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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
毛治國：應該會派代表悼李光耀
墜落火車軌道 女子右手骨折
染肉毒桿菌 6黑琵治癒野放
3國小女台北訪友失聯 校方家長急尋
節水行動 雲林縣府帶頭做
黑心海帶流竄 高雄海帶乏人問津
大陸3月製造業PMI 11個月新低
G7成員逾半入亞投行 美日未表態
台廠康那香與白俄羅斯大廠簽約
壁畫加動畫 兒童手術房更貼心
黑心海帶 教育部清查營養午餐
林書豪將回先發 準備期末考
橘子與韓遊戲廠合作 取得代理權
希拉蕊出席新聞獎 淡化與媒體緊張
國台辦：關切台商融資難 將辦巡迴論壇
台南第1選區立委初選 葉宜津勝出
總統赴星弔唁李光耀 私人致哀
狂砍電擊殺女友 狠男無期定讞
329檔北台灣新屋 議價率擴大
開運河 尼加拉瓜需瞭解亞洲市場
韓媒：李敏鎬的理想情侶非秀智莫屬
北京申辦冬奧 接受國際奧會考察
NCAA女籃 蜜雪兒外甥女球賽遭威脅
新台幣中午升1.31角
賴清德：學校節水不必因噎廢食
貪官懺悔錄很盛行 中共反腐示警
大陸投資獲利佳 裕日車賺飽飽
談台巴合作 巴拿馬國會議員拜會周麟
是否尋求連任 香港特首：日後的事
搶居家照護商機 遠傳攜手躍獅
南市拆蔣中正銅像 國民黨團譴責
詐賣納骨塔 足協理事長林振義聲押
違建補習班 中市依法拆除
新北市場舒適方便 廁所列優等
把關商品安全 標檢局徵義務監視員
兒少買遊戲點數 立委促修法家長陪同
海博會首設網際網路＋展區
販毒被捕 水電工稱為婚禮籌錢
北市設發包中心 掌800億預算
亞銀預測 台今年經濟成長3.7%
業績轉好 IC載板大廠南電轉盈
總統專機訪星國 軍機護送
建國市場3樓4樓住戶 補助拆遷安置費
悼李光耀 毛治國：世界級政治家
總統赴星弔唁李光耀 王金平：最高崇敬
20年前賭光家產 陸水泥工中1.7億
中共寧夏書記李建華訪台 將會朱立倫
疑詐騙俞小凡 警破兩岸詐騙集團
尼加拉瓜年度優良出口商頒獎典禮
施政滿意度75% 柯文哲感謝市府員工
工業原料泡製黑心海帶 全台稽查
田納西州大學附近傳槍擊 5人受傷
林永樂赴星駐台辦事處 悼唁李光耀
機師陳情 華航：內部溝通順暢
菜價跌 高雄甘藍一顆20元
亞銀：開發中亞洲 成長維持強勁
亞洲第一分店 世田谷拉麵進軍台灣
元太：未虧待Hydis員工
國防部配合政策 助舒緩旱象
李光耀喪禮 蘇貞昌將出席
內門宋江陣比創意 搶百萬獎金
總統弔唁李光耀 民進黨目前沒規劃
傳變相減薪 三創：員工誤解
中華電加倍奉還網湧批貨潮
台股收盤跌26.43點
是否回台上市 台商：會考慮大選因素
兩岸互訪旅客 逼近千萬人次
全球經常帳排行 台灣第3
台股整理 收跌26.43點
發包中心主任涉案 柯文哲：無罪推定
台股平盤下整理 力守9700點
台達電：陸今年綠能設備商機30億元
台電爆弊案 新北檢發動搜索
4月台指期跌 28點
尷尬 拿美軍照蒙混印度烈士被抓包
4月電子金融齊跌
軍方暑期戰鬥營 首辦科學營
印尼總統訪日 兩國加強經濟合作
贈子上億拒稅 涉行賄稅務官遭搜
臉書與媒體合作 將刊載新聞資訊
清明節祭祖 高市十條專車接駁
廈門飛北京班機途中冒煙 緊急降落合肥
中山高甲醇車翻覆 車流回堵
北市傳女子墜樓死亡
暴雪怒了 對刀塔傳奇提告
法國新時事雜誌 封面俏皮內容有趣
小二男童失蹤 家長急協尋
苗縣府欠工程款 包商陳情喊騙子
明信片書寫綠園 北一女創意集思
擬拆古蹟建公宅遭批 北市將保留建啤廠
兒童新樂園 兒童節兒童免門票
快速公車再升級 新北推直達車
抗議資方關廠 韓勞赴勞動部陳情
泰工廠警察國際化 台商建聲譽
悼李光耀 馬總統任內首度訪星
亞投行大陸棄否決權 歐洲強權上鉤
游錫(方方土):訪友偶遇陳盈助 絕無密會
南韓員工跨海抗議 元太：遺憾
工學院外牆剝落 台大先圍安全線
想找離家近的工作？走路哥告訴你：難哪
涂醒哲告媒體開庭 法官盼和解
高麗菜價跌 啟動購貯目標150公噸
廣東缺工嚴重 企業引進機器人
俞小凡遭騙4千萬 歹徒別墅當機房
7年級拜師學藝 靠繡花鞋創業
三大法人賣超台股19億元
屏東第2選區初選 鍾佳濱險勝
天氣人情溫暖 蔡英文想住高雄
拖欠廠商債務 苗栗副縣長鞠躬致歉
板橋國民運動中心開幕 免費體驗2週
推2立委 社民黨：可與民進黨協調
弔唁李光耀 毛治國：正在規劃
修法定檢外牆 營建署：盡速啟動
屏東砂石車河床翻覆 駕駛無生命跡象
阿里山花季音樂會 邀遊客品茗賞樂
PHS用戶看過來 遠傳推升級4G方案
供5停2 經長盼減緩衝擊經濟
M503 民進黨：主事者應負政治責任
雲林實現牛奶日 國小學童每週一次
反彰南工業區 蔡英文：理解鄉親堅持
外媒：安潔莉娜裘莉切除卵巢
東北季風影響 東北部局部豪雨
黑心海帶 屏東也有1家
昆明車站砍人案 執行3死刑
折翼天使環島傳愛 軍警粉絲齊打氣
因應水荒 成大泳池暫不對外開放
亞投行 日財相：與亞銀攜手最理想
訂比例強制企業分享利潤 經長：不妥
中市1業者購銨粉2千公斤 製黑心海帶
折翼天使鐵馬環島 為波麗士傳愛
噶瑪蘭獲世界最佳麥芽威士忌大獎
遭指違法賣塔位 足協理事長喊冤
共軍前高官郭伯雄兒被查 兒媳被起底
日股收黑 日圓走堅獲利賣壓拖累
解放軍網路招標 首批多為後勤維修
李光耀逝世 連戰將參加國葬
關注新加坡模式 林蒼生：勿妄自菲薄
總統赴星弔唁李光耀 外媒報導
夜店殺警案 蕭叡鴻作文不給看
北市女子墜樓亡 疑台科大學生
南京公司徵人：要打過群架闖過紅燈
新台幣收升1.2角
大陸中國化工 巨資吞F1輪胎供應商
越寮高層會談 加強兩國關係
郭采潔楊祐寧還在努力 每天聯繫
坎城影展海報 緬懷英格麗褒曼
平安習步帶 門諾量產助復健患者
古早約會勝地 中山北路走七擺
嗅覺超靈敏 老鼠能嗅出結核桿菌
台首創多感測整合單晶片技術
連分紅也要管 林伯豐批立委管好自己
配合登革熱防疫 屬公假工資照給
蛆做飼料 青年克服恐懼創業有成
洗髮精地下工廠 查扣疑似進口仿品
掃墓免霾害 紙錢集中燒贈抹草皂
香香公主招募 採花茶月薪10萬
自由車環台賽 彰化站賽事登場
弔唁李光耀 馬總統抵星
裘莉防癌再動刀 切除卵巢輸卵管
阿里山淨區管制 標章遊覽車數達標
新疆米蘭遺址 出土龍頭鳳尾青銅器
規避督檢藏公文 少校緩刑3年
JoiiUp攜原相 推中醫穿戴手環
台騙徒假冒陸檢察官 詐翻大陸
刀塔傳奇挨告 樂檬：積極溝通中
規模尚小 元大人壽著重長天期保單
警緝嫌車禍自賠遭批 中市擬爭取經費
日月潭水位降 船舶改臨時檢查
2月新承作購屋貸款創7年新低
民進黨屏東2選區初選 鍾佳濱出線
英業達逐季成長態勢明確
馬總統弔唁李光耀 陸：盼星妥善處理
摩根大通預言 大陸最快4月降準
陸99乘法入英 改成12×12乘法表
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中發現史前遺址 議員請命國定
缺水期 3盆水乾淨洗手有撇步
獄政弊案 王令麟秘書不認罪
建築工人聚賭 莊家跳窗被逮
金門海漂不明罐裝物 初判是強酸液
染超級抗藥肺結核 少女奮戰十年
交通部：沒有規劃換華航董事長
抹片難防 1/3正常仍罹子宮頸癌
勞動部：海外企業應遵當地勞工法令
墾丁音樂季 訂房8成滿
馬總統專車抵星總統府
醫材申請健保給付 可上網查進度
賴清德拒進議會 有人送匾諷台南皇帝
藤原龍也來台 詮釋哈姆雷特
港股收黑 陸數據利空
森進一詹雅雯擁抱 笑稱有來電
夏拉波娃：俄羅斯留給我的 是永不妥協
包裝騙很大 義美：儘速改包裝
交通性空污 增幼兒糖尿病風險
馬總統抵星總統府弔唁李光耀
旅美鋼琴家陳孜怡 高市演奏拉赫曼
研發機構解密 科技寶藏探索奇幻
台大磁磚剝落 修復費估逾千萬
食安把關 王品邀供應商宣誓
涉違法賣塔位 足協理事長交保
軟銀機器人預購秒殺 掀人工智慧熱
時鐘鏡贈品傷人 西湖鄉代會致歉
印尼代表處行動領務 助台商解困
傳播澎湖民間故事 開辦解說班
清明後 台股漲勢居多
中州科大跨海馬國 推廣居家坐月子
河南人大前書記迷攝影 遭調查落馬
馬總統於星總統府弔唁李光耀約半小時
中國銀行：陸房市2015觸底回升
百足之蟲 大陸清掃僵屍官網
變速器問題 Rover大陸召回3萬輛
新建工程爆貪瀆 台電：絕不護短
北火南燒 逼近板門店附近村落
南韓將實戰部署新一代多管火箭系統
馬總統吊唁李光耀 陸重彈一個中國舊調
和泰車獲利創高 股利縮水
味蕾遊北歐 國賓推出經典小食
培植新住民二代 擬引越語師資
寶村柑仔店開張 重現寶藏巖好味道
中壢自小客疑爆衝 1死3傷
毒品控制女友賣淫 網路男蟲遭逮
噶瑪蘭威士忌獲殊榮 外媒盛讚
歐文訪台 腳上功夫露一手
李光耀國葬 郝柏村受邀出席弔唁
運動結合公益 少觀所開羽球課
北市自行車路網 首推三橫三縱
台科大碩士生墜樓亡 疑有感情困擾
中市追黑心海帶 13萬公斤已吃下肚
基隆瓦斯管遭挖破 關閥門換管
五月天怪獸傳閃婚 相信音樂否認
貨貿 夏立言：4月經濟部主談
雙屍案謝依涵 涉偽證又遭起訴
6月前維持用水 昨天的雨還需下8次
廈大來訪 金大盼學生交換
元智大學3/25辦徵才博覽會
奉茶束脩謝師恩敖幼祥 漫畫再造新人生
繁星級分躍進 金大：後勢看漲
自造分類手拉車 環保老兵動人篇章
問題海帶 高雄2校曾使用
清淨家園考核 金門獲佳績
大陸財新傳媒維權 告搜狐新浪非法轉載
高屏溪流量低 加速開發伏流水
缺工涉僱非法外勞 雇主恐面臨刑責
莫迪將出席李光耀國葬
外交行動領務 東港區漁會受理申辦
歐洲廉航法國南部墜機 搭載148人
香港千萬富翁有5萬6000人
民宅堆珍貴香杉 物主稱合法漂流木
澎湖行銷觀光 江蘇允諾萬人遊澎
金管會人事大搬風 曾玉瓊接保發董座
德客機墜法南山區 已發現殘骸
整合虛實 大同推電商平台
柏林製片公司拍梅克爾傳 主角保密
全家投資樂點 進軍第三方支付
小海獅學衝浪 可能想找媽媽
男子涉虐狗 動保處追查裁罰
毛揆：總統以元首身分弔唁 尊重安排
陸股成交量創紀錄 上海股市近7年新高
呂秀蓮：人民有權知道蔡英文的兩岸政策
笑人胖 專家：應視為違法
安倍參加二戰紀念？大陸外交部間接回應
父掐死腦麻兒衍社福議題 監委擬查
中市中小學校園 陸續開放至晚間10時
非法製造沐浴用品 高市查獲2萬餘瓶
德國廉航墜機南法 恐無人生還
全球墓園影像展 淡水展出
外資匯入 新台幣升1.2角
空污嚴重 嘉市訂防制推動元年
2月新承作購屋貸款 7年來新低
威熊滿週歲 祝賀送限定版威熊
卡車藝術工程滿周年 迎58場演出
旺旺友聯增投泰產險 金管會同意
德廉價航空墜機法南 近150人恐罹難
男童台南走失 屏東找到人平安
李顯龍邀請總統 參加李光耀家族追思
事隔15年 又有民航機墜落法國
魔爪伸向兒童 伊斯蘭國招訓400名
黑心海帶竄高雄台中屏東 多吃下肚
蕭萬長赴博鰲 26日啟程
大陸科技部前副司長受賄 遭雙開
U19世青女籃 中華遞補參賽
苗縣財政窘 監委：借錢度日不是辦法
印陸續磋商邊界架構 維持和平安寧
夏張會 陸客中轉等擬列議題
PHS用戶照過來 3大電信業招手
台中艾美酒店 2016年底亮相
延年益壽秘訣 全穀物飲食
女流棋聖3連霸 謝依旻就位
美麗華影城禁帶外食遭罰 北市府勝訴
國外網站再測試 HTC M9不燙了
義大主場開打 陸戰儀隊拉開序幕
爭取商機 貿協尖兵6月探古巴
德航：所屬廉航失事是德航黑暗之日
李光耀過世 歐盟駐星大使弔唁
檢出致癌基因 病患跟進裘莉切乳
台工銀轉制商銀 獲金管會首肯
疑被盜肉身坐佛 大陸將啟動追討
歐洲廉航首度墜機 148人罹難
安全威脅 英擬加強福克蘭群島軍備
奧運資格賽 中華女足1球領先
福島核災5縣食品 違規輸台
駐印度代表赴星高專署弔唁李光耀
李登輝：我和李光耀思想不一樣
馬總統悼李光耀 星方邀請23日定案
宜蘭3女童未歸3日 警方尋獲返家
台南失蹤男童 屏東三地門尋獲
今彩539開獎
朱立倫：兩岸交流有助和平發展
李光耀治國成就斐然 大陸奉為典範
日本核災區食品輸台 新北扣70項
6道問題 測失智症風險
大樂透開獎
德客機墜毀法南 總理梅克爾震驚
裘莉案例 醫界籲無需恐慌
昆明案處決3人 世維大會：迴避問題
進口核災區食品 新北要業者退費
德廉航墜法國 外交部：尚無進一步訊息
德廉航墜機 據信有45西班牙人
來自核災區 桃園查封3飲品
馬總統赴李光耀家祭 台星緊密關係旅程
大陸公路負債十兆 官方否認誇大債務
日核汙染食品侵台 量販百貨下架
中共中央拍板 福建等自貿區試點
吃麵不給錢引懷疑 找到失蹤童
德廉航墜南法 漢莎與空巴股價挫跌
南法墜機地點在白雪覆蓋山區 進入困難
女足勝伊朗 挺進奧運資格賽次輪
遷美軍基地案 沖繩縣府槓中央
德客機失事 歐盟主席致哀
贈子上億拒稅 建商涉行賄官員
新電價公式 台電展望負向轉穩定
核災區食品輸台 茨城官員不解
為錢 夏普擬供液晶技術給陸商
核災區食品 日方盼台灣能接受
德廉航墜機 法總統：提供一切協助
福島核災食品輸台 北市預防性下架
不再猶豫 澳洲同意加入亞投行
嘻哈鬥牛梗攻蛋 飆唱辣舞開趴
日核災區食品輸台 南市封存703公斤
美股開盤近乎持平
日核災食品 SOGO新光三越下架
全球近年重大空難大事紀
後李光耀時代 新加坡變與不變
亞洲開發銀行：陸今年經濟增速7.2%
大樂透頭獎1人獨得4.59億
今彩539頭獎槓龜
德客機空難恐150死 肇因尚不明
佳兆業危機 收購方：早就死了
男童失蹤2天尋獲 家人鬆口氣
查輻射商品 中市追出77項不合格
核災區食品輸台 森永龜甲萬在列
A320現代航空運輸主力 安全紀錄不算差
衛福部：要求日食品進口需附證明
堅持到底 中華女足喜晉第2輪
浮洲合宜宅 31日開始驗屋
印度不滿3歲女娃 締造全國射箭紀錄
日核災區食品 高雄封存太冠50項
學習小組：習近平認為新加坡模式可借鑒
原能會：檢測日核災食品 數天內知結果
核災區食品混入 部分輻射合格
裘莉驚聞有致癌基因 小布趕回身旁相伴
馬總統赴星弔唁 凸顯台星深厚情誼
大陸反毒 臨演也得承諾拒毒
程其蘅訪挪威第2大城卑爾根
直升機抵墜機現場 未發現生還者
打頭陣 寧夏書記李建華訪台
嬌小新子女 全國跳遠摘銀
日核災食品輸台 原能會驗200件
財經主筆室― 二稅合一新制推高發放率 配息金額將挑戰歷史新高
馬旋風往返星國 台灣外交悲哀
慈濟首波公佈日本311賑災報告 基金會自費近5千萬
寒舍艾美、艾麗【Earth Hour】節能減碳愛地球
新住民口語傳播課程 30日起招生
崑山科大「越、印」文化研習 體驗異國風情
創意「衣」級棒 樹科大舊衣賽僑生奪冠
解教師荒 教部鼓勵新二代回「母」國
外配「包」功好 公公：店就交她啦！
德國之翼零空難記錄瓦解 背後可能的失事原因
幫助城市發展 陳菊不排除訪陸
染輻射毒害？ 森永食品急切割
賴比瑞亞又爆伊波拉新例 脫離疫區失敗
柯文哲：仁愛、信義路維持單向通車
太陽花學運開庭 林飛帆：歷史將還公道
蘇黎世室內樂團 奇幻再現「天方夜譚」
赴星弔唁李光耀 馬總統晚間返國
卡麥隆宣布不尋求第3任 反應兩極
德客機法南失事 墜毀前急墜8分鐘
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德客機在法墜機 撞擊力強殘骸破碎
總統：李光耀時代偉人 參加家祭表哀思
德客機墜毀法南 白宮：似非恐攻
德客機法南失事 找到一個黑盒子
巾幗不讓鬚眉 李光耀關鍵推手
德廉航墜機 西班牙總理將前往墜機現場
德廉航墜機 德足球員將戴黑色臂章出賽
陸製造數據弱 國際油價漲跌互見
德廉航墜機 法入夜後暫停搜索行動
德廉航墜機 10法警夜守事故現場
憂聯準會較快升息 美股收盤下滑
美將維持阿富汗目前1萬駐軍至年底
漢莎執行長：墜機原因應該很快就可找出
德廉航墜機16學生亡 父老哀悼不已
歐巴馬重組幕僚 數位媒體人當家
英財相：希臘離開歐元區機率升高
燒錢很兇 谷歌挖角大摩大掌櫃
雅加達哥哥姐姐出爐 邀台客來訪
埃及女貴族4200年骨骸 成乳癌最早證據
德廉航空難家屬齊聚機場 悲痛欲絕
石門水庫雨不捧場 水位又開始降
穆迪降烏克蘭債評 僅高於違約1級
選購新生兒衣物 一看二摸三拉
伙食費上調 元大金響應加薪
國際特赦組織指控委國侵犯人權
型男吸睛 仔仔代言VOLVO
美股跌 台股可望高檔震盪盤堅
蔡依林臉書發文 鼓勵姊姊妹妹愛自己
石門水庫想解渴 打雷最有效
亞馬遜測試無人機 批美國發許可太慢
林書豪重返先發戰雷霆 首節9分3助攻
相隔13年 X檔案回來了
英期刊：網拍母乳易受汙染應嚴管
夜幕下新鮮事 觸口園區帶領透視
上海百樂門 最快2015重新開門
勞工職業傷病 就醫可申請補助
陸清查政府網站 寫錯領導姓名就關停
二重疏洪道商業地 每坪156萬標脫
台美企業論壇 雙方高層與會
石門水庫蓄水增 蓄水率近21%
英外相：墜毀德客機上可能有英乘客
台股開盤漲7.59點
石門水庫進帳有限 再人工增雨
新台馬輪升級 可看電影唱歌
3月連2天 玉山春雪迎枝頭
高壓電線掉落 竄火花險象環生
台進口美新罕布夏州龍蝦成長驚人
半場打完 林書豪16分
高雄輕軌拖著上路了 動態測試
廉航飛安堪慮 專家掛保證安啦
區域整合 梁國新：台能達高標準
德廉航墜機 機組人員不願飛取消7航班
原住民經典美食 醃肉食指大動
德廉航墜機 罹難者疑含2名日本人
巴西民調：民眾多支持彈劾總統
北京新藍領月薪揭密 女按摩師3.6萬
新聞掛臉書 編輯與營收是問號
陳威仁簽報新警政署長 本週核定公布
太陽花學運佔立院案 昌帆廷出庭
鴻夏戀胸有成竹 鴻海攻近4個月高
國際扶輪社總社長黃其光訪加
包道格：九二共識是北京底線
核災區食品 災區官員：嚴格輻射標準
林中斌：經濟依存克制東亞海域爭端
奈北鎮傳50死 博科聖地擄走逾400婦孺
新台幣早盤狹幅波動
聯大駁俄提案 同性伴侶續享福利
統一小蘋果 陸媒：大媽江湖非說統就統
3G資本擬砸400億美元 買卡夫食品
楊偉甫：過去10年已花55億清淤
無線充電市場看好 台廠多方布局
個人申請篩選26日公告 8時上網查
史努比專賣店遭破壞 生意仍旺
韓外交部：墜毀德客機無韓籍乘客
大長今李英愛隔11年復出演韓劇
台經院：景氣動向 製造業小降
豪雨特報 宜蘭大台北山區局部大豪雨
照明展登場 智慧型燈具最亮眼
少油少糖高纖 潤餅吃得安心又健康
德廉航葬嚴山峻嶺 加劇調查善後難度
益航21.8億元聯保案 成功募集
湖人不敵雷霆 林書豪先發19分
日本核災區產品 澎湖縣府配合稽查
精材30日上櫃 凍結資金逾百億
亮警訊 台製造業服務業景氣皆下滑
經濟部：再下8次雨可度過難關
大陸印錢調結構？中共黨媒駁斥
經濟部：企業盈餘分配員工比率應自訂
南藝大學生之死 扯出學校拒遊覽車
香港和黃收購O2英國電訊商
韓流天后李英愛復出演新劇
烘焙業的團結 台灣本土契種小麥成真
印度海軍飛機墜毀 兩人失蹤
奈許正式退休 遺憾未奪NBA總冠軍
底特律2童屍放冰箱 母親遭逮捕
石門水庫施作人工增雨
加減乘除管理法 保持身材不走樣
準升息環境下 還是投資美國好
維護員警安全 彰縣取消站崗指揮交通
震旦通業強攻車業3D市場
台灣應入亞投行？大陸國台辦沒正面回應
災區產品遭改標 日清酒業者氣憤
陸國台辦：續推動兩岸各層次各領域交流
亞銀預估越南今年經濟成長6.1%
公平會：廣告虛偽不實 罰建商
梁國源：今年經濟成長率估3.66%
十萬株薰衣草漸綻放 九族文化村活動多
海生館：鼠尾鱈多樣性 台灣最高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
響應地球日 寒舍艾美關燈1小時
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
攻讀美頂尖MBA 恐年花300萬台幣
李秉傑：LED背光需求4月估緩升
節稅考量 大老闆紛轉讓持股
德廉航失事 確定2日本人罹難
研究：吃冷飯熱量減半
海研5號偏航 船長大副未修正
嘉市蔣介石銅像被惡搞 將移置桃園
德廉航墜機天籟絕響 歌劇家來過台北
絲綢之路支點 寧夏邀台商布局
進口日本核災區食品 民眾罵商人黑心
衛福部認了 原研議開放日核災區產品
台南下小雨 水庫進水杯水車薪
北市環保戲劇競賽 總獎金逾20萬
楊偉甫：若水情惡化 苗栗恐三階限水
慈濟收支報告 公開日本賑災經費
日核災食品輸台 官方協助團體訴訟
周杰倫「不能說的秘密」 韓今春重上映
忘憂森林迷路 夫婦2人被尋獲
檳榔攤遭搶 女店員勇護血汗錢
拳王世紀戰大合照 小賈斯汀亂擠
談雙城論壇 陸重申九二共識是基礎
美國務院發言人 挺新聞自由謝媒體
紡織業是中美洲經濟命脈
新台幣中午升 7.4分
國防官員訪美 越美加強防務合作
台結合NGO辦環藝展 重視氣候變遷
擴張亞太版圖 甲骨文招募千名業務
蕭萬長提金門論壇 國台辦樂見文化交流
永和山水庫進帳有限 僅夠用1天
印尼決定對大陸開放投資市場
青年每份工作做1.6年 均薪2萬8
加拿大雁屎量驚人 美想放狗掃蕩
美國6月升息？ 鄭貞茂：太牽強
團團圓圓專心做熊 圓仔獨挑大梁見客
抽檢兒童塑膠鞋 2件塑化劑超標百倍
台灣人就愛到日本玩 旅行社賺翻了
海研5號偏航 船長大副未修正
民進黨台中第2選區初選 陳世凱出線
總統：上任7年 台海已是和平海域
轎車碰撞 孕婦傳羊水破裂送醫
韓國工人來台爭權益 中華電工會力挺
阮經天開砲：關你TM屁事
核災食品禁入台 193件無檢出
里約奧運倒數500天 污染問題待解決
台灣照明及LED聯展商機1300萬美元
毛揆：核災區食品處理落差要檢討
武媚娘完整登台 張庭霸氣使壞
綠桃園初選 市議員擊敗3位前立委
涉販售生火麻仁 檢警約談6業者
核災食品混入台 27日前完成下架
亞投行第35創始成員國 奧地利也來了
鴻夏戀劇情怎麼演 鎂光燈聚焦LTPS
台灣參加亞投行一帶一路？國台辦未多言
安啦 日本核災區食品大部分達標
日核災區食品闖關 廠商聲稱誤進
現代訂目標 躋身台灣前5大車廠
大陸國台辦：福建自貿區便利兩岸經貿
中市衛生局追輻污產品 稽查超市
德國廉航墜機前 未發出求救訊號
吊白塊是塑膠聚合劑 不能添加食品
李秉傑一席話 LED股全面重挫
日本核災區食品 高市封逾5百公斤
春訪水源地 現地體驗翡翠大壩
海研5號偏航 兩度撞礁石
隱憂 台灣出口貨品及市場集中度高
台協助薩國計畫 保護兒童青少年
北市女性平均婚齡 上升至33.3歲
巴拿馬1月出口下滑12.8%
駁隱匿 衛福部：破解核災食品標籤代碼
廣東順德「桃姐」憶李光耀無架子
中南美利基產業拓銷團訪哥國
森永牛奶糖聲明台灣製造無核災區原料
李光耀移靈國會大廈 數千民眾夾道送別
韓2014年GDP年成長3.3%
阿嬤種出超大豆薯 得用怪手開挖
高鐵清明再增3班 28日開訂
台股收盤跌63.83點
無業男亂刮車 警假稱借錢逮人
雲林新服務 跨縣市申辦地政
發票千萬獎60538935
澳洲擬加入亞投行 盼明瞭大陸權力配置
試管嬰兒搭配針灸 提高受孕率
推廣資訊社會 彰縣開辦平板電腦課
藍中常委將提案 盡早確定總統提名時程
日核災區食品侵台 主婦罵比黑心油更壞
元大寶華：旱象惡化恐影響GDP
統一發票千萬獎60538935
4月台指期跌31點
朱立倫：北北基中長期合併是趨勢
台股走低 收跌63.83點
參訪電動機車 毛揆：向排碳宣戰
4月電子金融齊跌
曼谷得獎餐廳NARA 遊客愛點海鮮
北韓：天安艦事件是美重返亞洲陰謀
瘋社媒 年輕人更顯自戀
立院初審 強制企業分配盈餘加薪
史努比主題店遭破壞 客人反應不一
日核災食品輸台 消基會：道德淪喪
台助建平民住宅 巴拉圭民眾感念
壟斷毒品市場改槍 警逮3嫌
泰國變性人環球小姐選美
嘉縣府帶頭節水 已收到成效
疑體育系潛規則 學弟疑遭學長霸凌
電動機車 4年目標3.7萬輛
亞非會議活動 陸日北韓領袖料碰頭
澎湖母語日 唱跳成語接龍保有傳統
柯文哲：信義路和仁愛路維持單向通車
體貼離島居民 領務局26日赴金門服務
林辰唏要死不活 冰箱曖昧無解
四技申請一階篩選 26日公告
電子傳產小跌 台股軟中透堅
被害人參加訴訟 司院法部不同調
劉喬安告壹週刊 出庭啜泣
101董事會 魏應交辭董事
李光耀移靈至星國會大廈供瞻仰
美拖車卡高速公路 大象肉身撐住車
新警政署長 陳國恩刁建生皆有可能
桃園全面展開防治紅火蟻作戰
刑事庭科技化 明年6月前上路
已婚男穿女內褲 偷女內衣褲被逮
助城市發展 陳菊：不排除赴大陸
拐童男是累犯 出獄不久又犯案
持鐮刀砍人致死 男判無期徒刑
圖書驛站開進監獄 飄書香
遠傳獨家代理手遊熊出沒
三大法人賣超台股 62.77億元
日食品附官方證明 2週公告6月實施
上節目談老公抗癌 席琳狄翁激動落淚
感受問題 統一超已下架日本午後紅茶
核災食品需下架 增加到294項
台灣虎航曼谷增班 東京拓點
石門水庫進帳50萬噸 未解旱象
國民黨智庫增新媒體組 唐湘龍任顧問
首組亞裔美籍雙衛先發 林書豪19分
日核災商品輸台 愛買：未出現退貨潮
德失事客機黑盒子 為駕駛艙通話紀錄器
史努比餐廳流量管制 用餐限時90分
監委巡察北市府 給予努力評價
蕭習博鰲28日會 蕭萬長會後赴新加坡
供5停2在即 醫院須儲水至少2天份
南港三期重劃 釋出3.45公頃商業地
NBA生涯落寞謝幕 奈許不失樂觀
中彰投分署中科徵才 28日登場
監院巡查北市是否公開 兩造說法不同調
學生藝術作品 躍上餅乾包裝
小朋友創作趕鳥人 提前過兒童節
違規日本進口食品 27日下架
亞洲財經：台商在陸生存漸難
傳顧問喬巨蛋 北市：歡迎提供證據
告白冰冰案 戴崇慶：不求償要真相
友善城鄉環境遴選 6月開跑
波隆那兒童書展 瞧台灣3插畫家
環中夜市違規營業 強制拆違建
新北查清明節食品 3件不合格
阿根廷發現納粹藏身處 學者說缺乏證據
拉攏印尼 陸出版佐科威奮鬥自傳
越媒：越美安全合作取得可喜進展
LED和OLED各有應用 互補創藍海
KTV如廁順位衝突 3人遭殺傷
政策沒人聽 柯P：老百姓水準就是這樣
加薪四法 三法初審通過
菲靚警選地球小姐 網友甘願被抓
跨黨派立委提修憲 保障離島權益
新台幣收貶1.8分
害羞的仙人掌 不敢抬頭
研究：孕婦吸菸 胎兒表情痛苦
核災食品改標 蔣丙煌：在日本就貼好
沒人表態 洪秀柱：不要讓我奇摩子不好
打造創業城市 詹宏志籲地方政府提誘因
馬總統已親自弔唁李光耀 不會再派特使
監委拜會 基市議長提山坡地水保
駐西班牙代表處辦美麗台灣說明會
華亞科再砸344億 攻20奈米
桃園緊急淨水系統 解決飲水問題
台南抗旱 目標每人每天節水3公升
柯文哲：把宋楚瑜當教練
馬克杯搶手 史努比餐廳擬出售
小六生挑戰玉山 要留畢業前最美回憶
德廉航墜機 山區持續搜索
蕭習博鰲會 可能談亞投行
樂園過兒童節 12歲以下有免費
SBL冠軍賽 首次開放單場投注
第10輪貨貿 經部目標本月底開
全球廉航興起 空巴A320暢銷
公投門檻 內政部將開公聽會
砂石車擦撞 駕駛被控亮槍恐嚇
陸版柯震東 大學男籃選手爆紅
手捧魚菜共生 蔡英文宣傳宜蘭綠博
24味功夫龍蝦 重現廣東老菜
屏東國際彩稻藝術節 號召社團志工
駐挪威代表處辦喬遷僑界慶祝茶會
核災食品闖台 疑日本境內就造假
調查局全國大掃蕩 查獲偽劣藥
獲利王換人？ 台灣大今年拚超財測
光寶：今年營收個位數成長 獲利是主軸
違規進口核災食品 經部擬開罰
兆豐銀金邊堆谷支行 6月底開業
台灣工銀擬轉型精品式商銀
折翼天使環島 市長警局長感動
柯文哲：我還是會失言 但次數慢慢減少
兩岸不鏽鋼板 歐盟徵反傾銷稅
朱立倫：3月底提內閣精神修憲版本
北京地鐵試車出軌 無人傷亡
扶助創業 柯文哲提配套政策
柯文哲：創業實驗空間選定內湖南港
4G吃到飽喊卡 電信業：今年免驚啦
愛地球 藍北市黨部響應328熄燈活動
新疆大火釀6死2傷 官方要網友注意發言
泰普吉島車禍意外 陸客3死
接獲綁架電話 退休警機靈破詐騙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金融亞洲盃 國泰富邦領先群雄
北市聯合奠祭 20項免費服務減負擔
推太陽光電 雲林辦綠色能源論壇
檜意森活村藝術徒步區 封街表演
柯文哲：年底前建立精確投票系統
遠傳繳回2G頻段 4G油門催落去
扭轉跌勢 日股收紅
全球採購夥伴大會 商機40億美元
屋頂種菜百憂解 北市推田園城市
西門商圈好康哪裡找 智慧4G有撇步
國民黨幹部評鑑委員會 黃敏惠任召集人
新北封存日核災區食品6.4噸
德廉航罹難者 1荷蘭人1比利時人
罹癌陸配用愛培育傑出女 移民署慰訪
重視青年 朱立倫：找回技職教育精神
日核災區食品進口 彰縣要求下架
佔領立院 黃國昌：如破窗救嬰
歐股開盤持穩
檢調破獲偽藥集團 查扣10萬多顆
廣設公托中心 高市今年拚達17處
藍營拜會南檢 盼加速李全教案偵辦
法極右領袖：若當總統推動退歐盟公投
東豐快速道路工程 林佳龍：環評決定
大腿內側有條狀物 女藏毒遭逮
相約南下尋仇起爭執 警追捕偵辦
Lokah su你好創作展 原民驚艷
26日北部稍回溫 持續有雨
港股漲跌互見 大陸國企股跌
歐洲豬肉有競爭優勢 馬總統促簽ECA
兩岸兩會第11次會談 最快4月中
千葉縣盼台放寬食品進口 貼上標籤無奈
柯文哲拍板 仁愛路信義路維持單向
兄弟主場砸200萬布置 主打黃衫力量
馬總統專程悼李光耀 啖兩餐飛機餐
日官員：依科學國際規範看食品輻污問題
美國防部長訪韓擬討論THAAD
中市查輻射污染產品 責付保管76項
日核災食品 原能會加班趕驗365件
第10輪貨貿談判 3月31日大陸登場
總統大選提名 朱立倫：按步調走
終於賺錢了 宏?每股賺0.66元
長期吃進輻射食品 增加罹癌風險
馬總統訪星 外媒肯定外交妙招
燈會人潮產值 台中市政府：沒澎風
馬總統悼李光耀 李顯龍門口親迎
人民幣熱再起 定存利率逾3%
台南破獲地下洗髮精工廠 售逾10噸
馬總統：今年經濟應比去年好
這裡的人 就是台灣最美的風景
食安新聞 立委提案統一中央發佈
核災食品 屏東下架93件
俄對亞投行不積極 陸學者：因政經因素
美力台灣 啟動3D光雕車
自行車夯 巨大每股配現金6.6元
青年志工創溫馨廚房 為獨老送餐
台上市公司逾5成加薪 幅度近4%
央視節目大露胸線 陸網友議論沒剪胸
核災區食品檢測 茨城縣9成9合格
台不?鋼板涉傾銷 歐盟明起課稅
國軍無販售日本核災食品
發動機失效 俄客機安全降落聖彼得堡
男子偷香油錢 出廟門就遭警逮
連接英美 俄提興建跨歐亞北美超級公路
放棄亞投行否決權 大陸：不成立
放眼亞洲 義倍耐力與中國化工聯姻
醫寫鑑定書遭毆 藍黨團盼健全保密制
貨幣供給死亡交叉 台股逆勢向上
柯文哲：沒有人生哲學 人就像阿米巴
小野麗莎歌聲療癒 平時靠重訓紓壓
衛福部：業者進口產品要合法
日本核災區食品 基隆下架711件
抽驗潤餅皮 嘉義3家驗出甲醛
歐盟課反傾銷稅 兩岸鋼板稅率不同
證明沒輻污 安倍用力吃福島米
旅奧地利及羅馬尼亞台灣同學聚會交流
營建署：未來4年都更投入1700億
政院文創列車抵澎 鼓勵藝術發想
日本問題食品 桃園近18萬件下架
清明前週假日 國道通行費8折
板新林口112校 4/1起停游泳課
若藍再沒人表態 洪秀柱當仁不讓
台南稽查核災食品 下架389公斤
經濟數據佳但美元盤整 台幣小貶
謝長廷：不接受九二共識 應有替代方案
正新去年每股賺近5元 建大緊咬
打貪無國界 大陸向美提交潛逃貪官名單
柯文哲：主張台北市成為海綿城市
吳志揚拜會林佳龍 催生第5支職棒隊
普吉島巴士墜崖 陸客3死15重傷
孕婦頭痛險喪命 腦動靜脈畸形出血
核災食品292項 增麒麟啤酒業者
雲林調查站破偽藥 負責人送辦
接近太陽光 OLED下世代新星
老兄弟回來了 傳奇球星感動開球
稽查核災食品 嘉義零售業者自主下架
經民連：M503談判應送國會監督
一頓飯吃11萬元 陸央企高層被處分
財部:魏家辭101董事 無退出問題
馬雲雷軍助台創業 詹宏志正面看待
黃夏成職場講座 天賦讓你發光
蔡英文：卸任官員的話不代表美政府
美亨氏食品合併卡夫 巴菲特加碼投資
輕軌動態測試 考驗超級電容
醫美保養品換季 藥妝超商齊搶市
歐盟課不鏽鋼板反傾銷稅 台廠影響小
日核災食品輸台 監委要查
金宇彬見粉絲 4/25登台
遠傳繳回2G擴4G頻寬 NCC准
國壽標得國寶幸福 信用評等鬆動
看弊端 柯文哲：人少易被買通
政府6網路平台 明起陸續啟用
核災食品 高市通路商自主下架28件
機師哀悼空難拒飛 德廉航取消一航班
空警500預警機 解放軍納編
空警500納編 解放軍預警能力更全面
大陸空警500 對決 台灣E-2K
食藥署：代碼日網可查 業者應做管理
毛揆：確保餐桌上食品安全
猛象妝點洲際球場 兄弟終於有個家
調漲基本工資 勞動部：有機會討論
貨貿談判下週北京登場 聚焦市場開放
葉問3電影開拍 拳王泰森加入
不想憾事重演 熱心女助醉倒路人
歐足總憂心極端分子足球場鬧事
蔡英文:將提完整水資源治理規劃
大馬媒體推崇李光耀功績
香港超市沒進口台假標籤食品
德客機失事 法部長：似未爆炸也非恐攻
日本食品代碼學問大 食藥署解碼
綠委提廢升旗典禮 教育部認應維持
陸副財長：未以亞投行否決權換歐洲加入
癌友愛保健食品 平均吃4.3種
拐童男關不怕 每次出獄就犯案
民進黨屏東立委初選 李清聖要複查
今彩539開獎
什葉派民兵挺進 幕僚否認葉門總統逃亡
陸廠殺價競爭 觸控面板續跌
葉門叛軍攻亞丁 公務員奉命返家
陸經濟若嚴重下滑 銀行放款成本陡增
出雲號 陸專家：有F-35B就成航艦
韓道路陸橋新建中崩塌 1死8傷
失事德客機 至少3名英乘客罹難
童子賢：空總不招商 協助青年三創
德廉航墜機 母公司：客機狀況極好
加薪法初審 估63萬家企業適用
葉門總統亞丁宅邸遭空襲 機場關閉
日輻射汙染區食品 澎湖查出上千件
阿密特MV搞怪 人體蜘蛛亮相
藍委提修憲意見 總統建議多開公聽會
高鐵新財改案 全民認股192億
違規進核災食品 經部對業者下通牒
童子賢：盜伐嚴重 漂流木屬國家財產
劉世芳選立委 陳菊陪街頭拜票
童子賢：6月電腦展 空總展多媒體
熱情姐妹穿新衣 啦啦隊首創主題曲
報導：安倍不參加大陸紀念抗戰勝利閱兵
套袋又上銬 海巡隊員疑尋短身亡
黨團報告修憲案 總統建議三原則
調查：寧夏男最怕老婆 河南女最怕老公
兄弟主場開幕賽 觀眾人數破萬
裝備老舊 消防署籲地方共同改善
智慧觀光聯盟成立 整合上萬筆開放資料
空總TAF創新基地啟用 台灣創新經濟亮點
今彩539 頭獎 2注中獎
德廉航墜機 德部長：無陰謀跡象
德廉航墜機 德國西班牙罹難人數最多
羅艾斯：美挺台入TPP維繫經濟安全
德廉航空難 法德西領袖抵達墜機現場
王老吉贏了 加多寶敗訴改包裝
葉門什葉派叛軍 亞丁擒獲國防部長
享氏卡夫合併 激勵美股開盤走高
許基宏開轟 兄弟主場搶下好采頭
德廉航墜機 專家：似難歸因機齡
沖繩影展 許瑋甯浪漫露腿
軍事干預葉門提案 阿拉伯聯盟將討論
美股大跌 台股恐回測月線
80後陸客 遊台灣新主力
台越合作 送新二代留學越南
國民黨「總教練」憑什麼贏球?
檜木漂流之必然
陰影
「你到那邊要乖一點！」
台塑越南鋼廠意外 無台籍員工傷亡
僑生「華語文能力測驗」留臺工作大利多
核災食品全台警戒 午後紅茶31日前銷毀
德國之翼失事前 一名駕駛員反鎖於駕駛艙外
管中閔受訪談房價、談柯政
三星S6 Edge登台搶荷包 售價2.65萬元起
新住民深入在地生活 與 移民署拜訪社區老人中心
警政署長人選敲定 新北市警察局長陳國恩接任
北市路邊停車格 今年底前全面收費
台股力守9600點 電子、航運股表現最差
經濟部、貿協「延攬人才」巡迴講座反應熱烈
「2015年台灣國際改裝車暨車身美容保養展」4月8日開展
新北真人圖書館 陳凰鳳分享人生
新二代雙胞同獲選國手 5月為台灣爭光
移民署等單位慰訪罹癌陸配 肯定培育總統獎女兒
全國僑生國語歌唱賽 即日起開放報名
西門紅樓拼布展 新移民手作在台人生
核災區食品 午後紅茶31日前提銷毀計劃
阿富汗總統對美國會兩院演說 表感謝
梅克爾與歐蘭德赴法南空難現場
法南空難全球關注 記者蜂湧而至
NHK:下架日食品 台零售商憂
陸研發伊波拉疫苗 安全試驗過關
法國調查黑盒子 數日內有初步結果
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
●【歐股盤後】全面收黑☆
葉門親叛軍部隊攻佔亞丁機場
經濟學人：馬英九總統史無前例訪新加坡
義專家：亞投行成敗未定
尼坦雅胡受命組政府 伸友誼之手
陳偉殷熱身賽挨轟 5局1責失
叛軍逼近 葉門總統離開亞丁官邸
沙埃考慮介入葉門衝突
荷蘭亞洲影展 3大城市看台灣
擔心科技股價高估 美股重挫
憂葉門衝突 油價上揚
熱身賽未勝 陳偉殷展望新球季
義媒：亞投行 美國態度矛盾
續命希臘 歐銀再增緊急貸款
邊境試驗 印度村民甩砷毒糾纏
砷汙染難解 印度試賣便宜飲水
日廠生產針頭不安全 荷比現恐慌
沙國展開軍事行動 對付葉門叛軍
沙國開始空襲葉門叛軍
奧學者將訪台 與中研院研討氣候變遷
德廉航空難 傳有機師被關在駕駛艙外
巴西終結干預匯市 美元回升
沙國攻擊葉門叛軍 傳發動10國聯軍
路透社：戰機轟炸葉門首都機場
投信：人民幣轉強 點心債吸引投資
CR-V改款 預接價不到90萬
梁國新談TPP對台重要性 美媒關注
食安扎根 達人分享職場體驗
諾基亞通信 新組織架構上線
數位居家監控 趨勢逐漸成型
順應網路時代 Q版習近平導覽博鰲
大學個人申請篩選公告 8時上網查
行政院啟動網路六大分身
清明掃墓 淡水北新路實施交管
太陽能需求 集邦：第2季中可望回溫
越南鋼廠鷹架倒塌 台塑緊急會商
巴西外貿市場空間趨緊
葉門總統哈迪 傳已從海路離國
台塑越南鋼廠鷹架倒塌 已知14死
土耳其雜誌社爆炸 1死3傷
河靜鋼廠意外 黃志鵬：三星是承包商
梁國新：台入TPP 美表達更明確
台留學生弒母 同意私人醫師鑑定
加諮議局：油價跌 非短痛
林書豪先發 首節拿4分助湖人領先
台股開盤跌88.2點
5國聯合聲明 將對抗葉門叛軍
河濱鐵馬遊 賞花親水餵羊一網打盡
疑電線走火 郵局天花板燒焦
越南鋼廠傳工安意外 台塑股價小跌
林書豪6分5助攻 湖人半場領先灰狼
英報告：華為通訊產品對英國安無威脅
個人申請 一階篩選率73.15％新高
清明防火 4不2記得
鴻海攜韓SK C&C 攻陸IT服務
京站大樓女子疑輕生 119出動解狀況
金融面而言 曾銘宗贊成加入亞投行
王福權：台入TPP 助蒙大拿進亞洲
資金仍充沛 曾銘宗：外資未匯出
總統維安 李翔宙：準備萬全細節保密
國史館出版蔣中正年譜 不造神話
88高齡耆老 電腦一字一鍵翻譯新竹廳志
龍捲風襲奧克拉荷馬州 上萬人停電釀1死
北京清華大學 邱勇接校長
氣象研究 地面人造雨增雨10%
UCLA放映侯孝賢歷年經典電影
張盛和：入亞投行 對台經濟商機有利
新台幣早盤走升
引渡陸貪官 美國務院要犯罪事證
台塑越南鋼廠意外 無台籍員工傷亡
林書豪砍19分 湖人3節領先灰狼
攝護腺肥大 中老年男人要注意
李光耀國葬 柯林頓將率團參加
省思太陽花學運 管中閔：了解世代落差
財部：日本酒類 百分百檢驗
職訓充電起飛計畫 助傳產二代接班
象牙海岸母親帶女行割禮 遭判1年徒刑
沙國空襲葉門叛軍 美提供後援情資援助
路透社：沙國宣布葉門領空為限制區
未老先衰 40歲後肌肉質量下降
高鐵董事會新財改案 全民認股192億
管中閔：不要再罵馬總統了
Yelp台灣版上線
逃美大陸貪官名單 美國收到了
台塑越南鋼廠意外 工地有數千勞工
乾旱 台股不確定因素之一
林書豪19分 湖人灰狼比賽延長
葉門叛軍恐有彈道飛彈 10國聯軍相抗衡
與柯文哲交手 管中閔：非常痛快
珍貴漂流木 童子賢：立法不撿拾不買賣
大打電子商務牌 臉書即時通開放購物
投資百億美元 台塑河靜鋼廠原訂Q2投產
針灸引膝關節發炎 關節鏡手術助康復
港特首接受質詢 與泛民激辯
索賄遠雄疑雲 柯文哲：有證據就處理
航運電子弱 台股失守月線
邁阿密網賽首輪 盧彥勳傷退
中華電009國際電話 促銷方案出爐
缺水 竹南光電廠水車出動
管中閔：控制房價是政府責任
小三通免稅店菸酒 勿運輸販售
台塑越南鋼廠意外 可能還有人受困
台灣虎航飛東京開賣 4/2首飛
德廉航失事前 1機師獨鎖機艙不開門
國家發明獎 商品化作品優先出線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
林書豪關鍵時刻坐板凳 湖人延長賽險勝
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
真的變狗熊 美軍正式指控塔利班前戰俘
5大徵兆 你的手機被駭了!
台塑越鋼意外12人死 27人救治中
曼哈頓影展 台灣大放異彩包辦前2名
日輻射食品來台 關務署長也難逃
炎亞綸攻日樂壇 空降公信榜
台灣採購咖啡實力 受中美洲肯定
柯文哲：28日公布北市抗旱計畫
NCC主委將出席APEC電信部長會議
新任警政署長 陳國恩接任
抓貪官 北京向華府提供名單請求追捕
水情吃緊 澄清湖加速清淤增容量
搶水戰將起 竹科廠商備戰
毒性不改 毒鴛鴦再販毒被逮
台團中美洲採購咖啡 後續商機大
大巨蛋索賄傳聞 柯文哲：有證據就處理
攝影家看台灣 玉山最具台灣意象
韓媒：建構亞太統合反飛彈傘有進展
德廉航墜機 台灣同型機7架
降雨有效 石門水庫增10天供水量
禁同性戀公投案 加州硬起來力擋
民進黨新莊立委初選 吳秉叡出線
王卓鈞退休 陳國恩掌警政署
博鰲論壇登場 聚焦一帶一路具體方案
高鐵新財改案 全民認股優先
助伊拉克收復提克里特 美空襲IS
台灣捐贈巴士 巴拿馬學童受惠
王金平：目前仍以議事工作為重
亞投行 專家說美國一定會報復
新台幣中午升 9.7分
M503 李翔宙：增防空預警縱深
2015金點設計獎 開放徵件
誘拐男童 慣犯聲押獲准
要求房東約束學生 弘光訂校外住宿辦法
世界兒童畫展厄國得獎作品頒獎
台股拉回修正 金融股挺身而出
拚大陸買氣 蘋果傳攜富士康推手機舊換新
5國願加入作戰 沙國出動15萬大軍
低俗微信號 恐面臨大陸永久封殺
高雄大寮槍擊命案 4男遭逮
公民團體赴陸委會抗議 警到場維安
鴻夏戀按兵不動 命運糾纏
攻打葉門叛軍 沙國派100架戰鬥機15萬人
吳鳳科大國際文化節 印度舞開場
台塑越南鋼廠意外 增至15人死亡
越鋼事故 台塑：承包商三星負責
南投琉璃光之橋 兒童4月免費入園
放棄亞投行否決權 大陸態度未明
太陽花學運案 蔡丁貴否認犯罪
拿走機車上包包速返還 男判無罪
民進黨台中第4選區 張廖萬堅出線
機動測速照相 易肇事路段大執法
江國慶案檢察官詹常輝 獲青年獎章
住展：近6年北市超額供給 房價照漲
威力彩今開獎 頭彩上看12.5億
10年內心臟病發風險 新儀器可預測
台大醫一階篩選 83人過關略減
索賄疑雲 童仲彥將檢舉資料交柯文哲
太平島跑道適度延長 李翔宙不反對
台灣大頻譜到位 4G飆速擂戰鼓
泰國維族偷渡客 大陸土耳其搶著引渡
女墜酒店天井命喪 死因仍待釐清
個人申請一階篩選 通過人數比率新高
陸廉航瘦女生免運費 遭轟歧視胖子
毛揆：檢討核災區食品處理時間差
謝長廷：柯文哲還可再操一陣
台塑：越鋼投產時程不受影響
指舞傳情 無聲無礙
設計網站徵口譯 時薪115元被罵翻
國際國會聯盟主席抵越 出席大會
傳助iPhone舊換新 鴻海不回應
iPhone舊換新 傳將在大陸推出
陳佩琪獲選馬公高中傑出校友
掌警界龍頭 陳國恩：全力以赴
陳國恩接警署長 侯友宜：一棒接一棒
李翔宙：政府機關別用Line
台塑越鋼意外 傷亡人數統計混亂
黃立成：好麻吉會員絕無造假
台股收盤跌48.71點
立院組修憲委員會 選出5召委
NASA將擷取小行星巨石 送入月球軌道
印媒：集體性侵修女案1嫌落網
日核災區食品違規輸台 333件未超標
台股整理 收跌48.71點
4月台指期跌79點
屏東彩稻節28日登場 縣府規劃小旅行
毛揆：第3階段限水 4/1如期實施
政院：對人關懷 打造全新台灣
廈門最大規模海葬 送別119名逝者
找出路 教部要幫青年獲合宜薪酬
4月電子跌 金融漲
台大申請一階篩選 63人五冠王
電子航運走弱 台股收跌48點
新任警政署長陳國恩 改革魄力受肯定
高中生搶技職 龍頭科大資工系超夯
台大個人申請一階 建中325人通過
雙親遭殺害 兒當老師育英才
台灣大將攜鴻海 進攻物聯網大餅
澎湖消防局在各墓區設置清明供水站
LINE彩稻田 熊大兔兔屏東田?見
斷線民眾觸電亡 台電協商賠償
空污問題 毛揆促與大陸協商
柯文哲：擬請謝長廷幫世大運執委會上課
下雨天滑倒提告 法官判超市無罪
日月潭賞螢季逢乾旱 祈福求降雨
苗栗台中檢警聯手破獲販毒集團
復養鵝隻 雲林建議鬆綁
青年獎章得主 最年輕15歲
新北消保：親子餐廳安檢不合格
警政署長 陳國恩聽民意與基層心聲
建中生吳振寧 立志改善司法現況
新署長 推新政重員警執勤時間
日本核災食品 疑產地造假業者13家
大街飛踢學童 男子坦承犯案
嚴重瓣周漏 免開刀心導管修補成功
金門首辦護照 鄉親先辦再說
立委批廢監院 秘書長盼維持現狀
林江義：原住民不是炎黃子孫
揭發貼假標慢4年 食藥署受限人力慣例
葳格教育體系教學e化 師生iPad互動
職訓學專長 國道收費員成功轉行會計
食藥署：查日本食產地 不只看部落格
退撫基金投資 新增黃金存摺
申請篩選門檻 頂尖科系降1至2級分
淨化回收汙水 崑大生態渠奏效
遭疑善款付魏應充 慈濟：還代墊款
雲林防PM2.5 加強管制原生汙染
民安1號演習 馬總統出席
個人申請 一階基中16位6冠王
真能忍 中大樂透2個月後才領獎
遲了530年 英國王理查三世今風光下葬
三星S6 Edge登台 售價2.65萬元起
輔大旁出租套房違建 市府排日期拆除
三大法人賣超台股 125.87億元
租昂貴民宅電話詐騙 警破獲
山老鼠案擬傳撿拾者 士檢不證實
海英俊：李光耀偉大政治家
全國關懷據點會議 林佳龍為志工加油
大陸加國合作開發北美人民幣離岸市場
美若在南韓部署THAAD 北韓將反應
陸清理稅收優惠 傳郭台銘爭取保留
阿里郎3A號衛星進入預定軌道
石門寶二水庫 下午人工增雨
天安艦事件週年 朴槿惠籲北韓棄核
涉嫌殺情人 內蒙古政協前副主席被批捕
立院修憲委員會 擬開10場公聽會
卓伯源存款 年增380餘萬
亞投行 印尼放話爭取副總裁
第一民族黨首戰 推伊藍選山山立委
兩種破壞性白蟻交配 超級後代恐更威
整頓內湖交通 柯文哲：限期9個月
立院初審 博物館全面納管
受鄭捷衝擊 東山高中生首選法政科系
葉門總統部隊 收復亞丁機場
食品產地遭竄改 福島農民氣憤：侮辱
黑衣男疑持槍闖郵局 砸窗未果逃逸
越南軍用直升機墜落 3傷
急需陰性血過時訊息 別再傳了
三星S6雙機登台 4/10開賣
酒店女墜樓身亡 家屬質疑非意外
引介軍官成共諜 錢經國判10月確定
追捕貪官 陸提供美國優先名單
雲層厚 石門寶山二水庫同步造雨
國安局網域安全處 募作戰高手
陳國恩升警署長 朱立倫：很高興
省水節能 台北101挑戰更高認證
日股收黑 日圓升美股跌拖累
宜蘭嚴審農舍 林聰賢態度堅決
乾旱影響台股 關鍵在清明假期
羅艾斯籲台妥協 開放美豬進口
駐布里斯本辦事處關懷台灣背包客
成大建構循環再利用 矽泥變黃金
走私香菇 陸民刑滿驅離
申請一階篩選 台清交電機三強鼎立
卡米地招牌拆除 4月成遊牧民族
公保費率明年擬調高 月增數十元
黃健庭率團參加紐西蘭懷卡多熱氣球節
青年獎章得主 毛揆肯定貢獻
德廉航失事班機副機師 到職2年菜鳥
媒體不報真相 泰總理揚言可處決記者
查環保公害 桃園成立第5稽查點
新台幣收貶0.4分
和美高中武術館動土 培育武術人才
三星S6雙旗艦登台 Q2挑戰三冠王
港日大學 雄女7人錄取
陽岱鋼行善再升級 滿貫砲捐5萬
總統：災前預防 減少災害損失
台大個申一階 建中北一女小幅成長
北市路邊汽車停車格 年底前全面收費
老人衰弱 運動最能顯著改善
沙烏地空襲葉門 美支援軍事情報
陸：兩岸軍事活動都應為M503留間隔
歷經排華工安意外 台塑越南鋼廠風波多
美食當前太鬆懈 通緝犯吃麵前被逮
南海爭議 菲外長：國際法與菲同在
央行連15季維持利率不變
LINE下單買股 曾銘宗：不太可行
央行15季維持利率不變
屏東水夠用 不需限水
伊朗譴責空襲葉門行動
地球日1餐蔬 1年等於種82棵樹
連偷高雄無數店家 男落網
葉門衝突擴大 阿拉伯鄰國上百戰機來援
全國原住民族運動會 28日南投登場
活化資產 中油新竹土地笑納逾3億
嘉市民安1號演習 過程逼真
張大千攬轡圖重新拍賣 市場關注
法院支付令變相擾民 民團陳情
央行15季利率不變 追平歷史紀錄
毒澱粉廠商欠罰款 茂利遭查封
稽查人員遭關門 環保局擬提告
德廉航副機師 飛行時數僅630小時
彭淮南：台灣加入亞投行有正面意義
需求趨緩 外資大砍台積電
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
假逛街真交易 毒販遭警逮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
核災品處理慢半拍 毛揆：該處分就處分
機車違規 交通事故主因
折翼天使抵台南 想吃虱目魚粥
習近平3度出席博鰲論壇 增大陸影響力
黨籍案 最高院要朱立倫補律師委任書
台北西站將拆 立委籲就近設站
U23亞足夜戰 參賽隊均稱OK
日氣候融資變調 改資助燃煤電廠
大選提名 朱立倫：按步就班
浮洲合宜宅開始驗屋 Q2後陸續入帳
德廉航失事原因 5大關鍵問答
慈濟善款買隨身碟 衛福部：觀感不妥
27日鋒面通過 全台有雨
共軍：兩岸軍事活動要為M503留間隔
池城演7重人格 4/4登台播
王金平黨籍案 國民黨：已告一段落
路跑兼野餐 OPEN將陪跑報名超熱
亞洲消費電子展 首屆上海登場
調查：外國人最擔憂台灣交通安全
A320飛安規定 艙內機師可完全反鎖
洪智坤：將告鍾小平加重誹謗
核災食品 高市下架1770件
南港輪胎回扣案 前協理3千萬交保
基隆長榮和風季 鱈場蟹烤生蠔上桌
盈餘分享初審過 工商團體要見王金平
台塑越鋼意外 越總理指示查明
南海爭議 菲眾議員：不能單靠外交斡旋
總統：支持年輕人熱情 盼理性守法
大樓冒濃煙 疑電動車充電肇禍
搶暑假早鳥 旅展第2人折2千元
花市萬株百合登場 女模清涼助陣
向父索錢未果 男竟開槍示威
蘇丹參與沙國在葉門軍事行動
仁德回收工廠火警 警消搶救
民團抗議M503 陸委會呼籲理性
金華官邸打造社企聚落 毛揆盼發光
港股收低 中東緊張美股跌拖累
個申一篩公布 郝龍斌兒子通過四校系
動漫推觀光 新竹內灣率先啟動
陸媒：香港亞視3月底可能關門
金門行動醫院 全民健檢開跑
展覽會之畫 偶戲飽覽名家畫作
兄弟傳奇週 陳義信洪一中壓軸
王征澄清：沒說亞視氣數已盡
貨貿月底談 陸委會盼監督條例速過
伊朗：盡力限控葉門危機
劉兆玄倡兩岸智庫 創永續發展
台灣金牌伴手禮 奶黃鳳梨糕點奪冠
黃易派來的手遊助攻 網龍Q2拚轉盈
專家：德廉航艙門鎖 1機師恐亡或無意識
老闆找幫派討債 反被入侵公司
迎接清明連假 中市百貨週年慶開跑
部落醫療落後 原民生堅持念醫科
可攜疾病診斷儀 台達成功達陣
工程掛市長紅布 中市挨批馬屁
漂流木案 撿拾運送受贈5人作證
香草拚了 飛東京單程1388元起
銅板小吃糯米炸 外酥內軟傳承30年
嘉義縣市掃墓專車 疏解車潮
兄弟傳奇 收視最高達1.68
產學攜手 半導體測試人才培育中心揭牌
南藝大學生志工傷亡 南市府：有疏失
員山鄉公所 進駐閒置營區辦公
疑輻射污染商品 中市5業者退費
索賄指向范揚杰 北市：柯文哲無代理人
日核災區商品 中區4超市同意憑證退費
因應限水 新北各區全面啟動抗旱
浮洲合宜宅承租戶5月抽籤 中籤率2成
禽流感伊波拉 她首選台大公衛系
大體老師追思 肉身行大愛
登山途中離隊 男迷路獲救
台達工業機器人 自動化新戰場
亞視傳倒閉 回顧香港人的集體記憶
不實指摘吳敦義 李文忠判賠50萬
共軍：徐才厚雖死 同夥照查
駕駛心臟病發急停車 警助服藥救命
避免風險 全家下架2款日本茶飲
所謂五大弊案 郝龍斌：先判後審
鴻海攜SK C&C 亞太電將引進新服務
香港亞視缺錢 營運前景堪憂
復養難 鴨鵝農組自救會
彭淮南：台灣應務實加入亞投行
逾17萬難民去年向德國申請庇護
柯P不來佩琪來 兄弟天母開幕
日核災食品 苗縣下架711件
芒果病害 屏縣府爭取災害救助
江玲君：澎湖營造友善妥適托育環境
選總統 李鴻源：只是選項之一
緬機投彈事件 中緬軍方聯合調查
學習疫情經驗 強化感染管制
台灣大4G獲利 鄭俊卿：最快今年底
台灣援建福島 課輔中心落成
緬懷榮民奉獻 南投林管處祭拜
台塑越鋼意外 官方證實13死28傷
拯救葉門政府 埃及海空軍加入行動
沖繩影展 許瑋甯性感迷倒日男藝人
沙國與葉門交界叛軍據點 遭戰機轟炸
澎湖203線中正橋封橋災害演練過程逼真
疑干政信得公開 英查爾斯王儲剉咧等
成長趨緩兼重視環保 陸煤炭業持續虧損
奧地利偶戲 把美術館搬上舞台
前立委侯水盛 心臟病送醫急救
歐元匯率走低 德國人信心仍堅
柯文哲：與大陸城市應維持所有交流活動
台塑河靜鋼廠工安意外 13死10重傷
土星的一天 10小時32分45秒
學者：台經濟表現平平 沒升息條件
日核災農產食品 歐盟層層把關
新北紀錄片獎 小六生獲優選
強化研發 樂陞延攬莫瑞爾任營運長
苗栗杜鵑花祕境 賞花險象環生
蕭萬長率團赴海南 參加博鰲論壇
法日新古典 米其林3星主廚訪台
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推廣遊台 32旅行社抵大馬展銷
降雨 石門水庫增12天供水量
日本核災食品事件 北檢分案偵辦
悠遊卡擬可在夜市攤商消費
善用乳房攝影 揪出乳房原位癌
囚衣掛U型鎖 受刑人上吊命危
檢察官：廉航機副駕駛意圖摧毀客機
校園運動型男正妹 人氣王票選出爐
憑26年前訃文 日籍婦來台尋根
保存氣候時間膠囊 科學家打造冰室
宜蘭15年核發7600農舍使用執照
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新北：日核災食品 通路商已下架
亞洲傑出企業獎 台達深耕綠建築
行賄助移大巨蛋樹 遠雄：沒這回事
締新猷 機會號完成11年火星漫長探測
Apple Watch加持 藍寶石行情漲
南韓：決定加入亞投行
日核災食品風波 涉外系統設因應小組
智慧能源屋 台達綠能建築亮點
檢察官：德廉航副駕駛蓄意摧毀客機
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台達工業機器人 大幅提升產能
台中有線電視費率6都最高 年底審議
南韓決加入亞投行 已告知中國大陸
阿喜過關斬僵 號召72小時運動傳愛
高市：勞工配合防疫 可請公假
柯文哲市府大陸小組 22名委員
台南工廠火警 濃煙火舌直竄
北市精華素地 壽險業滿手錢殺紅眼
彭淮南：目前沒通縮疑慮 資金寬鬆
復興飛馬公 訊號異常換機飛
菲南海仲裁扯太平島 代表處嚴正駁斥
期限倒數計時 美伊核談再啟
金融消費者要錄音錄影檔 不得拒絕
陸增預警機 專家：戰略思維轉變
日耳曼之翼空難 南韓哀悼
今彩539開獎
威力彩開獎
塑膠工程師職能認證 缺工加薪一次解決
統一發票盃路跑 4月底台南起跑
傳協商陸補貼金 鴻海：請詳查再報導
檢察官：德廉航乘客最後一刻才知墜機
傳陸射飛彈摧毀人造衛星 陸：臆測
食安辦協調出擊 截獲不法藥品
26歲挺到52歲 老象迷喜見路易士
德廉航失事客機副機師：28歲魯比茲
蔡英文:若再執政 加強邦交國關係
習近平舊部 王小洪任北京公安局長
身故5世紀 英王理查三世正式下葬
民代為狄喬治氏症醫療費請命
沙國空襲葉門 凱瑞讚揚 英表支持
工程師棄高薪 創紙相機助偏鄉
大陸指控：日本人均國防支出是大陸5倍
高鐵局：高鐵新版財改回應民意
伊朗核談判 法外長將參與
日本核災區食品 已383件輻檢合格
南韓加入亞投行 創始成員國增至37個
英法院判公布查爾斯私人信 衛報大勝
央行：油價對物價影響漸弱
觀光局首爾辦事處主任黃怡平履新
日耳曼之翼空難 朴槿惠致哀
西安警車押運遇劫囚 支援警力阻止
鄧志偉單場雙轟 不敢肖想中華隊
德廉航副機師 和父母同住熱中跑步
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
911恐攻後 飛機駕駛艙門嚴格上鎖
威力彩連22槓 頭彩衝13.5億
墜機指向副機師 漢莎執行長感震驚
教育部贈書魯汶大學 書法比賽受歡迎
法軍首度轟炸伊拉克提克里特
王文潮：越鋼承包商意外 不影響進度
台清真食品認證商下月赴馬參展
TPGA首戰破紀錄 美選手暫領先
博鰲年會登場 安檢得過三關
德廉航墜毀前 黑盒子：駕駛艙一片寂靜
布丁遭踢館 義美反嗆:與用膠製的不同
蕭萬長抵海南 出席博鰲論壇年會
江辰晏即刻救援 凍結兄弟打線
呆萌可愛伊犁鼠兔現身 比貓熊還稀少
德墜毀機副機師 熱愛飛行從空服員做起
副機師墜機 漢莎：世界無系統可排除
土耳其表態 支持沙國空襲葉門
疑似客機機師蓄意墜機過去曾有紀錄
安全 挪威廉航：要求駕駛艙隨時有兩人
台越交流深化 越語教師肯定
融入當地 外籍交換生愛台灣
檢察官：德翼失事原因 副駕駛疑似蓄意撞山
布丁遭質疑 義美臉書說明化轉機 「宅、鄉、婉」入文引迴響
「故宮九o 潮文物」熱烈徵件中
台中乾杯中港店旗艦登場 全新風貌開幕!
最年輕副警所長 流利英文助外生
蘇黎世室內樂團演繹天方夜譚 台女婿首演量身新曲
高大衛圖解台灣 辦個展分享心得
元智辦徵才 外籍生爭搶4千職缺
東海創校60週年 僑生獻24節令鼓
抗議M503 立院內外不平靜
仿真眼移植 一名72歲失明患者恢復部分視力
博鰲論壇登場各界矚目 蕭習周六料會面
涉炒股 股市名嘴遭約談
團圓洞房失敗，將採人工授孕
新北檢搜查 輸台核災食品
大巨蛋不停工 罰鍰新台幣150萬元
限水區 新北農業局免費供回收水
陸夢碎 加國選手獲花滑世錦賽雙人金牌
競選副議長行賄 聲押台南市議員郭秀珠
廉航墜機副機師 家鄉人人誇正常好青年
李光耀國葬預排 27日凌晨展開
梅克爾：客機可能墜毀原因簡直難以想像
德廉航副機師疑涉墜機 傳警搜住處
德機墜毀案 駕駛艙安全控制需檢討
叛軍勢盛 葉門總統出亡沙國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台南正副議長賄選案 郭秀珠30萬元交保
桃機貨運量 擠進全球前10名
安倍4月底赴美國會 發表歷史性演說
歐股同步收黑
NBA總教練排名 史考特倒數第2
德廉航副機師疑涉墜機 背景單純無疑點
德客機失事前 設定高度疑遭降至百呎
紐約東村建物大火 傳有數十傷
葉門危機推升油價 美股下跌
曼哈頓東村公寓大樓爆炸倒塌
葉門危機恐波及產油國 油價大漲
財星：蘋果執行長庫克計畫捐出財產
吸入安非他命 華州緝毒警犬殉職
新澤西州決議 支持台參與國際組織
學者：美應考慮台在陸前加入TPP
柏林獨一無二的兒童科學遊戲空間
以防萬一 德擬規定駕駛艙隨時有2人
保環境健康 義定期觀察游離輻射值
車諾比核災近30年 義仍測到銫137
石門水庫水位反彈近1米半
美緝毒幹員玩性愛趴 毒梟集團出錢
三月櫻花季 日本美食節拚色香味
英國熱門影集唐頓莊園 第6季最終季
中信金集團徵才3000人
高雄掃墓便利行 10線免費接駁車
日爾曼之翼借鏡 加拿大駕駛艙新規定
不確定因素多 台股恐陷入整理
繁華台北市區 也有天然特色溪溝
北市府力推5條溪溝 邀民踏青
核災食品混入台 今午夜12時前須下架
谷歌台幣22億天價 挖角華爾街一姐
統一去年每股賺2.04元 年減17%
節水兼顧防諾羅 學校這樣做
下午茶吹精品風 香氛食尚吸客
提供網路 臉書太陽能無人機試飛成功
台股開盤跌31.47點
起亞菁英賽 曾雅妮首日第2
統一發票路跑 4月台南開跑
美軍傳單 圖示IS將新成員丟絞肉機
台塑越鋼意外 越南公布初步原因
捐童書看劇團 登月亮公車憶兒時
前瞻Drydye 夾克製程不耗費一滴水
缺水怎麼辦？北京解渴指望雨水
李先生的紅箱子 星教長憶李光耀
水情吃緊 嘉義尚存3月存量
呂慶龍促諾曼第商工會加強對台貿易
外交部：有意參加亞投行 不接受矮化
屏東水夠用 不需限水
核災區食品處理 衛福部將說明
高教創新轉型方案 4大策略
博鰲年會 蕭萬長：學習亞太經濟整合
巴拉圭果汁輸銷台灣啟運
洪秀柱：5月初總要有人表態
日本奇蹟之松用途多 做鋼筆刻印章
抗議M503 台聯黨團占主席台抗議
3月消費信心指數上升
友善親民 好萊塢電影團隊愛上台北
遊覽車卡橋墩 2女陸客受傷
新台幣早盤升逾 1角
博鰲年會 蕭萬長：了解大陸經濟戰略
朱立倫：修憲建立權責相符制度
主動脈剝離急救 侯水盛昏迷命危
習近平會佐科威 推全面戰略夥伴關係
高捷光之穹頂設計大師 感謝台灣
中視證實裁員 4/10執行
印尼：金正恩將缺席亞非會議紀念活動
央大：3月消費者信心指數創新高
起亞菁英賽獵鷹 曾雅妮首輪第2
App修圖 美圖秀秀一指修到好
抗議M503 10餘大學生衝入立院大門
台東不缺水 但啟動單雙期田輪耕
華郵專訪 安倍鋪陳美日中三邊關係
疑氣爆 紐約大樓倒塌起火釀12傷
終止虧損 宏?營運逐年改善
轎車撞樹後翻落水溝 3人送醫
德廉航空難 相關蓄意墜機事件一覽
乾癬不怕 生物製劑給付延長
大獎加持 噶瑪蘭威士忌訂單倍增
古蹟恐傾倒 柯文哲：大巨蛋可能先停工
黨籍案 王金平：還沒看到文件
失蹤87歲老農 搜救犬尋獲
爐石戰記：勇闖黑石山 4/3推出
裕毛屋進口食品 業者自行下架
費雯麗戲服 可望拍破新台幣315萬
雨量挹注 石門水庫蓄水率逾22%
萬安演習 高鐵請旅客提早到站
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
巴拉圭台灣國合之友會舉行年會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股跌82點 失守9600點
朱立倫授旗原民運動會新北代表隊
雲層厚實 石門水庫水位緩升
陸客人多錢多 泰國業者：只能笑著忍受
中南美洲利基產業拓銷團訪巴西
起亞菁英賽 曾雅妮找回笑容
基隆落石砸壞防護網 清理恢復交通
台塑越南鋼鐵廠 風波連環爆
傳恢復單身 熊黛林血拼療情傷
成衣雙雄配息題材 紡織股獨紅
陸媒：緬甸政府軍已全面控制果敢
學生立院抗議M503 警方強制抬離
民航局：可考慮恢復駕駛艙至少2人
手遊惡魔製造者周年慶 公會戰登場
韓媒：韓坐失亞投行第2大股東機會
宜蘭五結路跑 跑完吃鴨肉料理
印尼台商購機器糾紛 業者坦承疏失
演習地震緊急避難 新北師生練防災
朱雲鵬：一旦美國升息 保險業見曙光
永豐銀遭衝場 澄清與元太無關
博鰲論壇 港青當志工
傳李源潮將出席李光耀國葬儀式
亞投行 陸：歡迎南韓申請加入
快去加油 下週油價恐漲5角
場內外抗議M503 立院議程停擺
水情吃緊 澄清湖雙管齊下增水源
翟本喬：人民已不把首長當神
中視4月裁員 北市派員了解
大專校數調整 公12校私40校
金在中將入伍 麻吉朴有天送行
台南水庫進水少 水位持續探底
3月內跨中苗犯10竊案 盆栽貨車都偷
南韓：將參與亞投行股份分配談判
核災區食品事件 食藥署長自請處分
新任矯正署長 內定巫滿盈接任
新台幣中午升 1.31角
民團籲下修投票年齡 將拜會兩大黨主席
苗縣3水庫小進帳 杯水車薪苦撐
義拿坡里披薩 申請列入非物質文化遺產
青年節成年禮 來宜蘭羅東鑽轎腳
日核災地區食品輸台 違規增至299項
與習近平一起吃炸醬麵 台商回憶多
處理國寶幸福 朱雲鵬：錢來自金融業
王卓鈞獲一等內政專業獎章
阿諾真的回來了 魔鬼終結者續集將上映
大陸赴香港旅遊團 3月大跌45%
辦聯誼賽 駐哥倫比亞處推廣木球運動
內湖山區藏木材？農委會：是香蕉
味全油品案 檢辯研究擬專家證人出庭
佛光山燈會展示蝴蝶蘭 屏科大栽植
三星和宏達電推新機 4月美國上市較勁
IPU大會河內召開 加強各國議會合作
場內外抗議M503 立院院會空轉
機車路考新增4項目 明年7月實施
曼哈頓東村氣爆 至少16傷
韓美海軍啟動聯合機動演習
亞投行 港特首盼香港發揮作用
柯文哲：兩岸一家親總比一家仇好
威航前進澳門 首航機票888元
馬總統修憲意見 朱立倫：都會參考
免費吃有獎抽 烘焙展好康攻略
韓員工衝進永豐銀 元太：不當行為
柯文哲：北市5萬停車格年底前全面收費
修憲案 朱立倫：藍委共同意見就是黨版
高啟全：今年DRAM仍是好年
徵耗水費 經濟部：最快明年1月
亞投行 陳德昇：爭取有尊嚴有意義參與
旅泰90天報到規定 4月改採網路申報
翟神酸宅神 網路謾罵代表人物
台股收盤跌115.4點
高速公路免費拖吊？ 中油：嘸啦
頭痛失眠22小時拚工作 竟是腦癌作怪
寬赦局駁回請願 安華難出獄
台股開低走低 收跌115.4點
4月台指期跌70點
消費者信心新高 學者：台灣往榮景走
4月電子金融齊跌
挨批國王新衣 柯文哲：不用一下就砍
民進黨嘉縣立委初選 蔡易餘勝出
以為不會留前科 竊嫌遭逮裝啞
大專招生總量 8年內打6折
府：總統支持國民黨團修憲大方向
中山高砂石車翻覆 湖口大塞車
德廉航空難 副機師疑情關難過
男大生開車吸K菸 毒藏股溝仍被逮
電金沒力 台股逼近9500點
校車司機酒駕被移送 差點誤學生上學
草淹汐止金龍湖 鑑定原生種馬藻
麗媛粉絲團微博太紅 有人喊價50萬
我是歌手3總決賽 ALin邀信飆高音
透過line下訂 2男子偷貨車被逮
那些台灣經典情歌 在大陸又被唱紅了
兩岸歌手對尬 林志炫vs羽泉最經典
陸歌唱節目正當紅 台灣歌手大陸翻紅
大陸歌唱選秀節目夯 關鍵在老臉變花樣
穿叢越林 搜救犬協尋失蹤老農建功
老將退出 大陸央視新聞聯播70後當道
中視裁員 工會要求開勞資會議
破損人民幣何處去 央視揭密：養蚯蚓
被指與遠雄勾結 洪智坤告鍾小平
亞投行 大陸乘勢鼓勵使用人民幣
江宜樺父親告別式 簡單莊嚴
退場大專轉社會住宅 教育部評估
車椅背挖洞藏槍 警循線查獲
三大法人賣超台股 216.91億元
魏應交辭台灣之星董事長
香港新聞自由 記者協會：惡化
專家：德廉航副駕駛行為似殺人狂
團團圓圓做熊失敗 將人工授精
中市贈姊妹市瓜佳蓮市2輛愛心巴士
柯文哲整交通 鎖定違規車禍阻塞
貴子坑違建 北市府：改善中
德媒：廉航正駕駛曾以斧頭劈駕駛艙門
睽違11年 賴雅妍回歸歌壇出輯
南韓促北韓立即釋放2被拘公民
疑炒股 4股巿名嘴被約談
竊香油錢遭逮 見神像下跪懺悔
紀念蕭泰然 許景淳葉綠娜獻演
綠立委初選 蔡易餘王定宇出線
陳威仁：感謝王卓鈞對警政工作付出
印尼惡警闖公車道 影片上網引眾怒
傳赴保全任職 王卓鈞：有旋轉門條款
書寫佛學禪語 彰化文化局推書法展
疑油料悶燒 安平漁船起火無傷亡
反式脂肪認知調查 1/3沒聽過
德廉航副駕駛 心理狀況剖析
資源回收換高麗菜 助農度難關
蕭習會28日上午9時20分登場
政府資料開放 政委：不收費為原則
瑪利亞庇護工場 網路商店開張
2月景氣燈號續呈綠燈
勞動基金今年至2月底獲利逾4百億
越公安部長訪古巴
專機訪星弔唁 胡為真：星方信任馬總統
陸1至2月工業獲利 年減4.2%
消保處籲業者積極辦日核災商品退貨
穿白袍假冒醫師 進出病房行竊
新台幣收升3分
國民黨團修憲案初版 不增立委席次
研究：南極冰棚18年變薄近20%
國發會：景氣燈號續呈綠燈
我是歌手3總決賽 陶(吉吉)陳奕迅幫唱
松菸煙囪斜？ 遠雄：已強化扶正
師大附中畢業舞會 燦爛煙火逐夢
中鋼配息1元 殖利率3.92%
日核災區食品混入台 新北檢搜索
疑核災區食品 送驗401件未檢出輻射
25歲甜點主廚陳淑盈 南歐奪冠
日股收黑 獲利賣壓拖累
肉身坐佛若屬大陸 荷蘭藏家願歸還
迎兒童節 雲林推樂活童年親子遊
新黨：台灣政客只會政治操作原民議題
飛夢林咖啡店 輟學青少年學技能
大陸國家副主席李源潮 參加李光耀國葬
台灣虎航飛東京 單程未稅999
部分地區限水 新北供回收水
率先降價 台糖豬肉4月起降1成
菲宿霧監獄 12人染愛滋病毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
強化即時性 政院網站改版
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
安徽落馬官員自殺 檢方介入調查
宜蘭綠色博覽會 28日開幕
廉航蓄意墜機事件 副駕駛傳患憂鬱症
男子深夜搬家 警逮7案通緝犯
違反環評 北市罰遠雄150萬元
中市警追盜伐賊 查扣22支龍柏
墾丁音樂季 神明資源回收車上街
陸：出口食品99%合格 網民：內銷呢？
景氣燈號再綠 國發會：內需強勁
韓美軍方高層會晤 未談THAAD
遠征一號首飛 建構北斗衛星全球網絡
圖書館廁所遭偷拍 正妹勇敢擒狼
澎湖南方四島國家公園講座 無虛席
美向WTO投訴 陸限制外國資訊產品
嘉義查知名牧場 2產品違反標示
亞洲漿紙設全球最大屋頂太陽能
警大聯展 顏世錫寄情筆墨耿介一生
德媒：墜機副機師疑有精神問題
蕭萬長：亞投行應讓有興趣的經濟體加入
翟神點名 孫立群：謝謝指教
私校轉型退場 給不給誘因陷兩難
遠傳搶先開賣小米平板 送4G寬頻
高麗菜正對時 農政監督價格穩
上萬老機車未檢驗 小心罰款
飛安死亡事故 最大原因是人為失誤
大膽搶攻 曾雅妮嚇壞球評
水價低不想省 節4度水也買不到便當
失眠者 5成睡前看電視玩3C
找到人生價值 太妹變正妹店長
28日起氣溫漸升 天氣回穩
癱瘓議事 黃昆輝：抗議M503
蘇守斌回鍋 擔任味全執行長
丟掉金融卡 中信銀ATM大變身
近5成孩童晚睡 醫師憂有礙發育
亞太電信4G斷訊 扣減月租費8%
北市罰遠雄150萬 大巨蛋不停工
邀喜憨兒同樂 雲林青工慶佳節
颱風季前 富岡漁港補破堤
大貨車連環撞 1死2傷
本周上市公司市值 大減2.46%
阿姆斯特丹大停電 航班取消火車停駛
蕭萬長：台灣參加亞投行可有貢獻
疑天雨堆高機打滑 重木壓死工人
港股持平作收 深滬股齊漲
大陸：南韓加入亞投行 書面申請已收到
聯發科百萬人民幣 徵中文品牌
泰國台商異鄉打拚 陳銘政訪視
加州烘焙賽 85度C奪台式麵包冠軍
百年青商環島逐夢 林佳龍加油打氣
校園徵才 理工商管機會遠勝文科
天氣漸漸熱 超商再掀抹茶霜淇淋戰
5公頃養雞場 民眾台東縣府抗議
新北辦紀錄片種子營 盼世代傳承
順手牽卡盜刷 男貪千元遭送辦
解決彰銀問題 台新金請顏慶章助拳
北市：大巨蛋停工恐有工安疑慮
聲援安華 大馬支持者28日集會
自種蔬果卡安心 廚餘農場抽籤爆人潮
日月光買庫藏股 砸53.33億
阿姆斯特丹大停電 陸空交通大亂
人道法國內法化 擬2年內完成
女天井墜樓案 桃市府將拆違建
違反環評罰150萬 遠雄：收文後申訴
詩人北島獲金花環獎 史上第二位華人
裕毛屋核災食品 彰化封219罐
外資大賣台股未匯出 台幣照升
機車筆試 規劃情境式考題
議長賄選案 議員批南檢押人取供
高市議會縮質詢時間 國民黨議員退席
因應限水 高市產業省水有方
金章洙被任命為南韓駐中國大使
見證90年代台灣棒球熱 帝波難忘
核災區食品 北市配合檢調搜業者
兒少驗傷醫療整合 高雄獲獎
中市艱困選區 民進黨10人想選
不痛不癢 大S不甩家暴流言
阿姆斯特丹大停電 機場恢復供電
北市老舊公寓更新專案 8/1截止
李俊俋：民進黨版修憲31日提出
江西宜春動物園 老虎失控咬死飼養員
德墜機傳人為 歐盟擬規範駕駛艙人數
美麗疤痕 桃園環保女科員捐肝救父
做熊失敗 圓圓再次人工授精
許基宏頭部挨球K 一時半身麻痺
南檢提訊李全教 訊後還押
德廉航墜機成謎 續搜第2具黑盒子
許瑋甯談感情 安全感別人給不了
德國廉航教訓 大陸要求駕駛艙必須兩人
法媒：墜機德航副機師隱瞞病情
紀念鄭南榕 高市辦言論自由日
澳臺商會成立 江丙坤期許推動合作
德廉航失事客機 墜機前30分鐘紀錄
約會軟體惡作劇 男男調情不自知
總統：肯定王卓鈞對治安付出
辛巴威第一夫人 傳與病魔搏鬥
德檢調：墜機副機師隱匿精神病情
門外漢出師開店 退役女軍官小籠包搶手
向李光耀致敬 印度29日舉國哀悼
曾雅妮表現精彩 徐薇淩同感開心
台泥配息2.49元 創65年新高
商總力挺 許舒博轉戰台北選立委
顏清標為兄弟開球 5陣頭助陣
今彩539開獎
寧夏參訪團訪高雄 關帝廟獻藝
原能會：422件日核災食品驗無輻射
保護兒童 新北體檢遊樂設施
保育類紅隼馬公機場觸網 家畜所治療
美參院民主黨領袖瑞德明年不尋求連任
認養代替購買動物 林佳龍籲行動支持
大樂透開獎
澎湖清淨家園全民運動評比全國最優
德檢證據指向 失事副機師隱匿病情
韓歌手The One簽約進軍中國
帝波讚有美職潛力 許基宏想挑戰
台灣與南卡羅萊納州駕照 免試換發
土國通過安全法案 在野擔心鎮壓異己
警察男友拚勤務 女隨手協查贓車
長榮機師有薪病假 每年30天
男自備鑰匙竊機車 遭警逮捕
AXA高球賽 姚宣榆魏筠潔並列16
保險局副局長陳開元 轉調檢查局副局長
關島低壓恐成颱 離台仍遠
公民不服從 奪金穗獎首獎
澳台商會成立 加深兩地經貿交流
德廉航副駕駛 爆仍在接受心理諮商
德墜機案 英航空業檢討駕駛艙控管
失事副機師隱瞞病情 空難當天應請病假
35年後老人占37% 歐盟憂老年醫療
核災食品混入台 新北檢傳20人
奧運資格賽 中華男足不敵緬甸
亞洲經濟前瞻指數95.4 成長趨弱
新德里機場移民官問婦女：要跟我快活嗎
大樂透頭獎槓龜
美國去年第4季經濟成長年率2.2%
財星50大傑出領袖 黃之鋒排第10
輸台核災區食品 增至327品項
今彩539 頭獎 2注中獎
德航空協會：駕駛艙隨時保持2人
五月天怪獸掉吉他 航警廣播認領
台灣辦大賽 為跆拳道儲備人才
透天厝火警 男子躺床成焦屍
蕭習會 蕭萬長將提亞投行
同性戀爸爸育嬰假 南非法官支持
烘焙賽耐力大考驗 麵包冠軍2天沒闔眼
推動剛果民主 小班現身美國會
林智平單場6安新猷 桃猿踏平兄弟
飛航安全大疑慮 泰國新國際航班遭禁飛
美河市案 公文非馬總統簽名
阿姆斯特丹電力恢復 陸空交通仍延誤
獲選世界傑出領袖 黃之鋒：我不配
女賊舉報收賄 安徽銀監官員被查
M503溝通 陸委會：主權毫無受損
李光耀29日國葬 海空軍行致敬禮
我是歌手 A-Lin無緣歌王
陸邀日加入AIIB 安倍：審慎評估
總統官邸周五晚遭台聯青年軍潑漆 府方譴責暴力
李光耀29日國葬 多國政要將前往致哀
328關燈日 20時30分愛護地球1小時
博鰲蕭習會周六上午9時登場
核災產品近300件 政府是否怠慢了
亞投行 目前39國申請創始成員
防失智 多食莓果Omega-3脂肪酸 日飲3杯牛奶
八里外海漁船翻覆 1人搶救中
火星來的嗎？
「台灣國際照明科技展」、「LED製程展」周六圓滿落幕
諾貝爾獎詩人川斯楚默辭世 享壽83
台聯青年軍總統官邸潑漆遭制伏帶回
總統官邸遭潑漆 府譴責暴力
檢方：墜機廉航副機師可能隱瞞病情
歐股漲跌互見
歐飛安機構建議機艙任何時刻須維持2人
葉門危機 總統參與阿聯峰會成焦點
索馬利亞首都飯店遭恐攻 多人死亡
跌深反彈 美股收紅
台與美國南卡州 免試可換駕照
多轉空 黃金再遭熊抱
曼哈頓東村氣爆 天然氣管線疑竄改
五角大廈附近商場傳炸彈威脅 解除警報
NBA雷霆杜蘭特本季報銷
年輕世代性開放 美研究：不見得
委國反美請願已有400萬簽名 將交歐巴馬
離婚對孩子較好 美專家提6大理由
法推安理會決議案 提以巴衝突解決框架
經濟學人：巴西總統欺騙人民
2沙國飛行員彈出戰鬥機 美軍救下
陸又逮維權人士 美國務院關切
設計高層異動 宏達電表祝福
葉倫露口風 Fed考慮今年升息
台北國際旅展 租車券特惠
金融業CSR 需揭露員工福利費用
湖人戰暴龍 林書豪首節好手感
蕭習會 3/28上午登場
共和黨要希拉蕊電郵 律師：找國務院才對
德墜機案 漢莎航空恐付高額賠償金
第十輪貨貿談判 可望進入實質出要價
婦人被撞倒路中 路人駕車擋車保護
別怕i-road不來 GOGORO登台
美方救回葉門2沙國飛行員
半場結束 湖人領先暴龍
鼓勵提前掃墓 國道通行費8折
328關燈日 20時30分還給地球1小時
中彰投分署中科徵才登場
家中長輩不可不防的5種詐騙手法
澎湖特有章魚29日起禁捕15天
捐書做公益 北投泡湯打6折
竹縣快捷1號收費 4/2推銅板優惠票價
台灣入亞投行 張志軍：當然有機會
現金回饋vs紅利積點 你選哪一道
博鰲論壇今開幕 亞投行一帶一路雙重點
Google攜手嬌生 打造機器人外科醫生
中華青年桌球好手參加西班牙公開賽
法人：精材30日上櫃 市值估達150億
鄧麗君逝世20年 紀念郵票現風采
法人：氣立業績看高
美蛇蠍女大生涉謀殺 義最高院判無罪
亞投行 張志軍：要了解台灣具體想法
高雄火警 疑孫殺嬤後縱火
蘋果Apple Watch專賣店 將設百貨內
核災食品混入台 2負責人交保
呂慶龍訪奧爾良 加強體育經貿交流
呷總鋪師辦桌 內門加碼宋江藝陣
博鰲蕭習會 28日上午9時24分登場
流感重症添20例 放寬抗病毒藥劑使用
湖人不敵暴龍 林書豪18分
雲林凶殺案 男涉持刀殺妻
亞投行巴西表態加入 拉美第一國
NASA：聯合號太空船成功停靠國際太空站
台南充飽電 折翼天使再出發
電影情節神似廉航事故 在英敏感上映
博鰲蕭習會 蕭萬長提亞投行與區域整合
通行費打8折 國道現掃墓車潮
黑莓擬收購安全公司擴張業務
起亞菁英賽2輪 曾雅妮爆桿
BBC嚴選妙聞 你聽過人血布丁嗎
台塑越鋼意外 三星承包商願負責
青年熱血尬舞反毒 決勝搶獎金
地球1小時 府景觀燈關1小時
一帶一路沿線 中產階級估逾30億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
東莞工廠集體爆發麻疹疫情
松江南京站供電異常 140旅客受影響
總統官邸遭潑漆 政院：遺憾
宿舍牆崩落 明志科大：水泥未乾
稽查黑心海帶 2業者不合格
4月桶裝瓦斯估降1元 天然氣價持平
中鋼認養高雄綠帶 花季盛開
未來一週回暖 西半部溫差大
地方風華 桃園木藝博物館誕生
美蛇蠍女大生性愛謀殺 義最高院判無罪
男殺妻案 疑畏罪自殺未成
全球傑出領袖 印尼女市長掃蕩色情
高雄橋頭復興空氣差 外出戴口罩
國際移民組織：4千漁民受困印尼小島
三階限水 桃市6百座水塔因應
霧霾難治 大陸官員斷言10年內好不了
博士人才 吳思華：減量多元發展
疑不服管教 孫嗑藥殺爺奶縱火
逢甲大學運動會 林佳龍鼓勵師生
國家公園遊客 墾丁最多
香港外海沉船 疑是百年前添馬艦
曾雅妮表現震盪 起亞賽次輪並列46名
英國瑞士 成為亞投行創始成員國
韓報：韓美中日外交過招不斷
美河市案 馬總統：是簽名章非簽名
不滿前座乘客放椅背 海地鬧機男罰22萬
柯文哲宣布擴大省水優惠 最多打5折
習近平談命運共同體 提四個堅持
Let's Rock 斯洛伐克總統帥勁刷吉他
4月起 電價平均每度降7.34%
流浪犬遭獸鋏斷腿 動保所截肢救援
4股市名嘴涉炒股 交保候傳
呂慶龍勉中央大學學生加強競爭力
樣品屋唬很大 內行人7招看門道
毒販情侶販毒又改槍 警循線查獲
馬雲湖畔大學靈感 來自甜蜜空氣之旅
柯文哲：全力支援新北市用水
慶祝兒童節 馬總統拉小手跑步
高速撞死婦人 警追緝肇逃名車
清明掃墓 基隆可搭免費公車
閣揆同意權 王金平：藍盼落實權責相符
經濟部：積極協助社企發展
三星新機俏 台半導體廠喜憂參半
藍總統人選 王建(火宣)建議柯文哲模式
微控制器廠大方配息 殖利率誘人
矽谷性別歧視案 華裔女敗訴
北市推節水 柯文哲：水費折扣最高5折
習近平博鰲演講 向李光耀致敬
蘇貞昌：王金平若選總統不能掉以輕心
汪峰出席博鰲論壇 自嘲終於上頭條
A-Lin謝信加持 粉絲砸電視叫屈
下半場疲軟 湖人遭暴龍逆轉
國際國會聯盟大會 河內登場
習近平：亞投行開放 一帶一路不空洞
衣芙日系遭冒用 工程師財損近30萬
4月新電價 住宅小商店降幅最高
菲拳王眾議員 納稅最大咖
亞投行 俄羅斯宣布加入
涉高速撞死婦人 酒駕肇逃男被逮
輻射食品 原能會：兩階段檢測把關
美俄太空人在ISS待1年 測試對人體影響
歐巴馬卸任後住哪裡 美媒關切
北市水價便宜 柯文哲：考慮明年調漲
日本食品包裝代碼 進口報驗必填
奇葩作案工具 香蕉馬鈴薯上榜
北京一片沙塵 空汙數值破表
經理人：黃金漲多 留意中東戰事影響
7批等輸台核災食品 標示不符退運
府：請柯記住所講的話 日後可檢驗
澎湖大金龜風光回歸龜主陳至通
澎湖各界今表揚社會學校優秀青年
澎湖慶兒童節小朋友溜冰摔傷意外
偕女友設局搶檳榔攤 警逮惡煞
路跑健身腳底痛 足底筋膜炎誤為拉傷
王子被粉絲跟 張曉龍派車接送
酒駕犯躲服刑 遭警查緝拿刀砍
退場大專轉社會住宅 缺需求難度高
截肢女孩單車環島 高雄女警陪騎
習近平宴請博鰲各國領袖 蕭萬長出席
捲層雲冰晶反射 台南出現日暈
朝陽科大訪印度 提供博士生獎學金
韓歌手The One盼出中文專輯
近一週美元回貶 主要亞幣多升值
國5車多 29日下午北上高乘載
柯文哲：松菸徒步區設置需整體規劃
副總統訪埔里春風少年家 學生搶簽名
天空出現日暈 鄭明典：冰晶折射
宜蘭綠博會登場 體驗綠色農業風貌
屏東彩稻藝術節開幕 陸客也瘋迷
北市幼兒園 前進新北體驗插秧樂
失事廉航副機師：有天要大家都知道我
連戰抵星參加李光耀國葬
疑酒後找哥哥理論 男拔槍走火無人傷
美河市公文 簽名章代表政府機關
綠營初選 高志鵬黃偉哲出線
樓梯窄且陡 肥胖患者吊掛送醫
水利署：無註記漂流木 公告後可撿拾
沙烏地阿拉伯由葉門撤離外交官
八里漁船翻覆 1人無呼吸心跳
台印合作開辦遠距華語教學
IMF副總裁：亞投行助全球經濟成長
法人：東貝去年Q4轉虧 投資人傻眼
金管會擬限 保險業務員與保戶借貸關係
林洲民：建啤應做為啤酒博物館
4G當機牽連亞太電 台灣大：為提高品質
一起愛環境 七期百貨賣場清掃街道
索馬利亞人質危機告終 至少17死
求職季來臨 輔大生著婚紗覓良職
國民黨總統提名 依往例4月啟動
紅月亮登場 弱勢童觀17年奇景
賴清德：長勝綠色隧道 研議保留
朱立倫：歡迎認同理念優秀人才參選
稽查日本問題食品 金門2業者下架
變身童話公主 App祝你一臂之力
新北環保小局長 實作了解水資源
柯文哲市民面對面 喝咖啡聊政策
習近平：經濟新常態 不能只看成長率
都市人回歸自然 南非百年公園受歡迎
清明連假 太平山傳藝孩童免費入園
警雪隧執法 年底自動科技上陣
美商暴雪：魔獸世界典藏組合包開賣
蔡英文盼照顧政府做不到的事
吳鳳科大50年 校慶展成果
金門3漁民落海 尋獲1人
奈及利亞總統大選投票開跑
高雄漆彈大作戰 府會對決
沙國海軍颶風行動 撤葉門多國外交官
大陸雨潤董座祝義財 遭檢方監視居住
台灣有意入亞投行 王毅：名稱可按慣例
中哈攜手合作開發 總值逾7千億
微笑老蕭 致力為台灣經濟找出路
央視體育主播李蕊 新一代氧氣美女
連戰與朱俶賢星樟宜機場巧遇
中區職訓就博會 縮短企業民眾差距
首座熊大彩稻現身屏東 領牌觀全貌
英媒：閻王爺厲害 還是王岐山厲害？
總統談抗戰歌曲 憶起杜鵑花
張善政：業界多辦獎消弭學用落差
雪隧執法新系統 年底建置完成
木藝生態博物館 桃園誕生
傅慰孤：處理釣魚台 非利不動
調查：青年上班族近 6成自覺貧窮
郝柏村到星國會大廈向李光耀致哀
商家收錢四捨五入 陸官方：可投訴
疑清獵槍走火 男頭部中彈重傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中科廠商聯合徵才 媒合率4成
習近平舊部鄧衛平 任公安部紀委書記
清明好天氣 留意濃霧影響航班
藝術到我家表演 李俊俋啟動
陳冠宇日職一軍首戰 失4分吞敗
埔里農會百年慶 副總統祝賀
預謀空難 副機師傳透露要大家都知道我
新春文薈 總統親做紅豆餅
墓園變公園 林務局溪州公墓植樹
飯店童樂會 連假住房優惠
左營眷村子弟回娘家 懷念多元文化
查大創容器 發現日核災區食品
流浪動物桃花源成立 盼一體同悲
美河市公文 北市：重點在政治責任
學生志工持野薑花 為創世募發票
法鼓山寶雲寺啟用 舉辦祈福皈依大典
林義雄：速修公投法與選罷法
新加坡1/10公民 赴國會悼念李光耀
搶郵局未遂 中市警逮1男子
一帶一路 陸：妥善安排台灣參與
看辣妹熱舞 柯文哲：快要流鼻血
PISA國際學生能力評量 台灣數學第4
大陸：荷蘭喬治亞宣布加入亞投行
朝陽人壽命運 明年4月是關鍵
德翼殷鑑 長榮駕駛艙規定2人
帝波超愛洪一中 稱讚天生領導者
台4位重量級政治人物與星關係深厚
李光耀國葬 台4位重量級政治人物出席
國貿金融中心形象展示廳耀世啟航
國道優惠遇好天氣 國五壅塞
香城仰德ADT高球賽 林健斌領先
陳佩琪：柯P只看棒球結果
傳英特爾砸百億美元 併Altera
一帶一路規劃案公布了 五方向跨國合作
香茹潛力大 澎湖明日之星
被疑遭矮化 台藝大盼教育歸教育
高中死黨兩勇妹 成立工作室圓夢
扶輪社年會 林佳龍：感謝啟發
埔心牧場違建屋 安檢不符將先拆
奈及利亞選舉暴力 投票所爆炸
注意網購三角詐騙 假賣家買家和平台
女童攜友蹺家 警即時尋獲
拚初選 陳菊用力拉抬劉世芳
蘇貞昌赴星 送李光耀最後一程
排灣族野炊妙招 美特戰高手喊讚
涉吸毒殺爺奶 家屬罵誤交損友
十歲女孩檸檬汁創業 獲6萬美元投資金
各宗教聯合浴佛 三太子跳小蘋果進場
中業島飛機跑道工事 菲陸隔空交火
4月17日 德悼廉航空難亡者
國安範圍擴及網路 立院4/2審查
林智平6安寫歷史 回桃猿主場慶祝
內門尬藝陣 遊客呷辦桌
副機師尋短同機陪葬 背後動機難解
和平島樂園落巨石 環山步道封
企業落實CSR 有助吸引投資
德廉航墜機 漢莎給185萬元急救金
賣柯P爸爸 彰化逗趣蚵嗲
蕭前副總統赴星哀悼李光耀去世
上銀機械碩士論文獎 成大師生奪冠
日核災食品擴大 查獲增至348件
王梓安一球一球投 不理網友嫌慢
印媒：莫迪4月訪法德加5月訪陸蒙韓
機師刻意墜毀空難 過去有3例
魯迅一字萬金 1頁手稿炒至3500萬
今彩539開獎
元首主持空軍春祭 馬總統首位
原民運開幕 總統肯定原住民為國爭光
德廉航副機師 熟知阿爾卑斯山地形
SBL冠軍戰 台啤搶下首勝
內維爾將成首位世界第1印度羽球女將
與新加坡情誼深 蕭萬長趕赴李光耀國葬
佩卓開砲 兄弟贏得台北開幕戰
駕駛艙需2人 國內航空跟進
期限將屆 伊朗核談似將達成協議
全球首屆阿宅大會 日本開幕
李光耀國葬 24政要11好友出席
金門漁船翻覆 1死2失蹤
IPU女性議員會議河內開幕
美河市公文 柯文哲：去向人民解釋
SBL總冠軍賽 台啤拔頭籌
阿拉伯峰會展開 聚焦葉門危機
搭上一帶一路戰略 大陸多處加速開放
大陸逮捕2名外逃經濟罪犯
今彩539頭獎槓龜
避戰亂 葉門總統暫不回國
MP橘子新樂園 攻蛋搖滾拚場
大陸央企誰最賺 煙草獲利勝石油
沙國主導空襲葉門叛軍 恐持續6個月
前空姐女友：德機副駕工作私下判若兩人
傳丹麥入亞投行 成北歐首個創始成員國
奈國選舉難分高下 激進團體惹事攪局
財經主筆室－ 一周財經大事分析
恢復聯考大可不必 調整甄選才是正題
國道通行費8折 增開7路肩
金門舢舨翻覆 造成1死2失蹤
M503航路 周日正式啟用
柯文哲：北市水價再調整、聯合開發再討論
全國自強兒童表揚活動 努力樂觀 弱勢童獲表揚
李光耀人生謝幕 萬民雨中淚別
高雄輕軌站名出爐 預計8月上路
報導：副機師家德警查獲心理病藥物
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
出席李光耀國葬 蕭萬長抵星
智利北部規模6.0強震
智利北部規模6.0地震 未傳災情
讀卡機故障 奈及利亞大選延長投票
出席李光耀國葬 安倍搭專機出發
熊大兔兔路跑 OPEN小將也要跑
伍茲虎威不再 排名恐掉百大之外
麻辣人家 高纖蔬菜鍋展魅力
華府櫻花節 風箏祭揭幕
英國航空飛行常客 部分帳號遇駭
管制PM2.5把關空品 台中研討對策
石門水庫水位續升 苦無雨後援
串起顆顆種子 化身頸項珍寶
一試定終身 聯招真的比較好嗎
梅莎變中颱 短期對台無影響
防堵伊波拉 幾內亞宣布45天緊急狀態
雪隧轎車翻覆 2男受傷
民調：1/3台灣青年想西進大陸發展
租屋停看聽 律師立委師生檔教你幾招
驚現可疑郵件 馬德里郵局急疏散
鄭明典：本週無大雨 下週有機會
國道全天8折 增開7路肩
新北市YouBike 板橋區4站啟用
雲門盧森堡公演 掌聲不絕於耳
纖米與早安健康 創櫃板新秀
李家同：不要再折磨年輕人 改回聯招吧
那一年 我們考大學聯招
EXO新曲CALL ME BABY席捲排行榜
高市身障者租屋有補助 把握申請期限
教育部：單一考試取才非國際潮流
法人：亞投行投資亮點 運輸業
三階限水免驚嘸水用 你可以這麼做
防黑心海帶 建議買乾海帶發泡
期交所：法人長假前避險 提升未平倉量
喝英國下午茶 品茗皇室風味
柯文哲：北市水價擬差別費率
被恭請致詞 柯文哲：封建語言不要用
南非本土飲料 比可樂更夯
實價登錄特殊交易比重高 價格恐失真
印度人喝奶茶 1天至少10杯
日本國民飲品可爾必思 口感酸甜像戀愛
墜機前 傳德廉航副機師為視力問題求診
美祿白咖啡 大馬人最愛
護照是否跳過4 領務局問卷調查
李光耀國葬萬民夾道送別 料綿延15公里
巴西人喝咖啡像喝水
國民黨立委30日聚餐 馬朱王可能再聚
傳英特爾併亞爾特拉 台積電衝擊待觀察
大陸啟用M503航線
響應節能減碳 全球熄燈1小時
高市春祭國殤 氣爆義消陶廷舟入祀
北美科技工程師年薪 全球居冠
爭取學生 光啟贈預約新生自行車
養生又好吃 大賀糙米上市
中樞春祭大典 馬總統主祭
曾雅妮賺多花多 起亞賽第3輪59名
大陸公安部領導層 近期大換血
擴散條件差 台西麥寮二林空污嚴重
高鐵全民認股 初估每股11到12元
王金平訪日 擬赴千葉考察食安
劉若英產後獻聲念念 坐月子邊錄音
涉高速撞死婦人 酒駕肇逃男羈押
理髮25元 陸愛心老闆24年漲20元
柯文哲上任嗡嗡嗡 姚立明建議強制休假
高鐵全民認股 適保守穩健型投資
柯文哲：聯合開發都找建商抽成 奇怪
降讀更勤學 新移民之子獲表揚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
用料理療癒身心 罕病家屬暫拋病苦
葛林：民進黨選戰 應循讓夥伴放心方式
日省1杯咖啡錢 50年複利可積千萬
恭候恭請不要用 蔣經國也說過
男酒駕連撞8車 騎士受傷
看球要緊 紐國總理缺席李光耀國葬
奈及利亞大選 博科聖地狂殺41人
朴槿惠抵新加坡 參加李光耀國葬
郭韋齊鐵馬環島 粉絲英雄式歡迎
大陸M503新航路 港龍率先飛
M530航路啟用 陸委會：無異常情況
馬總統主持空軍春祭 元首第一人
林毅夫：台灣若入亞投行 是好事
拒當月光族三寶 省錢兼差加理財
柯文哲：變電箱修好比九二共識重要
吳釗燮29日訪美 4/5返台
郭俊麟日本職棒首次登板先發
在監表現好 前立委林正二獲假釋
中油：汽柴油調漲0.5元
丹佛新設辦事處 4月下旬開始服務
M503航路啟用 港龍馬航已使用
陳菊：高雄輕軌8月上路
郭俊麟飆出三振 首局對手三上三下
空難喪子 悲父籲關懷機師健康
稱李光耀大陸老朋友 李源潮見星副總理
汽柴油價格 30日起各調漲0.5元
劉國松印尼開展 顛覆水墨創新境
主持空軍春祭 總統一度哽咽
八卦山馬拉松 千名選手歡樂奔跑
郭俊麟單局爆 首安首轟首失分
洛杉磯火車撞汽車 兩駕駛命危
弱勢童畫筆展才能 獲自強兒童表揚
石門水庫水位接近220公尺
國際國會聯盟大會 河內登場
長榮高雄-福岡 31日首航
邁阿密網賽女雙 謝淑薇詹皓晴晉級
裘莉公開露面 帶女兒一起領獎
涉吸毒殺爺奶 男遭羈押
高壓之下 街頭聲援安華人數減
吳副總統參加法會 祈國泰民安
電商經濟 新科技引領超商革命
健檢助延壽 賴清德挺行動醫院
高鐵改頭換面 排除圖利財團疑慮
鴻海30日公布財報 去年獲利攻新高
民調：港新聞自由度降 自我審查嚴重
善化糖?咖啡傳香 橋頭糖廠接棒
甄選名額多 教團憂變多錢入學
海南村民挖到一罐宋錢幣 重60多公斤
馬總統：戰火雖遠離 建軍備戰不可少
大陸從葉門撤僑 外長王毅證實
蔡英文:有義務維持亞太和平穩定
柯文哲首長領航營 柯語錄當教材
陽岱鋼本季第一轟出爐
韓EXO新曲席捲韓音樂排行榜
日製巧克力球無虞 全家：仍暫停銷售
澳洲將簽協議 可望加入亞投行
北市潭美街工廠大火 警消搶救
漁船失火 海巡艇救援無人傷
董氏號召青年拒菸 修法納管電子煙
蔡英文自爆 念台大時兩科被當掉
德廉航正機師：看老天爺分上 開門
郭俊麟勝投候選人 首登板戲劇化
邁阿密網賽女雙 謝詹分頭晉級次輪
省水作戰 林佳龍要求降低漏水率
青年節快閃 金門沒有缺席
輻射污染食品 桃園查到全家日本巧克力
灰面鷲北返 八卦山脈賞鷹季到
演練奏效 新北農會成功擋詐騙
蘇州廠火災 可成：不影響營運
回歸原民身分遭撤銷 泰雅女勝訴
派遣專案勞檢 新北4月擴大執行
大陸新常態 報告：稅收成長偏低
醫院照顧車禍太太 男施打毒品癱軟
社民黨成立 高喊政治是為更好生活
辣椒去年每股虧3.78元 今年拚轉盈
澎湖春祭 追思陣亡將士
亞投行正熱時 美財長訪陸
海報誤植解放軍照 陸軍撤圖檢討
泰航班機意外 乘客：鬼門關走一遭
民航局：駕駛艙至少2人列查核重點
周小川：大陸某些傳統產業要出大問題
防拖網破壞 外海地震儀埋更深
台北民族舞團賓州表演 推動光點計畫
澎防部青年節大會 勉官兵要戮力本務
郭俊麟奪下勝投 日職成功登板
李光耀國葬 靈柩車隊抵國大文化中心
台北市府徵暑期工讀 薪資33K
獨竹漂 腳踩竹竿渡日月潭
波伽利4月來台 獻唱飲酒歌
當年幸運脫困 智利礦工如今家園毀
截肢女孩到屏東 磨破皮也不退縮
派遣員用退伍軍人 勞動部通案檢討
獻花謝親恩 縣表揚模範學生
大陸：丹麥 澳洲申請加入亞投行
雲端華語能力測驗 休士頓搶先登場
規模5.9地震 襲印尼摩鹿加群島
副總統肯定壢新 仁心仁術
搶春遊商機 高價露台房專案下殺4折
北京抗霧霾 火化也得消煙除塵
廣西好多長壽鄉 官方：土壤有硒
新加坡萬人夾道 雨中唱國歌揮別李光耀
日職郭俊麟首勝 陽岱鋼開轟
郭俊麟初登板 奪日職生涯首勝
澎湖外籍船員傳染疾病 列管追蹤
涉販毒 殺警案被告被逮收押
苦戀30年娶回60歲妻 約定來世再聚
磯釣好手澎湖比竿 魚貨捐助公益
孫文故鄉翠亨村 轉形海峽交流基地
女子疑久病厭世 投池輕生
台塑汽柴油每公升漲5角
KTV旁民眾鬥毆 警鳴7槍制止
台塑漲油價 95汽油比中油便宜1角
個人化媒體夯 行動裝置看影片成主流
社區PK 雲林空間社造亮眼
中市6國民黨籍現任立委 均有意參選
親善大使選拔 鄭文燦盼行銷桃園
高雄開發韓國客源 從韓劇下手
陳菊向海軍忠烈將士致敬 盼軍民合作
全家:日製巧克力產地長野 自主停售非下架
金門國民黨 4人表態有意選立委
鄭文燦肯定壢新 醫療改革典範
擺攤不滿遭開單 蛋洗基市府及派出所
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
保障婦女 雲林推一區一家服中心
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謝淑薇聯手潘妮塔 盼能繼續搭配
北京公墓可撐50年 未來發展生態墓園
陸商場萬隻蝴蝶造勢 慘遭踩死
台入亞投行 陳德銘：大陸這邊沒困難
台美結盟 美國辦阿卡貝拉藝術節
巴黎拉法葉百貨 設華人專屬貴賓室
美股表現差 台股Q2面臨風險
政策推動 投信估陸股還可漲3成
綠色隧道被納重劃區 環團發動護樹
候鳥的季節 台江邀你一同看星星
棕櫚枝避邪 菲天主教聖週開跑
30日各地天氣穩定 東半部有雨
核災區食品348件 新增違規巧克力
AXA高球賽 魏筠潔並列第3
疑拍照遭火車擦撞 男左腿受傷
民眾違規拍照遭撞 火車誤點逾1小時
台糖降豬價 毛揆親自拍板定案
無懼聽障 李建穎樂觀進取獲表揚
基隆下屆立委 國民黨5人交意願書
台北國際春季旅展棚架倒塌 2女受傷
大專排球賽逆轉稱后 台灣師大5連霸
初登板勝投 郭俊麟：投完5局還想再投
M503啟用 大陸：全天33班
若解除伊朗禁運 台塑估4月油價跌
花蓮立委 國民黨3人有意參選
捐血一袋幸福滿載 陳光復挽袖響應
民主二等兵康玉石 新書勉學子
亞投行名稱 跨部會研議因應策略
大陸稱軍機不用M503 陸委會：持續觀察
華僑協會總會全球分會大會巴黎開幕
屏東彩稻節爆人潮 縣府設LINE因應
台若入亞投行 陳德銘：過去有慣例
花蓮鹽寮海邊發現浮屍 死因待查
李光耀國葬典禮 備極哀榮
大陸核能重啟 紅沿河5號機開工
大專排球賽完封對手 台灣師大8連霸
減石門負擔 雙北共飲翡翠水加速趕工
國民黨立委參選登記 北市港湖區8搶1
許基宏頭暈暈 30日核磁共振檢查
花蓮布農族狼煙報訊 預告射耳祭
洪一中：離開兄弟多年 還夢到穿黃球衣
青梅減產又變小 農糧署平衡產銷
中業島跑道維修計劃 菲稱不改變
法國人嫌夏令時間麻煩 評估廢除
兄弟保護姐妹 洲際球場架護網
旅展攤位塌波及1女 貿協：輕傷無大礙
加入亞投行 政院：名稱適當權利相等
引路明燈滅 星人哀傷送別李光耀
大馬青年組織將擴大遊行 聲援安華
選總統 賴清德笑而不答
陳義信登場 洪一中：有實力才敢臭屁
是否競選連任 翁重鈞：還未決定
挨轟歧視新龐德 007傳奇羅傑摩爾喊冤
新加坡建國總理李光耀大事紀
菲律賓台灣工商總會 在台設辦事處
表態選立委 蔣萬安林奕華受矚目
清運梨山垃圾 垃圾車開6小時入山
拚南投立委 馬文君及許淑華正式表態
74級分搶讀 金大再創佳績
經濟學人：李光耀是東方的智者
一世代南非開唱 贊恩退團粉絲心碎
一帶一路 陳德銘：擬邀台商西部看商機
李光耀治星模式 亞洲多國奉為典範
後李時代面臨轉變 星不確定感料增
李光耀語錄霸氣 盡顯強勢作風
王梓安自信滿滿 生涯先發首勝
大陸高檔紅酒熱退燒 中產消費者興起
俄市場超大肉凍 破金氏世界紀錄
全球首創腦瘤雷射筆 分辨健康與癌組織
台灣4重量級政治人物追憶李光耀
陳孜怡用鋼琴撼動高雄樂迷 喝彩聲不絕
陳德銘：媒合兩岸企業 要靠婉君
SBL總冠軍賽 璞園扳平台啤
利機去年獲利3年高 擬配息1元
狄更斯創鉅著用桌椅 英政府搶救成功
郭俊麟建功 西武時隔10年開幕連3勝
前惠普女執行長：參選總統機率逾九成
前NASA工程師：廿多年前看過外星人
韓演員蔡琳姊弟涉嫌侮辱挨告
習近平：大陸會越來越開放
故障普悠瑪拉回漢本站 旅客可辦退票
新疆男子留鬚判6年 妻子蒙面判2年
馬總統：如有違失 不會逃避政治責任
郝龍斌：沒打算爭取不分區立委
奧運資格賽負澳 中華男足無緣晉級
謝繼賢沈寂多年 擺脫低潮再奪冠
習近平之女 疑似化名闡述反貪
不選區域立委 洪秀柱動向受矚目
加航班機重著陸 23傷
國中女學生共乘機車 摔水溝1死1傷
丁守中等17位現任立委可望獲首波提名
前惠普女執行長想選總統 與台淵源深
五億探長隱居台灣私房菜館 雅苑熄燈
加航暴風雪中降落 重著陸23傷
重溫兒時 日籍校友返母校
四海一家娃娃臉 獲選兒童月Logo
風鈴木的⋯⋯美麗與哀愁
誰來治療藍色集體焦慮症？
三階限水延4/8實施 毛揆籲節約用水
總統大選 變兩個女人的戰爭？
機車考照年齡下修與否引爭論 交長：不同意降低
輔大UMAP進軍北京APAIE 拓展海外遊學市場
清舌苔 可預防口腔癌和咽喉癌
外媒走訪中部大廠 7月台灣木工機械展登場
M503 無形中為台空防增加緩衝屏障
台大急診滿是人 醫師連署喊累
六都首長上任百日 各項評比出爐
越南廠罷工傳惡化 寶成尚未回應
黑心房東張淑晶 違建今遭拆除
蔡英文：內閣制沒有存在空間！
物產豐饒 秘魯在台積極拓展農業貿易機會
竹北槍戰 犯嫌1死1被逮2在逃
看好金門觀光潮 昇恆昌前進開飯店
移民署攜手新住民 行動關懷新住民
外埔區長主動慰問贈救助金 助弱勢新住民
首家東南亞書店桃園開張 促多元文化交流
編織包包編織情 高市新移民手作好友誼
伊朗與六強談核 是否獲突破仍不明
因應安全威脅 阿拉伯國家將組聯軍
圖越界進入敘 土逮5荷蘭人
法地方選舉 保守派斬獲大社會黨大失血
法右派大勝地方選舉 沙柯吉：啟動輪替
伊朗核談判進尾聲 締協議辦得到
法極右派議席暴增 惜未掌控任何議會
湖人不敵籃網 林書豪呼吸道感染缺陣
加航班機重著陸前 機師判定安全
中東問題混亂 美國兩黨吵翻
鄭明典：梅莎颱風像鸚鵡螺
Jaguar跑車 F-TYPE連獲大獎
彰銀頻徵才 招募35名MA
又添生力軍 亞投行軍容壯盛
威力彩衝13.5億 吸引買氣
平息眾怒 荷銀主管放棄加薪
台股估季線有撐 觀察外資布局
巴布亞紐幾內亞7.7強震 海嘯警報
感謝母親 高市票選活力媽媽
防範食品中毒 金門安排廚師提升知能
新北市各級學校抗旱總動員
鹿港芋丸 芋簽包覆絞肉美味
美擬斥資1.5億美元 設紡織創新中心
精液恐殘留伊波拉 世衛籲停機3個月
調查：房市第2季 自住需求近7成
櫃買業績發表會 今起連推七場
台股開盤漲30.6點
伊朗核談判 雙方商皆大歡喜折衷對案
因應限水 新北區里抗旱措施啟動
德空難獲78人DNA 續搜第2黑盒子
日本2月工業生產下滑3.4%
起亞菁英賽 龔怡萍第46名
機車考照傳降到16歲 交通部澄清
機車考照傳降齡 教長鼓勵坐捷運
7.7強震後 巴布亞紐幾內亞餘震5.7
美反封鎖網站遭駭 黑手直指中國大陸
不配股利 金寶開盤重挫
夏立言：中共軍機未超M503航路
日夜溫差大 高溫可達30度
百年荒廢老宅 變身絕美日式庭園餐廳
新台幣早盤走升
管理天才 李開復傳授4原則
趁空襲空檔 巴基斯坦從葉門撤僑
房地合一案 政院開審查會
精材董座關欣：切入穿戴裝置
教長：大學合併 就學率改變不大
義隆：加速第2代指紋辨識產品
交長：不同意機車考照年齡降低
紐約樂園夏季開幕首日 雲霄飛車出包
國際電路板研討會 論文徵稿開跑
遨遊書海 秀朗國小智慧森林圖書館
核災食品事件 檢調搜大創百貨
醫師玩積木 拼出童綜合醫院獲獎
河內IPU大會 聚焦討論網路安全
武媚娘傳奇 晚上播一刀未剪版
石門水庫水位 升破220公尺
劃M503有政治目的？國台辦否認
梁朝偉將赴韓 參加韓電影試映會
嚴懲山老鼠 加重刑罰最高至7年
毛治國：3階限水延後一週
交長：清明台北-羅東估90分鐘
假結婚協議書露餡 人頭老公認栽
eTag扣款成功否 31日起電郵通知
債權人考慮貸款協議 希臘盼結局圓滿
納安全體系 高市公布石化管線路徑
廈門鼓浪嶼音樂學校 訪台體驗角力
台股弱勢反彈 金融撐盤
韓女團miss A新曲 橫掃音樂榜
核災食品案 蔣丙煌：基層敏感度不足
三階限水供五停二 延後一週實施
酒駕又釀禍 1騎士命危
大陸貴州劍河縣5.5地震
曼谷老餅鋪 素食供品成特色
巴紐海嘯不會影響台灣
國際廢鋼價小反彈 豐興產品平盤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台大：排名僅參考 非教育目標
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
富邦投信擁有陸QFII10億美元額度
日本櫻花 專家說唐朝時從大陸傳進
抗議M503 經民連赴政院射紙飛機
檢調搜索大創 北市下午說明
參與亞投行 政院召開跨部會議
清明零火災 烈消提供滅火設施
多明尼加議長黎莎朵率團訪華
宏達電One E9+ 陸官網偷偷亮相
薩爾瓦多金管局總局長訪華
韓部署THAAD 先由國安會判斷
中共軍艦抵達葉門 準備撤僑
內湖漂流木疑雲 鑑定是漂流木
菲媒：菲放棄沙巴 換大馬支持南海仲裁
名古屋沾麵元祖 全台首家店進駐中市
侯孝賢電影展 美媒盛讚
拿孩子宣傳 IS讓娃娃兵奉大刀砍人
抗戰勝利70週年 總統：表彰和平
搭公車投幣 誤加2顆子彈
台積電讚前獨董費奧莉娜貢獻大
絕不手軟 產險股大方發股利
中興食農教育 融種植堆肥焙茶實作
印州新法疑歧視同志 庫克抨擊表失望
沉寂已久 水泥類股奔高
柯文哲：馬總統對我這麼有興趣很奇怪
屍體無人認領 廣州每年千具
新北設都更專線 諮詢更多元
亞投行名稱 吳當傑：中華台北較適當
越國防次長出席聯合國維和會議
勞動部研議放寬遺屬領回勞保年金差額
韓星Henry與Amber 傳走得近
新台幣中午升 9分
李繼玄：試委減半 合議意見激盪打折
長榮Kitty音樂會 粉絲揪團期待
外資：4G換潮不利 砍聯發科目標價
外資上周賣超逾330億 台積電成苦主
人行通縮口風悄變 周小川：須警惕風險
第二任近百日 賴清德掛心抗旱
非法吸金12億 張姓兄妹遭判刑
北市衛局抽驗 懷舊糖果5件不符規
楊泮池：搶不到好師資是高教警訊
提升中高齡勞參率 銀髮資源網上線
情況不妙 下半年面板恐供過於求
甄嬛飄洋過海到美國 被抱怨看嘸
一帶一路個股領漲 陸股早盤7年新高
柯語錄當教材 柯文哲：寫的很對
追產品發貨 檢搜大創總公司門巿
日本產地代碼看嘸 衛福部要求全中文
內湖區長林世崇不服遭押抗告 高院駁回
巴紐強震 新不列顛島有0.5米海嘯
掃墓火警多 南投林管處籲注意殘火
創新快製 毛揆建議爭取優先認股權
德廉航副機師疑釀禍 家鄉父老仍相挺
公車司機腦中風 昏倒前急拉煞車
女照X光疑遭性騷擾 北市聯醫道歉
油價戰搶客戶 鼓勵自助加油
國艦國造 沱江艦磐石艦31日成軍
酷哥賈斯汀獲獎 不忘為霸凌青年打氣
北市產品違規廣告 綠膳纖奪冠
業績看好 封測大廠日月光矽品反彈
紐約台灣當代女性影展4月粉墨登場
補習分期付款變信貸 教育部提修法避免
起亞高球賽 克爾封后龔怡萍並列46
推大學合併 吳思華4月提專法
去年製造業營收創新高 年增3.5%
三階限水延後 桃園持續抗旱準備
台股收盤漲18.15點
老眷村新風貌 花蓮介壽村彩繪牆
台股整理 收漲18.15點
4月台指期漲10點
文資局澳洲文資協會 簽署備忘錄
消防局公文蓋市長章 柯文哲：不負責任
國防部7月戰力展示 林郁方：總統同意
鄭明典：清明連假雨紛紛機率低
4月電子跌 金融漲
大腸癌近肛門 內視鏡剝離保住功能
陸加快企業標準管理改革 四方面著手
工廠排廢水臭味 桃園告發併罰
泡沫疑慮起 生技股走疲
募款買童鞋 老奶奶全裸上陣拍月曆
中視裁員 資遣51人
奧地利客家會慶祝成立5週年
陸「老撾一號」衛星 擇機發射
逃亡兄未婚生子 弟扮生父認領遭訴
印尼前美女主播組黨 最年輕黨魁
推透明施政 集集鎮公布詳細預算書
亞投行 港府提出參與
GOGORO廣告 柯P：看得懂嗎
三大法人賣超台股 24億元
摯愛終身 北市開放金婚報名
房地合一微調 市場好壞參半
新北義消特搜隊授旗 救災再添生力軍
亞航台北-峇里島 每週增至4班
新普：今年出貨量年增估2位數
國民黨17現任立委 通過推薦提名
澎湖消防破損水帶 回收製滅火器具
林口添活動中心 兼顧集會信仰
日食品驗無輻射 原能會官員照吃魚
咖啡不只醒腦 每天1杯可降肝癌風險
中市拚百日有感 追加預算63億
江蕙演唱會 凱基銀8000張送客戶
流浪犬攻擊鐵馬騎士 摔車倒地
群聯擬大幅度調薪 不排除購併
賣場內撫胸摸臀 男子賠錢又挨告
一堂課老師 校園翻轉嗨翻天
醫事公費生 馬公高中楊鈞奪7冠
電機車發表會 柯文哲倡綠能
核災食品案 檢調約談大創副總
亞投行 夏立言：尊嚴對等爭取加入
奧地利婦聯會舉辦藝術導覽
注意了 研究顯示想戒菸看美女恐破功
北市衛生局抽驗祭祀食品 35件均符規
朱立倫：非核家園要共同努力
無照兒駕車自撞 父扛責遭識破送辦
父親入獄 單親國中女車禍亡阿嬤不知情
法地方選舉 右派大勝社會黨
迫遷文萌樓案 日日春盼收歸公有
截肢女孩轉赴台東 教官陪騎
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關心選手生涯 中華奧會設置輔導員
新台幣收貶0.5分
離家200公尺 酒駕判7個月
學童昏迷勸募不合法 家屬陳情
Flash市況 群聯樂觀
左楠初選 劉世芳林瑩蓉晚間拚民調
47歲沈玉琳喜獲愛女 臉書PO照
大陸鐵路設備企業南北車合併 只剩兩關
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新普今年再砍3成人力
印尼：將繼續對台輸出漁工
恢復沖繩新美軍基地建造 日農相惹民怨
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解凍越勞有譜 勞動部：雙邊共識高
八斗子火車站 可望年底復駛
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節水好康 4至7月省水有折扣
規模6.3地震 襲薩摩亞外海
天熱民宅現蛇蹤 消防員疲於奔命
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初選紛擾誤會 陳菊:願承擔
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鴛鴦盜行竊攜幼子 夫妻遭逮送辦
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基本工資喊漲 勞動部擬9月開會
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小六生照顧阿嬤 獲自強兒童表揚
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台創中心2萬元求才 卓士昭：待遇太低
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苗縣抽驗清明食品 首波符規定
未來一週西部高溫30度 日夜溫差大
夏立言：共軍機若進M503傷兩岸關係
老虎變病貓 伍茲世界排名掉出前100
修憲促權責相符 國民黨籲民進黨勿迴避
法人：藍天Q1獲利拚年增5成
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牌照稅未繳遭查獲 處罰重
賴香伶：媒體勞檢違規率100%
台最大醫療器材連鎖業杏一看好今年
分析：習近平談話顯示 大陸欲重塑亞洲
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蔡英文：民意分歧 必須兩階段修憲
管線自治條例 國民黨議員有條件支持
隨便撿漂流木 小心受罰
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缺錢買毒 無業男連偷十餘起
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日月光擬發160億海外私募轉換公司債
印尼警燒大麻不慎 全城吸毒煙
中華電首推專區 下載APP免計流量
水情嚴峻 桃市爭取保障醫療用水
入亞投行 政院彙集意見交高層拍板
爭南海棄沙巴之說 菲外交部否認
花蓮市重慶市場問題多 縣府通盤檢討
抗旱開源 廠商看上再生水
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許文龍陪同 李登輝訪奇美博物館
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救房市 大陸降二套房頭期款至四成
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內閣踹共 張善政將說明網路三箭
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實彈射擊意外 特勤學員誤傷教官
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旺旺入主6年連虧4億 中視走上裁員路
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警匪駁火 逃犯轎車後車廂遭逮
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最後衝刺 伊朗六強談核有進展有挫折
英大選開跑 兩黨領袖叫陣
日前首相會習近平：日中關係正在改善
陸官媒：美方期待在促基建與亞投行合作
透過友人致電警方 鄭嫌後車廂落網
水情告急 總統31日開國安高層會議
林佳龍探視槍戰受傷2警
疑駕機撞山 德廉航副機師曾有自殺傾向
美河市不知道 馬英九管了什麼大事？
鴻海財報驚艷 2014, Q4獲利寫下歷年與單季新高
四月雪桐花祭 雲林率先登場
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慈濟風波影響觀感 社福募款難
續陷修憲口水戰 國民黨暗批蔡昨是今非
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流感疫情再創新高 清明連假小心感染
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柯拍板取消27項警察業務 不載送考生
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會展中心軟硬齊備 臺中蓄勢待發
蔡英文談亞投行爭議 暗諷馬仍沒學到教訓
香港《蘋果日報》執行總編徐緣 看台灣義美現象
美國安局總部外驚傳槍聲 1死1傷
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伊朗核談進展 陸表樂觀
竹北警匪槍戰落幕 嫌犯1死2落網
德殺人機師盼開大飛機 險害更多人
美聯社總裁：殺害記者應定為戰爭罪
靜候希臘紓困協議 歐股收高
奈及利亞開票緊張 部分地區宵禁
利多推升 美股勁揚
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挑燈夜戰 伊朗核談力求達成協議
遭炸彈威脅 土耳其航空迫降摩洛哥
愛上義大利 陸大手筆投資
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航母殺手沱江軍艦正式成軍
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中和暗夜傳氣爆 1人命危急救
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中和凌晨瓦斯氣爆 炸開鐵門威力強
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英物理學大師霍金 申請姓名專利
美股勁揚 投顧：可望激勵台股
摩根新興雙利平衡基金准募
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萌翻 瀕危雲豹寶寶邁阿密報到
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漁船祥富春49人失蹤 停止搜救
青年租屋 擺脫3大迷思
為盲童而跑 健康國小辦路跑響公益
阿豆仔選立委 文魯彬宣布參選
萬安演習今實施 人車避難管制
駐加代表令狐榮達推廣台灣觀光
台聯黨團杯葛議事 立委推擠衝突
土航首飛台 土國旅遊省逾2小時
美中非洲交手 歐巴馬將首訪父老家
越外長：大國應尊重小國正當利益
毛治國：有尊嚴原則下參與亞投行
朱立倫：修憲不要有個人或一黨之私
湖人擊敗76人 林書豪再度缺陣
雞排妹奪壹週刊狗仔隊手機 上警局
加航重著陸 旅客慶幸逃過一劫
鹿港龍山寺修復 尋專業共識再施工
53人參加復興機師二階段考核 52人通過
新台幣早盤升8.8分
亞投行名稱地位 外交部：後續協商
南韓2月工業生產月增2.6%
選總統和誰搭 洪秀柱：問得太早
台鐵羅東撞到人 停車處理中
職務再設計 助身障者成功轉業
拒喝改運符水 新婚第二天遭丈夫刺傷
河內IPU大會 通過有關國家主權決議
星展：韓可能續採寬鬆政策
國艦國造 馬總統主持沱江艦磐石艦成軍
研究：女性胚胎死亡率較男性高
避免胡椒粉受潮 業者違法加碳酸鎂
徹底翻轉雇傭關係 信義房屋獲青睞
報稅季將到 健保費上國稅局網查
台經院：2月製造業景氣 轉衰退藍燈
華航777客艙 獲2015紅點設計獎
巴西陷能源危機 還想送玻國發電廠
車用半導體市場俏 台灣大廠搶進
復興ATR機師考訓 術科1人未過
LINE卡通形象主題店5月登陸上海
台鐵莒光號撞到人 影響10列次
結婚3個月 傳米倉涼子可能離婚
大陸房市現生機 港股上揚
新華社訪柯P 九二共識成焦點
大陸新一代北斗衛星發射升空
疑跨越軌道遭火車撞 老翁不治
怒甩3巴掌摑學生 判刑定讞
資金行情延燒 投信看好4月台股
酸地獄主廚嫉妒自己 名廚奧利佛懊悔
馬總統：有信心達成潛艦國造
亞投行意願書 陸委會待財政部完成程序
台聯立委杯葛 立院院會停擺
歐美大漲 台股欲振乏力
沈寂已久 營建股受惠高股利反彈
韓星李炳憲升格人父 喜獲麟兒
蔡依林穿SM情趣鞋 性感鋸蛋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賴士葆：申入亞投行動作太慢
學校磁磚砸傷學童 陳菊允暑假全面修繕
美國防部長將訪韓 THAAD成焦點
雲嘉南校園徵才 釋3200職缺
亞投行 陸委會：台灣當然要加入
竹北查緝毒品槍戰 2警受傷
幸福人壽疑涉弊 特偵組發動搜索
台灣梅雨頻率減 平均天數少1/4
慶兒童節 台糖戀戀五分車免費搭
亞投行 港特首：香港早提加入
柯文哲百日施政 民調滿意度逾8成
柯文哲上任百日 LINE票選有感新政
春夏出遊 小心蜜蜂叮螫可能出人命
新北企業身障進用率居六都第一
陸委會：協商M503不傷主權且增空防
20萬大學生憂鬱 大四生最惶恐
牙買加12歲男童 遭同學捅死
柯文哲拍板 警察不再管27冗事
官員：與伊朗達核協議恐引發代理人戰爭
台鐵列車宜蘭撞人 上千旅客受阻
手臂大的魚現蹤 卑南溪回來了
警查獲藝品竊案 追回8成贓物
新台幣中午升9分
日本立場堅 放棄搶搭亞投行末班車
上海基本工資4月調高 突破萬元
日暫不加入亞投行 盼陸說清楚
亞投行 外交部：齊頭並進融入區域整合
沱江磐石成軍 實踐國艦國造
基隆北一高聯外道路 貨櫃車翻覆
清明節掃墓祭祖 中市推動紙錢集中燒
加工業碳酸鎂 胡椒粉80公噸流市面
馬總統：海巡海軍合作捍衛海疆
牙醫遊說案 蔡煌瑯更一審無罪
鎖定上班族 超商集點贈精品
四月雪臨 雲林桐花祭登場
還沒長大就老了 成龍要出新書
美饒舌天王Jay Z 推音樂串流Tidal
賴士葆：兩階段修憲 蔡英文不必緊張
桶裝瓦斯估降 每戶月省20元
寶成越南罷工 成衣廠聚陽運作正常
失明又被打斷手 老毒販遭逮
永和警察分局長劉來通 接任三重區長
胡椒粉摻工業原料 當心重金屬污染
外交部國際青年大使甄選 近9百人報名
太陽能事業旺 夏普翻身有望
復航空巴機隊93人 民航局重考訓
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武媚娘登台 張庭下馬威最吸睛
內湖舊宗港墘路口車禍 2傷者受困
劉志攻倫敦商工會行銷台灣商機
早餐經典款 班尼迪克蛋節16日登場
百日民調 柯文哲：我讀書很少拿第2
緬停火協議露曙光 果敢軍未加入
胡椒粉染工業用料 賣場：查證中
傳日6月加入亞投行 外相否認
台灣參與亞投行 學者分析3模式3關卡
內閣制修憲 國民黨：蔡英文曾贊成
民團倡黨產公投 國民黨尊重
兒童遊戲安全 衛福部將推手冊
台股收盤漲64.57點
女子分手遭前男友砍殺 內衣鋼圈保命
拿好康 高市兌換資源回收物開跑
貨櫃車翻覆 基隆封閉中正高架橋
陸股超熱 半天成交近4兆元
台股整理 收漲64.57點
英孚：台灣英語能力全球30
柯P的兩岸語錄 一分鐘看懂
貿協國際企業經營班赴愛爾蘭研習
捐棺行善 泰國曼谷另類廟宇
4月台指期漲 29點
東華大學灌酒風波 校長盼還學生公道
4月電子金融齊漲
威廉王子換新工作 當民間空中急救英雄
財政部：加入亞投行 政府早已規劃
花木蘭真人版 迪士尼將開拍
買盤加持 台股收高
上任百日 柯文哲：市府員工會更辛苦
廉航摔出危機 且看漢莎新手CEO能否化轉機
北市五所中小學遭恐嚇 校方報警處理
亞投行45國加入 吉爾吉斯最新申請
飛安疑慮 陸日韓星限制泰新國際航班
柯文哲：刪警察冗事 取消載送考生
臉書搬進新大樓 祖克柏：走簡樸風
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梅莎變強颱 短期對台無影響
慶華人節 周麟宴巴拿馬僑團領袖
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大學指考簡章4月1日發售
擋救護車 奇蹟大師改判捐款50萬元
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初選結果 陳菊：勝出者要更謙卑
戴崇慶：若冤枉白冰冰 磕跪到台北
涉辱李光耀 星青少年2萬交保
AIT在屏東設立美國資料專區
汽車零配件五展合一 4/8登場
澎湖花火節 首增水中漂浮煙火
有了育嬰假 母乳哺育率卻下降
中市衛生局實驗室重建 檢驗量升2倍
蔬果殘留殺蟲劑 殺蟲也殺精
紫斑症誤為污垢 感冒就醫才發現罹病
熟女配嫩男 教戰守則報你知
三大法人賣超台股26億元
國民年金繳費證明 勞保局寄發
YouBike4月起收費 1日凌晨暫停營運
克拉克森絕殺 湖人險勝76人
公私混用 希拉蕊私人電郵風波又起
幸福人壽前董座涉弊 檢調約談
亞投行 毛治國：爭取公平會員待遇
物價有跡可循 國發會物價平台上線
朱立倫：水價應該走向合理化
本土社團拜會蔡英文 談台灣學
灑下天網 陸要求英遣返50名貪官
富邦金股利4月敲定 一定比去年好
台商越南鞋廠 罷工有擴大趨勢
綠營立委初選 劉世芳蔡煌瑯出線
結婚3天就離婚 我愛吃鹹他愛吃淡
5月起開徵水污費 對象漸增
育嬰留職停薪 續保條件放寬至6個月
周麟出席商場新廈開幕儀式
望安綠蠵龜保育中心 4/1起收門票
加入亞投行 國發會：助台入RCEP
IBM砸30億美元 設物聯網部門
花田走秀 五結海芋花期開始
國民黨20立委選區 4月民調
遠傳推手機保險 修不了直接換新機
台入亞投行 蔡英文籲須受國會監督
阿里山與螢共舞 邀遊客賞螢
互動資通獲官股金控投資
2016 李鴻源盼國民黨速推人選
新台幣收貶2.1分
富邦金看購併 銀行產險優先
2夜情5招式 偷吃不被抓
新北：查玩具標示 5%不合格
假投資真賣淫 移民署逮10人
販售不合格防火門 負責人遭訴
挑戰船運期 關廟鳳梨銷加拿大
台北漁產董事 柯文哲同意基隆1席
日股收黑 獲利賣壓拖累
參選立委 文魯彬：台灣非常值得愛
冰錢滾滾 溫高3度冰多賣300萬支
防酒駕肇事 高市警局強力取締
罕見罷工衝擊越南 台商鞋廠成焦點
中央氣象局氣象報告
宜蘭員山福園祈福法會 4/3舉辦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
台灣青年知己知彼 民間團體推赴陸實習
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣挪威欲加入亞投行 日本保持謹慎
朱立倫重申：做好做滿市長任期
國民黨20選區 現任立委面臨挑戰
高鐵便當 左營台南站設攤
漲跌幅限制放寬 提前至6月1日上路
王卓鈞獲勳：公職40年此刻最榮耀
演習漏網之魚 年輕人鐵馬照騎
野狗追逐小撇步 念阿彌陀佛有效
神秘學習小組 出版習近平古典語錄
陸媒：富士康不做整車品牌 鎖定平台
生薑口味烏龍麵 溫暖女性的胃
媽媽嘴老闆 二審改判連帶賠368萬
中市東區10多戶無自來水 民代請命
宜蘭垃圾車APP 4月上架
米粉節造勢 小米5大新品齊發
柯文哲籲珍惜警力 視為人力成本
懸崖邊自拍失足 印尼中學生2死
明星健身 劉亦菲忙倒立 李冰冰樂劈腿
母乳抗霧霾？大陸網路謠言榜首
唯晶數位取得12夜手機遊戲改作權
柯文哲一五觀點 大陸國台辦：讚賞
新北查老人安養機構 多不合格
IS支持者宣稱在印尼電視台放炸彈
高市公共自行車租賃費率將調整
折翼天使勇闖台9線 讚台東好山好水
台股漲跌幅調至10% 6月1日實施
一帶一路戰略 陸掀俄語人才荒
亞泥營收增獲利減 努力擠錢配2.2元
物聯網夯 世界先進也想分一杯羹
黑心胡椒粉 花蓮查到19盒已下架
毛治國：亞投行投入資金約2億美元
幸福人壽疑被掏空 金管會接管前已移送
韓星金在中崔振赫及SJ晟敏低調入伍
富士康攻電動車 鎖定關鍵零配件
亞投行 毛揆：若無尊嚴寧可不參加
亞投行召開籌建會議 討論章程
台中BRT醉漢疑持刀上車 警攔下逮捕
台入亞投行 學者：事前台美應曾溝通
台灣搶先全球 推HTC M9 64GB
中一中美術班20年 校友返校辦義賣展
中市表揚績優社工 頒發終身成就獎
日本美食展登台 吃遍人氣名店
禁毒 大陸演員拍戲前先驗尿
竹科副局長 許茂新出任
陸放寬房貸限制 港股收高
雲林敬老新頁 長青食堂揭牌
王令麟不認罪 辯送牛肉還人情
醉漢BRT車廂持刀 警攔捕送辦
工業調味粉 桃園追18下游業者
北基論壇共識 規劃兩市快捷公車
不禁飛 民航局加強檢查泰國籍航空
清明連假好天氣 花東零星雨
支援緝毒有功 邱鏡淳頒獎金嘉勉員警
倍耐力獲利佳 陸企亟欲結盟
柯文哲：本來就沒要選總統
牛奶針麻藥遭濫用 列入管制藥
3月房市小陽春 交易量月增約6成
柯文哲談一個中國 盼拋議題大家討論
漲跌幅限制放寬 投顧：台灣久等了
長輩歌唱比賽 拚美聲尬歌藝
出口商拋匯促升 台幣收盤轉小貶
大陸存保制度5月上路 最多賠250萬
流感疫情拉尾盤 公費給藥至4月底
鑫晶鑽對GT債權 金額全部追回
拳擊國際大賽 首度來台競技
曾銘宗：台加入亞投行 金融商機大
柯P上任百日音樂會 演奏大黃蜂的飛行
上海台辦：願與台北市溝通雙城論壇
看犀牛球賽 兒童持80分考卷免費
大陸整治暴恐 土豆等動漫網站被查
台南香科年 賴清德盼兼顧環保
警破跨境轉帳機房 清一色娘子軍
亞視現生機 香港電視可望接手
違法採捕章魚 澎湖警查獲1人
義大慶祝兒童節 考80分免費看球
歐元區3月通膨連4降 所幸降幅縮小
回歸專業 基層警：不必與病死豬為伍
北宜連假90分抵達 宜縣長籲民眾配合
澳洲官員搞烏龍 洩多國領袖個資
台灣入亞投行 陸：避免兩中或一中一台
智慧城市 3年衍生百億投資
金管會：同意國壽投資印尼1家銀行
以毒養小弟 竊盜集團首腦落網
涉越區播送 中市有線電視業者遭搜索
國美館推教育展 我的隱藏版自畫像
只打球 為籃球小將打造美國夢
高市綠委就戰門位置 國民黨協調中
速食業出奇招 搶攻兒童節商機
罰不罰嫖客 法國拿不定主意
玩命關頭7 馮迪索告別保羅沃克
苗縣府號召減重 目標甩油27公噸
亞投行第46國 瑞典表態參與
蔡明亮玄奘 台新藝術年度獎
王金平將訪日 考察放射物檢查設施
爭奧運門票 陳念琴全面特訓拚硬仗
澎湖花火節 勁歌熱舞嗨翻菊島夜空
韓越草簽自貿協定 有望年內生效
AXA高球賽衝第3 魏筠潔世排升
再傳女病患遭性騷 北市聯醫道歉
土耳其航空 台北直飛伊斯坦堡
德機師聯盟關切個人就醫保密問題
閣揆卡立院 抗旱國安高層會議改期
北市盼增善意 兩岸城市續交流
培育蘭花一甲子 劉定榮獲國際頒獎
上海台辦：柯P表態 有利雙城交流
美眾議員亞洲巡迴 4月1日抵南韓
歐洲空污 蘇黎世最佳盧森堡最糟
北市一站式服務 創業手續不官僚
英孚公布英語能力排名 學者：不符常理
2月OBU外匯交易量 高於去年月平均
藥品也淪陷 工業碳酸鎂流入藥廠
入亞投行 林永樂：意向書已傳
問題胡椒粉 台中稽查41業者
毛揆：入亞投行名稱 最好用中華民國
內政部：陸資買房 嚴謹管控
金山小白鶴失足 腳輕微扭傷加強防護
台灣加入亞投行 有助總體經濟
陸媒訪柯P 學者：陸不迴避兩岸新變化
阿密特挺同志 賣彩虹巾捐伴侶盟
美不急升息 紓解新興股債匯市
美反駭客演習 張善政盼加入
保險業估德航空難損失達3億美元
陳光復拜會李進勇 促澎湖雲林兩地通航
本勞加薪換外勞 經部盼解決產業缺工
地球植被擴增 地球更綠了
恐嚇資源回收場 警開槍逮人
無錫市委副書記 跳塔身亡
林永樂：申入亞投行 24日通知美方
降落火星新裝置 NASA將測試充氣飛碟
降電價 住宅小商家月省破百
越南廠罷工爭取福利 寶成籲速決
入亞投行 毛治國：美表態對台重要
狂押凱特女娃取名艾莉絲 賭盤砍賠率
M503協商完整報告將送立院
今彩539開獎
台水節水獎勵 水費最高打85折
後備指揮部：加強國軍墓園管理
大樂透開獎
去年財報 僅勝華未申報
陸亞投行大躍進 美金主地位岌岌可危
大陸：第二批449人撤離葉門
土國武裝團體闖法院 揚言殺檢察官
黑心調味粉 北市追查2下游業者
越政府允勞工要求 台鞋廠罷工將落幕
工業用碳酸鎂流向藥廠 疑製成胃散
餐餐照片PO網 英女2年半甩60公斤肥肉
切了不哭 日成功研發不流淚洋蔥
福建省副省長徐鋼被免職
維持率未到130% 6/3強制處分
強颱梅莎逼近 太平洋群島嚴陣以待
中資收購飛利浦LED封裝 震撼台廠
忠義國小中繼宅 居民質疑程序
菲44特警捐軀地 將搭和平之橋
安在旭6月1日結婚 新娘是崔賢珠
士林葫蘆街一氧化碳中毒 1死2傷
泰國總理請求泰王批准解除戒嚴
專家：運動後補充水分 喝牛奶最好
南非2萬多中小學女生是未婚媽媽
吐槽大會 小賈慘遭無情狠酸2小時
伊拉克軍隊收復提克里特政府總部
大馬警逮媒體負責人 在野議員聲援
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
期限將屆 46國表態加入亞投行
岡山楠梓電車線沒電 台鐵搶修
忽漲忽跌 美股開盤走低
黑島青抗議亞投行 衝總統府遭攔阻
5歲美妝達人惹議 法專家籲父母設限
士林葫蘆街一氧化碳中毒 1男命危
中文將納入南非中小學生選修科目
問題調味粉 中市查到庫存下架
菲叛軍BIFF 2號首腦落網
亞投行意向書 陸委會：已轉至亞投行
食藥署對藥品管理三道把關機制
美觀望亞投行 智庫學者批失策
南非專家如是說：小三往往是熟人
星禁酒令即將生效 旅人小心觸法
美太平洋艦隊司令：陸南海築沙土長城
日執政黨出現促加入亞投行聲浪
岡山楠梓電車線斷電搶修 影響2100人
府：民進黨反亞投行 未免太早
中華男足強攻 奧運資格賽勝香港
黑島青抗議衝總統府 女憲兵架離遭咬傷
亞投行意向書無涉名稱 政府有尊嚴參與
告別免費 YouBike前30分鐘收費5元
台灣以色列論壇 探討教育與創新
越勞最快上半年有望重開放
拙劣的「公假自費」出訪
國民黨大將不出頭，誰來當先鋒？
亞投行 GDP前十大僅美日未表態
創新創業首部曲新書發表
申入亞投行 財政部：沒有黑箱
最新！美國F-18軍機 迫降台南機場
胃散違法摻入工業用原料鎂
婦幼節看兒童權利 身障家庭有路可走
陳國恩接任警政署長 擬減少警協辦業務
提升新住民職場競爭力 GWO【媒體表達】免費培訓
前進東協 互動式緬甸口語培訓開課中 !
別輕忽自律神經失調 恐至老化和憂鬱
中資買下飛利浦LED封裝及車用照明80.1%股權
2015「Taipei 愛‧擁抱 幸福家庭」摯愛終身篇 金婚表揚活動於4月1日至4月27日開始報名
客家桐花祭4月4號浪漫登場
傳承與使命-104年度臺中市社會工作人員表揚典禮
空汙嚴重 嘉雲懸掛空汙旗警示
今年提早供電吃緊 民眾請節約電
楊秋興即日起出任台鹽董事長
新加坡禁酒令即日起生效 外國旅客別觸法
供電提早吃緊！台電巧婦難為無米炊
戶政系統一指通 設新移民專區
志工齊心 共創東南亞「燦爛時光」
移民署助新二代築搖滾夢
「童心鞋力」 中強光電贈鞋愛護偏鄉兒
南洋姊妹劇團 戲劇培訓招生中
加入亞投行過程 若被矮化不惜退出
反攻提克里持 伊拉克政府稱獲勝利
亞投行創始國申請截止 46國加入
荷蘭王室將歸還納粹沒入畫作
台鐵岡山楠梓電車東西線恢復通電
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
六強與伊朗談核 超過期限可能續談
亞投行 政府：對等尊嚴之下參與
亞投行透明度遭質疑 張盛和：不擔心
亞投行 陸委會：向立院專案報告
北市港式飲茶店深夜傳火警
京星港式飲茶忠孝店廚房起火 疏散60人
奈及利亞大選 反對黨：現任總統認敗
墜機副機師曾告訴漢莎航空患重度憂鬱症
黑島青集結群眾府前抗議 憲警戒備
美國務院：伊朗核談延長一天
美財長：美準備歡迎亞投行
腿傷難癒 美31歲公象安樂死
罵速食店員工還PO網 財務長失業兩年
奈及利亞大選 現任總統公開承認敗選
歐洲議會委員會決議 限制塑膠袋用量
香奈兒歐洲售價將漲 陸客長龍搶購
戴耳機慢跑 男子慘遭火車撞死
美亡命夫妻 殺人20年後終落網
德廉航失事前畫面疑流出 當局否認
谷歌華碩將攜手推出電腦棒子
48年沒贏過 台灣足球終於贏香港
幸福人壽前董座 涉掏空遭聲押
大聯盟2015開季球員均薪 將達425萬美元
把流量變營收 全球電信商皆煩惱
美股又跌 台股探季線支撐
日韓爽玩30天 旅遊平台募試玩員
燈篙帥旗豎掛 西港慶安宮香科漸熱鬧
資策會攜手MIT媒體實驗室助青創
新北抗旱 供水區112校暫緩游泳教學
清明掃墓 慎防恙蟲叮咬
美Uber司機載客去機場 回頭闖乘客家
大學指考簡章 4/1至5/18發售
抗議亞投行 黑島青表達訴求後散去
無線充電產值 今年估增逾2倍
夜市超夯異國小吃 竟是台灣人發明
台與洛杉磯經貿報告 台應儘速加入TPP
奈及利亞新總統：打貪悍將人權惡棍
望安綠蠵龜保育中心 開始收門票
唐獎扮橋梁 牽台與國際生技研究接軌
多國捧場亞投行 不是在美中選邊站
唐獎激勵 美學者免疫抗癌受重視
治療潛伏肺結核 可望3個月速成
第47國 冰島申請加入亞投行
阿根廷運輸業全國大罷工 抗議漲稅
美副卿：關切亞投行標準與治理
台股開盤跌 20.99點
單車文化體驗 4大路線春假上路
營養師：吃青木瓜未必豐胸 有助泌乳
亞洲民主三月瘋 台灣闖進16強
007墨國封街取景 店家抗議損失逾7億
美國：陸尚未準備好納入IMF一籃子貨幣
BBC：台灣申請加入亞投行
大陸3月PMI50.1% 重回50%
500勝達陣 莫瑞晉邁阿密網賽8強
2016里約奧運開始受理門票申購
火車沒讓座事件 坐票乘客也是孕婦
各地晴到多雲 西部高溫逾30度
希拉蕊拒交電郵 眾院委員會要約談
石門水庫水位續升 下週有望降雨
史努比餐廳開幕 採預約用餐限90分鐘
國防部：獲得潛艦信念強烈
大陸非製造業PMI 3月下降
德國廉航機師身分曝光 網友悼英雄
台74線下五權西路 開放右轉
中華電搶攻電商 400門市投入加倍奉還
谷歌地圖上玩小精靈 城市街道變迷宮
兒童節連假 科教館辦科學派對
慶兒童節 全台406場所推優惠
國際國會聯盟 促加強因應網路戰
新台幣早盤揚升
俄外長：伊朗核協議大綱 原則上達共識
加拿大元月經濟成長下滑
說明亞投行 毛揆率首長拜會王金平
受惠大陸市場 台泥亞泥獲利亮眼
3月臺灣PMI上揚 指數59.1%
嘉明湖實施收費 有原民生未付費進入
嘉明湖國家步道 重新開放並實施收費
國台辦：收到申請 歡迎台適當名義參與
因應房地產寒流 房仲深耕社區突圍
司法院推修法 增訂郭冠英條款
幸福人壽前董座涉掏空 千萬交保
氣勢好強 雷軍：小米聯網用戶破億
柯文哲：一五新觀點 促兩岸交流
林郁方：政院已核戰鬥部隊加給
日銀短觀調查：3月企業信心低於預期
柯文哲：兩岸總是要有突破
美國改變立場 對設亞投行表示歡迎
阮剛猛：延後三階段限水 智慧決定
亞視股權現羅生門 前景未定
投顧：歐洲經濟今年可能優於美國
世界最高壽人瑞大川去世 享壽117
兒少上網時間 3成家長沒規範
寶媽淚談情變 心疼汪建民暴瘦
全球死刑判決大增 處決數減少
資安大會登場 張善政推資安政策2.0
巴拿馬市府表揚傑出華人
愚人節玩笑 星巴克澄清無買一送一
全民喝茶日 邀民眾體驗台灣茶
鴻海硬挺撐盤 台股力守9503點
使用碳酸鎂加入胃散 彰化查出2藥廠
新北抗旱 8日起112校暫緩游泳教學
花園別墅是乙種工業區 建商遭罰
觸控大廠宸鴻海外募資3.8億美元
南韓3月通膨率下滑至近16年低點
工業用碳酸鎂製胃散 食藥署：立即下架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
幸福前董座交保 檢批擺烏龍提抗告
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大巨蛋美河市混為一談 府：張飛打岳飛
全球採購大會 商機拚贏去年
奈國選舉結果出爐 布哈里贏257萬張票
陳達故鄉賣漁夫便當 推社區旅遊
點數經濟爆發年 全家攜手悠遊卡
國台辦讚賞 柯文哲：沒什麼意見
立委擬參選人 4/1起可收獻金
國台辦：台灣加入亞投行意向書 已轉交
殷乃平：台加入亞投行 是很好選項
國防部：戰鬥加給4月起發給
動脈阻塞致下肢循環不良 手術治療
莿桐1死2傷車禍 原因調查中
柯辦疑遭竊聽案 員工不起訴
TOP攜手上野樹里 演韓日跨國劇
台灣虎航機上餐 頂呱呱飛上天
饑餓行銷又來 台灣小米網站推老梗
留置改20天 海巡有效嚇阻越界陸漁船
大巨蛋公文曝光 柯文哲：不要再問我
不信阿拉者 印尼中學教科書鼓吹殺掉
校正公電（CAP058、CAP060）
水費漲不漲 經長：耗水費優先
潛艦國造案 歐洲廠商有意願
2澳毒犯死刑上訴案 印尼6日宣布裁決
台手搖茶飲進軍世界 拓展北美市場
台積淨利稱霸 大立光每股獲利王
泰式炒粿條名店 國際媒體介紹
南韓尋求與中美洲各國自由貿易
入亞投行 王金平：立院各黨團沒反對
清明掃墓 中市：牢記4不2記得
胎壓偵測器夯 業者吃大補丸
大陸學者：富國加入亞投行 降融資成本
韓媒：金正恩招兵買馬重組歡樂組
美眾議員訪越 加強兩國關係
蛋殼蛋白追蛋黃？新北桃園新房價趕北市
泰國飯店協會：芭達雅將打對折
陸客日客口味異 首爾量身打造旅遊線
新台幣中午升 1.22角
柯文哲：悠遊卡董座一定要砍薪
大陸推存保制度 鬆綁存款利率管制前奏
三鶯交流道增設匝道 2日中午通車
張國榮辭世12週年 陸港粉絲悼念
人身安全缺保障 家扶社工發聲
疑將供毒墾丁春吶 警破販毒集團
加入亞投行 學者：錯失機會就落後南韓
火蟻出沒嚴重 鄭文燦：已成全國議題
南市兩個女人戰爭 陳亭妃初選大勝
民進黨台南立委初選 林俊憲出線
亞投行是什麼？ 一分鐘讓你看懂
內政部推節葬 已有成效
陸3月製造業PMI回升 12月來首見
貨貿無黑箱談判 明連線談進展
愚人節限定 LINE對話框飄櫻花
廠商涉圍標北市標案 檢調搜索
台參與亞投行 經部：有助區域整合
柯文哲：現在起台北不得有新違建出現
食安問題 資誠：產業損失逾百億
柯文哲：YouBike短期內不會調漲
致癌丙烯醯胺 黑糖堅果類檢出
從容搶超商 歹徒還假扮店員結帳
拳王泰森昔日豪宅荒廢內景曝光
邁阿密女網賽 謝淑薇雙打止步次輪
旅客掉手機 跨國聯手找回
正長生問題健胃散 市面有900公斤
韓星秀智愛樂捐 人美心更美
航空燃油費降 延後開票省荷包
穿頭目裝感想 柯文哲：還是當平民較好
星禁酒令生效 業者民眾兩樣情
日耳曼之翼厄運班機 40分鐘危機倒數
陸調整優惠政策 韓商恐受衝擊
男醉後掐斃小三 判刑10年定讞
兒權盟籲加強幼兒園托育品質
起源吵不休 櫻花妹：日本櫻最有名
谷歌推149美元Chromebook筆電 挑戰微軟
歡慶兒童節 林佳龍：提供不一樣的節日
懷胎8月仍吸毒 警規勸戒毒
3月南韓進出口連續3個月跌降
阿肯色州跟進歧視同志法 企業施壓否決
台灣與47國入亞投行 美國態度軟化
張國榮逝世12年 歌聲魅影縈繞
工業原料流入藥廠 衛福部擴大查
返台掃墓上酒店 移民男遭搜出大麻
陸委會：夏張會盼上半年舉行
鄧振中：參與亞投行 台產業注活水
首例組團嫖雛妓 星國判4年8月
核災食品案 士檢指揮警方查進口商
苗縣7民代賄選 一審判當選無效
新人輩出 曾雅妮還沒想讓出光環
大陸9大城市汙染源公布 機動車影響大
開車安啦 手機隨時通報輪胎狀況
大陸3月製造業恢復擴張 動能仍弱
台股收盤跌 78.78點
兒少網路安全 小額詐騙最難防
張正傑赴馬公高中演奏 校慶最佳獻禮
柯文哲：公務員應依法行事
簽訂食安大樓 張花冠亮點政績
刺青終身僱用 業者澄清愚人節玩笑
開低走低 台股跌 78點
台聯杯葛議事 王金平籲理性問政
4月台指期跌75點
宏都拉斯貿易逆差增18.1%
兒童聽損遺傳佔6成 可檢測聾基因
暴風尼可拉克 襲德釀巨災
4月電子期金融期齊跌
統一水價 經部4/2訪柯文哲
媒體負責人被捕 大馬內長：問警方
自主監測丙烯醯胺 衛福部訂企業指引
美戰機F-18迫降台南 美將派專人維修
清明節前縮手 台股量縮守9500點
勞斯萊斯級訓練機首來台 探商機
兄弟傳奇吸金千萬 領隊另有盤算
送信途中心肌梗塞 資深郵差猝死
舉頭三尺有神明 男偷香油錢自摔遭逮
4G低價吃到飽退場 台灣之星提高門檻
清明國道車流 估最多280萬輛次
陳慶棋：今國光取得手機鏡頭門票
工業碳酸鎂製調味粉 5產品驗重金屬
雲林掛四色旗 即時因應空汙指數
經理人：印度土地徵收法農業受惠
海倫清桃選立委 為新住民發聲
三大法人賣超台股 87億元
德雜誌報導：台北是頂級消費新亮點
蔣家後代擬選立委 蔣萬安號召青年改變
迪士尼公主發福後 出乎意料地美
國防部：無電戰機要降落
美軍機迫降前 發出7700訊號
高雄檳榔攤槍擊案 警逮7嫌
PMI攀升 吳中書：經濟緩步擴張
中山管院二獲國際商管學院再認證
上課如何不無聊 教部網站募法寶
香港亞視成功出售 未知買主
遭指施壓內湖私闢路 李彥秀擬提告
華視資產活化 文化部允妥善處理
聯合採購中心揭牌 占北市90%採購額
北市警反綁架部隊 增治安強度
美戰機降落 AIT：感謝台灣的協助
健康快樂校園 高市：中輟生復學率高
布哈里當選總統 奈國政權首度民主轉移
葛瑪蘭撞車 駕駛與乘客輕傷
湖人戰鵜鶘 林書豪可望歸隊
意向書遭疑矮化 國民黨：已維持立場
法國春夏夢幻料理 酸甜好滋味
刺青終身雇用 業者澄清愚人節玩笑
點數經濟熱潮 你跟上了嗎
北市監視器及停車規劃 3個月內提出
印度軍艦撤離348葉門印僑
攻擊美國駐韓大使男子 遭正式起訴
吳思華任童軍總會榮譽理事長
M503航線 國防部：不用過度恐慌
本土社團籲政黨入憲 綠委將提修憲
苗地院書記官 疑久病厭世燒炭
身障童玩遊戲遭嗆：不會走不要帶出來
新北推視障按摩 蔡昌憲代言
內閣踹共 張盛和晚間談亞投行
慶祝兒童節 好康優惠多
愚人節小心 病毒駭客攻擊高峰
厄瓜多成立台灣青商會
乾旱遇腸病毒 幼教應備3桶水消毒
嘉市童視力差 辦講座盼改善
KUSO愚人節 SMART推咖啡車
新台幣收升3.9分
戴季全：悠遊卡是智慧城市的鑰匙
上市公司去年賺逾2兆
蔡依林播報涉宣傳 NCC罰電視台
產業科技論壇 為高雄轉型集思廣益
台灣文化光點計畫 英國新亮點
阿根廷台灣商會青商會會員大會
楊振寧獲澳門大學榮譽博士學位
藥師：胃散短效佳 長期服用易引不適
悠遊卡董座取消兼任 戴季全：專業取向
連假到 屏東彩稻節規劃交通
YouBike收費首日 用量優於預期
台入亞投行 基礎建設與銀行兩大利多
4月桶裝瓦斯降0.6元 天然氣價持平
亞投行 謝長廷：應有更多戰略考慮
呂慶龍呼籲巴黎扶輪社重視台灣
F-18降台南 陸網友：向亞投行示威
戴季全：檢視價值績效 開除也甘願
中美晶展望樂觀 營收獲利看升
豪宅寂寥 皇翔御琚實價登錄近2年新低
伊朗核談 陸外長促各方妥協
樟宜機場贈20新幣優惠 延1年
台灣近百項產品入選紅點設計獎
清明連假 國軍醫院維持正常急診
頂新獻金案 衛福官員作證
興大成立健康照護平台 整合上中下游
韓劇女王之花 帶動韓人墾丁追星
雲林掛空汙旗 家長盼仿美高標
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NCC：中華寬頻降價445萬戶受惠
光州辦世大運 朴槿惠關切進度
國際特赦：去年大陸處決人數全球最多
郵差猝死遭疑過勞 郵局澄清未擋休
響應政策 東元電機帶頭全員加薪
山豬偷吃台灣百合 奧萬大緊急移植
玩命7上映 回味保羅沃克10大好車
謊稱代尋珠寶買主 男詐騙遭訴
拉麵迷注意 日本冠軍拉麵空運來台
黑心調味粉 25項還在賣
財部：亞投行是國際組織 非兩岸事務
巴勒斯坦正式加入國際刑事法院
新北道路管線管理績效全國第一
鉅額違約 櫃買：免驚 不會有影響
果斑病又畸形 屏東芒果產量剩4成
楊秋興接台鹽董事長
販毒集團遭查緝 違禁品丟窗外砸中路人
接父棒當郵差 劉慶松無緣抱新生孫
抗旱 高市供應污水處理廠放流水
悠遊卡董座惹議 林向愷：慣例未必對
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
2日晴到多雲 部分地區短暫雨
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新北慶兒童節 河濱免費騎童車
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海股市站上3800點 創業板新高
基於人道與慣例 台助美戰機降落
加入亞投行 朱立倫籲朝野一致對外
高舉雙手投降 敘童照片真相出爐
嘉明湖重新開放 布農族入山拒登記
伊朗核談 德：因幾個重要問題卡住
台糖博物館咖啡飄香 老總重溫初戀甜蜜
SBL總冠軍賽移師新莊 票房熱賣
助身障者籌建家園 拋磚引玉募愛心
每股淨值低於5元 威致打入全額交割
短觀打壓 日股倒地
中信兄弟受傷選手 耕莘醫院完善檢查
嘉明湖當天往返 揹工：不可能任務
林中森陳德銘 4/10西安會面
癌患想不開離家 廣播十分鐘找到人
柯辦疑遭竊聽案 通信業者起訴
蔡英文：向國台辦提亞投行 矮化國格
涉盜伐紅檜 國道逃避過磅被查獲
國際文化交流 中學生分享藍染土地公
港股紅通通 GEM指數狂飆
漲水費歧見 柯文哲：主張差別費率
人蔘茶包被指含農藥 高市抽查
虱目魚契作價跌 漁民仍踴躍
都在愚人節 美軍14年前擦撞共機迫降
沙鹿就業中心徵才活動 2日登場
葉門乳製品工廠爆炸 37死
日核災區食品案 旺陞負責人遭約談
清明連假旅運量 桃機上看80萬
香港亞視不獲政府續牌
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清明長假前 新台幣升3.9分
拚南台灣觀光 高市觀協擴大結盟
亞投行出擊告捷 未來任重道遠
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擴大研發規模 敦泰兩岸徵才百人
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公民參與委員會成立 柯文哲：還政於民
購工業用碳酸鎂 正長生製逾萬罐胃散
郵差送信猝死 郵局給因公撫卹
汐止警匪槍戰 犯嫌自稱幫派軍火庫
德墜機前影片 法調查人員籲交出
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張國榮逝世12年 鍾楚紅：想你
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幸福案蒞庭爭議 檢審互槓
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拿孩子壓歲錢 陸法院判母親連本帶利還
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淡大學者訪印尼 聚焦區域情勢
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財長：亞投行出資依GDP 參考韓國
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澎湖章魚禁漁期 2漁民違規
竊聽案不起訴 柯文哲：等於還被黑吃黑
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王玨從影逾70載 電影是生命
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虎航首航東京班機抵達成田機場
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嘉市超商搶案 3嫌落網
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林靖傑相隔8年 再推長片愛琳娜
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F-18到台南 軍事迷興奮守候觀看
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攜手蘋果舊換新 鴻海氣勢如虹
強生衛達2款胃藥 疑摻工業原料
精子銀行喬遷 相中美名校精主
F-18降台南 鳳凰網：疑偵查防範共軍
手作娃娃屋文具盒 大學生助童圓夢
清明連假前3天好天氣 收假日變天
張盛和：亞投行22億元不會成為壁紙
送信多累 郵政董事長允當1日郵差體會
民進黨：美挺台民主 不因政黨輪替改變
虎航首航東京班機抵成田機場
醫師：2歲以下幼兒不該注視螢幕
俄漁船船難 升至54死
羅漢門迎佛祖遶境 列國家重要民俗
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母餵藥殺病兒 堪憐獲輕判定讞
俄漁船沉沒 54死15失蹤
經長：滾動式檢討亞投行報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
權值股領軍 台股盤中上漲百點
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
板橋現不明粉末 警消處理中
全台紫外線過量 注意防曬
麥當勞將調漲美國直營店9萬員工薪資
湖人戰鵜鶘 林書豪歸隊
連假前夕 高鐵增1班全車自由座
白蟻引甘霖 鄭明典徵求地點驗證
蔣方智怡：盼客觀理解蔣中正
太陽的後裔 宋慧喬重返螢光幕
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少年拉K產幻覺 持信號彈射民宅
板橋現不明粉末 2人送醫
經部報告：進亞投行有評估美日關係
兒童肥胖3主因 家長是關鍵
絲綢之路經濟帶新通關 5/1啟用
韓天團BIGBANG將展開全球巡演
AIT：美方今派專人來台修F-18
當院長不計毀譽 王金平自稱藍皮台骨
葡萄牙送件 52國申請加入亞投行
湖人戰鵜鶘 半場落後11分
入亞投行 林永樂：沒有黑箱作業
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調查：許多美國人嗜智慧手機如命
缺錢買毒 甫交保男竊車又行搶
韓10大企業高層年薪逾89萬美元
申入亞投行 AIT重申尊重台灣
貓?老蒔味 精選農村產業10好禮
紐約車展催油門 台廠供應鏈競飆
美國對宏都拉斯投資增加
權責不相符 王金平盼深思修憲必要
蔣萬安參選立委 蔣方智怡：很好
美魔安消費糾紛 應曉薇告負責人
越南擬恢復 離職可一次領社保金
阿根廷台灣商會青商會開會員大會
尼加拉瓜首季外銷成長有限
中藥製成粉 疑也誤用工業用碳酸鎂
涂醒哲：不做看板人物 免丟人現眼
4成大陸大學生期待月薪4萬 引熱議
疑不願面對刑責 情侶吸氣體自殺
新台幣中午升 1.26角
進亞投行 財長：要兼顧現實與尊嚴
清明假期遇週末 可補休兩天
修戰機 美方人員可能過夜
張君雅當午餐 3成5高中女生刻意減肥
陸四千噸新海警船加入東海 搭載直升機
禁建40年 柯文哲：北市府對不起社子島
涉案判刑得科罰金 辜仲瑩4月下旬執行
五感生活新顯學 美好滋味藏書中
假試喝真騙錢 88大陸民眾受害
台鐵南港調車場都更 打造新東區
湖人戰鵜鶘 3節落後20分
桃園改制 投資人資料轉換近300萬筆
陶博館披薩飄香 過程全都露
韓天團Big Bang世界巡演 排70場演唱會
王金平倡治國者需有王道精神
架構師課國外百萬 工研院 3萬開課
陸女澳洲狠殺情夫孫 埋伏多時再捅元配
帥呆了 陸生票選台灣男教師為男神
美戰機迫降 林永樂：與亞投行無關
台入亞投行名稱 海基海協兩會先喬
我佛要你 陸古寺徵人廣告百萬點閱率
板橋現不明粉末 8人身體不適
毛揆：確保尊嚴 亞投行投資不會成壁紙
李進勇就職百天 端10大亮點成績單
義美全台88門市菸品即日下架
九二一救出6歲童 韓119盼尋張景閎
林書豪復出 湖人慘敗
台舞團世紀舞匯 布拉格演出
肯亞賈瑞沙大學 傳遭蒙面男子槍擊
翁啟惠：加入亞投行是好事
母血胚胎遺傳篩檢 準確度雖高也有例外
持槍男子攻擊肯亞大學 軍警包圍校園
媽媽生氣了 要求機車別騎人行道
毛揆促注意管路末端供水難度
李蒨蓉阿帕契留影 軍官記3支申誡
持槍男子襲肯亞大學 對峙駁火
宰客警告名單 五台山南京夫子廟上榜
亞投行 央行：助台灣經濟出口成長
蔣中正控制新聞收錄年譜長編 客觀評價
清明連假 毛揆促強化疏運安全
進階網攻 台灣居亞洲第3大目標
雙B衝出頭 3月賣得嚇嚇叫
老樹根部遭水泥封近窒息 集集鎮搶救
空間不友善 台鐵：年底前改善
柯文哲：常戴安全帽夜騎河濱車道
媒體：日行動應用程式Line重啟IPO計畫
就業安定基金挹長照 照顧者要喘息
民生機關節電 目標2%
台股收盤漲 92.66點
砍悠遊卡董座薪水 柯P：叫他自己寫上來
中華電今年獲利看俏 外資喊讚
憲改議題 府方人士：朝野應摒私共商
統一獅主場 推上班族學生套票
台南議長賄選案 南檢起訴李全教
嘉市超商搶案 1人落網2在逃
國安法修正 立委質疑空白授權
男子涉改槍維生 警假扮清潔員查獲
開高走高 台股漲 92點
愚人節犀牛領隊告知交易 陽冠威哭了
4月台指期漲105點
通通脫掉 裸逛澳洲美術館門票夯
經濟罪犯服外役監 立委籲修改標準
4月電子期金融期齊漲
蔣仲苓病逝 政院通過褒揚
從新娘到戰地 女性在伊斯蘭國角色轉變
機關節水不力 擬減考績甲等比例
新興兒少疾病 4歲童離不開手機
墨失蹤學生家屬找無人 求助毒梟頭
美貿易報告 再點名台禁豬限牛
呂芳上：看歷史人物要回到那個時代
台股開高走高 收復9600點關卡
消費者挑嘴要健康 麥當勞烤雞換配方
三星愚人節玩笑 智慧菜刀民眾想買
嘉義縣府與台塑簽食安大樓合作協議書
肯亞大學槍擊案2死 學生受困恐有人質
朝野協商 王金平：成功率77%
22近墓區景點交流道 易現車潮
搶救東北角 內政部擬4/21討論
NBA林書豪歸隊 狀況仍不佳
肯亞大學槍擊 至少2死4傷
積欠賭債 公墓管理員詐騙百萬遭判刑
男高中生遭砍 警全力緝凶
慶兒童節 12歲以下免費遊奧萬大
美披薩店歧視同志 網友負評灌爆臉書
三大法人買超台股 54.52億元
翁啟惠：水價應適度回到市場機制
鄧文聰聲押案 高院發回北院重裁
巴基斯坦購陸潛艇 將成陸最大軍火交易
南韓：未從THAAD廠商取得相關資料
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俄專家：蛟龍飛機有助陸控制爭議海域
瑞典育兒津貼 可領到16歲
黑心原料製劣藥 研議撤銷認證
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清明應景潤餅 柏林夜市吃得到
韓中2018年共同鑽探長白山火山
武漢3天降16度 民眾調侃一晚就換季
規畫長照保險 財政部打臉衛福部
西奈半島遇襲 傳埃及軍10死
華視資產活化 邵玉銘：不賣地不出資
俄漁船沉沒 54死63人獲救
廢公投過半門檻 陳為廷與學者激辯
治禿藥影響性功能 待解問題一籮筐
女嬰重傷 褓母遭控疏失判無罪
鄧文聰聲押案發回 高院：有串證之虞
申請北市聯合婚禮 同志伴侶遭拒
暮光男羅伯派汀森 與FKA Twigs閃電訂婚
亞投行後續協商 陸委會：財政部主導
新北：向國際性智慧城市目標邁進
歡慶兒童節 小朋友當肯納商店小店長
湖人擺爛說法 史總駁斥
韓外長：亞投行為韓經濟注入新活力
腦癌獨輪勇士葉家銘 獲頒全球生命獎章
社工日 社工帶餅乾氣球關懷病童
變形青蛙不變王子 5分鐘換膚變身
金門火警 發現91歲男性焦屍
核二機組滿載 備轉容量率回升
新台幣收升5.9分
經長:TIFA4月機率低 無關亞投行
李蒨蓉看阿帕契非偷偷摸摸 盼開放參觀
山東公務員 喝酒只能選五百元紅酒
台塑捐2.5億 嘉義蓋食安大樓
墾丁音樂季3日展開 9場音樂會齊聚
高鐵增兩班清明大專生返校專車
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李蒨蓉登上阿帕契 軍官申誡未定案
國3鶯歌連環車禍 1傷
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內湖漂流木案 興善宮主委不起訴
九二一救出男童張景閎 韓119仍懸念
21年長照路 社民黨選將端政見
創意杯子蛋糕 親子在家DIY
毛揆促提防制毒害強化作為
嘉縣災害防救演習 場面逼真
入亞投行名稱 林永樂：不接受中國台北
房貸集中與美升息 存保：兩大風險
松菸旁違停嚴重 警：依法取締
松菸古蹟受損 北市文化局將告發
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北市：世大運開閉幕場館仍以大巨蛋優先
柯P模式 洪舅與吳秉叡民調喬不攏
張良任：兩岸穩定有助台印尼合作
公安局長貪百億 習近平批無法無天
人生藥廠疑使用工業用碳酸鎂生產胃散
優秀兒童表揚 娃娃粉絲團加油
出手毆打警察 酒駕男送辦
口湖擬設火化場 雲縣府：未收申請案
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
留影阿帕契 李蒨蓉臉書遭鄉民灌爆
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
轟6K進駐南京軍區 漢和：針對台灣
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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嘉義城隍廟 升等國定古蹟
鐵礦砂跌破50美元 澳降息勢不可免
彩稻藝術節 推翔美雪花冰
張景閎：願赴韓分享故事鼓勵兒童
騎車環島做公益 張秀卿挺夫王國贊
亞太貪污調查 台十年來表現最優
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李蒨蓉上阿帕契 勞乃成申誡變大過法辦
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iPhone 6穿金戴紅寶 要價20萬
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清明連假陪打怪 遊戲商活動齊發
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