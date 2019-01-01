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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
雲林花海節 春節遊莿桐
新北計程車14日起春節加成
大陸四川招商 鎖定青年台商
總統訪證嚴 感佩慈濟大愛精神
房祖名為吸毒道歉 台網友反應兩極
讚菁英校友 駐海地大使推留學台灣
獅城年貨通路多 虛擬通路漸夯
海軍士官長 疑意外落海溺斃
台東地震 核三廠未受影響
基隆千葉火鍋 銷毀50公斤鴨血
年菜料理結業 30馨生人好過年
券商廣告片 電影院播放
開放美牛雜 郝龍斌：政院應開公聽會
潛大樓偷竊 刀疤留影俯首認罪
神財飛羊賞櫻祭 烏山頭登場
追問題鴨血 桃園封存近6百公斤
家扶募集年菜 魏明谷贈弱勢家庭
關愛之家入不敷出 急募食物尿布
瑞士重人權 籲大馬釋安華
竹北市長挽袖 與民掃街清垃圾
傳承胼手胝足 獅城年糕寓意深
留住孩子 國內領養增多
專偷BMW 竊車集團遭破
情人節看格雷 宗教團體憂誤導
澳洲名人賽3輪 程思嘉並列第7
陸課鋼管反傾銷稅 世貿判日本歐盟勝
台中追黑心鴨血 貴族世家等曾購買
過年催婚壓力大 陸租男友行情漲
黑心鴨血 下架封存逾萬公斤
暖個好冬 嘉義500關懷戶圍爐
劫獄案 陳世志：懲處應在年後有結果
北市選委會：罷免案投票率約2至3成
追黑心鴨血 中市10多家連鎖店受波及
民進黨總統初選 蔡英文15日登記
房祖名獲釋 柯震東：我們努力變好
春節期間 北市開設類流感特別門診
陸客搶買濟州島 土地持有年增165%
照顧中心圍爐 8旬夫婦共度情人節
清查黑心鴨血 新北：產品已售罄下架
商旅打造藝術風 洋溢台式年味
經濟放緩 外媒：中國人節儉過年
宇宙最大朵玫瑰 玫瑰星雲
中信兄弟熱身賽 張志豪開轟
高雄監獄挾持案 懲處下週出爐
陳又凌貓騎士 繪出台灣人文味
濱崎步來台 跨海助陣林俊傑
水月灣開幕 動漫迷朝聖火影忍者
另類情人節 親子溫馨共度愛滿點
98.2%大陸網民 會用手機看新聞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
旅平險怎麼保才安心 業者教撇步
台鐵外星列車抵彰化 獲熱情歡迎
貨車轉彎撞死人 警：疑視線死角
滴滴快的聯姻 陸媒：面臨反壟斷調查
15日鋒面接近 西半部有局部霧
陸工人敗光千萬彩金 全身名牌臥軌輕生
習近平訪巴基斯坦 外長王毅先探路
情人節 樂天市場推1元美食
選總統 蔡英文：我不是扁不是馬
護家盟記者會 BDSM團體激辯
曾虛白暨台達能源氣候獎 6/1起報名
台灣文創業者參加德消費品展
迎春節 高雄市計程車加收50元
民調：蒲亭聲望達到歷史新高
愛的鮑鮑 冠軍抱妻又背子
蔡正元罷免案 未過關
蔡英文選總統 國民黨：不意外
黑心豬鴨血 新竹市回收527塊
正崴旺年會 今年要有80分
接吻大賽冠軍：短期間不會想接吻
歐洲公衛專家呼籲監管電子香菸
蔡正元罷免案 中選會：未過關
新春採購 momo購物網下殺2.2折
無獨有偶 法媒恐攻報導踰矩被警告
人工增雨解旱 15日有機會
張志軍訪昆山 提醒台商法令會更嚴
蔡正元罷免案否決 投票率24.98%
蔡正元罷免案未過關 任期內不能再提
涉毒出獄 房祖名鞠躬道歉
疑失足落海 海軍士官長浮屍澎湖
陸拚服務貿易 進出口2020破31兆
海巡艦艇水柱驅離 陸漁船落荒逃
罷免未過 蔡正元：藍軍再起
澎湖公車 春節行車時刻略調整
櫃買24日審議鈦昇上櫃申請案
全球十大安全國家 台灣奪第2
罷免案 國民黨：柯文哲蔡英文最壞示範
高雄市漂亮出擊巴林蔬果市場
阿里巴巴假貨糾紛 美SEC要求說明
民進黨：罷免雖未過 人民已寫歷史
北門驛迎新春 聽音樂逛市集
房祖名平靜鎮定 柯震東痛哭流涕
問題鴨血 北市7知名餐廳遭波及
希臘與債權人陷僵局 尋求妥協方案
中職人氣啦啦隊員 Amis寫真熱賣
烏克蘭停火生效前 戰鬥未息
情人節打光棍 國際政要有3人
鋼琴家陳瑞斌比佛利山莊市獲獎表揚
夜之美術館 月津港燈節點燈
地震加減速 上百班火車延誤
阿里巴巴自曝 美證管會調查索資料
印巴關係解凍 外交次長可望復談
情人節想婚了 新北323對新人搶登記
蔡正元謝助選 柯：記得帶太太去瑞士
谷歌副總裁：電腦儲存珍貴照片不可靠
陸6地漲最低工資 台商嘆成本高
今彩539開獎
英40多車追撞 已1人喪生
麗星新郵輪 將首設海上夜市
善心男百元請乞婦吃麵 刮中百萬彩券
傳惠妮休斯頓愛女芭比 多重器官衰竭
大陸軍機近琉球 日機緊急升空
林永樂訪布國 成果圓滿豐碩
英40多輛車連環追撞 1死多人重傷
沙丁魚式塞車廂 警逮16逃逸外勞
電商農村爭鳴 搶發新年財
國健署：吸菸成人5年後降至10%
蔡英文再戰2016 黨內樂觀其成
創業企劃競賽 交大團隊泰揚威
缺席媽祖回娘家 張志軍昆山表歉意
情人節 陸電商推避孕藥3小時送達
大陸未來4次閱兵 多年罕見高頻率
大陸破獲人口販運 177緬甸婦孺獲救
蔡英文的最後一哩路 仍有挑戰
林俊傑開唱 阿信Selina跨刀
罹難空姐公祭 五月天歌曲送別
蔡英文選總統 陳菊：意料中的事
黑心鴨血 屏衛生局封存逾2萬公斤
綠議員：柯文哲選邊站 真心換絕情
罷免案遭否決 賴士葆：藍止跌
今彩539頭獎 2注中獎
香港流感增15死 死亡人數達196人
賀夫關鍵三分球 裕隆挺進季後賽
台灣塔座談會 支持續建聲浪大
拿巧克力換保險套 菲宗教團體鼓勵守貞
國道火燒車 駕駛急停逃生
小鬥士珣珣將出書 版稅捐傷友
泰舞蹈馬拉松 舞者跳出金氏紀錄
小S演唱會 重現佔領年輕超嗨
韓國光復刊物 體現國民黨創黨精神
房祖名傳來台 桃機深夜未見蹤影
強攻奈及利亞戈貝 博科聖地遭擊退
美總統大選21個月後登場 先鋪錢路
投票率未過2成5 蔡正元罷免案不通過
金莎巧克力之父 情人節當天病逝
丹麥發生類似「查理週刊」恐攻事件
蔡英文參選總統 完成黨內登記
春節6天 國道易塞路段報你知
討論言論自由 丹麥1會議遭槍擊
芭達雅女網賽雙打 詹謹瑋無緣決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印尼掃蕩販毒 台灣人列黑名單
丹麥槍擊案 法外長認定恐攻
丹麥槍擊案1死3傷 警追緝2凶嫌
丹麥槍擊案 歐盟：不被威嚇
伊朗影片計程車 奪柏林影展金熊獎
伊朗影片計程車 奪柏林影展金熊獎
柏林影展電影映會 票房創新紀錄
城市機場與飛航安全專題之1
65屆柏林影展 主要得獎名單
城市機場與飛航安全專題之2
城市機場與飛航安全專題之3
城市機場與飛航安全專題之4
城市機場與飛航安全專題之5
哥本哈根槍擊案 丹麥總理稱恐攻
烏東停火協議開始生效
愈禁愈勇 伊朗異議導演柏林發光
環保署：西部及外島空氣品質差
中紀委：今年反腐重點 拍蒼蠅抓國企
凱瑞致電俄外長 促落實烏克蘭停火
台灣古老影像 佛羅倫斯展出
哥本哈根2度槍擊 1人頭部中彈
年終大掃除 節水3大撇步
314廢核大遊行 西門町發宣傳單
洛港罷工 貨櫃進出關排長龍
APP幫忙物色新工作
無患子園區 古早味農村體驗
司法官考試 擬增律師證照組
年後清潔服務增2成
丹麥咖啡館槍擊案 警公布1嫌照片
商仲：內湖中和量販商圈 區隔搶市
遭禁伊朗片偷運出國 柏林放光芒
總統參訪環鋼科技
竹縣抗旱 每日供千噸回收水
丹麥猶太教堂槍案 3人中槍
賣場火燒車 女疑抱瓦斯自殺身亡
日本留學試驗 16日起報名
查理週刊作家聲援 譴責丹麥槍擊案
春節天氣 中南部晴朗北部濕涼
波特蘭巫毒甜甜圈 標新立異
竹崎公園燈飾造景 營造春節氣氛
台玻創辦人林玉嘉辭世 享壽100歲
北市籲合法聘外勞 避免觸法
春節書單 大學出版社推薦
長榮招新血 空服地勤徵500人
陸企豪氣 砸492億元投資倫敦
推廣健康體位 大學各出奇招
亞航空難 佐科威明快危機處理
澎湖歡慶春節 雜技國樂精彩登場
三高過年不失控 藥吃動三要訣
動漫節最終日 參觀人潮湧現
酒駕撞死兄妹 前林務局主任撤職
大專生東沙巡禮 限額37名
低碳飲食 瓦斯爐比電鍋環保
除夕當天 新北路邊停車不收費
大陸反腐 高檔內衣熱賣低調炫富
一手打造巧克力王國 金莎之父辭世
苗栗QR code 掌握春節即時路況
民進黨總統初選 蔡英文完成登記
台鐵司機員減速 總統促解決勿影響民眾
金莎巧克力之父辭世 義總統致哀
賭德州撲克 學生荷官外籍師遭逮
大陸多地政府美化政績 統計數據續造假
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
世說新語：野貓單車賽
丹麥猶太教堂槍案 1人傷重不治
除夕到初三 宜蘭路邊停車不收費
多倫多國際車展目眩神迷
手機4K電視看俏 驅動IC樂觀
改槍販售 特種部隊退伍男遭警逮
2016大選 王金平朱立倫動向受矚
總統：台鐵減速抗爭 促速協議解決
馮光遠選立委 吳育昇：自由競爭
情殺前女友 張彥文遭延押
中紀委公布大陸官員出差旅費標準
蔡英文選總統 陳菊盼帶領走出困境
新北：勞工春節工作薪資應加倍
國內汽柴油價格明調漲0.5元0.6元
情侶過情人節 印度教極端團體滋擾
選總統 蔡英文盼帶領國家新開始
高麗菜價賤 攤商產地進貨才有賺
春節前採買 新北蔬果價格平穩
司機員減速造成不便 毛揆表歉意
春節遊壽山動物園 天天有好康
原住民54萬人 阿美族最多
國內汽柴油價格 明各漲5角6角
總統：高中高職就應進入職場
高雄迎接輕軌 選站名拿3C
丹麥雙槍擊案 當局大規模緝兇
日租套房潛藏危機 中市強力稽查
進擊的巨人阿爾敏 嗨翻動漫節
便利生活圈 營建署：健全道路系統
空難救人黃金順返金 獲英雄式歡迎
禽流感持續未歇 新增送驗場次未斷
春節採買 量販店生鮮量翻5倍
郭伯雄前秘書調職 陸官媒證實
駕駛員減速抗議 台鐵16日溝通
異國年貨市集 張花冠發紅包
網路安全 陸駐美大使：應妥善處理分歧
情人節謀襲加拿大商場 2嫌送法辦
單車上北橫 3/8前拚認證
新北：春節蔬果量穩價揚
年終尾牙圍爐 暴飲暴食火燒心
台北花市開到除夕 價跌1到2成
李克強沖泡麵 大陸網友：是康師傅的嗎
福爾摩斯情人節娶孕妻 粉絲心碎
肯定賴清德 蔡英文：談副手還太早
台電盼核一廠1號機 春節前重啟動
神秘羅密歐送禮 全校女同學驚喜
2童遭誤認偷糖果 警調錄影還清白
重視坡地水保 北市選出優良社區
8旬翁疑燒雜草 焚身成焦屍
雙槍案後 哥本哈根警方擊斃1男
北市老人健檢 弱勢長者優先取號
停火生效 烏克蘭東部砲火暫歇
健保卡不見 春節就醫不中斷
侵略性愛滋病毒 古巴現蹤
穿戴裝置今年看漲 多由蘋果分食
遠離黑心年貨 營養師分享採買經驗
曾銘宗3/4與婉君有約
選購年節食品 林明溱市場宣導
陸船抗拒登檢 金門海巡鳴槍攻堅逮人
分析：大陸經濟軟著陸 也很可怕
北檢春節關懷 要莊鴻銘送450麵包
台東傳統搗年糕 年味濃鄉親情更濃
環署空污宣導 霾害時少出門
金飾藏垃圾桶遭丟 婦人翻找垃圾山
王力雄：中共官僚集團高壓致藏人求獨立
基警冒險攀遮雨棚 連破3簽賭站
從愛出發 淡水雙警尋人有一套
晶華搶旅遊商機 推幸福冬日假期
迎接墾丁春吶 夏都辦沙灘音樂趴
丹麥：哥本哈根槍擊案凶手已遭擊斃
蔡英文選總統 賴清德：全力支持
奧萬大生態導覽 小提琴製作與木材
春遊他里霧文化園區正好時
蔡英文選總統 林佳龍支持
台中大肚山林地火警 火勢控制
北市研議整併派出所 減少值班人力
在台外籍人士：感覺台灣很安全
淘寶網徵選大陸同性戀人 免費赴美結婚
進口美牛雜碎 經長：完成程序後施行
北市16日開問題鴨血退費協調會
蔡依林發呸紅包 5月攻蛋連3唱
冠軍擦身過 澳洲名人賽程思嘉第6
電器安全 謹記4不1沒有原則
LamiGirls大會師 26日集訓
賴清德簽書會 書迷擠爆
周麟出席中美洲銀行臨時理事會
大陸通過公安改革意見 加強防止逼供
春節出遊 環教場所新選擇
中醫：胃食道逆流患者 年節飲食要注意
桃猿釋出17張季票 200人搶抽
桃園續追查 鴨血豬血來源
哥本哈根猶太會堂槍擊 猶太男子喪生
大陸春運 這兩天出現客流高峰
停擺11年 國企員工持股可能近期推出
消基會：官員專家要為美牛雜背書
鄭文燦挽袖彎腰 率隊清理家園
慰勞氣爆區警消 陳菊：執勤安全第一
追黑心鴨血 中市再銷毀900餘公斤
單車騎士摔邊坡 無生命跡象
烏克蘭軍方：雙方大致遵守停火
北大校長 7年內第3度換人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
旅日華商林錦漫百壽 台日各界慶賀
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
萬能型人身保險利率 大陸16日鬆綁
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭文燦：全力支持蔡英文決定
司機員不適 列車停富岡站旅客平安
1月求供倍數偏低 轉職潮所致
蔡英文：致力維持兩岸的和平穩定
國民黨：蔡英文應說清楚國家立場
林威助許基宏背靠背 兄弟火力旺
公共場所應設防焰物 違者開罰
阿沁宣布去年登記結婚 想生3娃
暴風雪來亂 美東北部情人節急凍
春節6天 國5易塞時段看這邊
16日降雨機率升 北台灣短暫雨
反腐重災區 山西官員不敢穿名牌
點燃紙本閱讀熱火 傳書馬拉松啟動
彰化禽流感疫情 新增3例達42例
春節上國道 初二到初四最塞
女演員賣場引爆瓦斯自殺 險釀災
澎湖春節交通 警方規劃管制措施
寄養家庭圍爐 給孩子家的溫暖
華擎主機板 首年故障免費換新
芒花進入尾聲 銀白浪花迎春
民進黨總統初選 扁醫師郭正典領表
火鍋湯底稽查 6成亂標不符規定
選立委 劉世芳：承擔陳菊交付重任
婦走失多年 警助子女春節前找到媽媽
二戰結束70週年 美日擬發表聯合文件
台商在菲失蹤 家人網上尋親
星總理李顯龍罹攝護腺癌 將接受手術
藉酒壯膽 歹徒持槍搶超商香菸
王郁琦請辭 林中森：不影響兩岸交流
台灣環境安全受肯定 食安美中不足
基隆騎樓遭佔用 律師呼籲整頓
汽車平行輸入 上海自貿區便宜25%
上海貪官重判19年 電視劇角色原型
停輸出女傭 印尼總統下令定時間表
大陸將取消暫住證 改行居住證制度
李顯龍罹攝護腺癌 手術後可望康復
嘉義寄養達人 14年照顧31兒童
春節柳營打漆彈
曾雅妮赴澳洲 參加今年第一戰
台北動漫節 6天43萬人朝聖
安邦保戶資訊不實 大陸保監會究責
鄭文燦挺幼教托育 減輕父母負擔
中市空地綠美化 企業率先響應
香港流感已逾200人死 較往年嚴重
嘉縣鰲鼓濕地 候鳥被吊死
大陸網拍搶頭香 佛教界：丟臉
中國移動4G用戶 突破1億大關
鄭文燦視察 永安笨鯊橋除夕啟用
台塑漲汽柴油 3項油品低於中油
台女學生 澳洲伯斯郊區車禍身亡
美食作家王宣一 在義去世
百貨陷此消彼漲戰 集客力為關鍵
A-Lin頂紅唇 預告原聲迎戰
留學生車禍身亡 外交部：提供協助
李顯龍罹攝護腺癌 將手術切除
冰佛來台展出 呈現西藏當代藝術
羊年新春開運 手嘴並用製毛筆
法航客機故障 緊急安降俄國
世界公衛大會閉幕 籲重視社會公平
反水貨客示威 港警胡椒噴霧驅散
郭正典領表挑戰蔡英文 扁不贊成
時代力量將推人 挑戰呂學樟張慶忠
芭達雅女網賽 詹詠然詹皓晴封后
科威特桌球賽 黃聖盛江宏傑封王
優質外銷 高雄市打開巴林市場
美國編劇工會獎 獎落布達佩斯大飯店
伊斯蘭國稱處決間諜 公布行刑畫面
攝護腺檢查照 李顯龍感謝網友關心
王宣一義大利病逝 詹朴哀痛
濱崎步挺林俊傑 宣布合唱禮物
部署自衛隊 與那國島民將公投
達欣險勝金酒 保住季後賽機會
公車上亮牛排刀 男子送辦
芭達雅封后 詹家姐妹WTA第4冠
王宣一 媽媽的味道成就最好料理
日作家曾野綾子讚種族隔離 挨轟
上海期貨交易所副總遭處分
水情吃緊 空軍執行人工增雨
罹攝護腺癌將手術 李顯龍樂觀以對
研究：末日危機 人類面臨的12種威脅
桌球打敗中國大陸 黃聖盛江宏傑奪冠
義金莎巧克力之父 低調神秘
詹宏志證實妻子王宣一在義猝逝
租金補貼增1.3萬戶 調降家庭所得標準
簡鴻文: 2014年券商總獲利313億元、增53%
參選2016 國民黨揶揄蔡英文「言詞空洞」
民進黨總統初選 第二人領表尚未登記
「2015花在彰化」 大年初一起開展
駕駛列車長爭執 台鐵查失職
台彩加碼起跑 16日威力彩頭獎4.5億起跳
春運開始 陸28億人大遷徙
研究: 全球海洋垃圾、中國最多佔28%
曾永權、高華柱等19官員宣誓就職
與蔡英文拼大位 王金平被點名
香港連續2周日 抗議陸客搶物資
行政院發布 夏立言掌陸委會
台鐵與「火聯會」達成共識 春節正常疏運
悠遊昆士蘭陸地大堡礁─瑪姆雨林天空步道
遠雄悅來大飯店菁英招募
政府應正視缺乏航空人才問題
扁保外就醫後遺症已掀波！
黑手變金手 翻轉希望光點
中華電信連續兩年獲邀參與全球移動通信大會
中華電信公布2014年第4季營運成果
春夏都會時尚遊‧說走就走 - 春夏高鐵假期專案
航港局航海人員測驗題庫104年8月啟用
中華電信公布2015年合併財務預測
中華電信與高市府合作 共同打造4G智慧城
把握機會報名「2015最棒實習工作」
霧鎖金門機場 航港局啟動海運備援機制
THE NORTH FACE 100®國際越野挑戰賽台灣站
春節及二二八連續假期 請搭乘大眾運輸
松山機場存廢 立委正反壁壘分明
蔡英文：建立新政治、要求透明清廉
蔡英文：財部房地合一稅應撤回重議
立院補選新科立委 宣誓就職
民進黨總統提名 蔡英文唯一完成登記
基隆港驗證送紅包 遊客：台灣真有人情味！
高雄辦新住民講座 介紹福利分享婚姻經營
熱心助學 雲林替代役為新二代課輔
李進勇化身型男大主廚 邀新住民圍爐做年菜
表謝意 關山居民獻音樂和玫瑰給外籍修女
哥本哈根槍擊案嫌犯22歲 丹麥土生土長
警方：哥京雙槍擊案主嫌22歲 丹麥人
雅典歐洲數國首都示威 挺希臘反撙節
逾千位移民海上遇難 義海防隊救援
伊斯蘭國又斬頭21名埃及基督教徒
駭客從各銀行竊錢 金額高達10億美元
國會亂鬥 美國土安全部恐關門
彩券春節加碼 威力彩上看4.5億元
合庫銀完成募集燁輝4000萬美元聯貸
投顧：水資源公用產業類股表現佳
羅馬地區僑界春宴 溫馨迎羊年
丹麥槍擊案 美譴責致哀
丹麥攻擊案凶嫌姓名 媒體踢爆
中南部空氣差 敏感族少外出
議員臉書公開信 老師喊冤個資遭洩
丹麥連爆槍擊案 民眾憂憤哀思
法德：烏東停火大致獲遵守
奧地利台灣協會 新春聯歡
丹麥攻擊案 美表示哀悼與譴責
高鐵加班車 小年夜除夕再增
停火生效 但烏軍遭攻擊60次
安理會通過決議案 要求葉門叛軍撤退
北市第3位副市長 周麗芳就職
遠傳谷歌帳單付款 破40萬用戶
美東北部暴風雪 1800航班取消
小年夜冷氣團到 大年初二回暖
回應參選 王金平：過年後再說
暴力討債逼死人 卸任鄉代落網
日Q4經濟成長 0.6% 擺脫衰退
基隆港再傳氫氟酸外洩
中共黨報：大陸經濟未陷入通縮
馬總統監誓 高華柱等人宣誓
毒氣外洩 基隆港東10碼頭封鎖
木村拓哉演失憶老爸 上戶彩當妻
晶技元月每股稅前盈餘0.34元
春節friDay App助打發時間
迎新春 室內擺植栽可淨化空氣
男子毒癮難耐 寺廟偷錢遭逮
聖文森留台校友 歡慶春節
客訴居冠 台灣大：已改善
巴拿馬台僑社團慶春節
金正恩謁陵 金正日73冥誕
金章洙獲提名為南韓新任駐陸大使
石虎集寶紀錄片 首映17日報名
IS處決人質 埃及誓言復仇
新台幣早盤升1.08角
傳周永康奢華 每頓宴請50萬元
年關屆 林佳龍視察魚貨蔬果供銷
陸餐飲市場回升 大眾化消費1千成主流
拜會李宋 朱立倫：他們有期許
甘肅百餘幼兒染肺炎 官方3個月才通報
花漾爺爺新季開拍 崔智友入列
推廣台灣之美 谷歌號召影音玩咖
基隆港毒氣外洩 儲槽裂縫已封
復興空難 400人加班通報需補件
貝嫂遠征紐約時尚週 透露將進軍亞洲
周永康掌中石油時 傳每次宴請花50萬
女黑手出頭天 獲冷凍空調金手獎
春節小確幸 台東縣推貸款專案
國道車禍 1人受困
業界預測:宏都拉斯首季出口增5.5%
屏縣春節服務 1999專線啟用
雄監挾持案 檢討報告將出爐
打虎增一省 浙江首位省部級高官遭調查
汽車業表現佳 零組件業東陽受惠
基隆港又洩毒氣 環保局開罰
春運遷徙 遷出以北京上海深圳最多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
柯文哲：戴小姐是誰 太太也在問
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
Selina唱給小孩 求老天賜子
景氣好轉 日去年第4季GDP成長
詹宏志妻逝世 謝金河夫婦致哀
管碧玲：謝長廷關心國會改革
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駐巴拉圭使館新春餐會
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李桐豪等組政團 定名立院新聯盟
甘肅幼兒染肺炎 醫療費高達50萬
左楠區選立委 劉世芳：難撼動的板塊
日本企業全面撤出 大陸否認
投顧：油價回穩能源股重獲青睞
北市發現棄嬰 無生命跡象
防疫 養禽業拜年宜用電話
台灣波律又洩毒 基隆開罰20萬元
鄧振中：經貿體制要符合國際規範
新台幣中午升7.5分
NBA全明星賽 西區稱霸
尼加拉瓜海外直接外資成長1成
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洪仲丘案律師 代表時代力量選立委
香港宗教領袖 籲達致政改成功
陸委會主委 夏立言接任
進口冷凍蔬果農藥殘留 日本最多
劉世芳選立委 陳菊力挺
大陸：兩岸政治底線 任何時候都不能踩
羊年生肖圖像競賽 台包辦銀銅
外資看好遠傳 買進加碼按讚
聲援占中 大陸作家寇延丁獲釋
日媒：美第一夫人3月將訪日
開放天空 美首宗無人機規範出爐
性侵通報破萬 網友加害變多
世大運執行長 柯文哲：一兩天內決定
春節需求 農漁會超市供應平價土雞
台鐵工會允諾 春節不降速
霧鎖金門 班機大亂
戴小姐是誰 蔡正元：柯文哲心裡有數
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王郁琦請辭獲准 夏立言掌陸委會
去二氧化硫 金針煮前泡水半小時
心肌細胞再生解密 助臨床應用
禽流感雞鴨鵝病毒序列 全部公布
私校疑遭掏空 檢調搜索
能源局新局長林全能 強調與民溝通
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國道車禍 小貨車駕駛送醫
新台幣一度升逾1角 升勢快速緩和
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朱立倫請益李登輝宋楚瑜 祝福蔡英文
鼻塞打噴嚏兩個月 竟發現罹鼻咽癌
夏立言張志軍若會面 外交人相見歡
台鐵掛保證 春節火車正常行駛
台舞者黃翊及簡珮如 紐約發光
春節汰舊廢家電 回收索聯單可抽獎
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NBA全明星賽飆41分 西河獲MVP
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IS大開殺戒 白宮重批野蠻
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年節食品稽查 涵碧樓漂白劑超標
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4天毒氣洩2次 業者：檢測都合格
超市天花板坍塌 無傷亡
嘉縣一日志工 送年菜溫暖千戶
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日股飆破1萬8 日本擺脫衰退
鋒面過境 石門水庫稍解渴
春節大掃除 南投清運垃圾至18日
港股收紅 全球股市給力
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東京市民拾金不昧 交出2800萬美元
女華商菲南被綁 下落不明
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撇劣豬油 食藥署訂衛生標準
兩岸經貿停滯 大陸：自台進口減少
亞太台灣大漫遊遲報 NCC開罰
涉改造販售槍枝 南警逮5人
外資力道轉弱 台幣兌美元升轉貶
東隆宮創意紅包 發行魯笠將MK錶
春節遊大鵬灣 華僑市場不打烊
金元寶綻光芒 北港武德宮燈光秀
民進黨總統初選 蔡英文唯一登記
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印尼嗆停輸女傭 大馬回嗆沒差
哥本哈根槍擊案 外交部籲注意
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鴨血案 鼎泰豐酸辣湯全額退費
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日本本州6.9強震 恐出現1公尺海嘯
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伊斯蘭國斬埃及人質 英相批野蠻
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年前疏運 高鐵再加5班次
外島與西部空氣差 過敏族小心
瓜地馬拉臺灣商會辦新春園遊會
美運油列車出軌 大火迫2鎮疏散
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喝得安心 水公司提升水質檢驗
拒絕塑膠 不鏽鋼吸管夯
春節連假 就業通外勞服務不打烊
升學季第一波 藝才班年後報名
英檢結合徵才 13企業參與
春暖花開時 溼地戲蝶賞魚趣
爭口氣 環團推蝙蝠俠抗空污
春節假期 學子宜注意安全
春節勞檢不打烊 出勤薪加倍
年節家庭糾紛多 張老師不打烊
陸1月新建住宅 杭州房價年跌逾1成
誤用問題鴨血 16業者允補償
嘉義風景區湧車潮 接駁車疏解
社教館走春 鎖定親子族群
日岩手縣外海強震 海嘯警報解除
東石漁人碼頭 新春行銷在地產業
獵豹移動App BenQ新機預載
韓工業生產物價指數 近4年新低
格雷的50道陰影 首週吸78億
春節北部涼 離島收假易濃霧
連續假期 打工兼差機會多
學生出團2日以上 向學校報備
專偷娃娃機 男下手15次被逮
中華電攜高雄 打造4G智慧城
陸委會主委交接 夏立言上任
金門疏運 軍機出動
分擔煩惱 張老師專線春節不打烊
波哥大華僑文教中心春節聯歡
春節不打烊 林佳龍啟動服務機制
拜會李宋 朱立倫：家和萬事興
韓INFINITE將參加台視除夕特別節目
調查：估8成關鍵廣告主 投入行動廣告
濃霧阻交通 馬祖影響2架次
瓦斯安檢詐騙 需小心確認
春節維修愛車 消保處提醒秘訣
陸1月中古屋 深圳房價漲最大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
節能5招 省電省錢
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
駐美處投書強調嚴肅看待國安與邊境管制
臉書關鍵字行動APP 廣告主最愛
販售問題鴨血 新北10業者願退費
屏東林管處3園區 除夕休園
監獄挾持案傳有第7囚 法務部闢謠
賺匯功臣 印尼移工年匯84億美元
流感高峰 新增23例併發重症
台鐵首班全車自由席 7成座位空
高市警破大型六合彩簽賭站
泰華人春節供品 整串香蕉招財
暴雪來襲 美聯邦政府停班停課
國5春節交通 交通部：必塞
紐時關注台灣政局新發展
新台幣中午升4.6分
毛揆慰勉國搜中心 感謝辛勞
外交部助克國建醫院管理系統
高雄監獄：絕無第7囚涉挾持案
楊志良請辭 北市：續邀請幫忙
育嬰留職津貼 父母可先後申請
陽台室外機起火 淡水公寓虛驚
春運B計畫 旅客搭船抵金門
莫拉克重創嘉蘭部落 國賠駁回
接掌陸委會 夏立言：全力以赴
香港房價創新高 各界關注
高鐵：全面檢查57組微動開關
查緝偽劣酒有功 陳福海慰勉
104免試入學 名額占94%
亞太電Gt4G高速飆網 詢問度熱增
分析家：希臘財政可支撐到今夏
大陸輸出設備 落實走出戰略
過年掉身分證免驚 1996不打烊
投顧：低油價 亞洲中小型股看俏
馬啟思：美台關係締造豐碩成果
免試入學簡章公告 基北區逾7萬名額
電子書年前買氣佳 業績增3成
高雄監獄案 法醫高大成質疑自殺
澳洲賽獲第6 程思嘉排名升
中鋼1月合併稅前淨利 月增6%
頂新獻金案 特偵組三度傳劉文雄
中央社一手新聞App 三大系統看個夠
總統春節行程 除夕起連三天滿檔
林英傑入綺麗珊瑚 楊清瓏：等他電話
莫拉克國賠遭駁 嘉蘭村民上訴到底
王郁琦談甘苦 一句感謝一切都值得
台鐵首開自由席 抵花蓮逾5成空位
尼加拉瓜1月出口衰退6.4%
絲襪套頭1歲童 疑母親惡作劇
美運油列車出軌 火球沖天90公尺
居家潛藏危機 過年掃除宜注意
男偷香油錢 每晚夢見被神掌摑
巴國媒體報導台青年單車遊世界
紐約就業增加 華爾街仍不振
搶救判死毒犯 澳洲歷任總理求情
大馬商場紛促銷 盼逆勢創買氣
大陸民用無人機 瞄準農業市場
今年首例腸病毒重症 出生6天男嬰
圍爐有學問 法鼓山推吃飯禪
從小拜關公 男獻新龍袍酬神
出國就醫排名 感冒腎病牙痛多
高雄監獄：絕無阻止支援警力進入
奧萬大管制入園 春節每天3500人次
小年夜 桃機出現旅遊人潮
沙鹿就業中心多元服務 便民好鄰居
高市1999服務 春節不打烊
新民國小案 確認查扣逾4700萬
軍民航聯手 台金疏運紓緩
抽查電暖水袋6成不合格 恐過熱觸電
優步經濟學 向上提升？向下沉淪？
跨國吸金4億 17人起訴
國軍醫院 春節維持急診和住院
印尼延後移監澳洲2死囚 堅稱死刑難免
過年玩牌避免久坐 時時伸展運動
火星一號殖民選拔 3印度人擠前百
歐巴馬移民改革行政命令 暫時遭封殺
塑膠桶藏667公斤愷他命 市值逾5億
李全教收押 家人建議退出政壇
朴槿惠內閣局部改組
國道春節高乘載 中市提醒交通回堵
歐安組織監督停火 俄德烏達共識
老人照托 高市兩年內區區建構
GfK：去年台灣3C市場衰退6.5%
起降120餘架次 馬公機場現人潮
財福羊溢 李進勇發紅包
泰國人樂天知命 逢節慶祝
基檢結合宮廟 助弱勢免費點光明燈
台向WTO告加國 估3月成立審議小組
越人過年吃年粽 傳統文化特色
王功派出所啟用 魏明谷剪綵
澎縣長陳光復慰問志工
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蔡英文過年參拜 人型立牌隨行
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中共春節前打貪大掃除 3官員遭雙開
問題鴨血 台南封存退貨1541公斤
槍案後 丹麥總理強調人民團結無懼
宏?電競顯示器 導入超微技術
泰國人慶元旦 華人除夕圍爐
別買車 ZipCar推廣共享
苗縣長發福袋 祝員工羊年如意
搭倫敦地鐵行程延誤 可申請退費
昆凌傳昏倒 微風：太累暈眩
參觀倫敦國家藝廊 與經典名畫合影
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希債談判破局 投顧：股市不致重挫
大學生網購 買46元被騙70萬元
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SBL台銀泰勒 獲選單週最佳球員
新台幣收貶3.8分
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追問題鴨血 台中封存銷毀47噸
墾丁遊覽車對撞 1陸客昏迷
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小年夜下午 國道局部車多
春節不打烊 雲林擴大關懷弱勢
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丹麥槍擊咖啡館外 出現可疑包裹
日股小跌 希債談判破裂
車藏毒遇路檢逃逸 撞消防栓被逮
霧鎖金門 毛揆：啟動疏運計畫
原緣文化藝術團 赴星國慶表演
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農曆春節 開廟門接神迎新年
宗倬章基金會頒尼國清寒獎學金
天越冷風味越佳 澎湖海菜正鮮
春節疏運 新竹市推免費接駁巴士
丹麥槍擊案現場外 驚見可疑包裹
菲地區僑務榮譽職人員布達
小年夜 老五老送年菜溫暖獨老心
春節假期百貨搶客 自助餐廳進駐
春節連假大方送 遊樂場優惠搶客
涂醒哲探視 與小鬥士珣珣相見歡
TVBS人事變動 楊鳴辭總經理
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徵才 彰銀再釋82名財管職缺
陸客愛峇里島過年 中文導遊缺工
領不到錢 男子破壞提款機
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希臘歐盟協商暫破局 有妥協機會
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香港最新失業率 維持3.3%
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希臘若退歐元 美將成吸金體
竹市消防空難救援 林智堅頒狀表謝意
華碩7吋LTE通話平板上市
失竊鸚鵡尋獲 除夕前與飼主團圓
春節後換工作 高雄市3千缺
緬甸難民大舉入境 陸憂心籲和平
破擄人勒贖案 林佳龍表揚有功員警
墾丁陸客遊覽車對撞 26人輕傷
年後轉職潮 中彰投徵才將登場
海基會台商春節活動 馬總統將出席
拚立委 陳致中：恢復黨籍有望
另類春運 陸男跑350公里回老家
補助未入帳 提瓦斯桶揚言同歸於盡
金門警方抓賭 1賭客摔傷
丈夫債務纏身 中和女子上吊
火星一號任務甄選 邊思恩入第三輪
馬年新台幣兌美元 貶近4%
李登輝：公民參與改變台灣
歐巴馬移改命令 聯邦法官踩剎車
灌水牛肉案 糾正陸軍司令部
巴黎蒙馬特 畫家廣場藝術氣息濃
首個韓陸女子組合 東衛春晚亮相
新住民聚賭 辯台灣過年可賭博
義媒大篇幅報導台義經貿關係
核廢料送國外處理 台電招標
南韓春運堵堵堵 堵到午夜
年關近 山老鼠伺機竊紅檜林木
荒廢食品廠漏油污染河川 屏東清查
世大運徵標語標誌吉祥物 3月15日止
歐記健保補貼若判非法 5州表態不救
騙大師稱號 江西政協副主席遭開除黨籍
核廢運海外處理 環團批荒謬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
鐵路疏運 普悠瑪自由席空位多
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
通貨發行額2兆1268億元 新高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
北捷旅客衝突 一人受傷送醫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南投禽流感達4例 撲殺2千餘隻種鵝
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
85歲以上輕度失能聘外勞 9成贊成
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
(雙)鵬禍害全台 新北廢止工廠登記
雄監挾持案 3/4前公布懲處
年前豆製品抽查 豆乾染黃居多
夏立言獲頒四等雲麾勳章
馬公警分局破獲賭博電玩
茶油工坊出書 學料理長知識
清水祖師廟會繞境 三峽公車改道
小年夜返鄉 國道局部塞
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老人之家志工 10多萬紅包送老人
櫃姐福音 留法生王凌設計輕便椅入選賽
竹縣新地景 新義興橋3月完工
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經長：國外處理核廢料 選項之一
杜拜女網賽 詹家姐妹首輪敗
發行額創高 央行：經濟優於去年
火星高空現神秘煙霧 科學家費解
陳致中再入黨案 春節後討論
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延押抗告遭駁 葉世文在監過年
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台商在菲失蹤案 案情有眉目
法國被指未善待移民 人權光環褪色
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火星上空神秘煙霧 科學家不解
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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聖保羅街頭嘉年華 150萬人參加
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除夕圍爐 百貨賣場提前打烊
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開春買福袋招福氣 抽大獎
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春節新年到 超商全面備戰
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大過年 東北殺豬菜暖胃又暖心
柯文哲：周麗芳兼任世大運執行長
進軍韓金融業 陸資購韓保險公司
農場招牌雞料理 碳烤藥膳都夯
IS疑摘人體器官 伊拉克籲UN調查
巿長首年 柯文哲圍爐不包紅包
加國1月份成屋銷售續跌
大陸年菜 千年美食上桌
年終獎比摳門 陸網友收到空紅包袋
朱立倫發紅包 替醫護人員打氣
涂醒哲謝清潔隊員 市民乾淨過好年
初一到初三 烘爐地有免費專車
貓空杏福遊 賞花品茗愜意多
女兵揹男傷患 總統讚精實
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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憶滷肉飯香 柯文哲傍晚回竹市圍爐
春節消費爭議 新北消保官籲自保
李顯龍出院 回家過年
除夕夜 港人買花討吉利迎新年
拚復甦 日銀維持空前寬鬆
台瓜簽防制人口販運合作協定
毛揆視察飛航園區 關切疏運
鰲鼓濕地走春 龜鱉展索春聯
蘋果手錶首季500多萬隻 廣達趕工
IS再公布斬首影片 2澳洲人疑現身
國1高雄段交通順暢 市場周邊壅塞
毛揆視察高鐵與飛航園區 籲做好服務
柯文哲：父親有賺錢 回新竹領紅包
賭場攬客網路化 警搜索逮人
林佳龍慰勞清潔隊員 送紅包
美擴大無人機軍售 台或可受惠
巿府世大運結合 柯文哲：較好運作
國道交通順 下午車潮可望緩解
台南艷陽高照 國道交通順暢
毛揆視察高鐵 要求經營運轉穩定
有溫度的問候 重慶民眾明信片拜年
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城巿印度人15歲初嘗禁果
權力真空 IS等恐怖組織趁亂興起
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除夕返鄉人潮現 台鐵營運正常
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巿長首年 柯文哲除夕行程滿檔
桃機服務品質 全球分組第2
大馬首相賀新年 羊年促族群和諧
春晚節目 中共黨媒：宋祖英再次缺席
德國萊因區嘉年華 熱情沸騰
春節伴手禮 中市業者有優惠
寒流襲紐約 華裔老翁疑似凍死
新春祈福 嘉縣廟宇贈書
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學習Fed好榜樣 歐版QE下月啟動
除夕談話 馬總統盼朝野開啟多元對話
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加爾各答中國城祥獅獻瑞迎羊年
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王郁琦住西子灣？陸委會澄清為公務
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廣角擴增實境 除舊布新免煩惱
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是媽祖也是馬利亞 菲神像雙重國籍
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蚊子館大變身 社頭好襪新春抽福袋
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旅遊不文明記錄 陸民怕惡意登記
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初一走春 國道南下局部卡卡
UCLA：超級病菌恐威脅100多人
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習近平要中共空軍 敢於迎戰強敵
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外號制裁者 菲南市長暗示選總統
防流感 美專家建議手套要常洗
祈國泰民安 副總統參拜南投廟宇
柯文哲拜年：讓我們認真嗡嗡嗡
慈濟宮首抽國運籤 平順向上
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加爾各答華人舞獅頭開羊年
除夕看春晚搖紅包 陸民：最累是手
參拜古蹟萬和宮 多搭大眾運輸
李新穎介紹駐薩國使館經貿活動
春節大紅包 36位百萬富翁誕生
總統：台灣經濟一定會更好
寒流不停歇 紐約客還得忍耐冰凍
澎湖各界新春團拜喜氣洋洋
紫南宮發錢母 男排6天搶第1
奧斯卡金獎紅毯時尚 紐約時尚週搶先看
拜年車潮湧國道 國5午後易塞
蔡英文：國家挑戰多 盼和諧
泰國檢察總長辦公室 正式起訴盈拉
羊年第一天 廣西一官員涉鉅額賄賂被捕
巧克力凱蒂貓樂園 大陸春節旅遊這樣玩
選總統意願 王金平：現在不談
柯文哲參拜龍山寺 民眾擠爆搶握手
印尼火山噴發 民宅陷火海
總統關渡宮有獎徵答 民眾搶答
幫幫忙基金會會長訪薩爾瓦多
男遊水漾森林迷路 受困2夜獲救
總統關渡宮發福袋 供不應求
伊斯蘭國17歲炸彈客被抓 哭著說很抱歉
華府排隊美食 第一千金最愛杯子蛋糕
陸商務部：大陸2015年服貿增速料逾10%
歐巴馬影片賀歲 歡度公羊山羊或綿羊年
傳塔利班將與美展開首輪和談
傳阿富汗塔利班將與美展開首輪和談
卡內基美隆搞烏龍 誤發錄取通知電郵
遭中共軟禁 劉霞獲准回娘家吃團圓飯
華府求婚座 小酒館見證美國史
格雷陰影 影評：想探情慾黑暗卻不深入
八家將尬少林拳 台中文創熱鬧
格雷的50道陰影 網友評價兩極
首發市長紅包 林佳龍向市民拜年
海水變暖 加州今年已940隻海獅擱淺
初一走春車潮 國5南港到石碇塞爆
占中領袖黃之鋒女友雲南被軟禁 已返港
南下高雄參拜 總統人氣高
旅韓華僑首爾團拜 三陽開泰
賣場福袋抽獎 最大獎江蕙門票6張
劉德華春晚走調 網友：至少是真唱
華府文化綠洲 國家藝術館藏品豐
暴動小貓新歌 獻給遭白警勒死非裔男
港媒：中共內部文件 把春晚當政治教育
威力彩大樂透頭獎 初一飆高
國道車多 下午南下局部塞
春晚換湯不換藥 八年級生冷感
林書豪舞獅 向球迷拜年
總統城隍廟祈福 人龍排隊領紅包
嘉縣蔗園火警 半小時撲滅
老妻病痛不想累兒 老夫偕妻投水亡
傳希臘要求歐盟展延貸款
時隔4年 中日可望重啟安全對話
東北季風減弱 初二北部回暖
華信航空訪澎縣府 盼拓旅遊市場
福建雜技團澎湖演出 座無虛席
低頭 希臘要求展延債務
男子超商偷酒 休假警在店內逮人
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涂醒哲寺廟祈福 發送羊年小紅包
年初一發紅包 張花冠連趕11廟
加國雇主新年擬擴業務 但不增人手
總統台南送福袋 粉絲清早就排隊
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陳菊寺廟走春 花媽紅包搶手
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威廉王子將訪陸 先用中文賀新春
法國人習慣吃有機 市場蓬勃
加拿大自由黨欲執政 須端出牛肉
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烏克蘭撤軍 親俄民兵高樓插旗
美債失色 陸2014減持258億美元
埃及領空禁飛利比亞班機
歐冠16強賽 皇馬客場揚威占先機
初一賀年 總統拜訪吳伯雄
駐薩使館邀薩副總統 新春聯歡
威力彩頭獎槓龜
德國：不是實質提議 拒接受希臘要求
香港流感添2死 累計239人死亡
大樂透頭獎槓龜
希臘延債爭議油價跌 美股開盤走低
回溫 日本1月對華輸出增兩成
瑞士檢方 搜查匯豐銀行辦公室
扁在家 陳致中：年夜飯特別好吃
一飛沖天 日股登15年新高
天氣晴暖回娘家 初二國道恐大塞
除夕放煙火 大陸逾百城嚴重空汙
人民勝訴率6.11% 行政法院有必要存在嗎？
北市府出現恐嚇紙條 威脅要殺柯文哲
大樂透頭獎又槓龜 2/20日上看4.5億
台北市政府發現 殺柯文哲字條
睽違6年 扁首次在家過年
公民力量監督政府 打破侵犯人權的秘密黑箱
全球啟動良心文化 元首列為重要目標
良心開運迎羊年 神氣家族新春賀歲大放送
神氣家族《公民覺醒 青天在望》
華視新春特別節目 神氣家族《菁英賀歲良心啟福》
年初二華視神氣家族《良心寶島福氣滿門》
年初三11點 華視神氣家族《吉祥平安好運到》
傑巴利采韋淪陷 烏軍傷亡慘重
歐巴馬：指西方討伐伊斯蘭 是醜惡謊言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希延債要求 雅典：歐盟不接受就拉倒
法總理樂觀 希臘危機可能很快解決
希臘出招求援 德稱可作談判起點
歐股漲多跌少 德股登11000點
美中西部低溫創紀錄 寒流東移
沃爾瑪終提高起薪 50萬員工受惠
湖人沒交易 林書豪續留
那斯達克指數續攻 進逼5000點關卡
世界油價跌 紐約一度破50美元
巴西石油涉貪案 瑞士匯豐銀受調查
英球迷霸凌 受害黑人：起因膚色
2威力強大颶風夾擊 澳洲嚴陣以待
巴拉圭報介紹農曆年節傳統習俗
響應國際光年 莫斯科投影秀一整年
委內瑞拉逮捕反對派領袖
迎接2018世足 莫斯科擬WiFi計畫
巴西小瑞士 冬季度假勝地
美國急凍 警方通緝冰雪奇緣女王
里約毛瓦子爵鄉 瀑布林立
春節晚寒假長 陸大學生超開心
柯林頓基金會為接受外國政府援助辯護
褓姆貴又難用 上海可能讓菲傭就地合法
劉德立除夕款宴巴拉圭總統
行政院史料館 珍貴文物多
美國安局：索尼網攻源頭是北韓
惠妮休斯頓愛女 接受氣管切開術
過年8好禮 爸媽好窩心
新春泡湯開運 暖洋洋迎羊年
內褲太緊投票離席 加議員出糗
Volvo自動駕駛車 反應快過多數人
走馬瀨農場 大型草雕有看頭
谷關碳酸溫泉 溫潤身心靈
天氣嚴寒 多倫多3歲男童戶外凍斃
NBA狼王歸來 賈奈特重返灰狼
麻豆後花園 總爺藝文中心
2週甩掉過年肥 運動幫一把
化污染為美景 人工濕地也能玩
新舊美食交融 吃出霧峰歷史感
養兒防老 不如靠長照險樂活
春節不打烊 觀光工廠商圈任你遊
出現恐嚇字條 柯文哲：相信警方
台灣參加阿根廷世界盃擊劍賽表現亮眼
伊拉克約2萬兵力 準備4或5月收復摩蘇爾
嘉義住宅火警 2人送醫
鴻海關懷社會 積極投入公益慈善
吃喝玩樂App 即時掌握國道路況
駭客入侵美國務院網路 3個月還趕不走
品味巴洛克老街 三角湧DIY藍染
桃猿尋求連霸 獅王谷底向上爬
薑麻園配角變主角 薑薑薑靚
反腐當前 山西重災區官員不敢拜年
法國麵包融客家味 竹北饕客瘋養生
淘寶手機假貨多 淘寶達人三招辨真假
黃聯昇參加阿根廷華僑新春盃高球賽
民進黨工美食團購 耀伯番茄最夯
大年初二 馬總統回馬家庄祭祖
樂透春節百萬紅包 再添36位幸運兒
烏龍派出所幾米彩繪 成社區亮點
139縣道微熱山丘天空之橋 盡覽彰投美景
霧峰建築之旅 探索台灣近代史
韓流重襲 新書解析韓風崛起
兩門煙火釀災 續辦與否待觀察
專家：聯想出貨筆電有安全性瑕疵
啪啪林一平 針筆畫追到嬌妻
初二回暖好天氣 日夜溫差大
奧斯卡最佳影片 鳥人與年少時代纏鬥
澎湖摩西分海 踏浪最夯
連3漲 下週油價恐漲8至9角
世界長壽鄉廣西巴馬 五大秘訣報你知
蒜味獨特虱目魚丸 蚵仔寮漁港熱賣小吃
春遊吃喝玩樂 斗六處處驚喜
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追飛機停看聽 賞機景點報你知
加州學生濫殺案 策劃1年當局沒警覺
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零食聰明選 輕鬆一下沒負擔
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不只是運動 國民運動中心商圈遊
李鍾碩朴信惠公開春夏季寫真照
減肥年後開始 外食族7招調身體
博物館走春 主題活動有玩有拿
金酒籃球隊 愛護動物繡在球衣上
春遊新港 品嚐雙仁潤鴨肉羹
內行才知道 國家公園春遊趣
朱利安尼稱歐巴馬不愛美國 民主黨火大
陸抗日劇不符史實 日軍步兵沒拿衝鋒槍
春節連假 阿里山步道遠離塵囂
初二回娘家好天氣 車流量破百萬
賴索托大選 非南觀察團進駐
女年終掃除鼻水不停 過敏惹禍
冠軍蓮霧在屏東 高市蜜棗拿第1
歐巴馬：老穆斯林太無聊 恐輸掉宣傳戰
疑與家人口角 男輕生
副總統吳敦義指南宮參拜 祈求國泰民安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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台贈設備充實墨西哥兒童收容中心
中央氣象局 明天白天天氣預報
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神之右手黃志宜 獨愛車與龜
新北基隆傳火警 國道火燒車
林松煥推廣觀光 菲媒刊登
國一高雄段塞車 時速約40公里
上香祈福 朱立倫：國民黨與人民在一起
兩岸食物比一比 名稱大不同
雷軍發下豪語 小米步步崛起
人臉辨識系統 警助老婦返家過年
屏東民眾喊總統好 蔡英文：家鄉人熱情
國道1號火燒車 無人傷亡
駐阿根廷代表處舉辦春節聯誼
港童2000元付公車費 引熱議
林佳龍發紅包 民眾大排長龍
炫耀醫術害死30多人 德護士道歉
拓展行動上網領域 雅虎向開發者招手
搶紅包商機 電信業推4G光纖優惠
反恐流血惹民憤 菲府傳「出逃方案」
大年初二好天氣 國道部分壅塞
紐約持續低溫 房產卻創新高
高雄景點遊樂園 人車壅塞
日本東北外海6.1強震 暫無災情
「二月」難 歐巴馬勤練白宮拼錯
智慧室內定位技術 聰明參觀購物
年節大魚大肉 痛風病人得小心
最佳影片 鳥人年少時代爭鋒
參拜發紅包 陳菊祈平安無災
疑酒駕自撞 一家3口亡
奧斯卡 男主角雙強爭霸女主角一支獨秀
羊年財運自己刮 2600萬頭獎有機會
國1湖口段車速慢 平均時速約50公里
老闆試放煙火爆炸 浙江5死3傷
傳德國稱希臘提案有如特洛伊木馬
羊年求好運 也要靠自己理財
于德勝與索羅門僑胞新春聯歡
民眾愛國內旅遊 網路可保旅平險
放心吃全蛋 膽固醇不再列飲食黑名單
研究：德國貧窮人數 創統一以來新高
摩洛哥激進分子欲加入ISIS 被逮
牽手回娘家 澎湖多社區辦餐會
屏東九如王爺奶奶 也回娘家
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將成自由球員 林書豪：做好選擇
印尼反貪 撤涉貪警察總長提名
春遊洛杉磯購物 商品一應俱全
法官破例 罹癌女同性戀愛侶德州結婚
否決權與行政命令 歐巴馬有效運用
大年初二 國1台中路段車流多
春遊洛杉磯 運動迷朝聖地多
美經濟利多加持 日股再創15年新高
連續19年 總統年初二馬家庄祭祖
過年返鄉最討厭 親戚狂問薪水對象
淡水老街人多 警眼尖尋獲失蹤童
禽流感防疫無假期 防檢局籲電話拜年
瑞士發生火車相撞 乘客受傷
陸手遊人口達2.48億
國道現壅塞 高公局：下午7時後舒緩
蔡英文高雄參拜飛鳳寺發紅包 民眾熱情
NBA交易截止 林書豪續披湖人戰袍
太平洋蘭花展 旅行台灣成焦點
菲快餐店濺血 外國人2傷1枉死
透過足球行銷台灣在德曝光率大增
印度男子烏石港溺水 送醫急救
上海傳統春節活動縮水 民眾熱衷買福袋
張花冠：嘉義縣將轉型產業觀光文化大縣
總統苗栗走春 參訪客家文化產業
兩岸春節加班機 上海浦東上限165班
屏東市資源回收場火警 濃煙密布
迎平溪天燈節人潮 台鐵加強疏運
阿里山觸口教育中心 適合春遊
大陸羊姓10萬人 最小屬羊未滿月
中央氣象局氣象報告
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馬總統參拜義民廟 籲增產報國
人氣旺被摸臉 柯文哲笑喊可怕
產能過剩 陸有色金屬價格趨弱
初二回娘家 吃完晚飯北上避國道尖峰
馬家庄領總統福袋 他連7年搶頭香
呂慶龍赴大巴黎八大僑團走春拜年
是否搭檔賴清德 蔡英文笑而不答
陸多地降雪 高速公路限行
初二回娘家 台中張家600人齊聚
蘋果跨足電動車 拚2020年量產
馬總統義民廟發福袋 民眾爭相領取
年初二出國人潮緩 桃機旅客量近10萬
春節走春 奇美博物館車水馬龍
高泉金出席斐濟僑校春節活動
馬總統桃園上香祈福 經濟成長分享全民
菲府否認外傳總統出逃方案
歐財長3度集會前 歐股持穩
曾雅妮大爆桿 新季首戰遭淘汰
2強大颶風重創澳洲 所幸無人喪生
春遊洛杉磯 樂園多選擇
印生在台溺斃 駐印處助家屬赴台
大年初一電影票房 陸又創新高
宜蘭海邊戲水 印度籍研究生溺斃
今彩539開獎
愛馬仕銷售近1500億元 10年翻3倍
外客入歐 將辨識指紋臉部特徵
東烏叛軍承諾換俘 可能促停火
初三旅遊多 國道恐現車潮
歐盟農產解密 法德為農業大國
初二回娘家 新北交通狀況好
歐財長會在即 傳德願放手讓希臘脫歐
習近平揮棒打虎 反腐動畫尺度大
伊斯蘭國焚書焚人 也燒樂器
吳副總統陪妻回娘家 不談選舉議題
WHO批准15分鐘伊波拉測試工具
泰國禁止婦女替外國人代孕
佛大總務長 將任國民黨宜蘭縣黨部主委
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王宣一火化 詹宏志啟程回台
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初二走春回娘家 人潮車流全台熱鬧滾滾
香港兩輛巴士追撞 20人受傷
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媽祖女婿回娘家 茄萣席開130桌
大樂透頭獎3注中獎
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俄媒體警告政府: 勿過度依賴中國
高志明PO文 發表「解決60年的"食安危機"共業」
行政院: 春節假期間、無健保卡可就醫
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兩岸直航春節加班機 上海增165班
大樂透頭獎3注中 春節大紅包33注得百萬(2/20)
神氣家族《良心覺醒愛在印度》
台灣官媒稱 馬英九女兒在紐約並無豪宅
調查：台灣人認同指數升高
年初四11點 華視神氣家族《傳愛無私世界行》
年初五11點 華視神氣家族《文武薪傳祈天賜福》
平興附幼啟發良心種子為世界盡一分善心
展跨文化交流 劉于瑄獲北市觀傳局首獎
美人獻吉祥 機場紅包大車拼
觀光局：每天上萬陸客赴台過年
領略森林美 陸委會圓陸生夢
見識台灣過年 教育部推接待家庭圍爐計畫
廣東新增1例H7N9死亡病例
博科聖地再逞兇 襲奈國村莊至少30死
烏東戰火不休 4國外長巴黎集會商討
維多利亞港春節煙火 30萬人觀賞
歐股收盤多數上揚
法德領袖促 全面恪守烏東停火
利比亞3起自殺炸彈攻擊 IS稱是他們幹的
談判如破局 傳希臘將要求召開緊急峰會
歐元區財長同意對希臘紓困展延4個月
希臘危機暫解 23日前須提改革措施清單
達成協議 希臘債務展延4個月
印尼小姐出爐 祝台灣人恭喜發財
解禁同性婚姻 愛爾蘭5月22日公投
瑞典青少年桌球賽 中華隊成績斐然
瑞典設計 賦予台灣漆藝新面貌
暮光女出運 奪法國奧斯卡最佳女配角
電影廷巴克圖 奪法國奧斯卡最佳影片
杜拜摩天大樓部分起火燃燒
中共反腐 2015年重制度建立－大陸打貪專題之一
希臘危機暫解 銀行業者：符預期
杜拜79層樓公寓大廈起火 未傳死亡
杜拜高樓凌晨起火 疏散數百人
狄爾萊海灘網賽 盧彥勳出局
漫遊迪化街URS 觀過往繁華
杜拜高樓起火 殘骸散落街道
網傳馬總統女兒擁豪宅不實該區只租不賣
周永康徐才厚令計劃審不審 今年大戲
韓中最快下週草簽自由貿易協定
口湖好風光 濱海漁村賞濕地
巴西夏令時間22日結束
習近平集權打貪無上限 權力接班受矚目
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投顧：希臘事件 影響不大
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地心引力初四獻映 神劍連兩天播
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消防指揮官赴美取經：連DNA都變了
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郊區受困待援 3招救命
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親子樂遊海科館 特展互動超好玩
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立院將開議 經部列6優先法案
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王朱配傳言 蔡英文：不便評論
防災無假期 遵守7安全要點
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實名制麻煩多 港團上不了陸高鐵
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2015海外置產投資 估成長5成
外籍男疑酒後躺鐵軌間 警立即排除
養身撩落去 美新手媽興起吃胎盤
傳新疆襲擊事件 當局發通緝令
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名嘴指馬唯中在美置產 府嚴正駁斥
大年初三 大溪復興北橫路段壅塞
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杜拜摩天大樓火警驚魂 無傷亡
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高雄長庚醫院院長訪巴拉圭
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春遊洛杉磯 海岸春色怡人
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正確使用電器 全家平安過好年
春節大魚大肉 小心腸胃炎
復興2班機出狀況 檢修延飛
湖人7連敗 林書豪全隊最高分
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民歌高峰會 北高嗨唱迎新春
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母子疑輕生 女兒探望發現
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東帝士大樓火警 警消迅速滅火
走春入園 烏山頭水庫風景區破紀錄
小金門擲筊 6旬婦贏轎車
北上車潮湧現 初三多路段壅塞
復興飛馬公折返 民航局:暫時停飛
展示軍力 北韓公布金正恩邊界視察演習
羊年財旺 初四初五十大必拜財神廟
上帝部落司馬庫斯體驗 陸生感受台灣美
復興發動機訊號異常 ATR72-500型
金牌特務尬大囍臨門 搶攻賀歲
禽流感防疫無假期 苗撲殺7千隻雞
初三台金疏運 軍機支援
大年初三 南投各風景區湧現人潮
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
蔡英文南瑤宮上香 祈求國泰民安
劉文雄：有可能角逐基隆立委
日產Z車之父片山豐辭世 享壽105歲
新春參拜 陳菊祈護佑高雄
澎湖下午豪大雨 馬公機場起降正常
葉門民兵對抗議者開火 前總統脫離軟禁
讚有慈悲心 張花冠籲支持蔡英文
秘魯馬戲團無牙獅王 獲救裝新牙
韓聯社：北韓測試潛射飛彈推出系統
初三車多 初四湧現返工作車潮
高樓火警救災思維 預防重於滅火
春節滿書香 中市圖書館22日開館
竹縣鴨場禽流感 撲殺2200隻蛋鴨
台南連雅堂銅像底座 遭噴漆塗鴉
陸港摩擦加劇 春節到香港陸客成長疲軟
入圍奧斯卡 日動畫導演摩拳擦掌
好天氣要變了 明天北部降雨降溫
高齡91 李光耀進加護病房情況穩定
杜拜摩天樓大火 4人輕傷
颶風夾擊滿目瘡痍 澳洲清理家園
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奧斯卡太吸睛 湯姆福特時裝秀移師LA
獨特積極人生觀 李光耀參透生死
慈惠堂燈架倒塌 多人受傷
松山慈惠堂禮堂台燈架掉落 5人傷
母逝 詹朴忍痛倫敦辦冬裝走秀
李光耀住院 馬總統關切並祝康復
陸媒：土耳其將購陸紅旗9建反飛彈系統
2015高雄燈會 煙火水舞秀璀璨登場
高田不配合安全氣囊調查 美怒罰
駐法處新年展望 力促打工度假
唐獎頒獎典禮 澳門有線初四播放
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大陸副外長約見印度大使 表達強烈不滿
鐵漢柔情 李光耀與夫人情感恆久遠
慈惠堂燈架倒塌 5信眾受傷
冰雪霧霾襲擊 大陸各地交通受影響
大樂透頭獎槓龜
李光耀與蔣經國相知甚深 開啟台星合作
強忍喪母痛 詹朴5度登倫敦時裝週
謝國樑不連任 劉文雄可能參選立委
新加坡：李光耀進加護病房 情況穩定
打房語出驚人 柯p建議「第二套房不准貸款」
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吉祥如意賀新春 救總團拜慶新年
鎮瀾宮抽國運籤 整體中上
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
瑞士阿爾卑斯山脈雪崩 3死2傷
罕見遵守協議 烏東大規模換俘
緬甸東北持續激戰 逾130死
馬蓋先重出江湖 女性擔綱演出
哈迪逃往南部亞丁 稱仍是葉門總統
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壯觀鹽山吸客 七股鹽場成亮點
澎湖冬季海鮮最肥美 品嚐最佳時機
歐洲學童課外活動 小廚師俱樂部
移動長城到 姚明低調訪金門
台中文化新亮點 飄濃濃文學味
櫻花情桶柑季 勤榮輝再推溫泉蛋
美國防部：考慮減緩阿富汗撤軍
府內首位女司儀 侯怡伶盡心揮灑
緊盯環節 總統府司儀膽大心細
拿紅包買新機 首季中低機比一比
攻嗶經濟 行動錢包分頭並進
雲端時代 資料儲存安全誰把關
彩券新教父黃志宜 年賣千億彩券
愛爾蘭台灣協會熱鬧迎新春
金馬易有濃霧 往返離島注意航班
飄科技風 外交部文宣動起來
維也納咖啡品名多有典故
網路言論管制 陸民：見招拆招
無法判斷咖啡好壞 最好戒掉咖啡
顛覆苦澀味覺 黑咖啡正流行
堅持品質 紐廚甜點預約才吃的到
只想做甜點 紐廚棄名利開烘焙坊
推廣金工 教民眾自己做銀飾
放假全家到士林 玩樂知識一次滿足
捍衛領空 三姊弟有志一同
觀光明星阿牛 體型大可惜已結紮
奮起湖風景區 鐵路便當必嚐美食
大小風獅爺 齊聚一堂
天津街隱藏版美食 吸引挖寶嚐鮮
羽球一哥一姐衝積分 爭奧運門票
女疑自焚後墜樓 警方調查
馬祖芹壁閩東傳統聚落 體會悠閒之美
馬祖芹壁青蛙神 威風不低於媽祖
遠眺基隆嶼 擁抱山海八斗子
陽明山小學附近車禍 無人傷亡
羊年踏青 跟著櫻花走春吧
晚風霞映豎琴橋 攝客遊蹤引人潮
芬香茉莉花 夢想館有吃有玩
竹圍漁港好風情 賞夕陽買魚貨
機場美食餐點多元 旅客有口福
中市賞櫻迎春 粉紅花蕊滿山爭艷
春節天公不作美 上海景區限流用不著
駐英代表處贈書給查寧閣圖書館
南韓將發獨島宣傳冊 回應日本
年初四假期尾聲 桃機旅客量達12萬
德州監獄對峙36小時 可望平安落幕
克羅埃西亞十六湖 美不勝收
大年初四 返工作地車流陸續湧現
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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步步驚心甄嬛爆紅 陸網路小說翻拍成風
馬祖濃霧機場關閉 加開台馬輪疏運
吳副總統參加一貫道新春團拜
平雙小旅行 踩鐵馬放天燈訪步道
金鐘泌夫人病逝 朴槿惠送花圈致哀
鳥人及年少時代 美獨立精神獎大贏家
連3漲 汽油漲0.8元 柴油0.9元
加油要快 汽油漲 8角柴油漲 9角
台南雨過天晴 水庫進水有限
苗栗發福袋 蔡英文拉攏客家鄉親
毒犯處決爭議 印尼外交戰開打
蔡英文新竹進香 民眾熱情紛簇擁
年初四 高速公路桃園路段順暢
出境遊夯 陸企掀起併購歐美飯店熱潮
李顯龍祈願父親李光耀早日康復
蒸汽火車遇見幾米 郵輪式列車開行2趟
馬公機場現搭機和候補人潮
奧斯卡誰稱帝 瑞德曼與基頓最熱門
復航班機訊號異常 民航局：暫不派飛
奧斯卡影后 茱莉安摩爾呼聲高
初四中午 車潮陸續出現
旅菲僑團慶春節 甜粿濟貧
澎湖8協會新春聯合團拜
初四接神 朝天宮公籤顯示平順
駐波蘭代表處春節餐會溫馨熱鬧
河堤賞煙火遭炸傷 母子送醫
2015兩岸經貿如常 貨貿簽署難度高
洛城旅展 台灣館5度獲最佳展館
李光耀住院 缺席團圓飯
暴風雪再來襲 美國東北部急凍
台灣遊客菲國巴拉旺省死亡
台商前進上海灘 謹慎謙卑為要
德東台商會將舉辦食安研討會
法古城安古蘭 看漫畫兼品酒賞建築
澎湖收假潮 軍方出動C-130疏運
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北市初四晚間 加班收運垃圾
初四迎財神 竹山紫南宮發錢母
平溪天燈節 實施交管
精打細算 買折價商品看月份
伊朗核談無具體進展 美威脅退出
南部水情吃緊 限水措施將擴大
鋒面到 玉山春節首度降雪
歐洲節慶宿醉成本：1.5億歐元
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萬歲萬歲萬萬歲 非洲領導人多的是
波城警方 攜帶麻醉藥過量解毒劑
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姚明攜家帶眷 金門走春
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李光耀入院 連續3年未出席新春團拜
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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男子駕車衝撞總統府 府譴責暴力
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男駕車撞總統府 疑失控肇事無政治訴求
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武陵富野疑諾羅病毒感染 勒令停止供餐
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台灣度假打工青年愛爾蘭慶新春
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金門風獅爺發財金 借出逾150萬元
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自陸返菲 男菲勞疑染禽流感病逝
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吳敦義鳳山廟宇參拜 民眾勸進選總統
阿根廷僑界春節聯歡
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金賢重堅稱與女友和平分手
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防禽流感 彰化撲殺6萬多隻雞
初六開工 雲量偏多局部短暫雨
屏東河床芒草起火 5小時仍未熄滅
大樂透頭獎 1注中獎
國民黨新春團拜 馬吳王朱將同台
觀光推廣曼谷登場 吸引泰人遊台
年假結束 高速公路初三322萬輛創新高
武陵富野疑諾羅病毒感染 3天151人
6.2強震襲墨西哥太平洋岸外海
南非金礦失火 近500礦工平安獲救
休旅車撞總統府 花台擋下
臺大教學傑出教師李公哲教授響應良心時代運動
立法院開議 毛治國順利上台施政報告
人生規劃 王金平：過年前「沒想過」、過年後「還沒想」
遊台中賞燈 高鐵7天加開11班北上列車
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白色革命? 洪仲丘姊宣布參選立委
2015臺北燈節熱鬧登場 搭捷運輕鬆「鬧元宵」
南投年後首場就促將登場 歡迎新住民參與
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最快元宵後 開放陸客自由行新點
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施羅德投信：油價跌跌跌 美歐高收債受拖累
研究：男性常去三溫暖 顧心臟較長壽
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陸客春節“血拼” 日本溫水馬桶蓋賣到缺貨
成都興建中隧道發生爆炸 已知有20傷
大樂透加碼1億、最後49組百萬紅包 24日開獎
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拒談監控 美國安局長稱守法
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中信銀獲評台灣最佳財管銀行
學騎哈雷機車 美六旬婦摔死
公共場所禁體臭者 華州市鎮惹議
春節連假貢獻 統一超旗下事業進補
連假落幕 統一超業績亮眼
永大擬設廠成都 訂單能見度達2年
國際車廠拉貨強 大億Q1業績攻高
比利時春宴 謝台僑高雄氣爆捐款
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衝刺TPP 美貿易代表：終點在望
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韓航將增闢飛中國4航線
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烏東戰火頻仍 停火協議瀕臨瓦解
台股羊年紅盤衝9600 86個月新高
國民黨新春團拜 朱立倫：家和萬事興
毛治國報告施政方針 啟動轉型工程
加國大學神秘隧道 警方調查
毒友三人行 販毒又擁槍齊送辦
團拜喝春酒 馬吳王朱將兩度合體
台股早盤大漲逾百點
美判巴勒斯坦賠償恐攻受害者 以國稱許
中小學開學日 洋溢春節喜氣
新北倡綠色運具 規劃空中走廊
新台幣早盤升5.9分
買回庫藏股激勵 華新科鎖漲停
人生規劃 王金平：目前議事為重
奈總統：低估叛軍博科聖地
開工首日 柯文哲廣播拜年
幼兒及早吃花生製品 助降過敏風險
交長：擬採差別費率抑制國道爆量
澳洲公開賽台女最佳 程思嘉世界排名升
移民火星疑騙局 報名者有1/8是陸民
總統初選制度 朱立倫：近日提出
題材續發酵 IC設計好彩頭
張盛和樂觀期待羊年台股表現
民間自訂課綱 吳思華願納討論
監院新春團拜 張博雅促公務員守法
蔡力行：中華電今年再超越財測
吳思華新春三願 校師生都有份
新春團拜 陳菊盼高雄否極泰來
對市民負責 賴清德盼同仁支持
景氣穩健 曾銘宗提醒注意國際風險
洪慈庸宣布參選立委
迎台中燈會 高鐵加開全車自由座
施振榮：新新宏?大年初九誕生
中市法律行動專車 25日到清水區
費德瑞不留情面 對戰尤茲尼拿16連勝
阿里山花季 3/10登場
陸客春節狂購物 日本馬桶蓋幾斷貨
內政部：研發替代役受理報名
京元電微機電測試倍增 今年業績攻高
總統新春團拜 肯定經濟會更好
面臨降價壓力 電視面板報價仍持平
特殊腹主動脈瘤 支架給付增加
西班牙僑學界春節聯歡
台灣擴大參與里斯本旅遊展
國小開學 學童撒籽象徵成長
王豫元主持教廷春節祭祖大典
西拉雅正名 賴清德盼成黨政見
櫃買家族 今年衝1111家
半導體旺 加工區1月出口成長16%
救救非洲象 BBC製作人致信習近平
美國恐怖故事侏儒男星 車禍身亡
新春擲筊送轎車 菜農開心領車
台股開紅盤漲百點 衝上9600
元宵食安 3/4公布湯圓稽查結果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
談國際關係 王毅：四要四不要
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
天公作美 石門水庫微進帳
贈黨工幸福薑糖 蔡英文提四優先
洪慈庸Freddy 政治素人選立委
柯文哲：很支持慈濟 反應過度
10復興ATR機師 3月中補考
股市揚期貨紅 今年目標2.14億口
立院新聯盟政團成立 聚焦監督條例
中華電4G發威拚2017年獲利
紐約Uber崛起 傳統小黃吃苦頭
吳壽山：羊年櫃買市場要穩贏
陸客自由行政策空間 香港北京將討論
1688尺鞭炮迎財神 永樂布業商場團拜
考試院新春團拜 伍錦霖勉新思維
中華電布局5G 年底考慮徵才
台東鬧元宵 53陣頭遶境
4月電價調降 台電：超出大家期望
金鶯春訓 陳偉殷牛棚練投順利
●新台幣中午升5.7分
櫃買更名為Taipei Exchange
慈濟案爭議 柯文哲：反應太過度
國民黨新春團拜 朱立倫勉團結和諧
三峽神豬賀誕清水祖師 遶境前放晴
國會卡國安預算 歐巴馬施壓示警
春雨有限 水庫難解渴
葛光越與拉脫維亞留台校友圍爐
洪慈庸參選立委 林佳龍肯定
蔡英文：與社會力共組成改革力量
禮盒名義託運蟒蛇 松機攔截
台旅客紐國車禍 會被移送法辦
即將二階限水 高雄市產業繃緊因應
慈濟基金會在瓜國發放學童文具
政治素人挑戰 蔣乃辛楊瓊瓔續努力
刮刮樂2600萬頭獎 還剩1個機會
春節禽流感未了 持續新增送驗
武陵疑諾羅病毒感染 林佳龍：已緩和
鄉間雜貨店藏簽賭站 西螺警偵破
iWatch題材 宸鴻漲逾半根停板
羊年新目標 台電強化再生能源上網
安理會論二戰史 王毅：沒針對誰
北市士林山區工寮火警 消防局搶救
重申國民黨核心理念 馬總統挺朱立倫改革
布局雲端 宏?推雙智應用方案
外傳宣布選總統 王金平：當然不正確
諾羅病毒重組 新型別發威
364天期定存單加權平均利率0.591%
武陵富野有無隱匿疫情 需釐清因果關係
卡卡獻唱真善美 社群討論飆高峰
美河市案 柯文哲：交廉政委員會處理
逼空屋入市 柯文哲擬從稅制著手
24日止掛牌上櫃公司687家
日皇子德仁55歲生日 籲正確傳承2戰歷史
搭火車伸鹹豬手 性騷擾累犯遭訴
澎湖青灣仙人掌公園 春節最吸睛
會台商 總統：政府大政方針絕對正確
東加捕魚 得先繳錢換許可證
散布辜莞允裸照 大學生判刑6月
薩國華僑舉行慶新春暨華裔日聯歡會
取消航班滯留澎湖旅客 順利返台
馬吳朱王同台團拜 營造團結氣勢
春節機場趕辦護照 領務局有苦說不出
開車閃狗撞電桿 衰男刮中百萬元
台股收盤漲99.86點
國民黨團春酒 馬總統謝王金平
林中森：簽兩岸貨貿協議划得來
台股收漲99.86點
國民黨團春酒 王金平勉贏回信賴
尬蘋果電子錢包 谷歌聯手Softcard
弘光科大研發故事機 提升親子關係
韓美聯合軍演 美濱海戰艦首亮相
朴槿惠是否赴俄國 不考慮金正恩
大葉大學3D列印 動畫人物變公仔
65年台中市一心豆干 暫時歇業
2月台指期漲 108點
收假了 大陸春運返程高峰持續
新春團拜 柯文哲吞橘討吉利
2月電子金融期齊漲
鳥人奧斯卡大贏家 電影場次加開
劉樹添參選泰國台灣商會總會長
嘉義團拜 期許城鄉發展新典範
巴克萊證：看好台股 今年上萬點
韓團SJ神童和晟敏3月入伍
學科能力測驗 成績25日揭曉
建設行動年 彰化市辦新春團拜
減虧損 泰航將出售42架飛機
新春團拜 林佳龍盼燈會順利
體育界新春團拜 盼新年再創佳績
第一金加薪 華南金喊股價委屈
男駕飛行傘墜落南投仁愛鄉溪床
民調：逾半數贊成南韓部署THAAD
日皇太子籲正確傳述歷史 網友：嗆安倍
總統：大政方針正確 將勇往直前
台暫停進口加國牛肉 世界最嚴
為慈濟落淚 釋昭慧：柯文哲並不邪惡
陸媒：三次反反腐論 都在大老虎落馬後
鼎泰豐將徵才 搶應屆畢業生
三大法人買超台股125.42億元
在菲死亡台遊客 遺體將運返台灣
巴拉圭報刊登高雄長庚醫院院長專訪
朱立倫市府拜年 勉團結合作
本土社團：盼與蔡英文對談國家定位
過年腹瀉急診人次 創4年新高
林書豪：刺青是媽媽的禁忌
死刑犯爭議 印尼將退澳洲捐款
馬爾地夫前總統遭延長監禁 印度關切
新春送暖 李大維訪雪梨台僑
拉胡爾人間蒸發 國大黨：反躬自省
移民署：大陸商務來台僅3752人
追捕通緝犯 蘆洲警偵查佐昏厥命危
春節網路預約看屋熱烘烘
一心豆干傳歇業 台中人唏噓
浴火重生 宏?盼羊年再創佳績
幫幫忙基金會捐贈愛心物資
開工意外 女負責人命喪自家工廠
開學首日 苗栗營養午餐正常供應
一心豆干門市歇業 公司仍未解散
栩栩如生 黃鼎鉉用紙牌摺紙牌龍
諾羅肆虐 阿里山賓館4員工感染
航路爭議 林祖嘉盼陸方務實溝通
疑和家人爭執 老婦墜樓不治
性侵精障女 男遭判7年4月
房祖名微博秀親情 成龍替子理髮
是否搭配蔡英文任副手 賴清德避答
春節又塞 林聰賢：交管有到位
貨車撞擊民宅圍牆 駕駛受困
大陸台商新年挑戰 郭山輝不悲觀
雞蛋鴨蛋出場須燻蒸消毒 違規重罰
New SkyRider 新北推高架空中走廊
消息人士：希臘已提交改革計畫
新台幣收貶 5分
拚世棒12強 體育署：中職棒協同重要
台中伴手禮代名詞 一心豆干歇業
初六970萬人次 大陸春運新高
協助西拉雅族正名 賴清德遞狀
雄檢：越獄案已指揮警方訊問典獄長
MWC 3/1登場 蔡力行將會王雪紅
一心豆乾歇業 豆乾業促安全認證
央行標售3月定存單 增百億
新春團拜 陳雄文盼政事順通
流感諾羅流行 急診人數增加2成
砍殺外祖父母 18歲外孫遭訴
台股羊年開紅盤 投信看好漲到元宵
東勢快速道路環評撤銷 尊重環評決定
走春遊賞 大農大富平地森林幅員廣
柯P二房禁貸論 房仲業有異見
新春團拜 林聰賢勉擦亮宜蘭精神
2015年 總時長365天＋1秒
高價四季芒果被偷 小孩註冊費沒了
日股再登15年新高 葉倫今赴國會聽證
台南戶政作業 開工首日就當機
嫁接遇寒害 宜蘭梨農損失慘重
香港愛滋病例增651宗 歷年新高
台中市志願服務吉祥物 3/6開放票選
貨車撞八里民宅圍牆 受困駕駛送醫
美倡TPP 反對與支持聲浪較勁
希臘改革清單送交歐盟 股市大漲
成都疑隧道工地爆炸 至少20傷
春雨難解渴 二階限水如期實施
開學了 拔蘿蔔收心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
為升去年EPS衝破10元 創新高
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美連體嬰胸腹相連 成功分割創全球首例
希臘股市開盤大漲逾6%
生病也該有笑容 劉佩菁拿傷疤做貼圖
年後上工 就服機構現求職人潮
一心豆干歇業 萬益豆干表達可惜
愛的荷爾蒙 可能有醒酒作用
毒品藏襪 謊稱鹽巴騙警仍遭逮
宏達電三星 MWC新機曝光
新春新願 鄭文燦打造桃園捷運都市
拚經濟 陳菊等5縣市長東京行銷
巴布麓事件 卑南族向監委陳情
港股連6紅止步 陸股年後行情可期
桃園公幼 全面開辦幼兒課後留園
台北燈節 搭捷運鬧元宵
傑優青少年打擊樂團 全台巡演
僑外生留台評點機制 成效佳
年後資金回籠 央行定存單金額增百億
旅俄台僑辦台灣日 慶農曆新年
駐波蘭代表處慶哥白尼誕辰
辱罵2警 朱高正判刑又賠錢
總舖師登山凍死 保險公司判理賠
韓陸合作電影 陳柏霖跨刀主演
克里米亞爭議 烏俄互撂狠話
東勢豐原生活圈道路停工 地方陳情
伊斯蘭國出擊 敘境綁架90基督徒
雄監挾持案懲處 羅瑩雪：近日公布
春節小三通 陸客到金門大幅成長
艾司摩爾EUV微影系統 創生產力紀錄
警助護鈔 香油錢派出所過年
中國郵儲也要IPO 規模堪比阿里巴巴
陸資來台觀望 今年1月投資大減 1成
偷超商保健食品 警逮1女嫌
避免諾羅病毒感染 平時勤洗手
愛樂管弦樂團 開春來台獻芬蘭頌
一心豆干怪環境 食藥署：為歇業找理由
大學選系 性向優先於興趣
FIFA小組建議 2022世足延冬季
全穀富含膳食纖維 吃不足童易肥
新春開紅盤 和碩搶下代工股王寶座
克服學習障礙 成允聖讀到碩士
中鋼新春團拜 聚焦創新行銷3大業務
搶療癒商機 速食業者推多啦A夢造型杯
過好年 陳光復感謝澎湖警消辛勞
追通緝犯 蘆洲偵查隊員倒地不治
阿里山賓館員工染諾羅 3人確診
張志宏獲葡萄牙國際鋼琴賽大獎
第2棟房屋禁貸 曾銘宗：不可行
叛軍稱開始自烏東後撤重武器
富野全面消毒 中市衛生局長實地視察
聖戰士嗆義大利：血染地中海
挾帶現金闖關 大陸嗅錢犬等著你
外籍藍領師傅 考慮發特殊工作許可
央行3月定存單增百億 是否常態受矚目
大陸名校藏腐敗 復旦和人民大學被點名
用戶成長快 電信業4G獲利拚年底
國銀投資獲利 陸願助分行轉子行
紀念菲華僑殉難碑 馬總統題字
寶齡腎病新藥 大陸布局開跑
金錢龜大船入港 澎湖元宵亮點
打造智聯網 宏?推雲端新應用
蘋果新作業系統 推不同膚色人物貼圖
學測落點 App輕鬆搞定
國銀去年創意產業放款超標
伊斯蘭國突襲 敘境擄走90基督徒
羊年匯市首日 新台幣貶 5分
第三勢力另組社會民主黨 參選區域立委
陸春節出境旅行 超過跨省遊人數
不動產將統一登記 大陸急售房變多
雅加達三合院 見證殖民華人史
PChome開學季 3C家電4折起
網路招募女性加入IS 西班牙逮4嫌
藥檢何時了 大馬羽球一哥癡等
大樂透開獎
伊斯蘭國出言威脅 義鄉民搞笑以對
空姐奇缺 印度航空回聘退休空嬤
歐元區重申 希臘退出歐元絕非選項
史諾登洩密 美追查恐怖分子更難
香港流感1天增18死 共272人死亡
大陸車被打入冷宮 消費者就愛外國車
神秘無人機數度現蹤 法國逮不到人
無懼施壓 佐科威鐵面處決毒販
亞航有意參與日本天馬航空重組
布拉國際格旅展 台灣館人氣旺
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郭富城自爆想讓媽媽早點抱孫子
瀋陽機場貴到爆 1顆水餃40元
歐盟審核改革清單 希臘前途未卜
南韓情報院研判 金正恩姑姑仍在世
性騷疑雲 聯合國氣候小組主席下台
立委艱困選區數 民進黨25日討論
高階工業邁進 毛揆：整合工業技術研發
金門疏運完成 2萬人次返台
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大陸一胎化 70%青年堂表不分
越獄案6囚驗屍出爐 均自殺
被控走私冰毒 台4男澳洲受審
歐盟執委會 背書希臘改革清單
陸銀融資太貴 發改委裁罰數十億元
總統車隊抵圓山 險被空拍機砸
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劫囚案真相 典獄長：司法還原真相
大陸AR3火箭炮 現身阿布達比會展
微風廣場電線走火 無損失傷亡
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西恩潘對墨導演說玩笑話 被批仇外
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失蹤南韓青年 證實加入伊斯蘭國
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卡達網賽先盛後衰 謝淑薇無緣晉級
女性10大危險旅遊國 印度泰國在列
兩岸產業合作推手 劉震濤病逝
歐盟同意希臘展延紓困協議
劉震濤專研對台經貿 倡議給予國民待遇
龍潭弊案向扁求償 科管局敗訴
歐盟同意 希臘償債可再延4個月
泰國將發行新版百元新鈔
捷克餐廳驚爆槍擊案 9人喪命
大樂透開獎 頭獎槓龜
專家：人民幣不暴跌 應會溫和走貶
捷克槍手餐廳開殺戒 傳9人喪命
新款20歐元鈔 11月問世
李桐豪等4人 組成「立院新聯盟」
逼出空屋 柯P再提加稅打房
專家：馬航MH370三度轉向飛往南極
一心豆干暫時歇業 衛生局樂意協助
禁第2戶房貸 金管會主委：不可行
經濟部挑戰多 鄧振中勉勵同仁
打造田園城市 柯文哲請黃大洲當顧問
6囚死亡 解剖報告：均係持手槍自殺
典獄長握槍走出現場 先否認後承認
蕭家淇 接任行政院政務委員
「問路北橫」歷數路的前身緣由、現況與未來
104年春節疏運情形
台股開紅盤 投資人信心卻下降
美國懸賞三百萬 緝拿俄駭客
王金平黨籍案 朱立倫不承接訴訟
錢追人! 投保中心尋找「南紡」受害人
原住民中高齡就業「good job！」104計畫開跑囉~
新春伊始國人祝願國泰民安
武則天坐天籖是個下下籖！
財政部中區國稅局既有願景亦具行動(一)
為民服務創新具體作為贏得讚聲(二)
「標誌標線搜查隊」網路活動火速登場
考試院新春團拜 伍錦霖：公務員要有新思維
豐田揭示燃料電池車生產線
美聯準會主席：6月前不太可能升息
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
直落二獲勝 謝淑薇雙打闖8強
加州火車撞卡車出軌 至少30傷
多倫多警方：神秘隧道非犯罪行為
用錢打通關醜聞 扳倒英執政黨議員
歐洲三大股市收盤上揚 倫敦股市創新高
英3女學生欲加入伊斯蘭國 已入敘利亞
德總理挺展延希臘紓困 但稱工作未完成
美原油儲量料再創新高 國際油價下滑
歐巴馬反基石XL油管法 3度動用否決權
聯準會耐心等待升息 道瓊標普創新高
中磊在MWC展出數位匯流產品
不怕美元升 人民幣貨幣型基金夯
永豐金藉第三方支付 發開工紅包
伊斯蘭國突襲敘村莊 擄走150基督徒
典獄長拿90手槍走出來 雄檢證實
美股創高 台股可望向前衝
惠普財測未達標 盤後股挫逾6%
矽品Q1續擴覆晶封裝產能
國際特赦組織：台灣落實女性及兒童人權
寶島債 年後掀發行熱潮
國際特赦：人道難民危機惡化IS為害最甚
台灣拉赫曼尼諾夫 蕭泰然逝世
日太陽光電展 昱晶展高效產品
美智庫：北韓5年內恐握上百核武器
研調：面板供需 近期恐反轉
賭城紡織品展 商機460萬美元
巴西卡車司機罷工 影響食品生產
房仲：預約看屋熱 待有感降價
澎縣府機位服務 未來連假比照
大陸收假 北京的火車站滿滿是人
美破紀錄300萬美元賞金 緝拿俄駭客
作曲家蕭泰然病逝 享壽77歲
阿卡普爾科網賽 盧彥勳旗開得勝
台股開盤漲31.88點
墨西哥部長：已籲4月開會以達TPP協定
國寶作曲家 蕭泰然病逝
違反勞工法 巴西工會控告麥當勞
學測成績 嘉中9人滿級分
對抗IS 歐巴馬拉攏卡達
柯文哲感冒 臉書不忘宣導防諾羅
中市役男體位複檢線上查詢3月啟用
民調：南韓7成求職者想海外就業
陸春節消費降溫 專家：降息時機成熟
臉書廣告商破200萬 推行動廣告管理app
新台幣早盤升1.96角
英上議院通過 合法化三親寶寶
見證經濟奇蹟 王昭明一生低調卻精彩
震旦集團做公益 第一屆傳善獎開跑
普萊斯報銷 林書豪責任吃重
2014災難年 國際特赦批世界領袖無能
學測滿級分182人 五標略降
陸股羊年首秀 滬深兩市開盤雙漲
結構調整 陸房產用地年減25.5%
陸民搭機爭窗口位 延誤航班
賴清德：不犧牲農業用水成就工業
台積電市值創新高 近4兆元
大陸奇葩年俗 網友吐槽
南韓商店槍案3死 凶嫌陳屍鄰市
春節後上班 需克服收假症候群
福島核電廠屋頂積污染水 恐已入海
融合西方古典 蕭泰然發揚台灣民謠
二階段限水 台南工業用水減5%
景氣動向調查 製造業連2月回升
駐美代表處 掛上外交車牌
陸媒：中共解放軍空警500或已服役
綁架美國女牧師 奈及利亞槍手討贖金
台股再創新高 電子獨強
人民幣兌美元匯率 羊年開盤就貶
學測5人抱蛋 英作文0分人數增
柯文哲釋昭慧隔空 證嚴法師講話了
電價降多少 經長：3月中敲定
越南9天年假 車禍亡317人
禁加拿大牛肉進口國家增多
總統府：APEC是馬習會最適當場合
矽品衝上近 7年高點
高中英聽2次考試 1成3獲A級
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美軍撤離菲南支援反恐特種部隊
大數據說話 3月台股上漲機率高
嘉中9人嘉女2人 學測滿級分
25K租匈牙利全村 還可當副村長
美國上半年不升息 台幣升2.09角
石門水庫降雨不豐 上午掛零
頭部遭汽車撞擊 機車騎士險爆頭
新北小羊提燈 達達妃妃騎上身
槍殺美國狙擊手 凶嫌謀殺罪成立
參訪食品展 雲林借鏡日本經驗
一心豆干歇業 林佳龍：願提供協助
屏女戴辰如 學測屏東唯一滿級分
TIFA綁美牛雜 經長：兩碼子事
安華入獄 家屬尋求國家元首特赦
毛揆：中央地方節電 延緩缺電風險
陸春節電影票房 衝上86.5億
雄監挾持案 法務部：典獄長有疏失
夏立言：張顯耀去職無關馬習會
MWC登場 謀智秀多款智慧裝置
槍殺美國狙擊手 凶手終生監禁不得假釋
廠商看壞 營建業景氣連5月下滑
大巨蛋審查涉葉世文 柯文哲：毛毛的
行政院宣布蕭家淇接政務委員
今年景氣 經長樂觀看待
群創：製程水已回收再利用
陸春節消費年增11% 增速減緩
台美新進展 駐美處換新式車牌
新台幣中午升2.13角
1月份巴拿馬通膨升0.9%
台積砸錢研發 全球半導體第5
林書豪受訪慶祝 惹小飛俠不開心
房地合一稅 財部蒐集意見調整
學測國文寫作 107學年擬獨立施測
擴大高雄旅展 謝謂君允助國際化
蕭泰然病逝 公視播紀念節目
全縣游泳19金 虎高賴筱晴72級分
內政部展開地籍圖重測作業
美智庫：都會及郊區就業出現變化
港去年經濟成長2.3%
植樹月 全國贈發20萬株樹苗
呂慶龍訪法古城 行銷台灣
學測滿級分 北一女正妹夢想念醫科
台灣工業區案 張良任：未鼓吹
南崁高中滿級分 陳冠宇競爭中奮起
陳保基：禽流感疫情已漸穩定
考前5天玩橋牌 建中王永光滿級分
希拉蕊演說 強打兩性薪資平等
抽驗塑膠娃娃 6成塑化劑超標
法務部：監所擁擠問題逐步改善
大陸傭兵參戰 果敢同盟軍否認
國防部宣傳短片 呈現真實時刻
大眾銀行南屯分行落地窗遭破壞無損失
陸2月製造業反彈 舒緩經濟放緩疑慮
港府幫助中產 一次進行寬減稅款
新北格致及竹林中學 滿級分各一人
在地就學 徐尉淳學測奪苗縣榜首
航警展高效率 快速尋回旅客筆電
韓男子殺人放火後畏罪自殺
巴拿馬須減少貿易逆差以維持成長
衝撞總統官邸 男子遭訴
過年肥一圈 報名減重甩肉
調查：台灣投資人看法轉悲觀
美河市案 柯P：日勝生多案 整體談判
殺害美國狙擊手 終身監禁
法國彩妝展銷會4月首爾見
學測成績揭曉 高雄25人滿級分
越南監獄暴動 財產損失龐大
狹小巷弄要停車 柯文哲：里長簽切結書
故宮南院12月底試營運 前3月免費
台灣燈會 台中規劃百場好秀
二階限水啟動 台水籲民眾配合
學測 花中花女各1人滿級分
洪成昌出身軍旅 情義拍攝國軍短片
歐洲研發仿生手 功能重建近似移植
殘障四輪車翻落山谷 1男無生命跡象
評柯P打房 李桐豪：須更細緻設計
嘉女2人滿級分 並非班上第一名
追分成功 慧燈中學王笠丞滿級分
台南水情吃緊 10年來最嚴重乾旱
港府：將與香港迪士尼商討第二期計劃
狼圖騰指蒙族崇狼 作家批偽文化
高雄燈會 邀市民提燈大遊行
唬很大 綠膳纖等千餘件廣告挨罰
疑受不了父親過世 男子跳橋輕生
台股收盤漲70.17點
雙薪台幹成絕響 年薪僅增2成8
韓媒：英曾圖收買北韓高層核情報
全民健保20年 結合雲端提升品質
國泰航空遺失球具 女球星很不爽
失聰勤學 建中廖信評自創裨漏集
台股開高走高 收漲70點
北橫築路功臣 首推巫燐第一人
3月台指期漲 36點
春節旅遊 陸官方自評：吐痰喧嘩少了
3月電子金融齊漲
陳致中再入黨案通過 可選立委
核一燃料束把手鬆脫 民團籲公布肇因
美西夜空現火球 大陸火箭所致
放棄保送 建中潘功祐擬從醫
台灣燈會 林佳龍視察入口意象
房市329檔期 三大會推案3092億
台股續攻逼近9700 續創高
學測滿級分 有人打電動抒壓
駐吉國大使換人 李傳通接任
學測難 甄選門檻估降1至2級分
王金平黨籍案 朱立倫：不承接訴訟
歐巴馬反基石油管法 油商料轉向加拿大
學測成績公布 建中滿級分生20人
助長鼻浣熊接近自然 設空中走廊
三大法人買超台股135億元
捨建中讀景文 沈禹丞拿71級分
張顯耀案 陸委會：未牽涉馬習會
地產大亨80歲票選活動 台北暫排71
父視網膜剝離 丁冠中立志從醫
柯文哲磨刀 日勝生：不回應
甄選篩選倍率變動大 機會在其中
朱立倫：王金平為國民黨員並無疑義
落實女性兒童人權 民團盼加快腳步
客庄盛事 打中午文化季3月登場
陸配之子陳立富 學測74級分
花蓮原民生最高分 林歷洲選財金系
蕭泰然病逝 文化部申請褒揚令
印尼台旺工業區規劃 夏立言未參與
護孕妻毆醉漢案 丈夫獲緩刑
台鐵號誌故障 延誤近4千人
謝長廷游錫(方方土)盼與第三勢力合作
洗頭小妹有無貶意 楊丞琳引網友罵戰
陳致中：循黨機制 拚前鎮小港立委
學測成績 中一中12人滿級分
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快申請 核三廠提供獎助學金395萬
逾億大陸民眾 春節收發支付寶紅包
規模6.2地震 襲日本南部外海
至親罹癌辭世 陳聖尹立志成為良醫
諾羅病毒鬧春節 二二八恐再亂
中職即將開打 超商搶賣主場門票
捨雄中讀道明 照拿滿級分
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富野2員工檢體陽性 衛生局加強防疫
取締違規酒店牛步 柯文哲怒問官員
新台幣收升 1.56角
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京津冀規劃首個城際鐵路網
護樹抗議不當移樹 新北：曾開罰
衛少本季第3次大三元 雷霆電溜馬
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水情不佳 新竹地區26日起限水
亞航台北-峇里島 單程千元有找
二二八事件 陳士魁：難接受官逼民反
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嚴執法 苗警查獲職業賭場
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走私億元毒品 南檢起訴兩男
中和男子受槍傷命危 疑舉槍自盡
距滿級分0.01分 正心學子拚讀醫
航空城蛋白區 鄭文燦：全區聽證
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海芋盛開 陽管處推竹子湖生態之旅
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印度教基本教義組織批德雷莎惹議
港府公布年度預算 鼓勵創業與藝文產業
一次2人 南投首見學測滿級分
北京故宮塞爆 春節遊客52萬
習近平四個全面 人民日報高規格闡述
查理周刊再出發 熱潮退仍暢銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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豐原燈區 江啟臣公布美食地圖
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面貌漸變型 腦下垂體腫瘤作祟
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上海新聞交流團重啟 3/26訪台
北檢：馬習金門會傳聞與張顯耀案無關
NCC擬制定機上盒共通規格
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任期屆滿 總統將提名4位大法官
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德國嚴查稅 抓第2大銀行開刀
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2022世足延冬季 國際足總：不補償
田光中訪斯里蘭卡 參觀台灣村
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蘭嶼與菲巴丹島 擬締結姊妹
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華航彩繪機 雲門舞藍天
男子搭機途中病發 搶救無效不治
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查越獄案 雄檢傳訊遭挾持人質
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ISIS貼攻擊圖 政院查證注意
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(火旁)龍踩街暖身 創意走秀吸睛
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前北市教育局長康宗虎病逝
大陸官員履歷 造假仍成風
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擴散不佳 中南部空氣品質差
紙風車368 文山區募款達陣
黨籍案 王金平：尊重黨處理
德國羽球賽 周天成輕鬆晉級
UN：北韓船運公司改船名避制裁
緬甸政府下架73品牌飲用水
傳已有200聖戰士返回德國
黨籍案 王金平：一貫立場尊重黨處理
韓廣告天后 全智賢衛冕
大陸鼓勵民間資本投入養老服務業
郭台銘：今年穩定成長
ISIS疑貼攻擊圖 國防部了解中
台灣塔案 中市府移送廉政署
黃聯昇感謝阿國醫院提供僑民醫療
台南大排枯水 2人掉落無大礙
陸經濟雖放緩 仍是全球今年成長領頭羊
101疑遭恐攻威脅 增警力防範
林書豪3投盡墨 湖人首節落後
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
施惠芬：台商助台生就業 有助轉型
陸統計局：2014年GDP未掉檔失速
貪腐嚴重 共軍首次系統規範選用人才
權值股熄火 台股拉回
黨紀爭議 朱立倫：彼此尊重
迷糊旅客掉行李 航警積極尋回
郭董：沒有景氣問題 今年穩定成長
MSCI成分新增 萬海平盤震盪
除夕搶奪皮包 仲介男被警釣出逮捕
含逾3%基改食品 6月起需標示
美警逮捕3名疑涉資助IS年輕人
林佳龍：台灣塔案有5大疑點
去年全年經常薪資 歷年最高
曾虛白暨台達能源氣候獎6/1起報名
陸青少年航空學校 向14歲學子招手
林書豪得分開張 湖人半場落後
5歲幼兒就學補助 3月起申請
嘉義二二八追思 受難家屬提三訴求
奧地利立法 穆斯林領袖要說德語
華為發表4.5G藍圖
旱象未解 二階段限水不影響民生
陸窮民賣血全村染愛滋 美官員訝異
薪資改善 人力銀行：轉職謹慎評估
網傳恐攻威脅101 北市從寬準備
好消息 下週油價估降5角
數位媒體設計新猷 雲科大展新浪潮
郭台銘看好機械人 3年達7成自動化
賣千萬假古董坑人 收藏家判刑
大陸最高法院：劃清與西方司法獨立界線
桶裝瓦斯連漲 小吃店每月估多300元
疑恐攻威脅 毛揆：勿過度恐慌
不敵頭號種子 盧彥勳無緣8強
風雪誤球具運送 國泰航空遺憾
人力銀行：薪資改善 轉職慎評估
追愛聖戰士 澳洲要痴女醒醒
防行車糾紛 司機改模擬槍遭逮
競標5G 郭台銘：當然會
新自強號自由席 清明節續辦
朱立倫將訪香港 談城市交流
鳳梨市場成長 有助年輕人返鄉從農
樂團撞名 史嘉蕾喬韓森陷糾紛
人民幣兌美元匯率 羊年開盤連2貶
新台幣中午升9.7分
談加薪 毛揆：企業轉型是核心
投顧：美國景氣穩 利不動產租金收益
ISIS貼攻擊圖 涉外單位追情資
揚言載瓦斯炸陳菊 警逮男子
第3節虎頭蛇尾 湖人落後爵士
賭場隱身撞球館 警逮9人
台日攜手 台鐵便當在日飄香
遏止炒房 毛揆：歡迎提對案
阿富汗首都外交區爆炸 各使館高度警戒
印尼防衛案 政府出拳工總喊讚
宏都拉斯大使在台南推廣宏國煙草
東區門戶計畫 北市8年內供1萬戶公宅
林欽榮：拆除大巨蛋是選項之一
陳致中當失智症志工 避談選立委
毛揆：人力缺口嚴重 每年將少18萬
毛揆：旱象嚴峻朝嚴謹限水措施
中職新春團拜 吳志揚展望錢途
台灣塔案 廉政署已分案調查
搶中韓FTA先機 青島擬建海上通道
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萊斯會楊潔篪 為歐習會暖身
蔡力行：中華電今年是OTT起飛年
北京廟會移師台北 天壇主燈進駐
海英俊：台達電今年要比去年好
決勝節強攻 湖人逆轉勝爵士
農事缺工 屏府建議短促就業擴大
林欽榮：慈濟開發案3月將審查
台聯推2選將 挑戰盧秀燕江啟臣
兵役節慶祝大會 表揚績優役男
威廉王子訪日本 將走訪福島
太空人漫步完返艙 密閉太空帽驚見水
澎湖退休公教 5月辦文創作品展
新北市反霸凌 建構友善校園
台達電水逐跡特展分享節水妙招
緬懷雄中自衛隊 副隊長返母校紀念
捍衛手機產業 經部率團赴土聽證會
元宵花壇燈排遶境 傳承逾180年
金雅拓遭駭 中華電：資訊無暴露疑慮
勒索軟體橫行 專家：Android用戶慎防
男子揚言炸陳菊 遭逮偵辦
台原偶戲團 紐約展演
楊潔篪見美官員 盼區域問題加強協調
北市新建案 逾半開價逾百萬
大陸反恐法草案 軍隊可直接介入恐攻案
二二八受難家屬 等父親吃魷魚粥
大陸最高院：禁被告穿囚服出庭受審
台股收盤跌77.44點
中市冰雕展 百件作品挑戰低溫
台股收跌77.44點
台灣塔送辦 藍議員疑林佳龍動機
27歲正妹當博士生導師 陸浙大更正
紀念二二八 北市教育局長帶領走讀
3月台指期跌34點
華信航空澎湖起飛聞煙硝味 折返檢修
狹小巷弄阻救災 北市訂改善計畫
8旬翁向妻求歡受拒 叫囂騷擾判拘役
瓜地馬拉與宏都拉斯簽關稅同盟
野柳神明淨港27日登場 金山交管
3月電子期跌 金融期漲
MSCI降權重 台股回檔收黑
首輪碰頭號種子 莊佳容女雙出局
M503將生效 交部：越界將提醒
台籍國際扶輪社總社長訪阿根廷
省思二二八 曾仲影播音員特展展出
回饋社會 大學生寒假營隊服務偏鄉
一技之長免費學 飲料調製數位課程上架
寬赦處理耗時 安華料難赴國會
阿富汗女孩申請巴國身分證有假
蔡易餘投入立委初選 社運團體相挺
試委請命 促公部門駐衛警納公保
APEC資深官員會議 聚焦FTAAP
法總統歐蘭德訪菲 促雙邊合作
現代藝品佯骨董典當 男遭詐欺罪起訴
泰國中華會館盼繁體中文教育持續
全國首創 屏縣長照服務納國中課程
FBI局長演說 背景出現中華民國國旗
黃昭展：拚下屆立委 潘孟安支持
二二八連假 毛治國促做好疏運
嘉義朴子配天宮 踩街迎元宵
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國土空間展 空總舊址登場
邱毅批高雄市府挨告 無罪定讞
台北燈節27日開幕 猜燈謎送電視
年後轉職潮 7成8認為外語可加分
關懷特教生 慈濟捐助物資
堅持處決外籍毒犯 印尼搶救判死移工
頭份又爆管淹水 停水1天搶修
FBI反恐活動 中華民國國旗現
人未老先失智 易被機構拒收
毛治國玩自拍 連拍好幾張
三大法人買超台股87.35億元
朱立倫將訪港 暫只有演講活動
開車遇路檢 股溝藏毒仍遭逮
南韓通姦除罪化 廢60年刑法
台生闖蕩大陸 須兼具創意與耐力
華航招400名空姐 年度首波
配合二階段限水 中市成立災變小組
員警偽裝洗頭客 破獲六合彩簽賭站
日月光加入電子產業公民聯盟
中共中紀委網站懺悔錄 落馬官員寫心得
兩性同酬日224 提前4天
涉竊街頭藝人筆電 男落網
祖父照未列二二八 柯文哲不介意
中鋼4月和5月報價大降1008元
日311奇蹟之松 萬寶龍做成鋼筆出售
KANO後裔掌台東棒委 陳瑩漂亮揮棒
燈會疏運 台鐵加開311列次
公民咖啡館 柯文哲參加討論
假被撞索賠 機車騎士詐騙駕駛
男倒臥廁所命危 警方調查
桃園市議會審預算 採線上直播
軍人配偶擬得葬厝軍人公墓
伊斯蘭國擄掠 3天綁架220基督徒
桃園燈會 3/4龍潭大池登場
LINE熊大兔兔 跳進彩稻
民進黨：健保應採家戶總所得制
謝長廷：未想過爭不分區立委
新台幣收升2.9分
陸韓FTA草簽 經長：影響不容輕忽
恐攻威脅 柯文哲：北市醫療沒問題
企圖引廢氣自殺 警及時制止
柯文哲： 慈濟內湖案 不以個案處理
大陸福建自貿試驗區揭牌前夕 突然延後
台灣燈會在中市 豐原燈區先登場
黃鶯鶯攻蛋開唱 5/17加場
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武媚娘剪胸成大頭貼 妲己也跟進
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陳菊：平常心看待揚言炸她個案
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國際鋼鐵需求低迷 中鋼報價大降
上班玩遊戲 中共中紀委批：舉發浮濫
棄置廢液桶 昶笙福遭罰1737萬
義國會友台協會春宴 友好熱絡
去年Q4經常帳順差創新高
欠稅2千萬只還22萬 女遭管收
資訊戰開打 烏克蘭招募網軍
日股收紅 續寫15年新高紀錄
南韓通姦除罪化 保險套業者股價漲翻
施行62年後 南韓廢除通姦罪
全球首例 澳研究員推3D列印噴射發動機
滬港通滿百日 開放做空414檔滬股
柯文哲：要先確定大巨蛋安全性
二二八連假 桃警籲台66線替代道路
內蒙古城 發現65座鮮卑和元代墓葬
海豚纏漁網受困 台中海巡救援成功
踏青尋春 相約太魯閣小旅行
義大犀牛玩色彩 棒球場灑粉末
二階段限水 賴清德籲抗旱
北市運將免費健檢 3/2起跑
友善校園 苗縣反毒反霸凌誓師
窄巷禁停車 柯文哲要民眾居安思危
香港流感289死 較去年同期倍增
NAAG友台掛國旗 馬總統兩度接見
葉勇助?佛技法 中市登錄為傳統藝術
前進東京 食品展行銷雲林農特產
亞太議員人權研討會 馬尼拉登場
國發會：空總地現階段規劃創新基地
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
房地合一 會計師：假外資無利可圖
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
新北市府證實朱立倫將訪港
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
微軟全球廣告 基隆海科館取景
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
藥物吞下後通子宮？美議員鬧笑話
涉洗錢在美服刑 瓜國前總統返國
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
茱麗亞音樂院競爭強 張勝量更加成熟
港陸股雙漲
林郁方：伊斯蘭國襲台可能性很低
二二八連假 阿里山加強監測諾羅疫情
德專案查逃漏稅 比照究辦組織犯罪
27日北台灣氣溫涼 北部東半部有雨
英威廉王子抵日訪問
遺珍陽翟展出 緬懷烽火名將
不承接訴訟 朱顧及馬王沒討好任何一方
天元宮吉野櫻3月開 提前交管
香港首富李嘉誠籲通過政改方案
陸韓FTA草簽 徐秀滄盼良性競爭
全英音樂獎 山姆史密斯又成大贏家
月亮公車第10萬遊客 獲贈2萬元福袋
仁寶擬配股利 1.5元
航路爭議 陸委會盼陸方考量和平大局
基本面資金面俱佳 歐股漲勢不止
彩券一條街 開出2600萬頭獎
獅航延誤飛行 印尼撤9航線許可
中韓草簽FTA 汽車零配件影響有限
連18季金融帳淨流出 累計逾5.3兆
永靖鄉長補選 民進黨提名賴玟諺
菲軍方反恐 斃14人奪下山寨
空總現址規劃 擬轉創新基地
上市公司市值 下週挑戰28兆
漢諾威電腦展 貿協將辦產品說明會
內湖開發案 慈濟：靜候審查
擔心國安 菲不讓大陸參與國家電網經營
憨兒餐盒送部落 堆出9座玉山高
張正傑新點子 名琴徵婚音樂會
滬港通滿百日 專家：南冷北溫
工研院工具機中心 陳來勝領軍
南迴搞軌案 李泰安之父李聚寶病逝
阿里山花季客運車票 28日開賣
推資料開放不力 農委會2人記過調職
父遺產論惹禍 傳納吉兄弟失和
總統取消出席放天燈活動
萬雙NG名牌鞋 1折起出清
桃園抽驗市售湯圓 未含防腐劑
觀光局澎管處與縣府聯手推觀光
產業用地閒置 經部出招盼活化
黃子佼策展 22隻彩繪羊亮相
228連假先暖後冷 收假日變天
施放電子天燈 願林昌盛安息
國旗現身NAAG 外交部揭曉謎底
燦坤快3閃購 280項商品3折起
凱瑞：TPP若達標 陸有意加入
嘪警員太特殊 長官拜託別退休
總統天燈行程取消 立法行政研討會照常
新竹暴力討債4要角 遭法院羈押
高醫醫術讚 香港病友大呼猴賽雷
進香陸客走失 警助找到功德山
雄監挾持案 法務部將公布懲處名單
疑恐攻威脅 行政院嚴肅面對提升戒備
華信飛機煙硝味 折返調派另架支援
受刑人共襄盛舉 竹北羊群花燈吸睛
泰國猴人協助採椰子 扶養老母親
乞龜遶境 推出電動慈善大龜王
關懷目睹暴力兒少 勵馨募基金
通緝犯缺奶粉錢 踹倒女騎士奪財
魚湯店老闆教唆潑漆火警 判3年9月
偷櫃姐錢還回頭購物 竊喜女賊被逮
白酒業也反腐 貴州茅台副總被移送司法
連假前夕 部分國道車多
蛋洗調查處 金門縣議員石永城認了
網貼攻擊101圖 AIT高度重視
LPGA泰國賽首輪 曾雅妮並列領先
BBC：確認IS劊子手聖戰約翰身分
日月光決議買12萬張庫藏股
人工智慧玩遊戲超高明 真人玩家當心
深圳國旅 蟬聯陸客來台優質團榜首
友霖糖尿病學名藥 獲美核准
行銷新北 朱立倫3月初訪星港
巴黎操控無人機 半島電視台記者將出庭
雙簧方式演出 詮釋理查三世
挺劉世芳選立委 許銘春退選
經常吃到飽 撐出大胃瘦不了
轉型第三產業 東莞台商苗縣探路
北韓漲開城園區薪資 南韓不接受
NAAG友台 3法務部長曾獲邀演講
飯店創意元宵口味 奶黃豆沙入餡
陸客瘋搶日本馬桶蓋 中共黨媒酸日
首爾這樣玩 3條達人路線曝光
史諾登沒現身奧斯卡 被消遣為叛國
遭菲國中止電網經營權 大陸：盼公正
陸韓FTA草簽 台化：憂失先機
平溪熱氣球天燈 朱立倫黃健庭共施放
中鋼構：未參與印尼台旺工業區開發
養禽場未落實燻蒸作業 27日起開罰
撿到食品私自留置 涉侵占送辦
行政立法研討會 馬王朱互動受矚
金雅拓遭駭事件 中華電無密鑰曝露證據
照護受虐男性 比利時首設男性庇護所
M503爭議 與兩岸兩會會談脫鉤
南韓與土耳其簽服務和投資協定
IS劊子手聖戰約翰 出身倫敦富裕家庭
氫氟酸外洩 航港局檢討加強應變
軍機警告M503 陸國台辦重提舊說法
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兩岸貨貿拖愈久 國貿局憂傷害倍數成長
中共中紀委網路徵才 或為反腐做準備
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籌蓋兒童醫院 林智堅汲取醫界意見
南韓藝壇通姦風波多
光州世大運 挑戰歷年最佳成績
貓熊不來電 比利時民眾好失望
IS新影片曝光 狙擊手長距離狙殺敵軍
進口象牙引爭議 陸突頒布1年禁令
陸軍8軍團指揮官 季連成接任
挾持事件 法務部認定雄監多項疏失
富比世大馬富豪 李深靜排第6
高監14張監視器畫面 公開6囚劫獄過程
雄監挾持案 典獄長陳世志記一大過
掩蓋雄監挾持 副典獄長稱演習
IS劊子手身分曝光 大學畢業倫敦客
上海股市大漲 盤中站上3300點
伊斯蘭國擄敘利亞基督徒 聯軍空襲陣地
流動性來了 浙江23家銀行符定向降準
張勇任大陸國家發改委副主任
陳世志記一大過 調矯正署組長
棄養貓狗收費 學者：要有配套
新台幣升勢趨緩
科學家發現龐大黑洞 顛覆現有理論
中華電年底4G基站 達1.2萬座
雄監挾持案 正副典獄長記大過拔官
國寶幸福3月底標售 競爭激烈
陳光誠自傳 控美官員背信
威力彩頭獎貳獎槓龜
英已故主持人 傳在醫院性侵63人
攸關國安 菲請大陸技術人員走人
今彩539頭獎槓龜
IS肆虐伊拉克 數千年歷史古蹟也遭殃
法國總統訪菲 簽署多項協議
拚市政 新竹市府人力網站獵人才
索馬利亞總統府遭砲擊 1死
金融商品創新計畫 3月出爐
法務部：陳世志出事半小時渾然不知
購屋貸款餘額 年增率連5降
國防部常次 海軍副司令許培山接任
記大過調職 正副典獄長未回應
陳世志被拔官 王文?接雄監典獄長
聯想電腦官網遭駭客攻擊
雄監挾持案 法務部讚雄檢化解危機
美政府人士：伊斯蘭國聖戰約翰來自倫敦
威廉王子訪陸 為英國活動開幕
勇監獄官鬥6囚 法務部記嘉獎
陽明輔仁兩校尊重學生言論自由
卡達女網賽 詹皓晴闖女雙4強
貿協攜手台企 在陸行銷台灣精品
卡達女網賽 謝淑薇強勢晉4強
美經濟數據參差不齊 美股開盤下滑
網傳謠言 星媒體: 李光耀仍在醫院治療
不理台灣抗議 陸執意M503航線5日生效
毛治國：台灣勞動人口每年將消失18萬人
101成恐攻目標 毛治國：政府已有因應機制
中華電信: 金雅拓SIM卡、無密鑰曝露疑慮
恐攻101大樓? AIT重視
馬缺席放天燈 朱立倫無奈、祝福
美活動現國旗 NAAG：慣例安排
泰國春季旅展 台灣館吸睛
美軍結束賴比瑞亞伊波拉任務
劍指南海 共軍南沙華陽礁登陸作戰演練
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
周天成難勝天敵 德國羽賽無緣8強
男子中槍陳屍車內 警初判自殺
東部海域地震 規模5.2
德國羽賽遇強敵 白馭珀無緣8強
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歐股上攻 英德股市創收盤新高
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涉美使館爆炸案 賓拉登親信遭定罪
美股漲跌互見 那指逼近5000點
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拉美版經濟學人：巴西深陷泥淖
狼犬自咬斷腿 美飼主遭起訴
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阿根廷法官駁回總統包庇恐怖分子指控
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掛外交車牌 美國務院：台美關係沒變化
典獄長不是自願 渾然不知被挾持
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鄭明典臉書：雲會開 細雨機率低
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中壢火警濃煙竄 住戶安全脫困
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二二八連假 國5全部高乘載
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折價品牌買氣旺 Gap獲利優於預期
湯繼仁新春拜訪旅哥倫比亞台商
加拿大一醫療中心建築 狀似解剖男體
瑞典會議 南北韓可望半官方對話
英相卡麥隆愛下廚 看電視劇紓壓
張震宥勝藍正龍 新手爸迎羊寶
中南部空氣差 敏感族應注意
瘋元宵 北天燈南蜂炮東寒單
腳跟踩地疼痛 足底筋膜炎作怪
台南四草 遊水上綠色隧道正夯
彷彿沒有明天 美草泥馬街頭亡命奔逃
FCC推網路平等 禁止頻寬分級收費
陸客為裝潢新屋赴日掃貨 得動用貨櫃
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韓國住宅槍擊 4人死亡
法電視節目 呂慶龍介紹台灣觀光
國道尖峰貴離峰便宜 漸成常態
超過70萬人次看的台灣史教材
計程收費後 國道收入比預期多
美談判官員：TPP不排除特定國家
男子沖天炮炸公廁 送辦
二二八連假 登步道清油脂
研究：抗伊波拉病毒 中藥材有解
雙北2月房市量增 價格加速趕底
紅毯攬肚挨批 史嘉蕾力挺約翰屈伏塔
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僑胞發生不幸 阿根廷僑界人間送暖
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空總舊址活化 改為創新基地
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開春徵才 鼎泰豐最高薪資56K
總統指南宮祈福 徵答題目有趣
二二八連假首日 南部國道順暢
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英足球場嘿咻影片是噱頭 網友搞笑
台將不敵種子 德羽賽無緣8強
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韓國槍擊4死 派出所長遭擊斃
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
英軍情五處 傳曾想招攬聖戰約翰
曾雅妮走出低潮 感謝支持者
模仿遊戲解密圖靈 奪金獎登台
暗夜槍響 2男射破店家一地玻璃
金卡戴珊簽肥約 實境收入排行大躍進
連假首日上午 省道局部回堵
保障受教權 教部調整教師介聘年限
立院召委選舉 藍綠爭搶席次
南韓人倫悲劇 弟獵槍血濺老兄
MWC蘋果加持 穿戴裝置抬頭
人民幣即期匯率 羊年開盤連3貶
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陽明山花季野餐會 邀花迷同樂
調查：僅2成女性滿意目前財務狀況
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1月死亡車禍 酒駕首度跌出前3
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台北市老人健檢 3/2起預約
景氣回溫 年終獎金10年增1315元
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毛揆：空總創新基地 打造亮點
開黃腔遭懲 男主管告公司敗訴
活化空總舊址 柯文哲擬拜會毛揆
王怡甯駕帆船 偕伴探險南極
陸團隊發現類星體 光度是太陽四百兆倍
型男工程師變聖戰約翰 曾遭情報局緊盯
鹿港天后宮花燈展 五路財神賀節
信義區香堤大道元宵燈展搶先看
年後求職上網找 台灣就業通供9萬職缺
妄想被下咒而殺人 男判無期
諾羅別來亂 防疫人員進駐武陵
共軍官網罕見坦承 正在南沙島礁填海
年後撿好康 IKEA絕版品出清
生態工程特展 羅東林管處3月登場
海外投資布局 電子業比率高
古莫4月率團訪古巴 美州長第1人
府方人士：馬朱關係未變 勿過度解讀
台彩賓果變賭具 5分鐘輸百萬
未向華人拜年 印尼總統挨批
醫療外交 高雄長庚助中南美
新春開筆 林明溱祈一元復始
頹屋聚賭 臭氣薰天難逃警網
素顏進考場 大陸藝校招考新規
駐顏有術美魔女 專偷超商維他命
星妝藝遊行 台原緣文化團獻藝
1來台工作日女 墜樓不治
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野柳神明淨港 全台獨一道教科儀
野柳淨港文化 跳水勇士百人報名
獨派人士中正紀念堂潑漆遭罰
老師傅獻技藝 琉璃燈會展風華
YouBike出狀況 無法註冊租借
提花燈慶元宵 電池用完要回收
發揮前瞻性 國發中程計畫提早半年
國泰醫院員工餐廳起火 自行撲滅
照顧弱勢生 頂大推入學特殊方案
解放軍海軍少將：殲20即將服役
印尼傳奇狙擊手 誘敵有撇步
特色產業多 金門辦研討會
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陸男被車撞 遭拖行20公里
涂醒哲拜天公 祈求國泰民安
連假出遊採草莓 5車追撞7人傷
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愛擁抱桃機藝術 療癒溫暖旅人心
低油價加寬鬆資金 聚焦中小型股
共槽存放二氧化碳 聯銓氣體挨罰
國鐵新計畫 德里到孟買只要半天
張景森：不贊成無限上綱反慈濟
YouBike全台大塞車 能還不能借
美上半年不升息 亞幣多走揚
新建橋墩吊掛橋梁 虎尾鐵橋現原貌
上海南京氣溫下滑 突降冰雹
台北燈節將登場 柯文哲偕妻出席
LamiGirls集訓 約球迷一起嗨
林管處長登山 親抓山老鼠
慈濟內湖案 林欽榮：好的社會學習
大陸智庫：個人所得稅應大幅調降
大馬宣傳 戴祖雄：寫真可能露更多
腸胃炎暴增 預防228連假延燒
郭書瑤不捨殺青 淚灑見面會
每天三百元 日韓夫妻檔3個月環台
櫻花季到 星巴克推限定商品
Lamigo基層布樁 桃園走透透
澳門沉船 5人獲救14人失蹤
彰化菜市場旁民宅火警 無人傷亡
澳門出現今年首宗登革熱病例
美中軍艦 在南海演練海上意外相遇規則
網路流量過大 YouBike無法租借
李進勇訪日本群馬縣 借鏡太陽能
柏林旅展將登場 台旅遊業者參展
陸檢警蒐證不實 男子冤當22年殺人犯
今年房市走向 業界：量縮價平
陽明山花季 送花季限量紙膠帶
大囍臨門票房破億 豬哥亮喜還願
印尼：自2017年逐步停輸幫傭赴台
菲南戰亂 數萬人逃離家園
胎盤素保養皮膚 恐誘發子宮肌瘤增大
南投信義鄉28日路跑賽 警方交通管制
曼谷市中心農夫市集 3/5營運
小小店長萌翻 全家再推職場體驗
基隆增客家副主委 林右昌盼傳承傳統
法：支持菲依國際法解決領土爭議
習近平談改革 要讓人民有感
印度：IS相關組織非法
台南聖母廟煙火秀 28日晚登場
日股收高 續創15年高點
平溪熱氣球天燈 彩繪歡樂
看展結合科技 進入創作者世界
委任律師：陸維權律師浦志強恐遭起訴
李丙琪獲提名為青瓦台秘書室長
印度財長：新年度成長8.1至8.5%
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高雄燈會花燈賽 浴火鳳凰奪燈王
港股收黑 陸股走高
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中韓FTA 台化：台廠可能失先機
春節訪團 葉璦菱鄭怡等東京熱唱
傳陸民占位看風景 航班延遲2小時
愛心餐盒 超商募得 9座玉山高
YouBike系統陸續恢復
習近平起草從嚴治軍 強調黨絕對領導
掃興 日月潭纜車故障遊客抱怨
這下糗了 送家人出國車卻被反鎖
俄估赤字龐大 減少逾兆盧布支出
手捧滿天星斗 天目釉碗總價千萬
大數據龐雜 美興起網路小數據風潮
IS威脅安全 陳彥博賽事取消
LPGA泰國賽 曾雅妮次輪並列第10
飯店正妹門衛 形象專業又有愛心
印出創意 3D列印數位課程上架
傳統走向創意 天燈祝福意涵不變
罕病少女求安樂死 智利政府拒絕
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陳水扁回診 陳致中沒空友人代陪
兩天奪8命 南韓槍枝管理受質疑
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馬總統柯文哲 二二八再同台
南沙填海造陸 大陸：別國無權指責
南非17年前失竊女嬰 家人意外尋獲
胡志強挺女兒演戲 沒興趣談台灣塔
張志豪開轟 中信兄弟勝韓職二軍
二二八好天氣宜出遊 收假日降溫
二二八連假首日 國道大致順暢
印尼：印勞赴台工作仲介費太高
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求職神提問：媽媽用什麼牌子護膚品
畫筆留容顏 溫牧彩繪淡水人物風華
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天燈節總統缺席 朱立倫：理解
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柯文哲：大巨蛋安檢月內做出
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大樂透開獎
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盧森堡最低工資近6.8萬 冠全歐
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性侵嫌犯逍遙法外 印度最高院令查
烏克蘭政府軍3陣亡 粉碎東部停火希望
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今彩539頭獎 2注中獎
需解釋坐牢原因 李敖撤回移民香港申請
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性侵女童 老牌歌手蓋瑞葛里特判刑16年
緬懷蕭泰然 草地音樂會合唱遺作
美經濟去年Q4成長 放緩較原先認為大
腫瘤科醫師：以身試癌不可取
農村集體經營用地入市 陸33地先試點
陸外交部：英國對香港不存在所謂責任
大陸4G時代來了
軟銀機器人Pepper 1分鐘賣光
美部落客反宗教極端 孟加拉當街遭砍死
美智庫：台應參與聯合國相關機構活動
印尼規模6.9強震 無海嘯威脅
鎖定26家央企 中共中央巡視進駐了
勞動部：爭取增加外勞來源國
德國建議在北非設立難民收容中心
猶太人領袖籲在問題地區莫戴猶太小帽
蒲亭成了聖戰約翰 CNN誤植忙道歉
金秀賢粉絲俱樂部捐醫療器材
美密蘇里州連環槍擊案 至少8死
中資購買美國企業 連續二年排榜首
醫師以身試癌 籲催生癌症免疫療法
應付經濟下滑危機 普丁部屬減薪一成
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桃園願收蔣公銅像 放慈湖觀光
陳世志現身：沒有這麼不堪
歐股多數收紅
美密蘇里州連環槍擊案 8死1傷
星際爭霸戰飾演史巴克男演員尼莫伊過世
美股收低 仍維持歷史高點附近
俄羅斯官員：反對派領袖寧左夫遭射殺
邵建隆：美應積極助台參與國際組織
沈呂巡：邊緣化危機 感謝美協助
李奧納德尼莫伊過世 歐巴馬：我愛史巴克
美次卿：兩岸政治需時處理
史考特變變變 林書豪先發有譜
俄反對派政治家涅姆佐夫遭槍殺
史巴克影星辭世 寇克艦長和NASA哀悼
啥顏色當局者迷 賣禮服業者削翻
3月1日冷氣團到 台北降8度
路跑趕潮 女性新興社交活動
李新穎走春 向旅薩台商拜年
闖蕩政壇 林奕華聽歌劇紓壓
破冰似有望 陸民政部長擬訪日
看好轉機客 桃機將建膠囊旅館
紅包理財 定存最簡單
1月外銷訂單 挑戰連12紅
備貨需求 1月商業營收可望續開紅盤
星艦傳奇大副辭世 歐巴馬悼史巴克
伊斯蘭國劊子手 大學兩科被當
婦女聲音沙啞 甲狀腺癌惹禍
與美日澳談TPP 台訴情說理
Uber遭駭 司機個資全都露
保密防諜 國考闈場規矩多
1月工業生產 拚連12個月正成長
俄反政府示威前 涅姆佐夫中7-8槍身亡
2月房市交易量 台中表現最好
女網台灣內戰 謝淑薇勝詹皓晴
參觀二二八悼念牆 柯文哲落淚
大型就業徵才活動 3月桃嘉屏彰登場
入圍最佳智慧機 多採用高通晶片
掌握理財契機 讓紅包增胖
搶攻日本 台灣太陽能廠主打模組
巴西紡品進口 台灣排第五
星艦迷航記大副 曾恨透史巴克角色
韓客赴台益增 台韓觀光交流熱
為癌友加油 公益逗陣路跑
Blogger掃黃遭網民酸 谷歌聽到了
探索號郵輪訪花蓮
露琵塔尼詠歐奧斯卡禮服 賊爆是假珍珠
德羽賽遭逆 李勝木蔡佳欣無緣4強
支付寶母公司 螞蟻金服傳首輪融資上兆
賴清德：蔣介石銅像退出校園
搶救國土安全部 美參院通過短期撥款
已聘移工家庭申請鐘點外勞 3月初上路
妲己胸還在 編劇：人不可露 妖怪可
美德州3歲男童 意外開槍打死自己
墨西哥頭號毒梟落網
連接器廠轉型 營運看俏
晶華雲天露台客房 徵求試睡員
MWC倒數計時 非蘋重量機即將曝光
台達電動車零件獲福斯集團認證
悼念二二八 柯文哲憶祖父哽咽
馬總統：補償二二八未間斷 會延續
宜蘭傳統走尪競技 利澤簡老街登場
連假第2天 國5雙向高乘載
林義雄：蔡英文是非常適當總統人選
掌握訣竅 保單條款輕鬆讀
立法行政研討會 聚焦優先法案
大聲聽音樂 全球10億年輕人聽力受損
總統盼柯文哲 一起推動社會和諧
獄政貪案 前副典獄長想停押遭駁
英外交官訪越 深化雙方關係
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蔡英文:與社會力量共尋合作空間
中韓草簽FTA 工具機影響不能輕忽
美國土安全部撥款眾院卡關 斷炊大限近
眾院點頭 美國土安全部斷炊警報暫解除
躲店內變臉行竊 高市警循線逮人
澎湖土魠魚尾聲 民眾爭相搶便宜
機車遭撞起火 轎車慘遭波及
大陸倡議設亞投行 美表態歡迎
等一個人咖啡 春節全台最吸睛
宜蘭龜山島觀光 3月起開放申請
二二八同台 總統伸手柯文哲揮手回應
陸官媒評海外搶購 只留錢多人傻印象
新北收容動物零安樂開跑
為何網友熱戰禮服啥色 專家告訴你
二二八追思 毛揆盼社會寬容和諧
羊年北京再迎降雪 民眾讚拜晚年
台南追思二二八 音樂會祈福
協助失業者 南投辦精緻農業班
朱立倫：用和平紀念日精神面對二二八
多倫多台灣之夜 美食舞龍慶羊年
追思二二八 家屬椎心痛不強調仇恨
大陸全國人大代表 22涉貪遭罷免
谷歌打造百變總部 透明風超酷炫
柯文哲：二二八感傷 應學放下仇恨
春天來了 彩妝新品悄然登場
A-Lin秀原聲 爸媽合音助陣
下週油價 可望降3至4角
行動裝置夯 去年製造業產值歷年次高
彰化紀念二二八 展出相關史料
朱立倫盼和氣團結 尊重不同意見
二二八家屬 陳士魁籲執政者謙卑面對
嘉義疑似母帶子女輕生 2子女死亡
馬總統：努力彌補二二八家屬創痛
許倬雲出書風波 李敖撤告
國5上午順暢 下午雙向恐塞
推台灣之美 玉山管理處辦攝影展
台北出生服裝大師 赴台拍紀錄片
青年失業率降 國發會：續推就業
朱立倫參拜觀音寺 廟方祝步步高升
春安工作落幕 針對賭場掃蕩
資訊科技主管 菲國領高薪
柯文哲：二二八造成柯家三代人痛苦
封測廠省水節電 實踐綠能環保
坡地醫生健檢 市民安居免憂
童畫義賣助弱勢 小朋友助人為善
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歐巴馬簽撥款法案 國土安全部暫不斷炊
那些史巴克教的事：沒有不可能
春遊苗栗 分眾推薦6路線
安徽前副省長倪發科一審獲刑17年
中壢古華大方送 免費烤鴨送貴賓
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台北愛樂慶30 四季傳家奏美樂
連假賞花採草莓 白石湖春遊趣
媒體人返鄉 離島經營藥?
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高市搭大眾運輸 3/1起優惠縮水
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持剪刀脅持老嬤搶錢 女強盜判刑
德里空汙最嚴重 甚至有夠毒
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國5午後流量大 雙向局部塞
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柯文哲未與總統握手 柯母說原因
企業永續獎 新增水資源管理獎
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家扶募集幸福紅包 實現貧童簡單願望
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櫻花綻放 北橫原鄉花海繽紛
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船眼人形紋 達悟族列入專有權
傳統智慧保護法上路 原民還在摸索
台中警方追贓車 1警3民受傷
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防盜伐沒有假期 南投查獲山老鼠
中原大學彈性轉系 成功率8成
港媒：萬慶良獻金周永康子2.5億
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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赴港就讀 台生：國際化資源豐富
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威廉王子訪日 穿武士裝體驗傳統
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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警方追贓車 4人傷無大礙
行銷新北觀光 朱立倫3月訪星
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蔡英文：若再執政 力推轉型正義
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竹市二二八音樂會 老歌聲中悼念
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大陸刑求逼供 官媒：警察拚業績
泰國白龍寺建新廁手 禁陸客使用
在台溺斃印度博士生遺體運返
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警追竊車集團 開12槍仍被兔脫
乞龜祈福祈平安 美元吸睛
涅姆佐夫被殺 戈巴契夫：加深對立
雅腐倒地 安徽前副省長判17年
CNN：台南好好吃 19樣必吃
許基宏手感發燙 熱身賽第2轟
大陸央行1年來2度降息 3次降準
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基隆果菜市場招標易主 攤商抗議
3月1日收假 國道北返恐車多
婦攜子女自殺 檢警追究母刑責
陳光復期許身障者走出戶外
地主無償供地 潭西村活動中心歡喜入厝
醫師：大學生聽損恐比壯年嚴重
大陸央行降息 股市房市掀熱潮
與熊本友好 高市訪問團農經交流
東方白鸛澎湖現蹤 賞鳥人士驚艷
農地重金屬超標 農糧署：作物未流出
威廉王子訪福島 心繫311災民
基隆市府：果菜市場易主 依法招標
陸央行降息 學者：續營造寬鬆貨幣政策
菲台商總會春節聯歡 熱烈溫馨
鋒面加冷氣團 3/1北部降溫有雨
航科館展示機遷移 將再現風華
今彩539開獎
IS懲罰同性戀者 高處扔下石塊砸死
俄知名異議人士遇害 西方領袖譴責
大陸降息 外媒：為兩會造勢
天地有大美 蔣勳獅城開講
搶春牛放煙火 鹿耳門聖母廟擠爆
俄反對派領袖遭槍殺 兇嫌精心策劃
莫斯科市府批准 悼念涅姆佐夫遊行
大陸降息 分析：再降空間不大
台中公園主燈再展光華 氣勢磅礡
LPGA泰國賽 曾雅妮升上第6
令計劃免任全國政協副主席
蔡英文赴共生音樂節 巧遇林飛帆
蒲亭：盡力將涅姆佐夫案凶手繩之以法
今彩539頭獎 6注中獎
嘻哈詩人嘴甜嗨唱 粉絲樂翻
曾雅妮拚戰不懈 明天盼爭佳績
李光耀仍住加護病房 情況略改善
星國再發聲明 指李光耀病情略有改善
不動產統一登記制 陸3月起施行
泰北白廟另建廁所供非陸客使用
人行兩會前宣布降息 新常態下的必然
國5北上車多 入夜仍塞
毛加恩高掛球鞋 璞園勝台銀
國民黨中央外牆 遭不明人士噴漆
柯P未與總統握手 柯媽說分明
香港中文大學跨海招生 祭260萬搶人
大陸網路控管 6萬敏感帳號刪除
王金平若選總統 羅智強：我退黨
美國與古巴 開始關係正常化會談
俄反對派領袖遇刺 莫斯科數千人上街悼念
228六十八週年 黃昆輝再批馬急統、傾中
台南拆蔣銅像 柯文哲：不拆除、避免製造對立
出席里長聯誼會 王金平被拱選總統
星總理公署：李光耀病情稍好轉
LPGA泰國賽拚冠 曾雅妮沈著應戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
費爸擊敗喬帥 杜拜公開賽7封王
加拿大麥當勞店傳槍擊 2死
俄反對派領袖遇刺 歐盟籲公開調查
冬季冰風暴 達拉斯機場取消數百航班
俄反對派領袖遇刺 烏籍女伴成焦點
盧森堡僑胞春宴 倡成立台灣同鄉會
大陸冷氣團 全台有感
加拿大快餐車 夏天的好滋味
紐約快餐車 台式美味也有賣
罕病少女求死 智利總統探視
越南留學生學成歸國 戀戀台灣
北印度餐車 國民美食各有千秋
反伊斯蘭化運動首赴英 對立示威人更多
威廉王子首次訪陸 擬造訪北京雲南上海
MWC看門道 掌握五大趨勢
中鋼贊助張正傑大提琴親子音樂會
抗旱！中央災害應變中心4日開會
巴西快餐車 進駐購物中心
蔡力行王雪紅 MWC展示結盟雄心
冷氣團 中南部空氣差雲嘉南有揚塵
收假日 北返車潮下午出籠
預防腸胃炎與流感 勤洗手戴口罩
台美韓三股力量 陸咖啡市場白熱化
韓系餐飲咖啡具資金人才 台商壓力大
快餐車滿街跑 在泰國保證餓不著
台鐵彩燈列車 新左營首航
柯文哲抱病 出席竹中校友大會
教師資格檢定 8日登場
開學難收心 幾招鑑定網路沉迷
保鑣染伊過世 獅子山副總統居家隔離
台北燈節小提燈 下午發放
台鐵便當夯 拚1000萬個紀錄
無核能 電價調漲在所難免
廢核電價恐漲 學者：短期經濟受影響
憂氣候變遷 環團人士：支持漸進減核
考上才知沒興趣 轉換跑道不晚
美食汽車3C網站 中央社好康即時報
特招甄選入學 3月起開跑
拚世棒12強 彭政閔動向受矚
男涉肇逃 機車牌留現場
駐堪處4月遷館 沈呂巡向僑胞打安心針
王建(火宣)收藏各國火柴盒
張艾嘉重執導筒 念念探討愛
組修憲委員會 4日擬朝野協商
不分區立委 國民黨擬海選攬才
拆屋頂偷檜木 警逮1嫌
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今起到十月底 禁撈捕鰻苗
習近平四個全面 陸媒熱捧為兩會主軸
氣溫降 林口桃園霧茫茫
美總統大選試水溫 保羅保守派人氣第1
維修業之子秀創意 老店回春
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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出境航站跳蚤 小港機場全面消毒
提供救災水源 汰舊增設消防栓
雲門搬家淡水 春鬥4月打頭陣
打進車用市場 台達電新巨加速衝刺
智利罕病少女求死 比利時有法可循
府方人士：王郁琦請辭非為新航路
中小學三級防護 助弱勢就學
孫大川愛素描 陳(沖)人物傳神
章子怡點頭嫁 汪峰前女友憂女神也敗了
新北勞工電影院 兒童系列登場
228連假收假 南部國道順暢
陸經濟成長趨穩 2月PMI止跌回升
想跳槽 上班族異動有徵兆
俄反對派領袖遇刺 2月初坦言憂命不保
新北客家美石特展 7日登場
AKB48打工少女 告別偶像生活
新北推都更小百科 廣播放送
股神巴菲特暗示：已找到接班人
彰縣府辦就博會 職缺2千
達人秀吞劍翻筋斗 辛酸誰人知
靜宜大學推創新輔導 產學接軌
幫癌友加油 公益路跑5月登場
黃曉明baby想婚了 傳今年走紅毯
經濟犯罪逾8千件 侵害智財權多
迎接春天腳步 業者推混搭風
油價回跌 汽柴油降 0.3元
東北季風接力 元宵節北部低溫
油輪印尼遇海盜 棄置菲南
澎湖警察文物館 調整開放時間
實價登錄 可查逾102萬件
止漲回跌 汽柴油明起降 3角
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314廢核大遊行 訴求開啟能源革命
自行車后蕭美玉開店 再創單車傳騎
元宵烽砲 提防爆竹亂竄燒燙傷
許亞芬歌子戲 重新辯證秦始皇
國5現車潮 北返車流下午湧入
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華航今年首波招募 招400空服員
南方莊園 六六大順同慶生
南港輪胎案 陳啟清遭押抗告駁回
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台南黑琵疑染肉毒桿菌 6死5傷
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大專助學金頒發 勉勵脫貧
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8吋晶圓產能吃緊 6吋廠受惠
車用顯示器看俏 驅動IC新戰場
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巴菲特接班人有譜 集團內部2人出線
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未與總統二度握手 柯文哲：太突然
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工具機業者：中韓FTA影響不大
龍鳳漁港驚見浮屍 身分待查
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冰雕展零下18度 體驗極地風光
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求創新 產險想推中期健康傷害險
計程車費 柯文哲：調漲是可以的
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遭IS綁架亞述基督徒 傳29人將獲釋
游盈隆表態選立委 挑戰吳育昇
台股月線連5紅 類股強弱漸分歧
景氣春暖 2月境外基金走揚
朴槿惠：南韓推動統一 絕非孤立北韓
桶裝瓦斯連2月漲 明起每桶貴30元
朴槿惠促日本共譜新歷史
風獅爺入LINE 金門之光
迎新春 彰縣原住民團圓賀喜
遼寧大雪 20條高速公路封閉
情人節買禮物 網購遭詐騙
紙貓熊進駐巡迴 偏鄉童樂開懷
配偶所得資料分開 16日前申請
北市步道走走 來趟樂活之旅
威廉王子訪日海嘯災區 小朋友送上紙鶴
勞保費自己算 行動App功能擴增
圓明園銅麒麟犄角遭折斷 變成獨角獸
CNN介紹台南美食 多富盛名
林右昌：果菜市場供應與權益兼顧
柴靜穹頂之下完勝紙牌屋 霧霾共鳴大
強化防火防災觀念 北市宣導
收假日 國1高雄段順暢
陸客瘋買日本免治馬桶 竟產自杭州
慫恿同學自殺 麻州少女遭起訴
善用懶人保單 累積財富抗通膨
節能減碳 高雄公共腳踏車夯
人瑞只記得名字 熱心警助返家
倡投負數票 施明德：讓選舉權完整化
香港反水貨集會遊行 暫和平進行
年後轉職旺季 到職日就應加保
東貝今年燈泡出貨目標6000萬顆
BRT夾傷女童 林佳龍：即刻查處檢討
彰安國中畢業美展 顯示學習成果
自拍的該與不該 美專家教撇步
大陸第一本不動產產權證 花落徐州
投負數票 內政部朝正面看法
瓦斯明起每桶漲30元 天然氣價不變
BRT挾傷女童 媽媽：誠意道歉即可
不滿美干涉家務事 委國祭出外交限制
東吳百人環島 沿途快閃表演
家遭竊 筆電追蹤程式助警破案
克隆尼效應 花瓶丈夫成潮流
大專生公部門見習 370名額
年後豬價暴跌短期現象 消費者恐無感
陸客高價購日米 疑遼寧出口
澎湖天后宮 推元宵賜福活動
自幼雙肺移植 6歲男童如願當消防隊員
克莉絲汀派瑞開唱 療癒歌迷心
善用紅包壓歲錢 外幣資產配置生財
消防水車翻覆 2消防員無大礙
興國改善計畫 4月底完成審查
阿牛大馬開唱 小齊李心潔捧場
舞者搭雲門彩繪機 新加坡演稻禾
梁詠琪生產 臉書秀女寶貝照片
果郡王對豬哥亮 大喜臨門6日大陸上映
終止連3漲 台塑汽柴油降3角
北港燈會三羊開泰 元宵綻光亮
工藝融合文化 上海藝術團訪南投
北市機車公車撞擊車禍 騎士命危
國考線上閱卷 省時省人力
珠三角大缺工 火車站搶人
威廉王子將心比心 慰日海嘯災民
立法行政研討會 馬總統循慣例出席
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香港染禽流感61歲男子死亡
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
劉德立參加巴拉圭婦女部慢跑健走活動
現代美加地區召修26萬汽車
LPGA泰國賽 曾雅妮暫居第2
雲警逮涉毒男 起出2把改造手槍
山東3男子造假幣反虧10萬 還被捕
湖人戰雷霆 挑戰本季新高4連勝
18層地獄展示 提醒世人勿行惡
立法行政研討會 示範區長照法列優先
LPGA泰國賽 曾雅妮冠軍擦身過
香港反水貨遊行爆衝突 多人被捕
駐華使節學童交流 增文化理解
傳英聖戰約翰受監控 曾有自殺念頭
宏?自建雲新應用 MWC亮相
政協委員抵京怕霾 第一件事抬頭看天
BRT夾傷童手 中市：駕駛記過懲處
宏?新款Windows手機 MWC亮相
第二屆移民工文學獎 開放徵文
柴靜空污紀錄片 陸新環保部長簡訊感謝
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莫斯科大遊行 哀悼遇害反對派領袖
宏?Liquid Jade Z手機MWC亮相
阿國博物館典藏台籍藝術家畫作
深圳機場發生車禍 5死21傷
國道中部車多 國5晚間北上塞
慶元宵 內湖夜弄土地公5日起駕
吳作棟：預做安排因應關鍵人物風險
曾雅妮穩桿 LPGA泰國賽並列第2
埃及總統令速修法 防國會大選延後
鄭文燦打造桃園 身障友善城市
傳選立委 范姜泰基：有被勸進
林右昌訪柯文哲 談南港基隆發展
負數票修法 立院朝野：須先有共識
輸送帶塞車 桃機：旅客量多
女研究生掉筆電 女航警火速尋回
布局亞太市場 上海郵輪港成長快
林右昌：不刻意主動拆蔣介石塑像
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鄭文燦：編纂同鄉會打拚故事
暌違逾9個月 曾雅妮再進前3
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馬拉松好手何盡平 有望進軍奧運
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社民黨拚立委選舉 盼獲5席不分區
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曾雅妮調整得宜 感謝支持者
柏林雕像反映對文學與藝術的尊崇
宏達電旗艦機M9 呼之欲出
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