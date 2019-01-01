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News Archive | 2016
漢文新聞列表 Chinese News List
台北101跨年煙火讚 市府跨年阿妹唱壓軸
元旦升旗馬大談政績 蔡英文出席桃園升旗典禮
食安小講堂－與「油‧脂」相關的各種名詞(上)
食安新制上路 基改食品強制標示
蔡英文攜喵星人來拜年 籲關注動保議題
元旦出遊 警政署教您這樣做最省時
台期貨市場交易量逾2.6億口 再創年度新高
1月1日 四大財經新制上路
華航曙光班機 欣賞全台最早、最高日出
〈時評〉這樣的司法
馬元旦文告談成就又批蔡 蔡英文：勿操弄外交
5分鐘回顧全球2015年度十大新聞
食安小講堂－與「油‧脂」相關的各種名詞(下)
金門跨年 金夜沸騰
台中跨年雙主場 伍佰唱壓軸
桃園跨年 楊丞琳陪倒數High翻天
蕭敬騰跨年開唱 陪花蓮人倒數迎新
謝金燕要發達伴甜甜圈 辣舞High翻高雄
謝金燕高雄貓耳會動 北尬蕭亞軒
新年維安 法出動逾10萬警力
跨年之際 北捷總運量達266.1萬人次
告別2015全台瘋跨年 迎向2016
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
張惠妹熱翻台北 蕭敬騰回鄉飆唱
五月天獻單曲勇敢 迎向2016
謀在除夕發動攻擊 美逮捕IS支持者
柯文哲唱歌落拍 小周老師：三立等他出糗
杜拜新年煙火秀登場前 附近大樓突起火
跨年活動 信義區宛如不夜城
8分鐘煙火秀 新加坡熱鬧迎新年
高雄夢時代義大兩跨年場 信號彈從天降
台北捷運跨年運量 286萬人次
煙火秀前大火吞噬杜拜飯店 未傳傷亡
歐股封關 全面收黑
跨年高度警戒 美逮IS支持者
大火吞噬杜拜飯店 新年煙火秀照常登場
杜拜高樓飯店除夕夜大火 至少16傷
98高齡建築大師貝聿銘 控看護抓傷手臂
美股封關收黑 道瓊指數大跌178點
李建復為創業 讓太太苦守寒窯
5千粉絲搶Popu Lady原味抱枕
最萌情侶 諾一夏天互喊最愛
供應過剩衝擊 2015年油價重挫三成
府前升旗 總統：境外旅客逾1043萬人
法記者遭驅逐 歐盟質疑大陸新聞自由
濱海灣疑飛碟現蹤 新加坡跨年添驚喜
瞧不起藝術家？休閒服飾兒童T恤惹議
桃園元旦升旗 蔡英文唱國歌避吾黨所宗
電熱器離易燃物太近 華州民宅付之一炬
美平板製造商拍賣 芭比娃娃大戰大白鯊
新加坡迎跨年 繽紛煙火秀超嗨
德警方警告 慕尼黑有恐攻威脅
雲層厚 墾丁元旦曙光7時露臉
創新高 北捷跨年輸運破300萬人次
元旦升旗慢跑 澎湖民眾迎新年
柯文哲跨年獻唱不及格 自嘲寫檢討報告
陳建仁開口唱國歌 宋瑩配牽手展團結
總統府前升旗 馬總統伉儷給柱姐抱抱
總統：開放和平政策受國際肯定
北捷運量北車居冠 前4名都在板南線
避唱國歌吾黨所宗 蔡英文巧回應
萬人冒低溫 阿里山迎2016曙光
台北晨曦升旗典禮 三黨代表齊唱國歌
北市跨年晚會 總動員6609維安人力
七星潭F-16戰機迎曙光 熱血震撼
熱愛國旗國家 楊玉梅贏國旗女孩名號
金門迎新年 矢志建造更幸福島嶼
僑外生評點新制 105年上路
迎曙光 曾國城聶雲震撼完美日出
蔡英文：善良人民值得更好的台灣
食安新制上路 基改食品強制標示
新年新希望 蔡英文：新總統新國會
輕木工手感小確幸 淡水海關碼頭展出
元旦連假到陶博 賞陶看表演
富基魚市 全台第一活海鮮聖地
法國總統：恐怖主義威脅尚未結束
元旦連假 闔家欣賞好美里3D彩繪
春酒尾牙不無聊 主題派對嗨翻天
元旦連假好去處 駁二玩互動沙雕
歲末犒賞員工 春酒尾牙吃到飽首選
2016年財經新措施 報你知
元旦連假 竹縣泡湯出遊首選
杜拜除夕大火 目擊者：現場一片混亂
新北元旦升旗吸引上千人參與
陽明山採箭筍證開放申辦 效期延長兩年
6年性侵女兒134次 獸父判刑18年
十三行博物館 大船入港3D彩繪超逼真
韓外交環境變數多 改善南北關係居首
日出超美麗 台南二寮喜迎曙光
傳神田正輝與三船美佳熱戀 差32歲
任期倒數 歐巴馬2016全球走透透
桃猿辣妹舉旗手 元旦升旗超吸睛
周元演天才醫生 獲韓SBS演技大獎
北京發布2016年首個空氣重汙染預警
房地合一上路 掌握 2原則可安心稅
高市元旦升旗 市長議長首度同台
日本去年出生人數 5年來首度增加
曙光專機落地 停機坪上演求婚秀
國道部分路段塞 全天上看260萬輛次
元旦文告 總統：日應對慰案婦道歉賠償
二寮賞日出 消防祈福卡高人氣
台中市元旦升旗 百歲人瑞與小朋友同場
金秀賢獲KBS演技大獎 最年輕得主
收費站走入歷史 票亭等文物開放參觀
謝長廷呷好道相報 元旦健走有益健康
金價連跌3年 法人估將破 1千美元
誰說台灣農業沒競爭力 他們外銷好幾國
迎新年曙光 台東連16槓
香港銅鑼灣書店 又傳員工失蹤
迎接2016 朱立倫大跳國旗操
台灣格鬥選手何浩仰 決戰四川跤王
總統：專升本名額增 馬習會後實踐共識
小爪水獺5胞胎 超萌可愛教主
古金水抗癌成功 再戰元旦健走
跨年夜4G流量飆 比去年增加3.4倍
跨年夜當機難傳訊 WhatsApp致歉
元旦連假 故宮南院辦音樂會
連假不無聊 百貨公司好康全攻略
紐約時報廣場警戒升級 跨年維安不馬虎
德接獲情報 IS策劃攻擊慕尼黑
迎接2016 全球煙火奪目民眾嗨翻天
雲林迎新年第三部曲 虹橋觀日音樂會
全台最高 林佳龍赴梨山元旦升旗
華膳猴年新菜 秘製豬肋排飄鬱金香味
非蘋猛推新機 力抗蘋果兩支iPhone
夢時代跨年晚會天降信號彈 警查獲3顆
台中升旗 彰商校友合唱團領唱國歌
北市聯醫元旦寶寶 預估共4名
大陸2015年百城房價 連漲8月收尾
總統提醒新政府 勿讓人民面對動盪
廣州禁餐飲業設最低消費
新年新氣象 苗縣府組織再造
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
升旗移師潮境 林右昌盼基隆脫胎換骨
古金水元旦健走 家人溫馨陪伴
美密蘇里州洪災嚴重 死亡人數恐續增
猴年一通卡供不應求 民眾推擠
馬總統：對全球開放 經濟必走之路
iPhone 7領軍 蘋果八仙過海迎新年
南台灣PM2.5紫爆 元旦出遊戴口罩
國道中北部路段多處塞 時速40公里以下
遭驅逐法國記者 元旦凌晨飛離北京
搶生元旦寶寶 產婦搶先住院催生
總統：面對能源挑戰 要真話非大話
綠色跨年有成 北市垃圾減1.27噸
陸股IPO新規實施 還不是註冊制
同學約跨年 6女險一氧化碳中毒
失言批評迪士尼 星際大戰之父出面道歉
華航曙光機 花蓮上空搶迎第一道曙光
王品引進莆田 單店年營收上看億元
新埔118花現市集 賞花泡湯沈靜心靈
第2場總統辯論 2日下午登場
撤歐盟黃牌 遠洋漁船每日報漁獲
元旦連假 中山高彰化段順暢
駐加拿大代表吳榮泉抵任
疑民眾私放煙火 台南跨年晚會傳1傷
總統：走烽火外交老路 陷斷交困境
民眾不滿領不到國旗頭巾 林右昌道歉
馬總統元旦祝詞全文
禁止1年2期連續休耕 今年嚴查
幸福科技廠多 國定假日維持19天
水情不佳 竹科請廠商節約用水
王如玄籲支持照顧勞工的國民黨
降低失竊率 北京開放自行車實名登記
極端天氣及戰事未歇 2016數百萬人飢餓
陸12月製造業PMI 低於歷史水準
權證以小搏大 最忌諱2大觀念
執教40年 山西女教師月薪750元
外資年後歸隊 紅包行情值得期待
新年第一爆 JYJ金俊秀熱戀EXID哈妮
紅糯米等原鄉作物 點亮部落未來
抗PM2.5 中醫推薦白色好食材
王金平不吃補 年輕健康靠健走
參觀山川琉璃吊橋 亂象改善
IS恐攻隱憂籠罩 慕尼黑關閉兩車站
印度手機用戶破10億 難怪鴻海也愛
彰縣元旦升旗 魏明谷：持續傾聽努力
中油高雄廠熄燈 後勁居民環團會勘
德州迎新年 允許公開攜槍
社會企業體驗 32團青年成行
南投紫南宮發錢母 排12天搶到頭香
慶元旦 張良任盼印尼挺台入RCEP
韓團金俊秀認愛HaNi 元旦爆戀情
歐巴馬跨年前喝咖啡搞笑 自爆內衣喜好
蔡英文道新年快樂 愛貓賣萌說喵星語
熱血迎接2016 健走淨山騎鐵馬
卡介苗接種 滿5個月再打
夏立言新年談話：憲法架構下維持現狀
公費留考 105年起限攻讀博士
NBA湯普森獨得38分 率勇士扳倒火箭
王品陳正輝：下半年再推2新品牌
大宇資睽違8年 包30攤位重返電玩展
跨年佯裝家庭出國 外籍人士桃機遭逮
林青霞最愛百秒燜黃魚 台灣吃得到
國5午後無高乘載 南下開始塞車
屏東里港吳派轉挺綠
烏克蘭歐盟自貿協定生效 俄禁運對槓
連假商機大 遊戲廠優惠新作大放送
台中歌劇院 大劇場舞台木地板完工
跨年晚會myVideo轉播 創高收視
邁頂計畫大學 擴大招弱勢生
空軍馬公基地元旦升旗 期建構穩定部隊
元旦寶寶 童綜合醫院預估有5名
疑遭煙火波及 小岡山火燒山近3小時
持刀抵頭與警對峙 驚險過程被PO網
教宗：媒體應增加正面新聞報導
金正恩元旦賀詞 籲南韓坦誠對話
駐菲處元旦團拜 細數台菲關係進展
重組牛標示 食藥署啟動專案稽查
英國人喜迎2016 倫敦眼煙火照亮星空
北市洗窗工人墜落 送醫前意識清醒
經長回顧與展望 最滿意政策有這些
台灣之星頻譜翻倍 跨年4G飆速有感
安心吃 農委會推薦180家溯源餐廳
王品莆田牽手 Hot 7有機會進星國
大陸西部首座核電站1號機組 正式商轉
節能補助 家電業把握新年商機
佛光山百對新人迎新年 星雲證婚
屏東山上1老人 疑生火取暖燒成焦屍
重燃跨年戰火 大陸9台集合大半演藝圈
東協經濟共同體啟動 中美角力新戰場
東協經濟共同體上路 陸積極爭大餅
安倍晉三誓言 讓日本遠離戰爭
信義房屋辦集團婚禮 慶祝35歲生日
遷油槽爭議 中油：續與鄉親溝通
華碩新手機 陸工信部曝光
線上遊戲買安 挖魔戒書藏毒
范冰冰李晨曬恩愛：2016我們來了
蠶食法 信貸聯盟員工15年偷百餘萬美元
紐約空前維安 百萬人平安跨年迎2016
回顧2015年 內政部有感政策
黃蜂再戰暴龍 林書豪恐又缺陣
推展台韓關係 台大將設金九論壇
采盟獲企業卓越獎 台灣傳愛心
療癒系小動物 5胞胎小爪水獺漸長大
森鐵推週日區間車 帶客登山趣
新竹餐會案 國民黨告蔡英文
大陸在南海9島礁 元旦升旗
三義百年老校前階梯 3D彩繪吸睛
金正恩新年演說誓言 提高北韓生活水平
胡志強籲藍營團結 創造最大驚喜
墨爾本僑界舉辦105年元旦升旗典禮
洪秀柱拍競選影片 籲支持朱立倫
跨年瘋過頭 菲醉漢抱爆竹被炸死
北市河濱音樂饗宴 邀民浪漫共舞
大S又有喜了 微博貼文說肚裡的要睡了
德里車輛限行上路 意外引發政黨對抗
桶裝瓦斯大降價 每公斤降3.9元
花海迎新年 花蓮市打造國福養生園區
中超外援新規定 陳柏良急到想逃兵
虐待動物報案 善用專線及首長信箱
上海新增1例H7N9確診病例
國5雙向塞 石碇到坪林時速28公里
半數高中生有補習 年花4萬元
虛擬煙火陪跨年 法國人祈2016和平
大家來寫村史 彰縣即日起徵件
陸男大生跳樓身亡 微博遺言：喜歡男生
副總統參加祭祖大典 祈中華民族一家親
追討汙水費 高市藍營發起退費運動
發票換消費券 嘉義市府鼓勵消費
雲林迎新年第四部曲 北港文化館試營運
新北捷運局揭牌 侯友宜：力推捷運
臉書官方確認 直播開放台灣認證專頁
元旦假期出遊 南投景點可參考
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
美電視明星韋恩羅傑斯去世
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲：支持柯建銘當立法院長
與婆媽下午茶 溫梅桂傳愛金門
陳柏良攜手展逸 陽岱鋼揪團自主訓練
陸劇花千骨正夯 天下糧田趕拚場
北捷永安市場站 旅客持刀遭制伏
柯文哲：北市31局處長 極藍極綠都有
中市停辦彩券業者尾牙 沈智慧代叫屈
平溪7人遭蜂螫送醫 意識清楚
澎湖旅宿業者 月底前須報營運表
陳國恩基層打氣 勉勿受葉驥事件影響
跨年夜數據量暴衝 五大電信飆3倍
北捷旅客持刀 捷運警察制伏遭劃傷
利空圍繞 馬股馬幣下滑
元旦寶寶報到 剖腹產比率低
網路亂傳勞勃瑞福過世 公關直呼有病
工廠廢棄物起火 濃煙竄天際
廈門超級富婆非法集資近百億 被判無期
西安元旦舉辦漢禮祈福儀式
男持刀進永安捷運站遭警制伏
廣大興案 8菲官兵判賠屏檢319萬
最萌助選員 紅貴賓狗幫盧秀燕拜票
美華府地區開始禁用保麗龍餐具
柯建銘：若有幫自己喬利益 願退出政壇
共軍將領之子秦天 任武警部隊參謀長
山川琉璃吊橋 千人想上橋撲空
用豬眼角膜移植 將進入人體臨床實驗
陸漁民捕獲逾百公斤石斑 13萬元賣出
旅遊地成恐攻標的 印尼警逮3嫌
總統辯論第2場 蔡宋墊高15公分
樂齡宜居 竹縣元旦寶寶來報到
盧安達總統宣布 2017將角逐第三任期
廣案屏法院判賠 菲：台管轄權不及菲國
元旦寶寶龍鳳胎 新春好事臨門
國道2日車潮 上看250萬輛次
蔡英文：國會過半 改革才不會被杯葛
南投沙雕藝術節開幕 民眾暢遊直呼過癮
英人瘋跨年 酒醉亂象叢生警消累癱
男持4刀上捷運 警流血逮人
比利時僑校元旦升旗 台式早餐饗僑胞
周杰倫女兒萌樣曝光 粉絲直呼可愛
元旦寶寶報到 父母感謝特別禮
新年開門紅 台啤大勝金酒止連敗
共軍陸軍領導機構火箭軍與戰略部隊成立
減少空污 新德里禁百萬汽車上路
安倍新年感言 新挑戰開始的一年
國5北上還在塞 雪隧入口排4.5公里
下午茶新寵兒 爆漿鬆餅夾麻糬餡
阿姆斯特丹機場詐彈 虛驚一場
險活不到2016 杜拜大火男懸掛高空獲救
教練體罰高中生 校方將開教評會
民進黨：總統藉元旦文告攻訐在野黨
民進黨指馬總統失格 府：嚴重失言
東協經濟體上路 台商機遇也是挑戰
今彩539開獎
張春賢：新疆宗教極端氣氛明顯淡化
大陸去年總票房逾2千億 年成長近5成
2016英新錢幣 鑄印莎翁鉅著
大樂透開獎
陸最強大腦 小夥子記住上千個隨機數字
陳經銓主持史瓦濟蘭僑界元旦升旗
客庄催票 陳建仁籲開心投綠
中共火箭軍令司魏鳳和 陸軍司令李作成
中澳海軍元旦南太平洋舉行聯合軍演
桃園造勢 蔡英文：不當數字總統
陸：二炮更名火箭軍 戰略威懾核心力量
大樂透頭獎槓龜
輪椅男街上遇刺 新北警調查
德里車輛限行首日 前孟買警局長被罰
今彩539頭獎4注中獎 各得600萬元
埃及尼羅河渡船沉沒 14死3失蹤
推特恢復監控網站備份政治人物刪文
學者：中共軍改 習近平有時間壓力
教宗新年文告 籲世人終結冷漠
周儀翔飆32分 達欣中止璞園11連勝
中共裁軍30萬 鎖定軍官與非戰鬥機構
陳昇終於求來 笑幫楊乃文熱場
特拉維夫酒吧濫射 至少2死5傷
德解除慕尼黑迫切恐攻警戒 無新威脅
總統候選人辯論 第2場下午登場（直播看這裹！）
元旦連假第二天 各地白天好天氣
計程車不再只有「小黃」 5月起鬆綁計程車顏色
電視辯論最終回 宋楚瑜提「三叉戟計畫」
電視辯論最終回申論 朱立倫開劈蔡空洞
高志明：資策會壟斷政府軟體 民間無生存空間
電視辯論／蔡英文：國民黨距離人民太遙遠
電視辯論／蔡英文：團結是台灣最重要的事
電視辯論左打藍右打綠 宋楚瑜：我沒有包袱
電視辯論／蔡英文謹慎應對五題公民提問
電視辯論／朱立倫：共同找回溫暖自信的台灣
電視辯論／蔡攻擊不當黨產爭議 朱堅持已全數歸還
電視辯論談最低工資：朱批蔡模糊 蔡指朱矛盾
電視辯論／改善勞工權益 三黨候選人答案總整理
喀布爾餐廳爆炸至少5傷 塔利班所為
基因編輯技術 有望治療肌肉萎縮症
台南工廠火勢復燃 1人命危
特拉維夫濫射 至少2死7傷
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
葛萊美獎女歌手娜妲莉高過世
企圖開車撞法清真寺守衛軍人 駕駛遭射傷
尼羅河船難 死亡人數至少15人
比爾寇斯比推文 感謝朋友家人相挺
今晚你想點什麼 台灣卡拉OK版深夜食堂
寇特羅素分享童年與貓王拍電影趣事
美中西部洪災嚴重 國民兵受令展開救援
洛城玫瑰花車遊行 特色花車爭奇鬥艷
極地奇蹟 小北極熊找媽媽感動小朋友
琵豔卡勇闖美演藝圈 顛覆印度女性形象
沈呂巡：盼護照貼勿影響台美談電子通關
黃金養生新星 有機薑黃好味道
南投堆置垃圾 全數清除完畢
美媒登全版廣告 強調太平島和平用途
多倫多台僑 寒風中升旗慶元旦
足跡遍多國 許芳宜新夢想學旅行
新年第一講談槍管 歐巴馬來真的
重返30年記憶 淡水今昔攝影展
第2場總統候選人電視辯論會 14時登場
美鄉村樂團主唱失蹤數日 持續搜索中
南非僑界舉辦元旦升旗典禮
物流業機器人伙伴 雙手像蟹螯
故宮南院典藏文物珍貴 參觀不虛此行
故宮南院開館 建築獨特交通便捷
故宮南院開館 周邊順遊景點多
汽水洗頭美髮沒效 網路傳言破功
不可不知 故宮南院亮點多
從使命到風格 南北故宮大不同
南二中南十字星校徽 隱含日本南進思想
沈呂巡：外交團隊鬥志昂揚沒休兵
黃蜂再戰暴龍 林書豪又缺陣
法網路刊登安妮日記 稱已屬公共財
聽不見的大白 中市動物之家鎮園之貓
馬總統抵金門 視察機場與金門大橋
元旦假第2天好天氣 收假日晴轉雨
2016健康飲食新趨勢 海帶最熱門
美國女孩玩偶 宣布2016年度娃娃
屠呦呦諾獎成果 申請紅斑性狼瘡新藥
BBC精選2015年度趣聞 小小兵性別解密
相對無薪假 一窺大企業年終獎金
跨年2百萬人狂歡 里約海灘留3百噸垃圾
台中警政APP 功能再升級
台南高雄PM2.5亮紅燈 外出口罩少不了
慰安婦協議 潘基文稱歷史將肯定朴槿惠
國道上午順 午後國5北上恐塞到深夜
印度空軍基地傳攻擊 2槍手斃命
白天是大樓管理員 夜晚變毒蟲
史上最多 人民幣兌美元年貶4.41%
金俊秀與HaNi 音樂劇牽線戀情萌芽
總統：蔡英文不知今夕是何夕
男謊稱遭刺 原來是久病自殘
泰國新聯誼會邀台商同慶中華民國元旦
林佳龍跨海助選 期中央地方一條龍
花蓮地震規模4.1 最大震度花蓮縣3級
柯文哲非典型輔選 鐵馬訪8立委參選人
加州花車遊行 富商搞飛機大罵川普
台南登革熱增3例 21行政區疫情解除
小貓受困鐵皮屋磚牆 消防員：怎麼進去的
油價跌 高市公車加密班距回饋
傳林智勝跟兄弟簽約 經紀人否認
港銅鑼灣書店股東 傳遭大陸調查
小黃不再是唯一 5月鬆綁計程車顏色費率
卓君澤：不管林智勝去哪都是台灣隊長
DIY彩繪風箏 認識故宮南院
iPhone新4吋 傳7大特色先睹為快
泡湯賞梅到南投 再體驗原民文化
統一救護紀錄表 雙北合推
竹市交安組準備輪椅 民眾直呼貼心
燃料電池行動再進化 發電就靠這兩樣
連假第二天 國道車流午後將激增
心情重開機 挑戰連續21天不抱怨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
菲法律代表：亞投行與南海爭議不牴觸
駐法代表處舉行元旦升旗典禮
板橋民生路聯結車翻車 影響道路通行
基因改造食品多可怕？檢驗得出來嗎？
伊斯蘭學者 籲穆斯林共同打擊恐怖主義
美白針廣告誇大 醫美名醫抗罰敗訴定讞
林書豪缺陣2場 黃蜂2連敗
協助脫貧 家扶培訓亮晶晶清潔技能
板橋民生路聯結車翻覆 駕駛脫困無大礙
拯救部落植物景觀 大學生設資料庫
全力固票 朱立倫3日下鄉車隊掃街
中市抽驗加水站飲用水 1處複驗後合格
揭穿納粹謊言 德再版希特勒自傳
善用寵物App 輕鬆打理毛小孩
深層呼吸助養生 多咀嚼可延壽命
陸2015消費 寵物消費年增260%
爸媽省數十萬罰款 陸元旦二孩被讚懂事
手機取代相機？網友這樣說
劍潭國小共同備課 翻轉數學教育
謝沛恩秀長腿 輕鬆公主抱冼佩瑾
計程車鬆綁 大車隊歡迎小車行憂更難賺
戶政系統傳資安漏洞 內政部：免驚
捐肝救幼女 山東慈父每天跑20公里
CES將登場 電競電腦搶鋒頭
長照資源在哪兒 服務資源地圖方便查詢
陸大學餐廳黑暗料理 萵筍炒貓熊
長照評估資訊化 平板電腦取代紙本
德里車輛限行首日 PM2.5濃度降
大馬台校園遊會 章計平打氣
第二場總統辯論會 2百餘警維安
加州玫瑰花車遊行 飄美總統選舉煙硝味
恐怖分子闖印度空軍基地 至少6死
勞團突襲朱總部噴漆 警傳17人說明
新年好薪情 美14州基本時薪調漲
警斃童不起訴 克里夫蘭人嗆檢察官下台
疑久病厭世 男子澎湖上吊
搶人潮 觀光工廠推蓋章集點抽獎
北印空軍基地遭攻擊 疑伊斯蘭組織犯案
半導體成長 智慧手機貢獻大
上海江西H7N9病例 台提高旅遊警示
北市廢食用油 去年回收量增3.8倍
寒假大專生洄游農村活動 報名要快
工作需要 四川人大會議延後5天
第二場辯論 朱立倫夫婦進場道新年快樂
總統辯論 宋楚瑜盼帶台灣走出困境
DRAM價近腰斬 今年仍恐供過於求
餐券新制 服務內容時間不能有差別待遇
跨年天氣冷 泡湯休憩票券熱銷
大陸南水北調 河南將建6座調蓄工程
柯文哲：會出席李彥秀市政考察 非站台
美元2015年表現 優於16種主要貨幣
陸媒：2016造船業將面臨破產高峰
黑龍江牡丹江市發生規模6.4地震
研究：甜食過度乳癌風險增 腫瘤易擴散
蔡英文出席辯論 陳建仁打氣
第2場總統辯論 民團場外陳情
疑焊接招牌釀災 藝品倉庫火警1人嗆傷
補助熱水器遷移更換 防範CO中毒
第2場總統電視辯論 候選人就位
NBA熱火先發缺韋德 仍大勝小牛
總統：九二共識 兩岸和平交通規則
海帶營養價值高 新年最夯綠色食材
查獲賄選 嘉義縣4人送辦
迷糊爸沉醉旋轉木馬 女兒走失渾然不知
元旦連假毒品趴 警逮鴛鴦通緝犯
批蔡冒進 朱立倫：不要拿台灣未來出氣
宋楚瑜批藍綠執政 兩個8把台灣打到趴
房地合一上路 3大屋主免煩惱
蔡英文：人民盼政治嘜擱亂 政府沒聽到
總統：執政歹看就不用數字 非總統高度
香港銅鑼灣書店再傳股東失蹤 事件發酵
6問蔡英文 朱立倫：不能選錯人
大咖輔選 高市藍綠參選人衝刺
國5北上午後開始塞 時速40公里以下
宋楚瑜三叉戟計劃 打造北中南3新加坡
蔡英文：政府有責任確保網路平價優質
友海上遇難 男駕獨木舟搜尋力盡被救
陸海軍專家：大陸至少需3艘航艦
書店多人失蹤 家屬質疑陸官員香港執法
網路政策 朱立倫提中低收入戶免費上網
宋楚瑜盼上網速度達全球前10名
龍鳳胎出生差3分鐘 生日不同年
蔡英文：馬執政8年 政府與人民非常遙遠
宋楚瑜：當選總統後推動陪審制
桃機收假客估逾11萬 恐像春節塞航廈
NBA公牛踹飛尼克 巴特勒登新救世主
東京迪士尼賀新年 吉祥物新品上市
蔡英文：積極維護央行獨立性
大福彩頭獎看12億 去年最夯獎號公開
貨幣政策 朱立倫：尊重央行獨立運作
年金改革 蔡英文：非改不可
司法改革 蔡英文：研議陪審制或參審制
論年金改革 朱：改總額制付愈多領愈多
宋楚瑜：台灣經濟困境主因是政治掛帥
18%問題 宋楚瑜：不該污名化為米蟲
台灣的好 他要說給美國朋友聽
宋楚瑜：檢討派遣制 照顧弱勢
朱立倫領帶活潑 蔡英文配色沉穩
遏止黑心企業 朱立倫：重賞重罰
瘦肉精美豬 宋楚瑜：做肉乾回送美國
保障弱勢勞工 蔡英文：要有四保
老炮兒吸菸鏡頭多 北京控菸協會很反彈
精釀啤酒有賺頭 美大學看準商機開課
蔡英文：自己與家人 絕無兩岸投資貿易
反生存運動汙名化 玩家籲政府正視
朱立倫：很多民進黨人扮演兩岸買辦
談美豬 蔡英文：絕不會犧牲豬農
朱立倫籲蔡勿將國民黨當政治提款機
房東所有權人之爭 西門町五大唱片須搬
板橋林家花園創藝 針線DIY錢多多
中共軍科院傳將與國防大學合併
蔡英文：藍選舉只花500萬 很多人不信
舊車換新車怎退稅？ 網友3個疑問
空巴出貨量達標 全日空傳訂3架客機
生日怎麼慶祝 他號召朋友撿垃圾
菲巴士撞餐廳 1死42傷
形容從政生涯 宋楚瑜：走出戒嚴走向民主
蔡英文：我的責任是幫台灣解決問題
勞工低薪 宋楚瑜：不能都推給企業
評國民黨黨產 宋楚瑜:應向人民交待
元旦連假次日 遊樂園人潮不減
朱立倫：加薪帶動成長是學界新觀念
朱立倫：我沒有歷史包袱 清白面對國人
12強賽感動國人 林智勝展現領袖風範
印度近巴基斯坦邊界基地遇襲 6死
朱立倫主張加薪 批蔡英文遇大企業轉彎
陝西將成立大陸第一個反恐學院
宋楚瑜：什麼都不缺 只缺執政權
電視辯論結論 蔡英文重申團結
電視辯論結論 蔡英文：就職啟動4機制
中央氣象局氣象報告
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非洲好戰團體招募影片 驚見川普
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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第2場總統電視辯論會 3人精彩語錄
母罰兒學狗爬回家 警方社工調查
港鐵：廣深港高鐵香港段預算不足或停工
朱立倫：台灣不能停留在過去的悲情
瘦肉精美豬進口 朱蔡宋激烈交鋒
撐拐杖也要販毒 通緝犯遭警逮
兩岸紅利分配 朱蔡都說要利益迴避
元旦假期北返車潮 高雄段順暢
南投鹿谷冬茶賽 克服暖冬製好茶
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26公尺金猴主燈 台灣燈會3日安座
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唐代「司法部長」家產 陪葬物給答案
美靈魂女歌手娜塔莉高 人生謝幕
峨眉山景區：猴年屬猴的華人免門票
85度C草莓季 7款蛋糕挑逗味蕾
國道現北返車潮 傍晚多處路段塞車
蔡英文：朱立倫給我很多指教是貼標籤
高雄入夜PM2.5紫爆 外出戴口罩
傳歐晉德任董事長 中興基金會否認
朱蔡砲聲隆隆 宋楚瑜扮公道伯
宋楚瑜：親民黨零貪瀆零關說零買辦
總統候選人辯論 阿公阿嬤再成焦點
張獻忠沉寶入江 陸專家呼籲快發掘
肯定朱表現 胡志強：拉近候選人差距
怒選美落敗 哥國民眾火燒「菲后」
比喻星際大戰 宋楚瑜盼找台灣原力覺醒
朱蔡宋皆主張加快上網速度 照顧弱勢
跟拍黑面琵鷺3年 記錄過冬嬌客
麥當勞穿軍服 國防部抗議並蒐證
義大利冬季折扣開跑 估買氣略回升
連跌19月 澳門去年賭博收入降逾3成
談工資 蔡批朱：盲目式目標
印度空軍基地遭攻擊 巴國譴責恐怖分子
學者：第2場辯論不若首場精彩
暖冬吃冰 巨峰葡萄來嚐鮮
選戰倒數 江啟臣全家總動員拉票
集體出遊疑涉賄選 彰化檢方聲押4人
綠營透過布袋戲 號召青年投票
中市預算擱置 學生午餐加碼恐喊停
紐約老舊電話亭變身 供全球最快Wi-Fi
王心凌鋼索攻蛋 高空倒掛後空翻
戰鬥小英火力減 幕僚:展現穩定的力量
犯下恐怖主義罪 沙國一天處決47人
總統電視辯論 台商：兩岸穩定最重要
知名教士遭處決 什葉派斥責沙國
17億頭彩一毛都拿不到 英老夫婦超飲恨
加薪帶動經濟 朱立倫：諾獎得主認同
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冬天常吃醃菜 陸專家：放愈久愈好
英女王老驥伏櫪 工作量超過孫輩
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陳建仁站台李慶元 擦出意外笑果
集體出遊疑涉賄選 1人羈押禁見
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大福彩開獎
1919愛走動 環台15天抵台北
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王心凌攻蛋談情事 無悔戀姚元浩
想跨年看日出 8名成都大學生登山被困
蔡英文：馬政府黃金十年變黃金切割
印度空軍基地交火結束 攻擊者斃命
駁外交休兵 沈呂巡提數據
紅白收視率出爐 後半段創新低
富邦新年飲金酒 中止5連敗
英醫學專家：彈性工作不利健康
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陳建仁：先強化農業再談TPP
齊秦4歲女兒節目亮相 圓臉大眼超可愛
向日皇伉儷拜年 逾8萬人進皇居
低頭族脊椎側彎 中醫療法也許有解
教士尼姆遭處決 手足籲冷靜反暴力
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以色列酒巴槍擊案 警方封街追捕槍手
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回家 土耳其牛從2層樓高屋頂跳下
國5北上塞到晚上 一度車速19公里
什葉派指責 處決尼姆符合IS利益
蔡英文：會在新北重新站起來
上海江西出現H7N9 黃色旅遊警示
英國石油執行長：2016油價恐創新低
港銅鑼灣書店股東報平安
大都會裡的老樹悲歌
連假最終日 全台陰雨下午湧車潮
沙烏地處決知名什葉派教士 伊朗人燒沙國使館
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨西哥特米斯科市長 新官上任翌日遇害
不畏嚴寒 比利時人冬泳迎新年
伊朗革命衛隊：處決尼姆 沙政權會垮台
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嘉義鄉代主席涉賄 法官當庭釋放
ISNA：沙烏地駐德黑蘭大使館遇襲
葉問3口碑場 觀眾要1個打11個
珍妮佛勞倫斯演技突破 20歲演到40歲
江口洋介懼高症 挑戰直升機上動作戲
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女性手腳冷冰冰 當心宮寒易不孕
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黃金博日式木建築 防東北季風豪雨
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龍山寺受理點燈 上千板凳陣塞爆
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巴西聖保羅僑界元旦升旗
2016年巴西失業率估升至2位數
定存族利息縮水 高利專案來幫忙
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墨西哥新科市長遇害 州長誓言絕不寬貸
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武漢探勘地質 挖出天價烏木
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毒鴛鴦遭逮 夫求警放妻一馬
放鬆肌肉用熱敷墊 45度下20分鐘內
香港銅鑼灣書店人員失蹤 持續引關注
蔡英文喊朝野協商 府:選總統就換腦袋
喚醒沉默藍軍 朱立倫最後衝刺催票
中央氣象局氣象報告
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劉德立在巴拿馬主持元旦升旗典禮
教師檢定考3月登場 開放網路報名
醫師蘇主惠佳音電台分享全人健康概念
朱立倫：每一張票都全力以赴
林書豪復出先發15分 黃蜂不敵雷霆
生技股選前量縮整理 等待浩鼎翻牌
疑性侵報案女子 新北警記過調職函送
巴拿馬台商跨年聯歡 凝聚向心力
遭處決教士 爭什葉區脫離沙國觸怒當局
法人：生技太陽能文創仍是櫃買亮點
總統府：蔡英文兩岸說法倒退一萬步
草里漁港擴大垂釣區 邀釣友大展身手
雲縣查獲傾倒疑灰渣 移送法辦
除夕在外圍爐夯 大飯店訂位超熱烈
改判機會微 北京維權律師浦志強不上訴
水氣豐沛 玉山入冬初雪
繳水電費 今年多個新管道
年菜預購熱鬧登場 網購套餐買氣旺
工藝中心設公共藝術 重現牛墟印象
遭輸送帶捲入 宜蘭工廠外勞命危
萬人連署要虐貓生退學 台大依校規處理
全台4G成長飛快 今年上看1800萬戶
轉型或退場 少子化大學殊死戰
大學退場轉型欠誘因 歹戲拖棚師生遭殃
越南抗議陸機降落永暑礁 美憂升高緊張
玉山初雪遲來 15年來最晚
跨年焚燒菲美后人偶 哥國男道歉
汽柴油持平 92無鉛維持1字頭
到台南助選 柯文哲父母讚賴清德
台股開紅盤 投信：聚焦CES及半導體
星媒2015年最關注新聞 馬習會入選
拚立委 高市參選人不忘關注新住民
永暑礁試飛引抗議 北京批越南無理指責
因應自由化 農政規劃設獨立機構
退場沒那麼簡單 大學不在社區何存
大專院校退場轉型 高鳳永達謹慎以對
國道部分路段卡卡 高鐵加開班次疏運
捕烏魚遇海霧 漁船基隆海域觸礁擱淺
油價不調整 92無鉛比礦泉水便宜
談黨產 洪秀柱：從金窩銀窩變破爛狗窩
春安工作將啟動 台中市召開協調會
台灣燈會主燈 齊天創鴻運安座
iPhone 7 Plus 傳容量比較大？
民進黨：若組織買票 提不分區當選無效
銅鑼灣書店失蹤案 港支聯會籲大陸放人
歌迷戴耳機 4D感受林俊傑
如何解決問題 宋楚瑜：領導人要多思考
評總統辯論表現 洪秀柱：朱立倫最好
夾毒闖關 金門刑大機場逮獲
佐科威式語言表達 思考靈敏講話慢
阻槍枝暴力氾濫 歐巴馬將尋求行政手段
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陸調查 性別歧視導致學術圈女性流失
中市道路工程鋼材失竊 承包商監守自盜
蘇花公路北上車多 崇德段壅塞
陸太陽能裝機目標 市調：待觀察
CES將登場 晶片廠聚焦VR、USB3.1
朱立倫搶攻客家票 客家阿婆站出來
日福岡草莓甘王 擬進軍紐約市場
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席琳狄翁也迷愛黛兒 翻唱Hello饗歌迷
副總統電視政見會 明晚8點公視登場
印空軍基地遭恐攻 印巴稱不致阻礙對話
騎機車逆上國道 男子遭撞身亡
元旦連假結束 澎湖海空輸運人潮
大仁哥風雨相挺 四度輔選吳思瑤
印度火車炸彈威脅 暫停清查
外籍客買水果帶回國 日本通關便捷化
馬新高速鐵路 歐洲財團競標
催出年輕選票 蔡英文：自己決定未來
吳宗憲Sandy 父女合體主持互動甜蜜
書店失蹤案 港支聯會擬向聯合國投訴
國民黨：美調薪帶動經濟 蔡英文不懂
新北公有停車場添科技 幫民眾智慧尋車
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中共二炮閱兵史 飛彈12枚變112枚
馬刺射穿火箭 主場金身不敗
南投魚池蘭花盛開 花卉市集受歡迎
台中打造完整單車道 一江橋旁設休憩點
元旦連假北返 國道台中路段現車潮
精蟲衝腦 男大生中老梗破財
華碩搶攻菲律賓 玩遊戲抽手機平板
歡慶元旦 蔡錦隆邀新住民PK家鄉菜
國5北上卡卡 雪隧南口回堵6.5公里
桃園出現泡泡河 水力落差所致
北桃地政事務所 開放刷卡繳規費
南迴公路落石砸車 車內人員幸未傷
南韓最大在野黨前黨魁金漢吉退黨
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鄉代會主席涉賄 前村長坦承收50萬元
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希拉蕊將提富人稅政見 超越巴菲特條款
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忙選戰不忘公益 楊瓊瓔籲關懷弱勢
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以色列酒吧槍擊案 警方公布槍手姓名
蔣緯國吃過的菜 也是話題
昆汀塔倫提諾：邦聯旗是美國納粹標誌
沙國駐伊朗大使館遇襲 40人被捕
尼姆遭處死 哈米尼轟沙國政客將受天譴
Lamigo薪情底定 多人獲複數約
當皇帝很幸福？4時開始忙碌的一天
中共二炮所屬單位 全改名火箭軍XX
新疆書記：新疆宗教極端氣氛大幅淡化
元旦收假北返 國道新竹路段湧車潮
國道中部現北上車潮 部分事故釀塞車
中共一號文件 聚焦農業供給側改革
引發焦慮 專家：電郵是有害壓力源
105年竹北首場徵才活動 6日登場
高雄風雨中造勢 朱立倫：更有信心決心
元旦連假 紙風車劇團中市演出
甘肅新增兩處大貓熊保護區
苗栗泰安山區 土石滑落砸車無人傷亡
人民幣貶值 國銀大陸分行獲利受傷
台塑汽柴油不調 92無鉛仍低於20元
火警竄濃煙 妙齡女窗戶待援獲救
中央氣象局氣象報告
金融數位化 實體分行不會消失
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
縱火害死3巴勒斯坦人 2以色列人遭控
屏東1汽車翻覆5傷 1老人尋水摔谷亡
總統大選 桃園檢警破全國性地下賭盤
協定生效 梵蒂岡正式承認巴勒斯坦國
霧霾肆虐 大連陸空交通受影響
羅志祥簽名會 邀家扶中心孩童同樂
大馬打造全球第二大地下城
林志穎超貼心 熬薑水幫月子妻洗頭
泡茶達人樺哥妙喻 選好立委如選好茶
去年出口慘澹 張盛和：連11黑成定局
民車受困台南沙灘 海巡一天救兩件
元旦假期 高鐵雲林站再湧人潮
國民黨：竹市餐會無關選舉 勿未審先判
陸漁船闖九州海域 遭日扣押
東西國道都塞車 晚間8至10時紓解
江啟臣車站送收納袋 爭取首投族
北京十面霾伏 元旦起連3天重度空汙
雲林遭傾倒疑似灰渣廢棄物 2人收押
陸4艘海警船闖釣島 其中1艘有機關炮
扯爆了 四顆輪胎全偷竟規格不符
王心凌敢要敢承擔 戀姚元浩無怨
抓住耶誕城尾巴 情侶燈海浪漫一下
長期月經不順 小心患多囊性卵巢症候群
一秒到關島 北捷彩繪列車夏日風情
曾銘宗：三大利多 台股今年穩健
霧峰區峰谷路瓶頸路段 成安全隱憂
2016惹人厭字彙 開腿族上榜
元旦收假 大陸鐵路預計載客820萬人
面板業盼銷陸免關稅 產業政策受期待
南海天然氣井 菲議員擬改建重犯監獄
民進黨：國民黨基本工資兩面手法
4艘陸海警船近釣島 一艘有機關砲
初雪有定義 氣象局修正初雪遲到紀錄
周儀翔神切入 達欣逆轉勝台銀
衝刺立委選情 參選人勤走市場
蔡英文：民進黨能不能贏得漂亮就看桃園
女友捐腎助男友 最佳拍檔傳佳話
北京通勤全大陸最遠 平均花50分鐘
連假收假日 桃機入出境湧近11萬人
菲國人口 今年料達1億400萬
威廉王子：當爸後變得更多愁善感
印度空軍基地遭攻擊 再傳槍戰與爆炸
港書店失蹤案 恐和出版習近平情史有關
柯瑞復出又傷退 勇士驚險保主場連勝
王如玄：國民黨包容 視新住民為非外人
副總統：當年蔡英文因應美牛有失職之嫌
歐巴馬蓄勢待發 面對最後一年任務
澎湖新消防局長 連假慰問執勤人員
出走歐元區危險降低 希臘儲戶仍憂心
國人1年吃豬35KG 朱立倫：標準須嚴格
民進黨：副總統拿美牛開放抹黑蔡英文
台北車展24萬人擠爆 創10年新高
銅鑼灣書店案 國際特赦：香港慢慢窒息
陸東北糧食輸出 部份開始借道北韓
羅馬尼亞受虐犬獲救 淒厲悲鳴令人心碎
斗南疑感情糾紛傳槍響 查獲涉案男
劉錚25分 台啤力克裕隆
洪秀柱赴港 出席朱立倫競選造勢大會
攻擊沙烏地使領館 伊朗總統：毫無道理
被俘上校獲勳章 林郁方：政府要鼓勵
國民黨：蔡英文的經濟觀未能與國際接軌
探索銀河系 歐洲太空總署擬建月球基地
政治人物欠版面 Medium可容分說
沙國處決什葉教士 Q&A看懂伊斯蘭矛盾
宜蘭外海地震 宜花桃震度2級
遭諷沒當總召 丁守中：柯文哲也沒當院長
高鐵自由座傍晚擠人潮 晚間好轉
川普：歐巴馬和希拉蕊政策 製造了IS
俄勒岡州民兵抗議 占領野生保護區總部
基改食品早已上你家餐桌…
新年開紅盤 台股表現受期待
食藥署設闢謠專區 「停看聽」三步驟遠離謠言
集保結算所董總交接 林修銘及孟慶蒞接任
競選廣告 綠瞄準129萬首投族
澳門JW萬豪酒店 歡慶首個農曆新年
大億麗緻酒店 推除夕新春料理、春節住房專案
高雄寒軒國際大飯店 除夕至初五天天好禮
無薪假廠商57家 3年來新高
(時評)別再打陸客恐嚇牌
台股開紅盤後大跌223點 17年來最差
貨幣戰爭開打?台幣重貶1.7角 創3個月新低
伊朗屢與鄰為敵 巴林跟進沙國宣布斷交
電視政見／陳建仁：強化跨部會整合、危機應變能力
電視政見／王如玄：盼成關注社會角落的副手
電視政見／徐欣瑩：鼓勵行行出狀元
前資策會高層帶人閃 重批老東家「抗拒轉變」
沙國處決什葉教士 多國爆發抗議
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IS新影帶威脅英國 處決5名間諜
駐德黑蘭使館遭攻擊 沙烏地與伊朗斷交
撤離德黑蘭沙國外交官 飛抵杜拜
尼加拉瓜火山 噴吐氣體和岩漿
豔陽高掛櫻花開 華府賞雪成賞櫻
星戰7票房強強滾 超越鐵達尼號
雨果威明女裝扮上癮 戲中禮服全試遍
追婚日記 周渝民林依晨陳柏霖合體
愛上花豹女 六月威廉親得忘我
沙烏地伊朗斷交 美促雙方繼續接觸
印度發生6.8地震
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鴻海去年業績增1成在望 衝歷史新高
糗大 澳部長簡訊罵瘋婆子 竟誤傳當事人
驚爆焦點 摘下國家影評人協會最佳影片
嘉義鄉代會主席疑涉賄 收押禁見
保育本土八哥 中市府籲勿棄放
罹癌不治療 年紀大吃草藥怕開刀
輕型機車路考首上路 可能有考生不知情
台股開盤跌22.27點
南港機廠聯開案 柯文哲擬與日勝生解約
新台幣開盤升1.66角
大陸修野生動物法 能不能吃看公序良俗
台股新春開盤 早盤重挫117點
雲端書庫館藏多 嘉義鄉親享閱讀樂
公民記者控俄擊毀MH17 荷會認真研究
中市火化及禮廳租訂開放線上服務
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雲林黑幫po槍叫陣 警方：是假槍啦
柯文哲：大巨蛋案半個月內與趙藤雄攤牌
美河市翻版 南港機廠案柯文哲要解約
雪炫：雖有人討厭我 但有粉絲深感幸福
昱晶獲利佳 股價創半年新高
耶誕到跨年5產婦接連過世 義大利震驚
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2015不平靜 巴黎共和廣場將舉辦追思會
丁克華掌櫃買 期盼突破悶經濟
女開車聽見貓聲 警民合力救出喵星人
台銀70週年音樂會 將成立社福基金
科教館邀藝起玩科學 實現設計夢
大巨蛋北市府要攤牌 遠雄：歡迎來談
韓辦梵谷展 張根碩任宣傳大使
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失蹤案若涉陸 港前官員：破壞一國兩國
全球首支視訊3G兒童錶 首發有台灣
中經院：12月PMI微升 連6個月緊縮
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接管朝陽人壽 曾銘宗：不用等到3月底
溪水暴漲 高雄山區遊客安全脫困
調查：上班族新年願望 最想要加薪
印度東北強震下修至6.7 傳1死數十傷
郵局國際匯費 2/29前降為199元
解約南港機廠案？ 日勝生：向市府了解
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
花蓮野溪溯溪 男腳骨折空勤救援
林智勝加盟中信兄弟 下午舉行記者會
上班族夢幻總統 首選張忠謀
天寒庇護街友 紐約州長頒布命令
林智勝加盟中信 自由球員轉隊第一人
無薪休假微增 57家4756人
2600萬刮刮樂開賣 台彩策略大轉彎
國泰金盤中大跌8% 吐回封關日漲幅
芝加哥中華會館首位女主席黃于紋上任
印度駐阿富汗領事館遇襲 爆炸槍聲大作
巴特勒半場飆40分 改寫公牛隊史紀錄
1票拿2000 飲料店廣告噱頭警關注
滬女地鐵扔雞爪骨頭 遭肉搜是音樂老師
曾銘宗：3家電子支付商 首季全面開業
港股隨陸股下跌 跌幅2%
星際大戰原力發酵 穩坐票房冠軍寶座
黃鐙輝艋舺開星路 機會老婆萁萁求來
陸股早盤震盪 滬指一度跌破3400點
CES將登場 IC設計概念股抗跌
法人看好 台股農曆年後迎春燕
曾銘宗請假 2週 持續關心政務
書店失蹤事件違反一國兩制？中共黨媒駁
大陸第一毒村復原 居民回家
台股紅盤表現差 盤中大跌逾200點
北市辦優質嬰幼兒診療評選 共56間獲獎
打靶餘留子彈忘取出 美大兵闖桃機遭逮
拒絕降處 原住民再次陳情苗縣府
中選會副總統電視政見會 晚間8時登場
iPhone新4吋 傳機殼顏色比照這個
富基漁港墨西哥帽 辦帽沿競圖設計比賽
吉爾吉斯珍饈比作馬陰莖 英人恐蹲5年牢
賭性堅強 不識字組頭自製台灣國語鍵盤
祖克柏2016新挑戰 發明人工智慧管家
護照封面貼紙出境 移民官將勸導移除
母子失聯3年 警LINE助重逢
薩爾瓦多消費者物價上漲1.1%
大選在即 吳晟與環團為綠社盟拉票
罐裝干貝醬 選購前注意標示及外觀
大陸華北霧霾減弱 南方暴雨將來
批丁守中人緣差 柯文哲：我人緣也不好
向5年級生催票 建研會CF挺朱玄配
低檔反彈 豐興廢鋼鋼筋本週小漲
被控詐領補助款 副議長無罪定讞
裝了假牙還是要潔牙 錯用黏著劑害牙齦
PMI及NMI雙微升 不確定止跌回穩
元旦假期 北京景區遊客逾2百萬人次
緝毒無假期 南投警抓女毒販
勞動部：華映取消無薪假2515人復工
搶劫還自拍 警方循照逮蠢犯
三芝丹頂鶴安穩跨年 未受鞭炮驚嚇
新台幣中午升5.5分
埔里高工拒設停車格 鎮公所反制停收垃圾
鞏固客家票 朱立倫允做第一名總統
昇陽科接單滿載 農曆年將加班趕工
祖克柏看齊鋼鐵人 打造AI管家
柯文哲：姚文智會贏就好 贏那麼多幹嘛
國民黨團指蔡英文開會治國 民進黨團駁
元月4日止掛牌上櫃公司711家
陸股早盤大跌 滬指跌近4%
沙伊兩國情勢緊張 亞股一片綠油價漲
印尼焚林企業無罪 駭客不爽駭進法院
帝寶展望今年：業績再衝歷史新高
曼谷市民心聲：失業率和生活支出雙高
台電去年大賺611億 累虧待彌補
毒品咖啡包趕流行 印上臉書圖樣
2016大選 民進黨團盼有返鄉專車
視察大樓清洗 林右昌盼仁五路成示範區
ETF百花齊放 台灣經驗輸出海外
產後瘦身 大陸婦人花20萬買神器被騙
1噸絲瓜水濃縮成1百克 奈米薄膜好神奇
鄧振中：台電把自己準備好 因應電業自由化
解決日俄領土糾紛 安倍：峰會不可少
郭台銘下午記者會 親自回應小學生來信
竹科無薪假人數大減 剩13人
華映取消無薪假復工 股價先反應
金正恩新年談及改善兩韓關係 南韓關注
古董張炒股唐鋒海削 判賠散戶9億
威潤參展CES 推定位監控器2新品
菲機場貴賓室挨轟 傳只接待韓人
印度東北部強震 造成5死逾40傷
調查不明物體墜落 非屬越南
印度駐阿富汗領事館遇襲 2恐怖分子斃
華膳上新菜 蒜頭三代同堂為雞湯加分
台股跌人民幣貶 新台幣午升5.5分
宏都拉斯出口成長2.1%
證所稅解除 生技股首當其衝重挫逾3%
中山高車禍翻覆邊坡 駕駛有生命危險
政見發表會 王如玄：盡量控制情緒
網路企業聯合徵才 釋929職缺
兩岸青少年帆船賽 澎湖選手奪1金1銀
陸機降落永暑礁 菲將提外交抗議
跳蛙式停站 台中新闢幹線公車更省時
香港特首：大陸人員不能在港執法
東協成員入TPP 經長：短期看不出衝擊
007丹尼爾克雷格 星戰7神秘客串風暴兵
朱立倫探訪 豬農誓死反對瘦肉精豬進口
人民幣匯率中間價跌破6.5
印度空軍基地再遭攻擊 安全程序遭質疑
外資去年賣超新興亞洲 台股逆勢吸金
達人傳授咖啡渣堆肥 新北綠活館開課
新年新希望 王金平：國民黨國會過半
瀚荃切入蘋果智慧家庭商機 CES展新品
涉總統大選地下賭盤 主嫌林男收押
華映：成本已降 全面取消無薪假
台股收盤跌223.8點
新年紅盤慘跌 台股重挫223.80點
北市光復南基隆路口鷹架倒塌 2人受困
台股開低走低 跌223.8點
新北：核二乾貯場興建 留待新民意決定
1月台指期跌200點
那些年我照顧的猴王 資深保育員憶經驗
2016必訪10大國度 非洲波札那奪榜首
反陽交合併黑箱 陽明學生會籲合校緩議
瘦肉精 朱立倫：蔡英文未溝通是黑箱
駐日處新年會 沈斯淳：有挑戰也有機會
1月電子期金融期齊跌
世界最佳島嶼排名 峇里島第2
陸股重挫7% 提前收盤
埔里停車格爭議 本週協商盼得共識
美2016大選年 從廢除歐記健保揭開序幕
新年第1天 台股狂跌223點
昆士蘭台僑歡慶元旦茶會
印度東北強震至少6死近百傷 數字恐攀升
肌瘤作祟經血流不停 術後懷孕產女
未開出好彩頭！資誠：台股今年不會太好
華映取消無薪假 總經理感慨外界誤解
防治登革熱 台南向中央提建議
北市光復南基隆路泥漿傾洩 波及2路人
印度6.7地震 西藏有感
烏來台車步道 農曆年前可望完成復建
忘帶鑰匙爬牆返家 北市老翁墜樓送醫
大村車站設景觀意象 宣傳葡萄之鄉
三大法人賣超台股173.6億元
湖人重建 就看今年夏天
東協經濟體啟動 泰警憂心治安
耗時23年記錄 老鷹想飛感動小學生
三星A系列新機上市 售價1.39萬起
北港糖廠火災 不影響活化工程
金門糕餅展 在地美食推向世界
中壢大貨車追撞翻車 駕駛卡車內
郭守正：爭取老鷹想飛公播權 辦影展
汽機車未禮讓行人 新北交通嚴格執法
土耳其航空在孟買發現無人手機緊急召回
陽光基金會深耕印度3年 助燒傷婦重建
軍宅爭議 退將挺王如玄：沒有誰炒作
被嫌披薩送太慢 外送服務生砍人
水庫檢出阿米巴 台水：飲用水掛保證
頭目獻生鮮山豬頭 盼翻轉原民選舉文化
查理週刊血案週年將屆 特刊封面畫神背槍
小小兵旋風 大阪環球影城酒店推主題房
小二生訪郭台銘 要幫老鷹想飛打廣告
陸股開市大跌7% 啟動「熔斷」
學生籲合校緩議 陽明：尊重校務會議
苗栗泰安又傳落石 2傷送醫
林智勝加盟中信 盼從桃猿搶下總冠軍
改造槍路邊試射 警循線逮2男
經營網路應召站 7人遭起訴
伊拉克2遜尼清真寺遇襲 宗派爭議再起
史上最高 林智勝3年總值達4500萬
安倍新年記者會 連說24次挑戰
明清腰刀特展 日式刀在列
葉問3票房破億 熊黛林將來台謝票
安海瑟薇孕肚比基尼照曝光
新台幣收貶 1.7角
小二生為老鷹想飛請命 郭台銘好感動
大黑豬落跑 新莊半日遊後被逮
郭台銘：今年會幫員工加薪
手機通報 中華電測試4G災防訊息
高雄關查獲陸進口煙火 短報近3萬公斤
新台幣收33.236元 創3個月新低
曾嗆面試當奴才 工鬥下午會蔡英文
林智勝不旅外 希望為台灣棒球做事
中信兄弟：鄭達鴻有接觸沒共識
利空夾擊 日股收黑
牛車水迎猴年 美猴王懸絲偶超夯
台灣車市 2015年42萬台目標達陣
駭客玩家持刀傷陰囊 和解不起訴
慰安婦議題 日外相：少女銅像要遷移
民眾為何反對政策？管中閔卸任後的反思
北京2015年PM2.5 年均值80
林智勝：第一次看球就喜歡兄弟隊
民團號召募集棉被 助老人婦幼過冬
喀布爾機場炸彈客引爆 無其他人傷亡
台聯率眾抗議 農委會：一定保障台農業
陸民航機南海校驗試飛 日外相嚴重關切
港股重挫587點 受陸股拖累
傳漁船遭陸船撞沉 越南要求查明
三星今年展望 挑戰台灣業績成長2位數
用畫翻轉愛助弱勢 小四女童獲表揚
選戰倒數 宜蘭藍綠6日拚場催票
南投高中拔河隊募款達成 拚戰世界盃
天雨路滑 遊覽車撞大貨車幸無傷亡
陸快遞業務量 過去5年成長近8倍
股匯雙殺 新台幣貶1.7角逾3個月低
曾銘宗：任內最遺憾 金融整併太慢
農委會：兩岸貨貿 爭取稻米等維持管制
菸味飄鄰家 法官判賠2.49萬元
鰲鼓濕地8鳥屍 非禽流感死亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸股災蔓延 德國股市開盤重挫超過3%
南院傳出滲水 故宮對民眾深表歉意
家中被偷 竊賊竟是鄰居
瑞典防難民湧入 從丹麥入境要查證件
跨分向線撞癱重機男 判賠3548萬
陸第2艘航艦屬中型噸位 與小鷹號相當
網傳竄改花蓮選舉看板 國民黨告傳播者
郭台銘寫信 感謝小朋友為老鷹想飛加油
確保匯市穩定 越央行推每日參考匯率
5都房屋移轉量增 台南表現最佳
選舉固樁費陸續到位 竊賊也覬覦
台北跨年收視高 謝金燕張惠妹吸睛
陸股暴跌7% 提早收盤
網路戰 漢和：共軍駭客部隊增加
伊朗指控沙烏地 升高區域緊張對立
陸股暴跌 拖累歐股開盤重挫
開放美豬未先溝通 朱立倫：民進黨鴨霸
展望冷 現代今年銷售成長估10年最低
年節禮盒精心搭配 百貨通路輕鬆買
油槽未排空 高市：無涉操作許可核發
染H5N2禽流感 嘉義撲殺逾兩千蛋鴨
7歲童看老鷹想飛潸然淚下 求助郭董
港股創3個月最大跌幅 陸股拖累
國立大學僅18校逾萬人 教部促公公併
小二生訪郭台銘 老鷹想飛再受關注
國5大客車走路肩 業者：快半小時
嘉明湖將封山 有山友尚未下山
闖丹頂鶴封鎖線 里長地主苦口婆心勸
韓歌手Gary將在台灣舉辦演唱會
金融教育勞工公務 朴槿惠新年改革重點
李行鍾肇政李乾朗 獲行政院文化獎
陸股暴跌停止交易 製造業連5月萎縮
移民歐洲夢碎 伊拉克人爆返鄉潮
曾銘宗成績單亮眼 金融業獲利續創新高
匯特眼科手術沖洗液獲中國專利
金融股不賞臉 跌破曾銘宗防線
澎檢：103年賄選嚴重 加強反賄選宣導
澎湖城市淨化年 全面動起來
林智勝加盟中信兄弟 加油歌背號未確定
山區雨後落石砸車 夫妻重傷送醫
星空迎新 象限儀座流星雨閃亮登場
輕型機車路考 首日2人報考筆試都未過
基隆囡仔自費校園展特技 反毒撼動人心
北市議員打分數 柯文哲第7林欽榮墊底
議員指中市總預算六都第1 市府：第4
桃連區高中職五專招生名額逾3萬
奇景推雷射準直鏡 攻3D相機
慧行志工推動救生教育 馬總統合影肯定
避稅效應 六都12月房屋移轉量創新高
金門公車撞圓環 車頭凹陷駕駛受傷
報恩猿迷 林智勝：喊三振沒關係
韓劇女王之花高屏取景 6日在台首播
客機緊急折返 南韓將檢視廉航安全性
國民黨旗津服務社老店新開 黃敏惠邀請
陸股又扮黑天鵝 股災陰影現
泰國新年車禍 343死
陝西發放過冬衣物 老人領到超短熱褲
外資上周賣超24.86億 去年仍買超
台幣貶韓元貶更多 新一輪競貶戰開打
疑遭散布不實言論 楊鎮浯競選總部提告
核二乾貯水保 農委會：依政院核定審查
狠心母助男友性侵幼女 2人同遭起訴
OIU大額保單融資 估1月底前開放
金蘭醬油家族內鬥 前董座不起訴
綠蠵龜擱淺魚塭 澎湖岸巡救援安置
歐元區製造業12月復甦加速 20個月最快
繼沙烏地阿拉伯後 巴林宣布與伊朗斷交
暗戀桃花源30週年 林青霞被媒體嚇跑
中選會電視政見會 3副總統候選人抵達
黨員若不信馬列信風水 中共要嚴懲
初二請女婿 高雄飯店湧現訂位潮
海關標售私貨 名牌只要市價4成
美期刊：馬總統兩岸政策致8年和平穩定
涉嫌性侵報案女子 新北警員停職
曾被嗆當奴才 蔡英文會工鬥打溫情牌
南台灣屏東出發 朱立倫大規模車隊掃街
抗霾 北京今年新購2180輛電動公車
沙烏地伊朗緊張升高 歐盟電話外交斡旋
東海大學全面禁菸 打造無菸校園
海關標售私貨 最常見這2個名牌
對抗空污 義大利擬推多項措施
菲青年：陸軍事三角已包圍中業島
花蓮吉安新闢道路通車 未來新台9線
大陸製造業疲軟 影響印度股市大跌
程式擊敗將棋棋士 Heroz進軍金融業
林智勝合約解密 激勵獎金看三項成績
激情過後 1月房市移轉量回歸常軌
副總統電視政見發表會 發言順序陳徐王
原民組織調整 苗縣府：尊重法令解釋
人民幣迎接動盪一年 人行角色關鍵
俄國願作調人 化解沙國與伊朗爭端
藝人李（王羅）夫婦 挨告恐嚇不起訴
搶理專飯碗 機器人要幫你理財
機器人理財顧問 曾銘宗：今年恐看不到
不滿伊朗支持國內叛亂 巴林與伊朗斷交
台灣年貨 躍上大陸電商1號店
鳥糞使道路滑溜 羅馬封街清洗
航空附加費再降 10年來最低
春節連假 星人樂赴台灣旅遊
回憶花蓮扁食味 役男廚師為獨居嬤圓夢
深港機場整合服務 簽署深化合作協議
驚爆焦點奪國家影評人協會獎最佳影片
阿拉伯聯合大公國降低與伊朗外交關係
陳建仁：要重新恢復台灣美食王國的美譽
電視政見發表 徐欣瑩玩網路梗
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蒼蠅官比老虎還貪 陸檢方逮捕山西貪官
陸股暴跌 歐股午盤重挫德股跌逾4%
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護理師影片嗆正義魔人 大千醫院尊重
葉門臨時首都亞丁 實施宵禁
防父嫖妓 陸青年假冒特警街頭執勤被逮
徐欣瑩：由中央成立住宅專責單位
聲援沙國 蘇丹宣布立即與伊朗斷交
伊朗女性瘋整形 鼻手術最受歡迎
陸股暴跌掀波 美股盤前期指重挫
遜尼派清真寺遇襲 伊拉克總理誓言緝凶
東北虎遠東豹通行中俄 國界管不住
英官員：IS最新殺人錄影帶是文宣
不理王如玄 陳建仁聚焦生技政策
銅鑼灣失蹤股東李波寫信給員工 報平安
專家：陸可能同時建造2艘航艦
加強毒品查緝 徐欣瑩：設警政部
威力彩頭獎槓龜
抑制移民流入 北歐國家控管邊界
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TVBS股權再賣 王雪紅陣營吃下100%
大陸作弊出高招 頭皮牙齒都能收答案
宏?CES推11.6吋筆電 售價6千有找
中職豪門強權成形 中信兄弟海選洋投
徐欣瑩：很聽阿嬤的話 要發展養生村
王如玄批小英擬開放美豬換入TPP門票
沙國與伊朗關係緊張 德法俄籲緩和情勢
緊張升至新高 沙國與盟邦紛與伊朗斷交
陸股暴跌衝擊 倫敦股市豬羊變色
民進黨:縮短年總工時是政策方向
陳建仁：打造社區健康照護中心
副總統政見會 玄陳會後受訪針鋒相對
副手口袋美食 王如玄最愛十全排骨湯
政見發表玩網路哏 徐欣瑩：平常就在用
2015年整體天災損失 6年來最低
陸股暴跌 美股開盤道瓊大跌345點
CES展 宏?筆電手機新品齊發
人民幣貶破6.5後續跌 首季持續看貶
冤案與沉案 美獨立媒體辦案力壓警方
謀殺或無罪 美紀錄片影集掀全民公審
沙將斷絕與伊朗所有空中交通與商業關係
陸股暴跌 美股早盤三大指數都跌逾2%
國民黨周六「安定力量大遊行」 打周美青、洪秀柱溫柔牌
結仇已久 沙烏地阿拉伯與伊朗二度斷交
沙烏地阿拉伯、伊朗 步入數十年來最緊張關係
全民檢視新政府：「逆耳之言」是否仍成「狗吠火車」？
國美館即日起展出「洪易的藝想世界」
港書店失蹤案 夏立言：大陸要遵守承諾
非洲版「漫威動畫」 超級英雄這次從非洲出發！
東證期貨及ETF選擇權 上市首月交易人得獎名單出爐
台北國賓大飯店小家庭輕鬆遊 多元超值專案
富信大飯店 開運年菜開放預購
台北老爺大酒店 週日晚間超值囍宴專案
義美奶油球不見了？義美：研發健康新品中
中國股市首日觸發「熔斷機制」 野村：靜待時機布局
印度東北強震 死亡人數增至8人
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
陸股暴跌 美股重挫道瓊跌逾455點
市場憂心陸經濟 歐股大幅收低
白宮：歐巴馬即將宣布槍械管制措施
聯國敘利亞特使出動 期化解沙伊緊張
陸股暴跌撒下陰影 美股重挫
憂供應過剩 國際油價跌
美國隊長拒當低頭族 揪宅男女神躺床談畫
聖城耶路撒冷遭逢末日審判 大開地獄之門
震撼爆破大場面 湯唯親自上陣拒臨演
多國採邊境管制 歐盟申根區遇難題
歐巴馬宣告 將以行政命令加強槍管
大陸股災 美股大跌收場 投資人憂前景
暴風雪打獵 美鄉村樂團主唱遺體尋獲
俄勒岡州路面結冰 聯結車打滑險撞民宅
福斯汽車造假案 美告上法院
慰安婦議題 日不與台新設協商平台
加強槍管 歐巴馬：完全合憲
阿里山自然農法 找回鄒族人健康生活
阿里山第二春 自然農法種回台灣食物
2016年全球風險 巴西排名第8
農友研究有機農法 青潭食農教育有成
美股重挫 標普新年開市跌幅創15年最深
嘉義縣疑立委賄選案 再1人羈押禁見
中市府推食安APP 三燈號掌握食安環境
弱勢婦女陷困境 中市提供救助措施
巴西皮膚癌致死率 10年成長55%
有機茶融入生活態度 友善土地耕作
嘉義濃霧 能見度僅50公尺
國際股市重創 台股待消化利空
台灣環境復興運動 青年回流友善產業
BIGBANG勝利遭詐騙6千萬元
Netflix拓展 先鎖定台韓港星
查緝網路簽賭 刑事局破最大宗雲端賭盤
波多黎各喊沒錢 準備倒債
暴風雪襲德州 1.5萬頭乳牛凍死影響乳源
台股開盤跌9.26點
新台幣開盤升2.26角 報32.010元
瓜地馬拉火山爆發 噴出7公里高煙柱
東京築地鮪魚最後新年競標 價格飆
防一氧化碳中毒 中市到府檢查
DNA序列 興大施習德發表新種大眼蟹
全球股災 多倫多股市受創輕
美延後南海巡邏 參院軍委會抨擊
台南登革熱增1例 22行政區疫情解除
官媒：陸股4日提早休市 官方必須回應
幸福仁愛社捐善款 助學子安心求學
神達攻車聯網 結盟Subaru參展CES
聯發科推3新晶片 CES展發光
電動機車去年超夯 銷量破萬輛
新台幣早盤升1.69角
鴻海鄭州廠員工不流失 獲4億大紅包
鄭雨盛金荷娜搭檔情侶照 默契十足
校正公電（CAP0047）
南科考古計畫 獲田野考古發現獎
李準基和IU主演韓劇 步步驚心：麗
UN化武報告 敘國民眾曾遭沙林襲擊
4日熔斷後 陸股低開走高
購屋貸款拉高 房仲：先墊墊還款能力
毛治國：登革熱恐成常態 梅雨季前戒備
駐薩使館舉辦新年升旗 李新穎主持
今明溫差近10度 9日清晨最冷
寧夏銀川公車行駛中突然起火 14人死亡
摔落工地電梯井 台南1工人命危
陸男機上竊財被捕 泰警籲旅客注意
太陽能市場復甦 太極昇陽科業績旺
大立光何時止跌 淡季陰影揮不去
告風傳媒不實報導案 洪秀柱出庭
iPhone 6s銷量如何 1/26日揭曉
日韓慰安婦協議 王金平：應一體適用
4歲IS小聖戰士 外公喊話快回來
謊稱免費拍照 業餘攝影師涉襲胸遭函送
環署：即日起啟動登革熱全國防疫
破獲最大宗網路簽賭 賭資逾20億
對現實不滿 大陸農民想起毛澤東
陸股4日大跌 證監會：市場適應中
景氣差？ 台灣去年每千人買 1台賓士
沙烏地在聯合國聲明 審判公正公平
台去年對越投資近14億美元 排第4
男竊取神明金牌 人贓俱獲遭逮
5千國軍官兵選舉日留守 史上最少
派對藥物炸彈偽裝成咖啡包 查獲250件
灰白圍牆披彩衣 訴說桃園美麗哀愁
蔡英文推今年首支廣告 主打台灣再起
Win 10裝機量逾2億台 史上最快
陸永暑礁飛航測試 國防部掌握情勢發展
男子偷南瓜 警察面前還嫌難吃
刑事局破最大宗網路簽賭站 賭金逾20億
阿嬤要孫女約會書呆子 祖克柏神回覆
去年中美洲國家出口成長均有限
韓劇花郎：開始 朴敘俊高雅拉主演
CES將登場 宏達電Vive秀8大亮點
人民幣兌美元匯率中間價破6.51
馬奎斯手稿數位化 德州大學6月展開
股東會搶登記 平均1分鐘100家
運動風氣盛 采盟桃機設運動公園
沒貨物稅補貼 TOYOTA最高補助3萬
油價跌 曼谷湄南河交通船票價再降
翻轉世代不正義 社教代表力挺綠社盟
大陸券商預測 滬指3000為底
寒流來襲 紐約告別暖冬
溫室氣體盤查 掌握8成工業排放量
盧嘉辰：關公有指示 找王金平訴委屈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中選會公告第9屆立委候選人名單
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
比爾蓋茲撐腰 生技新星申請IPO
iPhone7耳機孔掰掰？ 改換這個
易桀齊伍冠諺組男團51 劉德華送祝福
左鎮人翻案後 長濱文化台灣最早
上傳家人合照 LINE送台灣限定貼圖
大陸四大航空 暫停與去哪兒合作
鄭明典：南部乾季異常降雨
去年最後一週 資金流出美股基金
告風傳媒不實報導 洪秀柱：人格謀殺
度過黑色星期一 台股止跌弱勢整理
梅岡城故事作者新書 美2015暢銷書冠軍
投信：1月平均漲幅 台股表現佳
宏達電M10概念圖曝光 觸控筆現身？
北市老夫妻疑燒炭 看護也送醫
西門町大樓傳物品掉落 男子遭砸傷
慰安婦協議難適用其他地區 洪秀柱生氣
歐巴馬嚴管槍枝 擴大背景調查
韓公務員加薪3% 總統年薪587萬台幣
熱浪搞鬼冬溫飆破零度 北極未來恐無冰
股市倒地不支 全球5大富豪失血2882億
威剛董座陳立白 擬進駐擎泰董事會
柯文哲挑戰單車一日北高 目標21小時
北市大樓內疑遭砍 2男身上有刀傷
馬總統：有位女士見笑轉生氣
黃蜂客場戰勇士 林書豪帶傷先發
印度空軍基地恐攻 一恐怖組織稱其所為
新台幣中午升1.69角
元大馬家結構債案 想再審又被駁回
紐約民宅萬象燈飾 吸引上萬人朝聖
皇冠及福特協供八仙傷者復建專車
陸股開低走高 滬指早盤翻紅
逛西門町 男遭施工鐵片砸傷
俞大?贈巴拉圭育幼院洗衣機等物資
中彰投苗首長會議 區域治理新紀元
謝金河：首日大獵殺 預告今年錢難賺
不准小美人魚裸體 臉書禁丹麥國寶照
協商慰安婦議題 外交部召開專案會議
深圳H5N6患者死亡
中壯年股民撐起台股半片天
林書豪先發拿2分 黃蜂首節落後8分
歲末居家布置 用小物帶來好彩頭
沙國與伊朗斷交 大陸強調與兩國友好
北市民宅傳瓦斯漏氣 屋內民眾待疏散
亞股跌深反彈
母疑兒子是鬼胎 打死兒後揹屍搭火車
許願爐SIRI附身 會說話還能雙語
迎猴年最佳急先鋒 台灣黑金剛花生
小米聯合創辦人：將成立小米影業
雙溪設簡易自來水 2070戶受惠
朱立倫：蔡英文立場反覆 不負責任
慰安婦議題 駐日處：日本應道歉賠償
執政是否放棄南海主權 藍綠交鋒
全國最大票倉 新北拼晚間9時開票完成
育成人才 銘傳學生第二張創作專輯問世
石化管線監管費 高市每公里5萬8千
警圍捕竊車集團遭衝撞 開槍逮4人
宏?CES展示智慧健康醫療應用
台登革熱變嚴峻 夏大雨入冬晚是關鍵
科技產品今年賣不賣 看大陸經濟臉色
川普首支電視廣告 張冠李戴還提穆斯林
賺全年不如老闆賺2天 英上班族好命苦
漁獲豐價看漲 澎湖漁民笑逐顏開
未來世代幸福指數調查 台灣稱冠亞太
林書豪先發得4分 黃蜂半場落後8分
農業電商難獲利 吉甲地停業
南韓財政部：陸股暴跌對南韓影響有限
道路養護優等 3直轄市 台北新北台南
河智苑：父親病故 傷心欲絕
富爸爸加持！樺漢去年12月營收再創高
印尼第1人 變性人鬥士獲法律碩士
北市機車停車收費 公民論壇蒐集民意
F-英利擬1月下旬掛牌上市
台大開發新技術 開刀免看螢幕
不分區立委選舉選票 73公分史上最長
民進黨控變相賄選 國民黨：打人喊救人
北市預算 柯文哲爭取第三勢力支持
不協商慰安婦 胡志強：日本不想討論
手機高畫質當道 有利高階面板廠
藍：小英曾讓米酒漲 當選恐失美豬底線
去年誰拿下最多專利？ 奪冠的不是蘋果
元旦假期趕工製毒 調查局破安毒工廠
林書豪3節攻9分 黃蜂落後18分
婦團籲日與台交涉 恢復慰安婦名譽尊嚴
大中7日掛牌上櫃 今年營運看增
中正大學頒神明博士學位 學術創舉
台股去年表現僅贏星 量能失血亞股之最
中工：陶朱隱園非豪宅 是藝術宅
台股收盤跌39.15點
台股震盪走跌 收盤跌破8100
漁船遭陸船撞沉 越南抗議求償
印度2035科技願景報告 研發飛天車
前女友需索無度 勇士球星有點煩
印尼機場行李遭竊 獅航員工涉案
國道1號交通事故 2人受傷送醫
券商借券券源 2月起擴大
加國6歲童自小列禁飛黑名單 父母很頭大
台股跌39.15點 失守8100點關卡
王如玄：要小英和勞工站一起 有點困難
貌似蔡英文 女警首次帶隊立大功
巴國第二頻道電視台將播映犀利人妻
台灣慰安婦議題 菅義偉：與韓情況不同
1月電子期金融期齊跌
1月台指期跌48點
林書豪先發得13分 黃蜂不敵勇士
警所長人飢己飢 居民直呼揪感心
以工業油報關案 南僑化工抗罰敗訴
山區車程遠 高市選委會計票緩
信心不足 台股8100點失守
銅鑼灣書店案 家人撤回李波失蹤報告
亞松森僑界舉行元旦升旗典禮
草莓季登場 粉色甜點嚐戀愛滋味
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美韓FTA衝擊 台灣在美市占率下滑
梁修身與新住民 為陳學聖加油打氣
松青解僱796人 味全：協助轉介全聯
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陳建仁金門掃街 允力促成立北榮分院
全球最強逃犯 越獄60年行蹤成謎
葛林連3場大三元 勇士獵殺黃蜂
登革熱再添6死 累計218人死亡
中共北京市委前副書記呂錫文被雙開
女性出頭天 通用汽車執行長兼任董事長
民進黨彰縣議會黨團交接 魏明谷祝賀
三大法人賣超台股47.92億元
登革熱機場快篩 2名旅客確診
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故宮南院停車問題 嘉縣議員要求改善
自行車樂騎台北國際新年趴 開放報名
韓版步步驚心 眾皇子角色底定
BRAVIA慶在台銷百萬台 祭百萬金抽獎
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民團：健保欠費大戶就是中央政府
文宣遭貼貼紙 吳育昇：很不君子
涉多宗殺人案 菲南恐怖分子落網
竹縣泰雅之聲合唱團 獲全國混聲金質獎
憂黑幫藉賭盤影響選舉 海巡破地下兵工廠
退餐飲禮券不得加收費用 中市查違規
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砂輪機磨鐵片噴出 夫妻遭K傷
超市外送族觀察 1串香蕉也叫外送
議員評分林欽榮墊底 柯文哲：太認真
地方審環評 機關委員須全數迴避
蘇震清指總統跳票 廖婉汝：不該對立
168位立委候選人挺消基會推法案
五分埔遷建漏列8戶 赴財政部陳情
大威廉絲將首度訪台 和球迷過農曆年
中東情勢不穩 日股收跌
跨語言研究破迷思 中英文學習都在左腦
環保人車未撥配 苗市指縣府政治追殺
買滑板給女兒當耶誕禮 充電引發火燒厝
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類比科換股 併遠翔科為子公司
二備金卡議會 柯文哲：不用馬上自宮
腸病毒伊科3型首例重症 孕婦要注意
馬總統舉開放資料國際評比 駁黑箱說
苗61線土石崩落 交通一度受阻
購物天堂群聚 廁所像藝廊拚人氣
馬習會 夏立言：不公開講對方不愛聽的
推動婚姻平權 民團：兩大黨吝於承諾
全聯持續面試松青員工 合併案待審查
朱立倫：應還給台灣慰安婦一個公道
瓦城徵才 兼職年節期間享雙倍薪
台聯質疑國民黨為路權施壓 警方否認
商業服務業景氣優於預期 轉黃藍燈
中信兄弟體檢 林智勝成熱門話題
台灣大服務揪甘心 連4年獲SGS驗證
全聯持續面試松青員工 合併案待審查
大陸國台辦：擬試點開放陸客赴台中轉
主將葛里芬受傷快艇仍收連勝
日本承認慰安婦責任 韓民眾看法參半
熱浪乾旱增加 全球發電量恐驟降
F-英利預計1月27日掛牌上市
新台幣收貶3.4分 收33.270元
陸股崩跌後續挫 滬股跌0.26%
步步高升登貓纜 指南宮送發財母金
銅鑼灣書店1股東傳持英國護照 英調查
勞動部：3月底前企業應足額提撥勞退金
罕見 大立光去年12月營收年減31%
WTA台灣女網公開賽 農曆年高雄登場
清潔員A近2千萬 判刑12年
新台幣匯率連 7貶 續創 3個月新低
蔡英文高雄輔選 籲9席立委全壘打
行動支付進化 Apple watch可集紅利
打造空中微農場 屏科大開發新技術
星生鮮代購網 估3年投資4.96億元
自強號鬆軔不良 列車延誤6分鐘
新海瓦斯解僱工會幹部 新北：違法
類比科折價14.83%整併遠翔科
奧克蘭僑界辦元旦升旗暨慶祝茶會
通用砸5億美元投資Lyft 攜手自駕車計畫
職場危機感深 輕熟齡上班族9成想跳槽
600名咖啡師進駐 速食店飄咖啡香
國道爆胎停內車道遭撞 1死2傷
嘉義疑似賄選案 王如玄：尊重司法調查
社子島接水電限制 18日起放寬
宜蘭員警因病厭世 跳樓自殺
呂政儒奪月MVP 目標SBL總冠軍
外資續外流 12月匯出6.34億美元
類比科併遠翔科 明年推整合產品
林志穎曬雙胞胎子滿月照 睡姿一樣萌
台東49所學校幼童 替獨居長輩洗腳
美企董事會男女各半 恐得再等上40年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
弘光科大妝品系畢展 9日圓滿劇場登場
可成去年營收824.13億 歷史新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
保育生態 林試所官網影片教學
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東北角魅力攝影展 福隆遊客中心展出
蔡正元指林昶佐母親是買辦 林：抹黑
三星Gear VR登台腳步近 11日亮相
陸生要卡式陸胞證 夏立言：成本太高
科技部司長異動 強化跨國產學合作
故宮南院外圍護欄被噴漆 無針對性
陸客中轉 兩岸持續溝通水到渠成
爆胎車停國道內線 轎車追撞致1死
民進黨：從未說過放棄南海主權
試點開放陸客來台中轉 馬總統欣慰
反賄選教育宣導 嘉義公開抽獎
港股收黑 尾隨全球股市走軟
矽品去年12月及Q4營運優於預期
疑不滿業務管理 男子毆傷虎尾殯葬所長
李毓芬醉態 慶幸還好沒拍到臉
淡季效應 隆達去年12月營收微減
新台幣連7貶共2.68角 貶0.81%
生醫研究報告多不可信 拖慢救人速度
李毓芬醉態 慶幸還好沒被拍到臉
警民合作抬車救人 網友按讚
福和客運：程序備妥 悠遊卡即可上路
日月光擬發無擔保公司債90億元
委屈被併？遠翔科要創造更大價值
冬季旅展將至 北市消保官發消費警訊
荷航飛北京航班 陸客發狂攻擊機師
有機蔬菜產地直送 小農供應校園午餐
熊黛林來台謝票 結婚人選是他
衝刺選情 蔡英文籲留意對手招數
日本酒大不同 茨城百年酒廠教你品味
12月外匯存底4260億美元 小增
日本甜甜圈店都自取 台灣也跟風
屏東第3選區立委公辦政見會 2人缺席
娜坦莉高永誌不忘 歌迷憶難忘
翁重鈞告違選罷法 蔡易餘總部籲抓賄
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習近平上台3年 首訪重慶
職安署：過勞職業病工時修正與日本一致
花蓮農村賞櫻 如臨秘境
淡金路爆管 2萬戶暫停水
總統府：日應向台籍慰安婦道歉賠償
巨猿滅絕 科學家探謎團
陸客來台中轉 航空業：助北美航線
全男校國中 全台僅剩1所
國銀海外獲利 日本竄出頭
科威特力挺沙國 召回駐伊朗大使
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陸客中轉 陳建宇：樂見其成逐步往前
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菲國護士拐抱新生兒 院方懸賞抓人
接送殘障學生 首爾大學測試無人駕駛車
大陸旅客來台中轉 航空業：助北美航線
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東森國際關渡土地 快賣了
開放陸客中轉 航空業盼再增試點
郭台銘助老鷹想飛 吳念真感激
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不滿被嘲笑 埋伏大樓外砍人遭逮
郭台銘力助老鷹想飛 吳念真說無比感激
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21難民陳屍土耳其海岸 包括3孩童
不怕觸霉頭 新竹刮出百萬大獎
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小時候大餅成豆標 傳統美味不變
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選前衝刺 蘇嘉全台南發出動員令
銅鑼灣書店1失蹤股東為公民 英表關切
可造50枚核彈 日331公斤鈽將送返美國
用影像宣傳台灣 外交部辦3競賽
厄文狂飆25分 率騎士精采屠龍
路殺石虎 撿屍體未通報恐觸法
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民眾拜總部關公申冤 鴻海：破例開放
租屋糾紛門口加鎖 房東妨害自由
好會刷 去年簽帳額提前逾2兆元
男潑漆台南院檢 開庭又暴衝遭壓制
澎湖開辦生育補助 最高7萬元
蔡錦隆成立長照者聯盟 推動產業升級
林智勝出國前一天 忙賺百萬代言費
東吳海砂屋宿舍搬遷 最高補助逾2萬
特約商店帳務簡化 為電子支付掃障礙
侯友宜：宗教從事慈善穩定社會人心力量
慰安婦議題 林永樂：外交管道已接觸溝通
陸對微博反壟斷詢問調查 要求交報告
陸股後市料震盪 分析師警告繫緊安全帶
陸客中轉 桃機公司：準備好了
高市推展城市外交 規劃國際學舍
基隆好物設計競賽 首獎7萬等你拿
媽祖護就醫 豐原慈濟宮捐贈接駁車
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北市聯營公車運價 將依柴油平均價核算
敘反對派來訪 陸外交部：推動勸和促談
查理週刊遇襲將屆周年 法國紀念追思
花蓮抓魚遭浪捲走 陸海空搜救無所獲
瘦肉精美豬布條 雲林綠告藍
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王如玄批蔡英文難顧勞工 綠指藍未反省
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IS新處決影片 劊子手據信是英國人
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慰安婦問題 王清峰籲日本道歉賠償
新北宗教回饋社會 3年善款捐5.1億
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台裔女議員吳弭 當選波士頓市議會議長
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美股持穩 午盤小跌
歐巴馬宣布管槍措施 引用金恩博士的話
歐巴馬宣布管槍措施 激動得公開落淚
談槍枝暴力 歐巴馬罕見激動落淚
美軍阿富汗作戰1死2傷 今年第一起
大陸救市 歐洲主要股市收盤溫和反彈
義大利擬重啟邊境管制 申根搖搖欲墜
憂供應過剩 國際油價再跌
日經新聞：iPhone 6s首季產量料減30%
陸救市美股回穩 蘋果傳將削減產量重挫
美最新總統民調 川普續大幅領先
歐巴馬管槍措施 槍枝遊說團體矢言反抗
手機成主流 美民調機構紛調整
巴西森林火災2015年增加2成7
巴西將推經濟套案 刺激建設業為首
韓媒：樂金顯示器可能供應iPhone 8面板
台股8000點保衛戰 關注外資動向
巴西2015年出口縮減 進口衰退更嚴重
吳思華訪中彰 探技職發展前景
大雨特報 台中以北注意雷擊強陣風
老屋搖身變 轉型舊料倉庫
日本高級料亭來台 懷石料理超正宗
牧東股票7日起採預收款券
新光水資源回收中心 107年完工
加國馬廄大火 賽馬慘死 消防灌水結冰
物價續升 去年12月CPI年增0.14%
景凱攜手中研院台大 簽技轉合約
查理週刊紀念碑拼錯名 被害人遺孀怒了
GOGORO開放個人充電 酸民無言了
楊培安第3波主打歌 心不跳了
薛聖棻打造情境喜劇 藍心湄首任製作人
韓志杰跨刀 女神阿喜嬌喊好帥
F-貿聯獲急單 去年12月營收創新高
桃園降雨轟天雷 車陣壅塞百公尺
台股開盤跌10.86點
新台幣開盤升2.6角
股王墜地 台股力守8000點關卡
歐巴馬拚槍管 再掀政治角力
小寒最冷 中醫師：注重保暖多吃紅棗
2016年20家最安全航空公司 長榮入榜
廣告鋪天蓋地 美青少年吸食電子菸增
大立光2000元關卡失守 19個月新低
中山高林口段6車追撞 無人受傷車速慢
歐巴馬管制槍枝 好萊塢有人挺有人罵
胸下夾筆 陸網傳日本新的女生標準
台南登革熱增2例 22行政區疫情解除
蔡正元結束30年婚姻 自曝紛擾困妻
沙伊斷交 OPEC減產救油價期待落空
交大120週年 標誌與精神口號徵選出爐
車禍加大雨 國道北部路段比連假還塞
和大去年業績 衝上歷史新高
美元強勢走升 逾13年來最高水準
老奶奶搭機前絆倒 離台血濺桃機
iPhone 6s這麼淡？傳產量大縮水
鋒面南移 中部以北出現大雨
CES展登場 三星3產品試水溫
類比科併遠翔科 股價不同調
新台幣早盤升1.56角
嘉義烏魚子品質優 角逐全國競賽
華為推高階智慧機 瞄準蘋果主導市場
營業保證金砍半 期貨商添資金動能
陳金鋒動向將揭 可望續留桃猿
陳逢顯猴塞雷 毫雕1公釐世界最小猴
迎猴年 台科大免費送猴年喜氣紅包袋
歐巴馬拚槍管 暴力憾事恐難絕
男遭砍殺棄觀音山 警逮3嫌
可成股價下探波段新低
銅鑼灣書店失蹤案 北京警告外國勿干預
中部首座國際物流產業 進駐烏日副都心
寶佳去年推案收穫豐 今年持續獵地
大陸研發經費 被指6成用於開會出差
墨國大巫師：美總統大選 川普必敗
孫儷兒子摟妹妹看窗外 妹妹辮子搶鏡
陸股早盤小漲 滬股收復3300點
汽車機車擦撞衝進海產店 一片凌亂
去年CPI跌0.31% 物價仍穩無通縮疑慮
股王落難跌停 台股8000失守
大立光摜跌停 PCB蘋概股臉綠
員工如廁不支薪 美企業判賠5800萬
銘鈺跨足3大領域 今88元上市掛牌
大陸三城試點中轉 航空股量價齊飛
104年12月躉售物價指數 連16跌
報導：北韓上月第3度試射潛射飛彈
北韓核設施附近地震 疑為人造地震
越南空中球狀墜物 俄國製造太空設備
李敏鎬巴黎拍攝畫報集 紀念出道9年
挑戰一日單車北高 柯文哲：我也沒把握
人民幣兌美元匯率中間價貶破6.53
桃機廁所溢水 異物堵塞雨水管惹禍
北韓12月曾試射潛艇飛彈
陳金鋒留不留桃猿 今晚宣布
桃機漏水旅客傻眼 疑排水管堵塞
聖嬰現象發威 加州豪大雨
柯文哲：機車停車格收費 2年後才處理
迎輝電視量子點膜新品 送海外客戶驗證
大立光股價近腰斬 市值蒸發2400億
李榮浩化身獵人 新曲野生動物玩火
蘋果觸控筆拆解秀 規格大曝光
北韓核設施附近測到地震 日韓懷疑核試
石門水庫降雨轟天雷 進帳258萬噸
洪秀柱為王如玄站台 推薦一棒接一棒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
開新車自撞 年輕警員與軍人雙亡
陽明交大併 吳思華：不是為合併而合併
遊民激增 引爆紐約州市長激辯
北韓疑核試 日緊急召開國安會議
選戰最後關鍵 黃復興黨部動員公教軍警
去年巴拿馬貿易仍呈現逆差
板警破詐騙集團假淘寶客服 專騙陸人
南亞科可望賺逾1個股本 現增壽險捧場
北韓地震疑似核試爆 美研究相關通報
韓版步步驚心 少時徐賢演末代公主
台股摜破8000 創4個月新低
馬尼拉落日前自拍 菲女大學生墜樓亡
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網購種子種大麻 網拍業者遭逮
9300名聯結車駕駛重大違規 召訓4小時
挑戰由1寫到300 陸網友：失敗率超高
北韓疑核試 將發表重大報導
北市木柵焚化爐傳意外 2人送醫
搶攻24小時超市 家樂福小港店開張
清潔隊員月薪3萬 要小學來碩士
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逆風少女黃欒雅 希望入學進台大
賴瑞隆拚林國正 空污交通政見過招
巴克萊精簡人力 謝金河：對台前景投否決票
宮廟涉簽賭 檢警查獲手榴彈
欠債攜2女燒炭自殺 父母遭訴
溺斃難民沖上土國海岸 旅客拿手機拍照
謝金河：投資人民幣不再一本萬利
故宮南院又漏水 正逐步改善
矽品去年Q4業績超預期 逆勢抗跌
富商出軌殺小三 二審終身減為15年
社企循環基金 宋文琪擔任發起人
貨貿技術性磋商 王金平：該做的要做
添加物規範放寬 磷過量身體負擔大
金正恩生日兩天前 北韓成功測試氫彈
大立光市值蒸發2400億 買矽品還有找
焚化廠垃圾爆炸 2男手腳臉穿刺傷
兩岸貨貿商談前溝通 北京舉行
印度研發無人機 交軍方4架全墜毀
王品前董座戴勝益陸演講 新動向受關注
宏都拉斯去年通貨膨脹2.36%
支持蔡英文就是支持美豬 藍布條挨告
慰安婦議題 蔡英文批胡志強是非不分
東森賣關渡土地進補 股價勁揚
韓聯社：北韓宣稱氫彈核試成功
新台幣中午升 1角
查理週刊特刊醜化神 教廷媒體批評
北韓宣布首度氫彈核試成功
可口可樂新年地圖廣告 掀烏俄版圖大戰
白領外勞薪資門檻擬取消 勞團反對
改革18% 王金平：應堅守兩原則
金融3.0線上服務 哪8家銀行跑最快？
空氣太冷太髒 小心鼻涕倒流
醫用大麻產品 紐約州將正式啟用
專家：H5N6在廣東屬偶發
刀塔挨告抄襲魔獸 代理商負責人不起訴
北韓氫彈試爆 南韓股匯市驚跌
貨貿談判會前會 工商團體：既定議程
北韓：成功試驗氫彈 守護生存權
朱立倫中永和掃街 冒雨催出民眾熱情
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高中職回歸地方 吳思華：高職延後考慮
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男子遭砍殺棄觀音山 犯案動機待釐清
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華碩新品受肯定 奪5項CES創新獎
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貨貿談判 經部：不會全部開放農產品
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北韓稱成功試爆氫彈 誓繼續強化核計畫
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台幣貶破33.4元 創逾6年半新低
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科博館要蓋停車場 護樹聯盟抗議
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應對北韓核子試驗 南韓進入緊急狀態
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舊磚瓦房倒塌 獨居老翁疑受困壓死
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蘋果市值冠全球 法人：布局科技股
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海上稻草人 防搶食魚餌救海鳥
北韓核試 朴槿惠：須嚴厲制裁
無懼漸凍選立委 馬凱妮倡弱勢權益
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
故宮南院停車不足 籲多搭乘大眾運輸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市住宅區8米內巷弄 週六不收停車費
台日2號基金 聚焦材料雲端巨量分析
褒忠義民廟步道 將打造異國公園
樂在志工服務 鄭惠琴傳愛15年
產學合作育才 入學制度擬調整
大直吃喝新據點 5間新餐廳報你知
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台灣誠品在香港開第3家店
小寒不寒 16年來最不冷
泰國首富親戚住宅被竊 損失逾千萬
紅色供應鏈崛起 學者憂紡織被趕上
新台幣重貶 半導體廠營運有利
超酷的 在拉斯維加斯操控德州挖土機
署名廖添丁寄選舉黑函 警循筆跡逮到人
寒冬送暖 副總統歲末傳愛
女頭暈心悸 貧血加經血過多導致
高鐵南港站 預估7月中旬通車
新台幣重貶 工商團體：貶得好
學者：今年開局不好 台幣擋不住貶勢
台南登革熱逾百死 市議會8日辦法會
基本工資 王如玄：蔡英文不敢承諾
機械公會：新台幣應貶到34至36元
金門立委候選人政見會 均主張改善醫療
宜蘭立委候選人辯論會 10日登場
可成看淡上半年 大減資本支出
嘉義耐斯王子飯店 推出南故宮國宴御膳
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彰化1立委候選人 涉賄選案遭聲押
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北韓試爆 日出動自衛隊飛機採輻射物質
福建今年擬引進逾2百名台灣全職教師
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龍應台：兩岸人都應磨亮自覺的劍
法作曲家布列茲與世長辭 享耆壽90
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顧頭路・拼經濟；錢歹賺；歹命啦！ 但買台灣「當令蔬・果」，「俗、又安全」！
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北韓爆氫彈 美國譴責
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iPhone銷售不妙 蘋果一度失守百美元
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皇田營收旺 去年Q4和全年齊創新高
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新興國貨幣大逃殺 人民幣摔至5年新低
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華為：去年出貨破億 每秒賣3支智慧機
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美道瓊跌破17000 台股早盤跌42點
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北韓氫爆核試 日多縣加強偵測輻射
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中油：巴黎氣候協議 提升天然氣重要性
陸地方兩會將開幕 聚焦各省十三五規劃
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新台幣早盤升逾 1.23角
三緯3D列印新品參展CES 跨足3領域
美英去年音樂銷售增 串流與愛黛兒有功
陸股開盤暴跌 觸發熔斷
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查毒摃上開花逮獲通緝犯 3人送辦
謝金河：陸股最火名詞－熔斷
投保中心新版網站上線
高鐵春節加開545班次 8日開放訂票
陸股盤中暫停交易 全天僅開盤15分鐘
鴻海攜北京控股 布局醫療養老智慧城市
北韓氫彈試爆 美重申協防南韓
滬深300指數重挫逾7% 陸股提早收盤
旅遊越南 台客年增近1成3
台泥農曆年前趕工 陸廠發貨量創新高
加油不用急！下周汽油估降2角
港股急挫 受陸股提早休市衝擊
企業年終今年平均1.19月 縮水了
薄熙來周永康案判決書 北京公開展出
黃蜂戰太陽 林書豪先發挑戰拳王成功
加碼制裁北韓 列強態度謹慎
貨車車禍羊咩咩拋出國道 3頭被輾斃
第3場政見發表會 台視周邊交管
31%企業今年調薪 幅度3.54%
陸正案死囚聲請再審 司改會請求開庭
男子登嘉明湖失聯4天 搜尋無所獲
陳威仁：都更須重新定位 保有競爭力
陸股熔斷提前收盤 國安基金將適時進場
香榭大道是你的 擬每月1次開放行人漫步
陸股重挫逾7% 本週二度提前收盤
北韓試爆 新加坡籲停止挑釁行為
陸股暴跌熔斷 台股重挫逾150點
北韓核試 南韓與美談部署戰略資產
春節台鐵加開529列次 新自強號開自由座
南韓外長籲歐美日 嚴厲制裁北韓核試
喬治小王子上學超萌 架勢有爺之風
南韓：北韓核試可能不是氫彈 最終失敗
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朱立倫：一向主張多數黨組閣
至死不渝 泰女婚紗出席男友喪禮
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北韓核試爆 歐巴馬和朴槿惠熱線討論
古典太極拳原始風貌 以柔克剛不失傳
選後多數黨組閣 洪秀柱：建立憲政慣例
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泰國和尚化緣 奇招百出
黃正音當2月新娘 新郎鋼鐵公司執行長
聚陽營收獲利創高 股價走低
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民進黨發首筆抓賄獎金 籲人人當柯南
推動技職教育 新北跨校聯盟簽約
宜縣新消防局長 宣誓就職
屏東遭竊台南尋獲 老爺車失主笑了
新台幣中午升 1.43角
吃喝後嚴重傷亡 潮州官員被罰降級
量身打造 彰化衛生局推學童與幼兒食譜
性騷擾部屬 監察院彈劾陸軍上校林滿康
青年推文化體驗 盼保存建國眷村文化
迎春節 北市庇護工場推超值伴手禮
外交部：亞太技能發展中心今年內掛牌
多數黨組閣 王金平：總統考量
雲林藍營捍衛豬農 反對瘦肉精美豬進口
張盛和：國安基金一直在場內
量販年貨大街起跑 主打省錢健康顧面子
年終12個月 福利超讚企業是哪家？
陸股提早收盤 全天僅交易13分鐘
曜越首創全模組化機殼 CES亮相
不滿違停取締 高鐵台中站小黃運將罷駛
穩定市場 陸大股東售股新規9日上路
與婦女茶會 王如玄允護女權勞工
貨車國道翻覆 3羊壓車底亡1羊車陣逃竄
藍營拋多數黨組閣 民進黨：選舉操作
天然氣需求攀升 擬上調安全輸儲容量
陸地方兩會將召開 三代理省長可望扶正
南港輪胎前協理 想討回上億遭駁回
南韓官員：不認為北韓核裝置試驗成功
因應北韓核試 朴槿惠歐巴馬熱線
韓美磋商在朝鮮半島出動美軍軍力
國安基金買什麼？ 重電子傳產避金融
林書豪拿15分 黃蜂遭太陽曬傷5連敗
公務員初考9日登場 錄取率初估1.42%
紐韓FTA生效 紐西蘭取消對台服務業限制
股王慘跌 股后漢微科也落難跌停
F-大略樂「婚」了 去年營收激增8成
北市商辦交易陷膠著 租賃現正夯
鄭明典：全台5測站2015均溫破紀錄
微風南京店鎖定粉領族群
人民幣急貶陸股重挫 陸外匯存底待觀察
沙使館遭火攻 伊朗強硬派未蒙利先受害
華碩Google 聯手合攻教育智慧家居
公民團體籲票投第三勢力 國會換新血
貨貿商談 經濟部：過程公開透明
北市意外 大樓外牆磁磚砸傷人
中山戶所早鳥辦憑證 全國限定尚猴康
朱立倫車隊掃街 呼籲一定要投票
駁水深火熱 馬總統：有人講話沒用大腦
陸股拖累 港股午盤重挫逾500點
狂賣 星戰7榮登北美史上票房冠軍
北韓氫彈試爆真假難辨 找到鋰才能確定
景氣不好 房仲業者兼差賣毒
住展調查：房市12月再亮谷底藍燈
震旦行受惠旺季 12月營收創近4年新高
胡志強：國民黨絕對不是不會贏
臉書承認中華民國？ 臉書：系統錯誤
丙烯醯胺致癌物 指標值增列黑糖油條
陸股半小時就收盤 熔斷點眾說紛紜
網拍仿冒名牌精品 訂單滿檔被查獲
傳部分員工提前放假 鴻海聲明澄清
陳建仁車隊掃街 北市立委坐2望3搶4
水電師傅變竊賊 關總電源行竊
43隻獲救無家毛小孩 待認養過好年
嘉明湖山區發現遺體 疑為失蹤山友
LG搶CES展商機 推OLED電視
嘉明湖附近發現遺體 有失蹤劉男身分證
業績慘澹 梅西擬大舉裁員關店瘦身
呂秀蓮：蔡英文若當選象徵兩性政治平權
疑工程驗收未過 包商夥黑道毆公務員
張盛和：景氣已經落底 不會再惡化
台股收盤跌138.33點
郎朗瀋陽音樂會 Rain受邀演出
是否選國民黨主席 洪秀柱尚在深思熟慮
台股苦守7800點 4天跌掉486點
柯文哲赴民進黨團說明預算 出席議員少
經貿發展 王金平：兩岸關係是關鍵
毛揆：政院擇定8大產業推動電子商務
1月台指期跌172點
台股開低走低 跌138.33點
股王大立光再破底 蘋概股跳水
三星Gear S2換新裝 鉑金版2月上市
北美暖冬零售慘兮兮 梅西裁員關分店
陸股崩跌熔斷 台股重挫138點
1月電子期金融期齊跌
苗栗互尬搶票 朱掃街英辦晚會
三星推Win10二合一平板 2月開賣
股市急挫避險熱 金價漲破1100美元
丁守中指沒政績才靠抹黑 吳思瑤反駁
熔斷機制是啥 利弊引熱議
拆除忠孝橋引道偷跑 柯文哲：只是準備
北韓核試惹怒大陸 美電話會商日韓
印巴外交次長會議可能推遲
牽涉中印角力 斯里蘭卡否認買雷電戰機
漁獲量增 小港漁會擴建冷凍庫
訪慈暉園 王如玄唱望春風為院生打氣
力成去年Q4及全年營收 同創歷史新高
超商辦年菜桌 阿基師佛跳牆顯身手
野生水鹿哺乳 紅外線相機全都錄
性騷擾部屬 陸軍上校林滿康遭彈劾
球鞋設計類似 耐吉告Skechers侵權
NBA 厄文末節發威 騎士險勝巫師
柯文哲粉紅車衣夯到海外 北市將開賣
陸股瘟蔓延 港股挫至2年半低點
TFBOYS易烊千璽背弟弟 網路熱搜
預告投票日捷運犯案 警擴大追查
鄭州一所醫院遭強拆 太平間遺體被埋
北韓核試後 美偵察機從日本起飛
漢微科去年營收減7.74% 首度衰退
人行：投機勢力炒作人民幣 非市場需求
傳多數黨組閣 蔡英文：選舉政治操弄
飲料減糖增稅 研究：減卡路里效果不大
白堊紀恐龍特展 台中世貿中心驚世再現
監督組織：北韓地震規模小於上次試爆
平溪天燈節 列新北春安工作重點
類似西班牙鬥牛 南印盼恢復馴牛活動
大樓外牆剝落砸傷人 北市開罰30萬
中磊去年營收成長5成 當上ABC公司
搶陸客團購商機 夠麻吉新美大合作
政黨票告急 蔡英文：沒害怕到那種程度
武陵農場櫻花季 預售車票19日開賣
外資賣超119億 台股10年線失守
日股挫至3個月低 陸股狂跌暫停交易拖累
新北幸福晨飽補助增 弱勢學生吃飽飽
二兵落海不治 海軍專案小組配合調查
桃猿迎新季 9日燈會區開訓
台灣繁體書 以文化開拓陸市場
有愛無礙真情之旅 林佳龍歡送快樂出遊
為路平把關 竹市道路工程抽驗小組啟動
台幣連 9貶 收33.530元
黃嘉千自誇漂亮 女兒夏天：還好吧
故宮南院電梯故障 院方：超載所致
無添加正夯 聯華食推全天然飲品
大馬金僑第4代 慨捐古厝吳心泉宅
日月光營收亮麗 去年創新高
因應北韓核試 南韓盼陸積極配合
日圓短短4天狂升3.5% 哈日族哀號
韓牧師賣飲品稱療效 癌末教友仍不治
薄熙來舊部屬譚棲偉 受賄判12年
搏感情 蔡英文：來桃園次數數不清
F-英利業績 未來5年看增10%到15%
女子攜超額闖關 遭扣4萬多美元
連網汽車成趨勢 車用WiFi熱點最夯
12死傷者家屬求償 鄭捷判賠6千萬
陳建仁訪布匹工廠 推傳統產業創新
前中和市長呂芳煙 判刑8年定讞
越南人愛喝啤酒 去年喝掉34億公升
張盛和：舉債空間足夠新政府施政
PUMA螢光夜跑 8日開放報名
開應召站還恐嚇同業 兄弟檔遭法辦
核三廠員工中午暴斃 送醫不治
忠孝橋引橋拆除 北市府6日已開工
救市！ 融券保證金成數提高至120%
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受陸股拖累 港股重挫647點
南投梅花雨後綻放 賞花到信義鄉
毛治國：原住民政策推動有成
選舉文宣未署名 台東警方查扣數百件
開庭暴衝飭回男 又潑漆南檢
上海人春節遊台灣 預約達8成滿
中央氣象局氣象報告
iPhone退燒 估首季銷量微減
北韓試爆後 日境內輻射值無變化
鄧超亂入羋月傳 微博曬圖扮羋月
還以顏色 南韓明午恢復對北韓宣傳廣播
全美觀眾票選獎 不速之客衝上台打廣告
陸股風聲鶴唳 紐約原油期貨挫至12年低
反賄選 金門國民黨部加碼獎金
彭淮南：台灣不會發生金融風暴
宏達電營收超冷 創逾10年新低
北韓核試 南韓實施開城工業區入園限制
陽岱鋼謝陳金鋒 帶給台灣棒球希望
陸股恐慌蔓延 港股挫至2年半低點
國5主線儀控 每逢週日和連假實施
防選舉賭盤 刑事局全國大掃蕩
Pepper機器人 IBM也參一腳
北韓試爆氫彈 義媒：測試北京能耐
大學學測試場分配表 8日上網公告
美調查：女雙性戀多於男 女女愛增加
乾旱熱浪大砍穀物收成 40多年少10%
幫助花農銷售 夜市舉辦茶花展
長輩看(沖)天 感觸良多珍惜此刻和平
來勢洶洶 通用Bolt電動車量產版面世
世界巡迴急喊卡 珍娜傑克森斥罹癌傳言
國門保安升級 桃機建無死角監控網
超額美元帶出境 150萬台幣遭沒收
谷歌京滬徵才 似為重返大陸鋪路
陸經濟隱憂拖累 歐股開盤後急跌
傳陸投信集體出面 要求改進熔斷制度
不再犯怯場 星際效應配樂大師巡演倒數
毒蟲砸車鬧醫院 口袋掉出改造子彈
房市急凍 估投資客800億元被套牢
宏達電去年難逃虧損 寄望穿戴裝置反攻
蔡錦隆質疑投資人民幣 張廖萬堅稱理財
王如玄到屏東 向婦女企業及弱勢催票
王建民祝福陳金鋒 繼續傳承球技
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
全球盡墨 波灣股市開盤重挫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓硬起來 恢復對北韓大聲公心戰廣播
規劃親子館 林佳龍籲市議會快審查預算
新思捐學程 助培育半導體人才
人民幣續探底 新台幣連9貶近7年新低
兩岸航路優化 陸委會：不排除再討論
核三廠員工 意外墜樓亡
信評：人民幣重貶 銀行TRF風險升高
福斯洗心革面 CES推環保車款
動物字眼侮辱 大馬要求星電影刪除
澎湖消防救護多 去年還捉蛇246尾
陸去年外匯存底滑降 首見年度縮水
王建民赴美 續追大聯盟夢想
日月光再公開收購 矽品：仍有風險
護士遭病房暴力 院長送花相挺
美國女性企業破3成 網拍成一大助力
博士班二專 缺額率最高
故宮南院改善缺失 5月底前完成驗收
挺多數黨組閣 朱立倫：不懂蔡有何疑慮
關注地方建設 丁守中反問吳思瑤在哪裡
國際股災 學者：亞洲金融動盪已開始
兩岸熱線 陸委會：重要內容向國會報告
日本餐廳週13日開跑 吃美食抽日本之旅
傳洪智坤請辭 北市府：未提出書面申請
王金平澎湖輔選國民黨 籲催出基本票
北港糖廠舊宿舍遭拆 地方抗議保存不周
日月光再收購 矽品：價格不合理且有風險
高市立委選舉 綠批抹黑藍控奧步
卡車炸彈襲利比亞警察訓練中心 65死
保育鳥類草鴞落難 救援成功野放
歐元區失業率降 創4年來最低
iPhone 6大降價 最高省7000元
開羅觀光客遇開槍攻擊 未釀傷亡
松雀鷹二度野放 獸醫：別再來了
朱立倫掃街 阿嬤支持牌子隨處可見
國民黨衝選票 10日台南造勢
胡志強高雄輔選 籲藍營支持者勿放棄
台北植物園慶生 教你認識節氣植物
糧農組織：去年12月全球糧價下跌1%
威力球槓龜累至逾6億美元 史上最高
網路謠言傷漁民生計 宜縣府嚴正澄清
CES展 三星推全球最窄邊框電視牆
處理擄童嫌犯照 陸警只打馬賽克3字
大陸啟動5G研發 盼參與國際標準制訂
洗澡也能聽音樂 台達電樂活節能
北市民意工作坊 邀公民談機車路權
基市與世新簽備忘錄 攜手再現港都風華
北市府附近 信義微風連通道大門是違建
陸男被搶很鎮靜 拿5千韓元騙過歹徒
澳盛銀：金融風暴 言之過早
CES展 三星電視鎖定高解析及量子點
疑似黑函爆衝突 雄檢：文宣內容涉違法
藍營立委告綠4選將 雄檢：秉公偵辦
空氣品質亮紫燈 除濕空氣清淨機熱賣
藍營9日大遊行 總統伉儷參加
上校性騷擾部屬遭彈劾 陸軍尊重
焚化廠爆炸 北市府將訂司法銷證SOP
邀弱勢吃火鍋 籲伸援寒士尾牙
陸億航推自駕無人機 載人上天
得過登革熱高雄血統才純 藍營轟管碧玲
選戰倒數 朱立倫：別再打烏賊戰
台大師大台科大組台大系統 修課更彈性
貨貿諮商 差距縮小但仍未達共識
金融風暴？星展銀行：徵兆未出現
融券保證金成數調高 要空頭別來亂
維護釣魚台主權 外交部列十大事實
金融風暴再起？金管會：不至於
利比亞警察訓練中心遇襲 數十人傷亡
伊朗控沙國 空襲葉門刻意打中伊大使館
瓦城全年營收年增2成 展店腳步穩健
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慕提率芝加哥交響樂團 浪漫選舉夜
長沙婦萬元求黑髮 秘方只是拔白髮
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金管會：不至於出現金融風暴
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巴黎恐攻 2比利時籍嫌犯照片曝光
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老農津貼多256元 每月發7256元
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疑報復 巴基斯坦令孟加拉外交官離境
商仲估今年商辦租金 小漲1%到2%
日月光想強渡關山 矽品改打反托拉斯牌
金管會救市 不緊盯指數位置
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港股總市值 2015年蒸發2%
產品售價低 台泥國際2015年虧損
開年新創起跑 國發會：已募集136億元
選前貨貿技術性諮商 談判氛圍趨謹慎
陸外匯存底大減 分析：續減機會大
國旗被撤 國泰：明年與供應商討論
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馬習會 陸委會：有向國會詳細說明
陳建仁澎湖助選 籲票投民進黨
人民幣連日劇貶 人行首度說明
傳洪智坤請辭 柯文哲：讓他先休息一下
北韓核武推手有3老 都是獲勳英雄
金管會嚴管 TRF銷售急凍
伊朗禁止進口沙烏地阿拉伯製產品
美聯社：伊朗駐葉門大使館沒有受損跡象
蘋果自產率低 貨貿可能開放
陸股2次熔斷 外資籲大陸干預救市
陸媒：北京考慮供暖期間單雙號限行
海軍陸戰隊上校體測後昏倒 送醫不治
朱玄產業後援會誓師 各工會自掏腰包
去哪過退休生活最好 巴拿馬奪冠
歐盟輪值主席 誓言減少難民數
英官員：紅酒喝到醉一樣傷肝不健康
威力彩頭獎槓龜
陸股災蔓延 美股指數期貨盤前重挫
今彩539 頭獎2注中獎
緊張關係升高 伊朗控沙烏地襲擊大使館
拚第13輪貨貿談判達陣 可能再開會
文學電影節 龍應台林青霞出席
僱黑道毆公務員 包商等6人收押
邊界大聲公 南韓軍事警戒升至最高級
劉錚準大四喜 台啤賞璞園2連敗
嘉縣1前鎮代會主席 涉賄遭聲押
北韓核試 陸外交部：憂慮事態發展
陸經濟引憂歐股重挫 德股大跌3.6%
苗栗造勢 蔡英文：沒有不破的鐵板
陸股災蔓延 美股開盤重挫道瓊跌275點
陸股熔斷機制 喊停
北韓核爆早遭制裁 大陸出手才有效
林毅夫：大陸今年經濟可維持6.5%增長
北韓核爆為美國亞洲政策構成挑戰
聶隱娘入選日電影旬報10佳外語片
男子闖巴黎警局遭擊斃 所攜紙有IS旗
北韓核試爆 盟友中國大陸將如何因應
陸股熔斷機制喊停 歐股收復部分失土
陸股風暴波及美股 重挫超過2%
台南登革熱今年二度零病例 疫情減緩
陸南海島礁起降民航機 美：無助區域穩定
「晶華麗晶食藝廊」栢麗廳優雅登場
因應少子高齡化社會 台北富邦推安養信託
(時評)單身歧視不會增加國民黨的選票
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最後一哩路！蔡英文：每一張票都很重要
台南大億麗緻酒店舉辦「大億捐血送餐券」活動
維多麗亞酒店加入Preferred Hotel & Resorts 與國際完全接軌
第三場總統候選人政見發表會周五晚登場（影音直播）
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電視政見》「三叉戟計畫」後 宋楚瑜提自砍總統任期
電視政見》蔡英文打族群、經濟牌 按讚青年改革
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查理周刊恐攻周年 狂男闖法警局遭擊斃
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王建民加盟堪薩斯皇家 簽小聯盟合約
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黃國榮參訪蒙古烏蘭巴托第23中學
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警方：瑞士除夕性侵案與德國有些相似
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追緝酒駕通緝犯 員警自撞護欄2傷
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前嘉義布袋鎮代會主席 疑涉賄遭羈押
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台灣成功協助薩國高溫柴窯建置等訓練
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美飲食指南呼籲減糖 未強調少吃肉挨批
法國假婚禮旅遊弊案 台裔女判刑2年半
新台幣早盤續升2.18角
暫停熔斷機制 大陸股市今開盤走高
韓彩英：想與范冰冰金秀賢演戲
自學架賭博網站 擺神明仍遭逮
大街悠哉啃雞腿 通緝男遭逮滿臉驚慌
玩超輕申請不再免費 規費至少3.3萬
中美晶去年創新高 今年拚再攀高
大立光回穩翻紅 外資連續買超
迎金猴年 內湖區所邀名家揮毫贈春聯
市場動盪 壽險無活絡部位暴增
追通緝犯 國道警自撞護欄2傷
三星獲利不如預期 手機和零件需求萎縮
選前淨化治安 高市警破暴力討債集團
南市議會悼登革熱亡魂 家屬索國賠
陸股震盪劇烈 開盤20分鐘內由紅翻黑
陸股熔斷機制 陸媒批人造股災何時休
鐵了心 歐巴馬拒幫不支持槍管改革者助選
彭政閔談動向：打完今年再說
陸男稱被忽視 爬北市府前燈桿掛海報
吳釗燮：對手拋多數黨組閣是選舉操作
南海風雲急 美共和黨籲強化海軍
女力崛起 大陸「她經濟」時代來臨
仲琦抱美洲金雞母 12月營收喜創新高
陸永暑礁試飛 越南：威脅飛航情報區
永和破槍改廠 僅距警分局百米
深圳再有人感染H5N6流感
癌友創作聯展 繪出生命盼被看見
氫彈核試真假 美偵察機採樣氦
艾訊投票機專案出貨 EPS有望賺6元
陸股反彈 台股開低回暖
地球暖化 創美國史上最濕熱12月
華航貨機倒退撞堆高機 責任待釐清
陸校在台登廣告徵才 教育部將查違規否
蘋果新專利 雙照相鏡頭合成玩花樣
2016玉山第2場雪量少 很快剩殘雪
桃機增補排班小黃 中籤率僅4.4％
雙手合十意涵你知道嗎 印度網站幫助你
林智勝加油曲 中信兄弟傳唱
長鼻浣熊享美食 先走秘密通道爬樹屋
阿里山森林鐵路 14日啟用網路訂票
漢微科首度業績負成長 股價跌破千元
子女為領18趴拒拔管 監院檢討衛福部
獼猴不是人類 沒有自拍照著作權
是否支持柱姐選主席 王如玄：不是黨員
終止4連貶 人民幣中間價升0.1分
6地方公職挺綠社盟 期許監督民進黨
海外客家助選 葉菊蘭有信心翻轉桃竹苗
中央氣象局氣象報告
林智勝定位二游 吳總：視守備敏捷性
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
泰動物園聰明猩猩 自己做吊床
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大學術科考試 試場分配公布
春節返鄉 蘭嶼鄉民免費搭船
智慧鐵人競賽 決戰金門
蘇澳美食小吃票選 摸彩抽好康
警破賭場 女荷官嘆上班首日被逮
科隆跨年性侵事件 梅克爾籲談移民融合
CES推健康管理app 一手掌握健康
越南反恐演訓 強化越共12大維安
回郁慕明單身說 王如玄：女權應被尊重
涉租相機鏡頭再典當 男騙子遭起訴
台達電併購出好成績 年營收破2000億
華航貨機碰桃勤工程車 引擎蒙皮刮傷
下周油價估降4角 95無鉛近7年新低
南韓啟動心戰廣播 傳北韓前線增兵
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深圳港貨熱賣 香港叫苦
總統政見發表會 最後一戰今晚8時
美豬爭議 雲林藍控綠誣告
國民黨9日大遊行 3路集結自由廣場
王品義式品牌ita 營收翻倍再拚展店
新台幣暫保升勢 午盤升2.25角
鄭達鴻加入中信兄弟 領隊楊培宏證實
捷運列車進站音樂 連3週依序登場
瑞芳貨車機車相撞 騎士當場死亡
熔斷機制暫停 陸股午盤大漲
員警違法兼餅鋪負責人 監委糾正澎縣府
陸校在台徵老師 教部：業主認定涉陸委會
分析：人民幣對股市影響恐更甚熔斷機制
王文洋獲頒大英帝國官佐勳章
大師兄我來了 鄭達鴻加入中信兄弟
砂石車國道爆胎釀3死 司機判18月確定
生質能源成本高 業者盼政府提高收購價
馬總統贈勳新興閣掌中劇團長
是否選黨主席 洪秀柱：目前全心輔選
陸農產品登台 農委會：紅毛丹列考慮
蔡英文催票：每一張票都很重要
王如玄籲選票集中國民黨
行政院決議 106年度科技預算加碼
星巴克積極拓點 第1季再開2車道門市
蘋果愛玩臉部辨識 還想做什麼？
食用黑木耳可化解血栓 營養師：誇張
水龍頭拚外銷 經濟部推標準與國際接軌
萬里晴義賣捐公益 廖婉如感謝業者
南韓再廣播報復北韓 英呼籲節制
垃圾連續劇 苗市長再槓縣府
台股黑翻紅 新台幣午盤升2.25角
中市消防搜救犬培訓 廣邀中文命名
王建民加盟皇家 小聯盟月薪53萬元
陳菊允做澎湖後盾 不調整焚化費用
英國對男性建議飲酒量大減1/3
信義區小宅 交易穩抗跌投報佳
台股量能 雙北高雄股民貢獻大
韓歌手Gary上傳與張柏芝驚喜合照
科技預算加碼 毛揆：鼓勵民間先期投入
韓歌后白智榮美國個唱 粉絲期待
德州老媽當女兒孕母 奶奶生下自己的孫女
安勤去年營收創新高 今年挑戰50億
韓證實MERS病毒發生變異 致人傳人
高孔廉：蔡英文應宣布當選後廢ECFA
女子意圖跳台中市府大樓 幸被救下
電信三雄評等 歐系外資按讚
韓重啟心戰廣播 北韓若開火將加倍奉還
台股開低回暖 收盤漲41.91點
陸股回神 台股今年首次收紅
高雄測照桿超速第一名 拍照逾3萬件
蔡旻佑新歌改唱腔 沉穩低吟發出Man味
義隆原相Q4業績攀高 優於預期
老外遊星紀念品 地府冥紙不忌諱
迎接百年慶典 林佳龍視察第二市場
台股開低走高 收盤漲41.91點
選情激烈 張廖萬堅告蔡錦隆違反選罷法
85度C春節禮盒變便宜了 對抗不景氣
渣打人民幣環球指數 去年11月慘跌
歐巴馬市民大會談槍管 批NRA缺席
1月台指期漲63點
台積電去年12月營收 創21個月新低
泰國卡車撞火車 3死約30傷
1月電子期金融期齊漲
陸股熔斷明星遭殃 趙薇范冰冰賠5千萬
消基會驗中藥 驚見汞超標逾30倍
三星滾筒洗衣機有任意門 衣物不遺漏
小鮮肉布魯斯 人生按個讚大秀六塊肌
台股開低走高 收復十年線
國道轟隆隆 竊賊盜電纜托架15公里
吸菸率首度上升 年增17萬人
元太參展CES 秀電子紙會議室預約系統
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朱蔡宋國教政策 台大各提4風險
不必到荷蘭 20萬株鬱金香后里綻放
高雄超人氣餐廳北上 百種港點吃到飽
台糖抓長補短 去年損益兩平報佳音
到廟宇謊當義工 男誇張以吊車竊奇木
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高港查獲走私洋菸百箱 2人送辦
王進士推創意看板 鍾佳濱宣傳反賄
重慶豬肉發藍光 疑因飼料含磷過量
春節離島加班機第2波 12日開訂
警破賭場 前SBL球星簡嘉宏涉賭罰3千
三大法人賣超台股31.7億元
陸民搶購外匯抗人民幣急貶 網銀癱瘓
聯電去年業績創新高 世界先進微降
農團：兩大黨未允諾九大堅持 言行不一
友達12月合併營收 月減8.9%
七堵鐵道公園新亮點 龍貓火車亮相
清河底垃圾 巴黎聖馬丁運河遷魚
群創去年12月出貨增 營收月增3.8%
北韓氫彈試爆 五大問題一次看懂
西澳野火蔓延 100屋毀3人失蹤
童子賢力挺丁守中 登廣告背書
北韓搗彈 南韓祭大聲公 陸壓力重
聚隆找策略伙伴 在越南買地蓋廠
銅鑼灣書店事件 歐盟聲明：憂慮
內湖高乘載 柯文哲：還在研究
中太平洋有熱帶風暴 難跨太平洋變颱風
金正恩生日 南韓重啟心戰喊話
雪蜜棗好風味 高樹蜜棗獲百大精品
國際兩岸旅客 估2030年破1億人次
日經指數新年首週跌幅 創新紀錄
前田健太加盟 延續道奇日投傳統
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周迅傳出接演甄嬛續集如懿傳
美豬爭議 藍軍彰雲嘉同步提告
NBA防守創造進攻空間 公牛踹塞爾蒂克
日高速船韓釜山外海撞鯨 8人傷
嘉義賄選案 民進黨先發10萬檢舉獎金
12月出口減13.9%連11黑 全年衰退10.6%
林濁水：選後應由蔡英文全面組閣
江蘇傳H7N9病例 旅遊疫情升級警示
股匯回穩 新台幣止貶回升
疑低血糖恍惚 男子開車逆向入隧道
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服務新移民 發展資訊網上路
金?咖啡證實：燦星旅遊買下8成股權
動力飛行傘吵到飆血壓 民眾抗議
陸股收紅 上證指數漲1.97%
遭指拿遠雄價金 洪智坤將告王世堅誹謗
台南議會辦法會悼登革熱亡魂 市府尊重
零錢做公益 曲家瑞RAP為弱勢發聲
疾管署：韓MERS變異可人傳人未定論
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學者：3黨總統候選人教育政見都粗糙
金?咖啡經營權易主 燦坤集團持股8成
華碩12月合併營收411.11億 月減18%
越航客機爆胎安全降落 乘客嚇壞
選戰升溫 雲林綠營組義務律師團
搶人民幣 行庫推4.2%高利
學測要來了 11日入闈
生技公司老闆進口牛樟木 違法遭逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
朱立倫拜會證嚴 感恩塵爆後慈濟付出
兄弟爭吵 鸚鵡聲援遭斷頸
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
傳北韓以牙還牙 對南韓心戰擴音
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南韓對北韓心戰廣播 選BIGBANG流行歌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇寧易購經營台灣館 加大跨境電商合作
挨批審預算時助選 柯文哲：有去衝刺
調查：近9成民眾認老人生活可自理
郵務飛機墜毀瑞典山區 機上2人恐死亡
屏東蜜棗蓮霧入泰式料理 潘孟安喊讚
王如玄大跳寶島曼波 感受支持者熱情
金?咖啡易主 燦星旅楊文芳兼任董座
泰國火車撞拖車 8死34傷
邀看電影藉機拉票 檢警調查有無賄選
琵艷卡獲全美觀眾票選獎 印度第一人
黃金週催票 蔡英文9日起全台大掃街
第3場政見發表會 2百餘警維安
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龍貓火車未授權惹議 里長研擬改善
雲南天降50公斤冰塊 專家推測為隕冰
被指送錢喬大巨蛋 遠雄：請拿出證據
熟齡世代理財求穩 利變型壽險是選項
加強大選勤務 台南警方否認變保全
熔斷機制喊卡陸股回神 港股跟隨反彈
參加消費電子展 台灣精品種類多
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中山高岡山段連環撞 遇下班車流再塞
跨黨派連署召開臨時會 中市府同步發函
金球獎星光閃閃 瑞吉賈維斯嗆辣主持
價格不誘人 市府新屋標售全流標
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范瑋琪新輯畢業作 先休息專心當媽
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日月潭電動船下水 民眾樂吃茶葉蛋遊湖
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陽明書屋梅花開了 把握2週賞花期
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簡嘉宏涉賭 高中體總：給HBL警惕
菲軍方：清剿共游 去年成果卓著
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軍公教聯盟批汙衊年金改革 要小英踹共
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陸祖父赴澳洲探親 刺死2個月孫女
彭政閔超人氣 體檢猶如簽名會
被遺忘 印尼慰安婦討不回公道
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周子瑜登陸 將上北京環球春晚
德里大霧 航班和陸路交通大亂
台泥花蓮廠失火 濃煙沖天嚇壞居民
電信三雄營收超標 台灣大摘下獲利王
桃園清潔隊招考 69名碩士爭搶
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夫漏報財產抗罰敗訴 王如玄尊重
高屏溪遭油污染 高雄初估2萬戶停水
王品全年營收微減 台灣下滑1成
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電視政見會 3總統候選人抵達
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退休公務員三節慰問金 北市議會恢復
霹靂整體營收小減 授權收入大幅成長
永光12月營收微減 電子化學品減較多
鴻海去年12月營收月減千億 全年衝高
F-中租全年營收 攀上市來新高
熔斷釀股災 陸網傳證監會主席肖鋼請辭
如何對待女性 比利時為難民開課
南海緊張升高 菲美將舉行「2加2」會議
搞不倫 日女藝人Becky被抽廣告
超跑修理費250萬 恐要賠10年
全球需求疲軟 去年出口全盤皆墨
兩岸語文工具書 窩心脫產意義大不同
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疑似皮夾釣魚式敲詐 金警釐清
春節伴手禮 南投梅映茶宴館好去處
業績創新高 台彩表揚中南部績優商
回應苗栗市訴求 縣環保局申請增聘員額
高市民宿創意房型賽 實踐大學奪魁
總統政見發表會 發言順序朱蔡宋
關鍵4因素 去年出口金融海嘯以來最慘
二備金12.5億通過 柯文哲：可以啦
春發科技漏油0.6噸 污染高屏溪
朱立倫：新國會應由多數黨組閣
HBL松山晉八強 黃萬隆打造流暢團隊
佛州連續殺人犯伏法 全美今年首例
冷氣團頻造訪 農民幾家歡樂幾家愁
藏納粹武器 南非退伍軍人遭逮
黑天鵝出沒 今年首周市值縮水1.3兆
總預算二讀通過 柯文哲臉書發文感謝
男赴港澳購物 超額港幣離境遭沒入
年底增提 元大台新金12月意外虧損
蔡英文：將用總統身分向原住民道歉
去年出口慘兮兮 經濟部力拚今年轉正
馬國終止熱軋鋼捲防衛調查 台廠利多
北韓政令宣傳首選 祖母級主播李春姬
富邦財險併入陸資？富邦金：非事實
前景看好 全球車廠CES大推電動車
日立慈善盃女子高球賽 3台將並列領先
宋楚瑜：台灣不要再做強國棋子
朱立倫推多數黨組閣 指蔡英文不願承擔
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台灣美食廣告首爾街頭受矚目
亞銀總裁：大陸經濟穩定
大樂透開獎
蔡英文承諾：省籍矛盾永遠不再發生
電視政見發表 宋楚瑜強調落實
上海復星集團紀委書記季剛被調查
對比蔡英文政策 朱立倫提10大不同
英國奧斯卡 間諜橋因為愛你橫掃提名
東京巨蛋美食飄香 故鄉慶典熱鬧登場
走出傷痛 肯亞遭血腥屠殺大學重新開學
人行2016首要任務 穩健貨幣政策
被議長喊成莊孝維 王孝維幽默化解
電影投資有疑 FBI調查納吉繼子
談九二共識 蔡英文：回歸事實不挑釁
為民省百億 國民黨抗爭高雄汙水下水道費
宋楚瑜指兩黨無魄力 最後關頭還在吵
清奈影展 台灣電影想飛受好評
央廣任國際廣播協會執委 為國再爭光
龍貓火車涉侵權惹爭議 專家這麼說
FedEx購併TNT 歐盟同意放行
藍橘合作 朱立倫：當選後拜會宋楚瑜
朱立倫：不管選舉結果 要當幸福捍衛者
習近平將出席亞投行1/16開業儀式
大陸反貪總局長盧希兼任 下設四局
政見發表 蔡英文5大議題一次回應
美上月新增就業再報喜 失業率維持5%
性愛照送錯人 辛巴威婦女被老公痛扁
朱批蔡美豬黑箱 蔡反指朱造謠
朱立倫：台灣絕不能成麻煩製造者
民進黨台東造勢 1男子昏倒不治
蔡英文：對這個世代所有年輕人負責
布魯塞爾民宅 疑為巴黎恐攻炸彈製造地
苦口勸離 伊斯蘭國成員當眾處決母親
大樂透頭獎槓龜
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曾赴敘利亞 法國2聖戰士判重刑
宋楚瑜：當選總統願組過渡內閣
北韓核試後 南韓測到微量氙
陳建仁台中掃街 力拚國會過半
蔡英文口誤若明年當選 朱立倫：嚇一跳
82歲林沖忍痛治療 圓夢站著開唱
宋楚瑜：台灣需要加法乘法整合台灣特色
巴羅拋投絕殺 金酒氣走裕隆
朱立倫憂綠橘合作 宋楚瑜：站在人民一邊
強制險催生者柯媽媽 臉書發文挺丁守中
李克強：創新驅動 傳產業開展網路行動
朱蔡交鋒多數組閣 宋諷你們兩黨弄的
多數黨組閣 朱蔡政見會後續交鋒
網友請願赦免殺人犯 歐巴馬不介入
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英外長與防長訪日 登上日艦及美航母
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敘利亞圍城餓死人 4萬人需救命援助
原住民守在政見會外 蔡英文接陳情書
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比國公布巴黎恐攻線索 查獲炸藥和指紋
陸船配機關砲近釣島 日稱入侵領海
台北天成五福臨門外帶年菜 除夕圍爐最佳選擇
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希特勒《我的奮鬥》評註版在德上架
「白，就贏！」泰美白廣告看到的種族自卑
新光金控全國經理會議 劉兆玄談經濟情勢
國民黨大遊行 打夫人牌推「愛的力量」
國民黨萬人遊行 馬英九大談政績、批蔡英文
「地球不應該只屬於人類！」呼籲「共同關心、搶救瀕臨絕種動物」！
時代力量造勢晚會旺 訴求「人民的立院」
科隆跨年大規模攻擊案 18難民涉嫌
牛毓琳角逐紐約州眾議員 替亞裔發聲
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瑞士藝術家在科隆脫光 抗議性侵行為
IS：利比亞數十人遭攻擊喪生是他們所為
油價續弱壓過美就業利多 全球股市不振
警方：同情IS男子開槍攻擊費城警察 遭逮
墨西哥總統：大毒梟古茲曼再度被抓
歐股收黑 週線跌幅逾4年來最大
消息人士：埃及觀光旅館遭槍手攻擊
埃及旅館遭襲 數名外國觀光客受傷
憂慮全球供應過剩 油價下跌
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非典型輔選新招 柯文哲騎車候選人靠行
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夏綠蒂蘭普琳 強勢問鼎奧斯卡
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漫威夜魔俠第2季 3月全球首播
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男版高跟皮靴 美總統選舉熱門花絮
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傳前巴西財長將出任世銀金融主管
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大福彩連75槓 號碼極端化
北韓發布新影片 金正恩視察飛彈試射
蘋果汽車有譜 註冊網域名稱引猜測
台南登革熱增1例 22行政區疫情解除
響應政策 三陽機車推加碼補助
朱立倫台北大遊行 馬吳王合體造勢
加拿大就業優於預期 失業率不變
2016候鳥計畫 網路報名開跑
王應傑勉房仲 增庫存壓賣價延委售
減輕焚化廠負擔 中市盼ROT活化堆肥廠
威力球大獎衝上8億 全美瘋狂大買
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台援贈宏國乾旱受災戶食米
銅鑼灣書店事件 美國關注發展
繩綁蔣公銅像 男拒警盤查挨罰定讞
供宿加薪給預聘書 台大搶優秀新教師
逍遙法外6個月 墨大毒梟再落網
美股首週糟透了 2011年來最爛
府：蔡英文否認九二共識 選項為何
大陸PPI 連46月負成長
故宮南院兒創中心 激發學習興趣
人民幣重貶 避險湧進日圓升值
國際動盪 金價週線上漲
就學貸款 15日起可申請
陸作家王安憶：台灣對學問知識更有興趣
台大通過籌組台大系統 談合作沒談合併
搶在央行前面 台銀發售4款猴年套幣
學生行銷企劃得冠軍 贏得企業實習合約
藍主打瘦肉精廣告 朱立倫：非恐嚇牌
韓陸外長磋商 對應北韓核試方案
張銘忠拜會旅法印支華人會館
虛擬實境掀產業革命 未來醒著做夢
怪怪分手禮 鄭州女子抽脂做肥皂送前任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國民黨台北大遊行 沿路交通管制
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高中高瞻專題成果 嘉中聯合發表會
選前黃金週 朱立倫陪郝龍斌車隊掃街
想轉職 瞄準高EPS公司
內政部：去年出生率10年來第2高
連勝文高雄輔選 新手父母熱情相挺
選前黃金週 朱立倫邀民眾下午齊遊行
大陸全年CPI增1.4% 創6年新低
治霾困難 陸專家：京津冀重化工業多
選前一週晴雨交替 早晚氣溫低
獨裁者下場慘 北韓力拚核武
三星落實物聯網 同步真實生活
國民黨台北大遊行 千警維安
南投魚池蘭花盛開 遊日月潭買蘭花
研究：自駕車碰撞率低於一般車
韓國防彈少年團抵台 中文說台灣好
批橘子變綠 朱立倫籲選民支持李彥秀
台大爭取年輕教師 歸國學者孩子也照顧
劉德立拜會巴拿馬社保局局長
教師工會嘆兩黨惡鬥 支持綠社盟進國會
廣東年收通行費逾百億 去向不明
全球400大富豪 開年首週失血6.5兆元
海豚擱淺七星潭 多處傷痕營養不良
iPhone 7爆料 無線耳機耳目一新
科隆跨年性騷擾案處理失當 警長丟官
BBC精選趣聞 恐龍可能跳舞求偶
總統學印尼話 新二代教你很帥
朱立倫：滷肉飯廣告非恐嚇牌 是事實
菲總統參選人杜特蒂訪台
蔡英文家鄉出發 喊話讓屏東女兒做總統
力麒近2年無大案入帳 明年翻轉
選前黃金週末 宋楚瑜三峽起跑往南催票
幼教業者力挺 盼王如玄代發聲
李新穎為薩國赴台觀選團餞行
顏東星記錄鳥類成長 澎湖首開攝影展
Netflix夜魔俠第2季 3月18日首播
賄選風聲多 最高檢呼籲踴躍檢舉
韓心戰爆金正恩洋貨迷 女兒喝德國奶粉
救災不力 俄男PO影片狂批總統蒲亭
柯文哲抵台中大安 翹腳吃香蕉繼續前進
涉印空軍基地恐攻嫌犯 巴國承諾打擊
馬總統：打造兩岸無形跨海和平大橋
阿里山森林鐵路春節票 22日開訂
不登大雅之堂 源於四川丹棱縣
科隆人心惶惶 梅克爾難民政策遭轟
人民幣定存高利 小心賺利息賠匯差
超級星期天 馬朱蔡齊聚台南造勢
國民黨大遊行 反瘦肉精美豬小隊出動
淡江大橋不再浮橋 4年後大選年完工
警政署長變暖男 南下探視國道警
白堊紀恐龍特展登場 重現洪荒世界
印尼美女獄警馴囚犯 網路爆紅
CES展 4K電視與虛擬實境吸睛
陸將上映星戰七部曲 粉絲引頸期盼
國民黨打夫人牌 遊行民眾集結
張惠妹新加坡開唱 歌迷感受天后氣勢
教育團體籲刪爭議名詞 性別團體駁
墨大毒梟越獄半年落網 押回同所監獄
李嘉誠聘文膽 年薪400萬
處理印度空汙 專家指向露天烹煮濃煙
產能過剩需求疲軟 陸PPI短期難復甦
夫扮病患 與妻專偷大台北醫院
任台翔董總座 田在勱證實獲告知
一起跳有氧舞蹈 鼓勵民眾健康捐血
選前藍營天王造勢 馬朱玄合體大遊行
NBA藍道夫替補發威 灰熊擊碎金塊
南投學生畫展 日月潭九蛙入畫籲節水
小朋友1日消防員 體驗十樓高雲梯車
2016大陸第一拆 違章毛澤東塑像
富比世全球30歲菁英 台灣歐偉凡入列
美豬議題 連勝文：不能雙重標準
淡江大橋2標開工 未來悠遊淡水八里
大陸證監會澄清股票註冊制並非3月實施
彰化經典單車百K 11日報名
大馬檢察總長承諾研究首相涉政治獻金案
智慧烤箱 身心障礙者輕鬆做烘焙
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抽驗豆乾皮蛋 中市2業者不合格
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陸田徑明星劉翔公開戀情 陸媒：是舊愛
邁克菲轉向自由黨 網路安全列競選主軸
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養豬青年：別綁架豬農 快產業升級
黃金週衝刺 李遠哲相挺時代力量
鐵牛車翻覆 熱心夫妻當人肉警示牌
堅果飲過度濃郁 小心喝到化學澱粉
查賄選 民眾質疑檢警淪為政黨打手
文化部駁黑箱 駐外人員符資格
血糖血壓機壞掉別扔 舊換新5.4折起
桃猿主場改建 增用餐區環形LED燈
菲聯合日報復刊
捐王道劍手稿 劉兆玄：書和時勢無關
手遊退燒？調查4大類App異軍突起
陸2016馬拉松重點工作：防猝死
綠社盟鐵馬遊台中 林飛帆現身相挺
NBA馬刺氣走尼克 主場22連勝
林智勝火力空缺 王柏融接班桃猿第3棒
上海確診1例H7N9 58歲女性
38歲河北省泊頭市副市長墜樓身亡
經典重現 女性駕老飛機橫越半個地球
藍營大遊行 馬總統帶頭高唱團結就是力量
國民黨遊行 3路集結抵自由廣場
國際關注台灣大選是否持續兩岸和睦
經濟部：台去年出口慘 非敬陪末座
菲版媽祖繞境 黑拿撒勒人出巡險象環生
宋楚瑜造勢 嗆中央部會誰來桃園比他多
iPhone雙鏡頭有影 網友振奮
為享天倫 醫檢師返鄉種紅豆
陳建仁基隆輔選 呼籲集中選票
雲林莿桐花海節 孩沙里登場
胡志強：國民黨絕對有贏的可能
浙江大學研發新型記憶塑膠
挨批坐四望五 綠營大咖力挺吳思瑤
宣告退休哽咽 陳金鋒幽默說卡痰
太陽能市況熱 矽晶圓廠首季看法樂觀
洪秀柱：不服氣被看衰 就站出來
馬總統：朱立倫王如玄氣勢起來了
沈智慧獲青年加持 廖婉如陪黃國書掃街
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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弱勢學童搭哈雷 雲林愛天使超High
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲單車長征 累積75萬人次線上收看
寧波交警：天蠍座駕駛肇事率最高
樂金CES展推OLED電視 三星策略不同
精神壓力大 陸男飛機上自殘又刺傷機師
為台灣下一代 朱立倫：不能讓民進黨當選
雲南警校神考題 答錯教授名字馬上死當
藍營大遊行 朱立倫再批蔡欲開放美豬
台塑下週油價降 4角 95快破20元
三節慰問金砍不成 綠社盟批假進步
美華是誰 蔡錦隆及張廖萬堅各自解讀
陳金鋒告別季 桃猿目標三連霸
7噸牛樟未申報 岸巡查扣
上海甜愛路又見愛塗鴉 網友看法很兩極
工鬥遊行丟煙霧彈 警方：依法開罰
台日熔合鑲嵌玻璃藝術展 竹市登場
催票拚過半 王金平籲爭氣不放棄
超級星期天 台南投入890名警方戒備
桃猿隊開訓 啦啦隊美女戰舞超吸睛
馬總統籲主張保持現狀者傾聽民眾聲音
科隆跨年性侵驚魂 德右翼團體集會抗議
NET捐提貨券 南投弱勢兒少開心添新衣
陸股熔斷 謝金河：上週蒸發1.3個台股
帶失智長輩踏青 外出前先拍照並結伴
遭指與綠走在一起 宋楚瑜：胡說八道
CES電子展 大陸山寨貨當場被查扣
埃及2軍警 開羅郊區遭射殺
藍營天王合體遊行 砲火全開批蔡催票
吳副總統：不想投票 一定後悔
民進黨：加派徵信社到嘉義海區反賄選
小蝦米攀上大鯨魚奇蹟 女董座出書分享
職棒球迷賞燈 主燈8公尺猿氣小子
富邦金去年EPS 6.22元 金控獲利王
摩鐵共赴黃泉 女亡男反悔
103年度綜所稅退稅 20日入指定帳戶
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謀綁架第一家庭愛犬 美1男子被捕
南投仁愛之家建兒童館 經費短缺待援
鈣股力遭控廣告不實 台糖：衛福部認證
單車北高1日長征 醫師：勇氣可嘉不建議
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星戰7票房賺翻 福伯重登最佳搖錢樹
可愛教主IU抵台 粉絲熱情接機
我的民歌時代台中開唱 座無虛席
林書緯5犯 富邦仍賞璞園3連敗
大陸第2艘萬噸級海警船將赴南海
紅白7度對決 張小燕虧庾澄慶情事
金球獎大預測 奪獎熱門搶先看
國民黨大遊行 淡水阿嬤現身
河南7旬病翁遭遺棄 1子3女拒出面
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數字看金球獎 獎座可拿來做重訓
菲黑耶穌出巡 信徒赤足朝聖祈求奇蹟
林國正造勢 競選歌曲打拚原唱相挺
工會要求返還加班費及休假 高鐵忙溝通
要贏就要白 泰化妝品公司廣告惹眾怒
今彩539開獎
我的民歌時代 胡志強邀田文仲暖場
香港調查：街友10年暴增近3倍
LamiGirls猿味新舞 桃猿大勝
日立慈善盃高球賽 程思嘉劉依貞緊咬
禽流感侵彰化 撲殺848隻火雞
大福彩開獎
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埃及紅海旅館遭襲 觀光部長探受害者
超級星期六 陳建仁呼籲政黨票投民進黨
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一拳毆斃病人 俄醫師被捕
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誓抗空氣汙染 北京擬關閉2500公司
雄中體育館塞爆 松山客場大勝高苑
大福彩頭獎開了 1人獨得12.6億元
林智勝來踢館 桃猿鐵粉：先掌聲後噓聲
臨終改遺囑 義老闆慨贈員工耶誕紅利
超級星期六 蔡英文高雄造勢籲國會過半
周儀翔17分 達欣不敵裕隆中止6連勝
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民歌沸騰台中 朱立倫：讓民歌留在心中
黃金週催票 李遠哲現身挺時代力量
中部挺宋晚會 宋楚瑜：選有能力的人
大福彩頭獎開出 彩券行：開店來首次
超級星期天 馬朱蔡宋台南拚場
永和彩券行開出大福彩 店方驚喜
墨西哥大毒梟越獄終落網 恐引渡美國
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艾薩蘭卡奪布里斯本國際網賽后座
圖闖入禁止區 小賈遭趕出馬雅遺址
柯文哲一日北高達陣！ 10日凌晨抵達高雄
首投族藍綠搶攻 大學組返鄉專車活動
選前黃金周末 陳建仁南北奔波
三候選人同在台南拼場 市府專案小組因應
蔡英文全台大掃街 吸引外媒爭相報導
MIT無人智慧車在台亮相 期望年底供民試騎
〈財經主筆室〉全球股災再現 黑天鵝何時現身？
抗議難民性侵 德爆發警民衝突
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安全疑慮 美聯航班機轉降溫哥華
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魔人爭霸完結篇 晚間10時首播
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林書豪先發26分 黃蜂不敵快艇
芝加哥藍調歌手歐蒂斯克雷辭世
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溫泉汗蒸幕 首爾人紓壓休閒好去處
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臉書打選戰 拚選票也拚人氣
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助弱勢 中市修訂中低收入戶審核標準
港書店案 李波錄影向妻報平安
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擴散不好空氣差 高屏PM2.5偏高
金球獎倒數 丹佐華盛頓獲終身成就獎
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女子看圓樓內急小解 摔6米深北勢溪
打工打太兇 喀麥隆學生被丹麥驅逐出境
中國漢堡肉夾饃 入陝西非物質文化遺產
冷空氣接力 11日起一路冷到投票日
美公布影帶 伊朗火箭近飛美航艦
北市信義基隆路口陸橋 擬106年拆除
討1.3億押標金 太極雙星私地主敗訴
法國慈濟歲末祝福感恩會 僑胞與會
節電亮點創意獎 雲林與六都同榜
台股開春周線長黑 短線壓力大
最貪杯男子 21小時連續2酒駕
湖南一化工廠火災 傷亡情況不明
金正恩志得意滿勞軍：為自衛試爆氫彈
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嘉義文創園區順利委外 重要里程碑
注意溫度和移動 吹髮免受傷
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金門一條根好夯 馬祖也想推這個
林孝信公祭 馬總統致祭頒發褒揚令
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金球獎前夕 李奧納多談成就與快樂
日媒：獨盟高知鬥犬隊擬爭取張泰山
綠社盟造勢 作家蔣勳站台
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國5北上開放大客車行駛路肩 下午啟動
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中市野生麻雀染禽流感 無異常死亡情形
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陳建仁：政黨票不要給小黨
達賴喇嘛5月將赴日本弘法
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宋楚瑜徐欣瑩高雄誓師 上萬人力挺
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陳明裕準絕殺新榮 青年外卡連勝晉8強
雅虎傳考慮直接出售事業體
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總統路未竟 洪秀柱：交給朱立倫走
布丁姐弟阿嬤輕生 兒團盼網路言論三思
菲5月大選 選舉期開始
布丁姐弟阿嬤疑燒炭自殺 送醫獲救
黃金週 朱立倫桃園晚會湧大批人潮
即時救援 新北消防憂同仁輕生急尋
陸股本週走勢 多空看法分歧
王如玄談教育政策：家長要有發言空間
萬人連署小巨蛋開唱 小S：我臉歪了
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桃機跳電 廠商搶修短路3人灼傷
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羽球全國排名賽 決賽戲碼確定
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朱立倫：說過去8年水深火熱 簡直胡說
德集體性騷擾案 司法部長：有計畫犯案
涉賄選 嘉檢聲押3人獲准
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到新竹挺柯建銘 柯文哲：非站台
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專訪透露內心世界 古茲曼自稱是愛家男
桃機跳電3人灼傷送醫 意識清楚
美股溜滑梯 川普：對華爾街課稅
B-52向北韓示威 傳美將再調航母助陣
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新台幣貶1.5角近7年低 韓元5年低
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非關熔斷 台股訊息面暫停交易 15日上路
〈食安小講堂〉於食用油脂中佔比較少的脂肪酸
北韓核試 大陸監測邊境輻射
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暖冬效應腸病毒橫行 大人也遭殃
金控2015年算總帳 賺進近3千億
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金球主持人毒舌開場 西恩潘未出席也遭殃
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大衛鮑伊辭世 德感謝協助推倒柏林圍牆
民主黨總統初選 歐巴馬暫不表態
花花公子創辦人海夫納售豪宅 叫價67億
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星戰7力壓侏羅紀世界 全球賣座躍居第3
科隆跨年慶祝 暴力事件報案劇增至516起
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本木雅弘自爆 仲間由紀惠婚前最後男人
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台股早盤下跌63點 再跌破10年線
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樂陞併購野心跨廈門 營收翻倍跳
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美專利案勝訴 安成藥：將推學名藥上市
福斯執行長訪美 道歉追加投資
老董便當大腸桿菌超標 北市列管分店
凱特溫絲蕾奪最佳女配角 直呼非常意外
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佐科威：去年炸沉逾百艘非法漁船
阿公突昏迷 女童求助超商
中華電獲利靚 外資給力股價衝百元
林書豪表現寂靜 黃蜂前3節落後4分
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第73屆金球獎 電影類部分得獎名單
風雨中掃街 朱立倫：風雨生信心
林書豪僅2分 黃蜂客場不敵金塊
金球獎最佳導演 神鬼獵人導演獲殊榮
北韓核試後 朴槿惠民調支持率回升
台股失守10年線 科技股疲弱
政府基金進場 選前力保台股穩定
F-廣華營收逐月增 12月創新高
中美洲三國元首將晤拜登 談區域發展
墨西哥女星戲裡演毒梟 戲外為毒梟牽線
小珍妮佛贏金球獎音樂喜劇類最佳女主角
宏國新聞暨策略部長 葉楠德姿訪華
美B-52轟炸機出動 捍衛南韓
20萬連署蘋果保留耳機孔 廠商則看好
調查：台灣退休準備亞洲倒數第 3
遷油槽 中油居民協商不歡而散
人民幣兌美元中間價上調逾250點
NFL季後外卡戰 海鷹包裝工獲勝晉級
廣州經濟總量將趕上新加坡香港
金球獎音樂喜劇類最佳影片：絕地救援
北韓核試挑釁 南韓嚴限人員進出開城
瓜地馬拉僑匯成長多
揪團享優惠 威航名古屋福岡最低1400元
改造工協新村 高市推重劃
漢微科股價弱 今年來市值縮水2百億
物聯網汽車應用旺 英特磊營運看俏
新北鐵道接力賽火熱 增開百組名額
蔡英文期許嘉義 做全台食安領頭羊
女神卡卡獲金球獎 圓了演員夢
外交部女力出頭天 3位新女館長宣誓
布麗拉森勇奪金球獎劇情類影后
最後一擊失手 黃蜂輸球苦吞7連敗
李奧納多登金球獎電影劇情類影帝
台灣民眾海外旅遊調查 日本最熱門
加籍牧師北韓繫獄 受訪揭勞改血淚
布丁三姐弟阿嬤燒炭 高市探望安撫
滬指跌2.4% 險守3100點
布丁嬤燒炭 醫院：身心穩定下午出院
為媽媽健康 和誠善品研發養生芝麻醬
新台幣中午升 9.4分
神鬼獵人贏得金球獎戲劇類最佳影片
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台灣蜜糖吐司超夯 新加坡年輕人最愛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
總統：軍品研發 作戰救災兩用
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
量販年節搶客 「超級星期五」來了
鐵道馬拉松接力賽 加開名額100組
台65三車撞擊起火 1民眾燒成焦屍
台灣之星攜手台數科 為小資族省荷包
金球獎神鬼獵人好風光 包辦3大獎
F-譜瑞Q4業績超預期 股價勁揚
高婉倩市場拜票 婆婆媽媽熱情相迎
王如玄陳建仁台東拚場 請益掃街搏感情
高齡產女 研究：女兒成年較易憂鬱
2016金球獎電視類得獎名單
夜闖大學動物試驗場 2男疑虐牛遭傳喚
蒲亭盼聯手對付恐怖主義 再批西方
英工黨黨魁笑卡麥隆弱雞 原來推特遭惡搞
陸官媒打臉 熔斷機制倉促上路應究責
台65車禍1人焦屍 檢警相驗
微軟Windows 8支援 1月12日終止
汽車輪胎使用標準 製造逾6年勿安裝
另類寒暑假作業 挑戰登山環島日本自助
第73屆金球獎 電影類完整得獎名單
民進黨拼國會過半 籲集中選票
新台幣震盪走弱 午盤升9.4分
水牛銀河出任務 動物園溼地清淤都靠牠
F-淘帝大陸擴點 搶賺二孩商機
林子崴局數有控制 再爭新人王
金融股指數跌破去年8月股災低點
占用台北國軍賓館 軍人之友社判還確定
韓中合作動漫幫幫龍出動即將播映
大陸黑幫犯案增 泰警密切注意
朱立倫拼了 台中市風雨中掃街
男瑞芳落軌 普悠瑪急煞幸僅輕傷
幸福澎湖之美 澎湖科大生創作展出
宜科聯絡道號誌多 縣府：已縮短秒數
讓新竹公園樹木更美 日本樹醫師來台指導
男子跌落瑞芳車站鐵軌 送醫治療
台北飛福岡 威航單程優惠最低1400元
韓星沈銀河有望復出演藝圈
加倍奉還網今年挑戰損平
高麗菜1顆20元 農委會：將告別低價
旅客失足跌落月台 普悠瑪延誤29分
30公厘鏈砲車型 軍備局將產製284輛
大陸婚戀調查 7年之癢縮短為5年
花蓮外海地震 規模5.3
向雙胞胎告假 范瑋琪別來無恙開唱
朱立倫中市冒雨掃街 粉絲熱情送包粽
漢唐12月業績攀11年高 股價揚
東部地震規模5.3 最大震度4級
向大師學習 弘光科大盼培育世界冠軍
男子跌落瑞芳站月台 送醫治療
女神卡卡勇奪金球獎 成功從歌手變演員
搶政黨票 民進黨請吳念真獻聲
車輛限行改善空汙嗎 印度中央地方分歧
系統快升級！Windows 8將終止支援
北川景子與DAIGO宣布已結婚登記
台股收盤跌105.55點
台股失守10年線 收跌105點
台股上周跌5% 投信仍不看淡
華南水氣足 玉山積雪1.1公分
彰化擬建火化場 芳苑及線西有意爭取
1月台指期跌125點
兩岸互設辦 確認協議架構
核三2號機獲同意重起 最快12日發電
台股開低走低 跌105.55點
離岸人民幣回神 諾獎得主批熔斷機制
1月電子期金融期齊跌
丹佐華盛頓領終身成就獎 湯姆漢克斯賀
韓女團KARA名存實亡 團員各奔東西
照顧失能者 林郁方：加速完善長照制度
公糧助弱勢 新北市發放量第一
轎車盜運紅檜 5人送辦
金球獎頻爆冷門 史特龍69歲終獲肯定
康熙來了VR版上架 數字王國實現
兩岸兩會互設辦 具體設置仍待溝通
桃園某製藥廠化學物外洩 兩人灼傷
微信創辦人：微信讓人神經質
印度安德拉省地下鬥雞盛行 產值驚人
控對手抹黑 王進士咖啡墨汁淋頭
嘉義市陰雨 4車追撞3人傷
政府基金護盤 台股仍失守7800點
踢到鐵板 竊嫌上網銷贓機車遭逮
南亞科華亞科12月業績 同回升
國民黨最新競選影片 訴求基層與豬農不安
小珍妮佛3奪金球 想和大衛歐羅素合葬
台灣燈會拚創意 花燈競賽逾800件
六都房市冷 購屋比台南最熱
天冷吃鍋 食材聰明選健康又安心
小貨車與砂石車對撞 3人命危
石志偉加入中信兄弟 任二軍打擊教練
新竹秘密景點 歷史建物藏身國小內
台股跌百點 三大法人賣超123.63億
外資上周大砍400億 權值股中箭
嘉市30家雞肉飯 獲頒標竿獎牌
劉文雙世界盃女劍術奪冠 光啟之光
張善政訪舊金山 出席矽谷投資座談
冒雨掃街 朱立倫：雨下再大也要拚到底
桃機觀飛機嚐義大利美食 人生享受
泰國北碧省鬼火關 莫忘戰爭殘酷
油價續挫 跌破32美元
蘋果拚造車是公開秘密 馬斯克沒在怕
外資期指增兵 台股靜待止跌訊號
美總統大選》美民眾自認中間選民達四成
新台幣近7年低 開盤升2.41角
科技股領軍 台股反彈漲60點
氣溫》合歡山短暫飄雪 北台灣濕冷
巴黎恐攻翻版 伊斯蘭國血洗巴格達鬧區
地殼不平靜 逾6級強震撼北海道、印尼小島
宜蘭文化景點春節走透透 客運套裝行程開賣
台南登革熱 連續3天零病例
陸股開高 走勢震盪
微型保單達標 去年助22萬弱勢
台塑四寶去年大賺 股價平中帶漲
伊拉克攻擊18死近50傷 伊斯蘭國宣稱犯案
誤投塵世的歌者 大衛鮑伊辭世
台鐵相隔10年 再購太魯閣新車
雲林造勢 蔡批國民黨執政「不安定」
嘉義高跟鞋教堂獨特 外媒關注報導
包道格：台灣對太平島宣示符合國際法
批蔡兩岸政策 宋排除任其兩岸特使可能性
政院：應用食品雲 落實源頭管理
謝金河：紫光併台廠的霸氣被「熔斷」
台股開高走低 終場跌19.97點
台股震盪逾百點 10年線支撐變壓力
柯文哲從台北騎到高雄 消耗了幾卡？
宋楚瑜國際記者會：國民黨令人憂慮
被問如何面對習近平 蔡英文：溝通再溝通
美菲軍事協議 菲律賓最高法院裁定合憲
分析：北韓瞞飛彈試射失敗 畫面修很大
美國前國防部長 稱對台軍售合法、意在制衡中國
傳洪智坤收賄 柯文哲：已命政風處調查
陸股震盪劇烈 滬指收漲0.2%
首投族學生不要缺席
上海銀去年獲利續創新高
晶心AndeSight™全球安裝數量已突破1萬次
黑面琵鷺現蹤 400多隻破紀錄
長園12月營收創單月新高
台北華國大飯店 頂鮮極品外帶年菜、精巧伴手禮
台北西華飯店怡園年菜 年菜評比豪摘五大獎
大選決戰 國際媒體逾400人來台採訪
大衛鮑伊招牌異色雙眼 死黨大打出手後遺症
暖冬減產 今年烏魚子史上最貴
期市交易量創新高 小台指成長最多
美專家小組新建議：50歲起應乳癌篩檢
兩岸互社辦 陸委會：沒有選舉考量
日股開年來連6黑 日圓升值拖累
陸台商感染H7N9 歷年第3例
陸2015均溫10.5度 創54年新高
林昶佐不起訴 林郁方：聲請再議
成大折疊式風力發電機 高度不到1公尺
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
伊斯坦堡清真寺發生爆炸 傳數人傷亡
重慶小麵也有標準 蔥花0.3至0.5公釐
華盛頓郵報：蔡英文將當選 北京不安
柯文哲：若送花給太太會被以為做壞事
桃園升格首戰 藍綠搶攻162萬票倉
美河市弊案郝龍斌被曚蔽? 柯P：好去死死了
亞泥復礦3案 初審建議直接二階環評
電價4月調降？台電盼先彌補累虧
核三廠2號機已併聯發電 2日內達滿載
總統大選 全台選舉人逾1878萬
大陸以涉顛覆國家政權罪逮多名維權律師
新台幣貶1.6分 續創近7年低
住宅小商家時間電價來了 5方案可選
渣打：全球利率正常化恐比預期慢
伊斯坦堡疑遭恐攻 著名景點爆炸案10死
罵郝死一死 柯文哲：小時我媽這樣罵我
狂掃中彰投膠著區 蔡英文拉抬立委選情
全台首例 死亡野鴿驗出禽流感
澎湖放流海膽苗 烏崁擬劃定為保護區
房貸逾放首見攀升 恐為風暴警訊
巴拉刈等4劇毒農藥 春節後改代噴
投票日上班 勞動部：工資雙倍不能換休
避險需求強 台期貨市場去年交易量創新高
集保業務國際化再下一城 台印簽訂合作備忘錄
再傳禽流感 彰縣撲殺逾2萬隻肉雞
國情咨文搶先看 歐巴馬臉書直播
油價跌破30美元12年新低 引賣壓美股仍收漲
歐美股反彈 台股周三開盤漲31.11點
緊盯亞幣變動 新台幣開盤升2.39角
台南登革熱 中西安平疫情相繼解除
市場報導：2015年全球PC出貨失守3億台
銀合歡當飼料 動物豬農皆大歡喜
土國伊斯坦堡鬧區遭恐攻 8德人喪生
2016選舉》什麼是「政黨票」？
逾3成企業尾牙縮水 科技業砍很兇
宏達電上半年拚轉運 VR穿戴智慧機發威
小心！2成藍芽喇叭電磁雜訊過強
制裁北韓 朴槿惠：堅信大陸會發揮作用
陸永暑礁試飛 越南航空局：威脅飛安
台股止跌反彈 吳當傑：國安基金加碼
研究：孕前主食馬鈴薯 易罹妊娠糖尿病
文資保存兩難 北市文化局指有對策
大億麗緻酒店 除夕新春料理、春節住房專案熱烈預訂中
amba西門町吃吧餐廳 除夕夜圍爐自助饗宴
新台幣中午升2.57角
新版晶片國民身分證 擬取消配偶欄
彭文正批NCC突襲中嘉案 「不能再忍」
16日投票要身分證 最遲15日可補辦
直播歐巴馬國情咨文 白宮官網現台灣國旗
小孩皮膚起紅疹 可能肇因於清潔不當
歷史上的今天：蔣經國逝世 今年第28週年
二行程機車高雄最多 全台到檢率不到6成
台股守住7800關卡 非金族群紅通通
外資買超12.27億 台股攻上7800
排放標準加嚴 高市粒狀物可減536噸
大選冷颼颼 國際媒體到底想看什麼？
GOGORO高聚焦 TIME評選為最酷電子產品之一
吃對也要動！高志明變身達人上節目秀養生操
1/17膠彩教父陳永森義拍 投資藝術盡公益
卡啡陪你醬料涉改效期 雄檢查扣過期品
年終獎金怎麼花 近半受訪者選擇投資
味全被控混油案 3/25宣判
微電網計畫7月上路 解決孤島沒電困境
連掃桃竹苗 蔡：情況比4年前好很多
陸股跌 滬指破3000大關
藍營議員為蔡錦隆催票 呼籲鄉親總動員
港婦跨海遺愛 高雄長庚患者換肝重生
法國地下核廢儲存場 估耗上兆元經費
打兩岸安定牌 黃復興黨部籲票投國民黨
林郁方：減刑不是廢除死刑
新年溪州花博嬉春 強調彰化在地花卉
現場拉麵臉書打卡 星克拉碼頭吸人氣
避孕器脫位引發穿孔 醫師：應固定檢查
希臘賣港口救經濟 陸企出價250億
4億別墅年後公開 在新竹新埔智能園區
控蔡英文收獻金 林秀娟現身：不怕後果
北市低收租金補貼 每月最高1500元
鼓勵返鄉投票 宜縣民享有國5客運優惠
歐巴馬最後一次國情咨文 賣力演出
陸男會說汪星語 拐跑身價8萬牧羊犬
暖冬亂花期 奧萬大櫻花開3成
蔡英文：柯文哲也肯定我有能力處理兩岸
台壽嫁入中信金 有信心維持成長
性慾回春關鍵 台灣研究團隊找到它
華南銀行穿牆盜 藏陸遭逮被遣返
玩美彩妝APP下載逾億 台灣做的啦
歐巴馬國情咨文點亮希望：相信 別恐懼
想陪緝毒犬長大？13隻拉拉在等你
國道3發生跑車追撞 3女1男送醫
陸：2015年兩岸進出口衰退近5%
陸：人民幣匯率變化 影響進出口
陸2015年煤炭進口驟降30%
王如玄嘉市掃街 呼籲支持國民黨
個人電腦不太妙 外資建議買3檔個股
伊斯坦堡爆炸後 土耳其逮3俄國人
三星手機攝影展 10達人鏡頭寫日記
委國第一夫人 控美綁架涉販毒甥姪
Skype免費多方視訊 開放預約體驗
楊瓊瓔質疑市府行政不中立 市府否認
日股強彈收紅 終結連6黑
邁向智慧城市 北市打造物聯網實驗平台
奇美博物館門票 ibon將開賣
中正區公所魔幻展 流動水彩洩詩意
活化百年古蹟 星巴克將進駐萬華林宅
美軍水兵侵犯水域 伊朗要求道歉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
北韓無人機侵領空 南韓開槍示警
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
林毅夫：中國經濟崩潰論者不理解本質
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊朗革命衛隊指揮官：美軍水兵可能獲釋
二高古坑段超跑追撞 疑似競速肇禍
投資人利用ETF避稅 金管會有話說
內政部：跨國婚姻媒合 務必二要三多
印度購飆風戰機 總價逾三千億
史上最長選票 空運到離島
科學家續聯繫登陸器菲萊 回應希望渺茫
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高市查獲走私菸33萬包 市價逾千萬
夫與妻吵架殃及勸架者 妻舅險遭槍擊
國衛院 一針搞定流感腸病毒日本腦炎
票投綠軍 陳建仁彰化車隊掃街
iOS 9升級沒？ 4個果粉僅1個未更新
黑色素癌預後差 新藥現曙光
服務的精髓 「沒有」才是開始
味全被控混油案 3/25宣判
軍艦入釣島 陸：日若挑釁 後果自負
世衛：全球伊波拉疫情 有望15日解除
柯一正：政黨票要溢出去不容易
國際油價大跌 陸順勢狂掃原油儲備
蔡英文疑收獻金案 特偵：無錄音光碟
新台幣升4.2分 終止2連貶
武陵賞櫻季 宜蘭三星公所提供代購服務
年貨採購旺季 食藥署展開稽查
打造新竹創業新聚落 產官學簽署合作
自殺炸彈襲喀麥隆清真寺 12死
外交部抗議菲登中業島 菲媒報導
嘉義死琵嘴鴨確診禽流感 周邊消毒
人民幣回穩 港股收漲逾1%
Google聘前白宮顧問 掌全球決策團隊
康熙妃子墓遭盜 陸文物局：確實懲處
卡啡陪你醬料涉改效期 雄檢查扣過期品
失言牽拖老媽 郝龍斌要柯文哲有擔當
消費者保護金檢 首波開罰國壽安聯
南投集集燈會將登場 林明溱拍宣傳片
小琉球84歲阿公 自掏腰包鋪路10多年
輔選蔡金晏 洪秀柱批管碧玲
澎湖城市淨化年 白沙講美社區啟動
台灣女導遊北海道車禍 已恢復意識
紐約求學 馬總統曾被問是否任臨演
超跑國道追撞 車主否認競速
伊斯坦堡爆炸案 土國觀光業雪上加霜
拘押美軍水兵 伊朗：很快放人
活化百年古蹟 星巴克將進駐萬華林宅
陸學者：政治化 阻礙兩岸關係法制化
副總統：蔡英文只想收割總統兩岸成果
台大法學院萬才館裝修 富邦蔡家買單
印尼：台灣給印尼移工最好對待
博客來當年快倒閉 靠它逆轉勝
康健人壽滿期金提前發 保戶安心過年
蔣經國忌日 宋楚瑜金門追念
伊朗革命衛隊：已釋放10名美軍水兵
當街全武行一女勸架就言和 警傻眼
郝龍斌告蔡適應抹黑 蔡營反駁
偷拍世新女學生如廁 色狼遭逮
大鵬灣市地重劃 屏縣府：內政部核定的
陸設油價調控下限 40美元以下不降價
朱立倫：清醒的人不會被小英空話催眠
澎湖候選人服務處外砸瓶事件 酒後意外
腸病毒71型今年恐流行 國衛院疫苗新研究
北市：主動查察美河市案並移送偵辦
高婉倩市場拜票 婆婆媽媽摸臉力挺
高喊台灣NO.1 Angry Pug將來台
平溪天燈手繪插畫療癒 指印啟動幸福
日月光矽品月底法說會 聚焦雙方角力
新北：烏來都計通檢尊重原住民生活
南投驗年節食品 豆干含雙氧水
再現千年三角緣神獸鏡 冶鑄典雅
咖啡廳放廣播音樂違法？專家告訴你真相
高雄檢調支援澎湖查察賄選
路透：重慶市長黃奇帆或任國務院秘書長
紓緩監所超收 簡化假釋流程
工時長孩子教養時間短 低薪惡性循環
智邦去年獲利飆 董座揭6字箴言
玉山金去年獲獎逾百 最佳CEO是他
林于玲質疑參選資格 陳明文陣營冷回
餐券折抵工讀薪資 仁德學生反彈
劉世芳拚眷村票 趙怡陪同路口拜票
借機車未還不爽 男持菜刀尋仇
太武山祭英靈 國民黨宣示捍衛國家
電玩展遊戲之星 票選進入倒數
世衛：伊波拉疫情即將解除
民進黨：邱毅林秀娟不實指控 將提告
陳家班贓車解體集團 5人送辦
落海獲救掙脫拒上岸 男遭五花大綁送醫
國家地理雜誌推薦 天燈節登十大冬旅
涉嫌賄選 台東檢調約談40餘人
度假小屋遭搬空 警循線逮2賊
瑞典維權志工在陸被捕 女友也失蹤
黃稚尹獲德傑出市民獎 5月返台演出
韓夯店來台變黑心 卡啡陪你涉賣過期品
選前之夜 侯友宜：做好安全維護
美奇異公司能源部門 擬裁歐洲6500員工
TPP著作權修法 4月前送行政院
大學承諾供教職 政府出錢送出國
艾未未抗議風波 樂高政策大逆轉
美容院烏龍 毛小孩誤掉包主人急斷腸
美前官員：兩岸持續對話是美國關鍵利益
決戰關頭 民進黨反賄佈300監控點
批小英 副總統籲勿讓貪腐集團回來
個股暫停交易新制 期權同步實施
台北十大商辦樓 重管理機能外觀
今彩539開獎
柯文哲走音獻唱 唱好唱滿柯粉陶醉
4台灣攝影家 首度巴黎聯展廢墟風景
狡兔三窟 巴黎恐攻嫌犯租3屋躲藏
大福彩開獎
新加坡牛車水 靈猴迎春賀新歲
民進黨：把外交事務當選舉操作 沒出息
涉現金買票 嘉義太保1里長收押禁見
北市出現今年首例瘧疾 自馬拉威移入
禽流感疫情升溫 防疫栓緊螺絲
若蘋果投資台面板廠 有那幾種版本
水氣移入碰低溫 合歡山降雪
伊斯坦堡10死爆炸案 土耳其逮1嫌
德內政部長：伊斯坦堡攻擊非針對德國人
單車挑戰作假 柯文哲：怎麼可能
捏造她人遭性侵 南非女孩被網友痛批
歐股跟隨亞股走高 陸數據利多激勵
手握威力彩 美夢成真學問大
美威力球頭彩破500億 近40趴稅率等著你
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎3注中獎
英樂透頭彩得主：先幫自己買雙好鞋
調查：日本是大陸人最想挪走的鄰國
蔡英文：人民沉默不代表想要原地踏步
通用獲利看好升配息 拉抬美股走高
釋放美水兵 伊朗避開可能危機
台中20號倉庫等建物 公告為歷史建築
歐巴馬最後國情咨文 最強的美國，希望永存
台北副市長周麗芳請辭獲准 強調與低滿意度無關
台灣之光》陳偉殷創下全球華人體壇最高薪！
台積電去年每股賺11.82元 創新高
Apple Watch 2傳下月量產 續航力更強
貿協今年聚焦三措施，推升出口動能
歷史上的今天：1951年吳三連當選首屆民選台北市長
台積電估今年成長5至10%
大立光每股獲利達180元 創台股記錄
三大法人賣超53.77億 台股收跌
君品新創義式台灣年菜 顛覆味蕾想像
文革跟著黃安來了
亞幣腥風血雨 台幣重貶1.17角 創近7年新低
期交所調整漢微科期貨保證金
ITA2降稅利多 貿協辦理海外活動助拓銷
乳房篩檢補助恐縮水 擬改3年1次
高致死率伊波拉 世衛宣布疫情結束
法說會利多放送 台積電現金股利上看5.5元
印尼雅加達遭恐攻 示警24家購物中心
嚼檳榔抗寒？保暖不成害下一代DNA突變
期交所因應個股訊息面暫停交易機制
膠彩教父陳永森義拍 投資藝術做公益
瑞典請求厄瓜多同意 偵訊亞桑傑
智利建築帥阿瑞維納 獲建築諾貝爾獎
北市副市長周麗芳請辭獲准 2月1日離職
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
對陸經濟疑慮稍解 歐股連續2天上揚
法阿爾卑斯山區雪崩 至少1死3傷
烏克蘭政府和親俄叛軍達成新停火協議
法國雪崩死亡人數增至3人
美存量增加 布倫特原油盤中跌破30美元
憂經濟成長放緩 美股下跌
七度樂透頭彩得主：別拿生活費買彩券
拚TPP國會過關 美貿易代表樂觀
專家：今年全球將出現金融危機
巴西石油將出售石化公司股份
美國拚TPP 拿中國當假想敵
台助農業栽培 與聖露西亞簽計畫移轉
中市路平 達1年125公里目標
黃國榮拜會蒙古國立醫科大學副校長
吃到飽掀風潮 龍蝦8宴進軍桃園
吃到飽超人氣 牛排帝王蟹大PK
漢微科跌翻 今起分盤交易
墨毒梟受訪自承犯罪 律師：西恩潘說謊
白宮官員：美歡迎台選舉 尊重勝選者
歐美股漲跌互見 台股恐仍偏弱整理
辭北市副市長 周麗芳：與滿意度無關
伊斯坦堡炸彈客 混充難民未列黑名單
加幣近13年首次跌破70美分
愛立信、遠傳 合攻企業超大規模雲商機
台股開盤跌72.52點
美俄熱線 商討烏克蘭敘利亞危機
美股長黑重擊 台股早盤重挫120點
區間整理 新台幣開盤升 1.9角
高雄加工區徵百人 39K等你來
梅嶺梅花開 把握賞梅好時機
陸兩大交易所深夜發文 關注大宗減持
宏?CES推新品 外媒狂按讚
男子連2天酒駕肇事 推稱小孩不乖
南韓和大陸明會談 研議北韓核測事件
蔡英文王如玄彰化掃街 逾300警維安
傳蘋果入股日系鏡頭廠 玉晶光恐首當其衝
15億美元威力球 若無得主上看20億
粗心母將幼童反鎖車內 員警解圍
蒙特婁僑學界辦餐會歡迎吳榮泉
退伍首助選 林飛帆：年輕人務必投票
奇異總部搬家 看上波士頓科技人才
巴黎恐攻後再出發 受害店家陸續復業
陸股開盤大跌 滬指跌2.56%
興富發、台開逆勢推案 營建股相對抗跌
法國瓶裝水銷售額 去年首度超越汽水
助剿IS 美特種部隊進駐伊拉克
油價下周估各降9角
Apple TV吸金 傳蘋果下聘時代華納
宏達電踢進法足聯賽 銷售拚增3成
蘋果改找日廠做鏡頭？大立光重跌百元
越南又發現空中墜落球狀物體
H5N1極嚴重病例 成都確診
金管會緊盯 朝陽人壽1個月內2度遭罰
蘋果傳伺機吃下華納 布局串流電視服務
股后滑一跤 漢微科創28個月新低
汽車拒攔檢逃逸 警開槍未中以車追人
7旬翁疑墜樓不治 原因待釐清
欣賞莿桐花海 籲勿踐踏採摘
男因多案遭通緝 警再查獲槍毒
國中教育會考 簡章公告
劉德立拜會巴拿馬國會外委會主席
油價跳水拖累美股狂洩 亞股踉蹌
穴道按摩 破解陰鬱情緒
鴻海衝印度製造 領軍布局非洲西亞
加油像喝水 95無鉛20元近13年新低
陸大學設馬鈴薯學院 微博瘋傳
選戰倒數 陳建仁陪陳世凱掃街拜票
外資砍 聯發科今年市值減856億
周子瑜代言 華為手機Y6在韓熱銷
總統：不投國民黨 未來很不確定
鴻海攻印度製造 6個月內擬建新廠
鴻海攻印度物聯網 再增3萬個工作機會
蕭貴源當選新任紐約中華公所主席
北市小內閣異動潮 林欽榮：毫無所悉
台灣資本市場去年籌資創3年新高
王如玄：兌現承諾捐出軍宅獲利
吳當傑：若台股跌深 國安基金必加碼
學生放寒假 教部提醒加強安全常識
Win 10手機臉書更新 手機變投影機
美時布局亞太市場 領導團隊添新血
大選在即 美青姐姐到國小說故事
全教總向新總統喊話 私幼薪應達3萬
水管汰換 土城三峽19日停水
大選維安科技當道 警政署即時掌握
蕭貴源：紐約中華公所堅定支持中華民國
台股盤中7700點失而復得 近期仍偏空
東陽2015年獲利 創歷史新高
傳大毒梟中美人計 墨女星首度打破沉默
選舉倒數 檢察官進駐各分局查賄
伸援中美洲難民 美擴大難民收容
22日自由日慶祝大會 歡迎各國貴賓
台股會說話 選後「八成」會漲
蘋果觸控供應商F-GIS 股價逆勢漲
廣東有望 2018年率先進入小康社會
宋楚瑜：台灣人民不會再次向藍綠妥協
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
張忠謀出席台積電法說 台股風向球
大陸2015年最低工資 深圳居冠
馬總統：瑞典發展綠能 但不放棄核能
蔡英文：當選後將與對岸全面溝通
工研院大徵才 力推生產力4.0
美提增兵抗IS 澳以貢獻已足為由拒絕
點亮台灣掃街高雄出發 蔡英文全力催票
雪霸保育成果 櫻花鉤吻鮭棲地改善了
去年全年宏都拉斯僑匯達37.3億美元
蔡英文催政黨票 盼無遺珠之憾
黎安友：陸提新型大國關係 美不接受
黎安友：不甚清楚蔡英文的大陸政策
伊斯蘭國攻擊伊斯坦堡 土耳其已逮5嫌
北韓空飄傳單 責朴槿惠惡化南北韓關係
經濟放緩 非洲對大陸出口下降近4成
6.7地震襲北海道外海 未發布海嘯警報
賭金上億 警破運動賽事簽賭網站
新台幣中午升1.25角
民俗按摩店禮券沒保障 消保處：先別買
中美洲僑匯收入創歷史新高
選前之夜 國民黨民進黨大拚場
投票日逼近 警提高候選人維安
台灣出口溫和成長 貿協：成長逾2%
學者：依海洋法公約 太平島確是島嶼
投顧：新興市場經濟放緩 對德影響較小
印空軍基地遭攻擊後 傳巴國逮捕首腦
終結分裂 藍營大老籲集中選票投國民黨
陪費鴻泰掃街 洪秀柱籲政黨票集中
樂活熊城市嘉年華 16日士林官邸登場
美智庫：北韓核反應爐未全速運轉
朱立倫天寒掃街 妻陪最暖心
廣東擬建省立國家公園 位處南嶺
投開票日 萬餘警力投入維安
搶救告急 候選人車隊忙掃街衝刺
雅加達數起爆炸 至少3死
桃機公司：雙跑道營運 續提升準點率
雅加達購物中心附近發生爆炸案
3D煎餅列印機 可畫餅充飢
港特首：重視銅鑼灣書店李波失蹤案
總統：馬習會建兩岸跨海和平大橋
林飛帆趕場 新竹挺時代力量邱顯智
財報黯淡 GoPro將裁員7%
政府拚觀光 寶島通搶電子商務商機
春節掃除 婆婆媽媽手麻宜多休息
威力球號碼開出 頭獎破500億台幣
美股跌趴 陸股匯跟著踉蹌
每7秒賣1個 日本PABLO起司塔登台
國中教育會考 應屆畢業生都要參加
朱立倫：催出全台灣藍軍選票
西班牙國會開議 5月嬰大鬧會場
台東縣議員補選疑買票 法院裁定羈押
毒蟲遭逮 哭求警方再給打一針
台電提撥350萬助學金獎勵澎湖子弟
解決黑戶登記 大陸公布方案
南韓央行維持利率不變 連7月按兵不動
黃正一湊足2.8億交保 檢方抗告遭駁
四川添1例H5N1 旅遊建議警示
金融股「價」崩 3檔金控死守低點
辦年貨查出遊去處 多元購好玩幫搞定
食品廠疑維修馬達爆炸 1工人送醫
拆忠孝橋引橋 北市估汽車延滯增逾12分
台股收盤跌81.73點
尾盤買單進場 台股收跌81點
威力球535億台幣頭獎 加州開出幸運兒
PC市場衰退 戴爾：健康調整
調包檢體詐保 醫院判連帶賠償定讞
黏多醣症醫學生夏令營提案 獲藥廠獎助
美女實況主HaFu 電玩展秀本尊
國發會提8年施政 列10大有感亮點
雅加達爆炸槍聲大作 至少6死
1月台指期跌 90點
台股開低走低 跌81.73點
1月電子期金融期齊跌
提升安全 文華酒店和消防局合辦演練
油價低迷 學者：對全球出口仍是利多
減少胡說八道 北京故宮自培訓導遊
大選倒數 蔡英文車隊台南遊行造勢
綠指朱立倫用行政資源輔選 新北市反駁
政院通過資恐防制法草案 跟上世界腳步
雅加達爆炸 外交部：目前無國人傷亡
三星超大18.4吋平板 小電視帶著走
選前之夜 毛治國指示落實維安
傳接獲威脅 雪梨歌劇院一度封鎖
雅加達爆炸案已7死 無台灣人傷亡
教師違法體罰 監院糾正台南啟智學校
雅加達爆炸 印尼總統：恐怖行為
大陸軍改後四長確定 房峰輝任參謀長
台南上閣屋傳歇業 勞工局調查
童子賢力挺丁守中 現身競選總部幫發聲
雅加達市區爆炸案 無台灣人傷亡
智財局預告大修著作權法 孫立群：遺憾
這款刮刮樂 台彩最愛
庫德族好戰分子襲土國警局 5死39傷
大選近陸台生緊張 教長提醒注意禮儀
雅加達市爆炸案7死 4歹徒被擊斃
蔡英文車隊掃街 民眾舉牌歡迎
張忠謀：台積電10奈米不會是輸家
光啟師長解囊捐米 助社區清寒學生
涉竊候選人看板旗幟 雲檢：追查動機
雅加達炸彈攻擊 警方擊斃4嫌
嚼檳榔不能抗寒 亞硝胺恐引DNA突變
投票日近 北市警破獲首起選舉賭盤
印尼傳爆炸 星巴克關閉雅加達門市
外交部遴選NGO幹部赴華府參與志工年會
菲擬開放軍事基地 供美軍使用
慕提率芝加哥交響樂團 風趣對談
福斯3月起 須分階段召回1萬8798車
福斯車召回改正 環署將抽驗道路實測
華為手機攻城掠地 擊敗聯想拿下陸第一
童子賢：和碩營收成長2成 看好產業穩定
雅加達爆炸案 印尼總統：這是恐攻
雅加達市中心驚傳爆炸 7死
弘光泥染文創品 獲韓國染色商品獎勵賞
持續暴露戰區爆炸 大腦恐遭永久傷害
鰲鼓濕地禽流感案例 衛教宣導防範
日股收黑 領跌亞股
東陽總裁：新政府產業和人才政策要均衡
巴西海灘驚現死魚 離奧運帆船賽道不遠
印尼列24家購物中心 恐遭下波攻擊
屆期不續審 杜紫軍：示範區條例待議
陸手機出貨 三星加蘋果才能抗衡
陸客來台中轉 選前無法上路
寒士尾牙經費缺3成 盼民眾解囊
陸股由黑翻紅 滬指收復3000點
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羅賽塔號最新發現 破解彗星水冰之謎
美菲聲明：南海仲裁對陸方一樣有效
朱立倫：台灣絕不走回烽火外交老路
室外高風險ATM撤除 警如釋重負
索尼Z5石英粉新色 20日開賣
漁船走私蝦苗 金門岸巡查獲
選戰倒數 陳建仁6度輔選謝志忠
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花蓮打泛藍團結牌 親民黨挺王廷升
占斯基玻璃藝術創作 細如糖絲
不確定性難除 南韓調降經濟成長預測
迎接農曆新年 伴手禮猴味十足
雅加達爆炸案 台商直呼命大
美婦女生頭胎平均年齡增 24歲延至26歲
體制不利跨性別族群 英國會報告籲修法
印尼爆炸案 陸使館：尚無陸民眾傷亡
等不到日本道歉 慰安婦小桃阿嬤走了
台積電擬增加現金股息 幅度不會小
中央氣象局氣象報告
新金寶拚今年獲利成長優於營收
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
老農津貼修正案 農委會：有利青農從農
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港股收黑 美股重挫拖累
投票日接近 警強力掃蕩簽賭網站
創意張燈結綵 當代藝術到大同授課
台幣重貶1.17角破33.7 恐測試34元關卡
挺周子瑜 宋楚瑜：支持中華民國的存在
美威力球開獎 3頭獎得主誕生
聲援周子瑜 國民黨盼對岸理性看待
印尼恐攻 菲軍方關注
新疆將起草反宗教極端主義法規
狹路相逢 蔡英文王如玄齊在彰市掃街
三緯3D列印 2016年拚獲利
慰安婦等不到日本道歉 小桃阿嬤病逝
前立委陳朝龍賄選案 判刑3年2月定讞
歐洲股市開低 前一天美股重挫拖累
印尼情報局：雅加達爆炸或與IS有關
兩岸熱線 選舉日不排除通話
赤裸男子校外持刀自殘 警壓制送醫
總統立委選票 雲林選務忙點交
滿期金逾117億元 4大壽險提前發放
小英說台灣水深火熱 馬總統：失言
雅加達爆炸 嫌犯疑仿效巴黎恐攻手法
小桃阿嬤過世 朱立倫臉書表震驚遺憾
恐攻回來了 雅加達人心惶惶
2加2會議 菲提議與美共同巡邏南海
邁阿密動物園明星 最長壽樹袋鼠過世
百年山車來台 台灣燈會現日本祇園祭
小桃阿嬤過世 府：總統非常難過
雅加達攻擊落幕7死 警方：無人在逃
論文抄襲延燒 北市政府恐也受騙
嘉義市交趾陶大道揭幕 絢麗吸睛
32年首檢修 直擊直潭第一原水路面貌
遊艇專區案再交鋒 賴瑞隆駁林國正
黃安指周子瑜台獨 陸委會籲彼此尊重
選戰倒數 蔡英文台中車隊掃街拜票
亞洲夜市攻美大城 新舊融合創自我特色
墾丁後壁湖大量死魚 環保局查原因
雅加達驚傳連環爆炸 印尼：IS曾警告
周子瑜事件 柯文哲：相煎何太急
幸福企業 新金寶集團獎勵生育再延3年
周子瑜風波 朱立倫籲大家愛國旗
修著作權法挨轟影響選舉 王美花有話說
陸機關炮海警船 再度駛入釣島海域
庫德族好戰分子攻擊土國警局 增至6死
投票日將至 北市選民逾217萬人
遭質疑介入選舉 竹檢：告誡避免觸法
朱立倫籲大家投給中華民國一票
南女頒小桃阿嬤畢業證書 未留影成遺憾
傳找莊淑芬接副市長 柯P：不要想太多
小桃阿嬤逝 婦援會盼日速道歉
小桃阿嬤逝 外交部盼日方正視歷史道歉
選前花招 段宜康籲理性選擇
小桃阿嬤過世 王清峰不捨
王如玄：重視婦女權益 籲票投國民黨
盜犀者猖狂 南非警方開槍逮捕
元大銀併韓國銀行 將成第2家海外子行
查槍毒 高市警追緝開5槍逮3嫌
朝陽人壽被接管倒數 金管會啟動金檢
雅加達爆炸案 暫無新加坡人受傷
工廠歲修爆炸2人傷 高市勒令停工開罰
台大宅王情殺前女友 15日宣判
台肥打造六本木 新竹廠將轉型商辦
教宗方濟各將會谷歌前執行長施密特
讓你有錢好過年 壽險業先付百億滿期金
新北籲各界購庇護產品作春節伴手禮
陸股受重創 操盤手仍嫌太貴
一站購足 台北設計建材中心下半年開幕
索尼聚焦中高階 今年台灣坐二望一
大馬各部門攜手 全力打擊恐襲
年終薪資退休金到位 苗公務員安心過年
留才出招 美企業主幫員工付學貸
印尼恐襲 馬來西亞全面警戒
北京天價學區宅 每坪700萬
台股慘跌 壽險業淨值縮水跌破兆元大關
佛光山經典研習遠距教學 學員稱讚
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16名議員連線力挺 郝龍斌展團結
美籍女在義遭勒死頭骨骨折 主嫌被捕
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柯文哲：板橋好像沒有自行車專用道
雷諾遭突檢 股價重挫逾20%
台商首班選舉包機 自上海返台
小桃阿嬤逝世 國民黨續爭取日本道歉
華為：未來5年手機收入直逼蘋果三星
印巴外交部次長級會談 延後
北京大學報告：社會不平等趨勢擴大
今彩539開獎
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雅加達攻擊案 IS幕後策劃
陸債務龐大 當局救經濟縛手縛腳
南韓強烈譴責印尼恐怖襲擊
美光聯貸說明會 財務長來台主持
漢微科12月每股賺8.5元
雷諾疑排放造假遭突檢 股價崩逾20%
陸老人強攔公車 孫女：再這樣別來接我
陸商務部：去年FDI成長5.6%
新北119系統發生異常 改撥110
難民議題難解 歐盟坦言情況正在惡化
全力反恐 倫敦武警增加25%
日議員稱慰安婦是賣淫女 南韓痛斥
稱慰安婦是職業妓女 日議員失言致歉
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