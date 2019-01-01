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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
陽岱鋼1億6000萬日圓留在日本火腿
兆元產業築夢 生技指數重返200點
川普健檢報告出爐 醫師：狀態極佳
朱立倫：IC設計不宜有陸資投入
提升救災能量 集集消防隊建新舍
卡訊電子 將透過創櫃板辦理登錄前籌資
大陸調結構減少進口 衝擊印度棉與礦業
苗栗鉛管戶 血鉛檢驗均正常
UNIQLO在台拚展店 GU再開2駐點
吳副總統：民主以數人頭代替打破人頭
蘋果在台實驗室 竹科證實在龍潭
政院拍板 修法開放網路販酒
台股收盤漲33.19點
謝勤益：蘋果在台設實驗線 看重人才
股東籲雅虎裁員9000人 執行長換人
台股反彈 上漲 33點
涉弊案判刑 張花冠：絕對上訴捍衛清白
中保無限+跨餐飲 搶年菜商機
北市老人健保補助 改年滿70歲
日本年度漢字：安
陽岱鋼減薪4千萬日圓 續留火腿
12月台指期8066點 漲6點
與UCC共用工廠？味全澄清：獨立運作
12月電子期漲金融期跌
NBA改名人堂資格 姚明歐尼爾可望入選
抽驗拼接軟地墊 1件毒性超標 2倍
孫女出嫁 李登輝哽咽不捨
直貢澈贊法王來台弘法 為台灣祈福
北部空氣品質不佳 敏感族加強防護
牽孫女巧巧步紅毯 李登輝心願達成
NBA溜馬總教頭撂狠話 回神扳倒暴龍
涉女大生輪姦案 印度少年犯將獲釋惹議
蘋果在台設實驗線 謝勤益：像小型工研院
炒地風波 藍又指蔡英文買賣松山重劃地
綠公布蔡英文財產變動 籲朱立倫比照
冒冷汗嘔吐 小心是心肌梗塞
愛立信2016十大趨勢：智慧機熱度降
台股收盤漲33點 選股不選市
紐西蘭新國旗公投 黑藍銀蕨脫穎而出
立院三讀 病歷列敏感個資項目
總統啖島種蔬菜：誰說太平島不是島
進口保健食品 驗出禁用壯陽成分
藍再爆小英炒地 民進黨提資料批抹黑
豬哥亮避談謝金燕 稱安心亞紅到腫
蘋果設實驗室 童子賢：代表台灣很重要
法院只判張花冠洩密 檢方擬上訴
張花冠洩密判刑 法官：欠法治觀念
寒士吃飽經費難募 宋達民夫妻用愛號召
團圓飯輕鬆搞定 年菜早鳥享優惠
登革熱再添9死 累計204人死亡
網傳宮廟逼大學生下跪 查為誤傳
韓日會商解決慰安婦問題 未突破
三大法人賣超台股 49億元
以房養老3風險 影響銀行承作意願
醫療行動支付 合庫銀建議三卡合一
台菲漁業協定 外交部：可上網查無隱瞞
看浪漫台三線 鍾肇政哽咽：客語快消失
恐毒軟墊傷幼童 專家籲納入檢驗
嘉市十連霸議員 黃正男病逝
蘋果專利侵權案 三星上訴美最高院
蘋果來台設實驗室 童子賢：台灣參與深入
臉書推特受恐攻牽連 管控面臨兩難
菲專欄支持台加入RCEP與TPP
飛機廢氣比汽車多 北市建議徵航空空污費
原民男打獵侍母 檢察總長提非常上訴
製麴三場上梁 金酒盼再創高峰
碼頭道路坍陷 港務公司：鋼板樁破洞進水
陸霾南下紫爆將現 環署籲別開北窗
反賄選 高雄檢警調政風聯手出擊
冬天流感疫情緩升 公費疫苗快用罄
大學生設心願樹 實現弱勢兒願望
王如玄籲小英講清楚 選戰回主軸
紫光參股矽品 立院共識要經部先報告
迎猴年 傳藝中心推孫悟空湯圓DIY
孕婦服抗憂鬱藥物 恐增孩子自閉症風險
韋氏字典年度風雲字 ism主義雀屏中選
摘除大虎頭蜂窩 消防隊要當教材
兩岸關係穩健發展 美前官員感謝馬總統
蘋果在台設實驗室 經濟部樂觀其成
鼓勵警查賄 林右昌提撥2百萬獎金
大陸經濟趨緩 殃及香港賽馬會
蘇嘉全：嘉義海區列重點反賄區
大陸貧困人口多還國外撒錢 官方回應
澎離島意外事故 海巡驅離陸船兼救護
亞太電新總座陳永正 鯰魚催動革命
蘋果實驗室恐挖角 友達：更努力留才
嘉義以北低溫特報 清晨夜晚下探10度
原民男打獵侍母 總長提非常上訴
日股收黑 聚焦Fed集會
西雅圖立法准組工會 Uber和Lyft反對
歐盟推動新邊防體系 因應難民危機
不放煙火 高雄萌月曆行銷城市
檢察總長提非常上訴 王光祿：感謝
高價藝術品 大陸貪官洗錢新管道
台北跨年吳宗憲主持 陳偉殷陪倒數
南大傑出校友名單出爐 19日表揚
2015年199名記者遭監禁 大陸埃及最惡劣
談捐血 馬總統：台灣是熱血國家
環團籲中鋼加蓋露天物料 中鋼：早做了
新台幣收升4分
若當選 朱:不允許陸資投資台灣IC產業
助青年就業 中市府與學校簽約結盟
競選廣告擅用簽名 傳柯文哲動怒
劍湖山跨年煙火秀 10分10秒大放送
陸股狹幅震盪 滬指小跌深指小漲
新北平安夜 歌手報佳音抽獎桑塔熊
永信發表非侵入性美容醫學保養品
應議員要求 林佳龍會勘殯儀館冷凍庫
刺激入館人數 蘭博105年推多樣套裝行程
產創條例三讀 員工分紅緩課稅助留才
印尼首都至機場鐵路專線 後年啟用
工會控鴨霸拆鷹架 南山：依法拆除
李敏鎬寒風登台 嘴甜溫暖粉絲
李復興：觀光飯店土地開發 盼帶動景氣
大陸11月CPI 25省漲幅低於2%
不動產信託 銀行憂心保管維護問題
星際大戰首映 喬瑟夫高登李維扮尤達
越南11月汽車銷售量月增33%
李坤儀婚禮遭鬧場 男子扔紙抗議
紫光來台投資 經濟部：嚴審把關
原民男打獵侍母將入監 東檢暫緩執行
打手槍做半套是否會愛滋 民眾最常問
看好高雄觀光 旅館投資逾百億
桃機北跑道重新啟用 預定12/24
2022北京冬奧組委會成立
張掖黑河溼地 大陸第47個國際重要溼地
SBL 呂政儒獲單週最佳球員
味全降價救林鳳營 通路買一送一
宣導反賄選 彰檢找來洪瑞珍餅店助陣
低溫來襲 高市訪街友送熱食暖衣
酒駕被分隔島叫醒 所幸無傷
靖國神社爆炸案 韓警方將助日調查
花蓮洄瀾灣設基地 台開攜手莊敬高職
統一萊路跑 藝人阿達小蝦獻唱
郭台銘說趙偉國炒股 童子賢：某程度贊成
台股揚升2.0 擴大當沖明年2月上路
全國首屆跆拳道團體賽 金光閃閃
昕創APP大賽 千萬獎金等你拿
升學考開放計算機 教育部：可討論
新光投資150億 進軍大陸銀髮族產業
中央氣象局氣象報告
為中小企業加薪 賴士葆：盼18日表決
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
蔡英文：確保合理藥價 做到公平查廠
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北市保母媒合網站 柯文哲：挪資源給小孩
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
救買氣 林鳳營拚買一送一 網友論戰
單身好享瘦 研究：一個人住BMI較低
延續父公益精神 幼兒園助貧童圓夢
南投辦廚藝賽 推廣餐飲衛生
台日交流戰包機 邀球迷同行
童子賢：產業在改變 應謹慎引進人才
人民幣續貶 國銀人民幣存款餘額連5降
人參融入港式點心 造型口味都吸睛
西沙永興島將建2000立方公尺油庫
查賄制暴 金門檢警調強化聯繫
歐盟：義大利須按壓難民指紋
張花冠洩密判刑 內政部：無停職問題
遠傳牽手中國移動 連結兩岸通信
陸資投資台廠 童子賢：無簡單解答
美國對台軍售 陸重彈舊調堅決反對
婚姻非墳墓 宋達民洪百榕談幸福
炒地風波 蔡正元邱毅反控蔡英文
台日棒球交流戰 洪一中掌兵符
台日合作大突破 開啟蛋白質藥新商機
港股連跌9天 靜待Fed集會
遭朗多歧視辱罵 NBA裁判公開出櫃
菌制菌蟲剋蟲 草莓園農藥用量大減
開賭場花百萬買步槍 沒營業就被逮
毒販沉迷網咖 警方手到擒來
鼓勵節電 金門台電祭優惠
大陸國台辦：請台灣重視赴台旅遊安全
房仲：南港具增值潛力 可多看看比較
凱瑞抵俄 會談敘利亞烏克蘭危機
傳為擅用簽名動怒 柯文哲：我常不高興
綠色住宿自備牙刷毛巾 享受優惠
觀望美國利率決策 新台幣收升4分
傳蔡英文炒地 柯文哲：應是她爸爸買的
籲跨國會改革關鍵一步 王金平願訪小英
國藝會公布第十九屆國家文藝獎得獎者
國軍重要幹部研習會 馬總統精神講話
毛治國：力促電子商務 提升國際競爭力
教保服務人員條例 全教總盼速審
遭質疑社大詐領公款 鄭正鈐斥抹黑
冷氣團報到 漁業署籲養殖業防寒害
矽品自救會8訴求 要日月光限期承諾
太景新型抗生素太捷信 率先在台上市
南海仲裁案 外交部：保疆衛土積極因應
台電女排金門訓練 小桂綸鎂王欣婷隨隊
網購給負評 陸男半天收8千條騷擾簡訊
買手機送平板 台灣大推雙螢雙飛專案
欠款不繳 海盛造船負責人管收
健保補充保費 今年11月中已有359億
百貨周年慶壓軸 完勝不景氣
國民黨：蔡英文應說明炒地 勿轉移焦點
台灣虎航日本新點 福岡名古屋
包包多搭公車占位遭罵 女持美工刀傷人
苦窯難熬 前國泰副總清償稅款出牢房
瑞穗咖啡闖出名號 達人上課農友收穫豐
王如玄：蔡英文為女性做了什麼
大眾銀工會反合併 赴金管會遞陳情書
陸式脫貧 1000萬人異地搬遷
4台人在陸偽造提款卡 盜取2500萬
和碩童子賢：明年上半年維持動能
李國修潛移默化 大腳ㄚ劇團深入校園
總統令：衛福部政次林奏延已准辭職
強盜比丘尼致死棄屍 檢起訴男嫌求重刑
美國可能升息 新興巿場恐掀風暴
華碩智慧家庭大聯盟 明年成形
小英中台灣計程車後援會 上百運將相挺
婚宴管制嚴 李坤儀大紅露背禮服現身
韓嘻哈女王尹美萊抒情曲挺進音樂榜
提振台股量能 金管會推揚升方案2.0
星際大戰七部曲 原力覺醒首映讚聲不絕
洋芋片廠增產線 賴清德盼深耕台南
鴻海攻印度太陽能市場 首戰告捷
朱立倫：若當選 一定進行朱習會
YouBike新增4站 北市共200站
汽車零配件展 世貿一館仍有攤位
新華網2015熱詞 馬習會入列
綠指高育仁農技輸中 國民黨：子虛烏有
小米新品搶耶誕商機 16日起開賣
桃園空氣品質不良 民眾注意防範
泰臉書用戶按讚 竟換來32年牢災
辛酸誰人知 IG老公4大徵兆
友邦聖文森大選結束 馬總統致賀
玉清宮寒冬送暖 3085弱勢戶受惠
老翁洗澡溺斃 疑一氧化碳外洩奪命
產創條例修正 會計師：企業競爭力提升
自由化衝擊 受損企業勞工可申請補助
紫光來台投資 民進黨質疑不單純
投信：明年台股先蹲後跳 波動加大
油電7人座Prius Alpha 125萬首發
嚴控網路 陸官員：陸正邁向網路強國
華碩教育雲 明年擴大中國試點
遭遇恐攻後 大巴黎觀光業衰退24%
牡丹峰樂團取消北京公演 南韓密切關注
新品咖啡功效同紅酒 有益心臟健康
就是戒不掉 回黏臉書4理由
大陸小鮮肉吳亦凡 將演盧貝松新戲
寒流來襲 農委會籲防寒害
星國夫婦虐菲傭 餓到只剩29公斤
峇里台商會交接 募善款力推公益
資本額納食安裁罰 政府將邀外商協調
禁彰銀董事行使職權？阿土伯遭駁回
股票風險係數下調 壽險賣股潮緩解
油價崩跌 學者建議調整油價公式
金門推廣旅遊 北京台灣會館展出
南非第1家環保毛毯廠 大陸億利達開設
比京跨年煙火照辦 防恐攻禁民眾帶包
台壽保產險削價競爭 遭重罰480萬元
難民持敘利亞假護照比例 德政府稱高估
戴爾推全新資料中心解決方案
南韓女演員姜度利 驚傳燒炭身亡非車禍
阿里巴巴台灣10大網商 決選名單揭曉
社會企業要有獲利 才能永續發展
茉莉颱風襲菲 傳民眾傷亡
難民議題鬆口 梅克爾爭取喘息空間
適性揚才 苗縣11校秀均質化亮點
研修開放網路賣酒 葡萄酒商機上看百億
大陸嚴查政府殭屍網站 關停1.6萬個
日月光現金收購 謝金河：矽品得聽天命
今彩539開獎
菲政府軍激戰恐怖組織 15死10數人傷
世銀:印尼霾害 經濟損失160億美元
新加坡禁止進口新款菸草產品
耶誕節將至 菲共宣布單方面停火
大陸不降油價 理由：抗霧霾
大樂透開獎
日月光擬收購矽品 中市府協助勞資協商
桃機增加愛心車 旅客免費搭
番薯全時段熱銷 全家5年賣8億元
星際大戰七首映 觀眾向喬治盧卡斯致敬
聯準會利率會議將登場 歐股勁揚
金門火燒車 二手車惹禍
大陸自然人投資台股基金 明年初上路
人民幣即期匯率連8貶 續創4年半新低
打臉蘋果 分析師看淡iPhone明年銷售
繼美軍後 澳洲空軍也飛越陸控南海島礁
朱立倫中市競總成立 展現藍營氣勢
蕭敬騰經典出輯 搭李玟電影合唱
PM2.5濃度飆高 西半部紫爆
諷刺泰王寵物狗 男子面臨重刑
美學者：台外交進展關鍵在穩定兩岸關係
反恐出任務 巴黎警察憶先與女友訣別
助長恐攻 歐洲議員要求加強武器管制
全球空汙狀況 NASA製圖讓你看清楚
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
李坤儀婚宴 李登輝開心孫女找到所愛
莫迪登航艦 矢言擴大在印度洋影響力
陸加入歐銀 外交部：深化合作不受影響
Should打成Shall 巴黎氣候協定險破局
2015南韓10大新聞 MERS榜首
輿論越罵越旺 川普民調創新高
互聯網大會在即 網民狂討論大陸狂刪文
林鳳營降價求售 秒退後貨架被掃空
上合組織會議 李克強：打造六合作平台
美聯準會例會登場 升息倒數計時
臥虎藏龍續集2016上映 楊紫瓊再上陣
台北西站公車彎改8次 客運業者不滿
世界紀錄狗滑板高手 目標極限運動獎
8局猛灌3分 中華培訓逆轉勝韓職
虎航日本再下兩城 福岡名古屋明首賣
歷史建物三井倉庫 各界多持原地保留
台北關查獲賽鴿種蛋50顆
聯準會料將決定升息 美股開盤勁揚
傳遭炸彈威脅 洛杉磯聯合學區各校關閉
億萬女富豪人數大增 亞洲成長最顯著
全台今PM2.5 出門務必戴口罩
工商團體十問 要總統參選人說明白
公司治理系列－證交所提升股東會品質 更透明有效率
年終寒冬送愛 集保結算所員工響應捐血
黃國書與張廖萬堅 聯手推文化政見
(時評)不認識鍾肇政是誰的錯
年終前小心！詐騙也要搏感情 熱線再借錢
新竹喜來登推春節圍爐饗宴 讓主婦輕鬆上菜
高雄寒軒國際大飯店 推「觀光體驗遊」
防範內線交易 落實平等對待股東
證交所 擬編列CSR指數
實習醫師宿舍昏倒 醫院極力搶救
東京奧運主場館設計 日兩建築巨擘較勁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美最快17日公布18.3億美元對台軍售
憂心恐攻 洛杉磯下令上千公立學校關閉
南韓希傑集團會長被判有期徒刑
聯準會利率會議登場 歐股收盤勁揚
國際原子能總署結束對伊朗核武計畫調查
美對台軍售料本週宣布 近台幣600億元
洛杉磯關校 紐約：美許多城市收到威脅
對台軍售 美國務院：送交國會前不評論
攻擊伊拉克IS 法國首度動用巡弋飛彈
美印第安納州 傳槍手奔向校園
校園傳恐襲威脅 洛城不平靜
洛杉磯關校威脅 聯邦官員：恐是惡作劇
秀智呼巴掌來真的 小豬笑稱臉被打歪
釵前導影片曝光 石知田懸崖熱舞
楊一展：空戰超難拍，可是也拍出兄弟情
巴西民調：不滿羅賽芙政府創新高
等待聯準會會議結果 國際油價繼續反彈
歐股油價反彈激勵 美股收盤上揚
發展太平島倡科研 美議員感謝
歐美股強彈激勵 台指期可望拉高結算
美航機上發現可疑物 邁阿密警方調查
高鐵12站比房價 房仲：板橋台北南港最高
澳軍機飛南海 美挺主權國航行自由
社群網站使用年齡 歐盟擬統一規定
全力防空污 中市執行健康風險評估
屏科大研發 低硝酸鹽蔬菜種植有望
迎2018花博 台中建馬術障礙競技場
傳威脅致停課 紐約警方：洛城反應過度
耶誕節在家開趴 烤雞披薩大PK
沙烏地台灣日活動 書法民俗技藝吸睛
西半部空污紫爆 PM2.5濃度破百
工具割傷皮肉 引破傷風險送命
櫃買鼓勵黃金現貨買賣 明年持續免服務費
美：對IS強化攻擊已傷及見骨
王品「石二鍋」跨年業績 可望增5成
闖民宅砍人 1男1女送醫
用在地原料 樂事洋芋片在台加碼擴產
台股開盤漲70.68點
北市公寓火警 住戶疑跳樓逃生骨折
台中北區女子墜樓 警消救援
台南登革熱增4例 13行政區疫情解除
郭台銘：機器人戰略重點 攻萬物聯網
低溫特報 大陸冷氣團襲台
新台幣開盤升2.12角
台灣贈愛心足球 德國育幼院童歡喜
揚升方案激勵 台股大漲百點
毛澤東致英國工黨信函 陸買家高價拍得
Google關鍵字 江蕙、我的少女時代都上榜
傳將會習近平 洪秀柱：鬼扯
冷氣團來襲 合歡山雪季勤務因應
仍有溢價空間 華亞科持續跳空漲停
軍宅買賣爭議 檢方下午傳喚王如玄
川普反穆斯林 馬拉拉也看不下去
北極上空美麗貝母雲 氣候異常的哀愁
全台都是髒空氣 戴口罩少戶外活動
貴婦超市迎耶誕節 瀰漫異國風
冷氣團挾帶髒空氣 空品影響到17日
鴻夏戀再續？ 傳鴻海提收購夏普全社案
新台幣早盤升1.95角
北京若遇霧霾 春節禁售爆竹煙火
選戰倒數30天 朱立倫拚氣勢衝高民調
選戰倒數30天 蔡英文全台造勢拚勝選
熱戀李東健 智妍：未論及婚嫁
殭屍感染研究 登英國醫學期刊
藥華藥貧血症新藥添利基 明年發表論文
3年期以下傷害險健康險 獲准開賣
亞洲女力崛起 全球女富豪快速增加
昆山媽祖16日回娘家 台商護送
劉德立拜會巴拿馬檢調總長
傳柯文哲擬開除倪重華 北市府否認
越新人拍婚紗照 角色扮演囚犯警官
燒酒雞下肚騎機車 男子酒駕送辦
億萬富豪折損率高 20年逾半摔出榜外
微博用戶日搜尋量破2億 女性占6成
對付髒空氣15招 毒物科權威教你做
大陸霾台紫爆 鄭明典：可想源頭有多髒
澎湖絲瓜好美味 登上國際航線空廚
加人中樂透15億 隱忍近兩年現身領獎
聯準會盛傳將升息 前主席柏南奇怎麼看
女大生深夜返家 家門前被搶
紫光併購 經部：開放申請不代表會核准
非放生！石門水庫放養魚苗理由竟是這個
MONDEO油電款 省油超乎想像
吸油不吸水 大陸研發油水分離海綿
立院國是論壇 朝野立委另類告別秀
每坪600萬元 101三連霸北市地王
聯準會料將升息 柏南奇：美復甦強勁
北市跨年交管 部分YouBike停運
韓新片德惠翁主 孫藝珍演朝鮮末代公主
炒房轉炒股 陸股明年拚吸金3兆人民幣
明基醫醫療事業 業績後年拚百億
大陸放寬台灣居民申設個體戶條件
亞太未來都市排名 台北僅次新加坡東京
宏達電X9現身？ 「下一個出眾者」
大陸出事富豪平均47歲被判刑
南韓明年經濟政策 全力推動內需
iPad Air 3傳明上半年亮相 但沒這功能
臉書直衝Yelp搶生意 Yelp股價跌9%
北巿府決議性騷擾成立 許博允興訟敗訴
特色大學評選 金門大學上榜
101三連霸台北市地王 新光摩天居次
美對台軍售 陸國台辦籲珍惜兩岸和平
天王競逐黨魁？吳敦義：全力幫朱選總統
柱習會 洪秀柱：腳趾頭想都知道不可能
鐵雲科技獲雲端創新獎肯定 最年輕企業
台股漲逾百點逼近8200 短線止跌
無薪假人數略減 49家4377人
國會改革 洪秀柱：應先提升議場秩序
洛城學校攻擊威脅 FBI判定是假的
傳紫光投資大陸子公司 群聯：遵守法規
GMIC今登場 宏?和華碩「雙A對談」
爸爸在家抽菸 6歲童氣喘反覆發作
中央氣象局氣象報告
高市空品紫爆 文府國小升空污旗
中央氣象局 今天白天天氣預報
韓BIGBANG不出席年終音樂頒獎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海峽兩岸珍郵特展 台中郵局登場
登革熱防疫策略轉彎 高市明年噴藥為輔
李遠哲：陽光成本5年內比燃煤核能便宜
雲端預知橋斷 吳敦義：不讓88水災重演
台放寬團體簽證 吸引泰民眾參團旅遊
搶政黨票 藍不分區立委參選人拍競選片
苗栗士子開中門揭榜 30人將一同祭聖
洛城威脅疑惡作劇 家長惶恐
伊斯蘭國欲掌控原油 主意打到敘據點外
桃市元智合作 推綠能低耗成果展
菲耶誕恐襲警告 涵蓋長灘島與馬尼拉
台灣發展全球品牌 聚焦生技及物聯網
馬總統：行善低調但揚善要高調
天冷來碗熱湯 超商推藥膳暖身
宜蘭轎車撞民宅 4人送醫
紫光入股台廠 陸國台辦：不應泛政治化
喜迎耶誕 奇美博物館推動物造景
拉美出口不振 瓜地馬拉薩爾瓦多獨秀
助偏鄉教育 教部設資源募集平台
德打擊仇恨言論 臉書等同意24小時內刪
勞動部：大學畢業生起薪約25K
傳柱習會 陸國台辦：不介入台灣選舉
屏東加蚋埔夜祭 25日重現祈雨祭
調查：8成5民眾願付較高電價發展再生能源
抽驗壯陽產品 5件驗出威而鋼
向鄭捷求償千萬 母憶亡兒哽咽
李進勇化身大廚 推廣在地牛肉
探討女性領導力 美智庫談蔡英文
油鋼跌不停 製造業年營收難逃負成長
李嘉誠資助成立廣東以色列學院
與朱蔡宋對話 七大工商團體辦論壇
力推國會改革破局 王金平遺憾
檢以告訴人傳喚 王如玄：守法配合調查
黃東焄請辭 王如玄：遵照長官指示提書面
多位學生疑有腦膜炎 1中學班級停課
龍捲風罕見襲雪梨 冰雹大如板球
無薪假全台減1060人 竹科維持109人
風波不斷恐撤換 倪重華：看柯文哲態度
砍過頭了 外資改喊加碼大立光
新台幣中午升2.26角
涉專騙女兒同學家長 女子騙錢遭起訴
18歲台中女生馬嘉伶 加入AKB48
新北城市月曆18日發放 體驗摺紙樂
習近平：實施網路強國 依法治理網路
美首度任命女軍官 任西點軍校指揮官
聯合國發信函 招募新任秘書長
政府民間攜手 寒冬送米助弱勢
家扶公布十大兒保新聞 舅公虐童案居首
明年資通訊大預測 4G吃到飽持續？
持刀騎車街頭尋仇 誤砍仇家父親
新台幣區間震盪整理 午盤暫升2.26角
瘋回收！用廢紙換衛生紙省132元
澳軍巡邏機飛南海 對陸艦廣播警告
涉貪案 新德里市府槓中央調查局
國會改革 柯建銘：輕率通過會被批判
UCC買回股權完全切割？ 味全未聽聞
犯顛覆國家罪 北韓判韓裔加籍牧師苦役
詐騙得手千萬 兼賣賓利毒品咖啡包
菲總統候選人口水戰 你來我往
1元下注竟中頭獎 新加坡幸運兒樂透
王如玄愛歌仔戲 曾報名楊麗花訓練班
官方預估 薩爾瓦多今年經濟成長2.6%
冷颼颼 高市熱湯飯盒助街友
全台霾害嚴重 學校減少戶外活動
陸股早盤雙雙開高 滬指漲0.71%
明年上市櫃公司股東會 1/5起登記
台日鐵道再結緣 台鐵東武鐵道票交換
大學生送醫亡 醫院醫師判賠2百餘萬
西南航空飛機打滑 8人輕傷
沈呂巡：太平島為島嶼屬中華民國
動物園人工哺育穿山甲 變貪吃寶寶
畢業生薪資 將作系科調整參考
腹悶痛3年怕胃癌 診出胃炎鬆口氣
川普提禁穆斯林來美 傑布批他來亂的
陸研究：全世界家犬源自華南地區
藏身豪宅盜版藍光影音光碟 侵權近億
福特自駕車開跑 獲准在美上路測試
法外長之子購豪宅涉洗錢 警方扣留問話
謀害父親妻子 道士判無期徒刑
鴻夏戀是否有結果 最後關頭
迎台北馬拉松 北市195線公車改道
帝寶每坪445萬元 連5年稱霸住宅地王
泰擬身分證加註職業收入 網友狂KUSO
兩岸珍郵特展登場 展出上億元珍貴郵品
台東選前首波掃黑 破解阿西落仔集團
颱風襲菲至少9死 淹大水民眾屋頂待救
台股收盤漲 111.31點
印度孩子在車上誕生 取名為Uber
美升息在即 傳人行提防人民幣重貶
濃郁娘惹風情 新加坡創意火雞大餐夯
公告地價漲幅22年最高 房租可能會更貴
台灣十大爆紅景點 歪腰郵筒奪冠
炒地案 胡志強批蔡英文理直氣壯
蔡英文見麥艾文 強調維持兩岸關係穩定
英業達印度廠明年完工 印尼計畫喊停
類股齊揚 台股淺嚐8200點
開高走高 台股漲 111點
圍毆剪髮逼吃貓糞 陸動保人士打錯人
藍再指小英炒地 綠：經公開程序買賣
空氣差 桃園學校加強宣導防範
台積電狂舞 台股破底危機暫除
調查：陸經濟放緩 亞企業信心降至4年低
生技文創農企三大亮點 櫃買重點扶植
勞動部：大學畢業生起薪約25K
熱搜體育名人榜 陳偉殷擠下王建民
12月電子期金融期齊漲
無陸資參股只領先7年？聯發科否認
12月台指期8198點 漲133點
亞泥關西復礦案 環團籲環署勿切割審查
居家用品品牌調查 台灣櫻花最大贏家
大湖首批草莓上市 量少價看漲
搶攻客家票 朱立倫籲重情義鄉親力挺
西半部霾害 環署預估入夜後解除
12月第2個颱風恐形成 對台灣無威脅
午後氣溫直降 淡水不到14度
NBA騎士3連勝 厄文歸隊在即
同行業學歷不同 薪資差很大
明年4G用戶 遠傳目標近500萬戶
遠傳明年推TDD服務 不排除攜手中移動
蔡英文：炒作非我名下財產 有點過度了
北市105年公告地價 自用稅金增千元
用藥調查 近6成民眾不知服用藥名
劉文雄指為郝龍斌助選 勞動部澄清
101跨年煙火突破形式 大秀台灣生態美
七大工商團體面試 蔡英文：很樂意
疑天冷 豐原1男子倒臥商業大樓死亡
三大法人買超台股39.97億元
被指炒軍宅告段宜康 王如玄出庭不語
北市餐飲店火警 警消馳援
缺錢花用 禮儀公司離職員工偷老東家
轎車衝入水溝 4人受傷
共和黨辯論成箭靶 川普以一擋八
若洪秀柱選黨主席 胡志強：第一個支持
宏達電手機 遭德國法院禁止在德販售
德國法院判禁售令 宏達電喊上訴
騎走機車又返還判無罪 檢方不服上訴
蘭陽溪口烏魚活體潰爛 縣府調查中
髒空氣害健康 吃4色蔬果清毒素
立院三讀 都計區內應設社福設施用地
雞隻禽流感確診 北市屠宰場入冬首例
開拓碩博班生源 台科大深耕東南亞非洲
事關女權 日本逾百年民法被判違憲
星戰7來了 鐵粉從美飛巴黎搶先看
中信兄弟聘多名洋教練 引進美式球風
宜蘭轎車疑自撞民宅 4人輕重傷
涉網路犯罪 印尼遣返49台灣人
大學畢業生勤換工作 僅3成待滿3年
亞泥復礦拆三案闖環評 環委建議併審
蔡錦隆默默資助 高中女生科展奪大獎
內政部婚禮短片競賽 同志婚獲佳作
對比入學照片 陸大生畢業前顏值上升
小威榮膺年度運動員 放眼更多大滿貫
共度白色聖誕 小巨蛋雪橇洗冰車亮相
立院三讀 保障精障者任估價師工作權
北市民宅火警 2樓倉庫內部傳氣爆
兩岸貨貿溝通若無進展 年底恐不談判
觀望心態 高雄市標售地買氣淡
專凹毒客 生鏽鐵釘狼牙棒當武器
寶寶搶報到 越孕婦火車上產女
抗議有效 臉書放寬真名政策
高市親子藝文饗宴 朱宗慶打擊樂免票
馬總統感謝所有人努力 國家大步向前走
香港審議版權草案 傳美國冀通過
毛揆投書外媒：台不該缺席TPP第2輪談判
美升息在即 專家警告恐鑄下大錯
美媒讚聶隱娘 挑戰奧斯卡最佳外語片
立院三讀 刪大學評鑑作為補助參考規定
潛水跳水游泳樣樣來 猴子也喜歡泡湯
超寬鬆功成身退 Fed升息大戲開鑼
疑拆夥糾紛 股東揪兄弟砸補習班
IS戰地旅遊真人秀 大陸禁播
民進黨：朱立倫3時間點 財產異增5千萬
綠質疑朱立倫財產 國民黨：都經過檢驗
新台幣收升7.6分
墨西哥南部深谷 發現17具屍體
陸國台辦：正面看待民進黨任何棄獨動作
藝人齊報佳音 桃機耶誕歡樂繽紛
飯店義賣泡芙 助南投弱勢童就學
低溫來襲 台南啟動街友關懷機制
立院三讀 退輔官兵分類分級有法源
官兵搜救辛勞 溫泉山莊免費提供洗澡
長輩專屬行動餐車 弘光學生提案獲獎
火鍋料抽驗606件 5件防腐劑超標
聶隱娘 美電影評論年度十大片第2
高雄年終國際旅展 雙人耶誕裝免費入場
嘉義反賄講習 籲勿為錢出賣選票
原民打獵遭判刑 監委申請調查
醫學生猝死 亞東：無工作負荷問題
西伯利亞小城市長選舉 摺耳貓民調領先
毛治國接見好人好事 盼發揮正向力量
行政院：依情勢強化防護整備
北極氣溫115年來最高 比均溫高1.3度
搶不到早鳥票 搶復興周末購立即GO也好
農場旅行 推廣食農教育
保障員工權益 林國正反對釋中鋼官股
天空霧濛濛 北市學校戶外活動門檻下修
林志玲期待愛情 撇復合言承旭
酷MA萌快樂健康操 粉絲瘋狂搶拍
朱立倫籲小英下周排定2加1辯論會
總統大選辯論難喬 公視四報一社說明
吳副總統頒獎表揚好人好事代表
上西餐廳點中餐 官媒怒轟陸民吃相差
貨貿沒重大進展年底不開？經濟部不放棄
日股跟漲亞股 迎接Fed升息
教育經費提高1百分點 立院闖關剩2天
兆豐金現增完成 增資股21日掛牌
小太陽鍾漢良傳隱婚 妻為服裝設計師
軍公教聯盟黨批評各政黨不面對年金議題
須從夫姓 日女選擇結婚不登記
阿里巴巴與騰訊 參股博納影業
南投跨年晚會 倒數完唱國歌迎新年
重點輔選柯建銘 蔡英文籲集中選票
慘！台股基金今年以來都賠錢
公園成立粉絲團 吸引年輕人關心
陸資立訊入股 美律：我們主動的
不服違規取締叩人助陣 妨害公務送辦
影評人大獎入圍名單 瘋狂麥斯橫掃13項
全台霾害嚴重 2千校減少戶外活動
外媒：中糧擬全盤收購來寶農業
電擊吞毒吃狗糞樣樣來 暴力討債團遭逮
電鋸伺候 酒駕男嚇醒
非家人入住索命 台南凶宅5拍流標
空污紫爆 台中電廠降載減碳
又見冒用身分詐騙 女警勸說保住老本
朱立倫拼選戰 左打夫人牌右託美青姊
菲南反恐戰事 死傷直逼40人
港股終結連9摔 能源股撐盤
感冒不宜吃抗生素 台灣只有1/4人知道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局１週旅遊天氣預報
西螺查獲黑心豆芽菜 封存3003公斤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機捷地下站救災演練 過程逼真
兩岸關係 大陸國台辦提四個不能換
軍宅案出庭 王如玄：希望此事有個段落
國會改革 民進黨4點聲明打臉國民黨
破謠言 昶洧：專利價值逾60億
生技園區工程延宕 總統：震驚失望
台積電登陸 經濟部：先進技術台灣為主
王如玄捐款1380萬元 助43公益團體
復航周末航班享早鳥價 飛澳門最低2800
美若升息 曾銘宗：台股不採因應措施
北市成功橋拓寬為6車道 預計107年完工
毆打懷孕女友致死 暴力男友遭訴
屏東紫爆低溫夾擊 心血管呼吸病患增多
車載遊艇迷路入鬧區 違規遭罰
選後開放IC設計引陸資 經濟部不評論
濾芯藏450公斤毒闖關 摻活性炭避犬聞
自強號擦撞轎車 無人傷影響千名旅客
手機廠自製處理器 台積電可望受惠
美利率決策前夕 新台幣升破33元
昔投捕搭檔 陳俊秀難忘李振昌火球
疑群聚感染腦膜炎 11國中生住院
氣爆空難救援有功 高雄特搜中隊獲獎
經理人：美升息後1年內仍會再升息
鋼鐵產能過剩 陸官員：建築用量多兩倍
朱立倫衝刺 努力喚起沉默大眾
法財長：聯合國將決議斷IS資金
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
低溫特報加強風特報 全台都冷
設計民生社服學門 畢業薪資較低
美升息牽動台股 緊盯聯準會聲明
台灣哪裡最美？吳寶春：共好的力量
歐洲議會報告 盼促台歐雙邊投資協定
十大熱搜體育名人 林書豪奪冠
茉莉漸離菲境 死亡人數攀升
新疆狀況不穩？5副國級高官同時調研
霾害漸緩 南部至19日仍可能空氣差
校園圖書館變變變 陶醉書海品墨香
連惠心出庭 否認罵記者神經病
公民團體質疑預算 中市：據實編列
星戰7搞神秘 路克天行者神隱惹臆測
粉絲氣憤指控 麥莉希拉虐待愛犬
澎防部政戰主任吳遠里 獲榮譽縣民證
南部職缺躍進 人力銀行：成長率逾北部
男大生右上肢突無力 就醫才知中風
聯電通過125億預算 擴28奈米
朱立倫：民進黨若勝選 兩岸恐難順暢
美醫療直升機失事 2機組員喪命
貨貿沒進展年底不開？經濟部：沒說不開
新疆當局譴責暴恐 世維會：別轉移焦點
向美軍購 陸委會：維護國安基本需要
福建黃岐至馬祖 國台辦：小三通新航線
吃麵上錯菜被毆打成傷 客人告老闆
參考薪資調整科系名額 大學反應不一
中資入股台灣IC 民進黨：替台灣把關
鴻海砸5億元 續攻陸鄭州電動車租賃
澳公司遭諭令停止與一馬交易
日本青森縣知事拜訪林佳龍 加強交流
聯準會決議前 歐股走穩
男警留髮遭免職 警政署：尊重總隊職權
新北啟動街友避寒機制 送實物卡禦寒衣
天冷 大台北屠宰場連日傳禽流感
國會改革破局 王金平：遺憾
總統大選辯論 三黨都正面看待
寒冬走戶外 注意內排外防中保暖
陸廠推新手機 15天續航力號稱地表最強
傳販售假橄欖油減刑罰 義業者抗議
成交量低 房仲籲撤除所有信用管制
台金春節機票開賣 電話網路大塞車
大陸央行：2015年經濟成長6.9%
綠質疑新北都更 籲朱立倫移送檢調
謝金河：稅制不改 台灣渾身乏力
催台商票 洪秀柱規劃兩波訪陸行程
夠麻吉攻海外 牽手北京美團網
跆拳道團體賽 國訓稱霸新北封后
曾銘宗：台股稅制有檢討空間
英倫分身拍廣告 代言線上影視成功宣傳
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捕獸鋏遭收走 男子掛看板警告涉恐嚇
伊拉克南部沙漠區 至少26卡達人遭綁
男警蓄意留長髮 考績會決議免職
公辦都更遭疑圖利財團 新北：依法辦理
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人民幣匯率貶破6.47 四年半新低
曾銘宗：高收益債基金贖回不嚴重
北市公告地價調高 房仲：有感加稅
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金門高梁箱藏香菇走私 查獲近4百公斤
悟空將升空 大陸衛星探索暗物質
研究：危害環境 萵苣更甚培根
印尼國會自由港案 議長將失寶座
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郭台銘：智慧終端是共生共存生態體系
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以環保為由 大陸一口氣核准4核電機組
天冷急診患增1成 40歲男爬山猝死
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陽川尚將兩分砲 日職獨居冬盟首位
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美學者：漁協與和平倡議有益下屆總統
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印巴恢復對話 消除恐怖主義
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馬祖新小三通航線 擬年底開航
四大洲花式滑冰賽 羽生結弦可望來台
黑龍江煤礦爆炸 17人被困
印度官員：印度次大陸地震全球最多
告別零利率 美經濟前景仍難料
朱立倫：兩岸關係若惡化 影響加入TPP
2男裝難民 與巴黎恐攻嫌犯入境奧地利
涉自由港索賄案 印尼國會議長請辭
女方離婚半年禁再婚 日判違憲
美聯準會續開會 可望台北凌晨宣布升息
ISIS散布恐嚇傳單 瑞典警方嚴陣以待
美宣佈10項18.31億美元對台軍售
食安小講堂－反式脂肪酸(Trans fatty acid) 影響健康
富邦證三度榮獲最佳券商服務、最佳券商形象大獎
美宣佈對台軍售 遜於上回規模
美聯準會10年來首度升息 美股高、黃金跌
王如玄丈夫遞辭呈 請辭政風處長
君品酒店邀義名廚 打造「義」國白色耶誕
WTO突破近20年僵局 資訊科技產品免關稅
台北華國長虹酒吧 繽紛耶誕饗宴
(時評)2016立委選舉 國民黨黨產生死門
美Fed升息 台灣逆勢降息半碼
義美橄欖油安心
扯進義大利油 為「滅頂」開脫？
日執政黨版稅改大綱決定
美正式宣布對台軍售
美宣佈對台軍售 強化海上作戰能力
馬總統任內美軍售破200億美元 台美最佳時期
期待美升息 美股歐股同步走高
美公布對台軍售清單 將處理北京反彈
軍售人攜刺針飛彈 美國信任台灣
美售台2艘派里艦 提升海軍反潛偵搜戰力
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
近8年4度軍售 美對馬總統兩岸政策放心
投資人期待美聯準會升息 歐股連2漲
美學者：潛艦與戰機待台美新政府處理
美對台軍售項目 DSCA公布8項
馬侃：軍售勿受中方影響 須定期評估
對台軍售 美國務院重申符合一中政策
羅艾斯：關注其它軍售項目未見進展
大陸人權現況 歐洲議會關切
部署近1月 美自土撤回12架戰機
睽違9年 美正式宣布升息
聯準會升息 關鍵Q＆A
聯準會升息 牛市尚未終結美元看升
聯準會升息對石油和金價後市影響
美升息上路 新興市場恐受重創
美告別零利率 升息一碼
美國升息對台灣影響 關鍵問題一次讀懂
美國升息 中央銀行料維持利率不動
中央銀行理監事會 穩利率壓匯率鬆房貸
馬總統任內台美關係佳 美4次對台軍售
美聯準會：經濟續改善 升息1碼
抗議美軍售 陸外交部召喚美使館代辦
葉倫：升息部分是防禦性
惠譽降評：巴西喪失投資級評等
美儲油增加 油價繼續下滑
聯準會升息 美股上揚
IU魅力驚人 開賣2分鐘完售
淺野忠信逼出山田涼介殺氣 再扮殺手坦言怕死
貨比三家是王道 黃子佼談省錢秘訣
葉倫：對美經濟復甦有信心
高速公路阻擋交通求婚 美男子遭法辦
4成5西雅圖居民感受生活開銷壓力大
美升息美股漲 投顧：可正面激勵台股
美台商會建議 常態性評估對台軍售
美升息確立 投顧：市場回歸基本面
巴西工會人士遊行 反對彈劾總統
亞太投資全球不動產 快速成長
美聯準會升息 台股利空出盡
冷氣團發威 嘉義低溫11.2度
Fed升息 葉倫：美經濟是全球力量的泉源
復興泡湯熊萌翻 陪客飛北海道
虎井離島軍人染肺炎 澎湖海巡緊急後送
強烈大陸冷氣團發威 清晨淡水11度
日本人氣起司塔 12月插旗台北車站
大提琴找新娘音樂會 19日新竹登場
台想要的買不到 美指兩軍交流也重要
中市府自購流感疫苗 擴大接種
美對台軍售 陸外交部：堅決反對
美參院通過臨時預算 避免政府停擺
AIT處長問寒假何處去 賴清德留言瘋台南
民進黨：美對台軍售無政黨選舉考量
瑞銀：香港明年經濟將走緩
老翁鼻塞有血絲 竟是黑色素癌上身
黃蜂對魔術 林書豪首節4分
冷氣團發威 全台多測站低溫刷新
WTO 50國簽協定 移除201項IT產品關稅
冷氣團發威 太平山出現霧淞美景
美元升息 壓縮大陸央行降息空間
復興空姐小熊登機 萌翻天
美聯準會升息 牽動消費者荷包
避免馬航失聯重演 歐盟祭追蹤飛機新規
阿里山冬茶競賽出爐 品質提升
台股開盤漲29.96點
美升息利空出盡 台股早盤站上8200
鴻夏戀新發展？傳夏普擬售SDP給鴻海
新台幣開盤升1.45角
黃蜂對魔術 林書豪半場7分
臉書看文章快10倍 將推Android版本
支持軍售 白宮兩度提台灣關係法
苗縣府裁減326人 舉辦就業媒合
台南登革熱劃下休止符 只剩一步之遙
氣溫降 電毯電暖器銷量大增
美專利案勝訴 安成藥：將提出求償
NBA勇士湯普森胞弟 效力洛杉磯道奇
加媒刊毛揆投書 促加國挺台入TPP
冷氣團來襲 平安站供街友度寒夜
美擬延長補貼 衝擊明年太陽能市場
訪日外籍客數量大成長
《A.V.A戰地之王》世界盃 ahq、TPA全力搶勝
新台幣早盤升1.35角
屏東潮州PM2.5紫爆 外出戴口罩
美升息 澳洲股市開盤跳空上漲0.8%
台鐵選舉加班車 元旦開放訂票
暗物質粒子探測衛星 大陸發射成功
臉書Uber聯手 用手機訊息就可叫車
聯準會升息 專家預料衝擊新興市場
美元升息 專家：大陸受衝擊較別國小
油價跌不停 下周估再降7角
反覆流鼻血勿輕忽 就醫發現腫瘤
美調整恐攻警報 通報較低層級威脅
鴻海大手筆 傳溢價5成想買夏普液晶
夏普急籌資 鴻海提收購多方案
Surface Pro 4出包 微軟建議方案
美國升息免驚 投信：台灣不會跟進
林書豪8分 黃蜂不敵魔術
開車省油有撇步 達人教你2大招
聯準會升息 亞股應聲上漲
美升息 確立明年美股多頭格局
返老東家 史蒂芬史匹柏與環球簽約
台灣植樹以色列沙漠 助改善氣候變遷
菲晨間禮拜開跑 世上最長耶誕季登場
總統：保障身障者權利 台灣與國際接軌
牡丹峰閃離北韓間諜罪逮華僑？陸駁不實
美升息亞股同步勁揚 台股盤中漲百點
收購南早後再買明報？阿里巴巴否認
北韓金正日4週年忌 金正恩謁陵
港陸基金互認 傳18日公布首批名單
美升息1碼 商總：有利台灣明年外銷
iPhone 6S Google消費科技熱搜第 1
救災黑鷹直升機 運抵高雄港卸載
男子陳屍台南校園 警研判跳樓自殺
美國土安全部：參考社群媒體審移民申請
請辭司法院政風處長 黃東焄低調
星戰7奪好彩頭 入選年度10大好片
美升息 專家：越面臨調降匯率壓力
侵占沃草財務 柳林瑋緩起訴
青少年投票日 19日體驗投票
頂新案上訴卷證 送達台中高分院
文創當道 威馳克上櫃首日大漲
瓜地馬拉食品出口穩定成長
又見鯨豚肢解 研判花紋海豚
驗尿報告出爐 吳恩文請假未出庭
卜睿哲：蔡英文若當選北京臨選擇
元旦總統府升旗 36線公車改道
新竹馬偕新生兒超音波 早日發現異常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美升息 學者憂新一波貨幣競貶
韓新片MASTER 李炳憲金宇彬飆戲
選前掃黑 檢肅幫派首腦21人
結盟題材熱 南亞科市值3天增230億
號稱台中黑道 暴力討債遭警查獲
美升息 投資美房市可考慮二線大城
黑龍江煤礦爆炸 19名礦工受困
日11月貿易赤字降 出口續跌
Fed升息 投信：新興亞洲看好
美國升息 港府憂資金流出香港
ITA2明年7月擴大降稅 台科技業受惠
集保結算所 連6年辦愛心捐血活動
韓官員：美升息對南韓經濟影響不大
瑞銀：台灣今年GDP可保 1 內需支撐
溫和復甦 瑞銀明年看好歐日股
蔡英文：美方告知軍售無關政治選舉
鄧振中呼籲WTO續推多邊架構談判
美國升息 香港相應調高基本利率
天冷吃羊肉爐 國產羊肉無腥味又新鮮
副總統晚宴藍營高層 盼為選舉倒數衝刺
告林昶佐違反選罷法 林郁方出庭
濱崎步18日抵台 待3天拍MV
使用酒精膏煮火鍋 加熱5大禁忌
陸嗆制裁 美挺對台軍售符合政策
風險中升息 專家稱葉倫為風險經理
敘國阿拉伯戰士進逼IS據地 美再供軍火
長榮箇郎碼頭啟用 巴國貨櫃轉運添翼
新台幣中午升1.37角
黑鷹直升機抵高港 軍迷爭睹風采
美升息 陸股早盤開高走高
新政革新 阿根廷解除外匯管制
溪水未退 台東比魯溫泉禁入泡湯
台積電先進封裝將量產 設備廠樂接單
朱立倫促辯論成局 蔡英文：找共同時間
南韓政治和平指數 全球第51名
朱立倫：馬祖要成為離島自由貿易區
徐耀昌：後悔當縣長報導 斷章取義
反核環團籲總統選將提廢核計畫
美升息激勵 投顧：風險資產可望反彈
2016阿里山跨年 音樂列車啟動
新北蔬菜價穩 天冷吃鍋最速配
美升息 專家：新興市場高收債快逃
聯準會升息 香港跟著調升利率
3成長者失眠 僅1/2就醫
轎車國道起火 七旬老翁逃生
柯俊雄影視貢獻 行政院通過褒揚
達康.COME 要讓上班族笑翻
美升息效應 專家：金價恐跌破1千美元
美升息台股漲 曾銘宗：外資大匯出機率低
男汽車旅館鬧事 揮拳毆警遭壓制送辦
用屋頂來發電 嘉市要產355萬度
美英法戰機聯合操練 展示空中武力
美升息1碼 新台幣午盤升1.37角
陸反對美軍售台灣 學者：也向台傳訊號
不用整容就很像 陸版歐巴馬靠臉吃飯
來台旅客 預計19日破千萬大關
台鐵元旦車票 一分鐘賣11萬張
王如玄：低薪是事實 政府責無旁貸
永康冰館創辦人住家加蓋案 判拆定讞
馬公惠民啟智院童赴縣府報佳音
澎湖東北季風強樹倒殘枝 軍警協助清理
保暖不足 小娃易夜咳睡不好
陸男偶遇前女友 一腳踹她進水溝
四川誕生6公斤巨嬰 每餐喝2倍奶
加州車輛管理局提草案 規範自動駕駛車
北台灣房市安全十區 新屋餘屋最少
印度一年有數百人死於臨床實驗未獲賠償
北市提升空氣品質 烏賊車禁入低排放區
空中救援生力軍 首批黑鷹直升機抵台
黑幫父子欺人 醫院拍照嗆要你死
太陽能電池旺 現貨價持續走揚
增裝熱顯像儀 黑鷹可夜飛救災
眷改宅惹議 王如玄：有體認捐獲利
泰國海華協會邀經濟專家為台商點明燈
華泰名品城18日開幕 平均下殺65折
肺高壓 好發青壯年女性
互動資通揮軍亞太 明年業績拚衝5億
復興北海道增班換大飛機 座位多8成
美升息 經濟部緊盯匯率與出口影響
回應陸生 洪秀柱：與其一言堂寧願開放
罹癌不只是運差 研究：外在因素占很大
男遭通緝又販毒擁槍 高市警逮人
台股收盤漲 135.01點
美升息確定 台股收盤大漲135點
傳明報轉售 母公司股價急漲
苗縣府年終裁員助轉職 媒合率30%
大啖義大利肉餃 體驗義式耶誕氣氛
開高走高 台股漲135點
美國升息人民幣怎麼貶 北京傷腦筋
自主善終 楊玉欣籲朝野回應民意
專偷網咖電腦零件 賣不知情網友
表彰貢獻 總統贈勳余光中白先勇
印度航空地勤 遭吸入引擎慘死
美升息 人民幣兌美元中間價連9貶
1月電子期金融期齊漲
1月台指期8281 漲111點
改革黨 洪秀柱：首先是男性沙文主義
大選前避惹爭端 陸團客縮減3成
小飛俠展翅 湖人也振作
美前官員讚兩岸穩定 有利美中台齊進
毛揆：整合跨部會資源協助新住民
疑駕車摔落山谷 男被發現時已身亡
NBA 杜蘭特帶頭拿24分 雷霆6連勝
台積電半導體製造 專利實力獲評第一
美升息利空出盡 台股大漲收復8300
國際專利戰 中環：進入司法不便評論
星發射6枚衛星 航太工業里程碑
軍售案 朱立倫：台美關係重要一步
不畏景氣寒冬 頂級餐廳進駐中市
陳以人涉偷洪仲丘筆記案 發回竹院審理
台南列管毒癮人口 年紀最小僅12歲
越南加強建軍 因應大陸崛起
員警攔撿 男子擁毒品被逮
全球瘋星戰7 影評人開心到臉歪
傳副總統想選黨魁 胡志強：大家太敏感
新北達觀里參與式預算 獲選提案首完工
民進黨再籲朱立倫 公布競選收支與財產
集邦：DRAM三強與陸合作機率低
巴黎恐攻效應 法國鐵測試偵監軟體
三大法人買超台股109.28億元
女兒孝親買染髮劑 父頭皮紅腫掉髮
做好事 全家引進良善好物平台
星查獲大宗走私象牙與穿山甲鱗片
台景氣展望止穩 民眾預期年終上看3個月
美國升息 陸：外貿投資影響要評估
盲腸炎免開刀 研究：抗生素安全更有效
印航離奇事件 技師被吸入引擎死亡
因應故宮南院 台糖直營火鍋店開幕
蔡英文出席音響展 業者比YA相挺
柯P對國會改革嗤之以鼻 王金平：不稀奇
吳副總統圓山宴 王金平：會出席
台南同性伴侶要求註記 26日遊行連署
無照撞飛老翁肇逃 男辯第一次撞人很怕
華爾街之狼案外案 遇司法黃牛
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傳副總統想選黨魁 朱立倫：陰謀說太多
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黃東焄請辭政風處長 法務部批准
大巨蛋案審議近5小時 各方無共識
台大中研院攜手 解七穿膜蛋白質秘密
春節台金航線 仍有空位
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空汙間接導致新德里每年死1到3萬人
香港銀行未隨美國調高利率
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日記者涉誹謗朴槿惠 南韓法院判無罪
家族未達共識 香港鏞記酒家清盤
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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降息救經濟 彭淮南提4藥方
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日記者被控毀謗無罪 安倍歡迎南韓判決
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旅台重遊率 港澳旅客達7成
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王如玄：選舉心臟真的要很強
日記者遭控毀謗韓總統 韓法院判無罪
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立委參選人倡廢監院 楊志良相挺
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政院修正港澳條例 增互減兩稅依據
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陸資入股員工有疑慮？聯發科嚴正回應
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關懷街友 林佳龍夫婦寒冬送暖
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HTC Vive定價 王雪紅：拭目以待
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蒲亭年度記者會 暢談政經議題
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加州槍擊案 凶嫌老友遭逮捕起訴
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大陸東海艦隊飛機訓練失事 飛行員跳傘
台鐵掛5包乖乖 盼鐵路行車平安
美眾院通過重大減稅法案
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邱才彥客家宗祠攝影展 屏東市展出
巨無霸A380變小了 新航紙雕工藝精
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川普提深化俄美關係 蒲亭：他很有才華
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宏?旺季到 黑色星期五業績年增25%
台股早盤跌73點 美股回檔拖累
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副手辯論 朱立倫盼有圓滿結果
宏達電力推Vive 王雪紅：夢想成真
韓神話李玟雨與模特兒女友分手
林書豪30分 黃蜂暴龍加班再戰
鄭雨盛兼勿忘我製片 為保劇本原汁原味
馬總統：不輕易廢止任何能源選項
毛治國投書星媒 台灣不應缺席TPP
聯合國擴大制裁 斬斷IS金脈
車迷注意！賓士自動駕駛車下周登台
雅加達省長：大部分稅務官員貪污
威剛參展CES 擬秀高速新品
朱立倫化身暖男 發送暖暖包
美經濟溫和成長 投顧：可低接美股
陸中央經濟工作會議 料談穩增長調結構
林書豪轟35分 黃蜂延長賽擒暴龍
騰訊員工疑過勞死 員工籲正視
日商台灣傑康農科 新廠落腳台中
26年立委任期將屆 洪秀柱不捨同事
奧斯卡最佳外語片 聶隱娘首輪落馬
江西前副省長姚木根受賄 一審判13年
總統與學生對談 外籍生怨被欺負
中選會公告3組正副總統候選人名單
刺客聶隱娘鎩羽 學院派仍豎大拇指
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選舉文宣影射林郁方挨告 林昶佐出庭
林書豪本季新高35分 林來蜂螫暴龍
美股大跌拖累 台股盤中跌破8300點
汽車舊換新減免5萬元 汽車股樂翻
台半導體產值明年估成長2.4% 勝全球
全台首座美式購物村 華泰名品城開幕
日陪審員制度下首名死囚伏法
F-臻鼎淮安廠失火 營運不受影響
新北消防局長遭立委指違法輔選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
只有14光年遠 最近距離超級地球現身
夜店消費糾紛談判 男開槍逃逸後投案
陸製世界最大水陸飛機 明年首飛
沈呂巡重申 南海仲裁對台不具效力
咖啡熱飲冬天買氣旺 賣達百座東京鐵塔
元旦連假 國5主線儀控上路
蘋果攜手中國銀聯 電子錢包進軍大陸
陸基金併購半導體 MIC：非產業常態
台灣總統老挨罵 陸生妙問馬總統
聯合國通過譴責北韓和伊朗人權決議案
新韓銀行加入人民幣跨境支付系統
刺客聶隱娘鎩羽 國際影評仍多正面評價
大宇資領漲 遊戲股變身台股人氣王
林鳳營買一送一 愛買等量販店接棒
台南高分院院長 葉居正真除
新台幣中午升1.43角
蔡英文：做好社會照顧 年輕人才能衝
香港小學生做功課時間 高於全球平均數
新北消防：義消辦後援 市府未違法輔選
捷運列車進站 淡水信義線19日飄音符
陸童不寫作業被訓 竟上傳爸爸裸照報復
各界大咖參與HTC Vive峰會 擘畫想像
美主題樂園提升安檢防恐攻
涉誹謗羅智強劉大貝胡定吾 周玉蔻遭訴
黃東熹請辭 王如玄尊重感謝包容
慣竊連偷3次香油錢 員警逮人有如神助
不滿公車不等人 老伯飆國罵嗆司機
助寒士吃飽尾牙 地瓜媽媽捐所得
黑鷹直升機高雄港亮相 驚豔航空迷
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時隔11天 北京再發空汙紅色預警
櫃買拚文創 百位聖誕老人19日創意快閃
紫光入股台廠 MIC建議多溝通
金山西伯利亞白鶴 動保處將討論野放
林鳳營買一送一 愛買家樂福連3天促銷
周玉蔻遭起訴 羅智強：告到底不和解
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山東一大學禁男女牽手 理由：過激行為
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宏達電牽手順網 Vive進軍11萬家網咖
日本央行出新招 提振經濟
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台中社福績效10項特優 全國第一
創投教父柯文昌 違證交法判刑9年定讞
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澳新人洛城辦喜事 就是要星戰婚禮
中研院士卓以和 獲美國拉姆福德獎
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大學畢業起薪3.8萬 漢翔招百人來3千
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高麗菜價大跌 農糧署：2週後回穩
台股收盤跌 62.35點
105年度總預算 歲出減列222億元
富士康江蘇淮安科技城大火 無傷亡
洪秀柱：將離開立院 有太多遺憾
震盪收黑 台股跌 62點
金融生技弱勢 台股8300點失守
獵豹移動廣告平台 聚焦新興市場
1月電子期金融期齊跌
1月台指期8231點 跌51點
林鳳營又促銷 網友：買一送十也不買
耶誕紐約 第5大道最吸睛
舊好茶尋根受傷 直升機吊掛下山
高雄產業E化 年輕人「網上」拚出頭天
內需穩定通膨溫和 菲央行利率不變
全台首座美式購物村 桃園青埔登場
駐美處：台灣國貼紙護照影響美免簽待遇
樹林4歲男童墜樓 無呼吸心跳
新北檢拘留室 女嫌吞藥被送醫
尾旋翼震動 黑鷹直升機延抵台中
法立法禁紙片模特兒 修圖需標示
千萬觀光客 預估20日桃機達陣
迷途白鶴 台北市傍晚決定野放時間
勇於嘗試 馬嘉伶從歌迷變偶像
空氣品質淨化優良競賽 竹縣獲3獎
故宮南院開館首展 翠玉白菜將亮相
陳建仁允助台灣陶藝 在世界發光發熱
上班發飆也會有好處 專家告訴你
蔡英文：當選後及早恢復產業動能
山佳車站將換新裝 打造鐵道地景公園
民進黨籲國民黨 勿閃躲辯論
最小星戰迷 祖克柏臉書秀女兒絕地照
立院三讀 原民保留地禁伐補償有法源
三大法人買超台股26.13億元
維修老舊單車出租 境外生超愛
黑鷹直升機飛台中 仍有未知數
敘利亞內戰延燒 全球難民數創新高
打選戰 陳佩琪：夫人牌沒什麼用處
以腳代手18年 林永晏獲台大獎學金
童子賢看台灣景氣：沒那麼不好
競選活動明展開 國安局加強檢警調合作
詹姆斯救球 撞傷高球名將戴伊愛妻
林來瘋再現 林書豪砍35分證明
菸商告狀失利 澳洲素面包裝勝訴
綠批出脫黨產變現 藍稱轉移焦點
選2020總統 柯文哲：沒有規劃
推國會透明化 江啟臣組透明新連線
阿根廷總統剛上任 數萬民眾不滿抗議
新北：歡迎瀕絕小白鶴再度光臨
國民黨：同意26日副總統參選人辯論
空勤總隊黑鷹直升機 2架先飛台中
農糧署扮推手 行銷高麗菜好吃價廉
蘋果攜手銀聯 ApplePay登陸
小學廢寒假作業 柯文哲：改變整個文化
卡麥隆動之以情 盼歐盟領袖留住英國
調勞保投保上限 勞部：努力說服各界
墜崖假死詐保6900萬 判賠280萬
基隆贈1000隻黃金蟹 替北市學生加菜
燃料費 12月底前繳納
胡志強：美國要加強與台灣的關係
改版的台北馬拉松 20日見真章
InFocus M535新機上市 拚月銷1萬支
嘉義家職造型科 時尚水樣展創意
金門地檢署選舉查察聯繫中心掛牌
童子賢：要治理改革 籲媒體督促立法院
梅花烙侵權案終審 瓊瑤獲賠2500萬
大選辯論 民進黨：首場26日副手先登場
知名爆米花開幕 艾力克斯大秀哈林搖
日推新振興政策 日股盤中一度翻紅
總統大選辯論敲定 26日副手辯論先登場
新台幣收貶 8.2分
遭判刑9年 柯文昌：會提起再審
何浦國小建校百年 祖孫三代齊慶祝
中共反腐調查 轉向股災救市者
盧安達總統選第3任 修憲公投料過關
王如玄屏東揭牌 強調照顧弱勢是強項
阿公遠道學習 高雄長青學苑頒勤學獎
宏達電Vive攜手愛馬仕 走入時尚
貨物稅汰舊換新車 6關鍵撇步
蔡英文：2016年一步步體現居住正義
高雄旅展搓湯圓拿機票 烘焙師奪魁
阿里山獅子會 邀民眾揪團捐千袋血
江西漁村兩百個詐騙犯 還向外學習取經
大陸股災半年後 股民仍堅守不退
迷途西伯利亞白鶴 19日上午金山野放
中華隊淘汰韓職 闖進冬季聯盟冠軍戰
是否喻國民黨為恐龍 柯文哲笑而避談
阿里山車庫園區 林業志工進駐解說
總統大選辯論敲定 將有媒體與公民提問
新台幣收貶8.2分 創2個半月新低
迎千萬觀光客 毛治國：起點非終點
基因編輯術 重量級期刊譽2015年度突破
總統大選 首場電視政見發表會25日舉行
任兩競選主委 胡志強希望1天48小時
日本天團AKB48 首場公演觀眾僅7人
冬至 朴子醫院推山藥八寶湯圓
AKB48首名外籍成員 粉絲支持馬嘉伶
南韓：金正恩姑姑金敬姬不再任要職
免停車費招客 華泰OUTLET拚了
中共中紀委 首設兩名副部級發言人
蔡力行：盼中華電業務穩定成長
未來智慧車空總展出 歡迎體驗
口角糾紛 越籍員工砍傷台籍員工送醫
第4條小三通航線 黃岐至馬祖本月首航
阿里山森鐵締盟30年 發行千套紀念票
挺癌友 豐原醫院腫瘤個管師剪髮傳愛
傳倪重華留校察看 柯文哲未正面回覆
總統選舉案92件 檢籲勿散播臉書LINE黑函
耶誕腳步近 桃機盼服務佳績連莊
印尼：暫不加入軍事聯盟打擊IS
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
捐2千元抽名家創作 藝術公益兼顧
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
西伯利亞白鶴 19日上午金山野放
全家組織調整 店數市占率目標40%
科學家：遠古人種生存時間比所知久遠
大選投票日 LINE臉書競助選將觸法
拚經濟 阿富汗獲准加入WTO
童子賢：延後退休解生產力不足 是良方
蛇頸龍拍動前鰭肢移動 游泳像企鵝
桃機二航廈擴建 107年春節前完工
柯文哲：台灣政壇退場機制需思考
花東有線電視數位化達標 105年拚過半
疑群聚染腦膜炎 4國中生仍住院
港陸公布首批互認基金 港府歡迎
環保署：全方位減量移動及固定性汙染源
中市衛生局抽驗冬至應景食材 違者下架
兩岸圍棋微電影 首獎獲頒6萬元
警喬裝送羊奶逮毒蟲 搜出13支針筒
螢光夜跑10週年 跑團免抽籤優先起跑
天冷空氣不流通 畢業展學生頭暈送醫
日股紅翻黑 日銀再出招拚經濟
卡特抵阿富汗 視察美軍並晤阿國官員
表揚選手 體育署發1.8億獎金
新台幣本週貶1.52角 創2個半月低
海上絲路郵輪 北部灣之星虧損停航
港股回檔修正 收盤小跌
菲國納稅榜 華人登榜首
禁叫車App引民怨 印尼政策大轉彎
美和科大成立行動電子商務培育中心
不准陸資投資IC設計 業者：預期中
濱崎步來台拍MV 等不及見歌迷
昱泉自製暗黑系ARPG手遊 菁英限時封測
土耳其打擊PKK 3天增至54死
韓國觀光列車 看海約會超浪漫
澎書法學會春聯揮毫列車啟動
陸70城房價漲幅略為擴大 深圳居冠
寒假不鬆懈 政院指示做好校園防疫
空勤生力軍 2黑鷹直升機抵台中
防制人口販運 國際社會讚台灣
無實體銀行首例 王道銀跨足個人金融
民眾訴求用人在地 中油林園廠允反映
台南市美術館動土 106年底完工
想換車勤拜拜 刮中百萬大獎
法輪功掛布條挨罰 台南市府公告違憲
陳滄江烈嶼競選服務處開張
殷亦晴 巴黎高級時裝首位華裔設計師
維基百科拒網路審查 不向北京屈膝
禽流感連3天通報 有異狀禁止北送屠宰
土軍進入伊拉克 陸：反恐需當事國同意
日機裝尋合作 台塑：待謹慎評估
南投老舊道路橋梁 縣府會勘改善
廣電三法三讀修法 商業置入行銷法制化
雙北共識 18處納骨設施取消差別費率
拚出口拓市場 經濟部瞄準非洲
鶴崗礦難受困者難生還 井口或注漿封閉
大陸工商銀行將在倫敦發債100億美元
共媒：陸本週南海軍演 範圍數千公里
中油泡沫軟管採購弊案 工程師收押
韓日建交50年 毗鄰卻遙遠的朋友
走私犀牛角 坦尚尼亞判4陸男20年
耶誕節將至 法國教堂加強戒備防恐攻
神豬變型男 全靠老婆一句話
靈鷲山普仁獎今表揚澎35位學子
苗栗客家粄展特色 網站銷售通路上架
澎管處委外招募3名英日語解說員
竹東動漫園區 開幕試營運
捷運隨機砍傷人案 25日宣判
貨物稅汰舊換新車 每萬輛增17億稅收
金門巷道管理e化 公私部門民眾3贏
化學噴藥沒效 高市105年試辦孳清計畫
女模控男友隱瞞人夫身分 求償敗訴
木林森併購晶電？分析師：機率不高
保八失守 印度下修GDP成長率
賠錢投入文化 童子賢：現沒上市計畫
中央經濟工作會議 大陸傳達三大訊號
黑鷹直升機凌空 航空迷驚呼
最好吃爆米花 寒風中排隊也要吃
池宗憲茶講座 感受耶誕紅茶派對
台股本周彈升 市值站回24.2兆
萬華刈包吉再辦街友宴 春節席開700桌
千禧挑戰合作計畫 再次向菲伸援
迎接設計之都 北市晨曦音樂會將秀創意
茉莉風災後 菲總統宣布災難狀態
整地挖到骨灰罈 竹市府協助誦經安葬
27歲成都女 9年遊90國都靠打工
立院三讀 企業幫員工加薪可抵稅
矯正發音練跳舞 馬嘉伶初登場順利
全球經濟疲軟 印度下調GDP預測
廣電三法 禁新聞及兒童節目置入行銷
島嶼寫作二 紀錄港台文學家
科學園區增11件投資案 總額逾15億
業餘高球冬季排名賽 葉昱辰林冠妤奪冠
中裕愛滋新藥增肌肉注射 獲准臨床試驗
燦坤通過調整部門分割案換股比例
友好變調 北韓俄國因樂團引爭執
凱特一家4口曬甜照 喬治要上托兒所了
日本嫌韓者增 仍有死忠韓流迷
立院三讀 明訂工程採購付款期限
立院三讀 驗光師不得為未滿6歲童驗光
農委會：小白鶴返家 需三大考量
廣電三法三讀 NCC：數位匯流邁步
教宗認可二次神跡 德雷莎明年將封聖
貓熊圓仔誤吞針 醫療團隊徹夜跪求便便
強化資安 中華電攜手公部門
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日本強化東海島鏈防禦 制衡大陸海軍
王偉軒洪若華 業餘高球年度最佳球員
瓊瑤：琅琊榜在大陸熱播是好現象
國民黨：黨產均已交付信託
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思源埡口霧淞美景 北國風情映眼簾
立院三讀 鬆綁台灣金控土地作價
兩枚彈道飛彈自葉門發射至沙烏地
大法官不屬一般法官 蘇永欽不付評鑑
品嚐百年譚府菜 領味蕾穿越時空
未參加公督盟辯論 國民黨說明
美防長突訪阿富汗 評估安全局勢
傳因歌詞反美 牡丹峰樂團北京演出告吹
Y2K台中菁英邀請賽 謝繼賢奪冠
立院三讀 5種病人可依預立醫療決定善終
香港發生嚴重車禍 4死14傷
中職0比7不敵日職 無緣冬季聯盟冠軍賽
王如玄：國民黨腳踏實地做事情
德雷莎修女將封聖 西孟加拉歡欣
自殺炸彈多 西非國家擬禁婦女戴面紗
程思嘉勉勵小選手 得失心別太重
大樂透頭獎槓龜
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歐洲議會肯定兩岸改善 呼應南海和平倡議
病人自主權利法三讀 衛福部：亞洲第一
茉莉颱風肆虐菲國 居民難逃淹水噩夢
北京商品消費將突破人民幣兆元
陸20省十三五 11省提自貿試驗區
柯文哲：病人自主權利法讓病人自主發言
擬設台北投控公司 柯文哲：資產活用
巴黎氣候峰會主廚 破壞森林挨罰
立院三讀 停駛汽車過戶不用強制險
陸官媒點名可口可樂 環保數據造假
共同打擊恐攻 歐盟領袖促資訊共享
三井暢貨園區 1/27林口開幕
奇虎360被收購 估值93億美元
巴黎恐攻影響 法Q4經濟成長放慢
屆期不延續 重要法案待新國會再審
教育經費年增120億 教團盼更多經費
立院三讀 教育經費每年約增120億
長江重慶涪陵段一駁船翻沉致 9人失聯
重現大稻埕風華 新芳春茶行修復落成
西伯利亞白鶴血檢數值異常 野放傳變數
立院三讀 建立國土4大功能分區
全球今年災難經損減為850億美元
將卸任 楊玉欣盼新立委關注弱勢
畫報：德BND恢復與敘利亞情報機構合作
西伯利亞白鶴疑過度疲勞 野放傳變數
第8屆立院共過904案 王金平籲改革勿停
(時評)「首都改革陣線」是「柯P模式」2.0
南海和平倡議 美議員齊肯定
蔡英文：國民黨選前不應拋售黨產
美軍轟炸機傳誤闖南海 陸：警告驅離
全球移民人數增 聯合國：最多來自亞洲
陸資投資台灣IC設計 郭台銘：肯定，但拿捏難
美2016支出案眾院過關 交參院表決
美海關首驗護照樣式 貼貼紙恐涉偽造
美緊縮免簽國 護照貼紙恐影響台資格
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
對俄經濟制裁 歐盟同意再延6個月
美國會通過支出和減稅案 交付總統簽署
強化治安 美國會緊縮免簽赴美旅遊措施
美國會通過 解除40年來石油出口禁令
獲利了結 歐股收黑
星際大戰7首演之夜吸金 美加票房新紀錄
政經面臨危機 巴西財長遭總統開除
美鑽油平台數量增 油價連3黑
克里斯多夫普拉瑪太貪玩 後悔沒當甘道夫
吳汶芳自爆雙重人格 隱藏性格火爆
床戲拍得火熱 楊謹華笑稱吃人體火鍋
美股收黑 憂油價跌不休
中研院與比利時合作保首任外交總長文物
歐巴馬拒絕跛腳 TPP國會過關列優先
加拿大小姐林耶凡 籲關注大陸人權
聯合國和平方案 邀敘國反派與政府協商
韓星金鐘國為老友 兩肋插刀錄新曲
健康最重要 名流也會生病
巴西財長去意明顯 國家經濟未來茫茫
巴西財長易人 企劃部長接任
敘利亞和平進程協議 聯合國安理會通過
三井暢貨園區1月底林口開幕
迷途小白鶴 9時30分金山野放
騎士閃狗摔車 店家鐵椅當路障
瞻博網路遭入侵 傳FBI疑外國政府涉入
慰安婦人權展 身歷其境反思性暴力
多元文化桌曆義賣 助新移民二代追夢
寄養家庭難為 北台南家扶設顧問團
耶誕嘉年華 精明大隆商圈登場
新埔茶花展 展至105年2月底
國5北上宜蘭至頭城路肩試辦開放大客車
傳美B-52轟炸機 誤入南海陸造島礁附近
虛擬實境風起雲湧 7件事不可不知
台南登革熱增2例 18行政區疫情解除
故宮南院將開幕 賞燈區今晚點燈
台灣人手機內垃圾 全球第5多
孤狼恐怖攻擊 歐巴馬坦承難防範
槍手遭求死刑 西門町雙屍案將宣判
喜迎耶誕尾牙 餐飲年終商機火熱
小飛俠灌籃 技驚全場
加媒專文 台灣活路外交效益彰顯
小球王曾俊欣 橘子盃男單晉16強
花況不佳 台南新市花海節停辦
台南市議員張伯祿病逝 不補選不遞補
雲南發現新人種 1.4萬年前馬鹿洞人
陸奢侈品消費跌 台商仍看好高端訂製
鼾聲大 中度阻塞性睡眠呼吸中止症
快抬頭 台北市出現大彩虹
台塑化再搶先 汽油每公升降 7角
嘉義查獲走私香菇 金門高粱酒紙箱包裝
葛光越與拉脫維亞各界歡喜迎耶誕
小白鶴回家 金山老朋友心情像迎兒
台灣晉觀光大國 廉航崛起闢新客源
美國升息 日圓人民幣慘遭修理
陽光露臉 南港內湖出現一道大彩虹
舉萬里蟹為例 朱立倫盼推農特產品牌化
外資回頭 16日匯入1.5億美元
抽菸易慢性肺病 7旬老翁無力抱孫
選戰倒數 蔡英文南桃園拜票
6.3地震襲萬那杜東北方
大陸漁民海上漂流近1天 獲救
劉德立拜會巴拿馬觀光部長 盼深化合作
大陸20省公布十三五 11省要自貿區
韓星成始?健身受傷 照錄節目
富豪難為 這三種產業最容易消失
犯罪時鐘延長 平均105秒一刑案
拚年底有重大進展 貨貿不排除開會前會
因應美升息 越南調降美元存款利率為零
聖誕節網購搜尋 這個字最紅
蘋果駁斥逃稅 庫克：政治動機指控
大福彩若再槓 頭彩下周挑戰11億
吳進木參加秘魯商展開幕剪綵
輕軌熱潮不減 24日起開放靠站上下車
主機異常 三千部郵局提款機一度停擺
世新發表2016大陸高校升學指南
搶爭觀光大餅 國際本土酒店接力開
日本LTE上網卡限量優惠 下殺65折
台灣觀光下個千萬 自由行拚品質
台灣觀光發展 學者盼放寬限制
廣州機場拍賣黃金時段 防貪腐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
BBC精選妙聞 罵髒話非壞事 專家新見解
開心返金山 小白鶴振翅
美貿易代表署警告 要求阿里巴巴打假貨
希拉蕊批竊密 桑德斯遭黨內禁權後提告
癲癇發作撞死騎士 駕駛判刑
備戰總統辯論 朱立倫：讓人民做選擇
盜伐集團橫行中部山區 保七警逮人
千萬觀光達陣 下一步拚重遊率
迎猴年寫春聯 立委也揮毫
聯發科4G晶片 奪中移動評測4項第一
金價週線連2黑 明年下看900美元
談辯論 副總統：朱立倫政策明白
逃、躲、報警 英警教3招因應恐攻
耶誕逼近 模組廠送禮推產品
北捷進站音樂登場 柯文哲：在地意象
正隆：明年紙業仍嚴峻 謹慎以對
踩街遊行慶耶誕 北市3館放送優惠
單車傳愛 近千民眾騎單車送耶誕餐
陸研發超級電池 7秒快充續航35公里
韓批准大陸綠地集團濟州島建醫院
替媳謀職挨罰 中市議員楊永昌抗罰敗訴
顏寬?競選總部成立 王金平站台
振台股 金管會要推股利分離課稅
又見酒駕肇事 獨居老嫗命喪輪下
辯論拖太久 林義雄：非常奇怪
釣客東北角落海死亡 陸空尋獲遺體
冷颼颼 南高雄家扶兒獲業者贈新衣
辜仲諒：要不是生在辜家 我就去打球了
永和國民運動中心 侯友宜見證上梁
小白鶴返歸金山 展翅互動溫馨情
嗶一下付款 一卡通搶進新堀江商圈
陳庭妮黃河吻戲自然 猶如真情侶
美2014年死於藥物過量人數創新高
澎湖調查：鳳頭燕鷗飛往菲越等國渡冬
參選人陪同走訪屏東 柯文哲：學習之旅
協助身障者就業 中市勞工局推訓用合一
朱立倫：民進黨長期反對自由經濟
吉隆坡宣布禁售電子菸
公館音樂會 聖誕老人街頭送糖快閃
毒嫌染髮想改運 難逃警眼照樣被抓
印度巴士輪暴案少年犯 可望獲釋
入TPP 學者籲三管齊下減少農損
美撤石油出口禁令 延長再生能源優惠
總統大選辯論 邱毅要求三立退出
立委候選資格審定 辱警前議員不能選
大陸學生晨讀 原因可能是這樣
好天氣僅5天 耶誕恐又濕又冷
蔡英文：電視辯論雖非強項 會加倍努力
優質米集團契作 農民收益增加
穆迪調升南韓信評 高於陸日
惡煞持棍棒 闖工地圍毆工頭
繳澳門護照想換交保遭駁 劉永祥續押
辜仲諒：如果有機會 對大巨蛋有興趣
耶誕做公益 六福村招待弱勢童入園
罕病童畫作誤寫二九共識 總統莞爾
全台湯圓抽驗 4件防腐有問題
拍燦爛時光 林柏宏藉機了解台灣史
不滿法院？東莞轄下政府竟登廣告威脅
星際大戰七部曲 可望刷新北美週末票房
歐巴馬不敢對阿塞德動武 前防長抖內幕
兩男捷運車廂口角 北捷報警處理
耶誕鈴聲響 嘉義學子上街助創世募發票
台中文學地圖發表 作家分享歷程
加州奇諾崗耶誕遊行 好比台灣鬧元宵
美國會准龐大預算案 歐巴馬讚一大勝利
體重增3百克 小白鶴順利野放金山
郭台銘：總統候選人 要提經濟具體承諾
星戰瘋捷運 彷彿進入時光隧道
大陸同志登記結婚遭拒 控告民政局
大陸18城未來5天空汙 可能重度以上
外國正妹國語唱小幸運 網友讚甜
爭18歲投票權 民團上街報佳音
西大選造勢話題多 倒數2天選情仍膠著
韓漁船擱淺南極 39人獲救
郭台銘：日月光紫光爭矽品 來比價
大陸最大沙漠淡水湖 嚴重縮水
軍機靠近陸南海人工島 美方證實調查中
星際大戰展3大亮點 台灣製等比例戰機
冬至吃湯圓 北投耆老教捏雞母狗仔
首場總統電視政見發表會 耶誕節登場
林昭亮偏鄉童快閃101 樂音飛揚奏卡農
巴黎氣候協議拍板 綠能投資成顯學
台鐵結盟日本山陽電鐵 雙方憑券換優惠
通緝犯藏身商業大樓 警荷槍實彈逮人
高雄密集行程 柯文哲：是學習非輔選
台菜師傅用醬油膏 煮出台灣味年菜
非專業者在印巴參與自閉症新療法穫成功
迎接辯論 王如玄：20日起展開訓練
搶攻保養品市場 美妝結合藝廊
吳副總統：我是正體漢字崇拜者
國際管樂節 嘉市封路踩街
大陸海軍三大艦隊 南海實兵對抗演練
阿拉伯語作業惹議 美維州學校停課
夏立言：兩岸關係改善助台印尼升溫
揮刀斬小指 見證太平艦遭擊沉風雲
詹皇飛撲壓傷 高球名將嬌妻形容像車禍
陸建商龍頭萬科暫停交易 反擊收購
盼得偶像專輯 郭書瑤竹東助圓夢
台大首推健美月曆 人魚線腹肌吸睛
談食安 郭台銘：不能拿廢油煉是常識
林書豪雞冠頭 每場約需4盎司髮膠
高婉倩首度台南輔選 煮紅豆湯送溫暖
周思齊播種球芽 小球員體驗寄宿生活
農民白鶴共生 金山最美麗的風景
翻轉廚餘技術 北市環保論壇開講
泰國4G標售 飆出世界最高價
警查緝養生會館 赫見女子握壓男客下體
總統大選辯論 宋楚瑜：早就準備好了
河南鄭州法院舉行大陸首次微信庭審
大陸首富砸39億元 倫敦買豪宅
三地門山川琉璃吊橋 免費體驗2個多月
新北聖誕趴 為44隻毛寶貝找到新家
元斌升格做爸爸 李娜英產下健康兒子
郭台銘憂台股 要健全否則會邊緣化
耶誕節將至 菲總統宣布暫停剿共
半數國際旅客訪南投 打造深度旅遊
金融界力挺 朱立倫籲沉默力量站出來
林俊傑謝金燕同台 JJ姐姐高雄開唱
新加坡藝術團體 來台設置謀殺案空間
咖啡大賽評審 簡單教手沖咖啡
北京故宮養心殿封閉 啟動百年大修
美國會通過IMF改革方案 陸表示歡迎
紫光日月光搶矽品 郭台銘替誰說話
澎湖沙景創作 郵局Logo令人驚艷
APEC領袖椅拍賣 大帥哥之椅最高價
大陸中央經濟工作會議 十大關鍵論述
歐巴馬阿拉斯加求生記 爆最怕老婆臭臉
朱立倫：黨產已信託 非綠營提款機
乾冰丟汽水瓶搖晃 爆裂釀3學生傷
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宋楚瑜：放下藍綠惡鬥 找回台灣驕傲
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泰天價海鮮餐廳 原來是黑店已遭調查
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸短命建物 每年浪費2.3兆
王如玄赴宜蘭 爭取婦女選票
蘇打綠簽唱會 創意吃土慶功
推車輛限行 新德里擬與谷歌推特合作
耶誕跑跑趴 小小騎士飆速
為少棒建球場 中信選擇屏東鹽埔
朱立倫參訪香藝園區 支持者喊凍蒜
台北世大運 預計招募1.8萬名志工
陸客高價兜售偽藥 金警逮捕送辦
台中與日本青森縣 行銷兩地農產品
高中生跑步跑斷腿 竟是碳酸飲料喝太多
農村巧藝成果展結合在地特色 創意十足
新竹縣茶花季開跑 開放私人茶花園
拚南投立委 馬文君許淑華細數政績
林佳龍為立委造勢 盧秀燕請出陳月卿
笑非洲人黑得像煤球 韓總統參選人道歉
陳建仁為張宏陸站台 訴求國會過半
首度出國 南非國寶有望借展大英博物館
大陸網路域名專家 0.cn轉手賺千萬
澎湖婦女權益平台 展培力成果
台灣救生小天使 陸柳州教學獲好評
朱立倫：要開放自由的台灣
郭台銘憶林淑如 透露小祕密
柯文哲政黨配對 契合綠黨社民黨
約AIT處長過寒假 5縣市長拉票拚人氣
SBL裕隆勝富邦 林書緯得13分
陳建仁盼選民支持 打破北市政治結構
美軍開發尾坐式無人機 起降地點無設限
洪秀柱上海會台商 盼國民黨逆轉勝
撞名ISIS 美Isis藥廠乾脆改名
精釀啤酒入菜 台菜也能很有創意
央視記者為了南海 舌戰美國學者
女力崛起 美國女CFO薪情比男性好
今彩539開獎
大福彩開獎
朱立倫：經濟才是台灣的出路
自助洗衣常不見 感測器掃一下便知
新竹湖口工廠火警 警消趕抵搶救
遭指警察特考不公 考選部：制度審查中
日本剩男沒人愛 怒吼打倒聖誕節
中華隊擊敗韓職 挺進冬盟冠軍賽
陸媒稱「黨的女人」 洪秀柱：封面很好
星戰熱潮延燒 帝國風暴兵入侵白宮
中共紅二代劉源 傳自爆將退役
法政治人物批同性戀者 判罰18萬元
陸外長：南海形勢相對穩定 他國勿挑撥
謝金燕性感露背 教林俊傑騎車把妹
耶誕到新年 印尼將派15萬安全人員護民
比特幣背後技術潛力大 將顛覆銀行業
大福彩頭獎連70期槓龜
法國又是暖冬 花期錯亂滑雪場缺雪
今彩539 頭獎1注獨得
周子瑜拍廣告 扭腰擺臀引熱議
推廣樂齡生活 好齡感銀髮時尚花博走秀
柯文哲挺管碧玲 站台喊凍蒜
竊密風波後 希拉蕊和桑德斯首度交鋒
印尼南蘇拉威西沈船 108人傷亡不明
據報印尼渡船沈沒 船上百多人安危未卜
難民寒冬抵瑞典 暫落腳極圈滑雪渡假地
〈財經主筆室〉領先日韓二度降息 央行總裁彭淮南不一樣了
美國工程師成台灣第一千萬觀光客
上海鄉村好菜飄香 功夫菜熱銷千萬
維多麗亞酒店搶攻聖誕、跨年 推聖誕大餐跨年饗宴
印尼證實渡輪沉沒 百餘人生死未卜
高柯潘食安對談 聚焦環境管控以及教育輔導
邪惡帝國道奇 豪華稅14億
印尼渡輪沈沒 117人下落不明
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
彰化員林民宅暗夜火 1人身亡
續約不成 義大利連鎖店雇員罷工
星際大戰七部曲 全球票房達2.5億美元
葉門西北部激戰 至少68死
海地國會選舉結果出爐 暴力抗議1死
世界小姐選美 西班牙佳麗封后
千萬觀光客幸運兒 清晨桃機出爐
音樂野餐會 于冠華為烏來讚聲
陳大天單曲鳥人 唱出每個人追夢獨白
陀地驅魔人 郭采潔腳不落地扮女鬼
陽光花香太陽眼鏡 盛夏南非耶誕大不同
耶誕倒數 美零售業超級星期六拚業績
第1千萬赴台國際旅客 來自洛杉磯
出海捕鰻苗翻船 船主落海亡
文獻證實 希特勒只有一顆蛋蛋
第1千萬名來台觀光客 美男幸運驚喜
李英愛新作師任堂 場景搶先曝光
蘇黎世因安全疑慮停用組合屋 IKEA反駁
千萬觀光客誕生 美國工程師夫婦遊台
南投花卉嘉年華 踏雪尋梅活動登場
WTO部長會議同意 取消農產出口補貼
義大利美食 搶占海外耶誕節餐桌
林志玲想婚想愛 先婚再戀都可以
轎車撞路旁小貨車 男童昏迷
歡慶耶誕 香港迪士尼冰雪奇緣施魔法
考古不再冷門 成大研究所再拚滿招
林書豪外線命中 黃蜂首節落後1分
中央社2016世界年鑑 新書上市
從產地到餐桌 義擬設立農業食品部
跨性別人士任曼尼托巴省法官 加國首例
紅色預警持續 北京空氣還要糟3天
護釣島 日擬在沖繩部署直升機部隊
LINE漫畫大賽 要你來搞笑
林書豪半場9分5助攻 黃蜂6分落後
遭通緝又賣毒 交易前被警逮
招募食安青年軍 台中打造食安模範城
霾害過敏氣喘增 冬至三九貼增免疫力
日防衛費首破5兆日圓 加強防陸
原鄉親子共讀埋種子 推展臂閱讀
留美麗回憶 旺宏幫原鄉學童拍畢業照
月光計畫 讓原鄉孩童有更多學習機會
林書豪12分 黃蜂3節落後11分
盧安達公投總統可再當16年 美國表不滿
南投原鄉提琴樂飄揚 開創學童人生新路
中韓FTA生效 降稅不等於立即降價
韓劇孔曉振的煩惱 首爾租屋難
新北原民青少年打擊樂 擊暖部落心
日分租多樣 年輕人學外語 老人找墓友
新加坡有殼族多 租屋多是異鄉人
美股崩跌陰影現 投信：台經濟應已觸底
兩派人馬群毆開槍 海產店玻璃遭殃
林書豪15分7助攻 黃蜂8分落敗
菲國明年大選 政治家族勢力充斥
刺激北美赴台旅遊 觀光局再出新招
耶誕節送禮 扮家家酒類受青睞
線路恐損將影響安全氣囊 三菱汽車召修
雲林車禍肇因：未依規定讓車居首
追婚日記票房6千萬 粉絲包場挺林依晨
中正台文創應所招生 校友提供獎學金
月曆大車拚 油電糖公司各出其招
推參與式預算 新北辦巷仔口就業論壇
高中生四技申請入學 名額近1.2萬
戴高樂號上1杯酒 看出美法文化差異
唐獎實踐永續發展 協助保育肯亞大象
立委選情冷 華府藍營建議策略結盟
潘納朵尼蛋糕 義專家分享嚴選訣竅
助新住民就業 發展署推介成功率創新高
沃爾27分12助攻 巫師勝黃蜂
印尼渡輪遇險 可能仍漂浮未沉沒
侵占樹苗5百株 雪霸警員判刑
雄檢反賄選 24小時受理電話檢舉
為桌球 他對蔡康永說NO
女北上賣淫 稱南部工作難找
陳建仁回郭董：有指標沒對策是空頭支票
吳奇隆：婚禮籌備中 時間大家都會知道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
痲瘋病院發言惹議 陳建仁道歉
美升息 投信：人民幣短期趨貶
西班牙大選登場 民主化40年勝負最難料
重慶沉沒駁船打撈出水 發現8具遺體
夫人牌出手 高婉倩：夫妻本應相互扶持
不站台破功 柯文哲：不用計較那麼多
警察特考遭疑 考選部：正在檢討審議
部落客違法攬客 觀光局開罰9萬元
民進黨美西黨部動員支持者返台投票
高麗菜2顆55元 民眾搶便宜
台灣千萬觀光客大國 桃機與有榮焉
團隊偷看希拉蕊選民資料 桑德斯致歉
鴻海今年業績成長10% 可望達標
親子日寫卡片 朱立倫感謝太太辛勞
中油降油價 汽油7角柴油8角
印尼證實渡輪沉沒 百餘人下落不明
印尼渡輪遇難 數十人生還2人罹難
公車漲價恐無交部補助 柯文哲：找碴嗎
新北銀髮好聲音 侯友宜獻唱北風
加油且慢 中油降汽油7角柴油8角
美防長證實 聯軍空襲誤殺伊拉克軍人
國5大客車通行路肩 上午啟動
陸資投資與否 IC設計廠：股東決定
旅客夾黃金出境 遭航警查獲
柳丁質優實惠 農委會推薦
IC設計有挑戰 IEK：應歡迎投資
歡慶耶誕 東海大學平安夜崇拜
擴散條件差 彰化PM2.5濃度偏高
國5首見紅綠燈 試辦主線儀控管制
回應郭台銘 朱立倫：會有具體經濟主張
聯合國臨時總部仍懸掛中華民國國旗
台南跨年晚會 胡瓜領軍主持
抄砂石船密窩 警起出黑金剛高粱酒
太晚下班？免費App監看小孩寫功課
復興首購模擬機 ATR機型明年底啟用
許淑華拚戰南投立委 吳副總統力挺
星戰7取代哈利波特 首日票房創新高
內鬼動手腳 美國樂透爆造假弊案
違規沒開罰還獲百元鈔 美駕駛驚喜飆淚
駭印度公司盜鉅款 疑伊斯蘭國所為
台商經驗 黃紫玉環保開發理念獲肯定
台中好日子手札 21日開放索取
兩岸圍棋微電影競賽 小棋師獲首獎
印尼教練機表演墜機 兩飛行員死亡
台北馬拉松 何盡平傅淑萍稱霸國內
副總統辯論將至 王如玄開始集訓
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爭調查聽證權 王金平：服貿就不會黑箱
國民黨美西南支部慶祝黨慶
林義雄：議員馬上選立委 非常不贊成
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多邊公約國內法化 法界籲新國會立法
選戰衝刺 綠召回小豬辦首場大型晚會
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馬習會 星媒列為2015年10大事件
3兄弟賣淫集團坑殺外勞 賺7千給9百
4G明年續增長 視訊服務成主流
湖南一鄉村出現天坑 民眾嚇破膽
關心女性權益 王如玄：我與蔡英文不同
高挑碧眼 40年來首位伊拉克小姐出爐
巾幗不讓鬚眉 英女兵將受訓上前線
彰顯太平島主權 國際法學會籲總統親赴
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林俊傑溼身玩水槍 脫衣秀肌情
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十大耶誕浪漫景點 隱藏北投小巷弄
降空汙 印度最高院禁首都區公車用柴油
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豆花妹參加路跑前昏倒送醫 留院觀察
誆稱須取消訂單 原來又是詐騙
2015全年橫行 IS魔掌伸向全球
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70年音樂歲月 國台交斗六交響
愛鄰守護隊成軍 林佳龍：推展到全市
深圳工業園崩塌 陸官媒：傷亡難估
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聽障無礙助有愛 廖文豪獲特殊貢獻獎
傳奇指揮家馬蘇爾辭世 享壽88歲
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台南警破毒趴 巴士載320人驗尿
國5紅綠燈儀控大塞車 用路人罵翻
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國5設紅綠燈 高公局：大客車快11分
Kobe肩痛掛免戰牌 雷霆痛擊湖人
美轟炸機誤闖南海 王毅：勿煽風點火
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踏雪尋梅 南投信義賞梅季開跑
幸運千萬旅客 比讚大喊愛台灣
丁噹雲頂唱馬來歌 感動大馬粉絲
慧洋明年交新船 有利客戶載阿根廷穀物
辯論問希拉蕊餐具擺設 也關性別歧視
改善教育現況 學生盼多宣導行行出狀元
深圳工業區山崩 宏?：無直屬工廠
豬內臟放水流 淨水場水質恐遭殃
陳建仁笑：我是太太送給民進黨的小豬
西班牙國會大選開始投票 新黨挑戰大黨
保釣健將創辦科學月刊 林孝信過世
深圳工業區山崩 暫未聞台商受影響
當立委的心聲 顏寬?唱給你聽
深圳崩塌 有人全家5口被埋
第1千萬名觀光客 驚豔遊101
引蔣經國名言 柯文哲將讓企業進駐公宅
偷香油錢回廟拜拜求心安 男遭逮
日月光提全數收購限期回 矽品：不起舞
男子警局閒晃 被查出涉兩案移送
國庫151億元大紅包 苗栗恐領不到
林佳龍假日忙輔選 陪參選人掃街
搭壽山動物園遊園車 男童遭鐵鏈夾斷指
八德合宜宅等案 25日二審宣判
選舉最後時刻 蔡英文：最艱辛的半哩路
斯洛維尼亞對同性婚舉行公投
深圳工業區山崩 台商協會無人設廠
蔡錦隆掃街拜票 蔡家3姐妹扮耶老助陣
柯文哲：若取消冗事 政府可裁員1/4
深圳工業區崩塌 華碩未設廠
松山機場發現疑爆裂物 研判惡作劇
韓陸韓澳韓越自貿協定 今天正式生效
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中正橋車禍 婦人遭貨車輾斃
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中油籲設石化專區 工總：支持
兩大陸海警船 一度駛入釣魚台列嶼海域
AIT處長臉書徵求台灣景點 林智堅推新竹
學界推多邊公約國內法化 府：樂見其成
泰國巴士翻落山路 13死者包括大馬華人
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提反污染訴求 環團台南辦遊行
因棒球獲成就 周思齊設獎學金回饋
馬祖新小三通航線 23日首航
濱崎步離台 百名粉絲送機
一哥帶頭衝 尼克撂倒虛弱公牛
陳福海就職週年 邀百歲人瑞見證
黑面琵鷺纏漁網 援救時被鸕鶿嚇飛
陳建仁：若執政 改善移工勞動條件
深圳山崩 電電公會憂有五金業台商設廠
宜鼎美國子公司失竊 估30萬美元
寒暑假作業與課輔 教育部不強制
巾幗不讓鬚眉 背沙包騎擋車護森林
黎巴嫩好戰領袖 遭以色列擊斃大馬士革
宋楚瑜嘉義拜票 質疑兩大黨執政不力
菲軍破恐怖組織基地 斃大馬聖戰分子
柯文哲：明年超商購物袋可當垃圾袋用
童趣愛無限與聖誕報佳音 馬公歡樂城
大魯閣保齡球賽 胡正良徐淳宜稱王封后
耶誕節不放假 金門教會提前過
盲生體驗警察生活成真 酷警帶他衝浪
學生憂沉迷手機網路 提案盼擬無手機日
竹市藍綠立委參選人 辦造勢活動拚場
招考森林護管員 考生負重物跑1千米
宜蘭藍綠立委參選人 搶搭耶誕潮拉票
昆山媽祖回鑾 洪秀柱等人扶轎
王金平：服貿沒聽意見 被批黑箱沒話說
全國手球錦標賽 小港國中開幕
王如玄：曾舌戰民進黨 替新住民爭權益
深圳崩塌 41人失蹤7人獲救
泰國巴士翻落山路 13死11陸客
河北保定土豪村 年終分紅逾5000萬
基隆公民論壇 林右昌籲思考未來城市
深圳崩塌 暫無台灣人傷亡
深圳山崩波及工業區 傳22人失蹤
台鐵花蓮景美站杳無人煙 女險遭性侵
愛迪琵雅芙百年冥誕 法國悲傷中慶祝
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前台大總務長許文富逝 24日公祭
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70多歲老翁穿越鐵軌 被撞傷不治
東芝虧損將達千億台幣 創新高
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國民黨：民進黨大型餐會募款近4億元
優人神鼓愛人 東西跨界傳雋永之情
壽山遊園車濺血 男童疑遭齒輪夾斷指
研究抗憂鬱藥物保護機制 獲旺宏科學獎金牌
印尼船難39人獲救 數十人下落不明
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全球網路速度 台灣第33
美民主黨總統參選人辯論 不忘抨擊川普
泰國巴士墜山 導遊和12大馬遊客喪生
豪華公寓醜聞 教廷前國務卿捐15萬歐元
談願景 朱立倫力拚兩千萬旅客數
深圳崩塌22人仍失聯 22棟樓倒塌
取消寒假作業 國小校長：柯P割錯盲腸
羅志祥母子玩摔角 背後熊抱粉絲
西班牙紅色女公爵遺產 孩子獲判分配
法受刑人收59公斤耶誕包裹 挨批特權
深圳崩塌 含共軍逾千人投入救災
表彰對台貢獻 總統將贈勳外籍宗教人士
超商購物袋當垃圾袋 通路配合推廣
8上強灌3分逆轉 中華培訓冬盟封王
挑戰艱困選區 陳建仁：陳世凱很勇敢
陳建仁為謝志忠站台 力挺豐原關鍵一席
柯文哲反省錯誤：波卡漂流木搥桌
馬來西亞女子攜毒闖關 航警攔截
深圳崩塌 國台辦：目前無台商台企受災
巴羅砍進42分 金酒仍不敵達欣
深圳崩塌工業區 無台商登記設廠居住
蔡英文：再怎麼抹黑也不能掩蓋執政無能
深圳崩塌 習李關切並作指示
蔡英文：以創新產業帶動經濟動能
新北耶誕城壓軸 蕭敬騰high翻全場
印度輪暴案少年犯獲釋 引發憤怒抗議
聽流行歌 大陸青年更認識台灣
地震逃生床 地牛翻身自動變防護罩
林孝信過世 弟弟林聖芬憶哥哥直呼優秀
印尼警方出擊 瓦解好戰分子攻擊陰謀
梅克爾接班人 43歲葡萄酒皇后有望
深圳工業區山崩 失蹤增至91人
桃機敲定24日恢復雙跑道 準點率估98%
期交所首檔境外指數期貨 東證期貨上市
桃機連續停電 安檢員摸黑檢查行李
聯準會確立升息步調 多元布局面對利率正常化
自助偷渡！敍男泳渡愛琴海7小時抵歐
(時評) 誰吃國民黨的團結飯
台南大億麗緻酒店 跨年派對一起狂High迎新年
台北凱撒大飯店「繽紛耶誕狂想曲」
宏碁施振榮 主持首場總統候選人辯論
潘建志：若當選，將優先解決食安問題
深圳山崩27人失蹤 引發天然氣管爆炸
星戰7熱滾滾 北美首週末票房創新高
深圳山崩 失蹤增至59人
葉門戰亂和談下1輪 明年1月14日
西國大選 執政人民黨得票領先Podemos
西班牙大選 執政人民黨勝出但未過半
6.0強震侵襲印尼婆羅洲
斯洛維尼亞公投 反對同志結婚合法化
8成選票開出 西班牙人民黨勝社會黨居次
西班牙大選投票率5成83 高於上次大選
王宇婕性感蛇蠍女 低胸緊身衣展身材
蚱蜢愛台灣 洪榮宏金曲入戲
驚爆焦點 稱霸哥譚獨立電影獎
西班牙副總理：人民黨贏得國會大選
稱康州小學槍擊為假事件 教授恐遭開除
我們可以宣稱 西班牙2黨制玩完
劉德立勉巴拿馬中山學校學生續努力以赴
連3天空氣品質差 中市密切監控
利用在地植物 屏東大學研發過山香乳液
產地直送貢寮鮑 中西式料理大飽口福
劉德立勉巴拿馬中華民國教育中心畢業生
冬至吃湯圓 來碗傳承好滋味
全台北最浪漫 6大不可錯過耶誕燈飾
北義2起炸彈驚魂 自稱IS支持者惡搞
繽紛燈飾不稀奇 全台4大創意耶誕樹
深圳崩塌59人失蹤 內含全家11口
美股上週暴跌逾300點 8000再拉警報
莫斯科公寓氣爆 至少1死多人失蹤
配合路平 台中五權西路管線汰換
台股開盤跌29.27點
IS傳竊數萬空白護照 戰士扮難民潛入歐
深圳崩塌是廢土場 業者是官方標案常客
新台幣開盤升2.17角
Office 365推企業頂級版 加強資安
反川普抗議直搗總部 批法西斯
稱拯救東京 爭取日消費者廳遷至德島縣
獲BBC年度體壇風雲人物 莫瑞自嘲展幽默
期交所首檔境外指數期貨 東證期貨上市
桃機恢復雙跑道 敲定24日上午8時
借屍還魂 買事故車再偷同型車變賣
新台幣早盤升2.69角
工地挖土機凌晨起火 無人傷亡
巴黎恐攻影響 法大力士列車啟用安檢門
小貨車加裝座椅開上路 小心受罰
轎車撞橋墩翻覆 安全氣囊救命
Windows 10開放下載Netflix新APP
電動車電池廠必翔電能 新能源生力軍
澳公廣挖角Google主管 任首位女總經理
陸製殲20共10架 2018年服役
韓中韓越韓澳FTA正式生效
耶誕送愛到高雄 企業愛心不落人後
2015南韓年度成語：昏庸無道
加州華裔少女楊玉如 伊林璀璨之星
加州橙僑中心辦冬至文化節 樂融融
企業尾牙 員工最想看誰表演？
謝依涵將過30歲生日 談願望無言
茶藝行遇搶 老闆娘遭斷掌
年終獎金平均1.13個月 4年新低
桃機連續停電 安檢入出境摸黑進行
投信：台降息可望激勵股市表現
認知不足 8成媽媽不知早產徵兆
王毅電凱瑞：勿對台軍售 機艦別到南海
法德藥攜美商 獲里程金逾2億元
陳偉殷價值高 大聯盟官網作家認可
桃園人好康 補助電動機車名額無上限
裝潢常見石綿會致癌 民團籲全面禁止
資安公司：陸網軍釣魚 駭民進黨黨工
曾銘宗提4措施 改善台股本益比偏低
施振榮：普訊創投案判決 不符併購實務
拿破崙之村真實版 德島縣神山町求變
印尼移工掉手機 警歸還遭誤認同鄉
雲嘉跨年迎新 多搭乘大眾工具
不穿西裝 柯文哲：向西方優越性說NO
越正妹留長髮 最長時達175公分
澳洲軍機也飛南海 陸專家：澳非副警長
男童意外損壞畫作 藝術新聞第一名
希拉蕊批協助IS招兵買馬 川普回嗆說謊
高鐵元旦加班車恐不夠 再增4班
人臉識別新應用 陸科學家拿來測謊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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表彰12外籍神職人員 總統授勳章感謝
經濟部拓銷土耳其 鎖定穆斯林商機
陸股走強翻紅 台股守穩8200
配合工程 中市南屯區23日部分停水
日德島縣阿婆上網賣葉子 人生變彩色
曾銘宗：期貨交易口數 明年衝3億口
林書豪華府出賽 沈呂巡加油打氣
台北榮總重粒子治癌中心 企業捐21億
新北元旦升旗 挑戰登高搶限量毛巾
總統：學術發展是國家生存的命脈
看準星際大戰商機 迪士尼下對棋
普訊案震驚業界 4大咖問：紅線在哪？
台灣為全球最大人民幣匯率期貨市場
南水局：蓄水豐 高屏2月底供水無虞
未足額進用身障 高鐵及中科院居首位
巴拿馬工商部長明年換人
前10個月 巴拿馬出口衰退14.7%
星際大戰夯 德國教堂驚現黑武士
募捐耶誕鞋盒禮物 雲林偏鄉小校揚溫馨
柯文哲反省：回家先對陳佩琪練習說謝謝
救生員奮力救溺水男孩 竟救到丹麥王子
內線交易定義若異常 曾銘宗：樂意檢討
桃機連續停電 變壓器絕緣不良所致
新台幣中午升2.7角
人民幣中間價回升 連10貶止步
西大選左翼拿加泰隆尼亞 挫獨派氣勢
吳德美告別式 朱安雄缺席
全年淨損恐逾40億美元 東芝股價慘跌
誆藥酒治百病賣27萬 婦差點受騙
普訊案惹議 蔡宏圖：時點認定應一致
遠傳搶攻車聯網 推智慧機專用APP
陸第3批自貿區 傳河南陝西四川入列
馬祖小三通新增北竿到福建 23日首航
張博雅將率隊巡察政院 談機場等議題
2015陸媒熱詞 馬習會居綜合類前5
印度輪暴案少年犯擔心被私刑 入NGO
航空論壇登場 漢翔提籌組航空4.0
勞團：基本工資起碼應調高18%
小米手環光感版登台變貴？小米如此說
中市取締併裝車 意外查獲違規重機
金融科技二次會 瞄準三大應用
南韓全面點檢實戰部署T-50教練機
演員金廷恩明年3月將與旅美韓僑結婚
遭提當選無效 李全教出庭辯清白
星跨年倒數夜 濱海灣煙火秀超精彩
朱立倫：拚經濟成果全民共享
2016年運勢如何 上班女婆媽最知道
假買金飾真搶劫 狡猾搶匪落網
環球小姐搞烏龍 菲律賓佳麗才是真冠軍
研究肝病建預測機制 高嘉宏獲國家講座
幕僚：陳建仁說話誠懇 辯論強項是自然
普訊內線案重判 童子賢：聞之愕然
川普和桑德斯：美不應推翻阿塞德
藍控炒地涉官商勾結 綠批烏龍爆料
宋楚瑜：重大決策不會照鏡子溝通
疑消費糾紛 寵物連鎖店被砸
期交所擬引進道瓊指數期貨
兄弟鬩牆 次子暫不得賣玉珍齋餅
賭城發生汽車撞行人事故 1死14傷
國防部：否准葛廣明退伍並無不法
澎湖冬至味 包菜繭捏雞母狗仔應景
韓議員宣佈 明年2月初創建新黨
員工跳樓身亡 日月光：協助釐清原因
爭取戰機訂單 紳寶擬技轉在印度製造
亞股上周紅通通 台股今年最吸金
林佳龍上任週年 國民黨團批加稅換補助
冬至吃湯圓 邱素貞下廚慰勞工作人員
台股收盤漲24.85點
課綱爭議初步共識 維持微調前用語較多
中市府斥藉補助加稅 地價調幅六都最低
第一千萬來台旅客 再獲12飯店免費住
東證期貨上市 台灣期市與國際接軌
陸二孩政策將法制化 產假可延長
伊拉克總理將訪陸 尋求陸資與軍事合作
北榮重粒子治癌中心 4年後營運
台股開低走高 漲24.85點
巴黎恐攻嫌3度溜過攔檢 逃亡過程還原
前早安少女安倍夏美傳將嫁音樂劇王子
奧蘭多布魯訪印度 遭驅逐又被請回
高雄人送暖 愛心餐盒街友揪感心
台商進軍陸餐飲業 以特色取勝
抽驗尾牙餐廳 9成不合格
流浪狗新事業 變身工作犬
面板雙虎漲停 台股擺尾收高
藍綠苗栗拚場 朱玄合體喊拚經濟
台灣之星祭好康 iPhone6s下殺
靜岡市長見柯文哲 脫西裝送櫻桃小丸子
1月電子期金融期齊漲
1月台指期8280點 漲51點
京津冀重霾面積 13個台灣大
兩岸經貿卡卡 外資保守看台股
NBA 厄文復出好表現 騎士踢倒76人
圖坦卡門的奶媽 考古學家：其實是姊姊
兒盟調查：3成6偏鄉童放學後在外遊蕩
三大法人買超台股8.35億元
搶生物製藥代工龍頭 三星仁川松島設廠
昇陽科日本福島電廠 今起併網營運
熱心警員吳庸嘉 年募300萬濟貧苦
狂犬病持續發生 台東祭重罰
內銷價低無可低 豐興鋼筋廢鋼雙漲
賭城汽車撞行人事故 警方排除恐攻
台灣大推日本上網專案 每天不到200元
地理師鐵口 投注站果真刮中200萬
台股如果打到10年線 投信：快買
內線交易定義 曾銘宗：台灣沒有特別嚴
民進黨：藍營抹黑蔡英文 追究法律責任
遠傳旗下friDay購物 明年拚百萬用戶
男亂刀殺死母女案 更一審改判死刑
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少女時代老么徐玄寫真 散發成熟魅力
伊朗首都空汙等級危險 全市停課
東芝估淨損台幣1500億 創新高
藝術外交 台韓合辦抽象藝術展
蒲亭：俄將繼續發展核武 但不打算用到
陸股市值回升突破3百兆 4個月新高
外籍女滯留4年 偷日常用品過活
陳滄江提告 林芳旋：勿未對號入座
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走過高雄氣爆 消防員返鄉拍婚紗
顏寬?爭取申裝自來水 居民讚：水啦
傳NBA球員約妹回家開趴 2千萬珠寶失竊
冬至湯圓送暖 相約寒士團圓吃尾牙
新北籲公車業者及民眾齊拒性騷擾
入屋行竊 女子辯稱屋主女朋友
蒲亭：我們不想恢復蘇聯 但沒人信
印度輪暴犯獲釋翻案不成 受害者父失望
新台幣收升 3.2分
親子鑑定 前女友確實為金賢重生子
外銷訂單連8黑 年減6.3%
翻滾吧 林育信鼓勵幼兒體操
台鐵捷運化 南樹林站23日啟用
張家界玻璃橋徵名 1字5萬
少將教授研究免疫 司徒惠康獲學術獎
退休公務員三節獎金 北市擬砍半
行雲流水 弘光科大勇奪美容美髮佳績
玫瑰金iPhone 寧波同學會大方送
台灣高鐵：進用身障未足額已改善
移動軌道車 美太空人將短暫太空漫步
電塔造型競賽 松樹設計奪首獎
群信RicoPay電子錢包 正式上架
快樂讀經 福智辦會考近千人參加
外銷訂單連8黑 資訊通信產品轉負
嘉市雞肉飯呷安心 優秀業者認證
南部10大消費新聞 食安占9件
民進黨：駭客攻擊頻率日高 加強資安
專偷廟宇香油錢 男判刑10月
外銷訂單連8黑 連資訊通信品都轉負
用三大藉口逃避運動？ APP來幫你
醫師籲重視輕度失智症患者行路安全
衝衝衝 越野車隊硬闖大武山保留區
國發會調查：網購比率創歷年新高
北市擬砍退休公教三節獎金 年省6千萬
駐泗水辦事處運作 擴大台印尼交流
明年GDP目標2.1%至2.7%
歲末 中市餐飲業者做公益助弱勢
新台幣升3.2分 中止2連黑
西定托育中心揭牌 6歲前幼童免費玩
鴻海雲高合作NEC 明年強攻公有雲
獨有專利技術 開創飾品界的LV
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
憂陸禽流感侵入 越南預防
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
日股收黑 東芝慘虧股價臉綠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
搓湯圓助團圓 寒士提前過冬至
國際足總開鍘 禁兩巨頭參與活動8年
基本工資審議會確定不開 暫無望調整
國道恍神自撞 男未繫安全帶甩出僅輕傷
養生館藏春色 小姐摸客時被警逮
大陸中央城市工作會議 或有規劃新方向
涉嫌縱火 港警拘捕本土派人士
冬至到 竹市衛生局抽驗湯圓無虞
南海仲裁案 陸：披著法律外衣政治挑釁
就任週年前夕 林明溱社區當志工
東芝將裁7800人 估虧台幣1500億
菲佳麗奪環球小姐后冠 主持人擺烏龍
雲林山線立委 綠推大步哥藍提顧老人
陸7旬老婦7歲被拐 72年後終於回家
印尼反駭秘密武器 警花急先鋒
港股收紅 陸股給力
南亞科11月每股賺0.32元
曾銘宗：普訊案已完成實地查核
將出征火箭 林書豪憶往有感嘆
獅友揮桿搶救國際麻疹貧童 高雄熊助陣
南亞科11月每股賺0.32元
報錯冠軍頒錯獎 環姐選美出包網友錯愕
Canon聖誕關懷 育幼院童感溫情
竹縣溫泉季開跑 邀民眾享泡湯樂
世界最高耶誕老人 在首爾樂天世界大樓
加農計畫半年有成 林佳龍：擴大規模
蔡英文：用選票脫下黨產魔戒
全年接單負成長 春燕等明年4月
董翔龍頒抗戰勝利紀念章給退役軍官
台灣經濟發展論壇 公視及網路直播
台中東亞青運籌委會 通過兩項自選項目
勳章獎狀換現金 大陸要禁
功學社總裁106歲辭世 家屬辦音樂會
柳一鎬和李俊植被提名副總理
華亞科遭美光收購 外資搶買逾10萬張
彰化經典單車百K 2016年4月登場
前新北副市長許志堅 否認收賄涉貪
備戰副手辯論 王如玄：要放慢說話速度
南山人壽台南分公司 響應工會罷工
鳥喙纏漁網 黑琵杳無音訊
施工窗戶砸傷人 男童頭受傷
澎湖海巡隊緊急救援 桶盤患者送醫
恆春鎮公所擬放天燈祈福 一片反對聲
冗事普查 國小生就要柯文哲頒獎
印尼調查墜機原因 韓飛機製造商允協助
大陸法院與銀行連線 線上就可查封財產
菲建軍紀念日 展示軍事現代化成果
烈嶼吳家一門三喜 晉匾光宗耀祖
奮起湖老街火災戶 11年後歡喜入厝
中共中央經濟會議：逐步提高赤字比率
板橋海釣族餐廳屬違建 將拆除
舒緩假期旅客壓力 聯航用狗狗療癒人心
哈利波特舞台劇 妙麗是黑人
閃亮新桃園 跨年晚會迎新年
森林護管員 林務局陸取58名生力軍
上海市副市長公款吃喝 遭嚴重警告
涉巴黎恐攻 比利時逮兄弟檔
黃色小鴨爭議 林國正賴瑞隆交鋒
冬至陽光露臉 白天溫暖早晚有寒意
要讓大媽怦然心動 陸無人機銷售新策略
台灣新魚種 澎湖水試所添新頁
國民黨：黨營事業信託 與選舉無關
LG V10推新色 捕捉跨年煙火
情境演練網攻核二 國外專家肯定
工會罷工 南山人壽：訴求片面又不合理
中提琴手夾斷手指 北市圖判賠167萬
國家資安科技中心 近期正式掛牌
波多黎各小姐推文反穆斯林 遭無限期停權
小朋友搓湯圓 冬至送暖進社區
歷史課綱爭議 專家建議採中性用語
公股行庫降息 百萬定存年利率少700元
駁蔡英文言論 府：民進黨執政哀鴻遍野
西班牙選後政局混沌不明 股市開盤重挫
拉倒國父銅像 9人判拘役
地質學家：深圳工業區土堆滑坡罕見
經濟差 基本工資審議會明年再說
惠譽維持大馬評等 提醒挑戰重重
巴金森患者 深腦部刺激術改善
菱角熱呼呼 保暖防癌又養生
毛治國：台灣不該缺席TPP第2輪談判
新世代選票表不滿 西班牙政壇面臨變局
農委會：台灣能大量繁殖作物種苗
師奶殺手公民黨黨魁 左右西班牙政局
反釋放德里輪暴案少年犯訴願 遭駁回
金融業布局世界盃 加碼對外投資
墨西哥對台鋼板 展開反傾銷調查
總統副總統辯論會 加入公民提問
防大規模崩塌 政府將投入34億元
西班牙最大新政黨：不會允許執政黨組閣
今彩539開獎
台東傳通緝犯挾持大學生 與警方對峙
香格里拉對話槍擊案 教唆撞路障判7年
陸經濟會議閉幕：房產去庫存提高赤字率
威力彩開獎
FIFA主席遭停權8年 將上訴體育仲裁法庭
金門立委選舉 楊鎮浯吳成典尋求支持
打擊賄選 金門地檢署成績亮眼
中共中央經濟會議：推動結構性改革
曾銘宗：普訊案 內部人不該買股
通緝犯挾持大學生 台東市長靜候對談
3大學生遭挾持 台東市長：勿傷無辜
負面問題多 難怪昏庸無道獲選
百億美元訂單 約60億美元不在台生產
經建目標走入歷史 國發會不再每年發布
深圳工業區崩塌 仍多次測得生命跡象
馬總統22日首下鄉輔選 馬吳朱可望同台
尼泊爾官民達成協議 結束邊境封鎖
西班牙社會黨：將投票反對執政黨新政府
推行二孩政策 陸取消晚婚假
接獲暴力威脅 美東北部城市宣布停課
西班牙選後政局混沌 組新政府困難重重
傳機上有炸彈 法航緊急降落肯亞
歐盟延長對俄經濟制裁 至明年7月底
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
」
普訊案 法界：是否影響投資決策是關鍵
大陸維權律師浦志強案 傳22日宣判
主席遭國際足總停權 歐洲足總失望
哈利波特舞台劇妙麗是黑人 JK羅琳稱許
深圳山體滑坡 香港供氣部分中斷
內部人交易並非全屬違法內線交易
調查巴黎恐攻案 比利時警方突襲逮5人
俄機繞日本列島一周 日機緊急升空
苗栗造勢 蔡英文有信心翻轉艱困選區
蔡英文跑攤造勢 力挺鄭永金
警笛聲損聽力 美打火兄弟告生產商
美國共和黨參議員葛蘭姆：退出總統選戰
飢餓女變女強人 小珍大衛攜手翻轉幸福
西執政黨推撙節選舉受挫 左翼勢力再興
教宗整頓梵蒂岡官僚 決心不打折
台東大學生遭挾持案 警政署長坐鎮指揮
Hello Kitty官網遭駭 逾300萬個資外洩
登革熱死亡再5人 高齡、多數有慢性病史
最熱冬至 台北周二下午升破30度
(時評) 瘋言瘋語的國民黨
食安小講堂－如何把「油」吃的好？
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傳空巴目標仍年底前交付首款A320neo
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上班族抗寒 商機達365億元
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半夜持偽卡盜領 男子心虛遭逮
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四川人開越野車穿越非洲 驚呆華人遊客
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冬至吃湯圓 上班族最愛芝麻味
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巴拉圭舉行赴台灣留學座談會
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林書豪重返火箭主場 黃蜂首節領先
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台東挾持案 警方喊話別傷無辜
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公司更名變更組織 免申報契稅
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓星成宥利捐助敘利亞難民兒童
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馬吳朱南投站台 挺孔文吉高票連任
六都前10月房價 台南小漲雙北小跌
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台韓專利審查合作 電子交換明年上路
澳洲衝浪客險遇鯊魚直撲 希望沒有下次
林書豪13分 火箭滅蜂三連勝
iPhone 7機殼複雜 外資喊買可成
王如玄：辯論時會放慢說話速度
就職週年 林佳龍：最想看到市民笑容
新台幣區間震盪 午盤升2.5角
民進黨指朱立倫 文宣已逾3億
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安養中心火警 侯友宜：應落實安檢
丁噹浪漫開唱 暫時男友嚴爵求婚
服貿黑箱說 王金平澄清
蔡英文擁紐約千萬房產？綠：誇大妄想
中部地區後指部 伙食滿意度高達9成
又見酒駕肇事 開車撞火鍋店
巴拿馬前總統涉貪腐 法院下令通緝
福斯16車款召回 最快明年春節
嫌帶小孩下車慢 陸司機捅死乘客
台東挾持案 檢察長電話為嫌做筆錄
大學發動公民專車 學生返鄉投票
遭遇挾持 不激怒歹徒為上策
瞄準首投族 民進黨推十二星座投票影片
陸女整容下巴被整歪 醫生：我笑也歪
法鼓山邀民眾齊跨年 25日贈春聯結緣
已婚男騷擾女友 男友出頭被訴
澎湖冬季罕見濃霧變靄 3航班取消
單孔胸腔內視鏡 患者不再畏懼手術
就職週年 魏明谷盼批評成進步動力
石化管線有無經我家 高雄市全揭露
澳：IS覬覦印尼 打造遠方哈里發
泡湯可能心肌梗塞 年輕人也要注意
落選頭 蘇炎城遞補高市議員
樂活客家輕時尚設計決賽 元旦登場
美軍售台灣 華爾街日報：不足保衛台灣
林口影視城首家上梁 106年將啟用
台股收盤漲10.57點
藍秀小英異議聲請指炒地 綠：沒被採納
平盤整理 台股漲10.57點
1月台指期8277點 跌3點
1月電子期跌金融期漲
民進黨：國民黨烏龍抹黑 將走法律途徑
台灣農業精品展 力推趣味農業旅遊
環姐選美烏龍 川普：我監督就不會出包
推腦麻兒撞機車致死 父判7年半
工商界13問總統候選人 蔡英文先登場
台股震盪收小紅 權值股拉尾
48年次 105年可請領減給勞保年金
蔡英文出席經濟論壇 遭嗆面試當奴才
登革熱再添5死 累計209死
雙北殯葬破局 柯文哲：嫌朱選情太好嗎
北京霧霾不散 達最高汙染標準
小英問朱立倫：一再抹黑 究竟怎麼回事
105年勞保紓困貸款 1月8日申請
北市車禍 3傷1人受困
聽損基因篩檢 找出變異助治療
陸筆電代工崛起 童子賢：強化競爭力
21世紀基金會籲綠委勿抹黑
社會經濟困境 許勝雄：面臨六缺
三大法人買超台股 8.52億元
蔡英文：改善企業利潤和提高勞工薪資
國泰金：台灣明年GDP 估2.1%
綠委質疑孫明賢 攜台優良種原赴陸
出席尾牙不NG 實用守則報你知
柯建銘：專家組不分區 應不受2屆限制
日月光下午說明會 收購矽品採取行動？
行政院長促請澳洲協助台灣加入TPP
華泰名品城POS系統 飛捷做的
陸創維集團正式收購東芝印尼子公司
鴻海傳向夏普提5千億日圓出資案
中彰投催票 朱立倫：每一席都要保住
東京奧運主場館設計案出爐 立刻遭嗆
泰移民警察局長下令逮捕逾期停留外國人
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詐騙首腦藏陸 兩岸合作逮人遣返回台
蔡英文：若當選將推時間電價
霧霾襲江蘇 網友：走路都撞在一起
蔡英文：經濟成長果實要分配每個階層
程淑芬：台股明年區間小 要賺用功財
讓長輩過好年 員榮醫院認助老人家
七大工商團體面試 許勝雄先拋四問
南亞科現增 每股36.5元
麵條加雙氧水硼砂 台中5違規業者送辦
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蔡英文：在20年交流成果上推動兩岸關係
男染HIV 避免口肛接觸再染桿菌性痢疾
遭判死刑是否上訴 鄭捷冷答應該吧
桃園快閃餐車史努比 慶聖誕
蔡英文：若當選設小組專責把關生產要素
總統訪南投原鄉部落 聽弦樂演出
英監控新法草案 蘋果批恐引發國際衝突
蔡：尊重市場機制不能成政府無效能託辭
黃國書首支廣告 分享生活就是文化
流感疫情緩升 累積28死
中央調借20億 苗縣近期撥付津貼債
與幼童同樂 消防員扮耶誕老人防火宣導
波卡事件挨告 戴季全出庭
蔡英文：若當選 指定稅收推長照
新台幣收貶 0.5分
生物經濟產業 5大領域積極推動
蔡英文：台灣未來不會遇到缺電危機
台東挾持案 傳嫌犯態度軟化
SpaceX火箭安然降落 NASA推文稱讚
親自頒獎 柯文哲：不喜歡的事也要做好
母親怪信當靈感 研究寫成專書得獎
啟用實物銀行 雲林滿足弱勢需求
仁武小港紫爆 環保局籲注意防護
對段宜康撤告 王如玄搖頭
談代工整併 童子賢：應有服務精神
蔡：若當選 兩岸關係不挑釁不會有意外
選戰成長多 王如玄講話變慢還換造型
耶誕夜來趣桃 演唱會好幸福
陸股收盤 滬指小漲0.26%
蔡英文提堆柴理論 讓創新火苗燒旺
總統大選簽賭 雲嘉南首宗
日星吉田榮作與名模妻離婚了
蔡英文：若當選 內閣設TPP推動本部
跑出新人生 歐陽靖代言兒童路跑
雙北殯葬合作卡關 北市：元旦難上路
蜘蛛大盜攀爬鷹架入侵 警提醒防竊
中信盃少棒賽 富源豐田23日爭冠
A公款操作期貨 炸彈客胡宗賢判刑
日月光宣布每股55元再購矽品近25%
台東挾持案 人質獲釋犯嫌落網
天使樹心願卡 募集1500份禮物
陸逾八百億公益彩券基金遭地方挪用
國民黨民調 英倫差距拉近到9.5%
蔡英文：改變官僚文化 訂明確行為準則
杏一：明年兩岸展店超過10家
風獅爺火鍋冬至開鍋 業者盼花金直航
兩岸兩會第12次會談議題 積極協商中
台東挾持案落幕 林嫌繳械人質平安
精通4樂器 全盲生獲北市優良學生獎
高市既有工業管線圖 經發局官網查得到
琅琊榜夏冬撞臉 A-Lin直呼很像
產業明日之星 貿協助推美妝產品出口
買到贓物恐龍骨 尼可拉斯凱吉同意歸還
反毒不設限 雲嘉聯手展創意
印尼逮2恐攻嫌犯 涉當人肉炸彈
戴奧辛污染國賠 賴清德請中石化勿上訴
台東挾持案落幕 人質平安獲釋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
女罵白癡挨告 法官判無罪
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
諾獎得主(木尾)田隆章：要樂觀和相信自己
松機女地勤放密錄器蒐證 被當爆裂物
日月光公開收購 目標拿下矽品100%股權
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陳建仁連江造勢 自爆差點落海馬祖
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總統辯論週末登場 宋瑩配嚴陣以待
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印尼漁工疑盲腸炎 澎湖海巡救援
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偷渡預算蓋公宅 柯文哲認錯稱不知情
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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東台創新機種 獲台灣精品獎
立委號次抽籤 參選人變裝宛如嘉年華
台股開高走高 盤中站上8300
產業4大咖後 苗豐強下午談普訊案
非主動給發票核銷國務費 陳幸妤不起訴
政黨票號次9號 王金平：勾進選票
桃園立委抽籤 藍喊一馬當先綠比勝利
質疑污水處理費搶錢 參選人促送辦陳菊
注入氯黴素毒蛤蜊 廣東偵破
耶誕促銷 威航推全航線機票888元起
盧嘉辰扮關公 順利抽中籤王
冬天極端高溫 小心腦血管疾病
興大徵義務教師 教長：應尊重專業
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開發自駕車 傳Google找福特合作
美明星CP值 強哥不划算美國隊長超值
政黨票1號 吳釗燮：一起點亮台灣
奇美醫療外交 助薩爾瓦多培訓醫師
立委選舉 連江縣候選號次抽籤出爐
德官員：持敘假護照分子疑與IS掛鉤
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耶誕節買氣旺 百貨歡樂叮叮噹
元大寶華：台灣進入看守型經濟
投顧：今年股市像雲霄飛車 明年看歐美
四技二專統測 公布英文非選參考試卷
台東挾持案 槍沒殺傷力檢方紀錄非筆錄
抗議苗栗縣原民處降級 原住民發怒吼
花蓮立委抽籤 傅(山昆)萁現身壯藍營聲勢
新台幣中午升 2.86角
迎跨年 信義區交管捷運公車延長
蔡英文談兩岸 求同存異相互諒解
傳陸製殲10有C型號 數據未明
耶誕節禮物哪?找 網購買氣增3成
巴拿馬將成為世界消費者天堂
美對陸鋼品課256%反傾銷稅 台躲過一劫
南投立委抽籤 蔡煌瑯抽號次亂中出錯
耶誕倒數 遠傳iPhone商品特賣
嘉義市立委抽籤 吳育仁扮美國隊長
副總統：國民黨政績比民進黨好
前檢座井天博貪污定讞 疑已潛逃遭通緝
新北水漾公園 彩繪外星人添新意
北市立委抽籤 各陣營造型百出
國泰金：明年投資有2大變數
挾持案犯嫌控栽贓 警反控誣告
張家界蓋世界最大文化酒吧 機器人服務
看廢核政見 核能學會：供電陷賭盤
核能報導謬誤多 蔡春鴻：澄清逾4百次
第三季 宏都拉斯外資成長4.5%
吳思華：待大選後 檢討校園關係
愛琴海再傳船隻沉沒 至少10移民溺斃
立委號次抽籤 關公卡通人物全出籠
網拍業者推超商取貨免運費
紐大校長官舍重新整修 費用令人咋舌
石化業盼貨貿快簽 較TPP急迫
南京現玫瑰紅霧霾 網友：出新款了？
助寒士吃飽 小朋友耶誕傳愛
新台幣午升2.86角 股匯雙漲
紐時2015年度照片 復興南港空難在列
工商盼降法定勞動成本 蔡英文：短期難
打敗天蔥 邑錡超額認購1388倍
為謀生計捕鰻苗 漁民命喪外海
科學館變身 工藝中心台北分館開幕
瞄準戒毒患者販毒 藥頭找看護牽線
德風力發電增 耶誕電費搞不好一毛不用
上司口頭禪變貼圖 意外竄紅
前台積電技術長獲選美發明家學會院士
耶誕假期聖嬰攪局 美東暖如春西岸降雪
耶誕狂歡很催情 戴套保平安
澎湖機動查緝隊 查獲寄運毒品
12家亮點茶莊 台灣優質茶再提升
張盛和抵泰 見證官股銀行設曼谷據點
冷爆美極 北海道富良野一片銀白
藥廠關懷偏鄉童 耶誕前夕照單備禮
越南國會主席訪陸
追蹤耶誕老人 北美防空站倒數計時
岳父投資大陸 黃國昌：彼此尊重
傳臉書直播開放台灣用戶？ 待確認
敘溺斃男童亞藍父親：懇求世人接納難民
朱立倫：當選後和全國村里長同心打拚
桃園立委抽籤號次出爐 藍綠拚好成績
房地合一明年實施 房市10大新聞之首
蔡英文：國民黨選前應凍結黨產處分
桃園升格後立委首戰 抽號次拚氣勢
台鹽愛神現身鹽山 打造最浪漫景點
城市小姐耶誕熱舞 送外籍師驚喜
台股收盤漲22.96點
司令台變星光台 金門賢庵國小有巧思
花生價揚宵小覬覦 雲林逮3人集團送辦
布萊恩心中5大球員 僅杜蘭特無冠軍戒
嘉義騙到南投 夫妻檔二度遭逮
震盪收紅 台股漲22.96點
NBA 76人開季30場吞29敗 創聯盟紀錄
澎湖縣政府與6大學策略聯盟
1月台指期漲15點
加分提前走 輕鬆迎跨年
印軍方飛機墜毀 起飛後曾告知塔台故障
被挾學生：可能拿命和子彈拚才沒病吧
1月電子期跌金融期漲
美感教育成果展 行政單位變身藝術殿堂
新北市立委候選人號次抽籤結果出爐
台灣阿公阿媽有情 獎學金鼓勵台灣學子
金融傳產領漲 台股突破8300點
引王金平模式 陳淑芬一審保住國民黨籍
人身攻擊希拉蕊惹議 川普發推文辯駁
夠麻吉明年1月上櫃 跨足行動支付
彰化立委號次抽籤 1人未到場
高雄立委抽籤 參選人脫序引騷動
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旅美回台尋無母 婦人急哭警協助
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台灣大4G用戶數 明年拚500萬
新竹市立委號次 抽籤結果出爐
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原民立委候選人號次公布
西區決賽大戰7場 國王贏布萊恩尊重
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宋楚瑜：當選後重視村里長法律定位
獨力竊695公斤銅屑 大力士賊遭逮
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毛治國：運用在地特色 創造農業加值
中信盃少棒賽 花蓮富源7連勝奪冠
雄女雄中合體 兩校樂觀其成
員基啟用遠距服務 監控病患狀況
李克強：支持香港發展經濟
調查：食品安全 大陸民眾最擔心
毛治國：106年底前建置170部落寬頻
新台幣收貶 1分
11月工業生產 連7衰
宋楚瑜：若當選暫不廢核電 但反對核四
減碳成顯學 會計師：企業應及早轉型
無人機幫大忙 破冰船劃破南極海
政黨號次15 無盟拚經濟救台灣
11月製造業生產連7減 全年恐負成長
朱：台商盈餘匯回創造就業 免營所稅
紫南宮好靈 擲筊允准果真刮出500萬
不滿空污 豐原近百民眾市議會抗議
民進黨：國民黨處分黨產 企業別涉入
嘉義3D光雕秀 平安夜送神祕小禮物
財政部明年第1季發行債券近3000億元
身障者相互扶持 餐廳就業開啟新生
台糖屏東紙漿廠 縣府規劃市民公園
道歉 數百台階留言：婆娘我錯了
新石器時代長江中游最大祭場 湖北出土
選立委搶曝光 劉世芳滑水宣傳
阿公阿嬤學寫字 金門華山長者圓夢
放抱枕上睡覺 3月女嬰窒息休克
服務業發展 宋楚瑜：鬆綁輔導兩路並進
勞動部培訓汽車零組件人才 協助轉業
我要和天一樣高 關島體驗高空跳傘
耶誕節禮物哪裡買 超過5成網友在這買
歡慶耶誕 耶誕老人將現身貓纜送禮
屏東木業廠爆炸 2工人灼傷
伊斯坦堡機場爆炸 2清潔工受傷1人不治
瑯琊榜考卷 大陸中學語文考題暴紅
台灣虎航 聖誕驚喜再抽迪士尼門票
宋楚瑜談司法改革 從制度做起
朱立倫：蔡英文不承認九二共識就是挑釁
兩岸政策 宋楚瑜：沒對撞本錢
開發金：台股明年下半年否極泰來
陳偉殷開課談夢想 聽眾限500名
柯文哲：台灣的政治被選舉干擾太大
深圳崩塌72小時 官方隔離家屬憂鬧事
深圳崩塌首名倖存者 靠吃瓜子充飢
1元 兆豐金買下台中券商
宋楚瑜：暫不廢核 推減碳發展綠能
11月零售餐飲營收歷年新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
刮刮樂高雄開頭獎 台彩總經理致賀
老婦夜不能寐食不下嚥 原是憂鬱症作祟
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
收2萬元運K毒 19歲男恐關7年
國合會召募志工 重建尼泊爾衛生站
美特勤局幹員再出包 警徽與槍全遭竊
中華民國婦女聯合會 首爾寒冬送暖
少年Pi馴獸師鞭虎畫面曝光 動保團體轟
宋智孝登台趕場 說中文喊我很餓
前進吧高捷少女 花媽初體驗
盜墓落網 陸賊：喝陪葬茅台太過癮了
黑松關心氣候變遷 邀大咖分享心得
新北平安夜 福音解籤打卡搶福袋
友達員工耶誕送暖 為弱勢孩子助學圓夢
全台首輛痛車巴士 萬金聖誕季上路
公平會：日月光買矽品 若達門檻應申報
林書豪重返休士頓嚇人 頭髮到底怎麼了
運豬車公路翻車 美2000多隻小豬亂竄
警備隊長酒駕自摔 大甲警分局絕不寬貸
印尼88特別分隊剽悍 恐嫌聞風喪膽
看好驅動IC封測 南茂明年產能看增
原鄉不卡卡 18部落建構無線寬頻
耶誕節必勝彩妝 從皮膚開始
宋楚瑜：務實參與區域整合 勿陷名稱上
宋談提高國會效率：改造與溝通
拜拜完遭警逮 毒蟲直呼倒楣
桃園人最需要的建設 2成2要捷運
井天博落跑遭通緝 廉政署挨批澄清
大學學測13.5萬人報考 創歷史新低
元大(柏)悅每坪250萬元 下修約1成
皮諾丘李鍾碩 接拍新劇翡翠戀人
議會審查最後一週 柯文哲全力爭預算
陸5萬戶保障房閒置 部分居民一房難求
嘉義綠美化競賽 第1名百萬獎金
胡定吾領軍 生華要挑戰生技股王
李光耀故居 星近8成民眾贊除拆除
耶誕節資金退潮 新台幣收貶1分
學生杯葛 成大校務會議還是流會
耶誕新年假期 印尼戒備升至最高級
美股與能源股推升 港股現2周最佳行情
苗豐強談總統候選人 籲重視能源和農業
海生館：台灣鰻魚多樣性居全球之冠
北京霧霾 4天限行罰單5640萬
聖誕節傳愛不間斷 鞋盒禮物送弱勢童
紐約推6周全薪育嬰假 2萬名員工受惠
中市管制生煤 通過禁用條例
柯文哲評馬總統 府:柯滿意度掉得最快
朱立倫：民進黨把國民黨產當遮羞布
被控謀殺 俄前石油大亨列國際通緝名單
北市重大公共工程 柯文哲擬推公民參與
庫存去化震盪 工業生產全年轉正無望
拚經濟 朱立倫：目標超越韓星
苗縣組織調整 原民出草行動劇抗議
基所技訓成果展 開拓收容人復歸路
遭挾持歷劫歸來 張育銘：沒做惡夢
量販耶誕鈴聲響 火雞豬腳歐風飄
美光收購傳有中資？ 華亞科：不是事實
11月新增房貸創今年高 利率近3年低
高孔廉：民進黨沒能力妥適處理兩岸關係
宋楚瑜：應建立石化專業區
澎湖海巡執行海安 一天2起救護行動
法放棄 取消涉恐公民雙重國籍
井天博落跑 交保金5百萬沒收
總統伉儷賀卡迎猴年 選用十傑青年畫作
明年元旦起 赴俄羅斯簽證須線上申辦
上海老人2020年或超530萬人
耶誕夜熱門 餐廳訂位秒殺
學生被控打傷狗 義大：加強生命教育
義大犀牛辦測試會 自行培訓選手
返鄉投票度假 車資飯店買單
大陸外匯市場改革 延長交易時間
宋楚瑜強調政府執行力 許勝雄認同
習近平2015外訪10國 輸安倍晉三
肯定防救災貢獻 南投表揚志工團體
宋楚瑜：蚊子館免費提供年輕人創業
台灣傳播學祖師爺 徐佳士高壽辭世
生技界奧斯卡 得獎者獲2500萬研究金
台灣11月手機市場 蘋果勇奪三冠王
明年怎麼投資？ 中信銀提出4準則
函館迎耶誕 近1個月5萬彩燈天天點
長榮物流攜手阿里巴巴 助中小企拼國際
興隆公住1區全數配租 元旦起租
陸人大：少數民族安檢住宿購物常被歧視
馬鈴薯冰淇淋 綿密口感驚
持噴燈恫嚇燒下體 男遭起訴
耶誕前夕 侯友宜探視八仙傷友
落實居住正義 宋：產業不能集中台北
瘋台灣揪團遊客庄 美食用腳踩老外驚呆
新北地王板信銀行雙子星 每坪257萬元
澳反呼麻宣導找樹懶助陣 被轟腦殘
新北檢反賄選活動 不忘關懷弱勢
家電補助週年慶發威 零售營收同月新高
日本青棒明星訪台 赫見鈴木一朗
美初判台鋼品無傾銷 經濟部欣慰
提升技職競爭力 誠萱基金會捐助學金
登革熱肆虐7個月 台南單日病例終掛零
統計：長輩無牙盛行率25.8%
污損等護照換發效期 外交部1/1放寬
避西班牙分裂 公民黨籲與2大黨共組閣
年底消化預算 大陸學者忙開會
宋楚瑜：長照不只財源問題 應兼顧倫理
陸北方霧霾重 南方城市好空氣搶人才
習近平接見港特首 凸顯主次關係
毛治國：結合跨部會守護食品安全
台達電CES 將秀USB-C接頭充電器
蔡英文：號召伯樂 擔任年輕人創業導師
習近平：陸堅持香港一國兩制不走樣
2016台北國際書展 重現張愛玲世界
CNN：台灣是全球下一波熱門景點
模仿動作表情 狗狗能判讀同伴情緒
今彩539開獎
法提改革計畫 緊急狀態可能入憲
大福彩開獎
鴻海捷克數據中心投資案 歐盟點頭
義查獲大批不符安全規定進口貨品
辛巴威擬擴大人民幣流通 振興衰敗經濟
感謝友邦使節 雙橡園提前慶耶誕
傳播學宗師徐佳士 學者讚知識分子典範
毛治國：TAF創客基地 燃燒創新火種
刺傷3以色列人 1巴勒斯坦人遭警擊斃
劉又睿延長賽獵鷹 奪職業生涯第2冠
北市2016跨年晚會 周邊停車管制
西班牙社會黨魁 反對與執政黨結盟
陸海警船裝武器 陸：與各國並無不同
年虧損逾10% 陸大媽搶金成傷心往事
警員留長髮遭免職 赴警政署遞律師函
盧建順飆破球場紀錄 長春PGA領先
藍：蔡英文高舉正義旗 卻不解釋炒地皮
華碩沐光聖誕樹 分享日光下美好
遵從遺願 荷老翁藏母屍2年半
政黨票5號 軍公教聯盟黨盼選民力挺
宋楚瑜：社福不能把企業當付款機
大福彩頭獎槓龜
宋楚瑜自信能讓中央地方成夥伴
今彩539 頭獎槓龜
西班牙總理談判組新政府 混沌不明
宋楚瑜主張兩岸經貿交流應務實
宋楚瑜：化解政黨對立 從自己做起
宋楚瑜：整合產官學 推企業大學
剛果總統在位18年 仍尋求連任
共和黨辯論人數緊縮 川普民調仍居冠
被指反中 林夕廣西大學活動遭取消
遭議員指獨裁 柯文哲反駁
傳解放軍戰略軍 訂定佩章
北跑道重啟 桃機告別塞機黑暗期
(時評)62%的柯P
義美高志明：食安問題的根本在於環境問題
『八兵衛 天神Style』微風廣場GF登場
桃機北跑道聖誕節前夕啓用 航班準點率升至98%
台北富邦銀獲友善職場雙料大獎
期交所歐臺期及歐臺選獎勵活動 1月起開跑
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井天博落跑案 羅瑩雪：重罪羈押防逃
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能源債以外產業基本面仍佳 高收益債浮現長期買點
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東證期貨上市首日交易熱絡 交易人得獎名單出爐！
石門水庫水情稍緊 翡翠料加入支援
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星戰第7集 獲美聯社年度娛樂獎
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難以提振執政聯盟聲望 喬治亞總理辭職
禁入美 英穆斯林質疑川普效應
伊斯坦堡機場爆炸案 5架飛機受損
耶路撒冷刺殺案 4人喪生
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美存油大幅下滑 油價上揚
歐巴馬耶誕聲明 點名IS祈願和平
能源類股上揚 美股連3紅
華視新聞雜誌2000集 全新改版質感升級
飆風特攻不靠特效 飛天遁地搏命拍攝
明日之星蔡幸芳 苦等三年終出單曲
揮別起降黑暗期 桃機南北跑道恢復營運
揮別起降黑暗期 總統視察桃機北跑道
巴西耶誕節送禮 禮輕情意重
NBA球星拍廣告 力挺反槍枝暴力
又傳日記者在敘國被擄 武裝組織要贖金
獲救難民好手氣 簽中西班牙樂透頭獎
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澎湖棄屍案 疑向友人催債遭殺
少喝瓶裝水自備杯 水地圖取水超方便
紅毛城好禮慶耶誕 古蹟越夜越燦爛
陶博與德國簽約互換駐村陶藝家
林書豪首節2分 黃蜂8分落後
工程師進修手機程式 8成學費政府出
耶誕節因科技而不同 送禮只要滑手機
加10月經濟停滯 央行可能再降息
台股開盤漲 35.5點
老藥廠追求創新 業績翻倍成長
中橫桶屍案起訴 財務糾紛引殺機
新台幣開盤升2.8角
南電支持台灣美光併華亞科案
葛光越與愛沙亞尼立陶宛友台人喜迎耶誕
學生質疑校長遴選 成大願持續溝通
澎湖海巡24小時內執行3起醫療後送
日月光獲綠色企業典範獎
阿里年貨節 拉動大陸農村經濟
揮別起降黑暗 總統：桃機非吳下阿蒙
15縣市市區公車 105年起動態可查
林書豪半場8分 黃蜂7分落後
美國耶誕點燈用電 超過貧國全年用量
雲林台南空氣品質差 外出戴口罩
陸網購詐騙新招 莫名有貨到付款包裹
東台深耕高階航太 布局機聯網
平安夜暖和 耶誕節低溫探16度
慶耶誕播愛心 瓜地馬拉駐館訪病童
安理會通過決議 支持利比亞組團結政府
天蔥上櫃 股價蜜月大漲逾 5成
駐加代表處行動領務成效顯著
momo購物熱銷榜 衛生紙連3年稱冠
廖世傑訪墨西哥大賣場台商
毒蟲遭逮起出子彈 辯稱撿來的
新台幣早盤升3.06角
披頭四完整作品 終於登上串流音樂
台鐵對號車來回9折票 1/26取消
蒲亭頭號政敵 俄發布國際逮捕令
傳耶誕節有恐襲 廣州公安：謠言
不畏房市冷 營建股小紅
廣州石化廠火災 暫無傷亡
華航花車呈現蘭嶼自然美 飛魚祭主題
美：高田安全氣囊疑在美釀第8死
林書豪8分1助攻 黃蜂3節落後12分
QR-code開戶 永豐證搶第一
明年GDP不保二 中研院估1.74%
耶誕節來臨 河內佳節氣氛濃
中橫桶屍案 檢起訴凶嫌求處死刑
五楊高終點增設匝道 救災少繞24公里
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IS崛起 美面臨前所未見威脅
修復半導體材料缺陷 發光效能提昇百倍
Rain演新劇「回來吧，大叔」
油價下周估降3角 一字頭將成真
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台灣之星員工捐二手衣 耶誕節送暖
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網傳伊斯蘭國威脅台北 外交部：惡作劇
26日副手辯論 王如玄集訓應戰
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日國防預算連4年增加 明年度破5兆日圓
緬甸移工殺害英度假客 泰法院判死刑
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心臟病風險群略降血壓 可降死亡率
一出生就中風 緊急開腦度過生命關卡
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紅色供應鏈啃蘋果 謝金河：台廠大危機
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黑幫闖德里一法庭掃射 警長死亡
萬華青年宅開工 北市公宅添273戶
凱悅也中鏢 連鎖飯店支付系統遇駭
華碩電競筆電全球市佔35% 穩居第一
外資耶誕節放假 新台幣午升3.18角
耶誕節到情人節 LINE商品現身新光
華妃親傳 蔣欣微博教如何單身過耶誕節
美使館：北京三里屯 耶誕節可能有恐攻
克魯茲幼女被畫成猴 華郵諷刺漫畫踩地雷
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就職週年 李進勇率團隊鞠躬反省
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大馬機場證實 土耳其機場爆炸1死1傷
里程碑裁決 義上訴法院准同志領養
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貪檢潛逃 總統勉新進調查員執法不犯法
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沙烏地阿拉伯醫院火災 25死107傷
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小米年底衝業績？在陸推手機折現舊換新
中橫桶屍案 科技辦案取得關鍵證據
北京首虎呂錫文 終止北京人大資格
北市稽查藝文門票規定 8表演違規
機場捷運通車 交通部：3月初明朗化
康州槍手母名下資產出售 150萬賠家屬
亞太電TD明年開台 與遠傳合作有影？
提升效益 大陸將促進農村各級產業融合
貪檢落跑扯防逃條款 王金平：不切實際
台股收盤漲 8.66點
TBF講座吳漢忠 研發抗癌巡弋飛彈
教師欠債起殺機 涉殺人棄屍
印度股市有亮點 投顧：外資將歸隊
狹幅整理 台股漲 8.66點
南北韓開城工業區土地使用費達成協議
新加坡街頭藝人需表演證 否則挨重罰
英國背包客泰國遇害案 緬甸移工判死刑
香港富商綁架案 嫌換車換藏匿處避查緝
Pepper機器人亞太電三創門市亮相
1月電子期、金融期齊漲
1月台指期8317點 漲29點
捍衛食安 新北開發行動稽查e化系統
雪隧創新挑戰賽 改善塞車APP奪金
宏達電被看衰？王雪紅：HTC永遠不會消失
柯文哲：北市真的有人繳不起4千元房租
高雄資訊月 祭出抽iPhone7預送獎
元智生環島塗鴉廢墟 松鶴祥龍寄託祝福
朴寶劍送粉絲聖誕禮物
元旦連假疏運 毛揆指示強化花東運能
英穆斯林一家赴美遭拒 孩子們失望哭泣
日本高濱核廠3、4號機 將重啟
正妹主播轉戰調查局 鍥而不捨查不法
竹山紫南宮猴年錢母 元旦發送
陸股、日本基金 今年至少賺2成
大千醫院院長扮耶老發糖果 病童展笑顏
屏東縣殯葬條例修正案 抗議聲中通過
蔡英文股價被指低報 民進黨：烏龍爆料
結合徵信社 民進黨成立反賄選大隊
研究：PM2.5提高病情 去年奪6千命
台股創今年來最低量 收小紅
全家看好有機商機 引進里仁商品
200名幼童齊聚竹縣府 歡慶耶誕節
柯文哲1月24日訪日本 考察東京奧運
東森電視出售 投審會收件從嚴審
男嬰反鎖車內 消防員解危
搭高鐵 看南北故宮
三大法人買超台股 23.77億元
經濟部送紅包 節能家電補助擬加碼
林口轎車起火 撲滅火勢無傷亡
全台首賣 Kitty拉麵萌翻粉絲
策略合作？矽格誠遠下午同步重訊
公共廁所亮晶晶 達人堅持鏡面無水痕
黃姓老婦命案 洪嫌坦承犯案家屬欣慰
NBA諾威茨基超越歐尼爾 總得分史上第6
蔡英文兩岸政策 夏立言：是最基本原則
陳建仁：台灣快休克 應換綠色執政
柯文哲不送駐台大使聖誕紅 卡片取代
沙烏地阿拉伯醫院大火 傳增至31死
素食蒟蒻涉加非食用物 業者遭搜索約談
人道救援 台為敘利亞難童建校
昱捷攜手三井化學拓展 股價強勢
跨年到梨山 體驗海拔最高晚會
經濟部年前送大禮 家電補助擬加碼5億
蒟蒻涉加非食用物 檢警約談業者
基金會贈好書與外套 溫暖金門學童
新北三重民宅火警 消防隊搶救
行動支付停車費 北市推95折優惠
矽格與誠遠宣布策略結盟
國銀打亞洲盃 瞄準日本
愛不完 歲末年終巡迴送愛心助弱勢
廣州2億年前化石 被村民製成磚
追逐野薑芒花造紙 陳麗玉創意樂活
東森電視出售案 投審會嚴審不訂時程
毒蟲遇警盤查 聲東擊西摸黑丟包
蒙古軍用直升機墜毀 1死10傷
竹北年售千戶新屋 登銷售冠軍
墨西哥盜油儲庫大火 至少1死30傷
貨貿談判 陳保基：保握機會避開威脅
法院為重啟關西4核反應爐清除障礙
綠：朱立倫提資金回流免稅 恐造成不公
iPhone 6S熱賣 德誼營收年增20%
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北市府會緊繃 議長：政治人物應管好嘴
民進黨：賄選嚴重 藍營應說明黨產使用
朱辦：民進黨打烏賊戰 選民加三倍奉還
基隆提款機有異 側錄器偽裝服務鈴
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跨年夜偏東風 南港松山看101煙火最佳
北京三里屯憂恐攻 武警駐守
內政部修法 服兵役可兼顧新創事業
矽格砸14億元併購 誠遠將下櫃
遭質疑炒地皮 朱立倫：太好笑
亞匯2015 日圓馬幣表現跌破市場眼鏡
新款玉山登頂證書 帝雉搶眼生態豐
星座投票影片 小英：處女座特質很貼切
潘孟安：加碼托育津貼代替生育津貼
職棒工會回饋列車 開往彰化忠孝國小
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節能補助商機 燦坤冰箱洗衣機銷量大增
陸股收跌 滬指險守3600點
日股連4黑 獲利了結賣壓拖累
期交所東證期首日交易得獎人出爐
高職生展巧手 用瓦楞紙自製浩克破壞者
東豐快速道路完成開標 將速簽約復工
港股連4紅 慶耶誕
頂新千金買知名爆米花 101：無特權
禁止代孕 大陸人大常委有意見
服貿卡關 金管會：國銀大陸布局影響小
宣揚官方立場 新疆黨委發行穆斯林雜誌
超載移民船愛琴海翻覆 8死14失蹤
故宮南院試營運 嘉縣公車增路線
臉書留言恐嚇參選人 雲警逮1嫌
紐約市遊民氾濫 達經濟大蕭條以來高點
線上CPR 金門兒救回老母親
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
稀有革龜陳屍沙灘 疑誤食塑膠袋釀悲
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
石門水庫水情稍緊 協調翡翠來支援
大稻埕小旅行 柯文哲偷閒
桃機耶誕超溫馨 冰雪奇緣超擬真
立委競選總部前持槍嗆聲 男遭逮送辦
速成胚胎保生機 罹癌婦產子慶滿月
平安夜 萬金聖誕季看光雕
台南升格獲國際贈禮近千件 日本最多
澳警查大麻種植場 救出被禁錮男童
農產就愛台灣味 部會首長帶頭推廣
婦堤防遭刺死 警破10年冷案逮兇嫌
4G微上網 遠傳續推299單門號方案
柯瑞對決詹皇前好豪氣：我乃最佳籃球員
陸委會：無論誰執政 盼延續九二共識
緬懷意外身亡恩師 葉貞吟助學專案傳愛
耶誕報佳音 李進勇喜迎雲164線拓寬
花雕雞泡麵加倍好吃 請你這樣做
東億紙廠空污超標遭罰 員工議會陳情
日本百選溫泉旅館 加賀屋再蟬聯
北市河濱7大煙火觀賞點
安徽貧生受資助 校方要求出錢請客
9歲小孩都能懂 川普最愛說棒壞蠢
一樹愛地球 蔡錦隆邀親子作公益
遠雄基金會送暖 贈書雲林宏崙國小
貨貿年底開？鄧振中：開會日子意義不大
迎平安夜 北市墓區飄耶誕味
布萊恩沒缺席 湖人還是被雷霆電
相約支持反賄選 金門檢察長拜會參選人
苗栗站送暖 贊助教養院生搭高鐵出遊
第一次過耶誕 歐洲難民開心不起來
全國密度最高古蹟群 竹市推舊城區再生
鴻海攻印度製造 傳40億美元投資有望
基層傳分裂投票 洪秀柱：黨應檢討反省
人氣鬆餅開分店 抹茶蒙布朗吸睛
越南新型無人機 擬2016南海試飛
矽格收購誠遠 無關日月光和矽品
朱立倫訪竹科 盼廠商支持加薪
陳建仁：黃國昌關心公平正義
聖誕節禮物送什麼？中華電端好康
弘前市日本物產展 中市開展行銷農特產
校際交流 中華藝校師生將赴澳門授藝
IS威脅 敘基督城嗅不到耶誕氣氛
獻身教育推廣體育 江界山辭世享年68歲
新桐林橋動工 增跨距及高度
洪秀柱：對黨核心價值意見不同 可辯論
張善政預告 生技業爆發年代來臨
洪秀柱：張志軍憂大選後兩岸現象
高糖油鹽零嘴 兒童台晚間廣告止步
券商買回庫藏股 將鬆綁
蒲隆地武裝衝突不斷 外交部發布紅色旅警
新台幣收33.002 終止連2貶
軍公教聯盟黨舉報網路謠言涉違反選罷法
陸客中轉 陸委會盼陸方多釋善意
室內沙雕展四巨頭 下屆總統虛位以待
疑與巴黎恐攻有關 比利時警逮捕1男
2/3學童近視 戶外11小時近視率降半
外資轉為淨匯出 台股後市待觀察
陸官員新年易貪 中紀委官網設檢舉專區
宏?電競螢幕銷售發光 獲外媒好評
風暴龍捲風襲美東 增至7死
耶誕滿月25日登場 錯過再等19年
軟組織超音波導引 7旬翁重展笑顏
印尼擬用鱷魚守死囚 養殖業者：不可行
涉嫌巴黎恐攻 比利時逮第9人
瑞莎變身艾莎 露肩零下低溫玩雪
北捷文湖線列車門異常 250人受影響
公布客家政策 朱立倫：不是到選舉才推
什麼叫炒地皮 朱辦：是民進黨炒冷飯
平安夜越洋祝福 美籍塵爆傷者跨海送禮
就職滿週年 高市議長不排斥訪大陸
欠稅營收去向不明 珠寶商遭管收
防止擴大核武器區 日本曾展開外交工作
濕疹癢到睡不好 褪黑激素助止癢入眠
UH-1H光榮退役 老飛官深以救護隊為榮
金管會嚴控TRF 農曆年前擬三度出手
12月境外基金表現 大中華基金最優
為照顧3弟妹當車手 18歲青年遭逮
澎縣長宴請惠民大小天使 歡度平安夜
訪發改委 梁振英：問香港如何貢獻所長
2015年國民美好生活指數 澎湖奪冠
耶誕禮物怎麼挑 專家教你3招
2016哪些貨幣恐和美元脫勾 港元也入列
4個西方國家發布北京耶誕安全警訊
公民參與式辯論會 副總統26日先辯
第一金進軍金融科技 明年成立合資公司
桃機跑道升級 濃霧暫停降落機率減少
iPad Pro熱賣 逾半果粉搭觸控筆
入歐移民潮 好萊塢名人高調表支持
朱立倫：反對陸資投資台灣IC設計
聯合國提高陸會費 陸：反映國力增強
不只乳癌 12種癌症與遺傳變異有關
矽格併購誠遠不吃虧 封測廠整併浪潮湧
台北友善創業城市 核准金額高達2億元
竹縣立委參選人 各自爭取選民支持
台星通明年Q1可望上路
黑豹旗戰甲子園 陽岱鋼將開球
持鉅額外幣發年終 入境沒入660萬日元
外師遺失手機 金警PO網找到失主
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亞航股東臨時會 改選董監
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連3輪6字頭 盧建順長春PGA奪冠
眼醫最後禁地 黃斑部病變有救了
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嘉義1肉鵝場確診禽流感 已撲殺
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耶誕送禮零失誤 最紅竟然是它
陸證實 正與美協商遣返涉貪官員
聖誕老人追蹤器 查詢禮物何時到你家
櫻桃可樂塗上豬肋排 挑戰饕客味蕾
小熊上樹空姐跳舞 松機耶誕味濃
奧會獻愛少觀所 攜手勝利開羽球課
大馬反貪會坦承 查納吉遇阻力
日本入TPP 估GDP拉抬近4兆台幣
美元升值 阿迪達斯明年成本恐飆升
耶誕假期前夕 歐洲主要股市回穩
北市家族聚會氣球爆炸 3人受傷送醫
耶誕夜熱力開場 新加坡觀光人潮集聚
名偵探柯南展玩解謎 112件手稿曝光
三菱重工首架日本製噴射客機 延後運交
全球基督徒聚集伯利恆慶祝耶誕夜
印度耶誕氣氛淡 僅少數商業促銷
美存油大幅下滑 國際油價繼續反彈
平安夜赴教會 王如玄戴耶誕帽發糖果
日司法考試洩題醜聞 前教授被判有罪
化解慰安婦爭議 日外相將訪南韓
潘政琮手印揭幕 勉培訓隊除目標邁進
平安夜 馬總統台中旌旗教會報佳音
新北平安夜 民眾耶誕樹前搶拍照
深圳崩塌第5日 救援人力逾5千人
華北一片霧霾 山東及10城市紅色預警
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機捷測試剩最難一關 達標挑戰度高
今彩539 頭獎2注中獎
約旦河西岸再傳攻擊 3巴勒斯坦人遭擊斃
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美率聯軍空襲伊敘IS目標24次
教師涉殺人棄屍 澎湖地院裁定聲押
2/3西班牙人 不希望國會選舉重新舉行
英裔大學畢業生 計畫划船橫渡印度洋
傳美國官員與敘利亞政府成員曾秘密通訊
恐攻戰爭陰影下 世界各地過黯淡耶誕
駐美代表處：台灣國貼紙恐影響免簽
美擬明年年初起大規模驅逐非法移民
首場總統電視政見發表會今晚登場
(時評) 固樁還是救急？
今年最辛苦 賴清德為登革熱道歉
期交所期貨商及期貨交易輔助人獎勵補助活動 1月1日起跑
(時評)基層老兵的逆襲
出門記得帶雨具！新北市 基隆發布大雨特報
食安小講堂－認識飽和與不飽和脂肪酸
趙藤雄三案認罪獲緩刑 高檢署批輕判
宋楚瑜：國民兩黨16年執政把台灣經濟「打到趴」
首場總統政見會 朱立倫再提「三弓四箭」
蔡英文：年輕世代對未來茫然 馬只顧「小確幸」
電視政見發表談兩岸關係 蔡：讓兩岸互利雙贏
美擬明年起大規模驅逐非法移民
油價低檔徘徊 符合美外交政策
傳日外相訪韓 韓稱具體事項確定後發布
韓將與開發商簽約 全面啟動新戰機開發
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
迎年底假期 歐洲股市持穩
拉美3國洪災 5死15萬人撤離家園
耶誕節前夕提早收盤 美股跌多漲少
氣溫創新高紀錄 紐約客夏衫迎耶誕
北卡州賣場節前驚爆槍擊 1人遭警擊斃
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浪子回頭受肯定 小勞勃道尼獲赦免舊罪
南投凌晨連兩次地震 居民嚇醒直說可怕
許仁杰轉行飆車族 圍堵唐振剛
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呂紹嘉：以西方樂曲 奏出台灣的聲音
迎耶誕 美提醒恐攻警告仍在
川普耶誕驚奇 賀節不忘毒舌酸人
20餘龍捲風肆虐美南 至少11人喪生
美股跌多漲少 台股恐震盪整理
法夫妻自製假孕肚 遭控密謀恐攻
平安夜特赦鋼鐵人 加州州長點頭
美財長：波多黎各實際上已債務違約
新北九孔鮑黑盤鮑 假日展期可選購
罹患肺動脈高壓 易陷入憂鬱
都市小確幸 落羽睡蓮成秘境
悠揚耶誕歌曲聲 弱勢兒老榮民度耶誕
新北河濱耶誕換新妝 溫馨浪漫許願遊
公費醫學生重啟 公費服務各6年
當弱勢童耶誕老人 北海送溫暖圓夢
竹市愛無限感恩晚會 26日登場
融冰 日外相將赴韓協商慰安婦問題
吃耶誕品味大餐 三張千元搞定
耶誕圓夢 肌無力童獲贈拉拉熊
奈及利亞瓦斯廠爆炸 至少4死4傷
美學者：太平島適人居 廣涉陸菲因素
雨水下水道完工 豐原淹水情形可望改善
台股開盤漲 4.58點
伊朗：抗伊斯蘭國 北京應更積極
新台幣開盤升1.6角
男拒臨檢逃逸撞汽機車 遭警逮捕
日消費者物價 連3月走低後反彈
不一樣的耶誕趴 溫暖了這些少年的心
美人口遷移 影響2016大選
陳建仁指總統不尊重學術自由 府駁斥
矽格收購 誠遠漲停近300萬張買盤卡位
13名台灣人在曼谷落網 涉兩岸詐騙
重組肉基改原料維他命標示 新制上路
阿里山跨年 規劃交通疏導措施
人民幣鬧錢荒 4.7%高利定存吸客
大陸冥幣公司 申請掛牌新三板
義大利空污嚴重 兩大城控管街頭車輛
康寧Iris玻璃攻電視 獲陸廠青睞
新台幣早盤升2.68角
拉倒國父銅像被判拘役 蔡丁貴要上訴
回顧耶誕節大戰 布萊恩戰績不理想
柯文哲上任1年 愛將要他再NICE點
大陸最大信用評等機構 遭歐盟調查
開發APP醫療流程 台大雲醫徵選
越南今年CPI微漲0.63%
鳥叔演唱會 Rain助陣 粉絲尖叫
威航證實 105年3月開航茨城羽田
超級聖嬰 加國幾無白色耶誕
山川琉璃吊橋開放 三地門霧台管制
太陽能Q3產值增28.9% 擺脫衰退
玩具大暢話論壇 世新圖書館展玩具
來台旅客破千萬 總統：開放政策不鎖國
油價估再降 睽違12年再現一字頭
我知道你活著 阿根廷嬤尋孫39年終重逢
日外交文件解密 言及台灣軍事重要性
柯文哲1月訪日本 考察奧運防災與長照
前廣州市委書記萬慶良受賄案 開庭
拒秒退林鳳營 家樂福撤公告改道德勸說
菲列19處高恐襲威脅 外交部籲注意
柯文哲：公宅4年2萬戶完工仍是目標
Pepper吹響物聯網號角 亞太電股價飆
愛買大潤發全聯 未發生秒退林鳳營
苗栗男子持利剪隨機傷人 2人送醫
艱辛2015 陳美伶勉賴清德往上爬
流浪漢美好耶誕大餐 西班牙首都送暖
教宗主持平安夜彌撒 籲世人返璞歸真
任務完成 香港社工退出東莞
耶誕節北京再中霾伏 升級橙色預警
聖嬰現象發威 105年第一季暖又濕
南韓估北韓能用6公斤以下鈽製1枚核武
3名台籍毒犯 從陸返台服刑
韓媒：安倍派外相訪首爾 豈會空手來
架設101煙火 蜘蛛人吊掛超緊張
海外置產糾紛 可要求業者改善再申訴
耶誕節南部空氣差 環境即時通掌握空污
新車大展明登場 逾200款新車鬥豔
屏東年底5大饗宴 加蚋埔夜祭先登場
傳日擬設基金 解決南韓慰安婦問題
尾牙＋補助 節能家電11月買氣旺
寒冬送暖 中油捐義賣所得148萬元
台股交易清淡 狹幅震盪
南水北調一年 北京仍缺水
移民署注新血 前空姐邱婷文吸睛
文森卡索扮危險情人 女人又愛又恨
陸股改革題材發酵 明年「漲」相佳
台日青棒首戰因雨延賽 球員場下交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
備戰總統辯論 朱立倫找女幕僚扮對手
美放聖誕長假 陳偉殷新約再等等
美擬趕非法移民家庭 民主黨參選人齊轟
台股八千點 台經院：國安基金沒進場理由
前中共廣州書記萬慶良 涉收賄5億
台經院調查：廠商對景氣仍悲觀
柯文哲：忠孝橋引道要8天拆完 成傳奇
帶著希望基金 陳偉殷返母校被熱情包圍
宇瞻指紋辨識隨身碟 獲台灣精品獎
就職週年 陳菊：全力打造安全宜居城市
淡江大橋施工 台64部分夜間封閉
工鬥人士闖朱立倫總部 與警肢體衝突
三創園區爭議挨告誹謗 郭台銘不起訴
宜蘭二手市集 27日邀魔術師與民同樂
房價所得比高 台經院：建商應降價
香油錢偷不成 騎車想逃又自摔
●新台幣中午升2.54角
真實版中央車站 巴西代寫耶卡保證寄出
突襲朱立倫總部 勞團噴漆遭警抬離
駐處投書 馬習會馬總統表現獲民意肯定
耶誕宣傳旅安 領務局籲善用出國登錄
女團4minute準備新曲 1月見面
太陽能電池出口回溫 擺脫上半年衰退
宏達電進軍車聯網市場 攜手福斯
外籍人才評點制預告 勞部廣納意見
以為發胖 媽媽肚疼就醫產子才知懷孕
耶誕悲劇 奈國瓦斯廠爆炸恐上百人死
氣象局新服務 105年起發布體感溫度
大陸靠農民工救房市 配套仍不足
普利司通加碼美Pep Boys購併金額
耶誕歌曲好洗腦 恐因耳蟲作怪
就職週年 陳菊籲中央均衡分配資源
費玉清上海開唱 陸粉絲要聽黃色笑話
馬總統監誓 王惠鈞等人宣誓
朱立倫擠奶油 祝大家憲誕快樂
突破語言障礙 城市科大生成發明王
就職週年 陳光復訂2016城市淨化年
獲救海龜健康佳 新北野放回大海
自行車道獲好評 體育署將展延計畫
單日零病例僅1天 台南登革熱增4例
地政人工登記簿謄本 元旦起可線上申辦
明年出口 台經院：有三大不確定因素
抗議人士硬闖 朱立倫總部譴責暴力
農糧署贈高麗菜給弱勢 物流公司免費運
公告地價漲逾3成 高市地王大遠百
川普自認尊重女性 轟希拉蕊打婦女牌
璞玉自救會赴營建署抗議 反對開發案
跨性別伴侶自然懷孕 震撼南美洲
緬甸移工遭泰判死 大使指不影響邦交
愛之味可望獲雀巢大單 強勢挑戰票面價
突襲朱立倫總部 1男子妨害公務遭逮
不只薪水 陸員工也重視辦公室空氣品質
小米手環全球賣千萬條 台灣穿戴一哥
休假想砍人 男持利剪攻擊4人輕重傷
北市跨年搭捷運 潮天團授絕招
Uni Girls化身耶誕女郎 街頭熱舞
擁槍販毒準備大撈一筆 因車禍遭逮
台股收盤漲 38.92點
台股交易才400億 創 1年來最低量
俄響應莫迪 在印製造直升機核反應爐
傳JDI併夏普顯示面板 防技術流出日本
量縮整理 台股漲38.92點
研究：印尼美妝市場值得台灣布局
聯徵信用資訊指數連2年世銀評比滿分
霧霾嚴重 波士尼亞首都中小學停課
耶誕節送愛心 募集百萬雙舊鞋送非洲
動物園過耶誕節 為狐猴打造耶誕樹
奢侈稅落日 房市 5年稅收125億元
翻轉後山 傅(山昆)萁掃街示初心
1月電子期金融期齊漲
氣候變遷 總統：低碳非做不可
1月台指期8376點 漲59點
遇持刀攻擊 跑為最上策
機車肇事多 北市擬建議提高考照難度
總獎金250萬 竹縣府邀民節電拿大獎
台股成交僅400億元 創今年新低量
4G吃到飽喊卡？中華電：大家還在考慮
否認喝花酒 李全教：跑攤祝壽
耶誕老人馴鹿入境 美政府開方便門
郭瑤琪案外案 南仁湖少東挨告不起訴
鹿港媽與樸仔媽聯合遶境 300年首次
柯文哲批公文 心情也寫在裡面
同志紀錄片被刪 導演告贏大陸廣電總局
朱立倫：蔡英文選擇保守 不提開放
台股量能急凍 曾銘宗：外資放假很正常
辯論造型保密 王如玄：助理有幫買新衣
因應車輛限行 德里小店賣車號貼紙
反擊滅頂 味全告中傷林鳳營網友
三大法人買超台股 28.8億元
民眾打分數 國中教育最不滿意
工業雙氧水泡蓮子 中市府稽查非法廠商
味全怒告網友 小心不實言論惹禍
瑞芳瑞峰橋改建完工通車 將成新地標
電子發票上雲端 台灣大自動通知中獎
碘不足影響胎兒 有孕婦不知吃碘鹽補碘
太空打回地球撥錯號碼 太空人忙道歉
新加坡慶耶誕 克拉碼頭徹夜狂歡
不見白色耶誕 紐約迎來溫暖平安夜
明年元旦起 鵝鑾鼻公園全票漲20元
珍娜傑克森宣布將動刀 全球巡演暫停
桃園招清潔隊員180人 國小畢業即可
朱立倫：唱衰製造分裂就是幫助敵人
男缺錢搶超商 警平安夜破案
耶誕節送暖 沈智慧關心街友分送湯圓
耶誕送暖 社福團體卡片祝福盧秀燕
日本前校長在菲買春逾萬女 竟緩刑
台南民宅傳爆炸 1女疑右手斷肢
WSJ影音新聞回顧 復航墜河及馬習會入列
勞團休假訴求 王如玄：政府應展開對話
現代財經新聞獎 商周與經濟日報獲首獎
青少年若投票 老牌政黨不討喜
耶誕假期美6州遇龍捲風 至少14死
遭指未利益迴避 陳根德：早退出經營
台股今成交值創2008年來第12低
教宗耶誕文告 預定呼籲分裂族群和解
柯文哲上任週年 藍議員批罄竹難書
男先偷遙控器鑰匙 再闖民宅偷車
林書豪耶誕禮物？美媒：無限髮膠
有線電視收費不合理 消基會籲再修法
味全對網友提告 網友拿名單急對獎
陸最冷小鎮耶誕節 入冬最低零下43度
籲團結 洪秀柱：我未走完總統路不重要
朝陽人壽是否遭接管 年底是關鍵
柯俊雄2女不出席追思會 靜默懷念
狂男利剪攻擊傷人 京元電員工勇助警
新台幣收貶0.3分
3間醫院締盟 桃竹地區醫療體系金三角
新年自殺恐攻陰謀 印尼逮捕2嫌
山東礦場坍塌 25人受困
合宜宅等案 趙藤雄遭判2年緩刑5年
茂迪火災 保險理賠3.9億起跳
義大利進口橄欖粕油 低價油標純級油
蔡錦隆籲請鄉親覺醒 張廖萬堅表遺憾
中廣案 中投：民進黨指控背離事實
場勘總統辯論會現場 三黨代表齊聚公視
性平教育爭議 民眾要3黨表態
合宜住宅弊案 偵審大事記
合宜住宅弊案 魏春雄蔡仁惠緩刑
遇持刀歹徒 女性大喊用包擋
耶誕節 大雨特報新北山區基隆北海岸
F-中租前11月 每股賺5.48元
阿富汗北部巴士卡車對撞 傳至少24死
網路毒舌滅頂 最好有真憑實據
印尼逮陸維族炸彈客 疑涉曼谷爆炸案
打造教育樞紐 大馬簡化外籍生程序
陸股成交量低迷 滬指收盤小漲
日股連5黑 陸台股同步收紅
嘉義縣議會寒冬送暖 盼弱勢團體過好年
疑切割鐵桶致爆炸 台南1男右上臂斷肢
除舊布新 家電家飾業者祭好康
三案認罪繳2億元 趙藤雄獲緩刑確定
台中鹿寮國中疑食物中毒 45學生送醫
耶誕桃機超浪漫 新東陽辦爵士音樂會
多元行銷 雲林開發乾濕即食高麗菜飯
陽耀勳冬盟練投 原來是為開球
趙藤雄判緩刑 遠雄：貢獻專業做公益
國民黨捐出屏東房舍 做公益
八仙塵爆受傷 星少女漸康復慶耶誕
勞動部職訓生 領獎前疑跳樓輕生
農村工作會議 陸土地改革試點全面深入
吳副總統：國民黨不能連根都被刨了
合宜住宅等案 葉世文判21年
維護食安 彰化啟動水產稽查專案
朝陽人壽：增資破局 明年3月底前自救
英女王耶誕回顧今年 強調光明戰勝黑暗
嘉義肉鵝禽流感撲殺 啟動防疫機制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
汽機車考照族注意 明年考試題目增
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
搶台南公家飯碗 16歲也不放過
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
北捷隨機砍傷人案 男傷害罪判刑3年
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
有洋蔥的耶誕節 街友被送巧克力
空污遊行26日登場 環署提8大近程措施
秒買秒退擴大 家樂福：接受退貨
魏國彥：化石燃料外部成本應重新計算
圓仔聖誕禮 南洋松聖誕樹與冰雕小木馬
林聰賢：宜縣府將推能源公司 全民入股
宏達電X9陸官網亮相 中階機款
日韓談慰安婦議題 民團盼台灣加入
國銀第3季對陸曝險續降 創近2年新低
藍指綠執政危機 雲林縣府：非無作為
新北104年施政成績 締造64項全國第一
林俊傑3D音樂概念展 搬床至展區
抗議建垃圾處理廠 廣東爆發遊行
北市內湖舊宗路 28日起試辦調撥車道
掃街拜票 高雄參選人扮耶老分糖
罕見桃機單跑道起落降 魅力光點
美擬驅逐非法移民家庭 川普推文搶功
趙藤雄獲緩刑 高院：犯輕罪沒前科
景氣趨緩 總統：政府提標本兼治政策
歐陽娜娜不排斥唱歌 跳舞留給姊妹
經濟部添柴火 助業者拚行銷建通路
中市國中生食物中毒 檢驗一週後出爐
美突擊敘蒐情資 發現IS支持活摘器官
亞投行成立 2016年1月舉行董事會
頂新案網路伸正義 消基會：不是好現象
貨機衝出跑道撞民宅 剛果中部至少7死
產學合作 大葉大學與生技公司簽約
郭台銘聲明：未介入選舉
恐攻威脅仍高 比利時警戒延長
分手可要求刪裸照 民團盼借鏡德國
新台幣收貶0.3分 創今年新低量
印度總理將訪巴基斯坦 上任來首次
竹縣警挑戰跑操場 每跑一圈企業捐錢
台北身障大樓 柯文哲打造觀光景點
華碩Zen AiO Pro 耶誕節上市
中和傳夫持刀殺妻 女子死亡
台青創會大馬考察 盼拓商機
趙藤雄年逾古稀 認罪免關定讞
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建商保守 建築貸款年增率創近2年低
河北霾害難治 陸媒：每個城市霾味不一
趙藤雄緩刑確定 葉世文判21年可上訴
礁溪飯店新選擇 晶華集團105年2月進駐
伊朗人質危機 美受害人36年後終獲賠
郭台銘聲明：依法追究不法言論
富源少棒載譽返鄉 鄉長扮耶誕老人送禮
台中市總預算遭擱置 林佳龍籲儘速補救
京元電銀行聯貸50億 充實資金
慶耶誕 空軍馬基地與馬公國中報佳音
國人尿液碘濃度低 加碘鹽2年後要標示
神氣靈現 千神佛光山大聯歡
中國鐵建與塞內加爾 簽4百億鐵路合約
拚觀光 經濟部邀業者推創意生活體驗
亞投行正式成立 2016年1月選行長
兩岸春節加班機票 28日開賣
首場總統電視政見發表會 警備森嚴
新北：年度施政展現豐碩成果
台塑河靜鋼廠熱軋鋼捲 明年高爐點火
斥不實批評 新北務實推動青年社會住宅
大陸企業全球股權融資 創5年新高
新竹眷改案逆轉有罪 葉世文重判21年
朝野無共識 中市多項預算遭擱置
另類耶誕活動 美500耶誕老人衝浪慶祝
中和男子殺妻 疑妻外遇心生不滿
首場電視政見發表會 3總統候選人抵達
土耳其遭猛烈網攻 疑有政治動機
台塑化攜日伙伴成立特用化學品公司
球衣繡ICHIRO 青棒鈴木一朗敲2安
陸38城市公共服務調查 拉薩最高
北市復康巴士扣點新規 元旦上路
選監人員研習 澎檢加強宣導反賄選
台股周線連2紅 量能聚焦半導體光電
男懷疑妻紅杏出牆 爭吵後持刀殺死妻
減重成功 西伯利亞護士獲贈1卡車煤
醫美新制 非專科醫師受訓1年可動刀
徐耀昌就職週年 自勉前瞻務實開創新局
總統電視政見發表 蔡朱宋首次同台論政
中廣澄清指控 交易案無不法
首場電視政見發表會 發言順序宋蔡朱
中共解放軍報總編輯 孫繼煉升任
共同社：鴻海提議3000億日圓收購夏普
台北車展 清淨能源概念車成焦點
缺工大 元旦起就業獎勵助你當小農
今彩539開獎
憂恐攻 索馬利亞禁止慶耶誕與新年
宋楚瑜談兩岸 非要讓利應發揮台灣優勢
韓國神話朴忠栽抵台 開唱會粉絲
蔡英文：重新找回台灣經濟發展大方向
大樂透開獎
印巴關係破冰 莫迪首訪巴基斯坦
郭台銘：SDP蒸蒸日上 要幫助夏普
開球限定 陽岱鋼帶著笑容揮棒落空
新北市2高工學生廁所昏迷 其中1人送醫
泰遊客破紀錄 盼吸引有錢旅客
朱立倫宋楚瑜服裝中規中矩 蔡英文親民
搶買連假特惠機票 復航最後一波
憂意識型態決定政策 宋楚瑜3問蔡英文
林口破非法繁殖場 狗遭虐死滿身蛆
涉嫌殺妻致死 王嫌依殺人罪移送
壯大科技實力 朱立倫：每年增10%科研預算
主持總統辯論會 施振榮：任重道遠
高工學生廁所昏迷 疑似不勝酒力
奈國工業氣體爆炸 死亡人數眾說紛紜
報導新疆反恐得咎 法記者恐被迫離陸
朱立倫：蔡英文以模糊面對兩岸關鍵未來
亞投行成立 2016年中批准放貸
大樂透頭獎槓龜
宋楚瑜：當選後免除大學生學貸利息
教宗耶誕文告 籲支持難民並終止衝突
今彩539 頭獎槓龜
蔡英文：台灣人擔心陸企挾國家資金入台
蔡英文：我的維持現狀是民主透明非黑箱
差1人出局 高苑雙投錯失無安打比賽
廣州運鈔車人員中彈亡 初步排除他殺
朱立倫：兩岸要雙贏 不能不確定
學者評政見：宋保守 蔡進步 朱攻擊強
4歲男童墜樓意識清楚 送醫進一步檢查
蔡英文：若當選 啟動4機制改革台灣
大陸證監會：深港通2016年推出
南非男子生殖器被狗咬 痛到刻骨銘心
蒲亭香水「第1名領導人」 莫斯科開賣
政見發表 朱立倫稱要加油蔡英文不評分
非法外流資金 大馬名列第五
慰安婦問題 日韓外長將展開重要會談
憂台灣經濟發展 毛治國為轉型扎根
歐巴馬夫婦耶誕賀節 向美國軍人致敬
經濟交鋒 朱提三弓四箭蔡倡五大創研
深圳還有山崩風險 市委市府道歉了
政見發表 朱立倫蔡英文經濟兩岸交鋒
朱蔡擦出火花 宋加入戰局批藍綠
遭指贊成兩國論 朱：和上一代淵源不深
談兩岸 朱立倫公開透明蔡英文關注民意
差點無安打比賽 日教頭：打木棒沒力
蔡英文政見發表 學者：沒說清九二共識
間諜嫌疑 大陸總共拘捕4日本人
台《小貓巴克里》 徵選「時尚萌貓」演電影
三黨副總統候選人備戰 周六電視辯論較勁
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反空污大遊行 李遠哲首參與籲脫離石化燃料
期交所開辦「105年第1季交易人期貨及選擇權課程」
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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副總統候選人辯論 徐欣瑩率先到場
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行人死亡數高 柯文哲：設法解決
宋楚瑜：藍綠互戳執政爛成績
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打贏選戰 柯文哲：創新跟吃苦很重要
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金正恩：南韓啤酒真難喝
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陸首條中低速磁浮快線 長沙試營運
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苦民所苦 徐欣瑩自比瑯琊榜靖王
印尼檢方：明年處決第三波判死毒犯
元旦墾丁迎曙光 交管接駁車配合
大學生耶誕探視獨居老人 送愛送溫暖
副總統辯論 陳建仁：做4事解決藍色憂鬱
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為眷改宅道歉 王如玄：沒有要佔便宜
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徐生明入名人堂 謝榮瑤：以他為榮
談軟實力外交 3黨副總統候選人各有看法
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法記者被驅離 陸外交部強硬回應
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親民黨副手徐欣瑩 推銷民國黨
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部落觀光發表會 宣揚正宗台灣味
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陳建仁辯論打感性牌 籲團結國家亮起來
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王如玄：再給國民黨一個機會
釣魚台檔案外流 外交部：恐早年未歸檔
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桃園昇貿基金會助優異學子 132人獲獎
評總統政見會 洪秀柱：朱立倫略勝一籌
彩虹台南遊行 爭取同性伴侶註記
嘉義住宅火警 1獨居老人葬身火窟
陸經濟下滑 企業五險一金可能精簡
總統副手辯文化補助 莫淪酬庸強調透明
核二 1號機跳機 罕見剩2核電機運轉
陳建仁：辯論有點小緊張 難免口誤
副手辯論 夏學理：陳可愛王精明徐僵硬
西藏金融業不良債權率 全大陸最低
辯論表現 王如玄：交給人民打分數
疑轉籃球架螺絲 國中生被壓倒送醫不治
FRIDAYS進軍華泰名品城 搶美食商機
副總統辯論 陸網友：火力不足沒提兩岸
台中推食物銀行 林佳龍打造無飢餓城市
徐欣瑩：國民黨換柱是誠信問題
辯論結論 王如玄哽咽：從弱勢觀點出發
搶年輕選票 副總統辯論聚焦低薪教改
陸海警船現釣魚台海域 日懷疑裝機關砲
徐欣瑩：肯定王如玄道歉 卻無補償之道
伊朗議員參選爆棚 12000人搶290席
學者評副總統辯論 精彩度稍嫌不足
琉璃吊橋開放首日 3小時2800人上橋
網壇億元男 喬帥費爸爭搶頭香
街頭藝人演出 彰化封街體驗慢活日
非基改豆漿豆花標示 專家質疑
陳建仁：不是官二代 了解民間疾苦
副總統候選人辯論 王如玄感性網友熱議
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