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News Archive | 2015
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楊冪愛女被網友偷拍曝光 楊冪：別打擾
英特爾砍營收預估 企業電腦需求降
全球機場評比 最佳服務人員桃機奪冠
南韓核電廠資料再度外洩 當局束手無策
QE熱錢前進亞洲 彭淮南：台灣熱門
歐元區元月工業生產微幅下滑
威力彩頭獎槓龜
共和黨逾越外交權 白宮國會交鋒
出席聯國周邊會議遭拒 外交部洽改善
今彩539頭獎1注中獎
美股開盤上揚 道瓊漲逾118點
美初申失業救濟數 降至30萬以下
閉鎖型公司定義 專家籲要明確
多次想像攻小巨蛋 鄧紫棋如願開唱
歐洲議會決議 肯定兩岸正面發展
批柯P家教 炎亞綸承認用詞不妥
陸客跨洗手台洗腳 泰媒批沒素質
汶萊破門鳥球 中華教頭怪燈光
彭淮南贊成房地合一課稅
日自衛隊派外支援 永久法方針漸明
台海情勢 前東亞助卿：應尊重台民主
日本人士將孫中山友人書法捐贈臺灣
金恩博士遭刺 美總統致遺孀弔問信拍賣
主場失利 陳柏良：真想討回來
張藝謀好萊塢新片 網羅麥特戴蒙
美副館長：安華不影響大馬與美關係
兩會互設辦 陸委會盼儘速再溝通
佛格森警中彈 警：已掌握兇嫌可能線索
搶網路流量 雅虎ABC擴大結盟
聯合國世界減災大會 將在日登場
佛格森兩警中彈 警方：是起伏擊
IS新行刑影片有說法語男 法正式調查
桃機力爭上游 獲最佳機場服務獎
抗戰70週年紀念 國台辦向台灣招手
台灣是否升息 央行: 326理監事會決定
永暑礁躍升南沙最大島 陸開始鋪跑道
HTC 發表M9 搭配2,000萬畫素相機
美國眾議員7人 13日訪台3天
內政部: 4/2日起可全國連線「婚姻登記」
台大尊賢館3/14起展出 彭蒙惠老師奉獻事蹟
靠精液手帕 義重建百年前戰爭英雄DNA
網路交易研擬課稅 3千元以下免稅
一桌 • 一人 • 國宴落漆
三輪車吸睛 洋女婿樂娶美嬌娘
向港澳生招手 朝陽科大祭優渥獎助學金
桃園總圖新增近兩千冊東南亞圖書 解新移民思鄉情
南大春日饗宴 師生同歡共享佳餚
苗栗文狀元選拔 新二代爭殊榮
歐太空總署圖喚醒彗星探測器 尚無回應
前日相鳩山遭胞弟罵：宇宙人
英奇幻作家普萊契病逝 享年66歲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
著作等身 英奇幻文學大師普萊契辭世
伊波拉疫情爆發年餘 死亡人數破萬
迪士尼動畫宣布 將推出冰雪奇緣2
伊波拉爆發年餘 死亡人數破萬
歐元創12年新低 歐股漲跌互見
美股大漲 道瓊指數勁揚260點
博科聖地宣誓效忠 伊斯蘭國接受
庫存升高引憂 油價走低
美次長：台入TPP為雙方共同利益
碟形世界展奇幻魅力 英作家普萊契留名
岡多福堡 教宗的美食農莊
達賴喇嘛80大壽 安那罕慶生
廚餘做美食 教宗有請名師示範
談台海情勢 楊念祖籲多理解勿一廂情願
PC業好冷 IDC下修今年出貨預測
教宗方濟各 社交媒體寵兒
教宗方濟各 生活平易近人
不識相問舊情 疑遭法總統前女友掌摑
前軍情局少校共諜案 王宗武收押
北投大同之家傳命案 男持刀砍死人
JBS超越淡水河谷 巴西營業額最高
俄在烏克蘭附近 大規模軍事演習
冷氣團減弱 巴威颱風尚無影響
西雅圖小學校車遭槍擊 無人受傷
出國怕左右分不清 右駕開車必備要領
大同之家命案 凶嫌酒後持刀砍死人
沒說要參選 希拉蕊3D戰鬥人偶先出爐
隱藏版11個情人節 白色情人節最夯
新北親職團體志工招募 培育教養好幫手
昆明醫大砍人案 1死5傷
說第一夫人像猩猩 美主持人遭開除
找工作不被坑 9件事要知道
阿里山花季交管 假日上午禁自小客上山
對抗諾羅病毒性腸胃炎 3注意事項
暗夜槍擊 男中彈身亡
美股大漲 台股可望受激勵
歐洲印鈔 有利新興市場
伊斯蘭國斬首影片再砍8人
跑車隨身碟 造型功能都吸睛
升息效應發酵 布局北美REITs
台灣之星花落誰家？1個月內有答案
甩開上班的50道陰影 遠傳幫你
不再吃香 美學生登陸逐夢興趣降溫
武藏號戰艦殘骸 水下拍攝直擊
台股開盤漲 8.08點
華妃遭十爺劈腿？蔣欣：愛情失去了力量
輕鬆管理血壓血糖 智能系統搶市
桃園機場獲選全球服務人員最佳機場
小勞勃道尼演全套 送男孩鋼鐵人義肢
毛治國：公安問題公安解決
廣大興案 菲方移至馬尼拉審理
冰島卻步 宣布撤銷申請入歐盟
行人專用時相 學童更安全
高鐵賞燈 增5班自由座列車
瓜地馬拉農展 孫大成說明台輔導成果
海運發展學院成立 培育海運人才
印地安泉網賽 莊佳容首輪出局
印地安泉網賽 謝淑薇首輪出局
海巡招募尖兵 起薪4萬
藝人涉毒 大陸演員：還是要給口飯吃
德科學家稱麻疹是心身症 法院判敗訴
巴拿馬商展台灣館開幕 冠蓋雲集
網路交易研擬課稅 3千元以下免稅
新台幣早盤升逾 1角
國際長笛藝術節 10天9場演出
網傳疑似殲7戰機河北墜毀 官方未證實
西雅圖小學虛驚 原來只是BB彈
張盛和：房市已追漲乏力
林鴻池：決定不參選連任立法委員
貝里斯舉辦台灣文化節 溫馨熱絡
有心或無意 希拉蕊時代封面長角變惡魔
星戰迷有福了 連3年有新作看
飯店音樂美食 帶領環遊五大洲
九曲洞步道修繕 年底完工
寧波30多名學生感染愛滋病
韓美聯合軍演「關鍵決斷」完成
女企圖跳樓 警消安撫勸回
紹興村莊為綠化 墓碑刷綠油漆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
森林光影酒店 嘉義兆品新風貌
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
軍官值勤睡覺 國防部檢討議處
星國：李光耀病情大致沒有變化
哥斯大黎加20年最強火山爆發 機場關
駭客揭朴槿惠通話內容 青瓦台不證實
加油且慢 下週油價估降5至6角
守護300天 陸男喚醒植物人繼子
外食者多 5萬餐飲業完成登錄平台
低價戰奏效 台灣之星預付卡火紅
想當老闆沒問題 中保推開店快手
少年投球過猛 罹患少棒聯盟肘
時尚鬼才麥昆經典回顧 倫敦登場
台灣好玩卡 宜蘭高雄暑假首發
高啟全開口 南亞科華亞科股價震
美股漲 台股順勢站上9600點
丙烯外洩管線停工 中油：短期影響不大
湖人戰尼克 首節領先3分
參加加盟展 簽訂文件看清楚
解放軍報批周永康 吃喝跑送當成習慣
裕隆NMPI主管異動 全力衝刺代工
涉收賄包庇賭場 警遭聲押
佯接送學童 男涉販毒兼放高利
口水戰升級 希臘正式投訴德財長
傳王卓鈞請辭 陳威仁證實
美華府地鐵1男遭警擊斃
穩定量能 證交所放寬停止融資規定
為了不付最低工資 德雇主創意百出
連偷腳踏車27部 警逮1嫌
萊比錫書展朗讀會 台灣作家亮相
東莞工廠發展電商 工資破5萬
湖人戰尼克 上半場落後6分
林鴻池不選連任 不寄望不分區
牛津將出鄧小平傳 引用未公開史料
陸客又惹惱泰人 洗手檯洗鞋洗腳
王卓鈞：多次考量退休 報告尚未遞
新台幣中午升 7.4分
強子對撞機運轉能量倍增 解謎黑暗宇宙
張志軍：用法治推進兩岸和平發展
貨車下匝道過彎翻覆 駕駛送醫
周小川一席話 陸股上午開高走高
陸專家：霧霾致病研究 5年才有成果
諾羅病毒發威 幼童高燒住院
大陸全國兩會 十大改革時間表明朗化
朱立倫：透過食農教育重視有機農業
陸大學校長：航母能下水 升格大學吧
陳致中將與菊開記者會 是否退選引矚目
鄭容和單飛出輯 6/20登台開唱
繼人造漢堡肉 科學家要給你試管雞肉
陳菊：管線自治條例保民安 有何違憲
湖人戰尼克 三節落後6分
日女高官搞不倫 住院抽菸違規
擴大採認港校學歷 增5校
疑涉洗錢 卓伯源：烏龍爆料子虛烏有
愛爾蘭議員訪台 紀念葉慈誕辰150年
陳致中：重要的不是在什麼位置
北投情殺案 男子持刀砍死鄰居
國藝會網絡平台 助藝文人才走國際
聯合國CSW大會 台灣辦座談討論婦權
辜寬敏：民進黨應開除徐佳青
比利時友台 馬總統感謝支持
全球亞洲最佳服務 桃機雙料冠軍
推動世界母語日 林佳龍：文化並存
二手車發現手機 警協助歸還日籍失主
聯開宅爭議 柯文哲：大家接受才上路
家後山林變黃土坡 居民憂成小林村
嘉縣實驗小學 8月開學
日女星廣末涼子懷第3胎
傳庫克曾自願捐肝 遭賈伯斯怒斥
耗資上億拍電視劇 一把青重現當年南京
國宅磁磚剝落 轎車受損幸無人傷
阿里山花季 櫻王吸引遊客
記憶體價穩定 暴漲暴跌將少
武藏號戰艦直播 前艦員感激
湖人下半場崩盤 不敵尼克
中華公所展示國父入葬中山陵珍貴照片
法新社：北韓發射7枚飛彈入海
歐QE 投顧：股票前景續看俏
UBER想變丁種運輸業 交通部否決
法新社：北韓發射7枚地對空飛彈
北市女子墜樓 送醫前不治
膽囊雖切除 醫師：仍可能罹膽管結石
台股收盤跌 16.65點
台大獲捐1億元 推創新設計學院
屏東青少年中心 週末2活動
柯文哲：檢討公宅都更爭議 應多溝通
狹幅整理 台股跌 16點
抗旱 屏縣府建議民眾用回收水
3月台指期跌9點
廢核平台：22縣市應提核災應變計畫
徵收土地圖利地主 前中縣地政局長遭訴
王金平：4/6訪日4天 可能赴福島
國道清水服務區 推出高功能舒眠床
屏東林管處辦剷除銀合歡植樹活動
3月電子期漲金融期跌
美韓軍演 北韓不甘寂寞射7飛彈
陽光社區補助 新北再加碼
黃俊雄助陣 布袋戲登手機遊戲
尾盤翻黑 台股9600點沒守住
朱立倫：不走回技職教育經濟將面臨挑戰
導遊領隊人員考試 14日澎水登場
柯文哲：社區營造是市政推動方向
陳菊陪同出席 陳致中宣布退選立委
卸任立委拱選總統 王金平謝謝關心
義美高志明再爆料 落漆的國宴
台大人文大樓興建 校友籲市府把關
遇難68年 湯德章故居掛牌
社區可規約禁養寵物 王育敏提案刪
大陸劇團訪花蓮表演 小學生開心互動
澎湖中小學聯運 展開3天競技
旅星僑領李增紅 捐款金門大同之家
卓伯源：合法推開發案 絕無圖利廠商
三大法人賣超台股 50.47億元
日股上1萬9000點 15年來首見
Fed：美去年Q4家庭財富創新高
賴清德:政府給方向 年輕人有發揮
反彰南工業區 自救會盼魏明谷守承諾
原能會：確定安全後 核一才能延役
林永樂：願向高志明表達歉意
NASA衛星升空 欲揭開磁層神秘面紗
印度H1N1緊 台灣贈N95口罩
台新金若賣彰銀 1年也賣不完
雲林農業產值 10年成長50%
失明狗雪撬賽帶隊 使命必達抵終點
指吳副總統隨扈收茶水費 壹週刊判賠
提名林輝煌 陳菊：轉型正義宕然無存
棒球高峰會 三大巨頭閉門會議
退選立委 陳致中：痛苦和煎熬
許淑華否認教劉喬安 不排除提告
高志明一人一桌 外交部致歉
設備異常 貓纜暫停營運
棒協中職破冰 林宗成：太陽出來了
蘋果金時尚 扭轉俗氣形象
駐荷處推觀光 台荷歷史語言巧連結
涉收賄包庇賭場 偵查佐遭收押
新台幣收貶4分
清明國道8折 擬前一週假日上路
小米實體店登台 今年看得到
陸大幅放寬外資准入 取消鋼鐵持股限制
湖人慘兮兮 遭墊底尼克橫掃
宋文琪：不管誰買 101是台灣人的
老干媽標示不實 翻譯時搞烏龍
台大人文大樓 學生組織盼速建
大陸全國政協委員發言 要先審查過三關
達一生創作歌曲 助情感教育
法務部：引誘孕婦吸毒 加重刑責
整合前鎮選區 陳菊：繼續協商
陳致中宣布退選 陳菊肯定有智慧
中油轉投資虧損 經濟部：要求檢討
內湖區所違規闢路 北市重罰
藥到命除 2男販售仙丹膠囊遭訴
苗縣推廣綠化植樹 發3千株苗木
白色情人節 全球熱門求婚地點報你知
卓伯源涉案 檢方對案情三緘其口
弱智兒陪伴 癱瘓父站起來
今年前2月 越南輸出逾1萬7千勞工
1314情人節 燈會港澳燈區小約會
台灣首間小米實體店 落腳行天宮
日廠實驗成功 太陽能發電露曙光
低樓層易受空污影響 動脈硬化風險增
與陸官員對談 陳保基：事前報告陸委會
政協政治決議 納入習對台四個堅定不移
跨國求醫 菲連體嬰分割成功
大安森林樟樹 央行:別再叫彭總裁樹
房租漲3倍 卡米地俱樂部歇業
劉（田井）宏太太生第3胎 女兒降臨
日經站上19000點 15年來首見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北忠靈祠祭祀 有免費接駁
雇主設哺集乳室 勞動部補助2萬
北市：同居暴力新接案逐年增
宜蘭市大拜拜 16日起開放訂桌
營運轉佳 國巨淨利創4年新高
台創作團隊慕尼黑首飾周秀作品
北市：徐建國出任建中校長
美商CORDISH集團 看好台灣觀光產業
台南下水道意外 2工人昏倒
高球場轉型餐廳 綠風草原美味異國美食
有子萬事足 侯佩岑封兒子為男神
陳綺貞：台北是最縱容人性的城市
縮小版台北101 日本關東將看得到
警破獲 假慈善真暴力討債集團
扭打成傷 台南藍綠2女議員被訴
踩道德紅線 學者籲停止人類胚胎基改
學騎機車 新北打造首座練習場
外交部道歉 高志明不再回應
思念一個人活動 屏市眷村園區展出
下水道疑觸不明氣體 1工人命危
中超放人 再戰汶萊陳柏良可上陣
港媒：周永康案今年內公開審理
出生即與母親失聯 警協助母女相見
玉兔號新發現 月球地下至少九層
核廢料送國外處理 4/9開標
大陸閱兵邀安倍 菅義偉：我想沒有
汽車特殊用途邏輯晶片 估成長居冠
7成6大馬人盼退休年齡延至65歲
台北東區大樓疑磁磚掉落 2人受傷
電路板基座修復 貓纜恢復營運
大同之家情殺 北市加強關懷輔導
宜蘭椅設計大賞 開放徵件
豆漿賣翻 全家再找義美合作
西班牙警突襲 逮8名疑伊斯蘭好戰分子
北市大樓磁磚掉落 1女命危
2600萬頭獎2張 都是男性中獎
週休假期天氣穩定 14日東半部有雨
台南疑汽機車相撞 1命危1昏迷
前進國際食品展 嘉縣招募廠商
台灣助建 世界最高阿育王柱14日開光
人行對當前宏觀經濟環境滿意 港股漲
陳致中退選 陳菊肯定成就大局
企業採購泰雅故事書 贈學童閱讀
陳致中退選 第9選區民調決定
松菸移往山豬窟樹木 存活率97.5%
25萬高檔床 國道服務區4月免費躺
大樓磁磚掉落 補習班員工命危
上市公司市值 近5周首減
印尼漁工下海失蹤 搜救無下落
陸漁船越界捕撈 基隆海巡隊開罰
罕見 農藥車翻覆壓死年輕農夫
燈會人潮輸運 林佳龍：務必萬無一失
美元續強 台幣小貶
廢除檳榔園 雲林鼓勵創三贏
美眾院外委會主席挺台 總統贈勳
爭議不斷 慈濟設專線聆聽批評
印尼持續關注失聯漁船印籍船員安危
汙染重就業難 赴陸美國留學生銳減
兄弟啦啦隊練舞 大目老師添狂野
大陸國防裝備 逐步開放民企參與研製
環境汙染 大陸定讞件數驟增8.5倍
祥富春號失聯 農委會:未延誤通報
樹醫生酒駕未超標 通緝身分遭逮
瑞典檢方願赴倫敦 偵訊亞桑傑強暴罪嫌
磁磚砸人 聯合報被罰30萬
山寨蘋果手錶 進化版號稱搭載iOS
九二共識 學者：兩岸本無事何必談超越
了解縣民需求 林明溱到國姓鄉
橫濱輪胎高球賽 盧曉晴首輪並列48名
星光大道重生 陶晶瑩改當評審
毛治國：下週推出限水策略
金秀賢抵台 鐵粉管制區夾道迎
毒素全球排第3 僧帽水母現蹤東沙
慈濟樹不如往昔茂盛 地方憂染病
金防遊藝隊演出所得 捐贈家扶
101加入世界村 向日本遊客招手
東南亞登革熱增溫 移入病例5年最多
感受澳門 澳旅局台灣燈會行銷
黃聰翰飆分秀 明道晉4強
小米：今年要拿超過2000項專利
日旅客丟愛瘋 提供購物發票助警尋回
陳致中退選 扁醫療成員均不知
近代史巨擘王寵惠 東吳展文物
海軍敦睦支隊到台中 3軍艦超吸睛
菲連體嬰小姊妹 花蓮慈濟成功分割
電子支付清償基金 4千萬起跳
開出2600萬頭獎 投注站樂捐4萬
中美關係 學者：不情願的合作
英國申請加入陸主導亞投行 美國質疑
蔡鎮球國泰金持股 轉至投資公司
台灣燈會創千萬人潮 林佳龍邀賞燈
異業整合 新媒體創新應用重點
威航千元機票 17日開放搶
蒲亭不見人影傳生病 克宮駁斥
日本報告：大陸遠洋作戰能力提升
監委巡察澎湖 縣長爭離島居民權益
悠遊卡 爭取第三方支付儲值雙向通
高志明一人一桌 外交部：改進
北市大樓磁磚掉落 遭砸女子不治
倫敦豪宅擴建大地下室 英第一富婆獲准
金正恩式神隱 蒲亭行蹤全球關注
為國征戰卻不受尊重 陳柏良感嘆
反分裂法10年 陸委會籲尊重台灣選擇
土國對進口手工具課重稅 衝擊台廠
甜點冠軍陳立(吉吉) 為受刑人打氣
愛的書庫 屏東第10個設立
填問卷她幫你做公益 研究生創雙贏
西雅圖天外奇蹟老屋將拍賣
磁磚剝落砸人 聯合報：全力協助家屬
大陸二戰閱兵 可能選在盧溝橋
基隆大樓磁磚剝落 市府協助申請拉皮
救經濟 俄再降息4碼
周杰倫想邀吳宗憲 周媽不同意
大陸科技部長：提升IC競爭力
澳洲兩面牛 拍賣後恐送屠宰場
大阪影展台灣夜 五月天怪獸現身
柯文哲回台大 談宗教及生死觀念
酷瞧3月14日開站 拚上億流量
習近平帶頭放話 北京警覺台灣政治變化
今彩539開獎
美眾院外交主席挺台 肯定東海倡議
大法官人選林輝煌 蘇謝質疑
大樂透開獎
台北生活實驗室成立 創造民產官多贏
北市都審重開機 4月新制上路
國際能源總署：油價反彈不會長久
電子支付儲值 禁用信用卡刷卡
德國財長：不排除希臘失序地退出歐元區
成龍舊愛疑虐女 又涉藏毒被捕
劉喬安遭偷拍案 檢方傳喚裴偉
無人機到處飛 歐盟擬立法管制
邱金龍爆發 UBA台藝大勝文化晉4強
傳收費員要臥軌 高公局籲理性
以和平之名 方濟各調解全球紛爭
金融市場領頭羊重要 央行：須牧羊人
韓海警直升機失事 4失蹤
微表情學可察言觀色 武漢中學生熱捧
福島輻汙土 開始運進中間儲存場
刀鋒跑者案 南非法院裁決檢方可上訴
大陸發改委反壟斷局 官員轉當美商律師
政協發言人：3年前就知港自由行會混亂
外交宴會禮節多 籌劃者費心思
大樂透頭獎槓龜
疑陸籍男子在港開槍 搶劫數千萬名錶
微軟打造人工智慧數位助理
今彩539 頭獎 5注中獎
日二戰主力艦武藏號 沉沒後曾爆炸
全球首例陰莖移植手術 南非完成
呂秀蓮：徐佳青罵掉陳致中出路
石定拜會南韓議政府市長安炳龍
浙江唐風溫泉 今天的水明天再用
主權基金大賺 挪威人成紙上百萬富翁
藍天集團：百腦匯北京旗艦店正常營運
日北陸新幹線將開通 商機大
偷開老爸車 辛巴威13歲少女輾斃鄰童
近20年等待 加彭喜見獅子再現蹤跡
恐怖便車 斐男遭3女輪暴4天
不再廉價 東莞電子商務員工50K
中國擬立法 嚴控有海外聯繫NGO
感念台人311善行 日籍台女婿「絆」字表謝意
4月起開辦陸客高端團 增自由行試點城市
桃總圖分區資源中心揭幕 可跨區享多元書籍
環保合作 台美官員共推校園計畫
全球首例陰莖移植手術 南非施行成功
阿拉伯3國合資120億美元 援助投資埃及
美元升油價挫 美股盤中受挫
烏克蘭總統證實軍事衝突逐漸緩和
美環保官員：美台環保夥伴關係成長
美元走強 美股受挫
走出憂鬱 華州女孩傳達愛惜生命
美海軍軍令部長：加強與東協軍事交流
油價跌失業率升 加幣重挫
巴西美元匯率創12年新高
金價小漲 待Fed集會
北美台商渥太華叩門之旅成功
荷蘭捕獲流氓貓頭鷹 解除空襲警報
UCLA光點計畫 邀台舞蹈家參與
國際扶輪社總社長訪厄瓜多
美食和音樂 法外交官饗宴化危機
2電廠恐來不及商轉 明年供電拉警報
緬甸軍機雲南投彈釀4死 陸召見緬大使
駐哥倫比亞代表處推廣台灣美食
巴西工會遊行 支持巴西石油公司
官員：同學認出IS影片行刑法國男童
老人安養 研議生存保險金可月領
黑貓宅急便攜統一獅 攻運動行銷
梨子咖啡館 享美食更享溫馨親切
美官員：陸反恐法審議踩煞車
印地安泉網賽 盧彥勳首輪出局
重頭戲Fed決議將臨 美指挑戰破百
連假商機發威 雄獅首季動能強
台北國際電腦展 物聯網成焦點
台灣燈會最後週末 雙鐵加開列車疏運
駐尼國使館表揚優良出口商
外勞仲介費太高 業者喊冤
巴拿馬農工商總會百周年慶
314全國廢核遊行 北南高下午齊登場
阿根廷國會議員訪當地台商
吉野櫻接力 跟著新北市櫻花去旅行
桃園復興車輛爆衝 2重傷2輕傷
駐阿國代表處出席婦女節活動
經期紊亂恐有疾 醫師籲勿輕忽
台鐵攜手西武 簽署友好協定
北市違規小廣告 去年取締27.5萬件
臉書拚廣告 迎娶購物引擎TheFind
加油等等 汽油下週可望降5角
藝術拼布在台東 33人創作鹿之島
體育署推好康 學生看球政府補助
節能減碳 中油3地植樹造林
陸清理地方稅優惠 業者憂衝擊投資
埃及籌建新行政首都 容500萬居民
不仰賴單一國家 勞動部積極覓外勞來源國
外勞薪低工時長 勞團籲保障移工人權
迎戰燈會人潮 新增3000停車位
大陸空軍戰機起飛 警告緬甸軍機
香港有30萬名女傭 想來港得先付4萬
印傭出國先背債 負擔沉重吃不消
捍衛印傭權益 印尼政府不手軟
星國外勞仲介費 最高兩個月薪資
星國企業聘外勞 人頭稅負擔大
赴台仲介費高 越勞：不得不跑
越南人力輸出 除貧致富政策
防範牛流行熱 農委會輔導打疫苗
徵鮮就業博覽會興大登場 職缺近5千
美無人駕駛車 挑戰跨東西岸公路旅行
週末好天氣 全台溫暖舒適
馬總統慰勉于北辰 盼繼續貢獻
陝西村子垃圾坑 發現明代古墓
機捷年底通車 桃市府盼有利燈會規劃
新台灣人 越南籍配偶最多
楊泮池：台大有進步 但不及別人多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
電影一個勺子海報 P掉染毒王學兵
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬爾地夫前總統判刑 府方撇政治動機
漢代樹王瀕死 想救活很難
美眾院外委會主席拜會柯文哲
台塑化先降油價
總統：紀念抗戰是追求和平
強烈氣旋襲萬那杜 宛若邁向世界末日
早睡早起 陝西114歲老人長壽祕訣
現股當沖標的放寬 預計6/1上路
日蝕下週登場 德國恐大停電
男行竊不避監視器 過程全都錄
白色情人節表白 巧克力商品勝出
高雄就博會 7000職缺
吳綺莉疑虐女藏毒 成龍經紀人回應
中市男子騎車墜谷 送醫仍不治
盧超群：學生不哈半導體 可惜
美退將籲南韓部署THAAD
大陸公務車再拍賣 賓士BMW出籠
總統視察寶二水庫 籲全民抗旱
急性下背痛 小心脊椎壓迫性骨折
反核大遊行 55線公車改道
燈會人潮接駁 海線鐵公路增班
統計：捷運降價宅 中和新蘆線物件多
陳致中退選 蔡英文：尊重
海戰27週年 越南蓋紀念區
西安男子醉死 陪飲者須賠償
宋楚瑜是否選總統 年中明朗
劉炯朗：台缺乏好創投環境基金
張小燕當女皇 阿Ken小蝦護法
能源之丘計畫 北市將造生態綠能園區
創櫃板 介紹戴維及奇多比行動軟體
中南部空氣差 細懸浮微粒濃度高
馬爾地夫前總統判13年 美英關切
台塑化先降油價 降0.5到0.8元
牢記戀愛7撇步 幸福不褪色
新北大隊接力 86支班級勁旅爭冠
沈榮津：台半導體可領先 但要努力
台大部分轉系 擬不看大一成績
創業失利淪竊嫌 男闖空門遭逮
原住民農特產展銷 副總統肯定
台裔第2代陳明偉 搶紐約網路叫賣
演習假想陸威脅 國軍務實因應
廈門年增8萬人 島內密度香港2倍
人口結構奧秘 內政部資料解密
韓星成宥利否認結婚傳言
台大聯盟祭獎學金 搶港澳學生
台塑化降價 便宜油早一天加
緬甸傳渡輪沉沒 21死26失蹤
BBC十大妙聞 蔬果燈泡亮晶晶
結核病 台灣發生率逐年降低
年輕人共乘機車 撞牆壁雙亡
鬼門關走一回 吳念真摔倒一度病危
阿里山花季首週末 疏運順暢
磁磚砸死人 朱立倫：應居安思危
有效節水 總統訪高平番茄農場
王文燮：民進黨反核不切實際
美河市管理費爭議 北市：日勝生須繳
珊瑚金字塔3大謎 台大團隊有解
澄清沒說過Hey Girl 雷恩葛斯林中招
運動風氣熱 超商搶商機
趙德胤將拍新作 緬甸華人愛情故事
天元宮賞櫻 盛開還得再等等
劉喬安稱教賣酒說 許淑華提告
街友成董事長 打官司撤關係
朱立倫：立委提名要有策略因地制宜
蔡正元：2012年就宣布不選連任
大陸學者：對日本要發展武器
緬甸渡輪翻覆 駐泰處查證有無台灣人
緬甸渡輪翻覆 21人罹難近50人失蹤
基金規模上2兆元 3個月新高
朱立倫：公共政策建設配合節能
素食米其林名廚 日月潭雲品秀廚藝
台鐵與西武簽友好協定
鑽研細胞生物 林奇宏帥照神回春
緬北戰火 挑動中緬敏感神經
緬北戰火 分析：大陸應將差牌當籌碼
總統：枯旱嚴重 籲節約用水
陣頭車爆衝釀禍 1人死亡
家扶兒童才藝發表 草悟廣場繽紛登場
大連2日遊帶5千元 港男差點流落街頭
情勢緊張 東航取消雲南飛緬甸班機
助貧生求學 南投家扶頒獎學金
總統立委併選投票日 17日討論
嘉義管樂踩街 表演吸睛
日企遭山寨 大陸所占比例第一
314廢核遊行 告別核電能願新願
全球資金寬鬆 投信：助漲台股
經理人：思考布局黃金
2月券商獲利 月減29%
台南反核遊行 八家將開道
犀牛全主場 要當高雄棒球領頭羊
新北創業宣導 身障者現身說法
國際定向越野挑戰 好手齊聚中正
水情嚴峻 總統：節水人人有責
街友助街友 林子卿領軍街友有一套
台塑發動奇襲 中油盼只公布批發價
雲林印度櫻盛開 李進勇邀賞花
超載渡輪遇惡浪 翻覆緬甸21死
台塑化奇襲 中油盼只公布批發價
龐畢度中心影展 映台灣紀錄片
病毒基因互換 H7N9有48變
馬桶蓋搶購潮 從日本燒回大陸
白色情人夜 林佳龍臉書邀民眾賞燈
未來一週好天氣 中南部高溫30度
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新北特色招生 最愛餐飲汽車機械外語
疑遇劫 菲國華商陳屍休旅車內
立法禁止體罰兒童 7成法國人反對
菲待宰水牛脫逃 傷9人抓進警局
歐QE美升息預期 亞幣一週多貶
會面美眾議員 蔡英文將談兩岸
紓困談判沒進展 歐盟德國警告希臘脫歐
基層法官待遇25K 大陸爆法官出走潮
經濟學人：中國製造仍有優勢
車輛疑爆衝跌邊坡 4人傷
大巨蛋調閱被拖 柯文哲：沒交要給你死
國一生遭騙離家 當車手取款被逮
南投社區大學受歡迎 縣民搶報名
北市公共住宅 柯文哲推三步曲
中日海上聯絡機制 擬5月再磋商
棒球季近了 球迷坐滿桃園內野
柯文哲：大型專案將設負責人
倒數2天 台灣燈會傍晚現人潮
金秀賢特調咖啡 登台甜伴粉絲
台灣燈會倒數 民眾把握好天氣出遊
教宗方濟各暗示 可能提前退位
參加獨派國是會議 蔡英文提憲改
101前廣場集會 警方：依法行政
浩鼎轉上櫃 帶動新藥股比價預期
聯開宅出租 北市：持續與美河市溝通
甘肅官員上班看A片 被記者抓包
強烈氣旋襲萬那杜 至少8死20傷
高志明稱遭冷落 鄰桌還原真相
大陸駐緬大使緊急約見緬甸副總統
搶先中油降價 台塑化：避免塞車
柯文哲：「快」要變成一個文化
蔡英文：今年將訪華盛頓
黃強華簽書 霹靂戲迷開心朝聖
韓國巴西學者聚台大 大談搶人才
推廣母乳 六月笑稱寶貝黏她胸部
逮擄鴿賊 警方飛鴿傳書聯絡飼主
扶輪社捐救護車 嘉惠嘉義鄉親
磁磚剝落 高雄市限汛期前改善
高屏澎好玩卡 高雄市拚5月試賣
北陸新幹線通車 東京金澤快速通
滑鐵盧紀念幣戰役 比利時不敵法國
公務員加薪帶動民間薪資 嘸啦
柯文哲：兩星期內建立行銷市政小組
風獅爺典藏館 日建築師驗收
營養午餐公司排污 桃市開罰
橫濱輪胎高球賽 盧曉晴次輪並列24名
陸大使約見緬甸副總統 交涉投彈事件
世界盃少棒賽 史奴比任宣傳大使
陳水扁涉洗錢案 聲請停止審判
台東核廢故鄉反核 日本母子聲援
民宅藏贓木 男辯往生友寄放
廢核大遊行 蔡英文重申非核家園
月來越美麗 屈臣氏提醒內外兼修
重建信心 中華國足拚客場出線
外交春宴錯位 照片曝光高總非獨吃
北市：目前無規劃舊屋增稅
遭要求拆遷還地 平鎮眷戶捍權益
美海洋新戰略：加強嚇阻 避免與陸衝突
模範婆媳 澎湖縣表揚
國姓鄉鹿神祭 鹿茸採收旺季到
寶刀未老 88歲彭蒙惠吹小喇叭掌聲多
結核病年增萬人 盼2035終結
國體爆冷扳倒高師大 殺進冠軍賽
廢核遊行展決心 高雄場拉倒8巨柱
桐花婚禮報名熱 66對名額搶光
外生唱台語歌 賀金門銘傳校慶
世代傳愛 吳尊賢基金會展公益人士
賀夫絕殺 裕隆季後賽第2輪先開胡
中信桃猿熱身賽 觀眾破近10年紀錄
夫妻疑勘路車禍 1死1昏迷
回應廢核訴求 經部：不宜放棄選項
去年上半年 防救災金門一百分
教宗方濟各：今年底開始特殊聖年
冠軍教練勒夫獲德足協延長合約
中興副總裁涉行賄中國聯通主管 外逃
緬甸戰機 中俄製造居主力
燈會人擠人 賞燈別忘隨身財物
陸產工業級3D列印機 國際展會亮相
英國加入亞投行 澳洲可能跟進
314廢核遊行 萬人上街
美國新海洋戰略 加強威懾力避與陸衝突
詐彈恐嚇北市府 男子遭函送
欲攻提克里特 伊拉克政府軍停戰待援
星國人就業人數增幅10年最高
香港流感已逾500嚴重個案 379死
省下一座核電 專業網友質疑
今彩539開獎
遭霸凌世界最醜女 仍拍紀錄片激勵人心
國中教育會考 28萬人報名
軍隊包圍 獅子山副總統求美庇護
大樓石磚砸人 檢察官現場勘驗
17歲創作女歌手染毒 臉書懺悔
UBA爆冷 明道勝台藝大殺進決賽
男女朋友爭吵 女被刺傷命危
桃猿熱身賽狂轟 洪總：當作沒發生
緬甸船難已33人死亡 船上無外籍人士
緬甸渡輪沉沒 當地媒體：至少50死
諷柯P沒家教 炎亞綸坦承素養不夠
緬甸軍機炸死陸人 中共軍方高層交涉
昆山一化工廠爆炸 暫無傷亡
德國廣播電台介紹台灣觀光
富邦逆轉台啤 系列賽開胡
看好美國經濟 大陸民眾申請投資移民多
吳綺莉女兒：報警想救母 非因被母虐打
70多歲修女也難逃 印度強暴犯喪盡天良
女兒遭石磚掉落砸死 父悲歎運氣不好
阿拉伯3國出資相助 埃及感謝力挺
今彩539頭獎 2注中獎
嘉義凶殺案 女遭男網友殺死
社會民主黨挑戰國會選舉 范雲參選立委
美牧師捐腎助人 反救自己一命
緬甸否認轟炸大陸境內
聯國盼歐洲國家分擔收容敘利亞難民
台灣燈會最後週末 人潮疏導順暢
港網友發起到禮賓府抗議 港警：將執法
洗手台上大剌剌洗腳 大陸遊客泰國被罰
烏總統責俄阻撓他出售名下公司
宜蘭蘇澳地震 規模4.4
聯署破10萬 白宮發聲明挺安華
陳致中退選 蔡英文表示「尊重」
廢核大遊行 黃昆輝：「逃命圈公投」藍阻擋24次
朱立倫會見美國會議員 期待協助推動BIA
陸測試M503航線 台灣繃緊神經
陸進口食品抽檢 年約3000批不合格
感念台人善心 福島女孩自辦展覽表謝意
破學歷迷思 海山高中推技藝教育專班
導覽阿嬤日語超流利 日觀光客：好像在日本看展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
強烈氣旋肆虐 萬那杜籲國際伸援手
H5N2禽流感病毒 美堪薩斯州現蹤
伊拉克庫德族稱 IS使用氯氣化武
奈及利亞遭綁3中國工人 平安獲釋
疑染伊波拉 10人送返美國觀察
水淹巴黎不是不可能 法國將大舉演習
反對新反恐法 加人示威抗議
台塑化凌晨降油價 中油晚一天
安全威脅 沙烏地美領事服務取消
美共和航空飛機爆胎 安全迫降丹佛
廁所糞便異味難除 英航長程飛機折返
台南古都馬拉松 1萬5千人開跑
英特爾分廠女嬰置車內亡 家長獲不起訴
無敵小鼠巨型公仔 最後一天展
世界職業國標舞大賽 台中登場
3月足球熱 世足奧運資格賽輪番踢
濕悶 鄭明典：有夏天的味道
克里米亞脫烏入俄周年 俄推紀錄片
賞蝶 高大生態園道很驚豔
經部：前2月外銷訂單 拚成長逾5%
翻轉斑馬魚 縮短癌藥研發
清明春假採買 台糖量販設專區
巴西巴士墜崖 至少30死
助弱勢遠火災 申辦警報器要儘早
加工區徵才 釋出逾800職缺
義民廟添新意 高市整修廣場
大觀市場暗夜火 毀5攤無人傷
陳純甄臉書放熱吻照 走出情傷
綠色電價認購 大企業興趣缺缺
出發到原民部落 尋找好食材
安徽阜陽4.3地震 2死10餘人受傷
巴西觀光巴士墜谷至少30死 12人生還
放寬漲跌幅限制 可望提前上路
美國國鳥白頭鷹 華府植物園築巢
柯文哲南下嘉義雲林 看農業剖青蚵
偏南風 西半部金馬澎易有霧
柯文哲訪嘉義雲林 為蔡易餘站台
追思蕭泰然 總統頒褒揚令
逃跑計劃 5月訪台演唱會
燈會閉幕 高鐵加開2班北返全自由座
王建民壓不住大局 解決1人失3分
疑久病厭世 婦漁港落海氣絕
陸新航路M503 11時飛測
準銀髮族難瘦 當心生活小陷阱
氣旋強襲 傳摧毀萬那杜首都90%房舍
女兒宣布訂婚 培林喜當丈母娘
華航座艙長愛心餵食 旅客感動
4G加物聯網 砷化鎵功率放大器大翻身
繪圖3D列印 脊損傷友奪發明獎
母救高架橋欲輕生女 警消動容
地下皮革廠排廢水 遭勒令停工
餐旅熊代言台鐵便當 命名起跑
M503飛測 國防部：充分掌握
猶他州汽車墜河 搶救小女孩影片釋出
全國人大閉幕 通過8草案強調4全面
樂施會：萬那杜首都90%房舍遭氣旋破壞
伊斯蘭國與以色列 井水不犯河水
興趣當飯吃 電競選手壓力大
電競為國爭光 盼納正式運動項目
防恐怖情人 婦團籲留心觀察特質
力挺電競 華義打造千萬訓練基地
陸試飛M503 行政院：事前掌握
台灣燈會移桃園 展文化科技
緬北戰火 中共黨媒：應積極出擊
以色列大選倒數 尼坦雅胡首與對手辯論
氣旋強襲 萬那杜進入緊急狀態
巴西巴士墜谷 增至51死
座艙長餵食旅客感動 華航將表揚
傑布布希州長任內 個人電郵談安全議題
自行車體育用品雙展 商機5.6億美元
韓降息日圓貶 工具機業沉重
食安重要 柯文哲拜訪農業縣
華府午餐經濟 餐車文化正夯
台灣燈會晚間閉幕 賞燈要把握
今年應屆大學畢業生 可申請6月入伍
83年後役男 符規定可服替代役
4個月軍訓 有役男寧選1年替代役
只當4月兵 役男叫好卻也質疑
全球最獨特音波床 科教館躺得到
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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陸民海外炒房 李克強：我無確切消息
禮物不恰當 美事可能變憾事
16家紡織廠入選行銷商機開發計畫
爭睹玫瑰節大遊行 路邊卡位也有看頭
電競奪冠 幕後2大推手
Sen：把電競當職業 先想清楚
SoBaD：從事電競是我的夢想
談制度反腐 李克強：首先要依法治國
經濟部：核廢料送國外 無關核電廠延役
老婆送的手機遺失 百公里外尋獲
經部：核廢送國外 無關核廠延役
電磁波過敏症 獨特美小鎮免煩惱
全台紫外線超標 東半部空氣拉警報
南區就博會 廠商大舉獵人才
李克強：站在互聯網+風口 經濟飛起來
量能未放大 類股輪動加快
李克強談改革 簡政放權得忍痛下刀割腕
中油：汽柴油價格各降0.7元
炭火平台募愛心 偏遠山區受惠
網軍崛起 網路行銷課程夯
朱立倫：台灣節能也可省下1座核電廠
朱立倫：彈性策略處理立委提名
3月高溫破紀錄 洛杉磯馬拉松提前跑
央企阻礙大陸環保 李克強：照打不誤
中油16日降價7角 汽車加滿省杯珍奶
避學運週年 張慶忠18日赴南部考察
台塑搶降中油還擊 價格大戰
浴室意外產女 媽媽取名奇蹟
半導體廠搶人大戰 策略大不同
李克強：續對台商優惠政策 對台先開放
李克強：日本若正視歷史 中日有新契機
金秀賢離台 粉絲登機門送機
北市擬修法 老建物都應按時查外牆
媽祖萬人崇BIKE 魏明谷迎自行車友
國防部：占用戶不補件 依法訴訟
朱立倫：台灣民主需要美國強力支持
憲兵集資送流浪犬跨海求醫
扶輪社愛心播泰國 助設水井濾水器
鼓勵勇敢站起來 北媽醫送平板電腦
蕭泰然追思禮拜 頒發總統褒揚令
柯文哲訪農產地 看小蕃茄西瓜苗
柯文哲：不為特定人士站台造勢
李克強談經濟新常態 平衡穩成長調結構
台北國道馬拉松 1.2萬人奔馳
李克強香港政改：一國兩制不能輕易改變
男子跑全馬突休克 電擊救回
單車攻玉山 上千選手齊聚水里鄉
緬北戰火 李克強痛心將維護邊界穩定
李克強談大陸國際角色 撇清搭便車說
南韓是否參加亞投行 月底分曉
復育烏來杜鵑 新北再植5000株
水情緊 經部擬祭胡蘿蔔棍子
富豪購豪宅 最愛紐約倫敦香港
吃大力丸 肌無力病友不怕軟腳
李克強：大陸不存在通縮與系統金融風險
記者晚宴 歐巴馬挖苦別人不忘消遣自己
陸試飛M503 陸委會：全程監控
港禮賓府開放 有人到場爭民主
勞健保法定補助 新北還清了
適用速審法 前議員陳政忠獲解境
十大省水好習慣 每週省2198公升
吳奇隆探班劉詩詩 甜蜜慶生
醫師協會義診 台人瓜國播愛
元智校慶 校友與徐旭東相見歡
少女遭男友殺害 手段凶殘
紐時：阿富汗用CIA錢 換蓋達放人
男子毆打母親 警方阻擋遭打傷
拚綠委初選 賴瑞隆陳信瑜較勁
柯文哲16日訪新竹桃園 談世大運場館
昇恆昌捐款金門生命線
美兵殺人案 菲家屬傳考慮妥協
UBA女一級 佛光獲季軍
李克強今年記者會 偏重經濟議題
菲國13人吃到狂犬病狗肉
李克強向台商喊話 不忘喊九二共識
半導體外商校園徵才 送海外實習
吳釗燮駁密使說 要求涉外人士現身
友達綠色嘉年華 種萬棵樹苗
職棒球迷大會 啦啦隊熱舞比美
行動產業崛起 軟體人才炙手
指扁收錢案 特偵組最快本週傳徐佳青
單車展加持 巨大美利達營運增速
101前揮旗砸傷民眾 男子送辦
鄭捷案捷運列車 上線無時間表
緬北戰爭 大陸續搭難民營
北桃去年Q4房價略跌 新北多續漲
這才叫鳥瞰 跟著老鷹捕捉杜拜美景
瑞芳登山客4人迷途 溪邊尋獲
研究：地黃丸可降糖尿病洗腎風險
汛期將至 林佳龍視察梧棲大排整治
不滿點蚊香 舅持刀砍外甥女
婦聯會嘉義支會大會 黃敏惠勉勵
許安進連任中華跆協理事長
立委提名時程原則 國民黨近日啟動
番茄紅了 義大利聖馬爾札諾番茄
李源潮老部屬 中共雲南副書記仇和被查
環保議題 小野：不能靠一個柯文哲
遭開單涉撞警 小黃運將送辦
柯文哲訪北港 拜媽祖看工藝
桃園復興區長涉賄選 聲請停押遭駁
民進黨：與美溝通好 不必派密使
大馬熱氣球展 逾10萬遊客朝聖
桃猿主場下一步 外野大改造
提升企業研發能力 彰縣推補助計畫
斷層掃描等測試 對心臟病患效用相同
巴黎恐攻後2個月 猶太超市重新營業
珍妮佛羅培茲豪宅 傳賣給菲拳王
贈掃把吊飾 盼柯文哲順利除弊案
中信兄弟猛象新商品 提前曝光
外配不識手榴彈 拿著問別人
為廟彩繪奉獻 老匠師榮退
照護身障者 南投辦教保員培訓班
韓軍方：THAAD可迅速在韓部署
巴基斯坦連環爆 2死多人傷
橫濱輪胎高球賽 盧曉晴第7名做收
保時捷車禍 傳復興董座遭警函送
新台中教育論壇 聚焦翻轉教育
促進台中雙港 林佳龍：貨入客出
UBA男一級 高師大獲季軍
施政報告少了從嚴治黨 李克強：漏印
台客遊金門 23人疑食物中毒
CSW大會 台灣與會分享經驗
午餐案校長亡 子女求返還押款遭拒
開城水廠減供北韓居民自來水
愛爾蘭議員訪台 參與紀念葉慈活動
油品價格戰開打 消費者睜大眼撿便宜
肉毒桿菌害野鳥 環團籲重視
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台北機廠審議通過國定古蹟 全區保留
少女遭男友殺害 傷心家屬籲判死刑
出草當暗號 竊賊集團偷電纜線
遭遙控飛機擊中背部 男童骨折送醫
法英雄漫畫拍賣 所得捐查理週刊罹難者
16日微弱鋒面通過 北台灣有雨
台灣燈會最後一晚 新烏日站人潮現
緬軍炸彈落入雲南 網民冷嘲熱諷
大陸恢復對日部長級訪問
台經貿訪問團巴拿馬拓商機
泰拳健兒出征 張立與葉禮至盼奪冠
盧森堡台灣僑社有家了 台盧會成立
快遞業訂購北京製小飛機 每架賣5千萬
菲議員：南海島嶼 陸十年內蠶食一空
柯文哲：建立生鮮品產地檢驗SOP
馬國航空展排練 2印尼飛機對撞
小蘋果紅到利物浦 英國大媽跟著跳
貓熊受驚 老翁遭攻擊恐截肢
柯文哲不吃生蚵 張花冠當場吞
陸委會重申一中各表 呼籲大陸正視現實
賴清德桃園簽書會 民眾熱情相挺
日國寶匠師來台 協助修復台灣古蹟
美元升值 美元保單累積資產
葛萊美女聲卡洛琳 飆月亮代表我的心
偶像劇取景地擬拆 民團籲保留眷村
台灣燈會熄燈 人潮分流大致平順
伊斯蘭國公布影片 轟頭處決9間諜
恆春龍水里長被毆傷 警追查中
UBA女一級 文化封后
星推政府組屋 年輕人築夢踏實
好勁稻護嘉禾眷村 文化局17日會勘
阿里山花季 櫻王滿開最吸睛
立委提名 國民黨盼4月底前完成
怪獸氣旋重創萬那杜 紐西蘭剉咧等
BlizzCon門票 4/16開賣
香港4/1全面禁止店家免費提供塑膠袋
駕車肇禍 林明昇聲明表達歉意
大陸：2014年德系車投訴量最高
賽車精神 空難重挫林明昇銳氣
林明昇：責任確認一定負責到底
法國書硯藝文學校辦書法比賽
國民黨立委提名 重團結與彈性
澎湖岸巡大隊完成危險岸際會勘部署
若與吳釗燮會面 李四川：談憲改
台北機廠全區保留 北市將撤變更案
英澳向陸拋媚眼 美亞太戰略捉襟見肘
年營收750億美元 一汽集團董事長落馬
中日部長級對話 同意合作防災
台北機廠澡堂 周杰倫電影取景地
高中聯賽籃排棒奪金銀 朱立倫請大餐
殺女友自述憂鬱症 需鑑定釐清
先天聽損又弱視 復健1年開口唱
UBA文化封后 重返榮耀
遭恐攻超市重開張 法內政部長相挺
印7旬修女遭集體性侵 全國教堂祈禱
大陸國防部：緬軍再越境 果斷應對
蔡英文：涉外人士放話 不可信
愛心不落後 一銀志工關懷長輩
311大地震 幾摧毀奈良美智創作靈感
涉殺害女研究生 日大學副教授被捕
近年來名人車禍肇事 多為藝人
竹縣男誤飲巴拉刈 搶救24天仍不治
若涉肇逃 法界：恐面臨刑責
太陽花學運週年 政院注意安全整備
台灣燈會晚上閉幕 民眾陸續湧入
同為沙發馬鈴薯 男消耗較多卡路里
拚立委席次 蔡英文促北市進步大聯盟
敦睦艦隊訪基隆港 林右昌謝戍守海疆
中日國會交流4月可望重啟
UBA男一級 明道稱王
行動代號孫中山 大阪電影節最佳影片
媒體指履帶膠塊貴 陸軍澄清
曾面臨被開發 台北機廠完整保存
韓降息若韓元同步走貶 不利台面板
士林廢棄警察宿舍 16日起拆除
憂成駭客攻擊目標 王室成員需更改電郵
大陸動物真人秀節目 動保團體呼籲抵制
李克強記者會多談經濟 給人幕僚長聯想
央視：小肥羊豬血冒充鴨血
日職棒熱身賽 陳冠宇6局無失分
UBA明道稱王 隊史首冠
行動代號：孫中山 大阪影展奪2大獎
呂秀蓮：整天鬥國民黨 人民沒信心
蒲亭現身影片 無助化解神隱之謎
陸試飛M503 政院掌握並全程監控
璞園台啤 追上裕隆富邦
為台爭光 易智言得獎為台灣加油
復興董座違規 撞傷MV導演徐筠軒
妹突患白血病 姐墮胎捐髓救妹
大陸進軍北極圈 今年開建衛星站
傳蒲亭不在莫斯科 克宮避談
波士頓聖派屈克節遊行 首度納入同性戀
台灣燈會閉幕 明年桃園市接棒
髒到想不到 大陸辣條嚇死人
蒲亭神隱引政變傳聞 明日見真章
網路仇恨霸凌 歐巴馬親讀惡意貼文
國宴落漆 外交部禮賓處長親自道歉
人大閉幕 李克強：繼續維護台商權益
廣東三千學生不滿食宿 怒砸軍校
台灣燈會圓滿結束 創下1375萬人潮紀錄
自救會員臥軌「轉進」 毛揆寓所抗議
曾銘宗：外資沒有大幅移動
陸官媒報導 徐才厚突病亡
一人一桌國宴 外交部長再度道歉
需要這麼多大法官嗎？
柯健銘呼籲 行政院盡速完成獄政改革
北市食安會議 討論廢食用油等問題
「壁上磚」屢成橫禍天降，政府不可「壁上觀」
全民省水大作戰 加裝省水閥省荷包
傳達新住民角度 陳凰鳳製播「快樂新住民」
移民署行動列車宅配服務到校 外籍生賓至如歸
外籍牧師服務山城老人50年無悔
「菜中文」奮發任通譯 出唱片、拍電影樣樣來
本土語言嘉年華 顏慶祥：新住民語是接下來方向
金管會主委：股市外資佔25% 無大幅移動
有正常國會才有正常國家！--- 公督聯盟
慈濟真的想通了嗎？
巡迴當老師 外配教母語
探訪外婆家 同理心體貼新住民
柯文哲拎喜餅搭捷運 北市府：隨扈陪同
徐才厚因膀胱癌死亡 免予起訴
希拉蕊電郵門爆陰謀論 傳白宮伸黑手
徐才厚死於膀胱癌 再度證明傳言屬實
徐才厚病故 網民：大家都懂的
佛格森市2警中彈案 1嫌犯被逮
凱瑞飛瑞士 進行伊朗核談判
抗議總統 巴西近百萬人示威
美2警中彈案主嫌威廉斯 檢方控以重罪
球季最後十場 林書豪重返先發
陳偉殷苦戰海盜 3.1局挨7安
曹錦輝飆速154公里 1.2局飆2K
曹錦輝再登板 三球K掉卡諾
女嬰墜河獲救 美員警搶救影片爆紅
曹錦輝再登板 1.2局無失分
優渥家居照曝光 希臘財長悔不當初
蒲亭神隱多日 報紙指他苦於背疾
反工黨政府 巴西大規模遊行示威
郭采潔楊祐寧傳分手 粉絲震驚
勤練變速球 陳偉殷望提升境界
超越德法 陸成全球第3大武器輸出國
法國醫生萬人遊行 抗議醫改法案
華航愛心座艙長 復興肇事董座
莫斯科新聖女修道院鐘塔火災 無傷亡
疑豬血冒充鴨血 台商呷哺呷哺封存停售
希拉蕊電郵門 傳眾院議長將宣布調查
多倫多花展 揮別寒冬迎新春
自己母語自己救 客家小吵插畫學母語
婉君有愛 大學生公益義賣接棒
雅虎端對端加密電郵 加強隱私權
採草莓在咫尺 內湖採莓一日遊
收費員赴毛揆家抗議 遭警抬離
高檔整理 股市等待FOMC聲明
二信游泳池整建 105年8月展新貌
威力彩大樂透 頭彩彩金齊飆
公司治理評鑑 4月底公布
漢諾威電腦展 梅克爾促與陸增科技合作
大專生遊高雄原鄉有好康 每案補助1萬
防自救收費員臥軌 警力戒備台北車站
羊駝樂園 國道服務區新賣點
台股開盤漲 2.77點
自救收費員抗議聲中 毛治國離開寓所
北市房價疲軟 相對低價區補漲
吞克里米亞週年 蒲亭爆曾備戰核武
中市南屯區部分路段 16日停水
大陸擋關 維力：標示問題非品質問題
澎湖賞鳥有驚喜 中小杓鷸過境
陸成全球第3大武器輸出國 僅次美俄
高志明春宴坐錯位 林永樂再道歉
波士頓史上紀錄 季降雪量新高
黑心油案 團體訴訟求償3千萬以上
爆米花機也有空污 擬訂室內管理
股市放寬漲跌幅 待券商程式完成
40歲女子北市建國南路墜樓
爭議未解 國道收費員自救會持續抗爭
新台幣早盤走升
昔金門新婦不識炮彈 開門迎接
氣旋重創 萬那杜總統：氣候變遷害的
疾風之刃online 3/18日公測
客委會：6月辦全國客家會議
交部：該給都給 未虧待收費員
委內瑞拉通過賦予馬杜洛超級權力
義名設計師反同性家庭 強叔怒嗆杯葛
台北機廠成古蹟 研擬長期維護計畫
湖人戰老鷹 首節落後9分
波士頓聖派屈克節 同志團體首度參加
曾銘宗：擬促官方財團法人投資ETF
總統有力之握 俄元首發言人愛梗
落漆風波 高志明：下次不去國宴了
米其林二星餐廳 6月進駐高雄漢來
陸媒：戒備緬軍 解放軍殲11進駐雲南
北市首次食安委員會 柯文哲主持
台灣學生制服標示不合格率偏高
湖人戰老鷹 上半場落後3分
廢鋼價止跌 市場醞釀小漲氛圍
投顧：印股高點叩關 外資關鍵
春宴風波 林永樂：不知還要怎樣道歉
敘內戰邁第5年 英國挺美國協商論
馬總統向國際學者介紹健保成就
主辦IPU大會 越南進行彩排
皇甫欣平：徐才厚與周永康令計劃案有關
核廢料境外招標 藍綠立委齊指責
亞股反彈 台股獨弱
收費員抗議 警方帶走3人
追蹤晶華集圖 高檔牛排等你搶
徐才厚落馬後 解放軍人事陸續震盪
薪資沒長進、美元獨強 考驗Fed耐心
高志明：若造成困擾 未來不參加國宴
南方莊園好禮大方送 排餐買一送一
吳克群海灘豔遇 同志露骨告白
巴拿馬國際商展成果豐碩
台中魚市場投資虧損 林佳龍：政風調查
湖人戰老鷹 3節落後10分
輕航機摔入大鵬灣 2人無生命跡象
米其林三星饗宴 喜來登27日登場
菲國軍警逮捕叛亂組織首腦
曹錦輝好投 道奇總教練讚賞
泰國軍警加強警戒 嚴防炸彈攻擊
投信：下半年衝萬點 台股拉回就買
退役海軍中將當共諜 判刑定讞
曾銘宗：2008年起未投資股票
元大寶來證引進韓銀寶島債
華航去年冒煙 電線天花板擠壓
印尼生來台求學 農工設計受青睞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
小賈斯汀致歉 拼轉大人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
學運週年 夏立言18日談兩岸監督條例
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸海警船近釣島 日本嚴正抗議
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
水情拉警報 封測大廠日月光有撇步
中部以北PM2.5濃度高 外出戴口罩
美中各以THAAD和AIIB施壓南韓
家扶家庭夥伴 守護受虐兒
安啦 曾銘宗：台股基本面很好
巴布亞紐幾內亞地震 規模6.3
Fed決議前 美元強勢難擋
漢諾威展 台廠秀USB 3.1主機板
治亂用重典 陸史上最嚴食安法快上路了
陸日益重食安 台商開放廚房加強溯源
Sandara Park新加坡寫真亮相
重資安 林永樂捨LINE裝揪科
輕航機墜大鵬灣 2人傷重不治
21次失誤 湖人不敵老鷹
業績強強滾 藥品化妝零售業賺翻
新台幣中午升 6.7分
推動英語教學 基市府補助購教材
17日萬安演習期間 高鐵聯外接駁暫停
范雲選大安區立委 Freddy退出
諾富特熊愛桃園人 超值餐惠市民
台中魚市場投資虧損 林仁德不怕調查
蝶道接棒 從茂林到林內
M9首賣遲到 宏達電提供最新軟體
世大泰拳賽開打 葉禮至張立迎戰
博客來網購 開放港澳取貨
美女準軍官 敦睦艦隊人氣王
繁星推薦17日放榜 8時上網查成績
核廢料境外招標 立院經委會：暫停
釣客搏鬥4小時 抓到少見巨鱉
侯友宜要求各區作好防汛整備
勞退勞保基金郵政儲金 股市賺飽飽
徐才厚死亡 軍報數落他此生可悲可恥
傳言拖累 聯發科股價走低
退將當共諜 國防部籲重國家利益
櫃買：上櫃日均值197.64億元
航特部2架直升機 台南歸仁擦撞
奧萬大調整池注滿水 綠水倒映青山白雲
高雄燈會落幕 觀光聯盟盼增亮點
大林廠丙烯外洩 中油坦言隔天才知
敘內戰邁第5年 人道危機仍未解
徐才厚病故 外媒：大陸避免了尷尬審判
教師介聘延長 教育部給緩衝期
要巴西總統下台 150萬人上街頭
陸足改方案出爐 目標踢進世界盃
中共中紀委：打貪要與黨中央保持一致
獵影北海岸 北觀采風攝影徵件
疑被拒門外 男樓梯間縱火
國民黨立委選策會 17日首度開會
樂觀車市 台灣奧迪今年要賣6000台
券商：此時推ETF不是最佳時機
萬隆亞非會議 眾所期待習金會
陸籲承襲村山談話 日聚焦前瞻性合作
客語報考1萬人目標 客委會：盡力
泰國華僑盃慢壘比賽 曼谷將登場
曾銘宗：爭取列 MSCI已開發國
墨爾本僑界辦餐會 歡迎李大維來訪
波士頓雪量創紀錄 市長苦笑讓寶座
水庫快見底 淹沒岩盤房舍全都露
跳傘慶百歲還不夠 老奶奶要跳鯊魚海
澎縣府受理清明連假機位登記
央行升息機率低 韓降息影響不大
俄總統神隱 外界有蒲亭消失症候群
酒駕前科犯撞死人 判2年半
亞太飛機旅客省錢第一 廁所也能拋
台股收盤跌 66.44點
雄監挾持案 神探李昌鈺出馬查真相
台股連2黑 跌破月線
台鐵使用悠遊卡 中部6月開通
住家排水溝變紫色 平鎮民眾心驚
開平走低 台股跌 66點
3月台指期跌52點
3月電子期金融期齊跌
慈濟內湖園區 慈濟下午召開撤案說明會
柯文哲：與中央合作 訂餐飲衛生分級
紐西蘭海關展示新型防毒緝私利器
漢諾威電腦展 馬雲談網路發展
台中餐廳火警 119水線灌救
機場急辦護照濫用 外交部擬提限制
北科大大樓 女子墜樓身亡
澳門大霧 復興一航班折返
行動代號得獎 西門町挖掘演員
參選大安立委 范雲：不努力就太遲
郭采潔楊祐寧沒放棄 力挽3年情
德CeBIT登場 陸IT廠精銳盡出
北美台灣人醫師協會瓜國展開義診
民驚紫色排水溝 桃環保局追查
智原擬現金減資40% 退還股東股款
方塊夫成立 打造百億營收手遊
新住民就業座談 18日宜蘭登場
30年失聯兒病故 警助孤母陪最後一程
三大法人賣超台股 89.05億元
偷錢失風扭打 男被依強盜判6年
國泰金：今年GDP約3.5%
失誤送江山 湖人遭鷹啄
宏都拉斯今年外資可望達12.6億
輕航機教官與學員 墜落大鵬灣雙亡
劉建超：盼韓重視中國對THAAD關切
SJ歌手Henry：8年沒戀愛了
印尼派2千精兵 圍剿恐怖分子
校外人士墜樓 北科大加強門禁
中市車輛迴轉撞車 5傷送醫
敦南樞苑 單坪創高價
訓練擦撞 陸軍2直升機受損
防汛期將至 宜蘭市抽水機總體檢
林永樂：M503航線與盼入ICAO無關
Freddy退選 范雲：驚訝但感謝
金曲導演徐筠軒 MV好療傷
智原擬現金減資 每股退4元
鵬管處：輕航機大鵬灣飛行是合法
中市餐廳火警 無傷亡
慈濟內湖園區撤案 環團樂見
臉書守則大更新 霸凌露臀全都禁
離職棒舞台 葉詠捷要傳承學弟
台灣燈會閉幕 林佳龍盼羊年燈會再來
慈濟宣布 撤回內湖園區案
兒臉書遭友封鎖 父恐嚇遭訴
換區再戰 Freddy：台北優先
68具人民志願軍遺骸 韓移交陸
楊志良談健保 批醫院軍備競賽
誇張客運公車 輪胎將爆還不換
慈濟內湖園區撤案 柯文哲尊重專業
黑心油團體訴訟 估求償3000萬
宜蘭親水公園旁魚屍遍布 疑溶氧量太低
日股終止連3紅 靜候美日央行動向
民調：43%韓人因工作壓力失眠
法航新廣告 鞦韆上的繽紛法國
雙北合作 行銷珠蔥
怪獸氣旋釀巨災 萬那杜援助作業不易
阿拉大火 中市公務員判1年10月
機廠古蹟影響 立委籲台鐵提財改
新台幣收貶0.2分
有錢任性 陸男5萬買古玩當場砸碎
防空污 立委要環署3天提解決辦法
不忍果農姊夫被剝削 媒體人代行銷
野生捕捉 柯文哲：我很喜歡搭捷運
報導：小米智慧手錶 設計來自HTC
取代德國 大陸成全球第3大武器出口國
討論世大運 邱鏡淳柯文哲握手致意
台西魚塭浮汙漬 環保追元凶
柯文哲反對密使 促兩岸交流公開透明
教師介聘延長 教部給2年緩衝期
核廢處理暫停招標 台電：續溝通
好食材遇墨玉餐具 玉食台灣讚
石化管線管理 高市府訪石油工會
敏感部位隨身碟 袖珍雕塑展幽默呈現
網傳越南最美女大生 非青島女孩
新北警局汽機車肅竊績效3連霸
慈濟內湖園區撤案 組織變革財務公開
度小月 中鋼2月營收減2成
情人節約會突休克 男子鬼門關前走一回
新北小將表現佳 朱立倫設宴款待
女大生遭學長勒斃 家屬提告要公道
投票日 蔡英文籲確保勞工學生權益
民進黨立委初選紛爭 陳菊籲勿短視
高屏空污改善 環署：風向轉變
從乙組出發 泰山鬥成甲組亞軍
清明祭祖 台東縣推返鄉專車
中市提高食安檢舉獎金 不限員工
新北桃苗工業用水 擬減供1成
D&G批評試管嬰 強叔發起抵制
外資上周賣超311.13億元
一氧化碳中毒 火鍋名店判賠
聖文森官員訪華 強化雙邊合作
半天寮遭偷倒 林管處清20噸垃圾
急性心肌梗塞 苗栗受刑人暴斃
慈濟內湖園區撤案 基金會組織變革
高志明：黑心食品48小時下架不切實際
怕了搶票軟體 大陸買票考你連連看
核廢再處理後運回 擬放無人島
克宮：蒲亭訪哈薩克改本月20日
大鵬灣輕航機 即日起停飛
人民幣存款餘額月增2.76%近10月新高
治療主動脈瓣狹窄 微創手術效果較佳
港特首普選是否落實 5月或揭曉
軍機越界炸死人 大陸要緬甸各方克制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
看懂慈濟內湖園區開發案爭議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
外資天后：祭特赦條款 引資金回流
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慈濟撤開發 內湖居民：終於改變
節水總動員 目標每人節水5%
劉櫂豪賴坤成僵持不下 21日拚民調
香港團體22日又將發起反水客行動
賴瑞隆衝民調 立委陪掃街
耕耘足球 體署盼年增千萬經費
車牌與當鋪同型車一樣 開車通緝犯被捕
樂美館送件申請上櫃
疑溪邊浮屍竟回魂 原來是醉漢
細懸浮微粒超標 高市多洗街
陸股表現亮麗 上海股市創5年半新高
陳水扁涉洗錢案 聲請停審
俄新社：蒲亭令北方艦隊全面警戒
成龍收養小龍女 陸媒：得林鳳嬌點頭
反腐衝擊 奢侈品牌瞄準大陸亨利族
女足拚奧運 教頭：戰伊朗不能放鬆
台北機廠為國定古蹟 交通部不提訴願
高中生常頭痛 腦腫瘤合併水腦症
災難來臨 女人小孩死亡為男人14倍
加油站洗車撞死員工 和解獲緩起訴
竹縣協辦世大運 補助2.89億
竹市力挺世大運 柯文哲：鄉親好講話
內湖坡地開發疑涉弊 約談區長
傳扮朱柯兩岸智囊 蘇起幕僚否認
法國議員提案 禁紙片模特兒
柯文哲競選幹部 戴季全接悠遊卡董事長
慈濟撤內湖開發案 里長：慈濟未反省
兄弟開幕傳奇球星 路易士養父鐵
慈濟撤內湖開發案 北市府轉都委會審議
修公投門檻 王金平籲林義雄訪朱
退休勤筆硯 孫國粹展書法新作
印尼最美藝人 JKT48美少女奪冠
廢汽車零件成變形金剛 陸民收入數百萬
嘉市青年委員會成立 涂醒哲盼激發創意
平鎮紫水溝元凶 桃園抓到了
預期陸政策鬆綁 港股收漲
大陸女性教育提高 社經地位滯後
為氣爆災區而跑 許效舜代言
3名青年擬加入IS 英警方逮捕
阿根廷軍艦協尋祥富春號2天
台灣燈會閉幕 主燈認養炙手可熱
駐約旦代表處贈敘利亞難民LED
葛光越出席世界國會民主論壇
協辦世大運 新竹縣市修繕4場館
星政府組屋 非二等公民代名詞
內湖坡地疑涉弊 柯：該怎辦就怎辦
澎湖家扶 七美偏鄉口琴傳愛
王金平若選總統 林義雄：好事情
林輝煌案 施明德批民進黨標準不一
美年輕人讀新聞 社群網站是王道
韓女星偕父要脅經紀公司 擬被起訴
以大陸舊圖為憑 日本強調擁釣島主權
教育部盼建青年城 學生宿舍5千床位
擬建恐龍公園 林明溱勘草屯九九峰
7月嬰摔下床 緊急開顱撿回命
柯文哲將會朱立倫 談世大運場館
中職猿獅主場比賽 FOX轉播
NASA將為太空人研發智慧眼鏡
戴季全：盼帶領悠遊卡走向不同科技領域
慈濟撤內湖案 釋昭慧祈北市無災無難
風情萬種 維也納環狀大道建成150年
慈濟財務長：捐款流向可受公評
女校園摔斷手沒通知 母不滿PO文
肢障女內急難行 警熱心伸援
鼓勵懷孕金鏟子神助 限量500支
賴清德：支持蔡英文訪美傳達民意
環保公司排紫水污染 勒令停工
金門學校國樂團 表現亮眼
自由車環台桃園站 23日交管
2月人民幣存款月增 創10個月新高
緬甸政府和果敢軍 皆否認投炸彈至大陸
蒲亭消失10天 重新現身
收費員訴求若准 全民買單26億
陸客暴增簽證紙沒了 日領館發臨時貼紙
大鵬灣墜湖教官 驗屍溺水死亡
未虧待收費員 政院擬公開媒合資料
總統立委併選投票日 中選會17日定案
查日月潭不明管線 第二波無不法業者
Darren婚宴 老婆深V白紗亮相
停職期間仍接案收錢 律師遭訴
男足再戰汶萊 要贏且需進2球
工業用水如減1成 3成廠商需因應
花蓮市倒垃圾 手機APP提醒
U23亞足 中華鎖定緬甸
亞泥中國去年營收增 EPS持平
新竹市府汰弱留強惹議 員工提訴願
林右昌勉勵學子活出自己
鄭文燦盼打通技職教育升學管道
央視棒打外企 車商謹慎回應
核廢料處理標案適法爭議 經長委屈
護理員疑染疥瘡 病患無感染
內湖撤案 網友：柯P一句話震驚慈濟
俄併克里米亞1年 歐盟持續譴責
巴基斯坦教堂遇襲 教宗譴責迫害
學者籲幼兒健保免費 提高生育率
戀情進展到哪裡 大腦影像告訴你
遭檢舉喝花酒 2檢察官申誡
電影式修圖爆紅 足記猛說對不起
林明昇函送法辦 復航低調配合檢警
兩岸比一比 杜紫軍:台創業環境比陸優
西班牙人質：IS有意仿建關達那摩監獄
母帶2兒上敘利亞 荷蘭警方調查中
蒲亭重新露臉 笑駁蜚短流長
新台幣兌美元 量縮盤整
荷單親媽綁架兩子 前往敘利亞加入IS
葉樹姍轉述 證嚴指示妥善處理園區案
駐京辦後 大陸整頓駐省會辦事處
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大陸重組稀土產業 南方稀土成立
輕航機墜大鵬灣 首宗合法意外事故
兩岸漁業合作 廣西向台招手
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達賴喇嘛：如能訪台將非常高興
李鍾熙：生技上市櫃案審核不應太嚴格
汪建民證實 已與寶媽分手
長沙57層高樓19天建成 有秘訣
大陸中石油又地震 總經理廖永遠被查
紐約油價一度跌破44美元 創6年新低
世大運跆拳道 桃園巨蛋舉辦
江宜樺父親辭世 享壽81歲
日鄉村人偶比人多 彷彿時間凍結
QE激勵 歐股上揚德股創高
慈濟撤回內湖開發案大事記
小客機疑低空飛行 民眾關心
內湖區公所遭搜索 北市：配合偵辦
天天動聽蝦米音樂 傳將合併為阿里音樂
蘇花死亡車禍 休假員警命喪輪下
江宜樺父親辭世 毛揆深表哀痛
萬金石馬拉松 鳥人布卡來台鳴槍
廣慈園區 規劃開發複合性社區
敘媒體解讀 凱瑞承認阿塞德合法性
凱特第2胎 預計4月底臨盆
安華女抗議司法不公被扣留
駐南非代表徐佩勇榮調 僑界歡送
威力彩連19槓 下期頭彩衝10.8億
江宜樺父辭世 地方扼腕
威力彩頭獎槓龜
傳北京王府井有人持槍劫手錶
日本盼加入聯合國常任理事國
今彩539 頭獎槓龜
萬安演習 南高屏17日登場
蒲亭行事神祕 麥維德夫專愛自拍
網路創業家 戴季全接悠遊卡董座
柯南作者住院 漫畫出刊不定
洪秀柱：蔡英文無力與扁切割
美股開盤上揚 道瓊漲逾110點
希臘如期償IMF貸款 國庫快見底
三峽魚QRcode 來源一目瞭然
黑莓新平板 鎖定政府企業安全需求
地方債上軌道 大陸公布辦法
呷哺呷哺鴨血風波 北京：封存送檢
陳永康：海軍革新貢獻區域穩定
林明昇涉肇逃 還下車查看
前閣揆江宜樺獲悉父喪 將返台奔喪
彭文正FB 曝慈濟施壓壹電視要他封口
父病逝 江宜樺最快17日抵台奔喪
羅艾斯：TPP排除台灣 美台雙輸
彭文正辭主持 指控慈濟施壓
北京公安局：搶劫手錶男子已抓獲
機車騎士與林明昇達和解
以色列國會選舉小檔案
加大台裔工程師 研發變色材料
富邦金簽署團體協約
台北六福萬怡酒店Q4開幕 預計招募400名人才
核廢料境外招標 立院經委會喊暫停
萬安演習時間 高鐵接駁車停駛
德國辦事處 提供20個實習機會
慈濟施壓停播 彭文正臉書PO文
消失十天 普京終於次露面
解放軍網：徐才厚死、軍中反腐不停止
「民國黨」18日成立大會 王金平將出席
用「大數據」一次解決食安問題！
宜蘭新住民就業座談 18日登場
聘陸配 東北二代老闆真誠相待如第二個家
越媳上進成大學生 當志工助外配姊妹
宜蘭家庭志工招募 歡迎民眾踴躍加入助人行列
靠line聯繫躲查緝 應召集團不敵移民署威力遭破
禍從口出？ 徐佳青赴特偵組作證
傳李光耀病情惡化
中選會決議 總統、立委合併舉行
2015天涯海角移動辦公浪潮
大眼娃娃吊飾 編織新住民親情
歌曲大PK 台越歌聲揚
318學運周年 府院繃緊神經
台北霧濛濛 大醫院肺疾病床爆滿
酬庸分肥何時休？
楊秋興將掌台鹽，年入五百萬元
尼坦雅胡：續任總理 不讓巴勒斯坦建國
凱瑞提議與阿塞德談判 負面評價湧現
江宜樺：感謝關心 將返台奔喪
疑涉命案 美房產大亨後裔同意引渡
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台北西站國道路線 搭車點將調整
歐股反彈 德股收歷史新高
法指凱瑞保證 美對敘利亞立場不變
美股3大指數同步上揚
供油仍過剩 美油價跌到6年低點
英最受歡迎觀光景點：大英博物館
戴輝源：台入TPP促美6州經貿
美元強勢難擋 葉倫也無能為力
自動完成選民登記 俄州創全美首例
美及盟軍空襲再伊斯蘭國17次
慈濟撤案 釋昭慧批環境法西斯
彭文正李晶玉：熄燈是最好抗議
有條件對IS使用武力 教廷早露跡象
印度哈雅納加強殺牛禁令 違者關10年
加國會正式研究香港民主問題
釋昭慧祈台北無災難 柯文哲回阿彌陀佛
超完美 100克拉鑽石杜拜展示
2月資本市場籌資563億元
Adidas與NBA贊助合約 11年約滿後不續
預警券商風險 證交所開放查詢得分
南高屏南部地區萬安演習登場
對飛機用雷射筆 紐約1週逮2男
慈濟園區附近 內湖保護區涉弊
談兩岸 美學者：台灣議題陸必定關切
投信爭推人民幣貨幣型基金
台灣製造大解密 陳偉殷登探索頻道
台北西站國道路線 搭車點將調整
歐美股漲 台股可望走堅
繁星推薦放榜 上網查成績
巴西石油公司弊案調查 直擊工黨
宜蘭深溝國小食農課 新書全紀錄
中市西屯區大雅區部分路段 17日停水
男性上美容院 在日本竟引爭議討論
拚世足資格關鍵戰 博斯晚間直播
燈塔遊 新開放富貴角與七美
訪買主拓市場 紡拓會率團赴美
中華男足爭晉級 朱恩樂先發扮伏兵
企業獲利成長 歐股吸金
台股開盤漲51.37點
記錄陳為廷完美墜地 入圍新北紀錄片獎
紛爭頻傳 教廷積極維持和平
青年圓夢 李開復：父母勿為孩子做決定
繁星推薦放榜 錄取率逾5成新高
夜宿海生館 把企鵝羽毛帶回家
台經貿投資團訪問巴拉圭
涉大陸詐騙案 法國損失逾百億
繁星推薦前10強 新北高中錄取奪冠
中華男足練球 汶萊猛探軍情
力阻汶萊進攻 老將呂昆錡把關球門
東半部短暫雨 各地最高溫30度
濃霧影響 桃機四航班轉降高雄
醫學繁星 20名滿級分生通過篩選
收費員抗爭 毛治國：趕快出來工作
美大亨露餡自白 專家：要命證據
原藝之美在花蓮 原民工藝師大聯展
張盛和：檢討免稅 不針對慈濟個案
台北霧霧不是霧 二氧化硫空污
獲利了結 智原股價紅翻黑
新台幣早盤升7.7分
LED磊晶大廠晶電獲利創3年新高
王金平生日 馬總統送蛋糕朱立倫致賀電
夢遊愛麗絲 竹子湖海芋季20日登場
台北機廠維護 交通部：與文化部溝通
朱立倫：讓孩子成為節水大使
亞泥江蘇泰州中轉站 完工啟用
習近平：將制定十三五規劃
威盛去年每股虧逾3元 連虧9年
吊車尾拼繁星 華江高中學生上台大
學運週年 陳威仁：警方有準備
太陽能導電漿廠碩禾獲利創新高
夏立言：不排除4月夏張會
雪隧車輛冒煙 無人員傷亡
大學個人申請名額新高 18日報名
英國哈利王子6月卸軍職
南藝大學生賺志工點數 車禍喪命
星日式料理夯 日本米需求大增
遠雄購機場捷運附近地 建低總價宅
聯航好康 台北出發加點不加價
夏張會 陸委會：確切時間尚未敲定
千禧世代關心時事 多在臉書巧遇新聞
夏張會 不排除4月登場
陳威仁：王卓鈞尊重體制無越級
奪魂風箏 甩男孩上19公尺高空墜地死亡
德法義傳入亞投行 陸媒：萬萬沒想到
殲-7掛實彈 陸緬邊境加強戒備
8字型身材 美女性整形最愛
王卓鈞請辭獲准
經理人：美元過熱 可關注黃金
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受夠雅典傲慢自大 半數德人盼希脫歐
王卓鈞請辭獲准 新警政署長4/1上任
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腸癌青壯年倍增 誤把痔瘡出血當癌
北韓核彈小型化南韓部署THAAD動因
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反政府示威後 巴西總統虛心求和
無線充電市場看好 台業者積極投入
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韓星李敏鎬延期入伍
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內湖區長聲押 保護區開發涉弊
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健保20年 總統：打破貧窮等於疾病
台股一度漲逾百點 追價乏力
懸賞15萬 泉州一上聯求下聯
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北部空氣差 竹苗以南紫外線過量
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王金平生日 馬總統記得
泰愛露半乳照分享 抓到關5年
中緬邊境 傳緬步兵師長遭撤職
研調：陸美經濟佳 半導體後市仍看好
甄嬛赴美了 英文名Betty Sun
大學繁星 雲林家扶兒2人上榜
戴季全：里斯特未和悠遊卡業務往來
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外交部：全力協蒐祥富春號
慶75週年 霜淇淋全美免費送
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今年貝里斯外貿仍呈入超
蘋果滋味甜 宏捷科跳空漲停
接警政署長 刁建生陳子敬陳國恩呼聲高
是否接警政署長 刁建生：平常心
洩預警機情資 前少校判20年確定
新疆維族砍人案 警方槍斃4嫌
半場結束 湖人落後勇士4分
台灣LED年度盛會登場 大咖雲集
救印尼盾拚經濟 印尼對30國免簽
4月電價降多少 20日揭曉
指扁收錢案 特偵組傳徐佳青作證
柯林頓基金會 收陸人大代表捐款
奇美材昆山廠4月動工 看好下半年
大學繁星 雄中雄女3人上台大
霧鎖基隆港 3度封港
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新北托育成果不藏私 彙整分享各界
泰式潤餅 餅皮內餡多色彩
新台幣中午升8分
學生當志工車禍喪命 南市府：有保險
努力與堅持 簡珮如逐舞夢開花結果
兩岸密使多 柯文哲：詐騙集團就出現了
馬總統：盼參加經貿區域整合大趨勢
港特首女兒臉書發文 遭母親掌摑
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日銀維持空前寬鬆 通膨恐零成長
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史上最久警政署長 王卓鈞多次請辭
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桃園1雞場丟棄死雞 將嚴懲
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巴拿馬國會體委會副主席拜會周麟
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網路上賤嘴 印尼學生罰七百美金
88風災珍貴林流出 疑修法所致
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叩應減重 平均瘦3.6公斤
318週年 毛治國盼速過監督條例
吳君如搞笑反串 金鴨變身猛男
台美合作設伊波拉防疫訓練中心
頂新案 孫璐西：業者應重視原料來源
繁星推薦缺額增 頂大：篩選門檻高
雲南會澤小轎車墜崖 6死3傷
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指扁收錢案 徐佳青訊後低調不語
警政署長請辭 刁建生：沒有看法
幫青年買房 林伯豐：開放先租後買
索尼SmartWatch 3開賣 萬元有找
警署長熱門人選 陳國恩：做好新北本分
交通部：台中鐵路高架 年底通車
蘋果打造線上電視網 最快9月看得到
南崁高中繁星創佳績 80人上榜
惠譽：香港示威若持續 將檢視主權評等
林書豪15分 湖人3分差敗給勇士
沈正宗訪雪梨中華佛學明月居士林
林伯豐籲放寬每月加班工時上限
防電鍍污染 金屬表面處理專區動土
陸新食安法快了 台商開放中央廚房宣傳
紡織所營收突破 政府補助同步降
為志工點數車禍亡 後座女友住院
嘉縣逮4竊嫌 1人持美工刀自殘
乘客未守指示 聯航班機返原機場
北印禁宰牛賣肉 吃牛罐頭也違法
台股收盤漲26.53點
總統立委併選 105年1/16投票
愛奇兒日 身障兒體驗一日軍人
廣東民眾廁所製酒 賣出好價錢
志工學生車禍傷亡 南藝大將檢討
台股開高震盪 收漲26.53點
大學繁星 潮中錄取人數稱霸屏東
3月台指期漲 11點
歐盟多國參亞投行 美學者籲檢討政策
3月電子漲金融跌
碧砂外海漁船帆船碰撞 2人受傷
法新社：李光耀狀況惡化
陳光復宣布 大倉文化園區不再續建
陸配之子陳立富 錄取台大電機
陸客自由行 擬要求先保醫療險
慈濟撤內湖開發案 柯文哲：謝謝慈濟
新加坡前總理李光耀 狀況惡化
盤中大漲百餘點 台股量增收小紅
3K鑄造升級3C 毛治國有把握
學運週年 政院：加強安全維護
少女命案 身上一百多處傷痕
男嬰丟床摔地面 父母傷害致死起訴
蘋果出奇招 非蘋舊機傳可換iPhone
降政黨門檻 立委憂小黨綁架大黨
目標史丹佛 大安高工生繁星上台大
大學繁星 馬公高中25通過11國立
桃猿Lamigo TV 徐展元直播
新加坡建國總理李光耀病情惡化
三大法人賣超台股3.3億元
漢諾威電腦展轉型 以企業為對象
陸2月出口大增 前2月順差擴大11倍
大選投票 中選會：學生權益未受損
萬安演習 高雄街道管制淨空
北市：國光客運半數路線將轉到京站
大陸職業「打假人」 年收入近5百萬
318學運週年 總統府維安正常
重效果 國民黨：國共論壇規模擬縮小
大選恐撞期末考 教部協調提前考
兩岸政策 國民黨：延續九二共識
反撲失利 湖人3分不敵勇士
美盟邦入亞投行 歐洲議會議長樂見
蔡英文：進步聯盟不是一個政治團體
北市：國道客運路線總體檢
阿富汗李小龍 夢想進軍好萊塢
5成學童每週吃零食 2成6當正餐
慧燈中學68人摘星 燃鞭炮慶祝
為志工點數車禍亡 師盼爭取學生權益
台中BRT體檢報告將出爐 研擬4走向
睽違三年 中日韓外長會議週六登場
歐元貶 季節性商品可能降2成
加薪公聽會 立委提議基本工資22K
318集會 150警維安不設拒馬
李光耀病情 外交部祝早日康復
大學繁星推薦 華僑高中上榜率逾4成
調查：逾7成國小學童飲食不均衡
小龍女遭家暴 吳綺莉訴心情
2015博鰲論壇 習近平確定出席
彩妝SKII促銷 下殺5.4折
李光耀病況惡化 醫師密切觀察
台駕照通行 北美免試換照增加
太老舊 日核電廠3機組將廢爐
劉義周：1/16投票無憲政空窗
風箏的孩子圓夢 四個朋友開演唱會
慈濟：靜思精舍程序有瑕疵 已依法完備
糖尿病沒控制 13國恐結核病為患
菲特警遭屠 參議院：總統有責任
台中女性主管比例低 林佳龍：努力增加
台北自行車展創新設計獎 台廠商搶佔2席
繁星放榜 基隆高中錄取逾6成
傳買台灣之星 遠傳：無法單方決定
買遊戲點數援交 警勸男子險失金
營建署：大巨蛋避難計畫依法認可
工業限水 徐旭東：過頭會逼企業出走
中日韓峰會 大陸要先觀察安倍二戰談話
新台幣收升4.5分
南韓：周邊不應對韓國防施加影響力
慈濟話題 蔡正元與彭文正筆戰
慈濟美國：投資標的由專業經理人判斷
總統選舉公告 9月發布
志工生車禍亡 教部：勿抹殺服務學習
日股收紅 豐田股價幾創新高
搶物聯網商機 新技術晶片充電期延長
美駐日大使館迭遭電話恐嚇 日警調查
諾羅接二連三 旅宿業春假防疫
慈濟：美國投資標的非台灣本會授意
上海自貿區擬試行個人境外投資
圓山63週年 全新風貌4月亮相
大學繁星 景文高中錄取率8成
遠傳徵才 年薪14個月起跳
反恐流血衝擊 菲總統民調新低
博鰲論壇：亞洲綜合競爭力 台灣第4
氣爆偵辦實錄 見證雄檢辦案點滴
違法設柵欄 台北慈濟：已自拆
反服貿學運週年 監督條例沒進展
核廢境外處理 不影響4月電價調整
中選會：教育部協調期末考避大選
梁振英指女兒梁齊昕情緒有問題
自己部落開唱 獲愛台東夢想贊助
外交部電子書 AtoZ介紹台灣
露天咖啡座交易毒品 雲警逮3嫌
韓報：看美眼色韓入亞投行失先機
檢察事務官辦案索賄 遭檢方起訴
台北霧茫茫 環署：二氧化硫非主因
犯法者退休俸 軍方支持修法
廉政公約 柯文哲：不簽就莎唷娜拉
夏張何時會 國台辦低調
府：總統關心李光耀 盼早日康復
居民憂廣慈公宅 北市：再溝通
繁星入學 考上台大再續同學緣
紡織所布局智慧專利 創營運績效
成大理學教學大樓動土 106年完工
陸股爆巨量 上海股市登7年新高
大陸093T潛艦 具備特戰能力
除濕機自燃 民眾向民代陳情
指曹啟鴻頂新門神 費鴻泰不起訴
反服貿抗議被訴 毛揆盼寬容對待
列支敦士登王室珍品 4月故宮展出
蔡英文:無意沾光學運 獲政治利益
談廁所 大陸官員：要像餐廳一樣重視
中石油汙染蘭州 環境復原賠5億
大陸鋼鐵不減產 國內不要全銷海外
高中校地糾紛 校方：依法取得
美升息疑慮罩頂 港股收低
毛揆：奶粉業電子發票月底上線
陸客中轉談判 林中森：應該差不多了
補正公投法公投案 提案人數過門檻
奧格斯堡匯報記者報導訪台經驗
TIFA台北開 經部盼4月舉行
吃完阿粨胡言亂語 疑似中毒
漢諾威電腦展 陸資訊業積極參與
蔡正元：慈濟施壓 子虛烏有
Lamigo TV 娛樂化拚商機
大學繁星 新北高中錄取88人全國之冠
金門繁星錄取學生 立志作育英才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
越總理下令確保IPU大會安全
擴充產能 友達購機器設備
雲林魚塭落黑塵 縣府徹查嚴辦
大學繁星 高雄社區高中大放異彩
涉恐嚇美國學校 蔣友青判刑確定
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民進黨立委初選 蔡英文中立
18日天氣穩定 東半部局部短暫雨
桃園雞隻死亡棄置 採樣送檢管制
北宜直鐵優選案 4月完成環評
繁星推薦放榜 內壢大溪等創高
男網拍電子煙 警逮人送辦
王卓鈞卸任風波 有跡可循
大陸2月外商直接投資增幅 半年來最低
硬質玉米收購上限 張嘉郡建議取消
桃園車禍大人3傷 小孩平安
夜市旁開按摩店 陸籍女做半套遭逮
勞部春安勞檢 知名業者違規多
發現深海鱈魚 壯體絲鰭鱈現身台東
算命師冒充心理諮商 勸人劈回去
搶救市立美術館 嘉市開公聽會
上國道遭傳喚 收費員自救會聲援
查理布朗咖啡店登台 史努比迷朝聖
毛揆：民主社會意見表達互相尊重
立委拚連任 國民黨增設提名評鑑
大甲清水車站設人行跨越橋 林佳龍視察
南方莊園江浙佳餚 老饕最愛
核一除役或延役 決策點105年底
吳志揚受傷開刀 臨時缺席熱身賽
徐展元化身桃猿招牌主播 想找象迷對談
博鰲論壇：非常歡迎蕭萬長參加
僅疏運兩百人次 基市議員：太離譜
台東立委初選 綠選將各端政見
鄭文燦：修復磁磚剝落 一次解決
民進黨：別急於夏張會而啟用M503
南海仲裁 菲提3000頁補充書證
陳麗宇上繁星 盼前進NASA
李全教聲請撤押 台南地院駁回
調節奏效蒜價好 農民獲利不失血
博鰲：台灣競爭力亞洲第4 創新力居冠
斯洛伐克飛天車 可望2年後上市
房市買氣疲弱 逾5成民眾看跌
學生募電子發票 助創世植物人
內政部：修法保障集遊結社權利
修法強制加薪 工商界指畫蛇添足
大學繁星推薦放榜 雲林學子崢嶸
香奈兒打擊山寨 將在中國大陸降價
Line資安漏洞 呼籲用戶更新軟體
霧大 敦睦艦隊18日蘇澳港活動取消
38.5億強茂聯貸案簽約 充實資金
學生會串連 爭大選投票權
FOMC會前觀望 台幣兌美元小升
學生志工車禍 傷者父母盼檢討服務時數
搶清明連假商機 中市百貨週年慶開打
金門濃霧 能見度不足100公尺
遠傳放眼5G 物聯網大好機會
林中森陳德銘 4月有望會面
國發會推估未來就業 大學程度者減
國軍將領王銘章之子 返回大陸祭奠
話要好好說 青少年情緒受影響很大
頻譜能否交易 電信業不同調
衝刺2年通膨仍掛蛋 安倍經濟學大挫敗
大學繁星 花中花女大放異彩
投信：資金滿溢 台股後市看好
英安妮公主訪菲 進行慈善工作
張艾嘉領軍 念念攻香港電影節
學運週年 經長盼速通過監督條例
歐元區通膨率再降 降幅縮小
勤運動健身 何潤東有第二春
南藝大學生車禍 疑疲勞駕駛
醜比頭太夯 連鎖業推療癒商品
台積電居台灣上市企業競爭力榜首
陸委會：四川列入黃色旅遊警示
富士康駐雲棲小鎮 工程師上看400位
中部洋蔥競爭 屏東洋蔥面積減少
歐盟官員：迫切需要達成氣候變遷協定
台中女中鄭仲伶 夜市幫忙不忘課業
朱柯會談世大運場館 新北全力配合
icash增購票據點 來去宜蘭更方便
最大武器進口國 印度蟬聯
在地就學有成 苗縣繁星亮眼
忠明高中郭李財 報考園藝貼近亡父
中市葳格高中 首位繁星上台大
年長修女遭性侵 印度總理嚴重關切
不是M9 Plus啦 北美上市惹人猜
越捷機彩繪儂特利 供速食餐
未來下一步 陳國恩：做好治安交通服務
兄弟傳奇洋將 帝波重返台灣球場
窗前貼查理周刊 荷蘭民宅迭遭破壞
陸船趁霧走私 馬祖海巡攔截
任天堂終妥協 跨足手機遊戲
繁星放榜 13滿級分生落榜
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文資會通過 中正橋列歷史建築
蕭言中創作30年 以愛之名紀念
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任達華躺著賺 疼女兒玩額頭咚
「分歧者」作者 下部作品跨足太空
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日學者要美教科書更正慰安婦內容
台塑燃星計畫續支持台灣體壇
偏鄉在地就學 金山高中繁星闖出天
大樂透開獎
安華女遭留置後保釋 美國表達關切
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以色列大選 尼坦雅胡陷入苦戰
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資產管理公司 金管會：非主管機關
劣油開庭 孫璐西證詞不利頂新
印媒：印陸邊界問題特別代表下週會晤
民進黨促道歉 陳一新：免談
GPS當心了 大陸歐盟整合衛星導航
中華再戰汶萊 上半場1球領先
上海自貿區前副主任戴海波遭調查
法將立法 減緩末期病人臨終痛苦
台南瓦斯行火警 1人灼傷
台塑燃星計畫 張榮麟周婕妤連5年獲選
索尼攝影大獎 林育毅獲台灣首獎
中華男足猛攻 2比0領先汶萊
兄弟加油思變 桃猿客場一樣嗨
法德義不顧美反對 宣布加入亞投行
議員選立委 謝長廷：黨內應少批評
基隆疏運200人次說 北市說明
抗癌細菌與星際殖民 Ted交流創新點子
日藝人蘇珊娜離婚 老公被傳有小三
古華飯店 戲味人生川粵時空
李全教官司 聲請法官迴避遭駁回
台語天后詹雅雯 現身澎湖為公益發聲
大樂透再槓龜 頭彩上看4.3億元
與日校簽約 金大學生赴日交換架構建立
大樂透頭獎槓龜
國防部：無取消退伍補償規劃
今彩539頭獎槓龜
批陳菊吃相難看 陳信瑜助理下跪道歉
幫派大哥開賭場 詐賭逼債樣樣來
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立委提名增評鑑 國民黨減初選劣痕
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文資會通過 中正橋正式登錄歷史建築
世足資格賽 中華2比0勝汶萊
5百億省18分 北宜直鐵環評挑戰大
陸企控高通侵商標 要求重罰千億美元
研調估3月電視面板出貨增1成
第三方支付分3級距 確保交易安全
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聯準會開會前 美股開盤走低
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何以笙簫默 製片公司老總落馬
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戰後70周年安倍談話 牽動3國峰會
西班牙學者：疑發現唐吉訶德作者遺骸
中華國足發威 踢翻汶萊晉級
俄發現2.6億年前的飛碟狀岩石
前高雄西餐公會理事長 控白冰冰買兇
遭控買凶殺人 白冰冰：嚴重污衊
谷歌董座性別議題頻搶話 女同事打臉
台贈索羅門群島300套愛心文具
挺進世足資格次輪 磨練中華成長
是否釋升息訊息 聯準會動向受矚目
非親猶勝親 奔喪陸眷飛書謝台警
創意多元就業 餐廳中西合併
「滑世代」原創漫畫比賽 17日頒獎
318周年 柯文哲臉書發表感言籲持續監督
黑手與白手套
花起雲湧
名嘴扼殺台灣首座總統圖書館
陸上半年將祭最嚴食安法
322世界水資源日 世界展望會籲關懷台灣及非洲水危機
國際自行車展 推出APP定位功能款
內閣踹共 夏立言溝通兩岸監督條例
繁「新」亮眼 劉磊力爭上游進台大
嘉大僑生春節祭祖 火熱聯歡
金門銘傳校慶 僑生唱「望春風」慶賀
生源發展潛力地區 印尼生偏愛農工設計
陸客自備醫療險 陳建宇：已展開修法
乘客衝駕駛艙 聯航班機安返華府
朱恩樂堅持上場 攻下中華隊致勝球
美飛彈防禦系統 首爾左右為難
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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投票即將結束 以色列總理最後關頭催票
阿拉伯裔踴躍投票 要把尼坦雅胡拉下台
出口民調：聯合黨猶太復國運動聯盟平手
出口民調：聯合黨復國運動聯盟旗鼓相當
以色列大選出口民調：阿拉伯名單第三
尼坦雅胡推文 宣稱大選獲巨大勝利
江宜樺返台奔喪 神情嚴肅
美原油儲量料再創新高 國際油價下滑
聯準會宣布政策前 美股收盤大多跌
尼坦雅胡勝選 巴勒斯坦誓加強建國行動
千禧世代依賴社媒 垃圾新聞充斥
台裔舞蹈家自拍 美媒讚賞
尼坦雅胡對手：將全力組成下個聯合政府
松山派出所停車場警用機車遭焚毀
大學個人申請報名 招生校系名額新高
印尼摩鹿加海6.6強震 無海嘯警報
松山派出所火警 追查是否縱火
起司通心麵方便包含金屬碎片 卡夫回收
聖派屈克節 歐巴馬打綠領帶談先祖
巴黎畢卡索美術館新開張 展覽更豐富
臉書將透過Messenger 推轉帳給友人服務
巴黎畢卡索美術館 看他眼中的女人
尼坦雅胡：籌組聯合政府不延宕
警局外疑遭縱火 15輛警車受損
北韓反核？ 南韓控北韓是反核電駭客
搭日本北斗星寢台 8月前還有機會
警車燒毀查縱火 松山分局10時記者會
英國使館：英相認為加入亞投行符合利益
日本311海嘯殘骸 未來3年續漂北美海岸
華新今年3度申讓華邦持股
創見行車記錄器 春季祭特價好康
敘軍稱擊落美無人機 美不願證實
工業用LED照明 今年規模達733億
英日蝕將至 專家：自拍恐造成失明
雲南破酥包 桃園龍岡異域美味
月線拉鋸 台股攻高看量能
黃其光訪邁阿密 謝台僑慈善捐助
3/18備稿 台南行動醫院 解更年期疑惑
比利時安樂死 6年間人數倍增
林俊傑套牢濱崎步 新歌MV結婚
法國家癌症研究院：隆乳增罕見癌風險
陸出動戰機 緬甸提議賠償罹難者35萬
日2月貿易赤字較去年同期將近砍半
三手菸難應付 威脅幼童健康
大鵬灣尬獨木舟 搶獎金1萬元
美退役空軍企圖投效伊斯蘭國 遭起訴
巴西政府否認選舉欺騙
台股開盤漲23.65點
請放手吧！給父母的五個建議
AIIB 美國務院：應符高標準
歐普拉將拍賣500件私人物品
買氣觀望 房仲：惟有降價一途
美媒：李光耀多年來飽受神經疾病苦
陸客來台自由行再開11城市
松山派出所火警 民眾：附近不良少年多
集保呼籲 實體股票儘速換發
環境商品協定談判 台業者展環保商品
韓擬推動與拉美多國FTA談判
賓士車撞進輪胎行 駕駛逃逸
童話海芋季 夢遊仙境竹子湖
巴西副總統推政改 支持民主示威
台電招考新人725名 9月筆試
空污霧濛濛 外科口罩可擋7成
濃霧攪局 金馬航班取消或返航
318週年 府：謙卑聆聽各界聲音
基本工資 勞動部長：今年有調漲空間
天天喝糖飲 青少年腰圍粗3公分
陸客自由行城市增 配額可望升
食用鹽稽查展開 防範工業鹽流用
用雷射簡報筆指飛機 男挨判半年
生產兼生態 貢寮農友獲食蟹?標章
美學者：美應售台潛艦與戰機
新台幣早盤升1.13角
國寶幸福標售 金管會：進度正常
特勤局：白宮收到氰化物劇毒信
歐洲國家加盟亞投行 美要盟邦三思
衝買氣 momo購物網推美妝優惠
手機漫畫比賽 HOM生日禮物奪冠
魔鬼終結者給靈感 液態3D列印再革命
學運周年 柯文哲：不忘太陽花精神
網路精品店 淘寶假貨轉賣牟利
台資東方高爾夫 上海旗艦球場恐熄燈
陸：嚴控高球場是政策 非針對台商
歐元貶 投顧：精品投資價值浮現
開城勞工薪資 南韓企業盼解決
伊波拉防疫訓練中心 台南成立
傳徵詢吳副總統參選 府：絕無此事
數位時代影音履歷 人資專家教秘笈
印尼停止搜尋亞航失事客機罹難者
跨國雲端行銷吸金 要訂辦法管制
外資借券擔保品 新增5種幣別
Windows10臉部虹膜辨識 看一眼輕鬆登入
疾風之刃公測開跑 目標同上2萬人
英雄復興 施明德預告228音樂劇
北美台灣人醫師協會續在瓜國義診
幸福人壽標售案 前董座質疑有人阻擾
台鐵升級 手機訂票可刷卡
泰促猜農場 西部牛仔生活體驗
權值股挺身表態 台股漲近百點
傳Apple Watch找富士康 鴻海不評論
軟體植入監督不法 立委籲留意
日日春協會：文萌樓應收歸公有
今天別追火車了 CT273蒸汽機車檢修
搭Apple Watch 英App倒數死期
拒期末綁投票 學生會串連提早考
頂新獻金案 邱復生低調作證
柯文哲：2014年最重要的事件是318學運
吳克群不婚 要幫粉絲浪漫求婚
松山所火警 7年老機車是起火點
翻譯能力考試 70人次獲證書
科技部長沒臉書 立委批與婉君脫節
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
馬總統：台灣自行車產值全球第 2
太陽風暴來勢洶洶 恐擾衛星通訊
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台商訪視薩爾瓦多咖啡製造過程
318集會 內政部：警依法行政
韓陸外交場合稱美女 陸官員惹議
白宮：與伊朗達成核子協議機率最多50%
太陽花學運週年 兩岸協商面臨瓶頸
越總理：沒有互信 和平很脆弱
泰國買寶石 一分錢一分貨
松山所火警 起火機車油箱蓋不翼而飛
印尼小姐后冠 搖身變美軍一員
學運週年 曾銘宗：更重視分配
美國人怕什麼？一分鐘看懂亞投行
綠建築旅遊 600元有找
電銷福利薪資優 台壽招募新人
男子供桌內藏槍 警方抄查起獲
自由行城市增 兩岸觀光正常化
性產業好不好 柯文哲：很難回答
流感病毒變異 世衛公布疫苗新組合
家人沒陪過生日 粵女欲跳樓
立委批公平會失責 奶粉桶裝瓦斯仍貴
延續海洋研究 國研院積極採購新船
研究：母乳寶寶長大後較會賺錢
關懷弱勢 企業捐家用衛生紙
批評外勞政策 阿聯拒美學者入境
星媒：李光耀加護病房密切觀察
LINE下單買股 金管會1個月內研議
訂一房捐百元 助偏鄉童圓畢旅夢
韓女初次分娩平均年齡30.3歲
新台幣中午升1.23角
捷運末端新店站 公寓套房價差7成
318學運週年 朱立倫：更重視年輕人
劉喬安道歉 許淑華：終還我清白
兩黨談憲改 李四川吳釗燮19日見面
688家上櫃公司 近5成今年會加薪
違法銷毀進口菇 海關判國賠千萬
愛玉冠軍開店 1日所得捐家扶
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女方打槍 陸男要法院判決女方嫁給他
鮮奶變醇酒 嘉大研發成功
漢諾威電腦展 展現數位經濟動力
興訟房東被控詐欺 刑事局拘提
維安來真的 特勤局想砸2億建山寨白宮
王岐山追緝外逃貪官 傳準備訪美
隨身帶大把鑰匙 通緝男遭查獲
台灣醫療業前進約旦 拓中東商機
對岸搶註台廠商標 經部協助搶回
陸股續發威 早盤大漲
邁阿密郵輪展 台強力推銷6港
用水減供1成 3成廠商受影響
遭竊又傳祝融 屋主禍不單行
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無尾熊Coral安樂死 保育員懷中離世
澎湖岸巡查獲漁船走私私煙
318週年 政院：我們永遠是一家人
財不露白 男帶酒店妹出場反被乾洗
校正公電（CAP086）
員警深夜助換胎 女誇好貼心
房仲首創 30天離職送5萬轉職金
逢甲商圈去年千萬人潮 業績上百億
美肯定台抗疫貢獻 強調台美堅實友好
台北西站公車路線調整 8月底前確定
兩黨談憲改 國民黨堅持不涉統獨
亞投行想挑戰 一分鐘看懂IMF與亞銀
總統：簽ECFA後 中小企業受惠多
換肝權威 陳肇隆獲外交之友貢獻獎
板橋國民運動中心 3月底啟用
擘劃觀光發展 澎湖區域計畫論壇登場
318學運週年 民團繞行立法院
勞資談判 日大企業加薪創新高
北科大搶手 企業徵才逾5千職缺
大馬新航空公司 主打國內線
勞部：增加班工時算加薪 學者：會過勞
台北中午31.1度 今年最高溫
手語界麥可傑克森 瑞典浮誇手語哥爆紅
走進大溪老建築 品茶享老街之美
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台股收盤漲113.99點
巨大：盼自行車納EGA 享關稅減免
國防部：不規劃向俄羅斯買潛艦
房客控恐嚇詐欺 刑事局拘提女房東
刑事局否認近10萬台人靠電話詐騙維生
新加坡：李光耀狀況進一步惡化
拆舊警察宿舍 發現子彈一批
台股開高走高 收漲113.99點
白鼻心闖入美術館 恐染狂犬病
15美元飛越大西洋 歐洲廉航揮軍美國
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大陸遊艇遊金門 首艘臨時喊卡
3月台指期漲 77點
趕接生遇演習 警車幫開道
星前總理李光耀病情進一步惡化
3月電子金融齊漲
看錯劑量錯誤磨粉 兒童服藥狀況多
台商布局歐洲 漢諾威參展交換情報
太平枇杷鮮美多汁 林佳龍讚不絕口
2022世足賽期將出爐 恐燃新戰火
新台幣午盤升1.23角
電金衝鋒 台股大漲113點
花漾爺爺希臘篇 李瑞鎮崔智友有情
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土地公生日 斗六擲筊送發財金
韓報：南韓積極討論加入亞投行
美特勤局收毒信 討預算又遭議員噹
三大法人買超台股101億元
點字國家標準 標檢局籲業者採用
2.24公尺 向俊賢跳高創全國新紀錄
選前衝刺見效 以色列總理逆轉勝
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印度虎爸綁女兒上學 違法
318學運週年 朱立倫：國民黨深自反省
澎湖老漁民出海未歸 台西海域尋獲
雄監挾持案後 矯正署長申退獲准
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柯文哲：大巨蛋安檢延至4月15日出爐
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兩黨談憲改消息曝光 吳釗燮遺憾
藍委邀馬朱王聚餐 王金平盼團結
視察抽水站 林佳龍：有備無患
辜寬敏改口全力支持蔡英文
柯文哲：還沒正式邀請蘇起任兩岸智囊
全球採購夥伴大會 新興市場買主比重高
蘇起：兩岸交流談判最好不要中斷
經濟部：不排除提前進入第三階段限水
矯正署長健康為由 申退獲准
想請柯文哲證婚 報名北市聯合婚禮
美利達今年旺 董座看好大陸市場
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陳雄文：華隆自救會昨已撤告
涉嫌殺害女性密友 美國大亨再度出庭
屏科大研發觀光電動車 優於大陸產
憶人情味 北市傳統市場節美味開跑
提倡金紙減量 中市推廣以米代金
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韓破獲製造山寨手機集團
嘉市工地鷹架倒塌意外 無人傷亡
回顧318 陳為廷：人不該有神的光環
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6旬男子瀕死 嘉市警消救活
台中32度好熱 全台平地最高溫
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持棍攔車叫囂還襲警 男子遭法辦
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文萌樓存廢 里長：不好的產業就該廢掉
318學運滿1年 工商大老：進步慢
韓女團miss A新曲Colors返歌壇
建案價量縮 高市建商估少3成
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新台幣收升1.7分
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中豪集團董事長辭職 疑與仇和有關
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金融機構合併法修正 4月底提版本
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賴清德：年輕人是台灣希望的種子
親綠智庫民調 政黨滿意度綠降藍升
傳停賣香菸 義美：不成熟想法 未確定
楠梓污水接管趕進度 高市盼遠病媒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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宜縣府：北宜直鐵備案草率
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用生命感動生命 王亭潔獲獎
義美停售菸品 4大超商業者觀望
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縮短放療前置時間 大林慈醫獲獎
劉喬安道歉 許淑華：劉不該說謊
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桃機疑跳電空橋停擺 3航班受影響
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蘇起很忙 柯文哲若邀入市府會婉拒
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松山派出所火警 朝人為縱火偵辦
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誰是下一隻大老虎？郭伯雄曾慶紅傳言多
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水情不樂觀 恐提前4月中三階限水
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不怕超越雙黃線 信義秣馬厲兵擴市佔
高雄家電展 買福袋有機會得江蕙門票
菲國信用評等 惠譽維持投資級
習近平會季辛吉 表達期待訪美
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竹市府汰弱留強機制 監委要查
辦修女被性侵 印度中央調查局接手
台北車站添美食商場HOYII
印媒：陸為印評估德里清奈高鐵
Freddy選中正萬華 戰林郁方
聯電擬每股配息0.55元
水情緊 半導體廠水車待命
沙國恐攻疑慮升高 外交部提醒注意
李光耀病情惡化 媒體記者群集醫院
陸研製最大水陸兩棲飛機 可用於南海
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徐才厚亡 或減弱中共反腐對政治衝擊
揭7師怪行徑挨告 週刊獲不起訴
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台灣旅客在港涉虛報炸彈 4月宣判
歐盟聲明 呼籲大馬尊重法治
與網友溝通 夏立言：做總比不做好
公共住宅政策 北市擬造智慧社區
華航：個資規定無法透露旅客訂位
馬總統談民主 籲大陸也該試試
嘉縣太保6校 食用有機蔬菜餐
殺蟲劑有風險 歐盟報告不公開惹議
金門船舶漏油 岸巡應變快
北市226違建戶 8成5改善
學運週年 政院蛇籠竹竿因應
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內閣踹共 適時溝通兩岸監督條例
桃猿藍寅倫 盼有朝一日奪得MVP
玩泡泡球 台觀學院上課好有趣
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日大企業宣布加薪 響應安倍經濟政策
產官學研挹注 推動苗栗產業創新
日溫泉鄉 3人中毒倒地
濃霧打亂交通 金門啟動船運
畢業一甲子再聚首 師生話當年
紅線違停擋道 阿嬤延誤送醫
自拍神器 北京故宮狹窄地區禁用
遠航與中部旅行社 推出台中馬公假期
乳房腫瘤 微痕切除術不留疤
中職開幕戰 吳志揚確定負傷出席
台灣客住旅館 8成最愛看電視
318 朱立倫：憤青變奮青是前進軌跡
婚宴市場看俏 飯店祭景觀宴會廳及超跑
敘利亞衝突 美不放棄政治解決
台大：彭文正主持節目未報備
彭文正兼職 教部：目前難認定
HTC M9造勢 小勞勃道尼現影
民國黨成立 擬推多人選立委
談學運 林建甫：年輕人對環境不滿
吳綺莉開記者會道歉 會做更好的母親
沒錢搭高鐵獲幫助 陳肇隆讚台灣溫暖
狼爸不給一歲兒穿衣 稱赤裸練身體
剛否認過 義美晚間改口不賣菸了
紐時新版編採手冊 反映報業演變
公股：沒被要求繼續放款給頂新
友達：若第3階段限水 不排除購水
世足資格賽晉級 中華隊士氣大振
兩岸監督條例 參考韓國優點
義美可能不賣菸 董氏樂見其成
屏東2千外勞逃逸在外 縣議會促正視
加入亞投行 學者：兩岸關係為關鍵
Lamigo TV首播 沈玉琳任嘉賓
校長連任未過 東大校長劉金源放棄續任
正晶辭主持 壹電視老總：溝通出問題
巫帛宏咬牙拍片 盼掀自行車熱潮
熱身賽人氣旺 CPBL TV開紅盤
友善環境有機種植 食育體驗春耕
太陽花週年 金門警方探討因應作為
北市環評 將要求建物可生飲自來水
台灣旅客赴泰 旅遊漸回溫
選前積極拉攏右派 尼坦雅胡成功連任
蛋糕訂購系統凸捶 訂2個來18個
養父鐵續留兄弟 任新季投手教練
司徒文中市府演講 分享外交職涯
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突尼西亞國會遇襲 傳8名遊客喪命
憶空難搜救 尋獲最後遺體前聞花香
越捷胡志明-台北 15元票4千張
台灣是否入亞投行 陸委會：還需評估
NCC修電信法 頂級域名鬆綁
羅馬尼亞電影喝采 銀熊獎加持大賣
價格談不攏 吳東亮二次錯失彰銀案
京劇演員黃宇琳 從花旦演到彩婆子
沉寂3年多 向俊賢跳高2米24破全國
涉種族歧視 加拿大溫尼伯禁丁丁
丹麥商場傳槍響 3人輕傷
春天好滋味 歲寒三友甕藏醃脆梅
阿密特出輯 鷹眼妝震撼飆唱
用磚塊掉包 宮廟玉製廟章被偷
世界水資源日 7.5億人缺乾淨水
女房東遭逮 房客稱對方利誘簽約
段宜康臉書槓謝長廷：菊姐被糟蹋
立委初選激烈 賴瑞隆為菊抱屈
夏立言：服貿若改要重新談判
習近平與金正恩 都將出席俄二戰紀念會
冬季流感造成香港399人死亡
突尼西亞首都博物館遭恐攻 至少8死
大陸社科院報告：占中使港存法治隱患
亞投行 習近平自開一盤棋多重戰略
泰國台商總會長選舉 劉樹添當選
士檢：依法在搜索後通知柯文哲
興訟房東被控詐欺 新北檢複訊中
CNN：遇襲突尼西亞博物館內有人質
空軍443聯隊長視導空軍馬公基地防務
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自行車產業 羅祥安：ECFA幫助很大
張孝全校園開講 自爆癡情男郎
觀望美聯準會動向 歐股走勢分歧
YouBike 6月買得到 售價近1.7萬
印度總統深切關切李光耀健康
日本環球影城增建 可能落址沖繩
兩岸青年研習營 促進台生陸生對話
星聯合早報：網路傳李光耀逝世非事實
318重返國會 島嶼天光歌聲中落幕
丹麥商場幫派衝突 3人受傷
不理會歐盟施壓 希臘通過新抗貧法案
富豪身分被質疑 游書翰提證據
兩岸監督條例 該拿出來討論了
法蘭克福萬人示威 員警民眾都掛彩
轎車逆向 重機遭衝撞起火騎士傷重
官方首度指控：周永康搞非組織政治活動
遭檢舉教授兼職 彭文正：已回覆教育部
觀望聯準會利率政策 美股早盤下跌
造假李光耀辭世消息 騙倒一群媒體
突國部隊攻堅 博物館恐攻所有人質獲救
８指外配 10年奮鬥不辭苦
勵志從醫 新子女上醫學系
國道收費員的失焦抗爭
義美確認將停售菸品 4大超商業者觀望
庫克談Apple Watch 小手錶大智慧
年輕糖尿病患者需多注意
甲骨文協助企業實現巨量資料願景
摺疊腳踏車DAHON 台灣首家旗艦店開幕
65台灣工商團 參加「投資美國高峰論壇」
民進黨團：政黨不分區名單順序應由人民決定
石門水庫快見底 只能再撐30多天
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外籍生書畫愛台 板橋435特區辦特展
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疑談判破裂 男遭槍擊中彈送醫
突國博物館遭恐攻 21死 2到3槍手在逃
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
等待聯準會會議結果 歐股上揚
Fed年中前不急升息 不再提耐心
反應Fed聲明 美股漲 美元貶
美實境節目明星遭謀殺
爭議不斷 希拉蕊支持率仍逾5成
美5年級男童上吊身亡 震驚社區
川普成立競選美國總統考察委員會
亞利桑那州槍擊案兇手被捕
Fed不急升息 油價上漲
日偏食 歐洲太陽能電網如臨大敵
大憲章800週年 大英圖書館展珍品
Fed步步為營 年底前升息機率降
突國恐攻案 5名日觀光客喪生
星巴克紐約西雅圖將試辦外送
慈濟海外投資 美國總會再說明
網路成熟 美國有線電視前景堪慮
庫存壓力重 太陽能跌幅擴大
威力彩衝10.8億 包牌客增
富邦華一銀陸拓點 估今年逾20個
金控徵才 儲備幹部薪6萬起跳
虧怕了 夏普日本裁員10%醞釀減薪
打破頻道界線 網路改寫媒體版圖
國際股市漲 台股偏多不變
科學家：今年2月 近代史上第2熱
USTR官員：續與台溝通牛豬議題
智慧手環 健康追蹤與手機聯動
美紐聯手 WTO控印尼進口限制
興訟被控詐欺 女房東無保請回
恐嚇電話要殺美駐日大使 日加強維安
台股開盤漲24.15點
動手蒔花弄草 新北開班授課
投資美國峰會 台企加倍參與
無保請回 女房東痛哭激動
防災食品 日本廠商推陳出新
通用旗下歐寶汽車退出俄國市場
克島入俄周年 蒲亭發言唱國歌
阿根廷政府指控已故檢察官挪用公款
尼坦雅胡連任 加以關係更密切
巴西總統聲望降 連窮人也不挺
蔣仲苓病逝 享壽93歲
陽光露臉 白天溫暖夜晚稍涼
石門水庫供水區 經長：水情嚴峻
保護幼童 選安全座椅小撇步
韓咖啡店名酷似加國連鎖店 引關注
Fed鴿味濃 美元腳軟 亞股氣盛
全球房產交易前十大 香港豪宅奪冠
善盡企業責任 挽袖捐血做公益
蒲亭簽約 將南奧賽提亞併入俄羅斯
味蕾春意之旅 時令美味端上桌
美用戶買HTC M9 宏達電推保固服務
為高雄災區慶重生 獅會辦路跑集愛
發單追繳證所稅 張盛和：是輔導函
軍公教加薪 人事長：審慎客觀
張盛和：對台灣經濟要有信心
PM2.5空品標準 環署：109年達標
青年節前後 16場志工活動串連
冰與火眾星現身倫敦塔 口風緊不爆雷
鹿橋未央歌 傳誦大學純真浪漫年代
節水 張盛和：一水兩用
瑞典哥特堡餐廳 傳數人中彈身亡
靜宜大學接軌世界 遊留學不是夢
天氣熱補水不足 結石患者增3成
新台幣早盤升2.41角
服務學習非湊時數 學校角色應加強
7藍委聲明 要求月基本工資至少24K
骨質大篩檢 周美青們陳菊們易骨鬆
春天戀愛滋味 甕藏脆梅DIY
101買股權 張盛和：用公平合理價
台鐵清明開訂 1分鐘賣9萬張
投顧：陸抗通縮風險 有降息空間
開放得獎陸片上映 文化部：呼應民意
花蓮長者有好康 免費旗艦版健檢
退隱18年 凍齡徐瑋復出獻給劉文正
亞投行朋友圈壯大 折射大陸影響力
Fed不急升息 台股創7年半新高
突尼西亞博物館遭恐攻 日人3死3傷
巴西藉醫療計畫匯錢給古巴
康師傅在大陸生產星巴克飲品
退輔會：勸進榮民入住榮家
勞保開辦65年 累計給付4兆
張盛和：房地合一稅 有信心今年過
蔣仲苓病逝 馬總統哀悼
特斯拉開自動駕駛車 概念股堅挺
基隆港外漁船冒煙 狀況待瞭解
李澄然陪中市府考察瑞典智慧城計畫
助開發中國家抗菸商 彭博蓋茲啟動基金
霾害嚴重 環保署：空污減量控制
柯文哲：YouBike成功 但缺車道
牛仔褲變身手提包 北市環保局開課
韓EXO新專輯EXODUS月底發行
傳IS在香港招兵 有意派往新疆
專家：美THAAD探測不到中國飛彈
瑞典哥特堡餐廳槍擊案2死 非關恐攻
破壞形象 加州計程車狀告Uber
張盛和：若受邀願加入亞投行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
空服員染德國麻疹 追蹤1500人
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
鴻海硬起來 盤中衝高大漲
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
淘寶網假貨充斥 立委要經部管理
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
仕酒師帶你逛展 異國美食節4月登場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
空姐疑染德國麻疹 華航因應
紐約居大不易 行亦難 賺錢更難
南韓擬撥款助企業向中東整廠出口
越韓高層會 增進兩國政治互信
彭文正主持最後3天 感受慈濟念力強
董翔龍：軍人叛國不該領退休金
除濕機自燃 中市消防局通報中央列管
微軟拚了 Win10陸免費升級含盜版
空服員染德國麻疹 追蹤千人破紀錄
陸資買房 同社區總戶數10％為限
調基本工資 國民黨團樂觀其成
綠委初選 蘇巧慧陳信瑜列首組民調
亞投行 專家：美日不加入 以後就難了
聖露西亞6月在台設大使館
Chanel降價 中國大媽狂掃貨
TIFA 4月開？ 經長：可能性不高
浙江高中生教室砍人 3學生受傷
路透社：李光耀病情仍重
尋找本國德麻接觸者614人 叩1922
休閒風夯 網購露營商品年增5成
基隆港外漁船失火 海巡灌救6人逃生
食農教育 新北校園插秧種菜養魚
Fed不急升息 台幣早盤強升2.45角
星總理公署：李光耀病情嚴重
陳福祥押期將滿 北檢聲請延押
清明節防範山林火災 公墓辦演習
禽流感送驗逾9百場
任天堂妥協轉戰手遊 股價樂透
光華商場店家被砸 3黑衣男涉案
國泰金調查 民眾對景氣轉趨樂觀
經濟部：美牛雜進口 無預定期程
空服員疑染德國麻疹 華航：暫停勤務
電臀瑞奇馬丁 致力抗兒童人口販賣
經長省水不洗車 立委諷：別人洗
歐銀總裁：馬總統兩岸外交政策成功
稽查兒童設施 北市2麥當勞不符規
南沙永暑島 大陸開通手機4G訊號
山泉水量大減 恐引爆搶水大作戰
SpeXial人氣夯 粉絲送怪禮
熱 台中破34度今年新高
IS觸角伸向印尼 兒童持槍受訓
復興燈號異常 檢修延誤半小時
新莊女童樓梯間墜樓亡 死因待查
高志鵬推修法 人民決定不分區順序
水情吃緊 高屏備援水啟動
下週汽柴油價估降6至8角
新台幣中午升2.15角
高齡糖尿病 醫籲接受團隊照護
大法官提名人選惹議 法部下午說明
文化部擬列台北機廠納公共建設
落入魔爪月餘 菲南被綁女華商獲釋
紐約飄薄雪 入春首日還要下雪
對美喊話 北京：歡迎加入亞投行
柯文哲：40米寬馬路 建自行車道
廣西桂林景區意外 傳6台灣旅客死亡
變相減薪調伙食費 財部：歡迎檢舉
方便參加博鰲論壇 博鰲機場開工
台新金搬出10公斤金幣 全球限量18枚
大陸雅虎吹熄燈號 傳裁300人
美辣手怪女 切孕婦子宮強取胎兒
美媒：星國警方調查李光耀死訊謠傳
台北故宮畫作文物複製品華沙展出
南京餐廳擅用鄧麗君肖像 鄧家三哥要告
水情緊 9縣市恐實施三階限水
藍色公路海盜體驗營 兒童節首航
農委會：停灌維持4.3萬公頃
路透社：南韓月底前決定是否加入亞投行
市府傳離職潮 柯文哲：不調領導風格
漁船火警撲滅拖回港 6人平安
傳巨石砸人 觀光局：沒有台灣旅客受傷
陸駐北韓大使換將 關係有望回溫
上市公司去年財報 3月底前需申報
全台水情吃緊 北水處馳援供水
廣西桂林景區落石砸人 7死
緯來轉播中職象犀主場賽 簽3年合約
男子買炭欲尋短 店家報警阻悲劇
竊車竊到骨灰罈 竊嫌心驚丟墓園
緬甸轟炸死者僅賠35萬 家屬不同意
5百萬輛機車未檢 擬降罰款鼓勵開罰
經濟部：旱季水價研議中
巨生成軍 攻靜脈注射鐵劑市場
台工銀去年賺進19億元
傳北市公僕壓力大 人事總處將協助
329推案 北市觀望 新北熱鬧
廣西台辦：桂林落石 應無台灣人死傷
教廷代辦：珍視中華民國邦誼
毛揆：第3階段限水可能提前至4月
台旅會：陸官方指桂林事故無台灣人死傷
贏回市場 微軟要和敵人握手
台股收盤漲83.3點
涉命案美大亨傳想自殺 移入精神病房
民進黨：兩黨會面談國是 不是談修憲
還路於民 林佳龍：移除人行道障礙
香港最低時薪將調漲至130元
隱性饑餓族 國人少鉀鈣缺E
新疆擬推旅遊補貼 每人一千元
新莊疑虐童案 警報驗釐死因
UNWTO：瓜地馬拉觀光發展良好
富味鄉：油風暴後 義美成新客戶
台助薩爾瓦多強化鄉鎮水產養殖
台股開高走高 收漲83.3點
擴大美牛雜進口 立委要求撤公告
涉大米採購弊案 盈拉遭起訴
隨招隨停 12條偏鄉客運試辦
總統：古人重視言論自由是中華土產
駐巴拿馬大使館辦台灣畫境照片展
4月台指期漲 92點
替色情護膚店查車籍 中市警遭訴
4月電子金融齊漲
裕元東莞廠再罷工 影響2000人
富味鄉不放棄上市目標
台股攻上9700點 萬點在望
南藝大學生傷亡 謝龍介促檢偵辦
桃園發展快 原民人口成長1.7%
南市府抗旱 每天節水10噸
假檢警稱保管金錢 女等1年才報案
星巴克攜康師傅 拓陸即飲市場
廣西巨石 全聯會：5到6名台灣旅客受傷
蔣仲苓直言耿介 安度台海危機功臣
北市大樓意外 工人疑墜樓警消搶救
桂林巨石崩塌 台灣遊客8人輕傷
檢舉警執勤態度不佳 匿名不處理
廣西落石 觀光局：台旅客8人傷
前台裔員工 告臉書性別歧視
初選內訌 謝長廷辭高市協調召集人
議員質疑 北市府不給廉委密件公文
妹疑男友劈腿 兄出頭被砍傷
彰化弱勢家庭 中醫就診免掛號費
福斯國產化 短期不會啟動
中職新季轉播 FOX緯來雙雄並起
三大法人買超台股119億元
萬安演習 台東11種語言宣導
油價下跌 中海油子公司擬裁四百人
跨橋行駛 高雄搭輕軌可賞海港
廣西落石8受傷台客 京城旅行社出團
兩黨秘書長會面 馬總統支持
7300份判決書 郵資印刷3百多萬
桃機第3航廈 109年底完工
常以淚洗面瞎眼 醫：延誤造成
日陸重啟安全會談 4年來首次
男墜樓卡露台 出動雲梯車搬遺體
澎湖花火節 票選最佳賞點
大學生成立寶生社 為流浪動物發聲
不符規定 投審會：不排除要淘寶網撤資
THAAD與AIIB外交戰 日本為變數
板新林口桃園 4月起三階限水
馬總統：覺得悶的人 我們來幫忙
別以為老闆不知 10大離職徵兆洩底
韓女團CLC出道 願水晶般晶瑩剔透
空污通報 9月起校園可掛旗示警
羅東博愛醫院募舊鞋 送愛到肯亞
德供電業以歐洲日蝕為供電測試
看好機會 工研院副所長創業迎挑戰
淡水小白宮開趴 與春天有約
教長：服務學習用理念 而非規定
助受虐兒少 熱血學生認養愛心撲滿
車巡工地受困河床 怪手助脫困
陸漁船越界 金門漁船助海巡查緝
酒駕肇逃遭解聘 男子想不開上吊
智慧城市 柯文哲：用悠遊卡i-voting
湖口幼兒園疑染諾羅 初判食物中毒
馬總統：不會放棄南海主權
北美台灣人醫師協會瓜國義診受肯定
水情緊 工業用水最多減供1成
基隆選區立委 鄭文婷盼徵召
李光耀病情嚴重 各界高度關注
波可龍迷宮電競賽 3/20登場3天
法務部：林輝煌在美麗島案求被告免死
桂林巨石崩塌 台灣遊客2人骨骼受傷
土地公22日春遊羅東 遶境護佑
溝通婉君 考試院邀翟本喬演講
獄政6年沒提增員 立委批法務部
廣西落石 台灣旅客無大礙23日返台
兒童節將屆 逾千家牙醫免掛號費
公費赴美唸軍校遭開除 男判賠7百萬
韓LG新概念智慧手機將在台上市
日股收低 日圓走升拖累
持刀男恐嚇路人 苗市警查辦
前總理盈拉涉弊 泰最高院5/19開庭
鄭文燦：航空城將用全區聽證決定
年齡半百女子 4成易有骨質疏鬆
新台幣收升1.48角
二合一癌症篩檢 彰化試辦
污水下水道接管率低 立委爭取提高
校護助國外貧童 小孩最好身教
植樹健行淨灘 壯圍22日邀民參與
開發金併購案 辜仲瑩判刑4月定讞
盈拉被起訴 臉書訴清白
電子世代 商務名片魅力歷久彌新
降未排氣檢罰款促開罰 魏國彥鼓勵看書
北市工人施工不慎 墜樓身亡
宜蘭員山鄉公所 推掃墓便民措施
桂林巨石崩塌 台籍傷者幾乎全出院
錶鑽離奇丟險家變 針孔揪賊鄰居
鄭文燦：桃園工業大戶取水規劃完成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
桂林疊彩山落石 高雄團3輕傷
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瑞典：俄1/3外交官是特務
北市清明一指通 手機掌握掃墓資訊
盧泰愚外孫女 擬赴亞丁灣護航
時隔4年 中日重(啟)安全對話
世界水資源日 展望會盼感動學童
琉璃美饌演繹珍寶 粵菜再現宮廷風華
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送電了 高市輕軌將動態測試
壹電視總座：遺憾彭文正忽略溝通
雲南官場遭強震 每周1人被查
貝嫂精品店拓點 下一間瞄準香港
小豬大叫 偷兒落荒逃摔水溝
取締非法捕魚 印尼炸沉2馬國船隻
分析：大陸資本市場日趨標準化
洗刷露天廁所惡名 印度重罰鐵軌便溺
鐵軌變形 內壢桃園單線通車
捲入周永康案 蔣潔敏李春城遭起訴
3天2車遭竊 宜市治安亮紅燈
談修憲 朱立倫：勿有一黨之私
A-Lin演唱會完售 再加一場
老翁趕上號子跌倒 女警救護
美聯準會談話激勵 港股收紅
8年奪3命免死 被害家屬心死
楊振寧論物理之美：像建歌德教堂
歐股開盤 漲跌互見
新烏路灑錢 撿起竟是千元鈔
台資網購服飾平台 搶攻菲國市場
柯文哲自比哥倫布 航向未知世界
終於見面了 藍綠秘書長會商談憲改
嘉義水情穩定 還有3月存量
休旅車在屏東山區翻覆 3人輕傷
氣溫升高 高市夫妻同染登革熱
8年奪3命 又是免死定讞
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突尼西亞博館槍案 指認2槍手
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孕婦染德國麻疹 會有畸胎風險
軍中偷拍事件 監院糾正國防部
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下鄉會談 歐巴馬拋義務投票構想
馬總統：繁榮台灣和平兩岸已有成果
清明掃墓 6處必塞路段公布
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涉周永康案 蔣潔敏李春城遭檢起訴
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林輝煌心聲 美麗島案斗膽求被告免死
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楊振寧：天分非必要 但非常有用
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松山派出所火警 1中年男疑涉案
夏張會 陸委會：應該還是在金門
SelectUSA論壇 台代表團聲勢浩大
路口值勤危險多 改以取締為主
林佳龍鄭文燦盼落實節能科技
變形鐵軌修復 影響8980人
台中海巡執法 驅離越界大陸漁船
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供需反轉 主流尺寸面板下跌
楊振寧：台灣學生不如大陸學生努力
日本沖繩大學 參訪嘉市英語村
兒童設施不符規定 麥當勞提證明澄清
教部調查：75大專大選前期末考
籌措長期資金 國泰金擬募資500億元
苗工業用水大戶 23日起減供10%
曾入柴靜紀錄片 山西前環保廳長被查
拚初選 賴坤成找黃健庭支持
女老師罹癌 剪髮製髮畫贈家人
久旱不雨 彰化南北水情有別
兩黨秘書長會面 國是會議各有主張
水位下探 板新林口桃園三階段限水
以色列官方數據：尼坦雅胡大幅勝選
家有植物人 同理心送愛到創世
福斯看好今年銷售成長
水情吃緊 南科廠商應變
台灣PGA新增挑戰賽 26日全面開戰
金門太湖水庫起泡泡 環保局：藻華現象
堂本光一舞台燈板倒塌 6人傷
Freddy挑戰 林郁方：努力備戰
前衛視覺音樂劇場 迷幻戰境首登台
亞投行評估 陸委會：財政部主導
假投資陸客醫美真詐騙 1女被逮
日男跟蹤騷擾女性案件連創新高
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中南部解渴 鄭明典：得等梅雨季
國民黨：邀馬總統召開國是會議
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大陸：李光耀是中星關係締造者
澎湖漁翁島淨灘 潔淨海景迎遊客
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開發金判決 金管會:負責人當然解職
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中市列管違建 林佳龍：加強查緝
南港回扣案和解 拿回5.6億
華僑中學火警 幸無人傷亡
媒合短期工作 為待役青年就業鋪路
行動電源放託運行李 疑接觸不良冒煙
大陸官方主導調查：習近平有國際認知度
開發金併金鼎證案定讞 開發金：尊重
召開國是會議 府：總統樂觀其成
瑞典酒吧槍案2死 警：疑與幫派有關
陸客中轉若談妥 陸委會：不必簽協議
台股創高 寶島指數同創新高
桶裝瓦斯降幅遭疑 中油：基礎不同
突國恐攻 外籍遊客喪生增為20人
中日安全對話 大陸：希望交換意見
巴拿馬內政部長訪華 擬訪悠遊卡公司
新光三越 今年蘇州成都展店
偷拍事件遭糾正 國軍強化反偷拍
金曲活動起跑 強辯搞笑跪地
抗旱 68醫院盼醫療用水不中斷
每4人就1人乾眼 女多於男
截肢女孩郭韋齊圓夢 單車環島
3團訪賓 外交部忙接待國際友人
萬金石馬拉松 傳奇鳥人布卡鳴槍
獅子盃輪網賽開打 紀政力挺
苗縣招商 億光電子銅鑼設新廠
都蘭歌者遇沖繩樂團 聽見海島風光
太便宜浪費 經部推水價階段性合理化
女子遭酒駕男撞到車底 吊車助脫困
三階段限水 衝擊民生工業農業
新北：嚴格管控人事員額及費用
日本拉攏印尼 強化東南亞國防結盟
買下英超轉播權 天空集團將漲價
監測汐止山坡地位移 強化汛期整備
深入大中華 華航增桃園深圳貨運
美不急升息 主要貨幣升幅韓元最大
北市囤屋大戶擁41房 房屋稅僅3萬元
光州世大運 體育署盼男足無壓力
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大陸空調電器大廠格力 進軍手機市場
226違建戶 29件仍未申請解除列管
一生必遊22城市 台北真的入選了
因應限水 桃園整備水車供水點
遭批高齡肥貓 寄生蟲防治會董座請辭
瘋馬拉松 過度運動肌肉韌帶拉傷
抗旱限水 長庚等醫院應變
蜜雪兒東京體驗居酒屋 力邀安倍
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民進黨：總統召集國是會議 有疑慮
台鐵新營增站 交通部考察可行性
彭佳慧馬甲秀性感 6/20首攻蛋
遭指合作案涉不當條件 台酒:非事實
新北實物銀行感恩會 朱立倫致謝
保險業參與公共建設及社福放寬
報導：北京擬再逼香港推國民教育
曼谷爆炸案嫌疑人稱遭刑求 官方否認
幹部疑監守自盜iPhone 6 鴻海稽核抓包
立委促撤美牛雜進口公告 經部：再溝通
鴻海內鬼涉竊iPhone6 檢調約談
國民黨：從不排斥召開國是會議
新創事業缺國際觀 國發會穿針引線
SBL季後賽 璞園聽牌裕隆無退路
大雪山林班地火警 直升機灌救
歐巴馬將簽命令 減少美溫室氣體排放
李登輝取消出席餐會 李辦：微恙
總統召開國是會議 馬朱有共識
鐵軌變形 台鐵：包商施工不當
省水大作戰 十招教你做省水達人
突尼西亞博物館槍案 逮9嫌
躲過槍擊 2西班牙遊客博物館驚魂記
威力彩連20槓 頭彩上看11.5億
威力彩頭獎槓龜
突國博物館驚傳槍擊案 義郵輪取消停靠
陸客心肺功能停止 警醫接力救活
中日安全對話 大陸關切日近年軍事動向
今彩539頭獎槓龜
日產汽車NOTE 召回逾12萬輛
修憲委員會啟動 藍綠黨團大會備戰
世大泰拳錦標賽 中華葉禮至旗開得勝
工業用水擴大減供 3105戶受影響
國民黨民進黨共識 6月前完成憲改案
疑涉火燒松山警車 法籍男落網
招募優秀大馬學子 台學府供獎學金
遭戰機攻擊 葉門總統避往安全地點
向Apple Watch宣戰 豪雅年底推智慧錶
韓美4月或磋商THAAD部署
陸維權律師滕彪：一些西方學者自我審查
為助貧童 比利時外長扮黑臉惹議
法籍男涉燒警車 疑報復曾被逮
SBL季後賽 台啤勝富邦聽牌
傳日本正草擬計畫 將成立對外情報機構
亞洲學者看亞投行 預期更多國加入
全球20最長直飛航線 紐約台北排14
美股開盤 跌多漲少
法籍男曾遭逮 疑心生不滿燒警車
國庫損失近2億 監院糾正退輔會
倫敦股市盤中創歷史新高
松山所火警 法籍涉案人疑似挾怨報復
食指大動 異國美食節將登場
來台自由行 再開放陸11城市
誰是「呷碗內看碗外」的投機政客？
港工程師感冒猝死 疑變種流感
反對總統召開國是會議 府批在野黨
6月完成「憲改」 朝野有共識
陶博館甕藏春梅 新住民享優惠價
「想多睡一點」 新二代捨名校照樣上台大
新移民手工藝班 熱情招生中
朱立倫：潑水節是祝福，照辦絕不浪費
藝文「小黑貓」 台灣女婿激活老屋力
全家X義美深度結盟 義美專區吸睛 全家股價漲停
HTC旗艦機 M9 3月27日全面上市
宏達電執行長 周永明交棒王雪紅
證所稅補申報擾民 證券商公會籲財政部檢討
台灣高鐵: 「全民認股」不會圖利財團
全家義美專區吸睛 合作商品上看百項
IS宣稱 犯下突尼西亞攻擊案
票選此生必遊城市 利馬第1台北20
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倫敦股市續攻 盤中創歷史新高
以總理改口 未反對巴勒斯坦建國
安倍4月底訪美 將與歐巴馬會談
美國大使遭威脅 日警逮1嫌犯
那斯達克指數獨力上攻 再衝5000點
僅有一天行情 世界油價回跌
貝克漢長子布魯克林 麻豆靚照搶眼
突國槍擊案 英相誓言打擊恐怖主義
歐巴馬破冰 電賀尼坦雅胡勝選
歐巴馬見查爾斯 笑談美英關係
美學者：華府應參與亞投行運作
紐約台北航線 物換星移百家爭鳴
歐盟對俄制裁 持續不變
春分日全食 台灣看不到
亞馬遜測試送貨無人機 美國點頭
美軍連7月轟IS 耗掉18.3億美元
巴西政經不穩 美元匯率創新高
法國西南部房屋 發現5具嬰屍
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誠品進軍大陸 首推豪宅4月亮相
為挽回前妻 狠父披薩下藥毒殺稚子
美股漲跌互見 台股看個股表現
職棒球員信託基金規模 超過億元
水情吃緊 牢記4省水小撇步
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大專服務學習 鄰近符專業優先
自動補繳證所稅 輔導期免罰
賞日蝕自拍恐傷眼 線上轉播飽眼福
中市成功路平等街至市府路段22日交管
台股開盤跌30.38點
李晶玉：彭文正很傷心 非快意辭職
投顧：美國9月升息機會增
曹錦輝丟2分 春訓無失分破功
蒲亭見栗戰書 期待習近平5月訪俄
明代書法集4.4億落槌 買主陸富豪
台股表現 張盛和：信心有恢復
索尼PS4今登陸 遊戲陣容少得可憐
駐法代表處與法國觀所辦研討會
高廣圻主持援贈宏國直升機典禮
水情不樂觀 毛治國籲共體時艱
鄧振中：水費沒要漲
慈濟個人捐款查詢起跑 網站維修中
高雄石化氣爆案 雄院首開準備庭
避惡房東 陳威仁：特別條款要審慎
台薩民間咖啡協會簽署合作協議
大算命家喜劇 高雄巡演21日登場
美升息經驗 不動產指數優於美股
角逐大位 洪秀柱盼黨內有意者速表態
iPhone 6強強滾 可成股價受惠
疑酒駕惹禍 吉普車撞橋墩1死1傷
把握好天氣 21日下午轉涼
新台幣早盤升4.3分
D&G反試管嬰兒 娜姐：小孩都有靈魂
台灣處處有愛 房仲志工陪伴老人家
大陸病豬疑流入山東工廠 官方徹查
用水擴大減供 半導體廠水車已備妥
與春天有約 淡水小白宮野餐趴
24樓跳下 女子意識清楚送醫
911恐攻罹難男子身分 14年後終確認
高雄石化氣爆案開庭 傳3公務員
小確幸到 4月電價降幅將有感
冷凍珊瑚 屏東海博館保存物種
陳光誠出書 淚謝相助者
熱肝臟移植手術 加拿大創北美首例
雙星夾月奇景22日登場 攝客整裝待發
歐盟小峰會 希臘債務依然無解
道奇總教頭：曹錦輝在觀察名單
溝通平台 雲縣府台塑首次召開
拱希拉蕊選總統 先讓柯林頓穿比基尼
42歲李政宰搏命演拳擊手 氣喘如牛
逾30國民黨立委連署 盼朱立倫選總統
日首相美國會聯席演說 安倍開先例
大陸學者批美 唯恐南海不亂
雪梨人質危機咖啡廳營業 民眾獻花悼念
HTC One M9 21日全台開賣
三階段限水影響102萬戶 桃園因應
福建省副省長徐鋼涉違紀受查
韓中日外長會議 21日首爾召開
幫孩子作弊 印度家長當蜘蛛人遞小抄
放火燒警機車 法籍男依公共危險送辦
台股高檔震盪 個股表現
加強保育 廣州增建溼地公園
印尼部長：封鎖IS網站比色情網站難
傳陸現鈔存提款 1萬美元以上就要查
國民黨立委拱朱立倫選總統 王金平尊重
南韓擬對大陸鋼材徵反傾銷關稅
郵局跟流行 櫃台制服湖水藍
湖人戰爵士 首節落後兩分
職訓徵才列車釋千職缺 21日抵屏東
嘉縣禽流感疫災復養 業者教育訓練
郵差新制服 腰身線條增美感
李婭莎出輯拍戲 媽催婚排相親
積極搶市 宏?推新款Chromebook
希臘總理：紓困程序重回正軌
南華大學校慶 與越南蒙古簽協議
國民黨立委提名 郝龍斌：現任優先
桂林落石砸傷人 恐因天氣潮濕所致
劫獄案 李昌鈺：6囚覺得自殺是好結局
鴻海遭竊品為測試手機 未流入市面
中市汽修廠起火 15車燒毀
湖人戰爵士 半場領先3分
葛蘭素解僱逾百名員工 勞資糾紛談不攏
環保聯盟：缺水季 調整水價
韓向陸移交韓戰中國志願軍遺骸
藍委提名5%門檻 朱立倫：誤解
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
32吋電視面板報價 下跌
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
地景嘉年華 文大教遊戲中玩色彩
半導體B/B值 連2個月逾1
越南將辦IPU大會 探討網路戰議題
2022冬奧會 藏人組織促拒北京
違紀被查 徐鋼曾上過中共廉政班
綠小港立委初選 賴瑞隆出線
新台幣中午升4.8分
囚犯照po臉書 北印度監獄顏面無光
疑感情糾紛 男遭槍擊命危
M503 陸委會：夏張會可表達意見
供5停2限水 友達：不影響
陸：辦G20會議 APEC後又一機遇
朱立倫：潑水節照辦但不浪費水
一度卡卡 慈濟網站可以查捐款了
台助薩國環保教育 綠化書冊捐贈學童
你今天集點沒 上班族為療癒失心瘋
國是會議 總統府：總統召開才有代表性
按摩掩護性交易 南投警破色情理容
雲縣府台塑溝通原則 透明誠意負責任
國是會議 朱立倫：由總統府召開
慈濟更新捐款徵信網路系統
大降價 柴油估降1元創春節後新低
湖人戰爵士 3節落後3分
民進黨高市立委初選 賴瑞隆勝出
台灣蘭展外銷訂單 首度破百億
星總理公署：李光耀病情仍嚴重
宏達電M9傳過熱 超眾泰碩「樂」
毒澱粉中招 黑面蔡求償敗訴
總統大選 朱立倫要當總教練
4G時代 銀髮族最想要119快速鍵
桂林落石砸人 官方定調自然災害
東明智慧公共住宅 107年底完工
刑事鑑識新思維 李昌鈺高市警授課
吃番茄會中毒？ 不要再亂傳了
貪官出逃 陸建24小時通報系統
新港奉天宮 陳三火剪黏展
毛治國：思考調整旱季水價
花蓮縣消防局副局長 圖利罪起訴
失智症長者迷路 熱心警助返家
北極熊闖入帳篷 看日蝕遊客嚇破膽
混凝土車翻覆 滑行撞3車
俏江南創辦人張蘭 資產遭凍結
不堪回首 日美將悼硫磺島戰70週年
經理人：水資源產業類股 前景看俏
湖人不敵爵士 吞4連敗
無條件愛你 東京鐘點狗狗上工
水位低 水庫加快腳步清淤
扼腕！統一發票逾期未領6200萬飛了
當過女傭 印尼2美女組團闖歌壇
螞蟻大軍闖民宅 苗縣西湖陷蟻害
是真的 華航3月加發1個月薪水
武媚娘傳奇登台 中視中天播完整版
近40立委相挺 盼朱立倫選總統
電價每度降價7.34% 月省105元
屏東大學社區諮商中心揭牌
分享資源 馬總統：台灣要讓人感動
傳與李鴻源燃舊情 高金素梅：絕無此事
不搞黑心油 大統益獲利衝新高
台股收盤漲12.96點
兩岸交流 蕭萬長推金門論壇
立委初選出線 賴瑞隆謝支持者
婉君我來了 Q版李克強現身施政報告
大陸企業家 平均睡眠不到8小時
疑不滿太吵 少年持刀刺死街友
台股翻紅 收漲12.96點
4月台指期跌 8點
愛麗絲仙境 陽明山另類海芋季
4月電子漲 金融跌
汲取新移民意見 北市府辦座談
澎湖防衛部的伙食官兵稱讚
統一發票小確幸 六獎增開3組
毒聞籠罩 1世代菲國行未演先轟動
香港出現3起人類感染惡絲蟲個案
韓星陸續抵台 粉絲熱情接機
打造清淨空氣 劉建國不怕變鴨嘴獸
調降電價 台電年減6045億收入
徵信老闆殺女大生埋屍 二審仍免死
韓鋼琴家白建宇 奏出視覺音符
克服強浪 海軍敦睦艦隊抵花蓮港
美少女疑遭非裔外僑性侵 印警偵辦
基隆廟口奶油螃蟹攤商 判拆招牌
台股黑翻紅 短線帽客衝出量能
清明連假 北市部分停車路段不收費
BRT民調 7成支持改公車專用道
調查：青少年看職涯 首重穩定
中市東勢區發現石虎 疑遭車撞死路旁
小時偷1百 長大還學校1萬元
高鐵新財改案 26日董事會討論
豆奶狂銷太棒 全家將設義美品牌專區
桃猿LOGO爭議 球團推7折優惠
不滿山老鼠案 柯文哲要換內湖分局長
俄羅斯婉君：厭倦為占領致歉
湖人連兩季50敗 創隊史紀錄
大陸南海造島 美議員籲政府阻止
偷遍宜蘭住宅 赤腳大盜落網
吳志揚坐輪椅 出席中職開賽記者會
三大法人賣超台股12億元
抗旱 賴清德籲每戶日省3公升
曾入IS 印度男稱遭美人計蠱惑
日式精品宅 現身新莊房市
高雄氣爆案首開庭 3被告不認罪
電價降 家戶月省百元 小商家省3百
技職出頭天 弘光畢業生3年還完學貸
港女接受針灸後死亡 事件罕見
周永明交棒執行長 王雪紅兼任
北極海冰層面積 創歷史新低
雲林禁燒石油焦 台塑專案研究
最嚴限酒令 南京軍區全天禁酒
應用料材實習生 月薪3萬5起
伊能靜再披白紗 甜牽秦昊相望
遭監院糾正 榮民公司兩點說明
竄改里程數 3中古車商遭訴
柯P提兩岸一家親 陸：有利合作
李光耀病重 醫院設慰問卡片區
桃園八德住宅火警 1男命喪頂樓
宏達電人事地震 王雪紅親自掌舵
剋扣外勞工資 上櫃公司遭訴
M503航路 3/29啟用
民航局：大陸M503航路29日啟用
遊客拍九蛙像 日管處巡查維安
大選投票日 社團抗議撞期末考
潑水改灑淨 朱立倫：潑水節照辦
警逮金髮超商賊 21起得手百萬
節目閃辭 正晶夫婦廣播談心情
上市公司置勞工董事 立委連署修法
陸委會：陸M503航線29日啟用
大陸嚴抓吃老虎 老饕寮國吃虎肉
高市抗旱 提高工業限水率
新台幣收貶4.6分
經濟部公布2月外銷訂單統計
菲連體嬰手術成功 MECO感謝台灣
反南鐵東移 拆遷戶提3訴求
2月外銷訂單 年減2.7%
罹癌切聲帶成真啞吧 權益消聲補助縮
吳晟吳志寧 彈唱對土地關愛
試委監委任期交錯 學者支持
內湖山老鼠案 柯文哲：無法無天
大陸越界漁船 海巡署強力執行沒收
戴季全太太開火回擊網友蠢豬
台電合理利潤拍板 全年171.67億
UN警告 缺水危機迫在眉睫
是否加入亞投行 毛揆：受邀再評估
公車內專竊長者 2男變裝避查緝
民搶買水桶抗旱 廠商搶租水車
周永明聚焦研發 王雪紅：再創下個10年
全國飛鏢大賽 21日點燃戰火
天然無添加麵包 擄獲媽媽們的心
安泰銀不打亞洲盃 提升自身獲利
劫獄案 李昌鈺：6囚開槍自為
抗旱 部分學校游泳池不開放
全台鬧水荒 桃機省水抗旱
青少年調查 轉向小確幸價值觀
M503兩岸達共識 29日正式啟用
印媒：陸報告莫迪評價高於習近平
2014年國際專利 大陸華為全球最多
叛軍訓練謍 菲軍方揭神秘面紗
周繼祥：兩岸關係前景樂觀
宏達電目標 加大出貨與成長
苗縣3水庫快見底 中水局：再撐2個月
Rhino Angels 快閃高雄熱區
合宜宅弊案 葉世文判刑19年
檜木當漂流木 柯文哲：我不是秦二世
柯文哲要換內湖分局長 送警政署備查
大陸音樂家孟波 99歲辭世
徐鋼落馬 大陸只剩5省沒高官中箭
富智康去年獲利大增1.18倍
網傳歹徒尾隨女性 南投警加強巡邏
合宜宅案 檢方收判後決定是否上訴
秦最完整弓弩出土 射程為AK47兩倍
青年最崇拜企業家：賈伯斯王永慶
油價狂跌 前蘇聯各國因應挑戰
節水 柯文哲：私人噴泉不要再噴了
合宜宅案 趙藤雄判4年半葉世文19年
于右任重慶官邸 修繕後改為博物館
M9遲到 宏達電：為了更好體驗
水情惡化 中市積極備水源抗旱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲：內湖山老鼠案太無法無天
融券回補高峰期 投資人注意
茂矽擬減資18.42億元 再增資
競爭大陸市場 歐盟取消奶製品產量配額
裙襬搖搖高球菁英賽 FOX轉播
坎培拉台灣電影節開幕 觀眾爆滿
21日北台灣有雨 西半部有局部霧
民宅頂樓雜物起火 消防局迅速撲滅
合宜宅案趙藤雄判刑 遠雄將上訴
港股漲跌互見 恆指本週上揚2.3%
逢低買進 日股走揚
善牧希望園地動土 打造孩子歡樂城
AIT：TIFA會開 時間待確認
萬能科大校慶 田壘為恩師劉嘉發站台
以米代金 中市推廣減少燒金紙
蜜雪兒訪日落幕 體驗古老文化
6月夏月電價 電費降民眾只開心2個月
防治紅火蟻有成 嘉縣農地解除疫情
客貨運皆看好 華航新機陸續到
日食偏逢陰天 巴黎人無奈看直播
美軍支持東協巡航南海 陸：不負責任
後食安時代 超商聽到婉君要求
彭淮南：台灣貨幣政策已經很寬鬆
金牌花卉造景辦花展 重現花博驚豔
駁周永明下台 王雪紅：是上另一個台
曹錦輝東山再起 牽動球迷愛恨神經
印度列車出軌 至少21死
開幕賽重頭戲 兄弟8左打抗猿
越中南海僵持 貿易悄悄回溫
家電展送江蕙票 民眾搶票送雙親
陸想救市 二套房貸頭期款擬下調至5成
柯文哲拔分局長 葉毓蘭批市長不是皇帝
誤判檢警很忙 山老鼠盜取牛樟遭逮
調查：4成青少年不願到大陸工作
劫獄現場子彈 非從典獄長槍射出
官民大整合 北市成立無線網路聯盟
外陸資回溫 前2月投資額顯著成長
公文事件惹議 柯文哲：標示要改
北捷總經理 鼎漢前董座孫以濬出任
合宜宅案被判4年半 趙藤雄：上訴
伊能靜明天結婚 浪漫婚紗照先放閃
合宜案蔡仁惠判刑 律師：沒意見
馬總統：國內志工超過百萬人
營造業職災率高 勞動生產力零成長
一網到底 北市與無線網路聯盟簽約
恐怖記憶 13年前桃園缺水的日子
開幕門票衝1.5萬 挑戰中職紀錄
郭靖追黃蓉花了多少錢 網友估逾5千萬
新北抗旱 國運中心游泳館暫停營運
新北桃園三階限水 電子化材業衝擊大
合宜住宅弊案 偵審大事記
M503將啟用 國軍注意空域動態
台灣大獲700MHz 5MHz特許執照
家長糾眾質疑保母虐童 警方偵辦
蘇巧慧賴瑞隆 綠立委初選勝出
考試作弊 印度600高中生遭退學
宜蘭青蔥清洗機啟用 節省人力
台灣上市公司市值 突破28兆
北市公車里程計費 新北有意見
新生代男神李鍾碩抵台 粉絲瘋狂
把握枯水期 石門水庫取水工程趕工
4種大便型態 腸道健康出狀況
葉世文判19年 新竹及淡海案獲無罪
馬祖濃霧 能見度不足200公尺
高鐵傳愛 募千萬元助弱勢童
懷胎3月 徐若瑄臉書貼文報喜
自由車環台賽 32國選手角逐
桂林落石傷者出院 高雄團照走
柯文哲嗆拔官 內湖分局長：尊重
合宜住宅案 鄭文燦盼續調查
搭小黃 玩家也可購買遊戲點數
趙藤雄辯消失的百萬 法官不信
脫離偉忠幫 陳漢典證實
府：抗旱清淤無需發布緊急命令
禽流感趨緩 宜縣擬3月底解除境管
兄弟17號球衣 陳鴻文扛下招牌
台北西站拆 民眾憂交通打結
李光耀假截圖 警找男學生調查
葉門清真寺自殺炸彈攻擊 已55死
500 Startups創業營首度在台開跑
超豪華行館 竟是農舍違建占國有地
工作天數減 2月外銷訂單2年新低
毒犯恐嚇超商 路倒遭逮入監
非美貨幣強升僅一日行情 台幣收貶
北市226違建戶 8件排入開拆名單
T點高球賽 盧曉晴首輪並列第7
空污嚴重擬禁車 環署協調交部
正濱舊漁會大樓 無償贈基隆市府
奧運資格賽 中華女足2球領先
鴻夏再戀？ 鴻海：參與經營關鍵
要換內湖分局長 不是柯文哲說了算
日媒：鴻海再對夏普求愛
美日參與亞投行 大陸：開放包容
國軍為開幕賽揭幕 徐展元高空彈跳
愛瘋嘉義 中正大學導演獲獎
大甲部分路段 3/21至4/16交管
趙藤雄自稱被害人 法官打臉
市府公文爭議 郝龍斌疑有人誤導
大腸癌誤為痔瘡 美女盼能再穿比基尼
夏立言：夏張會上半年舉行
疑涉貪 二林鎮長張國棟遭起訴
貪財戕害合宜宅 葉世文遭重判
夏普虧損大 將裁員6000人
徐若瑄懷孕 側身秀凸肚
外交部：全力協搜祥富春號
彰銀：發行特別股非因瀕臨破產
陸客愛外來貨 量販在陸掀網購戰
突尼西亞遇恐攻 或重創觀光業
蔡英文籲國民黨提出國是會議規劃
基層警挺張夢麟 籲柯勿濫用人事權
今彩539開獎
台東藝術節 天空音樂會揭序幕
趙藤雄裝被害人 法官批沒悔意
大陸第3家民營銀行 溫州開業
大樂透開獎
雨勢攪局 曾雅妮創建者盃暫並55名
祭祀公業派下員案 合憲
越捷航空 特別航班快樂啟航
漢城華僑協會4月26日改選
葉門首都自殺炸彈攻擊 55死200傷
水情告急 總統臉書貼文籲抗旱
弒雙親分屍案 港男謀殺罪成立
澎警超商合力 成功制止詐騙
博鰲論壇 專家：亞投行將是熱門話題
IS公布錄影 斬首3伊拉克庫德戰士
三階限水 新北桃園分區停水時間公布
奧運資格賽 中華女足大勝寮國
絲芙蘭台灣代工廠 轉型自創品牌
涉放火燒警車 法籍男聲押
金秀賢最愛石鍋拌飯 台灣吃得到
成功因應日蝕 歐洲電力廠供電無礙
門票太貴 南非7旅客躲過突國恐攻
路透：中英文網站在大陸被封鎖
挨批高齡肥貓 胡惠德林朝京請辭
拔內湖分局長轉彎 柯P改口等檢調認定
金馬澎離島主題週 台北熱情展開
地鐵沙林攻擊20週年 日本悼念
SJ-M周覓登台 甜喊想念粉絲
總統：台日為特別夥伴關係 定位貼切
反貪兼利潤降 大陸央企日子難過
瘋日蝕 逾8千人湧入丹麥法羅群島
夏普願以先前條件重啟與鴻海談判
印度取消對USB課反傾銷稅 經部樂見
中市10餘議員將戰立委 遭批變心劈腿
漂流木案 市警局：檢方偵審後追究責任
涮入熟成肋眼 火鍋最奢侈的享受
香港反制群眾事件 三人同行必有可疑
大樂透8連槓 頭彩上看4.7億
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
世足補償金 國際足總同意支付66億
大陸財長：亞投行年底前正式成立
福島核廠1號機 研判爐心核燃料熔燬
殺害肢解醃製父母的港男 謀殺罪成立
香港警方突擊商店 起出逾萬張色情光碟
密謀斬首士兵 英重判青少年22年
UN：南蘇丹過去1個月增加數百娃娃兵
漂流木無誤 警方通話紀錄證明
山老鼠烏龍疑案 士檢已分案
賴麗琴3傳1射 中華女足勝寮國
藏畢卡索名畫40年 法法院判2年緩刑
山老鼠烏龍 漂流木主批柯P失查
柯P拔官又改口 警局長不再回應
傳劉政鴻接台水董座 經長驚訝:不曉得
瑞士申請加入亞投行 大陸表歡迎
葉門首都驚爆 伊斯蘭國宣稱發動攻擊
葉門首都驚爆 CNN：120死三百傷
新安保法制框架 日執政黨達成協議
美第一夫人首訪 密雪兒抵柬埔寨
池上彰和天海佑希 當選日最理想上司
傳短期資金告罄 希臘總理否認
江丙坤：台日應簽FTA
各懷鬼胎的修憲肥皂劇
抗旱絕技 － 漲水價?
財經主筆室：全球經濟股市分析
台鐵頭城出軌 近9千名乘客受影響
潤餅皮違添吊白塊 業者送辦
潤餅皮添吊白塊 新北2業者遭停業
朱立倫：期許國民黨獲更多青年支持
AIT前官員籲明確兩岸政策 蔡英文：盡力維持現狀
華航 2015 年首波空服招募 新鮮人搶進
葉門連環爆 142死351傷
內湖區長聲押案 高院發回士院
亞洲射箭大獎賽 中華隊曼谷創佳績
內湖區長飭回 高院：原裁定率斷
印度列車出軌 增至32死50傷
歐股衝高 倫敦FTSE指數站上7千點
白宮強烈譴責葉門自殺炸彈攻擊
美股收紅 那斯達克指數漲逾5千
美元貶 油價揚
羅賽芙：貪汙由來已久 巴西前總統駁斥
墨西哥5.3地震 暫無災情
美元急貶 金價翻身
紐約時報 將在港澳推中文月刊
美空軍准將樂見兩岸溝通M503航線
加垃圾運至菲律賓兩年仍未處理
iPhone被沒收 12歲女兩度毒死媽媽不成
陸南海島礁建設 日學者憂西太平洋
北韓：隨時有能力發射核彈
陳偉殷小聯盟先發 5局失1分
YouBike 4月進駐板橋區
最強極限冒險競技賽 7月登場
誰家老婆上錯床 嘉義有好戲可看
台灣美食展 全台名廚動起來
新生兒哺乳常嘔吐 雙側疝氣作怪
共和黨追殺希拉蕊 要求交出電郵伺服器
周永明聚焦研發 宏達電擘劃下個十年
電聯車出軌 到礁溪單線通車
入春首日 紐約飄雪紛飛
台助巴拉圭興建平民住宅
僵直性脊椎炎7萬人 常延誤就醫
大陸首條市區地下鐵路線通車
BBC嚴選妙聞 人對自己身材會看走眼
兒童牙齒脫落 找到植回免成無齒
周永明給員工一封信 預告HTC未來布局
電聯車出軌 東部幹線影響擴大
約聘僱人員 嘉市公開招考
波多黎各不擋同性婚姻 瑞奇馬丁喊讚
台大今年暑假 推創新設計學院
陸南海造島礁 美國務院：有問題
永福橋汽機車對撞 2人死亡
失智症患者 國內約23萬人
惠妮休斯頓愛女昏迷不醒 轉往康復中心
特斯拉都心動 自動駕駛不再A到車
峇里印度教新年 靜悄悄騙邪靈
人文大樓爭議 楊泮池盼破迷思
華航招空服員 錄取率5趴
車禍死亡 不依規定讓車排第一
度乾旱 桃園鋼廠染整廠節水有妙方
珠三角空中交通涉戰略資料
台塑石化調降汽柴油價
電聯車出軌 影響4500旅客
全球恐襲不斷 香港強調反恐
台塑化：汽油降0.8元 柴油降0.9元
漢莎航空罷工 半數長途客機和貨機停飛
配合擴大限水 中鋼純化廠產純水
陳文成廣場命名 台大討論
泰國中華國際學校創校20週年
紐奧良機場安檢關卡傳槍擊 警方調查
台美創新合作圓桌會議 台企反應熱烈
新北查獲潤餅皮添加吊白塊
庾澄慶省水撇步 藝人帶頭抗旱
瑪丹娜搞叛逆 新專輯熱賣
台科大校慶 簽上億產學合作約
直播美選舉活動 Meerkat看俏
世界水資源日 越南集會響應
土豪亂競價 大陸公務車拍賣冷清
刀下留狗 南韓繁殖場57隻狗赴美獲新生
緬北烽火 6萬邊民進入大陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
400對雙胞胎大集合 萌度破表
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
京津冀治霾 今年擬砸75億元
施藍旗：蔡英文應闡明兩岸政策
韓藝瑟曬恩愛 情侶照表露心意
試養未滿3歲童 可領育嬰留職停薪津貼
傳節水列考評 政院：尚未拍板
柯文哲：拔內湖分局長檢調有結果再決定
法新社：小威廉絲退出印地安泉網賽
新北查添吊白塊潤餅皮 業者送辦
印地安泉網賽 小威廉絲膝傷退賽
潤餅皮添加吊白塊 1成產品違規
慶土地公生日 紫南宮發錢母
越南包裝食品展 台灣館搶商機
府：蔡英文看守政府說失言
清淤量驚人 清出1座鯉魚潭水庫容量
美半導體商計劃在台設遠東總部
陳文成事件紀念廣場 台大通過
湖南考核官員 隨地吐痰可免職
驚 有潤餅皮業者添吊白塊20年
內湖區長聲押案 士院再度開庭
緬甸總統：果敢衝突 中國無法解決
噴除臭劑起火 將強化安全標示
內湖漂流木 三義木雕業者：不值錢
法籍男涉火燒警車 遭限制住居
抗旱 第二座再生水廠將誕生
台鐵電聯車出軌 候車乘客怨
港媒搶獨家 利誘讀者供稿
路透社：李光耀病情惡化
台鐵雙向通車 影響8900人
技術成熟 TLC市占可望躍進
柯文哲：氣瘋了很抱歉 不應先判後審
博鰲論壇議題 陸官媒力捧亞投行
蓋達地盤逞凶 IS炸葉門釀142死
星總理公署：李光耀病情惡化
失聯祥富春號漁船 仍無音訊
新北吊白塊潤餅皮 疑流向宜蘭
山老鼠案 議員：葉毓蘭傷害自身公信力
魯蛇男退去 瞬間變型男的8種髮型
台鐵恢復正常通車 影響8900名乘客
王毅凱瑞熱線 談習近平訪美事宜
人民做主行腳到高雄 府會首長共襄盛舉
大陸再送澳門貓熊 首重繁殖能力
聯合祭祖慎終追遠 吳副總統主祭
蔡英文：兩岸盡力維持現狀
清明將屆 新北：安心吃潤餅
美投資峰會 台灣盼加入TPP
柯文哲：現在要學會不脫口而出
農村再生成功 總統體驗世外桃源
美軍號召東協巡航南海 專家：針對大陸
馬總統參訪十藝生技 讚揚台灣軟實力
陳佩琪：柯文哲會反省和檢討
成長率佳 醫療半導體市場看好
內湖區長涉弊 士院裁定收押
嘉縣東石紅水溝 資源回收場排出
台大招弱勢生 擬派人確認真弱勢
台南大型徵才活動 求職者多
物理教授郭瑞年 獲傑出女科學家獎
澎湖植樹達到200公頃低碳島目標
內湖案打擊員警士氣 柯文哲：也還好啦
全賢茂替陸客過生日秀華語
若中油不提早降 加台塑95汽油省9角
林毅夫堅稱 大陸經濟成長潛力8%
養老機構一床難求 新疆砸27億改善
中華民族聯合祭祖大典 莊嚴肅穆
酒駕撞國道員警 男子遭壓制
調查：加薪四法 企業贊成多於反對
朱立倫：總統人選未必一定要4月推出
豬價跌 但不致低於成本價
印度增女警員額 又憂自身安全難保
王毅：韓正研究加入亞投行議題
柯文哲：借重社區大學推田園城市
台環保紡織品 厄瓜多展覽吸睛
烏山頭櫻花開 遊客亂象多
疑開車恍神 男大生撞死夫妻
葉毓蘭：柯文哲失言 市民最大危機
大鵬灣道路滑水 水量不足樂趣減
綠營板橋立委初選 游秉陶落馬
4月初再不抗旱 浪費水將重罰
朱立倫：國民黨和青年站在一起
李鍾碩要秀男人味 最想演打戲
上海瘋搶車牌 中標率史上第2低
小小店長效應 兒童節業者辦職場體驗
陳文成事件紀念廣場 台大改地圖再立牌
鷹揚八卦揭幕 體驗自然生態美
縮城鄉差距 中市每月派局處長訪和平
徐展元高空彈跳 上去害怕下來爽
傑出女科學家郭瑞年：懼怕就去瞭解
民眾盼生子 漏夜排隊搶祝孕金鏟
邊玩遊戲邊健身 台廠展創意
桃猿高空彈跳 阿誠的點子自己跳
北台灣變天 25日前春雨來解渴
蔣公銅像偷偷拆 南市府惹議
搭日本指定郵輪 陸客赴日將可享免簽
解租屋亂象 陳節如提租賃專法
毛治國：公家機關帶頭省水
專家：美升息步調緩 黃金反彈
山老鼠案 警眷：市長還警公道議員道歉
歡樂合唱團6季全劇終 結局圓滿感人
南投同德家商畢展 林明溱勉學生精進
前鎮小港立委 國民黨林國正迎戰
宜蘭壯圍車禍 7人受傷送醫
中市府促增中橫便道安全性
萬金石馬拉松 12國24菁英較勁
基改 農委會只建議外銷螢光魚
陸取消稅負優惠 台商淡定以對
打造休閒運動島 澎湖自行車體驗
違法潤餅皮流向宜蘭 輔導改進
辛巴威乾旱歉收 英國樂意援助
連3天集會 立院行政院設拒馬
技檢1梯次22日登場 記得帶准考證
山老鼠疑雲 議員：證物疑遭掉包
忠狗伴老漢 踏上700公里返鄉路
蝦猴外型奇特 油炸醃漬味道獨特
T點高球賽次輪 盧曉晴並列第21
南市偷拆蔣公銅像 議員批心虛
柯文哲三重演講 聯開宅民眾陳情
長安街最後煙囪熄火 北京藍天仍有得等
罰座車有蚊 陸軍司令：檢討非懲處
德供電系統通過日蝕考驗
沈玉琳迷棒球電玩 想挖徐展元走綜藝
北市車禍 1人送醫前無生命跡象
大陸專家：中國經濟今明兩年挑戰大
中央氣象局氣象報告
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為李光耀祈福 更多星民眾獻花
曾雅妮爆桿 創建者盃暫倒數第2
吳釗燮：施藍旗談話是個人意見
驚蟄春雷萬蟲竄動 釋昭慧總結慈濟事件
民眾聞異味 北市1男陳屍屋內
女友遭譏大腿妹 聚眾打人遭法辦
亞投行 日本改口不排除加入
立院架拒馬防黑島青 柯文哲莫宰羊
愛奇兒日 體驗閱兵分列
警方當街逮竊賊 贓款僅剩12元
高市議員劉馨正收押 鄉親錯愕
疑不滿理賠敗訴 女醫遭抓髮劃臉
柯文哲：我只是市長 不是皇上
基層員警傳不滿 臉書KUSO柯P
離岸人民幣高收債 利率優勢佳
賴清德簽書會 張花冠買400本
諸羅春分天文日 科學教育展成果
潘裕文唱情歌告白 說韓文示愛
用廢食用油提煉燃料 海南客機完成首飛
20年龍柏遭盜伐 警方追竊嫌
紀念抗日勝利70週年 陸邀朴槿惠
柯文哲：整個行政系統幾乎崩潰
德鐵力求維新 迎戰長程巴士競爭
南投推廣安全教育 校園扎根
傳學校不開水龍頭 教部：不能影響生活
加強關注可能致癌農藥使用
失業風險低 美國10大行業搶手
向女性致敬 陳菊春祭罹難女工
朱立倫：政黨本就應表明重大立場
一帶一路 大陸口岸要推一體化通關
德業界重視中國大陸資訊通訊市場
韓中外長會 中盼韓加入AIIB
傳艾奎諾三世病倒 菲總統府否認
林子期勇抗罕病 陳禹勳感動落淚
石門水庫水位降 下層取水口趕工
漂流木案 蔡正元指柯P高嘉瑜陷害忠良
傑出女科學家 鼓勵孩子多方涉獵
日美同悼硫磺島戰70週年
廣州連3天坍樓 6層樓突塌多車被砸
美提南海主張 陸諷愛管閒事
台東孩童遊台北 空姐當Home媽
初期症狀似感冒 SJS難確診
全猿主場內野爆紅 象迷外野叫陣
基改馬鈴薯不變黃蘋果 美放行
60年後現身 齊白石名作估價50億
鹿港慶端陽 魏明谷擲筊請示日期
一帶一路 陸各地方搶著要納入
成田機場新航廈將啟用 廉航專用
星總理李顯龍祈福父親早日康復
陸韓日外長會閉幕 承諾開3邊峰會
猛象商品搶手 半場熱賣45萬
南市拆蔣公銅像 謝龍介批清算
拆蔣公銅像 賴清德：解決爭議
韓中日達共識 儘快召開3國峰會
史上最大全國飛鏢賽 破千人參與
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防假撿真盜 撿拾珍貴木必須存證
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中職開幕賽 觀眾人數創新高
泰國南瑤媽祖宮 首座台灣媽祖廟
從鴨蛋到金牌 陳立讓台東孩子數學翻轉
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德基水庫蓄水49% 只能撐65天
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全球61機場評比 大陸機場最不準時
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徐佳瑩首攻蛋哽咽 開心有弟媳
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3月大男嬰 猝死保母家
紐約民房失火 7童喪生
派出所遭縱火 警逮涉案女
鄭明典：空氣品質從北部起好轉
第12季SBL 陳順詳奪年度MVP
中日韓外長會 同意加快自貿區談判
混凝土流入路軌 港鐵列車受阻3小時
台南公寓停車場火警 1婦命危
東勢石虎出沒 請駕駛注意慢行
柯文哲拔官爭議 內政部為警察抱不平
天元宮櫻花盛開 實施交通管制
前國道收費員 找到更好的路
木材行證實有檜木 內湖員警進駐看守
中油：降汽油8角 柴油9角
加薪四法本週初審 藍綠態度樂觀
維生素D3不足 當心骨鬆骨折
BRT的未來 林佳龍23日宣布
停車場升降機起火 婦受困命危
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遏阻伊波拉 獅子山下令全國禁足3天
王建民春訓首次先發 4.2局無失分
美查扣1.8億美元哥倫比亞古柯鹼
兩度MVP 奈許宣布退休
印地安泉網賽 喬帥擊退莫瑞晉決賽
知法犯法 比利時鑽石犯罪負責人遭逮
萬金石馬拉松起跑
萬金石馬拉松 鳥人布卡鳴槍起跑
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巴黎杜樂麗花園 一度流傳陰魂不散
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萬金石馬拉松 上萬人熱情開跑
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私房景點蝴蝶園 群蝶飛舞驚艷
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室內5人制足賽 外勞組隊參賽
日式早餐 讓阿兜仔很震撼
泰國人一早吃得很澎湃
13元即享印尼國民早餐
重說318跨夜集會 強化立院周邊秩序交通
巴西早餐很歐風
印度早餐 馬鈴薯餅配酸奶很飽足
NCAA女籃賽 球迷歐巴馬到場助陣
南非早餐 便宜營養的用餐選擇
漂流木案 柯文哲：檢察官處理
世代正義爭論 誰對不起誰
三明治世代 養兩代人的5年級生
產業失衡所得分配惡化 加薪是良方
劉克襄：別讓台灣變希臘
內蒙政協前副主席趙黎平涉殺人 遭羈押
年輕人盼3、4年級 為後進著想
糖尿病友職業車隊 在地糖友相見歡
童子賢鼓勵年輕人展創意 打破霸凌體系
餿水油變航空燃油 陸民航班機首飛
北部東北部有涼意 局部短暫雨
台鐵啟動10年購車 上千輛千億
前2月工業生產 拚年增逾5%
前收費員考上公職 找更好的路
台中福華一砲三饗 款待你的胃
想拿高薪 4個怪工作可讓你圓夢
吃梅子好健康 南投梅子盛產
妻夫木聰拍我們家 玩接球培養兄弟情
毒販怕黑吃黑 腰繫爆裂物遭逮
法迎世紀大潮悲喜交加 傳溺斃意外
民進黨台東立委初選 劉櫂豪出線
大陸睡眠指數 公務員睡得最香
有夠白痴出口 柯文哲：心裡面的話
漂流木疑被調包 柯文哲重申司法處理
李顯龍赴醫院探視父親李光耀
溼地保育進步 黑琵來台創新高
重說318跨夜集會 檢方待命
創建者盃3輪 李旻並列52名
貢寮5連棟鐵皮屋起火 無人受傷
老人易便秘 中醫緩瀉改善
IS公布百人名單 號召孤狼殺美軍
席琳狄翁宣布回歸 8月底重返賭城駐唱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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評學校省水白癡 柯文哲：心裡話
傳李鴻源選總統 副總統：沒聽說
漂流木事件 士檢：積極偵辦
葉門安全情況惡化 美撤離所有人員
拆蔣公銅像 賴清德否認偷偷摸摸
偷運毒品進監獄 無人機淪犯罪工具
永大去年獲利創新高 擬配息3元
星總理公署：李光耀病情更衰弱
高雄埔里PM2.5紫爆 沒事少外出
北巿KTV鬥毆 警對空鳴槍逮人
大家都感謝他 宏國駐台大使趣名吸睛
中油：調降汽油0.8元 柴油0.9元
劉德華扮農民工沒人認出 好失落
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弱勢生郭李財 任志工回饋獲獎
5屁孩不學好 偷7機車遭警逮
溫馨廚房送餐助長者 高興獲志工獎
教宗訪那不勒斯行神蹟 聖人之血半液化
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台塑化降油價 中油緊追95差1角
好衰：印警溜班上妓院遭自家人搜索拘留
陸高官：周永康落馬才破器官移植利益鏈
房地合一盼明朗 房仲求春燕
財部：房地合一制大改革 擺脫落伍
建商：持有費用未列總成本 加稅
遭指修法縱放山老鼠 盧嘉辰澄清
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房地合一稅高或低 算給你看
李光耀病情惡化 民眾集氣加油
暖暖3月天 LED廠業績加溫
唐朝外使下西洋 比鄭和早620年
疑當間諜找軍事技術 大陸男子在日被捕
呂慶龍邀法國際扶輪加強與台經貿
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南投梅子盛產 副總統肯定產業發展
初選勝出 劉櫂豪：努力整合力量
法國地方選舉 執政黨恐大敗
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漂流木案 高嘉瑜提9大疑點
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桃園高中高職博覽會 教育路多元
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莫迪就任後 印陸邊界代表首會晤
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個人申請一階篩選結果 26日公布
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收費員再抗爭 6步1跪
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強化競爭力 擬推金融就業公益專班
任棄置死亡雞隻 桃園完成清場
墨摔角手暴斃擂台 對手渾然不知繼續比
文昌帝君聖誕 考生行九獻禮
回應柯P 蔡英文：問題不在三都六都
BRT去向 林佳龍23日宣布
隆大介來台拍沉默 打傷移民官
蔡英文:維持兩岸穩定 守住台利益
印度火星探測器延長任務至少半年
法國省級選舉開跑 預估1/3改挺右派
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大陸鬼城地圖 東北密度最高
國民黨立委提名 23日公告表達意願
桃園高中職博覽會 學生渾身解數
遼寧突發森林大火 網友：像火山爆發
韌世代獎學金 助困境學子安心讀書
追思政治受難者 文化部搶救口述歷史
研究：睡眠充足 女性「性」致較高昂
漂流木案 柯P：最後可能是奇怪故事
柯文哲：六都設計不對 膝蓋想就知道
中職開幕賽破紀錄 登國際棒總首頁
大陸財長：亞投行亞銀將討論如何合作
北市226違建改善完成 不用柯文哲拆了
家扶希望學園 雲林子弟追夢
吳三連吳修齊吳尊賢 故居掛牌紀念
打造水庫綠肺 開闢阿公店森林公園
遊覽車引擎室起火 45乘客安全避難
役男體檢 陳光復期勉保國衛民
同理心勝一切 別對憂鬱病人說的6句話
石門水庫遶境祈雨 枯水阻媽祖船
萬金石馬拉松銅標認證 選手有感
環保戰爭 大陸再喊違法零容忍
只剩327元 周大觀基金會義演募款
折翼天使挑戰單車環台 首站桃園
有機公共菜圃 古坑大埔啟動
習近平掌上明珠 傳返大陸任父親幕僚
馬唯中低調 隻身搭機返港
忠烈祠遊客頸部遭割傷 送醫命危
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
汶川地震受驚 野生貓熊遠離山坡地
國際自由車環台賽 巫帛宏單站第5
台灣光學產業規模 上看台幣千億
韓中日3國峰會能否年內召開 尚不明朗
女傭獲選菲國際小姐 真版灰姑娘上演
傳北市府員工壓力大 人事總處擬協助
澎湖摩西分海 人潮踏浪體驗
男子忠烈祠持刀自殘 嚇壞遊客
柯文哲：大家都來種菜 打造田園城市
處罰說謊 美嬤迫9歲孫女跑步致死
日巡T點高球賽 盧曉晴並列12名
修憲列車將出發 藍綠備戰
韓星商務中心離台 送機粉絲撲空
國家財政惡化 日人憂心者增
23日東北季風 北東局部雨天氣偏涼
生物分解骨灰罈 讓人死後變成生命樹
彩券行店長公款下注 狂輸跑路
日本福岡宮崎櫻花開了
陸企海外投資 轉向炫耀性資產
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廈門海滄學台灣 城區垃圾不落地
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穆湯波站台 國泰3對3籃賽5月展開
印度國會特區傳火警 火勢已控制
女子被燒死升降梯中 家屬盼查清
八三夭開唱 統一主場搖滾開幕
美國不急升息 投顧：美股債仍首選
男子忠烈祠自戕 疑有精神病史
晶華酒店磁磚剝落傷人 北市開罰30萬
香港反水貨再起 梁振英批議員帶頭
周小川：今年實現人民幣資本帳可轉換
人倫悲劇 父掐死腦麻兒自首
磁磚掉落砸傷人 晶華：會負責
柯文哲下令 北市226戶違建全數改善
長榮暖流漫延 扶助對象如家人
又傳磁磚砸傷人 北市138處外牆列管
違建改善完成 網友籲北市公開資訊
驚悚瞬間救奧斯卡影帝 女攝影命喪輪下
星藝術家以李光耀名繪肖像祝福
IMF和世銀都願和亞投行合作
內蒙高官槍殺情人 疑因對方準備爆料
貪官殺情婦 陸媒：動刀動槍點炸藥
青澀年代 裘莉18歲嫩模照曝光
外牆磁磚砸傷人 晶華：將負相關責任
韓：韓美參聯會主席會議不談THAAD
柯文哲限違建改善魄力 葉毓蘭按讚
大雨熱情不熄 星民眾獻花祈福
梁赫群結婚 郭采潔當伴娘
蔡英文：高雄溫暖又快樂好想搬來住
漂流木延燒 擬修法排除貴重樹木
IS駭客號召追殺美軍 陸戰隊籲警戒
大連森林大火 5名登山者死亡
女士官夜宿男士官寢室 遭記過懲處
亞投行創始成員國將超過35個
女子遭晶華酒店磁磚砸傷 懷孕22週
死後5百年 英王理查三世終將隆重安葬
自由車女將張瑤遭撞 肇事司機裝好心
朱立倫：願努力 未來都是一軍
研發癌症疫苗 科學家展現傑出成果
諾貝爾獎得主：這波股市創高推手是恐懼
突尼西亞博物館槍殺案 第3嫌在逃
撞死清潔工夫婦 男大生靈堂下跪
林柏佑中繼好投 桃猿主場首勝
邱太三訪陸 脫隊另安排行程
僑委會春訪團 征服馬尼拉僑胞心
矽谷華裔女提性別官司損害賠償 法官准
重說318 立院前辦回顧攝影展
星人為李光耀祈福 李顯龍致謝
巧手新住民 鍋鏟畫筆齊通
新住民母語教材 高雄市第二服務站致贈
中國首席科學家對國內氣候變遷問題示警
王金平的生日
TOCFL華語文能力測驗 聽說讀寫樣樣皆備
為老人找依靠 勞保65樂活65
宋李朱的結盟－讓國民黨獲勝、馬英九臉綠的最佳組合
劉政鴻任台水董座，水價一定漲？！
台鐵電車線斷落 通勤族抱怨
六都變三都 乞丐只會變多
李光耀享壽91歲 台陸表示哀悼和不捨
人工增雨 石門水庫雨滂沱
施羅德投資基金在台掄獎
加薪四法修正 周一立院初審通過
高屏空汙嚴重 空污總量管制 6月底前上路
法籍縱火嫌犯 總統府前抗議
你的孩子有弱視嗎? 七歲前為黃金治療期
國民黨宮廷文化人民厭倦了
中華電信「第五屆MOD快樂說英語」全國決賽冠軍誕生！
電子菸不僅含尼古丁 還有甲醛和乙醛
黑心海帶原料 疑台中屏東業者也用
崑山科大推數位學伴 遠端連線伴國小童成長
北市「新夢飛翔」座談會 汲取新移民意見
桃市府開辦「平民銀行」 助弱勢家庭自立
新北金鏟助孕好口碑 外配也來搶
阮金紅號召回娘家 百人響應慶團圓
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中情局：美有能力防堵伊朗獲得核彈
聯軍再轟 9次空襲伊敘境內IS目標
新加坡首任總理李光耀病逝
新加坡建國總理李光耀過世
李光耀逝世 外交部轉達馬總統唁電
李光耀一生就是新加坡發展史
蔣經國重視李光耀 步伐蹣跚也要接機
李光耀不敵病魔 享壽91歲
新加坡領航者 李光耀大事記
獨特生死觀 李光耀參透人生
外國元首之最 李光耀訪台創記錄
總理辦公室聲明 李光耀安詳辭世
華盛頓郵報：李光耀逝世 享壽91歲
李光耀訪台25次 外交部保密設演習代號
台星軍事交流 星光部隊未停歇
維持與台軍事交流 星也與大陸雙邊演習
新加坡彈丸之地 全球金融重鎮
李光耀促成辜汪會談 兩岸關係推手
李光耀關注兩岸 2008台星回溫
李光耀關注兩岸問題 建議漸進經濟整合
星總理公署：李光耀凌晨安祥病逝
邱進益：辜汪會談選星國是為報答李光耀
法國選舉右派占上風 極右要總理下台
夾擊極右派 左右派政黨法地方選舉出線
NBA傳奇奈許宣布退休 社群網迴響
李光耀病逝 新加坡民眾哀痛
李光耀蔣經國相惜 與李登輝話不投機
郝柏村推崇李光耀為領導人不朽楷模
李光耀與蔣經國相知甚深 開啟台星合作
蔣經國想法務實 李光耀高度推崇
李光耀觀點：摸不透李登輝立場
鐵漢柔情 李光耀與夫人情感恆久遠
李光耀浪漫情 獅城人津津樂道
李光耀反對兩黨制 認為會導致平庸
李光耀習中文不輟 胡為真印象深
生活熱忱有期待 李光耀養生之道
新加坡重要檔案與大事記
李光耀2014年11月最後公開露面
李光耀辭世 馬總統表達哀悼
李光耀逝世 白宮致哀慰問
李光耀逝世 中華民國表達誠摯哀悼
星成功轉型 美媒推崇李光耀
星經濟轉型總舵手 李光耀光榮謝幕
盛讚李光耀 歐巴馬：歷史巨人
北台灣打雷 下雨了
水情吃緊 新北台北天降甘霖
台鐵桃園電車線斷 啟動公路接駁
李顯龍8時向全國人民發表談話
學者：泰發展克拉運河對新加坡構成壓力
馬總統憶過往 蔣經國李光耀私交甚篤
BRT何去何從 林佳龍市政會議宣布
李光耀逝世 星各界唁函哀悼
李光耀辭世 童子賢：他有三項傳奇
台鐵桃園斷線 火車停擺
放眼白宮 共和黨參議員投入初選
李光耀辭世 星29日舉行國葬
BRT未來方向 2方案機率高
台鐵電車線斷 桃園到不了
李光耀凌晨病逝 稍後宣布瞻仰細節
台鐵電車線斷落 受阻旅客跳腳
李光耀辭世 外媒網站頭條報導
BRT體檢出爐 4個可能方案
威力彩今開獎 頭彩上看11.5億
追憶卓越領袖李光耀 總統臉書放合照
美媒快訊李光耀過世 時代刊專訪
福特EcoBoost引擎 第500萬輛下線
台股偏多 觀察權值股
李光耀遺體將停放國會大廈供瞻仰
印地安泉網賽戰勝費爸 喬帥衛冕
2月失業率3.69% 較1月小降
騎士客場馴公鹿 詹皇28分居首功
台鐵斷線 火車停駛折返
安徽阜陽發生3.6地震 十天內連兩震
Google地圖找不到 祕境藏北投
異國主廚瑞芳開店 李崗最愛肉桂捲
高二女髮掉光 異樣眼光傷神
泡茶學問多 品茶享人生五味
李光耀辭世 府：中華民國堅實的友人
台鐵電車斷線 松山車站班次開車未定
英國瑪莎百貨將關閉上海5家門市
台鐵火車停擺 旅客急轉接駁
李光耀辭世 全球領袖緬懷致敬
NHK：李光耀參考戰後日本經濟發展
旅客罵：台鐵令人不放心
李光耀逝世 蘇貞昌：台灣少一友人
台鐵斷線 大雨增加搶修困難
台股開盤漲12.84點
憶李光耀 凱瑞讚智慧領袖
HTC Desire 626 推新色魅力紫
李顯龍：李光耀離去是巨大損失
周永明全力拚研發 宏達電股價漲
觀月亞里莎嫁了 夫曾被傳戀章子怡
台鐵斷線 搶修電車線集電弓
台鐵電車線斷 搶通時間未定
李光耀病逝 菲政府哀悼
擴散差 中南部空氣紫色警戒超髒
台鐵桃園斷線 10時單線行車
李光耀逝世 大陸表示哀悼
台鐵電車線斷落 車站擠滿乘客
消極因應伊波拉 無國界醫生痛批WHO
李光耀逝 陸媒聚焦中國崛起與反腐論
法籍男涉火燒警車 總統府前陳情警勸離
聯合國總部失火 紐消迅速撲滅
搭乘BRT通勤 使用者讚安全快速
水氣增加 北部中部花東有雨
印尼：李光耀是亞洲偉大領袖
失業率3.69% 15年來同月最低
蘇哈托晚年受罵名 李光耀真情相挺
中選會：1/16大選是最適當時間
BRT公車爭議多 擦撞沒電民追車
浩鼎上櫃 展開蜜月行情
電影院播政令宣導片 文化部：有必要
台鐵火車停駛 旅客怨怎麼不LINE
傳郭台銘將赴日 親上火線談鴻夏戀
李光耀訪華 最愛無糖永和豆漿
李光耀語錄：沒人怕我 我就沒價值了
新台幣早盤升1.15角
縣市差別水價 經長：暫沒有考慮
日專家把脈 台鐵電車線問題多
台鐵電車線斷 中午前雙向通車
解放軍南海艦隊 張文旦出任副司令
讚李光耀 安倍：亞洲偉大領袖
北捷文湖線列車異常 已恢復通車
李光耀辭世 星設弔唁板供民眾留言
肖鋼訪平潭 陸第二批自貿區傳月底掛牌
台鐵電車線斷 已誤近9千人
李克強談創業創新 結構性改革
Freddy沒忘本業 推演唱會App
林佳龍：BRT改優化公車專用道
非洲數位電視商機蓬勃 台廠搶進
創建者盃高球賽 金孝周封后李旻並列64
避大選 61校尚未確定期末考日
韓媒：韓日安保政策會議4月重啟
印度總理：李光耀辭世令人難過
香港特首指占中欲改變大陸
桃園降雨 石門水庫盼解渴
集水區降雨少 新北水情仍緊
雨沒解旱 石門水庫蓄水量將破2成
投資人注意 網購業獲利高峰已過
李光耀逝世 東亞奇蹟3巨頭卸光環
1月經常性薪資創7年同期最高
6萬緬甸邊民湧入 雲南禁旅館漲價
疑酒後毆女友致死 男子羈押
汽車業表現佳 台零件廠雨露均霑
好客文化列車抵泰 天穿日新春團拜
違建戶自拆 柯文哲：市府態度堅決
優化公車專用道取代BRT 7/8上路
各界送暖 智利罕病少女不求死了
南市拆蔣中正銅像 文化部盼考量歷史
李光耀逝 習近平李克強致唁電
李光耀逝世 蔡英文哀悼
林佳龍：改善快捷 優化公車專用道
果敢軍告訴陸媒 緬軍將發動總攻擊
日本氣象廳：東京櫻花開了
國企董座異動 經長：總統未交代
郝龍斌臉書悼李光耀 父郝柏村震驚難過
李光耀辭世 毛揆：中華民國失去摯友
公務員未調薪 經長：國企不會調
清明掃墓 高市衛局籲防恙蟲
甘霖有限 石門水庫蓄水量剩2成
安定基金標售國寶幸福 抗議聲起
林佳龍：BRT失敗 改優化公車專用道
大雨特報 基苗宜和中部山區局部大雨
李光耀逝世 大馬領袖齊致哀
偷麥當勞愛心發票 嫌辯稱做公益
林佳龍：台灣大道公車 統一外觀
台股高檔整理 盤面個股表現
朱立倫：台灣失去了一位關心的老朋友
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台中BRT大事紀
美商務副部長出席台企訪問團晚宴
BRT定調 前副市長盼參考規畫者意見
教宗太親民 親手接收民眾自製披薩
嘉市行動派出所啟動 提高見警率
投顧：受惠強勢美元 台股上看萬點
檢測中藥電煮壺 1/3不符規定
林佳龍：改善快捷 兼具安全與效率
李光耀逝世 星港雙城的競合情懷
標售國寶幸福 第1階段無決標
SBL總冠軍賽門票 中午開賣
北部降甘霖 經部：地點對可緩旱象
陸南海九段線 印尼總統顧問：於法無據
台中優化公車專用道 同步10公里免費
李光耀鐵腕治國 新加坡經濟起飛
台鐵拚12時搶通東西線 乘客破口罵
印度高鐵可行性研究 國際公司競標
林書豪飆29分 湖人擊敗76人
李光耀走入歷史 功過蓋棺難定
林書豪狂砍29分 湖人贏76人
新台幣中午升1.03角
南部缺雨 曾文水庫加強清淤
地球一小時 河內提前熄燈響應
林佳龍：BRT根本還沒出生
林書豪好威 湖人技壓費城76人
優化公車專用道 融合兩BRT方案優點
早餐常吃速食 年輕人長大腸息肉
僑委會春訪團 葉璦菱解放秀美腿
傳LINE擬算加班 柯文哲：市長可先領嗎
李光耀病逝 泰政府哀悼
檢測中藥電煮壺 5件不符規定
南韓紐西蘭簽署自貿協定
李全教家屬南檢前靜坐 盼儘速偵辦
爭婚姻平權 同志伴侶報名聯合婚禮
廢鋼價止跌回升 豐興鋼筋小揚
李光耀辭世 越媒關注報導
工廠污染超標百倍 桃園嚴懲停工
2月底中央總預算執行4047億元
朱立倫：李光耀給我很大的啟發
佐科威：李光耀是印尼親密朋友
服務業聯合徵才 25日新店登場
代誌大條 限水影響日產值13至46億
中華電建智慧城市 獲15縣市合約
李敏鎬和秀智戀愛ing 網友祝福
美2016大選 克魯茲宣布參選
葉門瀕臨內戰 聯合國急商示警
李光耀逝世 孫燕姿：失去一個巨人
陸主張南海主權 佐科威：無法律基礎
蘇起推崇李光耀以智處世 不凡領袖
死亡車禍找人頂替 警逮逃逸男送辦
台鐵電車線斷落 12時4分搶通
呷辦桌看藝陣 內門嘉年華會週末登場
香港特首梁振英哀悼李光耀逝世
LINE傳電影連結觸法 擬跨部會了解
謝依涵殺人案 兩公約適用爭辯
李光耀逝世 立委認台星關係不變
陸股早盤大漲 上海再創7年新高
性侵判刑確定 張作驥最快4月發監
陸將啟用M503航線 台聯青年軍抗議
台鐵電車線斷 延誤近1.6萬人
高嘉瑜赴士檢 供檢方漂流木案資料
黃世銘案最快4月執行 可易科罰金
遭檢調搜索 德英跌停
台捐助薩國舉辦國際民主婦女會議
MOD快樂說英語 竹林國小 4連勝
油價跌 長榮集團今年海陸大展身手
油價劇降 長榮：海空運成本省2成
大陸氣候暖化幅度是全球兩倍
跨國睡眠調查 僅17%一覺到天明
標售國寶幸福 第2階段仍無決標
李光耀靈車抵達新加坡總統府
那斯達克逞威 中資網路股激情退燒
含尼古丁及甲醛 抽電子煙像吸毒
蘇起抵美開會 談李光耀生平
規模6.1地震侵襲祕魯南部
李光耀的外交 兩面手法中美左右逢源
新北土城大樓地下室火警 警消搶救
台股收盤漲8.4點
男人不可不知 令女人心動的十個小動作
人造雨助勢 石門集水區降甘霖
4G吃到飽將喊卡 台灣之星爆人潮
台股整理 收漲8.4點
中正大學就博會 釋4千職缺
李光耀辭世 連勝文表達不捨
水情吃緊 澎湖爭取改善分流貯留
4月台指期跌 8點
美牛雜進口 衛福部思考會議開放可行性
4月電子金融齊漲
不知患C肝 男末期肝癌上身
檢討空難救災 柯文哲視察指揮車
柯文哲：市長要不要先領加班費
泰離譜小黃 高速公路上將乘客趕下車
郭韻儀敲開美傢俬設計大門 發光發熱
高檔整理 台股漲8.4點
李登輝肯定李光耀 帶領星獨立建國
身藏毒心虛 見警急煞車遭查獲
左宗棠留給兒孫多少財產？僅一年薪水
掐腦麻兒致死 男責付限制住居
李光耀辭世 廉潔效率值得借鏡
國寶幸福標售 第3階段仍有差距
四腳亭隧道聯結車相撞 1傷
清大生克服眼疾 積極向學獲書卷獎
優化公車專用道加10公里免費 7月上路
環署：6月底前公告高屏空污管制計畫
三大法人買超台股24億元
立院初審 上市櫃公司應分享利潤給勞工
人工增雨 石門水庫雨滂沱
李光耀逝世 中共政治局逾半常委致哀
朴槿惠哀悼李光耀 回憶特殊緣分
韓藝人柳秀榮和朴河宣戀情公開
薩爾瓦多來自美國僑匯增加
打出代表作 林書豪成費城殺手
台灣團採購薩爾瓦多咖啡
回顧李光耀的故事 見證新加坡蛻變
拖板車載輪軸滑落 砸中轎車
追思 高市設網路宗祠生命追憶館
慈母送吸毒兒進警局 警動容
核三廠1號機 24日計畫性大修
中市查贓車追到苗栗 警開5槍逮2嫌
李顯龍以3種語言追思李光耀
小吃店內藏賭 警智破飯醉集團
標國寶人壽 國泰金李長庚等消息
縱火弒父 男判無期徒刑確定
甩油拚健康 嘉市大減噸起跑
上銀去年獲利 創歷年次高
確保投票權益 立委要求專案勞檢
拿滅火器阻開會 環團2成員不認罪
基金賠付303億 國泰拿下國寶幸福
石門水庫水位回升
和碩去年賺6.24元 配股息4.1元
音波拉皮熱過頭 蜈蚣紋爬上臉
日月潭九蛙石像 台電清淤現身
法地方選舉 執政黨落居第3
台鐵電車線斷 花蓮站延誤186分鐘
日媒：相隔5年 日本執政黨團訪北京
李光耀辭世 越南領導人致哀
把握鋒面時機 5水庫同步人工增雨
76人擋不住 林書豪29分本季新高
自由車環台桃園賽 百餘選手競逐
油省很大 長榮海運：加薪3%到5%
立院初審 上市櫃公司應提利潤分享計畫
2月工業生產 年增3.32%
墾丁音樂季 警方提前掃毒
李光耀36歲當領袖 朱立倫：勉勵年輕人
新台幣收升4.5分
柯文哲：盼每個捷運站都有主題曲
大陸保母虐嬰 打頭對臉吐痰全武行
上銀今年審慎樂觀 Q2優於Q1
中部降雨 4水庫小進帳127萬噸
傳柯家軍5人選立委 柯文哲：是姚家軍
綠委籲總統立委併選改週日投票
調查局破洗標紅酒 估獲利上億元
中市警追緝贓車 開5槍逮2嫌
看準富豪多 荷蘭管家學院赴陸設分校
長時間考驗的戀情 他倆終成眷屬
救災指揮車老舊 北市105年汰換
2月工業生產年增3.32%
彰化抽檢魚油膠囊 8件標示不符
江宜樺父過世 朱立倫弔唁
BRT與公車駕駛 7月前重新受訓
刪電影院播政令宣導片 2週後再審
宜縣農舍資格嚴審 上百人抗議
桃園電車線斷 初判雷擊惹禍
悼李光耀 星駐台處開放弔唁
累計前2月商業營業額 創同期新高
騎車夫妻遭倒塌樹擊中 1死1傷
遠傳扶植新創 加入本誠創投基金
鴻海攜手騰訊和諧 攻互聯網智能電動車
桃機創意辦桌 旅客同歡慶
空污嚴重 高市光譜儀緝兇
台中BRT方案 議員看法兩極
悼李光耀 張榮豐：失去諍友
政院：物價資訊看板平台3月底上線
台南山區降小雨 解渴很難
國泰世華銀簽署赤道原則規範
李光耀逝世 安倍致唁電
台62線四腳亭隧道 聯結車車禍
路樹倒擊中騎機車老夫妻 1死1傷
警局大樓磁磚脫落 張花冠抽查
工業用碳酸氫銨泡海帶 高雄查獲
農舍資格嚴審 宜縣：確保真農民權益
北市：聯合婚禮依民法設計 盼同志體諒
男不婚女不嫁 雲南走婚來台巡迴
張作驥不提再審 盼司法以科學辦案
李光耀預言：大陸在西太平洋終占上風
北市試辦智慧服務 APP導覽櫃檯業務
日股收紅 美Fed暗示升息不急
防扯斷 台鐵電車線4年內全換粗
子女面前性侵前妻 男遭判6年半
推廣媒體近用 基市府辦影片徵選
台南拆蔣公銅像 國民黨民代撻伐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法外長：李光耀是傑出政治家
大馬民運組織發起赦安華連署
脫北者團體：將暫停向北韓空飄傳單
高雄飛熊本包機 陳菊再延半年
國寶幸福標出 曾銘宗：保險新里程碑
父掐死腦麻兒 母：願兒下輩子不受苦
雇主無良 勞工退休金險泡湯
國民黨：籲柯文哲善待基層市府員工
行政寬容誘惑大 國壽標下國寶幸福
勞動部：下班交代工作 可記錄算加班
員工分享獲利入法 金融業不平
蔣公銅像存廢 國民黨：校園自主決定
周永康左右手 郭永祥涉賄案提公訴
亞洲最佳公司 台灣大獲4大獎
員工分享獲利入法 金融業不平
製造業缺工 技術員薪水4萬元
交通部：國5礁溪增匝道8月施工
堅持夢想 日青年睡警局地板不睡旅館
港股收紅 陸股帶喜
2016美總統大選 克魯茲開共和黨第1槍
美態度軟化 盼亞投行與世銀合作
淡季相對不淡 工業生產穩健成長
外資上周買超107.43億元
嘉義校園掛空污旗 減少危害
新北校園徵才 首場淡大啟動
外籍家庭丟包事件 泰警：網友誤解
嫌波音787貴 長榮考慮空巴350
獲選青年楷模 家扶丁元偉爭光
哀悼李光耀 朱立倫致函李顯龍
東部海域有感地震 初判震度4級以上
前2月商業營業額 外冷內溫
一夜大雨 石門水庫小進帳
美元偏弱 新台幣收升4.5分
蜜蜂嗡嗡勤做工 宋楚瑜憶李光耀
李光耀辭世 俄國總統蒲亭致哀
失望的雨 石門水庫入流量只夠兩天用
國民黨朝內閣制修憲 24日報告總統
潤餅皮添加甲醛 嘉義查封84台斤
警所內見大玩偶 原是失物招領
法國省級選舉 極右派顯現大黨態勢
女大生拍裸照控性侵 攝影師不起訴
黑心海帶 流向高雄49傳統攤商
中石油前副總王永春 疑收賄遭起訴
花蓮地震 高雄未傳災情
李光耀親民作風 感染蔣經國
國寶幸福賠得少 曾銘宗：時間點對
台鐵加大運能 首開12車廂列車
陸船偽裝金門漁船 海巡查獲
規模6以上地震 今年已兩起
民進黨：莫全民買單 為虧損保險善後
卓永財：日圓貶影響台工具機 韓元還好
人瑞跌倒骨折 術後康復出院
高市餐飲工會 會員變妝走秀
公司利潤分享 生技廠商贊成
不相互攻訐 劉世芳林瑩蓉拚出線
社運人士 挑戰深藍選區
希臘總理柏林會梅克爾談紓困及改革
東部地震 台電供電系統核電廠正常
陸股再爆巨量 上海股市近7年新高
石門水庫入帳360萬噸 可供4天用水量
經濟成長可期 國發會估今年4小龍之首
研究：有效補眠45分鐘 記憶提升5倍
台鐵電車線斷 林右昌再提捷運
曾銘宗：幸福與一般保險公司無異
卓永財：產業有競爭力 就會加薪
陳菊：會邀蔡英文搬來高雄住
雲南新增一例H5N1 病況嚴重
宋智孝來台拍MV 為吳克(群)跨刀
曾銘宗：李光耀具國際觀 決策不猶豫
駁癱倒傳言 艾奎諾三世短髮亮相
外籍幫傭餐引歧視爭議 餐廳道歉改菜單
李光耀逝世 瑞銀：新加坡經濟短線震盪
弘光資工醫工 通過IEET認證
折翼天使環島傳愛 徐耀昌打氣
現任優先 高市國民黨徵詢挑戰意願
快速充電電池 保麗龍球提供新曙光
外籍幫傭餐引歧視爭議 餐廳道歉聲明
李光耀逝世 星台北工商協會致哀
修法提員工分紅計畫 台泥中鋼支持
YouBike 北市今年擬設60站
出國導尿管隨行 雷射手術解冏
抗旱供資訊 新北邀產業開會
殺了你好嗎 何男心力交瘁掐死腦麻兒
大雪山大火 林木損失3.3公頃
因應資安 政院強化人才培育
榮耀軍裝承載使命 國軍廣告第三部曲
涉違法賣靈骨塔 約談足協理事長
後李光耀時代 執政黨發展引關注
義大澄清湖主場開幕 陸戰儀隊助拳
金防部拜會金大 爭取畢業生從戎
道達爾開發俄氣田 傳欲向陸尋求融資
餘額寶買房子 交屋才付頭期
3D印餅自榨油機 烘焙展搶食安商機
印陸邊界問題 莫迪政府首度談判
理事長涉違法賣靈骨塔 足協震驚
胡志強：太太還是喜歡我陪
健康疑慮 荷蘭18歲以下禁電子菸
節水獎勵措施 4月1日起實施
李光耀辭世 李嘉誠致函李顯龍慰問
搶救大雪山大火 2救火隊員受傷送醫
澎湖組團赴陸行銷 促帶動觀光
鄭文燦：強化火場安全管理
添加物專案稽查 揪出黑心海帶
種子商機 大陸打造龍頭企業
愈飛愈有信心 聯航來台開大會
大陸網友評價李光耀 正反五五波
美版甄嬛傳獲差評 賤人就是矯情被刪
歐盟去年下架近2500商品 陸貨最多
今彩539開獎
威力彩開獎
陸委會：7成6民眾促儘速完成監督條例
微軟社群之星爭霸戰 台灣隊伍奪冠
雨來了 水庫進帳不無小補
前網將被控性侵 南非法院裁定有罪
杜紫軍推薦 林桓任國發會副主委
全球人壽總經理 馬君碩擬接任
中市1業者購銨粉 製600公斤海帶
南非元配鬥二房 法官挺正宮
台學者參加華沙舉行東亞安全研討會
數位行銷職缺 2年成長35%
卸任藍委拱選總統 王金平未表態
男跌落大排溺水 到院前無生命跡象
防盜獵 南非野生動物園先割犀牛角
新加坡驚豔全球 台灣要借鏡經驗
葉門民兵加強南攻 聯國警告內戰恐延長
看印度發展 李光耀恨鐵不成鋼
色情網域價高 泰勒絲登記防濫用
威力彩連21槓 頭彩衝12.5億
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎3注中
美股開盤漲跌互見
共軍八一海外飛行表演 平可夫：作秀
李克強：加入SDR 促進金融開放
洗腦神曲小蘋果 大陸要推統一跳法
降食安風險 塑膠中心輔導包材廠管控
中印邊界會議 討論邊界衝突問題
李光耀治理新加坡 亞洲奉為學習典範
反貪落馬多 山西官場大釋缺
湖北法院很忙 審周永康圈子4虎
俞正聲見日本代表團 再提正視歷史
鴻夏戀重彈 郭台銘：不忍見夏普倒
王毅：反對武力解決爭議
聯合國：伊波拉疫情8月前可結束
仰光紀念建物辦趴 軍頭後代挨批
就業座談 促新住民媒合謀職
新住民姐妹齊聚 交流草仔粿製作
施羅德投信：四大利多匯聚 逢低加碼歐股
愛「新」滿點好料理 新移民烹飪班招生中
開闢「新」生源 鼓勵專才設專班
為助同鄉力拼成法律人 半百曾女香：希望姊妹有尊嚴
苦練中文和廚藝 開展人生當志工
臺北新移民支持團體活動系列開跑
玉山積雪3公分 仍有降雪機會
石門水庫水情暫緩 用量增7天
包裝惹議 義美：儘速改進 感謝指教
總統赴星弔唁李光耀 王金平讚：實質外交
中央籲節水 地方各表態
民調七成五 柯感謝北市府員工
英國4月6日起將徵收移民健康稅
台研製全球首款牙科術後齒面膜 搶進歐洲市場
蔡英文想住高雄 陳菊表歡迎
鴻海投資夏普 郭台銘：前提要參與經營
德國廉航墜機法國南部Alps 恐無人生還
朴槿惠29日訪新加坡 參加李光耀國葬
祕魯連環車禍 至少34死70傷
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
佛州直升機墜落 3死
歐股收盤漲跌互見
德希總理會談 強調平等合作
美股交易平靜 3大指數收低
美元走軟 推升國際油價上揚
美讚許新航路共識 兩岸協商範例
德企業調查巴西世界盃受賄案
英媒批巴西經濟 作繭自縛
愛火重燃 鴻海和夏普傳展延議約1年
曹錦輝再登板 挨轟三分砲
阮經天許瑋甯情變 經紀人：冷靜期
石門水庫水位 24小時升34公分
潘基文推崇李光耀為傳奇性人物
標普維持巴西主權評級
抗議反恐法案 上空女大鬧加國會
美梅崗市遊行活動 國旗飄揚
開發金處分海外私募基金
Fed副主席開金口 年底升息有譜
臉書上的你快樂嗎 王文華有新領悟
阿貴版小王子麵 搶攻懷舊商機
傳承戲臺布景彩繪技藝 侯壽峰出版專書
鮸魚產季到 快到澎湖品嚐
投信：全球股市上演資金行情
美股翻黑 台股有機會再推高點
Canon超廣角變焦鏡頭 登台
音原聚會 尋回阿美族樂器文化
女官兵專屬 免費營區乳房篩檢
香茹草可在本島種植 農改場推廣
士林警察宿舍拆完 菜圃6月成形
新福特皮卡 泰國率先亮相
是否睡不夠 7徵兆可判斷
台股開盤跌2.45點
美共和黨總統參選人克魯茲 加出生
林書豪表現佳 下役重返先發
傳鴻夏戀展延議約 1年
補辦證所稅 延至4月20日
頂樓加蓋成燙手芋 價格修正待觀察
郭台銘：投資夏普前提是參與經營
李光耀逝 特赦組織籲星：尊重人權
華妃蔣欣：我任性又爺們 異性怕我的
每天2人死於子宮頸癌 篩檢早發現
韓國泳將涉禁藥 亞運獎牌取消
招商引資 歐巴馬推美商務簽證新規
委託買賣不動產 服務費可商議
台中西區部分路段 24日停水
亞投行 亞銀總裁表態願合作
角逐大位否 王金平：現在不談
花香麵包 初嚐愛戀浪漫情懷
工會反彈 UN婦女組織取消與Uber合作
燈會亮點 82歲阿嬤志工拼勁十足
研究：若料理美味 小朋友不再厭菜
雨量減緩 石門水庫解渴待下一波水氣
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