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News Archive | 2015
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江蕙封麥門票 高價網拍違社維法
郵局扮小農天使 保證價助行銷
BBC嚴選妙聞 公鼠唱情歌母鼠心蕩漾
生前契約屢傳糾紛 買前停看聽
漲跌幅放寬至10% 全商品都調整
連假第2天 國道上午南下局部塞
飯店餐飲設備攜手清真產品展 商機可期
勞乃成戴頭盔跑趴 國防部嚴查重懲
梅莎來襲 菲國嚴陣以待
韓歌手寶兒出道15週年 籌備新專輯
中華信評：壽險業外匯風險高
月全食現身 傍晚天空抬頭看
美食App超夯 半價輕鬆吃
科教館立體劇場 強勢回歸
囚犯變性手術費 法官判加州政府埋單
助孩子安全上網 你可以這樣做
保發中心 擬建保險業聯徵
韓紅韓磊喊話韓寒 上歌手4？敢嗎
兒童理財重身教 提供正確觀念
老人共餐作伴 逗陣呷飯幸福開飯
登阿帕契惹風暴 李蒨蓉遭境管
共餐理念推動陪伴 老人關懷走出戶外
樂齡原民創作不斷 巧手彩繪貓頭鷹
墾丁音樂季 飯店民宿查獲毒趴16人
周美青眷村包水餃 共餐贈書千歲阿嬤
老人共餐 人情味也是美味
發明家：人類個性 電腦傳輸有望
韓媒：對話解決北韓核議題時機到了
健康疑慮 法擬禁未成年涉足日光浴沙龍
大陸官場無所不貪 出神入化五大招
曾虛白暨台達氣候獎 獎勵辦法公布
春遊日月潭 雲品帶訪栗子南瓜園
全台紫外線過量 防曬工作不能少
高鐵6日再增1班 北上全車自由座
虎肉熊掌穿山甲 陸民無所不吃
春天吶喊 以色列樂團LEFT演出
全日空高球賽 曾雅妮淘汰
福地福宅福人居 轉個彎進福興路省很大
歸亞蕾演活滿月酒 獲封同志們母親
莫迪要印度申辦2024年奧運
駐印代表處赴蘭伽國軍公墓春祭
反水貨客活動影響 訪港陸客人數跌
新北春意濃 杜鵑紫藤流蘇接棒開
全家出遊 神明廳火警
航空飛機餐升級 抓住旅客的胃
房地合一不難懂 4件事弄清楚
清明假期第2天 楊梅湖口路段現車潮
湖人戰拓荒者 首節差一截
報導真相 大陸記者面臨封殺
毒蟲穿特警T恤 遭特警識破
陸獨立記者：沒入獄過 不算完整的男人
潤餅非輕食 2份抵1餐
港府將吸納海外人才來港
中央氣象局氣象報告
實價登錄 供查詢成交資料逾百萬
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
毛揆公布毛小孩 喵星人龍角散曝光
清明連假第2天 南部國道仍塞
社民黨：現階段不與民進黨協調
教育部拍微電影 廣徵說書人
山西芮城城隍廟發現明代重修碑
湖人戰拓荒者 上半場落後13分
兒童新樂園 上午逾9千人入園
玩命關頭7創紀錄 兩天賣破億
熱情滿台灣 烘焙業捐贈萬顆蛋糕
同被控侵權 三星如打贏順幫蘋果省一筆
福建平潭實驗區 兩措施促兩岸合作
限水小叮嚀 飲用水煮沸至少3分鐘再喝
衰老速度快8倍 英百歲少女辭世
全球十大宮殿 曼谷大皇宮排名第三
洪秀柱擬參加總統初選 朱立倫：歡迎
汐止加蓋鐵皮屋火警 救出2人
李蒨蓉登阿帕契 桃檢續入營區調查
設情色報復網 加州男遭判18年
建立理財觀 送小朋友會賺錢帳戶
兒童保險 醫療意外不可少
湖人戰拓荒者 林書豪得分開張
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王建民開季 從小聯盟出發
港特首：不必猜度基本法原意
馬雲感恩母校 捐5億元設基金
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大陸蒐集美軍廢零件 假冒新品回銷美軍
智慧機器人發功 工廠生產更智慧
柯文哲夫婦訪綠博 買菜曬恩愛
醫護實習定情 安寧病房拍婚紗
就業雖欠佳 葛洛斯仍預測美9月升息
清明連假 台62七堵車多擁擠
湖人慘敗 敗場數平歷年最多
陸客瘋赴日賞櫻 飯店住宿漲2倍
選購LED燈泡 必須知道的5件事
慣竊1月才假釋出獄 再犯案被逮
攜槍購毒露餡 逃跑肉搏警方罪加一等
台兒莊戰役將士埋骨荒野 可望有新陵園
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彎曲太陽能模組 嬰兒車能發電吹風扇
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呷哺呷哺鴨血 未驗出豬源性成分
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李勝木蔡佳欣 戰世界第1拚突圍
國賓日本美食節 本土食材攬客
烏來戲水 1青少年溺水命危
湖人慘敗 林書豪表現不佳
快來看 機器人唱歌懂感情了
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卜派歌后殞落 蔡一紅病逝
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彰化YouBike 鹿港18站全啟用
花蓮海域 連2天3人落海
吃素護生 法華寺將送3600素便當
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咖啡連鎖店預購母親節蛋糕 早鳥有優惠
金門吉野櫻 為愛栽種
兒童護牙塗氟 近半家長沒用到
細懸浮微粒座談 14日雲林登場
小小低頭兒 網路成癮更傷視力
水稻葉熱病 農改場籲加強防治
北京鬧區30人服農藥倒地 送醫無大礙
轎車不避讓消防車 消防員氣憤
熱低壓恐成颱 離台逾4千公里
奇美博物館 新設親子專區夯
塑膠回收太多種 辨識碼一次搞懂
兒童節關懷 弱勢兒獲招待吃速食
水牛伯自曝 最愛PTT八卦政黑版
菲寫歷史 下週挑戰6金氏世界紀錄
國5聯合交管 主線行車時間1小時內
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稻作停灌補償申請 完成率7成5
鹿草西瓜拍賣會 為西瓜節暖身
拾獲錢包內無證件 靠發票尋獲失主
鳥叔PSY華語單曲MV登榜首
養小孩好貴 養育20年近6百萬
立院變更議程 9日阿帕契專案報告
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柯文哲宜蘭體驗插秧趣 直呼腳好痛
陶博館機器人披薩窯 抓緊饕客胃
公車碰撞婦人 診所護士救人
卜派歌后蔡一紅 熱愛舞台表演
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喝咖啡不只提神 還能幫你克服時差
自小客爭道 救護車撞路邊車
麻布山林 光電大廠友達的美麗基地
男子酒後揮刀 警鳴槍逮人
賈欣惠迎羊妹妹 幸福3人行
花蓮海邊 再傳女大生遭大浪捲走
第三方支付興起 資安是成敗關鍵
大陸：伊核協議對中美關係有益
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最牛零食辣條 大陸：不是誰都能吃
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78歲不老投手 洪騰勝登板投3局
過期優格製奶昔 廠商判882罪確定
清明掃墓 男驚見疑似兄長遺體
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陳佩琪收美河市主委資料 柯：特別不看
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酒後打賭上街遛鳥 兩男送辦
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美法官下令臉書和祖克柏交出文件
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兒童節冊所開張 倡偏鄉閱讀風氣
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春假出遊 輕食DIY用品夯
挑戰玩命關頭 跑跑卡丁車推LTE模式
世界流浪動物日 小英籲友善毛小孩
女內埤海灘遭浪捲走 幸無大礙
綠色船奇科普展 澎湖登場
水溝施工挖破瓦斯管 外洩1小時
索國青年黨再放話 血洗肯亞
阿帕契風波10多人遭境管 4人疑出境
卡通明星陪過兒童節 藝人共襄盛舉
清明連假 中市百貨賣場折扣多
涉嫌參與恐怖活動 英警逮6人
金門基督徒聯合掃墓禮拜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印度國會議員駁菸致癌說挺菸商
肯亞恐攻死傷慘重 歐盟譴責
澎湖漁翁島燈塔附近山坡草原失火
日籍新世代糕點大師 來台分享法式甜點
大陸億萬富豪 兩成是炒家
童遊林安泰古厝 30種童玩大會串
男童玩木滑梯 10公分木屑刺臀
兒童節出遊 新北各景點爆人潮
厭食症日增 荷蘭擬禁極端減肥網站
畢旅不應僅遊樂園 柯妻認同農村體驗
供民掃墓 金防部開放管制區
太平洋周邊區今晚月全蝕 僅12分鐘
山葉女子高球賽 魏筠潔暫並56名
陸委會：台資西進帶動貿易 無失血問題
為愛下嫁植物人 不敵現實2年離婚
阿里山受鎮宮 神蛾朝拜令人稱奇
古代文人郵票 蒲松齡曹雪芹登場
NONO挺猿 林智勝開轟就上小飛機
迎接兒童節 海科館推小廳長
女孩兒畫畫愛 賣畫關懷疑似愛滋兒
肯亞屠殺案 歐巴馬訪問計畫不變
雲林大排水質異常 研判藻類增生
耶穌受難日 教宗率信眾為受迫者禱告
道歉不夠 網友臉書要李蒨蓉退出演藝圈
許多美國人認為 女性比男性適合當老板
少年烏來戲水險死 泡湯客伸援
嘉市天文協會 網路直播月全食
南部缺雨 高屏溪流量續降
陸船金門海域趁霧盜砂 海巡逮獲
月亮變紅了 群眾聚天文館觀賞
Gentleman見面會 加場台中
兒童節 海綿寶寶特展人潮擠爆
棒球場兒童節 Kitty忍者龜開球
5日出遊掃墓車多 國道全天有車潮
通緝犯回家掃墓 見警逃跑遭逮
中紀委貪汙清冊 陸民：真的富豪榜
海上雙颱 梅莎轉弱海神剛形成
公墓火警 燒死養蜂場3百萬隻蜜蜂
捍衛政策戰婉君 內閣踹共挑大梁
馬來西亞羽球賽 李勝木蔡佳欣4強止步
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美研究：取好名 影響一輩子
2050台北大改造 以遠見拚市政
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太陽動力號暫停 準備挑戰跨太平洋
癮君子注意 亂丟菸蒂北市擬加重裁罰
青年黨揚言 血洗肯亞各城市
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清明假期 兒童新樂園遊客逾2萬
台北大改造影片 林洲民：同仁自製
梅莎逼近 菲2萬餘沿海居民疏散
張惠妹轟蛋 阿密特火爆飆唱
大馬直升機墜毀 國會議員喪生
習近平好友 李小林6月訪日
今彩539開獎
SBL總冠軍第5戰 票房滿場破百萬元
大陸有人姓第五 最長姓氏17字
科博館月全食觀測 民眾搶看天文奇觀
烏龍謠傳兒童被割腎 2人遭函送
青少年酗酒 恐永久傷害大腦
李蒨蓉登阿帕契 陸軍：嚴查不寬貸
花蓮海邊3起落水1死2傷
大馬媒體：失事機上3人喪生 3人搜尋中
SBL總冠軍第5戰 璞園險勝台啤
大馬當局：直升機上6人亡 有政商要人
沙烏地空襲葉門 首都附近村民遭殃
桃園王高國輝 連續2天砲打桃猿
擦撞失控 車衝進超商1人傷
大馬直升機墜機 首相對美特使死亡
今彩539頭獎 2人中獎
璞園有贏的決心 擊敗台啤進入第6戰
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張惠妹抱病唱 超大彩虹旗亮相
台灣行特色景點 星旅展新亮點
Hush獻唱克卜勒 葉家菁不再孤單
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肯亞慘案後 總統宣布哀悼3天
沙烏地聯軍炸葉門叛軍 死傷人數破千
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財經主筆室：一周全球經濟股市分析
假如我是李蒨蓉
陸軍八軍團連長 爆性騷多名女士官
清明新北墓園區未湧人潮 周日下午料現北返車潮
《食安天地》更多的基改水果 要吃嗎？
阿帕契風波 李蒨蓉親友團到案說明 一日籍男亦遭約談
美製高價抗老面霜 傳恐致肝癌
《林郁方專訪》一顆牛奶糖結緣 兩口冷灶各自精采
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德廉航班機疑漏油 轉降斯圖加特
邁阿密網賽 小威奪第8冠
伊朗：達最終協議 UN決議立即解除
夏普擬分割液晶事業另設子公司
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一隻吹風機用10年 江蕙離情依依
共諜案鎮小江 盼解除禁見遭駁
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面對面談理念 社民黨揪團客廳會
南下顧母親 林益世聲請變更限居獲准
路易康建築展 北美館展出
內灣動漫園區 春假好去處
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都電荒川線 一探老東京風貌
天氣炎熱外出防曬 午後留意雷陣雨
夏立言一頭白髮原來是為了它
松機國門大改造 還路於民
國共論壇時間週內拍板 誰率團未定
清明連假 北市取消管制16處調撥車道
阿帕契風波 桃檢傳喚勞乃成等人
貴州巴士墜河 14死4傷
精打細算卡路里 專為跑者打造的餐廳
土耳其足球隊搭巴士遇襲 司機臉掛彩
小威拋膝傷陰霾 邁阿密網賽3連霸
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女性定期抹片檢查 前一晚避免性行為
金門復活節聯合禮拜
廢車回收拿聯單 止稅節費領獎勵金
清明掃墓出遊 國道部分路段塞
李蒨蓉阿帕契風波 桃檢傳涉案人說明
六都建物移轉創低 房仲：先求有再求好
威力彩衝16億 提高中獎機率4招
義大利美食王國 連窮人菜也經典
阿帕契風波 檢方帶回勞乃成
愛情主題 網路書店推兩性書展
2大App平台 9成陸遊戲完成登錄
期交所：6月起 期市漲跌幅至10%
訪德別光吃豬腳 試試燉肉配馬鈴薯
越南河粉 道地國民美味
友善動物 高市府擬建寵物殯葬區
阿帕契風波 李蒨蓉抵桃檢說明
南非家常菜黏糊糊 用手捻著吃
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誰不清狗大便 DNA檢測包揪元凶
全台紫外線過量 北部細懸浮微粒較高
現採現吃草莓趣 莓果披薩超吸睛
抓住春天尾巴 快來內湖採草莓
全日空賽再繳佳績 盧曉晴暫並列19名
北返人潮多 高鐵6日晚加開自由座
傳夜市槍擊 警查出玩槍走火傷友
菲總統復活節文告 籲共同應對國家挑戰
掃墓人潮高峰 北市籲搭專車
皮革印刷廠火災塌陷 消防人員撤退
全日空錦標賽 盧曉晴暫居19
大立光3月營收 月增5成
阿帕契炫照惹議 李蒨蓉：會翔實說明
大陸2014年落馬廳官 一把手占4成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廉航空難前 歐盟早發現德飛安缺失
搶搭一帶一路列車 概念股閃亮
非洲選手當年奧運泳賽龜速 如今成教練
柴油車發威 現代首季成績亮麗
台南缺水 市府籲掃墓慎用火
高港石化中心投資 中油：看業者需求
陸客在蒙古受辱 陸媒解讀兩國心結
國會外交 王金平6日率團訪日
手製牡丹糖花蛋糕 科大生獲獎
總統副總統 慈湖恭謁陵寢
世台商會專題演講 分析巴西經貿發展
大陸無處不美 那些驚豔的學霸校花
陸網友無所不罵 從貪腐罵到日本校花
阿帕契案 第二波懲處近日出爐
全日空高球賽3輪 徐薇淩滑至36名
梨山失火 林務局申請直升機搶救
赴日跑馬拉松正夯 業績翻倍成長
去日本跑馬拉松 適合賽事怎麼挑
西門町KTV前毆警 3青年法辦
被誤會告密而遭降調 華州員工獲巨額賠
貴州巴士墜河 已知21死3傷
泡泡趴影響珊瑚 墾管處：沒發現
住澳門四季酒店 深圳富豪溺斃按摩池
古坑新庄尋幽 茄苳公講故事
中油：調降汽、柴油各0.1元
梨山林班地起火 林務局搶救中
中油：汽柴油各降1角
全日空高球3輪 南韓金世煐領先
阿帕契風波 勞乃成李蒨蓉10人被傳
魔力紅9/14登台 透明舞台飆唱
郭台銘現身愛物園 低調不受訪
託友為早產兒募款 帳號被提空
外資首季 連3個月淨匯入
國民黨：未置換黨綱 將速更新
五輕待價而沽 緬甸印尼業者表興趣
國民黨官網改版 呈現國民觀點
曹錦輝登板 1局無失分
疑擋消防車 陸籍女駕駛：非故意
清明節潤餅皮熱賣 手工機械製兩忙
山東商人行賄日記曝光 撂倒29名官員
朱立倫慈湖謁陵 籲團結努力
威航澳門行李選位套票 只要1080元
台IC設計全球2 陸急起直追
中科雲網 引發大陸企業違約憂慮
IC設計現金減資熱 追逐股東報酬
進用身障者績優單位 最高獎8萬
春吶好high 勿濫用毒品賠上健康
李蒨蓉登阿帕契風波 日籍男子說明
溫州出現存款大戶 拿國企資金圖利個人
部分路段壅塞 北返車潮午後現
美專家：F-18降台灣 陸抗議有政治算盤
清明節小長假 大陸車禍33人罹難
蔡英文臉書推薦 動畫台灣史
李四川證實王金平詢問初選時程
印度1/5國小教師不合格
安倍開支之箭射不進製造業 絆復甦腳步
墾丁音樂季 2天湧15萬人次
外國人大溪慢旅行 源古本舖新光點
木棉花開擾人 台中市府兩法併行
來春嬤麥芽糖 柴燒傳承古早味
市定古蹟天母白屋 徵經營團隊
郭俊麟8局無失分 獲勝投資格
中市牙醫跑560公里 返鄉掃墓
兒童新樂園人潮多 銀河號排30分鐘
剋死日職總冠軍 郭俊麟2勝到手
港生墾丁音樂季中醉倒 警協助送醫
郭台銘：祝福陸學森 穿戴王國會在台灣
核協議 加州許多伊朗僑民存疑
道奇公布25人名單 曹錦輝落榜
汪東城獻身又獻心 任容萱超入戲
老天不給水 人工增雨怎麼做才有效
國民黨誰選2016 4月中旬明朗化
動保：反化妝品動物實驗 促立法禁止
警政署長視察中市 慰勉員警
大學生自創LINE貼圖 鼓勵好友
受贈蔣公銅像 仁家董座哽咽揭幕
板橋車站店家 日式風飄乳酪香
清明連假第3天 國5北上湧車潮
曹錦輝開季 3A出發
李瑋玲：以身為新加坡人自豪
調整手臂高度 曹錦輝找回球感
國道車潮晚間最塞 預估深夜才能紓解
隊友開轟相挺 郭俊麟踩日本一奪2連勝
公營企業釋工讀缺 邀青年體驗職場
父子吵架 兒疑持刀誤傷父
清明掃墓 慈濟宮寶塔人潮多
Xbox春季福袋登場
紐約國際車展吸引全球目光
8局0失分取勝 郭俊麟曾想拚完封
替代役男家屬罹癌 符規定擬可提前退役
郭台銘:陸年輕人愛創業 台灣也要加油
電子硬體獲利佳 法人首選8檔
500年歷史 古坑新庄茄苳傳奇
彭文正李晶玉回鍋 6日錄正晶
清明節 大陸再傳巴士跌落懸崖
中南海智囊王滬寧 傳入一帶一路領導組
清明本非悲傷假日 古時女性最愛
垃圾堆置自燃 警消噴水降溫
今天好熱 明天鋒面到降溫
通緝犯地檢欲逃跑 遭警員制伏
山葉女子高球賽 魏筠潔並列59名
女友移情別戀 男攜槍砸情敵車
兩岸議題 謝長廷：應尋求逾6成共識
大陸反介入戰力 分析：鷹擊12威脅大
梅莎減弱為熱低壓 海上作業船隻留意
貸巴西35億美元 陸媒稱為亞投行熱身
阿帕契重地變樂園 監視器全都錄
IS管很寬 年輕人穿緊身褲等吃牢飯
高師大燕巢校區後山大火 校園虛驚
自然野趣饗宴 楊竹生壓花展
客運撞機車 正妹遭夾腳哀嚎脫困
翁虹低胸薄紗亮相 性感秀舞姿
日職郭俊麟連勝 被封台灣之星
高國輝桃園稱王 洪一中：不會閃躲
8旬翁隻身掃墓 疑跌倒受困墓地
師法迪士尼升效益 兒童樂園研發APP
伊朗供油將解禁 台塑汽柴油降1角
高市府掃墓服務多 民政局長視察成效
女學生遭偷拍 南二中：積極處理
阿帕契案 郭大為4人桃檢複訊
參與亞投行 郭台銘:台要以實力為本
超跑墾丁耍炫 警方開39張罰單
折翼天使拜訪警局 花蓮警員好熱情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
清明連假北返 國道台中路段擁擠
亞投行行長 大陸前副財長呼聲日高
高廣圻：軍人操守有問題列汰除對象
犀牛教頭自豪 擁有全聯盟最強打線
安寧網球未來賽 楊宗樺奪單打金盃
夏普籌錢 擬找官民基金機構協商
肯亞慘案 全國連3天降半旗哀悼
林佳龍訪南韓 參加ICLEI世界大會
停不下來的黃昏 銀髮族求職求才看這裡
大馬直升機墜毀 尋獲6具遺體
鋒面加東北季風 降雨又降溫
溪湖工廠大火 彰縣府加強輔導
驚天長射 英超球員媲美貝克漢
高圓圓攜趙又廷回鄉祭祖 網友按讚
談基地案 沖繩縣長與內閣高官無交集
和平林班地火災燒逾公頃 投水搶救
清明祭祖 澎湖統一普度追思先人
軍人休假戲水 溺斃南庄深潭
阿帕契案 日籍男子是勞乃成小姨子男友
大陸稀土再增產 江西鈮鉭礦開採
田徑男子200公尺 楊俊瀚飆破全國青年
提前北返潮 國道由南塞到北
阿帕契案日男 檢：勞乃成小姨子男友
宋江全民功夫操賽 萌世代奪冠
國慶鳥灰面鵟鷹過境 澎湖鳥友驚艷
6日收假 國道下午將現車潮
桃猿氣氛太嗨 黃鐙輝上小飛機脫衣
自殺墜機引憂 英情報單位加強防內鬼
彭文正回鍋：怎麼還有人敢施壓
買Apple Watch 得上網預約
法國民議會反對排除同性戀者捐血
印度修女遭性侵 疑孟加拉偷渡客犯案
簡單幾步驟 跟經前症候群說Bye
習近平植樹 9時30分集合出發
SBL總冠軍第六戰 半場璞園領先台啤
少將招待友人玩模擬機 已懲處
台塑化：解除伊朗禁運前 油價緩跌
廣州墓每坪80萬 直追市中心房價
墾丁大街人潮滿 音樂會冷清
清明上河圖 畫的是清明還是秋景？
亞洲最佳旅遊景點 台北第25
阿帕契案 桃檢偵訊4人無保請回
中市清明墓地火災百件 消防人員疲奔命
周永康將受審 天津中院戒備森嚴
「張韶涵」嫁「周杰倫」 都是模仿藝人
新一代人工心臟 法第2名移植病人復原
李蒨蓉步豆導後塵 查日籍男另涉犯責
璞園擊敗台啤 戰線拉到第七戰
長江中游城市群 強化武漢長沙南昌
當最後一場 郭嚴文滿貫砲轟走犀牛
阿帕契案 桃檢偵訊12人後8人請回
加安大略省發現疑似伊波拉病患
C羅發威攻進5球 皇馬西甲狂勝對手
璞園扳平台啤 第7戰盼創造歷史
加疑伊波拉患者檢測呈陰性反應
張惠妹挺同志 秀超大彩虹旗
救護車遭開走 基隆七堵尋獲
4月5日中央社新聞圖片發稿目錄（2）
阿帕契風波 李蒨蓉4度鞠躬道歉
升級完成 最大大強子對撞機重新啟動
阿帕契風波 李蒨蓉道歉願當國軍志工
阿帕契風波 勞乃成50萬元交保
H&M全球業績成長 今年將在台增至5店
北捷軌道冒白煙 周日晚2列車延誤
旺旺最新民調出爐 六都台南第1 台中墊底
「初衷、自制、溯源、自主管理」是 「所有單位掌權者、擁財富者」，皆須做為「座右銘」
阿帕契案 高廣圻下令不容包庇、成立專案小組
上下齊心 移民署為新住民築夢
里長用心關懷 黎安里新舊住民共創和諧社區
困境找路走 新住民「轉運」人生
30年酸辣滋味 人生濃縮在一碗
伊朗風味牛肉麵店 台女婿用香料征服饕客味蕾
阿帕契風波進入營區增為26人 包括外傭
救護車執行救護 被患者開走棄置
阿帕契風波11人請回 勞乃成50萬元交保
紅十字會運補葉門 沙烏地聯軍點頭
不滿伊朗限核協議 以再重砲抨擊
再槓歐巴馬 尼坦雅胡反伊朗核協議
希拉蕊雖強勢 民主黨仍有挑戰者
邁阿密網賽 喬帥挫莫瑞封王
美男子頻尿 肚裡脂肪瘤雞蛋大
北韓東海試射飛彈 禁止飛機船隻通過
再戰中華隊 彭政閔暫沒想法
花蓮凌晨地震 銅門3級
泰式炸魚餅 德國人也按讚
吃到嘴巴酸 大馬小吃價廉物美
台灣虎媽逛夜市 掃貨面膜
碧昂絲新歌 唱出對丈夫的愛
印度街頭小吃多 逛街大驚喜
南非路邊攤 盡是咖啡香
鹿草西瓜節 騎鐵馬抽大獎
獲假釋 前立委林正二將出監
日式炸餃子 巴西小吃飄東洋風
哈登西河龍虎鬥 火箭3分氣走雷霆
加拿大熱狗 不可錯過的街頭美味
高雄搜救山訓 增技能團隊默契
走訪首爾 親自體驗韓劇小吃
民宅暗夜火警 母女2死1傷
升息當前 投信：台股回歸基本面
網購戰國時代 消費者品味多變
恆春台東雷雨 午後中北部可望降雨
號召支持 時代力量參選人街頭開講
石門水庫旱 供5停2限水後天啟動
台灣送愛 助建尼泊爾孤兒學校
台中再生水廠 都市污水再利用
全台紫外線過量 外出加強防曬
讓人頭疼的山寨in China
正妹死黨 攜手創業圓夢
無所不任性 習近平李克強也趕流行
賴伯勳為水忘家 一生做1座水庫值得
收假日 國道上午大致暢通
鹿港食驗所 霜淇淋檸檬塔滿足味蕾
面膜顧面子 自製天然不一定好
大雨特報 恆春及東南部地區須留意
慶澳門首航 威航再推優惠
快樂安全溜滑梯 留心滑梯規格
H&M業績成長 觸角伸向亞非
綠繪本遊戲徵件比賽 總獎金20萬
阿聯過關 亞投行創始會員增至34國
浮球化鼓身 漂流行動出台灣
頻出包 國軍7日召開軍紀檢討會
運動休旅車大亂鬥 誰殺出血路
全力抗旱 中市開闢消防救災水源
IMF：希臘同意9日償還紓困貸款
加強水資源運用 經部多管齊下
加州限水被批獨厚農民 州長喊冤
全面換裝省水器材 每人日省55公升
節水達人一家4口兩月水費僅45元
春季養生 達人建議蔥韭溫辛食材
馬總統重軍紀 要求國防部嚴正檢討
前台師大校長梁尚勇辭世
達賴2日突赴日訪問
陸客爆買日貨 銀座免稅店大戰開打
國道5號北上大排長龍
黨政人士：府黨謁陵早有共識
墾丁音樂季 再查獲飯店拉K
洛城內戰 湖人首節落後
越南首季經濟成長6.03% 5年新高
FTA商務洽談 韓陸逾千企業爭商機
全日空錦標賽 盧曉晴第35
韓調查：吸菸者糖尿病罹患率高
具教育意義 柯文哲推宜蘭綠博
上班族常窩辦公桌 易引起健康疑慮
雙塔挑戰 馬總統陪騎27公里
中共軍嫂微信群聊天 軍報警告別洩密
抗旱 高雄備援水滿載供應
洛城內戰 半場落後13分
全日空高球賽 盧曉晴並列35名
退役前最後任務 英哈利王子抵澳
春暖花開 攝影師大推私房景點
清明連假收假日 國5北上匝道壅塞
新北供五停二 北捷3站調整用水
日中生死戀 兩人60年後合葬
販毒宅急便攬客 女魚販遭逮
美校園性侵報導 滾石道歉並撤文
廣東1家7口 為救小孩溺水死亡
火鶴花已有自產品種 免進口
中市建國市場自治會長遭毆 警逮3嫌
疑感情糾紛 男涉刺破女車輪胎
拍阿帕契惹議 李蒨蓉臉書粉絲專頁疑關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兒童新樂園接駁車 7日起收費
洛城內戰 快艇拉開領先差距
俄羅斯發明展 台41金全球第2
第二波懲處7日出爐 勞乃成加重懲處
大陸國企反腐月 專家：國企腐敗因壟斷
鼓勵留學 教部放寬貸款門檻
半夜酒駕 警眼尖查獲
陸民海外置產 2014年165億美元
3階限水8日實施 政院多項節水措施
台灣人涉詐欺 峇里島遭警逮捕
歡唱搶麥惹殺機 越勞殺同鄉判刑
女大生性侵案欠查證 滾石撤回報導
清明連假北返 國道台中路段現車潮
哥大調查滾石誤報 新聞業活教材
洛城內戰 湖人慘敗
阿帕契風波延燒 李蒨蓉關閉臉書
連假尾聲 北市掃墓專車續開
汽車零配件聯展 5大亮點不錯過
清明收假 國道北斗路段壅塞
日自衛隊直升機故障 迫降農田
泰高溫40度 準備迎接潑水節到來
阿帕契風波 謝長廷：突顯馬虎文化
霧鎖馬祖機場 200多人滯留
連假收假日 國一高雄段暢行
結婚7週年 碧昂絲新曲曬恩愛
補習類消費糾紛連3年第3高
男開走救護車 警方找了大半夜
全日空高球 琳希康踩同胞封后
湖人輸快艇 創隊史單季敗場新高
色彩繽紛Swatch 現身香港蘇富比春拍
江蕙不捨10年吹風機有後續...
勞乃成涉隱匿 陸軍配合司法偵辦
清明收假日 墓園不塞景點車多
屏東大雨 馬總統取消單車陪騎
阿帕契風波 轉偵字案15人列被告
新北市府新景觀 露台變農田
三星LG佔全球電視顯示器市場99.2%
監視器幫朋友顧貓 意外助抓賊
存老本 善用利變型和增額還本保險
北返車潮現 下午2時到8時最塞
南雲系北鋒面 全台降雨機率增
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地鼠陸龜游泳憨慢 佛州籲別亂放生
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合拍文宣照 林義雄挺時代力量
馬總統：全面徹底具體整飭軍紀
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郭韋齊車輪故障 宜蘭村長熱心修理
談聯開宅陳情案 陳佩琪：無抱怨意
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亞太地區蟬連全球最大太陽能市場
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菲總統聲望跌谷底 恐成大選票房毒藥
胡蘿蔔果渣做青貯料 創3贏
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水蟻報雨 高雄真的下雨了
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為還卡債 男涉嫌與妻合謀殺害父母
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兒童樂園人潮減 排隊時間平均20分
屏東下大雨 半天100多毫米
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熱低壓雲系掃過 恆春台東豪雨
澳毒犯死刑上訴案 印尼法院否決
專家：白蟻婚飛下雨純屬巧合
民進黨推治理工作坊 賴清德打頭陣
烏魚成群 馬公港區遊客釣客驚喜
雪隧車距取締 邱淑媞：神建設害百姓
生存遊戲改槍具殺傷力 查獲送辦
經濟部：8日三階段限水上路
2澳毒犯死刑上訴 印尼法院先否決1案
復活節反戰遊行 德國各地開花
4天連假 阿里山人潮不如預期
廣東駕考集體行賄 上繳紅包逾1億
對流旺盛 玉山下冰雹
朴槿惠：積極考慮打撈世越號
蔡正元：難不成國軍營區是迪斯耐？
軍紀檢討會 強化保密工作
國1高雄增南下鼎金匝道 5月完工
林佳龍：4/7為台中市言論自由日
因工作受傷怎麼辦 津貼補助要知道
清明節 陸民悼念孫中山趙紫陽遭阻
台東山區雨量破百 畢旅遊覽車卡水溝
自稱北大教授地鐵募捐 北大：查無此人
阿里山公路事故 5陸客輕傷
彭文正李晶玉回鍋 再談慈濟
菲報：台原住民如同搖滾明星
王金平致電問初選時程 但未深談
清明感懷立即行孝 應為父母做的8件事
高志明：關切宅鄉婉弱 才有正義
日航客機降德島機場 險撞作業車
雪隧科技執法引恐慌 高公局廣播釋疑
殺父母領保險金 男子太積極反露餡
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農產燕南飛計畫 推品牌農民增收益
女陳屍車內多日 疑燒炭自殺
日股拉回 美就業利空帶衰
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早安少女恩師淳君 苦練食道發聲法
貓頭鷹寶寶頻賣萌 古錐度破表
印尼駁澳洲華裔毒犯上訴 死刑定讞
沉降效應 台北入春最高溫34.5度
發言不中聽 美駐捷克大使遭杯葛
愛立信：今年雲端支出將增20%
南韓4成男子和1成兒童營養不均
報稅 勞保費繳費資料網上查最方便
掃墓六四罹難學生 維權人士陳雲飛遭拘
連續假期 高雄遊樂賣場大賺親子財
阿帕契風波 勞乃成認錯恐面臨刑責
歐洲穆斯林增 基督教仍是主要信仰
熱門射擊遊戲SF 推模組會動槍款
除草劑疑致癌 陸民狀告農業部
中央氣象局氣象報告
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湖人楊恩 本季提前報銷
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洪奇昌盼民進黨不追求法理獨立
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外媒：大陸人大副委員長吉炳軒將訪日
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M503 陸：發揮不只1加1大於2
快打旋風4世界賽 台灣選手奪亞軍
北韓嗆：南韓無權過問處置間諜
俄總理訪越 磋商簽自由貿易協定
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天氣轉冷 7日晚北部下探14度
伊斯蘭國新影片 宣揚破壞伊拉克古文物
日教科書檢定 記載釣島內容增
休耕地復耕種仙草 最對時最麻吉
澳洲籍2毒販死刑上訴 印尼駁回
永懷無緣子 金門美籍老師刺青
總統初選方式 國民黨籍立委各有看法
石門水庫下雨了
蛇頻出沒 高雄警消手到擒來
湖人單季敗場創新高 史總不開心
社民黨：政府體制可參考芬蘭制度
清明假期結束 澎湖縣協調航空加班輸運
宜蘭工廠火警 消防119馳援
大雨特報 中部以北留意瞬間大雨
江西撫州地標建築 湯顯祖大劇院失火
印度航空據報起飛前副駕駛打機長
父子盜七里香 金門警方送辦
網傳美收回阿帕契 國防部駁斥
漲跌幅放寬 阿土伯：散戶要小心
阿帕契團有外籍看護帶小孩 勞動局將查
90分鐘承諾跳票 交長擬分2段預估
占中港生赴大陸掃墓 遭拒絕入境
俄總理訪越 加強國防能源合作
澳毒犯上訴遭駁 無緣伴摯愛走紅毯
莫瑞升至男網世界第3 蠻牛落至第5
馬航客機被擊落前 傳荷蘭曾獲警訊
性醜聞氣不過 希拉蕊扔書K柯林頓頭
邊聽邊欣賞名勝 長崎推特殊明信片
南海爭端未決 越共總書記4/7訪陸
下午雨降恆春 全台仍缺水
王金平率立委團抵日考察
星媒：自行車友善國家可向台借鏡
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民眾提前北返 收假日國道大致暢通
改善航班誤點 陸擬10單向循環大通道
法版中世紀師生戀 生時無緣死後合葬
非親生被撫養長大 男子恩將仇報弒親
勞乃成案 軍方加重懲處力道
在陸台商打造品牌通路 解決三把刀困境
英刪軍費 美前駐UN大使表憂慮
大陸新規：遊客不文明 紀錄留2年
南下墾丁20萬人次 參加音樂會5萬人次
清明掃墓 濟南公墓垃圾如山
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法國穆斯林漸增 要求加倍建清真寺
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菲美軍演將登場 1萬多人參加
阿里山公路事故 9陸客輕傷送醫
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大旱望雲霓 高雄山區13毫米
林佳龍訪韓抵首爾 考察城市治理
小復活節 義大利人郊遊野餐去
世界紀錄 日百歲人瑞游完1500公尺
印度公布十城空氣品質指數即時監測值
強尼戴普愛女像爸 演藝圈父女臉比一比
把握好天氣 遊客登象山六巨石賞日落
鄧文聰提抗告 高院撤銷裁定
阿帕契案 桃檢不排除傳外傭到案說明
今彩539開獎
收假加班車多 台鐵東部幹線大誤點
療傷止痛 敘難民兒童演繹莎翁戲劇
威力彩開獎
陳由豪漳州石化廠大爆炸 火光沖天
取消陪騎 馬總統承諾一定還
大馬偵破IS恐襲 逮17人
凌波靜婷同台 挺周藍萍紀錄片
敘叛軍救指揮官 釋25婦孺交換
酷玩馬汀小珍妮佛 搭私人飛機出遊
菲警被屠 國際監督小組：雙方都有錯
調查：Q2電視面板需求可能修正
總冠軍第7戰 璞園台啤生死鬥
台鐵東部幹線誤點 花蓮站人擠人
張赫南圭麗 釜山影展宣傳大使
陳由豪債留台灣 爆炸石化廠曾勒令停工
拍007受傷 丹尼爾克雷格動膝蓋手術
反撲第一波 肯亞空襲青年黨營區
台鐵東部幹線誤點 兩班次可退費
陳由豪列法務部十大通緝要犯
威力彩連25摃 上看17.5億
威力彩頭獎
陳由豪漳州石化廠兩年內2度爆炸
陳由豪陸石化廠爆炸 對台間接影響
傳敘利亞激進團體綁架300庫德人
陳由豪涉掏空 通緝明年期滿
高廣圻怒退陸軍懲處名單 專案調查
今彩539頭獎 中2注
陳由豪汙名留台灣 汙染進大陸
陳由豪石化廠爆炸 海基會關注事件後續
紐時專訪 歐巴馬再論外交信條
李尚福任共軍總裝副部長 費加兵參謀長
無視就業利空 美股開低走高
張惠妹腳傷照跳 性感挑逗猛男
什麼是PX？一分鐘讀懂
老公避不見面 美法院准用臉書提離婚
邱泰翰夫婦返台 檢調帶回偵訊
陳由豪古雷石化廠爆炸 部分人員受傷
王金平抵日 媒體問何時宣布選總統
感謝李倩蓉
阿帕契案再爆 601旅長也帶親友進營
台灣窮的只剩下101大樓
阿帕契拍照風波 國防部長高廣圻道歉
南港高工與美大學合作 將世界帶進校園
德籍女主管愛台灣 自願再外派
三階段限水8日啟動 朱立倫：盼降低不便
遠雄大巨蛋爭議 護樹團體大呼停工
《更新》阿帕契觀光團風波 最新懲處名冊
李全教召開大會 賴清德：對抗黑金 拒進議會
貿協率台廠商赴日參展 搶攻觸控應用商機
鄭南榕逝世26週年 蔡英文：深思台灣民主自由
阿帕契風波延燒 陸軍司令邱國正自請處分
731氣爆賠償延宕 藍綠議員齊砲轟高市府
台灣英文新聞漢文版換新裝 8日與讀者相見！
越配開麵店 填飽肚子更填滿心靈
咬牙追夢 宋予甄好手藝獲肯定
勞動部助偏鄉童圓夢 免費烤雞歡慶兒童節
陸配歸零從頭學 融入台灣好生活
移工自學沙畫巡迴展 走入人群解鄉愁
阿帕契風波 邱泰翰夫婦桃檢應訊
北捷乘客噴滅火器 造成2人腳部不適
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
性侵報導 維大兄弟會將告滾石
何時取消對伊朗制裁 美稱尚須談判
阿帕契風波 邱泰翰夫婦無保請回
漢莎：無義務通報事故機師就醫紀錄
升息疑慮紓緩 美股上揚
市場懷疑伊朗供油量 國際油價漲
歐蘭德：歷史不能忘 蓄奴屠殺也要教
死是生的延伸 復活節逛巴黎墓園
大衛林區退出電視劇雙峰續集
美：續推動琉球普天間基地遷建
新店捷運站外馬路被丟汽油彈
美1家8口陳屍住處 疑一氧化碳中毒
最高齡人瑞辭世 魏佛老太太享壽116歲
美股大漲 台股觀察能否續揚
Skoda Fabia獲紅點設計獎
巴西農牧業2月出口49億美元
去年來大陸百貨關店 外資近 6成
宏達電Q1保盈 每股賺0.43元
印度夫婦陳屍行李箱 疑遭恐怖謀殺
游資搶地 宜花去年土地移轉795萬坪
王金平東京淺草寺祈福
加國今年大選 保守黨民調領先
復活節滾蛋 歐巴馬夫婦與民同樂
鄧文聰聲押案 北院再開庭更裁
前南京市長季建業受賄案 今宣判
3月營收爆發 宏達電首季達陣
美元強勢 巴西農牧業出口獲利增
台股開盤漲 20.72點
限水應急 新北定點免費提供回收水
希拉蕊近期宣布參選 全美關注
洪秀柱推宣傳片 訴說參選理念
三星電子Q1營利下滑31%
南韓首季對陸出口比去年同季減
李準基新劇扮吸血鬼 7月播出
旱象未解 未來一週雨區集中北部
醃梅做酵素 體驗甲仙山城春色
澎湖拚減重 欲甩肉3200公斤
張盛和：房地合一有機會4月完成審查
倡環保 主婦聯盟綠繪本列車開放申請
美洲高峰會 美古領袖可望歷史性會晤
3月營收發動 宏達電股價回暖
中市中山路環境改善 打造優質空間
限水威脅 腸胃炎腸病毒防疫緊張
毛治國：阿帕契事件極嚴重 須嚴懲
新北水梯田體驗活動 下午開放報名
日航起落架出問題 折返莫斯科機場
護士進修二技 教部盼不輪大夜
台北發生4公車於專用道追撞
泰國糯米飯香Q 甜鹹皆宜
別讓上帝不開心 羅馬尼亞復活節不墮胎
洪秀柱開粉絲團 歡迎大家按讚
捷運車廂噴滅火器 男疑防衛
波士頓馬拉松案 檢：炸彈客想懲罰美國
阿帕契風波 僅剩邱柏翰未到案
陳由豪古雷石化廠爆炸 6人受傷
導覽輕鬆遊 人人都是南港通
新台幣早盤勁揚 升逾 2角
台廠揚智 攻巴西機上盒市場
台灣飛盤代表隊赴韓參賽 勇奪冠軍
台商對越南投資 首季4700萬美元
坐姿不良 腰痠尾椎痛年輕化
阿帕契案懲處 陸軍再增12人
陳由豪漳洲石化廠漏油爆炸 清晨還在燒
敘難民營受戰事蹂躪 聯合國籲人道救援
加拿大海岸線 新偵測到福島核災輻射
陳由豪古雷廠爆炸 台化東聯漲
柯一正被兒子打敗 看念念老淚縱橫
王金平淺草寺祈福 鄉親熱烈歡迎
菲南女鎮長 家中被擄
國防部：601旅長也帶親友進機棚
陳由豪漳州石化廠爆炸 解放軍助救援
阿帕契懲處 勞乃成2大過將汰除
美國6月降息機率低 新台幣強升
家扶調查：逾5成照顧者會打罵兒童
陸暫關駐葉門使館 撤離最後一批公民
台灣飛盤代表隊韓國參賽 奪B組冠軍
新住民語樂學計畫 每縣市2校
陸航阿帕契案 高廣圻公開致歉
民眾辦護照 8日起可刷卡付費
北捷喋血案一審判死 鄭捷移審高院
電動車大廠特斯拉出貨旺 台廠興奮
阿帕契事件 毛治國：可能衝擊台美關係
蔡詩萍：李倩蓉窮到只剩有錢
犯罪詐領保險金 金管會關注
美軍艦訪越南 強化軍事關係
揭密者史諾登雕像 短暫現身紐約公園
狗亂拉屎未清理要驗 主人受罰
南韓海力士擬建新廠 台DRAM股挫
入亞投行 毛揆：中華台北是底線
阿帕契案 軍方落實智慧型機管制
前南京市長季建業受賄 被判15年
陳由豪PX廠爆炸 官員曾保證不會炸
陸軍檢討8大缺失 指資安流於形式
騎機車違規被攔查 隨身毒品露餡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
呂慶龍和巴黎僑胞研習美聲唱法
捷運噴滅火器 男稱以為又遇殺人
道瓊給力 台股盤中走揚
美防長：美關切大陸所為 但不必敵對
國防部：601旅非要塞堡壘
即將限水 朱立倫盼降低民眾不便
總統：東海和平是區域高度盼望
陳由豪石化廠爆炸 漳州：無汙染外洩
日教科書列釣魚台 外交部嚴正抗議
拚招商 招商中心結盟6公協會
勞乃成非個案 國防部通盤檢討
陳由豪廠爆炸 漳州：古雷10月全遷村
阿帕契風波 需釐清要塞堡壘地帶認定
圍勦李蒨蓉 小S：用正義包裝殘酷
美洲國家企業高峰會在巴拿馬舉行
醫護忘年會手術影片引爭議 三總致歉
國際廢鋼價格平穩 豐興產品平盤
陳由豪廠爆炸 漳州：6住院13輕傷
菲國也有幫傭餐 業者回應大不同
守護兒童 小S無償為家扶拍CF
藍調大師比比金傳住院 病情不明
炸油檢測疑未落實 摩斯：了解處理
旅長也帶親友進機棚 桃檢一併查
促旅遊 青藏鐵路5年內建至尼泊爾邊境
陳由豪廠爆炸 漳州：未發現洩漏
併文山區警分局 北市警要網路投票
大陸向泰國推銷潛艇 還提供10年貸款
升破31元 新台幣狂升3.13角
領務新政 辦護照可臨櫃刷卡繳費
台北地院裁定鄧文聰收押禁見
北市警擬網路投票 柯文哲打臉
生產再生燃料 美科學家寄望玉米殼
午夜前趕快儲水 林口桃園停水
男性侵洗劫網友 判刑11年定讞
柯文哲嫌公文跑太慢 要改革蓋章文化
呂慶龍接待黃其光及全法扶輪社總監
交部宜縣設eTag掃瞄器 不扣款
新店捷運站迴轉道 遭丟汽油彈
沙國：伊朗核協議須確保中東安全
央視台長傳換人 陸廣電總局副局長兼任
河南遊樂設施斷臂 19人甩飛受傷
穆斯林研討會將登場 廣邀宗教人士來台
王金平接受今井正款宴
提克里特萬人塚 埋1700伊兵遺體
日烏龍麵店擬來台設點
三總疑洩病患隱私 北市將約談
防詐保 壽險業關切短期意外理賠
繼續調查阿帕契案 懲處違法違規人員
三階限水影響35萬戶 新北備戰
疑詐領保險金 男子製造假車禍害父命
阿帕契案 毛揆：嚴懲害群之馬 不護短
林佳龍會首爾市長 盼締結姐妹市
波特蘭機場地毯爆紅 民眾湊一腳搶拍
情侶吵架 嚇到乘客誤噴滅火器防衛
參觀阿帕契帶外傭 勞動局要查
勞乃成列汰除 旅長簡聰淵未達汰除標準
日2015外交藍皮書 對大戰深刻反省
獄政弊案前副典獄長 500萬交保
李蒨蓉願當國軍志工 國防部盼真心懺悔
禽流感疫情趨緩
陳由豪PX廠事故 裝置著火致儲罐爆炸
阿帕契案外籍看護帶小孩 勞動部要查
里長選舉差2票 驗票後變平手
業者估：翔鷺爆炸石化廠 恐停工半年
台北上海雙城論壇 柯文哲盼8月辦
三階限水8日啟動 桃園水塔水車備戰
勞乃成被陸軍汰除 可領月退俸
台股收盤漲 41.58點
苗栗市區竊案頻傳 居民人心惶惶
捷運社會宅起跑 租金不菲多思量
觀世音金牌遭竊 傳託夢助員警破案
高檔盤堅 台股漲 41點
中市萬人健行大會 11日登場
不滿氣爆代位求償 災民擬提訴訟
4月台指期漲15點
強化佛法弘化 星吉祥寶聚寺動土
石門水庫微雨 至少提供2天供水
府：總統要國防部提整飭軍紀方案
4月電子下跌 金融收平
南韓與中美洲將推動雙邊貿易
供5停2限水 桃園等 8日先啟動
越共總書記訪陸 南海問題受關注
南北車合併過關 恢復交易飆漲停
印度央行維持利率不變
移除爭議內容 土耳其推特臉書解封鎖
報告：破壞性駭客攻擊盛行
澎湖新科議員陳振中另行宣誓就職
塑化紡織搶眼 台股收漲41點
澳洲央行利率不動 澳元聞訊升
東北季風到 北海岸有大雨
新莊火警 幸無人受傷
美國亞太戰略將加大海空部署
職業病健檢 先確認資格才核付
百瓶紅酒價百萬 竊嫌不識貨藏廢墟
外資匯入 台幣中午升3.13角
李慶華發起連署 總統初選全民調
氣爆若走國賠 高市：替肇事者除罪
大陸最多人姓李 將近1億人
嘉義城隍廟 升等國定古蹟
旅長帶人進營區 桃檢再搜601旅
政院消保處：有必要立租賃專法
NCAA男籃賽 杜克險勝威大奪冠
三大法人買超台股 40.67億元
華碩新機造勢 推老蕭Line貼圖
時隔6年 韓星李智雅重返大銀幕
高市國小空污嚴重 教育環保局長關切
阿帕契事件 毛治國在國會道歉
李全教：4月底前開定期會
章子怡汪峰傳5/2結婚 經紀人否認
票選台灣人氣旅店 可抽iPhone6
SBL第7戰 門票售完票房破120萬
國人少鈣 櫻花蝦黑芝麻最補
汛期將至 台東村民憂利嘉溪釀災
節慶商機 商業景氣連12個月亮綠燈
教部製廣播節目 談婚姻平權
華紙涉偷排廢水 花蓮環保局採樣
麻衣產子 傳承台塑第四代
募款助弱勢 科大生擺攤義賣
垃圾堆中尋黃金 航警協助救珊瑚
4月捐書助偏鄉童 享泡湯餐飲優惠
駁社民黨 民進黨：憲改無政治算計
北捷喋血案 高院續押鄭捷
贊助加拿大藍鳥隊 宏?陳俊聖開球
謊稱臉燙傷避查緝 通緝男仍遭逮
公投盟籲民進黨 訂鄭南榕日
彩繪大水溝 再造盤山生命力
快遞業大洗牌 FedEx吃下TNT Express
3監委斥軍紀敗壞 立案查阿帕契案
王金平訪日 會晤自民黨幹事長
台灣土博士黃鼎喬 獲澳洲名校教職
敦泰徵才百人 推薦獎金3萬起跳
施政報告郝像 柯文哲：政策延續
外資上週賣超50.17億元
板橋徵才 科技服務業釋中高階職缺
阿帕契風波 恐刑不上參觀團
日股收紅 美升息預期降溫
網球物理治療法 舒緩腰酸背痛
就職百日 澎湖縣長提5亮點
賴清德：拒進議會 責任我扛
雲豹夢工坊啟動 助新創團隊快製
雲南楚大高速公路車禍 7死29傷
林佳龍拜會首爾市長 朝姐妹市努力
新台幣收升1.51角
南部三階限水最快10日決定
缺水用酒精乾洗手 至少要搓20秒
共青團募網路志工 被虧五毛也不給
扳回一城 台積攜亞爾特拉攻先進封裝
銅門風倒木爭議落幕 簽協議彼此尊重
企圖行賄員警換免酒測 男遭起訴
柯文哲：不希望101廣場成吵架地
吳克群全面封胸停肌 當另類解放
星華語電影節 展出11部李行作品
產學攜手 護士進修二技不輪大夜
移審高院續押 鄭捷淺淺冷笑
慈濟緬甸風災財報 支出2億4千萬
台東地震規模4.2 台東高雄有感
欠債400萬 男子製造假車禍害父喪命
舊愛變新歡 門諾台北愛心小舖
台外匯存底4146.89億美元 月減
清明降雨 石門水庫難解渴
矽品3月和Q1營收 同期新高
增添賣相 大眾銀擬開法說
李全教：杜絕黑金 應從市府做起
國5塞車 吳澤成：匝道儀控應彈性調整
麻衣產子 王泉仁：謝謝大家關心
向保羅致敬 玩命關頭7逼哭一票戲迷
印警和山老鼠爆槍戰 擊斃至少20人
疑閃躲違停汽車 老婦輪下亡
限水出奇招 飯店鼓勵住低樓自備毛巾
未來豬肉引虛驚 原來是鍵錯日期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
森林走失4天 澳洲自閉男童奇蹟獲救
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
第三階段限水 北市設18個取水點
李述德疑護航遠雄 柯文哲：廉委會處理
屏東縣公布 4/7為言論自由日
廣交會將登場 廣州恐飯店一房難求
新教科書引鄰國抗議 日本反駁
依現行法令 勞乃成可領月退俸
日本重申獨島主權 南韓譴責
漳州古雷PX廠爆炸 高雄石化業嚴加防範
嘉義春之聲 跨界創新演出
紀念鄭南榕 蔡英文：深化民主確保自由
CR-V小改款 增安全配備並降價1萬
俄高鐵計畫喀山線 中國一帶一路摻一腳
阿帕契滾雪球 簡聰淵14人將列被告
歐股早盤勁揚 漲幅逾1%
古雷PX廠爆炸 不影響金門空氣
陸跨欄名將劉翔引退 Nike致敬
美魔安爭議 北市議員要廠商說明
英業達攻海外 李詩欽：日星設據點
查阿帕契案外傭 3僱主不在家
台南汽車疑暴衝 撞倒機車3人傷
借父母醫藥費致欠債 害死父欲領保險金
來台最大郵輪9月到 有機器人酒保
疑遭夫設計陷害墜谷 妻盼檢警查真相
資金轉傳產 經理人：台股4月仍強
葉門衝突數週 世衛：至少540人喪命
印度民航部長自爆：常帶火柴盒登機
劉翔退役 微博感性告白
印尼毒品氾濫 10歲童也是毒蟲
韓流發威 韓美妝股漲贏大盤逾百倍
松菸古蹟毀損 環團要求解約拆蛋
獄政弊案前副典獄長交保 檢不排除抗告
日本新教科書內容 陸表嚴重關切
國防部：阿帕契不影響台美合作
鴻海證實 與Playground合作
反撲成功 宏達電去年險勝三星
雲縣議員涉辱警 兩度遭聲請褫奪公權
柯文哲：明年舉辦鄭南榕學術研討會
雲林改善箔子寮港 營造西海岸明珠
嘉市偵破搶案 熱心人士捐10萬
漂白豆芽菜獲利近億 負責人判8個月
大漲一天後 油價回弱
北市高額房屋稅 富人哇哇叫
大陸維和部隊 全球排名可望升至第7
大陸跨欄王劉翔 保持多項紀錄
志工破百萬人 年服務成長12億人次
俄國際發明展 雲林3金3銀爭光
今年百貨營收 上看3200億元
三階限水 記得關抽水機
降雨量不佳 金門水情吃緊
春雨紛飛哪裡玩 公益泡湯省很大
減疑慮 泰向使節媒體說明憲法44條
入亞投行 毛治國：維持國家尊嚴利益
池上鄉公所：金城武大樹交管是必要
義大利人復活節大飽口福 小羊遭殃
使命商業交錯 劉翔牽動民族神經
將限水 新北公布取水資訊
拉K後騎車違規 通緝男趴趴走遭逮
涉要學生自拍不雅照回傳 北市男師交保
高雄港貴賓船開放租用 70分鐘3.5萬元
阿帕契案 陸軍司令自請處分
酒店和人衝突 大哥用LINE叫小弟
連假晴朗高溫 苗栗3水庫水位續下探
柯文哲：請謝長廷傳授世運經驗
總統提名要點 國民黨中常會8日通過
姬兜蟲可望成大膽指標物種
北院法官獨任 裁定鄧文聰收押
美魔安退費方案 消保官：敷衍消費者
認識扶輪做公益 扶輪日4/11登場
醫療用防感染箱 大林慈濟獲專利
東北季風持續影響 北部偏涼有雨
國5擬單雙號車牌管制 交部：言之過早
陸股爆量漲 上海股市再登7年新高
大陸美商找新據點 台美商薦南台灣
阿帕契案 監委立案調查
宜蘭綠博 連江縣民13日前8折優待
網路性交流氾濫 荷近半少女曾被求裸照
台灣空污加重 口罩空氣清淨機熱銷
王金平拜會日參議院議長山崎正昭
罕見曲目 雙中提琴協奏曲亞洲首演
2件豆干檢出工業染料二甲基黃
海巡署南巡局研商離島居民運輸需求
鼓勵產業創新 新北補助計畫開始收件
高市阻空污 訂環管自治條例
偷竊閒置菸廠檜木梁柱 花蓮警逮人
台入亞投行准駁 財部：月中揭曉
瓊瑤控侵權于正上訴 北京高院公開審理
姚文智提案 訂4/7言論自由日
氣爆代位求償延宕 議員要高市府道歉
謝長廷：調整兩岸政策現在最好時期
總統初選全民調 18藍委連署
鹽埕日據紅磚屋 列暫定古蹟阻拆
李宗偉飛倫敦 11日荷蘭聽證
林管處開共管會議 布農族：代表性不足
阿帕契風波 桃檢從營區帶回資料
截肢陽光女郭韋齊 單車環島輪轉新北
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陳由豪PX廠 大火終於撲滅
認購綠電 日月光去年表現最佳
久旱不雨 排水溝成私人菜園
台3月外匯存底月減31.37億美元
雙部會4月聯合抽查米農藥殘留
瑞昱智原合作開發28奈米電視晶片
核一除役計畫 環評作業8日上網公告
阻劫獄 勇警緝毒再建功
阿里巴巴加盟 安謀伺服器平台利多
王金平晤石破茂 談台日地方創生
攬陸客來結婚觀光涉弊 法前市長疑自盡
美妝商機大 通路商狂打自有品牌
境外基金在地化 金管會擬嚴格要求
璞園台啤決戰 周美青進場當球迷
由受助到助人 守護偏鄉兒童健康
歐法院：義警方驅離抗議者如施酷刑
監控俄行動 波蘭建監視高塔
大規模撤僑 已3300印僑離葉門
發動機鳥擊 日越洋航空班機停飛
趙紫陽骨灰葬何處 兒稱還沒決定
IS無孔不入 南非少女幸被攔阻
大陸走私 白糖比毒品還好賺
菲美萬人軍演 菲軍方澄清非針對大陸
突破 印尼新政府部長訪台招商
培育3D列印人才 政府多管齊下推動
SBL關鍵第7戰 半場台啤領先璞園
美新婚妻不離不棄 丈夫奇蹟甦醒
禽流感趨緩 政院將協助復養
星巴克擴大助學計畫 替員工付大學學費
台灣太陽能廠3月業績 冷暖互見
DHL：台灣在改變 會繼續投資
喬帥發怒嚇壞球童 天王認錯道歉
阿帕契案 石姓雇主看護：沒到營區
打擊網路侵權 澳法院令ISP交客戶資料
英大選加溫 布萊爾公開力挺米勒班
省水 石門水利會分區供水
今彩539開獎
AIT: 阿帕契事件不影響台美關係
大巨蛋環評 北市府要遠雄補正資料
大樂透開獎
宜蘭縣府：嚴審農舍 絕不放水
台首檔可循環金融債 近日可見
魚塭遭汙 雲環保：工業非直接關係
泥土在唱歌 陸大衣哥簽書會改穿西裝
阿帕契案 高廣圻8日向總統專案報告
傳俄國核子潛艦在船塢起火
陸最快3年後影響DRAM市場
三階限水凌晨啟動 民眾洗澡後急存水
藍委連署全民調 國民黨：交中常會決定
美河市和或戰 鄧家基要日勝生說清楚
SBL 璞園3連勝逆轉封王
鴻海投資Playground 1200萬美元
總統8日聽報告 大動作展重整軍紀決心
王陽明蔡詩芸訂婚 幸福洋溢
新台幣強升 4個月新高
誤壓滅火器 北捷助傷者申請醫療費
駐阿根廷代表處辦理行動領務
國5匝儀放寬有前例 結果更塞車
緬甸可望公布外資分行 國銀重燃希望
國5單雙號車牌管制 宜縣府認為不宜
金融危機後遺症 IMF不看好全球景氣
台印尼升溫 佐科威政府重對台招商
深圳前政法委書記蔣尊玉 遭雙開
咖啡當道 超商爭600億黑金市場
連假結束 國5匝道再現回堵車潮
澎湖爭取萬噸海水淡化廠
鄧振中會印尼部長 盼雙方洽簽ECA
明年起 保險業RBC都要公布
美共和黨參議員保羅宣布參選總統
越陸高層會談 同意深化傳統友誼
大陸C919 吸納美俄關鍵技術
桃園3階段限水 供水站水車備戰
臉書貼反星言論 菲男護士被控
勞動局派員查李蒨蓉外傭 遭拒門外
帶頭壞軍紀 601旅長簡聰淵出事還裝傻
自信才是美 大尺碼女模挺身破迷思
大樂透頭獎槓龜
英大選朝野勢均力敵 布萊爾出手助工黨
散布李光耀假死訊 星男學生遭警告
今彩539頭獎槓龜
病人多 陳佩琪：陳情案勉為其難收下
太忙未認購綠電 鄧振中：會盡快申請
SBL璞園4冠到手 與裕隆並列最多冠
悼戰亡者 日皇伉儷將訪帛琉
宸鴻3月合併營收 年增32%
塞勒獲總冠軍賽MVP 感謝戴維斯指導
擱置爭議 中越推全面戰略合作夥伴關係
日外交藍皮書 批陸侵釣島海域
俄核子潛艦船塢起火 無武器與核燃料
陳由豪PX廠 火勢再起
大馬17人策劃恐攻 擬綁架知名人士
跨欄好手劉翔 璀璨生涯落幕
璞園4連霸 逆轉的冠軍特別甜美
東南亞文化路線 高市「一日農夫」推新
台東農村彩繪 藝術生活融合
痛心？三軍統帥像路人甲！
財經主筆室：美國超級財報季登場 牽動台股神經
美10大瀕危河川 科羅拉多河列首位
阿帕契案最新懲處 陸航指揮官陳健財去職
七七行館詐貸案 劉政池不起訴
在學運的夜晚，睡醒了台灣就不一樣了嗎？
從慈濟裡面我看見慈善的五十道陰影
2015國際汽車配件展 4月8號盛大展開
節能減碳 朱立倫盼推動智慧電動車
進口食品數量增 咖啡來源高達73國
新竹青年壯遊點 邀青年體驗農村
3月出口252.7億美元 年減8.9%
澎湖花火節 主打自行車低碳遊
國民黨總統初選 6月中旬人選出線
半導體成長7.9% DRAM最佳
郭守正缺席大八德商圈 柯文哲：落漆
高廣圻率7上將入府 向總統報告軍紀
辜成允：台泥今年營運穩健成長
日銀按兵不動 日股再登15年新高
馬總統：不贊成降低修憲門檻
阿帕契風波 檢傳外傭說明
大陸資金南下 港股成交破紀錄
冰淇淋陶瓷創作 炎炎夏日消暑滿分
單車環島為警察外公傳愛 警政署長迎生命鬥士韋齊
台灣百大影響力品牌調查 義美名次大躍進
依車號上路 只怕種瓠仔生菜瓜
台灣英文新聞「漢文版」新裝上市！
花蓮新設天空步道 縣府完備設施
外貿協會偕台廠參展 推廣台灣清真食品
華航貨機加碼 薯條、蘋果派都是嬌客
阿帕契案最新懲處 馬：參謀總長記過1次 陸軍司令記過2次
三緯推入門款3D列印機 1萬有找
內城辦「為愛朗讀」 助情感交流
新北潑水節不潑水 循傳統灑淨祈福
早吃飽、晚課輔 瑞源守護弱勢童
教部推樂學 每縣市2校開「新」學母語
新北圖書總館 新住民說故事志工招募中
特勤訓練槍傷 國安局：與監委巡察無關
二戰投原子彈 56%美國人認為正當
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
挺恐國家名單 美料將很快剔除古巴
併購案激勵 美股走高
華盛頓許多地區斷電 無跡象顯示是恐攻
華府大停電 國務院記者會摸黑開
華府大停電 國務院簡報中斷
華府大停電 美司令：揣測原因言之過早
俄核子潛艦船塢起火 火勢已撲滅
沒有醫師證明 癌婦被請下機
德政府加強高風險地區外館安全
美參議員保羅選總統 誓粉碎華盛頓機器
美國第一先生嗎 柯林頓說等著瞧
資金流出減緩 雙印股市吸金
階段性任務完成 許英傑請辭商發院長
帶槍到校 美12歲男童面臨退學
三階段限水啟動 新北桃竹抗旱作戰先發
CNN：俄駭客入侵白宮敏感系統
高廣圻今向總統報告 展現重整軍紀決心
陳偉殷先發 金鶯6:0光芒
美百歲失智老翁 斧頭砍妻自盡
陳由豪PX廠爆炸 火仍未滅
德政界再提應禁絕極右派政黨活動
金鶯6分在手 陳偉殷暫無失分
思及愛女上大學 歐巴馬自爆淚汪汪
陳由豪PX廠爆炸 汙染質疑聲起
巴西個人清潔化妝品業蓬勃發展
國防部召集全軍重要幹部 檢討軍紀安全
金墉：世銀和亞投行是友非敵
陳偉殷首戰光芒 金鶯先下6分
林中森率團訪陸 趙天麟同行
美去年已躍升為全球最大油氣生產國
美亞利桑那州支持台灣加入TPP
3月物價 年減0.61%
歐美漲跌互見 台股盤整機率大
談AIIB 世銀總裁：非敵人會合作
陳偉殷挨2分砲 金鶯4局6：3
白宮國務院遭駭 疑俄國搞鬼
油價下跌 3月物價指數續降
福建官方：漳州PX廠火勢已撲滅
陳偉殷挨轟 光芒追回3分
家飾台廠溫暖北極熊 商機500萬美元
跑道燈關閉 美國飛鷹航空折返
台北傳統市場節 天下第一攤票選登場
青年就業 政府資源助一臂之力
台股開盤漲 0.98點
陳偉殷未滿5局遭換投
鰲峰山野溪整治 保障生命財產安全
趙子龍銅雕 重現馬上英姿
三階限水啟動 石門水庫水位續降
桃園抗旱每里設供水站 軍消水車出動
河濱白花三葉草報春 杜鵑花盛開爭妍
美財報週起跑 投顧：震盪找買點
陳偉殷本季首戰 無緣勝投
北部東北部偏涼 中南部日夜溫差大
安德魯涉性醜聞證詞 美法官不採用
巴西全球電子商務排名下滑
IMF：人口老化拖累已開發國經濟成長
華裔加婦強力膠灌初生男嬰耳
冬衣別收 鄭明典：冷氣團下週報到
民眾有儲水 新北未現取水排隊人潮
女子墜樓 皮包遭騎士撿走
單孔達文西機械手臂手術 復原快傷口小
限水展開 學校停止非必要用水
家族旅遊遭影射 金溥聰發聲明駁斥
美研究：提高大學生比例難解貧富差距
峇里接吻節 戀侶瘋狂濕身熱吻
王金平率立委團與安倍胞弟早餐會
公投提案連署門檻 行政院：可考量調整
阿河可憐摔死 業者不起訴
第三階限水 民眾怕水用一半突沒水
折翼天使環島18日 最後一站赴台北
無故槍殺黑人又1起 白警遭控謀殺
陸擬搶進 DRAM股挫
另類蔬食 蔬食披薩人氣高
初嚐伊比利豬趁現在 多種吃法任你選
經濟下行壓力大 陸發改委密集調研
王金平是否參選總統 日媒關注
美研究人員：北韓千枚飛彈威脅亞洲
2登山客高山症 直升機救援送醫
高鐵聯票套票 超商也可取票
特勤訓練影片曝光 國安單位要查
貶轉升 新台幣早盤波動
台灣3月物價仍下滑 但無通縮疑慮
國5單雙號車牌管制 交部：僅選項之一
3D動漫疾風之刃改版 玩家新挑戰
朱立倫：必要時水車灌水社區蓄水池
毛澤東害苦我們 大陸央視名嘴吐心聲
淡季不淡 矽品Q1營收創同期新高
三二行館若有違建 柯文哲：拆
韓星李準基為慶生會親繪海報
睽違7年 微軟WinHEC會議台北登場
記憶體製造商華邦旺宏 表現不同調
英遭性騷擾女交易員 獲賠1.5億元
林口三階限水 超商關閉廁所
韓美未協商部署戰區高空防衛系統
陳偉殷開季魔咒 連4年首戰沒勝投
有感大降價 日系進口車最多降24萬元
歐銀3月購債600億歐元 達標
70年代不朽金曲美國派 手稿高價拍出
LINE貼圖吸引人 百貨業行銷利器
汽配 5展規模再破紀錄
趙天麟赴陸訪問 國台辦：不是民共交流
河馬阿河摔死 業者不起訴
立院初審 強行穿越平交道罰鍰加倍
台股走低震盪 個股表現
師大跨領域學程 免出國就能學韓文
台股大鬆綁 6月起多項措施上路
緬甸和平在望 官媒稱與白象有關
高公局：國5車牌管制 八字沒一撇
菲南灌溉局 遭人放置炸彈引爆
宏達電首要任務 外資：挽回信心
日本2月經常帳連8個月盈餘
3階限水上路 曾銘宗：對企業影響小
查外籍看護遭拒 柯文哲：不開門就開罰
三二行館疑違建 柯文哲：若確定就拆
限水 儲水桶銷售翻6倍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸客來港下跌 香港特首：警訊
洛城再內戰 湖人首節落後2分
金鶯開季2連勝 陳偉殷失神掉勝投
兩岸四地消費信心 香港最低
談亞投行 世銀總裁：我們能合作
湖人戰快艇 林書豪先發首節拿6分
栽在高爾夫 大陸10年逾15官員被查
皮尤調查：美日互信 對陸有戒心
印尼總統子戀選美皇后 事將近
汽車業夯 台北零配件展攤位創紀錄
內蒙牧民才抗議石化廠 福建PX廠就爆炸
疑與家屬爭吵 新北8旬翁墜樓亡
前立委詐補助款 台電太晚索賠敗訴
印度將以112做為緊急求助電話號碼
魔力紅主唱超人氣 女歌迷要啾咪
阿帕契風波 邱柏翰預計傍晚返台
內資跑了 外資對台股影響力增
三階限水 桃園總動員抗旱
日本半世紀首度國產客機 試飛延期
工業用水 經長：水情吃緊不得不限水
汙染少 郭台強看好電動車發展
李慶華籲總統初選全民調
高3生拍石碇雲瀑 美得讓人讚嘆
阿帕契案 陸航指揮官陳健財去職
全球首發 業者推車聯網抬頭顯示器
美河市案 柯文哲：給日勝生10天考慮
惠譽：流動資金過剩堆高房價
幼教師打噴嚏 下半身動不了
洛城再戰 快艇半場領先湖人11分
單車環島最後一天 郭韋齊基隆傳愛
撿拾漂流木 花蓮高院認定有罪
柯文哲邀當市政顧問 吳志揚欣然接受
鋼板滑落壓雙腳骨折 新北工人送醫
宏都拉斯估今年可吸外資9億美元
新台幣中午升 5.7分
Cepal預測 巴拿馬今年成長6%
郭台強：有錢人應多繳房屋稅
湖人戰快艇 林書豪上半場8分
陳由豪爆炸PX廠 被指安全管理糟
白警開7槍殺人 黑人家屬：還好有影片
水情嚴峻 台南高雄三階限水可能提前
立院初審 不避讓輕軌最高罰1800
海內外需求攀 沙國原油產量創高
日本若入亞投行 最多出15億美元
國5單雙號車牌管制 宜蘭縣長反對
找警大合作 柯文哲：怎不找高級的
宏?藍天計畫 攜手之初創投
大陸城市軌道交通建設 日均投資39億
瓊瑤告侵權 于正不服上訴提交新證據
國安局實彈演練 監委：與巡察兩碼事
大陸資金南下 港股瘋漲
還是老梗 網友吐槽米粉節無新意
苗縣選拔文狀元 千人上陣揮灑寫作
聚少離多 蜘蛛人愛侶傳情變
林中森10日會陳德銘 不談亞投行
北市：限三二行館20天內自拆違建
湖人戰快艇 3節落後7分
胞弟搶走900元 姐姐堅提告訴
台灣消費者信心攀升 7年來排名最佳
綠委：少意識型態 讓民共良性發展
限水後遺症出現 部分超商廁所停用
師大首創 海外交換國際足跡學程
毛揆促加油站轉型為能源供應站
北市Q1房價挫3% 高價蛋白區跌得多
抽驗庫存稻榖 農藥不合格率0.5%
蘇花改施工遇斷層 通車恐延宕
復活連假鋸屋頂垂降 竊賊劫英300保險箱
邀吳志揚當顧問 柯文哲：組職棒球隊
澎湖海上花火試放 天候不佳取消
大陸保險龍頭 傳投資美國地產開發
陸環保部：福建PX廠爆炸為安全生產事故
三階限水區 中油加油站暫停洗車服務
阿帕契案 高市議員籲李蒨蓉閉門思過
立院初審 擋救護車吊銷駕照
張博雅就任場外鬧事 台灣國成員起訴
華信航空擴大召募台中機場地勤人員
金管會開金融課 上完可領28K
郭台強：汽車電子成長空間大
引進新儀器 造福雲嘉南癲癇患者
預防空污 嘉市號召區域聯防
嘔吐男童道歉信 網路瘋傳
澎湖野放7隻保育類海龜重返大海
跟著茶旅行新書 探訪嘉義特色
桐花將盛開 南投4月賞花趣
行動化學實驗車 科普教育前進校園
恢復好 李焜耀將出席友達股東會
台灣漢學中心 插旗牛津大學
湖人戰快艇 再度吞敗
市場口味變 老牌可樂轉戰烏龍茶
用戶大量儲水 地勢較高區域提早停水
翟山坑道南管饗宴 9日受理報名
台股收盤跌 69.93點
周玉蔻爆料案 柯文哲將出庭作證
湖人輸快艇 單季57敗
開平走低 台股跌 69點
俯瞰紐約 美最高樓觀景台5月開放
伊斯蘭國招新血 線上帶路
4月台指期跌59點
折翼天使郭韋齊：環島鼓勵警察
銀行若設陸子行 曝險計算恐失真
藍委籲全民調 國民黨：候選人同意就可
4月電子金融齊跌
中市消防局：獎勵機制是留住內勤人才
誰是3億先生 柯文哲將出庭作證
警查販毒 查獲現金百萬
觀望財報 台股陷區間整理
學者：著眼一帶一路 台灣應入亞投行
Yiabi新聞名人 李光耀擠下柯文哲
湖人有進步 仍不敵快艇
柯文哲：大巨蛋安檢結束前 再忍耐一下
水情吃緊 台南烏山頭水庫求雨
立院初審 非核家園送交協商
被指吸血鴛鴦 情侶檔地下錢莊栽了
謝長廷農舍違規 宜縣長：不因身分有別
進口食品爆增 咖啡來源國多達73國
農舍遭質疑 謝長廷：配合改善
中一中男師要變性做自己 盼獲母親接受
沖繩陶藝家駐村 冰淇淋創作消暑
特赦組織爭取大馬廢死刑
瓦城拓點邁大步 明年目標百店
疑遭夫設局墜谷 妻血無安眠藥反應
被控詐貸 劉政池不起訴
無法監督氣爆善款 高市議員促透明
王菲再傳有孕 謝霆鋒急返北京
取締違停 台南16日起專案執行
借鏡首爾 林佳龍：打造台中社會住宅
墾丁凱撒瓦斯維修氣爆 4人受傷
三大法人賣超台股 69億元
瓦城放眼對岸商機 鎖定華東長三角
全國NGO：關鍵十年促台灣能源轉型
漢微科3月業績 歷史次高
抗過敏 醫師：3歲前是關鍵
日本央行按兵不動 日圓聞訊走升
豬哥亮推貼圖 最愛林北想看麥
調查：僅3成美國民眾信任大陸
辦護照可刷卡繳費 民眾讚便利
談判打群架 中市警快打迅速控制
柯文哲：出庭是國民義務 要去就去
87歲嬤卡戒 求助消防員
非核家園法 藍指強行表決綠否認
近5萬人抗議 廣東宣布取消華潤垃圾廠
廈門台商腦中風 紅會護送到金門
折翼天使單車環島 警政署長：了不起
阿帕契案 立委籲冷靜思考
公投門檻 劉義周：下修到40%合理
阿帕契風波 未到案邱柏翰傍晚返台
大陸資金湧港 港股通限額用盡
2登山客疑高山症 海鷗直升機救援
反腐後遺症 大陸公務員掀跳槽熱
桃園抗旱 啟用600供水點
自衛或冷血 印度警察槍擊惹議
陳由豪PX廠爆炸 火勢延燒第4油槽
韓重申獨島主權 批日指鹿為馬
阿基米德發明展 台東奪3金4銀4銅
殼牌砸700億美元 迎娶英國天然氣
納智捷U6 Turbo入門款 撼市場
出櫃疑慮報案率低 詐騙鎖定同志群
愛女失明 慈父發明復活節嗶嗶叫彩蛋
食安基金補助 團體訴訟最多300萬元
陳偉殷提前退場 教頭：球季才開始
許瑋甯：訓練自己一個人成長
疑因四六事件 台師大遭噴漆
省水大作戰 外交部上鎖祭懲處
墾丁凱撒氣爆 3工人灼傷住客沒影響
消保官：肉品冷凍冷藏標不清 可開罰
古坑鄉徵驅猴員 術科考放炮能力
火影忍者被禁？陸：不見得是假的
柯文哲赴綠黨團報告 王世堅下馬威
新北邀中學生 一起改造上學路
印度政府設銀行 專對小企業融資
新台幣收貶7.4分
國中教育會考 准考證10日寄發
鈷60盒遺失 越南憂影響人體和環境
警所長涉收賄8萬 包庇業者遭訴
以軍遇刺重傷 傳攻擊者身亡
兩岸貿易圖利有錢人 總統：大誤會
日月光贊助桃園偏鄉學童 看海底歷險記
越陸青年友好活動 加強雙邊關係
亞投行名稱 總統：中華台北是很好慣例
網拍代購業幫轉匯 成詐騙人頭帳戶
中一中老師變性 校方師生接納包容
原創影響力品牌 全聯躍居第1
日月光中水回收廠 年省3千個游泳池
淡水草地頭顱枯骨 疑失蹤2年失智男
安麗盃9日開戰 女將爭百萬獎金
太源創新AUTO 21發表純電動輕型貨卡車
總統：南海是憲法領土 不會放棄
台灣大行創獎 總獎金飆破400萬
國際紀錄片巡迴展 11日台中開跑
重現30年代戰機 KOSO拍照嗨翻
限水期儲水 環署提醒煮沸3分鐘再喝
總統：務實行動確保台海和平
日航客機右發動機停擺 迫降東京
總統：參加亞投行不影響加入TPP
朝野共識 公投年齡擬降為18歲
央視新台長上任首日 傳畢劍福遭整肅
DRAM需求 威剛看好Q2回溫
砸光華商場店家 歹徒：遭言語羞辱
伍茲打名人賽3桿洞挑戰賽 兒女助陣
阿帕契案 3外籍看護稱未入軍營
留整合空間 綠13艱困區暫不徵召
總統：重整軍紀非3分鐘熱度
協尋祥富春 外交部持續交涉盼奇蹟
夫妻偷罐頭充飢 警自掏腰包救濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
軍紀檢討會 高廣圻要求摒除特權文化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
學校節水封廁所 教部盼三思
抗戰勝利70年 總統：真相不能遺忘
北市3閒置公有地開發 挹注百億
柳信美會外賽出發 盼成安麗盃黑馬
密州佛格森市議會選舉 黑人議員大躍進
建海音中心 高市月底啟動
板南線延伸頂埔 今年可通車
總統：若有機會入亞投行 非常好
6月起檢舉動物虐待 獎金最高20萬元
參觀日月光中水廠 陳菊飲再生水
藍通過總統提名辦法 朱立倫：協調優先
營運佳 日月光營收超亮眼
幫派入侵校園 糾眾砍人販毒
亞太併國?爭議 13日聽證會
毛小孩陪過母親節 超商推寵物蛋糕
男大生不滿被按喇叭比中指 遭3人圍毆
勞乃成父親勞則康 9日親上火線
NCAA賽後 伊利諾州大教練墜機身亡
親友會客與名媛參觀 桃檢釐清入營始末
新加坡羽賽 周天成闖過男單首輪
木鴨寶寶逛大街 親鳥護衛跟緊緊
加強青年就業 高市續辦移居津貼
柯P監視器高級說 警大：不知柯式語法
3階段限水 日月光啟動限水機制
刑大破詐賭集團 反被拍上班玩遊戲
打造社會住宅 林佳龍借鏡首爾
總統：今年是區域經濟整合關鍵年
安倍抱怨 沒人告訴他英德加入亞投行
天道盟雙和分會凶惡圍事 掃黑落網
菲律賓觀光年 向國際觀光客招手
星羽球公開賽 周天成首勝晉16強
開全美先例 堪薩斯州禁碎胎手術
台南40歲以上 半數肥胖過重
登記結婚遭駁訴訟 法官鼓勵同志釋憲
輕軌享路口優先權 闖紅燈加倍罰
阿帕契風波 未到案邱柏翰返台地檢說明
德政府恐難達成百萬電動車目標
許信良指台獨非建黨初衷 黨內反駁
9日北部持續偏涼有雨 下週還有冷氣團
港股通買氣爆棚 港股奔7年高點
國民黨徵召李鴻鈞張嘉郡選立委
長腰鮪成功養殖 水試所提升保育形象
王耀興疑遭調查 土銀澄清金豐貸款案
機堡公園開張 校花阿嬤老照片印證歷史
綠中委會9日開會 雙仁動向引關注
澎湖古厝上梁作為社區交流展示中心
myfone行動創作獎徵件 總獎金400萬
宏達電小米對尬 對岸交鋒
國圖精武分館提早閉館 民眾抱怨
善緣慈善會捐贈澎湖艱困國中小午餐費
老人開心學園 愛腦瑞智學堂開課
限水後限電？ 台灣明年缺電危機增
中一中男老師要變成她 感謝師生友善
阿帕契風波 邱柏翰到地檢署應訊
陸股爆歷史天量 上海股市近4000點
晶電3月營收 月增26.8%
機上有小強 台灣-安徽班機全面消毒
星羽球公開賽 戴資穎首勝晉16強
中水廠效益 日月光：增產能不增用水
光寶3月營收181.86億元 月增26%
王金平率立委訪日團考察食安
審公投法 黃國昌大罵張慶忠
法國蟬聯最愛觀光地 亞洲客大幅成長
狹路相逢 宏達電怎麼尬小米？
宏達電蘋果小米 機皇爭霸戰
高雄若限水 日月光中水回收廠準備好了
中國的蘋果？揭密小米粉絲經營與危機
鄧麗君虛擬演唱會 費玉清當嘉賓
英近半數人贊成 卡蜜拉成為王后
因油價低 礦產化學品大減拖累出口
限水 攤商挑食材來賣
靜宜財金系 3年逾千人次考取財金證照
聯合國特使：伊波拉疫苗數月內問世
限水 學校節水有妙招
水荒 加工處：水車一趟要價上萬
限水 攤商餐盤套塑膠袋免洗滌
預防登革熱 里長帶頭環境消毒
香港H7N9降溫 嚴重降為戒備
回應黃國昌 張慶忠：民主不是吵吵鬧鬧
謝長廷農舍部分違規 自行拆除
台積電10奈米 明年底投產
阿帕契案總統拍板 總長陸軍司令記過
北市學生疑墜樓 送醫前意識不清
張虔生：日月光3年產能倍增
安麗盃女子撞球賽 台灣運彩開盤
週刊爆突離台 金溥聰11日返國
土航客機駕駛艙窗破 緊急降落
享地利之便 一帶一路有助台泥營運
親不知子斷崖 修古道為天空步道
檢舉動物虐待 應重檢舉人個資保密
渣打：物價走軟現象 明年漸消失
推4G網路建構 拚南投產業升級
高廣圻請辭 馬總統慰留
大哥臉書放政商合照 凸顯地位
近4年闖平交道事故 行人最多
兒子讀台大遭質疑 陳保基：別攻擊我家人
阿帕契風波 外傭應訊前滿臉驚恐
水情吃緊 高雄工業用水恐減1成
遠航將開航大阪 召25名空服
沈曉明兼任上海自貿區主任
三階段限水 餐飲業者搶水桶因應
阿帕契案延燒 藍議員爆眼鏡蛇觀光團
審公投法 有共識修提案連署門檻
里長山區廣播限水 藥燉排骨先備料
蕭美琴投入花蓮區域立委選舉
勞乃成條款 國軍汰劣記兩大過減退休金
三階限水首日救急 水車出動106車次
大馬找法專家 查國會議員死於非命
防非法入境 德聯邦警察忙翻
影迷按讚 錢人豪連3年參加奇幻影展
禦敵從嚴 古華抗旱面子裡子雙贏
台星競逐亞洲第2大民幣離岸中心
大陸一線城市土地出讓金 首季腰斬
沙國率聯軍續轟葉門叛軍 美運武器助陣
興勤董座隋台中 違反證交法被起訴
大陸外企6月起可自由結匯
兩岸保險業合作 國人在大陸可理賠
海外房產熱 馬來西亞買房國內可投保
凱基證取得外幣間即期外匯執照
比利時博奕業良心發現 斷社群網站連結
毛揆宴請導覽志工 感謝付出
泰式宮廷美學 阿桐師再現傳奇美味
傳建地獄主題園區 花蓮縣府：絕無此事
出口減 經部：民間投資也轉趨保守
日前校長買春上萬女 一成未滿18歲
國道邊坡雜草燃燒 中市消防局救援
張艾嘉念念首映 張小燕讚欽佩
今彩539開獎
民進黨13區有合作空間 第三勢力歡迎
李克強拍板下調工商業電價 救經濟
大陸央行前行長戴相龍 再傳遭查
傳玩命8將來台拍 林詣彬暗示不接導筒
與韓元同調 台幣升轉貶
倫敦珠寶竊案 損失金額至少2億英鎊
印媒：印度計劃在沿西藏邊界增兵8千
日論述釣魚台主權 外交部嚴正抗議
兄弟主題球衣 象紋迷彩穿上身
錯失雙殺與勝投 殷仔自責
給柯文哲吃藥 陳佩琪：不怕我毒殺你
畢福劍風波 大陸央視：嚴肅處理
張惠妹烏托邦 陳奕迅驚喜現身
陸62號文 台商：擴廠新投資會變慢
阿帕契案 最後一名到案邱柏翰無保請回
港媒：港府將草擬反港獨法
央行取消外幣保單質借兩成限制
港特首：沒計劃立法禁止港獨
今彩539頭獎1注中
真人實境秀 林心如和任重相愛
工商協進會 泰州簽署策略合作協議
首爾友台人士歡迎林佳龍等到訪
歌手Han個唱 陳復明讚聲音特別
肯亞凍結疑似資助恐怖活動帳戶
賈斯汀優質好投 統一大勝義大
阿帕契風波 外傭應訊滿臉驚恐
美官員：美盼日提升軍力與防禦
上海無人駕駛懸掛式「空中列車」 將開跑
遊船泰南海上失火 百多人獲救
香港新聞主播梁靜雯燒炭身亡
三二行館：規劃主動拆除違建
疑非法開發溫泉井 將罰三二行館
阿帕契風波 桃檢列他字案查簡聰淵
水上廟會 泰州會船節揭幕
星羽球公開賽 台多組選手晉16強
越陸聯合公報 承諾維持南海和平
渡輪事故 駐泰代表處查有無台灣旅客
IS釋放200多名伊拉克亞茲迪人
港禁止從美加部分地區進口禽肉禽類產品
李蒨蓉登阿帕契 10星37顆花共20將校受懲
阿帕契風波 1外傭請回2人續問
泰觀光渡輪爆炸失火 無台灣旅客
愛深度遊 自由行陸客女性居多
新子女新力量 有利促進南向經貿
駁靠爸族 勞則康：勞乃成靠自己努力
輸血染食物過敏 加男童險喪命
勞乃成父淚撒記者會道歉 勞姐發言惹議
阿帕契與揹包客
擬加入亞投行? 日料出資15億美元
美11款運動保健食品含安毒 美官方疑隱匿
高屏溪禽鳥大批死亡 疑誤食含毒水生動物
參加國民黨總統初選 洪秀柱：第1天就領表
Q2手機出貨增溫 華碩營收拚季增1成
抗藥菌種襲擊 全美腸道疾病大流行
雞肉沙拉染菌 加國好市多緊急下架
暑假快到！專家授5撇步 精省歐洲旅遊機票錢！
波士頓馬拉松爆炸案 主嫌30項罪名成立
入住平鎮 陸生體驗台灣民間生活
產學合作 水里商工推梅果醬
母親節感恩活動 竹市選6類型現代媽媽代表
移民署邀新住民 作伙學中文
教部推樂學 校長：從家庭開始
加礦公司在墨金礦 遭盜850萬美元黃金
被指策劃陰謀 女志工遭北韓驅逐
糖果包毒闖關 航警桃機查獲
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
油價下滑 歐股收跌
槍殺黑人 南卡白人警察被開除
橄欖樹染病 恐引發義法貿易戰
葉門動亂 世衛憂人道危機
聯準會官員：6月升息仍有希望
休士頓影展 台影片參展
脫離原著 黃頤銘不看菜鳥新移民
重大併購消息激勵 美股走揚
加州限水 送水車大發利市
美儲存量大增 油價下挫
限水 加州限制浴室用品用水量
台北魅力展 聚焦英倫時尚
歐盟下令砍染病橄欖樹 義農民不服
牛氣逼人 上證指數叩關4000
太陽能報價續跌 第2季可望回穩
看屋人氣回籠 買方觀望等降價
搶救百年橄欖樹 義寄望奈米技術
美股仍強 台指期熊出沒
王金平舉行訪日記者會
陳冠宇先發戰歐力士 挑戰首勝
台南天車掉落地基 2傷送醫
台南安平鐵人三項 5月盛大競技
勞乃成父親勞則康 10時現身說明
開啟另一扇眼睛 偏鄉童掌鏡獵影
心血管疾病年輕化 不可輕忽
安麗盃開戰 周婕妤拚衛冕
總統選舉 李鴻鈞：應先黨內整合
台股開盤漲 28.63點
大甲媽祖文化節登場 周邊道路交管
阿帕契風波 旅長親友團應無違規
芮效儉：美面對兩岸議題有既定架構
陳由豪PX廠爆炸 第4油槽火勢暫滅
經長：三階限水首日沒有破功
研究：身高矮較易罹患心血管疾病
北美第二差運動城市多倫多
營區安全檢查 高廣圻：從己做起
孝心感動天 4孝子抽籤搶捐肝救父
北部東北部偏涼 南北溫差大
台北電腦展官方競賽 智慧生活創意夯
校園推廣3D列印 吳思華按讚
三階限水第二天 考驗水線末端供水
國軍助收 陸戰二兵幫架網站賣洋蔥
悠遊卡兩公司董事長 月薪降為25萬
菲國被綁女鎮長 疑落恐怖組織手中
限水學校游泳池 有循環系統可開放
新台幣開貶走升
高廣圻：第4參訪團有依規定辦理
台灣澎湖同鄉會11日交接 拱王選總統
潑水節限定料理 大啖泰國菜正逢時
港股狂牛 陸資繼續南下
菲媒：全球首富蓋茲 秘密訪菲
林右昌盼捷運延伸基隆 提議台鐵經營
阿帕契風波 勞乃成之父哽咽鞠躬道歉
越陸同意加強安全合作
梨山賓館微電影 夜景閃耀台灣
一汽大眾前副總受賄 被判無期徒刑
現代舞詮釋西拉雅 藝姿舞集演Ina
即時雨 石門水庫增 1天供水量
阿帕契風波3外傭無保請回 檢續查案
車禍險成植物人 克服缺陷當志工
煤炭產銷第一 影響大陸數十萬人健康
殼牌收購BG 成巴西石油最大股東
勞乃慧：非權貴 弟弟是正直認真的人
阿帕契案 退休軍公教籲別抹黑國軍
柯P酸警大檔次低 葉毓蘭：全球評比高
林佳龍會韓國會議員 盼促雙邊交流
阿帕契風波 檢調比對勞帶團入營人數
軍方：頭盔若無感測器 只值1萬8
立委籲勿恐嚇會缺電 經長認同
邀青年獻策 諮詢委員會報名
農藥超標西瓜 海南：沒發現用藥違規
是否參加黨內初選 王金平：不便回答
104：畢業新鮮人求職當早鳥
石門供水區供5停2 影響產值逾10億
勞乃成惹風波 父哽咽致歉三度鞠躬
減1座核電廠 潘孟安請益首爾市長
泰國觀光渡輪爆炸 16名陸客獲救
悠遊卡董座兼總座 只領一份薪
陳保基：禽流感疫情已穩定
中央氣象局氣象報告
助希臘解決債務 俄羅斯提合作計畫
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金融撐盤 9600點附近震盪
卓士昭赴陸參訪 海基會：並非特使
陶瓷公會：維護建物跟汽車一樣重要
也是台灣之光 台灣炸雞排泰國展店
中越聯合公報：盼南海行為準則早日達成
梅豔芳母欠租半年被收房 情緒激動送醫
巴克萊：通膨下半年復甦
財神又來敲門 威力彩上看17.5億
阿帕契風波 檢將還原堡壘法立法意旨
傳小兵踢爆旅長 檢調：未傳小兵
男疑偷竊殺屋主 警蒐證追緝
黑心鴨血 (雙)鵬負責人等6人遭訴
港股瘋牛 輿論：港股大時代
搬遷用推的 河南醫院大樓裝滾輪
工廠水荒危機 業者願獻淨水技術
故宮參觀人次暴增 將達飽和
奧萬大賞螢季 螢火蟲飛舞森林
總統：中華台北入亞投行 各方能接受
韓媒：黃炳誓成北韓2號人物
勞乃成頭盔跑趴 勞姊：家庭聚會
曾銘宗：台股基本面好 外資續匯入
新品種黃肉西瓜 甜佳人受歡迎
二戰結束70週年 美議員致函馬總統
低價智慧機竄出 占比拉升
林佳龍拜會韓政務特輔 推動雙邊交流
幸福人壽掏空案 搜富創建設
陸媒重批日本：繼續跪在歷史被告席上
三二行館違建 業者將自拆
婆媳處不來 法官判准離婚
糖果海洛因球 航警桃機查獲
新台幣中午升 1.19角
女大生掏剪刀剪線頭 捷運乘客嚇到
關西山坡保育區恐不保 開採石灰闖環評
鞋貓劍客飛車 赴星旅遊新選擇
姚文智開放旁聽惹議 藍擬交紀委會
2女租屋處燒炭亡 檢警相驗
潑水節假期 遊泰注意飲食衛生
台北電影節17歲 李烈勉創新獨立
勞動部：已訪李蒨蓉外勞 釐清態樣
友邦史瓦濟蘭農業部長12日訪台
姐妹市交流 周麗芳會首爾副市長
勞則康：退伍赴陸工作 3年前已退職
台灣關係法36年 美重量議員表支持
印尼大膽竊賊 總統住家附近犯案
曾被譽反腐先鋒 遵義前書記涉貪判刑
米蘭世博看見台灣 民間組團參與
台捐款助中美洲農牧防治病害
住展：3月新屋銷售小反彈
毛揆：完備長照體系 提供適切服務
退將：國軍是政治最大弱勢團體
阿帕契風波 阿基師：做人要低調
女自導自演被綁架 騙母50萬
嘉義市鞦韆節 高空大挑戰
防農地炒作 陳保基：6月前修法
電視機前滑手機 恐有害大腦
勞乃成姊：弟弟若是權貴不用那麼辛苦
軍方：簡聰淵帶親友程序沒問題
台積電省水有成 1滴水用3.5次
陳由豪PX廠爆炸 漳州環保局長遭質疑
林佳龍參訪首爾交通信息中心取經
韓星金秀賢新電影改當殺手
總預算案籌編 毛治國促落實零基預算
涉違法開發溫泉 北市限期三二行館封井
老梅綠了石槽 北海岸美景吸睛
微型保險 承保逾14萬人
疑走錯交流道倒車 小轎車1死2傷
為亞投行暖身 中越建基礎建設工作組
阿帕契風波 檢扣營區數顆硬碟
大陸否認放棄泰國高鐵 與日本相競爭
大陸神秘富商 砸7億元在澳洲置產
病患走失猝死 醫院判賠定讞
討君王歡心 楚人2500年前節食減肥
售黑心鴨血獲利近億元 (雙)鵬6人遭訴
簡錫(土皆)提非武裝國防 強化自保實力
駁關說 勞則康：勞乃成赴美受訓靠自己
國際評選台灣絕美景點 外島多上榜
韓調查：Running Man是台灣觀眾最愛
機車置物箱屢遭竊 中市警逮1男子
台股收盤跌 3.93點
商標寶寶深植人心 近九旬婦憶往事
開高走低 台股跌 3.93點
慣竊失風變搶 殺傷屋主送辦
4月台指期漲 2點
關西馬武督開發 危白鼻心棲地
台灣國際紀錄片巡迴展 6城接力
政院6網路施政亮點 強化溝通
結婚旺季到 北市4飯店對新人最友善
推廣全民閱讀 中市邀百位名師開講
日皇夫婦悼念太平洋小島美日陣亡戰士
4月電子期跌金融期漲
抽驗清潔保養品 6件生菌數超標
交上毒蟲男友 好成績變蹺家女
緬懷愛國情操 鄧麗君郵票15日首發
委外營運 台南市長官邸不復舊觀
現代科學怪人 罕病男可望接受換頭手術
日正8冬粉標示不實 南投衛生局令下架
上海車展取消車模 車商或改推禮儀小姐
Cepal預估宏都拉斯年經濟成長3%
執政十月成就 莫迪：重建印度全球信譽
卓士昭：赴大陸絕對沒談亞投行
勞乃成父在陸經商 軍方有評鑑查核
要塞堡壘法不符現況 軍方檢討
港股中午收盤勁揚3.67% 盤中創7年新高
老仙覺秀才藝 傳承十八般武藝
抽籤搶捐肝救父 孝行傳鄰里
金融撐盤 台股9600得而復失
阿帕契風波 檢續搜索601旅
港股狂牛 港股通限額又用盡
清大生自辦刊物 挖掘新竹文化
廣州男子持刀劃傷幼兒園數名兒童
國營事業錄取率7.43% 近年新高
伊朗揚言 不撤制裁不簽最終核協議
農場捐有機蔬菜 偏鄉童吃得安心
三大法人賣超台股 7.68億元
藍籲說清楚兩岸政策 綠：自有步調
陳士魁訪巴拉圭 僑胞台商深受感動
無核電恐缺電 工商團體憂心
莫迪對印陸邊界老問題有務實期待
鎮小江共諜案 約談前空軍官校高層
南韓國防部：無北韓核武小型化情資
四川大學估生活費8千 網友：想太多
嘉義英語日競賽 強化聽說能力
陸媒：北京桶裝水多摻假 4成不合格
民調：96.5%印尼民眾盼內閣改組
減少抵制 傳港府擬降低特首參選門檻
林有志投入國民黨花蓮立委初選
限水第二天 水公司：無排隊搶水
強迫企業加薪法令 許勝雄重砲批
北市副市長赴韓 簽署首爾宣言
涉偷台電電纜線 2男落網
台北市簽署ICLEI首爾宣言
北市要封井 三二行館：僅造景用
油價衝擊稅收 菲維持經濟成長目標
光頭男販毒 住家變毒品雜貨店
亞投行投資 分析：文化問題恐引衝突
幸福人壽案 特偵組約談多人到案
日股收高 日經逼近2萬點大關
台助巴拉圭白鯧魚苗繁養殖計畫
台醫學生到瑞典 迷上教育課程
泰國渡輪沉沒 尋獲唯一罹難女孩遺體
陽明山廢棄官邸 變身療癒實驗室
王金平返台 不談領表
醫師：背痛求診人數僅次感冒
新台幣收貶0.5分
北韓擬派啦啦隊參加世大運 南韓點頭
疑駕駛恍神 貨車擦撞總統府前花台
宋楚瑜：徵召劉文雄參選基隆立委
800張彩券被搶 身障女痛哭
三階限水 桃園醫療用水無虞
租屋處燒炭 2女病友共赴黃泉
三星S6 Edge 10日開賣
北市公寓地下室冒黑煙 警消馳援
高以翔送威士忌聖代 粉絲大呼幸福
群創3月合併營收 月增35.6%
中信兄弟邀玩波浪舞 票房熱賣近萬張
港股續飆升 恆指成交再創新高
大陸女首富香港掃房 16億付現不手軟
抗日戰役大分事件百年 耆老祭槍祈福
幸福食刻 用心烹出香郁南洋美食
貼近心的商機 星巴克推拉花寫杯語
評阿帕契案 許勝雄：社會太愛看熱鬧
台北市議員黃珊珊宣布參選立委
北市租屋市場轉熱 中山量多信義最貴
貨車撞府前花台 駕駛遭警帶回
青年職涯發展中心 辦講座開眼界
蘭潭國三生墜樓 幸無生命危險
氣象局：10日天氣偏涼
民進黨中委會 吳乃仁與邱義仁現身
小記者丁丁 9月比利時唱歌劇
防治登革熱不力 高市府遭糾正
雲林槍擊案 1人受傷送醫
齊普拉斯到訪 俄擬解除希臘農產品禁運
增國際移動力 教部擴大海外實習
槍手闖阿富汗法院 與安全部隊爆交火
台南市議會定期大會 22日登場
國共論壇10日公布 朱立倫率團可能性高
因應汛期 花蓮備27公噸白米
台16線砂石車引民怨 擬改駛河床便道
遷籍新北 蘇貞昌：為投女兒一票
小玉西瓜盛產價慘跌 1台斤5元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
上網看雲門2行動秀 3C大獎抱回家
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
企業永續獎 啟動評審員培訓計畫
日月光供應卓越獎 啟動綠色供應鏈計畫
莎妹查理三世 探討歷史如何製造
資本設備進口減 許勝雄：警訊
大甲媽祖繞境 Tripda請吃流水席
捐外交禮物 柯文哲：己所不欲勿施於人
隋棠想拚3娃 吃燕窩補孕氣
三星料S6銷量創紀錄 曲面機將供不應求
限水第二天 桃園戰備井因應
北市地下室起火 內推輪胎鋼圈
雲林槍擊案 1人腹部中彈
新加坡羽賽 白馭珀16強止步
台南安平鐵人賽 台將為亞錦賽暖身
入亞投行名稱 陸委會與國台辦未溝通
北水南湧 港股追價力道強勁
貨車衝撞匝道護欄 除草工波及命危
共創綠色供應鏈 日月光加入EICC
母親節高鐵加班車 11日開訂
國防部：若有不法事證請提供檢方
警破獲暴力討債集團 拘提6人到案
聯發科孫公司擬砸20餘億併曜鵬
陸投資客搶進 港股攀抵7年高點
交易清淡 新台幣貶0.5分
環泰自由車賽 中華女子隊將爭冠
大甲媽紀念郵摺 中市郵局祈福發行
忠義國小併校爭議 柯文哲：不要無限上綱
星羽球公開賽 李勝木蔡佳欣晉8強
許勝雄連任工總理事長
使用者付費 布袋商港停車收費
TV5Monde被癱瘓 法：網路恐攻
網傳不雅影片 勞乃成否認是他
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三二行館溫泉井案 士檢分案調查
鎮小江共諜案 軍方配合偵辦
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朱立倫若率團出席國共論壇 朱習會有望
陳冠宇挨轟失1分 3局飆4K
貨車衝撞匝道護欄 除草工波及命亡
攝護腺癌痛入骨 只能站跪無法躺睡
工會反撙節 巴黎鐵塔暫關閉
婚禮吹文創風 三金團隊幫新人升級
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豐原誠品吹熄燈號 太百改裝
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米蘭法院槍擊案 2死
華光社區細部計畫案 都委退回再審
陳由豪PX廠爆炸 福建：安全生產事故
三總醫師疑洩病患隱私 北市罰2萬
新北市警局長 刑事局長胡木源接任
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新加坡羽賽 李蔡配艱苦搶進8強
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南沙填海造陸 陸：無可非議
香港禁止美國明尼蘇達州禽肉進口
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空軍官校共碟案 2軍官到案
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星羽球公開賽 台女單戴資穎晉8強
停招不停辦 永達轉型社福產業
兩岸氣象協議早生效 資訊共享有助解旱
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陳冠宇4.1局失3分 敗投候選人
國泰金首季每股賺1.42元
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加拿大聯邦參議員馬妍兒率團訪華
嘉市偵破刑案 被害人雕石猴相贈
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桂綸鎂秀防曬法寶 接3片樂開工
黃景泰父辭世 享壽84歲
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張泰山三殺打 聯盟史上第3次
安麗盃首日 吳芷婷力挫女公爵
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德建築師為蒙古規劃興建環保城市
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民調：電郵爆爭議 希拉蕊支持度下滑
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六個老爸四樣情
老鼠屎的公道
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旅遊新選擇 奧蘭多為2014全美最熱門景點
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金鶯回主場 陳偉殷備戰迎洋基
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美古外長將會晤 50年來最高層級
警察被打 西門町錢櫃擴大臨檢
國共論壇 5月3日上海舉行
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洩密定讞易科罰金 黃世銘繳45萬餘
相隔84年 發現本土新蛇種
水來了！林口桃園新竹恢復供水
汽車業旺 零組件廠業績水漲船高
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立委指李蒨蓉白目 盼放過勞乃成
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下週油價 恐漲3角
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民調：去年3/4韓人在戲院看電影
旅遊不亂來 上海政府會表揚
台股開高走低 買盤觀望
阿帕契風波 桃檢傳2外傭1司機
飛安官進駐 興航：借重長才優化機師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
原民禁伐地補償 政院協商
阿帕契案 傳1外傭潛逃
男子釣魚落海 台中海巡隊搶救
菲媒：永暑礁漸成中國南海軍事總部
古巴由挺恐名單除名 傳美國務院已建議
中共軍艦葉門撤僑 一度被掃射
大陸國台辦人事調整 龍明彪升副主任
台灣大Q1營收 近新台幣300億
石門水庫下雨了
軟嫩如小牛肉 匈牙利國寶豬見客
朴槿惠訪南美4國前 弔唁世越號遇難者
總統盼光電產業帶動經濟發展
竹市府被裁約聘僱員 赴監院陳情
新北停水區域換 取水人潮未現
新台幣中午升 7.3分
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阿帕契風波傳外傭潛逃 雇主否認
本土新蛇種 學生勤跑野外發現
珠海有狗7萬 6/1起每戶限養一隻
大陸股市狂漲 官媒籲謹慎
南韓前青瓦台秘書室長金淇春否認收賄
熱搜台灣景點新排名 九份居冠
美古外長舉行歷史性會談
泰勒絲媽罹癌 籲粉絲促雙親及早檢查
洗澡少爽30秒 中市籲節水習慣
傳印度可能直接採購40架飆風戰機
食安風暴後 正派老廠獲很多加工轉單
夫伸手要錢購毒 妻報警盼回頭
北北基桃宜 增7項地政代收服務
港股瘋牛 藝人趙薇身家暴漲
馬總統新增申報 信託文山區土地建物
傳英特爾亞爾特拉婚事告吹 台積電漲
美國名人賽首輪 伍茲73桿作收
鄧文聰羈押案 高院駁回抗告
狗狗偏差行為 寵物張老師解密
張作驥入獄 未來不排除拍監獄電影
傳阿帕契案外傭潛逃 北市：誤傳
南部工業用水擴大減供 影響千戶
涉索賄逾百萬 高雄員警羈押
發包作業延遲 小琉球垃圾堆成山
男子入侵家中 珊卓布拉克驚魂
深港通 李小加：上半年推出說法不現實
延緩三階段限水 中市啟動抗旱機制
勞動部：農業外勞 討論要件不足
曹錦輝重回發跡地 中繼挨轟
房地合一推升房價 南北看法不同
澎湖跨海大橋火燒車 無人傷亡
美名人賽首輪73桿 伍茲心情不受影響
凶猛鱷魚改吃素 頭好壯壯價值更高
出國登錄送好禮 外交部公布幸運兒
台股收盤漲 49.66點
苗縣長給同仁的信 共體時艱救苗栗
蘭嶼綠島垃圾 海運轉陸運處理
Lulu瘦5公斤 叫阿公別擔心
玉山管理處慶30年 推生態永續
經部訂目標 工業用自來水零成長
以英王妃命名 加國母鵝凱特遭射殺
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美1援助工作者染伊波拉 已治癒出院
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批評毛澤東 央視主持人傳遭撤職
國小樂聲關懷植物人 助建安養院
挑撥著作權公司提訴 男子反遭訴
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疑未注意路況 車落邊坡2人傷
台灣引進農業外勞 還要再等一等
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限水減供 石門水庫單日77萬噸
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601旅傳霸凌 軍方移請憲兵調查
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台灣兩棲爬行動物 種數被低估
隨手亂丟菸蒂 通緝犯遭逮
權值股給力 台股收復9600點
中澳央行延長貨幣互換協議
印度總理開口 神廟金庫門料為他開
台南高雄三階限水 暫未提前
張曉慧楊子強任大陸央行行長助理
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基隆港西3倉庫保留 設文創觀光區
薛凌土地63筆 鄭麗君存款近2億
新北客家桐花祭 11日登場
富邦金打亞洲盃 合作對象要夠大
耳悶塞 鼻耳咽管氣球擴張手術改善
LINE Rangers紅寶石限時送
義竹鴿笭季開鑼 村民較高下
無人飛機創意競賽 5月台南登場
搗藥器磨K他命 鐵工遭逮
法派大使盛傳是同志 教宗遲未准
周志懷：兩岸大是大非不要模糊菜
三大法人買超台股45億元
近親繁殖 中非瀕絕大猩猩得以留後
高雄氣爆善款支出 陳菊：公開透明
三二行館5違建 北市限28日前拆
端午離島班機 20日開訂
台中媽祖文化專車 15日開放報名
金正恩視察襪廠 關心有無小熊維尼襪
氣爆善款執行僅4成 高市藍營批黑箱
軍官降階級及減退休金 綠盼17日三讀
小琉球垃圾成山 潘孟安要求儘速清運
惡鄰夜間播樂擾人 法院判搬離
抽驗12件電池 2件標示不合格
業者走私保育類蘭花 海巡署攔截
小琉球垃圾成山 縣府評估重啟焚化爐
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世大運選手村轉社會宅 增575戶
搬家避查緝 毒販窩藏萬餘顆一粒眠
宥勝全程陪產 喜迎羊妹妹當爸
小琉球垃圾本島處理 比島內焚化爐便宜
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桃市推社會住宅 住發建管兩處掛牌
日股收黑 日經一度漲破2萬點大關
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羅智先：今年是大陸歷年來最殺戮一年
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彰南產業園區 魏明谷宣布撤案
農村貧童到身價上億 賴建川傳達正念
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上海華誼前副總裁李軍遭調查
宜蘭水田音樂會 11日起登場
捎來喜訊 台塑4寶首季轉盈
百校博覽唯一特招 政大附中爭豔花博
石門水庫降雨少 供水量增不到1天
顧食安 統一：每年投入2%營收
山老鼠盜木 林務局會同警方查獲
中韓FTA生效後 對台殺傷力驚人
高雄暢遊GO出刊 吃喝玩樂下4折
因應北韓核威脅 韓美擬建遏制機制
庫德工人黨為暴力抗爭向德國致歉
601旅參訪清查 5人未申請
白先勇：抗戰被遺忘 因我們自己沉默
柯文哲拍板 林平接北美館館長
DRAM廠兩樣情 南亞科強 華亞科降
京味文化交流 雲林筆會樂饗展藝
星羽球賽 李勝木蔡佳欣4強止步
華府近郊傳槍響 1警衛遭擊斃
市議員被毆 嫌疑人傷害起訴
刑事局長胡木源接任新北市警察局長
兩岸租稅協議 陳德銘盼盡快簽署
文化部：新北表演中心擬年底動工
「嗶」商機夯 統一超商力推
昆凌懷孕害喜 周杰倫貼心下廚
柯文哲：建管處長高文婷已申請調職
國防部：陳健財有私人招待所非事實
神偷現 哈爾濱國際飯店千萬黃金被盜
接新北市警局長 胡木源：接受挑戰
泰國徵兵檢查 變性人仍是新聞話題
601旅被控霸凌 因兩女軍官拉扯
北京警方申請對女權五女正式逮捕
國台辦評小英新說：一中是兩岸關係之錨
營運穩 遠傳Q1每股賺0.92元
愛麗絲女子賽 盧曉晴姚宣榆並列26名
新加坡羽賽 李蔡配止步8強
假夫妻真恩愛 Henry藝媛互作足療
世大運維安 政院國安局合辦研討會
柯文哲：三二行館自己跑來給我殺
伊斯蘭國綁架敘利亞中部50平民
中年過重 罹患失智症風險降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胡木源接新北市警局 劉柏良補職缺
支持在地就養 創世舉辦公益路跑
海大博士香腸 銅板美食校園飄香
鴻海營運穩 Q1營收歷史同期新高
預期新錢流入 港股收在7年高點
搶老婦雜貨店 男犯後自首下跪道歉
中市東勢區遭傾倒廢土 環保局查獲送辦
台中捷運掉鋼梁 多人受傷
公共設施管線資料庫 新北奪冠
陸2014登革熱數萬病例 憂捲土重來
台中捷運綠線 鋼梁摔落6人傷
阿帕契爆第5觀光團 桃市府：無派人參觀
對手難纏 羅智先想轉班不殺價競爭
陝西警方鑑定A片 7天看壞2台電腦
國防部：阿帕契未發動 儀表板非機密
柯文哲：北市水價明年應會開始調整
韓客輪疑撞鯨魚 12傷
軍方發逾4000份問卷 要求官兵自清
台中捷運鋼梁摔落 2人到院亡
國民黨3選區民調 現任立委勝出
工作薪資30K 吸引年輕人尋職
替友人出氣開槍示警 5人被逮
空軍官校共諜案 2軍官移送複訊
摩洛哥卡車與巴士對撞 31死9傷
羅紹和哽咽 盼各界尊重國軍
斗南分局長帶頭 勇擒開槍男
簡聰淵不違法 數千學長學弟聲援
葉世文涉貪遭撤職 照領退休金
視察抽水站 柯文哲：叫卡緊就凍抹條
蘋果iOS8.3添新表情符號 TouchID傳災情
剪紙國寶李煥章辭世 文化部哀悼
參與亞投行 外長重申尊嚴對等原則
台中捷運鋼梁掉落 3人無生命跡象
金控首季獲利逼近900億
鴻海3月營收同期次高 Q1同期新高
瑜伽可能成為印度的非物質文化遺產
彰南產業園區 引進橡膠產業引質疑
花1650元 桃園幸運兒看電視中百萬
臥底揭發 白曉紅：隱形性產業貧窮主因
台中捷運工安事故 連日進行鋼梁吊掛
鋼樑墜落 捷運綠線連幾天施工
台中捷運意外 林佳龍自韓兼程趕回
Selina挺妹客串 台詞背不住
共管嘉明湖首步 海端鄉民不列入管制
喝到毒奶茶 菲人2死1命危
阿帕契合照相片 美對台表示未洩密
兄弟象紋球衣亮相 球迷排隊搶貨
藍桃園初選民調 廖正井陳學聖勝出
溪頭假日常塞車 南投擬闢建道路分流
IMF總裁挺亞投行 怨美國不改革
上市公司市值 增0.18%
維持率新制5/4上路 6月前屬緩衝期
限水10% 高雄產業還挺得住
星羽球公開賽 台女單戴資穎晉4強
水情吃緊 高市積極抗旱
蔡英文維持現狀說 陸學者：沒牛肉
趙天麟：訪陸具意義 多交流是好事
令計劃出生地 山西高官李良森遭開除
台中捷運意外 周邊道路大塞車
台中捷運鋼樑掉落 傳4死4傷
菲海外直接投資 1月下滑71%
法政壇雷朋父女互鬥 愈演愈烈
黨籍案落幕 王金平：已接到判決書
阿帕契案風波 2外傭1司機傍晚請回
張正偉沒先發 陳子豪扛第一棒
詐騙老婦400萬 警逮捕4人
台中捷運鋼樑壓死人 目擊者指未交管
中捷鋼梁砸車釀死傷 北市馳援
北市府員工 上班期間腦中風送醫
海端鄉成立揹工協會 當地布農族為主
台中捷運 林佳龍指示提早2年完工
逃死劫車主：沒交管鋼梁晃零件散
江澤民現身揚州 網路消息遭封殺
石門水庫降雨 增1天大桃園用水
翔鷺石化廠爆炸影響 視紡織業需求
省水 中鋼：節水目標逾12%
新加坡羽賽 戴資穎晉級4強
離島免稅額提高 吸引陸客
京味文化訪苗栗 兩岸書藝交流
強化飛安 高雄機場徵收24公頃
基隆大樓玻璃掉落 幸無人受傷
台中捷運鋼樑掉落 疑吊車操作不慎
捷運鋼梁砸人 中市：4死4傷
9名在泰服刑台灣民眾 獲大赦出獄
拿狗肉做豬肉炒麵 墨西哥中國餐廳惹事
台中捷運鋼梁掉落 施工進度約4成
兄弟拚滿場創紀錄 小應改歌加持
台中捷運工程意外 4死4傷
台中捷運釀災 北市成立應變中心
鳳梨釋迦10年外銷成長500倍
減少食物浪費 法國培養打包觀念
眷改地標售 僅北市精華住宅地標脫
救苗栗財政 政院建議組財改小組
台灣大首季蟬聯電信獲利王
澎湖消災祈福燃燈大法會今起一連三天
國發會：花東推動小組增民間委員
昆凌替方志友開心 分享孕婦經
美元轉強台幣貶 留意外資匯出
公投法修法 黃國昌向張慶忠下戰帖
雙樑鎖連結板 吊樑最危險時刻
台中捷運鋼梁掉落砸8人 4死4傷
中捷意外 總統關切指示政院協助
台中捷運意外 勞動部：廠商有疏失
勞乃成父親陳詞 白先勇被感動
澎湖家扶今起愛心義賣吸引民眾撿便宜
鋼型梁吊裝 北捷：首重安全
賀交大校慶 宏?捐阿智實驗室
三任昆明市委書記接連落馬 高勁松遭查
衝突數週來 救援物資首次抵葉門
府：總統強化台美關係 國人理解
中捷鋼梁掉落 工程技師指人為疏失
台中捷運意外 林陵三：與趕工無關
台中捷運鋼樑墜落 林佳龍提前返台
甜點大師人生哲學 樂享美食多運動
小琉球垃圾山有解 環署出資助焚燒
蔡英文維持現狀說 陸委會：缺實質內涵
下修投票年齡 嚴長壽：高興還是悲哀
氣象局：11日天氣偏涼
台半導體推手方賢齊辭世 總統褒揚
港滬經貿會議 同意加強金融合作
今彩539開獎
台塑首季轉盈 Q2審慎樂觀
中韓FTA衝擊 面板最傷
兄弟加裝保護網 姐妹感覺很安心
大樂透開獎
台中捷運鋼梁砸落 市府否認趕工
大陸網信辦約談新浪 不整改將停網
婦人疑下班開車經過 鋼樑砸車不治
氣爆代位求償疑慮 高市將到府說明
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林佳龍拜會大韓航空 推介清泉崗機場
C羅西甲黃牌取消 週末可出賽
日韓陸港股強強滾 投顧：美推遲升息
巴基斯坦釋放孟買恐攻主嫌 印度譴責
英網球名將墨瑞 將迎娶未婚妻西爾斯
中韓FTA衝擊 經部促貨貿爭台廠利益
台中捷運工安意外 檢察官調查
飛機降落耳塞不住 抵達直奔急診
巴西對台灣丙烯酸丁酯 課臨時反傾銷稅
千人包圍立法院 訴求還權於民
首季清潔能源投資 創2年來最少
李克強：要頂住經濟下行壓力
捷運意外 台中市府組跨局處專案小組
遇騙子不讓狗咬 法視障男動口咬
國寶蒙難 日神社寺院迭遭潑油液
無視裁判誤判 魏子茜分組第1晉級
台中捷運意外 毛揆悲痛要求全力救傷患
台中捷運意外 柯文哲：全力協助善後
印總理首次訪歐 法盼簽世紀軍售合約
台中捷運意外 北市：先發5萬元慰問金
白先勇：中共論抗戰 近真相但有選擇
馬雲馬化騰熱衷環保 攜手成立基金會
大樂透頭獎槓龜
醫療級電動爬梯機 政府補助身障者
達賴喇嘛訪日 談「以宗教為名義殺人」
聲學專家田靜 掌大陸國家保密局
台中捷運鋼梁意外 疑受力不均翻落
大批日高中生在韓涉偷 遭檢舉
白天吊鋼梁疑非首次 住戶多次反映
林益全台中雙轟 高興回娘家
今彩539頭獎槓龜
台中捷運工程意外 市府將追究責任
提降公投門檻 劉義周：個人意見
空軍官校共諜案 2軍官交保
4G降費率否 毛揆：NCC有機制
商討改革 緬軍政高層和翁山蘇姬會談
航空城徵地 8千特農地主待溝通
台穗智庫論壇 籲成立兩岸共同智庫
華郵：希拉蕊12日社媒宣布選總統
中山高嘉義車禍 2重傷3輕傷
台中捷運鋼梁翻落 檢分4大方向查案
男子染德國麻疹 出入高雄機場夜市
總統：節水常態化 建構節水型國家
延續冰桶旋風 亞太漸凍人友誼凍人
台中捷運意外釀死 勞部：可處3年刑
黃國昌邀辯論 張慶忠：歡迎
中美部長會晤 達成追逃追贓6共識
台中捷運意外 蔡英文哀悼與不捨
回應南海問題 陸諷美國才是大塊頭
安麗盃 台灣6女將晉24強
民進黨：陸委會自失分寸
歷史會晤前 美與古巴總統電話交談
黨籍案 近日將有結果
摩洛哥交通意外 33死7傷
日本150隻瓜頭鯨擱淺 僅3隻獲救
台中捷運綠線全面停工
全台多雲有雨 北台灣發布大雨特報
總統：鼓勵朱立倫訪陸 以黨輔政
「皂」福貧困地區 旅館肥皂回收再利用
＜財經主筆室＞台股一周財經分析
朱習會不會又如何
自強號男子疑性騷 持武器攻擊列車長
全美最大博物館組織發行文化旅遊季刊
東莞小學生:哈電子菸好瀟灑
蔡英文：多數人民支持兩岸正常互動
近親繁殖有益於山地大猩猩存活
塵霾、廢氣造成英國嚴重空氣汙染
「三二行館」自4月13起 自行歇業兩個月
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台中捷運意外 市府全力協助從優撫卹
鋼梁翻落致4死4傷 北捷：遠揚負責賠償
加強網路審查 陸搬出新利器
中捷鋼梁意外 林佳龍凌晨急返台
死者弟弟指遠揚催促趕工才出意外
歐元貶 歐股創高
台中捷運翻落鋼梁吊離 無民眾壓在梁下
中捷鋼梁意外 林佳龍：負起完全責任
美洲峰會牽線 美國古巴領袖將會面討論
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印度向法國訂購36架飆風戰鬥機
林書豪膝傷 連續兩場缺賽
石板路面單車難行 馮俊凱手破皮
中捷工安意外 林佳龍：明顯是人為疏失
印度向法國直接採購36架飆風戰機
倫敦珠寶竊案 警方獲報未派人處理
疑似日海嘯漂流船殘骸漂至俄州
巴西公車夾女童 拖行5公里
中捷鋼梁意外現場徹夜施工 恢復通車
2014全球前十大展覽 故宮包辦前3
巴西女總統第二任期滿百日 前景茫茫
北京押女權運動者 凱瑞籲速放人
中捷意外 柯文哲：應是人為操作問題
捷運工程意外 林佳龍強調無要求趕工
呂慶龍與法扶輪社交流
台6女將晉級 安麗盃熱戰
駐瑞典代表處參加林科平大學國際日活動
倫敦再添單車亡魂 藝術界痛失精英
Apple Watch開賣 網路搶購取代排隊人龍
盈餘挺國手 業者推CT塗裝自行車
台中捷運意外 林佳龍召開專案會議善後
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空中把脈 空拍機為南橫抓漏
基隆水庫滿 6月前用水無虞
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韓歌手李弘基傳戀筱崎愛 經紀公司否認
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火金姑講堂開課囉 即起報名
菲國便利店 光顧民眾日增
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BBC嚴選妙聞 養眼禮服催生圖片搜尋
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紐約女嫁8夫 不認詐欺罪
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全民抗旱 省水達人教撇步
末代皇帝溥儀四弟溥任逝世 享壽97歲
陸外交官：亞投行與其它機構互補非競爭
中捷意外 檢方勘驗釐清責任
捷運環狀線吊裝 只准封路夜間做
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐巴馬所得縮水 捐善款不手軟
柏村國小栽豆梨 種下愛鄉情懷
行搶刺傷醫師娘 男延長羈押
白蘭地百搭法則 法國人一喝700年
胎壓偵測器夯 台廠業績奔馳
泰蘇美島商場爆炸7傷 幸無台灣旅客
孩童要戴安全帽 越南家長輕忽規定
阿里巴巴 搶攻汽車與智慧生活
15歲大陸少女整容像蛇精 網友熱議
夏天少穿緊身衣物 嚴防皮膚病上身
中捷意外 林佳龍：未按交維計畫執行
東北季風雲雨區影響 台南降雨
大陸國企反腐年 上海11天2人下台
客委會賞桐花季 南投起跑
部落大學成果展 瑰麗創作超亮眼
馬總統：經濟部宣導節水 全民抗旱
中捷意外 北市副市長駁趕工說
國碩公益路跑 董座挑戰10公里極限
碩禾4月可創新高 正銀挑戰龍頭
女昏迷4月產子 醒來第1眼看兒子照片
美怪叔叔綁架幼兒 拍兒童色情片po網
亞投行 南韓成為意向創始成員國
以咖啡為畫布 盡情揮灑
蔡英文鼓勵縣市長 城市交流展創意
中捷意外 林佳龍：無關拆圍籬
台中捷運意外 林佳龍：未要求趕工
蘇花改南澳武塔隧道南下線貫通
旅客性騷遭舉發 作勢攻擊列車長
台中捷運施工釀災 林欽榮提4點結論
紫外及紅外LED 產業發展重點
莫斯科慶二戰70周年 朴槿惠不出席
行竊失風刺殺屋主 男落網
大陸第一季投放中期基礎貨幣1.85兆
誼興允成碳酸鎂 不符藥典砷超標
鼓勵青創 高市海選供住宿津貼
買胎壓偵測器 聰明5撇步
開客戶賓士車外出 洗車工藏毒遭逮
嘉市四月雪 油桐花季開幕
朱立倫懷念李煥章 讚樹立不朽典範
想當都市小農 北市推諮詢服務
Apple Pay未登台 業者搶先機
高市就業嘉年華 缺工獎勵受青睞
印尼辦亞非會議 習近平確定出席
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換超值紀念品 零股交易燒
印尼擇日處決2澳毒犯 可能月底行刑
黨內初選贏面大 希拉蕊離總統夢更近
華膳蛋糕說故事 藍莓起士似戀愛
感受原鄉五月桃 三光國小免費DIY
股東會紀念品 超商禮券夯
節能家電補助 經部匡列7.8億元
美中較勁 超級電腦技術淪犧牲品
中市交通局：鋼梁吊裝只能夜間施工
嘉市機車撞民宅 男子命危
用食品添加物製藥 13家藥廠挨罰
偷竊複製名車 孕婦被逮
雪管處生態活動 邀民眾種台灣蘋果苗
嘉縣鹿草西瓜節 西瓜免費吃
體驗農村文化 到平溪採珠蔥去
好市多可轉換式手推車安全可慮
外交部領軍 犀利人妻拉美8國開演
退休規劃分級制 世代大不同
反腐英雄屢遭報復 女兒失蹤25載
雨衣盜隨機行搶 北市警一天破獲
國有林地採礦租金 林務局：市價作基準
騷擾台鐵女客 男子大鬧派出所
郭俊麟有魅力 台灣日滷肉飯秒殺
不負美食王國盛名 義大利人愛下廚
美首位女總統？ 希拉蕊內憂外患待解
李家同：台灣國防思維跟清末差不多
中捷意外 北市衛生局長代柯P探視
追火金姑 新北開生態保育講座
融入一帶一路 黑龍江擬改造沿邊鐵路
澎湖打造樂活島 幼兒身障享受運動歡樂
兄弟心繫台中 為工安事件默哀
涉違法開發溫泉 三二行館準備封井
中捷意外 工地主任等多人交保
毛揆：蘇花改具社會公平與環保原則
違建限期拆 三二行館4/13暫停營運
林佳龍再度探視傷患 承諾扛起責任
李家同：國一學負次方 見鬼了
2016年白宮易主 誰來挑戰
美國肯塔基州長12日率團訪華
季節轉換 黑琵大舉北返
黑客松前瞻築夢 勝過阿帕契死胡同
客委會桐花季開幕 陣雨攪局人潮稀
中捷檢討報告出爐 疑有人為疏失
亞投行：對美國始終敞開大門
美元走勢不明 黃金隨就業數據起伏
註銷一軍登錄 陳冠宇下放二軍
降雨挹注 石門水庫入流量336萬噸
王維中開幕先發 6局無失分奪勝
古雷爆炸事件影響 進口PX價上揚
打人落跑 阿根廷要小賈成國際通緝犯
陳由豪PX廠爆炸 數萬居民6月大搬家
犀利人妻說西語 宥勝笑讚夢幻
違法開發溫泉 三二行館封井
柏林去年吸引1200萬人次遊客
自拆違建 三二行館13日起停業
中捷鋼梁砸死女縣民 彰縣府助善後
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
澎湖在地藝術家創作聯展
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
泰蘇梅島爆炸案 是否有關南部衝突待查
台股交易成本高 資金卻步
大豹溪水上安全急先鋒 藥師捐醫藥材
恐擾祖靈 蘇花改武塔隧道改機械式開挖
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雲雨區漸離 氣象局：12日天氣偏涼
蔡英文：跳脫國共 兩岸才有新可能
近一週美元轉強 亞幣升貶互見
偏鄉資訊服務 教部徵大專志工
涉行竊失風殺人 依強盜殺人罪送辦
江蘇官場震盪 仇和部屬又一落馬
中捷事故身亡者 保險理賠500萬
中捷檢討報告 並無趕工情形
新加坡羽賽女單 戴資穎闖冠軍戰
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三天三夜太嗨 張惠妹攻蛋禁唱
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宜蘭台7甲線坍塌 交通管制
高鐵：超利潤站區開發權歸政府
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台南降雨 曾文水庫進水70萬噸
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汽機車零配件聯展閉幕 國外廠商喊讚
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WSBL決賽 國泰台元爭后冠
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林益全加送畢業禮 小朋友笑開懷
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亞青跆拳賽 王晨宇摘金
古蹟親子同樂趴 小白宮騎樓野餐趣
Apple Watch北京果粉很淡定
台中捷運工程意外 7人交保
習近平4月下旬訪印尼 出席亞非峰會
企業獲利遇下修壓力 台股恐震盪加劇
泰蘇梅島爆炸案 總理令軍警戒備
解開昆蟲密碼 新北生態季特展
獨立運動傳奇70年後掀新德里間諜門
涉業務過失致死 中捷案7人交保
下雨沒球看 PTT象迷波浪舞自嗨
桃園稽查 藥廠不用工業級原料
陸警獵狐追逃犯 發燒灌40瓶礦泉水
陸港毒嫌菲落網 搜出大批安非他命
大馬律師公會聯合抗議政府新法
安心亞酷扮黑寡婦 挺漫威特展
北捷副局長：吊梁一律改夜間
世界啦啦隊錦標賽 中華隊挑戰首金
鐘永和掌鏡35年 記錄城鄉風貌
三天三夜禁唱 阿妹FB：後台氣氛沈重
蔡英文籲嚴格落實勞檢 保障工安
2小時逆轉 張惠妹三天三夜續攻蛋
李轂摩彰化書畫展 副總統致意
奈及利亞州長選舉 今天投票
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周婕妤掛病號 安麗盃衛冕夢碎
凍不住的愛 父子夫妻映證愛情堅貞
兩岸政策交鋒 藍綠隔空互槓
咖啡市場新與變 星巴克從心做起
畢福劍影片發酵 烏克蘭發澄清聲明
葉門民兵：俘虜2伊朗軍官
歌迷嗨跳 居民：三天三夜住家嚴重振動
紅包誘小寶貝爬行 搬尿片趣味高
大玩特玩預付卡 銷售業績增5倍
陳士魁訪阿根廷與當地學生華語互動
呂慶龍觀賞神韻演出
今彩539開獎
電商秒殺奇蹟 華為狂歡節業績飆
台鐵普悠瑪號宜蘭事故 男子死亡
兩岸聯手打造 喜羊羊舞台劇上海首演
府：兩岸關係是台灣與大陸關係
大陸鐵路今年投資4兆 要建逾8千公里
民眾遭普悠瑪列車撞死 停車處理中
土耳其沙國商談 似與空襲葉門有關
遠東科大老師車禍 學生集氣祈禱
如果兒童劇團登陸創作 喜羊羊劇擬來台
張惠妹超震撼 同地點12年前舊事重演
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章子怡：台灣新聞自由是造謠擋箭牌
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中捷工程意外死者蘇家蓁 家屬招魂
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揚棄世紀對峙！美國古巴領袖 破冰會談一小時
2030年 印度將成為全球第三經濟體
馬籍男子逾期居留26年 遭航警查獲
中國11歲男孩自殺 疑因學習壓力大
毛揆表示：中捷意外地方應檢討
攻大數據 富士康入股貴陽大數據交易所
中捷意外 台中市提5項改善計畫 中鋼構疑吊樑偷工釀禍
中捷事故檢討 林佳龍籲中央准採連續罰
蔡英文：兩岸關係是政府對政府
水庫蓄水仍不足 三階限水不取消
觀光一條龍 長榮旗下長汎旅行社掛牌
鐵馬觀光隧道 安全緊急系統可通報
中捷意外 林佳龍：提供家屬法律協助
「一帶一路」裡的「成吉思汗野心」
仇富與權貴都不是重點，「不法」才是一切源頭！
再炒房下去，將會徹底毀了台灣的經濟！
＜高志明開講＞為消費者、宅‧鄉‧婉‧弱、及微型攤商 打抱不平！
普悠瑪宜蘭事故 約2800名乘客受影響
警匪追逐撞7車 2傷送醫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
避免重蹈覆轍 希拉蕊步步為營
美國會山莊傳槍擊 無關恐攻
犯戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭領袖
美國會山莊傳開槍自戕 引發虛驚
半世紀頭一遭 美國古巴領袖會談
美國古巴領袖歷史性會談 歷時1小時
113年首次 中華會旗騎上盧貝單車賽
總統參加路跑 3公里跑15分8秒
男子持槍自戕 美國會山莊一度封鎖
郭俊麟若3連勝 創西武隊史紀錄
希拉蕊將參選 歐巴馬：她會是好總統
滿城盡是櫻花綻 華府春光無限好
巴黎工地發現刺蝟 先遷移保護再開工
嘉義民宿申請 遊客體驗慢活
總統參加路跑 呼籲節水抗旱
終止暴力 讓受虐兒有希望明天
產下女嬰卻被告知夭折 母女分隔半世紀
睡眠中排尿1次以上 就算夜尿
華南雲雨區漸遠離 下午起降雨趨緩
復刻童年回憶 飯店推時光微旅行
台塑省水 廠區空地收集雨水
駐義代表處辦木球賽 情誼交流
愛情長跑近10年 莫瑞老家迎娶愛妻
子女婚嫁 父母贈百萬元內不課贈與稅
面板廠省水 回收再利用達85%
送禮送到心坎裡 巧思創意商品夯
賈斯汀當爸爸了 兒子誕生
港媒：陸客赴港擬限一週一次
美古會談 歐巴馬稱坦率且具成效
義大利3星主廚：電視秀毀了廚藝
敘利亞人因戰亂待援 紅會啟動勸募
青蜂俠道具車須補稅 周杰倫提告
BBC嚴選11經典童書 你看過幾本
旱象稍解 石門水庫增4天供水量
石門水庫雨停了 水位緩升
林書豪膝傷 無確切歸期
鄭明典：台灣小雨日減少
拚出口 貿協組拓銷團赴土耳其
兒子正式報到 賈斯汀「樂歪」
Jolin五月登小巨蛋 票券中午開賣
朱立倫：規劃率團出席國共論壇
上戶彩懷孕了 有了3個月
同志聚教堂前吃早餐 盼多元溝通
朱立倫：兩岸關係不要有個人算計
河南現代鑄劍師 一把寶劍價百萬
蔡英文兩岸現狀說 蘇起：講給台美聽
陳癸淼一生特展 澎湖展出
朱立倫：新北捷運工程吊梁一定在夜間
久咳當心腫瘤 超過2週應就醫
春電展玩科技 3D奇幻好吸睛
博訊：廣西醫院依公安要求舉報新疆人
博訊：郭伯雄與妻 在家被捕
泰潑水節假期頭兩天 車禍亡59人
台積大立光法說 台股多空風向球
一帶一路將重啟資金潮流向亞洲
連胡會研討會 國民黨：不涉和平協議
台積電省水再進化 1滴水要用4次
喝茫酒駕 停警車旁遭逮
綠建築標章效期 7月起延為5年
一顆蒜頭惹禍 義地方政府槓上大廚
千里會情郎 美狠心媽竟棄癱瘓兒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
聽從身體聲音 超模吉賽兒將揮別伸展台
電視廚藝秀大紅 義年輕人夢想當主廚
日月光回收水有一套 回收率達 9成
連撞6車傷人 涉吸毒男遭攔捕
大陸中石化 否認裁員兩百萬人
讓義大利主廚抓狂的10件事
洪奇昌：台灣現狀是主權獨立國家
教部徵志工 散播偏鄉藝術種子
陳士魁訪巴拉圭僑社 拉近距離
日式海鮮炒麵麵包 滿滿幸福味
黃包計程車 紐約客又愛又恨
小黑很高貴 倫敦職業駕照很難考
連假國道壅塞 交通部提升公共運能
菲律賓運將 收費黑白來
下車別自個兒開門 日本運將會罵人
中油：汽柴油調漲 0.3元
陽岱鋼大腿傷 取消一軍登錄
中捷工安事故 台中市府提五改善計畫
持刀性侵女童 狼辯無牙帶刀切食
板二計畫棄土 新北：已提清運計畫
中油：下週汽柴油價漲 3角
陸小學生騎自行車 先過3關拿駕照
郭俊麟先發拚連3勝 首局失1分
核廢料難解 核一明年中恐提前停機
吳副總統頒獎 表揚青溪夫人
馬總統：蔣渭水是台灣的孫中山
洪添丁養豬場廢水汙染 重罰600萬
俗又大碗落伍 美食CP值觀念轉彎
郭俊麟先發 兩局失4分
櫃買持續區間震盪 電子弱中概吸睛
攻大數據 郭台銘擬赴貴陽峰會
中捷意外 蔡英文哀悼與慰問
全民一起抗旱 1滴水至少用2次
抗旱共體時艱 新北潑水節不潑水
郭俊麟先發兩局換投 失4分
台南蘇厝真護宮 燒王船爆人潮
東京山手線電線桿倒 列車部分停駛
綠寶萵苣 好吃到邊洗邊吃
小雨日少 乾濕明顯不利生態農業
高中職博覽會 大同寶寶熱舞吸睛
盼揮別水患 高市建溪洲抽水站
水鹿繁殖期到 南投林管處防盜獵
朱立倫：新移民是台灣重要資產
嘉市佛教團體法會 祈求國泰民安
訪智崴科技 毛揆讚專業創新
母親節蛋糕選擇多 早鳥再享優惠
鄭文燦盼管線末端區域提早復水
台中職棒比賽 為工安事件默哀
問題胃藥 第二波清查
大馬羽球王涉禁藥案 3週後揭曉
遊澳門 威航再推雙人優惠1798元
神傳瑞獸 呂勝南兄弟交趾陶展
台中捷運砸死妻 丈夫夜點燈盼歸來
鋼梁吊裝意外 中市府：偷跑又先斬後奏
北京版玩命關頭 法拉利藍寶堅尼對撞
春電展促銷 宏?i7筆電降價5千
春電展將登場 手機氣場強壓相機
捷運工安意外 台中法制局窗口助家屬求償
抓陸貪官有望 美願確保定期包機促遣返
全國績優社工 楊素端獲特殊貢獻獎
陸股牛市 富豪資產大躍進
大甲媽祖遶境 身障者也可揪團體驗
台中街頭藝人甄選即起報名
你相信嗎 高鐵黃牛：1張票賺25元
中捷事故 市府關懷小組安撫居民
平板電腦教學 清水高中改變上課型態
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鴻禧供水站有門禁 水公司撤銷
台南促銷鹿產品 民眾搶體驗
珍稀雪豹誤入青海牛圈 牧民放生野外
學生上網當火車黃牛 遭罰12萬
歷史性會談 美古領袖致力終結對立
板中學生寫程式 躍進大學名校
打造技職人才 金手獎赴賓士波音廠
台南雨下1天 解渴不無小補
資訊教育 新北默默向下扎根
程式結合機器人 清水高中寓教於樂
角逐總統大位 洪秀柱徵求連署
寵愛媽咪 SPA療程美麗又舒壓
中捷意外 死者父怨趕收車奪命
板中程式設計教學 有學長傳承
中捷工安 林佳龍：用行動解決問題
柏村國小有愛 培養學童慈悲心
假憲兵露鳥 陸軍將採法律行動
最久波浪舞 台灣職棒破世界紀錄
周線連二紅 台股待財報表態
伊斯蘭國公布影片 擊碎古物炸亞述古城
林沅君安麗盃進4強 保地主爭冠希望
買宵夜撞死人 肇事男子到案
台南市漚汪國小 慶創校百年
兩岸維持現狀說 蘇起促小英拿出誠意
67年來最大旱象 總統籲節水抗旱
上戶彩做人成功
中鋼構疑偷工釀禍 經部促中鋼公股瞭解
大陸商務部：推動電子商務進農村
成龍溼地環境 易碎品小心守護
金管會：投信推滬港通 加強控管
美媒揣測：林書豪已打完湖人最後一役
鐵枝路特展講古 鐵道迷朝聖北市府
台灣球迷破世界紀錄 波浪舞9分41秒
公投提案連署規定 政院辦公聽會
花蓮大開發 部落爭公民參與
茅于軾評畢福劍罵毛：中國需要言論自由
盧曉晴漸入佳境 愛麗絲高球賽獲第4
華僑烈士節 菲僑界公祭抗日烈士
幸福助學 齊力捐贈愛心書桌
高處墜樓 板橋少女骨折脾臟破裂
亞投行籌備 陳德銘：兩岸經貿新機遇
反遊艇專區 大林蒲居民神祖牌抗議
中捷工安意外 林佳龍坦承做得不夠
疾病男疑輕生 衣櫃內上吊命危
廁所滿意度 上海最高
希拉蕊問鼎白宮 歐巴馬好萊塢A咖力挺
大陸富豪陳光標 捐3.5億房產
基隆殯儀館電梯故障 救出受困27人
防登革熱 高市稽查箱涵及人孔洞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑汽柴油 每公升漲3角
推有機農業 雲林社區展成果
視察景點 陳福海：讓旅客有感
3億先生案 柯文哲13日出庭作證
中捷工安意外 台中市府：勇於承擔
媒體勞檢違規多 勞動部擬修勞基法
總統：台日漁業協議 和平解決爭端佳例
玄宇成戲裡當型男 戲外老靈魂
郭俊麟吞日職首敗 壞球太多
疑A錢案不得晉級 助理教授提告敗訴
北市工務局斥資百萬 建APP管理行道樹
方志友缺席 三千金還不想當媽
中捷意外 中鋼構表示歉意且不卸責
西武台灣日 郭俊麟挑戰3連勝未果
新加坡羽賽 戴資穎獲亞軍
網球未來賽 楊宗樺連兩週捧冠
史瓦濟蘭農業部長訪華
施振榮：打造歐亞物聯網新平台
醉漢追打小黃運將 踹電腦嗆警移送
違紀軍官減退休金 立院13日協商
台中捷運意外 捷運局：沒趕收吊車
iPhone5S充電爆炸 陸男多處燒傷
13日冷氣團報到 14日清晨最冷
抗日名劇 天地悠悠出爐
兩岸跨境金融中心 支援福建自貿區金改
兄弟有本錢 領隊盼寫更多感人故事
黃牛猖獗 高鐵公司：不排擠早鳥票訂位
安麗盃撐過搶尾局 林沅君闖冠軍賽
郭俊麟2局失4分 台灣日黯淡
星羽球賽 台女單戴資穎亞軍
澎湖離島交通船對開和學生專船啟動
潑水節遇旱 排隊人龍取代潑水大戰
錯失領先優勢 戴資穎冠軍擦身過
驚現容嬤嬤 北京教師針扎3歲童
莫迪訪南韓前 北韓外長抵新德里
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天元宮賞櫻倒數 抓住幸福的尾巴
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陳國恩勉警局 多用臉書溝通
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收容動物零安樂死 總統：樂觀其成
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泰姬瑪哈陵長黑斑 印向國際求援除斑
國民黨二波民調 楊麗環陳超明勝出
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小英主張兩岸「維持現狀」，恰到好處
廠商偷工 政客偷名 人民苟且偷生？
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朱習會 這個算盤不好撥
馮光遠：給台中一中的情書
金溥聰：專心調養身體 不考慮下份政治工作
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未成亞投行創始會員 政院遺憾
北捷懲處名單 林欽榮：非現階段考慮
台灣爭取亞投行創始會員失利
無所謂的台灣
法國蜘蛛人成功登頂杜拜摩天大樓
美3歲男童撿到槍 誤射殺1歲男嬰
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用理性化解婆媳問題 潘詩青：嫁雞隨雞
幕書送愛三年不間斷 台大生交棒學弟妹繼續「游」
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機伶警找臉書 助外籍男取回護照
巧思布置桃市府 「陳龍」快婿創多元交流場域
希拉蕊參選總統 傳延至稍後宣布
聯軍對敘伊IS目標 發動13次空襲
美國前國務卿希拉蕊經由錄影帶，宣布：「我將競選總
希拉蕊宣布參選美國總統
首席顧問：希拉蕊決競選總統
希拉蕊．柯林頓宣布參選美國總統
希拉蕊宣布參選總統 要做美國民眾鬥士
揣測落幕 希拉蕊宣布逐鹿白宮
焦點人物：希拉蕊
錢多力量大 希拉蕊募款驚人引爭議
女人當家 希拉蕊再掀性別話題
希拉蕊參選關卡 電郵門Q＆A
再戰白宮 希拉蕊總統路3大關卡
希拉蕊對傑布布希 民眾接受家族政治
教宗亞美尼亞屠殺談話 土駁斥一面倒
駐利國使館遭襲 南韓擬撤使館人員
媽媽失手 男童掉進印度豹展示區
陸港股吸金 台股短期暫無影響
希拉蕊本週前往愛阿華 競選之旅首站
威力彩26槓 連槓期數史上第4
韓吸台旅客 台北高雄辦活動
韓星柳真關島生女 否認遠征分娩
希拉蕊：我要參選總統
威力彩上看19.5億頭獎 阿帕契號碼熱
社群媒體訴參選 希拉蕊爭中產支持
德廉航班機驚傳炸彈威脅 虛驚一場
3億先生案 柯文哲10時出庭作證
金溥聰親上火線 駁斥落跑說
林書豪膝傷 本季不再出賽
政治獻金 金溥聰：總統禁得起考驗
陳偉殷王建民 雙雄14日同登板
高球名人賽 史畢斯生涯首度大賽封王
運動旅遊夯 圓國際馬拉松夢
接電話聲稱涉案 小心詐騙登門
中市摘星計畫 108名創業新星入選
歐美股漲 台股走勢偏多
澎湖甲類公共場所 4月底前須申報
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多倫多飲食展 觸動人們味蕾
違建送來給我殺 金溥聰反對柯文哲說法
媽祖文化專車 4/15開始報名
台股開盤漲 4.89點
摩洛哥駐利比亞使館發生爆炸 無人傷
政治獻金 金溥聰：對總統有信心
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明年大選 金溥聰：困難但不應悲觀
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北京取消深圳赴港一簽多行
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指黨產上千億 林德瑞擬告胡忠信
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新台幣早盤平盤上下整理
曾銘宗：心中有股市 沒點數
3億先生 柯文哲：柯建銘說的
基金經理人：港股市值可能超過日股
希拉蕊記取'08傲慢教訓 走社群貼近百姓
根留台灣 黑松斥資22億新廠落成
中捷工安意外 中市交通局3項缺失
研究：去年陸俄及東歐大增軍費
中捷4死意外 中市府否認趕工
談2016 金溥聰：藍軍不應太悲觀
亞投行創始成員無望 政院：昨晚已知
青少年濫用藥物 10年暴增15倍
中市1女乘客跌落火車 受傷送醫
畢業季到 就業中心進校園
鄭文燦：石門水庫專供桃園才公平
韓使館遇襲 傳針對利比亞當地警察
電影玩命關頭7 陸一天大賣20億
港特首：一週一行成效待顯現
外長：中華民國崇尚宗教自由
看選舉 金：虛矯文化對上白目現象
台未成亞投行創始會員 法人中性看待
不接管幸福國寶 曾銘宗：窟窿會越來越大
盤中無老虎 台股陷整理
吐魯番成為新疆第3個地級市
希拉蕊樹大招風 專家建議採主動攻勢
拚新合約 林書豪停機
柯文哲：柯建銘說郭台銘3億給對手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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李光耀遺囑拆故居 子女執行遺願
府：若無尊嚴平等 寧不參加亞投行
限水校防疫 教部祭三盆水洗手法
農業基金整併 陳保基：難
鎮瀾宮媽祖遶境 App即時掌握
希拉蕊參選影片 男同志驚喜現身
六合彩中獎詐騙 7嫌落網
柯建銘對柯P說郭台銘捐世博台北館3億
台未成亞投行創始會員 財部研商對策
MTV電影獎 「鋼鐵人」小勞勃道尼獲獎
未成亞投行創始會員 毛治國立院報告
朱立倫：石門水庫供水管線無法改
苗栗吊車翻覆墜山谷 3傷1命危
希拉蕊盼兩岸和平互動 台經貿自由化
證交稅過高 曾銘宗：影響台股動能
北市水電費50億元 市府：電費調漲
核二螺絲找不到 台電：不影響運轉安全
一週一行 港澳辦：反對傷兩地情感行為
名嘴爆料霸凌 金溥聰：清者自清
高鐵遊台灣 銀聯卡線上付款嘛ㄟ通
生混血兒或同居代孕 陸代孕業者都提供
陳保基：不發展食物類基改
王金平：仍盼入亞投行 底線中華台北
中捷意外4傷患 傷勢趨穩
新台幣中午貶 5分
學校省水設備 教部盼逐年汰換
郭台銘委任律師：還清白 不再以訛傳訛
處理兩岸關係 朱立倫：不擔心被抹紅
蓮潭廟池龜滿為患 消毒救病龜
爭取亞投行 曾銘宗憾台不能做出更大貢獻
柯建銘願與柯文哲對質 盼郭台銘撤告
政院盼在平等尊嚴情況下加入亞投行
世銀調降今年東亞成長預測
陳士魁訪視阿根廷僑社
證交稅高 阿土伯：減半股市就漲
兩柯說詞 郭台銘律師：已還清白
貿協與肯塔基州簽備忘錄
行政立法達共識 爭取亞投行一般會員
遠揚施工通報 無明確吊裝時間
暑假玩東南亞 台灣虎航促銷1999元
MTV電影獎 贏家名單出爐
亞股上周多吸金 台股獨流出
周玉蔻：郭董有種去告柯P
台南缺水 洗車業減供40%
左右平衡 中共紅旗文稿駁詆毀改革觀點
捷運鋼架白天吊 朱立倫：會處理
印尼漁工不來了 農委會查證中
美駐韓大使設宴 答謝醫療團隊警員
政大節水有成 立委封吳思華省水王
男疑吸毒 桃巿府K人遭制伏
高鐵局：中捷落後10% 出事標超前
立委質疑豐年社網站停擺 社方澄清
林佳龍：捷運安檢無虞才復工
法蜘蛛人技癢 再攀杜拜307公尺高樓
宏都拉斯和薩爾瓦多簽關稅協定
緬中邊界村莊 2緬警被炸身亡
檔期相撞 韓星秀智辭演「貓咪」
旗津男浮屍 警查死因身分
納吉賀泰潑水節 盼全民互包容
捷運工安 林佳龍：組專案小組究責
勞檢權責 陳雄文籲台南快接手
台股收盤漲 48.82點
兩岸展覽業年底合辦世界健康大會
家扶園遊券待認購 盼民眾伸援
八卦山賞桐 雨水少開花慢
緩步推升 台股漲 48點
行動支付商機夯 業者推新型自販機
4月台指期漲26點
傳赴印度生產iPhone 鴻海不評論
慣竊偷到手尾錢 夜路走多落網
袋袋相傳 公民青年響應回收購物袋
通緝毒蟲飛車逃逸 警鳴槍逮捕
堅定參選 洪秀柱駁高層授意
4月電子期漲金融期跌
希拉蕊若入白宮 大陸學者：憂慮但可控
農委會擬改革農舍興建 立委有異見
媒體工時難定 勞動部要擬規則
台股甩尾收最高 站上9666點
世銀看好菲國經濟成長
媒體追問3億先生 柯文哲不答
吊車暴衝墜10米駁坎 1死3傷
今年首季宏都拉斯僑匯成長17.4%
MTV電影獎最佳女主角 惹哭原著作者
柯文哲拜會國民黨團 被考議員名字
鳴獵槍遭法辦 銅門族人盼還清白
希拉蕊參選 學者：財富易遭挑戰
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武德宮金爐 登錄金氏世界紀錄
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學者：電郵門對希拉蕊傷害不大
魔鬼終結者回來了 改寫過去未來
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媽祖遶境 嘉縣供鐵製餐具顧環保
三大法人買超台股 45億元
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恐12度低溫 19年來最冷4月
金溥聰指有人特權卻嚴檢他人
曾銘宗：體質差的壽險不要心存僥倖
三盆水洗手 立委憂傳染腸病毒
立院初審 政院應定期公布反貪腐報告
財部：堅持尊嚴平等申請亞投行
陸南海工程 菲：週邊國家年損1億美元
越媒正面評論越陸關係
美州長訪華 盛讚台經濟更雄厚
獨居老人春遊澎湖 好幸福
難忍廁所惡臭 日婦竟持刀砍夫
參與亞投行 財部：堅持尊嚴與平等
大甲媽遶境 彰縣籲用環保鞭炮
政院盼共同為高雄高科技產業努力
男涉偷皮包 未料裝的全是藥袋
解國5塞車 交通部研擬誘因與方向
美魔安產品糾紛 檢調約談負責人
偷拍裙底風光 舉止怪異被逮
段宜康：多年前銷單 已道歉
藍要求說明中捷意外 中市府盼勿口水
柯文哲出庭作證 連勝文促拿出證據
台入亞投行 民進黨：須受國會監督
愛心媽媽教烘焙 手工餅乾熱銷
陸駭客目標瞄準東南亞和印度
信義松山立委 國民黨費鴻泰勝出
稽查污染 高市出動無人飛行載具
一家4人染毒販毒 女婿也淪陷
大安森林公園新地景 五色鳥新家落成
虐童致死判13年半 童母無罪
北捷報告又被退 林欽榮：SOP再檢討
中捷工安意外 中市府提檢討報告
施振榮：上一代要為下一代提供舞台
史畢斯穿綠夾克 名人賽史第2年輕冠軍
陸媒：朴槿惠金正恩9月在陸會面有契機
白雪奇緣 饗樂慢飛天使
抗旱 高市公園景觀噴水續停
彭佳慧忙吃睡運動 為6月登小巨蛋
藍推18歲綁不在籍 綠稱一碼歸一碼
東商資處科技冠群雄 全班通過3證照
小琉球民生垃圾 5天內清完
理想大地環評 縣府業者正面交鋒
我的少女時代 陳玉珊初執導演筒
亞投行 陸委會：爭取成為完整會員
新台幣收貶1.02角
梨山賓館50週年慶 推貓頭鷹步道
義守大學締盟鴻海 產學合作培訓人才
阿帕契團疑濫用外傭 立委擬訂排富條款
周星馳索西遊分紅 華誼：沒賺那麼多
呂慶龍參加法國台商盃高球賽
情侶跨海金門 窯烤披薩新生活
金門浯江溪 遭廢食用油污染
北捷副局長退休 去年底即申請
天氣轉佳 威力彩買氣升溫
陳由豪石化廠 陸媒：老闆太摳遲早出事
彭文正主持節目挨批 教育部：會討論
違規30次僅罰3次 立委指勞部縱放遠揚
林佳龍：捷運圍籬拆除或退縮政策不變
女廁不足 台鐵提改善時程表
路跑玩台南 Janet尬陳彥博
談亞投行 施振榮：台灣勿妄自菲薄
大陸第一季進出口減少6%
朱立倫赴三山國王廟參拜祈福
年輕夫妻返鄉創業 巷弄冰品店吸客
推田園城市 內湖田園基地年底完成
港股持續飆漲 創近7年新高
因應旱象 嘉市消防商借中油蓄水池
為考生祈福 旗山孔廟送金榜題名餅
降券商資本適足率 跟銀行搶業務
外資追捧 韓股創高
光州大運會 南北韓組聯隊無望
全中運聖火展開全台遶行傳遞
首任新北文化局長 林登讚病逝
104年曾虛白獎台達獎 獎金加碼
美3歲男童撿到槍 誤殺1歲男嬰
柯文哲首次施政報告 國民黨擬杯葛
光州世大運棒球 中華和美國同組
中央氣象局氣象報告
上海股市漲破4100點 大媽也進場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奈國產油州州長選舉 執政黨贏回政權
新店直潭市民大樓開工 105年完工
台灣如何入亞投行？一分鐘看讀各方立場
3月稅收1622億元 年增16.4%
遭疑不重視基礎研究 科技部澄清
3億先生案 柯建銘28日出庭
陸資狂炒 港股再登7年新高
巴黎決定申辦2024年奧運
抹茶控福音 超商推(近，去斤加十)利漂浮冰沙
大學教師兼職 教育部月底前定規範
友善穆斯林學生 東華大學設禱告室
不明業者登廣告 誇張唬療效
RM秀中華民國國旗 基女學生引關注
中捷工安意外 死亡工頭家屬批高層卸責
張斌堂：90歲黑松 要當歡樂製造者
洪仲丘案 桃檢起訴269前旅長10人
光隆學生獲志工奉獻獎 林右昌勉勵
桃猿解約亞力士 找來前韓職勝投王
疑桃機工作女子 蘆竹赤裸墜樓
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德國諾貝爾文學獎得主葛拉斯逝世
世銀：大陸今年經濟成長7.1%
黃鳳儀腳骨裂 林吟蔚救火演舞台劇
冷氣團影響 氣象局：早晚氣溫偏低
南港輪胎回扣案 前協理判5年
深圳赴港限縮 陸媒：民眾淡定
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釋迦竊案頻傳 縮時感應相機抓賊
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伊斯蘭國宣傳戰 嗆再發動911式攻擊
難民如潮水湧入 義3天收容6千人
三星旗艦機深入藝文 看展可對話
班機檢修 蘭嶼綠島班機異動
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同樣外島 環保署對小琉球一毛不給
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首季綜所營業貨物稅 創歷年新高
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與女兒起爭執 法民族陣線創辦人退選
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蜘蛛人躲查緝 22逃逸外勞藏夾層被逮
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有興趣沒技術 明師能出高徒
跳蛙式營運公車 三芝淡水首發
特權銷單 金溥聰籲段宜康別再牽拖他人
郭台銘三億捐給誰 從連勝文變世博館
立委籲習近平 讓民運人士熊焱回家
菲前女記者 疑臉書貼文惹殺機
涉案判刑得科罰金 辜仲瑩執行完畢
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菲偶像級明星遇成龍 立馬變粉絲
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南部找不到高科技工作 高市駁斥
中捷北屯線工程 北捷：無趕工必要
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德諾貝爾文學獎作家葛拉斯辭世
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希拉蕊選總統 陸：盼保持中美關係發展
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兩岸租稅協議 工商團體：樂觀其成
金管會：控管國銀對大陸地區暴險
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人體衛星導航 助人們暢遊陌生城市
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英4童困沙洲 路人拿手機錄影見死不救
2014全球軍費亞太及東歐增加
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分飾3角詐網友 女子遭起訴
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台未成亞投行創始會員 日官方不評論
劉憶如：吸引陸資在內國際資金買台股
星李光耀故居暫不拆除
柯文哲推廣小田園 公館國小贈紅蔥頭
總統讚蔣渭水 府駁片面解釋歷史
中捷工安意外 中檢追查釐清原因
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理想大地環差會議 縣府業者互槓
德國蘆筍上市 人們到產地嚐鮮
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胡忠信爆國民黨產千億 林德瑞駁斥
花蓮縣政府：陸資炒房 不實傳言
德諾貝爾得主葛拉斯生平大事記
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台南市議會 藍綠互批亂紀
德作家葛拉斯辭世 牽扯納粹損英名
趙又廷高圓圓看阿妹 孕事順其自然
掃除階級藩籬 印度倡不再有賤民
印度賤民婦女與婆羅門男祭司共進午餐
北市官員：郭台銘捐3億蓋台北館非給錢
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義行政效率差 難民盼不到政治庇護
長城快走撞死人 遺屬狀告加國女
第一次國際賽 沈于婷亞青跆拳道奪金
柯妻陳佩琪盼社會了解亞斯伯格症
美元重回升勢 台幣追隨亞幣貶值
朝野共識 悔過天數上限15天
中市女大生墜樓 送醫急救
印尼盼與美在南海定期軍演
希拉蕊宣布參選 法國官員紛祝好運
李克強：中美投資協定 爭國民待遇
小S直闖阿妹舞台 怒說是生孩子機器
希拉蕊問鼎白宮 重大議題立場檢視
福島核爐圍阻體曝光 熱氣騰騰
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美魔安案 北市：已開罰22萬元
澎湖大倉開發案 樺澎開發表意願
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售伊朗S-300導彈系統 蒲亭解禁
S400防空系統 俄國同意賣給大陸
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上週漲多 美股開盤小揚
亞投行名稱底線中華台北 馬王朱一致
朝陽科大女學生墜樓 無生命危險
印度國際兒童影展 台導奪最佳紀錄片獎
肯亞大學生驚弓之鳥 彼此踩踏釀慘案
美魔安產品糾紛 業者交保
羅紹和上節目 鼓勵年輕人從軍
宮崎芒果兩顆8萬元 平最高紀錄
會李洙墉 印度外長盼朝鮮半島穩定
簽台日漁業協議 實現15年來理想
希拉蕊擁抱社媒 美選戰數位新紀元
高端裝備製造業 第19屆台交會亮點
S400半徑400公里 足以涵蓋台海
俄除禁令 為售伊朗S-300飛彈鋪路
北卡州校園爆槍擊 傳1人死亡
安倍基本決定 不參拜靖國神社
自強號撞行人 單線行車
美總統選戰 共和黨參議員盧比歐加入
蔡明亮作品視覺強 獲美2大電影機構肯定
誰是淡水風雲傳奇人物 歡迎票選
助新住民就業 移民署與高市勞工局合作
南洋風主題書店 「燦爛時光」開幕
台灣每5分鐘26秒 就有1人罹癌
柯文哲首次施政報告 藍營磨刀霍霍
臺星經濟夥伴協定一周年 雙方滿意執行成果
「3 億男」啟示錄
朱立倫從「國共論壇」帶回的伴手禮：「亞投行」?
〈財經主筆室〉希拉蕊宣布參選 美台股選舉行情能否期待？
柯文哲議會報告處女秀 藍營杯葛
達拉斯動物園新血加入 長頸鹿寶寶好吸睛
一周一行即日開始 梁：打擊水貨客
最新 國人每5分26秒即1人罹癌
有感飛行品質下降嗎？ 你是對的
民進黨15日正式提名蔡英文選總統
台灣參加土耳其汽車零配件展 成果備受肯定
英國藍：問題產品1週前就下架
澳無接種疫苗幼童 家長將無補貼
金管會多管齊下 協助台股「轉骨」
氣象局：15日白天氣溫回升
金管會鬆綁 ETF新商品陸續登場
日法院假處分 禁兩座核電重啟
上市櫃公司103年業績獲利成長
農藥超標花茶下架 台南將銷毀
台生攜手境外生 為弱勢童點亮希望
「旅遊大亨」育樂營 僑生引領新二代環遊世界
首先響應 臺博館參與東南亞書店收書計畫
繪出幸福 移民署辦新住民課程分享家庭經營
混搭美食開啟多元視野 幸福滋味獲滿堂彩
德文學巨擘葛拉斯曾入納粹 遺憾留汙點
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
陸貿易數據疲軟 歐股漲跌互見
多倫多台灣商會會長辛明珊應已遇害
俄除飛彈售伊朗禁令 美表關切
攸關核能未來 日法院裁決反應爐禁制令
北卡校園槍擊 嫌犯仍在逃
財報出籠前 美股下挫
國際油價溫和上揚
放任小孩獨自公園玩 美家長遭調查
歐股票基金淨流入 連3週領先
建經履約保證APP 買賣安心快速
共和黨新星 古巴裔盧比歐宣布參選
SKODA再添新兵 都會小車搶市
陳偉殷戰洋基 首局演雙殺
沉船滿載巨額銀幣 73年後終尋獲
陳偉殷戰洋基 2局遭轟陽春砲
紡拓會分進土耳其越南布料展爭商機
盧比歐挺台 提升六項保證能見度
陳偉殷回主場 首戰對洋基
陳偉殷戰洋基 金鶯2：1領先
與王建民同日先發 陳偉殷挨轟
推展生態旅遊 屏東林管處招募夥伴
陳偉殷戰洋基 挨2支陽春砲
挖馬路更嚴 擬禁春節國慶前後
陳偉殷4局挨2轟 洋基追平
十分遊客中心停車場 5/1收費
高雄青年圓夢基金 每人最高申請3萬元
美股下挫 台股上攻看量能
乾冷 14日晚間到15日清晨低溫
南投淺層4.6地震 凌晨很有感
股市漲跌幅放寬 宣導工作積極展開
英大選民調：保守黨支持率39%領先
疑遭趕出門懷恨 女逆倫弒母
巴西示威團體施壓 要國會彈劾總統
台股開盤跌 22.38點
台灣電影替生 獲好萊塢肯定
地勤睡死受困貨艙 美航班飛14分後折返
老唱片留聲機展 重現50年代懷舊樂音
在意釣島 美日防衛指針將明載護離島
冷 北部沿海清晨低溫12度
陳偉殷6局下場 勝投候選人
日夜溫差大 清早出門注意保暖
瓊斯2分砲力挺 陳偉殷首勝有望
大甲媽祖遶境起駕 17至18日交管
陳偉殷王建民同日登板 都沒勝投
陳偉殷戰洋基 投6局拼勝投
炸魚薯條恐成絕響 英美食也受暖化衝擊
陳偉殷三振400次 創台投手美職紀錄
牛棚挨滿貫砲 陳偉殷首勝飛了
反對雞場村民陳情 東縣議會組專案
加入亞投行 毛揆：選擇權仍在我
投資亞投行金額 王金平：看目的
多倫多失蹤台商辛明珊男友登報闢謠
陸私人飛機展走出炫富 小飛機挑大梁
巨無霸衝浪板 載62人也OK
降雨加限水 石門水庫蓄水率近25%
新台幣早盤走升
毛治國：尊嚴公平前提下參與亞投行
博科聖地猖狂 綁架逾2000女性
世界青少年舉重賽 羅鎬至奪亞軍
南投規模4.6地震 適當應力調整
釋昭慧：善惡有報 天理昭彰
南韓駐陸大使：現階段無法評論THAAD
朱立倫：亞投行實際出資未定
王豫元出席教宗公布禧年禮儀
傳巴西投資遲滯 富士康正面回應
備拳王世紀之戰 巴喬唱歌振士氣
台日航班熱門 估104年每週破5百班
傳富士康投資印度35億美元
加警方確認台商辛明珊遇害
中捷意外 毛治國遺憾痛心
世足資格賽次輪分組 下午揭曉
眼鏡蛇飛官拿頭盔把妹 已停飛
擴建南海永暑礁 大陸投下3680億元
高市公車15日起兩段收費
玉山零下10.1度 創歷年4月最低溫
加入亞投行 學者：帶來政經效益
端午連假離島機票 20日開放訂位
大腸癌7度居冠 子宮頸癌首脫離十大排行
天氣變蚊蟲滋生 捕蚊家電銷量倍增
朱立倫：汲取限水經驗 降低民眾不便
台股整理 月線附近游走
姊妹返鄉從農 將香檬推向中東
香港零售業界盼陸客人數回升
中市民宅氣爆 2傷者送醫救治
飛官又違紀 國防部：軍紀確需檢討
LINE請假被開除 法官認曠職無誤
韓星朴軫泳新歌稱冠 人氣飆升
被拘5大陸女權人士 據稱已獲釋
嚴德發妻子朱台英 近日退休
家人遭責罵 家長入校園打老師
全球紙器高峰會 看好市場穩健成長
亞投行貸款標準 G7曾意圖制訂但失敗
多倫多台灣商會會長辛明珊劫數難逃
亞投行 毛治國：可能考慮投資2億美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
平潭對台金融同業人民幣結算實現零突破
亞非會議 聚焦支持巴勒斯坦建國
柯文哲：我不知道3億給誰
女涉刺死母親自首 殺人罪偵辦
林肯遇刺150年 威斯康辛驗血跡棉毯
模仿遊戲主角本尊筆記本 3千萬高價拍出
陳偉殷四百K達標 優質先發沒勝
千萬買到傾斜屋 判退款276萬
新北社會住宅 設行政法人管理
大陸通往朝俄邊境高鐵將進入聯調聯試
毛治國：亞投行創始章程無法容納台灣
希拉蕊參選美總統 視台為經濟安全夥伴
台灣虎航新進空服 1/3日語流利
龍頭股晶電回穩 帶動LED類股翻紅
曹錦輝失準星 1.2局2責失
又見日核產地食品 標示不明一場虛驚
大福彩20日開賣 頭獎保證 1億
元大寶來投信推400億陸股槓桿ETF
馬總統：對軍人一直非常尊敬
許國文酒駕 博愛醫院對外道歉
國防戰力展示 傳承抗戰精神
瘋媽祖 氣象局現場報天氣
新台幣中午升8.6分
陳偉殷球季首戰洋基 表現具水準
味蕾也要換個季 春夏首選輕食餐點
史畢斯一戰成名 綠袍加身名利雙收
僑委會委員長陳士魁訪阿根廷6僑校
反托拉斯執行不力? 友達：已有效執行
中捷工安意外 毛治國：多處未守規範
疫苗不足 台南嚴防牛流行熱
IBM攜手蘋果 打造人工智慧醫療計畫
私人飛機擺一邊 希拉蕊開廂型車跑選舉
傳菲律賓南部叛軍首腦病逝
台彩首季業績大爆發 達全年近5成目標
中市民宅氣爆 1男1女送醫救治
香港政改 傳特首入閘門檻放寬
拒在危樓上課 台大生盼建人文大樓
首季億元級商用不動產交易銳減
TIFA何時召開 外交部：還未確定
深圳男猝死馬桶上 連5天凌晨打卡上班
柯文哲：不知郭台銘3億給誰
越南慶祝統一40週年 將閱兵遊行
法說會前夕 台積電弱勢整理
勞動節疏運 台鐵加開127列
王建民屢化險為夷 隊友砸勝投
盧比歐喊世代交替 暗諷希拉蕊與傑布布希
科技部：基礎研究經費受保障
大陸軍車便宜賣 8折賣給厄瓜多
韓劇冬季戀歌拍續集 編導原班人馬
有錢買毒不還債 男遭砍殺腸外露
比利時媒體再遇駭 網站癱瘓
桃園缺水停灌 新北農田受影響
北市：中捷部分工項須完成才能停工
中捷停工安檢 林佳龍：會嚴格稽查
公幼招生 6類弱勢學童優先
希拉蕊參選總統 陸媒整理對中強硬言論
希拉蕊問鼎白宮 好萊塢明星表態背書
男殺雞女拔毛 屠宰場查獲非法外勞
災害防救方案 水資源研究未獲重視
雙層巴士拚觀光 高市盼年底上路
你不知道的高球名人賽冠軍史畢斯
台股收盤跌 24.3點
會考准考證若有誤 趕快辦更正
遲繳牌照稅仍上路 財政部：連續開罰
國外╲突破性手法 智慧手機快速診斷癌症
線上遊戲Wargaming啟動實習生計畫
盤下整理 台股跌 24點
甲狀腺癌入排行榜 肥胖輻射有關
愛漂亮怕月亮臉 氣喘女減藥返復發作
參與亞投行 毛治國：底線中華台北
姐持刀弒母 妹指母長期情緒不穩
大甲媽遶境 環團籲放鞭炮減量
4月台指期跌12點
春電展規劃7大產品4大特色展區
台聯指高層涉貪領高薪 台電中油澄清
台大建人文大樓 校友反對校內挺
領頭羊休息 台股守住月線
4月電子期跌金融期漲
世界中學生足球賽 台灣球隊旗開得勝
女弒母斷頸伴屍 鄰居早擔心出事
金門產業培訓 國際推廣新契機
院校助理等嘸薪 民團籲勞部介入
血型不相容 肝腎移植也可成功
郝龍斌：跳脫3億口水紛擾吧
安倍顧問稱貶夠了 日圓兌美元上揚
締結鄉鎮盟誼 士林樹林結盟
加薪四法列議程 盼17日三讀闖關
太陽動力號飛南京 壞天氣延誤
涉猥褻女士官 立委弟遭判刑
彰化YouBike 開放一卡通台灣通租車
一週一行 深圳2萬跨境學童接送成難題
Apple Watch穿戴指南 4要4不要
瓜達爾港快啟用了 陸能源戰略跨步走
施政質詢初體驗 柯文哲從容不迫
青春倒退嚕 描述對生活不滿與渴望
飯店慶週年 肋眼牛排半價饗
蝴蝶研習 解開翅膀上神祕數字
台灣加強規範日本產品 日表遺憾
跆拳道小將王晨宇載譽返鄉
三大法人賣超台股 25億元
王功漁火節 擲筊決定7/18登場
籌錢建設 高雄市推土地開發
簡文秀開講 勉學子瞭解時代潮流
優質創業團隊 新北將推薦赴矽谷取經
毛治國17日宴請閣員
金醫北榮共同經營 十月掛牌
四癌篩檢7成早發現 破無症狀迷思
英國迎接王室寶寶 傳統一籮筐
民眾進快餐店 有眼不識希拉蕊
張慶忠等4現任立委 民調未贏逾5%
幸福專車免費搭 偏鄉民眾有福了
中南部6縣市 推動禁燒生煤
禁高濱核廠重啟 日法院假處分
黑鮪魚觀光季將至 屏府公告第1鮪辦法
攀鳶嘴山未及時下山 2登山客獲救
兼任助理未納保給薪 勞動部要罰
涉嫌誹謗朴槿惠 日記者獲准離南韓
勞發署：職涯再進修助升遷加薪
中共茂名統戰部長李玉楷涉違紀 被調查
野生海鮮鐵板搖曳舞姿 饕客喊讚
參加坎城電視節 台灣影視有創意
員工協助方案入場輔導 受理申請
包裝神似 盼查明日食品是否染輻
男吸毒怕阿嬤知道擔心 警支開阿嬤
藍營議員唱小調 諷柯文哲是皇帝
客製化一張模 輕鬆做出拉花咖啡
航空城聽證 鄭文燦允1年內完成
獵豹移動來台成立分公司
柯文哲施政報告 藍營轟說一套做一套
假發票核銷 柯文哲祕書緩起訴
世界地球日 嘉市環境教育活動
韓國會譴責日本主張獨島主權
路過打招呼 男遭鄰居持剪刺傷
苗縣節流 警消超勤津貼減兩千
嘉市簽廉政公約 邀全民監督施政
日2座核反應爐擬重新運轉 法院駁回
新台幣收升 3分
王世堅送柯文哲湯匙畚箕 要柯少說多做
菲叛軍首腦病逝 軍方：樹倒猢猻散
金門景點多 拍片好選擇
浙江旅遊節事故 2死15傷
三陽Mii特仕版 請出姐姐謝金燕
新埔灌腸美味銷魂 遊子牽腸掛肚
外交人事異動 駐法捷荷泰代表換人
打高爾夫遭鱷魚咬 勇伯誓回球場
日股表現平平 靜待美財報陸數據
Ella出個輯 瘋到沒有藥醫
港股飆漲 馬化騰與法人爭套現
調不到資料 藍綠議員盼柯文哲說清楚
英國藍玫瑰花茶 檢出殺蟲劑DDT
行政院辦演講 鼓勵原青從城市回部落
李蒨蓉駕車不慎擦撞身障騎士
遭控買兇殺人 白冰冰：絕對沒有
年度百大人物 韓星CL第2
柯文哲議會報告 民眾陳情違建奪命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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林右昌：中央應持續投資基隆港
石門水庫專供桃園 毛揆：違反事實
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
以色列奈米電子鼻 胃癌篩檢利器
5歲幼兒免學費 15日截止申請
流感仍在高峰 13歲男死亡
中捷全面停工 中市府持續稽查
金溥聰：段宜康不要再牽拖
平日為民除害 誤殺山羌判罰1萬元
李宗瑞性侵 判再賠200萬元
李蒨蓉擦撞身障騎士 查無酒駕
雜草延燒 9旬老翁燒傷
顧能：未來5年 PC緩慢及穩定成長
陸股解禁一人一戶 系統癱瘓開不了新戶
小小店長萌翻 新影片吐露內心話
學者：移民融合難 極端主義興起
印傭訓人夫影片爆紅 演藝圈網羅
上海股市創7年新高 深成指震盪走跌
雲林禁用生煤石油焦 台塑：非地方權限
港股連8紅止步 騰訊暴跌
偷渡客遺體 船主丟入海裡餵鯊魚
奈國候任總統：無法保證能救回女學生
紅龜粿錢包 勇氣小子吸磁座超療癒
日記者毀謗朴槿惠 韓：無關兩國關係
台13件發明作品大馬參賽
新加坡中學數學題 難倒全球網友
柯文哲施政報告 延遲兩小時
涉竊小貨車代步 準備停回原處被逮
獵豹移動：人才招募無上限
創意變身 藥用紋身貼紙紋上身
企圖入敘 土驅逐英政治人物兒子
15日清晨低溫探10度 白天起明顯回暖
公園成賭場 林右昌：嚴加查緝
女肺癌者增多 醫師籲政府重視空汙
桿菌性痢疾 8例疑性行為感染
李蒨蓉開車違規 撞傷身障騎士
澎管處徵求七美雙心石滬婚紗照來行銷
美味DIY 手做鬆餅好吃又有趣
世足資格賽次輪 中華伊拉克同組
兒童網路成癮 NCC有專線電話
大巨蛋安檢 柯文哲：若不過就討論拆
世足資格賽次輪 中華將戰伊拉克
視障攀岩登頂 親師生喊加油不害怕
陳福海：金門在地醫療更美好
LINE請假算不算 毛揆：勞動部研議
偷渡客湧入 義收容所應付不暇
美官方報告提港首普選 陸：勿干涉內政
3億捐世博館 柯文哲：柯建銘前天才說
少子化整併學校 高市:融入創新活化
南州國中家長會不滿校方 集體請辭
港股獲利回吐 跌破28000大關
高鐵沿線440條危管 苗栗縣最多
瑞士電信業遭騙 求償勝訴卻拿不到錢
吃進DDT 專家學者：干擾內分泌致癌
認識檳榔危害 實驗訪問樣樣來
毛治國：盼組改等法案盡速立法
花蓮流浪犬中途之家爆滿 動保團體認養
總統：上任6年多已獲顯著成果
白冰冰開記者會 戴崇慶現身要對質
金管會同意 開發工銀營業讓與凱基銀
藝術入監 收容人接受美學薰陶
澎湖機車排氣赴離島定期檢驗服務
護手反受傷 細線纏女嬰指害截肢
柯文哲自爆 市長室電腦遭駭
新北市警局長胡木源 15日交接上任
陳由豪PX廠爆炸 大陸定調從嚴處理
諾基亞拚復活 傳迎娶阿爾卡特朗訊
藍綠議員調資遭阻 砲轟柯政府大小眼
輻射食品風波後 民眾選日貨變小心
山西不惜動搖山嶽 反貪巡查長達5個月
世貿組織下修今年預估貿易成長
鄭文燦爭取水資源分配正義
教育部課綱爭議 柯文哲：8月前回覆
龍岡米干節 行銷雲南文化
屏縣府：解編原鄉道路都是鄉道
台灣三星總座杜偉昱5月底離職
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撞傷騎士 李蒨蓉到醫院探視傷者並道歉
失智症城鄉差距逾2倍 偏鄉資源少很多
新北勞局15日北大辦校園就博會
女子光復橋跳河 死神拔河即刻救回
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奈女學生遭綁架周年 馬拉拉抨擊領導人
比利時餐廳加熱奶瓶 收費引爭議
金門候鳥北返 工作坊來辨識
石門水庫缺水 民眾卡泥巴
印度法院撒手(金間) 不付錢就查封火車
立委下波提名 國民黨徵召6名立委
金山警逮偷香油賊 犯嫌自稱患愛滋
英國藍花茶出包 北市監督下架
桃市與中央聯手 保護桃園藻礁
玫瑰茶含殺蟲劑 女客實驗精神揪異常
中鋼構：並無拒絕提供支撐架
一帶一路 海上絲路南線首次曝光
鄭文燦：爭取龜捷棕線早日核定
拼治安 桃園建構1萬6000支攝影機
世足資格賽次輪 中華男足強碰伊拉克
堅建翡翠水庫 馬總統感念阿港伯
鄭文燦允一年內完成全區聽證
防制中部及雲嘉南PM2.5公聽會
口衛師立法 衛福部：醫學界先討論
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奈及利亞女學生被綁週年 全球聲援
春電展 業者推10吋平板1元搶市
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歐盟整合數位市場 年省117億歐元
焦糖色素用肉品烹調 北市五校受影響
玫瑰茶出包 苗門市：未接獲客訴
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癌症登記誤植 國健署連錯3年
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韓亞航空在廣島偏離跑道 3人傷
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Panasonic將推穿戴相機
韓亞航空廣島偏離跑道 20人輕傷
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如何分辨大陸水貨客 港議員：霸道
超級英雄走紅毯 復仇者聯盟2發燙首映
劉亦菲吳亦凡合體 網民：顏值爆表
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楊麗萍孔雀非封箱 跳到任何時候
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台塑：外界誤會懸浮微粒排放量
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法電視台遭駭癱瘓 源於電郵釣魚上當
女子涉弒母 雄檢聲押獲准
3億先生案 柯妻嗆郭台銘：奇怪耶你
彗星探測結果 削弱太空磁力理論
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遭批荒唐言 洪奇昌：要執政須務實
開放資料收費 國發會拋5星評等
俄國入列 亞投行創始國增至50個
調閱資料爭議 北市議長：不應恐怖平衡
迎母親節 電信三雄推4G吃到飽專案
橋梁維修率偏低 糾正交通部內政部
氣候變遷 人類音樂品味也丕變
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
法百年老樹壓死英遊客 賠400萬元
蔡依林張惠妹同台 喝酒練唱兩樣情
中華好琴聲 網路競賽7月開跑
李克強：經濟下行壓力大 增強定向調控
IMF：希臘不無可能再爆危機
俄S300和S400齊出 區域恐失衡
旅行公會簽約 推動陸客旅平險
NHK：總統盼速恢復對日食品標示信心
開盤紅翻黑 美股走弱
剪髮要價3萬元 鄭州天價頭再現
柯建銘：有和柯P見面 無串證問題
華納挨轟險翻船 統一險勝義大
中國人加入IS 土耳其逮捕6名嫌犯
TPP達陣 前東亞助卿：促陸改革
村中出聖木 東印小村瞬間爆紅
葛拉斯最後受訪 憂爆發世界大戰
伊斯蘭革命後首見 伊朗將派女大使
外籍白領招聘 擬限制放寬
靜心以樂會友 國際交流樂聲揚
外籍白領招聘 擬限制放寬
飲品含DDT 食藥署擬全面稽查連鎖店
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殺紅了眼 春電展筆電降價近6千元
林書豪談明年動向 不排除重回湖人
李嘉誠60億建寺 開放參觀爆滿
「英國藍」產地標示不實 問題花茶下架
馬市府三度廢止合約 絕無圖利遠雄
想去看世界 陸女教師辭職信僅10字
朱立倫：用團隊力量爭取民眾支持
親民黨首波立委提名 徵召3人
台灣東芝電子零組件攜手QNAP 春電展新品
英國藍玫瑰茶原料 伊朗進口4500公斤
英國藍花茶 進口商否認有DDT
柯文哲的「聽說」vs.雍正的「風聞」
看不到蔡英文的最後一哩路
澳洲高爾夫球場 驚傳鱷魚咬傷人
空姐苦讀成移民官 盼給旅客安全旅程
臺博館「新」生代生力軍 介紹文化任溝通橋樑
獲獎學金 陸配媽：兒子想當教育部長
移民署行動關懷偏鄉新住民 副署長下鄉參與服務
築夢剪刀手 移民署助新住民圓夢
登頂聖母峰不是夢想 當局提供更多資源
「臉書」依舊是最愛 男性使用率高於女性
＜一個人的旅行＞台東海線X山景 慢食。慢遊。慢活
蔡英文再披戰袍 參加 2016總統選戰
空軍蔡學良自殺案 高院逆轉判國防部賠償
未來吐司？ 義美：工廠失誤 民眾可退換貨
陳國恩 e化的警政署長
台股揚升計畫 帶動市場蓬勃發展
積極國際化的警政署長－陳國恩
星中學數學難題火紅 正確答案揭曉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
UN對葉門叛軍武器禁運 美籲伊朗遵守
阿拉伯半島蓋達組織意識型態領袖遭擊斃
關係再深化 美恐怖名單除名古巴
歐巴馬擬將古巴從支持恐怖主義國家除名
吳榮泉代政府慰問遇害台商家屬
LUXGEN贊助全中運
醫療股漲勢強 生醫基金看俏
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全台天氣穩定 日夜溫差極大
新唐創新方案大比拚 獎金30萬
接軌E世代 花蓮市民免費上電腦課
美股續紅 台股免驚
民進黨下午提名蔡英文選總統
溼搓沖捧擦 常洗手防腸病毒
英特爾Q1財報達標 盤後股價揚
板橋11.2度 創4月最冷紀錄
飛官夫妻 戰鬥機前拍婚紗照
貿易授權法 美國會未有足夠票
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香格里拉桐花開 好攝者免費入園
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春電展Mac Pro展示機 特價最低4折
桃園原住民前三 阿美泰雅排灣
2014年巴西出口嚴重衰退
行人闖平交道遭撞釀死傷 台鐵處理中
高鐵董座：高鐵財改莫當政治操作
春電展 3C精品大展身手
春電展 空拍攝影機大熱門
鄭明典：史上台灣西半部很少這麼乾
南車集團 60億收購英國深海機器人廠
台股開盤跌 10.82點
復華中國新經濟傘型基金准募
傳歐銀2週內2度提高希臘緊急貸款上限
張貼公告 國民黨總統初選正式起跑
傳奇逝世 When a Man Loves a Woman
安大略省家長反對新性教育課程
中彰投分署深入偏鄉 提升原民技能
歐利率會議 估利率及購債規模不變
外交部駐法代表 內定張銘忠出任
韓駐利比亞使館 暫撤至突尼西亞
高層囊括獲利 CEO挑戰資本主義
台糖：爭取籌設大陸分公司
韓3月就業人口增33.8萬人
平交道事故 區間車撞死機車騎士
新台幣早盤走升
蔣經國基金會副執行長陳純一訪歐
石門寶二曾文水庫 水位上升
核二廠掉螺栓 原能會：有疏忽
414國際咖啡日 巴西人最愛的飲品
英相搶選票推購屋權 遭房產業者打臉
平交道事故結束 台鐵恢復雙線正常行駛
貪汙還是被孤立？深圳海關員好為難
陸Q1經濟成長 正好保7
新刑事局長劉柏良 歷練豐富
呂秀蓮談大選 女性讓政治更好
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夏張會 陸委會：仍在溝通時間
羽球國手戴資穎 獲頒傑出高市民獎
陸Q1房地產投資成長率 跌至個位數
日媒：馬總統支持國共論壇朱習會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
電費異常多 美籍老師種大麻被逮
國台辦：歡迎朱立倫出席國共論壇
半導體電信走跌 台股跌破9600
總統：紀念抗戰勝利70年不影響對日關係
台灣首檔商品ETF元黃金 首日疲弱
外交部證實 張銘忠接駐法代表
假發票案 柯文哲：這個案子辦得很奇怪
護樹檢舉大巨蛋 廉政署調查中
花茶有DDT 英國藍坦言直接沖泡未清洗
大陸支持房市態度日益明顯
柯文哲贈中堂給蔡英文 祝開啟新局
大陸嫦娥衛星之父：嫦娥五號擬後年升空
傳男子代法鼓山恐嚇 柯P：精神分裂症
新北漁船基隆海域沉沒 船長失蹤
陽光櫻花 日籍教師的故事
IMF估陸經濟成長6.8% 低於印度
總統人選 國民黨：最快5月底前出爐
傳威睿150億賣給英特爾 威盛不置評
原能會：增逃命圈地方公投不適宜
日媒：總統遺憾台未成亞投行創始成員
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眼鏡蛇過馬路 員警下車保護
法說行情起動 股王大立光領軍先攻
美防長演說 國防外交重要談話
產子後又吸毒 警查獲新興毒郵票
賣土又埋廢棄物 台南農地剝2次皮
台大排名下滑 專家：國際合作不夠
陸3月零售銷售 年增10.2%
投顧：台股跌與降證交稅落空無關
衛生局查英國藍問題原料來源高雄原宜
傳外洩請願資料 毛揆：絕無此事
新北綠美化補助納可食性植栽
禁燒生煤 能源局：停限電危機高
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鄧振中：禁燒生煤石油焦 代誌大條
1人販毒 全家服務遭逮
新莊機車行火警 燒掉10輛
2名陸籍IS成員 非法進敘土邊境遭逮
台灣僑界捐物資給墨國貧困鄉民
國台辦證實 朱立倫將出席國共論壇
嫩薑包裝70公斤安毒 高雄查獲
核二廠報告 原能會：不及格
美泰聯合軍演籌備會議 美軍推遲
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勵馨攜手健身房 籌設安置家園
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IMF向上修正薩爾瓦多成長預測
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新台幣中午升 4.7分
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國台辦：亞投行章程會正面考慮台灣參與
大陸翻譯烏龍 藥王孫思邈慘變毒梟
新北市警察局長 布達交接
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打開學習另扇門 視障社大展自信
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路燈纜線頻遭竊 南市警逮兩男
討善導寺補償金 國產署敗訴定讞
研究：罹阿茲海默症可能和免疫有關
伊朗玫瑰茶卻標德國 食藥署調查誰改標
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立委：機捷不得為通車犧牲安全
政委蔡玉玲：檢討網購酒品管控機制
腳踏車大鎖鎖喉 男子上吊身亡
澎湖科大辦石忘塵書法展
避免殘留農藥 首泡茶水不要喝
大陸經濟成長6年新低 專家預期再降息
三階限水 節水效果超出預期
陸：兩岸兩會第11次會談 溝通中
消基會提黑心油團訟 求償逾億元
府：總統找朱立倫 從不會找不到
節水有撇步 教部臉書分享案例
印尼：致力降低台港馬韓印勞仲介費
陸：台獨難有出路 扁主政時期殷鑑不遠
國台辦：肯定柯文哲的積極言論
爭議女房東 新北續拆中和租處違建
矯正學校新生遭霸凌重傷 監院糾正
告白遭拒 大學生狠甩30公斤肥油
高市衛生局查玫瑰花進口商原宜公司
中區縣市檢驗聯盟 分工為民把關
國民黨：國共論壇及相關活動籌備中
西班牙查獲數億元大陸假貨 規模最大
最早花朵 1.62億年前開在遼寧
太百經營權陳情書 商業司尚未收到
兩岸和平願景發表10周年 將辦研討會
亞投行 意向創始成員增至57國
機捷測試落後 年底通車遭質疑
台助瓜國護兒童權益 捐車助找失蹤兒
南韓失業率降至4% 青年失業率續攀
專案住宅延宕 柯文哲要求局處專案報告
大砍資費恐傷獲利 電信三雄股價挫
尼加拉瓜基本民生用品降價
歐盟反壟斷調查 Google恐遭重罰
士兵中彈亡 二審逆轉獲國賠
製造業研發投資 台積電續稱冠
搖籃到搖籃創新設計賽 獎金21萬
桃檢起訴隆大介 請求從重量刑
曾宇謙台北愛樂 睽違9年再合作
台股收盤跌 102.16點
贓車掛塑膠車牌犯案 仍遭逮
開平走低 台股跌 102點
偷釋迦行跡敗露 竊賊挾持農婦
公務員遭毆傷求償 獲賠31萬元
騎車摔水溝亡 機車卡遠處涵洞
動物園桂竹筍收成 圓仔樂進食
4月台指期跌125點
外交部頒獎給澳洲維省退休參議員
阿根廷藝術家習國畫 駐阿代表處辦展
4月電子金融齊跌
台指期結算 台股殺百餘點作收
安毒偽裝特產嫩薑 高市調處查獲
柯文哲：三創未完工有使用執照 奇怪
用畫走出癱瘓低潮 油漆工獲生命獎章
HOT片太多 威秀影城官網當機
媽祖之光演唱會 交通管制
工研院與美合作 助LED拓商機
抗議皮革廠惡臭 大喊請柯P來救
港政改沒解決跡象 泛民仍反對
議會震撼教育 柯文哲以誠懇心面對
濃縮咖啡機來了 義籍太空人笑了
大巨蛋案 柯文哲：廉委會處理
持非法獵槍欲打鳥 加菜不成反遭送辦
女醫師下鄉 提高婦女受檢率
傳朱立倫難找 王金平：也許手機壞了
大陸統計局：第1季就業總體穩定
南海爭議 菲稱美擬將助拳
因應乾旱 消防車抽池塘水訓練
取締廟會煙火遭襲燙傷 消防員還在療傷
傳大巨蛋安檢外洩 柯文哲：市府被滲透
教檢及格率新低 當老師好難
三大法人賣超台股 223億元
蔡依林攻蛋加場票 6分鐘搶光
泰國潑水節6天假期 車禍死逾300人
巴喬和梅偉瑟拳擊大戰 林書豪也期待
嬰兒打針被熱水燙傷 家長獲賠40多萬
3億捐世博館 柯建銘：郭台銘沒說過
立委提名 朱立倫號召優秀青年
看好朱立倫出線 柯文哲：我失言了
黑心油團體訴訟遞狀 求償上億元
誆騙吸完提神 專在萬華市場販毒
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法鼓山僧伽大學招生 學雜費全免
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諾基亞捧156億歐元 阿爾卡特嫁了
大學生赴民宅 為臥床老人洗澡
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消保處委消基會對黑心油廠提團體訴訟
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離岸風力發電第一期計畫 環評初審通過
北韓慶太陽節 替金日成過冥誕
查屠宰雞場非法外勞 雞飛狗跳
廚師放高利貸 逼服喪人賣淫還債
大巨蛋安檢外流 柯文哲：媒體不一定真
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空中騷擾 印航機師與空姐庭外和解
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大鵬灣遊艇帆船活動 18日登場
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是否調證交稅 吳當傑：完全沒考量
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攻機械人 郭董首次赴漢諾威工業展
怒撤內湖分局長 柯文哲：我錯了
雲林懸掛空汙旗 納入幼兒園
媽祖遶境將湧信徒 水公司嚴陣以待
賭場銅牆鐵壁 金門警攻堅破獲
馬上改 中華電吃到飽專案續約適用
極致星饌盛宴 再現法國飲食經典
選總統 蔡英文：建立常態化兩岸關係
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杯葛定期會 台南藍營要綠營議員辭職
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冥王星不再一團糊 NASA3個月後揭密
後進吞下先進 賽格威遭陸商納恩博併購
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四川威遠萬人上街 抗議化工汙染
收容人創作發表 感謝媽媽沒放棄
退休後 兩岸投資人多數估月花2.5萬
邀吳志揚當顧問 柯文哲：還沒發聘書
中央氣象局氣象報告
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台餐旅學生訪法 獲邀赴古堡晚宴
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環球科大餐飲系 拜師學藝
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陸高鐵欲穿越聖母峰 搶尼泊爾印度市場
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳水扁盼出席餐會 中監：不符保外規定
補助大一生多益檢定 逢大全額買單
蔡學良中彈亡非自殺 逆轉獲國賠
台灣降雨留不住 逾500億噸入海
選總統 蔡英文：團結國家集結改革力量
二審逆轉國賠 蔡學良家屬要求真相
藍牙耳機自拍棒 NCC擬鬆綁
工業用水再減供1成 電子鋼鐵廠憂
聯合國：中東地區1230萬兒童失學
非法移民湧入 希臘建避難所收容
防災系統 毛揆勉持續精進
研究：離婚者較易罹患心臟病
天津京劇院5月來台 再現經典好戲
山城小旅行 東勢農會推採果賞螢行程
內蒙古地震規模5.8 陝西震感強烈
古華海鮮吧燒烤牛排 美味升級
鄭文燦：南平運動中心8月發包
菲市貓狗只准養4隻 愛護人士抗議
瀕危蘇門答臘象遭盜獵 象牙拔除
柯文哲：建成圓環到期不續約拆除是選項
韓總理疑涉貪道歉 但無意請辭
中捷意外報告遭批草率 市府：如實陳述
賽普勒斯發生5.5地震
禁用生煤石油焦 恐間接衝擊3兆產值
嘉義客運北港高鐵線 預計8月停駛
產檢未檢出嬰兒缺損 醫生不起訴
愛犬走失 員警獲報協助找飼主
網路傳言多有誤 看農產食安專區解惑
港股奮起 無懼陸成長不佳
歐商會建議書 7成議題獲政府回應
007新任務 克雷格任聯合國掃雷大使
中市鑄鐵廠施工 2工人缺氧送醫
新北YouBike 將達104站
醫改會：5%重症病患在急診等2天以上
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港服務生態度差 微笑排名全球倒數第3
觀光活教材 高中老師獲選最爽實習生
齊柏林架網站 邀愛台灣的你10月上線
澎湖客運轉運中心動土 明年中啟用
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兩會何時第11次會談 海基會：努力中
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台星科改選董事 翁志立續任董事長
日治下雲林 斗六行啟館展記事
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