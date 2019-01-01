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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
台灣第一人 馮俊凱獲國家冠軍衫
疑涉招募聖戰分子 法警方再逮8人
華信倉儲啟用 創中台灣航空物流
餵幼女吃安眠藥丟包 逾追訴期不起訴
陸製手榴彈充斥中非共和國 1枚1美元
張國煒簡太郎出任海基會董監事
柏林博物館去年訪客數銳減
中華電今年徵才 薪資有競爭力
2次英聽 考生：比第1次簡單
人質事件後 日擬增派駐外武官
懷舊港點風華再現 饗饕客
李登輝邀談憲改 民進黨：好事
三星新機下月亮相 主打可彎曲螢幕
新書：查爾斯與戴妃都曾考慮取消婚禮
客委會推Line貼圖 行銷原創卡通
今彩539開獎
肯德基推炸雞熱狗堡 只限菲國販售
類流感塞急診 估年初二是高峰
大樂透開獎
神秘汪傳浦 幾與拉法葉弊案畫等號
漲跌幅放寬 拿掉散戶的奶嘴
菲越擬締結戰略夥伴關係
嫌前車太慢 逼車糾紛上網惹議
就好這一味 德國車銷中國大陸蒸蒸日上
測試引信爆炸 中科院2人送醫
國際法院：塞克兩國均未犯種族滅絕罪
統一轉投資擴大徵才 釋1900職缺
前線殺5袍澤 韓士兵判死刑
憂鬱症上身 可能是腦部發炎
新書爆料 查爾斯黛安娜差點結不成婚
丁遠超：連戰財產正式申報 資料公開
頂新案審理庭 魏應充：謝謝關心
蛟龍號發現洋底大煙囪 富含生物礦物
貪污法官胡景彬罹大腸癌 500萬交保
調查：擄獲女孩芳心 得先博得母親好感
通緝犯擄車勒贖 廟前落跑仍落網
批菸捐補助浮濫 民團監院陳情
馬公警分局破獲天九牌賭場
葛光越參加拉脫維亞戲劇學校活動
習近平闡述四個全面 治國理政布局
香港校園爆集體流感 41名兒童受感染
安倍：訪中東的談話是促進和平
國銀去年獲利3200億 創新高
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
德貿易順差逾GDP6% 恐再遭批
教師公知撰文批教長 中共黨媒：嚴懲
北市副市長及世大運執行長 公開徵才
陸加強網路管理 點名網易需整改
幫小鼠把屎7年 找出B肝病毒關鍵
需求展望似好轉 世界油價強彈
農業現代化 陸加強基因轉殖研究
中科院爆炸傷者 生命徵象穩定
WSBL開打 台元國泰獲首勝
大陸多地解除霾黃色預警
認同恐怖分子殺記者 法女童被問話
未來燃料能源 可能仰賴嗜極細菌
調查：6成陸雇主擬加薪6%至10%
4歲童遭窗簾拉繩繞頸 無生命跡象
HBL八強賽開打 泰山保持不敗
電子商務熱 廣州擬興建產業園區
陸資本外流 1998年以來最大赤字
希臘危機似有解 美股開盤大漲
英海陸格斃173人 超越美國狙擊手
墨西哥高鐵遭廢標 中國進退兩難
兩岸城市交流陸在觀風向！
西門子2014獲利 較去年增長25%
行動支付夯 台灣迎來嗶時代
汪傳浦若過世 通緝將一筆勾銷
伊斯蘭國影片 稱約旦飛行員遭活活燒死
中華電信2014年終感恩餐會
港務公司全新啟用通關設施
管中閔卸任 盼台灣續發光
澳門瑞吉金沙城中心酒店 將於今年第三季開業
中華電信「4G新春798方案」好康歡喜來報到
吳部長參訪南投學校 鼓勵教育創新發展特色
朱立倫第一仗有信心打贏！
官員走入網路世界「婉君」也可變「友君」
船員岸上晉升訓練及適任性評估 即將開辦
復航墜機 死亡19人 (16:00)
復興航空墜河 搜救漂流基隆河生還者
南半球的饕客盛宴2015年墨爾本美食美酒節
觀光局: 復興墜機載有2團陸客31人
復興航空快報 (15:00)
4.5級地震 震央宜蘭陸地
「2015臺北渣打公益馬拉松」週日登場
機場捷運依測試時程 於104年底通車目標邁進
復興航空公司快報 17:00
熱心做公益 沈美鳳：溫飽足了就希望對社會有價值
4月起推陸客富豪團觀光專案 不再苦苦等候入台証
雲林異國年菜活動起跑 歡迎報名
交通部擬推東南亞5國簽證簡化
產品多元化 可口可樂推優質牛奶
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
安倍欲修和平憲法 擴大自衛隊任務
影帶：伊斯蘭國稱燒死所劫持約旦飛行員
樂觀盼化解危機 希臘股市暴漲11%
日本政府轉而考慮保留周邊事態法
國營電視台：伊斯蘭國早殺害約旦飛行員
約旦軍方告知家屬：約旦飛行員遭殺害
約旦飛行員遇害 歐巴馬譴責伊斯蘭國
報復飛官遇害 約旦處決伊拉克女炸彈客
IS燒死約旦飛行員 歐巴馬斥邪惡野蠻
飛官遇害 約旦國王譴責伊斯蘭國懦弱
希臘危機似有解 歐洲三大股市上揚
世界油價連三日反彈 觸去年底高點
希臘油價利多 美股大漲
巴西乾旱 嘉年華會紛告吹
拒做同性婚蛋糕 老闆需賠巨額
股市漲跌幅放寬 期市跟隨調整
台驊擴大東南亞佈局 設新加坡公司
人質慘死 歐巴馬與約旦國王會面
英雄化戰爭 美國狙擊手掀辯論
現代柴油休旅車 元月熱賣
學者：讓美軍知道 陸有權發展軍事能力
寒流冷氣團接力 注意保暖
美：陸網駭猖獗 恐傷美技術優勢
物聯網驅動 MCU出貨可創新高
內外利多 投顧：台股有撐
慶60周年 加州迪士尼推活動
希臘問題有解 歐元強彈
飛行員慘死 有助刺激約旦反IS決心
約旦飛行員慘死 日本首相強力譴責
約旦飛行員亡 歐巴馬致意約旦國王
女同志接吻自拍 俄議員：有心理病
希激進左派挑戰歐盟 義民眾矛盾心情
台股開盤漲 45.13點
假黑道詐騙電話 警籲勿上當
台灣之星用戶日漫遊 業界最低價
南韓1月底外匯存底3621.9億美元
阿檢察官曾擬對總統申請拘捕令
寒假打工要慎選 結伴多諮詢
杉菜嫁道明寺 井上真央松本潤傳好事近
柏林廣播交響樂團 3月來台
過年出國玩 領務局提醒儘早申辦護照
研究：高強度跑者 不會活比較久
大陸網管嚴 微博用戶連2年減少
大擴廠 大立光早盤創天價
北美新客戶助攻 為升Q1業績衝高
IS燒人影片 CNN專家：只有反效果
嬰哭鬧就餵奶 7週體重像4個月大
破獲仿冒玩具 侵權市值千萬元
業績不淡 封測雙雄連袂創高
資金效應 新興亞洲大型股看俏
韓陸防長會談 討論開通熱線電話
李新穎感謝薩國配合OTOP計畫
反恐任務流血 菲總統傳領導危機
傳天道盟恐嚇 柯文哲：我怎麼知道
陸春節疏運啟動 日均7千萬人遷移
紐約列車撞汽車 至少6死12傷
節慶商機 friDay購物推優惠
港媒：傳人民幣擬擴大波幅區間
晨會批郝龍斌 柯文哲：別人講的
春運開序幕 廣鐵估40天運4100萬人次
油價跌 小客車掛牌數增逾1成
傳陸艦撞菲漁船 菲外交部查證中
泰男孩四肢行走 從小與狗為伍
嘉義天空廊道 春節派接駁公車
基隆崇法街土石坍塌 幸無人受傷
強硬反恐 約旦拂曉連續處決死囚
馬總統盼宏國總統訪華 深化關係
加外交部長貝爾德閃電請辭
紐約州火車撞汽車 車廂著火冒濃煙
魏應充交保 彰檢決定提抗告
油價反彈 航運跌勢較重
學者：美陸競逐台灣 結果難論
大陸淘寶網路商店 真正賺錢者僅5%
王福權：美國會應設經貿協定諮詢機構
柯文哲：最擔心大巨蛋交通及安全
美股大漲 台股攻上9500點
越南下龍灣遊船火警 乘客全獲救
相隔半世紀 梅岡城故事作家再出新書
林俊傑扮毛怪 壁咚豔后蔡依林
傳遭天道盟恐嚇 柯文哲：交警局處理
陳水扁保外案 獲展延3個月
遭罰 富味鄉：行政訴訟救濟
年貨大街開跑 北市稽查小組查察
北市意外 航機撞高架橋
航機撞高架橋墜落 警消搶救
投保中心受理南紡內線交易案委任求償
南港墜機意外 約10人待救
美報告：沱江艦增台防禦能力
貿協增設智慧生活館 助台品牌進大陸
民航局證實 復興航空班機墜河
台灣椪柑水啦 笑傲獅城
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳輕型機擦撞墜落 復航：查證中
傳約旦已處決伊拉克女炸彈客蕾莎薇
北韓稱老美黑幫 無意再協商並揚言反擊
台灣金獲利逾85億 創佳績
縮短工時 經部：盼建立配套
復興航空墜機 北市成立應變小組
奇葩年終老闆幫洗腳 員工好忐忑
復興航再傳失事 飛安會現場蒐證
復航班機墜河 股價急挫跌停
約旦發言人：處死2聖戰士
涉售仿冒日本精品玩具 男落網
復興航空墜機 民航局中午說明
魏應充再交保 彰檢不服將提抗告
人民幣即期匯率回升 今年單日最大漲幅
客機墜河 復興航空：正了解狀況
朱立倫聞墜機 急遣警消指揮救援
成龍盼房祖名：不要活在我的陰影下
股市揚升 投顧：散戶別亂跟主力
紐約通勤火車撞上汽車 至少7死
反黑箱漲延畢雜費 師大生提訴願
陽明山花季將登場 妝點滿山春色
復興航空墜機前 撞高架橋波及計程車
新台幣中午升2.04角
遭指幫魏應充接風 紀國棟反駁
報復IS 約旦處死蕾莎薇和蓋達死囚
擋縮短工時修法 經部喊冤
復興墜機 緊急醫療應變中心啟動
不鏽鋼便當超錳 食藥署：涉詐欺
國泰9月飛杜塞道夫 歐洲第10點
麻疹疫苗打不打 美政壇掀波
墜河前一刻 飛機以超斜斜度飛過
曼谷私房景點 湄南河畔百年教堂
復興墜機 朱立倫：雙北合作救援
周麟拜會泛美衛生組織駐巴代表
復興班機墜河 國軍待命救援
驚險一刻 飛機撞小黃照片曝光
墜機時擦撞高架橋計程車 2人送醫
復興航空墜機 機上58人已知8傷
觀光局：墜河機上有2陸團
復航墜機意外 柯文哲坐鎮災變中心
復興事故 總統指示全力搜救
復興航空墜河 金門機場班機受影響
復興航空墜落 空勤協助搶救
復興班機墜河 救出母子乘客送忠孝院區
保外就醫獲展延 扁可在家過年
國發會主委交接 盼杜紫軍展長才
復興航空飛機墜河 全美航空有前例
防治登革熱 高醫大設防治研究中心
上銀春節不停休 員工加班荷包飽
拜免簽脫困歐洲 民眾：感謝總統
復興空難 3人死亡
新台幣匯率午盤勁揚2.04角
復航墜落 毛揆指示全力搶救
復興客機墜河 機上31名陸客
群眾募資 最快4月底上路
助弱勢 高市公私齊力送愛心
復興航空客機墜河 國際媒體快訊報導
復興航空墜機 海基會通知海協會
爭陸網購市場 阿里巴巴與騰訊矛盾升級
金門王張會 民生是主軸
查社區信件收發簿遭拒 持玩具槍恐嚇
揚言遭警查緝就開槍 改槍男被逮
班機墜機 復興航空下午記者會說明
杜絕登革熱 高醫大設防治研究中心
復興墜河案 士檢檢察長赴現場
掌國發會 杜紫軍：上善若水自勉
復興墜河 嚴德發進駐衡山指揮所
觀光局公布機上31陸客名單
港大法學院前院長：左派勢力干涉學術
央行標售2年期公債 平均年息0.59%
班機墜河 新北救災中心一級開設
復興航空墜機 8人送醫院無呼吸心跳
復航墜機意外 北市副市長鄧家基現場指揮
推廣偏鄉保健 醫院醫專建教合作
中央地方皆設中心 監測黑面琵鷺
紐約積雪盈呎 民眾沮喪不便
復興航空墜河 大陸媒體關注
墜機送汐止國泰醫院 2人命危
配合國家清潔週 林佳龍動手清河川
航機墜河 復航：有保險航班正常
復航墜河 金門縣府關切並提供協助
復興失事同型機是否停飛 待評估
約旦民憤：恐怖分子死 才能消我心頭恨
台股收盤漲 65.19點
復興航空墜機 9人送醫前無心跳
王張金門會 擬訪酒廠特色產業
復興航空墜機 北市提供專線協助家屬
韓退運山東大蒜 大陸商務部：高度關注
提前搭機返鄉 陸團遊台遇劫難
相較披薩和速食 印人更愛傳統飲食
台股收漲 65.19點
陸1月匯豐服務業PMI 6個月新低
三總松山分院4傷患 傷勢無大礙
2月台指期漲 57點
博碩論文主題 服務品質最熱門
2月電子金融期齊漲
復興飛機墜落點 離跑道頭僅5公里
青春度假天堂旅館 通過環評審查
桃太郎工作狂 日政府擬強制休假
復航空難 目前12人罹難
黨團勸進 朱立倫：做滿市長
嘉大國軍策略聯盟 助學生多元規劃
美媒報導復航墜機 7個月第2起
復興航空墜河意外 1歲童失溫
復航墜機 國台辦：盼全力搶救兩岸乘客
澎消防局籲裝設住宅用火災警報器
民航局：復興機起飛後2分鐘就呼救
澎湖警方加強尾牙春安酒駕執法
鑑賞期除外商品 消保：訂子法規範
推十二年國教 教部徵手機貼圖
CNN網站突發新聞 復興班機墜河
復興機頭栽入基隆河 全力搶救受困者
照顧悲劇頻傳 無同理心壓力鍋爆炸
台股收漲65點 站上9500
魏應充：交保後無與官員餐敘
復興航機墜河 台北市設管制點
復興空難7人送三總 3人無生命徵象
為墜機事件祈福 蔡英文盼天佑台灣
復航墜河 柯文哲坐鎮應變中心
影城情人節 看電影吃雙人套餐
復航墜機 慈濟設服務中心協助
復興事故3人送北醫附醫 1死
冰存雞隻驗出H5N8 苗電宰場淪陷
美夫妻為品酒 低溫下2幼兒獨留車上
批柯文哲 羅智強：謊言比失言差勁
復興航空墜河 搜救漂流基隆河生還者
表彰農民 李進勇勉新思維經營
復航墜河 15陸客由高雄進台北出
嘉市發表保腎食譜 幫助病友健康
大麻自動販賣機 華州亮相
崔始源訪台 為天將雄師宣傳
NBA台灣官網上線 傳奇球星培頓站台
陸南海強勢 越媒關注
復興航空墜機 印媒紛紛頭條報導
百萬助陳立宏 辜寬敏：不夠再找我
復興7個月兩起空難 飛安大挑戰
三大法人買超台股110億元
亞洲航空業流年不利 1年5起空難
邀罷免辯論 蔡正元不理會不投票
海軍：沱江艦正執行成軍訓練
迷魔戒想把同學變不見 美9歲童遭停學
復航失事班機有10名金門旅客
金門旅客家屬不滿復航處理態度
復興空難7人送三總 身分未知
復航墜河 已知13人罹難
復航空難13人死亡 成立緊急應變中心
復興墜機 廈航旅行社成立應變小組
復興班機墜河29人失聯 千人現場救援
復航失事 金門縣長探視送醫鄉親
中華職棒聯盟會長 吳志揚當選
金大學生搭上失事復航 頭部受傷
喵星人愛躲盒子 科學家：掠食行為
紐時引中央社 報導復航班機失事
台東春節空運 除夕初三加開航班
復航失事 高層鞠躬道歉
收死雞餵養土虱 雲林祭最重罰
金門王張三會 7日下午舉行
復興航空空難 動員14法醫相驗
屏東立委補選 選舉人逾20萬
ATR飛機 今年發生3起事故
復航墜機 汐止國泰醫2傷患不治
果子狸負傷登門求助 波麗士伸援手
黨媒刊文 批幹部迷信鬼神
復航失事墜河 藝人集氣願平安
復航墜河失事 已知13人罹難
拾獲支票現金70萬 好心送還失主
朱立倫不滿軍方未通報三峽意外
復航墜河 軍方出動浮門橋車救援
復航公布17名受傷人員名單
蘭嶼客輪復航 返鄉船班有譜
雅加達整頓公務員 遲到計分扣薪
追蹤廢食油 環署示蹤劑揪不法
外國遊客訪首爾 明洞為首選
復航墜機 攔油索防油污基隆河
新台幣收升 1.5角
復航墜河 國泰產險主承保
復興航空墜機 陸委會表達遺憾哀悼
復興失事 請國防部助春節疏運
近3萬次見報率 柯文哲蟬聯名人榜冠軍
忠孝院區6名空難死傷者身分確認
淡季 宸鴻1月營收月減16%
復航空難 7人家屬尚未聯絡上
失事復航機師 廖建宗苦讀當上飛行員
復航墜機 朱立倫：執政黨全力救援
華碩智慧手機ZenFone C 開賣
復航空難交管 環東大道開放通行
復航墜河 德運承攬陸客團16人
迪士尼卡通電影演唱會 陪伴過年
德媒搭配圖文影音 報導復航墜機
世貿年貨展登場 話題十足
復興墜河 陸軍2浮門橋車馳援
復興失事班機 飛安會取得黑盒子
復航搶救 消防員渡河救幼童
復興航空班機墜河 泰國媒體關注
復航墜河 陸客團內有5個家庭
復興航空失事 廈門旅遊團11人最小16歲
北市消防局：截至下午4時 16人亡
傳晨會批郝 柯文哲：不是我講的
宜蘭規模4.5地震 東北部有感
全國技能分區賽 2/9報名截止
春運怪象多 父子為擠車寒冬中暑
宜蘭首度舉辦 低音提琴夏令營
過食B群害長痘 過量胡蘿蔔素皮變黃
美國人參丸不含人參 台灣未販售
是否下台 菲天主教：總統自行判斷
復航客機墜河 法媒：亞洲事故連連
廣告侮辱印傭惹議 印尼抗議馬國
寒流發威 玉山降今年第一場冰霰
復興航空墜機 消防局說明搶救進度
復航：員工全力慰問家屬
BRT東延段測試 道狹彎曲膽顫心驚
網路言論再緊縮 大陸禁暱稱危害國安
國民黨團擬促復興航空全面停飛
讀者文摘調查：亞洲留學熱潮退
2/11起 春節換新鈔
復興航空事故 法製造商確認細節
嘉義查獲私宰活禽 開罰10萬元
扁保外就醫延3個月 陳致中：需續療養
印航客機偏離跑道 機型同復興墜河機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
復興航空失事 中市立委候選人同哀悼
立委補選倒數 蕭家淇放送推薦短片
靜宜大學募襪送暖 助街友過冬
花蓮查驗年貨 首批75件均合格
復興航空失事 台旅會派員赴廈門慰家屬
寒流挾帶空污物 5日全台髒空氣
復興航空墜機 目擊者尖叫驚嚇
縮減法定工時 產業界盼訂配套措施
中職年輕化 吳志揚擬設球迷會館
高軟園區 累計投資額破2百億
搶訂春運票 北漂族變成囤票族
南僑擬進軍日本餐飲飯店市場
職稱改主委 杜紫軍：非臉書殭屍
春運首日 貴州志工為旅客送暖
復航空難 義大利媒體顯著報導
復興航空失事班機 8保險共保
冷颼颼 5日晚北部空曠區下探8度
復興航空空難 歐洲新聞台頭條
上海股市失守3200點 創業板新高
民航局：復興空難目前19死24待援
復興航空失事 中職會長吳志揚致哀
菲軍警宣誓效忠 駁造反叛變
接中職會長 吳志揚致詞暗藏五隻羊
推有機農業 花蓮爭取花東發展基金
低收入戶燃料補助 申請期限延至3月底
單車遊苗栗 不落113串起珍珠景點
辜寬敏酸蔡：不是講英文就有國際觀
人民網：中紀委突擊抓人是為抓活的
南台中家扶頒獎助學金 260人受惠
復興航空墜河21死 遺體陸續尋獲抬出
華僑高中更名 拿掉實驗二字
陸客換幣丟手機 航警查出侵占客
澳男菲女開房間 咬男命根女斷魂
復興航空墜機 民進黨取消選前大型造勢
復興航空墜機 陸媒大篇幅報導
復興航空前員工：起飛比降落還危險
鼓勵青年創作 中大泛華劇本徵件
復興航空墜機 柯文哲取消5日公開行程
NCC：中天誤植空難傷亡更正道歉
房價風險高 台銀房貸擬零成長
復興空難 三總3台籍傷者轉普通病房
復興航空墜河 英駐台辦事處表哀悼
歐股開盤小漲
復興航空墜機 毛揆：全力救災
復興航空失事班機 8保險公司共保
復興航空墜機 府院決定取消尾牙
日商開台灣農產店 鎖定在台日客商機
台電練兵 女性員工登高空作業
吳志揚政壇轉棒壇 暫不考慮選立委
閒置工業區土地 貸款限5.5成
復興航班墜河 金門旅客2死4傷
復興航空墜河23死 軍警消夜間搜救
復興航空失事 小黃司機遭碎玻璃傷眼
陸人行降存準率0.5個百分點
嘉義莫名巨響 懷疑戰機音爆造成
民團啟動憲改鐘 緊盯修憲進度
復航：22名台籍乘客家屬全聯繫上
業餘隊打冬季聯盟 棒協：美夢成真
復興航空墜河空難 航迷網路熱議
復興航空空難 英媒關注報導
飯店網路評比 台灣全球第9
張志軍訪金門 走基層行程滿檔
紐約火車撞汽車引火災 7死
復興空難 法扶提供法律協助
威達雲端威邁思 NCC准技術升級
王張三會 將溝通M503航路
復興航空墜河空難 機師工會發聲明
部長失言 大馬種族情緒對立
宏?尾牙 施振榮期許穩定獲利
瓦城泰式麵食大心 估春節前展店6家
林永樂：愛心是台灣最閃亮品牌
台電百萬獎助學金 嘉惠澎湖子弟
復興空難 死者多受到劇烈撞擊
希臘有解 台幣升1.5角
人行降準 小微企業三農額外定向降準
亞股攀漲 看好希債協議
逆我者亡 伊斯蘭國殺雞儆猴
陸委會：兩岸定位是一國兩區
什麼服務都不奇怪 超商也可還書
宏?尾牙 為復航墜機默哀
空軍馬公勤務隊協助烏崁社區環境整理
港尾溝溪疏洪道坍塌 監院糾正
宏達電Kuso發表Rap 吐槽蘋果三星
兆豐銀柬埔寨第2家支行開業
復興空難救援最新 拖吊機身上岸
菲警擊斃東南亞頭號恐怖分子
陸人行降準 刺激經濟成長
復航：即日起全面檢查發動機
香港流感死亡人數續揚升
復興航空班機墜河 法製造商深致慰問
選購行動電源 應看額定電容量
廢爐渣回填農地 高市府遭糾正
登革熱未歇 高市累計69例
樂學客家文化 頭屋國小秀技藝
中信兄弟球衣保密 草圖引人好奇
復興航空空難靈堂設二殯 8遺體送達
陳菊5日出院 與獨居長者圍爐
約旦飛官遭IS處死 父親籲約旦報復
復興空難 國民黨5日取消立委輔選
券商：台股揚升方案 中性偏多
人行降準 投信：陸股錦上添花
離岸人民幣匯率盤中逾8個月最大升幅
IDC：二合一筆電今年估成長逾5成
復興空難 觀光局通報陸客團狀況
復航空難 吊車進場拖吊機身
復航空難 慈濟啟動兩岸三地關懷
NCC批漫遊爭議 亞太電：速提改善計畫
復興墜機 廈門官員5日來台
希臘總理赴歐盟 談償債仍無解
復航空難 柯文哲：夜間搜救注意安危
復興空難 張惠妹陶(吉吉)臉書祈福加油
希臘財長抵歐洲央行 提債務計畫
復興墜機習近平關注 國台辦派人來台
今彩539開獎
陸調降存準率 學者：對台影響低
復航失事 壽險啟動理賠機制
復興航空墜機 陸媒：2廈門遊客遇難
青壯返鄉 成就美濃橙蜜香番茄產業
台北渣打公益馬拉松 8日開跑
群眾募資平台 年底估百件籌資
復興航空病未癒又中標 康復期拉長
中職轉播權4隊各自談 轉播不會開天窗
復興空難救援最新 機身機尾吊掛上岸
復航空難 交長晚間10時說明
第5隊放話多 中職擬訂加盟辦法
朴槿惠見大陸國防部長常萬全
新研究：半數英國人恐罹患癌症
復興航空空難 陸續找到遺體集中機首
聯邦盃女網賽 中華首戰輸泰國
復興航空空難 機尾上岸發現2具遺體
復航連夜檢查ATR發動機 盼通過安檢
民航局要求22架ATR停飛特檢
IS招兵買馬 目標瞄準美國青少年
復興航20年 4起傷亡嚴重事故
復興航空墜機 同款機印尼也出包
擬釋股2成 台灣金找策略性夥伴
金大護理師搭上復興航空 師生悲痛
美官員：歐巴馬訪印無意圍堵陸
HBL八強賽 永仁跨季23連勝
微博聊天內容 陸定調可為呈堂證供
復航空難 一家三口幸運獲救團圓
復興空難最新統計25死18待救援
今彩539頭獎 3注中獎
復興失事 教宗致哀祈禱罹難者安息
復興空難 教宗表達哀悼
新官上任 空難震撼教育
復興墜機 大陸海協會副秘書長來台善後
切手指驗身分 頭號恐怖分子確認命喪
復興墜機 海協會副秘最快5日下午抵台
復興墜機 勇父CPR救幼子
躲過鬼門關 夫妻相擁而泣
復興空難 緊急CPR林明威救回兒子
人行降準 估釋放數兆元流動性
復航空難死亡人數增 全力協助家屬認屍
復興墜機事件 壽險加速理賠
大陸央行1年來3度降準 1次降息
希臘歐盟 談4年改革計畫
復興空難搜救 江蕙林志玲祈福
陸人行降存準率 專家：資金需求大
1月外資淨匯入 近30億美元
全球寬鬆經濟不振 陸央行全面降準
陸客空難死傷 陸官員家屬趕來台
陳建宇：ATR72特檢不過不放行
戰博科聖地 查德部隊殲滅逾200叛軍
大陸鐵路設備出口額年增22.6%
復興航空：退票暫不收手續費
大陸女性影響力增 就業人口升至45%
復興航空墜河 機頭吊掛上岸
西藏5.2地震 暫無人員傷亡
復航失事 58名人員名單
英國會表決通過 1父2母受精技術
日人質成幌子 IS殺害約旦飛官還勒索
投保中心受理 南紡內線交易受害人
金門王張會 王郁琦赴立院報告
復興航空後續處理狀況 (02/04 23:00)
復興航空空難 海協會高層預計下午抵台
復興空難最新死傷確認名單
台水籲請民眾錯開尖峰用水時段
驗船師、引水人考試 6月6日舉行
龍華科大產學合作成果 APP上市發表會
政治算計破壞了選舉制度！
請毀憲叛國政客談憲改有如請鬼開藥單
扁保外就醫 延長三個月
復興空難影響 金門「王張會」喊卡
中華電信4G年成果豐碩 締造「5冠王」佳績
楊應雄赴空難現場 關心搶救進度
移民署：全力協助復興空難陸客家屬來臺
立委總統併選否 王金平尊重中選會
李紀珠：正評估柬、印尼、泰國併購機會
陳保基：年節用物資充分供應
半年發生兩空難 復航遭疑人力短缺
更名揭牌 華僑中學展歷史新頁
臺中免費新住民親子書法班 熱烈招生中
亞洲大學翻轉教學 港生直呼太刺激
陸生奪徵文首獎 獎金捐助原民部落
臺史博「大陳爺爺說故事」主題活動 歡迎共襄盛舉
復興空難最新統計26死17待救援
機長副機長遺體尋獲 20救生艇尋失蹤者
復航空難 尋獲正副機長遺體
復航空難 尋獲正副機長3人遺體
復興航空墜河 飛機頭吊掛上岸
紐約火車撞汽車事故 死亡人數改為6人
復興空難最新統計31死12待救援
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
復興航空空難 墜基隆河釀31死
美準防長：美中軍事交流合各方利益
卡特：就任美防長 維持再平衡
約旦飛行員遭殘酷處決 國王誓嚴厲回應
深夜救援 胖卡免費提供熱食
比利時媒體收IS恐嚇信 揚言攻擊
復興航空空難 歐洲議會友台小組致哀
復興空難 美東亞助卿表慰問
希臘修改紓困希望渺茫 美股回跌
墜機殘骸慘不忍睹 清晨持續搜尋
美原油儲存量增加 油價下跌
復興墜機 美專家指機師奇蹟救人
INFINITI Q50元月銷售逾百台
開復興空難玩笑 美超市員工引眾怒
復興航空墜河 寒流下艱苦救援
復興空難 基隆河2號水門疑殘骸
復興空難 清點行李擇日供認領
ECB限制希臘銀行直接融通 歐元貶逾1%
春節長假 太陽能產品價格全跌
台太陽能出貨3月降 下半年回升
復興航空墜機 CNN安德森古柏將討論
法短片影展 3台片入選國際競賽
失聯60年相認 親子鑑定卻無血緣
美經濟數據佳 台股蓄勢創高
巴西石油公司總裁辭職
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蓋茲捐贈15億美元微軟股票 持股減至3%
旅行社：飛安不好 誰敢來台灣
處置股票 期交所將調高保證金
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台股開盤漲 2.28點
查維斯支持者批評委內瑞拉政府
復航股價持續探底 開盤跌停後打開
世銀調查陸10億美元貸款處理程序
大陸全面降準後 仍有可能再降息
復興航空空難 加媒大幅報導
失事復興班機 機頭擠入貨艙變形
平板顯示器面積 增長快
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大陳撤退60年 台史博說故事
復興航空取消3班離島班機
復興航空空難 主流外媒持續關注
展望台美關係 羅素對兩岸有期待
CNN討論復航班機墜河空難原因
復興航空墜機 韓媒國際頭條報導
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復興空難 陸客家屬陸續來台
復興空難現場比YA拍照 日本網友：沒神經
湖人戰公鹿 首節2分落後
調侃陸人西語發音 阿根廷總統惹議
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前IMF總裁涉拉皮條 妓女自陳像甜點
歐銀收傘 希財政部喊話無不利衝擊
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德法蘭克福足球隊行銷台灣
復興空難 林書豪臉書發文禱告
閒置教室 擬供社會企業據點
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復興空難31死 大陸將參與調查
復興航空遇難 大陸團領隊事發前發微信
復興空難黑盒子解讀 最快6日公布
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復興空難 已知31死
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復興航空空難 美國網友討論
台南議會二次臨會 賴清德仍缺席
復興空難 大陸旅遊單位來台
復興航空空難 大陸保險業準備理賠
Under Armour添購健身app神器
吊掛飛機殘骸 檢方查失事原因
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復興空難12人失蹤 恐漂至下游
陸密醫醫死人 分屍拋河企圖滅證
瓜地馬拉總統率團訪薩爾瓦多
台股盤中跌破9500 紡織撐盤
復興空難創傷症候群 傷患難眠
1月消費物價 62個月來最大跌幅
韓去年緝毒71.7公斤 金額增6成
留學壓力大 台灣同學會是助力
復興航空空難 濱崎步推特祈福
復航：完成一架飛機發動機特檢
飛機殘骸尋獲遺體 已知32死
李全教：賴清德應遵守憲政體制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
復興空難 飛機製造商ATR派團助調查
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
成大首創全電自旋電晶體 速度逾萬倍
中央氣象局 明天白天天氣預報
法說前 研華奪回IPC股王
安邦版圖擴大 傳310億收購南韓壽險
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
復興空難 柯文哲哽噎謝駕駛
台超商密度全球之冠 今年營收拚3千億
法官：張德正撞總統府具殺人犯意
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泰媒頭版照片內頁報導復興空難
被控妨害名譽 丁小芹無罪
復興空難血液急調撥 庫存低籲捐血
復興航空空難 星國：震驚難過
希臘領袖盼歐洲援助以度過難關
救災紊亂挨批 柯文哲：會再檢討
嘉義農具倉庫火警 老翁葬身火窟
復興空難 廈門國旅抵台神情哀戚
復興空難 教宗與教廷各界哀悼
在學役男出境手續 中市提供跨區服務
強尼戴普梅開二度 娶28歲嫩妻
復興空難 北醫2重傷者脫險
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指紋認證設密碼 公共租借鎖獲獎
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賞櫻 高雄桃源寶山千株迎客
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復航空難死傷重 賴正鎰籲廢松山機場
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新台幣中午升7.3分
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中磊今年目標 營收10億美元
紐約列車車禍 知名史學家喪生 ??
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復興航空發生空難 大陸民眾要求退票
屏東新衛生局長 帶隊查獲違規年貨
飛機若撞高壓電塔 恐致數十萬戶停電
復興航空失事 國際社會致哀
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復興失事 彰化立委候選人取消造勢
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郭永樑贈宏國新聞協會電視機
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指陸艦騷擾菲漁民 菲提外交抗議
禽流感防範擴散雞 情勢未緩和
美FCC提案 網路當公用事業管
柏林影展開幕 展映440部影片
空難生還者家屬：不要再採訪我們
藍新推AOTP行動驗證系統
泰發明展台得3金 龍眼籽再利用吸睛
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西南航空員工諷空難 遭公司調查
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華碩基金會獲頒外交之友貢獻獎
台股收跌 1.87點
生還者陳明忠妻：感謝黃金順救老公
中華電林國豐：今年4G起飛年
復興空難 陸客家屬來台哭紅眼
AMC8成績出爐 台22人滿分
2月台指期跌 8點
復興航空失事 南非媒體報導
2月電子跌 金融期漲
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復航：全力援救 還未討論理賠金
酒後向警報案 自投羅網酒駕遭送辦
搭機該知道的十件事 部落客分享
資金熄火 終場小跌1.87點
全球最塞車城市 雅加達難甩惡名
102年公務員丙等比例0.27%
維也納環狀大道 風情萬種吸睛
復興航空空難 首批陸客家屬抵台善後
春運人多防走失 陸男手銬女兒
與國際接軌 屏縣邀外籍人士揮毫
毛治國：加速釋出政府資料
撥付撲殺補償費 毛揆促地方速發
陳菊出院了 笑稱自己粗勇
賴清德：不進議會 拒絕和稀泥妥協
酒商告詐欺 金酒：認知有落差
復興空難 陸家屬抵台邊走邊哭
陝西男派出所引爆炸彈 1死2傷
助學校募資 教部擬設網路平台
復興生還空姐：我以為我要死了
房市吹寒風 換代銷變頻繁
學者：ATR安全係數高 復興應檢討
生還者段啟光妻：為工作仍會搭飛機
總統抵三總 探視3空難傷者
復興空難創傷 北市提供心理諮商專線
三大法人買超台股0.1億元
港客訪台破紀錄 台推水果遊
救空難傷患南血北調 A型血缺
黃金順空難自救救人 毛揆稱讚
再審新要件 冤獄救援曙光
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ICAO擬建每15分鐘飛航追蹤機制?
復興失事殘骸 切割搬運供調查
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毛公鼎計時器酸跳票 故宮籲嘉縣撤
陳菊：賴清德會很快說明是否總統初選
瑞士鋼琴三重奏 舒伯特曲獻樂迷
復興機失聯時 估高度逾1千呎
吳思華：網路服務應邁向4.0
高雄區農改場迎賓 7日展成果
三星液晶電視 去年市占第一
港媒：台灣應檢視旅遊安全問題
賴正鎰：廢松機 規劃台北金融中心
國台辦：互邀調查空難 兩岸有機制在
李大維晤大洋洲台商聯合會代表
復興空難 王力宏抱妻女禱告
大立光1月營收 月減30%
林口OUTLET 9月底開張
破獲偽造銀聯卡 嘉檢拘提14人到案
復興失事 屏東立委候選人縮小造勢
復航空難 心理師籲傷者及家屬少看新聞
麥肯錫：陸債務達GDP的282%
多次坍方 中橫白沙橋路段改路線
國巨1月營收 擴產4年多來單月高
新台幣收貶 6.2分
祭復興罹難者 總統眼眶泛淚
海警撞菲國漁船 陸：菲應加強教育漁民
復航ATR飛機全數完成特檢 放飛
苗栗（火旁）龍文化館 電子點睛開幕
商業服務業景氣 連10綠
書法家揮毫 宜蘭藍營送春聯
大統黑心油 陸商求償獲賠360萬
大陸國台辦：張志軍將延後訪問金門
復興航空墜機 張志軍金門行延期
巴斯夫新設施在台落成 供應電子材料
獨居老人共享圍爐樂 開心又感動
總統探視空難傷者 籲強化飛安
張志軍延後訪金門 金門縣府：尊重
性侵勒斃少女 惡狼免死定讞
府院取消尾牙 經部跟進
雲林偵破暴力討債集團 23人落網
小黃遭飛機撞呼救 車行誤認遙控機
空難傷者黃金順 救己救人沒怨懟
1月底外匯存底 4159.03億美元
張志軍延後赴金門 王張三會延期
復興空難 陸客家屬來台掩面啜泣
復興空難 曾雅妮：珍惜身邊所有人
賴正鎰：政府不應該再辦BOT
果子狸迷途佛大高處 校方餵食照顧
武陵農場櫻花季 團客預約入場
長榮首航高雄飛大阪 特為空難默哀
清大啟動拾穗計畫 網羅各路人才
護民財產 金門警春節前加強防搶
復興航空空難 外媒：機師是英雄
元宵(火旁)龍17年 苗市公所喊停
復興空難陸客餐廳留身影 業者惋惜
宏達電尾牙2/6登場 抽近6000個獎
林佳龍：協助台中成中台防災應變中樞
王張會延後 金縣：尊重並理解
華碩獲頒外交之友貢獻獎
海基會：海協會將派員來台
矽品1月營收 歷年同期新高
蘭嶼跑道遇側風 德安飛機有驚無險
赴日畢旅 新北國小自籌款圓夢
馬總統赴忠孝院區 探空難5傷患
陸人行降準 有助地產金融藍籌股
印尼去年經濟成長5.02% 5年新低
洪念慈回鍋任金門航空站主任
瞎報友人身分證字號 通緝犯遭警逮
珍惜助學 受助生立志回饋更多
總統赴二殯 慰問空難罹難者家屬
燃料棒貯存方式 專家籲說明
酒後行搶1千元 男子遭判刑5年
台電：燃料棒處理需綜合客觀條件
全國大掃黑 雲林檢肅13人到案
快去加油 下週油價恐大漲1.5元
復興空難 林志玲錄影片喊加油
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消費移轉到豬肉 物價小組緊盯
春安工作 8日展開
大陸棒協缺經費 亞錦賽台灣接手
香港金像獎4月舉行 台灣2部電影入圍
陸人行推刺激措施 港股收紅
吳思華：創新實驗應態度謙虛
募舊褲捐家扶 百貨公司做愛心
復航空難人身保險理賠估9千多萬
復興航空空難 法方派團赴台調查
遺失1.8克拉鑽戒 警半小時內尋獲
驚聞母親來了 通緝男驚嚇被捕
湯唯演活蕭紅 入圍香港金像獎
空難加M503未解 張志軍延訪金門
復航墜河畫面 Youtube天量點閱
魏應交辭康師傅控股執行董事
苗栗市(火旁)龍喊停 縣府盼延續
陸客家屬抵台 赴聯醫探望黃立平
單視媽媽捐所得 認尾牙助寒士
合歡山交管 大學生寒風中險無車搭
穿二手衣得愛滋 印尼貿易部長失言
央行：這波外資進來沒發現炒匯
報復IS 傳約旦國王擬親上戰場
來台境外學生 破9萬人
空難現場LINE不停 專家持保留
復興墜機 廈門7人小組赴台協助善後
綠電可認購7.8億度 附加費率1.06元
復興空難 海協會抵台協助善後
復興空難 柯文哲晚間視察失事現場
空難 蔣丙煌：依兩岸協議通知陸方
警方破獲偽造銀聯卡盜刷集團
復興空難 18名陸客罹難
爭取入TPP 鄧振中8日啟程訪美
泰老虎廟非法養百虎 全數扣押
馬總統探視傷患 贈慰問金祝康復
女獸醫被控害死女友 緩刑3年
毛揆促活絡科技與產業發展
冬季腸胃炎發威 1週就診20萬人
選前之夜 國民黨取消大型造勢
注意保暖 台南以北探10度以下
中市民防團體寒冬送暖 募物資助弱勢
中信兄弟雙洋砲 佩卓先報到
追隨韓元走勢 新台幣升轉貶
墜機若撞電塔 南港內湖恐十萬戶停電
復興航空失事 國際致哀慰問
亞洲航空業成長快 機師供需失衡
營建署長 政院核定許文龍升任
侯友宜：救災不分彼此 救人第一
指認親人 陸客家屬痛哭失聲
復興空難 32死12人失蹤
設林口暢貨中心 三井擬進軍中南部
水災國賠案開庭 受災戶拉布條抗議
嘉縣府：故宮南院年底營運 必拆計時器
消基會籲消費者拒搭復興航空
大陸參與調查復興空難 符合規定
郝譽翔鍾文音 3月赴德駐村1個月
深圳新增1例H7N9 死亡1人
團膳公司驚傳倒閉 百餘員工難過年
陳光復盼三總與澎醫朝互補發展
春節關懷 社勞人傳播正能量
為高雄舉才 青商會選拔十大傑出市民
復興空難 主流外媒關注
國壽擬入柬設子公司 金管會准
港金像獎入圍 劉青雲兩張門票搶影帝
珍惜盤中飧 義推減少食物浪費
遭監察院彈劾 林陵三：尊重
監院彈劾林陵三 新事證送檢方
機場捷運BOT案 監院彈劾林陵三
台菜抗韓流 度小月進軍上海灘
台北國際電腦展 秀四大亮點
歐盟歐元區經濟都成長 8年來首見
搶人才 中山大擬推30K全職博士生
台半導體產值2.2兆 歷史新高
華航液壓異常 返航誤逾3小時
柯文哲：救難不分彼此 都想趕快救人
空難相驗 士檢檢察長工作逾30小時
復興欠飛安 朝野黨團籲停飛檢討
對抗食物浪費 義推米蘭議定書
玉山公園不打烊 塔塔加除夕也迎客
招募青年軍 谷歌啟動火星計劃
台電青山電廠1號機 3月併聯發電
花蓮山水涵養 藝術家作品純淨熱情
聚眾恃強凌弱 14人送辦
復航空難 陸乘客家屬抵台不受訪
擬修台灣金條例 李紀珠：提升競爭力
格雷的五十道陰影風潮 情趣用品大賣
高雄港務消防隊 成立澎湖龍門分隊
倫敦巴士司機大罷工 連續24小時
復航：家屬安排妥當 明起陸續辦法會
后豐大橋改建完工 紓解壅塞
繳戶政規費 中市悠遊卡嘛ㄟ通
駭客入侵 香港議員損失數萬美元
陸客黃立平手術順利 家屬瞞噩耗
復航駕駛罹難 可領200萬職災給付
共軍新規 禁止軍人上網交友聊天
暫定執法線內遭日驅離 宜蘭漁民抗議
柯文哲視察空難現場 討論擴大搜索
宏?筆電 連2個月加拿大稱霸
勇父林明威救兒 CNN來台採訪
今彩539開獎
合歡山飄雪 部分路段交管
兒澎湖空難罹難 母同理心投入當義工
苗栗立委補選 藍綠攻擊力不減
札幌雪祭展行天宮冰雕 美不勝收
美國防部2008年報告：蒲亭有亞斯伯格症
威力彩開獎
郭守正：三創即日起復工
甜點吹韓風 鬆餅店來台插旗
法德領袖扮和事佬 訪烏俄化解衝突
王張三會延期 爭取時間溝通M503
王張會延期 陸學者：務實探討M503
印執政黨：首都大選非對政府公投
復航空難 台商願助正駕駛子學費
謝謝您英雄 勇哉復興機師
悼念空難 朱立倫臉書換大頭貼照
陸學者：張志軍延後訪問金門 人本考量
強化專業能力 保險業務員擬加強訓練
歐元貶值 外匯存底連3降
防檢局：累計4白鼻心染狂犬病
大陸私募基金投資額創新高
復航空難 慈濟備禦寒物資協助
江系中國聯通 中紀委：有權錢色交易
美擬向烏提供武器 俄警告可能破壞關係
淡淡3月天 李敏鎬香港會粉絲
佛光山辦法會 為復航罹難者超薦
港星曾志偉老缺席政協 中共黨媒批評
國際社會支持 菲政府叛軍談和
英私人主廚：貴族富豪飲食怪癖多
是否部署THAAD 南韓裝傻
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
郭守正二度訪北市府 三創園區即日復工
香港金像獎 黃渤爭帝趙薇搶后
羅蘋單場33分 永仁跨季24連勝
大陸最高法：思想政治行動與黨中央一致
誰下令拆水門 鄧家基：是我
烏東衝突加劇 歐盟增加制裁名單
女團f(x)Amber首發專輯
復興航空空難 法國外交部致哀
復興失事機引擎 原廠將拆解
南韓SM娛樂 告吳亦凡鹿?違約
101展星雲墨寶 盼傳播善的力量
謊報座機遭砲擊 美主播公開道歉
中華不敵哈薩克 聯邦盃女網賽2連敗
油價上揚 美股開盤小漲
全美早禱會 歐巴馬向達賴致意
人行研究局長：降準並非強刺激
衝撞總統府 張德正判5年10月
復航摔機 死亡31人、12人失蹤
避開人口稠密區 柯P哽噎感謝駕駛
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AIT對台北空難事件 表達哀悼
報復IS 約旦國王擬親上戰場
歐巴馬公開歡迎達賴 稱其為「好朋友」
再尋獲4大體 死者增至35人 (02/06 11:28)
空難黑盒子 飛安會15時公布
朝野黨團 要求復航全面停飛
2015年數位海嘯時代來臨
大億麗緻酒店 蘭花意象佈置競賽「行雲流水」
臺灣港務公司舉辦「港務暖洋洋」捐血活動
龍華科大續獲年度教學卓越計畫補助
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新春「爆」好康 申辦HiNet光世代抽迪士尼門票
港務公司與英國皇家特許船舶協會簽合作意向書
移民署:自動通關只要10秒鐘「一站式服務」好便利
華泰大飯店集團 住宿餐飲全方位甜蜜共享
辜寬敏勸進選總統 賴清德沒鬆口
台9線南迴後續計畫正如火如荼的進行
除煩惱得福慧 預約報名法鼓山除夕撞鐘
宏達電1月營收 年增26%
復航31名陸客 22死、6失蹤、3傷
簡化遊艇進出商港程序 促進我國遊艇活動發展
楊進添、金溥聰請辭 曾永權、高華柱接任
本週台股漲約1.01%
羊年求財必拜 10間財神廟
賽德克族政院請願 籲訂反歧視法
吳榮義：賴清德民調現在難贏小英
HTC: 2014年Q4營收479億元
裁員風吹到西門子 全球炒7800人
專業歸零不氣餒 范玄英翻轉人生助弱勢
宜蘭親子零距離活動 健康紓壓增感情
揮毫迎春慶新年 外籍人士共響應
新修移民法上路 南投法院動員審收容
罹癌啟慢活人生 衝浪甩低潮
自由車亞錦賽 中華隊獲2金1銅
12年前錯誤報導 重創NBC新聞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希債問題不樂觀 歐股力守平盤
冷戰後最大規模 北約決增兵東歐防俄
約旦數十戰機出擊 報復猛轟伊斯蘭國
復興空難 警消持續搜救12名失蹤者
首次公開聚首 歐巴馬達賴互動熱絡
美股揚勁 道瓊指數大漲211點
油價跌深反彈 大漲逾2美元
台北國際電腦展競賽 新設三大類
復興航空失事 義國會友台協會致哀
和旺進軍兩岸三地租賃 豐富收益來源
復航空難 比利時老夫婦卡片送溫情
看網上廣告買車 美青少年遭綁勒索
住展：代銷業備銀彈 衝329檔期
僑委會核定大紐約3僑務委員
WSJ：復興空難對台觀光業影響有限 ?
巴西石油弊案 工黨主管涉貪2億美元
推特營收報佳音 用戶成長未達標
美股揚 台股有望創波段高
復興空難 警消集結擴大搜索
大巨蛋凌晨圍籬樹木 施工爆衝突
寒流冷颼颼 淡水清晨9.5度
留學生弒母 陳父：精神分裂症復發
留學生弒母案 律師：無罪辯護
空難搜救 桃園特搜趕抵支援
復興空難 搜索擴大出海口10浬
復興墜機 美專家關注發動機與操作
復興航空墜機 2/6續有陸客家屬赴台
第2輪TPP談判 美官員歡迎台灣
美RadioShack聲請破產保護
復興空難 搜救鎖定6河段
加戰機炸毀伊斯蘭國炸彈工廠
不會電腦 教宗：我是科技災難
陸官媒點名 曾志偉閃辭江門政協委員
哈佛大學明令 教職員不准和學生上床
台股開盤漲 5.89點
曾歷空難傷痛 陳建州勉家屬
復興航空失事調查 美國也探詢
TPA助TPP 美行政立法動起來
聯發科1月業績 歷年同期新高
空難黑盒子內容 最快下午公布
廣東商場火災 17人遇難
新台幣早盤升6.6分
寒流發威 宜蘭太平山下雪
韓OLED閱讀燈 首爾大學亮相
中科擴廠五闖環評 環團質疑護航
韓媒：習要朴槿惠拒美部署THAAD
復興空難 淡水警寒風中加入搜索
去年航空需求強 搭機人次33億新高
空難生還勇父 傷勢趨穩將出面
不畏董娘賣股 廣達力撐紅盤
兩岸柑橘大車拚 獅城春節煙硝濃
遠雄：大巨蛋移樹 促交通更順暢
日德島南部5.0地震 無海嘯危險
復興搜索難點 溫度低能見度近零
空軍派3架次直升機 空中搜尋
約旦烈士作戰報復IS 傳擊斃55好戰分子
台鋼琴家張安婷音樂會 視覺與聽覺雙享
淡季效應 傳奇1月營收年減3成
台灣之星預付卡 業績暴增4倍
巴哈馬高球賽 徐薇淩李旻暫並34名
復興航空失事 吉里巴斯總統致哀
港媒：中俄領導人將互訪閱兵
台北血庫缺血 A型剩2天
機師廖建宗 南投縣府助入忠烈祠
股王走弱 台股失守9500
復興空難 陸客家屬來台哭紅眼
空難獲救男童 將轉普通病房
宗教界動員志工 合力關懷空難
復興空難第3日 再尋獲2遺體
傳蔡英文邀達賴訪台 民進黨否認
營養師推輕盈年菜 輕鬆過好年
Swatch轉向推智慧表 對決蘋果
復興：國際兩岸機票退票免手續費
下週油價恐漲1.8元 加油要快
復航擴大退票免收手續費
宏達電法說尾牙齊發 股價叩關160元
淡季到 股王大立光弱勢測月線
阿爸的天氣預報 微電影搞笑首映
雨神擾巴哈馬高球賽 台小將暫並34
動視暴雪否認威望迪8.76億美元出脫股權
深圳車主兩年守法 可免罰一次
國營事業招考 增額錄取116名
市調：NAND供過於求Q1價看跌
拓科技交流 呂慶龍邀法產學界訪台
復興空難 北市府：陸客家屬中午抵台
復興馬公空難 仍有1/3未改善
瑞銀預估 大陸6個月內還會降息
國際麻疹流行 出國前先評估
馬總統勉服務業 觸角延伸海外
美健保公司數據遭駭竊取 調查指向大陸
捕捉空難 行車記錄器還原罕見片刻
外界籲復興停飛 政院：救災優先
MSCI季調12日公布 估影響不大
陳威仁：支持空難人員入祀忠烈祠
分析：大陸自製航艦 擬命名山東艦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
憤怒鳥出沒注意 俄州貓頭鷹專搶帽子
魏應充交保 彰檢再提抗告
復興空難第3日 接連尋獲3遺體
人幣強升 人行調高匯率中間價
連假旺季 旅行業營收大幅成長
空難陸客家屬來台 移民署協助
復興空難第3日 接連尋獲4遺體
復興事故 馬總統感謝國際關懷
陸客家屬來台 復航妥善安排善後
復興空難 CNN：勇父不放棄救愛子
是否選總統 賴清德低調
托嬰中心開幕 陳菊鼓勵增產報國
一帶一路 專家：擔心夢太大
禽流感補償發放與評價核定脫勾
士檢查復興空難 朝業務過失致死罪偵辦
南檢拍賣查扣物 男未領牌叫罵
林陵三彈劾 林佳龍：人事不調整
年前送雞湯 屏東獨居老人受惠
機車快遞GoGoVan 進駐年貨大街
電郵惹議 索尼影業女董座走人
總統選舉 陳菊：歡喜抬轎
柯文哲：家屬折磨 想辦法搜救
新台幣中午升1.35角
屏東立委輔選衝刺 車隊掃街徒步拜票
拆水門 朱立倫：雙北不會搶功
復興空難 副總統赴亡者靈前致哀
柯文哲：不覺救災有明顯疏失
涉食油安全台企產品 輸陸禁令解除
許文龍接營建署長 陳威仁盼擦亮招牌
尚未平復 空難勇父取消公開受訪
兩岸與國際關係 總統盼齊頭並進
AT＆T二度來台發債 金額創高
為亞運運動員注射禁藥 韓醫生被起訴
每個孩子都重要 美童照片募4千萬捐款
新北再獲捐巡迴復健車
復興空難罹難者使用二殯 免規費
民間投資 今年拚1.4兆元
涉論文審查造假 蔣偉寧難逃懲處
財政部擴大11種類型 免徵奢侈稅
解決矛盾 港陸邊境擬建購物城
自家人不挺 澳執政黨擬選新領導人
臉書批劉駿耀下流 張大春遭起訴
廖建宗空難殉職 雙親談起哽咽
周大觀基金會送愛心物資 助越病童
GoPro估Q1獲利低於預期 股價重挫
悼念復航罹難者 中信金降半旗
吳思華：讓孩子有學本土語動機
復興：全航線退票免手續費至13日
復興ATR 5年5次引擎出問題
台積電擬再投資中科逾5千億元
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尋獲4人 新北：持續搜救
轉求低調 大陸格力電器對媒體下封口令
農委會：黑琵死於中毒 非因禽流感
獅城年花市場 四季桔平安吉祥
媒體關注壓力大 勇父林明威取消記者會
復興航空空難 福建廈門官員來台
掌營建署 許文龍：會虛心打拼
舊家施工完成 國王企鵝回家過年
陸客家屬甫抵 現場接連尋獲遺體
金侖珍受邀參加柏林國際影展
柯文哲：做好世大運開閉幕換場最壞打算
台股收盤跌 55.87點
朱立倫：政黨鬥爭 污名公教軍警
復興航空空難 22陸客罹難6失蹤
推廣新招 結合德足球隊行銷台灣
南投鵝場染H5型病毒 撲殺中
國民黨團提員工吃紅 經濟部原則同意
復興空難 副總統向罹難機長致敬
陸寺廟新年頭香 淘寶網5元起拍
台股收跌 55.87點
台中發現手榴彈 軍方移置
柯文哲：三創將復工 此案結束
嘉義家扶大專生 參訪職場找志向
2月台指期跌44點
伊斯蘭國吸引力 新書揭恐怖軍團內幕
股王重挫 台股失守5日線
正副駕駛堅守操縱桿 朱立倫臉書感謝
禽流感擴大 苗縣撲殺1400隻雞
Uber全球被打臉 澳洲獨喊讚
攔查治平對象 基隆警遭開槍
2月電子期金融期齊跌
新北獲贈自行車 縮短偏鄉上學時間
借牌投標 前公會理事長判刑3月
保障食安 彰縣設馬上辦中心
捐血前嗑肉包雞排 血全都不能用
拚招商 今年外人投資目標110億美元
中科擴建環評過關 台積電：欣慰
復興空難8人失聯 設3攔截點搜尋
開車吸冷媒降憂鬱 技工肇事送辦
農曆年節 幼兒誤食中毒高峰期
春節車潮多 新竹公布疏運計畫
遠雄移樹釀衝突 北市要求暫緩
發掘台灣優質品牌 群募主題展登場
復興空難 中市候選人改電話拜票
外銷大陸解禁 食品業感謝政府協助
傳屏東農民未獲補償 農委會：已撥付
推特用戶成長欠佳 都推給蘋果
阮的嘉義論壇 談空污防範
澎湖發放65歲敬老春節平安禮金
賽德克族政院請願 籲訂反歧視法
春節運輸無虞 復航調噴射客機飛國內線
空難現場尋獲4遺體 累計35死
陳建宇：救災沒有中央地方分別
台塑四寶1月業績 多衰退
失蹤乘客兒子喊話：你是最棒老爸
復興空難 陸客家屬來台傷心魂斷
修補唇顎裂 肉毒桿菌素減疤痕
本土語言傑出貢獻獎 8人獲獎
農產做公益 農會助身障者建家園
三大法人賣超台股4.36億元
5立委補選 國會席次影響不大
復興ATR 5次引擎問題含2次關車
復興失事前 出現2次失速警告
廖建宗入忠烈祠否 陳威仁：待調查出爐
宏達電估Q1賺錢 每股賺0.47元
復興空難 民進黨取消選前造勢
日月光去年Q4獲利 單季新高
復興失事機起飛至墜落 3分23秒
中科大肚山擴建 無需二階審查
紋手人瑞溫金鳥病逝 平民貴族故事流傳
鄧家基：盡最大努力尋找失聯乘客
劫色劫財丟包應召女 2男遭重判
復興空難調查 雙發動機失效
陸金箔酒未批即上市 銀箔酒也跟風
苗栗立委補選決戰關頭 藍綠互告
油煙危害 廚師罹肺癌率高
台鐵高壓電線掉落起火 交通受阻
受邀訪台？ 達賴喇嘛代表：一無所悉
巴西也用ATR 媒體來台採訪
衛生棉黏牆上 泰白廟一度禁陸客
日月光去年獲利 歷史新高
佐科威：印尼貧富差距達危險程度
陳威仁：別因空難不敢搭飛機
鄭文燦：何煖軒會向公懲會說明
大陸網民創新高 鑽石王老五稀缺
黑盒子公布 失事機駕駛多次呼叫重開車
宏達電去年Q4靚 每股賺0.57元
宏達電Q1可賺錢 營收優於去年
日月光Q1毛利率營益率 接近去年同期
破獲暴力討債集團 嘉警押7人送辦
健保砍藥價82億 暢銷老藥降價
復興黑盒子 2號引擎故障重啟1號引擎
新台幣收升4.5分
單獨二孩一周年 申請低於預期
中市iBike 一卡通嘛ㄟ通
恆春半島醫療整合 高醫榮總支援
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鴻海年終同樂 各次集團規劃
擴建環評過關 中科盼三者平衡
苗栗山林火警 逼近高鐵軌道
黑盒子解讀 復興墜河前67秒沒動力
20多國元首參加慕尼黑安全會議
2015周莊盃兩岸象棋大師賽台北對弈
病原性待確認 苗養雞場撲殺暫緩
國安會秘書長金溥聰請辭 高華柱接任
菲政府譴責伊斯蘭國暴行
婦溺斃地下道 糾正中市府
科技公司離職員工 持刀砍傷主管
香港議員6.5萬美元失而復得
APEC第1次資深官員會議 菲國召開
樓一安新作失控謊言 楊梅取景
復興空難座艙語音紀錄器摘要
楊進添金溥聰請辭 曾永權高華柱接任
殉職機長擬入忠烈祠 軍全力協助
復興空難 劉自忠資歷深家屬盼正名
國7通過石化老管線 自救會盼停建
春安工作 高市警金融機構防搶演練
台達電：被砍傷同仁已無大礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
電動汽車滯銷 德綠黨提案補貼購車
宏達電今年更樂觀 出貨拚高成長
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國泰證券 收購香港宏遠證券
警政高層調動 黃宗仁接航警局長
聲寶林口建案 下半年開賣
致命飛行 引擎1熄火1被關掉
逢淡季 華邦電1月業績逆勢上揚
和大董座：今年業績目標成長20%
為何關無異常引擎 飛安會未明說
和大業績衝新高 電動車看增1倍
空難勇伯陸籍妻兒 小三通抵台
搜救目不轉睛 就怕錯過任何機會
雙胞胎兄弟改造槍枝 移送法辦
挽袖挺公益 響應捐血西堤享8折
3D技術判定人類養狗史 時間縮短一半
勇父林明威謝各界 不願再回想事故
金喜善主演「憤怒的媽媽」 下月開播
救災玩笑話 鄧家基澄清致歉
嘉市議員遭毆 1嫌疑人到案
認識土地 學生英日語導覽迪化街
廣東惠東大火17死 警方留置調查9人
復航空難 勇父林明威發聲明感謝
老爸你該出現了 兒FB喚復航失蹤父
移民署助勇伯黃金順陸籍妻兒來台
聲寶發年終獎金 還要調薪
添消防特種車 竹縣救災新利器
黑幫男媒介性交 拉K欠款逃追殺
大陸：反對各國允許達賴造訪
7日寒流減弱氣溫仍低 北部東部有雨
友達1月合併營收 月減4.6%
印尼地方擬立法 高中女畢業須完璧
oh！台南 飽覽台南風華
復興空難 晚間再組人鏈搜索
立委補選 發送玫瑰花掃街搶票
網球小將曾俊欣卓宜萱 各獲4百萬贊助
和大董座：3月調薪 上看7%
菲南地牛翻身 規模5.4
楊進添謝總統提攜 請辭陪家人
撲殺補償金 雲林趕春節前發放6成
桃園抽查年節食品 近12%不合格
台南自來水管爆裂 路面塌陷
林百里：創新 未來路無限寬廣
金溥聰動兩次刀 請辭養病終獲准
培育新興市場人才 經部送學生海外實習
賴清德未證實和辜寬敏會面
拓外銷 陳盛沺：瑞智兩岸擴廠
人人影視網重生 暗示偶有驚喜
張嘉臨：宏達電沒走機海戰術
悼罹難者 北市官網掛黑絲帶
三合一咖啡裝毒品 警方破販毒集團
AIT執行理事唐若文8日訪台
玉山銀組織調整 陳嘉鐘升行長
復興空難 35死8人失蹤
讓禽農過好年 高市發放撲殺補償金
搭小黃 Qbon請你喝咖啡
復興失事 澎湖議長籲協調春節疏運
本周上市公司市值增1.09%
群聯結盟研華 強化固態硬碟布局
港嶺南派畫家何百里 憂山水畫失去真諦
故宮：嘉縣府應守諾速拆計時器
陸網友推崇德國製造 中共黨媒3天2批
嘉市春安校閱 推行動派出所
台南金飾業雙屍命案 凶嫌遭求死刑
年關勞安 高市突檢瓦斯分裝場
機場曬內衣褲 陸媒懇求文明出遊
澎湖後備表揚 向復興罹難者默哀
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瑞昱收購科締納 揮軍電信市場
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鎮瀾宮旁偷18萬元彩券 男賊遭逮
東莞色情氾濫 36名警察遭懲處
卓永財：今年業績審慎樂觀
被停權1年 蔣偉寧遺憾
大巨蛋避難爭議 營建署：5次審查才過
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聲寶尾牙 陳盛沺扮棒球總教練
台廠爆炸教訓 昆山製造業升級意願高
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法人：日月光今年可逐季成長
清理桿麵機手臂遭捲 消防救援脫困
聯邦盃3連敗 中華隊將拚保級戰
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陳雄文：將發動航空業專案勞檢
復興空難續搜救 北市設暖爐沐浴車
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楊志良倡富人加稅 不蓋社會住宅
日豔星小向吸毒 被逮時醉茫茫
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春節返鄉 復興擬派大飛機支援
APEC資深官員會議 台提4項倡議
陸房市供過於求 2015可望觸底止跌
陸網路新管制 美商業遊說團體求助白宮
87人組人鏈搜索河面 未尋獲失蹤者
違反環評承諾 遠雄大巨蛋遭罰
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悼復興空難 南投立委候選人辦祈福晚會
7銀行 中小企業放款大增
送學子到海外實習效果佳 經長盼擴大
引國際團隊 復航強化飛安體質
陸日韓外長會談 預計3月恢復舉行
彰檢2度抗告 台中高分院審查
復興空難 陸客25人罹難
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北斗衛星導航 解放軍實戰驗證
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北市總動員 助空難陸客家屬
曼谷公車漲價 單程9至24泰銖
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泰陸加強軍事合作 與美關係冷淡
宏達電尾牙 王雪紅周永明載歌載舞
復興航空墜機 民進黨取消尾牙
新疆防堵暴恐 買煙火實名登記
苗栗選前之夜 藍綠祈福取代造勢
血庫不足 Ella陳海茵籲挽袖
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金門傷亡者 楊應雄探視慰問
樂極生悲 台男子大馬蘭卡威溺斃
H7N9 廣東單日新增5例
習近平財經智囊劉鶴 任發改委副書記
自由車亞錦賽 中華隊添2金2銀
5席立委補選 7日投票
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HBL八強賽 泰山不敗16連勝
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若有恐攻 日政府將對僑民發簡訊
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美就業報喜 鋪路Fed年中升息
德法力促烏克蘭停火 捍衛歐洲和平
李克強主持會議 敲定調整土改試點法規
上海股市失守3100點 兩市成交量縮
流感死亡又增8例 香港今年134死
復興空難 陸委會海基會慰問陸客家屬
央行:金融機構流動性非常充裕
安倍憲法論調 挨轟很危險
賴清德：不參加總統初選 挺蔡英文
宏達電尾牙加碼抽 總值近6700萬元
快播QVOD主管起訴 散布淫穢物品
復興駕駛重開引擎 剩16秒來不及
正義油案被告聲請交保 擇日裁定
北市廢移樹同意函 要求遠雄暫緩
廣東單日5例H7N9 病毒仍禽傳人
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馮俊凱助攻 隊友獲環杜拜賽單站第4
復興失事機 72秒無動力飛行
中視前董座林聖芬 接清大副校長
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致命故障 ! 復航兩具發動機都停轉
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指南宮斗燈圓滿謝太歲 良心開啟乙未年
五大洲啟動良心文化 專訪國際志工蔡香娉
基隆長興呂美吉愛心帶領弟子走出一片天
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李惠宗教授從熱門新聞中談人權與法治
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「駁回法院」 官官相護？民告官 勝訴率只有六趴！
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墜機加天冷 立委補選冷清
復興航空否認 安排家屬住「日租套房」 (11:30)
黃國書、莊瑞雄、陳淑華、陳素月 自行宣布當選 (17:25)
日政府擬修法 保護美國以外機艦
俄德法3國領袖就烏克蘭危機展開會談
美國：無證據證實IS美國人質因空襲喪生
聯軍空襲敘利亞 逾30名IS聖戰者死亡
美媒：復興駕駛可能關錯熄火引擎
美強勁就業報告激勵 油價持續強漲
烏克蘭和平進程 俄德法領袖8日持續研議
少當世界警察 歐巴馬要拚經濟
美歐作夥 阻俄染指烏克蘭
Google推評價功能 分享在地好去處
續搜空難失蹤者 疑卡機首陷泥
白宮國安戰略 美中競爭避對抗
春節後二階限水 10日開會敲定
年節大掃除 台水籲錯開尖峰用水
因應二階段限水 鋼廠多用循環水
湖人戰魔術 林書豪首節3分
俄德法磋商穩烏東 8日提方案
穩定雞價 今起促銷登場
音樂學者推電音 打破創作高門檻
資策會北商大 合作孕育產業人才
復興航空失事 英國會議長致哀
英瀕危猴子掉池塘 水獺吃了牠
回暖僅1天 大陸冷氣團8日到
洛城台灣書院特展 介紹台農村
立委補選登場 朱立倫蔡英文首交鋒
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廖世傑接受墨媒專訪介紹台灣
人行降準後 傳高層人事大風吹
空難第4日 再尋獲1遺體
復興機師重新考訓 部分航班停飛
淡水傳民宅氣爆 一人嗆傷送醫
卜睿哲談金溥聰請辭離任
大坑農場蘭花祭 打造賞蘭秘境
立委補選 蕭家淇：快樂接受結果
復興空難救災 毛揆睡政院
復興空難 海基擬陸客家屬到齊開說明會
販毒暴力討債集團 老大才18歲
巴哈馬高球賽 龔怡萍暫並24名
封測逐季升溫 可望優於半導體成長
雙腳變四輪 美34公里徒步哥獲新車
湖人延長輸魔術 林書豪14分
澎湖老眷村添彩妝 春節喜迎賓
違建戶租屋安置補貼 北市受理
病歷電子化 年省紙高達6座101
屏東為台灣祈福 6教5地展開
學測非選閱卷 動員402師
產業輔導團前進馬祖 助特產創新
復興空難 北市：天氣較佳全力搜救
廣州向低收入者提供更多社會住宅
台南黑琵2死 1染禽流感1陰性
大陸擬棄用國外IT產品 美企緊張
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
救災不搶版面 張善政：勿見縫插針
得獎產品公正性難辨 消保處促規範
復興空難待查 其他航空客源增2成
紐約英雄工程師 衝燃燒列車救人
苗栗立委補選 蔡英文陪吳宜臻投票
留學生弒母 辯稱為母驅魔
立委補選 南投藍綠候選人投票
加國最高法院裁定 安樂死應合法化
北韓官媒：智慧火箭試射成功
學測看圖寫作 9成寫低頭看手機
懷秋演花心男 激吻床戰米可白
抗伊波拉病毒 韓醫療隊啟程
復興航空空難 聖文森總理致哀
復興機師重訓 考官有立榮機師
賴清德不初選總統 陳菊：尊重佩服
陝西貓熊犬瘟熱 4死
復興罹難機長家屬 北上祭拜
美亞太助卿將訪陸
韓中日外長會議 3月首爾召開
陸客黑白來 泰黑白廟遭殃
健康正確飲食 開心過好年
超商吸客比特色 門市裝點櫻花
元斌壁咚搞曖昧 粉絲好哈
空難第4日 尋獲2遺體
復興空難 新竹市23消防員北上支援
中美洲謝中華民國貢獻區域防災
立委補選 林佳龍陪黃國書投票
早餐車義賣 低調助家扶
迎羊年 運彩新春過關獎金加碼
IS稱約旦炸死美人質 家屬不放棄希望
苗栗立委補選 徐志榮全家投票
屏東立委補選 上午投票不算踴躍
千人揮毫迎新春 9旬8歲老少聚
空難第4日 尋獲3遺體
防檢局：黑琵死亡非禽流感所致
空難第4日接連找到遺體 下午擴大搜索
CNN：伊斯蘭國欲綁架更多人質
逢復興空難 陽明山花季開幕祈福
美國務院：將任命同性戀權利特使
高雄宗教界祝禱會 也為空難祈福
雲朵似陽具 紐西蘭裝置藝術讓人想歪
是否也不當副手 賴清德未答
賴清德棄總統初選 蔡英文：尊重
彰化立委補選 候選人籲踴躍投票
獨享寫成受罪 學測作文難高分
雲林春安8日啟動 加強治安交通
中南部空氣糟 敏感族戴口罩
立委補選誰勝出 傍晚可望明朗
聚焦TPP及雙邊 經長8日率團訪美
陝西徵地挖公墓 家屬：屍骨不知去向
學測英文作文 學生掌握度高
復航ATR機師考試 航班大異動
車頂站隻狗 開車者涉虐待動物
甄嬛傳紅了阿膠 大陸驢皮缺貨飆漲
北加州暴雨 數百航班延誤
遭復航撞擊 聯醫：女乘客已出院
苗栗禽流感 撲殺1400隻土雞
罹難家屬住非法旅館 北市請中央協調
陽明山花季揭幕 假日交管延長
3台灣人印尼走私7公斤安毒被逮
分析：中美關係近期頗微妙
菲電台：台男殺全家後自盡
薪情不佳 上班族多想跳槽轉行
花團錦簇迎新年 勞工花市推福袋
大陸公安：東莞色情得到有效控制
考完學測不輕鬆 高三生搶考多益
沙漠女王首映 妮可基嫚勇闖中東沙漠
中壯年失智 國內約2萬人
開春試手氣 桃園百貨業好運袋著走
復興空難 國防部持續海空搜救
迎西洋情人節 飯店業送好康
大甲溪拆除違規種植 先測量範圍
書法家現場揮毫 民眾認捐助弱勢
新北警局防身術學園 報名爆滿
台電尖山電廠邀請獨居老人圍爐
照顧老病難過年 快預約喘息服務
新疆發現最大狗頭金 形似大陸地圖
冰凍半年 印巴關係融冰有跡象
親友聲聲喚 尋獲余亞舍遺體
國民黨團10日辦修憲公聽會
上課有用 官員要政府緊盯網路大神
將心比心 謝長廷祝福金溥聰
復興空難 陳偉殷呼籲踴躍捐血
台中文創園區 羊年春節系列活動登場
App叫小黃 Qbon送優惠券
胡金龍英文好 郭泓志爆料女友多
情人節4大願望 文華東方一次滿足
疑劈腿 福建初中生遭掌摑數十下
宏達電三星別苗頭 中階新機搶登台
禽流感影響買氣 蔡其昌助銷本土雞肉
復興空難 威航招空服缺考增加
春節年味 書法家揮毫送春聯
新北永和大陳義胞安置 公辦都更啟動
旅菲台男欠債自盡 留遺書全家陪葬
近一週亞幣全面走揚
義教學認識宗教 跨越歧見鴻溝
周星馳衝刺 準時出席廣東政協
生命線：正視空難創傷症候群
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會 18日登場
上海車牌拍賣均價38萬 創1年來新高
傳湖人擺爛 林書豪：我只知努力
金價震盪 市場看法趨樂觀
加國人器捐遺愛 牽起台加情
中市環保藝術節登場 廢棄物再造
金箔入酒 陸媒民調：6成反對
非法旅館 北市將加強稽查
降準陸股不買帳 陸官媒：需要時間
百台古箏合奏 提前迎春節
雲林亮起來影片 介紹當地動人故事
台東抽檢年節食品 6件不合格
商店街年貨特賣開跑
花蓮玫瑰石藝術館 館主藏品豐
爆走企鵝 道南河濱公園登場
空難CPR救命 新北消防路竹會教急救
林右昌辦義賣 22萬所得捐家扶
苗栗立委補選 投票率估4成
立委補選 朱立倫：盡心力就好
風寒水急淤泥陷 空難搶救不退怯
尋獲第4具遺體 著有制服
民防寒冬送溫暖 關懷弱勢好過年
金溥聰辭 朱立倫盼好好養病
夠霸氣 委國總統下令接管私營連鎖超市
尋獲空難遺體 義消：看到魚變多
誤認感冒頭痛 小心腦內動脈瘤破裂
陸產奶粉沒人敢吃 港法官：國恥
涉施虐幼童 男跪廟前自摑懺悔
iPad出貨可能劇減 不利供應鏈
罷免案禁宣傳 北市選委會查處
朱立倫：中央雙北救災同心協力
義消找到遺體 緊緊抱住浮上水面
飢餓三十開跑 全場為空難默哀
金門打造健康高齡友善城市
復航空難 日本遊客為台祈福
澎湖南寮社區 空間營造競賽奪冠
高市大樓火警 雲梯車救6人
尋獲第4具遺體 空姐葉家菁
預售屋斷頭 房仲：看財力與自住否
全面降準 陸央行：資本外流是原因之一
新光金尾牙 吳家大團圓
習近平訪美時間 中美仍在討論
綠色和平籲良心壽司 業者願檢討
新竹市護市容 環保局出動狗仔隊
新疆西域大果園 產值逾2250億元
屏東立委補選 莊瑞雄自行宣布當選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
復興空難搜救 乾式防寒衣尚未用到
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
釣到黃金狗鯊 金門漁民盼好運
女搬石搶劫還露內褲 泰媒瘋傳
苗立委補選 徐志榮自行宣布當選
南投立委補選 許淑華自行宣布當選
中市立委補選 黃國書自行宣布當選
彰化立委補選 陳素月宣布當選
朱立倫：來年貨城採買抽好康
役男徵兵體檢 陳光復表達關心
旅菲台商攜妻小尋短 僑界震驚惋惜
日航燃油費 台灣航線下調為約670元
中華電信中壢辦活動 4G熱如週年慶
阿里在美上市 會計師寧繳罰款不給文件
台糖推年節禮盒 搶伴手禮商機
陽明山賞花 北市推多線花季專車
泰國小和尚嚎啕大哭 不想出家
復興空難 傍晚又尋獲女性遺體
台中市立委補選 黃國書當選
菁英專案牽線進陸官 2胞弟追隨
強烈大陸冷氣團影響 8日氣溫下降
豬哥亮拜城隍 大囍臨門拚破億
立委勝出 陳素月:為彰化爭經費
童子賢：和碩今年目標穩健成長
1300度炙燒拉麵 日本拉麵店登台
屏東立委補選 莊瑞雄勝出
友達龍潭廠年底廢水全回收
梁振英衛生紙 大陸查扣7600捲
加州大學新規 全數學生打麻疹疫苗
黃國書當選立委 肯定蕭家淇風範
深耕地方 許淑華守住南投藍營席次
圖書館作猥褻動作 吞記憶卡想滅證
莊瑞雄勝出 歸功前輩長期扎根
延續九合一氣勢 黃國書再下一城
宛如艋舺劇情 11飆仔遭警逮辦
藍保2席立委：最艱難時刻感謝力挺
贏1.4萬票 徐志榮接棒苗栗山線
蕭家淇宣布敗選 鞠躬感謝
政院謝救災人員 全力協助家屬
當選立委 許淑華：持續建設南投
是否供應烏克蘭武器 北約內部分歧
屏東綠地難變天 國民黨再添勁敵
中共打貪當道 反腐相聲登春晚
復興空難 9日晚頭七法會
苗栗催票成功 徐志榮守藍營席次
卓伯源難敵分裂 綠營陳素月勝出
立委補選拿3席 民進黨：難定義輸贏
陳素月當選 保住綠營彰化唯一1席
自由行陸客到墾丁 跌落消波塊受傷
大環境影響加農忙 廖婉汝飲恨
青春逆行追夢 主婦畫展作公益
中市立委補選 投票率僅3成
女竊嫌落網 辯稱贓物是複製的
立委補選保2席 國民黨：檢討反省
星爺出席廣東政協 關心環保議題
淡大美眉好正 床單送洗竟被偷
5立委補選 朝野國會版圖不變
香港流感再添6死 新疫苗4月才到
大陸戶籍改革 積分入籍都會區
藝人取景引人潮 警方藉機犯罪宣導
曾沛慈開唱 盼歌聲撫慰人心
復航：國內航班變動 官網公告
童子賢對行動裝置樂觀 看好物聯網
積分可落戶北京 大陸戶籍改革探路
和碩 1月營收優於12月 淡季不淡
中選會公布5立委補選結果
民航局調查復興機師有無違反新飛安規定
葉家菁遺體尋獲 空難仍有3失聯
復興航空大陸罹難者 10日公祭
法擬准部分受刑人用手機 獄卒反對
今彩539開獎
DIA局長：共軍先進軍備嚴重威脅美國
謝長廷：補選平盤 民進黨要更加油
似找到亞航副機師遺體 仍繫安全帶
金溥聰：從未和陳元玲戴章揮打交道
保立委2席 國民黨止血持續改革
和碩尾牙蔡依林壓軸 童子賢搶拍
陸春運黃牛轉型升級 網路搶票0.1秒
烏克蘭總統：德法和平計畫料行得通
大陸春運 網路黃牛橫行
自由車亞錦賽 中華隊2金1銀
陸商務部長兒子 被爆關說進小摩
兄弟新洋砲佩卓 熱身賽登場即開轟
聯邦盃女網賽 中華隊保級成功
復航空難 余亞舍遺體運回基隆
復興空難理賠 8日協商
府：總統不識戴章揮 再造謠不排除提告
惠妮女兒倒浴缸 警查謀殺鎖定男友
馬總統慰問家屬 陸網友：大陸領導該學
每人發 1萬 和碩尾牙7000萬大方送
SpeXial見粉絲 嗨玩壁咚
立委補選藍2綠3 國會結構未變
今彩539頭獎 1注中獎
和談方殷 烏叛軍加強對政府軍砲擊
HBL泰山17連勝 先取4強門票
星：社群反應影響反恐成敗
復興地停時間 3月起多10分鐘
載瓦斯鋼瓶貨車車禍 駕駛無生命跡象
教訓IS 約旦和聯軍頻空襲
殲10A戰鬥旅 廣州軍區納編
藍駁6億流向不明指控 促胡忠信提證據
多倫多非裔歷史月加勒比美食飄香
圍爐 氣爆家屬促陳菊好好處理問題
印度德里選舉 執政黨料將挫敗
復興機師重考訓 3天取消90班
飛安報告：復航兩具引擎疑同時熄火
立委補選揭曉 藍2席綠3席
英倫首戰立委補選 平手收場
復興空難第4天 尋獲5罹難遺體
在台外籍人士80萬 外勞占近7成
遺體運回大陸 復航：助溝通協調
4萬5千名飢餓勇士展現飢情HIGH翻高雄
春安起跑 陳威仁基隆視察慰問
鮑伯狄倫獲頒年度人物 暢談創作淵源
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿聯戰機進駐約旦 支援空襲IS
蒲亭砲轟西方制裁 稱俄國不要戰爭
幾內亞擴大使用日本抗伊波拉藥物
奈及利亞2月14日大選 延至3月28日
擴大搜救 中研院水下考古隊加入
復興空難哀悼 路跑別黑絲帶
金酒尾牙疑中毒 181人就醫
日圓貶值 陸客赴日瘋搶馬桶座
復興空難家屬說明會 上午舉行
柏林影展台灣之夜鈕承澤是矚目焦點
限水危機 澄清湖水庫加快清淤
台南百花祭將登場 抽菸就開罰
鄭明典：強烈大陸冷氣團到達
寒流挾空污 過敏族宜減少外出
阿根廷籍記者分享訪台心得
過年大掃除 藥水藥丸別亂扔
冷氣團一波波 北部9日晨探9度
台糖自產黃豆開賣 尚青蓋安全
復興空難法會前夕 一字型搜索3失蹤者
傳產注入文創 打造愛情鎖
章子怡要結婚了 汪峰求婚回應我願意
劉德立主持巴拉圭華語課程結業禮
汪峰求婚 章子怡：我願意
公益徵才 友善企業釋近千職缺
動漫節台北書展撞期 搶人氣買氣
進擊的巨人聲優 動漫節獻聲
立委參訪秘魯台灣電腦中心
國軍出動直升機 續搜失蹤乘客
空難家屬低調 復興12時說明
復興取消36班 國內航空受衝擊
香港疑似比特幣詐騙 涉120億元
汪峰求婚 章子怡含淚說我願意
北大：方正前高層遭調查 是個人問題
把握退潮時刻 搜救隊天冷續搜尋
獅城年關近 春節禮品強強滾
復興空難第5日 海陸空地毯式搜索
被動元件廠 1月營收優預期
復興空難第5天 續尋3名失蹤者
台灣移民故事首度搬上美電視網
台北書展 德國館將辦傾聽漫畫
復興機師重考訓 4成航班受影響
巴哈馬高球賽3輪 台小將暫並32名
為給兒子教訓策畫綁架 母親被捕
低溫特報 氣象局籲民眾保暖
苗栗水管爆裂 15000戶受影響
僑委會副委員長信世昌 訪菲僑社
逃過安樂死 跛腳馬茱麗葉走了
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製炸彈恐嚇老爸又偷車 型男被捕
復興說明會 家屬懇求別放棄搜尋
復興空難 台大中研院加入搜救
章子怡生日宴 汪峰驚喜求婚成功
二月颱風最稀罕 無花果第2號
傳承技藝 總統肯定明師高徒計畫
數位產業南進 台北薪資高雄徵才
出養兒返台尋親 養父母暗不捨
書展紐西蘭主題國 紙板設計展場
台出養兒 萬里尋親夢將圓
物聯網 系統整合資料解讀成關鍵
韓航千金跋扈 群情激憤難平
擴大搜救3旅客 水下考古隊協尋
景氣回溫 企業年後徵才意願強
春節逢流感高峰期 醫院開特別門診
駁胡忠信 國民黨促提證據否則提告
國中教育會考簡章9日公告
美術沙龍學會 屯區藝文中心美展
新光三越桃站店 氣球展驚喜
台灣好米禮盒 搶年節送禮市場
年後轉職潮 雲嘉南分署辦媒合
分散股東會 每日不得超過百家
國中會考時程調整 開放使用冷氣
韓歌星太陽大馬露人魚線 歌迷尖叫
大陸1月外貿 年減10.8%
廣東紀委書記：仍有裸官收錢不收手
呂忠達：全球進入新一輪貨幣戰爭
中油汽油漲1.9元
受困摩天輪 兩男大生手機救命
復興空難賠償 11日開協調會
復興航空 3天取消近百航班
菲國克拉克特區 商務觀光新星
汽油漲1.9元 柴油漲2元
雲林低收入戶減少 弱勢致力脫貧
復興空難 兩岸罹難者同機同賠
台灣偏鄉醫療經驗 APP輸入南非
迎新春 彰化清水岩寺辦茶花展
DRAM現貨價 17個月新低
空難救災 毛治國：中央地方分工
出口民調：小老百姓黨再執政德里
復航家屬說明會未觸及理賠
明師高徒計畫 總統訪攻玉山房
若供水不足 半導體製造廠買水因應
大陸：大國理性相待 中小國家不選邊
新社櫻花季登場 國軍秀戰技
澎湖總動員 讓民眾平安過好年
網友約會愛選咖啡店 星巴克樂迎情人節
訪陳綢阿嬤 總統感佩助人襟懷
朴子新廳舍動土 打造新生活圈
北市就服處徵才 557個職缺
向太再槓周星馳 質疑政協委員是否買的
千櫻爭豔 竹市麗池公園美不勝收
印尼俠盜遭警圍捕 村民群起保護
復航空難家屬說明會 復航：盡力去做
修憲工程 國民黨春節後啟動
辛家長要政府提供免費保險套 遭拒
過年採買年貨 手機購物就搞定
空難賠償 復興：盡我們所能
蕭家淇謝票 繼續打拚愛台中
家禽異常未通報 最高罰百萬
渣打馬拉松 陳淑華低溫雨中創佳績
2月申辦指定方案 遠傳送紅金好禮
大陸油價13連跌後 將迎來今年首漲
友善耕作尚水米 台博館市集銷售
假日遊十分平溪 新北加開公車
章子怡情史豐富 最終情定汪峰
太魯閣號撞壞修3年 春運復出
台彩去年挹注公益283億元
聯合國：南蘇丹恐有大規模性侵
推心靈環保 法鼓山邀走春祈福
藍波：LamiGirls歌舞征服觀眾
封關前最後一周 台股緩步上攻
中大輔導綠色企業 文創餐廳新亮點
盧易之維也納鋼琴演奏獲好評
美濃花海季 熱氣球炒熱活動
春安啟動 桃園拚治安交通服務
日本美魔女平子理沙推限量寫真
遺體回不去 陸家屬批復興沒誠意
年逾9萬人罹癌 不良習慣是禍因
7成顏損者無業 醫療支出成負擔
復興空難頭七法會 北市府動員協助
北京地下室13%住人 清理地下室12萬人
年關近愛心義剪 弱勢喜迎新春
台鐵平交道遮斷桿撞損 大慶街居首
中職加強新媒體 職棒雜誌擬上雲端
立委席次未增 蔡英文：強化基層
陸罹難者旅行理賠 每人200萬
情人節愛告白 文化中心為愛集氣
復興空難 林右昌慰問余亞舍家屬
中科擴廠 學者憂台中霾害更糟
陸客遺體軍機載回 軍方：不可能
小賈斯汀舊球鞋 拍得近200萬
春安工作起動 林佳龍校閱警力
各隊競爭 LamiGirls：不能輸
吳哥窟廟內拍露臀照 美2姊妹遭驅逐
義美批基改政策 農委會:僅進口飼料用
人民幣淹腳目 空殼大買曼哈頓房產
勵馨寒天擊鼓 籲社會溫馨無暴力
以IS為偶像 博科聖地日益坐大
復航取消航班 花蓮盼僅短暫影響
太平洋燈會 紅面鴨水舞暖身
復興空難 毛院長調來20套潛水衣
陸生活垃圾年增9% 1/4城市無處安置
用LINE傳公事 北市府擬定注意事項
協助運遺體 復航：目前沒規劃
復興空難搜尋 政院調度乾式潛水衣
政院：訂基改規定在管理非推廣
海生展示館動土 3年後基隆新地標
鹿谷櫻花綻顏 賞櫻吃限量特餐
17歲駭客破譯帳戶19萬筆 盜75億元被抓
第57屆葛萊美獎 主要入圍名單
葛萊美獎 碧昂絲入圍5項
美媒：交易市場 林書豪行情低迷
旅菲台商攜妻小自盡 疑因生意受挫
捐百萬元奶粉 幫家扶兒長壯
網路消費也通 悠遊卡擬可代收付
台中慈濟歲末圍爐 溫暖弱勢戶
羊年求財旺旺來 全台十大財神廟
金管會法規鬆綁 電子票證樣樣通
罹難空姐葉家菁 遺體運回台南
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
葛萊美 超級新人山姆威廉斯有望寫歷史
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
捷運吃口香糖1.5月 終於被罰了
三代6人2月生日 議員送匾圓夢
影響網路輿論 大陸政府微博帳號24萬個
新社櫻花季登場 7成櫻花綻放
自由車亞錦賽 蕭美玉負傷奪銅
第三方支付競爭公平 產業才會開花
春節近 桃園加強市場聯合稽查
能見度差 潛水員未找到失蹤者
吳思華：國教首重五育均衡
慈濟志工陪伴 助腦麻者走出家門
電音團發想 風獅爺文創品開賣
9日寒流影響 北台灣氣溫降有雨
肇逃再撞貨車 男子躲福德祠被逮
駁徐佳青 國民黨促公布證據負責
運遺體 復興：不一定要專機
醫療反腐 安徽16公立醫院院長落馬
台南百花祭 多元主題吸遊客
淡水警尿急 意外破捷運站揪賭
復興機師分批測驗 台澎航線稍受影響
10年宵禁終解除 伊拉克人慶祝
自由車亞錦賽 中華好手盼各界支援
家扶青年遊街 為水獺請命
北京地鐵16號線 港資獲30年營運權
南投再傳鵝場染H5型病毒 撲殺完畢
空難搜救遭批神隱 政院澄清
日男執意去敘國 護照遭沒收
陳致中：扁在高雄過年
無緣聽HUSH 網友讓票陪葉家菁
禽流感補償金 嘉義先核放6300萬
蔡英文：女性領袖能帶領新時代
差別價 台塑明起95汽油比中油便宜
復興空難 機師家屬批復航卸責
大選 賴清德：沒有新說法
基隆水管爆裂 逾200戶停水
陳菊二度探扁 互相關心身體
復航機師考核 10日將取消32航班
老夫婦倫敦機場為家 網路湧進善款
春節疏運 復興採大機型因應
Brocade推新品 強化資料中心
黑二代涉暴力討債 警攻破集團
鳥人導演 獲美國導演工會大獎
LamiGirls加5人 各具特色
空難救災 政院：跨部會支援
疑酒後上路車禍 兄弟1死1傷
無影腳小白鶴 親善大使跳躍覓食
澎湖春安工作晚間展開
紐約舊樓 40年翻漲逾500倍
春節將至 警政署啟動春安工作
搶救空難 民間捐贈7件乾式防寒衣
獅城春節撈魚生 風生水起發啦
挑戰飢餓三十 JJ張鈞甯陪全程詹
多人疑尾牙中毒 金酒停工24小時
緬甸進出口激增 中國海運積極搶進
二戰上海避難 美前財長立志從政
歷年空難賠償 澎湖事故最高
台塑中油掀油價戰 中油:價格本該不同
日內閣處理人質案 逾半民眾肯定
查理週刊印行近800萬份 訂閱暴增
台南市議長李全教 南檢接受訊問
張學友抱病演唱 努力練家後
台股點將 凱基證看好15檔
洪仲丘案 高院9日二審宣判
春安首日 金門警方逮偷油賊
曼聯球員洗手間嘿休 傳遭偷拍外流
莊瑞雄謝票 2016立委尊重民意
自由車亞錦賽 中華9金寫新頁
棄示範區特別法 杜紫軍：持開放態度
葛萊美將登場 史密斯戰碧昂絲等老將
南投立委徐志榮贏1.4萬票 9日謝票
發展深海工程 南車時代電氣收購英公司
拚南投立委喉沙啞 許淑華熱情謝票
章子怡婚了 無人機紅了
萬海董座:今年全球船噸數供大於求
撈起機翼 軍警消持續搜尋3失蹤者
寒流來襲 北台灣下探8度
吸收眷村青少年鬥狠 首惡收押
進擊的巨人展 12月入侵台北
彰化立委補選 陳素月熱情謝票
台塑中油明起差別油價 近6年首次
捐7500萬美元 醫院掛祖克柏夫妻名
防癌之母莊淑旂辭世 毛巾操聞名
莊淑旂推動防癌養生 毛巾操抗癌
黃國書當選立委 樂成宮還願謝票
日本最大駭客競賽 台灣隊伍奪亞軍
日最大型駭客競賽 台灣隊奪銀
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德法俄烏本週高峰會 力謀烏克蘭和平
韓劇高雄取景 觀光局珍奶探班
孕婦搭機 懷孕前37週最安全
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NCAA高球賽 潘政琮第5冠
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香港人換腎 平均等七年
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台灣首位女中醫莊淑旂 三春時調體質
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HBL八強賽 女組四強出爐
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春安啟動 朱立倫：確保平安過年
柯文哲：兩岸關係不宜太草率
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空難檢討 柯文哲：每局處都要
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洛夫狂飆32分 湖人不敵騎士
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南市議長案 朱立倫：勿枉勿縱
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復興空難 中市府主管默哀30秒
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復興空難 家屬基隆河畔撒紙錢
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台中高分院二度撤銷魏應充交保
法官：軍隊更應重視程序正義
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星網友臉書子彈照 標記李顯龍
系統助機器人定位 台生獲科學獎
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李克強：政府收支一律納入預算並公開
認識婉君 總統邀翟本喬到府上課
板橋小黃運將疑昏迷撞電箱
復航：15位受傷旅客 3位出院
復興空難聯合公祭 加開免費接駁車
美元走強 台幣收盤小貶
急診塞住 增設個管師降滯留率
周杰倫昆凌宴客 抱狗兒子走紅毯
盧曉晴拚世界積分 目標奧運
北市計程車春節加價 14日至23日實施
男子疑似臥軌 自強號斗六傳意外
工地春安檢查 職校大樓罰6萬
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情人節最惹人嫌5件事
IOI買101闖關 投審會：岌岌可危
年關大掃除 中彰投分署家事達人來幫你
濕地候鳥減少 台糖：別牽拖畜殖場
中小企業增僱員工減稅 首年6萬人受惠
法馬賽爆槍擊 警察局長也遇襲
烏軍方：1500俄兵和裝備進入烏克蘭
威航受波及 2月銷售掉兩成
長征五號火箭取得試車進展 明年首飛
金門岸巡送愛 助獨居老人清掃
SBL移師花蓮 8千張門票回饋鄉親
以納粹同路人命名 全球最大船舶改名
指甲油禁用甲醛 福馬林防腐具毒性
奈及利亞延大選 美國失望
第三方支付APP 吃遍夜市不用帶錢
今彩539開獎
拚綠委 高市左營小港很熱門
魏應充律師：無預備逃亡可能
8旬老翁涉竊單車 家中堆放40多部
空間任意門巡展 體驗創意教學
情人節怎麼過 情侶單身族都來看
威力彩開獎
民眾疑臥軌 影響台鐵10列次
財部反對IOI買101 頂新：續溝通
冒充警察打人 獨居老人家中遭毆
對外出口3變數 經部密切觀察
北市貓狗十大死因 癌症居首
財星選7新興投資國 大馬入列
匯豐助逃稅 涉台帳戶近9千萬美元
記名悠遊卡 擬可網路儲值消費
烏克蘭危機會談 蒲亭不容被下最後通牒
101認養廣場 創趣味時尚空間
拔完智齒 林子琦咬牙舉重出力更舒服
阿里巴巴首度入股智慧手機製造商
柯文哲拍板 世大運足球場用人工草皮
倫敦市機場不僅不遷移 還要擴建
滅膠業工廠殘火 消防局調怪手助攻
頭七法會 政院：10日降半旗哀悼
貝克爆冷贏大獎 肯伊威斯特上台搗亂
女學生偷騎他人機車 加滿油露餡
推三環三線 新北決成立捷運局
依附周永康家族 劉漢劉維伏法
匯豐逃稅案幕後 法媒罕見分享獨家
富智康印度清奈廠 傳營運重組中
韓前國情院院長涉嫌干政 二審判刑三年
北富銀獨董 張景森接任
專家推薦 情人節7樣不花錢禮物
愛美小心 知名指甲油含禁用甲醛
表彰許文龍 日學府頒榮譽博士
威力彩頭獎槓龜
樹林警查獲k他命偽裝細砂糖
今彩539 頭獎 1注中獎
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辣椒方舟SD鋼彈手遊上市
印度姦殺案 女屍殘破不堪法醫驚
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雲南職校鷹架倒塌 13人活埋2死
政院促確保禽流感防疫無空窗
工地賭天九 女警佯看屋逮人
復興空難救援 北市公布總結報告
急診室最塞 台大花蓮慈濟名列前茅
周永康子好友 四川富豪劉漢執行死刑
打擊水貨 香港拘捕55名涉嫌陸客
柯文哲批示 世大運足球場用人工草皮
希臘財長尋求與歐盟達成過渡協議
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台南議長涉賄選案 台南地院評議
HBL能仁衛冕無望 泰山19連勝
劉漢伏法 北京機場逮捕畫面首曝光
救災防寒衣爭議 專家有不同看法
復興空難第6日 持續搜索失蹤者
希臘總理相信可與歐洲夥伴達成妥協方案
浪漫之都巴黎 情人約會首選城市
李鵬女兒李小琳 被曝海外藏金7500萬
復航頭七法會莊嚴肅穆
希臘債務引憂 美股開盤下滑
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張景森將接富邦金獨董 薪資全捐
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空難頭七 降半旗一天
頂新案 檢二度抗告成功
旅長二審無罪 洪仲丘家人要上訴
科妍大陸進入收割期 1月YOY成長63%
李全教收押 國民黨「補破網」
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民航局透露 復興ART機師有人未過關
張顯耀被控洩密 北檢不起訴
張顯耀案不起訴 王郁琦將宣布請辭負責
復航空難下午聯合公祭
國民黨修憲座談 學者多贊成內閣制
王郁琦辭職 聲明「失望與無奈」
王郁琦請辭 總統府不評論
G20共識 必要時貨幣財政雙管齊下
中華電信104年1月份營業收入193億元
南華大學海外學習課程多元
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舉頭望明月 低頭滑手機！
松山新店線 車門異常 經查為車廂車門零件故障
賴清德新書發表 引用九陽真經執政理念
龍劭華梅芳宣導預防犯罪宣導活動
賴不選總統 市長接棒人重佈局
OPPO R5情人節 推出4.85mm蟬翼手機
王郁琦請辭 陸委會記者會前通知國台辦
王郁琦請辭 大陸學者：觀察誰繼任
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復興空難致哀 10日下半旗1天
元月營收 網通廠中磊啟?創新高
匯豐逃稅醜聞 前董事長葛霖拒說明
銀行業：新台幣轉升 進場外幣定存賺利息
紡拓會率團赴歐參展 成果豐碩
詼諧有梗 台灣移民劇美掀話題
魏應充交保遭撤 審理及羈押庭接力登場
華府雷根機場近禁航區 起降考驗大
LINE Webtoon 首度參加動漫節
空難頭七 搜救員不畏低溫續搜尋
希臘波瀾 台股觀望盤整
投顧：防火牆加基本面支撐歐股
加聯邦改組 外交國防部長易人
陸發改委開鍘 高通遭罰近10億美元
法馬賽北區販毒猖獗 幾成產業
聯博全球高收益債券基金准募
校車豎停牌卻闖過 華州校區照相重罰
晶電元月營收月增19% 同期最佳
中華電攜手義美 4G客戶消費送刮刮樂
美4歲男童玩祖母手槍 擊中手指
台股開盤跌16.47點
洛杉磯機場運量大 不遷還擴建
空難搜救 南湖橋成功橋列重點
經濟前景不明 巴西美元匯率升
法馬賽槍案 疑與毒品相關
周麟參訪巴拿馬聖托瑪斯醫院
空殼大買曼哈頓房產 馬國富賈引側目
展望不如預期 聯發科跳空跌停
李全教收押 國民黨啟動考紀
冷空氣南下 高雄12.3度破紀錄
新台幣早盤升8.7分
歐巴馬：俄不能用槍桿重劃歐洲邊界
劣油案 魏應充開庭前不發一語
ATR機師重新考訓 有人未過關
興國恐停招 2月底提改善方案
周麟與巴拿馬簽雙邊合作議事錄
動漫節開跑 滿足粉絲視聽饗宴
夜店殺警案開庭 被告繳作文
李全教收押 賴清德：哀矜沒喜悅
台北捷運車門無法關 乘客換車
大陸1月CPI 年增僅0.8%
談偵監 梅克爾：不能沒有美國情資
空難陸籍母子遺體將運回大陸
小米否認計劃上市 投銀不以為然
林飛帆陳為廷黃國昌 北檢起訴
雅虎奇摩ㄚ虎LINE貼圖 免費下載
陸1月PPI年減4.3% 連35負值
平鎮回收場暗夜惡火 管理員成焦屍
書展期間 國圖推電子書App
教部：興國需協助舊生原校畢業
老大哥就在你客廳 三星智慧TV會竊聽
希臘債危機 德要求端出永續計畫
食米驗重金屬 200件均合格
南韓國會舉行總理提名人聽證會
宏達電新行銷長 穆提上任
空難致哀 玉山氣象站降半旗
傳希臘尋求百億歐元短期融資
看守所首夜 李全教疲倦入睡
波羅的海旅展 台灣攤位受歡迎
經濟艙好擠 10撇步擺脫窘境
復興空難擴大搜救 中南部潛水員支援
太陽風暴威脅 SpaceX火箭發射一波三折
農曆春節 泰國旅遊區盛大慶祝
7大學開設數位學習碩士專班
重複開抗憂鬱藥 診所高過大醫院
張顯耀案不起訴 王郁琦願請辭負責
鄭捷殺人案續開庭 近期宣判
G20財長會 美警告操縱匯率風險
太陽花期間3起攻占 北檢起訴
獲利靚 金控股翻揚
周杰倫婚宴 費玉清合唱千里之外
高通遭罰近10億美元 封測廠觀察
台股量縮震盪 電子弱金融撐
巴報刊台灣經貿團將考察巴拉圭
南科增用水 環團憂休耕更嚴重
美航客機駕駛艙傳冒煙 迫降奧克拉荷馬
韓花漾爺爺遨遊希臘 4月播出
氣象局發布低溫特報 籲保暖
史上最高 陸反壟斷罰高通300億
動漫節衝啊 徹夜排隊粉絲搶鮮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
李全教收押 民進黨議員促清黨
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸手機吸引力攀升 直追三星蘋果
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
燃煤碳排嚴重 碳排放處理大考驗
台灣好行 雲林山海新上路
張顯耀案大事記
塔台飛機同時呼對方 求救聲被蓋
李全教收押 朱立倫：尊重司法
落實加減乘除管理 年節身材不走鐘
提升經濟自由度 吳中書：鬆綁法規
美16歲少年殺同窗 和屍體自拍上傳
好過年 保險滿期金陸續發放
賣1隻雞 廣東餐館要繳50種稅
反壟斷定案 高通競爭壓力無減
陸品牌智慧機 估第2季出貨復甦
政府擬推全面節電措施
李全教收押 李陣營將提抗告
遲發當月薪水 世新師大恐挨罰
春節疏運 國軍運輸機待命支援
台灣旅美音樂家 秘魯轟動演出
大陸去年電視面板採購 年增逾2成
貝克漢成立基金 關懷弱勢兒童
僑光科大學生拼創意 台鹽力挺
陸委會聽聞張顯耀洩密 檢方不買單
津台啟動兩岸商品通關便利化
國軍財產申報 抽中新海軍司令
中壢屠宰場排血水 桃園重罰
動保線上遊戲 學會照顧犬貓
復興空難頭七追思會 家屬悲傷難抑
不畏低溫 搜救員徒步走河床搜索
新台幣中午升8.7分
鄭捷後悔 願對傷害作彌補
經長訪美 外交部：爭取入TPP
頂新案開庭 釐清經營決策會內容
台中榮總與台中福華 推年菜關懷弱勢
愛喝咖啡茶 港人血紅素不足
復興空難 外交部通令外館降半旗
握手言和 三星微軟終止專利爭議
大紐約3大機場忙擴建 未聞飛安遷移
歲末掃除 環署：環境用藥適量
美官員：盼鼓勵金正恩重返談判桌
鄭捷案言詞辯論 預計農曆後宣判
消基會質疑亞太4G得標不建設
長榮創意飛 台灣蜻蜓躍桌布
媒觀新聞可信度 中央社奪冠
紐文處辦台灣時尚秀 展現創意
林飛帆等遭訴 政院：尊重司法
復興空難搜索 人鏈持鋼條探測
晶電帶頭衝業績 LED類股紅通通
多吃花椰菜高麗菜 促身體解毒
勾串醫師詐保險 警破獲黃牛集團
滑動商機 行動漫畫受矚目
馬來西亞最高院：安華雞姦罪成立
路過包圍警局 洪崇晏遭訴
德安班機又出狀況 引擎異狀延飛
國民黨智庫改組 尹啟銘接執行長
港雇主挨判有罪 受虐印傭：很高興
李全教黨紀 國民黨：由新考紀會處理
竊賊假釋出獄 持續行竊被逮
王郁琦：願負政治責任請辭
巴國副總統邀劉德立觀賞嘉年華
府：王郁琦非常優秀 表現稱職
春節將至 毛揆促強化治安維護
太陽花攻占 林飛帆等118人遭訴
消基會批亞太電不建設 台灣大滅火
柯文哲：市府加班費擬改績效獎金
役政署：林飛帆判決未定前續服役
希臘欲藉賠款彌外債 碰德硬釘子
鄭捷捷運殺人案 3/6宣判
安華雞姦罪成立 稍晚宣布刑期
捷運殺人 鄭捷：不後悔做過的事
柯文哲：今天才知有柯家軍一詞
德里市議會改選 小老百姓黨勝選
學運遭訴 黃國昌：坦然面對
內蒙維權人士：陸占草場變軍事基地
頂新案 彰院釐清頂新稽核大幸福動機
匯豐秘密帳戶 委內瑞拉是大戶
台股收盤跌27.80點
立榮ATR模擬機 3月到台灣
CPI五年最低 陸統計局：食品降幅大
台股收跌27.80點
台拚TPP 美學者官員籲努力BIA
民進黨幹部涉賄選 蔡英文痛心
美東北破紀錄大雪 陸空交通大亂
洪仲丘案後 國軍2人送悔過室
馬來西亞安華雞姦案大事記
桃園校長儲訓班訪奧地利中華僑校
安華雞姦罪成立 支持者嗆司法不公
韓藝人林時完5月訪台會粉絲
2月台指期跌 19點
朱鎔基再登捐獻百傑榜 2年捐2億
2月電子跌 金融期漲
中信兄弟體檢 鄭凱文針的怕了
台積電1月業績 歷史新高
鄭捷案言詞辯論 律師呼籲莫判死刑
航空城調查案 桃園全案送廉政署
王郁琦：張顯耀曾洩漏與陸方談判內容
國民黨智庫改組 多位卸任官員任董事
養生中藥材送禮 當心高貴卻不合體質
跨域就業補助 擴大助青年就業
網路成安親班 陳菊：保護兒少安全
HBL小將 學習NBA技巧
安華雞姦罪 最高法院維持原判5年
企業派遣上限 可依季節放寬至10%
紅包錢難賺 台股失守9400
不當肥貓 柯文哲：選張景森任富邦董事
罵人胖得像母豬 女判賠8萬元
轉學或續留 興國尊重學生選擇
蘋果中央社UDN 記者最倚賴網站
柯文哲砍交通費 半年省近五千萬
群創去年每股賺2.31元
西瓜效應 台鐵賣新竹東京百年卡
鄭捷懺悔 家屬怒批：律師教的
角逐立委者眾 陳菊：支持黨提名人
搶攻前鎮小港立委 陳致中：人民作主
春節後二階限水 經部：無可避免
過年嗑零嘴 小心鈉破表
三大法人買超台股39億元
王郁琦請辭 紐時：不影響兩岸關係
越野路跑挑戰賽 4月登場
王郁琦辭職聲明全文
昆山中榮爆炸事故 陸開庭審理
籲盡社會責任 清大倡服務學習
搜救人員：水中20分就失溫 難救援
身障團體盼春節假日居服費不漲價
風華再現 奧斯卡10件禮服的祕密
外籍看護工重招免評 月底上路
陸CPI五年新低 經濟前景仍有壓力
研華今年營收估飛越400億
新屋保齡球火調 送檢方監院
遏炒作農地 宜蘭農舍審查將趨嚴
蔡英文：肯定檢調努力 支持賴清德
未遭禽流感掃中 七美家禽行情漲
復航空難 總統逐一慰問家屬
新竹東京火車站 12日締姊妹
興國管理學院停招 百名學生將轉學
安華雞姦罪成立 在野議員：國恥日
與店家合作 展望會一圓貧生讀書夢
政二代參選立委 蘇巧慧游秉陶亮相
復興空難頭七 台旅會北京默哀
台灣經濟自由度高 投資環境待改善
H5N6首例死亡 雲南旅疫提高
安心過年 春節期間停催債務
色膽包天熊抱非禮 星鞭刑伺候
Netflix精選影片 古巴看得到
涂醒哲告媒體開庭 查證平衡攻防重點
獅子會募年菜 為獨居長者送暖
冷氣團來襲 14日起設流感特別門診
警破獲改造槍械集團 查獲長短槍7枝
昇恆昌桃機新春揮毫 熱鬧滾滾
曼谷爆炸事件 外交部籲提高警覺
復航空難公祭 總統逐一慰問家屬
美光計價 華亞科明年改損益分攤
復興空難 唐若文表達美方哀悼
港婦傷害印傭成罪 月底判刑
李沃士交棒 楊肅元掌金門救國團
旱象吃緊 26日新北等地二階限水
柏林影展 媒體追明星影評看內涵
LG大放利多 買G3就送專屬VR眼鏡
合庫羽球營 世界級好手教學
新台幣收升 5.8分
中共紀委：將嚴查影視業潛規則
魏應充案 彰院接開羈押庭
老婆懷孕 搶匪劫財見色性侵
南科用水爭議 環團管理局交鋒
韓美將舉行應對北韓核彈威脅演習
尋空難失蹤者 警續交管
汛期將至 林佳龍：檢討易淹水地區
復興空難頭七公祭 柯文哲悼念
桃猿主場開幕賽 新球衣紅不讓
恐嚇老人會 暴力集團8人被逮
拚魏應充維持交保 律師保持樂觀
航警細心調查 尋回陸女遺失耳環
日本留學試驗 今年起用新大綱
車門繼電器異常 台北捷運車門無法關
安華雞姦案維原判 支持者不滿
高鐵雲林站進度9成 6月完工
星巴克中清店11日開幕 打卡送咖啡
春節情人節雙至 昆明花卉出貨增一倍
涉用空殼公司刷卡貸款 3嫌落網
罵蔡正元判罰 段宜康臉書稱要服勞役
處理張顯耀案 王郁琦：做認為對的事情
復興空難引陸警惕 春運重視引擎維護
罷免投票日上工 勞工薪資應加倍
林英傑參加體檢 兄弟球團出錢
學運遭訴 賴品妤：坦然面對
西螺大橋傳跳河 婦人送醫急救
兄弟隊歌涉侵權 洪家有誠意解決
鄭文燦允作台商後盾 協設台商園區
諷蔡正元挨罰 段宜康擬服勞役
安華雞姦案原告：證明我可信
海峽兩岸春節民俗廟會 除夕登場
悼復航機師廖建宗 家屬11日辦追思會
大溪員警肇逃案 調查結果移檢方
調查：企業最愛畢業生 成大居首
水情緊 半導體廠備妥水車應急
中央社可信度奪冠 學者肯定
印尼小飛機 降落巴淡墜毀
泰安櫻花季 籲搭接駁賞櫻公車
駁斥不建設說 亞太電：全力建基站
唐若文：台美關係還是很好
朴子市長募經費 送暖邊緣戶
高通案罰款天價 陸方：未打壓外國企業
巴哈馬高球賽衝佳績 台小將世排往前
桃園小男嬰摔傷 母告托嬰中心
春安 金門警方加強協尋失蹤人口
復航公祭現場 攝影記者和保全衝突
頂新案 魏應充：不會逃亡讓家人蒙羞
現代神農 說笑話給釋迦聽
累肥眠冷澀 身體小毛病代表字
中央氣象局氣象報告
缺水 全台8地區26日二階限水
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
北韓無理 南韓無意談統一
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
認列一次性減損 衝擊宸鴻獲利
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
蔡琳沒害喜 上醫院因老公受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涉開轟趴拉K 14名外勞遭查獲
台灣塔尋求替代方案 將召開座談會
國定假日工作薪水加倍 照服員不例外
佛光大學 成立圍棋發展中心
張顯耀獲不起訴 調查局：尊重
流感病毒小變異 評估向南半球買疫苗
太陽花遭起訴 陳為廷：坦然以對
李全教團隊 擬多備證據提抗告
鴻海1月營收 歷年同期新高
斥資千萬 新竹市府修復歷史水道
遠洋海研船缺口 國研院憂台海權實力
迎羊年鬧元宵 高雄三山燈會登場
苗栗縣財困 員工年終獎金年後補發
搜救不停歇 出動挖土機平台船
追查復興空難 士檢勘驗機骸
高效率自動化生產 台北工具機展亮點
11日白天溫度回升 東半部有雨
慈濟提供汽化爐 助搜救人員取暖
北檢不起訴張顯耀 王郁琦不認同
遭訴假承攬真僱用 中油澄清無違法
馬刺險勝 波波維奇晉身NBA千勝教頭
高鐵董事長 劉維琪出任
廣東自貿區 設港澳專享負面清單
促進綠美化 中市研擬空地管理自治條例
王品兩岸拓點積極 今年再開百店
籌幼兒醫藥費 男涉偷老舊機車變賣
改造宸鴻 鍾依華：穿著衣服改衣服
泰全僑民主和平聯盟拜會樞密院
芭達雅女網賽 詹詠然單打遭淘汰
護岸補強 工人遭倒塌護牆壓死
獲不起訴 張顯耀感謝洗雪沉冤
醉男涉向酒店開槍 警據報逮人
教小朋友打羽球 周天成：耐心最重要
反服貿抗議案訴訟 義務律師繼續協助
高鐵雲林站12月啟用 民意盼提早
年節祭優惠 入住飯店送烤鴨宴
大陸禽傳人流感增 禽農勿前往
台北書展11日開跑 十大特點
新北：雙北合作救空難 不分區域
禽流感送驗增10場 疫情未歇
台灣常鏡頭 環教小冊免費索取
新丁粄節登場 中市山城展魅力
3D奇人密碼首映 雲林招待弱勢
頂新案 魏應充:不會逃亡讓家人蒙羞
電信三雄1月營運 中華電奪回獲利王
安華雞姦罪成立 分析：不見得有利巫統
全國憲改聯盟 公開徵求憲改清單
攻二合一筆電 華碩新品上市
103年稅收1.97兆元 歷史新高
自動通關第兩百萬 幸運兒桃園入境
製標本 宜蘭破土挖掘抹香鯨骨骸
台積電股息4.5元 18年高
北花斷航 立委要求復航代訂火車票
國人持A股 4年膨脹40倍
台北自行車展 海外廠商參展逾25%
廣達元月營收很淡 月減21.1%
復興空難 美國加入調查
宸鴻：觸控產業仍面臨併購壓力
貼文分享最後一餐 英美食部落客墜樓亡
借鏡白宮請願網 國發會公民平台上線
澎湖旅台同鄉 贈陳光復琉璃賀當選
苗縣賣場公安消防 9成合格
旱象若未解 5月底前恐分區供水
十年才知抱錯嬰 法診所判賠近七千萬
美國塞港 輪胎股元月營收持平
動漫節首日 9.6萬人次湧進
鄭捷生或死 檢辯激烈攻防
南警破獲賭場 逮41人
消防員抗議 訴求補人力裝備
新北美館競圖 姚仁喜蘆葦叢中出線
槍擊通緝要犯擁雙槍 基隆落網
北市URS春節歇 歡迎年後走春
烏克蘭政府軍烏東攻擊分離叛軍
韓風再起 買咖啡就有機會見都教授
南港人口破12萬 戶所送好運福袋
張顯耀案 王郁琦還原處理經過
提升蓮池潭觀光品質 明潭路拓寬
鄒族永久屋入厝 歐式建築格外顯眼
澎湖傳焚燒雜草引發火警 幸未擴大
SBL金酒戴維斯 獲1月MVP
華南虎又來了 陝西農民再出示虎掌照
探視更生人 致贈圍爐年菜餐券
挺學運 民進黨籲法官勿開民主倒車
台光點計畫 展現台青創意
年貨大街20週年 發表動畫影片
灑農藥不適 改作有機成女神農
謝長廷：賴清德可堂堂正正進入議會
獵豹行動安全軟體 1年下載破億
宏?完成現增 募得54億元
花現當肯 漫畫妝點花蓮市
NBA交易八卦 林書豪可能到公牛
里長聯誼會餐敘 空位留李全教
新光三越業績 今年上看810億
養大調包女兒 法2家庭獲賠188萬歐元
陸客理財通了 單一證件即可開戶
事隔半年 台壽又要賣
二階限水 5726戶受影響
北市國中生 北車助旅客抬行李
消失多年達文西畫作 瑞士現蹤
資源回收物占道 市公所代清除
王郁琦請辭 官員：不得不的決定
出任富邦獨董 陳錦稷跟進捐酬勞
菲律賓主流雜誌 專訪林松煥
救難累倒住院 宋啟明盼注意健康
頂新案 陳茂嘉律師：檢方臆測被告逃亡
高雄史料添新頁 文獻中心發表新書
陸房企轉型 萬達併購瑞士盈方體育傳媒
澎恰恰母住院 鐵獅2首映打氣
陳光復表揚志工 有你們會更好
新北計程車14日起春節加成
高通被重罰300億 大陸營運不受影響
陸客開戶買股買台股基金 快通了
澎湖過年機位還有700多位候補
搜救復興空難 政院：感謝雙北辛勞
大陸低通膨 貨幣政策仍有寬鬆空間
習近平：絲路基金儘快投資一帶一路
金控元月獲利 富邦金連霸
教訓執政黨 德里市民要廉潔
魏應充頂新案3開羈押庭 彰院仍裁交保
開發金元月EPS 0.04元
私藏名畫 法電器工：畢卡索送的
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女王之花殺青 韓星依戀台灣藍衫鳳梨酥
大樂透開獎
人行首公布社會融資總量 近615兆
G20：油價走跌 財政政策可重新評估
icash赴日也能用 秀卡跨海享折扣
火箭襲烏克蘭軍方總部 傳6死21傷
村民轟採礦之害 亞泥回應改善
香港限奶令 9200人闖關被逮
英相延攬匯豐董座入閣前 已知助逃稅案
年關將近 新台幣量縮震盪
被控辦性派對拉皮條 IMF前總裁否認
退輔會：沒經管薇閣幼兒園開發用地
台灣人才優 獵豹移動擴大徵才
台漫畫家61Chi 日本奪銀
比利時鑽石商 逃稅大戶
希臘債務議題 本週歐洲焦點
佳能收購監視器巨擘AXIS
俄外交官日 蒲亭喊硬頸拚外交
港流感增12死 死亡人數157人
烏克蘭和談瀕臨關鍵 俄軍軍演示威
群創：聯貸案借新還舊 解債權協商束縛
謝長廷：民進黨立委過半有相當困難
維持原交保裁定 魏應充：謝謝關心
魏應充交保 地院維持原裁定
小朋友滿場飛 戴資穎：教球體力要好
太平區太平路開闢完工 提升河岸景觀
機師廖建宗 駕駛過機密天干機
府：兩岸事務不可能專案處理
太空高掛笑臉 NASA望遠鏡拍下
陳德銘會台商 大談一帶一路商機
大樂透頭獎槓龜
被動元件有陸資 立敦私募引東陽光科
打聰明胰島素 老鼠自動降血糖
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張顯耀稱馬總統專案交辦 遭駁斥非事實
經部啟動二階段限水 鋼廠有因應
長榮航除夕班機 提供應景年菜
日蒙簽經濟夥伴協定 談互惠互利
聯發科後市 外資看法分歧
希臘債務危機 歐盟盼下週達臨時協議
蔡英文：若追求民主是罪 我們都有罪
百度看好股市 首推看盤app
群創：Q1產業全年低點 逐季上揚
平台船載怪手 空難現場將開挖
陸客出境遊 官員：不能有錢就任性
防火牆過時了 設陷阱逮駭客正夯
攜手韓商 辣椒艾菲卡TV開台
中山高卡車掉鋼材 無傷亡
王郁琦請辭 陸媒平鋪直敘報導評論少
朱明國遭調查 王榮任廣東政協主席
畢卡索271件作品偷竊案開審
泰總理日本受訪：年底或明年初大選
歐巴馬證實 遭伊斯蘭國挾持美人質喪生
阿姆斯壯登月紀念品 40年後曝光
有勾串之虞 李全教4人收押禁見
張顯耀「大嘴巴」 無關洩密
反服貿學運 起訴118人
國民黨智庫 董事長由黨主席兼任
鄧振中將訪華府 產官學溝通TPP
獲不起訴 張顯耀訴說冤屈
駭客侵新聞週刊帳號 推文挺伊斯蘭國
復興空難搜救失蹤者 挖土機開挖
外交部證實 汪傳浦病故
韓將歸還韓戰陸志願軍68具遺骸
北市第三位副市長 政大教授周麗芳出線
雲南省新增H5N6病例 列黃色旅遊警示
彰化3億交保 魏應充台北又出庭
張顯耀不是匪諜 陸諷「還大陸清白」
擁有新加坡居留權 魏應充加保3億、人保10億
復航提理賠1490萬元 總額6億
紐約警察槍殺平民 被正式起訴
年節將近 陳菊至前鎮關心魚貨供應情形
白宮確認 IS美國人質已遇難
王金平是國民黨一顆活棋！
鋼琴家陳瑞斌 獲比佛利山莊市長頒獎表揚
飛航人才培育 中華航空與逢甲大學產學合作
武陵櫻花季啟動客運及公路人員已做好準備
新竹科技產業新聚落 電子龍頭進駐高鐵新竹站
搭文湖線到內湖 享受「賞櫻、採草莓」粉嫩之旅
Hotels.com 2015奧斯卡電影巡禮
復興航空49機師考核 10人未通過
226起第二階段限水 台水籲請民眾節約用水!
魏應交出面當人保 魏應充過關
高雄大寮監獄 發生挾持典獄長事件
典獄長陳世志 自願替代當人質
高雄監獄挾持事件 檢警荷槍實彈包圍
北門商圈年終送萬金 全台最大 獨家私房品
復航空難公祭 馬英九柯文哲到場
離島春節輸運 台交通部允顧旅客權益
6犯人刑期200年 要求兩部汔車加滿油
監獄挾持 總統要求全力維護人員安全
屏東女婿揪團免費演出 邀鄉親欣賞英式嘻哈
喪夫不失志 越配靠家鄉味撐起一片天
新住民生活適應系列活動開跑 歡迎新北民眾踴躍參加
上海台胞中心建就業平台 串連陸生與台資
自掏腰包助弱勢學子 中崙校長盼增多元學習管道
洩密案 知情人士：張顯耀公然說謊
市場盼希債危機化解 美股走高
駭客侵帳號推文 揚言不利歐巴馬家人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
機器人搶勞工飯碗 步調加快
美國女人質證實身亡 歐巴馬誓緝凶
白宮：中東至少還有一名美國人質
駭客侵新聞週刊推特帳號 FBI調查
歐巴馬致電蒲亭 促同意烏克蘭和平協議
IEA調低全球市場展望 國際油價下滑
峰會前 傳明斯克會談同意烏克蘭停火
美股上揚 蘋果股價創新高
格雷50道陰影夯 英業者增繩索供應量
新興市場美元債 吸引力大增
會談前 歐盟籲希臘縮小期望
房客一氧化碳致死 飯店挨告
元太籲Hydis工會循正常管道溝通
澳警破獲恐攻 逮2男沒收伊斯蘭國旗幟
台紡織廠入選戶外用品流行趨勢大獎
傳希臘有解 台股可望終止跌勢
日月光高雄廠員工 調薪上看4%
豈止於大 蘋果市值破7000億美元
齊普拉斯：德國壓力下 希臘不展延紓困
推特財務長帳號疑遇駭 猛發垃圾文
復興空難 怪手河中開挖尋失蹤者
富比世網站遇駭 疑陸間諜下手
南加州太陽能農場啟動 供電16萬戶
堅守把關 鄧振中：美牛內臟不開放
蘋果砸約8.5億美元 投資太陽能
汪傳浦病逝倫敦 英方證實
希臘國會對政府信任投票 議員多數支持
外交部：英方證實汪傳浦過世
澳警破獲IS相關恐攻 疑為斬首攻擊
美國退撫基金控告巴西石油公司
鄧振中：台灣能符合TPP高標準
樂陞1月營收 年增逾3成
台股開盤漲51.80點
1月營收創同期高 鴻海開盤小跌
女人質喪命 美堅持不付IS贖金
交易傳聞滿天飛 林書豪何去何從
西非抗伊波拉美軍 4月底前近全數撤離
復興空難 罹難者擬賠1490萬元
康乃爾華裔生涉家中車庫槍殺父親
巴西匯市美元創近十年新高
利多齊發 台積電市值創新高
中央社美食汽車3C網站 好康即時報
空難搜尋 怪手開挖盼找到失蹤者
南韓擬推動與古巴恢復外交關係
伊波拉任務結束 美軍4月底撤西非
新台幣早盤升1.5分
盜採砂石7萬餘立方公尺 兩男送辦
牛皮吹破 NBC主播威廉斯停職半年
人行：油價跌若影響通膨 要政策因應
新北建官署 惹民怨引抗爭
Polycom推新服務 跨地點視訊會議
百歲中共元老鄧力群去世
讓利美光 華亞科股價挫
連假多 南仁湖營收拚2位數成長
汪傳浦佣金續追討 妻兒續通緝
IS美國女人質喪生 家鄉悼善良靈魂
春節假期最煩心事：家人嘮叨
鹽奶殺嬰案 二審判鄒雅婷20年
復興空難協調會 聚焦賠償金額
穆迪：低油價無助全球經濟成長
台北書展 獨立出版布置成小酒館
習近平：加快完善石油戰略儲備制度
警憂春安績效 上香查獲簽賭
關心春節魚貨供銷 陳菊巡視魚市場
投顧：歐QE添動能 義股展望佳
台北書展開展 沉浸書香世界
傳惠妮休斯頓愛女將拔管 與母同日死
陸媒：中共清查軍方財務狀況
李志村：股東會後退休轉任顧問
牛雜碎不算內臟 經長：屬可開放
墨國撤大陸中標高鐵 中國鐵建索賠
國台辦：人事變動不應影響機制運作
神秘汪傳浦 拉法葉艦案關鍵人物
台股盤中走高 電子主攻
台積電業績讚 激勵日月光波段高
陸委會：雲南列入黃色旅遊警示
總統立委併選否 12日討論
太魯閣自強號 春節台東首航
朴槿惠赴俄二戰活動 將取決國家利益
柯文哲宣布女副市長 政大教授周麗芳
硬體免費以網路獲利 專家：可能破滅
鹽奶殺嬰判20年 鄒雅婷上訴求和解
歐巴馬致電習近平 盼縮小網路議題歧異
聯發科市值 2天蒸發848億元
台灣資助瓜國公民養成計畫
廣東官員：港珠澳大橋可能延遲通車
除舊布新 打掃揚塵過敏增2成
逢甲攜華航 合推民航學程育人才
高職與台電合作 培養基層人才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
武陵賞櫻 13日起交管
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
假新聞醜聞 美主播無薪停職6個月
機油油精廣告不實 廠商經銷商皆罰
空難現場開挖 岸邊搜救員搜索
外交部長林永樂訪問布吉納法索
中油與日商兆豐銀 投資石化高值化事業
柯文哲：政府應以歷史眼光看學運
英無人駕駛車 今夏開放上路測試
復興機師重訓 口試結果將公布
日援外政策轉變 可馳援他國軍隊
鐵桶灌水泥棄屍 主嫌改判死刑
台北大學登山隊1人失聯 上午獲救
海巡查獲15萬包私菸 市值近千萬
大致底定 空難罹難者賠1490萬元
魏應充剛彰化交保 北院加保3億
室內空間廣告不實 建商遭罰
M503航路爭議 國台辦：釋出了善意
議長涉賄 賴清德：兩黨應嚴謹面對
樹黨等反對總統立委併選
情人節限時特惠 虎航買一送一
陸航高薪來台挖角 國台辦：平常心看待
追思殉職桃園勇消 總統頒褒揚令
香港亞視正商討出售股權
李全教案 朱立倫：嚴厲迅速處置
台積電市值衝新高 供應鏈同漲
IEK：智慧車加速 車聯網需求爆發
遣返大陸涉嫌貪官 美陸8月討論
展望兩岸關係 國台辦：繼續克難前行
鳳飛飛遺作出輯 兒子廣告現聲
尾牙大餐吃不停 男嚴重嘔吐出血
助巴拉圭蘭花產業 台巴簽合作計畫
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隨扈子案 副總統：該負責就要負責
新台幣中午貶0.8分
外資看4G產業 趨良性競爭
內政部：北方3島規劃國家公園
國民黨處理李全教案 最快晚上有答案
警撞女大生肇逃案 多名員警交保
今起換新鈔 台銀出現排隊人潮
遭指幹掉張顯耀 金溥聰將提告
量力點廣色域電視 開啟新戰場
馬達加斯加爆走企鵝 4支新預告
苗栗暗夜傳火警 住戶及時逃出
六項牛雜碎 陳保基不吃
發不出年終 苗栗縣長北上求援
改善非法捕撈 南韓脫離美國黑名單
迎新年 今起換新鈔
IEK：物聯網市場成長 加速業者轉型
王張會延期 國台辦絕口不提M503
慶農曆新年提案 加州參議院首通過
林書豪得分開張 湖人首節領先
竹聯幫分會涉恐嚇取財 逮6人送辦
湖人戰金塊 首節領先5分
歐巴馬習近平熱線 致力達成投資協定
習近平9月訪美 進行國是訪問
國台辦：要求台灣改進陸客旅遊安全
失業問題 每年讓4萬5000人想不開
HONDA重返台灣二輪重機市場
搶才 康健人壽年後招百位電銷
迎春節 高雄果菜市場供貨價平穩
復興空難1名潛水員 不治病逝
專家籲三高者 別碰美牛軟組織
離島春節輸運 交通部允顧旅客權益
湖人戰金塊 半場領先3分
HONDA今年估賣3.2萬台 年增3成
安華案終極判決 美國表失望
復航：罹難者每人賠1490萬元
南紡夢時代購物中心開幕
警攔查違規 惡駕駛衝撞逃逸遭逮
惠妮愛女浴缸昏迷案 警刑事偵辦
國民黨考紀會改組 首案處理李全教
林書豪命中率百分百 湖人半場領先
發現台中之美 攝影比賽頒獎
復興空難救難入員 因病猝逝
歐習熱線 促網路安全合作
高通遭罰 IEK：陸手機業壓力緩
台北書展開幕 馬總統現場購11書
弘道國中生 車站助抬行李
精神不濟 男大生國道擦撞致1傷
台塑新年LINE貼圖 有三娘影子
上市公司元月營收 年增7.44%
復航擬賠1490萬元 家屬沒人同意
國防部助春節疏運 籲帶身分證
柯文哲：加班費新制擬下年度實行
台中林酒店 7銀行聯貸23億
3科學園區營收 4度突破2兆
美牛擴大進口 可輸入6項雜碎
台灣榮興客家劇團阿根廷巡演
復興航空：罹難者賠償1490萬
一生幾桶金 研究：看職涯前10年
酒駕連撞汽機車 駕駛嗆聲賠得起
人民幣貶 專家：陸資金流出達1兆美元
魏應充擁星居留權 加保3億元
Janet與鮑伯布魯莫 遊澎湖感驚艷
台股收盤漲68.52點
美名主播扯謊 網友惡搞讓他見證一切
台股收漲68.52點
韓仁川重大車禍 100車連環追撞2死42傷
電子強漲 台股站上 5日線
湖人戰金塊 前3節打平
保育員特調螞蟻料裡 穿山甲吃光
金塊勞森狂轟 湖人3節遭追平
復興空難 尋獲2遺體
復航：空難影響財務
賞櫻專車精選駕駛 零事故零客訴
西國王登基頭1年薪水 比老爸少
頂新獻金案 特偵組傳姚祖驤作證
火鍋店回饋地方 嘉義千人圍爐
春安傳捷報 澎湖警方偵破槍毒案
2月台指期漲 48點
復興賠償金額 家屬未同意
2月電子金融期齊漲
AIT強調美牛安全 台需符合貿易承諾
涉盜賣軍艦柴油 4軍民遭聲押
民進黨總統初選 12日起領表登記
資安黑暗日 新聞週刊達美航推特都遇駭
群創後市 外資看法不同調
參與空難搜救員去世 同仁不捨
武陵賞櫻 滿園紅粉佳人
追思殉職桃園勇消 氣氛感傷
自由車亞錦賽 張瑤再獲銀牌
深化ICT合作 台灣巴西設投資論壇
湖人不敵金塊 吞5連敗
男駕賓士車藏毒 警取締酒駕查獲
蘆竹修車廠火警 濃煙波及洗衣店
國民黨北市黨部主委 陳永仁接任
雅加達唐人街 華人新年喜氣濃
葉門局勢惡化 美英撤使館公民
台灣外交小尖兵參訪雪梨
金塊勞森火力猛 湖人10分吞敗
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春節近 屏東縣暫停查稅
官方估成長強 印度經濟學家不買帳
三大法人買超台股74億元
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雲嘉嘉首長拜年 合推春遊導覽摺頁
雲林抽驗年節食品 1蝦米標示不符
回顧奧斯卡 收視飆升6喬段
腹腔鏡切肝腫瘤 醫師籲早發現
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李全教收押 律師團下午提抗告
竹檢搬新家 竹北大樓啟用
菜鳥移民 美電視史首聚焦台灣家庭
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11家麵粉廠不衛生 限期改善
科學園區營收看2.5兆 精密機械第3
文湖線賞櫻祕境 賞花採莓樂
復興航空空難 德國職足隊致哀
專家：陸手機廠若技術跟隨 利潤被拿走
吃法國菜不必飛法國 PAUL新菜登場
美牛雜碎進口 經部：盡快公布稅則號列
柏林影展 紐承澤談歷史記憶
拚綠委 高市民進黨部：先協調
救生員：用力拉發現兩具遺體
王郁琦請辭 馬總統未同意
台65線6車追撞 幸無傷亡
浙江3名H7N9病例死亡
江蕙推新單曲 欽點林逸欣合作
星：2014年入境國際旅客下降
8旬阿公迷路 8少女熱心陪返家
警撞死女肇逃案 桃警：查案無上限
春節迎客 國家公園不打烊
小學生人際關係差 向生命協會求助
中油轉投資石化廠 年產值逾200億
空難搜救員去世 毛揆上香致意
陳光復期許新警局長蔡金霸精進警政
吳思華：出版專書是大學義務
接副市長 周麗芳盼打造幸福台北
民團籲蔡英文 總統主席二擇一
老屋新樣態展 體會老公寓美感
守護民眾健康 東醫春節不打烊
台南議長賄選案 又聲押前縣議員
新台幣收貶 6.2分
達文西失蹤畫作 重見天日
永和警破網路簽賭 投注額逾億
業界：復興賠償金不可能再往上加
貴州H7N9首例 旅疫提高
BRT車道改公車道 林佳龍：評估中
毛治國：因病過世救難員從優撫卹
完成辦保手續 魏應充離開北院
竊油弊案 海軍配合偵辦
婦援會設網站 助私密照外流被害者
復航機師考核公布 僅39人通過
水泥棄屍手段殘暴 主嫌改判死刑
書展紐西蘭主題國 毛利人現場木雕
李全教案 國民黨考紀會12日開會
遠傳大眾WiMAX終止 NCC准
鄉鎮長助打掃 弱勢戶備感窩心
中央社老照片展 強化數位發展
集結文字聲音影像 台灣文學變聲
法務部長慰問士檢 贈蘋果祈安
吳思華讚周麗芳 行政能力強
污水無處排 台中精機園區擬改排至中科
增加補貼戶數 營建署盼降租金補貼
兩岸燈會 南京秦淮河點燈
歲末大掃除 姿勢正確免痠痛
國民黨考紀會改組 網羅學者卸任民代
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
復航機師考核 未通過者暫停派飛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海跨年意外後 南京燈會安全放第一
鐘陸基猝逝 家屬以他為榮
破最年輕大尾鱸鰻 27歲組犯罪集團
想春節大撈一筆 3男購毒被逮
木麻黃被剪成禿樹 林智堅不滿提懲處
量縮盤整 大陸股市收紅
平溪天燈節 接駁每5分鐘發車
魏應充交保 彰檢放棄抗告
外勞酒駕撞倒翁 勇警追車逮人
復興機師考核 2成未達標
警破詐騙集團 查扣現金1300萬
港股跌 人行拚經濟難撐盤
國防部：抗戰勝利閱兵 評估中
曼菲斯網賽 盧彥勳單打出局拚雙打
遊澳開車撞動物 民眾應多休息
高雄監獄受刑人搶槍 副典獄長被挾持
湖人5連敗 林書豪交易傳聞不斷
度假打工 首位波蘭青年歡喜赴台
習近平批准共軍財務大清查 再掀反腐
H&M後天開幕 名人趴造勢
15公尺高水財神 烏山頭水庫亮相
復興空難 金門旅客確定6死4傷
台灣旅遊團福建墜江 獲賠2747萬元
潛水員搜救病逝 馬總統致電慰問
復興空難 2罹難陸客遺體運回
大寮監獄挾持事件 典獄長斡旋中
吳奇隆蠟像登台 小S亂摸四爺
房地合一新制 房仲：規則明確買氣回
情人節之旅 全球8大浪漫飯店讓你挑
烏總統將出席歐盟峰會 商烏克蘭戰事
鐘陸基參與救災 總是衝第一
劉政鴻：中央借調款應先付員工年終
減供水15% 竹科：廠商恐面臨抽單
臉書創辦人祖克柏 控房地產開發商勒索
高雄監獄6受刑人 挾持典獄長
虐死高中生 陳巧明黃芬雀判賠322萬
高孔廉掌國民黨大陸事務部
美元強 外資匯入新台幣貶勢緩
李全教抗告 指檢製造逃亡假象
二審將定讞 黃世銘洩密案12日宣判
北市中繼住宅 林洲民：盼明年動工
施工影響 北市松山區12日停水
鴻海年終動員大會 今起連辦4天
復興春節機位 每天減4成
港女指控風水師欺騙 追討數千萬元
代發蔡英文春聯 台南市府惹議
民進黨常會談總統初選 蔡英文迴避
南紡夢時代開幕 統一旗下品牌進駐
鎖死鍵建功 智慧手機竊案銳減
鄭文燦：推動榮家轉型養生園區
役政署：無替代役遭挾持
男陳屍租屋處 疑因天冷猝死
為第5隊奔走 吳志揚首站到台東
受刑人挾持典獄長 大寮監獄談判要一輛車
印尼監獄風雲 兩百囚犯越獄
中市獎勵金 青年穩定就業最高2.2萬
投顧估MSCI台股權重微降
桃市年貨稽查 海苔米荖竟逾期
偷渡船地中海沉沒 恐釀3百死
高雄監獄挾持案 目前無人受傷
iPhone6綁約價 公平會：無聯合行為
寒冬送暖 中市水噹噹協會援助弱勢戶
高雄監獄挾持案 歹徒擁4長槍6短槍
屏大創新育成中心新創團隊 創佳績
二階段限水 大新竹603戶受影響
政府網站停擺 荷媒：源於網攻
避候鳥 柔性輔導鴨鵝室內飼養
涉台南議長賄選案 吳春成收押禁見
法國竟也有棄養寵物問題 每年10萬隻
情人節必吃求婚利器 台灣也吃得到
安華入獄服刑 妻子代夫出征
黑心油風波 標檢局修訂油脂國家標準
雅加達逢雨成災 總統省長兩手攤
特宏興漁工遭判刑 印尼：應治本
日本連鎖烏龍麵店 進軍嘉義
宜蘭童話公園開幕 展黃春明作品
金溥聰：的確因健康因素請辭
3D布袋戲 雲林首映
挾持案 毛揆第一時間掌握狀況
三和派出所落成 加強燈會交通與治安
大陸H7N9疫情 1月28人死
復航提強化訓練計畫 洽妥國外模擬機
新北率先技職教育向下延伸國小
義大利囚犯劫獄 挾持人質8天
法囚犯挾人質越獄 月餘後被逮續吃牢飯
高雄監獄挾持 前市議員李榮宗入監斡旋
高雄監獄挾持 陳菊臉書：醫院待命
山老鼠擁槍販毒 8人遭逮
雄監挾持事件 法務部：談判優先
揭開空總神秘面紗 國發會辦國土展
遇害美人質 可能下嫁ISIS指揮官
判刑28年半 鄭立德挾持典獄長
提振成長 希臘將與OECD起草改革計畫
日月光中壢廠尾牙 未來員工衝1.5萬
鴻海年終摸彩 傳現金獎上看百萬
春節連假 全台39處公路最塞
雄監挾持案 高市警局長坐鎮
殺雞儆猴 比利時聖戰首領被判刑
高雄監獄挾持 毛揆指示建立指揮體系
摩根調查 台灣投資人信心大增
金溥聰請辭 希望多疼惜家庭
福壽：提高糧食自給 活化土地優先
海基會台商春節活動 總統可望出席
台灣大攜手高市 推動4G智慧城
超級紅包頭獎 還沒被刮走
國民黨改革 地方黨部主委換血
獨居老人過年 陳菊送年菜
9月歐習會 可能觸及烏克蘭與反恐
公債不足額標售與資金排擠有關
消防設備人員法 王金平籲開公聽會
安心成家優惠貸款 土銀續辦
烏總統將出席歐盟峰會 簡報烏克蘭情勢
1月準備貨幣日平均3兆2570億元
金溥聰：張顯耀恐怕是真的有問題
復興空難善後 海基會發揮6大功能
安全考量 法關閉駐葉門使館籲公民離境
陸委會：貴州列入黃色旅遊警示
高雄監獄 目前有2600多名受刑人
監獄挾持首謀鄭立德 殺人重罪服刑
找到2遺體 南湖大橋成主要搜索點
殺氣重 鄭立德翻臉如翻書
高雄監獄挾持 策動家屬親情喊話
平價品牌在台激戰 優衣庫有信心
藍考紀會改組 民代教授任考紀委員
監獄風雲 獄政史有先例
福建破獲毒品走私 8名台灣毒販被捕
警方策動受刑人家屬入監親情喊話
受刑人挾持案 矯正署長南下
監獄挾持案 國防部：若需要可支援
高雄監獄挾持事件 懇親會停辦
換新鈔趕過年 台銀首日逾5千萬
高雄監獄挾持 居民聽槍響以為廟會
中信兄弟網羅林克謙 補強投手
非洲偷渡客悲歌 地中海又船難
桃猿春訓賽 林智勝砲打陳禹勳
金溥聰健康出問題 馬總統也難接受
春嬉山林 士林區所推環保健行
烏克蘭和談 克宮：蒲亭將出席
巴西監獄風雲2.0版 暴動家常便飯
星戒備森嚴 恐怖分子仍趁隙越獄
澎湖海巡查扣越界大陸漁船
挾持典獄長 越南囚犯苦牢蹲不完
東京迪士尼 冰雪奇緣3D光雕炫麗
台首度以官方身分參與世界公衛大會
監獄挾持 高雄250警力進駐部署
澎湖縣府表揚績優服務員 溫馨登場
年關將近 中彰投分署送暖街友
北地院裁定加保 魏應充尊重
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安全有疑慮 歐洲議會打臉微軟APP
監獄暴動巴西常見 最近一次3死72傷
高雄監獄挾持疑似槍聲 住戶以為鞭炮
萊劑廠禮來併羅曼 屏東設廠解約
美牛擴大進口 美豬想叩關不放行
談少子化 潘孟安：創安居環境
洪仲丘案後0人悔過 國防部遭糾正
向旅行社購復航機票 也可全額退
閃電俠傷退 柯佛入替NBA明星賽
傳參選高市立委 謝長廷不鬆口
新出土達文西畫作 謎樣的作品
插翅難飛 俄囚乘直升機越獄仍落網
張顯耀案 金溥聰：看過報告覺有問題
徐耀昌奔走 苗縣員工年終有著落
4國峰會在即 烏東戰火不休
王郁琦談請辭：希望找到適當繼任者
走春賞燈 佛光山燈會展1個月
高雄監獄挾持 憲兵特勤隊防爆車進駐
監獄風雲 近6年監所是非多
慈濟日本祈福感恩會 約千人出席
周迅高聖遠登台 生子順其自然
台灣男子陳進添馬尼拉失蹤 家屬急尋
油價跌 靜待美庫存報告
雄監挾持案 霹靂小組重裝上陣
立委罷免案 蔡英文籲黨員表達意見
高雄監獄挾持李榮宗斡旋 女兒憂父安危
市議員轉述：鄭立德說一定會放人
學者：美牛風險低 安全是另一回事
王郁琦談兩岸官方互動 遺憾陸生未納保
今彩539頭獎 3注中獎
王郁琦籲大陸體察台灣民意 樂觀看兩岸
高雄監獄挾持 鄭立德訴求要假釋
王郁琦：學運讓兩岸醒思檢視政策步調
經長赴美爭取TPP 開放牛雜釋善意
台股放寬漲跌幅限制 最快提前5月上路
張顯耀案 王郁琦：洩密台商應該存在
泰囚挾典獄長駁火遭擊斃 過程像電影
人行再發紅包 金融機構缺錢可找央媽
宜蘭靖廬 16年前也曾發生保警遭挾持
美媒搞烏龍 俄媒大做文章
港流感再奪7命 累計164死
詹家姊妹合體 芭達雅網賽晉4強
陳世志輔導受刑人 蛋捲供不應求
兩岸事務首長互訪 陸委會：持續運作
侯友宜：談判需最壞打算最好準備
歐洲總署 發射實驗太空飛機
航路爭議 陸委會：陸方善意無法解疑慮
董念台轉述 鄭立德說警不攻堅明早放人
陸客在台旅遊安全 兩岸協調強化
高雄挾持 正副典獄長自願當人質
中共打貪 今年鎖定央企與金融業
歐元區商希臘債 美股開盤跌多漲少
宣讀5訴求 矯正署長：人質安全獲保障
王張會延 周繼祥：更需要兩會第11會
台獄政首例 受刑人挾持典獄長
改善消防裝備 中央動用第二預備金1.3億
國民黨考紀會 12日處理李全教案
國民黨考紀委員名單出爐 黃昭順任主委
防高雄監獄挾持影響囚情 全國監所戒備
朱立倫時代 國民黨各縣市主委名單
把關「行動電源」 標準局: 認明檢驗標誌
台版監獄風雲 6名囚犯集體飲彈自盡
《回首來時路》 2/14新書發表會
華航新春抽一元機票「喜羊羊」
立委補選民進黨無力補刀！
賴神與柯Ｐ都未看見的可怕未來
台中市教育局長顏慶祥營造新城市新教育(一)
涉案受刑人家屬哭斷腸 有人不要解剖
台中市榮獲教育部促進學校健康績優縣市(二)
MOD家庭餐系列再添成員
毛勒令 法務部24小時提出0211事件報告
104年阿里山花季預約轉乘 享優惠抽好禮
華航新春抽一元機票「喜羊羊」迎新年！
南華大學「璀璨南華」全國攝影大賽 獎金一萬元
強化危機處理能力 保障機關人員安全
春節期間 北捷視人潮加開列車
浪漫情人夜 五星飯店加碼送好禮
集保結算所提供國際債券多元、安全、效率服務
中華電信Hami書城4.0功能 引領行動閱讀品味
航警好眼力 找回陸客丟失物
警募物資助貧弱戶過年
貧農子翻身 回饋社會助弱勢
永和社大培訓新移民師資 歡迎踴躍報名
越配來台圓導遊夢
重議紓困案 希臘將與歐盟角力
嫌犯5訴求 矯正署長：未做任何允諾
戰IS 歐巴馬要求國會授權動武
高雄監獄挾持 王卓鈞抵現場坐鎮指揮
足球好手陳柏良 轉會杭州綠城
高雄監獄人質事件 外媒紛報導
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
足球好手陳柏良 轉會杭州綠城
憂希臘無法達成紓困協議 歐股跌
美軍3月起 對烏政府軍提供訓練
挾持獄所人員 俄州囚犯加判5年多
烏克蘭和平峰會開始
白狼抵高雄監獄喊話 不要傷及無辜
鄭立德訴求 陳明堂：持續談判柔性勸導
美指陸不公平協助出口商
高雄監獄挾持 戒護科長王世倉獲釋
高雄監獄槍響非攻堅 嫌犯射空拍飛行器
花蓮市木造房凌晨火警 3死
鄭立德要白狼帶酒進監獄 喝完棄械投降
高雄監獄凌晨4時45分槍響 連開30多槍
法務部證實戒護科長王世倉獲釋
高雄監獄挾持 陶子臉書為失言道歉
巴西石油公司工作船氣爆 至少3死
美獄政亂象 無奇不有
現場傳4嫌自盡 救護車高雄監獄外待命
違反規定 LLB拔掉美國冠軍
高雄監獄挾持落幕 6嫌自盡典獄長安全
高雄監獄挾持14小時 6嫌自盡典獄長安全
雄監挾持案落幕 6人自盡
投資人觀望 美股持平
高雄監獄挾持案落幕 2人質平安獲釋
高雄監獄挾持歷14小時落幕 2人質平安
美儲存量增加 油價跌破49美元
高雄監獄挾持落幕 檢察官相驗6嫌遺體
高雄監獄挾持 美媒引述中央社
求國會授權 歐巴馬誓言擊敗IS
高雄監獄挾持案 柯P籲保外就醫訂規則
台灣道地美食登英倫 劉志攻給讚
高雄監獄挾持案6嫌自盡 矯正署長遺憾
G20續寬鬆 人民幣看升至2018
投信：經濟穩成長 看好亞股
個人出版時代 春水堂推微型創作平台
建設飯店租賃 估和旺實獲利升
關鍵字找房 信義推買屋速搜
機上漫遊上網 台灣大推1折優惠
台企銀主辦綺麗開發聯貸案
投顧：因應美升息 調整投資組合
合勤科MWC 展出LTE解決方案
希臘紓困談判 法新社：未達協議
物聯網應用 帶動分散式運算架構
布局物聯網 精材指紋辨識封裝看增
希臘紓困談判 暫未達共識
柯文哲：救災單位可比照美國FEMA
柯文哲：世大運執行長人選13日定案
6受刑人舉槍自盡 矯正署：遺憾
希臘財長盼16日達成協議
MSCI全球標準指數成分股 新增萬海
烏克蘭和平峰會 俄外長正面評價
希臘紓困談判沒共識 歐元聞訊貶
習近平訪美前 美中將討論貪官遣返
Tesla財報未達標 大陸銷售欠佳
封關倒數 台股整理機率大
魁北克10麻疹病例 與加州迪士尼有關
高雄監獄挾持 對峙談判飲彈自盡落幕
受刑人挾持開槍 現場如戰場
受刑人挾持人質 警方克制開槍
受刑人挾持人質 疑因出獄無望而犯案
思科財報超標 盤後股價漲
應用材料估Q2銷售獲利低於分析師預期
販售浣熊肉 洛杉磯超市遭調查
台股開盤漲34.17點
紐約阿提卡監獄暴動 警方攻堅結束
花蓮凌晨火警 祖孫3人命喪火窟
美國男槍殺3穆斯林 恐涉宗教仇恨
美媒報導大寮監獄暴動
特斯拉財報欠佳 台廠淡定
全球每3隻手機 1隻用聯發科晶片
復興空難搜救 南湖大橋人鏈搜索
新台幣早盤貶0.5分
處理李全教案 副總統：兼顧法理情
掌國民黨大陸事務部 高孔廉：義務職
歐盟希臘紓困談判破局 下週再談
台中男子遭綁勒贖2億 安全獲釋
警網及時攔住 涉挾持受刑人困在監獄
高雄監獄挾持 總統譴責促1週內改革
尋授權 歐巴馬：特種部隊鎖定IS領袖
遭挾持典獄長 曾被槍指著
低溫特報 中部以北下探10度
男高架道路肇事 跳10公尺深河床
被控洩密案 黃世銘1年3月定讞
蘇貞昌宣布 不選2016總統
中風新療法 可大幅降低死亡率
收費員抗議 要求毛揆出面解決
中共春節後 對中石油26家央企展開巡視
挺債務談判 萬人示威喊別搞希臘
韓勞抗議永豐餘 三步一跪
男遭綁勒2億獲釋 案情待釐清
石門水庫水情吃緊 北水局籲節約
蘇貞昌：不選2016總統
上海擬禁不文明者出境旅遊
集邦：行動記憶體價格欲跌不易
下週汽柴油價持平或漲2角
自由車亞錦賽 中華奪10金6銀3銅
副總統：人生追求長壽健康快樂
穿戴出貨估倍增 帶領行動支付熱潮
富邦金徵儲備幹部 規模歷年最大
Netflix凸槌 紙牌屋第3季搶先看
高雄監獄挾持案 越媒關注報導
印尼對鍍鋁鋅鋼鐵防衛措施 台擬提諮商
情人節遊日本 小心沒人愛剩男聯盟
南韓品牌價值全球第16 美國居首
馬總統贈勳 江宜樺：感謝感恩
台鐵228開訂 1分鐘賣5萬張
傳大陸生產石墨烯獲突破
淡大設外交英專班 向外籍生招手
報導：涉昆明火車站攻擊案4嫌印尼落網
台股開高震盪 盤中守10日線
6受刑人飲彈自盡 法務部下令檢討
陳世志重視反劫獄演練 經驗派上用場
新年開運 朱立倫金山發紅包
宏達電首款穿戴露餡 傳推出PETRA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
高雄監獄挾持案 柯文哲：太慘了
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
女性上班族夢中情人 彭于晏贏金城武
運價漲油價低 航運股上漲
黃世銘案判太輕 告訴人擬提非常上訴
鄭立德當年被圍捕 聽到是警察沒拔槍
把握冬陽露臉 北市推薦10步道
監獄挾持案 毛揆促速提調查報告
運價漲油價低 航運業後市不差
緯創林憲銘：今年業績比去年好
高雄挾人質6囚自戕 外媒持續關注
耕耘台灣有成 華為今年拚成長3成
MSCI調權重 萬海升幅最大
總統府國安會秘書長 完成交接
遠百總部啟用 獲綠建築銀級肯定
葉毓蘭：媒體直接對話嫌犯恐觸怒對方
學運被起訴者：反濫權興訴
台灣外交小尖兵訪問墨爾本
團圓不要暴力 勵馨提停看聽守則
玉山金攜手10名校 啟動產學合作
6受刑人自盡 侯友宜：不樂見
雄檢：與涉案受刑人溝通不下30次
上海確診1例H7N9 密切接觸12人
調查：大陸電視市場春節後入淡季
吳憲璋唸聲明 法部：人質安全第一
台北書展湧人潮 未成年免費入場
台泰簽醫衛合作備忘錄 醫療無國界
黃世銘判刑定讞 不影響退休金
西港慶安宮 除夕夜發歲錢
部署THAAD問題 美韓關係掀波瀾
新台幣中午貶0.4分
國民黨考紀開鍘 李全教遭停權
劫獄案 朱立倫：司法人權需檢討
不捨涉案受刑人自戕 家屬哭斷腸
毛揆：挾持案凸顯管理缺失
印尼祭防衛措施 台循WTO程序提諮商
MSCI微降台股權重 不影響後市
為弱勢辦桌 3萬5千街友吃尾牙
法部：挾持案不影響陳水扁保外就醫
監獄挾持案 陸網友：編劇不敢這樣編
借閱楷模 復健師年借3千本
合約爭議 韓經紀人告EXO鹿?
世界設計之都執行長 柯文哲：公開徵選
馬總統：獄政改革不能停頓
谷歌扮資安裁判 惹火矽谷同業
高雄監獄案落幕 NHK等日媒報導
防恐怖主義 歐盟領袖籲加強邊境檢查
房市拚轉運 新春看屋抽50萬元彩金
6囚自盡 醫師：脫罪自我合理化
MSCI權重 台股連6降
泰媒報導台監獄挾持事件
烏克蘭危機談判 傳4國將簽署文件
匯兌收益大補 汽車零件獲利看漲
專家：習近平9月訪美 難有實質進展
毛揆：飛安絕對不容打折扣
挾持案落幕 法務部：囚情穩定
禽流感重創 鵝場復養計畫4月推出
考量社會觀感 李全教遭停權
陸央行春節前頻輸血 單週淨投放創新高
Google商店消費 可併入台灣大帳單
毀武器滅機密 美急撤葉門大使館
6囚自盡前要酒 學者：萬念俱灰
雄監挾持落幕 法務部令穩囚情
高雄監：涉案受刑人對出獄無望賭命
高雄監獄挾持案落幕 印尼媒體報導
公寓增設電梯 新北出2新招
蘋果稱不會囤積現金 將回饋股東
政院：強化災防效能 邀地方座談
台股收盤漲34.09點
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台股整理 收漲34點
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2月台指期漲 4點
芬蘭台裔男尋親 將與生母共過年
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法院：黃世銘洩密多 加重刑度
ZenFone 2嘉年華 報名額滿
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土狗拾金不昧 警方直呼靈犬萊西
蘇貞昌不選總統 蔡英文擇期登記
借閱楷模 3歲童年借700本
6囚出爾反爾 求見白狼遭拒
查獲近8噸違規爆竹 台東最大宗
國家清潔週 嘉市涂醒哲帶頭掃街
離島春運 軍機待命支援
嘉市愛心尾牙 百桌宴寒士
租學生宿舍設賭場 賭資每天上百萬
陸整軍經武 占亞洲新增國防預算逾6成
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蘋概股強 台股逼近9500點
占中後 泛民與港府在港大開戰
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組織型態 擬新增有限合夥
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烏克蘭峰會落幕 傳就八成內容敲定協議
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韓航公主堅果門案 法院判1年徒刑
兩韓潛艦大車拚 北韓數量贏南韓
紅包自己賺 年前短期工讀機會多
最高院發回更審 謝依涵暫逃一死
韓勞三步一跪 抗議元太科技關廠
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美資深戰地記者車禍亡 CBS致哀
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3成7兒少想花錢就花 恐成小月光族
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總統立委併選 朝野看法不一
360周鴻禕將任與酷派合資公司執行長
H&M開幕倒數 頭香客排隊搶好康
年節腸胃不適 中藥茶飲消脹氣
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韓外交官回憶錄談台助脫北者秘辛
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李全教涉賄收押 提抗告遭駁回
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水源乾涸 西印度紅鶴棄蛋求生
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櫻花大道落成 南投賞櫻新美景
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美牛雜碎擬進口 雲嘉3首長反對
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印尼設大象護林隊 查緝濫伐盜獵
4國共議烏克蘭和平 談了14小時
港股收高 電信股攀漲
無望憂鬱悲劇收場 強化後續心輔
警及時雨 阻受刑人挾人質越獄
菜鳥移民黃頤銘 擬探討大陸反同
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
情人節遊陶博館 拿春聯又送花
江澤民長子 任上海科大校長上京述職
藏頭詩提罷免 柯文哲：不是我寫的
新光三越桃園大有店 打造機器人世界
張盛和：踢到泡腳機摔斷腿
基隆監獄囚情穩定 懇親會照常舉行
春節疏運 高鐵加開8班自由座
私密處毛髮造型 只給情人看
聖露西亞將設大使館 外交部歡迎
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復興空難 尋獲最後一具遺體
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蒲亭：烏克蘭2月15日起停火
成龍談房祖名獲釋 稱小王八蛋
年前換新鈔 通貨發行破2兆
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送貨司機：涉挾持受刑人可能有互射
無人機空拍監獄 無法可管
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郭俊麟春訓實戰 球速143公里
再一天回暖 年前大掃除好時機
年節將至 中市籲小心劣質菸酒
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獲政院文化獎 齊邦媛年輕時羨慕師鐸獎
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復興空難 尋獲最後一名失蹤陸客
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房祖名14日獲釋 成龍可能不會接風
食用鴨血疑攙飼料用禽血 中檢偵辦
觀光工廠添一家 雄獅鉛筆將設桃園
26日二階段限水 千度大戶減量
德Ifo：台灣景氣持續轉好
羊年添洋味 黑橋牌推中西混搭年菜
歐洲議會：加工食品應標示肉類來源
房地合一稅 明年元旦實施
搶H&M頭香禮 少女露天過2夜
高雄監獄挾持案 星媒追蹤報導
韓航千金一怒為堅果 苦牢蹲一年
單身情人節 7成身障者難找伴
大陸外交部：軍費比重低於世界平均水準
招募新血 宏?騰雲計畫進入第2階段
獅春訓陳韻文2局3K 鄧志偉開轟
前後門上鎖 大火祖孫逃生無門
輸伊出口商 清算機制恐無法取貨款
精障母女訪親失散 苗警尋回載返家
嘉縣圖書館重新開幕 具人文氣息
長命百歲有可能 神農2中藥尋答
新房地合一稅 房仲：簡化計算易推廣
中市車商遭綁勒贖 警逮2嫌
復興空難遺體全尋獲 陸客家屬安心了
暖男金門獻唱 侯佩岑醉了
IMF和烏克蘭 紓困案達初步協議
府辦網路研習營 馬總統全程參與
高雄監獄挾持事件 監委要查
監獄挾持報導惹議 NCC持續了解
基隆寒士尾牙 席開60桌
曼谷市新水上市場 迎新春假期
台北轉運站 春節實施站外下客
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新竹東京 火車站締結姐妹站
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靈鷲山邀走春 禮佛點燈祈平安
畫家里長結合書畫家 寫春聯沾喜氣
中信兄弟勝韓職二軍 林威助3安打
防情人節失身 印尼禁保險套巧克力
桃猿春訓 林智勝連2天開轟
烏克蘭和平協議 親俄分離分子簽署
房地合一 毛揆盼避免外資炒房
柯文哲發發財金 民眾搶拿
華航新春喜羊羊 抽一元機票
陳世志堅守崗位未休息 獲讚有GUTS
訣別受刑人 陳世志：苦勸不要見血
受刑人自戕倒地成梅花瓣放射狀
香港流感死亡人數 增至173人
陸省級政協增補副主席 令政策遺缺未補
金管會:壽險業房產報酬率限制不放寬
星妝藝夜間嘉年華 烏節路換新裝
房價泡沫可能性 台灣全球最高
中市緝詐欺毒品案 1嫌趁機跳樓身亡
安倍施政主軸：改革改革再改革
蘋果公布供應鏈 鴻海續入列
張盛和：房地合一稅收照顧弱勢
日相施政演說：明夏參院選後修憲
瑞典央行利率砍到負數 市場吃驚
強力掃蕩 竹縣刑大年節前破多案
媒體報導挾持失序 朝野立委籲檢討
余英時捐唐獎千萬獎金 成立人文研究獎
林松煥接見參加菲旅展台代表團
自願做人質 副典獄長：已做最壞打算
空難搜救 毛揆致電雙北感謝
學習BOT 柯文哲找邱大展上課
馬公警分局長慰問離島員警
陳姓商人菲律賓失蹤 家人急尋
台鐵駕駛抗議 情人節恐誤點
中市綁架案 林佳龍：盼早日破案
林口校區工程延宕 師大遭糾正
營養午餐漲價 柯文哲要先試吃
創新園區 杜紫軍：7月可進駐
日外相：將採措施 護海外僑民安全
陸：反駭客攻擊 美國應先以身作則
詐彈頻頻 開峰會歐盟緊張
嘉市交趾陶館 羊年新春特展
七堵鐵道煙火節 27日登場
春安辛勞 陳福海慰問金城分局
食安風暴 兩岸搭橋列食品業
義大犀牛不敵韓職 蔡明晉先發亮眼
采盟桃機揮毫 喜氣羊羊
食安 金門衛生局擴大稽查
澎湖消防局長赴離島分隊慰問
國民黨金門黨部 寒冬送暖
張盛和：房地合一稅讓房市軟著陸
金門爭取機位 助鄉親順利返鄉
嘉義查獲3場活禽私宰 罰17萬
雲林查獲私宰家禽 將加重裁罰
蔡英文：台美經貿合作 符國家利益
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甜言蜜語 獅城農曆年前送灶君
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再傳偷渡悲歌 歐盟列首要任務
謝依涵暫逃一死 死者家屬痛批
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李全教遭停權 台南藍綠舌戰
復興空難43死 罹難者全找回
男歡女愛正常來 格雷陰影別模仿
全法都挺辦奧運 巴黎惦惦
都教授蠟像分身 陳列香港陪粉絲
媒體空拍監獄挾持 媒改團體譴責
劫獄理由扯到扁 陳致中駁混淆視聽
邊談邊打 烏克蘭指俄火箭坦克大舉入境
房地合一課外資重稅 業者:違公平互惠
員工爭調薪 巴黎機場罷工兩天
收益率門檻未調 壽險：盼彈性檢討
青少年酒興 基因和同儕影響
台醫療先進 診治8歲帛琉癌童
報告：大陸3年後成全球最大零售市場
習近平主持政治局會議 談中央巡視反腐
屏監說明挾持案 安撫受刑人情緒
陸自貿區戰略 一帶一路沿線選點談判
李全教抗告不成 支持者擬上街
打臉歐巴馬 科技大咖將缺席網路峰會
雄監挾持案 張安樂讚未傷無辜
上海自貿金改 本外幣境外融資全面開放
大型災難應變 金門：機動測試
復興空難 9天投入8500人
美擬出兵掃蕩伊斯蘭國 日本力挺
財部版房地合一稅 巢運批下流改革
劫獄14小時落幕 受刑人飲彈自戕
威力彩頭獎貳獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
民進黨：高市緊急應變 中央應學習
各方同意停火 烏克蘭終結戰事有望
陸整頓婚友網站 一律實名註冊
談紓困爭議 希總理稱歐洲站在轉淚點
大陸外交部微信 紐約領館帳號上線
天將雄師首映 成龍嗨唱主題曲
死對頭合作 傳快的與滴滴將合併
昆明砍人犯 疑與伊斯蘭國有關
澳洲名人賽 錢珮芸首輪並列22
齊普拉斯魅力 席捲歐盟
有錢當大爺 吃菲律賓牢飯爽比度假
山西呂梁市官員辦公室墜樓身亡
葉門瀕臨內戰 外交部籲勿前往
涉侵占校產 中興高中董座交保
陳順詳關鍵上籃 台銀擊敗裕隆獨居第4
烏克蘭和平有望 美股開高
黃世銘判1年3月定讞 可易科
習近平9月訪美 出席聯合國70周年慶
國民黨考紀會通過 李全教停權
法務部公佈6嫌犯名籍資料 刑期加總超過200年
監獄挾持 學者：媒體電訪失當
無國界記者新聞自由排名 台灣第51
李全教提抗告 台南高分院駁回
行銷國家考試 考選部規劃Q版公仔貼圖
男子車撞上海美領館 一哨兵受傷
法務部高雄監獄事件報告
房祖名今出獄 明「情人節」召開記者會
台灣監獄事件 鬧上紐時版面
劫獄落幕 指揮檢察官「沮喪」
台灣首位德國受刑人 遣返服刑
割闌尾罷前之夜 柯文哲將路過
誦讀經典一指通 你用APP學佛了嗎?
打造跨文化學習環境 淡大設外交全英語班
成大外籍生體驗農曆年 揮毫吃元寶
桃首間中法文創餐廳開張 展中大輔導成果
台北YMCA新移民團體課程 熱情歡迎報名
春節送暖 移民署與陸委會攜手關懷高雄新住民
水情持續不佳 台灣西部陸續進入第二階段限水
龍華科大榮獲全國TOP20辦學績優學校
憂心國民黨瀰漫怯戰失敗主義
台中市教育局推動國際交流與世界接軌(三)
加強新住民子女教育及適應表現(四)
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基隆港東岸貨櫃集散站 氫氟酸氣體外洩
Onitsuka Tiger COLORADO EIGHTY-FIVE歡慶30周年
西方資產 展望2015年市場投資良機
陸媒報導 三「老虎」同時被雙開
美國駐上海總領館遭撞 警衛受傷
中華航空消費訊息
春節返鄉注意路況 加強花東離島疏運
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2015臺北燈節熱鬧登場 搭捷運輕鬆「鬧元宵」
新年到！凱蒂貓祝您「羊年行大運」
兒童新樂園換新「妝」 喜氣「羊羊」迎新年
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法務部矯正署公佈 挾持人質報告
政院：巨量資料運用迅速啟動
走投無路 卡債族請新市長幫忙
消防設備人員法 王金平籲開公聽會
安理會通過決議 斷絕IS財源
烏克蘭和平計畫13要點
烏克蘭馬拉松和談 同意15日停火
苗栗暗夜火警 燒毀廠房業者心碎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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烏克蘭終達和平協議 美要求落實
轎車衝撞上海美領事館 1武警受傷
希臘歐盟達共識 展開技術性評估
美參院同意 卡特接任國防部長
威力球連槓3月 179億頭彩3人分享
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中鋼招新人 金融研訓院辦招考甄試
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談台區域經濟整合 鄧振中：時間不多
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巴西日裔女藝術家大竹富江逝世
台鹽推動物偶像嘉年華
高收債退燒 投資人轉愛平衡型基金
傳歐洲央行提高希臘銀行緊急貸款額度
台股封關日 估有機會創波段高
約旦空軍再度空襲伊斯蘭國
Zynga關大陸拍攝廠 Q1營收預測不如預期
多倫多2014年觀光客破紀錄
龐巴迪遇逆風 執行長下台
大麻合法後 華州學童使用增加
貝里斯電視節目介紹台灣之美
備戰世青 陳楷雯揮汗苦練滑冰
伊斯蘭國宣稱挾持以色列間諜
台灣之星神氣 攜碼用戶踴躍
巴黎布料展 呂慶龍為參展台商打氣
台股開盤漲 3.66點
中華電推行動閱讀 Hami書城4.0面世
年節掃除 業者推線上預約
高雄監獄劫後 東側門開啟送貨
海倫米蘭：英王室生活如同外星人
瓦楞紙行動書車 獨立書店出發
6囚遺體 家屬：都出獄了還解剖什麼
新台幣早盤升1.91角
台北101案 鄧振中：仍歡迎外資
監院財報 總統存款7876萬元
股神非虛名 10年百萬賭注巴菲特贏定
基隆港氣體外洩 碼頭封鎖
大陸西部首座核電站 預計下半年發電
動漫節3天21萬人次 熱情不減
秘魯水患 台灣伸援手救災
大寮監獄暴動落幕 美媒關注
出生6天早產兒換心 美史上最年幼患者
H&M開幕送購物金造勢
聯邦法官槓地方 阿拉巴馬發同性婚證書
陳楷雯幸運符 外婆贈兔項鍊
癌婦開刀 愛犬自行走20條街抵醫院
前索尼影業共同董事長巴斯卡承認遭解雇
約會網站找真愛 英研究教撇步
台積電馬年市值增逾1兆元
美數據不佳 新台幣早盤勁升
北韓擬研發輕型無人尖端武裝設備
房地合一明朗 營建股漲幅居冠
搞笑宣傳投保 歐巴馬照鏡玩自拍
年初二到初四 屏東規劃5市集
調查：海洋塑膠垃圾 大陸流出量最多
買凶殺吳善九 吳信中判19年定讞
潘政琮奪冠 世界排名重返前十
星國抓垃圾蟲 平均日開52罰單
貝里斯去年出口連續4年衰退
房祖名刑滿獲釋 似較預期提前1日
全智賢有新作 夏季「暗殺」
千古愛情 希臘出土史前情侶擁葬
台股盤中衝高 股王與營建強漲
聯詠招兵買馬 揮軍指紋辨識
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越商海外投資 去年總額近18億美元
瓜國總統接見高雄長庚院長陳肇隆
寒假登山活動 教育籲妥善計畫
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林書豪五月天簽名 蕭家淇列財產
黑心鴨血 (雙)鵬負責人遭收押
瓜地馬拉今年外資可望成長8%
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控制血壓 運動多一點太瘦也不好
總統：網路開始主導人民生活
死後繼續po文 臉書跟你生死不渝
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倡惜福愛物 城市科大交換二手書
專家確定大陸擁有093G潛艇
正港滷肉飯 獅城台灣遊子淚滿襟
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澎湖托育中心親子創意年菜圍爐
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搞軌案 李泰安更三審判13年
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中市男遭綁架案 警逮6嫌釐案情
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宏達電RE迎新春 豔陽紅新色開賣
春節到 陸700城市難聞炮竹聲
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三大法人買超台股121億元
紙錢集中燒 中市環保局帶頭響應
桃園慈湖拉拉山 除夕休園其餘正常
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新年行春 斗六賞花燈
台中童綜合醫院 三度獲JCI認證
中市環保局 春節垃圾定點清運
美同性戀遊行傳槍響 2命危
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韓歌手朴宰範抵台 粉絲瘋狂
外星人遊集集 進化1001號亮相
警對空鳴槍 跳彈掃中嫌犯膝蓋
新春好彩頭 南瑤宮搶頭香
桃園查年貨 近1成不合格
情人節到科教館 放閃換獎品
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駕車渡溪遭滅頂 4人驚險獲救
公有建築題字 鄭文燦規定首長不落款
柏林影展 張作驥以醉生夢死釋母愛
新春裝置藝術 嘉縣羊梅吐氣
恩將仇報勒死老闆娘 男判無期
拖板車機車相撞 瓦斯工遭輾斃
砂石政策環評 促經部檢討聲浪大
桃園小烏來天空繩橋 情人節啟用
警追通緝犯 查獲行動改槍車
曼谷韓國街 道地牛骨湯肉多湯濃
陸媒：習近平攜家眷到延安拜年
天災人禍 情人節花店買氣受影響
創新高後拉回 日股收黑
101案 張盛和重申反對外資買
挾持人質案 2受刑人曾有意棄械投降
新台幣收升 1.55角
柯文哲恐違選罷法 北市：可受公評
棒球季近了 中職官辦熱身賽3月初開打
挾持案 法務部開會討論調查報告
王郁琦：張顯耀應釐清疑點
安倍提安保修憲 大陸盼日本慎重行事
菜鳥移民首播 奪喜劇收視率冠軍
逾350人加入IS 印尼撤護照
情人節前夕 桃機點歌送情人
表現真愛 逾半數情人：共享密碼
緬甸邊民逃往雲南 陸：人道協助
迎情人節 桃機出境大廳搞浪漫
抗戰70周年 中俄東北尋俄軍遺骸
油漆工施工不慎掉落 警消搶救
宜蘭彩券行成簽賭站 夫妻檔送辦
嘉縣鄉長捐薪資 弱勢學童受惠
復興空難 罹難陸客女兒感謝搜救人員
北市聯開宅 申租資格不限市民
華碩去年Q4 每股賺6.07元
SOGO及京華城福袋抽驗 資訊違規
假冒公署電話詐騙 警破黑吃黑
飛機故障 吉特錯失故鄉名人堂
房地合一稅 張盛和張金鶚交鋒
星展集團獲利好 員工加發紅包
百萬富翁省油錢 沒加滿油墜機亡
考生塗鴉穿越 拍李白上傳手機
裁縫剪刀成武器 雄監工場將改良
嘉市春節勞軍 參訪空軍基地
邱淑媞首以官銜在世界公衛大會演講
北市港湖勞工 享1日罷免假
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龍潭案不起訴辜成允 台泥：個人理財
地方重要濕地 營建署逐年完成評定
竹縣府推環保 掃地也能抽黃金
台鐵駕駛減速抗議 花東恐誤點
氣勢強 投顧：台股可望破9593點
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國軍遊藝隊密訓 驗收展成果
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黑心鴨血 恐含生物毒素重金屬
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消基會：美牛雜碎非內臟是誤導
涉謗朴槿惠遭境管 日記者：不潛逃
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中古車商擄人勒贖案 警逮7人送辦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
情人節前夕 北市玫瑰展浪漫開跑
金融機構增撥 方便農曆春節ATM領錢
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研究甩臭大作戰 谷歌專利露餡
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嘉縣稽查問題鴨血 封存364包
桃園商家挺桃猿 180家響應
英人質要家人放手 道別意味濃
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冷氣團減弱 14日白天明顯回溫
RK金承熙簽唱會 粉絲揪團北上
澎湖各鄉市春節垃圾清運時間調整
地方兩會落幕 60多省部級補缺
Uber衝擊 春節車隊派車掉2成
澳洲名人賽次輪 程思嘉衝上第5
勞保遺屬津貼 前序放棄後序可領
冷氣團賀歲 小年夜冷到初一
華碩手機出貨 今年拚1700萬支
台中心玩法 春節專刊免費索閱
監獄挾持案調查報告上網 懲處下週出爐
本周上市市值增0.77%
台南地檢署慰問罹難空姐家屬
高雄監獄挾持 法務部提8大檢討
連棟木造平房失火 燒18間無傷亡
韓日元強升 外資匯入台幣勁揚
張志軍：兩岸機制不因人事變化中止
金門盼高雄市凍漲垃圾處理費
高雄監獄挾持案調查報告 列7項改善
新加坡航空調降燃油附加費
金門抽驗春捲皮 全部合格
擔保交易單一窗口 5月上線
無鹽飲食 高血壓病患昏迷
12月銀行衍生性金融商品金額減
櫻花樹下品嚐櫻花 新都里推櫻花宴
算命指點 女藝人刮中百萬
復興空難 監委查飛安救援機制
中華電財測出爐 每股要賺4.83元
中古車商綁架案 嫌分工規畫多時
FOX加碼播日職 全年169場
水污法修正 加重刑責罰鍰
中華電調薪拍板 最高5.5%
專家：陸093G潛艦用於取代091
央視帶頭翻牆 春晚YouTube看得到
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快的滴滴傳合併 支付問題很棘手
馬年封關指數 創15年新高
中古車商勒贖案 諸多疑點待解
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世界盃會外賽 中華男足40人名單出爐
統一獅春訓 陳鏞基開轟
避匯損 華碩擬減持人民幣
割闌尾罷前之夜 柯文哲：去視察市政
追故宮合作社盈餘 內政部：北市監督
印尼判死 2澳洲毒犯將遭處決
問題鴨血 高市：3火鍋連鎖店下架
霍立青提申訴 府：確不適任侍衛長
蔡英文：財部房地合一稅應撤回重議
謝長廷：黨應對立法院長展現企圖心
德國給力 歐元區去年成長意外超標
台提鋼品諮商 印尼：無礙雙邊貿易
歐元區第4季小成長 希臘現負值
獄政改進 政院：儘速完成
監獄挾持事件懲處 春節前出爐
美濟礁愛國魚 3750公斤2小時賣光
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畢卡索贈電氣工大批作品 專家：不可能
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張顯耀案 總統：王郁琦處置正確
荷蘭郵政情人節禮 紅唇印免郵票
巴黎地鐵擬逐步實現徹夜行駛
王金平黨籍案 總統：涉及黨核心價值
柯文哲：幸福家庭應當作國安問題處理
房地合一稅爭議 政院指示加強溝通
馬總統：任內兩岸仍可能再往前走
春節後有新動向 王金平：沒這回事
馬總統：沒有看守與跛腳的問題
印度爆發豬流感 外交部籲提高警覺
2014兩岸關係 張志軍：非常熱鬧
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張志軍：兩岸關係的確遇到新情況新問題
連環爆 巴清真寺恐襲至少19死
台澎春節機位吃緊 遠航增高馬班機
古典樂新詮釋 鋼琴家創意獻愛
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馬：與朱立倫互動好 沒兩個太陽問題
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港流感又增8死 累計181死
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台商：大陸勞動法已影響勞資和諧
駁獻金傳聞 馬總統：毫無證據造謠
技優保送國立科大 樹德家商3人圓夢
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東京蘭展 日人購自台的蘭花奪冠
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網媒指賄選 賴美惠：舊聞重組
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格雷的50道陰影 俄北高加索區未播
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人行發紅包 本週注資市場逾兆元
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果敢戰火再起 緬甸停火協議難達成
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河南省漯河市油庫爆炸 未造成傷亡
上海管食安 肉品乳品生產錄影監控
芭達雅網賽 詹家姊妹闖冠軍戰
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歐巴馬提名的國防部長 獲參院表決通過
九族200公尺櫻花大道 12日落成
朱立倫二○一六進退兩難?
「壓力測試」 微軟10秒內售出15萬張門票
民進黨總統黨內初選 開始領表
總統擬邀共商國是 民進黨婉拒
鴻海摸彩狂送6億紅包 千萬富翁誕生
蔡英文正式表態 投入2016總統提名
黑心鴨血 北市無老鍋等7家遭波及
SBL龍頭之爭 富邦握一線生機
姜文：中國本身就是最大的惡搞
馬雲不滿表現 阿里巴巴今年沒紅包
周大觀基金會送愛到瓜地馬拉
歐股收紅 希臘股市勁揚逾5%
暫拋陰霾 巴西嘉年華會今熱鬧展開
展望轉佳 布倫特原油漲逾每桶61美元
清晨4時6分台東外海芮氏規模6.1地震
台東外海地牛翻身 規模6.1
俄烏和平進程遭阻 G7領袖表達關切
美股收紅 標普500指數再創新高
烏克蘭停火協議 G7聲明表支持
紐約冷冷冷 急凍白色情人節
槍殺美3穆斯林學生 嫌疑人有12把槍
紐約市連續11天沒謀殺案 創紀錄
台鐵司機員 平交道降速鳴笛抗議
留學生創意教學 老外體驗賀新春
巴黎多芬廣場 形似女性性器官
情人節 美海關忙檢進口鮮花
涉包庇恐怖分子 阿根廷總統被起訴
民調：伊斯蘭國對美威脅最大
加速通關 美國擬取消海關申報單
自行車零配件讚 台躍升全球供應中心
巴西石油公司國有 淪油庫通黨庫
蘋果大肆獵人頭 疑想打造汽車
自行車走春西濱 綠電廊道超療癒
加拿大爆狂牛症 2011年來首例
狂徒策劃濫殺 加拿大警破獲逮人
向伊斯蘭國宣戰 美找聯合國背書
台灣外交小尖兵訪布里斯本
韓籲正視慰安婦 日給軟釘子
駐厄瓜代表處做慈善 捐贈救護車
傳美國職棒大聯盟MLB考慮縮減好球帶
紐約時裝週 吳季剛皮草魅惑
王豫元與旅義神職人員慶新春
義小鎮特尼 情人之父的故鄉
總統贈圍巾 江美華：情人節最佳禮
創櫃板介紹生態綠及達勝科
NBA明星賽媒體日 爛問題一籮筐
口角糾紛引衝突 2人遭圍毆
好禮激買房 住展：紀錄免糾紛
國家清潔週 賴清德帶頭誓師
熱搜路段前十 雙北占8竹高各1
海科館科教館 情人節放閃有禮
書展動漫節 陪過情人節
中華民國資助瓜國發展民主
研究：上網尋愛情 網名要取好
陳銘政贈感謝狀 讚泰台商義警隊
澎湖空軍深入花嶼敦親睦鄰
科博館結合App 召喚恐龍最夯
情人節曬恩愛 印度團體要情侶結婚
國際青年大使甄選起跑 開始報名
李新穎款宴薩國副總統伉儷
台南百花祭登場 主題造景吸睛
台鐵新春祈福列車 16日開訂
盧布貶值 中共軍人越境赴俄買手機被捕
加官員：狂牛症不影響牛肉出口
澎湖縣長慰問春安工作人員
F-永冠年出貨量估逾15萬噸
遊學台灣 徵件最後倒數
地牛翻身 台電：供電正常
初一到初四 桃園停止清運垃圾
地牛翻身 台積電聯電沒影響
不擁擠走春 桃園大溪苗栗東河獲選
台爵代舞蹈劇場 菲律賓公演精彩
搭小黃做公益 車隊成免費通路
未婚妻涉圖利 俄勒岡州長捲舖蓋
地牛翻身 水利署查報無異狀
府104年福袋 三羊祥雲賀開泰
毛揆訪雲林禽農 力挺產業升級
海洋塑膠廢棄物 大陸最多
流感高峰期 嘉市5醫院特別門診
智慧家庭軟硬體方案 今年可定
海巡年前掃蕩 捍衛金門海域
陸媒：國企主管犯罪比例提高
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朱立倫：黨籍案回歸新考紀制度
傳承部落食材 高市闢原民農園
喝熱湯吃辛辣食物 女食道癌上身
地震影響36列車 延誤兩千人
李炳憲自承也有錯 不願兩勒索女受罰
機翼擦撞 韓航客機及時折返
創新創業 科技部2年育成34家公司
朱立倫：國民黨不需要所謂太陽
情人碼頭說情話 高雄放送情人鎖
中共神盾艦隊首度超越日本 世界第二
未婚妻關說醜聞 俄勒岡州長請辭
咖啡明信片 戰地好氣味
中共反腐 少將劉洪杰受查
小烏來天空繩橋 情人節浪漫啟用
與創業有約 經長16日與網創家座談
扮女裝闖女更衣室被抓 日男：借廁所
台園區新增投資14件 逾38億元
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國家清潔週 朱立倫掃地響應
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