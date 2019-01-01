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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
金門反賄選 熱映星際大戰
陸7千多萬人仍貧困 年收入不到1萬2
馬總統：蔡英文兩岸政策原則 3天就變
興大校長薛富盛訪澎 推動產官學合作
談空污 柯文哲籲環保從自身做起
不主張攻擊 王如玄做自己展個人特質
空歡喜 阿根廷嬤錯認失散39年孫女
群馬縣萬座溫泉登日本溫泉滿意度榜首
台中放送局委外營運 新風貌再現風華
王如玄自稱勞二代 柯文哲長嘆一聲唉
毛治國參觀科技農漁業 驚見業者已4.0
大陸研究生考試 馬習會入題
義式國民美食千層麵 南北口味大不同
陳建仁問換柱後感想 王如玄以政績回應
歐陽娜娜簽名會 樂迷近距離接觸
日盛 2檔基金加入 櫃買基金平台達30檔
高雄小吃地圖饗饕客 焦桐帶路
4百萬寶特瓶 打造梵谷星空草原
副手辯論聚焦低薪 各提對策搶青年票
王如玄指教改失敗 陳建仁為李遠哲說話
彰化土雞場染禽流感 防檢局籲提高警覺
張清芳開唱 江蕙：繼續唱不准學我
核二 1號機跳機 重啟需經原能會同意
新港奉天宮百年建醮 晚會吸引人潮
毛澤東冥誕 遊客及支持者齊聚毛的家鄉
展旺總經理辭世 展旺：營運尚無影響
期交所捐復康巴士 目標各縣市捐 1輛
綠：反空污抗暖化是國安層級問題
陳建仁：台灣多樣化應保存下來
空污嚴重 義大利城市限制私家車通行
民眾抗議伐林 金門縣府：已勒令停工
日相安倍主政3週年 在野黨嚴詞批評
林智堅就職週年演說 感性謝家人
送婚戒上太空 加男抱得美人歸
總統辯論明登場 幕僚建議小英放輕鬆
台南老屋夯 新時代小文青旅遊朝聖熱
今彩539開獎
CNN公布年度新聞照片 復航空難登榜
陸企推毛誕節放假 遭網友噓太政治
大福彩頭獎飆破11億 開獎出爐
王金平挺張慶忠 問政認真出席百分百
天天年輕張清芳 登小巨蛋酸哈林
核二1號機跳機 台電：下週供電無虞
大福彩頭獎槓龜 連72槓
陳建仁站台 訴求桃園成亞洲矽谷
今彩539頭獎 2注中獎
蔡英文：不要抹殺王如玄對婦運貢獻
打擊黑心保食安 蔡英文：監控源頭
張艾嘉感性合唱 張清芳透露動過手術
周儀翔飆33分 達欣暢飲台啤
深圳崩塌 陸最高檢介入調查
習近平：謹記軍報姓黨
智庫：英國20年內躍居全球第4大經濟體
塞爾維亞大動作掃貪 逮前部長等79人
澳洲耶誕野火延燒 逾百棟屋付之一炬
勞團：三黨政見無牛肉 勞工吃菜又吃土
朱立倫提執政「戰略三策」調基本薪資至3萬元
面對紅色供應鏈 朱立倫盼建立自由經濟島
總統辯論結論 宋楚瑜哽咽鞠躬「台灣要加油」
首場總統辯論會 英倫砲火隆隆
總統首場辯論會 朱、蔡、宋結辯訴求感性
台北花園大酒店推「如意連年富貴宴外帶年菜」
寒舍艾麗酒店 推「花燦團圓喜迎春除夕」圍爐饗宴
聯國調解人 明年初召開敘利亞和平談判
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
IS新聲明 美俄空襲讓伊斯蘭國更頑強
美支援反抗軍 自IS奪敘北關鍵水壩
查證政客公信力 美媒重要使命
聖嬰作祟 荷蘭比利時耶誕高溫破紀錄
奧地利警方：歐洲首都接獲攻擊預警
精神航空客機傳冒煙 疏散乘客機組員
A-Lin世界巡演 歌聲傳遍全亞洲
詠春決戰西洋重拳 泰森說這是真正的戰鬥
格雷女與胖艾咪 破解都會女子單身啪數
西雅圖口香糖牆重出江湖 意外掀風潮
苗栗紙藝品工廠火警 5人葬身火窟
比利時漫畫牆 處處有驚喜
葡萄牙瓷磚彩繪牆 驚艷絕倫
直升機迫降墜毀 貝南總理安然無恙
台南新農人 4人年薪破300萬
首場總統辯論會 下午2時公視登場
抽菸易罹慢性肺病 4成罹患不自知
西半部擴散差 雲嘉南高PM2.5紫爆
苗栗金紙加工廠大火 7死4輕重傷
捷克總統再批歐洲難民潮：有組織入侵
冬天輕進補 蓮子山藥可暖胃
加州野火肆虐 高速公路封閉居民撤離
黃蜂三分球猛攻 首節2分領先灰熊
金馬紀錄片大陸導演周浩：別輕易做這行
越南GDP成長6.68% 5年新高
星戰7票房發燒 全球上看10億美元
土耳其男被控性侵 無罪定讞
台股量縮不看空 外資年後將持續回流
林書豪4分2助攻 黃蜂灰熊半場平手
股票族 手機裡沒這APP怎麼行
超大愛神現身 七股鹽山更有看頭
IS領袖新錄音籲沙國人起義 誓攻打以國
中市集合住宅節電設備補助 尚有名額
中南美洲茲卡病毒疫情 旅遊警戒提升
曼谷跨年熱點 河濱夜市四面佛黎明寺
社區PK重量級初選 雲縣增維護清潔
校長疑猥褻女童 嘉義縣府調查
林書豪添1抄截 黃蜂灰熊3節戰平
初雪年底有望 元旦曙光恐雲中窺日
勞團：總統選舉政見無牛肉 勞工吃土
進補小心！止痛藥配薑母鴨恐傷肝
苗栗鐵皮屋火警 轉送台中傷者命危
林書豪13分3助攻 黃蜂險勝灰熊
柯俊雄追思會 馬總統頒發褒揚令
拚年關 男子屏東到台中販毒被逮
全教盟公布友善立委名單 籲重國教民怨
大陸不丹未建交 結婚領證難
宗教活動後留宿 苗栗火警釀7死
中南美多國淹大水 6死16萬人撤離
和伊斯蘭國撞名 英女控訂機票遭歧視
一注號碼抱15年 浙江民眾終於中頭彩
惡水險吞噬車輛 英受困老翁驚險獲救
林書豪關鍵4罰全中 黃蜂終止3連敗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王如玄盼關注婦女兒童勞工弱勢者
台日高中棒球交流賽 球員雨中玩跑壘
紐約遊民激增 勾起90年代痛苦記憶
陸1至11月工業利潤 降幅略縮小
閱讀習慣改變 手機電腦變「黃金屋」
花舞迎新 科博館推花藝展
愛貓走失7年 耶誕節與飼主團圓
國人不愛閱讀 著色書卻年賣近30萬本
汽柴油各降2角 92跌破20元關卡
心虛逃逸自撞受傷 酒駕男認栽
教室裝空氣清淨機 北京研擬一年沒辦法
新加坡推觀光 獎勵旅遊客占2成
馬總統任內最後一波 將官晉升名單公布
國5主線儀控 大客車快14分鐘
Line太占空間？網友神招幫減肥
費鴻泰拚立委四連霸 馬總統讚聲
泛綠組國際觀選團 選前造勢募款
汽柴油各降2角 汽車族加滿千元有找
竹市流感疫苗 1月開放候補接種
超速寬限10公里下修 運研所：研議中
迎猴年 壽山動物園辦音樂會
高鐵嘉義站肚皮舞快閃 吸引目光
NBA 韋德最後5分鐘爆發 熱火力克魔術
大陸女賊吞鑽行竊 竟偷到假貨
慶祝跨年 彰縣彰市辦跨年晚會
大陸兩會2016 政協擬3/3開議
柯瑞膺美聯社年度運動員 不凡來自苦練
瓜地馬拉副總統傅恩德斯訪華
台灣品牌洗髮精 威尼斯影展發光
292警維安總統辯論會 偵爆犬安檢現場
歐萊德堅持天然 從發不出薪到社企典範
花東縱谷新三寶 鱘龍魚櫻桃鴨網室豬肉
NBA 老鷹展翅擒尼克 拿下6連勝
蔡英文出席首場辯論 陳菊陳建仁助陣
世界最貴咖啡 來自印尼台商
蘋果新專利 讓Apple Watch更薄
總統辯論 朱立倫高婉倩牽手入場
歐巴馬比肌肉完敗陸戰隊 自嘆好渺小
廣穎蘋果週邊產品獲好評 隨身碟獲獎
苗栗大火4名高雄罹難者 社工慰問家屬
韓日外長談慰安婦前 司長會先登場
矽品明董事會 審視日月光全數收購邀約
宋楚瑜首場辯論 橘色領帶國旗別針吸睛
台灣買房租人 謝金河：63年才能回本
陸網路公司收入 估2016贏傳統電信
苗栗火警奪7命 遺體暫置殯儀館
山東礦場坍塌 礦企董事長跳井自殺
不只談食安 高志明個人臉書專頁開張
總統辯論登場 朱蔡宋先禮後兵再交鋒
謝金河：全球併購加速 台廠抗拒也沒用
半個在地記者 用單眼相機喚起西嶼魂
國軍晉升 張德蘭成馬任內第二個女將軍
阿里山冬茶特等獎 每台斤高達6萬
總統辯論 朱立倫提政見戰略三策
斗六逛後花園 體驗湖山水庫風光
總統辯論 宋楚瑜：超韓趕星
朱立倫談基本工資 4年內調高至3萬
龍捲風襲德州小城 4人喪生
蔡英文：朱與總統一樣離人民非常遙遠
緬甸玉礦區山崩 當地政府稱3人罹難
總統辯論 宋楚瑜執政將提超韓趕星計畫
是否開放美豬 宋楚瑜：不能要錢不要命
朱立倫：美豬進口 食安是最重要考量
朱立倫提戰略三策 基本工資調到3萬
蔡英文批國民黨執政定位：悶壞崩
她的日月潭紅茶 讓歐洲人著迷陸客變細語
國民黨執政8年改革決心不夠 朱立倫致歉
朱立倫盼趕快通過監督條例 盡快談判
蔡英文：過去未來都和弱勢者站在一起
宋楚瑜：支持九二共識 善用政治槓桿
紅磚屋關門 黃春明：31日歡樂熄燈趴
宋楚瑜：服貿貨貿要尊重台灣民意
面對紅色供應鏈 朱立倫連說三次開放
蔡英文談瘦肉精美豬：進口品10倍嚴查
鹿港天后宮媽祖抵溪湖 小鎮熱鬧滾滾
日本戰國主題居酒屋 知名武將變串燒
朱立倫服裝得分 蔡英文宋楚瑜沒突破
辯服貿貨貿 蔡英文：兩岸監督機制下審查
多次參選難如願 宋楚瑜：立足點不平等
恢復對話 印巴外交部次長明年1月會面
朱立倫：英派當道 誰敢挑戰
朱立倫：當選後讓兩岸領導人會面常態化
中國電信董事長常小兵 網傳遭雙規
談九二共識 蔡英文：繼續求同存異
MIC：資訊應用明年進入物聯網世代
明年起 印度航空短程航班只供素食
國際參與 蔡英文：強化國力不再看陸臉色
台灣國際生存空間 宋楚瑜講3遍務實
蔡英文：我是誠實說得到做得到的人
北歐冬日長夜漫漫 民眾以光照抗憂鬱
在關島與魚共舞 第一次潛水就上手
朱立倫：蔡英文的團隊就是扁團隊回來了
談用人與監督 宋楚瑜：縱容比貪污嚴重
宋楚瑜：若朱立倫得信任 會選得辛苦嗎
蔡英文談18%：政府應拿方法減社會衝擊
朱立倫：台灣不能一人當道或英派當道
蔡英文：民進黨唯一派系就叫人民
蔡英文：九二共識是選項 但非唯一選項
上海東方網 掛牌大陸新三板
蔡英文維持現狀說 副總統：就是九二共識
朱立倫批蔡英文：只問民意不是最好領導
統一教練團改組 郭泰源接總教練
首場總統電視辯論會 英倫交鋒火花四射
宋楚瑜：兩岸關係應務實
蔡英文：從現在開始團結國家
宋楚瑜：兩岸合則兩利 兩利才和
洪易國美館開展 洪孟啟讚色彩豐富
軍購 朱立倫：台美協調 科技建軍
朱立倫提漲基本工資救經濟 蔡英文質疑
談軍購 蔡英文：鼓勵自產整合國防產業
宜蘭三星百公頃地景花海 元旦起綻放
談居住正義 宋楚瑜：就我沒炒作
批蔡空話 朱立倫：人民不是要好文章
蔡英文批同屬一中 朱立倫：斷章取義
教徒想封耶穌為將軍 瓜國主教總統說不
祭出獎金250萬 竹縣邀民節電拿大獎
蔡英文：新政府不分黨派 人事耳目一新
總統辯論結論 宋楚瑜哽咽鞠躬盼給機會
回應自戀說 柯文哲：是自信
蔡英文：朱立倫才是炒作土地房價的人
宅王情殺前女友 監所過跨年夜
中市7所學校學生 為寒士尾牙義賣
朱立倫質疑蔡英文 不在基層只會批評
幫牙買加修路 陸獲大批土地開發權
綠蠵龜擱淺梧棲漁港 龜殼輕微破損
雲林站爆量 高鐵：待南港站檢視班次
台塑汽柴油降2角 92無鉛跌破20元
新加坡魚圓麵 好吃彈牙國民美食
朱立倫批蔡英文禁不起檢驗
宋楚瑜盼推憲政改革 修中央和地方權限
眼眶紅深鞠躬 宋楚瑜：不讓下一代受苦
神秘道場7人喪命 家屬認屍掩面啜泣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
輔選幹部接獲警告電話 沈智慧報警查辦
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
蔡英文答九二共識 朱立倫頻頻搖頭
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統候選人電視辯論 兩阿嬤意外爆紅
新移民婦女美食賽 家鄉味拚高下
日韓協商慰安婦問題 外交部促及於台籍
軍公教聯盟：捍衛尊嚴而選不做藍綠附庸
滿意蔡英文辯論表現 陳菊：超過85分
大陸股票註冊制 2016年3月實施
星屋主沒樓梯上樓 默示通行權抗辯敗訴
選擇保母 澎籲著重證照專業及合法性
韓日慰安婦談判 受害人和輿論是大變數
進口瘦肉精豬否 馬總統批蔡英文模糊
霍建華生日 胡歌盼兩人5年都找到真愛
泰緬關係緊張 台商互相提醒注意
侯友宜種樹 鶯歌永吉公園啟用
朱蔡都要他評理 宋楚瑜：我經驗多一點
北市男夜店狂歡 不勝酒力破壞17機車
進口含瘦肉精美豬？3總統候選人這樣說
寒冬送暖 蔡錦隆幫毛孩子找溫暖家
一胎化政策走入歷史 陸明年起准生兩胎
朱立倫：蔡英文沒具體政見
受訓助脫貧 學員辦桌謝家扶
遭指在陸投資設廠 黃國昌岳父否認
朱宋聯手攻蔡英文 英派成辯論焦點
搬移象徵慰安婦少女像 恐成韓對立焦點
伊梓帆路跑運動會 為罕病病友集氣
恐攻威脅拉警報 義大利嚴陣以待
竹塹文學獎頒獎 30作者獲獎
韓日慰安婦問題會談 被害人意見成關鍵
北韓加強海空戰鬥力 改良對空對艦導彈
陸網路零售估20兆元 世界第一
首場總統電視辯論會 朱蔡宋3人精彩語錄
周子瑜登TC Candler 全球百大美女第13
出門在外手機沒電 花蓮市友善充電站
陸8年級生換工作原因：主任抽煙太嗆人
基本工資喊3萬 勞團：朱組勞團監督
想當金門人 凌峰要long stay
總統：民進黨占主席台93次 世界紀錄
要求撤銷禁葬令 教會教友中市府抗議
宋楚瑜鞠躬手點地 醫師：沒練過別學
大選辯論會 柯文哲：講道理太多不想看
苗栗大火罹難者 高雄家屬接噩耗才知
抗紅色供應鏈 蔡英文要組國家隊因應
大陸通過反恐法 官方：負起國際責任
國民黨金門縣黨部 慶建黨121週年
馬公鬧區夜間傳滋事 警加強防處
蔡英文：朱立倫一直以來迴避很多問題
金門岸總元旦前 擴大威力掃蕩勤
邱毅為吳成典站台 楊鎮浯參加黨慶
苗栗7死火場 縣府調查：不得住人
被問開放瘦肉精美豬 蔡英文:言之過早
王陽明蔡詩芸 澳洲莊園浪漫婚宴
柯文哲新書發表 與百名粉絲玩自拍
故宮南院點燈 主題光彩奪目
未持APEC卡走公務門爭執 幸化解
樂高玩具是投資好標的 報酬可能勝黃金
入歐難民安置北極圈 沒陽光成大考驗
原料藥符GMP 藥師盼政府輔導業者
總統電視辯論 朱蔡宋攻防九二共識
朱蔡財經政見 工商團體：落實難度高
陸官方智庫關注總統辯論 聚焦九二共識
總統辯論 學者：朱砲火犀利蔡反守為攻
陸一胎化走入歷史 禁止代孕條款未入法
首場總統候選人辯論 幕僚：戰鬥小英
總統辯論首場落幕 施振榮：如釋重負
柯文哲換新鞋磨合 明年元月騎車赴高雄
總統電視辯論 洪秀柱：對朱立倫有信心
王如玄：勞保年金比生兒子還孝順
英格蘭豪雨成災 部分城鎮淹水如威尼斯
閃靈自由廣場開唱 撒冥紙締造高潮
港式煲湯也分男女 香港大廚解密
陸反家暴法將上路 同居關係也納入保障
小英談瘦肉精美豬 日韓容許量為10ppb
伊拉克政府軍最後推進 可望收復拉馬迪
總統電視辯論交鋒兩岸 學者各有看法
大馬反貪會將提呈納吉弊案報告
蕭敬騰當嘉賓 張清芳想抱小鮮肉
大陸教育法修法 作弊將禁考1至3年
賈樟柯因霧霾要搬家 網友：來我家鄉吧
陸2016全國兩會 人大3/5開議
射擊老將林怡君 成亞洲第一女神射
SBL記錄之夜 裕隆歡樂富邦愁
蔡英文：首都改革陣線是政治和解一大步
朱立倫：蔡英文沒方向 台灣不能等
陸童感冒心臟停跳 醫生按壓9千次救活
首場總統辯論 李鴻鈞：宋楚瑜最沉穩
總統辯論 朱立倫端牛肉打蔡英文空心
韓瘦肉精殘留標準依據CODEX規範
苗栗火警高雄罹難者遺體 家屬盼運回
菲抗議者對陸嗆聲 登菲國控制南海小島
泰緬緊張持續 泰關閉仰光領事業務
亞馬遜涉足劇情片 意在獲奧斯卡獎
助同性戀自精神病除名 醫師史必哲病逝
高志明闢個人臉書 食安等問題樣樣談
〈財經主筆室〉明年量1300億？希望最美 台股相隨
〈時評〉國民黨的負面表列
極端氣候耶誕不平靜！英、南美洪災15萬人逃
英國《衛報》讚政治新星 林昶佐再獲外媒報導
美河市弊案前官員遭判10年刑 柯文哲指小咖
逾百件本土藝術家創意作品 元月內湖盛大開展
台南大億麗緻酒店 推返鄉投票住房專案
A350全球最省油新飛機 華航2016年引進14架
台北喜來登年終金喜．迎新派對
台北喜來登外賣年菜、年節禮盒開始預購
宏碁智慧教室登陸 重慶試點成功
韓日達成慰安婦協議 10億日圓補償受害人
《女權之聲：無懼年代》 昨日英國今日全球
路透社：台灣年輕人將面臨嚴重問題
增進員工自我健康管理 新壽設置健康便利站
美南連日龍捲風肆虐 至少造成28死
史上第一 英探險家獨自划船橫渡太平洋
芝城警員槍殺2黑人 1婦女遭誤殺枉死
傳自民黨擬提議 創建日本版CIA
星際大戰第7集賣座 全球破10億美元
拉馬迪攻防戰 伊軍攻克IS最後據點
耶誕節出擊 美空襲轟炸IS
拉馬迪攻防戰 伊軍宣稱擊敗IS 取得大勝
伊軍是否攻克拉馬迪市 聯軍尚無法證實
好萊塢一代鬼才封刀倒數 改行當小說家
奧斯卡獎 莉莉湯姆琳想放入講座專用籃
翻轉幸福紐約首映珍妮佛低胸禮服踩紅毯
陸反恐法將上路 美憂網路營運受限
總統候選人辯論 日媒關注兩岸政策
德招募8500名教師 教小難民德文
西班牙野火肆虐 出動滅火飛機相助
總統大選辯論 美媒報導聚焦兩岸政策
車用LED產值 2020年上看750億
尾牙帶動買氣 小家電它最夯
外資期貨淨多單增 台股預期短線盤堅
加泰隆尼亞獨派領袖難產 可能再辦選舉
推廣癌篩 中市105年編1.08億
學生寫祖孫故事 收錄補充教材網站
竹市觀光電子套票 帶民眾遊風城
30萬學生校外租屋 留意門戶安全
史上最快 星戰7全球票房破10億美元
因應施工 阿里山公路部分路段管制
宏達電VR戰場搶鏡 三星請大咖助陣
日韓慰安婦問題談妥後 美將發聲明
以牙還牙 阿富汗民兵斬首IS戰士示眾
韓星尼坤翻版 大陸水果哥暴紅
白鶴美麗的相遇 營造友善耕作農地
台股開盤漲 10.9點
新台幣開盤升2.1角
西伯利亞的孤兒 瀕危白鶴在台灣找到愛
小鶴PI的奇幻旅程 自然課正在寫歷史
日11月工業生產月減1% 3個月來首見下滑
郭姓少婦不治 苗栗惡火第8死
故宮南院試營運 總統騎單車出發
超跑中山橋上打滑自撞 1女輕傷
摩洛哥延後大型太陽能電廠啟用
二技招陸生擴大8省市 增至1500名
年終瘋送禮 你收到哪些蘋果禮物？
地表最美臉龐Nana 勤學華語
慰安婦爭議 逾半日人稱不需向韓讓步
敘交戰方協議第2階段生效 3鎮百姓撤離
朱立倫和老師相見歡 老師:他很聰明
日搞笑藝人大偷女高中生制服 遭送辦
府：重回烽火外交將帶來極大風險
新台幣早盤升1.92角
美河市弊案 2官員判刑
鐵皮屋火警增至8死 苗檢解剖
陳松勇上戲前背台詞 張榕容直呼神奇
生產力4.0 張善政看好資通訊跨領域
投信：油價為明年資本市場最大變數
升格當媽 章子怡微博報喜
央大：消費者信心指數連 8跌
美國耶誕不平靜 水災龍捲風釀至少41死
九二共識態度 總統府：蔡英文裝睡
全台59架高齡機 遠航重整後引新機
心道法師飲水思源謝恩 回饋泰北
陸股首季漲勢居多 成長股看好
台北車展好吸睛 哪幾款是真新車？
曼谷市席隆商圈封街 辦週日市集
網友散布抓到美人魚謠言 越政府急澄清
今年末季 巴拿馬成長5.6%
薩爾瓦多經濟成長2.5%
男狂飆闖紅燈違停 警攔查起出安毒
做公益很時尚 上海推主題捐血車
國安基金例會選後開 吳當傑：有此考量
台股量能不足 8400近關情怯
苗栗神祕道場火警 起火處在神明桌
台中2油漆工昏倒地下室 送醫救治
送舊迎新跨年去 可保公共意外險
要降價了 桶裝瓦斯家戶估月省百元
陸：2015吸外商投資1350億美元
網通新兵 強波器製造商佳得明登錄興櫃
章子怡汪峰宣布喜訊 27日生了
太管處鳥類監測 新增58鳥種
飛越杜鵑窩名攝影師 93歲高齡辭世
宏達電VR＋車聯網 股價勁揚逾5%
全台麻辣鍋大調查 它在網路上最夯
中山高大灣交流道 北上匝道30日通車
低檔反彈 豐興各式鋼品本週平盤
廣東爆重大金融詐騙案 涉150億元
伊朗稱優先增加出口 油價停留3週高點
日月光二度收購矽品 29日申報公平會
央大調查：民眾對房市持續不看好
辣椒投資韓遊戲廠被倒債 跌停開出
建構職涯概念 講座工作坊即日報名
不只淡水阿嬤 朱立倫：很多鄉親鼓勵
抽查24家民宿 過半不合格
變電所員工觸電 宜蘭6354戶停電
總統候選人教育政見 家長憂制度再變
美河市案 捷運局前聯開處長判十年
章子怡產女 大手牽小手照片放閃
機車貨櫃車擦撞 男騎士當場死亡
中央氣象局氣象報告
入冬泡湯熱門 票券商品銷售增2成
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美河市案2官判刑 柯文哲酸太小咖
抽籤族注意！科學城短期無掛牌計畫
援助敘難民 演員夫妻慨捐百萬美元
進嘉市批發市場 柴油車須有全國標章
3C滑不停 當心老花愈來愈嚴重
柯文哲諷美河市判決：有2個小官很賤
不怕找不到哺乳室 北市衛生局推APP
威盛搶攻虛擬實境 股價奔漲停
瘦肉精美豬 柯文哲：比照日韓是底線
搭直升機穿梭廣東城市 單趟1萬5
新台幣中午升2.08角
陸反恐法 要求科技公司配合解密
深圳崩塌區找到千萬元 物歸原主
章子怡產女汪峰樂 舊愛：別再換人了
朱立倫訪台東 黨產4房舍捐公益
蔡英文客家庄得票6成 葉菊蘭樂觀
淘寶到陶博 元旦連假免費入館挖好康
台股連2周吸金 選前行情不看淡
美媒：道奇可能不會簽陳偉殷
高港聯外道路通車 客貨車分流
宜蘭羅東元旦健走 新春摸彩好運來
景氣緩仍缺工近20萬人 製造業最缺人
人紅被追稅 吳宗憲爽快還1500萬
日月光買矽品 公平會：已收到申請書
澎湖縣衛生局長陳淑娟上任
8家海運企業涉壟斷 陸開20億元罰單
壽險海外900億獵樓 倫敦最熱門
歐洲警戒迎跨年 巴黎聲光秀還是看得到
台北市免費健檢 1/23起跑
芝加哥警射殺2非裔 家屬淚訴停止暴力
土城醫院動土 預計2020年營運
民宿抽查 合格不到一半
巴黎恐攻案嫌犯母親：忽略了警訊
大陸央行軟硬兼施 令網銀小額轉帳免費
參加基隆跨年晚會 身障者免煩惱
第1次車隊掃街 陳建仁很興奮
傳藝中心迎新年 元旦推免費入園
3槍擊斃通緝犯 警執法過當判刑
NBA雷霆電昏金塊 坎特表現對手都說讚
日月光再度收購矽品 已送件公平會
健保給付肝癌放療 6D標靶光子刀增生機
疾管署「防疫雲」 第一時間掌握疫情
英古城約克泡在水中 空拍影像曝光
印度女性吸菸人口激增 居全球第2
調皮小貓熊寶寶 媽媽尾巴當玩具
總預算未過 林佳龍：已請託速開臨時會
苗栗鐵皮屋燒出8命 縣府撤使用執照
電信費電子帳單 減碳效益可觀
總統辯論會 柯文哲：收視率一定不高
預算卡關 柯文哲：24小時隨時候教
北市敦化國小遭恐嚇放炸彈 犯嫌落網
勞工薪資議題 王如玄解釋
蔡清續宣誓 遞補澎湖第2選區縣議員
研究所考試驚傳洩題 大陸教育部報案
大陸控菸成效不彰 吸菸人口3億
台股收盤跌4.79點
超跑車禍稱女友代駕 酒駕男送辦
信徒租屋當精舍 屋內燒王船鄰居心驚
功德會伐林惹議 金門縣府開罰
狹幅整理 台股跌4.79點
東京奧運 估經濟效益台幣8兆
矽品股臨會喊卡 改評估日月光併購案
深圳崩塌地 光明新區城管局前局長墜亡
1月台指期跌18點
核二廠 1號機重啟 中午併聯發電
2016大選 澎選監人員逾1600人
阿富汗機場再爆汽車炸彈 至少1死13傷
北海道觀光巴士車禍 傳有台灣客受傷
1月電子金融期齊跌
年度金毒獎 「勒索軟體肆虐台灣」上榜
萬大線動土 新北：三環三線逐步實現
超商搶攻健康商機 全家攜手天和鮮物
王如玄：技職教育不受重視是低薪主因
量縮盤整 台股尾盤翻黑小跌
南韓慰安婦基金 日韓磋商約10億日圓
辣椒：投資韓廠可轉債虧損 去年已認列
網傳蔡英文有英國籍 民進黨報警
民進黨：816專案舊案重炒 抹黑
北海道觀光巴士車禍 11台灣客受傷
萬事達卡HCE行動支付 3銀行先行
民宅疑釀酒氣爆 男子嚴重燒傷
第2條過港隧道 高港評估洞道系統
蔡正元:綠勝選邦交國恐減少 綠:恐嚇
北海道巴士相撞 東南旅行社11台旅客傷
台灣協助印尼 破史上最大宗大麻走私案
矽品董事會 3澄清3問題回應日月光
誤觸高壓電 台電維修工命危
三大法人買超台股7.27億元
梅克爾化身難民媽媽 當選法新年度人物
兩岸交流 學者：監督助和平紅利均分
台印警方聯手破千斤大麻 市價逾2億元
手機是錢包 玉山銀HCE即日起上路
挺林昶佐 葉菊蘭：剩下就是你們的事
矽品暫緩紫光私募案 明年股東會再議？
以為槍沒裝彈 美國爸意外射死女兒
北海道巴士追撞 東南旅行團12人受傷
檢舉賄選獎勵金 屏縣府加碼1千萬元
新加坡迎新年春節 入袋獎金恐縮水
小醫院倒一半 醫改團體籲落實分級轉診
逾半大企業年終2個月 明年有招募計畫
日韓協議設慰安婦基金 安倍表歉意
韓日達成慰安婦協議 日出資協助受害人
霧霾怎麼治 大陸學者倡北民南移
華航全新A350 明年啟航
勞燕分飛 好萊塢愛人變怨偶
故宮南院開館 馬總統見證歷史
檜意森活村 修復工程獲優良農建獎
聯發科：今年精彩 明年競爭加劇
亞特蘭大機場迎今年第1億旅客 好禮相送
愛爾達轉播里約奧運 廣告量估增3成
慰安婦問題 韓日外長達共識
矽品董事會 決議處分全數欣興持股
新北貢寮鮑風味餐 限量搶購開跑
RCA職災慰問金 職安署：至少20萬
外交部：北海道車禍 11人已出院
星際大戰7 李顯龍臉書也按讚
籌建星戰公園 加州迪士尼將部分關閉
車載鷹架滑落 國道3號至少10車爆胎
惡質 印度落選者兄弟強暴勝選者女兒
國發會：景氣連 6個月藍燈
陸社科院：估2016經濟成長6.7%
安立奎開唱女粉絲拋內衣 斯國總統怒了
新台幣收貶 1.5分
中市總預算未過 藍黨團：不影響市政
僅需1小時 天津至保定高鐵通車
AIT處長遊台南 想體驗小吃
駐韓代表石定 頒贈韓議員趙慶泰獎章
湯姆克魯斯賣豪宅 要價兩億五
陸打亂美升息 全球經濟明年仍看陸臉色
手機廠自製處理器 聯發科不擔心
元旦府前升旗 3候選人尚未決定出席
工人斷指放冰水袋 顯微手術接回
朱宗慶打擊樂團30年 將辦打擊樂比賽
澳洲硫酸貨運列車翻覆 好險沒漏太多
恐怖攻擊影響 新年出國印度客減少
越南一系列新法案明年生效
國發會：景氣最壞時間點已過 逐季好轉
長期熬夜亂吃 胃食道逆流上身
迎2016 中市雙主場跨年
北高明年元旦起合作辦理同性伴侶註記
聯發科謝清江：將淡出總經理職務
台警協助 印尼破史上最大大麻走私案
北海道追撞車禍 東南旅行社12旅客輕傷
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加強防災能力 憨兒體驗避難逃生演練
矽格收購誠遠百分百 誠遠給股東建議
總統府元旦升旗典禮 禁止帶自拍棒
GOGORO換電站 台北捷運也設點
安永：台灣今年IPO 生技最亮眼
山西落馬貪腐官員 兒子作弊成狀元
故宮南院開館 總統感謝還有感慨
星度最亮獅教頭 郭泰源肩負換血工程
解決慰安婦問題 安倍道歉並撥10億日圓
王如玄：國民黨是照顧勞工的政黨
澆花潑到女同學 遭圍毆顱內出血
明年起IPO案改採競價拍賣
南投房價逐年升 林明溱盼建合宜住宅
苗栗鐵皮屋火警 家屬心碎招魂嗆提告
中鋼攜英利宏利成立汽車用鋼實驗室
日挹注慰安婦救助基金 但否認是賠償
不當引進外勞且虐待 5人被起訴
受惠台商 昆山跨境人民幣業務逾5千億
台股低量 投信：逢低布局好時機
日韓慰安婦達協議 兩國領導人將通話
復興崗門口開記者會 柯文哲喊話要地
小英維持現狀 王金平：什麼都不做嗎
亞洲盃布局再下一城 凱基證前進印尼
中央氣象局氣象報告
新北警進駐歡樂耶誕城 讓民眾心安
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
里約熱內盧奧運 愛爾達多平台轉播
日本春節訂房率 台灣人打敗香港得第一
避霾保健康 陸民元旦春節瘋出國
民宿未登記 台東重罰18萬元
封關最後一週 日股終止連5黑
花蓮區域立委選情緊 抓賄不手軟
百貨歲末送暖 高通通見證助陣
日韓達慰安婦協議 陸籲日反省侵略歷史
深圳崩塌 業者官員12人被限制行動
陸股慘摔 港股受累
太歲頭上動土 男竊神明金牌遭逮
彰化YouBike 105年2月起取消免費騎乘
信義新天地大改裝 今年來客數拚4千萬
陸財政工作會議 樓繼偉再提拉高赤字率
慰安婦問題談妥 日韓領袖通電話
闖紅燈遭追撞 駕駛持刀追砍騎士
柯文哲：雙北重大傷患優先送醫學中心
行動支付技術 HCE後勢強勁
182天期國庫券得標利率 5年半新低
除聖戰首都名 比利時整頓莫倫貝克
南北兩客家園區 參訪人次達772萬人
陸股開平走低大跌逾2% 跌破月線
防大咖落跑 法務部：電子腳鐐非萬能
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年底新台幣交易熱 尾盤貶1.5分
酷鳥慶雙滿月 買去程送回程4000有找
小型股指標 小型300指數上場
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櫃買中心與馬斯卡特交易所簽MOU
寶島義工團蓋房子 1家5口不再怕毒蛇
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缺貨 首度查獲漁船走私陸鵝肉入境
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副總統辯論會 收視創新高
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美中情局預測2015全球趨勢 對錯知多少
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清掃不慎跌倒 鐵耙刺穿手
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用水新裝工程 台中西屯區部分停水
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川普再批希拉蕊 搬出柯林頓外遇往事
新台幣開盤升2.18角
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林書豪戰老東家湖人 半場5分進帳
林書豪出戰前東家湖人 上半場得5分
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強烈聖嬰加氣候變遷 極端天氣肆虐5洲
廖世傑投書墨媒 籲支持台灣入TPP
瑞士12月氣溫創新高 冬季觀光受創
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布萊恩下重手 狠蓋林書豪
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年關近 銀行拚信貸鎖定公教
春節瘋日本 台灣排第1
黃蜂領先湖人 林書豪前3節得13分
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陸客訪港被敲竹槓 萬元項鍊只值數百
博科聖地耶誕節血腥攻擊 奈國逾50死
玉山銀重視社會責任 簽署赤道原則
調查：多數上班族料難加薪 過年想兼差
中磊參展CES 大秀新世代物聯網方案
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七大工商團體 邀朱立倫對談
將官晉任布達 高廣圻勉國軍官兵
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韓日慰安婦協議 人權團體批屈辱外交
小賈街頭噴漆宣傳 舊金山市府下令清除
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鐵粉出蒲亭語錄 成俄官員新年禮物
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總統：反對活路外交就是忘記教訓
吳副總統：不能拿醫護血汗維持健保
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耶誕檔期 哪個智慧裝置新品最受青睞？
咖啡奶茶包易被逮 換王子麵藏毒
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京城銀受惠美國升息 債券收益看俏
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台西汙染求償 台塑：無科學評斷因果
霧霾頻現 大陸氣象專家：風小是幫凶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
牧師寇紹恩罹癌 強調恩典夠用
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
范瑋琪MV女娃好萌 想幫兒子相親
帶頭衝綠能 新北市府設太陽光電
歡慶跨年 北市將實施停管措施
廣東建高速公路 未來5年擬砸2.5兆
台股量縮續跌 8300點上下盤整
酒後搶奪未遂 男投案還被函送酒駕
外交部：要求日就慰安婦道歉賠償
歷來最高燈會主燈 26公尺齊天大聖
走私手法更精密 吞下毒品3週不排出
政治危機未打擊瓜地馬拉經濟
越政府開議 聚焦明年經社發展任務
國1南下泰山路段貨車翻覆 幸無人受傷
油價慘跌 沙國降低依賴油財
慰安婦協議 前日相村山肯定安倍
韓公布年度單曲王：BIGBANG
友達龍潭廠廢水零排 毛治國：可輸出
飢寒起盜心 女偷愛心捐款買薑母鴨
醫院提財務報告 門檻逐年降至2億
石門水庫蓄水不到 7成 將採總量管制
北市跨年晚會 柯文哲將上台獻唱
新竹縣流感疫苗 元旦開放後補接種
男嬰咳嗽像狗叫 急性哮吼症作祟
南韓磋商成立慰安婦救助基金會
好公司這樣待員工 離職奉上32萬謝謝你
微風南京店重出發 目標擄獲輕熟女客
活力猴小提燈 可360度旋轉
陸網友評十大冬季旅遊勝地 哈爾濱居首
速食店跨年開趴 員工化身徐太宇點餐
東陽業績旺 股價衝18個月高點
泰國王室愛犬病逝 紀念電影上映
侯友宜：國家只有彩色 沒有藍綠橘
北門水晶教堂 31日點燈延長
被傳曾指蔡有英國籍 蘇貞昌斥抹黑
宏達電外資連4買 股價攻上80元大關
跨年人潮一波波 超商全面動員備戰
暴風雪打斷美交通 冬季龍捲風逼近數州
豆製品抽驗 4件違規添加防腐消毒劑
●新台幣中午升2.2角
陸通過反恐法 美再表關切
陳偉殷登跨年舞台 代言華航新機
洛杉磯玫瑰花車裝飾期 志工總動員
東芝重組 尋求826億元貸款
全國農業金庫設國外部 助農企拓銷全球
鈴木一朗訓練秘器 高雄長庚引進
華航陽明郵局合作 進攻電子商務
新北查貓村棄養亂象 女子遭罰3萬
購物離境退稅 天津福建等6地元旦啟動
後車廂滿載紙蓮花 行進間起火燒光
基隆郵局遭裝側錄器 警台中逮犯嫌
新台幣午升2.2角 平盤整理
華航陽明中華郵政結盟 海陸空齊攻電商
帶動南部產業 工研院新成立兩中心
馬總統：發保衛台灣紀念章 規劃近成熟
大陸聞臭師 心情不好不能工作
清邁萬養村雲南菜 泰王重遊品嚐
蔡英文被指炒地案 民進黨律師出庭
陸霧霾藏商機 IBM微軟搶食空污預測大餅
吸金逾42億 主嫌秦庠鈺判11年
慰安婦議題 外交部盼與日方交涉有進展
印尼版綠島 政治犯吃鼠肉維生
坦省印度教神廟 明年起禁穿裙子牛仔褲
機車頭樂團主唱罹癌 診斷3天後驟逝
國道撞失智男逃逸 判刑7月確定
多數醫院有盈餘 健保署盼為醫護加薪
搶錢時薪高 新加坡購物季需工恐急
推馬習角逐和平獎 大陸發起人：準備中
徵污水費 高市民眾31日上街頭抗議
吃到飽難退場 外資較青睞台灣大、遠傳
明年股東常會登記 明年元月5日開跑
上海踩踏事故週年 跨年夜部分地鐵封站
瓶蓋工廠修復案惹議 北市：依文資法做
成龍贈12生肖獸首 馮明珠：無統戰問題
國家隊救科技？工研院：應冷靜看待
疑涉滅證 頂新員工江淑端判刑4月
陸2015審計問題金額 涉1.25兆
青年打工度假多一國 捷克入列
夏立言：兩岸熱線已測試 希望近日通話
國一生未交罰寫遭罵 家長控訴老師霸凌
金門健美好男兒 月曆新選擇
羋月傳總編劇：宮廷多熏香 那時人們臭
破天荒 長榮航空年載客破千萬人次
是否比照韓 婦援會：與慰安婦阿嬤討論
慰安婦賠償 總統命駐日代表立即交涉
NBA 史奈爾好威 公牛主場勝暴龍
友達拚環保回收水 年省半座石門水庫
日韓達成慰安婦協議 有助軍事合作
遠東銀海外布局有成 今年獲利達標
吳經國獲選國際體壇具影響力人士
RM要來了 全員登台桃園見粉絲
澳貨運列車出軌翻覆 3萬餘公升硫酸外洩
王如玄談文創 政策及商品都需行銷
台股收盤跌64.58點
促日就慰安婦道歉 藍委要蔡英文表態
台股跌破8300 持續低量
關在印尼暴瘦 詐騙犯返台見滷肉飯掉淚
德外貿團體：德明年出口料創新高
震盪走低 台股跌64.58點
蔡英文：別讓政府毀掉產業發展機會
運輸明年景氣 華航陽明：有望回溫
總統感謝瓜地馬拉在國際組織仗義執言
日僅向韓道歉慰安婦 王如玄：無法接受
105年第一梯全國技能檢定簡章發售
減量PM2.5 高市減量硫氮氧化物
龍捲風襲德州 駕駛連人帶車捲上6公尺高
9歲就開始照顧癱父 四川姐妹花的故事
1月台指期8287點 跌67點
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小黃跨年夜亂喊價 北市：最高可罰9萬
買賣護照最重7年徒刑 明年1月上路
遭質疑恢復烽火外交 蔡英文：又貼標籤
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台股冷 價跌量縮失守8300點
NBA騎士三分球大爆發 101-97射太陽
設簽賭網站 第三方支付換籌碼
尼國國會討論修新憲 馬德西族仍反對
毛治國投書日媒 籲日支持台加入TPP
故宮南院預約難 馮明珠：討論調整
慰安婦 朱立倫：一定要對台灣人有交代
國際機場登革熱快篩 元旦啟動
打擊電話詐騙 廣東將推手機實名制
三大法人賣超台股 19.85億元
遭陸驅離法記者：環時扭曲我的報導
副總統：願成為瓜國堅實合作夥伴
幫你找好房 大數據分析主動推薦
亞太電全國壹大網亮眼 好康加碼不手軟
農曆春節 北市初一到初三停收垃圾
三星明年旗艦S7 傳推4版本剋蘋果
王偉忠詹仁雄 揭康熙請辭始末
兩岸貨貿談判 年底前開不了
為張慶忠助選 王金平：他有專業能力
諷蔡正元 段宜康判賠2萬元
登革熱疫情趨緩 高雄連5週下降
是否有條件開放美豬 蔡英文：言之過早
飛奔170公里 ATM裝側錄器遭逮
小飛俠戰豪小子 有激勵也有鼓勵
新經濟時代 朱立倫提3大目標
新竹縣獲醫政業務執行績效第一名
陳保基：瘦肉精以主要攝取肉類訂標準
朱立倫：能源政策會穩健不冒進
六福聯手富邦旅管 推國際旅遊管理公司
長庚特色運動訓練中心 國手體驗讚聲肯定
日前早安少女安倍夏美 嫁音樂劇王子
陸海底撈一位難求 量販引進跨年在家吃
蔡英文新競選廣告 主打跟著孩子走
老闆遭謀財害命 二審維持強盜致死原判
芬蘭馴鹿角會發光 網友聯想冰與火之歌
廁所在哪空品如何 愛環境資訊網隨時查
兒少遇暴力 北高雄家扶鼓勵勇敢求助
南部大學成立認證中心 助小廠把關食安
北投桶柑節將登場 甜度不變產量少2成
南韓外國觀光客 明年起購物可當場退稅
改善細懸浮微粒污染 高市多元管制
洛時：林書豪在黃蜂笑容多了
深入東南亞險境 台灣勇警周旋悍匪
4G大戰 中華電當老大440萬戶達陣
能源政策 朱立倫：推動非核家園不可逆
韓陸混血女團攜手男團 推新曲賀新年
涉藏匿文件 頂新員工判刑4個月
傷寒腸胃炎吃藥好不了 原來細菌會排毒
長榮航空千萬旅客 驚喜獲免費機票
大陸南昌大學前校長受賄被判無期徒刑
吳成典赴陸交流 楊鎮浯推民生合作
朱立倫說故事 強調開放簡化法令
新台幣收貶1.5分
以色列前總理貪污罪 刑期減為18個月
高志明嗆資策會功能 蔡回應：幕僚開放
忘東忘西要注意 患失智症風險增
談自由化 朱：成立直接受貿易衝擊基金
2015年110記者遇難 命喪和平國家人數增
被甩不爽 藏毒栽贓前女友家人
誰搶奧運跆拳道男子門票 下個月決定
朱立倫：兩岸和平之外一定要兩岸合作
嘉市傳婦女攜女自殺 送醫急救
擴大太陽能設置 經濟部鬆綁競標規定
陸股量縮 狹幅震盪整理
貨貿年底前開不了 不排除在選前
朱立倫：石化業轉型高質化 設專區
捕捉台北101跨年煙火 象山料現腳架潮
夏立言：兩岸關係重要 不能掉以輕心
涉嫌策劃除夕攻擊 比利時警方逮2人
朱立倫：教育是服務業 未來可出口
劍湖山跨年煙火秀 雲警擴大交管
朱立倫：能源政策重穩健 無供電危機
朱立倫：成立240億元超級青創基金
除役直升機捐學府 虎尾科大歡喜迎機
海南環島鐵路 將通車
人民幣匯率中間價貶 4年半新低
購物退貨 女持酒瓶突襲砸傷店員
化解除夕夜恐攻 比利時逮捕2人
台北關緝毒犬 首次入監查毒
台南國道3車撞 1死8傷
海峽兩岸仲裁中心福建平潭掛牌
將軍兄弟檔 父親要求聯考高分才能從軍
勞團抗議少7天假 籲朱立倫負責撤回
辣椒代理日手遊 刮刮海盜明年元月上線
友達發表水資源發展藍圖 毛治國祝賀
朱立倫：改善學用落差 開放人才來台
執法過當遭判刑 警署支持依法用槍
壽星綁鞭炮慶生馬路亂跑 嘉市警要查
宏達電桃園大樓賣給英業達 估賺21億
水湳洞漁船翻覆 男落海淪波臣
嘉義南布袋濕地 黑琵逾4百隻
防意外 上海外灘今年不辦跨年活動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
友達：拚價值不拚產能
中央氣象局 明天白天天氣預報
越南對陸貿易逆差 年增12.5%
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
亞太電：短期不會取消上網吃到飽
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭文燦：葉驥權益升遷獎懲不受影響
朱立倫：讓政府勞資三贏 推動司法改革
花蓮發夜市體驗券 供偏鄉生校外教學
安倍妻參拜靖國神社 陸：盼日表裡如一
觀光兼減碳 高市推雙層巴士電動渡輪
植牙不清潔 牙周病還是會上身
韓SK集團會長婚外情 將離婚改娶小三
嚴凱泰：因為無奈 台灣現在能有奈嗎？
澳洲罕見屍花綻放 臭氣薰天萬人爭睹
阿嬤的心願 南女將頒畢業證書
兩輪飆速不是夢 德國擬闢單車高速公路
宏達電賣大樓 強調產能不變無關裁員
日韓達協議 荷蘭慰安婦也盼日道歉
本季2度獲單週最佳球員 呂政儒驚訝
朱立倫：不贊成打房 房地產應差異化
查獲失竊落花生 雲檢恐毀損急速處分
傳台囚關押印尼伙食差 官員:吃不慣
報告：印度是亞洲最多記者死亡的國家
基隆灰姑娘公車 跨年輸運再上路
虎航機票促銷 2到3人同遊只要2016元
諾基亞品牌 陸網友傳授權鴻海富士康
違停遭盤查不爽 男脫光露鳥
法務部民調：35.5％贊成同性伴侶合法婚
冤繳污水費 高市有2千5百戶
盼健保改革 南投醫師公會提訴求
靈鼻揪毒品 緝毒犬首次走入監獄
嘉市婦人攜女自殺 有憂鬱傾向
友達8.5代新產能 明年第1季開出
江啟臣：選民在哪裡 他就在哪裡
永豐金證併東亞證獲准 複委託市占升
澎湖化石館31日開館 史前文物登場
給朱立倫90分 林伯豐：他答得更清楚
大陸十三五 醫改帶來兩岸挑戰與機會
逢低買盤進場 日股震盪收高
專營電子支付 智付寶獲准
高雄美津濃國際馬拉松 明年2月開跑
教師疑不當管教 中市教育局派督學了解
妙齡女行竊服飾店 落網竟是男兒身
助獨居長輩打掃 朝陽學子送暖
選戰倒數 陳建仁陪張廖萬堅掃街拜票
新台幣貶1.5分 連9天收33元以下
民進黨：國民黨新竹市餐會涉賄選
遭質疑餐會賄選 國民黨：歡迎檢舉
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加工出口區半世紀 黃文谷：轉型升級
樽鼎盃餐飲大賽 花式調酒和春大贏家
三星OPPO搶推新色 瞄準女性商機
故宮南院增參觀人數 30日開放預約
朱立倫：兩岸要合作 中央地方正向循環
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股市暴起暴落 全球富豪失血190億美元
年終討薪 大陸農民工的無解難題
巴西耶老完成任務 厚厚白鬍子喀擦剪
植樹愈多霧霾愈重 大陸官方：缺乏依據
跨年晚會去哪場？ 有了它移動切換自如
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新興亞股今年跌1成 4年來表現最差
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大心年銷50萬碗 疊出百棟101大樓
北韓一日遊 陸客免簽特區開幕
爛醉兄妹 路倒撂英文出盡洋相
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開放美豬？義美高志明：必要之惡
衝跨年超商有另類三寶 藍白拖入列
大仁哥到台中山城 暖男魅力溫暖鄉親
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為圓跨年夢 印尼男冒領護照闖關遭逮
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無人機盤旋歐巴馬車隊附近 無人被捕
伊斯蘭國訂教法 規範如何使用性奴隸
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富裕流感青少年落網 返美後恐被羈押
伊拉克光復拉馬迪 稱抓到伊斯蘭國財長
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黃鐙輝吃苦當吃補 卻被醫師打槍
勞勃瑞福樂於工作不想退休 再演80年
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新年團聚時 全美逾57萬人無家可歸
伊拉克總理親訪拉馬迪 並插上國旗
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兩岸熱線 年底前有望首次通話
巴西有近3000例疑似小腦症病例
觀賞101煙火 外圍平價宅保值
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陸：九二共識核心意涵大陸台灣同屬一中
兩岸熱線 上午9時首次啟用
美股猴年運勢 喜中帶憂
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寒冬送暖 嘉義平安站夜訪街友
布吉納法索新當選總統 宣誓就職
合歡山降冰霰 等雪遊客玩興不減
屏東岸巡六二大隊瓦斯桶起火 無人傷亡
台經院：製造業景氣信號有上升跡象
茂管處正副處長涉貪案 雄檢請從重量刑
大學通識系所評鑑 2校4班有條件通過
內湖裸屍翻案無罪 死者母：誰是真凶
外資打考績 電信三雄目標價一升兩降
電信攜手訂房網 送日本漫遊吃到飽
呂介閔翻案推手 陳宏達籲哀矜勿喜
iPhone 7傳聞多 7大功能被點名
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
俄總統年曆耍man賣萌 20萬份熱銷
陸最年輕最帥大學校長 被判無期徒刑
樂陞完成私募 購併案再邁大步
嘉市環保替代役 為獨老打掃家園
歡樂合唱團演員持猥褻兒童照 加州落網
大專校院視導 2校各1項目待改進
剎車失靈 糟化車南迴翻車
身障女賣早餐遭勒索毆打 警展開追查
學者推馬習角逐諾獎 陸：馬習會得民心
年終保單抓漏 掌握3大要點
伊斯蘭國橫行2015 全球恐攻威脅升
氣候協定大功告成 抗暖化須與時間競賽
中國大陸失衡恐持續 亞洲經濟展望疲弱
威剛跨足行車紀錄器 進軍海外市場
大陸微信十大健康類謠言 牛奶致病榜首
熱鬧2015 王室寶寶與名人話題發燒
持槍找人理論反遭棍擊昏迷 兩男送辦
印尼女大生嘿咻挨鞭刑 痛到倒地
內湖裸屍案回顧 咬痕是痛徹心扉的恨
賞101跨年煙火 達人祕笈大公開
專利師法新制上路 違法租牌加重罰則
陸：研究精簡五險一金 台資企業利多
兩岸熱線啟用 府：馬習會成果之一
新台幣中午升1.59角
超級大貨輪停靠洛城港 比美式足球場大
愛心護老 高市警局推宣導微電影
陸商風華高科公開收購獲准 光頡昂首
PP自強號快遞任務終止 變無障礙車廂
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5百萬拍忠孝橋拆除工程 北市挨批浪費
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警署長親電員警葉驥 提多項後盾
樂點獲日系人氣手遊金流獨家合作權
不想當兵 女兵喝清潔劑幸無礙
阿富汗情勢惡化 美將軍暗示需增兵
公務員申請赴陸 改e化處理
敦泰壓力觸控單晶片明年上半年出貨
反徵污水費 高雄藍營發起萬人抗議
巴國情報局虛擬美女 騙印度飛官洩密
綠控萬人餐會涉賄 藍籲別抹黑
星戰7最後助陣 北美2015總票房創紀錄
星擬將買菸吸菸年齡提高為21歲
金陽呼麻緩起訴 瑤瑤低調
毒犯就逮大喊我要死了 送醫不治
年度漢字選出和 國台辦：兩岸民眾期盼
陸船入東海海域 意在警告日勿插手南海
7年政策喊卡 北市跨年鄰近戶沒耳塞拿
搶連假商機 農場推元旦寶寶免費
山東平邑礦難5天 發現8名倖存者
慰安婦賠償 柯文哲：沒被當國家對待
林青霞愛店 新加坡莆田登台
中市立委選舉公辦電視政見1/6起播出
三星加碼投資越南
遠傳併中嘉 公平會附條件同意
台南麻豆連環車禍 女駕駛10萬元交保
撤雙重國籍恐攻嫌犯法籍 86%法民眾支持
鄭正鈐：盼選舉回歸政策辯論 勿抹黑
外資匯出 新台幣午升1.59角
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跨年北部零星小雨 元旦全台好天氣
綠營控萬人餐會涉賄 檢方約談
吃飯時玩手機易胖 陸專家：有理
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深圳福田高鐵站通車 可直達廣州
小黃待命陪跨年 大都會兩百名客服值夜
公平會准中嘉案 遠傳：無中嘉控制權
跨年人擠人 勤洗手防病毒
台股收盤跌13.92點
挪威更嚴格把關庇護 無簽證難民將遣返
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印度基礎建設基金 俄星主權基金有興趣
核廢料難解 柯文哲：肛門縫起來餵食
震盪整理 台股跌13.92點
1月台指期跌28點
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府：蔡英文若拾烽火外交將有風險
林永樂：推動外交不看大陸臉色
曬孫儷看劇本熟睡照 鄧超：羋月日常
1月電子期金融期齊跌
iPhone明年出貨保守 和碩股價弱
陳建仁：辯論時緊張 確實有些口誤
摩台指結算 台股買氣仍不振
德里降空汙 每天限行車輛僅6.27%
英國災區傳溫情 機車騎士主動巡邏防竊
違反WTO規定 瓜地馬拉出口面臨危機
新北表揚環保績優里 393里獲獎
蔡英文備戰政見會 謝長廷代理主持常會
慰安婦協商 林永樂：日本有相當善意
談瘦肉精美豬 蔣丙煌支持維持現狀
廣州設優質誠信香港遊名單 創大陸先例
預算未過 中市不轉播維也納新年音樂會
北韓金養建車禍亡 南韓政府致哀
調漲公告地價 高市歲入增23億
賣場超商明年強制檢驗 食品安全才上架
騎單車小心 與汽機車事故最多
鬆綁陸農產進口？ 農委會：不宜談細節
台南連環車禍 女駕駛向死者丈夫道歉
新北：首創雙排滾筒式招手站牌
高鐵高速傳愛助學 6年募逾8千萬元
出遊路況 高雄任我行App隨行
新年燒人偶洩憤 秘魯跨年習俗恐傷身
富邦人壽海外踩地雷 曾銘宗:不評論個案
買地送屋行銷手法 男子遭騙400萬
夜店被破毒趴 毒販生意差3折賣毒遭逮
曾銘宗：展望2016台股 相對穩健
高市男童疑遭虐 社會局緊急安置
哈里發國露敗象？ IS節節敗退
大都會搶跨年疏運財 6千輛小黃待命
婦團拉票 王如玄自爆曾穿旗袍跳高山青
藍指高市強徵污水處理費 綠：烏龍爆料
史前館南科分館2017年開館 缺人缺錢
證交所蓋樓涉圖利 曾銘宗：媒體亂登
三大法人賣超台股 55.32億元
遠傳中嘉訂親臨門差一腳 匯流戰添翼
胖達人案二審開庭 小S夫婿及公公出庭
清境民宿問題 陳威仁：需詳細地質調查
曾銘宗：離岸人民幣中心 台灣具 4優勢
科博館30週年館慶 系列活動登場
綠籲查賄 檢察總長：檢警調全力以赴
自行車環島一號線(啟)用 全長968公里
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伊斯蘭國殘害異己 希拉蕊稱種族屠殺
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爸爸有狐臭 1歲女拒父親愛的抱抱
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NBA老鷹雙雄振翅 後來居上擊落火箭
辯論引用錯誤數據 藍籲陳建仁道歉
高中英聽第2次考試成績單 31日寄發
大鼻子情聖傑哈德巴狄厄 新片飾史達林
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預算遭擱 林佳龍：盼31日決定臨時會期
日股強勢封關 全年上漲逾9%
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雅加達亞運吉祥物出爐 印尼功夫天堂鳥
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自行車環島1號線啟用 鐵馬環台更快活
NBA騎士敲碎金塊 詹姆斯提前收生日禮
宏達電：惋惜桃園廠經理 查證無過勞
3千多張災情照片上網 盼記取教訓
慰安婦協議 南韓輿論分歧
印度軍艦成功試射長程防空飛彈
新台幣收貶1.5分
疑逼死偷竊女國中生 陸超市遭千人包圍
經理疑過勞死 勞動局：家屬異議將受理
吳思華參訪太平國小 關心偏鄉教育
中山高大灣交流道 北上入口通車
新北：通報道路坑洞 4小時補平
行竊留下血漬 8年後破案
毛治國：蘇花改通車後 原線變鐵馬觀光
BEI指數首度公布 12月突破景氣榮枯點
查賄選 高雄檢警調元旦連假停休
台大生涉虐殺街貓 警函送處理
日客玩飛行傘掛電線桿 友人助脫困
春夏新時尚 高腰褲波西米亞風續領風潮
刑事局長老師 遭老梗詐騙530多萬
CNN：全球新城市地標 台北2建築入榜
彰濱工業區 線西區大樓啟用
台星科與星科金朋 5年最低採購約揭露
高雄長庚30週年 院內首生兒返院同慶
小桃阿嬤欠安 南女暫停頒畢業證書
亞投行協定 菲律賓趕末班車簽署
大手筆 中信金明年要招5000人
員警葉驥案 警政署再提5聲明
新北選舉人數破320萬 首投族近22萬
田徑名將古金水抗癌 參加元旦健走
中央社盤點大陸2016上路新制
國藝會擘劃藝文村 進駐空總基地
跨年上網不卡卡 五大電信業拚了
兆豐投信攜東方匯理 明年開賣境外基金
鬼父疑猥褻稚女遭裁押 女童緊急安置
張泰山領離隊同意書 成自由球員
越共12大 逾5千人員維安
俄北高加索觀光景點發生槍擊 1死11傷
胖達人案 小S公公許慶祥改認罪
元旦連假 台中國際旅展拚商機
台中市社福人力不足 績效全國第1
因應高齡化 民進黨擬推中高齡就業專法
全台違建未拆總數達64.2萬件
壹傳媒工會：公司近日沒裁員
跨年疏運大挑戰 北市各單位全面備戰
跨年晚會跑趴狂歡 小心鹹豬手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
穿戴酷炫有智慧 台年輕人最愛這個
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
北市跨年晚會 偵爆犬霹靂小組維安
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
緯來電影台涉性暗示 NCC罰120萬
配合跨年 貓空纜車延長營運
陸民愛洋奶粉 非法運60噸澳政府攔下
毛治國：建構台灣為自行車天堂
鴻海牽手韓SK 傳物流BPO服務有譜
全球產業併購創新高 醫療保健居冠
中投：帛琉大飯店依規定公開標售
蘋果義大利逃稅案 100多億元和解
南昌海昏侯墓出土屏風 或改寫孔子生年
中油高雄廠遷廠熄燈 後勁盼新生
拚內需 節能家電補助加碼5億
台中市有線電視費用 明年起調降
王大陸為高雄4DX影廳開幕 粉絲爭睹
朱立倫：綠營美豬立場變 蔡英文須說明
南投跨年晚會 周邊道路不管制
貪汙吸毒玩女人 湖南臨湘市長被捕
文資中心修復大龍旗 2年後再展風華
台聯成立金門後援會 爭取政黨票
新台幣貶1.5分 連4貶創1週低
門栓未固定洗腎婦拋摔致死 駕駛遭訴
京津冀再提治霾目標 5年內減4成污染
日月光收購案 矽品審議會10日內回應
研究：無禮對待醫護人員 恐導致疏失
友達華映廢水全回收將達標 桃市府肯定
桃園燈會打造離島燈區 澎湖推乞龜文化
愛之味增無菌充填產線 明年營運看俏
狹幅震盪整理 陸股收小紅
大陸漁船扣留多日 重罰後驅離
總統：減碳優先 廢核改穩健減核
國銀前11月稅前獲利 近3000億元
基隆自來水管破路基塌 31日午前修復
總統政見發表會 2百警維安
推第6座污水廠 岡山橋頭將接管
小桃阿嬤畢業證書引質疑 南女計畫不變
歲末瘋跨年 環署籲低碳愛地球
送夕陽跨年迎曙光 9大國家風景區贈好禮
澎防部政戰主任吳遠里 轉宜英雄館任職
力挺朱立倫 資深藝人：選空心菜會嚇死
馬總統談新創 要兼具市場感
故宮南院獸首被潑漆 2嫌遭逮
跨年煙火卡好位 10大景觀飯店滿滿滿
迎曙光絕佳地點 阿里山墾丁龍磐草原
明年起賣酒未標示警語 將開罰業者
雲林水禽復養約2成 要達百萬隻需2年
烏茲別克智利簽證便利 熱門景點報你知
國銀競爭 中小企業貸款利率殺破1%
綠控餐會涉賄 國民黨：將提告遏奧步
郵局週日營業大縮減 105年起剩2處
飯店歲末送暖 家扶兒開心圓夢
宏?手機再拓美洲 進軍巴哈馬厄瓜多
普生產品獲生技醫療品質獎銅牌
大陸地鐵乞討難禁 遇過年更頻繁
台中市保全日 林佳龍表揚傑出人員
南茂上海子公司高層異動 攻驅動IC封測
南院獸首遭潑漆 故宮：追究法律責任
交易冷清 港股收黑
矽鑽擬砸千萬美元 赴陸設生產基地
王金平：連任推國會改革 擁調查聽證權
大宗商品價挫跌 歐股走低
南投跨年 妖怪村集集清境選擇多
華碩ZenPad歐霸篇 獲金手指網路廣告獎
荷蘭獲情資 載貨自行車恐攻威脅
心導管植入肺動脈瓣膜 全台首例
酷夏過耶誕 50萬人湧入南非海邊
法記者在陸遭脅 陸外交部：為何不報警
國發基金：投資生技基金共4000萬美元
元旦16家樂園好康 壽星或屬猴免門票
東方之星事故調查出爐 有天災也有人禍
彌撒滑懸浮滑板唱耶誕歌 菲神父挨批
馬總統：開放政策助觀光客創新高
柯文哲跨年晚會獻唱憨人 練唱畫面曝光
晶睿要當物聯網眼睛 定3大策略
行政院核定調降全民健保費率
總統電視政見發表 候選人第3度交手
吳念真：洪慈庸像值得信任的女兒
跨年夜 楊瓊瓔將和民眾聊地方古早事
南院龍馬獸首遭潑漆 故宮追究刑責
臉書測新功能 依用戶興趣分類動態消息
CNN列全球新城市地標 城市之樹陶朱隱園
國5大客車走路肩 元旦假期機動實施
食物標示健康 攝取不節制小心更胖
跨年穿什麼 專家來教你
貨貿拚高品質 自由化項目逾9成
第2場電視政見發表會 發言順序朱宋蔡
中古車換新減徵貨物稅 1月8日上路
要求掏錢必有詐 切記一聽二掛三查證
新北元旦升旗 穿國旗裝打卡送T恤
台鹽產品獲生技獎並蟬聯國家品質標章
慰安婦問題 朱立倫要求比照南韓賠償
挖土機翻落溪谷 消防隊垂降救人
陸資入股台廠 施振榮：社會缺溝通共識
大陸裁軍30萬 要求國企接收轉業軍人
朱立倫拋第3場電視政見會改辯論會
SK會長婚外情 要小三不要總統千金
神會乾隆宴藝術展 3D嬉遊宮廷
中古車換新減稅 1月8日上路
颶風豪雨侵襲 英洪水氾濫成災
習近平用滑鼠發微博？網友：陸科技超強
慰安婦議題 宋楚瑜：透過司法請求賠償
勸募零錢發票助弱勢尾牙 學生變裝出動
張泰山300轟未竟 重如泰山之憾
軍公教聯盟黨原住民聯盟勝選要共組黨團
蔡英文提安心住宅計畫 杜絕房市炒作
今彩539開獎
張惠妹台北跨年 謝金燕跑北高
大同金門公有房舍 太陽能標租案啟用
大福彩開獎
宋楚瑜：民進黨越來越國民黨化
台味珍珠奶茶 新加坡人超愛喝
IC設計引陸資 經濟部盼適度開放
重申戰略三策 朱立倫籲蔡宋表態
波蘭機場接炸彈威脅 緊急疏散旅客
李鵬之女辭中國電力新能源董事會主席
蔡英文喊話軍公教 你們是年金改革夥伴
北藝中心獲CNN評新地標 設計團隊振奮
故宮南院獸首遭潑漆 警依毀損移送
南非 全球超級富豪最喜愛的非洲景點
朱立倫：政府結合民間資源 愛心延伸全台
育達創辦人王廣亞辭世 享壽95歲
男性每日高潮 降罹攝護腺癌風險
蔡英文：每個阿嬤都要給最好的照顧
故宮南院倉促開館 故宮：非事實
毛揆：藝文村進駐 空總成亮點
教育政策 宋楚瑜主張凍漲公立大學學費
慰安婦求償 蔡英文：政府應馬上做
蕭敬騰沒談心伴 笑唱寂寞難耐
情侶吵架國道急剎致追撞 再添1死
慰安婦問題 朱蔡宋支持要日賠償
朱提公辦政見發表改辯論 宋：同意
美中部大洪水 密州伊州水位臨歷史紀錄
穩供電 經濟部5路並進
朱盼政見會改辯論會 宋同意蔡沒回應
節能家電加碼 帶動商機逾276億
中選會：辯論應由民間舉辦
幸福保衛戰 朱：蔡英文出身富裕難理解
國防部：空軍官兵活動中心移管協調中
大福彩連73槓 頭獎上看12億元
朱提三弓四箭 宋楚瑜：最重要是人
大福彩頭獎槓龜
俄羅斯空襲敘利亞 2天出動121架次
今彩539 頭獎槓龜
調查：大陸男人花錢 比女人更不手軟
高教退場 朱立倫：成立跨部會機構整併
是否染患富裕流感 Aflluenza大測試
陸民航史上首例 白雲機場航班時刻拍賣
四川省長魏宏缺席會議 引各方猜疑
蔡英文：李扁馬是非對錯 我勇敢承擔
電視政見會 學者：未見總統候選人高度
朱立倫：若當選 馬上推年金改革
中共：明年反腐力度不減 節奏不變
戰略三策 蔡英文：又一個三環三線
美豬議題 蔡英文批朱立倫選舉操作
政見會改辯論會 小英：朱應該看錯法條
電視政見會 朱立倫蔡英文續交鋒
富裕流感青少年 美社會通病
蔡英文長照政策 朱立倫：那是短照
全面週休二日元旦上路 國定假日12天
跨年北部陰雨 低溫注意保暖
元旦新制 建保食品變革多
iPhone新機 傳富士康已試產
鰲鼓濕地發現8鳥屍 2隻為黑面琵鷺
(時評)從美國豬肉進口談起
愛之味朝全球化發展 再創巔峰
農委會：不會開放含萊克多巴胺豬肉進口
封關了 今年台股跌近千點 明年會不會更好?
北港春生活博物館 獲選創意生活產業
黃春明百果樹將熄燈 外界集資盼留下
張鐵志：多數台灣人自認是「選民」非「公民」
檢方：涉性侵 天才老爹遭刑事控訴
4.8地震襲加拿大美華盛頓州
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
油價影響 歐股自3週高點下滑
涉性侵 天才老爹可能面臨最高10年徒刑
天才老爹寇斯比被捕
迎新年 華府紐約洛杉磯警戒恐攻
擔心恐攻 布魯塞爾取消除夕煙火
明年2月 歐巴馬將於加州舉行東協高峰會
美商業原油存量意外增加 油價下跌
2016年HBO推出更多原創大製作
葉問3傳奇首映會 甄子丹造勢
CINEMAX頻道首播兩部喜劇節目
油市消息帶動 美股下跌
天才老爹首遭涉性侵罪起訴
巴西沃爾瑪將關閉30處賣點
經濟學人：來年巴西政經危機將惡化
華航造型花車 行銷台灣連結台灣情
台股今封關 區間震盪機會較高
新北元旦連假實施交通疏運措施
童趣天燈指印大募集 元旦起跑
新北元旦升旗 RPG主題闖關挑戰登高
梅克爾新年文告 呼籲視難民潮為機會
無毒栽培 焌達科技登錄創櫃板
加航班機遇大亂流 急降送傷者就醫
「DR.WU」達爾膚 通過上櫃審議
F-矽力擬砸1.05億美元 買美信部門
明道中學星象館揭幕 學子接觸天文世界
2015年度百首單曲出爐 小幸運奪冠
敘東北部遭連環炸彈攻擊 至少16死
防IS新年發動攻擊 美睜大眼睛監控海內外
加媒刊加教授有關太平島專文
台股開盤跌6.22點
新台幣開盤升1角
加國免簽入境新規定 須有電子旅行授權
東部外海地牛翻身 規模5.4
中央社評選2015年國際10大新聞
反徵污水費 國民黨率民抗議高市府
跨年叫「Uber」 7招教你省荷包
105年新制上路 新竹市措施報您知
新台幣早盤升1.38角
台南登革熱單日病例 4度掛零
印度法律承認第三性 變性人仍遭歧視
煙火秀藝術表演 越南歡樂跨年
2016匯市波動大 非美貨幣年初續彈
王健林李嘉誠馬雲 包亞洲富豪前三
台灣與巴拉圭簽署醫療合作計畫
儀錶板燈號全亮 自小客車瞬間變火球
媒體：美國正準備對伊朗施加新制裁
Uber全球乘次達十億 耶誕報喜
華映龍潭廠廢水全面回收 放流口封管
德城鎮跨年禁放煙火 擔心勾起難民傷痛
元旦免費時段上路 北高比尖峰省1小時
北市跨年晚會 柯文哲籲隨手帶走垃圾
油價連假過後預估：下周微調1角或持平
2016元旦 台南路邊停車不收費
中研院士胡正明在美獲獎 歐巴馬頒獎
韓SK會長坦承家庭問題 非為離婚
不要再騙 阿根廷暫停公布經濟數據
iPhone 6 Plus傳自燃 充電避免4狀況
綠控新竹餐會涉賄 特偵北檢收案
大洪水重創美國中西部 河川水位續漲
柯文哲：明年續辦跨年晚會 引進民間資金
太陽能多晶矽晶圓 2月漲價料將趨緩
台南公寓火警 疑男女感情糾紛縱火
跨年上台唱歌 柯文哲嘆變搞笑藝人
投保受理F-富驛等股價操縱案
陸配子女來台 每年增至300人
土石採取稅 雲縣105年起開徵
狂刀斷掌 歹徒從社群瞭解警方動態
英聽納學測成績 最快108學年上路
中小型基金當道 投信仍看好明年表現
占中之後 港大成政治鬥爭場所
桃園跨年 安心亞性感楊丞琳真情告白
大陸二孩政策元旦上路 概念股大漲
美酒駕少年延後引渡 母先由墨西哥遣返
柯文哲：郵局早就該從地球上消失
陸媒：周永康神秘情人 遭羈押調查
台股封關無激情 成交量恐創新低
質疑蔡英文炒地挨告 王育敏邱毅出庭
張志軍2016新年賀詞 重申九二共識
溫暖跨年夜 朱立倫高婉倩發暖暖包
英聽重複報考生 2成3成績提升
台鐵手機訂票APP升級 可查剩餘票
台灣太苦悶 宋楚瑜：宋就好
元旦假期 南下墾丁往台東交通管制
反徵污水費 國民黨抗議高市府搶錢
共軍新軍區司令 傳習近平已有人選
多卡通搭火車 元旦起增7站
貪檢宋宗儀多次收賄 訂刑期20年
NHK除夕紅白賽 小林幸子豪華裝亮眼
早餐車不再流浪 升級店面再賣肉蛋土司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
經濟成長誰獲利？ 2成富人口袋賺飽
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
元旦出國潮 桃機籲旅客再提早1小時
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
Google機器狗 美軍嫌吵不派上場
星巴克高雄典藏門市 全台首賣冷萃咖啡
101蟬連全國地王 公告現值每坪6百萬
元旦連假 台中市警方酒駕大執法
澳洲跨年倒數計時 天氣完美煙火待命
韓報：北韓統戰部長金養建死因是謎團
切骨盆深處腫瘤 機器手臂給力
天才老爹不比當年 性侵案出庭老態龍鍾
韓星李昇基新戲合婚 演卜卦師
柯文哲：我是圓仔 不是造神
迎接2016 迎曙光好去處
美豬議題 國民黨：蔡英文與美交換什麼
跨年不出門 看電視上網迎2016
劉在錫金炳萬榮獲SBS演藝大賞
蔡英文：學術界監督政府不用怕政治追殺
金正恩弔唁金養建 手撫遺體心不捨
新台幣中午升1.62角
人民幣中間價全年貶6% 走勢更市場化
CES大亮點虛擬實境 蘋果也來搶鏡
美經濟助攻 美股2016年「漲」相佳
連假遊高雄 體驗輕軌勿闖禁區
陸央行不向市場注資 半年來首見
柴犬突逞凶 主人被咬斷指
全球僅存不到8百隻 又傳長江江豚死亡
參觀山川琉璃吊橋 午後拿不到號碼牌
新年刮刮樂亮相 讓彩迷刮到手酸
迎跨年 北市府周邊3階段交管
柯文哲向新政府喊話：公宅土地無償撥用
23位中研院院士 連署挺英仁配
迎跨年搭捷運 百餘警維安
人體自動釀酒 女酒駕無罪
年節前藏毒想撈一筆 男遭收押
韓星池城獲MBC演技大獎
台肥選定花蓮美崙 蓋飯店創就業機會
東協經濟體啟動 台灣青年機會來了
侯友宜信箱成110 破獲色情KTV
新台幣午升1.62角 盤中實質走貶
強烈太陽風暴來襲 跨年夜極光格外耀眼
黃春明百果樹熄燈趴 藝文人士將齊聚
東協經濟共同體誕生 經濟部緊盯對台影響
上海飛多倫多班機遇亂流 逾20乘客傷
確保開計票無誤 中選會將辦3次總演練
港股2015年下跌 來年表現難料
看軍中林志玲 105年國軍形象月曆
東吳宿舍租到海砂屋 緊急通知學生搬遷
陸環保部前副部長張力軍違紀 遭雙開
澎湖化石館開館 史前古文物化石驚奇
陳偉殷北市跨年 想向柯文哲討教心法
義隆電指紋辨識攻筆電 估明年Q2量產
父子販毒設低消 最少5000元
藏獒熱大陸退燒 百萬天價降到5000
青年成家購屋貸款 上調至800萬
北部入夜PM2.5恐紫爆 外出跨年戴口罩
澎湖消防局長葉天恭上任
跨年夜急診增 小心節慶變憾事
口水可驗乳癌 檢測晶片技術大躍進
搶攻元旦連假商機 中市餐飲百貨祭利多
府前元旦升旗 馬總統任內最後一次
委國法院判3議員延緩就職 反對派砲轟
塑膠微粒危害大 歐巴馬簽法令禁用
紐西蘭遊覽車翻車21人傷 含大陸遊客
陳偉殷自主訓練 新合約春訓前會有答案
槍擊非裔引民怨 芝城改革警察用槍政策
跨年簡訊流量止跌 大選推一把
跨年換新車 超商集點換購重機模型
政見會改辯論 王如玄贊成
巴拿馬今年經濟成長可達6%
巴拿馬今年通膨創十年來新低
跨年空氣糟 圍巾口罩要帶好
迎跨年 北捷42小時不收班
推都市計畫 彰化市成立城市觀光發展課
最後一分鐘 菲決定加入亞投行
台股收盤漲58.07點
台股封關擺尾上漲58點 全年跌969點
從事新聞工作 菲仍列危險國家
紅衣女孩嚇破你膽 新北登高賽等挑戰
印巴解凍 泛南亞交通網重現曙光
酒駕新罰 泰國強制扣留車輛
何智輝通緝中 涉貪案更三審判13年
出境現鈔未申報 17萬人民幣飛了
震盪收紅 台股漲 58點
台股封關收紅 全年仍跌近千點
美豬議題 民進黨：別為選舉玩政治口水
台印峇里農業合作落幕 成果豐碩
購屋貸款額提高 政院：多向人民宣導
跨年籠罩恐攻陰影 雪梨最強煙火秀照辦
1月電子期漲金融期跌
1月台指期8272點 漲14點
電郵若疑遇國家級駭客 微軟將通知用戶
364天期定存單利率連15降 續創新低
台股市值減2.4兆 股民平均虧25萬
竹市YouBike 105年底全面上路
跨年必備神器準備了嗎？掌握三關鍵
櫃買指數今年跌8% 下半年生技擺尾
台股今年跌近千點 明年迎接經濟小成長
顏寬?拔蘿蔔 祝福民眾未來1年好彩頭
男大生稱遭霸凌 臉書發文恫嚇判刑
故宮南院獸首 潑漆已清除
跨年夜愛的抱抱 冰淇淋買一送一
陸猛建鐵路 2015年新增里程創新高
跨年夜 信義區便利商店增賣藍白拖
迎跨年搭捷運 牢記口訣：加分提前走
創嘉義就業 宋拋陸客住宿優先逛南院
印度政府推變性人法案 給落後階級優惠
北京動批聚龍市場將關 民眾掃貨撿便宜
傳播深圳遭恐攻 5人被拘留
布萊恩波城最終戰 紫金破綠衫
選情冷 僑胞返國登記投票人數創新低
NBA咖哩小子負傷 勇士吞本季第2敗
郵局該從地球消失說法惹議 柯文哲道歉
跨年預演 小哥與SNH48大跳少女舞
台大推SPARK新品 楊泮池：別賣太便宜
三大法人賣超台股 7.77億元
青年購屋房貸上調 房仲：鼓勵自用戶
美膚專業獲認可 科大生職場卡位
毛揆：過去8年推動社福提升人民幸福
台大生疑虐貓 北市：刑案偵辦
朴槿惠新年賀詞：鞏固國防 對話促統
港股封關收紅 年線收黑
國宅幼兒園閒置18年 綠委盼活化利用
憂城鄉差距 台大校長反對英聽納入學測
跨年狂歡不宿醉 專家教你小撇步
曾銘宗：外資半個月匯入逾10億美元
元旦出遊 警政署提供省時3撇步
巨浪衝擊中海油田鑽油平台 1死2傷
印尼蟒蛇按摩夯 有助血液循環
貨貿開放陸農產品 經部：不生產才開放
北極冬溫比往常高20度 詭異熱浪搞鬼
不滿日本解釋慰安婦問題 南韓抗議
防空氣污染 米蘭跨年禁煙火爆竹
消基會：病患應自付原廠藥部分差額
熱門韓綜花漾青春 冰島篇元旦首播
調查：幸福感下滑創兩年低 微感幸福
含瘦肉精美豬 馬總統：反對黨應說清楚
陸雙11網購品 超過一半假優惠真漲價
新竹弱勢尾牙募款僅3成 盼各界伸援手
替阿嬤討公道 新黨反課綱刪慰安婦被迫
陳偉殷指導投球 宋文華：順啦
王如玄：百年老店是安定力量
美國禁用塑膠微粒 環保署：待評估
新台幣收貶1.6分
陸股封關日收黑 滬指全年漲9.4%
非核家園恐漲電價增成本 業者盼配套
元旦假期 金城武樹南迴公路交管
近3年雙重國籍公務員11人 1人撤銷任用
調查：1成2民眾明年創業 白領族最多
朱立倫：減輕育兒負擔 非小確幸
霧霾襲就放假 成都廣告公司好貼心
影射馬總統收頂新獻金案 周玉蔻判無罪
王如玄：總統夫人若助選 太棒了
台灣天團蘇打綠SHE 登陸唱跨年
外交官拿新加坡國旗當桌巾 以色列道歉
兩岸飛安協議 生效了
西藏冬蟲夏草今年產量創10年新高
原子序113新元素 日可望以Jp命名
涉掏空案 幸福人壽前董座2億8千萬交保
蔡英文：真正的最後一里路是監票
東協經濟共同體成立 專家持懷疑態度
主播力挺罵中職 張泰山：兄弟謝謝你
總統探視慰安婦 保證要日道歉賠償
農委會：對陸農產品順差擴大至1億美元
選黨主席 洪秀柱：要看台灣情勢發展
新台幣全年貶1.348元 連3年貶值
馬總統控加重誹謗 周玉蔻無罪
大陸證實研製第2艘航艦 搭載殲15
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前犀牛投手林彥峰 轉戰Lamigo桃猿隊
縣市創意節電競賽 新北大贏家
涉1994盧安達大屠殺 前牧師判無期徒刑
美特勤局值勤探員車禍 希拉蕊致意
廣東一村莊賣地分紅 人人成百萬富翁
獸首遭潑漆 洪秀柱：不要過度情緒性
查理周刊將發行特刊 紀念血案1週年
酷鳥航首招台空服 能游50米沒戴牙套
北捷預估 跨年乘車人次超過300萬
跨年又老一歲了 晴天P莉短片瘋傳
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