫沒碰錢 檢方仍以強盜罪起訴
大樂透開獎
美4月新增就業16萬 失業率持平於5%
大四生應徵面試 預約6月當信義房仲
要求港停售紙紮包惹議 古馳改口道歉
報復哥哥辱罵 巴基斯坦店老闆毒死30人
公務員寫的一封信 蔡英文林全都看到了
組車手集團 情侶檔擁豪宅開保時捷
WHA邀請函 駐瑞士官員證實接獲通知
肯亞案 首批台人家屬赴陸探視臨時喊卡
英國歐盟公投 川普支持脫歐
大馬直升機墜毀6死 副部長國會議員罹難
南非居民不滿行政劃分 怒燒17所學校
美核電廠建逾40年 面臨拍賣命運
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
不贊成軍艦護漁引爭議 謝長廷出國散心
肯亞案 陸方證實家屬5月中旬後探視
陸擬2025年建成民用太空衛星布局
獲WHA邀請函 國民黨：歡迎
獲邀參加WHA 朝野黨團：好事
綠:WHA任何政治干預 都將嚴正抗議
性侵殺害至少10女 美殺人魔定罪
美新增就業觸及7個月低 Fed升息有變數
台新銀行逢甲分行遭搶 損失72萬多元
勞動黨七大揭幕 金正恩誇耀核試成功
獲WHA邀請函 總統府：正面看待
川普若入主白宮 極可能撤換聯準會主席
網拍少年臉書瞬間火紅 老闆忙翻網友賀
參加WHA 洪秀柱籲蔡英文珍惜努力成果
WHA台灣獲邀 國台辦：陸方釋放善意
詐騙車手被逮 銀聯卡餘額高達1.4億元
沙迪克汗勝 倫敦首位穆斯林市長寫新頁
安倍會蒲亭 正面看待日俄領土爭議
北韓勞動黨七大 金正恩：樹立新里程碑
威航乘客行動電源起火 撲滅後幸無大礙
美重量級前貿易部長柯克參加520 你該知道他的哪些事？
倫敦新市長 公車司機之子打敗富二代
台灣收到世界衛生大會邀請函 要求蔡英文表態一中原則
2016台灣企業永續獎 外商持續徵件中
NASA大秀NGC4394棒旋星系清晰美照
陳建仁：亞洲矽谷計畫 奠未來經濟發展
巴拿馬文件洩密者打破沉默 否認是間諜
WHA提一中 蔡英文笑而不答
WHA邀請函 張善政：回覆應表達立場
時代雜誌：希拉蕊副手人選將成重要關鍵
水星凌日9日NASA臉書直播 錯過再等3年
累積2,700萬宗案件遲未審理 印度司法曙光難見
超級星期六 菲總統候選人最後衝刺
WHA註2758決議 陸強化一中考驗新政府
母親節來點不一樣...柏林愛樂戶外饗宴喝義美台灣茶
野火燒城 加警陸路車隊撤離1萬7千民眾
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
巴西參院審委會通過總統彈劾案報告
安倍訪俄會晤蒲亭 盼雙邊關係升溫
歐股收黑
小英就職典禮 美前副卿也出席
華府郊區發生兩起槍擊案 1死3傷
UN秘書長潘基文對難民營遭襲 深感憤怒
英國工黨宣稱 沙迪克汗當選倫敦市長
華府郊區3死3傷槍擊案 警方逮捕1嫌犯
加國擴大油砂減產 油價走揚
美股收紅 科技和工業股領漲
英選舉結果出爐：沙迪克汗當選倫敦市長
總統就職典禮 大紐約4僑團返台慶賀
母親節拚創意 鑄字蛋糕訴情意
520特使團柯克領軍 外交部：美高度重視
台中台新銀行搶案 歹徒今晨5時落網
虛擬實境學習 語言遲緩兒大進步
加拿大野火 可能使加石油產量減半
有電腦就可以 虛擬實境弭平城鄉差距
美智庫：北韓可能準備第5次核試
加4月份工作減少 失業率持平
美西兩岸瑰寶展 加州盛夏吹華夏風
太陽好大 東部新竹以南紫外線過量
比基尼辣妹站台促銷 越商遭罰款
富岡港漁船阻客輪進出
花蓮太平洋縱谷馬拉松 熱力開跑
台助哥倫比亞原住民貧童建太陽能教室
母親節賀卡不用筆？用「長輩圖」一鍵傳情
嘉義就業徵才 超過5百職缺
受邀WHA 洪秀柱：因兩岸遵守九二共識
選總統非實境秀 歐巴馬重批川普
白醋做成醋鹽水 可取代漂白水
休閒包車旅遊夯 博霖與東南科大合作
宏?找新事業夥伴 看中這個特點
醋水好處多 可洗頭洗杯消除異味
iPhone 7最新傳言 智慧連結恐落空
陸央企排查債務風險 82家有4家違約
美國非農數據欠佳 金價週線續漲
美前國防部長：台海議題必須和平處理
賊扮同行偷快遞員 犯案時遭逮
專家：北京憂港獨不利香港穩定
陳建仁：發展亞洲矽谷 提升台灣競爭力
美軍掛保證 環太軍演大陸不缺席
金門高粱驚豔國際 三大烈酒賽鍍金
台新銀行搶案 犯嫌凌晨睡夢中遭逮
剪刀手+三七步？媽媽最愛6大拍照姿勢
台灣捐贈巴拉圭義消大隊汰舊救護車
母親節登高說愛 台北101亮燈祝福
宋盼兩岸堅持中有彈性 彈性中有原則
BBC妙聞 假手冊真幽靈島 竟拿影后宣傳
櫃買業績發表會 12日起連辦7場
指涉林錫山帳冊 王金平：絕不是我的
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美元自15個月低點回升 亞幣應聲倒
嚴懲酒駕變相鼓勵肇逃 橘委提加重刑責
WHA提一中 高英茂：陸對台小氣可惜了
聯合國：IS前控制區 發現50多個亂葬崗
母親節檔期熱 電信業搶推優惠
蔡英文閱讀書單 從轉型正義到寵物
澎母親節活動登場 花火節加碼一場
沖之鳥礁爭議 外交部籲建立通報機制
強化食安 彰縣教育處擊敗6都拿特優
母親節怎麼過 美饌饗宴寵愛媽咪
WHA一中 高英茂：新政府彈性變小要慎重
行銷台中好蔥 大安蔥文化節登場
新竹岸際見擱淺死亡10公尺大鯨豚
陸探索一號科考船改修 完工交付
全球睡眠調查 女性睡眠時間比男性長
考季臨求定心 孔廟古禮祈福登場
學習是超能力 美國老師課桌留言好有心
台中動畫影展徵件 獎金最高50萬
母親節想念媽媽碎碎念 記帳軟體有洋蔥
父代母職單親爸獲表揚 陳菊：辛苦了
古董芭比真面目崑山科大現身 只限今天
報告：陸媒用機器人寫新聞料將普及化
補貼政策不明 陸電動車首季產量跌9成
水星凌日 錯過再等3年
送媽媽的禮物 手作禮品超夯
兩岸第三地詐騙案 法務部：速赴陸協商
洪秀柱：與民進黨非惡性鬥爭
北市警掃詐 626人被害財損上億
喝茶也能很藝術 他用燈泡加熱泡茶
沖之鳥礁事件 馬總統籲日盡速協商
法廣：潘基文嚴詞譴責敘難民營遭轟炸
林佳龍大坑送康乃馨 祝母親節快樂
戴家鵬：學生練好基本功 軟體工作會更多
母親節 高鐵嘉義站為媽咪舒活筋骨
單親子女貼心 慈孝楷模揪甘心
中市擬自治條例 登山要攜定位設備
縣府補助治裝費 金門模範媽媽很美
畢業之旅 副總統探視屏東3永久屋
首見全球百大名校 來台設交流中心
台商看杜特蒂：照顧外商 嫉惡如仇
綠能是門好生意 中科園區生機蓬勃
英國地方選舉 工黨守住基本盤
員林蜀葵花季開幕 魏明谷盼促進觀光
失智嬤繪畫走出低谷 母親節前夕辦畫展
化妝品是否誇大 專家教你輕易判別
印度高等法院裁定 馬省牛肉禁令違憲
土城街頭濺血 1男遭砍傷送醫
工研院研發報佳音 攻膠原蛋白商機
母親節表孝心 按摩小物自己做
鳳梨竹筍進入產期 賴清德大吃促銷
倫敦穆斯林市長 曾被當成喬治克隆尼
長壽秘訣 棄肉茹素可能讓人多活4年
小白鶴玩累了 返金山棲地猛打瞌睡
美軍機墜美東岸 飛行員跳傘獲救
母親節送康乃馨 造型花禮蛋糕花受歡迎
泰武鄉觀光巴士 帶你到部落玩
畢業季 高雄熱推徵才
無掌女童克服障礙 一手好字奪全美冠軍
聖約翰科大校慶 總統勉突破與創新
福隆國際沙雕 以蔡英文為創作對象
讓媽咪心花朵朵開 母親節蛋糕酸甜獻愛
中新社：陸漁船東海撞貨輪 17人失蹤
大陸漁船東海被撞沉 17人失蹤
台電十大秘境網路票選 漏了張揆最愛
新德里蓮花寺擬申請列入世界遺產
非洲綠色長城 橫跨沙漠7000公里
台大物理所實驗室冒煙 警消馳援
台大實驗室火警 疑有毒氣體外洩
金湖國小校舍改建 知名建築師操刀
陳良基澄清作賤論 非指責年輕人
WHA邀請函 馬總統：我正在看
台大實驗室疑氟氣外洩 毒化災小組檢測
行動電源搭飛機起火 標檢局：儘速抽測
陸醫生遭病患砍數十刀亡 嫌犯跳樓自殺
家扶中心辦水餃親子會 媽媽們直呼幸福
台大實驗室冒煙 校方協助調查是否有毒
WHA邀請函 張善政：一中認定是中華民國
陸4月外匯存底3.2兆美元 連兩月揚
寓教歡樂空間 竹市親子館喜迎10萬親子
張善政：520後 不再任公職也不選雙北
加註2758號 綠營：兩岸有各自詮釋空間
台彩業績少150億 黃金右手怎麼辦？
受邀WHA 信函已轉民進黨
母親節前夕 張揆探視自強媽媽
歡慶母親節 貓纜舉辦夜間音樂饗宴
觀海未注意潮汐 女受困沙洲獲救
謝金河：川普像蠻牛 即將衝進瓷器店
孝行獎女大生 顧麵攤到深夜不覺苦
台大實驗室冒煙 疑混合氣體外洩
閃電狼再吞敗 大陸RNG持續不敗神話
玖壹壹挺屏東黑鮪魚季 東港登台壓軸
出席WHA 衛福部：萬事具備就等信來
金門水試所 拆除大陸漁網具
台塑油價 9日汽柴油不調整
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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台灣匯集各國美食 不用出國就吃遍世界
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黃國昌重申法案協商要透明公開
健保卡加註同意器捐 男猝死遺愛人間
國機國造 漢翔：等新政府一聲令下
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德里交通首長頸部開刀取出17年前子彈
文山區公宅爭議 黃創夏林洲民辯分明
陸男在女友愛車上噴漆求婚 被甩一巴掌
台中659公車13日上路 享10公里免費
伴身障主人上學2年 忠狗大頭照登紀念冊
印度取消課徵手機零配件高進口關稅
照顧中槍癱女17年 母獲頒愛心媽媽
WHA加註2758決議 外交部：世衛單方立場
菲選舉暴力不斷 1鎮長候選人遭射殺
WHA加註一中原則 陸委會：不智之舉
台灣好美 劉克襄公開7條文化生態路線
2.4億年前史前海怪 錐子頭被復原
家有3名漸凍人 劉學慧面對困境不低頭
考上第一志願 展望會受助童感謝媽媽們
母親節前夕 總統與新住民媽媽野餐
大陸發現世界最大竹節蟲 長逾60公分
張善政贈紅包 大村探視自強媽媽
林奏延參加WHA否 童振源：掌握情勢因應
暴雨冰雹襲擊福建重慶 川黔鐵路中斷
2016國際沙雕藝術季 福隆開幕
全國小學田徑賽 新北女組3連霸
法廣：陸外匯存底增 人民幣貶值壓力緩
LOL季中賽閃電狼勝G2 晉級4強賽
向無私母親致敬 各國母親節日期多不同
台大實驗室疑毒氣外洩 後續暫未測到
俄分析 日相到訪旨在對陸打俄羅斯牌
威航自燃行動電源是仿品 小米：還我清白
花蓮國寶 洪孟啟關懷紋面耆老
偷女學生制服意淫 南科工程師被逮
老鼠從天而降砸餐廳桌上 陸女當場嚇暈
湖南暴雨近9萬人受災 1人因雷擊死亡
以中華台北參與WHA 時代力量：矮化
聯合國大會2758號決議小檔案
情侶陳屍台南出租套房 疑燒炭自殺
台東市區大火 數千萬珠寶警方撤離
歐巴馬成立交接團隊 誰接總統都掀話題
金正恩政權抓穩穩 黨大會將予榮譽尊稱
氟氣劇毒 吸一點就致命
行動電源把關6招 避免闖下大禍
閃電狼晉級4強 領隊：經亂流仍穩陣腳
今彩539開獎
屏東黑鮪魚觀光季開幕 為期2個月
大福彩開獎
杜爾挺川普 傑布．布希另有想法
陸史前海怪化石 罕見草食海生爬行動物
美截肢男求學路坎坷 大學畢業證書獻媽
巴拿馬醜聞連環爆 金融中心形象掃地
WHA邀請函註2758號 綠營高層開會因應
帶薪育嬰假 紐約公務員釀世代戰爭
天氣乾燥炎熱 加拿大野火加劇
經濟學人親信資本主義指數 台灣第10
北韓制裁影響醫療 諾貝爾獎得主籲放寬
今彩539 頭獎2注中獎
大福彩頭獎 再度槓龜
聯合國：欠缺經費 愛滋防治恐前功盡棄
2艘陸漁船相繼失聯 14人下落不明
柏林愛樂晚間演出 3萬樂迷共賞
美前官員：美方不會改變對兩岸政策
沖之鳥礁護漁 台日無衝突
沙國政府大改組 石油部長努艾米遭撤換
奧地利擬管制奧義邊界 引發抗議
花蓮近海今夜地震 規模4.0─4.8
2016美總統大選 網站預測希拉蕊贏面大
威力球開獎在即 頭獎已逾4億美元
〈財經主筆室〉蔡英文520就職會重演阿扁2.0股災？
高志明：面對剩食廢棄問題 重建未來飲食智慧
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金正恩：主權受侵犯才使用核武 將為實現世界無核化努力
2016台北葡萄酒展 世界經典薈萃一堂
星執政黨國會補選勝出 反對黨難越雷池
少時男粉絲傷人 警：若提告會送辦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨西哥大毒梟移監美邊界 無關引渡
去年敘利亞被綁 3西班牙記者獲釋
淡江高中與加拿大姊妹校交流
巴黎雷平發明展 台灣獲8金9銀61銅
北韓金正恩：國家主權受侵犯才會用核武
電子簽章同時錄影 獲巴黎發明展金獎
北韓金正恩：國家受威脅才會用核武
陸男殺人潛逃24年 酒後肇事被抓獲
八德深夜惡火 1人命危2灼傷
一定要配溫開水 這5種飲料別配藥
復育雷公蛙 志工下田除草免施藥
共和黨一定得團結嗎 川普說沒那必要
漢翔澄清報導 強調董座發言絕無不敬
陸童被送殯儀館發現未死 目前能吃能動
台股周線連3黑 投信：應該跌夠了
銀行出招搏感情 美食情報大方分享
出門別忘防曬 全台紫外線過量
台灣人愛買房 海外建案來台試水溫
盼兼顧鄉民與選民 洪慈庸壓力大
夢想當外交官 呂孫綾立院另類圓夢
加拿大野火肆虐居民急撤 受困寵物待救
社運戰將變立委 蔡培慧重視傾聽民意
福建三明在建工地坍方 30人被埋
議員轉戰立委 強度挑戰大不同
備詢轉質詢 曾銘宗堅持顧客導向
宜蘭員山生態教育館 推生態保育課程
蔡英文首任侍衛長 內定劉志斌出任
新北萬里 男子遭人持菜刀砍10多刀
等了10年 百年刺桐再度開花
法廣：香榭麗舍大道 每月首個週日禁車
慶母親節 士林官邸庭院音樂會免費
飛魚來了花未開 刺桐是民俗植物
基隆公寓暗夜火警 8輛機車全毀
老友安在 台東百年刺桐僅剩1株
大學個人申請 10日公告分發放榜結果
高檔粽花招百出 要讓老饕流口水
逛夜市還在付錢找零？那你就落伍了
又噴發泥漿 鳥松興農巷滿泥濘
女兒畫生氣媽媽 蘇巧慧頭上冒火
檳榔價格高漲 嘉義警方加強防竊
iPhone指紋辨識好快 謎底終於解開了
傳承泰雅文化 部落媽媽是最好的老師
男帶刀斧搭捷運 辯掃墓挨罰5000
若瑟醫院跨宗教合作 下鄉服務民眾
小內閣失血 高市人事待補實
當打擊樂遇上排笛 樂音揚起部落節奏
美魔女罹肺癌 醫師籲早期檢查重治療
慈濟全球浴佛 花蓮首場莊嚴祈福
澳洲研究：講手機不會提高腦癌風險
白沙灣麟山鼻百合花海 映襯碧海藍天
標示不清害騎士撞癱 金山區公所判賠千萬
想早點拿到退稅？10日前報稅最穩當
連這個也偷 警方起獲贓物都傻眼
吃膩外食？這個讓你洗米煮飯一杯搞定
澎近500人同為媽媽洗腳 溫馨感人
Maker動腦筋 創意科學「玩」很大
中央氣象局氣象報告
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台南震災屆百日 慈濟辦救災展
撞沉陸漁船 馬爾他籍船長等被扣留
南投地震 消防局未接獲災情通報
中油：下週汽柴油價格不調整
臉書營運長感性挺單親媽 網友拱選公職
海軍陸戰幹部心緒不穩 送醫評估治療
慈濟打造行動廚房 災區供熱食不中斷
新興學區滿額 中市追蹤各校新生招收
浪漫燈籠草叢掛 新北祕境螢光點點
花蓮清晨傳火警 1男燒成焦屍
招標11次才立案 原鄉童上幼兒園等2年
手法粗糙 彩印千元假鈔買檳榔露餡
總統就職主舞台首曝光 紅色版畫添喜慶
南海仲裁本月出爐 5大關鍵必須看懂
南海仲裁 多國政局變化結果難料
南海仲裁事件簿 美中角力1200天
數字看南沙爭議 越南搶佔最多
傳播學者劉新白 談鳥類兩性平權
慈濟浴佛大典 中市逾7000人參加
疑偷走洪仲丘筆記本 士官長一審無罪
不必急著加 下週油價不變
騎YouBike襲胸 印尼男吃官司
加拿大野火肆虐 影響範圍擴大1倍
小孩不加臉書好友？媽媽有奇招
另類慶母親節 雲林家扶阿嬤逛超商
屏東漁船疑遭軍艦追趕 失去音訊
南亞科董事改選 高啟全料退出董事會
台積電官方粉絲頁 用愛傳遞美好
菲總統大選造勢 硬漢狠話連連
屏東漁船遭不明軍艦尾隨 桃園艦馳援
剩食浪費！高志明：飲食智慧勝保存期限
趣味面膜很搞笑 醫師憂可能傷膚
蛇與警一起開會 事後被抓
金正恩:北韓為實現世界無核化努力
海巡署與屏東漁船取得聯繫 人船均安
屏東漁船遭軍艦尾隨 軍艦已離開
大陸10省區武警總隊 主官調整
友善職場 為出差媽媽員工宅配母乳
高雄政壇人士過母親節 臉書曬母愛
倫敦新市長斥英首相 訴諸川普式攻擊
15歲王冠旻孝行感人 竹市長贈單車鼓勵
女子疑吸毒過量暴斃轎車 檢警調查
謝金河看光洋科案 公司治理再成話題
新冰報到 拿鐵冰沙對陣爆米花霜淇淋
誰作賤台灣人才 葉丙成：慣老闆
大林慈濟醫院浴佛 嘉義縣市長共霑法喜
蘭嶼禁捕飛魚 恆春鎮長揚言抵制交通船
不只台灣 歐盟對瘦肉精也不放心
日媒：北韓將有特別重大宣布
母親節 臉書推一日限定溫馨符號
希望城堡大樓啟用 副總統剪綵
台中歌劇院超有看頭 雙層舞台暗藏機關
澳洲總理宣布解散國會 7月2日大選
疑酒醉推倒機車離去 警追男子身分
杜絕鼠輩橫行 不妨試試這招
史博館一甲子 擘劃大南海文化園區
轉診病童多 恩主公醫院設兒科守護圈
午後大雷雨 台北市4區時雨量達20毫米
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自小客撞停路邊遊覽車 駕駛昏迷送醫
新北男子遭砍10多刀 凶嫌稱為姐出氣
傳周柏臣痛毆女友 警方：備案未提告
協助社會企業發展 不是給錢就好
共襄518 國際博物館日 大溪木博館開跑
菲硬漢總統候選人 南海政策成焦點
北韓重大宣布 僅為金正恩錄影演說
台博館百年古蹟 今昔對照玩出新記憶
鼓勵優質肉品 學者建議採屠體交易
午後大雷雨 台北市7區時雨量達20毫米
飛魚場之爭 蘭嶼堅持保護文化
梅花鹿闖國道 休旅車當場撞斃
小農機具補助申請將截止 把握最後兩天
金正恩宣稱世界無核化 南韓:外交辭令
福建山坡地崩塌9人獲救 33人失蹤
IS拖累 美國女寶寶名不愛取Isis
西點生握拳很有事 有人倒說很像碧昂絲
轎車停車場自撞 5人輕傷無受困
新住民慶母親節 童塞氣球體驗懷孕辛苦
遠雄購物中心停車場 轎車自撞5人輕傷
男扮蜘蛛盜重操舊業偷菸酒 聲押獲准
母親節禮物 截肢男圓夢完成三鐵
星國會議員補選 執政黨獲逾6成支持
WHA一中爭議 副總統：各自表述
威力球140億台幣頭彩 獎落新澤西
空巴滑翔機試飛 目標太空邊際
女子疑吸毒過量暴斃 將解剖釐清
墨西哥遭規模5.9強震襲擊 尚未傳出災情
法鼓山浴佛禪修 勉正面解讀逆向思考
柯文哲：地球人都自私 不只台北人
出口連15黑成定局 比金融海嘯時期更慘
不用魔法 空中魁地奇大賽真實世界上演
北韓稱重大報導 原來是金正恩錄影演說
清洗游泳池遭電擊 淡水男子命危
金正恩提經濟發展戰略 著重解決供電
疑健康狀況不佳 男駕車撞路邊遊覽車
八田與一追思會 日本音樂家登台演出
芒果銷日大傷 登記天災補助歷來最多
金山白鶴回棲地 無毒環境自求多福
雲林消防潛水訓練 縣長慰問體驗陪訓
男洗泳池遭電擊 右手虎口焦黑命危
WHA邀請函 柯文哲：一定有中共壓力
柯文哲母親節抄經 要送媽媽跟太太
北韓自稱是負責任擁核國 日：意圖不明
總統：和平對人類重要性超越其他價值
阿富汗巴士撞油罐車起火 傳至少50死
七巧板拼成愛心 蔡英文祝所有母親幸福
回嗆川普 石破茂：請重讀美日安保條約
刑事局設詐欺車手專區 邀全民一起抓人
陸主力炒股賺16億被沒收 還被罰16億
轎車停地下室冒濃煙 婦人嗆傷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慶祝母親節 高鐵台中站給媽咪按個讚
LOL季中賽 閃電狼以預賽第3進複賽
休閒購物中心開幕 南高雄交通大考驗
陸學者倡議 孟子誕辰作為中華母親節
是否出席WHA 童振源晚間7時說明
千里傳情 台中市舉辦外籍移工語文競賽
宜蘭綠博 桃園市民8折優惠
曬母女照 蔡英文:能和媽媽過節很幸福
道管中心遭批 柯文哲：效率進步9%
氣候異常 這些水果大減產小心荷包失血
涉倒習信 陸無界新聞主編等人獲釋
童振源：林奏延將參加WHA
泰女臉書一字回訊 遭控誹謗王室入獄
佛誕孝親祈福會 總統祈求國泰民安
亞洲物理奧賽 台3金1銀3銅排第2
新加坡A-Go-Go之夜 熱力放送懷舊風
拿亞洲物奧賽金牌 許芳慈將獻給母親
新政府立場：不缺席WHA 一中原則沒必要
醫盟組團赴WHA 盼台灣成會員國
端午連假澎湖加班機位 9日起受理訂位
柏林愛樂魅力無法擋 蔡英文入場欣賞
金門獅王爭霸賽 汕尾比麟堂奪冠
哈利王子嘆找不到女友 全因沒隱私
慈濟台北浴佛大典 兩地連線逾2萬人參加
朝野立委看出席WHA 一中原則是爭議
阿富汗巴士撞油罐車 73乘客慘遭燒死
洗戲水池遭電擊 淡水男子疑觸電死亡
童振源：嚴正抗議政治干預台灣參與世衛
資訊工程背景 施勝耀出任一卡通董座
日市售羽絨被 逾半產地造假
傳鴻海布局印度腳步放緩 年中再衝刺
台漁船遭尾隨 菲方暫無知悉
福建山坡地崩塌13人獲救 28人失蹤
沙國新能源部長誓言 維持穩定石油政策
童振源：2758決議無關一中原則
遭斥放下我老公 英國胸罩男爵夫人尷尬
WHA回函 衛福部：納新政府立場
不滿餐廳喝水要錢 盧森堡民眾請願
菲總統大選將登場 硬漢杜特蒂最被看好
關鍵48小時 新閣維護WHA參與權益
福建山坡地崩塌 失蹤人數增至41人
林奏延將參加WHA 府：尊重希望能成
柏林愛樂母親節驚喜 獻上遊子吟安可曲
派林奏延出席WHA 游錫(方方土):支持
北韓執意發展核武 南韓誓與國際續施壓
沙巴4人遊艇失蹤 船隻引擎尋獲
教授遭疑為恐怖分子 美班機延後起飛
菲總統大選兩難 漸進改革或急速大改變
童振源：一中原則和參與WHA無關連 準衛福部長林奏延率團出席
外勞政策修正 勞動部長：留待新政府處理
紫外線全台過量警戒 台南、台東達最高危險級
WHA邀請函提一中 外交部：美不接受
就業輔導強！新移民覓得合適安定工作
4月出口年減6.5% 連15黑慘過金融海嘯
水星凌日9日晚登場 天文迷有福了
美麗信十周年慶 體驗全方位美式精神
WHA回函已寄出 論台灣若不參與世界損失
威力球頭彩開出 新澤西一注獨得140億
川普：好野人應多課稅 贊成調高最低薪
加野火竄向亞伯達鄰省 撲救恐需時數月
川普成鬼見愁 共和黨人寧倒戈助希拉蕊
加拿大野火延燒之勢 已放緩
求紓困金 希臘國會通過爭議年金稅改案
歐元區將集會 盼繼續提供希金援
美股上漲添利多 台股反彈待觀察
菲總統大選開始投票 杜特蒂民調領先
尼加拉瓜駐館舉辦華語文朗誦比賽
慈濟巴黎舉辦浴佛節慶祝活動
台畫家戴敬晃 獲英皇家學會肖像展優選
下雨了 加拿大野火速度減緩
北韓勞動黨大會 通過強化核武實力政策
助加拿大滅火 俄願提供重型水轟炸機
孕期胖太多 當心撐壞肚皮
春季限定柚花奶茶 八里鮮採上市
雲林身障就博會 職想要你
薩感謝台灣援助一鄉一特產計畫成功
1公斤500元 屏東枋山農會芒果量少價揚
攜毒遭盤查露餡 毒蟲遭警壓制逮捕
全台紫外線過量級 出門記得防曬
潘孟安率團出擊巴林 推廣屏東水果
超眾出貨旺 首季獲利2.18億超預期
台中東勢工廠火警 發現一具焦屍
和大前4月營收創新高 全年衝60億
台股開盤漲10.22點
聖多美駐館舉辦台灣女性攝影展
新台幣開盤升 0.2分
菲海軍：未尾隨外來漁船
美媒臆測陸封鎖南海 陸專家：無稽之談
安克授權金進補 4月營收爆發成長
光洋科明將打入全額交割 股價創新低
泰大學入學考舞弊 護航價80多萬
參與WHA 陸委會：4月曾和陸熱線
F-崇佑首日上櫃 股價一度飆漲18.2%
WHA提一中 國安局：有矮化我方意圖
教育部：教職員退休金請領權法制化
弘帆化妝刷獲新單 營運逐季增溫
菲國大選前傳槍響 7死1傷
推參與式預算 朱立倫：公民社會里程碑
英公投是否脫歐 歐盟8國近半選民想跟
保瑞業績3大動能 4月營收年增13%
陸削產能 惠譽信評：恐掀違約風暴
法廣：性侵法遊客案 4阿富汗人受審
整治台南運河 賴清德：加強攤商截污
女嫌如吃熊心豹子膽 開贓車街頭狂飆
延攬外籍人才門檻鬆綁 待新政府處理
陸股開低走低 滬指開盤跌破2900點
宏達電法說會今登場 股價跌勢未止
加國野火燒掉6個台北 消防員無暇顧自家
聯發科留人才 發限制員工新股擬4指標
朱立倫：美豬政策應開放徵詢意見
宏?手機轉向中高階 平均售價看增
iPhone傳10周年版本 明年登場
深港通添想像 陸股下半年可期
黑冠麻鷺最愛 連4年同棵樹築巢
華為力挺外資加持 大立光逆勢強彈
加國大火濃煙沖天 連太空人都看得見
九齊掛牌上櫃 股價飆漲18%
川普：柯林頓出軌是希拉蕊一手造成
教職員退休計算 可能是蔡英文首公告法案
為躋身一流大學 廣東多校赴哈佛徵才
李家同憂大學只談錢 忘傳授文明
台參與國際組織 外交部：遭陸處處打壓
星展：人行救經濟 全面撒錢可能性降溫
精神不濟老被炒魷魚 睡眠呼吸中止症作祟
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法廣：德批歐盟土耳其協議聲浪升高
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金正恩：核武發展與經濟建設並進
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毒蛇躲在玩具下 美男童被咬險喪命
大專盃啦啦隊錦標賽 世新7連霸
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福建山坡地崩塌 發現10名罹難者
衛福部收到WHA邀函 將儘速回函
僑領投書美媒：兩岸應避免衝突升高
大魯閣草衙道怎麼玩 5大亮點別錯過
越南紅河水路開發案引爭議
立院經委會考察雲林 蘇治芬提日頭專案
香港使用擦手紙巾 年砍58萬棵樹
全球高檔零售排名 香港列第2
鴻海創34個月低價 2關鍵不能忽略
北韓提議軍事對話 南韓：須實現無核化
辦公室傳鑼鼓聲 林昶佐：不擾鄰為原則
馬拉威寡婦 感謝台灣讓她們改善生活
天生漏斗胸 男童自卑不敢上游泳課
獨派：台灣有權參加WHA 且要表達立場
台灣大新Amazing 4G手機 2千元有找
陳雄文：珍惜就任部長 可惜時間太短
持愛迪生太陽能債權 茂迪：影響不大
機器人風潮吹向台灣 有基金可買
新台幣中午升 2.6分
副總統：兩岸穩定支撐活路外交
戒嚴受難者墓園廣場骨灰塔 納文化景觀
巴拿馬香蕉頗受歐洲消費者歡迎
中山大禁展318攝影展 校方：將溝通
WHA函 陸官媒：測是否真心維持現狀
BBC網站包山包海挨批 擬刪減軟性新聞
熱錢撤？ 豐興鋼筋連9漲後首跌
WHA邀請函註記一中 賴清德批不當
陸股開低走低 早盤跌逾2%
運動防骨折 柔軟度平衡感肌力最重要
駐印度外交官及眷屬20人去年染登革熱
從太空看台北 NASA也轉推
鏡頭更大？iPhone 7間諜照持續曝光
小米5來囉 5/17中午官網開賣
海上花火異國火花 世界級奧地利團隊擔綱
台參與WHA 立委通過多項臨提各自表述
綠蠵龜受困潮間帶 岸巡救援擇期野放
料理比賽全程直播 金蘭盃擴大辦理
菲大選開跑 菲版川普支持者趕投票
獨派：接受九二共識 蔡政權地動山搖
美智庫：兩黨外交政策是黨代表大會重點
林佳龍盼財劃制度 如實反映地方努力
人民飯來張口？謝金河：沙國引外資盼改變
促搭捷運赴大魯閣草衙道 陳菊以身作則
大魯閣草衙道才開幕 全館跳電5分鐘
執不執行死刑 邱太三：照機制走
大學生海外畢旅去哪兒？ 這個國家勝日韓
出席WHA 沈富雄：不需逞勇惡言相向
烘焙獲自信 聽障生陳家祥國際賽獲肯定
福建山坡地崩塌 14死25失聯
台灣國際木雕競賽 海內外徵件
讓希特勒跪下 5.5億台幣買得到
華映前4月營收減27% 股價量縮小跌
菲大選投票 看好硬漢當選總統
房地合一高稅率 外資不愛台灣屋
大法官人選同意權 民團籲實質監督
幼童遭反鎖轎車內 消防破窗救人
肯定為國貢獻 總統授勳府院國安會人士
BBC記者遭逐出北韓 疑報導對金正恩不敬
消防池旁留女衣 搜救2小時虛驚一場
台股收盤跌14.60點
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偷行動電源到零食 女將超商當自家
睡眠呼吸中止 恐易得帕金森氏症
5月台指期漲 9 點
5月電子金融齊漲
印度爆發H5N1疫情 撲殺15萬隻雞
權值股穩盤 台股收跌14點
印尼官媒：移工日增將影響台灣政策
日商艾鳴網路遊戲 規模估逾250人
韓女赴越返國後感染茲卡
立院初審 軍公教退休年資合併最高35年
嘉慶君擅詩文 但未到過台灣
張德江17日訪港 傳或宣布深港通時程
地震簡訊重複發送 NCC：再了解
台師大：教育3困境 學生看不見未來
疑透過邀請函穿小鞋 侯清山：合理懷疑
大魯閣草衙道 跳電插曲沒人受困
天睿Teradata 設物聯網分析部門
參加WHA 蘇嘉全：保護人民健康
三大法人賣超台股80.05億元
游泳池變排練場 台北試演場啟用
318學運展撤展風波 中山大：如期展出
健鼎股利 擬派現金股利3.25元
台北市內湖信義南港 時雨量破40毫米
加拿大野火肆虐 亞洲油價續漲
宏達電第1季財報 每股虧3.16元
水星凌日今晚登場 全球天文迷引頸期待
蕭薔探望教養院 院生歡樂討簽名
國史館：中華民國憲法列入國寶非特例
宏達電首季每股虧3.16元 連虧4季
弱勢者教育 學者：應視為國安議題
假期後投資人回籠 日股連6跌後彈升
陸媒：習近平能當領導人因基層經歷豐富
腸病毒升溫 中市啟動疫情監測聯合稽查
文資法審查 處理原民文資獲共識
台幣升值 世界先進聯電4月業績同步降
男購物結帳少1元不買了 亮槍嗆聲遭逮
IS也要夾尾巴逃命 牧羊犬伊國勇救英軍
免敲門 豐原醫院啟用診間自動報到系統
日放話將阻升日圓 日圓應聲走軟
BBC記者遭驅逐 北韓強迫簽道歉聲明
缺水趕走谷歌臉書？ 經濟部大喊冤枉
力旺業績樂觀 下半年有望比上半年好
10米抹香鯨擱淺新竹 吊掛運台南解剖
巴拿馬文件指為藏金地 紐國因應壓力大
共軍南海艦隊 巡航南沙並演訓
翻轉印尼叫車市場 業者打造綠騎士軍團
洪秀柱：重回WHA值得我們珍惜
新台幣近 1月新低 小貶收32.417元
懷孕罹癌心焦慮 個管師幫忙好安心
宏達電：第3季智慧機業務 拚損平
接黨秘書長 莫天虎：只有洪秀柱找過我
雲林地政所長輪調 熟稔業務多元服務
雞被撞死 主人索賠千元感情損失費
勵馨基金會物資分享 愛馨市集義賣踩街
莫天虎背景遭批 洪秀柱：名嘴需通告
群創4月合併營收 月增11.9%
名嘴影射包嫖賭判免賠 柯建銘將提上訴
司機需指紋審查 Uber威脅出走奧斯汀
漁民通報 越南漁船成群入侵經濟海域
改善教育困境 學者給新政府4指標
大陸長髮美女電鑽啃玉米 秒變禿頭
旺季到 凌通松翰業績攀今年新高
大火燒出一籮筐問題 災民哭訴救災疏失
因應大陸北韓 美日緊密聯繫
雲林台西日頭專案 中央跨部會擬計畫
宏達電駁 HTC 10簡約版陸預購不佳
陸股逾百檔跌停 滬指瀕臨2800點
菲大選 暴力與舞弊陰影籠罩
世界衛生大會邀請函 中英文對照
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宏達電VR是否拆分？ 財務長這樣回答
慶祝520 台中市飯店總統套房有優惠
光寶科4月營收月減6% LED業績撐腰
精剛現金減資 新設睿剛材料
ALPHA Camp成果發表 展現電商新亮點
520禮賓人員首曝光 長澤雅美明星臉吸睛
日立營業轉型 將增2萬員工
聖母峰登山大本營遭塗鴉 陸將建黑名單
健喬首季營收創新高 每股賺1.35元
八旬翁陳屍鐵捲門下 無人目睹
學者：WHA邀請函框一中 還是有解套
外銀推外幣高利專案 紐幣受青睞
新台幣連4貶 創近1個月新低
竹市府將設長照科 專職照顧失能朋友
何嘉仁超收幼兒躲稽查 竟騙小孩要躲貓貓
日月光4月營收年減8% 第2季有望回溫
大陸經商失敗偷渡回台 台商自首
俄賣小歐巴馬雪糕 美官員批冒犯
必翔動力電池超熱 4月營收年增4成
世界花博暖身 石虎彩繪稻田吸睛
盧安達土石流吞噬數百房 至少49死
大陸商標權之戰 臉書打贏官司
外資上週大賣508億 權值股成提款機
資安中心復議案 藍黨團完成連署
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桐遊樂活公園 發現農村好物
疑兩派糾紛飛車追逐 貨車撞路樹2死
扶植學童學音樂 烏克麗麗飄原鄉
出口連15黑見春燕？ 學者提2要件
大巨蛋若不解約 王世堅批柯文哲沒用
南海仲裁 陸批美損害國際法權威性
新北四大超商勞檢 全家違法最多
優鮮認證 澎湖水產品尚青尚讚
顧能：半導體設備支出 今年估減2%
周二下班後聚餐 百貨公司抽獎買單
菲律賓大選日 選舉暴力至少奪10命
外資猛提款 台股成苦主
ADMM-Plus海事安全演習 強化反恐能量
調查：僅1成港人認為本土等同港獨
藍地黃虎旗摹本 文化部列為國寶
任正非：華為不上市 獲利不是最重要
警匪追逐 嫌疑人當街對警開槍自撞電桿
3D列印私處並散佈判有罪 日藝術家不服
Twitter護隱私 拒供情報機構分析服務
出口連15黑史上最慘 財政部：衰幅已縮小
找世界冠軍做麵包 拚業績年成長2成
未受陸股連續大跌拖累 港股收紅
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金控獲利前哨戰 富邦金兆豐金百億達陣
廢公投審議委員會 朝野立委達共識
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澎湖海巡晚間赴七美救援中風男
魏則西事件 陸網信辦：百度須立即整改
大巨蛋能否解約 北市府：不適用民法
參與WHA 總統：審慎因應莫讓8年努力白費
菲律賓總統大選 硬漢杜特蒂大幅領先
813克拉寶石售6300萬美元 刷新紀錄
德翔台北輪岸際油污清理 10日全部完成
浩鼎效應延燒 借券太兇恐關禁閉
記者遭北韓驅離 BBC：非常失望
法國有機盛行 歐洲最大有機食品館揭幕
臉書資料中心不來 經部：業者成本考量
花蓮外海 罕見鯨群大出
面對2758號 總統：九二共識是最有力回應
總統就職慶祝大會 服裝無硬性規定
魚苗放流陸缺席 農委會：繼續溝通交流
嘉威光電擬減資逾34%
奪雙金又破紀錄 仕隆國小女將低調返校
台灣印度文化節 演史詩羅摩衍那舞劇
小英啤酒買不到？有英仁金幣等著你
金正日前御廚：金正恩無意對美發動戰爭
Apple Pay登台拍板？512前仍有機會
金正恩鞏固權威 出任勞動黨委員長
樹德科大購物節 百貨公司搬進校園
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NHK：金正恩任北韓勞動黨委員長新職
卡麥隆警告：脫歐將威脅歐洲和平
對抗史上最慘出口 經濟部力捧跨境電商
歷年首見！渣打人民幣環球指數年增翻黑
開收盤資訊揭露 可增成交機率
仁寶筆電不給力 4月業績淡
涼爽輕食吃得飽 超商迎夏推三米治壽司
混凝土研討會 杜絕海砂與廢爐碴
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魏則西事件 百度增設50億元賠償基金
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婚事告吹 美華裔新娘改邀貧困家庭享宴
凝聚台僑深耕南非24載 慈濟舉辦浴佛
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統一售今麥郎股權 處分利益逾13億
黛安娜長眠之地 家族將斥鉅資整建
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水星凌日秀登場 將持續7小時
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拆金紙焚化廠 女稽查員疑中暑暈倒
俄國紅場閱兵 紀念二戰勝利71週年
印度嚇Google 地圖有誤可處監禁
童振源：林奏延回函已寄 提WHA代表團名單
數萬輛英國遭竊名車 現身肯亞
談GDP 林全:要讓社會是流動的
魏則西事件 陸涉事醫師遭吊銷執照
瑞軒首季獲利 較去年同期增14倍
展訊李力游 出任半導體聯盟董事會主席
國產砂石大倉8月完工 半天卸載完成
童振源：馬政府無權替台灣設下政治框架
杜特蒂若勝選 將倡多邊會談解南海爭端
議員批林洲民用人近親繁殖 揚言砍預算
大馬亂葬崗案 提控4名嫌犯
WHA報名 外交部指示駐處全力處理
編書設計玩創意 邱德宏獲金印獎
快遞WHA回函 衛福部：算完成初步報名
菲律賓總統大選 選民關切五大議題
大魯閣草衙道購物啟用 磚砸傷2大1小
林全：未來行政院最大挑戰是在整合
專輯在中國被禁 林俊傑呼可惜不知原因
菲律賓大選 中業島居民投票宣示主權
出貨交替 華碩4月品牌營收減42%
威力彩頭獎槓龜
開幕首日 大魯閣磚砸傷2大1小
今彩539 頭獎2注中獎
大魯閣磁磚剝落砸傷3人 業者發壓驚紅包
談兩岸 林全:希望維持一定的善意
草衙道開幕狀況多 瓦片剝落砸傷遊客
Google聲明 擴建資料中心計畫沒變
雪梨僑界歡送李大維返台擔任外長
林全:不要過度擔心紅色供應鏈
北韓勞動黨大會 外籍記者只能瞄5分鐘
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內閣遭批老藍男 林全：努力不夠
北市連日大雨 柯文哲晚間無預警演習
被控性騷擾 法國會下院副議長辭職
加拿大野火毀家園 變調母親節有溫情
川普陣營惹議 許多外媒無法獲准採訪
川普重要外交演說 台媒多被拒絕採訪
華立4月營收月增7.8%
陳德銘：台商在陸找成長點 要往西看
預防恐怖主義蔓延 法政府先對抗蒙昧
開放美豬 林全：在家敲鑼打鼓不太聰明
希臘國會通過改革 歐元區財長協商減債
誓除犯罪貧窮得民心 杜特蒂恐當選總統
菲總統大選 硬漢市長篤定當選
菲律賓總統大選 「菲律賓川普」杜特蒂篤定勝出
〈時評〉張善政晚節不保？
Siri團隊再創人工智慧助理Viv 不用開App就能辦事
巴拿馬文件9日對外公開 台境外公司2906家入列
內閣6名部會次長名單出爐 田秋堇任僑委會副委員長
馬批准翁啟惠辭呈 即日生效
禁穆斯林入境美國 川普：倫敦新市長例外
金正恩喜當黨主席 親自主持大遊行
義美把食安和美味帶進校園 輔大「理園義美廣場」揭牌
比利時發行紀念幣 為2016里約奧運暖身
巴拿馬文件風波／設立離岸公司不違法 但可疑
為什麼希拉蕊的支持者不說話？
低糖陷阱！研究指孕婦喝健怡可樂反易致嬰兒過重
維多麗亞酒店以享用國際飲品推出台灣珍珠奶茶粽
好的藝術盡在台灣13 5/29即將捲起千堆雪
越媒：歐巴馬訪越談南海緊張
華亞科投資美光 新方案出爐
鄭捷傍晚槍決 死刑定讞18天後伏法
眾院代理議長作梗 巴西彈劾總統案受阻
菲總統大選 柏吾承認敗選
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
菲大選柏吾認敗 恭賀杜特蒂領先
希臘通過緊縮 歐元區股市漲升因應
伊朗飛彈射了沒 白宮要查明
巴拿馬文件所載境外公司 資料大公開
據菲選監機構統計 杜特蒂應已當選總統
菲總統候選人杜特蒂：接受人民付託
杜特蒂亞洲版川普 硬漢作風吸引民心
杜特蒂南海立場 料更務實具彈性
鐵漢柔情 你不知道的杜特蒂
聯軍空襲 擊殺伊拉克IS領導人華希
不理眾院 巴西參院將表決總統彈劾案
醫藥類股撐盤 美股漲多跌少
加國野火似不再威脅生產 國際油價跌
巴西眾院代議長將總統彈劾案投票作廢
巴西參院議長決續推進總統彈劾案
華郵：北京若填黃岩島 美同盟策略破功
台灣參與WHA 美：強烈支持
觀光導覽解說設計賽 邀學子發掘新景點
盲人咖啡館 可按摩又可喝咖啡
果果森林前進幼兒園 插畫展認識淡水
防川普當選 倫敦新市長大選前將訪美
茂德美國告三星侵犯6項專利
台股內外皆空 強彈恐不易
任內最後一次 馬總統赴台大年度健檢
金門搶救洋樓古蹟 緊急加護鋼棚架
菲總統大選投票 杜特蒂勝券在握
環境用藥法規說明會 嘉縣登場
金正恩任北韓勞動黨委員長 習近平電賀
變性人怎方便 美聯邦與地方政府互告
史上最貴鑽石賣出 近新台幣21億元天價
斯里蘭卡偷渡客 全部假證件帶著走
F-亞德Q1獲利波段高 4月營收衝高
川普政見急轉彎 改口要減富人稅
台股開盤跌12.12點
金麗4月營收暖 喜迎五一備貨旺季
新台幣開盤貶 1.8分
是否出席運河竣工典禮 李大維：持續討論
天堂般小國 國際金融三不管地帶
巴拿馬文件 揭國際金融藏汙納垢
加拿大野火燒1週 總理：用數年重建災區
巴拿馬文件空殼公司資料庫 上網可查
宏達電連虧4季 股價腳軟下挫
全台紫外線過量 台東達危險級
中美南海角力 陸駐英大使槓上美參議員
布袋昔稱小上海 導覽深度旅遊體驗
耳朵住137隻鬼 耳鳴心慌亂投醫
光洋科續跌停 市值2天蒸發逾12億
東陽前4月營收衝新高 今年可期
智伸科4月營收衝次高 第2季不看淡
免稅車輛仍應定期驗車 上路查獲要罰鍰
大學個人申請放榜 錄取率57.96%創新高
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李昌鈺：死刑與人權是不同議題
身心障礙兄妹就業難 媽媽老東家伸援手
英仁金幣夯 李紀珠不只買一套
駁名嘴爆料 中裕發布重訊澄清
李昌鈺：兩岸四地應共同打擊詐騙犯罪
王儷玲：台股盤整 外資階段性撤出
需求降溫 新日光營收創14個月新低
菲大選開票近九成 菲版川普杜特蒂篤定當選
電動大巴出貨 華德動能4月營收創次高
搶工地電纜線 警連夜逮人
杜特蒂外交政策 菲學者：難以預測
東莞警方破獲大型毒品案 15台嫌落網
欲蓋彌彰 男偷店家手機再放回露餡
加拿大野火毀麥克暮瑞堡1/10建築
英仁金幣20日開賣 1套要價4萬8千元
用藥資訊多又雜 藥師籲勤諮詢
人民幣中間價又貶 近1個月新低
警衛人事氾濫 高市議長：遇缺不補
越國會代表選舉 候選人爭取支持
起家工作室助無家者 台大生幫募資
宏達電戲劇性反轉 盤中大漲重返70元
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投顧：新興債市吸金 資金由股轉債
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新內閣6次長 陳明堂留任田秋堇入列
美國隊長尬鋼鐵人 英雄內戰網購夯
港特首：一帶一路 比開放改革機遇更大
鄭麗君：國家不須評論人民穿著
菲總統大選領先者杜特蒂 擬採內閣制
印尼準備處決死囚 毒犯押往死刑島
外交部當面遞交覆函 完成WHA報名手續
加總理拒外國援助救火
鴻海布局印度傳有進展 擬設廠吃蘋果
台股買盤介入 8100點有撐
台灣乳癌好發年齡 較歐美早10年
杜特蒂不願與鬼同住 不想搬進總統府
建築物裂縫量測新系統 最遠到15層樓
基隆汐止15日晚停水 影響6.5萬戶
520就職國軍樂儀隊演出 主打族群融合
宏達電拚Q3止血 6外資保守再保守
台南泥火山噴發 空拍記錄助觀測
國道中壢服務區餐廳起火 旅客虛驚
帥氣男護理師視病如親 病患搶當丈母娘
兩張回函 張善政：一張過去一張未來
IMF：薩爾瓦多今年經濟成長2.3-2.4%
李紀珠推以房養老 獲丁克華正面回應
男攀能高安東軍骨折 直升機成功救援
母乳提倡要成功 世衛：嚴管配方奶行銷
大馬詐騙案 協商團12日赴陸
時力提組改 裁撤退輔僑務蒙藏委員會
兩張回函 蔣丙煌：尊重新政府
本年度前6個月尼加拉瓜咖啡出口下滑
iPhone 7設計圖？ 長寬規格現身
朱立倫：反對核一除役建核廢貯場
參與WHA 府：九二共識絕非政治框架
2020年 廣東人均GDP估50萬元
時力提案抗議WHA邀請函 朝野不同調
中央氣象局氣象報告
陸4月CPI年增2.3% 豬肉漲幅大
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海砂屋申請列管6次遭退 議員批北市府
英校長：孩童讀哈利波特魔戒傷大腦
大陸蒜疑混泰國蒜進口 台灣蒜協告海關
覆函WHA 蔣丙煌告知由林奏延率團
小米最大螢幕手機 將現廬山真面目
個人申請放榜 台大醫學系也出現缺額
北市男子疑跌倒掉入魚池 不幸溺斃
台中素食養生有機展 食色秀上身
自來水園區兒童戲水池 11日開放玩水
健保卡報稅 注意郵件是否遭夾毒
府方證實 馬總統卸任後辦公室在內湖
新台幣中午貶 1.04角
2信函回WHO 童振源：政府方面建議
母親節商機旺 創業家兄弟營收月增5成
海洋公園睦鄰 免費接送健檢並入園遊玩
總統年度體檢 身高體重變化不大
端午飄粽香 35元一顆最受青睞
誆投資吸金上億 男遭判刑12年
德翔台北輪擱淺 投入1萬餘人清汙完畢
朱立倫接見全中運選手勉再創佳績
葛光越訪拉國斯克倫達市 賀生日快樂
F-佐登4月營收月增5.69%
北京鼓勵廣東媒體走向亞歐
北市搜救犬舍 議員盼注入更多資源
GOOGLE彰濱擴廠 規劃使用再生水
德里動物園梅花鹿 離奇染狂犬病死亡
美穆斯林學生 紀念冊姓名遭誤植為Isis
力旺看好下半年 股價強彈逾8%
有志一同 雄中科學班4朵花上醫科
談WHA 時力：容不得中國指三道四
田秋堇環保專業 接僑委會副委員長掙扎
新北產經大學推EMBA 人才加值
北市搜救犬可愛有實力 演練吸睛
賞鯨豚不必出海 淡水祕境3D海底隧道
強化食安試辦計畫 張揆：盼新政府採納
LINE Manga改版 送進擊的熊大貼圖
遭解聘風波 王鐙億提回饋金明細自清
侯西峰欠稅 古玉飾遭查封將拍賣
臉書遭疑擋保守政治新聞 鄉民喊打
時力提案抗議WHA邀請函 13日院會討論
抗議WHA邀請函 藍委：時力有提案權
中華電工會爭勞工董事 赴勞動部抗議
申請缺額新高 台大推估重覆錄取考生增
原物料暴跌拖累 鋼鐵股今跌幅冠類股
新內閣社會溝通課程 有請女主播授課
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防風外套換員警制服 南檢偵辦
研究：電子菸造成美童中毒案例爆增
農委會緊盯氣候異常 水稻可望不減產
巴拿馬文件上線 財政部：不當避稅會追稅
美元強勢 新台幣午盤重貶1.04角
跌入1.5公尺深景觀魚池 老翁溺斃
上萬樂迷擁抱柏林愛樂 謝金河按讚
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街友來起厝 弱勢幫助弱勢
公費醫學生招生冷 教部：限制多學生卻步
陸4月PPI 連50個月負成長
個人申請放榜 特殊生盼未來回饋社會
蔡英文就職演說 童振源：請拭目以待
大馬企業在台徵才博覽會 6月舉行
菲律賓總統大選 菲版川普主要對手認輸
台股收盤漲24.46點
翁啟惠指辭職將人事動盪 總統：顯係多慮
德翔台北輪萬餘人清汙 張揆明現場視察
黃國昌：中研院新院長任命應待蔡英文
疑砂石車未放下車斗 撞倒路燈傷2人
巴拿馬文件資料庫有台積電 強調沒逃稅
翁啟惠諾貝爾獎呼聲高 身陷浩鼎利益糾葛
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食代粒量 輔大理園餐廳義美新開幕
大學分發放榜 馬公高中21位上台大
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北市8警車遭噴漆 警追查
5月台指期漲 37點
台股開低走高 漲24.46點
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總統准翁啟惠辭 朝野黨團回應冷熱有別
劉德立與巴拿馬談台協助防治黃龍病進程
翁啟惠請辭 副院長代理至選出新院長
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梁國源：盼新內閣一步一腳印 翻轉台灣
腸病毒疫情升溫 門急診破1.3萬人次
印度婦忍痛5年 取出比小象重腫瘤
港基本法 民主思路湯家驊：北京擬釋法
中華電工會要勞工董事 提4大訴求
巴拿馬文件這邊看 台2萬人吳奇隆4公司
驚爆焦點美報：67校傳性侵 200學生受害
首爾國際食品展 台灣食品魅力登場
連 8黑後首紅 8100點暫止跌
男出獄借酒澆愁 2年撥千通電話擾警
高齡化社會隱憂 失能險減輕可能負擔
邱太三：死刑有爭議 法部有執行機制
自家裂縫自己查 這款App幫你搞定
中研院長人選圈定 民進黨建議總統再商酌
台積電4月營收跌破700億 今年次低
廣達第1季每股賺0.94元
美軍軍艦在南海執行航行自由任務
智伸科獲利旺 下半年毛利率看3成
大巨蛋按圖施工 柯文哲：遠雄魚目混珠
持刀男子慕尼黑火車站攻擊乘客 4重傷
大學申請放榜 建台中學選校系成風氣
黨產條例12日審 朝野黨團備戰
三大法人賣超台股14.74億元
翁啟惠請辭獲准 院士：冷卻爭議助改革
消基會檢測3C鋰電池 中文標示全不合格
柯文哲：代表台灣的衣服值得思考
中國大陸腸病毒流行 帶孩子旅遊要注意
新壽保單削價競爭 遭罰120萬元
脫歐公投 英國商會：支持出走企業增加
德南男子持刀攻擊 可能出於政治動機
偷菜騎機車撞傷人 75歲老婦被起訴
加國野火舒緩 油市投資人轉趨謹慎
WHA邀請函爭議 社民黨批新舊政府
國泰金遵赤道原則 籌組風電聯貸案
賓館暗藏春色 陸籍姊妹花賣淫
疑幻聽 男持鋸子騎樓揮舞
養狗別衝動 專家教你怎麼挑
樂陞4月營收年增近6成 新作陸續上市
尋友不成氣憤砸車 雙B遭殃
國定假日天數 台中市公會不滿維持19天
518探遊好地Fun 大溪開跑
自食其力高中生錄取清大 盼回饋社會
跟團出國賺錢 男子誤踏求職陷阱
國民黨團：中華台北是國際參與的慣例
全國身心障礙運動會 音樂饗宴索票入場
王儷玲：台股初步止跌 逢低找好標的
新北修攤管辦法 盼解樂華夜市爭議
台灣最賺錢企業 台積電稱霸14年
王儷玲：浩鼎條款本週確定
英小學老師好暖 大考前建議吃冰放輕鬆
郭美珠批立院花瓶 洪慈庸：有點難過
協助企業國際布局 朝陽分享產學成果
林百里看VR商機 服務才是重點
高雄港警查獲大陸香菇 價值百萬
參與WHA 國民黨：請蔡英文珍惜成果
新院長怎麼選 中研院兩派紛擾不休
綠營黨職選舉激烈 中市聯合競選爭出線
4姊妹淘穿同一舞衣 背後故事溫馨感人
577公斤毒品 調查局燒光光
批公告地價漲太高 花蓮縣議員議場下跪
突破外銷瓶頸 東大找到大目釋迦保鮮法
新台幣爆量寫3/30以來新低 貶1.16角
高雄男子離家 陳屍安平商港外
東元認購百萬度綠電 相當種5萬顆樹
李彥宏：追逐KPI 百度價值觀被扭曲
台南芒果減產 外銷恐剩少量
海大設雲林分校有譜 可望9月掛牌籌備
美同性婚總領事：配偶台灣人 相識9年
深圳環保街 2百公尺設150個垃圾桶
大葉大學推線上課程 免費學管理
邱太三會時力談司法 未談廢死廢特偵組
熱血婚攝 為牡丹國小畢業生留回憶
日圓貶油價跌 日股走揚
西太平洋潛艦事故演習 韓美日6國參演
總統畢業健檢無異常 腰圍增0.5公分
1天6餐增重 宜蘭國中女子拔河奪冠
參加WHA 親民黨：朝野應聚焦防疫
杜特蒂誓言 打擊犯罪不留情
陸股量縮微漲 滬指徘徊2800點
後龍國小扯鈴隊榮耀苗栗 縣府表揚
高雄海邊男女浮屍 相驗無可疑外傷
德南男子持刀攻擊火車站 1死3傷
印尼：台灣和大陸是印尼最大毒品來源
菲律賓大選 外交部：待官方宣布後恭賀
菲總統大選 執政黨承認敗選
斗六文旦著果慘兮兮 果農盼天災補助
宏都拉斯懷疑 恐出現小頭畸形症首例
奇萊山泉水孕育 花蓮吉安打造有機莊園
外傳廣達裁員 林百里：沒這回事
陸官媒：九二共識 蔡英文的必答題
柯文哲佩服操作新聞 遠雄：是務實溝通
環保署交接會議 李應元宣示上任重點
陸科學家新發現 或可治療老年癡呆症
求演出完美 太太將臨盆儀隊員仍賣力訓練
超商叮咚聲採最大值評定 北市7月上路
華銀申設馬尼拉分行 金管會點頭
國會遷台中 台中市政府提3方案
基隆各區圖書館 平日延長開館
美艦駛近永暑礁 陸表憤怒
和碩重組織發展 人事調整帶來新動能
沒考學測 鍾逸秋就讀愛荷華大學航太系
太陽能板下種香蕉 老外嘖嘖稱奇
陸客大炒溫哥華房市 1年上漲3成
電信三雄前4月 中華電摘獲利王
瑞軒4月合併營收 年增65.67%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
集集山蕉赴日推廣 滋味甜美獲搶購
中央氣象局 １週天氣預報
4月稅收年減2.4% 連2月衰退
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
超商深夜叮咚北市7月開罰 四大業者配合
G7峰會 威航名古屋提前3小時開櫃
日月光高雄廠 獲AEO安全認證
預拌混凝土車擦撞 騎機車老婦被輾死
勞動部恢復兼任助理身障採計 大學抗議
台南技職博覽會 19日登場
金巴黎大樓原址 改建台中希望家園
竹縣推動閱讀 嶄新圖書館迎賓
羅丹大理石雕塑 2千萬美元拍出刷新紀錄
超快列車快來了 超迴路公司賣關子
亞洲版川普杜特蒂宣稱勝選 菲股匯勁揚
小米Max大螢幕新機 約7500元起跳
拔擢基層 國民黨公布7縣市黨部主委
宜蘭豆腐岬風景區 擬發展帆船訓練地
股房俱疲 4月土增稅證交稅創逾4年低
內閣溝通會議 主播發言人主講民意溝通
謝金河：台灣股民溺愛王雪紅 世界奇蹟
槍管灌鉛走私入境 遭逮稱裝飾用
高市傷薪傷心 調查：月薪少5千
陳其邁：姚人多一支筆 可擋百萬大軍
列巴拿馬文件資料庫？SOGO：查無資料
鄭文燦：整合博物圖書檔案館 創造價值
英海外領土成權貴藏富處 變調的金銀島
台積電董事會通過1332億預算 擴產
北投民宅火警 警消馳援
克服憎恨和歧視 菲首位跨性別議員誕生
台灣人壽花1元 買到8萬份保單
鐵路高架化 中市加速開闢道路
美軍巡航永暑礁 陸：威脅主權堅決反對
遏止兒童遭性侵 印尼總統促去勢罪犯
拍攝元首肖像 蔡英文感受到國家重量
百年安泰展 林安泰古厝看見傳統好味道
預拌混凝土車右轉 輾斃機車騎士
富邦金擬拿下富邦華一銀100%股權
政治受難者一口北京腔 被當共匪處決
李登輝近期復出 將出席蔡英文就職晚宴
天候致芒果減產 麻豆文旦也恐遭殃
軍冤陳情案數百件 洪慈庸：推軍冤條例
培養客語能力 南投扎根幼兒園
新台幣貶1.16角 逾1個月低
搶攻瓶裝茶市場 超商端出完整葉片迎戰
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王品展望後市 主軸衝營收拚獲利
柯文哲：台北捷運至少有3個缺點
浩鼎案風暴 翁啟惠請辭始末
北投民宅火警撲滅 無人傷亡
4歲童走失 6歲男童帶著報案
洗髮精擬禁用抗組織胺 106年1月禁售
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中國信託參股廈門消金 金管會核准
香港廚師賽 鼓勵台廚參加
福建土石流搜救結束 共釀36死
松江路拓寬人行道 目標120天完工
經濟部：歐盟對特定鋼品進口監視
北富銀行員挪用1600萬元 金管會重罰
網家4月營收 創同期新高
廢止資安中心 國民黨團提復議
酸羅志祥肉體斂財 陳沂判賠30萬元
杜特蒂勝券在握 2度訪台印象佳
校園徵才博覽會 畢業生就近求職
小米6.4吋新機亮相 考驗米粉接受度
美艦駛經永暑礁 陸怒批威脅和平穩定
1元讓與8萬份保單 安聯聚焦投資型商品
大學申請入學 新北高中錄取率97%
宏?不敵PC低迷 4月營收月減4成
八仙粉塵爆炸 交通部和新北市府遭糾正
豐興廢鋼4天連3降 每公噸共跌1500元
富邦媒母親節點火 4月營收同期最高
鴻海4月營收雙降 月減5%年減8.5%
印度塔塔集團來台 資策會引業者交流
金控4月都賺 但整體獲利月減18%
瑞鼎擬納達宙為子公司 10/1股份轉換
謝長廷：中研院形象大傷 院士應止血
國寶藍地黃虎旗 登上悠遊卡
蔡英文謹記秦嘉鴻哲學 致力落實四贏
貿協招考新人 大學畢起薪近40K
犯下捷運殺人案 傳鄭捷執行槍決
和碩首季每股賺1.58元 Q2是谷底
杏一4月營收年增3.68% 今年多5家門市
川普破例歡迎訪美 倫敦市長打臉婉拒
鄭捷台北捷運殺人案大事記
業績不振 夏普檢討裁員3000人
夏普業績仍惡化 傳考慮裁員3000人
今彩539開獎
阿公阿嬤廢豬舍聚賭 跑不動了全被逮
裁員傳言又起 傳夏普要砍3000人
鴻海4月營收 8個月來次低
死刑定讞才19天 鄭捷晚間伏法
大樂透開獎
沖之鳥爭議 日外相無意與台灣協商
鄭捷槍決 網友多認同
美巡航陸控島礁 陸國防部：已派艦驅離
鄭捷槍決 洪秀柱：無人有權代替家屬原諒
英業達第1季每股盈餘0.34元
犯最嚴重之罪 鄭捷槍決伏法
馬總統非突然批准翁啟惠辭呈
鄭捷伏法 潘碧珠丈夫：有殺雞儆猴作用
鄭捷伏法 解青雲母親哽咽說給大家公道
林全：發生重大危機24小時都可以打給我
渦蟲捕食斑蚊幼蟲 病媒蚊防治新思維
憂土耳其政局影響協議 傳歐盟有備案
時力指績效不彰 僑委會說明反駁
歐巴馬亞洲行 將和安倍同訪廣島
引起社會恐慌 鄭捷晚間8時47分伏法
沖之鳥礁護漁 海巡艦艇遇4日船
悠活渡假村開發計畫有條件環評撤銷
和碩4月合併營收 月減27.18%
菲國川普曾來台 警政署長接待
悠活環評案環團勝訴 悠活:繼續上訴
北所傳槍響 禮儀車接鄭捷遺體
參與WHA 宋楚瑜籲務實中道不要對撞
鄭捷槍決伏法 府方：尊重沒有評論
國貿局：加入TPP 對台灣供應鏈有益
鄭捷槍決 張正翰弟弟：死是應該的
北所晚間槍響 鄭捷遺體送出死牢
廣達4月合併營收 月減9.3%
上奇4月淡季不淡 台港營收給力
經濟專家：英脫歐難減移民恐增稅
鄭捷判死定讞19天 火速槍決
鄭捷執行死刑 遺體運往新北市立殯儀館
鄭捷槍決 藍肯定橘警惕 綠時力不表意見
歐巴馬訪廣島 首位美現職總統訪原爆地
歐巴馬將訪廣島 日相安倍作陪
更改院長投票方式 非李遠哲提議
鄭捷槍決 民進黨：事前未告知無評論
英小2數學考題 難倒一堆大人
超級高齡產婦 印度70老嫗首次當媽
鄭捷槍決 法務部：羅瑩雪邱太三無密會
捷運殺人鄭捷伏法 小學便立誓殺人
拚脫貧 陸將投資3兆搬遷千萬人
林國春：司法程序不應遇死刑就轉彎
鄭捷遺體運往新北市立殯儀館
Tilt Brush搭HTC Vive 揮出夢幻3D創作
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
八仙塵爆遭糾正 新北：尊重
沈呂巡：陸壓縮台灣外交空間
鄭捷伏法 葉毓蘭：家人多關心會不同
鄭捷死刑定讞火速伏法 法官驚訝
鄭捷伏法 行刑前說：我要喝水
廣東醫生才被殺害 重慶又有醫生被砍
南非婦人中樂透數千萬大獎
更改投票方式 院方：首提絕非李遠哲
鄭捷槍決 法務部：並非史上最快
勞動法改革爭論不休 法政府擬強行通過
國3南下2車擦撞事故 3人送醫
山水水泥諸疑難解 亞泥和中建材不收購
無良郵件詐騙坑老弱 美司法部重手打擊
美股三大指數開高 陸數據利多激勵
貿協帶台灣精品 進軍印度智慧城市展
嫌貓咪吵 星男將貓從13樓拋落致死
鄭捷遭槍決 廢死：政府無差別殺人
羅瑩雪任內3度執行死刑 槍決12人
鄭捷遺體進入桃園中壢殯儀館
川普反穆斯林言論 倫敦新市長批無知
大巨蛋案遠雄免議 北市：函請中央修法
外傳遭處決北韓將領 復活出任要職
羅瑩雪：心情平靜 迴向給死囚
日台議員交流頻繁 傳唐家璇表達不滿
巴拿馬文件上線 各國紛宣誓反貪腐
律師遺憾救不到鄭捷 批剝奪生命權
生前最後一句話 鄭捷：我好渴
鄭捷8:47pm行刑3槍伏法 未留遺言
富邦拿下華一銀行 深耕大陸市場
中華電信 4月營業收入成長7.7%
「中油70能源高峰論壇」談台灣能源產業新方向
鄭捷火速槍決 廢死、反廢死論戰
〈時評〉 馬英九在急什麼？
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WHA風波／國台辦重申一中 童振源未正面回應
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政院有條件同意Apple pay登台！須國內辦理清算
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慶端午 高雄寒軒國際大飯店「粽」所矚目開賣 5月20前早鳥優惠88折 限量300組欲購從速
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易宏研究牛樟芝安卓幸 動物試驗具功效
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劉志攻報准退職 台英實質關係有進展
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百威啤酒暫改名為美國 大選年限定
劍麟獲利俏 第2季業績看增15%
聚積首季淨利增12倍 每股純益1.39元
田間出現稻熱病 嘉縣府籲施藥防擴散
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萬潤擬買庫藏股 激勵股價一度漲8%
微星官網升級 載入速度1秒內完成
出席APEC觀光部長會議 賀陳旦提3念頭
羅瑩雪：死刑是鄭捷為自己判的
麻州男連刺4人遭警擊斃 2遇刺者不治
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希拉蕊料輸西維吉尼亞 助桑德斯續參選
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少女的煩惱 圓仔進入青春期
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甲骨文谷歌侵權官司再戰 攸關軟體授權
外資保守看宏達電 盤中股價跌6%
手機維修站當毒窟 太吵遭破獲
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彰銀案 張盛和：已準備好2千萬上訴費
數位金融學院將成立 助銀行員練功
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鄭捷遺體 殯葬業者連說三次在冰庫
菲副總統選舉 王子復仇恐夢碎
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立委：過去4年半661軍官因心理疾病退役
涉公務車私用 大林美女鎮長夫婦遭起訴
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
壓力大狂吃紓解 當心變胖更憂鬱
奇美實業年營收 中華信評：恐衰退1成
抓住兩大商機 F-淘帝第2季看旺
張盛和稅改成績 曾銘宗：我給90分
油價回穩 中油年營收衝刺6千億
若導致兩岸僵局 陸：改變現狀者承擔
尼泊爾：召回駐印度大使不影響雙邊關係
藥品放冰箱助保鮮 藥師：反易受潮
擺脫川普還有這招 加拿大紅娘網助圓夢
Siri之父打造Viv 蘋果皮繃緊
新北：來野柳拜媽祖 看海逗鬧熱
超商雙雄4月業績旺 股價齊增溫
把關校園營養午餐 南投衛生局稽查
他愛上0204的她 掏心掏肺又掏錢
芒果開花不結果 公告現金救助
百貨點數通超商 打開雙向兌換機制
投資博覽會為巴拿馬吸引更多外資
交通部：台灣遭駭規模已達準戰爭程度
不再照書養 台灣父母改照臉書養孩子
台灣參與WHA 陸籲勿挑戰一中原則
520前槍決鄭捷 羅瑩雪：我先做對大家好
大雨電線走火像雷擊 竹南居民心驚
F-矽力業績創新高 股價漲6.8%
社企循環基金啟動 助社福創業者募資
光啟發光 機械油壓混合煞車系統奪獎
回應國台辦 童振源搬出WHO憲章
習近平：新常態不是不做事 不要濫用
廖俊智聲明：願意回台與總統面談
玄大廣電畢展錄憶十四 12日華山開展
東園國小桌球隊 力拚少年國手選拔
鄭捷伏法 東海大學：轉化為生命教育
德翔台北輪事件 環署：深入檢討
大陸又要美議員勿赴蔡英文就職 遭回絕
巴拿馬尼加拉瓜 中美洲高經濟成長國
防霸凌納入教師聘約 全教總：多此一舉
北韓萬人燭光下跳舞 慶勞動黨大會落幕
高速追撞等紅燈車輛 肇事男車毀人亡
新台幣升轉貶 中午暫貶0.7分
融入在地色彩 北市5路段變電箱大變身
搭公車遇暖司機 王定宇臉書推讚
魏國彥：應變機關積極處理德翔台北輪
採食野蘑菇 東莞5人中毒
iPad Pro 9.7吋 德誼正式開賣
虎尾科大產學合作 培育人才研發機械技術
全海水白蝦養殖成功 澎科大將技轉
中興社年終獎金高於公務員 挨轟
漁船台菲海域遭尾隨 非海巡艦艇
2758決議無關一中 總統反問怎有此想法
茄萣海邊赫見一對男女無名屍 死因可疑
表彰貢獻 馬總統贈勳林中森等人
肯亞案 陸：5/15後接待家屬探視
520就職演說 北京：球在蔡英文
國際護師節 國防部表揚績優護理人員
美總統大選 名人魅力吸票
端午吃粽子 台南飯店搶攻市場
520就職主舞台被嫌醜 設計師將修改
迪士尼賣座片加持財報 有線電視營收降
馬總統：前人種的樹結的果要珍惜
中市府盼與中央合作 升級清泉崗機場
當全家Line在一起 7成5有設家庭群組
廖俊智：願回台面談 但遴選疑慮需釐清
陸課徵肉雞反傾銷稅 美再訴諸WTO
復育澎湖海洋資源 旺旺捐贈300萬
陳明堂：籌備鄭捷死刑 曾陷天人交戰
大陸再提九二共識 民進黨重申維持現狀
連鎖幼兒園違法超收 教團籲設連帶罰則
陸國台辦：8年來兩岸關係將寫入史冊
6月海峽論壇 陸國台辦：不受影響
陸談九二共識 不能只摘果子不拜樹頭
大學工會赴民進黨 籲落實助理勞動保障
外資砍目標價 宏達電觸及跌停
陸投貸聯動啟動 10銀行五地試點
年輕族群消費力增 投顧看好東協電商
F-大略首季EPS 0.56元 同期新高
境外NGO管理趨嚴 陸清理民間社團
張內閣12日總辭看守 院會後拍畢業照
市調處再約談翁啟惠 將移送士檢複訊
美艦駛經永暑礁 外交部：密切關注
漏夜放行疑似大陸蒜 蘇治芬槓高雄海關
印尼買五輕 還想帶走台灣石化鏈
威馳克投資電影 下半年認列收入
世界設計之都無感 謝佩霓：需時間累積
水土保持徵文 防災資訊盼萌芽
杜絕共產黨圖騰 印尼總統下令取締
台股收盤跌 20.73點
鬆餅文化商機 台商東協市場新藍海
男子校園舉動怪異 警方提醒勿妄動
漁船遭尾隨通報 經查為馬公艦
國際護師節 白衣天使免費遊綠博
腸病毒進入流行警訊期 北市籲落實通報
開高走低 台股跌20.73點
廢死聯盟：死刑被赤裸的作為一種展演
推動母嬰親善 大林慈濟醫院獲獎
中國書畫家趙永遠 台灣巡迴展中市登場
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美股大漲台股還是跌 跌破5日線
西藏地震引發山崩 6人受傷
有事我幫妳 暖心女警勸退輕生婦
5月台指期收8125點 跌27點
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弘光研習營 學生DIY探索生物科技
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為拿下彰銀籌銀彈？ 台新金擬大增資
持7千億存單赴郵局借款 遭逮稱撿到
勞動部：今年新增醫療服務專案勞檢
極度瀕危植物漾濞槭 雲南發現400株
三重民宅火警 無人傷亡
半導體創新陸稱霸 台灣僅台積電上榜
WHA爭議 洪：杯葛台參與國際組織前兆
美麻州狂男四處砍人 至少3死
華碩首季EPS 5.6元 Q2展望保守
台東大鳥部落迎太平洋 網路伸援止飢
聚積力拚55%市占 Q2業績看增2成
新北投捷運站砍員警 士檢偵結起訴凶嫌
日媒披露三菱油耗造假 幾涵蓋日各車款
傳世大運場館落後 柯文哲：評估來得及
鄭捷遭槍決 解青雲母夢到兒子道謝
老婦接詐騙電話 警察農會鄰居聯手阻匯
元智藝設系畢展動手展創意 宣告非媽寶
英女王抱怨陸代表團無禮 私下對話曝光
缺錢購毒 男連砸3車行竊被逮
評馬總統住宅政策 巢運說不合格
回收即期藥物改包裝 大豐製藥3人交保
華碩準備好了 VR及AR上市時間曝光
開車藏毒遭逮 男哭喊別告訴我爸
黨產條例改期再審 藍黨團取消甲動
立委訪韓團拜會韓朝野黨派領袖
大巨蛋鄰損刑事局 柯文哲：每週巡工地
民進黨:張善政貶抑轉型正義 不敢恭維
蔡英文恭喜杜特蒂 盼推動台菲雙向交流
端午禮粽提早開打 訴求養生預購有優惠
設計師愛貓當元素 星巴克聯名商品夯
20億分之一的幸運 美男4年兩中百萬大獎
新台幣升0.5分 收32.528元
彰銀案上訴？ 台新金24日拍板盼沒人搗蛋
華碩Computex新品曝光 機器人新亮點
考前睡飽很重要 國健署籲睡前遠離3C
飲食健身部落格 加劇青少年進食障礙
巴格達北郊市場遇襲 死傷超過50人
行政院數位影音資料網 上線測試
涉詐伙食費 六二岸巡大隊長交保
羅賽芙總統寶座岌岌可危 打包個人物品
談鄭捷 民進黨：避免類似犯罪再發生
徐世昌回華碩搭3J 執行長最欣賞他這點
鄭捷父親委託殯葬業者處理後事
離島醫事人員養成 馬公高中錄取9人
鄭捷遺體冰存中壢殯儀館 冰櫃編號098
張揆：開放國際行動支付 活絡消費市場
鄭捷伏法 柯文哲：總統會辯解司法獨立
鄭捷槍決 張善政：依法執行
鄭捷父親筆聲明蓋指印 託殯葬業者處理
大學生看過來 悠遊卡公司推暑期實習
印尼：禁外國非法捕魚船 不會妥協
越南國際醫藥展 台灣館吸引目光
調查：鴻海進亞洲前十智慧媒體創新企業
張德江訪港 泛民多不出席晚宴
再過9天要就位 蔡英文：如履薄冰
接行政院秘書長 陳美伶：心態未離台南
張揆：強化大數據與教育 提升反毒成效
APEC部長會議防陸出招 經濟部有準備
照顧洗腎病人近30年 豐醫護理長獲獎
貨車疑路上臨停 客車追撞駕駛命危
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
雷洋猝死事件 檢察機關介入調查
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
豬哥亮賀歲片開拍 彰縣府派人探班
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
騎車疑不慎掉落大排 老翁喪命
護照條例曾撤修正案 柯建銘：沒這件事
仁寶廣達Q2展望 陳瑞聰：差在蘋果
VR購買調查：11%消費者有意願買
鎮長涉公務車私用遭訴 相信法院還清白
鄭捷後事 鄭家：簡單處理誦經火化
UNIQLO再拓2店 H&M進駐大魯閣草衙道
日圓升值 日股小漲
少子化嚴重 原來與不敢請育嬰假有關
北市2男子墜樓 送醫前無生命跡象
樹林區實價揭露 土地每坪239萬創新高
WhatsApp推桌機版 這項功能挨批
義同性平權轉捩點 同性結合料合法化
鄭捷伏法 李翠雲弟：大快人心
德翔油污 黃國昌盼官員協助漁民求償
中鋼首季EPS 0.03元 年減92%
世新學雜費調漲說明會 學生抗議爆拉扯
陸股量增 滬指微漲0.16%
中清交流道接台74線核定 經費中央負擔
國產大西洋鮭魚開發成功 3年後量產
海底郵筒 可寄信和收垃圾
希拉蕊允揭UFO祕辛 暱稱ET參選人
小英啤酒熱銷 台酒再推烈酒款紀念酒
何嘉仁又超收幼兒 北市重罰150萬
日圓走堅 豐田淨利料5年來首減
中壢殯儀館火化額滿 鄭捷最快13日
港視主席宣布參加立法會選舉
金門縣生命線講座 遠離悲傷受理報名
富邦金淨值 逼近4000億大關
遠傳4G新方案 4.3萬把Gogoro騎回家
黃熱病爆發 缺疫苗恐釀全球緊急狀況
助人反被騙 台人菲牢過夜學教訓
夏立言：已與張小月非常深度交接
Apple Pay來台 業者盼規則平等
新台幣收升0.5分 終止連 5貶
夏立言：WHA不該有太多政治條件
F-英利首季每股賺3.09元
陸：台灣參與國際組織 一中原則為前提
Ifo：台Q2欠佳 6個月後可望轉好
桂綸鎂愛上one tone穿搭 聰明穿出層次
北市墜樓 2男當場死亡壓傷婦
杜特蒂公共場所將禁酒 網友熱議
戴勝通欠款 國合會：依法追償到底
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518博物館日 暢遊台中8大館舍
印度智慧城市展 台灣智慧精品受矚目
APEC會高虎城 經部：不排除有適當機會
助二度就業 彰縣辦婦女返職場就業論壇
音樂大師郭芝苑故居 民間連署盼保存
張揆：南向要兼顧 但不是一廂情願
公投通過門檻下修 立院委員會達初步共識
汽車炸彈攻擊 巴格達數十死
曾要不假釋取代死刑 柯P改口不支持廢死
台南果樹農損多 釋迦農民也陳情
歐巴馬廣島行 日官員盼續倡非核世界
林奏延到WHA 結束後直接返台不訪他國
Apple Pay登台 百貨業樂觀其成
北市墜樓 2男為同事擔任廚師
蘇俊賓淡出政壇玩藝文 埋首畫筆雕刻刀
Apple Pay上路 銀行：最快12月
護照貼台灣國 林永樂：影響國家公信力
患乳癌曾不敢照鏡 畫半裸自畫像戰病魔
智冠第1季EPS為1.09元
鄭捷伏法 BBC：多數台灣人支持死刑
電影魔戒末日火山蠢動 紐西蘭籲遠離
Apple pay登台 本土業者叫好：把餅做大
巴黎官方攝影展館 首度收藏台灣作品
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馬公幼兒園小朋友 市場體驗採買
鄭捷遭槍決 張正翰母：惡魔已伏法
投資人觀望大陸經濟 港股收黑
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賽夏族播種祭 南庄事件隱藏盔甲秘密
想養毛小孩來這裡 寵物認養平台啟用
Apple Pay登台 這些事你不可不知
張揆：開放國際行動支付限境內清算
陸女APP租屋 與屍體同住20天
拚持卡量 一卡通攻北部數位學生證
國中會考週末登場 北市13日看考場
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遭菲律賓恐怖組織綁架 4印尼人獲釋
倫敦巴士驚見可疑物品 虛驚一場
談三井倉庫案 謝佩霓：沉默不是默許
菲南恐怖分子 釋放4名印尼人質
中信銀董座 獲亞洲銀行家最佳CEO
北市回饋金運用比例 議會三讀通過取消
立院共識 兩岸政治協議需經2階段公投
浩鼎案 張念慈移送士林地檢署複訊
退輔會：做好退役官兵安置是世界潮流
青年失業6都之首 高市議員憂惡化
深圳文博會12日開幕 兩岸文創盛事
一等大陸工作專業獎章 5官員學者獲獎
史上最高規格iPad登台 舊換新做公益
筆電業轉型？ 仁寶：路才剛開始
統一首季每股賺0.76元 年減2.5%
南韓全階段教練機實現國產化
陳添枝接國發會主委 辭中華電獨董
大馬與中國同意加速落實南海行為準則
給予大陸市場經濟地位 歐洲議會反對
打破鳥籠公投 立院明可望初審通過
果粉照過來 小尺寸iPad Pro資費出爐
廣東警跨省錯捕內蒙男 刑拘15天才放
今年首誕貓熊寶寶猝死 僅活4天
寶獅雪鐵龍與東風 攜手開發電動車
大蒜減產缺口補齊 農糧署：價格平穩
中研院長名單 總統：會跟蔡英文商量
張揆：德翔台北拆解應防颱應變
今彩539開獎
法國字典權威收新字 反映社會趨勢
印度展開鋁錠防衛調查 經濟部力爭豁免
Apple Pay登台 銀行搶先機得過三關
大福彩開獎
華銀深耕東協 搶進馬尼拉拚年底開業
信驊將發重訊 IC設計首家暫停交易
F-大洋專注百貨本業 擬處分子公司
上任倒數9天 蔡英文就職演說受關注
巨大首季每股賺2.28元 「2016非常挑戰」
聯電買庫藏股救股價？ 20萬張轉讓員工
麥克風全都錄 英女王首相說出真心話
鄭捷槍決伏法 總統：無政治考慮
Apple Pay登台 萬事達卡三大Pay建置
新加坡留澳女留學生 疑失足墜瀑布身亡
澎湖縣政府：馬糞海膽16日開放採捕
日雜餐廳回憶好「食」光 復刻料理登台
Apple Pay發展新趨勢 你知道嗎？
失落的馬雅古城 加拿大男孩可能找到了
奈國總統:卡麥隆道歉不如還貪官贓物
馬總統：非常守法 相信自己清白
浩鼎案 翁啟惠移送士林地檢署複訊
美麻州砍人狂男 遭下班警官擊斃
中研院學者：看守期總統不應決定重大人事
正妹到師大夜市偷衣 媒體報導後歸還
東京都知事 遭爆花錢公私不分
中研院長圈定 民進黨建議馬總統再為商酌
2婦人採蚵苗遭浪捲走 溺斃陳屍沙灘
油價挫跌 歐股走低
英女皇抱怨無禮 陸：習近平訪問很成功
太平島問題 馬總統：幫蔡英文打好基礎
防堵瘦肉精入法 北市國民黨團再提案
南非國防部聲明 軍人絕不會背叛總統
總統：只會說九二共識不好 要拿出辦法
彈劾羅塞芙表決前 巴西參院展開辯論
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
談美豬 總統以髮夾彎質疑民進黨轉變
接教育部政次 蔡清華：9日晚間才答應
iPhone SE大馬將開賣 售價比台灣貴
女王批陸官員無禮 英外相：雙方壓力大
變電箱調色設計 北市：將改變城市樣貌
彈劾總統 巴西參院議長：過程冗長痛苦
陸海軍飛機夜間訓練墜毀 無人傷亡
2015最賺錢服務業 天下：中華電排第2
三菱汽車油耗測試造假 牽扯出其他車款
赴陸殺人 桃檢起訴凶嫌
亞洲銀行家 臺灣期貨交易所再度獲國際肯定
又有恐怖攻擊 IS汽車炸彈攻巴格達釀64死
搶眼 ! Mercedes-Benz GLS 新上市
東證期貨三階段漲跌幅新制 預計第2季實施
2016環保車 Honda 節淨新境界
翻轉汽車設計思維 LUXGEN 與 Art Center國際講師座談
全新NISSAN JUKE「英倫個性版」限量登台
Audi 透明化 服務標準定價
響應行動藝術 中華三菱彩繪車上路
品諾多功能蒸汽機 有效殺菌、抗塵浮懸粒
北台灣5.8規模的地震 最大震度6級
為了不能跑的人而跑 VOLVO XC60參與全球最大公益路跑
強壯如熊 Škoda公布全新大型SUV名稱
史博館與法國RMN攜手合作易於海外授權
義美全家「愛心碼ㄟ通」電子發票捐 聯合啟動
想換車? FORD多款車系五月輕鬆入主
豪華車壇安全新標準，LEXUS Safety System+ 主動式安全防護系統
第21屆臺法文化獎 即日起開始徵件
第15屆文薈獎身心障礙者文藝獎 即日起報名徵件
富邦金控 蟬聯金控獲利第一
端陽佳節粽飄香 台中金典義式南洋百變風味包入粽
期交所「大小美人平面圖及公仔設計徵選」 得獎名單出爐!
研究：避孕措施普及 富國墮胎率創歷史新低
臺灣藝術家作品獲歐洲攝影之家正式典藏
巴西參議院表決通過 總統羅賽芙遭停職
希拉蕊西維州初選敗 川普放眼11月大選
三菱汽車爆醜聞 日產擬出巨資入主
Staples併Office Depot案破局 美股走低
巴西最高法院駁回停止彈劾羅賽芙程序
樂觀氣氛消褪 歐股創1週最大跌幅
浩鼎案 翁啟惠張念慈請回
5大學訪比利時根特 盼促學術交流
不顧俄警告 美歐洲飛彈防禦系統將運作
巴格達爆炸案 死亡人數增至94人
台東海端鄉發生規模4.2淺層地震
美原油儲量意外下滑 油價攀升
迪士尼等財報不如預期 美股下跌
傳授選泳裝修飾身材缺點 少女雜誌惹議
日媒：夏普社長內定戴正吳
史博館與法簽約 藏品圖像易於海外授權
美股重挫 台股恐偏弱整理
公家貪案頻傳 全球GDP每年被汙上兆美元
藍帶海洋觀光季 創意沙雕競賽
鄭捷伏法 小燈泡母親：心情非常糟糕
美大選川普急起直追 民調扳平希拉蕊
置身日本街頭 屋台料理進台北
陳立儒彩繪球鞋 青年塗出新事業
夏普新任社長 鴻海戴正吳再傳呼聲高
照顧醫院大小事 模範勞工謝文芳
日產汽車證實與三菱汽車討論資本合作
台股開盤跌 12.78點
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澳大堡礁遊艇失火46人全獲救 多為陸客
台捐中美洲漁業及水產計畫第2筆計畫款
畢業照臥遊新北山水 學士服揮灑青春
聯電擬買庫藏股 股價開高漲2.22%
三菱汽車經營重建 考慮入日產旗下
F-金麗雙品牌發威 首季每股賺1.88元
因腸病毒停課 家長可請家庭照顧假
突尼西亞反恐行動 4警3恐嫌喪生
下週油價預估持平或小漲1角
太陽好曬 台北基隆以外紫外線都過量
聽取蛙聲一片 池南森林遊樂區主題活動
華碩首季獲利優於預期 股價走揚
新北三重小巨蛋 地下室火警冒濃煙
NISSAN JUKE限量賣光 再追加30台
經濟部工廠校正營運調查 6月啟動
統一超穩穩賺 首季每股賺 2.35元
新台幣早盤升0.8分
陸美女微整型 打玻尿酸竟失明
巴西總統羅賽芙連任以來 政局動盪
亞松森僑界慶祝母親節 溫馨感人
剷除納粹餘孽 德撤銷戰後5萬同性戀罪名
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皮開肉綻天堂路 脫胎換骨成兩棲蛙人
廣西北海鯨鯊命案 網民怒
沖之鳥礁護漁展成效 漁民盼新政府延續
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捷運隨機砍人 郭彥君二審重判12年
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搭瓜棚未歸 竟慘遭壓自己車底死亡
國合會訪薩 評核助薩農業計畫
朴槿惠月底啟程 訪問非洲3國及法國
陸股開跌 滬指盤初跌破2800點
股市禿鷹案 李進誠更二審改判6年
2月強震受損 台南孔廟局部封閉加固
研究報告:越2016最多成長6.5%
內閣總辭 張善政：分數全民來打
數位金融學院培育人才 7月上線
薩國機器人交流活動營赴台交流成果發表
捷運站隨機砍人 郭彥君二審重判12年
考生須刷指紋 陸大學入學考史上最嚴
經費到位 今年公費流感疫苗擴大接種
強渡關山 義通過同性婚姻終結長久戰役
中龍鋼鐵高爐管線氣體外洩 2人受傷
智邦高毛利率亮眼 股價持續反彈
台灣男子在港猝死 駐港機構助善後
WHA代表團出爐 林奏延率高階主管
國發會：7成4民眾滿意活路外交
鄭捷非常上訴 羅瑩雪：晚了就是晚了
台股盤中量縮築底 拚站穩5日線
維冠原址 台南20校獲贈地震預警系統
疑自拍釀禍 印尼女獸醫遭大象踩死
立委指訓練殘忍 軍：不流鼻血未來流血
人民幣兌美元匯率中間價大漲250個基點
恐8名子女挨餓 媽媽涉竊白米
Apple Pay登台 第三方支付齊漲
法廣：艾未未赴加薩走廊拍難民題材影片
禿頭通緝犯戴假髮 冒充胞弟仍被抓
護照成本高 外交部領務局反對再降
北台有感地震 台北捷運慢速行駛
曾銘宗籲訂通膨目標救低薪 吳中書贊成
最高檢：非常上訴不影響鄭捷死刑執行
杏壇爆醜聞 南榮科大校長賣假學位論文
精華首季獲利亮眼 外資上調目標價
新竹3級地震 晶圓雙雄：生產未受影響
總統：太平島是沖之鳥礁5萬多倍大
宜蘭貨架倒塌一地 民眾：嚇死人
擬漲停車場月票被打臉 柯文哲駁斥
地牛翻身 新北傳磁磚砸人及受困電梯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
北台規模5.8地震 北市暫無重大災情
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
準文化部次長楊子葆 將推動文化外交
全球4年5600萬起墮胎 富國比例大減
全台有感地震 林全指示準閣員了解災情
任期3個月12天 張善政：CP值歷任最高
地牛翻身 桃園強烈搖晃無災情
立委監院陳情 指空軍求生發報機老舊
全台撼動 面板雙虎不受影響
華電現金減資 股價一度漲停
太陽能電池報價 跌至去年7月水位
蔬果包裝保險套 北科大創意獲iF獎百大
新台幣中午升0.5分
規模5.8地震 國家級警報啟動
海地大使感謝台灣助地震災後重建
前董座告贏公視案 文化部：上訴中
地震核電廠警報響 機組及供電正常
北市天下第一攤 12店家獲獎
避免菜花朵朵開 性行為後應清洗
Formosa女兒獎 徵件
偏鄉護理人力荒 醫院攜手護專招公費生
立院鎮江青島三館停電 台電修復中
中經院補助伙食費挨批 吳中書這麼說
歐付寶繳停車費 柯文哲：人工開單較貴
會考當下遇地震 考場主任決定是否疏散
南澳鄉長：感受嚴重搖晃 暫未傳出災情
美智庫戰略預測報告 認定沖之鳥為環礁
小英紀念酒一網打盡 花不到4000元
美超級高鐵首測成功 有望比搭機快
大故宮計畫如實行 立委憂南院成蚊子館
Google神進化 手機拍一下即時翻譯
新北特搜集結待命 宜蘭髮廊玻璃全毀
地牛翻身 北市銀行玻璃帷幕震裂
手機速報 地震警報音效警示民眾
和平電廠正常 民眾誤傳因地震落谷
地震規模5.8 全台工業區水庫暫無災情
日：申奧過程乾淨合法
調查：7成新手護士受訓不滿1月
求好運盼好孕 民眾爭索觀音隧道貫通石
私校三等親董事比例 教師團體籲調降
落實資訊公開及民眾參與 環評要點修正
菲媒：美陸準備與杜特蒂合作
英女王吐真言 陸諜圖闖女王馬車真無禮
宜蘭地震 網友臉書洗版直呼好暈
手機沒收到地震警報？可能原因有這些
應華首季EPS為0.59元 年增53%
馬總統：任內社福質量有史以來最好
陸首例 貴州愛滋就業歧視案勝訴
內閣總辭 張善政：應該不會再回政治圈
奇美實業財務轉佳 評等獲調為正向
微軟亞洲首席安全顧問訪台 點出3趨勢
旭光高中空手道隊 每年2人保送北教大
百年夏普首位台灣人社長 戴正吳呼聲高
南海爭議 北京抨擊國際仲裁庭不公正
小英紀念酒史上最熱銷 業績上看2億
上海大型理財公司 又發生擠兌
獨居婦遭刺命危 疑財務糾紛引殺機
新中研院長人選 蔡英文尊重制度
餘震芮氏規模5.5 台北捷運慢速行駛
5成打工族低於基本工資 社民黨拆桌抗議
寵物旅館設領養站 毛小孩盼遇見有緣人
研究：受教育時間長短 基因有影響
三菱汽車決定接受出資 進入日產旗下
學者：台灣恐攻危機 絕非遠在天邊
大陸官方發起品質革命
Apple Pay概念股 金融股抗跌
強震襲宜蘭 玻璃碎滿地
印購飆風戰機 傳法提出新報價
520檔期房市推案 住展估減近3成
規模5.8地震 北市零星災情
地牛發威震不斷 龜山島部分崩落
馬總統明訪龜山島 慰勉駐島人員
羅瑩雪：想當大家都不認識的人
台電：三重集美街地震停電 已復電
關注520就職 國際重要媒體派團來台
集會遊行法路權競爭 朝野獲共識
白宮：歐巴馬廣島行 不會發表重大演說
性勒索肆虐 新網路犯罪比你想像還常見
校長涉賣偽造學位 教部查涉案教師資格
立院遇地震 藍委作勢離開：我還很年輕
浪子返鄉種鳳梨 協助同路人回歸正途
台股收盤跌 27.51點
愛心碼ㄟ通 柯文哲：科技中保留人性關懷
準媽咪福音 5月起孕婦免費洗牙3次
震盪整理 台股跌27.51點
深圳文博會登場 台灣文創品展現優勢
印度乾旱嚴重 最高法院要政府負責
中常委轉述 黃志芳擬掌新南向辦公室
立院遇地震 老柯聞風不動 小段向外走
不敵芮氏5.8強震 龜山島龜首岩壁坍塌
新至陞車用比重拉高 下半年看好
林全未來施政主軸 創新就業分配
猥褻女學生男師坐牢 學區賠巨款
法廣：巴黎女子跳軌道自殺 過程全直播
地震嚇壞101上班族 急對家人說愛
中榮醫療雲端智慧化 獲政府服務品質獎
產品責任險標示不實 立委籲管一管
澎科大校慶花火 系所彩繪景觀
5月台指期跌 40 點
馬總統將批准內閣總辭 520生效
海軍101年班8名因病停役 軍方：重度憂鬱
漠視身障進用 高市40家業者要加油
慶祝專屬節日 護理師捐髮助癌友
食藥署查獲黑心葉黃素 封存65項產品
猴硐有國寶級活化石 玩貓兼賞花
5月電子金融齊跌
法務部協商團赴陸 檢視詐騙案證據
廢棄物循環利用 環署朝國際趨勢跟進
雲林查獲藥業生技 竄改效期稱美國進口
全國英講奪冠 逢甲鄭惠怡將赴英國研習
校長涉賣假學歷 南榮科大內部清查
名廚老闆員工墜樓 檢警研判非不慎
遭疑挪用公彩基金 高市府喊冤
地震免驚 守住8100點大關
地震規模5.8 矽品：廠房生產正常
父兄傳承 勇闖天堂路成海陸兩棲蛙人
南投國民黨議員 齊聲反瘦肉精豬
宜蘭地震 台7線土石坍塌搶通
不敵地震 龜山島龜首岩壁崩塌
股市禿鷹案 李進誠更二審改判6年
地震安心假 網友大讚這公司好貼心
英特爾國際科技展覽會 13台生參展
鄭捷伏法看板秀讚 苗市長：鼓勵羅瑩雪
九二共識 李登輝：一開始就沒有
宏?台灣商用營收占比 今年挑戰5成
群創董事長段行建請辭 王志超接任
內閣總辭 看守期不再核定重大政策
劉喬安承認仲介賣淫 法官解除境管
鴻海為何花2千億投資夏普 群創這麼說
戴正吳接夏普社長 百年來首位台灣人
三大法人賣超台股27.36億
韓美商定多種措施遏制北韓挑釁
皮尤研究：美國大城中產階級萎縮
精神不穩男銀行外吼叫 遭警帶回調查
國防部飛指部與光啟高中合作培訓
陸警因公久未回家 女兒偶遇緊抱痛哭
露出城市場景 高市獎助拍片
南非與模里西斯殘骸 澳：幾篤定MH370
近日慎防餘震 柯文哲：3月有進行演習
總統談育兒經 哺乳前喝口啤酒女兒秒睡
大陸行動設備 平均裝34款App
免簽非自由入境 外交部提醒應備證明文件
日本交流協會：台日是好夥伴
地震警報要收到 NCC：19款手機可以
新普Q2動能趨緩 估Q3回溫
鄧振中經長生涯1年半 留下這兩個遺憾
女子夜市撞死女童 同車劉姓男子落網
原相盼首季度谷底 第2季生火加溫
段行建：辭群創董座 助鴻海整合夏普
若大巨蛋解約招標 中信金：才可能評估
為載老伴環島 81歲翁拚考試
信驊斥資3000萬美元 收購博通資產
巴西總統彈劾案 參院過半表態贊成審理
戴正吳掌夏普 高橋：殺出活路當務之急
地震警報簡訊 張揆也沒收到
光寶科首季EPS為0.74元 第2季再看增
台灣好手現溫情 新加坡果雕賽摘金
夏普連2年虧損 鴻海入主重整面臨挑戰
閱讀全壘打 中信兄弟送1萬張主場票
陸股震盪量縮 滬指瀕2800點作收
新台幣貶 1.4分 收32.542元
毛小孩心絲蟲症風險 答這6題護牠一生
信驊收購博通資產 補強品牌市場
全國布農族射耳祭登場 海端鄉歡迎遊客
擁槍防黑吃黑 毒販頑抗遭制伏送辦
佛山村莊地皮賣逾百億 村民期待變土豪
瑞士小鎮獨步全球 官方開放比特幣支付
校長涉賣偽造學位 吳思華：全面查核
關鍵簽呈曝光 政治受難者盼轉呈蔡英文
宏?首季每股賺0.02元 匯損近9億
兩岸文化創客 舊領域玩新花樣
朱立倫：樹林汐止永和國運中心將啟用
王儷玲任內最後大案 將公布浩鼎條款
糖尿病加肥胖 死亡風險高7倍
偷花被鎖定 醉翁再竊魚缸遭逮
三菱汽車醜聞纏身 日產同意入股馳援
府：中研院長遴選過程於法尚無不合
李登輝獲頒名譽博士 盼年輕人懷抱理想
護師節這樣過 大千醫護獻髮捐助癌友
怒海漂流5星期 他們靠啃檳榔皮活下來
加國野火寵物逃難 青蛙烏龜搭客機
優質山水 笠復威斯汀度假酒店開幕
蔡英文傳訪巴拿馬 綠：一切行程規劃中
蔡英文兩岸論述 洪奇昌：很接近九二共識
網拍韓貨大賣 28歲正妹創業談甘苦
網拍新手靠熱情 分享更要有溫度
戴正吳出征夏普 德川家康再披戰袍
日股收高 財報利多抵銷豐田跌勢
天使派來的鳥 金山白鶴離家小旅行
護師節 弘光科大護理系為護生加冠
網拍把餅做大 經營之神稅稅平安
網拍可營收千萬 腦力經濟行銷要升級
國中會考 屏東考區9572人
南投雷陣雨 山區枯木遭雷擊起火
漁民出海溺斃 魏明谷爭取補助救生衣
世衛：全球80%都市居民活在空汙中
回饋故鄉捐5百萬 3百弱勢戶受惠
用盡百支氧氣筒 學生持挑戰國際潛水教練
鄭捷生前遺物 北所：通知父母領回
妻遭友嘲討客兄 男暴走出氣遭送辦
法廣：陸拒德國會人權委員會主席到訪
地震防災商品緊急上架 這5項被熱搜
港股收黑 美股跌勢拖累
浩鼎條款出爐 借券太兇「關禁閉」
朋程Q1匯差進補 毛利率25季波段新高
新銓敘部長周弘憲 著眼公務員年金改革
老牛安身西螺農工 學生呵護有加
北市民宅火警 1男昏迷救出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英女王抱怨無禮 環時反轟英媒「蠻夷」
地震警報沒收到 是這2家電信用戶嗎？
中信金西進計畫展延 盼新政府有對策
瓦城首季每股賺3.72元 衝新高
蔡英文出訪否 外交部：若獲指示慎密規劃
茲卡致出生缺陷 老鼠實驗鞏固相關論點
北市頂加公寓火警 疑屋主兒子身亡
共軍十三五發展規劃 強調中央軍委權力
公投法初審再等等 陳其邁：2週後排案
河濱設施多違規 柯文哲：中央訂新標準
被控刺死少女 美男坐牢18年後翻案
國中會考 中投考區13日下午開放看考場
服務20年 護理師助路倒植物人找到家
阿里巴巴入反仿冒聯盟 傳會員醞釀出走
賣假學位 南榮科大黃姓校長夫婦收押
澎湖國中小靜態成果展 13日展出
鵝肉荒 關務署持續進口關稅減半
立院初審修正文資法 台北機廠撥用有望
獨居婦被刺死 疑財務糾紛引殺機
男偏僻山區墜谷 橡皮艇渡溪載運遺體
阿舍乾麵攻海外市場 台灣大創先試水溫
白頭翁家3小寶開飯了 給我給我快給我
籌募植物人安養經費 台南路跑送土雞
地震沒收到總統級警報是草民？別想太多
國中會考14日登場 澎湖設2考場
培養健全人格 彰化縣辦國際成年禮
鴻海董事進夏普 這4人大有來頭
515國際家庭日 旌旗教會推主題講座
全家都是白衣天使 光田感動護師節
疑打小鋼珠猝死 男送醫急救未脫險境
新台幣貶1.4分 近1個半月低
彰銀申設大陸子行 金管會同意
立院初審 毀壞古蹟罰則加重
中華民國政府賀菲律賓完成大選
全家攜手天和鮮物 複合店攻天母鮮食
澎湖救難協會海訓 清除廢棄漁網
槍決鄭捷 歐盟籲台灣立即暫停執行死刑
陸客中轉實施3個多月 共167人
張善政宴閣員 送巧克力伴手禮
大學生教長者踢足球 助拚戰老人運動會
家長照顧腸病毒兒 雇主不能視為缺勤
北所：鄭捷曾參與集體輔導課程
李登輝否認九二共識 總統府駁斥
美死囚喪失心智能力 律師要求暫停死刑
BBC將改革 政府影響力擴大
生命三角不實用 地震自救3口訣避險
高雄拓展觀光 「熊大使」攜手金?咖啡
國中會考陪考累 新北5考場免費按摩
立院初審 集遊法採自願報備制取消罰則
浩鼎條款 最快下週上路
宏?台灣區總經理請退 亞太總座兼任
看見佛陀 南華視媒系特展
高市首長再少1人 許傳盛接東辦
網路家庭第1季獲利2.92億 創新高
國中教育會考 花蓮考區4校舉行
震度逾5級 檢討調降土石流警戒基準值
中共網信辦：陸官媒武統台灣民調違紀
資安中心設置條例將復議 恐上演表決戰
大龍海砂屋重建 柯文哲：居民需求優先
陸外交部前部長助理違紀 遭雙開
被彈劾的女總統 羅賽芙一步步迎向風暴
新加坡凱蒂貓咖啡館 超萌又卡哇伊
王儷玲就任3月 9大要務達陣
台灣畫家張立曄 巴黎畫廊首開個展
英國央行維持利率不變 調降成長前景
賽夏族播種祭送臀鈴 神祕飾品元氣大增
國際皮革製鞋展 台灣先進技術成焦點
文資法修正加重破壞文化資產行為罰則
立委：文資法完成初審 給新政府禮物
小六生巴黎發明展奪金 評審外媒驚豔
天氣異常 農委會擬芒果納農業保險
台師大首發校友證 王金平代言
宏?台灣區新策略 推動品牌年輕化
鴻海第1季獲利 歷史同期次高
打擊全球貪污 英將嚴管外國企業買房產
段行建：戴正吳任夏普社長 很有台灣味
518國際博物館日 深度體驗新北文化
法廣：巴西參議院通過彈劾案 總統停職
申根博物館天花板突坍塌 市長這樣說
高振群沈斯淳及令狐榮達獲績優外交獎章
肄業大學生塗鴉警車 遭逮稱好玩
鴻海擬配股利5元 現金4元新高
比基尼加沙雕 新北聯婚抽峇里島機宿
杜特蒂可望當選 歐盟盼延續人權合作
和大首季每股盈餘1.1元 寫同期新高
雪豹董座回母校 與東吳合推產學合作
聚焦智慧城市在印度參展 台商獲益頗多
重罰黑心業者有公式 多次違規罰鍰翻倍
太陽動力2號繼續環球 飛往奧克拉荷馬
談年金改革 周弘憲：關鍵在職業別差異
買不起黃金沒關係 權證有望Q3上市
今彩539開獎
教師涉偽造學歷 恐10年不能升等
長照服務員短缺 每位服務5.5人
威力彩開獎
新加坡財長王瑞杰內閣會議中風昏倒
BBC改革不會損及獨立性
地震警示沒收到？中華電這樣說
金管會拚電子支付 建議賦稅優惠
鴻海Q1獲利同期次高 Q2季節表現
課綱微調發回重審 教育部：尊重配合
代理巴西總統 文人鐵腕泰梅爾最大考驗
地震頻繁 菲國僅靠臉書與官網發通告
光洋科遭盜賣黃金效應？ 獨立董事全辭
段行建：日本不必擔心夏普技術外流
法廣：國際反腐峰會開幕 倫敦先掃房市
泰梅爾代理總統 巴西危機依舊
保1靠白皮書？ 王儷玲：經濟難有特效藥
助三菱汽車挽回信譽 日產成最大股東
北市警車遭塗鴉 逮1男追2共犯
520領唱美麗島 小學生練習把觀眾當西瓜
歐盟：不修反恐法免簽免談 土痛批偽善
台灣金聯推平價屋 單週熱銷4成
碩禾首季淨利6億 逢3季新低
羅瑩雪要執行死刑 張善政僅回支持
馬總統設宴 備老酒謝藍委
鴻海配息 估郭台銘78億現金入袋
關島殺手飛彈 美國會報告關注
南山擬發250億次債 壽險近期最大籌資案
新加坡內閣會議 財長突中風倒地
幕僚：杜特蒂希望菲律賓修憲開放外資
新北市怡和醫院火警 15名重症轉院
巴黎恐攻罹難者 遺屬免代繳所得稅
英國政府公布對BBC重大調整計劃
提醒新政府 張善政：別逼我移民海外
石門水庫排砂隧道測試 防汛演練清淤
聯發科因公布重訊 明暫停交易
大馬案協商 陳文琪率團抵珠海
歐巴馬訪問廣島 南韓政府表關注
威力彩頭獎槓龜
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烏干達總統就職前 大動作封鎖社群網站
管理邊境 印度孟加拉邊境部隊會談
重慶雙胞胎村 10戶就1對
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高壓電纜故障 高雄停電3千多戶
肯亞擬斥資千萬 關閉世界最大難民營
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遺棄油輪 擱淺賴比瑞亞海岸
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壹週刊駁斥復航出資招待採訪 抗議法務部
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歐巴馬訪廣島 美：悼念二戰全體戰歿者
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歐盟籲台緩執行死刑 外交部：將持續溝通
巴西遭停職總統 誓言繼續對抗彈劾指控
網友：陸戰隊的榮耀 只有陸戰弟兄知道
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宏?黃鐘鋒第二次退休 交棒自由自在
一個人怎挺進？桑德柏格認單親媽衝事業不易
20-24歲青年最大死因 自殘居冠
〈時評〉閣員性別不是問題
MSCI成分股調整 台股增14刪 9檔
MSCI挺生技 保留浩鼎新增中裕、邦特
浩鼎條款出爐 五大面向監控、不針對特定產業
台北華國大飯店 手工端午粽禮限量發售
內閣總辭 蘇嘉全：不表示看守政府不必負責
《以愛為餡．餃動希望》 晁陽家扶愛餡專案發表會
『勇不放棄』凱撒勇士女子壘球隊成立
比難民更無助？全球境內流離失所人數創新高
一次看齊4000件台青年好設計 連展台北登場！
鄭捷下午火化 棺木送進火化爐
a-zone 花蓮文創園區 百年酒廠老倉庫變身旅遊新地標
小資也可玩！高價股票期貨小型契約上線
新光人壽助學金 40餘年近2.6億元嘉勉學子
〈時評〉520就職大典的深色西裝
川普與黨內領袖會談 稱邁出團結1步
夏普能否V型復甦 靠郭董變魔術
法廣：法政府勞動改革面臨國會信任投票
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
勞動改革引發不信任投票 法政府過關
美英經濟引憂 歐洲股市下挫
蘋果股價跌不休 讓出市值最大公司寶座
世衛組織提指針 防茲卡病毒藉奧運擴散
蘋果股價挫 短暫讓出市值最大公司寶座
供應過剩料減緩 美國油價創今年新高
義外海救起逾八百難民 偷渡戰術似轉變
羅賽芙離職演說 重申彈劾是政變
日媒：鴻海擬裁夏普7000人
巴西代理總統疾呼 全國團結化解危機
傳夏普研擬裁員7000人
美總統軍用機場遭炸彈威脅 短暫封鎖
台灣建大工業考慮到印度投資
馬總統訪龜山島 慰勉駐島人員
內閣總辭 蘇嘉全：國家機器不能放空
大窩山賞桐秘境 五月雪紛飛
鑽研烘咖啡豆 賴昱權逐夢無止境
是否九提二共識 蘇嘉全：小英心中有一把尺
金門民俗村聆賞南管 另類音樂盛宴
法國風電趨勢 浮動式風機前景看好
響應國際博物館日 嘉市規劃3條半日遊
新任駐韓美軍司令視察板門店
法國研發海洋觀測浮筒 發展風電利器
美股漲跌互見 台股區間整理
美前官員：美應堅持台不獨陸不武政策
旅店設蚊子電影院 房客免費看
亞洲熱點 美學者憂南海多於台海
台灣經濟自由風場佳 法國風電看好投資
林國基回饋故鄉 籌設台西娃娃博物館
台股開盤跌 12.12點
新台幣開盤貶5.8分
英央行總裁：脫歐恐導致經濟衰退
巴西代理總統承諾維持社會計畫
國中會考看考場 5大重點報你知
鴻海5元股利好誘人 股價開盤漲逾2%
MSCI新成分股 南亞科環球神盾齊漲
信驊買博通資產 股價跳空大漲
台灣美食廚藝講座渥太華舉行
中華郵政發行南海和平郵票 越南抗議
總統：不容非法占公海的國家繼續下去
轉型正義與GDP 張善政：應先療傷
世界茶葉節登場 嘉縣組團赴日取經
金門史博館 打造全球華人尋根入口
夏普裁員傳言再起 人數達7千人
陳建仁：新任中研院長 盼由蔡英文決定
聲明抗議WHA一中原則 朝野協商無共識
反貪峰會 英讚許進展但為避稅天堂辯護
中研院長遴選 總統或蔡英文做都不排除
不受少子女化影響 金大：個人申請亮眼
MSCI再降台股權重 鴻海台積電降最多
新台幣早盤貶6.8分
伍豐賭場貢獻度 第2季可望翻正
F-臻鼎首季獲利慘 外資砍目標價
中研院長 張善政：總統要與蔡英文共商
媽媽也要愛自己 放鬆時間助減壓
貝國副總理將率團出席中華民國總統就職
浩鼎掀波 陳垣崇：台灣生醫還是有希望
520將屆 黃介正憂紅綠無直接溝通
潘基文25日展開韓日行
陳建仁首表態 中研院長遴選合理合法
譚作人：打壓維權 死路一條
逆向操作日間出擊 警抓山老鼠傳捷報
張善政：對岸愈收愈緊 未來不敢太樂觀
台股找買點 投信：8000點可布局
南茂啟動庫藏股 早盤弱勢
屏東海生館 復育小花枝萌翻天
扁連任後要兒移民 張善政：已認錯
愛普預訂5月上市 承銷價最低71元
臉書公開工作守則 強調無政治偏見
山西富豪遭綁架 警匪大戰救出人質
高階VR短期難成氣候 宏達電跌破60元
騎醉醉撞碎碎 警勸男勿酒駕
腸病毒發威 台東20班停課
原油走揚 下週中油估漲1至2角
陳其邁：23日排審公投法 絕無急煞
巴拿馬國際留學展 駐館宣傳台灣教育
谷歌凸顯職業婦女 設計13款表情符號
川普會共和黨大老 樂觀看黨內團結
劉德立款宴巴拿馬商工部長
年輕人複雜進出透天厝 警破詐騙據點
iPhone改玻璃殼？外資：金屬仍具優勢
司改會騎單車 全台地院蒐集意見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台股權重連11降 跌破8000點關卡
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股盤中大跌逾百點 8千點保衛戰
資安中心設置條例遭廢 藍營復議失敗
郭董致員工信 夏普業績未達標將裁員
獨居婦遭刺死 凶嫌堂叔自殺身亡
國務機要費案纏訟10年 馬永成喊不公
日大胃女王挑戰台灣泡麵 讚好吃好幸福
時力復議歷史正義草案 立院無異議付委
尋親節目牽線 廣東母女失散7年團圓
人民幣兌美元匯率中間價下跌
雲林縣府：堅決反對含瘦肉精美豬進口
台中1歲女童疑遭虐死 惡保母被訴
榮化更新橡膠製程 大幅增加產能
印尼推崇台印共打詐騙 台帥警躍螢幕
吃美食不踩雷 政院食安地圖年底上線
拾荒阿公沒錢吃便當 待用餐助走出困境
福建土石流災害 遇難者遺體身分確認
新台幣中午貶5.3分
第八輪中美戰略安全軍控磋商華府舉行
3男涉偷竊自小貨車 購物發票露餡
丟垃圾拳打老翁 判刑7年確定
仲琦出貨增 首季每股賺 0.4元
各地紫外線高量到過量 注意防曬
海大人工繁殖花枝 量產技術突破
華通首季獲利衰退 等下半年回暖
報稅迄今 4成民眾完成申報
立法院處理2復議案 表決過程平和
總統面談院長候選人 中研院：府安排中
立院三讀 亂打110等報案專線罰1.2萬
陸113歲人瑞 脾氣好愛吃零食
華航空服抗議超時 反對責任制迫害
空勤直升機長駐定案 金門後送品質提升
慣竊金門偷功德箱 遭逮法辦
南榮科大校長收押 董事會：靜待調查
福爾摩沙春季全國羽球賽 14日菊島開打
聯發科重大訊息 下午 1點半揭曉
謝金河：Google市值今年將打敗蘋果
樂陞駁流言 3點聲明澄清
歪嘴大叔雷奇 重生如史前巨鱷
郭台銘寫信給夏普員工 鴻海證實確有此事
寒舍5/19掛牌 14萬人搶申購
第14任總統宣誓就職 府官網首度直播
貼近市場需求 新一代設計展邀企業出題
ITA關稅減讓 助資訊科技業拚出口
TSPCA徵調查員 做毛小孩守護者
通路集點好療癒 史努比史迪奇尬人氣
國中會考週末登場 北市下午開放看考場
台股權重連11降 投信：衝擊不大
技轉爭議 中研院士陳垣崇：完善法規
反對WHA一中原則交協商 時力與藍委互嗆
藍天首季獲利下滑 看好下半年營運
遭指訓練殘忍後 國防部續貼陸戰健兒照
怪天氣讓農民怕了 水果保單激增
南榮科大校長賣假學位 吳思華：徹查中
就是要省電啊 林智堅與泛舟哥合體
馬總統邀登太平島 菲方口頭及函覆雙拒
台股收盤跌 54.36點
大陸杜拜高富帥相親團 虛假宣傳遭罰
滴滴出行獲蘋果投資10億美元
520就職典禮 陳抗區設景福門前
台灣生技發展 陳垣崇點出3大方向
MSCI連11度降台股權重 指數守住8千
多位首長遭挖角 陳菊：盼表現不漏氣
聯發科宣布旗下傑發賣給陸廠
印度情報機構：婦女在IS角色漸吃重
醉漢路倒送醫 保護室縱火遭判2年
開低震盪 台股跌 54點
沖之鳥礁 馬總統：日本不該帶頭違法
台中海洋生態館 預計106年完工
電視面板導入縮減邊框設計 成長可期
5月電子期金融期齊跌
含瘦肉精美豬 陳菊：農民人民權益優先
5月台指期跌63點收8019點
拒瘦肉精豬肉 高市國民黨團推食安修法
海國法律事務所長張天欽 任陸委會副主委
學習蔣經國務實精神 逢甲推懷舊經國茶
落難鳳頭蒼鷹 消防隊切生肉餵食
體驗飢餓12 光復中學2千學生響應
聯發科賣傑發 獲利上看120億
蘋果重挫加權重調降 台股週線連 4黑
調查：70%受測印度兒童染過登革熱
南榮科大涉賣假學歷 教部查是否立案
熱情挺小英 陳菊：已發6百證出席就職
子女留學所需 美元保單先準備
共軍十三五規劃綱要出爐
四維圖新併傑發 聯發科：情投意合
捲幣潛逃 比特幣交易老闆涉詐欺
神基首季每股賺0.53元 營收看增
中市議會前秘書長涉貪 判刑20年
新北獨居男養流浪狗 疑猝死遭啃食
三大法人賣超台股126.44億元
聯發科首次處分子公司 是成長過程
苗議員帶眼鏡蛇質詢 引來陣陣驚呼聲
菲拒我邀登太平島 張善政：頭想埋沙裡
山區雷陣雨旺盛 林管處加強巡視林道
駁菲國謬論 外交部提太平島科學證據
電子菸含致癌甲醛 最快今年納管
三軍儀隊操練 北市23線公車改道
韓媒：韓應對不能輕忽的台灣建構特別政策
雨後捕龜 恆春警方逮捕1捕龜人
婦壓力大臉歪嘴斜 原是轉化症作祟
獨居婦與堂叔雙亡 檢方將解剖遺體
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