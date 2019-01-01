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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
芬蘭殘障搖滾樂團 將登上歐洲歌唱大賽
台原民山海舞宴 撼動獅城人心
溫莎城堡維安疏失 日客深入禁區
大馬留台校友會聯合總會團拜
合肥男子情場失意 火燒20輛車被捕
曾雅妮找回球感 整裝全新出發
悼念異議領袖 逾7萬民眾莫斯科遊行
雲南發生規模5.5地震 尚無傷亡傳出
聲援安華 大馬多個組織將和平集會
威廉王子訪陸 要避談父親等尷尬問題
深圳機場發生車禍 7死25傷
荷艾司摩爾公司遭駭 估無重大損害
雲南臨滄5.5地震 已14人受傷
90%薪水作慈善 世界最窮總統卸任
劫獄案鄭立德公祭 警方蒐證
威廉王子訪華 春節先落中文暖身
冷氣團發威 中部以北探10度
慈濟澄清 財務遵循法律規定
大搶攻伺服器訂單 仁寶出貨估翻倍
IS釋放 21被綁架基督徒
中國今年兩會 30多名落馬政委將缺席
刺激經濟成長 陸3個月內2度降息
航港局與財政部關務署攜手
內湖園區開發爭議 慈濟應適可而止
國土空間發展特展 於空總舊址盛大登場
報載「保溼差 年漏5座石門水庫」 台水澄清
推動獎勵大學教學卓越計畫
女性不婚與國安問題何干
失智照護是台灣未來難題！
「2015好客文化列車」巡迴東南亞
各國提燈習俗大不同 萬華社大說分明
養生紅龜粿 新住民學做美味顧健康
3年學成 黎德顯返越留佳話
紓解「新」情 台中辦幸福回娘家活動
陸配自信秀旗袍 愛心募資首設急難金
台南颱風夜槍擊命案 警逮1男
IS放19名亞述基督徒 仍質有200多人
IS接獲贖金 釋放19位亞述基督徒
愛國大選 執政聯盟一馬當先
三星秀S6 S6 Edge新手機 改金屬外殼
宏達電啟動3.0時代 跨界找新藍海
王雪紅：虛擬實境 未來10年大趨勢
奧地利華裔聯誼會春節聯歡
三星雙機亮相 S6 Edge搭雙曲面螢幕
爸爸昏厥 美7歲男童報警救父
看好VR眼鏡 周永明：未來家家都有
魁北克安大略 經歷史上最冷2月
HTC M9「金包銀」 周永明傷腦筋
全球復甦 人造纖維產量攀升
印尼估今年汽機車鞋類出口增
搶壓歲錢 兒童帳戶競爭激烈
北韓發射短程飛彈 抗議南韓美國軍演
聯發科推64位元4核平板新晶片
孵金雞 聯發科成立策略投資部門
北韓發射短程飛彈 抗議韓美軍演
清晨淡水11.9度 白天冷氣團減弱
英格蘭聯賽盃 切爾西拔熱刺奪冠
美股盤堅 可望激勵台股
聯發科跨裝置共享技術獲聯想採用
涉當年波士尼亞戰爭罪行 美驅逐150人
燒炭取暖 帕金森氏症老翁險喪命
台股開盤漲 56.78點
桶裝瓦斯漲 汽柴油價跌 天然氣持平
斯洛伐克華僑歡慶新年及元宵節
實施庫藏股 日月光開盤大漲
宏達電三連發 槓蘋果
擴散不佳 中南部空氣較差
雲南5.5地震 6.2萬人受災
丹奈爾四重奏 挑戰蕭士塔高維契
富貴角燈塔造型提燈 免費送
愛火正熾沒在怕 卡卡跳冰水募款
新台幣早盤震盪
以總理訪美 歷史性任務
一生必遊城市 台北名列第1
頂新獻金案風波 周玉蔻出庭
2月消費信心指數上升
立法行政研討會 馬朱王互動受矚
學產基金工讀計畫 3月申請
陸1/5家庭想創業 草根男最想創業
切爾西贏英格蘭聯賽盃 泰瑞大功臣
英使館傳授 在大陸如何偶遇威廉王子
陳世志女兒：父親教我正直正義
央大：台灣消費者信心指數微升
科技校院自評 8校將展開
紐約再飄雨雪 歷來第三冷2月天
紐約僑界新春團拜 盼多生育國富民強
仁寶傳利多 漲停創波段高
阿根廷台商大會 黃聯昇關心僑教
韓星俞承豪退伍新作朝鮮魔術師
香港反水貨遊行 33人被捕
搶早餐大餅 速食業者推新品
憂加入聖戰 丹麥強制1少年入感化院
友嘉台中新廠落成 攻航太汽車自動化
法官是馬總統學生 周玉蔻聲請迴避
鄭明典臉書秀積雲線 海面奇景
福特KUGA車系 提供6款車型
休傑克曼演反派 使壞直呼過癮
4G不夠看 5G料2020年運作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南今年前兩月外資減
蔡煌瑯選立委 挑戰許淑華
法楓丹白露宮中國館 15件珍品失竊
調查：電視與面板利潤背離衝擊大
元宵節健康吃 自製水果茶湯圓
高市警掃賭 兩賭場難逃法網
南韓1月經常帳順差下滑
疑酒後強出頭 男槍殺2人被逮
威廉參觀北京四合院 為羊雕塑點睛
湖人不敵雷霆 林書豪砍20分
高通攜手三星華為合作LTE-U
張盛和：房地合一稅拚本會期過
耽憂跌價壓力 面板雙虎股價大跌
宣傳台灣 LAX時光塔獨家播放
檢體詐保 醫院與醫師判賠千餘萬
面板雙虎重挫 5日線失守
將離台 外勞摸走2百多萬被查獲
台南黑琵死亡 初判肉毒桿菌感染
科技校院育人才 產學接軌為重
航空燃油費8日調高 1年來首漲
義大利籲北京當局購買義國港口
林書豪好威 重演林來瘋
阿根廷總統：檢察官指控令國家蒙羞
紅火案 辜仲諒：不可能損害中信
碼頭工人的守護神 愛心餐嬤走了
新台幣中午升 1.03角
陸全國兩會富豪多 財產超過6兆
驗市售手提燈籠 2成塑化劑超標
客家日 屏東辦染布展
洛杉磯警槍殺遊民 影片po網惹眾怒
國內機票 3日起變便宜
運動樂活月 新北校園推班際競賽
馬航MH370失蹤將滿1年 擬停止搜索
台教大系統 轉學考首度聯招
陸2月製造業恢復擴張 7個月新高
疑煞車失靈 女駕駛衝撞靈車
禽流感防疫 11日召開國際研討會
台中BRT車輛防夾裝置 分批檢查
歐洲度蜜月 房沒冷氣火大投訴
是否回國民黨 傅(山昆)萁：元宵節後明朗
賞遊花燈會 北港慶元宵
布置餐廳 到陶博館找好點子
澎縣府3日發放小丑羊提燈
空污傷心 走路比搭捷運高8倍
北韓射飛彈 南韓嚴正警告
薩國組團赴美遊說TPP相關事宜
外資愛 台幣獨強午盤升逾1角
王建民搶出頭 熱身賽首戰登板
防霾害 環署加嚴固定污染源規範
學甲蜀葵花開 文化節迎客
澎湖義消總隊長 憂人力老化
傳180億買台灣之星 遠傳不評論
海研5號船難懲處 月底前定案
保育地核為建地 公務員判賠500萬
婦攜子女自殺2死 解剖訊問釐清
桃機北跑道整建 暑假雙跑道營運
和泰：台灣今年車市估42萬輛
消費信心增 創調查以來新高
表態選立委 教師會批落跑議員
友嘉布局大陸車廠 規劃併購歐廠
拋香港問題歧見 習近平歡迎威廉王子
朱志洋：正向看今年工具機景氣
證交所3月邀13家F公司開法說
威廉王子會習近平 邀請訪問英國
里約熱內盧450週年 450公尺長蛋糕慶生
迎婦女節 高雄市倡家事共治
核廢海外處理招標 反核團體：違法
地方特考3日榜示 錄取率4.08%
議員怨資料難調 北市府：將檢討
台股收盤跌 20.74點
港媒：解放軍16將領被調查
境外處理核廢料 台電：依規辦理
開高走低 台股跌 20點
3月台指期跌17點
高檔壓力轉重 台股退守9600點
深圳機場賓士衝撞 目擊者：人都飛起來
3月電子金融齊跌
擁更多球權 林書豪愈打愈好
松柏嶺受天宮慶元宵 萬斤米糕桃現身
歇業摩鐵蓋靈堂 新北令停工
美名遠播 國際蘭展 7日登場
跌價壓力 面板雙虎爆量大跌
世華金屬投資10億 進駐加工區
北韓嗆聲擊落南韓傳單氣球
呂慶龍邀法國迎新會赴台觀光
俄反對派領袖遇刺 凱瑞籲展真實調查
感冒及腸病毒勿輕忽 小心引發腦炎
菲政府新規定 海外菲傭須有臉書
人行降息 人民幣早盤貶至28個月新低
抱女護理師吹冷氣 男藥師緩刑
三大法人買超台股 4.04億元
主炮喜洋洋 鹽水蜂炮4日5日登場
府例行黨政會報 朱立倫缺席
千鈞一髮 騎士闖紅燈險撞救護車
王金平籲 團結在朱立倫領導下努力
威廉王子會習近平 靠足球拉近距離
印尼死刑監獄島 重犯喪膽斷魂地
孫子挑戰摔角冠軍 祖父觀戰心臟病故
賴士葆：朱立倫未出席黨政會報
今年1月 薩爾瓦多出口成長5.4%
紙風車創新與內化 邁向國際化
嘉市府挽袖捐血 盼解血荒
國民黨研討會 朱立倫將親迎馬總統
房仲：實登房地拆算 中古宅受惠
搶存款大戰 部分陸銀定存利率不降反升
中市營養午餐加碼 9月起補助增5元
馬總統主動跟王金平握手 現場響掌聲
香港特首委任創新及科技顧問
陸黑心殺蟑滅蟻藥 含劇毒恐致癌
台教大系統轉學聯招 小規模試辦
蓮霧劣果找出路 供超商減虧損
航科館實體飛機暫移海軍基地
慕谷慕魚未通 小巴業者3度陳情
葛萊美女聲卡洛琳 19日屏東演出
傳大巨蛋解約機率高 北市府不評論
行政院優先法案 再提兩岸監督條例
柴靜穹頂紀錄片爆紅 兩會治霾老話題熱
廟宇經營六合彩 翁辯稱消遣
柯文哲信義分局長 吳敬田接任
經部中小企業處：全力助女性創業
台南抽驗湯圓 2件不合格
分飾兩角涉性侵 色影師起訴
譚盾為低音提琴寫狼 獻台灣樂迷
專家：台股重回吸金王 居亞洲之冠
仙履奇緣重拍 凱特布蘭琪當後母使壞
馬王握手 朱：大家庭和氣團結
新台幣收貶6.5分
後龍慈雲宮慶元宵 攻炮城送金幣
秀林鄉民代表涉賄 百萬買主席
日股小漲 日圓貶推升出口股
塑膠食品容器 專案稽查啟動
金門縣府首長交接 盼創新局
林書豪好球 還捕獲野生吳建豪
潘威倫意外現身 愛奇兒驚喜圓夢
黃景泰案首開庭 準備狀未完成延期
中市萬和宮法會 供平安粥湯圓
海外好客巡講 前進東南亞5城
還有沒有更大老虎？陸政協：猜測沒意義
挨餓不會變瘦 醫師籲正確減重
全聚德品牌烤鴨 進駐宜蘭礁溪鳳凰
柴靜穹頂自媒體引爆話題 傳統媒體輸了
南韓：美對韓中日歷史立場不變
警界調動 信義分局長受矚目
菲官員：每天300艘外船 海域盜漁
朱立倫出席星旅展 推雙北觀光
韓Super Junior-M華裔亨利將演綜藝
北京便宜坊烤鴨飄香高雄 海外搶頭香
台維斯盃網賽 盧彥勳領軍
陸政協：鞏固兩岸互信 推出針對性措施
烏日燈區元宵開幕 電子媒體轉播
孫中山逝世90週年 國史館拍紀錄片
溪頭停車位不足 擬建立體車場
日月明功案二審 陳巧明否認教唆施虐
人行降息 債優於股
年薪上看200萬 中租招募海外儲備幹部
北韓：美國欲以六方會談扼殺平壤
施明德推明年大選併負數票公投
差距百里 台中iBike現蹤斗六
印度今年近兩萬人染H1N1奪逾千命
金髮碧眼烏克蘭移民 當選德國小姐
元宵節添新意 創意湯圓調酒暖心
摩鐵變殯葬設施 新北限3天拆除
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸政協：兩岸克難前行 鞏固政治互信
宮廟虎爺遭竊 男辯請回家護身
威廉王子逛北京故宮說你好 小秀中文
藍委籲放下黨籍案 總統：我聽進了
台鐵更換韓車系統 降低故障率
小S曾寶儀早就和解 照片曝光
櫃姊機警 菲男行搶踢鐵板
疑染肉毒桿菌 台南黑琵7死
電池重金屬 環署預告加嚴管制
京元電去年獲利高 配息1.8元
車市強強滾 2月新掛牌成長近2成
日網壇一哥 世界排名竄升第4
家具附無線充電功能 住家更智慧
台鐵小型調車 韓低價成功搶標
王金平黨籍案 國民黨籍立委齊籲放下
短暫升溫 3日下午北部降溫有雨
太陽能飛機3度試飛 將挑戰環球飛行
陸客101傳搶廁所打架 影片全都錄
接信義分局長 吳敬田：全力以赴
接台經院院長 林建甫：為台經濟奉獻
太陽光電第1期開標 估發電1.2億度
王金平黨籍案 朱立倫：已落幕
新北小羊提燈 晚間區公所發放
女性創業好溫馨 王品喬為癌友送餐
小S曾寶儀和解 阿雅傳照證實
義消隊長病逝 喪葬結餘捐助弟兄
柯文哲見朱立倫 雙北論壇元宵節登場
台鐵貨車出軌 無人傷亡
央行阻升 新台幣尾盤轉貶
越南今年前兩月貿易 成長12%
大陸政協發言人談大老虎 比去年保守
昇陽科2月業績 7個月新低
港股收高 陸再降息振經濟
懸缺2月餘 彭雅玲任南投教育處長
陸委會記者會 說明M503航路
印尼宣布 本週處決兩澳洲毒囚
台灣搶攻巴黎頂級消費旅客
開豪車與抽菸爭議 柴靜微博澄清
林祐賢接國民黨職 鄭瑞成進新北
金門燈會 糊紙藝師獻藝
大陸政協：北京辦冬奧 會有奧林匹克藍
破天荒 雪見遊憩區首度缺水休園
謝榮豪5局好投 許基宏第3轟
李嘉誠進軍醫藥 和黃首批新藥送審
宏達電2月營收冷 不到百億元
太空人漫步出任務 太空帽又傳進水
科技廠廢水滲漏 桃園重罰
莊朱玉女愛心餐 高雄的城市英雄
東京大田市場杜空汙 雲林借鏡電動車
陸政協：日本政界反省二戰 遠不如德國
鄭文燦：文化政策 國際在地兼具
涉攜子女自殺 婦坦承餵藥掐頸
民進黨立委初選 首日9人登記
陸客搶廁所打架 101：衝突未擴大
台南蔣公銅像將退出校園 移桃園
廖榮鑫任漢翔新董座
金美生態小農場 魚菜共生喜洋洋
柴靜概念股飆 陸股逾百檔奔漲停
元宵節到澎湖 可抽綠蠵龜招財公仔
台南體育公園流浪狗傷人 動保處捕捉
芒果盛花期 農改場籲防病蟲害
警追通緝犯殉職 新北議長慰問家屬
湖人下一戰 史總可能改變先發
央視調查：大陸剩女幸福感超過剩男
營建署拜會 陳福海盼挺縣政
業界盼簽貨貿 續開發高階工具機
收復IS占領失土 伊拉克大舉反攻
大陸兩會在即 北京安保升級
助青年創業 阿里巴巴在台成立百億基金
開發金將工銀部份業務轉至凱基銀
博愛職訓開訓 高市勞工局長打氣
香港空橋撞艙門 華航將索賠
元宵食品抽驗 散裝湯圓不合格
英國黑白雙胞胎 純屬巧合
台北工具機展3日登場 創新競賽吸睛
大陸兩會反腐神詞很任性 當場難倒翻譯
外資上周買超台股344.5億元
菲國軍方攻下叛軍炸彈製造廠
艙門香港遭撞 華航延誤一小時
M503航路 大陸決定延後實施
燈會點燈 朱立倫籲和氣團結
民航局：M503航路 大陸延後實施
MWC登場 微軟推2款Lumia手機
三星新機靚 股價近9個月高
M503航路爭議大事紀
傳切入Apple Watch 鴻海不評論
北京周做公益 夏紅將共襄盛舉
了解調查詳情 馬航MH17家屬將赴荷
M503航路 兩岸立場大不同
胡志強逢甲大學開課 從未來看現在
驚險 槽車煞不住撞翻左轉貨車
反霧霾 大陸民意盼空氣品質改善
國台辦：兩岸民航小兩會在滬討論M503
總統出席研討會 立委籲奮發內閣有作為
貿易授權法將審 歐巴馬力推TPP
破壞蔣公銅像 馬總統促就事論事
M503延後實施 大陸新聞稿隻字未提
屋內驚見乾屍 美婦陳屍5年無人知
27幅燦爛魚拓 基市府展出
2月雙北房市買賣移轉 史上新低
Google地圖新冒險 探索亞馬遜雨林
房地合一課稅 蔡英文提檢討方向
頂新宣布開放成美文化園區
柴靜現象 大陸自媒體星火燎原
網球世界排名 蠻牛重回前3
自媒體崛起 陸運用管控主導話語權
3日白天變暖 晚上又有冷氣團
陸暫緩M503 政院：有利兩岸
金牌特務破2億 模仿遊戲新片王
大漢橋女子疑投河輕生 搜尋未果
港務公司團拜 致力發展觀光遊憩
歐元區通膨連3降 失業率3年來新低
伊斯蘭國撤離利比亞東北部基地
萬事達卡攜三星 搶行動支付市場
今彩539開獎
台灣燈會 中市5216志工誓師
美實驗室致命病菌外洩 4猴遭殃
中職官辦熱身賽 FOX加入轉播
威力彩開獎
1月外匯交易量淨額7662.4億美元
經貿協定如兩面刃 經濟前景為重
滬港通開放做空A股 首日零成交
2登山客台東失聯
威廉會習近平 英媒：中英關係大突破
丁丁歷險記手稿及書籍拍賣 巴黎登場
日長野大停電 新幹線一度停駛
陸暫緩M503 府：雖不滿意勉予接受
泰國旅遊警示 維持黃色
M503航路延後實施 立委：繼續加油
陸暫緩M503 國防部：空防不打折
M503航路延後啟用 再往西偏移
莫迪在國會食堂吃15元午餐
數大就是強 裙色爭論肥了網媒
陸暫緩M503 同意西移6浬
偏鄉小7成活動中心 提燈猜燈謎
富邦媒：momo電視購物3台 3/3復播
富比世全球富豪榜 台灣蔡衍明147名
M503延後實施 學者：善意表現
無法發揮最佳 蜜爾莎謝淑薇拆夥
富士康與杭州戰略合作 攻新電子商務
各國拚QE 外資連續2個月淨匯入
台灣參與里斯本旅遊展廣獲好評
伊斯蘭國割肉 讓人質母親吞下肚
愛吃甜飲炸物 7歲童竟罹脂肪肝
M503達共識 民進黨籲續溝通
英新錢幣女王肖像 1甲子來第5度
政協提案 子女未滿10歲父母別輕易離婚
M503暫緩 陸委會：兩岸理性溝通
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎一人獨得
指控敵對勢力滲透工運 大陸全總惹議
春節陸客買到爆 日百貨公司大賺
聖戰約翰父 曾被控協助伊拉克海珊部隊
柴靜紀錄片點名 山西孝義急反駁
廊曼機場廁所半祼女 疑是陸客
陸紀錄片探討空汙 激起熱烈辯論
傳大巨蛋未地震模擬 北市澄清
富比世全球富豪榜 台灣38人上榜
威廉王子現身上海推銷英國
M503暫緩 大陸學者：消除台民眾疑慮
大陸央行人事底定 胡曉煉李東榮離任
台北故事館合約到期 暫吹熄燈號
非洲傑出領導獎 納米比亞總統獲獎
郭伯雄之子郭正鋼 升官不久就落馬
傳推特高層與員工遭伊斯蘭國威脅
日少年虐殺案 嫌犯認罪
陸降息 分析憂影響經濟體質調整
霧霾經濟 大陸口罩銷量爆增8倍
美：攻擊以色列正當性行動必須停止
林務局6日贈送樹苗 攜廢電池加送1份
馬航失蹤週年 澳馬印將實施航班跟蹤機制
三星發表S6新機 雙曲面側螢幕+內建無線充電模組
抗議韓美軍演 朝鮮發射兩枚導彈
互別苗頭? 朱立倫缺席府黨政會報
大陸央行降息 小銀行搶存款反升息
陸解放軍16名少將遭調查
協商5回合 陸延後M503航路啟用
M503危及國安 台聯黨團佔據主席台
陪人相親看對眼 不婚族「婚」頭
「幸福在參與瞬間」 高市府倡家事共治
眾志成城 外配自編教材成教科書
搶救人口紅利 政院啟動新二代培力大作戰
海外好客列車再度啟程 巡迴東南亞5城市
涉貪定讞 台東26現任卸任議員將入監
醫師: 高壓氧可戒菸
高鐵104年春節疏運成果
中華電信與HTC宣佈簽署2015年合作備忘錄
台中包機前往鳥取 首批3/5使用柯南機場
潘威倫為愛奇兒圓棒球夢
台南大億麗緻酒店【2015高雄旅展】
高鐵年底新增3站 站站停全程增18分鐘
104年龍華科技大學舉辦新春團拜
懷念王昭明是永遠的幕僚！
讓兩岸有感需要交心交情
臺北小巨蛋 103學年度高中籃球甲級聯賽總決賽
柯P：市營企業 要五分之一勞工董事
15年首見 那斯達克指數登5000點
以色列總理堅稱美以聯盟關係仍然鞏固
台鐵貨車出軌 延誤逾2萬人
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
IS揚言攻擊 教廷保持警覺
量化寬鬆在望 歐股盤中創新高
議事40年 美最資深女議員密庫斯基退休
那斯達克重登5千點 道瓊和標普創新高
憂供應過剩 國際油價跌
美國務院：支持對話解決航路事件
前3大電視品牌 面板需求逾4成
投顧：歐企業今年獲利 估增1成
春節效應 2月權證發行不到千檔
林書豪新影片 關懷流浪漢
同區不同價 北市信義區新案差很大
MWC 友訊鎖定智慧家庭
盟創機上盒獲iF設計大獎
風電能源助攻 F-永冠站波段高
順德第1季估小幅年增 3月回溫
以小搏大 以色列勇謀白宮頭疼
併台灣之星？徐旭東：看價格也看觀感
聖戰約翰斬首影片 母親認出聲音尖叫
美股創高 台股短線溫和穩健
馬尼拉貧民窟大火 五千棟屋付之一炬
利多拉抬 那斯達克指數站上5千點
台達工具機展 秀智慧自動化效益
聯發科推新服務 加速物聯網發展
河南一遊覽車墜崖 20死13傷
中小面板 僅手機及車用市場成長
解放軍50天內公布2次打虎榜
迎燈會 高鐵加開全車自由座
審理頂新案 魏應充低調不回應
再見網路泡沫 那斯達克重回5000點
擴散差境外空污 中南部及外島空品不良
歐洲之星撞死人 部分停駛後陸續恢復
台股開盤漲30.82點
談以總理訪美 歐巴馬：干擾以美關係
胡志強翟本喬爆堂課 YouTube全播
內布拉斯加州同性婚禁令 法官：違憲
多倫多警方找到挖神秘地道男子
失業男缺錢買毒 盜刷親戚信用卡
王金平：訪陸需具備4要件
國藝會點亮12鄉鎮 找回元宵傳統
M503協商結論 毛治國：勉強接受
環保署：勿在網上購買非法環境用藥
談M503 馬曉光盼了解航路重要性
市場預測：巴西經濟衰退深化
臺原偶戲團麻州表演 觀眾稱奇
勿信網路謠言 手機報案需打110
新台幣早盤勁揚
巴西蔗糖業走下坡 更換其他作物
張志軍訪台 夏立言：視兩岸氣氛
柯林頓肖像的一道陰影 暗示性醜聞
菲國富比世富豪 華人列前茅
中華電再牽宏達電 MWC簽署MOU
駐邁處單車行 國旗裝吸睛
國內機票 單程降21至189元
東京食品展 南部5縣市首長行銷
加拿大牧師赴北韓人道援助後失聯
抗議新航線 台聯黨團占主席台
工具機展 商機上看21億美元
搶市 微軟在MWC推雙款新中階機
北市陪同鑑定勞檢 首波鎖定媒體業
色狼闖更衣室 偷拍裸女po色情網站
南韓1月旅遊支出創新高
台灣工具機朝工業4.0研發轉型
陸媒：大陸電影票房首超美國
許淑華：與戴錫欽討論公共政策
網傳柴靜報導被撤 怕兩會失焦
航警超貼心 助嬤找運將尋背包
越政府會議 聚焦前兩月社經發展
蘇貞昌有女承傳 蘇巧慧拚立委
台南紙錢集中燒 春節達2百噸
外資看好 漢微科創上櫃新高價
網傳柴靜報導被撤 大陸官方未證實
外資匯入創新高 曾銘宗：注意反轉
台灣人愛存人民幣 專家指後市看好
冰雪奇緣短片新歌 又是洗腦歌
北韓發射光明星2號 釀14飛官死
MWC聚焦 台股無線充電概念股揚
二戰沉沒日本戰艦 微軟創辦人稱尋獲
台股紅翻黑 9600點失守
技專申請入學 12日報名
來台旅客飆升 總統讚小革命
中央氣象局氣象報告
村上春樹網上留言 鼓勵「占中」民眾
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經濟部要阿里巴巴先撤資再提申請
趙薇黃渤獻聲 合唱親愛的小孩
前柯辦發言人 告檢察長洩密吃案
磨刀大巨蛋 遠雄：真金不怕火
台幣早盤勁揚 回到未阻升前價位
炮炸寒單爺4日開炮 總計20餘場
新晉億萬富豪 大陸71人登世界第一
李俊俋盼交接法制化 國民黨團：不急迫
狹小巷道劃紅線 士林區2處施行
警匪追逐遭波及 民眾送慰問金打氣
土銀今年獲利目標120億元
瑪丹娜大唱叛逆之心 8月起全球跑透透
游錫(方方土)兒子游秉陶 黨內登記選立委
研究：下班後收公事電郵易發怒
M503延後 國軍戰演訓範圍沒改變
助NGO國際接軌 外交部辦海外實習甄選
自行車道安嘉年華 7日大鵬灣登場
抗戰70週年 國防部：不舉行閱兵
富比世富豪榜 越富豪連3年上榜
朱立倫：政治放一旁 努力施政
防治福壽螺 用對方法省本又健康
林務局6日免費發放樹苗
老曼谷餐廳菜色道地 老歌現場演唱
民進黨：2016沒有樂觀的本錢
大陸反恐法草案 激怒歐巴馬
薩爾瓦多首度向大陸出口蔗糖
金秀賢傳入伍前接新劇 粉絲開心
借錢遭拒 無業男白天搶女遭逮
台版布達佩斯 亞都門僮獲表揚
那斯達克5千點 投顧：台股影響小
新台幣中午升 1.71角
攬優秀在地生 東華祭30萬元獎學金
陸新航線事宜 立院邀相關部會報告
希拉蕊用私人信箱辦公事 恐違法
M503航路 陸國台辦：不能泛政治化
2月業績低迷 威盛股價挫
美食家韓良露病逝
柯文哲鎖定媒體勞檢 首波31家
M503航路 陸民航局：兩岸和平航線
3月瘋媽祖 台中媽祖國際觀光節登場
台將與馬爾他騎士團合作持續援薩
軸承廠信錦轉型 搶攻博弈市場
卓永財：台灣工具機產業可小幅成長
公共景觀列市長大名 踩鄭文燦紅線
中共統戰部長新安排惹關注
中市節能綠能系列活動 6日開跑
鼓勵推行童軍教育 教育部頒獎
新北推利多 輔導青年臨時工轉正職
因應高房價 紐約推蚊型公寓
自喻小蝦米 林瑩蓉初選拚劉世芳
建商疑涉嫌詐貸 檢調搜索
基隆LED小提燈 免費索取
義大利型男遊阿拉斯加 遭落冰砸中身亡
M503啟用日 陸：依溝通與試飛決定
全中運代言人 運動型男正妹亮相
希拉蕊恐違規 國務卿使用個人電郵
泰蓋廁所供非大陸人用 陸稱極個別案例
高鐵新增3站 年底通車
陸：今年舉行閱兵 慶抗戰勝利70週年
米蘭時裝週 透視秋冬6趨勢
韓良露過世 倪重華：驚訝不捨
投資失利 男涉擄鴿勒贖被逮
推行服務利他 嘉檢與寺廟合作
高雄市標售地 推優質水岸開發地
優衣庫各店獨立開發票 無法跨店換貨
舒國治：韓良露對生命充滿熱忱
柯文哲：大巨蛋案首重安全第一
劉燈城：華南金今年獲利估可成長
谷歌臉書連網一條心 方法大不同
徐光曦：台灣房市應不會硬著陸
元富證券天津設創投公司 台資首例
台股收盤漲4.41點
美食家韓良露病逝 胡天蘭震驚說不出話
柯文哲：市屬企業 要1/5勞工董事
受惠iPhone6 多家外資喊買臻鼎
台股開高整理 收漲4.41點
柯文哲：226違建戶依法行事
3月台指期跌17點
幣值貶紓解經濟壓力 澳洲利率持平
韓良露受父親啟蒙 從小就懂吃
頂新案開庭 專家指業者應對原料把關
3月電子收平 金融跌
作家憶韓良露 飲食品味媲美米其林
高壓氧治療傷口 意外戒20年菸癮
劉德立賀巴拉圭最高法院院長履新職
紙鈔塗鴉紀念史巴克 加國央行關切
小漲量縮 台股力守9600
喝咖啡做公益 超商助馬拉威婦幼
呂慶龍歡迎歐大型儀器訓練到台灣
迎元宵 法鼓山舉辦燈節祈福
組修憲委員會 立院4日協商
拜登會晤中美洲三國元首
緬甸深山捕獲罕見白象
藏毒遭逮 離開警局再吸又被逮
研究：A型患胃癌多 B型患胰臟癌多
涉內線交易 上市公司董事等4人遭訴
屏東六堆尖炮城 5日展開
男子疑自殺陳屍校園 嚇壞學子
男生殖器平均長 跨洲調查：13.12公分
澎縣府發放小丑羊提燈半個小時索完
喝咖啡助馬拉威 畢嘉士零錢捐啟動
以身試癌 李光輝陳情放寬試驗法令
陸政協工作報告 對台強調基層和青年
東台首跨海外併購 入主法廠
總統：盼機械成為台灣新兆元產業
羊年開局 台閩人員往來更頻繁
身障機構評鑑公布 11家丙丁等
杜拜擬在仁川投資36億美元建未來城
三大法人買超台股 28.19億元
印尼從嚴規範外傭 分科上課認證
育達科大寵愛Lady 設專屬車格
澳門2月博彩收入 下跌48.6%
迪士尼骨董收藏拍賣 賺進5368萬
年金改革法案 考試院優先工作
油價跌帶動市場 人力需求增4萬餘人
北市擬培訓百名樂齡運動指導員
天津自貿區領導小組高規格 市長掌舵
田村淳來台 總統握手致意
國軍年度演訓 增實彈射擊比重
小鬥士珣珣出書 版稅捐弱勢
中市府：月底提BRT體檢報告
鄭寶清遭指欠稅境管 桃市府澄清駁斥
全球路跑更動地點 跑者議論紛紛
琉球八重山若地震海嘯 20分鐘可抵台
東京食品展 張花冠倡嘉義新食代
台生態紀錄片獲國際肯定
李全教遭收押 家屬3/4赴南檢陳情
正副總統先後參訪工具機展
東京澀谷承認同性婚姻提案 有望通過
韓媒：北韓完成發射中程飛彈準備
黃復興黨部春酒 朱立倫籲團結再起
天下雜誌主任吳挺鋒 任基隆社會處長
慶元宵 宜蘭羅東贈可愛提燈
韓良露子宮癌 確診往生僅2個月
誤點司機有賞 北義火車慢慢開
涉性侵女店員 送貨員判賠百萬
李全教家屬：將提告亂說賄選金額者
遭指欠稅境管 鄭寶清出示護照表清白
農漁特產 綠5縣市長東京行銷
陳連軍：對日抗戰史實不能被誤導
傳北韓準備試射中程飛彈
施明德：如果蔡英文贏 我毛骨悚然
李四川：國民黨將重新站起來
南韓子女嫁娶 傷父母荷包
貨貿談判卡卡 徐秀滄：陸阻納工具機
李新穎歡迎台灣鐵馬騎士訪薩國
台灣開罰 阿里巴巴：配合補件
新台幣收升6分
1月外銷訂單390.4億美元
雲朗深耕義大利 兩飯店將開幕
回顧兩岸關係 陸：一中下和平發展
1月外銷訂單 連12個月正成長
高鐵多3站 站站停北高多18分
義前參謀總長：聚焦伊拉克打擊IS
怨疏離刺殺親夫 婦判2年10月
成功秘訣 馬雲：英文幫助大
澎湖白沙各界 搶救大倉文化園區
森林裝置藝術車 巡迴宜蘭校園
談憲改 毛治國：開放態度
日股收盤近乎持平 獲利賣壓拖累
工研院發表國產高階工具機
環球時報：港人當兵有雙重效忠疑慮
巴黎萬人塚 疑瘟疫受害者墓地
新光水資源回收中心 107年完工
軍公教加薪否 毛治國：編預算前決策
韓良露過世 倪重華任治喪委員會代表
元宵吃飯擔 五年千歲遶境祈福
M503延後 學者：大陸盼事緩則圓
M503協商 毛揆：有助飛安國安
韓良露病逝 公視播專訪追憶
駐德代表處與德中協會辦新春酒會
頂新案開庭 地院詢問專家證人
日本小離島 貓口比人口：6比1
義隆Chromebook觸控板出貨估倍增
柯南機場開幕 首批台灣客造訪
傳李奧納多花蓮拍戲 未獲證實
馬尼拉貧民窟 祝融二度光顧
景氣好轉 103年國考減15萬人
新年吃新菜 添好運站前店出新招
高鐵增站 時間變長票價可能降
台南2死黑琵 證實感染肉毒桿菌
嘉市2蔣介石銅像 將移慈湖安置
創業要素 馬雲：熱情堅持好夥伴
春花朵朵開 濟州島櫻花節登場
納入勞基法規範 水利會員工反對
嘉縣瑪翡咖啡 獲國際iF設計獎
韓良露1月不適 2月開刀3月辭世
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬雲：消滅假貨是淘寶網職責
朱立倫柯文哲 論壇後相揪放天燈
透天厝竄濃煙 母抱嬰及時逃出
新北抽驗市售湯圓元宵 全數合格
郭冠英案 程序不完備依法補救
腸胃炎就診逾27萬人次 6年新高
台東多名議員判刑 檢方啟動防逃機制
陳歐珀許南山 登記民進黨立委初選
央行阻升 台幣尾盤小升6分
國民黨雲林新主委 許宇甄拚選舉佳績
M503航路 陸：飛民航機比軍機安全
港特首：希望深港通儘快實施
大陸政協工作報告 對台基調似未變
4日冷氣團影響 北台灣濕冷
霧霾正夯 陳凱歌想拍治霾電影
蔡力行在MWC分享台灣4G成長經驗
陸股重挫連累 港股收黑
大陸審計官員：央企境外資產未受監督
美公布漁業黑名單 台灣未上榜
大陸政協報告提及令計劃 強調反腐鬥爭
關懷病童 柯文哲到台大兒醫送燈籠
大陸政協工作報告沒提港人治港
太陽電池廠元晶送件申請上市
建商買屋涉詐貸 檢調約談
韓Jessica：懷念粉絲
美多州議會挺台入TPP與ICAO
阻張志軍車隊 魏揚不認罪
環保事業夯 日友深耕兩岸市場
德政要戀童癖 法官判罰錢結案
日官員：今春前可能與美達成TPP協議
第一金今年目標 海外併購優先
巷道救災 北市消防機車增效能
高鐵特別股案 二審判賠11億
大學學歷不吃香 轉低資格謀職成趨勢
淡季不淡 台1月外銷訂單創新高
女子遺失手機 航警急尋迅速送回
幕僚：希拉蕊可能4月宣布參選總統
威廉會馬雲 聊足球與環保
SBL季後賽預測 看好璞園4連霸
NASDAQ站上五千點 電子股沾光
搶付帳 江西老友互毆到骨折
國防部軍政副部長 陳永康接任
柴靜紀錄片 政協名人委員齊叫好
旅遊帶臭蟲回家 洗衣吸塵防治
朱立倫表揚復興空難搜救志工義消
券商公會：看好今年台股表現
印性侵犯：女生夜晚外出活該遭性侵
惠譽：台銀行業打亞洲盃風險恐增
大板根櫻花季 品嚐櫻花全餐美味
澳塔斯馬尼亞小島出車禍 台男身亡
郭台銘：年輕人創業要看3本書
萬人提燈 高雄燈會衝20億產值
打擊IS 星馬加強國防合作
呂秀蓮：蔡英文沒理由不從黨內找副手
柯文哲擬成立公民參與委員會
傳新富鉅董座超貸 土銀澄清無此事
海線爭取燈會接駁車 中市允公車增班
假投資真吸金 集團遭破獲
路透：前共軍大老虎郭伯雄涉貪遭調查
水情緊 工業用水擬擴大減供7.5%
享受春的繽紛 北印寡婦瘋狂玩荷麗
慢車道施工 汽機車爭道
馬雲砸百億 國發會：宜在台創業
澳洲限令陸?大地產出售雪梨豪宅
柯文哲：未獨厚竹中工務店安檢巨蛋
南台5縣市長 東京推銷一級棒美味食品
搶婚宴市場 送義大利蜜月遊
外交官夫人服裝秀 走台步驚豔
基隆安樂托嬰中心揭幕 月費9千
今年6月或明年 美何時升息市場戰
渠道閘門未關緊 灌溉水漏2天
頭份推環保客家日 淨山健行過天穿
客家掃墓高峰 小心草叢藏恙蟲
安華妻：要求特赦非認錯
低溫海運茭白筍 省運費且品質佳
空軍馬公基地 首推營區乞龜祈福
大陸政協：對台凸顯兩岸一家親
丙等比例 考試院否認關規伍不隨
智利火山噴發 周邊居民撤離
新信義分局長妻子 盼牢記初衷
揮別不平靜 高醫放天燈祈福
金沙百貨再造 李方艾美酒店進駐
首支免疫乳癌新藥 浩鼎拚年底解盲
違規道路施工 中市警方將開罰
舊鞋送肯亞 日湧4萬雙
涉貪案遭停職判無罪 吳俊立擬提國賠
口角糾紛開槍示威 依殺人未遂送辦
不滿承諾跳票 拆遷戶基市府抗議
朱宗慶打擊樂團春季音樂會 擊緻首演3曲
南北平衡 桃園青年事務局進駐中壢
M503航路 陸：西移後保證安全
特別股二審敗訴 高鐵將上訴
寫紅掌聲響起 作曲家陳進興病逝
首檔12年期寶島債券上櫃掛牌
櫻花落播種小米 泰雅學童感受傳統
脊椎遭細菌感染 疑似針灸惹禍
高雄詐保金案 金管會處分保險公司
兩岸達M503共識 AIT肯定
吸引星馬旅客 新北前進新加坡旅展
李四川：國民黨能重新站起來
觀光行銷 長榮新北共推合作案
大陸鐵腕治汙 人大代表有異見
市場低迷 豐興調整產品比重
簡嫚書號召 T恤義賣助弱勢童
福容春之饗宴 賞日式食藝
廠商指欺壓 金酒：依合約終止契約
台北市迎新會 維繫外交另條感情線
登錠鉤嶼疑似釣魚 12人送裁罰
智利南部火山噴發 破曉漸趨平息
雙北合作 先從平台更名開始
陳明真季忠平 喜抱雙胞胎亮相
抗伊波拉免疫球蛋白 速成又省錢
中職本季二軍賽程 都在南台灣
機場捷運4月測試 年底通車樂觀
減少虐童 台大兒保中心揭牌
吉隆坡女網賽單打 謝淑薇晉級次輪
文革與蘇聯解體 形塑習近平路線
兩岸M503共識 呂秀蓮：應肯定政府
北市5日開都市計畫委員會 審慈濟案
大里文創聚落燈會點燈 萬人賞燈
搶救烏克蘭幣 央行一口氣升息至30%
審頂新案 食藥署官員坐檢方後方引爭議
公務員加薪 毛治國：未到決策點
北市公民參與委員會 公開遴選委員
今彩539開獎
林瑩蓉公布民調 黃昭順批累犯
陸學者逾期停留 台大政大遭罰
男魂斷澳洲 外交部助家屬趕赴
被爆車會 戴錫欽：報導部分非事實
研究：跑步機測驗可預測死亡風險
禮樂灘主權 菲政府部門竟不同調
大樂透開獎
政二代參政 蘇巧慧游秉陶登記
適量喝咖啡 可能有助心臟健康
經濟部：阿里巴巴可轉讓股份或重新申請
空氣污染嚴重 歐洲43萬人喪命
涅姆佐夫葬禮 俄國民眾排隊告別
毛澤東之孫：反腐繼承毛路線
台油電價低 歐商會：阻礙廠商節能
慈濟買法定空地架圍籬 判拆定讞
鼬鼠騎啄木鳥飛翔 竟是生死搏鬥
高鐵新3站 估運量多1成
歐巴馬不爽陸反恐法 陸回應：這是內政
投信投資更多元 金管會擬資產管理法
政府推免戶籍謄本 少砍4萬多棵樹
英議長：國會大廈快整修
國防部軍政副部長陳永康 首度軍人轉任
河南巴士墜崖 劇團20死13傷
憂兵變闖女友家 勒斃母女判死刑
穹頂之下 中石油員工批柴靜外行
北韓揚言先制攻擊 嚇阻美核子威脅
美第一夫人將訪日柬 推動女孩教育
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎一人獨得
夏普虧損大 擬向銀行求援
泯恩仇 娜姐邀法極右派領袖喝咖啡
格雷的陰影好痛 1/7得就醫
柯文哲拜會張善政 談土地利用
仿效伊斯蘭國 博科聖地發布斬首影片
台女版電音三太子 征服印尼民眾
今秋起 比利時小學不再男女分班
政院北市共識 空總舊址不換地
遇害蒲亭對頭安葬 俄民眾列隊告別
8肝病患者死 日醫被指有疏失
蘋果智慧機賣贏三星 去年Q4重登王座
大陸兩會 反貪打虎不打烊
美股開盤走低 那斯達克指數也轉弱
券商業去年獲利313億元 大幅成長53%
投保中心受理 泰谷光電等4家求償案
民進黨主張 立委300席才合理
陳永康上將退伍 接任國防部副部長
稅官法官不專業 民眾打官司「穩死」
出席退將春酒 朱立倫拉攏深藍
HTC2月營收215億元 與中華電續約
吳錦霖: 雲端科技及大數據、列入考試院施政綱領
防非法「到美國生小孩」 美搜查坐月子中心
移民署徵文比賽 收件至3月24日
新二代媒體素養培力 認同身分建自信
倒追成功當台灣媳婦 開雜貨店助同鄉
緬甸華僑愛上韓國菜 開餐廳圓夢
美麗人瑞與新移民同受模範婆媳表揚
周刊爆「選總統」 王金平：以我說的為準
技職啟航．適性揚才
蔡英文最後一哩路難關仍是兩岸政策
國民黨團總動員 力拚「加薪四法」
高志明等出任 北市「府外食安委員」
IS：伊拉克軍隊遭美國人自殺攻擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以總理警告歐巴馬：勿接受伊朗核子協議
以總理美國會演說 堅稱不是政治噱頭
以總理美國會演說 歐巴馬：了無新意
以總理美國會演說 伊朗：乏味且重複
利比亞情勢動盪 國際油價上揚
美汽車銷售差 美股下滑
美首度大規模搜索坐月子中心
投顧：英短期通縮 升息延年底
投保受理泰谷操縱及福懋等內線案
巴西大學迎新派對 灌酒釀悲劇
美前中情局長同意認罪：將機密交情婦
峇里判死毒犯 移往他島準備處決
美股漲多拉回 台股面臨考驗
美突襲洛城產子旅遊中心 陸客占多數
柯文哲頭髮白一半 上任70天
紐約客收入 近60%拿來付房租
清晨降溫 北部東半部局部短暫雨
沙王子紐約極奢豪宅出售 內建水族館
竹科科技業徵才 釋1825職缺
槍殺美國狙擊手嫌有罪 凶手律師上訴
湖人對黃蜂 林書豪替補首節拿5分
恐嚇柯文哲紙條案 警逮嫌疑人
投信：陸兩會登場 陸股走長多
美國安局附近槍響 警方調查中
國會春天准TPA 美官員樂觀
俄律師：美國政府揭密者史諾登想回家
千禧號郵輪 首航花蓮港
2月建物移轉 台中高雄大減
新發現網安缺陷「怪胎」 數千網站受脅
台股開盤跌10.59點
英綠建築展 台優良商品獲青睞
北京招建築工人月薪4.8萬 氣死白領
紐約雪不斷 未鏟雪罰單滿天飛
巴西石油醜聞 檢方要求調查54政治人士
蜂炮啟炮 點燃鹽水鬧元宵
白色情人節 巧克力人氣高過糖果
薪資差擴大 主管薪水更肥勞工顯瘦
醃頭案 二審陳佳富仍判無期
拼減支 達吉特2年內裁數千人
不打老虎了 大陸設老虎保護辦公室
涉放紙條恐嚇柯文哲 8旬翁遭逮
葉匡時：高鐵財改更難 股東賠更多
傳統結合現代 鹽水蜂炮更熱鬧
巴西汽車產業銷售降溫
調查：物聯網晶片 成長最強
自拍棒踢鐵板 華府博物館禁用
麻油塗抹膿包 女童傷口潰爛
新台幣早盤走升
洛杉磯警槍殺街友 民眾嗆警長下台
李全教涉賄被押 上千人南檢抗議
開工壓力症候群 年後增2成
林志玲：我不做小三
傳重新檢討與夏普合作 鴻海不回應
北韓調漲開城工人薪資 南韓反對
調查：星是外派生活費最貴城市
出重拳 FBI掃除大陸孕婦赴美產子
大囍臨門慶功 豬哥亮想演床戲
手機熱導管商機 超眾泰碩搶食
不滿柯文哲施政 八旬翁恐嚇被逮
林書豪攻23分 湖人1分惜敗黃蜂
疑在貧民窟縱火 菲男遭圍毆槍殺
航警寄回駕照 女子感動喊讚
傳調查結論：佛格森警種族歧視辦案
潘政琮NCAA第6冠 平校史紀錄
恐嚇犯嫌落網 柯文哲：抗議應平和
海外島嶼淘寶網拍 陸土豪數千萬元得標
全美矚目 波士頓馬拉松爆炸案將開審
中古車商勒贖案 7嫌收押禁見
勤業眾信：智慧手機破3千億美元
歐元貶 歐精品市場回春
福建大客車側翻 4死24傷
電子力挺 台股力守9600
謝發達：太平島整建屬和平用途
公托摔傷嬰 新北開罰16萬元
圓仔木屑灑全身 成花生粉圓仔
金賢重前友女避談 升格人父疑雲起
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港媒：李克強將提經濟新政策
卓永財：復健機器人3月可獲陸許可
菲南戰亂省分 進入災難狀態
加國渥京華人TECO保齡球賽
桃市園遊會 展現就業創意
陸2月服務業PMI攀升 經濟趨穩
渥太華僑界新春晚會慶羊年
林書豪第四節轟13分 湖人惜敗
缺水危機重 工業用水可能再減供
尋學生導覽達人 探索英博物館
機電室變臥室 建商遭罰
涉貪法官胡景彬 二審19年6月
2016選不選 王金平：依我說為準
免附謄本有成效 內政部續推
香港零售額下跌引發憂慮
收被告茶葉 涉貪檢判無罪定讞
巴拿馬去年經濟成長6.2% 略降
千人聲援李全教 李母跪求放人
丁小芹與債主言和 獲得撤告
婦聯會法國分會春宴聯歡
空總用地 柯文哲：北市與中央意見一致
搶攻外食族 百元有找速食戰開打
感念愛心嬤10元餐 碼頭工人來送別
美搜索坐月子中心 恐涉國安
高雄監獄挾持案 陳世志：不厚道
謝長廷：別對小英副手人選說三道四
特招職業類科 9日起報名
希拉蕊電郵風波 共和黨抓痛處猛轟
頂新黑心油 新北市促提團體訴訟
內湖夜弄土地公 17條公車將改道
嘉大研究箭毒蛙生物鹼 抗阿茲海默症
油價跌 硬質玉米乾燥費跟降
匯集民間智慧 資服產業策略會議登場
北市蓋公共住宅 選定22地點
台灣燈會倒數 主燈彩排搶先看
信搖滾出輯 疼女兒陪追星
新台幣中午升 1.08角
二階限水 高市釋回收水萬餘噸
人大：大陸今年軍費成長約10%
涉走私軍火 哥倫比亞扣留大陸貨船
職類特招 考組機器人辨識植物
俞小凡遭騙4千萬 假大陸網頁搞鬼
桃園燈會晚間登場 水舞光雕映龍潭
參選嘉市立委 李俊俋黨部領表
整併公車路線 嘉市網路投票
陸客赴日血拚最愛藥妝 馬桶座第3
女星好Man 撞臉李奧納多
助企業升級 工研院設雲端公司
前法官胡景彬貪污 二審判19年6月
印度央行今年第2度無預期降息
飛行啄木鳥遭鼠騎 網友惡搞變屈伏塔
呂慶龍籲法支持台歐盟速簽投資協定
投信調查 SMART女性理財積極
全國物質調查 23萬人藥物濫用
國際NGO評比 勵馨挺進16名
雙北論壇5日討論世大運選手村等46議題
體驗炮陣中舞龍 早鳥試(火旁)
退役情報員赴大陸疑被吸收變共諜
美術館預算被刪 嘉市藝文界搶救
外資續匯入 台幣午盤升1.08角
陸土豪愛買國外海島 常忘了島也會瘦身
1年期定存單加權平均利率 0.585%
買日月潭電子套票 送埔里18度C巧克力
3月 屏東客家活動滿滿
涉詐貸 黃子愛僅籌出6萬獲交保
澳高等法院：電台惡搞探凱特孕情違法
職類特招仍採會考 教部盼減少
穆斯林旅遊首選大馬 愛台灣更勝日本
不滿抽太多衛生紙 老闆打客人遭訴
灌籃高手江之電 台鐵平溪線可續換票
禽流感疫情 零星禽場送驗
網路謠言影響業績 宗慶後提議打擊
郭泰源創首例 教練也出限量商品
農田亂拉屎 逃逸外勞被逮捕
賭城熱唱 小甜甜布蘭妮髮片掉了
行動人才夯 職缺年增48%
勇警公祭 朱立倫親臨主祭
子宮頸癌疫苗 國中無性行為前施打
一句任性 全國兩會翻譯姐走紅
死胎送洗衣店 美醫院大烏龍
大陸人大：軍費成長率與總預算相仿
台股收盤漲15.96點
台股整理 收漲15.96點
3月台指期漲 8點
日圓貶及核災疑慮減 助日觀光業回春
平盤整理 資金轉向中小型股
3月電子漲 金融跌
瓜地馬拉與宏都拉斯簽關稅同盟
立院修憲委員會 最快3月底成立
傅瑩：盼港人保障陸客尊嚴
彭博幸福評比 台灣躋身全球第5
沙塵暴來襲 中南部5日仍受影響
女突擊兵謝淑貞 首位女巔峰戰士
頂新獻金案 薛香川作證
陸導演馮小剛籲復用部分繁體字
台灣國際蘭展 10大展區迎客
神秘貼紙現美校園 引安全恐慌
南韓：不制止民間向北韓散發傳單
大陸人大談空汙：找回藍天白雲
台助建平民住宅 巴拉圭民眾受惠
代表涉貪落馬多 陸人大：與反腐有關
挺友開槍傷少年 男持槍彈投案
施明德：黨主席不是坐著不管事
糧食缺乏 澳「暗殺」686隻無尾熊
不只公務員 國民黨修法促全民加薪
無酒不歡20年 急性腎衰竭昏迷送醫
首開竹市先例 林智堅網徵一級主管
克莉絲汀派瑞大馬演唱 歌迷超嗨
韓中FTA將生效 韓助企業加速通關
補習班遭潑漆 斗六警追歹徒
拚加薪四法過關 國民黨籲綠捐棄成見
吸金逾3億元 負責人夫婦收押
推動一帶一路 鐵路建設任務重
反恐法遭美抗議 大陸人大反譏
三大法人買超台股 56.87億元
蘇治芬擬選雲林1選區 對上張嘉郡
男涉竊耕耘機 駛近百公里藏放
搶年輕市場 全民英檢推小學版
巴士輪暴犯受訪 德里警聲請禁播
選罷法修法 內政部擬辦座談會
易綱：陸CPI不會為負 降息看經濟
醃頭案二審 親情考量判無期
抗戰70週年 陸閱兵傳組兩岸老兵方陣
漢微科估今年成長25%至35%
施明德毛骨悚然說 謝長廷：玩笑話
三一一地震4週年 日在台辦感恩活動
京城銀今年獲利成長 優於GDP
柯文哲宮廟還願 民眾陳情維安緊張
共諜案 國防部：軍情局主動發掘
旅客攜超量自用藥 朱立倫盼除罪化
造林補助中斷 雲林籲台塑續辦
擁槍自重橫行中台灣 要命小方遭逮
柯文哲與里長座談 里長要市府有效率
宸鴻2月合併營收年增3.9%
天外飛來異物 砸中陳學聖座車玻璃
高教評鑑中心盼成民間高教智庫
旅墨台商會改選會長
王金平：有人提過朱立倫不選總統
濫用藥物者 愛多P高危險性行為
偽禁藥電子煙 憂鬱風險高2.7倍
男受公益活動吸引 應徵王品集團
傳王金平選總統 國民黨不評論
蔡依林跨界劇場 化身15歲茱麗葉
烏東頓內茨礦區爆炸 30多人喪命
最後一程 澳2毒犯踏上死刑路
中和瓦斯外洩 消防人員警戒中
德國流感病號多嚴重影響國民經濟
馬航空難週年 罹難者遺族難脫陰影
不滿日媒曝年齡 劉曉慶大罵日本鬼子
羅瑩雪：雄監挾持案調查報告客觀
攜手合作 新竹縣市舉行首長會議
旅墨台商新春商機座談
大陸人大發言人傅瑩 :天涯海角追貪官
新台幣收升2.8分
1月工業生產指數月減2.27%
HBL男女爭冠 決戰台北小巨蛋
擊鼓反暴力 勵馨花蓮簽宣言
高雄旅展搶便宜 好康加碼送
台灣1月工業生產指數 連12紅
國家歌劇院工程裁定展延274天
與KANO齊名 台東專校青棒隊將重組
基隆火車站前蔣公銅像 遭噴大屠殺
受挾持人質案影響 雄監辦懇親會
1月商業營業額月減3.3%
馬總統：兩岸永續和平 不再不可企及
日湖百貨改建 牆壁倒塌壓傷工人
雲林稅務局全功能櫃檯 古坑入列
雙北論壇明登場 討論46議題
德執政聯盟決定逐步調低團結捐
骨董商賣假貨遭通緝 報假身分被逮
前軍情局人員 涉洩漏情報人員身分
明德水庫乾涸 漁民樂捕54斤烏鰡
陸民航局：國際組織歡迎M503設立
菲軍方剿亂 3天攻下2座山寨
澎湖肪片龜達人 葉先黨推一口龜
大巨蛋屋頂鈦板 中鋼即將全數交貨
葉問3出難題 甄子丹減重30磅
限水 經濟部盼5月守住第3階段防線
昆明大火9死 50多間商店燒毀
健行送苗木 南投宣導植樹造林
超商超競爭 結合電商搶業績
元宵熱滾滾 雲林多耀眼
台灣1月商業營收 小幅衰退
跳暖身操 周美青鼓勵爺奶勇腳健走
阿里巴巴雲端運算中心 登陸美國
越南推動融入國際社會
大陸棄嬰 每年10萬人
藝人體驗蜂炮 直呼瘋狂第一名
湯圓熱量高 營養師籲適量食用
近千名難民 湧入西西里島港口
疑長期失眠恍神 員警清槍走火
5G新技術 無人駕駛遠距手術不是夢
歡慶客家日 桃園8日5區樂天穿
元宵湯圓熱量高 改吃水果大福
偷排水泥 台產挨罰80萬元
禽場密閉式復養 違規9月起開罰
馬總統：台菲解爭議 具示範作用
新竹國賓挑動味蕾 麻婆龍蝦料理登場
千人陳情李全教案 南檢將分案調查
基隆二信高中 估15人可上台大
大陸政協：香港政改要拉攏年輕人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
有人提朱不選總統 朱：從未聽聞
科技部活化迴廊 等公車不無聊
不分區採認養 國民黨：深入研究
摩鐵變殯葬 新北再罰6萬元
不畏廉航競爭 長榮吸客嚇嚇叫
移民船義國外海翻覆 至少10死
全台慶元宵 活動一籮筐
受累日圓走強 日股收黑
歐洲議會議員訪華 盼了解兩岸關係
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勒索工程砸辦公室 11人遭逮
20黃牛逛大街 花蓮省道夜未寧
政院：空總土地所有權屬中央
反擊歐巴馬 大陸人大：別搞雙重標準
金門抽驗湯圓 全合格
台鐵美女站長上任 CPR救命天使
拉貨需求 1月工業生產創新高
Google模組化手機 重塑產業風貌
自殺被海獅救起 美男從此救人為職志
車輛桃機爆胎 航警出動堆高機救援
習近平兩會有規律 愛講中國夢
綠能私募1.5億股 大同集團力挺
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國防部示範樂隊 展現訓練成果
雷軍：小米專注 不產馬桶蓋電子鍋
香港流感死亡人數達325人
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被誤認令計劃父 陸官員遭勸想開點
河南大學生救人溺斃 反被冤枉自己淹死
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鎧勝去年Q4每股賺4.42元
5日白天冷氣團減弱 北部稍回溫
李克強施政報告 對台政策受關注－大陸2015全國兩會專題之七
翟山坑道清理 16日起暫停開放
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李克強施政報告 對港政策表述受關注－大陸2015全國兩會專題之八
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台中搭車赴宜蘭行竊 男子遭逮
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先前傳被中共調查 趙本山題字笑對人生
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共軍少將：海軍戰時未必能破第一島鏈
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頂新獻金案 康炳政赴特偵作證
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雄監挾持案 雄檢駁斥週刊報導
NCC擬修法 強制新建物光纖到府
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台北關 今年前兩月桃機緝毒六件
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國民黨：推最強者選2016總統
十二年國教 台中5年50億元落實
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非法運送軍火 陸船遭哥倫比亞扣押
遏止違建 金門縣雙管重罰
滲透北非 義憂IS介入人蛇集團
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經長：歡迎外資來台 但要符合法規
美9州議會決議 挺台參與國際組織
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史諾登劇照公開 奧利佛史東執導
外國人不吃牛雜 經長：以偏概全
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台開獲利創新高 股利配發約1元
金門過元宵 體驗老式閩南建築美
國民黨拚全民加薪 盼民進黨勿扭曲
陳光復提海洋教育館教育觀光相結合
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2015台灣燈會試燈 氣勢磅礡撼全場
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美伊稱核談有進展 問題仍多
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M503航路爭解決 歐盟樂見
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王建民大聯盟春訓 守住滿壘沒失分
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情人節用餐不悅 婦人向餐廳求償
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美儲油增 WTI油價逆勢上揚
研究：妻罹重病 婚姻易劃下句點
美駐南韓大使 吃早餐路上遭攻擊受傷
未成年難民流落義鄉 掙扎求生
再傳利空 大蘋板傳延後量產
美駐南韓大使遇襲 臉部遭劃傷
延續發燒手感 曾雅妮星國拚戰
美駐南韓大使遭剃刀劃傷 凶嫌喊兩韓統一
巴西匯市美元創近11年新高
白宮：駐南韓大使無生命危險
阿根廷檢察官上訴調查總統
中山高近圓山交流道 化學車翻覆
美駐南韓大使受傷 歐巴馬慰問
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李克強施政報告 今年經濟成長保七
立院常設委員會 召委選舉登場
投信3月競募基金 爭食大餅
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希拉蕊電郵案 眾院委員會要查
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走出氣爆陰影 崇她社辦健走活動
北市都市計畫委員會審慈濟案
庫存足 太陽能現貨價續弱
台北市警局 分局長大隊長交接
星巴克推鈦金屬杯 中鋼做的
美駐韓大使遇襲 臉遭刀割重傷
李克強報告 對台重申九二共識反台獨
美股跌 台股恐9600保衛戰
美駐韓大使遭攻擊 國務院譴責暴力
房仲：去年北市林森北路購屋 最熱
李克強報告 國防支出年增10.1%
美駐南韓大使 臉上傷口近18公分
日媒：美駐韓大使遇襲流血
台股開盤漲5.31點
李克強施政報告 失業率4.5%以下
無畏冬季惡劣天候 美國經濟溫和成長
電腦公會籲儘速完成ITA 2談判
美駐韓大使手術中 嫌曾襲日本大使未遂
李奧納多攜手Netflix 拍環保紀錄片
李克強報告 陸經濟成長保七客觀實際
全英羽賽 戴資穎輕鬆晉級16強
化學車翻 國1台北端大塞車
吊離化學槽車 國道恢復雙向通車
抗超級細菌 漢堡商採新政策
大陳遷台60年 馬總統將出席活動
推性別主流化 25機關獲表揚
貝嫂設計新裝系列照 模特兒扮死
新台幣早盤小升小貶
傳嬌生將併Pharmacyclics 獲癌症製藥
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習談話 美學者：陸對台選舉起手式
鹽水蜂炮萬箭齊發 衝鋒裝備保安全
佛格森黑人遇害案 司法部不會起訴白警
漢微科股價創上櫃新高
春節長假 瑞昱2月業績疲軟
李克強：貫徹一國兩制 港人治港
曼谷雜工麵溫飽苦力 如今成古早味
MWC年度智慧機 蘋果LG共登第一
紀念前副總統陳誠 政大展珍貴文物
台企銀主辦永泰飯店31億元聯貸
台股9600點震盪 航運弱勢
斷肢焦肉 死神降臨波士頓馬拉松那一刻
美助南韓取回全斗煥2870萬美元貪贓
法人：京元電今年可望攻新高
阿里山花卉爭奇鬥艷 花季暖身
偷香油錢被抓不怕 慣竊再犯落網
紐約華人坐月子中心擔心掃到颱風尾
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台大校園徵才 職缺逾2萬新高
印度閃降息 印股攀高峰
鹽水蜂炮 元宵夜最高潮
線上零售商Etsy將IPO 集資上看百萬美元
大鬧高雄文學館 醉漢送辦
陳德銘：習近平談話 對台獨有警告
遠傳結盟宏達電 聚焦4G開發
協助失業者 投縣辦養生料理班
野火燒不盡 菲南又生叛亂組織
威盛控涉侵權 祥碩股價疲弱
航警查獲走私 製安毒麻黃鹼
資源南北不均 旅遊業產學合作突圍
郝柏村盼年輕政治領袖效法陳誠
北市地下道車禍 1人受困
美大使遇襲 朴槿惠：傷害韓美關係
冬季風暴襲美東 冰雪擾交通
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襲擊美駐韓大使 金基宗被逮捕
為趕車客等10秒 日媒讚高鐵貼心
朱立倫：與王金平間不需任何人傳話
類似美駐韓大使被割臉 朴槿惠曾遭遇
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學者：習李談話 彰顯九二共識不可迴避
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
房市淡 中小坪上天堂大坪數住套房
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民進黨：三有利三堅持推動兩岸發展
越總理籲主動因應氣候變遷
台灣工具機產值去年佳 今年續看俏
台工具機首季展望優於去年
為驅瘟疫而生 蜂炮傳承逾百年
五輪真弓登台宣傳 清唱戀人啊
全民護幼遊行 7日台北展開
北市薇閣變更案 里民場外抗議
101大樓集遊 新分局長：保障合法
警政署：近年詐騙案件已減少
夏季家電新產品走節能健康風
湖人不敵熱火 林書豪12分
惠妮休斯頓愛女昏迷過生日 男友傳情
大鵬灣國家風景區 前進柏林旅展
捷運殺人案 新北地院6日宣判
江丙坤呼籲台日儘速洽簽FTA
杜聖觀訪愛爾蘭科克郡地區
台南安平發現女性浮屍 身分不明
薩爾瓦多加拿大自貿談判將完成
朴槿惠：襲美大使等同攻擊韓美同盟
薇閣小學變更案 北市退回
馬總統：九二共識基礎推動兩岸和平
消防隊變形金剛 金門燈會吸睛
新台幣中午升 1.7分
胡為真憶父親 戍守大陳島吃鹽水泡飯
調查：逾半退休台灣女性滿意生活
台南槍擊案 一對男女命危送醫
紀念抗戰 將廣邀相關外人後代
全民資安評量 過關率9成
趙天麟新構想 邀婉君一起當召委
遠雄大巨蛋工期展延協商 北市府否決
環保做公益 雪霸贈原生植物苗木
軟腳黑琵恢復 送特生中心試飛
李克強工作報告 對台政策再出現反台獨
元宵到 吃湯圓小撇步大公開
強拆輓聯事件 柯文哲：不應執法過當
派駐動盪區 美外交人員易成目標
張志軍：兩岸和平發展 方向沒變走下去
118子彈帶回家 前刑事組長遭訴
318學運特展 柯文哲：看北美館檔期
穆斯林2節日 紐約市將列國定假日
日本副首相胞弟麻生泰訪台
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傳尋女副手 王金平：無稽之談
傳前共軍聯絡部長邢運明受查
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世界最長壽嬤慶生：117年很短
回應習近平 民進黨重申三個有利
恩情變調引殺機 男殺人割頸判刑
母將入監 高市助學齡男童就學
李克強談反腐 要高壓也要制度反貪
APEC財政次長會議 菲國山城登場
畫家輓聯弔父遭拆 張大春：這是柯文革
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禁掛傳統輓聯 北市殯葬處：違規將開罰
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李克強：大陸向海洋強國邁進
反核二繼續運轉 反核團體敗訴
希拉蕊：已請國務院公布電郵
立院召委選舉 藍拿9席綠搶7席
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今夏無鵝 擬關稅減半進口供應
李克強談今年三要務 平衡穩成長調結構
迎姊妹友好城市 高雄請總鋪師上菜
臉書抱怨工作 佛州男子吃牢飯
印傭停輸出 外交部：配合勞動部因應
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新港媽遶境 豬哥亮祈求健康
清明連假 澎離島航線加班輸運訂位
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吸引人才 國發會推創業家簽證
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淡海輕軌 6日起實體票選車廂
桃園高三女生 免費子宮頸疫苗
前立委廖婉汝 接國民黨屏縣黨部主委
專家：大陸將有寬鬆貨幣環境
台股收盤跌26.64點
婦女節獻禮 高市推免費視障按摩
紛爭調解 板橋試辦夜間服務
疑感情糾紛 女子與舅舅遭槍擊
性平概況調查 9成企業給休產假
巴士輪暴犯受訪紀錄片 印度禁播
反恐任務流血 菲總統被控叛國
任社會處長 吳挺鋒提資源整合
大同大學許願臉書 替國小學童圓夢
近視眼黏3C 高中生3成恐青光眼
3月台指期跌31點
台股震盪整理 收跌26.64點
澎湖各廟宇乞龜鬧元宵熱鬧登場
住宅政策惹議 柯文哲：先推動再修正
李克強報告 經濟降速簡政放權受矚目
3月電子金融齊跌
工作人口每年減18萬 毛揆提配套
前閣揆官邸 擬改為社企聚落
權值股熄火 指數失守9600
強拆輓聯事件 文化界：管太多
發現車頂冒煙 逮獲2男吸毒
台捐贈救護車 愛心遠播多明尼加
李克強談改革 建構開放型經濟新體制
超跑違停未掛前車牌 遭警開單
砷化鎵產業大翻轉 PA三雄閃亮
禽流感趨緩 雲縣全力復養
宏都拉斯2月咖啡出口成長35.5%
弘光科大學生 勇奪國際美食賽雙銀牌
UN：全球每年因天災損失高達3千億美元
確保警員執勤安全 竹市廢交通指揮台
營養午餐費調不調 柯文哲：再商量
贓物上網拍賣 警扮買家逮人
中正大與印理工學院孟買分校簽MOU
聚陽新增台美快速時尚客戶
初考創辦以來 首傳博士考取
復健機器人 協助病患增加自信
曾雅妮好棒 匯豐賽首輪暫領先
陸船越界 金門海巡搏命登檢
質疑油氣回收不實 議員突檢加油站
春天音樂藝術節 嘉市開演
後食安時代 超商引進台塑有機蔬菜
楊松壽：北市推電子輓聯應兼顧法理情
李克強談簡政放權 有權不可任性
三大法人賣超台股 24億元
留台僑外生人次破千 均薪3萬3
李克強讀報告 二度與書面不同
民團訴求補正公投法 修改選罷法
陳盛沺：經濟好 政治衝突就會減少
台鐵清明加班車 19日開訂
伊朗官媒：在葉門被俘2年 外交官獲釋
反中科擴廠 環團號召千人連署提告
李克強談城鎮化 力推戶籍制度改革
涉洩漏情報人員身分 兩被告交保
IS斬首人質 馬國印尼民眾現身
高雄左楠發展 劉世芳槓上黃昭順
2毒犯命懸一線 澳提與印尼換囚
柏林旅展台旅遊業者積極推廣特色
兩性同酬日224 提前4天
曾雅妮手感燙 星首輪並列第1
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電信經營商淪詐騙 蒐購人頭卡
嘉義輔中學生任台灣文化大使 好讚
陸民赴日買馬桶蓋 李克強表態
女性遭跟蹤騷擾 3成2生活受影響
友達校園搶人才 現場面試通過即錄用
摩鐵改建殯葬場所 新北強制拆除
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郭伯雄是否被捕 劉源：你懂的
大陳遷台一甲子 吳副總統7日出席紀念
驚傳見嬰屍 原來是小猴兒
小李飛刀出鞘 李振昌1局無失分
禁掛輓聯挨轟 北市擬放寬
兒童節禮物自己選 宜市邀童投票
台南歸仁槍擊 1死1命危
吳釗燮致電李四川 促討論國是會議
旱象未解 毛揆視察水庫上游清淤
iPhone6大螢幕夯 蘋果奪回霸主
雲嘉南就博會 釋出5千職缺
台灣燈會 台中郵局摸彩抽金元寶
景氣燈號重回綠燈 經濟溫和成長
美駐南韓大使遇襲後 推特報平安
新台幣收貶2.7分
搶台優秀生 港城大祭高額獎學金
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中職熱身賽7日開打 現場抽福袋
二戰武藏號尋獲 解開數十年謎團
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買盤回籠 日股收高
Yiabi新聞名人見報率 柯文哲三連霸
第三節疲軟 湖人輸熱火吞3連敗
曾雅妮手感燙 打起來很有信心
印尼不甩換囚 仍將處決澳洲死囚
工會爆資遣 亞太電：是績效考核SOP
敦泰擬現金減資3成
朱立倫柯文哲合放天燈 內藏玄機
元宵覓良圓 五行湯圓補血暖身
勞動人口減 教長：生產力需倍增
美駐韓大使遇襲 術後推文感謝外界關懷
曾雅妮抓鳥收尾 匯豐賽暫列領先
客家元宵鹹湯圓 記憶中的媽媽味
解放軍報：4成解放軍跑不了5公里
公私協力幼兒園 教部：增平價選擇
大陸國防預算增1成 國軍挑戰嚴峻
歐商會能源建議 經長：須考慮國內情況
宜蘭羅東路面凹陷 挖土機卡洞內
偷排廢水 桃園市罰復興空廚停工
高考技藝類科 增加實測比重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
元宵節 野柳神明淨港最高潮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世維大會向北京喊話 緩解新疆動盪局勢
基警破暴力討債 赫見新科里長
最高院裁定 朱立倫承受王金平黨籍案
雙北論壇登場 柯文哲朱立倫作風大不同
澳洲提換囚救毒犯 印尼拒絕
板橋驚現鼬獾屍體 動保處緊繃
黃金大道 彰化黃金風鈴木盛開
雙北論壇共識 世大運選手村對半分
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若天候允許 經部：清淤無上限
純金浪漫 嘉市黃金風鈴木盛開
選手缺席開幕式 林聰賢：精神不及格
渴水危機 辜成允籲共體時艱
別再爭論顏色 白金版洋裝順勢推出
東勢豐原快速道停工 將開環評會
保健品價差大 消基會要求改正
張顯耀赴陸談馬習會 府：絕無此事
共諜案供出陸方 前情報員交保
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終止連3降 2月底外匯存底增
少女舞者試燈未亮 中市：尊重專業判斷
發改委：大陸今年經濟下行壓力大
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吉隆坡女網 謝淑薇單打挺進第三輪
恢復五一黃金週 大陸人大代表：不可能
新竹攜遠傳關懷社福 推在地行動服務
美駐韓大使遇襲 北韓稱罪有應得
攻擊美駐韓大使 行凶男不滿外國強權
矽品2月營收同期新高
男子謊報119 罰1萬5
李克強再提海洋強國 道出周邊安全危機
澳加強查非法買房 陸買主被點名
元大金MA計畫啟動 徵5類人才
日地震災戶自費來台 謝台伸援
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王金平：社會大和解 都是為國家
兩黨談修憲 國民黨：時間仍在安排
政院促地方儘速成立食安會報
王金平黨籍案 國民黨：已落幕
雲林無形文化資產 馬鳴山吃飯擔登場
艾倫找到武藏號 菲方要查有無先申請
主攻財管市場 富邦證募百名理專
強拆輓聯 北市議員批粗暴
美駐韓大使遭襲破相 傷口近頸動脈
大陸施政報告 發展提134次最多
府：國安會諮委未滿編 無誰擠走誰
李模楷遇襲 韓美軍演首階段提前結束
水庫上游清淤 毛揆赴復興致意
葛光越訪尼采市
3成婦女沒抹片 怕男醫也是原因
台能源價格低 影響業界提升效率
國民黨：九二共識基礎續推兩岸和平
阿里山花季10日開鑼 櫻花樹下品茗
與財政部訴訟期間 台新金不賣彰銀
美韓大軍演 第7艦隊5艦抵韓
台南年初三槍擊案 2槍手投案
國民黨高市黨部主委交接 展現團結
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慶元宵 松柏嶺受天宮揭萬斤米糕桃
第一金控業務版圖 貫穿中南半島
大陸南海填海造陸 越南再抗議
俄展開大型軍演 挑領土糾紛地區
采盟桃機元宵樂 猜燈謎送花燈
越配小孩貼心 獎金買洗衣機送媽
南台廢核遊行 訴求核廠不延役
世大運選手村 雙北對半分
北市：保留新舞臺原基地作為展演空間
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移起猜燈謎 金門新住民慶元宵
新北：推動原住民聚落自力造屋
屏東客家部落 傳統民俗鬧元宵
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新制勞退基金 103年度賺753億
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復興空廚排廢水 遭勒令停工
新港奉天宮擲筊送賓士 契子勝出
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研究：氧氣可能有助免疫細胞抗癌
美元指數創高 台幣收貶2.7分
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元宵節 蔡英文至中市拜媽祖賞燈會
景氣轉綠燈 台灣經濟往好的態勢
大陸環境污染 李克強：鐵腕治理
下週油價 恐漲2角
欠繳電話費 台東2個月被詐5百萬元
越野路跑挑戰賽 探索北台灣之美
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失業職訓 南投原民餐飲訓練班
棕櫚渡假村環差案 需補件再審
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基隆市醫慶元宵 長輩笑開懷
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許文龍獲日本拓殖大學名譽博士
1罐可樂就過量 減糖顧健康
合放天燈 朱柯都題雙北合作
高雄輕軌通車效應 各界看好
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大型鐵人三項 4月澎湖登場
元宵夜 高雄燈會閃耀愛河
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餵毒控制小弟 販毒頭子僅22歲
夜弄土地公起駕 轟天炮響
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竹市復古燈籠趴 7000人雨中同樂
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查殺貓凶手 英男花1萬英鎊雇偵探
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吳敦義：台今年觀光客破千萬可達陣
鹽水蜂炮最高潮 元宵鬧整夜
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去年公益彩券銷售1322億元 創新高
禁軍政府官員從政 泰總理公開反對
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增多樣化 英委員會推招中年媽情報員
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巨鱷攻擊 一家三口非死即下落不明
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小雞性別專家奇缺 4萬英鎊高薪找嘸人
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高中排球聯賽 豐原高商衛冕
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還原事件全貌 追究疏失責任
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華府大風雪 國會成滑雪勝地
蓋達敘利亞分支 軍事指揮官遭炸死
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供應過剩憂慮難除 油價走弱
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伊斯蘭國又破壞 剷平亞述古城
哈里遜福特傳機腹朝上墜機 受重傷
歐版QE將登場 台股觀察外資動向
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BenQ投影機連6年全球第2
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愛飛 哈里遜福特難逃墜機宿命
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廣州火車站砍人案 9人受傷1嫌被擊斃
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土地登記 新北代收北台4縣市案件
FBI籲美國大眾對IS網路招募保持警覺
畢旅傳食物中毒 衛福部檢驗是否諾羅
研究：火星水體 曾比地球北冰洋大
結怨砸檳榔攤 4人送辦
遷台60年 羅智強父親等待再靠岸
男子嗆燒台北代表部 遭韓警逮捕
英國議員：陸傷害香港自由
調查：企業樂觀看景氣 估加薪4%
哈里遜福特闖影壇 木匠變銀幕英雄
金管會啟動非都會區房貸金檢
汐止康誥坑溪封溪 垂釣將重罰
大陳遷台一甲子 家鄉美食歷久彌新
浩然LED投射燈 通過美國UL認證
公務員初等考試放榜 首次錄取1博士
股王和金融漲 台股收復9600
提升飛航 桃機北跑道3階段整修
王金平：朱立倫任黨魁後 僅通一次電話
華航進台大招機師 招募百人
環團陳情 停六輕石油焦使用許可
經部：產業能源效率提升 優鄰國
公關：哈里遜福特墜機 將完全康復
嘉明湖4月開放 總量管制並收費
王金平黨籍案 賴士葆：目前是最好處理
遇襲美大使恢復良好 韓語致謝
對南韓歌手藝媛爆粗口 李泰林道歉
柯文哲盯10大車禍熱點
葛萊美女聲演唱會 新北7日開放索票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
月薪20萬 華航校園招機師新血
高雄葛珞思女孩訪美 陳菊祝福
南部解渴 鄭明典：要等梅雨季
保健品國內外價差大 公平會調查
蔡英文：如果執政 善盡和平穩定責任
陸女隨手丟拉圾 卻丟掉錢包
畢旅疑食物中毒 仍有10人住院
陸財長：清理地方稅收優惠 時機未定
下週汽柴油價恐漲1至2角
過年不免俗 林書豪也打麻將
韓經紀人：ZEST成員否認性侵指控
里約時裝週取消 女模乾脆上街走秀
北京海淀公車自燃 濃煙滾滾被燒成空殼
拆輓聯事件 柯P媽：沒禮貌
明湖國小畢旅 78學童嘔吐送醫
人行徒步區規劃 柯文哲：專案管理
癲癇女想吃雞腿 老父由偷變搶
哈里遜福特受傷 美演藝圈墜機多
全英羽賽逆轉勝 周天成晉8強
三高沒控制 5年內腎病風險倍增
查貪官洗錢 傳陸警赴加祕密行動
今年估成長 裕隆集團同步漲
數位教學平台 資源無償使用
彰化芬園黃金大道 留下美麗回憶
學生食物中毒疑諾羅 屏衛局採樣
環狀線施工 板橋文化路延長道路縮減
新台幣中午升6.1分
廣州車站砍人 持刀男子與警方對峙
海軍敦睦艦隊啟航 老外也愛看
哈里遜福特墜機 英網友：應吊銷執照
製造業景氣呈黃藍燈 連10個月低迷
假離婚疑出軌 男子刺死前妻
哈里遜福特墜機 日網友：原力與他同在
紫南宮吃丁酒 10萬份麻油雞飄香
台電音三太子遊行 印尼總統成粉絲
馬總統：勿貼社會住宅標籤 混居為宜
張大春：再給柯文哲上一課
談藝人涉毒 陳道明批吃飽了撐的
外資：陸智慧機零組件 影響力日增
重建台中公園鳥居 林佳龍：再發光發熱
兆豐金推三合一 張盛和：有接觸沒結果
夜店殺警案 北檢再起訴3人
投顧：環保帶動再生能源需求
兩校畢旅 240人嘔吐不適送醫
哈里遜福特飛機 差幾公尺撞樓房
電價費率審議會成立 工作會議密集開
台農技助生計 印尼人讚蘆筍之神
7月擬辦戰力展示 邀馬總統主持
印度東北暴民劫獄 動私刑打死強暴被告
假貨掀波 阿里巴巴又被美國盯上
緬甸軍警逮捕示威抗議學生
初考放榜 博士錄取電子工程類科
週末假日後壁遊 國際蘭展賞花
悠遊蘭海 台灣國際蘭展開幕
大陸：日本參不參加亞投行 是日本的事
哈里遜福特飛行狂 傳有8架私人飛機
韓擬殺人未遂罪拘押襲美大使凶嫌
涉製假筆錄交差 偵查佐起訴
占中餘波 北京關注港獨問題
在職勞工第2專長訓練 屏東上千名額
台經院：製造業分數增 景氣仍低迷
機長讓美女坐駕駛艙 微博曝光
義大犀牛主場門票 10日起預售
匯豐賽次輪 曾雅妮前9洞並列第6
禁燒石油焦條例 雲林3月見草案
大立光利空出盡 股價勁揚
FDA：超音波3D照留念 對胎兒恐有害
台灣團體播愛心 索羅門學童受惠
抗獨史陣線 盼課綱還原228史實
大學博覽會 7日北高展開
台股收盤漲50.68點
廣州車站砍人案 陸網友擔心是恐攻
前環姐秀長臂猿合照 泰警緝捕猿主
正妹搭駕駛艙 國泰：合規定
遭槍殺非裔少年家人 擬控告白人警察
馬總統：國安基礎上兩岸交流
3月台指期漲52點
台股開低走高 收漲50.68點
償債機車騎走不還 女送辦
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便當店瓦斯桶冒火 勇消拖出撲滅
3車疑遭縱火 高市警蒐證追查
雷軍：小米今年賣手機 上看1億支
(火旁)龍踩街晚間登場 41團隊有看頭
蔡英文：民進黨同意兩階段修憲
Apple Watch活動 藍寶石台廠先漲
前華隆集團負責人翁大銘病逝家中
股王勁揚 台股漲50點
工作天數少 台化2月合併營收減
工作天數少 台塑2月合併營收減
前台灣省議員餐會 高育仁：勿過度解讀
財部釋疑 文化資產列入促參法
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3G下載上傳速率 台灣大遠傳各領風騷
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藍士博宣布參選 史明站台
頂新獻金案 特偵組傳喚魏應行
陸男蒐集民國報紙 準備辦展
台維斯盃對黎巴嫩 盧彥勳搶下第1點
陸製航空母艦 有望配備彈射器
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IOI買101 投審會下午重大宣布
北市廉政會：美河市案鑑價明顯錯誤
朱立倫前進星國 行銷新北觀光
大陸高分二號衛星 分辨率精確到1公尺
朱立倫拼觀光 掀新北旅遊熱潮
朱立倫拼觀光 新北魅力躍國際
APEC財政次長會議 台灣經驗放異彩
柯文哲：台北與上海雙城論壇續辦
國巨2月營收 年減0.7%
美寒冬就業穩定 餐飲業壓力大
積欠賭債搶銀樓 一兵搶奪罪遭訴
翁大銘身亡 疑猝死家中烤箱內
柯文哲：開放570戶聯開宅供青年租屋
IOI：不收購101股權 申請退訂
民進黨立委初選 陳致中登記
朱立倫：新加坡是最小的大國
朱立倫：新北是星國旅客訪台首選
智慧購物趣 串連台北3大商圈
明湖國小畢旅 113學童嘔吐送醫
佯性愛光碟 恐嚇前小王遭訴
台灣燈會APP 下載可抽iPad
匯豐賽次輪 曾雅妮並列17
東陽訴訟和解 1600萬美元去年認列
前豐原醫院院長陳進堂 遭貪污啟訴
新台幣收升5.7分
嘉縣海區立委 蔡易餘林國慶爭提名
哈里遜福特墜機 巧遇打高球醫生伸援
愛國同心會疑企圖毆打民眾遭逮
中華電推動桃園智慧國門新都
頂新：還是想賣101 但不知何去何從
蚊子館改建宿舍 網友點名8處
未注意車前動態 客運司機撞死人判1年
登珠峰要交環保費 每人至少3100元
剩1個人老師照上3小時 生流淚悔翹課
每區設中繼住宅 柯文哲：4月公布
審批期已過 IOI入股101告吹
阿里山森林遊樂區 電動遊園車開駛
頂新：台灣之星還沒決定賣不賣
客家日 宜蘭推看花鼓吃花粽
嘉市府成立兩岸事務小組
捷運殺人案 鄭捷被判死刑
美大使遇襲 南韓駁北韓說法
新型基因檢測 孕婦驗血順便驗癌
全國廢核遊行 14日上凱道
染禽流感 1保育類黑琵安樂死
日圓貶拉升出口類股 日股收漲
鄭捷案宣判 家屬認為應判死刑
柯文哲：馬總統提混居概念是對的
春季賞櫻去 日韓團費微漲
投審會：不再審理IOI買101案
凶殘殺前女友 警全力追緝
工會團拜 林佳龍促協助青年就業
老年筋骨愈硬 愈容易三高粗腰
菲調低計程車起跳價 台商：好便宜
鄭捷判死刑 鄭語錄令人不寒而慄
愛國同心會違停爭執 警方帶回
假日申請老年給付 年金追溯至離職日
鄭捷殺人案大事記
日巡開幕戰首輪 盧曉晴並列第2
美式蔬食推新菜色 舉辦體驗營
花園酒店迎初夏 大啖墨西哥美食
北市：派員赴明湖國小疫情檢查
101原價賣公股 頂新：陷政府不義
鄭捷案宣判 法官判4個死刑
朱立倫：每次都是學習之旅
學測65級分 東大給獎學金40萬元
彰化芬園黃金大道 賞花暢遊中彰投
北市討百億 交通部：待法院判決
鄭捷判死 被害人家屬：符合社會期待
亞馬遜看重大陸 進駐天貓開店
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙城論壇 楊雄：九二共識為基礎磋商
中職熱身賽開打 推出App試用版
被判4個死刑 鄭捷表情木然
逛燈會花光錢 少年向警求助
翁大銘身亡 檢：心臟疾病無外傷
三星KNOX 獲MWC最安全解決方案
鄭捷判4死刑 檢方：向檢察官法官致敬
兩會必跌魔咒 深圳股市大跌
駐韓代表部傳縱火威脅 外交部提高警覺
來了 Instagram推幻燈片廣告
籌畢旅費 宜蘭清寒學子創製版畫提袋
陳德銘：盼台灣各黨派支持九二共識
一銀永珍分行獲發永久性執照
換季沒煩惱 藥妝通路叮嚀肌膚保濕
頂新獻金案作證 魏應行：謝謝關心
鄭捷判決4死刑 還押台北看守所
朱立倫：雙北一定要合作
鄭捷被判死刑 北捷尊重
馬來西亞網賽 張凱貞無緣爭冠
大陸精簡產業優惠 樓繼偉：非針對台商
頂新：台灣是故鄉 魏家四董不會出走
核一除役否 毛治國：最晚明年決定
雙城論壇 上海市長重提九二共識
彭博：大陸下調5大銀行高層薪酬
誠品行旅開幕 5千藏書佐咖啡香迎賓
遠傳3G上傳速率 全台第1
懶人福音 中英科學家開發防沾染塗料
石門水庫清淤 每年計畫15萬立方公尺
總統：女性照顧家庭 也捍衛國家
涉洪福案 翁大銘曾服刑1年多
朱立倫赴星 徵求新北旅遊大使
鄭捷判死刑 死者家屬：符合期待
金門老翁走失 岸巡溝內尋獲
鄭捷早選定捷運下手屠殺
性侵21人 斐恐怖色魔判刑525年
墾丁統一渡假村環境消毒 停供餐2天
南韓擬資助北韓參加世大運
7日東北季風影響 北台灣有雨
追代墊款 柯文哲：目標是交通部
員警捏造假案情 警方：依法懲處
南部缺雨 高屏溪流量大降
旅展別苗頭 吸睛開幕活動搶客
海南航空鎖定天馬 意在重返日本市場
土耳其旅遊好夯 團費漲訂房增
鄭捷判4死刑 律師：被告無聆判義務
捷運代墊款 交通部：誰營運誰還錢
柯文哲：將發函上海表達續辦雙城論壇
法院：鄭捷性格如豺狼凶殘
超商鎖定運動與上班族
傳陸三公經費達1兆餘元 陸財長：胡扯
蔡英文：6都為核心 打造經濟戰略區塊
預測陸經濟過於樂觀 林毅夫稱被誤解
鴻海徵才 工程碩士畢4.5萬起跳
鄭捷判死 潘碧珠夫：器捐彌補過錯
台灣50成分股 不變
朱立倫：會把市長做好做滿
台壽保要賣 4家業者符合資格
北韓外交官走私黃金 入境孟加拉遭查獲
林佳龍：台中保全日兌現選舉承諾
清明假期 台金海運開放訂位
教育部：課綱委員會儘量公開透明
IOI放棄買101 投審會將原案退回
翁大銘猝逝 唏噓憶華隆風雨過往
兄弟簽下林英傑 月薪11萬
培訓人才 南投辦旅遊導覽解說班
東京食品展飄台香 商機逾6千萬美元
大陸暗示下修經濟成長 港股收跌
逾時探嬰遭拒 男持電擊棒比劃
密閉式復養兼考試 禽場業反彈
涅姆佐夫案滿一周 反對派醞釀大遊行
雜貨輪火燒船 疑乙炔作業不慎肇禍
台股上市公司市值逼近28兆
俄國總統蒲亭自行減薪10%
歐股漲跌互見 市場聚焦美就業數據
北市：即日起開放掛家屬輓聯
鄭捷判死刑 北所：聆判前後情緒平穩
鄭捷判死刑 被害人家屬盼速定讞
雄獅徵才千人 首波3月8日台大啟動
台壽保出嫁 逾4金控搶下聘
李鴻志奪神農獎 擦亮西湖甘藷招牌
守護傳統領域 國際原民聯盟聲援
經部：陸資對台創投不得具控制力
鄭捷殺人案 邱木森憶妻落淚
光良開唱出輯 戴佩妮桃花催婚
畢旅食物中毒 兩學生住院
鄭捷判死 議員籲北捷補償被害人
金門警局 向女性員警賀節
澎湖藝術季 創作畢展同步登場
不服取締 愛國同心會3人遭逮
翁大銘病逝 立委任內呼風喚雨
寡婦高官搞不倫 安倍籲自律
員警安葬野兔 回程查獲竊盜案
金酒尾牙疑中毒 廚工驗出諾羅
樓繼偉：大陸不能單靠環保稅解決霾害
美研究發現一種荷爾蒙 可減重控血糖
歐元貶值 華碩調高報價因應
美貿易政策報告 續關切美豬進口
談自貿區 福建省長：台商投資要求最苛
日政府擬實施釣魚台等島天氣預報
民進黨立委初選 高市2區將協調民調
成龍duang走紅 外媒也瘋狂
3D胎兒寫真 媽媽手冊不鼓勵
民進黨雲林立委初選 兩人同額登記
山西官箴敗壞 袁純清：我有責任
蘋果新專利曝光 iPhone有望防水
台灣燈會 愛因斯坦燈座點燈
民進黨台中市立委初選 7人登記
溼地遭破壞 知本夢幻湖消失
染禽流感黑琵安樂死 全球首例
外資匯入 新台幣升
IOI棄買101 財部:遲早的事
烈嶼模範婆媳 情牽45年
荷蘭總理：聖戰士都應死在敘利亞
澎科大學生交通事故率高 警入校園宣導
中鋼駁支付河靜鋼廠陳源成薪酬
星高球賽 曾雅妮次輪並列第17
經濟慘兮兮 蒲亭帶頭減薪10%
衝壓引擎與UAV 國防科研重點
民進黨立委初選 77人搶43選區
今彩539開獎
民進黨立委初選 黃昭展沒登記
激進分子威脅恐攻 比利時高度警戒
大樂透開獎
林向愷戴季全任悠遊卡投控公司董事
法官：鄭捷殺人不後悔講效率
江宜樺關中楊進添 獲聘府資政
世界讀書日 英男童扮格雷遭校方排拒
油價回升 台塑4寶展望樂觀
每天1包小薯 罹癌風險500倍
美東冬季風暴遠離 氣溫依舊寒冷
香港流感今天又10人死 累積341死
民進黨立委初選 澎湖一人登記
婚姻平權無界限 美企業表態支持
解放軍買官價格 軍長5000萬元
大陸與日本將辦安全會談 4年多來首次
大陸假農藥走私猖獗 歐盟展開調查
台南議長賄選案 檢提訊李全教
兄弟不戒菸 老爸遺產分文不給
英議員指陸損港自由 港議員推崇
歐央行推振興案 歐元再創11年半新低
瀋陽男子落井 硬撐5天終獲救
同校姊妹太神似 斐警方破竊嬰懸案
鄭捷殺人案 審判長遭恐嚇
大樂透頭獎槓龜
全球超級富豪城市 台北排第15
今彩539頭獎2注中獎
江宜樺7日赴美 擔任訪問學者
美就業成長加速 失業率降至5.5%
大阪亞洲影展 魏德聖張孝全風光
馬來西亞網賽 謝淑薇晉4強
美1月貿易赤字跌至418億美元
美國最暢銷大陸品牌手機 是中興
不准報導穹頂之下 洩密員工遭停職
海外追贓 陸警秘密進入加拿大
高球業餘春季賽 邱瀚霆俞涵軒奪冠
張志軍闡述習李談話 堅決反台獨
名嘴指總統密會張俊彥 府駁斥
雷軍：開放陸資赴台 塑造創業氛圍
福建自貿區 瞄準對台優勢
烏日燈區小型主燈頭斷裂 將漏夜修復
處理地方債 大陸財長：逐步消化
穹頂之下熱議 網民速譯英文上網
馬航MH370一周年 家屬不放棄希望
德國會通過企業董事會女性保障名額
蘋果取代AT&T 入道瓊工業指數
刺傷美國駐南韓大使凶嫌 常造訪北韓
華航招募百名機師 8日台大辦說明會
翁大銘病逝家中 無外傷
入境旅客攜帶自用藥物「不罰」
北捷隨機殺人案 鄭捷判4個死刑
烏日燈區斷裂小羊燈修復 繼續展示
經濟部: 限期要求阿里巴巴撤資「決定不變」
關注移民問題 德東德西民眾反應不同
就業數據佳 美元匯價攀11年高點
聯準會升息疑慮 美股開盤走軟
支援熱身賽 曹錦輝可能主場登板投球
歐股漲跌互見
大馬網賽 謝淑薇丹麥甜心爭決賽權
就業利多提高升息預期 美股盤中重挫
伊斯蘭國襲擊利比亞油田 8死
憂升息腳步接近 美股重挫
台新銳導演趙德胤 獲亞洲協會重視
全球富豪流竄 中國最多 英國首選地
金價重挫 今年漲幅吐光光
為爸爸們發聲 亞馬遜網路連署獲矚目
努斯拉陣線軍頭 傳死於敘利亞
發霉的美味 義藍紋乳酪戈岡左拉
挪威代表處喬遷有喜 新春團拜
奧處教育組參加維也納國際教育展
母愛爆發 凱特布蘭琪領養女孩再當媽
巴西美元匯率一週升值7%
巴西石油售部分資產 變相民營化
韓SJ東海和銀赫新曲 叫好叫座
旅美爵士鋼琴家陳若玗挪威首演
美研究：男女連續殺人犯有驚人相異處
阿根廷僑社開心慶祝元宵節
朱立倫：訪星推觀光也見老朋友
林克穎案高院審查庭結束 最快5月宣判
吳進木獲秘魯頒友誼金星獎
露國台灣獎學金校友會成立2周年
美神秘暗夜蛋洗攻擊 1年抓不到元凶
嘉義市輔仁中學師生訪亞特蘭大
戴輝源赴田納西州大學分校演講
抗日雙槍黃八妹 忠義巾幗豪傑
台北體育用品展 規模創新高
品嚐故鄉滋味 大陳人流連醃魚
早春時尚 推優雅酷帥錶情
拋開過去 曹錦輝要重頭開始
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邁阿密機場 1女開車撞警車稱有炸彈
赴美奮鬥 大陳義胞見證時代動盪
性騷擾雅虎美女CEO 德州男再犯被捕
調查：台灣人看好人民幣 長期可增持
大陸電商觸角伸向農村市場
林書豪沒得分 湖人首節落後
加國會山莊槍手自拍錄影公布
鼓勵創新創業 遊戲業紛成立群募平台
Freak漏洞攻擊 上億微軟PC用戶當心受害
人類嗜甜如命 世衛減糖目標難達到
遷台60週年影像展 大陳鄉親相見歡
遷台60年紀念影像展 副總統親臨主持
BBC一週十大妙聞 握完手一定會聞一下
林書豪得分開張 湖人半場後來居上
鴻海阿里巴巴聯手 攻智慧城市生態系
燈會羊燈斷頭連夜修復 晚上重啟光明
全民護幼遊行 下午集結凱道抗議
戴資穎奮戰退敵 全英羽賽晉4強
喬治克隆尼嬌妻 客座哥大教人權
台構裝材料產值估年增12%
駐美官員：台日漁協活路外交勝利
大學博覽會 港澳校搶招受矚
群光集團首季拚2位數成長
台灣蘭展開園 賴清德親迎遊客
阿里山鄒族戰祭 特富野社登場
3/24起 普悠瑪開到知本
宜蘭1工人高處墜落 無生命徵象
林書豪第3節未得分 湖人小幅領先
年後轉職 大型就博會釋中高階職缺
日籍女大生陳屍租屋 疑瓦斯中毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大陸證實 中日安全對話3月登場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
創櫃板公司 多扶事業及全球定位
機器人搶飯碗 谷歌董座說安啦
搭櫻花季 虎航最快4月飛東京
苗栗(火旁)龍 晚間開放體驗
菲官員：武藏號探索行動 未獲知會
陸商務部長：關切TPP 加速推自貿區
乳癌治療重建乳房 急難補助弱勢
捷運聯開宅價差不大 不致壞區域行情
疑涉毒 陸民攜滷水被俄海關扣留
駐阿根廷代表處辦光耀扶輪攝影展
林書豪得4分 湖人吞敗
水荒 石門水庫創同一天最低水位
石門水庫水位創新低 三階限水風險大
伊斯蘭國搞時尚 販售系列商品
陸：中韓FTA超前兩岸 不願意看到
埔里前金地區 細懸浮微粒偏高
機車擦撞貨車 騎士當場斷頭亡
清潔員協尋失物 學生畫漫畫致謝
蔡英文：創新政策 提升婦女就業率
宏遠時尚環保衣 海軍敦睦艦展示
兩會中霾伏 北京空氣重度汙染
蜀葵花文化節 壯觀花海吸睛
核燃料把手鬆脫 新增燃料成本逾15億
大陳60年 副總統：戰爭才知和平可貴
日皇室美女佳子 參拜神武天皇陵
朱立倫發福袋 獅城行銷新北觀光
馬利餐廳爆槍擊4死 2歐洲人遇害
植樹月 林務局樹苗全台大方送
來嘉找頭路 雲嘉南區就博會登場
夜店秀場員工宿舍火警 老外倉皇逃生
大陳遷台60載 鄉親歡聚憶當年
美智庫：4.6萬推特帳號支持伊斯蘭國
紀念抗戰勝利70年 政府辦系列活動
趙德胤「冰毒」寫實獲亞洲協會稱許
大陸美女排行 哈爾濱妹子傲視群芳
侯友宜：大陳人是新北重要資產
記憶體需求 威剛估Q2回溫
陸：今年強推RCEP談判 爭取年底談成
港大來台搶學生 畢業薪5萬作號召
侯友宜：朱立倫把市政擺首位
陸手機清淡 驅動IC廠Q1保守
聖戰士帥哥 吸引英美眉加入IS
葛蘭素史克將解雇110名大陸員工
馬利餐廳槍擊5死 警方：是恐攻
朱立倫：希把新北市政做好
巴士輪暴死囚上訴 印最高院1年未開審
菲南陷戰火 境內難民破8萬
湖人自亂陣腳 對灰熊跨季6連敗
20歲美男叩應電視台 稱要射殺歐巴馬
基因快篩良質米 台大做品牌
戴季全：悠遊卡應禁絕肥缺
葉匡時：馬總統最了解大陳人
匯豐賽3輪 曾雅妮前9洞並列20
來台念書日籍女 瓦斯中毒1死1傷
妨害公務 愛國同心會2人交保
美駐韓大使遇襲 韓人送狗肉大餐助療傷
廣西少年偷錢被逮 遭鎖豬籠浸池塘
3月徵才潮 金控MA需求逾百人
年後轉職潮 就業中心中市辦徵才
大馬警察肉票傳獲釋 菲國查證
大學辦旅程設計賽 增進認識全台美景
道安宣導 千名鐵馬族飆國道
台鐵蒸汽火車 開進最美冬山車站
抗旱 總統視察石門水庫
黑琵驗出禽流感 人道安樂死
宜蘭工安意外 1人不治
泛太平洋婦女協會春節聯歡
寶寶搬尿布比賽 家長各出奇招
避黑心鴨血業者脫產 警查扣350萬元
美元指數創高 亞幣多貶台幣逆勢升
大學博覽會 拚獎學金拚就業
舊樂器拚出好成績 東海國小音樂賽優等
越光米台米雜交 台大米口感佳
人類首次 NASA太空船進入矮行星軌道
542旅長報請退伍 陸軍慰留
澎湖吉園圃果園首度開放採果體驗
嘉年華 台東熱氣球揚名泰國
官邸做公益 毛揆盼社企擴全台
李克強：經濟若遇更大困難 政府將出手
美元強 黃金走弱
方儉批北市 公開資料是玩假的
客家山歌賽揭幕 百人遊行鬧竹東
范冰冰花瓶之道 龍袍仙鶴裝上身
朱立倫：訪星見了很多老朋友
客家戲劇八音 澳洲藝文公演
江宜樺赴美任訪問學者 妻陪同
台紙藝家王楨文董碧娥在紐西蘭交流
世代傳愛 展彭蒙惠劉啟群沈芯菱貢獻
迎合食安需求 超商買得到青菜
台日漁業會議 修漁船作業規則
李模楷效應 推特湧入激勵留言
移民署宅配通 服務來金僑生
河智苑將接演韓版「我可能不會愛你」
將領：仍盼于北辰留下
9男女墾丁民宿吸毒 遭逮送辦
李冰冰:我這麼美 不追的男人瞎了嗎
水情嚴峻 石門水庫建壩最低水位
匯豐賽3輪 曾雅妮並列14名
家扶頒助學金 弱勢學生看見希望
韓防彈少年團旋風 粉絲瘋狂
美聯邦參議員梅南德茲身陷不當招待案
聯開宅遇抗議 林洲民：台北人瘋了嗎
職場女性 善用保險規劃資金
越勞解凍 勞動部：選項之一
UNIKM悠旅金門上線
口號無用 朱敬一：台灣產業政策不明確
朱敬一：創新創業不需太多花博空總
馬雲出資助創業 朱敬一憂恐任憑宰制
遇路檢棄車逃逸 飲料罐藏毒遭逮
朱立倫：星國對台友好度愈來愈高
南韓民眾吃狗肉進補 個人喜好
利潤未分享增罰則 勞動部樂見
朱立倫：開放心情 台灣需要大家合作
女議員監督 金門會更好
水情嚴峻 總統促縣市長體認危機
癌症化療 醫師：運動治療可降副作用
婦女節獻愛 崇她姊妹走訪氣爆災區
查獲彈珠汽水地下工廠 高市令停工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
小黃國道起火 運將自責浪費資源
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
穹頂之下 大陸快看不到了
明湖國小畢旅學生腹瀉 2人仍住院
Apple Watch改變局面 成敗3大理由
俞正聲警告：文藝作品把握好政治底線
腐敗牽連 大陸山西缺官300名
307全民護幼遊行 要求普設公托
星國社企家周士錦 教人賺錢最樂
傳果敢王在雲南生活 雲南書記否認
推白金洋裝露黑青 慈善機構乘勢反家暴
搶網購商機 創業開店三關鍵
美康州警察又殺非裔 數十人抗議
幼照修法惹議 凸顯幼教環境困難
供水吃緊 總統盼縣市長訪水源區
聯開宅爭議 柯文哲：租金高也是妥協
高廣圻指示軍醫局 安排于北辰健檢
柯文哲：台北上海雙城論壇一定辦得成
交部：M503航路 不會有戰機
胖達人落幕 莊鴻銘盼再開麵包店
胖達人案落幕一年 莊鴻銘：感謝檢方
愛立信5G平台 推動2020年商轉
洪家兩人選立委 洪慈庸：太多了
孫燕姿快閃獻唱 加碼歌迷合照
故宮附近平房火警 無傷亡
竹北市比賽花燈全毀 羊隻慘遭斷手
預防子宮癌 停經婦女定期檢查
按摩順便性交易 客人變成按摩師
電影加持 帶出大陸小說銷售佳績
馬利槍擊案 2凶嫌落網
偏頭痛病友會 盼宣導正確觀念
嘉市大學博覽會 8000學生參加
冷氣團9日到 高山有機會降雪
柯文哲：聯開案土地鑑價制度要大改
資源回收 彰縣辦再生家具販售會
雲嘉南就博會 媒合率近4成6
普仁獎頒獎 吳副總統肯定
四艘船隊捕魷 祥富春失聯
祥富春號失聯 漁業署判失去動力
羅蘋狂飆31分 永仁闖進冠軍賽
弘道20週年慶 阿公阿嬤送祝福
民航局國旗倒掛 20分鐘內修正
苗縣新春徵才 媒合率估37%
101大樓前抗議 男子罵警遭帶回
江宜樺低調訪美 卸任舒服自在
新北防災宣導園遊會 學防颱6式
涉涅姆佐夫命案 2嫌已遭押
春節後首場徵才 2千人尋頭路
陸客出國搶奶粉 高虎城：主因價差
祥富春號失聯 外交部全力協尋
悠遊卡董事戴季全 柯文哲：不行就幹掉
近半美人認為 歐巴馬任內種族關係惡化
8日東北季風減弱 氣溫明顯回升
酒後鬥毆 殺人未遂送辦
進口外配說 柯文哲失言遭抗議
101大樓前衝突不斷 警逮1男1女
養豬場排穢水 雲林居民抗議
滬杭高鐵故障 誤點2小時以上
6旬嬤代孕 產下外孫女
款待姐妹市 陳菊邀阿机師掌廚
性平大會考 林佳龍揭序幕
治霧霾 大陸環保部長：可做到 難度大
梅竹重出江湖 清交拼戰學生網路PK
災防應變APP 張善政盼整合救災平台
貴州大學校長：理工科沒情感不孝敬父母
陳俊男美展 從自慚到打開心窗
柯文哲說外配進口30萬人 公民嗆扣分
趙薇登台宣傳 慶生許願變瘦
失聯漁船祥富春 魷魚公會：全力搜尋
性別難平等 天災死亡人數女多於男
新竹市府補助百萬 百味人生首映
淡商輕取陽明 8日與永仁爭冠
肚兜變潮T 樹科大服飾走秀展新意
柯文哲讀三國看趙雲 體悟強者啟示
日巡開幕戰 盧曉晴次輪第2明爭冠
媒體對決 釋昭慧：由衷祝他們惡無惡報
新北流浪犬職訓 盼蛻變工作犬
趙薇角色原型 抗議電影親愛的失真
環保抗議頻傳 陸官員：企業別躲在後面
柯文哲：下周公布台北秋葉原藍圖
學校蓋大樓影響遺址 文史工作者陳情
大陸將放寬銀行存貸比規定
保險箱像書本藏毒 警方逮1嫌
霧霾 中山大學研發多功能氣膠檢測儀
賴神屏東簽書會 現場賣出百餘本
新北環保小局長 扮柯南揪凶手
台維斯盃 中華勝黎巴嫩
雄監挾持惹議 矯正署推改革案
高雄燈會遊行 姊妹市啦啦隊助陣
綠4縣市立委初選協調 僅1人退出
涅姆佐夫命案凶嫌為北高加索人
5月底找不到馬航370班機 將另提計畫
今彩539開獎
聲援安華 大馬萬人穿黑衣和平集會
盜版猖獗 大陸作家呼籲政府作為
被問到國企反腐 國企老總：敏感不願談
日女中毒 消防局：家屬陪同救護
松山得分破百 狂電南山8日爭冠
中職熱身賽 桃猿中信旗開得勝
疑阿塞德間諜 IS轟頭處決2男
苗栗（火旁）龍誰接辦 公所縣府互謙讓
演員陳道明：大陸電影院充斥爛片
高虎城：陸海外排浪式消費將會轉趨理性
今彩539頭獎 無人中獎
SBL季後賽首輪 裕隆台啤聽牌
泰山甦醒逆轉勝 明與松山爭冠
台灣燈會湧進上百萬人 擠爆新烏日站
2日籍女同住一屋 1獲救1隔日發現陳屍
萬芳忘情開唱 改編新不了情
孫亞夫：兩岸今年穩定 政治基礎仍重要
改革大陸國企 官員：今年推出系列方案
不手軟 據報IS摧毀伊北古城哈特拉
大陸商務部：將調整陸客赴港自由行政策
以為藏毒誤會大了 俄釋放34大陸民眾
港第二輪政改諮詢結束 已收10萬意見書
萬芳戴彩虹熊鍊唱 獻所有愛情
馬來西亞網賽 謝淑薇無緣爭冠
全英羽賽女單 戴資穎止步4強
香港大學跨海來台 辦招生說明會
馬雲砸百億買創意 台學者質疑其動機
北京市長：從沒研究政府部門遷移
女子稱坐駕駛艙 航空公司：不可能
美智庫：憂綠執政、習近平重提九二共識
婦女節前夕 中國拘捕多名女權活動者
陸2月出口成長48.9% 進口降20.1
主計總處預估 今年經濟成長3.78%
曼谷發生爆炸 無人傷亡
南坪傳出噪音 白宮緊急封鎖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巨大噪音虛驚 白宮解除緊急封鎖
喀布爾蘇菲派清真寺遇襲 6死5傷
加國運油列車 安大略北部出軌起火
博科聖地宣誓效忠伊斯蘭國
警攻堅舉槍自盡 恐怖情人黃祉維
微軟怒告京瓷手機侵權 要求禁輸美
台南情殺案凶嫌自轟死亡
生活變藝術 台旅法藝術家盧森堡展
台鐵新烏日站 上下車逾20萬次
希拉蕊電郵風波 歐巴馬看新聞才知
歐巴馬：民權運動有進展 未竟全功
鄭明典：晚上鋒面到 明天降溫
全球暖化減產 斐博士茶行情攀升
柯文哲深夜貼臉書 談居住正義
希臘前財長藏匿所得遭調查
瑪黛茶帶給南美健康和財富
暌違7年 曹錦輝強勢回歸MLB
智慧購物促離峰消費 商圈業績估增2成
日式茶道 心靈交流茶禪境界
無甜不成茶 俄國人喝茶花樣多
婉君的期待 網路白皮書漸成形
釋昭慧：慈濟被惡鬥不會馬上停息
櫃買連9紅 多頭主戰場
委內瑞拉超市安裝指紋機 遏止搶購囤積
國研院滾動式隔震平台 減災損
馬來貘現身森林 遊客樂打卡
曹錦輝強勢回歸大聯盟 美媒也稱讚
航空業招新血 華航長榮威航搶人
航班快增 東海岸擬劃新航路
曼谷法院外停車場炸彈 警方追緝
曹錦輝強勢復出 網友：驚呆了
TutorABC徵才千人 起薪上看5萬
華義SF2挑戰賽 徵召高手加入
華航機師徵才 20萬高薪吸睛
賞燈北返 可搭高鐵全車自由座
北市公民咖啡館 探討設計之都
免簽非保證入境 應遵守規定
李克強報告提為官不為 陸追究數千庸官
台大食安中心開課 食安報你知
雄獅擴大徵才千人 起薪31K起
最大武器進口國 沙國躍居第1
曹錦輝曲折棒球路 台灣球迷難祝福
林心如趙薇范冰冰還珠爆紅 想再續前緣
女性40歲後購屋 多青睞大廈公寓
遛狗不稀奇 曼谷市民遛土撥鼠
賴清德：兩岸加強交流才能和解
春訪團印尼演出 葉璦菱鄭怡獻唱
高雄馬拉松 跑者戴口罩防霾害
男子爬上英國會大廈屋頂 警消現場待命
逃票幾十元 自願補票2萬元
武漢月嫂自學多國語言 年薪逾150萬
吃沙蟲挑戰心臟 金門美食蒐密
柯世峰：老年化社會 固定配息產品當道
馬航370失事一年 陸外長助家屬維權
鄭明典：大氣波動恐壓抑台灣春雨
華府台式炸雞拉麵 美食奧斯卡肯定
台積電徵才 碩士工程師年薪逾百萬
王毅談大陸外交政策 聚焦一帶一路
雲林社區堆肥賽 打造友善農業
機場服務費 5/1起漲2百元
擲筊乞龜 祈福祈平安
防彈少年團 台灣首場演唱會
英國會外氣候變遷遊行 龐克教母聲援
貴州小貨車側翻 11死19傷
陸女持變造許可證闖關 遭逮遣返
朱立倫訪星和李顯龍討論台問題
聯發科徵2千人 碩士年薪百萬元
美機械工程師學會學生競賽登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
信搖滾飆唱 樂觀面對右耳聽損
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
MH370失蹤週年 陸外長：搜尋不會停
朱立倫訪星和李顯龍碰面
南海 王毅：不像有人在別人家違章建築
中南部空氣差 外出戴口罩
朱立倫訪星 李顯龍臉書貼照片顯情誼
鴻海徵才無上限 1年以上年薪看百萬
新會期 毛治國慣例邀立委餐敘
王毅談網安 希望中美合作不要摩擦
台大徵才職缺新高 百萬薪搶人
中油：汽柴油漲0.2元
博科聖地宣誓效忠IS 專家不意外
誆改運伸狼爪 校警判刑6年半
建立無障礙溝通環境 南投辦手語班
東元徵才上看百名 鎖定綠能智慧物聯網
王毅：日本曾輸掉戰爭 不應再輸掉良知
柯文哲進口外配說 新移民要求道歉
汽柴油每公升漲2角
地藏王盃圍棋賽 700人對弈
Apple Watch呼之欲出 蘋果跨足智慧表
海軍敦睦支隊訪安平 民眾擠爆
陳添枝：兩岸談不攏 恐拖累TPP
6項牛雜進口意見 搜集至3月19日
態度改 曹錦輝盼重返巔峰
永安天文文化節 陳菊盼永續傳承
寶島債保單 下半年可望見
馬航MH370失蹤週年 大馬將公布報告
爆漿珍蜜棗正逢時 3月最好吃
林德瑞駁名嘴指控 籲查民進黨補貼款
南海填海造陸 王毅：自家院裡施工
習近平會不會金正恩 王毅：看雙方方便
台股周線4連紅 本周看歐版QE
陸2月出口揚升近5成 貿易順差創新高
奈1天4爆死傷近200 疑博科聖地犯案
新北低收戶修繕住宅補助 9日開辦
龍象共舞 王毅歡迎印度總理莫迪來訪
林郁方：速延長太平島機場跑道
練舞有水喝 中山地下街增飲水台
外國元首之最 李光耀訪台創記錄
車禍告中華賓士 前移民署長敗訴
農民升級職訓課 明起開放報名
慶植樹節 南投林管處發票換苗木
蔡明介勉新鮮人 別為創業而創業
節能減碳撇步 專家到府報你知
婦女節 國防部秀優秀女軍人
好物大聯盟 雲林特產走秀
台灣塗鴉3小子 紐約展藝術新貌
私下協助外勞接生 婦產科診所恐違法
高雄馬拉松 肯亞包辦男女雙冠
可成校園徵才 招募200名菁英
李振昌盼站穩大聯盟腳步
達比修手肘韌帶撕裂 恐整季報銷
澎湖元宵乞龜 5千斤米包龜壯觀
婦女節 澎湖婦女會市場送花
綠色和平：德里空汙比北京嚴重
台彩元月公益盈餘29.88億元
燈會備戰 鐵公路全力疏運
婦女節女人當家 英國首位女主教上工
賣假吉園圃標章品 攤商判50天拘役
柯文哲行程 民眾舉牌抗議進口說
巴士輪暴辯護律師 大放厥詞惹議
超級馬力歐出手 歐版QE登場
HBL 北一女中獲得季軍
吳副總統參與佛教法會 祝禱祈福
慶祝婦女節 旅韓僑胞感恩愛台灣
王毅談聯合國成立 聯結中共避中華民國
十大女傑青 詹詠然林子琦獲選
台灣燈會擠爆 林佳龍籲平日賞燈
睽違30年 大陸雲南再現雲貓蹤跡
洗砂廠非法排廢水 高市告發
燈會疏運 20遊覽車新烏日站待命
談中日談南海 王毅犀利回答立場強硬
燈會人潮擠爆 車站月台清空破功
多障音樂志工 王亭潔獲女傑青
進口外配說 柯文哲：沒有惡意
人正心美 女警黃逸伶獲女傑青
想入TPP 需先破解美牛立法困境
大陸新人瘋韓國婚紗 商家猛推銷
高雄馬拉松 肯亞選手雙破紀錄
日巡開幕戰 盧曉晴跨季2連勝
駁涉美大使遇襲案 北韓控南韓抹黑
嘉縣民雄古厝竊案 再逮一嫌
交通部：已做好強制接管高鐵準備
遼寧大風夾雜雨雪 海陸交通受阻嚴重
家屬紀念MH370失蹤週年 陸警盯場
賴清德新書簽名 涂醒哲推薦
朱立倫訪港 預料會晤特首梁振英
電影文創協會成立 為國片打拚
蔡英文：推動三合一照顧工作坊
香港特首普選 大陸人大：依法決定
馬航客機失蹤報告：機組人員無行為異常
柯文哲外配進口說 藍議員批沙文
台灣政要赴星 多半會見老朋友
感謝賑災 台日友好交流表演
劫獄私刑處死被告 印族群衝突山雨欲來
旅德僑團負責人舉行僑情座談會
柯文哲進口外配說 柯爸籲道歉
槍殺女友遭圍捕 恐怖情人飯店自盡
曼谷法院爆炸案 警逮2男
河南巴士爆衝 落水5死44傷
台灣燈會爆人潮 啟動新運輸計畫
搶海外人才 國發會推創業家簽證
高市婦女節活動 女首長共襄盛舉
天旱不雨 烏山頭水庫南洋櫻延開
馬航MH370謎團太多 人為歸咎
台維斯盃網賽 中華橫掃黎巴嫩
台南以北東半部強風特報
台塑明天起調漲汽柴油2角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
冷氣團南下 10日下探10度
台灣燈會進出場 台鐵高鐵有別
星媒報導朱立倫和李顯龍見面
建物老舊鼠患橫行 英國會大廈亟需翻修
HBL南山反撲功敗垂成 新榮奪季軍
紐約旅館供過於求 市場熱度衰退
日本瑤瑤篠崎愛 媒體看衰歌途
35位知名女性籲梅克爾促進女權
9日鋒面通過 北台灣溫度低
深港通 凸顯中小板創業板價值
鄭文燦：規劃樹木銀行 良好保存
台灣最大百貨 成為文化創產平台
來自台灣郭錦玲 獲選菲華模範教師
台灣燈會傳計程車喊價 中市查辦
墜機送醫 哈里遜福特痛苦呻吟滿臉血
手機面板 陸廠京東方領先三星
最強中華男足 12日戰汶萊
和平扶輪社捐復康巴士 鄭文燦盼帶動
林佳龍臉書談燈會人潮 網友筆戰
金基宗持有北韓書籍 韓警：疑通敵
帶槍彈現身廟會 男被壓制逮捕
俄反對派領袖遭刺 共逮4嫌犯
遊戲暱稱取名柯文哲 民眾遭警約談
客機離奇失蹤1年 大馬總理誓續搜尋
南投警開3槍 拒捕犯嫌中彈
傑出女青年 總統勉扮演領導角色
南迴拓寬工程 金崙段挖出遺骸
感謝三一一伸援 櫻井廣行：台灣愛無私
無人機空拍新聞 法律要管
王菲前夫李亞鵬傳禿頭 網友：你怎麼了
馬航MH370紀念日 家屬仍抱希望
阿里山花季 10日展開
華碩校園徵才 釋出上百職缺
低溫死亡風險 桃竹苗最明顯
澎湖軍警為女性賀節
陸最帥交警離世 網友：天堂仍帥氣逼人
小鮮肉超夯 大陸粉絲狂戀花美男
日圓貶防外銷挫 續赴東京參展
馬航機失聯報告：黑盒子定位電池早過期
民進黨世代交替 政二代拚出頭
香港流感再添5死 累計351人喪命
台灣燈會主燈秀 人潮疏導順暢
主計總處：經濟成長上看3.78%
美眾多博物館禁 自拍神器不神氣
霧霾整治 大陸人大：落實暗查暗訪
簡政放權 習近平：該管的事不能沒人管
HBL淡商封后 永仁3連霸夢碎
警方執法 勸離101前法輪功成員
癌友子女獎助學金 名額135人
希拉蕊捲電郵風波 歐巴馬全力相挺
謝謝台灣 311海嘯牽台日友誼
戲而不謔 北京流行叫個鴨子
福建：台灣車入境可望上半年實施
高雄馬拉松 一男跑者疑中暑送醫
星匯豐高球賽 曾雅妮並列21
同母異父兄弟 機車撞電桿雙亡
球衣給女伴洗 印尼運動服公司惹議
柯文哲：美河市權利分配很奇怪
深耕兩岸教育 淡江楊景堯去世
防彈少年團唱中文歌 嗨躺台上
馬航客機失蹤週年 家屬：最痛一年
進軍虛擬實境 Google打造新系統
俄反對派領袖謀殺案 2男被控涉嫌
開贓車撞警 警開3槍查出槍毒
府：執政以來女性決策影響力持續上升
HBL淡商復仇封后 流下冠軍淚
高市民進黨拚立委 兩選區協調未果
許基宏連2天開轟 兄弟勝義大
陸駐日大使：中日逐漸恢復對話
倫敦台貿主任洪銘欽：為台商爭商機
貴州嚴重車禍 農民11死19傷
進香團回程 遊覽車起火無傷亡
柯文哲外配進口說 民進黨：不妥
反分裂法10周年 政協：涉台依法處理
義式番茄醬 現代廚房好幫手
俄反對派領袖遇害 傳1車臣人招認
Selina曬黑 稱全身修容顯瘦
涅姆佐夫命案 嫌犯母親不信兒殺人
張泰來出席菲華青服團大岷籃賽開幕
MH370家屬北京抗議 要大馬道歉
松山逆轉勝 HBL男子組封王
闖入英國會大廈屋頂 男子落網
反分裂法10年 大陸備而不用
台灣燈會百萬人潮 深夜可望疏散
知名夜店LUXY 臉書宣告謝幕
台蜜棗櫻桃小番茄成功外銷巴林
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HBL豪神降臨 松山逆轉泰山稱王
高國豪徐玉蓮 HBL男女MVP
英媒：320名危險聖戰士已返英國
希臘威脅歐元區 可能舉行選舉或公投
旅法印支華人會館舉辦婦女節聯歡
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王品擬配現金股利8.09元
朱立倫抵港了 9日出席台港論壇
警方勸離 101前法輪功成員
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府: 「用人唯才」無關性別
賀寶芙全球大串連 創造「世界紀錄運動日」
工具機大廠齊集臺北圓山爭艷館
2015捷運文化節系列活動熱鬧開跑！
中山地下街「爵士廣場」設飲水臺 歡迎民眾利用
2015 年中華航空召募 100 位機師
航海人員測驗 分南北二地同步登場
紀念抗戰勝利70周年 7/7起16項系列活動
經濟部積極爭取加入TPP新一波談判
全國最大、獎金最高 中華電信創新應用賽開跑
多元背景多語通 外籍生留臺工作優勢多
嘉年華與單車節拼場 成大熱鬧異國風
台灣女婿辦個展 玻璃「衍生」繽紛風情
海軍開放艦艇參觀 外籍台灣女婿憶從前
提燈走秀 恆春新住民鬧元宵
俄反對派領袖遇害 5嫌羈押1認罪
311前夕 日本正妹拍片感謝台灣
新莊思源路大樓冒濃煙 警消搶救
伊拉克籲加強空襲 阻伊斯蘭國破壞文物
法國狄尼茲 男20公里競走締世界新猷
敘國努斯拉陣線營地遭襲 至少9死
美伊核爭議談判 歐巴馬：獲得進展
米開朗基羅文件失竊 教廷獲贖金要求
汽車墜河13小時 美女嬰獲救
助骨癌小狗 美賣場員工造推車
參院領袖掛保證 美政府不停擺違約
帕瑪森乾酪山寨版多 業者籲驗明正身
聯軍擊中伊斯蘭國煉油廠 30死
希拉蕊電郵風波 民主黨人籲說清楚
評柯文哲失言 柳林瑋：一堆人罵我
帕克回穩 馬刺力壓公牛勝出
涅姆佐夫遇刺 車臣領袖暗示因挺查理
車訊風雲獎 BMW i3獲肯定
台新金徵儲備幹部 起薪6萬
星媒：李顯龍會見老朋友朱立倫
2月CPI年減 0.19%
瓜地馬拉社福院感謝台灣協助
億光2月營收 月減13%
碩禾2月業績 歷年同期新高
上銀2月營收 合併報表同期高
紓困夏普 日2大銀行獲利慘被稀釋
涅姆佐夫命案 戴達耶夫犯罪為信仰
美股挫 投顧：台股再戰9700
日兵庫縣居民遭殺傷 3死2傷
台股開盤跌28.73點
深耕餐飲 全家挑戰業績增3成
日迅銷公司對供應商 展開勞動監查
南韓終止對兩岸POY 課反傾銷稅
法霹靂舞賽 呂慶龍為台灣選手加油
尼日查德軍 攻擊IS爪牙博科聖地
土魯斯僑界聯誼慶新春
得獎名犬離奇死亡 飼主：遭毒殺
杜紫軍：年輕人赴陸創業風險較高
婉謝新職 范姜泰基：投入立委初選
課綱微調敗訴 吳思華：照常上路
香港街景現身台灣燈會 繽紛魅力
愛上通緝犯悲歌 蹺家少女淚求放人
公務員加薪帶動企業 陳雄文：審慎評估
交通部：認同高鐵先公開募股
個人申請書審系統 11日開放測試
延太平島跑道 國防部樂觀其成
碧昂絲女神卡卡 呼籲終結女性貧困
傳金正恩搭專機視察空軍部隊
平均物價穩 豬價飆至 6年半新高
前高雄監獄典獄長：沒怨念
朴槿惠訪卡達 爭取世界盃建設商機
連結國際新創技術 科技部祭3招
新台幣早盤走貶
加油站旁火燒車 2人輕傷
湖人迎戰小牛 林書豪首節2分
阿里高層變動 張建鋒統管淘寶天貓
李模楷：化遇襲為強化韓美同盟契機
2月臺灣製造業採購經理人指數小跌
石素梅：今年GDP上看3.78%
中殼歲修氣爆 1工人命危
報導：英白人聖戰士事實上是澳洲青年
HBL新北奪佳績 朱立倫發文恭喜
鴻海4K大尺寸電視 攻120吋
姚明：自己屬於明星委員 是社會現象
半場打完 湖人小牛平手
交通部報告 立委不滿高鐵董事長未列席
高廣圻：國軍有效掌握海峽動態
高屏區水稻葉稻熱病 蠢蠢欲動
理專調查：2015年最看好美國
3點起床背單字 陸講師辭彙量22萬
日兵庫縣凶殺案 釀5死慘劇
利潤未分享增罰則 3百萬勞工可望加薪
電車線沒電 龜山大里單線行車
山東男童撿食棒棒糖 七竅流血亡
中市9車連環撞 3人輕傷送醫
立委疑課綱微調黑箱 籲暫緩上路
港媒：大陸興建第2艘航空母艦
大陸奔跑女孩顧癱父 每天跑回家8次
柏林廣播交響樂團 登台亞洲首演
專家：台股中長期多頭走勢不變
美股重挫 台股陷整理
民團斥開放牛雜人民受害
德國最綠市長將與柯文哲對談
康宗虎逝世 11日公祭
網po街友看時尚雜誌照 正妹編輯挨轟
徐佳青在美演講驚爆扁收建商數十億
扁收幾十億建商捐款 陳致中：抹黑
徐佳青辭民進黨發言人
山東無人島徵島主 5億資本才夠格
長榮米其林京料理 10日機上嚐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南今年輸出勞工 目標9萬人
北印度38婦女節再傳綁架輪暴
朴槿惠探望李模楷 韓美同盟彌堅
台鐵恢復正常通車 延誤3千名乘客
旅瓜台商會餐會 新任會長就職
前雄監典獄長：我平常管理還不錯
艾瑪華森推動女權 婦女節臉書開講
乳癌轉移肝臟 雙標靶治療保命
唯機飼福微電影 揭食安根本問題
柯文哲外配進口說 婦團籲正式道歉
釣客疑爭搶位置鬥毆 1人身亡
公務員加薪1% 支出增70億元
新台幣中午貶 7.8分
燈會擠爆 林佳龍：大眾運輸建設急迫
湖人不敵小牛5連敗 林書豪7分
習金高峰會 韓報：王毅暗示有可能
夏立言：堅定九二共識一中各表
姚明：媒體看到我就想合照 態度正確嗎
大霧襲江西 15條高速公路封閉
華郵：中國是下任美國總統挑戰
台中就業中心聯合徵才 10日登場
水土不服 特斯拉證實在陸裁員
大選日疑撞期末考 賴清德：不恰當
豪宅交易課稅房地比 傾向不變
上市公司1月董監持股設質 光電業最高
爆扁收錢 民進黨：徐佳青個人言論
不滿被逮 愛國同心會控警執法過當
藍寶石應用增加 族群強漲
太陽動力號環遊世界 阿布達比升空
馬雲助台青年創業 藍綠立委看法各異
開車上臉書害女兒慘死 美婦被控殺人
高鐵增站 交通部：跳蛙式運行
老饕無口福 今年夏天可能無鵝吃
徐佳青爆收建商錢 扁怒想寫遺書抗議
紅十字25億善款 311重建大多完工
飛大阪有口福 長榮首獻米其林
扁遭爆收建商巨款 檢方關注
林書豪流鼻血退場 湖人不敵小牛
陳致中：要我退選沒必要抹黑扁
高廣圻：海獅海豹潛艦大修 未停
文創商品吸睛 雲林頒認證
爆扁收錢 民進黨立委籲徐佳青舉證
中殼氣爆 炸死一工人
賴清德：推動南鐵地下化不退縮
游淮銀將再入監 地檢署啟動防逃機制
鄧振中盼盡速簽ECFA貨貿協議
國防委員會決議 暫緩推動勇固案
新北2月逢春節 CPI小漲
大數據 大陸官方用來監管工商業
SKODA TAIWAN銷售目標3000台
2月非製造業採購經理人指數小跌
女出差遭性騷擾 公司未查遭罰
林洲民：聯開住戶要租房戶走不同門
英擬航空新法 防英人加入伊斯蘭國
與陳致中拚立委初選 賴瑞隆辭官
農業外勞有譜 勞部擬引進緬甸外勞
食安管控嚴 德國會議員向台商說明
PMI與NMI跌 吳中書：景氣緩擴張
高雄監獄 挾持獄官受刑人家屬要真相
博鰲蕭習可能會 聚焦區域經濟整合
桐花婚禮徵66佳偶 苗縣民優先
遠傳網外市話包 每分鐘最低1.85元
朴槿惠出訪 韓媒戲稱禍福相倚
國際鋼價止跌 豐興鋼筋小跌
泰國台商新春聯誼 台灣味十足
南投推觀光 培訓旅宿服務人才
航空城聽證訴求 交通部11日討論
窮苦銀行東企 游淮銀掏空走入歷史
陸太陽能又來雙反 族群齊漲
桃園推動社區安寧療護網絡
基北區量尺查詢 11日開會討論
台股收盤跌82.79點
高鐵董事長：財改案資本支出可供檢視
嘉大贈樹苗 鼓勵民眾植樹減碳
大里光之谷燈會 展現民間力量
3月台指期跌61點
台股開低走低 收跌82.79點
獅城舞龍舞獅 華人文化釆風
中殼氣爆 高市府依空污法罰百萬
3月電子金融齊跌
IS來者不拒 手語宣傳片向身障人士招手
莫瑞爆料小女友 台維斯盃隊友喊冤
華碩施崇棠：手機出貨今年2500萬支
謊稱可介紹工作 男詐身障人士遭訴
假電信業詐騙 快遞業被當車手
2014年航空旅遊 事故率史上新低
三大法人賣超台股114.68億元
台股走低 失守9600點
農會行員警員合作 擋下惡煞詐騙
阿里山花季 假日上午管制自小客上山
台灣燈會最後週末 12日提疏運計畫
扛體重破百婦人下樓 6警消吃不消
國際婦女節 希拉蕊籲婦女平等
M503航路 夏立言：希望再往西偏
華碩Zenfone攻歐美 出貨目標翻3倍
中油子公司董座成酬庸 經長澄清
土國旅遊 印尼16人脫團疑入IS
聯電世界先進2月業績 同期新高
助弱勢生入學 交大電子祭4年公費
國際婦女節 數千人紐約市遊行
宜蘭慈林新館 呈現台灣民主故事
網路PO製造炸藥文 男遭起訴
南韓重申無意採購高空防衛系統
婦沉迷賭博 友報警查賭場
高雄農改場培育蘭花 蘭展得獎
彰化139縣道違規多 警加強取締
大陸中藥暴貴 板藍根金銀花價10倍
中華青訪協會訪布里斯本公演
溫熱帶海月水母 海生館一次看足
醫療口碑 3華僑來台醫靜脈曲張
精障者快樂上工 愛心同事做幕後推手
大園雞場禽流感 撲殺近2萬隻
嫦娥五號長征五號 今年完成搭配
宜蘭博愛醫院 展售精神病友藝品
綠二代參選 民進黨立委：選民決定
外資上周買超台股142.34億元
黃景泰涉貪案 僅坦承挪用公款
安康高中畢旅 確認染諾羅病毒
新台幣收貶7分
疑誤食農藥 宜蘭水鴨集體暴斃
日股收黑 經濟成長欠佳
批米凱莉小三 李珍妮判賠3百萬
2月海關出口 負成長
2月出口198.6億美元 年減6.7%
Apple Watch待發 陸藍寶石產業迎轉機
房地合一公聽會 財部：接受微調
預拌混凝土車撞機車 送報媽媽亡
大陸工商總局展開打擊行動 劍指水貨客
廢食用油外洩 環保公司遭告發
搜救祥富春損失 業界盼政府補助
柏林旅展成果豐 觀光業景氣佳
防止腐敗 台南啟動開放政府
企業托兒措施 最高補助200萬元
柯文哲出租公共住宅 議員批太貴
桃園女子引火自焚 警方調查
全面週休 2日 經部：盼有配套
法駐台代表讚台灣是亞洲美食重鎮
扁被控收巨款 陳菊：應有事實
玉山星空音樂會 21日信義鄉登場
連假節慶警好忙 男先偷後搶仍落網
文物典藏 台大人類系提國寶申請
大陸要修食安法 罰更多也鼓勵舉報
家有惡犬 最快4月郵差不送信
徐佳青發言惹議 蔡英文准辭
外交部強調中華民國為聯合國創始會員
抗戰系列活動 爭歷史發言權
千里自行車道 陳菊拚卸任前達成
日月光2月營收 歷年同期新高
夏立言：兩岸關係不適合談超越九二共識
民進黨立委初選 宜蘭引發口水戰
日本觀光博覽會 AKB48將來台
受過年影響 群創2月營收減
消費者信心續升 1月商業景氣亮綠燈
新北警破賭場 查到3名自家人
贓車遇警急逃 3嫌國道跳下1昏迷
屏東供水穩定 5月底前沒問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
求自保 郵差相傳惡犬黑名單
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紅會助敘利亞難民 募1萬個食物包
中殼氣爆炸死人 廠區停工業者吃官司
光寶2月營收 年減7%
存放百萬顆舒得夢 男送辦
林毅夫之妻：31年來首度返台過年
311震災4週年回顧之一
遊樂區行搶 雲警逮一嫌
台灣美食廚藝大賽 花蓮摩拳擦掌
工總挺週休二日 建議採彈性工時
山東新增H7N9病例 公衛專家：個案
美總統見達賴 中共：影響不了西藏局勢
鴻海2月整體業績 估歷年同期高
老婦掏不出耳屎 竟是腫瘤塞耳
仁寶2月營收月減20.6%
柏林廣播交響樂團登台 齊瑪曼助陣
虎頭蜂出現剋星 東方蜂鷹群起獵食
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清明掃墓 長袖保護防恙蟲病
311震災4週年回顧之二
10日晚間起 苗栗以北下探10度
信標電池過期 馬航：不影響搜尋
油價低 塑橡膠化學礦產出口大減
老人換主動脈瓣膜 導管手術免開胸
美就業報喜美元走強 新台幣貶
中殼氣爆 高市府盼大廠拆遷列殷鑑
冰島火山停噴發 外交部調降旅警
進口外配說 柯文哲：我錯了 不要再拗
確保產能無虞 晶片廠分散貨源
讀書不理醉漢 竟遭持刀追砍
雄監6囚家屬質疑 法部：已公布畫面
5月開放農業外勞 農委會:未獲悉
比利時國會友台主席率團訪華
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挺伊斯蘭國駭客襲美網站 FBI調查
蔥（火靠）香魚 酥爛入味一口吞
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311震災4週年之三
徐佳青爆收建商錢 扁面臨崩潰
解決忠孝夜市停車 黃國書爭闢停車場
葛光越出席中譯文憲法揭幕活動
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士官高翊豪捐肝救父 十軍團肯定
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ZenFone 2價格 最便宜五千有找
燈會賞燈人潮多 安全防護不可不知
中正大學紫荊影展 多國優質好電影
抗戰史實 軍方籲陸勿寬以待己
自信美聲 上騰中學合唱獲獎
償債問題 希臘以助難民入德國要脅
帶著信心 曾雅妮出征美國
Apple Watch問世 腕上風華再現
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二信高中感光百葉窗 獲全國優等獎
朱立倫：延續國共交流
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大馬IS成員：嚮往巴勒斯坦生活
百度糯米女生節有美男 電影票房飆紅
早鳥普悠瑪 立委籲增台東停靠
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華碩手機出貨 下半年聲勢浩大
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林毅夫之妻：我們總有一天會回家
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權證庫存不足 證交所將公告
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M503爭議 兩岸協調飛航監控機制
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2020年 英紙張火車票將走入歷史
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柯文哲：陳水扁認知差 口述歷史應先做
每人僅25美元 非洲上萬孩童遭賤賣
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徐佳青美國演講爆扁收建商錢 重點摘要
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美北卡州火車與聯結車相撞 55人受傷
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紐約華人遊行示威 聲援梁彼得
Apple Watch電子錢包 京元電等進補
頂新案再開庭 傳喚專家作證
致函伊朗 美國會挑戰總統外交權
Apple Watch面世 啟人機互動新頁
熱身表現好 王建民爭輪值難度仍高
加薪四法 財政部：樂見其成
北市車禍 遊覽車和機車相撞
毛治國：沒說過以公務員加薪帶動企業
Apple Watch亮相 無線充電夯
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土石流防災 南投演練3主軸
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張震當爸爸 秀出小腳印
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北宜公路火燒車 發現1男焦屍
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印尼：習近平允出席亞非會議活動
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聯開宅抗議住戶 傳為房仲業者
9月漢光實兵演練 假想共軍威脅
台灣數鳥調查達319種 創新紀錄
台學者打造抗體 減緩胰臟癌轉移
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全機米其林餐 長榮旅客賺到
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白思豪擬將時薪調至13美元以上
遇襲美國駐南韓大使 下午出院
黃世銘洩密案外案 律師告馬總統
基隆轉轍器故障 台鐵影響6列次
Apple Watch出鞘 智慧表誰能稱霸武林
張震喜迎女兒誕生 讚不可思議
台鐵便當新菜色樹寶寶蔬食 植樹節開賣
生存實境秀直升機對撞 法體壇明星身亡
男大生殺學妹 師生同感訝異
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頂新獻金案 特偵傳喚李鴻源作證
王維中手套繡酒 擔心受罰
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蜂炮炸酒店 警約談多名涉案人
朱立倫訪港 陸媒：不久後也許訪大陸
南北韓交流 探索古王朝學府
小學生參訪拘留室 為人生上了寶一課
夜店殺警案違反交保規定 3被告當庭遭押
替特教生拍照 杜慈愛獻慈愛
毛揆：若企業普遍加薪公務員也應考慮
高雄南壽山現羌蹤 專家籲勿驚擾
傳大陸建議南韓拒部署THAAD
中市西屯區部分路段 12日停水
南韓晶圓單月產能躍居全球之冠
憂外資落跑 台股紅翻黑
首檔商品期貨ETF 黃金期貨打先鋒
屏中海洋男聲合唱團 南區賽8連霸
吃香蕉皮治血壓 婦半年小中風
香港墓地短缺 靈骨塔位也要等4年
洪舅參選立委 洪慈庸隔空獻祝福
拼環遊世界 太陽動力號首段成功降落
元智推大學聲量搜查 助選填志願
扁遭爆收錢 蔡正元：特偵組該做什麼？
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
海內外大學合辦課程 9月招生
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
亞洲新興旅遊城市 澎湖首入榜
頂新案開庭 法院傳新加坡業者
品嚐北義料理 台北也吃得到
焚屍案男涉侮辱屍體 警查證
台助抗黃龍病 薩國種苗溫室啟用
台中市文化專車啟動 體驗藝文資源
殺學妹焚屍 黃嫌是警察之子
才說不知希拉蕊電郵 歐巴馬遭白宮打臉
貨幣戰爭延燒 黃金可望抗貶
創造就業 台助宏國技能訓練
韓KBS新綜藝節目 4月10日首播
蘋果智慧錶加溫 觸控面板受矚目
弟為債反目刺死哥 判無期徒刑
數鳥2年 發現稀有鳥與生態危機
央行預估 宏都拉斯今年通膨5.5%
潘裕文自導自演 拍MV跑出全馬
專家：Apple Watch帶動穿戴元年
涉勒斃學妹焚屍案 男表後悔
印尼死囚處決前求婚 女：我願意
陸民30萬買古董 發現微波爐適用字樣
三聚氰胺遺禍 美7年拒850批陸食品
竹科大量徵人 高階研發者需求大
基隆德和里民會堂 免費癌症篩檢
新台幣中午貶 2.9分
景氣穩 台灣上班族創業意願下滑
男因詐欺入獄 網路變設計師騙女
警殺黑人 學生湧入威州議會抗議
82年底前出生役男 今年最後徵召
馬總統明首度視察國防部新大樓
祥富春號失聯 越南搜尋越籍船員
提前開學利投票 大學：可考慮
為了一張紙 華隆案再赴勞部抗議
MacBook新筆電 超靈敏最輕薄
亞洲最佳50餐廳 台中樂沐連兩年入榜
康揚電動輪椅 獲iF設計大獎
陸大學畢業生人數創新高 就業更難
海洋雷達測流 海難搜救更即時
加薪四法 毛治國：樂觀其成
冬候鳥開始離境 禽流感威脅遠離
當媽媽的眼 講師徒步環島募集母親故事
吳育昇籲法務部 檢討扁保外事宜
停餵誘捕野犬 新北TNVR首告捷
傳擬停助妳好孕 柯文哲：有說要取消嗎
泰國物產豐富 曼谷農產市場巡禮
國際青年大使甄選起跑 廣邀學生拚外交
聯電廈門廠月底動土 擬徵數百人
重慶村民砍柴 撿到1.4億年恐龍化石
女遭學長勒斃焚屍 檢警相驗
柯文哲市政記者會 增設手語老師
爆扁收幾十億 徐佳青改口記憶不精確
中共新疆書記：確有新疆人參加IS
台企銀聚焦3主軸 搶電子金融
不滿被逮 愛國同心會控柯文哲教唆執法
迎60週年校慶 世新甄選主題標語
拆大巨蛋 柯文哲：不回答假設問題
號召反霧霾示威 陸民被捕
羅智強：蔡英文難接受九二共識
聯醫推安寧照護 柯文哲分享臨床經驗
台行動支付用戶比重達4.8%
阿里山花季開鑼 洋溢春天氣息
勒斃學妹焚屍 黃姓學生後悔莫及
警察之子殺學妹 po臉書：不做等著後悔
洪仲丘舅舅選立委 立委歡迎
澎湖公車總站11日吹熄燈 走入歷史
第三方支付稽核人員 緩衝期9個月
金鐘50年 增戲劇新進演員獎
男深夜持刀遊蕩自殘 警壓制送醫
公益棒球賽 澎恰恰對決趙天麟
13萬連署公投提案 要求補正公投法
蘋果手錶有看頭 日月光創92個月高價
林右昌：基隆不歡迎電子遊戲業
聯開宅走不同門 北市：同仁訊息
李克強簡政放權 基層質疑不堪重負
傳王學兵吸毒被逮 還有其他演員
大陸男性禿頭面積 1/4個北京
法國荒野求生秀釀10死 體壇明星送命
行動支付要夯 環境條件是關鍵
大陸演員王學兵疑涉毒 警方逮捕
議員選立委 陳菊：黨規範不足盼檢討
搶陸客商機 永和淡水店面竄升
台股收盤跌26.45點
柯文哲：讓陳水扁好好養病
陳致中：傷害黨 徐佳青應公開說明
陸南海造地 美國務院：助長焦慮
韓報：朴槿惠與李模楷獲天助神佑
83年後出生役男受訓4個月 不下部隊
攻佔行政院 被告：好奇跟人走
Yahoo奇摩首頁 大改版上線
3月台指期跌46點
台股震盪整理 收跌26.45點
3月電子跌 金融漲
台積電2月業績 歷年同期新高
高市訂條例 要工業管線單位總公司南遷
助植物人 創世羅東分院辦園遊會
盤商低價收購 帕瑪森乳酪陷危機
尬谷歌蘋果 百度搶攻自駕車
海天佛剎贈書 免費送遊澎旅客閱讀
騎車藏毒載女友 男遭逮
金融新蘋果概念撐盤 台股小黑
貓頭鷹煮湯 四川餐館一份賣四千
北市聯醫推居家安寧 可省3百億健保費
南投防救災演習 副總統勉勵肯定
李澄然瑞典斯大演講 介紹台灣
大陸人口老化 養老保險基金壓力很大
秀愛朱智勳將主演新劇「假面」
美元兌歐元 創11年來新高
偵辦頂新獻金案 特偵組傳喚陳申青
大陸國台辦：歡迎朱立倫訪陸
徐佳青道歉 陳昭姿轟蔡英文未道歉
環保局採購弊案 中市議員遭判刑
三大法人賣超台股 86億元
求歡被拒 學者：靈魂游離恐怖情人
民間醫療小組 盼蔡英文親自安撫扁
華碩ZenFone 2預購破5萬支
傳禁員工談氣候變遷 美佛州長喊冤
三商壽3年內資產破兆 暫不嫁金控
女大生遭毒手 同學折紙鶴祈福
空巴機師考試 復航配合辦理
Apple Watch登場 台灣果粉要等等
美兄弟會高歌歧視非裔 遭逐出校園
明年大選投票日 中選會17日決定
宏達電3度攜手五月天 再創高峰
阿根廷僑校教聯會磋商新方案
安聯：台今年經濟成長率3.7%
服貨卡關 總統憂台灣利益受損
藍焰打火機 即日起禁帶上飛機
朱立倫：目前未討論登陸或朱習會
大陸延遲退休方案 2017年出爐
機上使用手機 最快4月鬆綁
富邦金與交大產學合作
美國駐南韓大使出院
狼來荷蘭了 科學家樂歪
中華青訪協會拜會布里斯本市府等
PChome推搜尋服務 強調購物優先
展區清潔 蘭博11日起休館10天
南區就博會 提供逾萬職缺
憂巨蛋施工毀古蹟 護樹團市府抗議
國民黨：黨主席出席國共論壇很自然
徐佳青爆料扁收巨款 特偵組分案
小孩好奇心 助警逮多名逃逸外勞
黑暗實境秀 至少玩掉37條命
粢粑艾粄Q 勁彈牙 客家美食讚不絕口
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中市環保騎士隊成軍 電動機車巡檢
最老原始動物化石 貴州出土
王令麟行賄 前副典獄長不認罪
中華電連2月 勇奪電信獲利王
朱立倫：把缺水當作嚴峻挑戰
Apple Watch 支援支付寶
防恐怖情人 婦團籲衝突軟處理
大學租屋博覽會 替學生省荷包
萬金石迎接跑友 馬拉松戰將較勁
馬總統：九二共識是走得通的路
唐氏症者組團 參加歐洲歌唱大賽
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深圳打工妹周群飛 可望成大陸女首富
劫獄案 雄檢澄清無受刑人自殺畫面
強制企業分紅 工商界意見不一
毛治國：薪資是自由市場
藝人涉毒北京遭逮 近年來已十多人
3D列印超真實器官模型 供醫師練刀
民航局：大陸M503採漸進增班
馬總統：低調零意外符合台美利益
同志旅遊 國際旅遊業開發新市場
一把青開拍 桃園海軍基地搭棚開鏡
醫師：姦屍有物化女性儀式性意涵
殺學妹焚屍 男大生載屍買汽油
日月潭傳封碼頭 日管處：基本上不太會
觀察恐怖情人 醫師：從小地方
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女友託付百萬 男設假車禍搶走
抗暴紀念日 流亡藏青赴陸駐印使館抗爭
H&M下半年增至5店
鴻海2月合併營收年增7.44%
UBA決賽 13至15日新莊登場
林毅夫：台灣經濟不能輸
2016台灣燈會 桃園接棒
春節影響 廣達2月營收月減21.5%
網傳香港航空班機獲報有炸彈 迫降武漢
為大選提前開學 教部：待討論
政府推稅改 林伯豐：應多聽業界心聲
311震災4週年回顧之四
11日強烈大陸冷氣團 各地有雨濕冷
里長服務電子書 高市報你知
IS支持者自設社群網站 顛簸上路
數百萬日圓不暗槓 泰司機拾金不昧
日圓貶 東京股市仍收低
徐佳青控扁收錢案 特偵查3建商
抗暴紀念日 藏青會：力抗北京壓迫不懈
高屏溪水鴨暴斃 高市：非禽流感
稅改未定案 業者：房市買氣遞延
韓籍正妹看燈會迷路 警協助找飯店
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水情嚴峻 新北80座水井備戰
李模楷期盼韓美關係更緊密
YouBike調費率 北市11日說明
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松樹吊點滴 防治病蟲害
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大學教師供需失衡 教部擬對策
頂新獻金案 陳申青低調作證
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兄弟失聯11年 燈會相認
老婦20年眼睛眨不停 眼瞼痙攣作祟
世界盃少棒 史奴比擔任宣傳大使
90週年特展 副總統推崇國父精神
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于北辰健檢心跳較慢 軍方慰留
晶贊總裁牛肉麵 辜仲立私房美味
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白色情人節 台灣虎航祭優惠
在陸投資優惠限縮 六工商團體發陳情函
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鴻海前2月營收 歷史同期新高
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學者：朱立倫訪陸 已水到渠成
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殺學妹焚屍 警質疑求歡不成說法
新品種蜜棗年後上市 爆漿破表
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游錫(方方土)：獻金風波 反而幫助陳致中
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311震災4週年回顧之六
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哈佛教授證實：習近平女兒已學成回國
《孫叔唱副歌》3月16日 GOOD TV開播
網軍怒買 義美豆奶單周狂賣50萬瓶
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義前總理嫖雛妓案 最高院判無罪
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突發傷病考會考 權益別睡著
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中市龍井中央路無名橋封橋改建
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日311震災4週年 悲傷父苦尋愛子遺體
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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送吉他至仁愛礁 菲艦遭陸艦追逐
曾銘宗：金融業無肥貓 只有瘦貓
植樹節 羅東林管處贈苗木
台北世大運 標語吉祥物徵件
反擊責罵 陸民籲派吵架隊來港
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文化輕旅行 萬名偏鄉童看大英展
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關廠工人臥軌案 學生扯警緩起訴
水情嚴峻 板新林口桃苗減壓供水延長
開車遇路檢 毒亂塞車內仍遭逮
上市公司2月營收 360家年成長
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慈濟財務疑雲 修法監督勸募醫療
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捷運吊裝 新莊中正思源路口封3晚
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18名腦麻患者創作 屏市公所展出
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韓航堅果門 受害空服員告趙顯娥
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總統：國軍支援救災規模 大過戰役
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台電台南仁德建變電所 居民抗爭
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視察高雄挾持案 立委：不容再發生
海軍敦睦艦隊抵達澎湖 開放參觀
王品澄清：董座戴勝益未異動
擔心遭下毒 大陸詳查紐西蘭進口奶粉
邀外國人紀念抗戰 總統：彰顯愛好和平
台美關係展 3月移師高雄展出
推植樹綠化 南投林管處苗木供申請
台股收盤跌13.35點
亞非會議將發表亞非戰略夥伴聲明
訂管線自治條例 陳菊：立意順當
巴克萊看好台景氣 估央行 9月升息
達賴不再轉世 陸：雙重背叛與陽謀
寄生蟲防治會 遭批萬年高薪董座
台股整理 收跌13.35點
3月台指期跌10點
僱逃逸外勞 資源回收公司遭查獲
台大生遭撞 胞姊扮柯南調查
3月電子跌 金融漲
航運金融撐盤 台股守9500點
安徽傳持槍挾持人質 狙擊手就定位
指紋緊急比對 警助無名屍返家
傅偉祥升技術處長 張銘斌掌投審會
軍史館將遷 馬總統赴新址聽簡報
費德瑞：對Apple Watch感到好奇
Apple Watch吸引宅男 女性恐不買單
職業賭場避查緝 專車接送賭客
韓將在俄發射多功能實用衛星
周德宇任101總座 頂新：支持
CSW登場 女性UN秘書長引關注
小胖童多 陸170萬青少年罹糖尿病
照顧銀髮族 五股托老中心12日開幕
趙顯娥涉施暴 空姐向美法院提告
虛擬世界法規 政院12日討論
裸體自畫像徵女友 陸男大生被噓
板橋大遠百 春裝上市優惠回饋
淡大生部落服務 雪地拍畢業照留念
擒小牛 詹姆斯成騎士隊史助攻王
李進勇：六輕污染 中央應正視
海外掙錢夢碎 機場煮飯哥盼仲介退費
三大法人賣超台股 78.78億元
工研院熱能分析儀 在美獲創新獎
拿雙胞胎兒子當出氣筒 惡母遭訴
曾銘宗：寶島債 暫不開放散戶購買
陸1至2月建商購地面積 驟降3成
阿密特回來了 4月再出輯
紀念抗戰70週年 陸：歡迎台灣人士
311震災4週年回顧之七
管理工業管線 高市：依地方制度法
金明：美關注兩岸關係金門角色
李登輝未追究 王燕軍桃色風暴滅火
嘉義紫藤花季 好康優惠多
巴士輪暴上吊主嫌生前住處傳鬧鬼
加薪四法 朱立倫盼持續溝通
福島核災4週年 屏東藝術家反核
林書豪關鍵發威 湖人勝活塞
謝長廷：民進黨須正式定調扁功過
學生犯罪頻傳 立委要教部加強
314廢核大遊行 蔡英文下動員令
金門濕地多樣 專家分享研究成果
九興控股 從代工挑戰歐美精品
中龍鋼鐵擴建環說書變更環評通過
遭質疑刁難政黨黨徽 內政部說明
AIT肯定台灣對伊波拉防疫貢獻
全盲生開畫展 畫破黑暗活出光明
北市環保局公布罰單 圓山飯店在列
印地安泉網賽 莊佳容女雙將碰第2種子
中信金擴壽險版圖 不評論是否娶台壽
查緝盜伐 南投警破山老鼠集團
311四週年 日駐台代表：強化日台關係
陸科技部長：兩岸合作開拓高科技領域
購Apple Watch入境自用 無須型式認證
闖平交道撞太魯閣號 貨車司機判刑
票選惡人列入劉政鴻 朱學恆不起訴
冷氣團來襲 中部以北天氣濕冷
印尼賣屋廣告：買房送女屋主
新台幣收貶1角
疑包庇業者 桃調處查中壢清潔隊
被控性侵女編劇 張作驥判刑確定
藍議員質疑柯文哲人事酬庸 北市：合法
加薪減稅遭質疑 杜紫軍：只是點火
奧迪停路中央 男酒駕車上睡翻
臥軌工人無罪 台鐵尊重
日311震災4週年 日皇伉儷致哀
手機傳恐嚇簡訊 違法取證判無罪
多元遊愛河 新增立式划槳
中龍鋼鐵擴建 環團促提風險管理策略
每月體驗放天燈 平溪學子秀才藝
付錢徵婚引糾紛 友人設局逮人
打造海巡舊班哨 旅遊新亮點
玉山金不求大 要有特色
中小坪數當道 建商增推小宅
申奧民眾支持度 漢堡領先柏林
北義威尼托僑胞春宴 溫馨熱鬧
營運佳 台達電去年賺逾200億
重劃爭訟盼緩徵稅 稅務局：依法開徵
H7N9禽流感 大陸2月死亡27人
迎陸客高端團 花蓮做好因應
潘政琮NCAA第7冠 創校史紀錄
陸人力成本上揚 富士康引進上千機器人
菲副總統之子 市長涉貪遭停職
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立委提名增彈性 國民黨成立輔選策略會
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孔嫡孫倡博士生三胎 網友：腦如驢踢
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男口角時稱鄰居肥胖 遭控判無罪
孫亞夫：兩岸一家親 更細緻更全面
南方莊園海陸火鍋 全身暖呼呼
華泰2董1監辭任 不評論市場傳言
美元對歐元強升 新台幣收貶1角
金門植樹 豆梨遙祭旅台詩人
亞太師生研發生活創意 獲2專利
日政府悼311震災 沈斯淳獻花致意
慈濟：莫拉克善款回歸國內使用
大無疆計畫 富邦人壽徵才6800人
勇敢創業 元智優秀校友分享經驗
趙本山：我沒做違法的事
自行車友善 柯文哲臉書宣傳自行車論壇
台光電今年俏 營收拚逾200億元
教師介聘變革 影響1600餘師
丙烯外洩 中油：修改SOP避免再發生
國共論壇 國民黨：尚未觸及朱習會
高孔廉：國共論壇和朱習會不能劃等號
故宮南院年底試營運 拆計時器
傳與超微合作 聯發科否認
屏東議員突檢工業區 當場逮污水
東莞台資鞋廠罷工 中午已平息
男子捷運露鳥 遭站務員壓制送警
憂大陸經濟 港股收跌
中彰投分署慶週歲 時光走廊啟動
千金在台將畢業 宏國總統擬來訪
張作驥判刑確定 被害人：終還公道
高屏溪流量降 疏浚加快腳步
中央社最新力作 私房照片App上線
台印尼ECA卡關 南韓搶得先機
淡海輕軌電車票選 行武者號出線
成龍告訴房祖名 死後別拜我
運20戰略運輸機 近期交付解放軍
送土魠魚絲瓜葡萄糖胺賄選 檢起訴
雲林禽流感撲殺 補償費送中央核定
高鐵搶修線上刷卡 訂取票正常
男子接兵單想不開 輕生獲救
法公路搶案 匪徒劫走3億元珠寶
刺殺涅姆佐夫主嫌 可能屈打成招
挾持案 毛揆促結構程序面改進
徐佳青惹議 蔡英文促黨內謹言慎行
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離婚23年 英高院挺女子向富前夫索錢
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世足會外賽 阿喜昆凌為中華隊集氣
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我想念我自己導演漸凍人 63歲病逝
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黃亞細肉骨茶 特首吃不到的店
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松山車站火警 台鐵：營運未受影響
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松山火車站和民宅火警 及時撲滅
習近平女兒 哈佛畢業已回大陸
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司法部報告太傷 佛格森警局長傳請辭
陪金正恩視察部隊 金與正插手軍事
越南油電雙漲 衝擊企業與民生
藥品勿亂吃 洗腎得不償失
韓銀意外降息 加入全球寬鬆行列
朱習會 陸委會：樂觀其成
歐美需求弱 太陽能產品價跌
谷歌偷偷變 企業聲明占新聞區塊頭條
燈會最後3天 高鐵增5班自由座
王福權：美完成TPP後應納入台灣
金賢重月底入伍 前女友孕事未決
韓演員金成(王民)再因吸毒被捕
緩解韓日僵局 兩國元老政客出面
勞動部：外籍家事工薪資與基本工資相當
松山火車站火警 疑3樓焊接火花引起
未獲正式通知 勞動部：印勞來台正常
林書豪因傷未練球 對尼克可上陣
雄監管理員喊冤 法部：可申訴
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偵測炸彈掃地雷 美軍找大象助攻
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新台幣早盤走貶
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趙寅成上海會粉絲 準備厚禮相贈
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宏國大爆滿監獄暴動 3死32傷
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陳致中駁退選 賴瑞隆盼續協調
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彭淮南：韓降息因應日QE 台狀況不同
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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市場就愛這味 蘋果新產品都有金
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媒體人王尚智臉書：追討慈濟弊端
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人事調整 徐耀昌：若烹小鮮
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大學排名變化 教部：做參考
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教科書太慢 郝明義提社會參與
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非法燃燒有害事業廢棄物 2男送辦
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陳昌源出賽不樂觀 陳柏良率隊強攻
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台股開高走高 收漲72.82點
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聲望排名降 台大：別人爬更快
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3月台指期漲 88點
路透社：密州佛格森市2警員中彈
3月電子金融齊漲
韓加入降息戰局 學者：台灣基本面好
觀光景點鬧區飛車搶奪 男遭逮
防禽流感 2年後全改紙箱運蛋
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兩前首相言行 安倍內閣頭痛
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金磚行長 印媒：可能提名前部長
移民署行動列車 辦證宅配通
中信兄弟變身猛象 新球衣亮相
孔廟春祭將登場 舞蹈系生跳佾舞
尿不尿困擾 1/10膀胱過動症
咖啡渣辣椒等 研擬改列非農藥資材
彰化調查站破獲大麻工廠 逮2嫌
三大法人買超台股30億元
佛格森風波 2警中彈傷勢不明
李大維弔唁前駐象國大使芮正皋
南韓降息 工具機公會：影響不大
慈大附中師生群聚感染 情況已趨緩
柯文哲調漲營養午餐費 2萬清寒生受惠
擋救護車 奇蹟大師認罪怨罰3百萬太重
上市櫃食品業需設實驗室 違罰300萬
公務員貪瀆一審有罪 擬不得申退
北市就博會21日登場 釋出逾萬職缺
雲門日內瓦演出 200餘政要出席
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傳18歲青年當IS炸彈客 澳洲查證
佛格森抗議走火 2員警臉部肩膀中彈
雞排妹是否列不分區 時代力量說明
聯開宅爭議 郝龍斌：北市應與民溝通
保全人員打瞌睡扣薪 中市勞工局協助
阿里巴巴網路汽車 2016年上市
韓銀降息應變 徐秀滄：央行慢半拍
台灣人愛現金回饋卡 月消費逾萬元
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馬驢聯姻 江蘇動物園跨界相愛
人權組織：聯合國援敘利亞難民方案失敗
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印地安泉網賽 詹皓晴女雙首輪敗
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原能會：核一除役延役可同時審
頂新獻金案 特偵組傳喚劉大貝
造福弱勢 衡山診所慈善免費醫療
羅瑩雪：不過問介入特偵組辦案
迎輕軌 高市府允8月試營運
北回台灣紀錄片 亞洲35國放送
持菜刀搶計程車 七星潭找到空車
台護照被拒 民進黨婦女部主任哭了
把關食安 成大開放餐廳食材查詢
本土廉航搶飛 澳門羊年拼觀光
加強經濟合作 佐科威將訪陸日
世足會外賽台汶大戰 可單場投注
巨鱷現身佛州高球場 或走或歇悠然自得
韓銀降息+中韓FTA 工具機業者憂心
中市合宜住宅動工 1成戶數以租代買
網友批翻協尋動物烏龍 林智堅道歉
華南金擴張版圖 銀行券商都要併
刊李宗瑞慾照 報社主管判刑定讞
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服完刑馬上犯案 勒戒所躲查緝
富二代赴陸經商失敗 返台變竊賊
綠籲朱習會公開 藍盼綠別政治操作
佛格森中彈員警送醫 意識清醒
吳副總統：勞動基金自選 不怕破產
台灣燈會假日估180萬人 雙鐵公車備戰
外媒：陸統計局明年起公布全面就業數據
助弱勢 全聯再捐北榮120萬
印度今年H1N1逾1500死
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未辦過全國燈會 雲林爭取2017舉行
阿里巴巴為英國中小企業提供貸款
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胡志強爆料 女兒失婚靠瑜珈療傷
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祥富春失聯 印尼代表處密切聯繫協尋
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阿里山櫻花季 飯店業者推住宿專案
孕期篩減乙型鏈球菌 預防新生兒感染
植樹存活率 藍：郝龍斌任內逾7成
社會企業假日市集 14日東海大學登場
員警涉收賄 萬華分局：不護短
朴槿惠：韓美同盟關係穩固
台灣燈會假日再爆人潮 台鐵6分1班
台南古都國際馬拉松 15日開跑
鯨魚躍上觀光船 加籍女傷重不治
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中油接廷兩天出包 高市力促總部南遷
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違反勞基法 高市罰中油等44企業
李瑞鎮與貝克漢同遊英國
苗市車禍 休旅車撞斷路樹2男送醫
兄弟新球衣藏玄機 胸前一點紅
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聯電智原聯手搶攻物聯網穿戴
婚姻遷徙姓名更改等紀錄 每張15元
周小川：人民幣兌換限額可能適度放寬
朱立倫：提供安心舒適托老空間
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頂新獻金案 劉大貝低調作證
韓降息美將升息 立委估台本季利率不動
朱立倫：增加學生國際交流機會
宏達電在台市占 拚25%至30%
郭台銘郭守正 愛物園追悼林淑如
挑戰反核狂潮 核能流言終結者發聲
境外基金規模站穩3兆 平衡型為主
朱習會 陸委會：凡有利兩岸都樂觀其成
禁止穆斯林戴面紗 大陸新疆政策遭批
港股收紅 陸銀行股領漲
南韓降息對台產業影響 經部關注
與安倍唱反調 前日相訪克里米亞
報告：敘利亞戰爭使8成人民貧困
斷流10幾年 台東太平溪出現水流
國父逝世紀念日 駐星代表獻花
中市鬧區火警 濃煙火舌冒出
網路操作應與施政區隔 竹市應戒慎
香港與大陸研究 發現H7N6禽流感新病毒
13日冷氣團減弱 降雨機率低
菲媒：陸南海建樓 像世界第3大商場
薪資低門檻高 航空檢查員找無人
國道拒受檢撞警車 警追緝鳴槍逮人
宏達電M8全台奪冠 去年旗艦機最熱賣
解除存款利率上限 大陸央行：概率高
因應大陸崛起 美有建中心監視南海呼聲
美國國會代表團13日訪台 交流台美關係
基隆中小聯運 4項破紀錄
華碩桌上電腦 連續4年稱霸
北市大同區史跡展 看古往今來
新營重劃工程動土 盼帶動發展
半夜聽聞敲打聲 報警才知鄰居遭竊
涉包庇麻將賭場 3警送複訊
美國會議員團13日搭軍機訪華
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中市補習班起火 所幸無人受困受傷
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駁圖利 李登輝中止圖書館BOT案
司法院長賴浩敏 存款5925萬元
菲律賓連體嬰 花蓮慈濟醫院將分割
金門栽種紫錐花 宣示反毒決心
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佛格森警中彈 示威者：槍手從遠處開槍
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